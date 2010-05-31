|Account: 2415192
|Name: pol159moderate_001
|Currency: USD
|2010 July 2, 20:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76319896
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67137
|1.66687
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.67186
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|76319900
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44696
|1.44246
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.44838
|0.00
|0.00
|0.00
|14.20
|76319904
|2010.05.31 05:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.217
|131.767
|0.000
|2010.05.31 05:43
|132.375
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|76319978
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.67047
|1.66597
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.67187
|0.00
|0.00
|0.00
|24.25
|76325249
|2010.05.31 06:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.456
|0.000
|0.000
|2010.05.31 08:33
|91.446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76405594
|2010.05.31 21:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45334
|0.00000
|1.45574
|2010.05.31 22:06
|1.45415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|76407320
|2010.05.31 22:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.262
|0.000
|91.022
|2010.05.31 22:43
|91.236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|76407335
|2010.05.31 22:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.748
|0.000
|132.508
|2010.05.31 22:29
|132.616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|76420583
|2010.06.01 01:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15499
|0.00000
|1.15739
|2010.06.01 01:59
|1.15574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|76427012
|2010.06.01 02:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44748
|0.00000
|1.44988
|2010.06.01 02:59
|1.44813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|76436367
|2010.06.01 04:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.41867
|0.00000
|1.41627
|2010.06.01 04:23
|1.41748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|76447593
|2010.06.01 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22722
|0.00000
|1.22482
|2010.06.01 08:13
|1.22710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|76448544
|2010.06.01 06:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.135
|0.000
|90.895
|2010.06.01 08:57
|91.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76573075
|2010.06.01 19:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22920
|0.00000
|1.22680
|2010.06.01 19:52
|1.22935
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|76573330
|2010.06.01 19:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.250
|0.000
|91.010
|2010.06.01 19:57
|91.240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76574291
|2010.06.01 19:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.23022
|0.00000
|1.22782
|2010.06.01 19:52
|1.22934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|76574825
|2010.06.01 19:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.69208
|0.00000
|1.69448
|2010.06.01 19:59
|1.69325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|76575112
|2010.06.01 19:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23112
|0.00000
|1.22872
|2010.06.01 19:52
|1.22936
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|76575612
|2010.06.01 19:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.69116
|0.00000
|1.69356
|2010.06.01 19:59
|1.69322
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|76578639
|2010.06.01 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22740
|0.00000
|1.22980
|2010.06.03 02:57
|1.22756
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.16
|76578760
|2010.06.01 20:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41650
|0.00000
|1.41890
|2010.06.01 21:05
|1.41661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|76578838
|2010.06.01 20:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.171
|0.000
|91.411
|2010.06.01 20:30
|91.250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|76587821
|2010.06.01 21:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.018
|0.000
|91.258
|2010.06.01 22:06
|91.075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|76609533
|2010.06.02 04:43
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41384
|0.00000
|1.41624
|2010.06.02 05:24
|1.41435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|76612959
|2010.06.02 05:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46842
|0.00000
|1.47082
|2010.06.02 06:00
|1.46872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|76613101
|2010.06.02 05:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15670
|0.00000
|1.15430
|2010.06.02 07:49
|1.15656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|76613112
|2010.06.02 05:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22164
|0.00000
|1.22404
|2010.06.02 07:32
|1.22175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|76613155
|2010.06.02 05:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.46748
|0.00000
|1.46988
|2010.06.02 06:00
|1.46883
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|76613722
|2010.06.02 05:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.15760
|0.00000
|1.15520
|2010.06.02 07:33
|1.15740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|76755127
|2010.06.03 01:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15654
|0.00000
|1.15414
|2010.06.03 01:13
