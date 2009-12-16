Strategy Tester Report
Cyclops v 1.2
IBFX-MT4 Standard-2 (Build 226)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.12.08 20:40 - 2010.06.24 11:15
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=11111; BaseLot=0.01; MaxLotSize=0.02; MinLotSize=0.1; UseMoneyManagement=true;
IsMicroAcc=false;
EquityPRC=2; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseExitSignal=true;
UseTimeRestriction=false;
DayEnd=5; HourEnd=12; BreakEvenTrigger=0; TrailingStopTrigger=0; TrailingStopPips=0; EmailOn=true;
AlertOn=false;
ScreenshotOn=true;
_n="INDICATOR"; shift=0; PriceActionFilter=1; Length=15; MajorCycleStrength=3; UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1; FilterStrengthSMA=14; FilterStrengthRSI=10; UseMomentumFilter=true;
MOMENTUM_PERIOD=89; MOMENTUM_PRICE=0; MomentumTriggerLong=99.43; MomentumTriggerShort=100.74;
|Bars in test
|39500
|Ticks modelled
|4777339
|Modelling quality
|38.89%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10407.89
|Gross profit
|14467.84
|Gross loss
|-4059.95
|Profit factor
|3.56
|Expected payoff
|27.68
|Absolute drawdown
|77.00
|Maximal drawdown
|4449.78 (25.11%)
|Relative drawdown
|25.11% (4449.78)
|Total trades
|376
|Short positions (won %)
|92 (79.35%)
|Long positions (won %)
|284 (69.72%)
|Profit trades (% of total)
|271 (72.07%)
|Loss trades (% of total)
|105 (27.93%)
|Largest
|profit trade
|197.00
|loss trade
|-135.95
|Average
|profit trade
|53.39
|loss trade
|-38.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|34 (1922.83)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-608.61)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1922.83 (34)
|consecutive loss (count of losses)
|-608.61 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.12.16 14:55
|sell
|1
|0.10
|1.6381
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.12.16 16:00
|sell
|2
|0.10
|1.6395
|0.0000
|0.0000
|3
|2009.12.16 16:05
|sell
|3
|0.10
|1.6400
|0.0000
|0.0000
|4
|2009.12.16 16:10
|sell
|4
|0.10
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|5
|2009.12.16 18:00
|close
|1
|0.10
|1.6326
|0.0000
|0.0000
|55.00
|10055.00
|6
|2009.12.16 18:00
|close
|3
|0.10
|1.6326
|0.0000
|0.0000
|74.00
|10129.00
|7
|2009.12.16 18:00
|close
|2
|0.10
|1.6326
|0.0000
|0.0000
|69.00
|10198.00
|8
|2009.12.16 18:00
|close
|4
|0.10
|1.6326
|0.0000
|0.0000
|75.00
|10273.00
|9
|2009.12.17 09:35
|buy
|5
|0.10
|1.6181
|0.0000
|0.0000
|10
|2009.12.17 09:45
|buy
|6
|0.10
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|11
|2009.12.17 09:50
|buy
|7
|0.10
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|12
|2009.12.17 09:55
|buy
|8
|0.10
|1.6118
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.12.17 10:30
|buy
|9
|0.10
|1.6111
|0.0000
|0.0000
|14
|2009.12.17 10:35
|buy
|10
|0.10
|1.6122
|0.0000
|0.0000
|15
|2009.12.17 10:45
|buy
|11
|0.10
|1.6104
|0.0000
|0.0000
|16
|2009.12.17 10:55
|buy
|12
|0.10
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.12.17 18:55
|close
|5
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10269.00
|18
|2009.12.17 18:55
|close
|7
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|44.00
|10313.00
|19
|2009.12.17 18:55
|close
|9
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|66.00
|10379.00
|20
|2009.12.17 18:55
|close
|11
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|73.00
|10452.00
|21
|2009.12.17 18:55
|close
|6
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|50.00
|10502.00
|22
|2009.12.17 18:55
|close
|10
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|55.00
|10557.00
|23
|2009.12.17 18:55
|close
|8
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|59.00
|10616.00
|24
|2009.12.17 18:55
|close
|12
|0.10
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|83.00
|10699.00
|25
|2009.12.18 16:05
|buy
|13
|0.10
|1.6088
|0.0000
|0.0000
|26
|2009.12.18 16:10
|buy
|14
|0.10
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|27
|2009.12.18 16:20
|buy
|15
|0.10
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|28
|2009.12.18 20:20
|close
|13
|0.10
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|47.00
|10746.00
|29
|2009.12.18 20:20
|close
|15
|0.10
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|71.00
|10817.00
|30
|2009.12.18 20:20
|close
|14
|0.10
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|78.00
|10895.00
|31
|2009.12.22 14:50
|buy
|16
|0.10
|1.5996
|0.0000
|0.0000
|32
|2009.12.22 15:05
|buy
|17
|0.10
|1.5970
|0.0000
|0.0000
|33
|2009.12.22 15:25
|buy
|18
|0.10
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|34
|2009.12.22 15:45
|buy
|19
|0.10
|1.5953
|0.0000
|0.0000
|35
|2009.12.22 15:50
|buy
|20
|0.10
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|36
|2009.12.22 16:05
|buy
|21
|0.10
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.12.24 07:00
|close
|16
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|6.20
|10901.20
|38
|2009.12.24 07:00
|close
|18
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|29.20
|10930.39
|39
|2009.12.24 07:00
|close
|20
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|68.20
|10998.59
|40
|2009.12.24 07:00
|close
|17
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|32.20
|11030.78
|41
|2009.12.24 07:00
|close
|21
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|73.20
|11103.98
|42
|2009.12.24 07:00
|close
|19
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|49.20
|11153.17
|43
|2009.12.29 16:15
|buy
|22
|0.10
|1.5916
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.12.29 16:20
|buy
|23
|0.10
|1.5914
|0.0000
|0.0000
|45
|2009.12.29 16:25
|buy
|24
|0.10
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|46
|2009.12.29 16:30
|buy
|25
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.12.30 15:00
|close
|22
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|12.05
|11165.22
|48
|2009.12.30 15:00
|close
|24
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|50.05
|11215.27
|49
|2009.12.30 15:00
|close
|23
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|14.05
|11229.32
|50
|2009.12.30 15:00
|close
|25
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|43.05
|11272.37
|51
|2009.12.30 17:10
|sell
|26
|0.10
|1.6086
|0.0000
|0.0000
|52
|2009.12.30 17:15
|sell
|27
|0.10
|1.6086
|0.0000
|0.0000
|53
|2009.12.31 11:30
|sell
|28
|0.10
|1.6179
|0.0000
|0.0000
|54
|2009.12.31 11:35
|sell
|29
|0.10
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.12.31 11:40
|sell
|30
|0.10
|1.6194
|0.0000
|0.0000
|56
|2009.12.31 11:55
|sell
|31
|0.10
|1.6195
|0.0000
|0.0000
|57
|2009.12.31 12:35
|sell
|32
|0.10
|1.6221
|0.0000
|0.0000
|58
|2009.12.31 12:40
|sell
|33
|0.10
|1.6231
|0.0000
|0.0000
|59
|2009.12.31 13:05
|sell
|34
|0.10
|1.6230
|0.0000
|0.0000
|60
|2009.12.31 15:30
|close
|26
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|-54.15
|11218.22
|61
|2009.12.31 15:30
|close
|28
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|39.00
|11257.22
|62
|2009.12.31 15:30
|close
|30
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|54.00
|11311.22
|63
|2009.12.31 15:30
|close
|32
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|81.00
|11392.22
|64
|2009.12.31 15:30
|close
|34
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|90.00
|11482.22
|65
|2009.12.31 15:30
|close
|27
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|-54.15
|11428.07
|66
|2009.12.31 15:30
|close
|31
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|55.00
|11483.07
|67
|2009.12.31 15:30
|close
|29
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|52.00
|11535.07
|68
|2009.12.31 15:30
|close
|33
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|91.00
|11626.07
|69
|2010.01.04 10:20
|sell
|35
|0.10
|1.6230
|0.0000
|0.0000
|70
|2010.01.04 12:30
|close
|35
|0.10
|1.6153
|0.0000
|0.0000
|77.00
|11703.07
|71
|2010.01.05 10:55
|buy
|36
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|72
|2010.01.05 11:21
|buy
|37
|0.10
|1.5995
|0.0000
|0.0000
|73
|2010.01.05 11:25
|buy
|38
|0.10
|1.5994
|0.0000
|0.0000
|74
|2010.01.05 15:30
|close
|36
|0.10
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|55.00
|11758.07
|75
|2010.01.05 15:30
|close
|38
|0.10
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|63.00
|11821.07
|76
|2010.01.05 15:30
|close
|37
|0.10
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|62.00
|11883.07
|77
|2010.01.07 07:55
|buy
|39
|0.10
|1.5935
|0.0000
|0.0000
|78
|2010.01.07 08:01
|buy
|40
|0.10
|1.5952
|0.0000
|0.0000
|79
|2010.01.07 08:50
|buy
|41
|0.10
|1.5919
|0.0000
|0.0000
|80
|2010.01.07 08:55
|buy
|42
|0.10
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|81
|2010.01.07 10:56
