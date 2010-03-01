Strategy Tester Report
Ichimoku-ea-tom-1
BestCFD-MT4 Demo (Build 226)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2010.03.01 00:05 - 2010.04.04 23:55 (2010.03.01 - 2010.04.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTradeComment="EA Ichimoku test"; TakeProfit=10; StopLoss=10; ExtMaximumRisk=1; TenkanSen=5; KijunSen=13; SenkoSpan=50;
Bars in test8235Ticks modelled718588Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit3000.00
Total net profit-2108.40Gross profit156.00Gross loss-2264.40
Profit factor0.07Expected payoff-15.97
Absolute drawdown2108.40Maximal drawdown2150.40 (70.69%)Relative drawdown70.69% (2150.40)
Total trades132Short positions (won %)103 (100.00%)Long positions (won %)29 (48.28%)
Profit trades (% of total)117 (88.64%)Loss trades (% of total)15 (11.36%)
Largestprofit trade3.00loss trade-309.15
Averageprofit trade1.33loss trade-150.96
Maximumconsecutive wins (profit in money)117 (156.00)consecutive losses (loss in money)15 (-2264.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)156.00 (117)consecutive loss (count of losses)-2264.40 (15)
Averageconsecutive wins117consecutive losses15
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.03.01 01:15sell10.301.362150.000001.36205
22010.03.01 01:15sell20.301.362140.000001.36204
32010.03.01 01:15sell30.201.362120.000001.36202
42010.03.01 01:15sell40.201.362110.000001.36201
52010.03.01 01:15sell50.201.362100.000001.36200
62010.03.01 01:15sell60.101.362080.000001.36198
72010.03.01 01:15sell70.101.362070.000001.36197
82010.03.01 01:15sell80.101.362060.000001.36196
92010.03.01 01:15sell90.101.362040.000001.36194
102010.03.01 01:15sell100.101.362030.000001.36193
112010.03.01 01:15sell110.101.362020.000001.36192
122010.03.01 01:15sell120.101.362000.000001.36190
132010.03.01 01:15sell130.101.361990.000001.36189
142010.03.01 01:15sell140.101.362000.000001.36190
152010.03.01 01:27t/p10.301.362050.000001.362053.003003.00
162010.03.01 01:27t/p20.301.362040.000001.362043.003006.00
172010.03.01 01:27t/p30.201.362020.000001.362022.003008.00
182010.03.01 01:27t/p40.201.362010.000001.362012.003010.00
192010.03.01 01:27t/p50.201.362000.000001.362002.003012.00
202010.03.01 01:27t/p60.101.361980.000001.361981.003013.00
212010.03.01 01:27t/p70.101.361970.000001.361971.003014.00
222010.03.01 01:27t/p80.101.361960.000001.361961.003015.00
232010.03.01 01:27t/p90.101.361940.000001.361941.003016.00
242010.03.01 01:27t/p100.101.361930.000001.361931.003017.00
252010.03.01 01:28t/p110.101.361920.000001.361921.003018.00
262010.03.01 01:28t/p120.101.361900.000001.361901.003019.00
272010.03.01 01:28t/p140.101.361900.000001.361901.003020.00
282010.03.01 01:28t/p130.101.361890.000001.361891.003021.00
292010.03.01 17:20buy150.301.352880.000001.35298
302010.03.01 17:20buy160.301.352870.000001.35297
312010.03.01 17:20buy170.201.352860.000001.35296
322010.03.01 17:20buy180.201.352850.000001.35295
332010.03.01 17:20buy190.201.352830.000001.35293
342010.03.01 17:20buy200.101.352820.000001.35292
352010.03.01 17:20buy210.101.352810.000001.35291
362010.03.01 17:20buy220.101.352800.000001.35290
372010.03.01 17:20buy230.101.352790.000001.35289
