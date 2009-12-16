Strategy Tester Report
Cyclops v 1.2
IBFX-MT4 Standard-2 (Build 226)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.12.08 20:40 - 2010.06.24 11:15
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=11111; BaseLot=0.01; MaxLotSize=0.02; MinLotSize=0.1; UseMoneyManagement=true; IsMicroAcc=false; EquityPRC=2; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseExitSignal=true; UseTimeRestriction=false; DayEnd=5; HourEnd=12; BreakEvenTrigger=0; TrailingStopTrigger=0; TrailingStopPips=0; EmailOn=true; AlertOn=false; ScreenshotOn=true; _n="INDICATOR"; shift=0; PriceActionFilter=1; Length=15; MajorCycleStrength=3; UseCycleFilter=false; UseFilterSMAorRSI=1; FilterStrengthSMA=14; FilterStrengthRSI=10; UseMomentumFilter=true; MOMENTUM_PERIOD=89; MOMENTUM_PRICE=0; MomentumTriggerLong=99.43; MomentumTriggerShort=100.74;
Bars in test39500Ticks modelled4777339Modelling quality38.89%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit10407.89Gross profit14467.84Gross loss-4059.95
Profit factor3.56Expected payoff27.68
Absolute drawdown77.00Maximal drawdown4449.78 (25.11%)Relative drawdown25.11% (4449.78)
Total trades376Short positions (won %)92 (79.35%)Long positions (won %)284 (69.72%)
Profit trades (% of total)271 (72.07%)Loss trades (% of total)105 (27.93%)
Largestprofit trade197.00loss trade-135.95
Averageprofit trade53.39loss trade-38.67
Maximumconsecutive wins (profit in money)34 (1922.83)consecutive losses (loss in money)8 (-608.61)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1922.83 (34)consecutive loss (count of losses)-608.61 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.12.16 14:55sell10.101.63810.00000.0000
22009.12.16 16:00sell20.101.63950.00000.0000
32009.12.16 16:05sell30.101.64000.00000.0000
42009.12.16 16:10sell40.101.64010.00000.0000
52009.12.16 18:00close10.101.63260.00000.000055.0010055.00
62009.12.16 18:00close30.101.63260.00000.000074.0010129.00
72009.12.16 18:00close20.101.63260.00000.000069.0010198.00
82009.12.16 18:00close40.101.63260.00000.000075.0010273.00
92009.12.17 09:35buy50.101.61810.00000.0000
102009.12.17 09:45buy60.101.61270.00000.0000
112009.12.17 09:50buy70.101.61330.00000.0000
122009.12.17 09:55buy80.101.61180.00000.0000
132009.12.17 10:30buy90.101.61110.00000.0000
142009.12.17 10:35buy100.101.61220.00000.0000
152009.12.17 10:45buy110.101.61040.00000.0000
162009.12.17 10:55buy120.101.60940.00000.0000
172009.12.17 18:55close50.101.61770.00000.0000-4.0010269.00
182009.12.17 18:55close70.101.61770.00000.000044.0010313.00
192009.12.17 18:55close90.101.61770.00000.000066.0010379.00
202009.12.17 18:55close110.101.61770.00000.000073.0010452.00
212009.12.17 18:55close60.101.61770.00000.000050.0010502.00
222009.12.17 18:55close100.101.61770.00000.000055.0010557.00
232009.12.17 18:55close80.101.61770.00000.000059.0010616.00
242009.12.17 18:55close120.101.61770.00000.000083.0010699.00
252009.12.18 16:05buy130.101.60880.00000.0000
262009.12.18 16:10buy140.101.60570.00000.0000
272009.12.18 16:20buy150.101.60640.00000.0000
282009.12.18 20:20close130.101.61350.00000.000047.0010746.00
292009.12.18 20:20close150.101.61350.00000.000071.0010817.00
302009.12.18 20:20close140.101.61350.00000.000078.0010895.00
312009.12.22 14:50buy160.101.59960.00000.0000
322009.12.22 15:05buy170.101.59700.00000.0000
332009.12.22 15:25buy180.101.59730.00000.0000
342009.12.22 15:45buy190.101.59530.00000.0000
352009.12.22 15:50buy200.101.59340.00000.0000
362009.12.22 16:05buy210.101.59290.00000.0000
372009.12.24 07:00close160.101.60020.00000.00006.2010901.20
382009.12.24 07:00close180.101.60020.00000.000029.2010930.39
392009.12.24 07:00close200.101.60020.00000.000068.2010998.59
402009.12.24 07:00close170.101.60020.00000.000032.2011030.78
412009.12.24 07:00close210.101.60020.00000.000073.2011103.98
422009.12.24 07:00close190.101.60020.00000.000049.2011153.17
432009.12.29 16:15buy220.101.59160.00000.0000
442009.12.29 16:20buy230.101.59140.00000.0000
452009.12.29 16:25buy240.101.58780.00000.0000
462009.12.29 16:30buy250.101.58850.00000.0000
472009.12.30 15:00close220.101.59280.00000.000012.0511165.22
482009.12.30 15:00close240.101.59280.00000.000050.0511215.27
492009.12.30 15:00close230.101.59280.00000.000014.0511229.32
502009.12.30 15:00close250.101.59280.00000.000043.0511272.37
512009.12.30 17:10sell260.101.60860.00000.0000
522009.12.30 17:15sell270.101.60860.00000.0000
532009.12.31 11:30sell280.101.61790.00000.0000
542009.12.31 11:35sell290.101.61920.00000.0000
552009.12.31 11:40sell300.101.61940.00000.0000
562009.12.31 11:55sell310.101.61950.00000.0000
572009.12.31 12:35sell320.101.62210.00000.0000
582009.12.31 12:40sell330.101.62310.00000.0000
592009.12.31 13:05sell340.101.62300.00000.0000
602009.12.31 15:30close260.101.61400.00000.0000-54.1511218.22
612009.12.31 15:30close280.101.61400.00000.000039.0011257.22
622009.12.31 15:30close300.101.61400.00000.000054.0011311.22
632009.12.31 15:30close320.101.61400.00000.000081.0011392.22
642009.12.31 15:30close340.101.61400.00000.000090.0011482.22
652009.12.31 15:30close270.101.61400.00000.0000-54.1511428.07
662009.12.31 15:30close310.101.61400.00000.000055.0011483.07
672009.12.31 15:30close290.101.61400.00000.000052.0011535.07
682009.12.31 15:30close330.101.61400.00000.000091.0011626.07
692010.01.04 10:20sell350.101.62300.00000.0000
