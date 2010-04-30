Alpari (UK) Ltd.

Account: 1700287 Name: polifit4 Currency: USD 2010 May 7, 22:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1098602742010.04.30 21:05balanceDeposit5 000.00
1099586672010.05.03 06:47sell0.01gbpjpy143.4020.000143.2822010.05.03 06:55143.2820.000.000.001.28
1101446202010.05.03 20:13buy0.01eurchf1.432600.000001.433802010.05.03 20:501.432730.000.000.000.12
1101628012010.05.03 21:31sell0.01usdchf1.085580.000001.084382010.05.03 22:211.085470.000.000.000.10
1101625112010.05.03 21:30buy0.01eurusd1.319880.000001.321082010.05.03 22:231.319750.000.000.00-0.13
1101631042010.05.03 21:32buy0.02eurusd1.319580.000001.320782010.05.03 22:231.319750.000.000.000.34
1101659422010.05.03 21:46buy0.02gbpusd1.524440.000001.525642010.05.03 22:501.524780.000.000.000.68
1101635952010.05.03 21:33buy0.01gbpusd1.524990.000001.526192010.05.03 22:501.524690.000.000.00-0.30
1102016572010.05.04 00:56sell0.01gbpusd1.524580.000001.523382010.05.04 01:411.524340.000.000.000.24
1102342172010.05.04 04:42buy0.01eurusd1.319810.000001.321012010.05.04 05:181.320060.000.000.000.25
1102340582010.05.04 04:42sell0.01gbpchf1.655460.000001.654262010.05.04 05:181.655280.000.000.000.17
1102341852010.05.04 04:42sell0.01usdchf1.085320.000001.084122010.05.04 05:191.085190.000.000.000.12
1102439392010.05.04 05:56sell0.01gbpusd1.526080.000001.524882010.05.04 06:171.525920.000.000.000.16
1102492262010.05.04 06:30sell0.01gbpjpy144.8470.000144.7272010.05.04 06:30144.7270.000.000.001.26
1102496802010.05.04 06:30buy0.01gbpusd1.525300.000001.526502010.05.04 06:351.525850.000.000.000.55
1102499442010.05.04 06:31buy0.02gbpusd1.524760.000001.525962010.05.04 06:351.525860.000.000.002.20
1102492502010.05.04 06:30sell0.01usdjpy94.9330.00094.8132010.05.04 06:3894.8700.000.000.000.66
1102499162010.05.04 06:31buy0.01gbpchf1.654770.000001.655972010.05.04 06:401.655820.000.000.000.97
1105429292010.05.04 19:24buy0.02eurusd1.301320.000001.302522010.05.04 19:491.302160.000.000.001.68
1105405182010.05.04 19:18buy0.01eurusd1.301710.000001.302912010.05.04 19:491.302190.000.000.000.48
1105405512010.05.04 19:18sell0.01usdchf1.100510.000001.099312010.05.04 19:491.100130.000.000.000.35
1105430892010.05.04 19:24sell0.02usdchf1.100820.000001.099622010.05.04 19:491.100130.000.000.001.25
1105475652010.05.04 19:39buy0.02gbpusd1.516640.000001.517842010.05.04 20:111.517840.000.000.002.40
1105472022010.05.04 19:38buy0.01gbpusd1.516940.000001.518142010.05.04 20:111.518140.000.000.001.20
1105912402010.05.04 21:41buy0.01gbpjpy143.0320.000143.1522010.05.04 21:52143.1520.000.000.001.27
1105957042010.05.04 21:54sell0.01usdjpy94.4690.00094.3492010.05.04 22:2394.4580.000.000.000.12
1106508902010.05.05 01:42sell0.02usdjpy94.8080.00094.6882010.05.05 02:1294.7890.000.000.000.40
