Alpari NZ Limited

Account: 2415170 Name: poly160a_01 Currency: USD 2010 July 2, 20:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198242010.05.31 05:21buy0.10gbpjpy132.272132.272132.8222010.05.31 05:50132.2720.000.000.000.00
763199522010.05.31 05:23buy0.10gbpchf1.671101.671101.676602010.05.31 06:111.671100.000.000.000.00
763199552010.05.31 05:23buy0.10gbpusd1.446881.447031.452382010.05.31 05:431.448330.000.000.0014.50
764057072010.05.31 21:40buy0.10gbpusd1.453551.453611.459052010.06.01 13:091.454950.000.00-0.0714.00
764074232010.05.31 22:18sell0.10usdjpy91.26591.25690.7152010.06.01 01:1891.1360.000.00-0.1014.15
764272562010.06.01 02:44buy0.15gbpusd1.447571.447571.453072010.06.01 03:021.447570.000.000.000.00
764367142010.06.01 04:21sell0.10eurchf1.418781.418631.413282010.06.01 04:231.417500.000.000.0011.07
764478602010.06.01 06:45sell0.10eurusd1.227071.227071.221572010.06.01 08:301.225870.000.000.0012.00
765733142010.06.01 19:21sell0.10eurusd1.229180.000001.223682010.06.01 19:521.229340.000.000.00-1.60
765734322010.06.01 19:22buy0.10usdchf1.152510.000001.158012010.06.01 19:511.153070.000.000.004.86
765752552010.06.01 19:39sell0.15eurusd1.231081.230521.225582010.06.01 19:521.229360.000.000.0025.80
765752612010.06.01 19:39buy0.10gbpchf1.691841.692041.697342010.06.01 19:591.693260.000.000.0012.31
765752692010.06.01 19:39buy0.15usdchf1.151311.151771.156812010.06.01 19:511.153070.000.000.0022.90
765789172010.06.01 20:10buy0.10eurchf1.416620.000001.422122010.06.02 13:021.415090.000.000.03-13.23
765789872010.06.01 20:10buy0.10eurusd1.227361.227361.232862010.06.03 03:021.228600.000.00-0.5712.40
765875912010.06.01 21:49buy0.10usdjpy91.04591.05091.5952010.06.02 01:5891.1650.000.00-0.0113.16
765907082010.06.01 22:31sell0.10gbpusd1.465741.465731.460242010.06.01 23:211.464530.000.000.0012.10
766095712010.06.02 04:43buy0.15eurchf1.414071.414071.419572010.06.02 13:021.415080.000.000.0013.10
766107742010.06.02 05:04buy0.10gbpusd1.470621.470671.476122010.06.02 07:181.471880.000.000.0012.60
766114662010.06.02 05:14buy0.15eurusd1.222881.222891.228382010.06.02 05:351.222890.000.000.000.15
766133192010.06.02 05:37buy0.15gbpusd1.467951.467951.473452010.06.02 05:561.467950.000.000.000.00
766134412010.06.02 05:38buy0.15eurusd1.221301.221301.226802010.06.02 07:451.222560.000.000.0018.90
766134582010.06.02 05:38sell0.10usdchf1.157201.157201.151702010.06.02 08:571.155980.000.000.0010.55
766134782010.06.02 05:38buy0.10gbpjpy134.255134.255134.8052010.06.02 05:50134.2550.000.000.000.00
767282812010.06.02 19:21buy0.15eurusd1.223851.223891.229352010.06.02 21:211.225060.000.000.0018.15
767285702010.06.02 19:23buy0.10gbpusd1.465071.465081.470572010.06.03 01:491.466280.000.00-0.4212.10
767552682010.06.03 01:06sell0.10usdchf1.156591.156571.151092010.06.03 01:371.155360.000.000.0010.65
767552912010.06.03 01:06buy0.15eurusd1.222901.223021.228402010.06.03 01:371.224190.000.000.0019.35
767569042010.06.03 01:40sell0.10gbpusd1.465681.465681.460182010.06.03 15:111.464470.000.000.0012.10
767570242010.06.03 01:42sell0.10eurusd1.224851.224821.219352010.06.03 13:311.223570.000.000.0012.80
767661942010.06.03 04:28sell0.10usdchf1.152610.000001.147112010.06.03 05:171.153320.000.000.00-6.16
