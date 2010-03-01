Strategy Tester Report
Ichimoku-ea-tom-1
BestCFD-MT4 Demo (Build 226)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2010.03.01 00:05 - 2010.04.04 23:55 (2010.03.01 - 2010.04.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TradeComment="EA Ichimoku test"; TakeProfit=10; StopLoss=10; ExtMaximumRisk=1; TenkanSen=5; KijunSen=13; SenkoSpan=50;
|Bars in test
|8235
|Ticks modelled
|718588
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|-2108.40
|Gross profit
|156.00
|Gross loss
|-2264.40
|Profit factor
|0.07
|Expected payoff
|-15.97
|Absolute drawdown
|2108.40
|Maximal drawdown
|2150.40 (70.69%)
|Relative drawdown
|70.69% (2150.40)
|Total trades
|132
|Short positions (won %)
|103 (100.00%)
|Long positions (won %)
|29 (48.28%)
|Profit trades (% of total)
|117 (88.64%)
|Loss trades (% of total)
|15 (11.36%)
|Largest
|profit trade
|3.00
|loss trade
|-309.15
|Average
|profit trade
|1.33
|loss trade
|-150.96
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|117 (156.00)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-2264.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|156.00 (117)
|consecutive loss (count of losses)
|-2264.40 (15)
|Average
|consecutive wins
|117
|consecutive losses
|15
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.03.01 01:15
|sell
|1
|0.30
|1.36215
|0.00000
|1.36205
|2
|2010.03.01 01:15
|sell
|2
|0.30
|1.36214
|0.00000
|1.36204
|3
|2010.03.01 01:15
|sell
|3
|0.20
|1.36212
|0.00000
|1.36202
|4
|2010.03.01 01:15
|sell
|4
|0.20
|1.36211
|0.00000
|1.36201
|5
|2010.03.01 01:15
|sell
|5
|0.20
|1.36210
|0.00000
|1.36200
|6
|2010.03.01 01:15
|sell
|6
|0.10
|1.36208
|0.00000
|1.36198
|7
|2010.03.01 01:15
|sell
|7
|0.10
|1.36207
|0.00000
|1.36197
|8
|2010.03.01 01:15
|sell
|8
|0.10
|1.36206
|0.00000
|1.36196
|9
|2010.03.01 01:15
|sell
|9
|0.10
|1.36204
|0.00000
|1.36194
|10
|2010.03.01 01:15
|sell
|10
|0.10
|1.36203
|0.00000
|1.36193
|11
|2010.03.01 01:15
|sell
|11
|0.10
|1.36202
|0.00000
|1.36192
|12
|2010.03.01 01:15
|sell
|12
|0.10
|1.36200
|0.00000
|1.36190
|13
|2010.03.01 01:15
|sell
|13
|0.10
|1.36199
|0.00000
|1.36189
|14
|2010.03.01 01:15
|sell
|14
|0.10
|1.36200
|0.00000
|1.36190
|15
|2010.03.01 01:27
|t/p
|1
|0.30
|1.36205
|0.00000
|1.36205
|3.00
|3003.00
|16
|2010.03.01 01:27
|t/p
|2
|0.30
|1.36204
|0.00000
|1.36204
|3.00
|3006.00
|17
|2010.03.01 01:27
|t/p
|3
|0.20
|1.36202
|0.00000
|1.36202
|2.00
|3008.00
|18
|2010.03.01 01:27
|t/p
|4
|0.20
|1.36201
|0.00000
|1.36201
|2.00
|3010.00
|19
|2010.03.01 01:27
|t/p
|5
|0.20
|1.36200
|0.00000
|1.36200
|2.00
|3012.00
|20
|2010.03.01 01:27
|t/p
|6
|0.10
|1.36198
