Strategy Tester Report
Cyclops v 1.2
IBFX-MT4 Standard-2 (Build 226)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2010.05.13 13:40 - 2010.06.22 14:19
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=12789; BaseLot=0.01; MaxLotSize=0.08; MinLotSize=0.02; UseMoneyManagement=true;
IsMicroAcc=false;
EquityPRC=2; TakeProfit=75; StopLoss=0; UseExitSignal=false;
UseTimeRestriction=false;
DayEnd=5; HourEnd=12; BreakEvenTrigger=0; TrailingStopTrigger=0; TrailingStopPips=0; EmailOn=true;
AlertOn=false;
ScreenshotOn=true;
_n="INDICATOR"; shift=0; PriceActionFilter=4; Length=15; MajorCycleStrength=7; UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1; FilterStrengthSMA=26; FilterStrengthRSI=21; UseMomentumFilter=true;
MOMENTUM_PERIOD=89; MOMENTUM_PRICE=0; MomentumTriggerLong=100.99; MomentumTriggerShort=99.75;
|Bars in test
|38348
|Ticks modelled
|1108158
|Modelling quality
|24.94%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|20560.97
|Gross profit
|21457.87
|Gross loss
|-896.90
|Profit factor
|23.92
|Expected payoff
|41.45
|Absolute drawdown
|2105.92
|Maximal drawdown
|6802.05 (28.41%)
|Relative drawdown
|28.41% (6802.05)
|Total trades
|496
|Short positions (won %)
|294 (92.86%)
|Long positions (won %)
|202 (88.12%)
|Profit trades (% of total)
|451 (90.93%)
|Loss trades (% of total)
|45 (9.07%)
|Largest
|profit trade
|60.04
|loss trade
|-119.93
|Average
|profit trade
|47.58
|loss trade
|-19.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|258 (12437.64)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-143.06)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|12437.64 (258)
|consecutive loss (count of losses)
|-276.86 (5)
|Average
|consecutive wins
|28
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.05.13 20:37
|buy
|1
|0.02
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2
|2010.05.13 20:37
|modify
|1
|0.02
|1.4607
|0.0000
|1.4682
|3
|2010.05.13 20:38
|buy
|2
|0.02
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|4
|2010.05.13 20:38
|modify
|2
|0.02
|1.4612
|0.0000
|1.4687
|5
|2010.05.13 20:44
|buy
|3
|0.02
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|6
|2010.05.13 20:44
|modify
|3
|0.02
|1.4604
|0.0000
|1.4679
|7
|2010.05.13 20:45
|buy
|4
|0.02
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|8
|2010.05.13 20:45
|modify
|4
|0.02
|1.4604
|0.0000
|1.4679
|9
|2010.05.13 20:49
|buy
|5
|0.08
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|10
|2010.05.13 20:49
|modify
|5
|0.08
|1.4599
|0.0000
|1.4674
|11
|2010.05.13 21:36
|buy
|6
|0.08
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|12
|2010.05.13 21:36
|modify
|6
|0.08
|1.4577
|0.0000
|1.4652
|13
|2010.05.14 06:04
|buy
|7
|0.08
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|14
|2010.05.14 06:04
|modify
|7
|0.08
|1.4565
|0.0000
|1.4640
|15
|2010.05.14 07:36
|buy
|8
|0.08
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|16
|2010.05.14 07:36
|modify
|8
|0.08
|1.4555
|0.0000
|1.4630
|17
|2010.05.14 07:41
|buy
|9
|0.08
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|18
|2010.05.14 07:41
|modify
|9
|0.08
|1.4556
|0.0000
|1.4631
|19
|2010.05.14 07:52
|buy
|10
|0.08
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|20
|2010.05.14 07:52
|modify
|10
|0.08
|1.4543
|0.0000
|1.4618
|21
|2010.05.14 07:55
|buy
|11
|0.08
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|22
|2010.05.14 07:55
|modify
|11
|0.08
|1.4545
|0.0000
|1.4620
|23
|2010.05.14 09:28
|buy
|12
|0.08
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|24
|2010.05.14 09:28
|modify
|12
|0.08
|1.4533
|0.0000
|1.4608
|25
|2010.05.14 09:35
|buy
|13
|0.08
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|26
|2010.05.14 09:35
|modify
|13
|0.08
|1.4530
|0.0000
|1.4605
|27
|2010.05.14 09:41
|buy
|14
|0.08
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|28
|2010.05.14 09:41
|modify
|14
|0.08
|1.4521
|0.0000
|1.4596
|29
|2010.05.14 09:51
|buy
|15
|0.08
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|30
|2010.05.14 09:51
|modify
|15
|0.08
|1.4523
|0.0000
|1.4598
|31
|2010.05.14 09:58
|buy
|16
|0.08
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|32
|2010.05.14 09:58
|modify
|16
|0.08
|1.4516
|0.0000
|1.4591
|33
|2010.05.14 10:05
|buy
|17
|0.08
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|34
|2010.05.14 10:05
|modify
|17
|0.08
|1.4515
|0.0000
|1.4590
|35
|2010.05.14 10:12
|buy
|18
|0.08
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|36
|2010.05.14 10:12
|modify
|18
|0.08
|1.4507
|0.0000
|1.4582
|37
|2010.05.14 10:36
|buy
|19
|0.08
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|38
|2010.05.14 10:36
|modify
|19
|0.08
|1.4507
|0.0000
|1.4582
|39
|2010.05.14 11:50
|t/p
|18
|0.08
|1.4582
|0.0000
|1.4582
|60.00
|10060.00
|40
|2010.05.14 11:50
|t/p
|19
|0.08
|1.4582
|0.0000
|1.4582
|60.00
|10120.00
|41
|2010.05.14 12:28
|t/p
|17
|0.08
|1.4590
|0.0000
|1.4590
|60.00
|10180.00
|42
|2010.05.14 12:28
|t/p
|16
|0.08
|1.4591
|0.0000
|1.4591
|60.00
|10240.00
|43
|2010.05.14 12:30
|t/p
|14
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4596
|60.00
|10300.00
|44
|2010.05.14 12:30
|t/p
|15
|0.08
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|60.00
|10360.00
|45
|2010.05.14 12:39
|t/p
|13
|0.08
|1.4605
|0.0000
|1.4605
|60.00
|10420.00
|46
|2010.05.14 12:39
|t/p
|12
|0.08
|1.4608
|0.0000
|1.4608
|60.00
|10480.00
|47
|2010.05.14 12:48
|t/p
|10
|0.08
|1.4618
|0.0000
|1.4618
|60.00
|10540.00
|48
|2010.05.14 12:48
|t/p
|11
|0.08
|1.4620
|0.0000
|1.4620
|60.00
|10600.00
|49
|2010.05.14 12:51
|t/p
|8
|0.08
|1.4630
|0.0000
|1.4630
|60.00
|10660.00
|50
|2010.05.14 12:51
|t/p
|9
|0.08
|1.4631
|0.0000
|1.4631
|60.00
|10720.00
|51
|2010.05.16 23:58
|buy
|20
|0.08
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|52
|2010.05.16 23:58
|modify
|20
|0.08
|1.4472
|0.0000
|1.4547
|53
|2010.05.17 00:20
|buy
|21
|0.08
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|54
|2010.05.17 00:20
|modify
|21
|0.08
|1.4451
|0.0000
|1.4526
|55
|2010.05.17 00:24
|buy
|22
|0.08
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|56
|2010.05.17 00:24
|modify
|22
|0.08
|1.4441
|0.0000
|1.4516
|57
|2010.05.17 00:26
|buy
|23
|0.08
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|58
|2010.05.17 00:26
|modify
|23
|0.08
|1.4440
|0.0000
|1.4515
|59
|2010.05.17 00:35
|buy
|24
|0.08
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|60
|2010.05.17 00:35
|modify
|24
|0.08
|1.4436
|0.0000
|1.4511
|61
|2010.05.17 01:03
|buy
|25
|0.08
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|62
|2010.05.17 01:03
|modify
|25
|0.08
|1.4438
|0.0000
|1.4513
|63
|2010.05.17 01:34
|buy
|26
|0.08
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|64
|2010.05.17 01:34
|modify
|26
|0.08
|1.4402
|0.0000
|1.4477
|65
|2010.05.17 01:37
|buy
|27
|0.08
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|66
|2010.05.17 01:37
|modify
|27
|0.08
|1.4402
|0.0000
|1.4477
|67
|2010.05.17 02:05
|buy
|28
|0.08
|1.4387
|0.0000
|0.0000
|68
|2010.05.17 02:05
|modify
|28
|0.08
|1.4387
|0.0000
|1.4462
|69
|2010.05.17 02:10
|buy
|29
|0.08
|1.4387
|0.0000
|0.0000
|70
|2010.05.17 02:10
|modify
|29
|0.08
|1.4387
|0.0000
|1.4462
|71
|2010.05.17 02:20
|buy
|30
|0.08
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|72
|2010.05.17 02:20
|modify
|30
|0.08
|1.4365
|0.0000
|1.4440
|73
|2010.05.17 02:23
|buy
|31
|0.08
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|74
|2010.05.17 02:23
|modify
|31
|0.08
|1.4363
|0.0000
|1.4438
|75
|2010.05.17 02:28
|buy
|32
|0.08
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|76
|2010.05.17 02:28
|modify
|32
|0.08
|1.4299
|0.0000
|1.4374
|77
|2010.05.17 02:30
|buy
|33
|0.08
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|78
|2010.05.17 02:30
|modify
|33
|0.08
|1.4301
|0.0000
|1.4376
|79
|2010.05.17 02:32
|buy
|34
|0.08
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|80
|2010.05.17 02:32
|modify
|34
|0.08
|1.4290
|0.0000
|1.4365
|81
|2010.05.17 02:38
|buy
|35
|0.08
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|82
|2010.05.17 02:38
|modify
|35
|0.08
|1.4291
|0.0000
|1.4366
|83
|2010.05.17 02:40
|buy
|36
|0.08
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|84
|2010.05.17 02:40
|modify
|36
|0.08
|1.4283
|0.0000
|1.4358
|85
|2010.05.17 05:00
|t/p
|36
|0.08
|1.4358
|0.0000
|1.4358
|60.00
|10780.00
|86
|2010.05.17 06:05
|t/p
|34
|0.08
|1.4365
|0.0000
|1.4365
|60.00
|10840.00
|87
|2010.05.17 06:05
|t/p
|35
|0.08
|1.4366
|0.0000
|1.4366
|60.00
|10900.00
|88
|2010.05.17 06:06
|t/p
|32
|0.08
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|60.00
|10960.00
|89
|2010.05.17 06:07
|t/p
|33
|0.08
|1.4376
|0.0000
|1.4376
|60.00
|11020.00
|90
|2010.05.17 07:11
|t/p
|31
|0.08
|1.4438
|0.0000
|1.4438
|60.00
|11080.00
|91
|2010.05.17 07:11
|t/p
|30
|0.08
|1.4440
|0.0000
|1.4440
|60.00
|11140.00
|92
|2010.05.17 09:25
|close
|1
|0.02
|1.4449
|0.0000
|1.4682
|-31.58
|11108.42
|93
|2010.05.17 09:25
|close
|3
|0.02
|1.4449
|0.0000
|1.4679
|-30.98
|11077.44
|94
|2010.05.17 09:25
|close
|5
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4674
|-119.93
|10957.51
|95
|2010.05.17 09:25
|close
|7
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4640
|-92.76
|10864.74
|96
|2010.05.17 09:25
|close
|21
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4526
|-1.60
|10863.14
|97
|2010.05.17 09:25
|close
|23
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4515
|7.20
|10870.34
|98
|2010.05.17 09:25
|close
|25
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4513
|8.80
|10879.14
|99
|2010.05.17 09:25
|close
|27
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4477
|37.60
|10916.74
|100
|2010.05.17 09:25
|close
|29
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4462
|49.60
|10966.34
|101
|2010.05.17 09:25
|close
|2
|0.02
|1.4449
|0.0000
|1.4687
|-32.58
|10933.76
|102
|2010.05.17 09:25
|close
|6
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4652
|-102.33
|10831.43
|103
|2010.05.17 09:25
|close
|22
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4516
|6.40
|10837.83
|104
|2010.05.17 09:25
|close
|26
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4477
|37.60
|10875.43
|105
|2010.05.17 09:25
|close
|4
|0.02
|1.4449
|0.0000
|1.4679
|-30.98
|10844.45
|106
|2010.05.17 09:25
|close
|24
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4511
|10.40
|10854.85
|107
|2010.05.17 09:25
|close
|20
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4547
|-18.36
|10836.48
|108
|2010.05.17 09:25
|close
|28
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4462
|49.60
|10886.08
|109
|2010.05.17 09:25
|sell
|37
|0.02
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|110
|2010.05.17 09:25
|modify
|37
|0.02
|1.4449
|0.0000
|1.4374
|111
|2010.05.17 09:26
|sell
|38
|0.02
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|112
|2010.05.17 09:26
|modify
|38
|0.02
|1.4449
|0.0000
|1.4374
|113
|2010.05.17 09:28
|sell
|39
|0.02
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|114
|2010.05.17 09:28
|modify
|39
|0.02
|1.4449
|0.0000
|1.4374
|115
|2010.05.17 09:29
|sell
|40
|0.02
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|116
|2010.05.17 09:29
|modify
|40
|0.02
|1.4448
|0.0000
|1.4373
|117
|2010.05.17 11:34
|sell
|41
|0.08
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|118
|2010.05.17 11:34
|modify
|41
|0.08
|1.4448
|0.0000
|1.4373
|119
|2010.05.17 11:39
|sell
|42
|0.08
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|120
|2010.05.17 11:39
|modify
|42
|0.08
|1.4450
|0.0000
|1.4375
|121
|2010.05.17 11:49
|sell
|43
|0.08
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|122
|2010.05.17 11:49
|modify
|43
|0.08
|1.4454
|0.0000
|1.4379
|123
|2010.05.17 11:51
|sell
|44
|0.08
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|124
|2010.05.17 11:51
|modify
|44
|0.08
|1.4460
|0.0000
|1.4385
|125
|2010.05.17 11:53
|sell
|45
|0.08
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|126
|2010.05.17 11:53
|modify
|45
|0.08
|1.4456
|0.0000
|1.4381
|127
|2010.05.17 11:57
|sell
|46
|0.08
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|128
|2010.05.17 11:57
|modify
|46
|0.08
|1.4461
|0.0000
|1.4386
|129
|2010.05.17 11:58
|sell
|47
|0.08
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|130
|2010.05.17 11:58
|modify
|47
|0.08
|1.4463
|0.0000
|1.4388
|131
|2010.05.17 11:59
|sell
|48
|0.08
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|132
|2010.05.17 11:59
|modify
|48
|0.08
|1.4463
|0.0000
|1.4388
|133
|2010.05.17 12:02
|sell
|49
|0.08
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|134
|2010.05.17 12:02
|modify
|49
|0.08
|1.4461
|0.0000
|1.4386
|135
|2010.05.17 12:04
|sell
|50
|0.08
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|136
|2010.05.17 12:04
|modify
|50
|0.08
|1.4464
|0.0000
|1.4389
|137
|2010.05.17 13:27
|sell
|51
|0.08
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|138
|2010.05.17 13:27
|modify
|51
|0.08
|1.4475
|0.0000
|1.4400
|139
|2010.05.17 13:29
|sell
|52
|0.08
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|140
|2010.05.17 13:29
|modify
|52
|0.08
|1.4473
|0.0000
|1.4398
|141
|2010.05.17 13:42
|sell
|53
|0.08
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|142
|2010.05.17 13:42
|modify
|53
|0.08
|1.4492
|0.0000
|1.4417
|143
|2010.05.17 15:04
|t/p
|53
|0.08
|1.4417
|0.0000
|1.4417
|60.00
|10946.08
|144
|2010.05.17 15:53
|t/p
|51
|0.08
|1.4400
|0.0000
|1.4400
|60.00
|11006.08
|145
|2010.05.17 15:53
|t/p
|52
|0.08
|1.4398
|0.0000
|1.4398
|60.00
|11066.08
|146
|2010.05.17 15:56
|t/p
|50
|0.08
|1.4389
|0.0000
|1.4389
|60.00
|11126.08
|147
|2010.05.17 15:56
|t/p
|47
|0.08
|1.4388
|0.0000
|1.4388
|60.00
|11186.08
|148
|2010.05.17 15:56
|t/p
|48
|0.08
|1.4388
|0.0000
|1.4388
|60.00
|11246.08
|149
|2010.05.17 15:59
|t/p
|46
|0.08
|1.4386
|0.0000
|1.4386
|60.00
|11306.08
|150
|2010.05.17 15:59
|t/p
|49
|0.08
|1.4386
|0.0000
|1.4386
|60.00
|11366.08
|151
|2010.05.17 16:00
|t/p
|44
|0.08
|1.4385
|0.0000
|1.4385
|60.00
|11426.08
|152
|2010.05.17 16:00
|t/p
|45
|0.08
|1.4381
|0.0000
|1.4381
|60.00
|11486.08
|153
|2010.05.17 16:00
|t/p
|43
|0.08
|1.4379
|0.0000
|1.4379
|60.00
|11546.08
|154
|2010.05.17 16:00
|t/p
|42
|0.08
|1.4375
|0.0000
|1.4375
|60.00
|11606.08
|155
|2010.05.17 16:00
|t/p
|37
|0.02
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|15.00
|11621.08
|156
|2010.05.17 16:00
|t/p
|38
|0.02
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|15.00
|11636.08
|157
|2010.05.17 16:00
|t/p
|39
|0.02
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|15.00
|11651.08
|158
|2010.05.17 16:00
|t/p
|40
|0.02
|1.4373
|0.0000
|1.4373
|15.00
|11666.08
|159
|2010.05.17 16:00
|t/p
|41
|0.08
|1.4373
|0.0000
|1.4373
|60.00
|11726.08
|160
|2010.05.18 07:27
|sell
|54
|0.02
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|161
|2010.05.18 07:27
|modify
|54
|0.02
|1.4499
|0.0000
|1.4424
|162
|2010.05.18 07:31
|sell
|55
|0.02
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|163
|2010.05.18 07:31
|modify
|55
|0.02
|1.4493
|0.0000
|1.4418
|164
|2010.05.18 09:09
|t/p
|54
|0.02
|1.4424
|0.0000
|1.4424
|15.00
|11741.08
|165
|2010.05.18 09:10
|t/p
|55
|0.02
|1.4418
|0.0000
|1.4418
|15.00
|11756.08
|166
|2010.05.18 19:03
|buy
|56
|0.02
|1.4320
|0.0000
|0.0000
|167
|2010.05.18 19:03
|modify
|56
|0.02
|1.4320
|0.0000
|1.4395
|168
|2010.05.18 19:36
|buy
|57
|0.02
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|169
|2010.05.18 19:36
|modify
|57
|0.02
|1.4327
|0.0000
|1.4402
|170