702010.01.04 12:30close350.101.61530.00000.000077.0011703.07
712010.01.05 10:55buy360.101.60020.00000.0000
722010.01.05 11:21buy370.101.59950.00000.0000
732010.01.05 11:25buy380.101.59940.00000.0000
742010.01.05 15:30close360.101.60570.00000.000055.0011758.07
752010.01.05 15:30close380.101.60570.00000.000063.0011821.07
762010.01.05 15:30close370.101.60570.00000.000062.0011883.07
772010.01.07 07:55buy390.101.59350.00000.0000
782010.01.07 08:01buy400.101.59520.00000.0000
792010.01.07 08:50buy410.101.59190.00000.0000
802010.01.07 08:55buy420.101.59270.00000.0000
812010.01.07 10:56buy430.101.59120.00000.0000
822010.01.07 11:45buy440.101.59080.00000.0000
832010.01.07 11:50buy450.101.59000.00000.0000
842010.01.07 11:55buy460.101.59120.00000.0000
852010.01.08 08:05close390.101.59790.00000.000044.0511927.12
862010.01.08 08:05close410.101.59790.00000.000060.0511987.17
872010.01.08 08:05close430.101.59790.00000.000067.0512054.22
882010.01.08 08:05close450.101.59790.00000.000079.0512133.27
892010.01.08 08:05close400.101.59790.00000.000027.0512160.32
902010.01.08 08:05close440.101.59790.00000.000071.0512231.37
912010.01.08 08:05close420.101.59790.00000.000052.0512283.42
922010.01.08 08:05close460.101.59790.00000.000067.0512350.47
932010.01.21 08:50buy470.101.61930.00000.0000
942010.01.21 09:00buy480.101.61840.00000.0000
952010.01.21 09:05buy490.101.61830.00000.0000
962010.01.21 09:35buy500.101.61760.00000.0000
972010.01.21 09:45buy510.101.61640.00000.0000
982010.01.21 10:00buy520.101.61500.00000.0000
992010.01.21 10:50buy530.101.61390.00000.0000
1002010.01.21 10:55buy540.101.61390.00000.0000
1012010.01.21 11:15buy550.101.61270.00000.0000
1022010.01.21 11:20buy560.101.61300.00000.0000
1032010.01.21 14:25close470.101.62040.00000.000011.0012361.47
1042010.01.21 14:25close490.101.62040.00000.000021.0012382.47
1052010.01.21 14:25close510.101.62040.00000.000040.0012422.47
1062010.01.21 14:25close530.101.62040.00000.000065.0012487.47
1072010.01.21 14:25close550.101.62040.00000.000077.0012564.47
1082010.01.21 14:25close480.101.62040.00000.000020.0012584.47
1092010.01.21 14:25close520.101.62040.00000.000054.0012638.47
1102010.01.21 14:25close560.101.62040.00000.000074.0012712.47
1112010.01.21 14:25close500.101.62040.00000.000028.0012740.47
1122010.01.21 14:25close540.101.62040.00000.000065.0012805.47
1132010.01.22 12:40buy570.101.61140.00000.0000
1142010.01.22 12:45buy580.101.61140.00000.0000
1152010.01.22 12:50buy590.101.61040.00000.0000
1162010.01.22 14:00buy600.101.61020.00000.0000
1172010.01.22 14:05buy610.101.61060.00000.0000
1182010.01.22 14:10buy620.101.60940.00000.0000
1192010.01.22 14:35buy630.101.60980.00000.0000
1202010.01.22 15:10buy640.101.60880.00000.0000
1212010.01.22 15:15buy650.101.60840.00000.0000
1222010.01.25 09:00close570.101.61610.00000.000047.0512852.51
1232010.01.25 09:00close590.101.61610.00000.000057.0512909.56
1242010.01.25 09:00close610.101.61610.00000.000055.0512964.61
1252010.01.25 09:00close630.101.61610.00000.000063.0513027.66
1262010.01.25 09:00close650.101.61610.00000.000077.0513104.71
1272010.01.25 09:00close580.101.61610.00000.000047.0513151.76
1282010.01.25 09:00close620.101.61610.00000.000067.0513218.81
1292010.01.25 09:00close600.101.61610.00000.000059.0513277.86
1302010.01.25 09:00close640.101.61610.00000.000073.0513350.90
1312010.01.29 15:10buy660.101.60290.00000.0000
1322010.01.29 15:15buy670.101.60350.00000.0000
1332010.01.29 16:00buy680.101.60240.00000.0000
1342010.01.29 16:05buy690.101.60340.00000.0000
1352010.01.29 16:20buy700.101.60310.00000.0000
1362010.01.29 16:30buy710.101.60220.00000.0000
1372010.01.29 16:35buy720.101.60100.00000.0000
1382010.01.29 16:45buy730.101.60100.00000.0000
1392010.01.29 16:50buy740.101.60060.00000.0000
1402010.01.29 17:05buy750.101.60030.00000.0000
1412010.01.29 17:35buy760.101.60060.00000.0000
1422010.01.29 17:40buy770.101.60010.00000.0000
1432010.01.29 19:45buy780.101.60030.00000.0000
1442010.01.29 19:55buy790.101.59890.00000.0000
1452010.01.31 23:05buy800.101.59420.00000.0000
1462010.01.31 23:10buy810.101.59370.00000.0000
1472010.02.03 06:01close660.101.60050.00000.0000-23.8513327.05
1482010.02.03 06:01close680.101.60050.00000.0000-18.8513308.20
1492010.02.03 06:01close700.101.60050.00000.0000-25.8513282.34
1502010.02.03 06:01close720.101.60050.00000.0000-4.8513277.49
1512010.02.03 06:01close740.101.60050.00000.0000-0.8513276.64
1522010.02.03 06:01close760.101.60050.00000.0000-0.8513275.78
1532010.02.03 06:01close780.101.60050.00000.00002.1513277.93
1542010.02.03 06:01close800.101.60050.00000.000063.1513341.08
1552010.02.03 06:01close670.101.60050.00000.0000-29.8513311.22
1562010.02.03 06:01close710.101.60050.00000.0000-16.8513294.37
1572010.02.03 06:01close750.101.60050.00000.00002.1513296.52
1582010.02.03 06:01close790.101.60050.00000.000016.1513312.66
1592010.02.03 06:01close690.101.60050.00000.0000-28.8513283.81
1602010.02.03 06:01close770.101.60050.00000.00004.1513287.96
1612010.02.03 06:01close730.101.60050.00000.0000-4.8513283.10
1622010.02.03 06:01close810.101.60050.00000.000068.1513351.25
1632010.02.04 14:55buy820.101.57980.00000.0000
1642010.02.04 15:00buy830.101.57900.00000.0000
1652010.02.04 15:10buy840.101.57750.00000.0000
1662010.02.04 15:20buy850.101.57780.00000.0000
1672010.02.04 16:25buy860.101.57600.00000.0000
1682010.02.04 16:40buy870.101.57540.00000.0000
1692010.02.04 16:45buy880.101.57430.00000.0000
1702010.02.05 08:00buy890.101.56700.00000.0000
