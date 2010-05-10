FXDD Malta
|Account: 7571792
|Name: tsog_vforce
|Currency: USD
|2010 May 21, 05:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35673834
|2010.05.10 20:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 20:29
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|35674077
|2010.05.10 20:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.09
|0.00
|0.00
|2010.05.10 20:32
|93.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|35674671
|2010.05.10 20:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 21:47
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|35680756
|2010.05.10 22:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1116
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 22:42
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|35683280
|2010.05.10 23:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 23:25
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|35683351
|2010.05.10 23:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 23:25
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|35691430
|2010.05.11 01:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.51
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:52
|137.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.46
|35691457
|2010.05.11 01:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.21
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:51
|92.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|35691531
|2010.05.11 02:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.21
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:51
|92.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|35691692
|2010.05.11 02:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.18
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:51
|92.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|35691856
|2010.05.11 02:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.40
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:52
|137.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.38
|35692043
|2010.05.11 02:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.33
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:52
|137.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|35692087
|2010.05.11 02:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.31
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:52
|137.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|35692119
|2010.05.11 02:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.25
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:52
|137.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|35692138
|2010.05.11 02:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 03:06
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|35692341
|2010.05.11 02:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 03:06
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|35692356
|2010.05.11 02:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.19
|0.00
|0.00
|2010.05.11 03:52
|137.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|35692413
|2010.05.11 02:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.11
|0.00
|0.00
|2010.05.11 02:51
|93.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35692422
|2010.05.11 02:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 03:06
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|35692456
|2010.05.11 02:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 03:06
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|35693531
|2010.05.11 02:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 03:01
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35693533
|2010.05.11 02:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1117
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 02:47
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|35693534
|2010.05.11 02:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 02:28
|1.4845
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|35693560
|2010.05.11 02:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1115
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 02:47
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35693566
|2010.05.11 02:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 03:01
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35693574
|2010.05.11 02:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 02:28
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|35695398
|2010.05.11 02:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1125
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 02:47
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|35705261
|2010.05.11 05:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 07:39
|1.4803
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|35705914
|2010.05.11 05:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 07:40
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|35706224
|2010.05.11 05:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 07:40
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|35712773
|2010.05.11 07:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1108
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:35
|1.1107
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|35712775
|2010.05.11 07:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 09:01
|1.4804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35712846
|2010.05.11 07:43
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1105
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:35
|1.1107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35712849
|2010.05.11 07:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 09:01
|1.4804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35712870
|2010.05.11 07:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:34
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35712873
|2010.05.11 07:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:47
|1.4808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35712880
|2010.05.11 07:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1102
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:34
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35712991
|2010.05.11 07:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:42
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35713018
|2010.05.11 07:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:34
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|35713037
|2010.05.11 07:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1101
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 08:34
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|35772138
|2010.05.11 20:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.30
|0.00
|0.00
|2010.05.11 22:39
|138.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|35772269
|2010.05.11 20:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.24
|0.00
|0.00
|2010.05.11 22:39
|138.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|35779424
|2010.05.11 22:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.70
|0.00
|0.00
|2010.05.11 23:41
|138.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|35779503
|2010.05.11 22:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.72
|0.00
|0.00
|2010.05.11 23:41
|138.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|35779508
|2010.05.11 22:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4953
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 23:41
|1.4946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35779511
|2010.05.11 22:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.81
|0.00
|0.00
|2010.05.11 23:31
|92.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|35779543
|2010.05.11 22:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.82
|0.00
|0.00
|2010.05.11 23:41
|138.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|35779545
|2010.05.11 22:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.82
|0.00
|0.00
|2010.05.11 23:31
|92.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|35779549
|2010.05.11 22:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 23:41
|1.4947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|35779577
|2010.05.11 22:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.82
|0.00
|0.00
|2010.05.11 23:41
|138.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|35779581
|2010.05.11 22:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 23:41
|1.4946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|35779743
|2010.05.11 22:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4965
|0.0000
|0.0000
|2010.05.11 23:41
|1.4945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|35779797
