Alpari NZ Limited

Account: 2415278 Name: pol159risky_001 Currency: USD 2010 July 2, 20:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198952010.05.31 05:21buy0.10gbpchf1.671371.666870.000002010.05.31 05:431.671860.000.000.004.24
763199012010.05.31 05:21buy0.01gbpusd1.446960.000001.448162010.05.31 05:431.448160.000.000.001.20
763199052010.05.31 05:22buy0.10gbpjpy132.217131.7670.0002010.05.31 05:43132.3750.000.000.0017.28
763199502010.05.31 05:23buy0.20gbpchf1.671061.666560.000002010.05.31 05:431.671870.000.000.0014.03
763199582010.05.31 05:23buy0.40gbpchf1.670741.666240.000002010.05.31 05:431.671880.000.000.0039.50
763252502010.05.31 06:54sell0.10usdjpy91.45691.9060.0002010.05.31 08:1791.5290.000.000.00-7.98
764055952010.05.31 21:39buy0.01gbpusd1.453340.000001.454542010.05.31 22:061.454150.000.000.000.81
764073212010.05.31 22:16sell0.01usdjpy91.2620.00091.1422010.05.31 22:4391.2360.000.000.000.28
764073342010.05.31 22:16sell0.01gbpjpy132.7480.000132.6282010.05.31 22:29132.6280.000.000.001.31
764073872010.05.31 22:17sell0.02usdjpy91.3080.00091.1882010.05.31 22:4391.2310.000.000.001.69
764205802010.06.01 01:42buy0.01usdchf1.154990.000001.156192010.06.01 01:591.155740.000.000.000.65
764270132010.06.01 02:42buy0.01gbpusd1.447480.000001.448682010.06.01 02:591.448130.000.000.000.65
764363702010.06.01 04:17sell0.01eurchf1.418670.000001.417472010.06.01 04:231.417470.000.000.001.04
764475942010.06.01 06:44sell0.01eurusd1.227220.000001.226022010.06.01 08:131.227100.000.000.000.12
764485432010.06.01 06:52sell0.01usdjpy91.1350.00091.0152010.06.01 08:5791.1250.000.000.000.11
765730772010.06.01 19:19sell0.01eurusd1.229200.000001.228002010.06.01 19:521.229350.000.000.00-0.15
765733312010.06.01 19:21sell0.01usdjpy91.2500.00091.1302010.06.01 19:5691.2710.000.000.00-0.23
765733882010.06.01 19:22sell0.02eurusd1.229520.000001.228322010.06.01 19:521.229340.000.000.000.36
765742952010.06.01 19:30sell0.04eurusd1.230220.000001.229022010.06.01 19:521.229360.000.000.003.44
765748202010.06.01 19:36buy0.01gbpchf1.692080.000001.693282010.06.01 19:591.693250.000.000.001.02
765749002010.06.01 19:36sell0.08eurusd1.230870.000001.229672010.06.01 19:511.229670.000.000.009.60
765751592010.06.01 19:38buy0.02gbpchf1.691770.000001.692972010.06.01 19:571.692970.000.000.002.08
765751752010.06.01 19:38sell0.02usdjpy91.2910.00091.1712010.06.01 19:5691.2620.000.000.000.64
765751872010.06.01 19:38sell0.16eurusd1.231280.000001.230082010.06.01 19:471.230080.000.000.0019.20
765755362010.06.01 19:42sell0.04usdjpy91.3210.00091.2012010.06.01 19:5691.2620.000.000.002.59
765756182010.06.01 19:43buy0.04gbpchf1.691160.000001.692362010.06.01 19:521.692360.000.000.004.16
765786432010.06.01 20:08buy0.01eurusd1.227370.000001.228572010.06.02 11:461.227220.000.00-0.01-0.15
765787572010.06.01 20:09buy0.01eurchf1.416500.000001.417702010.06.01 21:001.416330.000.000.00-0.15
765787672010.06.01 20:09buy0.02eurusd1.227070.000001.228272010.06.02 11:461.227220.000.00-0.020.30
765788352010.06.01 20:09buy0.01usdjpy91.1710.00091.2912010.06.01 20:3091.2500.000.000.000.87
765791282010.06.01 20:11buy0.02eurchf1.416130.000001.417332010.06.01 21:001.416500.000.000.000.64
765874692010.06.01 21:48buy0.01usdjpy91.0470.00091.1672010.06.01 22:0691.0750.000.000.000.31
765878232010.06.01 21:51buy0.02usdjpy91.0170.00091.1372010.06.01 22:0691.0730.000.000.001.23
766095322010.06.02 04:43buy0.01eurchf1.413840.000001.415042010.06.02 05:241.414350.000.000.000.45
766129522010.06.02 05:35buy0.01gbpusd1.468420.000001.469622010.06.02 06:001.468720.000.000.000.30
766130992010.06.02 05:36buy0.02gbpusd1.468050.000001.469252010.06.02 06:001.468830.000.000.001.56
766131102010.06.02 05:36buy0.04eurusd1.221640.000001.222842010.06.02 07:331.221760.000.000.000.48
766131222010.06.02 05:36sell0.01usdchf1.156930.000001.155732010.06.02 07:471.156760.000.000.000.15
766132832010.06.02 05:37buy0.04gbpusd1.467510.000001.468712010.06.02 05:411.468710.000.000.004.80
766133772010.06.02 05:37buy0.08eurusd1.221340.000001.222542010.06.02 07:321.221470.000.000.001.04
766133932010.06.02 05:37sell0.02usdchf1.157370.000001.156172010.06.02 07:451.157240.000.000.000.22