767662072010.06.03 04:28sell0.10gbpchf1.692291.692291.686792010.06.03 10:081.692290.000.000.000.00
767668082010.06.03 04:44sell0.15usdchf1.153880.000001.148382010.06.03 05:171.153320.000.000.007.28
767724412010.06.03 06:37sell0.15eurusd1.230381.230361.224882010.06.03 06:541.229090.000.000.0019.35
768750352010.06.03 19:15sell0.10usdjpy92.49992.49991.9492010.06.03 19:4592.4990.000.000.000.00
768774812010.06.03 19:42sell0.10gbpusd1.461251.461151.455752010.06.04 13:141.459700.000.00-0.2415.50
770383462010.06.07 01:32sell0.10gbpjpy132.416132.413131.8662010.06.07 02:04132.4130.000.000.000.33
770383722010.06.07 01:32sell0.10eurusd1.195901.195591.190402010.06.07 01:511.194390.000.000.0015.10
770386572010.06.07 01:39sell0.10usdjpy91.75391.70591.2032010.06.07 02:0891.5870.000.000.0018.12
770387002010.06.07 01:40sell0.15gbpjpy132.526132.524131.9762010.06.07 01:46132.5240.000.000.000.33
770569822010.06.07 06:35sell0.10usdjpy91.34091.34090.7902010.06.07 08:0991.3400.000.000.000.00
770580992010.06.07 06:53sell0.10gbpusd1.444061.444031.438562010.06.07 08:151.442830.000.000.0012.30
771543482010.06.07 19:45buy0.10gbpusd1.446941.446981.452442010.06.07 20:191.448180.000.000.0012.40
771543812010.06.07 19:45buy0.10eurusd1.194590.000001.200092010.06.07 20:201.194180.000.000.00-4.10
771545082010.06.07 19:46buy0.10eurchf1.387171.387171.392672010.06.08 03:341.388370.000.000.0110.32
771551842010.06.07 19:50buy0.15eurusd1.193530.000001.199032010.06.07 20:201.194300.000.000.0011.55
771681882010.06.07 22:27buy0.10usdjpy91.40791.42191.9572010.06.08 00:2691.5430.000.00-0.0114.86
771750352010.06.08 01:05buy0.10gbpusd1.446461.446471.451962010.06.08 01:211.447670.000.000.0012.10
771750982010.06.08 01:06buy0.10gbpjpy132.322132.390132.8722010.06.08 01:19132.5200.000.000.0021.63
771875932010.06.08 04:50buy0.10usdjpy91.70491.70492.2542010.06.08 08:0191.8240.000.000.0013.07
771951032010.06.08 06:36buy0.10eurusd1.195991.196111.201492010.06.08 07:421.197340.000.000.0013.50
773048172010.06.08 19:34buy0.10gbpjpy131.199131.199131.7492010.06.08 19:48131.1990.000.000.000.00
773048992010.06.08 19:34buy0.10gbpusd1.439621.439621.445122010.06.08 19:481.439620.000.000.000.00
773051942010.06.08 19:35buy0.10usdjpy91.10691.10691.6562010.06.08 20:1891.2260.000.000.0013.15
773053152010.06.08 19:36sell0.10usdchf1.153061.153041.147562010.06.08 22:441.151760.000.000.0011.29
773087552010.06.08 20:02sell0.10eurchf1.376970.000001.371472010.06.08 21:521.378060.000.000.00-9.45
773176002010.06.08 21:31sell0.10gbpusd1.440180.000001.434682010.06.09 02:151.441510.000.00-0.21-13.30
773176752010.06.08 21:32sell0.10eurusd1.193970.000001.188472010.06.08 22:091.194320.000.000.00-3.50
773187492010.06.08 21:41sell0.15gbpusd1.441390.000001.435892010.06.09 02:151.441510.000.00-0.32-1.80
773187702010.06.08 21:41sell0.15eurusd1.194870.000001.189372010.06.08 22:091.194310.000.000.008.40
773188592010.06.08 21:42sell0.15eurchf1.378830.000001.373332010.06.08 21:521.378020.000.000.0010.54
773193442010.06.08 21:45sell0.23gbpusd1.442310.000001.436812010.06.09 02:151.441510.000.00-0.4818.40
773197112010.06.08 21:48buy0.10usdchf1.153131.153131.158632010.06.09 02:281.154330.000.000.0110.40
773412812010.06.09 02:45sell0.10usdchf1.155171.155171.149672010.06.09 03:151.153970.000.000.0010.40