|2010.05.18 21:22
|buy
|58
|0.02
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|171
|2010.05.18 21:22
|modify
|58
|0.02
|1.4299
|0.0000
|1.4374
|172
|2010.05.18 21:31
|buy
|59
|0.02
|1.4284
|0.0000
|0.0000
|173
|2010.05.18 21:31
|modify
|59
|0.02
|1.4284
|0.0000
|1.4359
|174
|2010.05.18 21:36
|buy
|60
|0.08
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|175
|2010.05.18 21:36
|modify
|60
|0.08
|1.4283
|0.0000
|1.4358
|176
|2010.05.18 21:37
|buy
|61
|0.08
|1.4284
|0.0000
|0.0000
|177
|2010.05.18 21:37
|modify
|61
|0.08
|1.4284
|0.0000
|1.4359
|178
|2010.05.18 21:38
|buy
|62
|0.08
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|179
|2010.05.18 21:38
|modify
|62
|0.08
|1.4290
|0.0000
|1.4365
|180
|2010.05.18 22:05
|buy
|63
|0.08
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|181
|2010.05.18 22:05
|modify
|63
|0.08
|1.4286
|0.0000
|1.4361
|182
|2010.05.19 00:01
|buy
|64
|0.08
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|183
|2010.05.19 00:01
|modify
|64
|0.08
|1.4263
|0.0000
|1.4338
|184
|2010.05.19 00:02
|buy
|65
|0.08
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|185
|2010.05.19 00:02
|modify
|65
|0.08
|1.4277
|0.0000
|1.4352
|186
|2010.05.19 00:41
|buy
|66
|0.08
|1.4261
|0.0000
|0.0000
|187
|2010.05.19 00:41
|modify
|66
|0.08
|1.4261
|0.0000
|1.4336
|188
|2010.05.19 00:45
|buy
|67
|0.08
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|189
|2010.05.19 00:45
|modify
|67
|0.08
|1.4258
|0.0000
|1.4333
|190
|2010.05.19 00:59
|buy
|68
|0.08
|1.4253
|0.0000
|0.0000
|191
|2010.05.19 00:59
|modify
|68
|0.08
|1.4253
|0.0000
|1.4328
|192
|2010.05.19 01:04
|buy
|69
|0.08
|1.4250
|0.0000
|0.0000
|193
|2010.05.19 01:04
|modify
|69
|0.08
|1.4250
|0.0000
|1.4325
|194
|2010.05.19 01:08
|buy
|70
|0.08
|1.4254
|0.0000
|0.0000
|195
|2010.05.19 01:08
|modify
|70
|0.08
|1.4254
|0.0000
|1.4329
|196
|2010.05.19 01:55
|buy
|71
|0.08
|1.4244
|0.0000
|0.0000
|197
|2010.05.19 01:55
|modify
|71
|0.08
|1.4244
|0.0000
|1.4319
|198
|2010.05.19 05:37
|t/p
|71
|0.08
|1.4319
|0.0000
|1.4319
|60.00
|11816.08
|199
|2010.05.19 05:37
|t/p
|69
|0.08
|1.4325
|0.0000
|1.4325
|60.00
|11876.08
|200
|2010.05.19 06:36
|t/p
|68
|0.08
|1.4328
|0.0000
|1.4328
|60.00
|11936.08
|201
|2010.05.19 06:36
|t/p
|70
|0.08
|1.4329
|0.0000
|1.4329
|60.00
|11996.08
|202
|2010.05.19 06:36
|t/p
|67
|0.08
|1.4333
|0.0000
|1.4333
|60.00
|12056.08
|203
|2010.05.19 06:44
|t/p
|66
|0.08
|1.4336
|0.0000
|1.4336
|60.00
|12116.08
|204
|2010.05.19 06:45
|t/p
|64
|0.08
|1.4338
|0.0000
|1.4338
|60.00
|12176.08
|205
|2010.05.19 07:01
|t/p
|65
|0.08
|1.4352
|0.0000
|1.4352
|60.00
|12236.08
|206
|2010.05.19 07:01
|t/p
|60
|0.08
|1.4358
|0.0000
|1.4358
|60.04
|12296.12
|207
|2010.05.19 07:01
|t/p
|59
|0.02
|1.4359
|0.0000
|1.4359
|15.01
|12311.13
|208
|2010.05.19 07:01
|t/p
|61
|0.08
|1.4359
|0.0000
|1.4359
|60.04
|12371.16
|209
|2010.05.19 07:01
|t/p
|63
|0.08
|1.4361
|0.0000
|1.4361
|60.04
|12431.20
|210
|2010.05.19 07:01
|t/p
|62
|0.08
|1.4365
|0.0000
|1.4365
|60.04
|12491.23
|211
|2010.05.19 13:25
|t/p
|58
|0.02
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|15.01
|12506.24
|212
|2010.05.19 14:33
|t/p
|56
|0.02
|1.4395
|0.0000
|1.4395
|15.01
|12521.25
|213
|2010.05.19 14:34
|t/p
|57
|0.02
|1.4402
|0.0000
|1.4402
|15.01
|12536.26
|214
|2010.05.19 18:04
|sell
|72
|0.02
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|215
|2010.05.19 18:04
|modify
|72
|0.02
|1.4410
|0.0000
|1.4335
|216
|2010.05.19 18:10
|sell
|73
|0.02
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|217
|2010.05.19 18:10
|modify
|73
|0.02
|1.4416
|0.0000
|1.4341
|218
|2010.05.19 18:17
|sell
|74
|0.02
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|219
|2010.05.19 18:17
|modify
|74
|0.02
|1.4413
|0.0000
|1.4338
|220
|2010.05.19 18:20
|sell
|75
|0.02
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|221
|2010.05.19 18:20
|modify
|75
|0.02
|1.4415
|0.0000
|1.4340
|222
|2010.05.19 18:21
|sell
|76
|0.08
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|223
|2010.05.19 18:21
|modify
|76
|0.08
|1.4420
|0.0000
|1.4345
|224
|2010.05.19 18:22
|sell
|77
|0.08
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|225
|2010.05.19 18:22
|modify
|77
|0.08
|1.4414
|0.0000
|1.4339
|226
|2010.05.19 18:45
|sell
|78
|0.08
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|227
|2010.05.19 18:45
|modify
|78
|0.08
|1.4421
|0.0000
|1.4346
|228
|2010.05.19 18:51
|sell
|79
|0.08
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|229
|2010.05.19 18:51
|modify
|79
|0.08
|1.4428
|0.0000
|1.4353
|230
|2010.05.19 20:46
|sell
|80
|0.08
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|231
|2010.05.19 20:46
|modify
|80
|0.08
|1.4444
|0.0000
|1.4369
|232
|2010.05.19 20:48
|sell
|81
|0.08
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|233
|2010.05.19 20:48
|modify
|81
|0.08
|1.4443
|0.0000
|1.4368
|234
|2010.05.19 20:52
|sell
|82
|0.08
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|235
|2010.05.19 20:52
|modify
|82
|0.08
|1.4443
|0.0000
|1.4368
|236
|2010.05.19 20:57
|sell
|83
|0.08
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|237
|2010.05.19 20:57
|modify
|83
|0.08
|1.4442
|0.0000
|1.4367
|238
|2010.05.19 21:06
|sell
|84
|0.08
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|239
|2010.05.19 21:06
|modify
|84
|0.08
|1.4447
|0.0000
|1.4372
|240
|2010.05.19 21:12
|sell
|85
|0.08
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|241
|2010.05.19 21:12
|modify
|85
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4374
|242
|2010.05.19 21:13
|sell
|86
|0.08
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|243
|2010.05.19 21:13
|modify
|86
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4374
|244
|2010.05.19 21:16
|sell
|87
|0.08
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|245
|2010.05.19 21:16
|modify
|87
|0.08
|1.4451
|0.0000
|1.4376
|246
|2010.05.19 21:23
|sell
|88
|0.08
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|247
|2010.05.19 21:23
|modify
|88
|0.08
|1.4458
|0.0000
|1.4383
|248
|2010.05.19 21:25
|sell
|89
|0.08
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|249
|2010.05.19 21:25
|modify
|89
|0.08
|1.4459
|0.0000
|1.4384
|250
|2010.05.20 01:19
|t/p
|89
|0.08
|1.4384
|0.0000
|1.4384
|59.89
|12596.15
|251
|2010.05.20 01:19
|t/p
|88
|0.08
|1.4383
|0.0000
|1.4383
|59.89
|12656.05
|252
|2010.05.20 01:25
|t/p
|87
|0.08
|1.4376
|0.0000
|1.4376
|59.89
|12715.94
|253
|2010.05.20 05:24
|t/p
|85
|0.08
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|59.89
|12775.84
|254
|2010.05.20 05:24
|t/p
|86
|0.08
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|59.89
|12835.73
|255
|2010.05.20 05:24
|t/p
|84
|0.08
|1.4372
|0.0000
|1.4372
|59.89
|12895.62
|256
|2010.05.20 05:24
|t/p
|80
|0.08
|1.4369
|0.0000
|1.4369
|59.89
|12955.52
|257
|2010.05.20 05:30
|t/p
|81
|0.08
|1.4368
|0.0000
|1.4368
|59.89
|13015.41
|258
|2010.05.20 05:30
|t/p
|82
|0.08
|1.4368
|0.0000
|1.4368
|59.89
|13075.31
|259
|2010.05.20 05:30
|t/p
|83
|0.08
|1.4367
|0.0000
|1.4367
|59.89
|13135.20
|260
|2010.05.20 05:36
|t/p
|79
|0.08
|1.4353
|0.0000
|1.4353
|59.89
|13195.09
|261
|2010.05.20 05:36
|t/p
|78
|0.08
|1.4346
|0.0000
|1.4346
|59.89
|13254.99
|262
|2010.05.20 05:36
|t/p
|76
|0.08
|1.4345
|0.0000
|1.4345
|59.89
|13314.88
|263
|2010.05.20 05:52
|t/p
|73
|0.02
|1.4341
|0.0000
|1.4341
|14.97
|13329.86
|264
|2010.05.20 05:52
|t/p
|75
|0.02
|1.4340
|0.0000
|1.4340
|14.97
|13344.83
|265
|2010.05.20 05:52
|t/p
|77
|0.08
|1.4339
|0.0000
|1.4339
|59.89
|13404.72
|266
|2010.05.20 05:52
|t/p
|74
|0.02
|1.4338
|0.0000
|1.4338
|14.97
|13419.70
|267
|2010.05.20 05:52
|t/p
|72
|0.02
|1.4335
|0.0000
|1.4335
|14.97
|13434.67
|268
|2010.05.20 11:21
|buy
|90
|0.02
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|269
|2010.05.20 11:21
|modify
|90
|0.02
|1.4298
|0.0000
|1.4373
|270
|2010.05.20 11:30
|buy
|91
|0.02
|1.4273
|0.0000
|0.0000
|271
|2010.05.20 11:30
|modify
|91
|0.02
|1.4273
|0.0000
|1.4348
|272
|2010.05.20 11:33
|buy
|92
|0.02
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|273
|2010.05.20 11:33
|modify
|92
|0.02
|1.4271
|0.0000
|1.4346
|274
|2010.05.20 11:34
|buy
|93
|0.02
|1.4276
|0.0000
|0.0000
|275
|2010.05.20 11:34
|modify
|93
|0.02
|1.4276
|0.0000
|1.4351
|276
|2010.05.20 12:27
|buy
|94
|0.08
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|277
|2010.05.20 12:27
|modify
|94
|0.08
|1.4272
|0.0000
|1.4347
|278
|2010.05.20 12:33
|buy
|95
|0.08
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|279
|2010.05.20 12:33
|modify
|95
|0.08
|1.4260
|0.0000
|1.4335
|280
|2010.05.20 12:36
|buy
|96
|0.08
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|281
|2010.05.20 12:36
|modify
|96
|0.08
|1.4263
|0.0000
|1.4338
|282
|2010.05.20 14:24
|buy
|97
|0.08
|1.4254
|0.0000
|0.0000
|283
|2010.05.20 14:24
|modify
|97
|0.08
|1.4254
|0.0000
|1.4329
|284
|2010.05.20 14:26
|buy
|98
|0.08
|1.4248
|0.0000
|0.0000
|285
|2010.05.20 14:26
|modify
|98
|0.08
|1.4248
|0.0000
|1.4323
|286
|2010.05.20 15:06
|t/p
|98
|0.08
|1.4323
|0.0000
|1.4323
|60.00
|13494.67
|287
|2010.05.20 15:07
|t/p
|97
|0.08
|1.4329
|0.0000
|1.4329
|60.00
|13554.67
|288
|2010.05.20 15:29
|t/p
|95
|0.08
|1.4335
|0.0000
|1.4335
|60.00
|13614.67
|289
|2010.05.20 15:29
|t/p
|96
|0.08
|1.4338
|0.0000
|1.4338
|60.00
|13674.67
|290
|2010.05.20 15:31
|t/p
|92
|0.02
|1.4346
|0.0000
|1.4346
|15.00
|13689.67
|291
|2010.05.20 15:31
|t/p
|94
|0.08
|1.4347
|0.0000
|1.4347
|60.00
|13749.67
|292
|2010.05.20 15:31
|t/p
|91
|0.02
|1.4348
|0.0000
|1.4348
|15.00
|13764.67
|293
|2010.05.20 15:39
|t/p
|93
|0.02
|1.4351
|0.0000
|1.4351
|15.00
|13779.67
|294
|2010.05.20 17:24
|t/p
|90
|0.02
|1.4373
|0.0000
|1.4373
|15.00
|13794.67
|295
|2010.05.20 17:46
|sell
|99
|0.02
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|296
|2010.05.20 17:46
|modify
|99
|0.02
|1.4402
|0.0000
|1.4327
|297
|2010.05.20 17:49
|sell
|100
|0.02
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|298
|2010.05.20 17:49
|modify
|100
|0.02
|1.4409
|0.0000
|1.4334
|299
|2010.05.20 17:51
|sell
|101
|0.02
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|300
|2010.05.20 17:51
|modify
|101
|0.02
|1.4413
|0.0000
|1.4338
|301
|2010.05.20 17:54
|sell
|102
|0.02
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|302
|2010.05.20 17:54
|modify
|102
|0.02
|1.4419
|0.0000
|1.4344
|303
|2010.05.20 17:55
|sell
|103
|0.08
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|304
|2010.05.20 17:55
|modify
|103
|0.08
|1.4419
|0.0000
|1.4344
|305
|2010.05.20 17:56
|sell
|104
|0.08
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|306
|2010.05.20 17:56
|modify
|104
|0.08
|1.4409
|0.0000
|1.4334
|307
|2010.05.20 18:25
|sell
|105
|0.08
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|308
|2010.05.20 18:25
|modify
|105
|0.08
|1.4429
|0.0000
|1.4354
|309
|2010.05.20 18:28
|sell
|106
|0.08
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|310
|2010.05.20 18:28
|modify
|106
|0.08
|1.4429
|0.0000
|1.4354
|311
|2010.05.20 18:38
|sell
|107
|0.08
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|312
|2010.05.20 18:38
|modify
|107
|0.08
|1.4447
|0.0000
|1.4372
|313
|2010.05.20 18:41
|sell
|108
|0.08
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|314
|2010.05.20 18:41
|modify
|108
|0.08
|1.4449
|0.0000
|1.4374
|315
|2010.05.20 18:44
|sell
|109
|0.08
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|316
|2010.05.20 18:44
|modify
|109
|0.08
|1.4440
|0.0000
|1.4365
|317
|2010.05.20 18:49
|sell
|110
|0.08
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|318
|2010.05.20 18:49
|modify
|110
|0.08
|1.4453
|0.0000
|1.4378
|319
|2010.05.20 18:50
|sell
|111
|0.08
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|320
|2010.05.20 18:50
|modify
|111
|0.08
|1.4450
|0.0000
|1.4375
|321
|2010.05.20 18:54
|sell
|112
|0.08
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|322
|2010.05.20 18:54
|modify
|112
|0.08
|1.4448
|0.0000
|1.4373
|323
|2010.05.20 20:10
|t/p
|110
|0.08
|1.4378
|0.0000
|1.4378
|60.00
|13854.67
|324
|2010.05.20 20:13
|t/p
|111
|0.08
|1.4375
|0.0000
|1.4375
|60.00
|13914.67
|325
|2010.05.20 20:13
|t/p
|108
|0.08
|1.4374
|0.0000
|1.4374
|60.00
|13974.67
|326
|2010.05.20 20:13
|t/p
|107
|0.08
|1.4372
|0.0000
|1.4372
|60.00
|14034.67
|327
|2010.05.20 20:13
|t/p
|112
|0.08
|1.4373
|0.0000
|1.4373
|60.00
|14094.67
|328
|2010.05.20 20:14
|t/p
|109
|0.08
|1.4365
|0.0000
|1.4365
|60.00
|14154.67
|329
|2010.05.20 20:14
|t/p
|105
|0.08
|1.4354
|0.0000
|1.4354
|60.00
|14214.67
|330
|2010.05.20 20:14
|t/p
|106
|0.08
|1.4354
|0.0000
|1.4354
|60.00
|14274.67
|331
|2010.05.20 21:37
|t/p
|102
|0.02
|1.4344
|0.0000
|1.4344
|15.00
|14289.67
|332
|2010.05.20 21:37
|t/p
|103
|0.08
|1.4344
|0.0000
|1.4344
|60.00
|14349.67
|333
|2010.05.20 23:07
|t/p
|101
|0.02
|1.4338
|0.0000
|1.4338
|15.00
|14364.67
|334
|2010.05.20 23:17
|t/p
|100
|0.02
|1.4334
|0.0000
|1.4334
|15.00
|14379.67
|335
|2010.05.20 23:17
|t/p
|104
|0.08
|1.4334
|0.0000
|1.4334
|60.00
|14439.67
|336
|2010.05.21 11:07
|t/p
|99
|0.02
|1.4327
|0.0000
|1.4327
|14.99
|14454.66
|337
|2010.05.21 15:09
|sell
|113
|0.02
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|338
|2010.05.21 15:09
|modify
|113
|0.02
|1.4458
|0.0000
|1.4383
|339
|2010.05.21 15:11
|sell
|114
|0.02
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|340
|2010.05.21 15:11
|modify
|114
|0.02
|1.4451
|0.0000
|1.4376
|341
|2010.05.21 15:33
|sell
|115
|0.02
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|342
|2010.05.21 15:33
|modify
|115
|0.02
|1.4461
|0.0000
|1.4386
|343
|2010.05.21 15:34
|sell
|116
|0.02
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|344
|2010.05.21 15:34
|modify
|116
|0.02
|1.4458
|0.0000
|1.4383
|345
|2010.05.21 15:44
|sell
|117
|0.08
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|346
|2010.05.21 15:44
|modify
|117
|0.08
|1.4465
|0.0000
|1.4390
|347
|2010.05.21 15:45
|sell
|118
|0.08
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|348
|2010.05.21 15:45
|modify
|118
|0.08
|1.4463
|0.0000
|1.4388
|349
|2010.05.21 15:48
|sell
|119
|0.08
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|350
|2010.05.21 15:48
|modify
|119
|0.08
|1.4469
|0.0000
|1.4394
|351
|2010.05.21 16:25
|sell
|120
|0.08
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|352
|2010.05.21 16:25
|modify
|120
|0.08
|1.4469
|0.0000
|1.4394
|353
|2010.05.21 18:32
|sell
|121
|0.08
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|354
|2010.05.21 18:32
|modify
|121
|0.08
|1.4469
|0.0000
|1.4394
|355
|2010.05.21 18:35
|sell
|122
|0.08
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|356
|2010.05.21 18:35
|modify
|122
|0.08
|1.4472
|0.0000
|1.4397
|357
|2010.05.21 18:39
|sell
|123
|0.08
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|358
|2010.05.21 18:39
|modify
|123
|0.08
|1.4472
|0.0000
|1.4397
|359
|2010.05.21 19:52
|sell
|124
|0.08
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|360
|2010.05.21 19:52
|modify
|124
|0.08
|1.4492
|0.0000
|1.4417
|361
|2010.05.21 19:53
|sell
|125
|0.08
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|362
|2010.05.21 19:53
|modify
|125
|0.08
|1.4491
|0.0000
|1.4416
|363
|2010.05.21 19:54
|sell
|126
|0.08
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|364
|2010.05.21 19:54
|modify
|126
|0.08
|1.4491
|0.0000
|1.4416
|365
|2010.05.24 01:06
|t/p
|124
|0.08
|1.4417
|0.0000
|1.4417
|59.96
|14514.63
|366
|2010.05.24 01:06
|t/p
|125
|0.08
|1.4416
|0.0000
|1.4416
|59.96
|14574.59
|367
|2010.05.24 01:06