1712010.02.05 08:07buy900.101.56710.00000.0000
1722010.02.05 08:20buy910.101.56700.00000.0000
1732010.02.05 14:50buy920.101.56390.00000.0000
1742010.02.05 15:02buy930.101.56360.00000.0000
1752010.02.05 15:10buy940.101.56210.00000.0000
1762010.02.05 18:35buy950.101.55990.00000.0000
1772010.02.05 18:40buy960.101.55880.00000.0000
1782010.02.05 18:45buy970.101.55650.00000.0000
1792010.02.05 19:00buy980.101.55610.00000.0000
1802010.02.09 17:05close820.101.56970.00000.0000-100.8513250.40
1812010.02.09 17:05close840.101.56970.00000.0000-77.8513172.54
1822010.02.09 17:05close860.101.56970.00000.0000-62.8513109.69
1832010.02.09 17:05close880.101.56970.00000.0000-45.8513063.84
1842010.02.09 17:05close900.101.56970.00000.000026.1013089.93
1852010.02.09 17:05close920.101.56970.00000.000058.1013148.03
1862010.02.09 17:05close940.101.56970.00000.000076.1013224.13
1872010.02.09 17:05close960.101.56970.00000.0000109.1013333.23
1882010.02.09 17:05close980.101.56970.00000.0000136.1013469.32
1892010.02.09 17:05close830.101.56970.00000.0000-92.8513376.47
1902010.02.09 17:05close870.101.56970.00000.0000-56.8513319.62
1912010.02.09 17:05close910.101.56970.00000.000027.1013346.71
1922010.02.09 17:05close950.101.56970.00000.000098.1013444.81
1932010.02.09 17:05close850.101.56970.00000.0000-80.8513363.96
1942010.02.09 17:05close930.101.56970.00000.000061.1013425.06
1952010.02.09 17:05close890.101.56970.00000.000027.1013452.15
1962010.02.09 17:05close970.101.56970.00000.0000132.1013584.25
1972010.02.16 20:40sell990.101.57910.00000.0000
1982010.02.17 09:35close990.101.57550.00000.000035.9513620.20
1992010.02.18 13:35buy1000.101.55770.00000.0000
2002010.02.18 13:40buy1010.101.55780.00000.0000
2012010.02.18 13:50buy1020.101.55620.00000.0000
2022010.02.18 14:40close1000.101.56330.00000.000056.0013676.20
2032010.02.18 14:40close1020.101.56330.00000.000071.0013747.20
2042010.02.18 14:40close1010.101.56330.00000.000055.0013802.20
2052010.02.18 22:00buy1030.101.55300.00000.0000
2062010.02.18 22:35buy1040.101.54940.00000.0000
2072010.02.18 22:40buy1050.101.54800.00000.0000
2082010.02.18 23:05buy1060.101.54680.00000.0000
2092010.02.18 23:10buy1070.101.54680.00000.0000
2102010.02.18 23:50buy1080.101.54580.00000.0000
2112010.02.18 23:55buy1090.101.54260.00000.0000
2122010.02.19 05:40buy1100.101.54070.00000.0000
2132010.02.19 06:15buy1110.101.54030.00000.0000
2142010.02.19 06:20buy1120.101.53890.00000.0000
2152010.02.19 18:45close1030.101.54690.00000.0000-60.9513741.25
2162010.02.19 18:45close1050.101.54690.00000.0000-10.9513730.30
2172010.02.19 18:45close1070.101.54690.00000.00001.0513731.35
2182010.02.19 18:45close1090.101.54690.00000.000043.0513774.40
2192010.02.19 18:45close1110.101.54690.00000.000066.0013840.40
2202010.02.19 18:45close1040.101.54690.00000.0000-24.9513815.45
2212010.02.19 18:45close1080.101.54690.00000.000011.0513826.50
2222010.02.19 18:45close1120.101.54690.00000.000080.0013906.50
2232010.02.19 18:45close1060.101.54690.00000.00001.0513907.54
2242010.02.19 18:45close1100.101.54690.00000.000062.0013969.54
2252010.02.25 06:35buy1130.101.53240.00000.0000
2262010.02.25 06:45buy1140.101.53220.00000.0000
2272010.02.25 09:20buy1150.101.52850.00000.0000
2282010.02.25 09:40buy1160.101.52860.00000.0000
2292010.02.25 16:50buy1170.101.51950.00000.0000
2302010.02.25 17:00buy1180.101.51980.00000.0000
2312010.02.25 20:35close1130.101.52720.00000.0000-52.0013917.54
2322010.02.25 20:35close1150.101.52720.00000.0000-13.0013904.54
2332010.02.25 20:35close1170.101.52720.00000.000077.0013981.54
2342010.02.25 20:35close1140.101.52720.00000.0000-50.0013931.54
2352010.02.25 20:35close1180.101.52720.00000.000074.0014005.54
2362010.02.25 20:35close1160.101.52720.00000.0000-14.0013991.54
2372010.02.26 13:10buy1190.101.51900.00000.0000
2382010.02.26 13:17buy1200.101.51950.00000.0000
2392010.02.26 14:10buy1210.101.51730.00000.0000
2402010.02.26 14:25buy1220.101.51700.00000.0000
2412010.02.26 14:30buy1230.101.51650.00000.0000
2422010.02.26 15:05buy1240.101.51570.00000.0000
2432010.02.26 15:40close1190.101.52150.00000.000025.0014016.54
2442010.02.26 15:40close1210.101.52150.00000.000042.0014058.54
2452010.02.26 15:40close1230.101.52150.00000.000050.0014108.54
2462010.02.26 15:40close1200.101.52150.00000.000020.0014128.54
2472010.02.26 15:40close1240.101.52150.00000.000058.0014186.54
2482010.02.26 15:40close1220.101.52150.00000.000045.0014231.54
2492010.03.01 10:25buy1250.101.50580.00000.0000
2502010.03.01 10:30buy1260.101.50310.00000.0000
2512010.03.01 10:35buy1270.101.50370.00000.0000
2522010.03.01 10:50buy1280.101.50070.00000.0000
2532010.03.01 10:55buy1290.101.49970.00000.0000
2542010.03.01 11:00buy1300.101.49760.00000.0000
2552010.03.01 11:20buy1310.101.49520.00000.0000
2562010.03.01 11:40buy1320.101.47840.00000.0000
2572010.03.01 16:35close1250.101.49810.00000.0000-77.0014154.54
2582010.03.01 16:35close1270.101.49810.00000.0000-56.0014098.54
2592010.03.01 16:35close1290.101.49810.00000.0000-16.0014082.54
2602010.03.01 16:35close1310.101.49810.00000.000029.0014111.54
2612010.03.01 16:35close1260.101.49810.00000.0000-50.0014061.54
2622010.03.01 16:35close1300.101.49810.00000.00005.0014066.54
2632010.03.01 16:35close1280.101.49810.00000.0000-26.0014040.54
2642010.03.01 16:35close1320.101.49810.00000.0000197.0014237.54
2652010.03.05 16:25sell1330.101.51460.00000.0000
2662010.03.05 19:50sell1340.101.51600.00000.0000
2672010.03.05 19:55sell1350.101.51560.00000.0000
