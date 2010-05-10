FXDD Malta

Account: 7571792 Name: tsog_vforce Currency: USD 2010 May 21, 05:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
356738342010.05.10 20:15buy0.01eurusd1.27720.00000.00002010.05.10 20:291.28050.000.000.003.30
356740772010.05.10 20:18buy0.01usdjpy93.090.000.002010.05.10 20:3293.220.000.000.001.39
356746712010.05.10 20:26sell0.01gbpusd1.48820.00000.00002010.05.10 21:471.48690.000.000.001.30
356807562010.05.10 22:35sell0.01usdchf1.11160.00000.00002010.05.10 22:421.11020.000.000.001.26
356832802010.05.10 23:05sell0.01eurusd1.27980.00000.00002010.05.10 23:251.27830.000.000.001.50
356833512010.05.10 23:06sell0.01eurusd1.27990.00000.00002010.05.10 23:251.27830.000.000.001.60
356914302010.05.11 01:58buy0.01gbpjpy138.510.000.002010.05.11 03:52137.910.000.000.00-6.46
356914572010.05.11 01:59buy0.01usdjpy93.210.000.002010.05.11 03:5192.910.000.000.00-3.23
356915312010.05.11 02:00buy0.01usdjpy93.210.000.002010.05.11 03:5192.910.000.000.00-3.23
356916922010.05.11 02:01buy0.01usdjpy93.180.000.002010.05.11 03:5192.910.000.000.00-2.91
356918562010.05.11 02:04buy0.01gbpjpy138.400.000.002010.05.11 03:52137.900.000.000.00-5.38
356920432010.05.11 02:05buy0.01gbpjpy138.330.000.002010.05.11 03:52137.900.000.000.00-4.63
356920872010.05.11 02:06buy0.01gbpjpy138.310.000.002010.05.11 03:52137.900.000.000.00-4.41
356921192010.05.11 02:07buy0.01gbpjpy138.250.000.002010.05.11 03:52137.900.000.000.00-3.77
356921382010.05.11 02:07buy0.01eurusd1.27700.00000.00002010.05.11 03:061.27580.000.000.00-1.20
356923412010.05.11 02:08buy0.01eurusd1.27670.00000.00002010.05.11 03:061.27590.000.000.00-0.80
356923562010.05.11 02:08buy0.01gbpjpy138.190.000.002010.05.11 03:52137.900.000.000.00-3.12
356924132010.05.11 02:09buy0.01usdjpy93.110.000.002010.05.11 02:5193.120.000.000.000.11
356924222010.05.11 02:09buy0.01eurusd1.27680.00000.00002010.05.11 03:061.27590.000.000.00-0.90
356924562010.05.11 02:10buy0.01eurusd1.27640.00000.00002010.05.11 03:061.27590.000.000.00-0.50
356935312010.05.11 02:13buy0.01eurusd1.27420.00000.00002010.05.11 03:011.27440.000.000.000.20
356935332010.05.11 02:13sell0.01usdchf1.11170.00000.00002010.05.11 02:471.11140.000.000.000.27
356935342010.05.11 02:13buy0.01gbpusd1.48260.00000.00002010.05.11 02:281.48450.000.000.001.90
356935602010.05.11 02:14sell0.01usdchf1.11150.00000.00002010.05.11 02:471.11140.000.000.000.09
356935662010.05.11 02:14buy0.01eurusd1.27430.00000.00002010.05.11 03:011.27460.000.000.000.30
356935742010.05.11 02:14buy0.01gbpusd1.48280.00000.00002010.05.11 02:281.48460.000.000.001.80
356953982010.05.11 02:33sell0.01usdchf1.11250.00000.00002010.05.11 02:471.11140.000.000.000.99
357052612010.05.11 05:37buy0.01gbpusd1.48410.00000.00002010.05.11 07:391.48030.000.000.00-3.80
357059142010.05.11 05:54buy0.01eurusd1.27660.00000.00002010.05.11 07:401.27340.000.000.00-3.20
357062242010.05.11 05:56buy0.01eurusd1.27600.00000.00002010.05.11 07:401.27350.000.000.00-2.50
357127732010.05.11 07:42buy0.01usdchf1.11080.00000.00002010.05.11 08:351.11070.000.000.00-0.09
357127752010.05.11 07:42sell0.01gbpusd1.48040.00000.00002010.05.11 09:011.48040.000.000.000.00
357128462010.05.11 07:43buy0.01usdchf1.11050.00000.00002010.05.11 08:351.11070.000.000.000.18
357128492010.05.11 07:43sell0.01gbpusd1.48060.00000.00002010.05.11 09:011.48040.000.000.000.20
357128702010.05.11 07:44sell0.01eurusd1.27330.00000.00002010.05.11 08:341.27250.000.000.000.80
357128732010.05.11 07:44sell0.01gbpusd1.48090.00000.00002010.05.11 08:471.48080.000.000.000.10
357128802010.05.11 07:44buy0.01usdchf1.11020.00000.00002010.05.11 08:341.11040.000.000.000.18
357129912010.05.11 07:45sell0.01gbpusd1.48150.00000.00002010.05.11 08:421.48120.000.000.000.30