382010.03.01 17:20buy240.101.352780.000001.35288
392010.03.01 17:20buy250.101.352770.000001.35287
402010.03.01 17:20buy260.101.352750.000001.35285
412010.03.01 17:20buy270.101.352740.000001.35284
422010.03.01 17:20buy280.101.352730.000001.35283
432010.03.01 17:46t/p270.101.352840.000001.352841.003022.00
442010.03.01 17:46t/p280.101.352830.000001.352831.003023.00
452010.03.01 17:46t/p250.101.352870.000001.352871.003024.00
462010.03.01 17:46t/p260.101.352850.000001.352851.003025.00
472010.03.01 17:47t/p240.101.352880.000001.352881.003026.00
482010.03.01 17:47t/p220.101.352900.000001.352901.003027.00
492010.03.01 17:47t/p230.101.352890.000001.352891.003028.00
502010.03.01 17:47t/p200.101.352920.000001.352921.003029.00
512010.03.01 17:47t/p210.101.352910.000001.352911.003030.00
522010.03.01 17:47t/p180.201.352950.000001.352952.003032.00
532010.03.01 17:47t/p190.201.352930.000001.352932.003034.00
542010.03.01 17:47t/p160.301.352970.000001.352973.003037.00
552010.03.01 17:47t/p170.201.352960.000001.352962.003039.00
562010.03.01 17:47t/p150.301.352980.000001.352983.003042.00
572010.03.01 23:50buy290.301.357180.000001.35728
582010.03.01 23:50buy300.301.357190.000001.35729
592010.03.01 23:50buy310.201.357180.000001.35728
602010.03.01 23:50buy320.201.357190.000001.35729
612010.03.01 23:50buy330.201.357180.000001.35728
622010.03.01 23:50buy340.101.357170.000001.35727
632010.03.01 23:51buy350.101.357160.000001.35726
642010.03.01 23:51buy360.101.357180.000001.35728
652010.03.01 23:51buy370.101.357190.000001.35729
662010.03.01 23:51buy380.101.357210.000001.35731
672010.03.01 23:51buy390.101.357220.000001.35732
682010.03.01 23:51buy400.101.357190.000001.35729
692010.03.01 23:51buy410.101.357160.000001.35726
702010.03.01 23:52buy420.101.357120.000001.35722
712010.03.01 23:52buy430.101.357100.000001.35720
722010.03.02 00:10sell440.101.355780.000001.35568
732010.03.02 00:10sell450.101.355840.000001.35574
742010.03.02 00:10sell460.101.355910.000001.35581
752010.03.02 00:10sell470.101.355970.000001.35587
762010.03.02 00:10sell480.101.356040.000001.35594
772010.03.02 00:10sell490.101.356100.000001.35600
782010.03.02 00:10sell500.101.356090.000001.35599
792010.03.02 00:10sell510.101.356080.000001.35598
802010.03.02 00:10sell520.101.356070.000001.35597
812010.03.02 00:10sell530.101.356060.000001.35596
822010.03.02 00:10sell540.101.356080.000001.35598
832010.03.02 00:10sell550.101.356090.000001.35599
842010.03.02 00:11sell560.101.356110.000001.35601
852010.03.02 00:11sell570.201.356120.000001.35602
862010.03.02 00:11sell580.201.356140.000001.35604
872010.03.02 00:11sell590.201.356150.000001.35605
882010.03.02 00:11sell600.201.356110.000001.35601
892010.03.02 00:11sell610.301.356070.000001.35597
902010.03.02 00:11sell620.201.356040.000001.35594
912010.03.02 00:11sell630.201.356000.000001.35590
922010.03.02 00:11sell640.201.355960.000001.35586
932010.03.02 00:11sell650.201.355970.000001.35587
942010.03.02 00:11sell660.101.355980.000001.35588
952010.03.02 00:11sell670.101.355990.000001.35589
962010.03.02 00:12sell680.101.356000.000001.35590
972010.03.02 00:12sell690.101.356010.000001.35591
982010.03.02 00:12sell700.101.355980.000001.35588
992010.03.02 00:12sell710.101.355950.000001.35585