|buy
|43
|0.10
|1.5912
|0.0000
|0.0000
|82
|2010.01.07 11:45
|buy
|44
|0.10
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|83
|2010.01.07 11:50
|buy
|45
|0.10
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|84
|2010.01.07 11:55
|buy
|46
|0.10
|1.5912
|0.0000
|0.0000
|85
|2010.01.08 08:05
|close
|39
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|44.05
|11927.12
|86
|2010.01.08 08:05
|close
|41
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|60.05
|11987.17
|87
|2010.01.08 08:05
|close
|43
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|67.05
|12054.22
|88
|2010.01.08 08:05
|close
|45
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|79.05
|12133.27
|89
|2010.01.08 08:05
|close
|40
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|27.05
|12160.32
|90
|2010.01.08 08:05
|close
|44
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|71.05
|12231.37
|91
|2010.01.08 08:05
|close
|42
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|52.05
|12283.42
|92
|2010.01.08 08:05
|close
|46
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|67.05
|12350.47
|93
|2010.01.21 08:50
|buy
|47
|0.10
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|94
|2010.01.21 09:00
|buy
|48
|0.10
|1.6184
|0.0000
|0.0000
|95
|2010.01.21 09:05
|buy
|49
|0.10
|1.6183
|0.0000
|0.0000
|96
|2010.01.21 09:35
|buy
|50
|0.10
|1.6176
|0.0000
|0.0000
|97
|2010.01.21 09:45
|buy
|51
|0.10
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|98
|2010.01.21 10:00
|buy
|52
|0.10
|1.6150
|0.0000
|0.0000
|99
|2010.01.21 10:50
|buy
|53
|0.10
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|100
|2010.01.21 10:55
|buy
|54
|0.10
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|101
|2010.01.21 11:15
|buy
|55
|0.10
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|102
|2010.01.21 11:20
|buy
|56
|0.10
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|103
|2010.01.21 14:25
|close
|47
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|11.00
|12361.47
|104
|2010.01.21 14:25
|close
|49
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|21.00
|12382.47
|105
|2010.01.21 14:25
|close
|51
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12422.47
|106
|2010.01.21 14:25
|close
|53
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|65.00
|12487.47
|107
|2010.01.21 14:25
|close
|55
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|77.00
|12564.47
|108
|2010.01.21 14:25
|close
|48
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12584.47
|109
|2010.01.21 14:25
|close
|52
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|54.00
|12638.47
|110
|2010.01.21 14:25
|close
|56
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|74.00
|12712.47
|111
|2010.01.21 14:25
|close
|50
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|28.00
|12740.47
|112
|2010.01.21 14:25
|close
|54
|0.10
|1.6204
|0.0000
|0.0000
|65.00
|12805.47
|113
|2010.01.22 12:40
|buy
|57
|0.10
|1.6114
|0.0000
|0.0000
|114
|2010.01.22 12:45
|buy
|58
|0.10
|1.6114
|0.0000
|0.0000
|115
|2010.01.22 12:50
|buy
|59
|0.10
|1.6104
|0.0000
|0.0000
|116
|2010.01.22 14:00
|buy
|60
|0.10
|1.6102
|0.0000
|0.0000
|117
|2010.01.22 14:05
|buy
|61
|0.10
|1.6106
|0.0000
|0.0000
|118
|2010.01.22 14:10
|buy
|62
|0.10
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|119
|2010.01.22 14:35
|buy
|63
|0.10
|1.6098
|0.0000
|0.0000
|120
|2010.01.22 15:10
|buy
|64
|0.10
|1.6088
|0.0000
|0.0000
|121
|2010.01.22 15:15
|buy
|65
|0.10
|1.6084
|0.0000
|0.0000
|122
|2010.01.25 09:00
|close
|57
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|47.05
|12852.51
|123
|2010.01.25 09:00
|close
|59
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|57.05
|12909.56
|124
|2010.01.25 09:00
|close
|61
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|55.05
|12964.61
|125
|2010.01.25 09:00
|close
|63
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|63.05
|13027.66
|126
|2010.01.25 09:00
|close
|65
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|77.05
|13104.71
|127
|2010.01.25 09:00
|close
|58
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|47.05
|13151.76
|128
|2010.01.25 09:00
|close
|62
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|67.05
|13218.81
|129
|2010.01.25 09:00
|close
|60
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|59.05
|13277.86
|130
|2010.01.25 09:00
|close
|64
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|73.05
|13350.90
|131
|2010.01.29 15:10
|buy
|66
|0.10
|1.6029
|0.0000
|0.0000
|132
|2010.01.29 15:15
|buy
|67
|0.10
|1.6035
|0.0000
|0.0000
|133
|2010.01.29 16:00
|buy
|68
|0.10
|1.6024
|0.0000
|0.0000
|134
|2010.01.29 16:05
|buy
|69
|0.10
|1.6034
|0.0000
|0.0000
|135
|2010.01.29 16:20
|buy
|70
|0.10
|1.6031
|0.0000
|0.0000
|136
|2010.01.29 16:30
|buy
|71
|0.10
|1.6022
|0.0000
|0.0000
|137
|2010.01.29 16:35
|buy
|72
|0.10
|1.6010
|0.0000
|0.0000
|138
|2010.01.29 16:45
|buy
|73
|0.10
|1.6010
|0.0000
|0.0000
|139
|2010.01.29 16:50
|buy
|74
|0.10
|1.6006
|0.0000
|0.0000
|140
|2010.01.29 17:05
|buy
|75
|0.10
|1.6003
|0.0000
|0.0000
|141
|2010.01.29 17:35
|buy
|76
|0.10
|1.6006
|0.0000
|0.0000
|142
|2010.01.29 17:40
|buy
|77
|0.10
|1.6001
|0.0000
|0.0000
|143
|2010.01.29 19:45
|buy
|78
|0.10
|1.6003
|0.0000
|0.0000
|144
|2010.01.29 19:55
|buy
|79
|0.10
|1.5989
|0.0000
|0.0000
|145
|2010.01.31 23:05
|buy
|80
|0.10
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|146
|2010.01.31 23:10
|buy
|81
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|147
|2010.02.03 06:01
|close
|66
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-23.85
|13327.05
|148
|2010.02.03 06:01
|close
|68
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-18.85
|13308.20
|149
|2010.02.03 06:01
|close
|70
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-25.85
|13282.34
|150
|2010.02.03 06:01
|close
|72
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-4.85
|13277.49
|151
|2010.02.03 06:01
|close
|74
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-0.85
|13276.64
|152
|2010.02.03 06:01
|close
|76
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-0.85
|13275.78
|153
|2010.02.03 06:01
|close
|78
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|2.15
|13277.93
|154
|2010.02.03 06:01
|close
|80
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|63.15
|13341.08
|155
|2010.02.03 06:01
|close
|67
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-29.85
|13311.22
|156
|2010.02.03 06:01
|close
|71
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-16.85
|13294.37
|157
|2010.02.03 06:01
|close
|75
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|2.15
|13296.52
|158
|2010.02.03 06:01
|close
|79
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|16.15
|13312.66
|159
|2010.02.03 06:01
|close
|69
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-28.85
|13283.81
|160
|2010.02.03 06:01
|close
|77
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|4.15
|13287.96
|161
|2010.02.03 06:01
|close
|73
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-4.85
|13283.10
|162
|2010.02.03 06:01
|close
|81
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|68.15
|13351.25
|163
|2010.02.04 14:55
|buy
|82
|0.10
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|164
|2010.02.04 15:00
|buy
|83
|0.10
|1.5790
|0.0000
|0.0000
|165
|2010.02.04 15:10
|buy
|84
|0.10
|1.5775
|0.0000
|0.0000
|166
|2010.02.04 15:20
|buy
|85
|0.10
|1.5778
|0.0000
|0.0000
|167
|2010.02.04 16:25
|buy
|86
|0.10
|1.5760
|0.0000
|0.0000
|168
|2010.02.04 16:40
|buy
|87
|0.10
|1.5754
|0.0000
|0.0000
|169
|2010.02.04 16:45
|buy
|88
|0.10
|1.5743
|0.0000
|0.0000
|170
|2010.02.05 08:00
|buy
|89
|0.10
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|171
|2010.02.05 08:07
|buy
|90
|0.10
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|172
|2010.02.05 08:20
|buy
|91
|0.10
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|173
|2010.02.05 14:50
|buy
|92
|0.10
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|174
|2010.02.05 15:02
|buy
|93
|0.10
|1.5636
|0.0000
|0.0000
|175
|2010.02.05 15:10
|buy
|94
|0.10
|1.5621
|0.0000
|0.0000
|176
|2010.02.05 18:35
|buy
|95
|0.10
|1.5599
|0.0000
|0.0000
|177
|2010.02.05 18:40
|buy
|96
|0.10
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|178
|2010.02.05 18:45
|buy
|97
|0.10
|1.5565
|0.0000
|0.0000
|179
|2010.02.05 19:00
|buy
|98
|0.10
|1.5561
|0.0000
|0.0000
|180
|2010.02.09 17:05
|close
|82
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|-100.85
|13250.40
|181
|2010.02.09 17:05
|close
|84
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|-77.85
|13172.54
|182
|2010.02.09 17:05
|close
|86
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|-62.85
|13109.69
|183
|2010.02.09 17:05