357130182010.05.11 07:45sell0.01eurusd1.27360.00000.00002010.05.11 08:341.27250.000.000.001.10
357130372010.05.11 07:45buy0.01usdchf1.11010.00000.00002010.05.11 08:341.11030.000.000.000.18
357721382010.05.11 20:40buy0.01gbpjpy139.300.000.002010.05.11 22:39138.670.000.000.00-6.79
357722692010.05.11 20:41buy0.01gbpjpy139.240.000.002010.05.11 22:39138.710.000.000.00-5.71
357794242010.05.11 22:40sell0.01gbpjpy138.700.000.002010.05.11 23:41138.530.000.000.001.84
357795032010.05.11 22:41sell0.01gbpjpy138.720.000.002010.05.11 23:41138.530.000.000.002.05
357795082010.05.11 22:41sell0.01gbpusd1.49530.00000.00002010.05.11 23:411.49460.000.000.000.70
357795112010.05.11 22:41sell0.01usdjpy92.810.000.002010.05.11 23:3192.670.000.000.001.51
357795432010.05.11 22:42sell0.01gbpjpy138.820.000.002010.05.11 23:41138.540.000.000.003.02
357795452010.05.11 22:42sell0.01usdjpy92.820.000.002010.05.11 23:3192.680.000.000.001.51
357795492010.05.11 22:42sell0.01gbpusd1.49570.00000.00002010.05.11 23:411.49470.000.000.001.00
357795772010.05.11 22:43sell0.01gbpjpy138.820.000.002010.05.11 23:41138.540.000.000.003.02
357795812010.05.11 22:43sell0.01gbpusd1.49600.00000.00002010.05.11 23:411.49460.000.000.001.40
357797432010.05.11 22:45sell0.01gbpusd1.49650.00000.00002010.05.11 23:411.49450.000.000.002.00
357797972010.05.11 22:45sell0.01gbpjpy138.890.000.002010.05.11 23:41138.540.000.000.003.78
357941762010.05.12 01:58sell0.01eurusd1.26290.00000.00002010.05.12 03:481.26360.000.000.00-0.70
357944852010.05.12 02:01sell0.01eurusd1.26330.00000.00002010.05.12 03:481.26360.000.000.00-0.30
357945602010.05.12 02:02buy0.01usdchf1.11140.00000.00002010.05.12 02:331.11180.000.000.000.36
357946502010.05.12 02:03sell0.01eurusd1.26350.00000.00002010.05.12 03:481.26360.000.000.00-0.10
357985062010.05.12 03:31buy0.01gbpusd1.49260.00000.00002010.05.12 05:411.49100.000.000.00-1.60
357987022010.05.12 03:33buy0.01gbpusd1.49130.00000.00002010.05.12 05:411.49100.000.000.00-0.30
357987112010.05.12 03:33sell0.01usdchf1.11210.00000.00002010.05.12 04:011.11200.000.000.000.09
357987132010.05.12 03:33sell0.01eurgbp0.84800.00000.00002010.05.12 03:560.84770.000.000.000.45
357987322010.05.12 03:34buy0.01gbpusd1.49170.00000.00002010.05.12 05:411.49100.000.000.00-0.70
357987672010.05.12 03:34sell0.01usdchf1.11240.00000.00002010.05.12 04:011.11190.000.000.000.45
357988092010.05.12 03:35buy0.01gbpusd1.49130.00000.00002010.05.12 05:411.49100.000.000.00-0.30
357988982010.05.12 03:36sell0.01usdchf1.11260.00000.00002010.05.12 04:011.11190.000.000.000.63
358663532010.05.12 20:44buy0.01gbpjpy138.290.000.002010.05.12 21:24138.370.000.000.000.86
358663572010.05.12 20:44buy0.63eurchf1.40241.39790.00002010.05.12 22:201.40260.000.000.0011.34
358663582010.05.12 20:44buy0.01gbpusd1.48350.00000.00002010.05.12 21:131.48420.000.000.000.70
358663772010.05.12 20:45buy0.01gbpusd1.48310.00000.00002010.05.12 21:131.48420.000.000.001.10
358664002010.05.12 20:45buy0.01gbpjpy138.230.000.002010.05.12 21:24138.380.000.000.001.61
358664322010.05.12 20:45buy0.01eurusd1.26310.00000.00002010.05.12 21:241.26320.000.000.000.10
358671582010.05.12 20:59buy0.01eurusd1.26230.00000.00002010.05.12 21:241.26320.000.000.000.90
358672002010.05.12 21:00buy0.01eurusd1.26210.00000.00002010.05.12 21:241.26320.000.000.001.10
358819452010.05.13 03:40buy0.01gbpusd1.48320.00000.00002010.05.13 04:121.48320.000.000.000.00
358820042010.05.13 03:41buy0.01gbpusd1.48280.00000.00002010.05.13 04:121.48310.000.000.000.30
358820432010.05.13 03:43buy0.01gbpusd1.48290.00000.00002010.05.13 04:121.48300.000.000.000.10
358823242010.05.13 03:49buy0.01eurusd1.26330.00000.00002010.05.13 04:091.26400.000.000.000.70