1002010.03.02 00:12sell720.101.355920.000001.35582
1012010.03.02 00:12sell730.101.355880.000001.35578
1022010.03.02 00:12t/p580.201.356040.000001.356042.003044.00
1032010.03.02 00:12t/p590.201.356050.000001.356052.003046.00
1042010.03.02 00:12sell740.101.355850.000001.35575
1052010.03.02 00:12t/p490.101.356000.000001.356001.003047.00
1062010.03.02 00:12t/p560.101.356010.000001.356011.003048.00
1072010.03.02 00:12t/p570.201.356020.000001.356022.003050.00
1082010.03.02 00:12t/p600.201.356010.000001.356012.003052.00
1092010.03.02 00:12sell750.201.355820.000001.35572
1102010.03.02 00:12sell760.101.355830.000001.35573
1112010.03.02 00:12sell770.101.355840.000001.35574
1122010.03.02 00:12sell780.101.355850.000001.35575
1132010.03.02 00:12sell790.101.355860.000001.35576
1142010.03.02 00:12sell800.101.355870.000001.35577
1152010.03.02 00:13sell810.101.355820.000001.35572
1162010.03.02 00:13t/p500.101.355990.000001.355991.003053.00
1172010.03.02 00:13t/p510.101.355980.000001.355981.003054.00
1182010.03.02 00:13t/p520.101.355970.000001.355971.003055.00
1192010.03.02 00:13t/p530.101.355960.000001.355961.003056.00
1202010.03.02 00:13t/p540.101.355980.000001.355981.003057.00
1212010.03.02 00:13t/p550.101.355990.000001.355991.003058.00
1222010.03.02 00:13t/p610.301.355970.000001.355973.003061.00
1232010.03.02 00:13sell820.201.355770.000001.35567
1242010.03.02 00:13t/p480.101.355940.000001.355941.003062.00
1252010.03.02 00:13t/p620.201.355940.000001.355942.003064.00
1262010.03.02 00:13t/p690.101.355910.000001.355911.003065.00
1272010.03.02 00:13sell830.201.355730.000001.35563
1282010.03.02 00:13t/p470.101.355870.000001.355871.003066.00
1292010.03.02 00:13t/p630.201.355900.000001.355902.003068.00
1302010.03.02 00:13t/p640.201.355860.000001.355862.003070.00
1312010.03.02 00:13t/p650.201.355870.000001.355872.003072.00
1322010.03.02 00:13t/p660.101.355880.000001.355881.003073.00
1332010.03.02 00:13t/p670.101.355890.000001.355891.003074.00
1342010.03.02 00:13t/p680.101.355900.000001.355901.003075.00
1352010.03.02 00:13t/p700.101.355880.000001.355881.003076.00
1362010.03.02 00:13sell840.201.355680.000001.35558
1372010.03.02 00:13t/p460.101.355810.000001.355811.003077.00
1382010.03.02 00:13t/p710.101.355850.000001.355851.003078.00
1392010.03.02 00:13t/p720.101.355820.000001.355821.003079.00
1402010.03.02 00:13sell850.201.355630.000001.35553
1412010.03.02 00:13sell860.201.355650.000001.35555
1422010.03.02 00:13sell870.301.355660.000001.35556
1432010.03.02 00:13sell880.201.355680.000001.35558
1442010.03.02 00:13sell890.201.355690.000001.35559
1452010.03.02 00:13sell900.201.355710.000001.35561
1462010.03.02 00:13sell910.101.355720.000001.35562
1472010.03.02 00:13sell920.101.355710.000001.35561
1482010.03.02 00:14sell930.101.355700.000001.35560
1492010.03.02 00:14sell940.101.355690.000001.35559
1502010.03.02 00:14sell950.101.355680.000001.35558
1512010.03.02 00:14sell960.101.355710.000001.35561
1522010.03.02 00:14sell970.101.355740.000001.35564
1532010.03.02 00:14sell980.101.355760.000001.35566
1542010.03.02 00:14sell990.101.355790.000001.35569
1552010.03.02 00:14sell1000.101.355750.000001.35565
1562010.03.02 00:19t/p730.101.355780.000001.355781.003080.00
1572010.03.02 00:21t/p800.101.355770.000001.355771.003081.00
