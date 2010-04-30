|Account: 1700287
|Name: polifit4
|Currency: USD
|2010 May 24, 19:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|109860274
|2010.04.30 21:05
|balance
|Deposit
|5 000.00
|109958667
|2010.05.03 06:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.402
|0.000
|143.282
|2010.05.03 06:55
|143.282
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|110144620
|2010.05.03 20:13
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43260
|0.00000
|1.43380
|2010.05.03 20:50
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110162801
|2010.05.03 21:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08558
|0.00000
|1.08438
|2010.05.03 22:21
|1.08547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|110162511
|2010.05.03 21:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31988
|0.00000
|1.32108
|2010.05.03 22:23
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|110163104
|2010.05.03 21:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31958
|0.00000
|1.32078
|2010.05.03 22:23
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|110163595
|2010.05.03 21:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52499
|0.00000
|1.52619
|2010.05.03 22:50
|1.52469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|110165942
|2010.05.03 21:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52444
|0.00000
|1.52564
|2010.05.03 22:50
|1.52478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|110201657
|2010.05.04 00:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52458
|0.00000
|1.52338
|2010.05.04 01:41
|1.52434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|110234217
|2010.05.04 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31981
|0.00000
|1.32101
|2010.05.04 05:18
|1.32006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|110234058
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65546
|0.00000
|1.65426
|2010.05.04 05:18
|1.65528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|110234185
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08532
|0.00000
|1.08412
|2010.05.04 05:19
|1.08519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110243939
|2010.05.04 05:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52608
|0.00000
|1.52488
|2010.05.04 06:17
|1.52592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|110249226
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.847
|0.000
|144.727
|2010.05.04 06:30
|144.727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|110249680
|2010.05.04 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52530
|0.00000
|1.52650
|2010.05.04 06:35
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|110249944
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52476
|0.00000
|1.52596
|2010.05.04 06:35
|1.52586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|110249250
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.933
|0.000
|94.813
|2010.05.04 06:38
|94.870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|110249916
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65477
|0.00000
|1.65597
|2010.05.04 06:40
|1.65582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|110542929
|2010.05.04 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30132
|0.00000
|1.30252
|2010.05.04 19:49
|1.30216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|110540518
|2010.05.04 19:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30171
|0.00000
|1.30291
|2010.05.04 19:49
|1.30219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|110540551
|2010.05.04 19:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10051
|0.00000
|1.09931
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|110543089
|2010.05.04 19:24
|sell
|0.02
|usdchf
|1.10082
|0.00000
|1.09962
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|110547565
|2010.05.04 19:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51664
|0.00000
|1.51784
|2010.05.04 20:11
|1.51784
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|110547202
|2010.05.04 19:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51694
|0.00000
|1.51814
|2010.05.04 20:11
|1.51814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|110591240
|2010.05.04 21:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.032
|0.000
|143.152
|2010.05.04 21:52
|143.152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|110595704
|2010.05.04 21:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.469
|0.000
|94.349
|2010.05.04 22:23
|94.458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110650890
|2010.05.05 01:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|94.808
|0.000
|94.688
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|110650323
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.778
|0.000
|94.658
|2010.05.05 02:12
|94.794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|110651313
|2010.05.05 01:44
|sell
|0.08
|usdjpy
|94.871
|0.000
|94.751
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|110651189
|2010.05.05 01:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|94.841
|0.000
|94.721
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|110651272
|2010.05.05 01:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|143.534
|0.000
|143.414
|2010.05.05 02:16
|143.518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|110650259
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.387
|0.000
|143.267
|2010.05.05 02:22
|143.405
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|110650915
|2010.05.05 01:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.418
|0.000
|143.298
|2010.05.05 02:22
|143.414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|110693477
|2010.05.05 04:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.564
|0.000
|143.444
|2010.05.05 04:18
|143.444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|111035760
|2010.05.05 19:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11417
|0.00000
|1.11297
|2010.05.05 20:07
|1.11392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|111069549
|2010.05.05 21:55
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43281
|0.00000
|1.43161
|2010.05.05 22:14
|1.43267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|111067449
|2010.05.05 21:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28272
|0.00000
|1.28152
|2010.05.05 22:54
|1.28194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|111072407
|2010.05.05 22:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51048
|0.00000
|1.50928
|2010.05.05 22:59
|1.51022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|111070216
|2010.05.05 21:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.757
|0.000
|93.637
|2010.05.06 02:12
|93.742
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|111136554
|2010.05.06 04:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28548
|0.00000
|1.28428
|2010.05.06 05:11
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111141648
|2010.05.06 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.848
|0.000
|93.968
|2010.05.06 05:55
|93.919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|111148902
|2010.05.06 06:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68961
|0.00000
|1.68841
|2010.05.06 07:16
|1.68950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|111598756
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.277
|0.000
|135.397
|2010.05.06 20:08
|135.397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|111597281
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26435
|0.00000
|1.26555
|2010.05.06 20:10
|1.26555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111602668
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.639
|0.000
|90.759
|2010.05.06 20:11
|90.759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|111606982
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.710
|0.000
|133.830
|2010.05.06 20:13
|133.830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|111608638
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.763
|0.000
|133.883
|2010.05.06 20:14
|133.883
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|111607270
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.092
|0.000
|90.212
|2010.05.06 20:15
|90.212
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|111609622
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26230
|0.00000
|1.26350
|2010.05.06 20:15
|1.26350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|111607144
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26284
|0.00000
|1.26404
|2010.05.06 20:15
|1.26404
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111603419
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26369
|0.00000
|1.26489
|2010.05.06 20:15
|1.26489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111606889
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.16
|eurchf
|1.40445
|0.00000
|1.40565
|2010.05.06 21:36
|1.40456
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|111708781
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26315
|0.00000
|1.26195
|2010.05.06 21:37
|1.26195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111603640
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.08
|eurchf
|1.40519
|0.00000
|1.40639
|2010.05.06 21:37
|1.40551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|111708572
|2010.05.06 21:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26268
|0.00000
|1.26148
|2010.05.06 21:38
|1.26148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111601540
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.04
|eurchf
|1.40555
|0.00000
|1.40675
|2010.05.06 21:43
|1.40568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111598960
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40587
