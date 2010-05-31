Alpari NZ Limited

Account: 2415192 Name: pol159moderate_001 Currency: USD 2010 June 25, 20:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198962010.05.31 05:21buy0.10gbpchf1.671371.666870.000002010.05.31 05:431.671860.000.000.004.24
763199002010.05.31 05:21buy0.10gbpusd1.446961.442460.000002010.05.31 05:431.448380.000.000.0014.20
763199042010.05.31 05:22buy0.10gbpjpy132.217131.7670.0002010.05.31 05:43132.3750.000.000.0017.28
763199782010.05.31 05:23buy0.20gbpchf1.670471.665970.000002010.05.31 05:431.671870.000.000.0024.25
763252492010.05.31 06:54sell0.01usdjpy91.4560.0000.0002010.05.31 08:3391.4460.000.000.000.11
764055942010.05.31 21:39buy0.01gbpusd1.453340.000001.455742010.05.31 22:061.454150.000.000.000.81
764073202010.05.31 22:16sell0.01usdjpy91.2620.00091.0222010.05.31 22:4391.2360.000.000.000.28
764073352010.05.31 22:16sell0.01gbpjpy132.7480.000132.5082010.05.31 22:29132.6160.000.000.001.45
764205832010.06.01 01:42buy0.01usdchf1.154990.000001.157392010.06.01 01:591.155740.000.000.000.65
764270122010.06.01 02:42buy0.01gbpusd1.447480.000001.449882010.06.01 02:591.448130.000.000.000.65
764363672010.06.01 04:17sell0.01eurchf1.418670.000001.416272010.06.01 04:231.417480.000.000.001.03
764475932010.06.01 06:44sell0.01eurusd1.227220.000001.224822010.06.01 08:131.227100.000.000.000.12
764485442010.06.01 06:52sell0.01usdjpy91.1350.00090.8952010.06.01 08:5791.1250.000.000.000.11
765730752010.06.01 19:19sell0.01eurusd1.229200.000001.226802010.06.01 19:521.229350.000.000.00-0.15
765733302010.06.01 19:21sell0.01usdjpy91.2500.00091.0102010.06.01 19:5791.2400.000.000.000.11
765742912010.06.01 19:30sell0.02eurusd1.230220.000001.227822010.06.01 19:521.229340.000.000.001.76
765748252010.06.01 19:36buy0.01gbpchf1.692080.000001.694482010.06.01 19:591.693250.000.000.001.02
765751122010.06.01 19:38sell0.04eurusd1.231120.000001.228722010.06.01 19:521.229360.000.000.007.04
765756122010.06.01 19:43buy0.02gbpchf1.691160.000001.693562010.06.01 19:591.693220.000.000.003.57
765786392010.06.01 20:08buy0.01eurusd1.227400.000001.229802010.06.03 02:571.227560.000.00-0.060.16
765787602010.06.01 20:09buy0.01eurchf1.416500.000001.418902010.06.01 21:051.416610.000.000.000.10
765788382010.06.01 20:09buy0.01usdjpy91.1710.00091.4112010.06.01 20:3091.2500.000.000.000.87
765878212010.06.01 21:51buy0.01usdjpy91.0180.00091.2582010.06.01 22:0691.0750.000.000.000.63
766095332010.06.02 04:43buy0.01eurchf1.413840.000001.416242010.06.02 05:241.414350.000.000.000.45
766129592010.06.02 05:35buy0.01gbpusd1.468420.000001.470822010.06.02 06:001.468720.000.000.000.30
766131012010.06.02 05:36sell0.01usdchf1.156700.000001.154302010.06.02 07:491.156560.000.000.000.12
766131122010.06.02 05:36buy0.02eurusd1.221640.000001.224042010.06.02 07:321.221750.000.000.000.22
766131552010.06.02 05:36buy0.02gbpusd1.467480.000001.469882010.06.02 06:001.468830.000.000.002.70
