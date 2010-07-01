|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2010.07.01 00:00 - 2010.07.06 20:00 (2010.07.01 - 2010.07.07)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|lTakeProfit=10; sTakeProfit=10; lStopLoss=2000; sStopLoss=2000; clOpenBuy=Green; clOpenSell=Red; Name_Expert="escape123"; Slippage=1; UseSound=false; NameFileSound="Alert.wav"; Lots=0.1;
|Баров в истории
|1025
|Смоделировано тиков
|35672
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|3000.00
|Чистая прибыль
|5813.60
|Общая прибыль
|6662.60
|Общий убыток
|-849.00
|Прибыльность
|7.85
|Матожидание выигрыша
|8.14
|Абсолютная просадка
|1250.00
|Максимальная просадка
|3799.60 (44.82%)
|Относительная просадка
|46.10% (1497.00)
|Всего сделок
|714
|Короткие позиции (% выигравших)
|0 (0.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|714 (95.66%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|683 (95.66%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|31 (4.34%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|10.00
|убыточная сделка
|-29.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|9.75
|убыточная сделка
|-27.39
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|683 (6662.60)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|31 (-849.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|6662.60 (683)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-849.00 (31)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|683
|непрерывный проигрыш
|31
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2010.07.01 00:08
|buy
|1
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|2
|2010.07.01 00:09
|buy
|2
|0.10
|1.2231
|1.0229
|1.2241
|3
|2010.07.01 00:26
|buy
|3
|0.10
|1.2235
|1.0233
|1.2245
|4
|2010.07.01 00:26
|buy
|4
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|5
|2010.07.01 00:26
|buy
|5
|0.10
|1.2235
|1.0233
|1.2245
|6
|2010.07.01 00:27
|buy
|6
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|7
|2010.07.01 00:27
|buy
|7
|0.10
|1.2235
|1.0233
|1.2245
|8
|2010.07.01 00:28
|buy
|8
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|9
|2010.07.01 00:28
|buy
|9
|0.10
|1.2231
|1.0229
|1.2241
|10
|2010.07.01 00:28
|buy
|10
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|11
|2010.07.01 00:28
|buy
|11
|0.10
|1.2231
|1.0229
|1.2241
|12
|2010.07.01 00:28
|buy
|12
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|13
|2010.07.01 00:28
|buy
|13
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|14
|2010.07.01 00:28
|buy
|14
|0.10
|1.2235
|1.0233
|1.2245
|15
|2010.07.01 00:28
|buy
|15
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|16
|2010.07.01 00:28
|buy
|16
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|17
|2010.07.01 00:29
|buy
|17
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|18
|2010.07.01 00:29
|buy
|18
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|19
|2010.07.01 00:29
|buy
|19
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|20
|2010.07.01 00:29
|buy
|20
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|21
|2010.07.01 00:29
|buy
|21
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|22
|2010.07.01 00:30
|buy
|22
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|23
|2010.07.01 00:30
|buy
|23
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|24
|2010.07.01 00:30
|buy
|24
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|25
|2010.07.01 00:30
|buy
|25
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|26
|2010.07.01 00:30
|buy
|26
|0.10
|1.2231
|1.0229
|1.2241
|27
|2010.07.01 00:30
|buy
|27
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|28
|2010.07.01 00:31
|buy
|28
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|29
|2010.07.01 00:31
|buy
|29
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|30
|2010.07.01 00:31
|buy
|30
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|31
|2010.07.01 00:32
|buy
|31
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|32
|2010.07.01 03:21
|t/p
|2
|0.10
|1.2241
|1.0229
|1.2241
|10.00
|3010.00
|33
|2010.07.01 03:21
|t/p
|9
|0.10
|1.2241
|1.0229
|1.2241
|10.00
|3020.00
|34
|2010.07.01 03:21
|t/p
|11
|0.10
|1.2241
|1.0229
|1.2241
|10.00
|3030.00
|35
|2010.07.01 03:21
|t/p
|26
|0.10
|1.2241
|1.0229
|1.2241
|10.00
|3040.00
|36
|2010.07.01 03:37
|buy
|32
|0.10
|1.2235
|1.0233
|1.2245
|37
|2010.07.01 03:37
|buy
|33
|0.10
|1.2236
|1.0234
|1.2246
|38
|2010.07.01 03:37
|buy
|34
|0.10
|1.2235
|1.0233
|1.2245
|39
|2010.07.01 03:37
|buy
|35
|0.10
|1.2236
|1.0234
|1.2246
|40
|2010.07.01 10:56
|t/p
|1
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|3050.00
|41
|2010.07.01 10:56
|t/p
|8
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|3060.00
|42
|2010.07.01 10:56
|t/p
|10
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|3070.00
|43
|2010.07.01 10:56
|t/p
|17
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|3080.00
|44
|2010.07.01 10:56
|t/p
|19
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|3090.00
|45
|2010.07.01 10:56
|t/p
|21
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|3100.00
|46
|2010.07.01 10:56
|t/p
|25
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|3110.00
|47
|2010.07.01 10:56
|t/p
|12
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3120.00
|48
|2010.07.01 10:56
|t/p
|16
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3130.00
|49
|2010.07.01 10:56
|t/p
|18
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3140.00
|50
|2010.07.01 10:56
|t/p
|20
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3150.00
|51
|2010.07.01 10:56
|t/p
|22
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3160.00
|52
|2010.07.01 10:56
|t/p
|24
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3170.00
|53
|2010.07.01 10:56
|t/p
|28
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3180.00
|54
|2010.07.01 10:56
|t/p
|30
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|3190.00
|55
|2010.07.01 10:57
|t/p
|4
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3200.00
|56
|2010.07.01 10:57
|t/p
|6
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3210.00
|57
|2010.07.01 10:57
|t/p
|13
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3220.00
|58
|2010.07.01 10:57
|t/p
|15
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3230.00
|59
|2010.07.01 10:57
|t/p
|23
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3240.00
|60
|2010.07.01 10:57
|t/p
|27
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3250.00
|61
|2010.07.01 10:57
|t/p
|29
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3260.00
|62
|2010.07.01 10:57
|t/p
|31
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|3270.00
|63
|2010.07.01 10:58
|t/p
|3
|0.10
|1.2245
|1.0233
|1.2245
|10.00
|3280.00
|64
|2010.07.01 10:58
|t/p
|5
|0.10
|1.2245
|1.0233
|1.2245
|10.00
|3290.00
|65
|2010.07.01 10:58
|t/p
|7
|0.10
|1.2245
|1.0233
|1.2245
|10.00
|3300.00
|66
|2010.07.01 10:58
|t/p
|14
|0.10
|1.2245
|1.0233
|1.2245
|10.00
|3310.00
|67
|2010.07.01 10:58
|t/p
|32
|0.10
|1.2245
|1.0233
|1.2245
|10.00
|3320.00
|68
|2010.07.01 10:58
|t/p
|34
|0.10
|1.2245
|1.0233
|1.2245
|10.00
|3330.00
|69
|2010.07.01 10:58
|t/p
|33
|0.10
|1.2246
|1.0234
|1.2246
|10.00
|3340.00
|70
|2010.07.01 10:58
|t/p
|35
|0.10
|1.2246
|1.0234
|1.2246
|10.00
|3350.00
|71
|2010.07.01 11:49
|buy
|36
|0.10
|1.2283
|1.0281
|1.2293
|72
|2010.07.01 11:49
|buy
|37
|0.10
|1.2282
|1.0280
|1.2292
|73
|2010.07.01 11:50
|buy
|38
|0.10
|1.2281
|1.0279
|1.2291
|74
|2010.07.01 11:50
|buy
|39
|0.10
|1.2282
|1.0280
|1.2292
|75
|2010.07.01 11:50
|buy
|40
|0.10
|1.2284
|1.0282
|1.2294
|76
|2010.07.01 11:50
|buy
|41
|0.10
|1.2285
|1.0283
|1.2295
|77
|2010.07.01 11:50
|buy
|42
|0.10
|1.2284
|1.0282
|1.2294
|78
|2010.07.01 11:50
|buy
|43
|0.10
|1.2285
|1.0283
|1.2295
|79
|2010.07.01 11:50
|buy
|44
|0.10
|1.2284
|1.0282
|1.2294
|80
|2010.07.01 11:50
|buy
|45
|0.10
|1.2285
|1.0283
|1.2295
|81
|2010.07.01 11:51
|t/p
|38
|0.10
|1.2291
|1.0279
|1.2291
|10.00
|3360.00
|82
|2010.07.01 11:51
|t/p
|37
|0.10
|1.2292
|1.0280
|1.2292
|10.00
|3370.00
|83
|2010.07.01 11:51
|t/p
|39
|0.10
|1.2292
|1.0280
|1.2292
|10.00
|3380.00
|84
|2010.07.01 11:53
|t/p
|36
|0.10
|1.2293
|1.0281
|1.2293
|10.00
|3390.00
|85
|2010.07.01 11:53
|t/p
|40
|0.10
|1.2294
|1.0282
|1.2294
|10.00
|3400.00
|86
|2010.07.01 11:53
|t/p
|42
|0.10
|1.2294
|1.0282
|1.2294
|10.00
|3410.00
|87
|2010.07.01 11:53
|t/p
|44
|0.10
|1.2294
|1.0282
|1.2294
|10.00
|3420.00
|88
|2010.07.01 11:53
|t/p
|41
|0.10
|1.2295
|1.0283
|1.2295
|10.00
|3430.00
|89
|2010.07.01 11:53
|t/p
|43
|0.10
|1.2295
|1.0283
|1.2295
|10.00
|3440.00
|90
|2010.07.01 11:53
|t/p
|45
|0.10
|1.2295
|1.0283
|1.2295
|10.00
|3450.00
|91
|2010.07.01 12:08
|buy
|46
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|92
|2010.07.01 12:08
|buy
|47
|0.10
|1.2290
|1.0288
|1.2300
|93
|2010.07.01 12:08
|buy
|48
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|94
|2010.07.01 12:08
|buy
|49
|0.10
|1.2290
|1.0288
|1.2300
|95
|2010.07.01 12:08
|buy
|50
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|96
|2010.07.01 12:09
|buy
|51
|0.10
|1.2290
|1.0288
|1.2300
|97
|2010.07.01 12:09
|buy
|52
|0.10
|1.2289
|1.0287
|1.2299
|98
|2010.07.01 12:09
|buy
|53
|0.10
|1.2287
|1.0285
|1.2297
|99
|2010.07.01 12:09
|buy
|54
|0.10
|1.2288
|1.0286
|1.2298
|100
|2010.07.01 12:09
|buy
|55
|0.10
|1.2287
|1.0285
|1.2297
|101
|2010.07.01 12:09
|buy
|56
|0.10
|1.2286
|1.0284
|1.2296
|102
|2010.07.01 12:09
|buy
|57
|0.10
|1.2287
|1.0285
|1.2297
|103
|2010.07.01 12:09
|buy
|58
|0.10
|1.2286
|1.0284
|1.2296
|104
|2010.07.01 12:09
|buy
|59
|0.10
|1.2288
|1.0286
|1.2298
|105
|2010.07.01 12:10
|buy
|60
|0.10
|1.2289
|1.0287
|1.2299
|106
|2010.07.01 12:10
|buy
|61
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|107
|2010.07.01 12:10
|buy
|62
|0.10
|1.2290
|1.0288
|1.2300
|108
|2010.07.01 12:10
|buy
|63
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|109
|2010.07.01 12:10
|buy
|64
|0.10
|1.2290
|1.0288
|1.2300
|110
|2010.07.01 12:10
|buy
|65
|0.10
|1.2289
|1.0287
|1.2299
|111
|2010.07.01 12:10
|buy
|66
|0.10
|1.2288
|1.0286
|1.2298
|112
|2010.07.01 12:10
|buy
|67
|0.10
|1.2289
|1.0287
|1.2299
|113
|2010.07.01 12:10
|buy
|68
|0.10
|1.2290
|1.0288
|1.2300
|114
|2010.07.01 12:11
|buy
|69
|0.10
|1.2289
|1.0287
|1.2299
|115
|2010.07.01 12:11
|buy
|70
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|116
|2010.07.01 12:12
|buy
|71
|0.10
|1.2292
|1.0290
|1.2302
|117
|2010.07.01 12:12
|buy
|72
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|118
|2010.07.01 12:12
|buy
|73
|0.10
|1.2292
|1.0290
|1.2302
|119
|2010.07.01 12:12
|buy
|74
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|120
|2010.07.01 12:12
|buy
|75
|0.10
|1.2293
|1.0291
|1.2303
|121
|2010.07.01 12:12
|buy
|76
|0.10
|1.2292
|1.0290
|1.2302
|122
|2010.07.01 12:13
|t/p
|56
|0.10
|1.2296
|1.0284
|1.2296
|10.00
|3460.00
|123
|2010.07.01 12:13
|t/p
|58
|0.10
|1.2296
|1.0284
|1.2296
|10.00
|3470.00
|124
|2010.07.01 12:14
|t/p
|53
|0.10
|1.2297
|1.0285
|1.2297
|10.00
|3480.00
|125
|2010.07.01 12:14
|t/p
|54
|0.10
|1.2298
|1.0286
|1.2298
|10.00
|3490.00
|126
|2010.07.01 12:14
|t/p
|55
|0.10
|1.2297
|1.0285
|1.2297
|10.00
|3500.00
|127
|2010.07.01 12:14
|t/p
|57
|0.10
|1.2297
|1.0285
|1.2297
|10.00
|3510.00
|128
|2010.07.01 12:14
|t/p
|59
|0.10
|1.2298
|1.0286
|1.2298
|10.00
|3520.00
|129
|2010.07.01 12:14
|t/p
|66
|0.10
|1.2298
|1.0286
|1.2298
|10.00
|3530.00
|130
|2010.07.01 12:14
|buy
|77
|0.10
|1.2293
|1.0291
|1.2303
|131
|2010.07.01 12:14
|buy
|78
|0.10
|1.2292
|1.0290
|1.2302
|132
|2010.07.01 12:14
|buy
|79
|0.10
|1.2293
|1.0291
|1.2303
|133
|2010.07.01 12:14
|buy
|80
|0.10
|1.2292
|1.0290
|1.2302
|134
|2010.07.01 12:14
|buy
|81
|0.10
|1.2293
|1.0291
|1.2303
|135
|2010.07.01 12:14
|buy
|82
|0.10
|1.2291
|1.0289
|1.2301
|136
|2010.07.01 12:14
|buy
|83
|0.10
|1.2289
|1.0287
|1.2299
|137
|2010.07.01 12:14
|buy
|84
|0.10
|1.2287
|1.0285
|1.2297
|138
|2010.07.01 13:02
|t/p
|84
|0.10
|1.2297
|1.0285
|1.2297
|10.00
|3540.00
|139
|2010.07.01 13:09
|t/p
|52
|0.10
|1.2299
|1.0287
|1.2299
|10.00
|3550.00
|140
|2010.07.01 13:09
|t/p
|60
|0.10
|1.2299
|1.0287
|1.2299
|10.00
|3560.00
|141
|2010.07.01 13:09
|t/p
|65
|0.10
|1.2299
|1.0287
|1.2299
|10.00
|3570.00
|142
|2010.07.01 13:09
|t/p
|67
|0.10
|1.2299
|1.0287
|1.2299
|10.00
|3580.00
|143
|2010.07.01 13:09
|t/p
|69
|0.10
|1.2299
|1.0287
|1.2299
|10.00
|3590.00
|144
|2010.07.01 13:09
|t/p
|83
|0.10
|1.2299
|1.0287
|1.2299
|10.00
|3600.00
|145
|2010.07.01 13:10
|t/p
|47
|0.10
|1.2300
|1.0288
|1.2300
|10.00
|3610.00
|146
|2010.07.01 13:10
|t/p
|49
|0.10
|1.2300
|1.0288
|1.2300
|10.00
|3620.00
|147
|2010.07.01 13:10
|t/p
|51
|0.10
|1.2300
|1.0288
|1.2300
|10.00
|3630.00
|148
|2010.07.01 13:10
|t/p
|62
|0.10
|1.2300
|1.0288
|1.2300
|10.00
|3640.00
|149
|2010.07.01 13:10
|t/p
|64
|0.10
|1.2300
|1.0288
|1.2300
|10.00
|3650.00
|150
|2010.07.01 13:10
|t/p
|68
|0.10
|1.2300
|1.0288
|1.2300
|10.00
|3660.00
|151
|2010.07.01 13:10
|t/p
|46
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3670.00
|152
|2010.07.01 13:10
|t/p
|48
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3680.00
|153
|2010.07.01 13:10
|t/p
|50
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3690.00
|154
|2010.07.01 13:10
|t/p
|61
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3700.00
|155
|2010.07.01 13:10
|t/p
|63
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3710.00
|156
|2010.07.01 13:10
|t/p
|70
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3720.00
|157
|2010.07.01 13:10
|t/p
|72
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3730.00
|158
|2010.07.01 13:10
|t/p
|74
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3740.00
|159
|2010.07.01 13:10
|t/p
|82
|0.10
|1.2301
|1.0289
|1.2301
|10.00
|3750.00
|160
|2010.07.01 13:10
|t/p
|71
|0.10
|1.2302
|1.0290
|1.2302
|10.00
|3760.00
|161
|2010.07.01 13:10
|t/p
|73
|0.10
|1.2302
|1.0290
|1.2302
|10.00
|3770.00
|162
|2010.07.01 13:10
|t/p
|76
|0.10
|1.2302
|1.0290
|1.2302
|10.00
|3780.00
|163
|2010.07.01 13:10
|t/p
|78
|0.10
|1.2302
|1.0290
|1.2302
|10.00
|3790.00
|164
|2010.07.01 13:10
|t/p
|80
|0.10
|1.2302
|1.0290
|1.2302
|10.00
|3800.00
|165
|2010.07.01 13:13
|t/p
|75
|0.10
|1.2303
|1.0291
|1.2303
|10.00
|3810.00
|166
|2010.07.01 13:13
|t/p
|77
|0.10
|1.2303
|1.0291
|1.2303
|10.00
|3820.00
|167
|2010.07.01 13:13
|t/p
|79
|0.10
|1.2303
|1.0291
|1.2303
|10.00
|3830.00
|168
|2010.07.01 13:13
|t/p
|81
|0.10
|1.2303
|1.0291
|1.2303
|10.00
|3840.00
|169
|2010.07.01 14:02
|buy
|85
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|170
|2010.07.01 14:02
|buy
|86
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|171
|2010.07.01 14:04
|buy
|87
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|172
|2010.07.01 14:04
|buy
|88
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|173
|2010.07.01 14:04
|buy
|89
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|174
|2010.07.01 14:04
|buy
|90
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|175