|t/p
|126
|0.08
|1.4416
|0.0000
|1.4416
|59.96
|14634.56
|368
|2010.05.24 04:33
|sell
|127
|0.08
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|369
|2010.05.24 04:33
|modify
|127
|0.08
|1.4493
|0.0000
|1.4418
|370
|2010.05.24 04:38
|sell
|128
|0.08
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|371
|2010.05.24 04:38
|modify
|128
|0.08
|1.4494
|0.0000
|1.4419
|372
|2010.05.24 04:40
|sell
|129
|0.08
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|373
|2010.05.24 04:40
|modify
|129
|0.08
|1.4495
|0.0000
|1.4420
|374
|2010.05.24 07:13
|sell
|130
|0.08
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|375
|2010.05.24 07:13
|modify
|130
|0.08
|1.4505
|0.0000
|1.4430
|376
|2010.05.24 07:20
|sell
|131
|0.08
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|377
|2010.05.24 07:20
|modify
|131
|0.08
|1.4518
|0.0000
|1.4443
|378
|2010.05.24 07:24
|sell
|132
|0.08
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|379
|2010.05.24 07:24
|modify
|132
|0.08
|1.4520
|0.0000
|1.4445
|380
|2010.05.24 07:25
|sell
|133
|0.08
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|381
|2010.05.24 07:25
|modify
|133
|0.08
|1.4521
|0.0000
|1.4446
|382
|2010.05.24 07:28
|sell
|134
|0.08
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|383
|2010.05.24 07:28
|modify
|134
|0.08
|1.4521
|0.0000
|1.4446
|384
|2010.05.24 08:07
|t/p
|133
|0.08
|1.4446
|0.0000
|1.4446
|60.00
|14694.56
|385
|2010.05.24 08:07
|t/p
|134
|0.08
|1.4446
|0.0000
|1.4446
|60.00
|14754.56
|386
|2010.05.24 08:07
|t/p
|132
|0.08
|1.4445
|0.0000
|1.4445
|60.00
|14814.56
|387
|2010.05.24 08:07
|t/p
|131
|0.08
|1.4443
|0.0000
|1.4443
|60.00
|14874.56
|388
|2010.05.24 08:08
|t/p
|130
|0.08
|1.4430
|0.0000
|1.4430
|60.00
|14934.56
|389
|2010.05.24 08:47
|t/p
|129
|0.08
|1.4420
|0.0000
|1.4420
|60.00
|14994.56
|390
|2010.05.24 08:47
|t/p
|128
|0.08
|1.4419
|0.0000
|1.4419
|60.00
|15054.56
|391
|2010.05.24 08:47
|t/p
|127
|0.08
|1.4418
|0.0000
|1.4418
|60.00
|15114.56
|392
|2010.05.24 10:21
|t/p
|122
|0.08
|1.4397
|0.0000
|1.4397
|59.96
|15174.52
|393
|2010.05.24 10:21
|t/p
|123
|0.08
|1.4397
|0.0000
|1.4397
|59.96
|15234.49
|394
|2010.05.24 10:21
|t/p
|119
|0.08
|1.4394
|0.0000
|1.4394
|59.96
|15294.45
|395
|2010.05.24 10:21
|t/p
|120
|0.08
|1.4394
|0.0000
|1.4394
|59.96
|15354.42
|396
|2010.05.24 10:21
|t/p
|121
|0.08
|1.4394
|0.0000
|1.4394
|59.96
|15414.38
|397
|2010.05.24 10:21
|t/p
|117
|0.08
|1.4390
|0.0000
|1.4390
|59.96
|15474.35
|398
|2010.05.24 10:22
|t/p
|118
|0.08
|1.4388
|0.0000
|1.4388
|59.96
|15534.31
|399
|2010.05.24 10:22
|t/p
|115
|0.02
|1.4386
|0.0000
|1.4386
|14.99
|15549.30
|400
|2010.05.24 10:22
|t/p
|113
|0.02
|1.4383
|0.0000
|1.4383
|14.99
|15564.29
|401
|2010.05.24 10:22
|t/p
|116
|0.02
|1.4383
|0.0000
|1.4383
|14.99
|15579.28
|402
|2010.05.24 10:23
|t/p
|114
|0.02
|1.4376
|0.0000
|1.4376
|14.99
|15594.27
|403
|2010.05.24 10:52
|buy
|135
|0.02
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|404
|2010.05.24 10:52
|modify
|135
|0.02
|1.4363
|0.0000
|1.4438
|405
|2010.05.24 10:54
|buy
|136
|0.02
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|406
|2010.05.24 10:54
|modify
|136
|0.02
|1.4363
|0.0000
|1.4438
|407
|2010.05.24 10:56
|buy
|137
|0.02
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|408
|2010.05.24 10:56
|modify
|137
|0.02
|1.4363
|0.0000
|1.4438
|409
|2010.05.24 10:59
|buy
|138
|0.02
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|410
|2010.05.24 10:59
|modify
|138
|0.02
|1.4362
|0.0000
|1.4437
|411
|2010.05.24 11:22
|buy
|139
|0.08
|1.4360
|0.0000
|0.0000
|412
|2010.05.24 11:22
|modify
|139
|0.08
|1.4360
|0.0000
|1.4435
|413
|2010.05.24 12:05
|buy
|140
|0.08
|1.4359
|0.0000
|0.0000
|414
|2010.05.24 12:05
|modify
|140
|0.08
|1.4359
|0.0000
|1.4434
|415
|2010.05.24 12:21
|buy
|141
|0.08
|1.4360
|0.0000
|0.0000
|416
|2010.05.24 12:21
|modify
|141
|0.08
|1.4360
|0.0000
|1.4435
|417
|2010.05.24 15:30
|t/p
|140
|0.08
|1.4434
|0.0000
|1.4434
|60.00
|15654.27
|418
|2010.05.24 15:42
|t/p
|139
|0.08
|1.4435
|0.0000
|1.4435
|60.00
|15714.27
|419
|2010.05.24 15:42
|t/p
|141
|0.08
|1.4435
|0.0000
|1.4435
|60.00
|15774.27
|420
|2010.05.24 15:42
|t/p
|138
|0.02
|1.4437
|0.0000
|1.4437
|15.00
|15789.27
|421
|2010.05.24 15:43
|t/p
|135
|0.02
|1.4438
|0.0000
|1.4438
|15.00
|15804.27
|422
|2010.05.24 15:43
|t/p
|136
|0.02
|1.4438
|0.0000
|1.4438
|15.00
|15819.27
|423
|2010.05.24 15:43
|t/p
|137
|0.02
|1.4438
|0.0000
|1.4438
|15.00
|15834.27
|424
|2010.05.25 00:58
|buy
|142
|0.02
|1.4351
|0.0000
|0.0000
|425
|2010.05.25 00:58
|modify
|142
|0.02
|1.4351
|0.0000
|1.4426
|426
|2010.05.25 01:01
|buy
|143
|0.02
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|427
|2010.05.25 01:01
|modify
|143
|0.02
|1.4352
|0.0000
|1.4427
|428
|2010.05.25 01:03
|buy
|144
|0.02
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|429
|2010.05.25 01:03
|modify
|144
|0.02
|1.4349
|0.0000
|1.4424
|430
|2010.05.25 01:04
|buy
|145
|0.02
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|431
|2010.05.25 01:04
|modify
|145
|0.02
|1.4349
|0.0000
|1.4424
|432
|2010.05.25 04:01
|buy
|146
|0.08
|1.4351
|0.0000
|0.0000
|433
|2010.05.25 04:01
|modify
|146
|0.08
|1.4351
|0.0000
|1.4426
|434
|2010.05.25 05:34
|buy
|147
|0.08
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|435
|2010.05.25 05:34
|modify
|147
|0.08
|1.4340
|0.0000
|1.4415
|436
|2010.05.25 05:49
|buy
|148
|0.08
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|437
|2010.05.25 05:49
|modify
|148
|0.08
|1.4338
|0.0000
|1.4413
|438
|2010.05.25 05:57
|buy
|149
|0.08
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|439
|2010.05.25 05:57
|modify
|149
|0.08
|1.4338
|0.0000
|1.4413
|440
|2010.05.25 06:00
|buy
|150
|0.08
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|441
|2010.05.25 06:00
|modify
|150
|0.08
|1.4337
|0.0000
|1.4412
|442
|2010.05.25 06:14
|buy
|151
|0.08
|1.4335
|0.0000
|0.0000
|443
|2010.05.25 06:14
|modify
|151
|0.08
|1.4335
|0.0000
|1.4410
|444
|2010.05.25 06:16
|buy
|152
|0.08
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|445
|2010.05.25 06:16
|modify
|152
|0.08
|1.4333
|0.0000
|1.4408
|446
|2010.05.25 06:21
|buy
|153
|0.08
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|447
|2010.05.25 06:21
|modify
|153
|0.08
|1.4330
|0.0000
|1.4405
|448
|2010.05.25 06:22
|buy
|154
|0.08
|1.4328
|0.0000
|0.0000
|449
|2010.05.25 06:22
|modify
|154
|0.08
|1.4328
|0.0000
|1.4403
|450
|2010.05.25 06:23
|buy
|155
|0.08
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|451
|2010.05.25 06:23
|modify
|155
|0.08
|1.4327
|0.0000
|1.4402
|452
|2010.05.25 06:25
|buy
|156
|0.08
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|453
|2010.05.25 06:25
|modify
|156
|0.08
|1.4332
|0.0000
|1.4407
|454
|2010.05.25 06:59
|buy
|157
|0.08
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|455
|2010.05.25 06:59
|modify
|157
|0.08
|1.4324
|0.0000
|1.4399
|456
|2010.05.25 07:02
|buy
|158
|0.08
|1.4320
|0.0000
|0.0000
|457
|2010.05.25 07:02
|modify
|158
|0.08
|1.4320
|0.0000
|1.4395
|458
|2010.05.25 07:34
|buy
|159
|0.08
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|459
|2010.05.25 07:34
|modify
|159
|0.08
|1.4306
|0.0000
|1.4381
|460
|2010.05.25 07:42
|buy
|160
|0.08
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|461
|2010.05.25 07:42
|modify
|160
|0.08
|1.4290
|0.0000
|1.4365
|462
|2010.05.25 07:44
|buy
|161
|0.08
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|463
|2010.05.25 07:44
|modify
|161
|0.08
|1.4285
|0.0000
|1.4360
|464
|2010.05.25 07:46
|buy
|162
|0.08
|1.4289
|0.0000
|0.0000
|465
|2010.05.25 07:46
|modify
|162
|0.08
|1.4289
|0.0000
|1.4364
|466
|2010.05.25 08:45
|buy
|163
|0.08
|1.4278
|0.0000
|0.0000
|467
|2010.05.25 08:45
|modify
|163
|0.08
|1.4278
|0.0000
|1.4353
|468
|2010.05.25 08:48
|buy
|164
|0.08
|1.4274
|0.0000
|0.0000
|469
|2010.05.25 08:48
|modify
|164
|0.08
|1.4274
|0.0000
|1.4349
|470
|2010.05.25 08:49
|buy
|165
|0.08
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|471
|2010.05.25 08:49
|modify
|165
|0.08
|1.4272
|0.0000
|1.4347
|472
|2010.05.25 08:55
|buy
|166
|0.08
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|473
|2010.05.25 08:55
|modify
|166
|0.08
|1.4271
|0.0000
|1.4346
|474
|2010.05.25 08:59
|buy
|167
|0.08
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|475
|2010.05.25 08:59
|modify
|167
|0.08
|1.4268
|0.0000
|1.4343
|476
|2010.05.25 09:04
|buy
|168
|0.08
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|477
|2010.05.25 09:04
|modify
|168
|0.08
|1.4265
|0.0000
|1.4340
|478
|2010.05.25 12:01
|t/p
|168
|0.08
|1.4340
|0.0000
|1.4340
|60.00
|15894.27
|479
|2010.05.25 12:01
|t/p
|167
|0.08
|1.4343
|0.0000
|1.4343
|60.00
|15954.27
|480
|2010.05.25 12:25
|t/p
|166
|0.08
|1.4346
|0.0000
|1.4346
|60.00
|16014.27
|481
|2010.05.25 12:25
|t/p
|165
|0.08
|1.4347
|0.0000
|1.4347
|60.00
|16074.27
|482
|2010.05.25 12:25
|t/p
|164
|0.08
|1.4349
|0.0000
|1.4349
|60.00
|16134.27
|483
|2010.05.25 12:25
|t/p
|163
|0.08
|1.4353
|0.0000
|1.4353
|60.00
|16194.27
|484
|2010.05.25 15:57
|t/p
|161
|0.08
|1.4360
|0.0000
|1.4360
|60.00
|16254.27
|485
|2010.05.25 15:57
|t/p
|162
|0.08
|1.4364
|0.0000
|1.4364
|60.00
|16314.27
|486
|2010.05.25 16:01
|t/p
|160
|0.08
|1.4365
|0.0000
|1.4365
|60.00
|16374.27
|487
|2010.05.25 18:26
|t/p
|159
|0.08
|1.4381
|0.0000
|1.4381
|60.00
|16434.27
|488
|2010.05.25 19:31
|t/p
|158
|0.08
|1.4395
|0.0000
|1.4395
|60.00
|16494.27
|489
|2010.05.25 19:49
|t/p
|157
|0.08
|1.4399
|0.0000
|1.4399
|60.00
|16554.27
|490
|2010.05.25 19:49
|t/p
|155
|0.08
|1.4402
|0.0000
|1.4402
|60.00
|16614.27
|491
|2010.05.25 20:00
|t/p
|154
|0.08
|1.4403
|0.0000
|1.4403
|60.00
|16674.27
|492
|2010.05.25 20:00
|t/p
|153
|0.08
|1.4405
|0.0000
|1.4405
|60.00
|16734.27
|493
|2010.05.25 20:11
|t/p
|156
|0.08
|1.4407
|0.0000
|1.4407
|60.00
|16794.27
|494
|2010.05.25 21:02
|t/p
|152
|0.08
|1.4408
|0.0000
|1.4408
|60.00
|16854.27
|495
|2010.05.25 21:04
|t/p
|151
|0.08
|1.4410
|0.0000
|1.4410
|60.00
|16914.27
|496
|2010.05.25 21:07
|t/p
|150
|0.08
|1.4412
|0.0000
|1.4412
|60.00
|16974.27
|497
|2010.05.25 21:08
|t/p
|148
|0.08
|1.4413
|0.0000
|1.4413
|60.00
|17034.27
|498
|2010.05.25 21:08
|t/p
|149
|0.08
|1.4413
|0.0000
|1.4413
|60.00
|17094.27
|499
|2010.05.25 21:08
|t/p
|147
|0.08
|1.4415
|0.0000
|1.4415
|60.00
|17154.27
|500
|2010.05.25 21:15
|t/p
|144
|0.02
|1.4424
|0.0000
|1.4424
|15.00
|17169.27
|501
|2010.05.25 21:15
|t/p
|145
|0.02
|1.4424
|0.0000
|1.4424
|15.00
|17184.27
|502
|2010.05.25 21:23
|t/p
|142
|0.02
|1.4426
|0.0000
|1.4426
|15.00
|17199.27
|503
|2010.05.25 21:23
|t/p
|146
|0.08
|1.4426
|0.0000
|1.4426
|60.00
|17259.27
|504
|2010.05.25 21:23
|t/p
|143
|0.02
|1.4427
|0.0000
|1.4427
|15.00
|17274.27
|505
|2010.05.25 21:29
|sell
|169
|0.02
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|506
|2010.05.25 21:29
|modify
|169
|0.02
|1.4433
|0.0000
|1.4358
|507
|2010.05.25 21:33
|sell
|170
|0.02
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|508
|2010.05.25 21:33
|modify
|170
|0.02
|1.4440
|0.0000
|1.4365
|509
|2010.05.25 21:34
|sell
|171
|0.02
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|510
|2010.05.25 21:34
|modify
|171
|0.02
|1.4441
|0.0000
|1.4366
|511
|2010.05.25 21:35
|sell
|172
|0.02
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|512
|2010.05.25 21:35
|modify
|172
|0.02
|1.4438
|0.0000
|1.4363
|513
|2010.05.25 21:50
|sell
|173
|0.08
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|514
|2010.05.25 21:50
|modify
|173
|0.08
|1.4439
|0.0000
|1.4364
|515
|2010.05.26 02:00
|t/p
|171
|0.02
|1.4366
|0.0000
|1.4366
|14.99
|17289.27
|516
|2010.05.26 05:11
|t/p
|170
|0.02
|1.4365
|0.0000
|1.4365
|14.99
|17304.26
|517
|2010.05.26 05:11
|t/p
|173
|0.08
|1.4364
|0.0000
|1.4364
|59.96
|17364.22
|518
|2010.05.26 05:13
|t/p
|172
|0.02
|1.4363
|0.0000
|1.4363
|14.99
|17379.21
|519
|2010.05.26 05:17
|t/p
|169
|0.02
|1.4358
|0.0000
|1.4358
|14.99
|17394.20
|520
|2010.05.27 04:48
|sell
|174
|0.02
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|521
|2010.05.27 04:48
|modify
|174
|0.02
|1.4459
|0.0000
|1.4384
|522
|2010.05.27 05:59
|sell
|175
|0.02
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|523
|2010.05.27 05:59
|modify
|175
|0.02
|1.4470
|0.0000
|1.4395
|524
|2010.05.27 06:07
|sell
|176
|0.02
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|525
|2010.05.27 06:07
|modify
|176
|0.02
|1.4480
|0.0000
|1.4405
|526
|2010.05.27 06:14
|sell
|177
|0.02
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|527
|2010.05.27 06:14
|modify
|177
|0.02
|1.4486
|0.0000
|1.4411
|528
|2010.05.27 06:17
|sell
|178
|0.08
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|529
|2010.05.27 06:17
|modify
|178
|0.08
|1.4481
|0.0000
|1.4406
|530
|2010.05.27 06:28
|sell
|179
|0.08
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|531
|2010.05.27 06:28
|modify
|179
|0.08
|1.4494
|0.0000
|1.4419
|532
|2010.05.27 06:31
|sell
|180
|0.08
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|533
|2010.05.27 06:31
|modify
|180
|0.08
|1.4497
|0.0000
|1.4422
|534
|2010.05.27 06:33
|sell
|181
|0.08
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|535
|2010.05.27 06:33
|modify
|181
|0.08
|1.4496
|0.0000
|1.4421
|536
|2010.05.27 06:36
|sell
|182
|0.08
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|537
|2010.05.27 06:36
|modify
|182
|0.08
|1.4499
|0.0000
|1.4424
|538
|2010.05.27 06:40
|sell
|183
|0.08
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|539
|2010.05.27 06:40
|modify
|183
|0.08
|1.4504
|0.0000
|1.4429
|540
|2010.05.27 06:47
|sell
|184
|0.08
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|541
|2010.05.27 06:47
|modify
|184
|0.08
|1.4499
|0.0000
|1.4424
|542
|2010.05.27 07:12
|sell
|185
|0.08
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|543
|2010.05.27 07:12
|modify
|185
|0.08
|1.4525
|0.0000
|1.4450
|544
|2010.05.27 07:13
|sell
|186
|0.08
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|545
|2010.05.27 07:13
|modify
|186
|0.08
|1.4520
|0.0000
|1.4445
|546
|2010.05.27 07:14
|sell
|187
|0.08
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|547
|2010.05.27 07:14
|modify
|187
|0.08
|1.4520
|0.0000
|1.4445
|548
|2010.05.27 07:15
|sell
|188
|0.08
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|549
|2010.05.27 07:15
|modify
|188
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4439
|550
|2010.05.27 07:17
|sell
|189
|0.08
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|551
|2010.05.27 07:17
|modify
|189
|0.08
|1.4513
|0.0000
|1.4438
|552
|2010.05.27 09:21
|sell
|190
|0.08
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|553
|2010.05.27 09:21
|modify
|190
|0.08
|1.4536
|0.0000
|1.4461
|554
|2010.05.27 09:37
|sell
|191
|0.08
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|555
|2010.05.27 09:37
|modify
|191
|0.08
|1.4563
|0.0000
|1.4488
|556
|2010.05.27 10:11
|sell
|192
|0.08
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|557
|2010.05.27 10:11
|modify
|192
|0.08
|1.4561
|0.0000
|1.4486
|558
|2010.05.27 10:14
|sell
|193
|0.08
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|559
|2010.05.27 10:14
|modify
|193
|0.08
|1.4572
|0.0000
|1.4497
|560
|2010.05.27 10:18
|sell
|194
|0.08
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|561
|2010.05.27 10:18
|modify
|194
|0.08
|1.4555
|0.0000
|1.4480
|562
|2010.05.27 11:12
|t/p
|193
|0.08
|1.4497
|0.0000
|1.4497
|60.00
|17454.20
|563
|2010.05.27 11:12
|t/p
|191
|0.08
|1.4488
|0.0000
|1.4488
|60.00
|17514.20
|564
|2010.05.27 11:12
