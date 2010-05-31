|Account: 2415170
|Name: poly160a_01
|Currency: USD
|2010 June 25, 20:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76319824
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.272
|132.272
|132.822
|2010.05.31 05:50
|132.272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76319952
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67110
|1.67110
|1.67660
|2010.05.31 06:11
|1.67110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76319955
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44688
|1.44703
|1.45238
|2010.05.31 05:43
|1.44833
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|76405707
|2010.05.31 21:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45355
|1.45361
|1.45905
|2010.06.01 13:09
|1.45495
|0.00
|0.00
|-0.07
|14.00
|76407423
|2010.05.31 22:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.265
|91.256
|90.715
|2010.06.01 01:18
|91.136
|0.00
|0.00
|-0.10
|14.15
|76427256
|2010.06.01 02:44
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.44757
|1.44757
|1.45307
|2010.06.01 03:02
|1.44757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76436714
|2010.06.01 04:21
|sell
|0.10
|eurchf
|1.41878
|1.41863
|1.41328
|2010.06.01 04:23
|1.41750
|0.00
|0.00
|0.00
|11.07
|76447860
|2010.06.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22707
|1.22707
|1.22157
|2010.06.01 08:30
|1.22587
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|76573314
|2010.06.01 19:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22918
|0.00000
|1.22368
|2010.06.01 19:52
|1.22934
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|76573432
|2010.06.01 19:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15251
|0.00000
|1.15801
|2010.06.01 19:51
|1.15307
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|76575255
|2010.06.01 19:39
|sell
|0.15
|eurusd
|1.23108
|1.23052
|1.22558
|2010.06.01 19:52
|1.22936
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|76575261
|2010.06.01 19:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.69184
|1.69204
|1.69734
|2010.06.01 19:59
|1.69326
|0.00
|0.00
|0.00
|12.31
|76575269
|2010.06.01 19:39
|buy
|0.15
|usdchf
|1.15131
|1.15177
|1.15681
|2010.06.01 19:51
|1.15307
|0.00
|0.00
|0.00
|22.90
|76578917
|2010.06.01 20:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.41662
|0.00000
|1.42212
|2010.06.02 13:02
|1.41509
|0.00
|0.00
|0.03
|-13.23
|76578987
|2010.06.01 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22736
|1.22736
|1.23286
|2010.06.03 03:02
|1.22860
|0.00
|0.00
|-0.57
|12.40
|76587591
|2010.06.01 21:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.045
|91.050
|91.595
|2010.06.02 01:58
|91.165
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.16
|76590708
|2010.06.01 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46574
|1.46573
|1.46024
|2010.06.01 23:21
|1.46453
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|76609571
|2010.06.02 04:43
|buy
|0.15
|eurchf
|1.41407
|1.41407
|1.41957
|2010.06.02 13:02
|1.41508
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|76610774
|2010.06.02 05:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47062
|1.47067
|1.47612
|2010.06.02 07:18
|1.47188
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|76611466
|2010.06.02 05:14
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22288
|1.22289
|1.22838
|2010.06.02 05:35
|1.22289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|76613319
|2010.06.02 05:37
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.46795
|1.46795
|1.47345
|2010.06.02 05:56
|1.46795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76613441
|2010.06.02 05:38
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22130
|1.22130
|1.22680
|2010.06.02 07:45
|1.22256
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|76613458
|2010.06.02 05:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15720
|1.15720
|1.15170
|2010.06.02 08:57
|1.15598
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|76613478
|2010.06.02 05:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|134.255
|134.255
|134.805
|2010.06.02 05:50
|134.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76728281
|2010.06.02 19:21
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22385
|1.22389
|1.22935
|2010.06.02 21:21
|1.22506
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|76728570
