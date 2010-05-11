InstaForex Companies Group

Account: 572039 Name: ghkg Currency: USD 2010 June 3, 16:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298974022010.05.11 04:48balanceDeposit10 000.00
298975202010.05.11 04:50sell1.00eurusd1.27841.47881.27752010.05.11 04:541.27750.000.000.009.00
298975282010.05.11 04:51sell1.00eurusd1.27851.47881.27752010.05.11 04:541.27750.000.000.0010.00
298975342010.05.11 04:51sell1.00eurusd1.27841.47871.27742010.05.11 04:541.27740.000.000.0010.00
298975652010.05.11 04:52sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 04:571.27730.000.000.0010.00
298975722010.05.11 04:52sell1.00eurusd1.27841.47871.27742010.05.11 04:541.27740.000.000.0010.00
298975822010.05.11 04:52sell1.00eurusd1.27851.47881.27752010.05.11 04:541.27750.000.000.0010.00
298975882010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27841.47871.27742010.05.11 04:541.27740.000.000.0010.00
298975902010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 04:571.27730.000.000.0010.00
298976042010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27831.47871.27742010.05.11 04:541.27740.000.000.009.00
298976062010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 04:571.27730.000.000.0010.00
298976142010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 04:571.27730.000.000.0010.00
298976152010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27821.47851.27722010.05.11 04:571.27720.000.000.0010.00
298976172010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27811.47841.27712010.05.11 05:511.27710.000.000.0010.00
298976182010.05.11 04:53sell1.00eurusd1.27801.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.0010.00
298976222010.05.11 04:54sell1.00eurusd1.27801.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.0010.00
298976252010.05.11 04:54sell1.00eurusd1.27811.47841.27712010.05.11 05:511.27710.000.000.0010.00
298976512010.05.11 04:54sell1.00eurusd1.27791.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.009.00
298980232010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27811.47841.27712010.05.11 05:511.27710.000.000.0010.00
298980492010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27801.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.0010.00
298980662010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27791.47821.27692010.05.11 05:511.27690.000.000.0010.00
298980702010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27801.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.0010.00
298980722010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27811.47841.27712010.05.11 05:511.27710.000.000.0010.00
298980772010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27801.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.0010.00
298980812010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27791.47821.27692010.05.11 05:511.27690.000.000.0010.00
298980882010.05.11 05:00sell1.00eurusd1.27801.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.0010.00
298981082010.05.11 05:01sell1.00eurusd1.27791.47821.27692010.05.11 05:511.27690.000.000.0010.00
298981212010.05.11 05:01sell1.00eurusd1.27781.47811.27682010.05.11 05:521.27680.000.000.0010.00
298981632010.05.11 05:02sell1.00eurusd1.27781.47811.27682010.05.11 05:521.27680.000.000.0010.00
298981712010.05.11 05:02sell1.00eurusd1.27801.47831.27702010.05.11 05:511.27700.000.000.0010.00
298981822010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27811.47841.27712010.05.11 05:511.27710.000.000.0010.00
298981882010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27821.47851.27722010.05.11 05:501.27720.000.000.0010.00
298981942010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 05:501.27730.000.000.0010.00
298982012010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27841.47871.27742010.05.11 05:481.27740.000.000.0010.00
298982092010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27851.47881.27752010.05.11 05:471.27750.000.000.0010.00
298982112010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27841.47871.27742010.05.11 05:481.27740.000.000.0010.00
298982162010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27861.47891.27762010.05.11 05:401.27760.000.000.0010.00
298982222010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27871.47901.27772010.05.11 05:371.27770.000.000.0010.00
298982262010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27901.47931.27802010.05.11 05:231.27800.000.000.0010.00
298982342010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27891.47921.27792010.05.11 05:231.27790.000.000.0010.00
298982382010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27881.47911.27782010.05.11 05:351.27780.000.000.0010.00
298982472010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27881.47921.27792010.05.11 05:231.27790.000.000.009.00
298982482010.05.11 05:03sell1.00eurusd1.27891.47921.27792010.05.11 05:231.27790.000.000.0010.00
298982562010.05.11 05:04sell1.00eurusd1.27901.47931.27802010.05.11 05:231.27800.000.000.0010.00
298990872010.05.11 05:25sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 05:501.27730.000.000.0010.00
298990922010.05.11 05:25sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 05:501.27730.000.000.0010.00
298991312010.05.11 05:26sell1.00eurusd1.27831.47861.27732010.05.11 05:501.27730.000.000.0010.00
298991362010.05.11 05:26sell1.00eurusd1.27841.47871.27742010.05.11 05:481.27740.000.000.0010.00
298991372010.05.11 05:26sell1.00eurusd1.27851.47881.27752010.05.11 05:471.27750.000.000.0010.00
299023822010.05.11 06:21sell1.00eurusd1.27621.47651.27522010.05.11 06:351.27520.000.000.0010.00
299023872010.05.11 06:21sell1.00eurusd1.27631.47661.27532010.05.11 06:351.27530.000.000.0010.00
299023922010.05.11 06:21sell1.00eurusd1.27621.47651.27522010.05.11 06:351.27520.000.000.0010.00
299024012010.05.11 06:22sell1.00eurusd1.27631.47661.27532010.05.11 06:351.27530.000.000.0010.00
299024132010.05.11 06:22sell1.00eurusd1.27621.47651.27522010.05.11 06:351.27520.000.000.0010.00
299024222010.05.11 06:22sell1.00eurusd1.27621.47651.27522010.05.11 06:351.27520.000.000.0010.00
299024702010.05.11 06:24sell1.00eurusd1.27611.47651.27522010.05.11 06:351.27520.000.000.009.00
299036902010.05.11 06:45sell1.00eurusd1.27561.47601.27472010.05.11 06:581.27470.000.000.009.00
299037312010.05.11 06:46sell1.00eurusd1.27571.47601.27472010.05.11 06:581.27470.000.000.0010.00
299037652010.05.11 06:46sell1.00eurusd1.27581.47611.27482010.05.11 06:531.27480.000.000.0010.00
299085662010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27211.47241.27112010.05.11 09:091.27110.000.000.0010.00
299085762010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27221.47251.27122010.05.11 09:091.27120.000.000.0010.00
299085892010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27231.47261.27132010.05.11 09:091.27130.000.000.0010.00
299086002010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27251.47281.27152010.05.11 07:371.27150.000.000.0010.00
299086072010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27241.47271.27142010.05.11 09:091.27140.000.000.0010.00
299086252010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27231.47261.27132010.05.11 09:091.27130.000.000.0010.00
299086332010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27221.47251.27122010.05.11 09:091.27120.000.000.0010.00
299086372010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27231.47261.27132010.05.11 09:091.27130.000.000.0010.00
299086412010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27221.47251.27122010.05.11 09:091.27120.000.000.0010.00
299086492010.05.11 07:34sell1.00eurusd1.27211.47241.27112010.05.11 09:091.27110.000.000.0010.00
299086982010.05.11 07:35sell1.00eurusd1.27191.47221.27092010.05.11 09:101.27090.000.000.0010.00
299087472010.05.11 07:35sell1.00eurusd1.27191.47221.27092010.05.11 09:101.27090.000.000.0010.00
299087522010.05.11 07:36sell1.00eurusd1.27171.47211.27082010.05.11 09:101.27080.000.000.009.00
299087632010.05.11 07:36sell1.00eurusd1.27181.47211.27082010.05.11 09:101.27080.000.000.0010.00
299087762010.05.11 07:36sell1.00eurusd1.27171.47201.27072010.05.11 09:101.27070.000.000.0010.00
299087892010.05.11 07:36sell1.00eurusd1.27171.47201.27072010.05.11 09:101.27070.000.000.0010.00
299088022010.05.11 07:36sell1.00eurusd1.27171.47201.27072010.05.11 09:101.27070.000.000.0010.00
299088122010.05.11 07:36sell1.00eurusd1.27171.47201.27072010.05.11 09:101.27070.000.000.0010.00
299089002010.05.11 07:37sell1.00eurusd1.27171.47201.27072010.05.11 09:101.27070.000.000.0010.00
299089222010.05.11 07:38sell1.00eurusd1.27181.47211.27082010.05.11 09:101.27080.000.000.0010.00
299089492010.05.11 07:38sell1.00eurusd1.27191.47231.27102010.05.11 09:101.27100.000.000.009.00
299089502010.05.11 07:38sell1.00eurusd1.27191.47221.27092010.05.11 09:101.27090.000.000.0010.00
299089512010.05.11 07:38sell1.00eurusd1.27191.47231.27102010.05.11 09:101.27100.000.000.009.00
299089532010.05.11 07:38sell1.00eurusd1.27181.47221.27092010.05.11 09:101.27090.000.000.009.00
299089592010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27191.47221.27092010.05.11 09:101.27090.000.000.0010.00
299089652010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27201.47231.27102010.05.11 09:101.27100.000.000.0010.00
299089752010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27211.47241.27112010.05.11 09:091.27110.000.000.0010.00
299089852010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27221.47251.27122010.05.11 09:091.27120.000.000.0010.00
299089932010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27231.47261.27132010.05.11 09:091.27130.000.000.0010.00
299090252010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27291.47321.27192010.05.11 07:501.27190.000.000.0010.00
299090402010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27271.47301.27172010.05.11 08:431.27170.000.000.0010.00
299090572010.05.11 07:39sell1.00eurusd1.27261.47291.27162010.05.11 08:431.27160.000.000.0010.00
299104982010.05.11 07:53sell1.00eurusd1.27251.47281.27152010.05.11 09:071.27150.000.000.0010.00
299165202010.05.11 08:52sell1.00eurusd1.27271.47301.27172010.05.11 09:071.27170.000.000.0010.00
299165332010.05.11 08:52sell1.00eurusd1.27291.47321.27192010.05.11 09:041.27190.000.000.0010.00
299236262010.05.11 09:36sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 11:531.26850.000.000.0010.00
299236432010.05.11 09:37sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 11:531.26850.000.000.0010.00
299237142010.05.11 09:37sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 11:531.26850.000.000.0010.00
299237262010.05.11 09:37sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 11:531.26850.000.000.0010.00
299237312010.05.11 09:37sell1.00eurusd1.26941.46981.26852010.05.11 11:531.26850.000.000.009.00
299237372010.05.11 09:37sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 11:531.26850.000.000.0010.00
299237452010.05.11 09:37sell1.00eurusd1.26941.46981.26852010.05.11 11:531.26850.000.000.009.00
299239332010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26961.46991.26862010.05.11 11:531.26860.000.000.0010.00
299239372010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26971.47001.26872010.05.11 11:531.26870.000.000.0010.00
299239562010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.0010.00
299239612010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 11:531.26890.000.000.0010.00
299239762010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.0010.00
299239842010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.0010.00
299240062010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 11:531.26890.000.000.0010.00
299240162010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 11:531.26890.000.000.0010.00
299240552010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.0010.00
299240642010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 11:531.26890.000.000.0010.00
299240722010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26991.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.009.00
299240772010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.0010.00
299240842010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 11:531.26890.000.000.0010.00
299240932010.05.11 09:39sell1.00eurusd1.26981.47011.26882010.05.11 11:531.26880.000.000.0010.00
299241332010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 11:531.26890.000.000.0010.00
299241702010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.0010.00
299241872010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 11:531.26890.000.000.0010.00
299241962010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 11:531.26900.000.000.0010.00
299242112010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27011.47041.26912010.05.11 11:531.26910.000.000.0010.00
299242262010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27021.47051.26922010.05.11 11:521.26920.000.000.0010.00
299242352010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27041.47071.26942010.05.11 11:521.26940.000.000.0010.00
299242642010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27051.47081.26952010.05.11 09:571.26950.000.000.0010.00
299242792010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27061.47091.26962010.05.11 09:571.26960.000.000.0010.00
299242902010.05.11 09:40sell1.00eurusd1.27071.47101.26972010.05.11 09:561.26970.000.000.0010.00
299273912010.05.11 10:02sell1.00eurusd1.27101.47131.27002010.05.11 11:441.27000.000.000.0010.00
299274032010.05.11 10:02sell1.00eurusd1.27121.47151.27022010.05.11 11:441.27020.000.000.0010.00
299274202010.05.11 10:02sell1.00eurusd1.27121.47161.27032010.05.11 11:441.27030.000.000.009.00
299457042010.05.11 12:16sell1.00eurusd1.26921.46951.26822010.05.11 12:281.26820.000.000.0010.00
299457182010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26931.46961.26832010.05.11 12:281.26830.000.000.0010.00
299457242010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26941.46971.26842010.05.11 12:281.26840.000.000.0010.00
299457352010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 12:281.26850.000.000.0010.00
299457392010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26961.46991.26862010.05.11 12:281.26860.000.000.0010.00
299457442010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 12:281.26850.000.000.0010.00
299457512010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26961.46991.26862010.05.11 12:281.26860.000.000.0010.00
299457682010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26941.46971.26842010.05.11 12:281.26840.000.000.0010.00
299457712010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26931.46961.26832010.05.11 12:281.26830.000.000.0010.00
299457732010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26941.46971.26842010.05.11 12:281.26840.000.000.0010.00
299457752010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26931.46961.26832010.05.11 12:281.26830.000.000.0010.00
299457872010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 12:281.26850.000.000.0010.00
299457982010.05.11 12:17sell1.00eurusd1.26951.46981.26852010.05.11 12:281.26850.000.000.0010.00
299458242010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.26971.47001.26872010.05.11 12:281.26870.000.000.0010.00
299458402010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.26981.47011.26882010.05.11 12:281.26880.000.000.0010.00
299458512010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 12:281.26890.000.000.0010.00
299458642010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 12:281.26900.000.000.0010.00
299458712010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.26991.47021.26892010.05.11 12:281.26890.000.000.0010.00
299458722010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 12:281.26900.000.000.0010.00
299458782010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27011.47041.26912010.05.11 12:281.26910.000.000.0010.00
299458822010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27001.47031.26902010.05.11 12:281.26900.000.000.0010.00
299458872010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27001.47041.26912010.05.11 12:281.26910.000.000.009.00
299458922010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27011.47041.26912010.05.11 12:281.26910.000.000.0010.00
299459082010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27051.47081.26952010.05.11 12:281.26950.000.000.0010.00
299459202010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27071.47101.26972010.05.11 12:281.26970.000.000.0010.00
299459702010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27041.47081.26952010.05.11 12:281.26950.000.000.009.00
299459722010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27041.47071.26942010.05.11 12:281.26940.000.000.0010.00
299459752010.05.11 12:18sell1.00eurusd1.27061.47091.26962010.05.11 12:281.26960.000.000.0010.00
299459782010.05.11 12:19sell1.00eurusd1.27051.47081.26952010.05.11 12:281.26950.000.000.0010.00
299460022010.05.11 12:19sell1.00eurusd1.27041.47071.26942010.05.11 12:281.26940.000.000.0010.00
299460062010.05.11 12:19sell1.00eurusd1.27041.47081.26952010.05.11 12:281.26950.000.000.009.00
299482802010.05.11 12:37sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299482852010.05.11 12:37sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299482892010.05.11 12:37sell1.00eurusd1.26921.46951.26822010.05.11 13:591.26820.000.000.0010.00
299483032010.05.11 12:37sell1.00eurusd1.26931.46961.26832010.05.11 13:591.26830.000.000.0010.00
299483122010.05.11 12:37sell1.00eurusd1.26921.46951.26822010.05.11 13:591.26820.000.000.0010.00
299483232010.05.11 12:37sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299483542010.05.11 12:38sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299483632010.05.11 12:38sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299483762010.05.11 12:38sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299483812010.05.11 12:38sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299486742010.05.11 12:41sell1.00eurusd1.26861.46891.26762010.05.11 14:041.26760.000.000.0010.00
299486772010.05.11 12:41sell1.00eurusd1.26871.46901.26772010.05.11 14:041.26770.000.000.0010.00
299486782010.05.11 12:41sell1.00eurusd1.26881.46911.26782010.05.11 14:041.26780.000.000.0010.00
299486872010.05.11 12:41sell1.00eurusd1.26901.46931.26802010.05.11 14:001.26800.000.000.0010.00
299486892010.05.11 12:41sell1.00eurusd1.26891.46921.26792010.05.11 14:001.26790.000.000.0010.00
299486932010.05.11 12:41sell1.00eurusd1.26881.46911.26782010.05.11 14:041.26780.000.000.0010.00
299487022010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26871.46901.26772010.05.11 14:041.26770.000.000.0010.00
299487062010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26861.46891.26762010.05.11 14:041.26760.000.000.0010.00
299487112010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26871.46901.26772010.05.11 14:041.26770.000.000.0010.00
299487142010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26881.46921.26792010.05.11 14:001.26790.000.000.009.00
299487162010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26891.46921.26792010.05.11 14:001.26790.000.000.0010.00
299487252010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26901.46931.26802010.05.11 14:001.26800.000.000.0010.00
299487282010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26881.46921.26792010.05.11 14:001.26790.000.000.009.00
299487322010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26881.46911.26782010.05.11 14:041.26780.000.000.0010.00
299487332010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26881.46911.26782010.05.11 14:041.26780.000.000.0010.00
299487362010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26891.46921.26792010.05.11 14:001.26790.000.000.0010.00
299487412010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26901.46931.26802010.05.11 14:001.26800.000.000.0010.00
299487472010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26911.46941.26812010.05.11 14:001.26810.000.000.0010.00
299487512010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26901.46931.26802010.05.11 14:001.26800.000.000.0010.00
299487552010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26891.46921.26792010.05.11 14:001.26790.000.000.0010.00
299487572010.05.11 12:42sell1.00eurusd1.26901.46931.26802010.05.11 14:001.26800.000.000.0010.00
299577672010.05.11 14:10sell1.00eurusd1.26841.46871.26742010.05.11 14:181.26740.000.000.0010.00
299579262010.05.11 14:12sell1.00eurusd1.26841.46871.26742010.05.11 14:181.26740.000.000.0010.00
299579452010.05.11 14:12sell1.00eurusd1.26851.46881.26752010.05.11 14:171.26750.000.000.0010.00
299579582010.05.11 14:12sell1.00eurusd1.26841.46871.26742010.05.11 14:181.26740.000.000.0010.00
299579712010.05.11 14:12sell1.00eurusd1.26851.46881.26752010.05.11 14:171.26750.000.000.0010.00
299580262010.05.11 14:13sell1.00eurusd1.26861.46891.26762010.05.11 14:171.26760.000.000.0010.00
299580342010.05.11 14:13sell1.00eurusd1.26841.46871.26742010.05.11 14:181.26740.000.000.0010.00
299597072010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299597152010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299597232010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299597292010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26831.46861.26732010.05.11 14:261.26730.000.000.0010.00
299597442010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299597512010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26821.46851.26722010.05.11 14:261.26720.000.000.0010.00
299597652010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299597752010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26821.46851.26722010.05.11 14:261.26720.000.000.0010.00
299597822010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26841.46871.26742010.05.11 14:261.26740.000.000.0010.00
299597862010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26851.46881.26752010.05.11 14:261.26750.000.000.0010.00
299597932010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26841.46871.26742010.05.11 14:261.26740.000.000.0010.00
299598042010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26831.46861.26732010.05.11 14:261.26730.000.000.0010.00
299598052010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26841.46871.26742010.05.11 14:261.26740.000.000.0010.00
299598382010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26831.46861.26732010.05.11 14:261.26730.000.000.0010.00
299598502010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26821.46851.26722010.05.11 14:261.26720.000.000.0010.00
299598542010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26831.46861.26732010.05.11 14:261.26730.000.000.0010.00
299598572010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26821.46851.26722010.05.11 14:261.26720.000.000.0010.00
299598652010.05.11 14:25sell1.00eurusd1.26831.46861.26732010.05.11 14:261.26730.000.000.0010.00
299598842010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26821.46851.26722010.05.11 14:261.26720.000.000.0010.00
299598922010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299599002010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26791.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.0010.00
299599072010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299599082010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299599132010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299599252010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26791.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.0010.00
299599312010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26811.46841.26712010.05.11 23:321.26710.000.000.0010.00
299599342010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299599362010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26791.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.0010.00
299599412010.05.11 14:26sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299601362010.05.11 14:28sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299601402010.05.11 14:28sell1.00eurusd1.26791.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.0010.00
299601512010.05.11 14:29sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299602812010.05.11 14:30sell1.00eurusd1.26771.46801.26672010.05.11 23:321.26670.000.000.0010.00
299604612010.05.11 14:31sell1.00eurusd1.26771.46801.26672010.05.11 23:321.26670.000.000.0010.00
299604642010.05.11 14:31sell1.00eurusd1.26771.46801.26672010.05.11 23:321.26670.000.000.0010.00
299610352010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26761.46801.26672010.05.11 23:321.26670.000.000.009.00
299610382010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26771.46801.26672010.05.11 23:321.26670.000.000.0010.00
299610672010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299610762010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26791.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.0010.00
299610822010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26801.46831.26702010.05.11 23:321.26700.000.000.0010.00
299611002010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26791.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.0010.00
299611372010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299611432010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26781.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.009.00
299611472010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26781.46811.26682010.05.11 23:321.26680.000.000.0010.00
299611582010.05.11 14:35sell1.00eurusd1.26791.46821.26692010.05.11 23:321.26690.000.000.0010.00
300180832010.05.11 23:46sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300180872010.05.11 23:46sell1.00eurusd1.26701.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.559.00
300180882010.05.11 23:46sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300180932010.05.11 23:46sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300180962010.05.11 23:46sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300180972010.05.11 23:46sell1.00eurusd1.26721.46751.26622010.05.12 00:001.26620.000.00-0.5510.00
300181012010.05.11 23:47sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300181052010.05.11 23:47sell1.00eurusd1.26721.46751.26622010.05.12 00:001.26620.000.00-0.5510.00
300181132010.05.11 23:47sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300181192010.05.11 23:47sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300181392010.05.11 23:47sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300181552010.05.11 23:47sell1.00eurusd1.26721.46751.26622010.05.12 00:001.26620.000.00-0.5510.00
300181582010.05.11 23:48sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300181622010.05.11 23:48sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300181682010.05.11 23:48sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300181932010.05.11 23:50sell1.00eurusd1.26701.46731.26602010.05.12 00:001.26600.000.00-0.5510.00
300182002010.05.11 23:50sell1.00eurusd1.26701.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.559.00
300182232010.05.11 23:50sell1.00eurusd1.26691.46721.26592010.05.12 00:001.26590.000.00-0.5510.00
300182242010.05.11 23:50sell1.00eurusd1.26701.46731.26602010.05.12 00:001.26600.000.00-0.5510.00
300182362010.05.11 23:50sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300182392010.05.11 23:50sell1.00eurusd1.26701.46731.26602010.05.12 00:001.26600.000.00-0.5510.00
300182442010.05.11 23:50sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300182582010.05.11 23:51sell1.00eurusd1.26701.46731.26602010.05.12 00:001.26600.000.00-0.5510.00
300182882010.05.11 23:51sell1.00eurusd1.26701.46731.26602010.05.12 00:001.26600.000.00-0.5510.00
300182902010.05.11 23:51sell1.00eurusd1.26691.46721.26592010.05.12 00:001.26590.000.00-0.5510.00
300182942010.05.11 23:51sell1.00eurusd1.26701.46731.26602010.05.12 00:001.26600.000.00-0.5510.00
300183152010.05.11 23:52sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300183592010.05.11 23:52sell1.00eurusd1.26721.46751.26622010.05.12 00:001.26620.000.00-0.5510.00
300183702010.05.11 23:52sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300183732010.05.11 23:53sell1.00eurusd1.26701.46731.26602010.05.12 00:001.26600.000.00-0.5510.00
300183792010.05.11 23:53sell1.00eurusd1.26711.46741.26612010.05.12 00:001.26610.000.00-0.5510.00
300195962010.05.12 00:11sell1.00eurusd1.26651.46681.26552010.05.12 00:161.26550.000.000.0010.00
300196692010.05.12 00:12sell1.00eurusd1.26641.46681.26552010.05.12 00:161.26550.000.000.009.00
300196742010.05.12 00:12sell1.00eurusd1.26651.46681.26552010.05.12 00:161.26550.000.000.0010.00
300197152010.05.12 00:13sell1.00eurusd1.26651.46681.26552010.05.12 00:161.26550.000.000.0010.00
300218032010.05.12 00:36sell1.00eurusd1.26441.46471.26342010.05.12 00:531.26340.000.000.0010.00
300218102010.05.12 00:36sell1.00eurusd1.26451.46481.26352010.05.12 00:531.26350.000.000.0010.00
300218162010.05.12 00:36sell1.00eurusd1.26451.46491.26362010.05.12 00:531.26360.000.000.009.00
300218252010.05.12 00:36sell1.00eurusd1.26441.46471.26342010.05.12 00:531.26340.000.000.0010.00
300218322010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26461.46491.26362010.05.12 00:531.26360.000.000.0010.00
300218342010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26481.46511.26382010.05.12 00:531.26380.000.000.0010.00
300218582010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26501.46531.26402010.05.12 00:521.26400.000.000.0010.00
300218712010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26481.46511.26382010.05.12 00:531.26380.000.000.0010.00
300218742010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26491.46521.26392010.05.12 00:521.26390.000.000.0010.00
300218822010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26481.46511.26382010.05.12 00:531.26380.000.000.0010.00
300218922010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300218972010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26461.46491.26362010.05.12 00:531.26360.000.000.0010.00
300219012010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300219042010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26461.46491.26362010.05.12 00:531.26360.000.000.0010.00
300219102010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300219122010.05.12 00:37sell1.00eurusd1.26481.46511.26382010.05.12 00:531.26380.000.000.0010.00
300219402010.05.12 00:38sell1.00eurusd1.26491.46521.26392010.05.12 00:521.26390.000.000.0010.00
300219572010.05.12 00:38sell1.00eurusd1.26481.46511.26382010.05.12 00:531.26380.000.000.0010.00
300219652010.05.12 00:38sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300219732010.05.12 00:38sell1.00eurusd1.26481.46511.26382010.05.12 00:531.26380.000.000.0010.00
300220092010.05.12 00:38sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300220142010.05.12 00:38sell1.00eurusd1.26461.46491.26362010.05.12 00:531.26360.000.000.0010.00
300220152010.05.12 00:39sell1.00eurusd1.26451.46481.26352010.05.12 00:531.26350.000.000.0010.00
300220192010.05.12 00:39sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300220272010.05.12 00:39sell1.00eurusd1.26481.46511.26382010.05.12 00:531.26380.000.000.0010.00
300220352010.05.12 00:39sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300220432010.05.12 00:39sell1.00eurusd1.26461.46491.26362010.05.12 00:531.26360.000.000.0010.00
300220652010.05.12 00:39sell1.00eurusd1.26471.46501.26372010.05.12 00:531.26370.000.000.0010.00
300220802010.05.12 00:40sell1.00eurusd1.26451.46481.26352010.05.12 00:531.26350.000.000.0010.00
300221002010.05.12 00:40sell1.00eurusd1.26451.46481.26352010.05.12 00:531.26350.000.000.0010.00
300221132010.05.12 00:40sell1.00eurusd1.26461.46491.26362010.05.12 00:531.26360.000.000.0010.00
300241442010.05.12 01:18sell1.00eurusd1.26321.46351.26222010.05.12 01:281.26220.000.000.0010.00
300242612010.05.12 01:21sell1.00eurusd1.26311.46341.26212010.05.12 01:291.26210.000.000.0010.00
300242972010.05.12 01:21sell1.00eurusd1.26311.46341.26212010.05.12 01:291.26210.000.000.0010.00
300243002010.05.12 01:21sell1.00eurusd1.26311.46341.26212010.05.12 01:291.26210.000.000.0010.00
300243052010.05.12 01:22sell1.00eurusd1.26311.46341.26212010.05.12 01:291.26210.000.000.0010.00
300250162010.05.12 01:35sell1.00eurusd1.26251.46291.26162010.05.12 07:351.26160.000.000.009.00
300260372010.05.12 01:54sell1.00eurusd1.26201.46231.26102010.05.12 07:511.26100.000.000.0010.00
300260532010.05.12 01:54sell1.00eurusd1.26211.46241.26112010.05.12 07:511.26110.000.000.0010.00
300260602010.05.12 01:54sell1.00eurusd1.26221.46251.26122010.05.12 07:511.26120.000.000.0010.00
300260652010.05.12 01:54sell1.00eurusd1.26221.46251.26122010.05.12 07:511.26120.000.000.0010.00
300260762010.05.12 01:54sell1.00eurusd1.26231.46261.26132010.05.12 07:511.26130.000.000.0010.00
300260862010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26221.46251.26122010.05.12 07:511.26120.000.000.0010.00
300260892010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26211.46241.26112010.05.12 07:511.26110.000.000.0010.00
300260932010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26221.46251.26122010.05.12 07:511.26120.000.000.0010.00
300261012010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26211.46241.26112010.05.12 07:511.26110.000.000.0010.00
300261202010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26201.46231.26102010.05.12 07:511.26100.000.000.0010.00
300261252010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26211.46241.26112010.05.12 07:511.26110.000.000.0010.00
300261302010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26201.46231.26102010.05.12 07:511.26100.000.000.0010.00
300261332010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26211.46241.26112010.05.12 07:511.26110.000.000.0010.00
300261402010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26221.46251.26122010.05.12 07:511.26120.000.000.0010.00
300261422010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26211.46241.26112010.05.12 07:511.26110.000.000.0010.00
300261442010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26221.46251.26122010.05.12 07:511.26120.000.000.0010.00
300261492010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26241.46271.26142010.05.12 07:511.26140.000.000.0010.00
300261612010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26231.46261.26132010.05.12 07:511.26130.000.000.0010.00
300261652010.05.12 01:55sell1.00eurusd1.26241.46271.26142010.05.12 07:511.26140.000.000.0010.00
300261832010.05.12 01:56sell1.00eurusd1.26251.46281.26152010.05.12 07:511.26150.000.000.0010.00
300261992010.05.12 01:56sell1.00eurusd1.26241.46271.26142010.05.12 07:511.26140.000.000.0010.00
300262102010.05.12 01:56sell1.00eurusd1.26241.46271.26142010.05.12 07:511.26140.000.000.0010.00
300262292010.05.12 01:57sell1.00eurusd1.26261.46301.26172010.05.12 07:261.26170.000.000.009.00
300262402010.05.12 01:57sell1.00eurusd1.26251.46281.26152010.05.12 07:511.26150.000.000.0010.00
300262632010.05.12 01:57sell1.00eurusd1.26241.46271.26142010.05.12 07:511.26140.000.000.0010.00
300262702010.05.12 01:57sell1.00eurusd1.26251.46281.26152010.05.12 07:511.26150.000.000.0010.00
300262772010.05.12 01:58sell1.00eurusd1.26261.46291.26162010.05.12 07:351.26160.000.000.0010.00
300263002010.05.12 01:58sell1.00eurusd1.26271.46301.26172010.05.12 07:261.26170.000.000.0010.00
300263192010.05.12 01:59sell1.00eurusd1.26271.46301.26172010.05.12 07:261.26170.000.000.0010.00
300263302010.05.12 01:59sell1.00eurusd1.26261.46291.26162010.05.12 07:351.26160.000.000.0010.00
300481602010.05.12 08:03sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300481902010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300482092010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26181.46211.26082010.05.13 11:411.26080.000.00-1.6510.00
