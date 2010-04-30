Alpari (UK) Ltd.

Account: 1700287 Name: polifit4 Currency: USD 2010 May 21, 20:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1098602742010.04.30 21:05balanceDeposit5 000.00
1099586672010.05.03 06:47sell0.01gbpjpy143.4020.000143.2822010.05.03 06:55143.2820.000.000.001.28
1101446202010.05.03 20:13buy0.01eurchf1.432600.000001.433802010.05.03 20:501.432730.000.000.000.12
1101628012010.05.03 21:31sell0.01usdchf1.085580.000001.084382010.05.03 22:211.085470.000.000.000.10
1101625112010.05.03 21:30buy0.01eurusd1.319880.000001.321082010.05.03 22:231.319750.000.000.00-0.13
1101631042010.05.03 21:32buy0.02eurusd1.319580.000001.320782010.05.03 22:231.319750.000.000.000.34
1101659422010.05.03 21:46buy0.02gbpusd1.524440.000001.525642010.05.03 22:501.524780.000.000.000.68
1101635952010.05.03 21:33buy0.01gbpusd1.524990.000001.526192010.05.03 22:501.524690.000.000.00-0.30
1102016572010.05.04 00:56sell0.01gbpusd1.524580.000001.523382010.05.04 01:411.524340.000.000.000.24
1102342172010.05.04 04:42buy0.01eurusd1.319810.000001.321012010.05.04 05:181.320060.000.000.000.25
1102340582010.05.04 04:42sell0.01gbpchf1.655460.000001.654262010.05.04 05:181.655280.000.000.000.17
1102341852010.05.04 04:42sell0.01usdchf1.085320.000001.084122010.05.04 05:191.085190.000.000.000.12
1102439392010.05.04 05:56sell0.01gbpusd1.526080.000001.524882010.05.04 06:171.525920.000.000.000.16
1102492262010.05.04 06:30sell0.01gbpjpy144.8470.000144.7272010.05.04 06:30144.7270.000.000.001.26
1102496802010.05.04 06:30buy0.01gbpusd1.525300.000001.526502010.05.04 06:351.525850.000.000.000.55
1102499442010.05.04 06:31buy0.02gbpusd1.524760.000001.525962010.05.04 06:351.525860.000.000.002.20
1102492502010.05.04 06:30sell0.01usdjpy94.9330.00094.8132010.05.04 06:3894.8700.000.000.000.66
1102499162010.05.04 06:31buy0.01gbpchf1.654770.000001.655972010.05.04 06:401.655820.000.000.000.97
1105405182010.05.04 19:18buy0.01eurusd1.301710.000001.302912010.05.04 19:491.302190.000.000.000.48
1105429292010.05.04 19:24buy0.02eurusd1.301320.000001.302522010.05.04 19:491.302160.000.000.001.68
1105405512010.05.04 19:18sell0.01usdchf1.100510.000001.099312010.05.04 19:491.100130.000.000.000.35
1105430892010.05.04 19:24sell0.02usdchf1.100820.000001.099622010.05.04 19:491.100130.000.000.001.25
1105475652010.05.04 19:39buy0.02gbpusd1.516640.000001.517842010.05.04 20:111.517840.000.000.002.40
1105472022010.05.04 19:38buy0.01gbpusd1.516940.000001.518142010.05.04 20:111.518140.000.000.001.20
1105912402010.05.04 21:41buy0.01gbpjpy143.0320.000143.1522010.05.04 21:52143.1520.000.000.001.27
1105957042010.05.04 21:54sell0.01usdjpy94.4690.00094.3492010.05.04 22:2394.4580.000.000.000.12
1106503232010.05.05 01:41sell0.01usdjpy94.7780.00094.6582010.05.05 02:1294.7940.000.000.00-0.17
1106508902010.05.05 01:42sell0.02usdjpy94.8080.00094.6882010.05.05 02:1294.7890.000.000.000.40
1106511892010.05.05 01:43sell0.04usdjpy94.8410.00094.7212010.05.05 02:1294.7890.000.000.002.19
1106513132010.05.05 01:44sell0.08usdjpy94.8710.00094.7512010.05.05 02:1294.7890.000.000.006.92
1106512722010.05.05 01:44sell0.04gbpjpy143.5340.000143.4142010.05.05 02:16143.5180.000.000.000.67
1106509152010.05.05 01:43sell0.02gbpjpy143.4180.000143.2982010.05.05 02:22143.4140.000.000.000.09
1106502592010.05.05 01:41sell0.01gbpjpy143.3870.000143.2672010.05.05 02:22143.4050.000.000.00-0.19
1106934772010.05.05 04:15sell0.01gbpjpy143.5640.000143.4442010.05.05 04:18143.4440.000.000.001.26
1110357602010.05.05 19:32sell0.01usdchf1.114170.000001.112972010.05.05 20:071.113920.000.000.000.22
1110695492010.05.05 21:55sell0.01eurchf1.432810.000001.431612010.05.05 22:141.432670.000.000.000.12
1110674492010.05.05 21:45sell0.01eurusd1.282720.000001.281522010.05.05 22:541.281940.000.000.000.78
1110724072010.05.05 22:08sell0.01gbpusd1.510480.000001.509282010.05.05 22:591.510220.000.000.000.26
1110702162010.05.05 21:59sell0.01usdjpy93.7570.00093.6372010.05.06 02:1293.7420.000.00-0.030.16
1111365542010.05.06 04:53sell0.01eurusd1.285480.000001.284282010.05.06 05:111.284600.000.000.000.88
1111416482010.05.06 05:30buy0.01usdjpy93.8480.00093.9682010.05.06 05:5593.9190.000.000.000.76
1111489022010.05.06 06:36sell0.01gbpchf1.689610.000001.688412010.05.06 07:161.689500.000.000.000.10
1115987562010.05.06 20:08buy0.01gbpjpy135.2770.000135.3972010.05.06 20:08135.3970.000.000.001.32
1115972812010.05.06 20:08buy0.01eurusd1.264350.000001.265552010.05.06 20:101.265550.000.000.001.20
1116026682010.05.06 20:11buy0.08usdjpy90.6390.00090.7592010.05.06 20:1190.7590.000.000.0010.58
1116069822010.05.06 20:13buy0.08gbpjpy133.7100.000133.8302010.05.06 20:13133.8300.000.000.0010.66
1116086382010.05.06 20:14buy0.08gbpjpy133.7630.000133.8832010.05.06 20:14133.8830.000.000.0010.64
1116072702010.05.06 20:13buy0.08usdjpy90.0920.00090.2122010.05.06 20:1590.2120.000.000.0010.64
1116096222010.05.06 20:14buy0.04eurusd1.262300.000001.263502010.05.06 20:151.263500.000.000.004.80
1116071442010.05.06 20:13buy0.02eurusd1.262840.000001.264042010.05.06 20:151.264040.000.000.002.40
1116034192010.05.06 20:11buy0.01eurusd1.263690.000001.264892010.05.06 20:151.264890.000.000.001.20
1116068892010.05.06 20:13buy0.16eurchf1.404450.000001.405652010.05.06 21:361.404560.000.000.001.58
1117087812010.05.06 21:36sell0.02eurusd1.263150.000001.261952010.05.06 21:371.261950.000.000.002.40
1116036402010.05.06 20:11buy0.08eurchf1.405190.000001.406392010.05.06 21:371.405510.000.000.002.30