1582010.03.02 00:22t/p790.101.355760.000001.355761.003082.00
1592010.03.02 00:22t/p450.101.355740.000001.355741.003083.00
1602010.03.02 00:22t/p740.101.355750.000001.355751.003084.00
1612010.03.02 00:22t/p770.101.355740.000001.355741.003085.00
1622010.03.02 00:22t/p780.101.355750.000001.355751.003086.00
1632010.03.02 00:22t/p750.201.355720.000001.355722.003088.00
1642010.03.02 00:22t/p760.101.355730.000001.355731.003089.00
1652010.03.02 00:22t/p810.101.355720.000001.355721.003090.00
1662010.03.02 00:22t/p990.101.355690.000001.355691.003091.00
1672010.03.02 00:22t/p440.101.355680.000001.355681.003092.00
1682010.03.02 00:22t/p820.201.355670.000001.355672.003094.00
1692010.03.02 00:22t/p980.101.355660.000001.355661.003095.00
1702010.03.02 00:22t/p1000.101.355650.000001.355651.003096.00
1712010.03.02 00:22t/p830.201.355630.000001.355632.003098.00
1722010.03.02 00:22t/p970.101.355640.000001.355641.003099.00
1732010.03.02 00:22t/p900.201.355610.000001.355612.003101.00
1742010.03.02 00:22t/p910.101.355620.000001.355621.003102.00
1752010.03.02 00:22t/p920.101.355610.000001.355611.003103.00
1762010.03.02 00:22t/p960.101.355610.000001.355611.003104.00
1772010.03.02 00:23t/p840.201.355580.000001.355582.003106.00
1782010.03.02 00:23t/p880.201.355580.000001.355582.003108.00
1792010.03.02 00:23t/p890.201.355590.000001.355592.003110.00
1802010.03.02 00:23t/p930.101.355600.000001.355601.003111.00
1812010.03.02 00:23t/p940.101.355590.000001.355591.003112.00
1822010.03.02 00:23t/p950.101.355580.000001.355581.003113.00
1832010.03.02 00:23t/p870.301.355560.000001.355563.003116.00
1842010.03.02 00:23t/p850.201.355530.000001.355532.003118.00
1852010.03.02 00:23t/p860.201.355550.000001.355552.003120.00
1862010.03.02 04:00sell1010.101.352440.000001.35234
1872010.03.02 04:00sell1020.101.352450.000001.35235
1882010.03.02 04:00sell1030.101.352440.000001.35234
1892010.03.02 04:00sell1040.101.352450.000001.35235
1902010.03.02 04:00sell1050.101.352440.000001.35234
1912010.03.02 04:00sell1060.101.352450.000001.35235
1922010.03.02 04:00sell1070.101.352440.000001.35234
1932010.03.02 04:00sell1080.101.352450.000001.35235
1942010.03.02 04:00sell1090.101.352440.000001.35234
1952010.03.02 04:00sell1100.101.352450.000001.35235
1962010.03.02 04:00sell1110.101.352440.000001.35234
1972010.03.02 04:00sell1120.101.352460.000001.35236
1982010.03.02 04:00sell1130.101.352450.000001.35235
1992010.03.02 04:00sell1140.101.352470.000001.35237
2002010.03.02 04:00sell1150.101.352460.000001.35236
2012010.03.02 04:00sell1160.101.352480.000001.35238
2022010.03.02 04:00sell1170.101.352470.000001.35237
2032010.03.02 04:00sell1180.101.352480.000001.35238
2042010.03.02 04:00sell1190.201.352470.000001.35237
2052010.03.02 04:00sell1200.201.352460.000001.35236
2062010.03.02 04:00sell1210.201.352450.000001.35235
2072010.03.02 04:00sell1220.201.352440.000001.35234
2082010.03.02 04:01sell1230.101.352430.000001.35233
2092010.03.02 04:01sell1240.101.352420.000001.35232
2102010.03.02 04:01sell1250.101.352410.000001.35231
2112010.03.02 04:01sell1260.101.352400.000001.35230
2122010.03.02 04:01sell1270.101.352390.000001.35229
2132010.03.02 04:01sell1280.101.352420.000001.35232
2142010.03.02 04:01sell1290.101.352440.000001.35234