|0.00000
|1.36198
|1.00
|3013.00
|21
|2010.03.01 01:27
|t/p
|7
|0.10
|1.36197
|0.00000
|1.36197
|1.00
|3014.00
|22
|2010.03.01 01:27
|t/p
|8
|0.10
|1.36196
|0.00000
|1.36196
|1.00
|3015.00
|23
|2010.03.01 01:27
|t/p
|9
|0.10
|1.36194
|0.00000
|1.36194
|1.00
|3016.00
|24
|2010.03.01 01:27
|t/p
|10
|0.10
|1.36193
|0.00000
|1.36193
|1.00
|3017.00
|25
|2010.03.01 01:28
|t/p
|11
|0.10
|1.36192
|0.00000
|1.36192
|1.00
|3018.00
|26
|2010.03.01 01:28
|t/p
|12
|0.10
|1.36190
|0.00000
|1.36190
|1.00
|3019.00
|27
|2010.03.01 01:28
|t/p
|14
|0.10
|1.36190
|0.00000
|1.36190
|1.00
|3020.00
|28
|2010.03.01 01:28
|t/p
|13
|0.10
|1.36189
|0.00000
|1.36189
|1.00
|3021.00
|29
|2010.03.01 17:20
|buy
|15
|0.30
|1.35288
|0.00000
|1.35298
|30
|2010.03.01 17:20
|buy
|16
|0.30
|1.35287
|0.00000
|1.35297
|31
|2010.03.01 17:20
|buy
|17
|0.20
|1.35286
|0.00000
|1.35296
|32
|2010.03.01 17:20
|buy
|18
|0.20
|1.35285
|0.00000
|1.35295
|33
|2010.03.01 17:20
|buy
|19
|0.20
|1.35283
|0.00000
|1.35293
|34
|2010.03.01 17:20
|buy
|20
|0.10
|1.35282
|0.00000
|1.35292
|35
|2010.03.01 17:20
|buy
|21
|0.10
|1.35281
|0.00000
|1.35291
|36
|2010.03.01 17:20
|buy
|22
|0.10
|1.35280
|0.00000
|1.35290
|37
|2010.03.01 17:20
|buy
|23
|0.10
|1.35279
|0.00000
|1.35289
|38
|2010.03.01 17:20
|buy
|24
|0.10
|1.35278
|0.00000
|1.35288
|39
|2010.03.01 17:20
|buy
|25
|0.10
|1.35277
|0.00000
|1.35287
|40
|2010.03.01 17:20
|buy
|26
|0.10
|1.35275
|0.00000
|1.35285
|41
|2010.03.01 17:20
|buy
|27
|0.10
|1.35274
|0.00000
|1.35284
|42
|2010.03.01 17:20
|buy
|28
|0.10
|1.35273
|0.00000
|1.35283
|43
|2010.03.01 17:46
|t/p
|27
|0.10
|1.35284
|0.00000
|1.35284
|1.00
|3022.00
|44
|2010.03.01 17:46
|t/p
|28
|0.10
|1.35283
|0.00000
|1.35283
|1.00
|3023.00
|45
|2010.03.01 17:46
|t/p
|25
|0.10
|1.35287
|0.00000
|1.35287
|1.00
|3024.00
|46
|2010.03.01 17:46
|t/p
|26
|0.10
|1.35285
|0.00000
|1.35285
|1.00
|3025.00
|47
|2010.03.01 17:47
|t/p
|24
|0.10
|1.35288
|0.00000
|1.35288
|1.00
|3026.00
|48
|2010.03.01 17:47
|t/p
|22
|0.10
|1.35290
|0.00000
|1.35290
|1.00
|3027.00
|49
|2010.03.01 17:47
|t/p
|23
|0.10
|1.35289
|0.00000
|1.35289
|1.00
|3028.00
|50
|2010.03.01 17:47
|t/p
|20
|0.10
|1.35292
|0.00000
|1.35292
|1.00
|3029.00
|51
|2010.03.01 17:47
|t/p
|21
|0.10
|1.35291
|0.00000
|1.35291
|1.00
|3030.00
|52
|2010.03.01 17:47
|t/p
|18
|0.20
|1.35295
|0.00000
|1.35295
|2.00
|3032.00
|53
|2010.03.01 17:47
|t/p
|19
|0.20
|1.35293
|0.00000
|1.35293
|2.00
|3034.00
|54
|2010.03.01 17:47
|t/p
|16
|0.30
|1.35297
|0.00000
|1.35297
|3.00
|3037.00
|55
|2010.03.01 17:47
|t/p
|17
|0.20
|1.35296
|0.00000
|1.35296
|2.00
|3039.00
|56
|2010.03.01 17:47
|t/p
|15
|0.30
|1.35298
|0.00000
|1.35298
|3.00
|3042.00
|57
|2010.03.01 23:50
|buy
|29