|2010.07.01 14:04
|buy
|91
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|176
|2010.07.01 14:04
|buy
|92
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|177
|2010.07.01 14:04
|buy
|93
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|178
|2010.07.01 14:05
|buy
|94
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|179
|2010.07.01 14:05
|buy
|95
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|180
|2010.07.01 14:05
|buy
|96
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|181
|2010.07.01 14:05
|buy
|97
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|182
|2010.07.01 14:05
|buy
|98
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|183
|2010.07.01 14:05
|buy
|99
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|184
|2010.07.01 14:05
|buy
|100
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|185
|2010.07.01 14:05
|buy
|101
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|186
|2010.07.01 14:05
|buy
|102
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|187
|2010.07.01 14:06
|buy
|103
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|188
|2010.07.01 14:06
|buy
|104
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|189
|2010.07.01 14:06
|buy
|105
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|190
|2010.07.01 14:06
|buy
|106
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|191
|2010.07.01 14:06
|buy
|107
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|192
|2010.07.01 14:06
|buy
|108
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|193
|2010.07.01 14:06
|buy
|109
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|194
|2010.07.01 14:06
|buy
|110
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|195
|2010.07.01 14:06
|buy
|111
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|196
|2010.07.01 14:06
|buy
|112
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|197
|2010.07.01 14:06
|buy
|113
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|198
|2010.07.01 14:06
|buy
|114
|0.10
|1.2327
|1.0325
|1.2337
|199
|2010.07.01 14:06
|buy
|115
|0.10
|1.2326
|1.0324
|1.2336
|200
|2010.07.01 14:47
|t/p
|115
|0.10
|1.2336
|1.0324
|1.2336
|10.00
|3850.00
|201
|2010.07.01 14:47
|t/p
|114
|0.10
|1.2337
|1.0325
|1.2337
|10.00
|3860.00
|202
|2010.07.01 14:47
|t/p
|95
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|3870.00
|203
|2010.07.01 14:47
|t/p
|97
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|3880.00
|204
|2010.07.01 14:47
|t/p
|111
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|3890.00
|205
|2010.07.01 14:47
|t/p
|113
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|3900.00
|206
|2010.07.01 14:49
|t/p
|93
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|3910.00
|207
|2010.07.01 14:49
|t/p
|96
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|3920.00
|208
|2010.07.01 14:49
|t/p
|99
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|3930.00
|209
|2010.07.01 14:49
|t/p
|108
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|3940.00
|210
|2010.07.01 14:49
|t/p
|110
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|3950.00
|211
|2010.07.01 14:49
|t/p
|112
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|3960.00
|212
|2010.07.01 14:49
|t/p
|91
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|3970.00
|213
|2010.07.01 14:49
|t/p
|94
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|3980.00
|214
|2010.07.01 14:49
|t/p
|98
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|3990.00
|215
|2010.07.01 14:49
|t/p
|103
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4000.00
|216
|2010.07.01 14:49
|t/p
|105
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4010.00
|217
|2010.07.01 14:49
|t/p
|107
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4020.00
|218
|2010.07.01 14:49
|t/p
|109
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4030.00
|219
|2010.07.01 14:50
|t/p
|86
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4040.00
|220
|2010.07.01 14:50
|t/p
|90
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4050.00
|221
|2010.07.01 14:50
|t/p
|92
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4060.00
|222
|2010.07.01 14:50
|t/p
|100
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4070.00
|223
|2010.07.01 14:50
|t/p
|102
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4080.00
|224
|2010.07.01 14:50
|t/p
|104
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4090.00
|225
|2010.07.01 14:50
|t/p
|106
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4100.00
|226
|2010.07.01 14:50
|t/p
|85
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4110.00
|227
|2010.07.01 14:50
|t/p
|87
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4120.00
|228
|2010.07.01 14:50
|t/p
|88
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4130.00
|229
|2010.07.01 14:50
|t/p
|89
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4140.00
|230
|2010.07.01 14:50
|t/p
|101
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4150.00
|231
|2010.07.01 15:01
|buy
|116
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|232
|2010.07.01 15:01
|buy
|117
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|233
|2010.07.01 15:01
|buy
|118
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|234
|2010.07.01 15:02
|buy
|119
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|235
|2010.07.01 15:02
|buy
|120
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|236
|2010.07.01 15:03
|buy
|121
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|237
|2010.07.01 15:03
|buy
|122
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|238
|2010.07.01 15:03
|buy
|123
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|239
|2010.07.01 15:03
|buy
|124
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|240
|2010.07.01 15:03
|buy
|125
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|241
|2010.07.01 15:03
|buy
|126
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|242
|2010.07.01 15:03
|buy
|127
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|243
|2010.07.01 15:04
|buy
|128
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|244
|2010.07.01 15:04
|buy
|129
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|245
|2010.07.01 15:04
|buy
|130
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|246
|2010.07.01 15:04
|buy
|131
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|247
|2010.07.01 15:04
|buy
|132
|0.10
|1.2332
|1.0330
|1.2342
|248
|2010.07.01 15:04
|buy
|133
|0.10
|1.2331
|1.0329
|1.2341
|249
|2010.07.01 15:04
|buy
|134
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|250
|2010.07.01 15:04
|buy
|135
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|251
|2010.07.01 15:05
|buy
|136
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|252
|2010.07.01 15:05
|buy
|137
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|253
|2010.07.01 15:05
|buy
|138
|0.10
|1.2330
|1.0328
|1.2340
|254
|2010.07.01 15:05
|buy
|139
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|255
|2010.07.01 15:06
|buy
|140
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|256
|2010.07.01 15:06
|buy
|141
|0.10
|1.2327
|1.0325
|1.2337
|257
|2010.07.01 15:06
|buy
|142
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|258
|2010.07.01 15:06
|buy
|143
|0.10
|1.2329
|1.0327
|1.2339
|259
|2010.07.01 15:06
|buy
|144
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|260
|2010.07.01 15:07
|buy
|145
|0.10
|1.2327
|1.0325
|1.2337
|261
|2010.07.01 15:07
|buy
|146
|0.10
|1.2328
|1.0326
|1.2338
|262
|2010.07.01 15:22
|t/p
|136
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|4160.00
|263
|2010.07.01 15:22
|t/p
|140
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|4170.00
|264
|2010.07.01 15:22
|t/p
|141
|0.10
|1.2337
|1.0325
|1.2337
|10.00
|4180.00
|265
|2010.07.01 15:22
|t/p
|142
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|4190.00
|266
|2010.07.01 15:22
|t/p
|144
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|4200.00
|267
|2010.07.01 15:22
|t/p
|145
|0.10
|1.2337
|1.0325
|1.2337
|10.00
|4210.00
|268
|2010.07.01 15:22
|t/p
|146
|0.10
|1.2338
|1.0326
|1.2338
|10.00
|4220.00
|269
|2010.07.01 15:22
|t/p
|135
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|4230.00
|270
|2010.07.01 15:22
|t/p
|137
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|4240.00
|271
|2010.07.01 15:22
|t/p
|139
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|4250.00
|272
|2010.07.01 15:22
|t/p
|143
|0.10
|1.2339
|1.0327
|1.2339
|10.00
|4260.00
|273
|2010.07.01 15:22
|t/p
|118
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4270.00
|274
|2010.07.01 15:22
|t/p
|122
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4280.00
|275
|2010.07.01 15:22
|t/p
|123
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4290.00
|276
|2010.07.01 15:22
|t/p
|124
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4300.00
|277
|2010.07.01 15:22
|t/p
|126
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4310.00
|278
|2010.07.01 15:22
|t/p
|127
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4320.00
|279
|2010.07.01 15:22
|t/p
|131
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4330.00
|280
|2010.07.01 15:22
|t/p
|133
|0.10
|1.2341
|1.0329
|1.2341
|10.00
|4340.00
|281
|2010.07.01 15:22
|t/p
|134
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4350.00
|282
|2010.07.01 15:22
|t/p
|138
|0.10
|1.2340
|1.0328
|1.2340
|10.00
|4360.00
|283
|2010.07.01 15:23
|t/p
|116
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4370.00
|284
|2010.07.01 15:23
|t/p
|117
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4380.00
|285
|2010.07.01 15:23
|t/p
|119
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4390.00
|286
|2010.07.01 15:23
|t/p
|120
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4400.00
|287
|2010.07.01 15:23
|t/p
|121
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4410.00
|288
|2010.07.01 15:23
|t/p
|125
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4420.00
|289
|2010.07.01 15:23
|t/p
|128
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4430.00
|290
|2010.07.01 15:23
|t/p
|129
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4440.00
|291
|2010.07.01 15:23
|t/p
|130
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4450.00
|292
|2010.07.01 15:23
|t/p
|132
|0.10
|1.2342
|1.0330
|1.2342
|10.00
|4460.00
|293
|2010.07.01 16:16
|buy
|147
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|294
|2010.07.01 16:16
|buy
|148
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|295
|2010.07.01 16:16
|buy
|149
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|296
|2010.07.01 16:16
|buy
|150
|0.10
|1.2383
|1.0381
|1.2393
|297
|2010.07.01 16:16
|buy
|151
|0.10
|1.2381
|1.0379
|1.2391
|298
|2010.07.01 16:16
|buy
|152
|0.10
|1.2382
|1.0380
|1.2392
|299
|2010.07.01 16:16
|buy
|153
|0.10
|1.2383
|1.0381
|1.2393
|300
|2010.07.01 16:16
|buy
|154
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|301
|2010.07.01 16:17
|buy
|155
|0.10
|1.2383
|1.0381
|1.2393
|302
|2010.07.01 16:17
|buy
|156
|0.10
|1.2382
|1.0380
|1.2392
|303
|2010.07.01 16:17
|buy
|157
|0.10
|1.2383
|1.0381
|1.2393
|304
|2010.07.01 16:17
|buy
|158
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|305
|2010.07.01 16:18
|buy
|159
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|306
|2010.07.01 16:18
|buy
|160
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|307
|2010.07.01 16:18
|buy
|161
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|308
|2010.07.01 16:18
|buy
|162
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|309
|2010.07.01 16:18
|buy
|163
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|310
|2010.07.01 16:18
|buy
|164
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|311
|2010.07.01 16:18
|buy
|165
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|312
|2010.07.01 16:19
|buy
|166
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|313
|2010.07.01 16:19
|buy
|167
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|314
|2010.07.01 16:19
|buy
|168
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|315
|2010.07.01 16:19
|buy
|169
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|316
|2010.07.01 16:20
|buy
|170
|0.10
|1.2387
|1.0385
|1.2397
|317
|2010.07.01 16:20
|buy
|171
|0.10
|1.2386
|1.0384
|1.2396
|318
|2010.07.01 16:20
|buy
|172
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|319
|2010.07.01 16:21
|buy
|173
|0.10
|1.2386
|1.0384
|1.2396
|320
|2010.07.01 16:21
|buy
|174
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|321
|2010.07.01 16:21
|buy
|175
|0.10
|1.2386
|1.0384
|1.2396
|322
|2010.07.01 16:21
|buy
|176
|0.10
|1.2385
|1.0383
|1.2395
|323
|2010.07.01 16:21
|buy
|177
|0.10
|1.2384
|1.0382
|1.2394
|324
|2010.07.01 16:27
|t/p
|151
|0.10
|1.2391
|1.0379
|1.2391
|10.00
|4470.00
|325
|2010.07.01 16:27
|t/p
|152
|0.10
|1.2392
|1.0380
|1.2392
|10.00
|4480.00
|326
|2010.07.01 16:27
|t/p
|156
|0.10
|1.2392
|1.0380
|1.2392
|10.00
|4490.00
|327
|2010.07.01 16:27
|t/p
|150
|0.10
|1.2393
|1.0381
|1.2393
|10.00
|4500.00
|328
|2010.07.01 16:27
|t/p
|153
|0.10
|1.2393
|1.0381
|1.2393
|10.00
|4510.00
|329
|2010.07.01 16:27
|t/p
|155
|0.10
|1.2393
|1.0381
|1.2393
|10.00
|4520.00
|330
|2010.07.01 16:27
|t/p
|157
|0.10
|1.2393
|1.0381
|1.2393
|10.00
|4530.00
|331
|2010.07.01 16:27
|t/p
|149
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4540.00
|332
|2010.07.01 16:27
|t/p
|154
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4550.00
|333
|2010.07.01 16:27
|t/p
|158
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4560.00
|334
|2010.07.01 16:27
|t/p
|163
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4570.00
|335
|2010.07.01 16:27
|t/p
|165
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4580.00
|336
|2010.07.01 16:27
|t/p
|167
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4590.00
|337
|2010.07.01 16:27
|t/p
|169
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4600.00
|338
|2010.07.01 16:27
|t/p
|177
|0.10
|1.2394
|1.0382
|1.2394
|10.00
|4610.00
|339
|2010.07.01 16:27
|t/p
|147
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4620.00
|340
|2010.07.01 16:27
|t/p
|148
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4630.00
|341
|2010.07.01 16:27
|t/p
|159
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4640.00
|342
|2010.07.01 16:27
|t/p
|160
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4650.00
|343
|2010.07.01 16:27
|t/p
|161
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4660.00
|344
|2010.07.01 16:27
|t/p
|162
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4670.00
|345
|2010.07.01 16:27
|t/p
|164
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4680.00
|346
|2010.07.01 16:27
|t/p
|166
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4690.00
|347
|2010.07.01 16:27
|t/p
|168
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4700.00
|348
|2010.07.01 16:27
|t/p
|172
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4710.00
|349
|2010.07.01 16:27
|t/p
|174
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4720.00