|2010.05.11 22:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.89
|0.00
|0.00
|2010.05.11 23:41
|138.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|35794176
|2010.05.12 01:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 03:48
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|35794485
|2010.05.12 02:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 03:48
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|35794560
|2010.05.12 02:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1114
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 02:33
|1.1118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|35794650
|2010.05.12 02:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 03:48
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|35798506
|2010.05.12 03:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 05:41
|1.4910
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|35798702
|2010.05.12 03:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 05:41
|1.4910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|35798711
|2010.05.12 03:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1121
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 04:01
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35798713
|2010.05.12 03:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 03:56
|0.8477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|35798732
|2010.05.12 03:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 05:41
|1.4910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|35798767
|2010.05.12 03:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1124
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 04:01
|1.1119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|35798809
|2010.05.12 03:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 05:41
|1.4910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|35798898
|2010.05.12 03:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1126
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 04:01
|1.1119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35866353
|2010.05.12 20:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.29
|0.00
|0.00
|2010.05.12 21:24
|138.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|35866357
|2010.05.12 20:44
|buy
|0.63
|eurchf
|1.4024
|1.3979
|0.0000
|2010.05.12 22:20
|1.4026
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|35866358
|2010.05.12 20:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 21:13
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35866377
|2010.05.12 20:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 21:13
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|35866400
|2010.05.12 20:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.23
|0.00
|0.00
|2010.05.12 21:24
|138.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|35866432
|2010.05.12 20:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 21:24
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35867158
|2010.05.12 20:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 21:24
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|35867200
|2010.05.12 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|2010.05.12 21:24
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|35881945
|2010.05.13 03:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|2010.05.13 04:12
|1.4832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35882004
|2010.05.13 03:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|2010.05.13 04:12
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35882043
|2010.05.13 03:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|2010.05.13 04:12
|1.4830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35882324
|2010.05.13 03:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2010.05.13 04:09
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35890018
|2010.05.13 07:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|2010.05.13 08:00
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35890042
|2010.05.13 07:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2010.05.13 08:00
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35947671
|2010.05.13 20:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.42
|0.00
|0.00
|2010.05.13 21:00
|136.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|35947677
|2010.05.13 20:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2010.05.13 20:54
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35956873
|2010.05.13 23:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.66
|0.00
|0.00
|2010.05.13 23:20
|92.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|35979870
|2010.05.14 07:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.89
|0.00
|0.00
|2010.05.14 08:10
|92.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35979931
|2010.05.14 07:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.90
|0.00
|0.00
|2010.05.14 08:10
|92.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36080211
|2010.05.17 02:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 04:10
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|36080215
|2010.05.17 02:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 05:02
|0.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|36080216
|2010.05.17 02:42
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 05:02
|1.6364
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.81
|36080484
|2010.05.17 02:44
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6418
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 05:02
|1.6366
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|36080489
|2010.05.17 02:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 04:10
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|36080496
|2010.05.17 02:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 05:02
|0.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|36080514
|2010.05.17 02:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.67
|0.00
|0.00
|2010.05.17 04:11
|133.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|36108644
|2010.05.17 08:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.05
|0.00
|0.00
|2010.05.17 08:23
|91.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|36111484
|2010.05.17 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2261
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 08:59
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|36111635
|2010.05.17 08:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 08:59
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|36116924
|2010.05.17 09:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 10:40
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36189454
|2010.05.17 22:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.75
|0.00
|0.00
|2010.05.17 22:36
|133.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|36189517
|2010.05.17 22:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 22:38
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|36189525
|2010.05.17 22:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.69
|0.00
|0.00
|2010.05.17 22:36
|133.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|36189571
|2010.05.17 22:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2370
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 22:35
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|36189603
|2010.05.17 22:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 22:38
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|36189667
|2010.05.17 22:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|2010.05.17 22:38
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|36189747
|2010.05.17 22:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.63
|0.00
|0.00
|2010.05.17 22:36
|134.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|36199156
|2010.05.18 01:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 01:27
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36199190
|2010.05.18 01:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2387
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 01:27
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|36210524
|2010.05.18 04:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1354
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 05:41
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|36210575
|2010.05.18 04:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 05:41
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|36210584
|2010.05.18 04:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1352
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 05:41
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|36210589
|2010.05.18 04:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 05:37