|0.30
|1.35718
|0.00000
|1.35728
|58
|2010.03.01 23:50
|buy
|30
|0.30
|1.35719
|0.00000
|1.35729
|59
|2010.03.01 23:50
|buy
|31
|0.20
|1.35718
|0.00000
|1.35728
|60
|2010.03.01 23:50
|buy
|32
|0.20
|1.35719
|0.00000
|1.35729
|61
|2010.03.01 23:50
|buy
|33
|0.20
|1.35718
|0.00000
|1.35728
|62
|2010.03.01 23:50
|buy
|34
|0.10
|1.35717
|0.00000
|1.35727
|63
|2010.03.01 23:51
|buy
|35
|0.10
|1.35716
|0.00000
|1.35726
|64
|2010.03.01 23:51
|buy
|36
|0.10
|1.35718
|0.00000
|1.35728
|65
|2010.03.01 23:51
|buy
|37
|0.10
|1.35719
|0.00000
|1.35729
|66
|2010.03.01 23:51
|buy
|38
|0.10
|1.35721
|0.00000
|1.35731
|67
|2010.03.01 23:51
|buy
|39
|0.10
|1.35722
|0.00000
|1.35732
|68
|2010.03.01 23:51
|buy
|40
|0.10
|1.35719
|0.00000
|1.35729
|69
|2010.03.01 23:51
|buy
|41
|0.10
|1.35716
|0.00000
|1.35726
|70
|2010.03.01 23:52
|buy
|42
|0.10
|1.35712
|0.00000
|1.35722
|71
|2010.03.01 23:52
|buy
|43
|0.10
|1.35710
|0.00000
|1.35720
|72
|2010.03.02 00:10
|sell
|44
|0.10
|1.35578
|0.00000
|1.35568
|73
|2010.03.02 00:10
|sell
|45
|0.10
|1.35584
|0.00000
|1.35574
|74
|2010.03.02 00:10
|sell
|46
|0.10
|1.35591
|0.00000
|1.35581
|75
|2010.03.02 00:10
|sell
|47
|0.10
|1.35597
|0.00000
|1.35587
|76
|2010.03.02 00:10
|sell
|48
|0.10
|1.35604
|0.00000
|1.35594
|77
|2010.03.02 00:10
|sell
|49
|0.10
|1.35610
|0.00000
|1.35600
|78
|2010.03.02 00:10
|sell
|50
|0.10
|1.35609
|0.00000
|1.35599
|79
|2010.03.02 00:10
|sell
|51
|0.10
|1.35608
|0.00000
|1.35598
|80
|2010.03.02 00:10
|sell
|52
|0.10
|1.35607
|0.00000
|1.35597
|81
|2010.03.02 00:10
|sell
|53
|0.10
|1.35606
|0.00000
|1.35596
|82
|2010.03.02 00:10
|sell
|54
|0.10
|1.35608
|0.00000
|1.35598
|83
|2010.03.02 00:10
|sell
|55
|0.10
|1.35609
|0.00000
|1.35599
|84
|2010.03.02 00:11
|sell
|56
|0.10
|1.35611
|0.00000
|1.35601
|85
|2010.03.02 00:11
|sell
|57
|0.20
|1.35612
|0.00000
|1.35602
|86
|2010.03.02 00:11
|sell
|58
|0.20
|1.35614
|0.00000
|1.35604
|87
|2010.03.02 00:11
|sell
|59
|0.20
|1.35615
|0.00000
|1.35605
|88
|2010.03.02 00:11
|sell
|60
|0.20
|1.35611
|0.00000
|1.35601
|89
|2010.03.02 00:11
|sell
|61
|0.30
|1.35607
|0.00000
|1.35597
|90
|2010.03.02 00:11
|sell
|62
|0.20
|1.35604
|0.00000
|1.35594
|91
|2010.03.02 00:11
|sell
|63
|0.20
|1.35600
|0.00000
|1.35590
|92
|2010.03.02 00:11
|sell
|64
|0.20
|1.35596
|0.00000
|1.35586
|93
|2010.03.02 00:11
|sell
|65
|0.20
|1.35597
|0.00000
|1.35587
|94
|2010.03.02 00:11
|sell
|66
|0.10
|1.35598
|0.00000
|1.35588
|95
|2010.03.02 00:11
|sell
|67
|0.10
|1.35599
|0.00000
|1.35589
|96
|2010.03.02 00:12
|sell
|68
|0.10
|1.35600
|0.00000
|1.35590
|97
|2010.03.02 00:12
|sell
|69
|0.10
|1.35601
|0.00000
|1.35591
|98
|2010.03.02 00:12
|sell
|70
|0.10
|1.35598
|0.00000
|1.35588
|99
|2010.03.02 00:12
