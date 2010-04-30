Alpari (UK) Ltd.

Account: 1700287 Name: polifit4 Currency: USD 2010 May 14, 20:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1098602742010.04.30 21:05balanceDeposit5 000.00
1099586672010.05.03 06:47sell0.01gbpjpy143.4020.000143.2822010.05.03 06:55143.2820.000.000.001.28
1101446202010.05.03 20:13buy0.01eurchf1.432600.000001.433802010.05.03 20:501.432730.000.000.000.12
1101628012010.05.03 21:31sell0.01usdchf1.085580.000001.084382010.05.03 22:211.085470.000.000.000.10
1101625112010.05.03 21:30buy0.01eurusd1.319880.000001.321082010.05.03 22:231.319750.000.000.00-0.13
1101631042010.05.03 21:32buy0.02eurusd1.319580.000001.320782010.05.03 22:231.319750.000.000.000.34
1101659422010.05.03 21:46buy0.02gbpusd1.524440.000001.525642010.05.03 22:501.524780.000.000.000.68
1101635952010.05.03 21:33buy0.01gbpusd1.524990.000001.526192010.05.03 22:501.524690.000.000.00-0.30
1102016572010.05.04 00:56sell0.01gbpusd1.524580.000001.523382010.05.04 01:411.524340.000.000.000.24
1102342172010.05.04 04:42buy0.01eurusd1.319810.000001.321012010.05.04 05:181.320060.000.000.000.25
1102340582010.05.04 04:42sell0.01gbpchf1.655460.000001.654262010.05.04 05:181.655280.000.000.000.17
1102341852010.05.04 04:42sell0.01usdchf1.085320.000001.084122010.05.04 05:191.085190.000.000.000.12
1102439392010.05.04 05:56sell0.01gbpusd1.526080.000001.524882010.05.04 06:171.525920.000.000.000.16
1102492262010.05.04 06:30sell0.01gbpjpy144.8470.000144.7272010.05.04 06:30144.7270.000.000.001.26
1102496802010.05.04 06:30buy0.01gbpusd1.525300.000001.526502010.05.04 06:351.525850.000.000.000.55
1102499442010.05.04 06:31buy0.02gbpusd1.524760.000001.525962010.05.04 06:351.525860.000.000.002.20
1102492502010.05.04 06:30sell0.01usdjpy94.9330.00094.8132010.05.04 06:3894.8700.000.000.000.66
1102499162010.05.04 06:31buy0.01gbpchf1.654770.000001.655972010.05.04 06:401.655820.000.000.000.97
1105405182010.05.04 19:18buy0.01eurusd1.301710.000001.302912010.05.04 19:491.302190.000.000.000.48
1105429292010.05.04 19:24buy0.02eurusd1.301320.000001.302522010.05.04 19:491.302160.000.000.001.68
1105405512010.05.04 19:18sell0.01usdchf1.100510.000001.099312010.05.04 19:491.100130.000.000.000.35
1105430892010.05.04 19:24sell0.02usdchf1.100820.000001.099622010.05.04 19:491.100130.000.000.001.25
1105475652010.05.04 19:39buy0.02gbpusd1.516640.000001.517842010.05.04 20:111.517840.000.000.002.40
1105472022010.05.04 19:38buy0.01gbpusd1.516940.000001.518142010.05.04 20:111.518140.000.000.001.20
1105912402010.05.04 21:41buy0.01gbpjpy143.0320.000143.1522010.05.04 21:52143.1520.000.000.001.27
1105957042010.05.04 21:54sell0.01usdjpy94.4690.00094.3492010.05.04 22:2394.4580.000.000.000.12
1106508902010.05.05 01:42sell0.02usdjpy94.8080.00094.6882010.05.05 02:1294.7890.000.000.000.40
1106503232010.05.05 01:41sell0.01usdjpy94.7780.00094.6582010.05.05 02:1294.7940.000.000.00-0.17
