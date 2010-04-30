|Account: 1700287
|Name: polifit4
|Currency: USD
|2010 May 7, 22:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|109860274
|2010.04.30 21:05
|balance
|Deposit
|5 000.00
|109958667
|2010.05.03 06:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.402
|0.000
|143.282
|2010.05.03 06:55
|143.282
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|110144620
|2010.05.03 20:13
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43260
|0.00000
|1.43380
|2010.05.03 20:50
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110162801
|2010.05.03 21:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08558
|0.00000
|1.08438
|2010.05.03 22:21
|1.08547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|110162511
|2010.05.03 21:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31988
|0.00000
|1.32108
|2010.05.03 22:23
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|110163104
|2010.05.03 21:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31958
|0.00000
|1.32078
|2010.05.03 22:23
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|110165942
|2010.05.03 21:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52444
|0.00000
|1.52564
|2010.05.03 22:50
|1.52478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|110163595
|2010.05.03 21:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52499
|0.00000
|1.52619
|2010.05.03 22:50
|1.52469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|110201657
|2010.05.04 00:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52458
|0.00000
|1.52338
|2010.05.04 01:41
|1.52434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|110234217
|2010.05.04 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31981
|0.00000
|1.32101
|2010.05.04 05:18
|1.32006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|110234058
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65546
|0.00000
|1.65426
|2010.05.04 05:18
|1.65528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|110234185
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08532
|0.00000
|1.08412
|2010.05.04 05:19
|1.08519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110243939
|2010.05.04 05:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52608
|0.00000
|1.52488
|2010.05.04 06:17
|1.52592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|110249226
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.847
|0.000
|144.727
|2010.05.04 06:30
|144.727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|110249680
|2010.05.04 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52530
|0.00000
|1.52650
|2010.05.04 06:35
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|110249944
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52476
|0.00000
|1.52596
|2010.05.04 06:35
|1.52586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|110249250
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.933
|0.000
|94.813
|2010.05.04 06:38
|94.870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|110249916
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65477
|0.00000
|1.65597
|2010.05.04 06:40
|1.65582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|110542929
|2010.05.04 19:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30132
|0.00000
|1.30252
|2010.05.04 19:49
|1.30216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|110540518
|2010.05.04 19:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30171
|0.00000
|1.30291
|2010.05.04 19:49
|1.30219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|110540551
|2010.05.04 19:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10051
|0.00000
|1.09931
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|110543089
|2010.05.04 19:24
|sell
|0.02
|usdchf
|1.10082
|0.00000
|1.09962
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|110547565
|2010.05.04 19:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51664
|0.00000
|1.51784
|2010.05.04 20:11
|1.51784
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|110547202
|2010.05.04 19:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51694
|0.00000
|1.51814
|2010.05.04 20:11
|1.51814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|110591240
|2010.05.04 21:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.032
|0.000
|143.152
|2010.05.04 21:52
|143.152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|110595704
|2010.05.04 21:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.469
|0.000
|94.349
|2010.05.04 22:23
|94.458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110650890
|2010.05.05 01:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|94.808
|0.000
|94.688
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|110650323
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.778
|0.000
|94.658
|2010.05.05 02:12
|94.794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|110651313
|2010.05.05 01:44
|sell
|0.08
|usdjpy
|94.871
|0.000
|94.751
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|110651189
|2010.05.05 01:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|94.841
|0.000
|94.721
|2010.05.05 02:12
|94.789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|110651272
|2010.05.05 01:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|143.534
|0.000
|143.414
|2010.05.05 02:16
|143.518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|110650915
|2010.05.05 01:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.418
|0.000
|143.298
|2010.05.05 02:22
|143.414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|110650259
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.387
|0.000
|143.267
|2010.05.05 02:22
|143.405
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|110693477
|2010.05.05 04:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.564
|0.000
|143.444
|2010.05.05 04:18
|143.444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|111035760
|2010.05.05 19:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11417
|0.00000
|1.11297
|2010.05.05 20:07
|1.11392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|111069549
|2010.05.05 21:55
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43281
|0.00000
|1.43161
|2010.05.05 22:14
|1.43267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|111067449
|2010.05.05 21:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28272
|0.00000
