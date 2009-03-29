EuroOrient Securities&Financial Services Ltd

Account: 707488 Name: YourLuckyEURGBP rdb v1a Currency: USD 2009 June 5, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
250161192009.03.29 08:03balanceDeposit10 000.00
250164592009.03.29 23:00buy0.10eurgbp0.928680.883680.000002009.03.30 01:000.929050.000.000.005.27
250166062009.03.29 23:03buy0.10eurgbp0.928490.883490.000002009.03.30 01:000.928800.000.000.004.41
251220932009.03.31 01:00sell0.10eurgbp0.924930.969930.000002009.03.31 03:180.924620.000.000.004.42
251221002009.03.31 01:00sell0.10eurgbp0.925020.970020.000002009.03.31 03:120.924710.000.000.004.42
251259712009.03.31 03:12buy0.10eurgbp0.924660.879660.000002009.03.31 04:520.924990.000.000.004.71
251261972009.03.31 03:18buy0.10eurgbp0.924650.879650.000002009.03.31 04:530.925120.000.000.006.72
251301392009.03.31 04:52sell0.10eurgbp0.924830.969830.000002009.03.31 09:400.925200.000.000.00-5.30
251302642009.03.31 04:53sell0.10eurgbp0.925150.970150.000002009.03.31 09:190.925550.000.000.00-5.73
252049272009.03.31 22:02sell0.10eurgbp0.925790.970790.000002009.03.31 23:050.925470.000.000.004.60
252049312009.03.31 22:02sell0.10eurgbp0.925850.970850.000002009.03.31 23:050.925520.000.000.004.74
252082062009.03.31 23:06buy0.10eurgbp0.925380.880380.000002009.04.01 05:340.925010.000.000.10-5.28
252082912009.03.31 23:08buy0.10eurgbp0.925370.880370.000002009.04.01 05:340.925120.000.000.10-3.57
252279702009.04.01 05:34sell0.10eurgbp0.925090.970090.000002009.04.01 05:470.924390.000.000.0010.01
252279742009.04.01 05:34sell0.10eurgbp0.925120.970120.000002009.04.01 05:470.924390.000.000.0010.44
252284872009.04.01 05:47sell0.10eurgbp0.923860.968860.000002009.04.01 08:200.923660.000.000.002.86
252284912009.04.01 05:48sell0.10eurgbp0.923880.968880.000002009.04.01 08:340.923660.000.000.003.15
252925812009.04.01 22:00buy0.10eurgbp0.916190.871190.000002009.04.01 23:010.916520.000.000.004.76
252925902009.04.01 22:00buy0.10eurgbp0.916140.871140.000002009.04.01 23:000.916450.000.000.004.48
252954972009.04.01 23:12buy0.10eurgbp0.916360.871360.000002009.04.02 05:420.916010.000.000.30-5.07
252955142009.04.01 23:13buy0.10eurgbp0.916320.871320.000002009.04.02 05:420.916000.000.000.30-4.64
253076242009.04.02 05:42sell0.10eurgbp0.916060.961060.000002009.04.02 07:310.915760.000.000.004.35
253076272009.04.02 05:42sell0.10eurgbp0.915860.960860.000002009.04.02 08:340.915820.000.000.000.58
253963632009.04.02 22:00buy0.10eurgbp0.914230.869230.000002009.04.03 03:050.913830.000.000.10-5.90
253963722009.04.02 22:00buy0.10eurgbp0.914000.869000.000002009.04.02 23:020.914310.000.000.004.56
253991342009.04.02 23:02sell0.10eurgbp0.914310.959310.000002009.04.03 00:110.913870.000.00-0.226.49
254021042009.04.03 00:11buy0.10eurgbp0.913870.868870.000002009.04.03 03:060.913880.000.000.000.15
254066152009.04.03 03:05sell0.10eurgbp0.913850.958850.000002009.04.03 03:190.913150.000.000.0010.34
