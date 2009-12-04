Strategy Tester Report
IBFX-MT4 Standard-2 (Build 226)
|Symbol
|Period
| 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=77789654; BaseLot=0.01; MaxLotSize=0.15; MinLotSize=1; UseMoneyManagement=true;
IsMicroAcc=false;
EquityPRC=2; TakeProfit=35; StopLoss=0; UseExitSignal=false;
UseTimeRestriction=false;
DayEnd=5; HourEnd=12; BreakEvenTrigger=0; TrailingStopTrigger=0; TrailingStopPips=0; EmailOn=true;
AlertOn=false;
ScreenshotOn=true;
_n="INDICATOR"; shift=0; PriceActionFilter=4; Length=22; MajorCycleStrength=2; UseCycleFilter=true;
UseFilterSMAorRSI=1; FilterStrengthSMA=26; FilterStrengthRSI=21; UseMomentumFilter=true;
MOMENTUM_PERIOD=89; MOMENTUM_PRICE=0; MomentumTriggerLong=99.636; MomentumTriggerShort=100.716;
|- 1970.01.01 00:00
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.12.04 15:50
|sell
|1
|1.00
|89.78
|0.00
|0.00
|2
|2009.12.04 15:50
|modify
|1
|1.00
|89.78
|0.00
|89.43
|3
|2009.12.04 16:20
|sell
|2
|1.00
|89.94
|0.00
|0.00
|4
|2009.12.04 16:20
|modify
|2
|1.00
|89.94
|0.00
|89.59
|5
|2009.12.04 16:30
|sell
|3
|1.00
|89.94
|0.00
|0.00
|6
|2009.12.04 16:30
|modify
|3
|1.00
|89.94
|0.00
|89.59
|7
|2009.12.07 16:18
|t/p
|2
|1.00
|89.59
|0.00
|89.59
|389.13
|10389.13
|8
|2009.12.07 16:18
|t/p
|3
|1.00
|89.59
|0.00
|89.59
|389.13
|10778.26
|9
|2009.12.07 16:52
|t/p
|1
|1.00
|89.43
|0.00
|89.43
|389.83
|11168.09
|10
|2009.12.21 18:45
|sell
|4
|1.00
|91.11
|0.00
|0.00
|11
|2009.12.21 18:45
|modify
|4
|1.00
|91.11
|0.00
|90.76
|12
|2009.12.21 20:55
|sell
|5
|1.00
|91.17
|0.00
|0.00
|13
|2009.12.21 20:55
|modify
|5
|1.00
|91.17
|0.00
|90.82
|14
|2009.12.31 16:20
|sell
|6
|1.00
|93.04
|0.00
|0.00
|15
|2009.12.31 16:20
|modify
|6
|1.00
|93.04
|0.00
|92.69
|16
|2009.12.31 17:40
|sell
|7
|1.00
|93.08
|0.00
|0.00
|17
|2009.12.31 17:40
|modify
|7
|1.00
|93.08
|0.00
|92.73
|18
|2009.12.31 17:51
|sell
|8
|1.00
|93.05
|0.00
|0.00
|19
|2009.12.31 17:51
|modify
|8
|1.00
|93.05
|0.00
|92.70
|20
|2009.12.31 18:05
|sell
|9
|1.00
|93.07
|0.00
|0.00
|21
|2009.12.31 18:05
|modify
|9
|1.00
|93.07
|0.00
|92.72
|22
|2010.01.03 23:47
|t/p
|7
|1.00
|92.73
|0.00
|92.73
|375.90
|11543.99
|23
|2010.01.03 23:47
|t/p
|9
|1.00
|92.72
|0.00
|92.72
|375.94
|11919.93
|24
|2010.01.04 13:43
|t/p
|8
|1.00
|92.70
|0.00
|92.70
|374.48
|12294.41
|25
|2010.01.04 13:43
|t/p