|350
|2010.07.01 16:27
|t/p
|176
|0.10
|1.2395
|1.0383
|1.2395
|10.00
|4730.00
|351
|2010.07.01 16:37
|t/p
|171
|0.10
|1.2396
|1.0384
|1.2396
|10.00
|4740.00
|352
|2010.07.01 16:37
|t/p
|173
|0.10
|1.2396
|1.0384
|1.2396
|10.00
|4750.00
|353
|2010.07.01 16:37
|t/p
|175
|0.10
|1.2396
|1.0384
|1.2396
|10.00
|4760.00
|354
|2010.07.01 16:37
|t/p
|170
|0.10
|1.2397
|1.0385
|1.2397
|10.00
|4770.00
|355
|2010.07.01 17:48
|buy
|178
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|356
|2010.07.01 17:48
|buy
|179
|0.10
|1.2445
|1.0443
|1.2455
|357
|2010.07.01 17:49
|buy
|180
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|358
|2010.07.01 17:49
|buy
|181
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|359
|2010.07.01 17:49
|buy
|182
|0.10
|1.2445
|1.0443
|1.2455
|360
|2010.07.01 17:50
|buy
|183
|0.10
|1.2449
|1.0447
|1.2459
|361
|2010.07.01 17:50
|buy
|184
|0.10
|1.2448
|1.0446
|1.2458
|362
|2010.07.01 17:50
|buy
|185
|0.10
|1.2449
|1.0447
|1.2459
|363
|2010.07.01 17:50
|buy
|186
|0.10
|1.2448
|1.0446
|1.2458
|364
|2010.07.01 17:50
|buy
|187
|0.10
|1.2447
|1.0445
|1.2457
|365
|2010.07.01 17:50
|buy
|188
|0.10
|1.2448
|1.0446
|1.2458
|366
|2010.07.01 17:50
|buy
|189
|0.10
|1.2447
|1.0445
|1.2457
|367
|2010.07.01 17:50
|buy
|190
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|368
|2010.07.01 17:50
|buy
|191
|0.10
|1.2447
|1.0445
|1.2457
|369
|2010.07.01 17:50
|buy
|192
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|370
|2010.07.01 17:50
|buy
|193
|0.10
|1.2447
|1.0445
|1.2457
|371
|2010.07.01 17:51
|buy
|194
|0.10
|1.2448
|1.0446
|1.2458
|372
|2010.07.01 17:51
|buy
|195
|0.10
|1.2447
|1.0445
|1.2457
|373
|2010.07.01 17:51
|buy
|196
|0.10
|1.2448
|1.0446
|1.2458
|374
|2010.07.01 17:51
|buy
|197
|0.10
|1.2447
|1.0445
|1.2457
|375
|2010.07.01 17:51
|buy
|198
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|376
|2010.07.01 17:51
|buy
|199
|0.10
|1.2445
|1.0443
|1.2455
|377
|2010.07.01 17:51
|buy
|200
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|378
|2010.07.01 17:51
|buy
|201
|0.10
|1.2445
|1.0443
|1.2455
|379
|2010.07.01 17:51
|buy
|202
|0.10
|1.2446
|1.0444
|1.2456
|380
|2010.07.01 17:52
|buy
|203
|0.10
|1.2445
|1.0443
|1.2455
|381
|2010.07.01 17:52
|buy
|204
|0.10
|1.2444
|1.0442
|1.2454
|382
|2010.07.01 17:52
|buy
|205
|0.10
|1.2447
|1.0445
|1.2457
|383
|2010.07.01 17:52
|buy
|206
|0.10
|1.2449
|1.0447
|1.2459
|384
|2010.07.01 17:52
|buy
|207
|0.10
|1.2448
|1.0446
|1.2458
|385
|2010.07.01 17:52
|buy
|208
|0.10
|1.2449
|1.0447
|1.2459
|386
|2010.07.01 18:00
|t/p
|204
|0.10
|1.2454
|1.0442
|1.2454
|10.00
|4780.00
|387
|2010.07.01 18:00
|t/p
|179
|0.10
|1.2455
|1.0443
|1.2455
|10.00
|4790.00
|388
|2010.07.01 18:00
|t/p
|182
|0.10
|1.2455
|1.0443
|1.2455
|10.00
|4800.00
|389
|2010.07.01 18:00
|t/p
|199
|0.10
|1.2455
|1.0443
|1.2455
|10.00
|4810.00
|390
|2010.07.01 18:00
|t/p
|201
|0.10
|1.2455
|1.0443
|1.2455
|10.00
|4820.00
|391
|2010.07.01 18:00
|t/p
|203
|0.10
|1.2455
|1.0443
|1.2455
|10.00
|4830.00
|392
|2010.07.01 18:00
|t/p
|178
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4840.00
|393
|2010.07.01 18:00
|t/p
|180
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4850.00
|394
|2010.07.01 18:00
|t/p
|181
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4860.00
|395
|2010.07.01 18:00
|t/p
|190
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4870.00
|396
|2010.07.01 18:00
|t/p
|192
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4880.00
|397
|2010.07.01 18:00
|t/p
|198
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4890.00
|398
|2010.07.01 18:00
|t/p
|200
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4900.00
|399
|2010.07.01 18:00
|t/p
|202
|0.10
|1.2456
|1.0444
|1.2456
|10.00
|4910.00
|400
|2010.07.01 18:06
|buy
|209
|0.10
|1.2450
|1.0448
|1.2460
|401
|2010.07.01 18:06
|buy
|210
|0.10
|1.2449
|1.0447
|1.2459
|402
|2010.07.01 18:06
|buy
|211
|0.10
|1.2450
|1.0448
|1.2460
|403
|2010.07.01 18:06
|buy
|212
|0.10
|1.2449
|1.0447
|1.2459
|404
|2010.07.01 18:06
|buy
|213
|0.10
|1.2450
|1.0448
|1.2460
|405
|2010.07.01 18:06
|buy
|214
|0.10
|1.2450
|1.0448
|1.2460
|406
|2010.07.01 18:06
|buy
|215
|0.10
|1.2449
|1.0447
|1.2459
|407
|2010.07.01 18:07
|buy
|216
|0.10
|1.2448
|1.0446
|1.2458
|408
|2010.07.01 18:07
|buy
|217
|0.10
|1.2450
|1.0448
|1.2460
|409
|2010.07.01 18:09
|t/p
|187
|0.10
|1.2457
|1.0445
|1.2457
|10.00
|4920.00
|410
|2010.07.01 18:09
|t/p
|189
|0.10
|1.2457
|1.0445
|1.2457
|10.00
|4930.00
|411
|2010.07.01 18:09
|t/p
|191
|0.10
|1.2457
|1.0445
|1.2457
|10.00
|4940.00
|412
|2010.07.01 18:09
|t/p
|193
|0.10
|1.2457
|1.0445
|1.2457
|10.00
|4950.00
|413
|2010.07.01 18:09
|t/p
|195
|0.10
|1.2457
|1.0445
|1.2457
|10.00
|4960.00
|414
|2010.07.01 18:09
|t/p
|197
|0.10
|1.2457
|1.0445
|1.2457
|10.00
|4970.00
|415
|2010.07.01 18:09
|t/p
|205
|0.10
|1.2457
|1.0445
|1.2457
|10.00
|4980.00
|416
|2010.07.01 18:10
|t/p
|184
|0.10
|1.2458
|1.0446
|1.2458
|10.00
|4990.00
|417
|2010.07.01 18:10
|t/p
|186
|0.10
|1.2458
|1.0446
|1.2458
|10.00
|5000.00
|418
|2010.07.01 18:10
|t/p
|188
|0.10
|1.2458
|1.0446
|1.2458
|10.00
|5010.00
|419
|2010.07.01 18:10
|t/p
|194
|0.10
|1.2458
|1.0446
|1.2458
|10.00
|5020.00
|420
|2010.07.01 18:10
|t/p
|196
|0.10
|1.2458
|1.0446
|1.2458
|10.00
|5030.00
|421
|2010.07.01 18:10
|t/p
|207
|0.10
|1.2458
|1.0446
|1.2458
|10.00
|5040.00
|422
|2010.07.01 18:10
|t/p
|216
|0.10
|1.2458
|1.0446
|1.2458
|10.00
|5050.00
|423
|2010.07.01 18:10
|t/p
|183
|0.10
|1.2459
|1.0447
|1.2459
|10.00
|5060.00
|424
|2010.07.01 18:10
|t/p
|185
|0.10
|1.2459
|1.0447
|1.2459
|10.00
|5070.00
|425
|2010.07.01 18:10
|t/p
|206
|0.10
|1.2459
|1.0447
|1.2459
|10.00
|5080.00
|426
|2010.07.01 18:10
|t/p
|208
|0.10
|1.2459
|1.0447
|1.2459
|10.00
|5090.00
|427
|2010.07.01 18:10
|t/p
|209
|0.10
|1.2460
|1.0448
|1.2460
|10.00
|5100.00
|428
|2010.07.01 18:10
|t/p
|210
|0.10
|1.2459
|1.0447
|1.2459
|10.00
|5110.00
|429
|2010.07.01 18:10
|t/p
|211
|0.10
|1.2460
|1.0448
|1.2460
|10.00
|5120.00
|430
|2010.07.01 18:10
|t/p
|212
|0.10
|1.2459
|1.0447
|1.2459
|10.00
|5130.00
|431
|2010.07.01 18:10
|t/p
|213
|0.10
|1.2460
|1.0448
|1.2460
|10.00
|5140.00
|432
|2010.07.01 18:10
|t/p
|214
|0.10
|1.2460
|1.0448
|1.2460
|10.00
|5150.00
|433
|2010.07.01 18:10
|t/p
|215
|0.10
|1.2459
|1.0447
|1.2459
|10.00
|5160.00
|434
|2010.07.01 18:10
|t/p
|217
|0.10
|1.2460
|1.0448
|1.2460
|10.00
|5170.00
|435
|2010.07.01 18:25
|buy
|218
|0.10
|1.2461
|1.0459
|1.2471
|436
|2010.07.01 18:25
|buy
|219
|0.10
|1.2459
|1.0457
|1.2469
|437
|2010.07.01 18:25
|buy
|220
|0.10
|1.2460
|1.0458
|1.2470
|438
|2010.07.01 18:25
|buy
|221
|0.10
|1.2459
|1.0457
|1.2469
|439
|2010.07.01 18:25
|buy
|222
|0.10
|1.2460
|1.0458
|1.2470
|440
|2010.07.01 18:25
|buy
|223
|0.10
|1.2459
|1.0457
|1.2469
|441
|2010.07.01 18:25
|buy
|224
|0.10
|1.2458
|1.0456
|1.2468
|442
|2010.07.01 18:25
|buy
|225
|0.10
|1.2460
|1.0458
|1.2470
|443
|2010.07.01 18:25
|buy
|226
|0.10
|1.2461
|1.0459
|1.2471
|444
|2010.07.01 18:26
|t/p
|224
|0.10
|1.2468
|1.0456
|1.2468
|10.00
|5180.00
|445
|2010.07.01 18:26
|t/p
|219
|0.10
|1.2469
|1.0457
|1.2469
|10.00
|5190.00
|446
|2010.07.01 18:26
|t/p
|221
|0.10
|1.2469
|1.0457
|1.2469
|10.00
|5200.00
|447
|2010.07.01 18:26
|t/p
|223
|0.10
|1.2469
|1.0457
|1.2469
|10.00
|5210.00
|448
|2010.07.01 18:26
|t/p
|220
|0.10
|1.2470
|1.0458
|1.2470
|10.00
|5220.00
|449
|2010.07.01 18:26
|t/p
|222
|0.10
|1.2470
|1.0458
|1.2470
|10.00
|5230.00
|450
|2010.07.01 18:26
|t/p
|225
|0.10
|1.2470
|1.0458
|1.2470
|10.00
|5240.00
|451
|2010.07.01 18:26
|t/p
|218
|0.10
|1.2471
|1.0459
|1.2471
|10.00
|5250.00
|452
|2010.07.01 18:26
|t/p
|226
|0.10
|1.2471
|1.0459
|1.2471
|10.00
|5260.00
|453
|2010.07.01 18:48
|buy
|227
|0.10
|1.2474
|1.0472
|1.2484
|454
|2010.07.01 18:48
|buy
|228
|0.10
|1.2474
|1.0472
|1.2484
|455
|2010.07.01 18:48
|buy
|229
|0.10
|1.2474
|1.0472
|1.2484
|456
|2010.07.01 18:48
|buy
|230
|0.10
|1.2473
|1.0471
|1.2483
|457
|2010.07.01 18:49
|buy
|231
|0.10
|1.2472
|1.0470
|1.2482
|458
|2010.07.01 18:49
|buy
|232
|0.10
|1.2473
|1.0471
|1.2483
|459
|2010.07.01 18:49
|buy
|233
|0.10
|1.2474
|1.0472
|1.2484
|460
|2010.07.01 18:49
|buy
|234
|0.10
|1.2474
|1.0472
|1.2484
|461
|2010.07.01 18:49
|buy
|235
|0.10
|1.2472
|1.0470
|1.2482
|462
|2010.07.01 18:50
|buy
|236
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|463
|2010.07.01 18:50
|buy
|237
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|464
|2010.07.01 18:50
|buy
|238
|0.10
|1.2468
|1.0466
|1.2478
|465
|2010.07.01 18:50
|buy
|239
|0.10
|1.2469
|1.0467
|1.2479
|466
|2010.07.01 18:50
|buy
|240
|0.10
|1.2468
|1.0466
|1.2478
|467
|2010.07.01 18:50
|buy
|241
|0.10
|1.2469
|1.0467
|1.2479
|468
|2010.07.01 18:50
|buy
|242
|0.10
|1.2468
|1.0466
|1.2478
|469
|2010.07.01 18:50
|buy
|243
|0.10
|1.2467
|1.0465
|1.2477
|470
|2010.07.01 18:50
|buy
|244
|0.10
|1.2468
|1.0466
|1.2478
|471
|2010.07.01 18:50
|buy
|245
|0.10
|1.2467
|1.0465
|1.2477
|472
|2010.07.01 18:50
|buy
|246
|0.10
|1.2466
|1.0464
|1.2476
|473
|2010.07.01 18:50
|buy
|247
|0.10
|1.2464
|1.0462
|1.2474
|474
|2010.07.01 18:50
|buy
|248
|0.10
|1.2465
|1.0463
|1.2475
|475
|2010.07.01 18:50
|buy
|249
|0.10
|1.2464
|1.0462
|1.2474
|476
|2010.07.01 18:50
|buy
|250
|0.10
|1.2465
|1.0463
|1.2475
|477
|2010.07.01 18:50
|buy
|251
|0.10
|1.2466
|1.0464
|1.2476
|478
|2010.07.01 18:50
|buy
|252
|0.10
|1.2465
|1.0463
|1.2475
|479
|2010.07.01 18:50
|buy
|253
|0.10
|1.2466
|1.0464
|1.2476
|480
|2010.07.01 18:50
|buy
|254
|0.10
|1.2465
|1.0463
|1.2475
|481
|2010.07.01 18:51
|buy
|255
|0.10
|1.2466
|1.0464
|1.2476
|482
|2010.07.01 18:51
|buy
|256
|0.10
|1.2467
|1.0465
|1.2477
|483
|2010.07.01 18:51
|buy
|257
|0.10
|1.2466
|1.0464
|1.2476
|484
|2010.07.01 20:23
|t/p
|247
|0.10
|1.2474
|1.0462
|1.2474
|10.00
|5270.00
|485
|2010.07.01 20:23
|t/p
|249
|0.10
|1.2474
|1.0462
|1.2474
|10.00
|5280.00
|486
|2010.07.01 20:23
|t/p
|248
|0.10
|1.2475
|1.0463
|1.2475
|10.00
|5290.00
|487
|2010.07.01 20:23
|t/p
|250
|0.10
|1.2475
|1.0463
|1.2475
|10.00
|5300.00
|488
|2010.07.01 20:23
|t/p
|252
|0.10
|1.2475
|1.0463
|1.2475
|10.00
|5310.00
|489
|2010.07.01 20:23
|t/p
|254
|0.10
|1.2475
|1.0463
|1.2475
|10.00
|5320.00
|490
|2010.07.01 20:23
|t/p
|246
|0.10
|1.2476
|1.0464
|1.2476
|10.00
|5330.00
|491
|2010.07.01 20:23
|t/p
|251
|0.10
|1.2476
|1.0464
|1.2476
|10.00
|5340.00
|492
|2010.07.01 20:23
|t/p
|253
|0.10
|1.2476
|1.0464
|1.2476
|10.00
|5350.00
|493
|2010.07.01 20:23
|t/p
|255
|0.10
|1.2476
|1.0464
|1.2476
|10.00
|5360.00
|494
|2010.07.01 20:23
|t/p
|257
|0.10
|1.2476
|1.0464
|1.2476
|10.00
|5370.00
|495
|2010.07.01 20:33
|t/p
|243
|0.10
|1.2477
|1.0465
|1.2477
|10.00
|5380.00
|496
|2010.07.01 20:33
|t/p
|245
|0.10
|1.2477
|1.0465
|1.2477
|10.00
|5390.00
|497
|2010.07.01 20:33
|t/p
|256
|0.10
|1.2477
|1.0465
|1.2477
|10.00
|5400.00
|498
|2010.07.01 20:33
|t/p
|238
|0.10
|1.2478
|1.0466
|1.2478
|10.00
|5410.00
|499
|2010.07.01 20:33
|t/p
|240
|0.10
|1.2478
|1.0466
|1.2478
|10.00
|5420.00
|500
|2010.07.01 20:33
|t/p
|242
|0.10
|1.2478
|1.0466
|1.2478
|10.00
|5430.00
|501
|2010.07.01 20:33
|t/p
|244
|0.10
|1.2478
|1.0466
|1.2478
|10.00
|5440.00
|502
|2010.07.01 20:33
|t/p
|239
|0.10
|1.2479
|1.0467
|1.2479
|10.00
|5450.00
|503
|2010.07.01 20:33
|t/p
|241
|0.10
|1.2479
|1.0467
|1.2479
|10.00
|5460.00
|504
|2010.07.01 20:33
|t/p
|237
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5470.00
|505
|2010.07.01 20:39
|t/p
|236
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5480.00
|506
|2010.07.01 20:40
|t/p
|231
|0.10
|1.2482
|1.0470
|1.2482
|10.00
|5490.00
|507
|2010.07.01 20:40
|t/p
|235
|0.10
|1.2482
|1.0470
|1.2482
|10.00
|5500.00
|508
|2010.07.01 20:46
|buy
|258
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|509
|2010.07.01 20:46
|buy
|259
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|510
|2010.07.01 20:46
|buy
|260
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|511
|2010.07.01 20:46
|buy
|261
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|512
|2010.07.01 20:46
|buy
|262
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|513
|2010.07.01 20:46
|buy
|263
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|514
|2010.07.01 20:47
|buy
|264
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|515
|2010.07.01 20:47
|buy
|265
|0.10
|1.2469
|1.0467
|1.2479
|516
|2010.07.01 20:47
|buy
|266
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|517
|2010.07.01 20:47
|buy
|267
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|518
|2010.07.01 20:47
|buy
|268
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|519
|2010.07.01 20:48
|buy
|269
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|520
|2010.07.01 20:48
|buy
|270
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|521
|2010.07.01 20:48
|buy
|271
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|522
|2010.07.01 20:48
|buy
|272
|0.10
|1.2470
|1.0468
|1.2480
|523
|2010.07.01 20:48
|buy
|273
|0.10
|1.2471
|1.0469
|1.2481
|524
|2010.07.01 20:52
|t/p
|260
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5510.00
|525
|2010.07.01 20:52
|t/p
|262
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5520.00
|526
|2010.07.01 20:52
|t/p
|264
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5530.00
|527
|2010.07.01 20:52
|t/p
|265
|0.10
|1.2479
|1.0467
|1.2479
|10.00
|5540.00
|528
|2010.07.01 20:52
|t/p
|266
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5550.00
|529
|2010.07.01 20:52
|t/p
|268
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5560.00
|530
|2010.07.01 20:52
|t/p
|270
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5570.00
|531
|2010.07.01 20:52
|t/p
|272
|0.10
|1.2480
|1.0468
|1.2480
|10.00
|5580.00
|532
|2010.07.01 20:55
|t/p
|258
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5590.00
|533
|2010.07.01 20:55
|t/p
|259
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5600.00
|534
|2010.07.01 20:55
|t/p
|261
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5610.00
|535
|2010.07.01 20:55
|t/p
|263
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5620.00
|536
|2010.07.01 20:55
|t/p
|267
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5630.00
|537
|2010.07.01 20:55
|t/p
|269
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5640.00
|538
|2010.07.01 20:55
|t/p
|271
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5650.00
|539
|2010.07.01 20:55
|t/p
|273
|0.10
|1.2481
|1.0469
|1.2481
|10.00
|5660.00
|540
|2010.07.01 21:01
|buy
|274
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|541
|2010.07.01 21:03
|buy
|275
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|542
|2010.07.01 21:04
|buy
|276
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|543
|2010.07.01 21:05
|buy
|277
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|544
|2010.07.01 21:05
|buy
|278
|0.10
|1.2477
|1.0475
|1.2487
|545
|2010.07.01 21:05
|buy
|279
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|546
|2010.07.01 21:05
|buy
|280
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|547
|2010.07.01 21:05
|buy
|281
|0.10
