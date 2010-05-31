Alpari NZ Limited

Account: 2415192 Name: pol159moderate_001 Currency: USD 2010 July 2, 20:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198962010.05.31 05:21buy0.10gbpchf1.671371.666870.000002010.05.31 05:431.671860.000.000.004.24
763199002010.05.31 05:21buy0.10gbpusd1.446961.442460.000002010.05.31 05:431.448380.000.000.0014.20
763199042010.05.31 05:22buy0.10gbpjpy132.217131.7670.0002010.05.31 05:43132.3750.000.000.0017.28
763199782010.05.31 05:23buy0.20gbpchf1.670471.665970.000002010.05.31 05:431.671870.000.000.0024.25
763252492010.05.31 06:54sell0.01usdjpy91.4560.0000.0002010.05.31 08:3391.4460.000.000.000.11
764055942010.05.31 21:39buy0.01gbpusd1.453340.000001.455742010.05.31 22:061.454150.000.000.000.81
764073202010.05.31 22:16sell0.01usdjpy91.2620.00091.0222010.05.31 22:4391.2360.000.000.000.28
764073352010.05.31 22:16sell0.01gbpjpy132.7480.000132.5082010.05.31 22:29132.6160.000.000.001.45
764205832010.06.01 01:42buy0.01usdchf1.154990.000001.157392010.06.01 01:591.155740.000.000.000.65
764270122010.06.01 02:42buy0.01gbpusd1.447480.000001.449882010.06.01 02:591.448130.000.000.000.65
764363672010.06.01 04:17sell0.01eurchf1.418670.000001.416272010.06.01 04:231.417480.000.000.001.03
764475932010.06.01 06:44sell0.01eurusd1.227220.000001.224822010.06.01 08:131.227100.000.000.000.12
764485442010.06.01 06:52sell0.01usdjpy91.1350.00090.8952010.06.01 08:5791.1250.000.000.000.11
765730752010.06.01 19:19sell0.01eurusd1.229200.000001.226802010.06.01 19:521.229350.000.000.00-0.15
765733302010.06.01 19:21sell0.01usdjpy91.2500.00091.0102010.06.01 19:5791.2400.000.000.000.11
765742912010.06.01 19:30sell0.02eurusd1.230220.000001.227822010.06.01 19:521.229340.000.000.001.76
765748252010.06.01 19:36buy0.01gbpchf1.692080.000001.694482010.06.01 19:591.693250.000.000.001.02
765751122010.06.01 19:38sell0.04eurusd1.231120.000001.228722010.06.01 19:521.229360.000.000.007.04
765756122010.06.01 19:43buy0.02gbpchf1.691160.000001.693562010.06.01 19:591.693220.000.000.003.57
765786392010.06.01 20:08buy0.01eurusd1.227400.000001.229802010.06.03 02:571.227560.000.00-0.060.16
765787602010.06.01 20:09buy0.01eurchf1.416500.000001.418902010.06.01 21:051.416610.000.000.000.10
765788382010.06.01 20:09buy0.01usdjpy91.1710.00091.4112010.06.01 20:3091.2500.000.000.000.87
765878212010.06.01 21:51buy0.01usdjpy91.0180.00091.2582010.06.01 22:0691.0750.000.000.000.63
766095332010.06.02 04:43buy0.01eurchf1.413840.000001.416242010.06.02 05:241.414350.000.000.000.45
766129592010.06.02 05:35buy0.01gbpusd1.468420.000001.470822010.06.02 06:001.468720.000.000.000.30
766131012010.06.02 05:36sell0.01usdchf1.156700.000001.154302010.06.02 07:491.156560.000.000.000.12
766131122010.06.02 05:36buy0.02eurusd1.221640.000001.224042010.06.02 07:321.221750.000.000.000.22
766131552010.06.02 05:36buy0.02gbpusd1.467480.000001.469882010.06.02 06:001.468830.000.000.002.70
766137222010.06.02 05:40sell0.02usdchf1.157600.000001.155202010.06.02 07:331.157400.000.000.000.35
767551272010.06.03 01:04sell0.01usdchf1.156540.000001.154142010.06.03 01:131.156140.000.000.000.35