1117085722010.05.06 21:35sell0.01eurusd1.262680.000001.261482010.05.06 21:381.261480.000.000.001.20
1116015402010.05.06 20:10buy0.04eurchf1.405550.000001.406752010.05.06 21:431.405680.000.000.000.46
1115989602010.05.06 20:08buy0.02eurchf1.405870.000001.407072010.05.06 21:491.406020.000.000.000.27
1117155712010.05.06 21:49sell0.01gbpusd1.487280.000001.486082010.05.06 21:501.486080.000.000.001.20
1117133222010.05.06 21:45sell0.02gbpchf1.653500.000001.652302010.05.06 21:521.652300.000.000.002.16
1117125302010.05.06 21:43sell0.04eurchf1.405550.000001.404352010.05.06 21:521.404350.000.000.004.31
1117094102010.05.06 21:37sell0.02eurchf1.404800.000001.403602010.05.06 21:561.403600.000.000.002.16
1117128952010.05.06 21:44sell0.01gbpchf1.652530.000001.651332010.05.06 21:571.651330.000.000.001.08
1117088552010.05.06 21:36sell0.01eurchf1.404060.000001.402862010.05.06 22:001.402860.000.000.001.08
1116027102010.05.06 20:11buy0.04gbpjpy134.8740.000134.9942010.05.06 23:02134.9120.000.000.001.68
1116006142010.05.06 20:10buy0.04usdjpy90.9130.00091.0332010.05.06 23:3390.9330.000.000.000.88
1115821722010.05.06 19:40buy0.01eurchf1.407770.000001.408972010.05.07 01:311.407990.000.000.000.20
1116006792010.05.06 20:10buy0.02gbpjpy135.1370.000135.2572010.05.07 01:32135.1500.000.000.020.28
1115991732010.05.06 20:09buy0.02usdjpy90.9700.00091.0902010.05.07 01:3990.9910.000.000.000.46
1115992742010.05.06 20:09buy0.01gbpjpy135.3640.000135.4842010.05.07 01:39135.3860.000.000.010.24
1115977222010.05.06 20:08buy0.01usdjpy91.1810.00091.3012010.05.07 01:4091.1940.000.000.000.14
1118292082010.05.07 02:31buy0.02gbpusd1.487500.000001.488702010.05.07 02:311.488700.000.000.002.40
1118284072010.05.07 02:30buy0.01eurusd1.259080.000001.260282010.05.07 02:311.260280.000.000.001.20
1118283322010.05.07 02:30sell0.01usdchf1.116870.000001.115672010.05.07 02:311.115670.000.000.001.08
1118287922010.05.07 02:30buy0.01gbpusd1.488040.000001.489242010.05.07 02:371.489240.000.000.001.20
1118343062010.05.07 02:44buy0.01gbpusd1.487140.000001.488342010.05.07 03:261.487650.000.000.000.51
1119311332010.05.07 05:55sell0.01gbpusd1.487780.000001.486582010.05.07 06:251.487370.000.000.000.41
1119314062010.05.07 05:56sell0.02gbpusd1.488280.000001.487082010.05.07 06:251.487280.000.000.002.00
1119259542010.05.07 05:45sell0.08gbpchf1.654700.000001.653502010.05.07 06:421.654510.000.000.001.36
1119249042010.05.07 05:42sell0.04gbpchf1.653430.000001.652232010.05.07 06:431.653310.000.000.000.43
1119226432010.05.07 05:36sell0.01gbpchf1.651940.000001.650742010.05.07 06:451.652210.000.000.00-0.24
1119227722010.05.07 05:37sell0.02gbpchf1.652380.000001.651182010.05.07 06:451.652300.000.000.000.14
1119513052010.05.07 06:44buy0.16gbpjpy136.4960.000136.6162010.05.07 06:45136.6160.000.000.0020.83
1119521112010.05.07 06:46buy0.32gbpjpy136.5060.000136.6262010.05.07 06:46136.6260.000.000.0041.64
1119520582010.05.07 06:45buy0.16gbpjpy136.5580.000136.6782010.05.07 06:47136.6780.000.000.0020.82
1119499992010.05.07 06:43buy0.08usdjpy92.1080.00092.2282010.05.07 06:4792.2280.000.000.0010.41
1119499852010.05.07 06:43buy0.08gbpjpy136.5930.000136.7132010.05.07 06:47136.7130.000.000.0010.41
1119520932010.05.07 06:46buy0.04gbpusd1.481370.000001.482572010.05.07 06:471.482570.000.000.004.80
1119494202010.05.07 06:42buy0.04usdjpy92.2480.00092.3682010.05.07 06:4792.3680.000.000.005.20
1119485082010.05.07 06:40sell0.01usdchf1.114920.000001.113722010.05.07 06:571.114080.000.000.000.75
1119551822010.05.07 06:52buy0.04usdjpy92.0430.00092.1632010.05.07 06:5892.1630.000.000.005.21
1119482482010.05.07 06:40buy0.02usdjpy92.2780.00092.3982010.05.07 07:5692.2890.000.000.000.24
1119478712010.05.07 06:39buy0.01usdjpy92.3430.00092.4632010.05.07 07:5792.3570.000.000.000.15
1119552072010.05.07 06:52buy0.32gbpjpy136.1130.000136.2332010.05.07 13:48136.2330.000.000.0041.38
1119539742010.05.07 06:50buy0.16gbpjpy136.3520.000136.4722010.05.07 14:27136.3650.000.000.002.24
1119537262010.05.07 06:49buy0.08gbpjpy136.4870.000136.6072010.05.07 14:28136.5150.000.000.002.41
1119552402010.05.07 06:52buy0.16gbpusd1.478730.000001.479932010.05.07 18:111.478880.000.000.002.40
1119540742010.05.07 06:50buy0.08gbpusd1.479950.000001.481152010.05.07 18:151.480140.000.000.001.52
1119537132010.05.07 06:49buy0.04gbpusd1.480580.000001.481782010.05.07 18:161.480740.000.000.000.64
1119513912010.05.07 06:44buy0.01gbpusd1.482440.000001.483642010.05.07 18:161.482130.000.000.00-0.31
1119520272010.05.07 06:45buy0.02gbpusd1.481890.000001.483092010.05.07 18:161.482130.000.000.000.48
1119493202010.05.07 06:42buy0.04gbpjpy137.0320.000137.1522010.05.10 00:00137.1520.000.000.015.18
1119482172010.05.07 06:40buy0.02gbpjpy137.1240.000137.2442010.05.10 00:00137.2440.000.000.002.58
1119479692010.05.07 06:39buy0.01gbpjpy137.2200.000137.3402010.05.10 00:00137.3400.000.000.001.29
1125208612010.05.10 06:54buy0.01eurchf1.423880.000001.425082010.05.10 07:161.424750.000.000.000.79
1119554692010.05.07 06:53buy0.04gbpchf1.647330.000001.648532010.05.10 13:061.647500.000.000.030.62
1119551722010.05.07 06:52buy0.02gbpchf1.648220.000001.649422010.05.10 13:251.648340.000.000.020.22
1119544402010.05.07 06:50buy0.01gbpchf1.649290.000001.650492010.05.10 13:271.649450.000.000.010.14
1128000232010.05.10 19:15sell0.01usdchf1.111070.000001.109872010.05.10 19:161.109870.000.000.001.08
1127997122010.05.10 19:15buy0.01eurusd1.276470.000001.277672010.05.10 19:161.277670.000.000.001.20
1128005692010.05.10 19:16buy0.02eurchf1.417890.000001.419092010.05.10 19:231.419090.000.000.002.17