|close
|88
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|-45.85
|13063.84
|184
|2010.02.09 17:05
|close
|90
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|26.10
|13089.93
|185
|2010.02.09 17:05
|close
|92
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|58.10
|13148.03
|186
|2010.02.09 17:05
|close
|94
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|76.10
|13224.13
|187
|2010.02.09 17:05
|close
|96
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|109.10
|13333.23
|188
|2010.02.09 17:05
|close
|98
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|136.10
|13469.32
|189
|2010.02.09 17:05
|close
|83
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|-92.85
|13376.47
|190
|2010.02.09 17:05
|close
|87
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|-56.85
|13319.62
|191
|2010.02.09 17:05
|close
|91
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|27.10
|13346.71
|192
|2010.02.09 17:05
|close
|95
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|98.10
|13444.81
|193
|2010.02.09 17:05
|close
|85
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|-80.85
|13363.96
|194
|2010.02.09 17:05
|close
|93
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|61.10
|13425.06
|195
|2010.02.09 17:05
|close
|89
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|27.10
|13452.15
|196
|2010.02.09 17:05
|close
|97
|0.10
|1.5697
|0.0000
|0.0000
|132.10
|13584.25
|197
|2010.02.16 20:40
|sell
|99
|0.10
|1.5791
|0.0000
|0.0000
|198
|2010.02.17 09:35
|close
|99
|0.10
|1.5755
|0.0000
|0.0000
|35.95
|13620.20
|199
|2010.02.18 13:35
|buy
|100
|0.10
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|200
|2010.02.18 13:40
|buy
|101
|0.10
|1.5578
|0.0000
|0.0000
|201
|2010.02.18 13:50
|buy
|102
|0.10
|1.5562
|0.0000
|0.0000
|202
|2010.02.18 14:40
|close
|100
|0.10
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|56.00
|13676.20
|203
|2010.02.18 14:40
|close
|102
|0.10
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|71.00
|13747.20
|204
|2010.02.18 14:40
|close
|101
|0.10
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|55.00
|13802.20
|205
|2010.02.18 22:00
|buy
|103
|0.10
|1.5530
|0.0000
|0.0000
|206
|2010.02.18 22:35
|buy
|104
|0.10
|1.5494
|0.0000
|0.0000
|207
|2010.02.18 22:40
|buy
|105
|0.10
|1.5480
|0.0000
|0.0000
|208
|2010.02.18 23:05
|buy
|106
|0.10
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|209
|2010.02.18 23:10
|buy
|107
|0.10
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|210
|2010.02.18 23:50
|buy
|108
|0.10
|1.5458
|0.0000
|0.0000
|211
|2010.02.18 23:55
|buy
|109
|0.10
|1.5426
|0.0000
|0.0000
|212
|2010.02.19 05:40
|buy
|110
|0.10
|1.5407
|0.0000
|0.0000
|213
|2010.02.19 06:15
|buy
|111
|0.10
|1.5403
|0.0000
|0.0000
|214
|2010.02.19 06:20
|buy
|112
|0.10
|1.5389
|0.0000
|0.0000
|215
|2010.02.19 18:45
|close
|103
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|-60.95
|13741.25
|216
|2010.02.19 18:45
|close
|105
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|-10.95
|13730.30
|217
|2010.02.19 18:45
|close
|107
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|1.05
|13731.35
|218
|2010.02.19 18:45
|close
|109
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|43.05
|13774.40
|219
|2010.02.19 18:45
|close
|111
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|66.00
|13840.40
|220
|2010.02.19 18:45
|close
|104
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|-24.95
|13815.45
|221
|2010.02.19 18:45
|close
|108
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|11.05
|13826.50
|222
|2010.02.19 18:45
|close
|112
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|80.00
|13906.50
|223
|2010.02.19 18:45
|close
|106
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|1.05
|13907.54
|224
|2010.02.19 18:45
|close
|110
|0.10
|1.5469
|0.0000
|0.0000
|62.00
|13969.54
|225
|2010.02.25 06:35
|buy
|113
|0.10
|1.5324
|0.0000
|0.0000
|226
|2010.02.25 06:45
|buy
|114
|0.10
|1.5322
|0.0000
|0.0000
|227
|2010.02.25 09:20
|buy
|115
|0.10
|1.5285
|0.0000
|0.0000
|228
|2010.02.25 09:40
|buy
|116
|0.10
|1.5286
|0.0000
|0.0000
|229
|2010.02.25 16:50
|buy
|117
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|230
|2010.02.25 17:00
|buy
|118
|0.10
|1.5198
|0.0000
|0.0000
|231
|2010.02.25 20:35
|close
|113
|0.10
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|13917.54
|232
|2010.02.25 20:35
|close
|115
|0.10
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|13904.54
|233
|2010.02.25 20:35
|close
|117
|0.10
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|77.00
|13981.54
|234
|2010.02.25 20:35
|close
|114
|0.10
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|13931.54
|235
|2010.02.25 20:35
|close
|118
|0.10
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|74.00
|14005.54
|236
|2010.02.25 20:35
|close
|116
|0.10
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|13991.54
|237
|2010.02.26 13:10
|buy
|119
|0.10
|1.5190
|0.0000
|0.0000
|238
|2010.02.26 13:17
|buy
|120
|0.10
|1.5195
|0.0000
|0.0000
|239
|2010.02.26 14:10
|buy
|121
|0.10
|1.5173
|0.0000
|0.0000
|240
|2010.02.26 14:25
|buy
|122
|0.10
|1.5170
|0.0000
|0.0000
|241
|2010.02.26 14:30
|buy
|123
|0.10
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|242
|2010.02.26 15:05
|buy
|124
|0.10
|1.5157
|0.0000
|0.0000
|243
|2010.02.26 15:40
|close
|119
|0.10
|1.5215
|0.0000
|0.0000
|25.00
|14016.54
|244
|2010.02.26 15:40
|close
|121
|0.10
|1.5215
|0.0000
|0.0000
|42.00
|14058.54
|245
|2010.02.26 15:40
|close
|123
|0.10
|1.5215
|0.0000
|0.0000
|50.00
|14108.54
|246
|2010.02.26 15:40
|close
|120
|0.10
|1.5215
|0.0000
|0.0000
|20.00
|14128.54
|247
|2010.02.26 15:40
|close
|124
|0.10
|1.5215
|0.0000
|0.0000
|58.00
|14186.54
|248
|2010.02.26 15:40
|close
|122
|0.10
|1.5215
|0.0000
|0.0000
|45.00
|14231.54
|249
|2010.03.01 10:25
|buy
|125
|0.10
|1.5058
|0.0000
|0.0000
|250
|2010.03.01 10:30
|buy
|126
|0.10
|1.5031
|0.0000
|0.0000
|251
|2010.03.01 10:35
|buy
|127
|0.10
|1.5037
|0.0000
|0.0000
|252
|2010.03.01 10:50
|buy
|128
|0.10
|1.5007
|0.0000
|0.0000
|253
|2010.03.01 10:55
|buy
|129
|0.10
|1.4997
|0.0000
|0.0000
|254
|2010.03.01 11:00
|buy
|130
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|255
|2010.03.01 11:20
|buy
|131
|0.10
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|256
|2010.03.01 11:40
|buy
|132
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|257
|2010.03.01 16:35
|close
|125
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|14154.54
|258
|2010.03.01 16:35
|close
|127
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|14098.54
|259
|2010.03.01 16:35
|close
|129
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|14082.54
|260
|2010.03.01 16:35
|close
|131
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|29.00
|14111.54
|261
|2010.03.01 16:35
|close
|126
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|14061.54
|262
|2010.03.01 16:35
|close
|130
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|5.00
|14066.54
|263
|2010.03.01 16:35
|close
|128
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|14040.54
|264
|2010.03.01 16:35
|close
|132
|0.10
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|197.00
|14237.54
|265
|2010.03.05 16:25
|sell
|133
|0.10
|1.5146
|0.0000
|0.0000
|266
|2010.03.05 19:50
|sell
|134
|0.10
|1.5160
|0.0000
|0.0000
|267
|2010.03.05 19:55
|sell
|135
|0.10
|1.5156
|0.0000
|0.0000
|268
|2010.03.08 11:35
|close
|133
|0.10
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|26.95
|14264.50
|269
|2010.03.08 11:35
|close
|135
|0.10
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|36.95
|14301.45
|270
|2010.03.08 11:35
|close
|134
|0.10
|1.5119
|0.0000
|0.0000
|40.95
|14342.40
|271
|2010.03.10 07:08
|buy
|136
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|272
|2010.03.10 07:20
|buy
|137
|0.10
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|273
|2010.03.10 07:25
|buy
|138
|0.10
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|274
|2010.03.10 08:00
|buy
|139
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|275
|2010.03.10 08:05
|buy
|140
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|276
|2010.03.10 14:05
|close
|136
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|31.00
|14373.40
|277
|2010.03.10 14:05
|close
|138
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|35.00
|14408.40
|278
|2010.03.10 14:05
|close
|140
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|61.00
|14469.40
|279
|2010.03.10 14:05
|close
|137
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|35.00
|14504.40
|280
|2010.03.10 14:05
|close
|139
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|63.00
|14567.40
|281
|2010.03.12 10:10
|sell
|141
|0.10
|1.5164
|0.0000