|1.2477
|1.0475
|1.2487
|548
|2010.07.01 21:06
|buy
|282
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|549
|2010.07.01 21:06
|buy
|283
|0.10
|1.2475
|1.0473
|1.2485
|550
|2010.07.01 21:06
|buy
|284
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|551
|2010.07.01 21:06
|buy
|285
|0.10
|1.2477
|1.0475
|1.2487
|552
|2010.07.01 21:06
|buy
|286
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|553
|2010.07.01 21:07
|buy
|287
|0.10
|1.2475
|1.0473
|1.2485
|554
|2010.07.01 21:07
|buy
|288
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|555
|2010.07.01 21:07
|buy
|289
|0.10
|1.2477
|1.0475
|1.2487
|556
|2010.07.01 21:08
|buy
|290
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|557
|2010.07.01 21:08
|buy
|291
|0.10
|1.2477
|1.0475
|1.2487
|558
|2010.07.01 21:08
|buy
|292
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|559
|2010.07.01 21:09
|buy
|293
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|560
|2010.07.01 21:09
|buy
|294
|0.10
|1.2476
|1.0474
|1.2486
|561
|2010.07.01 21:09
|buy
|295
|0.10
|1.2474
|1.0472
|1.2484
|562
|2010.07.01 21:09
|buy
|296
|0.10
|1.2475
|1.0473
|1.2485
|563
|2010.07.01 21:10
|buy
|297
|0.10
|1.2474
|1.0472
|1.2484
|564
|2010.07.01 21:17
|t/p
|230
|0.10
|1.2483
|1.0471
|1.2483
|10.00
|5670.00
|565
|2010.07.01 21:17
|t/p
|232
|0.10
|1.2483
|1.0471
|1.2483
|10.00
|5680.00
|566
|2010.07.01 21:22
|buy
|298
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|567
|2010.07.01 21:22
|buy
|299
|0.10
|1.2478
|1.0476
|1.2488
|568
|2010.07.01 22:01
|t/p
|227
|0.10
|1.2484
|1.0472
|1.2484
|10.00
|5690.00
|569
|2010.07.01 22:01
|t/p
|228
|0.10
|1.2484
|1.0472
|1.2484
|10.00
|5700.00
|570
|2010.07.01 22:01
|t/p
|229
|0.10
|1.2484
|1.0472
|1.2484
|10.00
|5710.00
|571
|2010.07.01 22:01
|t/p
|233
|0.10
|1.2484
|1.0472
|1.2484
|10.00
|5720.00
|572
|2010.07.01 22:01
|t/p
|234
|0.10
|1.2484
|1.0472
|1.2484
|10.00
|5730.00
|573
|2010.07.01 22:01
|t/p
|295
|0.10
|1.2484
|1.0472
|1.2484
|10.00
|5740.00
|574
|2010.07.01 22:01
|t/p
|297
|0.10
|1.2484
|1.0472
|1.2484
|10.00
|5750.00
|575
|2010.07.01 22:01
|t/p
|283
|0.10
|1.2485
|1.0473
|1.2485
|10.00
|5760.00
|576
|2010.07.01 22:01
|t/p
|287
|0.10
|1.2485
|1.0473
|1.2485
|10.00
|5770.00
|577
|2010.07.01 22:01
|t/p
|296
|0.10
|1.2485
|1.0473
|1.2485
|10.00
|5780.00
|578
|2010.07.01 22:01
|t/p
|274
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5790.00
|579
|2010.07.01 22:01
|t/p
|275
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5800.00
|580
|2010.07.01 22:01
|t/p
|276
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5810.00
|581
|2010.07.01 22:01
|t/p
|282
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5820.00
|582
|2010.07.01 22:01
|t/p
|284
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5830.00
|583
|2010.07.01 22:01
|t/p
|286
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5840.00
|584
|2010.07.01 22:01
|t/p
|288
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5850.00
|585
|2010.07.01 22:01
|t/p
|294
|0.10
|1.2486
|1.0474
|1.2486
|10.00
|5860.00
|586
|2010.07.01 22:01
|t/p
|278
|0.10
|1.2487
|1.0475
|1.2487
|10.00
|5870.00
|587
|2010.07.01 22:01
|t/p
|281
|0.10
|1.2487
|1.0475
|1.2487
|10.00
|5880.00
|588
|2010.07.01 22:01
|t/p
|285
|0.10
|1.2487
|1.0475
|1.2487
|10.00
|5890.00
|589
|2010.07.01 22:01
|t/p
|289
|0.10
|1.2487
|1.0475
|1.2487
|10.00
|5900.00
|590
|2010.07.01 22:01
|t/p
|291
|0.10
|1.2487
|1.0475
|1.2487
|10.00
|5910.00
|591
|2010.07.01 22:01
|t/p
|277
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5920.00
|592
|2010.07.01 22:01
|t/p
|279
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5930.00
|593
|2010.07.01 22:01
|t/p
|280
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5940.00
|594
|2010.07.01 22:01
|t/p
|290
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5950.00
|595
|2010.07.01 22:01
|t/p
|292
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5960.00
|596
|2010.07.01 22:01
|t/p
|293
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5970.00
|597
|2010.07.01 22:01
|t/p
|298
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5980.00
|598
|2010.07.01 22:01
|t/p
|299
|0.10
|1.2488
|1.0476
|1.2488
|10.00
|5990.00
|599
|2010.07.01 22:20
|buy
|300
|0.10
|1.2488
|1.0486
|1.2498
|600
|2010.07.01 22:20
|buy
|301
|0.10
|1.2487
|1.0485
|1.2497
|601
|2010.07.01 22:21
|buy
|302
|0.10
|1.2488
|1.0486
|1.2498
|602
|2010.07.01 22:21
|buy
|303
|0.10
|1.2487
|1.0485
|1.2497
|603
|2010.07.01 22:21
|buy
|304
|0.10
|1.2486
|1.0484
|1.2496
|604
|2010.07.01 22:22
|buy
|305
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|605
|2010.07.01 22:22
|buy
|306
|0.10
|1.2483
|1.0481
|1.2493
|606
|2010.07.01 22:22
|buy
|307
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|607
|2010.07.01 22:23
|buy
|308
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|608
|2010.07.01 22:23
|buy
|309
|0.10
|1.2483
|1.0481
|1.2493
|609
|2010.07.01 22:23
|buy
|310
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|610
|2010.07.01 22:23
|buy
|311
|0.10
|1.2483
|1.0481
|1.2493
|611
|2010.07.01 22:23
|buy
|312
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|612
|2010.07.01 22:23
|buy
|313
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|613
|2010.07.01 22:24
|buy
|314
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|614
|2010.07.01 22:24
|buy
|315
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|615
|2010.07.01 22:24
|buy
|316
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|616
|2010.07.01 22:24
|buy
|317
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|617
|2010.07.01 22:24
|buy
|318
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|618
|2010.07.01 22:25
|buy
|319
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|619
|2010.07.01 22:25
|buy
|320
|0.10
|1.2486
|1.0484
|1.2496
|620
|2010.07.01 22:26
|buy
|321
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|621
|2010.07.01 22:26
|buy
|322
|0.10
|1.2483
|1.0481
|1.2493
|622
|2010.07.01 22:26
|buy
|323
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|623
|2010.07.01 22:26
|buy
|324
|0.10
|1.2483
|1.0481
|1.2493
|624
|2010.07.01 22:26
|buy
|325
|0.10
|1.2484
|1.0482
|1.2494
|625
|2010.07.01 22:26
|buy
|326
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|626
|2010.07.01 22:26
|buy
|327
|0.10
|1.2486
|1.0484
|1.2496
|627
|2010.07.01 22:26
|buy
|328
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|628
|2010.07.01 22:26
|buy
|329
|0.10
|1.2486
|1.0484
|1.2496
|629
|2010.07.01 22:26
|buy
|330
|0.10
|1.2485
|1.0483
|1.2495
|630
|2010.07.01 22:35
|t/p
|305
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6000.00
|631
|2010.07.01 22:35
|t/p
|306
|0.10
|1.2493
|1.0481
|1.2493
|10.00
|6010.00
|632
|2010.07.01 22:35
|t/p
|307
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6020.00
|633
|2010.07.01 22:35
|t/p
|308
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6030.00
|634
|2010.07.01 22:35
|t/p
|309
|0.10
|1.2493
|1.0481
|1.2493
|10.00
|6040.00
|635
|2010.07.01 22:35
|t/p
|310
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6050.00
|636
|2010.07.01 22:35
|t/p
|311
|0.10
|1.2493
|1.0481
|1.2493
|10.00
|6060.00
|637
|2010.07.01 22:35
|t/p
|312
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6070.00
|638
|2010.07.01 22:35
|t/p
|313
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6080.00
|639
|2010.07.01 22:35
|t/p
|314
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6090.00
|640
|2010.07.01 22:35
|t/p
|315
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6100.00
|641
|2010.07.01 22:35
|t/p
|316
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6110.00
|642
|2010.07.01 22:35
|t/p
|317
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6120.00
|643
|2010.07.01 22:35
|t/p
|318
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6130.00
|644
|2010.07.01 22:35
|t/p
|319
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6140.00
|645
|2010.07.01 22:35
|t/p
|321
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6150.00
|646
|2010.07.01 22:35
|t/p
|322
|0.10
|1.2493
|1.0481
|1.2493
|10.00
|6160.00
|647
|2010.07.01 22:35
|t/p
|323
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6170.00
|648
|2010.07.01 22:35
|t/p
|324
|0.10
|1.2493
|1.0481
|1.2493
|10.00
|6180.00
|649
|2010.07.01 22:35
|t/p
|325
|0.10
|1.2494
|1.0482
|1.2494
|10.00
|6190.00
|650
|2010.07.01 22:35
|t/p
|326
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6200.00
|651
|2010.07.01 22:35
|t/p
|328
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6210.00
|652
|2010.07.01 22:35
|t/p
|330
|0.10
|1.2495
|1.0483
|1.2495
|10.00
|6220.00
|653
|2010.07.01 22:36
|t/p
|304
|0.10
|1.2496
|1.0484
|1.2496
|10.00
|6230.00
|654
|2010.07.01 22:36
|t/p
|320
|0.10
|1.2496
|1.0484
|1.2496
|10.00
|6240.00
|655
|2010.07.01 22:36
|t/p
|327
|0.10
|1.2496
|1.0484
|1.2496
|10.00
|6250.00
|656
|2010.07.01 22:36
|t/p
|329
|0.10
|1.2496
|1.0484
|1.2496
|10.00
|6260.00
|657
|2010.07.01 22:37
|t/p
|301
|0.10
|1.2497
|1.0485
|1.2497
|10.00
|6270.00
|658
|2010.07.01 22:37
|t/p
|303
|0.10
|1.2497
|1.0485
|1.2497
|10.00
|6280.00
|659
|2010.07.01 22:38
|t/p
|300
|0.10
|1.2498
|1.0486
|1.2498
|10.00
|6290.00
|660
|2010.07.01 22:38
|t/p
|302
|0.10
|1.2498
|1.0486
|1.2498
|10.00
|6300.00
|661
|2010.07.01 23:25
|buy
|331
|0.10
|1.2524
|1.0522
|1.2534
|662
|2010.07.01 23:25
|buy
|332
|0.10
|1.2523
|1.0521
|1.2533
|663
|2010.07.01 23:25
|buy
|333
|0.10
|1.2522
|1.0520
|1.2532
|664
|2010.07.01 23:25
|buy
|334
|0.10
|1.2521
|1.0519
|1.2531
|665
|2010.07.01 23:26
|buy
|335
|0.10
|1.2522
|1.0520
|1.2532
|666
|2010.07.01 23:26
|buy
|336
|0.10
|1.2523
|1.0521
|1.2533
|667
|2010.07.01 23:26
|buy
|337
|0.10
|1.2522
|1.0520
|1.2532
|668
|2010.07.01 23:27
|buy
|338
|0.10
|1.2521
|1.0519
|1.2531
|669
|2010.07.01 23:27
|buy
|339
|0.10
|1.2522
|1.0520
|1.2532
|670
|2010.07.01 23:27
|buy
|340
|0.10
|1.2521
|1.0519
|1.2531
|671
|2010.07.01 23:27
|buy
|341
|0.10
|1.2522
|1.0520
|1.2532
|672
|2010.07.01 23:27
|buy
|342
|0.10
|1.2521
|1.0519
|1.2531
|673
|2010.07.01 23:27
|buy
|343
|0.10
|1.2522
|1.0520
|1.2532
|674
|2010.07.01 23:27
|buy
|344
|0.10
|1.2521
|1.0519
|1.2531
|675
|2010.07.01 23:28
|buy
|345
|0.10
|1.2520
|1.0518
|1.2530
|676
|2010.07.01 23:28
|buy
|346
|0.10
|1.2521
|1.0519
|1.2531
|677
|2010.07.01 23:28
|buy
|347
|0.10
|1.2520
|1.0518
|1.2530
|678
|2010.07.01 23:28
|buy
|348
|0.10
|1.2519
|1.0517
|1.2529
|679
|2010.07.01 23:29
|buy
|349
|0.10
|1.2518
|1.0516
|1.2528
|680
|2010.07.01 23:29
|buy
|350
|0.10
|1.2519
|1.0517
|1.2529
|681
|2010.07.01 23:29
|buy
|351
|0.10
|1.2518
|1.0516
|1.2528
|682
|2010.07.01 23:30
|buy
|352
|0.10
|1.2519
|1.0517
|1.2529
|683
|2010.07.01 23:30
|buy
|353
|0.10
|1.2518
|1.0516
|1.2528
|684
|2010.07.01 23:30
|buy
|354
|0.10
|1.2520
|1.0518
|1.2530
|685
|2010.07.01 23:32
|buy
|355
|0.10
|1.2519
|1.0517
|1.2529
|686
|2010.07.01 23:32
|buy
|356
|0.10
|1.2520
|1.0518
|1.2530
|687
|2010.07.01 23:32
|buy
|357
|0.10
|1.2519
|1.0517
|1.2529
|688
|2010.07.01 23:32
|buy
|358
|0.10
|1.2520
|1.0518
|1.2530
|689
|2010.07.01 23:32
|buy
|359
|0.10
|1.2519
|1.0517
|1.2529
|690
|2010.07.01 23:32
|buy
|360
|0.10
|1.2520
|1.0518
|1.2530
|691
|2010.07.01 23:33
|buy
|361
|0.10
|1.2519
|1.0517
|1.2529
|692
|2010.07.02 00:00
|t/p
|349
|0.10
|1.2528
|1.0516
|1.2528
|8.20
|6308.20
|693
|2010.07.02 00:00
|t/p
|351
|0.10
|1.2528
|1.0516
|1.2528
|8.20
|6316.40
|694
|2010.07.02 00:00
|t/p
|353
|0.10
|1.2528
|1.0516
|1.2528
|8.20
|6324.60
|695
|2010.07.02 00:04
|buy
|362
|0.10
|1.2525
|1.0523
|1.2535
|696
|2010.07.02 00:04
|buy
|363
|0.10
|1.2525
|1.0523
|1.2535
|697
|2010.07.02 00:06
|buy
|364
|0.10
|1.2524
|1.0522
|1.2534
|698
|2010.07.02 10:27
|t/p
|348
|0.10
|1.2529
|1.0517
|1.2529
|8.20
|6332.80
|699
|2010.07.02 10:27
|t/p
|350
|0.10
|1.2529
|1.0517
|1.2529
|8.20
|6341.00
|700
|2010.07.02 10:27
|t/p
|352
|0.10
|1.2529
|1.0517
|1.2529
|8.20
|6349.20
|701
|2010.07.02 10:27
|t/p
|355
|0.10
|1.2529
|1.0517
|1.2529
|8.20
|6357.40
|702
|2010.07.02 10:27
|t/p
|357
|0.10
|1.2529
|1.0517
|1.2529
|8.20
|6365.60
|703
|2010.07.02 10:27
|t/p
|359
|0.10
|1.2529
|1.0517
|1.2529
|8.20
|6373.80
|704
|2010.07.02 10:27
|t/p
|361
|0.10
|1.2529
|1.0517
|1.2529
|8.20
|6382.00
|705
|2010.07.02 10:27
|t/p
|345
|0.10
|1.2530
|1.0518
|1.2530
|8.20
|6390.20
|706
|2010.07.02 10:27
|t/p
|347
|0.10
|1.2530
|1.0518
|1.2530
|8.20
|6398.40
|707
|2010.07.02 10:27
|t/p
|354
|0.10
|1.2530
|1.0518
|1.2530
|8.20
|6406.60
|708
|2010.07.02 10:27
|t/p
|356
|0.10
|1.2530
|1.0518
|1.2530
|8.20
|6414.80
|709
|2010.07.02 10:27
|t/p
|358
|0.10
|1.2530
|1.0518
|1.2530
|8.20
|6423.00
|710
|2010.07.02 10:27
|t/p
|360
|0.10
|1.2530
|1.0518
|1.2530
|8.20
|6431.20
|711
|2010.07.02 10:39
|buy
|365
|0.10
|1.2517
|1.0515
|1.2527
|712
|2010.07.02 10:40
|buy
|366
|0.10
|1.2518
|1.0516
|1.2528
|713
|2010.07.02 10:40
|buy
|367
|0.10
|1.2517
|1.0515
|1.2527
|714
|2010.07.02 10:40
|buy
|368
|0.10
|1.2516
|1.0514
|1.2526
|715
|2010.07.02 10:40
|buy
|369
|0.10
|1.2515
|1.0513
|1.2525
|716
|2010.07.02 10:41
|buy
|370
|0.10
|1.2514
|1.0512
|1.2524
|717
|2010.07.02 10:41
|buy
|371
|0.10
|1.2515
|1.0513
|1.2525
|718
|2010.07.02 10:41
|buy
|372
|0.10
|1.2516
|1.0514
|1.2526
|719
|2010.07.02 10:41
|buy
|373
|0.10
|1.2517
|1.0515
|1.2527
|720
|2010.07.02 10:42
|buy
|374
|0.10
|1.2516
|1.0514
|1.2526
|721
|2010.07.02 10:42
|buy
|375
|0.10
|1.2515
|1.0513
|1.2525
|722
|2010.07.02 10:42
|buy
|376
|0.10
|1.2516
|1.0514
|1.2526
|723
|2010.07.02 10:42
|buy
|377
|0.10
|1.2517
|1.0515
|1.2527
|724
|2010.07.02 14:42
|t/p
|370
|0.10
|1.2524
|1.0512
|1.2524
|10.00
|6441.20
|725
|2010.07.02 14:43
|t/p
|368
|0.10
|1.2526
|1.0514
|1.2526
|10.00
|6451.20
|726
|2010.07.02 14:43
|t/p
|369
|0.10
|1.2525
|1.0513
|1.2525
|10.00
|6461.20
|727
|2010.07.02 14:43
|t/p
|371
|0.10
|1.2525
|1.0513
|1.2525
|10.00
|6471.20
|728
|2010.07.02 14:43
|t/p
|372
|0.10
|1.2526
|1.0514
|1.2526
|10.00
|6481.20
|729
|2010.07.02 14:43
|t/p
|374
|0.10
|1.2526
|1.0514
|1.2526
|10.00
|6491.20
|730
|2010.07.02 14:43
|t/p
|375
|0.10
|1.2525
|1.0513
|1.2525
|10.00
|6501.20
|731
|2010.07.02 14:43
|t/p
|376
|0.10
|1.2526
|1.0514
|1.2526
|10.00
|6511.20
|732
|2010.07.02 14:50
|t/p
|365
|0.10
|1.2527
|1.0515
|1.2527
|10.00
|6521.20
|733
|2010.07.02 14:50
|t/p
|367
|0.10
|1.2527
|1.0515
|1.2527
|10.00
|6531.20
|734
|2010.07.02 14:50
|t/p
|373
|0.10
|1.2527
|1.0515
|1.2527
|10.00
|6541.20
|735
|2010.07.02 14:50
|t/p
|377
|0.10
|1.2527
|1.0515
|1.2527
|10.00
|6551.20
|736
|2010.07.02 14:50
|t/p
|366
|0.10
|1.2528
|1.0516
|1.2528
|10.00
|6561.20
|737
|2010.07.02 14:51
|t/p
|334
|0.10
|1.2531
|1.0519
|1.2531
|8.20
|6569.40
|738
|2010.07.02 14:51
|t/p
|338
|0.10
|1.2531
|1.0519
|1.2531
|8.20
|6577.60
|739
|2010.07.02 14:51
|t/p
|340
|0.10
|1.2531
|1.0519
|1.2531
|8.20
|6585.80
|740
|2010.07.02 14:51
|t/p
|342
|0.10
|1.2531
|1.0519
|1.2531
|8.20
|6594.00
|741
|2010.07.02 14:51
|t/p
|344
|0.10
|1.2531
|1.0519
|1.2531
|8.20
|6602.20
|742
|2010.07.02 14:51
|t/p
|346
|0.10
|1.2531
|1.0519
|1.2531
|8.20
|6610.40
|743
|2010.07.02 14:51
|t/p
|333
|0.10
|1.2532
|1.0520
|1.2532
|8.20
|6618.60
