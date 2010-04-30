|Account: 1700295
|Name: polifit3
|Currency: USD
|2010 May 14, 20:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|109860538
|2010.04.30 21:09
|balance
|Deposit
|5 000.00
|109958668
|2010.05.03 06:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.402
|0.000
|143.162
|2010.05.03 06:55
|143.201
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|110144615
|2010.05.03 20:13
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43260
|0.00000
|1.43500
|2010.05.03 20:50
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110162943
|2010.05.03 21:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08559
|0.00000
|1.08319
|2010.05.03 22:21
|1.08547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|110162924
|2010.05.03 21:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31979
|0.00000
|1.32219
|2010.05.04 01:03
|1.32004
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.25
|110201669
|2010.05.04 00:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52458
|0.00000
|1.52218
|2010.05.04 01:43
|1.52421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|110163593
|2010.05.03 21:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52499
|0.00000
|1.52739
|2010.05.04 02:37
|1.52517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|110215814
|2010.05.04 02:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08467
|0.00000
|1.08707
|2010.05.04 03:05
|1.08493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|110215794
|2010.05.04 02:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32065
|0.00000
|1.31825
|2010.05.04 03:10
|1.32048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|110216003
|2010.05.04 02:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52583
|0.00000
|1.52343
|2010.05.04 03:10
|1.52568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|110217533
|2010.05.04 02:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.776
|0.000
|144.536
|2010.05.04 03:31
|144.741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|110217529
|2010.05.04 02:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.883
|0.000
|94.643
|2010.05.04 03:52
|94.871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|110234213
|2010.05.04 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31981
|0.00000
|1.32221
|2010.05.04 05:18
|1.32006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|110234083
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65546
|0.00000
|1.65306
|2010.05.04 05:18
|1.65528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|110234180
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08532
|0.00000
|1.08292
|2010.05.04 05:19
|1.08521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|110243937
|2010.05.04 05:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52608
|0.00000
|1.52368
|2010.05.04 06:17
|1.52592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|110249227
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.847
|0.000
|144.607
|2010.05.04 06:32
|144.770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|110249671
|2010.05.04 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52530
|0.00000
|1.52770
|2010.05.04 06:36
|1.52587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|110249248
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.933
|0.000
|94.693
|2010.05.04 06:38
|94.870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|110249917
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65477
|0.00000
|1.65717
|2010.05.04 06:40
|1.65582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|110540467
|2010.05.04 19:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30177
|0.00000
|1.30417
|2010.05.04 19:49
|1.30219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|110540450
|2010.05.04 19:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10041
|0.00000
|1.09801
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|110547204
|2010.05.04 19:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51694
|0.00000
|1.51934
|2010.05.04 20:12
|1.51842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|110591184
|2010.05.04 21:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.032
|0.000
|143.272
|2010.05.04 21:54
|143.210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|110595669
|2010.05.04 21:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.469
|0.000
|94.229
|2010.05.04 22:23
|94.458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110650267
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.775
|0.000
|94.535
|2010.05.05 02:17
|94.758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|110650278
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.393
|0.000
|143.153
|2010.05.05 02:22
|143.379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|110693476
|2010.05.05 04:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.564
|0.000
|143.324
|2010.05.05 04:57
|143.471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|111035777
|2010.05.05 19:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11417
|0.00000
|1.11177
|2010.05.05 20:07
|1.11392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|111069570
|2010.05.05 21:56
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43281
|0.00000
|1.43041
|2010.05.05 22:32
|1.43266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|111067454
|2010.05.05 21:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28277
|0.00000
|1.28037
|2010.05.05 22:54
|1.28194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|111072409
|2010.05.05 22:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51048
|0.00000
|1.50808
|2010.05.05 22:59
|1.51022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|111071563
|2010.05.05 22:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.638
|0.000
|141.398
|2010.05.06 02:09
|141.627
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.12
|111070232
|2010.05.05 21:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.757
|0.000
|93.517
|2010.05.06 02:12
|93.742
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|111136550
|2010.05.06 04:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28548
|0.00000
|1.28308
|2010.05.06 05:11
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111148901
|2010.05.06 06:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68961
