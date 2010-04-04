Interbank FX, LLC

Account: 2601991 Name: terminator Currency: USD 2010 May 21, 18:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1713143872010.04.04 14:38balanceDeposit10 000.00
1713505912010.04.05 05:30buy0.01gbpusd1.526501.466501.533502010.04.05 08:301.524100.000.000.00-2.40
1713511152010.04.05 06:00buy0.02gbpusd1.524501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.00-1.20
1713514532010.04.05 06:07buy0.03gbpusd1.522501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.004.20
1713516562010.04.05 06:15buy0.01usdchf1.062301.002301.073302010.04.05 07:111.063100.000.000.000.75
1713516572010.04.05 06:15buy0.01usdjpy94.54088.54095.6402010.04.05 08:3194.4800.000.000.00-0.64
1713665092010.04.05 11:00buy0.01usdjpy94.51088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-2.97
1713677072010.04.05 11:30buy0.01gbpusd1.527701.529801.536702010.04.05 14:361.529800.000.000.002.10
1713700442010.04.05 11:41buy0.02gbpusd1.525701.529501.536702010.04.05 14:001.529500.000.000.007.60
1713966702010.04.05 13:52buy0.02usdjpy94.31088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-1.70
1713997432010.04.05 14:15buy0.01eurusd1.351201.291201.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.00-1.30
1714049232010.04.05 15:00buy0.01audusd0.920500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.002.40
1714072402010.04.05 15:22buy0.02eurusd1.349200.000001.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.001.40
1714215962010.04.05 17:05buy0.03usdjpy94.11088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.003.82
1714219522010.04.05 17:15buy0.01usdchf1.060901.069801.071902010.04.06 12:541.071900.000.000.0010.26
1714232812010.04.05 18:01buy0.01gbpusd1.528501.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-5.20
1714423162010.04.06 00:17buy0.02gbpusd1.526401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-6.20
1714425032010.04.06 00:20buy0.02audusd0.918500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.008.80
1714461352010.04.06 01:22buy0.03gbpusd1.524401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-3.30
1714513422010.04.06 04:19buy0.05usdjpy93.91088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.0016.98
1714524592010.04.06 04:45buy0.05gbpusd1.522401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.004.50
1714571812010.04.06 07:10buy0.09gbpusd1.520401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.0026.10
1714577432010.04.06 07:15buy0.15gbpusd1.518401.468501.529402010.04.06 15:311.521300.000.000.0043.50
1714792572010.04.06 15:30buy0.01audusd0.925400.927600.936402010.04.07 19:010.927600.000.000.002.20
1714871142010.04.06 18:30buy0.09usdjpy93.71088.51094.8102010.04.07 01:3894.0000.000.000.0027.77
1714977462010.04.07 00:45buy0.01usdchf1.070201.072401.081202010.04.07 13:081.072400.000.000.002.05
1715430702010.04.07 19:45buy0.01usdchf1.073601.076401.084602010.04.08 09:421.076400.000.000.002.60
1715526602010.04.08 04:01buy0.01audusd0.927700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.00-0.10
1715556462010.04.08 06:29buy0.02audusd0.925700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.003.80
1715585402010.04.08 07:36buy0.03audusd0.923700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.0011.70
1715979462010.04.08 20:15buy0.01usdchf1.073701.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.00-11.97
1716063922010.04.08 23:34buy0.02usdchf1.071701.074101.082702010.04.09 13:341.074100.000.000.004.47
1716967312010.04.11 22:00buy0.02usdchf1.057601.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.006.41
1717072532010.04.12 03:31buy0.01usdcad1.003801.006601.014802010.04.12 12:111.006600.000.000.002.78
1717090392010.04.12 04:57buy0.03usdchf1.055601.058701.066602010.04.12 07:071.058700.000.000.008.78
1717313932010.04.12 14:15buy0.01audusd0.928500.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-2.90
1717345722010.04.12 15:30buy0.01eurusd1.359101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.007.00
1717389062010.04.12 16:56buy0.02eurusd1.357101.360001.368102010.04.13 07:191.360000.000.000.005.80
1717465772010.04.12 21:24buy0.02audusd0.926400.000000.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-1.60
1717471532010.04.12 21:53buy0.03audusd0.924400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.003.60