|sell
|71
|0.10
|1.35595
|0.00000
|1.35585
|100
|2010.03.02 00:12
|sell
|72
|0.10
|1.35592
|0.00000
|1.35582
|101
|2010.03.02 00:12
|sell
|73
|0.10
|1.35588
|0.00000
|1.35578
|102
|2010.03.02 00:12
|t/p
|58
|0.20
|1.35604
|0.00000
|1.35604
|2.00
|3044.00
|103
|2010.03.02 00:12
|t/p
|59
|0.20
|1.35605
|0.00000
|1.35605
|2.00
|3046.00
|104
|2010.03.02 00:12
|sell
|74
|0.10
|1.35585
|0.00000
|1.35575
|105
|2010.03.02 00:12
|t/p
|49
|0.10
|1.35600
|0.00000
|1.35600
|1.00
|3047.00
|106
|2010.03.02 00:12
|t/p
|56
|0.10
|1.35601
|0.00000
|1.35601
|1.00
|3048.00
|107
|2010.03.02 00:12
|t/p
|57
|0.20
|1.35602
|0.00000
|1.35602
|2.00
|3050.00
|108
|2010.03.02 00:12
|t/p
|60
|0.20
|1.35601
|0.00000
|1.35601
|2.00
|3052.00
|109
|2010.03.02 00:12
|sell
|75
|0.20
|1.35582
|0.00000
|1.35572
|110
|2010.03.02 00:12
|sell
|76
|0.10
|1.35583
|0.00000
|1.35573
|111
|2010.03.02 00:12
|sell
|77
|0.10
|1.35584
|0.00000
|1.35574
|112
|2010.03.02 00:12
|sell
|78
|0.10
|1.35585
|0.00000
|1.35575
|113
|2010.03.02 00:12
|sell
|79
|0.10
|1.35586
|0.00000
|1.35576
|114
|2010.03.02 00:12
|sell
|80
|0.10
|1.35587
|0.00000
|1.35577
|115
|2010.03.02 00:13
|sell
|81
|0.10
|1.35582
|0.00000
|1.35572
|116
|2010.03.02 00:13
|t/p
|50
|0.10
|1.35599
|0.00000
|1.35599
|1.00
|3053.00
|117
|2010.03.02 00:13
|t/p
|51
|0.10
|1.35598
|0.00000
|1.35598
|1.00
|3054.00
|118
|2010.03.02 00:13
|t/p
|52
|0.10
|1.35597
|0.00000
|1.35597
|1.00
|3055.00
|119
|2010.03.02 00:13
|t/p
|53
|0.10
|1.35596
|0.00000
|1.35596
|1.00
|3056.00
|120
|2010.03.02 00:13
|t/p
|54
|0.10
|1.35598
|0.00000
|1.35598
|1.00
|3057.00
|121
|2010.03.02 00:13
|t/p
|55
|0.10
|1.35599
|0.00000
|1.35599
|1.00
|3058.00
|122
|2010.03.02 00:13
|t/p
|61
|0.30
|1.35597
|0.00000
|1.35597
|3.00
|3061.00
|123
|2010.03.02 00:13
|sell
|82
|0.20
|1.35577
|0.00000
|1.35567
|124
|2010.03.02 00:13
|t/p
|48
|0.10
|1.35594
|0.00000
|1.35594
|1.00
|3062.00
|125
|2010.03.02 00:13
|t/p
|62
|0.20
|1.35594
|0.00000
|1.35594
|2.00
|3064.00
|126
|2010.03.02 00:13
|t/p
|69
|0.10
|1.35591
|0.00000
|1.35591
|1.00
|3065.00
|127
|2010.03.02 00:13
|sell
|83
|0.20
|1.35573
|0.00000
|1.35563
|128
|2010.03.02 00:13
|t/p
|47
|0.10
|1.35587
|0.00000
|1.35587
|1.00
|3066.00
|129
|2010.03.02 00:13
|t/p
|63
|0.20
|1.35590
|0.00000
|1.35590
|2.00
|3068.00
|130
|2010.03.02 00:13
|t/p
|64
|0.20
|1.35586
|0.00000
|1.35586
|2.00
|3070.00
|131
|2010.03.02 00:13
|t/p
|65
|0.20
|1.35587
|0.00000
|1.35587
|2.00
|3072.00
|132
|2010.03.02 00:13
|t/p
|66
|0.10
|1.35588
|0.00000
|1.35588
|1.00
|3073.00
|133
|2010.03.02 00:13
|t/p
|67
|0.10
|1.35589
|0.00000
|1.35589
|1.00
|3074.00
|134
|2010.03.02 00:13
|t/p
|68
|0.10
|1.35590
|0.00000
|1.35590
|1.00
|3075.00
|135
|2010.03.02 00:13
