Strategy Tester Report
Cyclops v 1.2
IBFX-MT4 Standard-2 (Build 226)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2010.05.13 13:40 - 2010.06.22 14:19
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=12789; BaseLot=0.01; MaxLotSize=0.08; MinLotSize=0.02; UseMoneyManagement=true; IsMicroAcc=false; EquityPRC=2; TakeProfit=75; StopLoss=0; UseExitSignal=false; UseTimeRestriction=false; DayEnd=5; HourEnd=12; BreakEvenTrigger=0; TrailingStopTrigger=0; TrailingStopPips=0; EmailOn=true; AlertOn=false; ScreenshotOn=true; _n="INDICATOR"; shift=0; PriceActionFilter=4; Length=15; MajorCycleStrength=7; UseCycleFilter=false; UseFilterSMAorRSI=1; FilterStrengthSMA=26; FilterStrengthRSI=21; UseMomentumFilter=true; MOMENTUM_PERIOD=89; MOMENTUM_PRICE=0; MomentumTriggerLong=100.99; MomentumTriggerShort=99.75;
Bars in test38348Ticks modelled1108158Modelling quality24.94%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit20560.97Gross profit21457.87Gross loss-896.90
Profit factor23.92Expected payoff41.45
Absolute drawdown2105.92Maximal drawdown6802.05 (28.41%)Relative drawdown28.41% (6802.05)
Total trades496Short positions (won %)294 (92.86%)Long positions (won %)202 (88.12%)
Profit trades (% of total)451 (90.93%)Loss trades (% of total)45 (9.07%)
Largestprofit trade60.04loss trade-119.93
Averageprofit trade47.58loss trade-19.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)258 (12437.64)consecutive losses (loss in money)9 (-143.06)
Maximalconsecutive profit (count of wins)12437.64 (258)consecutive loss (count of losses)-276.86 (5)
Averageconsecutive wins28consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.05.13 20:37buy10.021.46070.00000.0000
22010.05.13 20:37modify10.021.46070.00001.4682
32010.05.13 20:38buy20.021.46120.00000.0000
42010.05.13 20:38modify20.021.46120.00001.4687
52010.05.13 20:44buy30.021.46040.00000.0000
62010.05.13 20:44modify30.021.46040.00001.4679
72010.05.13 20:45buy40.021.46040.00000.0000
82010.05.13 20:45modify40.021.46040.00001.4679
92010.05.13 20:49buy50.081.45990.00000.0000
102010.05.13 20:49modify50.081.45990.00001.4674
112010.05.13 21:36buy60.081.45770.00000.0000
122010.05.13 21:36modify60.081.45770.00001.4652
132010.05.14 06:04buy70.081.45650.00000.0000
142010.05.14 06:04modify70.081.45650.00001.4640
152010.05.14 07:36buy80.081.45550.00000.0000
162010.05.14 07:36modify80.081.45550.00001.4630
172010.05.14 07:41buy90.081.45560.00000.0000
182010.05.14 07:41modify90.081.45560.00001.4631
192010.05.14 07:52buy100.081.45430.00000.0000
202010.05.14 07:52modify100.081.45430.00001.4618
212010.05.14 07:55buy110.081.45450.00000.0000
222010.05.14 07:55modify110.081.45450.00001.4620
232010.05.14 09:28buy120.081.45330.00000.0000
242010.05.14 09:28modify120.081.45330.00001.4608
252010.05.14 09:35buy130.081.45300.00000.0000
262010.05.14 09:35modify130.081.45300.00001.4605
272010.05.14 09:41buy140.081.45210.00000.0000
282010.05.14 09:41modify140.081.45210.00001.4596
292010.05.14 09:51buy150.081.45230.00000.0000
302010.05.14 09:51modify150.081.45230.00001.4598
312010.05.14 09:58buy160.081.45160.00000.0000
322010.05.14 09:58modify160.081.45160.00001.4591
332010.05.14 10:05buy170.081.45150.00000.0000
342010.05.14 10:05modify170.081.45150.00001.4590
352010.05.14 10:12buy180.081.45070.00000.0000
362010.05.14 10:12modify180.081.45070.00001.4582
372010.05.14 10:36buy190.081.45070.00000.0000
382010.05.14 10:36modify190.081.45070.00001.4582
392010.05.14 11:50t/p180.081.45820.00001.458260.0010060.00
402010.05.14 11:50t/p190.081.45820.00001.458260.0010120.00
412010.05.14 12:28t/p170.081.45900.00001.459060.0010180.00
422010.05.14 12:28t/p160.081.45910.00001.459160.0010240.00
432010.05.14 12:30t/p140.081.45960.00001.459660.0010300.00
442010.05.14 12:30t/p150.081.45980.00001.459860.0010360.00
452010.05.14 12:39t/p130.081.46050.00001.460560.0010420.00
462010.05.14 12:39t/p120.081.46080.00001.460860.0010480.00
472010.05.14 12:48t/p100.081.46180.00001.461860.0010540.00
482010.05.14 12:48t/p110.081.46200.00001.462060.0010600.00
492010.05.14 12:51t/p80.081.46300.00001.463060.0010660.00
502010.05.14 12:51t/p90.081.46310.00001.463160.0010720.00
512010.05.16 23:58buy200.081.44720.00000.0000
522010.05.16 23:58modify200.081.44720.00001.4547
532010.05.17 00:20buy210.081.44510.00000.0000
542010.05.17 00:20modify210.081.44510.00001.4526
552010.05.17 00:24buy220.081.44410.00000.0000
562010.05.17 00:24modify220.081.44410.00001.4516
572010.05.17 00:26buy230.081.44400.00000.0000
582010.05.17 00:26modify230.081.44400.00001.4515
592010.05.17 00:35buy240.081.44360.00000.0000
602010.05.17 00:35modify240.081.44360.00001.4511
612010.05.17 01:03buy250.081.44380.00000.0000
622010.05.17 01:03modify250.081.44380.00001.4513
632010.05.17 01:34buy260.081.44020.00000.0000
642010.05.17 01:34modify260.081.44020.00001.4477
652010.05.17 01:37buy270.081.44020.00000.0000
662010.05.17 01:37modify270.081.44020.00001.4477
672010.05.17 02:05buy280.081.43870.00000.0000
682010.05.17 02:05modify280.081.43870.00001.4462
692010.05.17 02:10buy290.081.43870.00000.0000
702010.05.17 02:10modify290.081.43870.00001.4462
712010.05.17 02:20buy300.081.43650.00000.0000
722010.05.17 02:20modify300.081.43650.00001.4440
732010.05.17 02:23buy310.081.43630.00000.0000
742010.05.17 02:23modify310.081.43630.00001.4438
752010.05.17 02:28buy320.081.42990.00000.0000
762010.05.17 02:28modify320.081.42990.00001.4374
772010.05.17 02:30buy330.081.43010.00000.0000
782010.05.17 02:30modify330.081.43010.00001.4376
792010.05.17 02:32buy340.081.42900.00000.0000
802010.05.17 02:32modify340.081.42900.00001.4365
812010.05.17 02:38buy350.081.42910.00000.0000
822010.05.17 02:38modify350.081.42910.00001.4366
832010.05.17 02:40buy360.081.42830.00000.0000
842010.05.17 02:40modify360.081.42830.00001.4358
852010.05.17 05:00t/p360.081.43580.00001.435860.0010780.00
862010.05.17 06:05t/p340.081.43650.00001.436560.0010840.00
872010.05.17 06:05t/p350.081.43660.00001.436660.0010900.00
882010.05.17 06:06t/p320.081.43740.00001.437460.0010960.00
892010.05.17 06:07t/p330.081.43760.00001.437660.0011020.00
902010.05.17 07:11t/p310.081.44380.00001.443860.0011080.00
912010.05.17 07:11t/p300.081.44400.00001.444060.0011140.00
922010.05.17 09:25close10.021.44490.00001.4682-31.5811108.42
932010.05.17 09:25close30.021.44490.00001.4679-30.9811077.44
942010.05.17 09:25close50.081.44490.00001.4674-119.9310957.51
952010.05.17 09:25close70.081.44490.00001.4640-92.7610864.74
962010.05.17 09:25close210.081.44490.00001.4526-1.6010863.14
972010.05.17 09:25close230.081.44490.00001.45157.2010870.34
982010.05.17 09:25close250.081.44490.00001.45138.8010879.14
992010.05.17 09:25close270.081.44490.00001.447737.6010916.74
1002010.05.17 09:25close290.081.44490.00001.446249.6010966.34
1012010.05.17 09:25close20.021.44490.00001.4687-32.5810933.76
1022010.05.17 09:25close60.081.44490.00001.4652-102.3310831.43
1032010.05.17 09:25close220.081.44490.00001.45166.4010837.83
1042010.05.17 09:25close260.081.44490.00001.447737.6010875.43
1052010.05.17 09:25close40.021.44490.00001.4679-30.9810844.45
1062010.05.17 09:25close240.081.44490.00001.451110.4010854.85
1072010.05.17 09:25close200.081.44490.00001.4547-18.3610836.48
1082010.05.17 09:25close280.081.44490.00001.446249.6010886.08
1092010.05.17 09:25sell370.021.44490.00000.0000
1102010.05.17 09:25modify370.021.44490.00001.4374
1112010.05.17 09:26sell380.021.44490.00000.0000
1122010.05.17 09:26modify380.021.44490.00001.4374
1132010.05.17 09:28sell390.021.44490.00000.0000
1142010.05.17 09:28modify390.021.44490.00001.4374
1152010.05.17 09:29sell400.021.44480.00000.0000
1162010.05.17 09:29modify400.021.44480.00001.4373
1172010.05.17 11:34sell410.081.44480.00000.0000
1182010.05.17 11:34modify410.081.44480.00001.4373
1192010.05.17 11:39sell420.081.44500.00000.0000
1202010.05.17 11:39modify420.081.44500.00001.4375
1212010.05.17 11:49sell430.081.44540.00000.0000
1222010.05.17 11:49modify430.081.44540.00001.4379
1232010.05.17 11:51sell440.081.44600.00000.0000
1242010.05.17 11:51modify440.081.44600.00001.4385
1252010.05.17 11:53sell450.081.44560.00000.0000
1262010.05.17 11:53modify450.081.44560.00001.4381
1272010.05.17 11:57sell460.081.44610.00000.0000
1282010.05.17 11:57modify460.081.44610.00001.4386
1292010.05.17 11:58sell470.081.44630.00000.0000
1302010.05.17 11:58modify470.081.44630.00001.4388
1312010.05.17 11:59sell480.081.44630.00000.0000
1322010.05.17 11:59modify480.081.44630.00001.4388
1332010.05.17 12:02sell490.081.44610.00000.0000
1342010.05.17 12:02modify490.081.44610.00001.4386
1352010.05.17 12:04sell500.081.44640.00000.0000
1362010.05.17 12:04modify500.081.44640.00001.4389
1372010.05.17 13:27sell510.081.44750.00000.0000
1382010.05.17 13:27modify510.081.44750.00001.4400
1392010.05.17 13:29sell520.081.44730.00000.0000
1402010.05.17 13:29modify520.081.44730.00001.4398
1412010.05.17 13:42sell530.081.44920.00000.0000
1422010.05.17 13:42modify530.081.44920.00001.4417
1432010.05.17 15:04t/p530.081.44170.00001.441760.0010946.08
1442010.05.17 15:53t/p510.081.44000.00001.440060.0011006.08
1452010.05.17 15:53t/p520.081.43980.00001.439860.0011066.08
1462010.05.17 15:56t/p500.081.43890.00001.438960.0011126.08
1472010.05.17 15:56t/p470.081.43880.00001.438860.0011186.08
1482010.05.17 15:56t/p480.081.43880.00001.438860.0011246.08
1492010.05.17 15:59t/p460.081.43860.00001.438660.0011306.08
1502010.05.17 15:59t/p490.081.43860.00001.438660.0011366.08
1512010.05.17 16:00t/p440.081.43850.00001.438560.0011426.08
1522010.05.17 16:00t/p450.081.43810.00001.438160.0011486.08
1532010.05.17 16:00t/p430.081.43790.00001.437960.0011546.08
1542010.05.17 16:00t/p420.081.43750.00001.437560.0011606.08
1552010.05.17 16:00t/p370.021.43740.00001.437415.0011621.08
1562010.05.17 16:00t/p380.021.43740.00001.437415.0011636.08
1572010.05.17 16:00t/p390.021.43740.00001.437415.0011651.08
1582010.05.17 16:00t/p400.021.43730.00001.437315.0011666.08
1592010.05.17 16:00t/p410.081.43730.00001.437360.0011726.08
1602010.05.18 07:27sell540.021.44990.00000.0000
1612010.05.18 07:27modify540.021.44990.00001.4424
1622010.05.18 07:31sell550.021.44930.00000.0000
1632010.05.18 07:31modify550.021.44930.00001.4418
1642010.05.18 09:09t/p540.021.44240.00001.442415.0011741.08
1652010.05.18 09:10t/p550.021.44180.00001.441815.0011756.08
