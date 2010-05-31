Alpari NZ Limited

Account: 2415170 Name: poly160a_01 Currency: USD 2010 June 18, 20:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198242010.05.31 05:21buy0.10gbpjpy132.272132.272132.8222010.05.31 05:50132.2720.000.000.000.00
763199522010.05.31 05:23buy0.10gbpchf1.671101.671101.676602010.05.31 06:111.671100.000.000.000.00
763199552010.05.31 05:23buy0.10gbpusd1.446881.447031.452382010.05.31 05:431.448330.000.000.0014.50
764057072010.05.31 21:40buy0.10gbpusd1.453551.453611.459052010.06.01 13:091.454950.000.00-0.0714.00
764074232010.05.31 22:18sell0.10usdjpy91.26591.25690.7152010.06.01 01:1891.1360.000.00-0.1014.15
764272562010.06.01 02:44buy0.15gbpusd1.447571.447571.453072010.06.01 03:021.447570.000.000.000.00
764367142010.06.01 04:21sell0.10eurchf1.418781.418631.413282010.06.01 04:231.417500.000.000.0011.07
764478602010.06.01 06:45sell0.10eurusd1.227071.227071.221572010.06.01 08:301.225870.000.000.0012.00
765733142010.06.01 19:21sell0.10eurusd1.229180.000001.223682010.06.01 19:521.229340.000.000.00-1.60
765734322010.06.01 19:22buy0.10usdchf1.152510.000001.158012010.06.01 19:511.153070.000.000.004.86
765752552010.06.01 19:39sell0.15eurusd1.231081.230521.225582010.06.01 19:521.229360.000.000.0025.80
765752612010.06.01 19:39buy0.10gbpchf1.691841.692041.697342010.06.01 19:591.693260.000.000.0012.31
765752692010.06.01 19:39buy0.15usdchf1.151311.151771.156812010.06.01 19:511.153070.000.000.0022.90
765789172010.06.01 20:10buy0.10eurchf1.416620.000001.422122010.06.02 13:021.415090.000.000.03-13.23
765789872010.06.01 20:10buy0.10eurusd1.227361.227361.232862010.06.03 03:021.228600.000.00-0.5712.40
765875912010.06.01 21:49buy0.10usdjpy91.04591.05091.5952010.06.02 01:5891.1650.000.00-0.0113.16
765907082010.06.01 22:31sell0.10gbpusd1.465741.465731.460242010.06.01 23:211.464530.000.000.0012.10
766095712010.06.02 04:43buy0.15eurchf1.414071.414071.419572010.06.02 13:021.415080.000.000.0013.10
766107742010.06.02 05:04buy0.10gbpusd1.470621.470671.476122010.06.02 07:181.471880.000.000.0012.60
766114662010.06.02 05:14buy0.15eurusd1.222881.222891.228382010.06.02 05:351.222890.000.000.000.15
766133192010.06.02 05:37buy0.15gbpusd1.467951.467951.473452010.06.02 05:561.467950.000.000.000.00
766134412010.06.02 05:38buy0.15eurusd1.221301.221301.226802010.06.02 07:451.222560.000.000.0018.90
766134582010.06.02 05:38sell0.10usdchf1.157201.157201.151702010.06.02 08:571.155980.000.000.0010.55
766134782010.06.02 05:38buy0.10gbpjpy134.255134.255134.8052010.06.02 05:50134.2550.000.000.000.00
767282812010.06.02 19:21buy0.15eurusd1.223851.223891.229352010.06.02 21:211.225060.000.000.0018.15
767285702010.06.02 19:23buy0.10gbpusd1.465071.465081.470572010.06.03 01:491.466280.000.00-0.4212.10
767552682010.06.03 01:06sell0.10usdchf1.156591.156571.151092010.06.03 01:371.155360.000.000.0010.65
767552912010.06.03 01:06buy0.15eurusd1.222901.223021.228402010.06.03 01:371.224190.000.000.0019.35
767569042010.06.03 01:40sell0.10gbpusd1.465681.465681.460182010.06.03 15:111.464470.000.000.0012.10
767570242010.06.03 01:42sell0.10eurusd1.224851.224821.219352010.06.03 13:311.223570.000.000.0012.80
767661942010.06.03 04:28sell0.10usdchf1.152610.000001.147112010.06.03 05:171.153320.000.000.00-6.16
767662072010.06.03 04:28sell0.10gbpchf1.692291.692291.686792010.06.03 10:081.692290.000.000.000.00
767668082010.06.03 04:44sell0.15usdchf1.153880.000001.148382010.06.03 05:171.153320.000.000.007.28