254066212009.04.03 03:06sell0.10eurgbp0.913880.958880.000002009.04.03 03:190.913150.000.000.0010.78
254082992009.04.03 03:33buy0.10eurgbp0.913550.868550.000002009.04.03 04:590.913850.000.000.004.41
254083032009.04.03 03:33buy0.10eurgbp0.913580.868580.000002009.04.03 04:590.913900.000.000.004.71
254124482009.04.03 04:59sell0.10eurgbp0.913850.958850.000002009.04.03 05:570.913100.000.000.0011.05
254124582009.04.03 04:59sell0.10eurgbp0.913930.958930.000002009.04.03 05:570.913200.000.000.0010.75
256014192009.04.06 23:03sell0.10eurgbp0.909690.954690.000002009.04.06 23:500.908850.000.000.0012.41
256014242009.04.06 23:03sell0.10eurgbp0.909700.954700.000002009.04.06 23:500.908990.000.000.0010.48
256034052009.04.06 23:50buy0.10eurgbp0.908850.863850.000002009.04.07 01:270.909170.000.000.104.71
256034732009.04.06 23:50buy0.10eurgbp0.908900.863900.000002009.04.07 01:280.909200.000.000.104.41
256077272009.04.07 01:27sell0.10eurgbp0.909170.954170.000002009.04.07 05:010.909190.000.000.00-0.30
256077532009.04.07 01:28sell0.10eurgbp0.909220.954220.000002009.04.07 02:350.908890.000.000.004.84
256123352009.04.07 02:52sell0.10eurgbp0.909340.954340.000002009.04.07 07:290.909740.000.000.00-5.88
256184662009.04.07 05:02buy0.10eurgbp0.909230.864230.000002009.04.07 05:040.909950.000.000.0010.57
256185952009.04.07 05:04sell0.10eurgbp0.909820.954820.000002009.04.07 07:290.909610.000.000.003.09
256972892009.04.07 22:01sell0.10eurgbp0.900220.945220.000002009.04.08 01:260.900310.000.00-0.22-1.33
256974402009.04.07 22:05sell0.10eurgbp0.900030.945030.000002009.04.08 03:120.900420.000.00-0.22-5.74
257049112009.04.08 01:26buy0.10eurgbp0.900310.855310.000002009.04.08 01:320.901220.000.000.0013.41
257053842009.04.08 01:32sell0.10eurgbp0.901150.946150.000002009.04.08 02:350.900820.000.000.004.87
257088102009.04.08 03:12buy0.10eurgbp0.900520.855520.000002009.04.08 10:590.900200.000.000.00-4.69
257088312009.04.08 03:12buy0.10eurgbp0.900420.855420.000002009.04.08 10:580.900050.000.000.00-5.42
257867022009.04.08 22:16sell0.10eurgbp0.901490.946490.000002009.04.09 04:040.901890.000.00-0.66-5.88
257872782009.04.08 22:29buy0.10eurgbp0.901420.856420.000002009.04.08 22:520.902140.000.000.0010.56
257929572009.04.09 01:20sell0.10eurgbp0.902260.947260.000002009.04.09 04:030.902050.000.000.003.08
257983172009.04.09 04:04buy0.10eurgbp0.902050.857050.000002009.04.09 09:040.901680.000.000.00-5.45
257983522009.04.09 04:04buy0.10eurgbp0.901860.856860.000002009.04.09 09:030.901630.000.000.00-3.39
258717192009.04.10 00:17sell0.10eurgbp0.897140.942140.000002009.04.10 02:040.896820.000.000.004.70
258717202009.04.10 00:17sell0.10eurgbp0.897090.942090.000002009.04.10 02:040.896790.000.000.004.40
258733552009.04.10 02:04buy0.10eurgbp0.896930.851930.000002009.04.10 09:100.896590.000.000.00-4.97
258735262009.04.10 02:08buy0.10eurgbp0.896730.851730.000002009.04.10 07:520.896450.000.000.00-4.11
259573902009.04.13 23:00sell0.10eurgbp0.900850.945850.000002009.04.13 23:380.900150.000.000.0010.41
