Alpari (UK) Ltd.

Account: 1700295 Name: polifit3 Currency: USD 2010 May 14, 20:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1098605382010.04.30 21:09balanceDeposit5 000.00
1099586682010.05.03 06:47sell0.01gbpjpy143.4020.000143.1622010.05.03 06:55143.2010.000.000.002.14
1101446152010.05.03 20:13buy0.01eurchf1.432600.000001.435002010.05.03 20:501.432730.000.000.000.12
1101629432010.05.03 21:32sell0.01usdchf1.085590.000001.083192010.05.03 22:211.085470.000.000.000.11
1101629242010.05.03 21:32buy0.01eurusd1.319790.000001.322192010.05.04 01:031.320040.000.00-0.010.25
1102016692010.05.04 00:56sell0.01gbpusd1.524580.000001.522182010.05.04 01:431.524210.000.000.000.37
1101635932010.05.03 21:33buy0.01gbpusd1.524990.000001.527392010.05.04 02:371.525170.000.000.000.18
1102158142010.05.04 02:39buy0.01usdchf1.084670.000001.087072010.05.04 03:051.084930.000.000.000.24
1102157942010.05.04 02:39sell0.01eurusd1.320650.000001.318252010.05.04 03:101.320480.000.000.000.17
1102160032010.05.04 02:40sell0.01gbpusd1.525830.000001.523432010.05.04 03:101.525680.000.000.000.15
1102175332010.05.04 02:49sell0.01gbpjpy144.7760.000144.5362010.05.04 03:31144.7410.000.000.000.37
1102175292010.05.04 02:49sell0.01usdjpy94.8830.00094.6432010.05.04 03:5294.8710.000.000.000.13
1102342132010.05.04 04:42buy0.01eurusd1.319810.000001.322212010.05.04 05:181.320060.000.000.000.25
1102340832010.05.04 04:42sell0.01gbpchf1.655460.000001.653062010.05.04 05:181.655280.000.000.000.17
1102341802010.05.04 04:42sell0.01usdchf1.085320.000001.082922010.05.04 05:191.085210.000.000.000.10
1102439372010.05.04 05:56sell0.01gbpusd1.526080.000001.523682010.05.04 06:171.525920.000.000.000.16
1102492272010.05.04 06:30sell0.01gbpjpy144.8470.000144.6072010.05.04 06:32144.7700.000.000.000.82
1102496712010.05.04 06:30buy0.01gbpusd1.525300.000001.527702010.05.04 06:361.525870.000.000.000.57
1102492482010.05.04 06:30sell0.01usdjpy94.9330.00094.6932010.05.04 06:3894.8700.000.000.000.66
1102499172010.05.04 06:31buy0.01gbpchf1.654770.000001.657172010.05.04 06:401.655820.000.000.000.97
1105404672010.05.04 19:18buy0.01eurusd1.301770.000001.304172010.05.04 19:491.302190.000.000.000.42
1105404502010.05.04 19:18sell0.01usdchf1.100410.000001.098012010.05.04 19:491.100130.000.000.000.25
1105472042010.05.04 19:38buy0.01gbpusd1.516940.000001.519342010.05.04 20:121.518420.000.000.001.48
1105911842010.05.04 21:41buy0.01gbpjpy143.0320.000143.2722010.05.04 21:54143.2100.000.000.001.88
1105956692010.05.04 21:54sell0.01usdjpy94.4690.00094.2292010.05.04 22:2394.4580.000.000.000.12
1106502672010.05.05 01:41sell0.01usdjpy94.7750.00094.5352010.05.05 02:1794.7580.000.000.000.18
1106502782010.05.05 01:41sell0.01gbpjpy143.3930.000143.1532010.05.05 02:22143.3790.000.000.000.15
1106934762010.05.05 04:15sell0.01gbpjpy143.5640.000143.3242010.05.05 04:57143.4710.000.000.000.98
1110357772010.05.05 19:32sell0.01usdchf1.114170.000001.111772010.05.05 20:071.113920.000.000.000.22
1110695702010.05.05 21:56sell0.01eurchf1.432810.000001.430412010.05.05 22:321.432660.000.000.000.13