|1.15614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|76755205
|2010.06.03 01:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22285
|0.00000
|1.22525
|2010.06.03 01:12
|1.22344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|76756372
|2010.06.03 01:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22385
|0.00000
|1.22145
|2010.06.03 13:31
|1.22372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|76756693
|2010.06.03 01:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15537
|0.00000
|1.15777
|2010.06.03 12:59
|1.15549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|76756725
|2010.06.03 01:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46533
|0.00000
|1.46293
|2010.06.03 15:07
|1.46520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|76756968
|2010.06.03 01:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22476
|0.00000
|1.22236
|2010.06.03 13:09
|1.22459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|76766139
|2010.06.03 04:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15262
|0.00000
|1.15022
|2010.06.03 05:34
|1.15250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|76769129
|2010.06.03 05:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.46915
|0.00000
|1.46675
|2010.06.03 05:57
|1.46866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|76874988
|2010.06.03 19:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.465
|0.000
|92.225
|2010.06.03 19:38
|92.403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|76877289
|2010.06.03 19:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46143
|0.00000
|1.45903
|2010.06.03 21:16
|1.46130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|76910834
|2010.06.04 06:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15462
|0.00000
|1.15222
|2010.06.04 07:50
|1.15451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|77038625
|2010.06.07 01:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.759
|0.000
|91.519
|2010.06.07 02:08
|91.590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|77058076
|2010.06.07 06:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44404
|0.00000
|1.44164
|2010.06.07 07:28
|1.44393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|77154060
|2010.06.07 19:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19444
|0.00000
|1.19684
|2010.06.07 20:20
|1.19418
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|77154074
|2010.06.07 19:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38716
|0.00000
|1.38956
|2010.06.07 20:30
|1.38731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77154995
|2010.06.07 19:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.19354
|0.00000
|1.19594
|2010.06.07 20:20
|1.19433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|77168039
|2010.06.07 22:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.402
|0.000
|91.642
|2010.06.07 22:47
|91.413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77187508
|2010.06.08 04:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.690
|0.000
|91.930
|2010.06.08 05:33
|91.704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|77195068
|2010.06.08 06:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19582
|0.00000
|1.19822
|2010.06.08 07:30
|1.19594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77304703
|2010.06.08 19:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.125
|0.000
|91.365
|2010.06.08 20:04
|91.182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|77304954
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.132
|0.000
|131.372
|2010.06.08 19:46
|131.372
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|77306437
|2010.06.08 19:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37675
|0.00000
|1.37435
|2010.06.08 20:59
|1.37661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77317300
|2010.06.08 21:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44025
|0.00000
|1.43785
|2010.06.09 07:32
|1.44005
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|77317717
|2010.06.08 21:32
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37846
|0.00000
|1.37606
|2010.06.08 21:47
|1.37809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|77318482
|2010.06.08 21:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.44117
|0.00000
|1.43877
|2010.06.09 02:44
|1.44095
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.44
|77318586
|2010.06.08 21:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.19477
|0.00000
|1.19237
|2010.06.08 22:08
|1.19431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|77319183
|2010.06.08 21:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.44207
|0.00000
|1.43967
|2010.06.09 02:15
|1.44188
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.76
|77319585
|2010.06.08 21:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15309
|0.00000
|1.15549
|2010.06.08 23:57
|1.15324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77350515
|2010.06.09 05:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.519
|0.000
|91.279
|2010.06.09 06:26
|91.476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|77461629
|2010.06.09 19:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.20058
|0.00000
|1.20298
|2010.06.09 19:58
|1.20126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|77462741
|2010.06.09 19:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45404
|0.00000
|1.45644
|2010.06.09 20:02
|1.45522
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|77478743
|2010.06.09 22:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.195
|0.000
|90.955
|2010.06.10 02:52