767724412010.06.03 06:37sell0.15eurusd1.230381.230361.224882010.06.03 06:541.229090.000.000.0019.35
768750352010.06.03 19:15sell0.10usdjpy92.49992.49991.9492010.06.03 19:4592.4990.000.000.000.00
768774812010.06.03 19:42sell0.10gbpusd1.461251.461151.455752010.06.04 13:141.459700.000.00-0.2415.50
770383462010.06.07 01:32sell0.10gbpjpy132.416132.413131.8662010.06.07 02:04132.4130.000.000.000.33
770383722010.06.07 01:32sell0.10eurusd1.195901.195591.190402010.06.07 01:511.194390.000.000.0015.10
770386572010.06.07 01:39sell0.10usdjpy91.75391.70591.2032010.06.07 02:0891.5870.000.000.0018.12
770387002010.06.07 01:40sell0.15gbpjpy132.526132.524131.9762010.06.07 01:46132.5240.000.000.000.33
770569822010.06.07 06:35sell0.10usdjpy91.34091.34090.7902010.06.07 08:0991.3400.000.000.000.00
770580992010.06.07 06:53sell0.10gbpusd1.444061.444031.438562010.06.07 08:151.442830.000.000.0012.30
771543482010.06.07 19:45buy0.10gbpusd1.446941.446981.452442010.06.07 20:191.448180.000.000.0012.40
771543812010.06.07 19:45buy0.10eurusd1.194590.000001.200092010.06.07 20:201.194180.000.000.00-4.10
771545082010.06.07 19:46buy0.10eurchf1.387171.387171.392672010.06.08 03:341.388370.000.000.0110.32
771551842010.06.07 19:50buy0.15eurusd1.193530.000001.199032010.06.07 20:201.194300.000.000.0011.55
771681882010.06.07 22:27buy0.10usdjpy91.40791.42191.9572010.06.08 00:2691.5430.000.00-0.0114.86
771750352010.06.08 01:05buy0.10gbpusd1.446461.446471.451962010.06.08 01:211.447670.000.000.0012.10
771750982010.06.08 01:06buy0.10gbpjpy132.322132.390132.8722010.06.08 01:19132.5200.000.000.0021.63
771875932010.06.08 04:50buy0.10usdjpy91.70491.70492.2542010.06.08 08:0191.8240.000.000.0013.07
771951032010.06.08 06:36buy0.10eurusd1.195991.196111.201492010.06.08 07:421.197340.000.000.0013.50
773048172010.06.08 19:34buy0.10gbpjpy131.199131.199131.7492010.06.08 19:48131.1990.000.000.000.00
773048992010.06.08 19:34buy0.10gbpusd1.439621.439621.445122010.06.08 19:481.439620.000.000.000.00
773051942010.06.08 19:35buy0.10usdjpy91.10691.10691.6562010.06.08 20:1891.2260.000.000.0013.15
773053152010.06.08 19:36sell0.10usdchf1.153061.153041.147562010.06.08 22:441.151760.000.000.0011.29
773087552010.06.08 20:02sell0.10eurchf1.376970.000001.371472010.06.08 21:521.378060.000.000.00-9.45
773176002010.06.08 21:31sell0.10gbpusd1.440180.000001.434682010.06.09 02:151.441510.000.00-0.21-13.30
773176752010.06.08 21:32sell0.10eurusd1.193970.000001.188472010.06.08 22:091.194320.000.000.00-3.50
773187492010.06.08 21:41sell0.15gbpusd1.441390.000001.435892010.06.09 02:151.441510.000.00-0.32-1.80
773187702010.06.08 21:41sell0.15eurusd1.194870.000001.189372010.06.08 22:091.194310.000.000.008.40
773188592010.06.08 21:42sell0.15eurchf1.378830.000001.373332010.06.08 21:521.378020.000.000.0010.54
773193442010.06.08 21:45sell0.23gbpusd1.442310.000001.436812010.06.09 02:151.441510.000.00-0.4818.40
773197112010.06.08 21:48buy0.10usdchf1.153131.153131.158632010.06.09 02:281.154330.000.000.0110.40
773412812010.06.09 02:45sell0.10usdchf1.155171.155171.149672010.06.09 03:151.153970.000.000.0010.40
774618392010.06.09 19:42buy0.10eurusd1.200691.200851.206192010.06.09 20:151.202080.000.000.0013.90
774781282010.06.09 22:01sell0.10gbpjpy132.4490.000131.8992010.06.10 02:29132.5150.000.00-0.73-7.23
774788842010.06.09 22:14sell0.15gbpjpy132.5790.000132.0292010.06.10 02:29132.5140.000.00-1.0910.68
774878652010.06.10 01:06buy0.10gbpusd1.453751.453751.459252010.06.10 03:411.453750.000.000.000.00
