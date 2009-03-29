EuroOrient Securities&Financial Services Ltd
|Account: 707488
|Name: YourLuckyEURGBP rdb v1a
|Currency: USD
|2009 June 5, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25016119
|2009.03.29 08:03
|balance
|Deposit
|10 000.00
|25016459
|2009.03.29 23:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92868
|0.88368
|0.00000
|2009.03.30 01:00
|0.92905
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|25016606
|2009.03.29 23:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92849
|0.88349
|0.00000
|2009.03.30 01:00
|0.92880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|25122093
|2009.03.31 01:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92493
|0.96993
|0.00000
|2009.03.31 03:18
|0.92462
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|25122100
|2009.03.31 01:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92502
|0.97002
|0.00000
|2009.03.31 03:12
|0.92471
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|25125971
|2009.03.31 03:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92466
|0.87966
|0.00000
|2009.03.31 04:52
|0.92499
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|25126197
|2009.03.31 03:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92465
|0.87965
|0.00000
|2009.03.31 04:53
|0.92512
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|25130139
|2009.03.31 04:52
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92483
|0.96983
|0.00000
|2009.03.31 09:40
|0.92520
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|25130264
|2009.03.31 04:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92515
|0.97015
|0.00000
|2009.03.31 09:19
|0.92555
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.73
|25204927
|2009.03.31 22:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92579
|0.97079
|0.00000
|2009.03.31 23:05
|0.92547
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|25204931
|2009.03.31 22:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92585
|0.97085
|0.00000
|2009.03.31 23:05
|0.92552
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|25208206
|2009.03.31 23:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92538
|0.88038
|0.00000
|2009.04.01 05:34
|0.92501
|0.00
|0.00
|0.10
|-5.28
|25208291
|2009.03.31 23:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.92537
|0.88037
|0.00000
|2009.04.01 05:34
|0.92512
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.57
|25227970
|2009.04.01 05:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92509
|0.97009
|0.00000
|2009.04.01 05:47
|0.92439
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|25227974
|2009.04.01 05:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92512
|0.97012
|0.00000
|2009.04.01 05:47
|0.92439
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|25228487
|2009.04.01 05:47
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92386
|0.96886
|0.00000
|2009.04.01 08:20
|0.92366
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|25228491
|2009.04.01 05:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.92388
|0.96888
|0.00000
|2009.04.01 08:34
|0.92366
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|25292581
|2009.04.01 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91619
|0.87119
|0.00000
|2009.04.01 23:01
|0.91652
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|25292590
|2009.04.01 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91614
|0.87114
|0.00000
|2009.04.01 23:00
|0.91645
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|25295497
|2009.04.01 23:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91636
|0.87136
|0.00000
|2009.04.02 05:42
|0.91601
|0.00
|0.00
|0.30
|-5.07
|25295514
|2009.04.01 23:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91632
|0.87132
|0.00000
|2009.04.02 05:42
|0.91600
|0.00
|0.00
|0.30
|-4.64
|25307624
|2009.04.02 05:42
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91606
|0.96106
|0.00000
|2009.04.02 07:31
|0.91576
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|25307627
|2009.04.02 05:42
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91586
|0.96086
|0.00000
|2009.04.02 08:34
|0.91582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|25396363
|2009.04.02 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91423
|0.86923
|0.00000
|2009.04.03 03:05
|0.91383
|0.00
|0.00
|0.10
|-5.90
|25396372
|2009.04.02 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91400
|0.86900
|0.00000
|2009.04.02 23:02
|0.91431
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|25399134
|2009.04.02 23:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91431
|0.95931
|0.00000
|2009.04.03 00:11
|0.91387
|0.00
|0.00
|-0.22
|6.49
|25402104
|2009.04.03 00:11
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91387
|0.86887
|0.00000
|2009.04.03 03:06
|0.91388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|25406615
|2009.04.03 03:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91385
|0.95885
|0.00000
|2009.04.03 03:19
|0.91315
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|25406621