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|36216482
|2010.05.18 07:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1360
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 07:57
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|36216490
|2010.05.18 07:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 07:55
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36217443
|2010.05.18 08:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.35
|0.00
|0.00
|2010.05.18 08:26
|133.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36217597
|2010.05.18 08:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 08:26
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|36217694
|2010.05.18 08:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.28
|0.00
|0.00
|2010.05.18 08:26
|133.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|36218225
|2010.05.18 08:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 08:26
|1.4424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|36218230
|2010.05.18 08:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 08:27
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36219306
|2010.05.18 08:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:05
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|36219397
|2010.05.18 08:33
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:05
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|36219618
|2010.05.18 08:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1353
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:30
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|36219765
|2010.05.18 08:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:42
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|36219838
|2010.05.18 08:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:05
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|36219909
|2010.05.18 08:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.65
|0.00
|0.00
|2010.05.18 10:35
|134.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.41
|36219956
|2010.05.18 08:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.71
|0.00
|0.00
|2010.05.18 10:35
|134.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.76
|36219964
|2010.05.18 08:39
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:05
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|36220026
|2010.05.18 08:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1347
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:30
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|36220060
|2010.05.18 08:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.74
|0.00
|0.00
|2010.05.18 10:35
|134.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.44
|36220314
|2010.05.18 08:42
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2354
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 10:42
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|36220320
|2010.05.18 08:42
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2355
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 09:14
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|36225338
|2010.05.18 09:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|92.72
|0.00
|0.00
|2010.05.18 09:57
|92.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|36225984
|2010.05.18 09:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6408
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 09:52
|1.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36310430
|2010.05.18 22:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.50
|0.00
|0.00
|2010.05.18 22:30
|132.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|36313883
|2010.05.18 22:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4341
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 23:45
|1.4330
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|36313922
|2010.05.18 22:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.51
|0.00
|0.00
|2010.05.18 23:22
|132.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|36314034
|2010.05.18 22:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4342
|0.0000
|0.0000
|2010.05.18 23:45
|1.4330
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|36314479
|2010.05.18 22:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 00:02
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|36323367
|2010.05.19 00:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.39
|0.00
|0.00
|2010.05.19 00:47
|131.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|36323429
|2010.05.19 00:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 00:46
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|36323518
|2010.05.19 00:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 00:48
|1.4298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36323541
|2010.05.19 00:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1514
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 00:47
|1.1503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|36324026
|2010.05.19 00:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.98
|0.00
|0.00
|2010.05.19 00:47
|92.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|36324028
|2010.05.19 00:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.40
|0.00
|0.00
|2010.05.19 00:47
|131.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|36324031
|2010.05.19 00:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2167
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 00:46
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36324044
|2010.05.19 00:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 00:48
|1.4298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|36324107
|2010.05.19 00:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.42
|0.00
|0.00
|2010.05.19 00:47
|131.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|36324123
|2010.05.19 00:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.98
|0.00
|0.00
|2010.05.19 00:47
|92.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|36324172
|2010.05.19 00:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.97
|0.00
|0.00
|2010.05.19 00:47
|92.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|36326473
|2010.05.19 01:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.11
|0.00
|0.00
|2010.05.19 01:31
|91.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36326513
|2010.05.19 01:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.11
|0.00
|0.00
|2010.05.19 01:31
|91.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36327233
|2010.05.19 01:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 02:47
|1.4293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36327269
|2010.05.19 01:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4295
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 02:48
|1.4291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36327556
|2010.05.19 01:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1501
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 02:48
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|36327627
|2010.05.19 01:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1498
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 02:48
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|36336995
|2010.05.19 03:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 04:01
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36337032
|2010.05.19 03:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1521
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 04:07
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36337063
|2010.05.19 03:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.73
|0.00
|0.00
|2010.05.19 04:09
|130.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|36337131
|2010.05.19 03:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.69
|0.00
|0.00
|2010.05.19 04:15
|91.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36337356
|2010.05.19 03:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.72
|0.00
|0.00
|2010.05.19 04:16
|91.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36337361
|2010.05.19 03:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.79
|0.00
|0.00
|2010.05.19 04:14
|130.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36337470
|2010.05.19 03:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.69
|0.00
|0.00
|2010.05.19 04:15
|91.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36337600
|2010.05.19 03:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.64
|0.00
|0.00
|2010.05.19 04:14
|91.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|36341605
|2010.05.19 04:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.80
|0.00
|0.00
|2010.05.19 05:37
|91.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|36353593
|2010.05.19 07:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.31