774618392010.06.09 19:42buy0.10eurusd1.200691.200851.206192010.06.09 20:151.202080.000.000.0013.90
774781282010.06.09 22:01sell0.10gbpjpy132.4490.000131.8992010.06.10 02:29132.5150.000.00-0.73-7.23
774788842010.06.09 22:14sell0.15gbpjpy132.5790.000132.0292010.06.10 02:29132.5140.000.00-1.0910.68
774878652010.06.10 01:06buy0.10gbpusd1.453751.453751.459252010.06.10 03:411.453750.000.000.000.00
775039662010.06.10 05:18buy0.10usdchf1.147740.000001.153242010.06.10 09:211.147140.000.000.00-5.23
775053512010.06.10 05:26buy0.15usdchf1.146690.000001.152192010.06.10 09:211.147120.000.000.005.62
775064762010.06.10 05:36sell0.10gbpusd1.458101.458071.452602010.06.10 08:171.456870.000.000.0012.30
775077572010.06.10 05:45sell0.10eurchf1.377661.377661.372162010.06.10 06:141.376420.000.000.0010.84
775091112010.06.10 05:56sell0.35eurusd1.204231.204231.198732010.06.10 06:181.204230.000.000.000.00
775092142010.06.10 05:58buy0.10gbpchf1.669031.669031.674532010.06.10 08:541.670240.000.000.0010.56
776073072010.06.10 19:26sell0.10usdjpy91.16791.16790.6172010.06.17 14:4891.0460.000.00-0.5513.29
776081712010.06.10 19:34sell0.10gbpusd1.467170.000001.461672010.06.11 10:041.468530.000.00-0.21-13.60
776093392010.06.10 19:47buy0.10gbpchf1.679181.679301.684682010.06.10 20:221.679300.000.000.001.05
776094302010.06.10 19:48buy0.10usdchf1.143950.000001.149452010.06.10 20:551.144290.000.000.002.97
776096442010.06.10 19:49sell0.35eurusd1.210261.210261.204762010.06.11 10:151.210260.000.00-0.350.00
776100492010.06.10 19:51sell0.15gbpusd1.469611.469611.464112010.06.11 10:041.468490.000.00-0.3216.80
776100722010.06.10 19:51sell0.10gbpjpy134.072134.072133.5222010.06.10 20:03134.0720.000.000.000.00
776101522010.06.10 19:51buy0.15usdchf1.143011.143131.148512010.06.10 20:551.144320.000.000.0017.17
776108142010.06.10 19:58buy0.23usdchf1.142011.142021.147512010.06.10 20:551.144400.000.000.0048.03
776108222010.06.10 19:58buy0.15gbpchf1.678191.679531.683692010.06.10 20:341.680740.000.000.0033.46
776108242010.06.10 19:58buy0.10eurchf1.383071.383651.388572010.06.10 20:331.384850.000.000.0015.57
776213172010.06.10 22:13buy0.10eurchf1.385240.000001.390742010.06.10 23:111.384600.000.000.00-5.61
776222762010.06.10 22:27buy0.15eurchf1.384160.000001.389662010.06.10 23:111.384650.000.000.006.43
776322102010.06.11 02:46buy0.10eurusd1.212111.212131.217612010.06.11 09:131.213380.000.000.0012.70
776322122010.06.11 02:46buy0.10eurchf1.385611.385611.391112010.06.11 12:021.386920.000.000.0011.45
777442372010.06.14 01:30buy0.10gbpusd1.457641.458801.463142010.06.14 01:541.460050.000.000.0024.10
777443492010.06.14 01:32buy0.10gbpchf1.669051.669991.674552010.06.14 01:541.671020.000.000.0017.22
778486072010.06.14 20:08buy0.10usdjpy91.67991.67992.2292010.06.16 09:4391.8060.000.00-0.0213.83
778739712010.06.15 04:25buy0.10usdchf1.140901.140921.146402010.06.15 08:121.142110.000.000.0010.59
778771342010.06.15 05:36sell0.10gbpchf1.683741.683651.678242010.06.15 06:181.682390.000.000.0011.84
778813322010.06.15 06:51buy0.10gbpusd1.473551.473551.479052010.06.15 07:331.473550.000.000.000.00
778813452010.06.15 06:52buy0.10eurusd1.220371.220371.225872010.06.15 07:401.221570.000.000.0012.00