|91.184
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|77489176
|2010.06.10 01:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.598
|0.000
|132.838
|2010.06.10 01:47
|132.691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|77489209
|2010.06.10 01:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.251
|0.000
|91.491
|2010.06.10 01:56
|91.283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|77489522
|2010.06.10 01:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19778
|0.00000
|1.20018
|2010.06.10 01:57
|1.19859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|77503533
|2010.06.10 05:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14833
|0.00000
|1.15073
|2010.06.10 20:51
|1.14350
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|77504259
|2010.06.10 05:19
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14739
|0.00000
|1.14979
|2010.06.10 09:23
|1.14750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|77505243
|2010.06.10 05:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45747
|0.00000
|1.45507
|2010.06.10 05:58
|1.45800
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|77505457
|2010.06.10 05:27
|buy
|0.04
|usdchf
|1.14649
|0.00000
|1.14889
|2010.06.10 09:17
|1.14662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|77506197
|2010.06.10 05:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.20136
|0.00000
|1.19896
|2010.06.10 09:59
|1.20122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|77507208
|2010.06.10 05:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.20239
|0.00000
|1.19999
|2010.06.10 09:52
|1.20226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|77507276
|2010.06.10 05:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.45899
|0.00000
|1.45659
|2010.06.10 05:58
|1.45796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|77508789
|2010.06.10 05:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37813
|0.00000
|1.37573
|2010.06.10 05:56
|1.37734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|77509084
|2010.06.10 05:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66921
|0.00000
|1.67161
|2010.06.10 07:51
|1.66935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77513903
|2010.06.10 06:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45868
|0.00000
|1.46108
|2010.06.10 07:49
|1.45880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77608930
|2010.06.10 19:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14491
|0.00000
|1.14731
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|77609158
|2010.06.10 19:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.20989
|0.00000
|1.20749
|2010.06.10 20:59
|1.20978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|77609299
|2010.06.10 19:47
|buy
|0.04
|usdchf
|1.14401
|0.00000
|1.14641
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|77609516
|2010.06.10 19:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46794
|0.00000
|1.46554
|2010.06.11 10:29
|1.46773
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.21
|77609671
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.46884
|0.00000
|1.46644
|2010.06.11 10:04
|1.46871
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.26
|77609701
|2010.06.10 19:49
|buy
|0.08
|usdchf
|1.14306
|0.00000
|1.14546
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|77609774
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.022
|0.000
|133.782
|2010.06.10 20:09
|133.912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|77610172
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.08
|eurusd
|1.21085
|0.00000
|1.20845
|2010.06.10 20:55
|1.21072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|77610557
|2010.06.10 19:55
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67862
|0.00000
|1.68102
|2010.06.10 20:34
|1.68066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|77610564
|2010.06.10 19:55
|buy
|0.16
|usdchf
|1.14215
|0.00000
|1.14455
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|19.31
|77621340
|2010.06.10 22:14
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38501
|0.00000
|1.38741
|2010.06.10 23:11
|1.38460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|77622073
|2010.06.10 22:24
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38411
|0.00000
|1.38651
|2010.06.10 23:11
|1.38465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|77632103
|2010.06.11 02:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38569
|0.00000
|1.38809
|2010.06.11 06:43
|1.38585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|77632178
|2010.06.11 02:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.21206
|0.00000
|1.21446
|2010.06.11 09:06
|1.21227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|77638382
|2010.06.11 05:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.21100
|0.00000
|1.20860
|2010.06.11 05:26
|1.21005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|77641420
|2010.06.11 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.38534
|0.00000
|1.38294
|2010.06.11 07:00
|1.38516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|77641530
|2010.06.11 06:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68419
|0.00000
|1.68179
|2010.06.11 06:58
|1.68396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|77642424
|2010.06.11 06:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.662
|0.000
|91.422
|2010.06.11 06:59
|91.606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|77842569
|2010.06.14 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22391
|0.00000
|1.22631
