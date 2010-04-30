Alpari (UK) Ltd.

Account: 1700295 Name: polifit3 Currency: USD 2010 May 21, 20:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1098605382010.04.30 21:09balanceDeposit5 000.00
1099586682010.05.03 06:47sell0.01gbpjpy143.4020.000143.1622010.05.03 06:55143.2010.000.000.002.14
1101446152010.05.03 20:13buy0.01eurchf1.432600.000001.435002010.05.03 20:501.432730.000.000.000.12
1101629432010.05.03 21:32sell0.01usdchf1.085590.000001.083192010.05.03 22:211.085470.000.000.000.11
1101629242010.05.03 21:32buy0.01eurusd1.319790.000001.322192010.05.04 01:031.320040.000.00-0.010.25
1102016692010.05.04 00:56sell0.01gbpusd1.524580.000001.522182010.05.04 01:431.524210.000.000.000.37
1101635932010.05.03 21:33buy0.01gbpusd1.524990.000001.527392010.05.04 02:371.525170.000.000.000.18
1102158142010.05.04 02:39buy0.01usdchf1.084670.000001.087072010.05.04 03:051.084930.000.000.000.24
1102157942010.05.04 02:39sell0.01eurusd1.320650.000001.318252010.05.04 03:101.320480.000.000.000.17
1102160032010.05.04 02:40sell0.01gbpusd1.525830.000001.523432010.05.04 03:101.525680.000.000.000.15
1102175332010.05.04 02:49sell0.01gbpjpy144.7760.000144.5362010.05.04 03:31144.7410.000.000.000.37
1102175292010.05.04 02:49sell0.01usdjpy94.8830.00094.6432010.05.04 03:5294.8710.000.000.000.13
1102342132010.05.04 04:42buy0.01eurusd1.319810.000001.322212010.05.04 05:181.320060.000.000.000.25
1102340832010.05.04 04:42sell0.01gbpchf1.655460.000001.653062010.05.04 05:181.655280.000.000.000.17
1102341802010.05.04 04:42sell0.01usdchf1.085320.000001.082922010.05.04 05:191.085210.000.000.000.10
1102439372010.05.04 05:56sell0.01gbpusd1.526080.000001.523682010.05.04 06:171.525920.000.000.000.16
1102492272010.05.04 06:30sell0.01gbpjpy144.8470.000144.6072010.05.04 06:32144.7700.000.000.000.82
1102496712010.05.04 06:30buy0.01gbpusd1.525300.000001.527702010.05.04 06:361.525870.000.000.000.57
1102492482010.05.04 06:30sell0.01usdjpy94.9330.00094.6932010.05.04 06:3894.8700.000.000.000.66
1102499172010.05.04 06:31buy0.01gbpchf1.654770.000001.657172010.05.04 06:401.655820.000.000.000.97
1105404672010.05.04 19:18buy0.01eurusd1.301770.000001.304172010.05.04 19:491.302190.000.000.000.42
1105404502010.05.04 19:18sell0.01usdchf1.100410.000001.098012010.05.04 19:491.100130.000.000.000.25
1105472042010.05.04 19:38buy0.01gbpusd1.516940.000001.519342010.05.04 20:121.518420.000.000.001.48
1105911842010.05.04 21:41buy0.01gbpjpy143.0320.000143.2722010.05.04 21:54143.2100.000.000.001.88
1105956692010.05.04 21:54sell0.01usdjpy94.4690.00094.2292010.05.04 22:2394.4580.000.000.000.12
1106502672010.05.05 01:41sell0.01usdjpy94.7750.00094.5352010.05.05 02:1794.7580.000.000.000.18
1106502782010.05.05 01:41sell0.01gbpjpy143.3930.000143.1532010.05.05 02:22143.3790.000.000.000.15
1106934762010.05.05 04:15sell0.01gbpjpy143.5640.000143.3242010.05.05 04:57143.4710.000.000.000.98
1110357772010.05.05 19:32sell0.01usdchf1.114170.000001.111772010.05.05 20:071.113920.000.000.000.22
1110695702010.05.05 21:56sell0.01eurchf1.432810.000001.430412010.05.05 22:321.432660.000.000.000.13
1110674542010.05.05 21:45sell0.01eurusd1.282770.000001.280372010.05.05 22:541.281940.000.000.000.83
1110724092010.05.05 22:08sell0.01gbpusd1.510480.000001.508082010.05.05 22:591.510220.000.000.000.26
1110715632010.05.05 22:04sell0.01gbpjpy141.6380.000141.3982010.05.06 02:09141.6270.000.00-0.080.12
1110702322010.05.05 21:59sell0.01usdjpy93.7570.00093.5172010.05.06 02:1293.7420.000.00-0.030.16
1111365502010.05.06 04:53sell0.01eurusd1.285480.000001.283082010.05.06 05:111.284600.000.000.000.88
1111489012010.05.06 06:36sell0.01gbpchf1.689610.000001.687212010.05.06 07:111.689760.000.000.00-0.14
1111516482010.05.06 06:54sell0.02gbpchf1.690570.000001.688172010.05.06 07:111.689760.000.000.001.44
1111517672010.05.06 06:54sell0.01usdchf1.118700.000001.116302010.05.06 07:151.118570.000.000.000.12