300482162010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26191.46221.26092010.05.13 11:401.26090.000.00-1.6510.00
300482262010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26181.46211.26082010.05.13 11:411.26080.000.00-1.6510.00
300482372010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26181.46211.26082010.05.13 11:411.26080.000.00-1.6510.00
300482522010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26181.46211.26082010.05.13 11:411.26080.000.00-1.6510.00
300482582010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300482592010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300482642010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300482672010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300482702010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26181.46211.26082010.05.13 11:411.26080.000.00-1.6510.00
300482832010.05.12 08:04sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300482882010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300482992010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300483172010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300483232010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300483272010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300483382010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26151.46181.26052010.05.13 11:411.26050.000.00-1.6510.00
300483422010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300483462010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300483482010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300483522010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300483532010.05.12 08:05sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300483622010.05.12 08:06sell1.00eurusd1.26161.46191.26062010.05.13 11:411.26060.000.00-1.6510.00
300483632010.05.12 08:06sell1.00eurusd1.26171.46201.26072010.05.13 11:411.26070.000.00-1.6510.00
300483922010.05.12 08:06sell1.00eurusd1.26181.46211.26082010.05.13 11:411.26080.000.00-1.6510.00
300484452010.05.12 08:07sell1.00eurusd1.26191.46221.26092010.05.13 11:401.26090.000.00-1.6510.00
300484602010.05.12 08:07sell1.00eurusd1.26191.46221.26092010.05.13 11:401.26090.000.00-1.6510.00
300484882010.05.12 08:07sell1.00eurusd1.26201.46231.26102010.05.13 11:401.26100.000.00-1.6510.00
300484992010.05.12 08:07sell1.00eurusd1.26211.46241.26112010.05.13 11:351.26110.000.00-1.6510.00
301850762010.05.13 12:11sell1.00eurusd1.25811.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.009.00
301850802010.05.13 12:11sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301850872010.05.13 12:11sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301850952010.05.13 12:11sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301851542010.05.13 12:12sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301851722010.05.13 12:12sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301851842010.05.13 12:12sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 12:241.25730.000.000.0010.00
301852052010.05.13 12:12sell1.00eurusd1.25841.45871.25742010.05.13 12:231.25740.000.000.0010.00
301852222010.05.13 12:12sell1.00eurusd1.25851.45881.25752010.05.13 12:231.25750.000.000.0010.00
301852452010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25861.45891.25762010.05.13 12:231.25760.000.000.0010.00
301852562010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25851.45881.25752010.05.13 12:231.25750.000.000.0010.00
301852772010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25861.45891.25762010.05.13 12:231.25760.000.000.0010.00
301852932010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25881.45911.25782010.05.13 12:141.25780.000.000.0010.00
301853072010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25871.45901.25772010.05.13 12:141.25770.000.000.0010.00
301853122010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25861.45891.25762010.05.13 12:231.25760.000.000.0010.00
301853362010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25851.45881.25752010.05.13 12:231.25750.000.000.0010.00
301853532010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25841.45871.25742010.05.13 12:231.25740.000.000.0010.00
301853672010.05.13 12:13sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301858632010.05.13 12:16sell1.00eurusd1.25811.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.009.00
301858892010.05.13 12:16sell1.00eurusd1.25811.45841.25712010.05.13 12:241.25710.000.000.0010.00
301858912010.05.13 12:16sell1.00eurusd1.25841.45871.25742010.05.13 12:231.25740.000.000.0010.00
301858952010.05.13 12:16sell1.00eurusd1.25841.45881.25752010.05.13 12:231.25750.000.000.009.00
301859042010.05.13 12:16sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 12:241.25730.000.000.0010.00
301859522010.05.13 12:17sell1.00eurusd1.25841.45871.25742010.05.13 12:231.25740.000.000.0010.00
301859622010.05.13 12:17sell1.00eurusd1.25851.45881.25752010.05.13 12:231.25750.000.000.0010.00
301859662010.05.13 12:17sell1.00eurusd1.25861.45891.25762010.05.13 12:231.25760.000.000.0010.00
301859812010.05.13 12:17sell1.00eurusd1.25851.45881.25752010.05.13 12:231.25750.000.000.0010.00
301860022010.05.13 12:17sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 12:241.25730.000.000.0010.00
301860202010.05.13 12:18sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 12:241.25730.000.000.0010.00
301860332010.05.13 12:18sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301860472010.05.13 12:18sell1.00eurusd1.25811.45841.25712010.05.13 12:241.25710.000.000.0010.00
301860512010.05.13 12:18sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:241.25720.000.000.0010.00
301861122010.05.13 12:18sell1.00eurusd1.25811.45841.25712010.05.13 12:241.25710.000.000.0010.00
301875642010.05.13 12:28sell1.00eurusd1.25811.45841.25712010.05.13 12:341.25710.000.000.0010.00
301876342010.05.13 12:29sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 12:341.25720.000.000.0010.00
301876442010.05.13 12:29sell1.00eurusd1.25811.45841.25712010.05.13 12:341.25710.000.000.0010.00
301876552010.05.13 12:29sell1.00eurusd1.25811.45841.25712010.05.13 12:341.25710.000.000.0010.00
301878752010.05.13 12:30sell1.00eurusd1.25781.45811.25682010.05.13 12:341.25680.000.000.0010.00
301878852010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25791.45821.25692010.05.13 12:341.25690.000.000.0010.00
301879002010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25781.45811.25682010.05.13 12:341.25680.000.000.0010.00
301879022010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25791.45821.25692010.05.13 12:341.25690.000.000.0010.00
301879032010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25801.45831.25702010.05.13 12:341.25700.000.000.0010.00
301879072010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25791.45821.25692010.05.13 12:341.25690.000.000.0010.00
301879142010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25801.45831.25702010.05.13 12:341.25700.000.000.0010.00
301879172010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25791.45821.25692010.05.13 12:341.25690.000.000.0010.00
301879182010.05.13 12:31sell1.00eurusd1.25781.45811.25682010.05.13 12:341.25680.000.000.0010.00
301894752010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25731.45761.25632010.05.13 15:411.25630.000.000.0010.00
301895072010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25741.45771.25642010.05.13 15:411.25640.000.000.0010.00
301895162010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25731.45761.25632010.05.13 15:411.25630.000.000.0010.00
301895212010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25741.45771.25642010.05.13 15:411.25640.000.000.0010.00
301895312010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25731.45761.25632010.05.13 15:411.25630.000.000.0010.00
301895442010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25741.45771.25642010.05.13 15:411.25640.000.000.0010.00
301895522010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25751.45781.25652010.05.13 15:411.25650.000.000.0010.00
301895552010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25761.45791.25662010.05.13 15:411.25660.000.000.0010.00
301895582010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25771.45801.25672010.05.13 15:411.25670.000.000.0010.00
301895622010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25761.45791.25662010.05.13 15:411.25660.000.000.0010.00
301895672010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25751.45781.25652010.05.13 15:411.25650.000.000.0010.00
301895752010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25741.45771.25642010.05.13 15:411.25640.000.000.0010.00
301895782010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25751.45781.25652010.05.13 15:411.25650.000.000.0010.00
301895832010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25741.45771.25642010.05.13 15:411.25640.000.000.0010.00
301895852010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25761.45791.25662010.05.13 15:411.25660.000.000.0010.00
301895862010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25771.45801.25672010.05.13 15:411.25670.000.000.0010.00
301895922010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25761.45791.25662010.05.13 15:411.25660.000.000.0010.00
301895972010.05.13 12:40sell1.00eurusd1.25771.45801.25672010.05.13 15:411.25670.000.000.0010.00
301896082010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25761.45791.25662010.05.13 15:411.25660.000.000.0010.00
301896282010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25751.45781.25652010.05.13 15:411.25650.000.000.0010.00
301896302010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25761.45791.25662010.05.13 15:411.25660.000.000.0010.00
301896382010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25771.45801.25672010.05.13 15:411.25670.000.000.0010.00
301896792010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25781.45811.25682010.05.13 15:351.25680.000.000.0010.00
301896902010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25791.45821.25692010.05.13 15:351.25690.000.000.0010.00
301897002010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25801.45831.25702010.05.13 15:351.25700.000.000.0010.00
301897162010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 15:301.25730.000.000.0010.00
301897302010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25831.45871.25742010.05.13 15:301.25740.000.000.009.00
301897362010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 15:301.25730.000.000.0010.00
301897812010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 15:301.25730.000.000.0010.00
301897982010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25821.45851.25722010.05.13 15:301.25720.000.000.0010.00
301898062010.05.13 12:41sell1.00eurusd1.25831.45861.25732010.05.13 15:301.25730.000.000.0010.00
302093742010.05.13 15:50sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302093912010.05.13 15:50sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302093942010.05.13 15:50sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302094142010.05.13 15:51sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302096432010.05.13 15:52sell1.00eurusd1.25671.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.009.00
302096602010.05.13 15:52sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302096812010.05.13 15:52sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302096902010.05.13 15:52sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302097182010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25701.45731.25602010.05.13 15:591.25600.000.000.0010.00
302097272010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302097332010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302097452010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25681.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.009.00
302097472010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302097692010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302097902010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302097922010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302097942010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302097982010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302098392010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302098492010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302098512010.05.13 15:53sell1.00eurusd1.25701.45731.25602010.05.13 15:591.25600.000.000.0010.00
302098662010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302098812010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302098872010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302098902010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25701.45731.25602010.05.13 15:591.25600.000.000.0010.00
302098992010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302099072010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302099132010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302099182010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25701.45731.25602010.05.13 15:591.25600.000.000.0010.00
302099452010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25691.45721.25592010.05.13 15:591.25590.000.000.0010.00
302099502010.05.13 15:54sell1.00eurusd1.25681.45711.25582010.05.13 16:001.25580.000.000.0010.00
302124522010.05.13 16:11sell2.00eurusd1.25591.45621.25492010.05.13 16:331.25490.000.000.0020.00
302124572010.05.13 16:11sell2.00eurusd1.25591.45631.25502010.05.13 16:331.25500.000.000.0018.00
302124772010.05.13 16:11sell2.00eurusd1.25601.45631.25502010.05.13 16:331.25500.000.000.0020.00
302125042010.05.13 16:11sell2.00eurusd1.25611.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0020.00
302125102010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25601.45631.25502010.05.13 16:331.25500.000.000.0020.00
302125152010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25591.45621.25492010.05.13 16:331.25490.000.000.0020.00
302125282010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25591.45621.25492010.05.13 16:331.25490.000.000.0020.00
302125402010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25601.45631.25502010.05.13 16:331.25500.000.000.0020.00
302125422010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25611.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0020.00
302125522010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25621.45651.25522010.05.13 16:311.25520.000.000.0020.00
302125592010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25631.45661.25532010.05.13 16:151.25530.000.000.0020.00
302125762010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25641.45671.25542010.05.13 16:141.25540.000.000.0020.00
302125892010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25621.45651.25522010.05.13 16:311.25520.000.000.0020.00
302125952010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25611.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0020.00
302126162010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25601.45631.25502010.05.13 16:331.25500.000.000.0020.00
302126262010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25611.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0020.00
302126322010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25621.45651.25522010.05.13 16:311.25520.000.000.0020.00
302126342010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25611.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0020.00
302126362010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25621.45651.25522010.05.13 16:311.25520.000.000.0020.00
302126382010.05.13 16:12sell2.00eurusd1.25611.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0020.00
302130172010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25561.45591.25462010.05.13 16:331.25460.000.000.0020.00
302130372010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25571.45601.25472010.05.13 16:331.25470.000.000.0020.00
302130482010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25571.45601.25472010.05.13 16:331.25470.000.000.0020.00
302130572010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25581.45611.25482010.05.13 16:331.25480.000.000.0020.00
302130702010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25591.45621.25492010.05.13 16:331.25490.000.000.0020.00
302130792010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25601.45631.25502010.05.13 16:331.25500.000.000.0020.00
302130852010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25591.45621.25492010.05.13 16:331.25490.000.000.0020.00
302130992010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25601.45631.25502010.05.13 16:331.25500.000.000.0020.00
302131002010.05.13 16:17sell2.00eurusd1.25601.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0018.00
302131072010.05.13 16:18sell2.00eurusd1.25611.45641.25512010.05.13 16:331.25510.000.000.0020.00
302131242010.05.13 16:18sell2.00eurusd1.25621.45651.25522010.05.13 16:311.25520.000.000.0020.00
302131292010.05.13 16:18sell2.00eurusd1.25631.45661.25532010.05.13 16:311.25530.000.000.0020.00
302131572010.05.13 16:18sell2.00eurusd1.25621.45651.25522010.05.13 16:311.25520.000.000.0020.00
302157532010.05.13 16:41sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302157602010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302157642010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302157812010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302157882010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302157932010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302157982010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302158022010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302158042010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302158122010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25541.45571.25442010.05.13 22:381.25440.000.000.0020.00
302158242010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302158282010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302158312010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302158372010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302158482010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302158662010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25541.45571.25442010.05.13 22:381.25440.000.000.0020.00
302158712010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302158752010.05.13 16:42sell2.00eurusd1.25541.45571.25442010.05.13 22:381.25440.000.000.0020.00
302158852010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25551.45581.25452010.05.13 22:171.25450.000.000.0020.00
302158892010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25551.45591.25462010.05.13 17:001.25460.000.000.0018.00
302158902010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25551.45581.25452010.05.13 22:171.25450.000.000.0020.00
302159022010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25551.45591.25462010.05.13 17:001.25460.000.000.0018.00
302159102010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302159272010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25511.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0018.00
302159392010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302159572010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302159622010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302159752010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25521.45551.25422010.05.13 22:381.25420.000.000.0020.00
302159772010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25531.45561.25432010.05.13 22:381.25430.000.000.0020.00
302159852010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25551.45581.25452010.05.13 22:171.25450.000.000.0020.00
302159882010.05.13 16:43sell2.00eurusd1.25541.45571.25442010.05.13 22:381.25440.000.000.0020.00
302186612010.05.13 17:05sell2.00eurusd1.25571.45601.25472010.05.13 17:061.25470.000.000.0020.00
302186722010.05.13 17:05sell2.00eurusd1.25561.45591.25462010.05.13 22:171.25460.000.000.0020.00
302189392010.05.13 17:07sell2.00eurusd1.25551.45581.25452010.05.13 22:171.25450.000.000.0020.00
302626172010.05.14 04:51sell2.00eurusd1.25381.45411.25282010.05.14 05:471.25280.000.000.0020.00
302626202010.05.14 04:51sell2.00eurusd1.25371.45401.25272010.05.14 05:481.25270.000.000.0020.00
302626422010.05.14 04:52sell2.00eurusd1.25361.45391.25262010.05.14 08:531.25260.000.000.0020.00
302626562010.05.14 04:52sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302626622010.05.14 04:52sell2.00eurusd1.25361.45391.25262010.05.14 08:531.25260.000.000.0020.00
302626782010.05.14 04:52sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302626862010.05.14 04:52sell2.00eurusd1.25361.45391.25262010.05.14 08:531.25260.000.000.0020.00
302627122010.05.14 04:52sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302627392010.05.14 04:53sell2.00eurusd1.25361.45391.25262010.05.14 08:531.25260.000.000.0020.00
302627632010.05.14 04:53sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302627852010.05.14 04:53sell2.00eurusd1.25361.45391.25262010.05.14 08:531.25260.000.000.0020.00
302627992010.05.14 04:53sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302629332010.05.14 04:57sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302629442010.05.14 04:58sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 08:541.25230.000.000.0020.00
302629642010.05.14 04:58sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302629752010.05.14 04:59sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 08:541.25230.000.000.0020.00
302630062010.05.14 04:59sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302630172010.05.14 04:59sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302630422010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 08:541.25230.000.000.0020.00
302630562010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302630662010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 08:541.25230.000.000.0020.00
302630732010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302630752010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 08:541.25230.000.000.0020.00
302630762010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302630782010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 08:541.25230.000.000.0020.00
302630802010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302630822010.05.14 05:00sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302630972010.05.14 05:01sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 08:541.25240.000.000.0020.00
302631142010.05.14 05:01sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302631182010.05.14 05:02sell2.00eurusd1.25361.45401.25272010.05.14 05:481.25270.000.000.0018.00
302631222010.05.14 05:02sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 08:541.25250.000.000.0020.00
302655572010.05.14 06:08sell2.00eurusd1.25311.45341.25212010.05.14 08:541.25210.000.000.0020.00
302655692010.05.14 06:08sell2.00eurusd1.25311.45351.25222010.05.14 08:541.25220.000.000.0018.00
302655962010.05.14 06:08sell2.00eurusd1.25321.45351.25222010.05.14 08:541.25220.000.000.0020.00
302751622010.05.14 09:08sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0020.00
302751782010.05.14 09:08sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302751962010.05.14 09:08sell2.00eurusd1.25361.45391.25262010.05.14 10:511.25260.000.000.0020.00
302752282010.05.14 09:08sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302752532010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302752572010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302752662010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302752712010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302752782010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302752812010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302752872010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302752912010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25321.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0018.00
302752982010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0020.00
302753022010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302753182010.05.14 09:09sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0020.00
302753392010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302753492010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0020.00
302753532010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25321.45351.25222010.05.14 10:521.25220.000.000.0020.00
302753582010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0020.00
302753782010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25321.45351.25222010.05.14 10:521.25220.000.000.0020.00
302753862010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0020.00
302753912010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25311.45341.25212010.05.14 10:521.25210.000.000.0020.00
302753952010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25321.45351.25222010.05.14 10:521.25220.000.000.0020.00
302753982010.05.14 09:10sell2.00eurusd1.25331.45361.25232010.05.14 10:521.25230.000.000.0020.00
302754002010.05.14 09:11sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302754012010.05.14 09:11sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302754042010.05.14 09:11sell2.00eurusd1.25361.45391.25262010.05.14 10:511.25260.000.000.0020.00
302754112010.05.14 09:11sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302754152010.05.14 09:11sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302754172010.05.14 09:11sell2.00eurusd1.25341.45371.25242010.05.14 10:521.25240.000.000.0020.00
302754202010.05.14 09:11sell2.00eurusd1.25351.45381.25252010.05.14 10:521.25250.000.000.0020.00
302923892010.05.14 11:26sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:281.25000.000.000.0020.00
302924212010.05.14 11:26sell2.00eurusd1.25111.45151.25022010.05.14 11:271.25020.000.000.0018.00
302924392010.05.14 11:26sell2.00eurusd1.25121.45151.25022010.05.14 11:271.25020.000.000.0020.00
302924472010.05.14 11:26sell2.00eurusd1.25111.45141.25012010.05.14 11:281.25010.000.000.0020.00
302924532010.05.14 11:26sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:281.25000.000.000.0020.00
302930632010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25091.45121.24992010.05.14 11:581.24990.000.000.0020.00
302931052010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
302931362010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25091.45121.24992010.05.14 11:581.24990.000.000.0020.00
302931472010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25071.45111.24982010.05.14 11:581.24980.000.000.0018.00
302931492010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25071.45101.24972010.05.14 11:581.24970.000.000.0020.00
302931922010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25071.45101.24972010.05.14 11:581.24970.000.000.0020.00
302932162010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25081.45111.24982010.05.14 11:581.24980.000.000.0020.00
302932232010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
302932412010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25091.45121.24992010.05.14 11:581.24990.000.000.0020.00
302932522010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
302932642010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25091.45121.24992010.05.14 11:581.24990.000.000.0020.00
302932792010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
302932922010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25111.45141.25012010.05.14 11:571.25010.000.000.0020.00
302933072010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25111.45141.25012010.05.14 11:571.25010.000.000.0020.00
302933182010.05.14 11:30sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
302933312010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
302933372010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25111.45141.25012010.05.14 11:571.25010.000.000.0020.00
302933512010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25131.45161.25032010.05.14 11:571.25030.000.000.0020.00
302933802010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25141.45171.25042010.05.14 11:571.25040.000.000.0020.00
302934142010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25131.45161.25032010.05.14 11:571.25030.000.000.0020.00
302934222010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25141.45171.25042010.05.14 11:571.25040.000.000.0020.00
302934302010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25141.45171.25042010.05.14 11:571.25040.000.000.0020.00
302934452010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25151.45181.25052010.05.14 11:551.25050.000.000.0020.00
302934572010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25141.45171.25042010.05.14 11:571.25040.000.000.0020.00
302934662010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25131.45161.25032010.05.14 11:571.25030.000.000.0020.00
302934802010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25121.45151.25022010.05.14 11:571.25020.000.000.0020.00
302934832010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25111.45141.25012010.05.14 11:571.25010.000.000.0020.00
302934862010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25111.45151.25022010.05.14 11:571.25020.000.000.0018.00
302934952010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
302935022010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25111.45141.25012010.05.14 11:571.25010.000.000.0020.00
302935062010.05.14 11:31sell2.00eurusd1.25101.45131.25002010.05.14 11:571.25000.000.000.0020.00
303065822010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 16:511.24390.000.000.0020.00
303066032010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24501.44541.24412010.05.14 13:111.24410.000.000.0018.00
303066152010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 13:111.24410.000.000.0020.00
303066232010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24501.44531.24402010.05.14 16:511.24400.000.000.0020.00
303066272010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 13:111.24410.000.000.0020.00
303066342010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24491.44531.24402010.05.14 16:511.24400.000.000.0018.00
303066382010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24501.44531.24402010.05.14 16:511.24400.000.000.0020.00
303066452010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 13:111.24410.000.000.0020.00
303066482010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24521.44551.24422010.05.14 13:111.24420.000.000.0020.00
303066522010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 13:111.24410.000.000.0020.00
303066552010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24521.44551.24422010.05.14 13:111.24420.000.000.0020.00
303066622010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24531.44561.24432010.05.14 13:111.24430.000.000.0020.00
303066642010.05.14 13:05sell2.00eurusd1.24521.44551.24422010.05.14 13:111.24420.000.000.0020.00
303066752010.05.14 13:06sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 13:111.24410.000.000.0020.00
303066822010.05.14 13:06sell2.00eurusd1.24511.44551.24422010.05.14 13:111.24420.000.000.0018.00
303066882010.05.14 13:06sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 13:111.24410.000.000.0020.00
303066992010.05.14 13:06sell2.00eurusd1.24491.44531.24402010.05.14 16:511.24400.000.000.0018.00
303067032010.05.14 13:06sell2.00eurusd1.24481.44521.24392010.05.14 16:511.24390.000.000.0018.00
303067132010.05.14 13:06sell2.00eurusd1.24481.44521.24392010.05.14 16:511.24390.000.000.0018.00
303067162010.05.14 13:06sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 16:511.24390.000.000.0020.00
303074602010.05.14 13:14sell2.00eurusd1.24471.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0018.00
303074642010.05.14 13:14sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303075672010.05.14 13:15sell2.00eurusd1.24461.44491.24362010.05.14 17:001.24360.000.000.0020.00
303075842010.05.14 13:15sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303075922010.05.14 13:15sell2.00eurusd1.24471.44501.24372010.05.14 17:001.24370.000.000.0020.00
303075952010.05.14 13:15sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303076072010.05.14 13:15sell2.00eurusd1.24471.44501.24372010.05.14 17:001.24370.000.000.0020.00
303076122010.05.14 13:15sell2.00eurusd1.24461.44491.24362010.05.14 17:001.24360.000.000.0020.00
303076192010.05.14 13:15sell2.00eurusd1.24471.44501.24372010.05.14 17:001.24370.000.000.0020.00
303076382010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303076582010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24501.44531.24402010.05.14 16:511.24400.000.000.0020.00
303076652010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 16:501.24410.000.000.0020.00
303076742010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24501.44531.24402010.05.14 16:511.24400.000.000.0020.00
303076802010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303076852010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 16:511.24390.000.000.0020.00
303076862010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303076872010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 16:511.24390.000.000.0020.00
303076892010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303076942010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24471.44501.24372010.05.14 17:001.24370.000.000.0020.00
303076952010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303077002010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44521.24392010.05.14 16:511.24390.000.000.0018.00
303077012010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303077032010.05.14 13:16sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:001.24380.000.000.0020.00
303346862010.05.14 17:11sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:181.24500.000.000.00-4.00
303347352010.05.14 17:11sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:181.24500.000.000.00-4.00
303347572010.05.14 17:11sell2.00eurusd1.24471.44511.24382010.05.14 17:181.24500.000.000.00-6.00
303347612010.05.14 17:11sell2.00eurusd1.24471.44501.24372010.05.14 17:191.24490.000.000.00-4.00
303347792010.05.14 17:11sell2.00eurusd1.24471.44501.24372010.05.14 17:181.24500.000.000.00-6.00
303351072010.05.14 17:14sell2.00eurusd1.24481.44511.24382010.05.14 17:181.24500.000.000.00-4.00
303351102010.05.14 17:14sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 17:181.24500.000.000.00-2.00
303351142010.05.14 17:14sell2.00eurusd1.24501.44531.24402010.05.14 17:181.24500.000.000.000.00
303351272010.05.14 17:14sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 17:181.24500.000.000.00-2.00
303351332010.05.14 17:14sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 17:181.24500.000.000.00-2.00
303351362010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 17:181.24500.000.000.00-2.00
303351562010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24491.44521.24392010.05.14 17:181.24500.000.000.00-2.00
303351682010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24501.44531.24402010.05.14 17:181.24500.000.000.000.00
303351912010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 17:181.24500.000.000.002.00
303352192010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24511.44541.24412010.05.14 17:181.24480.000.000.006.00
303352292010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24531.44561.24432010.05.14 17:181.24480.000.000.0010.00
303352452010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24531.44571.24442010.05.14 17:181.24480.000.000.0010.00
303352632010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24521.44551.24422010.05.14 17:181.24480.000.000.008.00
303352682010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24531.44561.24432010.05.14 17:181.24480.000.000.0010.00