766137222010.06.02 05:40sell0.02usdchf1.157600.000001.155202010.06.02 07:331.157400.000.000.000.35
767551272010.06.03 01:04sell0.01usdchf1.156540.000001.154142010.06.03 01:131.156140.000.000.000.35
767552052010.06.03 01:05buy0.02eurusd1.222850.000001.225252010.06.03 01:121.223440.000.000.001.18
767563722010.06.03 01:31sell0.01eurusd1.223850.000001.221452010.06.03 13:311.223720.000.000.000.13
767566932010.06.03 01:37buy0.01usdchf1.155370.000001.157772010.06.03 12:591.155490.000.000.000.10
767567252010.06.03 01:37sell0.01gbpusd1.465330.000001.462932010.06.03 15:071.465200.000.000.000.13
767569682010.06.03 01:41sell0.02eurusd1.224760.000001.222362010.06.03 13:091.224590.000.000.000.34
767661392010.06.03 04:26sell0.01usdchf1.152620.000001.150222010.06.03 05:341.152500.000.000.000.10
767691292010.06.03 05:38sell0.02gbpusd1.469150.000001.466752010.06.03 05:571.468660.000.000.000.98
768749882010.06.03 19:15sell0.01usdjpy92.4650.00092.2252010.06.03 19:3892.4030.000.000.000.67
768772892010.06.03 19:40sell0.01gbpusd1.461430.000001.459032010.06.03 21:161.461300.000.000.000.13
769108342010.06.04 06:50sell0.01usdchf1.154620.000001.152222010.06.04 07:501.154510.000.000.000.10
770386252010.06.07 01:38sell0.01usdjpy91.7590.00091.5192010.06.07 02:0891.5900.000.000.001.85
770580762010.06.07 06:53sell0.01gbpusd1.444040.000001.441642010.06.07 07:281.443930.000.000.000.11
771540602010.06.07 19:44buy0.01eurusd1.194440.000001.196842010.06.07 20:201.194180.000.000.00-0.26
771540742010.06.07 19:44buy0.01eurchf1.387160.000001.389562010.06.07 20:301.387310.000.000.000.13
771549952010.06.07 19:49buy0.02eurusd1.193540.000001.195942010.06.07 20:201.194330.000.000.001.58
771680392010.06.07 22:25buy0.01usdjpy91.4020.00091.6422010.06.07 22:4791.4130.000.000.000.12
771875082010.06.08 04:48buy0.01usdjpy91.6900.00091.9302010.06.08 05:3391.7040.000.000.000.15
771950682010.06.08 06:35buy0.01eurusd1.195820.000001.198222010.06.08 07:301.195940.000.000.000.12
773047032010.06.08 19:33buy0.01usdjpy91.1250.00091.3652010.06.08 20:0491.1820.000.000.000.63
773049542010.06.08 19:34buy0.01gbpjpy131.1320.000131.3722010.06.08 19:46131.3720.000.000.002.64
773064372010.06.08 19:45sell0.01eurchf1.376750.000001.374352010.06.08 20:591.376610.000.000.000.12
773173002010.06.08 21:30sell0.01gbpusd1.440250.000001.437852010.06.09 07:321.440050.000.00-0.020.20
773177172010.06.08 21:32sell0.01eurchf1.378460.000001.376062010.06.08 21:471.378090.000.000.000.32
773184822010.06.08 21:39sell0.02gbpusd1.441170.000001.438772010.06.09 02:441.440950.000.00-0.040.44
773185862010.06.08 21:40sell0.01eurusd1.194770.000001.192372010.06.08 22:081.194310.000.000.000.46
773191832010.06.08 21:44sell0.04gbpusd1.442070.000001.439672010.06.09 02:151.441880.000.00-0.080.76
773195852010.06.08 21:47buy0.01usdchf1.153090.000001.155492010.06.08 23:571.153240.000.000.000.13
773505152010.06.09 05:22sell0.01usdjpy91.5190.00091.2792010.06.09 06:2691.4760.000.000.000.47