|t/p
|70
|0.10
|1.35588
|0.00000
|1.35588
|1.00
|3076.00
|136
|2010.03.02 00:13
|sell
|84
|0.20
|1.35568
|0.00000
|1.35558
|137
|2010.03.02 00:13
|t/p
|46
|0.10
|1.35581
|0.00000
|1.35581
|1.00
|3077.00
|138
|2010.03.02 00:13
|t/p
|71
|0.10
|1.35585
|0.00000
|1.35585
|1.00
|3078.00
|139
|2010.03.02 00:13
|t/p
|72
|0.10
|1.35582
|0.00000
|1.35582
|1.00
|3079.00
|140
|2010.03.02 00:13
|sell
|85
|0.20
|1.35563
|0.00000
|1.35553
|141
|2010.03.02 00:13
|sell
|86
|0.20
|1.35565
|0.00000
|1.35555
|142
|2010.03.02 00:13
|sell
|87
|0.30
|1.35566
|0.00000
|1.35556
|143
|2010.03.02 00:13
|sell
|88
|0.20
|1.35568
|0.00000
|1.35558
|144
|2010.03.02 00:13
|sell
|89
|0.20
|1.35569
|0.00000
|1.35559
|145
|2010.03.02 00:13
|sell
|90
|0.20
|1.35571
|0.00000
|1.35561
|146
|2010.03.02 00:13
|sell
|91
|0.10
|1.35572
|0.00000
|1.35562
|147
|2010.03.02 00:13
|sell
|92
|0.10
|1.35571
|0.00000
|1.35561
|148
|2010.03.02 00:14
|sell
|93
|0.10
|1.35570
|0.00000
|1.35560
|149
|2010.03.02 00:14
|sell
|94
|0.10
|1.35569
|0.00000
|1.35559
|150
|2010.03.02 00:14
|sell
|95
|0.10
|1.35568
|0.00000
|1.35558
|151
|2010.03.02 00:14
|sell
|96
|0.10
|1.35571
|0.00000
|1.35561
|152
|2010.03.02 00:14
|sell
|97
|0.10
|1.35574
|0.00000
|1.35564
|153
|2010.03.02 00:14
|sell
|98
|0.10
|1.35576
|0.00000
|1.35566
|154
|2010.03.02 00:14
|sell
|99
|0.10
|1.35579
|0.00000
|1.35569
|155
|2010.03.02 00:14
|sell
|100
|0.10
|1.35575
|0.00000
|1.35565
|156
|2010.03.02 00:19
|t/p
|73
|0.10
|1.35578
|0.00000
|1.35578
|1.00
|3080.00
|157
|2010.03.02 00:21
|t/p
|80
|0.10
|1.35577
|0.00000
|1.35577
|1.00
|3081.00
|158
|2010.03.02 00:22
|t/p
|79
|0.10
|1.35576
|0.00000
|1.35576
|1.00
|3082.00
|159
|2010.03.02 00:22
|t/p
|45
|0.10
|1.35574
|0.00000
|1.35574
|1.00
|3083.00
|160
|2010.03.02 00:22
|t/p
|74
|0.10
|1.35575
|0.00000
|1.35575
|1.00
|3084.00
|161
|2010.03.02 00:22
|t/p
|77
|0.10
|1.35574
|0.00000
|1.35574
|1.00
|3085.00
|162
|2010.03.02 00:22
|t/p
|78
|0.10
|1.35575
|0.00000
|1.35575
|1.00
|3086.00
|163
|2010.03.02 00:22
|t/p
|75
|0.20
|1.35572
|0.00000
|1.35572
|2.00
|3088.00
|164
|2010.03.02 00:22
|t/p
|76
|0.10
|1.35573
|0.00000
|1.35573
|1.00
|3089.00
|165
|2010.03.02 00:22
|t/p
|81
|0.10
|1.35572
|0.00000
|1.35572
|1.00
|3090.00
|166
|2010.03.02 00:22
|t/p
|99
|0.10
|1.35569
|0.00000
|1.35569
|1.00
|3091.00
|167
|2010.03.02 00:22
|t/p
|44
|0.10
|1.35568
|0.00000
|1.35568
|1.00
|3092.00
|168
|2010.03.02 00:22
|t/p
|82
|0.20
|1.35567
|0.00000
|1.35567
|2.00
|3094.00
|169
|2010.03.02 00:22
|t/p
|98
|0.10
|1.35566
|0.00000
|1.35566
|1.00
|3095.00
|170
|2010.03.02 00:22
|t/p
|100
|0.10
|1.35565
|0.00000
|1.35565
|1.00
|3096.00
|171
|2010.03.02 00:22
|t/p
|83
|0.20
|1.35563
|0.00000
|1.35563
|2.00
