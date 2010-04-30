|Account: 1700287
|Name: polifit4
|Currency: USD
|2010 May 14, 20:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|109860274
|2010.04.30 21:05
|balance
|Deposit
|5 000.00
|109958667
|2010.05.03 06:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.402
|0.000
|143.282
|2010.05.03 06:55
|143.282
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|110144620
|2010.05.03 20:13
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43260
|0.00000
|1.43380
|2010.05.03 20:50
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110162801
|2010.05.03 21:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08558
|0.00000
|1.08438
|2010.05.03 22:21
|1.08547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|110162511
|2010.05.03 21:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31988
|0.00000
|1.32108
|2010.05.03 22:23
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|110163104
|2010.05.03 21:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31958
|0.00000
|1.32078
|2010.05.03 22:23
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|110165942
|2010.05.03 21:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52444
|0.00000
|1.52564
|2010.05.03 22:50
|1.52478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|110163595
|2010.05.03 21:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52499
|0.00000
|1.52619
|2010.05.03 22:50
|1.52469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|110201657
|2010.05.04 00:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52458
|0.00000
|1.52338
|2010.05.04 01:41
|1.52434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|110234217
|2010.05.04 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31981
|0.00000
|1.32101
|2010.05.04 05:18
|1.32006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|110234058
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65546
|0.00000
|1.65426
|2010.05.04 05:18
|1.65528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|110234185
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08532
|0.00000
|1.08412
|2010.05.04 05:19
|1.08519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110243939
|2010.05.04 05:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52608
|0.00000
|1.52488
|2010.05.04 06:17
|1.52592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|110249226
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.847
|0.000
|144.727
|2010.05.04 06:30
|144.727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|110249680
|2010.05.04 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52530
|0.00000
|1.52650
|2010.05.04 06:35
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|110249944
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52476
|0.00000
|1.52596
|2010.05.04 06:35
|1.52586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|110249250
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.933
|0.000
|94.813
|2010.05.04 06:38
|94.870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|110249916
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65477
|0.00000
|1.65597
|2010.05.04 06:40
|1.65582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|110540518
|2010.05.04 19:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30171
|0.00000
|1.30291
|2010.05.04 19:49
|1.30219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|110542929
|2010.05.04 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30132
|0.00000
|1.30252
|2010.05.04 19:49
|1.30216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|110540551
|2010.05.04 19:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10051
|0.00000
|1.09931
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|110543089
|2010.05.04 19:24
|sell
|0.02
|usdchf
|1.10082
|0.00000
|1.09962
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|110547565
|2010.05.04 19:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51664
|0.00000
|1.51784
|2010.05.04 20:11
|1.51784
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|110547202
|2010.05.04 19:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51694
|0.00000
|1.51814
|2010.05.04 20:11
|1.51814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|110591240
|2010.05.04 21:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.032
|0.000
|143.152
|2010.05.04 21:52
|143.152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|110595704
|2010.05.04 21:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.469
|0.000
|94.349
|2010.05.04 22:23
|94.458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110650890
|2010.05.05 01:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|94.808
|0.000
|94.688
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|110650323
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.778
|0.000
|94.658
|2010.05.05 02:12
|94.794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|110651189
|2010.05.05 01:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|94.841
|0.000
|94.721
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|110651313
|2010.05.05 01:44
|sell
|0.08
|usdjpy
|94.871
|0.000
|94.751
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|110651272
|2010.05.05 01:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|143.534
|0.000
|143.414
|2010.05.05 02:16
|143.518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|110650259
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.387
|0.000
|143.267
|2010.05.05 02:22
|143.405
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|110650915
|2010.05.05 01:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.418
|0.000
|143.298
|2010.05.05 02:22
|143.414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|110693477