|0.00000
|1.68721
|2010.05.06 07:11
|1.68976
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|111151648
|2010.05.06 06:54
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.69057
|0.00000
|1.68817
|2010.05.06 07:11
|1.68976
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|111151767
|2010.05.06 06:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11870
|0.00000
|1.11630
|2010.05.06 07:15
|1.11857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|111151620
|2010.05.06 06:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28230
|0.00000
|1.28470
|2010.05.06 07:40
|1.28241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|111606767
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.597
|0.000
|133.837
|2010.05.06 20:13
|133.837
|0.00
|0.00
|0.00
|21.31
|111606682
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|89.895
|0.000
|90.135
|2010.05.06 20:13
|90.135
|0.00
|0.00
|0.00
|21.30
|111608522
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.821
|0.000
|134.061
|2010.05.06 20:15
|134.061
|0.00
|0.00
|0.00
|21.27
|111608503
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.093
|0.000
|90.333
|2010.05.06 20:15
|90.333
|0.00
|0.00
|0.00
|21.25
|111609639
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26228
|0.00000
|1.26468
|2010.05.06 20:15
|1.26468
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|111597123
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26435
|0.00000
|1.26675
|2010.05.06 20:38
|1.26371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|111605802
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26319
|0.00000
|1.26559
|2010.05.06 20:38
|1.26376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|111605096
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.04
|eurchf
|1.40462
|0.00000
|1.40702
|2010.05.06 21:36
|1.40475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111598918
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40587
|0.00000
|1.40827
|2010.05.06 21:49
|1.40602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|111713328
|2010.05.06 21:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65350
|0.00000
|1.65110
|2010.05.06 21:57
|1.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|111712902
|2010.05.06 21:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65253
|0.00000
|1.65013
|2010.05.06 21:59
|1.65013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111715576
|2010.05.06 21:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48728
|0.00000
|1.48488
|2010.05.06 22:00
|1.48488
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111709443
|2010.05.06 21:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.40504
|0.00000
|1.40264
|2010.05.06 22:04
|1.40264
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|111708508
|2010.05.06 21:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26268
|0.00000
|1.26028
|2010.05.06 22:29
|1.26095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|111605064
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.565
|0.000
|134.805
|2010.05.06 23:01
|134.607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|111605049
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.04
|usdjpy
|90.663
|0.000
|90.903
|2010.05.06 23:02
|90.678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|111582149
|2010.05.06 19:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40767
|0.00000
|1.41007
|2010.05.07 01:31
|1.40778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|111599804
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.126
|0.000
|135.366
|2010.05.07 01:32
|135.139
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|111598803
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.277
|0.000
|135.517
|2010.05.07 01:37
|135.314
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|111597741
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.181
|0.000
|91.421
|2010.05.07 01:40
|91.182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|111599165
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.970
|0.000
|91.210
|2010.05.07 01:40
|91.178
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|111828404
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25908
|0.00000
|1.26148
|2010.05.07 02:49
|1.26148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111828330
|2010.05.07 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11687
|0.00000
|1.11447
|2010.05.07 02:49
|1.11487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|111828786
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48804
|0.00000
|1.49044
|2010.05.07 05:55
|1.48828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|111931125
|2010.05.07 05:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48778
|0.00000
|1.48538
|2010.05.07 06:25
|1.48737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|111922645
|2010.05.07 05:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65194
|0.00000
|1.64954
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|111925798
|2010.05.07 05:45
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.65417
|0.00000
|1.65177
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|111926060
|2010.05.07 05:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.65507
|0.00000
|1.65267
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|12.92
|111924663
|2010.05.07 05:41
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65301
|0.00000
|1.65061
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|111950786
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.404
|0.000
|136.644
|2010.05.07 06:45
|136.644
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|111952079
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.523
|0.000
|136.763
|2010.05.07 06:47
|136.763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|111950835
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.045
|0.000
|92.285
|2010.05.07 06:47
|92.285
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|111950240
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.04
|gbpjpy
|136.655
|0.000
|136.895
|2010.05.07 06:47
|136.895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.39
|111948507
|2010.05.07 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11492
|0.00000
|1.11252
|2010.05.07 06:57
|1.11408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|111955183
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.043