|744
|2010.07.02 14:51
|t/p
|335
|0.10
|1.2532
|1.0520
|1.2532
|8.20
|6626.80
|745
|2010.07.02 14:51
|t/p
|337
|0.10
|1.2532
|1.0520
|1.2532
|8.20
|6635.00
|746
|2010.07.02 14:51
|t/p
|339
|0.10
|1.2532
|1.0520
|1.2532
|8.20
|6643.20
|747
|2010.07.02 14:51
|t/p
|341
|0.10
|1.2532
|1.0520
|1.2532
|8.20
|6651.40
|748
|2010.07.02 14:51
|t/p
|343
|0.10
|1.2532
|1.0520
|1.2532
|8.20
|6659.60
|749
|2010.07.02 14:51
|t/p
|332
|0.10
|1.2533
|1.0521
|1.2533
|8.20
|6667.80
|750
|2010.07.02 14:51
|t/p
|336
|0.10
|1.2533
|1.0521
|1.2533
|8.20
|6676.00
|751
|2010.07.02 14:51
|t/p
|331
|0.10
|1.2534
|1.0522
|1.2534
|8.20
|6684.20
|752
|2010.07.02 14:51
|t/p
|364
|0.10
|1.2534
|1.0522
|1.2534
|10.00
|6694.20
|753
|2010.07.02 14:55
|t/p
|362
|0.10
|1.2535
|1.0523
|1.2535
|10.00
|6704.20
|754
|2010.07.02 14:55
|t/p
|363
|0.10
|1.2535
|1.0523
|1.2535
|10.00
|6714.20
|755
|2010.07.02 15:26
|buy
|378
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|756
|2010.07.02 15:26
|buy
|379
|0.10
|1.2544
|1.0542
|1.2554
|757
|2010.07.02 15:26
|buy
|380
|0.10
|1.2545
|1.0543
|1.2555
|758
|2010.07.02 15:26
|buy
|381
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|759
|2010.07.02 15:26
|buy
|382
|0.10
|1.2545
|1.0543
|1.2555
|760
|2010.07.02 15:26
|buy
|383
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|761
|2010.07.02 15:26
|buy
|384
|0.10
|1.2545
|1.0543
|1.2555
|762
|2010.07.02 15:27
|buy
|385
|0.10
|1.2544
|1.0542
|1.2554
|763
|2010.07.02 15:27
|buy
|386
|0.10
|1.2545
|1.0543
|1.2555
|764
|2010.07.02 15:27
|buy
|387
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|765
|2010.07.02 15:27
|buy
|388
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|766
|2010.07.02 15:27
|buy
|389
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|767
|2010.07.02 15:27
|buy
|390
|0.10
|1.2545
|1.0543
|1.2555
|768
|2010.07.02 15:28
|buy
|391
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|769
|2010.07.02 15:29
|t/p
|379
|0.10
|1.2554
|1.0542
|1.2554
|10.00
|6724.20
|770
|2010.07.02 15:29
|t/p
|385
|0.10
|1.2554
|1.0542
|1.2554
|10.00
|6734.20
|771
|2010.07.02 15:30
|buy
|392
|0.10
|1.2548
|1.0546
|1.2558
|772
|2010.07.02 15:30
|buy
|393
|0.10
|1.2548
|1.0546
|1.2558
|773
|2010.07.02 15:30
|buy
|394
|0.10
|1.2548
|1.0546
|1.2558
|774
|2010.07.02 15:30
|buy
|395
|0.10
|1.2548
|1.0546
|1.2558
|775
|2010.07.02 15:30
|buy
|396
|0.10
|1.2547
|1.0545
|1.2557
|776
|2010.07.02 15:30
|buy
|397
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|777
|2010.07.02 15:30
|buy
|398
|0.10
|1.2547
|1.0545
|1.2557
|778
|2010.07.02 15:30
|buy
|399
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|779
|2010.07.02 15:30
|buy
|400
|0.10
|1.2547
|1.0545
|1.2557
|780
|2010.07.02 15:30
|buy
|401
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|781
|2010.07.02 15:30
|buy
|402
|0.10
|1.2547
|1.0545
|1.2557
|782
|2010.07.02 15:30
|buy
|403
|0.10
|1.2546
|1.0544
|1.2556
|783
|2010.07.02 15:30
|buy
|404
|0.10
|1.2545
|1.0543
|1.2555
|784
|2010.07.02 15:30
|buy
|405
|0.10
|1.2544
|1.0542
|1.2554
|785
|2010.07.02 15:30
|buy
|406
|0.10
|1.2543
|1.0541
|1.2553
|786
|2010.07.02 15:30
|buy
|407
|0.10
|1.2542
|1.0540
|1.2552
|787
|2010.07.02 15:30
|buy
|408
|0.10
|1.2543
|1.0541
|1.2553
|788
|2010.07.02 15:30
|buy
|409
|0.10
|1.2542
|1.0540
|1.2552
|789
|2010.07.02 15:30
|buy
|410
|0.10
|1.2543
|1.0541
|1.2553
|790
|2010.07.02 15:31
|t/p
|406
|0.10
|1.2553
|1.0541
|1.2553
|10.00
|6744.20
|791
|2010.07.02 15:31
|t/p
|407
|0.10
|1.2552
|1.0540
|1.2552
|10.00
|6754.20
|792
|2010.07.02 15:31
|t/p
|408
|0.10
|1.2553
|1.0541
|1.2553
|10.00
|6764.20
|793
|2010.07.02 15:31
|t/p
|409
|0.10
|1.2552
|1.0540
|1.2552
|10.00
|6774.20
|794
|2010.07.02 15:31
|t/p
|410
|0.10
|1.2553
|1.0541
|1.2553
|10.00
|6784.20
|795
|2010.07.02 15:31
|t/p
|405
|0.10
|1.2554
|1.0542
|1.2554
|10.00
|6794.20
|796
|2010.07.02 15:31
|t/p
|378
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6804.20
|797
|2010.07.02 15:31
|t/p
|380
|0.10
|1.2555
|1.0543
|1.2555
|10.00
|6814.20
|798
|2010.07.02 15:31
|t/p
|381
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6824.20
|799
|2010.07.02 15:31
|t/p
|382
|0.10
|1.2555
|1.0543
|1.2555
|10.00
|6834.20
|800
|2010.07.02 15:31
|t/p
|383
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6844.20
|801
|2010.07.02 15:31
|t/p
|384
|0.10
|1.2555
|1.0543
|1.2555
|10.00
|6854.20
|802
|2010.07.02 15:31
|t/p
|386
|0.10
|1.2555
|1.0543
|1.2555
|10.00
|6864.20
|803
|2010.07.02 15:31
|t/p
|387
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6874.20
|804
|2010.07.02 15:31
|t/p
|388
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6884.20
|805
|2010.07.02 15:31
|t/p
|389
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6894.20
|806
|2010.07.02 15:31
|t/p
|390
|0.10
|1.2555
|1.0543
|1.2555
|10.00
|6904.20
|807
|2010.07.02 15:31
|t/p
|391
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6914.20
|808
|2010.07.02 15:31
|t/p
|397
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6924.20
|809
|2010.07.02 15:31
|t/p
|399
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6934.20
|810
|2010.07.02 15:31
|t/p
|401
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6944.20
|811
|2010.07.02 15:31
|t/p
|403
|0.10
|1.2556
|1.0544
|1.2556
|10.00
|6954.20
|812
|2010.07.02 15:31
|t/p
|404
|0.10
|1.2555
|1.0543
|1.2555
|10.00
|6964.20
|813
|2010.07.02 15:31
|t/p
|392
|0.10
|1.2558
|1.0546
|1.2558
|10.00
|6974.20
|814
|2010.07.02 15:31
|t/p
|393
|0.10
|1.2558
|1.0546
|1.2558
|10.00
|6984.20
|815
|2010.07.02 15:31
|t/p
|394
|0.10
|1.2558
|1.0546
|1.2558
|10.00
|6994.20
|816
|2010.07.02 15:31
|t/p
|395
|0.10
|1.2558
|1.0546
|1.2558
|10.00
|7004.20
|817
|2010.07.02 15:31
|t/p
|396
|0.10
|1.2557
|1.0545
|1.2557
|10.00
|7014.20
|818
|2010.07.02 15:31
|t/p
|398
|0.10
|1.2557
|1.0545
|1.2557
|10.00
|7024.20
|819
|2010.07.02 15:31
|t/p
|400
|0.10
|1.2557
|1.0545
|1.2557
|10.00
|7034.20
|820
|2010.07.02 15:31
|t/p
|402
|0.10
|1.2557
|1.0545
|1.2557
|10.00
|7044.20
|821
|2010.07.02 15:59
|buy
|411
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|822
|2010.07.02 15:59
|buy
|412
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|823
|2010.07.02 15:59
|buy
|413
|0.10
|1.2582
|1.0580
|1.2592
|824
|2010.07.02 15:59
|buy
|414
|0.10
|1.2581
|1.0579
|1.2591
|825
|2010.07.02 15:59
|buy
|415
|0.10
|1.2582
|1.0580
|1.2592
|826
|2010.07.02 15:59
|buy
|416
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|827
|2010.07.02 15:59
|buy
|417
|0.10
|1.2582
|1.0580
|1.2592
|828
|2010.07.02 15:59
|buy
|418
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|829
|2010.07.02 15:59
|buy
|419
|0.10
|1.2582
|1.0580
|1.2592
|830
|2010.07.02 15:59
|buy
|420
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|831
|2010.07.02 16:00
|buy
|421
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|832
|2010.07.02 16:00
|buy
|422
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|833
|2010.07.02 16:00
|buy
|423
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|834
|2010.07.02 16:00
|buy
|424
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|835
|2010.07.02 16:00
|buy
|425
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|836
|2010.07.02 16:00
|buy
|426
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|837
|2010.07.02 16:00
|buy
|427
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|838
|2010.07.02 16:00
|buy
|428
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|839
|2010.07.02 16:00
|buy
|429
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|840
|2010.07.02 16:00
|buy
|430
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|841
|2010.07.02 16:00
|buy
|431
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|842
|2010.07.02 16:00
|buy
|432
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|843
|2010.07.02 16:00
|buy
|433
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|844
|2010.07.02 16:00
|buy
|434
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|845
|2010.07.02 16:00
|buy
|435
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|846
|2010.07.02 16:00
|buy
|436
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|847
|2010.07.02 16:00
|buy
|437
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|848
|2010.07.02 16:00
|buy
|438
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|849
|2010.07.02 16:00
|buy
|439
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|850
|2010.07.02 16:00
|buy
|440
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|851
|2010.07.02 16:00
|buy
|441
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|852
|2010.07.02 16:01
|t/p
|414
|0.10
|1.2591
|1.0579
|1.2591
|10.00
|7054.20
|853
|2010.07.02 16:01
|t/p
|413
|0.10
|1.2592
|1.0580
|1.2592
|10.00
|7064.20
|854
|2010.07.02 16:01
|t/p
|415
|0.10
|1.2592
|1.0580
|1.2592
|10.00
|7074.20
|855
|2010.07.02 16:01
|t/p
|417
|0.10
|1.2592
|1.0580
|1.2592
|10.00
|7084.20
|856
|2010.07.02 16:01
|t/p
|419
|0.10
|1.2592
|1.0580
|1.2592
|10.00
|7094.20
|857
|2010.07.02 16:01
|t/p
|411
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7104.20
|858
|2010.07.02 16:01
|t/p
|412
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7114.20
|859
|2010.07.02 16:01
|t/p
|416
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7124.20
|860
|2010.07.02 16:01
|t/p
|418
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7134.20
|861
|2010.07.02 16:01
|t/p
|420
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7144.20
|862
|2010.07.02 16:02
|buy
|442
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|863
|2010.07.02 16:02
|buy
|443
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|864
|2010.07.02 16:02
|buy
|444
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|865
|2010.07.02 16:02
|buy
|445
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|866
|2010.07.02 16:02
|buy
|446
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|867
|2010.07.02 16:02
|buy
|447
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|868
|2010.07.02 16:02
|buy
|448
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|869
|2010.07.02 16:02
|buy
|449
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|870
|2010.07.02 16:02
|buy
|450
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|871
|2010.07.02 16:02
|buy
|451
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|872
|2010.07.02 16:16
|t/p
|451
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7154.20
|873
|2010.07.02 16:21
|t/p
|422
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7164.20
|874
|2010.07.02 16:21
|t/p
|424
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7174.20
|875
|2010.07.02 16:21
|t/p
|426
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7184.20
|876
|2010.07.02 16:21
|t/p
|428
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7194.20
|877
|2010.07.02 16:21
|t/p
|430
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7204.20
|878
|2010.07.02 16:21
|t/p
|450
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7214.20
|879
|2010.07.02 16:22
|t/p
|421
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7224.20
|880
|2010.07.02 16:22
|t/p
|423
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7234.20
|881
|2010.07.02 16:22
|t/p
|425
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7244.20
|882
|2010.07.02 16:22
|t/p
|427
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7254.20
|883
|2010.07.02 16:22
|t/p
|429
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7264.20
|884
|2010.07.02 16:22
|t/p
|431
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7274.20
|885
|2010.07.02 16:22
|t/p
|433
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7284.20
|886
|2010.07.02 16:22
|t/p
|435
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7294.20
|887
|2010.07.02 16:22
|t/p
|449
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7304.20
|888
|2010.07.02 16:23
|t/p
|432
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7314.20
|889
|2010.07.02 16:23
|t/p
|434
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7324.20
|890
|2010.07.02 16:23
|t/p
|436
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7334.20
|891
|2010.07.02 16:23
|t/p
|438
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7344.20
|892
|2010.07.02 16:23
|t/p
|440
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7354.20
|893
|2010.07.02 16:23
|t/p
|448
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7364.20
|894
|2010.07.02 16:26
|t/p
|437
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7374.20
|895
|2010.07.02 16:26
|t/p
|439
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7384.20
|896
|2010.07.02 16:26
|t/p
|441
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7394.20
|897
|2010.07.02 16:26
|t/p
|442
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|7404.20
|898
|2010.07.02 16:26
|t/p
|443
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7414.20
|899
|2010.07.02 16:26
|t/p
|444
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|7424.20
|900
|2010.07.02 16:26
|t/p
|445
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7434.20
|901
|2010.07.02 16:26
|t/p
|446
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|7444.20
|902
|2010.07.02 16:26
|t/p
|447
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7454.20
|903
|2010.07.02 16:29
|buy
|452
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|904
|2010.07.02 16:29
|buy
|453
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|905
|2010.07.02 16:29
|buy
|454
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|906
|2010.07.02 16:30
|buy
|455
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|907
|2010.07.02 16:30
|buy
|456
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|908
|2010.07.02 16:30
|buy
|457
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|909
|2010.07.02 16:31
|buy
|458
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|910
|2010.07.02 16:31
|buy
|459
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|911
|2010.07.02 16:31
|buy
|460
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|912
|2010.07.02 16:31
|buy
|461
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|913
|2010.07.02 16:31
|buy
|462
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|914
|2010.07.02 16:31
|buy
|463
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|915
|2010.07.02 16:31
|buy
|464
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|916
|2010.07.02 16:31
|buy
|465
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|917
|2010.07.02 16:31
|buy
|466
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|918
|2010.07.02 16:31
|buy
|467
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|919
|2010.07.02 16:31
|buy
|468
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|920
|2010.07.02 16:31
|buy
|469
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|921
|2010.07.02 16:32
|buy
|470
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|922
|2010.07.02 16:32
|buy
|471
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|923
|2010.07.02 16:32
|buy
|472
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|924
|2010.07.02 16:32
|buy
