Avail Trading Corp.

Account: 11780 Name: tal cohen Currency: USD 2010 April 28, 17:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19019232010.04.12 19:30balanceDeposit30 000.00
19022862010.04.12 20:37buy0.10chfjpy87.7440.0000.0002010.04.12 20:3887.704-0.800.000.00-4.30
19156802010.04.15 20:52buy limit0.10audcad0.700000.000000.000002010.04.15 21:020.93551cancelled
19200762010.04.18 17:21buy limit0.10usdcad0.700000.000000.000002010.04.18 20:421.01461cancelled
19201722010.04.18 18:03buy0.10audusd0.921090.000000.000002010.04.18 20:310.92413-0.800.000.0030.40
19204172010.04.18 20:02sell0.10usdchf1.063060.000000.000002010.04.19 10:161.06524-0.800.000.00-20.46
19206802010.04.18 21:04buy0.10eurusd1.347500.000000.000002010.04.19 09:561.34542-0.800.000.00-20.80
19209502010.04.18 22:25sell0.20usdchf1.065640.000000.000002010.04.19 10:161.06511-1.600.000.009.95
19209552010.04.18 22:25buy0.20eurusd1.344950.000000.000002010.04.19 09:561.34548-1.600.000.0010.60
19211172010.04.18 23:49buy0.10audusd0.918880.000000.000002010.04.19 08:030.91929-0.800.000.004.10
19211362010.04.19 00:00sell0.10gbpjpy140.344142.0000.0002010.04.19 03:42139.849-0.800.000.0053.89
19211412010.04.19 00:00sell0.10gbpjpy140.342140.3400.0002010.04.19 06:47139.851-0.800.000.0053.39
19214232010.04.19 02:40buy0.20audusd0.916340.000000.000002010.04.19 08:020.91936-1.600.000.0060.40
19215192010.04.19 02:45buy0.10usdjpy91.8020.0000.0002010.04.19 08:4692.103-0.800.000.0032.68
19215272010.04.19 02:46buy0.10chfjpy86.1940.0000.0002010.04.19 03:4986.236-0.800.000.004.57
19215402010.04.19 02:46buy0.10gbpusd1.522430.000000.000002010.04.19 04:151.52544-0.800.000.0030.10
19216742010.04.19 03:04buy0.20chfjpy85.9390.0000.0002010.04.19 03:4986.239-1.600.000.0065.30
19220362010.04.19 05:07sell0.20usdchf1.068140.000000.000002010.04.19 10:161.06524-1.600.000.0054.45
19222672010.04.19 06:23buy0.20eurusd1.342450.000000.000002010.04.19 09:561.34552-1.600.000.0061.40
19223682010.04.19 07:00sell0.10audusd0.918360.927360.000002010.04.19 09:550.92076-0.800.000.00-24.00
19225852010.04.19 08:15sell stop0.10gbpusd1.518571.525971.516572010.04.20 03:441.53624cancelled
19225892010.04.19 08:15sell stop0.10gbpusd1.518571.525971.516072010.04.20 03:441.53619cancelled
19225932010.04.19 08:15sell stop0.10gbpusd1.518571.525971.515572010.04.20 03:441.53617cancelled
19227392010.04.19 08:48sell0.10gbpusd1.526130.000000.000002010.04.19 11:341.52834-0.800.000.00-22.10
19227802010.04.19 09:00sell0.10usdjpy92.1300.0000.0002010.04.21 06:5993.108-0.800.000.00-105.04
19227892010.04.19 09:01sell0.10audusd0.919040.000000.000002010.04.19 11:500.91864-0.800.000.004.00
19227902010.04.19 09:01sell0.10chfjpy86.1860.0000.0002010.04.20 02:2086.896-0.800.000.00-76.67
19229052010.04.19 09:54sell0.20chfjpy86.4370.0000.0002010.04.20 02:2086.896-1.600.000.00-99.13