|2010.05.05 04:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.564
|0.000
|143.444
|2010.05.05 04:18
|143.444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|111035760
|2010.05.05 19:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11417
|0.00000
|1.11297
|2010.05.05 20:07
|1.11392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|111069549
|2010.05.05 21:55
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43281
|0.00000
|1.43161
|2010.05.05 22:14
|1.43267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|111067449
|2010.05.05 21:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28272
|0.00000
|1.28152
|2010.05.05 22:54
|1.28194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|111072407
|2010.05.05 22:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51048
|0.00000
|1.50928
|2010.05.05 22:59
|1.51022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|111070216
|2010.05.05 21:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.757
|0.000
|93.637
|2010.05.06 02:12
|93.742
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|111136554
|2010.05.06 04:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28548
|0.00000
|1.28428
|2010.05.06 05:11
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111141648
|2010.05.06 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.848
|0.000
|93.968
|2010.05.06 05:55
|93.919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|111148902
|2010.05.06 06:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68961
|0.00000
|1.68841
|2010.05.06 07:16
|1.68950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|111598756
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.277
|0.000
|135.397
|2010.05.06 20:08
|135.397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|111597281
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26435
|0.00000
|1.26555
|2010.05.06 20:10
|1.26555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111602668
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.639
|0.000
|90.759
|2010.05.06 20:11
|90.759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|111606982
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.710
|0.000
|133.830
|2010.05.06 20:13
|133.830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|111608638
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.763
|0.000
|133.883
|2010.05.06 20:14
|133.883
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|111607270
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.092
|0.000
|90.212
|2010.05.06 20:15
|90.212
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|111609622
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26230
|0.00000
|1.26350
|2010.05.06 20:15
|1.26350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|111607144
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26284
|0.00000
|1.26404
|2010.05.06 20:15
|1.26404
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111603419
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26369
|0.00000
|1.26489
|2010.05.06 20:15
|1.26489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111606889
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.16
|eurchf
|1.40445
|0.00000
|1.40565
|2010.05.06 21:36
|1.40456
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|111708781
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26315
|0.00000
|1.26195
|2010.05.06 21:37
|1.26195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111603640
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.08
|eurchf
|1.40519
|0.00000
|1.40639
|2010.05.06 21:37
|1.40551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|111708572
|2010.05.06 21:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26268
|0.00000
|1.26148
|2010.05.06 21:38
|1.26148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111601540
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.04
|eurchf
|1.40555
|0.00000
|1.40675
|2010.05.06 21:43
|1.40568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111598960
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40587
|0.00000
|1.40707
|2010.05.06 21:49
|1.40602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|111715571
|2010.05.06 21:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48728
|0.00000
|1.48608
|2010.05.06 21:50
|1.48608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111713322
|2010.05.06 21:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65350
|0.00000
|1.65230
|2010.05.06 21:52
|1.65230
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111712530
|2010.05.06 21:43
|sell
|0.04
|eurchf
|1.40555
|0.00000
|1.40435
|2010.05.06 21:52
|1.40435
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|111709410
|2010.05.06 21:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.40480
|0.00000
|1.40360
|2010.05.06 21:56
|1.40360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111712895
|2010.05.06 21:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65253
|0.00000
|1.65133
|2010.05.06 21:57
|1.65133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111708855
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40406
|0.00000
|1.40286
|2010.05.06 22:00
|1.40286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111602710
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.874
|0.000
|134.994
|2010.05.06 23:02
|134.912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|111600614
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|90.913
|0.000
|91.033
|2010.05.06 23:33
|90.933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111582172
|2010.05.06 19:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40777
|0.00000
|1.40897
|2010.05.07 01:31
|1.40799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|111600679
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.137
|0.000
|135.257
