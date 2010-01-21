Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000861415 Name: newtickscalp344 Currency: USD 2010 April 23, 21:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
375387472010.01.21 19:30balanceDeposit3 000.00
375404052010.01.21 20:11buy0.15eurgbp0.87040.86040.00002010.01.21 20:180.87050.000.000.002.43
375411292010.01.21 20:32buy0.15eurgbp0.87040.86040.00002010.01.21 20:420.87050.000.000.002.44
375416222010.01.21 20:45buy0.15eurgbp0.87050.86050.00002010.01.21 20:490.87070.000.000.004.86
375435582010.01.21 21:43buy0.15eurgbp0.87030.86030.00002010.01.22 01:510.87050.000.00-0.194.86
375581662010.01.22 08:00buy0.15eurgbp0.87170.86170.00002010.01.22 11:300.87240.000.000.0017.01
375596512010.01.22 08:49buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 08:520.87070.000.000.009.74
375598552010.01.22 08:57buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:010.87070.000.000.009.73
375602322010.01.22 09:03buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:240.87090.000.000.0019.47
375611552010.01.22 09:28buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:570.87070.000.000.009.75
375617192010.01.22 09:39buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 09:420.86950.000.000.0019.50
375629352010.01.22 10:02buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 11:200.87070.000.000.009.74
375631772010.01.22 10:09buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 10:100.86950.000.000.0019.51
375637172010.01.22 10:24buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 11:030.86950.000.000.0019.50
375681932010.01.22 12:07buy0.16eurgbp0.87280.86280.00002010.01.22 12:100.87300.000.000.005.19
375711262010.01.22 13:28buy0.16eurgbp0.87150.86150.00002010.01.22 13:290.87180.000.000.007.78
375719892010.01.22 13:40buy0.16eurgbp0.87250.86250.00002010.01.22 13:510.87270.000.000.005.17
375738402010.01.22 14:08buy0.16eurgbp0.87430.86430.00002010.01.22 14:090.87450.000.000.005.16
375750262010.01.22 14:26buy0.16eurgbp0.87560.86560.00002010.01.22 14:300.87580.000.000.005.17
375756992010.01.22 14:39buy0.16eurgbp0.87660.86660.00002010.01.22 14:520.87680.000.000.005.16
376680902010.01.25 20:26sell0.01eurgbp0.87150.00000.00002010.01.25 20:560.87100.000.000.000.81
376860782010.01.26 08:24sell0.01eurgbp0.86870.00000.00002010.01.26 08:570.86810.000.000.000.98
377268512010.01.27 10:07sell0.01eurgbp0.87020.00000.00002010.01.27 10:210.86950.000.000.001.13
377288152010.01.27 11:05sell0.01eurgbp0.87010.00000.00002010.01.27 11:070.86950.000.000.000.97
377296402010.01.27 11:32sell0.01eurgbp0.86910.00000.00002010.01.27 11:580.86840.000.000.001.13
377348512010.01.27 14:28sell0.01eurgbp0.86710.00000.00002010.01.27 15:570.86650.000.000.000.97
377615812010.01.28 09:00sell0.01eurgbp0.86480.00000.00002010.01.28 09:210.86430.000.000.000.81
377629062010.01.28 09:41sell0.01eurgbp0.86430.00000.00002010.01.28 09:500.86370.000.000.000.98
377662462010.01.28 11:19sell0.01eurgbp0.86270.00000.00002010.01.28 12:200.86220.000.000.000.82
377693452010.01.28 13:14sell0.01eurgbp0.86250.00000.00002010.01.28 13:200.86200.000.000.000.82
