InstaForex Companies Group
|Account: 572039
|Name: ghkg
|Currency: USD
|2010 June 3, 16:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29897402
|2010.05.11 04:48
|balance
|Deposit
|10 000.00
|29897520
|2010.05.11 04:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.4788
|1.2775
|2010.05.11 04:54
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29897528
|2010.05.11 04:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.4788
|1.2775
|2010.05.11 04:54
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897534
|2010.05.11 04:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.4787
|1.2774
|2010.05.11 04:54
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897565
|2010.05.11 04:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 04:57
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897572
|2010.05.11 04:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.4787
|1.2774
|2010.05.11 04:54
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897582
|2010.05.11 04:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.4788
|1.2775
|2010.05.11 04:54
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897588
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.4787
|1.2774
|2010.05.11 04:54
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897590
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 04:57
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897604
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4787
|1.2774
|2010.05.11 04:54
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29897606
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 04:57
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897614
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 04:57
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897615
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.4785
|1.2772
|2010.05.11 04:57
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897617
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.4784
|1.2771
|2010.05.11 05:51
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897618
|2010.05.11 04:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897622
|2010.05.11 04:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897625
|2010.05.11 04:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.4784
|1.2771
|2010.05.11 05:51
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29897651
|2010.05.11 04:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29898023
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.4784
|1.2771
|2010.05.11 05:51
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898049
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898066
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.4782
|1.2769
|2010.05.11 05:51
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898070
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898072
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.4784
|1.2771
|2010.05.11 05:51
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898077
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898081
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.4782
|1.2769
|2010.05.11 05:51
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898088
|2010.05.11 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898108
|2010.05.11 05:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.4782
|1.2769
|2010.05.11 05:51
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898121
|2010.05.11 05:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2778
|1.4781
|1.2768
|2010.05.11 05:52
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898163
|2010.05.11 05:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2778
|1.4781
|1.2768
|2010.05.11 05:52
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898171
|2010.05.11 05:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.4783
|1.2770
|2010.05.11 05:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898182
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.4784
|1.2771
|2010.05.11 05:51
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898188
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.4785
|1.2772
|2010.05.11 05:50
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898194
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 05:50
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898201
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.4787
|1.2774
|2010.05.11 05:48
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898209
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.4788
|1.2775
|2010.05.11 05:47
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898211
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.4787
|1.2774
|2010.05.11 05:48
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898216
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.4789
|1.2776
|2010.05.11 05:40
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898222
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.4790
|1.2777
|2010.05.11 05:37
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898226
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.4793
|1.2780
|2010.05.11 05:23
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898234
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.4792
|1.2779
|2010.05.11 05:23
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898238
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.4791
|1.2778
|2010.05.11 05:35
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898247
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.4792
|1.2779
|2010.05.11 05:23
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29898248
|2010.05.11 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.4792
|1.2779
|2010.05.11 05:23
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29898256
|2010.05.11 05:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.4793
|1.2780
|2010.05.11 05:23
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29899087
|2010.05.11 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 05:50
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29899092
|2010.05.11 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 05:50
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29899131
|2010.05.11 05:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.4786
|1.2773
|2010.05.11 05:50
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29899136
|2010.05.11 05:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.4787
|1.2774
|2010.05.11 05:48
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29899137
|2010.05.11 05:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.4788
|1.2775
|2010.05.11 05:47
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29902382
|2010.05.11 06:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.4765
|1.2752
|2010.05.11 06:35
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29902387
|2010.05.11 06:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.4766
|1.2753
|2010.05.11 06:35
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29902392
|2010.05.11 06:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.4765
|1.2752
|2010.05.11 06:35
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29902401
|2010.05.11 06:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.4766
|1.2753
|2010.05.11 06:35
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29902413
|2010.05.11 06:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.4765
|1.2752
|2010.05.11 06:35
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29902422
|2010.05.11 06:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.4765
|1.2752
|2010.05.11 06:35
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29902470
|2010.05.11 06:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.4765
|1.2752
|2010.05.11 06:35
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29903690
|2010.05.11 06:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2756
|1.4760
|1.2747
|2010.05.11 06:58
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29903731
|2010.05.11 06:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.4760
|1.2747
|2010.05.11 06:58
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29903765
|2010.05.11 06:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.4761
|1.2748
|2010.05.11 06:53
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908566
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.4724
|1.2711
|2010.05.11 09:09
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908576
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.4725
|1.2712
|2010.05.11 09:09
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908589
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.4726
|1.2713
|2010.05.11 09:09
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908600
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2725
|1.4728
|1.2715
|2010.05.11 07:37
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908607
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.4727
|1.2714
|2010.05.11 09:09
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908625
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.4726
|1.2713
|2010.05.11 09:09
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908633
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.4725
|1.2712
|2010.05.11 09:09
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908637
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.4726
|1.2713
|2010.05.11 09:09
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908641
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.4725
|1.2712
|2010.05.11 09:09
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908649
|2010.05.11 07:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.4724
|1.2711
|2010.05.11 09:09
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908698
|2010.05.11 07:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.4722
|1.2709
|2010.05.11 09:10
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908747
|2010.05.11 07:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.4722
|1.2709
|2010.05.11 09:10
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908752
|2010.05.11 07:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.4721
|1.2708
|2010.05.11 09:10
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29908763
|2010.05.11 07:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2718
|1.4721
|1.2708
|2010.05.11 09:10
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908776
|2010.05.11 07:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.4720
|1.2707
|2010.05.11 09:10
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908789
|2010.05.11 07:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.4720
|1.2707
|2010.05.11 09:10
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908802
|2010.05.11 07:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.4720
|1.2707
|2010.05.11 09:10
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908812
|2010.05.11 07:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.4720
|1.2707
|2010.05.11 09:10
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908900
|2010.05.11 07:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.4720
|1.2707
|2010.05.11 09:10
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908922
|2010.05.11 07:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2718
|1.4721
|1.2708
|2010.05.11 09:10
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908949
|2010.05.11 07:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.4723
|1.2710
|2010.05.11 09:10
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29908950
|2010.05.11 07:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.4722
|1.2709
|2010.05.11 09:10
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908951
|2010.05.11 07:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.4723
|1.2710
|2010.05.11 09:10
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29908953
|2010.05.11 07:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2718
|1.4722
|1.2709
|2010.05.11 09:10
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29908959
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.4722
|1.2709
|2010.05.11 09:10
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908965
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.4723
|1.2710
|2010.05.11 09:10
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908975
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.4724
|1.2711
|2010.05.11 09:09
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908985
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.4725
|1.2712
|2010.05.11 09:09
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29908993
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.4726
|1.2713
|2010.05.11 09:09
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29909025
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.4732
|1.2719
|2010.05.11 07:50
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29909040
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|1.4730
|1.2717
|2010.05.11 08:43
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29909057
|2010.05.11 07:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.4729
|1.2716
|2010.05.11 08:43
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29910498
|2010.05.11 07:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2725
|1.4728
|1.2715
|2010.05.11 09:07
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29916520
|2010.05.11 08:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|1.4730
|1.2717
|2010.05.11 09:07
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29916533
|2010.05.11 08:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.4732
|1.2719
|2010.05.11 09:04
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923626
|2010.05.11 09:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 11:53
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923643
|2010.05.11 09:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 11:53
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923714
|2010.05.11 09:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 11:53
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923726
|2010.05.11 09:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 11:53
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923731
|2010.05.11 09:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 11:53
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29923737
|2010.05.11 09:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 11:53
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923745
|2010.05.11 09:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 11:53
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29923933
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2696
|1.4699
|1.2686
|2010.05.11 11:53
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923937
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2697
|1.4700
|1.2687
|2010.05.11 11:53
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923956
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923961
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 11:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923976
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29923984
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924006
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 11:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924016
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 11:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924055
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924064
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 11:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924072
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29924077
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924084
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 11:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924093
|2010.05.11 09:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2698
|1.4701
|1.2688
|2010.05.11 11:53
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924133
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 11:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924170
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924187
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 11:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924196
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 11:53
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924211
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2701
|1.4704
|1.2691
|2010.05.11 11:53
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924226
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2702
|1.4705
|1.2692
|2010.05.11 11:52
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924235
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2704
|1.4707
|1.2694
|2010.05.11 11:52
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924264
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2705
|1.4708
|1.2695
|2010.05.11 09:57
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924279
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2706
|1.4709
|1.2696
|2010.05.11 09:57
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29924290
|2010.05.11 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2707
|1.4710
|1.2697
|2010.05.11 09:56
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29927391
|2010.05.11 10:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2710
|1.4713
|1.2700
|2010.05.11 11:44
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29927403
|2010.05.11 10:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2712
|1.4715
|1.2702
|2010.05.11 11:44
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29927420
|2010.05.11 10:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2712
|1.4716
|1.2703
|2010.05.11 11:44
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29945704
|2010.05.11 12:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2692
|1.4695
|1.2682
|2010.05.11 12:28
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945718
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.4696
|1.2683
|2010.05.11 12:28
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945724
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.4697
|1.2684
|2010.05.11 12:28
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945735
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 12:28
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945739
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2696
|1.4699
|1.2686
|2010.05.11 12:28
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945744
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 12:28
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945751
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2696
|1.4699
|1.2686
|2010.05.11 12:28
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945768
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.4697
|1.2684
|2010.05.11 12:28
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945771
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.4696
|1.2683
|2010.05.11 12:28
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945773
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2694
|1.4697
|1.2684
|2010.05.11 12:28
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945775
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.4696
|1.2683
|2010.05.11 12:28
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945787
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 12:28
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945798
|2010.05.11 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2695
|1.4698
|1.2685
|2010.05.11 12:28
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945824
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2697
|1.4700
|1.2687
|2010.05.11 12:28
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945840
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2698
|1.4701
|1.2688
|2010.05.11 12:28
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945851
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 12:28
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945864
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 12:28
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945871
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.4702
|1.2689
|2010.05.11 12:28
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945872
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 12:28
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945878
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2701
|1.4704
|1.2691
|2010.05.11 12:28
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945882
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4703
|1.2690
|2010.05.11 12:28
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945887
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2700
|1.4704
|1.2691
|2010.05.11 12:28
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29945892
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2701
|1.4704
|1.2691
|2010.05.11 12:28
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945908
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2705
|1.4708
|1.2695
|2010.05.11 12:28
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945920
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2707
|1.4710
|1.2697
|2010.05.11 12:28
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945970
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2704
|1.4708
|1.2695
|2010.05.11 12:28
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29945972
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2704
|1.4707
|1.2694
|2010.05.11 12:28
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945975
|2010.05.11 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2706
|1.4709
|1.2696
|2010.05.11 12:28
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29945978
|2010.05.11 12:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2705
|1.4708
|1.2695
|2010.05.11 12:28
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29946002
|2010.05.11 12:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2704
|1.4707
|1.2694
|2010.05.11 12:28
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29946006
|2010.05.11 12:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2704
|1.4708
|1.2695
|2010.05.11 12:28
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29948280
|2010.05.11 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948285
|2010.05.11 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948289
|2010.05.11 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2692
|1.4695
|1.2682
|2010.05.11 13:59
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948303
|2010.05.11 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.4696
|1.2683
|2010.05.11 13:59
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948312
|2010.05.11 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2692
|1.4695
|1.2682
|2010.05.11 13:59
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948323
|2010.05.11 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948354
|2010.05.11 12:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948363
|2010.05.11 12:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948376
|2010.05.11 12:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948381
|2010.05.11 12:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948674
|2010.05.11 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2686
|1.4689
|1.2676
|2010.05.11 14:04
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948677
|2010.05.11 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2687
|1.4690
|1.2677
|2010.05.11 14:04
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948678
|2010.05.11 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.4691
|1.2678
|2010.05.11 14:04
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948687
|2010.05.11 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2690
|1.4693
|1.2680
|2010.05.11 14:00
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948689
|2010.05.11 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2689
|1.4692
|1.2679
|2010.05.11 14:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948693
|2010.05.11 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.4691
|1.2678
|2010.05.11 14:04
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948702
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2687
|1.4690
|1.2677
|2010.05.11 14:04
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948706
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2686
|1.4689
|1.2676
|2010.05.11 14:04
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948711
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2687
|1.4690
|1.2677
|2010.05.11 14:04
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948714
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.4692
|1.2679
|2010.05.11 14:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29948716
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2689
|1.4692
|1.2679
|2010.05.11 14:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948725
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2690
|1.4693
|1.2680
|2010.05.11 14:00
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948728
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.4692
|1.2679
|2010.05.11 14:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29948732
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.4691
|1.2678
|2010.05.11 14:04
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948733
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2688
|1.4691
|1.2678
|2010.05.11 14:04
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948736
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2689
|1.4692
|1.2679
|2010.05.11 14:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948741
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2690
|1.4693
|1.2680
|2010.05.11 14:00
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948747
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.4694
|1.2681
|2010.05.11 14:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948751
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2690
|1.4693
|1.2680
|2010.05.11 14:00
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948755
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2689
|1.4692
|1.2679
|2010.05.11 14:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29948757
|2010.05.11 12:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2690
|1.4693
|1.2680
|2010.05.11 14:00
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29957767
|2010.05.11 14:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.4687
|1.2674
|2010.05.11 14:18
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29957926
|2010.05.11 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.4687
|1.2674
|2010.05.11 14:18
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29957945
|2010.05.11 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2685
|1.4688
|1.2675
|2010.05.11 14:17
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29957958
|2010.05.11 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.4687
|1.2674
|2010.05.11 14:18
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29957971
|2010.05.11 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2685
|1.4688
|1.2675
|2010.05.11 14:17
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29958026
|2010.05.11 14:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2686
|1.4689
|1.2676
|2010.05.11 14:17
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29958034
|2010.05.11 14:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.4687
|1.2674
|2010.05.11 14:18
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959707
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959715
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959723
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959729
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2683
|1.4686
|1.2673
|2010.05.11 14:26
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959744
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959751
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.4685
|1.2672
|2010.05.11 14:26
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959765
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959775
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.4685
|1.2672
|2010.05.11 14:26
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959782
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.4687
|1.2674
|2010.05.11 14:26
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959786
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2685
|1.4688
|1.2675
|2010.05.11 14:26
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959793
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.4687
|1.2674
|2010.05.11 14:26
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959804
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2683
|1.4686
|1.2673
|2010.05.11 14:26
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959805
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2684
|1.4687
|1.2674
|2010.05.11 14:26
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959838
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2683
|1.4686
|1.2673
|2010.05.11 14:26
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959850
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.4685
|1.2672
|2010.05.11 14:26
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959854
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2683
|1.4686
|1.2673
|2010.05.11 14:26
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959857
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.4685
|1.2672
|2010.05.11 14:26
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959865
|2010.05.11 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2683
|1.4686
|1.2673
|2010.05.11 14:26
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959884
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.4685
|1.2672
|2010.05.11 14:26
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959892
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959900
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959907
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959908
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959913
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959925
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959931
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2681
|1.4684
|1.2671
|2010.05.11 23:32
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959934
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959936
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29959941
|2010.05.11 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29960136
|2010.05.11 14:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29960140
|2010.05.11 14:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29960151
|2010.05.11 14:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29960281
|2010.05.11 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2677
|1.4680
|1.2667
|2010.05.11 23:32
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29960461
|2010.05.11 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2677
|1.4680
|1.2667
|2010.05.11 23:32
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29960464
|2010.05.11 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2677
|1.4680
|1.2667
|2010.05.11 23:32
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961035
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2676
|1.4680
|1.2667
|2010.05.11 23:32
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29961038
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2677
|1.4680
|1.2667
|2010.05.11 23:32
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961067
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961076
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961082
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2680
|1.4683
|1.2670
|2010.05.11 23:32
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961100
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961137
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961143
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|29961147
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2678
|1.4681
|1.2668
|2010.05.11 23:32
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29961158
|2010.05.11 14:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.4682
|1.2669
|2010.05.11 23:32
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30018083
|2010.05.11 23:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018087
|2010.05.11 23:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|9.00
|30018088
|2010.05.11 23:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018093
|2010.05.11 23:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018096
|2010.05.11 23:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018097
|2010.05.11 23:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.4675
|1.2662
|2010.05.12 00:00
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018101
|2010.05.11 23:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018105
|2010.05.11 23:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.4675
|1.2662
|2010.05.12 00:00
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018113
|2010.05.11 23:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018119
|2010.05.11 23:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018139
|2010.05.11 23:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018155
|2010.05.11 23:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.4675
|1.2662
|2010.05.12 00:00
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018158
|2010.05.11 23:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018162
|2010.05.11 23:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018168
|2010.05.11 23:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018193
|2010.05.11 23:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4673
|1.2660
|2010.05.12 00:00
|1.2660
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018200
|2010.05.11 23:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|9.00
|30018223
|2010.05.11 23:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2669
|1.4672
|1.2659
|2010.05.12 00:00
|1.2659
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018224
|2010.05.11 23:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4673
|1.2660
|2010.05.12 00:00
|1.2660
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018236
|2010.05.11 23:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018239
|2010.05.11 23:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4673
|1.2660
|2010.05.12 00:00
|1.2660
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018244
|2010.05.11 23:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018258
|2010.05.11 23:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4673
|1.2660
|2010.05.12 00:00
|1.2660
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018288
|2010.05.11 23:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4673
|1.2660
|2010.05.12 00:00
|1.2660
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018290
|2010.05.11 23:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2669
|1.4672
|1.2659
|2010.05.12 00:00
|1.2659
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018294
|2010.05.11 23:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4673
|1.2660
|2010.05.12 00:00
|1.2660
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018315
|2010.05.11 23:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018359
|2010.05.11 23:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2672
|1.4675
|1.2662
|2010.05.12 00:00
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018370
|2010.05.11 23:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018373
|2010.05.11 23:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2670
|1.4673
|1.2660
|2010.05.12 00:00
|1.2660
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30018379
|2010.05.11 23:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2671
|1.4674
|1.2661
|2010.05.12 00:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|-0.55
|10.00
|30019596
|2010.05.12 00:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2665
|1.4668
|1.2655
|2010.05.12 00:16
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30019669
|2010.05.12 00:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2664
|1.4668
|1.2655
|2010.05.12 00:16
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30019674
|2010.05.12 00:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2665
|1.4668
|1.2655
|2010.05.12 00:16
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30019715
|2010.05.12 00:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2665
|1.4668
|1.2655
|2010.05.12 00:16
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021803
|2010.05.12 00:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2644
|1.4647
|1.2634
|2010.05.12 00:53
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021810
|2010.05.12 00:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2645
|1.4648
|1.2635
|2010.05.12 00:53
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021816
|2010.05.12 00:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2645
|1.4649
|1.2636
|2010.05.12 00:53
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30021825
|2010.05.12 00:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2644
|1.4647
|1.2634
|2010.05.12 00:53
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021832
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2646
|1.4649
|1.2636
|2010.05.12 00:53
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021834
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2648
|1.4651
|1.2638
|2010.05.12 00:53
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021858
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2650
|1.4653
|1.2640
|2010.05.12 00:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021871
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2648
|1.4651
|1.2638
|2010.05.12 00:53
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021874
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2649
|1.4652
|1.2639
|2010.05.12 00:52
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021882
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2648
|1.4651
|1.2638
|2010.05.12 00:53
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021892
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021897
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2646
|1.4649
|1.2636
|2010.05.12 00:53
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021901
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021904
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2646
|1.4649
|1.2636
|2010.05.12 00:53
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021910
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021912
|2010.05.12 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2648
|1.4651
|1.2638
|2010.05.12 00:53
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021940
|2010.05.12 00:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2649
|1.4652
|1.2639
|2010.05.12 00:52
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021957
|2010.05.12 00:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2648
|1.4651
|1.2638
|2010.05.12 00:53
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021965
|2010.05.12 00:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30021973
|2010.05.12 00:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2648
|1.4651
|1.2638
|2010.05.12 00:53
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022009
|2010.05.12 00:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022014
|2010.05.12 00:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2646
|1.4649
|1.2636
|2010.05.12 00:53
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022015
|2010.05.12 00:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2645
|1.4648
|1.2635
|2010.05.12 00:53
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022019
|2010.05.12 00:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022027
|2010.05.12 00:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2648
|1.4651
|1.2638
|2010.05.12 00:53
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022035
|2010.05.12 00:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022043
|2010.05.12 00:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2646
|1.4649
|1.2636
|2010.05.12 00:53
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022065
|2010.05.12 00:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2647
|1.4650
|1.2637
|2010.05.12 00:53
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022080
|2010.05.12 00:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2645
|1.4648
|1.2635
|2010.05.12 00:53
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022100
|2010.05.12 00:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2645
|1.4648
|1.2635
|2010.05.12 00:53
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30022113
|2010.05.12 00:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2646
|1.4649
|1.2636
|2010.05.12 00:53
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30024144
|2010.05.12 01:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2632
|1.4635
|1.2622
|2010.05.12 01:28
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30024261
|2010.05.12 01:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2631
|1.4634
|1.2621
|2010.05.12 01:29
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30024297
|2010.05.12 01:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2631
|1.4634
|1.2621
|2010.05.12 01:29
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30024300
|2010.05.12 01:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2631
|1.4634
|1.2621
|2010.05.12 01:29
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30024305
|2010.05.12 01:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2631
|1.4634
|1.2621
|2010.05.12 01:29
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30025016
|2010.05.12 01:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2625
|1.4629
|1.2616
|2010.05.12 07:35
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30026037
|2010.05.12 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2620
|1.4623
|1.2610
|2010.05.12 07:51
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026053
|2010.05.12 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.4624
|1.2611
|2010.05.12 07:51
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026060
|2010.05.12 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2622
|1.4625
|1.2612
|2010.05.12 07:51
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026065
|2010.05.12 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2622
|1.4625
|1.2612
|2010.05.12 07:51
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026076
|2010.05.12 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2623
|1.4626
|1.2613
|2010.05.12 07:51
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026086
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2622
|1.4625
|1.2612
|2010.05.12 07:51
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026089
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.4624
|1.2611
|2010.05.12 07:51
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026093
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2622
|1.4625
|1.2612
|2010.05.12 07:51
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026101
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.4624
|1.2611
|2010.05.12 07:51
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026120
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2620
|1.4623
|1.2610
|2010.05.12 07:51
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026125
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.4624
|1.2611
|2010.05.12 07:51
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026130
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2620
|1.4623
|1.2610
|2010.05.12 07:51
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026133
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.4624
|1.2611
|2010.05.12 07:51
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026140
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2622
|1.4625
|1.2612
|2010.05.12 07:51
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026142
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.4624
|1.2611
|2010.05.12 07:51
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026144
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2622
|1.4625
|1.2612
|2010.05.12 07:51
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026149
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2624
|1.4627
|1.2614
|2010.05.12 07:51
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026161
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2623
|1.4626
|1.2613
|2010.05.12 07:51
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026165
|2010.05.12 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2624
|1.4627
|1.2614
|2010.05.12 07:51
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026183
|2010.05.12 01:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2625
|1.4628
|1.2615
|2010.05.12 07:51
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026199
|2010.05.12 01:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2624
|1.4627
|1.2614
|2010.05.12 07:51
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026210
|2010.05.12 01:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2624
|1.4627
|1.2614
|2010.05.12 07:51
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026229
|2010.05.12 01:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2626
|1.4630
|1.2617
|2010.05.12 07:26
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30026240
|2010.05.12 01:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2625
|1.4628
|1.2615
|2010.05.12 07:51
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026263
|2010.05.12 01:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2624
|1.4627
|1.2614
|2010.05.12 07:51
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026270
|2010.05.12 01:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2625
|1.4628
|1.2615
|2010.05.12 07:51
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026277
|2010.05.12 01:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2626
|1.4629
|1.2616
|2010.05.12 07:35
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026300
|2010.05.12 01:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2627
|1.4630
|1.2617
|2010.05.12 07:26
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026319
|2010.05.12 01:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2627
|1.4630
|1.2617
|2010.05.12 07:26
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30026330
|2010.05.12 01:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2626
|1.4629
|1.2616
|2010.05.12 07:35
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30048160
|2010.05.12 08:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048190
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048209
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2618
|1.4621
|1.2608
|2010.05.13 11:41
|1.2608
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048216
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2619
|1.4622
|1.2609
|2010.05.13 11:40
|1.2609
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048226
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2618
|1.4621
|1.2608
|2010.05.13 11:41
|1.2608
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048237
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2618
|1.4621
|1.2608
|2010.05.13 11:41
|1.2608
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048252
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2618
|1.4621
|1.2608
|2010.05.13 11:41
|1.2608
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048258
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048259
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048264
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048267
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048270
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2618
|1.4621
|1.2608
|2010.05.13 11:41
|1.2608
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048283
|2010.05.12 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048288
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048299
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048317
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048323
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048327
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048338
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2615
|1.4618
|1.2605
|2010.05.13 11:41
|1.2605
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048342
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048346
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048348
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048352
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048353
|2010.05.12 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048362
|2010.05.12 08:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2616
|1.4619
|1.2606
|2010.05.13 11:41
|1.2606
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048363
|2010.05.12 08:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2617
|1.4620
|1.2607
|2010.05.13 11:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048392
|2010.05.12 08:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2618
|1.4621
|1.2608
|2010.05.13 11:41
|1.2608
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048445
|2010.05.12 08:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2619
|1.4622
|1.2609
|2010.05.13 11:40
|1.2609
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048460
|2010.05.12 08:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2619
|1.4622
|1.2609
|2010.05.13 11:40
|1.2609
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048488
|2010.05.12 08:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2620
|1.4623
|1.2610
|2010.05.13 11:40
|1.2610
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30048499
|2010.05.12 08:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.4624
|1.2611
|2010.05.13 11:35
|1.2611
|0.00
|0.00
|-1.65
|10.00
|30185076