303352742010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24521.44551.24422010.05.14 17:181.24480.000.000.008.00
303352762010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24531.44561.24432010.05.14 17:181.24480.000.000.0010.00
303352842010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24521.44551.24422010.05.14 17:181.24480.000.000.008.00
303353292010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24571.44601.24472010.05.14 17:181.24470.000.000.0020.00
303353632010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24561.44591.24462010.05.14 17:181.24480.000.000.0016.00
303353842010.05.14 17:15sell2.00eurusd1.24561.44591.24462010.05.14 17:181.24480.000.000.0016.00
303354222010.05.14 17:16sell2.00eurusd1.24561.44591.24462010.05.14 17:181.24480.000.000.0016.00
303354372010.05.14 17:16sell2.00eurusd1.24551.44581.24452010.05.14 17:181.24480.000.000.0014.00
303354472010.05.14 17:16sell2.00eurusd1.24561.44591.24462010.05.14 17:181.24480.000.000.0016.00
303354622010.05.14 17:16sell2.00eurusd1.24551.44581.24452010.05.14 17:181.24480.000.000.0014.00
303354762010.05.14 17:16sell2.00eurusd1.24561.44591.24462010.05.14 17:181.24480.000.000.0016.00
303354812010.05.14 17:16sell2.00eurusd1.24561.44601.24472010.05.14 17:181.24470.000.000.0018.00
303880802010.05.17 04:25buy0.20eurusd1.23511.03481.23612010.05.17 14:491.23610.000.000.002.00
303880822010.05.17 04:25buy0.20eurusd1.23521.03491.23622010.05.17 14:491.23620.000.000.002.00
303881122010.05.17 04:25buy0.20eurusd1.23521.03491.23622010.05.17 14:491.23620.000.000.002.00
303881442010.05.17 04:26buy0.20eurusd1.23531.03501.23632010.05.17 15:031.23630.000.000.002.00
303881482010.05.17 04:26buy0.20eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 16:181.23640.000.000.002.00
303881782010.05.17 04:26buy0.20eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 16:181.23640.000.000.002.00
303881842010.05.17 04:26buy0.20eurusd1.23541.03501.23632010.05.17 15:031.23630.000.000.001.80
303881992010.05.17 04:26sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 04:301.23430.000.000.0020.00
303882322010.05.17 04:26sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 04:301.23430.000.000.0020.00
303882392010.05.17 04:26buy0.20eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 16:181.23640.000.000.002.00
303882472010.05.17 04:26buy0.20eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 16:181.23640.000.000.002.00
303882732010.05.17 04:27buy0.20eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 16:181.23640.000.000.002.00
303883632010.05.17 04:27sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 04:301.23440.000.000.0020.00
303883982010.05.17 04:27sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 04:301.23450.000.000.0020.00
303884622010.05.17 04:27sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 04:301.23440.000.000.0020.00
303884942010.05.17 04:27sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 04:301.23450.000.000.0020.00
303884992010.05.17 04:27sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 04:301.23440.000.000.0020.00
303885672010.05.17 04:28sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 04:301.23440.000.000.0020.00
303885982010.05.17 04:28sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 04:301.23430.000.000.0020.00
303886032010.05.17 04:28sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 04:301.23430.000.000.0020.00
303886122010.05.17 04:28buy0.20eurusd1.23531.03501.23632010.05.17 15:031.23630.000.000.002.00
303886152010.05.17 04:28buy0.20eurusd1.23501.03471.23602010.05.17 14:491.23600.000.000.002.00
303886182010.05.17 04:28buy0.20eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 14:481.23590.000.000.002.00
303886312010.05.17 04:28buy0.20eurusd1.23501.03471.23602010.05.17 14:491.23600.000.000.002.00
303886372010.05.17 04:28buy0.20eurusd1.23511.03481.23612010.05.17 14:491.23610.000.000.002.00
303886452010.05.17 04:29buy0.20eurusd1.23521.03491.23622010.05.17 14:491.23620.000.000.002.00
303886572010.05.17 04:29buy0.20eurusd1.23531.03501.23632010.05.17 15:031.23630.000.000.002.00
303886702010.05.17 04:29buy0.20eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 16:181.23640.000.000.002.00
303886742010.05.17 04:29buy0.20eurusd1.23521.03491.23622010.05.17 14:491.23620.000.000.002.00
303886782010.05.17 04:29buy0.20eurusd1.23521.03491.23622010.05.17 14:491.23620.000.000.002.00
303886932010.05.17 04:29buy0.20eurusd1.23511.03481.23612010.05.17 14:491.23610.000.000.002.00
303889892010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 14:471.23530.000.000.002.00
303890112010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23441.03411.23542010.05.17 14:471.23540.000.000.002.00
303890182010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 14:471.23530.000.000.002.00
303890372010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23441.03411.23542010.05.17 14:471.23540.000.000.002.00
303890432010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23451.03421.23552010.05.17 14:471.23550.000.000.002.00
303890492010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23461.03431.23562010.05.17 14:471.23560.000.000.002.00
303890532010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23451.03421.23552010.05.17 14:471.23550.000.000.002.00
303890602010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23461.03431.23562010.05.17 14:471.23560.000.000.002.00
303890722010.05.17 04:30buy0.20eurusd1.23471.03441.23572010.05.17 14:471.23570.000.000.002.00
303890752010.05.17 04:31buy0.20eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 14:481.23580.000.000.002.00
304644782010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 15:121.23430.000.000.0020.00
304644922010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 15:121.23440.000.000.0020.00
304645402010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 15:121.23450.000.000.0020.00
304645922010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.17 15:111.23460.000.000.0020.00
304646152010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 15:121.23450.000.000.0020.00
304646332010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.17 15:111.23460.000.000.0020.00
304646742010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.17 15:111.23460.000.000.0020.00
304646802010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 15:111.23470.000.000.0020.00
304647062010.05.17 14:47sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.17 15:111.23460.000.000.0020.00
304647492010.05.17 14:48sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 15:111.23480.000.000.0020.00
304647902010.05.17 14:48sell2.00eurusd1.23581.43621.23492010.05.17 14:531.23490.000.000.0018.00
304651062010.05.17 14:49sell2.00eurusd1.23601.43631.23502010.05.17 14:531.23500.000.000.0020.00
304651312010.05.17 14:49sell2.00eurusd1.23611.43651.23522010.05.17 14:531.23520.000.000.0018.00
304651772010.05.17 14:49sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.17 14:531.23490.000.000.0020.00
304652002010.05.17 14:49sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 15:111.23480.000.000.0020.00
304652372010.05.17 14:50sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.17 14:531.23490.000.000.0020.00
304652852010.05.17 14:50sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 15:111.23480.000.000.0020.00
304653052010.05.17 14:50sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 15:111.23470.000.000.0020.00
304653312010.05.17 14:50sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 15:111.23480.000.000.0020.00
304653422010.05.17 14:50sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 15:111.23470.000.000.0020.00
304653482010.05.17 14:50sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 15:111.23480.000.000.0020.00
304657182010.05.17 14:53sell2.00eurusd1.23491.43531.23402010.05.17 15:131.23400.000.000.0018.00
304657332010.05.17 14:53sell2.00eurusd1.23461.43501.23372010.05.17 15:191.23370.000.000.0018.00
304657392010.05.17 14:53sell2.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.17 15:191.23370.000.000.0020.00
304657472010.05.17 14:53sell2.00eurusd1.23481.43511.23382010.05.17 15:191.23380.000.000.0020.00
304657532010.05.17 14:53sell2.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.17 15:191.23370.000.000.0020.00
304671182010.05.17 15:03sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.17 15:111.23530.000.000.0020.00
304671352010.05.17 15:03sell2.00eurusd1.23621.43651.23522010.05.17 15:111.23520.000.000.0020.00
304671412010.05.17 15:03sell2.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.17 15:111.23510.000.000.0020.00
304671512010.05.17 15:04sell2.00eurusd1.23611.43651.23522010.05.17 15:111.23520.000.000.0018.00
304677802010.05.17 15:11buy2.00eurusd1.23521.03491.23622010.05.17 16:181.23620.000.000.0020.00
304678182010.05.17 15:11buy2.00eurusd1.23501.03471.23602010.05.17 16:181.23600.000.000.0020.00
304678502010.05.17 15:11buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 16:041.23590.000.000.0020.00
304679282010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 16:041.23580.000.000.0020.00
304679412010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23451.03421.23552010.05.17 16:041.23550.000.000.0020.00
304679722010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23441.03401.23532010.05.17 16:041.23530.000.000.0018.00
304680672010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 15:531.23520.000.000.0020.00
304680942010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 16:041.23530.000.000.0020.00
304681112010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 15:531.23520.000.000.0020.00
304681172010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 16:041.23530.000.000.0020.00
304681522010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 15:531.23520.000.000.0020.00
304681642010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 15:531.23510.000.000.0020.00
304681692010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 15:531.23520.000.000.0020.00
304682052010.05.17 15:12buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 15:531.23510.000.000.0020.00
304682622010.05.17 15:13buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 15:531.23500.000.000.0020.00
304682852010.05.17 15:13buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 15:531.23510.000.000.0020.00
304683712010.05.17 15:13buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 15:531.23520.000.000.0020.00
304683762010.05.17 15:13buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 16:041.23530.000.000.0020.00
304683982010.05.17 15:13buy2.00eurusd1.23441.03411.23542010.05.17 16:041.23540.000.000.0020.00
304684042010.05.17 15:13buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 16:041.23530.000.000.0020.00
304684112010.05.17 15:13buy2.00eurusd1.23441.03411.23542010.05.17 16:041.23540.000.000.0020.00
304692242010.05.17 15:19buy2.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.17 15:531.23480.000.000.0020.00
304692952010.05.17 15:19buy2.00eurusd1.23371.03341.23472010.05.17 15:531.23470.000.000.0020.00
304693052010.05.17 15:19buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.17 15:531.23490.000.000.0020.00
304693162010.05.17 15:19buy2.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.17 15:531.23480.000.000.0020.00
304740002010.05.17 15:53sell2.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.17 15:571.23370.000.000.0020.00
304740142010.05.17 15:53sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 15:571.23400.000.000.0020.00
304740282010.05.17 15:53sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.17 15:571.23390.000.000.0020.00
304740342010.05.17 15:53sell2.00eurusd1.23491.43531.23402010.05.17 15:571.23400.000.000.0018.00
304740412010.05.17 15:53sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.17 15:571.23390.000.000.0020.00
304740952010.05.17 15:53sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 15:561.23410.000.000.0020.00
304741312010.05.17 15:54sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.17 15:571.23390.000.000.0020.00
304741452010.05.17 15:54sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 15:571.23400.000.000.0020.00
304741522010.05.17 15:54sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 15:571.23400.000.000.0020.00
304741582010.05.17 15:54sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 15:561.23410.000.000.0020.00
304741592010.05.17 15:54sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 15:571.23400.000.000.0020.00
304741672010.05.17 15:54sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 15:561.23410.000.000.0020.00
304741692010.05.17 15:54sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 15:571.23400.000.000.0020.00
304744772010.05.17 15:57sell2.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.17 18:041.23310.000.000.0020.00
304744902010.05.17 15:57sell2.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.17 18:041.23310.000.000.0020.00
304745022010.05.17 15:57buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 16:031.23510.000.000.0020.00
304745352010.05.17 15:57buy2.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.17 16:031.23480.000.000.0020.00
304745502010.05.17 15:57buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.17 16:031.23490.000.000.0020.00
304745612010.05.17 15:57buy2.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.17 16:031.23480.000.000.0020.00
304745732010.05.17 15:57buy2.00eurusd1.23381.03341.23472010.05.17 16:031.23470.000.000.0018.00
304745852010.05.17 15:57buy2.00eurusd1.23371.03341.23472010.05.17 16:031.23470.000.000.0020.00
304745882010.05.17 15:58buy2.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.17 16:031.23480.000.000.0020.00
304746132010.05.17 15:58buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.17 16:031.23490.000.000.0020.00
304746172010.05.17 15:58buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 16:031.23500.000.000.0020.00
304746232010.05.17 15:58buy2.00eurusd1.23401.03361.23492010.05.17 16:031.23490.000.000.0018.00
304746282010.05.17 15:58buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.17 16:031.23490.000.000.0020.00
304752352010.05.17 16:03sell2.00eurusd1.23471.43511.23382010.05.17 17:421.23380.000.000.0018.00
304752552010.05.17 16:03sell2.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.17 17:421.23370.000.000.0020.00
304752882010.05.17 16:03sell2.00eurusd1.23481.43511.23382010.05.17 17:421.23380.000.000.0020.00
304753262010.05.17 16:03sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.17 17:421.23390.000.000.0020.00
304753392010.05.17 16:03sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 17:411.23400.000.000.0020.00
304753572010.05.17 16:03sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 17:411.23410.000.000.0020.00
304754052010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 17:411.23430.000.000.0020.00
304754602010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 17:411.23450.000.000.0020.00
304755392010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 17:411.23450.000.000.0020.00
304755532010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.17 16:111.23460.000.000.0020.00
304756002010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.17 16:111.23460.000.000.0020.00
304756122010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 16:111.23470.000.000.0020.00
304756222010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 16:111.23470.000.000.0020.00
304756572010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 16:111.23480.000.000.0020.00
304756912010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 16:111.23470.000.000.0020.00
304756992010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 16:111.23480.000.000.0020.00
304757322010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23581.43621.23492010.05.17 16:111.23490.000.000.0018.00
304757662010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 16:111.23470.000.000.0020.00
304757712010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 16:111.23480.000.000.0020.00
304757862010.05.17 16:04sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 16:111.23470.000.000.0020.00
304758342010.05.17 16:05sell2.00eurusd1.23571.43611.23482010.05.17 16:111.23480.000.000.0018.00
304765942010.05.17 16:11buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 16:171.23590.000.000.0020.00
304766212010.05.17 16:11buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 16:171.23580.000.000.0020.00
304766342010.05.17 16:11buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.17 16:171.23570.000.000.0020.00
304766392010.05.17 16:11buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 16:171.23580.000.000.0020.00
304766522010.05.17 16:11buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.17 16:171.23570.000.000.0020.00
304766652010.05.17 16:11buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 16:171.23580.000.000.0020.00
304766842010.05.17 16:11buy2.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.17 16:151.23560.000.000.0020.00
304767092010.05.17 16:12buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.17 16:171.23570.000.000.0020.00
304767552010.05.17 16:12buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 16:171.23580.000.000.0020.00
304767672010.05.17 16:12buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.17 16:171.23570.000.000.0020.00
304767892010.05.17 16:12buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 16:171.23580.000.000.0020.00
304767992010.05.17 16:12buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 16:171.23580.000.000.0020.00
304771122010.05.17 16:15sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.17 17:411.23460.000.000.0020.00
304772242010.05.17 16:17sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 17:411.23470.000.000.0020.00
304772372010.05.17 16:17sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 17:411.23470.000.000.0020.00
304772412010.05.17 16:17sell2.00eurusd1.23571.43611.23482010.05.17 17:411.23480.000.000.0018.00
304772652010.05.17 16:17sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 17:411.23480.000.000.0020.00
304772832010.05.17 16:17sell2.00eurusd1.23581.43621.23492010.05.17 17:411.23490.000.000.0018.00
304773182010.05.17 16:17sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 17:411.23480.000.000.0020.00
304773292010.05.17 16:17sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 17:411.23470.000.000.0020.00
304773362010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 17:411.23480.000.000.0020.00
304773432010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.17 17:411.23470.000.000.0020.00
304773512010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.17 17:411.23480.000.000.0020.00
304773592010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.17 17:411.23490.000.000.0020.00
304773712010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.17 17:411.23510.000.000.0020.00
304773842010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.17 17:411.23530.000.000.0020.00
304773962010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.17 17:411.23540.000.000.0020.00
304774522010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.17 17:251.23550.000.000.0020.00
304774922010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.17 17:251.23560.000.000.0020.00
304775202010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.17 17:251.23550.000.000.0020.00
304775322010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.17 17:251.23560.000.000.0020.00
304775362010.05.17 16:18sell2.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.17 17:251.23550.000.000.0020.00
304907852010.05.17 17:25buy2.00eurusd1.23631.03591.23722010.05.17 17:301.23720.000.000.0018.00
304907932010.05.17 17:25buy2.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.17 21:191.23740.000.000.0020.00
304908052010.05.17 17:25buy2.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.17 17:291.23700.000.000.0020.00
304908162010.05.17 17:25buy2.00eurusd1.23581.03551.23682010.05.17 17:271.23680.000.000.0020.00
304908202010.05.17 17:25buy2.00eurusd1.23591.03561.23692010.05.17 17:281.23690.000.000.0020.00
304910902010.05.17 17:27buy2.00eurusd1.23711.03681.23812010.05.17 21:551.23810.000.000.0020.00
304912272010.05.17 17:29buy2.00eurusd1.23721.03691.23822010.05.17 21:551.23820.000.000.0020.00
304912652010.05.17 17:29buy2.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.17 21:551.23830.000.000.0020.00
304913852010.05.17 17:30sell2.00eurusd1.23721.43751.23622010.05.17 17:311.23620.000.000.0020.00
304915312010.05.17 17:31buy2.00eurusd1.23621.03581.23712010.05.17 21:151.23710.000.000.0018.00
304927502010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 21:031.23640.000.000.0020.00
304927842010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 21:021.23590.000.000.0020.00
304928002010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 21:011.23580.000.000.0020.00
304928352010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.17 21:011.23570.000.000.0020.00
304928652010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 21:011.23580.000.000.0020.00
304928772010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 21:021.23590.000.000.0020.00
304928942010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23501.03471.23602010.05.17 21:021.23600.000.000.0020.00
304929152010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 21:021.23590.000.000.0020.00
304929342010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 21:021.23590.000.000.0020.00
304929402010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 21:011.23580.000.000.0020.00
304929562010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23451.03421.23552010.05.17 20:591.23550.000.000.0020.00
304929812010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 20:331.23530.000.000.0020.00
304929922010.05.17 17:41buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:331.23520.000.000.0020.00
304930232010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 20:331.23500.000.000.0020.00
304930342010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 20:331.23500.000.000.0020.00
304930832010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 20:331.23500.000.000.0020.00
304931052010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.17 17:481.23480.000.000.0020.00
304931322010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23371.03341.23472010.05.17 17:471.23470.000.000.0020.00
304932092010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.17 20:331.23490.000.000.0020.00
304932422010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:331.23520.000.000.0020.00
304932492010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23421.03381.23512010.05.17 20:331.23510.000.000.0018.00
304932672010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 20:331.23530.000.000.0020.00
304932782010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:331.23520.000.000.0020.00
304932862010.05.17 17:42buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 20:331.23530.000.000.0020.00
304939772010.05.17 17:47buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 21:021.23590.000.000.0020.00
304941102010.05.17 17:48buy2.00eurusd1.23511.03481.23612010.05.17 21:021.23610.000.000.0020.00
304960452010.05.17 18:04buy2.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.17 18:071.23400.000.000.0020.00
304961372010.05.17 18:04buy2.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.17 18:071.23400.000.000.0020.00
304966472010.05.17 18:07buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 20:331.23530.000.000.0020.00
304966572010.05.17 18:08buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:331.23520.000.000.0020.00
305182162010.05.17 20:33sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.17 20:471.23390.000.000.0020.00
305182512010.05.17 20:33sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 20:451.23430.000.000.0020.00
305182722010.05.17 20:33sell2.00eurusd1.23521.43551.23422010.05.17 20:451.23420.000.000.0020.00
305183092010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 20:451.23410.000.000.0020.00
305183452010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 20:471.23400.000.000.0020.00
305183582010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 20:451.23410.000.000.0020.00
305183702010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 20:471.23400.000.000.0020.00
305183812010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.17 20:471.23390.000.000.0020.00
305183882010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.17 20:471.23390.000.000.0020.00
305183922010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.17 20:471.23400.000.000.0020.00
305183962010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23521.43551.23422010.05.17 20:451.23420.000.000.0020.00
305184032010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 20:451.23410.000.000.0020.00
305184102010.05.17 20:34sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 20:451.23430.000.000.0020.00
305192622010.05.17 20:45buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:591.23520.000.000.0020.00
305193322010.05.17 20:46buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:591.23520.000.000.0020.00
305193372010.05.17 20:46buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 20:591.23510.000.000.0020.00
305193622010.05.17 20:47buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:591.23520.000.000.0020.00
305193922010.05.17 20:47buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:591.23520.000.000.0020.00
305193962010.05.17 20:47buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 20:591.23510.000.000.0020.00
305193992010.05.17 20:47buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 20:591.23520.000.000.0020.00
305194132010.05.17 20:47buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.17 20:571.23490.000.000.0020.00
305194292010.05.17 20:47buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.17 20:571.23490.000.000.0020.00
305194372010.05.17 20:47buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 20:581.23500.000.000.0020.00
305194572010.05.17 20:48buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 20:581.23500.000.000.0020.00
305194692010.05.17 20:48buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.17 20:581.23500.000.000.0020.00
305194712010.05.17 20:48buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 20:591.23510.000.000.0020.00
305200092010.05.17 20:57sell2.00eurusd1.23481.43521.23392010.05.18 04:021.23390.000.00-1.1018.00
305200152010.05.17 20:57sell2.00eurusd1.23481.43511.23382010.05.18 04:021.23380.000.00-1.1020.00
305202002010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.18 04:021.23390.000.00-1.1020.00
305202062010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 21:341.23430.000.000.0020.00
305202212010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 21:341.23440.000.000.0020.00
305202352010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 21:341.23430.000.000.0020.00
305202412010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 21:341.23440.000.000.0020.00
305202482010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 21:341.23450.000.000.0020.00
305202582010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 21:341.23440.000.000.0020.00
305202842010.05.17 20:59sell2.00eurusd1.23551.43581.23452010.05.17 21:341.23450.000.000.0020.00
305203232010.05.17 21:00sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 21:341.23440.000.000.0020.00
305204832010.05.17 21:00sell2.00eurusd1.23541.43571.23442010.05.17 21:341.23440.000.000.0020.00
305205352010.05.17 21:00sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 21:341.23430.000.000.0020.00
305205472010.05.17 21:00sell2.00eurusd1.23521.43551.23422010.05.17 21:341.23420.000.000.0020.00
305208652010.05.17 21:02sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.17 21:341.23490.000.000.0020.00
305209222010.05.17 21:02sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.17 21:341.23490.000.000.0020.00
305209332010.05.17 21:02sell2.00eurusd1.23601.43631.23502010.05.17 21:341.23500.000.000.0020.00
305209362010.05.17 21:02sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.17 21:341.23490.000.000.0020.00
305209412010.05.17 21:02sell2.00eurusd1.23601.43631.23502010.05.17 21:341.23500.000.000.0020.00
305209622010.05.17 21:02sell2.00eurusd1.23621.43651.23522010.05.17 21:331.23520.000.000.0020.00
305210012010.05.17 21:03sell2.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.17 21:091.23540.000.000.0020.00
305210142010.05.17 21:03sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.17 21:101.23530.000.000.0020.00
305210402010.05.17 21:03sell2.00eurusd1.23631.43671.23542010.05.17 21:091.23540.000.000.0018.00
305210532010.05.17 21:03sell2.00eurusd1.23621.43651.23522010.05.17 21:331.23520.000.000.0020.00
305210612010.05.17 21:03sell2.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.17 21:331.23510.000.000.0020.00
305210632010.05.17 21:03sell2.00eurusd1.23621.43651.23522010.05.17 21:331.23520.000.000.0020.00
305216922010.05.17 21:09sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 21:341.23410.000.000.0020.00
305216952010.05.17 21:09sell2.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.17 21:341.23430.000.000.0020.00
305217642010.05.17 21:10sell2.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.17 21:341.23410.000.000.0020.00
305223222010.05.17 21:16sell2.00eurusd1.23711.43741.23612010.05.17 21:271.23610.000.000.0020.00
305227802010.05.17 21:19sell2.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.17 21:261.23640.000.000.0020.00
305233692010.05.17 21:26buy2.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.17 21:461.23740.000.000.0020.00
305234562010.05.17 21:27buy2.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.17 21:441.23710.000.000.0020.00
305239432010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23511.03481.23612010.05.17 21:401.23610.000.000.0020.00
305239702010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.17 21:401.23580.000.000.0020.00
305239912010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.17 21:391.23560.000.000.0020.00
305240392010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23461.03421.23552010.05.17 21:391.23550.000.000.0018.00
305240472010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23451.03421.23552010.05.17 21:391.23550.000.000.0020.00
305240502010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.17 21:391.23560.000.000.0020.00
305240602010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.17 21:401.23570.000.000.0020.00
305240642010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23451.03421.23552010.05.17 21:391.23550.000.000.0020.00
305240662010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.17 21:391.23560.000.000.0020.00
305240692010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.17 21:391.23560.000.000.0020.00
305240702010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23451.03421.23552010.05.17 21:391.23550.000.000.0020.00
305240852010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23441.03411.23542010.05.17 21:391.23540.000.000.0020.00
305241022010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 21:391.23530.000.000.0020.00
305241172010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 21:381.23510.000.000.0020.00
305241812010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 21:391.23520.000.000.0020.00
305241842010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.17 21:381.23510.000.000.0020.00
305241872010.05.17 21:34buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 21:391.23520.000.000.0020.00
305242002010.05.17 21:35buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 21:391.23530.000.000.0020.00
305242532010.05.17 21:35buy2.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.17 21:391.23520.000.000.0020.00
305242642010.05.17 21:35buy2.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.17 21:391.23530.000.000.0020.00
305242772010.05.17 21:35buy2.00eurusd1.23441.03411.23542010.05.17 21:391.23540.000.000.0020.00
305242882010.05.17 21:35buy2.00eurusd1.23471.03431.23562010.05.17 21:391.23560.000.000.0018.00
305243182010.05.17 21:35buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.17 21:401.23590.000.000.0020.00
305245142010.05.17 21:38buy2.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.17 21:411.23640.000.000.0020.00
305245282010.05.17 21:38buy2.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.17 21:401.23630.000.000.0020.00
305245902010.05.17 21:39buy2.00eurusd1.23551.03521.23652010.05.17 21:411.23650.000.000.0020.00
305245962010.05.17 21:39buy2.00eurusd1.23551.03521.23652010.05.17 21:411.23650.000.000.0020.00
305246192010.05.17 21:39buy2.00eurusd1.23581.03551.23682010.05.17 21:441.23680.000.000.0020.00
305246242010.05.17 21:40buy2.00eurusd1.23591.03561.23692010.05.17 21:441.23690.000.000.0020.00
305246352010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.18 03:431.23470.000.00-1.1020.00
305246592010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.18 03:441.23460.000.00-1.1020.00
305246682010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.18 03:431.23470.000.00-1.1020.00
305246772010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.18 03:441.23460.000.00-1.1020.00
305246842010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.18 03:431.23470.000.00-1.1020.00
305246992010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.18 03:241.23490.000.00-1.1020.00
305247172010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.18 03:241.23490.000.00-1.1020.00
305247252010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.18 03:231.23510.000.00-1.1020.00
305247322010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23621.43651.23522010.05.18 03:221.23520.000.00-1.1020.00
305247352010.05.17 21:40sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.18 03:221.23530.000.00-1.1020.00
305247502010.05.17 21:41sell2.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.18 03:221.23540.000.00-1.1020.00
305247582010.05.17 21:41sell2.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.18 03:181.23550.000.00-1.1020.00
305247822010.05.17 21:41sell2.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.18 03:221.23540.000.00-1.1020.00
305248012010.05.17 21:41sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.18 03:221.23530.000.00-1.1020.00
305248372010.05.17 21:41sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.18 03:221.23530.000.00-1.1020.00
305248542010.05.17 21:42sell2.00eurusd1.23631.43671.23542010.05.18 03:221.23540.000.00-1.1018.00
305248592010.05.17 21:42sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.18 03:221.23530.000.00-1.1020.00
305248642010.05.17 21:42sell2.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.18 03:221.23530.000.00-1.1020.00
305248652010.05.17 21:42sell2.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.18 03:221.23540.000.00-1.1020.00
305248792010.05.17 21:42sell2.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.18 03:181.23550.000.00-1.1020.00
305248862010.05.17 21:42sell2.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.18 03:181.23550.000.00-1.1020.00
305249822010.05.17 21:44sell2.00eurusd1.23681.43711.23582010.05.18 03:181.23580.000.00-1.1020.00
305249902010.05.17 21:44sell2.00eurusd1.23701.43731.23602010.05.18 03:181.23600.000.00-1.1020.00
305250512010.05.17 21:44sell2.00eurusd1.23701.43731.23602010.05.18 03:181.23600.000.00-1.1020.00
305253452010.05.17 21:46sell2.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.18 03:181.23640.000.00-1.1020.00
305261532010.05.17 21:55sell2.00eurusd1.23811.43841.23712010.05.17 22:171.23710.000.000.0020.00
305261932010.05.17 21:55sell2.00eurusd1.23821.43851.23722010.05.17 22:171.23720.000.000.0020.00