|0.00000
|1.40707
|2010.05.06 21:49
|1.40602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|111715571
|2010.05.06 21:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48728
|0.00000
|1.48608
|2010.05.06 21:50
|1.48608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111713322
|2010.05.06 21:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65350
|0.00000
|1.65230
|2010.05.06 21:52
|1.65230
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111712530
|2010.05.06 21:43
|sell
|0.04
|eurchf
|1.40555
|0.00000
|1.40435
|2010.05.06 21:52
|1.40435
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|111709410
|2010.05.06 21:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.40480
|0.00000
|1.40360
|2010.05.06 21:56
|1.40360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111712895
|2010.05.06 21:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65253
|0.00000
|1.65133
|2010.05.06 21:57
|1.65133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111708855
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40406
|0.00000
|1.40286
|2010.05.06 22:00
|1.40286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111602710
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.874
|0.000
|134.994
|2010.05.06 23:02
|134.912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|111600614
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|90.913
|0.000
|91.033
|2010.05.06 23:33
|90.933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111582172
|2010.05.06 19:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40777
|0.00000
|1.40897
|2010.05.07 01:31
|1.40799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|111600679
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.137
|0.000
|135.257
|2010.05.07 01:32
|135.150
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|111599173
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.970
|0.000
|91.090
|2010.05.07 01:39
|90.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111599274
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.364
|0.000
|135.484
|2010.05.07 01:39
|135.386
|0.00
|0.00
|0.01
|0.24
|111597722
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.181
|0.000
|91.301
|2010.05.07 01:40
|91.194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|111829208
|2010.05.07 02:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48750
|0.00000
|1.48870
|2010.05.07 02:31
|1.48870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111828407
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25908
|0.00000
|1.26028
|2010.05.07 02:31
|1.26028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111828332
|2010.05.07 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11687
|0.00000
|1.11567
|2010.05.07 02:31
|1.11567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111828792
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48804
|0.00000
|1.48924
|2010.05.07 02:37
|1.48924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111834306
|2010.05.07 02:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48714
|0.00000
|1.48834
|2010.05.07 03:26
|1.48765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|111931133
|2010.05.07 05:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48778
|0.00000
|1.48658
|2010.05.07 06:25
|1.48737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|111931406
|2010.05.07 05:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48828
|0.00000
|1.48708
|2010.05.07 06:25
|1.48728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111925954
|2010.05.07 05:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.65470
|0.00000
|1.65350
|2010.05.07 06:42
|1.65451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|111924904
|2010.05.07 05:42
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.65343
|0.00000
|1.65223
|2010.05.07 06:43
|1.65331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|111922643
|2010.05.07 05:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65194
|0.00000
|1.65074
|2010.05.07 06:45
|1.65221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|111922772
|2010.05.07 05:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65238
|0.00000
|1.65118
|2010.05.07 06:45
|1.65230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|111951305
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.496
|0.000
|136.616
|2010.05.07 06:45
|136.616
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|111952111
|2010.05.07 06:46
|buy
|0.32
|gbpjpy
|136.506
|0.000
|136.626
|2010.05.07 06:46
|136.626
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|111952058
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.558
|0.000
|136.678
|2010.05.07 06:47
|136.678
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|111949999
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.08
|usdjpy
|92.108
|0.000
|92.228
|2010.05.07 06:47
|92.228
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|111949985
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.593
|0.000
|136.713
|2010.05.07 06:47
|136.713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|111952093
|2010.05.07 06:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48137
|0.00000
|1.48257
|2010.05.07 06:47
|1.48257
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|111949420
|2010.05.07 06:42
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.248
|0.000
|92.368
|2010.05.07 06:47
|92.368
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|111948508
|2010.05.07 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11492
|0.00000
|1.11372
|2010.05.07 06:57
|1.11408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|111955182
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.043
|0.000
|92.163
|2010.05.07 06:58
|92.163
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|111948248
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.278
|0.000
|92.398
|2010.05.07 07:56
|92.289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|111947871
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.343
|0.000
|92.463
|2010.05.07 07:57
|92.357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|111955207
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.32
|gbpjpy
|136.113
|0.000
|136.233
|2010.05.07 13:48
|136.233
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|111953974
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.352
|0.000
|136.472
|2010.05.07 14:27
|136.365
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|111953726
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.487
|0.000
|136.607
|2010.05.07 14:28
|136.515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|111955240
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.47873
|0.00000
|1.47993
|2010.05.07 18:11
|1.47888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111954074
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.47995
|0.00000
|1.48115
|2010.05.07 18:15
|1.48014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|111953713
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48058
|0.00000
|1.48178
|2010.05.07 18:16
|1.48074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|111952027
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48189
|0.00000
|1.48309
|2010.05.07 18:16
|1.48213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|111951391
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48244
|0.00000
|1.48364
|2010.05.07 18:16
|1.48213
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|111947969
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.220
|0.000
|137.340
|2010.05.10 00:00
|137.340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|111949320
|2010.05.07 06:42
|buy
|0.04
|gbpjpy
|137.032
|0.000
|137.152
|2010.05.10 00:00
|137.152
|0.00
|0.00
|0.01
|5.18
|111948217
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.124
|0.000
|137.244
|2010.05.10 00:00
|137.244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|112520861
|2010.05.10 06:54
|buy
|0.01
|eurchf
|1.42388
|0.00000
|1.42508
|2010.05.10 07:16
|1.42475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|111955469
|2010.05.07 06:53
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64733
|0.00000
|1.64853
|2010.05.10 13:06
|1.64750
|0.00
|0.00
|0.03
|0.62
|111955172
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64822
|0.00000
|1.64942
|2010.05.10 13:25
|1.64834
|0.00
|0.00
|0.02
|0.22
|111954440
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64929
|0.00000
|1.65049
|2010.05.10 13:27
|1.64945
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|112800023
|2010.05.10 19:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11107
|0.00000
|1.10987
|2010.05.10 19:16
|1.10987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|112799712
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27647
|0.00000
|1.27767
|2010.05.10 19:16
|1.27767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112800569
|2010.05.10 19:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.41789
|0.00000
|1.41909
|2010.05.10 19:23
|1.41909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|112800468
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.090
|0.000
|93.210
|2010.05.10 19:26
|93.210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|112799823
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41838
|0.00000
|1.41958
|2010.05.10 19:32
|1.41958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|112803778
|2010.05.10 19:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48865
|0.00000
|1.48745
|2010.05.10 19:32
|1.48745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112833837
|2010.05.10 21:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48487
|0.00000
|1.48607
|2010.05.10 21:40
|1.48607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112840626