774616292010.06.09 19:41buy0.01eurusd1.200580.000001.202982010.06.09 19:581.201260.000.000.000.68
774627412010.06.09 19:49buy0.01gbpusd1.454040.000001.456442010.06.09 20:021.455220.000.000.001.18
774787432010.06.09 22:12sell0.01usdjpy91.1950.00090.9552010.06.10 02:5291.1840.000.00-0.020.12
774891762010.06.10 01:31buy0.01gbpjpy132.5980.000132.8382010.06.10 01:47132.6910.000.000.001.02
774892092010.06.10 01:31buy0.01usdjpy91.2510.00091.4912010.06.10 01:5691.2830.000.000.000.35
774895222010.06.10 01:35buy0.01eurusd1.197780.000001.200182010.06.10 01:571.198590.000.000.000.81
775035332010.06.10 05:15buy0.01usdchf1.148330.000001.150732010.06.10 20:511.143500.000.000.00-4.22
775042592010.06.10 05:19buy0.02usdchf1.147390.000001.149792010.06.10 09:231.147500.000.000.000.19
775052432010.06.10 05:25sell0.01gbpusd1.457470.000001.455072010.06.10 05:581.458000.000.000.00-0.53
775054572010.06.10 05:27buy0.04usdchf1.146490.000001.148892010.06.10 09:171.146620.000.000.000.45
775061972010.06.10 05:33sell0.04eurusd1.201360.000001.198962010.06.10 09:591.201220.000.000.000.56
775072082010.06.10 05:41sell0.08eurusd1.202390.000001.199992010.06.10 09:521.202260.000.000.001.04
775072762010.06.10 05:41sell0.02gbpusd1.458990.000001.456592010.06.10 05:581.457960.000.000.002.06
775087892010.06.10 05:53sell0.01eurchf1.378130.000001.375732010.06.10 05:561.377340.000.000.000.69
775090842010.06.10 05:56buy0.01gbpchf1.669210.000001.671612010.06.10 07:511.669350.000.000.000.12
775139032010.06.10 06:49buy0.01gbpusd1.458680.000001.461082010.06.10 07:491.458800.000.000.000.12
776089302010.06.10 19:44buy0.02usdchf1.144910.000001.147312010.06.10 20:511.143530.000.000.00-2.41
776091582010.06.10 19:46sell0.04eurusd1.209890.000001.207492010.06.10 20:591.209780.000.000.000.44
776092992010.06.10 19:47buy0.04usdchf1.144010.000001.146412010.06.10 20:511.143530.000.000.00-1.68
776095162010.06.10 19:48sell0.01gbpusd1.467940.000001.465542010.06.11 10:291.467730.000.00-0.020.21
776096712010.06.10 19:49sell0.02gbpusd1.468840.000001.466442010.06.11 10:041.468710.000.00-0.040.26
776097012010.06.10 19:49buy0.08usdchf1.143060.000001.145462010.06.10 20:511.143530.000.000.003.29
776097742010.06.10 19:49sell0.01gbpjpy134.0220.000133.7822010.06.10 20:09133.9120.000.000.001.21
776101722010.06.10 19:51sell0.08eurusd1.210850.000001.208452010.06.10 20:551.210720.000.000.001.04
776105572010.06.10 19:55buy0.01gbpchf1.678620.000001.681022010.06.10 20:341.680660.000.000.001.78
776105642010.06.10 19:55buy0.16usdchf1.142150.000001.144552010.06.10 20:511.143530.000.000.0019.31
776213402010.06.10 22:14buy0.01eurchf1.385010.000001.387412010.06.10 23:111.384600.000.000.00-0.36
776220732010.06.10 22:24buy0.02eurchf1.384110.000001.386512010.06.10 23:111.384650.000.000.000.95
776321032010.06.11 02:44buy0.01eurchf1.385690.000001.388092010.06.11 06:431.385850.000.000.000.14
776321782010.06.11 02:45buy0.01eurusd1.212060.000001.214462010.06.11 09:061.212270.000.000.000.21