|2010.06.02 19:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46507
|1.46508
|1.47057
|2010.06.03 01:49
|1.46628
|0.00
|0.00
|-0.42
|12.10
|76755268
|2010.06.03 01:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15659
|1.15657
|1.15109
|2010.06.03 01:37
|1.15536
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|76755291
|2010.06.03 01:06
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22290
|1.22302
|1.22840
|2010.06.03 01:37
|1.22419
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|76756904
|2010.06.03 01:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46568
|1.46568
|1.46018
|2010.06.03 15:11
|1.46447
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|76757024
|2010.06.03 01:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22485
|1.22482
|1.21935
|2010.06.03 13:31
|1.22357
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|76766194
|2010.06.03 04:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15261
|0.00000
|1.14711
|2010.06.03 05:17
|1.15332
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|76766207
|2010.06.03 04:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.69229
|1.69229
|1.68679
|2010.06.03 10:08
|1.69229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76766808
|2010.06.03 04:44
|sell
|0.15
|usdchf
|1.15388
|0.00000
|1.14838
|2010.06.03 05:17
|1.15332
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|76772441
|2010.06.03 06:37
|sell
|0.15
|eurusd
|1.23038
|1.23036
|1.22488
|2010.06.03 06:54
|1.22909
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|76875035
|2010.06.03 19:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|92.499
|92.499
|91.949
|2010.06.03 19:45
|92.499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76877481
|2010.06.03 19:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46125
|1.46115
|1.45575
|2010.06.04 13:14
|1.45970
|0.00
|0.00
|-0.24
|15.50
|77038346
|2010.06.07 01:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.416
|132.413
|131.866
|2010.06.07 02:04
|132.413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|77038372
|2010.06.07 01:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.19590
|1.19559
|1.19040
|2010.06.07 01:51
|1.19439
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|77038657
|2010.06.07 01:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.753
|91.705
|91.203
|2010.06.07 02:08
|91.587
|0.00
|0.00
|0.00
|18.12
|77038700
|2010.06.07 01:40
|sell
|0.15
|gbpjpy
|132.526
|132.524
|131.976
|2010.06.07 01:46
|132.524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|77056982
|2010.06.07 06:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.340
|91.340
|90.790
|2010.06.07 08:09
|91.340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77058099
|2010.06.07 06:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44406
|1.44403
|1.43856
|2010.06.07 08:15
|1.44283
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|77154348
|2010.06.07 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44694
|1.44698
|1.45244
|2010.06.07 20:19
|1.44818
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|77154381
|2010.06.07 19:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.19459
|0.00000
|1.20009
|2010.06.07 20:20
|1.19418
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|77154508
|2010.06.07 19:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38717
|1.38717
|1.39267
|2010.06.08 03:34
|1.38837
|0.00
|0.00
|0.01
|10.32
|77155184
|2010.06.07 19:50
|buy
|0.15
|eurusd
|1.19353
|0.00000
|1.19903
|2010.06.07 20:20
|1.19430
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|77168188
|2010.06.07 22:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.407
|91.421
|91.957
|2010.06.08 00:26
|91.543
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.86
|77175035
|2010.06.08 01:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44646
|1.44647
|1.45196
|2010.06.08 01:21
|1.44767
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|77175098
|2010.06.08 01:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.322
|132.390
|132.872
|2010.06.08 01:19
|132.520
|0.00
|0.00
|0.00
|21.63
|77187593
|2010.06.08 04:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.704
|91.704
|92.254
|2010.06.08 08:01
|91.824
|0.00
|0.00
|0.00
|13.07
|77195103
|2010.06.08 06:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.19599
|1.19611
|1.20149
|2010.06.08 07:42
|1.19734
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|77304817