2682010.03.08 11:35close1330.101.51190.00000.000026.9514264.50
2692010.03.08 11:35close1350.101.51190.00000.000036.9514301.45
2702010.03.08 11:35close1340.101.51190.00000.000040.9514342.40
2712010.03.10 07:08buy1360.101.49280.00000.0000
2722010.03.10 07:20buy1370.101.49240.00000.0000
2732010.03.10 07:25buy1380.101.49240.00000.0000
2742010.03.10 08:00buy1390.101.48960.00000.0000
2752010.03.10 08:05buy1400.101.48980.00000.0000
2762010.03.10 14:05close1360.101.49590.00000.000031.0014373.40
2772010.03.10 14:05close1380.101.49590.00000.000035.0014408.40
2782010.03.10 14:05close1400.101.49590.00000.000061.0014469.40
2792010.03.10 14:05close1370.101.49590.00000.000035.0014504.40
2802010.03.10 14:05close1390.101.49590.00000.000063.0014567.40
2812010.03.12 10:10sell1410.101.51640.00000.0000
2822010.03.15 08:10close1410.101.51380.00000.000025.9514593.35
2832010.03.16 18:15sell1420.101.52280.00000.0000
2842010.03.16 19:25sell1430.101.52550.00000.0000
2852010.03.17 10:00sell1440.101.53390.00000.0000
2862010.03.17 10:05sell1450.101.53550.00000.0000
2872010.03.17 10:15sell1460.101.53700.00000.0000
2882010.03.17 10:20sell1470.101.53600.00000.0000
2892010.03.17 15:30close1420.101.52880.00000.0000-60.0514533.30
2902010.03.17 15:30close1440.101.52880.00000.000051.0014584.30
2912010.03.17 15:30close1460.101.52880.00000.000082.0014666.30
2922010.03.17 15:30close1430.101.52880.00000.0000-33.0514633.25
2932010.03.17 15:30close1470.101.52880.00000.000072.0014705.25
2942010.03.17 15:30close1450.101.52880.00000.000067.0014772.25
2952010.03.19 08:55buy1480.101.51400.00000.0000
2962010.03.19 09:00buy1490.101.51460.00000.0000
2972010.03.19 09:15buy1500.101.51380.00000.0000
2982010.03.19 13:55buy1510.101.51080.00000.0000
2992010.03.19 14:05buy1520.101.51090.00000.0000
3002010.03.19 14:15buy1530.101.50960.00000.0000
3012010.03.19 14:20buy1540.101.50910.00000.0000
3022010.03.19 14:25buy1550.101.50900.00000.0000
3032010.03.19 14:30buy1560.101.50710.00000.0000
3042010.03.19 15:00buy1570.101.50440.00000.0000
3052010.03.19 15:05buy1580.101.50300.00000.0000
3062010.03.19 15:10buy1590.101.50310.00000.0000
3072010.03.19 15:15buy1600.101.50130.00000.0000
3082010.03.19 15:20buy1610.101.50120.00000.0000
3092010.03.19 16:20buy1620.101.49940.00000.0000
3102010.03.21 23:00buy1630.101.49890.00000.0000
3112010.03.22 14:52close1480.101.50690.00000.0000-70.9514701.30
3122010.03.22 14:52close1500.101.50690.00000.0000-68.9514632.35
3132010.03.22 14:52close1520.101.50690.00000.0000-39.9514592.40
3142010.03.22 14:52close1540.101.50690.00000.0000-21.9514570.45
3152010.03.22 14:52close1560.101.50690.00000.0000-1.9514568.50
3162010.03.22 14:52close1580.101.50690.00000.000039.0514607.54
3172010.03.22 14:52close1600.101.50690.00000.000056.0514663.59
3182010.03.22 14:52close1620.101.50690.00000.000075.0514738.64
3192010.03.22 14:52close1490.101.50690.00000.0000-76.9514661.69
3202010.03.22 14:52close1530.101.50690.00000.0000-26.9514634.74
3212010.03.22 14:52close1570.101.50690.00000.000025.0514659.79
3222010.03.22 14:52close1610.101.50690.00000.000057.0514716.84
3232010.03.22 14:52close1510.101.50690.00000.0000-38.9514677.89
3242010.03.22 14:52close1590.101.50690.00000.000038.0514715.94
3252010.03.22 14:52close1550.101.50690.00000.0000-20.9514694.98
3262010.03.22 14:52close1630.101.50690.00000.000080.0514775.03
3272010.03.24 13:45buy1640.101.48780.00000.0000
3282010.03.25 08:10close1640.101.49280.00000.000050.1514825.18
3292010.03.25 17:30buy1650.101.48250.00000.0000
3302010.03.25 17:35buy1660.101.48330.00000.0000
3312010.03.25 17:40buy1670.101.48140.00000.0000
3322010.03.25 17:45buy1680.101.48060.00000.0000
3332010.03.25 17:50buy1690.101.48060.00000.0000
3342010.03.25 17:55buy1700.101.48120.00000.0000
3352010.03.26 04:05close1650.101.48840.00000.000059.0514884.23
3362010.03.26 04:05close1670.101.48840.00000.000070.0514954.28
3372010.03.26 04:05close1690.101.48840.00000.000078.0515032.33
3382010.03.26 04:05close1660.101.48840.00000.000051.0515083.37
3392010.03.26 04:05close1700.101.48840.00000.000072.0515155.42
3402010.03.26 04:05close1680.101.48840.00000.000078.0515233.47
3412010.04.12 05:00sell1710.101.54820.00000.0000
3422010.04.12 06:55close1710.101.54100.00000.000072.0015305.47
3432010.04.18 22:05buy1720.101.52920.00000.0000
3442010.04.18 22:55buy1730.101.52880.00000.0000
3452010.04.19 00:05buy1740.101.52840.00000.0000
3462010.04.19 01:50buy1750.101.52810.00000.0000
3472010.04.19 02:15buy1760.101.52730.00000.0000
3482010.04.19 02:20buy1770.101.52670.00000.0000
3492010.04.19 02:30buy1780.101.52520.00000.0000
3502010.04.19 14:00close1720.101.52800.00000.0000-11.9515293.52
3512010.04.19 14:00close1740.101.52800.00000.0000-4.0015289.52
3522010.04.19 14:00close1760.101.52800.00000.00007.0015296.52
3532010.04.19 14:00close1780.101.52800.00000.000028.0015324.52
3542010.04.19 14:00close1730.101.52800.00000.0000-7.9515316.57
3552010.04.19 14:00close1770.101.52800.00000.000013.0015329.57
3562010.04.19 14:00close1750.101.52800.00000.0000-1.0015328.57
3572010.04.27 16:10buy1790.101.52650.00000.0000
3582010.04.27 16:15buy1800.101.52560.00000.0000
3592010.04.27 18:25buy1810.101.52550.00000.0000
3602010.04.27 19:55buy1820.101.52440.00000.0000
3612010.04.27 21:25buy1830.101.52400.00000.0000
3622010.04.27 21:35buy1840.101.52280.00000.0000
3632010.04.28 09:00buy1850.101.51740.00000.0000
3642010.04.28 09:05buy1860.101.51680.00000.0000
3652010.04.28 09:12buy1870.101.51630.00000.0000