|0.0000
|282
|2010.03.15 08:10
|close
|141
|0.10
|1.5138
|0.0000
|0.0000
|25.95
|14593.35
|283
|2010.03.16 18:15
|sell
|142
|0.10
|1.5228
|0.0000
|0.0000
|284
|2010.03.16 19:25
|sell
|143
|0.10
|1.5255
|0.0000
|0.0000
|285
|2010.03.17 10:00
|sell
|144
|0.10
|1.5339
|0.0000
|0.0000
|286
|2010.03.17 10:05
|sell
|145
|0.10
|1.5355
|0.0000
|0.0000
|287
|2010.03.17 10:15
|sell
|146
|0.10
|1.5370
|0.0000
|0.0000
|288
|2010.03.17 10:20
|sell
|147
|0.10
|1.5360
|0.0000
|0.0000
|289
|2010.03.17 15:30
|close
|142
|0.10
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|-60.05
|14533.30
|290
|2010.03.17 15:30
|close
|144
|0.10
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|51.00
|14584.30
|291
|2010.03.17 15:30
|close
|146
|0.10
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|82.00
|14666.30
|292
|2010.03.17 15:30
|close
|143
|0.10
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|-33.05
|14633.25
|293
|2010.03.17 15:30
|close
|147
|0.10
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|72.00
|14705.25
|294
|2010.03.17 15:30
|close
|145
|0.10
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|67.00
|14772.25
|295
|2010.03.19 08:55
|buy
|148
|0.10
|1.5140
|0.0000
|0.0000
|296
|2010.03.19 09:00
|buy
|149
|0.10
|1.5146
|0.0000
|0.0000
|297
|2010.03.19 09:15
|buy
|150
|0.10
|1.5138
|0.0000
|0.0000
|298
|2010.03.19 13:55
|buy
|151
|0.10
|1.5108
|0.0000
|0.0000
|299
|2010.03.19 14:05
|buy
|152
|0.10
|1.5109
|0.0000
|0.0000
|300
|2010.03.19 14:15
|buy
|153
|0.10
|1.5096
|0.0000
|0.0000
|301
|2010.03.19 14:20
|buy
|154
|0.10
|1.5091
|0.0000
|0.0000
|302
|2010.03.19 14:25
|buy
|155
|0.10
|1.5090
|0.0000
|0.0000
|303
|2010.03.19 14:30
|buy
|156
|0.10
|1.5071
|0.0000
|0.0000
|304
|2010.03.19 15:00
|buy
|157
|0.10
|1.5044
|0.0000
|0.0000
|305
|2010.03.19 15:05
|buy
|158
|0.10
|1.5030
|0.0000
|0.0000
|306
|2010.03.19 15:10
|buy
|159
|0.10
|1.5031
|0.0000
|0.0000
|307
|2010.03.19 15:15
|buy
|160
|0.10
|1.5013
|0.0000
|0.0000
|308
|2010.03.19 15:20
|buy
|161
|0.10
|1.5012
|0.0000
|0.0000
|309
|2010.03.19 16:20
|buy
|162
|0.10
|1.4994
|0.0000
|0.0000
|310
|2010.03.21 23:00
|buy
|163
|0.10
|1.4989
|0.0000
|0.0000
|311
|2010.03.22 14:52
|close
|148
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-70.95
|14701.30
|312
|2010.03.22 14:52
|close
|150
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-68.95
|14632.35
|313
|2010.03.22 14:52
|close
|152
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-39.95
|14592.40
|314
|2010.03.22 14:52
|close
|154
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-21.95
|14570.45
|315
|2010.03.22 14:52
|close
|156
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|14568.50
|316
|2010.03.22 14:52
|close
|158
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|39.05
|14607.54
|317
|2010.03.22 14:52
|close
|160
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|56.05
|14663.59
|318
|2010.03.22 14:52
|close
|162
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|75.05
|14738.64
|319
|2010.03.22 14:52
|close
|149
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-76.95
|14661.69
|320
|2010.03.22 14:52
|close
|153
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-26.95
|14634.74
|321
|2010.03.22 14:52
|close
|157
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|25.05
|14659.79
|322
|2010.03.22 14:52
|close
|161
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|57.05
|14716.84
|323
|2010.03.22 14:52
|close
|151
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-38.95
|14677.89
|324
|2010.03.22 14:52
|close
|159
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|38.05
|14715.94
|325
|2010.03.22 14:52
|close
|155
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|-20.95
|14694.98
|326
|2010.03.22 14:52
|close
|163
|0.10
|1.5069
|0.0000
|0.0000
|80.05
|14775.03
|327
|2010.03.24 13:45
|buy
|164
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|328
|2010.03.25 08:10
|close
|164
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|50.15
|14825.18
|329
|2010.03.25 17:30
|buy
|165
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|330
|2010.03.25 17:35
|buy
|166
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|331
|2010.03.25 17:40
|buy
|167
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|332
|2010.03.25 17:45
|buy
|168
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|333
|2010.03.25 17:50
|buy
|169
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|334
|2010.03.25 17:55
|buy
|170
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|335
|2010.03.26 04:05
|close
|165
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|59.05
|14884.23
|336
|2010.03.26 04:05
|close
|167
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|70.05
|14954.28
|337
|2010.03.26 04:05
|close
|169
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|78.05
|15032.33
|338
|2010.03.26 04:05
|close
|166
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|51.05
|15083.37
|339
|2010.03.26 04:05
|close
|170
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|72.05
|15155.42
|340
|2010.03.26 04:05
|close
|168
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|78.05
|15233.47
|341
|2010.04.12 05:00
|sell
|171
|0.10
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|342
|2010.04.12 06:55
|close
|171
|0.10
|1.5410
|0.0000
|0.0000
|72.00
|15305.47
|343
|2010.04.18 22:05
|buy
|172
|0.10
|1.5292
|0.0000
|0.0000
|344
|2010.04.18 22:55
|buy
|173
|0.10
|1.5288
|0.0000
|0.0000
|345
|2010.04.19 00:05
|buy
|174
|0.10
|1.5284
|0.0000
|0.0000
|346
|2010.04.19 01:50
|buy
|175
|0.10
|1.5281
|0.0000
|0.0000
|347
|2010.04.19 02:15
|buy
|176
|0.10
|1.5273
|0.0000
|0.0000
|348
|2010.04.19 02:20
|buy
|177
|0.10
|1.5267
|0.0000
|0.0000
|349
|2010.04.19 02:30
|buy
|178
|0.10
|1.5252
|0.0000
|0.0000
|350
|2010.04.19 14:00
|close
|172
|0.10
|1.5280
|0.0000
|0.0000
|-11.95
|15293.52
|351
|2010.04.19 14:00
|close
|174
|0.10
|1.5280
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|15289.52
|352
|2010.04.19 14:00
|close
|176
|0.10
|1.5280
|0.0000
|0.0000
|7.00
|15296.52
|353
|2010.04.19 14:00
|close
|178
|0.10
|1.5280
|0.0000
|0.0000
|28.00
|15324.52
|354
|2010.04.19 14:00
|close
|173
|0.10
|1.5280
|0.0000
|0.0000
|-7.95
|15316.57
|355
|2010.04.19 14:00
|close
|177
|0.10
|1.5280
|0.0000
|0.0000
|13.00
|15329.57
|356
|2010.04.19 14:00
|close
|175
|0.10
|1.5280
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|15328.57
|357
|2010.04.27 16:10
|buy
|179
|0.10
|1.5265
|0.0000
|0.0000
|358
|2010.04.27 16:15
|buy
|180
|0.10
|1.5256
|0.0000
|0.0000
|359
|2010.04.27 18:25
|buy
|181
|0.10
|1.5255
|0.0000
|0.0000
|360
|2010.04.27 19:55
|buy
|182
|0.10
|1.5244
|0.0000
|0.0000
|361
|2010.04.27 21:25
|buy
|183
|0.10
|1.5240
|0.0000
|0.0000
|362
|2010.04.27 21:35
|buy
|184
|0.10
|1.5228
|0.0000
|0.0000
|363
|2010.04.28 09:00
|buy
|185
|0.10
|1.5174
|0.0000
|0.0000
|364
|2010.04.28 09:05
|buy
|186
|0.10
|1.5168
|0.0000
|0.0000
|365
|2010.04.28 09:12
|buy
|187
|0.10
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|366
|2010.04.28 09:15
|buy
|188
|0.10
|1.5155
|0.0000
|0.0000
|367
|2010.04.28 09:40
|buy
|189
|0.10
|1.5151
|0.0000
|0.0000
|368
|2010.04.28 10:40
|buy
|190
|0.10
|1.5163
|0.0000
|0.0000
|369
|2010.04.28 13:00
|close
|179
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|-38.95
|15289.62
|370
|2010.04.28 13:00
|close
|181
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|-28.95
|15260.67
|371
|2010.04.28 13:00
|close
|183
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|-13.95
|15246.72
|372
|2010.04.28 13:00
|close
|185
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|52.00
|15298.72
|373
|2010.04.28 13:00
|close
|187
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|63.00
|15361.72
|374
|2010.04.28 13:00
|close
|189
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|75.00
|15436.72
|375
|2010.04.28 13:00
|close
|180
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|-29.95
|15406.77
|376
|2010.04.28 13:00
|close
|184
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|15404.81
|377
|2010.04.28 13:00
|close
|188
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|71.00
|15475.81
|378
|2010.04.28 13:00
|close
|182
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|-17.95
|15457.86
|379
|2010.04.28 13:00
|close
|190
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|63.00
|15520.86
|380
|2010.04.28 13:00
|close
|186
|0.10
|1.5226
|0.0000
|0.0000
|58.00
|15578.86
|381
|2010.05.04 11:50
|buy
|191
|0.10
|1.5168
|0.0000
|0.0000
|382
|2010.05.04 12:20
|buy
|192
|0.10
|1.5164
|0.0000
|0.0000
|383
|2010.05.04 13:51
|buy
|193
|0.10
|1.5146
|0.0000
|0.0000
|384
|2010.05.04 13:55
|buy
|194
|0.10
|1.5135
|0.0000
|0.0000
|385
|2010.05.04 14:10