305262322010.05.17 21:56sell2.00eurusd1.23801.43831.23702010.05.17 22:181.23700.000.000.0020.00
305293762010.05.17 22:17buy2.00eurusd1.23721.03691.23822010.05.17 22:321.23820.000.000.0020.00
305294792010.05.17 22:17buy2.00eurusd1.23711.03681.23812010.05.17 22:271.23810.000.000.0020.00
305295092010.05.17 22:18buy2.00eurusd1.23711.03671.23802010.05.17 22:261.23800.000.000.0018.00
305300432010.05.17 22:26sell2.00eurusd1.23801.43831.23702010.05.18 03:141.23700.000.00-1.1020.00
305301552010.05.17 22:27sell2.00eurusd1.23801.43841.23712010.05.18 03:141.23710.000.00-1.1018.00
305305622010.05.17 22:32sell2.00eurusd1.23821.43851.23722010.05.18 03:141.23720.000.00-1.1020.00
305437662010.05.18 03:14buy2.00eurusd1.23701.03671.23802010.05.18 09:271.23800.000.000.0020.00
305437862010.05.18 03:14buy2.00eurusd1.23721.03681.23812010.05.18 09:271.23810.000.000.0018.00
305438032010.05.18 03:14buy2.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.18 09:531.23830.000.000.0020.00
305442512010.05.18 03:18buy2.00eurusd1.23631.03601.23732010.05.18 09:261.23730.000.000.0020.00
305443192010.05.18 03:18buy2.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.18 09:051.23700.000.000.0020.00
305443722010.05.18 03:18buy2.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.18 09:231.23710.000.000.0020.00
305443932010.05.18 03:18buy2.00eurusd1.23561.03531.23662010.05.18 09:031.23660.000.000.0020.00
305444732010.05.18 03:19buy2.00eurusd1.23561.03531.23662010.05.18 09:031.23660.000.000.0020.00
305445322010.05.18 03:19buy2.00eurusd1.23571.03541.23672010.05.18 09:031.23670.000.000.0020.00
305445602010.05.18 03:19buy2.00eurusd1.23571.03531.23662010.05.18 09:031.23660.000.000.0018.00
305448572010.05.18 03:22buy2.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 09:031.23640.000.000.0020.00
305448632010.05.18 03:22buy2.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.18 09:031.23630.000.000.0020.00
305448902010.05.18 03:22buy2.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.18 09:031.23630.000.000.0020.00
305449062010.05.18 03:22buy2.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 09:031.23640.000.000.0020.00
305449122010.05.18 03:22buy2.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.18 09:031.23630.000.000.0020.00
305449192010.05.18 03:22buy2.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 09:031.23640.000.000.0020.00
305449482010.05.18 03:23buy2.00eurusd1.23551.03521.23652010.05.18 09:031.23650.000.000.0020.00
305449502010.05.18 03:23buy2.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 09:031.23640.000.000.0020.00
305449552010.05.18 03:23buy2.00eurusd1.23551.03521.23652010.05.18 09:031.23650.000.000.0020.00
305449642010.05.18 03:23buy2.00eurusd1.23551.03511.23642010.05.18 09:031.23640.000.000.0018.00
305450112010.05.18 03:23buy2.00eurusd1.23501.03471.23602010.05.18 08:591.23600.000.000.0020.00
305451242010.05.18 03:24buy2.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.18 03:301.23590.000.000.0020.00
305451472010.05.18 03:24buy2.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.18 03:301.23580.000.000.0020.00
305456232010.05.18 03:30buy2.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.18 09:231.23710.000.000.0020.00
305456542010.05.18 03:30buy2.00eurusd1.23621.03591.23722010.05.18 09:261.23720.000.000.0020.00
305466942010.05.18 03:43buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.18 08:581.23570.000.000.0020.00
305467162010.05.18 03:44buy2.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.18 04:511.23560.000.000.0020.00
305467292010.05.18 03:44buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.18 08:581.23570.000.000.0020.00
305467372010.05.18 03:44buy2.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.18 04:511.23560.000.000.0020.00
305467412010.05.18 03:44buy2.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.18 08:581.23570.000.000.0020.00
305478222010.05.18 04:02buy2.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.18 04:451.23490.000.000.0020.00
305478412010.05.18 04:02buy2.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.18 04:481.23500.000.000.0020.00
305478702010.05.18 04:02buy2.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.18 04:441.23480.000.000.0020.00
305514782010.05.18 04:44sell4.00eurusd1.23471.43511.23382010.05.18 05:511.23380.000.000.0036.00
305515522010.05.18 04:45sell4.00eurusd1.23481.43511.23382010.05.18 05:511.23380.000.000.0040.00
305517372010.05.18 04:48sell4.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.18 05:441.23400.000.000.0040.00
305520142010.05.18 04:51sell4.00eurusd1.23551.43591.23462010.05.18 05:371.23460.000.000.0036.00
305520302010.05.18 04:51sell4.00eurusd1.23551.43591.23462010.05.18 05:371.23460.000.000.0036.00
305540142010.05.18 05:37buy4.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.18 08:581.23570.000.000.0040.00
305540182010.05.18 05:37buy4.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.18 08:401.23560.000.000.0040.00
305543292010.05.18 05:44buy4.00eurusd1.23411.03371.23502010.05.18 08:341.23500.000.000.0036.00
305546452010.05.18 05:51buy4.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.18 08:331.23480.000.000.0040.00
305546552010.05.18 05:51buy4.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.18 08:331.23480.000.000.0040.00
305635432010.05.18 08:34sell4.00eurusd1.23481.43511.23382010.05.18 19:581.23380.000.000.0040.00
305636372010.05.18 08:34sell4.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.18 19:581.23370.000.000.0040.00
305636602010.05.18 08:34sell4.00eurusd1.23481.43511.23382010.05.18 19:581.23380.000.000.0040.00
305644942010.05.18 08:40sell4.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.18 08:531.23460.000.000.0040.00
305653042010.05.18 08:53buy4.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.18 08:581.23560.000.000.0040.00
305656692010.05.18 08:59sell4.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.18 19:031.23470.000.000.0040.00
305656922010.05.18 08:59sell4.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.18 19:031.23490.000.000.0040.00
305657262010.05.18 08:59sell4.00eurusd1.23601.43631.23502010.05.18 19:031.23500.000.000.0040.00
305657482010.05.18 08:59sell4.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.18 19:031.23490.000.000.0040.00
305658282010.05.18 08:59sell4.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.18 18:551.23510.000.000.0040.00
305658382010.05.18 08:59sell4.00eurusd1.23601.43631.23502010.05.18 19:031.23500.000.000.0040.00
305664242010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23621.43661.23532010.05.18 09:141.23530.000.000.0036.00
305664382010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.18 09:141.23530.000.000.0040.00
305664522010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.18 09:141.23540.000.000.0040.00
305664682010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.18 09:141.23550.000.000.0040.00
305664782010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 09:141.23560.000.000.0040.00
305664972010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 09:141.23560.000.000.0040.00
305665262010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23671.43701.23572010.05.18 09:131.23570.000.000.0040.00
305665372010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 09:141.23560.000.000.0040.00
305665472010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 09:141.23560.000.000.0040.00
305665562010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23661.43701.23572010.05.18 09:131.23570.000.000.0036.00
305665702010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23671.43701.23572010.05.18 09:131.23570.000.000.0040.00
305665782010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 09:141.23560.000.000.0040.00
305665852010.05.18 09:03sell4.00eurusd1.23661.43701.23572010.05.18 09:131.23570.000.000.0036.00
305666522010.05.18 09:04sell4.00eurusd1.23671.43701.23572010.05.18 09:131.23570.000.000.0040.00
305667802010.05.18 09:05sell4.00eurusd1.23681.43721.23592010.05.18 09:131.23590.000.000.0036.00
305673192010.05.18 09:13buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.18 09:221.23700.000.000.0040.00
305673502010.05.18 09:13buy4.00eurusd1.23571.03541.23672010.05.18 09:211.23670.000.000.0040.00
305673562010.05.18 09:13buy4.00eurusd1.23581.03551.23682010.05.18 09:221.23680.000.000.0040.00
305673632010.05.18 09:13buy4.00eurusd1.23581.03541.23672010.05.18 09:211.23670.000.000.0036.00
305673782010.05.18 09:13buy4.00eurusd1.23571.03541.23672010.05.18 09:211.23670.000.000.0040.00
305673842010.05.18 09:13buy4.00eurusd1.23581.03551.23682010.05.18 09:221.23680.000.000.0040.00
305674362010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23561.03531.23662010.05.18 09:211.23660.000.000.0040.00
305674542010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23551.03521.23652010.05.18 09:211.23650.000.000.0040.00
305674722010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 09:211.23640.000.000.0040.00
305674932010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.18 09:211.23630.000.000.0040.00
305674962010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 09:211.23640.000.000.0040.00
305675052010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.18 09:211.23630.000.000.0040.00
305675122010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 09:211.23640.000.000.0040.00
305675192010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.18 09:211.23630.000.000.0040.00
305675412010.05.18 09:14buy4.00eurusd1.23521.03491.23622010.05.18 09:191.23620.000.000.0040.00
305679942010.05.18 09:19sell4.00eurusd1.23611.43651.23522010.05.18 18:501.23520.000.000.0036.00
305680732010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23631.43661.23532010.05.18 18:181.23530.000.000.0040.00
305680812010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.18 18:181.23550.000.000.0040.00
305680932010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.18 18:181.23540.000.000.0040.00
305681012010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23651.43681.23552010.05.18 18:181.23550.000.000.0040.00
305681102010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 18:061.23560.000.000.0040.00
305681152010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23671.43701.23572010.05.18 18:061.23570.000.000.0040.00
305681502010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 18:061.23560.000.000.0040.00
305681532010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23661.43701.23572010.05.18 18:061.23570.000.000.0036.00
305681622010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23671.43701.23572010.05.18 18:061.23570.000.000.0040.00
305681672010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23661.43691.23562010.05.18 18:061.23560.000.000.0040.00
305681792010.05.18 09:21sell4.00eurusd1.23671.43701.23572010.05.18 18:061.23570.000.000.0040.00
305682332010.05.18 09:22sell4.00eurusd1.23681.43711.23582010.05.18 18:061.23580.000.000.0040.00
305682452010.05.18 09:22sell4.00eurusd1.23681.43721.23592010.05.18 18:061.23590.000.000.0036.00
305683232010.05.18 09:23sell4.00eurusd1.23701.43731.23602010.05.18 18:061.23600.000.000.0040.00
305683632010.05.18 09:23sell4.00eurusd1.23701.43731.23602010.05.18 18:061.23600.000.000.0040.00
305683802010.05.18 09:23sell4.00eurusd1.23691.43721.23592010.05.18 18:061.23590.000.000.0040.00
305687872010.05.18 09:26sell4.00eurusd1.23721.43751.23622010.05.18 18:061.23620.000.000.0040.00
305687962010.05.18 09:26sell4.00eurusd1.23731.43771.23642010.05.18 17:531.23640.000.000.0036.00
305690572010.05.18 09:27sell4.00eurusd1.23821.43851.23722010.05.18 09:331.23720.000.000.0040.00
305691102010.05.18 09:27sell4.00eurusd1.23811.43841.23712010.05.18 09:331.23710.000.000.0040.00
305698582010.05.18 09:33sell4.00eurusd1.23691.43721.23592010.05.18 18:061.23590.000.000.0040.00
305698732010.05.18 09:33sell4.00eurusd1.23681.43711.23582010.05.18 18:061.23580.000.000.0040.00
305717952010.05.18 09:53sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.18 10:051.23730.000.000.0040.00
305734312010.05.18 10:05buy4.00eurusd1.23741.03701.23832010.05.18 10:101.23830.000.000.0036.00
305739192010.05.18 10:10sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.18 10:531.23730.000.000.0040.00
305802972010.05.18 10:53buy4.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.18 10:581.23830.000.000.0040.00
305809982010.05.18 10:58buy4.00eurusd1.23861.03831.23962010.05.18 11:021.23960.000.000.0040.00
305817302010.05.18 11:02sell4.00eurusd1.23951.43991.23862010.05.18 11:061.23860.000.000.0036.00
305820732010.05.18 11:06buy4.00eurusd1.23861.03831.23962010.05.18 11:081.23960.000.000.0040.00
305823662010.05.18 11:08sell4.00eurusd1.23961.43991.23862010.05.18 11:591.23860.000.000.0040.00
305896242010.05.18 11:59buy4.00eurusd1.23861.03831.23962010.05.18 12:011.23960.000.000.0040.00
305902772010.05.18 12:01buy4.00eurusd1.24001.03971.24102010.05.18 12:021.24100.000.000.0040.00
305904632010.05.18 12:02sell4.00eurusd1.24151.44181.24052010.05.18 12:061.24050.000.000.0040.00
305912372010.05.18 12:06sell4.00eurusd1.24011.44041.23912010.05.18 12:241.23910.000.000.0040.00
305935842010.05.18 12:24buy4.00eurusd1.23911.03881.24012010.05.18 12:511.24010.000.000.0040.00
305971392010.05.18 12:51sell4.00eurusd1.24011.44041.23912010.05.18 17:111.23910.000.000.0040.00
306212452010.05.18 17:11buy4.00eurusd1.23911.03881.24012010.05.18 17:171.24010.000.000.0040.00
306224072010.05.18 17:17buy4.00eurusd1.24061.04021.24152010.05.19 23:441.24150.000.001.0436.00
306272152010.05.18 17:53buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.18 17:541.23740.000.000.0040.00
306273562010.05.18 17:54buy4.00eurusd1.23771.03741.23872010.05.19 20:531.23870.000.001.0440.00
306289642010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23621.03591.23722010.05.18 18:111.23720.000.000.0040.00
306289962010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23591.03561.23692010.05.18 18:111.23690.000.000.0040.00
306290392010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23571.03541.23672010.05.18 18:101.23670.000.000.0040.00
306291232010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23591.03561.23692010.05.18 18:111.23690.000.000.0040.00
306291302010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23611.03571.23702010.05.18 18:111.23700.000.000.0036.00
306291442010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.18 18:111.23700.000.000.0040.00
306291542010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23601.03561.23692010.05.18 18:111.23690.000.000.0036.00
306291722010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23601.03561.23692010.05.18 18:111.23690.000.000.0036.00
306291772010.05.18 18:06buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.18 18:111.23700.000.000.0040.00
306292052010.05.18 18:07buy4.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.18 18:111.23710.000.000.0040.00
306292132010.05.18 18:07buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.18 18:111.23700.000.000.0040.00
306292272010.05.18 18:07buy4.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.18 18:111.23710.000.000.0040.00
306292562010.05.18 18:07buy4.00eurusd1.23591.03561.23692010.05.18 18:111.23690.000.000.0040.00
306292682010.05.18 18:07buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.18 18:111.23700.000.000.0040.00
306292722010.05.18 18:07buy4.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.18 18:111.23710.000.000.0040.00
306297732010.05.18 18:11buy4.00eurusd1.23701.03671.23802010.05.19 20:521.23800.000.001.0440.00
306298572010.05.18 18:11buy4.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.19 20:531.23830.000.001.0440.00
306298702010.05.18 18:11buy4.00eurusd1.23721.03691.23822010.05.19 20:531.23820.000.001.0440.00
306298892010.05.18 18:11buy4.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.19 20:531.23830.000.001.0440.00
306299082010.05.18 18:11buy4.00eurusd1.23751.03721.23852010.05.19 20:531.23850.000.001.0440.00
306299302010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.19 20:531.23860.000.001.0440.00
306299472010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.19 20:531.23860.000.001.0440.00
306299592010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.19 20:531.23860.000.001.0440.00
306299672010.05.18 18:12sell4.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.18 18:151.23640.000.000.0040.00
306299792010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.19 20:531.23860.000.001.0440.00
306299882010.05.18 18:12sell4.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.18 18:151.23640.000.000.0040.00
306300342010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.19 20:531.23860.000.001.0440.00
306300392010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23751.03721.23852010.05.19 20:531.23850.000.001.0440.00
306300452010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23751.03721.23852010.05.19 20:531.23850.000.001.0440.00
306300472010.05.18 18:12buy4.00eurusd1.23751.03721.23852010.05.19 20:531.23850.000.001.0440.00
306304292010.05.18 18:15buy4.00eurusd1.23651.03611.23742010.05.18 18:321.23740.000.000.0036.00
306304422010.05.18 18:16buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.18 18:321.23740.000.000.0040.00
306307512010.05.18 18:18buy4.00eurusd1.23541.03511.23642010.05.18 18:201.23640.000.000.0040.00
306307582010.05.18 18:18buy4.00eurusd1.23531.03501.23632010.05.18 18:201.23630.000.000.0040.00
306307832010.05.18 18:18buy4.00eurusd1.23591.03561.23692010.05.18 18:291.23690.000.000.0040.00
306307982010.05.18 18:18buy4.00eurusd1.23611.03571.23702010.05.18 18:291.23700.000.000.0036.00
306310612010.05.18 18:20buy4.00eurusd1.23661.03631.23762010.05.18 18:351.23760.000.000.0040.00
306311512010.05.18 18:20buy4.00eurusd1.23691.03661.23792010.05.18 18:351.23790.000.000.0040.00
306322892010.05.18 18:29sell4.00eurusd1.23691.43731.23602010.05.18 18:441.23600.000.000.0036.00
306323062010.05.18 18:29sell4.00eurusd1.23701.43731.23602010.05.18 18:441.23600.000.000.0040.00
306326642010.05.18 18:32sell4.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.18 18:441.23640.000.000.0040.00
306326702010.05.18 18:32sell4.00eurusd1.23741.43781.23652010.05.18 18:431.23650.000.000.0036.00
306330552010.05.18 18:35sell4.00eurusd1.23761.43791.23662010.05.18 18:411.23660.000.000.0040.00
306332012010.05.18 18:35sell4.00eurusd1.23781.43811.23682010.05.18 18:411.23680.000.000.0040.00
306337352010.05.18 18:41buy4.00eurusd1.23681.03651.23782010.05.19 20:521.23780.000.001.0440.00
306337432010.05.18 18:41buy4.00eurusd1.23661.03631.23762010.05.19 20:521.23760.000.001.0440.00
306340022010.05.18 18:44buy4.00eurusd1.23631.03601.23732010.05.19 20:511.23730.000.001.0440.00
306340112010.05.18 18:44buy4.00eurusd1.23631.03591.23722010.05.19 20:511.23720.000.001.0436.00
306341552010.05.18 18:44buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.19 20:511.23700.000.001.0440.00
306341672010.05.18 18:44buy4.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.19 20:511.23710.000.001.0440.00
306352112010.05.18 18:50buy4.00eurusd1.23521.03491.23622010.05.18 18:521.23620.000.000.0040.00
306354592010.05.18 18:52buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.19 20:521.23740.000.001.0440.00
306357132010.05.18 18:55buy4.00eurusd1.23511.03481.23612010.05.18 19:121.23610.000.000.0040.00
306363762010.05.18 19:03buy4.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.18 19:111.23590.000.000.0040.00
306364182010.05.18 19:03buy4.00eurusd1.23481.03441.23572010.05.18 19:111.23570.000.000.0036.00
306364552010.05.18 19:03buy4.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.18 19:111.23590.000.000.0040.00
306364602010.05.18 19:03buy4.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.18 19:111.23590.000.000.0040.00
306364762010.05.18 19:03buy4.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.18 19:111.23580.000.000.0040.00
306377972010.05.18 19:11sell4.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.18 19:571.23470.000.000.0040.00
306378232010.05.18 19:11sell4.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.18 19:571.23470.000.000.0040.00
306378342010.05.18 19:11sell4.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.18 19:571.23480.000.000.0040.00
306378562010.05.18 19:12sell4.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.18 19:571.23490.000.000.0040.00
306378612010.05.18 19:12sell4.00eurusd1.23591.43631.23502010.05.18 19:571.23500.000.000.0036.00
306379042010.05.18 19:12sell4.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.18 19:571.23510.000.000.0040.00
306414672010.05.18 19:57buy4.00eurusd1.23521.03491.23622010.05.19 17:331.23620.000.001.0440.00
306414792010.05.18 19:57buy4.00eurusd1.23501.03471.23602010.05.19 17:331.23600.000.001.0440.00
306414942010.05.18 19:57buy4.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.19 17:331.23590.000.001.0440.00
306415062010.05.18 19:57buy4.00eurusd1.23471.03441.23572010.05.19 17:331.23570.000.001.0440.00
306415152010.05.18 19:57buy4.00eurusd1.23461.03431.23562010.05.19 17:331.23560.000.001.0440.00
306415322010.05.18 19:57buy4.00eurusd1.23481.03451.23582010.05.19 17:331.23580.000.001.0440.00
306416702010.05.18 19:58buy4.00eurusd1.23371.03341.23472010.05.19 17:061.23470.000.001.0440.00
306417062010.05.18 19:58buy4.00eurusd1.23361.03331.23462010.05.19 17:061.23460.000.001.0440.00
306417552010.05.18 19:58buy4.00eurusd1.23341.03311.23442010.05.19 17:051.23440.000.001.0440.00
307833822010.05.19 17:06sell4.00eurusd1.23421.43451.23322010.05.19 17:081.23320.000.000.0040.00
307834732010.05.19 17:06sell4.00eurusd1.23451.43481.23352010.05.19 17:071.23350.000.000.0040.00
307835032010.05.19 17:06sell4.00eurusd1.23431.43461.23332010.05.19 17:071.23330.000.000.0040.00
307838352010.05.19 17:07sell4.00eurusd1.23311.43351.23222010.05.19 17:101.23220.000.000.0036.00
307838432010.05.19 17:07sell4.00eurusd1.23301.43331.23202010.05.19 17:101.23200.000.000.0040.00
307839912010.05.19 17:08sell4.00eurusd1.23291.43321.23192010.05.19 17:101.23190.000.000.0040.00
307844712010.05.19 17:10sell4.00eurusd1.23171.43211.23082010.05.19 17:141.23080.000.000.0036.00
307844902010.05.19 17:10buy4.00eurusd1.23171.03141.23272010.05.19 17:281.23270.000.000.0040.00
307845032010.05.19 17:10buy4.00eurusd1.23161.03131.23262010.05.19 17:281.23260.000.000.0040.00
307855472010.05.19 17:14buy4.00eurusd1.23121.03081.23212010.05.19 17:151.23210.000.000.0036.00
307858492010.05.19 17:15sell4.00eurusd1.23211.43241.23112010.05.19 17:171.23110.000.000.0040.00
307864272010.05.19 17:17buy4.00eurusd1.23091.03061.23192010.05.19 17:261.23190.000.000.0040.00
307904732010.05.19 17:27sell4.00eurusd1.23201.43241.23112010.05.19 17:281.23110.000.000.0036.00
307907942010.05.19 17:28sell4.00eurusd1.23081.43111.22982010.05.19 18:491.22980.000.000.0040.00
307909142010.05.19 17:28sell4.00eurusd1.23261.43291.23162010.05.19 18:241.23160.000.000.0040.00
307909252010.05.19 17:28sell4.00eurusd1.23301.43331.23202010.05.19 17:311.23200.000.000.0040.00
307921512010.05.19 17:32sell4.00eurusd1.23201.43231.23102010.05.19 18:241.23100.000.000.0040.00
307930632010.05.19 17:34sell4.00eurusd1.23561.43591.23462010.05.19 17:391.23460.000.000.0040.00
307931032010.05.19 17:34sell4.00eurusd1.23561.43601.23472010.05.19 17:391.23470.000.000.0036.00
307931622010.05.19 17:34sell4.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.19 17:391.23470.000.000.0040.00
307932312010.05.19 17:34sell4.00eurusd1.23571.43611.23482010.05.19 17:351.23480.000.000.0036.00
307932462010.05.19 17:34sell4.00eurusd1.23571.43601.23472010.05.19 17:391.23470.000.000.0040.00
307932852010.05.19 17:34sell4.00eurusd1.23581.43611.23482010.05.19 17:351.23480.000.000.0040.00
307939942010.05.19 17:35sell4.00eurusd1.23451.43481.23352010.05.19 17:441.23350.000.000.0040.00
307940152010.05.19 17:35sell4.00eurusd1.23461.43501.23372010.05.19 17:441.23370.000.000.0036.00
307948112010.05.19 17:39sell4.00eurusd1.23441.43471.23342010.05.19 17:441.23340.000.000.0040.00
307948392010.05.19 17:39sell4.00eurusd1.23461.43491.23362010.05.19 17:441.23360.000.000.0040.00
307948462010.05.19 17:39sell4.00eurusd1.23461.43501.23372010.05.19 17:441.23370.000.000.0036.00
307949232010.05.19 17:39sell4.00eurusd1.23461.43491.23362010.05.19 17:441.23360.000.000.0040.00
307958872010.05.19 17:44sell4.00eurusd1.23271.43301.23172010.05.19 18:241.23170.000.000.0040.00
307959172010.05.19 17:44sell4.00eurusd1.23401.43431.23302010.05.19 17:501.23300.000.000.0040.00
307959582010.05.19 17:44sell4.00eurusd1.23411.43451.23322010.05.19 17:451.23320.000.000.0036.00
307959732010.05.19 17:44sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.19 17:511.23290.000.000.0040.00
307959882010.05.19 17:44sell4.00eurusd1.23401.43431.23302010.05.19 17:501.23300.000.000.0040.00
307959942010.05.19 17:44sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.19 17:511.23290.000.000.0040.00
307965232010.05.19 17:46buy4.00eurusd1.23331.03301.23432010.05.19 17:471.23430.000.000.0040.00
307967532010.05.19 17:47sell4.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.19 17:471.23370.000.000.0040.00
307968682010.05.19 17:47buy4.00eurusd1.23341.03311.23442010.05.19 17:491.23440.000.000.0040.00
307970712010.05.19 17:49sell4.00eurusd1.23441.43471.23342010.05.19 17:501.23340.000.000.0040.00
307973272010.05.19 17:50buy4.00eurusd1.23331.03301.23432010.05.19 18:151.23430.000.000.0040.00
307973442010.05.19 17:50buy4.00eurusd1.23331.03291.23422010.05.19 18:151.23420.000.000.0036.00
307973552010.05.19 17:50buy4.00eurusd1.23321.03291.23422010.05.19 18:151.23420.000.000.0040.00
307975272010.05.19 17:51buy4.00eurusd1.23291.03261.23392010.05.19 17:571.23390.000.000.0040.00
307975342010.05.19 17:51buy4.00eurusd1.23261.03231.23362010.05.19 17:521.23360.000.000.0040.00
307977502010.05.19 17:52buy4.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.19 20:401.23490.000.000.0040.00
307984352010.05.19 17:57buy4.00eurusd1.23421.03381.23512010.05.19 20:411.23510.000.000.0036.00
308009012010.05.19 18:15sell4.00eurusd1.23421.43451.23322010.05.19 18:181.23320.000.000.0040.00
308009172010.05.19 18:15sell4.00eurusd1.23451.43481.23352010.05.19 18:181.23350.000.000.0040.00
308009362010.05.19 18:15sell4.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.19 18:181.23370.000.000.0040.00
308013632010.05.19 18:18sell4.00eurusd1.23341.43371.23242010.05.19 18:201.23240.000.000.0040.00
308013972010.05.19 18:18buy4.00eurusd1.23341.03311.23442010.05.19 20:031.23440.000.000.0040.00
308014022010.05.19 18:18buy4.00eurusd1.23311.03281.23412010.05.19 20:031.23410.000.000.0040.00
308016212010.05.19 18:20buy4.00eurusd1.23241.03211.23342010.05.19 19:241.23340.000.000.0040.00
308020882010.05.19 18:24buy4.00eurusd1.23111.03081.23212010.05.19 18:261.23210.000.000.0040.00
308021522010.05.19 18:24buy4.00eurusd1.23071.03041.23172010.05.19 18:261.23170.000.000.0040.00
308021882010.05.19 18:24buy4.00eurusd1.23051.03011.23142010.05.19 18:261.23140.000.000.0036.00
308027512010.05.19 18:26buy4.00eurusd1.23171.03131.23262010.05.19 19:241.23260.000.000.0036.00
308027672010.05.19 18:26buy4.00eurusd1.23221.03191.23322010.05.19 19:241.23320.000.000.0040.00
308027772010.05.19 18:26buy4.00eurusd1.23251.03221.23352010.05.19 19:251.23350.000.000.0040.00
308059172010.05.19 18:49buy4.00eurusd1.22981.02951.23082010.05.19 18:541.23080.000.000.0040.00
308069492010.05.19 18:54buy4.00eurusd1.23091.03061.23192010.05.19 19:101.23190.000.000.0040.00
308092932010.05.19 19:10sell4.00eurusd1.23221.43261.23132010.05.19 19:181.23130.000.000.0036.00
308102412010.05.19 19:18buy4.00eurusd1.23141.03111.23242010.05.19 19:231.23240.000.000.0040.00
308108102010.05.19 19:23sell4.00eurusd1.23221.43251.23122010.05.20 14:291.23120.000.00-3.1240.00
308110022010.05.19 19:24sell4.00eurusd1.23271.43301.23172010.05.20 13:431.23170.000.00-3.1240.00
308110942010.05.19 19:24sell4.00eurusd1.23331.43371.23242010.05.19 19:321.23240.000.000.0036.00
308111152010.05.19 19:24sell4.00eurusd1.23321.43351.23222010.05.19 19:331.23220.000.000.0040.00
308114972010.05.19 19:25sell4.00eurusd1.23351.43381.23252010.05.19 19:321.23250.000.000.0040.00
308126012010.05.19 19:32sell4.00eurusd1.23221.43251.23122010.05.20 14:291.23120.000.00-3.1240.00
308126072010.05.19 19:32sell4.00eurusd1.23201.43231.23102010.05.20 14:291.23100.000.00-3.1240.00
308126282010.05.19 19:33sell4.00eurusd1.23201.43231.23102010.05.20 14:291.23100.000.00-3.1240.00
308166712010.05.19 20:03sell4.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.19 20:081.23310.000.000.0040.00
308167532010.05.19 20:03sell4.00eurusd1.23431.43461.23332010.05.19 20:071.23330.000.000.0040.00
308172552010.05.19 20:07buy4.00eurusd1.23331.03291.23422010.05.19 20:101.23420.000.000.0036.00
308173592010.05.19 20:08buy4.00eurusd1.23311.03281.23412010.05.19 20:101.23410.000.000.0040.00
308176842010.05.19 20:10sell4.00eurusd1.23401.43431.23302010.05.19 20:361.23300.000.000.0040.00
308176932010.05.19 20:10sell4.00eurusd1.23421.43451.23322010.05.19 20:361.23320.000.000.0040.00
308203612010.05.19 20:36buy4.00eurusd1.23311.03281.23412010.05.19 20:381.23410.000.000.0040.00
308203852010.05.19 20:36buy4.00eurusd1.23371.03341.23472010.05.19 20:391.23470.000.000.0040.00
308206162010.05.19 20:38sell4.00eurusd1.23421.43451.23322010.05.20 04:191.23320.000.00-3.1240.00
308207292010.05.19 20:39sell4.00eurusd1.23461.43491.23362010.05.20 04:181.23360.000.00-3.1240.00
308209032010.05.19 20:40sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.20 04:121.23390.000.00-3.1240.00
308209452010.05.19 20:41sell4.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.20 04:121.23410.000.00-3.1240.00
308224302010.05.19 20:51sell4.00eurusd1.23701.43731.23602010.05.20 03:211.23600.000.00-3.1240.00
308224832010.05.19 20:51sell4.00eurusd1.23721.43761.23632010.05.19 22:091.23630.000.000.0036.00
308224952010.05.19 20:51sell4.00eurusd1.23721.43751.23622010.05.19 22:091.23620.000.000.0040.00
308225192010.05.19 20:51sell4.00eurusd1.23711.43741.23612010.05.19 22:091.23610.000.000.0040.00
308228002010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23751.43781.23652010.05.19 21:241.23650.000.000.0040.00
308229182010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23811.43841.23712010.05.19 21:221.23710.000.000.0040.00
308229392010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23821.43851.23722010.05.19 21:221.23720.000.000.0040.00
308229752010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.19 21:221.23730.000.000.0040.00
308229992010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23841.43871.23742010.05.19 21:211.23740.000.000.0040.00
308230402010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.19 21:221.23730.000.000.0040.00
308230432010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23841.43871.23742010.05.19 21:211.23740.000.000.0040.00
308230632010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23871.43901.23772010.05.19 20:571.23770.000.000.0040.00
308230752010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23861.43891.23762010.05.19 20:591.23760.000.000.0040.00
308230912010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23871.43901.23772010.05.19 20:571.23770.000.000.0040.00
308231432010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23891.43921.23792010.05.19 20:561.23790.000.000.0040.00
308231582010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23901.43931.23802010.05.19 20:561.23800.000.000.0040.00
308232062010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23901.43931.23802010.05.19 20:561.23800.000.000.0040.00
308232452010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23891.43921.23792010.05.19 20:561.23790.000.000.0040.00
308232662010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23871.43911.23782010.05.19 20:571.23780.000.000.0036.00
308232772010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23851.43891.23762010.05.19 20:591.23760.000.000.0036.00
308232942010.05.19 20:53sell4.00eurusd1.23861.43891.23762010.05.19 20:591.23760.000.000.0040.00
308240442010.05.19 20:56sell4.00eurusd1.23761.43791.23662010.05.19 21:241.23660.000.000.0040.00
308240582010.05.19 20:56sell4.00eurusd1.23771.43801.23672010.05.19 21:241.23670.000.000.0040.00
308240682010.05.19 20:57sell4.00eurusd1.23781.43811.23682010.05.19 21:221.23680.000.000.0040.00
308240752010.05.19 20:57sell4.00eurusd1.23761.43791.23662010.05.19 21:241.23660.000.000.0040.00
308241932010.05.19 20:57sell4.00eurusd1.23751.43781.23652010.05.19 21:241.23650.000.000.0040.00
308244622010.05.19 20:59sell4.00eurusd1.23761.43791.23662010.05.19 21:241.23660.000.000.0040.00
308244742010.05.19 20:59sell4.00eurusd1.23731.43761.23632010.05.19 22:091.23630.000.000.0040.00
308244912010.05.19 20:59sell4.00eurusd1.23731.43761.23632010.05.19 22:091.23630.000.000.0040.00
308244952010.05.19 20:59sell4.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.19 21:241.23640.000.000.0040.00
308245012010.05.19 20:59sell4.00eurusd1.23731.43761.23632010.05.19 22:091.23630.000.000.0040.00
308283712010.05.19 21:21buy4.00eurusd1.23741.03711.23842010.05.19 21:411.23840.000.000.0040.00
308283812010.05.19 21:22buy4.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.19 21:411.23830.000.000.0040.00
308284432010.05.19 21:22buy4.00eurusd1.23721.03691.23822010.05.19 21:411.23820.000.000.0040.00
308284652010.05.19 21:22buy4.00eurusd1.23701.03671.23802010.05.19 21:381.23800.000.000.0040.00
308285132010.05.19 21:22buy4.00eurusd1.23691.03661.23792010.05.19 21:381.23790.000.000.0040.00
308285182010.05.19 21:22buy4.00eurusd1.23691.03651.23782010.05.19 21:381.23780.000.000.0036.00
308285472010.05.19 21:22buy4.00eurusd1.23681.03651.23782010.05.19 21:381.23780.000.000.0040.00
308287322010.05.19 21:24buy4.00eurusd1.23671.03641.23772010.05.19 21:381.23770.000.000.0040.00
308287402010.05.19 21:24buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.19 21:291.23750.000.000.0040.00
308287542010.05.19 21:24buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.19 21:291.23740.000.000.0040.00
308287592010.05.19 21:24buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.19 21:291.23750.000.000.0040.00
308287732010.05.19 21:24buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.19 21:291.23740.000.000.0040.00
308287852010.05.19 21:24buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.19 21:291.23750.000.000.0040.00
308287922010.05.19 21:24buy4.00eurusd1.23661.03631.23762010.05.19 21:291.23760.000.000.0040.00
308292052010.05.19 21:29buy4.00eurusd1.23771.03741.23872010.05.19 21:411.23870.000.000.0040.00
308292602010.05.19 21:30sell4.00eurusd1.23751.43781.23652010.05.19 22:071.23650.000.000.0040.00
308292682010.05.19 21:30sell4.00eurusd1.23761.43791.23662010.05.19 22:061.23660.000.000.0040.00
308293222010.05.19 21:30sell4.00eurusd1.23751.43781.23652010.05.19 22:071.23650.000.000.0040.00
308293242010.05.19 21:30sell4.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.19 22:091.23640.000.000.0040.00
308293522010.05.19 21:30sell4.00eurusd1.23721.43751.23622010.05.19 22:091.23620.000.000.0040.00
308298002010.05.19 21:38sell4.00eurusd1.23781.43811.23682010.05.19 22:061.23680.000.000.0040.00
308298112010.05.19 21:38sell4.00eurusd1.23801.43831.23702010.05.19 22:051.23700.000.000.0040.00
308298192010.05.19 21:38sell4.00eurusd1.23791.43821.23692010.05.19 22:061.23690.000.000.0040.00
308298372010.05.19 21:38sell4.00eurusd1.23781.43811.23682010.05.19 22:061.23680.000.000.0040.00
308298422010.05.19 21:38sell4.00eurusd1.23781.43821.23692010.05.19 22:061.23690.000.000.0036.00
308300842010.05.19 21:41sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.19 21:591.23730.000.000.0040.00
308300882010.05.19 21:41sell4.00eurusd1.23861.43891.23762010.05.19 21:531.23760.000.000.0040.00
308300952010.05.19 21:41sell4.00eurusd1.23881.43911.23782010.05.19 21:531.23780.000.000.0040.00
308301252010.05.19 21:41sell4.00eurusd1.23901.43931.23802010.05.19 21:531.23800.000.000.0040.00
