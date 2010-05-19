Alpari (UK) Ltd.

Account: 1765185 Name: poly160a Currency: USD 2010 May 25, 00:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1154502552010.05.19 07:51balanceDeposit25 000.00
1158268472010.05.19 19:54sell0.10eurusd1.238731.238731.233232010.05.19 20:021.238730.000.000.000.00
1158275452010.05.19 19:55sell0.15eurusd1.239641.239511.234142010.05.19 20:031.239510.000.000.001.95
1158238802010.05.19 19:51sell0.10eurchf1.428981.428531.423482010.05.19 20:091.427400.000.000.0013.71
1158330162010.05.19 20:04sell0.10eurusd1.238921.238921.233422010.05.19 20:151.238920.000.000.000.00
1158766382010.05.19 22:41sell0.10eurchf1.428981.428981.423482010.05.19 23:001.427740.000.000.0010.78
1158766332010.05.19 22:41sell0.10gbpchf1.662671.662671.657172010.05.19 23:001.661450.000.000.0010.61
1158788632010.05.19 22:46sell0.15gbpjpy132.579132.575132.0292010.05.19 23:01132.5750.000.000.000.65
1158757722010.05.19 22:40sell0.10gbpusd1.443730.000001.438232010.05.20 00:031.444250.000.00-0.48-5.20
1158773682010.05.19 22:43sell0.15gbpusd1.444720.000001.439222010.05.20 00:031.444320.000.00-0.726.00
1158769732010.05.19 22:42sell0.10gbpjpy132.489132.479131.9392010.05.20 00:08132.3590.000.00-0.7514.18
1158772702010.05.19 22:43sell0.10usdjpy91.73991.73691.1892010.05.20 00:4691.6100.000.00-0.4314.08
1158757082010.05.19 22:40sell0.10eurusd1.240801.240721.235302010.05.20 00:491.239510.000.00-0.1212.90
1159126602010.05.20 01:39sell0.10gbpusd1.442311.442311.436812010.05.20 01:501.442310.000.000.000.00
1159450762010.05.20 04:31sell0.10gbpjpy132.280132.280131.7302010.05.20 04:46132.2800.000.000.000.00
1159430662010.05.20 04:24sell0.10gbpusd1.440230.000001.434732010.05.20 04:581.439770.000.000.004.60
1159450272010.05.20 04:31sell0.15gbpusd1.441531.441071.436032010.05.20 04:581.439810.000.000.0025.80
1159450852010.05.20 04:31sell0.10eurchf1.425481.425481.419982010.05.20 05:171.424270.000.000.0010.50
1159567252010.05.20 05:58buy0.10eurusd1.234971.234971.240472010.05.20 06:001.236250.000.000.0012.80
1159564382010.05.20 05:56buy0.10gbpjpy131.989131.994132.5392010.05.20 06:05131.9940.000.000.000.55
1159561912010.05.20 05:55buy0.10gbpusd1.439911.439911.445412010.05.20 06:071.439910.000.000.000.00
1159565582010.05.20 05:57buy0.10usdjpy91.67891.67892.2282010.05.20 06:4091.6780.000.000.000.00
1159450422010.05.20 04:31sell0.10eurusd1.235011.235011.229512010.05.20 07:061.233800.000.000.0012.10
1163382512010.05.20 19:29sell0.35eurusd1.246691.246561.241192010.05.20 19:301.246560.000.000.004.55
1163377262010.05.20 19:28sell0.15gbpusd1.439171.439171.433672010.05.20 19:301.439170.000.000.000.00
1163402982010.05.20 19:30sell0.10gbpjpy129.595129.579129.0452010.05.20 19:34129.5790.000.000.001.78
1163454612010.05.20 19:32sell0.15gbpjpy129.861129.650129.3112010.05.20 19:34129.6500.000.000.0035.14
1163461932010.05.20 19:33sell0.53eurchf1.439871.439761.434372010.05.20 19:351.439760.000.000.005.05
1163411522010.05.20 19:31sell0.53eurusd1.247351.247271.241852010.05.20 19:371.247270.000.000.004.24
1163485802010.05.20 19:35sell0.23gbpchf1.660691.660221.655192010.05.20 19:381.660220.000.000.009.38
1163447422010.05.20 19:32sell0.80eurusd1.249581.249331.244082010.05.20 19:381.249330.000.000.0020.00
1163491962010.05.20 19:35sell0.53eurchf1.439571.439531.434072010.05.20 19:381.439530.000.000.001.84
1163513782010.05.20 19:38sell0.10gbpjpy129.844129.838129.2942010.05.20 19:40129.8380.000.000.000.67
1163514902010.05.20 19:38sell0.53eurusd1.249291.249191.243792010.05.20 19:421.249190.000.000.005.30
1163446812010.05.20 19:32sell0.10usdjpy90.18590.18189.6352010.05.20 19:4490.1810.000.000.000.44
1163516592010.05.20 19:38sell0.53eurchf1.438971.438811.433472010.05.20 19:441.438810.000.000.007.36
1163516102010.05.20 19:38sell0.23gbpchf1.660401.660341.654902010.05.20 19:441.660340.000.000.001.20
1163468222010.05.20 19:33sell0.10gbpchf1.658350.000001.652852010.05.20 19:551.658250.000.000.000.87
1163482172010.05.20 19:34sell0.15gbpchf1.659441.659421.653942010.05.20 19:551.658250.000.000.0015.52
1164112872010.05.20 21:45buy0.15gbpjpy129.349129.362129.8992010.05.20 21:50129.3620.000.000.002.17