|2009.04.03 03:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91388
|0.95888
|0.00000
|2009.04.03 03:19
|0.91315
|0.00
|0.00
|0.00
|10.78
|25408299
|2009.04.03 03:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91355
|0.86855
|0.00000
|2009.04.03 04:59
|0.91385
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|25408303
|2009.04.03 03:33
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.91358
|0.86858
|0.00000
|2009.04.03 04:59
|0.91390
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|25412448
|2009.04.03 04:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91385
|0.95885
|0.00000
|2009.04.03 05:57
|0.91310
|0.00
|0.00
|0.00
|11.05
|25412458
|2009.04.03 04:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.91393
|0.95893
|0.00000
|2009.04.03 05:57
|0.91320
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|25601419
|2009.04.06 23:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90969
|0.95469
|0.00000
|2009.04.06 23:50
|0.90885
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|25601424
|2009.04.06 23:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90970
|0.95470
|0.00000
|2009.04.06 23:50
|0.90899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|25603405
|2009.04.06 23:50
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90885
|0.86385
|0.00000
|2009.04.07 01:27
|0.90917
|0.00
|0.00
|0.10
|4.71
|25603473
|2009.04.06 23:50
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90890
|0.86390
|0.00000
|2009.04.07 01:28
|0.90920
|0.00
|0.00
|0.10
|4.41
|25607727
|2009.04.07 01:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90917
|0.95417
|0.00000
|2009.04.07 05:01
|0.90919
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|25607753
|2009.04.07 01:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90922
|0.95422
|0.00000
|2009.04.07 02:35
|0.90889
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|25612335
|2009.04.07 02:52
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90934
|0.95434
|0.00000
|2009.04.07 07:29
|0.90974
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.88
|25618466
|2009.04.07 05:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90923
|0.86423
|0.00000
|2009.04.07 05:04
|0.90995
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|25618595
|2009.04.07 05:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90982
|0.95482
|0.00000
|2009.04.07 07:29
|0.90961
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|25697289
|2009.04.07 22:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90022
|0.94522
|0.00000
|2009.04.08 01:26
|0.90031
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.33
|25697440
|2009.04.07 22:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90003
|0.94503
|0.00000
|2009.04.08 03:12
|0.90042
|0.00
|0.00
|-0.22
|-5.74
|25704911
|2009.04.08 01:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90031
|0.85531
|0.00000
|2009.04.08 01:32
|0.90122
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|25705384
|2009.04.08 01:32
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90115
|0.94615
|0.00000
|2009.04.08 02:35
|0.90082
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|25708810
|2009.04.08 03:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90052
|0.85552
|0.00000
|2009.04.08 10:59
|0.90020
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|25708831
|2009.04.08 03:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90042
|0.85542
|0.00000
|2009.04.08 10:58
|0.90005
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.42
|25786702
|2009.04.08 22:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90149
|0.94649
|0.00000
|2009.04.09 04:04
|0.90189
|0.00
|0.00
|-0.66
|-5.88
|25787278
|2009.04.08 22:29
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90142
|0.85642
|0.00000
|2009.04.08 22:52
|0.90214
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|25792957
|2009.04.09 01:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90226
|0.94726
|0.00000
|2009.04.09 04:03
|0.90205
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|25798317
|2009.04.09 04:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90205
|0.85705
|0.00000
|2009.04.09 09:04
|0.90168
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.45
|25798352
|2009.04.09 04:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90186
|0.85686
|0.00000
|2009.04.09 09:03
|0.90163
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|25871719
|2009.04.10 00:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89714
|0.94214
|0.00000
|2009.04.10 02:04
|0.89682
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|25871720
|2009.04.10 00:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89709
|0.94209
|0.00000
|2009.04.10 02:04
|0.89679
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|25873355
|2009.04.10 02:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89693
|0.85193
|0.00000
|2009.04.10 09:10
|0.89659
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.97
|25873526
|2009.04.10 02:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89673
|0.85173
|0.00000
|2009.04.10 07:52
|0.89645
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.11
|25957390