775039662010.06.10 05:18buy0.10usdchf1.147740.000001.153242010.06.10 09:211.147140.000.000.00-5.23
775053512010.06.10 05:26buy0.15usdchf1.146690.000001.152192010.06.10 09:211.147120.000.000.005.62
775064762010.06.10 05:36sell0.10gbpusd1.458101.458071.452602010.06.10 08:171.456870.000.000.0012.30
775077572010.06.10 05:45sell0.10eurchf1.377661.377661.372162010.06.10 06:141.376420.000.000.0010.84
775091112010.06.10 05:56sell0.35eurusd1.204231.204231.198732010.06.10 06:181.204230.000.000.000.00
775092142010.06.10 05:58buy0.10gbpchf1.669031.669031.674532010.06.10 08:541.670240.000.000.0010.56
776073072010.06.10 19:26sell0.10usdjpy91.16791.16790.6172010.06.17 14:4891.0460.000.00-0.5513.29
776081712010.06.10 19:34sell0.10gbpusd1.467170.000001.461672010.06.11 10:041.468530.000.00-0.21-13.60
776093392010.06.10 19:47buy0.10gbpchf1.679181.679301.684682010.06.10 20:221.679300.000.000.001.05
776094302010.06.10 19:48buy0.10usdchf1.143950.000001.149452010.06.10 20:551.144290.000.000.002.97
776096442010.06.10 19:49sell0.35eurusd1.210261.210261.204762010.06.11 10:151.210260.000.00-0.350.00
776100492010.06.10 19:51sell0.15gbpusd1.469611.469611.464112010.06.11 10:041.468490.000.00-0.3216.80
776100722010.06.10 19:51sell0.10gbpjpy134.072134.072133.5222010.06.10 20:03134.0720.000.000.000.00
776101522010.06.10 19:51buy0.15usdchf1.143011.143131.148512010.06.10 20:551.144320.000.000.0017.17
776108142010.06.10 19:58buy0.23usdchf1.142011.142021.147512010.06.10 20:551.144400.000.000.0048.03
776108222010.06.10 19:58buy0.15gbpchf1.678191.679531.683692010.06.10 20:341.680740.000.000.0033.46
776108242010.06.10 19:58buy0.10eurchf1.383071.383651.388572010.06.10 20:331.384850.000.000.0015.57
776213172010.06.10 22:13buy0.10eurchf1.385240.000001.390742010.06.10 23:111.384600.000.000.00-5.61
776222762010.06.10 22:27buy0.15eurchf1.384160.000001.389662010.06.10 23:111.384650.000.000.006.43
776322102010.06.11 02:46buy0.10eurusd1.212111.212131.217612010.06.11 09:131.213380.000.000.0012.70
776322122010.06.11 02:46buy0.10eurchf1.385611.385611.391112010.06.11 12:021.386920.000.000.0011.45
777442372010.06.14 01:30buy0.10gbpusd1.457641.458801.463142010.06.14 01:541.460050.000.000.0024.10
777443492010.06.14 01:32buy0.10gbpchf1.669051.669991.674552010.06.14 01:541.671020.000.000.0017.22
778486072010.06.14 20:08buy0.10usdjpy91.67991.67992.2292010.06.16 09:4391.8060.000.00-0.0213.83
778739712010.06.15 04:25buy0.10usdchf1.140901.140921.146402010.06.15 08:121.142110.000.000.0010.59
778771342010.06.15 05:36sell0.10gbpchf1.683741.683651.678242010.06.15 06:181.682390.000.000.0011.84
778813322010.06.15 06:51buy0.10gbpusd1.473551.473551.479052010.06.15 07:331.473550.000.000.000.00
778813452010.06.15 06:52buy0.10eurusd1.220371.220371.225872010.06.15 07:401.221570.000.000.0012.00
778813532010.06.15 06:52sell0.10usdchf1.141100.000001.135602010.06.15 14:361.138920.000.000.0019.14
779747862010.06.15 19:49sell0.10usdchf1.131791.131791.126292010.06.16 05:231.130520.000.00-0.1011.23
779774942010.06.15 20:13sell0.15gbpusd1.482841.482831.477342010.06.15 20:561.481630.000.000.0018.15
779919632010.06.16 01:04buy0.10gbpjpy135.319135.321135.8692010.06.16 01:44135.4510.000.000.0014.43
780000292010.06.16 04:43buy0.10usdchf1.132710.000001.138212010.06.16 10:021.131940.000.000.00-6.80
780000312010.06.16 04:43buy0.10eurchf1.394420.000001.399922010.06.16 07:141.393740.000.000.00-6.01
780000562010.06.16 04:43buy0.10gbpchf1.676310.000001.681812010.06.16 11:391.675440.000.000.00-7.70