|473
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|925
|2010.07.02 16:32
|buy
|474
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|926
|2010.07.02 16:32
|buy
|475
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|927
|2010.07.02 16:32
|buy
|476
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|928
|2010.07.02 16:32
|buy
|477
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|929
|2010.07.02 16:32
|buy
|478
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|930
|2010.07.02 16:32
|buy
|479
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|931
|2010.07.02 16:32
|buy
|480
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|932
|2010.07.02 16:33
|t/p
|466
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7464.20
|933
|2010.07.02 16:33
|t/p
|468
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7474.20
|934
|2010.07.02 16:33
|t/p
|465
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7484.20
|935
|2010.07.02 16:33
|t/p
|467
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7494.20
|936
|2010.07.02 16:33
|t/p
|464
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7504.20
|937
|2010.07.02 16:33
|t/p
|469
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7514.20
|938
|2010.07.02 16:33
|t/p
|475
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7524.20
|939
|2010.07.02 16:33
|t/p
|452
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7534.20
|940
|2010.07.02 16:33
|t/p
|453
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7544.20
|941
|2010.07.02 16:33
|t/p
|454
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7554.20
|942
|2010.07.02 16:33
|t/p
|462
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7564.20
|943
|2010.07.02 16:33
|t/p
|470
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7574.20
|944
|2010.07.02 16:33
|t/p
|472
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7584.20
|945
|2010.07.02 16:33
|t/p
|474
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7594.20
|946
|2010.07.02 16:33
|t/p
|476
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7604.20
|947
|2010.07.02 16:33
|t/p
|458
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7614.20
|948
|2010.07.02 16:33
|t/p
|460
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7624.20
|949
|2010.07.02 16:33
|t/p
|463
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7634.20
|950
|2010.07.02 16:33
|t/p
|471
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7644.20
|951
|2010.07.02 16:33
|t/p
|473
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7654.20
|952
|2010.07.02 16:35
|t/p
|455
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7664.20
|953
|2010.07.02 16:35
|t/p
|457
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7674.20
|954
|2010.07.02 16:35
|t/p
|459
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7684.20
|955
|2010.07.02 16:35
|t/p
|461
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7694.20
|956
|2010.07.02 16:35
|t/p
|477
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7704.20
|957
|2010.07.02 16:35
|t/p
|479
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|7714.20
|958
|2010.07.02 16:35
|t/p
|456
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|7724.20
|959
|2010.07.02 16:35
|t/p
|478
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|7734.20
|960
|2010.07.02 16:35
|t/p
|480
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|7744.20
|961
|2010.07.02 16:39
|buy
|481
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|962
|2010.07.02 16:39
|buy
|482
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|963
|2010.07.02 16:39
|buy
|483
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|964
|2010.07.02 16:39
|buy
|484
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|965
|2010.07.02 16:39
|buy
|485
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|966
|2010.07.02 16:39
|buy
|486
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|967
|2010.07.02 16:39
|buy
|487
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|968
|2010.07.02 16:39
|buy
|488
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|969
|2010.07.02 16:39
|buy
|489
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|970
|2010.07.02 16:39
|buy
|490
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|971
|2010.07.02 16:39
|buy
|491
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|972
|2010.07.02 16:39
|buy
|492
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|973
|2010.07.02 16:39
|buy
|493
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|974
|2010.07.02 16:40
|buy
|494
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|975
|2010.07.02 16:40
|buy
|495
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|976
|2010.07.02 16:40
|buy
|496
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|977
|2010.07.02 16:40
|buy
|497
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|978
|2010.07.02 16:40
|buy
|498
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|979
|2010.07.02 16:40
|buy
|499
|0.10
|1.2583
|1.0581
|1.2593
|980
|2010.07.02 16:40
|buy
|500
|0.10
|1.2584
|1.0582
|1.2594
|981
|2010.07.02 16:40
|buy
|501
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|982
|2010.07.02 16:40
|buy
|502
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|983
|2010.07.02 16:40
|buy
|503
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|984
|2010.07.02 16:40
|buy
|504
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|985
|2010.07.02 16:40
|buy
|505
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|986
|2010.07.02 16:40
|buy
|506
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|987
|2010.07.02 16:40
|buy
|507
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|988
|2010.07.02 16:40
|buy
|508
|0.10
|1.2586
|1.0584
|1.2596
|989
|2010.07.02 16:40
|buy
|509
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|990
|2010.07.02 16:40
|buy
|510
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|991
|2010.07.02 16:40
|buy
|511
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|992
|2010.07.02 17:15
|t/p
|489
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7754.20
|993
|2010.07.02 17:15
|t/p
|495
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7764.20
|994
|2010.07.02 17:15
|t/p
|497
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7774.20
|995
|2010.07.02 17:15
|t/p
|499
|0.10
|1.2593
|1.0581
|1.2593
|10.00
|7784.20
|996
|2010.07.02 17:15
|t/p
|490
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7794.20
|997
|2010.07.02 17:15
|t/p
|492
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7804.20
|998
|2010.07.02 17:15
|t/p
|494
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7814.20
|999
|2010.07.02 17:15
|t/p
|496
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7824.20
|1000
|2010.07.02 17:15
|t/p
|498
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7834.20
|1001
|2010.07.02 17:15
|t/p
|500
|0.10
|1.2594
|1.0582
|1.2594
|10.00
|7844.20
|1002
|2010.07.02 17:22
|t/p
|488
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7854.20
|1003
|2010.07.02 17:22
|t/p
|491
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7864.20
|1004
|2010.07.02 17:22
|t/p
|493
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7874.20
|1005
|2010.07.02 17:22
|t/p
|501
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7884.20
|1006
|2010.07.02 17:22
|t/p
|503
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|7894.20
|1007
|2010.07.02 17:22
|t/p
|487
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7904.20
|1008
|2010.07.02 17:22
|t/p
|502
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7914.20
|1009
|2010.07.02 17:22
|t/p
|504
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7924.20
|1010
|2010.07.02 17:22
|t/p
|506
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7934.20
|1011
|2010.07.02 17:22
|t/p
|508
|0.10
|1.2596
|1.0584
|1.2596
|10.00
|7944.20
|1012
|2010.07.02 17:22
|t/p
|484
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7954.20
|1013
|2010.07.02 17:22
|t/p
|486
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7964.20
|1014
|2010.07.02 17:22
|t/p
|505
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7974.20
|1015
|2010.07.02 17:22
|t/p
|507
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7984.20
|1016
|2010.07.02 17:22
|t/p
|509
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|7994.20
|1017
|2010.07.02 17:22
|t/p
|511
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|8004.20
|1018
|2010.07.02 17:24
|t/p
|485
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|8014.20
|1019
|2010.07.02 17:24
|t/p
|510
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|8024.20
|1020
|2010.07.02 17:24
|t/p
|481
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|8034.20
|1021
|2010.07.02 17:24
|t/p
|482
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|8044.20
|1022
|2010.07.02 17:24
|t/p
|483
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|8054.20
|1023
|2010.07.02 17:30
|buy
|512
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1024
|2010.07.02 17:30
|buy
|513
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1025
|2010.07.02 17:30
|buy
|514
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1026
|2010.07.02 17:30
|buy
|515
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|1027
|2010.07.02 17:31
|buy
|516
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|1028
|2010.07.02 17:31
|buy
|517
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|1029
|2010.07.02 17:31
|buy
|518
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|1030
|2010.07.02 17:31
|buy
|519
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|1031
|2010.07.02 17:31
|buy
|520
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1032
|2010.07.02 17:31
|buy
|521
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|1033
|2010.07.02 17:31
|buy
|522
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1034
|2010.07.02 17:31
|buy
|523
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1035
|2010.07.02 17:31
|buy
|524
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1036
|2010.07.02 17:31
|buy
|525
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1037
|2010.07.02 17:32
|buy
|526
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1038
|2010.07.02 17:32
|buy
|527
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1039
|2010.07.02 17:32
|buy
|528
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1040
|2010.07.02 17:32
|buy
|529
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1041
|2010.07.02 17:32
|buy
|530
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1042
|2010.07.02 17:33
|buy
|531
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1043
|2010.07.02 17:33
|buy
|532
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1044
|2010.07.02 17:33
|buy
|533
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1045
|2010.07.02 17:33
|buy
|534
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1046
|2010.07.02 17:33
|buy
|535
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1047
|2010.07.02 17:33
|buy
|536
|0.10
|1.2589
|1.0587
|1.2599
|1048
|2010.07.02 17:33
|buy
|537
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|1049
|2010.07.02 17:33
|buy
|538
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|1050
|2010.07.02 17:33
|buy
|539
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|1051
|2010.07.02 17:33
|buy
|540
|0.10
|1.2588
|1.0586
|1.2598
|1052
|2010.07.02 17:34
|buy
|541
|0.10
|1.2587
|1.0585
|1.2597
|1053
|2010.07.02 17:34
|buy
|542
|0.10
|1.2585
|1.0583
|1.2595
|1054
|2010.07.02 17:40
|t/p
|542
|0.10
|1.2595
|1.0583
|1.2595
|10.00
|8064.20
|1055
|2010.07.02 17:41
|t/p
|515
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|8074.20
|1056
|2010.07.02 17:41
|t/p
|516
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|8084.20
|1057
|2010.07.02 17:41
|t/p
|517
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|8094.20
|1058
|2010.07.02 17:41
|t/p
|518
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|8104.20
|1059
|2010.07.02 17:41
|t/p
|519
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|8114.20
|1060
|2010.07.02 17:41
|t/p
|521
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|8124.20
|1061
|2010.07.02 17:41
|t/p
|536
|0.10
|1.2599
|1.0587
|1.2599
|10.00
|8134.20
|1062
|2010.07.02 17:41
|t/p
|537
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|8144.20
|1063
|2010.07.02 17:41
|t/p
|538
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|8154.20
|1064
|2010.07.02 17:41
|t/p
|539
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|8164.20
|1065
|2010.07.02 17:41
|t/p
|540
|0.10
|1.2598
|1.0586
|1.2598
|10.00
|8174.20
|1066
|2010.07.02 17:41
|t/p
|541
|0.10
|1.2597
|1.0585
|1.2597
|10.00
|8184.20
|1067
|2010.07.02 17:45
|buy
|543
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1068
|2010.07.02 17:45
|buy
|544
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1069
|2010.07.02 17:46
|buy
|545
|0.10
|1.2590
|1.0588
|1.2600
|1070
|2010.07.02 17:46
|buy
|546
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1071
|2010.07.02 17:46
|buy
|547
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1072
|2010.07.02 17:46
|buy
|548
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1073
|2010.07.02 17:46
|buy
|549
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1074
|2010.07.02 17:46
|buy
|550
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1075
|2010.07.02 17:47
|buy
|551
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1076
|2010.07.02 17:47
|buy
|552
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1077
|2010.07.02 17:49
|buy
|553
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1078
|2010.07.02 17:49
|buy
|554
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1079
|2010.07.02 17:49
|buy
|555
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1080
|2010.07.02 17:59
|t/p
|514
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8194.20
|1081
|2010.07.02 17:59
|t/p
|520
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8204.20
|1082
|2010.07.02 17:59
|t/p
|522
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8214.20
|1083
|2010.07.02 17:59
|t/p
|528
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8224.20
|1084
|2010.07.02 17:59
|t/p
|530
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8234.20
|1085
|2010.07.02 17:59
|t/p
|533
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8244.20
|1086
|2010.07.02 17:59
|t/p
|535
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8254.20
|1087
|2010.07.02 17:59
|t/p
|545
|0.10
|1.2600
|1.0588
|1.2600
|10.00
|8264.20
|1088
|2010.07.02 17:59
|t/p
|512
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8274.20
|1089
|2010.07.02 17:59
|t/p
|513
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8284.20
|1090
|2010.07.02 17:59
|t/p
|523
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8294.20
|1091
|2010.07.02 17:59
|t/p
|524
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8304.20
|1092
|2010.07.02 17:59
|t/p
|525
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8314.20