1717515452010.04.13 00:30buy0.01usdcad1.004000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-4.60
1717581662010.04.13 05:14buy0.05audusd0.922400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.0016.00
1717604552010.04.13 06:15buy0.01gbpusd1.539001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.00-0.20
1717622872010.04.13 06:59buy0.02gbpusd1.537001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.003.60
1717637942010.04.13 07:30buy0.01audusd0.926100.930300.935102010.04.14 01:530.930300.000.000.004.20
1717651082010.04.13 08:00buy0.03gbpusd1.534901.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.0011.70
1717789882010.04.13 12:53buy0.02usdcad1.002001.004401.013002010.04.13 15:301.004400.000.000.004.78
1717866592010.04.13 14:36buy0.02audusd0.924100.927200.935102010.04.13 22:460.927200.000.000.006.20
1717887062010.04.13 15:11buy0.02eurusd1.355101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.0022.00
1717968922010.04.13 20:45buy0.01gbpusd1.538701.541701.549702010.04.14 06:051.541700.000.000.003.00
1718007962010.04.14 00:13buy0.03usdchf1.053601.058901.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.0020.92
1718040432010.04.14 01:14buy0.05usdchf1.051601.053901.062602010.04.14 12:401.053900.000.000.0010.91
1718068892010.04.14 02:36buy0.02usdcad1.000000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-1.20
1718179012010.04.14 08:16buy0.03usdcad0.998000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.004.20
1718217472010.04.14 09:45buy0.01gbpusd1.544701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.000.00
1718231172010.04.14 10:13buy0.02gbpusd1.542701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.004.00
1718245762010.04.14 10:46buy0.03gbpusd1.540701.542701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.0012.00
1718442672010.04.14 15:07buy0.05usdcad0.996000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.0017.01
1718449532010.04.14 15:15buy0.01eurusd1.365701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-26.30
1718592432010.04.15 00:15buy0.01gbpusd1.548901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.00-0.10
1718701072010.04.15 04:42buy0.02eurusd1.363701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-48.60
1718793952010.04.15 07:04buy0.03eurusd1.361701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-66.90
1718819112010.04.15 07:30buy0.02gbpusd1.546901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.003.80
1718821752010.04.15 07:32buy0.05eurusd1.359701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-101.50
1718890252010.04.15 08:23buy0.09eurusd1.357701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-164.70
1718937512010.04.15 09:11buy0.15eurusd1.355701.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00-132.00
1718945022010.04.15 09:14buy0.03gbpusd1.544901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.0011.70
1718954382010.04.15 09:17buy0.05gbpusd1.542701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.005.00
1718982582010.04.15 09:48buy0.09gbpusd1.540701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.0027.00
1719164982010.04.15 12:30buy0.01usdjpy93.27087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-12.92
1719232392010.04.15 13:30buy0.01audusd0.933500.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.00-12.50
1719333732010.04.15 15:01buy0.02usdjpy93.07087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-21.50
1720338782010.04.18 22:01buy0.03usdjpy92.08087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.000.00
1720338822010.04.18 22:01buy0.02audusd0.920800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.000.40
1720413402010.04.19 00:15buy0.01usdchf1.063001.066901.074002010.04.19 12:011.066900.000.000.003.66
1720436872010.04.19 01:15buy0.01usdcad1.014601.019401.025602010.04.19 10:521.019400.000.000.004.71
1720484032010.04.19 03:36buy0.03audusd0.918800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.006.60
1720506102010.04.19 05:17buy0.25eurusd1.346601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.007.50
1720533102010.04.19 06:40buy0.05audusd0.916800.918900.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.0021.00
1720533992010.04.19 06:41buy0.05usdjpy91.87087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0011.40
1720540822010.04.19 06:45buy0.42eurusd1.344601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.0096.60
1720554782010.04.19 07:04buy0.09usdjpy91.67087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0040.07