|2009.04.13 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90085
|0.94585
|0.00000
|2009.04.13 23:38
|0.90015
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|25957406
|2009.04.13 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.90083
|0.94583
|0.00000
|2009.04.13 23:21
|0.90007
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|25958835
|2009.04.13 23:22
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90031
|0.85531
|0.00000
|2009.04.17 19:00
|0.88168
|0.00
|0.00
|0.62
|-275.26
|25959547
|2009.04.13 23:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.90021
|0.85521
|0.00000
|2009.04.17 19:00
|0.88170
|0.00
|0.00
|0.62
|-273.48
|26292621
|2009.04.19 23:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88167
|0.92667
|0.00000
|2009.04.20 01:08
|0.88123
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|26292627
|2009.04.19 23:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88172
|0.92672
|0.00000
|2009.04.20 01:08
|0.88142
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|26377398
|2009.04.20 23:07
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88892
|0.93392
|0.00000
|2009.04.21 02:30
|0.88896
|0.00
|0.00
|-0.22
|-0.58
|26377449
|2009.04.20 23:09
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88891
|0.93391
|0.00000
|2009.04.21 02:30
|0.88894
|0.00
|0.00
|-0.22
|-0.44
|26385612
|2009.04.21 02:39
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88887
|0.93387
|0.00000
|2009.04.21 07:40
|0.88903
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|26385620
|2009.04.21 02:39
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88886
|0.93386
|0.00000
|2009.04.21 07:40
|0.88878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|26480305
|2009.04.21 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88194
|0.92694
|0.00000
|2009.04.22 04:39
|0.88226
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.69
|26480311
|2009.04.21 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88193
|0.92693
|0.00000
|2009.04.24 11:01
|0.90430
|0.00
|0.00
|-1.09
|-327.03
|26487184
|2009.04.22 04:39
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88184
|0.92684
|0.00000
|2009.04.24 11:01
|0.90400
|0.00
|0.00
|-0.87
|-323.96
|26780968
|2009.04.27 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89004
|0.93504
|0.00000
|2009.04.28 14:31
|0.89040
|0.00
|0.00
|-0.22
|-5.26
|26780969
|2009.04.27 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89004
|0.93504
|0.00000
|2009.04.28 14:31
|0.89040
|0.00
|0.00
|-0.22
|-5.26
|26848280
|2009.04.29 00:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89892
|0.94392
|0.00000
|2009.04.29 00:40
|0.89806
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|26848314
|2009.04.29 00:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89890
|0.94390
|0.00000
|2009.04.29 00:40
|0.89816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.83
|26856443
|2009.04.29 05:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89652
|0.94152
|0.00000
|2009.04.29 06:15
|0.89615
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|26856445
|2009.04.29 05:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89656
|0.94156
|0.00000
|2009.04.29 06:15
|0.89626
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|26917913
|2009.04.29 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89989
|0.85489
|0.00000
|2009.04.30 09:49
|0.89963
|0.00
|0.00
|0.31
|-3.87
|26917943
|2009.04.29 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89989
|0.85489
|0.00000
|2009.04.30 09:49
|0.89949
|0.00
|0.00
|0.31
|-5.95
|26997710
|2009.04.30 22:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89495
|0.93995
|0.00000
|2009.04.30 22:43
|0.89425
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|26997712
|2009.04.30 22:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89493
|0.93993
|0.00000
|2009.04.30 22:43
|0.89420
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|26999216
|2009.04.30 22:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89420
|0.84920
|0.00000
|2009.04.30 23:16
|0.89497
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|26999217
|2009.04.30 22:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89427
|0.84927
|0.00000
|2009.04.30 23:16
|0.89500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|27000142
|2009.04.30 23:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89497
|0.93997
|0.00000
|2009.04.30 23:24
|0.89421
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|27000145
|2009.04.30 23:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89499
|0.93999
|0.00000
|2009.04.30 23:23
|0.89429
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|27000302
|2009.04.30 23:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89421
|0.84921
|0.00000
|2009.05.01 00:35
|0.89451
|0.00
|0.00
|0.10
|4.43
|27000303
|2009.04.30 23:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89425
|0.84925
|0.00000
|2009.05.01 00:45
|0.89455
|0.00
|0.00
|0.10
|4.43
|27001615
|2009.05.01 00:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89451
|0.93951
|0.00000
|2009.05.01 11:21
|0.89465
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|27001769
|2009.05.01 00:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89459