778813532010.06.15 06:52sell0.10usdchf1.141100.000001.135602010.06.15 14:361.138920.000.000.0019.14
779747862010.06.15 19:49sell0.10usdchf1.131791.131791.126292010.06.16 05:231.130520.000.00-0.1011.23
779774942010.06.15 20:13sell0.15gbpusd1.482841.482831.477342010.06.15 20:561.481630.000.000.0018.15
779919632010.06.16 01:04buy0.10gbpjpy135.319135.321135.8692010.06.16 01:44135.4510.000.000.0014.43
780000292010.06.16 04:43buy0.10usdchf1.132710.000001.138212010.06.16 10:021.131940.000.000.00-6.80
780000312010.06.16 04:43buy0.10eurchf1.394420.000001.399922010.06.16 07:141.393740.000.000.00-6.01
780000562010.06.16 04:43buy0.10gbpchf1.676310.000001.681812010.06.16 11:391.675440.000.000.00-7.70
780008042010.06.16 04:54buy0.15gbpchf1.674670.000001.680172010.06.16 11:391.675440.000.000.0010.21
780008052010.06.16 04:54buy0.15usdchf1.131280.000001.136782010.06.16 10:021.131990.000.000.009.41
780008502010.06.16 04:55buy0.15eurchf1.393260.000001.398762010.06.16 07:141.393720.000.000.006.10
780032812010.06.16 05:43sell0.15gbpusd1.481221.481221.475722010.06.16 09:041.479840.000.000.0020.70
781063172010.06.16 19:48sell0.10eurchf1.387740.000001.382242010.06.16 20:411.388610.000.000.00-7.72
781079472010.06.16 20:04sell0.10gbpjpy135.586135.573135.0362010.06.16 20:26135.4520.000.000.0014.66
781079822010.06.16 20:04sell0.15gbpusd1.483121.483021.477622010.06.16 20:261.481780.000.000.0020.10
781081332010.06.16 20:05sell0.15eurchf1.389320.000001.383822010.06.16 20:411.388510.000.000.0010.77
781200832010.06.16 22:02buy0.10gbpusd1.474651.474711.480152010.06.17 11:151.476000.000.00-0.0613.50
781236552010.06.16 22:48sell0.10eurchf1.392151.392151.386652010.06.17 02:061.390950.000.00-0.4810.60
781562612010.06.17 06:39buy0.15gbpusd1.469021.469021.474522010.06.17 06:581.469020.000.000.000.00
782664202010.06.17 19:37buy0.10usdchf1.112610.000001.118112010.06.17 20:211.111940.000.000.00-6.03
782665392010.06.17 19:38sell0.35eurusd1.237051.237031.231552010.06.18 17:221.235760.000.00-0.3545.15
782682252010.06.17 19:50buy0.15usdchf1.111490.000001.116992010.06.17 20:211.111940.000.000.006.07
782682692010.06.17 19:51sell0.53eurusd1.238411.238411.232912010.06.17 21:021.237210.000.000.0063.60
782690992010.06.17 19:58sell0.10gbpjpy134.605134.602134.0552010.06.17 20:30134.4810.000.000.0013.67
783073452010.06.18 06:30sell0.15gbpusd1.484231.484201.478732010.06.18 06:581.482880.000.000.0020.25
783082202010.06.18 06:42buy0.10usdjpy90.79490.79491.3442010.06.21 03:1790.9300.000.00-0.0114.96
783084192010.06.18 06:44sell0.10eurchf1.378281.378261.372782010.06.18 08:161.376970.000.000.0011.79
784361152010.06.21 05:56buy0.10eurusd1.242411.242411.247912010.06.21 06:531.243610.000.000.0012.00
785433652010.06.21 19:48buy0.10gbpusd1.475561.475811.481062010.06.21 19:571.477010.000.000.0014.50
785435002010.06.21 19:49buy0.23gbpchf1.640451.640471.645952010.06.21 20:001.640470.000.000.000.42
785464192010.06.21 20:11sell0.35eurusd1.233051.233031.227552010.06.21 20:501.231800.000.000.0043.75
785465682010.06.21 20:12sell0.15gbpusd1.478051.477741.472552010.06.21 20:431.476550.000.000.0022.50
785709222010.06.22 01:39buy0.10usdchf1.108721.108721.114222010.06.22 01:581.109920.000.000.0010.81
785726022010.06.22 02:30buy0.10eurusd1.231151.231171.236652010.06.22 02:491.232420.000.000.0012.70