2152010.03.02 04:01sell1300.101.352470.000001.35237
2162010.03.02 04:01sell1310.101.352500.000001.35240
2172010.03.02 04:01sell1320.101.352520.000001.35242
2182010.03.02 04:12t/p1320.101.352420.000001.352421.003121.00
2192010.03.02 04:12t/p1310.101.352400.000001.352401.003122.00
2202010.03.02 04:12t/p1160.101.352380.000001.352381.003123.00
2212010.03.02 04:12t/p1180.101.352380.000001.352381.003124.00
2222010.03.02 04:12t/p1120.101.352360.000001.352361.003125.00
2232010.03.02 04:12t/p1140.101.352370.000001.352371.003126.00
2242010.03.02 04:12t/p1150.101.352360.000001.352361.003127.00
2252010.03.02 04:12t/p1170.101.352370.000001.352371.003128.00
2262010.03.02 04:12t/p1190.201.352370.000001.352372.003130.00
2272010.03.02 04:12t/p1200.201.352360.000001.352362.003132.00
2282010.03.02 04:12t/p1300.101.352370.000001.352371.003133.00
2292010.03.02 04:13t/p1020.101.352350.000001.352351.003134.00
2302010.03.02 04:13t/p1040.101.352350.000001.352351.003135.00
2312010.03.02 04:13t/p1060.101.352350.000001.352351.003136.00
2322010.03.02 04:13t/p1080.101.352350.000001.352351.003137.00
2332010.03.02 04:13t/p1100.101.352350.000001.352351.003138.00
2342010.03.02 04:13t/p1130.101.352350.000001.352351.003139.00
2352010.03.02 04:13t/p1210.201.352350.000001.352352.003141.00
2362010.03.02 04:13t/p1010.101.352340.000001.352341.003142.00
2372010.03.02 04:13t/p1030.101.352340.000001.352341.003143.00
2382010.03.02 04:13t/p1050.101.352340.000001.352341.003144.00
2392010.03.02 04:13t/p1070.101.352340.000001.352341.003145.00
2402010.03.02 04:13t/p1090.101.352340.000001.352341.003146.00
2412010.03.02 04:13t/p1110.101.352340.000001.352341.003147.00
2422010.03.02 04:13t/p1220.201.352340.000001.352342.003149.00
2432010.03.02 04:13t/p1230.101.352330.000001.352331.003150.00
2442010.03.02 04:13t/p1290.101.352340.000001.352341.003151.00
2452010.03.02 04:13t/p1240.101.352320.000001.352321.003152.00
2462010.03.02 04:13t/p1250.101.352310.000001.352311.003153.00
2472010.03.02 04:13t/p1280.101.352320.000001.352321.003154.00
2482010.03.02 04:13t/p1260.101.352300.000001.352301.003155.00
2492010.03.02 04:13t/p1270.101.352290.000001.352291.003156.00
2502010.03.02 09:16close at stop430.101.346910.000001.35720-102.153053.85
2512010.03.02 09:16close at stop420.101.346910.000001.35722-102.352951.50
2522010.03.02 09:16close at stop410.101.346910.000001.35726-102.752848.75
2532010.03.02 09:16close at stop400.101.346910.000001.35729-103.052745.70
2542010.03.02 09:16close at stop390.101.346910.000001.35732-103.352642.35
2552010.03.02 09:16close at stop380.101.346910.000001.35731-103.252539.10
2562010.03.02 09:16close at stop370.101.346910.000001.35729-103.052436.05
2572010.03.02 09:16close at stop360.101.346910.000001.35728-102.952333.10
2582010.03.02 09:16close at stop350.101.346910.000001.35726-102.752230.35
2592010.03.02 09:16close at stop340.101.346910.000001.35727-102.852127.50
2602010.03.02 09:16close at stop330.201.346910.000001.35728-205.901921.60
2612010.03.02 09:16close at stop320.201.346910.000001.35729-206.101715.50
2622010.03.02 09:16close at stop310.201.346910.000001.35728-205.901509.60
2632010.03.02 09:16close at stop300.301.346910.000001.35729-309.151200.45
2642010.03.02 09:16close at stop290.301.346910.000001.35728-308.85891.60