1128004682010.05.10 19:15buy0.01usdjpy93.0900.00093.2102010.05.10 19:2693.2100.000.000.001.29
1127998232010.05.10 19:15buy0.01eurchf1.418380.000001.419582010.05.10 19:321.419580.000.000.001.08
1128037782010.05.10 19:25sell0.01gbpusd1.488650.000001.487452010.05.10 19:321.487450.000.000.001.20
1128338372010.05.10 21:35buy0.01gbpusd1.484870.000001.486072010.05.10 21:401.486070.000.000.001.20
1128406262010.05.10 22:04sell0.02eurusd1.279950.000001.278752010.05.10 22:221.278750.000.000.002.40
1128401652010.05.10 22:03sell0.01eurusd1.279650.000001.278452010.05.10 22:231.278450.000.000.001.20
1128397592010.05.10 22:02sell0.04eurchf1.421270.000001.420072010.05.10 22:251.420070.000.000.004.32
1128384872010.05.10 21:59sell0.01eurchf1.420400.000001.419202010.05.10 22:251.419900.000.000.000.45
1128388462010.05.10 22:00sell0.02eurchf1.420890.000001.419692010.05.10 22:251.419900.000.000.001.79
1128656232010.05.11 01:11buy0.01gbpjpy137.9290.000138.0492010.05.11 01:14138.0490.000.000.001.29
1128656152010.05.11 01:11buy0.01gbpusd1.482420.000001.483622010.05.11 01:161.483620.000.000.001.20
1128655902010.05.11 01:11buy0.01eurusd1.274050.000001.275252010.05.11 01:171.275250.000.000.001.20
1128729802010.05.11 01:32buy0.04eurusd1.272460.000001.273662010.05.11 01:351.273660.000.000.004.80
1128727232010.05.11 01:31buy0.02eurusd1.272800.000001.274002010.05.11 01:361.274000.000.000.002.40
1128730012010.05.11 01:32sell0.04usdchf1.112550.000001.111352010.05.11 01:361.111350.000.000.004.32
1128719392010.05.11 01:30buy0.01eurusd1.273300.000001.274502010.05.11 01:471.274470.000.000.001.17
1128666852010.05.11 01:14buy0.01gbpjpy138.0750.000138.1952010.05.11 01:47138.0940.000.000.000.20
1128662062010.05.11 01:13buy0.01usdjpy93.0740.00093.1942010.05.11 01:4793.0900.000.000.000.17
1128662152010.05.11 01:13sell0.01usdchf1.111600.000001.110402010.05.11 01:501.111180.000.000.000.38
1128720562010.05.11 01:30sell0.02usdchf1.112190.000001.110992010.05.11 01:501.111240.000.000.001.71
1128655992010.05.11 01:11buy0.01eurchf1.416780.000001.417982010.05.11 02:161.417010.000.000.000.21
1128934732010.05.11 02:49sell0.02eurchf1.418190.000001.416992010.05.11 02:551.416990.000.000.002.16
1128883492010.05.11 02:30sell0.01eurchf1.417270.000001.416072010.05.11 03:361.417130.000.000.000.13
1129187912010.05.11 04:52buy0.01eurchf1.416960.000001.418162010.05.11 05:271.417530.000.000.000.51
1129176782010.05.11 04:48buy0.04gbpchf1.645700.000001.646902010.05.11 05:451.645890.000.000.000.69
1129204932010.05.11 04:56buy0.04eurusd1.275880.000001.277082010.05.11 05:461.276000.000.000.000.48
1129324742010.05.11 05:54sell0.01usdjpy92.9500.00092.8302010.05.11 06:0392.8760.000.000.000.80
1129462292010.05.11 06:40sell0.01gbpjpy137.4360.000137.3162010.05.11 06:41137.3160.000.000.001.29
1129191072010.05.11 04:52buy0.01eurusd1.276520.000001.277722010.05.11 06:441.273600.000.000.00-2.92
1129197102010.05.11 04:54buy0.02eurusd1.276180.000001.277382010.05.11 06:441.273460.000.000.00-5.44
1129472242010.05.11 06:44sell0.01eurusd1.273460.000001.272262010.05.11 06:491.272260.000.000.001.20
1129171222010.05.11 04:45buy0.02gbpchf1.646000.000001.647202010.05.11 06:591.646140.000.000.000.25
1129159482010.05.11 04:37buy0.01gbpchf1.646490.000001.647692010.05.11 07:011.646610.000.000.000.10
1129154302010.05.11 04:34buy0.01gbpusd1.484070.000001.485272010.05.11 07:031.484330.000.000.000.26
1129468752010.05.11 06:42buy0.04usdchf1.110180.000001.111382010.05.11 07:341.110340.000.000.000.58
1129461442010.05.11 06:40buy0.02usdchf1.110580.000001.111782010.05.11 07:351.110690.000.000.000.20
1129474202010.05.11 06:45sell0.04gbpusd1.481600.000001.480402010.05.11 07:421.481400.000.000.000.80
1129462342010.05.11 06:40sell0.01gbpusd1.480820.000001.479622010.05.11 07:421.481020.000.000.00-0.20
1129471692010.05.11 06:44sell0.02gbpusd1.481140.000001.479942010.05.11 07:421.481020.000.000.000.24
1129457592010.05.11 06:39buy0.01usdchf1.110930.000001.112132010.05.11 07:431.111040.000.000.000.10
1132379252010.05.11 19:40buy0.02gbpjpy139.2020.000139.3222010.05.11 19:43139.3220.000.000.002.58
1132369832010.05.11 19:37buy0.01gbpjpy139.2770.000139.3972010.05.11 19:46139.3970.000.000.001.29
1132379312010.05.11 19:40buy0.01usdjpy92.9510.00093.0712010.05.11 19:4793.0710.000.000.001.29
1132442912010.05.11 20:05buy0.01gbpchf1.658300.000001.659502010.05.11 20:081.659500.000.000.001.08
1132673492010.05.11 21:45sell0.32gbpjpy138.8930.000138.7732010.05.11 21:48138.7730.000.000.0041.39
1132665572010.05.11 21:42sell0.16gbpjpy138.8590.000138.7392010.05.11 21:49138.7390.000.000.0020.70
1132664112010.05.11 21:41sell0.08gbpjpy138.8190.000138.6992010.05.11 21:49138.6990.000.000.0010.35
1132673072010.05.11 21:45sell0.08gbpusd1.496630.000001.495432010.05.11 21:501.495430.000.000.009.60
1132660822010.05.11 21:40sell0.04gbpjpy138.7710.000138.6512010.05.11 21:53138.6510.000.000.005.18
1132646872010.05.11 21:35buy0.01usdchf1.109210.000001.110412010.05.11 21:531.109820.000.000.000.55
1132649392010.05.11 21:36buy0.02usdchf1.108840.000001.110042010.05.11 21:531.109870.000.000.001.86
1132657422010.05.11 21:39sell0.02gbpjpy138.7370.000138.6172010.05.11 22:27138.6170.000.000.002.59
1132655732010.05.11 21:38sell0.01usdjpy92.8060.00092.6862010.05.11 22:2892.6860.000.000.001.29
1132656072010.05.11 21:39sell0.01gbpjpy138.7070.000138.5872010.05.11 22:32138.5870.000.000.001.29
1132666232010.05.11 21:42sell0.04gbpusd1.496070.000001.494872010.05.11 22:391.494870.000.000.004.80
1132657812010.05.11 21:39sell0.01gbpusd1.495400.000001.494202010.05.11 22:411.494520.000.000.000.88