|2010.05.10 22:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27995
|0.00000
|1.27875
|2010.05.10 22:22
|1.27875
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|112840165
|2010.05.10 22:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27965
|0.00000
|1.27845
|2010.05.10 22:23
|1.27845
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112839759
|2010.05.10 22:02
|sell
|0.04
|eurchf
|1.42127
|0.00000
|1.42007
|2010.05.10 22:25
|1.42007
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|112838487
|2010.05.10 21:59
|sell
|0.01
|eurchf
|1.42040
|0.00000
|1.41920
|2010.05.10 22:25
|1.41990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|112838846
|2010.05.10 22:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.42089
|0.00000
|1.41969
|2010.05.10 22:25
|1.41990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|112865623
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.929
|0.000
|138.049
|2010.05.11 01:14
|138.049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|112865615
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48242
|0.00000
|1.48362
|2010.05.11 01:16
|1.48362
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112865590
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27405
|0.00000
|1.27525
|2010.05.11 01:17
|1.27525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112872980
|2010.05.11 01:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27246
|0.00000
|1.27366
|2010.05.11 01:35
|1.27366
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|112872723
|2010.05.11 01:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27280
|0.00000
|1.27400
|2010.05.11 01:36
|1.27400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|112873001
|2010.05.11 01:32
|sell
|0.04
|usdchf
|1.11255
|0.00000
|1.11135
|2010.05.11 01:36
|1.11135
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|112871939
|2010.05.11 01:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27330
|0.00000
|1.27450
|2010.05.11 01:47
|1.27447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|112866685
|2010.05.11 01:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.075
|0.000
|138.195
|2010.05.11 01:47
|138.094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|112866206
|2010.05.11 01:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.074
|0.000
|93.194
|2010.05.11 01:47
|93.090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|112866215
|2010.05.11 01:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11160
|0.00000
|1.11040
|2010.05.11 01:50
|1.11118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|112872056
|2010.05.11 01:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.11219
|0.00000
|1.11099
|2010.05.11 01:50
|1.11124
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|112865599
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41678
|0.00000
|1.41798
|2010.05.11 02:16
|1.41701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|112893473
|2010.05.11 02:49
|sell
|0.02
|eurchf
|1.41819
|0.00000
|1.41699
|2010.05.11 02:55
|1.41699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|112888349
|2010.05.11 02:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.41727
|0.00000
|1.41607
|2010.05.11 03:36
|1.41713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|112918791
|2010.05.11 04:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41696
|0.00000
|1.41816
|2010.05.11 05:27
|1.41753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|112917678
|2010.05.11 04:48
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64570
|0.00000
|1.64690
|2010.05.11 05:45
|1.64589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|112920493
|2010.05.11 04:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27588
|0.00000
|1.27708
|2010.05.11 05:46
|1.27600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|112932474
|2010.05.11 05:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.950
|0.000
|92.830
|2010.05.11 06:03
|92.876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|112946229
|2010.05.11 06:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.436
|0.000
|137.316
|2010.05.11 06:41
|137.316
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|112919107
|2010.05.11 04:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27652
|0.00000
|1.27772
|2010.05.11 06:44
|1.27360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|112919710
|2010.05.11 04:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27618
|0.00000
|1.27738
|2010.05.11 06:44
|1.27346
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|112947224
|2010.05.11 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27346
|0.00000
|1.27226
|2010.05.11 06:49
|1.27226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112917122
|2010.05.11 04:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64600
|0.00000
|1.64720
|2010.05.11 06:59
|1.64614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|112915948
|2010.05.11 04:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64649
|0.00000
|1.64769
|2010.05.11 07:01
|1.64661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|112915430
|2010.05.11 04:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48407
|0.00000
|1.48527
|2010.05.11 07:03
|1.48433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|112946875
|2010.05.11 06:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.11018
|0.00000
|1.11138
|2010.05.11 07:34
|1.11034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|112946144
|2010.05.11 06:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11058
|0.00000
|1.11178
|2010.05.11 07:35
|1.11069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|112947420
|2010.05.11 06:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.48160
|0.00000
|1.48040
|2010.05.11 07:42
|1.48140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|112946234
|2010.05.11 06:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48082
|0.00000
|1.47962
|2010.05.11 07:42
|1.48102
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|112947169
|2010.05.11 06:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48114
|0.00000
|1.47994
|2010.05.11 07:42
|1.48102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|112945759
|2010.05.11 06:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11093
|0.00000
|1.11213
|2010.05.11 07:43
|1.11104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|113237925
|2010.05.11 19:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|139.202
|0.000
|139.322
|2010.05.11 19:43
|139.322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|113236983
|2010.05.11 19:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.277
|0.000
|139.397
|2010.05.11 19:46
|139.397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113237931
|2010.05.11 19:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.951
|0.000
|93.071
|2010.05.11 19:47
|93.071
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113244291
|2010.05.11 20:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65830
|0.00000
|1.65950
|2010.05.11 20:08
|1.65950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|113267349
|2010.05.11 21:45
|sell
|0.32
|gbpjpy
|138.893
|0.000
|138.773
|2010.05.11 21:48
|138.773
|0.00
|0.00
|0.00
|41.39
|113266557
|2010.05.11 21:42
|sell
|0.16
|gbpjpy
|138.859
|0.000
|138.739
|2010.05.11 21:49
|138.739
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|113266411
|2010.05.11 21:41
|sell
|0.08
|gbpjpy
|138.819
|0.000
|138.699
|2010.05.11 21:49
|138.699
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|113267307
|2010.05.11 21:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.49663
|0.00000
|1.49543
|2010.05.11 21:50
|1.49543
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|113266082
|2010.05.11 21:40
|sell
|0.04
|gbpjpy
|138.771
|0.000
|138.651
|2010.05.11 21:53
|138.651
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|113264687
|2010.05.11 21:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10921
|0.00000
|1.11041
|2010.05.11 21:53
|1.10982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|113264939
|2010.05.11 21:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.10884
|0.00000
|1.11004
|2010.05.11 21:53
|1.10987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|113265742
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.737
|0.000
|138.617
|2010.05.11 22:27
|138.617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|113265573
|2010.05.11 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.806
|0.000
|92.686
|2010.05.11 22:28
|92.686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113265607
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.707
|0.000
|138.587
|2010.05.11 22:32
|138.587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113266623
|2010.05.11 21:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.49607
|0.00000
|1.49487
|2010.05.11 22:39
|1.49487
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|113265781
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49540
|0.00000
|1.49420
|2010.05.11 22:41
|1.49452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|113266427
|2010.05.11 21:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49570
|0.00000
|1.49450
|2010.05.11 22:41
|1.49450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|113276433
|2010.05.11 22:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11143
|0.00000
|1.11023
|2010.05.11 22:46
|1.11082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|113276664
|2010.05.11 22:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.11191
|0.00000
|1.11071
|2010.05.11 22:46
|1.11086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|113270088
|2010.05.11 21:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.66056
|0.00000
|1.65936
|2010.05.11 23:37
|1.66041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|113307494