|1093
|2010.07.02 17:59
|t/p
|526
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8324.20
|1094
|2010.07.02 17:59
|t/p
|527
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8334.20
|1095
|2010.07.02 17:59
|t/p
|529
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8344.20
|1096
|2010.07.02 17:59
|t/p
|531
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8354.20
|1097
|2010.07.02 17:59
|t/p
|532
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8364.20
|1098
|2010.07.02 17:59
|t/p
|534
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8374.20
|1099
|2010.07.02 17:59
|t/p
|544
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8384.20
|1100
|2010.07.02 17:59
|t/p
|547
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8394.20
|1101
|2010.07.02 18:05
|buy
|556
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1102
|2010.07.02 18:05
|buy
|557
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1103
|2010.07.02 18:06
|buy
|558
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1104
|2010.07.02 18:06
|buy
|559
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1105
|2010.07.02 18:06
|buy
|560
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1106
|2010.07.02 18:07
|buy
|561
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1107
|2010.07.02 18:07
|buy
|562
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1108
|2010.07.02 18:08
|buy
|563
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1109
|2010.07.02 18:08
|buy
|564
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1110
|2010.07.02 18:08
|buy
|565
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1111
|2010.07.02 18:08
|buy
|566
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1112
|2010.07.02 18:08
|buy
|567
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1113
|2010.07.02 18:08
|buy
|568
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1114
|2010.07.02 18:08
|buy
|569
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1115
|2010.07.02 18:08
|buy
|570
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1116
|2010.07.02 18:08
|buy
|571
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1117
|2010.07.02 18:09
|buy
|572
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1118
|2010.07.02 18:09
|buy
|573
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1119
|2010.07.02 18:09
|buy
|574
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1120
|2010.07.02 18:09
|buy
|575
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1121
|2010.07.02 18:09
|buy
|576
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1122
|2010.07.06 11:38
|t/p
|546
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|6.40
|8400.60
|1123
|2010.07.06 11:38
|t/p
|553
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|6.40
|8407.00
|1124
|2010.07.06 11:38
|t/p
|555
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|6.40
|8413.40
|1125
|2010.07.06 11:39
|t/p
|543
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8419.80
|1126
|2010.07.06 11:39
|t/p
|548
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8426.20
|1127
|2010.07.06 11:39
|t/p
|549
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8432.60
|1128
|2010.07.06 11:39
|t/p
|550
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8439.00
|1129
|2010.07.06 11:39
|t/p
|551
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8445.40
|1130
|2010.07.06 11:39
|t/p
|552
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8451.80
|1131
|2010.07.06 11:39
|t/p
|554
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8458.20
|1132
|2010.07.06 11:39
|t/p
|563
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|6.40
|8464.60
|1133
|2010.07.06 11:39
|t/p
|564
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8471.00
|1134
|2010.07.06 11:39
|t/p
|565
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|6.40
|8477.40
|1135
|2010.07.06 11:39
|t/p
|566
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|6.40
|8483.80
|1136
|2010.07.06 11:39
|t/p
|567
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|6.40
|8490.20
|1137
|2010.07.06 11:39
|t/p
|571
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|6.40
|8496.60
|1138
|2010.07.06 11:39
|t/p
|556
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|6.40
|8503.00
|1139
|2010.07.06 11:39
|t/p
|562
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|6.40
|8509.40
|1140
|2010.07.06 11:39
|t/p
|568
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|6.40
|8515.80
|1141
|2010.07.06 11:39
|t/p
|572
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|6.40
|8522.20
|1142
|2010.07.06 11:39
|t/p
|574
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|6.40
|8528.60
|1143
|2010.07.06 11:39
|t/p
|576
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|6.40
|8535.00
|1144
|2010.07.06 11:52
|buy
|577
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1145
|2010.07.06 11:52
|buy
|578
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1146
|2010.07.06 11:52
|buy
|579
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1147
|2010.07.06 11:52
|buy
|580
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1148
|2010.07.06 11:53
|buy
|581
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1149
|2010.07.06 11:53
|buy
|582
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1150
|2010.07.06 11:55
|buy
|583
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1151
|2010.07.06 11:55
|buy
|584
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1152
|2010.07.06 11:55
|buy
|585
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1153
|2010.07.06 11:56
|buy
|586
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1154
|2010.07.06 11:56
|buy
|587
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1155
|2010.07.06 11:56
|buy
|588
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1156
|2010.07.06 11:56
|buy
|589
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1157
|2010.07.06 11:57
|buy
|590
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1158
|2010.07.06 11:57
|buy
|591
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1159
|2010.07.06 11:57
|buy
|592
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1160
|2010.07.06 11:57
|buy
|593
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1161
|2010.07.06 11:58
|buy
|594
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1162
|2010.07.06 11:58
|buy
|595
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1163
|2010.07.06 11:58
|buy
|596
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1164
|2010.07.06 11:58
|buy
|597
|0.10
|1.2591
|1.0589
|1.2601
|1165
|2010.07.06 11:58
|buy
|598
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1166
|2010.07.06 12:03
|t/p
|578
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8545.00
|1167
|2010.07.06 12:03
|t/p
|581
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8555.00
|1168
|2010.07.06 12:03
|t/p
|597
|0.10
|1.2601
|1.0589
|1.2601
|10.00
|8565.00
|1169
|2010.07.06 12:03
|t/p
|577
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8575.00
|1170
|2010.07.06 12:03
|t/p
|579
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8585.00
|1171
|2010.07.06 12:03
|t/p
|580
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8595.00
|1172
|2010.07.06 12:03
|t/p
|582
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8605.00
|1173
|2010.07.06 12:03
|t/p
|583
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8615.00
|1174
|2010.07.06 12:03
|t/p
|592
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8625.00
|1175
|2010.07.06 12:03
|t/p
|596
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8635.00
|1176
|2010.07.06 12:03
|t/p
|598
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8645.00
|1177
|2010.07.06 12:08
|t/p
|584
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8655.00
|1178
|2010.07.06 12:08
|t/p
|585
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|10.00
|8665.00
|1179
|2010.07.06 12:08
|t/p
|587
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|10.00
|8675.00
|1180
|2010.07.06 12:08
|t/p
|589
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|10.00
|8685.00
|1181
|2010.07.06 12:08
|t/p
|590
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8695.00
|1182
|2010.07.06 12:08
|t/p
|591
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|10.00
|8705.00
|1183
|2010.07.06 12:08
|t/p
|593
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8715.00
|1184
|2010.07.06 12:08
|t/p
|594
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|10.00
|8725.00
|1185
|2010.07.06 12:08
|t/p
|595
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8735.00
|1186
|2010.07.06 12:13
|buy
|599
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1187
|2010.07.06 12:13
|buy
|600
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1188
|2010.07.06 12:13
|buy
|601
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1189
|2010.07.06 12:13
|buy
|602
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1190
|2010.07.06 12:13
|buy
|603
|0.10
|1.2596
|1.0594
|1.2606
|1191
|2010.07.06 12:13
|buy
|604
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1192
|2010.07.06 12:13
|buy
|605
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1193
|2010.07.06 12:13
|buy
|606
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1194
|2010.07.06 12:13
|buy
|607
|0.10
|1.2594
|1.0592
|1.2604
|1195
|2010.07.06 12:13
|buy
|608
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1196
|2010.07.06 12:13
|buy
|609
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1197
|2010.07.06 12:13
|buy
|610
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1198
|2010.07.06 12:13
|buy
|611
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1199
|2010.07.06 12:13
|buy
|612
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1200
|2010.07.06 12:13
|buy
|613
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1201
|2010.07.06 12:13
|buy
|614
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1202
|2010.07.06 12:13
|buy
|615
|0.10
|1.2592
|1.0590
|1.2602
|1203
|2010.07.06 12:13
|buy
|616
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1204
|2010.07.06 12:13
|buy
|617
|0.10
|1.2595
|1.0593
|1.2605
|1205
|2010.07.06 12:14
|buy
|618
|0.10
|1.2593
|1.0591
|1.2603
|1206
|2010.07.06 17:02
|t/p
|609
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8745.00
|1207
|2010.07.06 17:02
|t/p
|611
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8755.00
|1208
|2010.07.06 17:02
|t/p
|613
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8765.00
|1209
|2010.07.06 17:02
|t/p
|615
|0.10
|1.2602
|1.0590
|1.2602
|10.00
|8775.00
|1210
|2010.07.06 17:02
|t/p
|605
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|10.00
|8785.00
|1211
|2010.07.06 17:02
|t/p
|607
|0.10
|1.2604
|1.0592
|1.2604
|10.00
|8795.00
|1212
|2010.07.06 17:02
|t/p
|608
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8805.00
|1213
|2010.07.06 17:02
|t/p
|610
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8815.00
|1214
|2010.07.06 17:02
|t/p
|612
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8825.00
|1215
|2010.07.06 17:02
|t/p
|614
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8835.00
|1216
|2010.07.06 17:02
|t/p
|616
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8845.00
|1217
|2010.07.06 17:02
|t/p
|618
|0.10
|1.2603
|1.0591
|1.2603
|10.00
|8855.00
|1218
|2010.07.06 17:02
|t/p
|557
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8861.40
|1219
|2010.07.06 17:02
|t/p
|558
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8867.80
|1220
|2010.07.06 17:02
|t/p
|559
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8874.20
|1221
|2010.07.06 17:02
|t/p
|560
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8880.60
|1222
|2010.07.06 17:02
|t/p
|561
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8887.00
|1223
|2010.07.06 17:02
|t/p
|569
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8893.40
|1224
|2010.07.06 17:02
|t/p
|570
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8899.80
|1225
|2010.07.06 17:02
|t/p
|573
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8906.20
|1226
|2010.07.06 17:02
|t/p
|575
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|6.40
|8912.60
|1227
|2010.07.06 17:02
|t/p
|586
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|10.00
|8922.60
|1228
|2010.07.06 17:02
|t/p
|588
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|10.00
|8932.60
|1229
|2010.07.06 17:02
|t/p
|599
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|10.00
|8942.60
|1230
|2010.07.06 17:02
|t/p
|600
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|10.00
|8952.60
|1231
|2010.07.06 17:02
|t/p
|601
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|10.00
|8962.60
|1232
|2010.07.06 17:02
|t/p
|602
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|10.00
|8972.60
|1233
|2010.07.06 17:02
|t/p
|603
|0.10
|1.2606
|1.0594
|1.2606
|10.00
|8982.60
|1234
|2010.07.06 17:02
|t/p
|604
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|10.00
|8992.60
|1235
|2010.07.06 17:02
|t/p
|606
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|10.00
|9002.60
|1236
|2010.07.06 17:02
|t/p
|617
|0.10
|1.2605
|1.0593
|1.2605
|10.00
|9012.60
|1237
|2010.07.06 17:25
|buy
|619
|0.10
|1.2617
|1.0615
|1.2627
|1238
|2010.07.06 17:27
|t/p
|619
|0.10
|1.2627
|1.0615
|1.2627
|10.00
|9022.60
|1239
|2010.07.06 18:05
|buy
|620
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1240
|2010.07.06 18:05
|buy
|621
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1241
|2010.07.06 18:06
|buy
|622
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1242
|2010.07.06 18:06
|buy
|623
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1243
|2010.07.06 18:06
|buy
|624
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1244
|2010.07.06 18:06
|buy
|625
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1245
|2010.07.06 18:06
|buy
|626
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1246
|2010.07.06 18:07
|buy
|627
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1247
|2010.07.06 18:07
|buy
|628
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1248
|2010.07.06 18:07
|buy
|629
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1249
|2010.07.06 18:07
|buy
|630
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1250
|2010.07.06 18:07
|buy
|631
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1251
|2010.07.06 18:07
|buy
|632
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1252
|2010.07.06 18:07
|buy
|633
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1253
|2010.07.06 18:07
|buy
|634
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1254
|2010.07.06 18:07
|buy
|635
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1255
|2010.07.06 18:07
|buy
|636
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1256
|2010.07.06 18:07
|buy
|637
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1257
|2010.07.06 18:08
|buy
|638
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1258
|2010.07.06 18:08
|buy
|639