|2010.05.13 12:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30185080
|2010.05.13 12:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185087
|2010.05.13 12:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185095
|2010.05.13 12:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185154
|2010.05.13 12:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185172
|2010.05.13 12:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185184
|2010.05.13 12:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 12:24
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185205
|2010.05.13 12:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2584
|1.4587
|1.2574
|2010.05.13 12:23
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185222
|2010.05.13 12:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2585
|1.4588
|1.2575
|2010.05.13 12:23
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185245
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2586
|1.4589
|1.2576
|2010.05.13 12:23
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185256
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2585
|1.4588
|1.2575
|2010.05.13 12:23
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185277
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2586
|1.4589
|1.2576
|2010.05.13 12:23
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185293
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2588
|1.4591
|1.2578
|2010.05.13 12:14
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185307
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2587
|1.4590
|1.2577
|2010.05.13 12:14
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185312
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2586
|1.4589
|1.2576
|2010.05.13 12:23
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185336
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2585
|1.4588
|1.2575
|2010.05.13 12:23
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185353
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2584
|1.4587
|1.2574
|2010.05.13 12:23
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185367
|2010.05.13 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185863
|2010.05.13 12:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30185889
|2010.05.13 12:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4584
|1.2571
|2010.05.13 12:24
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185891
|2010.05.13 12:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2584
|1.4587
|1.2574
|2010.05.13 12:23
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185895
|2010.05.13 12:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2584
|1.4588
|1.2575
|2010.05.13 12:23
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30185904
|2010.05.13 12:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 12:24
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185952
|2010.05.13 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2584
|1.4587
|1.2574
|2010.05.13 12:23
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185962
|2010.05.13 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2585
|1.4588
|1.2575
|2010.05.13 12:23
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185966
|2010.05.13 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2586
|1.4589
|1.2576
|2010.05.13 12:23
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30185981
|2010.05.13 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2585
|1.4588
|1.2575
|2010.05.13 12:23
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30186002
|2010.05.13 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 12:24
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30186020
|2010.05.13 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 12:24
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30186033
|2010.05.13 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30186047
|2010.05.13 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4584
|1.2571
|2010.05.13 12:24
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30186051
|2010.05.13 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:24
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30186112
|2010.05.13 12:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4584
|1.2571
|2010.05.13 12:24
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187564
|2010.05.13 12:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4584
|1.2571
|2010.05.13 12:34
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187634
|2010.05.13 12:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 12:34
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187644
|2010.05.13 12:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4584
|1.2571
|2010.05.13 12:34
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187655
|2010.05.13 12:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2581
|1.4584
|1.2571
|2010.05.13 12:34
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187875
|2010.05.13 12:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2578
|1.4581
|1.2568
|2010.05.13 12:34
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187885
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2579
|1.4582
|1.2569
|2010.05.13 12:34
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187900
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2578
|1.4581
|1.2568
|2010.05.13 12:34
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187902
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2579
|1.4582
|1.2569
|2010.05.13 12:34
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187903
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2580
|1.4583
|1.2570
|2010.05.13 12:34
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187907
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2579
|1.4582
|1.2569
|2010.05.13 12:34
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187914
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2580
|1.4583
|1.2570
|2010.05.13 12:34
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187917
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2579
|1.4582
|1.2569
|2010.05.13 12:34
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30187918
|2010.05.13 12:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2578
|1.4581
|1.2568
|2010.05.13 12:34
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189475
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2573
|1.4576
|1.2563
|2010.05.13 15:41
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189507
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2574
|1.4577
|1.2564
|2010.05.13 15:41
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189516
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2573
|1.4576
|1.2563
|2010.05.13 15:41
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189521
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2574
|1.4577
|1.2564
|2010.05.13 15:41
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189531
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2573
|1.4576
|1.2563
|2010.05.13 15:41
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189544
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2574
|1.4577
|1.2564
|2010.05.13 15:41
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189552
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2575
|1.4578
|1.2565
|2010.05.13 15:41
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189555
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2576
|1.4579
|1.2566
|2010.05.13 15:41
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189558
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2577
|1.4580
|1.2567
|2010.05.13 15:41
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189562
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2576
|1.4579
|1.2566
|2010.05.13 15:41
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189567
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2575
|1.4578
|1.2565
|2010.05.13 15:41
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189575
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2574
|1.4577
|1.2564
|2010.05.13 15:41
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189578
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2575
|1.4578
|1.2565
|2010.05.13 15:41
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189583
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2574
|1.4577
|1.2564
|2010.05.13 15:41
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189585
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2576
|1.4579
|1.2566
|2010.05.13 15:41
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189586
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2577
|1.4580
|1.2567
|2010.05.13 15:41
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189592
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2576
|1.4579
|1.2566
|2010.05.13 15:41
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189597
|2010.05.13 12:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2577
|1.4580
|1.2567
|2010.05.13 15:41
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189608
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2576
|1.4579
|1.2566
|2010.05.13 15:41
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189628
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2575
|1.4578
|1.2565
|2010.05.13 15:41
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189630
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2576
|1.4579
|1.2566
|2010.05.13 15:41
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189638
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2577
|1.4580
|1.2567
|2010.05.13 15:41
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189679
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2578
|1.4581
|1.2568
|2010.05.13 15:35
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189690
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2579
|1.4582
|1.2569
|2010.05.13 15:35
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189700
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2580
|1.4583
|1.2570
|2010.05.13 15:35
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189716
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 15:30
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189730
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4587
|1.2574
|2010.05.13 15:30
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30189736
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 15:30
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189781
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 15:30
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189798
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2582
|1.4585
|1.2572
|2010.05.13 15:30
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30189806
|2010.05.13 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2583
|1.4586
|1.2573
|2010.05.13 15:30
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209374
|2010.05.13 15:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209391
|2010.05.13 15:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209394
|2010.05.13 15:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209414
|2010.05.13 15:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209643
|2010.05.13 15:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2567
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30209660
|2010.05.13 15:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209681
|2010.05.13 15:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209690
|2010.05.13 15:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209718
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2570
|1.4573
|1.2560
|2010.05.13 15:59
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209727
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209733
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209745
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|30209747
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209769
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209790
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209792
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209794
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209798
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209839
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209849
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209851
|2010.05.13 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2570
|1.4573
|1.2560
|2010.05.13 15:59
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209866
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209881
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209887
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209890
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2570
|1.4573
|1.2560
|2010.05.13 15:59
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209899
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209907
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209913
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209918
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2570
|1.4573
|1.2560
|2010.05.13 15:59
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209945
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2569
|1.4572
|1.2559
|2010.05.13 15:59
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30209950
|2010.05.13 15:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2568
|1.4571
|1.2558
|2010.05.13 16:00
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30212452
|2010.05.13 16:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2559
|1.4562
|1.2549
|2010.05.13 16:33
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212457
|2010.05.13 16:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2559
|1.4563
|1.2550
|2010.05.13 16:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30212477
|2010.05.13 16:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2560
|1.4563
|1.2550
|2010.05.13 16:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212504
|2010.05.13 16:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2561
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212510
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2560
|1.4563
|1.2550
|2010.05.13 16:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212515
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2559
|1.4562
|1.2549
|2010.05.13 16:33
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212528
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2559
|1.4562
|1.2549
|2010.05.13 16:33
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212540
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2560
|1.4563
|1.2550
|2010.05.13 16:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212542
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2561
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212552
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2562
|1.4565
|1.2552
|2010.05.13 16:31
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212559
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2563
|1.4566
|1.2553
|2010.05.13 16:15
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212576
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2564
|1.4567
|1.2554
|2010.05.13 16:14
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212589
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2562
|1.4565
|1.2552
|2010.05.13 16:31
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212595
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2561
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212616
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2560
|1.4563
|1.2550
|2010.05.13 16:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212626
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2561
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212632
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2562
|1.4565
|1.2552
|2010.05.13 16:31
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212634
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2561
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212636
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2562
|1.4565
|1.2552
|2010.05.13 16:31
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30212638
|2010.05.13 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2561
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213017
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2556
|1.4559
|1.2546
|2010.05.13 16:33
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213037
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2557
|1.4560
|1.2547
|2010.05.13 16:33
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213048
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2557
|1.4560
|1.2547
|2010.05.13 16:33
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213057
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2558
|1.4561
|1.2548
|2010.05.13 16:33
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213070
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2559
|1.4562
|1.2549
|2010.05.13 16:33
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213079
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2560
|1.4563
|1.2550
|2010.05.13 16:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213085
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2559
|1.4562
|1.2549
|2010.05.13 16:33
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213099
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2560
|1.4563
|1.2550
|2010.05.13 16:33
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213100
|2010.05.13 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2560
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30213107
|2010.05.13 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2561
|1.4564
|1.2551
|2010.05.13 16:33
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213124
|2010.05.13 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2562
|1.4565
|1.2552
|2010.05.13 16:31
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213129
|2010.05.13 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2563
|1.4566
|1.2553
|2010.05.13 16:31
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30213157
|2010.05.13 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2562
|1.4565
|1.2552
|2010.05.13 16:31
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215753
|2010.05.13 16:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215760
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215764
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215781
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215788
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215793
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215798
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215802
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215804
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215812
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2554
|1.4557
|1.2544
|2010.05.13 22:38
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215824
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215828
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215831
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215837
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215848
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215866
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2554
|1.4557
|1.2544
|2010.05.13 22:38
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215871
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215875
|2010.05.13 16:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2554
|1.4557
|1.2544
|2010.05.13 22:38
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215885
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2555
|1.4558
|1.2545
|2010.05.13 22:17
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215889
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2555
|1.4559
|1.2546
|2010.05.13 17:00
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30215890
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2555
|1.4558
|1.2545
|2010.05.13 22:17
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215902
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2555
|1.4559
|1.2546
|2010.05.13 17:00
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30215910
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215927
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2551
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30215939
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215957
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215962
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215975
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2552
|1.4555
|1.2542
|2010.05.13 22:38
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215977
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2553
|1.4556
|1.2543
|2010.05.13 22:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215985
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2555
|1.4558
|1.2545
|2010.05.13 22:17
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30215988
|2010.05.13 16:43
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2554
|1.4557
|1.2544
|2010.05.13 22:38
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30218661
|2010.05.13 17:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2557
|1.4560
|1.2547
|2010.05.13 17:06
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30218672
|2010.05.13 17:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2556
|1.4559
|1.2546
|2010.05.13 22:17
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30218939
|2010.05.13 17:07
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2555
|1.4558
|1.2545
|2010.05.13 22:17
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262617
|2010.05.14 04:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2538
|1.4541
|1.2528
|2010.05.14 05:47
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262620
|2010.05.14 04:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2537
|1.4540
|1.2527
|2010.05.14 05:48
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262642
|2010.05.14 04:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4539
|1.2526
|2010.05.14 08:53
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262656
|2010.05.14 04:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262662
|2010.05.14 04:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4539
|1.2526
|2010.05.14 08:53
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262678
|2010.05.14 04:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262686
|2010.05.14 04:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4539
|1.2526
|2010.05.14 08:53
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262712
|2010.05.14 04:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262739
|2010.05.14 04:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4539
|1.2526
|2010.05.14 08:53
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262763
|2010.05.14 04:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262785
|2010.05.14 04:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4539
|1.2526
|2010.05.14 08:53
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262799
|2010.05.14 04:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262933
|2010.05.14 04:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262944
|2010.05.14 04:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 08:54
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262964
|2010.05.14 04:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30262975
|2010.05.14 04:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 08:54
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263006
|2010.05.14 04:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263017
|2010.05.14 04:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263042
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 08:54
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263056
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263066
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 08:54
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263073
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263075
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 08:54
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263076
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263078
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 08:54
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263080
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263082
|2010.05.14 05:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263097
|2010.05.14 05:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 08:54
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263114
|2010.05.14 05:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30263118
|2010.05.14 05:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4540
|1.2527
|2010.05.14 05:48
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30263122
|2010.05.14 05:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 08:54
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30265557
|2010.05.14 06:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2531
|1.4534
|1.2521
|2010.05.14 08:54
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30265569
|2010.05.14 06:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2531
|1.4535
|1.2522
|2010.05.14 08:54
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30265596
|2010.05.14 06:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2532
|1.4535
|1.2522
|2010.05.14 08:54
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275162
|2010.05.14 09:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275178
|2010.05.14 09:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275196
|2010.05.14 09:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4539
|1.2526
|2010.05.14 10:51
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275228
|2010.05.14 09:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275253
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275257
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275266
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275271
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275278
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275281
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275287
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275291
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2532
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30275298
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275302
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275318
|2010.05.14 09:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275339
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275349
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275353
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2532
|1.4535
|1.2522
|2010.05.14 10:52
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275358
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275378
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2532
|1.4535
|1.2522
|2010.05.14 10:52
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275386
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275391
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2531
|1.4534
|1.2521
|2010.05.14 10:52
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275395
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2532
|1.4535
|1.2522
|2010.05.14 10:52
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275398
|2010.05.14 09:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2533
|1.4536
|1.2523
|2010.05.14 10:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275400
|2010.05.14 09:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275401
|2010.05.14 09:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275404
|2010.05.14 09:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2536
|1.4539
|1.2526
|2010.05.14 10:51
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275411
|2010.05.14 09:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275415
|2010.05.14 09:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275417
|2010.05.14 09:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2534
|1.4537
|1.2524
|2010.05.14 10:52
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30275420
|2010.05.14 09:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2535
|1.4538
|1.2525
|2010.05.14 10:52
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30292389
|2010.05.14 11:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:28
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30292421
|2010.05.14 11:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4515
|1.2502
|2010.05.14 11:27
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30292439
|2010.05.14 11:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2512
|1.4515
|1.2502
|2010.05.14 11:27
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30292447
|2010.05.14 11:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4514
|1.2501
|2010.05.14 11:28
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30292453
|2010.05.14 11:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:28
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293063
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2509
|1.4512
|1.2499
|2010.05.14 11:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293105
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293136
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2509
|1.4512
|1.2499
|2010.05.14 11:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293147
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2507
|1.4511
|1.2498
|2010.05.14 11:58
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30293149
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2507
|1.4510
|1.2497
|2010.05.14 11:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293192
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2507
|1.4510
|1.2497
|2010.05.14 11:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293216
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2508
|1.4511
|1.2498
|2010.05.14 11:58
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293223
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293241
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2509
|1.4512
|1.2499
|2010.05.14 11:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293252
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293264
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2509
|1.4512
|1.2499
|2010.05.14 11:58
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293279
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293292
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4514
|1.2501
|2010.05.14 11:57
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293307
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4514
|1.2501
|2010.05.14 11:57
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293318
|2010.05.14 11:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293331
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293337
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4514
|1.2501
|2010.05.14 11:57
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293351
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2513
|1.4516
|1.2503
|2010.05.14 11:57
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293380
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2514
|1.4517
|1.2504
|2010.05.14 11:57
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293414
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2513
|1.4516
|1.2503
|2010.05.14 11:57
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293422
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2514
|1.4517
|1.2504
|2010.05.14 11:57
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293430
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2514
|1.4517
|1.2504
|2010.05.14 11:57
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293445
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2515
|1.4518
|1.2505
|2010.05.14 11:55
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293457
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2514
|1.4517
|1.2504
|2010.05.14 11:57
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293466
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2513
|1.4516
|1.2503
|2010.05.14 11:57
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293480
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2512
|1.4515
|1.2502
|2010.05.14 11:57
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293483
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4514
|1.2501
|2010.05.14 11:57
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293486
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4515
|1.2502
|2010.05.14 11:57
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30293495
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293502
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2511
|1.4514
|1.2501
|2010.05.14 11:57
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30293506
|2010.05.14 11:31
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2510
|1.4513
|1.2500
|2010.05.14 11:57
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306582
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 16:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306603
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2450
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 13:11
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30306615
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 13:11
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306623
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2450
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 16:51
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306627
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 13:11
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306634
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 16:51
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30306638
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2450
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 16:51
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306645
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 13:11
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306648
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2452
|1.4455
|1.2442
|2010.05.14 13:11
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306652
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 13:11
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306655
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2452
|1.4455
|1.2442
|2010.05.14 13:11
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306662
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2453
|1.4456
|1.2443
|2010.05.14 13:11
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306664
|2010.05.14 13:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2452
|1.4455
|1.2442
|2010.05.14 13:11
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306675
|2010.05.14 13:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 13:11
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306682
|2010.05.14 13:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4455
|1.2442
|2010.05.14 13:11
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30306688
|2010.05.14 13:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 13:11
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30306699
|2010.05.14 13:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 16:51
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30306703
|2010.05.14 13:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 16:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30306713
|2010.05.14 13:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 16:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30306716
|2010.05.14 13:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 16:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307460
|2010.05.14 13:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30307464
|2010.05.14 13:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307567
|2010.05.14 13:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2446
|1.4449
|1.2436
|2010.05.14 17:00
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307584
|2010.05.14 13:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307592
|2010.05.14 13:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4450
|1.2437
|2010.05.14 17:00
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307595
|2010.05.14 13:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307607
|2010.05.14 13:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4450
|1.2437
|2010.05.14 17:00
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307612
|2010.05.14 13:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2446
|1.4449
|1.2436
|2010.05.14 17:00
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307619
|2010.05.14 13:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4450
|1.2437
|2010.05.14 17:00
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307638
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307658
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2450
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 16:51
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307665
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 16:50
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307674
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2450
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 16:51
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307680
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307685
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 16:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307686
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307687
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 16:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307689
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307694
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4450
|1.2437
|2010.05.14 17:00
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307695
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307700
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 16:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30307701
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30307703
|2010.05.14 13:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30334686
|2010.05.14 17:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|30334735
|2010.05.14 17:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|30334757
|2010.05.14 17:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|30334761
|2010.05.14 17:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4450
|1.2437
|2010.05.14 17:19
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|30334779
|2010.05.14 17:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2447
|1.4450
|1.2437
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|30335107
|2010.05.14 17:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2448
|1.4451
|1.2438
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|30335110
|2010.05.14 17:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30335114
|2010.05.14 17:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2450
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30335127
|2010.05.14 17:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30335133
|2010.05.14 17:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30335136
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30335156
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2449
|1.4452
|1.2439
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30335168
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2450
|1.4453
|1.2440
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30335191
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 17:18
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30335219
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2451
|1.4454
|1.2441
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|30335229
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2453
|1.4456
|1.2443
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30335245
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2453
|1.4457
|1.2444
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30335263
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2452
|1.4455
|1.2442
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30335268
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2453
|1.4456
|1.2443
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30335274
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2452
|1.4455
|1.2442
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30335276
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2453
|1.4456
|1.2443
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|30335284
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2452
|1.4455
|1.2442
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30335329
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2457
|1.4460
|1.2447
|2010.05.14 17:18
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30335363
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2456
|1.4459
|1.2446
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|30335384
|2010.05.14 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2456
|1.4459
|1.2446
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|30335422
|2010.05.14 17:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2456
|1.4459
|1.2446
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|30335437
|2010.05.14 17:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2455
|1.4458
|1.2445
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|30335447
|2010.05.14 17:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2456
|1.4459
|1.2446
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|30335462
|2010.05.14 17:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2455
|1.4458
|1.2445
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|30335476
|2010.05.14 17:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2456
|1.4459
|1.2446
|2010.05.14 17:18
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|30335481
|2010.05.14 17:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2456
|1.4460
|1.2447
|2010.05.14 17:18
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30388080
|2010.05.17 04:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.17 14:49
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388082
|2010.05.17 04:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.17 14:49
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388112
|2010.05.17 04:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.17 14:49
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388144
|2010.05.17 04:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.17 15:03
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388148
|2010.05.17 04:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 16:18
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388178
|2010.05.17 04:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 16:18
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388184
|2010.05.17 04:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2354
|1.0350
|1.2363
|2010.05.17 15:03
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|30388199
|2010.05.17 04:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 04:30
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388232
|2010.05.17 04:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 04:30
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388239
|2010.05.17 04:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 16:18
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388247
|2010.05.17 04:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 16:18
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388273
|2010.05.17 04:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 16:18
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388363
|2010.05.17 04:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 04:30
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388398
|2010.05.17 04:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 04:30
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388462
|2010.05.17 04:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 04:30
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388494
|2010.05.17 04:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 04:30
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388499
|2010.05.17 04:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 04:30
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388567
|2010.05.17 04:28
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 04:30
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388598
|2010.05.17 04:28
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 04:30
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388603
|2010.05.17 04:28
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 04:30
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30388612
|2010.05.17 04:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.17 15:03
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388615
|2010.05.17 04:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2350
|1.0347
|1.2360
|2010.05.17 14:49
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388618
|2010.05.17 04:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 14:48
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388631
|2010.05.17 04:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2350
|1.0347
|1.2360
|2010.05.17 14:49
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388637
|2010.05.17 04:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.17 14:49
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388645
|2010.05.17 04:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.17 14:49
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388657
|2010.05.17 04:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.17 15:03
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388670
|2010.05.17 04:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 16:18
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388674
|2010.05.17 04:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.17 14:49
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388678
|2010.05.17 04:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.17 14:49
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388693
|2010.05.17 04:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.17 14:49
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30388989
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 14:47
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389011
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2344
|1.0341
|1.2354
|2010.05.17 14:47
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389018
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 14:47
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389037
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2344
|1.0341
|1.2354
|2010.05.17 14:47
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389043
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2345
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 14:47
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389049
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 14:47
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389053
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2345
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 14:47
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389060
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 14:47
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389072
|2010.05.17 04:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.17 14:47
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30389075
|2010.05.17 04:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 14:48
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30464478
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 15:12
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464492
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 15:12
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464540
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 15:12
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464592
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.17 15:11
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464615
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 15:12
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464633
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.17 15:11
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464674
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.17 15:11
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464680
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 15:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464706
|2010.05.17 14:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.17 15:11
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464749
|2010.05.17 14:48
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 15:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30464790
|2010.05.17 14:48
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 14:53
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30465106
|2010.05.17 14:49
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2360
|1.4363
|1.2350
|2010.05.17 14:53
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465131
|2010.05.17 14:49
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.4365
|1.2352
|2010.05.17 14:53
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30465177
|2010.05.17 14:49
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 14:53
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465200
|2010.05.17 14:49