1111516202010.05.06 06:54buy0.01eurusd1.282300.000001.284702010.05.06 07:401.282410.000.000.000.11
1116066822010.05.06 20:13buy0.08usdjpy89.8950.00090.1352010.05.06 20:1390.1350.000.000.0021.30
1116067672010.05.06 20:13buy0.08gbpjpy133.5970.000133.8372010.05.06 20:13133.8370.000.000.0021.31
1116085222010.05.06 20:14buy0.08gbpjpy133.8210.000134.0612010.05.06 20:15134.0610.000.000.0021.27
1116085032010.05.06 20:14buy0.08usdjpy90.0930.00090.3332010.05.06 20:1590.3330.000.000.0021.25
1116096392010.05.06 20:14buy0.04eurusd1.262280.000001.264682010.05.06 20:151.264680.000.000.009.60
1115971232010.05.06 20:08buy0.01eurusd1.264350.000001.266752010.05.06 20:381.263710.000.000.00-0.64
1116058022010.05.06 20:12buy0.02eurusd1.263190.000001.265592010.05.06 20:381.263760.000.000.001.14
1116050962010.05.06 20:12buy0.04eurchf1.404620.000001.407022010.05.06 21:361.404750.000.000.000.46
1115989182010.05.06 20:08buy0.02eurchf1.405870.000001.408272010.05.06 21:491.406020.000.000.000.27
1117133282010.05.06 21:45sell0.02gbpchf1.653500.000001.651102010.05.06 21:571.651100.000.000.004.32
1117129022010.05.06 21:44sell0.01gbpchf1.652530.000001.650132010.05.06 21:591.650130.000.000.002.16
1117155762010.05.06 21:49sell0.01gbpusd1.487280.000001.484882010.05.06 22:001.484880.000.000.002.40
1117094432010.05.06 21:37sell0.02eurchf1.405040.000001.402642010.05.06 22:041.402640.000.000.004.31
1117085082010.05.06 21:35sell0.01eurusd1.262680.000001.260282010.05.06 22:291.260950.000.000.001.73
1116050642010.05.06 20:12buy0.04gbpjpy134.5650.000134.8052010.05.06 23:01134.6070.000.000.001.85
1116050492010.05.06 20:12buy0.04usdjpy90.6630.00090.9032010.05.06 23:0290.6780.000.000.000.66
1115821492010.05.06 19:40buy0.01eurchf1.407670.000001.410072010.05.07 01:311.407780.000.000.000.10
1115998042010.05.06 20:09buy0.02gbpjpy135.1260.000135.3662010.05.07 01:32135.1390.000.000.020.28
1115988032010.05.06 20:08buy0.01gbpjpy135.2770.000135.5172010.05.07 01:37135.3140.000.000.010.40
1115977412010.05.06 20:08buy0.01usdjpy91.1810.00091.4212010.05.07 01:4091.1820.000.000.000.01
1115991652010.05.06 20:09buy0.02usdjpy90.9700.00091.2102010.05.07 01:4091.1780.000.000.004.56
1118284042010.05.07 02:30buy0.01eurusd1.259080.000001.261482010.05.07 02:491.261480.000.000.002.40
1118283302010.05.07 02:30sell0.01usdchf1.116870.000001.114472010.05.07 02:491.114870.000.000.001.79
1118287862010.05.07 02:30buy0.01gbpusd1.488040.000001.490442010.05.07 05:551.488280.000.000.000.24
1119311252010.05.07 05:55sell0.01gbpusd1.487780.000001.485382010.05.07 06:251.487370.000.000.000.41
1119226452010.05.07 05:36sell0.01gbpchf1.651940.000001.649542010.05.07 06:431.653270.000.000.00-1.19
1119257982010.05.07 05:45sell0.04gbpchf1.654170.000001.651772010.05.07 06:431.653270.000.000.003.23
1119260602010.05.07 05:45sell0.08gbpchf1.655070.000001.652672010.05.07 06:431.653270.000.000.0012.92
1119246632010.05.07 05:41sell0.02gbpchf1.653010.000001.650612010.05.07 06:431.653270.000.000.00-0.47
1119507862010.05.07 06:44buy0.08gbpjpy136.4040.000136.6442010.05.07 06:45136.6440.000.000.0020.83
1119520792010.05.07 06:45buy0.08gbpjpy136.5230.000136.7632010.05.07 06:47136.7630.000.000.0020.81
1119508352010.05.07 06:44buy0.04usdjpy92.0450.00092.2852010.05.07 06:4792.2850.000.000.0010.40
1119502402010.05.07 06:43buy0.04gbpjpy136.6550.000136.8952010.05.07 06:47136.8950.000.000.0010.39
1119485072010.05.07 06:40sell0.01usdchf1.114920.000001.112522010.05.07 06:571.114080.000.000.000.75
1119551832010.05.07 06:52buy0.04usdjpy92.0430.00092.2832010.05.07 07:5492.0550.000.000.000.52
1119502332010.05.07 06:43buy0.02usdjpy92.1450.00092.3852010.05.07 07:5592.1570.000.000.000.26
1119478672010.05.07 06:39buy0.01usdjpy92.3430.00092.5832010.05.07 07:5792.3570.000.000.000.15
1119551332010.05.07 06:52buy0.16gbpjpy136.1820.000136.4222010.05.07 13:49136.3620.000.000.0031.02
1119539442010.05.07 06:50buy0.08gbpjpy136.4030.000136.6432010.05.07 14:27136.4230.000.000.001.73