767552052010.06.03 01:05buy0.02eurusd1.222850.000001.225252010.06.03 01:121.223440.000.000.001.18
767563722010.06.03 01:31sell0.01eurusd1.223850.000001.221452010.06.03 13:311.223720.000.000.000.13
767566932010.06.03 01:37buy0.01usdchf1.155370.000001.157772010.06.03 12:591.155490.000.000.000.10
767567252010.06.03 01:37sell0.01gbpusd1.465330.000001.462932010.06.03 15:071.465200.000.000.000.13
767569682010.06.03 01:41sell0.02eurusd1.224760.000001.222362010.06.03 13:091.224590.000.000.000.34
767661392010.06.03 04:26sell0.01usdchf1.152620.000001.150222010.06.03 05:341.152500.000.000.000.10
767691292010.06.03 05:38sell0.02gbpusd1.469150.000001.466752010.06.03 05:571.468660.000.000.000.98
768749882010.06.03 19:15sell0.01usdjpy92.4650.00092.2252010.06.03 19:3892.4030.000.000.000.67
768772892010.06.03 19:40sell0.01gbpusd1.461430.000001.459032010.06.03 21:161.461300.000.000.000.13
769108342010.06.04 06:50sell0.01usdchf1.154620.000001.152222010.06.04 07:501.154510.000.000.000.10
770386252010.06.07 01:38sell0.01usdjpy91.7590.00091.5192010.06.07 02:0891.5900.000.000.001.85
770580762010.06.07 06:53sell0.01gbpusd1.444040.000001.441642010.06.07 07:281.443930.000.000.000.11
771540602010.06.07 19:44buy0.01eurusd1.194440.000001.196842010.06.07 20:201.194180.000.000.00-0.26
771540742010.06.07 19:44buy0.01eurchf1.387160.000001.389562010.06.07 20:301.387310.000.000.000.13
771549952010.06.07 19:49buy0.02eurusd1.193540.000001.195942010.06.07 20:201.194330.000.000.001.58
771680392010.06.07 22:25buy0.01usdjpy91.4020.00091.6422010.06.07 22:4791.4130.000.000.000.12
771875082010.06.08 04:48buy0.01usdjpy91.6900.00091.9302010.06.08 05:3391.7040.000.000.000.15
771950682010.06.08 06:35buy0.01eurusd1.195820.000001.198222010.06.08 07:301.195940.000.000.000.12
773047032010.06.08 19:33buy0.01usdjpy91.1250.00091.3652010.06.08 20:0491.1820.000.000.000.63
773049542010.06.08 19:34buy0.01gbpjpy131.1320.000131.3722010.06.08 19:46131.3720.000.000.002.64
773064372010.06.08 19:45sell0.01eurchf1.376750.000001.374352010.06.08 20:591.376610.000.000.000.12
773173002010.06.08 21:30sell0.01gbpusd1.440250.000001.437852010.06.09 07:321.440050.000.00-0.020.20
773177172010.06.08 21:32sell0.01eurchf1.378460.000001.376062010.06.08 21:471.378090.000.000.000.32
773184822010.06.08 21:39sell0.02gbpusd1.441170.000001.438772010.06.09 02:441.440950.000.00-0.040.44
773185862010.06.08 21:40sell0.01eurusd1.194770.000001.192372010.06.08 22:081.194310.000.000.000.46
773191832010.06.08 21:44sell0.04gbpusd1.442070.000001.439672010.06.09 02:151.441880.000.00-0.080.76
773195852010.06.08 21:47buy0.01usdchf1.153090.000001.155492010.06.08 23:571.153240.000.000.000.13
773505152010.06.09 05:22sell0.01usdjpy91.5190.00091.2792010.06.09 06:2691.4760.000.000.000.47
774616292010.06.09 19:41buy0.01eurusd1.200580.000001.202982010.06.09 19:581.201260.000.000.000.68
774627412010.06.09 19:49buy0.01gbpusd1.454040.000001.456442010.06.09 20:021.455220.000.000.001.18
774787432010.06.09 22:12sell0.01usdjpy91.1950.00090.9552010.06.10 02:5291.1840.000.00-0.020.12
774891762010.06.10 01:31buy0.01gbpjpy132.5980.000132.8382010.06.10 01:47132.6910.000.000.001.02
774892092010.06.10 01:31buy0.01usdjpy91.2510.00091.4912010.06.10 01:5691.2830.000.000.000.35