1720646042010.04.19 10:23buy0.70eurusd1.342601.344801.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00301.00
1720799972010.04.19 14:37buy0.15eurusd1.346401.349301.357402010.04.20 09:041.349300.000.000.0043.50
1720864522010.04.19 17:15buy0.01usdcad1.018200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-9.82
1720892442010.04.19 18:37buy0.02usdcad1.016200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-15.67
1721016012010.04.20 00:11buy0.03usdcad1.014200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-17.55
1721111742010.04.20 03:30buy0.01usdchf1.064101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.004.58
1721186012010.04.20 07:06buy0.05usdcad1.012100.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-18.84
1721301812010.04.20 09:00buy0.02usdchf1.062101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.0012.91
1721449732010.04.20 13:00buy0.09usdcad1.009700.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-12.50
1721450342010.04.20 13:00buy0.15usdcad1.006200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.0031.24
1721569292010.04.20 15:20buy0.15eurusd1.344401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-75.00
1721732222010.04.20 23:11buy0.25eurusd1.342401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-75.00
1721804182010.04.21 03:15buy0.01usdjpy93.20093.42093.8802010.04.23 00:0193.4200.000.000.002.35
1721836332010.04.21 04:55buy0.42eurusd1.340401.342701.351402010.04.21 07:051.342700.000.000.0096.60
1722071812010.04.21 11:03buy0.42eurusd1.338401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.0042.00
1722085062010.04.21 11:10buy0.02usdjpy92.99093.23094.0902010.04.21 14:3493.2300.000.000.005.15
1722132572010.04.21 11:33buy0.70eurusd1.336401.338901.347402010.04.21 14:301.338900.000.000.00175.00
1722173022010.04.21 12:00buy0.01usdchf1.071201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.000.47
1722257952010.04.21 13:26buy0.01usdchf1.069201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.002.33
1722330702010.04.21 14:52buy0.03usdchf1.067201.069601.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.0012.60
1722374772010.04.21 15:45buy0.01usdchf1.071001.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.005.48
1722465052010.04.21 18:00buy0.01gbpusd1.541301.544801.552302010.04.22 07:181.544800.000.000.003.50
1722604442010.04.22 00:00buy0.01audusd0.928400.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-9.10
1722629122010.04.22 01:21buy0.02audusd0.926300.928300.937402010.04.22 09:140.928300.000.000.004.00
1722631742010.04.22 01:25buy0.02usdjpy92.79093.14093.8802010.04.22 09:2393.1400.000.000.007.52
1722680972010.04.22 05:47buy0.01usdchf1.069101.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.007.24
1722849452010.04.22 09:25buy0.25usdcad0.999301.001801.010302010.04.22 14:071.001800.000.000.0062.39
1722864032010.04.22 09:52buy0.70eurusd1.334401.305701.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00196.00
1722932752010.04.22 12:38buy1.19eurusd1.332401.335101.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00571.20
1722966912010.04.22 13:36buy2.02eurusd1.330401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.00323.20
1722970852010.04.22 13:38buy0.02audusd0.924200.927300.935202010.04.22 20:100.927300.000.000.006.20
1722981532010.04.22 13:50buy3.43eurusd1.328401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.001 234.80
1723168402010.04.22 19:00buy0.01gbpusd1.539001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-3.10
1723192962010.04.22 20:15buy0.02gbpusd1.537001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-2.20
1723211672010.04.22 21:15buy0.01usdchf1.078101.082801.089102010.04.22 23:311.082800.000.000.004.34
1723251502010.04.22 23:06buy0.03gbpusd1.534501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.004.20
1723267912010.04.22 23:20buy0.05gbpusd1.532501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.0017.00
1724063442010.04.26 00:15buy0.01usdchf1.073401.076601.084402010.04.26 10:111.076600.000.000.002.97
1724110752010.04.26 02:00buy0.01usdjpy94.36088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.00-3.51
1724156402010.04.26 04:44buy0.02usdjpy94.16088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.00-2.77
1724310402010.04.26 10:11buy0.01usdchf1.076801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.00-2.51
1724375542010.04.26 12:08buy0.25usdcad0.997300.999601.008302010.04.26 15:040.999600.000.000.0057.52