1106503232010.05.05 01:41sell0.01usdjpy94.7780.00094.6582010.05.05 02:1294.7940.000.000.00-0.17
1106513132010.05.05 01:44sell0.08usdjpy94.8710.00094.7512010.05.05 02:1294.7890.000.000.006.92
1106511892010.05.05 01:43sell0.04usdjpy94.8410.00094.7212010.05.05 02:1294.7890.000.000.002.19
1106512722010.05.05 01:44sell0.04gbpjpy143.5340.000143.4142010.05.05 02:16143.5180.000.000.000.67
1106509152010.05.05 01:43sell0.02gbpjpy143.4180.000143.2982010.05.05 02:22143.4140.000.000.000.09
1106502592010.05.05 01:41sell0.01gbpjpy143.3870.000143.2672010.05.05 02:22143.4050.000.000.00-0.19
1106934772010.05.05 04:15sell0.01gbpjpy143.5640.000143.4442010.05.05 04:18143.4440.000.000.001.26
1110357602010.05.05 19:32sell0.01usdchf1.114170.000001.112972010.05.05 20:071.113920.000.000.000.22
1110695492010.05.05 21:55sell0.01eurchf1.432810.000001.431612010.05.05 22:141.432670.000.000.000.12
1110674492010.05.05 21:45sell0.01eurusd1.282720.000001.281522010.05.05 22:541.281940.000.000.000.78
1110724072010.05.05 22:08sell0.01gbpusd1.510480.000001.509282010.05.05 22:591.510220.000.000.000.26
1110702162010.05.05 21:59sell0.01usdjpy93.7570.00093.6372010.05.06 02:1293.7420.000.00-0.030.16
1111365542010.05.06 04:53sell0.01eurusd1.285480.000001.284282010.05.06 05:111.284600.000.000.000.88
1111416482010.05.06 05:30buy0.01usdjpy93.8480.00093.9682010.05.06 05:5593.9190.000.000.000.76
1111489022010.05.06 06:36sell0.01gbpchf1.689610.000001.688412010.05.06 07:161.689500.000.000.000.10
1115987562010.05.06 20:08buy0.01gbpjpy135.2770.000135.3972010.05.06 20:08135.3970.000.000.001.32
1115972812010.05.06 20:08buy0.01eurusd1.264350.000001.265552010.05.06 20:101.265550.000.000.001.20
1116026682010.05.06 20:11buy0.08usdjpy90.6390.00090.7592010.05.06 20:1190.7590.000.000.0010.58
1116069822010.05.06 20:13buy0.08gbpjpy133.7100.000133.8302010.05.06 20:13133.8300.000.000.0010.66
1116086382010.05.06 20:14buy0.08gbpjpy133.7630.000133.8832010.05.06 20:14133.8830.000.000.0010.64
1116072702010.05.06 20:13buy0.08usdjpy90.0920.00090.2122010.05.06 20:1590.2120.000.000.0010.64
1116096222010.05.06 20:14buy0.04eurusd1.262300.000001.263502010.05.06 20:151.263500.000.000.004.80
1116071442010.05.06 20:13buy0.02eurusd1.262840.000001.264042010.05.06 20:151.264040.000.000.002.40
1116034192010.05.06 20:11buy0.01eurusd1.263690.000001.264892010.05.06 20:151.264890.000.000.001.20
1116068892010.05.06 20:13buy0.16eurchf1.404450.000001.405652010.05.06 21:361.404560.000.000.001.58
1117087812010.05.06 21:36sell0.02eurusd1.263150.000001.261952010.05.06 21:371.261950.000.000.002.40
1116036402010.05.06 20:11buy0.08eurchf1.405190.000001.406392010.05.06 21:371.405510.000.000.002.30
1117085722010.05.06 21:35sell0.01eurusd1.262680.000001.261482010.05.06 21:381.261480.000.000.001.20
1116015402010.05.06 20:10buy0.04eurchf1.405550.000001.406752010.05.06 21:431.405680.000.000.000.46
1115989602010.05.06 20:08buy0.02eurchf1.405870.000001.407072010.05.06 21:491.406020.000.000.000.27