377705432010.01.28 14:00sell0.01eurgbp0.86150.00000.00002010.01.28 15:320.86100.000.000.000.81
377742522010.01.28 16:04sell0.01eurgbp0.86060.00000.00002010.02.03 10:340.87150.000.00-0.20-17.49
377773092010.01.28 17:11sell0.02eurgbp0.86290.00000.00002010.02.03 10:340.87140.000.00-0.40-27.29
377788132010.01.28 17:53sell0.04eurgbp0.86520.00000.00002010.02.03 10:350.87150.000.00-0.80-40.44
378095732010.01.29 15:43sell0.08eurgbp0.86740.00000.00002010.02.03 10:350.87140.000.00-1.20-51.36
378251922010.02.01 01:03sell0.16eurgbp0.86960.00000.00002010.02.03 10:350.87160.000.00-1.58-51.35
378355372010.02.01 10:18sell0.32eurgbp0.87190.00000.00002010.02.03 10:350.87170.000.00-3.1610.27
378376922010.02.01 11:22sell0.64eurgbp0.87420.00000.00002010.02.03 10:350.87150.000.00-6.34277.33
378401582010.02.01 12:26sell1.28eurgbp0.87650.00000.00002010.02.03 10:350.87170.000.00-12.67986.05
379714042010.02.03 13:03buy0.01eurgbp0.87540.00000.00002010.02.03 13:370.87590.000.000.000.80
379762402010.02.03 14:16buy0.01eurgbp0.87660.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.00-0.04-3.01
379863582010.02.03 16:12buy0.02eurgbp0.87440.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.00-0.080.95
380809212010.02.04 11:04buy0.04eurgbp0.87210.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.000.0016.47
381145222010.02.04 19:11sell0.01eurgbp0.87260.00000.00002010.02.04 19:150.87210.000.000.000.79
381156162010.02.04 19:44sell0.01eurgbp0.87190.00000.00002010.02.04 23:480.87120.000.000.001.10
381787662010.02.05 12:29sell0.01eurgbp0.87070.00000.00002010.02.05 18:390.87150.000.000.00-1.25
381833982010.02.05 13:26sell0.02eurgbp0.87300.00000.00002010.02.05 18:390.87150.000.000.004.69
382409842010.02.08 09:26buy0.01eurgbp0.87630.00000.00002010.02.08 09:300.87680.000.000.000.78
382451922010.02.08 10:26buy0.01eurgbp0.87760.00000.00002010.02.08 11:220.87820.000.000.000.94
382931302010.02.09 09:19buy0.01eurgbp0.87780.00000.00002010.02.09 09:380.87840.000.000.000.94
382948202010.02.09 10:07buy0.01eurgbp0.87880.00000.00002010.02.09 10:490.87950.000.000.001.09
383186522010.02.09 19:15buy0.01eurgbp0.88030.00000.00002010.02.10 09:430.87940.000.00-0.01-1.41
383200842010.02.09 19:42buy0.02eurgbp0.87790.00000.00002010.02.10 09:430.87940.000.00-0.034.70
383436242010.02.10 10:29buy0.01eurgbp0.87890.00000.00002010.02.10 12:360.87810.000.000.00-1.25
383453622010.02.10 11:35buy0.02eurgbp0.87670.00000.00002010.02.10 12:360.87810.000.000.004.39
383516412010.02.10 13:46buy0.01eurgbp0.88110.00000.00002010.02.10 14:170.88170.000.000.000.94
383537432010.02.10 14:41buy0.01eurgbp0.88190.00000.00002010.02.10 21:370.88110.000.000.00-1.25
383548192010.02.10 14:58buy0.02eurgbp0.87970.00000.00002010.02.10 21:370.88110.000.000.004.36
383916042010.02.11 08:59buy0.01eurgbp0.88170.00000.00002010.02.11 09:080.88240.000.000.001.09
383927562010.02.11 09:31buy0.01eurgbp0.88270.00000.00002010.02.11 10:500.88330.000.000.000.93
384267722010.02.11 18:47sell0.01eurgbp0.87110.00000.00002010.02.11 19:000.87050.000.000.000.94
384284672010.02.11 19:19sell0.01eurgbp0.87040.00000.00002010.02.12 04:580.87120.000.00-0.05-1.25
384385962010.02.12 01:21sell0.02eurgbp0.87260.00000.00002010.02.12 04:580.87120.000.000.004.39