1110674542010.05.05 21:45sell0.01eurusd1.282770.000001.280372010.05.05 22:541.281940.000.000.000.83
1110724092010.05.05 22:08sell0.01gbpusd1.510480.000001.508082010.05.05 22:591.510220.000.000.000.26
1110715632010.05.05 22:04sell0.01gbpjpy141.6380.000141.3982010.05.06 02:09141.6270.000.00-0.080.12
1110702322010.05.05 21:59sell0.01usdjpy93.7570.00093.5172010.05.06 02:1293.7420.000.00-0.030.16
1111365502010.05.06 04:53sell0.01eurusd1.285480.000001.283082010.05.06 05:111.284600.000.000.000.88
1111489012010.05.06 06:36sell0.01gbpchf1.689610.000001.687212010.05.06 07:111.689760.000.000.00-0.14
1111516482010.05.06 06:54sell0.02gbpchf1.690570.000001.688172010.05.06 07:111.689760.000.000.001.44
1111517672010.05.06 06:54sell0.01usdchf1.118700.000001.116302010.05.06 07:151.118570.000.000.000.12
1111516202010.05.06 06:54buy0.01eurusd1.282300.000001.284702010.05.06 07:401.282410.000.000.000.11
1116067672010.05.06 20:13buy0.08gbpjpy133.5970.000133.8372010.05.06 20:13133.8370.000.000.0021.31
1116066822010.05.06 20:13buy0.08usdjpy89.8950.00090.1352010.05.06 20:1390.1350.000.000.0021.30
1116085222010.05.06 20:14buy0.08gbpjpy133.8210.000134.0612010.05.06 20:15134.0610.000.000.0021.27
1116085032010.05.06 20:14buy0.08usdjpy90.0930.00090.3332010.05.06 20:1590.3330.000.000.0021.25
1116096392010.05.06 20:14buy0.04eurusd1.262280.000001.264682010.05.06 20:151.264680.000.000.009.60
1115971232010.05.06 20:08buy0.01eurusd1.264350.000001.266752010.05.06 20:381.263710.000.000.00-0.64
1116058022010.05.06 20:12buy0.02eurusd1.263190.000001.265592010.05.06 20:381.263760.000.000.001.14
1116050962010.05.06 20:12buy0.04eurchf1.404620.000001.407022010.05.06 21:361.404750.000.000.000.46
1115989182010.05.06 20:08buy0.02eurchf1.405870.000001.408272010.05.06 21:491.406020.000.000.000.27
1117133282010.05.06 21:45sell0.02gbpchf1.653500.000001.651102010.05.06 21:571.651100.000.000.004.32
1117129022010.05.06 21:44sell0.01gbpchf1.652530.000001.650132010.05.06 21:591.650130.000.000.002.16
1117155762010.05.06 21:49sell0.01gbpusd1.487280.000001.484882010.05.06 22:001.484880.000.000.002.40
1117094432010.05.06 21:37sell0.02eurchf1.405040.000001.402642010.05.06 22:041.402640.000.000.004.31
1117085082010.05.06 21:35sell0.01eurusd1.262680.000001.260282010.05.06 22:291.260950.000.000.001.73
1116050642010.05.06 20:12buy0.04gbpjpy134.5650.000134.8052010.05.06 23:01134.6070.000.000.001.85
1116050492010.05.06 20:12buy0.04usdjpy90.6630.00090.9032010.05.06 23:0290.6780.000.000.000.66
1115821492010.05.06 19:40buy0.01eurchf1.407670.000001.410072010.05.07 01:311.407780.000.000.000.10
1115998042010.05.06 20:09buy0.02gbpjpy135.1260.000135.3662010.05.07 01:32135.1390.000.000.020.28
1115988032010.05.06 20:08buy0.01gbpjpy135.2770.000135.5172010.05.07 01:37135.3140.000.000.010.40
1115977412010.05.06 20:08buy0.01usdjpy91.1810.00091.4212010.05.07 01:4091.1820.000.000.000.01
1115991652010.05.06 20:09buy0.02usdjpy90.9700.00091.2102010.05.07 01:4091.1780.000.000.004.56
1118284042010.05.07 02:30buy0.01eurusd1.259080.000001.261482010.05.07 02:491.261480.000.000.002.40
1118283302010.05.07 02:30sell0.01usdchf1.116870.000001.114472010.05.07 02:491.114870.000.000.001.79