780008042010.06.16 04:54buy0.15gbpchf1.674670.000001.680172010.06.16 11:391.675440.000.000.0010.21
780008052010.06.16 04:54buy0.15usdchf1.131280.000001.136782010.06.16 10:021.131990.000.000.009.41
780008502010.06.16 04:55buy0.15eurchf1.393260.000001.398762010.06.16 07:141.393720.000.000.006.10
780032812010.06.16 05:43sell0.15gbpusd1.481221.481221.475722010.06.16 09:041.479840.000.000.0020.70
781063172010.06.16 19:48sell0.10eurchf1.387740.000001.382242010.06.16 20:411.388610.000.000.00-7.72
781079472010.06.16 20:04sell0.10gbpjpy135.586135.573135.0362010.06.16 20:26135.4520.000.000.0014.66
781079822010.06.16 20:04sell0.15gbpusd1.483121.483021.477622010.06.16 20:261.481780.000.000.0020.10
781081332010.06.16 20:05sell0.15eurchf1.389320.000001.383822010.06.16 20:411.388510.000.000.0010.77
781200832010.06.16 22:02buy0.10gbpusd1.474651.474711.480152010.06.17 11:151.476000.000.00-0.0613.50
781236552010.06.16 22:48sell0.10eurchf1.392151.392151.386652010.06.17 02:061.390950.000.00-0.4810.60
781562612010.06.17 06:39buy0.15gbpusd1.469021.469021.474522010.06.17 06:581.469020.000.000.000.00
782664202010.06.17 19:37buy0.10usdchf1.112610.000001.118112010.06.17 20:211.111940.000.000.00-6.03
782665392010.06.17 19:38sell0.35eurusd1.237051.237031.231552010.06.18 17:221.235760.000.00-0.3545.15
782682252010.06.17 19:50buy0.15usdchf1.111490.000001.116992010.06.17 20:211.111940.000.000.006.07
782682692010.06.17 19:51sell0.53eurusd1.238411.238411.232912010.06.17 21:021.237210.000.000.0063.60
782690992010.06.17 19:58sell0.10gbpjpy134.605134.602134.0552010.06.17 20:30134.4810.000.000.0013.67
783073452010.06.18 06:30sell0.15gbpusd1.484231.484201.478732010.06.18 06:581.482880.000.000.0020.25
783084192010.06.18 06:44sell0.10eurchf1.378281.378261.372782010.06.18 08:161.376970.000.000.0011.79
  0.00 0.00 -6.64 1 142.88
Closed P/L: 1 136.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
775046972010.06.10 05:21sell0.10eurusd1.199520.000001.19402 1.236470.000.00-0.80-369.50
775053632010.06.10 05:26sell0.15eurusd1.200560.000001.19506 1.236470.000.00-1.20-538.65
775065942010.06.10 05:37sell0.23eurusd1.201490.000001.19599 1.236470.000.00-1.84-804.54
781199012010.06.16 22:01buy0.10gbpchf1.667560.000001.67306 1.643080.000.000.28-220.53
781203162010.06.16 22:04buy0.15gbpchf1.666260.000001.67176 1.643080.000.000.43-313.23
777516162010.06.14 05:06sell0.10gbpusd1.460560.000001.45506 1.480500.000.00-1.26-199.40
783082202010.06.18 06:42buy0.10usdjpy90.7940.00091.344 90.7630.000.000.00-3.42
  0.00 0.00 -4.39 -2 449.27
 Floating P/L: -2 453.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 136.24 Floating P/L: -2 453.66 Margin: 238.19
Balance: 26 136.24 Equity: 23 682.58 Free Margin: 23 444.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 257.10 Gross Loss: 120.86 Total Net Profit: 1 136.24
Profit Factor: 10.40 Expected Payoff: 9.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 15.63 (0.06%) Relative Drawdown: 0.06% (15.63)
 
Total Trades: 121 Short Positions (won %): 56 (82.14%) Long Positions (won %): 65 (87.69%)
Profit Trades (% of total): 103 (85.12%) Loss trades (% of total): 18 (14.88%)
Largest profit trade: 63.60 loss trade: -13.81
Average profit trade: 12.20 loss trade: -6.71
Maximum consecutive wins ($): 14 (125.37) consecutive losses ($): 2 (-15.63)
Maximal consecutive profit (count): 160.18 (6) consecutive loss (count): -15.63 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1