1119536922010.05.07 06:49buy0.04gbpjpy136.4970.000136.7372010.05.07 14:28136.5150.000.000.000.77
1119553342010.05.07 06:52buy0.16gbpusd1.478400.000001.480802010.05.07 18:111.478590.000.000.003.04
1119543342010.05.07 06:50buy0.08gbpusd1.479350.000001.481752010.05.07 18:161.481750.000.000.0019.20
1119504362010.05.07 06:43buy0.01gbpusd1.482700.000001.485102010.05.07 18:171.481660.000.000.00-1.04
1119507692010.05.07 06:44buy0.02gbpusd1.481690.000001.484092010.05.07 18:171.481730.000.000.000.08
1119537082010.05.07 06:49buy0.04gbpusd1.480580.000001.482982010.05.07 18:171.481730.000.000.004.60
1119482092010.05.07 06:40buy0.02gbpjpy137.1240.000137.3642010.05.10 00:00137.3640.000.000.005.17
1119479662010.05.07 06:39buy0.01gbpjpy137.2200.000137.4602010.05.10 00:00137.4600.000.000.002.59
1125208752010.05.10 06:54buy0.01eurchf1.423880.000001.426282010.05.10 07:161.424750.000.000.000.79
1119555612010.05.07 06:53buy0.04gbpchf1.647310.000001.649712010.05.10 13:061.647600.000.000.031.05
1119551632010.05.07 06:52buy0.02gbpchf1.648220.000001.650622010.05.10 13:251.648390.000.000.020.31
1119543962010.05.07 06:50buy0.01gbpchf1.649290.000001.651692010.05.10 13:281.649450.000.000.010.15
1127997692010.05.10 19:15sell0.01usdchf1.111050.000001.108652010.05.10 19:181.109070.000.000.001.79
1127997372010.05.10 19:15buy0.01eurusd1.276470.000001.278872010.05.10 19:181.278870.000.000.002.40
1128004712010.05.10 19:15buy0.01usdjpy93.0900.00093.3302010.05.10 19:3093.2200.000.000.001.39
1128037752010.05.10 19:25sell0.01gbpusd1.488650.000001.486252010.05.10 19:351.486250.000.000.002.40
1127998482010.05.10 19:15buy0.01eurchf1.418350.000001.420752010.05.10 19:371.419760.000.000.001.27
1128339782010.05.10 21:35buy0.01gbpusd1.484870.000001.487272010.05.10 21:541.486580.000.000.001.71
1128401922010.05.10 22:03sell0.01eurusd1.279700.000001.277302010.05.10 22:251.278150.000.000.001.55
1128385192010.05.10 21:59sell0.02eurchf1.420540.000001.418142010.05.10 22:251.419900.000.000.001.16
1128651002010.05.11 01:11buy0.32gbpjpy137.9450.000138.1852010.05.11 01:17138.1850.000.000.0082.48
1128638582010.05.11 01:07buy0.04usdjpy93.0710.00093.3112010.05.11 01:4093.0860.000.000.000.64
1128648862010.05.11 01:10buy0.16gbpjpy138.0490.000138.2892010.05.11 01:47138.0780.000.000.004.98
1128646922010.05.11 01:10buy0.01gbpusd1.483620.000001.486022010.05.11 01:501.483600.000.000.00-0.02
1128650352010.05.11 01:11buy0.02gbpusd1.482700.000001.485102010.05.11 01:501.483590.000.000.001.78
1128644002010.05.11 01:10buy0.02eurusd1.276340.000001.278742010.05.11 01:501.274350.000.000.00-3.98
1128649862010.05.11 01:11buy0.04eurusd1.274650.000001.277052010.05.11 01:501.274360.000.000.00-1.16
1128633382010.05.11 01:04buy0.01eurusd1.277250.000001.279652010.05.11 01:501.274350.000.000.00-2.90
1128720912010.05.11 01:30buy0.08eurusd1.272910.000001.275312010.05.11 01:501.274360.000.000.0011.60
1128644642010.05.11 01:10sell0.01usdchf1.110700.000001.108302010.05.11 01:501.111180.000.000.00-0.43
1128651462010.05.11 01:11sell0.02usdchf1.111660.000001.109262010.05.11 01:501.111230.000.000.000.77
1128647572010.05.11 01:10buy0.01eurchf1.416880.000001.419282010.05.11 02:161.417010.000.000.000.12
1128637662010.05.11 01:07buy0.08gbpjpy138.1990.000138.4392010.05.11 03:01138.2160.000.000.001.46
1128627052010.05.11 01:01buy0.02usdjpy93.1780.00093.4182010.05.11 03:0193.1940.000.000.000.34
1128632272010.05.11 01:04buy0.04gbpjpy138.3190.000138.5592010.05.11 03:19138.3320.000.000.000.56
1128626872010.05.11 01:01buy0.02gbpjpy138.4290.000138.6692010.05.11 03:21138.4440.000.000.000.32
1128618562010.05.11 00:54buy0.01gbpjpy138.5190.000138.7592010.05.11 03:27138.5380.000.000.000.20
1128934722010.05.11 02:49sell0.02eurchf1.418190.000001.415792010.05.11 03:321.417320.000.000.001.57
1129187932010.05.11 04:52buy0.01eurchf1.416960.000001.419362010.05.11 05:271.417510.000.000.000.50
1129177172010.05.11 04:48buy0.02gbpchf1.645580.000001.647982010.05.11 05:451.645730.000.000.000.27