19229062010.04.19 07:00sell0.10audusd0.918360.927360.000002010.04.19 10:020.92090-0.800.000.00-25.40
19229512010.04.19 10:02sell0.20gbpusd1.528640.000000.000002010.04.19 11:341.52830-1.600.000.006.80
19230462010.04.19 10:15sell0.20audusd0.921580.000000.000002010.04.19 11:500.91858-1.600.000.0060.00
19230742010.04.19 10:19sell0.20chfjpy86.6900.0000.0002010.04.20 02:2086.896-1.600.000.00-44.49
19230802010.04.19 10:20sell0.20gbpusd1.531330.000000.000002010.04.19 11:341.52834-1.600.000.0059.80
19235502010.04.19 13:32sell0.10eurusd1.347420.000000.000002010.04.19 22:161.34692-0.800.000.005.00
19235532010.04.19 13:33buy0.10usdchf1.063900.000000.000002010.04.20 09:201.06439-0.800.000.004.60
19235772010.04.19 14:00buy0.10usdjpy92.25691.3560.0002010.04.19 16:0092.395-0.800.000.0015.04
19236242010.04.19 14:25sell0.20usdjpy92.3830.0000.0002010.04.21 06:5993.106-1.600.000.00-155.31
19238272010.04.19 15:25sell0.10gbpusd1.532830.000000.000002010.04.20 01:481.52983-0.800.000.0030.00
19238662010.04.19 15:35sell0.10audusd0.922640.000000.000002010.04.21 07:300.92989-0.800.000.00-72.50
19239032010.04.19 16:00buy0.10gbpusd1.533811.524810.000002010.04.19 17:311.53409-0.800.000.002.80
19239142010.04.19 14:00buy0.10usdjpy92.25691.3560.0002010.04.19 17:3192.474-0.800.000.0023.57
19240512010.04.19 17:01buy0.10usdcad1.014600.000000.000002010.04.19 18:311.01514-0.800.000.005.32
19240552010.04.19 17:01buy0.10eurchf1.433700.000000.000002010.04.19 19:111.43399-0.800.000.002.73
19240622010.04.19 17:01buy0.10usdchf1.062460.000000.000002010.04.19 17:151.06304-0.800.000.005.46
19240692010.04.19 17:02sell0.30chfjpy86.9460.0000.0002010.04.20 02:2086.896-2.400.000.0016.20
19241522010.04.19 17:13sell0.10audusd0.924160.000000.000002010.04.20 00:240.92874-0.800.000.00-45.80
19241672010.04.19 17:20sell0.10eurusd1.349080.000000.000002010.04.19 18:021.34860-0.800.000.004.80
19241762010.04.19 17:22sell0.10usdjpy92.4670.0000.0002010.04.19 18:0192.413-0.800.000.005.84
19242022010.04.19 17:30sell0.20audusd0.925310.000000.000002010.04.21 07:300.92989-1.600.000.00-91.60
19242062010.04.19 16:00buy0.10gbpusd1.533811.524810.000002010.04.19 21:061.53424-0.800.000.004.30
19242702010.04.19 18:00buy0.20usdjpy92.42691.5260.0002010.04.19 20:4292.571-1.600.000.0031.33
19245762010.04.19 20:21sell0.20usdjpy92.6350.0000.0002010.04.21 06:5993.108-1.600.000.00-101.60
19246282010.04.19 21:00buy0.10usdjpy92.59991.6990.0002010.04.19 21:0692.673-0.800.000.007.99
19246642010.04.19 21:06sell0.50chfjpy87.1970.0000.0002010.04.20 02:2086.896-4.000.000.00162.52
19246652010.04.19 21:06sell0.20eurusd1.349940.000000.000002010.04.19 22:161.34693-1.600.000.0060.20
19246732010.04.19 21:00buy0.10usdjpy92.59991.6990.0002010.04.19 22:0092.554-0.800.000.00-4.86