3662010.04.28 09:15buy1880.101.51550.00000.0000
3672010.04.28 09:40buy1890.101.51510.00000.0000
3682010.04.28 10:40buy1900.101.51630.00000.0000
3692010.04.28 13:00close1790.101.52260.00000.0000-38.9515289.62
3702010.04.28 13:00close1810.101.52260.00000.0000-28.9515260.67
3712010.04.28 13:00close1830.101.52260.00000.0000-13.9515246.72
3722010.04.28 13:00close1850.101.52260.00000.000052.0015298.72
3732010.04.28 13:00close1870.101.52260.00000.000063.0015361.72
3742010.04.28 13:00close1890.101.52260.00000.000075.0015436.72
3752010.04.28 13:00close1800.101.52260.00000.0000-29.9515406.77
3762010.04.28 13:00close1840.101.52260.00000.0000-1.9515404.81
3772010.04.28 13:00close1880.101.52260.00000.000071.0015475.81
3782010.04.28 13:00close1820.101.52260.00000.0000-17.9515457.86
3792010.04.28 13:00close1900.101.52260.00000.000063.0015520.86
3802010.04.28 13:00close1860.101.52260.00000.000058.0015578.86
3812010.05.04 11:50buy1910.101.51680.00000.0000
3822010.05.04 12:20buy1920.101.51640.00000.0000
3832010.05.04 13:51buy1930.101.51460.00000.0000
3842010.05.04 13:55buy1940.101.51350.00000.0000
3852010.05.04 14:10buy1950.101.51340.00000.0000
3862010.05.04 14:20buy1960.101.51050.00000.0000
3872010.05.04 14:40buy1970.101.50930.00000.0000
3882010.05.04 14:50buy1980.101.50980.00000.0000
3892010.05.04 16:40close1910.101.51660.00000.0000-2.0015576.86
3902010.05.04 16:40close1930.101.51660.00000.000020.0015596.86
3912010.05.04 16:40close1950.101.51660.00000.000032.0015628.86
3922010.05.04 16:40close1970.101.51660.00000.000073.0015701.86
3932010.05.04 16:40close1920.101.51660.00000.00002.0015703.86
3942010.05.04 16:40close1960.101.51660.00000.000061.0015764.86
3952010.05.04 16:40close1940.101.51660.00000.000031.0015795.86
3962010.05.04 16:40close1980.101.51660.00000.000068.0015863.86
3972010.05.06 08:30buy1990.101.50310.00000.0000
3982010.05.06 12:10close1990.101.51020.00000.000071.0015934.86
3992010.05.06 15:10buy2000.101.49460.00000.0000
4002010.05.06 15:15buy2010.101.49390.00000.0000
4012010.05.06 15:40buy2020.101.49220.00000.0000
4022010.05.06 15:45buy2030.101.48670.00000.0000
4032010.05.06 15:50buy2040.101.48500.00000.0000
4042010.05.06 16:20close2000.101.49060.00000.0000-40.0015894.86
4052010.05.06 16:20close2020.101.49060.00000.0000-16.0015878.86
4062010.05.06 16:20close2040.101.49060.00000.000056.0015934.86
4072010.05.06 16:20close2010.101.49060.00000.0000-33.0015901.86
4082010.05.06 16:20close2030.101.49060.00000.000039.0015940.86
4092010.05.06 18:25buy2050.101.48520.00000.0000
4102010.05.06 18:45buy2060.101.48080.00000.0000
4112010.05.06 18:50buy2070.101.47760.00000.0000
4122010.05.06 18:55close2050.101.48130.00000.0000-39.0015901.86
4132010.05.06 18:55close2070.101.48130.00000.000037.0015938.86
4142010.05.06 18:55close2060.101.48130.00000.00005.0015943.86
4152010.05.07 05:25buy2080.101.46700.00000.0000
4162010.05.07 05:35buy2090.101.46330.00000.0000
4172010.05.07 06:05close2080.101.47260.00000.000056.0015999.86
4182010.05.07 06:05close2090.101.47260.00000.000093.0016092.86
4192010.05.07 09:20buy2100.101.45770.00000.0000
4202010.05.07 09:25buy2110.101.45640.00000.0000
4212010.05.07 09:30buy2120.101.45180.00000.0000
4222010.05.07 09:35buy2130.101.45180.00000.0000
4232010.05.07 09:45close2100.101.45920.00000.000015.0016107.86
4242010.05.07 09:45close2120.101.45920.00000.000074.0016181.86
4252010.05.07 09:45close2110.101.45920.00000.000028.0016209.86
4262010.05.07 09:45close2130.101.45920.00000.000074.0016283.86
4272010.05.07 16:20sell2140.101.47850.00000.0000
4282010.05.09 22:05sell2150.101.48080.00000.0000
4292010.05.10 00:15sell2160.101.48380.00000.0000
4302010.05.10 00:20sell2170.101.48490.00000.0000
4312010.05.10 00:30sell2180.101.48510.00000.0000
4322010.05.10 00:40sell2190.101.48640.00000.0000
4332010.05.10 01:05close2140.101.48150.00000.0000-30.0516253.81
4342010.05.10 01:05close2160.101.48150.00000.000023.0016276.81
4352010.05.10 01:05close2180.101.48150.00000.000036.0016312.81
4362010.05.10 01:05close2150.101.48150.00000.0000-7.0516305.77
4372010.05.10 01:05close2190.101.48150.00000.000049.0016354.77
4382010.05.10 01:05close2170.101.48150.00000.000034.0016388.77
4392010.05.10 02:12sell2200.101.48780.00000.0000
4402010.05.10 08:25sell2210.101.49600.00000.0000
4412010.05.10 08:45sell2220.101.49720.00000.0000
4422010.05.10 09:25sell2230.101.49910.00000.0000
4432010.05.10 09:50sell2240.101.49870.00000.0000
4442010.05.10 10:00sell2250.101.49980.00000.0000
4452010.05.10 10:05sell2260.101.49940.00000.0000
4462010.05.10 11:00sell2270.101.50020.00000.0000
4472010.05.10 11:05sell2280.101.50100.00000.0000
4482010.05.10 11:10sell2290.101.50130.00000.0000
4492010.05.10 11:15sell2300.101.50250.00000.0000
4502010.05.10 13:00sell2310.101.50410.00000.0000
4512010.05.10 13:10sell2320.101.50510.00000.0000
4522010.05.10 13:55close2200.101.49760.00000.0000-98.0016290.77
4532010.05.10 13:55close2220.101.49760.00000.0000-4.0016286.77
4542010.05.10 13:55close2240.101.49760.00000.000011.0016297.77
4552010.05.10 13:55close2260.101.49760.00000.000018.0016315.77
4562010.05.10 13:55close2280.101.49760.00000.000034.0016349.77
4572010.05.10 13:55close2300.101.49760.00000.000049.0016398.77
4582010.05.10 13:55close2320.101.49760.00000.000075.0016473.77
4592010.05.10 13:55close2210.101.49760.00000.0000-16.0016457.77
4602010.05.10 13:55close2250.101.49760.00000.000022.0016479.77
4612010.05.10 13:55close2290.101.49760.00000.000037.0016516.77