1106511892010.05.05 01:43sell0.04usdjpy94.8410.00094.7212010.05.05 02:1294.7890.000.000.002.19
1106513132010.05.05 01:44sell0.08usdjpy94.8710.00094.7512010.05.05 02:1294.7890.000.000.006.92
1106512722010.05.05 01:44sell0.04gbpjpy143.5340.000143.4142010.05.05 02:16143.5180.000.000.000.67
1106502592010.05.05 01:41sell0.01gbpjpy143.3870.000143.2672010.05.05 02:22143.4050.000.000.00-0.19
1106509152010.05.05 01:43sell0.02gbpjpy143.4180.000143.2982010.05.05 02:22143.4140.000.000.000.09
1106934772010.05.05 04:15sell0.01gbpjpy143.5640.000143.4442010.05.05 04:18143.4440.000.000.001.26
1110357602010.05.05 19:32sell0.01usdchf1.114170.000001.112972010.05.05 20:071.113920.000.000.000.22
1110695492010.05.05 21:55sell0.01eurchf1.432810.000001.431612010.05.05 22:141.432670.000.000.000.12
1110674492010.05.05 21:45sell0.01eurusd1.282720.000001.281522010.05.05 22:541.281940.000.000.000.78
1110724072010.05.05 22:08sell0.01gbpusd1.510480.000001.509282010.05.05 22:591.510220.000.000.000.26
1110702162010.05.05 21:59sell0.01usdjpy93.7570.00093.6372010.05.06 02:1293.7420.000.00-0.030.16
1111365542010.05.06 04:53sell0.01eurusd1.285480.000001.284282010.05.06 05:111.284600.000.000.000.88
1111416482010.05.06 05:30buy0.01usdjpy93.8480.00093.9682010.05.06 05:5593.9190.000.000.000.76
1111489022010.05.06 06:36sell0.01gbpchf1.689610.000001.688412010.05.06 07:161.689500.000.000.000.10
1115987562010.05.06 20:08buy0.01gbpjpy135.2770.000135.3972010.05.06 20:08135.3970.000.000.001.32
1115972812010.05.06 20:08buy0.01eurusd1.264350.000001.265552010.05.06 20:101.265550.000.000.001.20
1116026682010.05.06 20:11buy0.08usdjpy90.6390.00090.7592010.05.06 20:1190.7590.000.000.0010.58
1116069822010.05.06 20:13buy0.08gbpjpy133.7100.000133.8302010.05.06 20:13133.8300.000.000.0010.66
1116086382010.05.06 20:14buy0.08gbpjpy133.7630.000133.8832010.05.06 20:14133.8830.000.000.0010.64
1116072702010.05.06 20:13buy0.08usdjpy90.0920.00090.2122010.05.06 20:1590.2120.000.000.0010.64
1116096222010.05.06 20:14buy0.04eurusd1.262300.000001.263502010.05.06 20:151.263500.000.000.004.80
1116071442010.05.06 20:13buy0.02eurusd1.262840.000001.264042010.05.06 20:151.264040.000.000.002.40
1116034192010.05.06 20:11buy0.01eurusd1.263690.000001.264892010.05.06 20:151.264890.000.000.001.20
1116068892010.05.06 20:13buy0.16eurchf1.404450.000001.405652010.05.06 21:361.404560.000.000.001.58
1117087812010.05.06 21:36sell0.02eurusd1.263150.000001.261952010.05.06 21:371.261950.000.000.002.40
1116036402010.05.06 20:11buy0.08eurchf1.405190.000001.406392010.05.06 21:371.405510.000.000.002.30
1117085722010.05.06 21:35sell0.01eurusd1.262680.000001.261482010.05.06 21:381.261480.000.000.001.20
1116015402010.05.06 20:10buy0.04eurchf1.405550.000001.406752010.05.06 21:431.405680.000.000.000.46
1115989602010.05.06 20:08buy0.02eurchf1.405870.000001.407072010.05.06 21:491.406020.000.000.000.27
1117155712010.05.06 21:49sell0.01gbpusd1.487280.000001.486082010.05.06 21:501.486080.000.000.001.20
