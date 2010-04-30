|Account: 1700295
|Name: polifit3
|Currency: USD
|2010 May 7, 22:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|109860538
|2010.04.30 21:09
|balance
|Deposit
|5 000.00
|109958668
|2010.05.03 06:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.402
|0.000
|143.162
|2010.05.03 06:55
|143.201
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|110144615
|2010.05.03 20:13
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43260
|0.00000
|1.43500
|2010.05.03 20:50
|1.43273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110162943
|2010.05.03 21:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08559
|0.00000
|1.08319
|2010.05.03 22:21
|1.08547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|110162924
|2010.05.03 21:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31979
|0.00000
|1.32219
|2010.05.04 01:03
|1.32004
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.25
|110201669
|2010.05.04 00:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52458
|0.00000
|1.52218
|2010.05.04 01:43
|1.52421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|110163593
|2010.05.03 21:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52499
|0.00000
|1.52739
|2010.05.04 02:37
|1.52517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|110215814
|2010.05.04 02:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08467
|0.00000
|1.08707
|2010.05.04 03:05
|1.08493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|110215794
|2010.05.04 02:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32065
|0.00000
|1.31825
|2010.05.04 03:10
|1.32048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|110216003
|2010.05.04 02:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52583
|0.00000
|1.52343
|2010.05.04 03:10
|1.52568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|110217533
|2010.05.04 02:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.776
|0.000
|144.536
|2010.05.04 03:31
|144.741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|110217529
|2010.05.04 02:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.883
|0.000
|94.643
|2010.05.04 03:52
|94.871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|110234213
|2010.05.04 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31981
|0.00000
|1.32221
|2010.05.04 05:18
|1.32006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|110234083
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65546
|0.00000
|1.65306
|2010.05.04 05:18
|1.65528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|110234180
|2010.05.04 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08532
|0.00000
|1.08292
|2010.05.04 05:19
|1.08521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|110243937
|2010.05.04 05:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52608
|0.00000
|1.52368
|2010.05.04 06:17
|1.52592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|110249227
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.847
|0.000
|144.607
|2010.05.04 06:32
|144.770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|110249671
|2010.05.04 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52530
|0.00000
|1.52770
|2010.05.04 06:36
|1.52587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|110249248
|2010.05.04 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.933
|0.000
|94.693
|2010.05.04 06:38
|94.870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|110249917
|2010.05.04 06:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65477
|0.00000
|1.65717
|2010.05.04 06:40
|1.65582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|110540467
|2010.05.04 19:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30177
|0.00000
|1.30417
|2010.05.04 19:49
|1.30219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|110540450
|2010.05.04 19:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10041
|0.00000
|1.09801
|2010.05.04 19:49
|1.10013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|110547204
|2010.05.04 19:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51694
|0.00000
|1.51934
|2010.05.04 20:12
|1.51842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|110591184
|2010.05.04 21:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.032
|0.000
|143.272
|2010.05.04 21:54
|143.210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|110595669
|2010.05.04 21:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.469
|0.000
|94.229
|2010.05.04 22:23
|94.458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|110650267
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.775
|0.000
|94.535
|2010.05.05 02:17
|94.758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|110650278
|2010.05.05 01:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.393
|0.000
|143.153
|2010.05.05 02:22
|143.379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|110693476
|2010.05.05 04:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.564
|0.000
|143.324
|2010.05.05 04:57
|143.471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|111035777
|2010.05.05 19:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11417
|0.00000
|1.11177
|2010.05.05 20:07
|1.11392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|111069570
|2010.05.05 21:56
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43281
|0.00000
|1.43041
|2010.05.05 22:32
|1.43266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|111067454
|2010.05.05 21:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28277
|0.00000
|1.28037
|2010.05.05 22:54