774895222010.06.10 01:35buy0.01eurusd1.197780.000001.200182010.06.10 01:571.198590.000.000.000.81
775035332010.06.10 05:15buy0.01usdchf1.148330.000001.150732010.06.10 20:511.143500.000.000.00-4.22
775042592010.06.10 05:19buy0.02usdchf1.147390.000001.149792010.06.10 09:231.147500.000.000.000.19
775052432010.06.10 05:25sell0.01gbpusd1.457470.000001.455072010.06.10 05:581.458000.000.000.00-0.53
775054572010.06.10 05:27buy0.04usdchf1.146490.000001.148892010.06.10 09:171.146620.000.000.000.45
775061972010.06.10 05:33sell0.04eurusd1.201360.000001.198962010.06.10 09:591.201220.000.000.000.56
775072082010.06.10 05:41sell0.08eurusd1.202390.000001.199992010.06.10 09:521.202260.000.000.001.04
775072762010.06.10 05:41sell0.02gbpusd1.458990.000001.456592010.06.10 05:581.457960.000.000.002.06
775087892010.06.10 05:53sell0.01eurchf1.378130.000001.375732010.06.10 05:561.377340.000.000.000.69
775090842010.06.10 05:56buy0.01gbpchf1.669210.000001.671612010.06.10 07:511.669350.000.000.000.12
775139032010.06.10 06:49buy0.01gbpusd1.458680.000001.461082010.06.10 07:491.458800.000.000.000.12
776089302010.06.10 19:44buy0.02usdchf1.144910.000001.147312010.06.10 20:511.143530.000.000.00-2.41
776091582010.06.10 19:46sell0.04eurusd1.209890.000001.207492010.06.10 20:591.209780.000.000.000.44
776092992010.06.10 19:47buy0.04usdchf1.144010.000001.146412010.06.10 20:511.143530.000.000.00-1.68
776095162010.06.10 19:48sell0.01gbpusd1.467940.000001.465542010.06.11 10:291.467730.000.00-0.020.21
776096712010.06.10 19:49sell0.02gbpusd1.468840.000001.466442010.06.11 10:041.468710.000.00-0.040.26
776097012010.06.10 19:49buy0.08usdchf1.143060.000001.145462010.06.10 20:511.143530.000.000.003.29
776097742010.06.10 19:49sell0.01gbpjpy134.0220.000133.7822010.06.10 20:09133.9120.000.000.001.21
776101722010.06.10 19:51sell0.08eurusd1.210850.000001.208452010.06.10 20:551.210720.000.000.001.04
776105572010.06.10 19:55buy0.01gbpchf1.678620.000001.681022010.06.10 20:341.680660.000.000.001.78
776105642010.06.10 19:55buy0.16usdchf1.142150.000001.144552010.06.10 20:511.143530.000.000.0019.31
776213402010.06.10 22:14buy0.01eurchf1.385010.000001.387412010.06.10 23:111.384600.000.000.00-0.36
776220732010.06.10 22:24buy0.02eurchf1.384110.000001.386512010.06.10 23:111.384650.000.000.000.95
776321032010.06.11 02:44buy0.01eurchf1.385690.000001.388092010.06.11 06:431.385850.000.000.000.14
776321782010.06.11 02:45buy0.01eurusd1.212060.000001.214462010.06.11 09:061.212270.000.000.000.21
776383822010.06.11 05:10sell0.04eurusd1.211000.000001.208602010.06.11 05:261.210050.000.000.003.80
776414202010.06.11 06:30sell0.01eurchf1.385340.000001.382942010.06.11 07:001.385160.000.000.000.16
776415302010.06.11 06:30sell0.01gbpchf1.684190.000001.681792010.06.11 06:581.683960.000.000.000.20
776424242010.06.11 06:51sell0.01usdjpy91.6620.00091.4222010.06.11 06:5991.6060.000.000.000.61
778425692010.06.14 19:15buy0.01eurusd1.223910.000001.226312010.06.14 19:441.224500.000.000.000.59
778482882010.06.14 20:05buy0.01usdjpy91.6970.00091.9372010.06.16 08:4891.7080.000.000.000.12
778739122010.06.15 04:23buy0.01usdchf1.140980.000001.143382010.06.15 05:321.141100.000.000.000.11