1164104372010.05.20 21:44buy0.15eurusd1.251661.251661.257162010.05.20 21:511.251660.000.000.000.00
1164167752010.05.20 21:58buy0.15gbpjpy128.999129.021129.5492010.05.20 21:59129.0210.000.000.003.68
1163405002010.05.20 19:30sell0.15gbpusd1.439201.439191.433702010.05.20 22:091.437990.000.000.0018.15
1163331192010.05.20 19:27sell0.10gbpusd1.438031.438001.432532010.05.20 22:141.436520.000.000.0015.10
1164163342010.05.20 21:57buy0.10usdjpy89.63189.63290.1812010.05.21 01:4589.7520.000.00-0.0113.48
1164097132010.05.20 21:43buy0.10gbpjpy129.500129.502130.0502010.05.21 02:24129.6250.000.000.0213.87
1164068632010.05.20 21:34buy0.10eurusd1.253851.253871.259352010.05.21 03:441.255170.000.00-0.0913.20
1165333832010.05.21 05:28buy0.10gbpchf1.660251.660311.665752010.05.21 05:361.660310.000.000.000.52
1165349082010.05.21 05:36buy0.10gbpchf1.660081.660101.665582010.05.21 05:511.660100.000.000.000.17
1165347692010.05.21 05:36buy0.10gbpjpy129.591129.720130.1412010.05.21 05:55129.8400.000.000.0027.59
1165349372010.05.21 05:37buy0.10usdjpy90.13690.16890.6862010.05.21 05:5890.2880.000.000.0016.84
1164096142010.05.20 21:43buy0.10gbpusd1.440621.440621.446122010.05.21 06:111.442250.000.00-0.0716.30
1165352322010.05.21 05:39buy0.15gbpchf1.658691.661571.664192010.05.21 06:111.662750.000.000.0052.84
1165541702010.05.21 06:30sell0.10gbpusd1.444521.443881.439022010.05.21 06:441.442680.000.000.0018.40
1165588692010.05.21 06:46buy0.10gbpjpy129.736129.736130.2862010.05.21 06:57129.7360.000.000.000.00
1165588632010.05.21 06:46buy0.10usdjpy89.98489.98490.5342010.05.21 06:5889.9840.000.000.000.00
1170633582010.05.24 05:30buy0.10eurusd1.249651.249651.255152010.05.24 05:451.250850.000.000.0012.00
1170644512010.05.24 05:37buy0.10gbpjpy130.264130.475130.8142010.05.24 05:56130.5950.000.000.0036.70
1170641242010.05.24 05:35buy0.10usdjpy90.12190.12190.6712010.05.24 06:2990.2570.000.000.0015.07
1170721382010.05.24 06:30sell0.10gbpusd1.449561.449411.444062010.05.24 06:461.448210.000.000.0013.50
1170725022010.05.24 06:31sell0.10gbpjpy130.908130.774130.3582010.05.24 06:46130.6540.000.000.0028.15
1170730882010.05.24 06:34sell0.10gbpchf1.670651.670431.665152010.05.24 06:461.669330.000.000.0011.45
1170723142010.05.24 06:30sell0.53eurusd1.252421.252351.246922010.05.24 06:491.251150.000.000.0067.31
1170727332010.05.24 06:32sell0.10usdjpy90.29990.29989.7492010.05.24 06:5290.1780.000.000.0013.42
1163398462010.05.20 19:30sell0.35eurusd1.246341.246241.240842010.05.24 10:081.244980.000.00-0.4947.60
1163270292010.05.20 19:17sell0.10eurusd1.239860.000001.234362010.05.24 11:241.241310.000.00-0.14-14.50
1163316212010.05.20 19:25sell0.23eurusd1.242210.000001.236712010.05.24 11:241.241310.000.00-0.3220.70
1163305442010.05.20 19:23sell0.15eurusd1.241200.000001.235702010.05.24 11:241.241230.000.00-0.21-0.45
  0.00 0.00 -3.81 722.61
Closed P/L: 718.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1163306252010.05.20 19:23sell0.10eurchf1.428400.000001.42290 1.431630.000.00-0.43-27.85
1163329502010.05.20 19:27sell0.15eurchf1.429330.000001.42383 1.431630.000.00-0.64-29.75
1163390792010.05.20 19:29sell0.23eurchf1.431300.000001.42580 1.431630.000.00-0.98-6.55
1163408162010.05.20 19:30sell0.35eurchf1.432550.000001.42705 1.431630.000.00-1.4927.77
  0.00 0.00 -3.54 -36.38
 Floating P/L: -39.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 718.80 Floating P/L: -39.92 Margin: 206.72
Balance: 25 718.80 Equity: 25 678.88 Free Margin: 25 472.16
 
Details:
Graph
Gross Profit: 739.78 Gross Loss: 20.98 Total Net Profit: 718.80
Profit Factor: 35.26 Expected Payoff: 10.73  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 15.30 (0.06%) Relative Drawdown: 0.06% (15.30)
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 46 (93.48%) Long Positions (won %): 21 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 64 (95.52%) Loss trades (% of total): 3 (4.48%)
Largest profit trade: 67.31 loss trade: -14.64
Average profit trade: 11.56 loss trade: -6.99
Maximum consecutive wins ($): 56 (681.70) consecutive losses ($): 2 (-15.30)
Maximal consecutive profit (count): 681.70 (56) consecutive loss (count): -15.30 (2)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 2