1724417502010.04.26 13:00buy0.02usdchf1.074801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.00-1.30
1724446672010.04.26 13:30buy0.01gbpusd1.546301.486301.543302010.05.06 15:441.486300.000.000.00-60.00
1724580362010.04.26 17:00buy0.02gbpusd1.544301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-18.20
1724674332010.04.26 20:32buy0.03usdchf1.072801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.003.63
1724676932010.04.26 20:39buy0.03usdjpy93.96088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.002.23
1724692402010.04.26 21:17buy0.05usdchf1.070801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.0015.36
1724858942010.04.27 06:18buy0.05usdjpy93.75088.36094.0302010.04.28 09:5993.8400.000.000.004.80
1724877722010.04.27 06:52buy0.03gbpusd1.542301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-21.30
1724905112010.04.27 07:15buy0.05gbpusd1.540301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-25.50
1724916752010.04.27 07:27buy0.09gbpusd1.538301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-27.90
1725026842010.04.27 09:06buy0.15gbpusd1.536301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-16.50
1725048702010.04.27 09:42buy0.25gbpusd1.534301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.0022.50
1725075962010.04.27 10:30buy0.42gbpusd1.532301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00121.80
1725147402010.04.27 12:51buy0.02audusd0.922200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-5.80
1725150322010.04.27 12:55buy0.09usdjpy93.55088.36094.0302010.04.28 09:5993.8400.000.000.0027.81
1725258132010.04.27 15:10buy0.15usdjpy93.35088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.00-19.31
1725278922010.04.27 15:27buy0.03audusd0.920200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-2.70
1725290262010.04.27 15:31buy0.25usdjpy93.14088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.0024.13
1725320122010.04.27 15:52buy0.05audusd0.918200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.005.50
1725346092010.04.27 16:13buy0.09audusd0.916200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.0027.90
1725346592010.04.27 16:14buy0.42usdjpy92.93088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.00135.15
1725372152010.04.27 17:15buy0.01usdchf1.083901.087801.094902010.04.27 22:061.087800.000.000.003.59
1725624552010.04.28 06:30buy0.01usdcad1.013801.017601.024802010.04.28 09:511.017600.000.000.003.73
1725693332010.04.28 08:30buy0.01usdchf1.087501.027501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.000.09
1725744452010.04.28 10:13buy0.02usdchf1.085501.027501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.003.86
1725792422010.04.28 12:09buy0.03usdchf1.083501.085501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.0011.31
1725958232010.04.28 15:30buy0.01usdchf1.091501.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-6.64
1725961572010.04.28 15:31buy0.02usdchf1.089401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-9.41
1726006392010.04.28 16:30buy0.01usdcad1.012500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-7.16
1726045332010.04.28 18:22buy0.02usdcad1.010500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-10.35
1726047212010.04.28 18:24buy0.03usdchf1.087401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-8.58
1726048432010.04.28 18:25buy0.03usdcad1.008500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-9.55
1726095992010.04.28 20:05buy0.05usdchf1.085401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-5.07
1726475562010.04.29 08:48buy0.09usdchf1.083401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.007.47
1726478222010.04.29 08:57buy0.05usdcad1.006500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-5.97
1726522082010.04.29 09:53buy0.09usdcad1.004500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.007.16
1726534062010.04.29 10:04buy0.15usdchf1.081401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.0040.12
1726554912010.04.29 10:12buy0.15usdcad1.002500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.0041.78
1726724902010.04.29 12:15buy0.01usdjpy94.13094.38095.2302010.04.30 12:3594.3800.000.000.002.65
1726974242010.04.29 14:30buy0.01usdchf1.083401.023401.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.00-1.39
1726993762010.04.29 15:15buy0.01usdcad1.006101.008701.015102010.04.30 13:431.008700.000.000.002.58