|t/p
|192
|0.08
|1.4486
|0.0000
|1.4486
|60.00
|17574.20
|565
|2010.05.27 12:03
|t/p
|194
|0.08
|1.4480
|0.0000
|1.4480
|60.00
|17634.20
|566
|2010.05.27 12:39
|t/p
|190
|0.08
|1.4461
|0.0000
|1.4461
|60.00
|17694.20
|567
|2010.05.27 13:49
|t/p
|185
|0.08
|1.4450
|0.0000
|1.4450
|60.00
|17754.20
|568
|2010.05.27 13:50
|t/p
|186
|0.08
|1.4445
|0.0000
|1.4445
|60.00
|17814.20
|569
|2010.05.27 13:50
|t/p
|187
|0.08
|1.4445
|0.0000
|1.4445
|60.00
|17874.20
|570
|2010.05.27 13:51
|t/p
|188
|0.08
|1.4439
|0.0000
|1.4439
|60.00
|17934.20
|571
|2010.05.27 13:51
|t/p
|189
|0.08
|1.4438
|0.0000
|1.4438
|60.00
|17994.20
|572
|2010.05.27 13:51
|t/p
|183
|0.08
|1.4429
|0.0000
|1.4429
|60.00
|18054.20
|573
|2010.05.27 13:51
|t/p
|182
|0.08
|1.4424
|0.0000
|1.4424
|60.00
|18114.20
|574
|2010.05.27 13:51
|t/p
|184
|0.08
|1.4424
|0.0000
|1.4424
|60.00
|18174.20
|575
|2010.05.27 13:51
|t/p
|180
|0.08
|1.4422
|0.0000
|1.4422
|60.00
|18234.20
|576
|2010.05.27 13:51
|t/p
|181
|0.08
|1.4421
|0.0000
|1.4421
|60.00
|18294.20
|577
|2010.05.27 13:53
|t/p
|179
|0.08
|1.4419
|0.0000
|1.4419
|60.00
|18354.20
|578
|2010.05.27 13:58
|t/p
|177
|0.02
|1.4411
|0.0000
|1.4411
|15.00
|18369.20
|579
|2010.05.27 17:31
|sell
|195
|0.08
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|580
|2010.05.27 17:31
|modify
|195
|0.08
|1.4573
|0.0000
|1.4498
|581
|2010.05.27 17:41
|sell
|196
|0.08
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|582
|2010.05.27 17:41
|modify
|196
|0.08
|1.4576
|0.0000
|1.4501
|583
|2010.05.27 18:16
|sell
|197
|0.08
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|584
|2010.05.27 18:16
|modify
|197
|0.08
|1.4586
|0.0000
|1.4511
|585
|2010.05.27 18:22
|sell
|198
|0.08
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|586
|2010.05.27 18:22
|modify
|198
|0.08
|1.4593
|0.0000
|1.4518
|587
|2010.05.27 18:29
|sell
|199
|0.08
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|588
|2010.05.27 18:29
|modify
|199
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4521
|589
|2010.05.27 18:30
|sell
|200
|0.08
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|590
|2010.05.27 18:30
|modify
|200
|0.08
|1.4597
|0.0000
|1.4522
|591
|2010.05.27 18:31
|sell
|201
|0.08
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|592
|2010.05.27 18:31
|modify
|201
|0.08
|1.4597
|0.0000
|1.4522
|593
|2010.05.27 18:44
|sell
|202
|0.08
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|594
|2010.05.27 18:44
|modify
|202
|0.08
|1.4600
|0.0000
|1.4525
|595
|2010.05.27 18:47
|sell
|203
|0.08
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|596
|2010.05.27 18:47
|modify
|203
|0.08
|1.4600
|0.0000
|1.4525
|597
|2010.05.28 05:04
|t/p
|202
|0.08
|1.4525
|0.0000
|1.4525
|59.96
|18429.17
|598
|2010.05.28 05:04
|t/p
|203
|0.08
|1.4525
|0.0000
|1.4525
|59.96
|18489.13
|599
|2010.05.28 07:39
|t/p
|200
|0.08
|1.4522
|0.0000
|1.4522
|59.96
|18549.10
|600
|2010.05.28 07:39
|t/p
|201
|0.08
|1.4522
|0.0000
|1.4522
|59.96
|18609.06
|601
|2010.05.28 07:39
|t/p
|199
|0.08
|1.4521
|0.0000
|1.4521
|59.96
|18669.03
|602
|2010.05.28 07:39
|t/p
|198
|0.08
|1.4518
|0.0000
|1.4518
|59.96
|18728.99
|603
|2010.05.28 07:40
|t/p
|197
|0.08
|1.4511
|0.0000
|1.4511
|59.96
|18788.96
|604
|2010.05.28 07:50
|t/p
|196
|0.08
|1.4501
|0.0000
|1.4501
|59.96
|18848.92
|605
|2010.05.28 07:54
|t/p
|195
|0.08
|1.4498
|0.0000
|1.4498
|59.96
|18908.89
|606
|2010.05.28 10:25
|sell
|204
|0.08
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|607
|2010.05.28 10:25
|modify
|204
|0.08
|1.4602
|0.0000
|1.4527
|608
|2010.05.28 10:27
|sell
|205
|0.08
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|609
|2010.05.28 10:27
|modify
|205
|0.08
|1.4600
|0.0000
|1.4525
|610
|2010.05.28 13:43
|t/p
|204
|0.08
|1.4527
|0.0000
|1.4527
|60.00
|18968.89
|611
|2010.05.28 13:43
|t/p
|205
|0.08
|1.4525
|0.0000
|1.4525
|60.00
|19028.89
|612
|2010.05.28 15:36
|close
|174
|0.02
|1.4448
|0.0000
|1.4384
|2.19
|19031.08
|613
|2010.05.28 15:36
|close
|176
|0.02
|1.4448
|0.0000
|1.4405
|6.39
|19037.47
|614
|2010.05.28 15:36
|close
|175
|0.02
|1.4448
|0.0000
|1.4395
|4.39
|19041.86
|615
|2010.05.28 15:36
|close
|178
|0.08
|1.4448
|0.0000
|1.4406
|26.36
|19068.22
|616
|2010.05.28 15:36
|buy
|206
|0.02
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|617
|2010.05.28 15:36
|modify
|206
|0.02
|1.4448
|0.0000
|1.4523
|618
|2010.05.31 00:45
|buy
|207
|0.02
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|619
|2010.05.31 00:45
|modify
|207
|0.02
|1.4441
|0.0000
|1.4516
|620
|2010.05.31 00:50
|buy
|208
|0.02
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|621
|2010.05.31 00:50
|modify
|208
|0.02
|1.4434
|0.0000
|1.4509
|622
|2010.05.31 08:06
|t/p
|208
|0.02
|1.4509
|0.0000
|1.4509
|15.00
|19083.22
|623
|2010.05.31 08:22
|t/p
|207
|0.02
|1.4516
|0.0000
|1.4516
|15.00
|19098.22
|624
|2010.05.31 12:26
|t/p
|206
|0.02
|1.4523
|0.0000
|1.4523
|15.01
|19113.23
|625
|2010.06.01 11:38
|sell
|209
|0.02
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|626
|2010.06.01 11:38
|modify
|209
|0.02
|1.4603
|0.0000
|1.4528
|627
|2010.06.01 12:42
|sell
|210
|0.02
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|628
|2010.06.01 12:42
|modify
|210
|0.02
|1.4603
|0.0000
|1.4528
|629
|2010.06.01 12:46
|sell
|211
|0.02
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|630
|2010.06.01 12:46
|modify
|211
|0.02
|1.4600
|0.0000
|1.4525
|631
|2010.06.01 13:04
|sell
|212
|0.02
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|632
|2010.06.01 13:04
|modify
|212
|0.02
|1.4611
|0.0000
|1.4536
|633
|2010.06.01 13:08
|sell
|213
|0.08
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|634
|2010.06.01 13:08
|modify
|213
|0.08
|1.4616
|0.0000
|1.4541
|635
|2010.06.01 13:18
|sell
|214
|0.08
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|636
|2010.06.01 13:18
|modify
|214
|0.08
|1.4627
|0.0000
|1.4552
|637
|2010.06.01 13:19
|sell
|215
|0.08
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|638
|2010.06.01 13:19
|modify
|215
|0.08
|1.4623
|0.0000
|1.4548
|639
|2010.06.01 13:22
|sell
|216
|0.08
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|640
|2010.06.01 13:22
|modify
|216
|0.08
|1.4632
|0.0000
|1.4557
|641
|2010.06.01 13:26
|sell
|217
|0.08
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|642
|2010.06.01 13:26
|modify
|217
|0.08
|1.4636
|0.0000
|1.4561
|643
|2010.06.01 13:43
|sell
|218
|0.08
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|644
|2010.06.01 13:43
|modify
|218
|0.08
|1.4644
|0.0000
|1.4569
|645
|2010.06.01 13:44
|sell
|219
|0.08
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|646
|2010.06.01 13:44
|modify
|219
|0.08
|1.4640
|0.0000
|1.4565
|647
|2010.06.01 13:47
|sell
|220
|0.08
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|648
|2010.06.01 13:47
|modify
|220
|0.08
|1.4642
|0.0000
|1.4567
|649
|2010.06.01 13:53
|sell
|221
|0.08
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|650
|2010.06.01 13:53
|modify
|221
|0.08
|1.4646
|0.0000
|1.4571
|651
|2010.06.01 13:54
|sell
|222
|0.08
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|652
|2010.06.01 13:54
|modify
|222
|0.08
|1.4643
|0.0000
|1.4568
|653
|2010.06.01 13:57
|sell
|223
|0.08
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|654
|2010.06.01 13:57
|modify
|223
|0.08
|1.4644
|0.0000
|1.4569
|655
|2010.06.01 14:05
|sell
|224
|0.08
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|656
|2010.06.01 14:05
|modify
|224
|0.08
|1.4657
|0.0000
|1.4582
|657
|2010.06.01 14:07
|sell
|225
|0.08
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|658
|2010.06.01 14:07
|modify
|225
|0.08
|1.4656
|0.0000
|1.4581
|659
|2010.06.01 14:10
|sell
|226
|0.08
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|660
|2010.06.01 14:10
|modify
|226
|0.08
|1.4656
|0.0000
|1.4581
|661
|2010.06.01 14:30
|sell
|227
|0.08
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|662
|2010.06.01 14:30
|modify
|227
|0.08
|1.4689
|0.0000
|1.4614
|663
|2010.06.01 14:33
|sell
|228
|0.08
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|664
|2010.06.01 14:33
|modify
|228
|0.08
|1.4705
|0.0000
|1.4630
|665
|2010.06.01 15:30
|sell
|229
|0.08
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|666
|2010.06.01 15:30
|modify
|229
|0.08
|1.4700
|0.0000
|1.4625
|667
|2010.06.01 15:35
|sell
|230
|0.08
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|668
|2010.06.01 15:35
|modify
|230
|0.08
|1.4703
|0.0000
|1.4628
|669
|2010.06.02 01:04
|sell
|231
|0.08
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|670
|2010.06.02 01:04
|modify
|231
|0.08
|1.4720
|0.0000
|1.4645
|671
|2010.06.02 01:05
|sell
|232
|0.08
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|672
|2010.06.02 01:05
|modify
|232
|0.08
|1.4721
|0.0000
|1.4646
|673
|2010.06.02 01:06
|sell
|233
|0.08
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|674
|2010.06.02 01:06
|modify
|233
|0.08
|1.4718
|0.0000
|1.4643
|675
|2010.06.02 01:16
|sell
|234
|0.08
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|676
|2010.06.02 01:16
|modify
|234
|0.08
|1.4721
|0.0000
|1.4646
|677
|2010.06.02 01:18
|sell
|235
|0.08
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|678
|2010.06.02 01:18
|modify
|235
|0.08
|1.4714
|0.0000
|1.4639
|679
|2010.06.02 01:36
|sell
|236
|0.08
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|680
|2010.06.02 01:36
|modify
|236
|0.08
|1.4726
|0.0000
|1.4651
|681
|2010.06.02 01:40
|sell
|237
|0.08
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|682
|2010.06.02 01:40
|modify
|237
|0.08
|1.4726
|0.0000
|1.4651
|683
|2010.06.02 01:43
|sell
|238
|0.08
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|684
|2010.06.02 01:43
|modify
|238
|0.08
|1.4731
|0.0000
|1.4656
|685
|2010.06.02 01:50
|sell
|239
|0.08
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|686
|2010.06.02 01:50
|modify
|239
|0.08
|1.4730
|0.0000
|1.4655
|687
|2010.06.02 02:31
|sell
|240
|0.08
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|688
|2010.06.02 02:31
|modify
|240
|0.08
|1.4732
|0.0000
|1.4657
|689
|2010.06.02 02:34
|sell
|241
|0.08
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|690
|2010.06.02 02:34
|modify
|241
|0.08
|1.4732
|0.0000
|1.4657
|691
|2010.06.02 02:39
|sell
|242
|0.08
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|692
|2010.06.02 02:39
|modify
|242
|0.08
|1.4734
|0.0000
|1.4659
|693
|2010.06.02 05:35
|sell
|243
|0.08
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|694
|2010.06.02 05:35
|modify
|243
|0.08
|1.4738
|0.0000
|1.4663
|695
|2010.06.02 05:36
|sell
|244
|0.08
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|696
|2010.06.02 05:36
|modify
|244
|0.08
|1.4738
|0.0000
|1.4663
|697
|2010.06.02 05:44
|sell
|245
|0.08
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|698
|2010.06.02 05:44
|modify
|245
|0.08
|1.4741
|0.0000
|1.4666
|699
|2010.06.02 05:48
|sell
|246
|0.08
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|700
|2010.06.02 05:48
|modify
|246
|0.08
|1.4742
|0.0000
|1.4667
|701
|2010.06.02 05:51
|sell
|247
|0.08
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|702
|2010.06.02 05:51
|modify
|247
|0.08
|1.4744
|0.0000
|1.4669
|703
|2010.06.02 07:23
|sell
|248
|0.08
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|704
|2010.06.02 07:23
|modify
|248
|0.08
|1.4753
|0.0000
|1.4678
|705
|2010.06.02 07:26
|sell
|249
|0.08
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|706
|2010.06.02 07:26
|modify
|249
|0.08
|1.4754
|0.0000
|1.4679
|707
|2010.06.02 07:31
|sell
|250
|0.08
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|708
|2010.06.02 07:31
|modify
|250
|0.08
|1.4759
|0.0000
|1.4684
|709
|2010.06.02 08:23
|t/p
|250
|0.08
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|60.00
|19173.23
|710
|2010.06.02 08:31
|t/p
|249
|0.08
|1.4679
|0.0000
|1.4679
|60.00
|19233.23
|711
|2010.06.02 08:31
|t/p
|248
|0.08
|1.4678
|0.0000
|1.4678
|60.00
|19293.23
|712
|2010.06.02 08:59
|t/p
|247
|0.08
|1.4669
|0.0000
|1.4669
|60.00
|19353.23
|713
|2010.06.02 08:59
|t/p
|246
|0.08
|1.4667
|0.0000
|1.4667
|60.00
|19413.23
|714
|2010.06.02 08:59
|t/p
|245
|0.08
|1.4666
|0.0000
|1.4666
|60.00
|19473.23
|715
|2010.06.02 09:01
|t/p
|243
|0.08
|1.4663
|0.0000
|1.4663
|60.00
|19533.23
|716
|2010.06.02 09:01
|t/p
|244
|0.08
|1.4663
|0.0000
|1.4663
|60.00
|19593.23
|717
|2010.06.02 10:30
|t/p
|242
|0.08
|1.4659
|0.0000
|1.4659
|60.00
|19653.23
|718
|2010.06.02 10:30
|t/p
|240
|0.08
|1.4657
|0.0000
|1.4657
|60.00
|19713.23
|719
|2010.06.02 10:30
|t/p
|241
|0.08
|1.4657
|0.0000
|1.4657
|60.00
|19773.23
|720
|2010.06.02 10:30
|t/p
|238
|0.08
|1.4656
|0.0000
|1.4656
|60.00
|19833.23
|721
|2010.06.02 10:30
|t/p
|239
|0.08
|1.4655
|0.0000
|1.4655
|60.00
|19893.23
|722
|2010.06.02 10:32
|t/p
|236
|0.08
|1.4651
|0.0000
|1.4651
|60.00
|19953.23
|723
|2010.06.02 10:32
|t/p
|237
|0.08
|1.4651
|0.0000
|1.4651
|60.00
|20013.23
|724
|2010.06.02 10:32
|t/p
|232
|0.08
|1.4646
|0.0000
|1.4646
|60.00
|20073.23
|725
|2010.06.02 10:32
|t/p
|234
|0.08
|1.4646
|0.0000
|1.4646
|60.00
|20133.23
|726
|2010.06.02 10:32
|t/p
|231
|0.08
|1.4645
|0.0000
|1.4645
|60.00
|20193.23
|727
|2010.06.02 10:32
|t/p
|233
|0.08
|1.4643
|0.0000
|1.4643
|60.00
|20253.23
|728
|2010.06.02 10:32
|t/p
|235
|0.08
|1.4639
|0.0000
|1.4639
|60.00
|20313.23
|729
|2010.06.02 12:17
|t/p
|228
|0.08
|1.4630
|0.0000
|1.4630
|59.96
|20373.20
|730
|2010.06.02 12:17
|t/p
|230
|0.08
|1.4628
|0.0000
|1.4628
|59.96
|20433.16
|731
|2010.06.02 12:28
|t/p
|229
|0.08
|1.4625
|0.0000
|1.4625
|59.96
|20493.13
|732
|2010.06.02 12:29
|t/p
|227
|0.08
|1.4614
|0.0000
|1.4614
|59.96
|20553.09
|733
|2010.06.02 12:58
|close
|209
|0.02
|1.4596
|0.0000
|1.4528
|1.39
|20554.48
|734
|2010.06.02 12:58
|close
|211
|0.02
|1.4596
|0.0000
|1.4525
|0.79
|20555.28
|735
|2010.06.02 12:58
|close
|213
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4541
|15.96
|20571.24
|736
|2010.06.02 12:58
|close
|215
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4548
|21.56
|20592.80
|737
|2010.06.02 12:58
|close
|217
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4561
|31.96
|20624.77
|738
|2010.06.02 12:58
|close
|219
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4565
|35.16
|20659.93
|739
|2010.06.02 12:58
|close
|221
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4571
|39.96
|20699.90
|740
|2010.06.02 12:58
|close
|223
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4569
|38.36
|20738.26
|741
|2010.06.02 12:58
|close
|225
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4581
|47.96
|20786.23
|742
|2010.06.02 12:58
|close
|210
|0.02
|1.4596
|0.0000
|1.4528
|1.39
|20787.62
|743
|2010.06.02 12:58
|close
|214
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4552
|24.76
|20812.38
|744
|2010.06.02 12:58
|close
|218
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4569
|38.36
|20850.75
|745
|2010.06.02 12:58
|close
|222
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4568
|37.56
|20888.31
|746
|2010.06.02 12:58
|close
|226
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4581
|47.96
|20936.28
|747
|2010.06.02 12:58
|close
|212
|0.02
|1.4596
|0.0000
|1.4536
|2.99
|20939.27
|748
|2010.06.02 12:58
|close
|220
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4567
|36.76
|20976.03
|749
|2010.06.02 12:58
|close
|216
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4557
|28.76
|21004.80
|750
|2010.06.02 12:58
|close
|224
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4582
|48.76
|21053.56
|751