1662010.05.18 19:03buy560.021.43200.00000.0000
1672010.05.18 19:03modify560.021.43200.00001.4395
1682010.05.18 19:36buy570.021.43270.00000.0000
1692010.05.18 19:36modify570.021.43270.00001.4402
1702010.05.18 21:22buy580.021.42990.00000.0000
1712010.05.18 21:22modify580.021.42990.00001.4374
1722010.05.18 21:31buy590.021.42840.00000.0000
1732010.05.18 21:31modify590.021.42840.00001.4359
1742010.05.18 21:36buy600.081.42830.00000.0000
1752010.05.18 21:36modify600.081.42830.00001.4358
1762010.05.18 21:37buy610.081.42840.00000.0000
1772010.05.18 21:37modify610.081.42840.00001.4359
1782010.05.18 21:38buy620.081.42900.00000.0000
1792010.05.18 21:38modify620.081.42900.00001.4365
1802010.05.18 22:05buy630.081.42860.00000.0000
1812010.05.18 22:05modify630.081.42860.00001.4361
1822010.05.19 00:01buy640.081.42630.00000.0000
1832010.05.19 00:01modify640.081.42630.00001.4338
1842010.05.19 00:02buy650.081.42770.00000.0000
1852010.05.19 00:02modify650.081.42770.00001.4352
1862010.05.19 00:41buy660.081.42610.00000.0000
1872010.05.19 00:41modify660.081.42610.00001.4336
1882010.05.19 00:45buy670.081.42580.00000.0000
1892010.05.19 00:45modify670.081.42580.00001.4333
1902010.05.19 00:59buy680.081.42530.00000.0000
1912010.05.19 00:59modify680.081.42530.00001.4328
1922010.05.19 01:04buy690.081.42500.00000.0000
1932010.05.19 01:04modify690.081.42500.00001.4325
1942010.05.19 01:08buy700.081.42540.00000.0000
1952010.05.19 01:08modify700.081.42540.00001.4329
1962010.05.19 01:55buy710.081.42440.00000.0000
1972010.05.19 01:55modify710.081.42440.00001.4319
1982010.05.19 05:37t/p710.081.43190.00001.431960.0011816.08
1992010.05.19 05:37t/p690.081.43250.00001.432560.0011876.08
2002010.05.19 06:36t/p680.081.43280.00001.432860.0011936.08
2012010.05.19 06:36t/p700.081.43290.00001.432960.0011996.08
2022010.05.19 06:36t/p670.081.43330.00001.433360.0012056.08
2032010.05.19 06:44t/p660.081.43360.00001.433660.0012116.08
2042010.05.19 06:45t/p640.081.43380.00001.433860.0012176.08
2052010.05.19 07:01t/p650.081.43520.00001.435260.0012236.08
2062010.05.19 07:01t/p600.081.43580.00001.435860.0412296.12
2072010.05.19 07:01t/p590.021.43590.00001.435915.0112311.13
2082010.05.19 07:01t/p610.081.43590.00001.435960.0412371.16
2092010.05.19 07:01t/p630.081.43610.00001.436160.0412431.20
2102010.05.19 07:01t/p620.081.43650.00001.436560.0412491.23
2112010.05.19 13:25t/p580.021.43740.00001.437415.0112506.24
2122010.05.19 14:33t/p560.021.43950.00001.439515.0112521.25
2132010.05.19 14:34t/p570.021.44020.00001.440215.0112536.26
2142010.05.19 18:04sell720.021.44100.00000.0000
2152010.05.19 18:04modify720.021.44100.00001.4335
2162010.05.19 18:10sell730.021.44160.00000.0000
2172010.05.19 18:10modify730.021.44160.00001.4341
2182010.05.19 18:17sell740.021.44130.00000.0000
2192010.05.19 18:17modify740.021.44130.00001.4338
2202010.05.19 18:20sell750.021.44150.00000.0000
2212010.05.19 18:20modify750.021.44150.00001.4340
2222010.05.19 18:21sell760.081.44200.00000.0000
2232010.05.19 18:21modify760.081.44200.00001.4345
2242010.05.19 18:22sell770.081.44140.00000.0000
2252010.05.19 18:22modify770.081.44140.00001.4339
2262010.05.19 18:45sell780.081.44210.00000.0000
2272010.05.19 18:45modify780.081.44210.00001.4346
2282010.05.19 18:51sell790.081.44280.00000.0000
2292010.05.19 18:51modify790.081.44280.00001.4353
2302010.05.19 20:46sell800.081.44440.00000.0000
2312010.05.19 20:46modify800.081.44440.00001.4369
2322010.05.19 20:48sell810.081.44430.00000.0000
2332010.05.19 20:48modify810.081.44430.00001.4368
2342010.05.19 20:52sell820.081.44430.00000.0000
2352010.05.19 20:52modify820.081.44430.00001.4368
2362010.05.19 20:57sell830.081.44420.00000.0000
2372010.05.19 20:57modify830.081.44420.00001.4367
2382010.05.19 21:06sell840.081.44470.00000.0000
2392010.05.19 21:06modify840.081.44470.00001.4372
2402010.05.19 21:12sell850.081.44490.00000.0000
2412010.05.19 21:12modify850.081.44490.00001.4374
2422010.05.19 21:13sell860.081.44490.00000.0000
2432010.05.19 21:13modify860.081.44490.00001.4374
2442010.05.19 21:16sell870.081.44510.00000.0000
2452010.05.19 21:16modify870.081.44510.00001.4376
2462010.05.19 21:23sell880.081.44580.00000.0000
2472010.05.19 21:23modify880.081.44580.00001.4383
2482010.05.19 21:25sell890.081.44590.00000.0000
2492010.05.19 21:25modify890.081.44590.00001.4384
2502010.05.20 01:19t/p890.081.43840.00001.438459.8912596.15
2512010.05.20 01:19t/p880.081.43830.00001.438359.8912656.05
2522010.05.20 01:25t/p870.081.43760.00001.437659.8912715.94
2532010.05.20 05:24t/p850.081.43740.00001.437459.8912775.84
2542010.05.20 05:24t/p860.081.43740.00001.437459.8912835.73
2552010.05.20 05:24t/p840.081.43720.00001.437259.8912895.62
2562010.05.20 05:24t/p800.081.43690.00001.436959.8912955.52
2572010.05.20 05:30t/p810.081.43680.00001.436859.8913015.41
2582010.05.20 05:30t/p820.081.43680.00001.436859.8913075.31
2592010.05.20 05:30t/p830.081.43670.00001.436759.8913135.20
2602010.05.20 05:36t/p790.081.43530.00001.435359.8913195.09
2612010.05.20 05:36t/p780.081.43460.00001.434659.8913254.99
2622010.05.20 05:36t/p760.081.43450.00001.434559.8913314.88
2632010.05.20 05:52t/p730.021.43410.00001.434114.9713329.86
2642010.05.20 05:52t/p750.021.43400.00001.434014.9713344.83
2652010.05.20 05:52t/p770.081.43390.00001.433959.8913404.72
2662010.05.20 05:52t/p740.021.43380.00001.433814.9713419.70
2672010.05.20 05:52t/p720.021.43350.00001.433514.9713434.67
2682010.05.20 11:21buy900.021.42980.00000.0000
2692010.05.20 11:21modify900.021.42980.00001.4373
2702010.05.20 11:30buy910.021.42730.00000.0000
2712010.05.20 11:30modify910.021.42730.00001.4348
2722010.05.20 11:33buy920.021.42710.00000.0000
2732010.05.20 11:33modify920.021.42710.00001.4346
2742010.05.20 11:34buy930.021.42760.00000.0000
2752010.05.20 11:34modify930.021.42760.00001.4351
2762010.05.20 12:27buy940.081.42720.00000.0000
2772010.05.20 12:27modify940.081.42720.00001.4347
2782010.05.20 12:33buy950.081.42600.00000.0000
2792010.05.20 12:33modify950.081.42600.00001.4335
2802010.05.20 12:36buy960.081.42630.00000.0000
2812010.05.20 12:36modify960.081.42630.00001.4338
2822010.05.20 14:24buy970.081.42540.00000.0000
2832010.05.20 14:24modify970.081.42540.00001.4329
2842010.05.20 14:26buy980.081.42480.00000.0000
2852010.05.20 14:26modify980.081.42480.00001.4323
2862010.05.20 15:06t/p980.081.43230.00001.432360.0013494.67
2872010.05.20 15:07t/p970.081.43290.00001.432960.0013554.67
2882010.05.20 15:29t/p950.081.43350.00001.433560.0013614.67
2892010.05.20 15:29t/p960.081.43380.00001.433860.0013674.67
2902010.05.20 15:31t/p920.021.43460.00001.434615.0013689.67
2912010.05.20 15:31t/p940.081.43470.00001.434760.0013749.67
2922010.05.20 15:31t/p910.021.43480.00001.434815.0013764.67
2932010.05.20 15:39t/p930.021.43510.00001.435115.0013779.67
2942010.05.20 17:24t/p900.021.43730.00001.437315.0013794.67
2952010.05.20 17:46sell990.021.44020.00000.0000
2962010.05.20 17:46modify990.021.44020.00001.4327
2972010.05.20 17:49sell1000.021.44090.00000.0000
2982010.05.20 17:49modify1000.021.44090.00001.4334
2992010.05.20 17:51sell1010.021.44130.00000.0000
3002010.05.20 17:51modify1010.021.44130.00001.4338
3012010.05.20 17:54sell1020.021.44190.00000.0000
3022010.05.20 17:54modify1020.021.44190.00001.4344
3032010.05.20 17:55sell1030.081.44190.00000.0000
3042010.05.20 17:55modify1030.081.44190.00001.4344
3052010.05.20 17:56sell1040.081.44090.00000.0000
3062010.05.20 17:56modify1040.081.44090.00001.4334
3072010.05.20 18:25sell1050.081.44290.00000.0000
3082010.05.20 18:25modify1050.081.44290.00001.4354
3092010.05.20 18:28sell1060.081.44290.00000.0000
3102010.05.20 18:28modify1060.081.44290.00001.4354
3112010.05.20 18:38sell1070.081.44470.00000.0000
3122010.05.20 18:38modify1070.081.44470.00001.4372
3132010.05.20 18:41sell1080.081.44490.00000.0000
3142010.05.20 18:41modify1080.081.44490.00001.4374
3152010.05.20 18:44sell1090.081.44400.00000.0000
3162010.05.20 18:44modify1090.081.44400.00001.4365
3172010.05.20 18:49sell1100.081.44530.00000.0000
3182010.05.20 18:49modify1100.081.44530.00001.4378
3192010.05.20 18:50sell1110.081.44500.00000.0000
3202010.05.20 18:50modify1110.081.44500.00001.4375
3212010.05.20 18:54sell1120.081.44480.00000.0000
3222010.05.20 18:54modify1120.081.44480.00001.4373
3232010.05.20 20:10t/p1100.081.43780.00001.437860.0013854.67
3242010.05.20 20:13t/p1110.081.43750.00001.437560.0013914.67
3252010.05.20 20:13t/p1080.081.43740.00001.437460.0013974.67
3262010.05.20 20:13t/p1070.081.43720.00001.437260.0014034.67
3272010.05.20 20:13t/p1120.081.43730.00001.437360.0014094.67
3282010.05.20 20:14t/p1090.081.43650.00001.436560.0014154.67
3292010.05.20 20:14t/p1050.081.43540.00001.435460.0014214.67
3302010.05.20 20:14t/p1060.081.43540.00001.435460.0014274.67
3312010.05.20 21:37t/p1020.021.43440.00001.434415.0014289.67
3322010.05.20 21:37t/p1030.081.43440.00001.434460.0014349.67
3332010.05.20 23:07t/p1010.021.43380.00001.433815.0014364.67
3342010.05.20 23:17t/p1000.021.43340.00001.433415.0014379.67
3352010.05.20 23:17t/p1040.081.43340.00001.433460.0014439.67
3362010.05.21 11:07t/p990.021.43270.00001.432714.9914454.66
3372010.05.21 15:09sell1130.021.44580.00000.0000
3382010.05.21 15:09modify1130.021.44580.00001.4383
3392010.05.21 15:11sell1140.021.44510.00000.0000
3402010.05.21 15:11modify1140.021.44510.00001.4376
3412010.05.21 15:33sell1150.021.44610.00000.0000
3422010.05.21 15:33modify1150.021.44610.00001.4386
3432010.05.21 15:34sell1160.021.44580.00000.0000
3442010.05.21 15:34modify1160.021.44580.00001.4383
3452010.05.21 15:44sell1170.081.44650.00000.0000
3462010.05.21 15:44modify1170.081.44650.00001.4390
3472010.05.21 15:45sell1180.081.44630.00000.0000
3482010.05.21 15:45modify1180.081.44630.00001.4388
3492010.05.21 15:48sell1190.081.44690.00000.0000
3502010.05.21 15:48modify1190.081.44690.00001.4394
3512010.05.21 16:25sell1200.081.44690.00000.0000
3522010.05.21 16:25modify1200.081.44690.00001.4394
3532010.05.21 18:32sell1210.081.44690.00000.0000
3542010.05.21 18:32modify1210.081.44690.00001.4394
3552010.05.21 18:35sell1220.081.44720.00000.0000
3562010.05.21 18:35modify1220.081.44720.00001.4397
3572010.05.21 18:39sell1230.081.44720.00000.0000
3582010.05.21 18:39modify1230.081.44720.00001.4397
3592010.05.21 19:52sell1240.081.44920.00000.0000
3602010.05.21 19:52modify1240.081.44920.00001.4417
