Strategy Tester Report
es_capelast
FXOpen-Demo (Build 225)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период4 Часа (H4) 2010.07.01 00:00 - 2010.07.06 20:00 (2010.07.01 - 2010.07.07)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыlTakeProfit=10; sTakeProfit=10; lStopLoss=2000; sStopLoss=2000; clOpenBuy=Green; clOpenSell=Red; Name_Expert="escape123"; Slippage=1; UseSound=false; NameFileSound="Alert.wav"; Lots=0.1;
Баров в истории1025Смоделировано тиков35672Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит3000.00
Чистая прибыль5813.60Общая прибыль6662.60Общий убыток-849.00
Прибыльность7.85Матожидание выигрыша8.14
Абсолютная просадка1250.00Максимальная просадка3799.60 (44.82%)Относительная просадка46.10% (1497.00)
Всего сделок714Короткие позиции (% выигравших)0 (0.00%)Длинные позиции (% выигравших)714 (95.66%)
Прибыльные сделки (% от всех)683 (95.66%)Убыточные сделки (% от всех)31 (4.34%)
Самая большаяприбыльная сделка10.00убыточная сделка-29.00
Средняяприбыльная сделка9.75убыточная сделка-27.39
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)683 (6662.60)непрерывных проигрышей (убыток)31 (-849.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)6662.60 (683)непрерывный убыток (число проигрышей)-849.00 (31)
Среднийнепрерывный выигрыш683непрерывный проигрыш31
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12010.07.01 00:08buy10.101.22321.02301.2242
22010.07.01 00:09buy20.101.22311.02291.2241
32010.07.01 00:26buy30.101.22351.02331.2245
42010.07.01 00:26buy40.101.22341.02321.2244
52010.07.01 00:26buy50.101.22351.02331.2245
62010.07.01 00:27buy60.101.22341.02321.2244
72010.07.01 00:27buy70.101.22351.02331.2245
82010.07.01 00:28buy80.101.22321.02301.2242
92010.07.01 00:28buy90.101.22311.02291.2241
102010.07.01 00:28buy100.101.22321.02301.2242
112010.07.01 00:28buy110.101.22311.02291.2241
122010.07.01 00:28buy120.101.22331.02311.2243
132010.07.01 00:28buy130.101.22341.02321.2244
142010.07.01 00:28buy140.101.22351.02331.2245
152010.07.01 00:28buy150.101.22341.02321.2244
162010.07.01 00:28buy160.101.22331.02311.2243
172010.07.01 00:29buy170.101.22321.02301.2242
182010.07.01 00:29buy180.101.22331.02311.2243
192010.07.01 00:29buy190.101.22321.02301.2242
202010.07.01 00:29buy200.101.22331.02311.2243
212010.07.01 00:29buy210.101.22321.02301.2242
222010.07.01 00:30buy220.101.22331.02311.2243
232010.07.01 00:30buy230.101.22341.02321.2244
242010.07.01 00:30buy240.101.22331.02311.2243
252010.07.01 00:30buy250.101.22321.02301.2242
262010.07.01 00:30buy260.101.22311.02291.2241
272010.07.01 00:30buy270.101.22341.02321.2244
282010.07.01 00:31buy280.101.22331.02311.2243
292010.07.01 00:31buy290.101.22341.02321.2244
302010.07.01 00:31buy300.101.22331.02311.2243
312010.07.01 00:32buy310.101.22341.02321.2244
322010.07.01 03:21t/p20.101.22411.02291.224110.003010.00
332010.07.01 03:21t/p90.101.22411.02291.224110.003020.00
342010.07.01 03:21t/p110.101.22411.02291.224110.003030.00
352010.07.01 03:21t/p260.101.22411.02291.224110.003040.00
362010.07.01 03:37buy320.101.22351.02331.2245
372010.07.01 03:37buy330.101.22361.02341.2246
382010.07.01 03:37buy340.101.22351.02331.2245
392010.07.01 03:37buy350.101.22361.02341.2246
402010.07.01 10:56t/p10.101.22421.02301.224210.003050.00
412010.07.01 10:56t/p80.101.22421.02301.224210.003060.00
422010.07.01 10:56t/p100.101.22421.02301.224210.003070.00
432010.07.01 10:56t/p170.101.22421.02301.224210.003080.00
442010.07.01 10:56t/p190.101.22421.02301.224210.003090.00
452010.07.01 10:56t/p210.101.22421.02301.224210.003100.00
462010.07.01 10:56t/p250.101.22421.02301.224210.003110.00
472010.07.01 10:56t/p120.101.22431.02311.224310.003120.00
482010.07.01 10:56t/p160.101.22431.02311.224310.003130.00
492010.07.01 10:56t/p180.101.22431.02311.224310.003140.00
502010.07.01 10:56t/p200.101.22431.02311.224310.003150.00
512010.07.01 10:56t/p220.101.22431.02311.224310.003160.00
522010.07.01 10:56t/p240.101.22431.02311.224310.003170.00
532010.07.01 10:56t/p280.101.22431.02311.224310.003180.00
542010.07.01 10:56t/p300.101.22431.02311.224310.003190.00
552010.07.01 10:57t/p40.101.22441.02321.224410.003200.00
562010.07.01 10:57t/p60.101.22441.02321.224410.003210.00
572010.07.01 10:57t/p130.101.22441.02321.224410.003220.00
582010.07.01 10:57t/p150.101.22441.02321.224410.003230.00
592010.07.01 10:57t/p230.101.22441.02321.224410.003240.00
602010.07.01 10:57t/p270.101.22441.02321.224410.003250.00
612010.07.01 10:57t/p290.101.22441.02321.224410.003260.00
622010.07.01 10:57t/p310.101.22441.02321.224410.003270.00
632010.07.01 10:58t/p30.101.22451.02331.224510.003280.00
642010.07.01 10:58t/p50.101.22451.02331.224510.003290.00
652010.07.01 10:58t/p70.101.22451.02331.224510.003300.00
662010.07.01 10:58t/p140.101.22451.02331.224510.003310.00
672010.07.01 10:58t/p320.101.22451.02331.224510.003320.00
682010.07.01 10:58t/p340.101.22451.02331.224510.003330.00
692010.07.01 10:58t/p330.101.22461.02341.224610.003340.00
702010.07.01 10:58t/p350.101.22461.02341.224610.003350.00
712010.07.01 11:49buy360.101.22831.02811.2293
722010.07.01 11:49buy370.101.22821.02801.2292
732010.07.01 11:50buy380.101.22811.02791.2291
742010.07.01 11:50buy390.101.22821.02801.2292
752010.07.01 11:50buy400.101.22841.02821.2294
762010.07.01 11:50buy410.101.22851.02831.2295
772010.07.01 11:50buy420.101.22841.02821.2294
782010.07.01 11:50buy430.101.22851.02831.2295
792010.07.01 11:50buy440.101.22841.02821.2294
802010.07.01 11:50buy450.101.22851.02831.2295
812010.07.01 11:51t/p380.101.22911.02791.229110.003360.00
822010.07.01 11:51t/p370.101.22921.02801.229210.003370.00
832010.07.01 11:51t/p390.101.22921.02801.229210.003380.00
842010.07.01 11:53t/p360.101.22931.02811.229310.003390.00
852010.07.01 11:53t/p400.101.22941.02821.229410.003400.00
862010.07.01 11:53t/p420.101.22941.02821.229410.003410.00
872010.07.01 11:53t/p440.101.22941.02821.229410.003420.00
882010.07.01 11:53t/p410.101.22951.02831.229510.003430.00
892010.07.01 11:53t/p430.101.22951.02831.229510.003440.00
902010.07.01 11:53t/p450.101.22951.02831.229510.003450.00
912010.07.01 12:08buy460.101.22911.02891.2301
922010.07.01 12:08buy470.101.22901.02881.2300
932010.07.01 12:08buy480.101.22911.02891.2301
942010.07.01 12:08buy490.101.22901.02881.2300
952010.07.01 12:08buy500.101.22911.02891.2301
962010.07.01 12:09buy510.101.22901.02881.2300
972010.07.01 12:09buy520.101.22891.02871.2299
982010.07.01 12:09buy530.101.22871.02851.2297
992010.07.01 12:09buy540.101.22881.02861.2298
1002010.07.01 12:09buy550.101.22871.02851.2297
1012010.07.01 12:09buy560.101.22861.02841.2296
1022010.07.01 12:09buy570.101.22871.02851.2297
1032010.07.01 12:09buy580.101.22861.02841.2296
1042010.07.01 12:09buy590.101.22881.02861.2298
1052010.07.01 12:10buy600.101.22891.02871.2299
1062010.07.01 12:10buy610.101.22911.02891.2301
1072010.07.01 12:10buy620.101.22901.02881.2300
1082010.07.01 12:10buy630.101.22911.02891.2301
1092010.07.01 12:10buy640.101.22901.02881.2300
1102010.07.01 12:10buy650.101.22891.02871.2299
1112010.07.01 12:10buy660.101.22881.02861.2298
1122010.07.01 12:10buy670.101.22891.02871.2299
1132010.07.01 12:10buy680.101.22901.02881.2300
1142010.07.01 12:11buy690.101.22891.02871.2299
1152010.07.01 12:11buy700.101.22911.02891.2301
1162010.07.01 12:12buy710.101.22921.02901.2302
1172010.07.01 12:12buy720.101.22911.02891.2301
1182010.07.01 12:12buy730.101.22921.02901.2302
1192010.07.01 12:12buy740.101.22911.02891.2301
1202010.07.01 12:12buy750.101.22931.02911.2303
1212010.07.01 12:12buy760.101.22921.02901.2302
1222010.07.01 12:13t/p560.101.22961.02841.229610.003460.00
1232010.07.01 12:13t/p580.101.22961.02841.229610.003470.00
1242010.07.01 12:14t/p530.101.22971.02851.229710.003480.00
1252010.07.01 12:14t/p540.101.22981.02861.229810.003490.00
1262010.07.01 12:14t/p550.101.22971.02851.229710.003500.00
1272010.07.01 12:14t/p570.101.22971.02851.229710.003510.00
1282010.07.01 12:14t/p590.101.22981.02861.229810.003520.00
1292010.07.01 12:14t/p660.101.22981.02861.229810.003530.00
1302010.07.01 12:14buy770.101.22931.02911.2303
1312010.07.01 12:14buy780.101.22921.02901.2302
1322010.07.01 12:14buy790.101.22931.02911.2303
1332010.07.01 12:14buy800.101.22921.02901.2302
1342010.07.01 12:14buy810.101.22931.02911.2303
1352010.07.01 12:14buy820.101.22911.02891.2301
1362010.07.01 12:14buy830.101.22891.02871.2299
1372010.07.01 12:14buy840.101.22871.02851.2297
1382010.07.01 13:02t/p840.101.22971.02851.229710.003540.00
1392010.07.01 13:09t/p520.101.22991.02871.229910.003550.00
1402010.07.01 13:09t/p600.101.22991.02871.229910.003560.00
1412010.07.01 13:09t/p650.101.22991.02871.229910.003570.00
1422010.07.01 13:09t/p670.101.22991.02871.229910.003580.00
1432010.07.01 13:09t/p690.101.22991.02871.229910.003590.00
1442010.07.01 13:09t/p830.101.22991.02871.229910.003600.00
1452010.07.01 13:10t/p470.101.23001.02881.230010.003610.00
1462010.07.01 13:10t/p490.101.23001.02881.230010.003620.00
1472010.07.01 13:10t/p510.101.23001.02881.230010.003630.00
1482010.07.01 13:10t/p620.101.23001.02881.230010.003640.00
1492010.07.01 13:10t/p640.101.23001.02881.230010.003650.00
1502010.07.01 13:10t/p680.101.23001.02881.230010.003660.00
1512010.07.01 13:10t/p460.101.23011.02891.230110.003670.00
1522010.07.01 13:10t/p480.101.23011.02891.230110.003680.00
1532010.07.01 13:10t/p500.101.23011.02891.230110.003690.00
1542010.07.01 13:10t/p610.101.23011.02891.230110.003700.00
1552010.07.01 13:10t/p630.101.23011.02891.230110.003710.00
1562010.07.01 13:10t/p700.101.23011.02891.230110.003720.00
1572010.07.01 13:10t/p720.101.23011.02891.230110.003730.00
1582010.07.01 13:10t/p740.101.23011.02891.230110.003740.00
1592010.07.01 13:10t/p820.101.23011.02891.230110.003750.00
1602010.07.01 13:10t/p710.101.23021.02901.230210.003760.00
1612010.07.01 13:10t/p730.101.23021.02901.230210.003770.00
1622010.07.01 13:10t/p760.101.23021.02901.230210.003780.00
1632010.07.01 13:10t/p780.101.23021.02901.230210.003790.00