|2010.05.12 01:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11141
|0.00000
|1.11261
|2010.05.12 01:32
|1.11171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|113307410
|2010.05.12 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26332
|0.00000
|1.26212
|2010.05.12 01:50
|1.26310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|113307772
|2010.05.12 01:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26367
|0.00000
|1.26247
|2010.05.12 01:50
|1.26310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|113323386
|2010.05.12 02:32
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.65760
|0.00000
|1.65880
|2010.05.12 02:34
|1.65880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|113323080
|2010.05.12 02:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65827
|0.00000
|1.65947
|2010.05.12 02:38
|1.65947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|113323411
|2010.05.12 02:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.49062
|0.00000
|1.49182
|2010.05.12 02:40
|1.49182
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|113323625
|2010.05.12 02:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11208
|0.00000
|1.11088
|2010.05.12 03:01
|1.11185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|113324815
|2010.05.12 02:36
|sell
|0.04
|usdchf
|1.11277
|0.00000
|1.11157
|2010.05.12 03:01
|1.11181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|113324378
|2010.05.12 02:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.11241
|0.00000
|1.11121
|2010.05.12 03:01
|1.11179
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|113327411
|2010.05.12 02:48
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.48890
|0.00000
|1.49010
|2010.05.12 03:02
|1.49010
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|113322570
|2010.05.12 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49247
|0.00000
|1.49367
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|113326122
|2010.05.12 02:43
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.49032
|0.00000
|1.49152
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|113326177
|2010.05.12 02:44
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.49002
|0.00000
|1.49122
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|113322965
|2010.05.12 02:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49210
|0.00000
|1.49330
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|113326243
|2010.05.12 02:44
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65727
|0.00000
|1.65847
|2010.05.12 05:03
|1.65741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|113356115
|2010.05.12 05:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49166
|0.00000
|1.49046
|2010.05.12 05:11
|1.49046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|113355994
|2010.05.12 05:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.302
|0.000
|138.182
|2010.05.12 05:30
|138.203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|113308232
|2010.05.12 01:10
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40467
|0.00000
|1.40347
|2010.05.12 06:22
|1.40443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|113363012
|2010.05.12 05:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48939
|0.00000
|1.49059
|2010.05.12 07:15
|1.48953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|113627560
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.48267
|0.00000
|1.48387
|2010.05.12 20:03
|1.48387
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|113627613
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.181
|0.000
|138.301
|2010.05.12 20:06
|138.301
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|113627430
|2010.05.12 19:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48301
|0.00000
|1.48421
|2010.05.12 20:06
|1.48421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|113626513
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48368
|0.00000
|1.48488
|2010.05.12 20:08
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|113626942
|2010.05.12 19:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48332
|0.00000
|1.48452
|2010.05.12 20:08
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|113630175
|2010.05.12 19:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11129
|0.00000
|1.11009
|2010.05.12 20:13
|1.11031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|113627423
|2010.05.12 19:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.226
|0.000
|138.346
|2010.05.12 20:19
|138.346
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|113627771
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26269
|0.00000
|1.26389
|2010.05.12 20:24
|1.26312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|113629932
|2010.05.12 19:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26237
|0.00000
|1.26357
|2010.05.12 20:24
|1.26312
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|113630344
|2010.05.12 19:58
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26205
|0.00000
|1.26325
|2010.05.12 20:24
|1.26322
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|113626637
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.257
|0.000
|138.377
|2010.05.12 20:24
|138.377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113627164
|2010.05.12 19:43
|buy
|0.04
|eurchf
|1.40232
|0.00000
|1.40352
|2010.05.12 20:32
|1.40250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|113630158
|2010.05.12 19:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.139
|0.000
|93.259
|2010.05.12 21:02
|93.219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|113626771
|2010.05.12 19:42
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40266
|0.00000
|1.40386
|2010.05.12 21:20
|1.40277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|113654127
|2010.05.12 22:40
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40192
|0.00000
|1.40312
|2010.05.12 23:18
|1.40216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|113677000
|2010.05.13 01:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.115
|0.000
|93.235
|2010.05.13 01:41
|93.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|113626581
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40299
|0.00000
|1.40419
|2010.05.13 01:54
|1.40312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|113705052
|2010.05.13 04:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10880
|0.00000
|1.11000
|2010.05.13 04:48
|1.10963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|113720439
|2010.05.13 06:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26609
|0.00000
|1.26489
|2010.05.13 06:57
|1.26589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|113721036
|2010.05.13 06:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26664
|0.00000
|1.26544
|2010.05.13 06:57
|1.26586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|113720872
|2010.05.13 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40437
|0.00000
|1.40317
|2010.05.13 09:40
|1.40420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|113951028
|2010.05.13 19:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40175
|0.00000
|1.40055
|2010.05.13 19:38
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|113952576
|2010.05.13 19:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.930
|0.000
|92.810
|2010.05.13 19:39
|92.832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|113951493
|2010.05.13 19:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.434
|0.000
|136.314
|2010.05.13 19:52
|136.421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|113956913
|2010.05.13 19:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11206
|0.00000
|1.11326
|2010.05.13 20:00
|1.11317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|113981485
|2010.05.13 21:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.699
|0.000
|92.819
|2010.05.13 21:44
|92.788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|113988938
|2010.05.13 22:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.666
|0.000
|92.786
|2010.05.13 22:20
|92.696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|113990013
|2010.05.13 22:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.627
|0.000
|92.747
|2010.05.13 22:20
|92.698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|113956602
|2010.05.13 19:42
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40104
|0.00000
|1.40224
|2010.05.13 22:27
|1.40085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|113956801
|2010.05.13 19:42
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40071
|0.00000
|1.40191
|2010.05.13 22:27
|1.40085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|113993536
|2010.05.13 22:28
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40090
|0.00000
|1.39970
|2010.05.13 22:32
|1.40078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|114031345
|2010.05.14 02:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25186
|0.00000
|1.25306
|2010.05.14 02:42
|1.25283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|114030874
|2010.05.14 02:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63307
|0.00000
|1.63187
|2010.05.14 02:46
|1.63199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|114056937
|2010.05.14 06:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|135.996
|0.000
|135.876
|2010.05.14 06:48
|135.876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|114056603
|2010.05.14 06:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.937
|0.000
|135.817
|2010.05.14 06:51
|135.857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|114056283
|2010.05.14 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.851
|0.000
|92.731
|2010.05.14 07:09
|92.896
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|114056911