778773382010.06.15 05:42sell0.01gbpchf1.684730.000001.682332010.06.15 05:481.682850.000.000.001.65
778805222010.06.15 06:39buy0.01eurusd1.221310.000001.223712010.06.15 07:381.221410.000.000.000.10
778810572010.06.15 06:49buy0.01gbpusd1.473730.000001.476132010.06.15 07:251.473890.000.000.000.16
778811922010.06.15 06:50buy0.02eurusd1.220410.000001.222812010.06.15 07:271.220840.000.000.000.86
778812312010.06.15 06:50sell0.01usdchf1.141100.000001.138702010.06.15 07:301.140950.000.000.000.13
779745652010.06.15 19:46sell0.01usdchf1.131620.000001.129222010.06.16 04:521.131500.000.00-0.010.11
779745752010.06.15 19:46sell0.01eurchf1.397440.000001.395042010.06.15 20:321.397300.000.000.000.13
779772662010.06.15 20:11sell0.01gbpusd1.482620.000001.480222010.06.15 20:401.482000.000.000.000.62
779835072010.06.15 21:42sell0.04eurusd1.234270.000001.231872010.06.15 22:201.233950.000.000.001.28
779932152010.06.16 01:41sell0.04eurusd1.231890.000001.229492010.06.16 01:561.231460.000.000.001.72
779932292010.06.16 01:41sell0.01gbpusd1.480520.000001.478122010.06.16 01:531.479690.000.000.000.83
779932382010.06.16 01:41buy0.01usdchf1.133000.000001.135402010.06.16 01:521.133610.000.000.000.54
779953202010.06.16 02:36sell0.01gbpchf1.678690.000001.676292010.06.16 02:541.678100.000.000.000.52
779953352010.06.16 02:36sell0.01gbpusd1.481450.000001.479052010.06.16 02:431.480300.000.000.001.15
779998592010.06.16 04:41buy0.01gbpchf1.676250.000001.678652010.06.16 11:501.676370.000.000.000.11
779998702010.06.16 04:41buy0.02eurchf1.393650.000001.396052010.06.16 07:121.393760.000.000.000.19
779998802010.06.16 04:41buy0.01usdchf1.132170.000001.134572010.06.16 10:041.132270.000.000.000.09
779999492010.06.16 04:42buy0.02gbpchf1.675140.000001.677542010.06.16 11:391.675250.000.000.000.20
780007252010.06.16 04:52buy0.02usdchf1.131250.000001.133652010.06.16 06:251.131360.000.000.000.19
780030872010.06.16 05:40sell0.01gbpusd1.480950.000001.478552010.06.16 06:121.480800.000.000.000.15
780042022010.06.16 05:56sell0.01usdjpy91.5250.00091.2852010.06.16 06:3891.4950.000.000.000.33
781061822010.06.16 19:46sell0.01eurchf1.387650.000001.385252010.06.17 09:301.385250.000.00-0.052.12
781077952010.06.16 20:02sell0.01usdjpy91.4250.00091.1852010.06.16 20:2491.3940.000.000.000.34
781078462010.06.16 20:02sell0.02eurchf1.389080.000001.386682010.06.16 20:401.388870.000.000.000.38
781199832010.06.16 22:01buy0.01gbpusd1.474360.000001.476762010.06.17 10:381.474470.000.00-0.010.11
781213542010.06.16 22:15sell0.04eurusd1.231340.000001.228942010.06.17 02:051.228940.000.00-0.129.60
782662462010.06.17 19:35buy0.01usdchf1.112620.000001.115022010.06.17 20:431.112730.000.000.000.10
782665512010.06.17 19:38sell0.04eurusd1.237200.000001.234802010.06.17 21:021.237080.000.000.000.48
782670922010.06.17 19:42sell0.01gbpusd1.481050.000001.478652010.06.17 20:441.480920.000.000.000.13
782677912010.06.17 19:48buy0.02usdchf1.111720.000001.114122010.06.17 20:191.111830.000.000.000.20
782678112010.06.17 19:48sell0.08eurusd1.238100.000001.235702010.06.17 20:441.237970.000.000.001.04
782687322010.06.17 19:55sell0.16eurusd1.239130.000001.236732010.06.17 20:261.238790.000.000.005.44