308313982010.05.19 21:53buy4.00eurusd1.23811.03771.23902010.05.19 22:541.23900.000.000.0036.00
308314582010.05.19 21:53buy4.00eurusd1.23781.03751.23882010.05.19 22:531.23880.000.000.0040.00
308314882010.05.19 21:53buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.19 22:191.23860.000.000.0040.00
308320182010.05.19 21:59buy4.00eurusd1.23741.03701.23832010.05.19 22:011.23830.000.000.0036.00
308325742010.05.19 22:01sell4.00eurusd1.23841.43871.23742010.05.19 22:051.23740.000.000.0040.00
308328842010.05.19 22:05buy4.00eurusd1.23741.03711.23842010.05.19 22:191.23840.000.000.0040.00
308329412010.05.19 22:05buy4.00eurusd1.23711.03671.23802010.05.19 22:181.23800.000.000.0036.00
308330702010.05.19 22:06buy4.00eurusd1.23671.03641.23772010.05.19 22:181.23770.000.000.0040.00
308331242010.05.19 22:07buy4.00eurusd1.23661.03631.23762010.05.19 22:181.23760.000.000.0040.00
308331352010.05.19 22:07buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.19 22:181.23750.000.000.0040.00
308331612010.05.19 22:07buy4.00eurusd1.23701.03671.23802010.05.19 22:181.23800.000.000.0040.00
308331752010.05.19 22:07buy4.00eurusd1.23691.03661.23792010.05.19 22:181.23790.000.000.0040.00
308332192010.05.19 22:07buy4.00eurusd1.23701.03671.23802010.05.19 22:181.23800.000.000.0040.00
308332262010.05.19 22:07buy4.00eurusd1.23711.03681.23812010.05.19 22:191.23810.000.000.0040.00
308333302010.05.19 22:09buy4.00eurusd1.23621.03591.23722010.05.19 22:181.23720.000.000.0040.00
308333692010.05.19 22:09buy4.00eurusd1.23621.03591.23722010.05.19 22:181.23720.000.000.0040.00
308333792010.05.19 22:09buy4.00eurusd1.23631.03601.23732010.05.19 22:181.23730.000.000.0040.00
308333902010.05.19 22:09buy4.00eurusd1.23621.03591.23722010.05.19 22:181.23720.000.000.0040.00
308333952010.05.19 22:09buy4.00eurusd1.23631.03601.23732010.05.19 22:181.23730.000.000.0040.00
308333972010.05.19 22:09buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.19 22:181.23740.000.000.0040.00
308334192010.05.19 22:10buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.19 22:181.23750.000.000.0040.00
308334282010.05.19 22:10buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.19 22:181.23740.000.000.0040.00
308340482010.05.19 22:18sell4.00eurusd1.23721.43751.23622010.05.20 03:201.23620.000.00-3.1240.00
308340502010.05.19 22:18sell4.00eurusd1.23751.43781.23652010.05.20 03:161.23650.000.00-3.1240.00
308340782010.05.19 22:18sell4.00eurusd1.23791.43821.23692010.05.20 03:061.23690.000.00-3.1240.00
308340942010.05.19 22:18sell4.00eurusd1.23801.43831.23702010.05.20 03:061.23700.000.00-3.1240.00
308341262010.05.19 22:18sell4.00eurusd1.23791.43821.23692010.05.20 03:061.23690.000.00-3.1240.00
308341712010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23781.43811.23682010.05.20 03:061.23680.000.00-3.1240.00
308341842010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23791.43821.23692010.05.20 03:061.23690.000.00-3.1240.00
308342282010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.19 22:241.23730.000.000.0040.00
308342362010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23841.43881.23752010.05.19 22:241.23750.000.000.0036.00
308342402010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23841.43871.23742010.05.19 22:241.23740.000.000.0040.00
308342672010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23851.43881.23752010.05.19 22:241.23750.000.000.0040.00
308342872010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23861.43891.23762010.05.19 22:231.23760.000.000.0040.00
308343032010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23851.43881.23752010.05.19 22:241.23750.000.000.0040.00
308343212010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23841.43871.23742010.05.19 22:241.23740.000.000.0040.00
308343322010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23841.43871.23742010.05.19 22:241.23740.000.000.0040.00
308343362010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.19 22:241.23730.000.000.0040.00
308343382010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23841.43871.23742010.05.19 22:241.23740.000.000.0040.00
308343432010.05.19 22:19sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.19 22:241.23730.000.000.0040.00
308343732010.05.19 22:23sell4.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.20 03:161.23640.000.00-3.1240.00
308344052010.05.19 22:24sell4.00eurusd1.23731.43761.23632010.05.20 03:161.23630.000.00-3.1240.00
308344342010.05.19 22:24sell4.00eurusd1.23701.43731.23602010.05.20 03:211.23600.000.00-3.1240.00
308345742010.05.19 22:26buy4.00eurusd1.23771.03741.23872010.05.19 22:291.23870.000.000.0040.00
308345872010.05.19 22:27buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.19 22:291.23860.000.000.0040.00
308345902010.05.19 22:27buy4.00eurusd1.23771.03741.23872010.05.19 22:291.23870.000.000.0040.00
308346302010.05.19 22:28sell4.00eurusd1.23761.43791.23662010.05.20 03:161.23660.000.00-3.1240.00
308346342010.05.19 22:28sell4.00eurusd1.23771.43801.23672010.05.20 03:061.23670.000.00-3.1240.00
308346512010.05.19 22:28sell4.00eurusd1.23791.43821.23692010.05.20 03:061.23690.000.00-3.1240.00
308346702010.05.19 22:28sell4.00eurusd1.23791.43821.23692010.05.20 03:061.23690.000.00-3.1240.00
308346872010.05.19 22:28sell4.00eurusd1.23811.43841.23712010.05.20 03:061.23710.000.00-3.1240.00
308348632010.05.19 22:30sell4.00eurusd1.23821.43851.23722010.05.19 22:351.23720.000.000.0040.00
308348912010.05.19 22:30sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.19 22:351.23730.000.000.0040.00
308349132010.05.19 22:30sell4.00eurusd1.23811.43841.23712010.05.20 03:061.23710.000.00-3.1240.00
308352932010.05.19 22:35buy4.00eurusd1.23731.03691.23822010.05.19 22:391.23820.000.000.0036.00
308353072010.05.19 22:36buy4.00eurusd1.23741.03711.23842010.05.19 22:441.23840.000.000.0040.00
308356232010.05.19 22:40sell4.00eurusd1.23811.43841.23712010.05.20 03:061.23710.000.00-3.1240.00
308359372010.05.19 22:44sell4.00eurusd1.23831.43861.23732010.05.20 03:051.23730.000.00-3.1240.00
308363742010.05.19 22:53sell4.00eurusd1.23871.43901.23772010.05.20 02:471.23770.000.00-3.1240.00
308363782010.05.19 22:54sell4.00eurusd1.23901.43931.23802010.05.20 02:471.23800.000.00-3.1240.00
308395592010.05.19 23:44sell4.00eurusd1.24151.44181.24052010.05.20 01:081.24050.000.00-3.1240.00
308442472010.05.20 01:08buy4.00eurusd1.24051.04021.24152010.05.20 09:561.24150.000.000.0040.00
308487152010.05.20 02:47buy4.00eurusd1.23811.03781.23912010.05.20 09:521.23910.000.000.0040.00
308488142010.05.20 02:48buy4.00eurusd1.23771.03741.23872010.05.20 09:501.23870.000.000.0040.00
308496152010.05.20 03:05buy4.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.20 09:501.23830.000.000.0040.00
308497012010.05.20 03:06buy4.00eurusd1.23711.03681.23812010.05.20 09:501.23810.000.000.0040.00
308497082010.05.20 03:06buy4.00eurusd1.23701.03671.23802010.05.20 09:501.23800.000.000.0040.00
308497512010.05.20 03:06buy4.00eurusd1.23681.03651.23782010.05.20 09:501.23780.000.000.0040.00
308497772010.05.20 03:06buy4.00eurusd1.23691.03661.23792010.05.20 09:501.23790.000.000.0040.00
308498032010.05.20 03:07buy4.00eurusd1.23671.03641.23772010.05.20 09:461.23770.000.000.0040.00
308498242010.05.20 03:07buy4.00eurusd1.23681.03651.23782010.05.20 09:501.23780.000.000.0040.00
308498302010.05.20 03:07buy4.00eurusd1.23691.03661.23792010.05.20 09:501.23790.000.000.0040.00
308498372010.05.20 03:07buy4.00eurusd1.23681.03651.23782010.05.20 09:501.23780.000.000.0040.00
308498462010.05.20 03:07buy4.00eurusd1.23671.03641.23772010.05.20 09:461.23770.000.000.0040.00
308498732010.05.20 03:07buy4.00eurusd1.23681.03651.23782010.05.20 09:501.23780.000.000.0040.00
308498852010.05.20 03:08buy4.00eurusd1.23671.03641.23772010.05.20 09:461.23770.000.000.0040.00
308504862010.05.20 03:16buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.20 09:451.23740.000.000.0040.00
308504952010.05.20 03:16buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.20 09:451.23740.000.000.0040.00
308504972010.05.20 03:16buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.20 09:451.23750.000.000.0040.00
308505142010.05.20 03:17buy4.00eurusd1.23661.03631.23762010.05.20 09:461.23760.000.000.0040.00
308506182010.05.20 03:20buy4.00eurusd1.23621.03591.23722010.05.20 09:441.23720.000.000.0040.00
308506682010.05.20 03:21buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.20 03:331.23700.000.000.0040.00
308507022010.05.20 03:21buy4.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.20 09:441.23710.000.000.0040.00
308513082010.05.20 03:33sell4.00eurusd1.23691.43721.23592010.05.20 03:421.23590.000.000.0040.00
308517172010.05.20 03:42buy4.00eurusd1.23591.03561.23692010.05.20 09:421.23690.000.000.0040.00
308540682010.05.20 04:12buy4.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.20 05:451.23500.000.000.0040.00
308540952010.05.20 04:12buy4.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.20 05:451.23490.000.000.0040.00
308545652010.05.20 04:18buy4.00eurusd1.23361.03331.23462010.05.20 05:281.23460.000.000.0040.00
308546182010.05.20 04:19buy4.00eurusd1.23311.03281.23412010.05.20 04:461.23410.000.000.0040.00
308564772010.05.20 04:46sell4.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.20 04:521.23310.000.000.0040.00
308567812010.05.20 04:52buy4.00eurusd1.23311.03281.23412010.05.20 05:271.23410.000.000.0040.00
308585662010.05.20 05:27sell4.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.20 08:361.23310.000.000.0040.00
308586242010.05.20 05:28sell4.00eurusd1.23451.43481.23352010.05.20 08:361.23350.000.000.0040.00
308597402010.05.20 05:45sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.20 08:021.23390.000.000.0040.00
308597602010.05.20 05:45sell4.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.20 08:021.23400.000.000.0040.00
308682052010.05.20 08:02buy4.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.20 08:151.23500.000.000.0040.00
308682532010.05.20 08:02buy4.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.20 08:151.23500.000.000.0040.00
308696512010.05.20 08:15sell4.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.20 08:361.23400.000.000.0040.00
308696552010.05.20 08:15sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.20 08:361.23390.000.000.0040.00
308734182010.05.20 08:36buy4.00eurusd1.23401.03361.23492010.05.20 08:411.23490.000.000.0036.00
308734432010.05.20 08:36buy4.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.20 08:411.23490.000.000.0040.00
308734972010.05.20 08:36buy4.00eurusd1.23311.03281.23412010.05.20 08:401.23410.000.000.0040.00
308735692010.05.20 08:36buy4.00eurusd1.23321.03281.23412010.05.20 08:401.23410.000.000.0036.00
308749542010.05.20 08:40buy4.00eurusd1.23441.03411.23542010.05.20 09:371.23540.000.000.0040.00
308749682010.05.20 08:40buy4.00eurusd1.23431.03401.23532010.05.20 09:371.23530.000.000.0040.00
308753232010.05.20 08:41sell4.00eurusd1.23511.43541.23412010.05.20 08:421.23410.000.000.0040.00
308753642010.05.20 08:41buy4.00eurusd1.23541.03501.23632010.05.20 09:411.23630.000.000.0036.00
308755752010.05.20 08:42buy4.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.20 09:041.23510.000.000.0040.00
308792042010.05.20 09:04sell4.00eurusd1.23481.43521.23392010.05.20 09:121.23390.000.000.0036.00
308800432010.05.20 09:12buy4.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.20 09:371.23490.000.000.0040.00
308838082010.05.20 09:37sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.20 13:321.23390.000.000.0040.00
308838562010.05.20 09:37sell4.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.20 13:311.23430.000.000.0040.00
308838802010.05.20 09:37sell4.00eurusd1.23531.43561.23432010.05.20 13:311.23430.000.000.0040.00
308846802010.05.20 09:41sell4.00eurusd1.23641.43671.23542010.05.20 13:021.23540.000.000.0040.00
308849282010.05.20 09:42sell4.00eurusd1.23681.43721.23592010.05.20 11:341.23590.000.000.0036.00
308852942010.05.20 09:44sell4.00eurusd1.23711.43741.23612010.05.20 11:341.23610.000.000.0040.00
308853062010.05.20 09:44sell4.00eurusd1.23711.43751.23622010.05.20 11:341.23620.000.000.0036.00
308856322010.05.20 09:45sell4.00eurusd1.23741.43771.23642010.05.20 11:341.23640.000.000.0040.00
308856392010.05.20 09:45sell4.00eurusd1.23731.43761.23632010.05.20 11:341.23630.000.000.0040.00
308856612010.05.20 09:46sell4.00eurusd1.23731.43761.23632010.05.20 11:341.23630.000.000.0040.00
308856712010.05.20 09:46sell4.00eurusd1.23751.43781.23652010.05.20 11:341.23650.000.000.0040.00
308857232010.05.20 09:46sell4.00eurusd1.23771.43801.23672010.05.20 11:341.23670.000.000.0040.00
308857352010.05.20 09:46sell4.00eurusd1.23761.43791.23662010.05.20 11:341.23660.000.000.0040.00
308857432010.05.20 09:46sell4.00eurusd1.23751.43781.23652010.05.20 11:341.23650.000.000.0040.00
308862172010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23781.43811.23682010.05.20 11:341.23680.000.000.0040.00
308862352010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23801.43831.23702010.05.20 11:281.23700.000.000.0040.00
308862442010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23811.43841.23712010.05.20 11:281.23710.000.000.0040.00
308862582010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23821.43851.23722010.05.20 10:171.23720.000.000.0040.00
308862732010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23841.43881.23752010.05.20 10:171.23750.000.000.0036.00
308863072010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23851.43881.23752010.05.20 10:171.23750.000.000.0040.00
308863302010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23861.43891.23762010.05.20 10:171.23760.000.000.0040.00
308863592010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23871.43901.23772010.05.20 10:171.23770.000.000.0040.00
308863792010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23881.43911.23782010.05.20 10:171.23780.000.000.0040.00
308864052010.05.20 09:50sell4.00eurusd1.23901.43931.23802010.05.20 10:171.23800.000.000.0040.00
308866882010.05.20 09:52sell4.00eurusd1.23911.43941.23812010.05.20 10:171.23810.000.000.0040.00
308875682010.05.20 09:56sell4.00eurusd1.24141.44171.24042010.05.20 10:021.24040.000.000.0040.00
308902362010.05.20 10:02sell4.00eurusd1.24011.44041.23912010.05.20 10:161.23910.000.000.0040.00
308922052010.05.20 10:16buy4.00eurusd1.23861.03831.23962010.05.20 10:291.23960.000.000.0040.00
308926382010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23781.03751.23882010.05.20 10:221.23880.000.000.0040.00
308926662010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23751.03721.23852010.05.20 10:211.23850.000.000.0040.00
308926782010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23771.03741.23872010.05.20 10:221.23870.000.000.0040.00
308926912010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23781.03751.23882010.05.20 10:221.23880.000.000.0040.00
308927102010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23771.03741.23872010.05.20 10:221.23870.000.000.0040.00
308927352010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23771.03731.23862010.05.20 10:211.23860.000.000.0036.00
308927412010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23751.03721.23852010.05.20 10:211.23850.000.000.0040.00
308927762010.05.20 10:17buy4.00eurusd1.23761.03731.23862010.05.20 10:211.23860.000.000.0040.00
308934822010.05.20 10:21buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 10:291.23980.000.000.0040.00
308934912010.05.20 10:21buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 10:291.23980.000.000.0040.00
308935702010.05.20 10:22buy4.00eurusd1.23891.03861.23992010.05.20 10:291.23990.000.000.0040.00
308936082010.05.20 10:22buy4.00eurusd1.23911.03881.24012010.05.20 10:291.24010.000.000.0040.00
308936142010.05.20 10:22buy4.00eurusd1.23921.03891.24022010.05.20 10:301.24020.000.000.0040.00
308936212010.05.20 10:22buy4.00eurusd1.23931.03901.24032010.05.20 10:301.24030.000.000.0040.00
308936422010.05.20 10:22buy4.00eurusd1.23921.03891.24022010.05.20 10:301.24020.000.000.0040.00
308936482010.05.20 10:22buy4.00eurusd1.23931.03901.24032010.05.20 10:301.24030.000.000.0040.00
308946332010.05.20 10:29sell4.00eurusd1.23971.44001.23872010.05.20 11:191.23870.000.000.0040.00
308946482010.05.20 10:29sell4.00eurusd1.23981.44011.23882010.05.20 11:181.23880.000.000.0040.00
308946582010.05.20 10:29sell4.00eurusd1.23991.44021.23892010.05.20 11:181.23890.000.000.0040.00
308946662010.05.20 10:29sell4.00eurusd1.24011.44041.23912010.05.20 11:181.23910.000.000.0040.00
308946782010.05.20 10:29sell4.00eurusd1.24001.44031.23902010.05.20 11:181.23900.000.000.0040.00
308947312010.05.20 10:30sell4.00eurusd1.24021.44051.23922010.05.20 11:161.23920.000.000.0040.00
308947642010.05.20 10:30sell4.00eurusd1.24031.44061.23932010.05.20 11:161.23930.000.000.0040.00
308947962010.05.20 10:30sell4.00eurusd1.24061.44091.23962010.05.20 11:161.23960.000.000.0040.00
308948202010.05.20 10:30sell4.00eurusd1.24071.44101.23972010.05.20 11:151.23970.000.000.0040.00
309021322010.05.20 11:15buy4.00eurusd1.23991.03951.24082010.05.20 11:481.24080.000.000.0036.00
309022472010.05.20 11:16buy4.00eurusd1.23941.03911.24042010.05.20 11:451.24040.000.000.0040.00
309022702010.05.20 11:16buy4.00eurusd1.23951.03921.24052010.05.20 11:451.24050.000.000.0040.00
309023032010.05.20 11:16buy4.00eurusd1.23951.03921.24052010.05.20 11:451.24050.000.000.0040.00
309025532010.05.20 11:18buy4.00eurusd1.23921.03891.24022010.05.20 11:451.24020.000.000.0040.00
309025592010.05.20 11:18buy4.00eurusd1.23921.03881.24012010.05.20 11:431.24010.000.000.0036.00
309026212010.05.20 11:18buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 11:421.23980.000.000.0040.00
309026932010.05.20 11:19buy4.00eurusd1.23921.03891.24022010.05.20 11:451.24020.000.000.0040.00
309027132010.05.20 11:19buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 11:421.23970.000.000.0040.00
309041432010.05.20 11:28buy4.00eurusd1.23701.03671.23802010.05.20 11:301.23800.000.000.0040.00
309041662010.05.20 11:28buy4.00eurusd1.23711.03681.23812010.05.20 11:301.23810.000.000.0040.00
309046052010.05.20 11:30buy4.00eurusd1.23821.03791.23922010.05.20 11:411.23920.000.000.0040.00
309046192010.05.20 11:30buy4.00eurusd1.23841.03801.23932010.05.20 11:411.23930.000.000.0036.00
309055932010.05.20 11:34buy4.00eurusd1.23601.03571.23702010.05.20 11:361.23700.000.000.0040.00
309056142010.05.20 11:34buy4.00eurusd1.23611.03581.23712010.05.20 11:361.23710.000.000.0040.00
309056272010.05.20 11:34buy4.00eurusd1.23621.03591.23722010.05.20 11:371.23720.000.000.0040.00
309056382010.05.20 11:34buy4.00eurusd1.23631.03601.23732010.05.20 11:371.23730.000.000.0040.00
309057052010.05.20 11:35buy4.00eurusd1.23631.03601.23732010.05.20 11:371.23730.000.000.0040.00
309057392010.05.20 11:35buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.20 11:371.23740.000.000.0040.00
309057542010.05.20 11:35buy4.00eurusd1.23631.03601.23732010.05.20 11:371.23730.000.000.0040.00
309058412010.05.20 11:35buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.20 11:371.23750.000.000.0040.00
309058442010.05.20 11:35buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.20 11:371.23740.000.000.0040.00
309058532010.05.20 11:35buy4.00eurusd1.23651.03621.23752010.05.20 11:371.23750.000.000.0040.00
309058732010.05.20 11:35buy4.00eurusd1.23641.03611.23742010.05.20 11:371.23740.000.000.0040.00
309061262010.05.20 11:36buy4.00eurusd1.23731.03701.23832010.05.20 11:381.23830.000.000.0040.00
309061932010.05.20 11:36buy4.00eurusd1.23741.03711.23842010.05.20 11:381.23840.000.000.0040.00
309062222010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23741.03711.23842010.05.20 11:381.23840.000.000.0040.00
309062282010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23771.03731.23862010.05.20 11:411.23860.000.000.0036.00
309062582010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23781.03751.23882010.05.20 11:411.23880.000.000.0040.00
309062672010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23791.03761.23892010.05.20 11:411.23890.000.000.0040.00
309062872010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23801.03771.23902010.05.20 11:411.23900.000.000.0040.00
309063452010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23811.03781.23912010.05.20 11:411.23910.000.000.0040.00
309063592010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23811.03781.23912010.05.20 11:411.23910.000.000.0040.00
309063912010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23801.03771.23902010.05.20 11:411.23900.000.000.0040.00
309063962010.05.20 11:37buy4.00eurusd1.23791.03761.23892010.05.20 11:411.23890.000.000.0040.00
309065272010.05.20 11:38buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 11:421.23970.000.000.0040.00
309065572010.05.20 11:38buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 11:421.23970.000.000.0040.00
309065652010.05.20 11:38buy4.00eurusd1.23841.03811.23942010.05.20 11:411.23940.000.000.0040.00
309069672010.05.20 11:41sell4.00eurusd1.23851.43881.23752010.05.20 12:171.23750.000.000.0040.00
309069982010.05.20 11:41sell4.00eurusd1.23891.43921.23792010.05.20 12:141.23790.000.000.0040.00
309070112010.05.20 11:41sell4.00eurusd1.23911.43941.23812010.05.20 12:141.23810.000.000.0040.00
309070342010.05.20 11:41sell4.00eurusd1.23931.43961.23832010.05.20 12:141.23830.000.000.0040.00
309070492010.05.20 11:41sell4.00eurusd1.23941.43981.23852010.05.20 12:141.23850.000.000.0036.00
309070692010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23931.43971.23842010.05.20 12:141.23840.000.000.0036.00
309071022010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23951.43981.23852010.05.20 12:141.23850.000.000.0040.00
309071192010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23951.43991.23862010.05.20 12:061.23860.000.000.0036.00
309071472010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23971.44001.23872010.05.20 12:061.23870.000.000.0040.00
309071552010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23971.44011.23882010.05.20 12:061.23880.000.000.0036.00
309071632010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23961.43991.23862010.05.20 12:061.23860.000.000.0040.00
309071862010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23981.44011.23882010.05.20 12:061.23880.000.000.0040.00
309071942010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23971.44001.23872010.05.20 12:061.23870.000.000.0040.00
309072012010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23961.43991.23862010.05.20 12:061.23860.000.000.0040.00
309072192010.05.20 11:42sell4.00eurusd1.23951.43981.23852010.05.20 12:141.23850.000.000.0040.00
309075932010.05.20 11:43sell4.00eurusd1.23941.43971.23842010.05.20 12:141.23840.000.000.0040.00
309079532010.05.20 11:45sell4.00eurusd1.24051.44081.23952010.05.20 11:581.23950.000.000.0040.00
309080052010.05.20 11:45sell4.00eurusd1.24041.44081.23952010.05.20 11:581.23950.000.000.0036.00
309080242010.05.20 11:45sell4.00eurusd1.24051.44081.23952010.05.20 11:581.23950.000.000.0040.00
309080392010.05.20 11:45sell4.00eurusd1.24061.44091.23962010.05.20 11:581.23960.000.000.0040.00
309080502010.05.20 11:45sell4.00eurusd1.24071.44101.23972010.05.20 11:581.23970.000.000.0040.00
309085362010.05.20 11:48sell4.00eurusd1.24081.44111.23982010.05.20 11:581.23980.000.000.0040.00
309093632010.05.20 11:58buy4.00eurusd1.23961.03931.24062010.05.20 20:201.24060.000.000.0040.00
309093842010.05.20 11:58buy4.00eurusd1.23961.03931.24062010.05.20 20:201.24060.000.000.0040.00
309094022010.05.20 11:58sell4.00eurusd1.23961.43991.23862010.05.20 12:061.23860.000.000.0040.00
309094362010.05.20 11:59sell4.00eurusd1.23961.43991.23862010.05.20 12:061.23860.000.000.0040.00
309094412010.05.20 11:59sell4.00eurusd1.23971.44001.23872010.05.20 12:061.23870.000.000.0040.00
309094512010.05.20 11:59sell4.00eurusd1.23961.43991.23862010.05.20 12:061.23860.000.000.0040.00
309102832010.05.20 12:06buy4.00eurusd1.23861.03831.23962010.05.20 12:111.23960.000.000.0040.00
309103202010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 12:111.23970.000.000.0040.00
309103352010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 20:191.23980.000.000.0040.00
309103642010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23911.03881.24012010.05.20 20:201.24010.000.000.0040.00
309103812010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23901.03871.24002010.05.20 20:191.24000.000.000.0040.00
309104012010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23891.03861.23992010.05.20 20:191.23990.000.000.0040.00
309104172010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 20:191.23980.000.000.0040.00
309104232010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 20:191.23980.000.000.0040.00
309104402010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 12:111.23970.000.000.0040.00
309104642010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 20:191.23980.000.000.0040.00
309104772010.05.20 12:07buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 12:111.23970.000.000.0040.00
309108672010.05.20 12:11buy4.00eurusd1.23971.03941.24072010.05.20 20:201.24070.000.000.0040.00
309108942010.05.20 12:12buy4.00eurusd1.23921.03891.24022010.05.20 20:201.24020.000.000.0040.00
309108992010.05.20 12:12buy4.00eurusd1.23931.03901.24032010.05.20 20:201.24030.000.000.0040.00
309109102010.05.20 12:12buy4.00eurusd1.23921.03891.24022010.05.20 20:201.24020.000.000.0040.00
309110832010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 20:171.23970.000.000.0040.00
309110892010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23871.03831.23962010.05.20 20:171.23960.000.000.0036.00
309110922010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 20:171.23970.000.000.0040.00
309110962010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23881.03851.23982010.05.20 20:191.23980.000.000.0040.00
309111032010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23901.03861.23992010.05.20 20:191.23990.000.000.0036.00
309111062010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23901.03871.24002010.05.20 20:191.24000.000.000.0040.00
309111082010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23891.03861.23992010.05.20 20:191.23990.000.000.0040.00
309111102010.05.20 12:14buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 20:171.23970.000.000.0040.00
309116022010.05.20 12:17buy4.00eurusd1.23741.03711.23842010.05.20 12:191.23840.000.000.0040.00
309117202010.05.20 12:19buy4.00eurusd1.23871.03841.23972010.05.20 20:171.23970.000.000.0040.00
309161672010.05.20 13:03buy4.00eurusd1.23531.03491.23622010.05.20 13:251.23620.000.000.0036.00
309182552010.05.20 13:26sell4.00eurusd1.23601.43631.23502010.05.20 13:291.23500.000.000.0040.00
309184762010.05.20 13:29buy4.00eurusd1.23511.03481.23612010.05.20 15:541.23610.000.000.0040.00
309186782010.05.20 13:31buy4.00eurusd1.23421.03391.23522010.05.20 15:531.23520.000.000.0040.00
309186862010.05.20 13:31buy4.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.20 14:591.23510.000.000.0040.00
309188212010.05.20 13:32buy4.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.20 14:591.23510.000.000.0040.00
309206292010.05.20 13:44buy4.00eurusd1.23221.03191.23322010.05.20 13:531.23320.000.000.0040.00
309217642010.05.20 13:54buy4.00eurusd1.23361.03321.23452010.05.20 14:081.23450.000.000.0036.00
309235962010.05.20 14:08sell4.00eurusd1.23451.43481.23352010.05.20 14:121.23350.000.000.0040.00
309239632010.05.20 14:12buy4.00eurusd1.23351.03321.23452010.05.20 14:191.23450.000.000.0040.00
309253102010.05.20 14:19sell4.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.20 14:281.23310.000.000.0040.00
309267352010.05.20 14:28buy4.00eurusd1.23311.03281.23412010.05.20 14:571.23410.000.000.0040.00
309274512010.05.20 14:29buy4.00eurusd1.23171.03131.23262010.05.20 14:331.23260.000.000.0036.00
309274562010.05.20 14:29buy4.00eurusd1.23181.03151.23282010.05.20 14:331.23280.000.000.0040.00
309274682010.05.20 14:29buy4.00eurusd1.23171.03141.23272010.05.20 14:331.23270.000.000.0040.00
309274792010.05.20 14:29buy4.00eurusd1.23191.03151.23282010.05.20 14:331.23280.000.000.0036.00
309285762010.05.20 14:33buy4.00eurusd1.23311.03271.23402010.05.20 14:451.23400.000.000.0036.00
309285832010.05.20 14:33buy4.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.20 14:451.23400.000.000.0040.00
309285882010.05.20 14:33buy4.00eurusd1.23301.03261.23392010.05.20 14:401.23390.000.000.0036.00
309285962010.05.20 14:34buy4.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.20 14:451.23400.000.000.0040.00
309296872010.05.20 14:40sell4.00eurusd1.23371.43401.23272010.05.20 14:431.23270.000.000.0040.00
309299852010.05.20 14:43buy4.00eurusd1.23261.03231.23362010.05.20 14:441.23360.000.000.0040.00
309303912010.05.20 14:45sell4.00eurusd1.23371.43401.23272010.05.20 14:491.23270.000.000.0040.00
309305662010.05.20 14:45sell4.00eurusd1.23401.43431.23302010.05.20 14:481.23300.000.000.0040.00
309305832010.05.20 14:45sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.20 14:481.23290.000.000.0040.00
309306182010.05.20 14:45sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.20 14:481.23290.000.000.0040.00
309309892010.05.20 14:48buy4.00eurusd1.23321.03281.23412010.05.20 14:571.23410.000.000.0036.00
309310592010.05.20 14:48buy4.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.20 14:541.23400.000.000.0040.00
309310692010.05.20 14:48buy4.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.20 14:541.23400.000.000.0040.00
309312312010.05.20 14:49buy4.00eurusd1.23281.03251.23382010.05.20 14:531.23380.000.000.0040.00
309318572010.05.20 14:53sell4.00eurusd1.23381.43411.23282010.05.20 15:171.23280.000.000.0040.00
309320282010.05.20 14:54sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.20 15:171.23290.000.000.0040.00
309320522010.05.20 14:54sell4.00eurusd1.23401.43431.23302010.05.20 15:171.23300.000.000.0040.00
309324472010.05.20 14:57sell4.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.20 15:171.23310.000.000.0040.00
309324542010.05.20 14:57sell4.00eurusd1.23421.43451.23322010.05.20 15:151.23320.000.000.0040.00
309327732010.05.20 14:59sell4.00eurusd1.23501.43541.23412010.05.20 15:121.23410.000.000.0036.00
309328112010.05.20 14:59sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.20 15:131.23390.000.000.0040.00
309346692010.05.20 15:13buy4.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.20 15:521.23510.000.000.0040.00
309347392010.05.20 15:13buy4.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.20 15:521.23490.000.000.0040.00
309351572010.05.20 15:15buy4.00eurusd1.23331.03301.23432010.05.20 15:381.23430.000.000.0040.00
309354272010.05.20 15:18buy4.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.20 15:381.23400.000.000.0040.00
309354312010.05.20 15:18buy4.00eurusd1.23281.03251.23382010.05.20 15:381.23380.000.000.0040.00
309354502010.05.20 15:18buy4.00eurusd1.23291.03261.23392010.05.20 15:381.23390.000.000.0040.00
309354612010.05.20 15:18buy4.00eurusd1.23301.03271.23402010.05.20 15:381.23400.000.000.0040.00
309392752010.05.20 15:38sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.20 17:141.23290.000.000.0040.00
309393132010.05.20 15:38sell4.00eurusd1.23401.43431.23302010.05.20 17:141.23300.000.000.0040.00
309393382010.05.20 15:38sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.20 17:141.23290.000.000.0040.00
309393452010.05.20 15:38sell4.00eurusd1.23371.43411.23282010.05.20 17:141.23280.000.000.0036.00
309394152010.05.20 15:38sell4.00eurusd1.23431.43461.23332010.05.20 17:001.23330.000.000.0040.00
309415362010.05.20 15:52sell4.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.20 16:421.23400.000.000.0040.00
309415422010.05.20 15:52sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.20 16:421.23390.000.000.0040.00
309416902010.05.20 15:53sell4.00eurusd1.23521.43551.23422010.05.20 16:421.23420.000.000.0040.00
309418752010.05.20 15:54sell4.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.20 16:421.23510.000.000.0040.00
309508282010.05.20 16:42buy4.00eurusd1.23511.03481.23612010.05.20 17:061.23610.000.000.0040.00
309510302010.05.20 16:42buy4.00eurusd1.23431.03391.23522010.05.20 16:491.23520.000.000.0036.00
309511322010.05.20 16:42buy4.00eurusd1.23391.03361.23492010.05.20 16:491.23490.000.000.0040.00
309511722010.05.20 16:42buy4.00eurusd1.23381.03351.23482010.05.20 16:481.23480.000.000.0040.00
309528262010.05.20 16:48buy4.00eurusd1.23511.03481.23612010.05.20 17:061.23610.000.000.0040.00
309528522010.05.20 16:49buy4.00eurusd1.23521.03491.23622010.05.20 18:071.23620.000.000.0040.00
309530402010.05.20 16:49buy4.00eurusd1.23561.03521.23652010.05.20 18:071.23650.000.000.0036.00
309551952010.05.20 17:00buy4.00eurusd1.23361.03331.23462010.05.20 17:011.23460.000.000.0040.00
309555162010.05.20 17:01buy4.00eurusd1.23491.03461.23592010.05.20 17:061.23590.000.000.0040.00
309563232010.05.20 17:06sell4.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.20 17:091.23490.000.000.0040.00
309563512010.05.20 17:06sell4.00eurusd1.23601.43631.23502010.05.20 17:091.23500.000.000.0040.00
309563582010.05.20 17:06sell4.00eurusd1.23611.43641.23512010.05.20 17:081.23510.000.000.0040.00
309569942010.05.20 17:08sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.20 17:121.23390.000.000.0040.00
309572092010.05.20 17:09sell4.00eurusd1.23461.43501.23372010.05.20 17:121.23370.000.000.0036.00
309572202010.05.20 17:09sell4.00eurusd1.23461.43491.23362010.05.20 17:121.23360.000.000.0040.00
309580982010.05.20 17:12buy4.00eurusd1.23401.03371.23502010.05.20 18:041.23500.000.000.0040.00
309581252010.05.20 17:12buy4.00eurusd1.23361.03331.23462010.05.20 17:341.23460.000.000.0040.00
309581392010.05.20 17:12buy4.00eurusd1.23381.03341.23472010.05.20 18:041.23470.000.000.0036.00
309589912010.05.20 17:14buy4.00eurusd1.23271.03231.23362010.05.20 17:191.23360.000.000.0036.00
309590212010.05.20 17:14buy4.00eurusd1.23261.03231.23362010.05.20 17:191.23360.000.000.0040.00
309590882010.05.20 17:14buy4.00eurusd1.23231.03201.23332010.05.20 17:191.23330.000.000.0040.00
309591412010.05.20 17:14buy4.00eurusd1.23221.03191.23322010.05.20 17:191.23320.000.000.0040.00
309612742010.05.20 17:19buy4.00eurusd1.23351.03321.23452010.05.20 17:341.23450.000.000.0040.00
309612952010.05.20 17:19buy4.00eurusd1.23371.03331.23462010.05.20 17:341.23460.000.000.0036.00
309613292010.05.20 17:19buy4.00eurusd1.23421.03381.23512010.05.20 18:051.23510.000.000.0036.00
309613382010.05.20 17:19buy4.00eurusd1.23411.03381.23512010.05.20 18:051.23510.000.000.0040.00
309672362010.05.20 17:34sell4.00eurusd1.23421.43461.23332010.05.20 17:411.23330.000.000.0036.00
309672402010.05.20 17:34sell4.00eurusd1.23421.43451.23322010.05.20 17:411.23320.000.000.0040.00
309672412010.05.20 17:34sell4.00eurusd1.23431.43461.23332010.05.20 17:411.23330.000.000.0040.00
309685892010.05.20 17:41sell4.00eurusd1.23291.43331.23202010.05.20 17:421.23200.000.000.0036.00
309686042010.05.20 17:41buy4.00eurusd1.23331.03291.23422010.05.20 18:011.23420.000.000.0036.00
309686142010.05.20 17:41buy4.00eurusd1.23321.03291.23422010.05.20 18:011.23420.000.000.0040.00
309688702010.05.20 17:42buy4.00eurusd1.23211.03171.23302010.05.20 17:441.23300.000.000.0036.00
309693112010.05.20 17:44sell4.00eurusd1.23301.43331.23202010.05.20 17:491.23200.000.000.0040.00
309707722010.05.20 17:49buy4.00eurusd1.23211.03181.23312010.05.20 17:541.23310.000.000.0040.00
309720032010.05.20 17:54buy4.00eurusd1.23341.03301.23432010.05.20 18:011.23430.000.000.0036.00
309737482010.05.20 18:02sell4.00eurusd1.23391.43421.23292010.05.25 03:241.23290.000.00-3.1240.00
309737652010.05.20 18:02sell4.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.25 03:171.23310.000.00-3.1240.00
309737692010.05.20 18:02sell4.00eurusd1.23411.43441.23312010.05.25 03:171.23310.000.00-3.1240.00
309739832010.05.20 18:04sell4.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.25 00:221.23370.000.00-3.1240.00
309740122010.05.20 18:04sell4.00eurusd1.23491.43531.23402010.05.20 19:581.23400.000.000.0036.00
309745262010.05.20 18:05sell4.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.20 19:581.23400.000.000.0040.00