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 15:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465237
|2010.05.17 14:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 14:53
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465285
|2010.05.17 14:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 15:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465305
|2010.05.17 14:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 15:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465331
|2010.05.17 14:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 15:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465342
|2010.05.17 14:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 15:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465348
|2010.05.17 14:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 15:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465718
|2010.05.17 14:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 15:13
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30465733
|2010.05.17 14:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.4350
|1.2337
|2010.05.17 15:19
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30465739
|2010.05.17 14:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.17 15:19
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465747
|2010.05.17 14:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.4351
|1.2338
|2010.05.17 15:19
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30465753
|2010.05.17 14:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.17 15:19
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467118
|2010.05.17 15:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.17 15:11
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467135
|2010.05.17 15:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2362
|1.4365
|1.2352
|2010.05.17 15:11
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467141
|2010.05.17 15:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.17 15:11
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467151
|2010.05.17 15:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.4365
|1.2352
|2010.05.17 15:11
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30467780
|2010.05.17 15:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.17 16:18
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467818
|2010.05.17 15:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.0347
|1.2360
|2010.05.17 16:18
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467850
|2010.05.17 15:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 16:04
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467928
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 16:04
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467941
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2345
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 16:04
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30467972
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2344
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 16:04
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30468067
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 15:53
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468094
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 16:04
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468111
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 15:53
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468117
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 16:04
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468152
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 15:53
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468164
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 15:53
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468169
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 15:53
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468205
|2010.05.17 15:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 15:53
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468262
|2010.05.17 15:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 15:53
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468285
|2010.05.17 15:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 15:53
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468371
|2010.05.17 15:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 15:53
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468376
|2010.05.17 15:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 16:04
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468398
|2010.05.17 15:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2344
|1.0341
|1.2354
|2010.05.17 16:04
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468404
|2010.05.17 15:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 16:04
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30468411
|2010.05.17 15:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2344
|1.0341
|1.2354
|2010.05.17 16:04
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30469224
|2010.05.17 15:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.17 15:53
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30469295
|2010.05.17 15:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2337
|1.0334
|1.2347
|2010.05.17 15:53
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30469305
|2010.05.17 15:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 15:53
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30469316
|2010.05.17 15:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.17 15:53
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474000
|2010.05.17 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.17 15:57
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474014
|2010.05.17 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 15:57
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474028
|2010.05.17 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.17 15:57
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474034
|2010.05.17 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 15:57
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30474041
|2010.05.17 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.17 15:57
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474095
|2010.05.17 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 15:56
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474131
|2010.05.17 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.17 15:57
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474145
|2010.05.17 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 15:57
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474152
|2010.05.17 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 15:57
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474158
|2010.05.17 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 15:56
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474159
|2010.05.17 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 15:57
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474167
|2010.05.17 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 15:56
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474169
|2010.05.17 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 15:57
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474477
|2010.05.17 15:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.17 18:04
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474490
|2010.05.17 15:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.17 18:04
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474502
|2010.05.17 15:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 16:03
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474535
|2010.05.17 15:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.17 16:03
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474550
|2010.05.17 15:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 16:03
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474561
|2010.05.17 15:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.17 16:03
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474573
|2010.05.17 15:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0334
|1.2347
|2010.05.17 16:03
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30474585
|2010.05.17 15:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2337
|1.0334
|1.2347
|2010.05.17 16:03
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474588
|2010.05.17 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.17 16:03
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474613
|2010.05.17 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 16:03
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474617
|2010.05.17 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 16:03
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30474623
|2010.05.17 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 16:03
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30474628
|2010.05.17 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 16:03
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475235
|2010.05.17 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.4351
|1.2338
|2010.05.17 17:42
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30475255
|2010.05.17 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.17 17:42
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475288
|2010.05.17 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.4351
|1.2338
|2010.05.17 17:42
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475326
|2010.05.17 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.17 17:42
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475339
|2010.05.17 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 17:41
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475357
|2010.05.17 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 17:41
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475405
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 17:41
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475460
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 17:41
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475539
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 17:41
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475553
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.17 16:11
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475600
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.17 16:11
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475612
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 16:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475622
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 16:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475657
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 16:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475691
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 16:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475699
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 16:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475732
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 16:11
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30475766
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 16:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475771
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 16:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475786
|2010.05.17 16:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 16:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30475834
|2010.05.17 16:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 16:11
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30476594
|2010.05.17 16:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 16:17
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476621
|2010.05.17 16:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 16:17
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476634
|2010.05.17 16:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.17 16:17
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476639
|2010.05.17 16:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 16:17
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476652
|2010.05.17 16:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.17 16:17
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476665
|2010.05.17 16:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 16:17
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476684
|2010.05.17 16:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 16:15
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476709
|2010.05.17 16:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.17 16:17
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476755
|2010.05.17 16:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 16:17
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476767
|2010.05.17 16:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.17 16:17
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476789
|2010.05.17 16:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 16:17
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30476799
|2010.05.17 16:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 16:17
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477112
|2010.05.17 16:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.17 17:41
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477224
|2010.05.17 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 17:41
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477237
|2010.05.17 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 17:41
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477241
|2010.05.17 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 17:41
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30477265
|2010.05.17 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 17:41
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477283
|2010.05.17 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 17:41
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30477318
|2010.05.17 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 17:41
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477329
|2010.05.17 16:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 17:41
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477336
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 17:41
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477343
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.17 17:41
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477351
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.17 17:41
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477359
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 17:41
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477371
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.17 17:41
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477384
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.17 17:41
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477396
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.17 17:41
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477452
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.17 17:25
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477492
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.17 17:25
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477520
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.17 17:25
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477532
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.17 17:25
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30477536
|2010.05.17 16:18
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.17 17:25
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30490785
|2010.05.17 17:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.0359
|1.2372
|2010.05.17 17:30
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30490793
|2010.05.17 17:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.17 21:19
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30490805
|2010.05.17 17:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.17 17:29
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30490816
|2010.05.17 17:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.0355
|1.2368
|2010.05.17 17:27
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30490820
|2010.05.17 17:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.0356
|1.2369
|2010.05.17 17:28
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30491090
|2010.05.17 17:27
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2371
|1.0368
|1.2381
|2010.05.17 21:55
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30491227
|2010.05.17 17:29
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2372
|1.0369
|1.2382
|2010.05.17 21:55
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30491265
|2010.05.17 17:29
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.17 21:55
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30491385
|2010.05.17 17:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2372
|1.4375
|1.2362
|2010.05.17 17:31
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30491531
|2010.05.17 17:31
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2362
|1.0358
|1.2371
|2010.05.17 21:15
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30492750
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 21:03
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492784
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 21:02
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492800
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 21:01
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492835
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.17 21:01
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492865
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 21:01
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492877
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 21:02
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492894
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.0347
|1.2360
|2010.05.17 21:02
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492915
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 21:02
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492934
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 21:02
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492940
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 21:01
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492956
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2345
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 20:59
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492981
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 20:33
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30492992
|2010.05.17 17:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:33
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493023
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 20:33
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493034
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 20:33
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493083
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 20:33
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493105
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.17 17:48
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493132
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2337
|1.0334
|1.2347
|2010.05.17 17:47
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493209
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 20:33
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493242
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:33
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493249
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 20:33
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30493267
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 20:33
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493278
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:33
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493286
|2010.05.17 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 20:33
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30493977
|2010.05.17 17:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 21:02
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30494110
|2010.05.17 17:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.17 21:02
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30496045
|2010.05.17 18:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.17 18:07
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30496137
|2010.05.17 18:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.17 18:07
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30496647
|2010.05.17 18:07
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 20:33
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30496657
|2010.05.17 18:08
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:33
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518216
|2010.05.17 20:33
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.17 20:47
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518251
|2010.05.17 20:33
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 20:45
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518272
|2010.05.17 20:33
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2352
|1.4355
|1.2342
|2010.05.17 20:45
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518309
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 20:45
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518345
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 20:47
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518358
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 20:45
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518370
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 20:47
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518381
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.17 20:47
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518388
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.17 20:47
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518392
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.17 20:47
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518396
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2352
|1.4355
|1.2342
|2010.05.17 20:45
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518403
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 20:45
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30518410
|2010.05.17 20:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 20:45
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519262
|2010.05.17 20:45
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:59
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519332
|2010.05.17 20:46
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:59
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519337
|2010.05.17 20:46
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 20:59
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519362
|2010.05.17 20:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:59
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519392
|2010.05.17 20:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:59
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519396
|2010.05.17 20:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 20:59
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519399
|2010.05.17 20:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 20:59
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519413
|2010.05.17 20:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 20:57
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519429
|2010.05.17 20:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.17 20:57
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519437
|2010.05.17 20:47
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 20:58
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519457
|2010.05.17 20:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 20:58
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519469
|2010.05.17 20:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.17 20:58
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30519471
|2010.05.17 20:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 20:59
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520009
|2010.05.17 20:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.4352
|1.2339
|2010.05.18 04:02
|1.2339
|0.00
|0.00
|-1.10
|18.00
|30520015
|2010.05.17 20:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.4351
|1.2338
|2010.05.18 04:02
|1.2338
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30520200
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.18 04:02
|1.2339
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30520206
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 21:34
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520221
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 21:34
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520235
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 21:34
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520241
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 21:34
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520248
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 21:34
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520258
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 21:34
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520284
|2010.05.17 20:59
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.4358
|1.2345
|2010.05.17 21:34
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520323
|2010.05.17 21:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 21:34
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520483
|2010.05.17 21:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.4357
|1.2344
|2010.05.17 21:34
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520535
|2010.05.17 21:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 21:34
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520547
|2010.05.17 21:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2352
|1.4355
|1.2342
|2010.05.17 21:34
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520865
|2010.05.17 21:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 21:34
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520922
|2010.05.17 21:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 21:34
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520933
|2010.05.17 21:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2360
|1.4363
|1.2350
|2010.05.17 21:34
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520936
|2010.05.17 21:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.17 21:34
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520941
|2010.05.17 21:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2360
|1.4363
|1.2350
|2010.05.17 21:34
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30520962
|2010.05.17 21:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2362
|1.4365
|1.2352
|2010.05.17 21:33
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521001
|2010.05.17 21:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.17 21:09
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521014
|2010.05.17 21:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.17 21:10
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521040
|2010.05.17 21:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4367
|1.2354
|2010.05.17 21:09
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30521053
|2010.05.17 21:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2362
|1.4365
|1.2352
|2010.05.17 21:33
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521061
|2010.05.17 21:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.17 21:33
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521063
|2010.05.17 21:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2362
|1.4365
|1.2352
|2010.05.17 21:33
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521692
|2010.05.17 21:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 21:34
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521695
|2010.05.17 21:09
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.17 21:34
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30521764
|2010.05.17 21:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.17 21:34
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30522322
|2010.05.17 21:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2371
|1.4374
|1.2361
|2010.05.17 21:27
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30522780
|2010.05.17 21:19
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.17 21:26
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30523369
|2010.05.17 21:26
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.17 21:46
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30523456
|2010.05.17 21:27
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.17 21:44
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30523943
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.17 21:40
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30523970
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.17 21:40
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30523991
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 21:39
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524039
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 21:39
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30524047
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2345
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 21:39
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524050
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 21:39
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524060
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.17 21:40
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524064
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2345
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 21:39
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524066
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 21:39
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524069
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 21:39
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524070
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2345
|1.0342
|1.2355
|2010.05.17 21:39
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524085
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2344
|1.0341
|1.2354
|2010.05.17 21:39
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524102
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 21:39
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524117
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 21:38
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524181
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 21:39
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524184
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.17 21:38
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524187
|2010.05.17 21:34
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 21:39
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524200
|2010.05.17 21:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 21:39
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524253
|2010.05.17 21:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.17 21:39
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524264
|2010.05.17 21:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.17 21:39
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524277
|2010.05.17 21:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2344
|1.0341
|1.2354
|2010.05.17 21:39
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524288
|2010.05.17 21:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0343
|1.2356
|2010.05.17 21:39
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30524318
|2010.05.17 21:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.17 21:40
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524514
|2010.05.17 21:38
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.17 21:41
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524528
|2010.05.17 21:38
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.17 21:40
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524590
|2010.05.17 21:39
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.0352
|1.2365
|2010.05.17 21:41
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524596
|2010.05.17 21:39
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.0352
|1.2365
|2010.05.17 21:41
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524619
|2010.05.17 21:39
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2358
|1.0355
|1.2368
|2010.05.17 21:44
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524624
|2010.05.17 21:40
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.0356
|1.2369
|2010.05.17 21:44
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30524635
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.18 03:43
|1.2347
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524659
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.18 03:44
|1.2346
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524668
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.18 03:43
|1.2347
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524677
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.18 03:44
|1.2346
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524684
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.18 03:43
|1.2347
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524699
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.18 03:24
|1.2349
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524717
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.18 03:24
|1.2349
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524725
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.18 03:23
|1.2351
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524732
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2362
|1.4365
|1.2352
|2010.05.18 03:22
|1.2352
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524735
|2010.05.17 21:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 03:22
|1.2353
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524750
|2010.05.17 21:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.18 03:22
|1.2354
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524758
|2010.05.17 21:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.18 03:18
|1.2355
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524782
|2010.05.17 21:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.18 03:22
|1.2354
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524801
|2010.05.17 21:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 03:22
|1.2353
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524837
|2010.05.17 21:41
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 03:22
|1.2353
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524854
|2010.05.17 21:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4367
|1.2354
|2010.05.18 03:22
|1.2354
|0.00
|0.00
|-1.10
|18.00
|30524859
|2010.05.17 21:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 03:22
|1.2353
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524864
|2010.05.17 21:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 03:22
|1.2353
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524865
|2010.05.17 21:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.18 03:22
|1.2354
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524879
|2010.05.17 21:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.18 03:18
|1.2355
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524886
|2010.05.17 21:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.18 03:18
|1.2355
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524982
|2010.05.17 21:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2368
|1.4371
|1.2358
|2010.05.18 03:18
|1.2358
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30524990
|2010.05.17 21:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2370
|1.4373
|1.2360
|2010.05.18 03:18
|1.2360
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30525051
|2010.05.17 21:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2370
|1.4373
|1.2360
|2010.05.18 03:18
|1.2360
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30525345
|2010.05.17 21:46
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.18 03:18
|1.2364
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30526153
|2010.05.17 21:55
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2381
|1.4384
|1.2371
|2010.05.17 22:17
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30526193
|2010.05.17 21:55
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2382
|1.4385
|1.2372
|2010.05.17 22:17
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30526232
|2010.05.17 21:56
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2380
|1.4383
|1.2370
|2010.05.17 22:18
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30529376
|2010.05.17 22:17
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2372
|1.0369
|1.2382
|2010.05.17 22:32
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30529479
|2010.05.17 22:17
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2371
|1.0368
|1.2381
|2010.05.17 22:27
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30529509
|2010.05.17 22:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2371
|1.0367
|1.2380
|2010.05.17 22:26
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30530043
|2010.05.17 22:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2380
|1.4383
|1.2370
|2010.05.18 03:14
|1.2370
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30530155
|2010.05.17 22:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2380
|1.4384
|1.2371
|2010.05.18 03:14
|1.2371
|0.00
|0.00
|-1.10
|18.00
|30530562
|2010.05.17 22:32
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2382
|1.4385
|1.2372
|2010.05.18 03:14
|1.2372
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.00
|30543766
|2010.05.18 03:14
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2370
|1.0367
|1.2380
|2010.05.18 09:27
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30543786
|2010.05.18 03:14
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2372
|1.0368
|1.2381
|2010.05.18 09:27
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30543803
|2010.05.18 03:14
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.18 09:53
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544251
|2010.05.18 03:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2363
|1.0360
|1.2373
|2010.05.18 09:26
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544319
|2010.05.18 03:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 09:05
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544372
|2010.05.18 03:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.18 09:23
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544393
|2010.05.18 03:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.0353
|1.2366
|2010.05.18 09:03
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544473
|2010.05.18 03:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2356
|1.0353
|1.2366
|2010.05.18 09:03
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544532
|2010.05.18 03:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.0354
|1.2367
|2010.05.18 09:03
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544560
|2010.05.18 03:19
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2357
|1.0353
|1.2366
|2010.05.18 09:03
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30544857
|2010.05.18 03:22
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:03
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544863
|2010.05.18 03:22
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.18 09:03
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544890
|2010.05.18 03:22
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.18 09:03
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544906
|2010.05.18 03:22
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:03
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544912
|2010.05.18 03:22
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.18 09:03
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544919
|2010.05.18 03:22
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:03
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544948
|2010.05.18 03:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.0352
|1.2365
|2010.05.18 09:03
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544950
|2010.05.18 03:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:03
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544955
|2010.05.18 03:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.0352
|1.2365
|2010.05.18 09:03
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30544964
|2010.05.18 03:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2355
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:03
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|30545011
|2010.05.18 03:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2350
|1.0347
|1.2360
|2010.05.18 08:59
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30545124
|2010.05.18 03:24
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.18 03:30
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30545147
|2010.05.18 03:24
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.18 03:30
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30545623
|2010.05.18 03:30
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.18 09:23
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30545654
|2010.05.18 03:30
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2362
|1.0359
|1.2372
|2010.05.18 09:26
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30546694
|2010.05.18 03:43
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.18 08:58
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30546716
|2010.05.18 03:44
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.18 04:51
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30546729
|2010.05.18 03:44
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.18 08:58
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30546737
|2010.05.18 03:44
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.18 04:51
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30546741
|2010.05.18 03:44
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.18 08:58
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30547822
|2010.05.18 04:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.18 04:45
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30547841
|2010.05.18 04:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.18 04:48
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30547870
|2010.05.18 04:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.18 04:44
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30551478
|2010.05.18 04:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.4351
|1.2338
|2010.05.18 05:51
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30551552
|2010.05.18 04:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.4351
|1.2338
|2010.05.18 05:51
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30551737
|2010.05.18 04:48
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.18 05:44
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30552014
|2010.05.18 04:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2355
|1.4359
|1.2346
|2010.05.18 05:37
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30552030
|2010.05.18 04:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2355
|1.4359
|1.2346
|2010.05.18 05:37
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30554014
|2010.05.18 05:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.18 08:58
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30554018
|2010.05.18 05:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.18 08:40
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30554329
|2010.05.18 05:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.0337
|1.2350
|2010.05.18 08:34
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30554645
|2010.05.18 05:51
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.18 08:33
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30554655
|2010.05.18 05:51
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.18 08:33
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30563543
|2010.05.18 08:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.4351
|1.2338
|2010.05.18 19:58
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30563637
|2010.05.18 08:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.18 19:58
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30563660
|2010.05.18 08:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.4351
|1.2338
|2010.05.18 19:58
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30564494
|2010.05.18 08:40
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.18 08:53
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30565304
|2010.05.18 08:53
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.18 08:58
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30565669
|2010.05.18 08:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.18 19:03
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30565692
|2010.05.18 08:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.18 19:03
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30565726
|2010.05.18 08:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.4363
|1.2350
|2010.05.18 19:03
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30565748
|2010.05.18 08:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.18 19:03
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30565828
|2010.05.18 08:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.18 18:55
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30565838
|2010.05.18 08:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.4363
|1.2350
|2010.05.18 19:03
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566424
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2362
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 09:14
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30566438
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 09:14
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566452
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.18 09:14
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566468
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.18 09:14
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566478
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 09:14
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566497
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 09:14
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566526
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 09:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566537
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 09:14
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566547
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 09:14
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566556
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 09:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30566570
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 09:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566578
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 09:14
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566585
|2010.05.18 09:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 09:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30566652
|2010.05.18 09:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 09:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30566780
|2010.05.18 09:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.4372
|1.2359
|2010.05.18 09:13
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30567319
|2010.05.18 09:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 09:22
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567350
|2010.05.18 09:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.0354
|1.2367
|2010.05.18 09:21
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567356
|2010.05.18 09:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2358
|1.0355
|1.2368
|2010.05.18 09:22
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567363
|2010.05.18 09:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2358
|1.0354
|1.2367
|2010.05.18 09:21
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30567378
|2010.05.18 09:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.0354
|1.2367
|2010.05.18 09:21
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567384
|2010.05.18 09:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2358
|1.0355
|1.2368
|2010.05.18 09:22
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567436
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2356
|1.0353
|1.2366
|2010.05.18 09:21
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567454
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2355
|1.0352
|1.2365
|2010.05.18 09:21
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567472
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:21
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567493
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.18 09:21
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567496
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:21
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567505