766134832010.06.02 05:38buy0.16eurusd1.221000.000001.222202010.06.02 07:271.221150.000.000.002.40
767551312010.06.03 01:04sell0.01usdchf1.156550.000001.155352010.06.03 01:131.156140.000.000.000.35
767552102010.06.03 01:05buy0.01eurusd1.222920.000001.224122010.06.03 01:121.223490.000.000.000.57
767563712010.06.03 01:31sell0.01eurusd1.223850.000001.222652010.06.03 13:091.224260.000.000.00-0.41
767566512010.06.03 01:37sell0.02eurusd1.224180.000001.222982010.06.03 13:091.224140.000.000.000.08
767566912010.06.03 01:37buy0.01usdchf1.155370.000001.156572010.06.03 12:571.155200.000.000.00-0.15
767567262010.06.03 01:37sell0.01gbpusd1.465350.000001.464152010.06.03 02:461.465550.000.000.00-0.20
767568042010.06.03 01:38sell0.04eurusd1.224480.000001.223282010.06.03 13:091.224120.000.000.001.44
767568242010.06.03 01:38sell0.02gbpusd1.465660.000001.464462010.06.03 02:461.465510.000.000.000.30
767569712010.06.03 01:41sell0.08eurusd1.224780.000001.223582010.06.03 13:091.224590.000.000.001.52
767570732010.06.03 01:43buy0.02usdchf1.155070.000001.156272010.06.03 12:571.155180.000.000.000.19
767571112010.06.03 01:43sell0.04gbpusd1.465960.000001.464762010.06.03 02:291.465800.000.000.000.64
767661372010.06.03 04:26sell0.01usdchf1.152620.000001.151422010.06.03 05:341.152500.000.000.000.10
767691282010.06.03 05:38sell0.01gbpusd1.469150.000001.467952010.06.03 05:571.468660.000.000.000.49
768749862010.06.03 19:15sell0.01usdjpy92.4650.00092.3452010.06.03 19:3892.4030.000.000.000.67
768772932010.06.03 19:40sell0.01gbpusd1.461460.000001.460262010.06.03 21:161.461350.000.000.000.11
769108352010.06.04 06:50sell0.01usdchf1.154620.000001.153422010.06.04 07:501.154510.000.000.000.10
770386232010.06.07 01:38sell0.01usdjpy91.7590.00091.6392010.06.07 01:5791.6390.000.000.001.31
770580772010.06.07 06:53sell0.01gbpusd1.444040.000001.442842010.06.07 07:281.443930.000.000.000.11
771540592010.06.07 19:44buy0.01eurusd1.194440.000001.195642010.06.07 20:201.194330.000.000.00-0.11
771540722010.06.07 19:44buy0.01eurchf1.387160.000001.388362010.06.07 20:201.387140.000.000.00-0.02
771546122010.06.07 19:46buy0.02eurchf1.386860.000001.388062010.06.07 20:201.387110.000.000.000.43
771546382010.06.07 19:47buy0.02eurusd1.194130.000001.195332010.06.07 20:201.194300.000.000.000.34
771548252010.06.07 19:48buy0.04eurusd1.193830.000001.195032010.06.07 20:201.194310.000.000.001.92
771550612010.06.07 19:49buy0.08eurusd1.193460.000001.194662010.06.07 20:201.194280.000.000.006.56
771550762010.06.07 19:49buy0.04eurchf1.386550.000001.387752010.06.07 20:201.387100.000.000.001.89
771680432010.06.07 22:25buy0.01usdjpy91.4020.00091.5222010.06.07 22:4791.4130.000.000.000.12
771875072010.06.08 04:48buy0.01usdjpy91.6900.00091.8102010.06.08 05:3391.7040.000.000.000.15
771950662010.06.08 06:35buy0.01eurusd1.195820.000001.197022010.06.08 07:301.195940.000.000.000.12
773047022010.06.08 19:33buy0.01usdjpy91.1250.00091.2452010.06.08 20:0491.1820.000.000.000.63
773049112010.06.08 19:34buy0.02usdjpy91.0950.00091.2152010.06.08 20:0491.1960.000.000.002.22
773049452010.06.08 19:34buy0.01gbpjpy131.1320.000131.2522010.06.08 19:42131.2520.000.000.001.32
773064362010.06.08 19:45sell0.01eurchf1.376750.000001.375552010.06.08 20:591.376610.000.000.000.12
773086102010.06.08 20:00sell0.02eurchf1.377050.000001.375852010.06.08 20:591.376620.000.000.000.75
773087842010.06.08 20:02sell0.04eurchf1.377350.000001.376152010.06.08 20:591.376620.000.000.002.53
773173022010.06.08 21:30sell0.01gbpusd1.440250.000001.439052010.06.09 07:291.440420.000.00-0.02-0.17
773175772010.06.08 21:31sell0.02gbpusd1.440570.000001.439372010.06.09 07:291.440300.000.00-0.040.54
773177202010.06.08 21:32sell0.01eurchf1.378460.000001.377262010.06.08 21:471.378110.000.000.000.30
773184762010.06.08 21:39sell0.04gbpusd1.441000.000001.439802010.06.09 02:441.440840.000.00-0.080.64
773185412010.06.08 21:40sell0.08gbpusd1.441300.000001.440102010.06.09 02:401.441180.000.00-0.170.96
773185822010.06.08 21:40sell0.01eurusd1.194770.000001.193572010.06.08 22:081.194310.000.000.000.46
773186252010.06.08 21:40sell0.02eurchf1.378790.000001.377592010.06.08 21:471.378090.000.000.001.22
773187842010.06.08 21:41sell0.16gbpusd1.441630.000001.440432010.06.09 02:151.441490.000.00-0.342.24