3612010.05.21 19:53sell1250.081.44910.00000.0000
3622010.05.21 19:53modify1250.081.44910.00001.4416
3632010.05.21 19:54sell1260.081.44910.00000.0000
3642010.05.21 19:54modify1260.081.44910.00001.4416
3652010.05.24 01:06t/p1240.081.44170.00001.441759.9614514.63
3662010.05.24 01:06t/p1250.081.44160.00001.441659.9614574.59
3672010.05.24 01:06t/p1260.081.44160.00001.441659.9614634.56
3682010.05.24 04:33sell1270.081.44930.00000.0000
3692010.05.24 04:33modify1270.081.44930.00001.4418
3702010.05.24 04:38sell1280.081.44940.00000.0000
3712010.05.24 04:38modify1280.081.44940.00001.4419
3722010.05.24 04:40sell1290.081.44950.00000.0000
3732010.05.24 04:40modify1290.081.44950.00001.4420
3742010.05.24 07:13sell1300.081.45050.00000.0000
3752010.05.24 07:13modify1300.081.45050.00001.4430
3762010.05.24 07:20sell1310.081.45180.00000.0000
3772010.05.24 07:20modify1310.081.45180.00001.4443
3782010.05.24 07:24sell1320.081.45200.00000.0000
3792010.05.24 07:24modify1320.081.45200.00001.4445
3802010.05.24 07:25sell1330.081.45210.00000.0000
3812010.05.24 07:25modify1330.081.45210.00001.4446
3822010.05.24 07:28sell1340.081.45210.00000.0000
3832010.05.24 07:28modify1340.081.45210.00001.4446
3842010.05.24 08:07t/p1330.081.44460.00001.444660.0014694.56
3852010.05.24 08:07t/p1340.081.44460.00001.444660.0014754.56
3862010.05.24 08:07t/p1320.081.44450.00001.444560.0014814.56
3872010.05.24 08:07t/p1310.081.44430.00001.444360.0014874.56
3882010.05.24 08:08t/p1300.081.44300.00001.443060.0014934.56
3892010.05.24 08:47t/p1290.081.44200.00001.442060.0014994.56
3902010.05.24 08:47t/p1280.081.44190.00001.441960.0015054.56
3912010.05.24 08:47t/p1270.081.44180.00001.441860.0015114.56
3922010.05.24 10:21t/p1220.081.43970.00001.439759.9615174.52
3932010.05.24 10:21t/p1230.081.43970.00001.439759.9615234.49
3942010.05.24 10:21t/p1190.081.43940.00001.439459.9615294.45
3952010.05.24 10:21t/p1200.081.43940.00001.439459.9615354.42
3962010.05.24 10:21t/p1210.081.43940.00001.439459.9615414.38
3972010.05.24 10:21t/p1170.081.43900.00001.439059.9615474.35
3982010.05.24 10:22t/p1180.081.43880.00001.438859.9615534.31
3992010.05.24 10:22t/p1150.021.43860.00001.438614.9915549.30
4002010.05.24 10:22t/p1130.021.43830.00001.438314.9915564.29
4012010.05.24 10:22t/p1160.021.43830.00001.438314.9915579.28
4022010.05.24 10:23t/p1140.021.43760.00001.437614.9915594.27
4032010.05.24 10:52buy1350.021.43630.00000.0000
4042010.05.24 10:52modify1350.021.43630.00001.4438
4052010.05.24 10:54buy1360.021.43630.00000.0000
4062010.05.24 10:54modify1360.021.43630.00001.4438
4072010.05.24 10:56buy1370.021.43630.00000.0000
4082010.05.24 10:56modify1370.021.43630.00001.4438
4092010.05.24 10:59buy1380.021.43620.00000.0000
4102010.05.24 10:59modify1380.021.43620.00001.4437
4112010.05.24 11:22buy1390.081.43600.00000.0000
4122010.05.24 11:22modify1390.081.43600.00001.4435
4132010.05.24 12:05buy1400.081.43590.00000.0000
4142010.05.24 12:05modify1400.081.43590.00001.4434
4152010.05.24 12:21buy1410.081.43600.00000.0000
4162010.05.24 12:21modify1410.081.43600.00001.4435
4172010.05.24 15:30t/p1400.081.44340.00001.443460.0015654.27
4182010.05.24 15:42t/p1390.081.44350.00001.443560.0015714.27
4192010.05.24 15:42t/p1410.081.44350.00001.443560.0015774.27
4202010.05.24 15:42t/p1380.021.44370.00001.443715.0015789.27
4212010.05.24 15:43t/p1350.021.44380.00001.443815.0015804.27
4222010.05.24 15:43t/p1360.021.44380.00001.443815.0015819.27
4232010.05.24 15:43t/p1370.021.44380.00001.443815.0015834.27
4242010.05.25 00:58buy1420.021.43510.00000.0000
4252010.05.25 00:58modify1420.021.43510.00001.4426
4262010.05.25 01:01buy1430.021.43520.00000.0000
4272010.05.25 01:01modify1430.021.43520.00001.4427
4282010.05.25 01:03buy1440.021.43490.00000.0000
4292010.05.25 01:03modify1440.021.43490.00001.4424
4302010.05.25 01:04buy1450.021.43490.00000.0000
4312010.05.25 01:04modify1450.021.43490.00001.4424
4322010.05.25 04:01buy1460.081.43510.00000.0000
4332010.05.25 04:01modify1460.081.43510.00001.4426
4342010.05.25 05:34buy1470.081.43400.00000.0000
4352010.05.25 05:34modify1470.081.43400.00001.4415
4362010.05.25 05:49buy1480.081.43380.00000.0000
4372010.05.25 05:49modify1480.081.43380.00001.4413
4382010.05.25 05:57buy1490.081.43380.00000.0000
4392010.05.25 05:57modify1490.081.43380.00001.4413
4402010.05.25 06:00buy1500.081.43370.00000.0000
4412010.05.25 06:00modify1500.081.43370.00001.4412
4422010.05.25 06:14buy1510.081.43350.00000.0000
4432010.05.25 06:14modify1510.081.43350.00001.4410
4442010.05.25 06:16buy1520.081.43330.00000.0000
4452010.05.25 06:16modify1520.081.43330.00001.4408
4462010.05.25 06:21buy1530.081.43300.00000.0000
4472010.05.25 06:21modify1530.081.43300.00001.4405
4482010.05.25 06:22buy1540.081.43280.00000.0000
4492010.05.25 06:22modify1540.081.43280.00001.4403
4502010.05.25 06:23buy1550.081.43270.00000.0000
4512010.05.25 06:23modify1550.081.43270.00001.4402
4522010.05.25 06:25buy1560.081.43320.00000.0000
4532010.05.25 06:25modify1560.081.43320.00001.4407
4542010.05.25 06:59buy1570.081.43240.00000.0000
4552010.05.25 06:59modify1570.081.43240.00001.4399
4562010.05.25 07:02buy1580.081.43200.00000.0000
4572010.05.25 07:02modify1580.081.43200.00001.4395
4582010.05.25 07:34buy1590.081.43060.00000.0000
4592010.05.25 07:34modify1590.081.43060.00001.4381
4602010.05.25 07:42buy1600.081.42900.00000.0000
4612010.05.25 07:42modify1600.081.42900.00001.4365
4622010.05.25 07:44buy1610.081.42850.00000.0000
4632010.05.25 07:44modify1610.081.42850.00001.4360
4642010.05.25 07:46buy1620.081.42890.00000.0000
4652010.05.25 07:46modify1620.081.42890.00001.4364
4662010.05.25 08:45buy1630.081.42780.00000.0000
4672010.05.25 08:45modify1630.081.42780.00001.4353
4682010.05.25 08:48buy1640.081.42740.00000.0000
4692010.05.25 08:48modify1640.081.42740.00001.4349
4702010.05.25 08:49buy1650.081.42720.00000.0000
4712010.05.25 08:49modify1650.081.42720.00001.4347
4722010.05.25 08:55buy1660.081.42710.00000.0000
4732010.05.25 08:55modify1660.081.42710.00001.4346
4742010.05.25 08:59buy1670.081.42680.00000.0000
4752010.05.25 08:59modify1670.081.42680.00001.4343
4762010.05.25 09:04buy1680.081.42650.00000.0000
4772010.05.25 09:04modify1680.081.42650.00001.4340
4782010.05.25 12:01t/p1680.081.43400.00001.434060.0015894.27
4792010.05.25 12:01t/p1670.081.43430.00001.434360.0015954.27
4802010.05.25 12:25t/p1660.081.43460.00001.434660.0016014.27
4812010.05.25 12:25t/p1650.081.43470.00001.434760.0016074.27
4822010.05.25 12:25t/p1640.081.43490.00001.434960.0016134.27
4832010.05.25 12:25t/p1630.081.43530.00001.435360.0016194.27
4842010.05.25 15:57t/p1610.081.43600.00001.436060.0016254.27
4852010.05.25 15:57t/p1620.081.43640.00001.436460.0016314.27
4862010.05.25 16:01t/p1600.081.43650.00001.436560.0016374.27
4872010.05.25 18:26t/p1590.081.43810.00001.438160.0016434.27
4882010.05.25 19:31t/p1580.081.43950.00001.439560.0016494.27
4892010.05.25 19:49t/p1570.081.43990.00001.439960.0016554.27
4902010.05.25 19:49t/p1550.081.44020.00001.440260.0016614.27
4912010.05.25 20:00t/p1540.081.44030.00001.440360.0016674.27
4922010.05.25 20:00t/p1530.081.44050.00001.440560.0016734.27
4932010.05.25 20:11t/p1560.081.44070.00001.440760.0016794.27
4942010.05.25 21:02t/p1520.081.44080.00001.440860.0016854.27
4952010.05.25 21:04t/p1510.081.44100.00001.441060.0016914.27
4962010.05.25 21:07t/p1500.081.44120.00001.441260.0016974.27
4972010.05.25 21:08t/p1480.081.44130.00001.441360.0017034.27
4982010.05.25 21:08t/p1490.081.44130.00001.441360.0017094.27
4992010.05.25 21:08t/p1470.081.44150.00001.441560.0017154.27
5002010.05.25 21:15t/p1440.021.44240.00001.442415.0017169.27
5012010.05.25 21:15t/p1450.021.44240.00001.442415.0017184.27
5022010.05.25 21:23t/p1420.021.44260.00001.442615.0017199.27
5032010.05.25 21:23t/p1460.081.44260.00001.442660.0017259.27
5042010.05.25 21:23t/p1430.021.44270.00001.442715.0017274.27
5052010.05.25 21:29sell1690.021.44330.00000.0000
5062010.05.25 21:29modify1690.021.44330.00001.4358
5072010.05.25 21:33sell1700.021.44400.00000.0000
5082010.05.25 21:33modify1700.021.44400.00001.4365
5092010.05.25 21:34sell1710.021.44410.00000.0000
5102010.05.25 21:34modify1710.021.44410.00001.4366
5112010.05.25 21:35sell1720.021.44380.00000.0000
5122010.05.25 21:35modify1720.021.44380.00001.4363
5132010.05.25 21:50sell1730.081.44390.00000.0000
5142010.05.25 21:50modify1730.081.44390.00001.4364
5152010.05.26 02:00t/p1710.021.43660.00001.436614.9917289.27
5162010.05.26 05:11t/p1700.021.43650.00001.436514.9917304.26
5172010.05.26 05:11t/p1730.081.43640.00001.436459.9617364.22
5182010.05.26 05:13t/p1720.021.43630.00001.436314.9917379.21
5192010.05.26 05:17t/p1690.021.43580.00001.435814.9917394.20
5202010.05.27 04:48sell1740.021.44590.00000.0000
5212010.05.27 04:48modify1740.021.44590.00001.4384
5222010.05.27 05:59sell1750.021.44700.00000.0000
5232010.05.27 05:59modify1750.021.44700.00001.4395
5242010.05.27 06:07sell1760.021.44800.00000.0000
5252010.05.27 06:07modify1760.021.44800.00001.4405
5262010.05.27 06:14sell1770.021.44860.00000.0000
5272010.05.27 06:14modify1770.021.44860.00001.4411
5282010.05.27 06:17sell1780.081.44810.00000.0000
5292010.05.27 06:17modify1780.081.44810.00001.4406
5302010.05.27 06:28sell1790.081.44940.00000.0000
5312010.05.27 06:28modify1790.081.44940.00001.4419
5322010.05.27 06:31sell1800.081.44970.00000.0000
5332010.05.27 06:31modify1800.081.44970.00001.4422
5342010.05.27 06:33sell1810.081.44960.00000.0000
5352010.05.27 06:33modify1810.081.44960.00001.4421
5362010.05.27 06:36sell1820.081.44990.00000.0000
5372010.05.27 06:36modify1820.081.44990.00001.4424
5382010.05.27 06:40sell1830.081.45040.00000.0000
5392010.05.27 06:40modify1830.081.45040.00001.4429
5402010.05.27 06:47sell1840.081.44990.00000.0000
5412010.05.27 06:47modify1840.081.44990.00001.4424
5422010.05.27 07:12sell1850.081.45250.00000.0000
5432010.05.27 07:12modify1850.081.45250.00001.4450
5442010.05.27 07:13sell1860.081.45200.00000.0000
5452010.05.27 07:13modify1860.081.45200.00001.4445
5462010.05.27 07:14sell1870.081.45200.00000.0000
5472010.05.27 07:14modify1870.081.45200.00001.4445
5482010.05.27 07:15sell1880.081.45140.00000.0000
5492010.05.27 07:15modify1880.081.45140.00001.4439
5502010.05.27 07:17sell1890.081.45130.00000.0000
5512010.05.27 07:17modify1890.081.45130.00001.4438