384552132010.02.12 11:25sell0.01eurgbp0.86700.00000.00002010.02.12 12:030.86630.000.000.001.10
384960672010.02.15 08:27sell0.01eurgbp0.86820.00000.00002010.02.15 10:520.86760.000.000.000.94
385017002010.02.15 11:15sell0.01eurgbp0.86740.00000.00002010.02.17 13:080.87070.000.00-0.05-5.20
385402572010.02.16 10:06sell0.02eurgbp0.86960.00000.00002010.02.17 13:080.87070.000.000.00-3.47
385537202010.02.16 15:47sell0.04eurgbp0.87190.00000.00002010.02.17 13:080.87070.000.000.007.56
385624212010.02.16 18:03sell0.08eurgbp0.87420.00000.00002010.02.17 13:080.87060.000.000.0045.40
386534332010.02.18 16:24buy0.01eurgbp0.87190.00000.00002010.02.18 23:390.87140.000.000.00-0.78
386731862010.02.18 23:38buy0.02eurgbp0.86940.00000.00002010.02.18 23:390.87130.000.000.005.91
386908702010.02.19 08:06buy0.01eurgbp0.87480.00000.00002010.02.19 10:060.87540.000.000.000.92
386966712010.02.19 10:38buy0.01eurgbp0.87570.00000.00002010.02.19 10:420.87630.000.000.000.92
387024502010.02.19 12:29buy0.01eurgbp0.87810.00000.00002010.02.19 15:170.87860.000.000.000.77
387078302010.02.19 15:33buy0.01eurgbp0.87880.00000.00002010.02.19 19:040.87810.000.000.00-1.08
387112332010.02.19 16:31buy0.02eurgbp0.87660.00000.00002010.02.19 19:040.87810.000.000.004.63
387720712010.02.23 09:28sell0.01eurgbp0.87730.00000.00002010.02.23 15:430.87940.000.000.00-3.23
387738032010.02.23 10:08sell0.02eurgbp0.87960.00000.00002010.02.23 15:430.87940.000.000.000.62
387765342010.02.23 11:25sell0.04eurgbp0.88190.00000.00002010.02.23 15:430.87940.000.000.0015.42
388326202010.02.24 17:05buy0.01eurgbp0.87990.00000.00002010.02.24 17:380.88050.000.000.000.93
388425322010.02.24 18:16buy0.01eurgbp0.88070.00000.00002010.02.25 10:150.87990.000.00-0.04-1.23
388530742010.02.24 21:17buy0.02eurgbp0.87850.00000.00002010.02.25 10:150.87990.000.00-0.074.29
388785052010.02.25 11:11buy0.01eurgbp0.88130.00000.00002010.02.25 11:150.88180.000.000.000.76
388818622010.02.25 12:17buy0.01eurgbp0.88240.00000.00002010.02.25 15:370.88290.000.000.000.76
389025372010.02.25 18:59buy0.01eurgbp0.88690.00000.00002010.02.25 19:160.88750.000.000.000.91
389043632010.02.25 19:35buy0.01eurgbp0.88740.00000.00002010.02.25 20:090.88790.000.000.000.76
389070152010.02.25 20:52buy0.01eurgbp0.88850.00000.00002010.02.25 21:000.88900.000.000.000.77
389095632010.02.25 21:30buy0.01eurgbp0.88850.00000.00002010.02.26 03:390.88900.000.00-0.010.76
389349282010.02.26 09:48buy0.01eurgbp0.88970.00000.00002010.02.26 11:310.88890.000.000.00-1.22
389388542010.02.26 11:05buy0.02eurgbp0.88750.00000.00002010.02.26 11:310.88890.000.000.004.27
389449462010.02.26 12:21buy0.01eurgbp0.89140.00000.00002010.02.26 12:440.89190.000.000.000.76
389488632010.02.26 13:42buy0.01eurgbp0.89290.00000.00002010.02.26 14:440.89350.000.000.000.91
389610532010.02.26 17:15buy0.01eurgbp0.89570.00000.00002010.02.26 18:000.89640.000.000.001.07
389894132010.03.01 08:43buy0.01eurgbp0.89870.00000.00002010.03.01 08:450.89930.000.000.000.90
389916812010.03.01 09:23buy0.01eurgbp0.90010.00000.00002010.03.01 11:340.90070.000.000.000.91
390089612010.03.01 13:40buy0.01eurgbp0.91120.00000.00002010.03.01 13:400.91200.000.000.001.19
