Alpari NZ Limited

Account: 2415306 Name: tick344moresafe_eurgbp Currency: USD 2010 June 4, 20:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763668242010.05.31 14:23sell0.01eurgbp0.848540.000000.000002010.05.31 14:260.847990.000.000.000.80
763688722010.05.31 14:39sell0.01eurgbp0.848330.000000.000002010.05.31 15:500.847830.000.000.000.73
763804032010.05.31 16:40sell0.01eurgbp0.846680.000000.000002010.05.31 16:520.846150.000.000.000.77
763873442010.05.31 17:26sell0.01eurgbp0.845360.000000.000002010.05.31 17:460.844850.000.000.000.74
764611542010.06.01 08:14sell0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.06.01 08:240.844960.000.000.000.77
764785162010.06.01 09:26sell0.01eurgbp0.843650.000000.000002010.06.01 09:360.843150.000.000.000.73
764877992010.06.01 10:03sell0.01eurgbp0.842480.000000.000002010.06.01 10:140.841980.000.000.000.72
765132612010.06.01 12:17sell0.01eurgbp0.837340.000000.000002010.06.01 13:010.836790.000.000.000.80
765302602010.06.01 14:16sell0.01eurgbp0.834380.000000.000002010.06.01 14:210.833860.000.000.000.76
765337792010.06.01 15:00sell0.01eurgbp0.833710.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.00-3.19
765475812010.06.01 16:16sell0.02eurgbp0.836070.000000.000002010.06.01 17:000.835870.000.000.000.59
765509932010.06.01 16:28sell0.04eurgbp0.838390.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.0014.75
765853602010.06.01 21:22sell0.01eurgbp0.835580.000000.000002010.06.01 22:540.835070.000.000.000.75
766206552010.06.02 07:02sell0.01eurgbp0.830440.000000.000002010.06.02 07:030.829930.000.000.000.75
766267682010.06.02 07:59sell0.01eurgbp0.828450.000000.000002010.06.02 17:530.833160.000.000.00-6.90
766434582010.06.02 09:47sell0.02eurgbp0.830810.000000.000002010.06.02 17:530.833130.000.000.00-6.80
766536732010.06.02 11:01sell0.04eurgbp0.833170.000000.000002010.06.02 17:530.833010.000.000.000.94
766625382010.06.02 12:02sell0.08eurgbp0.835500.000000.000002010.06.02 17:530.832930.000.000.0030.14
767051092010.06.02 16:43sell0.16eurgbp0.837820.000000.000002010.06.02 17:520.833050.000.000.00111.91
767790312010.06.03 07:47buy0.01eurgbp0.837620.000000.000002010.06.03 09:570.836770.000.000.00-1.24
767848232010.06.03 08:27buy0.02eurgbp0.835340.000000.000002010.06.03 09:570.836740.000.000.004.11
768107982010.06.03 12:01buy0.01eurgbp0.836950.000000.000002010.06.03 14:500.836190.000.000.00-1.12
768169252010.06.03 12:42buy0.02eurgbp0.834610.000000.000002010.06.03 14:500.836070.000.000.004.28
  0.00 0.00 0.00 155.79
Closed P/L: 155.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
768413242010.06.03 15:33buy0.01eurgbp0.836900.000000.00000 0.828070.000.00-0.02-12.78
768567192010.06.03 16:53buy0.02eurgbp0.834570.000000.00000 0.828070.000.00-0.04-18.81
768841182010.06.03 20:56buy0.04eurgbp0.832360.000000.00000 0.828070.000.00-0.08-24.83
769477392010.06.04 13:03buy0.08eurgbp0.830000.000000.00000 0.828070.000.000.00-22.34
769573352010.06.04 13:40buy0.16eurgbp0.827690.000000.00000 0.828070.000.000.008.80
769738622010.06.04 14:56buy0.32eurgbp0.825350.000000.00000 0.828070.000.000.00125.94
  0.00 0.00 -0.14 55.98
 Floating P/L: 55.84
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 155.79 Floating P/L: 55.84 Margin: 152.08
Balance: 10 155.79 Equity: 10 211.63 Free Margin: 10 059.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 175.04 Gross Loss: 19.25 Total Net Profit: 155.79
Profit Factor: 9.09 Expected Payoff: 6.77  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 13.70 (0.13%) Relative Drawdown: 0.13% (13.70)
 
Total Trades: 23 Short Positions (won %): 19 (84.21%) Long Positions (won %): 4 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (78.26%) Loss trades (% of total): 5 (21.74%)
Largest profit trade: 111.91 loss trade: -6.90
Average profit trade: 9.72 loss trade: -3.85
Maximum consecutive wins ($): 11 (22.16) consecutive losses ($): 2 (-13.70)
Maximal consecutive profit (count): 144.49 (5) consecutive loss (count): -13.70 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1