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.18 09:21
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567512
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 09:21
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567519
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.18 09:21
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567541
|2010.05.18 09:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.18 09:19
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30567994
|2010.05.18 09:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.4365
|1.2352
|2010.05.18 18:50
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30568073
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.4366
|1.2353
|2010.05.18 18:18
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568081
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.18 18:18
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568093
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.18 18:18
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568101
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.4368
|1.2355
|2010.05.18 18:18
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568110
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 18:06
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568115
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 18:06
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568150
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 18:06
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568153
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 18:06
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30568162
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 18:06
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568167
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.4369
|1.2356
|2010.05.18 18:06
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568179
|2010.05.18 09:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.4370
|1.2357
|2010.05.18 18:06
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568233
|2010.05.18 09:22
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.4371
|1.2358
|2010.05.18 18:06
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568245
|2010.05.18 09:22
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.4372
|1.2359
|2010.05.18 18:06
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30568323
|2010.05.18 09:23
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.4373
|1.2360
|2010.05.18 18:06
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568363
|2010.05.18 09:23
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.4373
|1.2360
|2010.05.18 18:06
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568380
|2010.05.18 09:23
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.4372
|1.2359
|2010.05.18 18:06
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568787
|2010.05.18 09:26
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2372
|1.4375
|1.2362
|2010.05.18 18:06
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30568796
|2010.05.18 09:26
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.4377
|1.2364
|2010.05.18 17:53
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30569057
|2010.05.18 09:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2382
|1.4385
|1.2372
|2010.05.18 09:33
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30569110
|2010.05.18 09:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.4384
|1.2371
|2010.05.18 09:33
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30569858
|2010.05.18 09:33
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.4372
|1.2359
|2010.05.18 18:06
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30569873
|2010.05.18 09:33
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.4371
|1.2358
|2010.05.18 18:06
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30571795
|2010.05.18 09:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.18 10:05
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30573431
|2010.05.18 10:05
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0370
|1.2383
|2010.05.18 10:10
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30573919
|2010.05.18 10:10
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.18 10:53
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30580297
|2010.05.18 10:53
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.18 10:58
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30580998
|2010.05.18 10:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.0383
|1.2396
|2010.05.18 11:02
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30581730
|2010.05.18 11:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.4399
|1.2386
|2010.05.18 11:06
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30582073
|2010.05.18 11:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.0383
|1.2396
|2010.05.18 11:08
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30582366
|2010.05.18 11:08
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4399
|1.2386
|2010.05.18 11:59
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30589624
|2010.05.18 11:59
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.0383
|1.2396
|2010.05.18 12:01
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30590277
|2010.05.18 12:01
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2400
|1.0397
|1.2410
|2010.05.18 12:02
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30590463
|2010.05.18 12:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2415
|1.4418
|1.2405
|2010.05.18 12:06
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30591237
|2010.05.18 12:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2401
|1.4404
|1.2391
|2010.05.18 12:24
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30593584
|2010.05.18 12:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2391
|1.0388
|1.2401
|2010.05.18 12:51
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30597139
|2010.05.18 12:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2401
|1.4404
|1.2391
|2010.05.18 17:11
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30621245
|2010.05.18 17:11
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2391
|1.0388
|1.2401
|2010.05.18 17:17
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30622407
|2010.05.18 17:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2406
|1.0402
|1.2415
|2010.05.19 23:44
|1.2415
|0.00
|0.00
|1.04
|36.00
|30627215
|2010.05.18 17:53
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.18 17:54
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30627356
|2010.05.18 17:54
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0374
|1.2387
|2010.05.19 20:53
|1.2387
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30628964
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2362
|1.0359
|1.2372
|2010.05.18 18:11
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30628996
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.0356
|1.2369
|2010.05.18 18:11
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629039
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.0354
|1.2367
|2010.05.18 18:10
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629123
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.0356
|1.2369
|2010.05.18 18:11
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629130
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 18:11
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30629144
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 18:11
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629154
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0356
|1.2369
|2010.05.18 18:11
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30629172
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0356
|1.2369
|2010.05.18 18:11
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30629177
|2010.05.18 18:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 18:11
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629205
|2010.05.18 18:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.18 18:11
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629213
|2010.05.18 18:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 18:11
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629227
|2010.05.18 18:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.18 18:11
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629256
|2010.05.18 18:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.0356
|1.2369
|2010.05.18 18:11
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629268
|2010.05.18 18:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 18:11
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629272
|2010.05.18 18:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.18 18:11
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629773
|2010.05.18 18:11
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.0367
|1.2380
|2010.05.19 20:52
|1.2380
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629857
|2010.05.18 18:11
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.19 20:53
|1.2383
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629870
|2010.05.18 18:11
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2372
|1.0369
|1.2382
|2010.05.19 20:53
|1.2382
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629889
|2010.05.18 18:11
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.19 20:53
|1.2383
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629908
|2010.05.18 18:11
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.0372
|1.2385
|2010.05.19 20:53
|1.2385
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629930
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.19 20:53
|1.2386
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629947
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.19 20:53
|1.2386
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629959
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.19 20:53
|1.2386
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629967
|2010.05.18 18:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.18 18:15
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30629979
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.19 20:53
|1.2386
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30629988
|2010.05.18 18:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.18 18:15
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30630034
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.19 20:53
|1.2386
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30630039
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.0372
|1.2385
|2010.05.19 20:53
|1.2385
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30630045
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.0372
|1.2385
|2010.05.19 20:53
|1.2385
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30630047
|2010.05.18 18:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.0372
|1.2385
|2010.05.19 20:53
|1.2385
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30630429
|2010.05.18 18:15
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0361
|1.2374
|2010.05.18 18:32
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30630442
|2010.05.18 18:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.18 18:32
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30630751
|2010.05.18 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2354
|1.0351
|1.2364
|2010.05.18 18:20
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30630758
|2010.05.18 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2353
|1.0350
|1.2363
|2010.05.18 18:20
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30630783
|2010.05.18 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.0356
|1.2369
|2010.05.18 18:29
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30630798
|2010.05.18 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0357
|1.2370
|2010.05.18 18:29
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30631061
|2010.05.18 18:20
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.0363
|1.2376
|2010.05.18 18:35
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30631151
|2010.05.18 18:20
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.0366
|1.2379
|2010.05.18 18:35
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30632289
|2010.05.18 18:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.4373
|1.2360
|2010.05.18 18:44
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30632306
|2010.05.18 18:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.4373
|1.2360
|2010.05.18 18:44
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30632664
|2010.05.18 18:32
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.18 18:44
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30632670
|2010.05.18 18:32
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4378
|1.2365
|2010.05.18 18:43
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30633055
|2010.05.18 18:35
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.4379
|1.2366
|2010.05.18 18:41
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30633201
|2010.05.18 18:35
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.4381
|1.2368
|2010.05.18 18:41
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30633735
|2010.05.18 18:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.0365
|1.2378
|2010.05.19 20:52
|1.2378
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30633743
|2010.05.18 18:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.0363
|1.2376
|2010.05.19 20:52
|1.2376
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30634002
|2010.05.18 18:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.0360
|1.2373
|2010.05.19 20:51
|1.2373
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30634011
|2010.05.18 18:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.0359
|1.2372
|2010.05.19 20:51
|1.2372
|0.00
|0.00
|1.04
|36.00
|30634155
|2010.05.18 18:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.19 20:51
|1.2370
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30634167
|2010.05.18 18:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.19 20:51
|1.2371
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30635211
|2010.05.18 18:50
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.18 18:52
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30635459
|2010.05.18 18:52
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.19 20:52
|1.2374
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30635713
|2010.05.18 18:55
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.18 19:12
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30636376
|2010.05.18 19:03
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.18 19:11
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30636418
|2010.05.18 19:03
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.0344
|1.2357
|2010.05.18 19:11
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30636455
|2010.05.18 19:03
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.18 19:11
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30636460
|2010.05.18 19:03
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.18 19:11
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30636476
|2010.05.18 19:03
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.18 19:11
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30637797
|2010.05.18 19:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.18 19:57
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30637823
|2010.05.18 19:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.18 19:57
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30637834
|2010.05.18 19:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.18 19:57
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30637856
|2010.05.18 19:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.18 19:57
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30637861
|2010.05.18 19:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.4363
|1.2350
|2010.05.18 19:57
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30637904
|2010.05.18 19:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.18 19:57
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30641467
|2010.05.18 19:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.19 17:33
|1.2362
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641479
|2010.05.18 19:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.0347
|1.2360
|2010.05.19 17:33
|1.2360
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641494
|2010.05.18 19:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.19 17:33
|1.2359
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641506
|2010.05.18 19:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.0344
|1.2357
|2010.05.19 17:33
|1.2357
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641515
|2010.05.18 19:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.0343
|1.2356
|2010.05.19 17:33
|1.2356
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641532
|2010.05.18 19:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.0345
|1.2358
|2010.05.19 17:33
|1.2358
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641670
|2010.05.18 19:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2337
|1.0334
|1.2347
|2010.05.19 17:06
|1.2347
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641706
|2010.05.18 19:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2336
|1.0333
|1.2346
|2010.05.19 17:06
|1.2346
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30641755
|2010.05.18 19:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2334
|1.0331
|1.2344
|2010.05.19 17:05
|1.2344
|0.00
|0.00
|1.04
|40.00
|30783382
|2010.05.19 17:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.4345
|1.2332
|2010.05.19 17:08
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30783473
|2010.05.19 17:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2345
|1.4348
|1.2335
|2010.05.19 17:07
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30783503
|2010.05.19 17:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2343
|1.4346
|1.2333
|2010.05.19 17:07
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30783835
|2010.05.19 17:07
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.4335
|1.2322
|2010.05.19 17:10
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30783843
|2010.05.19 17:07
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.4333
|1.2320
|2010.05.19 17:10
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30783991
|2010.05.19 17:08
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2329
|1.4332
|1.2319
|2010.05.19 17:10
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30784471
|2010.05.19 17:10
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2317
|1.4321
|1.2308
|2010.05.19 17:14
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30784490
|2010.05.19 17:10
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2317
|1.0314
|1.2327
|2010.05.19 17:28
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30784503
|2010.05.19 17:10
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2316
|1.0313
|1.2326
|2010.05.19 17:28
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30785547
|2010.05.19 17:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2312
|1.0308
|1.2321
|2010.05.19 17:15
|1.2321
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30785849
|2010.05.19 17:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2321
|1.4324
|1.2311
|2010.05.19 17:17
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30786427
|2010.05.19 17:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2309
|1.0306
|1.2319
|2010.05.19 17:26
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30790473
|2010.05.19 17:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2320
|1.4324
|1.2311
|2010.05.19 17:28
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30790794
|2010.05.19 17:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2308
|1.4311
|1.2298
|2010.05.19 18:49
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30790914
|2010.05.19 17:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2326
|1.4329
|1.2316
|2010.05.19 18:24
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30790925
|2010.05.19 17:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.4333
|1.2320
|2010.05.19 17:31
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30792151
|2010.05.19 17:32
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2320
|1.4323
|1.2310
|2010.05.19 18:24
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30793063
|2010.05.19 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2356
|1.4359
|1.2346
|2010.05.19 17:39
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30793103
|2010.05.19 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2356
|1.4360
|1.2347
|2010.05.19 17:39
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30793162
|2010.05.19 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.19 17:39
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30793231
|2010.05.19 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.4361
|1.2348
|2010.05.19 17:35
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30793246
|2010.05.19 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2357
|1.4360
|1.2347
|2010.05.19 17:39
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30793285
|2010.05.19 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2358
|1.4361
|1.2348
|2010.05.19 17:35
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30793994
|2010.05.19 17:35
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2345
|1.4348
|1.2335
|2010.05.19 17:44
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30794015
|2010.05.19 17:35
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4350
|1.2337
|2010.05.19 17:44
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30794811
|2010.05.19 17:39
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2344
|1.4347
|1.2334
|2010.05.19 17:44
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30794839
|2010.05.19 17:39
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4349
|1.2336
|2010.05.19 17:44
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30794846
|2010.05.19 17:39
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4350
|1.2337
|2010.05.19 17:44
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30794923
|2010.05.19 17:39
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4349
|1.2336
|2010.05.19 17:44
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30795887
|2010.05.19 17:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2327
|1.4330
|1.2317
|2010.05.19 18:24
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30795917
|2010.05.19 17:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.4343
|1.2330
|2010.05.19 17:50
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30795958
|2010.05.19 17:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4345
|1.2332
|2010.05.19 17:45
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30795973
|2010.05.19 17:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.19 17:51
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30795988
|2010.05.19 17:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.4343
|1.2330
|2010.05.19 17:50
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30795994
|2010.05.19 17:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.19 17:51
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30796523
|2010.05.19 17:46
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2333
|1.0330
|1.2343
|2010.05.19 17:47
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30796753
|2010.05.19 17:47
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.19 17:47
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30796868
|2010.05.19 17:47
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2334
|1.0331
|1.2344
|2010.05.19 17:49
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30797071
|2010.05.19 17:49
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2344
|1.4347
|1.2334
|2010.05.19 17:50
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30797327
|2010.05.19 17:50
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2333
|1.0330
|1.2343
|2010.05.19 18:15
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30797344
|2010.05.19 17:50
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2333
|1.0329
|1.2342
|2010.05.19 18:15
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30797355
|2010.05.19 17:50
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2332
|1.0329
|1.2342
|2010.05.19 18:15
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30797527
|2010.05.19 17:51
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2329
|1.0326
|1.2339
|2010.05.19 17:57
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30797534
|2010.05.19 17:51
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2326
|1.0323
|1.2336
|2010.05.19 17:52
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30797750
|2010.05.19 17:52
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.19 20:40
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30798435
|2010.05.19 17:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.0338
|1.2351
|2010.05.19 20:41
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30800901
|2010.05.19 18:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.4345
|1.2332
|2010.05.19 18:18
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30800917
|2010.05.19 18:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2345
|1.4348
|1.2335
|2010.05.19 18:18
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30800936
|2010.05.19 18:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.19 18:18
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30801363
|2010.05.19 18:18
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2334
|1.4337
|1.2324
|2010.05.19 18:20
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30801397
|2010.05.19 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2334
|1.0331
|1.2344
|2010.05.19 20:03
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30801402
|2010.05.19 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0328
|1.2341
|2010.05.19 20:03
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30801621
|2010.05.19 18:20
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2324
|1.0321
|1.2334
|2010.05.19 19:24
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30802088
|2010.05.19 18:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2311
|1.0308
|1.2321
|2010.05.19 18:26
|1.2321
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30802152
|2010.05.19 18:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2307
|1.0304
|1.2317
|2010.05.19 18:26
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30802188
|2010.05.19 18:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2305
|1.0301
|1.2314
|2010.05.19 18:26
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30802751
|2010.05.19 18:26
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2317
|1.0313
|1.2326
|2010.05.19 19:24
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30802767
|2010.05.19 18:26
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2322
|1.0319
|1.2332
|2010.05.19 19:24
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30802777
|2010.05.19 18:26
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2325
|1.0322
|1.2335
|2010.05.19 19:25
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30805917
|2010.05.19 18:49
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2298
|1.0295
|1.2308
|2010.05.19 18:54
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30806949
|2010.05.19 18:54
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2309
|1.0306
|1.2319
|2010.05.19 19:10
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30809293
|2010.05.19 19:10
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2322
|1.4326
|1.2313
|2010.05.19 19:18
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30810241
|2010.05.19 19:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2314
|1.0311
|1.2324
|2010.05.19 19:23
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30810810
|2010.05.19 19:23
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2322
|1.4325
|1.2312
|2010.05.20 14:29
|1.2312
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30811002
|2010.05.19 19:24
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2327
|1.4330
|1.2317
|2010.05.20 13:43
|1.2317
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30811094
|2010.05.19 19:24
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2333
|1.4337
|1.2324
|2010.05.19 19:32
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30811115
|2010.05.19 19:24
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2332
|1.4335
|1.2322
|2010.05.19 19:33
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30811497
|2010.05.19 19:25
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2335
|1.4338
|1.2325
|2010.05.19 19:32
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30812601
|2010.05.19 19:32
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2322
|1.4325
|1.2312
|2010.05.20 14:29
|1.2312
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30812607
|2010.05.19 19:32
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2320
|1.4323
|1.2310
|2010.05.20 14:29
|1.2310
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30812628
|2010.05.19 19:33
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2320
|1.4323
|1.2310
|2010.05.20 14:29
|1.2310
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30816671
|2010.05.19 20:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.19 20:08
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30816753
|2010.05.19 20:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2343
|1.4346
|1.2333
|2010.05.19 20:07
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30817255
|2010.05.19 20:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2333
|1.0329
|1.2342
|2010.05.19 20:10
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30817359
|2010.05.19 20:08
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0328
|1.2341
|2010.05.19 20:10
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30817684
|2010.05.19 20:10
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.4343
|1.2330
|2010.05.19 20:36
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30817693
|2010.05.19 20:10
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.4345
|1.2332
|2010.05.19 20:36
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30820361
|2010.05.19 20:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0328
|1.2341
|2010.05.19 20:38
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30820385
|2010.05.19 20:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2337
|1.0334
|1.2347
|2010.05.19 20:39
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30820616
|2010.05.19 20:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.4345
|1.2332
|2010.05.20 04:19
|1.2332
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30820729
|2010.05.19 20:39
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4349
|1.2336
|2010.05.20 04:18
|1.2336
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30820903
|2010.05.19 20:40
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 04:12
|1.2339
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30820945
|2010.05.19 20:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.20 04:12
|1.2341
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30822430
|2010.05.19 20:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.4373
|1.2360
|2010.05.20 03:21
|1.2360
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30822483
|2010.05.19 20:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2372
|1.4376
|1.2363
|2010.05.19 22:09
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30822495
|2010.05.19 20:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2372
|1.4375
|1.2362
|2010.05.19 22:09
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30822519
|2010.05.19 20:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2371
|1.4374
|1.2361
|2010.05.19 22:09
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30822800
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.4378
|1.2365
|2010.05.19 21:24
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30822918
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.4384
|1.2371
|2010.05.19 21:22
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30822939
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2382
|1.4385
|1.2372
|2010.05.19 21:22
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30822975
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.19 21:22
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30822999
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4387
|1.2374
|2010.05.19 21:21
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823040
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.19 21:22
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823043
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4387
|1.2374
|2010.05.19 21:21
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823063
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.4390
|1.2377
|2010.05.19 20:57
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823075
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.4389
|1.2376
|2010.05.19 20:59
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823091
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.4390
|1.2377
|2010.05.19 20:57
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823143
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2389
|1.4392
|1.2379
|2010.05.19 20:56
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823158
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.4393
|1.2380
|2010.05.19 20:56
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823206
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.4393
|1.2380
|2010.05.19 20:56
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823245
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2389
|1.4392
|1.2379
|2010.05.19 20:56
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30823266
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.4391
|1.2378
|2010.05.19 20:57
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30823277
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2385
|1.4389
|1.2376
|2010.05.19 20:59
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30823294
|2010.05.19 20:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.4389
|1.2376
|2010.05.19 20:59
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824044
|2010.05.19 20:56
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.4379
|1.2366
|2010.05.19 21:24
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824058
|2010.05.19 20:56
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.4380
|1.2367
|2010.05.19 21:24
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824068
|2010.05.19 20:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.4381
|1.2368
|2010.05.19 21:22
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824075
|2010.05.19 20:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.4379
|1.2366
|2010.05.19 21:24
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824193
|2010.05.19 20:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.4378
|1.2365
|2010.05.19 21:24
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824462
|2010.05.19 20:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.4379
|1.2366
|2010.05.19 21:24
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824474
|2010.05.19 20:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.4376
|1.2363
|2010.05.19 22:09
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824491
|2010.05.19 20:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.4376
|1.2363
|2010.05.19 22:09
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824495
|2010.05.19 20:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.19 21:24
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30824501
|2010.05.19 20:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.4376
|1.2363
|2010.05.19 22:09
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828371
|2010.05.19 21:21
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0371
|1.2384
|2010.05.19 21:41
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828381
|2010.05.19 21:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.19 21:41
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828443
|2010.05.19 21:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2372
|1.0369
|1.2382
|2010.05.19 21:41
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828465
|2010.05.19 21:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.0367
|1.2380
|2010.05.19 21:38
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828513
|2010.05.19 21:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.0366
|1.2379
|2010.05.19 21:38
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828518
|2010.05.19 21:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.0365
|1.2378
|2010.05.19 21:38
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30828547
|2010.05.19 21:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.0365
|1.2378
|2010.05.19 21:38
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828732
|2010.05.19 21:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.0364
|1.2377
|2010.05.19 21:38
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828740
|2010.05.19 21:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.19 21:29
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828754
|2010.05.19 21:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.19 21:29
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828759
|2010.05.19 21:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.19 21:29
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828773
|2010.05.19 21:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.19 21:29
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828785
|2010.05.19 21:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.19 21:29
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30828792
|2010.05.19 21:24
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.0363
|1.2376
|2010.05.19 21:29
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829205
|2010.05.19 21:29
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0374
|1.2387
|2010.05.19 21:41
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829260
|2010.05.19 21:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.4378
|1.2365
|2010.05.19 22:07
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829268
|2010.05.19 21:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.4379
|1.2366
|2010.05.19 22:06
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829322
|2010.05.19 21:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.4378
|1.2365
|2010.05.19 22:07
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829324
|2010.05.19 21:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.19 22:09
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829352
|2010.05.19 21:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2372
|1.4375
|1.2362
|2010.05.19 22:09
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829800
|2010.05.19 21:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.4381
|1.2368
|2010.05.19 22:06
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829811
|2010.05.19 21:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2380
|1.4383
|1.2370
|2010.05.19 22:05
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829819
|2010.05.19 21:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.4382
|1.2369
|2010.05.19 22:06
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829837
|2010.05.19 21:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.4381
|1.2368
|2010.05.19 22:06
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30829842
|2010.05.19 21:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.4382
|1.2369
|2010.05.19 22:06
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30830084
|2010.05.19 21:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.19 21:59
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30830088
|2010.05.19 21:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.4389
|1.2376
|2010.05.19 21:53
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30830095
|2010.05.19 21:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.4391
|1.2378
|2010.05.19 21:53
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30830125
|2010.05.19 21:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.4393
|1.2380
|2010.05.19 21:53
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30831398
|2010.05.19 21:53
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.0377
|1.2390
|2010.05.19 22:54
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30831458
|2010.05.19 21:53
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.0375
|1.2388
|2010.05.19 22:53
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30831488
|2010.05.19 21:53
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.19 22:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30832018
|2010.05.19 21:59
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0370
|1.2383
|2010.05.19 22:01
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30832574
|2010.05.19 22:01
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4387
|1.2374
|2010.05.19 22:05
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30832884
|2010.05.19 22:05
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0371
|1.2384
|2010.05.19 22:19
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30832941
|2010.05.19 22:05
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2371
|1.0367
|1.2380
|2010.05.19 22:18
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30833070
|2010.05.19 22:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.0364
|1.2377
|2010.05.19 22:18
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833124
|2010.05.19 22:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.0363
|1.2376
|2010.05.19 22:18
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833135
|2010.05.19 22:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.19 22:18
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833161
|2010.05.19 22:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.0367
|1.2380
|2010.05.19 22:18
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833175
|2010.05.19 22:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.0366
|1.2379
|2010.05.19 22:18
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833219
|2010.05.19 22:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.0367
|1.2380
|2010.05.19 22:18
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833226
|2010.05.19 22:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2371
|1.0368
|1.2381
|2010.05.19 22:19
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833330
|2010.05.19 22:09
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2362
|1.0359
|1.2372
|2010.05.19 22:18
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833369
|2010.05.19 22:09
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2362
|1.0359
|1.2372
|2010.05.19 22:18
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833379
|2010.05.19 22:09
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.0360
|1.2373
|2010.05.19 22:18
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833390
|2010.05.19 22:09
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2362
|1.0359
|1.2372
|2010.05.19 22:18
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833395
|2010.05.19 22:09
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.0360
|1.2373
|2010.05.19 22:18
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833397
|2010.05.19 22:09
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.19 22:18
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833419
|2010.05.19 22:10
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.19 22:18
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30833428
|2010.05.19 22:10
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.19 22:18
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834048
|2010.05.19 22:18
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2372
|1.4375
|1.2362
|2010.05.20 03:20
|1.2362
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834050
|2010.05.19 22:18
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.4378
|1.2365
|2010.05.20 03:16
|1.2365
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834078
|2010.05.19 22:18
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.4382
|1.2369
|2010.05.20 03:06
|1.2369
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834094
|2010.05.19 22:18
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2380
|1.4383
|1.2370
|2010.05.20 03:06
|1.2370
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834126
|2010.05.19 22:18
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.4382
|1.2369
|2010.05.20 03:06
|1.2369
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834171
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.4381
|1.2368
|2010.05.20 03:06
|1.2368
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834184
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.4382
|1.2369
|2010.05.20 03:06
|1.2369
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834228
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.19 22:24
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834236
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4388
|1.2375
|2010.05.19 22:24
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30834240
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4387
|1.2374
|2010.05.19 22:24
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834267
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2385
|1.4388
|1.2375
|2010.05.19 22:24
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834287
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.4389
|1.2376
|2010.05.19 22:23
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834303
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2385
|1.4388
|1.2375
|2010.05.19 22:24
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834321
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4387
|1.2374
|2010.05.19 22:24
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834332
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4387
|1.2374
|2010.05.19 22:24
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834336
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.19 22:24
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834338
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4387
|1.2374
|2010.05.19 22:24
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834343
|2010.05.19 22:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.19 22:24
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834373
|2010.05.19 22:23
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.20 03:16
|1.2364
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834405
|2010.05.19 22:24
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.4376
|1.2363
|2010.05.20 03:16
|1.2363
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834434
|2010.05.19 22:24
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.4373
|1.2360
|2010.05.20 03:21
|1.2360
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834574
|2010.05.19 22:26
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0374
|1.2387
|2010.05.19 22:29
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834587
|2010.05.19 22:27
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.19 22:29
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834590
|2010.05.19 22:27
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0374
|1.2387
|2010.05.19 22:29
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834630
|2010.05.19 22:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.4379
|1.2366
|2010.05.20 03:16
|1.2366
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834634
|2010.05.19 22:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.4380
|1.2367
|2010.05.20 03:06
|1.2367
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834651
|2010.05.19 22:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.4382
|1.2369
|2010.05.20 03:06
|1.2369
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834670
|2010.05.19 22:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.4382
|1.2369
|2010.05.20 03:06
|1.2369
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834687
|2010.05.19 22:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.4384
|1.2371
|2010.05.20 03:06
|1.2371
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30834863
|2010.05.19 22:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2382
|1.4385
|1.2372
|2010.05.19 22:35
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834891
|2010.05.19 22:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.19 22:35
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30834913
|2010.05.19 22:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.4384
|1.2371
|2010.05.20 03:06
|1.2371
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30835293
|2010.05.19 22:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.0369
|1.2382
|2010.05.19 22:39
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30835307
|2010.05.19 22:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0371
|1.2384
|2010.05.19 22:44
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30835623
|2010.05.19 22:40
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.4384
|1.2371
|2010.05.20 03:06
|1.2371
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30835937
|2010.05.19 22:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2383
|1.4386
|1.2373
|2010.05.20 03:05
|1.2373
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30836374
|2010.05.19 22:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.4390
|1.2377
|2010.05.20 02:47
|1.2377
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30836378
|2010.05.19 22:54
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.4393
|1.2380
|2010.05.20 02:47
|1.2380
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30839559
|2010.05.19 23:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2415
|1.4418
|1.2405
|2010.05.20 01:08
|1.2405
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30844247
|2010.05.20 01:08
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2405
|1.0402
|1.2415
|2010.05.20 09:56