773191292010.06.08 21:44sell0.02eurusd1.195130.000001.193932010.06.08 22:081.194320.000.000.001.62
773191682010.06.08 21:44sell0.32gbpusd1.441930.000001.440732010.06.09 02:151.441810.000.00-0.673.84
773193392010.06.08 21:45sell0.64gbpusd1.442270.000001.441072010.06.09 02:151.442130.000.00-1.348.96
773195842010.06.08 21:47buy0.01usdchf1.153090.000001.154292010.06.08 23:381.152960.000.000.00-0.11
773201112010.06.08 21:51buy0.02usdchf1.152790.000001.153992010.06.08 23:381.152960.000.000.000.29
773505162010.06.09 05:22sell0.01usdjpy91.5190.00091.3992010.06.09 06:2691.4760.000.000.000.47
774616242010.06.09 19:41buy0.01eurusd1.200580.000001.201782010.06.09 19:571.201260.000.000.000.68
774627372010.06.09 19:49buy0.01gbpusd1.454060.000001.455262010.06.09 20:021.455260.000.000.001.20
774787422010.06.09 22:12sell0.01usdjpy91.1950.00091.0752010.06.10 02:5291.1840.000.00-0.020.12
774895312010.06.10 01:35buy0.01eurusd1.197790.000001.198992010.06.10 01:571.198590.000.000.000.80
775035322010.06.10 05:15buy0.01usdchf1.148330.000001.149532010.06.11 14:311.148140.000.000.00-0.17
775036462010.06.10 05:16buy0.02usdchf1.148030.000001.149232010.06.11 14:311.148550.000.000.000.91
775038682010.06.10 05:17buy0.04usdchf1.147620.000001.148822010.06.10 09:241.147760.000.000.000.49
775047972010.06.10 05:23buy0.08usdchf1.147290.000001.148492010.06.10 09:231.147420.000.000.000.91
775049732010.06.10 05:24buy0.16usdchf1.146830.000001.148032010.06.10 09:171.146940.000.000.001.53
775052392010.06.10 05:25sell0.01gbpusd1.457470.000001.456272010.06.10 07:251.457340.000.000.000.13
775052892010.06.10 05:25buy0.32usdchf1.146520.000001.147722010.06.10 09:171.146690.000.000.004.74
775054962010.06.10 05:27sell0.02gbpusd1.457800.000001.456602010.06.10 07:251.457690.000.000.000.22
775061962010.06.10 05:33sell0.16eurusd1.201360.000001.200162010.06.10 09:591.201250.000.000.001.76
775072322010.06.10 05:41sell0.32eurusd1.202520.000001.201322010.06.10 09:241.202410.000.000.003.52
775072802010.06.10 05:41sell0.04gbpusd1.459100.000001.457902010.06.10 05:471.457900.000.000.004.80
775087922010.06.10 05:53sell0.01eurchf1.378130.000001.376932010.06.10 05:561.377340.000.000.000.69
775090892010.06.10 05:56buy0.01gbpchf1.669040.000001.670242010.06.10 06:571.668860.000.000.00-0.16
775092582010.06.10 05:58buy0.02gbpchf1.668740.000001.669942010.06.10 06:571.668860.000.000.000.21
775093452010.06.10 05:59buy0.04gbpchf1.668400.000001.669602010.06.10 06:441.668510.000.000.000.38
775139022010.06.10 06:49buy0.01gbpusd1.458680.000001.459882010.06.10 07:491.458800.000.000.000.12
776090042010.06.10 19:45buy0.04usdchf1.144820.000001.146022010.06.10 20:591.144940.000.000.000.42
776091122010.06.10 19:46buy0.08usdchf1.144490.000001.145692010.06.10 20:571.144610.000.000.000.84
776092582010.06.10 19:47buy0.16usdchf1.144120.000001.145322010.06.10 20:551.144230.000.000.001.54
776092952010.06.10 19:47sell0.16eurusd1.210050.000001.208852010.06.10 20:591.209940.000.000.001.76
776094922010.06.10 19:48sell0.32eurusd1.210380.000001.209182010.06.10 20:571.210270.000.000.003.52
776094962010.06.10 19:48buy0.32usdchf1.143810.000001.145012010.06.10 20:551.143920.000.000.003.08
776095222010.06.10 19:48sell0.01gbpusd1.467950.000001.466752010.06.11 10:291.467840.000.00-0.020.11
776096272010.06.10 19:49sell0.02gbpusd1.468780.000001.467582010.06.11 10:041.468560.000.00-0.040.44
776096942010.06.10 19:49buy0.64usdchf1.143480.000001.144682010.06.10 20:511.143630.000.000.008.39
776097762010.06.10 19:49sell0.01gbpjpy134.0220.000133.9022010.06.10 20:09133.9120.000.000.001.21
776098022010.06.10 19:50sell0.64eurusd1.210700.000001.209502010.06.10 20:531.210590.000.000.007.04
776098342010.06.10 19:50sell0.04gbpusd1.469190.000001.467992010.06.11 09:591.469080.000.00-0.080.44
776098562010.06.10 19:50sell0.02gbpjpy134.0560.000133.9362010.06.10 20:09133.9360.000.000.002.63
776098722010.06.10 19:50buy1.28usdchf1.143160.000001.144362010.06.10 20:511.143500.000.000.0038.06
776100502010.06.10 19:51sell0.08gbpusd1.469570.000001.468372010.06.11 09:491.469450.000.00-0.170.96
776100552010.06.10 19:51sell0.04gbpjpy134.0940.000133.9742010.06.10 19:56133.9740.000.000.005.26