1727031392010.04.29 16:20buy0.02usdchf1.081401.023401.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.000.92
1727091422010.04.29 17:51buy0.02usdcad1.004101.008701.015102010.04.30 13:431.008700.000.000.009.12
1727132832010.04.29 18:15buy0.01audusd0.928300.930300.937302010.04.30 13:570.930300.000.000.002.00
1727186542010.04.29 19:26buy0.02audusd0.926300.929200.937302010.04.30 00:120.929200.000.000.005.80
1728264072010.05.02 22:00buy0.03usdchf1.076001.079701.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.0016.36
1728453532010.05.03 00:45buy0.01usdjpy94.07094.49094.9602010.05.03 14:5394.4900.000.000.004.44
1728471412010.05.03 01:45buy0.01audusd0.924700.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-60.00
1728479932010.05.03 02:00buy0.02usdjpy93.86094.49094.9602010.05.03 14:5394.4900.000.000.0013.33
1728627932010.05.03 08:00buy0.01eurusd1.323701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-5.10
1728657542010.05.03 08:45buy0.01usdcad1.016700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.00-2.66
1728796412010.05.03 10:19buy0.02usdcad1.014700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.00-1.38
1728948912010.05.03 12:27buy0.03usdcad1.012700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.003.85
1729068582010.05.03 14:25buy0.02eurusd1.321701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-6.20
1729088482010.05.03 14:31buy0.03eurusd1.319701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-3.30
1729118712010.05.03 14:51buy0.05eurusd1.317701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.004.50
1729192362010.05.03 15:44buy0.09eurusd1.315701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.0026.10
1729360622010.05.03 18:59buy0.05usdcad1.010700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.0016.27
1729387652010.05.03 19:30buy0.01eurusd1.320301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-60.00
1729446192010.05.03 23:00buy0.01usdjpy94.71088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-9.92
1729591302010.05.04 04:30buy0.02audusd0.922500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-115.60
1729627462010.05.04 05:34buy0.02eurusd1.318301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-116.00
1729646142010.05.04 06:07buy0.03audusd0.920500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-167.40
1729651842010.05.04 06:11buy0.05audusd0.918500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-269.00
1729674692010.05.04 07:07buy0.03eurusd1.316301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-168.00
1729721562010.05.04 08:30buy0.05eurusd1.314301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-76.00
1729753212010.05.04 09:26buy0.09eurusd1.312301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-118.80
1729786362010.05.04 10:30buy0.01usdcad1.016201.020701.027202010.05.04 13:191.020700.000.000.004.41
1729818612010.05.04 11:40buy0.09audusd0.916500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-466.20
1729819182010.05.04 11:40buy0.02usdjpy94.50094.70095.6002010.05.05 00:2194.7000.000.000.004.22
1729824972010.05.04 11:46buy0.15eurusd1.310301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-168.00
1729843462010.05.04 12:18buy0.25eurusd1.308301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-230.00
1729866832010.05.04 12:56buy0.15audusd0.914500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-747.00
1729879992010.05.04 13:11buy0.42eurusd1.306301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-302.40
1729893952010.05.04 13:37buy0.25audusd0.912500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-1 195.00
1729900622010.05.04 13:44buy0.70eurusd1.304201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-357.00
1729948952010.05.04 14:38buy0.42audusd0.910500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-1 923.60
1729996932010.05.04 15:29buy1.19eurusd1.302201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-368.90
1730097472010.05.04 18:49buy2.02eurusd1.300201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-222.20
1730134842010.05.04 21:04buy0.70audusd0.908500.864700.919502010.05.04 23:530.911400.000.000.00203.00
1730134972010.05.04 21:04buy3.43eurusd1.298101.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00343.00
1730201022010.05.05 00:56buy5.83eurusd1.296101.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.001 749.00
1730248582010.05.05 03:45buy0.01usdcad1.025401.031401.036402010.05.05 13:191.031400.000.000.005.82