|2010.06.02 12:58
|buy
|251
|0.02
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|752
|2010.06.02 12:58
|modify
|251
|0.02
|1.4596
|0.0000
|1.4671
|753
|2010.06.02 13:01
|buy
|252
|0.02
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|754
|2010.06.02 13:01
|modify
|252
|0.02
|1.4605
|0.0000
|1.4680
|755
|2010.06.02 13:57
|buy
|253
|0.02
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|756
|2010.06.02 13:57
|modify
|253
|0.02
|1.4582
|0.0000
|1.4657
|757
|2010.06.02 14:04
|buy
|254
|0.02
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|758
|2010.06.02 14:04
|modify
|254
|0.02
|1.4571
|0.0000
|1.4646
|759
|2010.06.02 14:05
|buy
|255
|0.08
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|760
|2010.06.02 14:05
|modify
|255
|0.08
|1.4575
|0.0000
|1.4650
|761
|2010.06.02 14:48
|buy
|256
|0.08
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|762
|2010.06.02 14:48
|modify
|256
|0.08
|1.4565
|0.0000
|1.4640
|763
|2010.06.02 14:52
|buy
|257
|0.08
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|764
|2010.06.02 14:52
|modify
|257
|0.08
|1.4566
|0.0000
|1.4641
|765
|2010.06.02 15:51
|t/p
|256
|0.08
|1.4640
|0.0000
|1.4640
|60.00
|21113.56
|766
|2010.06.02 15:52
|t/p
|257
|0.08
|1.4641
|0.0000
|1.4641
|60.00
|21173.56
|767
|2010.06.02 15:52
|t/p
|254
|0.02
|1.4646
|0.0000
|1.4646
|15.00
|21188.56
|768
|2010.06.02 15:52
|t/p
|255
|0.08
|1.4650
|0.0000
|1.4650
|60.00
|21248.56
|769
|2010.06.02 15:52
|t/p
|253
|0.02
|1.4657
|0.0000
|1.4657
|15.00
|21263.56
|770
|2010.06.02 16:07
|t/p
|251
|0.02
|1.4671
|0.0000
|1.4671
|15.00
|21278.56
|771
|2010.06.03 01:03
|t/p
|252
|0.02
|1.4680
|0.0000
|1.4680
|15.03
|21293.59
|772
|2010.06.03 06:05
|sell
|258
|0.02
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|773
|2010.06.03 06:05
|modify
|258
|0.02
|1.4723
|0.0000
|1.4648
|774
|2010.06.03 06:07
|sell
|259
|0.02
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|775
|2010.06.03 06:07
|modify
|259
|0.02
|1.4721
|0.0000
|1.4646
|776
|2010.06.03 06:17
|sell
|260
|0.02
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|777
|2010.06.03 06:17
|modify
|260
|0.02
|1.4722
|0.0000
|1.4647
|778
|2010.06.03 06:36
|sell
|261
|0.02
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|779
|2010.06.03 06:36
|modify
|261
|0.02
|1.4730
|0.0000
|1.4655
|780
|2010.06.03 06:38
|sell
|262
|0.08
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|781
|2010.06.03 06:38
|modify
|262
|0.08
|1.4726
|0.0000
|1.4651
|782
|2010.06.03 06:48
|sell
|263
|0.08
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|783
|2010.06.03 06:48
|modify
|263
|0.08
|1.4733
|0.0000
|1.4658
|784
|2010.06.03 06:59
|sell
|264
|0.08
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|785
|2010.06.03 06:59
|modify
|264
|0.08
|1.4736
|0.0000
|1.4661
|786
|2010.06.03 11:04
|t/p
|264
|0.08
|1.4661
|0.0000
|1.4661
|60.00
|21353.59
|787
|2010.06.03 11:08
|t/p
|263
|0.08
|1.4658
|0.0000
|1.4658
|60.00
|21413.59
|788
|2010.06.03 11:28
|t/p
|261
|0.02
|1.4655
|0.0000
|1.4655
|15.00
|21428.59
|789
|2010.06.03 13:07
|t/p
|262
|0.08
|1.4651
|0.0000
|1.4651
|60.00
|21488.59
|790
|2010.06.03 13:09
|t/p
|258
|0.02
|1.4648
|0.0000
|1.4648
|15.00
|21503.59
|791
|2010.06.03 13:10
|t/p
|260
|0.02
|1.4647
|0.0000
|1.4647
|15.00
|21518.59
|792
|2010.06.03 13:11
|t/p
|259
|0.02
|1.4646
|0.0000
|1.4646
|15.00
|21533.59
|793
|2010.06.04 11:46
|buy
|265
|0.02
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|794
|2010.06.04 11:46
|modify
|265
|0.02
|1.4578
|0.0000
|1.4653
|795
|2010.06.04 11:52
|buy
|266
|0.02
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|796
|2010.06.04 11:52
|modify
|266
|0.02
|1.4562
|0.0000
|1.4637
|797
|2010.06.04 12:22
|buy
|267
|0.02
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|798
|2010.06.04 12:22
|modify
|267
|0.02
|1.4564
|0.0000
|1.4639
|799
|2010.06.04 12:38
|buy
|268
|0.02
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|800
|2010.06.04 12:38
|modify
|268
|0.02
|1.4554
|0.0000
|1.4629
|801
|2010.06.04 14:54
|buy
|269
|0.08
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|802
|2010.06.04 14:54
|modify
|269
|0.08
|1.4550
|0.0000
|1.4625
|803
|2010.06.04 15:12
|buy
|270
|0.08
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|804
|2010.06.04 15:12
|modify
|270
|0.08
|1.4544
|0.0000
|1.4619
|805
|2010.06.04 15:13
|buy
|271
|0.08
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|806
|2010.06.04 15:13
|modify
|271
|0.08
|1.4544
|0.0000
|1.4619
|807
|2010.06.04 15:16
|buy
|272
|0.08
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|808
|2010.06.04 15:16
|modify
|272
|0.08
|1.4542
|0.0000
|1.4617
|809
|2010.06.04 15:21
|buy
|273
|0.08
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|810
|2010.06.04 15:21
|modify
|273
|0.08
|1.4536
|0.0000
|1.4611
|811
|2010.06.04 15:26
|buy
|274
|0.08
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|812
|2010.06.04 15:26
|modify
|274
|0.08
|1.4519
|0.0000
|1.4594
|813
|2010.06.04 15:28
|buy
|275
|0.08
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|814
|2010.06.04 15:28
|modify
|275
|0.08
|1.4521
|0.0000
|1.4596
|815
|2010.06.04 15:33
|buy
|276
|0.08
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|816
|2010.06.04 15:33
|modify
|276
|0.08
|1.4515
|0.0000
|1.4590
|817
|2010.06.04 15:34
|buy
|277
|0.08
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|818
|2010.06.04 15:34
|modify
|277
|0.08
|1.4515
|0.0000
|1.4590
|819
|2010.06.04 15:35
|buy
|278
|0.08
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|820
|2010.06.04 15:35
|modify
|278
|0.08
|1.4515
|0.0000
|1.4590
|821
|2010.06.04 15:37
|buy
|279
|0.08
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|822
|2010.06.04 15:37
|modify
|279
|0.08
|1.4515
|0.0000
|1.4590
|823
|2010.06.04 15:46
|buy
|280
|0.08
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|824
|2010.06.04 15:46
|modify
|280
|0.08
|1.4511
|0.0000
|1.4586
|825
|2010.06.04 15:48
|buy
|281
|0.08
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|826
|2010.06.04 15:48
|modify
|281
|0.08
|1.4506
|0.0000
|1.4581
|827
|2010.06.04 15:49
|buy
|282
|0.08
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|828
|2010.06.04 15:49
|modify
|282
|0.08
|1.4508
|0.0000
|1.4583
|829
|2010.06.04 15:51
|buy
|283
|0.08
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|830
|2010.06.04 15:51
|modify
|283
|0.08
|1.4507
|0.0000
|1.4582
|831
|2010.06.04 15:52
|buy
|284
|0.08
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|832
|2010.06.04 15:52
|modify
|284
|0.08
|1.4504
|0.0000
|1.4579
|833
|2010.06.04 15:54
|buy
|285
|0.08
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|834
|2010.06.04 15:54
|modify
|285
|0.08
|1.4507
|0.0000
|1.4582
|835
|2010.06.04 16:01
|buy
|286
|0.08
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|836
|2010.06.04 16:01
|modify
|286
|0.08
|1.4498
|0.0000
|1.4573
|837
|2010.06.04 16:09
|buy
|287
|0.08
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|838
|2010.06.04 16:09
|modify
|287
|0.08
|1.4489
|0.0000
|1.4564
|839
|2010.06.04 16:10
|buy
|288
|0.08
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|840
|2010.06.04 16:10
|modify
|288
|0.08
|1.4490
|0.0000
|1.4565
|841
|2010.06.04 16:14
|buy
|289
|0.08
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|842
|2010.06.04 16:14
|modify
|289
|0.08
|1.4485
|0.0000
|1.4560
|843
|2010.06.04 16:31
|buy
|290
|0.08
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|844
|2010.06.04 16:31
|modify
|290
|0.08
|1.4487
|0.0000
|1.4562
|845
|2010.06.04 16:37
|buy
|291
|0.08
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|846
|2010.06.04 16:37
|modify
|291
|0.08
|1.4483
|0.0000
|1.4558
|847
|2010.06.04 18:14
|buy
|292
|0.08
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|848
|2010.06.04 18:14
|modify
|292
|0.08
|1.4476
|0.0000
|1.4551
|849
|2010.06.04 18:16
|buy
|293
|0.08
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|850
|2010.06.04 18:16
|modify
|293
|0.08
|1.4479
|0.0000
|1.4554
|851
|2010.06.04 18:20
|buy
|294
|0.08
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|852
|2010.06.04 18:20
|modify
|294
|0.08
|1.4474
|0.0000
|1.4549
|853
|2010.06.04 18:22
|buy
|295
|0.08
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|854
|2010.06.04 18:22
|modify
|295
|0.08
|1.4482
|0.0000
|1.4557
|855
|2010.06.04 18:42
|buy
|296
|0.08
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|856
|2010.06.04 18:42
|modify
|296
|0.08
|1.4473
|0.0000
|1.4548
|857
|2010.06.04 18:43
|buy
|297
|0.08
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|858
|2010.06.04 18:43
|modify
|297
|0.08
|1.4473
|0.0000
|1.4548
|859
|2010.06.04 18:50
|buy
|298
|0.08
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|860
|2010.06.04 18:50
|modify
|298
|0.08
|1.4473
|0.0000
|1.4548
|861
|2010.06.04 19:01
|buy
|299
|0.08
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|862
|2010.06.04 19:01
|modify
|299
|0.08
|1.4467
|0.0000
|1.4542
|863
|2010.06.04 19:45
|buy
|300
|0.08
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|864
|2010.06.04 19:45
|modify
|300
|0.08
|1.4460
|0.0000
|1.4535
|865
|2010.06.04 19:46
|buy
|301
|0.08
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|866
|2010.06.04 19:46
|modify
|301
|0.08
|1.4463
|0.0000
|1.4538
|867
|2010.06.06 22:09
|buy
|302
|0.08
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|868
|2010.06.06 22:09
|modify
|302
|0.08
|1.4438
|0.0000
|1.4513
|869
|2010.06.06 22:38
|buy
|303
|0.08
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|870
|2010.06.06 22:38
|modify
|303
|0.08
|1.4439
|0.0000
|1.4514
|871
|2010.06.06 22:58
|buy
|304
|0.08
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|872
|2010.06.06 22:58
|modify
|304
|0.08
|1.4416
|0.0000
|1.4491
|873
|2010.06.07 00:27
|buy
|305
|0.08
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|874
|2010.06.07 00:27
|modify
|305
|0.08
|1.4410
|0.0000
|1.4485
|875
|2010.06.07 00:28
|buy
|306
|0.08
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|876
|2010.06.07 00:28
|modify
|306
|0.08
|1.4414
|0.0000
|1.4489
|877
|2010.06.07 00:34
|buy
|307
|0.08
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|878
|2010.06.07 00:34
|modify
|307
|0.08
|1.4409
|0.0000
|1.4484
|879
|2010.06.07 00:36
|buy
|308
|0.08
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|880
|2010.06.07 00:36
|modify
|308
|0.08
|1.4408
|0.0000
|1.4483
|881
|2010.06.07 00:37
|buy
|309
|0.08
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|882
|2010.06.07 00:37
|modify
|309
|0.08
|1.4410
|0.0000
|1.4485
|883
|2010.06.07 00:46
|buy
|310
|0.08
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|884
|2010.06.07 00:46
|modify
|310
|0.08
|1.4408
|0.0000
|1.4483
|885
|2010.06.07 07:17
|buy
|311
|0.08
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|886
|2010.06.07 07:17
|modify
|311
|0.08
|1.4400
|0.0000
|1.4475
|887
|2010.06.07 07:24
|buy
|312
|0.08
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|888
|2010.06.07 07:24
|modify
|312
|0.08
|1.4400
|0.0000
|1.4475
|889
|2010.06.07 10:10
|t/p
|311
|0.08
|1.4475
|0.0000
|1.4475
|60.00
|21593.59
|890
|2010.06.07 10:10
|t/p
|312
|0.08
|1.4475
|0.0000
|1.4475
|60.00
|21653.59
|891
|2010.06.07 10:19
|t/p
|308
|0.08
|1.4483
|0.0000
|1.4483
|60.00
|21713.59
|892
|2010.06.07 10:19
|t/p
|310
|0.08
|1.4483
|0.0000
|1.4483
|60.00
|21773.59
|893
|2010.06.07 10:19
|t/p
|307
|0.08
|1.4484
|0.0000
|1.4484
|60.00
|21833.59
|894
|2010.06.07 10:20
|t/p
|305
|0.08
|1.4485
|0.0000
|1.4485
|60.00
|21893.59
|895
|2010.06.07 10:20
|t/p
|309
|0.08
|1.4485
|0.0000
|1.4485
|60.00
|21953.59
|896
|2010.06.07 10:35
|t/p
|306
|0.08
|1.4489
|0.0000
|1.4489
|60.00
|22013.59
|897
|2010.06.07 10:36
|t/p
|304
|0.08
|1.4491
|0.0000
|1.4491
|60.04
|22073.63
|898
|2010.06.07 10:52
|t/p
|302
|0.08
|1.4513
|0.0000
|1.4513
|60.04
|22133.66
|899
|2010.06.07 10:52
|t/p
|303
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4514
|60.04
|22193.70
|900
|2010.06.07 14:03
|t/p
|300
|0.08
|1.4535
|0.0000
|1.4535
|60.04
|22253.73
|901
|2010.06.07 14:04
|t/p
|301
|0.08
|1.4538
|0.0000
|1.4538
|60.04
|22313.77
|902
|2010.06.07 14:09
|t/p
|299
|0.08
|1.4542
|0.0000
|1.4542
|60.04
|22373.80
|903
|2010.06.07 14:10
|t/p
|296
|0.08
|1.4548
|0.0000
|1.4548
|60.04
|22433.84
|904
|2010.06.07 14:10
|t/p
|297
|0.08
|1.4548
|0.0000
|1.4548
|60.04
|22493.87
|905
|2010.06.07 14:10
|t/p
|298
|0.08
|1.4548
|0.0000
|1.4548
|60.04
|22553.91
|906
|2010.06.07 14:10
|t/p
|294
|0.08
|1.4549
|0.0000
|1.4549
|60.04
|22613.94
|907
|2010.06.07 14:17
|t/p
|292
|0.08
|1.4551
|0.0000
|1.4551
|60.04
|22673.98
|908
|2010.06.07 14:18
|t/p
|293
|0.08
|1.4554
|0.0000
|1.4554
|60.04
|22734.01
|909
|2010.06.07 14:18
|t/p
|295
|0.08
|1.4557
|0.0000
|1.4557
|60.04
|22794.05
|910
|2010.06.07 14:18
|t/p
|291
|0.08
|1.4558
|0.0000
|1.4558
|60.04
|22854.08
|911
|2010.06.07 14:18
|t/p
|289
|0.08
|1.4560
|0.0000
|1.4560
|60.04
|22914.12
|912
|2010.06.08 09:23
|buy
|313
|0.08
|1.4384
|0.0000
|0.0000
|913
|2010.06.08 09:23
|modify
|313
|0.08
|1.4384
|0.0000
|1.4459
|914
|2010.06.08 14:19
|buy
|314
|0.08
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|915
|2010.06.08 14:19
|modify
|314
|0.08
|1.4365
|0.0000
|1.4440
|916
|2010.06.08 14:21
|buy
|315
|0.08
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|917
|2010.06.08 14:21
|modify
|315
|0.08
|1.4362
|0.0000
|1.4437
|918
|2010.06.08 14:23
|buy
|316
|0.08
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|919
|2010.06.08 14:23
|modify
|316
|0.08
|1.4361
|0.0000
|1.4436
|920
|2010.06.08 14:27
|buy
|317
|0.08
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|921
|2010.06.08 14:27
|modify
|317
|0.08
|1.4365
|0.0000
|1.4440
|922
|2010.06.08 15:15
|buy
|318
|0.08
|1.4355
|0.0000
|0.0000
|923
|2010.06.08 15:15
|modify
|318
|0.08
|1.4355
|0.0000
|1.4430
|924
|2010.06.08 16:57
|t/p
|318
|0.08
|1.4430
|0.0000
|1.4430
|60.00
|22974.12
|925
|2010.06.08 20:25
|t/p
|316
|0.08
|1.4436
|0.0000
|1.4436
|60.00
|23034.12
|926
|2010.06.08 20:26
|t/p
|315
|0.08
|1.4437
|0.0000
|1.4437
|60.00
|23094.12
|927
|2010.06.08 20:26
|t/p
|314
|0.08
|1.4440
|0.0000
|1.4440
|60.00
|23154.12
|928
|2010.06.08 20:26
|t/p
|317
|0.08
|1.4440
|0.0000
|1.4440
|60.00
|23214.12
|929
|2010.06.08 20:48
|t/p
|313
|0.08
|1.4459
|0.0000
|1.4459
|60.00
|23274.12
|930
|2010.06.09 11:45
|close
|265
|0.02
|1.4514
|0.0000
|1.4653
|-12.77
|23261.35
|931
|2010.06.09 11:45
|close
|267
|0.02
|1.4514
|0.0000
|1.4639
|-9.97
|23251.37
|932
|2010.06.09 11:45
|close
|269
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4625
|-28.69
|23222.68
|933
|2010.06.09 11:45
|close
|271
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4619
|-23.89
|23198.78
|934
|2010.06.09 11:45
|close
|273
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4611
|-17.49
|23181.29
|935
|2010.06.09 11:45
|close
|275
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4596
|-5.49
|23175.80
|936
|2010.06.09 11:45
|close
|277
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4590
|-0.69
|23175.10
|937
|2010.06.09 11:45
|close
|279
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4590
|-0.69
|23174.41
|938
|2010.06.09 11:45
|close
|281
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4581
|6.51
|23180.91
|939
|2010.06.09 11:45
|close
|283
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4582
|5.71
|23186.62
|940
|2010.06.09 11:45
|close
|285
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4582
|5.71
|23192.32
|941
|2010.06.09 11:45
|close
|287
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4564