4622010.05.10 13:55close2230.101.49760.00000.000015.0016531.77
4632010.05.10 13:55close2310.101.49760.00000.000065.0016596.77
4642010.05.10 13:55close2270.101.49760.00000.000026.0016622.77
4652010.05.10 23:15buy2330.101.48320.00000.0000
4662010.05.11 06:10buy2340.101.47710.00000.0000
4672010.05.11 06:15buy2350.101.47720.00000.0000
4682010.05.11 07:10close2330.101.48370.00000.00005.0516627.81
4692010.05.11 07:10close2350.101.48370.00000.000065.0016692.81
4702010.05.11 07:10close2340.101.48370.00000.000066.0016758.81
4712010.05.11 11:20buy2360.101.47250.00000.0000
4722010.05.11 12:40close2360.101.48050.00000.000080.0016838.81
4732010.05.11 15:45sell2370.101.49570.00000.0000
4742010.05.11 16:05sell2380.101.49600.00000.0000
4752010.05.11 16:15sell2390.101.49800.00000.0000
4762010.05.11 16:20sell2400.101.49880.00000.0000
4772010.05.11 17:00sell2410.101.49870.00000.0000
4782010.05.11 22:10close2370.101.49280.00000.000029.0016867.81
4792010.05.11 22:10close2390.101.49280.00000.000052.0016919.81
4802010.05.11 22:10close2410.101.49280.00000.000059.0016978.81
4812010.05.11 22:10close2380.101.49280.00000.000032.0017010.81
4822010.05.11 22:10close2400.101.49280.00000.000060.0017070.81
4832010.05.12 08:10sell2420.101.50250.00000.0000
4842010.05.12 08:20sell2430.101.50280.00000.0000
4852010.05.12 08:25sell2440.101.50320.00000.0000
4862010.05.12 08:50sell2450.101.50380.00000.0000
4872010.05.12 08:55sell2460.101.50420.00000.0000
4882010.05.12 09:35close2420.101.49160.00000.0000109.0017179.81
4892010.05.12 09:35close2440.101.49160.00000.0000116.0017295.81
4902010.05.12 09:35close2460.101.49160.00000.0000126.0017421.81
4912010.05.12 09:35close2430.101.49160.00000.0000112.0017533.81
4922010.05.12 09:35close2450.101.49160.00000.0000122.0017655.81
4932010.05.13 09:35buy2470.101.47580.00000.0000
4942010.05.13 10:00buy2480.101.47530.00000.0000
4952010.05.13 12:25buy2490.101.47390.00000.0000
4962010.05.13 12:35buy2500.101.47310.00000.0000
4972010.05.13 12:40buy2510.101.47280.00000.0000
4982010.05.13 12:50buy2520.101.47170.00000.0000
4992010.05.13 12:55buy2530.101.47070.00000.0000
5002010.05.13 13:05buy2540.101.46980.00000.0000
5012010.05.13 13:40buy2550.101.46950.00000.0000
5022010.05.13 14:55buy2560.101.46830.00000.0000
5032010.05.13 15:10buy2570.101.46910.00000.0000
5042010.05.13 15:30buy2580.101.46720.00000.0000
5052010.05.13 15:35buy2590.101.46390.00000.0000
5062010.05.13 15:40buy2600.101.46500.00000.0000
5072010.05.13 19:20buy2610.101.46280.00000.0000
5082010.05.13 19:45buy2620.101.46200.00000.0000
5092010.05.13 19:55buy2630.101.46160.00000.0000
5102010.05.13 20:00buy2640.101.46120.00000.0000
5112010.05.13 20:05buy2650.101.46130.00000.0000
5122010.05.13 20:40buy2660.101.46060.00000.0000
5132010.05.13 20:45buy2670.101.46030.00000.0000
5142010.05.13 20:50buy2680.101.46030.00000.0000
5152010.05.13 21:25buy2690.101.45960.00000.0000
5162010.05.13 21:30buy2700.101.45860.00000.0000
5172010.05.13 21:35buy2710.101.45740.00000.0000
5182010.05.14 09:30buy2720.101.45320.00000.0000
5192010.05.14 09:35buy2730.101.45290.00000.0000
5202010.05.14 09:40buy2740.101.45180.00000.0000
5212010.05.14 09:45buy2750.101.45200.00000.0000
5222010.05.14 09:55buy2760.101.45210.00000.0000
5232010.05.14 10:00buy2770.101.45100.00000.0000
5242010.05.14 10:05buy2780.101.45140.00000.0000
5252010.05.14 10:10buy2790.101.45060.00000.0000
5262010.05.14 10:15buy2800.101.45120.00000.0000
5272010.05.14 10:35buy2810.101.45010.00000.0000
5282010.05.14 12:50close2470.101.46220.00000.0000-135.9517519.86
5292010.05.14 12:50close2490.101.46220.00000.0000-116.9517402.91
5302010.05.14 12:50close2510.101.46220.00000.0000-105.9517296.96
5312010.05.14 12:50close2530.101.46220.00000.0000-84.9517212.01
5322010.05.14 12:50close2550.101.46220.00000.0000-72.9517139.06
5332010.05.14 12:50close2570.101.46220.00000.0000-68.9517070.11
5342010.05.14 12:50close2590.101.46220.00000.0000-16.9517053.16
5352010.05.14 12:50close2610.101.46220.00000.0000-5.9517047.21
5362010.05.14 12:50close2630.101.46220.00000.00006.0517053.25
5372010.05.14 12:50close2650.101.46220.00000.00009.0517062.30
5382010.05.14 12:50close2670.101.46220.00000.000019.0517081.35
5392010.05.14 12:50close2690.101.46220.00000.000026.0517107.40
5402010.05.14 12:50close2710.101.46220.00000.000048.0517155.45
5412010.05.14 12:50close2730.101.46220.00000.000093.0017248.45
5422010.05.14 12:50close2750.101.46220.00000.0000102.0017350.45
5432010.05.14 12:50close2770.101.46220.00000.0000112.0017462.45
5442010.05.14 12:50close2790.101.46220.00000.0000116.0017578.45
5452010.05.14 12:50close2810.101.46220.00000.0000121.0017699.45
5462010.05.14 12:50close2480.101.46220.00000.0000-130.9517568.50
5472010.05.14 12:50close2520.101.46220.00000.0000-94.9517473.55
5482010.05.14 12:50close2560.101.46220.00000.0000-60.9517412.60
5492010.05.14 12:50close2600.101.46220.00000.0000-27.9517384.64
5502010.05.14 12:50close2640.101.46220.00000.000010.0517394.69
5512010.05.14 12:50close2680.101.46220.00000.000019.0517413.74
5522010.05.14 12:50close2720.101.46220.00000.000090.0017503.74
5532010.05.14 12:50close2760.101.46220.00000.0000101.0017604.74
5542010.05.14 12:50close2800.101.46220.00000.0000110.0017714.74
5552010.05.14 12:50close2500.101.46220.00000.0000-108.9517605.79
5562010.05.14 12:50close2580.101.46220.00000.0000-49.9517555.84
5572010.05.14 12:50close2660.101.46220.00000.000016.0517571.89
5582010.05.14 12:50close2740.101.46220.00000.0000104.0017675.89
