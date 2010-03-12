Alpari NZ Limited

Account: 2252084 Name: mandarine_fibo_true Currency: USD 2010 June 18, 20:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
690427392010.03.12 09:45balanceDeposit25 000.00
692143072010.03.15 22:01buy0.34audusd0.914750.920490.950792010.03.18 06:110.920490.000.009.29195.16
694350902010.03.17 15:28buy0.33usdchf1.052101.059791.092272010.03.18 18:031.059790.000.000.28239.45
694617122010.03.17 20:00sell0.14gbpjpy138.224135.618130.1582010.03.22 15:23135.6180.000.00-2.00404.65
694701022010.03.17 23:00sell0.38nzdusd0.713690.704480.680612010.03.22 15:240.704480.000.00-12.31349.98
695812902010.03.18 20:00sell0.34usdchf1.057171.048381.018772010.04.01 17:491.048380.000.00-4.52285.07
697462282010.03.22 12:00buy0.19gbpusd1.500561.521831.568272010.04.02 15:011.521830.000.00-0.97404.13
697798582010.03.22 16:33buy0.14gbpjpy135.552137.067143.8182010.03.26 09:30137.0670.000.000.44229.18
697821542010.03.22 17:00buy0.38audusd0.915410.921890.949572010.04.06 14:200.921890.000.0029.91246.24
697893942010.03.22 18:00buy0.40nzdusd0.705820.715820.738572010.04.12 05:040.715820.000.0022.32400.00
703519242010.03.29 19:14sell0.26eurusd1.344641.334091.295192010.04.08 15:521.334090.000.00-2.59274.30
703606522010.03.29 22:00sell0.16gbpjpy138.497142.278131.0962010.04.01 01:04142.2780.000.00-2.10-646.09
704112312010.03.30 09:35buy0.38usdjpy92.56393.19595.6932010.03.31 08:0293.1950.000.00-0.04257.70
705618592010.03.31 16:08sell0.38usdjpy93.04594.63189.9012010.04.02 15:2594.6310.000.00-1.31-636.87
707938982010.04.05 11:01sell0.17gbpjpy143.939142.983136.9232010.04.06 17:50142.9830.000.00-0.45173.18
709582602010.04.06 19:00buy0.21gbpusd1.523261.540821.583932010.04.12 08:521.540820.000.00-0.43368.76
709756392010.04.06 23:23buy0.41usdcad1.001381.006441.033122010.04.08 16:481.006440.000.00-0.86206.13
711514192010.04.08 16:00buy0.28eurusd1.333351.363181.379442010.04.12 08:381.363180.000.00-0.44835.24
711514972010.04.08 16:00sell0.36usdchf1.074291.060131.035372010.04.12 08:281.060130.000.00-0.67480.85
712465042010.04.09 14:55buy0.43usdcad1.003911.012221.035232010.04.16 22:471.012220.000.00-1.33353.02
712564852010.04.09 16:00sell0.41usdjpy93.45992.97690.3452010.04.13 09:1492.9760.000.00-0.74212.99
712763712010.04.09 19:00sell0.18gbpjpy143.201140.253136.2002010.04.19 13:52140.2530.000.00-4.05576.77
712763972010.04.09 19:00sell0.25gbpchf1.639151.631191.580092010.04.13 10:431.631190.000.00-1.37187.95
713460652010.04.12 12:00buy0.38usdchf1.060801.066301.099862010.04.21 10:121.066300.000.000.86196.00
714534632010.04.13 11:00buy0.43usdjpy93.05793.92496.1492010.04.23 22:2993.9240.000.00-0.38396.93
715853272010.04.14 13:28sell0.31eurusd1.361421.347401.315442010.04.19 16:201.347400.000.00-1.59434.62
718013642010.04.16 12:00buy0.45audusd0.932750.916760.964332010.04.19 08:400.916760.000.002.75-719.55
719399562010.04.19 14:00buy0.29gbpchf1.627111.647121.681282010.04.22 10:131.647120.000.001.48543.37
719552752010.04.19 16:00buy0.20gbpjpy140.828142.665147.4122010.04.21 02:32142.6650.000.000.22395.05
719632242010.04.19 17:00buy0.46audusd0.920030.929670.951952010.04.21 13:300.929670.000.005.66443.44
719701632010.04.19 18:00buy0.32eurusd1.345811.323031.391152010.04.23 01:061.323030.000.00-1.57-728.96
722091552010.04.21 15:00buy0.45usdcad0.996921.002241.030802010.04.23 16:131.002240.000.00-0.91238.86
726657172010.04.26 19:00sell0.21gbpjpy145.355142.522138.3572010.04.27 19:19142.5220.000.00-0.58637.94
726721602010.04.26 20:00sell0.31gbpusd1.544851.521161.495022010.04.28 13:411.521160.000.00-1.45734.39
732138342010.04.30 17:00sell0.48usdjpy94.01092.53190.8352010.05.06 18:1292.5310.000.00-2.65767.22
732322162010.04.30 20:00sell0.35eurusd1.328801.321381.282102010.05.03 20:581.321380.000.00-0.39259.70
732384962010.04.30 22:00sell0.54nzdusd0.726700.718510.696602010.05.05 16:520.718510.000.00-10.32442.26
733095882010.05.03 16:30buy0.30gbpusd1.526271.499211.579952010.05.06 16:401.499210.000.00-0.99-811.80
737106412010.05.06 15:35sell0.51nzdusd0.724720.711930.692922010.05.06 20:250.711930.000.000.00652.29