309745332010.05.20 18:05sell4.00eurusd1.23501.43531.23402010.05.20 19:581.23400.000.000.0040.00
309769462010.05.20 18:12sell4.00eurusd1.23471.43501.23372010.05.25 00:221.23370.000.00-3.1240.00
309769592010.05.20 18:13sell4.00eurusd1.23461.43491.23362010.05.25 00:231.23360.000.00-3.1240.00
309973882010.05.20 20:02buy4.00eurusd1.23521.03481.23612010.05.20 20:041.23610.000.000.0036.00
309974022010.05.20 20:02sell4.00eurusd1.23481.43511.23382010.05.25 00:221.23380.000.00-3.1240.00
309974112010.05.20 20:02sell4.00eurusd1.23491.43521.23392010.05.25 00:221.23390.000.00-3.1240.00
309977582010.05.20 20:04sell4.00eurusd1.23591.43621.23492010.05.24 16:451.23490.000.00-2.0840.00
310007092010.05.20 20:17sell4.00eurusd1.23961.44001.23872010.05.24 13:031.23870.000.00-2.0836.00
310007162010.05.20 20:17sell4.00eurusd1.23951.43991.23862010.05.24 13:031.23860.000.00-2.0836.00
310007352010.05.20 20:17sell4.00eurusd1.23961.43991.23862010.05.24 13:031.23860.000.00-2.0840.00
310007452010.05.20 20:17sell4.00eurusd1.23951.43981.23852010.05.24 13:041.23850.000.00-2.0840.00
310007572010.05.20 20:17sell4.00eurusd1.23951.43981.23852010.05.24 13:041.23850.000.00-2.0840.00
310011562010.05.20 20:19sell4.00eurusd1.23971.44001.23872010.05.24 13:031.23870.000.00-2.0840.00
310011712010.05.20 20:19sell4.00eurusd1.23991.44021.23892010.05.24 13:001.23890.000.00-2.0840.00
310011742010.05.20 20:19sell4.00eurusd1.23991.44031.23902010.05.24 13:001.23900.000.00-2.0836.00
310011872010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24001.44031.23902010.05.24 13:001.23900.000.00-2.0840.00
310012232010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24001.44031.23902010.05.24 13:001.23900.000.00-2.0840.00
310012432010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.23991.44021.23892010.05.24 13:001.23890.000.00-2.0840.00
310012532010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24001.44031.23902010.05.24 13:001.23900.000.00-2.0840.00
310012642010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24001.44041.23912010.05.24 13:001.23910.000.00-2.0836.00
310012712010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.23991.44021.23892010.05.24 13:001.23890.000.00-2.0840.00
310012902010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.23971.44011.23882010.05.24 13:011.23880.000.00-2.0836.00
310012962010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.23971.44001.23872010.05.24 13:031.23870.000.00-2.0840.00
310013532010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24041.44071.23942010.05.24 13:001.23940.000.00-2.0840.00
310013672010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24061.44091.23962010.05.24 13:001.23960.000.00-2.0840.00
310013872010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24071.44101.23972010.05.24 13:001.23970.000.00-2.0840.00
310014262010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24061.44091.23962010.05.24 13:001.23960.000.00-2.0840.00
310014472010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24041.44071.23942010.05.24 13:001.23940.000.00-2.0840.00
310014522010.05.20 20:20sell4.00eurusd1.24051.44081.23952010.05.24 13:001.23950.000.00-2.0840.00
314679942010.05.25 17:02sell4.00eurusd1.22401.42431.22302010.05.25 17:441.22300.000.000.0040.00
314680452010.05.25 17:02sell4.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.25 17:401.22340.000.000.0040.00
314680622010.05.25 17:02sell4.00eurusd1.22451.42481.22352010.05.25 17:401.22350.000.000.0040.00
314680802010.05.25 17:02sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.25 17:351.22370.000.000.0040.00
314680922010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22481.42521.22392010.05.25 17:141.22390.000.000.0036.00
314681012010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.25 17:141.22380.000.000.0040.00
314681452010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.25 17:351.22370.000.000.0040.00
314681642010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314681832010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314681982010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.25 17:351.22370.000.000.0040.00
314682102010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314682292010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314682532010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.25 17:351.22370.000.000.0040.00
314683132010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314683332010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.25 17:351.22370.000.000.0040.00
314683462010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22471.42511.22382010.05.25 17:141.22380.000.000.0036.00
314683542010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314683582010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.25 17:351.22370.000.000.0040.00
314683732010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.25 17:351.22370.000.000.0040.00
314683792010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314683902010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22451.42481.22352010.05.25 17:401.22350.000.000.0040.00
314684032010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.25 17:401.22340.000.000.0040.00
314684152010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.25 17:401.22360.000.000.0040.00
314684342010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.25 17:141.22380.000.000.0040.00
314684872010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.25 17:111.22420.000.000.0040.00
314684972010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.25 17:111.22430.000.000.0040.00
314685152010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.25 17:111.22440.000.000.0040.00
314685412010.05.25 17:03sell4.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.25 17:111.22430.000.000.0040.00
314685502010.05.25 17:04sell4.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.25 17:111.22420.000.000.0040.00
314685562010.05.25 17:04sell4.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.25 17:111.22430.000.000.0040.00
314685762010.05.25 17:04sell4.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.25 17:111.22420.000.000.0040.00
314704142010.05.25 17:11sell4.00eurusd1.22391.42431.22302010.05.25 17:441.22300.000.000.0036.00
314704232010.05.25 17:11sell4.00eurusd1.22391.42421.22292010.05.25 17:441.22290.000.000.0040.00
314704322010.05.25 17:11sell4.00eurusd1.22401.42431.22302010.05.25 17:441.22300.000.000.0040.00
314704502010.05.25 17:11sell4.00eurusd1.22411.42441.22312010.05.25 17:441.22310.000.000.0040.00
314704602010.05.25 17:11sell4.00eurusd1.22401.42431.22302010.05.25 17:441.22300.000.000.0040.00
314704742010.05.25 17:11sell4.00eurusd1.22391.42421.22292010.05.25 17:441.22290.000.000.0040.00
314704922010.05.25 17:12sell4.00eurusd1.22391.42431.22302010.05.25 17:441.22300.000.000.0036.00
314709432010.05.25 17:15sell4.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.25 17:401.22340.000.000.0040.00
314709922010.05.25 17:15sell4.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.25 17:221.22390.000.000.0040.00
314709972010.05.25 17:15sell4.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.25 17:221.22390.000.000.0040.00
314710002010.05.25 17:15sell4.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.25 17:221.22400.000.000.0040.00
314718442010.05.25 17:22buy4.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.25 17:251.22500.000.000.0040.00
314718722010.05.25 17:22buy4.00eurusd1.22431.02401.22532010.05.25 17:261.22530.000.000.0040.00
314718762010.05.25 17:22buy4.00eurusd1.22431.02401.22532010.05.25 17:261.22530.000.000.0040.00
314721792010.05.25 17:25sell4.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.25 17:301.22400.000.000.0040.00
314722742010.05.25 17:26sell4.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.25 17:301.22420.000.000.0040.00
314722812010.05.25 17:26sell4.00eurusd1.22511.42541.22412010.05.25 17:301.22410.000.000.0040.00
314726732010.05.25 17:30buy4.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.25 18:051.22520.000.000.0040.00
314727172010.05.25 17:30buy4.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.25 18:051.22520.000.000.0040.00
314727302010.05.25 17:31buy4.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.25 18:051.22510.000.000.0040.00
314731922010.05.25 17:35buy4.00eurusd1.22381.02341.22472010.05.25 18:041.22470.000.000.0036.00
314732272010.05.25 17:35buy4.00eurusd1.22371.02341.22472010.05.25 18:041.22470.000.000.0040.00
314732622010.05.25 17:35buy4.00eurusd1.22391.02351.22482010.05.25 18:041.22480.000.000.0036.00
314732782010.05.25 17:35buy4.00eurusd1.22381.02351.22482010.05.25 18:041.22480.000.000.0040.00
314732862010.05.25 17:35buy4.00eurusd1.22371.02341.22472010.05.25 18:041.22470.000.000.0040.00
314733102010.05.25 17:35buy4.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.25 18:041.22490.000.000.0040.00
314733672010.05.25 17:35buy4.00eurusd1.22381.02351.22482010.05.25 18:041.22480.000.000.0040.00
314738112010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22341.02311.22442010.05.25 18:021.22440.000.000.0040.00
314738362010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22341.02311.22442010.05.25 18:021.22440.000.000.0040.00
314738532010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.25 18:041.22450.000.000.0040.00
314738612010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.25 18:041.22460.000.000.0040.00
314738702010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.25 18:041.22450.000.000.0040.00
314738762010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.25 18:041.22460.000.000.0040.00
314738842010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.25 18:041.22450.000.000.0040.00
314738932010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.25 18:041.22450.000.000.0040.00
314738992010.05.25 17:40buy4.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.25 18:041.22460.000.000.0040.00
314739212010.05.25 17:41buy4.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.25 18:041.22460.000.000.0040.00
314739282010.05.25 17:41buy4.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.25 18:041.22450.000.000.0040.00
314739422010.05.25 17:41buy4.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.25 18:041.22460.000.000.0040.00
314739462010.05.25 17:41buy4.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.25 18:041.22450.000.000.0040.00
314742342010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22301.02271.22402010.05.25 17:591.22400.000.000.0040.00
314742482010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22291.02261.22392010.05.25 17:591.22390.000.000.0040.00
314742622010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22261.02231.22362010.05.25 17:571.22360.000.000.0040.00
314743192010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.25 17:571.22370.000.000.0040.00
314743472010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22281.02241.22372010.05.25 17:571.22370.000.000.0036.00
314743592010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.25 17:571.22370.000.000.0040.00
314743682010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.25 17:571.22370.000.000.0040.00
314743932010.05.25 17:44buy4.00eurusd1.22261.02231.22362010.05.25 17:571.22360.000.000.0040.00
314758352010.05.25 17:57sell4.00eurusd1.22361.42391.22262010.05.26 17:251.22260.000.00-1.0440.00
314758452010.05.25 17:57sell4.00eurusd1.22371.42401.22272010.05.26 17:251.22270.000.00-1.0440.00
314758562010.05.25 17:57sell4.00eurusd1.22361.42391.22262010.05.26 17:251.22260.000.00-1.0440.00
314758702010.05.25 17:57sell4.00eurusd1.22341.42371.22242010.05.26 17:571.22240.000.00-1.0440.00
314758732010.05.25 17:57sell4.00eurusd1.22351.42381.22252010.05.26 17:571.22250.000.00-1.0440.00
314758762010.05.25 17:57sell4.00eurusd1.22361.42391.22262010.05.26 17:251.22260.000.00-1.0440.00
314761902010.05.25 17:59sell4.00eurusd1.22391.42421.22292010.05.26 17:211.22290.000.00-1.0440.00
314762862010.05.25 18:00sell4.00eurusd1.22401.42441.22312010.05.26 17:211.22310.000.00-1.0436.00
314767332010.05.25 18:02sell4.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.26 17:081.22340.000.00-1.0440.00
314767812010.05.25 18:02sell4.00eurusd1.22431.42471.22342010.05.26 17:081.22340.000.00-1.0436.00
314770602010.05.25 18:04sell4.00eurusd1.22451.42481.22352010.05.26 17:081.22350.000.00-1.0440.00
314770682010.05.25 18:04sell4.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.26 17:081.22360.000.00-1.0440.00
314770922010.05.25 18:04sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:081.22380.000.00-1.0440.00
314771212010.05.25 18:04sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:081.22380.000.00-1.0440.00
314771372010.05.25 18:04sell4.00eurusd1.22481.42521.22392010.05.25 18:221.22390.000.000.0036.00
314771642010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:081.22380.000.00-1.0440.00
314771732010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.26 17:081.22370.000.00-1.0440.00
314772052010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.26 17:081.22370.000.00-1.0440.00
314772152010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.25 18:221.22390.000.000.0040.00
314772262010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:081.22380.000.00-1.0440.00
314772432010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22481.42521.22392010.05.25 18:221.22390.000.000.0036.00
314772762010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22471.42511.22382010.05.26 17:081.22380.000.00-1.0436.00
314772912010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:081.22380.000.00-1.0440.00
314773242010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.25 18:221.22400.000.000.0040.00
314773392010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22481.42521.22392010.05.25 18:221.22390.000.000.0036.00
314773432010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:081.22380.000.00-1.0440.00
314773522010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22491.42531.22402010.05.25 18:221.22400.000.000.0036.00
314773622010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.25 18:221.22400.000.000.0040.00
314773692010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.25 18:191.22420.000.000.0040.00
314773722010.05.25 18:05sell4.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.25 18:181.22440.000.000.0040.00
314773952010.05.25 18:06sell4.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.25 18:181.22430.000.000.0040.00
314791742010.05.25 18:18buy4.00eurusd1.22451.02421.22552010.05.25 18:291.22550.000.000.0040.00
314791942010.05.25 18:18buy4.00eurusd1.22431.02401.22532010.05.25 18:291.22530.000.000.0040.00
314792752010.05.25 18:19buy4.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.25 18:291.22520.000.000.0040.00
314795592010.05.25 18:22buy4.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.25 18:261.22510.000.000.0040.00
314795712010.05.25 18:22buy4.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.25 18:261.22500.000.000.0040.00
314795792010.05.25 18:22buy4.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.25 18:261.22510.000.000.0040.00
314796082010.05.25 18:22buy4.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.25 18:261.22490.000.000.0040.00
314796462010.05.25 18:22buy4.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.25 18:261.22500.000.000.0040.00
314796542010.05.25 18:22buy4.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.25 18:261.22510.000.000.0040.00
314796682010.05.25 18:22buy4.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.25 18:291.22520.000.000.0040.00
314800382010.05.25 18:26sell4.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.26 17:081.22390.000.00-1.0440.00
314800682010.05.25 18:26sell4.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.26 17:071.22400.000.00-1.0440.00
314800792010.05.25 18:27sell4.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.26 17:071.22400.000.00-1.0440.00
314801002010.05.25 18:27sell4.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.26 17:081.22390.000.00-1.0440.00
314801342010.05.25 18:27sell4.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.26 17:081.22370.000.00-1.0440.00
314801432010.05.25 18:27sell4.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.26 17:081.22390.000.00-1.0440.00
314802762010.05.25 18:29sell4.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.26 17:061.22420.000.00-1.0440.00
314802842010.05.25 18:29sell4.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.26 17:061.22430.000.00-1.0440.00
314802952010.05.25 18:29sell4.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.26 17:061.22440.000.00-1.0440.00
314803102010.05.25 18:29sell4.00eurusd1.22551.42581.22452010.05.26 17:061.22450.000.00-1.0440.00
316070622010.05.26 17:06buy8.00eurusd1.22461.02421.22552010.05.26 17:381.22550.000.000.0072.00
316070962010.05.26 17:06buy8.00eurusd1.22431.02401.22532010.05.26 17:381.22530.000.000.0080.00
316071852010.05.26 17:06buy8.00eurusd1.22431.02401.22532010.05.26 17:381.22530.000.000.0080.00
316072012010.05.26 17:06buy8.00eurusd1.22441.02411.22542010.05.26 17:381.22540.000.000.0080.00
316075312010.05.26 17:07buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.26 17:371.22500.000.000.0080.00
316075442010.05.26 17:07buy8.00eurusd1.22441.02411.22542010.05.26 17:381.22540.000.000.0080.00
316075662010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.26 17:371.22490.000.000.0080.00
316076052010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.05.26 17:371.22480.000.000.0080.00
316076532010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.26 17:371.22490.000.000.0080.00
316076822010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.26 17:371.22500.000.000.0080.00
316076852010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.26 17:371.22520.000.000.0080.00
316076952010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.26 17:371.22490.000.000.0080.00
316077012010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22371.02341.22472010.05.26 17:371.22470.000.000.0080.00
316077032010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.05.26 17:371.22480.000.000.0080.00
316077132010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22371.02341.22472010.05.26 17:371.22470.000.000.0080.00
316077162010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.26 17:371.22460.000.000.0080.00
316077212010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.26 17:181.22450.000.000.0080.00
316077432010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.26 17:181.22450.000.000.0080.00
316077952010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22321.02291.22422010.05.26 17:151.22420.000.000.0080.00
316078362010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22341.02311.22442010.05.26 17:181.22440.000.000.0080.00
316078442010.05.26 17:08buy8.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.26 17:181.22450.000.000.0080.00
316078572010.05.26 17:09buy8.00eurusd1.22351.02311.22442010.05.26 17:181.22440.000.000.0072.00
316078672010.05.26 17:09buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.26 17:371.22460.000.000.0080.00
316089732010.05.26 17:16buy8.00eurusd1.22451.02421.22552010.05.26 17:381.22550.000.000.0080.00
316093042010.05.26 17:18buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.26 17:381.22570.000.000.0080.00
316093052010.05.26 17:18buy8.00eurusd1.22461.02431.22562010.05.26 17:381.22560.000.000.0080.00
316093242010.05.26 17:18buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.26 17:381.22570.000.000.0080.00
316093312010.05.26 17:18buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.26 17:421.22580.000.000.0080.00
316093702010.05.26 17:19buy8.00eurusd1.22461.02431.22562010.05.26 17:381.22560.000.000.0080.00
316096872010.05.26 17:21buy8.00eurusd1.22311.02281.22412010.05.26 17:341.22410.000.000.0080.00
316096992010.05.26 17:21buy8.00eurusd1.22291.02261.22392010.05.26 17:341.22390.000.000.0080.00
316101402010.05.26 17:25buy8.00eurusd1.22281.02251.22382010.05.26 17:341.22380.000.000.0080.00
316101502010.05.26 17:25buy8.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.26 17:341.22370.000.000.0080.00
316101682010.05.26 17:25buy8.00eurusd1.22281.02251.22382010.05.26 17:341.22380.000.000.0080.00
316101722010.05.26 17:25buy8.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.26 17:341.22370.000.000.0080.00
316111542010.05.26 17:34buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.26 17:371.22490.000.000.0080.00
316111702010.05.26 17:34buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.26 17:371.22500.000.000.0080.00
316111832010.05.26 17:34buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.26 17:371.22510.000.000.0080.00
316111942010.05.26 17:34buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.26 17:371.22510.000.000.0080.00
316112782010.05.26 17:34sell8.00eurusd1.22411.42441.22312010.05.26 17:561.22310.000.000.0080.00
316113252010.05.26 17:35sell8.00eurusd1.22411.42441.22312010.05.26 17:561.22310.000.000.0080.00
316118762010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22461.42491.22362010.05.26 17:481.22360.000.000.0080.00
316118802010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:481.22380.000.000.0080.00
316118942010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.26 17:481.22400.000.000.0080.00
316119362010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.26 17:481.22390.000.000.0080.00
316119772010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.26 17:481.22390.000.000.0080.00
316119872010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22511.42541.22412010.05.26 17:471.22410.000.000.0080.00
316119952010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.26 17:481.22400.000.000.0080.00
316120012010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22511.42541.22412010.05.26 17:471.22410.000.000.0080.00
316120082010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.26 17:481.22400.000.000.0080.00
316120212010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.26 17:481.22390.000.000.0080.00
316120252010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:481.22380.000.000.0080.00
316120282010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22481.42521.22392010.05.26 17:481.22390.000.000.0072.00
316120382010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22461.42501.22372010.05.26 17:481.22370.000.000.0072.00
316120432010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.26 17:481.22370.000.000.0080.00
316120502010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22481.42511.22382010.05.26 17:481.22380.000.000.0080.00
316120562010.05.26 17:37sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.26 17:481.22390.000.000.0080.00
316121782010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.26 17:471.22430.000.000.0080.00
316121882010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.26 17:471.22430.000.000.0080.00
316122552010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.05.26 17:441.22450.000.000.0080.00
316122752010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22551.42591.22462010.05.26 17:441.22460.000.000.0072.00
316122862010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.05.26 17:441.22450.000.000.0080.00
316123142010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.26 17:471.22440.000.000.0080.00
316123502010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.05.26 17:441.22450.000.000.0080.00
316123682010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.26 17:471.22440.000.000.0080.00
316124952010.05.26 17:38sell8.00eurusd1.22561.42591.22462010.05.26 17:441.22460.000.000.0080.00
316125042010.05.26 17:39sell8.00eurusd1.22561.42601.22472010.05.26 17:401.22470.000.000.0072.00
316128632010.05.26 17:40sell8.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.26 17:551.22340.000.000.0080.00
316132362010.05.26 17:42sell8.00eurusd1.22571.42601.22472010.05.26 17:441.22470.000.000.0080.00
316134672010.05.26 17:44sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.05.26 17:561.22330.000.000.0080.00
316134722010.05.26 17:44sell8.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.26 17:551.22340.000.000.0080.00
316134792010.05.26 17:44sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.05.26 17:561.22330.000.000.0080.00
316134882010.05.26 17:44sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.05.26 17:561.22330.000.000.0080.00
316134952010.05.26 17:44sell8.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.26 17:551.22340.000.000.0080.00
316135162010.05.26 17:44sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.05.26 17:561.22330.000.000.0080.00
316137662010.05.26 17:47sell8.00eurusd1.22421.42451.22322010.05.26 17:561.22320.000.000.0080.00
316137712010.05.26 17:47sell8.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.26 17:551.22340.000.000.0080.00
316138332010.05.26 17:47buy8.00eurusd1.22441.02401.22532010.05.27 07:241.22530.000.006.2472.00
316138452010.05.26 17:47buy8.00eurusd1.22431.02401.22532010.05.27 07:241.22530.000.006.2480.00
316139562010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.27 07:241.22520.000.006.2480.00
316139602010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.27 07:241.22510.000.006.2480.00
316139632010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.27 07:241.22500.000.006.2480.00
316139712010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.27 07:241.22490.000.006.2480.00
316139862010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.05.27 07:241.22480.000.006.2480.00
316139932010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.27 07:241.22460.000.006.2480.00
316140292010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.27 07:241.22450.000.006.2480.00
316140432010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.27 07:241.22460.000.006.2480.00
316140522010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22371.02341.22472010.05.27 07:241.22470.000.006.2480.00
316140622010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.05.27 07:241.22480.000.006.2480.00
316140702010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.27 07:241.22490.000.006.2480.00
316140922010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.27 07:241.22490.000.006.2480.00
316141032010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.27 07:241.22500.000.006.2480.00
316141292010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.27 07:241.22490.000.006.2480.00
316141512010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22371.02341.22472010.05.27 07:241.22470.000.006.2480.00
316141612010.05.26 17:48buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.27 07:241.22460.000.006.2480.00
316150412010.05.26 17:55buy8.00eurusd1.22341.02311.22442010.05.27 07:231.22440.000.006.2480.00
316150922010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22331.02301.22432010.05.27 07:191.22430.000.006.2480.00
316151062010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22321.02291.22422010.05.27 07:191.22420.000.006.2480.00
316151162010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22331.02301.22432010.05.27 07:191.22430.000.006.2480.00
316151322010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22311.02281.22412010.05.27 07:171.22410.000.006.2480.00
316151512010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22321.02291.22422010.05.27 07:191.22420.000.006.2480.00
316151552010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22331.02301.22432010.05.27 07:191.22430.000.006.2480.00
316151642010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22321.02291.22422010.05.27 07:191.22420.000.006.2480.00
316151662010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22331.02301.22432010.05.27 07:191.22430.000.006.2480.00
316151762010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22321.02291.22422010.05.27 07:191.22420.000.006.2480.00
316151832010.05.26 17:56buy8.00eurusd1.22311.02281.22412010.05.27 07:171.22410.000.006.2480.00
316154172010.05.26 17:57buy8.00eurusd1.22251.02221.22352010.05.26 19:101.22350.000.000.0080.00
316154442010.05.26 17:57buy8.00eurusd1.22231.02201.22332010.05.26 19:091.22330.000.000.0080.00
316273872010.05.26 19:09sell8.00eurusd1.22331.42361.22232010.05.26 19:121.22230.000.000.0080.00
316275392010.05.26 19:10sell8.00eurusd1.22341.42381.22252010.05.26 19:121.22250.000.000.0072.00
316277102010.05.26 19:12sell8.00eurusd1.22221.42251.22122010.05.26 21:231.22120.000.000.0080.00
316277532010.05.26 19:12sell8.00eurusd1.22201.42231.22102010.05.26 21:231.22100.000.000.0080.00
316373892010.05.26 21:23buy8.00eurusd1.22121.02091.22222010.05.27 06:011.22220.000.006.2480.00
316374152010.05.26 21:23buy8.00eurusd1.22091.02061.22192010.05.27 06:011.22190.000.006.2480.00
316727982010.05.27 06:01sell8.00eurusd1.22221.42251.22122010.05.27 16:491.22120.000.000.0080.00
316728182010.05.27 06:01sell8.00eurusd1.22211.42241.22112010.05.27 16:491.22110.000.000.0080.00
316773252010.05.27 07:17sell8.00eurusd1.22411.42441.22312010.05.27 15:391.22310.000.000.0080.00
316773332010.05.27 07:17sell8.00eurusd1.22401.42431.22302010.05.27 15:391.22300.000.000.0080.00
316774922010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22421.42451.22322010.05.27 15:391.22320.000.000.0080.00
316774972010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22411.42441.22312010.05.27 15:391.22310.000.000.0080.00
316775222010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22421.42451.22322010.05.27 15:391.22320.000.000.0080.00
316775402010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.05.27 15:391.22330.000.000.0080.00
316775452010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22421.42451.22322010.05.27 15:391.22320.000.000.0080.00
316775512010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22411.42441.22312010.05.27 15:391.22310.000.000.0080.00
316775612010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22401.42431.22302010.05.27 15:391.22300.000.000.0080.00
316775702010.05.27 07:19sell8.00eurusd1.22411.42441.22312010.05.27 15:391.22310.000.000.0080.00
316778142010.05.27 07:24sell8.00eurusd1.22451.42481.22352010.05.27 15:321.22350.000.000.0080.00
316778492010.05.27 07:24sell8.00eurusd1.22441.42471.22342010.05.27 15:321.22340.000.000.0080.00
316778762010.05.27 07:24sell8.00eurusd1.22471.42501.22372010.05.27 15:321.22370.000.000.0080.00
316779472010.05.27 07:24sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.27 15:321.22390.000.000.0080.00
316781252010.05.27 07:24sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.27 15:321.22430.000.000.0080.00
316782402010.05.27 07:24sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.05.27 11:561.22450.000.000.0080.00
316783512010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22541.42581.22452010.05.27 11:561.22450.000.000.0072.00
316783912010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.27 11:571.22440.000.000.0080.00
316785232010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.05.27 11:561.22450.000.000.0080.00
316785342010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.27 11:571.22440.000.000.0080.00
316785462010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.05.27 11:561.22450.000.000.0080.00
316785612010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22541.42571.22442010.05.27 11:571.22440.000.000.0080.00
316787382010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.27 15:321.22420.000.000.0080.00
316787812010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.27 15:321.22420.000.000.0080.00
316787902010.05.27 07:25sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.27 15:321.22430.000.000.0080.00
316788222010.05.27 07:26sell8.00eurusd1.22521.42551.22422010.05.27 15:321.22420.000.000.0080.00
316788352010.05.27 07:26sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.27 15:321.22430.000.000.0080.00
316788492010.05.27 07:26sell8.00eurusd1.22531.42571.22442010.05.27 11:571.22440.000.000.0072.00
316788512010.05.27 07:26sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.05.27 15:321.22430.000.000.0080.00
317153572010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22461.02421.22552010.05.27 12:011.22550.000.000.0072.00
317153792010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.27 12:011.22570.000.000.0080.00
317153902010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.27 12:021.22580.000.000.0080.00
317153952010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.27 12:011.22570.000.000.0080.00
317154062010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.27 12:021.22580.000.000.0080.00
317154092010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.27 12:011.22570.000.000.0080.00
317154212010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.27 12:011.22570.000.000.0080.00
317154262010.05.27 11:57buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.27 12:021.22580.000.000.0080.00
317159532010.05.27 12:01buy8.00eurusd1.22581.02551.22682010.05.27 12:171.22680.000.000.0080.00
317159592010.05.27 12:01buy8.00eurusd1.22601.02571.22702010.05.27 12:171.22700.000.000.0080.00
317159632010.05.27 12:01buy8.00eurusd1.22581.02551.22682010.05.27 12:171.22680.000.000.0080.00
317159782010.05.27 12:01buy8.00eurusd1.22591.02561.22692010.05.27 12:171.22690.000.000.0080.00
317159902010.05.27 12:01buy8.00eurusd1.22581.02551.22682010.05.27 12:171.22680.000.000.0080.00
317161102010.05.27 12:03buy8.00eurusd1.22611.02581.22712010.05.27 12:171.22710.000.000.0080.00
317161172010.05.27 12:03buy8.00eurusd1.22591.02561.22692010.05.27 12:171.22690.000.000.0080.00
317161302010.05.27 12:03buy8.00eurusd1.22581.02551.22682010.05.27 12:171.22680.000.000.0080.00
317184512010.05.27 12:17sell8.00eurusd1.22681.42711.22582010.05.27 12:311.22580.000.000.0080.00
317185232010.05.27 12:17sell8.00eurusd1.22711.42741.22612010.05.27 12:311.22610.000.000.0080.00
317186562010.05.27 12:18sell8.00eurusd1.22741.42771.22642010.05.27 12:291.22640.000.000.0080.00
317186672010.05.27 12:18sell8.00eurusd1.22731.42771.22642010.05.27 12:291.22640.000.000.0072.00
317187212010.05.27 12:18sell8.00eurusd1.22751.42781.22652010.05.27 12:291.22650.000.000.0080.00
317188262010.05.27 12:18sell8.00eurusd1.22721.42751.22622010.05.27 12:291.22620.000.000.0080.00
317188512010.05.27 12:18sell8.00eurusd1.22721.42761.22632010.05.27 12:291.22630.000.000.0072.00
317188612010.05.27 12:18sell8.00eurusd1.22721.42751.22622010.05.27 12:291.22620.000.000.0080.00
317203472010.05.27 12:29buy8.00eurusd1.22671.02641.22772010.05.27 12:351.22770.000.000.0080.00
317203532010.05.27 12:29buy8.00eurusd1.22671.02641.22772010.05.27 12:351.22770.000.000.0080.00
317203542010.05.27 12:29buy8.00eurusd1.22661.02631.22762010.05.27 12:351.22760.000.000.0080.00
317203552010.05.27 12:29buy8.00eurusd1.22671.02641.22772010.05.27 12:351.22770.000.000.0080.00
317203702010.05.27 12:30buy8.00eurusd1.22681.02651.22782010.05.27 12:351.22780.000.000.0080.00
317204102010.05.27 12:30buy8.00eurusd1.22671.02641.22772010.05.27 12:351.22770.000.000.0080.00
317206122010.05.27 12:31buy8.00eurusd1.22591.02561.22692010.05.27 12:331.22690.000.000.0080.00
317207122010.05.27 12:31buy8.00eurusd1.22601.02561.22692010.05.27 12:331.22690.000.000.0072.00
317212172010.05.27 12:33sell8.00eurusd1.22691.42721.22592010.05.27 14:361.22590.000.000.0080.00
317212222010.05.27 12:33sell8.00eurusd1.22691.42721.22592010.05.27 14:361.22590.000.000.0080.00
317216872010.05.27 12:35sell8.00eurusd1.22761.42791.22662010.05.27 12:421.22660.000.000.0080.00
317218142010.05.27 12:35sell8.00eurusd1.22771.42801.22672010.05.27 12:421.22670.000.000.0080.00
317218492010.05.27 12:36sell8.00eurusd1.22791.42821.22692010.05.27 12:411.22690.000.000.0080.00
317218582010.05.27 12:36sell8.00eurusd1.22771.42811.22682010.05.27 12:421.22680.000.000.0072.00
317218922010.05.27 12:36sell8.00eurusd1.22761.42801.22672010.05.27 12:421.22670.000.000.0072.00