1129324602010.05.11 05:54sell0.01usdjpy92.9500.00092.7102010.05.11 06:0392.8760.000.000.000.80
1129461842010.05.11 06:40sell0.01gbpjpy137.4360.000137.1962010.05.11 06:47137.1960.000.000.002.59
1129159502010.05.11 04:37buy0.01gbpchf1.646490.000001.648892010.05.11 07:011.646610.000.000.000.10
1129154442010.05.11 04:34buy0.01gbpusd1.484160.000001.486562010.05.11 07:031.484310.000.000.000.15
1129475152010.05.11 06:45buy0.02usdchf1.110020.000001.112422010.05.11 07:341.110150.000.000.000.23
1129475112010.05.11 06:45sell0.01eurusd1.273590.000001.271192010.05.11 07:341.272430.000.000.001.16
1129473532010.05.11 06:44sell0.02gbpusd1.481510.000001.479112010.05.11 07:421.481400.000.000.000.22
1129457072010.05.11 06:39buy0.01usdchf1.110930.000001.113332010.05.11 07:431.111040.000.000.000.10
1129461562010.05.11 06:40sell0.01gbpusd1.480600.000001.478202010.05.11 07:481.480460.000.000.000.14
1117088562010.05.06 21:36sell0.01eurchf1.404060.000001.401662010.05.11 17:301.403890.000.00-0.060.16
1132379262010.05.11 19:40buy0.02usdjpy92.9460.00093.1862010.05.11 19:4793.0640.000.000.002.54
1128617232010.05.11 00:53buy0.01usdjpy93.2720.00093.5122010.05.11 19:4793.0800.000.000.00-2.06
1132442932010.05.11 20:05buy0.01gbpchf1.658290.000001.660692010.05.11 20:121.660690.000.000.002.16
1132673472010.05.11 21:45sell0.04gbpjpy138.8930.000138.6532010.05.11 21:53138.6530.000.000.0010.35
1132646882010.05.11 21:35buy0.01usdchf1.109210.000001.111612010.05.11 21:531.109890.000.000.000.61
1132655722010.05.11 21:38sell0.01usdjpy92.8060.00092.5662010.05.11 22:3292.6620.000.000.001.55
1132659132010.05.11 21:39sell0.02gbpjpy138.7970.000138.5572010.05.11 22:34138.5570.000.000.005.18
1132671562010.05.11 21:45sell0.02gbpusd1.496330.000001.493932010.05.11 22:411.494490.000.000.003.68
1132657752010.05.11 21:39sell0.01gbpusd1.495400.000001.493002010.05.11 22:411.494520.000.000.000.88
1132656062010.05.11 21:39sell0.01gbpjpy138.7070.000138.4672010.05.11 22:41138.4850.000.000.002.39
1132764352010.05.11 22:32sell0.01usdchf1.111430.000001.109032010.05.11 22:461.110830.000.000.000.54
1132701072010.05.11 21:58sell0.01gbpchf1.660560.000001.658162010.05.11 23:371.660410.000.000.000.14
1133085312010.05.12 01:13sell0.01eurusd1.263960.000001.261562010.05.12 01:501.263100.000.000.000.86
1133235322010.05.12 02:32buy0.02gbpchf1.657360.000001.659762010.05.12 02:381.659760.000.000.004.32
1133236692010.05.12 02:32sell0.01usdchf1.112120.000001.109722010.05.12 03:011.111850.000.000.000.24
1133225722010.05.12 02:30buy0.01gbpusd1.492470.000001.494872010.05.12 03:141.491110.000.000.00-1.36
1133230592010.05.12 02:31buy0.02gbpusd1.491470.000001.493872010.05.12 03:141.491110.000.000.00-0.72
1133234772010.05.12 02:32buy0.04gbpusd1.490570.000001.492972010.05.12 03:141.491110.000.000.002.16
1133266532010.05.12 02:45buy0.08gbpusd1.489670.000001.492072010.05.12 03:141.491110.000.000.0011.52
1133559952010.05.12 05:05sell0.01gbpjpy138.3020.000138.0622010.05.12 05:30138.2030.000.000.001.07
1133561162010.05.12 05:05sell0.01gbpusd1.491660.000001.489262010.05.12 05:301.490490.000.000.001.17
1133085602010.05.12 01:13sell0.01eurchf1.404640.000001.402242010.05.12 06:221.404430.000.000.000.19
1133630172010.05.12 05:56buy0.01gbpusd1.489420.000001.491822010.05.12 07:141.489530.000.000.000.11
1133230842010.05.12 02:31buy0.01gbpchf1.658270.000001.660672010.05.12 09:041.658430.000.000.000.15
1132369812010.05.11 19:37buy0.01gbpjpy139.2770.000139.5172010.05.12 09:37139.2950.000.000.010.20
1136265332010.05.12 19:41buy0.01gbpusd1.483680.000001.486082010.05.12 20:081.484470.000.000.000.79
1136276332010.05.12 19:45buy0.02gbpusd1.482670.000001.485072010.05.12 20:081.484470.000.000.003.60
1136278722010.05.12 19:45buy0.02eurusd1.262570.000001.264972010.05.12 20:241.263120.000.000.001.10
1136277752010.05.12 19:45buy0.02gbpjpy138.1600.000138.4002010.05.12 20:24138.4000.000.000.005.15
1136266382010.05.12 19:41buy0.01gbpjpy138.2570.000138.4972010.05.12 20:24138.3970.000.000.001.50