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1259
|2010.07.06 18:08
|buy
|640
|0.10
|1.2637
|1.0635
|1.2647
|1260
|2010.07.06 18:08
|buy
|641
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1261
|2010.07.06 18:08
|buy
|642
|0.10
|1.2637
|1.0635
|1.2647
|1262
|2010.07.06 18:08
|buy
|643
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1263
|2010.07.06 18:08
|buy
|644
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1264
|2010.07.06 18:08
|buy
|645
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1265
|2010.07.06 18:08
|buy
|646
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1266
|2010.07.06 18:08
|buy
|647
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1267
|2010.07.06 18:08
|buy
|648
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1268
|2010.07.06 18:08
|buy
|649
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1269
|2010.07.06 18:08
|buy
|650
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1270
|2010.07.06 18:11
|t/p
|620
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9032.60
|1271
|2010.07.06 18:11
|t/p
|621
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9042.60
|1272
|2010.07.06 18:11
|t/p
|622
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9052.60
|1273
|2010.07.06 18:11
|t/p
|623
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9062.60
|1274
|2010.07.06 18:11
|t/p
|624
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9072.60
|1275
|2010.07.06 18:11
|t/p
|625
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9082.60
|1276
|2010.07.06 18:11
|t/p
|626
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9092.60
|1277
|2010.07.06 18:11
|t/p
|627
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9102.60
|1278
|2010.07.06 18:11
|t/p
|628
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9112.60
|1279
|2010.07.06 18:11
|t/p
|629
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9122.60
|1280
|2010.07.06 18:11
|t/p
|630
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9132.60
|1281
|2010.07.06 18:11
|t/p
|631
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9142.60
|1282
|2010.07.06 18:11
|t/p
|632
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9152.60
|1283
|2010.07.06 18:11
|t/p
|633
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9162.60
|1284
|2010.07.06 18:11
|t/p
|634
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9172.60
|1285
|2010.07.06 18:11
|t/p
|635
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9182.60
|1286
|2010.07.06 18:11
|t/p
|636
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9192.60
|1287
|2010.07.06 18:11
|t/p
|637
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9202.60
|1288
|2010.07.06 18:11
|t/p
|638
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9212.60
|1289
|2010.07.06 18:11
|t/p
|639
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9222.60
|1290
|2010.07.06 18:11
|t/p
|640
|0.10
|1.2647
|1.0635
|1.2647
|10.00
|9232.60
|1291
|2010.07.06 18:11
|t/p
|641
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9242.60
|1292
|2010.07.06 18:11
|t/p
|642
|0.10
|1.2647
|1.0635
|1.2647
|10.00
|9252.60
|1293
|2010.07.06 18:11
|t/p
|643
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9262.60
|1294
|2010.07.06 18:11
|t/p
|644
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9272.60
|1295
|2010.07.06 18:11
|t/p
|645
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9282.60
|1296
|2010.07.06 18:11
|t/p
|646
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9292.60
|1297
|2010.07.06 18:11
|t/p
|647
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9302.60
|1298
|2010.07.06 18:11
|t/p
|648
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9312.60
|1299
|2010.07.06 18:11
|t/p
|649
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9322.60
|1300
|2010.07.06 18:11
|t/p
|650
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9332.60
|1301
|2010.07.06 18:19
|buy
|651
|0.10
|1.2643
|1.0641
|1.2653
|1302
|2010.07.06 18:20
|buy
|652
|0.10
|1.2644
|1.0642
|1.2654
|1303
|2010.07.06 18:20
|buy
|653
|0.10
|1.2644
|1.0642
|1.2654
|1304
|2010.07.06 18:20
|buy
|654
|0.10
|1.2644
|1.0642
|1.2654
|1305
|2010.07.06 18:20
|buy
|655
|0.10
|1.2643
|1.0641
|1.2653
|1306
|2010.07.06 18:21
|buy
|656
|0.10
|1.2644
|1.0642
|1.2654
|1307
|2010.07.06 18:21
|buy
|657
|0.10
|1.2643
|1.0641
|1.2653
|1308
|2010.07.06 18:21
|buy
|658
|0.10
|1.2642
|1.0640
|1.2652
|1309
|2010.07.06 18:21
|buy
|659
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1310
|2010.07.06 18:21
|buy
|660
|0.10
|1.2642
|1.0640
|1.2652
|1311
|2010.07.06 18:21
|buy
|661
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1312
|2010.07.06 18:21
|buy
|662
|0.10
|1.2642
|1.0640
|1.2652
|1313
|2010.07.06 18:21
|buy
|663
|0.10
|1.2641
|1.0639
|1.2651
|1314
|2010.07.06 18:21
|buy
|664
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1315
|2010.07.06 18:21
|buy
|665
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1316
|2010.07.06 18:21
|buy
|666
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1317
|2010.07.06 18:21
|buy
|667
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1318
|2010.07.06 18:21
|buy
|668
|0.10
|1.2640
|1.0638
|1.2650
|1319
|2010.07.06 18:21
|buy
|669
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1320
|2010.07.06 18:21
|buy
|670
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1321
|2010.07.06 18:21
|buy
|671
|0.10
|1.2637
|1.0635
|1.2647
|1322
|2010.07.06 18:21
|buy
|672
|0.10
|1.2636
|1.0634
|1.2646
|1323
|2010.07.06 18:21
|buy
|673
|0.10
|1.2637
|1.0635
|1.2647
|1324
|2010.07.06 18:21
|buy
|674
|0.10
|1.2636
|1.0634
|1.2646
|1325
|2010.07.06 18:21
|buy
|675
|0.10
|1.2637
|1.0635
|1.2647
|1326
|2010.07.06 18:21
|buy
|676
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1327
|2010.07.06 18:21
|buy
|677
|0.10
|1.2637
|1.0635
|1.2647
|1328
|2010.07.06 18:21
|buy
|678
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1329
|2010.07.06 18:21
|buy
|679
|0.10
|1.2637
|1.0635
|1.2647
|1330
|2010.07.06 18:21
|buy
|680
|0.10
|1.2638
|1.0636
|1.2648
|1331
|2010.07.06 18:21
|buy
|681
|0.10
|1.2639
|1.0637
|1.2649
|1332
|2010.07.06 18:44
|t/p
|671
|0.10
|1.2647
|1.0635
|1.2647
|10.00
|9342.60
|1333
|2010.07.06 18:44
|t/p
|672
|0.10
|1.2646
|1.0634
|1.2646
|10.00
|9352.60
|1334
|2010.07.06 18:44
|t/p
|673
|0.10
|1.2647
|1.0635
|1.2647
|10.00
|9362.60
|1335
|2010.07.06 18:44
|t/p
|674
|0.10
|1.2646
|1.0634
|1.2646
|10.00
|9372.60
|1336
|2010.07.06 18:44
|t/p
|675
|0.10
|1.2647
|1.0635
|1.2647
|10.00
|9382.60
|1337
|2010.07.06 18:44
|t/p
|677
|0.10
|1.2647
|1.0635
|1.2647
|10.00
|9392.60
|1338
|2010.07.06 18:44
|t/p
|679
|0.10
|1.2647
|1.0635
|1.2647
|10.00
|9402.60
|1339
|2010.07.06 19:01
|t/p
|670
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9412.60
|1340
|2010.07.06 19:01
|t/p
|676
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9422.60
|1341
|2010.07.06 19:01
|t/p
|678
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9432.60
|1342
|2010.07.06 19:01
|t/p
|680
|0.10
|1.2648
|1.0636
|1.2648
|10.00
|9442.60
|1343
|2010.07.06 19:05
|t/p
|665
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9452.60
|1344
|2010.07.06 19:05
|t/p
|667
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9462.60
|1345
|2010.07.06 19:05
|t/p
|669
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9472.60
|1346
|2010.07.06 19:05
|t/p
|681
|0.10
|1.2649
|1.0637
|1.2649
|10.00
|9482.60
|1347
|2010.07.06 19:05
|t/p
|664
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9492.60
|1348
|2010.07.06 19:05
|t/p
|666
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9502.60
|1349
|2010.07.06 19:05
|t/p
|668
|0.10
|1.2650
|1.0638
|1.2650
|10.00
|9512.60
|1350
|2010.07.06 19:05
|t/p
|659
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9522.60
|1351
|2010.07.06 19:05
|t/p
|661
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9532.60
|1352
|2010.07.06 19:05
|t/p
|663
|0.10
|1.2651
|1.0639
|1.2651
|10.00
|9542.60
|1353
|2010.07.06 19:06
|t/p
|658
|0.10
|1.2652
|1.0640
|1.2652
|10.00
|9552.60
|1354
|2010.07.06 19:06
|t/p
|660
|0.10
|1.2652
|1.0640
|1.2652
|10.00
|9562.60
|1355
|2010.07.06 19:06
|t/p
|662
|0.10
|1.2652
|1.0640
|1.2652
|10.00
|9572.60
|1356
|2010.07.06 19:06
|t/p
|651
|0.10
|1.2653
|1.0641
|1.2653
|10.00
|9582.60
|1357
|2010.07.06 19:06
|t/p
|652
|0.10
|1.2654
|1.0642
|1.2654
|10.00
|9592.60
|1358
|2010.07.06 19:06
|t/p
|653
|0.10
|1.2654
|1.0642
|1.2654
|10.00
|9602.60
|1359
|2010.07.06 19:06
|t/p
|654
|0.10
|1.2654
|1.0642
|1.2654
|10.00
|9612.60
|1360
|2010.07.06 19:06
|t/p
|655
|0.10
|1.2653
|1.0641
|1.2653
|10.00
|9622.60
|1361
|2010.07.06 19:06
|t/p
|656
|0.10
|1.2654
|1.0642
|1.2654
|10.00
|9632.60
|1362
|2010.07.06 19:06
|t/p
|657
|0.10
|1.2653
|1.0641
|1.2653
|10.00
|9642.60
|1363
|2010.07.06 19:17
|buy
|682
|0.10
|1.2648
|1.0646
|1.2658
|1364
|2010.07.06 19:17
|buy
|683
|0.10
|1.2649
|1.0647
|1.2659
|1365
|2010.07.06 19:17
|buy
|684
|0.10
|1.2648
|1.0646
|1.2658
|1366
|2010.07.06 19:17
|buy
|685
|0.10
|1.2649
|1.0647
|1.2659
|1367
|2010.07.06 19:17
|buy
|686
|0.10
|1.2649
|1.0647
|1.2659
|1368
|2010.07.06 19:19
|t/p
|682
|0.10
|1.2658
|1.0646
|1.2658
|10.00
|9652.60
|1369
|2010.07.06 19:19
|t/p
|684
|0.10
|1.2658
|1.0646
|1.2658
|10.00
|9662.60
|1370
|2010.07.06 19:26
|buy
|687
|0.10
|1.2653
|1.0651
|1.2663
|1371
|2010.07.06 19:27
|buy
|688
|0.10
|1.2653
|1.0651
|1.2663
|1372
|2010.07.06 19:27
|buy
|689
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1373
|2010.07.06 19:27
|buy
|690
|0.10
|1.2653
|1.0651
|1.2663
|1374
|2010.07.06 19:27
|buy
|691
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1375
|2010.07.06 19:27
|buy
|692
|0.10
|1.2653
|1.0651
|1.2663
|1376
|2010.07.06 19:27
|buy
|693
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1377
|2010.07.06 19:27
|buy
|694
|0.10
|1.2650
|1.0648
|1.2660
|1378
|2010.07.06 19:27
|buy
|695
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1379
|2010.07.06 19:27
|buy
|696
|0.10
|1.2650
|1.0648
|1.2660
|1380
|2010.07.06 19:27
|buy
|697
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1381
|2010.07.06 19:27
|buy
|698
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1382
|2010.07.06 19:27
|buy
|699
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1383
|2010.07.06 19:27
|buy
|700
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1384
|2010.07.06 19:27
|buy
|701
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1385
|2010.07.06 19:27
|buy
|702
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1386
|2010.07.06 19:28
|buy
|703
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1387
|2010.07.06 19:28
|buy
|704
|0.10
|1.2650
|1.0648
|1.2660
|1388
|2010.07.06 19:28
|buy
|705
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1389
|2010.07.06 19:28
|buy
|706
|0.10
|1.2650
|1.0648
|1.2660
|1390
|2010.07.06 19:28
|buy
|707
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1391
|2010.07.06 19:28
|buy
|708
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1392
|2010.07.06 19:28
|buy
|709
|0.10
|1.2651
|1.0649
|1.2661
|1393
|2010.07.06 19:28
|buy
|710
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1394
|2010.07.06 19:28
|buy
|711
|0.10
|1.2653
|1.0651
|1.2663
|1395
|2010.07.06 19:28
|buy
|712
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1396
|2010.07.06 19:28
|buy
|713
|0.10
|1.2653
|1.0651
|1.2663
|1397
|2010.07.06 19:28
|buy
|714
|0.10
|1.2652
|1.0650
|1.2662
|1398
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|714
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9634.60
|1399
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|713
|0.10
|1.2624
|1.0651
|1.2663
|-29.00
|9605.60
|1400
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|712
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9577.60
|1401
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|711
|0.10
|1.2624
|1.0651
|1.2663
|-29.00
|9548.60
|1402
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|710
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9520.60
|1403
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|709
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9493.60
|1404
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|708
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9465.60
|1405
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|707
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9438.60
|1406
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|706
|0.10
|1.2624
|1.0648
|1.2660
|-26.00
|9412.60
|1407
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|705
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9385.60
|1408
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|704
|0.10
|1.2624
|1.0648
|1.2660
|-26.00
|9359.60
|1409
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|703
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9332.60
|1410
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|702
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9304.60
|1411
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|701
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9277.60
|1412
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|700
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9249.60
|1413
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|699
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9222.60
|1414
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|698
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9194.60
|1415
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|697
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9167.60
|1416
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|696
|0.10
|1.2624
|1.0648
|1.2660
|-26.00
|9141.60
|1417
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|695
|0.10
|1.2624
|1.0649
|1.2661
|-27.00
|9114.60
|1418
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|694
|0.10
|1.2624
|1.0648
|1.2660
|-26.00
|9088.60
|1419
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|693
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9060.60
|1420
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|692
|0.10
|1.2624
|1.0651
|1.2663
|-29.00
|9031.60
|1421
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|691
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|9003.60
|1422
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|690
|0.10
|1.2624
|1.0651
|1.2663
|-29.00
|8974.60
|1423
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|689
|0.10
|1.2624
|1.0650
|1.2662
|-28.00
|8946.60
|1424
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|688
|0.10
|1.2624
|1.0651
|1.2663
|-29.00
|8917.60
|1425
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|687
|0.10
|1.2624
|1.0651
|1.2663
|-29.00
|8888.60
|1426
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|686
|0.10
|1.2624
|1.0647
|1.2659
|-25.00
|8863.60
|1427
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|685
|0.10
|1.2624
|1.0647
|1.2659
|-25.00
|8838.60
|1428
|2010.07.06 23:59
|close at stop
|683
|0.10
|1.2624
|1.0647
|1.2659
|-25.00
|8813.60