|buy
|195
|0.10
|1.5134
|0.0000
|0.0000
|386
|2010.05.04 14:20
|buy
|196
|0.10
|1.5105
|0.0000
|0.0000
|387
|2010.05.04 14:40
|buy
|197
|0.10
|1.5093
|0.0000
|0.0000
|388
|2010.05.04 14:50
|buy
|198
|0.10
|1.5098
|0.0000
|0.0000
|389
|2010.05.04 16:40
|close
|191
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|15576.86
|390
|2010.05.04 16:40
|close
|193
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|20.00
|15596.86
|391
|2010.05.04 16:40
|close
|195
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|32.00
|15628.86
|392
|2010.05.04 16:40
|close
|197
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|73.00
|15701.86
|393
|2010.05.04 16:40
|close
|192
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|2.00
|15703.86
|394
|2010.05.04 16:40
|close
|196
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|61.00
|15764.86
|395
|2010.05.04 16:40
|close
|194
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|31.00
|15795.86
|396
|2010.05.04 16:40
|close
|198
|0.10
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|68.00
|15863.86
|397
|2010.05.06 08:30
|buy
|199
|0.10
|1.5031
|0.0000
|0.0000
|398
|2010.05.06 12:10
|close
|199
|0.10
|1.5102
|0.0000
|0.0000
|71.00
|15934.86
|399
|2010.05.06 15:10
|buy
|200
|0.10
|1.4946
|0.0000
|0.0000
|400
|2010.05.06 15:15
|buy
|201
|0.10
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|401
|2010.05.06 15:40
|buy
|202
|0.10
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|402
|2010.05.06 15:45
|buy
|203
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|403
|2010.05.06 15:50
|buy
|204
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|404
|2010.05.06 16:20
|close
|200
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|15894.86
|405
|2010.05.06 16:20
|close
|202
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|15878.86
|406
|2010.05.06 16:20
|close
|204
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|56.00
|15934.86
|407
|2010.05.06 16:20
|close
|201
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|15901.86
|408
|2010.05.06 16:20
|close
|203
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|39.00
|15940.86
|409
|2010.05.06 18:25
|buy
|205
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|410
|2010.05.06 18:45
|buy
|206
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|411
|2010.05.06 18:50
|buy
|207
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|412
|2010.05.06 18:55
|close
|205
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|15901.86
|413
|2010.05.06 18:55
|close
|207
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|37.00
|15938.86
|414
|2010.05.06 18:55
|close
|206
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|5.00
|15943.86
|415
|2010.05.07 05:25
|buy
|208
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|416
|2010.05.07 05:35
|buy
|209
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|417
|2010.05.07 06:05
|close
|208
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|56.00
|15999.86
|418
|2010.05.07 06:05
|close
|209
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|93.00
|16092.86
|419
|2010.05.07 09:20
|buy
|210
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|420
|2010.05.07 09:25
|buy
|211
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|421
|2010.05.07 09:30
|buy
|212
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|422
|2010.05.07 09:35
|buy
|213
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|423
|2010.05.07 09:45
|close
|210
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|15.00
|16107.86
|424
|2010.05.07 09:45
|close
|212
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|74.00
|16181.86
|425
|2010.05.07 09:45
|close
|211
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|28.00
|16209.86
|426
|2010.05.07 09:45
|close
|213
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|74.00
|16283.86
|427
|2010.05.07 16:20
|sell
|214
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|428
|2010.05.09 22:05
|sell
|215
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|429
|2010.05.10 00:15
|sell
|216
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|430
|2010.05.10 00:20
|sell
|217
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|431
|2010.05.10 00:30
|sell
|218
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|432
|2010.05.10 00:40
|sell
|219
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|433
|2010.05.10 01:05
|close
|214
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|-30.05
|16253.81
|434
|2010.05.10 01:05
|close
|216
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|23.00
|16276.81
|435
|2010.05.10 01:05
|close
|218
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|36.00
|16312.81
|436
|2010.05.10 01:05
|close
|215
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|-7.05
|16305.77
|437
|2010.05.10 01:05
|close
|219
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|49.00
|16354.77
|438
|2010.05.10 01:05
|close
|217
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|34.00
|16388.77
|439
|2010.05.10 02:12
|sell
|220
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|440
|2010.05.10 08:25
|sell
|221
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|441
|2010.05.10 08:45
|sell
|222
|0.10
|1.4972
|0.0000
|0.0000
|442
|2010.05.10 09:25
|sell
|223
|0.10
|1.4991
|0.0000
|0.0000
|443
|2010.05.10 09:50
|sell
|224
|0.10
|1.4987
|0.0000
|0.0000
|444
|2010.05.10 10:00
|sell
|225
|0.10
|1.4998
|0.0000
|0.0000
|445
|2010.05.10 10:05
|sell
|226
|0.10
|1.4994
|0.0000
|0.0000
|446
|2010.05.10 11:00
|sell
|227
|0.10
|1.5002
|0.0000
|0.0000
|447
|2010.05.10 11:05
|sell
|228
|0.10
|1.5010
|0.0000
|0.0000
|448
|2010.05.10 11:10
|sell
|229
|0.10
|1.5013
|0.0000
|0.0000
|449
|2010.05.10 11:15
|sell
|230
|0.10
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|450
|2010.05.10 13:00
|sell
|231
|0.10
|1.5041
|0.0000
|0.0000
|451
|2010.05.10 13:10
|sell
|232
|0.10
|1.5051
|0.0000
|0.0000
|452
|2010.05.10 13:55
|close
|220
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|-98.00
|16290.77
|453
|2010.05.10 13:55
|close
|222
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|16286.77
|454
|2010.05.10 13:55
|close
|224
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|11.00
|16297.77
|455
|2010.05.10 13:55
|close
|226
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|18.00
|16315.77
|456
|2010.05.10 13:55
|close
|228
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|34.00
|16349.77
|457
|2010.05.10 13:55
|close
|230
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|49.00
|16398.77
|458
|2010.05.10 13:55
|close
|232
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|75.00
|16473.77
|459
|2010.05.10 13:55
|close
|221
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|16457.77
|460
|2010.05.10 13:55
|close
|225
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|22.00
|16479.77
|461
|2010.05.10 13:55
|close
|229
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|37.00
|16516.77
|462
|2010.05.10 13:55
|close
|223
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|15.00
|16531.77
|463
|2010.05.10 13:55
|close
|231
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|65.00
|16596.77
|464
|2010.05.10 13:55
|close
|227
|0.10
|1.4976
|0.0000
|0.0000
|26.00
|16622.77
|465
|2010.05.10 23:15
|buy
|233
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|466
|2010.05.11 06:10
|buy
|234
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|467
|2010.05.11 06:15
|buy
|235
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|468
|2010.05.11 07:10
|close
|233
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|5.05
|16627.81
|469
|2010.05.11 07:10
|close
|235
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|65.00
|16692.81
|470
|2010.05.11 07:10
|close
|234
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|66.00
|16758.81
|471
|2010.05.11 11:20
|buy
|236
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|472
|2010.05.11 12:40
|close
|236
|0.10
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|80.00
|16838.81
|473
|2010.05.11 15:45
|sell
|237
|0.10
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|474
|2010.05.11 16:05
|sell
|238
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|475
|2010.05.11 16:15
|sell
|239
|0.10
|1.4980
|0.0000
|0.0000
|476
|2010.05.11 16:20
|sell
|240
|0.10
|1.4988
|0.0000
|0.0000
|477
|2010.05.11 17:00
|sell
|241
|0.10
|1.4987
|0.0000
|0.0000
|478
|2010.05.11 22:10
|close
|237
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|29.00
|16867.81
|479
|2010.05.11 22:10
|close
|239
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|52.00
|16919.81
|480
|2010.05.11 22:10
|close
|241
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|59.00
