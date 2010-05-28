|A/C No: 1690102
|Name: 23_23_23_23
|2010.06.04 13:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|76293002
|101050
|2010.05.28 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15727
|1.16727
|1.13727
|2010.05.31 06:00
|1.15483
|0.00
|0.00
|244.00
|2
|76321834
|101050
|2010.05.31 06:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15482
|1.16571
|1.17482
|2010.06.01 12:00
|1.17036
|0.00
|0.00
|1554.00
|3
|76321843
|101050
|2010.05.31 06:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15552
|1.14552
|1.17552
|2010.06.01 12:00
|1.17040
|0.00
|0.00
|1488.00
|4
|76321848
|101050
|2010.05.31 06:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15562
|1.14562
|1.17562
|2010.06.01 12:00
|1.17039
|0.00
|0.00
|1477.00
|5
|76321851
|101050
|2010.05.31 06:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15572
|1.14572
|1.17572
|2010.06.01 12:00
|1.17049
|0.00
|0.00
|1477.00
|6
|76321857
|101050
|2010.05.31 06:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15582
|1.14582
|1.17582
|2010.06.01 12:00
|1.17051
|0.00
|0.00
|1469.00
|7
|76510680
|101050
|2010.06.01 12:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.17060
|1.15571
|1.15060
|2010.06.01 16:27
|1.15060
|0.00
|0.00
|2000.00
|8
|76510685
|101050
|2010.06.01 12:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.16990
|1.15510
|1.14990
|2010.06.01 16:27
|1.14990
|0.00
|0.00
|2000.00
|9
|76510693
|101050
|2010.06.01 12:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.16980
|1.15484
|1.14980
|2010.06.01 16:27
|1.14980
|0.00
|0.00
|2000.00
|10
|76510700
|101050
|2010.06.01 13:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.16970
|1.17970
|1.14970
|2010.06.01 16:27
|1.14970
|0.00
|0.00
|2000.00
|11
|76510707
|101050
|2010.06.01 13:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.16960
|1.17960
|1.14960
|2010.06.01 16:27
|1.14960
|0.00
|0.00
|2000.00
|12
|76565737
|101050
|2010.06.01 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15502
|1.15513
|1.17502
|2010.06.02 18:07
|1.15513
|0.00
|0.00
|11.00
|13
|76565773
|101050
|2010.06.01 18:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.15572
|1.14572
|1.17572
|2010.06.01 20:00
|1.15410
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|76565786
|101050
|2010.06.01 18:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.15582
|1.14582
|1.17582
|2010.06.01 20:00
|1.15410
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|76565794
|101050
|2010.06.01 18:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.15592
|1.14592
|1.17592
|2010.06.01 20:00
|1.15410
|0.00
|0.00
|0.00
|16
|76565812
|101050
|2010.06.01 18:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.15602
|1.14602
|1.17602
|2010.06.01 20:00
|1.15410
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|76894901
|101050
|2010.06.04 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15678
|1.14835
|1.13678
|2010.06.04 13:02
|1.14835
|0.00
|0.00
|843.00
|18
|76894912
|101050
|2010.06.04 00:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15608
|1.14960
|1.13608
|2010.06.04 13:12
|1.14960
|0.00
|0.00
|648.00
|19
|76894924
|101050
|2010.06.04 00:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15598
|1.15461
|1.13598
|2010.06.04 13:39
|1.15461
|0.00
|0.00
|137.00
|0.00
|0.00
|19348.00
|Summary P/L:
|19348.00
|Winning trades:
|(15) 19348.00
|Losing trades:
|(0) 0.00
|Max summary P/L:
|19348.00
|Largest winning trade:
|2000.00
|Largest losing trade:
|0.00
|Max consecutive winners:
|15 (19348.00)
|Max consecutive losers:
|0 (0.00)
|Max consecutive profit:
|19348.00 (15)
|Max consecutive loss:
|0.00 (0)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Profit factor:
|*
|Avg. profit factor:
|*
|Risk factor:
|*