FXDD Malta

Account: 7571792 Name: tsog_vforce Currency: USD 2010 May 10, 06:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
352233062010.05.05 20:32sell0.01usdchf1.11400.00000.00002010.05.05 22:451.11710.000.000.00-2.78
352233232010.05.05 20:32buy0.01eurusd1.28610.00000.00002010.05.05 21:081.28630.000.000.000.20
352422672010.05.06 01:57buy0.01usdjpy93.820.000.002010.05.06 02:2193.890.000.000.000.75
352422762010.05.06 01:58buy0.01usdjpy93.800.000.002010.05.06 02:2193.890.000.000.000.96
352458302010.05.06 03:34sell0.01gbpjpy141.960.000.002010.05.06 03:43141.810.000.000.001.60
352459472010.05.06 03:35sell0.01gbpusd1.51360.00000.00002010.05.06 04:231.51350.000.000.000.10
352459942010.05.06 03:36sell0.01gbpusd1.51350.00000.00002010.05.06 04:231.51340.000.000.000.10
352460192010.05.06 03:37sell0.01gbpusd1.51340.00000.00002010.05.06 04:231.51330.000.000.000.10
352460512010.05.06 03:38sell0.01gbpusd1.51360.00000.00002010.05.06 04:231.51330.000.000.000.30
353639712010.05.06 21:09buy0.01eurusd1.26520.00000.00002010.05.06 22:081.26290.000.000.00-2.30
353641082010.05.06 21:10buy0.01gbpjpy135.180.000.002010.05.06 22:17133.540.000.000.00-18.20
353643112010.05.06 21:10buy0.01gbpusd1.48610.00000.00002010.05.06 21:261.48750.000.000.001.40
353648722010.05.06 21:10buy0.01eurusd1.26450.00000.00002010.05.06 22:081.26290.000.000.00-1.60
353651662010.05.06 21:11buy0.01usdjpy90.630.000.002010.05.06 22:1790.060.000.000.00-6.33
353651752010.05.06 21:11buy0.01gbpjpy134.660.000.002010.05.06 22:17133.540.000.000.00-12.43
353654432010.05.06 21:11buy0.01eurusd1.26380.00000.00002010.05.06 22:081.26290.000.000.00-0.90
353654682010.05.06 21:11buy0.68eurchf1.40541.40090.00002010.05.06 21:371.40090.000.000.00-275.77
353656072010.05.06 21:11buy0.01gbpusd1.48540.00000.00002010.05.06 21:261.48750.000.000.002.10
353659752010.05.06 21:12buy0.01gbpjpy134.500.000.002010.05.06 22:17133.540.000.000.00-10.66
353659792010.05.06 21:12buy0.01usdjpy90.590.000.002010.05.06 22:1790.070.000.000.00-5.77
353671892010.05.06 21:13buy0.01gbpjpy133.620.000.002010.05.06 22:17133.600.000.000.00-0.22
353672262010.05.06 21:13buy0.01usdjpy90.000.000.002010.05.06 22:1590.010.000.000.000.11
353678172010.05.06 21:14buy0.01gbpjpy133.900.000.002010.05.06 22:17133.600.000.000.00-3.33
353678222010.05.06 21:14buy0.01usdjpy90.190.000.002010.05.06 22:1790.070.000.000.00-1.33
353680662010.05.06 21:14buy0.01eurusd1.26240.00000.00002010.05.06 21:381.26350.000.000.001.10
354083092010.05.06 22:35sell0.01eurusd1.26140.00000.00002010.05.06 23:281.26080.000.000.000.60
354088342010.05.06 22:36sell0.01eurusd1.26210.00000.00002010.05.06 23:281.26080.000.000.001.30
354101912010.05.06 22:47sell0.01gbpchf1.65280.00000.00002010.05.06 23:031.64960.000.000.002.88
354104062010.05.06 22:48sell0.01gbpchf1.65360.00000.00002010.05.06 23:031.64960.000.000.003.59
354108642010.05.06 22:49sell0.01gbpchf1.65440.00000.00002010.05.06 23:031.64990.000.000.004.05
354111642010.05.06 22:50sell0.01gbpusd1.48610.00000.00002010.05.06 23:031.48130.000.000.004.80
354472802010.05.07 03:30sell0.01usdchf1.11650.00000.00002010.05.07 03:491.11510.000.000.001.26
354472952010.05.07 03:30buy0.01eurusd1.25930.00000.00002010.05.07 03:521.26220.000.000.002.90
354475912010.05.07 03:31buy0.01gbpusd1.48850.00000.00002010.05.07 06:371.48500.000.000.00-3.50