|16978.81
|481
|2010.05.11 22:10
|close
|238
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|32.00
|17010.81
|482
|2010.05.11 22:10
|close
|240
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|60.00
|17070.81
|483
|2010.05.12 08:10
|sell
|242
|0.10
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|484
|2010.05.12 08:20
|sell
|243
|0.10
|1.5028
|0.0000
|0.0000
|485
|2010.05.12 08:25
|sell
|244
|0.10
|1.5032
|0.0000
|0.0000
|486
|2010.05.12 08:50
|sell
|245
|0.10
|1.5038
|0.0000
|0.0000
|487
|2010.05.12 08:55
|sell
|246
|0.10
|1.5042
|0.0000
|0.0000
|488
|2010.05.12 09:35
|close
|242
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|109.00
|17179.81
|489
|2010.05.12 09:35
|close
|244
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|116.00
|17295.81
|490
|2010.05.12 09:35
|close
|246
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|126.00
|17421.81
|491
|2010.05.12 09:35
|close
|243
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|112.00
|17533.81
|492
|2010.05.12 09:35
|close
|245
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|122.00
|17655.81
|493
|2010.05.13 09:35
|buy
|247
|0.10
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|494
|2010.05.13 10:00
|buy
|248
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|495
|2010.05.13 12:25
|buy
|249
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|496
|2010.05.13 12:35
|buy
|250
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|497
|2010.05.13 12:40
|buy
|251
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|498
|2010.05.13 12:50
|buy
|252
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|499
|2010.05.13 12:55
|buy
|253
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|500
|2010.05.13 13:05
|buy
|254
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|501
|2010.05.13 13:40
|buy
|255
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|502
|2010.05.13 14:55
|buy
|256
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|503
|2010.05.13 15:10
|buy
|257
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|504
|2010.05.13 15:30
|buy
|258
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|505
|2010.05.13 15:35
|buy
|259
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|506
|2010.05.13 15:40
|buy
|260
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|507
|2010.05.13 19:20
|buy
|261
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|508
|2010.05.13 19:45
|buy
|262
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|509
|2010.05.13 19:55
|buy
|263
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|510
|2010.05.13 20:00
|buy
|264
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|511
|2010.05.13 20:05
|buy
|265
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|512
|2010.05.13 20:40
|buy
|266
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|513
|2010.05.13 20:45
|buy
|267
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|514
|2010.05.13 20:50
|buy
|268
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|515
|2010.05.13 21:25
|buy
|269
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|516
|2010.05.13 21:30
|buy
|270
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|517
|2010.05.13 21:35
|buy
|271
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|518
|2010.05.14 09:30
|buy
|272
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|519
|2010.05.14 09:35
|buy
|273
|0.10
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|520
|2010.05.14 09:40
|buy
|274
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|521
|2010.05.14 09:45
|buy
|275
|0.10
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|522
|2010.05.14 09:55
|buy
|276
|0.10
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|523
|2010.05.14 10:00
|buy
|277
|0.10
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|524
|2010.05.14 10:05
|buy
|278
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|525
|2010.05.14 10:10
|buy
|279
|0.10
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|526
|2010.05.14 10:15
|buy
|280
|0.10
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|527
|2010.05.14 10:35
|buy
|281
|0.10
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|528
|2010.05.14 12:50
|close
|247
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-135.95
|17519.86
|529
|2010.05.14 12:50
|close
|249
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-116.95
|17402.91
|530
|2010.05.14 12:50
|close
|251
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-105.95
|17296.96
|531
|2010.05.14 12:50
|close
|253
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-84.95
|17212.01
|532
|2010.05.14 12:50
|close
|255
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-72.95
|17139.06
|533
|2010.05.14 12:50
|close
|257
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-68.95
|17070.11
|534
|2010.05.14 12:50
|close
|259
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-16.95
|17053.16
|535
|2010.05.14 12:50
|close
|261
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-5.95
|17047.21
|536
|2010.05.14 12:50
|close
|263
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|6.05
|17053.25
|537
|2010.05.14 12:50
|close
|265
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|9.05
|17062.30
|538
|2010.05.14 12:50
|close
|267
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|19.05
|17081.35
|539
|2010.05.14 12:50
|close
|269
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|26.05
|17107.40
|540
|2010.05.14 12:50
|close
|271
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|48.05
|17155.45
|541
|2010.05.14 12:50
|close
|273
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|93.00
|17248.45
|542
|2010.05.14 12:50
|close
|275
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|102.00
|17350.45
|543
|2010.05.14 12:50
|close
|277
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|112.00
|17462.45
|544
|2010.05.14 12:50
|close
|279
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|116.00
|17578.45
|545
|2010.05.14 12:50
|close
|281
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|121.00
|17699.45
|546
|2010.05.14 12:50
|close
|248
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-130.95
|17568.50
|547
|2010.05.14 12:50
|close
|252
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-94.95
|17473.55
|548
|2010.05.14 12:50
|close
|256
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-60.95
|17412.60
|549
|2010.05.14 12:50
|close
|260
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-27.95
|17384.64
|550
|2010.05.14 12:50
|close
|264
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|10.05
|17394.69
|551
|2010.05.14 12:50
|close
|268
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|19.05
|17413.74
|552
|2010.05.14 12:50
|close
|272
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|90.00
|17503.74
|553
|2010.05.14 12:50
|close
|276
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|101.00
|17604.74
|554
|2010.05.14 12:50
|close
|280
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|110.00
|17714.74
|555
|2010.05.14 12:50
|close
|250
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-108.95
|17605.79
|556
|2010.05.14 12:50
|close
|258
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-49.95
|17555.84
|557
|2010.05.14 12:50
|close
|266
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|16.05
|17571.89
|558
|2010.05.14 12:50
|close
|274
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|104.00
|17675.89
|559
|2010.05.14 12:50
|close
|254
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-75.95
|17599.94
|560
|2010.05.14 12:50
|close
|270
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|36.05
|17635.99
|561
|2010.05.14 12:50
|close
|262
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2.05
|17638.04
|562
|2010.05.14 12:50
|close
|278
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|108.00
|17746.04
|563
|2010.05.16 23:47
|buy
|282
|0.10
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|564
|2010.05.16 23:55
|buy
|283
|0.10
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|565
|2010.05.17 00:00
|buy
|284
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|566
|2010.05.17 00:15
|buy
|285
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|567
|2010.05.17 00:20
|buy
|286
|0.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|568
|2010.05.17 00:30
|buy
|287
|0.10
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|569
|2010.05.17 00:35
|buy
|288
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|570
|2010.05.17 01:30
|buy
|289
|0.10
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|571
|2010.05.17 01:35
|buy
|290
|0.10
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|572
|2010.05.17 01:40
|buy