1132664272010.05.11 21:41sell0.02gbpusd1.495700.000001.494502010.05.11 22:411.494500.000.000.002.40
1132764332010.05.11 22:32sell0.01usdchf1.111430.000001.110232010.05.11 22:461.110820.000.000.000.55
1132766642010.05.11 22:33sell0.02usdchf1.111910.000001.110712010.05.11 22:461.110860.000.000.001.89
1132700882010.05.11 21:58sell0.01gbpchf1.660560.000001.659362010.05.11 23:371.660410.000.000.000.14
1133074942010.05.12 01:00buy0.01usdchf1.111410.000001.112612010.05.12 01:321.111710.000.000.000.27
1133074102010.05.12 01:00sell0.01eurusd1.263320.000001.262122010.05.12 01:501.263100.000.000.000.22
1133077722010.05.12 01:02sell0.02eurusd1.263670.000001.262472010.05.12 01:501.263100.000.000.001.14
1133233862010.05.12 02:32buy0.02gbpchf1.657600.000001.658802010.05.12 02:341.658800.000.000.002.16
1133230802010.05.12 02:31buy0.01gbpchf1.658270.000001.659472010.05.12 02:381.659470.000.000.001.08
1133234112010.05.12 02:32buy0.04gbpusd1.490620.000001.491822010.05.12 02:401.491820.000.000.004.80
1133236252010.05.12 02:32sell0.01usdchf1.112080.000001.110882010.05.12 03:011.111850.000.000.000.21
1133248152010.05.12 02:36sell0.04usdchf1.112770.000001.111572010.05.12 03:011.111810.000.000.003.45
1133243782010.05.12 02:34sell0.02usdchf1.112410.000001.111212010.05.12 03:011.111790.000.000.001.12
1133274112010.05.12 02:48buy0.16gbpusd1.488900.000001.490102010.05.12 03:021.490100.000.000.0019.20
1133225702010.05.12 02:30buy0.01gbpusd1.492470.000001.493672010.05.12 03:141.491110.000.000.00-1.36
1133261222010.05.12 02:43buy0.04gbpusd1.490320.000001.491522010.05.12 03:141.491110.000.000.003.16
1133261772010.05.12 02:44buy0.08gbpusd1.490020.000001.491222010.05.12 03:141.491110.000.000.008.72
1133229652010.05.12 02:31buy0.02gbpusd1.492100.000001.493302010.05.12 03:141.491110.000.000.00-1.98
1133262432010.05.12 02:44buy0.01gbpchf1.657270.000001.658472010.05.12 05:031.657410.000.000.000.13
1133561152010.05.12 05:05sell0.01gbpusd1.491660.000001.490462010.05.12 05:111.490460.000.000.001.20
1133559942010.05.12 05:05sell0.01gbpjpy138.3020.000138.1822010.05.12 05:30138.2030.000.000.001.07
1133082322010.05.12 01:10sell0.01eurchf1.404670.000001.403472010.05.12 06:221.404430.000.000.000.21
1133630122010.05.12 05:56buy0.01gbpusd1.489390.000001.490592010.05.12 07:151.489530.000.000.000.14
1136275602010.05.12 19:45buy0.08gbpusd1.482670.000001.483872010.05.12 20:031.483870.000.000.009.60
1136276132010.05.12 19:45buy0.04gbpjpy138.1810.000138.3012010.05.12 20:06138.3010.000.000.005.15
1136274302010.05.12 19:44buy0.04gbpusd1.483010.000001.484212010.05.12 20:061.484210.000.000.004.80
1136265132010.05.12 19:41buy0.01gbpusd1.483680.000001.484882010.05.12 20:081.484470.000.000.000.79
1136269422010.05.12 19:42buy0.02gbpusd1.483320.000001.484522010.05.12 20:081.484470.000.000.002.30
1136301752010.05.12 19:57sell0.01usdchf1.111290.000001.110092010.05.12 20:131.110310.000.000.000.88
1136274232010.05.12 19:44buy0.02gbpjpy138.2260.000138.3462010.05.12 20:19138.3460.000.000.002.57
1136299322010.05.12 19:57buy0.02eurusd1.262370.000001.263572010.05.12 20:241.263120.000.000.001.50
1136277712010.05.12 19:45buy0.01eurusd1.262690.000001.263892010.05.12 20:241.263120.000.000.000.43
1136303442010.05.12 19:58buy0.04eurusd1.262050.000001.263252010.05.12 20:241.263220.000.000.004.68
1136266372010.05.12 19:41buy0.01gbpjpy138.2570.000138.3772010.05.12 20:24138.3770.000.000.001.29
1136271642010.05.12 19:43buy0.04eurchf1.402320.000001.403522010.05.12 20:321.402500.000.000.000.65
1136301582010.05.12 19:57buy0.01usdjpy93.1390.00093.2592010.05.12 21:0293.2190.000.000.000.86
1136267712010.05.12 19:42buy0.02eurchf1.402660.000001.403862010.05.12 21:201.402770.000.000.000.19
1136541272010.05.12 22:40buy0.02eurchf1.401920.000001.403122010.05.12 23:181.402160.000.000.000.44
1136770002010.05.13 01:14buy0.01usdjpy93.1150.00093.2352010.05.13 01:4193.1250.000.000.000.11
1136265812010.05.12 19:41buy0.01eurchf1.402990.000001.404192010.05.13 01:541.403120.000.000.000.12
1137050522010.05.13 04:19buy0.01usdchf1.108800.000001.110002010.05.13 04:481.109630.000.000.000.75
1137204392010.05.13 06:30sell0.01eurusd1.266090.000001.264892010.05.13 06:571.265890.000.000.000.20
1137210362010.05.13 06:31sell0.02eurusd1.266640.000001.265442010.05.13 06:571.265860.000.000.001.56
1137208722010.05.13 06:30sell0.01eurchf1.404370.000001.403172010.05.13 09:401.404200.000.000.000.15
1139510282010.05.13 19:15sell0.01eurchf1.401750.000001.400552010.05.13 19:381.401630.000.000.000.10
1139525762010.05.13 19:19sell0.01usdjpy92.9300.00092.8102010.05.13 19:3992.8320.000.000.001.06
1139514932010.05.13 19:16sell0.01gbpjpy136.4340.000136.3142010.05.13 19:52136.4210.000.000.000.14
1139569132010.05.13 19:42buy0.01usdchf1.112060.000001.113262010.05.13 20:001.113170.000.000.001.00
1139814852010.05.13 21:38buy0.01usdjpy92.6990.00092.8192010.05.13 21:4492.7880.000.000.000.96
1139900132010.05.13 22:10buy0.02usdjpy92.6270.00092.7472010.05.13 22:2092.6980.000.000.001.53
1139889382010.05.13 22:03buy0.01usdjpy92.6660.00092.7862010.05.13 22:2092.6960.000.000.000.32
1139566022010.05.13 19:42buy0.01eurchf1.401040.000001.402242010.05.13 22:271.400850.000.000.00-0.17
1139568012010.05.13 19:42buy0.02eurchf1.400710.000001.401912010.05.13 22:271.400850.000.000.000.25
1139935362010.05.13 22:28sell0.01eurchf1.400900.000001.399702010.05.13 22:321.400780.000.000.000.10
1140313452010.05.14 02:33buy0.01eurusd1.251860.000001.253062010.05.14 02:421.252830.000.000.000.97
1140308742010.05.14 02:32sell0.01gbpchf1.633070.000001.631872010.05.14 02:461.631990.000.000.000.96