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.199
|131.199
|131.749
|2010.06.08 19:48
|131.199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77304899
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.43962
|1.43962
|1.44512
|2010.06.08 19:48
|1.43962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77305194
|2010.06.08 19:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.106
|91.106
|91.656
|2010.06.08 20:18
|91.226
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|77305315
|2010.06.08 19:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15306
|1.15304
|1.14756
|2010.06.08 22:44
|1.15176
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|77308755
|2010.06.08 20:02
|sell
|0.10
|eurchf
|1.37697
|0.00000
|1.37147
|2010.06.08 21:52
|1.37806
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.45
|77317600
|2010.06.08 21:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44018
|0.00000
|1.43468
|2010.06.09 02:15
|1.44151
|0.00
|0.00
|-0.21
|-13.30
|77317675
|2010.06.08 21:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.19397
|0.00000
|1.18847
|2010.06.08 22:09
|1.19432
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|77318749
|2010.06.08 21:41
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.44139
|0.00000
|1.43589
|2010.06.09 02:15
|1.44151
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.80
|77318770
|2010.06.08 21:41
|sell
|0.15
|eurusd
|1.19487
|0.00000
|1.18937
|2010.06.08 22:09
|1.19431
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|77318859
|2010.06.08 21:42
|sell
|0.15
|eurchf
|1.37883
|0.00000
|1.37333
|2010.06.08 21:52
|1.37802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.54
|77319344
|2010.06.08 21:45
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.44231
|0.00000
|1.43681
|2010.06.09 02:15
|1.44151
|0.00
|0.00
|-0.48
|18.40
|77319711
|2010.06.08 21:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15313
|1.15313
|1.15863
|2010.06.09 02:28
|1.15433
|0.00
|0.00
|0.01
|10.40
|77341281
|2010.06.09 02:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15517
|1.15517
|1.14967
|2010.06.09 03:15
|1.15397
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|77461839
|2010.06.09 19:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.20069
|1.20085
|1.20619
|2010.06.09 20:15
|1.20208
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|77478128
|2010.06.09 22:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.449
|0.000
|131.899
|2010.06.10 02:29
|132.515
|0.00
|0.00
|-0.73
|-7.23
|77478884
|2010.06.09 22:14
|sell
|0.15
|gbpjpy
|132.579
|0.000
|132.029
|2010.06.10 02:29
|132.514
|0.00
|0.00
|-1.09
|10.68
|77487865
|2010.06.10 01:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45375
|1.45375
|1.45925
|2010.06.10 03:41
|1.45375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77503966
|2010.06.10 05:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14774
|0.00000
|1.15324
|2010.06.10 09:21
|1.14714
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|77505351
|2010.06.10 05:26
|buy
|0.15
|usdchf
|1.14669
|0.00000
|1.15219
|2010.06.10 09:21
|1.14712
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|77506476
|2010.06.10 05:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.45810
|1.45807
|1.45260
|2010.06.10 08:17
|1.45687
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|77507757
|2010.06.10 05:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.37766
|1.37766
|1.37216
|2010.06.10 06:14
|1.37642
|0.00
|0.00
|0.00
|10.84
|77509111
|2010.06.10 05:56
|sell
|0.35
|eurusd
|1.20423
|1.20423
|1.19873
|2010.06.10 06:18
|1.20423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77509214
|2010.06.10 05:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66903
|1.66903
|1.67453
|2010.06.10 08:54
|1.67024
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|77607307
|2010.06.10 19:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.167
|91.167
|90.617
|2010.06.17 14:48
|91.046
|0.00
|0.00
|-0.55
|13.29
|77608171
|2010.06.10 19:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46717
|0.00000
|1.46167
|2010.06.11 10:04
|1.46853
|0.00
|0.00
|-0.21
|-13.60
|77609339
|2010.06.10 19:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67918
|1.67930
|1.68468
|2010.06.10 20:22
|1.67930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|77609430
|2010.06.10 19:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14395
|0.00000