776102362010.06.10 19:52sell1.28eurusd1.211010.000001.209812010.06.10 20:521.210900.000.000.0014.08
776105522010.06.10 19:55buy0.01gbpchf1.678620.000001.679822010.06.10 20:041.679820.000.000.001.05
776106432010.06.10 19:56buy0.02gbpchf1.678260.000001.679462010.06.10 20:041.679460.000.000.002.10
776107302010.06.10 19:57buy0.04gbpchf1.677940.000001.679142010.06.10 20:041.679140.000.000.004.20
776213392010.06.10 22:14buy0.01eurchf1.385010.000001.386212010.06.10 23:111.384600.000.000.00-0.36
776216612010.06.10 22:19buy0.02eurchf1.384680.000001.385882010.06.10 23:111.384650.000.000.00-0.05
776219872010.06.10 22:23buy0.04eurchf1.384310.000001.385512010.06.10 23:121.384560.000.000.000.87
776220742010.06.10 22:24buy0.08eurchf1.384000.000001.385202010.06.10 23:121.384330.000.000.002.32
776321022010.06.11 02:44buy0.01eurchf1.385700.000001.386902010.06.11 06:431.385850.000.000.000.13
776321802010.06.11 02:45buy0.01eurusd1.212060.000001.213262010.06.11 09:061.212400.000.000.000.34
776322642010.06.11 02:47buy0.02eurusd1.211730.000001.212932010.06.11 09:061.211850.000.000.000.24
776322982010.06.11 02:47buy0.02eurchf1.385400.000001.386602010.06.11 06:301.385610.000.000.000.37
776323122010.06.11 02:47buy0.04eurusd1.211430.000001.212632010.06.11 06:481.211540.000.000.000.44
776383882010.06.11 05:10sell0.16eurusd1.211000.000001.209802010.06.11 05:271.210040.000.000.0015.36
776414122010.06.11 06:30sell0.01eurchf1.385340.000001.384142010.06.11 07:001.385160.000.000.000.15
776415312010.06.11 06:30sell0.01gbpchf1.684190.000001.682992010.06.11 06:581.683960.000.000.000.20
776424252010.06.11 06:51sell0.01usdjpy91.6620.00091.5422010.06.11 06:5991.6060.000.000.000.61
778425672010.06.14 19:15buy0.01eurusd1.223910.000001.225112010.06.14 19:441.224500.000.000.000.59
778482862010.06.14 20:05buy0.01usdjpy91.6970.00091.8172010.06.15 02:4591.6770.000.000.00-0.22
778485132010.06.14 20:07buy0.02usdjpy91.6660.00091.7862010.06.15 02:4591.6770.000.000.000.24
778488652010.06.14 20:10buy0.04usdjpy91.6360.00091.7562010.06.14 23:3291.6460.000.000.000.44
778739112010.06.15 04:23buy0.01usdchf1.140980.000001.142182010.06.15 05:121.140810.000.000.00-0.15
778739422010.06.15 04:24buy0.02usdchf1.140680.000001.141882010.06.15 05:121.140810.000.000.000.23
778773392010.06.15 05:42sell0.01gbpchf1.684730.000001.683532010.06.15 05:461.683530.000.000.001.05
778805212010.06.15 06:39buy0.01eurusd1.221310.000001.222512010.06.15 07:381.221410.000.000.000.10
778810212010.06.15 06:49buy0.02eurusd1.221010.000001.222212010.06.15 07:271.221210.000.000.000.40
778810502010.06.15 06:49buy0.01gbpusd1.473730.000001.474932010.06.15 07:251.473890.000.000.000.16
778811122010.06.15 06:50buy0.04eurusd1.220700.000001.221902010.06.15 07:271.220840.000.000.000.56
778811642010.06.15 06:50buy0.02gbpusd1.473400.000001.474602010.06.15 07:251.473890.000.000.000.98
778812302010.06.15 06:50sell0.01usdchf1.141100.000001.139902010.06.15 07:301.140950.000.000.000.13
778812632010.06.15 06:51buy0.08eurusd1.220280.000001.221482010.06.15 07:271.220870.000.000.004.72
779745612010.06.15 19:46sell0.01usdchf1.131620.000001.130422010.06.16 04:521.131500.000.00-0.010.11
779745762010.06.15 19:46sell0.01eurchf1.397510.000001.396312010.06.15 20:251.397370.000.000.000.13
779748282010.06.15 19:49sell0.02usdchf1.131940.000001.130742010.06.16 04:411.131820.000.00-0.020.21
779750632010.06.15 19:52sell0.04usdchf1.132260.000001.131062010.06.15 20:341.132100.000.000.000.57
779772652010.06.15 20:11sell0.01gbpusd1.482620.000001.481422010.06.15 20:401.481920.000.000.000.70
779835112010.06.15 21:42sell0.16eurusd1.234310.000001.233112010.06.15 22:201.233950.000.000.005.76
779932142010.06.16 01:41buy0.01usdchf1.133260.000001.134462010.06.16 01:521.133610.000.000.000.31
779932272010.06.16 01:41sell0.01gbpusd1.480520.000001.479322010.06.16 01:531.479690.000.000.000.83
779932522010.06.16 01:41sell0.16eurusd1.232120.000001.230922010.06.16 01:561.231460.000.000.0010.56
779933542010.06.16 01:44buy0.02usdchf1.132940.000001.134142010.06.16 01:521.133650.000.000.001.25
779953192010.06.16 02:36sell0.01gbpchf1.678690.000001.677492010.06.16 02:541.678100.000.000.000.52
