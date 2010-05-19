|Account: 1765185
|Name: poly160a
|Currency: USD
|2010 May 25, 00:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|115450255
|2010.05.19 07:51
|balance
|Deposit
|25 000.00
|115826847
|2010.05.19 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23873
|1.23873
|1.23323
|2010.05.19 20:02
|1.23873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115827545
|2010.05.19 19:55
|sell
|0.15
|eurusd
|1.23964
|1.23951
|1.23414
|2010.05.19 20:03
|1.23951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|115823880
|2010.05.19 19:51
|sell
|0.10
|eurchf
|1.42898
|1.42853
|1.42348
|2010.05.19 20:09
|1.42740
|0.00
|0.00
|0.00
|13.71
|115833016
|2010.05.19 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23892
|1.23892
|1.23342
|2010.05.19 20:15
|1.23892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115876638
|2010.05.19 22:41
|sell
|0.10
|eurchf
|1.42898
|1.42898
|1.42348
|2010.05.19 23:00
|1.42774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.78
|115876633
|2010.05.19 22:41
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.66267
|1.66267
|1.65717
|2010.05.19 23:00
|1.66145
|0.00
|0.00
|0.00
|10.61
|115878863
|2010.05.19 22:46
|sell
|0.15
|gbpjpy
|132.579
|132.575
|132.029
|2010.05.19 23:01
|132.575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|115875772
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44373
|0.00000
|1.43823
|2010.05.20 00:03
|1.44425
|0.00
|0.00
|-0.48
|-5.20
|115877368
|2010.05.19 22:43
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.44472
|0.00000
|1.43922
|2010.05.20 00:03
|1.44432
|0.00
|0.00
|-0.72
|6.00
|115876973
|2010.05.19 22:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.489
|132.479
|131.939
|2010.05.20 00:08
|132.359
|0.00
|0.00
|-0.75
|14.18
|115877270
|2010.05.19 22:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.739
|91.736
|91.189
|2010.05.20 00:46
|91.610
|0.00
|0.00
|-0.43
|14.08
|115875708
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24080
|1.24072
|1.23530
|2010.05.20 00:49
|1.23951
|0.00
|0.00
|-0.12
|12.90
|115912660
|2010.05.20 01:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44231
|1.44231
|1.43681
|2010.05.20 01:50
|1.44231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115945076
|2010.05.20 04:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.280
|132.280
|131.730
|2010.05.20 04:46
|132.280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115943066
|2010.05.20 04:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44023
|0.00000
|1.43473
|2010.05.20 04:58
|1.43977
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|115945027
|2010.05.20 04:31
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.44153
|1.44107
|1.43603
|2010.05.20 04:58
|1.43981
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|115945085
|2010.05.20 04:31
|sell
|0.10
|eurchf
|1.42548
|1.42548
|1.41998
|2010.05.20 05:17
|1.42427
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|115956725
|2010.05.20 05:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23497
|1.23497
|1.24047
|2010.05.20 06:00
|1.23625
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|115956438
|2010.05.20 05:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.989
|131.994
|132.539
|2010.05.20 06:05
|131.994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|115956191
|2010.05.20 05:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.43991
|1.43991
|1.44541
|2010.05.20 06:07
|1.43991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115956558
|2010.05.20 05:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.678
|91.678
|92.228
|2010.05.20 06:40
|91.678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115945042
|2010.05.20 04:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23501
|1.23501
|1.22951
|2010.05.20 07:06
|1.23380
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|116338251
|2010.05.20 19:29
|sell
|0.35
|eurusd
|1.24669
|1.24656
|1.24119
|2010.05.20 19:30
|1.24656
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|116337726
|2010.05.20 19:28
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.43917
|1.43917
|1.43367
|2010.05.20 19:30
|1.43917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|116340298