776383822010.06.11 05:10sell0.04eurusd1.211000.000001.208602010.06.11 05:261.210050.000.000.003.80
776414202010.06.11 06:30sell0.01eurchf1.385340.000001.382942010.06.11 07:001.385160.000.000.000.16
776415302010.06.11 06:30sell0.01gbpchf1.684190.000001.681792010.06.11 06:581.683960.000.000.000.20
776424242010.06.11 06:51sell0.01usdjpy91.6620.00091.4222010.06.11 06:5991.6060.000.000.000.61
778425692010.06.14 19:15buy0.01eurusd1.223910.000001.226312010.06.14 19:441.224500.000.000.000.59
778482882010.06.14 20:05buy0.01usdjpy91.6970.00091.9372010.06.16 08:4891.7080.000.000.000.12
778739122010.06.15 04:23buy0.01usdchf1.140980.000001.143382010.06.15 05:321.141100.000.000.000.11
778773382010.06.15 05:42sell0.01gbpchf1.684730.000001.682332010.06.15 05:481.682850.000.000.001.65
778805222010.06.15 06:39buy0.01eurusd1.221310.000001.223712010.06.15 07:381.221410.000.000.000.10
778810572010.06.15 06:49buy0.01gbpusd1.473730.000001.476132010.06.15 07:251.473890.000.000.000.16
778811922010.06.15 06:50buy0.02eurusd1.220410.000001.222812010.06.15 07:271.220840.000.000.000.86
778812312010.06.15 06:50sell0.01usdchf1.141100.000001.138702010.06.15 07:301.140950.000.000.000.13
779745652010.06.15 19:46sell0.01usdchf1.131620.000001.129222010.06.16 04:521.131500.000.00-0.010.11
779745752010.06.15 19:46sell0.01eurchf1.397440.000001.395042010.06.15 20:321.397300.000.000.000.13
779772662010.06.15 20:11sell0.01gbpusd1.482620.000001.480222010.06.15 20:401.482000.000.000.000.62
779835072010.06.15 21:42sell0.04eurusd1.234270.000001.231872010.06.15 22:201.233950.000.000.001.28
779932152010.06.16 01:41sell0.04eurusd1.231890.000001.229492010.06.16 01:561.231460.000.000.001.72
779932292010.06.16 01:41sell0.01gbpusd1.480520.000001.478122010.06.16 01:531.479690.000.000.000.83
779932382010.06.16 01:41buy0.01usdchf1.133000.000001.135402010.06.16 01:521.133610.000.000.000.54
779953202010.06.16 02:36sell0.01gbpchf1.678690.000001.676292010.06.16 02:541.678100.000.000.000.52
779953352010.06.16 02:36sell0.01gbpusd1.481450.000001.479052010.06.16 02:431.480300.000.000.001.15
779998592010.06.16 04:41buy0.01gbpchf1.676250.000001.678652010.06.16 11:501.676370.000.000.000.11
779998702010.06.16 04:41buy0.02eurchf1.393650.000001.396052010.06.16 07:121.393760.000.000.000.19
779998802010.06.16 04:41buy0.01usdchf1.132170.000001.134572010.06.16 10:041.132270.000.000.000.09
779999492010.06.16 04:42buy0.02gbpchf1.675140.000001.677542010.06.16 11:391.675250.000.000.000.20
780007252010.06.16 04:52buy0.02usdchf1.131250.000001.133652010.06.16 06:251.131360.000.000.000.19
780030872010.06.16 05:40sell0.01gbpusd1.480950.000001.478552010.06.16 06:121.480800.000.000.000.15
780042022010.06.16 05:56sell0.01usdjpy91.5250.00091.2852010.06.16 06:3891.4950.000.000.000.33
781061822010.06.16 19:46sell0.01eurchf1.387650.000001.385252010.06.17 09:301.385250.000.00-0.052.12
781077952010.06.16 20:02sell0.01usdjpy91.4250.00091.1852010.06.16 20:2491.3940.000.000.000.34