1642010.07.01 13:10t/p800.101.23021.02901.230210.003800.00
1652010.07.01 13:13t/p750.101.23031.02911.230310.003810.00
1662010.07.01 13:13t/p770.101.23031.02911.230310.003820.00
1672010.07.01 13:13t/p790.101.23031.02911.230310.003830.00
1682010.07.01 13:13t/p810.101.23031.02911.230310.003840.00
1692010.07.01 14:02buy850.101.23321.03301.2342
1702010.07.01 14:02buy860.101.23311.03291.2341
1712010.07.01 14:04buy870.101.23321.03301.2342
1722010.07.01 14:04buy880.101.23321.03301.2342
1732010.07.01 14:04buy890.101.23321.03301.2342
1742010.07.01 14:04buy900.101.23311.03291.2341
1752010.07.01 14:04buy910.101.23301.03281.2340
1762010.07.01 14:04buy920.101.23311.03291.2341
1772010.07.01 14:04buy930.101.23291.03271.2339
1782010.07.01 14:05buy940.101.23301.03281.2340
1792010.07.01 14:05buy950.101.23281.03261.2338
1802010.07.01 14:05buy960.101.23291.03271.2339
1812010.07.01 14:05buy970.101.23281.03261.2338
1822010.07.01 14:05buy980.101.23301.03281.2340
1832010.07.01 14:05buy990.101.23291.03271.2339
1842010.07.01 14:05buy1000.101.23311.03291.2341
1852010.07.01 14:05buy1010.101.23321.03301.2342
1862010.07.01 14:05buy1020.101.23311.03291.2341
1872010.07.01 14:06buy1030.101.23301.03281.2340
1882010.07.01 14:06buy1040.101.23311.03291.2341
1892010.07.01 14:06buy1050.101.23301.03281.2340
1902010.07.01 14:06buy1060.101.23311.03291.2341
1912010.07.01 14:06buy1070.101.23301.03281.2340
1922010.07.01 14:06buy1080.101.23291.03271.2339
1932010.07.01 14:06buy1090.101.23301.03281.2340
1942010.07.01 14:06buy1100.101.23291.03271.2339
1952010.07.01 14:06buy1110.101.23281.03261.2338
1962010.07.01 14:06buy1120.101.23291.03271.2339
1972010.07.01 14:06buy1130.101.23281.03261.2338
1982010.07.01 14:06buy1140.101.23271.03251.2337
1992010.07.01 14:06buy1150.101.23261.03241.2336
2002010.07.01 14:47t/p1150.101.23361.03241.233610.003850.00
2012010.07.01 14:47t/p1140.101.23371.03251.233710.003860.00
2022010.07.01 14:47t/p950.101.23381.03261.233810.003870.00
2032010.07.01 14:47t/p970.101.23381.03261.233810.003880.00
2042010.07.01 14:47t/p1110.101.23381.03261.233810.003890.00
2052010.07.01 14:47t/p1130.101.23381.03261.233810.003900.00
2062010.07.01 14:49t/p930.101.23391.03271.233910.003910.00
2072010.07.01 14:49t/p960.101.23391.03271.233910.003920.00
2082010.07.01 14:49t/p990.101.23391.03271.233910.003930.00
2092010.07.01 14:49t/p1080.101.23391.03271.233910.003940.00
2102010.07.01 14:49t/p1100.101.23391.03271.233910.003950.00
2112010.07.01 14:49t/p1120.101.23391.03271.233910.003960.00
2122010.07.01 14:49t/p910.101.23401.03281.234010.003970.00
2132010.07.01 14:49t/p940.101.23401.03281.234010.003980.00
2142010.07.01 14:49t/p980.101.23401.03281.234010.003990.00
2152010.07.01 14:49t/p1030.101.23401.03281.234010.004000.00
2162010.07.01 14:49t/p1050.101.23401.03281.234010.004010.00
2172010.07.01 14:49t/p1070.101.23401.03281.234010.004020.00
2182010.07.01 14:49t/p1090.101.23401.03281.234010.004030.00
2192010.07.01 14:50t/p860.101.23411.03291.234110.004040.00
2202010.07.01 14:50t/p900.101.23411.03291.234110.004050.00
2212010.07.01 14:50t/p920.101.23411.03291.234110.004060.00
2222010.07.01 14:50t/p1000.101.23411.03291.234110.004070.00
2232010.07.01 14:50t/p1020.101.23411.03291.234110.004080.00
2242010.07.01 14:50t/p1040.101.23411.03291.234110.004090.00
2252010.07.01 14:50t/p1060.101.23411.03291.234110.004100.00
2262010.07.01 14:50t/p850.101.23421.03301.234210.004110.00
2272010.07.01 14:50t/p870.101.23421.03301.234210.004120.00
2282010.07.01 14:50t/p880.101.23421.03301.234210.004130.00
2292010.07.01 14:50t/p890.101.23421.03301.234210.004140.00
2302010.07.01 14:50t/p1010.101.23421.03301.234210.004150.00
2312010.07.01 15:01buy1160.101.23321.03301.2342
2322010.07.01 15:01buy1170.101.23321.03301.2342
2332010.07.01 15:01buy1180.101.23311.03291.2341
2342010.07.01 15:02buy1190.101.23321.03301.2342
2352010.07.01 15:02buy1200.101.23321.03301.2342
2362010.07.01 15:03buy1210.101.23321.03301.2342
2372010.07.01 15:03buy1220.101.23301.03281.2340
2382010.07.01 15:03buy1230.101.23311.03291.2341
2392010.07.01 15:03buy1240.101.23301.03281.2340
2402010.07.01 15:03buy1250.101.23321.03301.2342
2412010.07.01 15:03buy1260.101.23311.03291.2341
2422010.07.01 15:03buy1270.101.23311.03291.2341
2432010.07.01 15:04buy1280.101.23321.03301.2342
2442010.07.01 15:04buy1290.101.23321.03301.2342
2452010.07.01 15:04buy1300.101.23321.03301.2342
2462010.07.01 15:04buy1310.101.23311.03291.2341
2472010.07.01 15:04buy1320.101.23321.03301.2342
2482010.07.01 15:04buy1330.101.23311.03291.2341
2492010.07.01 15:04buy1340.101.23301.03281.2340
2502010.07.01 15:04buy1350.101.23291.03271.2339
2512010.07.01 15:05buy1360.101.23281.03261.2338
2522010.07.01 15:05buy1370.101.23291.03271.2339
2532010.07.01 15:05buy1380.101.23301.03281.2340
2542010.07.01 15:05buy1390.101.23291.03271.2339
2552010.07.01 15:06buy1400.101.23281.03261.2338
2562010.07.01 15:06buy1410.101.23271.03251.2337
2572010.07.01 15:06buy1420.101.23281.03261.2338
2582010.07.01 15:06buy1430.101.23291.03271.2339
2592010.07.01 15:06buy1440.101.23281.03261.2338
2602010.07.01 15:07buy1450.101.23271.03251.2337
2612010.07.01 15:07buy1460.101.23281.03261.2338
2622010.07.01 15:22t/p1360.101.23381.03261.233810.004160.00
2632010.07.01 15:22t/p1400.101.23381.03261.233810.004170.00
2642010.07.01 15:22t/p1410.101.23371.03251.233710.004180.00
2652010.07.01 15:22t/p1420.101.23381.03261.233810.004190.00
2662010.07.01 15:22t/p1440.101.23381.03261.233810.004200.00
2672010.07.01 15:22t/p1450.101.23371.03251.233710.004210.00
2682010.07.01 15:22t/p1460.101.23381.03261.233810.004220.00
2692010.07.01 15:22t/p1350.101.23391.03271.233910.004230.00
2702010.07.01 15:22t/p1370.101.23391.03271.233910.004240.00
2712010.07.01 15:22t/p1390.101.23391.03271.233910.004250.00
2722010.07.01 15:22t/p1430.101.23391.03271.233910.004260.00
2732010.07.01 15:22t/p1180.101.23411.03291.234110.004270.00
2742010.07.01 15:22t/p1220.101.23401.03281.234010.004280.00
2752010.07.01 15:22t/p1230.101.23411.03291.234110.004290.00
2762010.07.01 15:22t/p1240.101.23401.03281.234010.004300.00
2772010.07.01 15:22t/p1260.101.23411.03291.234110.004310.00
2782010.07.01 15:22t/p1270.101.23411.03291.234110.004320.00
2792010.07.01 15:22t/p1310.101.23411.03291.234110.004330.00
2802010.07.01 15:22t/p1330.101.23411.03291.234110.004340.00
2812010.07.01 15:22t/p1340.101.23401.03281.234010.004350.00
2822010.07.01 15:22t/p1380.101.23401.03281.234010.004360.00
2832010.07.01 15:23t/p1160.101.23421.03301.234210.004370.00
2842010.07.01 15:23t/p1170.101.23421.03301.234210.004380.00
2852010.07.01 15:23t/p1190.101.23421.03301.234210.004390.00
2862010.07.01 15:23t/p1200.101.23421.03301.234210.004400.00
2872010.07.01 15:23t/p1210.101.23421.03301.234210.004410.00
2882010.07.01 15:23t/p1250.101.23421.03301.234210.004420.00
2892010.07.01 15:23t/p1280.101.23421.03301.234210.004430.00
2902010.07.01 15:23t/p1290.101.23421.03301.234210.004440.00
2912010.07.01 15:23t/p1300.101.23421.03301.234210.004450.00
2922010.07.01 15:23t/p1320.101.23421.03301.234210.004460.00
2932010.07.01 16:16buy1470.101.23851.03831.2395
2942010.07.01 16:16buy1480.101.23851.03831.2395
2952010.07.01 16:16buy1490.101.23841.03821.2394
2962010.07.01 16:16buy1500.101.23831.03811.2393
2972010.07.01 16:16buy1510.101.23811.03791.2391
2982010.07.01 16:16buy1520.101.23821.03801.2392
2992010.07.01 16:16buy1530.101.23831.03811.2393
3002010.07.01 16:16buy1540.101.23841.03821.2394
3012010.07.01 16:17buy1550.101.23831.03811.2393
3022010.07.01 16:17buy1560.101.23821.03801.2392
3032010.07.01 16:17buy1570.101.23831.03811.2393
3042010.07.01 16:17buy1580.101.23841.03821.2394
3052010.07.01 16:18buy1590.101.23851.03831.2395
3062010.07.01 16:18buy1600.101.23851.03831.2395
3072010.07.01 16:18buy1610.101.23851.03831.2395
3082010.07.01 16:18buy1620.101.23851.03831.2395
3092010.07.01 16:18buy1630.101.23841.03821.2394
3102010.07.01 16:18buy1640.101.23851.03831.2395
3112010.07.01 16:18buy1650.101.23841.03821.2394
3122010.07.01 16:19buy1660.101.23851.03831.2395
3132010.07.01 16:19buy1670.101.23841.03821.2394
3142010.07.01 16:19buy1680.101.23851.03831.2395
3152010.07.01 16:19buy1690.101.23841.03821.2394
3162010.07.01 16:20buy1700.101.23871.03851.2397
3172010.07.01 16:20buy1710.101.23861.03841.2396
3182010.07.01 16:20buy1720.101.23851.03831.2395
3192010.07.01 16:21buy1730.101.23861.03841.2396
3202010.07.01 16:21buy1740.101.23851.03831.2395
3212010.07.01 16:21buy1750.101.23861.03841.2396
3222010.07.01 16:21buy1760.101.23851.03831.2395
3232010.07.01 16:21buy1770.101.23841.03821.2394
3242010.07.01 16:27t/p1510.101.23911.03791.239110.004470.00
3252010.07.01 16:27t/p1520.101.23921.03801.239210.004480.00
3262010.07.01 16:27t/p1560.101.23921.03801.239210.004490.00
3272010.07.01 16:27t/p1500.101.23931.03811.239310.004500.00
3282010.07.01 16:27t/p1530.101.23931.03811.239310.004510.00
3292010.07.01 16:27t/p1550.101.23931.03811.239310.004520.00
3302010.07.01 16:27t/p1570.101.23931.03811.239310.004530.00
3312010.07.01 16:27t/p1490.101.23941.03821.239410.004540.00
3322010.07.01 16:27t/p1540.101.23941.03821.239410.004550.00
3332010.07.01 16:27t/p1580.101.23941.03821.239410.004560.00
3342010.07.01 16:27t/p1630.101.23941.03821.239410.004570.00
3352010.07.01 16:27t/p1650.101.23941.03821.239410.004580.00
3362010.07.01 16:27t/p1670.101.23941.03821.239410.004590.00
3372010.07.01 16:27t/p1690.101.23941.03821.239410.004600.00
3382010.07.01 16:27t/p1770.101.23941.03821.239410.004610.00
3392010.07.01 16:27t/p1470.101.23951.03831.239510.004620.00
3402010.07.01 16:27t/p1480.101.23951.03831.239510.004630.00
3412010.07.01 16:27t/p1590.101.23951.03831.239510.004640.00
3422010.07.01 16:27t/p1600.101.23951.03831.239510.004650.00
3432010.07.01 16:27t/p1610.101.23951.03831.239510.004660.00
3442010.07.01 16:27t/p1620.101.23951.03831.239510.004670.00
3452010.07.01 16:27t/p1640.101.23951.03831.239510.004680.00
3462010.07.01 16:27t/p1660.101.23951.03831.239510.004690.00
3472010.07.01 16:27t/p1680.101.23951.03831.239510.004700.00