|0.00
|0.00
|2010.05.19 08:11
|131.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|36353637
|2010.05.19 07:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:08
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|36355791
|2010.05.19 08:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.86
|0.00
|0.00
|2010.05.19 08:15
|91.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|36356409
|2010.05.19 08:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4303
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:53
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|36356657
|2010.05.19 08:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:53
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|36356729
|2010.05.19 08:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:50
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|36356826
|2010.05.19 08:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2214
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:50
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36357054
|2010.05.19 08:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1470
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:45
|1.1480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|36357111
|2010.05.19 08:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2218
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:50
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36357249
|2010.05.19 08:25
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1470
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:45
|1.1480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|36357318
|2010.05.19 08:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4313
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:53
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|36357323
|2010.05.19 08:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.76
|0.00
|0.00
|2010.05.19 08:53
|131.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|36357400
|2010.05.19 08:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.82
|0.00
|0.00
|2010.05.19 08:53
|131.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|36357420
|2010.05.19 08:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.08
|0.00
|0.00
|2010.05.19 08:48
|91.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|36357451
|2010.05.19 08:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 08:53
|1.4306
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|36357479
|2010.05.19 08:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.82
|0.00
|0.00
|2010.05.19 08:53
|131.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|36485072
|2010.05.19 22:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.77
|0.00
|0.00
|2010.05.19 22:29
|132.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|36485174
|2010.05.19 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|2010.05.19 22:45
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36499234
|2010.05.20 01:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1516
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 01:29
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|36499254
|2010.05.20 01:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2414
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:57
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|36499279
|2010.05.20 01:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1515
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 01:29
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|36499324
|2010.05.20 01:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:38
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|36499346
|2010.05.20 01:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:38
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|36499368
|2010.05.20 01:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.44
|0.00
|0.00
|2010.05.20 02:46
|132.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|36499385
|2010.05.20 01:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:38
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|36499390
|2010.05.20 01:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2413
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:57
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|36499425
|2010.05.20 01:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.43
|0.00
|0.00
|2010.05.20 02:46
|132.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|36499436
|2010.05.20 01:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:38
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|36499453
|2010.05.20 01:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2409
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:57
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|36499511
|2010.05.20 01:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.40
|0.00
|0.00
|2010.05.20 02:46
|132.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|36499513
|2010.05.20 01:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2408
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:57
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|36499840
|2010.05.20 01:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:38
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|36499847
|2010.05.20 01:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.39
|0.00
|0.00
|2010.05.20 02:46
|132.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|36501252
|2010.05.20 01:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6613
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:01
|1.6616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|36501947
|2010.05.20 01:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1527
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 02:10
|1.1525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|36509508
|2010.05.20 03:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2349
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 03:58
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|36509587
|2010.05.20 03:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 04:44
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|36509704
|2010.05.20 03:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 04:44
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|36510594
|2010.05.20 04:04
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6606
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 04:35
|1.6604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|36510743
|2010.05.20 04:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6601
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 04:35
|1.6605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|36510839
|2010.05.20 04:06
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6600
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 04:35
|1.6605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|36510843
|2010.05.20 04:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.01
|0.00
|0.00
|2010.05.20 04:44
|132.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36510899
|2010.05.20 04:07
|buy
|0.64
|eurchf
|1.4242
|1.4197
|0.0000
|2010.05.20 04:46
|1.4244
|0.00
|0.00
|0.00
|11.09
|36510905
|2010.05.20 04:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.00
|0.00
|0.00
|2010.05.20 04:44
|132.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36510961
|2010.05.20 04:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.95
|0.00
|0.00
|2010.05.20 04:41
|131.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36511052
|2010.05.20 04:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.67
|0.00
|0.00
|2010.05.20 04:44
|91.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|36511151
|2010.05.20 04:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.68
|0.00
|0.00
|2010.05.20 04:44
|91.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|36516439
|2010.05.20 05:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 05:58
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36516542
|2010.05.20 05:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 06:55
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|36516563
|2010.05.20 05:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 05:58
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36516566
|2010.05.20 05:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.26
|0.00
|0.00
|2010.05.20 06:22
|132.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36516571
|2010.05.20 05:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2349
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 06:55
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|36516617
|2010.05.20 05:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 06:55