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30848715
|2010.05.20 02:47
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.0378
|1.2391
|2010.05.20 09:52
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30848814
|2010.05.20 02:48
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0374
|1.2387
|2010.05.20 09:50
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849615
|2010.05.20 03:05
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.20 09:50
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849701
|2010.05.20 03:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2371
|1.0368
|1.2381
|2010.05.20 09:50
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849708
|2010.05.20 03:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.0367
|1.2380
|2010.05.20 09:50
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849751
|2010.05.20 03:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.0365
|1.2378
|2010.05.20 09:50
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849777
|2010.05.20 03:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.0366
|1.2379
|2010.05.20 09:50
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849803
|2010.05.20 03:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.0364
|1.2377
|2010.05.20 09:46
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849824
|2010.05.20 03:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.0365
|1.2378
|2010.05.20 09:50
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849830
|2010.05.20 03:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.0366
|1.2379
|2010.05.20 09:50
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849837
|2010.05.20 03:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.0365
|1.2378
|2010.05.20 09:50
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849846
|2010.05.20 03:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.0364
|1.2377
|2010.05.20 09:46
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849873
|2010.05.20 03:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.0365
|1.2378
|2010.05.20 09:50
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30849885
|2010.05.20 03:08
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2367
|1.0364
|1.2377
|2010.05.20 09:46
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30850486
|2010.05.20 03:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.20 09:45
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30850495
|2010.05.20 03:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.20 09:45
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30850497
|2010.05.20 03:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.20 09:45
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30850514
|2010.05.20 03:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2366
|1.0363
|1.2376
|2010.05.20 09:46
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30850618
|2010.05.20 03:20
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2362
|1.0359
|1.2372
|2010.05.20 09:44
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30850668
|2010.05.20 03:21
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.20 03:33
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30850702
|2010.05.20 03:21
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.20 09:44
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30851308
|2010.05.20 03:33
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2369
|1.4372
|1.2359
|2010.05.20 03:42
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30851717
|2010.05.20 03:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.0356
|1.2369
|2010.05.20 09:42
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30854068
|2010.05.20 04:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.20 05:45
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30854095
|2010.05.20 04:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.20 05:45
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30854565
|2010.05.20 04:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2336
|1.0333
|1.2346
|2010.05.20 05:28
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30854618
|2010.05.20 04:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0328
|1.2341
|2010.05.20 04:46
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30856477
|2010.05.20 04:46
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.20 04:52
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30856781
|2010.05.20 04:52
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0328
|1.2341
|2010.05.20 05:27
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30858566
|2010.05.20 05:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.20 08:36
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30858624
|2010.05.20 05:28
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2345
|1.4348
|1.2335
|2010.05.20 08:36
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30859740
|2010.05.20 05:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 08:02
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30859760
|2010.05.20 05:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.20 08:02
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30868205
|2010.05.20 08:02
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.20 08:15
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30868253
|2010.05.20 08:02
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.20 08:15
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30869651
|2010.05.20 08:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.20 08:36
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30869655
|2010.05.20 08:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 08:36
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30873418
|2010.05.20 08:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.0336
|1.2349
|2010.05.20 08:41
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30873443
|2010.05.20 08:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.20 08:41
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30873497
|2010.05.20 08:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0328
|1.2341
|2010.05.20 08:40
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30873569
|2010.05.20 08:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2332
|1.0328
|1.2341
|2010.05.20 08:40
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30874954
|2010.05.20 08:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2344
|1.0341
|1.2354
|2010.05.20 09:37
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30874968
|2010.05.20 08:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2343
|1.0340
|1.2353
|2010.05.20 09:37
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30875323
|2010.05.20 08:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2351
|1.4354
|1.2341
|2010.05.20 08:42
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30875364
|2010.05.20 08:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2354
|1.0350
|1.2363
|2010.05.20 09:41
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30875575
|2010.05.20 08:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.20 09:04
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30879204
|2010.05.20 09:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 09:12
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30880043
|2010.05.20 09:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.20 09:37
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30883808
|2010.05.20 09:37
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 13:32
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30883856
|2010.05.20 09:37
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.20 13:31
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30883880
|2010.05.20 09:37
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2353
|1.4356
|1.2343
|2010.05.20 13:31
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30884680
|2010.05.20 09:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.4367
|1.2354
|2010.05.20 13:02
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30884928
|2010.05.20 09:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2368
|1.4372
|1.2359
|2010.05.20 11:34
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30885294
|2010.05.20 09:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2371
|1.4374
|1.2361
|2010.05.20 11:34
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30885306
|2010.05.20 09:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2371
|1.4375
|1.2362
|2010.05.20 11:34
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30885632
|2010.05.20 09:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.4377
|1.2364
|2010.05.20 11:34
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30885639
|2010.05.20 09:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.4376
|1.2363
|2010.05.20 11:34
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30885661
|2010.05.20 09:46
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.4376
|1.2363
|2010.05.20 11:34
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30885671
|2010.05.20 09:46
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.4378
|1.2365
|2010.05.20 11:34
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30885723
|2010.05.20 09:46
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.4380
|1.2367
|2010.05.20 11:34
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30885735
|2010.05.20 09:46
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.4379
|1.2366
|2010.05.20 11:34
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30885743
|2010.05.20 09:46
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.4378
|1.2365
|2010.05.20 11:34
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886217
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.4381
|1.2368
|2010.05.20 11:34
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886235
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2380
|1.4383
|1.2370
|2010.05.20 11:28
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886244
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.4384
|1.2371
|2010.05.20 11:28
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886258
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2382
|1.4385
|1.2372
|2010.05.20 10:17
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886273
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.4388
|1.2375
|2010.05.20 10:17
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30886307
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2385
|1.4388
|1.2375
|2010.05.20 10:17
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886330
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.4389
|1.2376
|2010.05.20 10:17
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886359
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.4390
|1.2377
|2010.05.20 10:17
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886379
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.4391
|1.2378
|2010.05.20 10:17
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886405
|2010.05.20 09:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.4393
|1.2380
|2010.05.20 10:17
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30886688
|2010.05.20 09:52
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2391
|1.4394
|1.2381
|2010.05.20 10:17
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30887568
|2010.05.20 09:56
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2414
|1.4417
|1.2404
|2010.05.20 10:02
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30890236
|2010.05.20 10:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2401
|1.4404
|1.2391
|2010.05.20 10:16
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892205
|2010.05.20 10:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.0383
|1.2396
|2010.05.20 10:29
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892638
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.0375
|1.2388
|2010.05.20 10:22
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892666
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.0372
|1.2385
|2010.05.20 10:21
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892678
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0374
|1.2387
|2010.05.20 10:22
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892691
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.0375
|1.2388
|2010.05.20 10:22
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892710
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0374
|1.2387
|2010.05.20 10:22
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892735
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0373
|1.2386
|2010.05.20 10:21
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30892741
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2375
|1.0372
|1.2385
|2010.05.20 10:21
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30892776
|2010.05.20 10:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2376
|1.0373
|1.2386
|2010.05.20 10:21
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893482
|2010.05.20 10:21
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 10:29
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893491
|2010.05.20 10:21
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 10:29
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893570
|2010.05.20 10:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2389
|1.0386
|1.2399
|2010.05.20 10:29
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893608
|2010.05.20 10:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2391
|1.0388
|1.2401
|2010.05.20 10:29
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893614
|2010.05.20 10:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2392
|1.0389
|1.2402
|2010.05.20 10:30
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893621
|2010.05.20 10:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2393
|1.0390
|1.2403
|2010.05.20 10:30
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893642
|2010.05.20 10:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2392
|1.0389
|1.2402
|2010.05.20 10:30
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30893648
|2010.05.20 10:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2393
|1.0390
|1.2403
|2010.05.20 10:30
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894633
|2010.05.20 10:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4400
|1.2387
|2010.05.20 11:19
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894648
|2010.05.20 10:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2398
|1.4401
|1.2388
|2010.05.20 11:18
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894658
|2010.05.20 10:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2399
|1.4402
|1.2389
|2010.05.20 11:18
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894666
|2010.05.20 10:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2401
|1.4404
|1.2391
|2010.05.20 11:18
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894678
|2010.05.20 10:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2400
|1.4403
|1.2390
|2010.05.20 11:18
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894731
|2010.05.20 10:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2402
|1.4405
|1.2392
|2010.05.20 11:16
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894764
|2010.05.20 10:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2403
|1.4406
|1.2393
|2010.05.20 11:16
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894796
|2010.05.20 10:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2406
|1.4409
|1.2396
|2010.05.20 11:16
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30894820
|2010.05.20 10:30
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2407
|1.4410
|1.2397
|2010.05.20 11:15
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30902132
|2010.05.20 11:15
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2399
|1.0395
|1.2408
|2010.05.20 11:48
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30902247
|2010.05.20 11:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2394
|1.0391
|1.2404
|2010.05.20 11:45
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30902270
|2010.05.20 11:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.0392
|1.2405
|2010.05.20 11:45
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30902303
|2010.05.20 11:16
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.0392
|1.2405
|2010.05.20 11:45
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30902553
|2010.05.20 11:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2392
|1.0389
|1.2402
|2010.05.20 11:45
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30902559
|2010.05.20 11:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2392
|1.0388
|1.2401
|2010.05.20 11:43
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30902621
|2010.05.20 11:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 11:42
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30902693
|2010.05.20 11:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2392
|1.0389
|1.2402
|2010.05.20 11:45
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30902713
|2010.05.20 11:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 11:42
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30904143
|2010.05.20 11:28
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2370
|1.0367
|1.2380
|2010.05.20 11:30
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30904166
|2010.05.20 11:28
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2371
|1.0368
|1.2381
|2010.05.20 11:30
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30904605
|2010.05.20 11:30
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2382
|1.0379
|1.2392
|2010.05.20 11:41
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30904619
|2010.05.20 11:30
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.0380
|1.2393
|2010.05.20 11:41
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30905593
|2010.05.20 11:34
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.0357
|1.2370
|2010.05.20 11:36
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905614
|2010.05.20 11:34
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.0358
|1.2371
|2010.05.20 11:36
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905627
|2010.05.20 11:34
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2362
|1.0359
|1.2372
|2010.05.20 11:37
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905638
|2010.05.20 11:34
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.0360
|1.2373
|2010.05.20 11:37
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905705
|2010.05.20 11:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.0360
|1.2373
|2010.05.20 11:37
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905739
|2010.05.20 11:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.20 11:37
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905754
|2010.05.20 11:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2363
|1.0360
|1.2373
|2010.05.20 11:37
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905841
|2010.05.20 11:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.20 11:37
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905844
|2010.05.20 11:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.20 11:37
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905853
|2010.05.20 11:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2365
|1.0362
|1.2375
|2010.05.20 11:37
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30905873
|2010.05.20 11:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2364
|1.0361
|1.2374
|2010.05.20 11:37
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906126
|2010.05.20 11:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2373
|1.0370
|1.2383
|2010.05.20 11:38
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906193
|2010.05.20 11:36
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0371
|1.2384
|2010.05.20 11:38
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906222
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0371
|1.2384
|2010.05.20 11:38
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906228
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2377
|1.0373
|1.2386
|2010.05.20 11:41
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30906258
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2378
|1.0375
|1.2388
|2010.05.20 11:41
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906267
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.0376
|1.2389
|2010.05.20 11:41
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906287
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2380
|1.0377
|1.2390
|2010.05.20 11:41
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906345
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.0378
|1.2391
|2010.05.20 11:41
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906359
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2381
|1.0378
|1.2391
|2010.05.20 11:41
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906391
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2380
|1.0377
|1.2390
|2010.05.20 11:41
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906396
|2010.05.20 11:37
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2379
|1.0376
|1.2389
|2010.05.20 11:41
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906527
|2010.05.20 11:38
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 11:42
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906557
|2010.05.20 11:38
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 11:42
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906565
|2010.05.20 11:38
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2384
|1.0381
|1.2394
|2010.05.20 11:41
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906967
|2010.05.20 11:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2385
|1.4388
|1.2375
|2010.05.20 12:17
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30906998
|2010.05.20 11:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2389
|1.4392
|1.2379
|2010.05.20 12:14
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907011
|2010.05.20 11:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2391
|1.4394
|1.2381
|2010.05.20 12:14
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907034
|2010.05.20 11:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2393
|1.4396
|1.2383
|2010.05.20 12:14
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907049
|2010.05.20 11:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2394
|1.4398
|1.2385
|2010.05.20 12:14
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30907069
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2393
|1.4397
|1.2384
|2010.05.20 12:14
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30907102
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.4398
|1.2385
|2010.05.20 12:14
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907119
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.4399
|1.2386
|2010.05.20 12:06
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30907147
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4400
|1.2387
|2010.05.20 12:06
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907155
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4401
|1.2388
|2010.05.20 12:06
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30907163
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4399
|1.2386
|2010.05.20 12:06
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907186
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2398
|1.4401
|1.2388
|2010.05.20 12:06
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907194
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4400
|1.2387
|2010.05.20 12:06
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907201
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4399
|1.2386
|2010.05.20 12:06
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907219
|2010.05.20 11:42
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.4398
|1.2385
|2010.05.20 12:14
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907593
|2010.05.20 11:43
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2394
|1.4397
|1.2384
|2010.05.20 12:14
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30907953
|2010.05.20 11:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2405
|1.4408
|1.2395
|2010.05.20 11:58
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30908005
|2010.05.20 11:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2404
|1.4408
|1.2395
|2010.05.20 11:58
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30908024
|2010.05.20 11:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2405
|1.4408
|1.2395
|2010.05.20 11:58
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30908039
|2010.05.20 11:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2406
|1.4409
|1.2396
|2010.05.20 11:58
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30908050
|2010.05.20 11:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2407
|1.4410
|1.2397
|2010.05.20 11:58
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30908536
|2010.05.20 11:48
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2408
|1.4411
|1.2398
|2010.05.20 11:58
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30909363
|2010.05.20 11:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.0393
|1.2406
|2010.05.20 20:20
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30909384
|2010.05.20 11:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.0393
|1.2406
|2010.05.20 20:20
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30909402
|2010.05.20 11:58
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4399
|1.2386
|2010.05.20 12:06
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30909436
|2010.05.20 11:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4399
|1.2386
|2010.05.20 12:06
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30909441
|2010.05.20 11:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4400
|1.2387
|2010.05.20 12:06
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30909451
|2010.05.20 11:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4399
|1.2386
|2010.05.20 12:06
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910283
|2010.05.20 12:06
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2386
|1.0383
|1.2396
|2010.05.20 12:11
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910320
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 12:11
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910335
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 20:19
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910364
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2391
|1.0388
|1.2401
|2010.05.20 20:20
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910381
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.0387
|1.2400
|2010.05.20 20:19
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910401
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2389
|1.0386
|1.2399
|2010.05.20 20:19
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910417
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 20:19
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910423
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 20:19
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910440
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 12:11
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910464
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 20:19
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910477
|2010.05.20 12:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 12:11
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910867
|2010.05.20 12:11
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.0394
|1.2407
|2010.05.20 20:20
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910894
|2010.05.20 12:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2392
|1.0389
|1.2402
|2010.05.20 20:20
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910899
|2010.05.20 12:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2393
|1.0390
|1.2403
|2010.05.20 20:20
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30910910
|2010.05.20 12:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2392
|1.0389
|1.2402
|2010.05.20 20:20
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911083
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 20:17
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911089
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0383
|1.2396
|2010.05.20 20:17
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30911092
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 20:17
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911096
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2388
|1.0385
|1.2398
|2010.05.20 20:19
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911103
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.0386
|1.2399
|2010.05.20 20:19
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30911106
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2390
|1.0387
|1.2400
|2010.05.20 20:19
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911108
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2389
|1.0386
|1.2399
|2010.05.20 20:19
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911110
|2010.05.20 12:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 20:17
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911602
|2010.05.20 12:17
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2374
|1.0371
|1.2384
|2010.05.20 12:19
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30911720
|2010.05.20 12:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2387
|1.0384
|1.2397
|2010.05.20 20:17
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30916167
|2010.05.20 13:03
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2353
|1.0349
|1.2362
|2010.05.20 13:25
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30918255
|2010.05.20 13:26
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.4363
|1.2350
|2010.05.20 13:29
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30918476
|2010.05.20 13:29
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.20 15:54
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30918678
|2010.05.20 13:31
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.0339
|1.2352
|2010.05.20 15:53
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30918686
|2010.05.20 13:31
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.20 14:59
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30918821
|2010.05.20 13:32
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.20 14:59
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30920629
|2010.05.20 13:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2322
|1.0319
|1.2332
|2010.05.20 13:53
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30921764
|2010.05.20 13:54
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2336
|1.0332
|1.2345
|2010.05.20 14:08
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30923596
|2010.05.20 14:08
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2345
|1.4348
|1.2335
|2010.05.20 14:12
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30923963
|2010.05.20 14:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2335
|1.0332
|1.2345
|2010.05.20 14:19
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30925310
|2010.05.20 14:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.20 14:28
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30926735
|2010.05.20 14:28
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0328
|1.2341
|2010.05.20 14:57
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30927451
|2010.05.20 14:29
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2317
|1.0313
|1.2326
|2010.05.20 14:33
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30927456
|2010.05.20 14:29
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2318
|1.0315
|1.2328
|2010.05.20 14:33
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30927468
|2010.05.20 14:29
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2317
|1.0314
|1.2327
|2010.05.20 14:33
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30927479
|2010.05.20 14:29
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2319
|1.0315
|1.2328
|2010.05.20 14:33
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30928576
|2010.05.20 14:33
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2331
|1.0327
|1.2340
|2010.05.20 14:45
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30928583
|2010.05.20 14:33
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.20 14:45
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30928588
|2010.05.20 14:33
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.0326
|1.2339
|2010.05.20 14:40
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30928596
|2010.05.20 14:34
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.20 14:45
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30929687
|2010.05.20 14:40
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2337
|1.4340
|1.2327
|2010.05.20 14:43
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30929985
|2010.05.20 14:43
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2326
|1.0323
|1.2336
|2010.05.20 14:44
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30930391
|2010.05.20 14:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2337
|1.4340
|1.2327
|2010.05.20 14:49
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30930566
|2010.05.20 14:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.4343
|1.2330
|2010.05.20 14:48
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30930583
|2010.05.20 14:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.20 14:48
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30930618
|2010.05.20 14:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.20 14:48
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30930989
|2010.05.20 14:48
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2332
|1.0328
|1.2341
|2010.05.20 14:57
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30931059
|2010.05.20 14:48
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.20 14:54
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30931069
|2010.05.20 14:48
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.20 14:54
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30931231
|2010.05.20 14:49
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2328
|1.0325
|1.2338
|2010.05.20 14:53
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30931857
|2010.05.20 14:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2338
|1.4341
|1.2328
|2010.05.20 15:17
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30932028
|2010.05.20 14:54
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.20 15:17
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30932052
|2010.05.20 14:54
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.4343
|1.2330
|2010.05.20 15:17
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30932447
|2010.05.20 14:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.20 15:17
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30932454
|2010.05.20 14:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.4345
|1.2332
|2010.05.20 15:15
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30932773
|2010.05.20 14:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.4354
|1.2341
|2010.05.20 15:12
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30932811
|2010.05.20 14:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 15:13
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30934669
|2010.05.20 15:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.20 15:52
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30934739
|2010.05.20 15:13
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.20 15:52
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30935157
|2010.05.20 15:15
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2333
|1.0330
|1.2343
|2010.05.20 15:38
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30935427
|2010.05.20 15:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.20 15:38
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30935431
|2010.05.20 15:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2328
|1.0325
|1.2338
|2010.05.20 15:38
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30935450
|2010.05.20 15:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2329
|1.0326
|1.2339
|2010.05.20 15:38
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30935461
|2010.05.20 15:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.0327
|1.2340
|2010.05.20 15:38
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30939275
|2010.05.20 15:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.20 17:14
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30939313
|2010.05.20 15:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.4343
|1.2330
|2010.05.20 17:14
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30939338
|2010.05.20 15:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.20 17:14
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30939345
|2010.05.20 15:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2337
|1.4341
|1.2328
|2010.05.20 17:14
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30939415
|2010.05.20 15:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2343
|1.4346
|1.2333
|2010.05.20 17:00
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30941536
|2010.05.20 15:52
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.20 16:42
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30941542
|2010.05.20 15:52
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 16:42
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30941690
|2010.05.20 15:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2352
|1.4355
|1.2342
|2010.05.20 16:42
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30941875
|2010.05.20 15:54
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.20 16:42
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30950828
|2010.05.20 16:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.20 17:06
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30951030
|2010.05.20 16:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2343
|1.0339
|1.2352
|2010.05.20 16:49
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30951132
|2010.05.20 16:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.0336
|1.2349
|2010.05.20 16:49
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30951172
|2010.05.20 16:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2338
|1.0335
|1.2348
|2010.05.20 16:48
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30952826
|2010.05.20 16:48
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2351
|1.0348
|1.2361
|2010.05.20 17:06
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30952852
|2010.05.20 16:49
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2352
|1.0349
|1.2362
|2010.05.20 18:07
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30953040
|2010.05.20 16:49
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2356
|1.0352
|1.2365
|2010.05.20 18:07
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30955195
|2010.05.20 17:00
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2336
|1.0333
|1.2346
|2010.05.20 17:01
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30955516
|2010.05.20 17:01
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.0346
|1.2359
|2010.05.20 17:06
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30956323
|2010.05.20 17:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.20 17:09
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30956351
|2010.05.20 17:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2360
|1.4363
|1.2350
|2010.05.20 17:09
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30956358
|2010.05.20 17:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2361
|1.4364
|1.2351
|2010.05.20 17:08
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30956994
|2010.05.20 17:08
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.20 17:12
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30957209
|2010.05.20 17:09
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4350
|1.2337
|2010.05.20 17:12
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30957220
|2010.05.20 17:09
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4349
|1.2336
|2010.05.20 17:12
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30958098
|2010.05.20 17:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2340
|1.0337
|1.2350
|2010.05.20 18:04
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30958125
|2010.05.20 17:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2336
|1.0333
|1.2346
|2010.05.20 17:34
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30958139
|2010.05.20 17:12
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2338
|1.0334
|1.2347
|2010.05.20 18:04
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30958991
|2010.05.20 17:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2327
|1.0323
|1.2336
|2010.05.20 17:19
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30959021
|2010.05.20 17:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2326
|1.0323
|1.2336
|2010.05.20 17:19
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30959088
|2010.05.20 17:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2323
|1.0320
|1.2333
|2010.05.20 17:19
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30959141
|2010.05.20 17:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2322
|1.0319
|1.2332
|2010.05.20 17:19
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30961274
|2010.05.20 17:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2335
|1.0332
|1.2345
|2010.05.20 17:34
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30961295
|2010.05.20 17:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2337
|1.0333
|1.2346
|2010.05.20 17:34
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30961329
|2010.05.20 17:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.0338
|1.2351
|2010.05.20 18:05
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30961338
|2010.05.20 17:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.0338
|1.2351
|2010.05.20 18:05
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30967236
|2010.05.20 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.4346
|1.2333
|2010.05.20 17:41
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30967240
|2010.05.20 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2342
|1.4345
|1.2332
|2010.05.20 17:41
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30967241
|2010.05.20 17:34
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2343
|1.4346
|1.2333
|2010.05.20 17:41
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30968589
|2010.05.20 17:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2329
|1.4333
|1.2320
|2010.05.20 17:42
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30968604
|2010.05.20 17:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2333
|1.0329
|1.2342
|2010.05.20 18:01
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30968614
|2010.05.20 17:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2332
|1.0329
|1.2342
|2010.05.20 18:01
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30968870
|2010.05.20 17:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2321
|1.0317
|1.2330
|2010.05.20 17:44
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30969311
|2010.05.20 17:44
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2330
|1.4333
|1.2320
|2010.05.20 17:49
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30970772
|2010.05.20 17:49
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2321
|1.0318
|1.2331
|2010.05.20 17:54
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30972003
|2010.05.20 17:54
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2334
|1.0330
|1.2343
|2010.05.20 18:01
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30973748
|2010.05.20 18:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2339
|1.4342
|1.2329
|2010.05.25 03:24
|1.2329
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30973765
|2010.05.20 18:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.25 03:17
|1.2331
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30973769
|2010.05.20 18:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2341
|1.4344
|1.2331
|2010.05.25 03:17
|1.2331
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30973983
|2010.05.20 18:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.25 00:22
|1.2337
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30974012
|2010.05.20 18:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4353
|1.2340
|2010.05.20 19:58
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30974526
|2010.05.20 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.20 19:58
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30974533
|2010.05.20 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2350
|1.4353
|1.2340
|2010.05.20 19:58
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30976946
|2010.05.20 18:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2347
|1.4350
|1.2337
|2010.05.25 00:22
|1.2337
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30976959
|2010.05.20 18:13
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2346
|1.4349
|1.2336
|2010.05.25 00:23
|1.2336
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30997388
|2010.05.20 20:02
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2352
|1.0348
|1.2361
|2010.05.20 20:04
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|30997402
|2010.05.20 20:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2348
|1.4351
|1.2338
|2010.05.25 00:22
|1.2338
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30997411
|2010.05.20 20:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2349
|1.4352
|1.2339
|2010.05.25 00:22
|1.2339
|0.00
|0.00
|-3.12
|40.00
|30997758
|2010.05.20 20:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2359
|1.4362
|1.2349
|2010.05.24 16:45
|1.2349
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31000709
|2010.05.20 20:17
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4400
|1.2387
|2010.05.24 13:03
|1.2387
|0.00
|0.00
|-2.08
|36.00
|31000716
|2010.05.20 20:17
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.4399
|1.2386
|2010.05.24 13:03
|1.2386
|0.00
|0.00
|-2.08
|36.00
|31000735
|2010.05.20 20:17
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2396
|1.4399
|1.2386
|2010.05.24 13:03
|1.2386
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31000745
|2010.05.20 20:17
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.4398
|1.2385
|2010.05.24 13:04
|1.2385
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31000757
|2010.05.20 20:17
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2395
|1.4398
|1.2385
|2010.05.24 13:04
|1.2385
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001156
|2010.05.20 20:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4400
|1.2387
|2010.05.24 13:03
|1.2387
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001171
|2010.05.20 20:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2399
|1.4402
|1.2389
|2010.05.24 13:00
|1.2389
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001174
|2010.05.20 20:19
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2399
|1.4403
|1.2390
|2010.05.24 13:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|-2.08
|36.00
|31001187
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2400
|1.4403
|1.2390
|2010.05.24 13:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001223
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2400
|1.4403
|1.2390
|2010.05.24 13:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001243
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2399
|1.4402
|1.2389
|2010.05.24 13:00
|1.2389
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001253
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2400
|1.4403
|1.2390
|2010.05.24 13:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001264
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2400
|1.4404
|1.2391
|2010.05.24 13:00
|1.2391
|0.00
|0.00
|-2.08
|36.00
|31001271
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2399
|1.4402
|1.2389
|2010.05.24 13:00
|1.2389
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001290
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4401
|1.2388
|2010.05.24 13:01
|1.2388
|0.00
|0.00
|-2.08
|36.00
|31001296
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2397
|1.4400
|1.2387
|2010.05.24 13:03
|1.2387
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001353
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2404
|1.4407
|1.2394
|2010.05.24 13:00
|1.2394
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001367
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2406
|1.4409
|1.2396
|2010.05.24 13:00
|1.2396
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001387
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2407
|1.4410
|1.2397
|2010.05.24 13:00
|1.2397
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001426
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2406
|1.4409
|1.2396
|2010.05.24 13:00
|1.2396
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001447
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2404
|1.4407
|1.2394
|2010.05.24 13:00
|1.2394
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31001452
|2010.05.20 20:20
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2405
|1.4408
|1.2395
|2010.05.24 13:00
|1.2395
|0.00
|0.00
|-2.08
|40.00
|31467994
|2010.05.25 17:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.05.25 17:44
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468045
|2010.05.25 17:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.25 17:40
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468062
|2010.05.25 17:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.05.25 17:40
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468080
|2010.05.25 17:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.25 17:35
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468092
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4252
|1.2239
|2010.05.25 17:14
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31468101