|20.11
|23212.43
|942
|2010.06.09 11:45
|close
|290
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4562
|21.71
|23234.14
|943
|2010.06.09 11:45
|close
|266
|0.02
|1.4514
|0.0000
|1.4637
|-9.57
|23224.56
|944
|2010.06.09 11:45
|close
|270
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4619
|-23.89
|23200.67
|945
|2010.06.09 11:45
|close
|274
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4594
|-3.89
|23196.77
|946
|2010.06.09 11:45
|close
|278
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4590
|-0.69
|23196.08
|947
|2010.06.09 11:45
|close
|282
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4583
|4.91
|23200.99
|948
|2010.06.09 11:45
|close
|286
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4573
|12.91
|23213.89
|949
|2010.06.09 11:45
|close
|268
|0.02
|1.4514
|0.0000
|1.4629
|-7.97
|23205.92
|950
|2010.06.09 11:45
|close
|276
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4590
|-0.69
|23205.22
|951
|2010.06.09 11:45
|close
|284
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4579
|8.11
|23213.33
|952
|2010.06.09 11:45
|close
|272
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4617
|-22.29
|23191.04
|953
|2010.06.09 11:45
|close
|288
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4565
|19.31
|23210.34
|954
|2010.06.09 11:45
|close
|280
|0.08
|1.4514
|0.0000
|1.4586
|2.51
|23212.85
|955
|2010.06.09 11:45
|sell
|319
|0.02
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|956
|2010.06.09 11:45
|modify
|319
|0.02
|1.4514
|0.0000
|1.4439
|957
|2010.06.09 11:50
|sell
|320
|0.02
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|958
|2010.06.09 11:50
|modify
|320
|0.02
|1.4527
|0.0000
|1.4452
|959
|2010.06.09 11:53
|sell
|321
|0.02
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|960
|2010.06.09 11:53
|modify
|321
|0.02
|1.4528
|0.0000
|1.4453
|961
|2010.06.09 11:58
|sell
|322
|0.02
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|962
|2010.06.09 11:58
|modify
|322
|0.02
|1.4534
|0.0000
|1.4459
|963
|2010.06.09 12:06
|sell
|323
|0.08
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|964
|2010.06.09 12:06
|modify
|323
|0.08
|1.4534
|0.0000
|1.4459
|965
|2010.06.09 12:11
|sell
|324
|0.08
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|966
|2010.06.09 12:11
|modify
|324
|0.08
|1.4537
|0.0000
|1.4462
|967
|2010.06.09 12:13
|sell
|325
|0.08
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|968
|2010.06.09 12:13
|modify
|325
|0.08
|1.4538
|0.0000
|1.4463
|969
|2010.06.09 12:16
|sell
|326
|0.08
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|970
|2010.06.09 12:16
|modify
|326
|0.08
|1.4540
|0.0000
|1.4465
|971
|2010.06.09 12:19
|sell
|327
|0.08
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|972
|2010.06.09 12:19
|modify
|327
|0.08
|1.4543
|0.0000
|1.4468
|973
|2010.06.09 12:22
|sell
|328
|0.08
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|974
|2010.06.09 12:22
|modify
|328
|0.08
|1.4542
|0.0000
|1.4467
|975
|2010.06.09 13:31
|sell
|329
|0.08
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|976
|2010.06.09 13:31
|modify
|329
|0.08
|1.4543
|0.0000
|1.4468
|977
|2010.06.09 13:36
|sell
|330
|0.08
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|978
|2010.06.09 13:36
|modify
|330
|0.08
|1.4560
|0.0000
|1.4485
|979
|2010.06.09 13:40
|sell
|331
|0.08
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|980
|2010.06.09 13:40
|modify
|331
|0.08
|1.4557
|0.0000
|1.4482
|981
|2010.06.09 13:44
|sell
|332
|0.08
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|982
|2010.06.09 13:44
|modify
|332
|0.08
|1.4559
|0.0000
|1.4484
|983
|2010.06.09 13:45
|sell
|333
|0.08
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|984
|2010.06.09 13:45
|modify
|333
|0.08
|1.4557
|0.0000
|1.4482
|985
|2010.06.09 14:08
|sell
|334
|0.08
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|986
|2010.06.09 14:08
|modify
|334
|0.08
|1.4559
|0.0000
|1.4484
|987
|2010.06.09 14:30
|sell
|335
|0.08
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|988
|2010.06.09 14:30
|modify
|335
|0.08
|1.4565
|0.0000
|1.4490
|989
|2010.06.09 14:33
|sell
|336
|0.08
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|990
|2010.06.09 14:33
|modify
|336
|0.08
|1.4563
|0.0000
|1.4488
|991
|2010.06.09 14:49
|sell
|337
|0.08
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|992
|2010.06.09 14:49
|modify
|337
|0.08
|1.4574
|0.0000
|1.4499
|993
|2010.06.09 14:57
|sell
|338
|0.08
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|994
|2010.06.09 14:57
|modify
|338
|0.08
|1.4582
|0.0000
|1.4507
|995
|2010.06.09 15:01
|sell
|339
|0.08
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|996
|2010.06.09 15:01
|modify
|339
|0.08
|1.4584
|0.0000
|1.4509
|997
|2010.06.09 15:10
|sell
|340
|0.08
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|998
|2010.06.09 15:10
|modify
|340
|0.08
|1.4602
|0.0000
|1.4527
|999
|2010.06.09 15:11
|sell
|341
|0.08
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1000
|2010.06.09 15:11
|modify
|341
|0.08
|1.4600
|0.0000
|1.4525
|1001
|2010.06.09 18:59
|t/p
|340
|0.08
|1.4527
|0.0000
|1.4527
|60.00
|23272.85
|1002
|2010.06.09 19:13
|t/p
|341
|0.08
|1.4525
|0.0000
|1.4525
|60.00
|23332.85
|1003
|2010.06.10 07:12
|sell
|342
|0.08
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|1004
|2010.06.10 07:12
|modify
|342
|0.08
|1.4604
|0.0000
|1.4529
|1005
|2010.06.10 07:14
|sell
|343
|0.08
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1006
|2010.06.10 07:14
|modify
|343
|0.08
|1.4603
|0.0000
|1.4528
|1007
|2010.06.10 07:16
|sell
|344
|0.08
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|1008
|2010.06.10 07:16
|modify
|344
|0.08
|1.4608
|0.0000
|1.4533
|1009
|2010.06.10 09:20
|sell
|345
|0.08
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1010
|2010.06.10 09:20
|modify
|345
|0.08
|1.4616
|0.0000
|1.4541
|1011
|2010.06.10 09:22
|sell
|346
|0.08
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|1012
|2010.06.10 09:22
|modify
|346
|0.08
|1.4606
|0.0000
|1.4531
|1013
|2010.06.10 10:39
|sell
|347
|0.08
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|1014
|2010.06.10 10:39
|modify
|347
|0.08
|1.4621
|0.0000
|1.4546
|1015
|2010.06.10 10:43
|sell
|348
|0.08
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|1016
|2010.06.10 10:43
|modify
|348
|0.08
|1.4624
|0.0000
|1.4549
|1017
|2010.06.10 10:46
|sell
|349
|0.08
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1018
|2010.06.10 10:46
|modify
|349
|0.08
|1.4625
|0.0000
|1.4550
|1019
|2010.06.10 10:47
|sell
|350
|0.08
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|1020
|2010.06.10 10:47
|modify
|350
|0.08
|1.4626
|0.0000
|1.4551
|1021
|2010.06.10 11:10
|sell
|351
|0.08
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1022
|2010.06.10 11:10
|modify
|351
|0.08
|1.4633
|0.0000
|1.4558
|1023
|2010.06.10 11:13
|sell
|352
|0.08
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1024
|2010.06.10 11:13
|modify
|352
|0.08
|1.4635
|0.0000
|1.4560
|1025
|2010.06.10 13:26
|sell
|353
|0.08
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1026
|2010.06.10 13:26
|modify
|353
|0.08
|1.4643
|0.0000
|1.4568
|1027
|2010.06.10 13:28
|sell
|354
|0.08
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|1028
|2010.06.10 13:28
|modify
|354
|0.08
|1.4641
|0.0000
|1.4566
|1029
|2010.06.10 13:34
|sell
|355
|0.08
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|1030
|2010.06.10 13:34
|modify
|355
|0.08
|1.4637
|0.0000
|1.4562
|1031
|2010.06.10 13:48
|sell
|356
|0.08
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1032
|2010.06.10 13:48
|modify
|356
|0.08
|1.4646
|0.0000
|1.4571
|1033
|2010.06.10 13:49
|sell
|357
|0.08
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1034
|2010.06.10 13:49
|modify
|357
|0.08
|1.4648
|0.0000
|1.4573
|1035
|2010.06.10 13:55
|sell
|358
|0.08
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1036
|2010.06.10 13:55
|modify
|358
|0.08
|1.4645
|0.0000
|1.4570
|1037
|2010.06.10 13:57
|sell
|359
|0.08
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|1038
|2010.06.10 13:57
|modify
|359
|0.08
|1.4644
|0.0000
|1.4569
|1039
|2010.06.10 14:02
|sell
|360
|0.08
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1040
|2010.06.10 14:02
|modify
|360
|0.08
|1.4650
|0.0000
|1.4575
|1041
|2010.06.10 14:03
|sell
|361
|0.08
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1042
|2010.06.10 14:03
|modify
|361
|0.08
|1.4648
|0.0000
|1.4573
|1043
|2010.06.10 15:02
|sell
|362
|0.08
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|1044
|2010.06.10 15:02
|modify
|362
|0.08
|1.4659
|0.0000
|1.4584
|1045
|2010.06.10 15:14
|sell
|363
|0.08
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1046
|2010.06.10 15:14
|modify
|363
|0.08
|1.4673
|0.0000
|1.4598
|1047
|2010.06.10 15:17
|sell
|364
|0.08
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1048
|2010.06.10 15:17
|modify
|364
|0.08
|1.4673
|0.0000
|1.4598
|1049
|2010.06.10 15:18
|sell
|365
|0.08
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1050
|2010.06.10 15:18
|modify
|365
|0.08
|1.4673
|0.0000
|1.4598
|1051
|2010.06.10 15:22
|sell
|366
|0.08
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|1052
|2010.06.10 15:22
|modify
|366
|0.08
|1.4672
|0.0000
|1.4597
|1053
|2010.06.10 17:54
|sell
|367
|0.08
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1054
|2010.06.10 17:54
|modify
|367
|0.08
|1.4690
|0.0000
|1.4615
|1055
|2010.06.10 17:56
|sell
|368
|0.08
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1056
|2010.06.10 17:56
|modify
|368
|0.08
|1.4687
|0.0000
|1.4612
|1057
|2010.06.10 18:00
|sell
|369
|0.08
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1058
|2010.06.10 18:00
|modify
|369
|0.08
|1.4689
|0.0000
|1.4614
|1059
|2010.06.10 18:40
|sell
|370
|0.08
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|1060
|2010.06.10 18:40
|modify
|370
|0.08
|1.4700
|0.0000
|1.4625
|1061
|2010.06.10 18:49
|sell
|371
|0.08
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1062
|2010.06.10 18:49
|modify
|371
|0.08
|1.4709
|0.0000
|1.4634
|1063
|2010.06.10 18:50
|sell
|372
|0.08
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1064
|2010.06.10 18:50
|modify
|372
|0.08
|1.4705
|0.0000
|1.4630
|1065
|2010.06.10 19:57
|sell
|373
|0.08
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|1066
|2010.06.10 19:57
|modify
|373
|0.08
|1.4710
|0.0000
|1.4635
|1067
|2010.06.10 20:01
|sell
|374
|0.08
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|1068
|2010.06.10 20:01
|modify
|374
|0.08
|1.4711
|0.0000
|1.4636
|1069
|2010.06.10 20:04
|sell
|375
|0.08
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1070
|2010.06.10 20:04
|modify
|375
|0.08
|1.4709
|0.0000
|1.4634
|1071
|2010.06.10 20:10
|sell
|376
|0.08
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|1072
|2010.06.10 20:10
|modify
|376
|0.08
|1.4713
|0.0000
|1.4638
|1073
|2010.06.10 20:11
|sell
|377
|0.08
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|1074
|2010.06.10 20:11
|modify
|377
|0.08
|1.4711
|0.0000
|1.4636
|1075
|2010.06.10 20:15
|sell
|378
|0.08
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|1076
|2010.06.10 20:15
|modify
|378
|0.08
|1.4712
|0.0000
|1.4637
|1077
|2010.06.10 20:40
|sell
|379
|0.08
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|1078
|2010.06.10 20:40
|modify
|379
|0.08
|1.4713
|0.0000
|1.4638
|1079
|2010.06.10 20:43
|sell
|380
|0.08
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|1080
|2010.06.10 20:43
|modify
|380
|0.08
|1.4714
|0.0000
|1.4639
|1081
|2010.06.10 20:48
|sell
|381
|0.08
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|1082
|2010.06.10 20:48
|modify
|381
|0.08
|1.4713
|0.0000
|1.4638
|1083
|2010.06.11 00:02
|sell
|382
|0.08
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|1084
|2010.06.11 00:02
|modify
|382
|0.08
|1.4718
|0.0000
|1.4643
|1085
|2010.06.11 05:12
|sell
|383
|0.08
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|1086
|2010.06.11 05:12
|modify
|383
|0.08
|1.4723
|0.0000
|1.4648
|1087
|2010.06.11 06:09
|sell
|384
|0.08
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|1088
|2010.06.11 06:09
|modify
|384
|0.08
|1.4731
|0.0000
|1.4656
|1089
|2010.06.11 06:50
|sell
|385
|0.08
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|1090
|2010.06.11 06:50
|modify
|385
|0.08
|1.4734
|0.0000
|1.4659
|1091
|2010.06.11 07:14
|sell
|386
|0.08
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|1092
|2010.06.11 07:14
|modify
|386
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4662
|1093
|2010.06.11 07:16
|sell
|387
|0.08
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|1094
|2010.06.11 07:16
|modify
|387
|0.08
|1.4747
|0.0000
|1.4672
|1095
|2010.06.11 07:17
|sell
|388
|0.08
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|1096
|2010.06.11 07:17
|modify
|388
|0.08
|1.4743
|0.0000
|1.4668
|1097
|2010.06.11 08:30
|t/p
|387
|0.08
|1.4672
|0.0000
|1.4672
|60.00
|23392.85
|1098
|2010.06.11 08:30
|t/p
|388
|0.08
|1.4668
|0.0000
|1.4668
|60.00
|23452.85
|1099
|2010.06.11 08:59
|t/p
|386
|0.08
|1.4662
|0.0000
|1.4662
|60.00
|23512.85
|1100
|2010.06.11 09:03
|t/p
|385
|0.08
|1.4659
|0.0000
|1.4659
|60.00
|23572.85
|1101
|2010.06.11 09:04
|t/p
|384
|0.08
|1.4656
|0.0000
|1.4656
|60.00
|23632.85
|1102
|2010.06.11 10:20
|t/p
|383
|0.08
|1.4648
|0.0000
|1.4648
|60.00
|23692.85
|1103
|2010.06.11 10:32
|t/p
|382
|0.08
|1.4643
|0.0000
|1.4643
|60.00
|23752.85
|1104
|2010.06.11 10:44
|t/p
|380
|0.08
|1.4639
|0.0000
|1.4639
|59.96
|23812.81
|1105
|2010.06.11 10:44
|t/p
|376
|0.08
|1.4638
|0.0000
|1.4638
|59.96
|23872.78
|1106
|2010.06.11 10:44
|t/p
|379
|0.08
|1.4638
|0.0000
|1.4638
|59.96
|23932.74
|1107
|2010.06.11 10:44
|t/p
|381
|0.08
|1.4638
|0.0000
|1.4638
|59.96
|23992.71
|1108
|2010.06.11 10:44
|t/p
|378
|0.08
|1.4637
|0.0000
|1.4637
|59.96
|24052.67
|1109
|2010.06.11 10:45
|t/p
|374
|0.08
|1.4636
|0.0000
|1.4636
|59.96
|24112.64
|1110
|2010.06.11 10:45
|t/p
|377
|0.08
|1.4636
|0.0000
|1.4636
|59.96
|24172.60
|1111
|2010.06.11 10:45
|t/p
|373
|0.08
|1.4635
|0.0000
|1.4635
|59.96
|24232.56
|1112
|2010.06.11 10:46
|t/p
|371
|0.08
|1.4634
|0.0000
|1.4634
|59.96
|24292.53
|1113
|2010.06.11 10:46
|t/p
|375
|0.08
|1.4634
|0.0000
|1.4634
|59.96
|24352.49
|1114
|2010.06.11 11:02
|t/p
|372
|0.08
|1.4630
|0.0000
|1.4630
|59.96
|24412.46
|1115
|2010.06.11 12:09
|t/p
|370
|0.08
|1.4625
|0.0000
|1.4625
|59.96
|24472.42
|1116
|2010.06.11 12:30
|t/p
|367
|0.08
|1.4615
|0.0000
|1.4615
|59.96
|24532.39
|1117
|2010.06.11 12:30
|t/p
|369
|0.08
|1.4614
|0.0000
|1.4614
|59.96
|24592.35
|1118
|2010.06.11 12:31
|t/p
|368
|0.08
|1.4612
|0.0000
|1.4612
|59.96
|24652.32
|1119
|2010.06.11 12:31
|t/p
|363
|0.08
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|59.96
|24712.28
|1120
|2010.06.11 12:31
|t/p
|364
|0.08
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|59.96
|24772.25
|1121
|2010.06.11 12:31
|t/p
|365
|0.08
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|59.96
|24832.21
|1122
|2010.06.11 12:31
|t/p
|366
|0.08
|1.4597
|0.0000
|1.4597
|59.96
|24892.18
|1123
|2010.06.11 12:47
|t/p
|362
|0.08
|1.4584
|0.0000
|1.4584
|59.96
|24952.14
|1124
|2010.06.11 12:48
|t/p
|360
|0.08
|1.4575
|0.0000
|1.4575
|59.96
|25012.11
|1125
|2010.06.11 12:49
|t/p
|357
|0.08
|1.4573
|0.0000
|1.4573
|59.96
|25072.07
|1126
|2010.06.11 12:49
|t/p
|361
|0.08
|1.4573
|0.0000
|1.4573
|59.96
|25132.04
|1127
|2010.06.11 12:50
|t/p
|356
|0.08
|1.4571
|0.0000
|1.4571
|59.96