3482010.07.01 16:27t/p1720.101.23951.03831.239510.004710.00
3492010.07.01 16:27t/p1740.101.23951.03831.239510.004720.00
3502010.07.01 16:27t/p1760.101.23951.03831.239510.004730.00
3512010.07.01 16:37t/p1710.101.23961.03841.239610.004740.00
3522010.07.01 16:37t/p1730.101.23961.03841.239610.004750.00
3532010.07.01 16:37t/p1750.101.23961.03841.239610.004760.00
3542010.07.01 16:37t/p1700.101.23971.03851.239710.004770.00
3552010.07.01 17:48buy1780.101.24461.04441.2456
3562010.07.01 17:48buy1790.101.24451.04431.2455
3572010.07.01 17:49buy1800.101.24461.04441.2456
3582010.07.01 17:49buy1810.101.24461.04441.2456
3592010.07.01 17:49buy1820.101.24451.04431.2455
3602010.07.01 17:50buy1830.101.24491.04471.2459
3612010.07.01 17:50buy1840.101.24481.04461.2458
3622010.07.01 17:50buy1850.101.24491.04471.2459
3632010.07.01 17:50buy1860.101.24481.04461.2458
3642010.07.01 17:50buy1870.101.24471.04451.2457
3652010.07.01 17:50buy1880.101.24481.04461.2458
3662010.07.01 17:50buy1890.101.24471.04451.2457
3672010.07.01 17:50buy1900.101.24461.04441.2456
3682010.07.01 17:50buy1910.101.24471.04451.2457
3692010.07.01 17:50buy1920.101.24461.04441.2456
3702010.07.01 17:50buy1930.101.24471.04451.2457
3712010.07.01 17:51buy1940.101.24481.04461.2458
3722010.07.01 17:51buy1950.101.24471.04451.2457
3732010.07.01 17:51buy1960.101.24481.04461.2458
3742010.07.01 17:51buy1970.101.24471.04451.2457
3752010.07.01 17:51buy1980.101.24461.04441.2456
3762010.07.01 17:51buy1990.101.24451.04431.2455
3772010.07.01 17:51buy2000.101.24461.04441.2456
3782010.07.01 17:51buy2010.101.24451.04431.2455
3792010.07.01 17:51buy2020.101.24461.04441.2456
3802010.07.01 17:52buy2030.101.24451.04431.2455
3812010.07.01 17:52buy2040.101.24441.04421.2454
3822010.07.01 17:52buy2050.101.24471.04451.2457
3832010.07.01 17:52buy2060.101.24491.04471.2459
3842010.07.01 17:52buy2070.101.24481.04461.2458
3852010.07.01 17:52buy2080.101.24491.04471.2459
3862010.07.01 18:00t/p2040.101.24541.04421.245410.004780.00
3872010.07.01 18:00t/p1790.101.24551.04431.245510.004790.00
3882010.07.01 18:00t/p1820.101.24551.04431.245510.004800.00
3892010.07.01 18:00t/p1990.101.24551.04431.245510.004810.00
3902010.07.01 18:00t/p2010.101.24551.04431.245510.004820.00
3912010.07.01 18:00t/p2030.101.24551.04431.245510.004830.00
3922010.07.01 18:00t/p1780.101.24561.04441.245610.004840.00
3932010.07.01 18:00t/p1800.101.24561.04441.245610.004850.00
3942010.07.01 18:00t/p1810.101.24561.04441.245610.004860.00
3952010.07.01 18:00t/p1900.101.24561.04441.245610.004870.00
3962010.07.01 18:00t/p1920.101.24561.04441.245610.004880.00
3972010.07.01 18:00t/p1980.101.24561.04441.245610.004890.00
3982010.07.01 18:00t/p2000.101.24561.04441.245610.004900.00
3992010.07.01 18:00t/p2020.101.24561.04441.245610.004910.00
4002010.07.01 18:06buy2090.101.24501.04481.2460
4012010.07.01 18:06buy2100.101.24491.04471.2459
4022010.07.01 18:06buy2110.101.24501.04481.2460
4032010.07.01 18:06buy2120.101.24491.04471.2459
4042010.07.01 18:06buy2130.101.24501.04481.2460
4052010.07.01 18:06buy2140.101.24501.04481.2460
4062010.07.01 18:06buy2150.101.24491.04471.2459
4072010.07.01 18:07buy2160.101.24481.04461.2458
4082010.07.01 18:07buy2170.101.24501.04481.2460
4092010.07.01 18:09t/p1870.101.24571.04451.245710.004920.00
4102010.07.01 18:09t/p1890.101.24571.04451.245710.004930.00
4112010.07.01 18:09t/p1910.101.24571.04451.245710.004940.00
4122010.07.01 18:09t/p1930.101.24571.04451.245710.004950.00
4132010.07.01 18:09t/p1950.101.24571.04451.245710.004960.00
4142010.07.01 18:09t/p1970.101.24571.04451.245710.004970.00
4152010.07.01 18:09t/p2050.101.24571.04451.245710.004980.00
4162010.07.01 18:10t/p1840.101.24581.04461.245810.004990.00
4172010.07.01 18:10t/p1860.101.24581.04461.245810.005000.00
4182010.07.01 18:10t/p1880.101.24581.04461.245810.005010.00
4192010.07.01 18:10t/p1940.101.24581.04461.245810.005020.00
4202010.07.01 18:10t/p1960.101.24581.04461.245810.005030.00
4212010.07.01 18:10t/p2070.101.24581.04461.245810.005040.00
4222010.07.01 18:10t/p2160.101.24581.04461.245810.005050.00
4232010.07.01 18:10t/p1830.101.24591.04471.245910.005060.00
4242010.07.01 18:10t/p1850.101.24591.04471.245910.005070.00
4252010.07.01 18:10t/p2060.101.24591.04471.245910.005080.00
4262010.07.01 18:10t/p2080.101.24591.04471.245910.005090.00
4272010.07.01 18:10t/p2090.101.24601.04481.246010.005100.00
4282010.07.01 18:10t/p2100.101.24591.04471.245910.005110.00
4292010.07.01 18:10t/p2110.101.24601.04481.246010.005120.00
4302010.07.01 18:10t/p2120.101.24591.04471.245910.005130.00
4312010.07.01 18:10t/p2130.101.24601.04481.246010.005140.00
4322010.07.01 18:10t/p2140.101.24601.04481.246010.005150.00
4332010.07.01 18:10t/p2150.101.24591.04471.245910.005160.00
4342010.07.01 18:10t/p2170.101.24601.04481.246010.005170.00
4352010.07.01 18:25buy2180.101.24611.04591.2471
4362010.07.01 18:25buy2190.101.24591.04571.2469
4372010.07.01 18:25buy2200.101.24601.04581.2470
4382010.07.01 18:25buy2210.101.24591.04571.2469
4392010.07.01 18:25buy2220.101.24601.04581.2470
4402010.07.01 18:25buy2230.101.24591.04571.2469
4412010.07.01 18:25buy2240.101.24581.04561.2468
4422010.07.01 18:25buy2250.101.24601.04581.2470
4432010.07.01 18:25buy2260.101.24611.04591.2471
4442010.07.01 18:26t/p2240.101.24681.04561.246810.005180.00
4452010.07.01 18:26t/p2190.101.24691.04571.246910.005190.00
4462010.07.01 18:26t/p2210.101.24691.04571.246910.005200.00
4472010.07.01 18:26t/p2230.101.24691.04571.246910.005210.00
4482010.07.01 18:26t/p2200.101.24701.04581.247010.005220.00
4492010.07.01 18:26t/p2220.101.24701.04581.247010.005230.00
4502010.07.01 18:26t/p2250.101.24701.04581.247010.005240.00
4512010.07.01 18:26t/p2180.101.24711.04591.247110.005250.00
4522010.07.01 18:26t/p2260.101.24711.04591.247110.005260.00
4532010.07.01 18:48buy2270.101.24741.04721.2484
4542010.07.01 18:48buy2280.101.24741.04721.2484
4552010.07.01 18:48buy2290.101.24741.04721.2484
4562010.07.01 18:48buy2300.101.24731.04711.2483
4572010.07.01 18:49buy2310.101.24721.04701.2482
4582010.07.01 18:49buy2320.101.24731.04711.2483
4592010.07.01 18:49buy2330.101.24741.04721.2484
4602010.07.01 18:49buy2340.101.24741.04721.2484
4612010.07.01 18:49buy2350.101.24721.04701.2482
4622010.07.01 18:50buy2360.101.24711.04691.2481
4632010.07.01 18:50buy2370.101.24701.04681.2480
4642010.07.01 18:50buy2380.101.24681.04661.2478
4652010.07.01 18:50buy2390.101.24691.04671.2479
4662010.07.01 18:50buy2400.101.24681.04661.2478
4672010.07.01 18:50buy2410.101.24691.04671.2479
4682010.07.01 18:50buy2420.101.24681.04661.2478
4692010.07.01 18:50buy2430.101.24671.04651.2477
4702010.07.01 18:50buy2440.101.24681.04661.2478
4712010.07.01 18:50buy2450.101.24671.04651.2477
4722010.07.01 18:50buy2460.101.24661.04641.2476
4732010.07.01 18:50buy2470.101.24641.04621.2474
4742010.07.01 18:50buy2480.101.24651.04631.2475
4752010.07.01 18:50buy2490.101.24641.04621.2474
4762010.07.01 18:50buy2500.101.24651.04631.2475
4772010.07.01 18:50buy2510.101.24661.04641.2476
4782010.07.01 18:50buy2520.101.24651.04631.2475
4792010.07.01 18:50buy2530.101.24661.04641.2476
4802010.07.01 18:50buy2540.101.24651.04631.2475
4812010.07.01 18:51buy2550.101.24661.04641.2476
4822010.07.01 18:51buy2560.101.24671.04651.2477
4832010.07.01 18:51buy2570.101.24661.04641.2476
4842010.07.01 20:23t/p2470.101.24741.04621.247410.005270.00
4852010.07.01 20:23t/p2490.101.24741.04621.247410.005280.00
4862010.07.01 20:23t/p2480.101.24751.04631.247510.005290.00
4872010.07.01 20:23t/p2500.101.24751.04631.247510.005300.00
4882010.07.01 20:23t/p2520.101.24751.04631.247510.005310.00
4892010.07.01 20:23t/p2540.101.24751.04631.247510.005320.00
4902010.07.01 20:23t/p2460.101.24761.04641.247610.005330.00
4912010.07.01 20:23t/p2510.101.24761.04641.247610.005340.00
4922010.07.01 20:23t/p2530.101.24761.04641.247610.005350.00
4932010.07.01 20:23t/p2550.101.24761.04641.247610.005360.00
4942010.07.01 20:23t/p2570.101.24761.04641.247610.005370.00
4952010.07.01 20:33t/p2430.101.24771.04651.247710.005380.00
4962010.07.01 20:33t/p2450.101.24771.04651.247710.005390.00
4972010.07.01 20:33t/p2560.101.24771.04651.247710.005400.00
4982010.07.01 20:33t/p2380.101.24781.04661.247810.005410.00
4992010.07.01 20:33t/p2400.101.24781.04661.247810.005420.00
5002010.07.01 20:33t/p2420.101.24781.04661.247810.005430.00
5012010.07.01 20:33t/p2440.101.24781.04661.247810.005440.00
5022010.07.01 20:33t/p2390.101.24791.04671.247910.005450.00
5032010.07.01 20:33t/p2410.101.24791.04671.247910.005460.00
5042010.07.01 20:33t/p2370.101.24801.04681.248010.005470.00
5052010.07.01 20:39t/p2360.101.24811.04691.248110.005480.00
5062010.07.01 20:40t/p2310.101.24821.04701.248210.005490.00
5072010.07.01 20:40t/p2350.101.24821.04701.248210.005500.00
5082010.07.01 20:46buy2580.101.24711.04691.2481
5092010.07.01 20:46buy2590.101.24711.04691.2481
5102010.07.01 20:46buy2600.101.24701.04681.2480
5112010.07.01 20:46buy2610.101.24711.04691.2481
5122010.07.01 20:46buy2620.101.24701.04681.2480
5132010.07.01 20:46buy2630.101.24711.04691.2481
5142010.07.01 20:47buy2640.101.24701.04681.2480
5152010.07.01 20:47buy2650.101.24691.04671.2479
5162010.07.01 20:47buy2660.101.24701.04681.2480
5172010.07.01 20:47buy2670.101.24711.04691.2481
5182010.07.01 20:47buy2680.101.24701.04681.2480
5192010.07.01 20:48buy2690.101.24711.04691.2481
5202010.07.01 20:48buy2700.101.24701.04681.2480
5212010.07.01 20:48buy2710.101.24711.04691.2481
5222010.07.01 20:48buy2720.101.24701.04681.2480
5232010.07.01 20:48buy2730.101.24711.04691.2481
5242010.07.01 20:52t/p2600.101.24801.04681.248010.005510.00
5252010.07.01 20:52t/p2620.101.24801.04681.248010.005520.00
5262010.07.01 20:52t/p2640.101.24801.04681.248010.005530.00
5272010.07.01 20:52t/p2650.101.24791.04671.247910.005540.00
5282010.07.01 20:52t/p2660.101.24801.04681.248010.005550.00
5292010.07.01 20:52t/p2680.101.24801.04681.248010.005560.00
5302010.07.01 20:52t/p2700.101.24801.04681.248010.005570.00