1117133222010.05.06 21:45sell0.02gbpchf1.653500.000001.652302010.05.06 21:521.652300.000.000.002.16
1117125302010.05.06 21:43sell0.04eurchf1.405550.000001.404352010.05.06 21:521.404350.000.000.004.31
1117094102010.05.06 21:37sell0.02eurchf1.404800.000001.403602010.05.06 21:561.403600.000.000.002.16
1117128952010.05.06 21:44sell0.01gbpchf1.652530.000001.651332010.05.06 21:571.651330.000.000.001.08
1117088552010.05.06 21:36sell0.01eurchf1.404060.000001.402862010.05.06 22:001.402860.000.000.001.08
1116027102010.05.06 20:11buy0.04gbpjpy134.8740.000134.9942010.05.06 23:02134.9120.000.000.001.68
1116006142010.05.06 20:10buy0.04usdjpy90.9130.00091.0332010.05.06 23:3390.9330.000.000.000.88
1115821722010.05.06 19:40buy0.01eurchf1.407770.000001.408972010.05.07 01:311.407990.000.000.000.20
1116006792010.05.06 20:10buy0.02gbpjpy135.1370.000135.2572010.05.07 01:32135.1500.000.000.020.28
1115991732010.05.06 20:09buy0.02usdjpy90.9700.00091.0902010.05.07 01:3990.9910.000.000.000.46
1115992742010.05.06 20:09buy0.01gbpjpy135.3640.000135.4842010.05.07 01:39135.3860.000.000.010.24
1115977222010.05.06 20:08buy0.01usdjpy91.1810.00091.3012010.05.07 01:4091.1940.000.000.000.14
1118292082010.05.07 02:31buy0.02gbpusd1.487500.000001.488702010.05.07 02:311.488700.000.000.002.40
1118284072010.05.07 02:30buy0.01eurusd1.259080.000001.260282010.05.07 02:311.260280.000.000.001.20
1118283322010.05.07 02:30sell0.01usdchf1.116870.000001.115672010.05.07 02:311.115670.000.000.001.08
1118287922010.05.07 02:30buy0.01gbpusd1.488040.000001.489242010.05.07 02:371.489240.000.000.001.20
1118343062010.05.07 02:44buy0.01gbpusd1.487140.000001.488342010.05.07 03:261.487650.000.000.000.51
1119311332010.05.07 05:55sell0.01gbpusd1.487780.000001.486582010.05.07 06:251.487370.000.000.000.41
1119314062010.05.07 05:56sell0.02gbpusd1.488280.000001.487082010.05.07 06:251.487280.000.000.002.00
1119259542010.05.07 05:45sell0.08gbpchf1.654700.000001.653502010.05.07 06:421.654510.000.000.001.36
1119249042010.05.07 05:42sell0.04gbpchf1.653430.000001.652232010.05.07 06:431.653310.000.000.000.43
1119226432010.05.07 05:36sell0.01gbpchf1.651940.000001.650742010.05.07 06:451.652210.000.000.00-0.24
1119227722010.05.07 05:37sell0.02gbpchf1.652380.000001.651182010.05.07 06:451.652300.000.000.000.14
1119513052010.05.07 06:44buy0.16gbpjpy136.4960.000136.6162010.05.07 06:45136.6160.000.000.0020.83
1119521112010.05.07 06:46buy0.32gbpjpy136.5060.000136.6262010.05.07 06:46136.6260.000.000.0041.64
1119520582010.05.07 06:45buy0.16gbpjpy136.5580.000136.6782010.05.07 06:47136.6780.000.000.0020.82
1119499992010.05.07 06:43buy0.08usdjpy92.1080.00092.2282010.05.07 06:4792.2280.000.000.0010.41
1119499852010.05.07 06:43buy0.08gbpjpy136.5930.000136.7132010.05.07 06:47136.7130.000.000.0010.41
1119520932010.05.07 06:46buy0.04gbpusd1.481370.000001.482572010.05.07 06:471.482570.000.000.004.80
1119494202010.05.07 06:42buy0.04usdjpy92.2480.00092.3682010.05.07 06:4792.3680.000.000.005.20