779953342010.06.16 02:36sell0.01gbpusd1.481450.000001.480252010.06.16 02:431.480300.000.000.001.15
779998572010.06.16 04:41buy0.01gbpchf1.676330.000001.677532010.06.16 11:501.676440.000.000.000.10
779998682010.06.16 04:41buy0.02eurchf1.393650.000001.394852010.06.16 07:131.393790.000.000.000.24
779998782010.06.16 04:41buy0.01usdchf1.132170.000001.133372010.06.16 10:021.131920.000.000.00-0.22
779999552010.06.16 04:42buy0.02gbpchf1.675160.000001.676362010.06.16 11:391.675320.000.000.000.28
780006582010.06.16 04:52buy0.02usdchf1.131750.000001.132952010.06.16 10:021.131980.000.000.000.41
780007192010.06.16 04:52buy0.04gbpchf1.674860.000001.676062010.06.16 06:251.674990.000.000.000.46
780007572010.06.16 04:53buy0.04usdchf1.131240.000001.132442010.06.16 06:291.131360.000.000.000.42
780007832010.06.16 04:53buy0.08gbpchf1.674560.000001.675762010.06.16 06:251.674700.000.000.000.99
780008162010.06.16 04:54buy0.04eurchf1.393310.000001.394512010.06.16 07:071.393430.000.000.000.42
780030822010.06.16 05:40sell0.01gbpusd1.480950.000001.479752010.06.16 06:121.480910.000.000.000.04
780032692010.06.16 05:42sell0.02gbpusd1.481250.000001.480052010.06.16 06:121.480800.000.000.000.90
780042002010.06.16 05:56sell0.01usdjpy91.5250.00091.4052010.06.16 06:3891.4950.000.000.000.33
781061842010.06.16 19:46sell0.01eurchf1.387650.000001.386452010.06.17 03:301.387530.000.00-0.050.11
781063472010.06.16 19:48sell0.02eurchf1.387960.000001.386762010.06.17 03:271.387850.000.00-0.100.19
781065982010.06.16 19:51sell0.04eurchf1.388260.000001.387062010.06.17 03:141.388110.000.00-0.190.53
781078082010.06.16 20:02sell0.01usdjpy91.4250.00091.3052010.06.16 20:2491.3940.000.000.000.34
781080302010.06.16 20:04sell0.08eurchf1.389420.000001.388222010.06.16 20:401.389290.000.000.000.92
781199602010.06.16 22:01buy0.01gbpusd1.474420.000001.475622010.06.17 10:371.474260.000.00-0.01-0.16
781202322010.06.16 22:03buy0.04gbpchf1.666170.000001.667372010.06.16 22:461.666410.000.000.000.85
781202412010.06.16 22:03buy0.02gbpusd1.474090.000001.475292010.06.17 10:371.474260.000.00-0.010.34
781203332010.06.16 22:04buy0.08gbpchf1.665860.000001.667062010.06.16 22:461.666060.000.000.001.41
781203532010.06.16 22:04buy0.04gbpusd1.473710.000001.474912010.06.16 22:081.474910.000.000.004.80
781235712010.06.16 22:46sell0.08eurchf1.392390.000001.391192010.06.16 23:201.392240.000.000.001.06
781505782010.06.17 05:37buy0.01usdjpy91.2030.00091.3232010.06.17 06:1191.2450.000.000.000.46
781509932010.06.17 05:43buy0.01eurusd1.226780.000001.227982010.06.17 06:111.227250.000.000.000.47
781510452010.06.17 05:43buy0.02eurchf1.387860.000001.389062010.06.17 08:041.387990.000.000.000.23
781517752010.06.17 05:52buy0.02eurusd1.226410.000001.227612010.06.17 06:111.227260.000.000.001.70
781561722010.06.17 06:38buy0.04gbpusd1.468950.000001.470152010.06.17 06:501.469990.000.000.004.16
782662442010.06.17 19:35buy0.01usdchf1.112620.000001.113822010.06.17 20:431.112730.000.000.000.10
782666062010.06.17 19:38sell0.16eurusd1.237260.000001.236062010.06.17 21:021.237150.000.000.001.76
782669242010.06.17 19:41sell0.32eurusd1.237560.000001.236362010.06.17 21:021.237370.000.000.006.08
782669452010.06.17 19:42buy0.02usdchf1.112230.000001.113432010.06.17 20:281.112340.000.000.000.20
782670942010.06.17 19:42sell0.01gbpusd1.481050.000001.479852010.06.17 20:441.480920.000.000.000.13
782671722010.06.17 19:43sell0.64eurusd1.237860.000001.236662010.06.17 20:451.237690.000.000.0010.88
782677932010.06.17 19:48buy0.04usdchf1.111680.000001.112882010.06.17 20:181.111790.000.000.000.40
782678552010.06.17 19:48sell1.28eurusd1.238180.000001.236982010.06.17 20:441.238060.000.000.0015.36
782678722010.06.17 19:48sell0.02gbpusd1.481510.000001.480312010.06.17 20:351.481410.000.000.000.20
782679912010.06.17 19:49buy0.08usdchf1.111320.000001.112522010.06.17 20:161.111590.000.000.001.94
782709112010.06.17 20:10sell0.01eurchf1.377570.000001.376372010.06.17 20:401.377230.000.000.000.31
782928242010.06.18 02:35buy0.01eurusd1.238040.000001.239242010.06.18 03:081.238500.000.000.000.46
783034502010.06.18 05:40buy0.01usdchf1.110980.000001.112182010.06.18 06:531.111110.000.000.000.12
783073442010.06.18 06:30sell0.01gbpusd1.484230.000001.483032010.06.18 06:421.483630.000.000.000.60