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|36516626
|2010.05.20 05:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 05:58
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|36516628
|2010.05.20 05:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.27
|0.00
|0.00
|2010.05.20 06:22
|132.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36522178
|2010.05.20 07:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:40
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|36522271
|2010.05.20 07:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:40
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|36522346
|2010.05.20 07:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:40
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|36523107
|2010.05.20 08:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1537
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:19
|1.1525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|36523117
|2010.05.20 08:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:40
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|36523125
|2010.05.20 08:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.89
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|130.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|36523129
|2010.05.20 08:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:17
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36523171
|2010.05.20 08:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:19
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|36523184
|2010.05.20 08:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2346
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:17
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|36523271
|2010.05.20 08:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:17
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36523277
|2010.05.20 08:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.86
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|130.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.07
|36523281
|2010.05.20 08:06
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1539
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:19
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36523367
|2010.05.20 08:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:40
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|36523443
|2010.05.20 08:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.82
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|130.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.63
|36525174
|2010.05.20 08:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.56
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|36525252
|2010.05.20 08:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.55
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|36526310
|2010.05.20 08:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:37
|0.8593
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|36526352
|2010.05.20 08:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.49
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|36526372
|2010.05.20 08:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.40
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|130.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|36526410
|2010.05.20 08:34
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6564
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:40
|1.6576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|36526413
|2010.05.20 08:34
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:37
|0.8594
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|36526432
|2010.05.20 08:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.43
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|36526521
|2010.05.20 08:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.43
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|36526755
|2010.05.20 08:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.18
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|130.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|36526766
|2010.05.20 08:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.39
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|36527907
|2010.05.20 08:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.06
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:04
|131.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|36528009
|2010.05.20 08:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.31
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|36528075
|2010.05.20 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2337
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:41
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36528101
|2010.05.20 08:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1542
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:41
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|36528105
|2010.05.20 08:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.30
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|36528233
|2010.05.20 08:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1545
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:41
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|36528247
|2010.05.20 08:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2333
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:41
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|36528489
|2010.05.20 08:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.23
|0.00
|0.00
|2010.05.20 09:40
|91.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|36528576
|2010.05.20 08:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1547
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:41
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|36528839
|2010.05.20 08:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1543
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:44
|1.1534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|36529031
|2010.05.20 08:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2340
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 08:47
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|36530030
|2010.05.20 08:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1549
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:38
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36530176
|2010.05.20 08:54
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8611
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:03
|0.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|36530188
|2010.05.20 08:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1549
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:38
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36530274
|2010.05.20 08:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1551
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:38
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|36530294
|2010.05.20 08:55
|sell
|0.64
|eurchf
|1.4258
|1.4303
|0.0000
|2010.05.20 09:13
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.21
|36530568
|2010.05.20 08:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1566
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:27
|1.1559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|36530594
|2010.05.20 08:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1564
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:27
|1.1559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|36530667
|2010.05.20 08:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1566
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 09:27
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|36530680
|2010.05.20 08:59
|sell
|0.57
|eurchf
|1.4278
|1.4323
|0.0000
|2010.05.20 09:13
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|69.02
|36536542
|2010.05.20 09:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 11:07
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|36536702
|2010.05.20 09:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1549
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:17
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|36536730
|2010.05.20 09:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2355
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 11:07
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|36537009
|2010.05.20 09:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2359
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 11:07
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|36537050
|2010.05.20 09:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1543
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:17