739445712010.05.07 19:00buy0.30gbpchf1.642401.654671.705492010.05.10 18:001.654670.000.000.30332.40
740626882010.05.10 16:00buy0.43usdchf1.104841.120431.148322010.05.14 14:391.120430.000.001.07598.31
740808742010.05.10 18:03sell0.48nzdusd0.722270.715500.686332010.05.12 09:310.715500.000.00-6.00324.96
740880052010.05.10 19:00sell0.26gbpusd1.485181.459741.420222010.05.14 14:301.459740.000.00-3.49661.44
740961542010.05.10 20:00sell0.15gbpjpy138.333135.395128.1062010.05.14 14:46135.3950.000.00-2.66475.91
742391852010.05.11 19:00buy0.26eurusd1.274371.242861.337162010.05.14 16:011.242860.000.00-1.76-819.26
744714542010.05.13 15:00sell0.40audusd0.896810.878270.852862010.05.17 08:400.878270.000.00-11.92741.60
744715052010.05.13 15:00buy0.33usdcad1.017541.036871.071592010.05.17 09:121.036870.000.00-0.35615.21
746144392010.05.14 17:07buy0.47nzdusd0.712060.692610.750312010.05.17 18:000.692610.000.001.13-914.15
747124932010.05.17 13:00sell0.34usdcad1.036971.064740.981962010.05.20 14:221.064740.000.00-1.47-886.77
747125372010.05.17 13:00buy0.14gbpjpy132.985126.924144.9932010.05.20 16:25126.9240.000.000.33-952.23
747205422010.05.17 14:00buy0.26eurusd1.235331.249981.303522010.05.20 22:121.249980.000.00-1.81380.90
747206192010.05.17 14:00sell0.42usdchf1.134201.158961.085072010.05.24 11:391.158960.000.00-3.94-897.29
747226162010.05.17 14:14buy0.23gbpusd1.443411.465591.521052010.06.02 12:301.465590.000.00-2.89510.14
747447282010.05.17 16:41buy0.40audusd0.879480.856840.924382010.05.19 02:400.856840.000.004.48-905.60
751130122010.05.19 23:00buy0.31usdjpy91.71189.15896.7702010.05.20 16:2489.1580.000.000.20-887.67
756185872010.05.24 14:27sell0.19gbpchf1.666451.652951.571512010.06.17 12:591.652950.000.00-14.51230.24
756675012010.05.24 21:00sell0.33usdchf1.156991.149931.101752010.06.04 13:121.149930.000.00-5.36202.60
758041092010.05.25 18:00buy0.10gbpjpy129.051131.464142.9502010.05.28 16:59131.4640.000.000.25265.24
758041692010.05.25 18:00buy0.31nzdusd0.665780.679260.716162010.05.28 00:570.676720.000.004.25339.14
758124222010.05.25 19:00buy0.24usdjpy89.89190.68095.5942010.05.28 17:0590.6800.000.000.14208.82
758124822010.05.25 19:00buy0.24audusd0.815990.830560.880062010.05.26 17:040.830560.000.001.39349.68
765578372010.06.01 17:00buy0.22audusd0.841480.856810.915542010.06.14 23:190.856810.000.0016.32337.26
767080392010.06.02 17:00sell0.10gbpjpy134.425132.651120.1232010.06.07 11:54132.6510.000.00-1.37193.46
768582992010.06.03 17:05sell0.28nzdusd0.683210.668110.626622010.06.07 12:320.668110.000.00-3.61422.80
770949232010.06.07 11:55buy0.12gbpjpy132.637134.497144.6702010.06.15 08:07134.4970.000.000.32244.42
774794192010.06.09 22:25sell0.30nzdusd0.667070.695040.612032010.06.14 08:210.695040.000.00-9.66-839.10
778470792010.06.14 20:00buy0.35usdchf1.143421.116421.196972010.06.17 10:471.116420.000.000.15-846.46
  0.00 0.00 -24.27 8 765.55
Closed P/L: 8 741.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
758123572010.05.25 19:00buy0.19eurusd1.228841.187461.31136 1.236800.000.00-4.01151.24
778623722010.06.14 23:00sell0.28nzdusd0.694420.724180.63610 0.705500.000.00-11.15-310.24
778540902010.06.14 21:00buy0.26usdcad1.030170.997671.09458 1.022050.000.00-1.21-206.57
763896482010.05.31 17:59sell0.26usdjpy91.27194.17885.501 90.7930.000.00-4.86136.88
  0.00 0.00 -21.23 -228.69
 Floating P/L: -249.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 741.28 Floating P/L: -249.92 Margin: 189.58
Balance: 33 741.28 Equity: 33 491.36 Free Margin: 33 301.78
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 246.84 Gross Loss: 11 505.56 Total Net Profit: 8 741.28
Profit Factor: 1.76 Expected Payoff: 132.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5 063.89 (13.61%) Relative Drawdown: 13.61% (5 063.89)
 
Total Trades: 66 Short Positions (won %): 29 (82.76%) Long Positions (won %): 37 (75.68%)
Profit Trades (% of total): 52 (78.79%) Loss trades (% of total): 14 (21.21%)
Largest profit trade: 834.80 loss trade: -951.90
Average profit trade: 389.36 loss trade: -821.83
Maximum consecutive wins ($): 11 (3 782.01) consecutive losses ($): 5 (-4 541.75)
Maximal consecutive profit (count): 3 799.10 (7) consecutive loss (count): -4 541.75 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1