783079082010.06.18 06:38buy0.01usdjpy90.8270.00090.9472010.06.18 07:1190.8070.000.000.00-0.22
783082212010.06.18 06:42buy0.02usdjpy90.7950.00090.9152010.06.18 07:1190.8050.000.000.000.22
783091122010.06.18 06:53buy0.01eurusd1.240210.000001.241412010.06.18 08:001.240330.000.000.000.12
784361192010.06.21 05:56buy0.01eurusd1.242350.000001.243552010.06.21 06:511.243250.000.000.000.90
784362762010.06.21 05:58buy0.02eurusd1.242030.000001.243232010.06.21 06:511.243230.000.000.002.40
784363502010.06.21 05:58buy0.04eurusd1.241700.000001.242902010.06.21 06:231.242900.000.000.004.80
784364362010.06.21 05:59buy0.08eurusd1.241390.000001.242592010.06.21 06:211.242590.000.000.009.60
785415952010.06.21 19:39buy0.02eurchf1.368590.000001.369792010.06.21 19:501.369380.000.000.001.42
785427032010.06.21 19:45buy0.01gbpusd1.476370.000001.477572010.06.21 19:571.477010.000.000.000.64
785427302010.06.21 19:45buy0.04gbpchf1.640710.000001.641912010.06.21 20:081.641740.000.000.003.71
785432622010.06.21 19:47buy0.02gbpusd1.476060.000001.477262010.06.21 19:571.476980.000.000.001.84
785433272010.06.21 19:47buy0.08gbpchf1.640360.000001.641562010.06.21 19:571.641560.000.000.008.63
785433582010.06.21 19:48buy0.04gbpusd1.475510.000001.476712010.06.21 19:521.476710.000.000.004.80
785466632010.06.21 20:12sell0.16eurusd1.233400.000001.232202010.06.21 20:491.232200.000.000.0019.20
785605932010.06.21 22:01sell0.01usdjpy91.0440.00090.9242010.06.21 23:0891.0330.000.000.000.12
785708522010.06.22 01:36buy0.01usdchf1.108850.000001.110052010.06.22 01:491.109080.000.000.000.21
785709282010.06.22 01:39buy0.02usdchf1.108550.000001.109752010.06.22 01:491.109080.000.000.000.96
785726132010.06.22 02:30buy0.01eurusd1.231070.000001.232272010.06.22 02:381.231930.000.000.000.86
785865362010.06.22 06:42buy0.01eurusd1.229870.000001.231072010.06.22 06:581.230530.000.000.000.66
786737362010.06.22 20:10buy0.01gbpusd1.483490.000001.484692010.06.22 20:131.484410.000.000.000.92
786847462010.06.22 21:54buy0.01usdjpy90.4050.00090.5252010.06.22 22:0690.4440.000.000.000.43
786850952010.06.22 21:57buy0.02usdjpy90.3750.00090.4952010.06.22 22:0690.4460.000.000.001.57
786877452010.06.22 22:42sell0.01usdjpy90.5480.00090.4282010.06.22 23:2090.5500.000.000.00-0.02
786878652010.06.22 22:45sell0.02usdjpy90.5790.00090.4592010.06.22 23:2090.5500.000.000.000.64
787037862010.06.23 04:43sell0.01gbpusd1.482910.000001.481712010.06.23 05:061.482660.000.000.000.25
788168842010.06.24 01:38buy0.01eurusd1.230380.000001.231582010.06.24 02:001.230800.000.000.000.42
788169642010.06.24 01:40buy0.02eurusd1.230070.000001.231272010.06.24 02:001.230770.000.000.001.40
788170622010.06.24 01:42sell0.01usdchf1.106230.000001.105032010.06.24 02:001.105640.000.000.000.53
788171382010.06.24 01:44buy0.01gbpusd1.495560.000001.496762010.06.24 01:481.496440.000.000.000.88
788272892010.06.24 06:31buy0.01eurusd1.233470.000001.234672010.06.24 07:341.233600.000.000.000.13
788274402010.06.24 06:33buy0.02eurusd1.233150.000001.234352010.06.24 07:271.233330.000.000.000.36
789068372010.06.24 19:35sell0.01usdjpy89.5240.00089.4042010.06.24 20:3189.6500.000.000.00-1.41
789081652010.06.24 19:54sell0.02usdjpy89.6400.00089.5202010.06.24 20:3189.6490.000.000.00-0.20
789086002010.06.24 19:57sell0.01gbpjpy134.1490.000134.0292010.06.24 20:04134.0290.000.000.001.34
789086062010.06.24 19:57sell0.04usdjpy89.6910.00089.5712010.06.24 20:3189.6430.000.000.002.14
789191512010.06.24 22:46sell0.01usdjpy89.6250.00089.5052010.06.24 23:1289.5590.000.000.000.74
789259592010.06.25 02:30buy0.01eurusd1.231570.000001.232772010.06.25 03:121.231680.000.000.000.11
789261012010.06.25 02:33buy0.02eurusd1.231220.000001.232422010.06.25 03:071.231340.000.000.000.24
789261412010.06.25 02:34sell0.01usdchf1.103960.000001.102762010.06.25 03:041.103840.000.000.000.11
789261542010.06.25 02:34buy0.04eurusd1.230810.000001.232012010.06.25 03:031.231100.000.000.001.16
789265612010.06.25 02:44buy0.08eurusd1.230480.000001.231682010.06.25 03:041.231060.000.000.004.64
789266902010.06.25 02:45buy0.02eurchf1.358650.000001.359852010.06.25 02:551.359130.000.000.000.86
789338022010.06.25 05:46buy0.01eurusd1.231940.000001.233142010.06.25 05:521.232620.000.000.000.68