5592010.05.14 12:50close2540.101.46220.00000.0000-75.9517599.94
5602010.05.14 12:50close2700.101.46220.00000.000036.0517635.99
5612010.05.14 12:50close2620.101.46220.00000.00002.0517638.04
5622010.05.14 12:50close2780.101.46220.00000.0000108.0017746.04
5632010.05.16 23:47buy2820.101.44880.00000.0000
5642010.05.16 23:55buy2830.101.44720.00000.0000
5652010.05.17 00:00buy2840.101.44780.00000.0000
5662010.05.17 00:15buy2850.101.44510.00000.0000
5672010.05.17 00:20buy2860.101.44500.00000.0000
5682010.05.17 00:30buy2870.101.44430.00000.0000
5692010.05.17 00:35buy2880.101.44350.00000.0000
5702010.05.17 01:30buy2890.101.44040.00000.0000
5712010.05.17 01:35buy2900.101.43940.00000.0000
5722010.05.17 01:40buy2910.101.44110.00000.0000
5732010.05.17 02:05buy2920.101.43860.00000.0000
5742010.05.17 02:20buy2930.101.43640.00000.0000
5752010.05.17 02:30buy2940.101.43000.00000.0000
5762010.05.17 02:40buy2950.101.42820.00000.0000
5772010.05.17 07:05close2820.101.44190.00000.0000-68.9517677.08
5782010.05.17 07:05close2840.101.44190.00000.0000-59.0017618.08
5792010.05.17 07:05close2860.101.44190.00000.0000-31.0017587.08
5802010.05.17 07:05close2880.101.44190.00000.0000-16.0017571.08
5812010.05.17 07:05close2900.101.44190.00000.000025.0017596.08
5822010.05.17 07:05close2920.101.44190.00000.000033.0017629.08
5832010.05.17 07:05close2940.101.44190.00000.0000119.0017748.08
5842010.05.17 07:05close2830.101.44190.00000.0000-52.9517695.13
5852010.05.17 07:05close2870.101.44190.00000.0000-24.0017671.13
5862010.05.17 07:05close2910.101.44190.00000.00008.0017679.13
5872010.05.17 07:05close2950.101.44190.00000.0000137.0017816.13
5882010.05.17 07:05close2850.101.44190.00000.0000-32.0017784.13
5892010.05.17 07:05close2930.101.44190.00000.000055.0017839.13
5902010.05.17 07:05close2890.101.44190.00000.000015.0017854.13
5912010.05.17 13:40sell2960.101.45030.00000.0000
5922010.05.17 15:00close2960.101.44290.00000.000074.0017928.13
5932010.05.18 21:30buy2970.101.42780.00000.0000
5942010.05.19 00:00buy2980.101.42580.00000.0000
5952010.05.19 00:40buy2990.101.42550.00000.0000
5962010.05.19 00:45buy3000.101.42570.00000.0000
5972010.05.19 01:00buy3010.101.42490.00000.0000
5982010.05.19 01:10buy3020.101.42670.00000.0000
5992010.05.19 01:55buy3030.101.42430.00000.0000
6002010.05.19 05:25close2970.101.43150.00000.000037.0517965.18
6012010.05.19 05:25close2990.101.43150.00000.000060.0018025.18
6022010.05.19 05:25close3010.101.43150.00000.000066.0018091.18
6032010.05.19 05:25close3030.101.43150.00000.000072.0018163.18
6042010.05.19 05:25close2980.101.43150.00000.000057.0018220.18
6052010.05.19 05:25close3020.101.43150.00000.000048.0018268.18
6062010.05.19 05:25close3000.101.43150.00000.000058.0018326.18
6072010.05.20 14:30buy3040.101.42710.00000.0000
6082010.05.20 15:35close3040.101.43460.00000.000075.0018401.18
6092010.05.21 19:55sell3050.101.44850.00000.0000
6102010.05.24 08:10close3050.101.44420.00000.000042.9518444.13
6112010.05.25 07:35buy3060.101.42990.00000.0000
6122010.05.25 07:40buy3070.101.42880.00000.0000
6132010.05.25 07:45buy3080.101.42800.00000.0000
6142010.05.25 08:45buy3090.101.42760.00000.0000
6152010.05.25 08:52buy3100.101.42690.00000.0000
6162010.05.25 08:55buy3110.101.42700.00000.0000
6172010.05.25 09:05buy3120.101.42670.00000.0000
6182010.05.25 12:05close3060.101.43420.00000.000043.0018487.13
6192010.05.25 12:05close3080.101.43420.00000.000062.0018549.13
6202010.05.25 12:05close3100.101.43420.00000.000073.0018622.13
6212010.05.25 12:05close3120.101.43420.00000.000075.0018697.13
6222010.05.25 12:05close3070.101.43420.00000.000054.0018751.13
6232010.05.25 12:05close3110.101.43420.00000.000072.0018823.13
6242010.05.25 12:05close3090.101.43420.00000.000066.0018889.13
6252010.05.27 06:15sell3130.101.44880.00000.0000
6262010.05.27 06:20sell3140.101.44870.00000.0000
6272010.05.27 06:30sell3150.101.44990.00000.0000
6282010.05.27 06:35sell3160.101.45010.00000.0000
6292010.05.27 06:40sell3170.101.45040.00000.0000
6302010.05.27 07:15sell3180.101.45140.00000.0000
6312010.05.27 09:20sell3190.101.45440.00000.0000
6322010.05.27 09:35sell3200.101.45730.00000.0000
6332010.05.27 10:15sell3210.101.45690.00000.0000
6342010.05.27 11:15close3130.101.45140.00000.0000-26.0018863.13
6352010.05.27 11:15close3150.101.45140.00000.0000-15.0018848.13
6362010.05.27 11:15close3170.101.45140.00000.0000-10.0018838.13
6372010.05.27 11:15close3190.101.45140.00000.000030.0018868.13
6382010.05.27 11:15close3210.101.45140.00000.000055.0018923.13
6392010.05.27 11:15close3140.101.45140.00000.0000-27.0018896.13
6402010.05.27 11:15close3180.101.45140.00000.00000.0018896.13
6412010.05.27 11:15close3160.101.45140.00000.0000-13.0018883.13
6422010.05.27 11:15close3200.101.45140.00000.000059.0018942.13
6432010.06.01 11:35sell3220.101.46020.00000.0000
6442010.06.01 11:41sell3230.101.45840.00000.0000
6452010.06.01 13:20sell3240.101.46290.00000.0000
6462010.06.01 13:25sell3250.101.46420.00000.0000
6472010.06.01 13:40sell3260.101.46470.00000.0000
6482010.06.01 13:45sell3270.101.46440.00000.0000
6492010.06.01 14:05sell3280.101.46570.00000.0000
6502010.06.01 14:25sell3290.101.46770.00000.0000
6512010.06.01 14:30sell3300.101.46890.00000.0000
6522010.06.01 14:35sell3310.101.46940.00000.0000
6532010.06.02 10:35close3220.101.46350.00000.0000-33.0518909.08
6542010.06.02 10:35close3240.101.46350.00000.0000-6.0518903.04
6552010.06.02 10:35close3260.101.46350.00000.000011.9518914.99
6562010.06.02 10:35close3280.101.46350.00000.000021.9518936.94