1118287862010.05.07 02:30buy0.01gbpusd1.488040.000001.490442010.05.07 05:551.488280.000.000.000.24
1119311252010.05.07 05:55sell0.01gbpusd1.487780.000001.485382010.05.07 06:251.487370.000.000.000.41
1119226452010.05.07 05:36sell0.01gbpchf1.651940.000001.649542010.05.07 06:431.653270.000.000.00-1.19
1119257982010.05.07 05:45sell0.04gbpchf1.654170.000001.651772010.05.07 06:431.653270.000.000.003.23
1119260602010.05.07 05:45sell0.08gbpchf1.655070.000001.652672010.05.07 06:431.653270.000.000.0012.92
1119246632010.05.07 05:41sell0.02gbpchf1.653010.000001.650612010.05.07 06:431.653270.000.000.00-0.47
1119507862010.05.07 06:44buy0.08gbpjpy136.4040.000136.6442010.05.07 06:45136.6440.000.000.0020.83
1119520792010.05.07 06:45buy0.08gbpjpy136.5230.000136.7632010.05.07 06:47136.7630.000.000.0020.81
1119508352010.05.07 06:44buy0.04usdjpy92.0450.00092.2852010.05.07 06:4792.2850.000.000.0010.40
1119502402010.05.07 06:43buy0.04gbpjpy136.6550.000136.8952010.05.07 06:47136.8950.000.000.0010.39
1119485072010.05.07 06:40sell0.01usdchf1.114920.000001.112522010.05.07 06:571.114080.000.000.000.75
1119551832010.05.07 06:52buy0.04usdjpy92.0430.00092.2832010.05.07 07:5492.0550.000.000.000.52
1119502332010.05.07 06:43buy0.02usdjpy92.1450.00092.3852010.05.07 07:5592.1570.000.000.000.26
1119478672010.05.07 06:39buy0.01usdjpy92.3430.00092.5832010.05.07 07:5792.3570.000.000.000.15
1119551332010.05.07 06:52buy0.16gbpjpy136.1820.000136.4222010.05.07 13:49136.3620.000.000.0031.02
1119539442010.05.07 06:50buy0.08gbpjpy136.4030.000136.6432010.05.07 14:27136.4230.000.000.001.73
1119536922010.05.07 06:49buy0.04gbpjpy136.4970.000136.7372010.05.07 14:28136.5150.000.000.000.77
1119553342010.05.07 06:52buy0.16gbpusd1.478400.000001.480802010.05.07 18:111.478590.000.000.003.04
1119543342010.05.07 06:50buy0.08gbpusd1.479350.000001.481752010.05.07 18:161.481750.000.000.0019.20
1119504362010.05.07 06:43buy0.01gbpusd1.482700.000001.485102010.05.07 18:171.481660.000.000.00-1.04
1119537082010.05.07 06:49buy0.04gbpusd1.480580.000001.482982010.05.07 18:171.481730.000.000.004.60
1119507692010.05.07 06:44buy0.02gbpusd1.481690.000001.484092010.05.07 18:171.481730.000.000.000.08
1119482092010.05.07 06:40buy0.02gbpjpy137.1240.000137.3642010.05.10 00:00137.3640.000.000.005.17
1119479662010.05.07 06:39buy0.01gbpjpy137.2200.000137.4602010.05.10 00:00137.4600.000.000.002.59
1125208752010.05.10 06:54buy0.01eurchf1.423880.000001.426282010.05.10 07:161.424750.000.000.000.79
1119555612010.05.07 06:53buy0.04gbpchf1.647310.000001.649712010.05.10 13:061.647600.000.000.031.05
1119551632010.05.07 06:52buy0.02gbpchf1.648220.000001.650622010.05.10 13:251.648390.000.000.020.31
1119543962010.05.07 06:50buy0.01gbpchf1.649290.000001.651692010.05.10 13:281.649450.000.000.010.15
1127997692010.05.10 19:15sell0.01usdchf1.111050.000001.108652010.05.10 19:181.109070.000.000.001.79
1127997372010.05.10 19:15buy0.01eurusd1.276470.000001.278872010.05.10 19:181.278870.000.000.002.40
1128004712010.05.10 19:15buy0.01usdjpy93.0900.00093.3302010.05.10 19:3093.2200.000.000.001.39