354690162010.05.07 06:32buy0.01eurgbp0.85620.00000.00002010.05.07 07:430.85640.000.000.000.29
354691422010.05.07 06:34sell0.01gbpchf1.65110.00000.00002010.05.07 07:481.65120.000.000.00-0.09
354692162010.05.07 06:36sell0.01gbpchf1.65180.00000.00002010.05.07 07:481.65150.000.000.000.27
354692372010.05.07 06:37sell0.01gbpusd1.48500.00000.00002010.05.07 07:421.48480.000.000.000.20
354693022010.05.07 06:39buy0.01eurgbp0.85530.00000.00002010.05.07 07:420.85540.000.000.000.15
354696812010.05.07 06:46sell0.01gbpchf1.65430.00000.00002010.05.07 07:421.65420.000.000.000.09
354704932010.05.07 06:59sell0.01gbpusd1.48820.00000.00002010.05.07 07:251.48760.000.000.000.60
354730832010.05.07 07:41buy0.01gbpjpy137.210.000.002010.05.07 09:02135.590.000.000.00-17.57
354730882010.05.07 07:41buy0.01usdjpy92.330.000.002010.05.07 08:5592.160.000.000.00-1.84
354731132010.05.07 07:42buy0.01gbpjpy137.180.000.002010.05.07 09:02135.590.000.000.00-17.24
354731162010.05.07 07:42buy0.01usdjpy92.300.000.002010.05.07 08:5592.160.000.000.00-1.52
354735562010.05.07 07:44sell0.01usdchf1.11520.00000.00002010.05.07 07:541.11410.000.000.000.99
354736552010.05.07 07:44buy0.01usdjpy92.090.000.002010.05.07 08:5592.110.000.000.000.22
354736732010.05.07 07:45buy0.01gbpjpy136.560.000.002010.05.07 09:02135.590.000.000.00-10.52
354736842010.05.07 07:45buy0.01usdjpy92.130.000.002010.05.07 08:5592.140.000.000.000.11
354737062010.05.07 07:45buy0.01gbpusd1.48260.00000.00002010.05.07 09:041.47190.000.000.00-10.70
354738742010.05.07 07:46buy0.01gbpjpy136.540.000.002010.05.07 09:02135.580.000.000.00-10.41
354738752010.05.07 07:46buy0.01gbpusd1.48140.00000.00002010.05.07 09:041.47190.000.000.00-9.50
354739242010.05.07 07:46buy0.01eurusd1.26900.00000.00002010.05.07 08:551.26930.000.000.000.30
354740982010.05.07 07:48buy0.01gbpchf1.65110.00000.00002010.05.07 09:141.63950.000.000.00-10.39
354741092010.05.07 07:48buy0.01gbpusd1.48160.00000.00002010.05.07 09:041.47200.000.000.00-9.60
354741812010.05.07 07:49buy0.01gbpusd1.48080.00000.00002010.05.07 09:041.47200.000.000.00-8.80
354742722010.05.07 07:50buy0.01gbpchf1.65010.00000.00002010.05.07 09:141.63970.000.000.00-9.32
354743852010.05.07 07:52sell0.01eurgbp0.85760.00000.00002010.05.07 09:040.86210.000.000.00-6.63
354744122010.05.07 07:52buy0.01gbpchf1.64870.00000.00002010.05.07 09:141.63960.000.000.00-8.15
355898872010.05.10 02:33sell0.01gbpchf1.63590.00000.00002010.05.10 03:371.63560.000.000.000.28
355899442010.05.10 02:33buy0.01eurgbp0.86890.00000.00002010.05.10 03:370.86900.000.000.000.15
355902002010.05.10 02:34buy0.01eurgbp0.86880.00000.00002010.05.10 03:370.86900.000.000.000.30
355940072010.05.10 03:36sell0.01eurusd1.28940.00000.00002010.05.10 03:501.28770.000.000.001.70
355947522010.05.10 03:39sell0.01eurusd1.29050.00000.00002010.05.10 03:501.28760.000.000.002.90
355949112010.05.10 03:40sell0.01eurusd1.29100.00000.00002010.05.10 03:501.28760.000.000.003.40
355952032010.05.10 03:43sell0.01gbpjpy137.010.000.002010.05.10 03:51136.770.000.000.002.60
355953472010.05.10 03:45sell0.01gbpjpy137.110.000.002010.05.10 03:51136.780.000.000.003.57
  0.00 0.00 0.00 -429.08
Closed P/L: -429.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
355953242010.05.10 03:45sell0.01usdjpy92.280.000.00 92.600.000.000.00-3.46
  0.00 0.00 0.00 -3.46
 Floating P/L: -3.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 