259574062009.04.13 23:00sell0.10eurgbp0.900830.945830.000002009.04.13 23:210.900070.000.000.0011.29
259588352009.04.13 23:22buy0.10eurgbp0.900310.855310.000002009.04.17 19:000.881680.000.000.62-275.26
259595472009.04.13 23:38buy0.10eurgbp0.900210.855210.000002009.04.17 19:000.881700.000.000.62-273.48
262926212009.04.19 23:01sell0.10eurgbp0.881670.926670.000002009.04.20 01:080.881230.000.000.006.51
262926272009.04.19 23:02sell0.10eurgbp0.881720.926720.000002009.04.20 01:080.881420.000.000.004.44
263773982009.04.20 23:07sell0.10eurgbp0.888920.933920.000002009.04.21 02:300.888960.000.00-0.22-0.58
263774492009.04.20 23:09sell0.10eurgbp0.888910.933910.000002009.04.21 02:300.888940.000.00-0.22-0.44
263856122009.04.21 02:39sell0.10eurgbp0.888870.933870.000002009.04.21 07:400.889030.000.000.00-2.33
263856202009.04.21 02:39sell0.10eurgbp0.888860.933860.000002009.04.21 07:400.888780.000.000.001.17
264803052009.04.21 23:00sell0.10eurgbp0.881940.926940.000002009.04.22 04:390.882260.000.00-0.22-4.69
264803112009.04.21 23:00sell0.10eurgbp0.881930.926930.000002009.04.24 11:010.904300.000.00-1.09-327.03
264871842009.04.22 04:39sell0.10eurgbp0.881840.926840.000002009.04.24 11:010.904000.000.00-0.87-323.96
267809682009.04.27 23:00sell0.10eurgbp0.890040.935040.000002009.04.28 14:310.890400.000.00-0.22-5.26
267809692009.04.27 23:00sell0.10eurgbp0.890040.935040.000002009.04.28 14:310.890400.000.00-0.22-5.26
268482802009.04.29 00:34sell0.10eurgbp0.898920.943920.000002009.04.29 00:400.898060.000.000.0012.59
268483142009.04.29 00:34sell0.10eurgbp0.898900.943900.000002009.04.29 00:400.898160.000.000.0010.83
268564432009.04.29 05:06sell0.10eurgbp0.896520.941520.000002009.04.29 06:150.896150.000.000.005.44
268564452009.04.29 05:06sell0.10eurgbp0.896560.941560.000002009.04.29 06:150.896260.000.000.004.41
269179132009.04.29 22:00buy0.10eurgbp0.899890.854890.000002009.04.30 09:490.899630.000.000.31-3.87
269179432009.04.29 22:00buy0.10eurgbp0.899890.854890.000002009.04.30 09:490.899490.000.000.31-5.95
269977102009.04.30 22:06sell0.10eurgbp0.894950.939950.000002009.04.30 22:430.894250.000.000.0010.36
269977122009.04.30 22:06sell0.10eurgbp0.894930.939930.000002009.04.30 22:430.894200.000.000.0010.81
269992162009.04.30 22:43buy0.10eurgbp0.894200.849200.000002009.04.30 23:160.894970.000.000.0011.37
269992172009.04.30 22:43buy0.10eurgbp0.894270.849270.000002009.04.30 23:160.895000.000.000.0010.79
270001422009.04.30 23:16sell0.10eurgbp0.894970.939970.000002009.04.30 23:240.894210.000.000.0011.24
270001452009.04.30 23:16sell0.10eurgbp0.894990.939990.000002009.04.30 23:230.894290.000.000.0010.35
270003022009.04.30 23:24buy0.10eurgbp0.894210.849210.000002009.05.01 00:350.894510.000.000.104.43
270003032009.04.30 23:24buy0.10eurgbp0.894250.849250.000002009.05.01 00:450.894550.000.000.104.43
270016152009.05.01 00:35sell0.10eurgbp0.894510.939510.000002009.05.01 11:210.894650.000.000.00-2.07
270017692009.05.01 00:45sell0.10eurgbp0.894590.939590.000002009.05.01 11:210.894490.000.000.001.48
270534392009.05.03 23:20sell0.10eurgbp0.889260.934260.000002009.05.04 01:540.889060.000.000.002.98
