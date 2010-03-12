Alpari NZ Limited

Account: 2252077 Name: mandarine_fibo_false Currency: USD 2010 May 21, 20:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
690424242010.03.12 09:42balanceDeposit25 000.00
690799942010.03.12 15:06buy0.33usdjpy90.91392.01494.2932010.03.25 00:5692.0140.000.00-0.50394.86
690934022010.03.12 17:00buy0.24gbpchf1.609371.618421.662772010.04.06 10:461.618420.000.005.04203.38
691006982010.03.12 18:00sell0.37nzdusd0.700200.717000.667322010.03.17 14:560.717000.000.00-7.03-621.60
691007292010.03.12 18:00sell0.32audusd0.914960.910850.877542010.03.25 00:030.910850.000.00-54.69131.52
691226772010.03.15 03:10sell0.23eurusd1.374381.352621.321662010.03.22 15:471.352620.000.00-1.27500.48
691265342010.03.15 05:00sell0.19gbpusd1.515901.506041.452732010.03.16 10:121.506040.000.00-0.46187.34
691265672010.03.15 05:00buy0.31usdchf1.060391.069201.101152010.03.25 11:171.069200.000.000.90255.43
691290232010.03.15 06:00sell0.14gbpjpy137.305136.207129.6692010.03.16 10:12136.2070.000.00-0.39169.87
691324952010.03.15 07:12buy0.32usdcad1.018861.023641.057172010.03.24 19:121.023640.000.00-1.16149.43
694617102010.03.17 20:00sell0.13gbpjpy138.224135.618130.1582010.03.22 15:23135.6180.000.00-1.86375.74
694701012010.03.17 23:00sell0.35nzdusd0.713690.704480.680612010.03.22 15:240.704480.000.00-11.35322.35
697462242010.03.22 12:00buy0.18gbpusd1.500561.521831.568272010.04.02 15:011.521830.000.00-0.91382.86
697702232010.03.22 15:24sell0.13gbpjpy135.565139.750127.2992010.03.30 14:15139.7500.000.00-2.75-587.60
697893952010.03.22 18:00buy0.37nzdusd0.705820.715820.738572010.04.12 05:040.715820.000.0020.66370.00
700519552010.03.25 02:00buy0.38audusd0.911380.917350.944542010.03.30 17:110.917350.000.006.15226.86
700553732010.03.25 03:02sell0.36usdcad1.022901.017100.987102010.03.31 14:461.017100.000.00-0.95205.29
700578292010.03.25 04:00sell0.36usdjpy91.83393.48488.5662010.03.31 05:5693.4840.000.00-1.32-635.79
700938592010.03.25 11:00buy0.26eurusd1.333931.344381.383402010.03.29 14:591.344380.000.00-0.44271.70
701752622010.03.26 04:00sell0.34usdchf1.070881.065581.032212010.03.29 03:101.065580.000.00-0.32169.11
702839062010.03.29 05:00buy0.35usdchf1.069011.049581.107392010.03.31 18:391.049580.000.000.04-647.93
703519222010.03.29 19:14sell0.26eurusd1.344641.334091.295192010.04.08 15:521.334090.000.00-2.59274.30
704637582010.03.30 18:00sell0.40audusd0.918130.934860.885142010.04.12 00:010.936450.000.00-68.56-732.80
705618562010.03.31 16:08sell0.37usdjpy93.04494.63089.9002010.04.02 15:2594.6300.000.00-1.27-620.12
706102202010.04.01 07:00buy0.35usdchf1.054281.059401.092182010.04.05 02:381.059400.000.000.14169.15
706966662010.04.02 05:00sell0.15gbpjpy143.088141.867135.6932010.04.08 16:30141.8670.000.00-2.42196.58
707405502010.04.02 16:00sell0.40usdcad1.009421.001860.977932010.04.07 14:141.001860.000.00-0.76301.84
707616502010.04.05 01:00buy0.20gbpusd1.526841.540891.588832010.04.12 08:521.540890.000.00-0.50281.00
707702082010.04.05 05:36sell0.38usdjpy94.43293.95491.3962010.04.07 03:3393.9540.000.00-0.69193.33
707845942010.04.05 09:00buy0.33usdchf1.064281.073621.103672010.04.08 15:521.073620.000.000.03287.08