|0.000
|92.283
|2010.05.07 07:54
|92.055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|111950233
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.145
|0.000
|92.385
|2010.05.07 07:55
|92.157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|111947867
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.343
|0.000
|92.583
|2010.05.07 07:57
|92.357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|111955133
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.182
|0.000
|136.422
|2010.05.07 13:49
|136.362
|0.00
|0.00
|0.00
|31.02
|111953944
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.403
|0.000
|136.643
|2010.05.07 14:27
|136.423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|111953692
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.04
|gbpjpy
|136.497
|0.000
|136.737
|2010.05.07 14:28
|136.515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|111955334
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.47840
|0.00000
|1.48080
|2010.05.07 18:11
|1.47859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|111954334
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.47935
|0.00000
|1.48175
|2010.05.07 18:16
|1.48175
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|111950436
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48270
|0.00000
|1.48510
|2010.05.07 18:17
|1.48166
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|111953708
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48058
|0.00000
|1.48298
|2010.05.07 18:17
|1.48173
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|111950769
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48169
|0.00000
|1.48409
|2010.05.07 18:17
|1.48173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|111948209
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.124
|0.000
|137.364
|2010.05.10 00:00
|137.364
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|111947966
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.220
|0.000
|137.460
|2010.05.10 00:00
|137.460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|112520875
|2010.05.10 06:54
|buy
|0.01
|eurchf
|1.42388
|0.00000
|1.42628
|2010.05.10 07:16
|1.42475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|111955561
|2010.05.07 06:53
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64731
|0.00000
|1.64971
|2010.05.10 13:06
|1.64760
|0.00
|0.00
|0.03
|1.05
|111955163
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64822
|0.00000
|1.65062
|2010.05.10 13:25
|1.64839
|0.00
|0.00
|0.02
|0.31
|111954396
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64929
|0.00000
|1.65169
|2010.05.10 13:28
|1.64945
|0.00
|0.00
|0.01
|0.15
|112799769
|2010.05.10 19:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11105
|0.00000
|1.10865
|2010.05.10 19:18
|1.10907
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|112799737
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27647
|0.00000
|1.27887
|2010.05.10 19:18
|1.27887
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|112800471
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.090
|0.000
|93.330
|2010.05.10 19:30
|93.220
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|112803775
|2010.05.10 19:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48865
|0.00000
|1.48625
|2010.05.10 19:35
|1.48625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|112799848
|2010.05.10 19:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41835
|0.00000
|1.42075
|2010.05.10 19:37
|1.41976
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|112833978
|2010.05.10 21:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48487
|0.00000
|1.48727
|2010.05.10 21:54
|1.48658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|112840192
|2010.05.10 22:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27970
|0.00000
|1.27730
|2010.05.10 22:25
|1.27815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|112838519
|2010.05.10 21:59
|sell
|0.02
|eurchf
|1.42054
|0.00000
|1.41814
|2010.05.10 22:25
|1.41990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|112865100
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.32
|gbpjpy
|137.945
|0.000
|138.185
|2010.05.11 01:17
|138.185
|0.00
|0.00
|0.00
|82.48
|112863858
|2010.05.11 01:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|93.071
|0.000
|93.311
|2010.05.11 01:40
|93.086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|112864886
|2010.05.11 01:10
|buy
|0.16
|gbpjpy
|138.049
|0.000
|138.289
|2010.05.11 01:47
|138.078
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|112864692
|2010.05.11 01:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48362
|0.00000
|1.48602
|2010.05.11 01:50
|1.48360
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|112865035
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48270
|0.00000
|1.48510
|2010.05.11 01:50
|1.48359
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|112863338
|2010.05.11 01:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27725
|0.00000
|1.27965
|2010.05.11 01:50
|1.27435
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|112864986
|2010.05.11 01:11
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27465
|0.00000
|1.27705
|2010.05.11 01:50
|1.27436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|112864400
|2010.05.11 01:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27634
|0.00000
|1.27874
|2010.05.11 01:50
|1.27435
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|112872091
|2010.05.11 01:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.27291
|0.00000
|1.27531
|2010.05.11 01:50
|1.27436
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|112864464
|2010.05.11 01:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11070
|0.00000
|1.10830
|2010.05.11 01:50
|1.11118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|112865146
|2010.05.11 01:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.11166
|0.00000
|1.10926
|2010.05.11 01:50
|1.11123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|112864757
|2010.05.11 01:10
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41688
|0.00000
|1.41928
|2010.05.11 02:16
|1.41701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|112863766
|2010.05.11 01:07
|buy
|0.08
|gbpjpy
|138.199
|0.000
|138.439
|2010.05.11 03:01
|138.216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|112862705