|1.28152
|2010.05.05 22:54
|1.28194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|111072407
|2010.05.05 22:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51048
|0.00000
|1.50928
|2010.05.05 22:59
|1.51022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|111070216
|2010.05.05 21:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.757
|0.000
|93.637
|2010.05.06 02:12
|93.742
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|111136554
|2010.05.06 04:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28548
|0.00000
|1.28428
|2010.05.06 05:11
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111141648
|2010.05.06 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.848
|0.000
|93.968
|2010.05.06 05:55
|93.919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|111148902
|2010.05.06 06:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68961
|0.00000
|1.68841
|2010.05.06 07:16
|1.68950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|111598756
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.277
|0.000
|135.397
|2010.05.06 20:08
|135.397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|111597281
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26435
|0.00000
|1.26555
|2010.05.06 20:10
|1.26555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111602668
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.639
|0.000
|90.759
|2010.05.06 20:11
|90.759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|111606982
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.710
|0.000
|133.830
|2010.05.06 20:13
|133.830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|111608638
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.763
|0.000
|133.883
|2010.05.06 20:14
|133.883
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|111607270
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.092
|0.000
|90.212
|2010.05.06 20:15
|90.212
|0.00
|0.00
|0.00
|10.64
|111609622
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26230
|0.00000
|1.26350
|2010.05.06 20:15
|1.26350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|111607144
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26284
|0.00000
|1.26404
|2010.05.06 20:15
|1.26404
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111603419
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26369
|0.00000
|1.26489
|2010.05.06 20:15
|1.26489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111606889
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.16
|eurchf
|1.40445
|0.00000
|1.40565
|2010.05.06 21:36
|1.40456
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|111708781
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26315
|0.00000
|1.26195
|2010.05.06 21:37
|1.26195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111603640
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.08
|eurchf
|1.40519
|0.00000
|1.40639
|2010.05.06 21:37
|1.40551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|111708572
|2010.05.06 21:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26268
|0.00000
|1.26148
|2010.05.06 21:38
|1.26148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111601540
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.04
|eurchf
|1.40555
|0.00000
|1.40675
|2010.05.06 21:43
|1.40568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111598960
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40587
|0.00000
|1.40707
|2010.05.06 21:49
|1.40602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|111715571
|2010.05.06 21:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48728
|0.00000
|1.48608
|2010.05.06 21:50
|1.48608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111713322
|2010.05.06 21:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65350
|0.00000
|1.65230
|2010.05.06 21:52
|1.65230
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111712530
|2010.05.06 21:43
|sell
|0.04
|eurchf
|1.40555
|0.00000
|1.40435
|2010.05.06 21:52
|1.40435
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|111709410
|2010.05.06 21:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.40480
|0.00000
|1.40360
|2010.05.06 21:56
|1.40360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111712895
|2010.05.06 21:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65253
|0.00000
|1.65133
|2010.05.06 21:57
|1.65133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111708855
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40406
|0.00000
|1.40286
|2010.05.06 22:00
|1.40286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111602710
|2010.05.06 20:11
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.874
|0.000
|134.994
|2010.05.06 23:02
|134.912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|111600614
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|90.913
|0.000
|91.033
|2010.05.06 23:33
|90.933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111582172
|2010.05.06 19:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40777
|0.00000
|1.40897
|2010.05.07 01:31
|1.40799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|111600679
|2010.05.06 20:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.137
|0.000
|135.257
|2010.05.07 01:32
|135.150
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|111599173
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.970
|0.000
|91.090
|2010.05.07 01:39
|90.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111599274
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.364
|0.000
|135.484
|2010.05.07 01:39
|135.386
|0.00
|0.00
|0.01
|0.24
|111597722
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.181
|0.000
|91.301
|2010.05.07 01:40
|91.194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|111829208
|2010.05.07 02:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48750
|0.00000
|1.48870
|2010.05.07 02:31
|1.48870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111828407
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25908
|0.00000
|1.26028
|2010.05.07 02:31
|1.26028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111828332
|2010.05.07 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11687
|0.00000
|1.11567
|2010.05.07 02:31
|1.11567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|111828792
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48804
|0.00000
|1.48924
|2010.05.07 02:37
|1.48924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|111834306