|2010.06.14 19:44
|1.22450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|77848288
|2010.06.14 20:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.697
|0.000
|91.937
|2010.06.16 08:48
|91.708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77873912
|2010.06.15 04:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14098
|0.00000
|1.14338
|2010.06.15 05:32
|1.14110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|77877338
|2010.06.15 05:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68473
|0.00000
|1.68233
|2010.06.15 05:48
|1.68285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|77880522
|2010.06.15 06:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22131
|0.00000
|1.22371
|2010.06.15 07:38
|1.22141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|77881057
|2010.06.15 06:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47373
|0.00000
|1.47613
|2010.06.15 07:25
|1.47389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|77881192
|2010.06.15 06:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22041
|0.00000
|1.22281
|2010.06.15 07:27
|1.22084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|77881231
|2010.06.15 06:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.14110
|0.00000
|1.13870
|2010.06.15 07:30
|1.14095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77974565
|2010.06.15 19:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.13162
|0.00000
|1.12922
|2010.06.16 04:52
|1.13150
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|77974575
|2010.06.15 19:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.39744
|0.00000
|1.39504
|2010.06.15 20:32
|1.39730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77977266
|2010.06.15 20:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48262
|0.00000
|1.48022
|2010.06.15 20:40
|1.48200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|77983507
|2010.06.15 21:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23427
|0.00000
|1.23187
|2010.06.15 22:20
|1.23395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|77993215
|2010.06.16 01:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23189
|0.00000
|1.22949
|2010.06.16 01:56
|1.23146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|77993229
|2010.06.16 01:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48052
|0.00000
|1.47812
|2010.06.16 01:53
|1.47969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|77993238
|2010.06.16 01:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13300
|0.00000
|1.13540
|2010.06.16 01:52
|1.13361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|77995320
|2010.06.16 02:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.67869
|0.00000
|1.67629
|2010.06.16 02:54
|1.67810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|77995335
|2010.06.16 02:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48145
|0.00000
|1.47905
|2010.06.16 02:43
|1.48030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|77999859
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67625
|0.00000
|1.67865
|2010.06.16 11:50
|1.67637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|77999870
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.39365
|0.00000
|1.39605
|2010.06.16 07:12
|1.39376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|77999880
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13217
|0.00000
|1.13457
|2010.06.16 10:04
|1.13227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|77999949
|2010.06.16 04:42
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.67514
|0.00000
|1.67754
|2010.06.16 11:39
|1.67525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78000725
|2010.06.16 04:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13125
|0.00000
|1.13365
|2010.06.16 06:25
|1.13136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|78003087
|2010.06.16 05:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48095
|0.00000
|1.47855
|2010.06.16 06:12
|1.48080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|78004202
|2010.06.16 05:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.525
|0.000
|91.285
|2010.06.16 06:38
|91.495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|78106182
|2010.06.16 19:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.38765
|0.00000
|1.38525
|2010.06.17 09:30
|1.38525
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.12
|78107795
|2010.06.16 20:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.425
|0.000
|91.185
|2010.06.16 20:24
|91.394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|78107846
|2010.06.16 20:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.38908
|0.00000
|1.38668
|2010.06.16 20:40
|1.38887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|78119983
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47436
|0.00000
|1.47676
|2010.06.17 10:38
|1.47447
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|78121354
|2010.06.16 22:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23134
|0.00000
|1.22894
|2010.06.17 02:05
|1.22894
|0.00
|0.00
|-0.12
|9.60
|78266246
|2010.06.17 19:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11262
|0.00000
|1.11502
|2010.06.17 20:43
|1.11273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78266551
|2010.06.17 19:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23720
|0.00000
|1.23480
|2010.06.17 21:02
|1.23708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|78267092
|2010.06.17 19:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48105
|0.00000
|1.47865
|2010.06.17 20:44