5312010.07.01 20:52t/p2720.101.24801.04681.248010.005580.00
5322010.07.01 20:55t/p2580.101.24811.04691.248110.005590.00
5332010.07.01 20:55t/p2590.101.24811.04691.248110.005600.00
5342010.07.01 20:55t/p2610.101.24811.04691.248110.005610.00
5352010.07.01 20:55t/p2630.101.24811.04691.248110.005620.00
5362010.07.01 20:55t/p2670.101.24811.04691.248110.005630.00
5372010.07.01 20:55t/p2690.101.24811.04691.248110.005640.00
5382010.07.01 20:55t/p2710.101.24811.04691.248110.005650.00
5392010.07.01 20:55t/p2730.101.24811.04691.248110.005660.00
5402010.07.01 21:01buy2740.101.24761.04741.2486
5412010.07.01 21:03buy2750.101.24761.04741.2486
5422010.07.01 21:04buy2760.101.24761.04741.2486
5432010.07.01 21:05buy2770.101.24781.04761.2488
5442010.07.01 21:05buy2780.101.24771.04751.2487
5452010.07.01 21:05buy2790.101.24781.04761.2488
5462010.07.01 21:05buy2800.101.24781.04761.2488
5472010.07.01 21:05buy2810.101.24771.04751.2487
5482010.07.01 21:06buy2820.101.24761.04741.2486
5492010.07.01 21:06buy2830.101.24751.04731.2485
5502010.07.01 21:06buy2840.101.24761.04741.2486
5512010.07.01 21:06buy2850.101.24771.04751.2487
5522010.07.01 21:06buy2860.101.24761.04741.2486
5532010.07.01 21:07buy2870.101.24751.04731.2485
5542010.07.01 21:07buy2880.101.24761.04741.2486
5552010.07.01 21:07buy2890.101.24771.04751.2487
5562010.07.01 21:08buy2900.101.24781.04761.2488
5572010.07.01 21:08buy2910.101.24771.04751.2487
5582010.07.01 21:08buy2920.101.24781.04761.2488
5592010.07.01 21:09buy2930.101.24781.04761.2488
5602010.07.01 21:09buy2940.101.24761.04741.2486
5612010.07.01 21:09buy2950.101.24741.04721.2484
5622010.07.01 21:09buy2960.101.24751.04731.2485
5632010.07.01 21:10buy2970.101.24741.04721.2484
5642010.07.01 21:17t/p2300.101.24831.04711.248310.005670.00
5652010.07.01 21:17t/p2320.101.24831.04711.248310.005680.00
5662010.07.01 21:22buy2980.101.24781.04761.2488
5672010.07.01 21:22buy2990.101.24781.04761.2488
5682010.07.01 22:01t/p2270.101.24841.04721.248410.005690.00
5692010.07.01 22:01t/p2280.101.24841.04721.248410.005700.00
5702010.07.01 22:01t/p2290.101.24841.04721.248410.005710.00
5712010.07.01 22:01t/p2330.101.24841.04721.248410.005720.00
5722010.07.01 22:01t/p2340.101.24841.04721.248410.005730.00
5732010.07.01 22:01t/p2950.101.24841.04721.248410.005740.00
5742010.07.01 22:01t/p2970.101.24841.04721.248410.005750.00
5752010.07.01 22:01t/p2830.101.24851.04731.248510.005760.00
5762010.07.01 22:01t/p2870.101.24851.04731.248510.005770.00
5772010.07.01 22:01t/p2960.101.24851.04731.248510.005780.00
5782010.07.01 22:01t/p2740.101.24861.04741.248610.005790.00
5792010.07.01 22:01t/p2750.101.24861.04741.248610.005800.00
5802010.07.01 22:01t/p2760.101.24861.04741.248610.005810.00
5812010.07.01 22:01t/p2820.101.24861.04741.248610.005820.00
5822010.07.01 22:01t/p2840.101.24861.04741.248610.005830.00
5832010.07.01 22:01t/p2860.101.24861.04741.248610.005840.00
5842010.07.01 22:01t/p2880.101.24861.04741.248610.005850.00
5852010.07.01 22:01t/p2940.101.24861.04741.248610.005860.00
5862010.07.01 22:01t/p2780.101.24871.04751.248710.005870.00
5872010.07.01 22:01t/p2810.101.24871.04751.248710.005880.00
5882010.07.01 22:01t/p2850.101.24871.04751.248710.005890.00
5892010.07.01 22:01t/p2890.101.24871.04751.248710.005900.00
5902010.07.01 22:01t/p2910.101.24871.04751.248710.005910.00
5912010.07.01 22:01t/p2770.101.24881.04761.248810.005920.00
5922010.07.01 22:01t/p2790.101.24881.04761.248810.005930.00
5932010.07.01 22:01t/p2800.101.24881.04761.248810.005940.00
5942010.07.01 22:01t/p2900.101.24881.04761.248810.005950.00
5952010.07.01 22:01t/p2920.101.24881.04761.248810.005960.00
5962010.07.01 22:01t/p2930.101.24881.04761.248810.005970.00
5972010.07.01 22:01t/p2980.101.24881.04761.248810.005980.00
5982010.07.01 22:01t/p2990.101.24881.04761.248810.005990.00
5992010.07.01 22:20buy3000.101.24881.04861.2498
6002010.07.01 22:20buy3010.101.24871.04851.2497
6012010.07.01 22:21buy3020.101.24881.04861.2498
6022010.07.01 22:21buy3030.101.24871.04851.2497
6032010.07.01 22:21buy3040.101.24861.04841.2496
6042010.07.01 22:22buy3050.101.24851.04831.2495
6052010.07.01 22:22buy3060.101.24831.04811.2493
6062010.07.01 22:22buy3070.101.24841.04821.2494
6072010.07.01 22:23buy3080.101.24851.04831.2495
6082010.07.01 22:23buy3090.101.24831.04811.2493
6092010.07.01 22:23buy3100.101.24841.04821.2494
6102010.07.01 22:23buy3110.101.24831.04811.2493
6112010.07.01 22:23buy3120.101.24841.04821.2494
6122010.07.01 22:23buy3130.101.24851.04831.2495
6132010.07.01 22:24buy3140.101.24841.04821.2494
6142010.07.01 22:24buy3150.101.24851.04831.2495
6152010.07.01 22:24buy3160.101.24841.04821.2494
6162010.07.01 22:24buy3170.101.24851.04831.2495
6172010.07.01 22:24buy3180.101.24841.04821.2494
6182010.07.01 22:25buy3190.101.24851.04831.2495
6192010.07.01 22:25buy3200.101.24861.04841.2496
6202010.07.01 22:26buy3210.101.24851.04831.2495
6212010.07.01 22:26buy3220.101.24831.04811.2493
6222010.07.01 22:26buy3230.101.24841.04821.2494
6232010.07.01 22:26buy3240.101.24831.04811.2493
6242010.07.01 22:26buy3250.101.24841.04821.2494
6252010.07.01 22:26buy3260.101.24851.04831.2495
6262010.07.01 22:26buy3270.101.24861.04841.2496
6272010.07.01 22:26buy3280.101.24851.04831.2495
6282010.07.01 22:26buy3290.101.24861.04841.2496
6292010.07.01 22:26buy3300.101.24851.04831.2495
6302010.07.01 22:35t/p3050.101.24951.04831.249510.006000.00
6312010.07.01 22:35t/p3060.101.24931.04811.249310.006010.00
6322010.07.01 22:35t/p3070.101.24941.04821.249410.006020.00
6332010.07.01 22:35t/p3080.101.24951.04831.249510.006030.00
6342010.07.01 22:35t/p3090.101.24931.04811.249310.006040.00
6352010.07.01 22:35t/p3100.101.24941.04821.249410.006050.00
6362010.07.01 22:35t/p3110.101.24931.04811.249310.006060.00
6372010.07.01 22:35t/p3120.101.24941.04821.249410.006070.00
6382010.07.01 22:35t/p3130.101.24951.04831.249510.006080.00
6392010.07.01 22:35t/p3140.101.24941.04821.249410.006090.00
6402010.07.01 22:35t/p3150.101.24951.04831.249510.006100.00
6412010.07.01 22:35t/p3160.101.24941.04821.249410.006110.00
6422010.07.01 22:35t/p3170.101.24951.04831.249510.006120.00
6432010.07.01 22:35t/p3180.101.24941.04821.249410.006130.00
6442010.07.01 22:35t/p3190.101.24951.04831.249510.006140.00
6452010.07.01 22:35t/p3210.101.24951.04831.249510.006150.00
6462010.07.01 22:35t/p3220.101.24931.04811.249310.006160.00
6472010.07.01 22:35t/p3230.101.24941.04821.249410.006170.00
6482010.07.01 22:35t/p3240.101.24931.04811.249310.006180.00
6492010.07.01 22:35t/p3250.101.24941.04821.249410.006190.00
6502010.07.01 22:35t/p3260.101.24951.04831.249510.006200.00
6512010.07.01 22:35t/p3280.101.24951.04831.249510.006210.00
6522010.07.01 22:35t/p3300.101.24951.04831.249510.006220.00
6532010.07.01 22:36t/p3040.101.24961.04841.249610.006230.00
6542010.07.01 22:36t/p3200.101.24961.04841.249610.006240.00
6552010.07.01 22:36t/p3270.101.24961.04841.249610.006250.00
6562010.07.01 22:36t/p3290.101.24961.04841.249610.006260.00
6572010.07.01 22:37t/p3010.101.24971.04851.249710.006270.00
6582010.07.01 22:37t/p3030.101.24971.04851.249710.006280.00
6592010.07.01 22:38t/p3000.101.24981.04861.249810.006290.00
6602010.07.01 22:38t/p3020.101.24981.04861.249810.006300.00
6612010.07.01 23:25buy3310.101.25241.05221.2534
6622010.07.01 23:25buy3320.101.25231.05211.2533
6632010.07.01 23:25buy3330.101.25221.05201.2532
6642010.07.01 23:25buy3340.101.25211.05191.2531
6652010.07.01 23:26buy3350.101.25221.05201.2532
6662010.07.01 23:26buy3360.101.25231.05211.2533
6672010.07.01 23:26buy3370.101.25221.05201.2532
6682010.07.01 23:27buy3380.101.25211.05191.2531
6692010.07.01 23:27buy3390.101.25221.05201.2532
6702010.07.01 23:27buy3400.101.25211.05191.2531
6712010.07.01 23:27buy3410.101.25221.05201.2532
6722010.07.01 23:27buy3420.101.25211.05191.2531
6732010.07.01 23:27buy3430.101.25221.05201.2532
6742010.07.01 23:27buy3440.101.25211.05191.2531
6752010.07.01 23:28buy3450.101.25201.05181.2530
6762010.07.01 23:28buy3460.101.25211.05191.2531
6772010.07.01 23:28buy3470.101.25201.05181.2530
6782010.07.01 23:28buy3480.101.25191.05171.2529
6792010.07.01 23:29buy3490.101.25181.05161.2528
6802010.07.01 23:29buy3500.101.25191.05171.2529
6812010.07.01 23:29buy3510.101.25181.05161.2528
6822010.07.01 23:30buy3520.101.25191.05171.2529
6832010.07.01 23:30buy3530.101.25181.05161.2528
6842010.07.01 23:30buy3540.101.25201.05181.2530
6852010.07.01 23:32buy3550.101.25191.05171.2529
6862010.07.01 23:32buy3560.101.25201.05181.2530
6872010.07.01 23:32buy3570.101.25191.05171.2529
6882010.07.01 23:32buy3580.101.25201.05181.2530
6892010.07.01 23:32buy3590.101.25191.05171.2529
6902010.07.01 23:32buy3600.101.25201.05181.2530
6912010.07.01 23:33buy3610.101.25191.05171.2529
6922010.07.02 00:00t/p3490.101.25281.05161.25288.206308.20
6932010.07.02 00:00t/p3510.101.25281.05161.25288.206316.40
6942010.07.02 00:00t/p3530.101.25281.05161.25288.206324.60
6952010.07.02 00:04buy3620.101.25251.05231.2535
6962010.07.02 00:04buy3630.101.25251.05231.2535
6972010.07.02 00:06buy3640.101.25241.05221.2534
6982010.07.02 10:27t/p3480.101.25291.05171.25298.206332.80
6992010.07.02 10:27t/p3500.101.25291.05171.25298.206341.00
7002010.07.02 10:27t/p3520.101.25291.05171.25298.206349.20
7012010.07.02 10:27t/p3550.101.25291.05171.25298.206357.40
7022010.07.02 10:27t/p3570.101.25291.05171.25298.206365.60
7032010.07.02 10:27t/p3590.101.25291.05171.25298.206373.80
7042010.07.02 10:27t/p3610.101.25291.05171.25298.206382.00
7052010.07.02 10:27t/p3450.101.25301.05181.25308.206390.20
7062010.07.02 10:27t/p3470.101.25301.05181.25308.206398.40
7072010.07.02 10:27t/p3540.101.25301.05181.25308.206406.60
7082010.07.02 10:27t/p3560.101.25301.05181.25308.206414.80
7092010.07.02 10:27t/p3580.101.25301.05181.25308.206423.00
7102010.07.02 10:27t/p3600.101.25301.05181.25308.206431.20
7112010.07.02 10:39buy3650.101.25171.05151.2527
7122010.07.02 10:40buy3660.101.25181.05161.2528
7132010.07.02 10:40buy3670.101.25171.05151.2527
7142010.07.02 10:40buy3680.101.25161.05141.2526