|0.93959
|0.00000
|2009.05.01 11:21
|0.89449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|27053439
|2009.05.03 23:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88926
|0.93426
|0.00000
|2009.05.04 01:54
|0.88906
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|27053487
|2009.05.03 23:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88927
|0.93427
|0.00000
|2009.05.04 01:55
|0.88906
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|27123807
|2009.05.04 23:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89304
|0.84804
|0.00000
|2009.05.07 16:31
|0.89266
|0.00
|0.00
|0.54
|-5.72
|27123808
|2009.05.04 23:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89301
|0.84801
|0.00000
|2009.05.07 16:31
|0.89290
|0.00
|0.00
|0.54
|-1.65
|27339366
|2009.05.07 22:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89201
|0.93701
|0.00000
|2009.05.07 23:02
|0.89148
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|27339367
|2009.05.07 22:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89204
|0.93704
|0.00000
|2009.05.07 23:02
|0.89146
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|27340962
|2009.05.07 23:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89130
|0.84630
|0.00000
|2009.05.08 03:31
|0.89092
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.70
|27340963
|2009.05.07 23:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89131
|0.84631
|0.00000
|2009.05.08 03:31
|0.89093
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.70
|27346434
|2009.05.08 03:31
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89092
|0.93592
|0.00000
|2009.05.08 07:32
|0.89130
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|27346436
|2009.05.08 03:31
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89093
|0.93593
|0.00000
|2009.05.08 07:32
|0.89133
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|27463875
|2009.05.11 23:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89815
|0.85315
|0.00000
|2009.05.12 01:05
|0.89853
|0.00
|0.00
|0.03
|5.74
|27464388
|2009.05.12 00:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89819
|0.94319
|0.00000
|2009.05.12 02:01
|0.89787
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|27466148
|2009.05.12 01:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89865
|0.94365
|0.00000
|2009.05.12 02:00
|0.89794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|27466988
|2009.05.12 02:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89797
|0.85297
|0.00000
|2009.05.12 04:30
|0.89818
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|27467062
|2009.05.12 02:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89787
|0.85287
|0.00000
|2009.05.12 03:02
|0.89818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|27467939
|2009.05.12 03:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89818
|0.94318
|0.00000
|2009.05.12 10:10
|0.89854
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|27469668
|2009.05.12 04:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89815
|0.94315
|0.00000
|2009.05.12 10:10
|0.89850
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|27525126
|2009.05.12 22:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89332
|0.93832
|0.00000
|2009.05.13 02:19
|0.89371
|0.00
|0.00
|-0.35
|-5.97
|27525137
|2009.05.12 22:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89332
|0.93832
|0.00000
|2009.05.13 02:19
|0.89363
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.74
|27530096
|2009.05.13 02:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89364
|0.84864
|0.00000
|2009.05.13 03:01
|0.89437
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|27530100
|2009.05.13 02:19
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89363
|0.84863
|0.00000
|2009.05.13 03:01
|0.89437
|0.00
|0.00
|0.00
|11.32
|27531992
|2009.05.13 03:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89444
|0.93944
|0.00000
|2009.05.13 06:03
|0.89444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27531993
|2009.05.13 03:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89450
|0.93950
|0.00000
|2009.05.13 06:03
|0.89446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|27598871
|2009.05.13 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89694
|0.94194
|0.00000
|2009.05.14 00:55
|0.89690
|0.00
|0.00
|-1.04
|0.61
|27598879
|2009.05.13 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89695
|0.94195
|0.00000
|2009.05.14 00:58
|0.89684
|0.00
|0.00
|-1.04
|1.67
|27605200
|2009.05.14 01:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89684
|0.94184
|0.00000
|2009.05.14 02:50
|0.89643
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|27605204
|2009.05.14 01:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89696
|0.94196
|0.00000
|2009.05.14 02:31
|0.89661
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|27607656
|2009.05.14 02:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89681
|0.94181
|0.00000
|2009.05.14 03:03
|0.89608
|0.00
|0.00
|0.00
|11.03
|27609193
|2009.05.14 03:13
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89656
|0.94156
|0.00000
|2009.05.14 06:44
|0.89665