|2010.05.07 01:32
|135.150
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|111599173
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.970
|0.000
|91.090
|2010.05.07 01:39
|90.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111599274
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.364
|0.000
|135.484
|2010.05.07 01:39
|135.386
|0.00
|0.00
|0.01
|0.24
|111597722
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.181
|0.000
|91.301
|2010.05.07 01:40
|91.194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|111829208
|2010.05.07 02:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48750
|0.00000
|1.48870
|2010.05.07 02:31
|1.48870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111828407
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25908
|0.00000
|1.26028
|2010.05.07 02:31
|1.26028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111828332
|2010.05.07 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11687
|0.00000
|1.11567
|2010.05.07 02:31
|1.11567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111828792
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48804
|0.00000
|1.48924
|2010.05.07 02:37
|1.48924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111834306
|2010.05.07 02:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48714
|0.00000
|1.48834
|2010.05.07 03:26
|1.48765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|111931133
|2010.05.07 05:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48778
|0.00000
|1.48658
|2010.05.07 06:25
|1.48737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|111931406
|2010.05.07 05:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48828
|0.00000
|1.48708
|2010.05.07 06:25
|1.48728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111925954
|2010.05.07 05:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.65470
|0.00000
|1.65350
|2010.05.07 06:42
|1.65451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|111924904
|2010.05.07 05:42
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.65343
|0.00000
|1.65223
|2010.05.07 06:43
|1.65331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|111922643
|2010.05.07 05:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65194
|0.00000
|1.65074
|2010.05.07 06:45
|1.65221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|111922772
|2010.05.07 05:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65238
|0.00000
|1.65118
|2010.05.07 06:45
|1.65230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|111951305
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.496
|0.000
|136.616
|2010.05.07 06:45
|136.616
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|111952111
|2010.05.07 06:46
|buy
|0.32
|gbpjpy
|136.506
|0.000
|136.626
|2010.05.07 06:46
|136.626
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|111952058
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.558
|0.000
|136.678
|2010.05.07 06:47
|136.678
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|111949999
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.08
|usdjpy
|92.108
|0.000
|92.228
|2010.05.07 06:47
|92.228
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|111949985
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.593
|0.000
|136.713
|2010.05.07 06:47
|136.713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|111952093
|2010.05.07 06:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48137
|0.00000
|1.48257
|2010.05.07 06:47
|1.48257
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|111949420
|2010.05.07 06:42
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.248
|0.000
|92.368
|2010.05.07 06:47
|92.368
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|111948508
|2010.05.07 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11492
|0.00000
|1.11372
|2010.05.07 06:57
|1.11408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|111955182
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.043
|0.000
|92.163
|2010.05.07 06:58
|92.163
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|111948248
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.278
|0.000
|92.398
|2010.05.07 07:56
|92.289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|111947871
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.343
|0.000
|92.463
|2010.05.07 07:57
|92.357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|111955207
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.32
|gbpjpy
|136.113
|0.000
|136.233
|2010.05.07 13:48
|136.233
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|111953974
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.352
|0.000
|136.472
|2010.05.07 14:27
|136.365
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|111953726
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.487
|0.000
|136.607
|2010.05.07 14:28
|136.515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|111955240
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.47873
|0.00000
|1.47993
|2010.05.07 18:11
|1.47888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111954074
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.47995
|0.00000
|1.48115
|2010.05.07 18:15
|1.48014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|111953713
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48058
|0.00000
|1.48178
|2010.05.07 18:16
|1.48074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|111952027
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48189
|0.00000
|1.48309
|2010.05.07 18:16
|1.48213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|111951391
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48244
|0.00000
|1.48364
|2010.05.07 18:16
|1.48213
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|111949320
|2010.05.07 06:42
|buy
|0.04
|gbpjpy
|137.032
|0.000