1136306432010.05.12 19:58buy0.02eurchf1.401820.000001.404222010.05.12 20:441.402160.000.000.000.61
1136301762010.05.12 19:57buy0.01usdjpy93.1390.00093.3792010.05.12 21:0293.2190.000.000.000.86
1136541022010.05.12 22:40buy0.02eurchf1.401920.000001.404322010.05.12 23:181.402160.000.000.000.44
1136265902010.05.12 19:41buy0.01eurchf1.402990.000001.405392010.05.13 01:541.403120.000.000.000.12
1137050502010.05.13 04:19buy0.01usdchf1.108800.000001.111202010.05.13 04:481.109540.000.000.000.67
1137204492010.05.13 06:30sell0.01eurusd1.266090.000001.263692010.05.13 06:571.265890.000.000.000.20
1137208762010.05.13 06:30sell0.01eurchf1.404370.000001.401972010.05.13 09:401.404200.000.000.000.15
1139510292010.05.13 19:15sell0.01eurchf1.401750.000001.399352010.05.13 19:381.401630.000.000.000.11
1139527662010.05.13 19:20sell0.01usdjpy92.9420.00092.7022010.05.13 19:3992.8320.000.000.001.18
1139515022010.05.13 19:16sell0.01gbpjpy136.4340.000136.1942010.05.13 19:52136.4140.000.000.000.22
1139569152010.05.13 19:42buy0.01usdchf1.112060.000001.114462010.05.13 19:581.113190.000.000.001.02
1139814862010.05.13 21:38buy0.01usdjpy92.6990.00092.9392010.05.13 21:4492.7870.000.000.000.95
1139888972010.05.13 22:03buy0.01usdjpy92.6620.00092.9022010.05.13 22:2092.6960.000.000.000.37
1139935462010.05.13 22:28sell0.01eurchf1.400900.000001.398502010.05.13 22:321.400780.000.000.000.10
1139565992010.05.13 19:41buy0.01eurchf1.401040.000001.403442010.05.13 23:421.401150.000.000.000.10
1140308752010.05.14 02:32sell0.01gbpchf1.633070.000001.630672010.05.14 02:461.631990.000.000.000.96
1140566062010.05.14 06:32sell0.01gbpjpy135.9370.000135.6972010.05.14 06:52135.8590.000.000.000.84
1140562552010.05.14 06:30sell0.01usdjpy92.8490.00092.6092010.05.14 07:4592.8380.000.000.000.12
1144478802010.05.17 01:42buy0.01gbpjpy133.6840.000133.9242010.05.17 02:01133.7140.000.000.000.33
1144483372010.05.17 01:43buy0.02gbpjpy133.5910.000133.8312010.05.17 02:01133.7140.000.000.002.66
1145512002010.05.17 06:44sell0.01usdjpy91.9570.00091.7172010.05.17 07:2191.9410.000.000.000.17
1144480982010.05.17 01:42buy0.04gbpchf1.641150.000001.643552010.05.17 08:401.641320.000.000.000.60
1144473752010.05.17 01:42buy0.02gbpchf1.642220.000001.644622010.05.17 08:531.642340.000.000.000.21
1144468072010.05.17 01:39buy0.01gbpchf1.643250.000001.645652010.05.17 10:371.643510.000.000.000.23
1144481942010.05.17 01:43buy0.04gbpusd1.448680.000001.451082010.05.17 15:241.448790.000.000.000.44
1144474892010.05.17 01:42buy0.02gbpusd1.449890.000001.452292010.05.17 15:361.450000.000.000.000.22
1144458702010.05.17 01:36buy0.01gbpusd1.450840.000001.453242010.05.17 15:381.450970.000.000.000.13
1148600322010.05.17 20:06sell0.01gbpchf1.640760.000001.638362010.05.17 20:171.639310.000.000.001.28
1149172252010.05.18 01:03buy0.01usdjpy92.4800.00092.7202010.05.18 01:2592.5120.000.000.000.35
1149179022010.05.18 01:06buy0.02eurusd1.238380.000001.240782010.05.18 01:301.238660.000.000.000.56
1149187252010.05.18 01:07buy0.04gbpjpy133.6780.000133.9182010.05.18 01:55133.7640.000.000.003.72
1149179882010.05.18 01:06buy0.02gbpjpy133.8120.000134.0522010.05.18 01:55133.7640.000.000.00-1.04
1149172092010.05.18 01:03buy0.01gbpjpy133.9030.000134.1432010.05.18 01:55133.7580.000.000.00-1.57
1149179822010.05.18 01:06buy0.01gbpusd1.446780.000001.449182010.05.18 02:061.446980.000.000.000.20
1149563442010.05.18 04:59buy0.01gbpusd1.441800.000001.444202010.05.18 05:171.443040.000.000.001.24
1149558222010.05.18 04:59buy0.02eurusd1.232340.000001.234742010.05.18 05:381.233310.000.000.001.94
1149560532010.05.18 04:59sell0.02usdchf1.137460.000001.135062010.05.18 05:381.136940.000.000.000.91
1149647052010.05.18 05:55sell0.01usdjpy92.5250.00092.2852010.05.18 06:3192.4590.000.000.000.71
1149179422010.05.18 01:06sell0.01usdchf1.132330.000001.129932010.05.18 08:261.132180.000.000.000.13
1152406242010.05.18 19:20buy0.04gbpjpy132.9820.000133.2222010.05.18 19:22133.2220.000.000.0010.39