1117155712010.05.06 21:49sell0.01gbpusd1.487280.000001.486082010.05.06 21:501.486080.000.000.001.20
1117133222010.05.06 21:45sell0.02gbpchf1.653500.000001.652302010.05.06 21:521.652300.000.000.002.16
1117125302010.05.06 21:43sell0.04eurchf1.405550.000001.404352010.05.06 21:521.404350.000.000.004.31
1117094102010.05.06 21:37sell0.02eurchf1.404800.000001.403602010.05.06 21:561.403600.000.000.002.16
1117128952010.05.06 21:44sell0.01gbpchf1.652530.000001.651332010.05.06 21:571.651330.000.000.001.08
1117088552010.05.06 21:36sell0.01eurchf1.404060.000001.402862010.05.06 22:001.402860.000.000.001.08
1116027102010.05.06 20:11buy0.04gbpjpy134.8740.000134.9942010.05.06 23:02134.9120.000.000.001.68
1116006142010.05.06 20:10buy0.04usdjpy90.9130.00091.0332010.05.06 23:3390.9330.000.000.000.88
1115821722010.05.06 19:40buy0.01eurchf1.407770.000001.408972010.05.07 01:311.407990.000.000.000.20
1116006792010.05.06 20:10buy0.02gbpjpy135.1370.000135.2572010.05.07 01:32135.1500.000.000.020.28
1115991732010.05.06 20:09buy0.02usdjpy90.9700.00091.0902010.05.07 01:3990.9910.000.000.000.46
1115992742010.05.06 20:09buy0.01gbpjpy135.3640.000135.4842010.05.07 01:39135.3860.000.000.010.24
1115977222010.05.06 20:08buy0.01usdjpy91.1810.00091.3012010.05.07 01:4091.1940.000.000.000.14
1118292082010.05.07 02:31buy0.02gbpusd1.487500.000001.488702010.05.07 02:311.488700.000.000.002.40
1118284072010.05.07 02:30buy0.01eurusd1.259080.000001.260282010.05.07 02:311.260280.000.000.001.20
1118283322010.05.07 02:30sell0.01usdchf1.116870.000001.115672010.05.07 02:311.115670.000.000.001.08
1118287922010.05.07 02:30buy0.01gbpusd1.488040.000001.489242010.05.07 02:371.489240.000.000.001.20
1118343062010.05.07 02:44buy0.01gbpusd1.487140.000001.488342010.05.07 03:261.487650.000.000.000.51
1119311332010.05.07 05:55sell0.01gbpusd1.487780.000001.486582010.05.07 06:251.487370.000.000.000.41
1119314062010.05.07 05:56sell0.02gbpusd1.488280.000001.487082010.05.07 06:251.487280.000.000.002.00
1119259542010.05.07 05:45sell0.08gbpchf1.654700.000001.653502010.05.07 06:421.654510.000.000.001.36
1119249042010.05.07 05:42sell0.04gbpchf1.653430.000001.652232010.05.07 06:431.653310.000.000.000.43
1119226432010.05.07 05:36sell0.01gbpchf1.651940.000001.650742010.05.07 06:451.652210.000.000.00-0.24
1119227722010.05.07 05:37sell0.02gbpchf1.652380.000001.651182010.05.07 06:451.652300.000.000.000.14
1119513052010.05.07 06:44buy0.16gbpjpy136.4960.000136.6162010.05.07 06:45136.6160.000.000.0020.83
1119521112010.05.07 06:46buy0.32gbpjpy136.5060.000136.6262010.05.07 06:46136.6260.000.000.0041.64
1119520582010.05.07 06:45buy0.16gbpjpy136.5580.000136.6782010.05.07 06:47136.6780.000.000.0020.82
1119499992010.05.07 06:43buy0.08usdjpy92.1080.00092.2282010.05.07 06:4792.2280.000.000.0010.41
1119499852010.05.07 06:43buy0.08gbpjpy136.5930.000136.7132010.05.07 06:47136.7130.000.000.0010.41