785834142010.06.22 05:30buy0.10usdchf1.109781.109781.115282010.06.22 06:031.109780.000.000.000.00
786738662010.06.22 20:11buy0.10eurusd1.228471.228471.233972010.06.23 09:271.228470.000.00-0.060.00
786853282010.06.22 21:59buy0.10usdjpy90.34890.34990.8982010.06.22 22:2590.4690.000.000.0013.37
787959512010.06.23 20:03sell0.35eurusd1.227901.227901.222402010.06.24 10:371.226700.000.00-1.0542.00
789070372010.06.24 19:38sell0.10usdjpy89.5160.00088.9662010.06.24 20:5589.5690.000.000.00-5.92
789079562010.06.24 19:51sell0.10gbpjpy134.0060.000133.4562010.06.24 20:32133.9910.000.000.001.68
789079912010.06.24 19:51sell0.15usdjpy89.6080.00089.0582010.06.24 20:5589.5690.000.000.006.53
789087642010.06.24 19:59sell0.15gbpjpy134.139134.111133.5892010.06.24 20:32133.9900.000.000.0024.93
789192232010.06.24 22:49sell0.10usdjpy89.62689.62689.0762010.06.25 00:0089.6260.000.00-0.080.00
789259612010.06.25 02:30buy0.10eurusd1.231571.231801.237072010.06.25 03:371.232900.000.000.0013.30
789329892010.06.25 05:27buy0.10eurchf1.357111.357111.362612010.06.25 08:221.358350.000.000.0011.27
789338982010.06.25 05:47buy0.10eurusd1.231761.231761.237262010.06.25 06:011.231760.000.000.000.00
789376732010.06.25 06:43buy0.10gbpusd1.494221.494271.499722010.06.25 07:431.495430.000.000.0012.10
789376802010.06.25 06:43buy0.10eurusd1.230721.230721.236222010.06.25 07:161.231940.000.000.0012.20
789377192010.06.25 06:43sell0.10usdchf1.101881.101871.096382010.06.25 08:511.100670.000.000.0010.99
789378332010.06.25 06:44buy0.10gbpjpy133.638133.638134.1882010.06.25 07:01133.7580.000.000.0013.41
790584392010.06.28 05:18buy0.10gbpusd1.505111.505111.510612010.06.28 10:361.506330.000.000.0012.20
790588002010.06.28 05:27sell0.10eurchf1.353091.352991.347592010.06.28 06:181.351780.000.000.0012.00
791601622010.06.28 19:38sell0.23gbpusd1.509971.509971.504472010.06.29 05:241.508770.000.00-0.4827.60
791603242010.06.28 19:39sell0.10gbpjpy135.023135.020134.4732010.06.29 00:48134.9000.000.00-0.2613.76
791615862010.06.28 19:50buy0.10usdchf1.087670.000001.093172010.06.29 09:021.086550.000.000.01-10.31
791723212010.06.28 21:52buy0.10eurusd1.227621.227621.233122010.06.29 02:001.228820.000.00-0.0612.00
791871822010.06.29 04:33buy0.10gbpusd1.510361.510361.515862010.07.01 16:371.511990.000.00-0.0816.30
791880222010.06.29 04:41buy0.10eurusd1.226971.226971.232472010.06.30 11:561.228210.000.00-0.0612.40
791900252010.06.29 05:16buy0.10eurchf1.334581.334581.340082010.07.01 17:311.338530.000.000.0436.77
791960342010.06.29 06:52buy0.15usdchf1.085800.000001.091302010.06.29 09:021.086530.000.000.0010.08
793152222010.06.30 01:06sell0.10gbpjpy133.496133.496132.9462010.06.30 01:31133.3740.000.000.0013.77
793217422010.06.30 02:30buy0.15gbpusd1.503561.503581.509062010.06.30 03:371.504890.000.000.0019.95
793218282010.06.30 02:30buy0.35gbpjpy133.172133.175133.7222010.06.30 04:10133.2990.000.000.0050.20
793308052010.06.30 04:15sell0.10eurchf1.321101.321101.315602010.06.30 17:041.319620.000.000.0013.76
793308472010.06.30 04:15sell0.10usdjpy88.59588.59388.0452010.06.30 17:0188.4690.000.000.0014.24
794549992010.06.30 19:58buy0.10usdchf1.077131.077131.082632010.06.30 20:501.077130.000.000.000.00
