FXDD Malta
|Account: 7571792
|Name: tsog_vforce
|Currency: USD
|2010 May 10, 06:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35223306
|2010.05.05 20:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1140
|0.0000
|0.0000
|2010.05.05 22:45
|1.1171
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|35223323
|2010.05.05 20:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|2010.05.05 21:08
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35242267
|2010.05.06 01:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.82
|0.00
|0.00
|2010.05.06 02:21
|93.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|35242276
|2010.05.06 01:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.80
|0.00
|0.00
|2010.05.06 02:21
|93.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|35245830
|2010.05.06 03:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.96
|0.00
|0.00
|2010.05.06 03:43
|141.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|35245947
|2010.05.06 03:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5136
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 04:23
|1.5135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35245994
|2010.05.06 03:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5135
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 04:23
|1.5134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35246019
|2010.05.06 03:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5134
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 04:23
|1.5133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35246051
|2010.05.06 03:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.5136
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 04:23
|1.5133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35363971
|2010.05.06 21:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 22:08
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|35364108
|2010.05.06 21:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.18
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|133.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.20
|35364311
|2010.05.06 21:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 21:26
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|35364872
|2010.05.06 21:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 22:08
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|35365166
|2010.05.06 21:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.63
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|90.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.33
|35365175
|2010.05.06 21:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.66
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|133.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.43
|35365443
|2010.05.06 21:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 22:08
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|35365468
|2010.05.06 21:11
|buy
|0.68
|eurchf
|1.4054
|1.4009
|0.0000
|2010.05.06 21:37
|1.4009
|0.00
|0.00
|0.00
|-275.77
|35365607
|2010.05.06 21:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 21:26
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|35365975
|2010.05.06 21:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.50
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|133.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.66
|35365979
|2010.05.06 21:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.59
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|90.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|35367189
|2010.05.06 21:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.62
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|133.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|35367226
|2010.05.06 21:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.00
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:15
|90.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35367817
|2010.05.06 21:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.90
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|133.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|35367822
|2010.05.06 21:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.19
|0.00
|0.00
|2010.05.06 22:17
|90.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|35368066
|2010.05.06 21:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 21:38
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|35408309
|2010.05.06 22:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 23:28
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35408834
|2010.05.06 22:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 23:28
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|35410191
|2010.05.06 22:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6528
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 23:03
|1.6496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|35410406
|2010.05.06 22:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6536
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 23:03
|1.6496
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|35410864
|2010.05.06 22:49
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6544
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 23:03
|1.6499
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|35411164
|2010.05.06 22:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|2010.05.06 23:03
|1.4813
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|35447280
|2010.05.07 03:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1165
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 03:49
|1.1151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|35447295
|2010.05.07 03:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 03:52
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|35447591
|2010.05.07 03:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 06:37
|1.4850
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|35469016
|2010.05.07 06:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8562
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:43
|0.8564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|35469142
|2010.05.07 06:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6511
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:48
|1.6512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|35469216
|2010.05.07 06:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6518
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:48
|1.6515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|35469237
|2010.05.07 06:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:42
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|35469302
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:42
|0.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|35469681
|2010.05.07 06:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6543
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:42
|1.6542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|35470493
|2010.05.07 06:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:25
|1.4876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35473083
|2010.05.07 07:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.21
|0.00
|0.00
|2010.05.07 09:02
|135.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.57
|35473088
|2010.05.07 07:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.33
|0.00
|0.00
|2010.05.07 08:55
|92.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|35473113
|2010.05.07 07:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.18
|0.00
|0.00
|2010.05.07 09:02
|135.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.24
|35473116
|2010.05.07 07:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.30
|0.00
|0.00
|2010.05.07 08:55
|92.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|35473556
|2010.05.07 07:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1152
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 07:54
|1.1141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|35473655
|2010.05.07 07:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.09
|0.00
|0.00
|2010.05.07 08:55
|92.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|35473673
|2010.05.07 07:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.56
|0.00
|0.00
|2010.05.07 09:02
|135.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.52
|35473684
|2010.05.07 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.13
|0.00
|0.00
|2010.05.07 08:55
|92.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35473706
|2010.05.07 07:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:04
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.70
|35473874
|2010.05.07 07:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.54
|0.00
|0.00
|2010.05.07 09:02
|135.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.41
|35473875
|2010.05.07 07:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:04
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|35473924
|2010.05.07 07:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 08:55
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35474098
|2010.05.07 07:48
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6511
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:14
|1.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.39
|35474109
|2010.05.07 07:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:04
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|35474181
|2010.05.07 07:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:04
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|35474272
|2010.05.07 07:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6501
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:14
|1.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.32
|35474385
|2010.05.07 07:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8576
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:04
|0.8621
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|35474412
|2010.05.07 07:52
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.6487
|0.0000
|0.0000
|2010.05.07 09:14
|1.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.15
|35589887
|2010.05.10 02:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.6359
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 03:37
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|35589944
|2010.05.10 02:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 03:37
|0.8690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|35590200
|2010.05.10 02:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8688
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 03:37
|0.8690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|35594007
|2010.05.10 03:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 03:50
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|35594752
|2010.05.10 03:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 03:50
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|35594911
|2010.05.10 03:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|2010.05.10 03:50
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|35595203
|2010.05.10 03:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.01
|0.00
|0.00
|2010.05.10 03:51
|136.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|35595347
|2010.05.10 03:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.11
|0.00
|0.00
|2010.05.10 03:51
|136.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-429.08
|Closed P/L:
|-429.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35595324
|2010.05.10 03:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.28
|0.00
|0.00
|
|92.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|
|Floating P/L:
|-3.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|