1119485082010.05.07 06:40sell0.01usdchf1.114920.000001.113722010.05.07 06:571.114080.000.000.000.75
1119551822010.05.07 06:52buy0.04usdjpy92.0430.00092.1632010.05.07 06:5892.1630.000.000.005.21
1119482482010.05.07 06:40buy0.02usdjpy92.2780.00092.3982010.05.07 07:5692.2890.000.000.000.24
1119478712010.05.07 06:39buy0.01usdjpy92.3430.00092.4632010.05.07 07:5792.3570.000.000.000.15
1119552072010.05.07 06:52buy0.32gbpjpy136.1130.000136.2332010.05.07 13:48136.2330.000.000.0041.38
1119539742010.05.07 06:50buy0.16gbpjpy136.3520.000136.4722010.05.07 14:27136.3650.000.000.002.24
1119537262010.05.07 06:49buy0.08gbpjpy136.4870.000136.6072010.05.07 14:28136.5150.000.000.002.41
1119552402010.05.07 06:52buy0.16gbpusd1.478730.000001.479932010.05.07 18:111.478880.000.000.002.40
1119540742010.05.07 06:50buy0.08gbpusd1.479950.000001.481152010.05.07 18:151.480140.000.000.001.52
1119537132010.05.07 06:49buy0.04gbpusd1.480580.000001.481782010.05.07 18:161.480740.000.000.000.64
1119520272010.05.07 06:45buy0.02gbpusd1.481890.000001.483092010.05.07 18:161.482130.000.000.000.48
1119513912010.05.07 06:44buy0.01gbpusd1.482440.000001.483642010.05.07 18:161.482130.000.000.00-0.31
1119493202010.05.07 06:42buy0.04gbpjpy137.0320.000137.1522010.05.10 00:00137.1520.000.000.015.18
1119479692010.05.07 06:39buy0.01gbpjpy137.2200.000137.3402010.05.10 00:00137.3400.000.000.001.29
1119482172010.05.07 06:40buy0.02gbpjpy137.1240.000137.2442010.05.10 00:00137.2440.000.000.002.58
1125208612010.05.10 06:54buy0.01eurchf1.423880.000001.425082010.05.10 07:161.424750.000.000.000.79
1119554692010.05.07 06:53buy0.04gbpchf1.647330.000001.648532010.05.10 13:061.647500.000.000.030.62
1119551722010.05.07 06:52buy0.02gbpchf1.648220.000001.649422010.05.10 13:251.648340.000.000.020.22
1119544402010.05.07 06:50buy0.01gbpchf1.649290.000001.650492010.05.10 13:271.649450.000.000.010.14
1128000232010.05.10 19:15sell0.01usdchf1.111070.000001.109872010.05.10 19:161.109870.000.000.001.08
1127997122010.05.10 19:15buy0.01eurusd1.276470.000001.277672010.05.10 19:161.277670.000.000.001.20
1128005692010.05.10 19:16buy0.02eurchf1.417890.000001.419092010.05.10 19:231.419090.000.000.002.17
1128004682010.05.10 19:15buy0.01usdjpy93.0900.00093.2102010.05.10 19:2693.2100.000.000.001.29
1127998232010.05.10 19:15buy0.01eurchf1.418380.000001.419582010.05.10 19:321.419580.000.000.001.08
1128037782010.05.10 19:25sell0.01gbpusd1.488650.000001.487452010.05.10 19:321.487450.000.000.001.20
1128338372010.05.10 21:35buy0.01gbpusd1.484870.000001.486072010.05.10 21:401.486070.000.000.001.20
1128406262010.05.10 22:04sell0.02eurusd1.279950.000001.278752010.05.10 22:221.278750.000.000.002.40
1128401652010.05.10 22:03sell0.01eurusd1.279650.000001.278452010.05.10 22:231.278450.000.000.001.20
1128397592010.05.10 22:02sell0.04eurchf1.421270.000001.420072010.05.10 22:251.420070.000.000.004.32