|2010.05.14 06:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|92.929
|0.000
|92.809
|2010.05.14 07:09
|92.895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|114056454
|2010.05.14 06:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|92.882
|0.000
|92.762
|2010.05.14 07:09
|92.896
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|114448210
|2010.05.17 01:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.615
|0.000
|133.735
|2010.05.17 02:01
|133.714
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|114447886
|2010.05.17 01:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.684
|0.000
|133.804
|2010.05.17 02:01
|133.714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|114551194
|2010.05.17 06:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.958
|0.000
|91.838
|2010.05.17 07:21
|91.941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|114448190
|2010.05.17 01:43
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.64124
|0.00000
|1.64244
|2010.05.17 08:40
|1.64137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|114447415
|2010.05.17 01:42
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64205
|0.00000
|1.64325
|2010.05.17 08:53
|1.64216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|114446805
|2010.05.17 01:39
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64325
|0.00000
|1.64445
|2010.05.17 10:19
|1.64306
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|114447272
|2010.05.17 01:41
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64293
|0.00000
|1.64413
|2010.05.17 10:19
|1.64313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|114448202
|2010.05.17 01:43
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.44868
|0.00000
|1.44988
|2010.05.17 15:24
|1.44879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|114447493
|2010.05.17 01:42
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.44989
|0.00000
|1.45109
|2010.05.17 15:36
|1.45000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|114447329
|2010.05.17 01:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.45019
|0.00000
|1.45139
|2010.05.17 15:38
|1.45035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|114445884
|2010.05.17 01:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45084
|0.00000
|1.45204
|2010.05.17 15:38
|1.45096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|114860030
|2010.05.17 20:06
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64076
|0.00000
|1.63956
|2010.05.17 20:17
|1.63956
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|114918812
|2010.05.18 01:08
|buy
|0.16
|gbpjpy
|133.679
|0.000
|133.799
|2010.05.18 01:15
|133.799
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|114917224
|2010.05.18 01:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.480
|0.000
|92.600
|2010.05.18 01:25
|92.512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|114918221
|2010.05.18 01:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.442
|0.000
|92.562
|2010.05.18 01:25
|92.514
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|114919111
|2010.05.18 01:09
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.411
|0.000
|92.531
|2010.05.18 01:25
|92.514
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|114917719
|2010.05.18 01:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23850
|0.00000
|1.23970
|2010.05.18 01:30
|1.23866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|114918414
|2010.05.18 01:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23813
|0.00000
|1.23933
|2010.05.18 01:30
|1.23866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|114918131
|2010.05.18 01:07
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.770
|0.000
|133.890
|2010.05.18 01:30
|133.890
|0.00
|0.00
|0.00
|10.37
|114917987
|2010.05.18 01:06
|buy
|0.04
|gbpjpy
|133.812
|0.000
|133.932
|2010.05.18 01:57
|133.823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|114918342
|2010.05.18 01:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44639
|0.00000
|1.44759
|2010.05.18 02:03
|1.44650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|114917211
|2010.05.18 01:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.903
|0.000
|134.023
|2010.05.18 02:05
|133.877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|114917410
|2010.05.18 01:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.854
|0.000
|133.974
|2010.05.18 02:05
|133.879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|114917981
|2010.05.18 01:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44678
|0.00000
|1.44798
|2010.05.18 02:06
|1.44698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|114957333
|2010.05.18 05:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.23175
|0.00000
|1.23295
|2010.05.18 05:12
|1.23295
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|114956340
|2010.05.18 04:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44180
|0.00000
|1.44300
|2010.05.18 05:17
|1.44300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|114956656
|2010.05.18 05:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23209
|0.00000
|1.23329
|2010.05.18 05:17
|1.23329
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|114955832
|2010.05.18 04:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23239
|0.00000
|1.23359
|2010.05.18 05:38
|1.23331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|114956241
|2010.05.18 04:59
|sell
|0.04
|usdchf
|1.13762
|0.00000
|1.13642
|2010.05.18 05:38
|1.13694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|114964706
|2010.05.18 05:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.525
|0.000
|92.405
|2010.05.18 06:31
|92.459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|114917968
|2010.05.18 01:06
|sell
|0.01
|usdchf
|1.13233
|0.00000
|1.13113
|2010.05.18 08:26
|1.13253
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|114919297
|2010.05.18 01:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.13265
|0.00000
|1.13145
|2010.05.18 08:26
|1.13244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|115238586
|2010.05.18 19:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.126
|0.000
|133.246
|2010.05.18 19:17
|133.246
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|115238568
|2010.05.18 19:16
|sell
|0.02
|usdchf
|1.13988
|0.00000
|1.13868
|2010.05.18 19:17
|1.13868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|115238107
|2010.05.18 19:16
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64238
|0.00000
|1.64118
|2010.05.18 19:19
|1.64118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|115240520
|2010.05.18 19:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.43977
|0.00000
|1.44097
|2010.05.18 19:20
|1.44097
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|115240388
|2010.05.18 19:20
|buy
|0.08
|eurusd
|1.22861
|0.00000
|1.22981
|2010.05.18 19:21
|1.22981
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|115240744
|2010.05.18 19:20
|sell
|0.04
|usdchf
|1.14009
|0.00000
|1.13889
|2010.05.18 19:21
|1.13889
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|115240034
|2010.05.18 19:19
|sell
|0.02
|usdchf
|1.13977
|0.00000
|1.13857
|2010.05.18 19:21
|1.13857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|115240354
|2010.05.18 19:20
|buy
|0.04
|gbpjpy
|133.049
|0.000
|133.169
|2010.05.18 19:21
|133.169
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|115239946
|2010.05.18 19:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44018
|0.00000
|1.44138
|2010.05.18 19:21
|1.44138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|115239910
|2010.05.18 19:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.118
|0.000
|133.238
|2010.05.18 19:22
|133.238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|115239899
|2010.05.18 19:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.22898
|0.00000
|1.23018
|2010.05.18 19:22
|1.23018
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|115238122
|2010.05.18 19:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22931
|0.00000
|1.23051
|2010.05.18 19:22
|1.23051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|115236976
|2010.05.18 19:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.13946
|0.00000
|1.13826
|2010.05.18 19:22
|1.13826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|115236778
|2010.05.18 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22961
|0.00000
|1.23081
|2010.05.18 19:23
|1.23081
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|115237039
|2010.05.18 19:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.169
|0.000
|133.289
|2010.05.18 19:26
|133.289
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|115237138
|2010.05.18 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.422
|0.000
|92.542
|2010.05.18 19:27
|92.497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|115240271
|2010.05.18 19:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.391
|0.000
|92.511
|2010.05.18 19:27
|92.502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|115250888
|2010.05.18 19:41
|buy
|0.08
|gbpjpy
|132.793
|0.000
|132.913
|2010.05.18 19:42
|132.913
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|115254436
|2010.05.18 19:46
|buy
|0.64
|gbpjpy
|132.567
|0.000
|132.687
|2010.05.18 19:48
|132.687
|0.00
|0.00
|0.00
|83.24
|115253437
|2010.05.18 19:45
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.43753
|0.00000
|1.43873
|2010.05.18 19:48
|1.43873
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|115253088
|2010.05.18 19:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.43794
|0.00000
|1.43914
|2010.05.18 19:48
|1.43914
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|115253569
|2010.05.18 19:45
|buy
|0.32
|gbpjpy
|132.629
|0.000
|132.749
|2010.05.18 19:48
|132.749
|0.00
|0.00
|0.00
|41.61
|115250513
|2010.05.18 19:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.14107