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.25 17:14
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468145
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.25 17:35
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468164
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468183
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468198
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.25 17:35
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468210
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468229
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468253
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.25 17:35
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468313
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468333
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.25 17:35
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468346
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4251
|1.2238
|2010.05.25 17:14
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31468354
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468358
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.25 17:35
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468373
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.25 17:35
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468379
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468390
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.05.25 17:40
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468403
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.25 17:40
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468415
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.25 17:40
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468434
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.25 17:14
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468487
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.25 17:11
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468497
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.25 17:11
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468515
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.25 17:11
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468541
|2010.05.25 17:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.25 17:11
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468550
|2010.05.25 17:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.25 17:11
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468556
|2010.05.25 17:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.25 17:11
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31468576
|2010.05.25 17:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.25 17:11
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470414
|2010.05.25 17:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.4243
|1.2230
|2010.05.25 17:44
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31470423
|2010.05.25 17:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.05.25 17:44
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470432
|2010.05.25 17:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.05.25 17:44
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470450
|2010.05.25 17:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.05.25 17:44
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470460
|2010.05.25 17:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.05.25 17:44
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470474
|2010.05.25 17:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.05.25 17:44
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470492
|2010.05.25 17:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.4243
|1.2230
|2010.05.25 17:44
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31470943
|2010.05.25 17:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.25 17:40
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470992
|2010.05.25 17:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.25 17:22
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31470997
|2010.05.25 17:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.25 17:22
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31471000
|2010.05.25 17:15
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.25 17:22
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31471844
|2010.05.25 17:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.25 17:25
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31471872
|2010.05.25 17:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.05.25 17:26
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31471876
|2010.05.25 17:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.05.25 17:26
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31472179
|2010.05.25 17:25
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.25 17:30
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31472274
|2010.05.25 17:26
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.25 17:30
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31472281
|2010.05.25 17:26
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2251
|1.4254
|1.2241
|2010.05.25 17:30
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31472673
|2010.05.25 17:30
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.25 18:05
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31472717
|2010.05.25 17:30
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.25 18:05
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31472730
|2010.05.25 17:31
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.25 18:05
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473192
|2010.05.25 17:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2238
|1.0234
|1.2247
|2010.05.25 18:04
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31473227
|2010.05.25 17:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.05.25 18:04
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473262
|2010.05.25 17:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.0235
|1.2248
|2010.05.25 18:04
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31473278
|2010.05.25 17:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.05.25 18:04
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473286
|2010.05.25 17:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.05.25 18:04
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473310
|2010.05.25 17:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.25 18:04
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473367
|2010.05.25 17:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.05.25 18:04
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473811
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.05.25 18:02
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473836
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.05.25 18:02
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473853
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.25 18:04
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473861
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.25 18:04
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473870
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.25 18:04
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473876
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.25 18:04
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473884
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.25 18:04
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473893
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.25 18:04
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473899
|2010.05.25 17:40
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.25 18:04
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473921
|2010.05.25 17:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.25 18:04
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473928
|2010.05.25 17:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.25 18:04
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473942
|2010.05.25 17:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.25 18:04
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31473946
|2010.05.25 17:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.25 18:04
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31474234
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2230
|1.0227
|1.2240
|2010.05.25 17:59
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31474248
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.05.25 17:59
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31474262
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.05.25 17:57
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31474319
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.25 17:57
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31474347
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2228
|1.0224
|1.2237
|2010.05.25 17:57
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31474359
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.25 17:57
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31474368
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.25 17:57
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31474393
|2010.05.25 17:44
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.05.25 17:57
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31475835
|2010.05.25 17:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.4239
|1.2226
|2010.05.26 17:25
|1.2226
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31475845
|2010.05.25 17:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.05.26 17:25
|1.2227
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31475856
|2010.05.25 17:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.4239
|1.2226
|2010.05.26 17:25
|1.2226
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31475870
|2010.05.25 17:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2234
|1.4237
|1.2224
|2010.05.26 17:57
|1.2224
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31475873
|2010.05.25 17:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.05.26 17:57
|1.2225
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31475876
|2010.05.25 17:57
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2236
|1.4239
|1.2226
|2010.05.26 17:25
|1.2226
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31476190
|2010.05.25 17:59
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.05.26 17:21
|1.2229
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31476286
|2010.05.25 18:00
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2240
|1.4244
|1.2231
|2010.05.26 17:21
|1.2231
|0.00
|0.00
|-1.04
|36.00
|31476733
|2010.05.25 18:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.26 17:08
|1.2234
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31476781
|2010.05.25 18:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2243
|1.4247
|1.2234
|2010.05.26 17:08
|1.2234
|0.00
|0.00
|-1.04
|36.00
|31477060
|2010.05.25 18:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.05.26 17:08
|1.2235
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477068
|2010.05.25 18:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.26 17:08
|1.2236
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477092
|2010.05.25 18:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477121
|2010.05.25 18:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477137
|2010.05.25 18:04
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4252
|1.2239
|2010.05.25 18:22
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31477164
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477173
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.26 17:08
|1.2237
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477205
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.26 17:08
|1.2237
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477215
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.25 18:22
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31477226
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477243
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4252
|1.2239
|2010.05.25 18:22
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31477276
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|-1.04
|36.00
|31477291
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477324
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.25 18:22
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31477339
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4252
|1.2239
|2010.05.25 18:22
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31477343
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:08
|1.2238
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31477352
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2249
|1.4253
|1.2240
|2010.05.25 18:22
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|31477362
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.25 18:22
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31477369
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.25 18:19
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31477372
|2010.05.25 18:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.25 18:18
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31477395
|2010.05.25 18:06
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.25 18:18
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479174
|2010.05.25 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2245
|1.0242
|1.2255
|2010.05.25 18:29
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479194
|2010.05.25 18:18
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.05.25 18:29
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479275
|2010.05.25 18:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.25 18:29
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479559
|2010.05.25 18:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.25 18:26
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479571
|2010.05.25 18:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.25 18:26
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479579
|2010.05.25 18:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.25 18:26
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479608
|2010.05.25 18:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.25 18:26
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479646
|2010.05.25 18:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.25 18:26
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479654
|2010.05.25 18:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.25 18:26
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31479668
|2010.05.25 18:22
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.25 18:29
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|31480038
|2010.05.25 18:26
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:08
|1.2239
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480068
|2010.05.25 18:26
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.26 17:07
|1.2240
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480079
|2010.05.25 18:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.26 17:07
|1.2240
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480100
|2010.05.25 18:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:08
|1.2239
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480134
|2010.05.25 18:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.26 17:08
|1.2237
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480143
|2010.05.25 18:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:08
|1.2239
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480276
|2010.05.25 18:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.26 17:06
|1.2242
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480284
|2010.05.25 18:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.26 17:06
|1.2243
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480295
|2010.05.25 18:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.26 17:06
|1.2244
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31480310
|2010.05.25 18:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.05.26 17:06
|1.2245
|0.00
|0.00
|-1.04
|40.00
|31607062
|2010.05.26 17:06
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.0242
|1.2255
|2010.05.26 17:38
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31607096
|2010.05.26 17:06
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.05.26 17:38
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607185
|2010.05.26 17:06
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.05.26 17:38
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607201
|2010.05.26 17:06
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.05.26 17:38
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607531
|2010.05.26 17:07
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.26 17:37
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607544
|2010.05.26 17:07
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.05.26 17:38
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607566
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.26 17:37
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607605
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.05.26 17:37
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607653
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.26 17:37
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607682
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.26 17:37
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607685
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.26 17:37
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607695
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.26 17:37
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607701
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.05.26 17:37
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607703
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.05.26 17:37
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607713
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.05.26 17:37
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607716
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.26 17:37
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607721
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.26 17:18
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607743
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.26 17:18
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607795
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.05.26 17:15
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607836
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.05.26 17:18
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607844
|2010.05.26 17:08
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.26 17:18
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31607857
|2010.05.26 17:09
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0231
|1.2244
|2010.05.26 17:18
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31607867
|2010.05.26 17:09
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.26 17:37
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31608973
|2010.05.26 17:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.0242
|1.2255
|2010.05.26 17:38
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31609304
|2010.05.26 17:18
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.26 17:38
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31609305
|2010.05.26 17:18
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.0243
|1.2256
|2010.05.26 17:38
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31609324
|2010.05.26 17:18
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.26 17:38
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31609331
|2010.05.26 17:18
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.26 17:42
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31609370
|2010.05.26 17:19
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.0243
|1.2256
|2010.05.26 17:38
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31609687
|2010.05.26 17:21
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.05.26 17:34
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31609699
|2010.05.26 17:21
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.05.26 17:34
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31610140
|2010.05.26 17:25
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.05.26 17:34
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31610150
|2010.05.26 17:25
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.26 17:34
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31610168
|2010.05.26 17:25
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.05.26 17:34
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31610172
|2010.05.26 17:25
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.26 17:34
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611154
|2010.05.26 17:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.26 17:37
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611170
|2010.05.26 17:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.26 17:37
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611183
|2010.05.26 17:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.26 17:37
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611194
|2010.05.26 17:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.26 17:37
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611278
|2010.05.26 17:34
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.05.26 17:56
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611325
|2010.05.26 17:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.05.26 17:56
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611876
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.05.26 17:48
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611880
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:48
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611894
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.26 17:48
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611936
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:48
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611977
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:48
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611987
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2251
|1.4254
|1.2241
|2010.05.26 17:47
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31611995
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.26 17:48
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612001
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2251
|1.4254
|1.2241
|2010.05.26 17:47
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612008
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.26 17:48
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612021
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:48
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612025
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:48
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612028
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:48
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31612038
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.4250
|1.2237
|2010.05.26 17:48
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31612043
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.26 17:48
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612050
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.05.26 17:48
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612056
|2010.05.26 17:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.26 17:48
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612178
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.26 17:47
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612188
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.26 17:47
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612255
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.05.26 17:44
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612275
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4259
|1.2246
|2010.05.26 17:44
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31612286
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.05.26 17:44
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612314
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.26 17:47
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612350
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.05.26 17:44
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612368
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.26 17:47
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612495
|2010.05.26 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2256
|1.4259
|1.2246
|2010.05.26 17:44
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31612504
|2010.05.26 17:39
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2256
|1.4260
|1.2247
|2010.05.26 17:40
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31612863
|2010.05.26 17:40
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.26 17:55
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613236
|2010.05.26 17:42
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2257
|1.4260
|1.2247
|2010.05.26 17:44
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613467
|2010.05.26 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.05.26 17:56
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613472
|2010.05.26 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.26 17:55
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613479
|2010.05.26 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.05.26 17:56
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613488
|2010.05.26 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.05.26 17:56
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613495
|2010.05.26 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.26 17:55
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613516
|2010.05.26 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.05.26 17:56
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613766
|2010.05.26 17:47
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.05.26 17:56
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613771
|2010.05.26 17:47
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.26 17:55
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31613833
|2010.05.26 17:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.0240
|1.2253
|2010.05.27 07:24
|1.2253
|0.00
|0.00
|6.24
|72.00
|31613845
|2010.05.26 17:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.05.27 07:24
|1.2253
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31613956
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.27 07:24
|1.2252
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31613960
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.27 07:24
|1.2251
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31613963
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.27 07:24
|1.2250
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31613971
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.27 07:24
|1.2249
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31613986
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.05.27 07:24
|1.2248
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31613993
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.27 07:24
|1.2246
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614029
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.27 07:24
|1.2245
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614043
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.27 07:24
|1.2246
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614052
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.05.27 07:24
|1.2247
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614062
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.05.27 07:24
|1.2248
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614070
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.27 07:24
|1.2249
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614092
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.27 07:24
|1.2249
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614103
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.27 07:24
|1.2250
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614129
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.27 07:24
|1.2249
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614151
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.05.27 07:24
|1.2247
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31614161
|2010.05.26 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.27 07:24
|1.2246
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615041
|2010.05.26 17:55
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.05.27 07:23
|1.2244
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615092
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.05.27 07:19
|1.2243
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615106
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.05.27 07:19
|1.2242
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615116
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.05.27 07:19
|1.2243
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615132
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.05.27 07:17
|1.2241
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615151
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.05.27 07:19
|1.2242
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615155
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.05.27 07:19
|1.2243
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615164
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.05.27 07:19
|1.2242
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615166
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.05.27 07:19
|1.2243
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615176
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.05.27 07:19
|1.2242
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615183
|2010.05.26 17:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.05.27 07:17
|1.2241
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31615417
|2010.05.26 17:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2225
|1.0222
|1.2235
|2010.05.26 19:10
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31615444
|2010.05.26 17:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2223
|1.0220
|1.2233
|2010.05.26 19:09
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31627387
|2010.05.26 19:09
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|2010.05.26 19:12
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31627539
|2010.05.26 19:10
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2234
|1.4238
|1.2225
|2010.05.26 19:12
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31627710
|2010.05.26 19:12
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2222
|1.4225
|1.2212
|2010.05.26 21:23
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31627753
|2010.05.26 19:12
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2220
|1.4223
|1.2210
|2010.05.26 21:23
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31637389
|2010.05.26 21:23
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2212
|1.0209
|1.2222
|2010.05.27 06:01
|1.2222
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31637415
|2010.05.26 21:23
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2209
|1.0206
|1.2219
|2010.05.27 06:01
|1.2219
|0.00
|0.00
|6.24
|80.00
|31672798
|2010.05.27 06:01
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2222
|1.4225
|1.2212
|2010.05.27 16:49
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31672818
|2010.05.27 06:01
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2221
|1.4224
|1.2211
|2010.05.27 16:49
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677325
|2010.05.27 07:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.05.27 15:39
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677333
|2010.05.27 07:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.05.27 15:39
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677492
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.05.27 15:39
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677497
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.05.27 15:39
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677522
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.05.27 15:39
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677540
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.05.27 15:39
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677545
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.05.27 15:39
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677551
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.05.27 15:39
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677561
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.05.27 15:39
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677570
|2010.05.27 07:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.05.27 15:39
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677814
|2010.05.27 07:24
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.05.27 15:32
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677849
|2010.05.27 07:24
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.05.27 15:32
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677876
|2010.05.27 07:24
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.05.27 15:32
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31677947
|2010.05.27 07:24
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.27 15:32
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678125
|2010.05.27 07:24
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.27 15:32
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678240
|2010.05.27 07:24
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.05.27 11:56
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678351
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2254
|1.4258
|1.2245
|2010.05.27 11:56
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31678391
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.27 11:57
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678523
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.05.27 11:56
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678534
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.27 11:57
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678546
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.05.27 11:56
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678561
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.05.27 11:57
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678738
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.27 15:32
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678781
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.27 15:32
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678790
|2010.05.27 07:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.27 15:32
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678822
|2010.05.27 07:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.05.27 15:32
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678835
|2010.05.27 07:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.27 15:32
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31678849
|2010.05.27 07:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4257
|1.2244
|2010.05.27 11:57
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31678851
|2010.05.27 07:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.05.27 15:32
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715357
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.0242
|1.2255
|2010.05.27 12:01
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31715379
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.27 12:01
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715390
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 12:02
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715395
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.27 12:01
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715406
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 12:02
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715409
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.27 12:01
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715421
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.27 12:01
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715426
|2010.05.27 11:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 12:02
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715953
|2010.05.27 12:01
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2258
|1.0255
|1.2268
|2010.05.27 12:17
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715959
|2010.05.27 12:01
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2260
|1.0257
|1.2270
|2010.05.27 12:17
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715963
|2010.05.27 12:01
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2258
|1.0255
|1.2268
|2010.05.27 12:17
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715978
|2010.05.27 12:01
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2259
|1.0256
|1.2269
|2010.05.27 12:17
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31715990
|2010.05.27 12:01
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2258
|1.0255
|1.2268
|2010.05.27 12:17
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31716110
|2010.05.27 12:03
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2261
|1.0258
|1.2271
|2010.05.27 12:17
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31716117
|2010.05.27 12:03
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2259
|1.0256
|1.2269
|2010.05.27 12:17
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31716130
|2010.05.27 12:03
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2258
|1.0255
|1.2268
|2010.05.27 12:17
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31718451
|2010.05.27 12:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2268
|1.4271
|1.2258
|2010.05.27 12:31
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31718523
|2010.05.27 12:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2271
|1.4274
|1.2261
|2010.05.27 12:31
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31718656
|2010.05.27 12:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2274
|1.4277
|1.2264
|2010.05.27 12:29
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31718667
|2010.05.27 12:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2273
|1.4277
|1.2264
|2010.05.27 12:29
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31718721
|2010.05.27 12:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2275
|1.4278
|1.2265
|2010.05.27 12:29
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31718826
|2010.05.27 12:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2272
|1.4275
|1.2262
|2010.05.27 12:29
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31718851
|2010.05.27 12:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2272
|1.4276
|1.2263
|2010.05.27 12:29
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31718861
|2010.05.27 12:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2272
|1.4275
|1.2262
|2010.05.27 12:29
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720347
|2010.05.27 12:29
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2267
|1.0264
|1.2277
|2010.05.27 12:35
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720353
|2010.05.27 12:29
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2267
|1.0264
|1.2277
|2010.05.27 12:35
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720354
|2010.05.27 12:29
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2266
|1.0263
|1.2276
|2010.05.27 12:35
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720355
|2010.05.27 12:29
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2267
|1.0264
|1.2277
|2010.05.27 12:35
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720370
|2010.05.27 12:30
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2268
|1.0265
|1.2278
|2010.05.27 12:35
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720410
|2010.05.27 12:30
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2267
|1.0264
|1.2277
|2010.05.27 12:35
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720612
|2010.05.27 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2259
|1.0256
|1.2269
|2010.05.27 12:33
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31720712
|2010.05.27 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2260
|1.0256
|1.2269
|2010.05.27 12:33
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31721217
|2010.05.27 12:33
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2269
|1.4272
|1.2259
|2010.05.27 14:36
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31721222
|2010.05.27 12:33
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2269
|1.4272
|1.2259
|2010.05.27 14:36
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31721687
|2010.05.27 12:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2276
|1.4279
|1.2266
|2010.05.27 12:42
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31721814
|2010.05.27 12:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4280
|1.2267
|2010.05.27 12:42
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31721849
|2010.05.27 12:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2279
|1.4282
|1.2269
|2010.05.27 12:41
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31721858
|2010.05.27 12:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4281
|1.2268
|2010.05.27 12:42
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31721892
|2010.05.27 12:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2276
|1.4280
|1.2267
|2010.05.27 12:42
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31721905
|2010.05.27 12:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2276
|1.4279
|1.2266
|2010.05.27 12:42
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31722705
|2010.05.27 12:41
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2270
|1.0266
|1.2279
|2010.05.27 12:46
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31722793
|2010.05.27 12:42
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2268
|1.0265
|1.2278
|2010.05.27 12:44
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31722796
|2010.05.27 12:42
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2266
|1.0263
|1.2276
|2010.05.27 12:44
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31722822
|2010.05.27 12:42
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2263
|1.0260
|1.2273
|2010.05.27 12:44
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31722836
|2010.05.27 12:42
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2265
|1.0262
|1.2275
|2010.05.27 12:44
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31722843
|2010.05.27 12:42
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2266
|1.0262
|1.2275
|2010.05.27 12:44
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31723067
|2010.05.27 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2273
|1.4276
|1.2263
|2010.05.27 14:34
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31723078
|2010.05.27 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2275
|1.4278
|1.2265
|2010.05.27 14:28
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31723083
|2010.05.27 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2274
|1.4277
|1.2264
|2010.05.27 14:28
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31723102
|2010.05.27 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4280
|1.2267
|2010.05.27 14:28
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31723120
|2010.05.27 12:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4281
|1.2268
|2010.05.27 14:28
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31723452
|2010.05.27 12:46
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2276
|1.4279
|1.2266
|2010.05.27 14:28
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31736754
|2010.05.27 14:28
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2268
|1.0265
|1.2278
|2010.05.27 14:51
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31736760
|2010.05.27 14:28
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2268
|1.0264
|1.2277
|2010.05.27 14:51
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31736804
|2010.05.27 14:28
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2267
|1.0263
|1.2276
|2010.05.27 14:50
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31736817
|2010.05.27 14:28
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2265
|1.0262
|1.2275
|2010.05.27 14:50
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31736832
|2010.05.27 14:28
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2265
|1.0262
|1.2275
|2010.05.27 14:50
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31737563
|2010.05.27 14:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2263
|1.0260
|1.2273
|2010.05.27 14:43
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31737810
|2010.05.27 14:36
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2259
|1.0256
|1.2269
|2010.05.27 14:41
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31737824
|2010.05.27 14:36
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2259
|1.0256
|1.2269
|2010.05.27 14:41
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31738262
|2010.05.27 14:41
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2272
|1.0269
|1.2282
|2010.05.27 18:02
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31738270
|2010.05.27 14:41
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2272
|1.0269
|1.2282
|2010.05.27 18:02
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31738435
|2010.05.27 14:43
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2273
|1.4276
|1.2263
|2010.05.27 15:00
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31739171
|2010.05.27 14:51
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2275
|1.4278
|1.2265
|2010.05.27 14:59
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31739179
|2010.05.27 14:51
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4280
|1.2267
|2010.05.27 14:59
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31739185
|2010.05.27 14:51
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2278
|1.4281
|1.2268
|2010.05.27 14:56
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31739197
|2010.05.27 14:51
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2279
|1.4282
|1.2269
|2010.05.27 14:56
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31739213
|2010.05.27 14:51
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4281
|1.2268
|2010.05.27 14:56
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31739938
|2010.05.27 14:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2269
|1.0266
|1.2279
|2010.05.27 18:02
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31739951
|2010.05.27 14:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2268
|1.0265
|1.2278
|2010.05.27 18:02
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31739961
|2010.05.27 14:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2270
|1.0266
|1.2279
|2010.05.27 18:02
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31740270
|2010.05.27 14:59
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2268
|1.0264
|1.2277
|2010.05.27 18:02
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31740298
|2010.05.27 14:59
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2266
|1.0262
|1.2275
|2010.05.27 18:02
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31740375
|2010.05.27 15:00
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2263
|1.0260
|1.2273
|2010.05.27 15:24
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31744628
|2010.05.27 15:24
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2273
|1.4276
|1.2263
|2010.05.27 15:30
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31745267
|2010.05.27 15:30
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2263
|1.0260
|1.2273
|2010.05.27 18:02
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31745939
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.0243
|1.2256
|2010.05.27 17:32
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31745965
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.27 17:35
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31745974
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 17:35
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31745983
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.27 17:35
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746003
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 17:35
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746017
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 17:35
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31746020
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.0246
|1.2259
|2010.05.27 17:35
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746130
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.05.27 15:34
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746200
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.05.27 15:34
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746231
|2010.05.27 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0233
|1.2246
|2010.05.27 15:34
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31746273
|2010.05.27 15:33
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.27 16:13
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746602
|2010.05.27 15:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 17:35
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746716
|2010.05.27 15:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.05.27 17:35