|2010.05.11 01:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.178
|0.000
|93.418
|2010.05.11 03:01
|93.194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|112863227
|2010.05.11 01:04
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.319
|0.000
|138.559
|2010.05.11 03:19
|138.332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|112862687
|2010.05.11 01:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.429
|0.000
|138.669
|2010.05.11 03:21
|138.444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|112861856
|2010.05.11 00:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.519
|0.000
|138.759
|2010.05.11 03:27
|138.538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|112893472
|2010.05.11 02:49
|sell
|0.02
|eurchf
|1.41819
|0.00000
|1.41579
|2010.05.11 03:32
|1.41732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|112918793
|2010.05.11 04:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41696
|0.00000
|1.41936
|2010.05.11 05:27
|1.41751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|112917717
|2010.05.11 04:48
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64558
|0.00000
|1.64798
|2010.05.11 05:45
|1.64573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|112932460
|2010.05.11 05:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.950
|0.000
|92.710
|2010.05.11 06:03
|92.876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|112946184
|2010.05.11 06:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.436
|0.000
|137.196
|2010.05.11 06:47
|137.196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|112915950
|2010.05.11 04:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64649
|0.00000
|1.64889
|2010.05.11 07:01
|1.64661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|112915444
|2010.05.11 04:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48416
|0.00000
|1.48656
|2010.05.11 07:03
|1.48431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|112947515
|2010.05.11 06:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11002
|0.00000
|1.11242
|2010.05.11 07:34
|1.11015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|112947511
|2010.05.11 06:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27359
|0.00000
|1.27119
|2010.05.11 07:34
|1.27243
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|112947353
|2010.05.11 06:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48151
|0.00000
|1.47911
|2010.05.11 07:42
|1.48140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|112945707
|2010.05.11 06:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11093
|0.00000
|1.11333
|2010.05.11 07:43
|1.11104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|112946156
|2010.05.11 06:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48060
|0.00000
|1.47820
|2010.05.11 07:48
|1.48046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|111708856
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40406
|0.00000
|1.40166
|2010.05.11 17:30
|1.40389
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.16
|113237926
|2010.05.11 19:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.946
|0.000
|93.186
|2010.05.11 19:47
|93.064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|112861723
|2010.05.11 00:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.272
|0.000
|93.512
|2010.05.11 19:47
|93.080
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|113244293
|2010.05.11 20:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65829
|0.00000
|1.66069
|2010.05.11 20:12
|1.66069
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|113267347
|2010.05.11 21:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|138.893
|0.000
|138.653
|2010.05.11 21:53
|138.653
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|113264688
|2010.05.11 21:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10921
|0.00000
|1.11161
|2010.05.11 21:53
|1.10989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|113265572
|2010.05.11 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.806
|0.000
|92.566
|2010.05.11 22:32
|92.662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|113265913
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.797
|0.000
|138.557
|2010.05.11 22:34
|138.557
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|113267156
|2010.05.11 21:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49633
|0.00000
|1.49393
|2010.05.11 22:41
|1.49449
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|113265775
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49540
|0.00000
|1.49300
|2010.05.11 22:41
|1.49452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|113265606
|2010.05.11 21:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.707
|0.000
|138.467
|2010.05.11 22:41
|138.485
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|113276435
|2010.05.11 22:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11143
|0.00000
|1.10903
|2010.05.11 22:46
|1.11083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|113270107
|2010.05.11 21:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.66056
|0.00000
|1.65816
|2010.05.11 23:37
|1.66041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|113308531
|2010.05.12 01:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26396
|0.00000
|1.26156
|2010.05.12 01:50
|1.26310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|113323532
|2010.05.12 02:32
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.65736
|0.00000
|1.65976
|2010.05.12 02:38
|1.65976
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|113323669
|2010.05.12 02:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11212
|0.00000
|1.10972
|2010.05.12 03:01
|1.11185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|113322572
|2010.05.12 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49247
|0.00000
|1.49487
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|113323059
|2010.05.12 02:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49147
|0.00000
|1.49387
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|113323477
|2010.05.12 02:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.49057
|0.00000
|1.49297
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|113326653
|2010.05.12 02:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.48967
|0.00000
|1.49207
|2010.05.12 03:14
|1.49111
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|113355995