317219052010.05.27 12:36sell8.00eurusd1.22761.42791.22662010.05.27 12:421.22660.000.000.0080.00
317227052010.05.27 12:41buy8.00eurusd1.22701.02661.22792010.05.27 12:461.22790.000.000.0072.00
317227932010.05.27 12:42buy8.00eurusd1.22681.02651.22782010.05.27 12:441.22780.000.000.0080.00
317227962010.05.27 12:42buy8.00eurusd1.22661.02631.22762010.05.27 12:441.22760.000.000.0080.00
317228222010.05.27 12:42buy8.00eurusd1.22631.02601.22732010.05.27 12:441.22730.000.000.0080.00
317228362010.05.27 12:42buy8.00eurusd1.22651.02621.22752010.05.27 12:441.22750.000.000.0080.00
317228432010.05.27 12:42buy8.00eurusd1.22661.02621.22752010.05.27 12:441.22750.000.000.0072.00
317230672010.05.27 12:44sell8.00eurusd1.22731.42761.22632010.05.27 14:341.22630.000.000.0080.00
317230782010.05.27 12:44sell8.00eurusd1.22751.42781.22652010.05.27 14:281.22650.000.000.0080.00
317230832010.05.27 12:44sell8.00eurusd1.22741.42771.22642010.05.27 14:281.22640.000.000.0080.00
317231022010.05.27 12:44sell8.00eurusd1.22771.42801.22672010.05.27 14:281.22670.000.000.0080.00
317231202010.05.27 12:44sell8.00eurusd1.22771.42811.22682010.05.27 14:281.22680.000.000.0072.00
317234522010.05.27 12:46sell8.00eurusd1.22761.42791.22662010.05.27 14:281.22660.000.000.0080.00
317367542010.05.27 14:28buy8.00eurusd1.22681.02651.22782010.05.27 14:511.22780.000.000.0080.00
317367602010.05.27 14:28buy8.00eurusd1.22681.02641.22772010.05.27 14:511.22770.000.000.0072.00
317368042010.05.27 14:28buy8.00eurusd1.22671.02631.22762010.05.27 14:501.22760.000.000.0072.00
317368172010.05.27 14:28buy8.00eurusd1.22651.02621.22752010.05.27 14:501.22750.000.000.0080.00
317368322010.05.27 14:28buy8.00eurusd1.22651.02621.22752010.05.27 14:501.22750.000.000.0080.00
317375632010.05.27 14:34buy8.00eurusd1.22631.02601.22732010.05.27 14:431.22730.000.000.0080.00
317378102010.05.27 14:36buy8.00eurusd1.22591.02561.22692010.05.27 14:411.22690.000.000.0080.00
317378242010.05.27 14:36buy8.00eurusd1.22591.02561.22692010.05.27 14:411.22690.000.000.0080.00
317382622010.05.27 14:41buy8.00eurusd1.22721.02691.22822010.05.27 18:021.22820.000.000.0080.00
317382702010.05.27 14:41buy8.00eurusd1.22721.02691.22822010.05.27 18:021.22820.000.000.0080.00
317384352010.05.27 14:43sell8.00eurusd1.22731.42761.22632010.05.27 15:001.22630.000.000.0080.00
317391712010.05.27 14:51sell8.00eurusd1.22751.42781.22652010.05.27 14:591.22650.000.000.0080.00
317391792010.05.27 14:51sell8.00eurusd1.22771.42801.22672010.05.27 14:591.22670.000.000.0080.00
317391852010.05.27 14:51sell8.00eurusd1.22781.42811.22682010.05.27 14:561.22680.000.000.0080.00
317391972010.05.27 14:51sell8.00eurusd1.22791.42821.22692010.05.27 14:561.22690.000.000.0080.00
317392132010.05.27 14:51sell8.00eurusd1.22771.42811.22682010.05.27 14:561.22680.000.000.0072.00
317399382010.05.27 14:56buy8.00eurusd1.22691.02661.22792010.05.27 18:021.22790.000.000.0080.00
317399512010.05.27 14:56buy8.00eurusd1.22681.02651.22782010.05.27 18:021.22780.000.000.0080.00
317399612010.05.27 14:56buy8.00eurusd1.22701.02661.22792010.05.27 18:021.22790.000.000.0072.00
317402702010.05.27 14:59buy8.00eurusd1.22681.02641.22772010.05.27 18:021.22770.000.000.0072.00
317402982010.05.27 14:59buy8.00eurusd1.22661.02621.22752010.05.27 18:021.22750.000.000.0072.00
317403752010.05.27 15:00buy8.00eurusd1.22631.02601.22732010.05.27 15:241.22730.000.000.0080.00
317446282010.05.27 15:24sell8.00eurusd1.22731.42761.22632010.05.27 15:301.22630.000.000.0080.00
317452672010.05.27 15:30buy8.00eurusd1.22631.02601.22732010.05.27 18:021.22730.000.000.0080.00
317459392010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22461.02431.22562010.05.27 17:321.22560.000.000.0080.00
317459652010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.27 17:351.22570.000.000.0080.00
317459742010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.27 17:351.22580.000.000.0080.00
317459832010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.27 17:351.22570.000.000.0080.00
317460032010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.27 17:351.22580.000.000.0080.00
317460172010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22491.02451.22582010.05.27 17:351.22580.000.000.0072.00
317460202010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22491.02461.22592010.05.27 17:351.22590.000.000.0080.00
317461302010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.05.27 15:341.22460.000.000.0080.00
317462002010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22351.02321.22452010.05.27 15:341.22450.000.000.0080.00
317462312010.05.27 15:32buy8.00eurusd1.22371.02331.22462010.05.27 15:341.22460.000.000.0072.00
317462732010.05.27 15:33buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.27 16:131.22510.000.000.0080.00
317466022010.05.27 15:34buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.27 17:351.22580.000.000.0080.00
317467162010.05.27 15:34buy8.00eurusd1.22481.02451.22582010.05.27 17:351.22580.000.000.0080.00
317467232010.05.27 15:34buy8.00eurusd1.22471.02441.22572010.05.27 17:351.22570.000.000.0080.00
317474792010.05.27 15:39buy8.00eurusd1.22331.02301.22432010.05.27 15:491.22430.000.000.0080.00
317474952010.05.27 15:39buy8.00eurusd1.22311.02281.22412010.05.27 15:471.22410.000.000.0080.00
317475132010.05.27 15:39buy8.00eurusd1.22301.02271.22402010.05.27 15:471.22400.000.000.0080.00
317475492010.05.27 15:40buy8.00eurusd1.22301.02271.22402010.05.27 15:471.22400.000.000.0080.00
317476222010.05.27 15:40buy8.00eurusd1.22281.02251.22382010.05.27 15:471.22380.000.000.0080.00
317476782010.05.27 15:40buy8.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.27 15:471.22370.000.000.0080.00
317477022010.05.27 15:40buy8.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.27 15:471.22370.000.000.0080.00
317477372010.05.27 15:40buy8.00eurusd1.22271.02231.22362010.05.27 15:471.22360.000.000.0072.00
317477542010.05.27 15:40buy8.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.27 15:471.22370.000.000.0080.00
317477822010.05.27 15:40buy8.00eurusd1.22271.02241.22372010.05.27 15:471.22370.000.000.0080.00
317491652010.05.27 15:47buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.27 16:131.22490.000.000.0080.00
317491892010.05.27 15:47buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.27 16:131.22500.000.000.0080.00
317491952010.05.27 15:47buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.27 16:131.22510.000.000.0080.00
317492142010.05.27 15:47buy8.00eurusd1.22431.02391.22522010.05.27 17:321.22520.000.000.0072.00
317492422010.05.27 15:47buy8.00eurusd1.22431.02401.22532010.05.27 17:321.22530.000.000.0080.00
317492542010.05.27 15:47buy8.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.27 17:321.22520.000.000.0080.00
317492732010.05.27 15:48buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.27 16:131.22510.000.000.0080.00
317492832010.05.27 15:48buy8.00eurusd1.22421.02391.22522010.05.27 17:321.22520.000.000.0080.00
317493002010.05.27 15:48buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.27 16:131.22510.000.000.0080.00
317495432010.05.27 15:49buy8.00eurusd1.22451.02421.22552010.05.27 17:321.22550.000.000.0080.00
317529862010.05.27 16:13sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.27 16:161.22400.000.000.0080.00
317529942010.05.27 16:13sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.27 16:161.22400.000.000.0080.00
317530252010.05.27 16:13sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.27 16:161.22400.000.000.0080.00
317530482010.05.27 16:14sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.27 16:161.22390.000.000.0080.00
317530622010.05.27 16:14sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.05.27 16:161.22400.000.000.0080.00
317530792010.05.27 16:14sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.05.27 16:161.22390.000.000.0080.00
317535542010.05.27 16:16buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.27 17:251.22500.000.000.0080.00
317535582010.05.27 16:16buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.05.27 17:251.22490.000.000.0080.00
317535682010.05.27 16:16buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.27 17:251.22500.000.000.0080.00
317535772010.05.27 16:16buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.27 17:321.22510.000.000.0080.00
317535862010.05.27 16:16buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.05.27 17:251.22500.000.000.0080.00
317535902010.05.27 16:16buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.05.27 17:321.22510.000.000.0080.00
317579842010.05.27 16:49buy8.00eurusd1.22131.02101.22232010.05.27 17:081.22230.000.000.0080.00
317580272010.05.27 16:49buy8.00eurusd1.22121.02091.22222010.05.27 17:081.22220.000.000.0080.00
317624872010.05.27 17:08sell8.00eurusd1.22221.42251.22122010.06.01 10:161.22120.000.00-4.1680.00
317625792010.05.27 17:08sell8.00eurusd1.22231.42261.22132010.06.01 10:161.22130.000.00-4.1680.00
317654002010.05.27 17:25sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.06.01 09:561.22390.000.00-4.1680.00
317654232010.05.27 17:26sell8.00eurusd1.22481.42511.22382010.06.01 09:561.22380.000.00-4.1680.00
317654372010.05.27 17:26sell8.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.01 09:561.22370.000.00-4.1680.00
317654472010.05.27 17:26sell8.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.01 09:561.22370.000.00-4.1680.00
317664792010.05.27 17:32sell8.00eurusd1.22511.42541.22412010.06.01 09:551.22410.000.00-4.1680.00
317665172010.05.27 17:32sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.06.01 09:551.22430.000.00-4.1680.00
317665662010.05.27 17:32sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.06.01 09:551.22450.000.00-4.1680.00
317665732010.05.27 17:32sell8.00eurusd1.22531.42571.22442010.06.01 09:551.22440.000.00-4.1672.00
317665952010.05.27 17:32sell8.00eurusd1.22551.42581.22452010.06.01 09:551.22450.000.00-4.1680.00
317666282010.05.27 17:32sell8.00eurusd1.22541.42571.22442010.06.01 09:551.22440.000.00-4.1680.00
317666592010.05.27 17:32sell8.00eurusd1.22531.42561.22432010.06.01 09:551.22430.000.00-4.1680.00
317666922010.05.27 17:33sell8.00eurusd1.22521.42551.22422010.06.01 09:551.22420.000.00-4.1680.00
317671772010.05.27 17:35sell8.00eurusd1.22571.42601.22472010.05.27 17:411.22470.000.000.0080.00
317671892010.05.27 17:35sell8.00eurusd1.22581.42611.22482010.05.27 17:401.22480.000.000.0080.00
317672372010.05.27 17:35sell8.00eurusd1.22571.42611.22482010.05.27 17:401.22480.000.000.0072.00
317672762010.05.27 17:35sell8.00eurusd1.22561.42591.22462010.06.01 09:551.22460.000.00-4.1680.00
317672832010.05.27 17:35sell8.00eurusd1.22571.42601.22472010.05.27 17:411.22470.000.000.0080.00
317672912010.05.27 17:36sell8.00eurusd1.22561.42591.22462010.06.01 09:551.22460.000.00-4.1680.00
317673012010.05.27 17:36sell8.00eurusd1.22571.42601.22472010.05.27 17:411.22470.000.000.0080.00
317673152010.05.27 17:36sell8.00eurusd1.22571.42601.22472010.05.27 17:411.22470.000.000.0080.00
317673202010.05.27 17:36sell8.00eurusd1.22581.42611.22482010.05.27 17:401.22480.000.000.0080.00
317680052010.05.27 17:40sell8.00eurusd1.22451.42481.22352010.06.01 09:561.22350.000.00-4.1680.00
317680062010.05.27 17:40sell8.00eurusd1.22461.42491.22362010.06.01 09:561.22360.000.00-4.1680.00
317680072010.05.27 17:40sell8.00eurusd1.22451.42481.22352010.06.01 09:561.22350.000.00-4.1680.00
317681442010.05.27 17:41sell8.00eurusd1.22461.42491.22362010.06.01 09:561.22360.000.00-4.1680.00
317681472010.05.27 17:41sell8.00eurusd1.22451.42481.22352010.06.01 09:561.22350.000.00-4.1680.00
317681832010.05.27 17:42sell8.00eurusd1.22451.42481.22352010.06.01 09:561.22350.000.00-4.1680.00
317682162010.05.27 17:42sell8.00eurusd1.22461.42491.22362010.06.01 09:561.22360.000.00-4.1680.00
317708542010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22731.42761.22632010.05.31 00:061.22630.000.00-4.1680.00
317709072010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22771.42801.22672010.05.28 23:001.22670.000.00-2.0880.00
317709272010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22761.42801.22672010.05.28 23:001.22670.000.00-2.0872.00
317709482010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22771.42801.22672010.05.28 23:001.22670.000.00-2.0880.00
317709992010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22801.42831.22702010.05.28 22:481.22700.000.00-2.0880.00
317710172010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22811.42841.22712010.05.28 22:371.22710.000.00-2.0880.00
317710542010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22801.42831.22702010.05.28 22:481.22700.000.00-2.0880.00
317711002010.05.27 18:02sell8.00eurusd1.22791.42821.22692010.05.28 22:591.22690.000.00-2.0880.00
319573992010.05.31 04:13sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 07:121.23060.000.000.0080.00
319574042010.05.31 04:13sell8.00eurusd1.23151.43181.23052010.05.31 07:121.23050.000.000.0080.00
319574142010.05.31 04:13sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 07:121.23060.000.000.0080.00
319574192010.05.31 04:14sell8.00eurusd1.23151.43181.23052010.05.31 07:121.23050.000.000.0080.00
319574262010.05.31 04:14sell8.00eurusd1.23151.43181.23052010.05.31 07:121.23050.000.000.0080.00
319574362010.05.31 04:14sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 07:121.23060.000.000.0080.00
319574492010.05.31 04:14sell8.00eurusd1.23151.43181.23052010.05.31 07:121.23050.000.000.0080.00
319574512010.05.31 04:14sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 07:121.23060.000.000.0080.00
319710112010.05.31 07:12buy8.00eurusd1.23071.03031.23162010.05.31 08:171.23160.000.000.0072.00
319710232010.05.31 07:12buy8.00eurusd1.23051.03021.23152010.05.31 08:161.23150.000.000.0080.00
319710452010.05.31 07:12buy8.00eurusd1.23071.03041.23172010.05.31 08:281.23170.000.000.0080.00
319710732010.05.31 07:12buy8.00eurusd1.23081.03051.23182010.05.31 08:281.23180.000.000.0080.00
319711202010.05.31 07:13buy8.00eurusd1.23091.03061.23192010.05.31 08:281.23190.000.000.0080.00
319711242010.05.31 07:13buy8.00eurusd1.23071.03041.23172010.05.31 08:281.23170.000.000.0080.00
319711382010.05.31 07:13buy8.00eurusd1.23071.03041.23172010.05.31 08:281.23170.000.000.0080.00
319711452010.05.31 07:13buy8.00eurusd1.23081.03051.23182010.05.31 08:281.23180.000.000.0080.00
319760862010.05.31 08:16sell8.00eurusd1.23131.43171.23042010.05.31 08:561.23040.000.000.0072.00
319761512010.05.31 08:17sell8.00eurusd1.23151.43191.23062010.05.31 08:451.23060.000.000.0072.00
319770242010.05.31 08:28sell8.00eurusd1.23171.43201.23072010.05.31 08:451.23070.000.000.0080.00
319770342010.05.31 08:28sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 08:451.23060.000.000.0080.00
319770402010.05.31 08:28sell8.00eurusd1.23151.43181.23052010.05.31 08:561.23050.000.000.0080.00
319770622010.05.31 08:28sell8.00eurusd1.23181.43211.23082010.05.31 08:441.23080.000.000.0080.00
319770732010.05.31 08:28sell8.00eurusd1.23191.43221.23092010.05.31 08:441.23090.000.000.0080.00
319770842010.05.31 08:28sell8.00eurusd1.23181.43211.23082010.05.31 08:441.23080.000.000.0080.00
319788022010.05.31 08:44buy8.00eurusd1.23091.03061.23192010.05.31 15:261.23190.000.000.0080.00
319788432010.05.31 08:44buy8.00eurusd1.23081.03051.23182010.05.31 15:261.23180.000.000.0080.00
319788952010.05.31 08:44buy8.00eurusd1.23101.03071.23202010.05.31 16:071.23200.000.000.0080.00
319789552010.05.31 08:45buy8.00eurusd1.23071.03041.23172010.05.31 15:191.23170.000.000.0080.00
319790062010.05.31 08:45buy8.00eurusd1.23071.03031.23162010.05.31 15:191.23160.000.000.0072.00
319790312010.05.31 08:45buy8.00eurusd1.23081.03051.23182010.05.31 15:261.23180.000.000.0080.00
319800542010.05.31 08:56buy8.00eurusd1.23041.03011.23142010.05.31 15:191.23140.000.000.0080.00
319800722010.05.31 08:57buy8.00eurusd1.23051.03021.23152010.05.31 15:191.23150.000.000.0080.00
320125992010.05.31 15:19sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 16:481.23060.000.000.0080.00
320126162010.05.31 15:19sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 16:481.23060.000.000.0080.00
320126332010.05.31 15:19sell8.00eurusd1.23151.43181.23052010.05.31 16:491.23050.000.000.0080.00
320126592010.05.31 15:19sell8.00eurusd1.23161.43191.23062010.05.31 16:481.23060.000.000.0080.00
320135312010.05.31 15:26sell8.00eurusd1.23181.43221.23092010.05.31 15:321.23090.000.000.0072.00
320135392010.05.31 15:26sell8.00eurusd1.23181.43211.23082010.05.31 16:471.23080.000.000.0080.00
320135722010.05.31 15:26sell8.00eurusd1.23171.43201.23072010.05.31 16:481.23070.000.000.0080.00
320144932010.05.31 15:32buy8.00eurusd1.23101.03061.23192010.05.31 16:061.23190.000.000.0072.00
320174902010.05.31 16:06sell8.00eurusd1.23181.43211.23082010.05.31 16:471.23080.000.000.0080.00
320175622010.05.31 16:07sell8.00eurusd1.23201.43231.23102010.05.31 16:441.23100.000.000.0080.00
320199452010.05.31 16:44buy8.00eurusd1.23111.03081.23212010.06.01 17:281.23210.000.000.0080.00
320202432010.05.31 16:48buy8.00eurusd1.23081.03041.23172010.06.01 17:271.23170.000.000.0072.00
320202542010.05.31 16:48buy8.00eurusd1.23101.03071.23202010.06.01 17:271.23200.000.000.0080.00
320202702010.05.31 16:48buy8.00eurusd1.23081.03051.23182010.06.01 17:271.23180.000.000.0080.00
320203162010.05.31 16:48buy8.00eurusd1.23061.03031.23162010.06.01 17:271.23160.000.000.0080.00
320203292010.05.31 16:48buy8.00eurusd1.23071.03041.23172010.06.01 17:271.23170.000.000.0080.00
320203482010.05.31 16:48buy8.00eurusd1.23061.03031.23162010.06.01 17:271.23160.000.000.0080.00
320204252010.05.31 16:49buy8.00eurusd1.23061.03021.23152010.06.01 17:271.23150.000.000.0072.00
321011582010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22421.02391.22522010.06.01 17:201.22520.000.000.0080.00
321012072010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22411.02381.22512010.06.01 17:161.22510.000.000.0080.00
321012362010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22441.02411.22542010.06.01 17:201.22540.000.000.0080.00
321013332010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.06.01 17:161.22500.000.000.0080.00
321013772010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22431.02401.22532010.06.01 17:201.22530.000.000.0080.00
321013852010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22401.02371.22502010.06.01 17:161.22500.000.000.0080.00
321013982010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.06.01 17:161.22490.000.000.0080.00
321014192010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.01 17:161.22480.000.000.0080.00
321015442010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.01 17:161.22470.000.000.0080.00
321015542010.06.01 09:56buy8.00eurusd1.22351.02321.22452010.06.01 17:061.22450.000.000.0080.00
321015972010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.06.01 17:161.22490.000.000.0080.00
321016252010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.06.01 17:161.22460.000.000.0080.00
321016842010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22351.02321.22452010.06.01 17:061.22450.000.000.0080.00
321017152010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.06.01 17:161.22460.000.000.0080.00
321017472010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.01 17:161.22470.000.000.0080.00
321017592010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.01 17:161.22480.000.000.0080.00
321017672010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.01 17:161.22470.000.000.0080.00
321017742010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.01 17:161.22480.000.000.0080.00
321017962010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22391.02361.22492010.06.01 17:161.22490.000.000.0080.00
321018062010.06.01 09:57buy8.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.01 17:161.22480.000.000.0080.00
321018272010.06.01 09:58buy8.00eurusd1.22361.02331.22462010.06.01 17:161.22460.000.000.0080.00
321073052010.06.01 10:16buy8.00eurusd1.22101.02071.22202010.06.01 16:401.22200.000.000.0080.00
321073122010.06.01 10:16buy8.00eurusd1.22091.02061.22192010.06.01 16:401.22190.000.000.0080.00
321674172010.06.01 16:40sell8.00eurusd1.22181.42211.22082010.06.02 00:451.22080.000.00-2.0880.00
321675422010.06.01 16:40sell8.00eurusd1.22201.42231.22102010.06.02 00:391.22100.000.00-2.0880.00
321717842010.06.01 17:06sell8.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.01 23:561.22270.000.000.0080.00
321717892010.06.01 17:06sell8.00eurusd1.22361.42391.22262010.06.01 23:571.22260.000.000.0080.00
321730092010.06.01 17:16sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.06.01 22:511.22390.000.000.0080.00
321730612010.06.01 17:16sell8.00eurusd1.22511.42541.22412010.06.01 22:471.22410.000.000.0080.00
321730802010.06.01 17:16sell8.00eurusd1.22491.42521.22392010.06.01 22:511.22390.000.000.0080.00
321731032010.06.01 17:16sell8.00eurusd1.22481.42511.22382010.06.01 22:531.22380.000.000.0080.00
321731482010.06.01 17:17sell8.00eurusd1.22461.42491.22362010.06.01 22:551.22360.000.000.0080.00
321731682010.06.01 17:17sell8.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.01 22:541.22370.000.000.0080.00
321731842010.06.01 17:17sell8.00eurusd1.22481.42511.22382010.06.01 22:531.22380.000.000.0080.00
321731872010.06.01 17:17sell8.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.01 22:541.22370.000.000.0080.00
321731992010.06.01 17:17sell8.00eurusd1.22481.42511.22382010.06.01 22:531.22380.000.000.0080.00
321732452010.06.01 17:17sell8.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.01 22:541.22370.000.000.0080.00
321732792010.06.01 17:18sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.01 23:001.22330.000.000.0080.00
321732872010.06.01 17:18sell8.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.01 23:001.22340.000.000.0080.00
321732982010.06.01 17:18sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.01 23:001.22330.000.000.0080.00
321733032010.06.01 17:18sell8.00eurusd1.22431.42471.22342010.06.01 23:001.22340.000.000.0072.00
321733092010.06.01 17:18sell8.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.01 23:001.22320.000.000.0080.00
321733152010.06.01 17:18sell8.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.01 23:001.22330.000.000.0080.00
321735142010.06.01 17:20sell8.00eurusd1.22501.42531.22402010.06.01 22:501.22400.000.000.0080.00
321735642010.06.01 17:20sell8.00eurusd1.22561.42591.22462010.06.01 22:211.22460.000.000.0080.00
321735872010.06.01 17:20sell8.00eurusd1.22571.42601.22472010.06.01 22:211.22470.000.000.0080.00
321763712010.06.01 17:28sell8.00eurusd1.23241.43271.23142010.06.01 17:381.23140.000.000.0080.00
321766892010.06.01 17:29sell8.00eurusd1.23241.43271.23142010.06.01 17:381.23140.000.000.0080.00
321767212010.06.01 17:29sell8.00eurusd1.23221.43251.23122010.06.01 17:411.23120.000.000.0080.00
321768772010.06.01 17:29sell8.00eurusd1.23211.43241.23112010.06.01 17:411.23110.000.000.0080.00
321768872010.06.01 17:29sell8.00eurusd1.23201.43231.23102010.06.01 17:411.23100.000.000.0080.00
321769232010.06.01 17:29sell8.00eurusd1.23211.43241.23112010.06.01 17:411.23110.000.000.0080.00
321769552010.06.01 17:29sell8.00eurusd1.23191.43221.23092010.06.01 17:411.23090.000.000.0080.00
321769662010.06.01 17:29sell8.00eurusd1.23201.43231.23102010.06.01 17:411.23100.000.000.0080.00
321798722010.06.01 17:38sell8.00eurusd1.23111.43141.23012010.06.01 17:431.23010.000.000.0080.00
321798982010.06.01 17:38sell8.00eurusd1.23141.43171.23042010.06.01 17:431.23040.000.000.0080.00
321804012010.06.01 17:41sell8.00eurusd1.23091.43121.22992010.06.01 17:431.22990.000.000.0080.00
321804052010.06.01 17:41sell8.00eurusd1.23081.43111.22982010.06.01 17:431.22980.000.000.0080.00
321804232010.06.01 17:41sell8.00eurusd1.23061.43091.22962010.06.01 17:471.22960.000.000.0080.00
321804432010.06.01 17:41sell8.00eurusd1.23061.43091.22962010.06.01 17:471.22960.000.000.0080.00
321805122010.06.01 17:42sell8.00eurusd1.23071.43101.22972010.06.01 17:471.22970.000.000.0080.00
321805362010.06.01 17:42sell8.00eurusd1.23081.43111.22982010.06.01 17:431.22980.000.000.0080.00
321809222010.06.01 17:43sell8.00eurusd1.23001.43031.22902010.06.01 17:541.22900.000.000.0080.00
321809502010.06.01 17:44sell8.00eurusd1.23001.43031.22902010.06.01 17:541.22900.000.000.0080.00
321809882010.06.01 17:44sell8.00eurusd1.23011.43041.22912010.06.01 17:531.22910.000.000.0080.00
321809952010.06.01 17:44sell8.00eurusd1.23001.43031.22902010.06.01 17:541.22900.000.000.0080.00
321812202010.06.01 17:45sell8.00eurusd1.23051.43081.22952010.06.01 17:481.22950.000.000.0080.00
321814812010.06.01 17:47buy8.00eurusd1.22981.02951.23082010.06.01 20:371.23080.000.000.0080.00
321814982010.06.01 17:47buy8.00eurusd1.22981.02951.23082010.06.01 20:371.23080.000.000.0080.00
321815212010.06.01 17:47buy8.00eurusd1.22971.02941.23072010.06.01 20:371.23070.000.000.0080.00
321816642010.06.01 17:48buy8.00eurusd1.22961.02931.23062010.06.01 20:361.23060.000.000.0080.00
321822522010.06.01 17:53buy8.00eurusd1.22931.02891.23022010.06.01 20:361.23020.000.000.0072.00
321823892010.06.01 17:54buy8.00eurusd1.22891.02861.22992010.06.01 18:321.22990.000.000.0080.00
321824122010.06.01 17:54buy8.00eurusd1.22901.02871.23002010.06.01 18:321.23000.000.000.0080.00
321824192010.06.01 17:54buy8.00eurusd1.22891.02861.22992010.06.01 18:321.22990.000.000.0080.00
321872502010.06.01 18:32sell8.00eurusd1.22991.43021.22892010.06.01 18:361.22890.000.000.0080.00
321873142010.06.01 18:32sell8.00eurusd1.22961.42991.22862010.06.01 18:361.22860.000.000.0080.00
321873262010.06.01 18:32sell8.00eurusd1.23011.43041.22912010.06.01 18:361.22910.000.000.0080.00
321876752010.06.01 18:36sell8.00eurusd1.22871.42901.22772010.06.01 18:431.22770.000.000.0080.00
321876982010.06.01 18:36buy8.00eurusd1.22881.02851.22982010.06.01 20:301.22980.000.000.0080.00
321877802010.06.01 18:37sell8.00eurusd1.22871.42901.22772010.06.01 18:431.22770.000.000.0080.00
321884162010.06.01 18:43buy8.00eurusd1.22761.02731.22862010.06.01 20:181.22860.000.000.0080.00
321884252010.06.01 18:43buy8.00eurusd1.22751.02721.22852010.06.01 20:181.22850.000.000.0080.00
321966792010.06.01 20:18sell10.00eurusd1.22861.42891.22762010.06.01 21:071.22760.000.000.00100.00
321966842010.06.01 20:18sell10.00eurusd1.22881.42911.22782010.06.01 21:051.22780.000.000.00100.00
321978692010.06.01 20:30sell10.00eurusd1.22981.43011.22882010.06.01 20:561.22880.000.000.00100.00
321983052010.06.01 20:36sell10.00eurusd1.23031.43061.22932010.06.01 20:521.22930.000.000.00100.00
321983282010.06.01 20:36sell10.00eurusd1.23061.43091.22962010.06.01 20:511.22960.000.000.00100.00
321984762010.06.01 20:37sell10.00eurusd1.23081.43111.22982010.06.01 20:481.22980.000.000.00100.00
321984882010.06.01 20:37sell10.00eurusd1.23061.43091.22962010.06.01 20:511.22960.000.000.00100.00
321985082010.06.01 20:37sell10.00eurusd1.23051.43081.22952010.06.01 20:511.22950.000.000.00100.00
321998542010.06.01 20:48buy10.00eurusd1.22981.02951.23082010.06.03 08:221.23080.000.0010.40100.00
322000012010.06.01 20:51buy10.00eurusd1.22971.02931.23062010.06.03 08:221.23060.000.0010.4090.00
322000072010.06.01 20:51buy10.00eurusd1.22961.02931.23062010.06.03 08:221.23060.000.0010.40100.00
322000382010.06.01 20:51buy10.00eurusd1.22951.02921.23052010.06.03 08:221.23050.000.0010.40100.00
322000832010.06.01 20:52buy10.00eurusd1.22931.02901.23032010.06.03 04:321.23030.000.0010.40100.00
322003892010.06.01 20:56buy10.00eurusd1.22881.02851.22982010.06.03 04:311.22980.000.0010.40100.00
322013622010.06.01 21:05buy10.00eurusd1.22791.02761.22892010.06.03 04:021.22890.000.0010.40100.00
322014922010.06.01 21:07buy10.00eurusd1.22761.02731.22862010.06.03 04:021.22860.000.0010.40100.00
322066132010.06.01 22:21buy10.00eurusd1.22471.02441.22572010.06.02 04:401.22570.000.002.60100.00
322066682010.06.01 22:21buy10.00eurusd1.22431.02401.22532010.06.01 22:341.22530.000.000.00100.00
322079442010.06.01 22:34buy10.00eurusd1.22551.02521.22652010.06.02 12:461.22650.000.002.60100.00
322086972010.06.01 22:47buy10.00eurusd1.22421.02381.22512010.06.02 04:001.22510.000.002.6090.00
322090042010.06.01 22:50buy10.00eurusd1.22401.02371.22502010.06.02 02:211.22500.000.002.60100.00
322091652010.06.01 22:51buy10.00eurusd1.22391.02361.22492010.06.02 02:211.22490.000.002.60100.00
322092192010.06.01 22:51buy10.00eurusd1.22401.02371.22502010.06.02 02:211.22500.000.002.60100.00
322094542010.06.01 22:54buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 02:211.22480.000.002.60100.00
322094782010.06.01 22:54buy10.00eurusd1.22411.02381.22512010.06.02 04:001.22510.000.002.60100.00
322094992010.06.01 22:54buy10.00eurusd1.22391.02361.22492010.06.02 02:211.22490.000.002.60100.00
322095012010.06.01 22:54buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 02:211.22480.000.002.60100.00
322095312010.06.01 22:55buy10.00eurusd1.22391.02361.22492010.06.02 02:211.22490.000.002.60100.00
322095402010.06.01 22:55buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 02:211.22480.000.002.60100.00
322095592010.06.01 22:55buy10.00eurusd1.22361.02331.22462010.06.02 02:171.22460.000.002.60100.00
322099062010.06.01 23:00buy10.00eurusd1.22361.02331.22462010.06.02 02:171.22460.000.002.60100.00
322099532010.06.01 23:00buy10.00eurusd1.22351.02321.22452010.06.01 23:341.22450.000.000.00100.00
322099952010.06.01 23:00buy10.00eurusd1.22361.02331.22462010.06.02 02:171.22460.000.002.60100.00
322100952010.06.01 23:00buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 02:211.22480.000.002.60100.00
322101052010.06.01 23:00buy10.00eurusd1.22401.02371.22502010.06.02 02:211.22500.000.002.60100.00
322101202010.06.01 23:00buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 02:201.22470.000.002.60100.00
322116392010.06.01 23:35sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.01 23:541.22320.000.000.00100.00
322122452010.06.01 23:54buy10.00eurusd1.22321.02291.22422010.06.02 02:171.22420.000.002.60100.00
322124512010.06.01 23:56buy10.00eurusd1.22281.02241.22372010.06.02 02:141.22370.000.002.6090.00
322124842010.06.01 23:57buy10.00eurusd1.22261.02231.22362010.06.02 02:141.22360.000.002.60100.00
322305272010.06.02 04:08buy10.00eurusd1.22431.02401.22532010.06.02 04:401.22530.000.000.00100.00
322305332010.06.02 04:08sell10.00eurusd1.22381.42421.22292010.06.02 04:131.22290.000.000.0090.00
322305492010.06.02 04:09sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 04:191.22270.000.000.00100.00
322305752010.06.02 04:09sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 04:191.22280.000.000.00100.00
322305812010.06.02 04:09sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 04:131.22290.000.000.00100.00
322306032010.06.02 04:09sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 04:191.22280.000.000.00100.00
322306182010.06.02 04:10sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 04:131.22290.000.000.00100.00
322306232010.06.02 04:10sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 04:191.22280.000.000.00100.00
322306312010.06.02 04:10sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 04:131.22290.000.000.00100.00
322306382010.06.02 04:10sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 04:191.22280.000.000.00100.00
322306722010.06.02 04:10sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 04:191.22280.000.000.00100.00
322307242010.06.02 04:11buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 04:331.22470.000.000.00100.00
322307262010.06.02 04:11buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 04:331.22480.000.000.00100.00
322307292010.06.02 04:11buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 04:331.22480.000.000.00100.00
322307322010.06.02 04:11buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 04:331.22470.000.000.00100.00
322307352010.06.02 04:11buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 04:331.22480.000.000.00100.00
322307382010.06.02 04:11buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 04:331.22470.000.000.00100.00
322307422010.06.02 04:11buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 04:331.22480.000.000.00100.00
322307442010.06.02 04:12buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 04:331.22470.000.000.00100.00
322307522010.06.02 04:12buy10.00eurusd1.22351.02321.22452010.06.02 04:331.22450.000.000.00100.00
322307742010.06.02 04:12buy10.00eurusd1.22341.02311.22442010.06.02 04:331.22440.000.000.00100.00
322308852010.06.02 04:13buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 04:311.22390.000.000.00100.00
322308922010.06.02 04:13buy10.00eurusd1.22301.02271.22402010.06.02 04:311.22400.000.000.00100.00
322308952010.06.02 04:13buy10.00eurusd1.22311.02281.22412010.06.02 04:321.22410.000.000.00100.00
322309072010.06.02 04:13buy10.00eurusd1.22321.02291.22422010.06.02 04:321.22420.000.000.00100.00
322311852010.06.02 04:19buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 04:311.22380.000.000.00100.00
322311982010.06.02 04:19buy10.00eurusd1.22271.02241.22372010.06.02 04:311.22370.000.000.00100.00
322312182010.06.02 04:19buy10.00eurusd1.22261.02231.22362010.06.02 04:311.22360.000.000.00100.00
322312362010.06.02 04:19buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 04:311.22380.000.000.00100.00
322312472010.06.02 04:19buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 04:311.22390.000.000.00100.00
322312492010.06.02 04:19buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 04:311.22380.000.000.00100.00
322319952010.06.02 04:31sell10.00eurusd1.22361.42391.22262010.06.02 06:351.22260.000.000.00100.00
322320102010.06.02 04:31sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 06:111.22290.000.000.00100.00
322320442010.06.02 04:31sell10.00eurusd1.22401.42431.22302010.06.02 06:111.22300.000.000.00100.00
322320662010.06.02 04:31sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 06:121.22280.000.000.00100.00
322321102010.06.02 04:32sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 06:161.22270.000.000.00100.00
322321502010.06.02 04:32sell10.00eurusd1.22401.42431.22302010.06.02 06:111.22300.000.000.00100.00
322321562010.06.02 04:32sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 06:111.22290.000.000.00100.00
322321792010.06.02 04:32sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 06:121.22280.000.000.00100.00
322322082010.06.02 04:32sell10.00eurusd1.22401.42431.22302010.06.02 06:111.22300.000.000.00100.00
322322392010.06.02 04:32sell10.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.02 06:111.22330.000.000.00100.00
322322912010.06.02 04:33sell10.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.02 06:091.22340.000.000.00100.00
322323042010.06.02 04:33sell10.00eurusd1.22451.42481.22352010.06.02 06:091.22350.000.000.00100.00
322323152010.06.02 04:33sell10.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.02 05:051.22370.000.000.00100.00
322323362010.06.02 04:33sell10.00eurusd1.22481.42511.22382010.06.02 05:051.22380.000.000.00100.00
322324472010.06.02 04:34sell10.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.02 06:111.22330.000.000.00100.00
322324662010.06.02 04:34sell10.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.02 06:091.22340.000.000.00100.00
322324792010.06.02 04:34sell10.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.02 06:111.22330.000.000.00100.00
322325072010.06.02 04:34sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 06:111.22320.000.000.00100.00
322325092010.06.02 04:35sell10.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.02 06:111.22330.000.000.00100.00
322325272010.06.02 04:35sell10.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.02 06:091.22340.000.000.00100.00
322331242010.06.02 04:40sell10.00eurusd1.22541.42571.22442010.06.02 05:041.22440.000.000.00100.00
322331502010.06.02 04:40sell10.00eurusd1.22571.42601.22472010.06.02 04:581.22470.000.000.00100.00
322343932010.06.02 04:58buy10.00eurusd1.22481.02451.22582010.06.02 12:451.22580.000.000.00100.00
322347692010.06.02 05:04buy10.00eurusd1.22441.02411.22542010.06.02 05:281.22540.000.000.00100.00
322348362010.06.02 05:05buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 05:141.22480.000.000.00100.00