1119520932010.05.07 06:46buy0.04gbpusd1.481370.000001.482572010.05.07 06:471.482570.000.000.004.80
1119494202010.05.07 06:42buy0.04usdjpy92.2480.00092.3682010.05.07 06:4792.3680.000.000.005.20
1119485082010.05.07 06:40sell0.01usdchf1.114920.000001.113722010.05.07 06:571.114080.000.000.000.75
1119551822010.05.07 06:52buy0.04usdjpy92.0430.00092.1632010.05.07 06:5892.1630.000.000.005.21
1119482482010.05.07 06:40buy0.02usdjpy92.2780.00092.3982010.05.07 07:5692.2890.000.000.000.24
1119478712010.05.07 06:39buy0.01usdjpy92.3430.00092.4632010.05.07 07:5792.3570.000.000.000.15
1119552072010.05.07 06:52buy0.32gbpjpy136.1130.000136.2332010.05.07 13:48136.2330.000.000.0041.38
1119539742010.05.07 06:50buy0.16gbpjpy136.3520.000136.4722010.05.07 14:27136.3650.000.000.002.24
1119537262010.05.07 06:49buy0.08gbpjpy136.4870.000136.6072010.05.07 14:28136.5150.000.000.002.41
1119552402010.05.07 06:52buy0.16gbpusd1.478730.000001.479932010.05.07 18:111.478880.000.000.002.40
1119540742010.05.07 06:50buy0.08gbpusd1.479950.000001.481152010.05.07 18:151.480140.000.000.001.52
1119537132010.05.07 06:49buy0.04gbpusd1.480580.000001.481782010.05.07 18:161.480740.000.000.000.64
1119513912010.05.07 06:44buy0.01gbpusd1.482440.000001.483642010.05.07 18:161.482130.000.000.00-0.31
1119520272010.05.07 06:45buy0.02gbpusd1.481890.000001.483092010.05.07 18:161.482130.000.000.000.48
  0.00 0.00 0.00 291.10
Closed P/L: 291.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1119544402010.05.07 06:50buy0.01gbpchf1.649290.000001.65049 1.642320.000.000.00-6.28
1119551722010.05.07 06:52buy0.02gbpchf1.648220.000001.64942 1.642320.000.000.00-10.64
1119554692010.05.07 06:53buy0.04gbpchf1.647330.000001.64853 1.642320.000.000.00-18.08
1119479692010.05.07 06:39buy0.01gbpjpy137.2200.000137.340 135.4740.000.000.00-19.09
1119482172010.05.07 06:40buy0.02gbpjpy137.1240.000137.244 135.4740.000.000.00-36.09
1119493202010.05.07 06:42buy0.04gbpjpy137.0320.000137.152 135.4740.000.000.00-68.15
  0.00 0.00 0.00 -158.33
 Floating P/L: -158.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 291.10 Floating P/L: -158.33 Margin: 41.50
Balance: 5 291.10 Equity: 5 132.77 Free Margin: 5 091.27
 
Details:
Graph
Gross Profit: 292.44 Gross Loss: 1.34 Total Net Profit: 291.10
Profit Factor: 218.24 Expected Payoff: 2.94  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.31 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (0.30)
 
Total Trades: 99 Short Positions (won %): 42 (92.86%) Long Positions (won %): 57 (94.74%)
Profit Trades (% of total): 93 (93.94%) Loss trades (% of total): 6 (6.06%)
Largest profit trade: 41.64 loss trade: -0.31
Average profit trade: 3.14 loss trade: -0.22
Maximum consecutive wins ($): 46 (92.65) consecutive losses ($): 1 (-0.31)
Maximal consecutive profit (count): 171.67 (19) consecutive loss (count): -0.31 (1)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 1