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|27609198
|2009.05.14 03:13
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89657
|0.94157
|0.00000
|2009.05.14 06:44
|0.89667
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|27661234
|2009.05.14 22:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89604
|0.94104
|0.00000
|2009.05.14 23:53
|0.89573
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|27661237
|2009.05.14 22:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89604
|0.94104
|0.00000
|2009.05.14 23:53
|0.89571
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|27664028
|2009.05.14 23:56
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89564
|0.85064
|0.00000
|2009.05.15 03:37
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.37
|27664040
|2009.05.14 23:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.89564
|0.85064
|0.00000
|2009.05.15 03:37
|0.89555
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.37
|27667861
|2009.05.15 03:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89555
|0.94055
|0.00000
|2009.05.15 06:17
|0.89534
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|27667865
|2009.05.15 03:37
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.89555
|0.94055
|0.00000
|2009.05.15 06:18
|0.89535
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|27753705
|2009.05.17 23:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88904
|0.93404
|0.00000
|2009.05.18 00:20
|0.88872
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|27753709
|2009.05.17 23:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88909
|0.93409
|0.00000
|2009.05.18 00:08
|0.88878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|27820023
|2009.05.18 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88308
|0.92808
|0.00000
|2009.05.19 09:00
|0.88340
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.91
|27820067
|2009.05.18 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88308
|0.92808
|0.00000
|2009.05.19 09:00
|0.88340
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.91
|27876957
|2009.05.19 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87981
|0.92481
|0.00000
|2009.05.20 03:29
|0.88018
|0.00
|0.00
|-0.36
|-5.73
|27876977
|2009.05.19 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87977
|0.92477
|0.00000
|2009.05.20 03:40
|0.88016
|0.00
|0.00
|-0.36
|-6.04
|27883991
|2009.05.20 03:29
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88016
|0.83516
|0.00000
|2009.05.20 10:01
|0.87978
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|27884327
|2009.05.20 03:40
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88015
|0.83515
|0.00000
|2009.05.20 10:01
|0.87975
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|27939879
|2009.05.21 00:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87495
|0.82995
|0.00000
|2009.05.21 02:58
|0.87496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|27939919
|2009.05.21 00:02
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87492
|0.82992
|0.00000
|2009.05.21 02:53
|0.87494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|27943232
|2009.05.21 02:53
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87495
|0.91995
|0.00000
|2009.05.21 04:59
|0.87465
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|27943326
|2009.05.21 02:58
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87507
|0.92007
|0.00000
|2009.05.21 04:50
|0.87473
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|27946099
|2009.05.21 04:59
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87460
|0.82960
|0.00000
|2009.05.21 11:13
|0.87425
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|27946101
|2009.05.21 04:59
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87463
|0.82963
|0.00000
|2009.05.21 11:13
|0.87425
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|28004806
|2009.05.21 22:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87676
|0.92176
|0.00000
|2009.05.21 23:09
|0.87646
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|28004808
|2009.05.21 22:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87674
|0.92174
|0.00000
|2009.05.21 23:09
|0.87640
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|28007038
|2009.05.21 23:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87650
|0.83150
|0.00000
|2009.05.21 23:22
|0.87722
|0.00
|0.00
|0.00
|11.41
|28007044
|2009.05.21 23:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87640
|0.83140
|0.00000
|2009.05.21 23:17
|0.87714
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|28007233
|2009.05.21 23:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87707
|0.92207
|0.00000
|2009.05.22 02:12
|0.87704
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.48
|28007315
|2009.05.21 23:22
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87711
|0.92211
|0.00000
|2009.05.21 23:37
|0.87636
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|28007802
|2009.05.21 23:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87650
|0.83150
|0.00000
|2009.05.22 00:16
|0.87724
|0.00
|0.00
|0.03
|11.72
|28008995
|2009.05.22 00:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87719
|0.92219
|0.00000