|291
|0.10
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|573
|2010.05.17 02:05
|buy
|292
|0.10
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|574
|2010.05.17 02:20
|buy
|293
|0.10
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|575
|2010.05.17 02:30
|buy
|294
|0.10
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|576
|2010.05.17 02:40
|buy
|295
|0.10
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|577
|2010.05.17 07:05
|close
|282
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|-68.95
|17677.08
|578
|2010.05.17 07:05
|close
|284
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|17618.08
|579
|2010.05.17 07:05
|close
|286
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|17587.08
|580
|2010.05.17 07:05
|close
|288
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|17571.08
|581
|2010.05.17 07:05
|close
|290
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|25.00
|17596.08
|582
|2010.05.17 07:05
|close
|292
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|33.00
|17629.08
|583
|2010.05.17 07:05
|close
|294
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|119.00
|17748.08
|584
|2010.05.17 07:05
|close
|283
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|-52.95
|17695.13
|585
|2010.05.17 07:05
|close
|287
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|17671.13
|586
|2010.05.17 07:05
|close
|291
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|8.00
|17679.13
|587
|2010.05.17 07:05
|close
|295
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|137.00
|17816.13
|588
|2010.05.17 07:05
|close
|285
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|17784.13
|589
|2010.05.17 07:05
|close
|293
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|55.00
|17839.13
|590
|2010.05.17 07:05
|close
|289
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|15.00
|17854.13
|591
|2010.05.17 13:40
|sell
|296
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|592
|2010.05.17 15:00
|close
|296
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|74.00
|17928.13
|593
|2010.05.18 21:30
|buy
|297
|0.10
|1.4278
|0.0000
|0.0000
|594
|2010.05.19 00:00
|buy
|298
|0.10
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|595
|2010.05.19 00:40
|buy
|299
|0.10
|1.4255
|0.0000
|0.0000
|596
|2010.05.19 00:45
|buy
|300
|0.10
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|597
|2010.05.19 01:00
|buy
|301
|0.10
|1.4249
|0.0000
|0.0000
|598
|2010.05.19 01:10
|buy
|302
|0.10
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|599
|2010.05.19 01:55
|buy
|303
|0.10
|1.4243
|0.0000
|0.0000
|600
|2010.05.19 05:25
|close
|297
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|37.05
|17965.18
|601
|2010.05.19 05:25
|close
|299
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|60.00
|18025.18
|602
|2010.05.19 05:25
|close
|301
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|66.00
|18091.18
|603
|2010.05.19 05:25
|close
|303
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|72.00
|18163.18
|604
|2010.05.19 05:25
|close
|298
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|57.00
|18220.18
|605
|2010.05.19 05:25
|close
|302
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|48.00
|18268.18
|606
|2010.05.19 05:25
|close
|300
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|58.00
|18326.18
|607
|2010.05.20 14:30
|buy
|304
|0.10
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|608
|2010.05.20 15:35
|close
|304
|0.10
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|75.00
|18401.18
|609
|2010.05.21 19:55
|sell
|305
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|610
|2010.05.24 08:10
|close
|305
|0.10
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|42.95
|18444.13
|611
|2010.05.25 07:35
|buy
|306
|0.10
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|612
|2010.05.25 07:40
|buy
|307
|0.10
|1.4288
|0.0000
|0.0000
|613
|2010.05.25 07:45
|buy
|308
|0.10
|1.4280
|0.0000
|0.0000
|614
|2010.05.25 08:45
|buy
|309
|0.10
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|615
|2010.05.25 08:52
|buy
|310
|0.10
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|616
|2010.05.25 08:55
|buy
|311
|0.10
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|617
|2010.05.25 09:05
|buy
|312
|0.10
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|618
|2010.05.25 12:05
|close
|306
|0.10
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|43.00
|18487.13
|619
|2010.05.25 12:05
|close
|308
|0.10
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|62.00
|18549.13
|620
|2010.05.25 12:05
|close
|310
|0.10
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|73.00
|18622.13
|621
|2010.05.25 12:05
|close
|312
|0.10
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|75.00
|18697.13
|622
|2010.05.25 12:05
|close
|307
|0.10
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|54.00
|18751.13
|623
|2010.05.25 12:05
|close
|311
|0.10
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|72.00
|18823.13
|624
|2010.05.25 12:05
|close
|309
|0.10
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|66.00
|18889.13
|625
|2010.05.27 06:15
|sell
|313
|0.10
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|626
|2010.05.27 06:20
|sell
|314
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|627
|2010.05.27 06:30
|sell
|315
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|628
|2010.05.27 06:35
|sell
|316
|0.10
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|629
|2010.05.27 06:40
|sell
|317
|0.10
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|630
|2010.05.27 07:15
|sell
|318
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|631
|2010.05.27 09:20
|sell
|319
|0.10
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|632
|2010.05.27 09:35
|sell
|320
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|633
|2010.05.27 10:15
|sell
|321
|0.10
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|634
|2010.05.27 11:15
|close
|313
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|18863.13
|635
|2010.05.27 11:15
|close
|315
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|18848.13
|636
|2010.05.27 11:15
|close
|317
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|18838.13
|637
|2010.05.27 11:15
|close
|319
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|30.00
|18868.13
|638
|2010.05.27 11:15
|close
|321
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|55.00
|18923.13
|639
|2010.05.27 11:15
|close
|314
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|18896.13
|640
|2010.05.27 11:15
|close
|318
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|0.00
|18896.13
|641
|2010.05.27 11:15
|close
|316
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|18883.13
|642
|2010.05.27 11:15
|close
|320
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|59.00
|18942.13
|643
|2010.06.01 11:35
|sell
|322
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|644
|2010.06.01 11:41
|sell
|323
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|645
|2010.06.01 13:20
|sell
|324
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|646
|2010.06.01 13:25
|sell
|325
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|647
|2010.06.01 13:40
|sell
|326
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|648
|2010.06.01 13:45
|sell
|327
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|649
|2010.06.01 14:05
|sell
|328
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|650
|2010.06.01 14:25
|sell
|329
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|651
|2010.06.01 14:30
|sell
|330
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|652
|2010.06.01 14:35
|sell
|331
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|653
|2010.06.02 10:35
|close
|322
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-33.05
|18909.08
|654
|2010.06.02 10:35
|close
|324
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-6.05
|18903.04
|655
|2010.06.02 10:35
|close
|326
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|11.95
|18914.99
|656
|2010.06.02 10:35
|close
|328
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|21.95
|18936.94
|657
|2010.06.02 10:35
|close
|330
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|53.95
|18990.89
|658
|2010.06.02 10:35
|close
|323
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-51.05
|18939.84
|659
|2010.06.02 10:35
|close
|327
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|8.95
|18948.79
|660
|2010.06.02 10:35
|close
|331
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|58.95
|19007.74
|661
|2010.06.02 10:35
|close
|325
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|6.95
|19014.69
|662
|2010.06.02 10:35
|close
|329