390877702010.03.02 15:27buy0.01eurgbp0.90680.00000.00002010.03.02 15:410.90740.000.000.000.90
391016202010.03.02 18:24buy0.01eurgbp0.90840.00000.00002010.03.02 20:320.90890.000.000.000.75
391087992010.03.02 21:36buy0.01eurgbp0.90990.00000.00002010.03.03 08:250.90790.000.00-0.01-3.01
391141542010.03.03 01:48buy0.02eurgbp0.90770.00000.00002010.03.03 08:250.90790.000.000.000.60
391193232010.03.03 03:56buy0.04eurgbp0.90540.00000.00002010.03.03 08:250.90790.000.000.0015.02
391539422010.03.03 18:48buy0.01eurgbp0.90880.00000.00002010.03.04 13:570.90790.000.00-0.04-1.36
391856672010.03.04 11:55buy0.02eurgbp0.90650.00000.00002010.03.04 13:570.90810.000.000.004.82
391955202010.03.04 15:12sell0.01eurgbp0.90500.00000.00002010.03.04 16:110.90450.000.000.000.76
392058082010.03.04 17:19sell0.01eurgbp0.90260.00000.00002010.03.04 18:360.90200.000.000.000.90
392130052010.03.04 19:02sell0.01eurgbp0.90260.00000.00002010.03.05 15:320.90200.000.00-0.050.90
392644662010.03.05 15:33sell0.01eurgbp0.90190.00000.00002010.03.05 17:590.90140.000.000.000.76
393047082010.03.08 11:18sell0.01eurgbp0.89990.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-0.24-8.66
393094462010.03.08 13:31sell0.02eurgbp0.90230.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-0.46-10.02
393172882010.03.08 17:16sell0.04eurgbp0.90450.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-0.94-6.69
393215322010.03.08 18:17sell0.08eurgbp0.90700.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-1.8517.01
393498882010.03.09 11:51sell0.16eurgbp0.90930.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-2.9889.93
393957682010.03.10 11:34sell0.32eurgbp0.91160.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-5.95291.65
395560322010.03.15 08:48sell0.01eurgbp0.90580.00000.00002010.03.15 08:590.90530.000.000.000.76
395687682010.03.15 13:02buy0.01eurgbp0.91260.00000.00002010.03.16 09:300.91050.000.00-0.01-3.15
395772212010.03.15 15:19buy0.02eurgbp0.91030.00000.00002010.03.16 09:300.91050.000.00-0.020.60
395855542010.03.15 17:59buy0.04eurgbp0.90800.00000.00002010.03.16 09:300.91050.000.00-0.0515.01
396606442010.03.16 14:29sell0.01eurgbp0.90630.00000.00002010.03.16 15:340.90570.000.000.000.91
396795642010.03.16 18:26sell0.01eurgbp0.90520.00000.00002010.03.16 19:490.90470.000.000.000.76
396890622010.03.16 20:38sell0.01eurgbp0.90330.00000.00002010.03.17 11:300.90400.000.00-0.05-1.06
397154622010.03.17 06:52sell0.02eurgbp0.90550.00000.00002010.03.17 11:300.90400.000.000.004.57
397425602010.03.17 13:54sell0.01eurgbp0.89740.00000.00002010.03.17 15:140.89680.000.000.000.92
397766602010.03.18 08:19sell0.01eurgbp0.89480.00000.00002010.03.18 09:000.89430.000.000.000.76
397863862010.03.18 12:10sell0.01eurgbp0.89400.00000.00002010.03.18 15:220.89350.000.000.000.77
397922332010.03.18 15:37sell0.01eurgbp0.89340.00000.00002010.03.18 17:320.89270.000.000.001.07
398011922010.03.18 18:39sell0.01eurgbp0.89220.00000.00002010.03.19 15:080.89420.000.00-0.05-3.03
398209422010.03.19 07:46sell0.02eurgbp0.89440.00000.00002010.03.19 15:080.89420.000.000.000.61
398251872010.03.19 09:08sell0.04eurgbp0.89660.00000.00002010.03.19 15:080.89420.000.000.0014.55
398802382010.03.22 09:57buy0.01eurgbp0.90400.00000.00002010.03.23 11:310.90160.000.00-0.01-3.60