|2009.05.22 03:03
|0.87699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|28011424
|2009.05.22 02:17
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87700
|0.92200
|0.00000
|2009.05.22 08:08
|0.87739
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|28012890
|2009.05.22 03:03
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87693
|0.83193
|0.00000
|2009.05.22 03:43
|0.87774
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|28014037
|2009.05.22 03:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87716
|0.92216
|0.00000
|2009.05.22 08:08
|0.87744
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.43
|28069195
|2009.05.24 23:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88078
|0.83578
|0.00000
|2009.05.25 00:03
|0.88172
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|28069200
|2009.05.24 23:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88074
|0.83574
|0.00000
|2009.05.25 00:03
|0.88201
|0.00
|0.00
|0.00
|20.21
|28109107
|2009.05.25 23:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88039
|0.92539
|0.00000
|2009.05.26 00:08
|0.87995
|0.00
|0.00
|-0.37
|7.01
|28109127
|2009.05.25 23:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88040
|0.92540
|0.00000
|2009.05.26 00:08
|0.88000
|0.00
|0.00
|-0.37
|6.37
|28109856
|2009.05.26 00:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88027
|0.83527
|0.00000
|2009.05.26 02:28
|0.88049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|28109862
|2009.05.26 00:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88032
|0.83532
|0.00000
|2009.05.26 02:29
|0.88053
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|28111516
|2009.05.26 02:28
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88049
|0.92549
|0.00000
|2009.05.26 04:23
|0.88014
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|28111519
|2009.05.26 02:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.88053
|0.92553
|0.00000
|2009.05.26 04:23
|0.88022
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|28114922
|2009.05.26 04:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88022
|0.83522
|0.00000
|2009.05.26 09:45
|0.87985
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|28114925
|2009.05.26 04:23
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.88014
|0.83514
|0.00000
|2009.05.26 09:44
|0.87978
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|28166137
|2009.05.26 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87789
|0.92289
|0.00000
|2009.05.27 02:00
|0.87825
|0.00
|0.00
|-0.37
|-5.74
|28166274
|2009.05.26 22:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87790
|0.92290
|0.00000
|2009.05.27 02:05
|0.87827
|0.00
|0.00
|-0.37
|-5.90
|28170471
|2009.05.27 02:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87813
|0.92313
|0.00000
|2009.05.27 02:13
|0.87742
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|28170692
|2009.05.27 02:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87797
|0.83297
|0.00000
|2009.05.29 17:27
|0.87761
|0.00
|0.00
|0.13
|-5.81
|28170859
|2009.05.27 02:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87749
|0.83249
|0.00000
|2009.05.29 17:15
|0.87711
|0.00
|0.00
|0.13
|-6.12
|28365836
|2009.05.31 23:11
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87448
|0.82948
|0.00000
|2009.06.04 15:01
|0.87412
|0.00
|0.00
|0.16
|-5.80
|28365860
|2009.05.31 23:12
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87449
|0.82949
|0.00000
|2009.06.04 15:01
|0.87465
|0.00
|0.00
|0.16
|2.58
|28624100
|2009.06.04 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87590
|0.83090
|0.00000
|2009.06.04 23:57
|0.87637
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|28624111
|2009.06.04 22:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.87590
|0.83090
|0.00000
|2009.06.04 23:57
|0.87638
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|28626505
|2009.06.04 23:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87639
|0.92139
|0.00000
|2009.06.05 15:29
|0.87678
|0.00
|0.00
|-0.37
|-6.31
|28626508
|2009.06.04 23:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.87638
|0.92138
|0.00000
|2009.06.05 15:29
|0.87670
|0.00
|0.00
|-0.37
|-5.18
|
|0.00
|0.00
|-6.00
|-797.03
|Closed P/L:
|-803.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-803.03
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 196.97
|Equity:
|9 196.97
|Free Margin:
|9 196.97
|
|Details:
|Gross Profit:
|679.26
|Gross Loss:
|1 482.29
|Total Net Profit:
|-803.03
|Profit Factor:
|0.46
|Expected Payoff:
|-4.75
|
|Absolute Drawdown:
|1 034.47
|Maximal Drawdown:
|1 207.99 (11.87%)
|Relative Drawdown:
|11.87% (1 207.99)
|
|Total Trades:
|169
|Short Positions (won %):
|102 (65.69%)
|Long Positions (won %):
|67 (55.22%)
|Profit Trades (% of total):
|104 (61.54%)
|Loss trades (% of total):
|65 (38.46%)
|Largest
|profit trade:
|20.21
|loss trade:
|-328.12
|Average
|profit trade:
|6.53
|loss trade:
|-22.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (89.24)
|consecutive losses ($):
|6 (-35.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|89.24 (12)
|consecutive loss (count):
|-668.82 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2