5522010.05.27 09:21sell1900.081.45360.00000.0000
5532010.05.27 09:21modify1900.081.45360.00001.4461
5542010.05.27 09:37sell1910.081.45630.00000.0000
5552010.05.27 09:37modify1910.081.45630.00001.4488
5562010.05.27 10:11sell1920.081.45610.00000.0000
5572010.05.27 10:11modify1920.081.45610.00001.4486
5582010.05.27 10:14sell1930.081.45720.00000.0000
5592010.05.27 10:14modify1930.081.45720.00001.4497
5602010.05.27 10:18sell1940.081.45550.00000.0000
5612010.05.27 10:18modify1940.081.45550.00001.4480
5622010.05.27 11:12t/p1930.081.44970.00001.449760.0017454.20
5632010.05.27 11:12t/p1910.081.44880.00001.448860.0017514.20
5642010.05.27 11:12t/p1920.081.44860.00001.448660.0017574.20
5652010.05.27 12:03t/p1940.081.44800.00001.448060.0017634.20
5662010.05.27 12:39t/p1900.081.44610.00001.446160.0017694.20
5672010.05.27 13:49t/p1850.081.44500.00001.445060.0017754.20
5682010.05.27 13:50t/p1860.081.44450.00001.444560.0017814.20
5692010.05.27 13:50t/p1870.081.44450.00001.444560.0017874.20
5702010.05.27 13:51t/p1880.081.44390.00001.443960.0017934.20
5712010.05.27 13:51t/p1890.081.44380.00001.443860.0017994.20
5722010.05.27 13:51t/p1830.081.44290.00001.442960.0018054.20
5732010.05.27 13:51t/p1820.081.44240.00001.442460.0018114.20
5742010.05.27 13:51t/p1840.081.44240.00001.442460.0018174.20
5752010.05.27 13:51t/p1800.081.44220.00001.442260.0018234.20
5762010.05.27 13:51t/p1810.081.44210.00001.442160.0018294.20
5772010.05.27 13:53t/p1790.081.44190.00001.441960.0018354.20
5782010.05.27 13:58t/p1770.021.44110.00001.441115.0018369.20
5792010.05.27 17:31sell1950.081.45730.00000.0000
5802010.05.27 17:31modify1950.081.45730.00001.4498
5812010.05.27 17:41sell1960.081.45760.00000.0000
5822010.05.27 17:41modify1960.081.45760.00001.4501
5832010.05.27 18:16sell1970.081.45860.00000.0000
5842010.05.27 18:16modify1970.081.45860.00001.4511
5852010.05.27 18:22sell1980.081.45930.00000.0000
5862010.05.27 18:22modify1980.081.45930.00001.4518
5872010.05.27 18:29sell1990.081.45960.00000.0000
5882010.05.27 18:29modify1990.081.45960.00001.4521
5892010.05.27 18:30sell2000.081.45970.00000.0000
5902010.05.27 18:30modify2000.081.45970.00001.4522
5912010.05.27 18:31sell2010.081.45970.00000.0000
5922010.05.27 18:31modify2010.081.45970.00001.4522
5932010.05.27 18:44sell2020.081.46000.00000.0000
5942010.05.27 18:44modify2020.081.46000.00001.4525
5952010.05.27 18:47sell2030.081.46000.00000.0000
5962010.05.27 18:47modify2030.081.46000.00001.4525
5972010.05.28 05:04t/p2020.081.45250.00001.452559.9618429.17
5982010.05.28 05:04t/p2030.081.45250.00001.452559.9618489.13
5992010.05.28 07:39t/p2000.081.45220.00001.452259.9618549.10
6002010.05.28 07:39t/p2010.081.45220.00001.452259.9618609.06
6012010.05.28 07:39t/p1990.081.45210.00001.452159.9618669.03
6022010.05.28 07:39t/p1980.081.45180.00001.451859.9618728.99
6032010.05.28 07:40t/p1970.081.45110.00001.451159.9618788.96
6042010.05.28 07:50t/p1960.081.45010.00001.450159.9618848.92
6052010.05.28 07:54t/p1950.081.44980.00001.449859.9618908.89
6062010.05.28 10:25sell2040.081.46020.00000.0000
6072010.05.28 10:25modify2040.081.46020.00001.4527
6082010.05.28 10:27sell2050.081.46000.00000.0000
6092010.05.28 10:27modify2050.081.46000.00001.4525
6102010.05.28 13:43t/p2040.081.45270.00001.452760.0018968.89
6112010.05.28 13:43t/p2050.081.45250.00001.452560.0019028.89
6122010.05.28 15:36close1740.021.44480.00001.43842.1919031.08
6132010.05.28 15:36close1760.021.44480.00001.44056.3919037.47
6142010.05.28 15:36close1750.021.44480.00001.43954.3919041.86
6152010.05.28 15:36close1780.081.44480.00001.440626.3619068.22
6162010.05.28 15:36buy2060.021.44480.00000.0000
6172010.05.28 15:36modify2060.021.44480.00001.4523
6182010.05.31 00:45buy2070.021.44410.00000.0000
6192010.05.31 00:45modify2070.021.44410.00001.4516
6202010.05.31 00:50buy2080.021.44340.00000.0000
6212010.05.31 00:50modify2080.021.44340.00001.4509
6222010.05.31 08:06t/p2080.021.45090.00001.450915.0019083.22
6232010.05.31 08:22t/p2070.021.45160.00001.451615.0019098.22
6242010.05.31 12:26t/p2060.021.45230.00001.452315.0119113.23
6252010.06.01 11:38sell2090.021.46030.00000.0000
6262010.06.01 11:38modify2090.021.46030.00001.4528
6272010.06.01 12:42sell2100.021.46030.00000.0000
6282010.06.01 12:42modify2100.021.46030.00001.4528
6292010.06.01 12:46sell2110.021.46000.00000.0000
6302010.06.01 12:46modify2110.021.46000.00001.4525
6312010.06.01 13:04sell2120.021.46110.00000.0000
6322010.06.01 13:04modify2120.021.46110.00001.4536
6332010.06.01 13:08sell2130.081.46160.00000.0000
6342010.06.01 13:08modify2130.081.46160.00001.4541
6352010.06.01 13:18sell2140.081.46270.00000.0000
6362010.06.01 13:18modify2140.081.46270.00001.4552
6372010.06.01 13:19sell2150.081.46230.00000.0000
6382010.06.01 13:19modify2150.081.46230.00001.4548
6392010.06.01 13:22sell2160.081.46320.00000.0000
6402010.06.01 13:22modify2160.081.46320.00001.4557
6412010.06.01 13:26sell2170.081.46360.00000.0000
6422010.06.01 13:26modify2170.081.46360.00001.4561
6432010.06.01 13:43sell2180.081.46440.00000.0000
6442010.06.01 13:43modify2180.081.46440.00001.4569
6452010.06.01 13:44sell2190.081.46400.00000.0000
6462010.06.01 13:44modify2190.081.46400.00001.4565
6472010.06.01 13:47sell2200.081.46420.00000.0000
6482010.06.01 13:47modify2200.081.46420.00001.4567
6492010.06.01 13:53sell2210.081.46460.00000.0000
6502010.06.01 13:53modify2210.081.46460.00001.4571
6512010.06.01 13:54sell2220.081.46430.00000.0000
6522010.06.01 13:54modify2220.081.46430.00001.4568
6532010.06.01 13:57sell2230.081.46440.00000.0000
6542010.06.01 13:57modify2230.081.46440.00001.4569
6552010.06.01 14:05sell2240.081.46570.00000.0000
6562010.06.01 14:05modify2240.081.46570.00001.4582
6572010.06.01 14:07sell2250.081.46560.00000.0000
6582010.06.01 14:07modify2250.081.46560.00001.4581
6592010.06.01 14:10sell2260.081.46560.00000.0000
6602010.06.01 14:10modify2260.081.46560.00001.4581
6612010.06.01 14:30sell2270.081.46890.00000.0000
6622010.06.01 14:30modify2270.081.46890.00001.4614
6632010.06.01 14:33sell2280.081.47050.00000.0000
6642010.06.01 14:33modify2280.081.47050.00001.4630
6652010.06.01 15:30sell2290.081.47000.00000.0000
6662010.06.01 15:30modify2290.081.47000.00001.4625
6672010.06.01 15:35sell2300.081.47030.00000.0000
6682010.06.01 15:35modify2300.081.47030.00001.4628
6692010.06.02 01:04sell2310.081.47200.00000.0000
6702010.06.02 01:04modify2310.081.47200.00001.4645
6712010.06.02 01:05sell2320.081.47210.00000.0000
6722010.06.02 01:05modify2320.081.47210.00001.4646
6732010.06.02 01:06sell2330.081.47180.00000.0000
6742010.06.02 01:06modify2330.081.47180.00001.4643
6752010.06.02 01:16sell2340.081.47210.00000.0000
6762010.06.02 01:16modify2340.081.47210.00001.4646
6772010.06.02 01:18sell2350.081.47140.00000.0000
6782010.06.02 01:18modify2350.081.47140.00001.4639
6792010.06.02 01:36sell2360.081.47260.00000.0000
6802010.06.02 01:36modify2360.081.47260.00001.4651
6812010.06.02 01:40sell2370.081.47260.00000.0000
6822010.06.02 01:40modify2370.081.47260.00001.4651
6832010.06.02 01:43sell2380.081.47310.00000.0000
6842010.06.02 01:43modify2380.081.47310.00001.4656
6852010.06.02 01:50sell2390.081.47300.00000.0000
6862010.06.02 01:50modify2390.081.47300.00001.4655
6872010.06.02 02:31sell2400.081.47320.00000.0000
6882010.06.02 02:31modify2400.081.47320.00001.4657
6892010.06.02 02:34sell2410.081.47320.00000.0000
6902010.06.02 02:34modify2410.081.47320.00001.4657
6912010.06.02 02:39sell2420.081.47340.00000.0000
6922010.06.02 02:39modify2420.081.47340.00001.4659
6932010.06.02 05:35sell2430.081.47380.00000.0000
6942010.06.02 05:35modify2430.081.47380.00001.4663
6952010.06.02 05:36sell2440.081.47380.00000.0000
6962010.06.02 05:36modify2440.081.47380.00001.4663
6972010.06.02 05:44sell2450.081.47410.00000.0000
6982010.06.02 05:44modify2450.081.47410.00001.4666
6992010.06.02 05:48sell2460.081.47420.00000.0000
7002010.06.02 05:48modify2460.081.47420.00001.4667
7012010.06.02 05:51sell2470.081.47440.00000.0000
7022010.06.02 05:51modify2470.081.47440.00001.4669
7032010.06.02 07:23sell2480.081.47530.00000.0000
7042010.06.02 07:23modify2480.081.47530.00001.4678
7052010.06.02 07:26sell2490.081.47540.00000.0000
7062010.06.02 07:26modify2490.081.47540.00001.4679
7072010.06.02 07:31sell2500.081.47590.00000.0000
7082010.06.02 07:31modify2500.081.47590.00001.4684
7092010.06.02 08:23t/p2500.081.46840.00001.468460.0019173.23
7102010.06.02 08:31t/p2490.081.46790.00001.467960.0019233.23
7112010.06.02 08:31t/p2480.081.46780.00001.467860.0019293.23
7122010.06.02 08:59t/p2470.081.46690.00001.466960.0019353.23
7132010.06.02 08:59t/p2460.081.46670.00001.466760.0019413.23
7142010.06.02 08:59t/p2450.081.46660.00001.466660.0019473.23
7152010.06.02 09:01t/p2430.081.46630.00001.466360.0019533.23
7162010.06.02 09:01t/p2440.081.46630.00001.466360.0019593.23
7172010.06.02 10:30t/p2420.081.46590.00001.465960.0019653.23
7182010.06.02 10:30t/p2400.081.46570.00001.465760.0019713.23
7192010.06.02 10:30t/p2410.081.46570.00001.465760.0019773.23
7202010.06.02 10:30t/p2380.081.46560.00001.465660.0019833.23
7212010.06.02 10:30t/p2390.081.46550.00001.465560.0019893.23
7222010.06.02 10:32t/p2360.081.46510.00001.465160.0019953.23
7232010.06.02 10:32t/p2370.081.46510.00001.465160.0020013.23
7242010.06.02 10:32t/p2320.081.46460.00001.464660.0020073.23
7252010.06.02 10:32t/p2340.081.46460.00001.464660.0020133.23
7262010.06.02 10:32t/p2310.081.46450.00001.464560.0020193.23
7272010.06.02 10:32t/p2330.081.46430.00001.464360.0020253.23
7282010.06.02 10:32t/p2350.081.46390.00001.463960.0020313.23
7292010.06.02 12:17t/p2280.081.46300.00001.463059.9620373.20
7302010.06.02 12:17t/p2300.081.46280.00001.462859.9620433.16
7312010.06.02 12:28t/p2290.081.46250.00001.462559.9620493.13
7322010.06.02 12:29t/p2270.081.46140.00001.461459.9620553.09
7332010.06.02 12:58close2090.021.45960.00001.45281.3920554.48
7342010.06.02 12:58close2110.021.45960.00001.45250.7920555.28
7352010.06.02 12:58close2130.081.45960.00001.454115.9620571.24
7362010.06.02 12:58close2150.081.45960.00001.454821.5620592.80
7372010.06.02 12:58close2170.081.45960.00001.456131.9620624.77
7382010.06.02 12:58close2190.081.45960.00001.456535.1620659.93
7392010.06.02 12:58close2210.081.45960.00001.457139.9620699.90
7402010.06.02 12:58close2230.081.45960.00001.456938.3620738.26