358900182010.05.13 07:32sell0.01eurusd1.26630.00000.00002010.05.13 08:001.26590.000.000.000.40
358900422010.05.13 07:33sell0.01eurusd1.26650.00000.00002010.05.13 08:001.26590.000.000.000.60
359476712010.05.13 20:17sell0.01gbpjpy136.420.000.002010.05.13 21:00136.400.000.000.000.22
359476772010.05.13 20:17sell0.01gbpusd1.46910.00000.00002010.05.13 20:541.46890.000.000.000.20
359568732010.05.13 23:05buy0.01usdjpy92.660.000.002010.05.13 23:2092.690.000.000.000.32
359798702010.05.14 07:33sell0.01usdjpy92.890.000.002010.05.14 08:1092.890.000.000.000.00
359799312010.05.14 07:34sell0.01usdjpy92.900.000.002010.05.14 08:1092.890.000.000.000.11
360802112010.05.17 02:42buy0.01gbpusd1.45030.00000.00002010.05.17 04:101.44410.000.000.00-6.20
360802152010.05.17 02:42sell0.01eurgbp0.85240.00000.00002010.05.17 05:020.85560.000.000.00-4.61
360802162010.05.17 02:42buy0.01gbpchf1.64300.00000.00002010.05.17 05:021.63640.000.000.00-5.81
360804842010.05.17 02:44buy0.01gbpchf1.64180.00000.00002010.05.17 05:021.63660.000.000.00-4.58
360804892010.05.17 02:44buy0.01gbpusd1.44910.00000.00002010.05.17 04:101.44400.000.000.00-5.10
360804962010.05.17 02:44sell0.01eurgbp0.85300.00000.00002010.05.17 05:020.85560.000.000.00-3.74
360805142010.05.17 02:44buy0.01gbpjpy133.670.000.002010.05.17 04:11133.130.000.000.00-5.86
361086442010.05.17 08:04sell0.01usdjpy92.050.000.002010.05.17 08:2391.950.000.000.001.09
361114842010.05.17 08:45buy0.01eurusd1.22610.00000.00002010.05.17 08:591.22750.000.000.001.40
361116352010.05.17 08:46buy0.01eurusd1.22580.00000.00002010.05.17 08:591.22750.000.000.001.70
361169242010.05.17 09:40sell0.01eurusd1.23060.00000.00002010.05.17 10:401.23040.000.000.000.20
361894542010.05.17 22:18buy0.01gbpjpy133.750.000.002010.05.17 22:36133.990.000.000.002.59
361895172010.05.17 22:19buy0.01gbpusd1.44610.00000.00002010.05.17 22:381.44820.000.000.002.10
361895252010.05.17 22:19buy0.01gbpjpy133.690.000.002010.05.17 22:36133.990.000.000.003.24
361895712010.05.17 22:19buy0.01eurusd1.23700.00000.00002010.05.17 22:351.23910.000.000.002.10
361896032010.05.17 22:20buy0.01gbpusd1.44590.00000.00002010.05.17 22:381.44820.000.000.002.30
361896672010.05.17 22:21buy0.01gbpusd1.44580.00000.00002010.05.17 22:381.44810.000.000.002.30
361897472010.05.17 22:22buy0.01gbpjpy133.630.000.002010.05.17 22:36134.000.000.000.004.00
361991562010.05.18 01:07buy0.01eurusd1.23890.00000.00002010.05.18 01:271.23970.000.000.000.80
361991902010.05.18 01:08buy0.01eurusd1.23870.00000.00002010.05.18 01:271.23970.000.000.001.00
362105242010.05.18 04:37buy0.01usdchf1.13540.00000.00002010.05.18 05:411.13560.000.000.000.18
362105752010.05.18 04:38sell0.01eurusd1.23480.00000.00002010.05.18 05:411.23460.000.000.000.20
362105842010.05.18 04:38buy0.01usdchf1.13520.00000.00002010.05.18 05:411.13560.000.000.000.35
362105892010.05.18 04:38sell0.01gbpusd1.44440.00000.00002010.05.18 05:371.44340.000.000.001.00
362164822010.05.18 07:26buy0.01usdchf1.13600.00000.00002010.05.18 07:571.13630.000.000.000.26
362164902010.05.18 07:26sell0.01eurusd1.23440.00000.00002010.05.18 07:551.23360.000.000.000.80
362174432010.05.18 08:01buy0.01gbpjpy133.350.000.002010.05.18 08:26133.360.000.000.000.11
362175972010.05.18 08:02buy0.01gbpusd1.44170.00000.00002010.05.18 08:261.44230.000.000.000.60
362176942010.05.18 08:04buy0.01gbpjpy133.280.000.002010.05.18 08:26133.360.000.000.000.87
362182252010.05.18 08:12buy0.01gbpusd1.44130.00000.00002010.05.18 08:261.44240.000.000.001.10
362182302010.05.18 08:12buy0.01eurusd1.23240.00000.00002010.05.18 08:271.23330.000.000.000.90
362193062010.05.18 08:32sell0.05gbpusd1.44420.00000.00002010.05.18 10:051.44660.000.000.00-12.00
362193972010.05.18 08:33sell0.05gbpusd1.44450.00000.00002010.05.18 10:051.44660.000.000.00-10.50