|1.28194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|111072409
|2010.05.05 22:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51048
|0.00000
|1.50808
|2010.05.05 22:59
|1.51022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|111071563
|2010.05.05 22:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.638
|0.000
|141.398
|2010.05.06 02:09
|141.627
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.12
|111070232
|2010.05.05 21:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.757
|0.000
|93.517
|2010.05.06 02:12
|93.742
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|111136550
|2010.05.06 04:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28548
|0.00000
|1.28308
|2010.05.06 05:11
|1.28460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|111148901
|2010.05.06 06:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68961
|0.00000
|1.68721
|2010.05.06 07:11
|1.68976
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|111151648
|2010.05.06 06:54
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.69057
|0.00000
|1.68817
|2010.05.06 07:11
|1.68976
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|111151767
|2010.05.06 06:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11870
|0.00000
|1.11630
|2010.05.06 07:15
|1.11857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|111151620
|2010.05.06 06:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28230
|0.00000
|1.28470
|2010.05.06 07:40
|1.28241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|111606682
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|89.895
|0.000
|90.135
|2010.05.06 20:13
|90.135
|0.00
|0.00
|0.00
|21.30
|111606767
|2010.05.06 20:13
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.597
|0.000
|133.837
|2010.05.06 20:13
|133.837
|0.00
|0.00
|0.00
|21.31
|111608522
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.821
|0.000
|134.061
|2010.05.06 20:15
|134.061
|0.00
|0.00
|0.00
|21.27
|111608503
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.08
|usdjpy
|90.093
|0.000
|90.333
|2010.05.06 20:15
|90.333
|0.00
|0.00
|0.00
|21.25
|111609639
|2010.05.06 20:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26228
|0.00000
|1.26468
|2010.05.06 20:15
|1.26468
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|111597123
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26435
|0.00000
|1.26675
|2010.05.06 20:38
|1.26371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|111605802
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26319
|0.00000
|1.26559
|2010.05.06 20:38
|1.26376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|111605096
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.04
|eurchf
|1.40462
|0.00000
|1.40702
|2010.05.06 21:36
|1.40475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|111598918
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.02
|eurchf
|1.40587
|0.00000
|1.40827
|2010.05.06 21:49
|1.40602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|111713328
|2010.05.06 21:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65350
|0.00000
|1.65110
|2010.05.06 21:57
|1.65110
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|111712902
|2010.05.06 21:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65253
|0.00000
|1.65013
|2010.05.06 21:59
|1.65013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|111715576
|2010.05.06 21:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48728
|0.00000
|1.48488
|2010.05.06 22:00
|1.48488
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111709443
|2010.05.06 21:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.40504
|0.00000
|1.40264
|2010.05.06 22:04
|1.40264
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|111708508
|2010.05.06 21:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26268
|0.00000
|1.26028
|2010.05.06 22:29
|1.26095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|111605064
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.565
|0.000
|134.805
|2010.05.06 23:01
|134.607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|111605049
|2010.05.06 20:12
|buy
|0.04
|usdjpy
|90.663
|0.000
|90.903
|2010.05.06 23:02
|90.678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|111582149
|2010.05.06 19:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.40767
|0.00000
|1.41007
|2010.05.07 01:31
|1.40778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|111599804
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.126
|0.000
|135.366
|2010.05.07 01:32
|135.139
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|111598803
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.277
|0.000
|135.517
|2010.05.07 01:37
|135.314
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|111597741
|2010.05.06 20:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.181
|0.000
|91.421
|2010.05.07 01:40
|91.182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|111599165
|2010.05.06 20:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.970
|0.000
|91.210
|2010.05.07 01:40
|91.178
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|111828404
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25908
|0.00000
|1.26148
|2010.05.07 02:49
|1.26148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|111828330
|2010.05.07 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11687
|0.00000
|1.11447
|2010.05.07 02:49
|1.11487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|111828786
|2010.05.07 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48804
|0.00000
|1.49044
|2010.05.07 05:55
|1.48828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|111931125