1152381382010.05.18 19:16sell0.01gbpchf1.642380.000001.639982010.05.18 19:241.640150.000.000.001.95
1152400652010.05.18 19:19buy0.02gbpjpy133.0780.000133.3182010.05.18 19:27133.3180.000.000.005.19
1152369572010.05.18 19:15buy0.01usdjpy92.4220.00092.6622010.05.18 19:2792.4970.000.000.000.81
1152370112010.05.18 19:15buy0.01gbpjpy133.1690.000133.4092010.05.18 19:34133.3900.000.000.002.39
1152385372010.05.18 19:16sell0.02usdchf1.139910.000001.137512010.05.18 19:351.137750.000.000.003.80
1152366662010.05.18 19:15sell0.01usdchf1.138990.000001.136592010.05.18 19:351.137750.000.000.001.09
1152382722010.05.18 19:16buy0.04eurusd1.228910.000001.231312010.05.18 19:351.231310.000.000.009.60
1152547522010.05.18 19:47buy0.16gbpjpy132.5500.000132.7902010.05.18 19:48132.7900.000.000.0041.61
1152484792010.05.18 19:38buy0.01usdjpy92.3480.00092.5882010.05.18 20:0892.3310.000.000.00-0.18
1152537482010.05.18 19:45buy0.02usdjpy92.2490.00092.4892010.05.18 20:0892.3310.000.000.001.78
1152483862010.05.18 19:38buy0.01gbpjpy132.9380.000133.1782010.05.18 20:10132.8080.000.000.00-1.40
1152492822010.05.18 19:39buy0.02gbpjpy132.8360.000133.0762010.05.18 20:10132.8070.000.000.00-0.63
1152521602010.05.18 19:43buy0.04gbpjpy132.7410.000132.9812010.05.18 20:10132.8050.000.000.002.77
1152534572010.05.18 19:45buy0.08gbpjpy132.6430.000132.8832010.05.18 20:10132.8050.000.000.0014.03
1152526002010.05.18 19:44buy0.04gbpusd1.437980.000001.440382010.05.18 20:111.438440.000.000.001.84
1152484482010.05.18 19:38buy0.02gbpusd1.439040.000001.441442010.05.18 20:111.439180.000.000.000.28
1153786392010.05.19 02:31buy0.01gbpchf1.641620.000001.644022010.05.19 02:441.642120.000.000.000.43
1153793052010.05.19 02:33buy0.02gbpchf1.640720.000001.643122010.05.19 02:441.642120.000.000.002.43
1153838542010.05.19 02:44sell0.02usdchf1.152450.000001.150052010.05.19 03:011.151000.000.000.002.52
1153839692010.05.19 02:44buy0.04eurusd1.215050.000001.217452010.05.19 03:071.216650.000.000.006.40
1153823712010.05.19 02:42buy0.01gbpjpy130.8140.000131.0542010.05.19 03:09130.7530.000.000.00-0.67
1153831782010.05.19 02:44buy0.02gbpjpy130.7160.000130.9562010.05.19 03:09130.7530.000.000.000.81
1153836832010.05.19 02:44buy0.04usdjpy91.6380.00091.8782010.05.19 03:1491.7000.000.000.002.70
1153830782010.05.19 02:44buy0.02usdjpy91.7320.00091.9722010.05.19 03:1691.7420.000.000.000.22
1154070582010.05.19 04:23sell0.01gbpchf1.640400.000001.638002010.05.19 05:001.639760.000.000.000.56
1154193322010.05.19 05:17sell0.01eurusd1.222020.000001.219622010.05.19 05:451.221600.000.000.000.42
1154132332010.05.19 04:57sell0.01eurchf1.400670.000001.398272010.05.19 05:471.401560.000.000.00-0.78
1154245022010.05.19 05:41sell0.04eurchf1.402490.000001.400092010.05.19 05:471.401650.000.000.002.93
1154199762010.05.19 05:19sell0.02eurchf1.401590.000001.399192010.05.19 05:471.401630.000.000.00-0.07
1154286402010.05.19 05:58sell0.04usdchf1.149560.000001.147162010.05.19 06:391.148490.000.000.003.73
1154266602010.05.19 05:53sell0.02usdchf1.148620.000001.146222010.05.19 06:391.148450.000.000.000.30
1154281532010.05.19 05:57buy0.08eurusd1.218910.000001.221312010.05.19 06:451.220350.000.000.0011.52
1154266832010.05.19 05:53buy0.04eurusd1.219900.000001.222302010.05.19 06:451.220410.000.000.002.04
1154286272010.05.19 05:58buy0.02gbpusd1.428260.000001.430662010.05.19 07:071.428690.000.000.000.86
1154272792010.05.19 05:54buy0.01gbpjpy131.3820.000131.6222010.05.19 07:11131.4120.000.000.000.32
1152366022010.05.18 19:15buy0.02eurusd1.229810.000001.232212010.05.19 14:471.230010.000.00-0.030.40
1152399922010.05.18 19:19buy0.01gbpusd1.440180.000001.442582010.05.19 19:521.440370.000.00-0.010.19
1158292392010.05.19 19:58sell0.01eurchf1.430160.000001.427762010.05.19 20:071.428080.000.000.001.80
1158251192010.05.19 19:52sell0.02eurusd1.238440.000001.236042010.05.19 20:161.237970.000.000.000.94
1158263682010.05.19 19:53sell0.04eurusd1.239350.000001.236952010.05.19 20:161.237830.000.000.006.08