|25192.00
|1128
|2010.06.11 12:50
|t/p
|358
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4570
|59.96
|25251.97
|1129
|2010.06.11 12:51
|t/p
|359
|0.08
|1.4569
|0.0000
|1.4569
|59.96
|25311.93
|1130
|2010.06.11 12:52
|t/p
|353
|0.08
|1.4568
|0.0000
|1.4568
|59.96
|25371.89
|1131
|2010.06.11 12:54
|t/p
|354
|0.08
|1.4566
|0.0000
|1.4566
|59.96
|25431.86
|1132
|2010.06.11 12:55
|t/p
|355
|0.08
|1.4562
|0.0000
|1.4562
|59.96
|25491.82
|1133
|2010.06.11 12:57
|close
|319
|0.02
|1.4570
|0.0000
|1.4439
|-11.24
|25480.59
|1134
|2010.06.11 12:57
|close
|321
|0.02
|1.4570
|0.0000
|1.4453
|-8.44
|25472.15
|1135
|2010.06.11 12:57
|close
|323
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4459
|-28.94
|25443.21
|1136
|2010.06.11 12:57
|close
|325
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4463
|-25.74
|25417.47
|1137
|2010.06.11 12:57
|close
|327
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4468
|-21.74
|25395.73
|1138
|2010.06.11 12:57
|close
|329
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4468
|-21.74
|25373.99
|1139
|2010.06.11 12:57
|close
|331
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4482
|-10.54
|25363.45
|1140
|2010.06.11 12:57
|close
|333
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4482
|-10.54
|25352.91
|1141
|2010.06.11 12:57
|close
|335
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4490
|-4.14
|25348.77
|1142
|2010.06.11 12:57
|close
|337
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4499
|3.06
|25351.82
|1143
|2010.06.11 12:57
|close
|339
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4509
|11.06
|25362.88
|1144
|2010.06.11 12:57
|close
|343
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4528
|26.36
|25389.25
|1145
|2010.06.11 12:57
|close
|345
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4541
|36.76
|25426.01
|1146
|2010.06.11 12:57
|close
|347
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4546
|40.76
|25466.78
|1147
|2010.06.11 12:57
|close
|349
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4550
|43.96
|25510.74
|1148
|2010.06.11 12:57
|close
|351
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4558
|50.36
|25561.11
|1149
|2010.06.11 12:57
|close
|320
|0.02
|1.4570
|0.0000
|1.4452
|-8.64
|25552.47
|1150
|2010.06.11 12:57
|close
|324
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4462
|-26.54
|25525.93
|1151
|2010.06.11 12:57
|close
|328
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4467
|-22.54
|25503.39
|1152
|2010.06.11 12:57
|close
|332
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4484
|-8.94
|25494.45
|1153
|2010.06.11 12:57
|close
|336
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4488
|-5.74
|25488.71
|1154
|2010.06.11 12:57
|close
|342
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4529
|27.16
|25515.87
|1155
|2010.06.11 12:57
|close
|346
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4531
|28.76
|25544.64
|1156
|2010.06.11 12:57
|close
|350
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4551
|44.76
|25589.40
|1157
|2010.06.11 12:57
|close
|322
|0.02
|1.4570
|0.0000
|1.4459
|-7.24
|25582.17
|1158
|2010.06.11 12:57
|close
|330
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4485
|-8.14
|25574.03
|1159
|2010.06.11 12:57
|close
|338
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4507
|9.46
|25583.48
|1160
|2010.06.11 12:57
|close
|348
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4549
|43.16
|25626.65
|1161
|2010.06.11 12:57
|close
|326
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4465
|-24.14
|25602.51
|1162
|2010.06.11 12:57
|close
|344
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4533
|30.36
|25632.87
|1163
|2010.06.11 12:57
|close
|334
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4484
|-8.94
|25623.93
|1164
|2010.06.11 12:57
|close
|352
|0.08
|1.4570
|0.0000
|1.4560
|51.96
|25675.90
|1165
|2010.06.11 12:57
|buy
|389
|0.02
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1166
|2010.06.11 12:57
|modify
|389
|0.02
|1.4570
|0.0000
|1.4645
|1167
|2010.06.11 13:00
|buy
|390
|0.02
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|1168
|2010.06.11 13:00
|modify
|390
|0.02
|1.4561
|0.0000
|1.4636
|1169
|2010.06.11 13:06
|buy
|391
|0.02
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|1170
|2010.06.11 13:06
|modify
|391
|0.02
|1.4546
|0.0000
|1.4621
|1171
|2010.06.11 13:07
|buy
|392
|0.02
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|1172
|2010.06.11 13:07
|modify
|392
|0.02
|1.4550
|0.0000
|1.4625
|1173
|2010.06.11 15:09
|buy
|393
|0.08
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|1174
|2010.06.11 15:09
|modify
|393
|0.08
|1.4530
|0.0000
|1.4605
|1175
|2010.06.11 15:12
|buy
|394
|0.08
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|1176
|2010.06.11 15:12
|modify
|394
|0.08
|1.4529
|0.0000
|1.4604
|1177
|2010.06.11 15:13
|buy
|395
|0.08
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|1178
|2010.06.11 15:13
|modify
|395
|0.08
|1.4527
|0.0000
|1.4602
|1179
|2010.06.11 15:17
|buy
|396
|0.08
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|1180
|2010.06.11 15:17
|modify
|396
|0.08
|1.4521
|0.0000
|1.4596
|1181
|2010.06.11 15:19
|buy
|397
|0.08
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|1182
|2010.06.11 15:19
|modify
|397
|0.08
|1.4523
|0.0000
|1.4598
|1183
|2010.06.11 16:32
|buy
|398
|0.08
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|1184
|2010.06.11 16:32
|modify
|398
|0.08
|1.4513
|0.0000
|1.4588
|1185
|2010.06.11 16:35
|buy
|399
|0.08
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|1186
|2010.06.11 16:35
|modify
|399
|0.08
|1.4509
|0.0000
|1.4584
|1187
|2010.06.11 16:37
|buy
|400
|0.08
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|1188
|2010.06.11 16:37
|modify
|400
|0.08
|1.4510
|0.0000
|1.4585
|1189
|2010.06.13 22:43
|t/p
|399
|0.08
|1.4584
|0.0000
|1.4584
|60.00
|25735.90
|1190
|2010.06.13 22:43
|t/p
|400
|0.08
|1.4585
|0.0000
|1.4585
|60.00
|25795.90
|1191
|2010.06.13 22:45
|t/p
|398
|0.08
|1.4588
|0.0000
|1.4588
|60.00
|25855.90
|1192
|2010.06.13 23:02
|t/p
|396
|0.08
|1.4596
|0.0000
|1.4596
|60.00
|25915.90
|1193
|2010.06.13 23:03
|t/p
|397
|0.08
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|60.00
|25975.90
|1194
|2010.06.13 23:03
|t/p
|395
|0.08
|1.4602
|0.0000
|1.4602
|60.00
|26035.90
|1195
|2010.06.13 23:03
|t/p
|393
|0.08
|1.4605
|0.0000
|1.4605
|60.00
|26095.90
|1196
|2010.06.13 23:03
|t/p
|394
|0.08
|1.4604
|0.0000
|1.4604
|60.00
|26155.90
|1197
|2010.06.14 05:49
|t/p
|391
|0.02
|1.4621
|0.0000
|1.4621
|15.01
|26170.91
|1198
|2010.06.14 05:53
|t/p
|392
|0.02
|1.4625
|0.0000
|1.4625
|15.01
|26185.91
|1199
|2010.06.14 06:01
|t/p
|390
|0.02
|1.4636
|0.0000
|1.4636
|15.01
|26200.92
|1200
|2010.06.14 06:08
|t/p
|389
|0.02
|1.4645
|0.0000
|1.4645
|15.01
|26215.93
|1201
|2010.06.14 07:38
|sell
|401
|0.02
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1202
|2010.06.14 07:38
|modify
|401
|0.02
|1.4665
|0.0000
|1.4590
|1203
|2010.06.14 07:39
|sell
|402
|0.02
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1204
|2010.06.14 07:39
|modify
|402
|0.02
|1.4665
|0.0000
|1.4590
|1205
|2010.06.14 07:40
|sell
|403
|0.02
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1206
|2010.06.14 07:40
|modify
|403
|0.02
|1.4665
|0.0000
|1.4590
|1207
|2010.06.14 08:33
|sell
|404
|0.02
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|1208
|2010.06.14 08:33
|modify
|404
|0.02
|1.4672
|0.0000
|1.4597
|1209
|2010.06.14 08:36
|sell
|405
|0.08
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|1210
|2010.06.14 08:36
|modify
|405
|0.08
|1.4676
|0.0000
|1.4601
|1211
|2010.06.14 08:39
|sell
|406
|0.08
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1212
|2010.06.14 08:39
|modify
|406
|0.08
|1.4680
|0.0000
|1.4605
|1213
|2010.06.14 08:42
|sell
|407
|0.08
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1214
|2010.06.14 08:42
|modify
|407
|0.08
|1.4682
|0.0000
|1.4607
|1215
|2010.06.14 08:47
|sell
|408
|0.08
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1216
|2010.06.14 08:47
|modify
|408
|0.08
|1.4686
|0.0000
|1.4611
|1217
|2010.06.14 08:50
|sell
|409
|0.08
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1218
|2010.06.14 08:50
|modify
|409
|0.08
|1.4688
|0.0000
|1.4613
|1219
|2010.06.14 08:51
|sell
|410
|0.08
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1220
|2010.06.14 08:51
|modify
|410
|0.08
|1.4692
|0.0000
|1.4617
|1221
|2010.06.14 08:57
|sell
|411
|0.08
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1222
|2010.06.14 08:57
|modify
|411
|0.08
|1.4695
|0.0000
|1.4620
|1223
|2010.06.14 09:02
|sell
|412
|0.08
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1224
|2010.06.14 09:02
|modify
|412
|0.08
|1.4706
|0.0000
|1.4631
|1225
|2010.06.14 09:04
|sell
|413
|0.08
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|1226
|2010.06.14 09:04
|modify
|413
|0.08
|1.4704
|0.0000
|1.4629
|1227
|2010.06.14 09:08
|sell
|414
|0.08
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1228
|2010.06.14 09:08
|modify
|414
|0.08
|1.4705
|0.0000
|1.4630
|1229
|2010.06.14 09:10
|sell
|415
|0.08
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1230
|2010.06.14 09:10
|modify
|415
|0.08
|1.4708
|0.0000
|1.4633
|1231
|2010.06.14 09:22
|sell
|416
|0.08
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|1232
|2010.06.14 09:22
|modify
|416
|0.08
|1.4729
|0.0000
|1.4654
|1233
|2010.06.14 09:24
|sell
|417
|0.08
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|1234
|2010.06.14 09:24
|modify
|417
|0.08
|1.4728
|0.0000
|1.4653
|1235
|2010.06.14 09:29
|sell
|418
|0.08
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|1236
|2010.06.14 09:29
|modify
|418
|0.08
|1.4732
|0.0000
|1.4657
|1237
|2010.06.14 09:36
|sell
|419
|0.08
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|1238
|2010.06.14 09:36
|modify
|419
|0.08
|1.4741
|0.0000
|1.4666
|1239
|2010.06.14 09:38
|sell
|420
|0.08
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1240
|2010.06.14 09:38
|modify
|420
|0.08
|1.4740
|0.0000
|1.4665
|1241
|2010.06.14 12:11
|sell
|421
|0.08
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1242
|2010.06.14 12:11
|modify
|421
|0.08
|1.4740
|0.0000
|1.4665
|1243
|2010.06.14 12:18
|sell
|422
|0.08
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|1244
|2010.06.14 12:18
|modify
|422
|0.08
|1.4743
|0.0000
|1.4668
|1245
|2010.06.14 12:29
|sell
|423
|0.08
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|1246
|2010.06.14 12:29
|modify
|423
|0.08
|1.4777
|0.0000
|1.4702
|1247
|2010.06.14 14:58
|sell
|424
|0.08
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|1248
|2010.06.14 14:58
|modify
|424
|0.08
|1.4783
|0.0000
|1.4708
|1249
|2010.06.14 15:01
|sell
|425
|0.08
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|1250
|2010.06.14 15:01
|modify
|425
|0.08
|1.4781
|0.0000
|1.4706
|1251
|2010.06.14 15:19
|sell
|426
|0.08
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|1252
|2010.06.14 15:19
|modify
|426
|0.08
|1.4788
|0.0000
|1.4713
|1253
|2010.06.14 15:22
|sell
|427
|0.08
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|1254
|2010.06.14 15:22
|modify
|427
|0.08
|1.4787
|0.0000
|1.4712
|1255
|2010.06.14 15:27
|sell
|428
|0.08
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1256
|2010.06.14 15:27
|modify
|428
|0.08
|1.4797
|0.0000
|1.4722
|1257
|2010.06.14 15:30
|sell
|429
|0.08
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|1258
|2010.06.14 15:30
|modify
|429
|0.08
|1.4798
|0.0000
|1.4723
|1259
|2010.06.14 15:31
|sell
|430
|0.08
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|1260
|2010.06.14 15:31
|modify
|430
|0.08
|1.4795
|0.0000
|1.4720
|1261
|2010.06.15 06:11
|t/p
|429
|0.08
|1.4723
|0.0000
|1.4723
|59.96
|26275.90
|1262
|2010.06.15 06:11
|t/p
|428
|0.08
|1.4722
|0.0000
|1.4722
|59.96
|26335.86
|1263
|2010.06.15 06:12
|t/p
|430
|0.08
|1.4720
|0.0000
|1.4720
|59.96
|26395.83
|1264
|2010.06.15 06:16
|t/p
|426
|0.08
|1.4713
|0.0000
|1.4713
|59.96
|26455.79
|1265
|2010.06.15 06:16
|t/p
|427
|0.08
|1.4712
|0.0000
|1.4712
|59.96
|26515.76
|1266
|2010.06.15 06:16
|t/p
|424
|0.08
|1.4708
|0.0000
|1.4708
|59.96
|26575.72
|1267
|2010.06.15 06:25
|t/p
|425
|0.08
|1.4706
|0.0000
|1.4706
|59.96
|26635.69
|1268
|2010.06.15 06:26
|t/p
|423
|0.08
|1.4702
|0.0000
|1.4702
|59.96
|26695.65
|1269
|2010.06.15 14:48
|sell
|431
|0.08
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|1270
|2010.06.15 14:48
|modify
|431
|0.08
|1.4809
|0.0000
|1.4734
|1271
|2010.06.15 14:55
|sell
|432
|0.08
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|1272
|2010.06.15 14:55
|modify
|432
|0.08
|1.4810
|0.0000
|1.4735
|1273
|2010.06.15 14:57
|sell
|433
|0.08
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1274
|2010.06.15 14:57
|modify
|433
|0.08
|1.4812
|0.0000
|1.4737
|1275
|2010.06.15 14:59
|sell
|434
|0.08
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|1276
|2010.06.15 14:59
|modify
|434
|0.08
|1.4809
|0.0000
|1.4734
|1277
|2010.06.15 15:03
|sell
|435
|0.08
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|1278
|2010.06.15 15:03
|modify
|435
|0.08
|1.4816
|0.0000
|1.4741
|1279
|2010.06.15 15:09
|sell
|436
|0.08
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|1280
|2010.06.15 15:09
|modify
|436
|0.08
|1.4824
|0.0000
|1.4749
|1281
|2010.06.15 15:12
|sell
|437
|0.08
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|1282
|2010.06.15 15:12
|modify
|437
|0.08
|1.4825
|0.0000
|1.4750
|1283
|2010.06.15 15:27
|sell
|438
|0.08
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|1284
|2010.06.15 15:27
|modify
|438
|0.08
|1.4824
|0.0000
|1.4749
|1285
|2010.06.15 16:04
|sell
|439
|0.08
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|1286
|2010.06.15 16:04
|modify
|439
|0.08
|1.4832
|0.0000
|1.4757
|1287
|2010.06.16 08:06
|t/p
|439
|0.08
|1.4757
|0.0000
|1.4757
|59.96
|26755.61
|1288
|2010.06.16 08:29
|t/p
|437
|0.08
|1.4750
|0.0000
|1.4750
|59.96
|26815.58
|1289
|2010.06.16 08:29
|t/p
|436
|0.08
|1.4749
|0.0000
|1.4749
|59.96
|26875.54
|1290
|2010.06.16 08:29
|t/p
|438
|0.08
|1.4749
|0.0000
|1.4749
|59.96
|26935.51
|1291
|2010.06.16 15:10
|sell
|440
|0.08
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|1292
|2010.06.16 15:10
|modify
|440
|0.08
|1.4835
|0.0000
|1.4760
|1293
|2010.06.16 15:22
|sell
|441
|0.08
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|1294
|2010.06.16 15:22
|modify
|441
|0.08
|1.4840
|0.0000
|1.4765
|1295
|2010.06.16 15:27
|sell
|442
|0.08
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|1296
|2010.06.16 15:27
|modify
|442
|0.08
|1.4843
|0.0000
|1.4768
|1297
|2010.06.16 15:46
|sell
|443
|0.08
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|1298
|2010.06.16 15:46
|modify
|443
|0.08
|1.4846
|0.0000
|1.4771
|1299
|2010.06.16 19:55
|t/p
|443
|0.08
|1.4771
|0.0000
|1.4771
|60.00
|26995.51
|1300
|2010.06.16 19:55
|t/p
|442
|0.08
|1.4768
|0.0000
|1.4768
|60.00
|27055.51
|1301
|2010.06.16 19:55
|t/p
|441
|0.08
|1.4765
|0.0000
|1.4765
|60.00
|27115.51
|1302
|2010.06.16 19:56
|t/p
|440
|0.08
|1.4760
|0.0000
|1.4760
|60.00
|27175.51
|1303
|2010.06.16 20:02
|t/p
|435
|0.08
|1.4741
|0.0000
|1.4741
|59.96
|27235.47
|1304
|2010.06.16 20:04
|t/p
|433
|0.08
|1.4737
|0.0000
|1.4737
|59.96
|27295.44
|1305
|2010.06.16 20:04
|t/p
|432
|0.08
|1.4735
|0.0000
|1.4735
|59.96
|27355.40
|1306
|2010.06.16 20:20
|t/p
|431
|0.08
|1.4734
|0.0000
|1.4734
|59.96
|27415.37
|1307
|2010.06.16 20:20
|t/p
|434
|0.08
|1.4734
|0.0000
|1.4734