1730410082010.05.05 09:15buy0.01usdchf1.104101.107001.115102010.05.05 12:081.107000.000.000.002.62
1730620132010.05.05 13:40buy0.02usdjpy94.30088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-11.09
1730626102010.05.05 13:46buy0.03usdjpy94.10088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-10.24
1730743332010.05.05 18:12buy0.05usdjpy93.89088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-5.86
1730750682010.05.05 18:29buy0.09usdjpy93.69088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.008.64
1730751492010.05.05 18:30buy0.01usdchf1.116101.122601.127102010.05.06 07:071.122600.000.000.005.79
1730788952010.05.05 20:15buy0.01usdcad1.030601.037101.039602010.05.06 07:051.039600.000.000.008.66
1730898692010.05.06 02:53buy0.02usdcad1.028601.037201.039602010.05.06 07:051.039600.000.000.0021.16
1730974562010.05.06 06:44buy0.15usdjpy93.49088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.0046.39
1731303442010.05.06 15:00buy0.01usdcad1.036601.044801.047602010.05.06 15:541.044800.000.000.007.85
1731386222010.05.06 16:30buy0.01usdchf1.107701.110701.118702010.05.06 18:151.110700.000.000.002.70
1731724642010.05.06 21:30buy0.01usdchf1.113101.115101.124102010.05.07 00:341.115100.000.000.001.79
1733581252010.05.10 12:30buy0.01usdchf1.102001.106501.113002010.05.10 14:091.106500.000.000.004.07
1733820012010.05.10 17:08buy0.02usdjpy93.19093.43093.8802010.05.13 07:3393.4300.000.000.005.14
1734037372010.05.10 23:22buy0.03usdjpy92.99087.39093.8802010.05.11 01:0093.1000.000.000.003.54
1734066072010.05.11 00:11buy0.05usdjpy92.78087.39093.8802010.05.11 01:0093.1000.000.000.0017.19
1734116472010.05.11 02:00buy0.01gbpusd1.485701.488101.490502010.05.11 15:021.490500.000.000.004.80
1734128322010.05.11 02:45buy0.02gbpusd1.483701.486601.490502010.05.11 08:301.486600.000.000.005.80
1734139582010.05.11 03:13buy0.03gbpusd1.481501.425701.490502010.05.11 04:591.482800.000.000.003.90
1734161482010.05.11 04:07buy0.05gbpusd1.479501.425701.490502010.05.11 04:591.482800.000.000.0016.50
1735214742010.05.12 07:15buy0.01gbpusd1.492001.497701.503002010.05.12 07:571.497700.000.000.005.70
1735602762010.05.12 11:45buy0.01usdchf1.109301.112801.118302010.05.13 08:521.112800.000.000.003.15
1735752572010.05.12 14:05buy0.02usdchf1.107301.109601.118302010.05.12 16:111.109600.000.000.004.15
1735990652010.05.13 00:00buy0.01gbpusd1.485001.489601.494002010.05.13 07:191.489600.000.000.004.60
1736003362010.05.13 00:38buy0.02gbpusd1.483001.489601.494002010.05.13 07:191.489600.000.000.0013.20
1736338072010.05.13 10:30buy0.01usdchf1.114201.117201.123202010.05.13 22:171.117200.000.000.002.69
1736441192010.05.13 11:19buy0.02usdchf1.112201.114501.123202010.05.13 13:121.114500.000.000.004.13
1738298702010.05.17 00:15buy0.01usdcad1.035701.041101.046702010.05.17 02:211.041100.000.000.005.19
1739519652010.05.17 16:00buy0.01usdcad1.040200.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-5.02
1739519872010.05.17 16:00buy0.01usdchf1.139401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-4.41
1739547782010.05.17 16:12buy0.02usdchf1.137401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-5.29
1739669142010.05.17 17:17buy0.03usdchf1.135401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-2.64
1739672612010.05.17 17:20buy0.02usdcad1.038100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-5.99
1739704772010.05.17 18:02buy0.05usdchf1.133401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.004.41
1739715502010.05.17 18:17buy0.03usdcad1.036100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-3.19
1739745912010.05.17 18:56buy0.09usdchf1.131401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.0023.80
1739783012010.05.17 19:38buy0.05usdcad1.034100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.004.35
1739830222010.05.17 21:02buy0.09usdcad1.032100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.0025.22
1740021692010.05.18 00:30buy0.01usdchf1.134601.137401.139602010.05.18 17:151.139600.000.000.004.39
1740054992010.05.18 01:15buy0.01usdcad1.035700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-4.85
1740090482010.05.18 01:49buy0.02usdcad1.033700.000001.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-5.82
1740216632010.05.18 05:44buy0.03usdcad1.031700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-2.91
1740264242010.05.18 06:26buy0.02usdchf1.132601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.00-1.06
