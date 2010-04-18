|Account: 2610986
|Name: terminator_fibo1
|Currency: USD
|2010 May 28, 18:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|172032504
|2010.04.18 05:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|172229786
|2010.04.21 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.895
|137.895
|144.145
|2010.04.22 08:52
|144.145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|172230207
|2010.04.21 14:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|143.695
|143.935
|144.145
|2010.04.22 08:52
|144.145
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|172233822
|2010.04.21 15:06
|buy
|0.03
|gbpjpy
|143.455
|137.895
|144.145
|2010.04.22 06:17
|143.590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|172260757
|2010.04.22 00:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|143.250
|137.895
|144.145
|2010.04.22 06:17
|143.590
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|172263060
|2010.04.22 01:24
|buy
|0.09
|gbpjpy
|143.030
|137.895
|144.145
|2010.04.22 05:38
|143.320
|0.00
|0.00
|0.00
|28.10
|172309088
|2010.04.22 16:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.295
|143.815
|144.395
|2010.04.22 20:06
|143.815
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|172443656
|2010.04.26 13:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.845
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|172446695
|2010.04.26 13:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|145.625
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.51
|172450465
|2010.04.26 14:19
|buy
|0.03
|gbpjpy
|145.415
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|172469059
|2010.04.26 21:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|145.205
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|172476144
|2010.04.27 00:48
|buy
|0.09
|gbpjpy
|145.005
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|172476485
|2010.04.27 00:54
|buy
|0.15
|gbpjpy
|144.795
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|46.34
|172483288
|2010.04.27 05:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.245
|139.245
|145.315
|2010.05.06 15:09
|139.245
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.39
|172484716
|2010.04.27 06:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|145.045
|139.245
|145.315
|2010.05.06 15:09
|139.245
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.49
|172485321
|2010.04.27 06:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|144.835
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|172485881
|2010.04.27 06:18
|buy
|0.05
|gbpjpy
|144.635
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|172489817
|2010.04.27 07:11
|buy
|0.09
|gbpjpy
|144.425
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|172491694
|2010.04.27 07:27
|buy
|0.15
|gbpjpy
|144.215
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|46.36
|173437827
|2010.05.11 09:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.355
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:41
|137.145
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|173439664
|2010.05.11 09:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.135
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.78
|173440187
|2010.05.11 09:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|136.905
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|173441652
|2010.05.11 09:55
|buy
|0.05
|gbpjpy
|136.685
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|173443519
|2010.05.11 10:31
|buy
|0.09
|gbpjpy
|136.475
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|29.18
|173443839
|2010.05.11 10:36
|buy
|0.15
|gbpjpy
|136.265
|131.355
|137.145
|2010.05.11 11:34
|136.355
|0.00
|0.00
|0.00
|14.61
|173445335
|2010.05.11 11:03
|buy
|0.25
|gbpjpy
|136.045
|131.355
|137.145
|2010.05.11 11:34
|136.355
|0.00
|0.00
|0.00
|83.88
|173456753
|2010.05.11 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.795
|138.105
|138.475
|2010.05.11 15:03
|138.105
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|173457729
|2010.05.11 14:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.585
|131.795
|138.475
|2010.05.11 14:55
|137.755
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|173460159
|2010.05.11 14:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|137.375
|131.795
|138.475
|2010.05.11 14:55
|137.755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|173498482
|2010.05.12 01:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.405
|132.405
|139.075
|2010.05.12 03:18
|138.355
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|173499020
|2010.05.12 01:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.195
|132.405
|139.075
|2010.05.12 03:18
|138.355
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|173501816
|2010.05.12 01:42
|buy
|0.03
|gbpjpy
|137.975
|132.405
|139.075
|2010.05.12 03:18
|138.355
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|173521475
|2010.05.12 07:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.405
|139.255
|139.505
|2010.05.12 07:45
|139.255
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|173591701
|2010.05.12 18:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.285
|138.865
|139.165
|2010.05.13 06:24
|138.865
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|173593869
|2010.05.12 20:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.065
|138.425
|139.165
|2010.05.13 02:18
|138.425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|174838485
|2010.05.27 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.140
|132.470
|133.030
|2010.05.27 17:43
|132.470
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|174839790
|2010.05.27 16:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.930
|132.470
|133.030
|2010.05.27 17:43
|132.470
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|0.00
|0.00
|0.00
|125.15
|Closed P/L:
|125.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|125.15
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 125.15
|Equity:
|3 125.15
|Free Margin:
|3 125.15
|Details:
|Gross Profit:
|382.86
|Gross Loss:
|257.71
|Total Net Profit:
|125.15
|Profit Factor:
|1.49
|Expected Payoff:
|3.48
|Absolute Drawdown:
|66.24
|Maximal Drawdown:
|206.36 (6.57%)
|Relative Drawdown:
|6.57% (206.36)
|Total Trades:
|36
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|36 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|12 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|83.88
|loss trade:
|-124.49
|Average
|profit trade:
|15.95
|loss trade:
|-21.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (114.98)
|consecutive losses ($):
|4 (-206.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|114.98 (7)
|consecutive loss (count):
|-206.36 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2