|2010.05.12 05:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.302
|0.000
|138.062
|2010.05.12 05:30
|138.203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|113356116
|2010.05.12 05:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49166
|0.00000
|1.48926
|2010.05.12 05:30
|1.49049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|113308560
|2010.05.12 01:13
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40464
|0.00000
|1.40224
|2010.05.12 06:22
|1.40443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|113363017
|2010.05.12 05:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48942
|0.00000
|1.49182
|2010.05.12 07:14
|1.48953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|113323084
|2010.05.12 02:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65827
|0.00000
|1.66067
|2010.05.12 09:04
|1.65843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|113236981
|2010.05.11 19:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.277
|0.000
|139.517
|2010.05.12 09:37
|139.295
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|113626533
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48368
|0.00000
|1.48608
|2010.05.12 20:08
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|113627633
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48267
|0.00000
|1.48507
|2010.05.12 20:08
|1.48447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|113627872
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26257
|0.00000
|1.26497
|2010.05.12 20:24
|1.26312
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|113627775
|2010.05.12 19:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.160
|0.000
|138.400
|2010.05.12 20:24
|138.400
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|113626638
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.257
|0.000
|138.497
|2010.05.12 20:24
|138.397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|113630643
|2010.05.12 19:58
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40182
|0.00000
|1.40422
|2010.05.12 20:44
|1.40216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|113630176
|2010.05.12 19:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.139
|0.000
|93.379
|2010.05.12 21:02
|93.219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|113654102
|2010.05.12 22:40
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40192
|0.00000
|1.40432
|2010.05.12 23:18
|1.40216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|113626590
|2010.05.12 19:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40299
|0.00000
|1.40539
|2010.05.13 01:54
|1.40312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|113705050
|2010.05.13 04:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10880
|0.00000
|1.11120
|2010.05.13 04:48
|1.10954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|113720449
|2010.05.13 06:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26609
|0.00000
|1.26369
|2010.05.13 06:57
|1.26589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|113720876
|2010.05.13 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40437
|0.00000
|1.40197
|2010.05.13 09:40
|1.40420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|113951029
|2010.05.13 19:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40175
|0.00000
|1.39935
|2010.05.13 19:38
|1.40163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|113952766
|2010.05.13 19:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.942
|0.000
|92.702
|2010.05.13 19:39
|92.832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|113951502
|2010.05.13 19:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.434
|0.000
|136.194
|2010.05.13 19:52
|136.414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|113956915
|2010.05.13 19:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11206
|0.00000
|1.11446
|2010.05.13 19:58
|1.11319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|113981486
|2010.05.13 21:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.699
|0.000
|92.939
|2010.05.13 21:44
|92.787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|113988897
|2010.05.13 22:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.662
|0.000
|92.902
|2010.05.13 22:20
|92.696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|113993546
|2010.05.13 22:28
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40090
|0.00000
|1.39850
|2010.05.13 22:32
|1.40078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|113956599
|2010.05.13 19:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40104
|0.00000
|1.40344
|2010.05.13 23:42
|1.40115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|114030875
|2010.05.14 02:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63307
|0.00000
|1.63067
|2010.05.14 02:46
|1.63199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|114056606
|2010.05.14 06:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.937
|0.000
|135.697
|2010.05.14 06:52
|135.859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|114056255
|2010.05.14 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.849
|0.000
|92.609
|2010.05.14 07:45
|92.838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|0.00
|0.00
|-0.08
|476.61
|Closed P/L:
|476.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|112919117
|2010.05.11 04:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27652
|0.00000
|1.27892
|1.23914
|0.00
|0.00
|-0.06
|-37.38
|0.00
|0.00
|-0.06
|-37.38
|Floating P/L:
|-37.44
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|476.53
|Floating P/L:
|-37.44
|Margin:
|2.55
|Balance:
|5 476.53
|Equity:
|5 439.09
|Free Margin:
|5 436.54
|Details:
|Gross Profit:
|492.64
|Gross Loss:
|16.11
|Total Net Profit:
|476.53
|Profit Factor:
|30.58
|Expected Payoff:
|2.72
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.04 (0.15%)
|Relative Drawdown:
|0.15% (8.04)
|Total Trades:
|175
|Short Positions (won %):
|74 (94.59%)
|Long Positions (won %):
|101 (91.09%)
|Profit Trades (% of total):
|162 (92.57%)
|Loss trades (% of total):
|13 (7.43%)
|Largest
|profit trade:
|82.48
|loss trade:
|-3.98
|Average
|profit trade:
|3.04
|loss trade:
|-1.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|34 (15.87)
|consecutive losses ($):
|3 (-8.04)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|119.87 (13)
|consecutive loss (count):
|-8.04 (3)
|Average
|consecutive wins:
|14
|consecutive losses:
|1