|1.14945
|2010.06.10 20:55
|1.14429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|77609644
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.35
|eurusd
|1.21026
|1.21026
|1.20476
|2010.06.11 10:15
|1.21026
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.00
|77610049
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.46961
|1.46961
|1.46411
|2010.06.11 10:04
|1.46849
|0.00
|0.00
|-0.32
|16.80
|77610072
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.072
|134.072
|133.522
|2010.06.10 20:03
|134.072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77610152
|2010.06.10 19:51
|buy
|0.15
|usdchf
|1.14301
|1.14313
|1.14851
|2010.06.10 20:55
|1.14432
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|77610814
|2010.06.10 19:58
|buy
|0.23
|usdchf
|1.14201
|1.14202
|1.14751
|2010.06.10 20:55
|1.14440
|0.00
|0.00
|0.00
|48.03
|77610822
|2010.06.10 19:58
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.67819
|1.67953
|1.68369
|2010.06.10 20:34
|1.68074
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|77610824
|2010.06.10 19:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38307
|1.38365
|1.38857
|2010.06.10 20:33
|1.38485
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|77621317
|2010.06.10 22:13
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38524
|0.00000
|1.39074
|2010.06.10 23:11
|1.38460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|77622276
|2010.06.10 22:27
|buy
|0.15
|eurchf
|1.38416
|0.00000
|1.38966
|2010.06.10 23:11
|1.38465
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|77632210
|2010.06.11 02:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.21211
|1.21213
|1.21761
|2010.06.11 09:13
|1.21338
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|77632212
|2010.06.11 02:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38561
|1.38561
|1.39111
|2010.06.11 12:02
|1.38692
|0.00
|0.00
|0.00
|11.45
|77744237
|2010.06.14 01:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45764
|1.45880
|1.46314
|2010.06.14 01:54
|1.46005
|0.00
|0.00
|0.00
|24.10
|77744349
|2010.06.14 01:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66905
|1.66999
|1.67455
|2010.06.14 01:54
|1.67102
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|77848607
|2010.06.14 20:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.679
|91.679
|92.229
|2010.06.16 09:43
|91.806
|0.00
|0.00
|-0.02
|13.83
|77873971
|2010.06.15 04:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14090
|1.14092
|1.14640
|2010.06.15 08:12
|1.14211
|0.00
|0.00
|0.00
|10.59
|77877134
|2010.06.15 05:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.68374
|1.68365
|1.67824
|2010.06.15 06:18
|1.68239
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|77881332
|2010.06.15 06:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47355
|1.47355
|1.47905
|2010.06.15 07:33
|1.47355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77881345
|2010.06.15 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22037
|1.22037
|1.22587
|2010.06.15 07:40
|1.22157
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|77881353
|2010.06.15 06:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.14110
|0.00000
|1.13560
|2010.06.15 14:36
|1.13892
|0.00
|0.00
|0.00
|19.14
|77974786
|2010.06.15 19:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.13179
|1.13179
|1.12629
|2010.06.16 05:23
|1.13052
|0.00
|0.00
|-0.10
|11.23
|77977494
|2010.06.15 20:13
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48284
|1.48283
|1.47734
|2010.06.15 20:56
|1.48163
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|77991963
|2010.06.16 01:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|135.319
|135.321
|135.869
|2010.06.16 01:44
|135.451
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|78000029
|2010.06.16 04:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.13271
|0.00000
|1.13821
|2010.06.16 10:02
|1.13194
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|78000031
|2010.06.16 04:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.39442
|0.00000
|1.39992
|2010.06.16 07:14
|1.39374
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|78000056
|2010.06.16 04:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67631
|0.00000
|1.68181
|2010.06.16 11:39
|1.67544
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|78000804
|2010.06.16 04:54
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.67467
|0.00000
|1.68017