7152010.07.02 10:40buy3690.101.25151.05131.2525
7162010.07.02 10:41buy3700.101.25141.05121.2524
7172010.07.02 10:41buy3710.101.25151.05131.2525
7182010.07.02 10:41buy3720.101.25161.05141.2526
7192010.07.02 10:41buy3730.101.25171.05151.2527
7202010.07.02 10:42buy3740.101.25161.05141.2526
7212010.07.02 10:42buy3750.101.25151.05131.2525
7222010.07.02 10:42buy3760.101.25161.05141.2526
7232010.07.02 10:42buy3770.101.25171.05151.2527
7242010.07.02 14:42t/p3700.101.25241.05121.252410.006441.20
7252010.07.02 14:43t/p3680.101.25261.05141.252610.006451.20
7262010.07.02 14:43t/p3690.101.25251.05131.252510.006461.20
7272010.07.02 14:43t/p3710.101.25251.05131.252510.006471.20
7282010.07.02 14:43t/p3720.101.25261.05141.252610.006481.20
7292010.07.02 14:43t/p3740.101.25261.05141.252610.006491.20
7302010.07.02 14:43t/p3750.101.25251.05131.252510.006501.20
7312010.07.02 14:43t/p3760.101.25261.05141.252610.006511.20
7322010.07.02 14:50t/p3650.101.25271.05151.252710.006521.20
7332010.07.02 14:50t/p3670.101.25271.05151.252710.006531.20
7342010.07.02 14:50t/p3730.101.25271.05151.252710.006541.20
7352010.07.02 14:50t/p3770.101.25271.05151.252710.006551.20
7362010.07.02 14:50t/p3660.101.25281.05161.252810.006561.20
7372010.07.02 14:51t/p3340.101.25311.05191.25318.206569.40
7382010.07.02 14:51t/p3380.101.25311.05191.25318.206577.60
7392010.07.02 14:51t/p3400.101.25311.05191.25318.206585.80
7402010.07.02 14:51t/p3420.101.25311.05191.25318.206594.00
7412010.07.02 14:51t/p3440.101.25311.05191.25318.206602.20
7422010.07.02 14:51t/p3460.101.25311.05191.25318.206610.40
7432010.07.02 14:51t/p3330.101.25321.05201.25328.206618.60
7442010.07.02 14:51t/p3350.101.25321.05201.25328.206626.80
7452010.07.02 14:51t/p3370.101.25321.05201.25328.206635.00
7462010.07.02 14:51t/p3390.101.25321.05201.25328.206643.20
7472010.07.02 14:51t/p3410.101.25321.05201.25328.206651.40
7482010.07.02 14:51t/p3430.101.25321.05201.25328.206659.60
7492010.07.02 14:51t/p3320.101.25331.05211.25338.206667.80
7502010.07.02 14:51t/p3360.101.25331.05211.25338.206676.00
7512010.07.02 14:51t/p3310.101.25341.05221.25348.206684.20
7522010.07.02 14:51t/p3640.101.25341.05221.253410.006694.20
7532010.07.02 14:55t/p3620.101.25351.05231.253510.006704.20
7542010.07.02 14:55t/p3630.101.25351.05231.253510.006714.20
7552010.07.02 15:26buy3780.101.25461.05441.2556
7562010.07.02 15:26buy3790.101.25441.05421.2554
7572010.07.02 15:26buy3800.101.25451.05431.2555
7582010.07.02 15:26buy3810.101.25461.05441.2556
7592010.07.02 15:26buy3820.101.25451.05431.2555
7602010.07.02 15:26buy3830.101.25461.05441.2556
7612010.07.02 15:26buy3840.101.25451.05431.2555
7622010.07.02 15:27buy3850.101.25441.05421.2554
7632010.07.02 15:27buy3860.101.25451.05431.2555
7642010.07.02 15:27buy3870.101.25461.05441.2556
7652010.07.02 15:27buy3880.101.25461.05441.2556
7662010.07.02 15:27buy3890.101.25461.05441.2556
7672010.07.02 15:27buy3900.101.25451.05431.2555
7682010.07.02 15:28buy3910.101.25461.05441.2556
7692010.07.02 15:29t/p3790.101.25541.05421.255410.006724.20
7702010.07.02 15:29t/p3850.101.25541.05421.255410.006734.20
7712010.07.02 15:30buy3920.101.25481.05461.2558
7722010.07.02 15:30buy3930.101.25481.05461.2558
7732010.07.02 15:30buy3940.101.25481.05461.2558
7742010.07.02 15:30buy3950.101.25481.05461.2558
7752010.07.02 15:30buy3960.101.25471.05451.2557
7762010.07.02 15:30buy3970.101.25461.05441.2556
7772010.07.02 15:30buy3980.101.25471.05451.2557
7782010.07.02 15:30buy3990.101.25461.05441.2556
7792010.07.02 15:30buy4000.101.25471.05451.2557
7802010.07.02 15:30buy4010.101.25461.05441.2556
7812010.07.02 15:30buy4020.101.25471.05451.2557
7822010.07.02 15:30buy4030.101.25461.05441.2556
7832010.07.02 15:30buy4040.101.25451.05431.2555
7842010.07.02 15:30buy4050.101.25441.05421.2554
7852010.07.02 15:30buy4060.101.25431.05411.2553
7862010.07.02 15:30buy4070.101.25421.05401.2552
7872010.07.02 15:30buy4080.101.25431.05411.2553
7882010.07.02 15:30buy4090.101.25421.05401.2552
7892010.07.02 15:30buy4100.101.25431.05411.2553
7902010.07.02 15:31t/p4060.101.25531.05411.255310.006744.20
7912010.07.02 15:31t/p4070.101.25521.05401.255210.006754.20
7922010.07.02 15:31t/p4080.101.25531.05411.255310.006764.20
7932010.07.02 15:31t/p4090.101.25521.05401.255210.006774.20
7942010.07.02 15:31t/p4100.101.25531.05411.255310.006784.20
7952010.07.02 15:31t/p4050.101.25541.05421.255410.006794.20
7962010.07.02 15:31t/p3780.101.25561.05441.255610.006804.20
7972010.07.02 15:31t/p3800.101.25551.05431.255510.006814.20
7982010.07.02 15:31t/p3810.101.25561.05441.255610.006824.20
7992010.07.02 15:31t/p3820.101.25551.05431.255510.006834.20
8002010.07.02 15:31t/p3830.101.25561.05441.255610.006844.20
8012010.07.02 15:31t/p3840.101.25551.05431.255510.006854.20
8022010.07.02 15:31t/p3860.101.25551.05431.255510.006864.20
8032010.07.02 15:31t/p3870.101.25561.05441.255610.006874.20
8042010.07.02 15:31t/p3880.101.25561.05441.255610.006884.20
8052010.07.02 15:31t/p3890.101.25561.05441.255610.006894.20
8062010.07.02 15:31t/p3900.101.25551.05431.255510.006904.20
8072010.07.02 15:31t/p3910.101.25561.05441.255610.006914.20
8082010.07.02 15:31t/p3970.101.25561.05441.255610.006924.20
8092010.07.02 15:31t/p3990.101.25561.05441.255610.006934.20
8102010.07.02 15:31t/p4010.101.25561.05441.255610.006944.20
8112010.07.02 15:31t/p4030.101.25561.05441.255610.006954.20
8122010.07.02 15:31t/p4040.101.25551.05431.255510.006964.20
8132010.07.02 15:31t/p3920.101.25581.05461.255810.006974.20
8142010.07.02 15:31t/p3930.101.25581.05461.255810.006984.20
8152010.07.02 15:31t/p3940.101.25581.05461.255810.006994.20
8162010.07.02 15:31t/p3950.101.25581.05461.255810.007004.20
8172010.07.02 15:31t/p3960.101.25571.05451.255710.007014.20
8182010.07.02 15:31t/p3980.101.25571.05451.255710.007024.20
8192010.07.02 15:31t/p4000.101.25571.05451.255710.007034.20
8202010.07.02 15:31t/p4020.101.25571.05451.255710.007044.20
8212010.07.02 15:59buy4110.101.25841.05821.2594
8222010.07.02 15:59buy4120.101.25841.05821.2594
8232010.07.02 15:59buy4130.101.25821.05801.2592
8242010.07.02 15:59buy4140.101.25811.05791.2591
8252010.07.02 15:59buy4150.101.25821.05801.2592
8262010.07.02 15:59buy4160.101.25831.05811.2593
8272010.07.02 15:59buy4170.101.25821.05801.2592
8282010.07.02 15:59buy4180.101.25831.05811.2593
8292010.07.02 15:59buy4190.101.25821.05801.2592
8302010.07.02 15:59buy4200.101.25831.05811.2593
8312010.07.02 16:00buy4210.101.25861.05841.2596
8322010.07.02 16:00buy4220.101.25851.05831.2595
8332010.07.02 16:00buy4230.101.25861.05841.2596
8342010.07.02 16:00buy4240.101.25851.05831.2595
8352010.07.02 16:00buy4250.101.25861.05841.2596
8362010.07.02 16:00buy4260.101.25851.05831.2595
8372010.07.02 16:00buy4270.101.25861.05841.2596
8382010.07.02 16:00buy4280.101.25851.05831.2595
8392010.07.02 16:00buy4290.101.25861.05841.2596
8402010.07.02 16:00buy4300.101.25851.05831.2595
8412010.07.02 16:00buy4310.101.25861.05841.2596
8422010.07.02 16:00buy4320.101.25871.05851.2597
8432010.07.02 16:00buy4330.101.25861.05841.2596
8442010.07.02 16:00buy4340.101.25871.05851.2597
8452010.07.02 16:00buy4350.101.25861.05841.2596
8462010.07.02 16:00buy4360.101.25871.05851.2597
8472010.07.02 16:00buy4370.101.25881.05861.2598
8482010.07.02 16:00buy4380.101.25871.05851.2597
8492010.07.02 16:00buy4390.101.25881.05861.2598
8502010.07.02 16:00buy4400.101.25871.05851.2597
8512010.07.02 16:00buy4410.101.25881.05861.2598
8522010.07.02 16:01t/p4140.101.25911.05791.259110.007054.20
8532010.07.02 16:01t/p4130.101.25921.05801.259210.007064.20
8542010.07.02 16:01t/p4150.101.25921.05801.259210.007074.20
8552010.07.02 16:01t/p4170.101.25921.05801.259210.007084.20
8562010.07.02 16:01t/p4190.101.25921.05801.259210.007094.20
8572010.07.02 16:01t/p4110.101.25941.05821.259410.007104.20
8582010.07.02 16:01t/p4120.101.25941.05821.259410.007114.20
8592010.07.02 16:01t/p4160.101.25931.05811.259310.007124.20
8602010.07.02 16:01t/p4180.101.25931.05811.259310.007134.20
8612010.07.02 16:01t/p4200.101.25931.05811.259310.007144.20
8622010.07.02 16:02buy4420.101.25891.05871.2599
8632010.07.02 16:02buy4430.101.25881.05861.2598
8642010.07.02 16:02buy4440.101.25891.05871.2599
8652010.07.02 16:02buy4450.101.25881.05861.2598
8662010.07.02 16:02buy4460.101.25891.05871.2599
8672010.07.02 16:02buy4470.101.25881.05861.2598
8682010.07.02 16:02buy4480.101.25871.05851.2597
8692010.07.02 16:02buy4490.101.25861.05841.2596
8702010.07.02 16:02buy4500.101.25851.05831.2595
8712010.07.02 16:02buy4510.101.25841.05821.2594
8722010.07.02 16:16t/p4510.101.25941.05821.259410.007154.20
8732010.07.02 16:21t/p4220.101.25951.05831.259510.007164.20
8742010.07.02 16:21t/p4240.101.25951.05831.259510.007174.20
8752010.07.02 16:21t/p4260.101.25951.05831.259510.007184.20
8762010.07.02 16:21t/p4280.101.25951.05831.259510.007194.20
8772010.07.02 16:21t/p4300.101.25951.05831.259510.007204.20
8782010.07.02 16:21t/p4500.101.25951.05831.259510.007214.20
8792010.07.02 16:22t/p4210.101.25961.05841.259610.007224.20
8802010.07.02 16:22t/p4230.101.25961.05841.259610.007234.20
8812010.07.02 16:22t/p4250.101.25961.05841.259610.007244.20
8822010.07.02 16:22t/p4270.101.25961.05841.259610.007254.20
8832010.07.02 16:22t/p4290.101.25961.05841.259610.007264.20
8842010.07.02 16:22t/p4310.101.25961.05841.259610.007274.20
8852010.07.02 16:22t/p4330.101.25961.05841.259610.007284.20
8862010.07.02 16:22t/p4350.101.25961.05841.259610.007294.20
8872010.07.02 16:22t/p4490.101.25961.05841.259610.007304.20
8882010.07.02 16:23t/p4320.101.25971.05851.259710.007314.20
8892010.07.02 16:23t/p4340.101.25971.05851.259710.007324.20
8902010.07.02 16:23t/p4360.101.25971.05851.259710.007334.20
8912010.07.02 16:23t/p4380.101.25971.05851.259710.007344.20
8922010.07.02 16:23t/p4400.101.25971.05851.259710.007354.20
8932010.07.02 16:23t/p4480.101.25971.05851.259710.007364.20
8942010.07.02 16:26t/p4370.101.25981.05861.259810.007374.20
8952010.07.02 16:26t/p4390.101.25981.05861.259810.007384.20