7412010.06.02 12:58close2250.081.45960.00001.458147.9620786.23
7422010.06.02 12:58close2100.021.45960.00001.45281.3920787.62
7432010.06.02 12:58close2140.081.45960.00001.455224.7620812.38
7442010.06.02 12:58close2180.081.45960.00001.456938.3620850.75
7452010.06.02 12:58close2220.081.45960.00001.456837.5620888.31
7462010.06.02 12:58close2260.081.45960.00001.458147.9620936.28
7472010.06.02 12:58close2120.021.45960.00001.45362.9920939.27
7482010.06.02 12:58close2200.081.45960.00001.456736.7620976.03
7492010.06.02 12:58close2160.081.45960.00001.455728.7621004.80
7502010.06.02 12:58close2240.081.45960.00001.458248.7621053.56
7512010.06.02 12:58buy2510.021.45960.00000.0000
7522010.06.02 12:58modify2510.021.45960.00001.4671
7532010.06.02 13:01buy2520.021.46050.00000.0000
7542010.06.02 13:01modify2520.021.46050.00001.4680
7552010.06.02 13:57buy2530.021.45820.00000.0000
7562010.06.02 13:57modify2530.021.45820.00001.4657
7572010.06.02 14:04buy2540.021.45710.00000.0000
7582010.06.02 14:04modify2540.021.45710.00001.4646
7592010.06.02 14:05buy2550.081.45750.00000.0000
7602010.06.02 14:05modify2550.081.45750.00001.4650
7612010.06.02 14:48buy2560.081.45650.00000.0000
7622010.06.02 14:48modify2560.081.45650.00001.4640
7632010.06.02 14:52buy2570.081.45660.00000.0000
7642010.06.02 14:52modify2570.081.45660.00001.4641
7652010.06.02 15:51t/p2560.081.46400.00001.464060.0021113.56
7662010.06.02 15:52t/p2570.081.46410.00001.464160.0021173.56
7672010.06.02 15:52t/p2540.021.46460.00001.464615.0021188.56
7682010.06.02 15:52t/p2550.081.46500.00001.465060.0021248.56
7692010.06.02 15:52t/p2530.021.46570.00001.465715.0021263.56
7702010.06.02 16:07t/p2510.021.46710.00001.467115.0021278.56
7712010.06.03 01:03t/p2520.021.46800.00001.468015.0321293.59
7722010.06.03 06:05sell2580.021.47230.00000.0000
7732010.06.03 06:05modify2580.021.47230.00001.4648
7742010.06.03 06:07sell2590.021.47210.00000.0000
7752010.06.03 06:07modify2590.021.47210.00001.4646
7762010.06.03 06:17sell2600.021.47220.00000.0000
7772010.06.03 06:17modify2600.021.47220.00001.4647
7782010.06.03 06:36sell2610.021.47300.00000.0000
7792010.06.03 06:36modify2610.021.47300.00001.4655
7802010.06.03 06:38sell2620.081.47260.00000.0000
7812010.06.03 06:38modify2620.081.47260.00001.4651
7822010.06.03 06:48sell2630.081.47330.00000.0000
7832010.06.03 06:48modify2630.081.47330.00001.4658
7842010.06.03 06:59sell2640.081.47360.00000.0000
7852010.06.03 06:59modify2640.081.47360.00001.4661
7862010.06.03 11:04t/p2640.081.46610.00001.466160.0021353.59
7872010.06.03 11:08t/p2630.081.46580.00001.465860.0021413.59
7882010.06.03 11:28t/p2610.021.46550.00001.465515.0021428.59
7892010.06.03 13:07t/p2620.081.46510.00001.465160.0021488.59
7902010.06.03 13:09t/p2580.021.46480.00001.464815.0021503.59
7912010.06.03 13:10t/p2600.021.46470.00001.464715.0021518.59
7922010.06.03 13:11t/p2590.021.46460.00001.464615.0021533.59
7932010.06.04 11:46buy2650.021.45780.00000.0000
7942010.06.04 11:46modify2650.021.45780.00001.4653
7952010.06.04 11:52buy2660.021.45620.00000.0000
7962010.06.04 11:52modify2660.021.45620.00001.4637
7972010.06.04 12:22buy2670.021.45640.00000.0000
7982010.06.04 12:22modify2670.021.45640.00001.4639
7992010.06.04 12:38buy2680.021.45540.00000.0000
8002010.06.04 12:38modify2680.021.45540.00001.4629
8012010.06.04 14:54buy2690.081.45500.00000.0000
8022010.06.04 14:54modify2690.081.45500.00001.4625
8032010.06.04 15:12buy2700.081.45440.00000.0000
8042010.06.04 15:12modify2700.081.45440.00001.4619
8052010.06.04 15:13buy2710.081.45440.00000.0000
8062010.06.04 15:13modify2710.081.45440.00001.4619
8072010.06.04 15:16buy2720.081.45420.00000.0000
8082010.06.04 15:16modify2720.081.45420.00001.4617
8092010.06.04 15:21buy2730.081.45360.00000.0000
8102010.06.04 15:21modify2730.081.45360.00001.4611
8112010.06.04 15:26buy2740.081.45190.00000.0000
8122010.06.04 15:26modify2740.081.45190.00001.4594
8132010.06.04 15:28buy2750.081.45210.00000.0000
8142010.06.04 15:28modify2750.081.45210.00001.4596
8152010.06.04 15:33buy2760.081.45150.00000.0000
8162010.06.04 15:33modify2760.081.45150.00001.4590
8172010.06.04 15:34buy2770.081.45150.00000.0000
8182010.06.04 15:34modify2770.081.45150.00001.4590
8192010.06.04 15:35buy2780.081.45150.00000.0000
8202010.06.04 15:35modify2780.081.45150.00001.4590
8212010.06.04 15:37buy2790.081.45150.00000.0000
8222010.06.04 15:37modify2790.081.45150.00001.4590
8232010.06.04 15:46buy2800.081.45110.00000.0000
8242010.06.04 15:46modify2800.081.45110.00001.4586
8252010.06.04 15:48buy2810.081.45060.00000.0000
8262010.06.04 15:48modify2810.081.45060.00001.4581
8272010.06.04 15:49buy2820.081.45080.00000.0000
8282010.06.04 15:49modify2820.081.45080.00001.4583
8292010.06.04 15:51buy2830.081.45070.00000.0000
8302010.06.04 15:51modify2830.081.45070.00001.4582
8312010.06.04 15:52buy2840.081.45040.00000.0000
8322010.06.04 15:52modify2840.081.45040.00001.4579
8332010.06.04 15:54buy2850.081.45070.00000.0000
8342010.06.04 15:54modify2850.081.45070.00001.4582
8352010.06.04 16:01buy2860.081.44980.00000.0000
8362010.06.04 16:01modify2860.081.44980.00001.4573
8372010.06.04 16:09buy2870.081.44890.00000.0000
8382010.06.04 16:09modify2870.081.44890.00001.4564
8392010.06.04 16:10buy2880.081.44900.00000.0000
8402010.06.04 16:10modify2880.081.44900.00001.4565
8412010.06.04 16:14buy2890.081.44850.00000.0000
8422010.06.04 16:14modify2890.081.44850.00001.4560
8432010.06.04 16:31buy2900.081.44870.00000.0000
8442010.06.04 16:31modify2900.081.44870.00001.4562
8452010.06.04 16:37buy2910.081.44830.00000.0000
8462010.06.04 16:37modify2910.081.44830.00001.4558
8472010.06.04 18:14buy2920.081.44760.00000.0000
8482010.06.04 18:14modify2920.081.44760.00001.4551
8492010.06.04 18:16buy2930.081.44790.00000.0000
8502010.06.04 18:16modify2930.081.44790.00001.4554
8512010.06.04 18:20buy2940.081.44740.00000.0000
8522010.06.04 18:20modify2940.081.44740.00001.4549
8532010.06.04 18:22buy2950.081.44820.00000.0000
8542010.06.04 18:22modify2950.081.44820.00001.4557
8552010.06.04 18:42buy2960.081.44730.00000.0000
8562010.06.04 18:42modify2960.081.44730.00001.4548
8572010.06.04 18:43buy2970.081.44730.00000.0000
8582010.06.04 18:43modify2970.081.44730.00001.4548
8592010.06.04 18:50buy2980.081.44730.00000.0000
8602010.06.04 18:50modify2980.081.44730.00001.4548
8612010.06.04 19:01buy2990.081.44670.00000.0000
8622010.06.04 19:01modify2990.081.44670.00001.4542
8632010.06.04 19:45buy3000.081.44600.00000.0000
8642010.06.04 19:45modify3000.081.44600.00001.4535
8652010.06.04 19:46buy3010.081.44630.00000.0000
8662010.06.04 19:46modify3010.081.44630.00001.4538
8672010.06.06 22:09buy3020.081.44380.00000.0000
8682010.06.06 22:09modify3020.081.44380.00001.4513
8692010.06.06 22:38buy3030.081.44390.00000.0000
8702010.06.06 22:38modify3030.081.44390.00001.4514
8712010.06.06 22:58buy3040.081.44160.00000.0000
8722010.06.06 22:58modify3040.081.44160.00001.4491
8732010.06.07 00:27buy3050.081.44100.00000.0000
8742010.06.07 00:27modify3050.081.44100.00001.4485
8752010.06.07 00:28buy3060.081.44140.00000.0000
8762010.06.07 00:28modify3060.081.44140.00001.4489
8772010.06.07 00:34buy3070.081.44090.00000.0000
8782010.06.07 00:34modify3070.081.44090.00001.4484
8792010.06.07 00:36buy3080.081.44080.00000.0000
8802010.06.07 00:36modify3080.081.44080.00001.4483
8812010.06.07 00:37buy3090.081.44100.00000.0000
8822010.06.07 00:37modify3090.081.44100.00001.4485
8832010.06.07 00:46buy3100.081.44080.00000.0000
8842010.06.07 00:46modify3100.081.44080.00001.4483
8852010.06.07 07:17buy3110.081.44000.00000.0000
8862010.06.07 07:17modify3110.081.44000.00001.4475
8872010.06.07 07:24buy3120.081.44000.00000.0000
8882010.06.07 07:24modify3120.081.44000.00001.4475
8892010.06.07 10:10t/p3110.081.44750.00001.447560.0021593.59
8902010.06.07 10:10t/p3120.081.44750.00001.447560.0021653.59
8912010.06.07 10:19t/p3080.081.44830.00001.448360.0021713.59
8922010.06.07 10:19t/p3100.081.44830.00001.448360.0021773.59
8932010.06.07 10:19t/p3070.081.44840.00001.448460.0021833.59
8942010.06.07 10:20t/p3050.081.44850.00001.448560.0021893.59
8952010.06.07 10:20t/p3090.081.44850.00001.448560.0021953.59
8962010.06.07 10:35t/p3060.081.44890.00001.448960.0022013.59
8972010.06.07 10:36t/p3040.081.44910.00001.449160.0422073.63
8982010.06.07 10:52t/p3020.081.45130.00001.451360.0422133.66
8992010.06.07 10:52t/p3030.081.45140.00001.451460.0422193.70
9002010.06.07 14:03t/p3000.081.45350.00001.453560.0422253.73
9012010.06.07 14:04t/p3010.081.45380.00001.453860.0422313.77
9022010.06.07 14:09t/p2990.081.45420.00001.454260.0422373.80
9032010.06.07 14:10t/p2960.081.45480.00001.454860.0422433.84
9042010.06.07 14:10t/p2970.081.45480.00001.454860.0422493.87
9052010.06.07 14:10t/p2980.081.45480.00001.454860.0422553.91
9062010.06.07 14:10t/p2940.081.45490.00001.454960.0422613.94
9072010.06.07 14:17t/p2920.081.45510.00001.455160.0422673.98
9082010.06.07 14:18t/p2930.081.45540.00001.455460.0422734.01
9092010.06.07 14:18t/p2950.081.45570.00001.455760.0422794.05
9102010.06.07 14:18t/p2910.081.45580.00001.455860.0422854.08
9112010.06.07 14:18t/p2890.081.45600.00001.456060.0422914.12
9122010.06.08 09:23buy3130.081.43840.00000.0000
9132010.06.08 09:23modify3130.081.43840.00001.4459
9142010.06.08 14:19buy3140.081.43650.00000.0000
9152010.06.08 14:19modify3140.081.43650.00001.4440
9162010.06.08 14:21buy3150.081.43620.00000.0000
9172010.06.08 14:21modify3150.081.43620.00001.4437
9182010.06.08 14:23buy3160.081.43610.00000.0000
9192010.06.08 14:23modify3160.081.43610.00001.4436
9202010.06.08 14:27buy3170.081.43650.00000.0000
9212010.06.08 14:27modify3170.081.43650.00001.4440
9222010.06.08 15:15buy3180.081.43550.00000.0000
9232010.06.08 15:15modify3180.081.43550.00001.4430
9242010.06.08 16:57t/p3180.081.44300.00001.443060.0022974.12
9252010.06.08 20:25t/p3160.081.44360.00001.443660.0023034.12
9262010.06.08 20:26t/p3150.081.44370.00001.443760.0023094.12
9272010.06.08 20:26t/p3140.081.44400.00001.444060.0023154.12
9282010.06.08 20:26t/p3170.081.44400.00001.444060.0023214.12
9292010.06.08 20:48t/p3130.081.44590.00001.445960.0023274.12
9302010.06.09 11:45close2650.021.45140.00001.4653-12.7723261.35
9312010.06.09 11:45close2670.021.45140.00001.4639-9.9723251.37
9322010.06.09 11:45close2690.081.45140.00001.4625-28.6923222.68
9332010.06.09 11:45close2710.081.45140.00001.4619-23.8923198.78