|2010.06.16 11:39
|1.67544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|78000805
|2010.06.16 04:54
|buy
|0.15
|usdchf
|1.13128
|0.00000
|1.13678
|2010.06.16 10:02
|1.13199
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|78000850
|2010.06.16 04:55
|buy
|0.15
|eurchf
|1.39326
|0.00000
|1.39876
|2010.06.16 07:14
|1.39372
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|78003281
|2010.06.16 05:43
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48122
|1.48122
|1.47572
|2010.06.16 09:04
|1.47984
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|78106317
|2010.06.16 19:48
|sell
|0.10
|eurchf
|1.38774
|0.00000
|1.38224
|2010.06.16 20:41
|1.38861
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.72
|78107947
|2010.06.16 20:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|135.586
|135.573
|135.036
|2010.06.16 20:26
|135.452
|0.00
|0.00
|0.00
|14.66
|78107982
|2010.06.16 20:04
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48312
|1.48302
|1.47762
|2010.06.16 20:26
|1.48178
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|78108133
|2010.06.16 20:05
|sell
|0.15
|eurchf
|1.38932
|0.00000
|1.38382
|2010.06.16 20:41
|1.38851
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|78120083
|2010.06.16 22:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47465
|1.47471
|1.48015
|2010.06.17 11:15
|1.47600
|0.00
|0.00
|-0.06
|13.50
|78123655
|2010.06.16 22:48
|sell
|0.10
|eurchf
|1.39215
|1.39215
|1.38665
|2010.06.17 02:06
|1.39095
|0.00
|0.00
|-0.48
|10.60
|78156261
|2010.06.17 06:39
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.46902
|1.46902
|1.47452
|2010.06.17 06:58
|1.46902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78266420
|2010.06.17 19:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.11261
|0.00000
|1.11811
|2010.06.17 20:21
|1.11194
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|78266539
|2010.06.17 19:38
|sell
|0.35
|eurusd
|1.23705
|1.23703
|1.23155
|2010.06.18 17:22
|1.23576
|0.00
|0.00
|-0.35
|45.15
|78268225
|2010.06.17 19:50
|buy
|0.15
|usdchf
|1.11149
|0.00000
|1.11699
|2010.06.17 20:21
|1.11194
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|78268269
|2010.06.17 19:51
|sell
|0.53
|eurusd
|1.23841
|1.23841
|1.23291
|2010.06.17 21:02
|1.23721
|0.00
|0.00
|0.00
|63.60
|78269099
|2010.06.17 19:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.605
|134.602
|134.055
|2010.06.17 20:30
|134.481
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|78307345
|2010.06.18 06:30
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48423
|1.48420
|1.47873
|2010.06.18 06:58
|1.48288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|78308220
|2010.06.18 06:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.794
|90.794
|91.344
|2010.06.21 03:17
|90.930
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.96
|78308419
|2010.06.18 06:44
|sell
|0.10
|eurchf
|1.37828
|1.37826
|1.37278
|2010.06.18 08:16
|1.37697
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|78436115
|2010.06.21 05:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24241
|1.24241
|1.24791
|2010.06.21 06:53
|1.24361
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|78543365
|2010.06.21 19:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47556
|1.47581
|1.48106
|2010.06.21 19:57
|1.47701
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|78543500
|2010.06.21 19:49
|buy
|0.23
|gbpchf
|1.64045
|1.64047
|1.64595
|2010.06.21 20:00
|1.64047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|78546419
|2010.06.21 20:11
|sell
|0.35
|eurusd
|1.23305
|1.23303
|1.22755
|2010.06.21 20:50
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|43.75
|78546568
|2010.06.21 20:12
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.47805
|1.47774
|1.47255
|2010.06.21 20:43
|1.47655
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|78570922
|2010.06.22 01:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.10872
|1.10872
|1.11422
|2010.06.22 01:58
|1.10992
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|78572602
|2010.06.22 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23115
|1.23117
|1.23665
|2010.06.22 02:49
|1.23242
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|78583414
|2010.06.22 05:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.10978
|1.10978
|1.11528
|2010.06.22 06:03
|1.10978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78673866