1128037752010.05.10 19:25sell0.01gbpusd1.488650.000001.486252010.05.10 19:351.486250.000.000.002.40
1127998482010.05.10 19:15buy0.01eurchf1.418350.000001.420752010.05.10 19:371.419760.000.000.001.27
1128339782010.05.10 21:35buy0.01gbpusd1.484870.000001.487272010.05.10 21:541.486580.000.000.001.71
1128401922010.05.10 22:03sell0.01eurusd1.279700.000001.277302010.05.10 22:251.278150.000.000.001.55
1128385192010.05.10 21:59sell0.02eurchf1.420540.000001.418142010.05.10 22:251.419900.000.000.001.16
1128651002010.05.11 01:11buy0.32gbpjpy137.9450.000138.1852010.05.11 01:17138.1850.000.000.0082.48
1128638582010.05.11 01:07buy0.04usdjpy93.0710.00093.3112010.05.11 01:4093.0860.000.000.000.64
1128648862010.05.11 01:10buy0.16gbpjpy138.0490.000138.2892010.05.11 01:47138.0780.000.000.004.98
1128646922010.05.11 01:10buy0.01gbpusd1.483620.000001.486022010.05.11 01:501.483600.000.000.00-0.02
1128650352010.05.11 01:11buy0.02gbpusd1.482700.000001.485102010.05.11 01:501.483590.000.000.001.78
1128633382010.05.11 01:04buy0.01eurusd1.277250.000001.279652010.05.11 01:501.274350.000.000.00-2.90
1128649862010.05.11 01:11buy0.04eurusd1.274650.000001.277052010.05.11 01:501.274360.000.000.00-1.16
1128644002010.05.11 01:10buy0.02eurusd1.276340.000001.278742010.05.11 01:501.274350.000.000.00-3.98
1128720912010.05.11 01:30buy0.08eurusd1.272910.000001.275312010.05.11 01:501.274360.000.000.0011.60
1128644642010.05.11 01:10sell0.01usdchf1.110700.000001.108302010.05.11 01:501.111180.000.000.00-0.43
1128651462010.05.11 01:11sell0.02usdchf1.111660.000001.109262010.05.11 01:501.111230.000.000.000.77
1128647572010.05.11 01:10buy0.01eurchf1.416880.000001.419282010.05.11 02:161.417010.000.000.000.12
1128637662010.05.11 01:07buy0.08gbpjpy138.1990.000138.4392010.05.11 03:01138.2160.000.000.001.46
1128627052010.05.11 01:01buy0.02usdjpy93.1780.00093.4182010.05.11 03:0193.1940.000.000.000.34
1128632272010.05.11 01:04buy0.04gbpjpy138.3190.000138.5592010.05.11 03:19138.3320.000.000.000.56
1128626872010.05.11 01:01buy0.02gbpjpy138.4290.000138.6692010.05.11 03:21138.4440.000.000.000.32
1128618562010.05.11 00:54buy0.01gbpjpy138.5190.000138.7592010.05.11 03:27138.5380.000.000.000.20
1128934722010.05.11 02:49sell0.02eurchf1.418190.000001.415792010.05.11 03:321.417320.000.000.001.57
1129187932010.05.11 04:52buy0.01eurchf1.416960.000001.419362010.05.11 05:271.417510.000.000.000.50
1129177172010.05.11 04:48buy0.02gbpchf1.645580.000001.647982010.05.11 05:451.645730.000.000.000.27
1129324602010.05.11 05:54sell0.01usdjpy92.9500.00092.7102010.05.11 06:0392.8760.000.000.000.80
1129461842010.05.11 06:40sell0.01gbpjpy137.4360.000137.1962010.05.11 06:47137.1960.000.000.002.59
1129159502010.05.11 04:37buy0.01gbpchf1.646490.000001.648892010.05.11 07:011.646610.000.000.000.10
1129154442010.05.11 04:34buy0.01gbpusd1.484160.000001.486562010.05.11 07:031.484310.000.000.000.15
1129475152010.05.11 06:45buy0.02usdchf1.110020.000001.112422010.05.11 07:341.110150.000.000.000.23
1129475112010.05.11 06:45sell0.01eurusd1.273590.000001.271192010.05.11 07:341.272430.000.000.001.16