8962010.07.02 16:26t/p4410.101.25981.05861.259810.007394.20
8972010.07.02 16:26t/p4420.101.25991.05871.259910.007404.20
8982010.07.02 16:26t/p4430.101.25981.05861.259810.007414.20
8992010.07.02 16:26t/p4440.101.25991.05871.259910.007424.20
9002010.07.02 16:26t/p4450.101.25981.05861.259810.007434.20
9012010.07.02 16:26t/p4460.101.25991.05871.259910.007444.20
9022010.07.02 16:26t/p4470.101.25981.05861.259810.007454.20
9032010.07.02 16:29buy4520.101.25861.05841.2596
9042010.07.02 16:29buy4530.101.25861.05841.2596
9052010.07.02 16:29buy4540.101.25861.05841.2596
9062010.07.02 16:30buy4550.101.25881.05861.2598
9072010.07.02 16:30buy4560.101.25891.05871.2599
9082010.07.02 16:30buy4570.101.25881.05861.2598
9092010.07.02 16:31buy4580.101.25871.05851.2597
9102010.07.02 16:31buy4590.101.25881.05861.2598
9112010.07.02 16:31buy4600.101.25871.05851.2597
9122010.07.02 16:31buy4610.101.25881.05861.2598
9132010.07.02 16:31buy4620.101.25861.05841.2596
9142010.07.02 16:31buy4630.101.25871.05851.2597
9152010.07.02 16:31buy4640.101.25851.05831.2595
9162010.07.02 16:31buy4650.101.25841.05821.2594
9172010.07.02 16:31buy4660.101.25831.05811.2593
9182010.07.02 16:31buy4670.101.25841.05821.2594
9192010.07.02 16:31buy4680.101.25831.05811.2593
9202010.07.02 16:31buy4690.101.25851.05831.2595
9212010.07.02 16:32buy4700.101.25861.05841.2596
9222010.07.02 16:32buy4710.101.25871.05851.2597
9232010.07.02 16:32buy4720.101.25861.05841.2596
9242010.07.02 16:32buy4730.101.25871.05851.2597
9252010.07.02 16:32buy4740.101.25861.05841.2596
9262010.07.02 16:32buy4750.101.25851.05831.2595
9272010.07.02 16:32buy4760.101.25861.05841.2596
9282010.07.02 16:32buy4770.101.25881.05861.2598
9292010.07.02 16:32buy4780.101.25891.05871.2599
9302010.07.02 16:32buy4790.101.25881.05861.2598
9312010.07.02 16:32buy4800.101.25891.05871.2599
9322010.07.02 16:33t/p4660.101.25931.05811.259310.007464.20
9332010.07.02 16:33t/p4680.101.25931.05811.259310.007474.20
9342010.07.02 16:33t/p4650.101.25941.05821.259410.007484.20
9352010.07.02 16:33t/p4670.101.25941.05821.259410.007494.20
9362010.07.02 16:33t/p4640.101.25951.05831.259510.007504.20
9372010.07.02 16:33t/p4690.101.25951.05831.259510.007514.20
9382010.07.02 16:33t/p4750.101.25951.05831.259510.007524.20
9392010.07.02 16:33t/p4520.101.25961.05841.259610.007534.20
9402010.07.02 16:33t/p4530.101.25961.05841.259610.007544.20
9412010.07.02 16:33t/p4540.101.25961.05841.259610.007554.20
9422010.07.02 16:33t/p4620.101.25961.05841.259610.007564.20
9432010.07.02 16:33t/p4700.101.25961.05841.259610.007574.20
9442010.07.02 16:33t/p4720.101.25961.05841.259610.007584.20
9452010.07.02 16:33t/p4740.101.25961.05841.259610.007594.20
9462010.07.02 16:33t/p4760.101.25961.05841.259610.007604.20
9472010.07.02 16:33t/p4580.101.25971.05851.259710.007614.20
9482010.07.02 16:33t/p4600.101.25971.05851.259710.007624.20
9492010.07.02 16:33t/p4630.101.25971.05851.259710.007634.20
9502010.07.02 16:33t/p4710.101.25971.05851.259710.007644.20
9512010.07.02 16:33t/p4730.101.25971.05851.259710.007654.20
9522010.07.02 16:35t/p4550.101.25981.05861.259810.007664.20
9532010.07.02 16:35t/p4570.101.25981.05861.259810.007674.20
9542010.07.02 16:35t/p4590.101.25981.05861.259810.007684.20
9552010.07.02 16:35t/p4610.101.25981.05861.259810.007694.20
9562010.07.02 16:35t/p4770.101.25981.05861.259810.007704.20
9572010.07.02 16:35t/p4790.101.25981.05861.259810.007714.20
9582010.07.02 16:35t/p4560.101.25991.05871.259910.007724.20
9592010.07.02 16:35t/p4780.101.25991.05871.259910.007734.20
9602010.07.02 16:35t/p4800.101.25991.05871.259910.007744.20
9612010.07.02 16:39buy4810.101.25891.05871.2599
9622010.07.02 16:39buy4820.101.25891.05871.2599
9632010.07.02 16:39buy4830.101.25891.05871.2599
9642010.07.02 16:39buy4840.101.25871.05851.2597
9652010.07.02 16:39buy4850.101.25881.05861.2598
9662010.07.02 16:39buy4860.101.25871.05851.2597
9672010.07.02 16:39buy4870.101.25861.05841.2596
9682010.07.02 16:39buy4880.101.25851.05831.2595
9692010.07.02 16:39buy4890.101.25831.05811.2593
9702010.07.02 16:39buy4900.101.25841.05821.2594
9712010.07.02 16:39buy4910.101.25851.05831.2595
9722010.07.02 16:39buy4920.101.25841.05821.2594
9732010.07.02 16:39buy4930.101.25851.05831.2595
9742010.07.02 16:40buy4940.101.25841.05821.2594
9752010.07.02 16:40buy4950.101.25831.05811.2593
9762010.07.02 16:40buy4960.101.25841.05821.2594
9772010.07.02 16:40buy4970.101.25831.05811.2593
9782010.07.02 16:40buy4980.101.25841.05821.2594
9792010.07.02 16:40buy4990.101.25831.05811.2593
9802010.07.02 16:40buy5000.101.25841.05821.2594
9812010.07.02 16:40buy5010.101.25851.05831.2595
9822010.07.02 16:40buy5020.101.25861.05841.2596
9832010.07.02 16:40buy5030.101.25851.05831.2595
9842010.07.02 16:40buy5040.101.25861.05841.2596
9852010.07.02 16:40buy5050.101.25871.05851.2597
9862010.07.02 16:40buy5060.101.25861.05841.2596
9872010.07.02 16:40buy5070.101.25871.05851.2597
9882010.07.02 16:40buy5080.101.25861.05841.2596
9892010.07.02 16:40buy5090.101.25871.05851.2597
9902010.07.02 16:40buy5100.101.25881.05861.2598
9912010.07.02 16:40buy5110.101.25871.05851.2597
9922010.07.02 17:15t/p4890.101.25931.05811.259310.007754.20
9932010.07.02 17:15t/p4950.101.25931.05811.259310.007764.20
9942010.07.02 17:15t/p4970.101.25931.05811.259310.007774.20
9952010.07.02 17:15t/p4990.101.25931.05811.259310.007784.20
9962010.07.02 17:15t/p4900.101.25941.05821.259410.007794.20
9972010.07.02 17:15t/p4920.101.25941.05821.259410.007804.20
9982010.07.02 17:15t/p4940.101.25941.05821.259410.007814.20
9992010.07.02 17:15t/p4960.101.25941.05821.259410.007824.20
10002010.07.02 17:15t/p4980.101.25941.05821.259410.007834.20
10012010.07.02 17:15t/p5000.101.25941.05821.259410.007844.20
10022010.07.02 17:22t/p4880.101.25951.05831.259510.007854.20
10032010.07.02 17:22t/p4910.101.25951.05831.259510.007864.20
10042010.07.02 17:22t/p4930.101.25951.05831.259510.007874.20
10052010.07.02 17:22t/p5010.101.25951.05831.259510.007884.20
10062010.07.02 17:22t/p5030.101.25951.05831.259510.007894.20
10072010.07.02 17:22t/p4870.101.25961.05841.259610.007904.20
10082010.07.02 17:22t/p5020.101.25961.05841.259610.007914.20
10092010.07.02 17:22t/p5040.101.25961.05841.259610.007924.20
10102010.07.02 17:22t/p5060.101.25961.05841.259610.007934.20
10112010.07.02 17:22t/p5080.101.25961.05841.259610.007944.20
10122010.07.02 17:22t/p4840.101.25971.05851.259710.007954.20
10132010.07.02 17:22t/p4860.101.25971.05851.259710.007964.20
10142010.07.02 17:22t/p5050.101.25971.05851.259710.007974.20
10152010.07.02 17:22t/p5070.101.25971.05851.259710.007984.20
10162010.07.02 17:22t/p5090.101.25971.05851.259710.007994.20
10172010.07.02 17:22t/p5110.101.25971.05851.259710.008004.20
10182010.07.02 17:24t/p4850.101.25981.05861.259810.008014.20
10192010.07.02 17:24t/p5100.101.25981.05861.259810.008024.20
10202010.07.02 17:24t/p4810.101.25991.05871.259910.008034.20
10212010.07.02 17:24t/p4820.101.25991.05871.259910.008044.20
10222010.07.02 17:24t/p4830.101.25991.05871.259910.008054.20
10232010.07.02 17:30buy5120.101.25911.05891.2601
10242010.07.02 17:30buy5130.101.25911.05891.2601
10252010.07.02 17:30buy5140.101.25901.05881.2600
10262010.07.02 17:30buy5150.101.25881.05861.2598
10272010.07.02 17:31buy5160.101.25891.05871.2599
10282010.07.02 17:31buy5170.101.25881.05861.2598
10292010.07.02 17:31buy5180.101.25891.05871.2599
10302010.07.02 17:31buy5190.101.25881.05861.2598
10312010.07.02 17:31buy5200.101.25901.05881.2600
10322010.07.02 17:31buy5210.101.25891.05871.2599
10332010.07.02 17:31buy5220.101.25901.05881.2600
10342010.07.02 17:31buy5230.101.25911.05891.2601
10352010.07.02 17:31buy5240.101.25911.05891.2601
10362010.07.02 17:31buy5250.101.25911.05891.2601
10372010.07.02 17:32buy5260.101.25911.05891.2601
10382010.07.02 17:32buy5270.101.25911.05891.2601
10392010.07.02 17:32buy5280.101.25901.05881.2600
10402010.07.02 17:32buy5290.101.25911.05891.2601
10412010.07.02 17:32buy5300.101.25901.05881.2600
10422010.07.02 17:33buy5310.101.25911.05891.2601
10432010.07.02 17:33buy5320.101.25911.05891.2601
10442010.07.02 17:33buy5330.101.25901.05881.2600
10452010.07.02 17:33buy5340.101.25911.05891.2601
10462010.07.02 17:33buy5350.101.25901.05881.2600
10472010.07.02 17:33buy5360.101.25891.05871.2599
10482010.07.02 17:33buy5370.101.25871.05851.2597
10492010.07.02 17:33buy5380.101.25881.05861.2598
10502010.07.02 17:33buy5390.101.25871.05851.2597
10512010.07.02 17:33buy5400.101.25881.05861.2598
10522010.07.02 17:34buy5410.101.25871.05851.2597
10532010.07.02 17:34buy5420.101.25851.05831.2595
10542010.07.02 17:40t/p5420.101.25951.05831.259510.008064.20
10552010.07.02 17:41t/p5150.101.25981.05861.259810.008074.20
10562010.07.02 17:41t/p5160.101.25991.05871.259910.008084.20
10572010.07.02 17:41t/p5170.101.25981.05861.259810.008094.20
10582010.07.02 17:41t/p5180.101.25991.05871.259910.008104.20
10592010.07.02 17:41t/p5190.101.25981.05861.259810.008114.20
10602010.07.02 17:41t/p5210.101.25991.05871.259910.008124.20
10612010.07.02 17:41t/p5360.101.25991.05871.259910.008134.20
10622010.07.02 17:41t/p5370.101.25971.05851.259710.008144.20
10632010.07.02 17:41t/p5380.101.25981.05861.259810.008154.20
10642010.07.02 17:41t/p5390.101.25971.05851.259710.008164.20
10652010.07.02 17:41t/p5400.101.25981.05861.259810.008174.20
10662010.07.02 17:41t/p5410.101.25971.05851.259710.008184.20
10672010.07.02 17:45buy5430.101.25931.05911.2603
10682010.07.02 17:45buy5440.101.25911.05891.2601
10692010.07.02 17:46buy5450.101.25901.05881.2600
10702010.07.02 17:46buy5460.101.25921.05901.2602
10712010.07.02 17:46buy5470.101.25911.05891.2601
10722010.07.02 17:46buy5480.101.25931.05911.2603
10732010.07.02 17:46buy5490.101.25931.05911.2603
10742010.07.02 17:46buy5500.101.25931.05911.2603
10752010.07.02 17:47buy5510.101.25931.05911.2603
10762010.07.02 17:47buy5520.101.25931.05911.2603
10772010.07.02 17:49buy5530.101.25921.05901.2602
10782010.07.02 17:49buy5540.101.25931.05911.2603
10792010.07.02 17:49buy5550.101.25921.05901.2602