|3098.00
|172
|2010.03.02 00:22
|t/p
|97
|0.10
|1.35564
|0.00000
|1.35564
|1.00
|3099.00
|173
|2010.03.02 00:22
|t/p
|90
|0.20
|1.35561
|0.00000
|1.35561
|2.00
|3101.00
|174
|2010.03.02 00:22
|t/p
|91
|0.10
|1.35562
|0.00000
|1.35562
|1.00
|3102.00
|175
|2010.03.02 00:22
|t/p
|92
|0.10
|1.35561
|0.00000
|1.35561
|1.00
|3103.00
|176
|2010.03.02 00:22
|t/p
|96
|0.10
|1.35561
|0.00000
|1.35561
|1.00
|3104.00
|177
|2010.03.02 00:23
|t/p
|84
|0.20
|1.35558
|0.00000
|1.35558
|2.00
|3106.00
|178
|2010.03.02 00:23
|t/p
|88
|0.20
|1.35558
|0.00000
|1.35558
|2.00
|3108.00
|179
|2010.03.02 00:23
|t/p
|89
|0.20
|1.35559
|0.00000
|1.35559
|2.00
|3110.00
|180
|2010.03.02 00:23
|t/p
|93
|0.10
|1.35560
|0.00000
|1.35560
|1.00
|3111.00
|181
|2010.03.02 00:23
|t/p
|94
|0.10
|1.35559
|0.00000
|1.35559
|1.00
|3112.00
|182
|2010.03.02 00:23
|t/p
|95
|0.10
|1.35558
|0.00000
|1.35558
|1.00
|3113.00
|183
|2010.03.02 00:23
|t/p
|87
|0.30
|1.35556
|0.00000
|1.35556
|3.00
|3116.00
|184
|2010.03.02 00:23
|t/p
|85
|0.20
|1.35553
|0.00000
|1.35553
|2.00
|3118.00
|185
|2010.03.02 00:23
|t/p
|86
|0.20
|1.35555
|0.00000
|1.35555
|2.00
|3120.00
|186
|2010.03.02 04:00
|sell
|101
|0.10
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|187
|2010.03.02 04:00
|sell
|102
|0.10
|1.35245
|0.00000
|1.35235
|188
|2010.03.02 04:00
|sell
|103
|0.10
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|189
|2010.03.02 04:00
|sell
|104
|0.10
|1.35245
|0.00000
|1.35235
|190
|2010.03.02 04:00
|sell
|105
|0.10
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|191
|2010.03.02 04:00
|sell
|106
|0.10
|1.35245
|0.00000
|1.35235
|192
|2010.03.02 04:00
|sell
|107
|0.10
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|193
|2010.03.02 04:00
|sell
|108
|0.10
|1.35245
|0.00000
|1.35235
|194
|2010.03.02 04:00
|sell
|109
|0.10
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|195
|2010.03.02 04:00
|sell
|110
|0.10
|1.35245
|0.00000
|1.35235
|196
|2010.03.02 04:00
|sell
|111
|0.10
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|197
|2010.03.02 04:00
|sell
|112
|0.10
|1.35246
|0.00000
|1.35236
|198
|2010.03.02 04:00
|sell
|113
|0.10
|1.35245
|0.00000
|1.35235
|199
|2010.03.02 04:00
|sell
|114
|0.10
|1.35247
|0.00000
|1.35237
|200
|2010.03.02 04:00
|sell
|115
|0.10
|1.35246
|0.00000
|1.35236
|201
|2010.03.02 04:00
|sell
|116
|0.10
|1.35248
|0.00000
|1.35238
|202
|2010.03.02 04:00
|sell
|117
|0.10
|1.35247
|0.00000
|1.35237
|203
|2010.03.02 04:00
|sell
|118
|0.10
|1.35248
|0.00000
|1.35238
|204
|2010.03.02 04:00
|sell
|119
|0.20
|1.35247
|0.00000
|1.35237
|205
|2010.03.02 04:00
|sell
|120
|0.20
|1.35246
|0.00000
|1.35236
|206
|2010.03.02 04:00
|sell
|121
|0.20
|1.35245
|0.00000
|1.35235
|207