1129473532010.05.11 06:44sell0.02gbpusd1.481510.000001.479112010.05.11 07:421.481400.000.000.000.22
1129457072010.05.11 06:39buy0.01usdchf1.110930.000001.113332010.05.11 07:431.111040.000.000.000.10
1129461562010.05.11 06:40sell0.01gbpusd1.480600.000001.478202010.05.11 07:481.480460.000.000.000.14
1117088562010.05.06 21:36sell0.01eurchf1.404060.000001.401662010.05.11 17:301.403890.000.00-0.060.16
1132379262010.05.11 19:40buy0.02usdjpy92.9460.00093.1862010.05.11 19:4793.0640.000.000.002.54
1128617232010.05.11 00:53buy0.01usdjpy93.2720.00093.5122010.05.11 19:4793.0800.000.000.00-2.06
1132442932010.05.11 20:05buy0.01gbpchf1.658290.000001.660692010.05.11 20:121.660690.000.000.002.16
1132673472010.05.11 21:45sell0.04gbpjpy138.8930.000138.6532010.05.11 21:53138.6530.000.000.0010.35
1132646882010.05.11 21:35buy0.01usdchf1.109210.000001.111612010.05.11 21:531.109890.000.000.000.61
1132655722010.05.11 21:38sell0.01usdjpy92.8060.00092.5662010.05.11 22:3292.6620.000.000.001.55
1132659132010.05.11 21:39sell0.02gbpjpy138.7970.000138.5572010.05.11 22:34138.5570.000.000.005.18
1132671562010.05.11 21:45sell0.02gbpusd1.496330.000001.493932010.05.11 22:411.494490.000.000.003.68
1132657752010.05.11 21:39sell0.01gbpusd1.495400.000001.493002010.05.11 22:411.494520.000.000.000.88
1132656062010.05.11 21:39sell0.01gbpjpy138.7070.000138.4672010.05.11 22:41138.4850.000.000.002.39
1132764352010.05.11 22:32sell0.01usdchf1.111430.000001.109032010.05.11 22:461.110830.000.000.000.54
1132701072010.05.11 21:58sell0.01gbpchf1.660560.000001.658162010.05.11 23:371.660410.000.000.000.14
1133085312010.05.12 01:13sell0.01eurusd1.263960.000001.261562010.05.12 01:501.263100.000.000.000.86
1133235322010.05.12 02:32buy0.02gbpchf1.657360.000001.659762010.05.12 02:381.659760.000.000.004.32
1133236692010.05.12 02:32sell0.01usdchf1.112120.000001.109722010.05.12 03:011.111850.000.000.000.24
1133225722010.05.12 02:30buy0.01gbpusd1.492470.000001.494872010.05.12 03:141.491110.000.000.00-1.36
1133230592010.05.12 02:31buy0.02gbpusd1.491470.000001.493872010.05.12 03:141.491110.000.000.00-0.72
1133234772010.05.12 02:32buy0.04gbpusd1.490570.000001.492972010.05.12 03:141.491110.000.000.002.16
1133266532010.05.12 02:45buy0.08gbpusd1.489670.000001.492072010.05.12 03:141.491110.000.000.0011.52
1133559952010.05.12 05:05sell0.01gbpjpy138.3020.000138.0622010.05.12 05:30138.2030.000.000.001.07
1133561162010.05.12 05:05sell0.01gbpusd1.491660.000001.489262010.05.12 05:301.490490.000.000.001.17
1133085602010.05.12 01:13sell0.01eurchf1.404640.000001.402242010.05.12 06:221.404430.000.000.000.19
1133630172010.05.12 05:56buy0.01gbpusd1.489420.000001.491822010.05.12 07:141.489530.000.000.000.11
1133230842010.05.12 02:31buy0.01gbpchf1.658270.000001.660672010.05.12 09:041.658430.000.000.000.15
1132369812010.05.11 19:37buy0.01gbpjpy139.2770.000139.5172010.05.12 09:37139.2950.000.000.010.20
1136265332010.05.12 19:41buy0.01gbpusd1.483680.000001.486082010.05.12 20:081.484470.000.000.000.79
1136276332010.05.12 19:45buy0.02gbpusd1.482670.000001.485072010.05.12 20:081.484470.000.000.003.60
1136278722010.05.12 19:45buy0.02eurusd1.262570.000001.264972010.05.12 20:241.263120.000.000.001.10