|137.152
|2010.05.10 00:00
|137.152
|0.00
|0.00
|0.01
|5.18
|111947969
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.220
|0.000
|137.340
|2010.05.10 00:00
|137.340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|111948217
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.124
|0.000
|137.244
|2010.05.10 00:00
|137.244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|112520861
|2010.05.10 06:54
|buy
|0.01
|eurchf
|1.42388
|0.00000
|1.42508
|2010.05.10 07:16
|1.42475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|111955469
|2010.05.07 06:53
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64733
|0.00000
|1.64853
|2010.05.10 13:06
|1.64750
|0.00
|0.00
|0.03
|0.62
|111955172
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64822
|0.00000
|1.64942
|2010.05.10 13:25
|1.64834
|0.00
|0.00
|0.02
|0.22
|111954440
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64929
|0.00000
|1.65049
|2010.05.10 13:27
|1.64945
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|112800023
|2010.05.10 19:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11107
|0.00000
|1.10987
|2010.05.10 19:16
|1.10987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|112799712
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27647
|0.00000
|1.27767
|2010.05.10 19:16
|1.27767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112800569
|2010.05.10 19:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.41789
|0.00000
|1.41909
|2010.05.10 19:23
|1.41909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|112800468
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.090
|0.000
|93.210
|2010.05.10 19:26
|93.210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|112799823
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41838
|0.00000
|1.41958
|2010.05.10 19:32
|1.41958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|112803778
|2010.05.10 19:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48865
|0.00000
|1.48745
|2010.05.10 19:32
|1.48745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112833837
|2010.05.10 21:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48487
|0.00000
|1.48607
|2010.05.10 21:40
|1.48607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112840626
|2010.05.10 22:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27995
|0.00000
|1.27875
|2010.05.10 22:22
|1.27875
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|112840165
|2010.05.10 22:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27965
|0.00000
|1.27845
|2010.05.10 22:23
|1.27845
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112839759
|2010.05.10 22:02
|sell
|0.04
|eurchf
|1.42127
|0.00000
|1.42007
|2010.05.10 22:25
|1.42007
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|112838487
|2010.05.10 21:59
|sell
|0.01
|eurchf
|1.42040
|0.00000
|1.41920
|2010.05.10 22:25
|1.41990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|112838846
|2010.05.10 22:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.42089
|0.00000
|1.41969
|2010.05.10 22:25
|1.41990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|112865623
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.929
|0.000
|138.049
|2010.05.11 01:14
|138.049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|112865615
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48242
|0.00000
|1.48362
|2010.05.11 01:16
|1.48362
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112865590
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27405
|0.00000
|1.27525
|2010.05.11 01:17
|1.27525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112872980
|2010.05.11 01:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27246
|0.00000
|1.27366
|2010.05.11 01:35
|1.27366
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|112872723
|2010.05.11 01:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27280
|0.00000
|1.27400
|2010.05.11 01:36
|1.27400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|112873001
|2010.05.11 01:32
|sell
|0.04
|usdchf
|1.11255
|0.00000
|1.11135
|2010.05.11 01:36
|1.11135
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|112871939
|2010.05.11 01:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27330
|0.00000
|1.27450
|2010.05.11 01:47
|1.27447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|112866685
|2010.05.11 01:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.075
|0.000
|138.195
|2010.05.11 01:47
|138.094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|112866206
|2010.05.11 01:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.074
|0.000
|93.194
|2010.05.11 01:47
|93.090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|112866215
|2010.05.11 01:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11160
|0.00000
|1.11040
|2010.05.11 01:50
|1.11118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|112872056
|2010.05.11 01:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.11219
|0.00000
|1.11099
|2010.05.11 01:50
|1.11124
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|112865599
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41678
|0.00000
|1.41798
|2010.05.11 02:16
|1.41701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|112893473
|2010.05.11 02:49
|sell
|0.02
|eurchf
|1.41819
|0.00000
|1.41699
|2010.05.11 02:55
|1.41699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|112888349
|2010.05.11 02:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.41727
|0.00000
|1.41607
|2010.05.11 03:36
|1.41713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|112918791
|2010.05.11 04:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41696
|0.00000
|1.41816
|2010.05.11 05:27
|1.41753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|112917678
|2010.05.11 04:48
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64570