270534872009.05.03 23:28sell0.10eurgbp0.889270.934270.000002009.05.04 01:550.889060.000.000.003.14
271238072009.05.04 23:05buy0.10eurgbp0.893040.848040.000002009.05.07 16:310.892660.000.000.54-5.72
271238082009.05.04 23:05buy0.10eurgbp0.893010.848010.000002009.05.07 16:310.892900.000.000.54-1.65
273393662009.05.07 22:02sell0.10eurgbp0.892010.937010.000002009.05.07 23:020.891480.000.000.007.96
273393672009.05.07 22:02sell0.10eurgbp0.892040.937040.000002009.05.07 23:020.891460.000.000.008.71
273409622009.05.07 23:03buy0.10eurgbp0.891300.846300.000002009.05.08 03:310.890920.000.000.11-5.70
273409632009.05.07 23:03buy0.10eurgbp0.891310.846310.000002009.05.08 03:310.890930.000.000.11-5.70
273464342009.05.08 03:31sell0.10eurgbp0.890920.935920.000002009.05.08 07:320.891300.000.000.00-5.71
273464362009.05.08 03:31sell0.10eurgbp0.890930.935930.000002009.05.08 07:320.891330.000.000.00-6.00
274638752009.05.11 23:53buy0.10eurgbp0.898150.853150.000002009.05.12 01:050.898530.000.000.035.74
274643882009.05.12 00:01sell0.10eurgbp0.898190.943190.000002009.05.12 02:010.897870.000.000.004.85
274661482009.05.12 01:06sell0.10eurgbp0.898650.943650.000002009.05.12 02:000.897940.000.000.0010.75
274669882009.05.12 02:00buy0.10eurgbp0.897970.852970.000002009.05.12 04:300.898180.000.000.003.17
274670622009.05.12 02:01buy0.10eurgbp0.897870.852870.000002009.05.12 03:020.898180.000.000.004.68
274679392009.05.12 03:02sell0.10eurgbp0.898180.943180.000002009.05.12 10:100.898540.000.000.00-5.46
274696682009.05.12 04:30sell0.10eurgbp0.898150.943150.000002009.05.12 10:100.898500.000.000.00-5.31
275251262009.05.12 22:03sell0.10eurgbp0.893320.938320.000002009.05.13 02:190.893710.000.00-0.35-5.97
275251372009.05.12 22:03sell0.10eurgbp0.893320.938320.000002009.05.13 02:190.893630.000.00-0.35-4.74
275300962009.05.13 02:19buy0.10eurgbp0.893640.848640.000002009.05.13 03:010.894370.000.000.0011.17
275301002009.05.13 02:19buy0.10eurgbp0.893630.848630.000002009.05.13 03:010.894370.000.000.0011.32
275319922009.05.13 03:01sell0.10eurgbp0.894440.939440.000002009.05.13 06:030.894440.000.000.000.00
275319932009.05.13 03:01sell0.10eurgbp0.894500.939500.000002009.05.13 06:030.894460.000.000.000.61
275988712009.05.13 22:00sell0.10eurgbp0.896940.941940.000002009.05.14 00:550.896900.000.00-1.040.61
275988792009.05.13 22:00sell0.10eurgbp0.896950.941950.000002009.05.14 00:580.896840.000.00-1.041.67
276052002009.05.14 01:02sell0.10eurgbp0.896840.941840.000002009.05.14 02:500.896430.000.000.006.20
276052042009.05.14 01:02sell0.10eurgbp0.896960.941960.000002009.05.14 02:310.896610.000.000.005.30
276076562009.05.14 02:33sell0.10eurgbp0.896810.941810.000002009.05.14 03:030.896080.000.000.0011.03
276091932009.05.14 03:13sell0.10eurgbp0.896560.941560.000002009.05.14 06:440.896650.000.000.00-1.36
276091982009.05.14 03:13sell0.10eurgbp0.896570.941570.000002009.05.14 06:440.896670.000.000.00-1.52
276612342009.05.14 22:11sell0.10eurgbp0.896040.941040.000002009.05.14 23:530.895730.000.000.004.72