|2010.05.20 19:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|129.595
|129.579
|129.045
|2010.05.20 19:34
|129.579
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|116345461
|2010.05.20 19:32
|sell
|0.15
|gbpjpy
|129.861
|129.650
|129.311
|2010.05.20 19:34
|129.650
|0.00
|0.00
|0.00
|35.14
|116346193
|2010.05.20 19:33
|sell
|0.53
|eurchf
|1.43987
|1.43976
|1.43437
|2010.05.20 19:35
|1.43976
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|116341152
|2010.05.20 19:31
|sell
|0.53
|eurusd
|1.24735
|1.24727
|1.24185
|2010.05.20 19:37
|1.24727
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|116348580
|2010.05.20 19:35
|sell
|0.23
|gbpchf
|1.66069
|1.66022
|1.65519
|2010.05.20 19:38
|1.66022
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|116344742
|2010.05.20 19:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.24958
|1.24933
|1.24408
|2010.05.20 19:38
|1.24933
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|116349196
|2010.05.20 19:35
|sell
|0.53
|eurchf
|1.43957
|1.43953
|1.43407
|2010.05.20 19:38
|1.43953
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|116351378
|2010.05.20 19:38
|sell
|0.10
|gbpjpy
|129.844
|129.838
|129.294
|2010.05.20 19:40
|129.838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|116351490
|2010.05.20 19:38
|sell
|0.53
|eurusd
|1.24929
|1.24919
|1.24379
|2010.05.20 19:42
|1.24919
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|116344681
|2010.05.20 19:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.185
|90.181
|89.635
|2010.05.20 19:44
|90.181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|116351659
|2010.05.20 19:38
|sell
|0.53
|eurchf
|1.43897
|1.43881
|1.43347
|2010.05.20 19:44
|1.43881
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|116351610
|2010.05.20 19:38
|sell
|0.23
|gbpchf
|1.66040
|1.66034
|1.65490
|2010.05.20 19:44
|1.66034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|116346822
|2010.05.20 19:33
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.65835
|0.00000
|1.65285
|2010.05.20 19:55
|1.65825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|116348217
|2010.05.20 19:34
|sell
|0.15
|gbpchf
|1.65944
|1.65942
|1.65394
|2010.05.20 19:55
|1.65825
|0.00
|0.00
|0.00
|15.52
|116411287
|2010.05.20 21:45
|buy
|0.15
|gbpjpy
|129.349
|129.362
|129.899
|2010.05.20 21:50
|129.362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|116410437
|2010.05.20 21:44
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25166
|1.25166
|1.25716
|2010.05.20 21:51
|1.25166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|116416775
|2010.05.20 21:58
|buy
|0.15
|gbpjpy
|128.999
|129.021
|129.549
|2010.05.20 21:59
|129.021
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|116340500
|2010.05.20 19:30
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.43920
|1.43919
|1.43370
|2010.05.20 22:09
|1.43799
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|116333119
|2010.05.20 19:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.43803
|1.43800
|1.43253
|2010.05.20 22:14
|1.43652
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|116416334
|2010.05.20 21:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.631
|89.632
|90.181
|2010.05.21 01:45
|89.752
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.48
|116409713
|2010.05.20 21:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|129.500
|129.502
|130.050
|2010.05.21 02:24
|129.625
|0.00
|0.00
|0.02
|13.87
|116406863
|2010.05.20 21:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25385
|1.25387
|1.25935
|2010.05.21 03:44
|1.25517
|0.00
|0.00
|-0.09
|13.20
|116533383
|2010.05.21 05:28
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66025
|1.66031
|1.66575
|2010.05.21 05:36
|1.66031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|116534908
|2010.05.21 05:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66008
|1.66010
|1.66558
|2010.05.21 05:51
|1.66010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|116534769
|2010.05.21 05:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|129.591
|129.720
|130.141
|2010.05.21 05:55
|129.840
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|116534937
|2010.05.21 05:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.136
|90.168
|90.686
|2010.05.21 05:58
|90.288