1140569372010.05.14 06:34sell0.02gbpjpy135.9960.000135.8762010.05.14 06:48135.8760.000.000.002.59
1140566032010.05.14 06:32sell0.01gbpjpy135.9370.000135.8172010.05.14 06:51135.8570.000.000.000.86
1140562832010.05.14 06:30sell0.01usdjpy92.8510.00092.7312010.05.14 07:0992.8960.000.000.00-0.48
1140564542010.05.14 06:31sell0.02usdjpy92.8820.00092.7622010.05.14 07:0992.8960.000.000.00-0.30
1140569112010.05.14 06:34sell0.04usdjpy92.9290.00092.8092010.05.14 07:0992.8950.000.000.001.46
1144482102010.05.17 01:43buy0.02gbpjpy133.6150.000133.7352010.05.17 02:01133.7140.000.000.002.15
1144478862010.05.17 01:42buy0.01gbpjpy133.6840.000133.8042010.05.17 02:01133.7140.000.000.000.33
1145511942010.05.17 06:43sell0.01usdjpy91.9580.00091.8382010.05.17 07:2191.9410.000.000.000.18
1144481902010.05.17 01:43buy0.08gbpchf1.641240.000001.642442010.05.17 08:401.641370.000.000.000.92
1144474152010.05.17 01:42buy0.04gbpchf1.642050.000001.643252010.05.17 08:531.642160.000.000.000.39
1144468052010.05.17 01:39buy0.01gbpchf1.643250.000001.644452010.05.17 10:191.643060.000.000.00-0.16
1144472722010.05.17 01:41buy0.02gbpchf1.642930.000001.644132010.05.17 10:191.643130.000.000.000.35
1144482022010.05.17 01:43buy0.08gbpusd1.448680.000001.449882010.05.17 15:241.448790.000.000.000.88
1144474932010.05.17 01:42buy0.04gbpusd1.449890.000001.451092010.05.17 15:361.450000.000.000.000.44
1144473292010.05.17 01:41buy0.02gbpusd1.450190.000001.451392010.05.17 15:381.450350.000.000.000.32
1144458842010.05.17 01:36buy0.01gbpusd1.450840.000001.452042010.05.17 15:381.450960.000.000.000.12
1148600302010.05.17 20:06sell0.01gbpchf1.640760.000001.639562010.05.17 20:171.639560.000.000.001.06
1149188122010.05.18 01:08buy0.16gbpjpy133.6790.000133.7992010.05.18 01:15133.7990.000.000.0020.76
1149172242010.05.18 01:03buy0.01usdjpy92.4800.00092.6002010.05.18 01:2592.5120.000.000.000.35
1149191112010.05.18 01:09buy0.04usdjpy92.4110.00092.5312010.05.18 01:2592.5140.000.000.004.45
1149182212010.05.18 01:07buy0.02usdjpy92.4420.00092.5622010.05.18 01:2592.5140.000.000.001.56
1149177192010.05.18 01:05buy0.01eurusd1.238500.000001.239702010.05.18 01:301.238660.000.000.000.16
1149184142010.05.18 01:07buy0.02eurusd1.238130.000001.239332010.05.18 01:301.238660.000.000.001.06
1149181312010.05.18 01:07buy0.08gbpjpy133.7700.000133.8902010.05.18 01:30133.8900.000.000.0010.37
1149179872010.05.18 01:06buy0.04gbpjpy133.8120.000133.9322010.05.18 01:57133.8230.000.000.000.48
1149183422010.05.18 01:07buy0.02gbpusd1.446390.000001.447592010.05.18 02:031.446500.000.000.000.22
1149172112010.05.18 01:03buy0.01gbpjpy133.9030.000134.0232010.05.18 02:05133.8770.000.000.00-0.28
1149174102010.05.18 01:04buy0.02gbpjpy133.8540.000133.9742010.05.18 02:05133.8790.000.000.000.54
1149179812010.05.18 01:06buy0.01gbpusd1.446780.000001.447982010.05.18 02:061.446980.000.000.000.20
1149573332010.05.18 05:01buy0.04eurusd1.231750.000001.232952010.05.18 05:121.232950.000.000.004.80
1149563402010.05.18 04:59buy0.01gbpusd1.441800.000001.443002010.05.18 05:171.443000.000.000.001.20
1149566562010.05.18 05:00buy0.02eurusd1.232090.000001.233292010.05.18 05:171.233290.000.000.002.40
1149558322010.05.18 04:59buy0.01eurusd1.232390.000001.233592010.05.18 05:381.233310.000.000.000.92
1149562412010.05.18 04:59sell0.04usdchf1.137620.000001.136422010.05.18 05:381.136940.000.000.002.39
1149647062010.05.18 05:55sell0.01usdjpy92.5250.00092.4052010.05.18 06:3192.4590.000.000.000.71
1149179682010.05.18 01:06sell0.01usdchf1.132330.000001.131132010.05.18 08:261.132530.000.000.00-0.18
1149192972010.05.18 01:10sell0.02usdchf1.132650.000001.131452010.05.18 08:261.132440.000.000.000.37
1152385862010.05.18 19:16buy0.02gbpjpy133.1260.000133.2462010.05.18 19:17133.2460.000.000.002.60
1152385682010.05.18 19:16sell0.02usdchf1.139880.000001.138682010.05.18 19:171.138680.000.000.002.11
1152381072010.05.18 19:16sell0.01gbpchf1.642380.000001.641182010.05.18 19:191.641180.000.000.001.05
1152405202010.05.18 19:20buy0.02gbpusd1.439770.000001.440972010.05.18 19:201.440970.000.000.002.40
1152403882010.05.18 19:20buy0.08eurusd1.228610.000001.229812010.05.18 19:211.229810.000.000.009.60
1152407442010.05.18 19:20sell0.04usdchf1.140090.000001.138892010.05.18 19:211.138890.000.000.004.21
1152400342010.05.18 19:19sell0.02usdchf1.139770.000001.138572010.05.18 19:211.138570.000.000.002.11
1152399462010.05.18 19:19buy0.01gbpusd1.440180.000001.441382010.05.18 19:211.441380.000.000.001.20
1152403542010.05.18 19:20buy0.04gbpjpy133.0490.000133.1692010.05.18 19:21133.1690.000.000.005.19
1152399102010.05.18 19:19buy0.02gbpjpy133.1180.000133.2382010.05.18 19:22133.2380.000.000.002.60
1152398992010.05.18 19:19buy0.04eurusd1.228980.000001.230182010.05.18 19:221.230180.000.000.004.80
1152381222010.05.18 19:16buy0.02eurusd1.229310.000001.230512010.05.18 19:221.230510.000.000.002.40
1152369762010.05.18 19:15sell0.01usdchf1.139460.000001.138262010.05.18 19:221.138260.000.000.001.05
1152367782010.05.18 19:15buy0.01eurusd1.229610.000001.230812010.05.18 19:231.230810.000.000.001.20
1152370392010.05.18 19:15buy0.01gbpjpy133.1690.000133.2892010.05.18 19:26133.2890.000.000.001.30
1152371382010.05.18 19:15buy0.01usdjpy92.4220.00092.5422010.05.18 19:2792.4970.000.000.000.81
1152402712010.05.18 19:19buy0.02usdjpy92.3910.00092.5112010.05.18 19:2792.5020.000.000.002.40
1152508882010.05.18 19:41buy0.08gbpjpy132.7930.000132.9132010.05.18 19:42132.9130.000.000.0010.40
1152544362010.05.18 19:46buy0.64gbpjpy132.5670.000132.6872010.05.18 19:48132.6870.000.000.0083.24
1152530882010.05.18 19:45buy0.08gbpusd1.437940.000001.439142010.05.18 19:481.439140.000.000.009.60
