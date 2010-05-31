Alpari NZ Limited

Account: 2415306 Name: tick344moresafe_eurgbp Currency: USD 2010 June 3, 17:28

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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76478516 sell 0.01 eurgbp 0.84365 0.00000 0.00000 0.84315 0.00 0.00 0.00 0.73

76487799 sell 0.01 eurgbp 0.84248 0.00000 0.00000 0.84198 0.00 0.00 0.00 0.72

76513261 sell 0.01 eurgbp 0.83734 0.00000 0.00000 0.83679 0.00 0.00 0.00 0.80

76530260 sell 0.01 eurgbp 0.83438 0.00000 0.00000 0.83386 0.00 0.00 0.00 0.76

76533779 sell 0.01 eurgbp 0.83371 0.00000 0.00000 0.83588 0.00 0.00 0.00 -3.19

76547581 sell 0.02 eurgbp 0.83607 0.00000 0.00000 0.83587 0.00 0.00 0.00 0.59

76550993 sell 0.04 eurgbp 0.83839 0.00000 0.00000 0.83588 0.00 0.00 0.00 14.75

76585360 sell 0.01 eurgbp 0.83558 0.00000 0.00000 0.83507 0.00 0.00 0.00 0.75

76620655 sell 0.01 eurgbp 0.83044 0.00000 0.00000 0.82993 0.00 0.00 0.00 0.75

76626768 sell 0.01 eurgbp 0.82845 0.00000 0.00000 0.83316 0.00 0.00 0.00 -6.90

76643458 sell 0.02 eurgbp 0.83081 0.00000 0.00000 0.83313 0.00 0.00 0.00 -6.80

76653673 sell 0.04 eurgbp 0.83317 0.00000 0.00000 0.83301 0.00 0.00 0.00 0.94

76662538 sell 0.08 eurgbp 0.83550 0.00000 0.00000 0.83293 0.00 0.00 0.00 30.14

76705109 sell 0.16 eurgbp 0.83782 0.00000 0.00000 0.83305 0.00 0.00 0.00 111.91

76779031 buy 0.01 eurgbp 0.83762 0.00000 0.00000 0.83677 0.00 0.00 0.00 -1.24

76784823 buy 0.02 eurgbp 0.83534 0.00000 0.00000 0.83674 0.00 0.00 0.00 4.11

76810798 buy 0.01 eurgbp 0.83695 0.00000 0.00000 0.83619 0.00 0.00 0.00 -1.12

76816925 buy 0.02 eurgbp 0.83461 0.00000 0.00000 0.83607 0.00 0.00 0.00 4.28

0.00 0.00 0.00 155.79

Closed P/L: 155.79

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

76841324 buy 0.01 eurgbp 0.83690 0.00000 0.00000 0.83400 0.00 0.00 0.00 -4.24

76856719 buy 0.02 eurgbp 0.83457 0.00000 0.00000 0.83400 0.00 0.00 0.00 -1.66

0.00 0.00 0.00 -5.90

Floating P/L: -5.90

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 155.79 Floating P/L: -5.90 Margin: 7.33

Balance: 10 155.79 Equity: 10 149.89 Free Margin: 10 142.56

Details:

Gross Profit: 175.04 Gross Loss: 19.25 Total Net Profit: 155.79

Profit Factor: 9.09 Expected Payoff: 6.77

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 13.70 (0.13%) Relative Drawdown: 0.13% (13.70)

Total Trades: 23 Short Positions (won %): 19 (84.21%) Long Positions (won %): 4 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 18 (78.26%) Loss trades (% of total): 5 (21.74%)

Largest profit trade: 111.91 loss trade: -6.90

Average profit trade: 9.72 loss trade: -3.85

Maximum consecutive wins ($): 11 (22.16) consecutive losses ($): 2 (-13.70)

Maximal consecutive profit (count): 144.49 (5) consecutive loss (count): -13.70 (2)