|2010.03.02 04:00
|sell
|122
|0.20
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|208
|2010.03.02 04:01
|sell
|123
|0.10
|1.35243
|0.00000
|1.35233
|209
|2010.03.02 04:01
|sell
|124
|0.10
|1.35242
|0.00000
|1.35232
|210
|2010.03.02 04:01
|sell
|125
|0.10
|1.35241
|0.00000
|1.35231
|211
|2010.03.02 04:01
|sell
|126
|0.10
|1.35240
|0.00000
|1.35230
|212
|2010.03.02 04:01
|sell
|127
|0.10
|1.35239
|0.00000
|1.35229
|213
|2010.03.02 04:01
|sell
|128
|0.10
|1.35242
|0.00000
|1.35232
|214
|2010.03.02 04:01
|sell
|129
|0.10
|1.35244
|0.00000
|1.35234
|215
|2010.03.02 04:01
|sell
|130
|0.10
|1.35247
|0.00000
|1.35237
|216
|2010.03.02 04:01
|sell
|131
|0.10
|1.35250
|0.00000
|1.35240
|217
|2010.03.02 04:01
|sell
|132
|0.10
|1.35252
|0.00000
|1.35242
|218
|2010.03.02 04:12
|t/p
|132
|0.10
|1.35242
|0.00000
|1.35242
|1.00
|3121.00
|219
|2010.03.02 04:12
|t/p
|131
|0.10
|1.35240
|0.00000
|1.35240
|1.00
|3122.00
|220
|2010.03.02 04:12
|t/p
|116
|0.10
|1.35238
|0.00000
|1.35238
|1.00
|3123.00
|221
|2010.03.02 04:12
|t/p
|118
|0.10
|1.35238
|0.00000
|1.35238
|1.00
|3124.00
|222
|2010.03.02 04:12
|t/p
|112
|0.10
|1.35236
|0.00000
|1.35236
|1.00
|3125.00
|223
|2010.03.02 04:12
|t/p
|114
|0.10
|1.35237
|0.00000
|1.35237
|1.00
|3126.00
|224
|2010.03.02 04:12
|t/p
|115
|0.10
|1.35236
|0.00000
|1.35236
|1.00
|3127.00
|225
|2010.03.02 04:12
|t/p
|117
|0.10
|1.35237
|0.00000
|1.35237
|1.00
|3128.00
|226
|2010.03.02 04:12
|t/p
|119
|0.20
|1.35237
|0.00000
|1.35237
|2.00
|3130.00
|227
|2010.03.02 04:12
|t/p
|120
|0.20
|1.35236
|0.00000
|1.35236
|2.00
|3132.00
|228
|2010.03.02 04:12
|t/p
|130
|0.10
|1.35237
|0.00000
|1.35237
|1.00
|3133.00
|229
|2010.03.02 04:13
|t/p
|102
|0.10
|1.35235
|0.00000
|1.35235
|1.00
|3134.00
|230
|2010.03.02 04:13
|t/p
|104
|0.10
|1.35235
|0.00000
|1.35235
|1.00
|3135.00
|231
|2010.03.02 04:13
|t/p
|106
|0.10
|1.35235
|0.00000
|1.35235
|1.00
|3136.00
|232
|2010.03.02 04:13
|t/p
|108
|0.10
|1.35235
|0.00000
|1.35235
|1.00
|3137.00
|233
|2010.03.02 04:13
|t/p
|110
|0.10
|1.35235
|0.00000
|1.35235
|1.00
|3138.00
|234
|2010.03.02 04:13
|t/p
|113
|0.10
|1.35235
|0.00000
|1.35235
|1.00
|3139.00
|235
|2010.03.02 04:13
|t/p
|121
|0.20
|1.35235
|0.00000
|1.35235
|2.00
|3141.00
|236
|2010.03.02 04:13
|t/p
|101
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|1.00
|3142.00
|237
|2010.03.02 04:13
|t/p
|103
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|1.00
|3143.00
|238
|2010.03.02 04:13
|t/p
|105
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|1.00
|3144.00
|239
|2010.03.02 04:13
|t/p
|107
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|1.00
|3145.00
|240
|2010.03.02 04:13
|t/p
|109
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|1.00
