Alpari (UK) Ltd.

Account: 1700295 Name: polifit3 Currency: USD 2010 May 7, 22:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1098605382010.04.30 21:09balanceDeposit5 000.00
1099586682010.05.03 06:47sell0.01gbpjpy143.4020.000143.1622010.05.03 06:55143.2010.000.000.002.14
1101446152010.05.03 20:13buy0.01eurchf1.432600.000001.435002010.05.03 20:501.432730.000.000.000.12
1101629432010.05.03 21:32sell0.01usdchf1.085590.000001.083192010.05.03 22:211.085470.000.000.000.11
1101629242010.05.03 21:32buy0.01eurusd1.319790.000001.322192010.05.04 01:031.320040.000.00-0.010.25
1102016692010.05.04 00:56sell0.01gbpusd1.524580.000001.522182010.05.04 01:431.524210.000.000.000.37
1101635932010.05.03 21:33buy0.01gbpusd1.524990.000001.527392010.05.04 02:371.525170.000.000.000.18
1102158142010.05.04 02:39buy0.01usdchf1.084670.000001.087072010.05.04 03:051.084930.000.000.000.24
1102157942010.05.04 02:39sell0.01eurusd1.320650.000001.318252010.05.04 03:101.320480.000.000.000.17
1102160032010.05.04 02:40sell0.01gbpusd1.525830.000001.523432010.05.04 03:101.525680.000.000.000.15
1102175332010.05.04 02:49sell0.01gbpjpy144.7760.000144.5362010.05.04 03:31144.7410.000.000.000.37
1102175292010.05.04 02:49sell0.01usdjpy94.8830.00094.6432010.05.04 03:5294.8710.000.000.000.13
1102342132010.05.04 04:42buy0.01eurusd1.319810.000001.322212010.05.04 05:181.320060.000.000.000.25
1102340832010.05.04 04:42sell0.01gbpchf1.655460.000001.653062010.05.04 05:181.655280.000.000.000.17
1102341802010.05.04 04:42sell0.01usdchf1.085320.000001.082922010.05.04 05:191.085210.000.000.000.10
1102439372010.05.04 05:56sell0.01gbpusd1.526080.000001.523682010.05.04 06:171.525920.000.000.000.16
1102492272010.05.04 06:30sell0.01gbpjpy144.8470.000144.6072010.05.04 06:32144.7700.000.000.000.82
1102496712010.05.04 06:30buy0.01gbpusd1.525300.000001.527702010.05.04 06:361.525870.000.000.000.57
1102492482010.05.04 06:30sell0.01usdjpy94.9330.00094.6932010.05.04 06:3894.8700.000.000.000.66
1102499172010.05.04 06:31buy0.01gbpchf1.654770.000001.657172010.05.04 06:401.655820.000.000.000.97
1105404672010.05.04 19:18buy0.01eurusd1.301770.000001.304172010.05.04 19:491.302190.000.000.000.42
1105404502010.05.04 19:18sell0.01usdchf1.100410.000001.098012010.05.04 19:491.100130.000.000.000.25
1105472042010.05.04 19:38buy0.01gbpusd1.516940.000001.519342010.05.04 20:121.518420.000.000.001.48
1105911842010.05.04 21:41buy0.01gbpjpy143.0320.000143.2722010.05.04 21:54143.2100.000.000.001.88
1105956692010.05.04 21:54sell0.01usdjpy94.4690.00094.2292010.05.04 22:2394.4580.000.000.000.12
1106502672010.05.05 01:41sell0.01usdjpy94.7750.00094.5352010.05.05 02:1794.7580.000.000.000.18
1106502782010.05.05 01:41sell0.01gbpjpy143.3930.000143.1532010.05.05 02:22143.3790.000.000.000.15
1106934762010.05.05 04:15sell0.01gbpjpy143.5640.000143.3242010.05.05 04:57143.4710.000.000.000.98
1110357772010.05.05 19:32sell0.01usdchf1.114170.000001.111772010.05.05 20:071.113920.000.000.000.22
1110695702010.05.05 21:56sell0.01eurchf1.432810.000001.430412010.05.05 22:321.432660.000.000.000.13
1110674542010.05.05 21:45sell0.01eurusd1.282770.000001.280372010.05.05 22:541.281940.000.000.000.83
1110724092010.05.05 22:08sell0.01gbpusd1.510480.000001.508082010.05.05 22:591.510220.000.000.000.26
1110715632010.05.05 22:04sell0.01gbpjpy141.6380.000141.3982010.05.06 02:09141.6270.000.00-0.080.12