794856762010.07.01 04:44sell0.23gbpusd1.492741.492601.487242010.07.01 08:241.491400.000.000.0030.82
794857072010.07.01 04:45sell0.10gbpchf1.600621.600621.595122010.07.01 09:281.599380.000.000.0011.53
794861762010.07.01 04:58sell0.10gbpjpy131.676131.676131.1262010.07.01 05:25131.6760.000.000.000.00
794907522010.07.01 06:30sell0.10gbpjpy131.875131.875131.3252010.07.01 06:40131.7550.000.000.0013.61
794907692010.07.01 06:30sell0.35gbpusd1.495211.495201.489712010.07.01 06:411.494030.000.000.0041.30
796034842010.07.01 21:42sell0.23gbpusd1.517771.517721.512272010.07.01 23:521.516520.000.000.0028.75
796037422010.07.01 21:43sell0.53eurusd1.251461.251441.245962010.07.02 07:201.250180.000.00-0.5367.84
796043822010.07.01 21:47sell0.80eurusd1.252401.252401.246902010.07.01 23:361.251190.000.000.0096.80
796050142010.07.01 21:49sell0.10gbpjpy132.946132.946132.3962010.07.02 00:42132.8250.000.00-0.2513.82
796056062010.07.01 21:51buy0.10usdchf1.058731.058731.064232010.07.01 22:291.060140.000.000.0013.30
796089872010.07.01 22:33sell0.10usdchf1.060041.060041.054542010.07.01 23:351.060040.000.000.000.00
  0.00 0.00 -9.51 2 002.87
Closed P/L: 1 993.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
794857252010.07.01 04:45sell0.10eurchf1.310110.000001.30461 1.336160.000.00-0.16-244.49
775046972010.06.10 05:21sell0.10eurusd1.199520.000001.19402 1.254120.000.00-2.20-546.00
775053632010.06.10 05:26sell0.15eurusd1.200560.000001.19506 1.254120.000.00-3.30-803.40
775065942010.06.10 05:37sell0.23eurusd1.201490.000001.19599 1.254120.000.00-5.06-1 210.49
795915602010.07.01 19:24sell0.35eurusd1.247370.000001.24187 1.254120.000.00-0.35-236.25
781199012010.06.16 22:01buy0.10gbpchf1.667560.000001.67306 1.617070.000.001.29-474.00
781203162010.06.16 22:04buy0.15gbpchf1.666260.000001.67176 1.617070.000.001.96-692.68
791871942010.06.29 04:33buy0.10gbpjpy134.7910.000135.341 133.0920.000.000.16-193.78
791874902010.06.29 04:38buy0.15gbpjpy134.7010.000135.251 133.0920.000.000.25-275.27
791880272010.06.29 04:41buy0.23gbpjpy134.5490.000135.099 133.0920.000.000.39-382.21
777516162010.06.14 05:06sell0.10gbpusd1.460560.000001.45506 1.518400.000.00-4.21-578.40
787037372010.06.23 04:43sell0.15gbpusd1.482700.000001.47720 1.518400.000.00-3.51-535.50
791880252010.06.29 04:41buy0.10usdjpy89.1230.00089.673 87.6770.000.00-0.05-164.92
  0.00 0.00 -14.79 -6 337.39
 Floating P/L: -6 352.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 993.36 Floating P/L: -6 352.18 Margin: 539.36
Balance: 26 993.36 Equity: 20 641.18 Free Margin: 20 101.82
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 130.58 Gross Loss: 137.22 Total Net Profit: 1 993.36
Profit Factor: 15.53 Expected Payoff: 11.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 15.63 (0.06%) Relative Drawdown: 0.06% (15.63)
 
Total Trades: 172 Short Positions (won %): 81 (85.19%) Long Positions (won %): 91 (89.01%)
Profit Trades (% of total): 150 (87.21%) Loss trades (% of total): 22 (12.79%)
Largest profit trade: 96.80 loss trade: -13.81
Average profit trade: 14.20 loss trade: -6.24
Maximum consecutive wins ($): 21 (504.36) consecutive losses ($): 2 (-15.63)
Maximal consecutive profit (count): 504.36 (21) consecutive loss (count): -15.63 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1