9342010.06.09 11:45close2730.081.45140.00001.4611-17.4923181.29
9352010.06.09 11:45close2750.081.45140.00001.4596-5.4923175.80
9362010.06.09 11:45close2770.081.45140.00001.4590-0.6923175.10
9372010.06.09 11:45close2790.081.45140.00001.4590-0.6923174.41
9382010.06.09 11:45close2810.081.45140.00001.45816.5123180.91
9392010.06.09 11:45close2830.081.45140.00001.45825.7123186.62
9402010.06.09 11:45close2850.081.45140.00001.45825.7123192.32
9412010.06.09 11:45close2870.081.45140.00001.456420.1123212.43
9422010.06.09 11:45close2900.081.45140.00001.456221.7123234.14
9432010.06.09 11:45close2660.021.45140.00001.4637-9.5723224.56
9442010.06.09 11:45close2700.081.45140.00001.4619-23.8923200.67
9452010.06.09 11:45close2740.081.45140.00001.4594-3.8923196.77
9462010.06.09 11:45close2780.081.45140.00001.4590-0.6923196.08
9472010.06.09 11:45close2820.081.45140.00001.45834.9123200.99
9482010.06.09 11:45close2860.081.45140.00001.457312.9123213.89
9492010.06.09 11:45close2680.021.45140.00001.4629-7.9723205.92
9502010.06.09 11:45close2760.081.45140.00001.4590-0.6923205.22
9512010.06.09 11:45close2840.081.45140.00001.45798.1123213.33
9522010.06.09 11:45close2720.081.45140.00001.4617-22.2923191.04
9532010.06.09 11:45close2880.081.45140.00001.456519.3123210.34
9542010.06.09 11:45close2800.081.45140.00001.45862.5123212.85
9552010.06.09 11:45sell3190.021.45140.00000.0000
9562010.06.09 11:45modify3190.021.45140.00001.4439
9572010.06.09 11:50sell3200.021.45270.00000.0000
9582010.06.09 11:50modify3200.021.45270.00001.4452
9592010.06.09 11:53sell3210.021.45280.00000.0000
9602010.06.09 11:53modify3210.021.45280.00001.4453
9612010.06.09 11:58sell3220.021.45340.00000.0000
9622010.06.09 11:58modify3220.021.45340.00001.4459
9632010.06.09 12:06sell3230.081.45340.00000.0000
9642010.06.09 12:06modify3230.081.45340.00001.4459
9652010.06.09 12:11sell3240.081.45370.00000.0000
9662010.06.09 12:11modify3240.081.45370.00001.4462
9672010.06.09 12:13sell3250.081.45380.00000.0000
9682010.06.09 12:13modify3250.081.45380.00001.4463
9692010.06.09 12:16sell3260.081.45400.00000.0000
9702010.06.09 12:16modify3260.081.45400.00001.4465
9712010.06.09 12:19sell3270.081.45430.00000.0000
9722010.06.09 12:19modify3270.081.45430.00001.4468
9732010.06.09 12:22sell3280.081.45420.00000.0000
9742010.06.09 12:22modify3280.081.45420.00001.4467
9752010.06.09 13:31sell3290.081.45430.00000.0000
9762010.06.09 13:31modify3290.081.45430.00001.4468
9772010.06.09 13:36sell3300.081.45600.00000.0000
9782010.06.09 13:36modify3300.081.45600.00001.4485
9792010.06.09 13:40sell3310.081.45570.00000.0000
9802010.06.09 13:40modify3310.081.45570.00001.4482
9812010.06.09 13:44sell3320.081.45590.00000.0000
9822010.06.09 13:44modify3320.081.45590.00001.4484
9832010.06.09 13:45sell3330.081.45570.00000.0000
9842010.06.09 13:45modify3330.081.45570.00001.4482
9852010.06.09 14:08sell3340.081.45590.00000.0000
9862010.06.09 14:08modify3340.081.45590.00001.4484
9872010.06.09 14:30sell3350.081.45650.00000.0000
9882010.06.09 14:30modify3350.081.45650.00001.4490
9892010.06.09 14:33sell3360.081.45630.00000.0000
9902010.06.09 14:33modify3360.081.45630.00001.4488
9912010.06.09 14:49sell3370.081.45740.00000.0000
9922010.06.09 14:49modify3370.081.45740.00001.4499
9932010.06.09 14:57sell3380.081.45820.00000.0000
9942010.06.09 14:57modify3380.081.45820.00001.4507
9952010.06.09 15:01sell3390.081.45840.00000.0000
9962010.06.09 15:01modify3390.081.45840.00001.4509
9972010.06.09 15:10sell3400.081.46020.00000.0000
9982010.06.09 15:10modify3400.081.46020.00001.4527
9992010.06.09 15:11sell3410.081.46000.00000.0000
10002010.06.09 15:11modify3410.081.46000.00001.4525
10012010.06.09 18:59t/p3400.081.45270.00001.452760.0023272.85
10022010.06.09 19:13t/p3410.081.45250.00001.452560.0023332.85
10032010.06.10 07:12sell3420.081.46040.00000.0000
10042010.06.10 07:12modify3420.081.46040.00001.4529
10052010.06.10 07:14sell3430.081.46030.00000.0000
10062010.06.10 07:14modify3430.081.46030.00001.4528
10072010.06.10 07:16sell3440.081.46080.00000.0000
10082010.06.10 07:16modify3440.081.46080.00001.4533
10092010.06.10 09:20sell3450.081.46160.00000.0000
10102010.06.10 09:20modify3450.081.46160.00001.4541
10112010.06.10 09:22sell3460.081.46060.00000.0000
10122010.06.10 09:22modify3460.081.46060.00001.4531
10132010.06.10 10:39sell3470.081.46210.00000.0000
10142010.06.10 10:39modify3470.081.46210.00001.4546
10152010.06.10 10:43sell3480.081.46240.00000.0000
10162010.06.10 10:43modify3480.081.46240.00001.4549
10172010.06.10 10:46sell3490.081.46250.00000.0000
10182010.06.10 10:46modify3490.081.46250.00001.4550
10192010.06.10 10:47sell3500.081.46260.00000.0000
10202010.06.10 10:47modify3500.081.46260.00001.4551
10212010.06.10 11:10sell3510.081.46330.00000.0000
10222010.06.10 11:10modify3510.081.46330.00001.4558
10232010.06.10 11:13sell3520.081.46350.00000.0000
10242010.06.10 11:13modify3520.081.46350.00001.4560
10252010.06.10 13:26sell3530.081.46430.00000.0000
10262010.06.10 13:26modify3530.081.46430.00001.4568
10272010.06.10 13:28sell3540.081.46410.00000.0000
10282010.06.10 13:28modify3540.081.46410.00001.4566
10292010.06.10 13:34sell3550.081.46370.00000.0000
10302010.06.10 13:34modify3550.081.46370.00001.4562
10312010.06.10 13:48sell3560.081.46460.00000.0000
10322010.06.10 13:48modify3560.081.46460.00001.4571
10332010.06.10 13:49sell3570.081.46480.00000.0000
10342010.06.10 13:49modify3570.081.46480.00001.4573
10352010.06.10 13:55sell3580.081.46450.00000.0000
10362010.06.10 13:55modify3580.081.46450.00001.4570
10372010.06.10 13:57sell3590.081.46440.00000.0000
10382010.06.10 13:57modify3590.081.46440.00001.4569
10392010.06.10 14:02sell3600.081.46500.00000.0000
10402010.06.10 14:02modify3600.081.46500.00001.4575
10412010.06.10 14:03sell3610.081.46480.00000.0000
10422010.06.10 14:03modify3610.081.46480.00001.4573
10432010.06.10 15:02sell3620.081.46590.00000.0000
10442010.06.10 15:02modify3620.081.46590.00001.4584
10452010.06.10 15:14sell3630.081.46730.00000.0000
10462010.06.10 15:14modify3630.081.46730.00001.4598
10472010.06.10 15:17sell3640.081.46730.00000.0000
10482010.06.10 15:17modify3640.081.46730.00001.4598
10492010.06.10 15:18sell3650.081.46730.00000.0000
10502010.06.10 15:18modify3650.081.46730.00001.4598
10512010.06.10 15:22sell3660.081.46720.00000.0000
10522010.06.10 15:22modify3660.081.46720.00001.4597
10532010.06.10 17:54sell3670.081.46900.00000.0000
10542010.06.10 17:54modify3670.081.46900.00001.4615
10552010.06.10 17:56sell3680.081.46870.00000.0000
10562010.06.10 17:56modify3680.081.46870.00001.4612
10572010.06.10 18:00sell3690.081.46890.00000.0000
10582010.06.10 18:00modify3690.081.46890.00001.4614
10592010.06.10 18:40sell3700.081.47000.00000.0000
10602010.06.10 18:40modify3700.081.47000.00001.4625
10612010.06.10 18:49sell3710.081.47090.00000.0000
10622010.06.10 18:49modify3710.081.47090.00001.4634
10632010.06.10 18:50sell3720.081.47050.00000.0000
10642010.06.10 18:50modify3720.081.47050.00001.4630
10652010.06.10 19:57sell3730.081.47100.00000.0000
10662010.06.10 19:57modify3730.081.47100.00001.4635
10672010.06.10 20:01sell3740.081.47110.00000.0000
10682010.06.10 20:01modify3740.081.47110.00001.4636
10692010.06.10 20:04sell3750.081.47090.00000.0000
10702010.06.10 20:04modify3750.081.47090.00001.4634
10712010.06.10 20:10sell3760.081.47130.00000.0000
10722010.06.10 20:10modify3760.081.47130.00001.4638
10732010.06.10 20:11sell3770.081.47110.00000.0000
10742010.06.10 20:11modify3770.081.47110.00001.4636
10752010.06.10 20:15sell3780.081.47120.00000.0000
10762010.06.10 20:15modify3780.081.47120.00001.4637
10772010.06.10 20:40sell3790.081.47130.00000.0000
10782010.06.10 20:40modify3790.081.47130.00001.4638
10792010.06.10 20:43sell3800.081.47140.00000.0000
10802010.06.10 20:43modify3800.081.47140.00001.4639
10812010.06.10 20:48sell3810.081.47130.00000.0000
10822010.06.10 20:48modify3810.081.47130.00001.4638
10832010.06.11 00:02sell3820.081.47180.00000.0000
10842010.06.11 00:02modify3820.081.47180.00001.4643
10852010.06.11 05:12sell3830.081.47230.00000.0000
10862010.06.11 05:12modify3830.081.47230.00001.4648
10872010.06.11 06:09sell3840.081.47310.00000.0000
10882010.06.11 06:09modify3840.081.47310.00001.4656
10892010.06.11 06:50sell3850.081.47340.00000.0000
10902010.06.11 06:50modify3850.081.47340.00001.4659
10912010.06.11 07:14sell3860.081.47370.00000.0000
10922010.06.11 07:14modify3860.081.47370.00001.4662
10932010.06.11 07:16sell3870.081.47470.00000.0000
10942010.06.11 07:16modify3870.081.47470.00001.4672
10952010.06.11 07:17sell3880.081.47430.00000.0000
10962010.06.11 07:17modify3880.081.47430.00001.4668
10972010.06.11 08:30t/p3870.081.46720.00001.467260.0023392.85
10982010.06.11 08:30t/p3880.081.46680.00001.466860.0023452.85
10992010.06.11 08:59t/p3860.081.46620.00001.466260.0023512.85
11002010.06.11 09:03t/p3850.081.46590.00001.465960.0023572.85
11012010.06.11 09:04t/p3840.081.46560.00001.465660.0023632.85
11022010.06.11 10:20t/p3830.081.46480.00001.464860.0023692.85
11032010.06.11 10:32t/p3820.081.46430.00001.464360.0023752.85
11042010.06.11 10:44t/p3800.081.46390.00001.463959.9623812.81
11052010.06.11 10:44t/p3760.081.46380.00001.463859.9623872.78
11062010.06.11 10:44t/p3790.081.46380.00001.463859.9623932.74
11072010.06.11 10:44t/p3810.081.46380.00001.463859.9623992.71
11082010.06.11 10:44t/p3780.081.46370.00001.463759.9624052.67
11092010.06.11 10:45t/p3740.081.46360.00001.463659.9624112.64
11102010.06.11 10:45t/p3770.081.46360.00001.463659.9624172.60
11112010.06.11 10:45t/p3730.081.46350.00001.463559.9624232.56
11122010.06.11 10:46t/p3710.081.46340.00001.463459.9624292.53
11132010.06.11 10:46t/p3750.081.46340.00001.463459.9624352.49
11142010.06.11 11:02t/p3720.081.46300.00001.463059.9624412.46
11152010.06.11 12:09t/p3700.081.46250.00001.462559.9624472.42
11162010.06.11 12:30t/p3670.081.46150.00001.461559.9624532.39
11172010.06.11 12:30t/p3690.081.46140.00001.461459.9624592.35
11182010.06.11 12:31t/p3680.081.46120.00001.461259.9624652.32
11192010.06.11 12:31t/p3630.081.45980.00001.459859.9624712.28
11202010.06.11 12:31t/p3640.081.45980.00001.459859.9624772.25
11212010.06.11 12:31t/p3650.081.45980.00001.459859.9624832.21
11222010.06.11 12:31t/p3660.081.45970.00001.459759.9624892.18