6572010.06.02 10:35close3300.101.46350.00000.000053.9518990.89
6582010.06.02 10:35close3230.101.46350.00000.0000-51.0518939.84
6592010.06.02 10:35close3270.101.46350.00000.00008.9518948.79
6602010.06.02 10:35close3310.101.46350.00000.000058.9519007.74
6612010.06.02 10:35close3250.101.46350.00000.00006.9519014.69
6622010.06.02 10:35close3290.101.46350.00000.000041.9519056.64
6632010.06.04 15:15buy3320.101.45320.00000.0000
6642010.06.04 15:25buy3330.101.45140.00000.0000
6652010.06.04 15:40buy3340.101.45180.00000.0000
6662010.06.04 15:45buy3350.101.45060.00000.0000
6672010.06.04 15:50buy3360.101.45030.00000.0000
6682010.06.04 15:55buy3370.101.45090.00000.0000
6692010.06.04 16:00buy3380.101.44920.00000.0000
6702010.06.04 16:10buy3390.101.44890.00000.0000
6712010.06.04 16:15buy3400.101.44870.00000.0000
6722010.06.04 18:15buy3410.101.44740.00000.0000
6732010.06.04 18:20buy3420.101.44730.00000.0000
6742010.06.04 18:40buy3430.101.44700.00000.0000
6752010.06.04 18:50buy3440.101.44720.00000.0000
6762010.06.04 19:00buy3450.101.44560.00000.0000
6772010.06.06 22:05buy3460.101.44340.00000.0000
6782010.06.06 22:55buy3470.101.44160.00000.0000
6792010.06.07 00:25buy3480.101.44070.00000.0000
6802010.06.07 00:30buy3490.101.44070.00000.0000
6812010.06.07 00:45buy3500.101.44040.00000.0000
6822010.06.07 00:50buy3510.101.44170.00000.0000
6832010.06.07 10:15close3320.101.44730.00000.0000-58.9518997.69
6842010.06.07 10:15close3340.101.44730.00000.0000-44.9518952.74
6852010.06.07 10:15close3360.101.44730.00000.0000-29.9518922.79
6862010.06.07 10:15close3380.101.44730.00000.0000-18.9518903.84
6872010.06.07 10:15close3400.101.44730.00000.0000-13.9518889.89
6882010.06.07 10:15close3420.101.44730.00000.00000.0518889.94
6892010.06.07 10:15close3440.101.44730.00000.00001.0518890.99
6902010.06.07 10:15close3460.101.44730.00000.000039.0518930.04
6912010.06.07 10:15close3480.101.44730.00000.000066.0018996.04
6922010.06.07 10:15close3500.101.44730.00000.000069.0019065.04
6932010.06.07 10:15close3330.101.44730.00000.0000-40.9519024.08
6942010.06.07 10:15close3370.101.44730.00000.0000-35.9518988.13
6952010.06.07 10:15close3410.101.44730.00000.0000-0.9518987.18
6962010.06.07 10:15close3450.101.44730.00000.000017.0519004.23
6972010.06.07 10:15close3490.101.44730.00000.000066.0019070.23
6982010.06.07 10:15close3350.101.44730.00000.0000-32.9519037.28
6992010.06.07 10:15close3430.101.44730.00000.00003.0519040.33
7002010.06.07 10:15close3510.101.44730.00000.000056.0019096.33
7012010.06.07 10:15close3390.101.44730.00000.0000-15.9519080.38
7022010.06.07 10:15close3470.101.44730.00000.000057.0519137.43
7032010.06.08 09:10buy3520.101.43900.00000.0000
7042010.06.08 09:25buy3530.101.43810.00000.0000
7052010.06.08 14:15buy3540.101.43650.00000.0000
7062010.06.08 14:20buy3550.101.43570.00000.0000
7072010.06.08 14:30buy3560.101.43760.00000.0000
7082010.06.08 14:45buy3570.101.43610.00000.0000
7092010.06.08 15:15buy3580.101.43540.00000.0000
7102010.06.08 17:00close3520.101.44240.00000.000034.0019171.43
7112010.06.08 17:00close3540.101.44240.00000.000059.0019230.43
7122010.06.08 17:00close3560.101.44240.00000.000048.0019278.43
7132010.06.08 17:00close3580.101.44240.00000.000070.0019348.43
7142010.06.08 17:00close3530.101.44240.00000.000043.0019391.43
7152010.06.08 17:00close3570.101.44240.00000.000063.0019454.43
7162010.06.08 17:00close3550.101.44240.00000.000067.0019521.43
7172010.06.09 15:00sell3590.101.45920.00000.0000
7182010.06.09 15:05sell3600.101.45940.00000.0000
7192010.06.09 15:10sell3610.101.46020.00000.0000
7202010.06.09 19:00close3590.101.45270.00000.000065.0019586.43
7212010.06.09 19:00close3610.101.45270.00000.000075.0019661.43
7222010.06.09 19:00close3600.101.45270.00000.000067.0019728.43
7232010.06.10 19:45sell3620.101.47090.00000.0000
7242010.06.10 20:00sell3630.101.47100.00000.0000
7252010.06.10 20:10sell3640.101.47130.00000.0000
7262010.06.11 08:35close3620.101.46850.00000.000023.9519752.38
7272010.06.11 08:35close3640.101.46850.00000.000027.9519780.33
7282010.06.11 08:35close3630.101.46850.00000.000024.9519805.28
7292010.06.11 16:30buy3650.101.45140.00000.0000
7302010.06.11 16:35buy3660.101.45080.00000.0000
7312010.06.13 22:50close3650.101.45790.00000.000065.0019870.28
7322010.06.13 22:50close3660.101.45790.00000.000071.0019941.28
7332010.06.14 09:25sell3670.101.47290.00000.0000
7342010.06.14 09:30sell3680.101.47310.00000.0000
7352010.06.14 09:35sell3690.101.47450.00000.0000
7362010.06.14 12:25sell3700.101.47830.00000.0000
7372010.06.14 15:00sell3710.101.47860.00000.0000
7382010.06.14 15:20sell3720.101.47870.00000.0000
7392010.06.14 15:25sell3730.101.48030.00000.0000
7402010.06.15 01:45close3670.101.47320.00000.0000-3.0519938.23
7412010.06.15 01:45close3690.101.47320.00000.000012.9519951.18
7422010.06.15 01:45close3710.101.47320.00000.000053.9520005.13
7432010.06.15 01:45close3730.101.47320.00000.000070.9520076.08
7442010.06.15 01:45close3680.101.47320.00000.0000-1.0520075.04
7452010.06.15 01:45close3720.101.47320.00000.000054.9520129.99
7462010.06.15 01:45close3700.101.47320.00000.000050.9520180.94
7472010.06.15 16:05sell3740.101.48270.00000.0000
7482010.06.16 08:30close3740.101.47540.00000.000072.9520253.89
7492010.06.23 11:15sell3750.101.49280.00000.0000
7502010.06.23 11:35sell3760.101.49400.00000.0000
7512010.06.23 14:05close3750.101.48570.00000.000071.0020324.89
7522010.06.23 14:05close3760.101.48570.00000.000083.0020407.89