789339282010.06.25 05:47buy0.02eurusd1.231640.000001.232842010.06.25 05:521.232620.000.000.001.96
789373492010.06.25 06:40buy0.01eurusd1.231040.000001.232242010.06.25 06:591.231170.000.000.000.13
789373672010.06.25 06:40buy0.01gbpjpy133.6470.000133.7672010.06.25 06:51133.7120.000.000.000.73
789373782010.06.25 06:41buy0.01gbpusd1.494410.000001.495612010.06.25 07:051.494930.000.000.000.52
789374642010.06.25 06:41buy0.02eurusd1.230740.000001.231942010.06.25 06:591.231170.000.000.000.86
789375182010.06.25 06:41buy0.02gbpusd1.494110.000001.495312010.06.25 07:051.494990.000.000.001.76
789375242010.06.25 06:41sell0.01usdchf1.101950.000001.100752010.06.25 07:121.101720.000.000.000.21
790583722010.06.28 05:16buy0.01gbpusd1.505260.000001.506462010.06.28 06:471.505070.000.000.00-0.19
790584142010.06.28 05:17buy0.02gbpusd1.504940.000001.506142010.06.28 06:471.505070.000.000.000.26
790586742010.06.28 05:24sell0.01eurchf1.353020.000001.351822010.06.28 05:471.352900.000.000.000.11
791599462010.06.28 19:36sell0.01gbpusd1.509400.000001.508202010.06.29 04:391.509270.000.00-0.020.13
791600412010.06.28 19:37sell0.02gbpusd1.510090.000001.508892010.06.28 23:031.509970.000.000.000.24
791603302010.06.28 19:39sell0.04gbpusd1.510430.000001.509232010.06.28 22:371.510270.000.000.000.64
791611712010.06.28 19:47sell0.08gbpusd1.510730.000001.509532010.06.28 20:021.509530.000.000.009.60
791615232010.06.28 19:49sell0.16gbpusd1.511040.000001.509842010.06.28 20:001.509840.000.000.0019.20
791722382010.06.28 21:51buy0.01eurusd1.227530.000001.228732010.06.28 22:451.227670.000.000.000.14
791724182010.06.28 21:52buy0.02eurusd1.227200.000001.228402010.06.28 22:381.227430.000.000.000.46
791866522010.06.29 04:23sell0.01usdchf1.087690.000001.086492010.06.29 04:501.087760.000.000.00-0.06
791870842010.06.29 04:31buy0.01eurusd1.227810.000001.229012010.06.30 11:561.227930.000.00-0.010.12
791871032010.06.29 04:31sell0.02usdchf1.088120.000001.086922010.06.29 04:501.087790.000.000.000.61
791871152010.06.29 04:31buy0.01gbpusd1.510400.000001.511602010.06.29 05:051.510360.000.000.00-0.04
791872352010.06.29 04:34buy0.02gbpusd1.510100.000001.511302010.06.29 05:051.510360.000.000.000.52
791875042010.06.29 04:38buy0.02eurusd1.227500.000001.228702010.06.29 05:021.227660.000.000.000.32
791875152010.06.29 04:38buy0.04gbpusd1.509770.000001.510972010.06.29 05:051.510310.000.000.002.16
791877392010.06.29 04:39buy0.08gbpusd1.509470.000001.510672010.06.29 05:051.510310.000.000.006.72
791877522010.06.29 04:39buy0.04eurusd1.227190.000001.228392010.06.29 05:021.227680.000.000.001.96
791878632010.06.29 04:40buy0.08eurusd1.226860.000001.228062010.06.29 05:021.227730.000.000.006.96
791884292010.06.29 04:48buy0.02eurchf1.334740.000001.335942010.06.29 05:021.335400.000.000.001.21
791902572010.06.29 05:20buy0.02eurchf1.334160.000001.335362010.07.01 17:311.334580.000.000.010.79
791903062010.06.29 05:21buy0.04eurchf1.333840.000001.335042010.07.01 17:311.334080.000.000.010.90
791922492010.06.29 05:49sell0.01gbpusd1.509810.000001.508612010.06.29 05:581.508720.000.000.001.09
791957752010.06.29 06:49buy0.01usdchf1.085960.000001.087162010.06.29 07:061.085980.000.000.000.02
791960902010.06.29 06:53buy0.02usdchf1.085620.000001.086822010.06.29 07:061.086010.000.000.000.72
792926662010.06.29 19:39buy0.02eurusd1.219090.000001.220292010.06.29 19:571.220020.000.000.001.86
793014032010.06.29 21:31buy0.01gbpusd1.506280.000001.507482010.06.29 21:531.507030.000.000.000.75
793041882010.06.29 22:04sell0.01usdchf1.081320.000001.080122010.06.29 23:101.081530.000.000.00-0.19
793044492010.06.29 22:09sell0.02usdchf1.081650.000001.080452010.06.29 23:101.081520.000.000.000.24
793151612010.06.30 01:05sell0.01gbpusd1.505760.000001.504562010.06.30 01:311.505110.000.000.000.65
793219042010.06.30 02:31buy0.02eurusd1.216910.000001.218112010.06.30 02:361.218000.000.000.002.18
793219132010.06.30 02:31buy0.01gbpusd1.503310.000001.504512010.06.30 03:061.503930.000.000.000.62
793308002010.06.30 04:15sell0.01usdjpy88.6020.00088.4822010.06.30 04:4488.5450.000.000.000.64
793329472010.06.30 04:42sell0.01usdchf1.082970.000001.081772010.06.30 05:071.082590.000.000.000.35