709414442010.04.06 16:00buy0.23gbpchf1.625281.643741.682832010.04.09 15:541.643740.000.000.79396.90
709857382010.04.07 04:00buy0.39usdjpy94.03492.49197.0842010.04.16 16:0092.4910.000.000.04-650.63
710440432010.04.07 15:08buy0.41usdcad1.001801.006441.033072010.04.08 16:481.006440.000.00-0.61189.02
711513612010.04.08 16:00buy0.28eurusd1.333391.363251.379482010.04.12 08:361.363250.000.00-0.44836.08
711514062010.04.08 16:00sell0.36usdchf1.074271.060131.035352010.04.12 08:281.060130.000.00-0.67480.17
712465112010.04.09 14:55buy0.43usdcad1.004001.012221.035322010.04.16 22:471.012220.000.00-1.33349.19
712763812010.04.09 19:00sell0.24gbpchf1.639181.631191.580122010.04.13 10:431.631190.000.00-1.31181.12
712764002010.04.09 19:00sell0.18gbpjpy143.205140.247136.2042010.04.19 13:52140.2470.000.00-4.05578.72
713155162010.04.12 08:00sell0.46audusd0.932150.926490.901412010.04.13 09:070.926490.000.00-6.44260.36
713241552010.04.12 09:09sell0.51nzdusd0.714870.710100.687392010.04.19 02:400.710100.000.00-24.24243.27
713460332010.04.12 12:00buy0.38usdchf1.060811.066301.099872010.04.21 10:121.066300.000.000.86195.65
713520062010.04.12 13:00sell0.30eurusd1.359321.347401.312302010.04.19 16:201.347400.000.00-2.07357.60
714579082010.04.13 11:37buy0.24gbpusd1.537561.545231.597442010.04.15 11:121.545230.000.00-0.17184.08
714603842010.04.13 12:00buy0.25gbpchf1.629441.647121.688462010.04.22 10:131.647120.000.002.68413.87
716465122010.04.15 06:00sell0.43audusd0.934470.927180.902892010.04.16 20:230.927180.000.00-6.24313.47
716773032010.04.15 11:12sell0.25gbpusd1.545161.526061.489522010.04.19 14:141.526060.000.00-1.23477.50
719478362010.04.19 15:00buy0.44usdjpy92.16092.98295.3982010.04.21 02:3392.9820.000.00-0.10388.98
719479082010.04.19 15:00buy0.59nzdusd0.709410.722030.735752010.04.26 16:590.722030.000.0011.74744.58
719552332010.04.19 16:00buy0.29gbpusd1.528241.536491.581612010.04.20 15:181.536490.000.00-0.12239.25
719552972010.04.19 16:00buy0.21gbpjpy140.832142.667147.4162010.04.21 02:32142.6670.000.000.22414.35
719632232010.04.19 17:00buy0.48audusd0.920030.929670.951952010.04.21 13:300.929670.000.005.90462.72
719701412010.04.19 18:00buy0.33eurusd1.345821.323021.391162010.04.23 01:061.323020.000.00-1.62-752.40
721356872010.04.21 03:41sell0.22gbpjpy142.847141.219135.9572010.05.06 10:50141.2190.000.00-10.26381.83
721363602010.04.21 03:52sell0.30gbpusd1.535441.521171.482502010.04.28 13:411.521170.000.00-4.89428.10
721472642010.04.21 06:59sell0.45usdjpy93.19694.89289.8342010.05.04 02:4994.8920.000.00-5.52-804.28
721755752010.04.21 10:45sell0.46usdchf1.067331.086331.029722010.04.27 21:341.086330.000.00-2.90-804.54
722020782010.04.21 14:00sell0.49audusd0.930270.922470.897802010.04.23 10:350.922470.000.00-28.57382.20
722091562010.04.21 15:00buy0.47usdcad0.996921.002231.030802010.04.23 16:131.002230.000.00-0.95249.01
724892982010.04.23 11:55sell0.33gbpchf1.655101.681541.603362010.05.05 15:001.681540.000.00-9.72-782.56
725542342010.04.23 21:00sell0.48usdcad1.000041.016860.966952010.04.27 17:581.016860.000.00-0.72-793.97
727057382010.04.27 02:00buy0.53audusd0.928490.913330.958222010.05.04 15:350.913330.000.0021.20-803.48
727478682010.04.27 10:50sell0.35eurusd1.336731.320251.291522010.04.28 04:021.320250.000.00-0.39576.80