1110702322010.05.05 21:59sell0.01usdjpy93.7570.00093.5172010.05.06 02:1293.7420.000.00-0.030.16
1111365502010.05.06 04:53sell0.01eurusd1.285480.000001.283082010.05.06 05:111.284600.000.000.000.88
1111489012010.05.06 06:36sell0.01gbpchf1.689610.000001.687212010.05.06 07:111.689760.000.000.00-0.14
1111516482010.05.06 06:54sell0.02gbpchf1.690570.000001.688172010.05.06 07:111.689760.000.000.001.44
1111517672010.05.06 06:54sell0.01usdchf1.118700.000001.116302010.05.06 07:151.118570.000.000.000.12
1111516202010.05.06 06:54buy0.01eurusd1.282300.000001.284702010.05.06 07:401.282410.000.000.000.11
1116066822010.05.06 20:13buy0.08usdjpy89.8950.00090.1352010.05.06 20:1390.1350.000.000.0021.30
1116067672010.05.06 20:13buy0.08gbpjpy133.5970.000133.8372010.05.06 20:13133.8370.000.000.0021.31
1116085222010.05.06 20:14buy0.08gbpjpy133.8210.000134.0612010.05.06 20:15134.0610.000.000.0021.27
1116085032010.05.06 20:14buy0.08usdjpy90.0930.00090.3332010.05.06 20:1590.3330.000.000.0021.25
1116096392010.05.06 20:14buy0.04eurusd1.262280.000001.264682010.05.06 20:151.264680.000.000.009.60
1115971232010.05.06 20:08buy0.01eurusd1.264350.000001.266752010.05.06 20:381.263710.000.000.00-0.64
1116058022010.05.06 20:12buy0.02eurusd1.263190.000001.265592010.05.06 20:381.263760.000.000.001.14
1116050962010.05.06 20:12buy0.04eurchf1.404620.000001.407022010.05.06 21:361.404750.000.000.000.46
1115989182010.05.06 20:08buy0.02eurchf1.405870.000001.408272010.05.06 21:491.406020.000.000.000.27
1117133282010.05.06 21:45sell0.02gbpchf1.653500.000001.651102010.05.06 21:571.651100.000.000.004.32
1117129022010.05.06 21:44sell0.01gbpchf1.652530.000001.650132010.05.06 21:591.650130.000.000.002.16
1117155762010.05.06 21:49sell0.01gbpusd1.487280.000001.484882010.05.06 22:001.484880.000.000.002.40
1117094432010.05.06 21:37sell0.02eurchf1.405040.000001.402642010.05.06 22:041.402640.000.000.004.31
1117085082010.05.06 21:35sell0.01eurusd1.262680.000001.260282010.05.06 22:291.260950.000.000.001.73
1116050642010.05.06 20:12buy0.04gbpjpy134.5650.000134.8052010.05.06 23:01134.6070.000.000.001.85
1116050492010.05.06 20:12buy0.04usdjpy90.6630.00090.9032010.05.06 23:0290.6780.000.000.000.66
1115821492010.05.06 19:40buy0.01eurchf1.407670.000001.410072010.05.07 01:311.407780.000.000.000.10
1115998042010.05.06 20:09buy0.02gbpjpy135.1260.000135.3662010.05.07 01:32135.1390.000.000.020.28
1115988032010.05.06 20:08buy0.01gbpjpy135.2770.000135.5172010.05.07 01:37135.3140.000.000.010.40
1115977412010.05.06 20:08buy0.01usdjpy91.1810.00091.4212010.05.07 01:4091.1820.000.000.000.01
1115991652010.05.06 20:09buy0.02usdjpy90.9700.00091.2102010.05.07 01:4091.1780.000.000.004.56
1118284042010.05.07 02:30buy0.01eurusd1.259080.000001.261482010.05.07 02:491.261480.000.000.002.40
1118283302010.05.07 02:30sell0.01usdchf1.116870.000001.114472010.05.07 02:491.114870.000.000.001.79
1118287862010.05.07 02:30buy0.01gbpusd1.488040.000001.490442010.05.07 05:551.488280.000.000.000.24
1119311252010.05.07 05:55sell0.01gbpusd1.487780.000001.485382010.05.07 06:251.487370.000.000.000.41
1119226452010.05.07 05:36sell0.01gbpchf1.651940.000001.649542010.05.07 06:431.653270.000.000.00-1.19
1119257982010.05.07 05:45sell0.04gbpchf1.654170.000001.651772010.05.07 06:431.653270.000.000.003.23