10802010.07.02 17:59t/p5140.101.26001.05881.260010.008194.20
10812010.07.02 17:59t/p5200.101.26001.05881.260010.008204.20
10822010.07.02 17:59t/p5220.101.26001.05881.260010.008214.20
10832010.07.02 17:59t/p5280.101.26001.05881.260010.008224.20
10842010.07.02 17:59t/p5300.101.26001.05881.260010.008234.20
10852010.07.02 17:59t/p5330.101.26001.05881.260010.008244.20
10862010.07.02 17:59t/p5350.101.26001.05881.260010.008254.20
10872010.07.02 17:59t/p5450.101.26001.05881.260010.008264.20
10882010.07.02 17:59t/p5120.101.26011.05891.260110.008274.20
10892010.07.02 17:59t/p5130.101.26011.05891.260110.008284.20
10902010.07.02 17:59t/p5230.101.26011.05891.260110.008294.20
10912010.07.02 17:59t/p5240.101.26011.05891.260110.008304.20
10922010.07.02 17:59t/p5250.101.26011.05891.260110.008314.20
10932010.07.02 17:59t/p5260.101.26011.05891.260110.008324.20
10942010.07.02 17:59t/p5270.101.26011.05891.260110.008334.20
10952010.07.02 17:59t/p5290.101.26011.05891.260110.008344.20
10962010.07.02 17:59t/p5310.101.26011.05891.260110.008354.20
10972010.07.02 17:59t/p5320.101.26011.05891.260110.008364.20
10982010.07.02 17:59t/p5340.101.26011.05891.260110.008374.20
10992010.07.02 17:59t/p5440.101.26011.05891.260110.008384.20
11002010.07.02 17:59t/p5470.101.26011.05891.260110.008394.20
11012010.07.02 18:05buy5560.101.25951.05931.2605
11022010.07.02 18:05buy5570.101.25961.05941.2606
11032010.07.02 18:06buy5580.101.25961.05941.2606
11042010.07.02 18:06buy5590.101.25961.05941.2606
11052010.07.02 18:06buy5600.101.25961.05941.2606
11062010.07.02 18:07buy5610.101.25961.05941.2606
11072010.07.02 18:07buy5620.101.25951.05931.2605
11082010.07.02 18:08buy5630.101.25941.05921.2604
11092010.07.02 18:08buy5640.101.25931.05911.2603
11102010.07.02 18:08buy5650.101.25941.05921.2604
11112010.07.02 18:08buy5660.101.25931.05911.2603
11122010.07.02 18:08buy5670.101.25941.05921.2604
11132010.07.02 18:08buy5680.101.25951.05931.2605
11142010.07.02 18:08buy5690.101.25961.05941.2606
11152010.07.02 18:08buy5700.101.25961.05941.2606
11162010.07.02 18:08buy5710.101.25941.05921.2604
11172010.07.02 18:09buy5720.101.25951.05931.2605
11182010.07.02 18:09buy5730.101.25961.05941.2606
11192010.07.02 18:09buy5740.101.25951.05931.2605
11202010.07.02 18:09buy5750.101.25961.05941.2606
11212010.07.02 18:09buy5760.101.25951.05931.2605
11222010.07.06 11:38t/p5460.101.26021.05901.26026.408400.60
11232010.07.06 11:38t/p5530.101.26021.05901.26026.408407.00
11242010.07.06 11:38t/p5550.101.26021.05901.26026.408413.40
11252010.07.06 11:39t/p5430.101.26031.05911.26036.408419.80
11262010.07.06 11:39t/p5480.101.26031.05911.26036.408426.20
11272010.07.06 11:39t/p5490.101.26031.05911.26036.408432.60
11282010.07.06 11:39t/p5500.101.26031.05911.26036.408439.00
11292010.07.06 11:39t/p5510.101.26031.05911.26036.408445.40
11302010.07.06 11:39t/p5520.101.26031.05911.26036.408451.80
11312010.07.06 11:39t/p5540.101.26031.05911.26036.408458.20
11322010.07.06 11:39t/p5630.101.26041.05921.26046.408464.60
11332010.07.06 11:39t/p5640.101.26031.05911.26036.408471.00
11342010.07.06 11:39t/p5650.101.26041.05921.26046.408477.40
11352010.07.06 11:39t/p5660.101.26031.05911.26036.408483.80
11362010.07.06 11:39t/p5670.101.26041.05921.26046.408490.20
11372010.07.06 11:39t/p5710.101.26041.05921.26046.408496.60
11382010.07.06 11:39t/p5560.101.26051.05931.26056.408503.00
11392010.07.06 11:39t/p5620.101.26051.05931.26056.408509.40
11402010.07.06 11:39t/p5680.101.26051.05931.26056.408515.80
11412010.07.06 11:39t/p5720.101.26051.05931.26056.408522.20
11422010.07.06 11:39t/p5740.101.26051.05931.26056.408528.60
11432010.07.06 11:39t/p5760.101.26051.05931.26056.408535.00
11442010.07.06 11:52buy5770.101.25921.05901.2602
11452010.07.06 11:52buy5780.101.25911.05891.2601
11462010.07.06 11:52buy5790.101.25921.05901.2602
11472010.07.06 11:52buy5800.101.25921.05901.2602
11482010.07.06 11:53buy5810.101.25911.05891.2601
11492010.07.06 11:53buy5820.101.25921.05901.2602
11502010.07.06 11:55buy5830.101.25921.05901.2602
11512010.07.06 11:55buy5840.101.25931.05911.2603
11522010.07.06 11:55buy5850.101.25941.05921.2604
11532010.07.06 11:56buy5860.101.25951.05931.2605
11542010.07.06 11:56buy5870.101.25941.05921.2604
11552010.07.06 11:56buy5880.101.25951.05931.2605
11562010.07.06 11:56buy5890.101.25941.05921.2604
11572010.07.06 11:57buy5900.101.25931.05911.2603
11582010.07.06 11:57buy5910.101.25941.05921.2604
11592010.07.06 11:57buy5920.101.25921.05901.2602
11602010.07.06 11:57buy5930.101.25931.05911.2603
11612010.07.06 11:58buy5940.101.25941.05921.2604
11622010.07.06 11:58buy5950.101.25931.05911.2603
11632010.07.06 11:58buy5960.101.25921.05901.2602
11642010.07.06 11:58buy5970.101.25911.05891.2601
11652010.07.06 11:58buy5980.101.25921.05901.2602
11662010.07.06 12:03t/p5780.101.26011.05891.260110.008545.00
11672010.07.06 12:03t/p5810.101.26011.05891.260110.008555.00
11682010.07.06 12:03t/p5970.101.26011.05891.260110.008565.00
11692010.07.06 12:03t/p5770.101.26021.05901.260210.008575.00
11702010.07.06 12:03t/p5790.101.26021.05901.260210.008585.00
11712010.07.06 12:03t/p5800.101.26021.05901.260210.008595.00
11722010.07.06 12:03t/p5820.101.26021.05901.260210.008605.00
11732010.07.06 12:03t/p5830.101.26021.05901.260210.008615.00
11742010.07.06 12:03t/p5920.101.26021.05901.260210.008625.00
11752010.07.06 12:03t/p5960.101.26021.05901.260210.008635.00
11762010.07.06 12:03t/p5980.101.26021.05901.260210.008645.00
11772010.07.06 12:08t/p5840.101.26031.05911.260310.008655.00
11782010.07.06 12:08t/p5850.101.26041.05921.260410.008665.00
11792010.07.06 12:08t/p5870.101.26041.05921.260410.008675.00
11802010.07.06 12:08t/p5890.101.26041.05921.260410.008685.00
11812010.07.06 12:08t/p5900.101.26031.05911.260310.008695.00
11822010.07.06 12:08t/p5910.101.26041.05921.260410.008705.00
11832010.07.06 12:08t/p5930.101.26031.05911.260310.008715.00
11842010.07.06 12:08t/p5940.101.26041.05921.260410.008725.00
11852010.07.06 12:08t/p5950.101.26031.05911.260310.008735.00
11862010.07.06 12:13buy5990.101.25961.05941.2606
11872010.07.06 12:13buy6000.101.25951.05931.2605
11882010.07.06 12:13buy6010.101.25961.05941.2606
11892010.07.06 12:13buy6020.101.25951.05931.2605
11902010.07.06 12:13buy6030.101.25961.05941.2606
11912010.07.06 12:13buy6040.101.25951.05931.2605
11922010.07.06 12:13buy6050.101.25941.05921.2604
11932010.07.06 12:13buy6060.101.25951.05931.2605
11942010.07.06 12:13buy6070.101.25941.05921.2604
11952010.07.06 12:13buy6080.101.25931.05911.2603
11962010.07.06 12:13buy6090.101.25921.05901.2602
11972010.07.06 12:13buy6100.101.25931.05911.2603
11982010.07.06 12:13buy6110.101.25921.05901.2602
11992010.07.06 12:13buy6120.101.25931.05911.2603
12002010.07.06 12:13buy6130.101.25921.05901.2602
12012010.07.06 12:13buy6140.101.25931.05911.2603
12022010.07.06 12:13buy6150.101.25921.05901.2602
12032010.07.06 12:13buy6160.101.25931.05911.2603
12042010.07.06 12:13buy6170.101.25951.05931.2605
12052010.07.06 12:14buy6180.101.25931.05911.2603
12062010.07.06 17:02t/p6090.101.26021.05901.260210.008745.00
12072010.07.06 17:02t/p6110.101.26021.05901.260210.008755.00
12082010.07.06 17:02t/p6130.101.26021.05901.260210.008765.00
12092010.07.06 17:02t/p6150.101.26021.05901.260210.008775.00
12102010.07.06 17:02t/p6050.101.26041.05921.260410.008785.00
12112010.07.06 17:02t/p6070.101.26041.05921.260410.008795.00
12122010.07.06 17:02t/p6080.101.26031.05911.260310.008805.00
12132010.07.06 17:02t/p6100.101.26031.05911.260310.008815.00
12142010.07.06 17:02t/p6120.101.26031.05911.260310.008825.00
12152010.07.06 17:02t/p6140.101.26031.05911.260310.008835.00
12162010.07.06 17:02t/p6160.101.26031.05911.260310.008845.00
12172010.07.06 17:02t/p6180.101.26031.05911.260310.008855.00
12182010.07.06 17:02t/p5570.101.26061.05941.26066.408861.40
12192010.07.06 17:02t/p5580.101.26061.05941.26066.408867.80
12202010.07.06 17:02t/p5590.101.26061.05941.26066.408874.20
12212010.07.06 17:02t/p5600.101.26061.05941.26066.408880.60
12222010.07.06 17:02t/p5610.101.26061.05941.26066.408887.00
12232010.07.06 17:02t/p5690.101.26061.05941.26066.408893.40
12242010.07.06 17:02t/p5700.101.26061.05941.26066.408899.80
12252010.07.06 17:02t/p5730.101.26061.05941.26066.408906.20
12262010.07.06 17:02t/p5750.101.26061.05941.26066.408912.60
12272010.07.06 17:02t/p5860.101.26051.05931.260510.008922.60
12282010.07.06 17:02t/p5880.101.26051.05931.260510.008932.60
12292010.07.06 17:02t/p5990.101.26061.05941.260610.008942.60
12302010.07.06 17:02t/p6000.101.26051.05931.260510.008952.60
12312010.07.06 17:02t/p6010.101.26061.05941.260610.008962.60
12322010.07.06 17:02t/p6020.101.26051.05931.260510.008972.60
12332010.07.06 17:02t/p6030.101.26061.05941.260610.008982.60
12342010.07.06 17:02t/p6040.101.26051.05931.260510.008992.60
12352010.07.06 17:02t/p6060.101.26051.05931.260510.009002.60
12362010.07.06 17:02t/p6170.101.26051.05931.260510.009012.60
12372010.07.06 17:25buy6190.101.26171.06151.2627
12382010.07.06 17:27t/p6190.101.26271.06151.262710.009022.60
12392010.07.06 18:05buy6200.101.26411.06391.2651
12402010.07.06 18:05buy6210.101.26411.06391.2651
12412010.07.06 18:06buy6220.101.26411.06391.2651
12422010.07.06 18:06buy6230.101.26411.06391.2651
12432010.07.06 18:06buy6240.101.26401.06381.2650
12442010.07.06 18:06buy6250.101.26381.06361.2648
12452010.07.06 18:06buy6260.101.26391.06371.2649
12462010.07.06 18:07buy6270.101.26381.06361.2648
12472010.07.06 18:07buy6280.101.26391.06371.2649
12482010.07.06 18:07buy6290.101.26401.06381.2650
12492010.07.06 18:07buy6300.101.26391.06371.2649
12502010.07.06 18:07buy6310.101.26401.06381.2650
12512010.07.06 18:07buy6320.101.26411.06391.2651
12522010.07.06 18:07buy6330.101.26401.06381.2650
12532010.07.06 18:07buy6340.101.26411.06391.2651
12542010.07.06 18:07buy6350.101.26401.06381.2650
12552010.07.06 18:07buy6360.101.26411.06391.2651
12562010.07.06 18:07buy6370.101.26381.06361.2648
12572010.07.06 18:08buy6380.101.26391.06371.2649