398859022010.03.22 12:30buy0.02eurgbp0.90180.00000.00002010.03.23 11:310.90160.000.00-0.02-0.60
398915012010.03.22 14:55buy0.04eurgbp0.89950.00000.00002010.03.23 11:310.90180.000.00-0.0513.80
399162052010.03.23 08:20buy0.08eurgbp0.89720.00000.00002010.03.23 11:310.90180.000.000.0055.18
399321372010.03.23 15:36buy0.01eurgbp0.90050.00000.00002010.03.24 15:440.89600.000.00-0.01-6.69
399377912010.03.23 17:41buy0.02eurgbp0.89820.00000.00002010.03.24 15:440.89600.000.00-0.02-6.55
399560592010.03.24 07:08buy0.04eurgbp0.89590.00000.00002010.03.24 15:440.89600.000.000.000.59
399647552010.03.24 10:44buy0.08eurgbp0.89360.00000.00002010.03.24 15:440.89600.000.000.0028.58
399702532010.03.24 12:09buy0.16eurgbp0.89130.00000.00002010.03.24 15:440.89600.000.000.00111.95
400040012010.03.25 07:17sell0.01eurgbp0.89440.00000.00002010.03.25 07:390.89380.000.000.000.89
400057562010.03.25 08:04sell0.01eurgbp0.89360.00000.00002010.03.25 10:100.89300.000.000.000.89
400102462010.03.25 10:42sell0.01eurgbp0.89220.00000.00002010.03.25 11:300.88910.000.000.004.64
400122072010.03.25 11:31sell0.01eurgbp0.89000.00000.00002010.03.30 11:100.89550.000.00-0.05-8.30
400127182010.03.25 11:42sell0.02eurgbp0.89230.00000.00002010.03.30 11:100.89540.000.00-0.09-9.35
400204522010.03.25 14:52sell0.04eurgbp0.89450.00000.00002010.03.30 11:100.89540.000.00-0.18-5.43
400253272010.03.25 16:40sell0.08eurgbp0.89670.00000.00002010.03.30 11:100.89530.000.00-0.3716.89
400328612010.03.25 19:30sell0.16eurgbp0.89900.00000.00002010.03.30 11:100.89550.000.00-0.7484.44
400666582010.03.26 10:21sell0.32eurgbp0.90130.00000.00002010.03.30 11:100.89550.000.00-1.48279.81
401859522010.03.30 12:00sell0.01eurgbp0.89510.00000.00002010.03.30 12:100.89460.000.000.000.75
401916222010.03.30 13:17sell0.01eurgbp0.89340.00000.00002010.03.30 15:460.89280.000.000.000.90
402040772010.03.30 16:24sell0.01eurgbp0.89200.00000.00002010.03.30 16:460.89150.000.000.000.75
402109852010.03.30 17:52sell0.01eurgbp0.88940.00000.00002010.03.30 17:590.88880.000.000.000.91
402159152010.03.30 18:59sell0.01eurgbp0.88860.00000.00002010.03.31 03:150.88940.000.00-0.05-1.20
402240802010.03.30 21:40sell0.02eurgbp0.89080.00000.00002010.03.31 03:150.88940.000.00-0.094.22
402587042010.03.31 12:45sell0.01eurgbp0.88790.00000.00002010.03.31 23:480.88990.000.000.00-3.04
402650742010.03.31 15:30sell0.02eurgbp0.89020.00000.00002010.03.31 23:480.88990.000.000.000.91
402690492010.03.31 16:50sell0.04eurgbp0.89240.00000.00002010.03.31 23:480.88990.000.000.0015.19
403046542010.04.01 10:08sell0.01eurgbp0.88680.00000.00002010.04.01 10:290.88630.000.000.000.77
403073812010.04.01 11:17sell0.01eurgbp0.88670.00000.00002010.04.01 11:320.88620.000.000.000.76
403139242010.04.01 14:04sell0.01eurgbp0.88570.00000.00002010.04.01 15:140.88510.000.000.000.91
403194542010.04.01 16:02sell0.01eurgbp0.88430.00000.00002010.04.05 01:030.88400.000.00-0.100.46
403206572010.04.01 16:38sell0.02eurgbp0.88650.00000.00002010.04.05 01:030.88400.000.00-0.187.63
403291302010.04.01 19:24sell0.04eurgbp0.88870.00000.00002010.04.05 01:030.88400.000.00-0.3828.70
403707892010.04.05 08:34sell0.01eurgbp0.88550.00000.00002010.04.05 09:300.88490.000.000.000.91
