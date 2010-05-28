Alpari NZ Limited
A/C No: 1690102Name: 23_23_23_232010.06.04 13:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1762930021010502010.05.28 21:00sell0.10usdchf1.157271.167271.137272010.05.31 06:001.154830.000.00244.00
2763218341010502010.05.31 06:00buy0.10usdchf1.154821.165711.174822010.06.01 12:001.170360.000.001554.00
3763218431010502010.05.31 06:04buy0.10usdchf1.155521.145521.175522010.06.01 12:001.170400.000.001488.00
4763218481010502010.05.31 06:04buy0.10usdchf1.155621.145621.175622010.06.01 12:001.170390.000.001477.00
5763218511010502010.05.31 06:05buy0.10usdchf1.155721.145721.175722010.06.01 12:001.170490.000.001477.00
6763218571010502010.05.31 06:08buy0.10usdchf1.155821.145821.175822010.06.01 12:001.170510.000.001469.00
7765106801010502010.06.01 12:00sell0.10usdchf1.170601.155711.150602010.06.01 16:271.150600.000.002000.00
8765106851010502010.06.01 12:04sell0.10usdchf1.169901.155101.149902010.06.01 16:271.149900.000.002000.00
9765106931010502010.06.01 12:04sell0.10usdchf1.169801.154841.149802010.06.01 16:271.149800.000.002000.00
10765107001010502010.06.01 13:01sell0.10usdchf1.169701.179701.149702010.06.01 16:271.149700.000.002000.00
11765107071010502010.06.01 13:01sell0.10usdchf1.169601.179601.149602010.06.01 16:271.149600.000.002000.00
12765657371010502010.06.01 18:00buy0.10usdchf1.155021.155131.175022010.06.02 18:071.155130.000.0011.00
13765657731010502010.06.01 18:00buy stop0.10usdchf1.155721.145721.175722010.06.01 20:001.154100.000.000.00
14765657861010502010.06.01 18:00buy stop0.10usdchf1.155821.145821.175822010.06.01 20:001.154100.000.000.00
15765657941010502010.06.01 18:00buy stop0.10usdchf1.155921.145921.175922010.06.01 20:001.154100.000.000.00
16765658121010502010.06.01 18:00buy stop0.10usdchf1.156021.146021.176022010.06.01 20:001.154100.000.000.00
17768949011010502010.06.04 00:00sell0.10usdchf1.156781.148351.136782010.06.04 13:021.148350.000.00843.00
18768949121010502010.06.04 00:58sell0.10usdchf1.156081.149601.136082010.06.04 13:121.149600.000.00648.00
19768949241010502010.06.04 00:58sell0.10usdchf1.155981.154611.135982010.06.04 13:391.154610.000.00137.00
0.000.0019348.00
 
Summary P/L:19348.00
 
Winning trades:(15) 19348.00
Losing trades:(0) 0.00
Max summary P/L:19348.00
Largest winning trade:2000.00
Largest losing trade:0.00
Max consecutive winners:15 (19348.00)
Max consecutive losers:0 (0.00)
Max consecutive profit:19348.00 (15)
Max consecutive loss:0.00 (0)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:0.00 (0.00%)
Profit factor:*
Avg. profit factor:*
Risk factor:*
 
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