|59.96
|27475.33
|1308
|2010.06.17 06:46
|t/p
|422
|0.08
|1.4668
|0.0000
|1.4668
|59.82
|27535.16
|1309
|2010.06.17 06:46
|t/p
|419
|0.08
|1.4666
|0.0000
|1.4666
|59.82
|27594.98
|1310
|2010.06.17 06:46
|t/p
|420
|0.08
|1.4665
|0.0000
|1.4665
|59.82
|27654.80
|1311
|2010.06.17 06:46
|t/p
|421
|0.08
|1.4665
|0.0000
|1.4665
|59.82
|27714.63
|1312
|2010.06.17 06:50
|close
|401
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4590
|-1.04
|27713.58
|1313
|2010.06.17 06:50
|close
|403
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4590
|-1.04
|27712.54
|1314
|2010.06.17 06:50
|close
|405
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4601
|4.62
|27717.16
|1315
|2010.06.17 06:50
|close
|407
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4607
|9.42
|27726.59
|1316
|2010.06.17 06:50
|close
|409
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4613
|14.22
|27740.81
|1317
|2010.06.17 06:50
|close
|411
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4620
|19.82
|27760.63
|1318
|2010.06.17 06:50
|close
|413
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4629
|27.02
|27787.66
|1319
|2010.06.17 06:50
|close
|415
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4633
|30.22
|27817.88
|1320
|2010.06.17 06:50
|close
|417
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4653
|46.22
|27864.10
|1321
|2010.06.17 06:50
|close
|402
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4590
|-1.04
|27863.06
|1322
|2010.06.17 06:50
|close
|406
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4605
|7.82
|27870.88
|1323
|2010.06.17 06:50
|close
|410
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4617
|17.42
|27888.31
|1324
|2010.06.17 06:50
|close
|414
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4630
|27.82
|27916.13
|1325
|2010.06.17 06:50
|close
|418
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4657
|49.42
|27965.56
|1326
|2010.06.17 06:50
|close
|404
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4597
|0.36
|27965.91
|1327
|2010.06.17 06:50
|close
|412
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4631
|28.62
|27994.53
|1328
|2010.06.17 06:50
|close
|408
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4611
|12.62
|28007.16
|1329
|2010.06.17 06:50
|close
|416
|0.08
|1.4670
|0.0000
|1.4654
|47.02
|28054.18
|1330
|2010.06.17 06:50
|buy
|444
|0.02
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1331
|2010.06.17 06:50
|modify
|444
|0.02
|1.4670
|0.0000
|1.4745
|1332
|2010.06.17 06:51
|buy
|445
|0.02
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1333
|2010.06.17 06:51
|modify
|445
|0.02
|1.4669
|0.0000
|1.4744
|1334
|2010.06.17 06:55
|buy
|446
|0.02
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1335
|2010.06.17 06:55
|modify
|446
|0.02
|1.4660
|0.0000
|1.4735
|1336
|2010.06.17 06:56
|buy
|447
|0.02
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1337
|2010.06.17 06:56
|modify
|447
|0.02
|1.4663
|0.0000
|1.4738
|1338
|2010.06.17 07:03
|buy
|448
|0.08
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1339
|2010.06.17 07:03
|modify
|448
|0.08
|1.4663
|0.0000
|1.4738
|1340
|2010.06.17 07:05
|buy
|449
|0.08
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|1341
|2010.06.17 07:05
|modify
|449
|0.08
|1.4659
|0.0000
|1.4734
|1342
|2010.06.17 07:10
|buy
|450
|0.08
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|1343
|2010.06.17 07:10
|modify
|450
|0.08
|1.4654
|0.0000
|1.4729
|1344
|2010.06.17 07:15
|buy
|451
|0.08
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|1345
|2010.06.17 07:15
|modify
|451
|0.08
|1.4652
|0.0000
|1.4727
|1346
|2010.06.17 08:30
|t/p
|451
|0.08
|1.4727
|0.0000
|1.4727
|60.00
|28114.18
|1347
|2010.06.17 08:30
|t/p
|450
|0.08
|1.4729
|0.0000
|1.4729
|60.00
|28174.18
|1348
|2010.06.17 08:31
|t/p
|449
|0.08
|1.4734
|0.0000
|1.4734
|60.00
|28234.18
|1349
|2010.06.17 08:31
|t/p
|446
|0.02
|1.4735
|0.0000
|1.4735
|15.00
|28249.18
|1350
|2010.06.17 08:31
|t/p
|447
|0.02
|1.4738
|0.0000
|1.4738
|15.00
|28264.18
|1351
|2010.06.17 08:31
|t/p
|448
|0.08
|1.4738
|0.0000
|1.4738
|60.00
|28324.18
|1352
|2010.06.17 08:37
|t/p
|445
|0.02
|1.4744
|0.0000
|1.4744
|15.00
|28339.18
|1353
|2010.06.17 08:38
|t/p
|444
|0.02
|1.4745
|0.0000
|1.4745
|15.00
|28354.18
|1354
|2010.06.17 09:52
|sell
|452
|0.02
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|1355
|2010.06.17 09:52
|modify
|452
|0.02
|1.4813
|0.0000
|1.4738
|1356
|2010.06.17 09:54
|sell
|453
|0.02
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|1357
|2010.06.17 09:54
|modify
|453
|0.02
|1.4815
|0.0000
|1.4740
|1358
|2010.06.17 09:56
|sell
|454
|0.02
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|1359
|2010.06.17 09:56
|modify
|454
|0.02
|1.4816
|0.0000
|1.4741
|1360
|2010.06.17 10:52
|sell
|455
|0.02
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1361
|2010.06.17 10:52
|modify
|455
|0.02
|1.4827
|0.0000
|1.4752
|1362
|2010.06.17 10:54
|sell
|456
|0.08
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|1363
|2010.06.17 10:54
|modify
|456
|0.08
|1.4825
|0.0000
|1.4750
|1364
|2010.06.17 10:58
|sell
|457
|0.08
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1365
|2010.06.17 10:58
|modify
|457
|0.08
|1.4827
|0.0000
|1.4752
|1366
|2010.06.17 11:01
|sell
|458
|0.08
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|1367
|2010.06.17 11:01
|modify
|458
|0.08
|1.4827
|0.0000
|1.4752
|1368
|2010.06.18 04:27
|sell
|459
|0.08
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|1369
|2010.06.18 04:27
|modify
|459
|0.08
|1.4839
|0.0000
|1.4764
|1370
|2010.06.18 04:35
|sell
|460
|0.08
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|1371
|2010.06.18 04:35
|modify
|460
|0.08
|1.4842
|0.0000
|1.4767
|1372
|2010.06.18 04:37
|sell
|461
|0.08
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1373
|2010.06.18 04:37
|modify
|461
|0.08
|1.4841
|0.0000
|1.4766
|1374
|2010.06.18 05:58
|sell
|462
|0.08
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|1375
|2010.06.18 05:58
|modify
|462
|0.08
|1.4842
|0.0000
|1.4767
|1376
|2010.06.18 07:39
|sell
|463
|0.08
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|1377
|2010.06.18 07:39
|modify
|463
|0.08
|1.4865
|0.0000
|1.4790
|1378
|2010.06.18 07:47
|sell
|464
|0.08
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|1379
|2010.06.18 07:47
|modify
|464
|0.08
|1.4880
|0.0000
|1.4805
|1380
|2010.06.18 10:46
|t/p
|464
|0.08
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|60.00
|28414.18
|1381
|2010.06.18 14:10
|t/p
|463
|0.08
|1.4790
|0.0000
|1.4790
|60.00
|28474.18
|1382
|2010.06.21 04:21
|sell
|465
|0.08
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|1383
|2010.06.21 04:21
|modify
|465
|0.08
|1.4876
|0.0000
|1.4801
|1384
|2010.06.21 04:25
|sell
|466
|0.08
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|1385
|2010.06.21 04:25
|modify
|466
|0.08
|1.4881
|0.0000
|1.4806
|1386
|2010.06.21 04:30
|sell
|467
|0.08
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|1387
|2010.06.21 04:30
|modify
|467
|0.08
|1.4880
|0.0000
|1.4805
|1388
|2010.06.21 04:56
|sell
|468
|0.08
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|1389
|2010.06.21 04:56
|modify
|468
|0.08
|1.4882
|0.0000
|1.4807
|1390
|2010.06.21 05:23
|sell
|469
|0.08
|1.4893
|0.0000
|0.0000
|1391
|2010.06.21 05:23
|modify
|469
|0.08
|1.4893
|0.0000
|1.4818
|1392
|2010.06.21 05:25
|sell
|470
|0.08
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|1393
|2010.06.21 05:25
|modify
|470
|0.08
|1.4892
|0.0000
|1.4817
|1394
|2010.06.21 05:39
|sell
|471
|0.08
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|1395
|2010.06.21 05:39
|modify
|471
|0.08
|1.4896
|0.0000
|1.4821
|1396
|2010.06.21 05:55
|sell
|472
|0.08
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|1397
|2010.06.21 05:55
|modify
|472
|0.08
|1.4913
|0.0000
|1.4838
|1398
|2010.06.21 06:06
|sell
|473
|0.08
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|1399
|2010.06.21 06:06
|modify
|473
|0.08
|1.4926
|0.0000
|1.4851
|1400
|2010.06.21 10:14
|t/p
|473
|0.08
|1.4851
|0.0000
|1.4851
|60.00
|28534.18
|1401
|2010.06.21 10:41
|t/p
|472
|0.08
|1.4838
|0.0000
|1.4838
|60.00
|28594.18
|1402
|2010.06.21 12:26
|t/p
|471
|0.08
|1.4821
|0.0000
|1.4821
|60.00
|28654.18
|1403
|2010.06.21 12:26
|t/p
|469
|0.08
|1.4818
|0.0000
|1.4818
|60.00
|28714.18
|1404
|2010.06.21 12:27
|t/p
|470
|0.08
|1.4817
|0.0000
|1.4817
|60.00
|28774.18
|1405
|2010.06.21 16:21
|t/p
|468
|0.08
|1.4807
|0.0000
|1.4807
|60.00
|28834.18
|1406
|2010.06.21 16:21
|t/p
|466
|0.08
|1.4806
|0.0000
|1.4806
|60.00
|28894.18
|1407
|2010.06.21 16:21
|t/p
|467
|0.08
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|60.00
|28954.18
|1408
|2010.06.21 16:21
|t/p
|465
|0.08
|1.4801
|0.0000
|1.4801
|60.00
|29014.18
|1409
|2010.06.21 17:45
|t/p
|460
|0.08
|1.4767
|0.0000
|1.4767
|59.96
|29074.15
|1410
|2010.06.21 17:45
|t/p
|462
|0.08
|1.4767
|0.0000
|1.4767
|59.96
|29134.11
|1411
|2010.06.21 17:45
|t/p
|461
|0.08
|1.4766
|0.0000
|1.4766
|59.96
|29194.08
|1412
|2010.06.21 17:45
|t/p
|459
|0.08
|1.4764
|0.0000
|1.4764
|59.96
|29254.04
|1413
|2010.06.21 17:51
|close
|452
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4738
|9.18
|29263.22
|1414
|2010.06.21 17:51
|close
|454
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4741
|9.78
|29273.01
|1415
|2010.06.21 17:51
|close
|456
|0.08
|1.4767
|0.0000
|1.4750
|46.33
|29319.34
|1416
|2010.06.21 17:51
|close
|458
|0.08
|1.4767
|0.0000
|1.4752
|47.93
|29367.26
|1417
|2010.06.21 17:51
|close
|453
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4740
|9.58
|29376.85
|1418
|2010.06.21 17:51
|close
|457
|0.08
|1.4767
|0.0000
|1.4752
|47.93
|29424.78
|1419
|2010.06.21 17:51
|close
|455
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4752
|11.98
|29436.76
|1420
|2010.06.21 17:51
|buy
|474
|0.02
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|1421
|2010.06.21 17:51
|modify
|474
|0.02
|1.4767
|0.0000
|1.4842
|1422
|2010.06.21 18:06
|buy
|475
|0.02
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|1423
|2010.06.21 18:06
|modify
|475
|0.02
|1.4768
|0.0000
|1.4843
|1424
|2010.06.21 18:55
|buy
|476
|0.02
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1425
|2010.06.21 18:55
|modify
|476
|0.02
|1.4760
|0.0000
|1.4835
|1426
|2010.06.21 19:10
|buy
|477
|0.02
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|1427
|2010.06.21 19:10
|modify
|477
|0.02
|1.4757
|0.0000
|1.4832
|1428
|2010.06.21 19:17
|buy
|478
|0.08
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|1429
|2010.06.21 19:17
|modify
|478
|0.08
|1.4756
|0.0000
|1.4831
|1430
|2010.06.21 19:22
|buy
|479
|0.08
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|1431
|2010.06.21 19:22
|modify
|479
|0.08
|1.4751
|0.0000
|1.4826
|1432
|2010.06.21 19:27
|buy
|480
|0.08
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|1433
|2010.06.21 19:27
|modify
|480
|0.08
|1.4749
|0.0000
|1.4824
|1434
|2010.06.21 19:45
|buy
|481
|0.08
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|1435
|2010.06.21 19:45
|modify
|481
|0.08
|1.4744
|0.0000
|1.4819
|1436
|2010.06.21 19:50
|buy
|482
|0.08
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|1437
|2010.06.21 19:50
|modify
|482
|0.08
|1.4745
|0.0000
|1.4820
|1438
|2010.06.22 06:10
|buy
|483
|0.08
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|1439
|2010.06.22 06:10
|modify
|483
|0.08
|1.4733
|0.0000
|1.4808
|1440
|2010.06.22 06:13
|buy
|484
|0.08
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|1441
|2010.06.22 06:13
|modify
|484
|0.08
|1.4730
|0.0000
|1.4805
|1442
|2010.06.22 08:32
|buy
|485
|0.08
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|1443
|2010.06.22 08:32
|modify
|485
|0.08
|1.4727
|0.0000
|1.4802
|1444
|2010.06.22 08:37
|buy
|486
|0.08
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|1445
|2010.06.22 08:37
|modify
|486
|0.08
|1.4718
|0.0000
|1.4793
|1446
|2010.06.22 08:40
|buy
|487
|0.08
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|1447
|2010.06.22 08:40
|modify
|487
|0.08
|1.4718
|0.0000
|1.4793
|1448
|2010.06.22 08:41
|buy
|488
|0.08
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|1449
|2010.06.22 08:41
|modify
|488
|0.08
|1.4718
|0.0000
|1.4793
|1450
|2010.06.22 08:42
|buy
|489
|0.08
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|1451
|2010.06.22 08:42
|modify
|489
|0.08
|1.4720
|0.0000
|1.4795
|1452
|2010.06.22 09:17
|buy
|490
|0.08
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|1453
|2010.06.22 09:17
|modify
|490
|0.08
|1.4707
|0.0000
|1.4782
|1454
|2010.06.22 09:34
|buy
|491
|0.08
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1455
|2010.06.22 09:34
|modify
|491
|0.08
|1.4705
|0.0000
|1.4780
|1456
|2010.06.22 09:42
|buy
|492
|0.08
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1457
|2010.06.22 09:42
|modify
|492
|0.08
|1.4705
|0.0000
|1.4780
|1458
|2010.06.22 09:48
|buy
|493
|0.08
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|1459
|2010.06.22 09:48
|modify
|493
|0.08
|1.4703
|0.0000
|1.4778
|1460
|2010.06.22 09:53
|buy
|494
|0.08
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|1461
|2010.06.22 09:53
|modify
|494
|0.08
|1.4701
|0.0000
|1.4776
|1462
|2010.06.22 12:13
|buy
|495
|0.08
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1463
|2010.06.22 12:13
|modify
|495
|0.08
|1.4696
|0.0000
|1.4771
|1464
|2010.06.22 12:16
|buy
|496
|0.08
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1465
|2010.06.22 12:16
|modify
|496
|0.08
|1.4705
|0.0000
|1.4780
|1466
|2010.06.22 12:52
|t/p
|495
|0.08
|1.4771
|0.0000
|1.4771
|60.00
|29496.76
|1467
|2010.06.22 12:52
|t/p
|494
|0.08
|1.4776
|0.0000
|1.4776
|60.00
|29556.76
|1468
|2010.06.22 12:53
|t/p
|493
|0.08
|1.4778
|0.0000
|1.4778
|60.00
|29616.76
|1469
|2010.06.22 12:53
|t/p
|491
|0.08
|1.4780
|0.0000
|1.4780
|60.00
|29676.76
|1470
|2010.06.22 12:53
|t/p
|492
|0.08
|1.4780
|0.0000
|1.4780
|60.00
|29736.76
|1471
|2010.06.22 12:53
|t/p
|496
|0.08
|1.4780
|0.0000
|1.4780
|60.00
|29796.76
|1472
|2010.06.22 12:53
|t/p
|490
|0.08
|1.4782
|0.0000
|1.4782
|60.00
|29856.76
|1473
|2010.06.22 12:59
|t/p
|486
|0.08
|1.4793
|0.0000
|1.4793
|60.00
|29916.76
|1474
|2010.06.22 12:59
|t/p
|487
|0.08
|1.4793
|0.0000
|1.4793
|60.00
|29976.76
|1475
|2010.06.22 12:59
|t/p
|488
|0.08
|1.4793
|0.0000
|1.4793
|60.00
|30036.76
|1476
|2010.06.22 13:00
|t/p
|489
|0.08
|1.4795
|0.0000
|1.4795
|60.00
|30096.76
|1477
|2010.06.22 13:25
|t/p
|485
|0.08
|1.4802
|0.0000
|1.4802
|60.00
|30156.76
|1478
|2010.06.22 13:25
|t/p
|484
|0.08
|1.4805
|0.0000
|1.4805
|60.00
|30216.76
|1479
|2010.06.22 13:33
|t/p
|483
|0.08
|1.4808
|0.0000
|1.4808
|60.00
|30276.76
|1480
|2010.06.22 13:34
|t/p
|481
|0.08
|1.4819
|0.0000
|1.4819
|60.04
|30336.79
|1481
|2010.06.22 13:34
|t/p
|482
|0.08
|1.4820
|0.0000
|1.4820
|60.04
|30396.83
|1482
|2010.06.22 13:45
|t/p
|480
|0.08
|1.4824
|0.0000
|1.4824
|60.04
|30456.86
|1483
|2010.06.22 13:45
|t/p
|479
|0.08
|1.4826
|0.0000
|1.4826
|60.04
|30516.90
|1484
|2010.06.22 14:19
|close at stop
|478
|0.08
|1.4787
|0.0000
|1.4831
|24.84
|30541.74
|1485
|2010.06.22 14:19
|close at stop
|477
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4832
|6.01
|30547.74
|1486
|2010.06.22 14:19
|close at stop
|476
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4835
|5.41
|30553.15
|1487
|2010.06.22 14:19
|close at stop
|475
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4843
|3.81
|30556.96
|1488
|2010.06.22 14:19
|close at stop
|474
|0.02
|1.4787
|0.0000
|1.4842
|4.01
|30560.97