|0.00000
|1.13987
|2010.05.18 19:50
|1.13987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|115248494
|2010.05.18 19:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.348
|0.000
|92.468
|2010.05.18 20:08
|92.331
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|115254095
|2010.05.18 19:46
|buy
|0.08
|usdjpy
|92.232
|0.000
|92.352
|2010.05.18 20:08
|92.327
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|115249201
|2010.05.18 19:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.306
|0.000
|92.426
|2010.05.18 20:08
|92.331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|115252002
|2010.05.18 19:43
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.270
|0.000
|92.390
|2010.05.18 20:08
|92.331
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|115248371
|2010.05.18 19:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.938
|0.000
|133.058
|2010.05.18 20:10
|132.808
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|115249085
|2010.05.18 19:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.897
|0.000
|133.017
|2010.05.18 20:10
|132.807
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|115249948
|2010.05.18 19:40
|buy
|0.04
|gbpjpy
|132.853
|0.000
|132.973
|2010.05.18 20:10
|132.807
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|115252584
|2010.05.18 19:44
|buy
|0.16
|gbpjpy
|132.708
|0.000
|132.828
|2010.05.18 20:10
|132.805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|115252040
|2010.05.18 19:43
|buy
|0.08
|gbpjpy
|132.760
|0.000
|132.880
|2010.05.18 20:10
|132.805
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|115250035
|2010.05.18 19:40
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.43862
|0.00000
|1.43982
|2010.05.18 20:11
|1.43874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|115248333
|2010.05.18 19:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.43927
|0.00000
|1.44047
|2010.05.18 20:11
|1.43918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|115249462
|2010.05.18 19:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.43895
|0.00000
|1.44015
|2010.05.18 20:11
|1.43918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|115378638
|2010.05.19 02:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64162
|0.00000
|1.64282
|2010.05.19 02:44
|1.64212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|115379998
|2010.05.19 02:36
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64084
|0.00000
|1.64204
|2010.05.19 02:44
|1.64204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|115379232
|2010.05.19 02:33
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64121
|0.00000
|1.64241
|2010.05.19 02:44
|1.64212
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|115384275
|2010.05.19 02:45
|buy
|0.08
|gbpjpy
|130.646
|0.000
|130.766
|2010.05.19 02:45
|130.766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|115383146
|2010.05.19 02:44
|buy
|0.04
|gbpjpy
|130.694
|0.000
|130.814
|2010.05.19 02:45
|130.814
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|115383465
|2010.05.19 02:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.21524
|0.00000
|1.21644
|2010.05.19 02:45
|1.21644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|115383531
|2010.05.19 02:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15248
|0.00000
|1.15128
|2010.05.19 02:45
|1.15128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|115383004
|2010.05.19 02:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.760
|0.000
|130.880
|2010.05.19 03:09
|130.773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|115382370
|2010.05.19 02:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.814
|0.000
|130.934
|2010.05.19 03:14
|130.833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|115384368
|2010.05.19 02:45
|buy
|0.08
|usdjpy
|91.645
|0.000
|91.765
|2010.05.19 03:14
|91.700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|115383369
|2010.05.19 02:44
|buy
|0.04
|usdjpy
|91.691
|0.000
|91.811
|2010.05.19 03:14
|91.705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|115383064
|2010.05.19 02:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|91.732
|0.000
|91.852
|2010.05.19 03:16
|91.742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|115407059
|2010.05.19 04:23
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64040
|0.00000
|1.63920
|2010.05.19 05:00
|1.63920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|115413232
|2010.05.19 04:57
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40067
|0.00000
|1.39947
|2010.05.19 05:47
|1.40156
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|115418457
|2010.05.19 05:16
|sell
|0.02
|eurchf
|1.40106
|0.00000
|1.39986
|2010.05.19 05:47
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|115419355
|2010.05.19 05:17
|sell
|0.04
|eurchf
|1.40138
|0.00000
|1.40018
|2010.05.19 05:47
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|115420014
|2010.05.19 05:19
|sell
|0.08
|eurchf
|1.40181
|0.00000
|1.40061
|2010.05.19 05:47
|1.40165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|115420283
|2010.05.19 05:20
|sell
|0.16
|eurchf
|1.40224
|0.00000
|1.40104
|2010.05.19 05:47
|1.40165
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|115428204
|2010.05.19 05:57
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.343
|0.000
|131.463
|2010.05.19 06:04
|131.463
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|115428595
|2010.05.19 05:58
|buy
|0.16
|eurusd
|1.21857
|0.00000
|1.21977
|2010.05.19 06:05
|1.21977
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|115427269
|2010.05.19 05:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.382
|0.000
|131.502
|2010.05.19 06:06
|131.502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|115428607
|2010.05.19 05:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.42826
|0.00000
|1.42946
|2010.05.19 06:06
|1.42946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|115428155
|2010.05.19 05:57
|buy
|0.08
|eurusd
|1.21891
|0.00000
|1.22011
|2010.05.19 06:06
|1.22011
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|115427516
|2010.05.19 05:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.21930
|0.00000
|1.22050
|2010.05.19 06:20
|1.22050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|115428243
|2010.05.19 05:57
|sell
|0.04
|usdchf
|1.14938
|0.00000
|1.14818
|2010.05.19 06:20
|1.14818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|115427055
|2010.05.19 05:54
|sell
|0.02
|usdchf
|1.14906
|0.00000
|1.14786
|2010.05.19 06:39
|1.14845
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|115426648
|2010.05.19 05:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.14862
|0.00000
|1.14742
|2010.05.19 06:39
|1.14845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|115426619
|2010.05.19 05:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22018
|0.00000
|1.22138
|2010.05.19 06:45
|1.22041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|115426975
|2010.05.19 05:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21980
|0.00000
|1.22100
|2010.05.19 06:45
|1.22035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|115827479
|2010.05.19 19:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23964
|0.00000
|1.23844
|2010.05.19 19:56
|1.23844
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|115827265
|2010.05.19 19:54
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23904
|0.00000
|1.23784
|2010.05.19 19:57
|1.23784
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|115825281
|2010.05.19 19:53
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23872
|0.00000
|1.23752
|2010.05.19 19:59
|1.23752
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|115829641
|2010.05.19 19:59
|sell
|0.02
|eurchf
|1.43072
|0.00000
|1.42952
|2010.05.19 20:00
|1.42952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|115829238
|2010.05.19 19:58
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43016
|0.00000
|1.42896
|2010.05.19 20:01
|1.42896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|115832302
|2010.05.19 20:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23969
|0.00000
|1.23849
|2010.05.19 20:09
|1.23849
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|115824900
|2010.05.19 19:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.23761
|0.00000
|1.23641
|2010.05.19 20:20
|1.23750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|115824006
|2010.05.19 19:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23719
|0.00000
|1.23599
|2010.05.19 20:22
|1.23704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|115878337
|2010.05.19 22:45
|sell
|0.32
|gbpjpy
|132.576
|0.000
|132.456
|2010.05.19 22:56
|132.456
|0.00
|0.00
|0.00
|41.88
|115877190
|2010.05.19 22:42
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.66331
|0.00000
|1.66211
|2010.05.19 22:57
|1.66211
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|115876494
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.66298
|0.00000
|1.66178
|2010.05.19 22:58
|1.66178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|115875709
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.02
|eurchf
|1.42917
|0.00000
|1.42797
|2010.05.19 23:00
|1.42797
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|115875447
|2010.05.19 22:39
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.66257
|0.00000
|1.66137
|2010.05.19 23:00
|1.66137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|115875430
|2010.05.19 22:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.42860
|0.00000
|1.42740
|2010.05.19 23:00
|1.42780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|115877701
|2010.05.19 22:43
|sell
|0.08
|usdjpy
|91.768
|0.000
|91.648
|2010.05.19 23:02
|91.648
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|115877249
|2010.05.19 22:43