362196182010.05.18 08:34buy0.01usdchf1.13530.00000.00002010.05.18 10:301.13170.000.000.00-3.18
362197652010.05.18 08:35sell0.05eurusd1.23480.00000.00002010.05.18 10:421.23960.000.000.00-24.00
362198382010.05.18 08:36sell0.05gbpusd1.44500.00000.00002010.05.18 10:051.44660.000.000.00-8.00
362199092010.05.18 08:38sell0.01gbpjpy133.650.000.002010.05.18 10:35134.430.000.000.00-8.41
362199562010.05.18 08:39sell0.01gbpjpy133.710.000.002010.05.18 10:35134.430.000.000.00-7.76
362199642010.05.18 08:39sell0.05gbpusd1.44570.00000.00002010.05.18 10:051.44660.000.000.00-4.50
362200262010.05.18 08:40buy0.01usdchf1.13470.00000.00002010.05.18 10:301.13170.000.000.00-2.65
362200602010.05.18 08:40sell0.01gbpjpy133.740.000.002010.05.18 10:35134.430.000.000.00-7.44
362203142010.05.18 08:42sell0.05eurusd1.23540.00000.00002010.05.18 10:421.23950.000.000.00-20.50
362203202010.05.18 08:42sell0.05eurusd1.23550.00000.00002010.05.18 09:141.23530.000.000.001.00
362253382010.05.18 09:40sell0.05usdjpy92.720.000.002010.05.18 09:5792.710.000.000.000.54
362259842010.05.18 09:46sell0.01gbpchf1.64080.00000.00002010.05.18 09:521.63990.000.000.000.80
363104302010.05.18 22:15sell0.01gbpjpy132.500.000.002010.05.18 22:30132.200.000.000.003.24
363138832010.05.18 22:44sell0.01gbpusd1.43410.00000.00002010.05.18 23:451.43300.000.000.001.10
363139222010.05.18 22:44sell0.01gbpjpy132.510.000.002010.05.18 23:22132.350.000.000.001.73
363140342010.05.18 22:45sell0.01gbpusd1.43420.00000.00002010.05.18 23:451.43300.000.000.001.20
363144792010.05.18 22:57sell0.01eurusd1.22150.00000.00002010.05.19 00:021.21960.000.000.001.90
363233672010.05.19 00:30buy0.01gbpjpy131.390.000.002010.05.19 00:47131.570.000.000.001.96
363234292010.05.19 00:30buy0.01eurusd1.21640.00000.00002010.05.19 00:461.21780.000.000.001.40
363235182010.05.19 00:30buy0.01gbpusd1.42820.00000.00002010.05.19 00:481.42980.000.000.001.60
363235412010.05.19 00:30sell0.01usdchf1.15140.00000.00002010.05.19 00:471.15030.000.000.000.96
363240262010.05.19 00:31buy0.01usdjpy91.980.000.002010.05.19 00:4792.020.000.000.000.43
363240282010.05.19 00:31buy0.01gbpjpy131.400.000.002010.05.19 00:47131.580.000.000.001.96
363240312010.05.19 00:31buy0.01eurusd1.21670.00000.00002010.05.19 00:461.21760.000.000.000.90
363240442010.05.19 00:31buy0.01gbpusd1.42860.00000.00002010.05.19 00:481.42980.000.000.001.20
363241072010.05.19 00:32buy0.01gbpjpy131.420.000.002010.05.19 00:47131.580.000.000.001.74
363241232010.05.19 00:32buy0.01usdjpy91.980.000.002010.05.19 00:4792.020.000.000.000.43
363241722010.05.19 00:33buy0.01usdjpy91.970.000.002010.05.19 00:4792.020.000.000.000.54
363264732010.05.19 01:10sell0.01usdjpy92.110.000.002010.05.19 01:3191.990.000.000.001.30
363265132010.05.19 01:11sell0.01usdjpy92.110.000.002010.05.19 01:3191.990.000.000.001.30
363272332010.05.19 01:35sell0.01gbpusd1.42930.00000.00002010.05.19 02:471.42930.000.000.000.00
363272692010.05.19 01:36sell0.01gbpusd1.42950.00000.00002010.05.19 02:481.42910.000.000.000.40
363275562010.05.19 01:45buy0.01usdchf1.15010.00000.00002010.05.19 02:481.15000.000.000.00-0.09
363276272010.05.19 01:46buy0.01usdchf1.14980.00000.00002010.05.19 02:481.15000.000.000.000.17
363369952010.05.19 03:45buy0.01eurusd1.21550.00000.00002010.05.19 04:011.21680.000.000.001.30
363370322010.05.19 03:45sell0.01usdchf1.15210.00000.00002010.05.19 04:071.15150.000.000.000.52
363370632010.05.19 03:45buy0.01gbpjpy130.730.000.002010.05.19 04:09130.750.000.000.000.22
363371312010.05.19 03:45buy0.01usdjpy91.690.000.002010.05.19 04:1591.700.000.000.000.11
363373562010.05.19 03:46buy0.01usdjpy91.720.000.002010.05.19 04:1691.730.000.000.000.11
363373612010.05.19 03:46buy0.01gbpjpy130.790.000.002010.05.19 04:14130.800.000.000.000.11
363374702010.05.19 03:47buy0.01usdjpy91.690.000.002010.05.19 04:1591.700.000.000.000.11