1158240042010.05.19 19:51sell0.01eurusd1.237190.000001.234792010.05.19 20:221.237040.000.000.000.15
1158754292010.05.19 22:39sell0.01eurchf1.428600.000001.426202010.05.19 23:001.427800.000.000.000.69
1158754462010.05.19 22:39sell0.01gbpchf1.662570.000001.660172010.05.19 23:001.661080.000.000.001.30
1158761112010.05.19 22:40sell0.01usdjpy91.6700.00091.4302010.05.19 23:0291.6480.000.000.000.24
1158777312010.05.19 22:43sell0.02usdjpy91.7680.00091.5282010.05.19 23:0291.6480.000.000.002.62
1158771722010.05.19 22:42sell0.02gbpusd1.444530.000001.442132010.05.20 00:021.444400.000.00-0.100.26
1158770532010.05.19 22:42sell0.04gbpjpy132.5250.000132.2852010.05.20 00:03132.4920.000.00-0.301.44
1158763062010.05.19 22:40sell0.02gbpjpy132.4160.000132.1762010.05.20 00:06132.4050.000.00-0.150.24
1158762152010.05.19 22:40sell0.01eurusd1.241100.000001.238702010.05.20 00:061.240990.000.00-0.010.11
1158740502010.05.19 22:37sell0.01gbpusd1.443620.000001.441222010.05.20 00:081.443490.000.00-0.050.13
1158753942010.05.19 22:39sell0.01gbpjpy132.3210.000132.0812010.05.20 00:17132.3040.000.00-0.080.18
1159437202010.05.20 04:27sell0.01gbpusd1.440980.000001.438582010.05.20 04:581.439870.000.000.001.11
1159431652010.05.20 04:24sell0.01eurchf1.425050.000001.422652010.05.20 05:151.424850.000.000.000.17
1159445582010.05.20 04:29sell0.01gbpjpy132.2750.000132.0352010.05.20 05:21132.2500.000.000.000.28
1159510112010.05.20 05:17buy0.02usdchf1.152620.000001.155022010.05.20 05:571.152730.000.000.000.19
1159562482010.05.20 05:55buy0.02usdjpy91.6880.00091.9282010.05.20 06:2391.7310.000.000.000.94
1159556742010.05.20 05:53buy0.01gbpjpy132.1360.000132.3762010.05.20 06:24132.1940.000.000.000.64
1159561682010.05.20 05:55buy0.02gbpjpy132.0460.000132.2862010.05.20 06:24132.1940.000.000.003.22
1159555582010.05.20 05:53buy0.01gbpusd1.440280.000001.442682010.05.20 06:281.441170.000.000.000.89
1159557692010.05.20 05:53buy0.02gbpusd1.439310.000001.441712010.05.20 06:281.441170.000.000.003.72
1159436402010.05.20 04:27sell0.01eurusd1.234250.000001.231852010.05.20 07:021.234140.000.000.000.11
1159439862010.05.20 04:28buy0.01usdchf1.153920.000001.156322010.05.20 07:061.154080.000.000.000.14
1163364762010.05.20 19:28sell0.08eurusd1.249250.000001.246852010.05.20 19:281.246850.000.000.0019.20
1163366382010.05.20 19:28buy0.02usdchf1.146080.000001.148482010.05.20 19:281.148480.000.000.004.18
1163363892010.05.20 19:28sell0.02gbpusd1.440950.000001.438552010.05.20 19:291.438550.000.000.004.80
1163340722010.05.20 19:27buy0.01usdchf1.147810.000001.150212010.05.20 19:311.150210.000.000.002.09
1163443232010.05.20 19:32sell0.32eurchf1.442470.000001.440072010.05.20 19:331.440070.000.000.0066.59
1163443422010.05.20 19:32sell0.32eurusd1.250770.000001.248372010.05.20 19:331.248370.000.000.0076.80
1163442992010.05.20 19:32sell0.02gbpjpy130.0430.000129.8032010.05.20 19:33129.8030.000.000.005.33
1163444442010.05.20 19:32sell0.02gbpchf1.662250.000001.659852010.05.20 19:331.659850.000.000.004.16
1163422092010.05.20 19:31sell0.01gbpjpy129.8340.000129.5942010.05.20 19:33129.5940.000.000.002.67
1163448322010.05.20 19:32sell0.04gbpusd1.441560.000001.439162010.05.20 19:331.439160.000.000.009.60
1163437512010.05.20 19:31sell0.01usdjpy90.2090.00089.9692010.05.20 19:3389.9690.000.000.002.67
1163478682010.05.20 19:34sell0.32eurusd1.248670.000001.246272010.05.20 19:361.246270.000.000.0076.80
1163462992010.05.20 19:33sell0.32eurchf1.439850.000001.437452010.05.20 19:371.437450.000.000.0066.63
1163492332010.05.20 19:35sell0.08gbpchf1.661460.000001.659062010.05.20 19:371.659060.000.000.0016.67
1163484452010.05.20 19:34sell0.04gbpchf1.660500.000001.658102010.05.20 19:421.658100.000.000.008.34
1163423262010.05.20 19:31sell0.01gbpchf1.657360.000001.654962010.05.20 19:551.658220.000.000.00-0.74
1163465362010.05.20 19:33sell0.02gbpchf1.659550.000001.657152010.05.20 19:551.658250.000.000.002.26