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31746723
|2010.05.27 15:34
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.05.27 17:35
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747479
|2010.05.27 15:39
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.05.27 15:49
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747495
|2010.05.27 15:39
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.05.27 15:47
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747513
|2010.05.27 15:39
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2230
|1.0227
|1.2240
|2010.05.27 15:47
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747549
|2010.05.27 15:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2230
|1.0227
|1.2240
|2010.05.27 15:47
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747622
|2010.05.27 15:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.05.27 15:47
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747678
|2010.05.27 15:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.27 15:47
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747702
|2010.05.27 15:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.27 15:47
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747737
|2010.05.27 15:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2227
|1.0223
|1.2236
|2010.05.27 15:47
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31747754
|2010.05.27 15:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.27 15:47
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31747782
|2010.05.27 15:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.05.27 15:47
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749165
|2010.05.27 15:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.27 16:13
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749189
|2010.05.27 15:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.27 16:13
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749195
|2010.05.27 15:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.27 16:13
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749214
|2010.05.27 15:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.0239
|1.2252
|2010.05.27 17:32
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31749242
|2010.05.27 15:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.05.27 17:32
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749254
|2010.05.27 15:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.27 17:32
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749273
|2010.05.27 15:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.27 16:13
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749283
|2010.05.27 15:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.05.27 17:32
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749300
|2010.05.27 15:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.27 16:13
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31749543
|2010.05.27 15:49
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.0242
|1.2255
|2010.05.27 17:32
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31752986
|2010.05.27 16:13
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.27 16:16
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31752994
|2010.05.27 16:13
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.27 16:16
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753025
|2010.05.27 16:13
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.27 16:16
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753048
|2010.05.27 16:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.27 16:16
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753062
|2010.05.27 16:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.05.27 16:16
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753079
|2010.05.27 16:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.05.27 16:16
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753554
|2010.05.27 16:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.27 17:25
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753558
|2010.05.27 16:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.05.27 17:25
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753568
|2010.05.27 16:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.27 17:25
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753577
|2010.05.27 16:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.27 17:32
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753586
|2010.05.27 16:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.05.27 17:25
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31753590
|2010.05.27 16:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.05.27 17:32
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31757984
|2010.05.27 16:49
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2213
|1.0210
|1.2223
|2010.05.27 17:08
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31758027
|2010.05.27 16:49
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2212
|1.0209
|1.2222
|2010.05.27 17:08
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31762487
|2010.05.27 17:08
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2222
|1.4225
|1.2212
|2010.06.01 10:16
|1.2212
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31762579
|2010.05.27 17:08
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2223
|1.4226
|1.2213
|2010.06.01 10:16
|1.2213
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31765400
|2010.05.27 17:25
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.06.01 09:56
|1.2239
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31765423
|2010.05.27 17:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.06.01 09:56
|1.2238
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31765437
|2010.05.27 17:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.01 09:56
|1.2237
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31765447
|2010.05.27 17:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.01 09:56
|1.2237
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31766479
|2010.05.27 17:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2251
|1.4254
|1.2241
|2010.06.01 09:55
|1.2241
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31766517
|2010.05.27 17:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.06.01 09:55
|1.2243
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31766566
|2010.05.27 17:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.06.01 09:55
|1.2245
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31766573
|2010.05.27 17:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4257
|1.2244
|2010.06.01 09:55
|1.2244
|0.00
|0.00
|-4.16
|72.00
|31766595
|2010.05.27 17:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.06.01 09:55
|1.2245
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31766628
|2010.05.27 17:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.06.01 09:55
|1.2244
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31766659
|2010.05.27 17:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.06.01 09:55
|1.2243
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31766692
|2010.05.27 17:33
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.06.01 09:55
|1.2242
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31767177
|2010.05.27 17:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2257
|1.4260
|1.2247
|2010.05.27 17:41
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31767189
|2010.05.27 17:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2258
|1.4261
|1.2248
|2010.05.27 17:40
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31767237
|2010.05.27 17:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2257
|1.4261
|1.2248
|2010.05.27 17:40
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31767276
|2010.05.27 17:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2256
|1.4259
|1.2246
|2010.06.01 09:55
|1.2246
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31767283
|2010.05.27 17:35
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2257
|1.4260
|1.2247
|2010.05.27 17:41
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31767291
|2010.05.27 17:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2256
|1.4259
|1.2246
|2010.06.01 09:55
|1.2246
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31767301
|2010.05.27 17:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2257
|1.4260
|1.2247
|2010.05.27 17:41
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31767315
|2010.05.27 17:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2257
|1.4260
|1.2247
|2010.05.27 17:41
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31767320
|2010.05.27 17:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2258
|1.4261
|1.2248
|2010.05.27 17:40
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31768005
|2010.05.27 17:40
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.06.01 09:56
|1.2235
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31768006
|2010.05.27 17:40
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.06.01 09:56
|1.2236
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31768007
|2010.05.27 17:40
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.06.01 09:56
|1.2235
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31768144
|2010.05.27 17:41
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.06.01 09:56
|1.2236
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31768147
|2010.05.27 17:41
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.06.01 09:56
|1.2235
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31768183
|2010.05.27 17:42
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.06.01 09:56
|1.2235
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31768216
|2010.05.27 17:42
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.06.01 09:56
|1.2236
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31770854
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2273
|1.4276
|1.2263
|2010.05.31 00:06
|1.2263
|0.00
|0.00
|-4.16
|80.00
|31770907
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4280
|1.2267
|2010.05.28 23:00
|1.2267
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|31770927
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2276
|1.4280
|1.2267
|2010.05.28 23:00
|1.2267
|0.00
|0.00
|-2.08
|72.00
|31770948
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2277
|1.4280
|1.2267
|2010.05.28 23:00
|1.2267
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|31770999
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2280
|1.4283
|1.2270
|2010.05.28 22:48
|1.2270
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|31771017
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2281
|1.4284
|1.2271
|2010.05.28 22:37
|1.2271
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|31771054
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2280
|1.4283
|1.2270
|2010.05.28 22:48
|1.2270
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|31771100
|2010.05.27 18:02
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2279
|1.4282
|1.2269
|2010.05.28 22:59
|1.2269
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|31957399
|2010.05.31 04:13
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 07:12
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31957404
|2010.05.31 04:13
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2315
|1.4318
|1.2305
|2010.05.31 07:12
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31957414
|2010.05.31 04:13
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 07:12
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31957419
|2010.05.31 04:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2315
|1.4318
|1.2305
|2010.05.31 07:12
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31957426
|2010.05.31 04:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2315
|1.4318
|1.2305
|2010.05.31 07:12
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31957436
|2010.05.31 04:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 07:12
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31957449
|2010.05.31 04:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2315
|1.4318
|1.2305
|2010.05.31 07:12
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31957451
|2010.05.31 04:14
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 07:12
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31971011
|2010.05.31 07:12
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.0303
|1.2316
|2010.05.31 08:17
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31971023
|2010.05.31 07:12
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2305
|1.0302
|1.2315
|2010.05.31 08:16
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31971045
|2010.05.31 07:12
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.0304
|1.2317
|2010.05.31 08:28
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31971073
|2010.05.31 07:12
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.0305
|1.2318
|2010.05.31 08:28
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31971120
|2010.05.31 07:13
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2309
|1.0306
|1.2319
|2010.05.31 08:28
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31971124
|2010.05.31 07:13
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.0304
|1.2317
|2010.05.31 08:28
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31971138
|2010.05.31 07:13
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.0304
|1.2317
|2010.05.31 08:28
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31971145
|2010.05.31 07:13
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.0305
|1.2318
|2010.05.31 08:28
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31976086
|2010.05.31 08:16
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2313
|1.4317
|1.2304
|2010.05.31 08:56
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31976151
|2010.05.31 08:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2315
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 08:45
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31977024
|2010.05.31 08:28
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2317
|1.4320
|1.2307
|2010.05.31 08:45
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31977034
|2010.05.31 08:28
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 08:45
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31977040
|2010.05.31 08:28
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2315
|1.4318
|1.2305
|2010.05.31 08:56
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31977062
|2010.05.31 08:28
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2318
|1.4321
|1.2308
|2010.05.31 08:44
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31977073
|2010.05.31 08:28
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2319
|1.4322
|1.2309
|2010.05.31 08:44
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31977084
|2010.05.31 08:28
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2318
|1.4321
|1.2308
|2010.05.31 08:44
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31978802
|2010.05.31 08:44
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2309
|1.0306
|1.2319
|2010.05.31 15:26
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31978843
|2010.05.31 08:44
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.0305
|1.2318
|2010.05.31 15:26
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31978895
|2010.05.31 08:44
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2310
|1.0307
|1.2320
|2010.05.31 16:07
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31978955
|2010.05.31 08:45
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.0304
|1.2317
|2010.05.31 15:19
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31979006
|2010.05.31 08:45
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.0303
|1.2316
|2010.05.31 15:19
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|31979031
|2010.05.31 08:45
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.0305
|1.2318
|2010.05.31 15:26
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31980054
|2010.05.31 08:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2304
|1.0301
|1.2314
|2010.05.31 15:19
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31980072
|2010.05.31 08:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2305
|1.0302
|1.2315
|2010.05.31 15:19
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32012599
|2010.05.31 15:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 16:48
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32012616
|2010.05.31 15:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 16:48
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32012633
|2010.05.31 15:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2315
|1.4318
|1.2305
|2010.05.31 16:49
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32012659
|2010.05.31 15:19
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2316
|1.4319
|1.2306
|2010.05.31 16:48
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32013531
|2010.05.31 15:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2318
|1.4322
|1.2309
|2010.05.31 15:32
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|32013539
|2010.05.31 15:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2318
|1.4321
|1.2308
|2010.05.31 16:47
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32013572
|2010.05.31 15:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2317
|1.4320
|1.2307
|2010.05.31 16:48
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32014493
|2010.05.31 15:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2310
|1.0306
|1.2319
|2010.05.31 16:06
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|32017490
|2010.05.31 16:06
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2318
|1.4321
|1.2308
|2010.05.31 16:47
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32017562
|2010.05.31 16:07
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2320
|1.4323
|1.2310
|2010.05.31 16:44
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32019945
|2010.05.31 16:44
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2311
|1.0308
|1.2321
|2010.06.01 17:28
|1.2321
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32020243
|2010.05.31 16:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.0304
|1.2317
|2010.06.01 17:27
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|32020254
|2010.05.31 16:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2310
|1.0307
|1.2320
|2010.06.01 17:27
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32020270
|2010.05.31 16:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.0305
|1.2318
|2010.06.01 17:27
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32020316
|2010.05.31 16:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2306
|1.0303
|1.2316
|2010.06.01 17:27
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32020329
|2010.05.31 16:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.0304
|1.2317
|2010.06.01 17:27
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32020348
|2010.05.31 16:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2306
|1.0303
|1.2316
|2010.06.01 17:27
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32020425
|2010.05.31 16:49
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2306
|1.0302
|1.2315
|2010.06.01 17:27
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|32101158
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.06.01 17:20
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101207
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.06.01 17:16
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101236
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.06.01 17:20
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101333
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.06.01 17:16
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101377
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.06.01 17:20
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101385
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.06.01 17:16
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101398
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.06.01 17:16
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101419
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.01 17:16
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101544
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.01 17:16
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101554
|2010.06.01 09:56
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.06.01 17:06
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101597
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.06.01 17:16
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101625
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.06.01 17:16
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101684
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.06.01 17:06
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101715
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.06.01 17:16
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101747
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.01 17:16
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101759
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.01 17:16
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101767
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.01 17:16
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101774
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.01 17:16
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101796
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.06.01 17:16
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101806
|2010.06.01 09:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.01 17:16
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32101827
|2010.06.01 09:58
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.06.01 17:16
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32107305
|2010.06.01 10:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2210
|1.0207
|1.2220
|2010.06.01 16:40
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32107312
|2010.06.01 10:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2209
|1.0206
|1.2219
|2010.06.01 16:40
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32167417
|2010.06.01 16:40
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2218
|1.4221
|1.2208
|2010.06.02 00:45
|1.2208
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|32167542
|2010.06.01 16:40
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2220
|1.4223
|1.2210
|2010.06.02 00:39
|1.2210
|0.00
|0.00
|-2.08
|80.00
|32171784
|2010.06.01 17:06
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.01 23:56
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32171789
|2010.06.01 17:06
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2236
|1.4239
|1.2226
|2010.06.01 23:57
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173009
|2010.06.01 17:16
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.06.01 22:51
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173061
|2010.06.01 17:16
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2251
|1.4254
|1.2241
|2010.06.01 22:47
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173080
|2010.06.01 17:16
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.06.01 22:51
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173103
|2010.06.01 17:16
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.06.01 22:53
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173148
|2010.06.01 17:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.06.01 22:55
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173168
|2010.06.01 17:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.01 22:54
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173184
|2010.06.01 17:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.06.01 22:53
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173187
|2010.06.01 17:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.01 22:54
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173199
|2010.06.01 17:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.06.01 22:53
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173245
|2010.06.01 17:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.01 22:54
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173279
|2010.06.01 17:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.01 23:00
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173287
|2010.06.01 17:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.01 23:00
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173298
|2010.06.01 17:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.01 23:00
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173303
|2010.06.01 17:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4247
|1.2234
|2010.06.01 23:00
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|32173309
|2010.06.01 17:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.01 23:00
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173315
|2010.06.01 17:18
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.01 23:00
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173514
|2010.06.01 17:20
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2250
|1.4253
|1.2240
|2010.06.01 22:50
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173564
|2010.06.01 17:20
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2256
|1.4259
|1.2246
|2010.06.01 22:21
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32173587
|2010.06.01 17:20
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2257
|1.4260
|1.2247
|2010.06.01 22:21
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176371
|2010.06.01 17:28
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2324
|1.4327
|1.2314
|2010.06.01 17:38
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176689
|2010.06.01 17:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2324
|1.4327
|1.2314
|2010.06.01 17:38
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176721
|2010.06.01 17:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2322
|1.4325
|1.2312
|2010.06.01 17:41
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176877
|2010.06.01 17:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2321
|1.4324
|1.2311
|2010.06.01 17:41
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176887
|2010.06.01 17:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2320
|1.4323
|1.2310
|2010.06.01 17:41
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176923
|2010.06.01 17:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2321
|1.4324
|1.2311
|2010.06.01 17:41
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176955
|2010.06.01 17:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2319
|1.4322
|1.2309
|2010.06.01 17:41
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32176966
|2010.06.01 17:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2320
|1.4323
|1.2310
|2010.06.01 17:41
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32179872
|2010.06.01 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2311
|1.4314
|1.2301
|2010.06.01 17:43
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32179898
|2010.06.01 17:38
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2314
|1.4317
|1.2304
|2010.06.01 17:43
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180401
|2010.06.01 17:41
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2309
|1.4312
|1.2299
|2010.06.01 17:43
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180405
|2010.06.01 17:41
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.4311
|1.2298
|2010.06.01 17:43
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180423
|2010.06.01 17:41
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2306
|1.4309
|1.2296
|2010.06.01 17:47
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180443
|2010.06.01 17:41
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2306
|1.4309
|1.2296
|2010.06.01 17:47
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180512
|2010.06.01 17:42
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2307
|1.4310
|1.2297
|2010.06.01 17:47
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180536
|2010.06.01 17:42
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2308
|1.4311
|1.2298
|2010.06.01 17:43
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180922
|2010.06.01 17:43
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2300
|1.4303
|1.2290
|2010.06.01 17:54
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180950
|2010.06.01 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2300
|1.4303
|1.2290
|2010.06.01 17:54
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180988
|2010.06.01 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2301
|1.4304
|1.2291
|2010.06.01 17:53
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32180995
|2010.06.01 17:44
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2300
|1.4303
|1.2290
|2010.06.01 17:54
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32181220
|2010.06.01 17:45
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2305
|1.4308
|1.2295
|2010.06.01 17:48
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32181481
|2010.06.01 17:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2298
|1.0295
|1.2308
|2010.06.01 20:37
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32181498
|2010.06.01 17:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2298
|1.0295
|1.2308
|2010.06.01 20:37
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32181521
|2010.06.01 17:47
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2297
|1.0294
|1.2307
|2010.06.01 20:37
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32181664
|2010.06.01 17:48
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2296
|1.0293
|1.2306
|2010.06.01 20:36
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32182252
|2010.06.01 17:53
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2293
|1.0289
|1.2302
|2010.06.01 20:36
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|32182389
|2010.06.01 17:54
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2289
|1.0286
|1.2299
|2010.06.01 18:32
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32182412
|2010.06.01 17:54
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2290
|1.0287
|1.2300
|2010.06.01 18:32
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32182419
|2010.06.01 17:54
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2289
|1.0286
|1.2299
|2010.06.01 18:32
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32187250
|2010.06.01 18:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2299
|1.4302
|1.2289
|2010.06.01 18:36
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32187314
|2010.06.01 18:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2296
|1.4299
|1.2286
|2010.06.01 18:36
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32187326
|2010.06.01 18:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2301
|1.4304
|1.2291
|2010.06.01 18:36
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32187675
|2010.06.01 18:36
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2287
|1.4290
|1.2277
|2010.06.01 18:43
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32187698
|2010.06.01 18:36
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2288
|1.0285
|1.2298
|2010.06.01 20:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32187780
|2010.06.01 18:37
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2287
|1.4290
|1.2277
|2010.06.01 18:43
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32188416
|2010.06.01 18:43
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2276
|1.0273
|1.2286
|2010.06.01 20:18
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32188425
|2010.06.01 18:43
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2275
|1.0272
|1.2285
|2010.06.01 20:18
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|32196679
|2010.06.01 20:18
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2286
|1.4289
|1.2276
|2010.06.01 21:07
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32196684
|2010.06.01 20:18
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2288
|1.4291
|1.2278
|2010.06.01 21:05
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32197869
|2010.06.01 20:30
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2298
|1.4301
|1.2288
|2010.06.01 20:56
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32198305
|2010.06.01 20:36
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2303
|1.4306
|1.2293
|2010.06.01 20:52
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32198328
|2010.06.01 20:36
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2306
|1.4309
|1.2296
|2010.06.01 20:51
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32198476
|2010.06.01 20:37
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2308
|1.4311
|1.2298
|2010.06.01 20:48
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32198488
|2010.06.01 20:37
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2306
|1.4309
|1.2296
|2010.06.01 20:51
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32198508
|2010.06.01 20:37
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2305
|1.4308
|1.2295
|2010.06.01 20:51
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32199854
|2010.06.01 20:48
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2298
|1.0295
|1.2308
|2010.06.03 08:22
|1.2308
|0.00
|0.00
|10.40
|100.00
|32200001
|2010.06.01 20:51
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2297
|1.0293
|1.2306
|2010.06.03 08:22
|1.2306
|0.00
|0.00
|10.40
|90.00
|32200007
|2010.06.01 20:51
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2296
|1.0293
|1.2306
|2010.06.03 08:22
|1.2306
|0.00
|0.00
|10.40
|100.00
|32200038
|2010.06.01 20:51
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2295
|1.0292
|1.2305
|2010.06.03 08:22
|1.2305
|0.00
|0.00
|10.40
|100.00
|32200083
|2010.06.01 20:52
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2293
|1.0290
|1.2303
|2010.06.03 04:32
|1.2303
|0.00
|0.00
|10.40
|100.00
|32200389
|2010.06.01 20:56
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2288
|1.0285
|1.2298
|2010.06.03 04:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|10.40
|100.00
|32201362
|2010.06.01 21:05
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2279
|1.0276
|1.2289
|2010.06.03 04:02
|1.2289
|0.00
|0.00
|10.40
|100.00
|32201492
|2010.06.01 21:07
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2276
|1.0273
|1.2286
|2010.06.03 04:02
|1.2286
|0.00
|0.00
|10.40
|100.00
|32206613
|2010.06.01 22:21
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.0244
|1.2257
|2010.06.02 04:40
|1.2257
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32206668
|2010.06.01 22:21
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.06.01 22:34
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32207944
|2010.06.01 22:34
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2255
|1.0252
|1.2265
|2010.06.02 12:46
|1.2265
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32208697
|2010.06.01 22:47
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.0238
|1.2251
|2010.06.02 04:00
|1.2251
|0.00
|0.00
|2.60
|90.00
|32209004
|2010.06.01 22:50
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.06.02 02:21
|1.2250
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209165
|2010.06.01 22:51
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.06.02 02:21
|1.2249
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209219
|2010.06.01 22:51
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.06.02 02:21
|1.2250
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209454
|2010.06.01 22:54
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 02:21
|1.2248
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209478
|2010.06.01 22:54
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2241
|1.0238
|1.2251
|2010.06.02 04:00
|1.2251
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209499
|2010.06.01 22:54
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.06.02 02:21
|1.2249
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209501
|2010.06.01 22:54
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 02:21
|1.2248
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209531
|2010.06.01 22:55
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.06.02 02:21
|1.2249
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209540
|2010.06.01 22:55
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 02:21
|1.2248
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209559
|2010.06.01 22:55
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.06.02 02:17
|1.2246
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209906
|2010.06.01 23:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.06.02 02:17
|1.2246
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32209953
|2010.06.01 23:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.06.01 23:34
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32209995
|2010.06.01 23:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2236
|1.0233
|1.2246
|2010.06.02 02:17
|1.2246
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32210095
|2010.06.01 23:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 02:21
|1.2248
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32210105
|2010.06.01 23:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.0237
|1.2250
|2010.06.02 02:21
|1.2250
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32210120
|2010.06.01 23:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 02:20
|1.2247
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32211639
|2010.06.01 23:35
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.01 23:54
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32212245
|2010.06.01 23:54
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 02:17
|1.2242
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32212451
|2010.06.01 23:56
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 02:14
|1.2237
|0.00
|0.00
|2.60
|90.00
|32212484
|2010.06.01 23:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.06.02 02:14
|1.2236
|0.00
|0.00
|2.60
|100.00
|32230527
|2010.06.02 04:08
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.06.02 04:40
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230533
|2010.06.02 04:08
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 04:13
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32230549
|2010.06.02 04:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 04:19
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230575
|2010.06.02 04:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 04:19
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230581
|2010.06.02 04:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 04:13
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230603
|2010.06.02 04:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 04:19
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230618
|2010.06.02 04:10
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 04:13
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230623
|2010.06.02 04:10
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 04:19
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230631
|2010.06.02 04:10
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 04:13
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230638
|2010.06.02 04:10
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 04:19
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230672
|2010.06.02 04:10
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 04:19
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230724
|2010.06.02 04:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 04:33
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230726
|2010.06.02 04:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 04:33
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230729
|2010.06.02 04:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 04:33
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230732
|2010.06.02 04:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 04:33
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230735
|2010.06.02 04:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 04:33
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230738
|2010.06.02 04:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 04:33
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230742
|2010.06.02 04:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 04:33
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230744
|2010.06.02 04:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 04:33
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230752
|2010.06.02 04:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.06.02 04:33
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230774
|2010.06.02 04:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.06.02 04:33
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230885
|2010.06.02 04:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 04:31
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230892
|2010.06.02 04:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.0227
|1.2240
|2010.06.02 04:31
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230895
|2010.06.02 04:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 04:32
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32230907
|2010.06.02 04:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 04:32
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32231185
|2010.06.02 04:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 04:31
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32231198
|2010.06.02 04:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 04:31
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32231218
|2010.06.02 04:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.06.02 04:31
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32231236
|2010.06.02 04:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 04:31
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32231247
|2010.06.02 04:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 04:31
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32231249
|2010.06.02 04:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 04:31
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32231995
|2010.06.02 04:31
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2236
|1.4239
|1.2226
|2010.06.02 06:35
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232010
|2010.06.02 04:31
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 06:11
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232044
|2010.06.02 04:31
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.06.02 06:11
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232066
|2010.06.02 04:31
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 06:12
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232110
|2010.06.02 04:32
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 06:16
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232150
|2010.06.02 04:32
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.06.02 06:11
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232156
|2010.06.02 04:32
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 06:11
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232179
|2010.06.02 04:32
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 06:12
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232208
|2010.06.02 04:32
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.06.02 06:11
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232239
|2010.06.02 04:32
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.02 06:11
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232291
|2010.06.02 04:33
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.02 06:09
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232304
|2010.06.02 04:33
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2245
|1.4248
|1.2235
|2010.06.02 06:09
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232315
|2010.06.02 04:33
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.02 05:05
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232336
|2010.06.02 04:33
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.06.02 05:05
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232447
|2010.06.02 04:34
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.02 06:11
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232466
|2010.06.02 04:34
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.02 06:09
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232479
|2010.06.02 04:34
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.02 06:11
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232507
|2010.06.02 04:34
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 06:11
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232509
|2010.06.02 04:35
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.02 06:11
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32232527
|2010.06.02 04:35
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.02 06:09
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32233124
|2010.06.02 04:40
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.06.02 05:04
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32233150
|2010.06.02 04:40
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2257
|1.4260
|1.2247
|2010.06.02 04:58
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32234393
|2010.06.02 04:58
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.06.02 12:45
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32234769
|2010.06.02 05:04
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.06.02 05:28
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32234836
|2010.06.02 05:05
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 05:14
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32234852
|2010.06.02 05:05
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 05:13
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32235222
|2010.06.02 05:13
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.02 06:04
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32235244
|2010.06.02 05:14
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2248
|1.4251
|1.2238
|2010.06.02 06:03
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32235926
|2010.06.02 05:28
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2253
|1.4257
|1.2244
|2010.06.02 05:44
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32236610
|2010.06.02 05:44
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.06.02 12:41
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32237883
|2010.06.02 06:03
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 12:40
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32237955
|2010.06.02 06:04
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 10:21
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238500
|2010.06.02 06:09
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.06.02 10:21
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238507
|2010.06.02 06:09
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.06.02 10:21
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238512
|2010.06.02 06:09
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.06.02 10:21
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238522
|2010.06.02 06:09
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.0232
|1.2245
|2010.06.02 10:21
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238630
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.06.02 10:21
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238634
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.06.02 10:21
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238643
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.06.02 10:21
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238652
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 10:21
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238666
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 10:20
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238703
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 10:20
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238720
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.0227
|1.2240
|2010.06.02 10:20
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238737
|2010.06.02 06:11
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.0227
|1.2240
|2010.06.02 10:20
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238786
|2010.06.02 06:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.0227
|1.2240
|2010.06.02 10:20
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238819
|2010.06.02 06:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 06:23
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238838
|2010.06.02 06:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 06:21
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32238850
|2010.06.02 06:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 06:23
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32239192
|2010.06.02 06:16
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 06:23
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32239424
|2010.06.02 06:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 06:35
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32239523
|2010.06.02 06:23
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 06:35
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32239533
|2010.06.02 06:23
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 06:35
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32239547
|2010.06.02 06:23
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 06:35
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32240203
|2010.06.02 06:35
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 10:20
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32240211
|2010.06.02 06:35
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 10:20
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32240215
|2010.06.02 06:35