363376002010.05.19 03:49buy0.01usdjpy91.640.000.002010.05.19 04:1491.670.000.000.000.33
363416052010.05.19 04:34sell0.01usdjpy91.800.000.002010.05.19 05:3791.780.000.000.000.22
363535932010.05.19 07:34buy0.01gbpjpy131.310.000.002010.05.19 08:11131.370.000.000.000.65
363536372010.05.19 07:35buy0.01gbpusd1.42820.00000.00002010.05.19 08:081.42870.000.000.000.50
363557912010.05.19 08:07buy0.01usdjpy91.860.000.002010.05.19 08:1591.950.000.000.000.98
363564092010.05.19 08:16sell0.01gbpusd1.43030.00000.00002010.05.19 08:531.43070.000.000.00-0.40
363566572010.05.19 08:19sell0.01gbpusd1.43050.00000.00002010.05.19 08:531.43060.000.000.00-0.10
363567292010.05.19 08:20sell0.01eurusd1.22110.00000.00002010.05.19 08:501.22050.000.000.000.60
363568262010.05.19 08:21sell0.01eurusd1.22140.00000.00002010.05.19 08:501.22050.000.000.000.90
363570542010.05.19 08:24buy0.01usdchf1.14700.00000.00002010.05.19 08:451.14800.000.000.000.87
363571112010.05.19 08:24sell0.01eurusd1.22180.00000.00002010.05.19 08:501.22050.000.000.001.30
363572492010.05.19 08:25buy0.01usdchf1.14700.00000.00002010.05.19 08:451.14800.000.000.000.87
363573182010.05.19 08:26sell0.01gbpusd1.43130.00000.00002010.05.19 08:531.43060.000.000.000.70
363573232010.05.19 08:26sell0.01gbpjpy131.760.000.002010.05.19 08:53131.610.000.000.001.63
363574002010.05.19 08:27sell0.01gbpjpy131.820.000.002010.05.19 08:53131.600.000.000.002.39
363574202010.05.19 08:27sell0.01usdjpy92.080.000.002010.05.19 08:4891.990.000.000.000.98
363574512010.05.19 08:27sell0.01gbpusd1.43170.00000.00002010.05.19 08:531.43060.000.000.001.10
363574792010.05.19 08:28sell0.01gbpjpy131.820.000.002010.05.19 08:53131.600.000.000.002.39
364850722010.05.19 22:15buy0.01gbpjpy131.770.000.002010.05.19 22:29132.050.000.000.003.06
364851742010.05.19 22:15buy0.01gbpusd1.44020.00000.00002010.05.19 22:451.44200.000.000.001.80
364992342010.05.20 01:03sell0.01usdchf1.15160.00000.00002010.05.20 01:291.15120.000.000.000.35
364992542010.05.20 01:03buy0.01eurusd1.24140.00000.00002010.05.20 02:571.23870.000.000.00-2.70
364992792010.05.20 01:04sell0.01usdchf1.15150.00000.00002010.05.20 01:291.15120.000.000.000.26
364993242010.05.20 01:04buy0.01gbpusd1.44440.00000.00002010.05.20 02:381.44230.000.000.00-2.10
364993462010.05.20 01:05buy0.01gbpusd1.44430.00000.00002010.05.20 02:381.44230.000.000.00-2.00
364993682010.05.20 01:06buy0.01gbpjpy132.440.000.002010.05.20 02:46132.180.000.000.00-2.83
364993852010.05.20 01:06buy0.01gbpusd1.44410.00000.00002010.05.20 02:381.44230.000.000.00-1.80
364993902010.05.20 01:06buy0.01eurusd1.24130.00000.00002010.05.20 02:571.23860.000.000.00-2.70
364994252010.05.20 01:07buy0.01gbpjpy132.430.000.002010.05.20 02:46132.180.000.000.00-2.72
364994362010.05.20 01:07buy0.01gbpusd1.44390.00000.00002010.05.20 02:381.44230.000.000.00-1.60
364994532010.05.20 01:07buy0.01eurusd1.24090.00000.00002010.05.20 02:571.23860.000.000.00-2.30
364995112010.05.20 01:08buy0.01gbpjpy132.400.000.002010.05.20 02:46132.230.000.000.00-1.85
364995132010.05.20 01:08buy0.01eurusd1.24080.00000.00002010.05.20 02:571.23860.000.000.00-2.20
364998402010.05.20 01:08buy0.01gbpusd1.44370.00000.00002010.05.20 02:381.44230.000.000.00-1.40
364998472010.05.20 01:09buy0.01gbpjpy132.390.000.002010.05.20 02:46132.230.000.000.00-1.74
365012522010.05.20 01:31buy0.01gbpchf1.66130.00000.00002010.05.20 02:011.66160.000.000.000.26
365019472010.05.20 01:44sell0.01usdchf1.15270.00000.00002010.05.20 02:101.15250.000.000.000.17
365095082010.05.20 03:47buy0.01eurusd1.23490.00000.00002010.05.20 03:581.23520.000.000.000.30
365095872010.05.20 03:48buy0.01gbpusd1.43950.00000.00002010.05.20 04:441.43960.000.000.000.10
365097042010.05.20 03:50buy0.01gbpusd1.43950.00000.00002010.05.20 04:441.43960.000.000.000.10