1128384872010.05.10 21:59sell0.01eurchf1.420400.000001.419202010.05.10 22:251.419900.000.000.000.45
1128388462010.05.10 22:00sell0.02eurchf1.420890.000001.419692010.05.10 22:251.419900.000.000.001.79
1128656232010.05.11 01:11buy0.01gbpjpy137.9290.000138.0492010.05.11 01:14138.0490.000.000.001.29
1128656152010.05.11 01:11buy0.01gbpusd1.482420.000001.483622010.05.11 01:161.483620.000.000.001.20
1128655902010.05.11 01:11buy0.01eurusd1.274050.000001.275252010.05.11 01:171.275250.000.000.001.20
1128729802010.05.11 01:32buy0.04eurusd1.272460.000001.273662010.05.11 01:351.273660.000.000.004.80
1128727232010.05.11 01:31buy0.02eurusd1.272800.000001.274002010.05.11 01:361.274000.000.000.002.40
1128730012010.05.11 01:32sell0.04usdchf1.112550.000001.111352010.05.11 01:361.111350.000.000.004.32
1128719392010.05.11 01:30buy0.01eurusd1.273300.000001.274502010.05.11 01:471.274470.000.000.001.17
1128666852010.05.11 01:14buy0.01gbpjpy138.0750.000138.1952010.05.11 01:47138.0940.000.000.000.20
1128662062010.05.11 01:13buy0.01usdjpy93.0740.00093.1942010.05.11 01:4793.0900.000.000.000.17
1128662152010.05.11 01:13sell0.01usdchf1.111600.000001.110402010.05.11 01:501.111180.000.000.000.38
1128720562010.05.11 01:30sell0.02usdchf1.112190.000001.110992010.05.11 01:501.111240.000.000.001.71
1128655992010.05.11 01:11buy0.01eurchf1.416780.000001.417982010.05.11 02:161.417010.000.000.000.21
1128934732010.05.11 02:49sell0.02eurchf1.418190.000001.416992010.05.11 02:551.416990.000.000.002.16
1128883492010.05.11 02:30sell0.01eurchf1.417270.000001.416072010.05.11 03:361.417130.000.000.000.13
1129187912010.05.11 04:52buy0.01eurchf1.416960.000001.418162010.05.11 05:271.417530.000.000.000.51
1129176782010.05.11 04:48buy0.04gbpchf1.645700.000001.646902010.05.11 05:451.645890.000.000.000.69
1129204932010.05.11 04:56buy0.04eurusd1.275880.000001.277082010.05.11 05:461.276000.000.000.000.48
1129324742010.05.11 05:54sell0.01usdjpy92.9500.00092.8302010.05.11 06:0392.8760.000.000.000.80
1129462292010.05.11 06:40sell0.01gbpjpy137.4360.000137.3162010.05.11 06:41137.3160.000.000.001.29
1129191072010.05.11 04:52buy0.01eurusd1.276520.000001.277722010.05.11 06:441.273600.000.000.00-2.92
1129197102010.05.11 04:54buy0.02eurusd1.276180.000001.277382010.05.11 06:441.273460.000.000.00-5.44
1129472242010.05.11 06:44sell0.01eurusd1.273460.000001.272262010.05.11 06:491.272260.000.000.001.20
1129171222010.05.11 04:45buy0.02gbpchf1.646000.000001.647202010.05.11 06:591.646140.000.000.000.25
1129159482010.05.11 04:37buy0.01gbpchf1.646490.000001.647692010.05.11 07:011.646610.000.000.000.10
1129154302010.05.11 04:34buy0.01gbpusd1.484070.000001.485272010.05.11 07:031.484330.000.000.000.26
1129468752010.05.11 06:42buy0.04usdchf1.110180.000001.111382010.05.11 07:341.110340.000.000.000.58
1129461442010.05.11 06:40buy0.02usdchf1.110580.000001.111782010.05.11 07:351.110690.000.000.000.20
1129474202010.05.11 06:45sell0.04gbpusd1.481600.000001.480402010.05.11 07:421.481400.000.000.000.80