|2010.06.22 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22847
|1.22847
|1.23397
|2010.06.23 09:27
|1.22847
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|78685328
|2010.06.22 21:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.348
|90.349
|90.898
|2010.06.22 22:25
|90.469
|0.00
|0.00
|0.00
|13.37
|78795951
|2010.06.23 20:03
|sell
|0.35
|eurusd
|1.22790
|1.22790
|1.22240
|2010.06.24 10:37
|1.22670
|0.00
|0.00
|-1.05
|42.00
|78907037
|2010.06.24 19:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.516
|0.000
|88.966
|2010.06.24 20:55
|89.569
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|78907956
|2010.06.24 19:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.006
|0.000
|133.456
|2010.06.24 20:32
|133.991
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|78907991
|2010.06.24 19:51
|sell
|0.15
|usdjpy
|89.608
|0.000
|89.058
|2010.06.24 20:55
|89.569
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|78908764
|2010.06.24 19:59
|sell
|0.15
|gbpjpy
|134.139
|134.111
|133.589
|2010.06.24 20:32
|133.990
|0.00
|0.00
|0.00
|24.93
|78919223
|2010.06.24 22:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.626
|89.626
|89.076
|2010.06.25 00:00
|89.626
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|78925961
|2010.06.25 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23157
|1.23180
|1.23707
|2010.06.25 03:37
|1.23290
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|78932989
|2010.06.25 05:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.35711
|1.35711
|1.36261
|2010.06.25 08:22
|1.35835
|0.00
|0.00
|0.00
|11.27
|78933898
|2010.06.25 05:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23176
|1.23176
|1.23726
|2010.06.25 06:01
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78937673
|2010.06.25 06:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49422
|1.49427
|1.49972
|2010.06.25 07:43
|1.49543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|78937680
|2010.06.25 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23072
|1.23072
|1.23622
|2010.06.25 07:16
|1.23194
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|78937719
|2010.06.25 06:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.10188
|1.10187
|1.09638
|2010.06.25 08:51
|1.10067
|0.00
|0.00
|0.00
|10.99
|78937833
|2010.06.25 06:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.638
|133.638
|134.188
|2010.06.25 07:01
|133.758
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|0.00
|0.00
|-7.84
|1 430.38
|Closed P/L:
|1 422.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|77504697
|2010.06.10 05:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.19952
|0.00000
|1.19402
|1.23882
|0.00
|0.00
|-1.50
|-393.00
|77505363
|2010.06.10 05:26
|sell
|0.15
|eurusd
|1.20056
|0.00000
|1.19506
|1.23882
|0.00
|0.00
|-2.25
|-573.90
|77506594
|2010.06.10 05:37
|sell
|0.23
|eurusd
|1.20149
|0.00000
|1.19599
|1.23882
|0.00
|0.00
|-3.45
|-858.59
|78119901
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66756
|0.00000
|1.67306
|1.64415
|0.00
|0.00
|0.78
|-214.03
|78120316
|2010.06.16 22:04
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.66626
|0.00000
|1.67176
|1.64415
|0.00
|0.00
|1.19
|-303.21
|77751616
|2010.06.14 05:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46056
|0.00000
|1.45506
|1.50351
|0.00
|0.00
|-2.73
|-429.50
|78703737
|2010.06.23 04:43
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48270
|0.00000
|1.47720
|1.50351
|0.00
|0.00
|-1.27
|-312.15
|0.00
|0.00
|-9.23
|-3 084.38
|Floating P/L:
|-3 093.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 422.54
|Floating P/L:
|-3 093.61
|Margin:
|262.67
|Balance:
|26 422.54
|Equity:
|23 328.93
|Free Margin:
|23 066.26
|Details:
|Gross Profit:
|1 549.46
|Gross Loss:
|126.92
|Total Net Profit:
|1 422.54
|Profit Factor:
|12.21
|Expected Payoff:
|9.81
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|15.63 (0.06%)
|Relative Drawdown:
|0.06% (15.63)
|Total Trades:
|145
|Short Positions (won %):
|65 (81.54%)
|Long Positions (won %):
|80 (88.75%)
|Profit Trades (% of total):
|124 (85.52%)
|Loss trades (% of total):
|21 (14.48%)
|Largest
|profit trade:
|63.60
|loss trade:
|-13.81
|Average
|profit trade:
|12.50
|loss trade:
|-6.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (305.18)
|consecutive losses ($):
|2 (-15.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|305.18 (16)
|consecutive loss (count):
|-15.63 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1