365105942010.05.20 04:04buy0.01gbpchf1.66060.00000.00002010.05.20 04:351.66040.000.000.00-0.17
365107432010.05.20 04:05buy0.01gbpchf1.66010.00000.00002010.05.20 04:351.66050.000.000.000.34
365108392010.05.20 04:06buy0.01gbpchf1.66000.00000.00002010.05.20 04:351.66050.000.000.000.43
365108432010.05.20 04:06buy0.01gbpjpy132.010.000.002010.05.20 04:44132.010.000.000.000.00
365108992010.05.20 04:07buy0.64eurchf1.42421.41970.00002010.05.20 04:461.42440.000.000.0011.09
365109052010.05.20 04:07buy0.01gbpjpy132.000.000.002010.05.20 04:44132.000.000.000.000.00
365109612010.05.20 04:08buy0.01gbpjpy131.950.000.002010.05.20 04:41131.960.000.000.000.11
365110522010.05.20 04:09buy0.01usdjpy91.670.000.002010.05.20 04:4491.720.000.000.000.55
365111512010.05.20 04:10buy0.01usdjpy91.680.000.002010.05.20 04:4491.720.000.000.000.44
365164392010.05.20 05:30sell0.01gbpusd1.44120.00000.00002010.05.20 05:581.43990.000.000.001.30
365165422010.05.20 05:30sell0.01eurusd1.23470.00000.00002010.05.20 06:551.23530.000.000.00-0.60
365165632010.05.20 05:31sell0.01gbpusd1.44150.00000.00002010.05.20 05:581.43990.000.000.001.60
365165662010.05.20 05:31sell0.01gbpjpy132.260.000.002010.05.20 06:22132.260.000.000.000.00
365165712010.05.20 05:31sell0.01eurusd1.23490.00000.00002010.05.20 06:551.23530.000.000.00-0.40
365166172010.05.20 05:32sell0.01eurusd1.23480.00000.00002010.05.20 06:551.23540.000.000.00-0.60
365166262010.05.20 05:32sell0.01gbpusd1.44130.00000.00002010.05.20 05:581.43990.000.000.001.40
365166282010.05.20 05:32sell0.01gbpjpy132.270.000.002010.05.20 06:22132.260.000.000.000.11
365221782010.05.20 07:54buy0.01gbpusd1.44000.00000.00002010.05.20 09:401.43480.000.000.00-5.20
365222712010.05.20 07:56buy0.01gbpusd1.43970.00000.00002010.05.20 09:401.43480.000.000.00-4.90
365223462010.05.20 07:57buy0.01gbpusd1.43940.00000.00002010.05.20 09:401.43480.000.000.00-4.60
365231072010.05.20 08:04sell0.01usdchf1.15370.00000.00002010.05.20 08:191.15250.000.000.001.04
365231172010.05.20 08:04buy0.01gbpusd1.43810.00000.00002010.05.20 09:401.43480.000.000.00-3.30
365231252010.05.20 08:04buy0.01gbpjpy131.890.000.002010.05.20 09:40130.760.000.000.00-12.40
365231292010.05.20 08:04buy0.01eurusd1.23440.00000.00002010.05.20 08:171.23570.000.000.001.30
365231712010.05.20 08:05sell0.01usdchf1.15350.00000.00002010.05.20 08:191.15240.000.000.000.95
365231842010.05.20 08:05buy0.01eurusd1.23460.00000.00002010.05.20 08:171.23570.000.000.001.10
365232712010.05.20 08:06buy0.01eurusd1.23440.00000.00002010.05.20 08:171.23570.000.000.001.30
365232772010.05.20 08:06buy0.01gbpjpy131.860.000.002010.05.20 09:40130.760.000.000.00-12.07
365232812010.05.20 08:06sell0.01usdchf1.15390.00000.00002010.05.20 08:191.15240.000.000.001.30
365233672010.05.20 08:06buy0.01gbpusd1.43780.00000.00002010.05.20 09:401.43480.000.000.00-3.00
365234432010.05.20 08:07buy0.01gbpjpy131.820.000.002010.05.20 09:40130.760.000.000.00-11.63
365251742010.05.20 08:25buy0.01usdjpy91.560.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-4.06
365252522010.05.20 08:26buy0.01usdjpy91.550.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-3.95
365263102010.05.20 08:33sell0.02eurgbp0.86010.00000.00002010.05.20 08:370.85930.000.000.002.30
365263522010.05.20 08:33buy0.01usdjpy91.490.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-3.29
365263722010.05.20 08:33buy0.01gbpjpy131.400.000.002010.05.20 09:40130.770.000.000.00-6.91
365264102010.05.20 08:34buy0.01gbpchf1.65640.00000.00002010.05.20 08:401.65760.000.000.001.04
365264132010.05.20 08:34sell0.02eurgbp0.86020.00000.00002010.05.20 08:370.85940.000.000.002.30
365264322010.05.20 08:34buy0.01usdjpy91.430.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-2.63