322348522010.06.02 05:05buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 05:131.22470.000.000.00100.00
322352222010.06.02 05:13sell10.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.02 06:041.22370.000.000.00100.00
322352442010.06.02 05:14sell10.00eurusd1.22481.42511.22382010.06.02 06:031.22380.000.000.00100.00
322359262010.06.02 05:28sell10.00eurusd1.22531.42571.22442010.06.02 05:441.22440.000.000.0090.00
322366102010.06.02 05:44buy10.00eurusd1.22441.02411.22542010.06.02 12:411.22540.000.000.00100.00
322378832010.06.02 06:03buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 12:401.22480.000.000.00100.00
322379552010.06.02 06:04buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 10:211.22470.000.000.00100.00
322385002010.06.02 06:09buy10.00eurusd1.22351.02321.22452010.06.02 10:211.22450.000.000.00100.00
322385072010.06.02 06:09buy10.00eurusd1.22341.02311.22442010.06.02 10:211.22440.000.000.00100.00
322385122010.06.02 06:09buy10.00eurusd1.22351.02321.22452010.06.02 10:211.22450.000.000.00100.00
322385222010.06.02 06:09buy10.00eurusd1.22351.02321.22452010.06.02 10:211.22450.000.000.00100.00
322386302010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22341.02311.22442010.06.02 10:211.22440.000.000.00100.00
322386342010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22341.02311.22442010.06.02 10:211.22440.000.000.00100.00
322386432010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22331.02301.22432010.06.02 10:211.22430.000.000.00100.00
322386522010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22321.02291.22422010.06.02 10:211.22420.000.000.00100.00
322386662010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22311.02281.22412010.06.02 10:201.22410.000.000.00100.00
322387032010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22311.02281.22412010.06.02 10:201.22410.000.000.00100.00
322387202010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22301.02271.22402010.06.02 10:201.22400.000.000.00100.00
322387372010.06.02 06:11buy10.00eurusd1.22301.02271.22402010.06.02 10:201.22400.000.000.00100.00
322387862010.06.02 06:12buy10.00eurusd1.22301.02271.22402010.06.02 10:201.22400.000.000.00100.00
322388192010.06.02 06:12buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 06:231.22390.000.000.00100.00
322388382010.06.02 06:12buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 06:211.22380.000.000.00100.00
322388502010.06.02 06:12buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 06:231.22390.000.000.00100.00
322391922010.06.02 06:16buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 06:231.22390.000.000.00100.00
322394242010.06.02 06:21sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 06:351.22280.000.000.00100.00
322395232010.06.02 06:23sell10.00eurusd1.22381.42421.22292010.06.02 06:351.22290.000.000.0090.00
322395332010.06.02 06:23sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 06:351.22270.000.000.00100.00
322395472010.06.02 06:23sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 06:351.22280.000.000.00100.00
322402032010.06.02 06:35buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 10:201.22390.000.000.00100.00
322402112010.06.02 06:35buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 10:201.22380.000.000.00100.00
322402152010.06.02 06:35buy10.00eurusd1.22271.02241.22372010.06.02 10:191.22370.000.000.00100.00
322403422010.06.02 06:35buy10.00eurusd1.22251.02221.22352010.06.02 10:191.22350.000.000.00100.00
322403672010.06.02 06:35buy10.00eurusd1.22221.02191.22322010.06.02 10:191.22320.000.000.00100.00
322638272010.06.02 10:19sell10.00eurusd1.22321.42351.22222010.06.02 10:571.22220.000.000.00100.00
322639062010.06.02 10:19sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 10:431.22250.000.000.00100.00
322639292010.06.02 10:19sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 10:431.22250.000.000.00100.00
322643142010.06.02 10:20sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 10:431.22280.000.000.00100.00
322643332010.06.02 10:20sell10.00eurusd1.22401.42441.22312010.06.02 10:421.22310.000.000.0090.00
322643602010.06.02 10:20sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 10:431.22290.000.000.00100.00
322644182010.06.02 10:20sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 10:431.22280.000.000.00100.00
322644542010.06.02 10:20sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 10:431.22270.000.000.00100.00
322644632010.06.02 10:20sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 10:431.22280.000.000.00100.00
322644662010.06.02 10:20sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 10:431.22270.000.000.00100.00
322648332010.06.02 10:21sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 10:421.22320.000.000.00100.00
322648432010.06.02 10:21sell10.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.02 10:411.22330.000.000.00100.00
322649362010.06.02 10:21sell10.00eurusd1.22461.42491.22362010.06.02 10:231.22360.000.000.00100.00
322650172010.06.02 10:21sell10.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.02 10:231.22370.000.000.00100.00
322650482010.06.02 10:22sell10.00eurusd1.22461.42491.22362010.06.02 10:231.22360.000.000.00100.00
322651282010.06.02 10:22sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 10:421.22320.000.000.00100.00
322651352010.06.02 10:22sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 10:421.22320.000.000.00100.00
322651412010.06.02 10:22sell10.00eurusd1.22411.42441.22312010.06.02 10:421.22310.000.000.00100.00
322651472010.06.02 10:22sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 10:421.22320.000.000.00100.00
322654082010.06.02 10:23sell10.00eurusd1.22331.42361.22232010.06.02 10:571.22230.000.000.00100.00
322654172010.06.02 10:23sell10.00eurusd1.22341.42371.22242010.06.02 10:571.22240.000.000.00100.00
322654182010.06.02 10:23sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 10:431.22250.000.000.00100.00
322672602010.06.02 10:41buy10.00eurusd1.22331.02301.22432010.06.02 12:351.22430.000.000.00100.00
322674522010.06.02 10:42buy10.00eurusd1.22321.02291.22422010.06.02 12:211.22420.000.000.00100.00
322674602010.06.02 10:42buy10.00eurusd1.22321.02281.22412010.06.02 12:211.22410.000.000.0090.00
322674642010.06.02 10:42buy10.00eurusd1.22321.02291.22422010.06.02 12:211.22420.000.000.00100.00
322675402010.06.02 10:42buy10.00eurusd1.22311.02281.22412010.06.02 12:211.22410.000.000.00100.00
322675502010.06.02 10:42buy10.00eurusd1.22321.02291.22422010.06.02 12:211.22420.000.000.00100.00
322675882010.06.02 10:42buy10.00eurusd1.22321.02281.22412010.06.02 12:211.22410.000.000.0090.00
322676982010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 10:461.22390.000.000.00100.00
322677412010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 10:461.22380.000.000.00100.00
322677652010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 10:461.22390.000.000.00100.00
322677892010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22291.02261.22392010.06.02 10:461.22390.000.000.00100.00
322678172010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22271.02241.22372010.06.02 10:451.22370.000.000.00100.00
322678242010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22261.02231.22362010.06.02 10:451.22360.000.000.00100.00
322678862010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22261.02231.22362010.06.02 10:451.22360.000.000.00100.00
322678952010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22261.02221.22352010.06.02 10:451.22350.000.000.0090.00
322678972010.06.02 10:43buy10.00eurusd1.22261.02231.22362010.06.02 10:451.22360.000.000.00100.00
322682392010.06.02 10:45buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 12:381.22470.000.000.00100.00
322682922010.06.02 10:45sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 10:561.22270.000.000.00100.00
322683082010.06.02 10:45buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 12:401.22480.000.000.00100.00
322683282010.06.02 10:46sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 10:561.22270.000.000.00100.00
322683442010.06.02 10:46sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 10:561.22270.000.000.00100.00
322683552010.06.02 10:46sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 10:561.22280.000.000.00100.00
322683732010.06.02 10:46sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 10:561.22290.000.000.00100.00
322683902010.06.02 10:46sell10.00eurusd1.22401.42431.22302010.06.02 10:561.22300.000.000.00100.00
322684202010.06.02 10:46sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 10:561.22280.000.000.00100.00
322694132010.06.02 10:56buy10.00eurusd1.22311.02271.22402010.06.02 12:091.22400.000.000.0090.00
322694212010.06.02 10:56buy10.00eurusd1.22301.02261.22392010.06.02 12:091.22390.000.000.0090.00
322694412010.06.02 10:56buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 12:091.22380.000.000.00100.00
322694632010.06.02 10:57buy10.00eurusd1.22271.02241.22372010.06.02 12:091.22370.000.000.00100.00
322695262010.06.02 10:57buy10.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 11:051.22310.000.000.00100.00
322695662010.06.02 10:57buy10.00eurusd1.22251.02221.22352010.06.02 12:081.22350.000.000.00100.00
322695742010.06.02 10:57buy10.00eurusd1.22241.02201.22332010.06.02 12:081.22330.000.000.0090.00
322695812010.06.02 10:57buy10.00eurusd1.22241.02211.22342010.06.02 12:081.22340.000.000.00100.00
322696422010.06.02 10:57buy10.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 11:051.22310.000.000.00100.00
322696662010.06.02 10:57buy10.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 11:051.22310.000.000.00100.00
322706172010.06.02 11:05buy10.00eurusd1.22341.02311.22442010.06.02 12:381.22440.000.000.00100.00
322706202010.06.02 11:05buy10.00eurusd1.22331.02301.22432010.06.02 12:351.22430.000.000.00100.00
322706222010.06.02 11:05buy10.00eurusd1.22331.02291.22422010.06.02 12:211.22420.000.000.0090.00
322766952010.06.02 12:08sell10.00eurusd1.22331.42361.22232010.06.02 13:371.22230.000.000.00100.00
322767022010.06.02 12:09sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 13:321.22250.000.000.00100.00
322767352010.06.02 12:09sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 13:321.22250.000.000.00100.00
322768292010.06.02 12:09sell10.00eurusd1.22381.42421.22292010.06.02 12:161.22290.000.000.0090.00
322768392010.06.02 12:09sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 12:161.22290.000.000.00100.00
322768512010.06.02 12:09sell10.00eurusd1.22371.42411.22282010.06.02 12:161.22280.000.000.0090.00
322768852010.06.02 12:09sell10.00eurusd1.22401.42431.22302010.06.02 12:161.22300.000.000.00100.00
322774712010.06.02 12:16sell10.00eurusd1.22261.42291.22162010.06.02 14:131.22160.000.000.00100.00
322774782010.06.02 12:16sell10.00eurusd1.22261.42291.22162010.06.02 14:131.22160.000.000.00100.00
322775012010.06.02 12:16sell10.00eurusd1.22271.42301.22172010.06.02 13:391.22170.000.000.00100.00
322775072010.06.02 12:16sell10.00eurusd1.22271.42301.22172010.06.02 13:391.22170.000.000.00100.00
322778342010.06.02 12:21sell10.00eurusd1.22401.42441.22312010.06.02 12:271.22310.000.000.0090.00
322778762010.06.02 12:21sell10.00eurusd1.22411.42441.22312010.06.02 12:271.22310.000.000.00100.00
322778912010.06.02 12:21sell10.00eurusd1.22411.42441.22312010.06.02 12:271.22310.000.000.00100.00
322778992010.06.02 12:21sell10.00eurusd1.22401.42431.22302010.06.02 13:251.22300.000.000.00100.00
322779052010.06.02 12:21sell10.00eurusd1.22411.42441.22312010.06.02 12:271.22310.000.000.00100.00
322779122010.06.02 12:21sell10.00eurusd1.22401.42431.22302010.06.02 13:251.22300.000.000.00100.00
322779212010.06.02 12:21sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 13:321.22290.000.000.00100.00
322785202010.06.02 12:27sell10.00eurusd1.22311.42341.22212010.06.02 13:371.22210.000.000.00100.00
322785332010.06.02 12:27sell10.00eurusd1.22321.42351.22222010.06.02 13:371.22220.000.000.00100.00
322785902010.06.02 12:27sell10.00eurusd1.22341.42371.22242010.06.02 13:361.22240.000.000.00100.00
322785982010.06.02 12:27sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 13:321.22250.000.000.00100.00
322791182010.06.02 12:35sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 13:251.22320.000.000.00100.00
322791352010.06.02 12:35sell10.00eurusd1.22411.42441.22312010.06.02 13:251.22310.000.000.00100.00
322793762010.06.02 12:38sell10.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.02 13:251.22340.000.000.00100.00
322793932010.06.02 12:38sell10.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.02 13:251.22370.000.000.00100.00
322797082010.06.02 12:40sell10.00eurusd1.22471.42511.22382010.06.02 13:251.22380.000.000.0090.00
322797302010.06.02 12:40sell10.00eurusd1.22471.42511.22382010.06.02 13:251.22380.000.000.0090.00
322799542010.06.02 12:41sell10.00eurusd1.22541.42571.22442010.06.02 13:231.22440.000.000.00100.00
322806632010.06.02 12:46sell10.00eurusd1.22601.42631.22502010.06.02 13:011.22500.000.000.00100.00
322807682010.06.02 12:46sell10.00eurusd1.22651.42681.22552010.06.02 12:581.22550.000.000.00100.00
322823912010.06.02 12:58sell10.00eurusd1.22531.42561.22432010.06.02 13:251.22430.000.000.00100.00
322829982010.06.02 13:01buy10.00eurusd1.22501.02471.22602010.06.02 13:111.22600.000.000.00100.00
322839182010.06.02 13:11sell10.00eurusd1.22581.42611.22482010.06.02 13:191.22480.000.000.00100.00
322847502010.06.02 13:19buy10.00eurusd1.22481.02451.22582010.06.02 20:041.22580.000.000.00100.00
322849852010.06.02 13:23buy10.00eurusd1.22441.02411.22542010.06.02 19:481.22540.000.000.00100.00
322850792010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22431.02401.22532010.06.02 19:481.22530.000.000.00100.00
322851032010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22391.02361.22492010.06.02 19:071.22490.000.000.00100.00
322851352010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22381.02351.22482010.06.02 19:071.22480.000.000.00100.00
322851392010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22371.02341.22472010.06.02 19:071.22470.000.000.00100.00
322852302010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22331.02301.22432010.06.02 19:071.22430.000.000.00100.00
322852402010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22311.02281.22412010.06.02 19:061.22410.000.000.00100.00
322852622010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22321.02281.22412010.06.02 19:061.22410.000.000.0090.00
322852672010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22321.02291.22422010.06.02 19:071.22420.000.000.00100.00
322852842010.06.02 13:25buy10.00eurusd1.22351.02311.22442010.06.02 19:071.22440.000.000.0090.00
322860302010.06.02 13:32buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 13:561.22380.000.000.00100.00
322863632010.06.02 13:32buy10.00eurusd1.22261.02231.22362010.06.02 13:561.22360.000.000.00100.00
322863732010.06.02 13:32buy10.00eurusd1.22271.02241.22372010.06.02 13:561.22370.000.000.00100.00
322863952010.06.02 13:33buy10.00eurusd1.22271.02241.22372010.06.02 13:561.22370.000.000.00100.00
322870232010.06.02 13:36buy10.00eurusd1.22251.02221.22352010.06.02 13:561.22350.000.000.00100.00
322871742010.06.02 13:37buy10.00eurusd1.22221.02191.22322010.06.02 13:531.22320.000.000.00100.00
322871972010.06.02 13:37buy10.00eurusd1.22231.02201.22332010.06.02 13:541.22330.000.000.00100.00
322872052010.06.02 13:37buy10.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 13:521.22310.000.000.00100.00
322874802010.06.02 13:39buy10.00eurusd1.22181.02151.22282010.06.02 13:421.22280.000.000.00100.00
322874992010.06.02 13:39buy10.00eurusd1.22191.02161.22292010.06.02 13:521.22290.000.000.00100.00
322878862010.06.02 13:42buy10.00eurusd1.22311.02281.22412010.06.02 19:061.22410.000.000.00100.00
322886792010.06.02 13:52sell10.00eurusd1.22291.42321.22192010.06.02 14:121.22190.000.000.00100.00
322887122010.06.02 13:52sell10.00eurusd1.22311.42341.22212010.06.02 14:121.22210.000.000.00100.00
322887932010.06.02 13:53sell10.00eurusd1.22311.42351.22222010.06.02 14:121.22220.000.000.0090.00
322888742010.06.02 13:54sell10.00eurusd1.22331.42361.22232010.06.02 14:121.22230.000.000.00100.00
322890802010.06.02 13:56sell10.00eurusd1.22341.42371.22242010.06.02 14:121.22240.000.000.00100.00
322891202010.06.02 13:56sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 13:591.22280.000.000.00100.00
322891432010.06.02 13:56sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 14:071.22270.000.000.00100.00
322891542010.06.02 13:56sell10.00eurusd1.22361.42391.22262010.06.02 14:071.22260.000.000.00100.00
322891812010.06.02 13:56sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 14:071.22250.000.000.00100.00
322895622010.06.02 13:59buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 19:061.22380.000.000.00100.00
322907302010.06.02 14:07buy10.00eurusd1.22271.02241.22372010.06.02 19:061.22370.000.000.00100.00
322907482010.06.02 14:07buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 19:061.22380.000.000.00100.00
322909542010.06.02 14:08buy10.00eurusd1.22281.02251.22382010.06.02 19:061.22380.000.000.00100.00
322912662010.06.02 14:12buy10.00eurusd1.22241.02211.22342010.06.02 19:051.22340.000.000.00100.00
322912972010.06.02 14:12buy10.00eurusd1.22231.02201.22332010.06.02 19:051.22330.000.000.00100.00
322913062010.06.02 14:12buy10.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 19:051.22310.000.000.00100.00
322913312010.06.02 14:13buy10.00eurusd1.22181.02151.22282010.06.02 19:051.22280.000.000.00100.00
322913422010.06.02 14:13buy10.00eurusd1.22191.02161.22292010.06.02 19:051.22290.000.000.00100.00
322914222010.06.02 14:13buy10.00eurusd1.22161.02131.22262010.06.02 14:291.22260.000.000.00100.00
322914392010.06.02 14:13buy10.00eurusd1.22141.02111.22242010.06.02 14:251.22240.000.000.00100.00
322929022010.06.02 14:25sell10.00eurusd1.22211.42241.22112010.06.02 14:331.22110.000.000.00100.00
322932192010.06.02 14:29sell10.00eurusd1.22251.42291.22162010.06.02 14:321.22160.000.000.0090.00
322934352010.06.02 14:32buy10.00eurusd1.22151.02121.22252010.06.02 19:051.22250.000.000.00100.00
322934852010.06.02 14:33buy10.00eurusd1.22121.02081.22212010.06.02 15:041.22210.000.000.0090.00
322967182010.06.02 15:04sell10.00eurusd1.22171.42211.22082010.06.02 15:221.22080.000.000.0090.00
322987292010.06.02 15:22buy10.00eurusd1.22081.02051.22182010.06.02 18:131.22180.000.000.00100.00
323216982010.06.02 18:13sell10.00eurusd1.22151.42191.22062010.06.02 18:171.22060.000.000.0090.00
323282912010.06.02 19:05sell10.00eurusd1.22251.42281.22152010.06.02 20:591.22150.000.000.00100.00
323283582010.06.02 19:05sell10.00eurusd1.22301.42331.22202010.06.02 20:571.22200.000.000.00100.00
323284022010.06.02 19:06sell10.00eurusd1.22321.42351.22222010.06.02 20:571.22220.000.000.00100.00
323284332010.06.02 19:06sell10.00eurusd1.22341.42371.22242010.06.02 19:171.22240.000.000.00100.00
323284582010.06.02 19:06sell10.00eurusd1.22331.42361.22232010.06.02 20:571.22230.000.000.00100.00
323285122010.06.02 19:06sell10.00eurusd1.22301.42341.22212010.06.02 20:571.22210.000.000.0090.00
323287982010.06.02 19:06sell10.00eurusd1.22371.42401.22272010.06.02 19:161.22270.000.000.00100.00
323288342010.06.02 19:06sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 19:161.22280.000.000.00100.00
323288592010.06.02 19:06sell10.00eurusd1.22391.42421.22292010.06.02 19:121.22290.000.000.00100.00
323289282010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 19:111.22320.000.000.00100.00
323289602010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22431.42461.22332010.06.02 19:111.22330.000.000.00100.00
323290242010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22421.42451.22322010.06.02 19:111.22320.000.000.00100.00
323290552010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.02 19:111.22340.000.000.00100.00
323290912010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.02 19:111.22340.000.000.00100.00
323291652010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22441.42471.22342010.06.02 19:111.22340.000.000.00100.00
323292412010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22461.42491.22362010.06.02 19:101.22360.000.000.00100.00
323293032010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22481.42521.22392010.06.02 19:091.22390.000.000.0090.00
323293172010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22491.42521.22392010.06.02 19:091.22390.000.000.00100.00
323293332010.06.02 19:07sell10.00eurusd1.22471.42501.22372010.06.02 19:101.22370.000.000.00100.00
323296842010.06.02 19:09sell10.00eurusd1.22361.42391.22262010.06.02 19:161.22260.000.000.00100.00
323296882010.06.02 19:09sell10.00eurusd1.22381.42411.22282010.06.02 19:161.22280.000.000.00100.00
323297702010.06.02 19:10sell10.00eurusd1.22351.42381.22252010.06.02 19:161.22250.000.000.00100.00
323298122010.06.02 19:10sell10.00eurusd1.22331.42361.22232010.06.02 20:571.22230.000.000.00100.00
323300622010.06.02 19:11sell10.00eurusd1.22281.42311.22182010.06.02 20:581.22180.000.000.00100.00
323300632010.06.02 19:11sell10.00eurusd1.22291.42321.22192010.06.02 20:581.22190.000.000.00100.00
323300672010.06.02 19:11sell10.00eurusd1.22301.42331.22202010.06.02 20:571.22200.000.000.00100.00
323300692010.06.02 19:11sell10.00eurusd1.22311.42341.22212010.06.02 20:571.22210.000.000.00100.00
323300742010.06.02 19:11sell10.00eurusd1.22301.42331.22202010.06.02 20:571.22200.000.000.00100.00
323300762010.06.02 19:11sell10.00eurusd1.22301.42331.22202010.06.02 20:571.22200.000.000.00100.00
323301472010.06.02 19:12sell10.00eurusd1.22261.42291.22162010.06.02 20:591.22160.000.000.00100.00
323306502010.06.02 19:16sell12.00eurusd1.22251.42281.22152010.06.02 20:591.22150.000.000.00120.00
323306752010.06.02 19:17sell12.00eurusd1.22221.42251.22122010.06.02 21:181.22120.000.000.00120.00
323306902010.06.02 19:17sell12.00eurusd1.22221.42251.22122010.06.02 21:181.22120.000.000.00120.00
323307192010.06.02 19:17sell12.00eurusd1.22231.42261.22132010.06.02 21:031.22130.000.000.00120.00
323307362010.06.02 19:17sell12.00eurusd1.22241.42271.22142010.06.02 21:031.22140.000.000.00120.00
323307512010.06.02 19:17sell12.00eurusd1.22251.42281.22152010.06.02 20:591.22150.000.000.00120.00
323331052010.06.02 19:48sell12.00eurusd1.22531.42561.22432010.06.02 20:161.22430.000.000.00120.00
323331272010.06.02 19:48sell12.00eurusd1.22521.42561.22432010.06.02 20:161.22430.000.000.00108.00
323345782010.06.02 20:04sell12.00eurusd1.22581.42611.22482010.06.02 20:161.22480.000.000.00120.00
323355522010.06.02 20:16buy12.00eurusd1.22481.02451.22582010.06.03 03:111.22580.000.009.36120.00
323356812010.06.02 20:16buy12.00eurusd1.22431.02401.22532010.06.02 23:461.22530.000.000.00120.00
323356902010.06.02 20:16buy12.00eurusd1.22441.02411.22542010.06.02 23:461.22540.000.000.00120.00
323380732010.06.02 20:57buy12.00eurusd1.22231.02201.22332010.06.02 21:411.22330.000.000.00120.00
323380852010.06.02 20:57buy12.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 21:411.22310.000.000.00120.00
323381002010.06.02 20:57buy12.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 21:411.22310.000.000.00120.00
323381192010.06.02 20:57buy12.00eurusd1.22221.02191.22322010.06.02 21:411.22320.000.000.00120.00
323381292010.06.02 20:57buy12.00eurusd1.22231.02201.22332010.06.02 21:411.22330.000.000.00120.00
323381332010.06.02 20:57buy12.00eurusd1.22221.02191.22322010.06.02 21:411.22320.000.000.00120.00
323381412010.06.02 20:58buy12.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 21:411.22310.000.000.00120.00
323381452010.06.02 20:58buy12.00eurusd1.22201.02171.22302010.06.02 21:381.22300.000.000.00120.00
323381572010.06.02 20:58buy12.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 21:411.22310.000.000.00120.00
323382082010.06.02 20:58buy12.00eurusd1.22191.02161.22292010.06.02 21:371.22290.000.000.00120.00
323382222010.06.02 20:58buy12.00eurusd1.22181.02151.22282010.06.02 21:371.22280.000.000.00120.00
323383282010.06.02 20:59buy12.00eurusd1.22161.02131.22262010.06.02 21:361.22260.000.000.00120.00
323383982010.06.02 20:59buy12.00eurusd1.22211.02171.22302010.06.02 21:381.22300.000.000.00108.00
323384102010.06.02 20:59buy12.00eurusd1.22211.02181.22312010.06.02 21:411.22310.000.000.00120.00
323384522010.06.02 20:59buy12.00eurusd1.22221.02191.22322010.06.02 21:411.22320.000.000.00120.00
323388472010.06.02 21:03buy12.00eurusd1.22141.02111.22242010.06.02 21:331.22240.000.000.00120.00
323388652010.06.02 21:03buy12.00eurusd1.22151.02121.22252010.06.02 21:341.22250.000.000.00120.00
323399642010.06.02 21:18buy12.00eurusd1.22121.02091.22222010.06.02 21:331.22220.000.000.00120.00
323400172010.06.02 21:18buy12.00eurusd1.22121.02091.22222010.06.02 21:331.22220.000.000.00120.00
323468582010.06.02 23:46sell12.00eurusd1.22521.42551.22422010.06.03 01:201.22420.000.00-9.36120.00
323468692010.06.02 23:46sell12.00eurusd1.22511.42541.22412010.06.03 01:201.22410.000.00-9.36120.00
323486702010.06.03 01:20buy12.00eurusd1.22421.02391.22522010.06.03 03:101.22520.000.000.00120.00
323486972010.06.03 01:21buy12.00eurusd1.22421.02391.22522010.06.03 03:101.22520.000.000.00120.00
323524172010.06.03 03:10sell12.00eurusd1.22531.42561.22432010.06.03 14:081.22430.000.000.00120.00
323524312010.06.03 03:10sell12.00eurusd1.22531.42561.22432010.06.03 14:081.22430.000.000.00120.00
323525562010.06.03 03:11sell12.00eurusd1.22571.42611.22482010.06.03 13:351.22480.000.000.00108.00
323555262010.06.03 04:02sell12.00eurusd1.22881.42911.22782010.06.03 05:511.22780.000.000.00120.00
323556082010.06.03 04:02sell12.00eurusd1.22891.42921.22792010.06.03 05:511.22790.000.000.00120.00
323579922010.06.03 04:31sell12.00eurusd1.22991.43021.22892010.06.03 05:071.22890.000.000.00120.00
323583852010.06.03 04:33sell12.00eurusd1.23021.43051.22922010.06.03 04:541.22920.000.000.00120.00
323599622010.06.03 04:54buy12.00eurusd1.22931.02901.23032010.06.03 07:371.23030.000.000.00120.00
323608072010.06.03 05:07buy12.00eurusd1.22891.02861.22992010.06.03 07:361.22990.000.000.00120.00
323638692010.06.03 05:51buy12.00eurusd1.22791.02761.22892010.06.03 06:191.22890.000.000.00120.00
323638832010.06.03 05:51buy12.00eurusd1.22781.02751.22882010.06.03 06:181.22880.000.000.00120.00
323651432010.06.03 06:18sell12.00eurusd1.22871.42901.22772010.06.03 12:201.22770.000.000.00120.00
323652252010.06.03 06:19sell12.00eurusd1.22891.42921.22792010.06.03 10:391.22790.000.000.00120.00
323686062010.06.03 07:36sell12.00eurusd1.22981.43011.22882010.06.03 09:371.22880.000.000.00120.00
323686482010.06.03 07:37sell12.00eurusd1.23031.43061.22932010.06.03 07:521.22930.000.000.00120.00
323693472010.06.03 07:52buy12.00eurusd1.22931.02901.23032010.06.03 08:211.23030.000.000.00120.00
323709872010.06.03 08:21sell12.00eurusd1.23011.43041.22912010.06.03 09:371.22910.000.000.00120.00
323710522010.06.03 08:22sell12.00eurusd1.23051.43081.22952010.06.03 09:221.22950.000.000.00120.00
323710902010.06.03 08:22sell12.00eurusd1.23071.43101.22972010.06.03 09:211.22970.000.000.00120.00
323711432010.06.03 08:22sell12.00eurusd1.23101.43131.23002010.06.03 09:211.23000.000.000.00120.00
323711662010.06.03 08:22sell12.00eurusd1.23121.43151.23022010.06.03 09:211.23020.000.000.00120.00
323771692010.06.03 09:21buy12.00eurusd1.23021.02991.23122010.06.03 10:021.23120.000.000.00120.00
323771922010.06.03 09:21buy12.00eurusd1.23001.02971.23102010.06.03 10:021.23100.000.000.00120.00
323773092010.06.03 09:21buy12.00eurusd1.22971.02941.23072010.06.03 10:021.23070.000.000.00120.00
323773512010.06.03 09:22buy12.00eurusd1.22961.02931.23062010.06.03 09:321.23060.000.000.00120.00
323789462010.06.03 09:32sell12.00eurusd1.23051.43081.22952010.06.03 09:341.22950.000.000.00120.00
323792072010.06.03 09:34buy12.00eurusd1.22951.02921.23052010.06.03 10:021.23050.000.000.00120.00
323794442010.06.03 09:37buy12.00eurusd1.22901.02871.23002010.06.03 09:581.23000.000.000.00120.00
323794572010.06.03 09:37buy12.00eurusd1.22891.02851.22982010.06.03 09:571.22980.000.000.00108.00
323809812010.06.03 09:57sell12.00eurusd1.22981.43021.22892010.06.03 10:281.22890.000.000.00108.00
323810862010.06.03 09:58sell12.00eurusd1.22991.43021.22892010.06.03 10:281.22890.000.000.00120.00
323815562010.06.03 10:02sell12.00eurusd1.23081.43111.22982010.06.03 10:211.22980.000.000.00120.00
323815742010.06.03 10:02sell12.00eurusd1.23071.43101.22972010.06.03 10:211.22970.000.000.00120.00
323815942010.06.03 10:02sell12.00eurusd1.23101.43131.23002010.06.03 10:171.23000.000.000.00120.00
323816152010.06.03 10:02sell12.00eurusd1.23121.43151.23022010.06.03 10:141.23020.000.000.00120.00
323829702010.06.03 10:14buy12.00eurusd1.23021.02991.23122010.06.03 11:211.23120.000.000.00120.00
323832202010.06.03 10:17buy12.00eurusd1.23011.02981.23112010.06.03 11:211.23110.000.000.00120.00
323834412010.06.03 10:21buy12.00eurusd1.22981.02951.23082010.06.03 11:201.23080.000.000.00120.00
323834442010.06.03 10:21buy12.00eurusd1.22971.02941.23072010.06.03 11:191.23070.000.000.00120.00
323841162010.06.03 10:28buy12.00eurusd1.22891.02861.22992010.06.03 11:071.22990.000.000.00120.00
323841462010.06.03 10:28buy12.00eurusd1.22871.02841.22972010.06.03 11:041.22970.000.000.00120.00
323854662010.06.03 10:39buy12.00eurusd1.22791.02761.22892010.06.03 10:511.22890.000.000.00120.00
323864262010.06.03 10:52sell12.00eurusd1.22891.42921.22792010.06.03 12:201.22790.000.000.00120.00
323878542010.06.03 11:04sell12.00eurusd1.22971.43001.22872010.06.03 11:371.22870.000.000.00120.00
323882842010.06.03 11:07sell12.00eurusd1.22981.43021.22892010.06.03 11:371.22890.000.000.00108.00
323893692010.06.03 11:19sell12.00eurusd1.23061.43091.22962010.06.03 11:311.22960.000.000.00120.00
323894852010.06.03 11:20sell12.00eurusd1.23081.43111.22982010.06.03 11:301.22980.000.000.00120.00
323896142010.06.03 11:21sell12.00eurusd1.23121.43151.23022010.06.03 11:291.23020.000.000.00120.00
323896172010.06.03 11:21sell12.00eurusd1.23111.43141.23012010.06.03 11:301.23010.000.000.00120.00
323905782010.06.03 11:30buy12.00eurusd1.23011.02981.23112010.06.03 12:031.23110.000.000.00120.00
323906302010.06.03 11:30buy12.00eurusd1.22981.02951.23082010.06.03 12:021.23080.000.000.00120.00
323908662010.06.03 11:31buy12.00eurusd1.22931.02901.23032010.06.03 12:011.23030.000.000.00120.00
323914742010.06.03 11:37buy12.00eurusd1.22891.02861.22992010.06.03 11:561.22990.000.000.00120.00
323914812010.06.03 11:37buy12.00eurusd1.22851.02821.22952010.06.03 11:511.22950.000.000.00120.00
323924632010.06.03 11:52sell12.00eurusd1.22951.42981.22852010.06.03 12:151.22850.000.000.00120.00
323927622010.06.03 11:56sell12.00eurusd1.22991.43021.22892010.06.03 12:141.22890.000.000.00120.00
323932882010.06.03 12:01sell12.00eurusd1.23031.43061.22932010.06.03 12:111.22930.000.000.00120.00
323936032010.06.03 12:03sell12.00eurusd1.23061.43091.22962010.06.03 12:111.22960.000.000.00120.00
323936312010.06.03 12:03sell12.00eurusd1.23101.43131.23002010.06.03 12:091.23000.000.000.00120.00
323943062010.06.03 12:09sell12.00eurusd1.22961.43001.22872010.06.03 12:141.22870.000.000.00108.00
323953902010.06.03 12:20buy12.00eurusd1.22791.02761.22892010.06.03 12:311.22890.000.000.00120.00
323953932010.06.03 12:20buy12.00eurusd1.22771.02741.22872010.06.03 12:281.22870.000.000.00120.00
323971582010.06.03 12:31sell12.00eurusd1.22891.42921.22792010.06.03 13:041.22790.000.000.00120.00
324017612010.06.03 13:35buy12.00eurusd1.22481.02441.22572010.06.03 13:441.22570.000.000.00108.00
324039712010.06.03 14:09buy12.00eurusd1.22431.02401.22532010.06.03 14:191.22530.000.000.00120.00
324039792010.06.03 14:09buy12.00eurusd1.22421.02391.22522010.06.03 14:191.22520.000.000.00120.00
324047072010.06.03 14:19sell12.00eurusd1.22521.42561.22432010.06.03 14:271.22430.000.000.00108.00
324047602010.06.03 14:19sell12.00eurusd1.22531.42561.22432010.06.03 14:271.22430.000.000.00120.00
324052052010.06.03 14:27buy12.00eurusd1.22441.02411.22542010.06.03 14:411.22540.000.000.00120.00
324052102010.06.03 14:27buy12.00eurusd1.22421.02391.22522010.06.03 14:391.22520.000.000.00120.00
324062552010.06.03 14:39sell12.00eurusd1.22511.42551.22422010.06.03 16:351.22420.000.000.00108.00
324064212010.06.03 14:41sell12.00eurusd1.22541.42581.22452010.06.03 15:331.22450.000.000.00108.00
324108312010.06.03 15:33buy12.00eurusd1.22461.02421.22552010.06.03 15:471.22550.000.000.00108.00
324125022010.06.03 15:47sell12.00eurusd1.22551.42581.22452010.06.03 16:351.22450.000.000.00120.00
  0.00 0.00 -68.50 125 844.80
Closed P/L: 125 776.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
323224602010.06.02 18:17sell10.00eurusd1.22031.42061.2193 1.22400.000.00-7.80-370.00
323409592010.06.02 21:33sell12.00eurusd1.22221.42251.2212 1.22400.000.00-9.36-216.00
323409772010.06.02 21:33sell12.00eurusd1.22221.42251.2212 1.22400.000.00-9.36-216.00
323410142010.06.02 21:33sell12.00eurusd1.22241.42271.2214 1.22400.000.00-9.36-192.00
323410692010.06.02 21:34sell12.00eurusd1.22241.42281.2215 1.22400.000.00-9.36-192.00
323411512010.06.02 21:36sell12.00eurusd1.22261.42291.2216 1.22400.000.00-9.36-168.00
323413212010.06.02 21:37sell12.00eurusd1.22281.42311.2218 1.22400.000.00-9.36-144.00
323413332010.06.02 21:37sell12.00eurusd1.22291.42321.2219 1.22400.000.00-9.36-132.00
323414332010.06.02 21:38sell12.00eurusd1.22291.42321.2219 1.22400.000.00-9.36-132.00
323414442010.06.02 21:38sell12.00eurusd1.22281.42311.2218 1.22400.000.00-9.36-144.00
323415552010.06.02 21:41sell12.00eurusd1.22311.42341.2221 1.22400.000.00-9.36-108.00
323415632010.06.02 21:41sell12.00eurusd1.22321.42361.2223 1.22400.000.00-9.36-96.00
323415672010.06.02 21:41sell12.00eurusd1.22321.42351.2222 1.22400.000.00-9.36-96.00
323415842010.06.02 21:41sell12.00eurusd1.22321.42351.2222 1.22400.000.00-9.36-96.00
323416042010.06.02 21:42sell12.00eurusd1.22331.42361.2223 1.22400.000.00-9.36-84.00
323416062010.06.02 21:42sell12.00eurusd1.22321.42351.2222 1.22400.000.00-9.36-96.00
323416092010.06.02 21:42sell12.00eurusd1.22331.42361.2223 1.22400.000.00-9.36-84.00
323416142010.06.02 21:42sell12.00eurusd1.22321.42351.2222 1.22400.000.00-9.36-96.00
323416292010.06.02 21:42sell12.00eurusd1.22341.42371.2224 1.22400.000.00-9.36-72.00
323416362010.06.02 21:42sell12.00eurusd1.22331.42361.2223 1.22400.000.00-9.36-84.00
323905472010.06.03 11:30buy12.00eurusd1.23031.03001.2313 1.22370.000.000.00-792.00
323944942010.06.03 12:11buy12.00eurusd1.22961.02931.2306 1.22370.000.000.00-708.00
323945002010.06.03 12:11buy12.00eurusd1.22931.02901.2303 1.22370.000.000.00-672.00
323947722010.06.03 12:14buy12.00eurusd1.22901.02871.2300 1.22370.000.000.00-636.00
323948422010.06.03 12:14buy12.00eurusd1.22881.02851.2298 1.22370.000.000.00-612.00
323950712010.06.03 12:16buy12.00eurusd1.22861.02831.2296 1.22370.000.000.00-588.00
323967922010.06.03 12:28buy12.00eurusd1.22901.02871.2300 1.22370.000.000.00-636.00
323990452010.06.03 13:04buy12.00eurusd1.22801.02771.2290 1.22370.000.000.00-516.00
324021692010.06.03 13:44buy12.00eurusd1.22601.02571.2270 1.22370.000.000.00-276.00
324164892010.06.03 16:35buy15.00eurusd1.22441.02411.2254 1.22370.000.000.00-105.00
  0.00 0.00 -185.64 -8 359.00
 Floating P/L: -8 544.64
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 125 776.30 Floating P/L: -8 544.64 Margin: 4 323.02
Balance: 135 776.30 Equity: 127 231.66 Free Margin: 122 908.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 125 814.30 Gross Loss: 38.00 Total Net Profit: 125 776.30
Profit Factor: 3310.90 Expected Payoff: 45.55  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 38.00 (0.20%) Relative Drawdown: 0.20% (38.00)
 
Total Trades: 2761 Short Positions (won %): 1757 (99.37%) Long Positions (won %): 1004 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 2750 (99.60%) Loss trades (% of total): 11 (0.40%)
Largest profit trade: 129.36 loss trade: -6.00
Average profit trade: 45.75 loss trade: -3.45
Maximum consecutive wins ($): 2037 (116 695.50) consecutive losses ($): 7 (-30.00)
Maximal consecutive profit (count): 116 695.50 (2037) consecutive loss (count): -30.00 (7)
Average consecutive wins: 688 consecutive losses: 4