11232010.06.11 12:47t/p3620.081.45840.00001.458459.9624952.14
11242010.06.11 12:48t/p3600.081.45750.00001.457559.9625012.11
11252010.06.11 12:49t/p3570.081.45730.00001.457359.9625072.07
11262010.06.11 12:49t/p3610.081.45730.00001.457359.9625132.04
11272010.06.11 12:50t/p3560.081.45710.00001.457159.9625192.00
11282010.06.11 12:50t/p3580.081.45700.00001.457059.9625251.97
11292010.06.11 12:51t/p3590.081.45690.00001.456959.9625311.93
11302010.06.11 12:52t/p3530.081.45680.00001.456859.9625371.89
11312010.06.11 12:54t/p3540.081.45660.00001.456659.9625431.86
11322010.06.11 12:55t/p3550.081.45620.00001.456259.9625491.82
11332010.06.11 12:57close3190.021.45700.00001.4439-11.2425480.59
11342010.06.11 12:57close3210.021.45700.00001.4453-8.4425472.15
11352010.06.11 12:57close3230.081.45700.00001.4459-28.9425443.21
11362010.06.11 12:57close3250.081.45700.00001.4463-25.7425417.47
11372010.06.11 12:57close3270.081.45700.00001.4468-21.7425395.73
11382010.06.11 12:57close3290.081.45700.00001.4468-21.7425373.99
11392010.06.11 12:57close3310.081.45700.00001.4482-10.5425363.45
11402010.06.11 12:57close3330.081.45700.00001.4482-10.5425352.91
11412010.06.11 12:57close3350.081.45700.00001.4490-4.1425348.77
11422010.06.11 12:57close3370.081.45700.00001.44993.0625351.82
11432010.06.11 12:57close3390.081.45700.00001.450911.0625362.88
11442010.06.11 12:57close3430.081.45700.00001.452826.3625389.25
11452010.06.11 12:57close3450.081.45700.00001.454136.7625426.01
11462010.06.11 12:57close3470.081.45700.00001.454640.7625466.78
11472010.06.11 12:57close3490.081.45700.00001.455043.9625510.74
11482010.06.11 12:57close3510.081.45700.00001.455850.3625561.11
11492010.06.11 12:57close3200.021.45700.00001.4452-8.6425552.47
11502010.06.11 12:57close3240.081.45700.00001.4462-26.5425525.93
11512010.06.11 12:57close3280.081.45700.00001.4467-22.5425503.39
11522010.06.11 12:57close3320.081.45700.00001.4484-8.9425494.45
11532010.06.11 12:57close3360.081.45700.00001.4488-5.7425488.71
11542010.06.11 12:57close3420.081.45700.00001.452927.1625515.87
11552010.06.11 12:57close3460.081.45700.00001.453128.7625544.64
11562010.06.11 12:57close3500.081.45700.00001.455144.7625589.40
11572010.06.11 12:57close3220.021.45700.00001.4459-7.2425582.17
11582010.06.11 12:57close3300.081.45700.00001.4485-8.1425574.03
11592010.06.11 12:57close3380.081.45700.00001.45079.4625583.48
11602010.06.11 12:57close3480.081.45700.00001.454943.1625626.65
11612010.06.11 12:57close3260.081.45700.00001.4465-24.1425602.51
11622010.06.11 12:57close3440.081.45700.00001.453330.3625632.87
11632010.06.11 12:57close3340.081.45700.00001.4484-8.9425623.93
11642010.06.11 12:57close3520.081.45700.00001.456051.9625675.90
11652010.06.11 12:57buy3890.021.45700.00000.0000
11662010.06.11 12:57modify3890.021.45700.00001.4645
11672010.06.11 13:00buy3900.021.45610.00000.0000
11682010.06.11 13:00modify3900.021.45610.00001.4636
11692010.06.11 13:06buy3910.021.45460.00000.0000
11702010.06.11 13:06modify3910.021.45460.00001.4621
11712010.06.11 13:07buy3920.021.45500.00000.0000
11722010.06.11 13:07modify3920.021.45500.00001.4625
11732010.06.11 15:09buy3930.081.45300.00000.0000
11742010.06.11 15:09modify3930.081.45300.00001.4605
11752010.06.11 15:12buy3940.081.45290.00000.0000
11762010.06.11 15:12modify3940.081.45290.00001.4604
11772010.06.11 15:13buy3950.081.45270.00000.0000
11782010.06.11 15:13modify3950.081.45270.00001.4602
11792010.06.11 15:17buy3960.081.45210.00000.0000
11802010.06.11 15:17modify3960.081.45210.00001.4596
11812010.06.11 15:19buy3970.081.45230.00000.0000
11822010.06.11 15:19modify3970.081.45230.00001.4598
11832010.06.11 16:32buy3980.081.45130.00000.0000
11842010.06.11 16:32modify3980.081.45130.00001.4588
11852010.06.11 16:35buy3990.081.45090.00000.0000
11862010.06.11 16:35modify3990.081.45090.00001.4584
11872010.06.11 16:37buy4000.081.45100.00000.0000
11882010.06.11 16:37modify4000.081.45100.00001.4585
11892010.06.13 22:43t/p3990.081.45840.00001.458460.0025735.90
11902010.06.13 22:43t/p4000.081.45850.00001.458560.0025795.90
11912010.06.13 22:45t/p3980.081.45880.00001.458860.0025855.90
11922010.06.13 23:02t/p3960.081.45960.00001.459660.0025915.90
11932010.06.13 23:03t/p3970.081.45980.00001.459860.0025975.90
11942010.06.13 23:03t/p3950.081.46020.00001.460260.0026035.90
11952010.06.13 23:03t/p3930.081.46050.00001.460560.0026095.90
11962010.06.13 23:03t/p3940.081.46040.00001.460460.0026155.90
11972010.06.14 05:49t/p3910.021.46210.00001.462115.0126170.91
11982010.06.14 05:53t/p3920.021.46250.00001.462515.0126185.91
11992010.06.14 06:01t/p3900.021.46360.00001.463615.0126200.92
12002010.06.14 06:08t/p3890.021.46450.00001.464515.0126215.93
12012010.06.14 07:38sell4010.021.46650.00000.0000
12022010.06.14 07:38modify4010.021.46650.00001.4590
12032010.06.14 07:39sell4020.021.46650.00000.0000
12042010.06.14 07:39modify4020.021.46650.00001.4590
12052010.06.14 07:40sell4030.021.46650.00000.0000
12062010.06.14 07:40modify4030.021.46650.00001.4590
12072010.06.14 08:33sell4040.021.46720.00000.0000
12082010.06.14 08:33modify4040.021.46720.00001.4597
12092010.06.14 08:36sell4050.081.46760.00000.0000
12102010.06.14 08:36modify4050.081.46760.00001.4601
12112010.06.14 08:39sell4060.081.46800.00000.0000
12122010.06.14 08:39modify4060.081.46800.00001.4605
12132010.06.14 08:42sell4070.081.46820.00000.0000
12142010.06.14 08:42modify4070.081.46820.00001.4607
12152010.06.14 08:47sell4080.081.46860.00000.0000
12162010.06.14 08:47modify4080.081.46860.00001.4611
12172010.06.14 08:50sell4090.081.46880.00000.0000
12182010.06.14 08:50modify4090.081.46880.00001.4613
12192010.06.14 08:51sell4100.081.46920.00000.0000
12202010.06.14 08:51modify4100.081.46920.00001.4617
12212010.06.14 08:57sell4110.081.46950.00000.0000
12222010.06.14 08:57modify4110.081.46950.00001.4620
12232010.06.14 09:02sell4120.081.47060.00000.0000
12242010.06.14 09:02modify4120.081.47060.00001.4631
12252010.06.14 09:04sell4130.081.47040.00000.0000
12262010.06.14 09:04modify4130.081.47040.00001.4629
12272010.06.14 09:08sell4140.081.47050.00000.0000
12282010.06.14 09:08modify4140.081.47050.00001.4630
12292010.06.14 09:10sell4150.081.47080.00000.0000
12302010.06.14 09:10modify4150.081.47080.00001.4633
12312010.06.14 09:22sell4160.081.47290.00000.0000
12322010.06.14 09:22modify4160.081.47290.00001.4654
12332010.06.14 09:24sell4170.081.47280.00000.0000
12342010.06.14 09:24modify4170.081.47280.00001.4653
12352010.06.14 09:29sell4180.081.47320.00000.0000
12362010.06.14 09:29modify4180.081.47320.00001.4657
12372010.06.14 09:36sell4190.081.47410.00000.0000
12382010.06.14 09:36modify4190.081.47410.00001.4666
12392010.06.14 09:38sell4200.081.47400.00000.0000
12402010.06.14 09:38modify4200.081.47400.00001.4665
12412010.06.14 12:11sell4210.081.47400.00000.0000
12422010.06.14 12:11modify4210.081.47400.00001.4665
12432010.06.14 12:18sell4220.081.47430.00000.0000
12442010.06.14 12:18modify4220.081.47430.00001.4668
12452010.06.14 12:29sell4230.081.47770.00000.0000
12462010.06.14 12:29modify4230.081.47770.00001.4702
12472010.06.14 14:58sell4240.081.47830.00000.0000
12482010.06.14 14:58modify4240.081.47830.00001.4708
12492010.06.14 15:01sell4250.081.47810.00000.0000
12502010.06.14 15:01modify4250.081.47810.00001.4706
12512010.06.14 15:19sell4260.081.47880.00000.0000
12522010.06.14 15:19modify4260.081.47880.00001.4713
12532010.06.14 15:22sell4270.081.47870.00000.0000
12542010.06.14 15:22modify4270.081.47870.00001.4712
12552010.06.14 15:27sell4280.081.47970.00000.0000
12562010.06.14 15:27modify4280.081.47970.00001.4722
12572010.06.14 15:30sell4290.081.47980.00000.0000
12582010.06.14 15:30modify4290.081.47980.00001.4723
12592010.06.14 15:31sell4300.081.47950.00000.0000
12602010.06.14 15:31modify4300.081.47950.00001.4720
12612010.06.15 06:11t/p4290.081.47230.00001.472359.9626275.90
12622010.06.15 06:11t/p4280.081.47220.00001.472259.9626335.86
12632010.06.15 06:12t/p4300.081.47200.00001.472059.9626395.83
12642010.06.15 06:16t/p4260.081.47130.00001.471359.9626455.79
12652010.06.15 06:16t/p4270.081.47120.00001.471259.9626515.76
12662010.06.15 06:16t/p4240.081.47080.00001.470859.9626575.72
12672010.06.15 06:25t/p4250.081.47060.00001.470659.9626635.69
12682010.06.15 06:26t/p4230.081.47020.00001.470259.9626695.65
12692010.06.15 14:48sell4310.081.48090.00000.0000
12702010.06.15 14:48modify4310.081.48090.00001.4734
12712010.06.15 14:55sell4320.081.48100.00000.0000
12722010.06.15 14:55modify4320.081.48100.00001.4735
12732010.06.15 14:57sell4330.081.48120.00000.0000
12742010.06.15 14:57modify4330.081.48120.00001.4737
12752010.06.15 14:59sell4340.081.48090.00000.0000
12762010.06.15 14:59modify4340.081.48090.00001.4734
12772010.06.15 15:03sell4350.081.48160.00000.0000
12782010.06.15 15:03modify4350.081.48160.00001.4741
12792010.06.15 15:09sell4360.081.48240.00000.0000
12802010.06.15 15:09modify4360.081.48240.00001.4749
12812010.06.15 15:12sell4370.081.48250.00000.0000
12822010.06.15 15:12modify4370.081.48250.00001.4750
12832010.06.15 15:27sell4380.081.48240.00000.0000
12842010.06.15 15:27modify4380.081.48240.00001.4749
12852010.06.15 16:04sell4390.081.48320.00000.0000
12862010.06.15 16:04modify4390.081.48320.00001.4757
12872010.06.16 08:06t/p4390.081.47570.00001.475759.9626755.61
12882010.06.16 08:29t/p4370.081.47500.00001.475059.9626815.58
12892010.06.16 08:29t/p4360.081.47490.00001.474959.9626875.54
12902010.06.16 08:29t/p4380.081.47490.00001.474959.9626935.51
12912010.06.16 15:10sell4400.081.48350.00000.0000
12922010.06.16 15:10modify4400.081.48350.00001.4760
12932010.06.16 15:22sell4410.081.48400.00000.0000
12942010.06.16 15:22modify4410.081.48400.00001.4765
12952010.06.16 15:27sell4420.081.48430.00000.0000
12962010.06.16 15:27modify4420.081.48430.00001.4768
12972010.06.16 15:46sell4430.081.48460.00000.0000
12982010.06.16 15:46modify4430.081.48460.00001.4771
12992010.06.16 19:55t/p4430.081.47710.00001.477160.0026995.51
13002010.06.16 19:55t/p4420.081.47680.00001.476860.0027055.51
13012010.06.16 19:55t/p4410.081.47650.00001.476560.0027115.51
13022010.06.16 19:56t/p4400.081.47600.00001.476060.0027175.51
13032010.06.16 20:02t/p4350.081.47410.00001.474159.9627235.47
13042010.06.16 20:04t/p4330.081.47370.00001.473759.9627295.44
13052010.06.16 20:04t/p4320.081.47350.00001.473559.9627355.40
13062010.06.16 20:20t/p4310.081.47340.00001.473459.9627415.37