|sell
|0.16
|gbpjpy
|132.543
|0.000
|132.423
|2010.05.19 23:02
|132.423
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|115876110
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.670
|0.000
|91.550
|2010.05.19 23:02
|91.648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|115877009
|2010.05.19 22:42
|sell
|0.04
|usdjpy
|91.737
|0.000
|91.617
|2010.05.19 23:02
|91.648
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|115876543
|2010.05.19 22:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|91.705
|0.000
|91.585
|2010.05.19 23:02
|91.648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|115876219
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24110
|0.00000
|1.23990
|2010.05.20 00:01
|1.24165
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.55
|115876835
|2010.05.19 22:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.24140
|0.00000
|1.24020
|2010.05.20 00:01
|1.24165
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.50
|115877373
|2010.05.19 22:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.44472
|0.00000
|1.44352
|2010.05.20 00:02
|1.44446
|0.00
|0.00
|-0.38
|2.08
|115876984
|2010.05.19 22:42
|sell
|0.08
|gbpjpy
|132.496
|0.000
|132.376
|2010.05.20 00:03
|132.477
|0.00
|0.00
|-0.60
|1.66
|115876668
|2010.05.19 22:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|132.465
|0.000
|132.345
|2010.05.20 00:04
|132.427
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.66
|115874040
|2010.05.19 22:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44362
|0.00000
|1.44242
|2010.05.20 00:06
|1.44399
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.37
|115876979
|2010.05.19 22:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.44433
|0.00000
|1.44313
|2010.05.20 00:06
|1.44399
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.36
|115875895
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.44403
|0.00000
|1.44283
|2010.05.20 00:06
|1.44399
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.08
|115876310
|2010.05.19 22:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.416
|0.000
|132.296
|2010.05.20 00:06
|132.405
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.24
|115875391
|2010.05.19 22:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.321
|0.000
|132.201
|2010.05.20 00:17
|132.304
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.18
|115944567
|2010.05.20 04:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.44164
|0.00000
|1.44044
|2010.05.20 04:35
|1.44044
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|115944581
|2010.05.20 04:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.305
|0.000
|132.185
|2010.05.20 04:35
|132.185
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|115943947
|2010.05.20 04:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.44134
|0.00000
|1.44014
|2010.05.20 04:35
|1.44014
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|115943717
|2010.05.20 04:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44098
|0.00000
|1.43978
|2010.05.20 04:58
|1.43978
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|115943164
|2010.05.20 04:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.42505
|0.00000
|1.42385
|2010.05.20 05:15
|1.42485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|115944292
|2010.05.20 04:28
|sell
|0.02
|eurchf
|1.42535
|0.00000
|1.42415
|2010.05.20 05:15
|1.42487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|115944635
|2010.05.20 04:29
|sell
|0.04
|eurchf
|1.42566
|0.00000
|1.42446
|2010.05.20 05:15
|1.42497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|115951009
|2010.05.20 05:17
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15262
|0.00000
|1.15382
|2010.05.20 05:57
|1.15273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|115956434
|2010.05.20 05:56
|buy
|0.08
|gbpjpy
|131.989
|0.000
|132.109
|2010.05.20 05:59
|132.109
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|115956198
|2010.05.20 05:55
|buy
|0.04
|gbpjpy
|132.036
|0.000
|132.156
|2010.05.20 05:59
|132.156
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|115955735
|2010.05.20 05:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.43955
|0.00000
|1.44075
|2010.05.20 05:59
|1.44075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|115956249
|2010.05.20 05:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|91.688
|0.000
|91.808
|2010.05.20 06:23
|91.731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|115955673
|2010.05.20 05:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.136
|0.000
|132.256
|2010.05.20 06:24
|132.194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|115955986
|2010.05.20 05:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.103
|0.000
|132.223
|2010.05.20 06:24
|132.194
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|115955562
|2010.05.20 05:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44028
|0.00000
|1.44148
|2010.05.20 06:28
|1.44117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|115943636
|2010.05.20 04:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23420
|0.00000
|1.23300
|2010.05.20 06:59
|1.23539
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|115943903
|2010.05.20 04:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.23459
|0.00000
|1.23339
|2010.05.20 06:59
|1.23539
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|115944556
|2010.05.20 04:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23496
|0.00000
|1.23376
|2010.05.20 06:59
|1.23540
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|115943994
|2010.05.20 04:28
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15392
|0.00000
|1.15512
|2010.05.20 07:06
|1.15408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|116336455
|2010.05.20 19:28
|sell
|0.32
|eurusd
|1.24925
|0.00000
|1.24805
|2010.05.20 19:28
|1.24805
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|116336391
|2010.05.20 19:28
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14604
|0.00000
|1.14724
|2010.05.20 19:28
|1.14724
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|116336508
|2010.05.20 19:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.44072
|0.00000
|1.43952
|2010.05.20 19:28
|1.43952
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|116334102
|2010.05.20 19:27
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14781
|0.00000
|1.14901
|2010.05.20 19:29
|1.14901
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116333409
|2010.05.20 19:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.43916
|0.00000
|1.43796
|2010.05.20 19:29
|1.43796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|116338287
|2010.05.20 19:29
|sell
|0.32
|eurusd
|1.24669
|0.00000
|1.24549
|2010.05.20 19:29
|1.24549
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|116340555
|2010.05.20 19:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14819
|0.00000
|1.14939
|2010.05.20 19:30
|1.14939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116344390
|2010.05.20 19:32
|sell
|1.28
|eurusd
|1.25096
|0.00000
|1.24976
|2010.05.20 19:32
|1.24976
|0.00
|0.00
|0.00
|153.60
|116344316
|2010.05.20 19:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.046
|0.000
|129.926
|2010.05.20 19:32
|129.926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|116344280
|2010.05.20 19:32
|sell
|0.64
|eurchf
|1.44244
|0.00000
|1.44124
|2010.05.20 19:32
|1.44124
|0.00
|0.00
|0.00
|66.55
|116344339
|2010.05.20 19:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.44134
|0.00000
|1.44014
|2010.05.20 19:33
|1.44014
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|116344361
|2010.05.20 19:32
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.66209
|0.00000
|1.66089
|2010.05.20 19:33
|1.66089
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|116342337
|2010.05.20 19:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.865
|0.000
|129.745
|2010.05.20 19:33
|129.745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|116343759
|2010.05.20 19:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.209
|0.000
|90.089
|2010.05.20 19:33
|90.089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|116346189
|2010.05.20 19:33
|sell
|0.64
|eurchf
|1.43985
|0.00000
|1.43865
|2010.05.20 19:33
|1.43865
|0.00
|0.00
|0.00
|66.60
|116346359
|2010.05.20 19:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.66037
|0.00000
|1.65917
|2010.05.20 19:33
|1.65917
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|116341912
|2010.05.20 19:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.43987
|0.00000
|1.43867
|2010.05.20 19:33
|1.43867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|116349153
|2010.05.20 19:35
|sell
|1.28
|eurchf
|1.43922
|0.00000
|1.43802
|2010.05.20 19:36
|1.43802
|0.00
|0.00
|0.00
|133.10
|116341202
|2010.05.20 19:31
|sell
|0.64
|eurusd
|1.24738
|0.00000
|1.24618
|2010.05.20 19:37
|1.24618
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|116347530
|2010.05.20 19:34
|sell
|0.64
|eurchf
|1.43889
|0.00000
|1.43769
|2010.05.20 19:37
|1.43769
|0.00
|0.00
|0.00
|66.59
|116349612
|2010.05.20 19:36
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.66116
|0.00000
|1.65996
|2010.05.20 19:37
|1.65996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|116348686
|2010.05.20 19:35
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.66065
|0.00000
|1.65945
|2010.05.20 19:37
|1.65945
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|116351691
|2010.05.20 19:38
|sell
|0.64
|eurchf
|1.43946
|0.00000
|1.43826
|2010.05.20 19:39
|1.43826
|0.00
|0.00
|0.00
|66.67
|116351599
|2010.05.20 19:38
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.66031
|0.00000
|1.65911
|2010.05.20 19:39
|1.65911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|116351439
|2010.05.20 19:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44151