1152534372010.05.18 19:45buy0.16gbpusd1.437530.000001.438732010.05.18 19:481.438730.000.000.0019.20
1152535692010.05.18 19:45buy0.32gbpjpy132.6290.000132.7492010.05.18 19:48132.7490.000.000.0041.61
1152505132010.05.18 19:40sell0.01usdchf1.141070.000001.139872010.05.18 19:501.139870.000.000.001.05
1152484942010.05.18 19:38buy0.01usdjpy92.3480.00092.4682010.05.18 20:0892.3310.000.000.00-0.18
1152540952010.05.18 19:46buy0.08usdjpy92.2320.00092.3522010.05.18 20:0892.3270.000.000.008.23
1152520022010.05.18 19:43buy0.04usdjpy92.2700.00092.3902010.05.18 20:0892.3310.000.000.002.64
1152492012010.05.18 19:39buy0.02usdjpy92.3060.00092.4262010.05.18 20:0892.3310.000.000.000.54
1152483712010.05.18 19:38buy0.01gbpjpy132.9380.000133.0582010.05.18 20:10132.8080.000.000.00-1.40
1152499482010.05.18 19:40buy0.04gbpjpy132.8530.000132.9732010.05.18 20:10132.8070.000.000.00-1.99
1152490852010.05.18 19:39buy0.02gbpjpy132.8970.000133.0172010.05.18 20:10132.8070.000.000.00-1.95
1152520402010.05.18 19:43buy0.08gbpjpy132.7600.000132.8802010.05.18 20:10132.8050.000.000.003.90
1152525842010.05.18 19:44buy0.16gbpjpy132.7080.000132.8282010.05.18 20:10132.8050.000.000.0016.80
1152500352010.05.18 19:40buy0.04gbpusd1.438620.000001.439822010.05.18 20:111.438740.000.000.000.48
1152483332010.05.18 19:38buy0.01gbpusd1.439270.000001.440472010.05.18 20:111.439180.000.000.00-0.09
1152494622010.05.18 19:39buy0.02gbpusd1.438950.000001.440152010.05.18 20:111.439180.000.000.000.46
1153786382010.05.19 02:31buy0.01gbpchf1.641620.000001.642822010.05.19 02:441.642120.000.000.000.43
1153799982010.05.19 02:36buy0.04gbpchf1.640840.000001.642042010.05.19 02:441.642040.000.000.004.16
1153792322010.05.19 02:33buy0.02gbpchf1.641210.000001.642412010.05.19 02:441.642120.000.000.001.58
1153842752010.05.19 02:45buy0.08gbpjpy130.6460.000130.7662010.05.19 02:45130.7660.000.000.0010.47
1153831462010.05.19 02:44buy0.04gbpjpy130.6940.000130.8142010.05.19 02:45130.8140.000.000.005.23
1153834652010.05.19 02:44buy0.01eurusd1.215240.000001.216442010.05.19 02:451.216440.000.000.001.20
1153835312010.05.19 02:44sell0.01usdchf1.152480.000001.151282010.05.19 02:451.151280.000.000.001.04
1153830042010.05.19 02:43buy0.02gbpjpy130.7600.000130.8802010.05.19 03:09130.7730.000.000.000.28
1153823702010.05.19 02:42buy0.01gbpjpy130.8140.000130.9342010.05.19 03:14130.8330.000.000.000.20
1153843682010.05.19 02:45buy0.08usdjpy91.6450.00091.7652010.05.19 03:1491.7000.000.000.004.80
1153833692010.05.19 02:44buy0.04usdjpy91.6910.00091.8112010.05.19 03:1491.7050.000.000.000.61
1153830642010.05.19 02:43buy0.02usdjpy91.7320.00091.8522010.05.19 03:1691.7420.000.000.000.22
1154070592010.05.19 04:23sell0.01gbpchf1.640400.000001.639202010.05.19 05:001.639200.000.000.001.05
1154132322010.05.19 04:57sell0.01eurchf1.400670.000001.399472010.05.19 05:471.401560.000.000.00-0.78
1154184572010.05.19 05:16sell0.02eurchf1.401060.000001.399862010.05.19 05:471.401630.000.000.00-1.00
1154193552010.05.19 05:17sell0.04eurchf1.401380.000001.400182010.05.19 05:471.401630.000.000.00-0.87
1154200142010.05.19 05:19sell0.08eurchf1.401810.000001.400612010.05.19 05:471.401650.000.000.001.12
1154202832010.05.19 05:20sell0.16eurchf1.402240.000001.401042010.05.19 05:471.401650.000.000.008.22
1154282042010.05.19 05:57buy0.02gbpjpy131.3430.000131.4632010.05.19 06:04131.4630.000.000.002.61
1154285952010.05.19 05:58buy0.16eurusd1.218570.000001.219772010.05.19 06:051.219770.000.000.0019.20
1154272692010.05.19 05:54buy0.01gbpjpy131.3820.000131.5022010.05.19 06:06131.5020.000.000.001.30
1154286072010.05.19 05:58buy0.01gbpusd1.428260.000001.429462010.05.19 06:061.429460.000.000.001.20
1154281552010.05.19 05:57buy0.08eurusd1.218910.000001.220112010.05.19 06:061.220110.000.000.009.60
1154275162010.05.19 05:55buy0.04eurusd1.219300.000001.220502010.05.19 06:201.220500.000.000.004.80
1154282432010.05.19 05:57sell0.04usdchf1.149380.000001.148182010.05.19 06:201.148180.000.000.004.18
1154270552010.05.19 05:54sell0.02usdchf1.149060.000001.147862010.05.19 06:391.148450.000.000.001.06
1154266482010.05.19 05:53sell0.01usdchf1.148620.000001.147422010.05.19 06:391.148450.000.000.000.15
1154266192010.05.19 05:53buy0.01eurusd1.220180.000001.221382010.05.19 06:451.220410.000.000.000.23
1154269752010.05.19 05:54buy0.02eurusd1.219800.000001.221002010.05.19 06:451.220350.000.000.001.10
1158274792010.05.19 19:55sell0.16eurusd1.239640.000001.238442010.05.19 19:561.238440.000.000.0019.20
1158272652010.05.19 19:54sell0.08eurusd1.239040.000001.237842010.05.19 19:571.237840.000.000.009.60
1158252812010.05.19 19:53sell0.04eurusd1.238720.000001.237522010.05.19 19:591.237520.000.000.004.80
1158296412010.05.19 19:59sell0.02eurchf1.430720.000001.429522010.05.19 20:001.429520.000.000.002.07
1158292382010.05.19 19:58sell0.01eurchf1.430160.000001.428962010.05.19 20:011.428960.000.000.001.04
1158323022010.05.19 20:03sell0.04eurusd1.239690.000001.238492010.05.19 20:091.238490.000.000.004.80
1158249002010.05.19 19:52sell0.02eurusd1.237610.000001.236412010.05.19 20:201.237500.000.000.000.22
1158240062010.05.19 19:51sell0.01eurusd1.237190.000001.235992010.05.19 20:221.237040.000.000.000.15
1158783372010.05.19 22:45sell0.32gbpjpy132.5760.000132.4562010.05.19 22:56132.4560.000.000.0041.88
1158771902010.05.19 22:42sell0.04gbpchf1.663310.000001.662112010.05.19 22:571.662110.000.000.004.17
1158764942010.05.19 22:40sell0.02gbpchf1.662980.000001.661782010.05.19 22:581.661780.000.000.002.09