365265212010.05.20 08:35buy0.01usdjpy91.430.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-2.63
365267552010.05.20 08:36buy0.01gbpjpy131.180.000.002010.05.20 09:40130.770.000.000.00-4.49
365267662010.05.20 08:36buy0.01usdjpy91.390.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-2.19
365279072010.05.20 08:37buy0.01gbpjpy131.060.000.002010.05.20 09:04131.130.000.000.000.77
365280092010.05.20 08:37buy0.01usdjpy91.310.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-1.32
365280752010.05.20 08:38buy0.01eurusd1.23370.00000.00002010.05.20 08:411.23530.000.000.001.60
365281012010.05.20 08:38sell0.01usdchf1.15420.00000.00002010.05.20 08:411.15330.000.000.000.78
365281052010.05.20 08:38buy0.01usdjpy91.300.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-1.21
365282332010.05.20 08:39sell0.01usdchf1.15450.00000.00002010.05.20 08:411.15330.000.000.001.04
365282472010.05.20 08:39buy0.01eurusd1.23330.00000.00002010.05.20 08:411.23530.000.000.002.00
365284892010.05.20 08:40buy0.01usdjpy91.230.000.002010.05.20 09:4091.190.000.000.00-0.44
365285762010.05.20 08:40sell0.01usdchf1.15470.00000.00002010.05.20 08:411.15330.000.000.001.21
365288392010.05.20 08:42sell0.01usdchf1.15430.00000.00002010.05.20 08:441.15340.000.000.000.78
365290312010.05.20 08:43buy0.01eurusd1.23400.00000.00002010.05.20 08:471.23510.000.000.001.10
365300302010.05.20 08:53sell0.01usdchf1.15490.00000.00002010.05.20 09:381.15490.000.000.000.00
365301762010.05.20 08:54sell0.02eurgbp0.86110.00000.00002010.05.20 09:030.86030.000.000.002.29
365301882010.05.20 08:54sell0.01usdchf1.15490.00000.00002010.05.20 09:381.15490.000.000.000.00
365302742010.05.20 08:55sell0.01usdchf1.15510.00000.00002010.05.20 09:381.15500.000.000.000.09
365302942010.05.20 08:55sell0.64eurchf1.42581.43030.00002010.05.20 09:131.42640.000.000.00-33.21
365305682010.05.20 08:57sell0.01usdchf1.15660.00000.00002010.05.20 09:271.15590.000.000.000.61
365305942010.05.20 08:58sell0.01usdchf1.15640.00000.00002010.05.20 09:271.15590.000.000.000.43
365306672010.05.20 08:59sell0.01usdchf1.15660.00000.00002010.05.20 09:271.15580.000.000.000.69
365306802010.05.20 08:59sell0.57eurchf1.42781.43230.00002010.05.20 09:131.42640.000.000.0069.02
365365422010.05.20 09:39sell0.01eurusd1.23560.00000.00002010.05.20 11:071.24060.000.000.00-5.00
365367022010.05.20 09:40buy0.01usdchf1.15490.00000.00002010.05.20 10:171.15440.000.000.00-0.43
365367302010.05.20 09:40sell0.01eurusd1.23550.00000.00002010.05.20 11:071.24080.000.000.00-5.30
365370092010.05.20 09:41sell0.01eurusd1.23590.00000.00002010.05.20 11:071.24070.000.000.00-4.80
365370502010.05.20 09:41buy0.01usdchf1.15430.00000.00002010.05.20 10:171.15430.000.000.000.00
365372382010.05.20 09:42sell0.01gbpjpy130.870.000.002010.05.20 11:27131.100.000.000.00-2.52
365372832010.05.20 09:42sell0.01gbpusd1.43510.00000.00002010.05.20 10:161.43500.000.000.000.10
365372852010.05.20 09:42buy0.01usdchf1.15380.00000.00002010.05.20 10:171.15420.000.000.000.35
365373132010.05.20 09:42sell0.01usdjpy91.190.000.002010.05.20 11:2891.240.000.000.00-0.55
365375152010.05.20 09:43sell0.01eurusd1.23700.00000.00002010.05.20 11:071.24070.000.000.00-3.70
365375222010.05.20 09:43sell0.01gbpjpy130.950.000.002010.05.20 11:27131.100.000.000.00-1.64
365375692010.05.20 09:43buy0.01usdchf1.15350.00000.00002010.05.20 10:171.15370.000.000.000.17
365376112010.05.20 09:43sell0.01gbpusd1.43560.00000.00002010.05.20 10:161.43470.000.000.000.90
365376402010.05.20 09:44sell0.01usdjpy91.220.000.002010.05.20 11:2891.240.000.000.00-0.22
365376452010.05.20 09:44sell0.01eurusd1.23670.00000.00002010.05.20 11:071.24070.000.000.00-4.00
365376532010.05.20 09:44sell0.01gbpjpy130.920.000.002010.05.20 11:27131.090.000.000.00-1.87
365376822010.05.20 09:44sell0.01usdjpy91.240.000.002010.05.20 11:2891.240.000.000.000.00
