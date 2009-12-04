Strategy Tester Report
IBFX-MT4 Standard-2 (Build 226)

Symbol
Period 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=77789654; BaseLot=0.01; MaxLotSize=0.15; MinLotSize=1; UseMoneyManagement=true; IsMicroAcc=false; EquityPRC=2; TakeProfit=35; StopLoss=0; UseExitSignal=false; UseTimeRestriction=false; DayEnd=5; HourEnd=12; BreakEvenTrigger=0; TrailingStopTrigger=0; TrailingStopPips=0; EmailOn=true; AlertOn=false; ScreenshotOn=true; _n="INDICATOR"; shift=0; PriceActionFilter=4; Length=22; MajorCycleStrength=2; UseCycleFilter=true; UseFilterSMAorRSI=1; FilterStrengthSMA=26; FilterStrengthRSI=21; UseMomentumFilter=true; MOMENTUM_PERIOD=89; MOMENTUM_PRICE=0; MomentumTriggerLong=99.636; MomentumTriggerShort=100.716;
- 1970.01.01 00:00
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.12.04 15:50sell11.0089.780.000.00
22009.12.04 15:50modify11.0089.780.0089.43
32009.12.04 16:20sell21.0089.940.000.00
42009.12.04 16:20modify21.0089.940.0089.59
52009.12.04 16:30sell31.0089.940.000.00
62009.12.04 16:30modify31.0089.940.0089.59
72009.12.07 16:18t/p21.0089.590.0089.59389.1310389.13
82009.12.07 16:18t/p31.0089.590.0089.59389.1310778.26
92009.12.07 16:52t/p11.0089.430.0089.43389.8311168.09
102009.12.21 18:45sell41.0091.110.000.00
112009.12.21 18:45modify41.0091.110.0090.76
122009.12.21 20:55sell51.0091.170.000.00
132009.12.21 20:55modify51.0091.170.0090.82
142009.12.31 16:20sell61.0093.040.000.00
152009.12.31 16:20modify61.0093.040.0092.69
162009.12.31 17:40sell71.0093.080.000.00
172009.12.31 17:40modify71.0093.080.0092.73
182009.12.31 17:51sell81.0093.050.000.00
192009.12.31 17:51modify81.0093.050.0092.70
202009.12.31 18:05sell91.0093.070.000.00
212009.12.31 18:05modify91.0093.070.0092.72
222010.01.03 23:47t/p71.0092.730.0092.73375.9011543.99
232010.01.03 23:47t/p91.0092.720.0092.72375.9411919.93
242010.01.04 13:43t/p81.0092.700.0092.70374.4812294.41
252010.01.04 13:43t/p61.0092.690.0092.69374.5212668.93
262010.01.12 17:52t/p51.0090.820.0090.82351.5013020.43
272010.01.12 17:53t/p41.0090.760.0090.76351.7513372.18
282010.01.22 02:05buy101.0089.910.000.00
292010.01.22 02:05modify101.0089.910.0090.26
302010.01.22 03:50buy111.0089.900.000.00
312010.01.22 03:50modify111.0089.900.0090.25
322010.01.22 06:31t/p111.0090.250.0090.25387.8113759.99
332010.01.22 06:32t/p101.0090.260.0090.26387.7714147.76
342010.01.26 05:45buy121.0089.770.000.00
352010.01.26 05:45modify121.0089.770.0090.12
362010.01.26 06:20buy131.0089.710.000.00
372010.01.26 06:20modify131.0089.710.0090.06
382010.01.26 06:30buy141.0089.730.000.00
392010.01.26 06:30modify141.0089.730.0090.08
402010.01.26 06:40buy151.0089.730.000.00
412010.01.26 06:40modify151.0089.730.0090.08
422010.01.26 06:52t/p131.0090.060.0090.06388.6314536.39
432010.01.26 06:53t/p141.0090.080.0090.08388.5414924.93
442010.01.26 06:53t/p151.0090.080.0090.08388.5415313.47
452010.01.26 06:55t/p121.0090.120.0090.12388.3715701.84
462010.01.26 10:00buy161.0089.570.000.00
472010.01.26 10:00modify161.0089.570.0089.92
482010.01.26 10:35buy171.0089.570.000.00
492010.01.26 10:35modify171.0089.570.0089.92
502010.01.27 04:20buy181.0089.220.000.00
512010.01.27 04:20modify181.0089.220.0089.57
522010.01.27 10:12t/p181.0089.570.0089.57390.7616092.60
532010.01.27 19:20t/p161.0089.920.0089.92389.4516482.05
542010.01.27 19:20t/p171.0089.920.0089.92389.4516871.50
552010.02.04 17:57buy191.0089.080.000.00
562010.02.04 17:57modify191.0089.080.0089.43
572010.02.04 19:20buy201.0089.070.000.00
582010.02.04 19:20modify201.0089.070.0089.42
592010.02.04 21:40buy211.0088.950.000.00
602010.02.04 21:40modify211.0088.950.0089.30
612010.02.04 23:14t/p211.0089.300.0089.30391.9417263.44
622010.02.04 23:48t/p201.0089.420.0089.42391.4117654.85
632010.02.05 00:07t/p191.0089.430.0089.43391.5918046.44
642010.03.25 16:45sell221.0092.700.000.00
652010.03.25 16:45modify221.0092.700.0092.35
662010.03.25 17:40sell231.0092.870.000.00
672010.03.25 17:40modify231.0092.870.0092.52
682010.03.26 00:00t/p231.0092.520.0092.52376.7618423.20
692010.03.26 10:23t/p221.0092.350.0092.35377.4518800.65
702010.04.02 14:40sell241.0094.630.000.00
712010.04.02 14:40modify241.0094.630.0094.28
722010.04.02 15:10sell251.0094.650.000.00
732010.04.02 15:10modify251.0094.650.0094.30
742010.04.05 15:57t/p251.0094.300.0094.30369.6219170.27
752010.04.05 15:57t/p241.0094.280.0094.28369.6919539.96
762010.05.03 16:45sell261.0094.680.000.00
772010.05.03 16:45modify261.0094.680.0094.33
782010.05.05 13:38t/p261.0094.330.0094.33367.9619907.92
792010.05.06 18:35buy271.0090.370.000.00
802010.05.06 18:35modify271.0090.370.0090.72
812010.05.06 21:03t/p271.0090.720.0090.72385.8020293.72
822010.05.10 06:15sell281.0092.830.000.00
832010.05.10 06:15modify281.0092.830.0092.48
842010.05.10 06:35sell291.0092.830.000.00
852010.05.10 06:35modify291.0092.830.0092.48
862010.05.10 08:08sell301.0093.250.000.00
872010.05.10 08:08modify301.0093.250.0092.90
882010.05.10 08:20sell311.0093.300.000.00
892010.05.10 08:20modify311.0093.300.0092.95
902010.05.10 13:02t/p311.0092.950.0092.95376.5520670.27
912010.05.10 13:02t/p301.0092.900.0092.90376.7521047.02
922010.05.11 06:13t/p281.0092.480.0092.48376.9221423.94
932010.05.11 06:13t/p291.0092.480.0092.48376.9221800.86
942010.05.20 14:35buy321.0089.360.000.00
952010.05.20 14:35modify321.0089.360.0089.71
962010.05.20 14:45buy331.0089.450.000.00
972010.05.20 14:45modify331.0089.450.0089.80
982010.05.20 15:05t/p321.0089.710.0089.71390.1522191.01
992010.05.20 15:05t/p331.0089.800.0089.80389.7622580.77