276612372009.05.14 22:11sell0.10eurgbp0.896040.941040.000002009.05.14 23:530.895710.000.000.005.03
276640282009.05.14 23:56buy0.10eurgbp0.895640.850640.000002009.05.15 03:370.895550.000.000.03-1.37
276640402009.05.14 23:57buy0.10eurgbp0.895640.850640.000002009.05.15 03:370.895550.000.000.03-1.37
276678612009.05.15 03:37sell0.10eurgbp0.895550.940550.000002009.05.15 06:170.895340.000.000.003.20
276678652009.05.15 03:37sell0.10eurgbp0.895550.940550.000002009.05.15 06:180.895350.000.000.003.05
277537052009.05.17 23:05sell0.10eurgbp0.889040.934040.000002009.05.18 00:200.888720.000.000.004.86
277537092009.05.17 23:05sell0.10eurgbp0.889090.934090.000002009.05.18 00:080.888780.000.000.004.71
278200232009.05.18 23:00sell0.10eurgbp0.883080.928080.000002009.05.19 09:000.883400.000.00-0.35-4.91
278200672009.05.18 23:00sell0.10eurgbp0.883080.928080.000002009.05.19 09:000.883400.000.00-0.35-4.91
278769572009.05.19 22:00sell0.10eurgbp0.879810.924810.000002009.05.20 03:290.880180.000.00-0.36-5.73
278769772009.05.19 22:00sell0.10eurgbp0.879770.924770.000002009.05.20 03:400.880160.000.00-0.36-6.04
278839912009.05.20 03:29buy0.10eurgbp0.880160.835160.000002009.05.20 10:010.879780.000.000.00-5.87
278843272009.05.20 03:40buy0.10eurgbp0.880150.835150.000002009.05.20 10:010.879750.000.000.00-6.19
279398792009.05.21 00:02buy0.10eurgbp0.874950.829950.000002009.05.21 02:580.874960.000.000.000.16
279399192009.05.21 00:02buy0.10eurgbp0.874920.829920.000002009.05.21 02:530.874940.000.000.000.32
279432322009.05.21 02:53sell0.10eurgbp0.874950.919950.000002009.05.21 04:590.874650.000.000.004.73
279433262009.05.21 02:58sell0.10eurgbp0.875070.920070.000002009.05.21 04:500.874730.000.000.005.35
279460992009.05.21 04:59buy0.10eurgbp0.874600.829600.000002009.05.21 11:130.874250.000.000.00-5.53
279461012009.05.21 04:59buy0.10eurgbp0.874630.829630.000002009.05.21 11:130.874250.000.000.00-6.00
280048062009.05.21 22:01sell0.10eurgbp0.876760.921760.000002009.05.21 23:090.876460.000.000.004.76
280048082009.05.21 22:01sell0.10eurgbp0.876740.921740.000002009.05.21 23:090.876400.000.000.005.39
280070382009.05.21 23:09buy0.10eurgbp0.876500.831500.000002009.05.21 23:220.877220.000.000.0011.41
280070442009.05.21 23:09buy0.10eurgbp0.876400.831400.000002009.05.21 23:170.877140.000.000.0011.73
280072332009.05.21 23:17sell0.10eurgbp0.877070.922070.000002009.05.22 02:120.877040.000.00-0.360.48
280073152009.05.21 23:22sell0.10eurgbp0.877110.922110.000002009.05.21 23:370.876360.000.000.0011.88
280078022009.05.21 23:37buy0.10eurgbp0.876500.831500.000002009.05.22 00:160.877240.000.000.0311.72
280089952009.05.22 00:17sell0.10eurgbp0.877190.922190.000002009.05.22 03:030.876990.000.000.003.18
280114242009.05.22 02:17sell0.10eurgbp0.877000.922000.000002009.05.22 08:080.877390.000.000.00-6.18
280128902009.05.22 03:03buy0.10eurgbp0.876930.831930.000002009.05.22 03:430.877740.000.000.0012.87
280140372009.05.22 03:45sell0.10eurgbp0.877160.922160.000002009.05.22 08:080.877440.000.000.00-4.43