|1.1543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36537238
|2010.05.20 09:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.87
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:27
|131.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|36537283
|2010.05.20 09:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4351
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:16
|1.4350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|36537285
|2010.05.20 09:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1538
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:17
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|36537313
|2010.05.20 09:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.19
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:28
|91.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|36537515
|2010.05.20 09:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2370
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 11:07
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|36537522
|2010.05.20 09:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.95
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:27
|131.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|36537569
|2010.05.20 09:43
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:17
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|36537611
|2010.05.20 09:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4356
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:16
|1.4347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36537640
|2010.05.20 09:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.22
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:28
|91.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|36537645
|2010.05.20 09:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 11:07
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|36537653
|2010.05.20 09:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.92
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:27
|131.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|36537682
|2010.05.20 09:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.24
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:28
|91.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36537745
|2010.05.20 09:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4356
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:16
|1.4344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|36537820
|2010.05.20 09:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:17
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|36537880
|2010.05.20 09:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2371
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 11:07
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|36537957
|2010.05.20 09:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.04
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:27
|131.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|36537982
|2010.05.20 09:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.27
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:28
|91.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|36538247
|2010.05.20 09:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2376
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 11:07
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|36538935
|2010.05.20 09:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.00
|0.00
|0.00
|2010.05.20 11:27
|131.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|36539383
|2010.05.20 09:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:16
|1.4343
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|36539789
|2010.05.20 09:54
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 10:16
|1.1536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|36656678
|2010.05.20 22:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8701
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:16
|0.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36656680
|2010.05.20 22:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.85
|0.00
|0.00
|2010.05.20 23:54
|128.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.37
|36656684
|2010.05.20 22:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:53
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|36656694
|2010.05.20 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:55
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|36656705
|2010.05.20 22:15
|buy
|0.65
|eurchf
|1.4410
|1.4365
|0.0000
|2010.05.20 23:16
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|-254.10
|36656740
|2010.05.20 22:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.72
|0.00
|0.00
|2010.05.20 23:54
|128.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.93
|36656753
|2010.05.20 22:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:55
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|36656765
|2010.05.20 22:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:53
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|36656854
|2010.05.20 22:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:53
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|36656857
|2010.05.20 22:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:55
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|36657232
|2010.05.20 22:23
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8696
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:16
|0.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|36657784
|2010.05.20 22:32
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:16
|0.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|36658665
|2010.05.20 22:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:55
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|36658918
|2010.05.20 22:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1497
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:58
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|36659011
|2010.05.20 22:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:58
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36659116
|2010.05.20 22:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.39
|0.00
|0.00
|2010.05.20 23:54
|128.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|36659267
|2010.05.20 22:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1503
|0.0000
|0.0000
|2010.05.20 23:54
|1.1502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|36659599
|2010.05.20 22:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.81
|0.00
|0.00
|2010.05.20 23:56
|89.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|36660771
|2010.05.20 22:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.64
|0.00
|0.00
|2010.05.20 23:38
|89.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|36672256
|2010.05.21 00:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.24
|0.00
|0.00
|2010.05.21 00:52
|89.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|36672326
|2010.05.21 00:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.17
|0.00
|0.00
|2010.05.21 00:52
|89.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|36672451
|2010.05.21 00:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.16
|0.00
|0.00
|2010.05.21 00:52
|89.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|36674366
|2010.05.21 00:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2472
|0.0000
|0.0000
|2010.05.21 01:37
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|36675153
|2010.05.21 01:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|2010.05.21 01:34
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|36675511
|2010.05.21 01:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|2010.05.21 01:34
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|36675654
|2010.05.21 01:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2478
|0.0000
|0.0000
|2010.05.21 01:37
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|36675740
|2010.05.21 01:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2480
|0.0000
|0.0000
|2010.05.21 01:37
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|36676294
|2010.05.21 01:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.53
|0.00
|0.00
|2010.05.21 01:51
|128.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|36676789
|2010.05.21 01:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.53
|0.00
|0.00
|2010.05.21 02:17
|89.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|36676989
|2010.05.21 01:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.54
|0.00
|0.00
|2010.05.21 02:17
|89.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|36677000
|2010.05.21 01:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.66
|0.00
|0.00
|2010.05.21 01:51
|128.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36