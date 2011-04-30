Straighthold Investment Group, Inc.

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Summary:
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Details:
Graph
Gross Profit: 33 807.31 Gross Loss: 17 880.98 Total Net Profit: 15 926.33
Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 39.23  
Absolute Drawdown: 751.23 Maximal Drawdown: 8 007.61 (39.10%) Relative Drawdown: 39.10% (8 007.61)
 
Total Trades: 406 Short Positions (won %): 287 (82.58%) Long Positions (won %): 119 (74.79%)
Profit Trades (% of total): 326 (80.30%) Loss trades (% of total): 80 (19.70%)
Largest profit trade: 860.72 loss trade: -460.89
Average profit trade: 103.70 loss trade: -223.51
Maximum consecutive wins ($): 69 (5 784.99) consecutive losses ($): 10 (-3 587.64)
Maximal consecutive profit (count): 5 784.99 (69) consecutive loss (count): -3 587.64 (10)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 3