|1.48092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|78267791
|2010.06.17 19:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11172
|0.00000
|1.11412
|2010.06.17 20:19
|1.11183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78267811
|2010.06.17 19:48
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23810
|0.00000
|1.23570
|2010.06.17 20:44
|1.23797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|78268732
|2010.06.17 19:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23913
|0.00000
|1.23673
|2010.06.17 20:26
|1.23879
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|78270912
|2010.06.17 20:10
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37757
|0.00000
|1.37517
|2010.06.17 20:40
|1.37729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|78292825
|2010.06.18 02:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23804
|0.00000
|1.24044
|2010.06.18 03:08
|1.23850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|78303449
|2010.06.18 05:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11098
|0.00000
|1.11338
|2010.06.18 06:53
|1.11114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|78307343
|2010.06.18 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48423
|0.00000
|1.48183
|2010.06.18 06:42
|1.48363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|78307913
|2010.06.18 06:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.825
|0.000
|91.065
|2010.06.18 07:51
|90.836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78309113
|2010.06.18 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24016
|0.00000
|1.24256
|2010.06.18 08:00
|1.24030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|79058376
|2010.06.28 05:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50528
|0.00000
|1.50768
|2010.06.28 09:09
|1.50540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79058673
|2010.06.28 05:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.35302
|0.00000
|1.35062
|2010.06.28 05:47
|1.35290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79159941
|2010.06.28 19:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50940
|0.00000
|1.50700
|2010.06.29 04:39
|1.50927
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.13
|79160316
|2010.06.28 19:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51030
|0.00000
|1.50790
|2010.06.28 22:37
|1.51019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|79172237
|2010.06.28 21:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22753
|0.00000
|1.22993
|2010.06.28 22:45
|1.22770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|79186653
|2010.06.29 04:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08769
|0.00000
|1.08529
|2010.06.29 04:52
|1.08758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79187082
|2010.06.29 04:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22781
|0.00000
|1.23021
|2010.06.30 11:56
|1.22793
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|79187111
|2010.06.29 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51039
|0.00000
|1.51279
|2010.06.29 05:05
|1.51036
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|79187727
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50948
|0.00000
|1.51188
|2010.06.29 05:05
|1.51034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|79187804
|2010.06.29 04:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22686
|0.00000
|1.22926
|2010.06.29 05:02
|1.22766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|79188428
|2010.06.29 04:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33474
|0.00000
|1.33714
|2010.06.29 05:02
|1.33540
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|79190256
|2010.06.29 05:20
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33416
|0.00000
|1.33656
|2010.07.01 17:31
|1.33436
|0.00
|0.00
|0.01
|0.37
|79192248
|2010.06.29 05:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50981
|0.00000
|1.50741
|2010.06.29 05:58
|1.50872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|79195776
|2010.06.29 06:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08596
|0.00000
|1.08836
|2010.06.29 07:06
|1.08609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79292667
|2010.06.29 19:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21909
|0.00000
|1.22149
|2010.06.29 19:57
|1.22001
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|79301402
|2010.06.29 21:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50628
|0.00000
|1.50868
|2010.06.29 21:53
|1.50703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|79304187
|2010.06.29 22:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08132
|0.00000
|1.07892
|2010.06.30 01:13
|1.08120
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|79315163
|2010.06.30 01:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50576
|0.00000
|1.50336
|2010.06.30 01:31
|1.50511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|79321902
|2010.06.30 02:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21691
|0.00000
|1.21931
|2010.06.30 02:35
|1.21799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|79321914
|2010.06.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50331
|0.00000
|1.50571
|2010.06.30 03:06
|1.50387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|79330803
|2010.06.30 04:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.602
|0.000
|88.362
|2010.06.30 04:44
|88.545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|79332946
|2010.06.30 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08297
|0.00000
|1.08057
|2010.06.30 05:07