12582010.07.06 18:08buy6390.101.26381.06361.2648
12592010.07.06 18:08buy6400.101.26371.06351.2647
12602010.07.06 18:08buy6410.101.26381.06361.2648
12612010.07.06 18:08buy6420.101.26371.06351.2647
12622010.07.06 18:08buy6430.101.26381.06361.2648
12632010.07.06 18:08buy6440.101.26391.06371.2649
12642010.07.06 18:08buy6450.101.26381.06361.2648
12652010.07.06 18:08buy6460.101.26391.06371.2649
12662010.07.06 18:08buy6470.101.26401.06381.2650
12672010.07.06 18:08buy6480.101.26411.06391.2651
12682010.07.06 18:08buy6490.101.26401.06381.2650
12692010.07.06 18:08buy6500.101.26411.06391.2651
12702010.07.06 18:11t/p6200.101.26511.06391.265110.009032.60
12712010.07.06 18:11t/p6210.101.26511.06391.265110.009042.60
12722010.07.06 18:11t/p6220.101.26511.06391.265110.009052.60
12732010.07.06 18:11t/p6230.101.26511.06391.265110.009062.60
12742010.07.06 18:11t/p6240.101.26501.06381.265010.009072.60
12752010.07.06 18:11t/p6250.101.26481.06361.264810.009082.60
12762010.07.06 18:11t/p6260.101.26491.06371.264910.009092.60
12772010.07.06 18:11t/p6270.101.26481.06361.264810.009102.60
12782010.07.06 18:11t/p6280.101.26491.06371.264910.009112.60
12792010.07.06 18:11t/p6290.101.26501.06381.265010.009122.60
12802010.07.06 18:11t/p6300.101.26491.06371.264910.009132.60
12812010.07.06 18:11t/p6310.101.26501.06381.265010.009142.60
12822010.07.06 18:11t/p6320.101.26511.06391.265110.009152.60
12832010.07.06 18:11t/p6330.101.26501.06381.265010.009162.60
12842010.07.06 18:11t/p6340.101.26511.06391.265110.009172.60
12852010.07.06 18:11t/p6350.101.26501.06381.265010.009182.60
12862010.07.06 18:11t/p6360.101.26511.06391.265110.009192.60
12872010.07.06 18:11t/p6370.101.26481.06361.264810.009202.60
12882010.07.06 18:11t/p6380.101.26491.06371.264910.009212.60
12892010.07.06 18:11t/p6390.101.26481.06361.264810.009222.60
12902010.07.06 18:11t/p6400.101.26471.06351.264710.009232.60
12912010.07.06 18:11t/p6410.101.26481.06361.264810.009242.60
12922010.07.06 18:11t/p6420.101.26471.06351.264710.009252.60
12932010.07.06 18:11t/p6430.101.26481.06361.264810.009262.60
12942010.07.06 18:11t/p6440.101.26491.06371.264910.009272.60
12952010.07.06 18:11t/p6450.101.26481.06361.264810.009282.60
12962010.07.06 18:11t/p6460.101.26491.06371.264910.009292.60
12972010.07.06 18:11t/p6470.101.26501.06381.265010.009302.60
12982010.07.06 18:11t/p6480.101.26511.06391.265110.009312.60
12992010.07.06 18:11t/p6490.101.26501.06381.265010.009322.60
13002010.07.06 18:11t/p6500.101.26511.06391.265110.009332.60
13012010.07.06 18:19buy6510.101.26431.06411.2653
13022010.07.06 18:20buy6520.101.26441.06421.2654
13032010.07.06 18:20buy6530.101.26441.06421.2654
13042010.07.06 18:20buy6540.101.26441.06421.2654
13052010.07.06 18:20buy6550.101.26431.06411.2653
13062010.07.06 18:21buy6560.101.26441.06421.2654
13072010.07.06 18:21buy6570.101.26431.06411.2653
13082010.07.06 18:21buy6580.101.26421.06401.2652
13092010.07.06 18:21buy6590.101.26411.06391.2651
13102010.07.06 18:21buy6600.101.26421.06401.2652
13112010.07.06 18:21buy6610.101.26411.06391.2651
13122010.07.06 18:21buy6620.101.26421.06401.2652
13132010.07.06 18:21buy6630.101.26411.06391.2651
13142010.07.06 18:21buy6640.101.26401.06381.2650
13152010.07.06 18:21buy6650.101.26391.06371.2649
13162010.07.06 18:21buy6660.101.26401.06381.2650
13172010.07.06 18:21buy6670.101.26391.06371.2649
13182010.07.06 18:21buy6680.101.26401.06381.2650
13192010.07.06 18:21buy6690.101.26391.06371.2649
13202010.07.06 18:21buy6700.101.26381.06361.2648
13212010.07.06 18:21buy6710.101.26371.06351.2647
13222010.07.06 18:21buy6720.101.26361.06341.2646
13232010.07.06 18:21buy6730.101.26371.06351.2647
13242010.07.06 18:21buy6740.101.26361.06341.2646
13252010.07.06 18:21buy6750.101.26371.06351.2647
13262010.07.06 18:21buy6760.101.26381.06361.2648
13272010.07.06 18:21buy6770.101.26371.06351.2647
13282010.07.06 18:21buy6780.101.26381.06361.2648
13292010.07.06 18:21buy6790.101.26371.06351.2647
13302010.07.06 18:21buy6800.101.26381.06361.2648
13312010.07.06 18:21buy6810.101.26391.06371.2649
13322010.07.06 18:44t/p6710.101.26471.06351.264710.009342.60
13332010.07.06 18:44t/p6720.101.26461.06341.264610.009352.60
13342010.07.06 18:44t/p6730.101.26471.06351.264710.009362.60
13352010.07.06 18:44t/p6740.101.26461.06341.264610.009372.60
13362010.07.06 18:44t/p6750.101.26471.06351.264710.009382.60
13372010.07.06 18:44t/p6770.101.26471.06351.264710.009392.60
13382010.07.06 18:44t/p6790.101.26471.06351.264710.009402.60
13392010.07.06 19:01t/p6700.101.26481.06361.264810.009412.60
13402010.07.06 19:01t/p6760.101.26481.06361.264810.009422.60
13412010.07.06 19:01t/p6780.101.26481.06361.264810.009432.60
13422010.07.06 19:01t/p6800.101.26481.06361.264810.009442.60
13432010.07.06 19:05t/p6650.101.26491.06371.264910.009452.60
13442010.07.06 19:05t/p6670.101.26491.06371.264910.009462.60
13452010.07.06 19:05t/p6690.101.26491.06371.264910.009472.60
13462010.07.06 19:05t/p6810.101.26491.06371.264910.009482.60
13472010.07.06 19:05t/p6640.101.26501.06381.265010.009492.60
13482010.07.06 19:05t/p6660.101.26501.06381.265010.009502.60
13492010.07.06 19:05t/p6680.101.26501.06381.265010.009512.60
13502010.07.06 19:05t/p6590.101.26511.06391.265110.009522.60
13512010.07.06 19:05t/p6610.101.26511.06391.265110.009532.60
13522010.07.06 19:05t/p6630.101.26511.06391.265110.009542.60
13532010.07.06 19:06t/p6580.101.26521.06401.265210.009552.60
13542010.07.06 19:06t/p6600.101.26521.06401.265210.009562.60
13552010.07.06 19:06t/p6620.101.26521.06401.265210.009572.60
13562010.07.06 19:06t/p6510.101.26531.06411.265310.009582.60
13572010.07.06 19:06t/p6520.101.26541.06421.265410.009592.60
13582010.07.06 19:06t/p6530.101.26541.06421.265410.009602.60
13592010.07.06 19:06t/p6540.101.26541.06421.265410.009612.60
13602010.07.06 19:06t/p6550.101.26531.06411.265310.009622.60
13612010.07.06 19:06t/p6560.101.26541.06421.265410.009632.60
13622010.07.06 19:06t/p6570.101.26531.06411.265310.009642.60
13632010.07.06 19:17buy6820.101.26481.06461.2658
13642010.07.06 19:17buy6830.101.26491.06471.2659
13652010.07.06 19:17buy6840.101.26481.06461.2658
13662010.07.06 19:17buy6850.101.26491.06471.2659
13672010.07.06 19:17buy6860.101.26491.06471.2659
13682010.07.06 19:19t/p6820.101.26581.06461.265810.009652.60
13692010.07.06 19:19t/p6840.101.26581.06461.265810.009662.60
13702010.07.06 19:26buy6870.101.26531.06511.2663
13712010.07.06 19:27buy6880.101.26531.06511.2663
13722010.07.06 19:27buy6890.101.26521.06501.2662
13732010.07.06 19:27buy6900.101.26531.06511.2663
13742010.07.06 19:27buy6910.101.26521.06501.2662
13752010.07.06 19:27buy6920.101.26531.06511.2663
13762010.07.06 19:27buy6930.101.26521.06501.2662
13772010.07.06 19:27buy6940.101.26501.06481.2660
13782010.07.06 19:27buy6950.101.26511.06491.2661
13792010.07.06 19:27buy6960.101.26501.06481.2660
13802010.07.06 19:27buy6970.101.26511.06491.2661
13812010.07.06 19:27buy6980.101.26521.06501.2662
13822010.07.06 19:27buy6990.101.26511.06491.2661
13832010.07.06 19:27buy7000.101.26521.06501.2662
13842010.07.06 19:27buy7010.101.26511.06491.2661
13852010.07.06 19:27buy7020.101.26521.06501.2662
13862010.07.06 19:28buy7030.101.26511.06491.2661
13872010.07.06 19:28buy7040.101.26501.06481.2660
13882010.07.06 19:28buy7050.101.26511.06491.2661
13892010.07.06 19:28buy7060.101.26501.06481.2660
13902010.07.06 19:28buy7070.101.26511.06491.2661
13912010.07.06 19:28buy7080.101.26521.06501.2662
13922010.07.06 19:28buy7090.101.26511.06491.2661
13932010.07.06 19:28buy7100.101.26521.06501.2662
13942010.07.06 19:28buy7110.101.26531.06511.2663
13952010.07.06 19:28buy7120.101.26521.06501.2662
13962010.07.06 19:28buy7130.101.26531.06511.2663
13972010.07.06 19:28buy7140.101.26521.06501.2662
13982010.07.06 23:59close at stop7140.101.26241.06501.2662-28.009634.60
13992010.07.06 23:59close at stop7130.101.26241.06511.2663-29.009605.60
14002010.07.06 23:59close at stop7120.101.26241.06501.2662-28.009577.60
14012010.07.06 23:59close at stop7110.101.26241.06511.2663-29.009548.60
14022010.07.06 23:59close at stop7100.101.26241.06501.2662-28.009520.60
14032010.07.06 23:59close at stop7090.101.26241.06491.2661-27.009493.60
14042010.07.06 23:59close at stop7080.101.26241.06501.2662-28.009465.60
14052010.07.06 23:59close at stop7070.101.26241.06491.2661-27.009438.60
14062010.07.06 23:59close at stop7060.101.26241.06481.2660-26.009412.60
14072010.07.06 23:59close at stop7050.101.26241.06491.2661-27.009385.60
14082010.07.06 23:59close at stop7040.101.26241.06481.2660-26.009359.60
14092010.07.06 23:59close at stop7030.101.26241.06491.2661-27.009332.60
14102010.07.06 23:59close at stop7020.101.26241.06501.2662-28.009304.60
14112010.07.06 23:59close at stop7010.101.26241.06491.2661-27.009277.60
14122010.07.06 23:59close at stop7000.101.26241.06501.2662-28.009249.60
14132010.07.06 23:59close at stop6990.101.26241.06491.2661-27.009222.60
14142010.07.06 23:59close at stop6980.101.26241.06501.2662-28.009194.60
14152010.07.06 23:59close at stop6970.101.26241.06491.2661-27.009167.60
14162010.07.06 23:59close at stop6960.101.26241.06481.2660-26.009141.60
14172010.07.06 23:59close at stop6950.101.26241.06491.2661-27.009114.60
14182010.07.06 23:59close at stop6940.101.26241.06481.2660-26.009088.60
14192010.07.06 23:59close at stop6930.101.26241.06501.2662-28.009060.60
14202010.07.06 23:59close at stop6920.101.26241.06511.2663-29.009031.60
14212010.07.06 23:59close at stop6910.101.26241.06501.2662-28.009003.60
14222010.07.06 23:59close at stop6900.101.26241.06511.2663-29.008974.60
14232010.07.06 23:59close at stop6890.101.26241.06501.2662-28.008946.60
14242010.07.06 23:59close at stop6880.101.26241.06511.2663-29.008917.60
14252010.07.06 23:59close at stop6870.101.26241.06511.2663-29.008888.60
14262010.07.06 23:59close at stop6860.101.26241.06471.2659-25.008863.60
14272010.07.06 23:59close at stop6850.101.26241.06471.2659-25.008838.60
14282010.07.06 23:59close at stop6830.101.26241.06471.2659-25.008813.60