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 10:19
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32240342
|2010.06.02 06:35
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2225
|1.0222
|1.2235
|2010.06.02 10:19
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32240367
|2010.06.02 06:35
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2222
|1.0219
|1.2232
|2010.06.02 10:19
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32263827
|2010.06.02 10:19
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.4235
|1.2222
|2010.06.02 10:57
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32263906
|2010.06.02 10:19
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 10:43
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32263929
|2010.06.02 10:19
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 10:43
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264314
|2010.06.02 10:20
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 10:43
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264333
|2010.06.02 10:20
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4244
|1.2231
|2010.06.02 10:42
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32264360
|2010.06.02 10:20
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 10:43
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264418
|2010.06.02 10:20
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 10:43
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264454
|2010.06.02 10:20
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 10:43
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264463
|2010.06.02 10:20
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 10:43
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264466
|2010.06.02 10:20
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 10:43
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264833
|2010.06.02 10:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 10:42
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264843
|2010.06.02 10:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.02 10:41
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32264936
|2010.06.02 10:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.06.02 10:23
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265017
|2010.06.02 10:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.02 10:23
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265048
|2010.06.02 10:22
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.06.02 10:23
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265128
|2010.06.02 10:22
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 10:42
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265135
|2010.06.02 10:22
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 10:42
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265141
|2010.06.02 10:22
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.06.02 10:42
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265147
|2010.06.02 10:22
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 10:42
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265408
|2010.06.02 10:23
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|2010.06.02 10:57
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265417
|2010.06.02 10:23
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.4237
|1.2224
|2010.06.02 10:57
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32265418
|2010.06.02 10:23
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 10:43
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267260
|2010.06.02 10:41
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.06.02 12:35
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267452
|2010.06.02 10:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 12:21
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267460
|2010.06.02 10:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 12:21
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32267464
|2010.06.02 10:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 12:21
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267540
|2010.06.02 10:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 12:21
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267550
|2010.06.02 10:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 12:21
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267588
|2010.06.02 10:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 12:21
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32267698
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 10:46
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267741
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 10:46
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267765
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 10:46
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267789
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 10:46
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267817
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 10:45
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267824
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.06.02 10:45
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267886
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.06.02 10:45
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32267895
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.0222
|1.2235
|2010.06.02 10:45
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32267897
|2010.06.02 10:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.06.02 10:45
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268239
|2010.06.02 10:45
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 12:38
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268292
|2010.06.02 10:45
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 10:56
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268308
|2010.06.02 10:45
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 12:40
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268328
|2010.06.02 10:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 10:56
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268344
|2010.06.02 10:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 10:56
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268355
|2010.06.02 10:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 10:56
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268373
|2010.06.02 10:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 10:56
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268390
|2010.06.02 10:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.06.02 10:56
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32268420
|2010.06.02 10:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 10:56
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32269413
|2010.06.02 10:56
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.0227
|1.2240
|2010.06.02 12:09
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32269421
|2010.06.02 10:56
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.0226
|1.2239
|2010.06.02 12:09
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32269441
|2010.06.02 10:56
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 12:09
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32269463
|2010.06.02 10:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 12:09
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32269526
|2010.06.02 10:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 11:05
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32269566
|2010.06.02 10:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2225
|1.0222
|1.2235
|2010.06.02 12:08
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32269574
|2010.06.02 10:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2224
|1.0220
|1.2233
|2010.06.02 12:08
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32269581
|2010.06.02 10:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2224
|1.0221
|1.2234
|2010.06.02 12:08
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32269642
|2010.06.02 10:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 11:05
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32269666
|2010.06.02 10:57
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 11:05
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32270617
|2010.06.02 11:05
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.0231
|1.2244
|2010.06.02 12:38
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32270620
|2010.06.02 11:05
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.06.02 12:35
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32270622
|2010.06.02 11:05
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 12:21
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32276695
|2010.06.02 12:08
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|2010.06.02 13:37
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32276702
|2010.06.02 12:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 13:32
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32276735
|2010.06.02 12:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 13:32
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32276829
|2010.06.02 12:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 12:16
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32276839
|2010.06.02 12:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 12:16
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32276851
|2010.06.02 12:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 12:16
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32276885
|2010.06.02 12:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.06.02 12:16
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277471
|2010.06.02 12:16
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.4229
|1.2216
|2010.06.02 14:13
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277478
|2010.06.02 12:16
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.4229
|1.2216
|2010.06.02 14:13
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277501
|2010.06.02 12:16
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.4230
|1.2217
|2010.06.02 13:39
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277507
|2010.06.02 12:16
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.4230
|1.2217
|2010.06.02 13:39
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277834
|2010.06.02 12:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4244
|1.2231
|2010.06.02 12:27
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32277876
|2010.06.02 12:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.06.02 12:27
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277891
|2010.06.02 12:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.06.02 12:27
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277899
|2010.06.02 12:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.06.02 13:25
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277905
|2010.06.02 12:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.06.02 12:27
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277912
|2010.06.02 12:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2240
|1.4243
|1.2230
|2010.06.02 13:25
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32277921
|2010.06.02 12:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 13:32
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32278520
|2010.06.02 12:27
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.4234
|1.2221
|2010.06.02 13:37
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32278533
|2010.06.02 12:27
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.4235
|1.2222
|2010.06.02 13:37
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32278590
|2010.06.02 12:27
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.4237
|1.2224
|2010.06.02 13:36
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32278598
|2010.06.02 12:27
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 13:32
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32279118
|2010.06.02 12:35
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 13:25
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32279135
|2010.06.02 12:35
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2241
|1.4244
|1.2231
|2010.06.02 13:25
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32279376
|2010.06.02 12:38
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.02 13:25
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32279393
|2010.06.02 12:38
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.02 13:25
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32279708
|2010.06.02 12:40
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.4251
|1.2238
|2010.06.02 13:25
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32279730
|2010.06.02 12:40
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.4251
|1.2238
|2010.06.02 13:25
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32279954
|2010.06.02 12:41
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2254
|1.4257
|1.2244
|2010.06.02 13:23
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32280663
|2010.06.02 12:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2260
|1.4263
|1.2250
|2010.06.02 13:01
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32280768
|2010.06.02 12:46
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2265
|1.4268
|1.2255
|2010.06.02 12:58
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32282391
|2010.06.02 12:58
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.06.02 13:25
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32282998
|2010.06.02 13:01
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2250
|1.0247
|1.2260
|2010.06.02 13:11
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32283918
|2010.06.02 13:11
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2258
|1.4261
|1.2248
|2010.06.02 13:19
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32284750
|2010.06.02 13:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.06.02 20:04
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32284985
|2010.06.02 13:23
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.06.02 19:48
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285079
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.06.02 19:48
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285103
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.0236
|1.2249
|2010.06.02 19:07
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285135
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.0235
|1.2248
|2010.06.02 19:07
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285139
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.0234
|1.2247
|2010.06.02 19:07
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285230
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.0230
|1.2243
|2010.06.02 19:07
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285240
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 19:06
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285262
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 19:06
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32285267
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.0229
|1.2242
|2010.06.02 19:07
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32285284
|2010.06.02 13:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.0231
|1.2244
|2010.06.02 19:07
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32286030
|2010.06.02 13:32
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 13:56
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32286363
|2010.06.02 13:32
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.0223
|1.2236
|2010.06.02 13:56
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32286373
|2010.06.02 13:32
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 13:56
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32286395
|2010.06.02 13:33
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 13:56
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32287023
|2010.06.02 13:36
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2225
|1.0222
|1.2235
|2010.06.02 13:56
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32287174
|2010.06.02 13:37
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2222
|1.0219
|1.2232
|2010.06.02 13:53
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32287197
|2010.06.02 13:37
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2223
|1.0220
|1.2233
|2010.06.02 13:54
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32287205
|2010.06.02 13:37
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 13:52
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32287480
|2010.06.02 13:39
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2218
|1.0215
|1.2228
|2010.06.02 13:42
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32287499
|2010.06.02 13:39
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2219
|1.0216
|1.2229
|2010.06.02 13:52
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32287886
|2010.06.02 13:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.0228
|1.2241
|2010.06.02 19:06
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32288679
|2010.06.02 13:52
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.4232
|1.2219
|2010.06.02 14:12
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32288712
|2010.06.02 13:52
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.4234
|1.2221
|2010.06.02 14:12
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32288793
|2010.06.02 13:53
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.4235
|1.2222
|2010.06.02 14:12
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32288874
|2010.06.02 13:54
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|2010.06.02 14:12
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32289080
|2010.06.02 13:56
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.4237
|1.2224
|2010.06.02 14:12
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32289120
|2010.06.02 13:56
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 13:59
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32289143
|2010.06.02 13:56
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 14:07
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32289154
|2010.06.02 13:56
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2236
|1.4239
|1.2226
|2010.06.02 14:07
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32289181
|2010.06.02 13:56
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 14:07
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32289562
|2010.06.02 13:59
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 19:06
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32290730
|2010.06.02 14:07
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2227
|1.0224
|1.2237
|2010.06.02 19:06
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32290748
|2010.06.02 14:07
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 19:06
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32290954
|2010.06.02 14:08
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.0225
|1.2238
|2010.06.02 19:06
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32291266
|2010.06.02 14:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2224
|1.0221
|1.2234
|2010.06.02 19:05
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32291297
|2010.06.02 14:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2223
|1.0220
|1.2233
|2010.06.02 19:05
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32291306
|2010.06.02 14:12
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 19:05
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32291331
|2010.06.02 14:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2218
|1.0215
|1.2228
|2010.06.02 19:05
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32291342
|2010.06.02 14:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2219
|1.0216
|1.2229
|2010.06.02 19:05
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32291422
|2010.06.02 14:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2216
|1.0213
|1.2226
|2010.06.02 14:29
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32291439
|2010.06.02 14:13
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2214
|1.0211
|1.2224
|2010.06.02 14:25
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32292902
|2010.06.02 14:25
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2221
|1.4224
|1.2211
|2010.06.02 14:33
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32293219
|2010.06.02 14:29
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2225
|1.4229
|1.2216
|2010.06.02 14:32
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32293435
|2010.06.02 14:32
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2215
|1.0212
|1.2225
|2010.06.02 19:05
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32293485
|2010.06.02 14:33
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2212
|1.0208
|1.2221
|2010.06.02 15:04
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32296718
|2010.06.02 15:04
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2217
|1.4221
|1.2208
|2010.06.02 15:22
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32298729
|2010.06.02 15:22
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2208
|1.0205
|1.2218
|2010.06.02 18:13
|1.2218
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32321698
|2010.06.02 18:13
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2215
|1.4219
|1.2206
|2010.06.02 18:17
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32328291
|2010.06.02 19:05
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2225
|1.4228
|1.2215
|2010.06.02 20:59
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328358
|2010.06.02 19:05
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.4233
|1.2220
|2010.06.02 20:57
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328402
|2010.06.02 19:06
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2232
|1.4235
|1.2222
|2010.06.02 20:57
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328433
|2010.06.02 19:06
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2234
|1.4237
|1.2224
|2010.06.02 19:17
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328458
|2010.06.02 19:06
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|2010.06.02 20:57
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328512
|2010.06.02 19:06
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.4234
|1.2221
|2010.06.02 20:57
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32328798
|2010.06.02 19:06
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2237
|1.4240
|1.2227
|2010.06.02 19:16
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328834
|2010.06.02 19:06
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 19:16
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328859
|2010.06.02 19:06
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2239
|1.4242
|1.2229
|2010.06.02 19:12
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328928
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 19:11
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32328960
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2243
|1.4246
|1.2233
|2010.06.02 19:11
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329024
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2242
|1.4245
|1.2232
|2010.06.02 19:11
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329055
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.02 19:11
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329091
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.02 19:11
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329165
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2244
|1.4247
|1.2234
|2010.06.02 19:11
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329241
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2246
|1.4249
|1.2236
|2010.06.02 19:10
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329303
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2248
|1.4252
|1.2239
|2010.06.02 19:09
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|32329317
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2249
|1.4252
|1.2239
|2010.06.02 19:09
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329333
|2010.06.02 19:07
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2247
|1.4250
|1.2237
|2010.06.02 19:10
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329684
|2010.06.02 19:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2236
|1.4239
|1.2226
|2010.06.02 19:16
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329688
|2010.06.02 19:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2238
|1.4241
|1.2228
|2010.06.02 19:16
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329770
|2010.06.02 19:10
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2235
|1.4238
|1.2225
|2010.06.02 19:16
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32329812
|2010.06.02 19:10
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|2010.06.02 20:57
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330062
|2010.06.02 19:11
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2228
|1.4231
|1.2218
|2010.06.02 20:58
|1.2218
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330063
|2010.06.02 19:11
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2229
|1.4232
|1.2219
|2010.06.02 20:58
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330067
|2010.06.02 19:11
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.4233
|1.2220
|2010.06.02 20:57
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330069
|2010.06.02 19:11
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2231
|1.4234
|1.2221
|2010.06.02 20:57
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330074
|2010.06.02 19:11
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.4233
|1.2220
|2010.06.02 20:57
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330076
|2010.06.02 19:11
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2230
|1.4233
|1.2220
|2010.06.02 20:57
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330147
|2010.06.02 19:12
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2226
|1.4229
|1.2216
|2010.06.02 20:59
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|32330650
|2010.06.02 19:16
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2225
|1.4228
|1.2215
|2010.06.02 20:59
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32330675
|2010.06.02 19:17
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2222
|1.4225
|1.2212
|2010.06.02 21:18
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32330690
|2010.06.02 19:17
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2222
|1.4225
|1.2212
|2010.06.02 21:18
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32330719
|2010.06.02 19:17
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2223
|1.4226
|1.2213
|2010.06.02 21:03
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32330736
|2010.06.02 19:17
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2224
|1.4227
|1.2214
|2010.06.02 21:03
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32330751
|2010.06.02 19:17
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2225
|1.4228
|1.2215
|2010.06.02 20:59
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32333105
|2010.06.02 19:48
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.06.02 20:16
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32333127
|2010.06.02 19:48
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2252
|1.4256
|1.2243
|2010.06.02 20:16
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32334578
|2010.06.02 20:04
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2258
|1.4261
|1.2248
|2010.06.02 20:16
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32335552
|2010.06.02 20:16
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2248
|1.0245
|1.2258
|2010.06.03 03:11
|1.2258
|0.00
|0.00
|9.36
|120.00
|32335681
|2010.06.02 20:16
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.06.02 23:46
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32335690
|2010.06.02 20:16
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.06.02 23:46
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338073
|2010.06.02 20:57
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2223
|1.0220
|1.2233
|2010.06.02 21:41
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338085
|2010.06.02 20:57
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 21:41
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338100
|2010.06.02 20:57
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 21:41
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338119
|2010.06.02 20:57
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2222
|1.0219
|1.2232
|2010.06.02 21:41
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338129
|2010.06.02 20:57
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2223
|1.0220
|1.2233
|2010.06.02 21:41
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338133
|2010.06.02 20:57
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2222
|1.0219
|1.2232
|2010.06.02 21:41
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338141
|2010.06.02 20:58
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 21:41
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338145
|2010.06.02 20:58
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2220
|1.0217
|1.2230
|2010.06.02 21:38
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338157
|2010.06.02 20:58
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 21:41
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338208
|2010.06.02 20:58
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2219
|1.0216
|1.2229
|2010.06.02 21:37
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338222
|2010.06.02 20:58
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2218
|1.0215
|1.2228
|2010.06.02 21:37
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338328
|2010.06.02 20:59
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2216
|1.0213
|1.2226
|2010.06.02 21:36
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338398
|2010.06.02 20:59
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2221
|1.0217
|1.2230
|2010.06.02 21:38
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32338410
|2010.06.02 20:59
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2221
|1.0218
|1.2231
|2010.06.02 21:41
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338452
|2010.06.02 20:59
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2222
|1.0219
|1.2232
|2010.06.02 21:41
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338847
|2010.06.02 21:03
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2214
|1.0211
|1.2224
|2010.06.02 21:33
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32338865
|2010.06.02 21:03
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2215
|1.0212
|1.2225
|2010.06.02 21:34
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32339964
|2010.06.02 21:18
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2212
|1.0209
|1.2222
|2010.06.02 21:33
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32340017
|2010.06.02 21:18
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2212
|1.0209
|1.2222
|2010.06.02 21:33
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32346858
|2010.06.02 23:46
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2252
|1.4255
|1.2242
|2010.06.03 01:20
|1.2242
|0.00
|0.00
|-9.36
|120.00
|32346869
|2010.06.02 23:46
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2251
|1.4254
|1.2241
|2010.06.03 01:20
|1.2241
|0.00
|0.00
|-9.36
|120.00
|32348670
|2010.06.03 01:20
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.06.03 03:10
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32348697
|2010.06.03 01:21
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.06.03 03:10
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32352417
|2010.06.03 03:10
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.06.03 14:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32352431
|2010.06.03 03:10
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.06.03 14:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32352556
|2010.06.03 03:11
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2257
|1.4261
|1.2248
|2010.06.03 13:35
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32355526
|2010.06.03 04:02
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2288
|1.4291
|1.2278
|2010.06.03 05:51
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32355608
|2010.06.03 04:02
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.4292
|1.2279
|2010.06.03 05:51
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32357992
|2010.06.03 04:31
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2299
|1.4302
|1.2289
|2010.06.03 05:07
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32358385
|2010.06.03 04:33
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2302
|1.4305
|1.2292
|2010.06.03 04:54
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32359962
|2010.06.03 04:54
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2293
|1.0290
|1.2303
|2010.06.03 07:37
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32360807
|2010.06.03 05:07
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.0286
|1.2299
|2010.06.03 07:36
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32363869
|2010.06.03 05:51
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2279
|1.0276
|1.2289
|2010.06.03 06:19
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32363883
|2010.06.03 05:51
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2278
|1.0275
|1.2288
|2010.06.03 06:18
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32365143
|2010.06.03 06:18
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2287
|1.4290
|1.2277
|2010.06.03 12:20
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32365225
|2010.06.03 06:19
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.4292
|1.2279
|2010.06.03 10:39
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32368606
|2010.06.03 07:36
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2298
|1.4301
|1.2288
|2010.06.03 09:37
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32368648
|2010.06.03 07:37
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2303
|1.4306
|1.2293
|2010.06.03 07:52
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32369347
|2010.06.03 07:52
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2293
|1.0290
|1.2303
|2010.06.03 08:21
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32370987
|2010.06.03 08:21
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2301
|1.4304
|1.2291
|2010.06.03 09:37
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32371052
|2010.06.03 08:22
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2305
|1.4308
|1.2295
|2010.06.03 09:22
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32371090
|2010.06.03 08:22
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2307
|1.4310
|1.2297
|2010.06.03 09:21
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32371143
|2010.06.03 08:22
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2310
|1.4313
|1.2300
|2010.06.03 09:21
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32371166
|2010.06.03 08:22
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2312
|1.4315
|1.2302
|2010.06.03 09:21
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32377169
|2010.06.03 09:21
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2302
|1.0299
|1.2312
|2010.06.03 10:02
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32377192
|2010.06.03 09:21
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2300
|1.0297
|1.2310
|2010.06.03 10:02
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32377309
|2010.06.03 09:21
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2297
|1.0294
|1.2307
|2010.06.03 10:02
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32377351
|2010.06.03 09:22
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2296
|1.0293
|1.2306
|2010.06.03 09:32
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32378946
|2010.06.03 09:32
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2305
|1.4308
|1.2295
|2010.06.03 09:34
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32379207
|2010.06.03 09:34
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2295
|1.0292
|1.2305
|2010.06.03 10:02
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32379444
|2010.06.03 09:37
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2290
|1.0287
|1.2300
|2010.06.03 09:58
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32379457
|2010.06.03 09:37
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.0285
|1.2298
|2010.06.03 09:57
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32380981
|2010.06.03 09:57
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2298
|1.4302
|1.2289
|2010.06.03 10:28
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32381086
|2010.06.03 09:58
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2299
|1.4302
|1.2289
|2010.06.03 10:28
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32381556
|2010.06.03 10:02
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2308
|1.4311
|1.2298
|2010.06.03 10:21
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32381574
|2010.06.03 10:02
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2307
|1.4310
|1.2297
|2010.06.03 10:21
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32381594
|2010.06.03 10:02
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2310
|1.4313
|1.2300
|2010.06.03 10:17
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32381615
|2010.06.03 10:02
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2312
|1.4315
|1.2302
|2010.06.03 10:14
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32382970
|2010.06.03 10:14
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2302
|1.0299
|1.2312
|2010.06.03 11:21
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32383220
|2010.06.03 10:17
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2301
|1.0298
|1.2311
|2010.06.03 11:21
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32383441
|2010.06.03 10:21
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2298
|1.0295
|1.2308
|2010.06.03 11:20
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32383444
|2010.06.03 10:21
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2297
|1.0294
|1.2307
|2010.06.03 11:19
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32384116
|2010.06.03 10:28
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.0286
|1.2299
|2010.06.03 11:07
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32384146
|2010.06.03 10:28
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2287
|1.0284
|1.2297
|2010.06.03 11:04
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32385466
|2010.06.03 10:39
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2279
|1.0276
|1.2289
|2010.06.03 10:51
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32386426
|2010.06.03 10:52
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.4292
|1.2279
|2010.06.03 12:20
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32387854
|2010.06.03 11:04
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2297
|1.4300
|1.2287
|2010.06.03 11:37
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32388284
|2010.06.03 11:07
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2298
|1.4302
|1.2289
|2010.06.03 11:37
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32389369
|2010.06.03 11:19
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2306
|1.4309
|1.2296
|2010.06.03 11:31
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32389485
|2010.06.03 11:20
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2308
|1.4311
|1.2298
|2010.06.03 11:30
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32389614
|2010.06.03 11:21
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2312
|1.4315
|1.2302
|2010.06.03 11:29
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32389617
|2010.06.03 11:21
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2311
|1.4314
|1.2301
|2010.06.03 11:30
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32390578
|2010.06.03 11:30
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2301
|1.0298
|1.2311
|2010.06.03 12:03
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32390630
|2010.06.03 11:30
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2298
|1.0295
|1.2308
|2010.06.03 12:02
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32390866
|2010.06.03 11:31
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2293
|1.0290
|1.2303
|2010.06.03 12:01
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32391474
|2010.06.03 11:37
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.0286
|1.2299
|2010.06.03 11:56
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32391481
|2010.06.03 11:37
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2285
|1.0282
|1.2295
|2010.06.03 11:51
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32392463
|2010.06.03 11:52
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2295
|1.4298
|1.2285
|2010.06.03 12:15
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32392762
|2010.06.03 11:56
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2299
|1.4302
|1.2289
|2010.06.03 12:14
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32393288
|2010.06.03 12:01
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2303
|1.4306
|1.2293
|2010.06.03 12:11
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32393603
|2010.06.03 12:03
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2306
|1.4309
|1.2296
|2010.06.03 12:11
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32393631
|2010.06.03 12:03
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2310
|1.4313
|1.2300
|2010.06.03 12:09
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32394306
|2010.06.03 12:09
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2296
|1.4300
|1.2287
|2010.06.03 12:14
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32395390
|2010.06.03 12:20
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2279
|1.0276
|1.2289
|2010.06.03 12:31
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32395393
|2010.06.03 12:20
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2277
|1.0274
|1.2287
|2010.06.03 12:28
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32397158
|2010.06.03 12:31
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2289
|1.4292
|1.2279
|2010.06.03 13:04
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32401761
|2010.06.03 13:35
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2248
|1.0244
|1.2257
|2010.06.03 13:44
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32403971
|2010.06.03 14:09
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2243
|1.0240
|1.2253
|2010.06.03 14:19
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32403979
|2010.06.03 14:09
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.06.03 14:19
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32404707
|2010.06.03 14:19
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2252
|1.4256
|1.2243
|2010.06.03 14:27
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32404760
|2010.06.03 14:19
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2253
|1.4256
|1.2243
|2010.06.03 14:27
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32405205
|2010.06.03 14:27
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|2010.06.03 14:41
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32405210
|2010.06.03 14:27
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2242
|1.0239
|1.2252
|2010.06.03 14:39
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|32406255
|2010.06.03 14:39
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2251
|1.4255
|1.2242
|2010.06.03 16:35
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32406421
|2010.06.03 14:41
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2254
|1.4258
|1.2245
|2010.06.03 15:33
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32410831
|2010.06.03 15:33
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2246
|1.0242
|1.2255
|2010.06.03 15:47
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|32412502
|2010.06.03 15:47
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2255
|1.4258
|1.2245
|2010.06.03 16:35
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|0.00
|0.00
|-68.50
|125 844.80
|Closed P/L:
|125 776.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32322460
|2010.06.02 18:17
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2203
|1.4206
|1.2193
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-7.80
|-370.00
|32340959
|2010.06.02 21:33
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2222
|1.4225
|1.2212
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-216.00
|32340977
|2010.06.02 21:33
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2222
|1.4225
|1.2212
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-216.00
|32341014
|2010.06.02 21:33
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2224
|1.4227
|1.2214
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-192.00
|32341069
|2010.06.02 21:34
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2224
|1.4228
|1.2215
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-192.00
|32341151
|2010.06.02 21:36
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2226
|1.4229
|1.2216
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-168.00
|32341321
|2010.06.02 21:37
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2228
|1.4231
|1.2218
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-144.00
|32341333
|2010.06.02 21:37
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2229
|1.4232
|1.2219
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-132.00
|32341433
|2010.06.02 21:38
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2229
|1.4232
|1.2219
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-132.00
|32341444
|2010.06.02 21:38
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2228
|1.4231
|1.2218
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-144.00
|32341555
|2010.06.02 21:41
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2231
|1.4234
|1.2221
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-108.00
|32341563
|2010.06.02 21:41
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2232
|1.4236
|1.2223
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-96.00
|32341567
|2010.06.02 21:41
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2232
|1.4235
|1.2222
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-96.00
|32341584
|2010.06.02 21:41
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2232
|1.4235
|1.2222
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-96.00
|32341604
|2010.06.02 21:42
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-84.00
|32341606
|2010.06.02 21:42
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2232
|1.4235
|1.2222
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-96.00
|32341609
|2010.06.02 21:42
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-84.00
|32341614
|2010.06.02 21:42
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2232
|1.4235
|1.2222
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-96.00
|32341629
|2010.06.02 21:42
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2234
|1.4237
|1.2224
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-72.00
|32341636
|2010.06.02 21:42
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2233
|1.4236
|1.2223
|
|1.2240
|0.00
|0.00
|-9.36
|-84.00
|32390547
|2010.06.03 11:30
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2303
|1.0300
|1.2313
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-792.00
|32394494
|2010.06.03 12:11
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2296
|1.0293
|1.2306
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-708.00
|32394500
|2010.06.03 12:11
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2293
|1.0290
|1.2303
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-672.00
|32394772
|2010.06.03 12:14
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2290
|1.0287
|1.2300
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-636.00
|32394842
|2010.06.03 12:14
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2288
|1.0285
|1.2298
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-612.00
|32395071
|2010.06.03 12:16
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2286
|1.0283
|1.2296
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-588.00
|32396792
|2010.06.03 12:28
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2290
|1.0287
|1.2300
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-636.00
|32399045
|2010.06.03 13:04
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2280
|1.0277
|1.2290
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-516.00
|32402169
|2010.06.03 13:44
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2260
|1.0257
|1.2270
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.00
|32416489
|2010.06.03 16:35
|buy
|15.00
|eurusd
|1.2244
|1.0241
|1.2254
|
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|
|0.00
|0.00
|-185.64
|-8 359.00
|
|Floating P/L:
|-8 544.64
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|125 776.30
|Floating P/L:
|-8 544.64
|Margin:
|4 323.02
|Balance:
|135 776.30
|Equity:
|127 231.66
|Free Margin:
|122 908.64
|
|Details:
|Gross Profit:
|125 814.30
|Gross Loss:
|38.00
|Total Net Profit:
|125 776.30
|Profit Factor:
|3310.90
|Expected Payoff:
|45.55
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|38.00 (0.20%)
|Relative Drawdown:
|0.20% (38.00)
|
|Total Trades:
|2761
|Short Positions (won %):
|1757 (99.37%)
|Long Positions (won %):
|1004 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|2750 (99.60%)
|Loss trades (% of total):
|11 (0.40%)
|Largest
|profit trade:
|129.36
|loss trade:
|-6.00
|Average
|profit trade:
|45.75
|loss trade:
|-3.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2037 (116 695.50)
|consecutive losses ($):
|7 (-30.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|116 695.50 (2037)
|consecutive loss (count):
|-30.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|688
|consecutive losses:
|4