1740266542010.05.18 06:27buy0.05usdcad1.029700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.004.85
1740312562010.05.18 07:17buy0.09usdcad1.027700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.0026.20
1740317402010.05.18 07:21buy0.03usdchf1.130601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.003.71
1740400902010.05.18 08:33buy0.05usdchf1.128601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.0015.02
1740536722010.05.18 10:45buy0.01usdcad1.029900.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.00-0.10
1740550622010.05.18 11:10buy0.02usdcad1.027800.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.003.88
1740655782010.05.18 13:27buy0.03usdcad1.025800.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.0011.65
1740867312010.05.18 16:15buy0.01usdcad1.033101.036301.044102010.05.18 18:111.036300.000.000.003.09
1742209402010.05.19 08:00buy0.01usdcad1.042801.045101.053802010.05.19 09:121.045100.000.000.002.20
1742411142010.05.19 09:30buy0.01usdchf1.150901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-4.36
1742444822010.05.19 09:54buy0.02usdchf1.148901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-5.24
1742634992010.05.19 11:49buy0.03usdchf1.146901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-2.62
1742687362010.05.19 12:13buy0.05usdchf1.144901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.004.36
1742692952010.05.19 12:14buy0.09usdchf1.142901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.0023.56
1743057792010.05.19 14:30buy0.01usdchf1.155301.095301.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.00-2.69
1743124542010.05.19 14:57buy0.02usdchf1.153301.156501.164302010.05.19 15:531.156500.000.000.005.53
1743183962010.05.19 15:30buy0.01usdcad1.051300.991301.052202010.05.20 06:261.052200.000.000.000.86
1743279492010.05.19 16:26buy0.02usdcad1.049300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-9.96
1743336912010.05.19 17:03buy0.03usdcad1.047300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-9.19
1743445452010.05.19 18:05buy0.05usdcad1.045300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-5.75
1743572542010.05.19 19:44buy0.02usdchf1.151301.153601.162302010.05.20 02:281.153600.000.000.003.99
1743572732010.05.19 19:44buy0.09usdcad1.043300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.006.90
1743663682010.05.19 21:38buy0.15usdcad1.041200.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.0041.66
1744052402010.05.20 07:40buy0.02usdchf1.149301.095301.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.005.03
1744278542010.05.20 13:00buy0.03usdchf1.147301.150101.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.0012.76
1744419722010.05.20 15:30buy0.01usdchf1.150401.152701.159402010.05.20 17:041.152700.000.000.002.00
1744424592010.05.20 15:36buy0.02usdchf1.148401.152801.159402010.05.20 17:041.152800.000.000.007.63
1744694322010.05.20 21:15buy0.01usdcad1.070401.072501.081402010.05.20 23:451.072500.000.000.001.96
1744715712010.05.20 22:00buy0.01usdchf1.151701.091701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.000.52
1744737352010.05.20 23:11buy0.02usdchf1.149701.091701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.004.51
1744743342010.05.20 23:21buy0.03usdchf1.147701.149701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.0011.98
  0.00 0.00 0.00 -1 171.36
Closed P/L: -1 171.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1733778052010.05.10 16:30buy0.01usdjpy93.39087.39093.880 89.8000.000.000.00-39.98
  0.00 0.00 0.00 -39.98
 Floating P/L: -39.98
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 171.36 Floating P/L: -39.98 Margin: 2.50
Balance: 8 828.64 Equity: 8 788.66 Free Margin: 8 786.16
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 241.28 Gross Loss: 8 412.64 Total Net Profit: -1 171.36
Profit Factor: 0.86 Expected Payoff: -4.18  
Absolute Drawdown: 1 267.00 Maximal Drawdown: 6 923.75 (44.22%) Relative Drawdown: 44.22% (6 923.75)
 
Total Trades: 280 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 280 (62.86%)
Profit Trades (% of total): 176 (62.86%) Loss trades (% of total): 104 (37.14%)
Largest profit trade: 1 749.00 loss trade: -1 923.60
Average profit trade: 41.14 loss trade: -80.89
Maximum consecutive wins ($): 21 (2 031.16) consecutive losses ($): 8 (-4 943.80)
Maximal consecutive profit (count): 2 303.63 (5) consecutive loss (count): -4 943.80 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2