|0.00000
|1.64690
|2010.05.11 05:45
|1.64589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|112920493
|2010.05.11 04:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27588
|0.00000
|1.27708
|2010.05.11 05:46
|1.27600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|112932474
|2010.05.11 05:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.950
|0.000
|92.830
|2010.05.11 06:03
|92.876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|112946229
|2010.05.11 06:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.436
|0.000
|137.316
|2010.05.11 06:41
|137.316
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|112919107
|2010.05.11 04:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27652
|0.00000
|1.27772
|2010.05.11 06:44
|1.27360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|112919710
|2010.05.11 04:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27618
|0.00000
|1.27738
|2010.05.11 06:44
|1.27346
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|112947224
|2010.05.11 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27346
|0.00000
|1.27226
|2010.05.11 06:49
|1.27226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|112917122
|2010.05.11 04:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64600
|0.00000
|1.64720
|2010.05.11 06:59
|1.64614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|112915948
|2010.05.11 04:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64649
|0.00000
|1.64769
|2010.05.11 07:01
|1.64661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|112915430
|2010.05.11 04:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48407
|0.00000
|1.48527
|2010.05.11 07:03
|1.48433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|112946875
|2010.05.11 06:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.11018
|0.00000
|1.11138
|2010.05.11 07:34
|1.11034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|112946144
|2010.05.11 06:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11058
|0.00000
|1.11178
|2010.05.11 07:35
|1.11069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|112947420
|2010.05.11 06:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.48160
|0.00000
|1.48040
|2010.05.11 07:42
|1.48140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|112946234
|2010.05.11 06:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48082
|0.00000
|1.47962
|2010.05.11 07:42
|1.48102
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|112947169
|2010.05.11 06:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48114
|0.00000
|1.47994
|2010.05.11 07:42
|1.48102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|112945759
|2010.05.11 06:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11093
|0.00000
|1.11213
|2010.05.11 07:43
|1.11104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|113237925
|2010.05.11 19:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|139.202
|0.000
|139.322
|2010.05.11 19:43
|139.322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|113236983
|2010.05.11 19:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.277
|0.000
|139.397
|2010.05.11 19:46
|139.397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113237931
|2010.05.11 19:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.951
|0.000
|93.071
|2010.05.11 19:47
|93.071
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113244291
|2010.05.11 20:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65830
|0.00000
|1.65950
|2010.05.11 20:08
|1.65950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|113267349
|2010.05.11 21:45
|sell
|0.32
|gbpjpy
|138.893
|0.000
|138.773
|2010.05.11 21:48
|138.773
|0.00
|0.00
|0.00
|41.39
|113266557
|2010.05.11 21:42
|sell
|0.16
|gbpjpy
|138.859
|0.000
|138.739
|2010.05.11 21:49
|138.739
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|113266411
|2010.05.11 21:41
|sell
|0.08
|gbpjpy
|138.819
|0.000
|138.699
|2010.05.11 21:49
|138.699
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|113267307
|2010.05.11 21:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.49663
|0.00000
|1.49543
|2010.05.11 21:50
|1.49543
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|113266082
|2010.05.11 21:40
|sell
|0.04
|gbpjpy
|138.771
|0.000
|138.651
|2010.05.11 21:53
|138.651
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|113264687
|2010.05.11 21:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10921
|0.00000
|1.11041
|2010.05.11 21:53
|1.10982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|113264939
|2010.05.11 21:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.10884
|0.00000
|1.11004
|2010.05.11 21:53
|1.10987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|113265742
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.737
|0.000
|138.617
|2010.05.11 22:27
|138.617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|113265573
|2010.05.11 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.806
|0.000
|92.686
|2010.05.11 22:28
|92.686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113265607
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.707
|0.000
|138.587
|2010.05.11 22:32
|138.587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113266623
|2010.05.11 21:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.49607
|0.00000
|1.49487
|2010.05.11 22:39
|1.49487
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|113265781
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49540
|0.00000
|1.49420
|2010.05.11 22:41
|1.49452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|113266427
|2010.05.11 21:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49570
|0.00000
|1.49450
|2010.05.11 22:41
|1.49450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|113276433