|2010.05.07 02:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48714
|0.00000
|1.48834
|2010.05.07 03:26
|1.48765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|111931133
|2010.05.07 05:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48778
|0.00000
|1.48658
|2010.05.07 06:25
|1.48737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|111931406
|2010.05.07 05:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48828
|0.00000
|1.48708
|2010.05.07 06:25
|1.48728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111925954
|2010.05.07 05:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.65470
|0.00000
|1.65350
|2010.05.07 06:42
|1.65451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|111924904
|2010.05.07 05:42
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.65343
|0.00000
|1.65223
|2010.05.07 06:43
|1.65331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|111922643
|2010.05.07 05:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65194
|0.00000
|1.65074
|2010.05.07 06:45
|1.65221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|111922772
|2010.05.07 05:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65238
|0.00000
|1.65118
|2010.05.07 06:45
|1.65230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|111951305
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.496
|0.000
|136.616
|2010.05.07 06:45
|136.616
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|111952111
|2010.05.07 06:46
|buy
|0.32
|gbpjpy
|136.506
|0.000
|136.626
|2010.05.07 06:46
|136.626
|0.00
|0.00
|0.00
|41.64
|111952058
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.558
|0.000
|136.678
|2010.05.07 06:47
|136.678
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|111949999
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.08
|usdjpy
|92.108
|0.000
|92.228
|2010.05.07 06:47
|92.228
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|111949985
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.593
|0.000
|136.713
|2010.05.07 06:47
|136.713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|111952093
|2010.05.07 06:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48137
|0.00000
|1.48257
|2010.05.07 06:47
|1.48257
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|111949420
|2010.05.07 06:42
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.248
|0.000
|92.368
|2010.05.07 06:47
|92.368
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|111948508
|2010.05.07 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11492
|0.00000
|1.11372
|2010.05.07 06:57
|1.11408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|111955182
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.043
|0.000
|92.163
|2010.05.07 06:58
|92.163
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|111948248
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.278
|0.000
|92.398
|2010.05.07 07:56
|92.289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|111947871
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.343
|0.000
|92.463
|2010.05.07 07:57
|92.357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|111955207
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.32
|gbpjpy
|136.113
|0.000
|136.233
|2010.05.07 13:48
|136.233
|0.00
|0.00
|0.00
|41.38
|111953974
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.352
|0.000
|136.472
|2010.05.07 14:27
|136.365
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|111953726
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.487
|0.000
|136.607
|2010.05.07 14:28
|136.515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|111955240
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.47873
|0.00000
|1.47993
|2010.05.07 18:11
|1.47888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111954074
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.47995
|0.00000
|1.48115
|2010.05.07 18:15
|1.48014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|111953713
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48058
|0.00000
|1.48178
|2010.05.07 18:16
|1.48074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|111951391
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48244
|0.00000
|1.48364
|2010.05.07 18:16
|1.48213
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|111952027
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48189
|0.00000
|1.48309
|2010.05.07 18:16
|1.48213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|0.00
|0.00
|291.10
|Closed P/L:
|291.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|111954440
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64929
|0.00000
|1.65049
|1.64232
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|111955172
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64822
|0.00000
|1.64942
|1.64232
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.64
|111955469
|2010.05.07 06:53
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64733
|0.00000
|1.64853
|1.64232
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.08
|111947969
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.220
|0.000
|137.340
|135.474
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.09
|111948217
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.124
|0.000
|137.244
|135.474
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.09
|111949320
|2010.05.07 06:42
|buy
|0.04
|gbpjpy
|137.032
|0.000
|137.152
|135.474
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.33
|Floating P/L:
|-158.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|291.10
|Floating P/L:
|-158.33
|Margin:
|41.50
|Balance:
|5 291.10
|Equity:
|5 132.77
|Free Margin:
|5 091.27
|Details:
|Gross Profit:
|292.44
|Gross Loss:
|1.34
|Total Net Profit:
|291.10
|Profit Factor:
|218.24
|Expected Payoff:
|2.94
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.31 (0.01%)
|Relative Drawdown:
|0.01% (0.30)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|42 (92.86%)
|Long Positions (won %):
|57 (94.74%)
|Profit Trades (% of total):
|93 (93.94%)
|Loss trades (% of total):
|6 (6.06%)
|Largest
|profit trade:
|41.64
|loss trade:
|-0.31
|Average
|profit trade:
|3.14
|loss trade:
|-0.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|46 (92.65)
|consecutive losses ($):
|1 (-0.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|171.67 (19)
|consecutive loss (count):
|-0.31 (1)
|Average
|consecutive wins:
|16
|consecutive losses:
|1