728593392010.04.28 06:23buy0.56nzdusd0.715550.728600.743992010.04.30 18:510.728600.000.006.00730.80
729081982010.04.28 14:00buy0.33eurusd1.319891.328331.367522010.04.30 17:031.328330.000.00-1.25278.52
729082282010.04.28 14:00sell0.45usdchf1.085921.079251.047262010.04.30 16:041.079250.000.00-1.95278.11
729206602010.04.28 15:20sell0.47usdcad1.011671.005960.977242010.04.29 17:051.005960.000.00-0.98266.78
729769362010.04.29 00:00buy0.31gbpusd1.520561.532271.572392010.04.30 12:361.532270.000.00-0.34363.01
731184132010.04.30 00:39buy0.46usdcad1.004721.013801.040262010.05.03 13:051.013800.000.00-0.18411.99
731908912010.04.30 14:00sell0.31gbpusd1.531921.515921.478652010.05.04 18:351.515920.000.00-1.52496.00
732321892010.04.30 20:00sell0.37eurusd1.328801.321391.282102010.05.03 20:581.321390.000.00-0.41274.17
732385072010.04.30 22:00sell0.57nzdusd0.726700.718520.696602010.05.05 16:530.718520.000.00-10.89466.26
733556762010.05.04 05:00sell0.50usdchf1.085001.103331.048822010.05.04 22:151.103330.000.000.00-830.67
733599712010.05.04 06:30buy0.34eurusd1.319681.295211.368332010.05.05 02:591.295210.000.00-0.31-831.98
733935572010.05.04 11:00sell0.49usdjpy94.61393.94991.4272010.05.05 23:1893.9490.000.00-0.47346.32
735210752010.05.05 09:03buy0.45audusd0.910900.893080.946212010.05.06 17:470.893080.000.007.97-801.90
735224842010.05.05 09:14buy0.29gbpusd1.516011.488901.569792010.05.06 17:431.488900.000.00-0.70-786.19
736387152010.05.06 06:00sell0.41usdcad1.028721.049170.988392010.05.06 20:071.049170.000.000.00-799.16
736659542010.05.06 10:00sell0.33gbpchf1.684931.668041.630632010.05.06 15:251.668040.000.000.00502.87
736961492010.05.06 14:00buy0.47usdjpy93.90592.27097.1462010.05.06 17:4992.2700.000.000.00-832.83
737106462010.05.06 15:35sell0.51nzdusd0.724730.711940.692932010.05.06 20:250.711940.000.000.00652.29
737944762010.05.06 23:00buy0.43usdchf1.114061.093661.154172010.05.10 10:151.093660.000.000.38-802.08
738214042010.05.07 05:00buy0.34usdjpy92.47590.35196.6812010.05.20 15:3090.3510.000.000.47-799.28
738261102010.05.07 06:00sell0.34usdcad1.044571.037890.997232010.05.10 01:041.037890.000.00-0.36218.83
738284622010.05.07 06:25buy0.27eurusd1.270361.285391.328142010.05.10 01:321.285390.000.00-0.41405.81
738293142010.05.07 06:39buy0.14gbpjpy137.167139.265146.7752010.05.10 14:40139.2650.000.000.06315.69
738321722010.05.07 07:01buy0.36audusd0.890590.902300.932662010.05.10 16:060.902300.000.002.02421.56
738882242010.05.07 13:00buy0.43nzdusd0.714450.724950.750002010.05.10 12:150.724950.000.001.03451.50
739445822010.05.07 19:00buy0.26gbpchf1.642401.654671.705492010.05.10 18:001.654670.000.000.26288.07
739464992010.05.07 19:21buy0.25gbpusd1.475291.497191.533862010.05.10 15:551.497190.000.00-0.23547.50
740626022010.05.10 16:00sell0.28eurusd1.288131.280241.229312010.05.11 03:291.280240.000.00-0.17220.92
740627752010.05.10 16:00buy0.42usdchf1.104811.120441.148292010.05.14 14:391.120440.000.001.06585.89
740723072010.05.10 17:00sell0.39audusd0.899660.878270.856542010.05.17 08:400.878270.000.00-40.61834.21
740808752010.05.10 18:03sell0.46nzdusd0.722270.715500.686332010.05.12 09:310.715500.000.00-5.75311.42