403739232010.04.05 10:23sell0.01eurgbp0.88440.00000.00002010.04.05 14:140.88380.000.000.000.91
403806562010.04.05 15:15sell0.01eurgbp0.88250.00000.00002010.04.05 16:540.88330.000.000.00-1.23
403839102010.04.05 16:43sell0.02eurgbp0.88470.00000.00002010.04.05 16:540.88330.000.000.004.29
403860262010.04.05 17:33sell0.01eurgbp0.88280.00000.00002010.04.05 20:450.88230.000.000.000.76
403937962010.04.05 21:50sell0.01eurgbp0.88190.00000.00002010.04.06 03:000.88140.000.00-0.050.76
404242502010.04.06 16:41sell0.01eurgbp0.88150.00000.00002010.04.06 17:460.88090.000.000.000.92
404288502010.04.06 19:20sell0.01eurgbp0.87830.00000.00002010.04.06 19:310.87770.000.000.000.92
404297532010.04.06 19:48sell0.01eurgbp0.87780.00000.00002010.04.06 20:160.87730.000.000.000.76
404309152010.04.06 20:38sell0.01eurgbp0.87730.00000.00002010.04.07 08:570.87670.000.00-0.050.92
404688992010.04.07 18:02sell0.01eurgbp0.87760.00000.00002010.04.07 18:190.87710.000.000.000.77
404718912010.04.07 19:12sell0.01eurgbp0.87610.00000.00002010.04.07 20:440.87550.000.000.000.91
404768952010.04.07 20:56sell0.01eurgbp0.87520.00000.00002010.04.08 11:050.87610.000.00-0.14-1.36
404923532010.04.08 09:26sell0.02eurgbp0.87740.00000.00002010.04.08 11:050.87600.000.000.004.25
405017242010.04.08 12:21sell0.01eurgbp0.87480.00000.00002010.04.08 13:010.87430.000.000.000.76
405036372010.04.08 13:12sell0.01eurgbp0.87450.00000.00002010.04.08 18:200.87540.000.000.00-1.38
405095832010.04.08 16:22sell0.02eurgbp0.87680.00000.00002010.04.08 18:200.87540.000.000.004.27
405176102010.04.08 19:22sell0.01eurgbp0.87510.00000.00002010.04.08 21:240.87450.000.000.000.92
405205112010.04.08 21:43sell0.01eurgbp0.87420.00000.00002010.04.09 08:400.87340.000.00-0.051.22
405315472010.04.09 09:02sell0.01eurgbp0.87330.00000.00002010.04.09 11:300.87260.000.000.001.08
405407342010.04.09 12:24sell0.01eurgbp0.87220.00000.00002010.04.09 13:000.87160.000.000.000.93
405464012010.04.09 14:56sell0.01eurgbp0.87130.00000.00002010.04.15 10:130.87940.000.00-0.24-12.54
405512972010.04.09 16:40sell0.02eurgbp0.87350.00000.00002010.04.15 10:130.87940.000.00-0.49-18.28
405534462010.04.09 17:04sell0.04eurgbp0.87590.00000.00002010.04.15 10:120.87950.000.00-0.96-22.30
405632942010.04.09 22:31sell0.08eurgbp0.87820.00000.00002010.04.15 10:110.87950.000.00-1.91-16.10
405642642010.04.12 01:06sell0.16eurgbp0.88170.00000.00002010.04.15 10:110.87950.000.00-3.0654.50
405687892010.04.12 02:00sell0.32eurgbp0.88400.00000.00002010.04.15 10:110.87950.000.00-6.12222.94
406853582010.04.14 07:33sell0.64eurgbp0.88630.00000.00002010.04.15 10:100.87950.000.00-9.20673.78
407342762010.04.15 10:12sell0.04eurgbp0.87930.00000.00002010.04.15 10:130.87940.000.000.00-0.62
407343132010.04.15 10:13sell0.04eurgbp0.87900.00000.00002010.04.15 10:130.87940.000.000.00-2.48
407343232010.04.15 10:13sell0.02eurgbp0.87920.00000.00002010.04.15 10:130.87930.000.000.00-0.31
407352732010.04.15 10:31sell0.01eurgbp0.87880.00000.00002010.04.15 10:400.87830.000.000.000.78
407372722010.04.15 11:09sell0.01eurgbp0.87820.00000.00002010.04.15 11:420.87760.000.000.000.93
407396422010.04.15 12:11sell0.01eurgbp0.87710.00000.00002010.04.15 14:460.87790.000.000.00-1.24