781078462010.06.16 20:02sell0.02eurchf1.389080.000001.386682010.06.16 20:401.388870.000.000.000.38
781199832010.06.16 22:01buy0.01gbpusd1.474360.000001.476762010.06.17 10:381.474470.000.00-0.010.11
781213542010.06.16 22:15sell0.04eurusd1.231340.000001.228942010.06.17 02:051.228940.000.00-0.129.60
782662462010.06.17 19:35buy0.01usdchf1.112620.000001.115022010.06.17 20:431.112730.000.000.000.10
782665512010.06.17 19:38sell0.04eurusd1.237200.000001.234802010.06.17 21:021.237080.000.000.000.48
782670922010.06.17 19:42sell0.01gbpusd1.481050.000001.478652010.06.17 20:441.480920.000.000.000.13
782677912010.06.17 19:48buy0.02usdchf1.111720.000001.114122010.06.17 20:191.111830.000.000.000.20
782678112010.06.17 19:48sell0.08eurusd1.238100.000001.235702010.06.17 20:441.237970.000.000.001.04
782687322010.06.17 19:55sell0.16eurusd1.239130.000001.236732010.06.17 20:261.238790.000.000.005.44
782709122010.06.17 20:10sell0.01eurchf1.377570.000001.375172010.06.17 20:401.377290.000.000.000.25
782928252010.06.18 02:35buy0.01eurusd1.238040.000001.240442010.06.18 03:081.238500.000.000.000.46
783034492010.06.18 05:40buy0.01usdchf1.110980.000001.113382010.06.18 06:531.111140.000.000.000.14
783073432010.06.18 06:30sell0.01gbpusd1.484230.000001.481832010.06.18 06:421.483630.000.000.000.60
783079132010.06.18 06:38buy0.01usdjpy90.8250.00091.0652010.06.18 07:5190.8360.000.000.000.12
783091132010.06.18 06:53buy0.01eurusd1.240160.000001.242562010.06.18 08:001.240300.000.000.000.14
  0.00 0.00 -0.47 165.94
Closed P/L: 165.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
779998522010.06.16 04:40buy0.01eurchf1.394860.000001.39726 1.355010.000.000.00-36.42
775039042010.06.10 05:17sell0.01eurusd1.199540.000001.19714 1.238570.000.00-0.15-39.03
775049622010.06.10 05:24sell0.02eurusd1.200460.000001.19806 1.238570.000.00-0.30-76.22
781199702010.06.16 22:01buy0.01gbpchf1.667060.000001.66946 1.643900.000.000.09-21.16
781202862010.06.16 22:03buy0.02gbpchf1.666150.000001.66855 1.643900.000.000.13-40.67
  0.00 0.00 -0.23 -213.50
 Floating P/L: -213.73
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 165.47 Floating P/L: -213.73 Margin: 18.51
Balance: 5 165.47 Equity: 4 951.74 Free Margin: 4 933.23
 
Details:
Graph
Gross Profit: 175.08 Gross Loss: 9.61 Total Net Profit: 165.47
Profit Factor: 18.22 Expected Payoff: 1.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.31 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (8.31)
 
Total Trades: 133 Short Positions (won %): 67 (97.01%) Long Positions (won %): 66 (92.42%)
Profit Trades (% of total): 126 (94.74%) Loss trades (% of total): 7 (5.26%)
Largest profit trade: 24.25 loss trade: -4.22
Average profit trade: 1.39 loss trade: -1.37
Maximum consecutive wins ($): 50 (39.82) consecutive losses ($): 3 (-8.31)
Maximal consecutive profit (count): 65.18 (13) consecutive loss (count): -8.31 (3)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 1