|3146.00
|241
|2010.03.02 04:13
|t/p
|111
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|1.00
|3147.00
|242
|2010.03.02 04:13
|t/p
|122
|0.20
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|2.00
|3149.00
|243
|2010.03.02 04:13
|t/p
|123
|0.10
|1.35233
|0.00000
|1.35233
|1.00
|3150.00
|244
|2010.03.02 04:13
|t/p
|129
|0.10
|1.35234
|0.00000
|1.35234
|1.00
|3151.00
|245
|2010.03.02 04:13
|t/p
|124
|0.10
|1.35232
|0.00000
|1.35232
|1.00
|3152.00
|246
|2010.03.02 04:13
|t/p
|125
|0.10
|1.35231
|0.00000
|1.35231
|1.00
|3153.00
|247
|2010.03.02 04:13
|t/p
|128
|0.10
|1.35232
|0.00000
|1.35232
|1.00
|3154.00
|248
|2010.03.02 04:13
|t/p
|126
|0.10
|1.35230
|0.00000
|1.35230
|1.00
|3155.00
|249
|2010.03.02 04:13
|t/p
|127
|0.10
|1.35229
|0.00000
|1.35229
|1.00
|3156.00
|250
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|43
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35720
|-102.15
|3053.85
|251
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|42
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35722
|-102.35
|2951.50
|252
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|41
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35726
|-102.75
|2848.75
|253
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|40
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35729
|-103.05
|2745.70
|254
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|39
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35732
|-103.35
|2642.35
|255
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|38
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35731
|-103.25
|2539.10
|256
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|37
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35729
|-103.05
|2436.05
|257
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|36
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35728
|-102.95
|2333.10
|258
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|35
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35726
|-102.75
|2230.35
|259
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|34
|0.10
|1.34691
|0.00000
|1.35727
|-102.85
|2127.50
|260
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|33
|0.20
|1.34691
|0.00000
|1.35728
|-205.90
|1921.60
|261
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|32
|0.20
|1.34691
|0.00000
|1.35729
|-206.10
|1715.50
|262
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|31
|0.20
|1.34691
|0.00000
|1.35728
|-205.90
|1509.60
|263
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|30
|0.30
|1.34691
|0.00000
|1.35729
|-309.15
|1200.45
|264
|2010.03.02 09:16
|close at stop
|29
|0.30
|1.34691
|0.00000
|1.35728
|-308.85
|891.60