407418732010.04.15 13:02sell0.02eurgbp0.87930.00000.00002010.04.15 14:460.87790.000.000.004.32
407462522010.04.15 15:37sell0.01eurgbp0.87740.00000.00002010.04.15 17:050.87680.000.000.000.93
407524692010.04.15 18:13sell0.01eurgbp0.87560.00000.00002010.04.16 13:060.87660.000.00-0.05-1.54
407610962010.04.16 01:42sell0.02eurgbp0.87790.00000.00002010.04.16 13:060.87650.000.000.004.32
407735602010.04.16 14:14sell0.01eurgbp0.87510.00000.00002010.04.19 22:240.87920.000.00-0.05-6.29
407810542010.04.16 17:43sell0.02eurgbp0.87730.00000.00002010.04.19 22:240.87910.000.00-0.10-5.52
407917252010.04.19 01:03sell0.04eurgbp0.88120.00000.00002010.04.19 22:240.87910.000.000.0012.88
407993632010.04.19 08:27sell0.08eurgbp0.88350.00000.00002010.04.19 22:240.87910.000.000.0053.97
408483552010.04.20 10:04sell0.01eurgbp0.87910.00000.00002010.04.20 10:070.87850.000.000.000.92
408526072010.04.20 11:16sell0.01eurgbp0.87680.00000.00002010.04.20 11:300.87630.000.000.000.78
408731082010.04.20 19:28sell0.01eurgbp0.87460.00000.00002010.04.21 00:350.87410.000.00-0.050.77
408966212010.04.21 08:12sell0.01eurgbp0.87250.00000.00002010.04.21 11:300.87190.000.000.000.92
409063402010.04.21 12:54sell0.01eurgbp0.87090.00000.00002010.04.21 13:130.87040.000.000.000.77
409080402010.04.21 13:42sell0.01eurgbp0.87020.00000.00002010.04.21 14:270.86960.000.000.000.92
409127352010.04.21 15:04sell0.01eurgbp0.86870.00000.00002010.04.22 05:080.86820.000.00-0.140.77
409377052010.04.22 09:06sell0.01eurgbp0.86750.00000.00002010.04.22 09:160.86700.000.000.000.77
409389682010.04.22 09:45sell0.01eurgbp0.86680.00000.00002010.04.22 12:120.86760.000.000.00-1.24
409408872010.04.22 11:00sell0.02eurgbp0.86910.00000.00002010.04.22 12:120.86760.000.000.004.63
409461312010.04.22 13:07sell0.01eurgbp0.86620.00000.00002010.04.22 16:590.86560.000.000.000.92
409567202010.04.22 17:33sell0.01eurgbp0.86370.00000.00002010.04.23 00:040.86430.000.00-0.05-0.92
409604982010.04.22 19:13sell0.02eurgbp0.86600.00000.00002010.04.23 00:040.86440.000.00-0.104.92
409777742010.04.23 08:05sell0.01eurgbp0.86110.00000.00002010.04.23 10:190.86190.000.000.00-1.23
409793882010.04.23 09:32sell0.02eurgbp0.86330.00000.00002010.04.23 10:190.86190.000.000.004.30
  0.00 0.00 -66.25 3 433.41
Closed P/L: 3 367.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 367.16 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 367.16 Equity: 6 367.16 Free Margin: 6 367.16
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 767.63 Gross Loss: 400.47 Total Net Profit: 3 367.16
Profit Factor: 9.41 Expected Payoff: 15.52  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 192.11 (6.02%) Relative Drawdown: 6.02% (192.11)
 
Total Trades: 217 Short Positions (won %): 138 (73.19%) Long Positions (won %): 79 (81.01%)
Profit Trades (% of total): 165 (76.04%) Loss trades (% of total): 52 (23.96%)
Largest profit trade: 973.38 loss trade: -52.93
Average profit trade: 22.83 loss trade: -7.70
Maximum consecutive wins ($): 30 (192.21) consecutive losses ($): 7 (-76.23)
Maximal consecutive profit (count): 1 269.62 (6) consecutive loss (count): -192.11 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2