1163516782010.05.20 19:38sell0.32eurchf1.439330.000001.436932010.05.20 19:561.436930.000.000.0066.77
1163334172010.05.20 19:27sell0.01gbpusd1.439160.000001.436762010.05.20 20:051.439400.000.000.00-0.24
1163425882010.05.20 19:31sell0.02gbpusd1.440620.000001.438222010.05.20 20:051.439370.000.000.002.50
1164115072010.05.20 21:46buy0.01gbpjpy129.2780.000129.5182010.05.20 21:49129.5180.000.000.002.67
1163383632010.05.20 19:29sell0.08eurusd1.246690.000001.244292010.05.20 23:141.246280.000.000.003.28
1163416902010.05.20 19:31sell0.16eurusd1.247710.000001.245312010.05.20 23:261.246020.000.000.0027.04
1165292382010.05.21 05:09sell0.01gbpchf1.665270.000001.662872010.05.21 05:141.662870.000.000.002.08
1165292042010.05.21 05:09sell0.32eurchf1.456130.000001.453732010.05.21 05:191.454130.000.000.0055.37
1165296832010.05.21 05:10sell0.04usdchf1.157650.000001.155252010.05.21 05:191.155250.000.000.008.31
1165291672010.05.21 05:09sell0.02usdchf1.156280.000001.153882010.05.21 05:191.155200.000.000.001.87
1165331562010.05.21 05:27buy0.01eurchf1.451360.000001.453762010.05.21 05:341.453760.000.000.002.07
1165331162010.05.21 05:27buy0.01usdchf1.153520.000001.155922010.05.21 05:341.155730.000.000.001.91
1165349922010.05.21 05:37buy0.02gbpchf1.658560.000001.660962010.05.21 05:441.660960.000.000.004.16
1165345492010.05.21 05:35buy0.01gbpjpy129.5440.000129.7842010.05.21 05:50129.7840.000.000.002.66
1164090592010.05.20 21:41buy0.01gbpusd1.440680.000001.443082010.05.21 06:081.440810.000.00-0.010.13
1165331252010.05.21 05:27buy0.01gbpchf1.659620.000001.662022010.05.21 06:111.662020.000.000.002.08
1165580922010.05.21 06:44buy0.01gbpjpy129.7450.000129.9852010.05.21 06:47129.9850.000.000.002.66
1165350442010.05.21 05:37buy0.01usdchf1.153670.000001.156072010.05.21 07:001.153800.000.000.000.11
1165577302010.05.21 06:43buy0.02usdjpy90.0580.00090.2982010.05.21 07:0890.1340.000.000.001.69
1165580122010.05.21 06:44buy0.04usdjpy89.9620.00090.2022010.05.21 07:0890.1430.000.000.008.03
  0.00 0.00 -0.82 1 213.40
Closed P/L: 1 212.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1163313122010.05.20 19:24sell0.01eurchf1.429190.000001.42679 1.444560.000.00-0.02-13.39
1163354812010.05.20 19:27sell0.02eurchf1.430860.000001.42846 1.444560.000.00-0.03-23.88
1163366112010.05.20 19:28sell0.04eurchf1.431760.000001.42936 1.444560.000.00-0.07-44.61
1163409732010.05.20 19:30sell0.08eurchf1.433300.000001.43090 1.444560.000.00-0.13-78.48
1163412312010.05.20 19:31sell0.16eurchf1.434580.000001.43218 1.444560.000.00-0.26-139.12
1129191172010.05.11 04:52buy0.01eurusd1.276520.000001.27892 1.258660.000.00-0.14-17.86
1163289572010.05.20 19:20sell0.01eurusd1.240900.000001.23850 1.258770.000.00-0.01-17.87
1163309652010.05.20 19:24sell0.02eurusd1.241800.000001.23940 1.258770.000.00-0.02-33.94
1163331132010.05.20 19:27sell0.04eurusd1.242860.000001.24046 1.258770.000.00-0.03-63.64
1152503892010.05.18 19:40sell0.01usdchf1.140950.000001.13855 1.147790.000.00-0.08-5.96
1153259742010.05.18 22:24buy0.01usdjpy92.2530.00092.493 89.7480.000.000.01-27.91
  0.00 0.00 -0.78 -466.66
 Floating P/L: -467.44
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 212.58 Floating P/L: -467.44 Margin: 98.80
Balance: 6 212.58 Equity: 5 745.14 Free Margin: 5 646.34
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 236.01 Gross Loss: 23.43 Total Net Profit: 1 212.58
Profit Factor: 52.75 Expected Payoff: 4.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.04 (0.15%) Relative Drawdown: 0.15% (8.04)
 
Total Trades: 296 Short Positions (won %): 132 (93.94%) Long Positions (won %): 164 (90.85%)
Profit Trades (% of total): 273 (92.23%) Loss trades (% of total): 23 (7.77%)
Largest profit trade: 82.48 loss trade: -3.98
Average profit trade: 4.53 loss trade: -1.02
Maximum consecutive wins ($): 50 (417.94) consecutive losses ($): 3 (-8.04)
Maximal consecutive profit (count): 417.94 (50) consecutive loss (count): -8.04 (3)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 1