|2010.05.11 22:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11143
|0.00000
|1.11023
|2010.05.11 22:46
|1.11082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|113276664
|2010.05.11 22:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.11191
|0.00000
|1.11071
|2010.05.11 22:46
|1.11086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|113270088
|2010.05.11 21:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.66056
|0.00000
|1.65936
|2010.05.11 23:37
|1.66041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|113307494
|2010.05.12 01:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11141
|0.00000
|1.11261
|2010.05.12 01:32
|1.11171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|113307410
|2010.05.12 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26332
|0.00000
|1.26212
|2010.05.12 01:50
|1.26310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|113307772
|2010.05.12 01:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26367
|0.00000
|1.26247
|2010.05.12 01:50
|1.26310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|113323386
|2010.05.12 02:32
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.65760
|0.00000
|1.65880
|2010.05.12 02:34
|1.65880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|113323080
|2010.05.12 02:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65827
|0.00000
|1.65947
|2010.05.12 02:38
|1.65947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|113323411
|2010.05.12 02:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.49062
|0.00000
|1.49182
|2010.05.12 02:40
|1.49182
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|113323625
|2010.05.12 02:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11208
|0.00000
|1.11088
|2010.05.12 03:01
|1.11185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|113324378
|2010.05.12 02:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.11241
|0.00000
|1.11121
|2010.05.12 03:01
|1.11179
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|113324815
|2010.05.12 02:36
|sell
|0.04
|usdchf
|1.11277
|0.00000
|1.11157
|2010.05.12 03:01
|1.11181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|113327411
|2010.05.12 02:48
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.48890
|0.00000
|1.49010
|2010.05.12 03:02
|1.49010
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|113322570
|2010.05.12 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49247
|0.00000
|1.49367
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|113326177
|2010.05.12 02:44
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.49002
|0.00000
|1.49122
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|113322965
|2010.05.12 02:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49210
|0.00000
|1.49330
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|113326122
|2010.05.12 02:43
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.49032
|0.00000
|1.49152
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|113326243
|2010.05.12 02:44
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65727
|0.00000
|1.65847
|2010.05.12 05:03
|1.65741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|113356115
|2010.05.12 05:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49166
|0.00000
|1.49046
|2010.05.12 05:11
|1.49046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|113355994
|2010.05.12 05:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.302
|0.000
|138.182
|2010.05.12 05:30
|138.203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|113308232
|2010.05.12 01:10
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40467
|0.00000
|1.40347
|2010.05.12 06:22
|1.40443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|113363012
|2010.05.12 05:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48939
|0.00000
|1.49059
|2010.05.12 07:15
|1.48953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|113627560
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.48267
|0.00000
|1.48387
|2010.05.12 20:03
|1.48387
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|113627613
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.181
|0.000
|138.301
|2010.05.12 20:06
|138.301
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|113627430
|2010.05.12 19:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48301
|0.00000
|1.48421
|2010.05.12 20:06
|1.48421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|113626513
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48368
|0.00000
|1.48488
|2010.05.12 20:08
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|113626942
|2010.05.12 19:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48332
|0.00000
|1.48452
|2010.05.12 20:08
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|113630175
|2010.05.12 19:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11129
|0.00000
|1.11009
|2010.05.12 20:13
|1.11031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|113627423
|2010.05.12 19:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.226
|0.000
|138.346
|2010.05.12 20:19
|138.346
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|113629932
|2010.05.12 19:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26237
|0.00000
|1.26357
|2010.05.12 20:24
|1.26312
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|113627771
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26269
|0.00000
|1.26389
|2010.05.12 20:24
|1.26312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|113630344
|2010.05.12 19:58
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26205
|0.00000
|1.26325
|2010.05.12 20:24
|1.26322
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|113626637
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.257
|0.000
|138.377
|2010.05.12 20:24
|138.377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|113627164