|6
|1.00
|92.69
|0.00
|92.69
|374.52
|12668.93
|26
|2010.01.12 17:52
|t/p
|5
|1.00
|90.82
|0.00
|90.82
|351.50
|13020.43
|27
|2010.01.12 17:53
|t/p
|4
|1.00
|90.76
|0.00
|90.76
|351.75
|13372.18
|28
|2010.01.22 02:05
|buy
|10
|1.00
|89.91
|0.00
|0.00
|29
|2010.01.22 02:05
|modify
|10
|1.00
|89.91
|0.00
|90.26
|30
|2010.01.22 03:50
|buy
|11
|1.00
|89.90
|0.00
|0.00
|31
|2010.01.22 03:50
|modify
|11
|1.00
|89.90
|0.00
|90.25
|32
|2010.01.22 06:31
|t/p
|11
|1.00
|90.25
|0.00
|90.25
|387.81
|13759.99
|33
|2010.01.22 06:32
|t/p
|10
|1.00
|90.26
|0.00
|90.26
|387.77
|14147.76
|34
|2010.01.26 05:45
|buy
|12
|1.00
|89.77
|0.00
|0.00
|35
|2010.01.26 05:45
|modify
|12
|1.00
|89.77
|0.00
|90.12
|36
|2010.01.26 06:20
|buy
|13
|1.00
|89.71
|0.00
|0.00
|37
|2010.01.26 06:20
|modify
|13
|1.00
|89.71
|0.00
|90.06
|38
|2010.01.26 06:30
|buy
|14
|1.00
|89.73
|0.00
|0.00
|39
|2010.01.26 06:30
|modify
|14
|1.00
|89.73
|0.00
|90.08
|40
|2010.01.26 06:40
|buy
|15
|1.00
|89.73
|0.00
|0.00
|41
|2010.01.26 06:40
|modify
|15
|1.00
|89.73
|0.00
|90.08
|42
|2010.01.26 06:52
|t/p
|13
|1.00
|90.06
|0.00
|90.06
|388.63
|14536.39
|43
|2010.01.26 06:53
|t/p
|14
|1.00
|90.08
|0.00
|90.08
|388.54
|14924.93
|44
|2010.01.26 06:53
|t/p
|15
|1.00
|90.08
|0.00
|90.08
|388.54
|15313.47
|45
|2010.01.26 06:55
|t/p
|12
|1.00
|90.12
|0.00
|90.12
|388.37
|15701.84
|46
|2010.01.26 10:00
|buy
|16
|1.00
|89.57
|0.00
|0.00
|47
|2010.01.26 10:00
|modify
|16
|1.00
|89.57
|0.00
|89.92
|48
|2010.01.26 10:35
|buy
|17
|1.00
|89.57
|0.00
|0.00
|49
|2010.01.26 10:35
|modify
|17
|1.00
|89.57
|0.00
|89.92
|50
|2010.01.27 04:20
|buy
|18
|1.00
|89.22
|0.00
|0.00
|51
|2010.01.27 04:20
|modify
|18
|1.00
|89.22
|0.00
|89.57
|52
|2010.01.27 10:12
|t/p
|18
|1.00
|89.57
|0.00
|89.57
|390.76
|16092.60
|53
|2010.01.27 19:20
|t/p
|16
|1.00
|89.92
|0.00
|89.92
|389.45
|16482.05
|54
|2010.01.27 19:20
|t/p
|17
|1.00
|89.92
|0.00
|89.92
|389.45
|16871.50
|55
|2010.02.04 17:57
|buy
|19
|1.00
|89.08
|0.00
|0.00
|56
|2010.02.04 17:57
|modify
|19
|1.00
|89.08
|0.00
|89.43
|57
|2010.02.04 19:20
|buy
|20
|1.00
|89.07
|0.00
|0.00
|58
|2010.02.04 19:20
|modify
|20
|1.00
|89.07
|0.00
|89.42
|59
|2010.02.04 21:40
|buy
|21
|1.00
|88.95
|0.00
|0.00
|60
|2010.02.04 21:40
|modify
|21
|1.00
|88.95
|0.00
|89.30
|61
|2010.02.04 23:14
|t/p
|21
|1.00
|89.30
|0.00
|89.30
|391.94
|17263.44
|62
|2010.02.04 23:48
|t/p
|20
|1.00
|89.42
|0.00
|89.42