365377452010.05.20 09:44sell0.01gbpusd1.43560.00000.00002010.05.20 10:161.43440.000.000.001.20
365378202010.05.20 09:44buy0.01usdchf1.15350.00000.00002010.05.20 10:171.15370.000.000.000.17
365378802010.05.20 09:45sell0.01eurusd1.23710.00000.00002010.05.20 11:071.24080.000.000.00-3.70
365379572010.05.20 09:45sell0.01gbpjpy131.040.000.002010.05.20 11:27131.090.000.000.00-0.55
365379822010.05.20 09:45sell0.01usdjpy91.270.000.002010.05.20 11:2891.250.000.000.000.22
365382472010.05.20 09:46sell0.01eurusd1.23760.00000.00002010.05.20 11:071.24070.000.000.00-3.10
365389352010.05.20 09:51sell0.01gbpjpy131.000.000.002010.05.20 11:27131.090.000.000.00-0.99
365393832010.05.20 09:53sell0.01gbpusd1.43640.00000.00002010.05.20 10:161.43430.000.000.002.10
365397892010.05.20 09:54buy0.01usdchf1.15170.00000.00002010.05.20 10:161.15360.000.000.001.65
366566782010.05.20 22:15buy0.02eurgbp0.87010.00000.00002010.05.20 23:160.87010.000.000.000.00
366566802010.05.20 22:15buy0.01gbpjpy129.850.000.002010.05.20 23:54128.830.000.000.00-11.37
366566842010.05.20 22:15buy0.01eurusd1.25440.00000.00002010.05.20 23:531.25010.000.000.00-4.30
366566942010.05.20 22:15buy0.01gbpusd1.44240.00000.00002010.05.20 23:551.43740.000.000.00-5.00
366567052010.05.20 22:15buy0.65eurchf1.44101.43650.00002010.05.20 23:161.43650.000.000.00-254.10
366567402010.05.20 22:16buy0.01gbpjpy129.720.000.002010.05.20 23:54128.830.000.000.00-9.93
366567532010.05.20 22:16buy0.01gbpusd1.44180.00000.00002010.05.20 23:551.43740.000.000.00-4.40
366567652010.05.20 22:16buy0.01eurusd1.25450.00000.00002010.05.20 23:531.25000.000.000.00-4.50
366568542010.05.20 22:17buy0.01eurusd1.25540.00000.00002010.05.20 23:531.25000.000.000.00-5.40
366568572010.05.20 22:17buy0.01gbpusd1.44180.00000.00002010.05.20 23:551.43740.000.000.00-4.40
366572322010.05.20 22:23buy0.02eurgbp0.86960.00000.00002010.05.20 23:160.87010.000.000.001.44
366577842010.05.20 22:32buy0.02eurgbp0.86890.00000.00002010.05.20 23:160.87010.000.000.003.45
366586652010.05.20 22:43buy0.01gbpusd1.44050.00000.00002010.05.20 23:551.43740.000.000.00-3.10
366589182010.05.20 22:44sell0.01usdchf1.14970.00000.00002010.05.20 23:581.14990.000.000.00-0.17
366590112010.05.20 22:45sell0.01usdchf1.14990.00000.00002010.05.20 23:581.14990.000.000.000.00
366591162010.05.20 22:45buy0.01gbpjpy129.390.000.002010.05.20 23:54128.830.000.000.00-6.25
366592672010.05.20 22:46sell0.01usdchf1.15030.00000.00002010.05.20 23:541.15020.000.000.000.09
366595992010.05.20 22:47buy0.01usdjpy89.810.000.002010.05.20 23:5689.700.000.000.00-1.23
366607712010.05.20 22:57buy0.01usdjpy89.640.000.002010.05.20 23:3889.670.000.000.000.33
366722562010.05.21 00:34buy0.01usdjpy89.240.000.002010.05.21 00:5289.290.000.000.000.56
366723262010.05.21 00:35buy0.01usdjpy89.170.000.002010.05.21 00:5289.320.000.000.001.68
366724512010.05.21 00:37buy0.01usdjpy89.160.000.002010.05.21 00:5289.320.000.000.001.79
366743662010.05.21 00:56sell0.01eurusd1.24720.00000.00002010.05.21 01:371.24710.000.000.000.10
366751532010.05.21 01:03sell0.01gbpusd1.43620.00000.00002010.05.21 01:341.43590.000.000.000.30
366755112010.05.21 01:06sell0.01gbpusd1.43650.00000.00002010.05.21 01:341.43590.000.000.000.60
366756542010.05.21 01:09sell0.01eurusd1.24780.00000.00002010.05.21 01:371.24710.000.000.000.70
366757402010.05.21 01:11sell0.01eurusd1.24800.00000.00002010.05.21 01:371.24700.000.000.001.00
366762942010.05.21 01:26sell0.01gbpjpy128.530.000.002010.05.21 01:51128.280.000.000.002.80
366767892010.05.21 01:30sell0.01usdjpy89.530.000.002010.05.21 02:1789.340.000.000.002.13
366769892010.05.21 01:31sell0.01usdjpy89.540.000.002010.05.21 02:1789.350.000.000.002.13
366770002010.05.21 01:31sell0.01gbpjpy128.660.000.002010.05.21 01:51128.270.000.000.004.36