|2010.05.12 19:43
|buy
|0.04
|eurchf
|1.40232
|0.00000
|1.40352
|2010.05.12 20:32
|1.40250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|113630158
|2010.05.12 19:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.139
|0.000
|93.259
|2010.05.12 21:02
|93.219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|113626771
|2010.05.12 19:42
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40266
|0.00000
|1.40386
|2010.05.12 21:20
|1.40277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|113654127
|2010.05.12 22:40
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40192
|0.00000
|1.40312
|2010.05.12 23:18
|1.40216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|113677000
|2010.05.13 01:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.115
|0.000
|93.235
|2010.05.13 01:41
|93.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|113626581
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40299
|0.00000
|1.40419
|2010.05.13 01:54
|1.40312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|113705052
|2010.05.13 04:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10880
|0.00000
|1.11000
|2010.05.13 04:48
|1.10963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|113720439
|2010.05.13 06:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26609
|0.00000
|1.26489
|2010.05.13 06:57
|1.26589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|113721036
|2010.05.13 06:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26664
|0.00000
|1.26544
|2010.05.13 06:57
|1.26586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|113720872
|2010.05.13 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40437
|0.00000
|1.40317
|2010.05.13 09:40
|1.40420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|113951028
|2010.05.13 19:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40175
|0.00000
|1.40055
|2010.05.13 19:38
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|113952576
|2010.05.13 19:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.930
|0.000
|92.810
|2010.05.13 19:39
|92.832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|113951493
|2010.05.13 19:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.434
|0.000
|136.314
|2010.05.13 19:52
|136.421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|113956913
|2010.05.13 19:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11206
|0.00000
|1.11326
|2010.05.13 20:00
|1.11317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|113981485
|2010.05.13 21:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.699
|0.000
|92.819
|2010.05.13 21:44
|92.788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|113988938
|2010.05.13 22:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.666
|0.000
|92.786
|2010.05.13 22:20
|92.696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|113990013
|2010.05.13 22:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.627
|0.000
|92.747
|2010.05.13 22:20
|92.698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|113956602
|2010.05.13 19:42
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40104
|0.00000
|1.40224
|2010.05.13 22:27
|1.40085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|113956801
|2010.05.13 19:42
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40071
|0.00000
|1.40191
|2010.05.13 22:27
|1.40085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|113993536
|2010.05.13 22:28
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40090
|0.00000
|1.39970
|2010.05.13 22:32
|1.40078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|114031345
|2010.05.14 02:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25186
|0.00000
|1.25306
|2010.05.14 02:42
|1.25283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|114030874
|2010.05.14 02:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63307
|0.00000
|1.63187
|2010.05.14 02:46
|1.63199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|114056937
|2010.05.14 06:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|135.996
|0.000
|135.876
|2010.05.14 06:48
|135.876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|114056603
|2010.05.14 06:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.937
|0.000
|135.817
|2010.05.14 06:51
|135.857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|114056283
|2010.05.14 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.851
|0.000
|92.731
|2010.05.14 07:09
|92.896
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|114056454
|2010.05.14 06:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|92.882
|0.000
|92.762
|2010.05.14 07:09
|92.896
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|114056911
|2010.05.14 06:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|92.929
|0.000
|92.809
|2010.05.14 07:09
|92.895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|0.00
|0.00
|0.07
|548.59
|Closed P/L:
|548.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|548.66
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 548.66
|Equity:
|5 548.66
|Free Margin:
|5 548.66
|Details:
|Gross Profit:
|562.85
|Gross Loss:
|14.19
|Total Net Profit:
|548.66
|Profit Factor:
|39.67
|Expected Payoff:
|2.43
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.36 (0.16%)
|Relative Drawdown:
|0.16% (8.36)
|Total Trades:
|226
|Short Positions (won %):
|96 (93.75%)
|Long Positions (won %):
|130 (93.85%)
|Profit Trades (% of total):
|212 (93.81%)
|Loss trades (% of total):
|14 (6.19%)
|Largest
|profit trade:
|41.64
|loss trade:
|-5.44
|Average
|profit trade:
|2.65
|loss trade:
|-1.01
|Maximum
|consecutive wins ($):
|46 (92.65)
|consecutive losses ($):
|2 (-8.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|171.67 (19)
|consecutive loss (count):
|-8.36 (2)
|Average
|consecutive wins:
|16
|consecutive losses:
|1