782709122010.06.17 20:10sell0.01eurchf1.377570.000001.375172010.06.17 20:401.377290.000.000.000.25
782928252010.06.18 02:35buy0.01eurusd1.238040.000001.240442010.06.18 03:081.238500.000.000.000.46
783034492010.06.18 05:40buy0.01usdchf1.110980.000001.113382010.06.18 06:531.111140.000.000.000.14
783073432010.06.18 06:30sell0.01gbpusd1.484230.000001.481832010.06.18 06:421.483630.000.000.000.60
783079132010.06.18 06:38buy0.01usdjpy90.8250.00091.0652010.06.18 07:5190.8360.000.000.000.12
783091132010.06.18 06:53buy0.01eurusd1.240160.000001.242562010.06.18 08:001.240300.000.000.000.14
790583762010.06.28 05:16buy0.01gbpusd1.505280.000001.507682010.06.28 09:091.505400.000.000.000.12
790586732010.06.28 05:24sell0.01eurchf1.353020.000001.350622010.06.28 05:471.352900.000.000.000.11
791599412010.06.28 19:36sell0.01gbpusd1.509400.000001.507002010.06.29 04:391.509270.000.00-0.020.13
791603162010.06.28 19:39sell0.02gbpusd1.510300.000001.507902010.06.28 22:371.510190.000.000.000.22
791722372010.06.28 21:51buy0.01eurusd1.227530.000001.229932010.06.28 22:451.227700.000.000.000.17
791866532010.06.29 04:23sell0.01usdchf1.087690.000001.085292010.06.29 04:521.087580.000.000.000.10
791870822010.06.29 04:31buy0.01eurusd1.227810.000001.230212010.06.30 11:561.227930.000.00-0.010.12
791871112010.06.29 04:31buy0.01gbpusd1.510390.000001.512792010.06.29 05:051.510360.000.000.00-0.03
791877272010.06.29 04:39buy0.02gbpusd1.509480.000001.511882010.06.29 05:051.510340.000.000.001.72
791878042010.06.29 04:40buy0.02eurusd1.226860.000001.229262010.06.29 05:021.227660.000.000.001.60
791884282010.06.29 04:48buy0.02eurchf1.334740.000001.337142010.06.29 05:021.335400.000.000.001.21
791902562010.06.29 05:20buy0.02eurchf1.334160.000001.336562010.07.01 17:311.334360.000.000.010.37
791922482010.06.29 05:49sell0.01gbpusd1.509810.000001.507412010.06.29 05:581.508720.000.000.001.09
791957762010.06.29 06:49buy0.01usdchf1.085960.000001.088362010.06.29 07:061.086090.000.000.000.12
792926672010.06.29 19:39buy0.02eurusd1.219090.000001.221492010.06.29 19:571.220010.000.000.001.84
793014022010.06.29 21:31buy0.01gbpusd1.506280.000001.508682010.06.29 21:531.507030.000.000.000.75
793041872010.06.29 22:04sell0.01usdchf1.081320.000001.078922010.06.30 01:131.081200.000.00-0.010.11
793151632010.06.30 01:05sell0.01gbpusd1.505760.000001.503362010.06.30 01:311.505110.000.000.000.65
793219022010.06.30 02:31buy0.02eurusd1.216910.000001.219312010.06.30 02:351.217990.000.000.002.16
793219142010.06.30 02:31buy0.01gbpusd1.503310.000001.505712010.06.30 03:061.503870.000.000.000.56
793308032010.06.30 04:15sell0.01usdjpy88.6020.00088.3622010.06.30 04:4488.5450.000.000.000.64
793329462010.06.30 04:42sell0.01usdchf1.082970.000001.080572010.06.30 05:071.082590.000.000.000.35
794689722010.06.30 22:21sell0.01usdjpy88.4580.00088.2182010.06.30 23:0188.4280.000.000.000.34
794861452010.07.01 04:57sell0.01gbpusd1.493430.000001.491032010.07.01 05:391.492720.000.000.000.71
794907272010.07.01 06:30sell0.01gbpjpy131.8980.000131.6582010.07.01 06:40131.7620.000.000.001.54
794907542010.07.01 06:30sell0.01usdjpy88.2320.00087.9922010.07.01 12:3688.2220.000.000.000.11
794907812010.07.01 06:30sell0.01gbpusd1.495290.000001.492892010.07.01 06:401.494380.000.000.000.91