|1.08259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|79468972
|2010.06.30 22:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.458
|0.000
|88.218
|2010.06.30 23:01
|88.428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|79486145
|2010.07.01 04:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49343
|0.00000
|1.49103
|2010.07.01 05:39
|1.49272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|79490727
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.898
|0.000
|131.658
|2010.07.01 06:40
|131.762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|79490754
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.232
|0.000
|87.992
|2010.07.01 12:36
|88.222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79490781
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49529
|0.00000
|1.49289
|2010.07.01 06:40
|1.49438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|79591495
|2010.07.01 19:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.24745
|0.00000
|1.24505
|2010.07.01 20:32
|1.24734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|79603359
|2010.07.01 21:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.25159
|0.00000
|1.24919
|2010.07.01 23:35
|1.25144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|79603384
|2010.07.01 21:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51770
|0.00000
|1.51530
|2010.07.01 22:03
|1.51734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|79604310
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.08
|eurusd
|1.25277
|0.00000
|1.25037
|2010.07.01 22:24
|1.25250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|79604561
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.964
|0.000
|132.724
|2010.07.01 22:23
|132.953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79604594
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.32916
|0.00000
|1.32676
|2010.07.01 21:49
|1.32676
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|79604627
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51867
|0.00000
|1.51627
|2010.07.01 22:03
|1.51735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|79605125
|2010.07.01 21:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05933
|0.00000
|1.06173
|2010.07.01 22:12
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79605292
|2010.07.01 21:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05817
|0.00000
|1.06057
|2010.07.01 22:12
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|79608780
|2010.07.01 22:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06043
|0.00000
|1.05803
|2010.07.02 00:10
|1.05993
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.47
|79621005
|2010.07.02 02:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51899
|0.00000
|1.51659
|2010.07.02 02:48
|1.51853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|79621344
|2010.07.02 02:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.25294
|0.00000
|1.25054
|2010.07.02 02:49
|1.25222
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|0.00
|0.00
|-0.51
|198.05
|Closed P/L:
|197.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|77999852
|2010.06.16 04:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.39486
|0.00000
|1.39726
|1.33615
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.11
|77503904
|2010.06.10 05:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.19954
|0.00000
|1.19714
|1.25434
|0.00
|0.00
|-0.22
|-54.80
|77504962
|2010.06.10 05:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.20046
|0.00000
|1.19806
|1.25434
|0.00
|0.00
|-0.44
|-107.76
|78119970
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66706
|0.00000
|1.66946
|1.61732
|0.00
|0.00
|0.15
|-46.69
|78120286
|2010.06.16 22:03
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66615
|0.00000
|1.66855
|1.61732
|0.00
|0.00
|0.22
|-91.68
|79187372
|2010.06.29 04:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.711
|0.000
|134.951
|133.129
|0.00
|0.00
|0.01
|-18.04
|79187699
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.619
|0.000
|134.859
|133.129
|0.00
|0.00
|0.04
|-33.98
|79187847
|2010.06.29 04:40
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.463
|0.000
|134.703
|133.129
|0.00
|0.00
|0.06
|-60.85
|79187369
|2010.06.29 04:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.212
|0.000
|89.452
|87.695
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.30
|79187750
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|89.122
|0.000
|89.362
|87.695
|0.00
|0.00
|-0.01
|-32.54
|79456306
|2010.06.30 20:06
|buy
|0.04
|usdjpy
|88.542
|0.000
|88.782
|87.695
|0.00
|0.00
|-0.01
|-38.63
|0.00
|0.00
|-0.20
|-557.38
|Floating P/L:
|-557.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|197.54
|Floating P/L:
|-557.58
|Margin:
|53.64
|Balance:
|5 197.54
|Equity:
|4 639.96
|Free Margin:
|4 586.32
|Details:
|Gross Profit:
|207.25
|Gross Loss:
|9.71
|Total Net Profit:
|197.54
|Profit Factor:
|21.34
|Expected Payoff:
|1.15
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.31 (0.16%)
|Relative Drawdown:
|0.16% (8.31)
|Total Trades:
|172
|Short Positions (won %):
|91 (97.80%)
|Long Positions (won %):
|81 (91.36%)
|Profit Trades (% of total):
|163 (94.77%)
|Loss trades (% of total):
|9 (5.23%)
|Largest
|profit trade:
|24.25
|loss trade:
|-4.22
|Average
|profit trade:
|1.27
|loss trade:
|-1.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|58 (43.46)
|consecutive losses ($):
|3 (-8.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|65.18 (13)
|consecutive loss (count):
|-8.31 (3)
|Average
|consecutive wins:
|20
|consecutive losses:
|1