|391.41
|17654.85
|63
|2010.02.05 00:07
|t/p
|19
|1.00
|89.43
|0.00
|89.43
|391.59
|18046.44
|64
|2010.03.25 16:45
|sell
|22
|1.00
|92.70
|0.00
|0.00
|65
|2010.03.25 16:45
|modify
|22
|1.00
|92.70
|0.00
|92.35
|66
|2010.03.25 17:40
|sell
|23
|1.00
|92.87
|0.00
|0.00
|67
|2010.03.25 17:40
|modify
|23
|1.00
|92.87
|0.00
|92.52
|68
|2010.03.26 00:00
|t/p
|23
|1.00
|92.52
|0.00
|92.52
|376.76
|18423.20
|69
|2010.03.26 10:23
|t/p
|22
|1.00
|92.35
|0.00
|92.35
|377.45
|18800.65
|70
|2010.04.02 14:40
|sell
|24
|1.00
|94.63
|0.00
|0.00
|71
|2010.04.02 14:40
|modify
|24
|1.00
|94.63
|0.00
|94.28
|72
|2010.04.02 15:10
|sell
|25
|1.00
|94.65
|0.00
|0.00
|73
|2010.04.02 15:10
|modify
|25
|1.00
|94.65
|0.00
|94.30
|74
|2010.04.05 15:57
|t/p
|25
|1.00
|94.30
|0.00
|94.30
|369.62
|19170.27
|75
|2010.04.05 15:57
|t/p
|24
|1.00
|94.28
|0.00
|94.28
|369.69
|19539.96
|76
|2010.05.03 16:45
|sell
|26
|1.00
|94.68
|0.00
|0.00
|77
|2010.05.03 16:45
|modify
|26
|1.00
|94.68
|0.00
|94.33
|78
|2010.05.05 13:38
|t/p
|26
|1.00
|94.33
|0.00
|94.33
|367.96
|19907.92
|79
|2010.05.06 18:35
|buy
|27
|1.00
|90.37
|0.00
|0.00
|80
|2010.05.06 18:35
|modify
|27
|1.00
|90.37
|0.00
|90.72
|81
|2010.05.06 21:03
|t/p
|27
|1.00
|90.72
|0.00
|90.72
|385.80
|20293.72
|82
|2010.05.10 06:15
|sell
|28
|1.00
|92.83
|0.00
|0.00
|83
|2010.05.10 06:15
|modify
|28
|1.00
|92.83
|0.00
|92.48
|84
|2010.05.10 06:35
|sell
|29
|1.00
|92.83
|0.00
|0.00
|85
|2010.05.10 06:35
|modify
|29
|1.00
|92.83
|0.00
|92.48
|86
|2010.05.10 08:08
|sell
|30
|1.00
|93.25
|0.00
|0.00
|87
|2010.05.10 08:08
|modify
|30
|1.00
|93.25
|0.00
|92.90
|88
|2010.05.10 08:20
|sell
|31
|1.00
|93.30
|0.00
|0.00
|89
|2010.05.10 08:20
|modify
|31
|1.00
|93.30
|0.00
|92.95
|90
|2010.05.10 13:02
|t/p
|31
|1.00
|92.95
|0.00
|92.95
|376.55
|20670.27
|91
|2010.05.10 13:02
|t/p
|30
|1.00
|92.90
|0.00
|92.90
|376.75
|21047.02
|92
|2010.05.11 06:13
|t/p
|28
|1.00
|92.48
|0.00
|92.48
|376.92
|21423.94
|93
|2010.05.11 06:13
|t/p
|29
|1.00
|92.48
|0.00
|92.48
|376.92
|21800.86
|94
|2010.05.20 14:35
|buy
|32
|1.00
|89.36
|0.00
|0.00
|95
|2010.05.20 14:35
|modify
|32
|1.00
|89.36
|0.00
|89.71
|96
|2010.05.20 14:45
|buy
|33
|1.00
|89.45
|0.00
|0.00
|97
|2010.05.20 14:45
|modify
|33
|1.00
|89.45
|0.00
|89.80
|98
|2010.05.20 15:05
|t/p
|32
|1.00
|89.71
|0.00
|89.71
|390.15
|22191.01
|99
|2010.05.20 15:05
|t/p
|33
|1.00
|89.80
|0.00
|89.80
|389.76
|22580.77