795914952010.07.01 19:23sell0.04eurusd1.247450.000001.245052010.07.01 20:321.247340.000.000.000.44
796033592010.07.01 21:41sell0.04eurusd1.251590.000001.249192010.07.01 23:351.251440.000.000.000.60
796033842010.07.01 21:41sell0.01gbpusd1.517700.000001.515302010.07.01 22:031.517340.000.000.000.36
796043102010.07.01 21:47sell0.08eurusd1.252770.000001.250372010.07.01 22:241.252500.000.000.002.16
796045612010.07.01 21:47sell0.01gbpjpy132.9640.000132.7242010.07.01 22:23132.9530.000.000.000.12
796045942010.07.01 21:47sell0.01eurchf1.329160.000001.326762010.07.01 21:491.326760.000.000.002.27
796046272010.07.01 21:47sell0.02gbpusd1.518670.000001.516272010.07.01 22:031.517350.000.000.002.64
796051252010.07.01 21:49buy0.01usdchf1.059330.000001.061732010.07.01 22:121.059260.000.000.00-0.07
796052922010.07.01 21:50buy0.02usdchf1.058170.000001.060572010.07.01 22:121.059260.000.000.002.06
796087802010.07.01 22:29sell0.01usdchf1.060430.000001.058032010.07.02 00:101.059930.000.00-0.010.47
796210052010.07.02 02:30sell0.01gbpusd1.518990.000001.516592010.07.02 02:481.518530.000.000.000.46
796213442010.07.02 02:35sell0.04eurusd1.252940.000001.250542010.07.02 02:491.252220.000.000.002.88
  0.00 0.00 -0.51 198.05
Closed P/L: 197.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
779998522010.06.16 04:40buy0.01eurchf1.394860.000001.39726 1.336150.000.000.00-55.11
775039042010.06.10 05:17sell0.01eurusd1.199540.000001.19714 1.254340.000.00-0.22-54.80
775049622010.06.10 05:24sell0.02eurusd1.200460.000001.19806 1.254340.000.00-0.44-107.76
781199702010.06.16 22:01buy0.01gbpchf1.667060.000001.66946 1.617320.000.000.15-46.69
781202862010.06.16 22:03buy0.02gbpchf1.666150.000001.66855 1.617320.000.000.22-91.68
791873722010.06.29 04:35buy0.01gbpjpy134.7110.000134.951 133.1290.000.000.01-18.04
791876992010.06.29 04:39buy0.02gbpjpy134.6190.000134.859 133.1290.000.000.04-33.98
791878472010.06.29 04:40buy0.04gbpjpy134.4630.000134.703 133.1290.000.000.06-60.85
791873692010.06.29 04:35buy0.01usdjpy89.2120.00089.452 87.6950.000.000.00-17.30
791877502010.06.29 04:39buy0.02usdjpy89.1220.00089.362 87.6950.000.00-0.01-32.54
794563062010.06.30 20:06buy0.04usdjpy88.5420.00088.782 87.6950.000.00-0.01-38.63
  0.00 0.00 -0.20 -557.38
 Floating P/L: -557.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 197.54 Floating P/L: -557.58 Margin: 53.64
Balance: 5 197.54 Equity: 4 639.96 Free Margin: 4 586.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 207.25 Gross Loss: 9.71 Total Net Profit: 197.54
Profit Factor: 21.34 Expected Payoff: 1.15  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.31 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (8.31)
 
Total Trades: 172 Short Positions (won %): 91 (97.80%) Long Positions (won %): 81 (91.36%)
Profit Trades (% of total): 163 (94.77%) Loss trades (% of total): 9 (5.23%)
Largest profit trade: 24.25 loss trade: -4.22
Average profit trade: 1.27 loss trade: -1.08
Maximum consecutive wins ($): 58 (43.46) consecutive losses ($): 3 (-8.31)
Maximal consecutive profit (count): 65.18 (13) consecutive loss (count): -8.31 (3)
Average consecutive wins: 20 consecutive losses: 1