1158757092010.05.19 22:40sell0.02eurchf1.429170.000001.427972010.05.19 23:001.427970.000.000.002.08
1158754472010.05.19 22:39sell0.01gbpchf1.662570.000001.661372010.05.19 23:001.661370.000.000.001.04
1158754302010.05.19 22:39sell0.01eurchf1.428600.000001.427402010.05.19 23:001.427800.000.000.000.69
1158772492010.05.19 22:43sell0.16gbpjpy132.5430.000132.4232010.05.19 23:02132.4230.000.000.0020.95
1158777012010.05.19 22:43sell0.08usdjpy91.7680.00091.6482010.05.19 23:0291.6480.000.000.0010.47
1158761102010.05.19 22:40sell0.01usdjpy91.6700.00091.5502010.05.19 23:0291.6480.000.000.000.24
1158765432010.05.19 22:41sell0.02usdjpy91.7050.00091.5852010.05.19 23:0291.6480.000.000.001.24
1158770092010.05.19 22:42sell0.04usdjpy91.7370.00091.6172010.05.19 23:0291.6480.000.000.003.88
1158762192010.05.19 22:40sell0.01eurusd1.241100.000001.239902010.05.20 00:011.241650.000.00-0.01-0.55
1158768352010.05.19 22:41sell0.02eurusd1.241400.000001.240202010.05.20 00:011.241650.000.00-0.02-0.50
1158773732010.05.19 22:43sell0.08gbpusd1.444720.000001.443522010.05.20 00:021.444460.000.00-0.382.08
1158769842010.05.19 22:42sell0.08gbpjpy132.4960.000132.3762010.05.20 00:03132.4770.000.00-0.601.66
1158766682010.05.19 22:41sell0.04gbpjpy132.4650.000132.3452010.05.20 00:04132.4270.000.00-0.301.66
1158758952010.05.19 22:40sell0.02gbpusd1.444030.000001.442832010.05.20 00:061.443990.000.00-0.100.08
1158769792010.05.19 22:42sell0.04gbpusd1.444330.000001.443132010.05.20 00:061.443990.000.00-0.191.36
1158740402010.05.19 22:37sell0.01gbpusd1.443620.000001.442422010.05.20 00:061.443990.000.00-0.05-0.37
1158763102010.05.19 22:40sell0.02gbpjpy132.4160.000132.2962010.05.20 00:06132.4050.000.00-0.150.24
1158753912010.05.19 22:39sell0.01gbpjpy132.3210.000132.2012010.05.20 00:17132.3040.000.00-0.080.18
1159445672010.05.20 04:29sell0.04gbpusd1.441640.000001.440442010.05.20 04:351.440440.000.000.004.80
1159445812010.05.20 04:29sell0.01gbpjpy132.3050.000132.1852010.05.20 04:35132.1850.000.000.001.31
1159439472010.05.20 04:28sell0.02gbpusd1.441340.000001.440142010.05.20 04:351.440140.000.000.002.40
1159437172010.05.20 04:27sell0.01gbpusd1.440980.000001.439782010.05.20 04:581.439780.000.000.001.20
1159442922010.05.20 04:28sell0.02eurchf1.425350.000001.424152010.05.20 05:151.424870.000.000.000.84
1159431642010.05.20 04:24sell0.01eurchf1.425050.000001.423852010.05.20 05:151.424850.000.000.000.17
1159446352010.05.20 04:29sell0.04eurchf1.425660.000001.424462010.05.20 05:151.424970.000.000.002.39
1159510092010.05.20 05:17buy0.02usdchf1.152620.000001.153822010.05.20 05:571.152730.000.000.000.19
1159564342010.05.20 05:56buy0.08gbpjpy131.9890.000132.1092010.05.20 05:59132.1090.000.000.0010.47
1159557352010.05.20 05:53buy0.02gbpusd1.439550.000001.440752010.05.20 05:591.440750.000.000.002.40
1159561982010.05.20 05:55buy0.04gbpjpy132.0360.000132.1562010.05.20 05:59132.1560.000.000.005.24
1159562492010.05.20 05:55buy0.02usdjpy91.6880.00091.8082010.05.20 06:2391.7310.000.000.000.94
1159559862010.05.20 05:54buy0.02gbpjpy132.1030.000132.2232010.05.20 06:24132.1940.000.000.001.98
1159556732010.05.20 05:53buy0.01gbpjpy132.1360.000132.2562010.05.20 06:24132.1940.000.000.000.64
1159555622010.05.20 05:53buy0.01gbpusd1.440280.000001.441482010.05.20 06:281.441170.000.000.000.89
1159436362010.05.20 04:27sell0.01eurusd1.234200.000001.233002010.05.20 06:591.235390.000.000.00-1.19
1159439032010.05.20 04:28sell0.02eurusd1.234590.000001.233392010.05.20 06:591.235390.000.000.00-1.60
1159445562010.05.20 04:29sell0.04eurusd1.234960.000001.233762010.05.20 06:591.235400.000.000.00-1.76
1159439942010.05.20 04:28buy0.01usdchf1.153920.000001.155122010.05.20 07:061.154080.000.000.000.14
1163364552010.05.20 19:28sell0.32eurusd1.249250.000001.248052010.05.20 19:281.248050.000.000.0038.40
1163363912010.05.20 19:28buy0.02usdchf1.146040.000001.147242010.05.20 19:281.147240.000.000.002.09
1163365082010.05.20 19:28sell0.02gbpusd1.440720.000001.439522010.05.20 19:281.439520.000.000.002.40
1163341022010.05.20 19:27buy0.01usdchf1.147810.000001.149012010.05.20 19:291.149010.000.000.001.04
1163334092010.05.20 19:27sell0.01gbpusd1.439160.000001.437962010.05.20 19:291.437960.000.000.001.20
1163382872010.05.20 19:29sell0.32eurusd1.246690.000001.245492010.05.20 19:291.245490.000.000.0038.40
1163405552010.05.20 19:30buy0.01usdchf1.148190.000001.149392010.05.20 19:301.149390.000.000.001.04
1163443902010.05.20 19:32sell1.28eurusd1.250960.000001.249762010.05.20 19:321.249760.000.000.00153.60
1163443162010.05.20 19:32sell0.02gbpjpy130.0460.000129.9262010.05.20 19:32129.9260.000.000.002.66
1163442802010.05.20 19:32sell0.64eurchf1.442440.000001.441242010.05.20 19:321.441240.000.000.0066.55
1163443392010.05.20 19:32sell0.02gbpusd1.441340.000001.440142010.05.20 19:331.440140.000.000.002.40
1163443612010.05.20 19:32sell0.02gbpchf1.662090.000001.660892010.05.20 19:331.660890.000.000.002.09
1163423372010.05.20 19:31sell0.01gbpjpy129.8650.000129.7452010.05.20 19:33129.7450.000.000.001.33
1163461892010.05.20 19:33sell0.64eurchf1.439850.000001.438652010.05.20 19:331.438650.000.000.0066.60
1163437592010.05.20 19:31sell0.01usdjpy90.2090.00090.0892010.05.20 19:3390.0890.000.000.001.33
1163463592010.05.20 19:33sell0.02gbpchf1.660370.000001.659172010.05.20 19:331.659170.000.000.002.09
1163419122010.05.20 19:31sell0.01gbpusd1.439870.000001.438672010.05.20 19:331.438670.000.000.001.20
1163491532010.05.20 19:35sell1.28eurchf1.439220.000001.438022010.05.20 19:361.438020.000.000.00133.10
1163412022010.05.20 19:31sell0.64eurusd1.247380.000001.246182010.05.20 19:371.246180.000.000.0076.80