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|116409614
|2010.05.20 21:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44062
|1.44062
|1.44612
|2010.05.21 06:11
|1.44225
|0.00
|0.00
|-0.07
|16.30
|116535232
|2010.05.21 05:39
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.65869
|1.66157
|1.66419
|2010.05.21 06:11
|1.66275
|0.00
|0.00
|0.00
|52.84
|116554170
|2010.05.21 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44452
|1.44388
|1.43902
|2010.05.21 06:44
|1.44268
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|116558869
|2010.05.21 06:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|129.736
|129.736
|130.286
|2010.05.21 06:57
|129.736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|116558863
|2010.05.21 06:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.984
|89.984
|90.534
|2010.05.21 06:58
|89.984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|117063358
|2010.05.24 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24965
|1.24965
|1.25515
|2010.05.24 05:45
|1.25085
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|117064451
|2010.05.24 05:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|130.264
|130.475
|130.814
|2010.05.24 05:56
|130.595
|0.00
|0.00
|0.00
|36.70
|117064124
|2010.05.24 05:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.121
|90.121
|90.671
|2010.05.24 06:29
|90.257
|0.00
|0.00
|0.00
|15.07
|117072138
|2010.05.24 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44956
|1.44941
|1.44406
|2010.05.24 06:46
|1.44821
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|117072502
|2010.05.24 06:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|130.908
|130.774
|130.358
|2010.05.24 06:46
|130.654
|0.00
|0.00
|0.00
|28.15
|117073088
|2010.05.24 06:34
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.67065
|1.67043
|1.66515
|2010.05.24 06:46
|1.66933
|0.00
|0.00
|0.00
|11.45
|117072314
|2010.05.24 06:30
|sell
|0.53
|eurusd
|1.25242
|1.25235
|1.24692
|2010.05.24 06:49
|1.25115
|0.00
|0.00
|0.00
|67.31
|117072733
|2010.05.24 06:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|90.299
|90.299
|89.749
|2010.05.24 06:52
|90.178
|0.00
|0.00
|0.00
|13.42
|116339846
|2010.05.20 19:30
|sell
|0.35
|eurusd
|1.24634
|1.24624
|1.24084
|2010.05.24 10:08
|1.24498
|0.00
|0.00
|-0.49
|47.60
|116327029
|2010.05.20 19:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23986
|0.00000
|1.23436
|2010.05.24 11:24
|1.24131
|0.00
|0.00
|-0.14
|-14.50
|116331621
|2010.05.20 19:25
|sell
|0.23
|eurusd
|1.24221
|0.00000
|1.23671
|2010.05.24 11:24
|1.24131
|0.00
|0.00
|-0.32
|20.70
|116330544
|2010.05.20 19:23
|sell
|0.15
|eurusd
|1.24120
|0.00000
|1.23570
|2010.05.24 11:24
|1.24123
|0.00
|0.00
|-0.21
|-0.45
|0.00
|0.00
|-3.81
|722.61
|Closed P/L:
|718.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|116330625
|2010.05.20 19:23
|sell
|0.10
|eurchf
|1.42840
|0.00000
|1.42290
|1.43163
|0.00
|0.00
|-0.43
|-27.85
|116332950
|2010.05.20 19:27
|sell
|0.15
|eurchf
|1.42933
|0.00000
|1.42383
|1.43163
|0.00
|0.00
|-0.64
|-29.75
|116339079
|2010.05.20 19:29
|sell
|0.23
|eurchf
|1.43130
|0.00000
|1.42580
|1.43163
|0.00
|0.00
|-0.98
|-6.55
|116340816
|2010.05.20 19:30
|sell
|0.35
|eurchf
|1.43255
|0.00000
|1.42705
|1.43163
|0.00
|0.00
|-1.49
|27.77
|0.00
|0.00
|-3.54
|-36.38
|Floating P/L:
|-39.92
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|718.80
|Floating P/L:
|-39.92
|Margin:
|206.72
|Balance:
|25 718.80
|Equity:
|25 678.88
|Free Margin:
|25 472.16
|Details:
|Gross Profit:
|739.78
|Gross Loss:
|20.98
|Total Net Profit:
|718.80
|Profit Factor:
|35.26
|Expected Payoff:
|10.73
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|15.30 (0.06%)
|Relative Drawdown:
|0.06% (15.30)
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|46 (93.48%)
|Long Positions (won %):
|21 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|64 (95.52%)
|Loss trades (% of total):
|3 (4.48%)
|Largest
|profit trade:
|67.31
|loss trade:
|-14.64
|Average
|profit trade:
|11.56
|loss trade:
|-6.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|56 (681.70)
|consecutive losses ($):
|2 (-15.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|681.70 (56)
|consecutive loss (count):
|-15.30 (2)
|Average
|consecutive wins:
|21
|consecutive losses:
|2