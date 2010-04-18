Interbank FX, LLC

Account: 2610986 Name: terminator_fibo1 Currency: USD 2010 May 28, 18:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1720325042010.04.18 05:18balanceDeposit3 000.00
1722297862010.04.21 14:00buy0.01gbpjpy143.895137.895144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.002.68
1722302072010.04.21 14:05buy0.02gbpjpy143.695143.935144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.009.64
1722338222010.04.21 15:06buy0.03gbpjpy143.455137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.004.36
1722607572010.04.22 00:02buy0.05gbpjpy143.250137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.0018.30
1722630602010.04.22 01:24buy0.09gbpjpy143.030137.895144.1452010.04.22 05:38143.3200.000.000.0028.10
1723090882010.04.22 16:45buy0.01gbpjpy143.295143.815144.3952010.04.22 20:06143.8150.000.000.005.56
1724436562010.04.26 13:15buy0.01gbpjpy145.845139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-8.10
1724466952010.04.26 13:46buy0.02gbpjpy145.625139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-11.51
1724504652010.04.26 14:19buy0.03gbpjpy145.415139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-10.55
1724690592010.04.26 21:16buy0.05gbpjpy145.205139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-6.40
1724761442010.04.27 00:48buy0.09gbpjpy145.005139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.007.67
1724764852010.04.27 00:54buy0.15gbpjpy144.795139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.0046.34
1724832882010.04.27 05:30buy0.01gbpjpy145.245139.245145.3152010.05.06 15:09139.2450.000.000.00-64.39
1724847162010.04.27 06:03buy0.02gbpjpy145.045139.245145.3152010.05.06 15:09139.2450.000.000.00-124.49
1724853212010.04.27 06:14buy0.03gbpjpy144.835139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-10.55
1724858812010.04.27 06:18buy0.05gbpjpy144.635139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-6.93
1724898172010.04.27 07:11buy0.09gbpjpy144.425139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.007.67
1724916942010.04.27 07:27buy0.15gbpjpy144.215139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.0046.36
1734378272010.05.11 09:15buy0.01gbpjpy137.355131.355137.1452010.05.11 12:41137.1450.000.000.00-2.27
1734396642010.05.11 09:28buy0.02gbpjpy137.135131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.00-7.78
1734401872010.05.11 09:32buy0.03gbpjpy136.905131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.00-4.21
1734416522010.05.11 09:55buy0.05gbpjpy136.685131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.004.87
1734435192010.05.11 10:31buy0.09gbpjpy136.475131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.0029.18
1734438392010.05.11 10:36buy0.15gbpjpy136.265131.355137.1452010.05.11 11:34136.3550.000.000.0014.61
1734453352010.05.11 11:03buy0.25gbpjpy136.045131.355137.1452010.05.11 11:34136.3550.000.000.0083.88
1734567532010.05.11 14:00buy0.01gbpjpy137.795138.105138.4752010.05.11 15:03138.1050.000.000.003.34
1734577292010.05.11 14:10buy0.02gbpjpy137.585131.795138.4752010.05.11 14:55137.7550.000.000.003.67
1734601592010.05.11 14:37buy0.03gbpjpy137.375131.795138.4752010.05.11 14:55137.7550.000.000.0012.29
1734984822010.05.12 01:15buy0.01gbpjpy138.405132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.00-0.53
1734990202010.05.12 01:22buy0.02gbpjpy138.195132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.003.45
1735018162010.05.12 01:42buy0.03gbpjpy137.975132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.0012.29
1735214752010.05.12 07:15buy0.01gbpjpy138.405139.255139.5052010.05.12 07:45139.2550.000.000.009.14
1735917012010.05.12 18:45buy0.01gbpjpy138.285138.865139.1652010.05.13 06:24138.8650.000.000.006.22
1735938692010.05.12 20:18buy0.02gbpjpy138.065138.425139.1652010.05.13 02:18138.4250.000.000.007.73
1748384852010.05.27 16:00buy0.01gbpjpy132.140132.470133.0302010.05.27 17:43132.4700.000.000.003.63
1748397902010.05.27 16:22buy0.02gbpjpy131.930132.470133.0302010.05.27 17:43132.4700.000.000.0011.88
  0.00 0.00 0.00 125.15
Closed P/L: 125.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 125.15 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 125.15 Equity: 3 125.15 Free Margin: 3 125.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 382.86 Gross Loss: 257.71 Total Net Profit: 125.15
Profit Factor: 1.49 Expected Payoff: 3.48  
Absolute Drawdown: 66.24 Maximal Drawdown: 206.36 (6.57%) Relative Drawdown: 6.57% (206.36)
 
Total Trades: 36 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 36 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 24 (66.67%) Loss trades (% of total): 12 (33.33%)
Largest profit trade: 83.88 loss trade: -124.49
Average profit trade: 15.95 loss trade: -21.48
Maximum consecutive wins ($): 7 (114.98) consecutive losses ($): 4 (-206.36)
Maximal consecutive profit (count): 114.98 (7) consecutive loss (count): -206.36 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2