|2010.05.07 05:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48778
|0.00000
|1.48538
|2010.05.07 06:25
|1.48737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|111922645
|2010.05.07 05:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65194
|0.00000
|1.64954
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|111925798
|2010.05.07 05:45
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.65417
|0.00000
|1.65177
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|111924663
|2010.05.07 05:41
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.65301
|0.00000
|1.65061
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|111926060
|2010.05.07 05:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.65507
|0.00000
|1.65267
|2010.05.07 06:43
|1.65327
|0.00
|0.00
|0.00
|12.92
|111950786
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.404
|0.000
|136.644
|2010.05.07 06:45
|136.644
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|111952079
|2010.05.07 06:45
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.523
|0.000
|136.763
|2010.05.07 06:47
|136.763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|111950835
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.045
|0.000
|92.285
|2010.05.07 06:47
|92.285
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|111950240
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.04
|gbpjpy
|136.655
|0.000
|136.895
|2010.05.07 06:47
|136.895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.39
|111948507
|2010.05.07 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11492
|0.00000
|1.11252
|2010.05.07 06:57
|1.11408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|111955183
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.043
|0.000
|92.283
|2010.05.07 07:54
|92.055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|111950233
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.145
|0.000
|92.385
|2010.05.07 07:55
|92.157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|111947867
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.343
|0.000
|92.583
|2010.05.07 07:57
|92.357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|111955133
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.16
|gbpjpy
|136.182
|0.000
|136.422
|2010.05.07 13:49
|136.362
|0.00
|0.00
|0.00
|31.02
|111953944
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.08
|gbpjpy
|136.403
|0.000
|136.643
|2010.05.07 14:27
|136.423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|111953692
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.04
|gbpjpy
|136.497
|0.000
|136.737
|2010.05.07 14:28
|136.515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|111955334
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.47840
|0.00000
|1.48080
|2010.05.07 18:11
|1.47859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|111954334
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.47935
|0.00000
|1.48175
|2010.05.07 18:16
|1.48175
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|111950436
|2010.05.07 06:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48270
|0.00000
|1.48510
|2010.05.07 18:17
|1.48166
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|111950769
|2010.05.07 06:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48169
|0.00000
|1.48409
|2010.05.07 18:17
|1.48173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|111953708
|2010.05.07 06:49
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.48058
|0.00000
|1.48298
|2010.05.07 18:17
|1.48173
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|0.00
|0.00
|-0.09
|279.10
|Closed P/L:
|279.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|111708856
|2010.05.06 21:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.40406
|0.00000
|1.40166
|1.41258
|0.00
|0.00
|-0.03
|-7.68
|111954396
|2010.05.07 06:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64929
|0.00000
|1.65169
|1.64265
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|111955163
|2010.05.07 06:52
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64822
|0.00000
|1.65062
|1.64265
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.05
|111955561
|2010.05.07 06:53
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64731
|0.00000
|1.64971
|1.64265
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.81
|111947966
|2010.05.07 06:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.220
|0.000
|137.460
|135.461
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.24
|111948209
|2010.05.07 06:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.124
|0.000
|137.364
|135.461
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.36
|0.00
|0.00
|-0.03
|-96.12
|Floating P/L:
|-96.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|279.01
|Floating P/L:
|-96.15
|Margin:
|32.14
|Balance:
|5 279.01
|Equity:
|5 182.86
|Free Margin:
|5 150.72
|Details:
|Gross Profit:
|282.49
|Gross Loss:
|3.48
|Total Net Profit:
|279.01
|Profit Factor:
|81.18
|Expected Payoff:
|3.36
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1.19 (0.02%)
|Relative Drawdown:
|0.02% (1.19)
|Total Trades:
|83
|Short Positions (won %):
|39 (92.31%)
|Long Positions (won %):
|44 (95.45%)
|Profit Trades (% of total):
|78 (93.98%)
|Loss trades (% of total):
|5 (6.02%)
|Largest
|profit trade:
|31.02
|loss trade:
|-1.19
|Average
|profit trade:
|3.62
|loss trade:
|-0.70
|Maximum
|consecutive wins ($):
|34 (15.87)
|consecutive losses ($):
|1 (-1.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|119.87 (13)
|consecutive loss (count):
|-1.19 (1)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|1