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|41.95
|19056.64
|663
|2010.06.04 15:15
|buy
|332
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|664
|2010.06.04 15:25
|buy
|333
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|665
|2010.06.04 15:40
|buy
|334
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|666
|2010.06.04 15:45
|buy
|335
|0.10
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|667
|2010.06.04 15:50
|buy
|336
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|668
|2010.06.04 15:55
|buy
|337
|0.10
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|669
|2010.06.04 16:00
|buy
|338
|0.10
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|670
|2010.06.04 16:10
|buy
|339
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|671
|2010.06.04 16:15
|buy
|340
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|672
|2010.06.04 18:15
|buy
|341
|0.10
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|673
|2010.06.04 18:20
|buy
|342
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|674
|2010.06.04 18:40
|buy
|343
|0.10
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|675
|2010.06.04 18:50
|buy
|344
|0.10
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|676
|2010.06.04 19:00
|buy
|345
|0.10
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|677
|2010.06.06 22:05
|buy
|346
|0.10
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|678
|2010.06.06 22:55
|buy
|347
|0.10
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|679
|2010.06.07 00:25
|buy
|348
|0.10
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|680
|2010.06.07 00:30
|buy
|349
|0.10
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|681
|2010.06.07 00:45
|buy
|350
|0.10
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|682
|2010.06.07 00:50
|buy
|351
|0.10
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|683
|2010.06.07 10:15
|close
|332
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-58.95
|18997.69
|684
|2010.06.07 10:15
|close
|334
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-44.95
|18952.74
|685
|2010.06.07 10:15
|close
|336
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-29.95
|18922.79
|686
|2010.06.07 10:15
|close
|338
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-18.95
|18903.84
|687
|2010.06.07 10:15
|close
|340
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-13.95
|18889.89
|688
|2010.06.07 10:15
|close
|342
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|0.05
|18889.94
|689
|2010.06.07 10:15
|close
|344
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|1.05
|18890.99
|690
|2010.06.07 10:15
|close
|346
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|39.05
|18930.04
|691
|2010.06.07 10:15
|close
|348
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|66.00
|18996.04
|692
|2010.06.07 10:15
|close
|350
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|69.00
|19065.04
|693
|2010.06.07 10:15
|close
|333
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-40.95
|19024.08
|694
|2010.06.07 10:15
|close
|337
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-35.95
|18988.13
|695
|2010.06.07 10:15
|close
|341
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-0.95
|18987.18
|696
|2010.06.07 10:15
|close
|345
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|17.05
|19004.23
|697
|2010.06.07 10:15
|close
|349
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|66.00
|19070.23
|698
|2010.06.07 10:15
|close
|335
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-32.95
|19037.28
|699
|2010.06.07 10:15
|close
|343
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|3.05
|19040.33
|700
|2010.06.07 10:15
|close
|351
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|56.00
|19096.33
|701
|2010.06.07 10:15
|close
|339
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|-15.95
|19080.38
|702
|2010.06.07 10:15
|close
|347
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|57.05
|19137.43
|703
|2010.06.08 09:10
|buy
|352
|0.10
|1.4390
|0.0000
|0.0000
|704
|2010.06.08 09:25
|buy
|353
|0.10
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|705
|2010.06.08 14:15
|buy
|354
|0.10
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|706
|2010.06.08 14:20
|buy
|355
|0.10
|1.4357
|0.0000
|0.0000
|707
|2010.06.08 14:30
|buy
|356
|0.10
|1.4376
|0.0000
|0.0000
|708
|2010.06.08 14:45
|buy
|357
|0.10
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|709
|2010.06.08 15:15
|buy
|358
|0.10
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|710
|2010.06.08 17:00
|close
|352
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|34.00
|19171.43
|711
|2010.06.08 17:00
|close
|354
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|59.00
|19230.43
|712
|2010.06.08 17:00
|close
|356
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|48.00
|19278.43
|713
|2010.06.08 17:00
|close
|358
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|70.00
|19348.43
|714
|2010.06.08 17:00
|close
|353
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|43.00
|19391.43
|715
|2010.06.08 17:00
|close
|357
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|63.00
|19454.43
|716
|2010.06.08 17:00
|close
|355
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|67.00
|19521.43
|717
|2010.06.09 15:00
|sell
|359
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|718
|2010.06.09 15:05
|sell
|360
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|719
|2010.06.09 15:10
|sell
|361
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|720
|2010.06.09 19:00
|close
|359
|0.10
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|65.00
|19586.43
|721
|2010.06.09 19:00
|close
|361
|0.10
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|75.00
|19661.43
|722
|2010.06.09 19:00
|close
|360
|0.10
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|67.00
|19728.43
|723
|2010.06.10 19:45
|sell
|362
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|724
|2010.06.10 20:00
|sell
|363
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|725
|2010.06.10 20:10
|sell
|364
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|726
|2010.06.11 08:35
|close
|362
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|23.95
|19752.38
|727
|2010.06.11 08:35
|close
|364
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|27.95
|19780.33
|728
|2010.06.11 08:35
|close
|363
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|24.95
|19805.28
|729
|2010.06.11 16:30
|buy
|365
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|730
|2010.06.11 16:35
|buy
|366
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|731
|2010.06.13 22:50
|close
|365
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|65.00
|19870.28
|732
|2010.06.13 22:50
|close
|366
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|71.00
|19941.28
|733
|2010.06.14 09:25
|sell
|367
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|734
|2010.06.14 09:30
|sell
|368
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|735
|2010.06.14 09:35
|sell
|369
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|736
|2010.06.14 12:25
|sell
|370
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|737
|2010.06.14 15:00
|sell
|371
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|738
|2010.06.14 15:20
|sell
|372
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|739
|2010.06.14 15:25
|sell
|373
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|740
|2010.06.15 01:45
|close
|367
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|-3.05
|19938.23
|741
|2010.06.15 01:45
|close
|369
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|12.95
|19951.18
|742
|2010.06.15 01:45
|close
|371
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|53.95
|20005.13
|743
|2010.06.15 01:45
|close
|373
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|70.95
|20076.08
|744
|2010.06.15 01:45
|close
|368
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|20075.04
|745
|2010.06.15 01:45
|close
|372
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|54.95
|20129.99
|746
|2010.06.15 01:45
|close
|370
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|50.95
|20180.94
|747
|2010.06.15 16:05
|sell
|374
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|748
|2010.06.16 08:30
|close
|374
|0.10
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|72.95
|20253.89
|749
|2010.06.23 11:15
|sell
|375
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|750
|2010.06.23 11:35
|sell
|376
|0.10
|1.4940
|0.0000
|0.0000
|751
|2010.06.23 14:05
|close
|375
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|71.00
|20324.89
|752
|2010.06.23 14:05
|close
|376
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|83.00
|20407.89