1163475302010.05.20 19:34sell0.64eurchf1.438890.000001.437692010.05.20 19:371.437690.000.000.0066.59
1163496122010.05.20 19:36sell0.08gbpchf1.661160.000001.659962010.05.20 19:371.659960.000.000.008.32
1163486862010.05.20 19:35sell0.04gbpchf1.660650.000001.659452010.05.20 19:371.659450.000.000.004.16
1163516912010.05.20 19:38sell0.64eurchf1.439460.000001.438262010.05.20 19:391.438260.000.000.0066.67
1163515992010.05.20 19:38sell0.04gbpchf1.660310.000001.659112010.05.20 19:391.659110.000.000.004.17
1163514392010.05.20 19:38sell0.01gbpusd1.441510.000001.440312010.05.20 19:411.440310.000.000.001.20
1163476282010.05.20 19:34sell0.02gbpchf1.659230.000001.658032010.05.20 19:551.658250.000.000.001.70
1163425932010.05.20 19:31sell0.01gbpchf1.657290.000001.656092010.05.20 19:551.658220.000.000.00-0.80
1163289892010.05.20 19:20sell0.01eurusd1.240900.000001.239702010.05.20 21:111.255800.000.000.00-14.90
1163293932010.05.20 19:21sell0.02eurusd1.241390.000001.240192010.05.20 21:111.255840.000.000.00-28.90
1163317552010.05.20 19:25sell0.08eurusd1.242480.000001.241282010.05.20 21:111.255840.000.000.00-106.88
1163310912010.05.20 19:24sell0.04eurusd1.242050.000001.240852010.05.20 21:111.255840.000.000.00-55.16
1163331612010.05.20 19:27sell0.16eurusd1.243140.000001.241942010.05.20 21:111.255840.000.000.00-203.20
1163398302010.05.20 19:30sell0.32eurusd1.246350.000001.245152010.05.20 21:111.255840.000.000.00-303.68
1164115002010.05.20 21:46buy0.01gbpjpy129.2780.000129.3982010.05.20 21:47129.3980.000.000.001.33
1164120112010.05.20 21:46sell0.01usdchf1.150890.000001.149692010.05.20 21:481.149690.000.000.001.04
1164093062010.05.20 21:42buy0.02gbpusd1.440230.000001.441432010.05.20 21:491.441430.000.000.002.40
1165284052010.05.21 05:08buy0.02gbpusd1.436890.000001.438092010.05.21 05:081.438090.000.000.002.40
1165292852010.05.21 05:09sell0.64eurchf1.456500.000001.455302010.05.21 05:111.455300.000.000.0066.40
1165296612010.05.21 05:10sell0.02gbpchf1.665430.000001.664232010.05.21 05:111.664230.000.000.002.07
1165296712010.05.21 05:10sell0.02usdchf1.157650.000001.156452010.05.21 05:111.156450.000.000.002.08
1165292622010.05.21 05:09sell0.01gbpchf1.664010.000001.662812010.05.21 05:141.662810.000.000.001.03
1165291452010.05.21 05:09sell0.01usdchf1.156280.000001.155082010.05.21 05:191.155200.000.000.000.93
1165331142010.05.21 05:27buy0.01usdchf1.153520.000001.154722010.05.21 05:311.154720.000.000.001.04
1165332852010.05.21 05:28buy0.02gbpchf1.659280.000001.660482010.05.21 05:311.660480.000.000.002.08
1165331572010.05.21 05:27buy0.01eurchf1.451360.000001.452562010.05.21 05:311.452560.000.000.001.04
1165331222010.05.21 05:27buy0.01gbpchf1.659620.000001.660822010.05.21 05:321.660820.000.000.001.04
1165345512010.05.21 05:35buy0.01gbpjpy129.5440.000129.6642010.05.21 05:40129.6640.000.000.001.33
1165349762010.05.21 05:37buy0.02gbpchf1.658770.000001.659972010.05.21 05:401.659970.000.000.002.08
1165350452010.05.21 05:37buy0.01usdchf1.153670.000001.154872010.05.21 05:411.154870.000.000.001.04
1165349312010.05.21 05:37buy0.01gbpchf1.659320.000001.660522010.05.21 05:421.660520.000.000.001.04
1164090612010.05.20 21:41buy0.01gbpusd1.440640.000001.441842010.05.21 06:081.440810.000.00-0.010.17
1165585662010.05.21 06:45buy0.01gbpchf1.658380.000001.659582010.05.21 06:451.659580.000.000.001.04
1165587422010.05.21 06:45buy0.02gbpjpy129.7140.000129.8342010.05.21 06:47129.8340.000.000.002.66
1165580902010.05.21 06:44buy0.01gbpjpy129.7450.000129.8652010.05.21 06:47129.8650.000.000.001.34
1165583602010.05.21 06:45buy0.08usdjpy89.9820.00090.1022010.05.21 06:4790.1020.000.000.0010.65
1165378372010.05.21 05:51buy0.01usdchf1.153760.000001.154962010.05.21 07:001.153860.000.000.000.09
1165577292010.05.21 06:43buy0.02usdjpy90.0580.00090.1782010.05.21 07:0890.1340.000.000.001.69
1165578962010.05.21 06:44buy0.04usdjpy90.0250.00090.1452010.05.21 07:0890.1420.000.000.005.19
  0.00 0.00 -1.82 1 245.72
Closed P/L: 1 243.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1163313152010.05.20 19:24sell0.01eurchf1.429190.000001.42799 1.444510.000.00-0.02-13.35
1163320092010.05.20 19:25sell0.02eurchf1.429520.000001.42832 1.444510.000.00-0.03-26.12
1163354742010.05.20 19:27sell0.04eurchf1.430860.000001.42966 1.444510.000.00-0.07-47.58
1163365742010.05.20 19:28sell0.08eurchf1.431630.000001.43043 1.444510.000.00-0.13-89.77
1163401052010.05.20 19:30sell0.16eurchf1.431990.000001.43079 1.444510.000.00-0.26-174.53
1163411762010.05.20 19:31sell0.32eurchf1.434580.000001.43338 1.444510.000.00-0.52-276.86
1153259732010.05.18 22:24buy0.01usdjpy92.2530.00092.373 89.7650.000.000.01-27.72
  0.00 0.00 -1.02 -655.93
 Floating P/L: -656.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 243.90 Floating P/L: -656.95 Margin: 159.15
Balance: 6 243.90 Equity: 5 586.95 Free Margin: 5 427.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 986.56 Gross Loss: 742.66 Total Net Profit: 1 243.90
Profit Factor: 2.67 Expected Payoff: 2.91  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 713.52 (10.43%) Relative Drawdown: 10.43% (713.52)
 
Total Trades: 428 Short Positions (won %): 193 (87.56%) Long Positions (won %): 235 (93.62%)
Profit Trades (% of total): 389 (90.89%) Loss trades (% of total): 39 (9.11%)
Largest profit trade: 153.60 loss trade: -303.68
Average profit trade: 5.11 loss trade: -19.04
Maximum consecutive wins ($): 47 (92.74) consecutive losses ($): 7 (-713.52)
Maximal consecutive profit (count): 747.27 (27) consecutive loss (count): -713.52 (7)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 2