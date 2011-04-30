Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 181032 Name: Arief Nugroho Prasono Currency: USD 2010 June 1, 18:09

Closed Transactions:

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0.00 0.00 -134.92 16 061.25

Closed P/L: 15 926.33

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 1 000.00

Closed Trade P/L: 15 926.33 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 15 926.33 Equity: 16 926.33 Free Margin: 16 926.33

Details:

Gross Profit: 33 807.31 Gross Loss: 17 880.98 Total Net Profit: 15 926.33

Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 39.23

Absolute Drawdown: 751.23 Maximal Drawdown: 8 007.61 (39.10%) Relative Drawdown: 39.10% (8 007.61)

Total Trades: 406 Short Positions (won %): 287 (82.58%) Long Positions (won %): 119 (74.79%)

Profit Trades (% of total): 326 (80.30%) Loss trades (% of total): 80 (19.70%)

Largest profit trade: 860.72 loss trade: -460.89

Average profit trade: 103.70 loss trade: -223.51

Maximum consecutive wins ($): 69 (5 784.99) consecutive losses ($): 10 (-3 587.64)

Maximal consecutive profit (count): 5 784.99 (69) consecutive loss (count): -3 587.64 (10)