740880712010.05.10 19:00sell0.25gbpusd1.485181.459741.420222010.05.14 14:301.459740.000.00-3.36636.00
740961562010.05.10 20:00sell0.15gbpjpy138.330135.390128.1032010.05.14 14:46135.3900.000.00-2.66476.23
741764332010.05.11 12:00sell0.33usdcad1.025021.017980.972982010.05.13 14:411.017980.000.00-1.23228.22
742205522010.05.11 17:00buy0.24gbpchf1.648681.659211.724462010.05.12 11:301.659210.000.000.26227.65
742391862010.05.11 19:00buy0.26eurusd1.274371.242861.337162010.05.14 16:011.242860.000.00-1.76-819.26
743245192010.05.12 12:00buy0.44nzdusd0.719020.699840.756792010.05.17 04:270.699840.000.005.37-843.92
743328812010.05.12 13:06sell0.23gbpchf1.654141.637341.575482010.05.14 13:401.637340.000.00-2.73343.98
744714922010.05.13 15:00buy0.32usdcad1.017551.036871.071602010.05.17 09:121.036870.000.00-0.35596.26
747124912010.05.17 13:00sell0.33usdcad1.036971.064740.981962010.05.20 14:221.064740.000.00-1.44-860.69
747125302010.05.17 13:00buy0.13gbpjpy132.984126.922144.9922010.05.20 16:25126.9220.000.000.31-884.42
747205432010.05.17 14:00buy0.26eurusd1.235331.249981.303522010.05.20 22:121.249980.000.00-1.81380.90
747447252010.05.17 16:41buy0.39audusd0.879480.856840.924382010.05.19 02:400.856840.000.004.37-882.96
748949582010.05.18 19:00sell0.44nzdusd0.697820.688560.658262010.05.19 05:280.688560.000.00-2.73407.44
751170382010.05.20 00:02buy0.32audusd0.849300.823020.901252010.05.20 16:090.823020.000.000.00-840.96
  0.00 0.00 -255.40 7 855.52
Closed P/L: 7 600.12
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
753810762010.05.21 06:00buy0.26audusd0.828180.798670.88680 0.827250.000.000.00-24.18
746517332010.05.17 03:00sell0.23gbpchf1.637151.680961.55114 1.660660.000.00-4.25-471.23
753688432010.05.21 04:00buy0.10gbpjpy129.646122.808143.160 129.9270.000.000.0031.29
747226142010.05.17 14:14buy0.23gbpusd1.443411.404361.52105 1.446950.000.00-1.3381.42
751169502010.05.20 00:02buy0.37nzdusd0.681320.658390.72629 0.675390.000.000.96-219.41
753810952010.05.21 06:00sell0.26usdcad1.064371.095171.00342 1.062390.000.000.0048.46
747206282010.05.17 14:00sell0.41usdchf1.134171.158931.08504 1.147480.000.00-3.28-475.57
753748572010.05.21 05:00buy0.24usdjpy90.24887.44295.822 89.8030.000.000.00-118.93
754382812010.05.21 12:00sell0.19eurusd1.250991.291291.17073 1.258300.000.000.00-138.89
  0.00 0.00 -7.90 -1 287.04
 Floating P/L: -1 294.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 600.12 Floating P/L: -1 294.94 Margin: 484.58
Balance: 32 600.12 Equity: 31 305.18 Free Margin: 30 820.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 28 519.59 Gross Loss: 20 919.47 Total Net Profit: 7 600.12
Profit Factor: 1.36 Expected Payoff: 71.70  
Absolute Drawdown: 272.27 Maximal Drawdown: 5 089.99 (14.17%) Relative Drawdown: 14.17% (5 089.99)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 53 (77.36%) Long Positions (won %): 53 (71.70%)
Profit Trades (% of total): 79 (74.53%) Loss trades (% of total): 27 (25.47%)
Largest profit trade: 835.64 loss trade: -884.11
Average profit trade: 361.01 loss trade: -774.80
Maximum consecutive wins ($): 13 (5 043.19) consecutive losses ($): 4 (-3 386.01)
Maximal consecutive profit (count): 5 043.19 (13) consecutive loss (count): -3 386.01 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2