793338822010.06.30 04:53sell0.02usdchf1.083480.000001.082282010.06.30 05:071.082590.000.000.001.64
794563192010.06.30 20:06buy0.16usdjpy88.5380.00088.6582010.07.01 01:5788.5480.000.00-0.051.81
794689712010.06.30 22:21sell0.01usdjpy88.4580.00088.3382010.06.30 23:0188.4320.000.000.000.29
794861462010.07.01 04:57sell0.01gbpusd1.493430.000001.492232010.07.01 05:391.492720.000.000.000.71
794907312010.07.01 06:30sell0.01gbpjpy131.8980.000131.7782010.07.01 06:40131.7780.000.000.001.36
794907802010.07.01 06:30sell0.01gbpusd1.495290.000001.494092010.07.01 06:401.494380.000.000.000.91
794909762010.07.01 06:32sell0.01usdjpy88.2400.00088.1202010.07.01 12:3688.2280.000.000.000.14
795915172010.07.01 19:23sell0.16eurusd1.247560.000001.246362010.07.01 20:311.247450.000.000.001.76
796033562010.07.01 21:41sell0.16eurusd1.251590.000001.250392010.07.01 23:351.251450.000.000.002.24
796033812010.07.01 21:41sell0.01gbpusd1.517700.000001.516502010.07.01 22:031.517340.000.000.000.36
796044072010.07.01 21:47sell0.32eurusd1.252150.000001.250952010.07.01 22:281.252040.000.000.003.52
796045582010.07.01 21:47sell0.01gbpjpy132.9640.000132.8442010.07.01 22:23132.9500.000.000.000.16
796045932010.07.01 21:47sell0.01eurchf1.329150.000001.327952010.07.01 21:491.327950.000.000.001.14
796046162010.07.01 21:47sell0.02gbpusd1.518670.000001.517472010.07.01 22:011.517470.000.000.002.40
796047202010.07.01 21:48sell0.64eurusd1.253390.000001.252192010.07.01 21:561.252190.000.000.0076.80
796051152010.07.01 21:49buy0.01usdchf1.059330.000001.060532010.07.01 22:121.059260.000.000.00-0.07
796052992010.07.01 21:50buy0.02usdchf1.058190.000001.059392010.07.01 22:121.059260.000.000.002.02
796087822010.07.01 22:29sell0.01usdchf1.060480.000001.059282010.07.01 22:441.059280.000.000.001.13
796210042010.07.02 02:30sell0.01gbpusd1.518990.000001.517792010.07.02 02:481.518530.000.000.000.46
  0.00 0.00 -3.47 657.25
Closed P/L: 653.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
779998532010.06.16 04:41buy0.01eurchf1.394860.000001.39606 1.335900.000.000.00-55.36
775038952010.06.10 05:17sell0.01eurusd1.199550.000001.19835 1.254250.000.00-0.22-54.70
775048812010.06.10 05:23sell0.02eurusd1.200110.000001.19891 1.254250.000.00-0.44-108.28
775049442010.06.10 05:24sell0.04eurusd1.200470.000001.19927 1.254250.000.00-0.88-215.12
775052642010.06.10 05:25sell0.08eurusd1.200790.000001.19959 1.254250.000.00-1.76-427.68
781199262010.06.16 22:01buy0.01gbpchf1.667060.000001.66826 1.617210.000.000.15-46.80
781201102010.06.16 22:02buy0.02gbpchf1.666750.000001.66795 1.617210.000.000.22-93.02
791873732010.06.29 04:35buy0.01gbpjpy134.7110.000134.831 133.1100.000.000.01-18.26
791875422010.06.29 04:38buy0.02gbpjpy134.6670.000134.787 133.1100.000.000.04-35.51
791876692010.06.29 04:39buy0.04gbpjpy134.6330.000134.753 133.1100.000.000.06-69.48
791878172010.06.29 04:40buy0.08gbpjpy134.4630.000134.583 133.1100.000.000.14-123.45
791873682010.06.29 04:35buy0.01usdjpy89.2120.00089.332 87.6780.000.000.00-17.50
791875592010.06.29 04:38buy0.02usdjpy89.1750.00089.295 87.6780.000.00-0.01-34.15
791877442010.06.29 04:39buy0.04usdjpy89.1410.00089.261 87.6780.000.00-0.01-66.74
791878812010.06.29 04:40buy0.08usdjpy89.1050.00089.225 87.6780.000.00-0.05-130.20
  0.00 0.00 -2.75 -1 496.25
 Floating P/L: -1 499.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 653.78 Floating P/L: -1 499.00 Margin: 122.60
Balance: 5 653.78 Equity: 4 154.78 Free Margin: 4 032.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 667.54 Gross Loss: 13.76 Total Net Profit: 653.78
Profit Factor: 48.51 Expected Payoff: 2.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 7.98 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (7.98)
 
Total Trades: 315 Short Positions (won %): 141 (92.20%) Long Positions (won %): 174 (89.66%)
Profit Trades (% of total): 286 (90.79%) Loss trades (% of total): 29 (9.21%)
Largest profit trade: 76.80 loss trade: -7.98
Average profit trade: 2.33 loss trade: -0.47
Maximum consecutive wins ($): 29 (34.20) consecutive losses ($): 2 (-0.13)
Maximal consecutive profit (count): 108.81 (26) consecutive loss (count): -7.98 (1)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 1