13072010.06.16 20:20t/p4340.081.47340.00001.473459.9627475.33
13082010.06.17 06:46t/p4220.081.46680.00001.466859.8227535.16
13092010.06.17 06:46t/p4190.081.46660.00001.466659.8227594.98
13102010.06.17 06:46t/p4200.081.46650.00001.466559.8227654.80
13112010.06.17 06:46t/p4210.081.46650.00001.466559.8227714.63
13122010.06.17 06:50close4010.021.46700.00001.4590-1.0427713.58
13132010.06.17 06:50close4030.021.46700.00001.4590-1.0427712.54
13142010.06.17 06:50close4050.081.46700.00001.46014.6227717.16
13152010.06.17 06:50close4070.081.46700.00001.46079.4227726.59
13162010.06.17 06:50close4090.081.46700.00001.461314.2227740.81
13172010.06.17 06:50close4110.081.46700.00001.462019.8227760.63
13182010.06.17 06:50close4130.081.46700.00001.462927.0227787.66
13192010.06.17 06:50close4150.081.46700.00001.463330.2227817.88
13202010.06.17 06:50close4170.081.46700.00001.465346.2227864.10
13212010.06.17 06:50close4020.021.46700.00001.4590-1.0427863.06
13222010.06.17 06:50close4060.081.46700.00001.46057.8227870.88
13232010.06.17 06:50close4100.081.46700.00001.461717.4227888.31
13242010.06.17 06:50close4140.081.46700.00001.463027.8227916.13
13252010.06.17 06:50close4180.081.46700.00001.465749.4227965.56
13262010.06.17 06:50close4040.021.46700.00001.45970.3627965.91
13272010.06.17 06:50close4120.081.46700.00001.463128.6227994.53
13282010.06.17 06:50close4080.081.46700.00001.461112.6228007.16
13292010.06.17 06:50close4160.081.46700.00001.465447.0228054.18
13302010.06.17 06:50buy4440.021.46700.00000.0000
13312010.06.17 06:50modify4440.021.46700.00001.4745
13322010.06.17 06:51buy4450.021.46690.00000.0000
13332010.06.17 06:51modify4450.021.46690.00001.4744
13342010.06.17 06:55buy4460.021.46600.00000.0000
13352010.06.17 06:55modify4460.021.46600.00001.4735
13362010.06.17 06:56buy4470.021.46630.00000.0000
13372010.06.17 06:56modify4470.021.46630.00001.4738
13382010.06.17 07:03buy4480.081.46630.00000.0000
13392010.06.17 07:03modify4480.081.46630.00001.4738
13402010.06.17 07:05buy4490.081.46590.00000.0000
13412010.06.17 07:05modify4490.081.46590.00001.4734
13422010.06.17 07:10buy4500.081.46540.00000.0000
13432010.06.17 07:10modify4500.081.46540.00001.4729
13442010.06.17 07:15buy4510.081.46520.00000.0000
13452010.06.17 07:15modify4510.081.46520.00001.4727
13462010.06.17 08:30t/p4510.081.47270.00001.472760.0028114.18
13472010.06.17 08:30t/p4500.081.47290.00001.472960.0028174.18
13482010.06.17 08:31t/p4490.081.47340.00001.473460.0028234.18
13492010.06.17 08:31t/p4460.021.47350.00001.473515.0028249.18
13502010.06.17 08:31t/p4470.021.47380.00001.473815.0028264.18
13512010.06.17 08:31t/p4480.081.47380.00001.473860.0028324.18
13522010.06.17 08:37t/p4450.021.47440.00001.474415.0028339.18
13532010.06.17 08:38t/p4440.021.47450.00001.474515.0028354.18
13542010.06.17 09:52sell4520.021.48130.00000.0000
13552010.06.17 09:52modify4520.021.48130.00001.4738
13562010.06.17 09:54sell4530.021.48150.00000.0000
13572010.06.17 09:54modify4530.021.48150.00001.4740
13582010.06.17 09:56sell4540.021.48160.00000.0000
13592010.06.17 09:56modify4540.021.48160.00001.4741
13602010.06.17 10:52sell4550.021.48270.00000.0000
13612010.06.17 10:52modify4550.021.48270.00001.4752
13622010.06.17 10:54sell4560.081.48250.00000.0000
13632010.06.17 10:54modify4560.081.48250.00001.4750
13642010.06.17 10:58sell4570.081.48270.00000.0000
13652010.06.17 10:58modify4570.081.48270.00001.4752
13662010.06.17 11:01sell4580.081.48270.00000.0000
13672010.06.17 11:01modify4580.081.48270.00001.4752
13682010.06.18 04:27sell4590.081.48390.00000.0000
13692010.06.18 04:27modify4590.081.48390.00001.4764
13702010.06.18 04:35sell4600.081.48420.00000.0000
13712010.06.18 04:35modify4600.081.48420.00001.4767
13722010.06.18 04:37sell4610.081.48410.00000.0000
13732010.06.18 04:37modify4610.081.48410.00001.4766
13742010.06.18 05:58sell4620.081.48420.00000.0000
13752010.06.18 05:58modify4620.081.48420.00001.4767
13762010.06.18 07:39sell4630.081.48650.00000.0000
13772010.06.18 07:39modify4630.081.48650.00001.4790
13782010.06.18 07:47sell4640.081.48800.00000.0000
13792010.06.18 07:47modify4640.081.48800.00001.4805
13802010.06.18 10:46t/p4640.081.48050.00001.480560.0028414.18
13812010.06.18 14:10t/p4630.081.47900.00001.479060.0028474.18
13822010.06.21 04:21sell4650.081.48760.00000.0000
13832010.06.21 04:21modify4650.081.48760.00001.4801
13842010.06.21 04:25sell4660.081.48810.00000.0000
13852010.06.21 04:25modify4660.081.48810.00001.4806
13862010.06.21 04:30sell4670.081.48800.00000.0000
13872010.06.21 04:30modify4670.081.48800.00001.4805
13882010.06.21 04:56sell4680.081.48820.00000.0000
13892010.06.21 04:56modify4680.081.48820.00001.4807
13902010.06.21 05:23sell4690.081.48930.00000.0000
13912010.06.21 05:23modify4690.081.48930.00001.4818
13922010.06.21 05:25sell4700.081.48920.00000.0000
13932010.06.21 05:25modify4700.081.48920.00001.4817
13942010.06.21 05:39sell4710.081.48960.00000.0000
13952010.06.21 05:39modify4710.081.48960.00001.4821
13962010.06.21 05:55sell4720.081.49130.00000.0000
13972010.06.21 05:55modify4720.081.49130.00001.4838
13982010.06.21 06:06sell4730.081.49260.00000.0000
13992010.06.21 06:06modify4730.081.49260.00001.4851
14002010.06.21 10:14t/p4730.081.48510.00001.485160.0028534.18
14012010.06.21 10:41t/p4720.081.48380.00001.483860.0028594.18
14022010.06.21 12:26t/p4710.081.48210.00001.482160.0028654.18
14032010.06.21 12:26t/p4690.081.48180.00001.481860.0028714.18
14042010.06.21 12:27t/p4700.081.48170.00001.481760.0028774.18
14052010.06.21 16:21t/p4680.081.48070.00001.480760.0028834.18
14062010.06.21 16:21t/p4660.081.48060.00001.480660.0028894.18
14072010.06.21 16:21t/p4670.081.48050.00001.480560.0028954.18
14082010.06.21 16:21t/p4650.081.48010.00001.480160.0029014.18
14092010.06.21 17:45t/p4600.081.47670.00001.476759.9629074.15
14102010.06.21 17:45t/p4620.081.47670.00001.476759.9629134.11
14112010.06.21 17:45t/p4610.081.47660.00001.476659.9629194.08
14122010.06.21 17:45t/p4590.081.47640.00001.476459.9629254.04
14132010.06.21 17:51close4520.021.47670.00001.47389.1829263.22
14142010.06.21 17:51close4540.021.47670.00001.47419.7829273.01
14152010.06.21 17:51close4560.081.47670.00001.475046.3329319.34
14162010.06.21 17:51close4580.081.47670.00001.475247.9329367.26
14172010.06.21 17:51close4530.021.47670.00001.47409.5829376.85
14182010.06.21 17:51close4570.081.47670.00001.475247.9329424.78
14192010.06.21 17:51close4550.021.47670.00001.475211.9829436.76
14202010.06.21 17:51buy4740.021.47670.00000.0000
14212010.06.21 17:51modify4740.021.47670.00001.4842
14222010.06.21 18:06buy4750.021.47680.00000.0000
14232010.06.21 18:06modify4750.021.47680.00001.4843
14242010.06.21 18:55buy4760.021.47600.00000.0000
14252010.06.21 18:55modify4760.021.47600.00001.4835
14262010.06.21 19:10buy4770.021.47570.00000.0000
14272010.06.21 19:10modify4770.021.47570.00001.4832
14282010.06.21 19:17buy4780.081.47560.00000.0000
14292010.06.21 19:17modify4780.081.47560.00001.4831
14302010.06.21 19:22buy4790.081.47510.00000.0000
14312010.06.21 19:22modify4790.081.47510.00001.4826
14322010.06.21 19:27buy4800.081.47490.00000.0000
14332010.06.21 19:27modify4800.081.47490.00001.4824
14342010.06.21 19:45buy4810.081.47440.00000.0000
14352010.06.21 19:45modify4810.081.47440.00001.4819
14362010.06.21 19:50buy4820.081.47450.00000.0000
14372010.06.21 19:50modify4820.081.47450.00001.4820
14382010.06.22 06:10buy4830.081.47330.00000.0000
14392010.06.22 06:10modify4830.081.47330.00001.4808
14402010.06.22 06:13buy4840.081.47300.00000.0000
14412010.06.22 06:13modify4840.081.47300.00001.4805
14422010.06.22 08:32buy4850.081.47270.00000.0000
14432010.06.22 08:32modify4850.081.47270.00001.4802
14442010.06.22 08:37buy4860.081.47180.00000.0000
14452010.06.22 08:37modify4860.081.47180.00001.4793
14462010.06.22 08:40buy4870.081.47180.00000.0000
14472010.06.22 08:40modify4870.081.47180.00001.4793
14482010.06.22 08:41buy4880.081.47180.00000.0000
14492010.06.22 08:41modify4880.081.47180.00001.4793
14502010.06.22 08:42buy4890.081.47200.00000.0000
14512010.06.22 08:42modify4890.081.47200.00001.4795
14522010.06.22 09:17buy4900.081.47070.00000.0000
14532010.06.22 09:17modify4900.081.47070.00001.4782
14542010.06.22 09:34buy4910.081.47050.00000.0000
14552010.06.22 09:34modify4910.081.47050.00001.4780
14562010.06.22 09:42buy4920.081.47050.00000.0000
14572010.06.22 09:42modify4920.081.47050.00001.4780
14582010.06.22 09:48buy4930.081.47030.00000.0000
14592010.06.22 09:48modify4930.081.47030.00001.4778
14602010.06.22 09:53buy4940.081.47010.00000.0000
14612010.06.22 09:53modify4940.081.47010.00001.4776
14622010.06.22 12:13buy4950.081.46960.00000.0000
14632010.06.22 12:13modify4950.081.46960.00001.4771
14642010.06.22 12:16buy4960.081.47050.00000.0000
14652010.06.22 12:16modify4960.081.47050.00001.4780
14662010.06.22 12:52t/p4950.081.47710.00001.477160.0029496.76
14672010.06.22 12:52t/p4940.081.47760.00001.477660.0029556.76
14682010.06.22 12:53t/p4930.081.47780.00001.477860.0029616.76
14692010.06.22 12:53t/p4910.081.47800.00001.478060.0029676.76
14702010.06.22 12:53t/p4920.081.47800.00001.478060.0029736.76
14712010.06.22 12:53t/p4960.081.47800.00001.478060.0029796.76
14722010.06.22 12:53t/p4900.081.47820.00001.478260.0029856.76
14732010.06.22 12:59t/p4860.081.47930.00001.479360.0029916.76
14742010.06.22 12:59t/p4870.081.47930.00001.479360.0029976.76
14752010.06.22 12:59t/p4880.081.47930.00001.479360.0030036.76
14762010.06.22 13:00t/p4890.081.47950.00001.479560.0030096.76
14772010.06.22 13:25t/p4850.081.48020.00001.480260.0030156.76
14782010.06.22 13:25t/p4840.081.48050.00001.480560.0030216.76
14792010.06.22 13:33t/p4830.081.48080.00001.480860.0030276.76
14802010.06.22 13:34t/p4810.081.48190.00001.481960.0430336.79
14812010.06.22 13:34t/p4820.081.48200.00001.482060.0430396.83
14822010.06.22 13:45t/p4800.081.48240.00001.482460.0430456.86
14832010.06.22 13:45t/p4790.081.48260.00001.482660.0430516.90
14842010.06.22 14:19close at stop4780.081.47870.00001.483124.8430541.74
14852010.06.22 14:19close at stop4770.021.47870.00001.48326.0130547.74
14862010.06.22 14:19close at stop4760.021.47870.00001.48355.4130553.15
14872010.06.22 14:19close at stop4750.021.47870.00001.48433.8130556.96
14882010.06.22 14:19close at stop4740.021.47870.00001.48424.0130560.97