1129462342010.05.11 06:40sell0.01gbpusd1.480820.000001.479622010.05.11 07:421.481020.000.000.00-0.20
1129471692010.05.11 06:44sell0.02gbpusd1.481140.000001.479942010.05.11 07:421.481020.000.000.000.24
1129457592010.05.11 06:39buy0.01usdchf1.110930.000001.112132010.05.11 07:431.111040.000.000.000.10
1132379252010.05.11 19:40buy0.02gbpjpy139.2020.000139.3222010.05.11 19:43139.3220.000.000.002.58
1132369832010.05.11 19:37buy0.01gbpjpy139.2770.000139.3972010.05.11 19:46139.3970.000.000.001.29
1132379312010.05.11 19:40buy0.01usdjpy92.9510.00093.0712010.05.11 19:4793.0710.000.000.001.29
1132442912010.05.11 20:05buy0.01gbpchf1.658300.000001.659502010.05.11 20:081.659500.000.000.001.08
1132673492010.05.11 21:45sell0.32gbpjpy138.8930.000138.7732010.05.11 21:48138.7730.000.000.0041.39
1132665572010.05.11 21:42sell0.16gbpjpy138.8590.000138.7392010.05.11 21:49138.7390.000.000.0020.70
1132664112010.05.11 21:41sell0.08gbpjpy138.8190.000138.6992010.05.11 21:49138.6990.000.000.0010.35
1132673072010.05.11 21:45sell0.08gbpusd1.496630.000001.495432010.05.11 21:501.495430.000.000.009.60
1132660822010.05.11 21:40sell0.04gbpjpy138.7710.000138.6512010.05.11 21:53138.6510.000.000.005.18
1132646872010.05.11 21:35buy0.01usdchf1.109210.000001.110412010.05.11 21:531.109820.000.000.000.55
1132649392010.05.11 21:36buy0.02usdchf1.108840.000001.110042010.05.11 21:531.109870.000.000.001.86
1132657422010.05.11 21:39sell0.02gbpjpy138.7370.000138.6172010.05.11 22:27138.6170.000.000.002.59
1132655732010.05.11 21:38sell0.01usdjpy92.8060.00092.6862010.05.11 22:2892.6860.000.000.001.29
1132656072010.05.11 21:39sell0.01gbpjpy138.7070.000138.5872010.05.11 22:32138.5870.000.000.001.29
1132666232010.05.11 21:42sell0.04gbpusd1.496070.000001.494872010.05.11 22:391.494870.000.000.004.80
1132657812010.05.11 21:39sell0.01gbpusd1.495400.000001.494202010.05.11 22:411.494520.000.000.000.88
1132664272010.05.11 21:41sell0.02gbpusd1.495700.000001.494502010.05.11 22:411.494500.000.000.002.40
1132764332010.05.11 22:32sell0.01usdchf1.111430.000001.110232010.05.11 22:461.110820.000.000.000.55
1132766642010.05.11 22:33sell0.02usdchf1.111910.000001.110712010.05.11 22:461.110860.000.000.001.89
1132700882010.05.11 21:58sell0.01gbpchf1.660560.000001.659362010.05.11 23:371.660410.000.000.000.14
1133074942010.05.12 01:00buy0.01usdchf1.111410.000001.112612010.05.12 01:321.111710.000.000.000.27
1133074102010.05.12 01:00sell0.01eurusd1.263320.000001.262122010.05.12 01:501.263100.000.000.000.22
1133077722010.05.12 01:02sell0.02eurusd1.263670.000001.262472010.05.12 01:501.263100.000.000.001.14
1133233862010.05.12 02:32buy0.02gbpchf1.657600.000001.658802010.05.12 02:341.658800.000.000.002.16
1133230802010.05.12 02:31buy0.01gbpchf1.658270.000001.659472010.05.12 02:381.659470.000.000.001.08
1133234112010.05.12 02:32buy0.04gbpusd1.490620.000001.491822010.05.12 02:401.491820.000.000.004.80
1133236252010.05.12 02:32sell0.01usdchf1.112080.000001.110882010.05.12 03:011.111850.000.000.000.21
