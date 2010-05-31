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|Balance:
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|Equity:
|10 149.89
|Free Margin:
|10 142.56
|
|Details:
|Gross Profit:
|175.04
|Gross Loss:
|19.25
|Total Net Profit:
|155.79
|Profit Factor:
|9.09
|Expected Payoff:
|6.77
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|13.70 (0.13%)
|Relative Drawdown:
|0.13% (13.70)
|
|Total Trades:
|23
|Short Positions (won %):
|19 (84.21%)
|Long Positions (won %):
|4 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (78.26%)
|Loss trades (% of total):
|5 (21.74%)
|Largest
|profit trade:
|111.91
|loss trade:
|-6.90
|Average
|profit trade:
|9.72
|loss trade:
|-3.85
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (22.16)
|consecutive losses ($):
|2 (-13.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|144.49 (5)
|consecutive loss (count):
|-13.70 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1