1119246632010.05.07 05:41sell0.02gbpchf1.653010.000001.650612010.05.07 06:431.653270.000.000.00-0.47
1119260602010.05.07 05:45sell0.08gbpchf1.655070.000001.652672010.05.07 06:431.653270.000.000.0012.92
1119507862010.05.07 06:44buy0.08gbpjpy136.4040.000136.6442010.05.07 06:45136.6440.000.000.0020.83
1119520792010.05.07 06:45buy0.08gbpjpy136.5230.000136.7632010.05.07 06:47136.7630.000.000.0020.81
1119508352010.05.07 06:44buy0.04usdjpy92.0450.00092.2852010.05.07 06:4792.2850.000.000.0010.40
1119502402010.05.07 06:43buy0.04gbpjpy136.6550.000136.8952010.05.07 06:47136.8950.000.000.0010.39
1119485072010.05.07 06:40sell0.01usdchf1.114920.000001.112522010.05.07 06:571.114080.000.000.000.75
1119551832010.05.07 06:52buy0.04usdjpy92.0430.00092.2832010.05.07 07:5492.0550.000.000.000.52
1119502332010.05.07 06:43buy0.02usdjpy92.1450.00092.3852010.05.07 07:5592.1570.000.000.000.26
1119478672010.05.07 06:39buy0.01usdjpy92.3430.00092.5832010.05.07 07:5792.3570.000.000.000.15
1119551332010.05.07 06:52buy0.16gbpjpy136.1820.000136.4222010.05.07 13:49136.3620.000.000.0031.02
1119539442010.05.07 06:50buy0.08gbpjpy136.4030.000136.6432010.05.07 14:27136.4230.000.000.001.73
1119536922010.05.07 06:49buy0.04gbpjpy136.4970.000136.7372010.05.07 14:28136.5150.000.000.000.77
1119553342010.05.07 06:52buy0.16gbpusd1.478400.000001.480802010.05.07 18:111.478590.000.000.003.04
1119543342010.05.07 06:50buy0.08gbpusd1.479350.000001.481752010.05.07 18:161.481750.000.000.0019.20
1119504362010.05.07 06:43buy0.01gbpusd1.482700.000001.485102010.05.07 18:171.481660.000.000.00-1.04
1119507692010.05.07 06:44buy0.02gbpusd1.481690.000001.484092010.05.07 18:171.481730.000.000.000.08
1119537082010.05.07 06:49buy0.04gbpusd1.480580.000001.482982010.05.07 18:171.481730.000.000.004.60
  0.00 0.00 -0.09 279.10
Closed P/L: 279.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1117088562010.05.06 21:36sell0.01eurchf1.404060.000001.40166 1.412580.000.00-0.03-7.68
1119543962010.05.07 06:50buy0.01gbpchf1.649290.000001.65169 1.642650.000.000.00-5.98
1119551632010.05.07 06:52buy0.02gbpchf1.648220.000001.65062 1.642650.000.000.00-10.05
1119555612010.05.07 06:53buy0.04gbpchf1.647310.000001.64971 1.642650.000.000.00-16.81
1119479662010.05.07 06:39buy0.01gbpjpy137.2200.000137.460 135.4610.000.000.00-19.24
1119482092010.05.07 06:40buy0.02gbpjpy137.1240.000137.364 135.4610.000.000.00-36.36
  0.00 0.00 -0.03 -96.12
 Floating P/L: -96.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 279.01 Floating P/L: -96.15 Margin: 32.14
Balance: 5 279.01 Equity: 5 182.86 Free Margin: 5 150.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 282.49 Gross Loss: 3.48 Total Net Profit: 279.01
Profit Factor: 81.18 Expected Payoff: 3.36  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1.19 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (1.19)
 
Total Trades: 83 Short Positions (won %): 39 (92.31%) Long Positions (won %): 44 (95.45%)
Profit Trades (% of total): 78 (93.98%) Loss trades (% of total): 5 (6.02%)
Largest profit trade: 31.02 loss trade: -1.19
Average profit trade: 3.62 loss trade: -0.70
Maximum consecutive wins ($): 34 (15.87) consecutive losses ($): 1 (-1.19)
Maximal consecutive profit (count): 119.87 (13) consecutive loss (count): -1.19 (1)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 1