1133243782010.05.12 02:34sell0.02usdchf1.112410.000001.111212010.05.12 03:011.111790.000.000.001.12
1133248152010.05.12 02:36sell0.04usdchf1.112770.000001.111572010.05.12 03:011.111810.000.000.003.45
1133274112010.05.12 02:48buy0.16gbpusd1.488900.000001.490102010.05.12 03:021.490100.000.000.0019.20
1133225702010.05.12 02:30buy0.01gbpusd1.492470.000001.493672010.05.12 03:141.491110.000.000.00-1.36
1133261772010.05.12 02:44buy0.08gbpusd1.490020.000001.491222010.05.12 03:141.491110.000.000.008.72
1133229652010.05.12 02:31buy0.02gbpusd1.492100.000001.493302010.05.12 03:141.491110.000.000.00-1.98
1133261222010.05.12 02:43buy0.04gbpusd1.490320.000001.491522010.05.12 03:141.491110.000.000.003.16
1133262432010.05.12 02:44buy0.01gbpchf1.657270.000001.658472010.05.12 05:031.657410.000.000.000.13
1133561152010.05.12 05:05sell0.01gbpusd1.491660.000001.490462010.05.12 05:111.490460.000.000.001.20
1133559942010.05.12 05:05sell0.01gbpjpy138.3020.000138.1822010.05.12 05:30138.2030.000.000.001.07
1133082322010.05.12 01:10sell0.01eurchf1.404670.000001.403472010.05.12 06:221.404430.000.000.000.21
1133630122010.05.12 05:56buy0.01gbpusd1.489390.000001.490592010.05.12 07:151.489530.000.000.000.14
1136275602010.05.12 19:45buy0.08gbpusd1.482670.000001.483872010.05.12 20:031.483870.000.000.009.60
1136276132010.05.12 19:45buy0.04gbpjpy138.1810.000138.3012010.05.12 20:06138.3010.000.000.005.15
1136274302010.05.12 19:44buy0.04gbpusd1.483010.000001.484212010.05.12 20:061.484210.000.000.004.80
1136265132010.05.12 19:41buy0.01gbpusd1.483680.000001.484882010.05.12 20:081.484470.000.000.000.79
1136269422010.05.12 19:42buy0.02gbpusd1.483320.000001.484522010.05.12 20:081.484470.000.000.002.30
1136301752010.05.12 19:57sell0.01usdchf1.111290.000001.110092010.05.12 20:131.110310.000.000.000.88
1136274232010.05.12 19:44buy0.02gbpjpy138.2260.000138.3462010.05.12 20:19138.3460.000.000.002.57
1136299322010.05.12 19:57buy0.02eurusd1.262370.000001.263572010.05.12 20:241.263120.000.000.001.50
1136277712010.05.12 19:45buy0.01eurusd1.262690.000001.263892010.05.12 20:241.263120.000.000.000.43
1136303442010.05.12 19:58buy0.04eurusd1.262050.000001.263252010.05.12 20:241.263220.000.000.004.68
1136266372010.05.12 19:41buy0.01gbpjpy138.2570.000138.3772010.05.12 20:24138.3770.000.000.001.29
1136271642010.05.12 19:43buy0.04eurchf1.402320.000001.403522010.05.12 20:321.402500.000.000.000.65
1136301582010.05.12 19:57buy0.01usdjpy93.1390.00093.2592010.05.12 21:0293.2190.000.000.000.86
1136267712010.05.12 19:42buy0.02eurchf1.402660.000001.403862010.05.12 21:201.402770.000.000.000.19
1136541272010.05.12 22:40buy0.02eurchf1.401920.000001.403122010.05.12 23:181.402160.000.000.000.44
1136770002010.05.13 01:14buy0.01usdjpy93.1150.00093.2352010.05.13 01:4193.1250.000.000.000.11
1136265812010.05.12 19:41buy0.01eurchf1.402990.000001.404192010.05.13 01:541.403120.000.000.000.12
1137050522010.05.13 04:19buy0.01usdchf1.108800.000001.110002010.05.13 04:481.109630.000.000.000.75