|0.00000
|1.44031
|2010.05.20 19:41
|1.44031
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|116347628
|2010.05.20 19:34
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65923
|0.00000
|1.65803
|2010.05.20 19:55
|1.65825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|116342593
|2010.05.20 19:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65729
|0.00000
|1.65609
|2010.05.20 19:55
|1.65822
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|116329393
|2010.05.20 19:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.24139
|0.00000
|1.24019
|2010.05.20 21:11
|1.25584
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.90
|116328989
|2010.05.20 19:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24090
|0.00000
|1.23970
|2010.05.20 21:11
|1.25580
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.90
|116333161
|2010.05.20 19:27
|sell
|0.16
|eurusd
|1.24314
|0.00000
|1.24194
|2010.05.20 21:11
|1.25584
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.20
|116331091
|2010.05.20 19:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.24205
|0.00000
|1.24085
|2010.05.20 21:11
|1.25584
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.16
|116331755
|2010.05.20 19:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.24248
|0.00000
|1.24128
|2010.05.20 21:11
|1.25584
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.88
|116339830
|2010.05.20 19:30
|sell
|0.32
|eurusd
|1.24635
|0.00000
|1.24515
|2010.05.20 21:11
|1.25584
|0.00
|0.00
|0.00
|-303.68
|116411500
|2010.05.20 21:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.278
|0.000
|129.398
|2010.05.20 21:47
|129.398
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|116412011
|2010.05.20 21:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15089
|0.00000
|1.14969
|2010.05.20 21:48
|1.14969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116409306
|2010.05.20 21:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44023
|0.00000
|1.44143
|2010.05.20 21:49
|1.44143
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|116528405
|2010.05.21 05:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.43689
|0.00000
|1.43809
|2010.05.21 05:08
|1.43809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|116529285
|2010.05.21 05:09
|sell
|0.64
|eurchf
|1.45650
|0.00000
|1.45530
|2010.05.21 05:11
|1.45530
|0.00
|0.00
|0.00
|66.40
|116529661
|2010.05.21 05:10
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.66543
|0.00000
|1.66423
|2010.05.21 05:11
|1.66423
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|116529671
|2010.05.21 05:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.15765
|0.00000
|1.15645
|2010.05.21 05:11
|1.15645
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|116529262
|2010.05.21 05:09
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.66401
|0.00000
|1.66281
|2010.05.21 05:14
|1.66281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|116529145
|2010.05.21 05:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15628
|0.00000
|1.15508
|2010.05.21 05:19
|1.15520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|116533114
|2010.05.21 05:27
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15352
|0.00000
|1.15472
|2010.05.21 05:31
|1.15472
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116533157
|2010.05.21 05:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.45136
|0.00000
|1.45256
|2010.05.21 05:31
|1.45256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116533285
|2010.05.21 05:28
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.65928
|0.00000
|1.66048
|2010.05.21 05:31
|1.66048
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|116533122
|2010.05.21 05:27
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65962
|0.00000
|1.66082
|2010.05.21 05:32
|1.66082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116534551
|2010.05.21 05:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.544
|0.000
|129.664
|2010.05.21 05:40
|129.664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|116534976
|2010.05.21 05:37
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.65877
|0.00000
|1.65997
|2010.05.21 05:40
|1.65997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|116535045
|2010.05.21 05:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15367
|0.00000
|1.15487
|2010.05.21 05:41
|1.15487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116534931
|2010.05.21 05:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65932
|0.00000
|1.66052
|2010.05.21 05:42
|1.66052
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116409061
|2010.05.20 21:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44064
|0.00000
|1.44184
|2010.05.21 06:08
|1.44081
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|116558566
|2010.05.21 06:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65838
|0.00000
|1.65958
|2010.05.21 06:45
|1.65958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|116558742
|2010.05.21 06:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.714
|0.000
|129.834
|2010.05.21 06:47
|129.834
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|116558090
|2010.05.21 06:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.745
|0.000
|129.865
|2010.05.21 06:47
|129.865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|116558360
|2010.05.21 06:45
|buy
|0.08
|usdjpy
|89.982
|0.000
|90.102
|2010.05.21 06:47
|90.102
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|116537837
|2010.05.21 05:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15376
|0.00000
|1.15496
|2010.05.21 07:00
|1.15386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|116557729
|2010.05.21 06:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.058
|0.000
|90.178
|2010.05.21 07:08
|90.134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|116557896
|2010.05.21 06:44
|buy
|0.04
|usdjpy
|90.025
|0.000
|90.145
|2010.05.21 07:08
|90.142
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|117066959
|2010.05.24 05:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15215
|0.00000
|1.15335
|2010.05.24 06:03
|1.15303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|117072417
|2010.05.24 06:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15158
|0.00000
|1.15278
|2010.05.24 06:35
|1.15263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|117072484
|2010.05.24 06:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.919
|0.000
|130.799
|2010.05.24 06:43
|130.799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|117072134
|2010.05.24 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.842
|0.000
|130.722
|2010.05.24 06:44
|130.722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|117072111
|2010.05.24 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44956
|0.00000
|1.44836
|2010.05.24 06:45
|1.44836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|117073091
|2010.05.24 06:34
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.67077
|0.00000
|1.66957
|2010.05.24 06:46
|1.66957
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|117072746
|2010.05.24 06:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.67038
|0.00000
|1.66918
|2010.05.24 06:46
|1.66948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|117072064
|2010.05.24 06:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25233
|0.00000
|1.25113
|2010.05.24 06:49
|1.25115
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|117072189
|2010.05.24 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.266
|0.000
|90.146
|2010.05.24 06:51
|90.226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|117072490
|2010.05.24 06:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|90.312
|0.000
|90.192
|2010.05.24 06:52
|90.223
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|116341176
|2010.05.20 19:31
|sell
|0.32
|eurchf
|1.43458
|0.00000
|1.43338
|2010.05.24 12:17
|1.43438
|0.00
|0.00
|-0.94
|5.53
|0.00
|0.00
|-2.76
|1 264.56
|Closed P/L:
|1 261.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|116331315
|2010.05.20 19:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.42919
|0.00000
|1.42799
|1.43438
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.49
|116332009
|2010.05.20 19:25
|sell
|0.02
|eurchf
|1.42952
|0.00000
|1.42832
|1.43438
|0.00
|0.00
|-0.06
|-8.41
|116335474
|2010.05.20 19:27
|sell
|0.04
|eurchf
|1.43086
|0.00000
|1.42966
|1.43438
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.18
|116336574
|2010.05.20 19:28
|sell
|0.08
|eurchf
|1.43163
|0.00000
|1.43043
|1.43438
|0.00
|0.00
|-0.23
|-19.03
|116340105
|2010.05.20 19:30
|sell
|0.16
|eurchf
|1.43199
|0.00000
|1.43079
|1.43438
|0.00
|0.00
|-0.47
|-33.08
|115325973
|2010.05.18 22:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.253
|0.000
|92.373
|90.380
|0.00
|0.00
|0.01
|-20.72
|0.00
|0.00
|-0.90
|-97.91
|Floating P/L:
|-98.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 261.80
|Floating P/L:
|-98.81
|Margin:
|79.32
|Balance:
|6 261.80
|Equity:
|6 162.99
|Free Margin:
|6 083.67
|Details:
|Gross Profit:
|2 004.46
|Gross Loss:
|742.66
|Total Net Profit:
|1 261.80
|Profit Factor:
|2.70
|Expected Payoff:
|2.87
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|712.72 (10.41%)
|Relative Drawdown:
|10.41% (712.72)
|Total Trades:
|439
|Short Positions (won %):
|202 (88.12%)
|Long Positions (won %):
|237 (93.67%)
|Profit Trades (% of total):
|400 (91.12%)
|Loss trades (% of total):
|39 (8.88%)
|Largest
|profit trade:
|153.60
|loss trade:
|-303.68
|Average
|profit trade:
|5.01
|loss trade:
|-19.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|46 (92.65)
|consecutive losses ($):
|6 (-712.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|745.57 (26)
|consecutive loss (count):
|-712.72 (6)
|Average
|consecutive wins:
|17
|consecutive losses:
|2