Straighthold Investment Group, Inc.
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|Type
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|Price
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|
|No transactions
|
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|Deposit/Withdrawal:
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|Credit Facility:
|1 000.00
|
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|0.00
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|Equity:
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|Free Margin:
|16 926.33
|
|Details:
|Gross Profit:
|33 807.31
|Gross Loss:
|17 880.98
|Total Net Profit:
|15 926.33
|Profit Factor:
|1.89
|Expected Payoff:
|39.23
|
|Absolute Drawdown:
|751.23
|Maximal Drawdown:
|8 007.61 (39.10%)
|Relative Drawdown:
|39.10% (8 007.61)
|
|Total Trades:
|406
|Short Positions (won %):
|287 (82.58%)
|Long Positions (won %):
|119 (74.79%)
|Profit Trades (% of total):
|326 (80.30%)
|Loss trades (% of total):
|80 (19.70%)
|Largest
|profit trade:
|860.72
|loss trade:
|-460.89
|Average
|profit trade:
|103.70
|loss trade:
|-223.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|69 (5 784.99)
|consecutive losses ($):
|10 (-3 587.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 784.99 (69)
|consecutive loss (count):
|-3 587.64 (10)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|3