1137204392010.05.13 06:30sell0.01eurusd1.266090.000001.264892010.05.13 06:571.265890.000.000.000.20
1137210362010.05.13 06:31sell0.02eurusd1.266640.000001.265442010.05.13 06:571.265860.000.000.001.56
1137208722010.05.13 06:30sell0.01eurchf1.404370.000001.403172010.05.13 09:401.404200.000.000.000.15
1139510282010.05.13 19:15sell0.01eurchf1.401750.000001.400552010.05.13 19:381.401630.000.000.000.10
1139525762010.05.13 19:19sell0.01usdjpy92.9300.00092.8102010.05.13 19:3992.8320.000.000.001.06
1139514932010.05.13 19:16sell0.01gbpjpy136.4340.000136.3142010.05.13 19:52136.4210.000.000.000.14
1139569132010.05.13 19:42buy0.01usdchf1.112060.000001.113262010.05.13 20:001.113170.000.000.001.00
1139814852010.05.13 21:38buy0.01usdjpy92.6990.00092.8192010.05.13 21:4492.7880.000.000.000.96
1139889382010.05.13 22:03buy0.01usdjpy92.6660.00092.7862010.05.13 22:2092.6960.000.000.000.32
1139900132010.05.13 22:10buy0.02usdjpy92.6270.00092.7472010.05.13 22:2092.6980.000.000.001.53
1139566022010.05.13 19:42buy0.01eurchf1.401040.000001.402242010.05.13 22:271.400850.000.000.00-0.17
1139568012010.05.13 19:42buy0.02eurchf1.400710.000001.401912010.05.13 22:271.400850.000.000.000.25
1139935362010.05.13 22:28sell0.01eurchf1.400900.000001.399702010.05.13 22:321.400780.000.000.000.10
1140313452010.05.14 02:33buy0.01eurusd1.251860.000001.253062010.05.14 02:421.252830.000.000.000.97
1140308742010.05.14 02:32sell0.01gbpchf1.633070.000001.631872010.05.14 02:461.631990.000.000.000.96
1140569372010.05.14 06:34sell0.02gbpjpy135.9960.000135.8762010.05.14 06:48135.8760.000.000.002.59
1140566032010.05.14 06:32sell0.01gbpjpy135.9370.000135.8172010.05.14 06:51135.8570.000.000.000.86
1140562832010.05.14 06:30sell0.01usdjpy92.8510.00092.7312010.05.14 07:0992.8960.000.000.00-0.48
1140564542010.05.14 06:31sell0.02usdjpy92.8820.00092.7622010.05.14 07:0992.8960.000.000.00-0.30
1140569112010.05.14 06:34sell0.04usdjpy92.9290.00092.8092010.05.14 07:0992.8950.000.000.001.46
  0.00 0.00 0.07 548.59
Closed P/L: 548.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 548.66 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 548.66 Equity: 5 548.66 Free Margin: 5 548.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 562.85 Gross Loss: 14.19 Total Net Profit: 548.66
Profit Factor: 39.67 Expected Payoff: 2.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.36 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (8.36)
 
Total Trades: 226 Short Positions (won %): 96 (93.75%) Long Positions (won %): 130 (93.85%)
Profit Trades (% of total): 212 (93.81%) Loss trades (% of total): 14 (6.19%)
Largest profit trade: 41.64 loss trade: -5.44
Average profit trade: 2.65 loss trade: -1.01
Maximum consecutive wins ($): 46 (92.65) consecutive losses ($): 2 (-8.36)
Maximal consecutive profit (count): 171.67 (19) consecutive loss (count): -8.36 (2)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 1