1136277752010.05.12 19:45buy0.02gbpjpy138.1600.000138.4002010.05.12 20:24138.4000.000.000.005.15
1136266382010.05.12 19:41buy0.01gbpjpy138.2570.000138.4972010.05.12 20:24138.3970.000.000.001.50
1136306432010.05.12 19:58buy0.02eurchf1.401820.000001.404222010.05.12 20:441.402160.000.000.000.61
1136301762010.05.12 19:57buy0.01usdjpy93.1390.00093.3792010.05.12 21:0293.2190.000.000.000.86
1136541022010.05.12 22:40buy0.02eurchf1.401920.000001.404322010.05.12 23:181.402160.000.000.000.44
1136265902010.05.12 19:41buy0.01eurchf1.402990.000001.405392010.05.13 01:541.403120.000.000.000.12
1137050502010.05.13 04:19buy0.01usdchf1.108800.000001.111202010.05.13 04:481.109540.000.000.000.67
1137204492010.05.13 06:30sell0.01eurusd1.266090.000001.263692010.05.13 06:571.265890.000.000.000.20
1137208762010.05.13 06:30sell0.01eurchf1.404370.000001.401972010.05.13 09:401.404200.000.000.000.15
1139510292010.05.13 19:15sell0.01eurchf1.401750.000001.399352010.05.13 19:381.401630.000.000.000.11
1139527662010.05.13 19:20sell0.01usdjpy92.9420.00092.7022010.05.13 19:3992.8320.000.000.001.18
1139515022010.05.13 19:16sell0.01gbpjpy136.4340.000136.1942010.05.13 19:52136.4140.000.000.000.22
1139569152010.05.13 19:42buy0.01usdchf1.112060.000001.114462010.05.13 19:581.113190.000.000.001.02
1139814862010.05.13 21:38buy0.01usdjpy92.6990.00092.9392010.05.13 21:4492.7870.000.000.000.95
1139888972010.05.13 22:03buy0.01usdjpy92.6620.00092.9022010.05.13 22:2092.6960.000.000.000.37
1139935462010.05.13 22:28sell0.01eurchf1.400900.000001.398502010.05.13 22:321.400780.000.000.000.10
1139565992010.05.13 19:41buy0.01eurchf1.401040.000001.403442010.05.13 23:421.401150.000.000.000.10
1140308752010.05.14 02:32sell0.01gbpchf1.633070.000001.630672010.05.14 02:461.631990.000.000.000.96
1140566062010.05.14 06:32sell0.01gbpjpy135.9370.000135.6972010.05.14 06:52135.8590.000.000.000.84
1140562552010.05.14 06:30sell0.01usdjpy92.8490.00092.6092010.05.14 07:4592.8380.000.000.000.12
  0.00 0.00 -0.08 476.61
Closed P/L: 476.53
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1129191172010.05.11 04:52buy0.01eurusd1.276520.000001.27892 1.239140.000.00-0.06-37.38
  0.00 0.00 -0.06 -37.38
 Floating P/L: -37.44
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 476.53 Floating P/L: -37.44 Margin: 2.55
Balance: 5 476.53 Equity: 5 439.09 Free Margin: 5 436.54
 
Details:
Graph
Gross Profit: 492.64 Gross Loss: 16.11 Total Net Profit: 476.53
Profit Factor: 30.58 Expected Payoff: 2.72  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.04 (0.15%) Relative Drawdown: 0.15% (8.04)
 
Total Trades: 175 Short Positions (won %): 74 (94.59%) Long Positions (won %): 101 (91.09%)
Profit Trades (% of total): 162 (92.57%) Loss trades (% of total): 13 (7.43%)
Largest profit trade: 82.48 loss trade: -3.98
Average profit trade: 3.04 loss trade: -1.24
Maximum consecutive wins ($): 34 (15.87) consecutive losses ($): 3 (-8.04)
Maximal consecutive profit (count): 119.87 (13) consecutive loss (count): -8.04 (3)
Average consecutive wins: 14 consecutive losses: 1