280691952009.05.24 23:04buy0.10eurgbp0.880780.835780.000002009.05.25 00:030.881720.000.000.0014.96
280692002009.05.24 23:04buy0.10eurgbp0.880740.835740.000002009.05.25 00:030.882010.000.000.0020.21
281091072009.05.25 23:00sell0.10eurgbp0.880390.925390.000002009.05.26 00:080.879950.000.00-0.377.01
281091272009.05.25 23:01sell0.10eurgbp0.880400.925400.000002009.05.26 00:080.880000.000.00-0.376.37
281098562009.05.26 00:08buy0.10eurgbp0.880270.835270.000002009.05.26 02:280.880490.000.000.003.49
281098622009.05.26 00:08buy0.10eurgbp0.880320.835320.000002009.05.26 02:290.880530.000.000.003.34
281115162009.05.26 02:28sell0.10eurgbp0.880490.925490.000002009.05.26 04:230.880140.000.000.005.56
281115192009.05.26 02:29sell0.10eurgbp0.880530.925530.000002009.05.26 04:230.880220.000.000.004.92
281149222009.05.26 04:23buy0.10eurgbp0.880220.835220.000002009.05.26 09:450.879850.000.000.00-5.87
281149252009.05.26 04:23buy0.10eurgbp0.880140.835140.000002009.05.26 09:440.879780.000.000.00-5.71
281661372009.05.26 22:00sell0.10eurgbp0.877890.922890.000002009.05.27 02:000.878250.000.00-0.37-5.74
281662742009.05.26 22:03sell0.10eurgbp0.877900.922900.000002009.05.27 02:050.878270.000.00-0.37-5.90
281704712009.05.27 02:02sell0.10eurgbp0.878130.923130.000002009.05.27 02:130.877420.000.000.0011.33
281706922009.05.27 02:07buy0.10eurgbp0.877970.832970.000002009.05.29 17:270.877610.000.000.13-5.81
281708592009.05.27 02:13buy0.10eurgbp0.877490.832490.000002009.05.29 17:150.877110.000.000.13-6.12
283658362009.05.31 23:11buy0.10eurgbp0.874480.829480.000002009.06.04 15:010.874120.000.000.16-5.80
283658602009.05.31 23:12buy0.10eurgbp0.874490.829490.000002009.06.04 15:010.874650.000.000.162.58
286241002009.06.04 22:00buy0.10eurgbp0.875900.830900.000002009.06.04 23:570.876370.000.000.007.60
286241112009.06.04 22:00buy0.10eurgbp0.875900.830900.000002009.06.04 23:570.876380.000.000.007.76
286265052009.06.04 23:57sell0.10eurgbp0.876390.921390.000002009.06.05 15:290.876780.000.00-0.37-6.31
286265082009.06.04 23:57sell0.10eurgbp0.876380.921380.000002009.06.05 15:290.876700.000.00-0.37-5.18
  0.00 0.00 -6.00 -797.03
Closed P/L: -803.03
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -803.03 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 196.97 Equity: 9 196.97 Free Margin: 9 196.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 679.26 Gross Loss: 1 482.29 Total Net Profit: -803.03
Profit Factor: 0.46 Expected Payoff: -4.75  
Absolute Drawdown: 1 034.47 Maximal Drawdown: 1 207.99 (11.87%) Relative Drawdown: 11.87% (1 207.99)
 
Total Trades: 169 Short Positions (won %): 102 (65.69%) Long Positions (won %): 67 (55.22%)
Profit Trades (% of total): 104 (61.54%) Loss trades (% of total): 65 (38.46%)
Largest profit trade: 20.21 loss trade: -328.12
Average profit trade: 6.53 loss trade: -22.80
Maximum consecutive wins ($): 12 (89.24) consecutive losses ($): 6 (-35.07)
Maximal consecutive profit (count): 89.24 (12) consecutive loss (count): -668.82 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2