19248742010.04.19 22:00buy0.20audusd0.925640.916640.000002010.04.20 01:400.92731-1.600.000.0033.40
19249552010.04.19 23:00buy0.10usdjpy92.63191.7310.0002010.04.20 00:0392.591-0.800.000.00-4.32
19250332010.04.20 00:03sell0.20audusd0.927840.000000.000002010.04.21 07:300.92989-1.600.000.00-41.00
19250352010.04.19 23:00buy0.10usdjpy92.63191.7310.0002010.04.20 04:1992.838-0.800.000.0022.30
19252762010.04.20 02:00buy0.20audusd0.926920.917920.000002010.04.20 06:000.93031-1.600.000.0067.80
19252812010.04.20 02:00buy0.10eurusd1.346180.000000.000002010.04.20 04:191.34919-0.800.000.0030.10
19252842010.04.20 02:00buy0.10gbpusd1.529360.000000.000002010.04.20 03:061.53239-0.800.000.0030.30
19253772010.04.20 02:23buy0.10chfjpy86.8720.0000.0002010.04.20 03:4487.175-0.800.000.0032.64
19257242010.04.20 03:45sell stop0.10gbpusd1.528361.536661.526362010.04.20 08:141.53938cancelled
19257262010.04.20 03:45sell stop0.10gbpusd1.528361.536661.525862010.04.20 08:141.53938cancelled
19257282010.04.20 03:45sell stop0.10gbpusd1.528361.536661.525362010.04.20 08:141.53938cancelled
19257292010.04.20 03:45sell0.10gbpusd1.536040.000000.000002010.04.20 04:331.53795-0.800.000.00-19.10
19257352010.04.20 03:45sell0.30usdjpy92.8930.0000.0002010.04.21 06:5993.106-2.400.000.00-68.63
19257542010.04.20 03:51sell0.30audusd0.930360.000000.000002010.04.21 07:300.92984-2.400.000.0015.60
19258542010.04.20 04:19sell0.20gbpusd1.538550.000000.000002010.04.20 04:331.53810-1.600.000.009.00
19259402010.04.20 04:31sell0.20gbpusd1.541190.000000.000002010.04.20 04:331.53810-1.600.000.0061.80
19260802010.04.20 05:00buy0.10usdjpy92.85191.9510.0002010.04.20 05:0092.850-0.800.000.00-0.11
19261022010.04.20 05:00buy0.20usdchf1.061390.000000.000002010.04.20 09:201.06439-1.600.000.0056.37
19261032010.04.20 05:00buy0.10usdjpy92.85191.9510.0002010.04.20 07:1492.890-0.800.000.004.20
19263072010.04.20 05:34sell0.10chfjpy87.4330.0000.0002010.04.20 19:0587.131-0.800.000.0032.43
19263092010.04.20 05:35sell0.10eurusd1.351340.000000.000002010.04.20 08:171.34834-0.800.000.0030.00
19264272010.04.20 06:21sell0.10gbpusd1.542100.000000.000002010.04.20 07:121.53909-0.800.000.0030.10
19266102010.04.20 08:00buy0.10eurusd1.349811.329810.000002010.04.20 13:151.34287-0.800.000.00-69.40
19266452010.04.20 08:15buy stop0.10gbpusd1.543851.538251.545852010.04.21 03:441.53825cancelled
19266482010.04.20 08:15buy stop0.10gbpusd1.543851.538251.546352010.04.21 03:441.53820cancelled
19266522010.04.20 08:15buy stop0.10gbpusd1.543851.538251.546852010.04.21 03:441.53825cancelled
19266552010.04.20 08:44sell0.10gbpusd1.537651.543251.535652010.04.20 09:361.53565-0.800.000.0020.00
19266562010.04.20 08:44sell0.10gbpusd1.537651.543251.535152010.04.20 09:381.53515-0.800.000.0025.00
19266592010.04.20 08:44sell0.10gbpusd1.537651.543251.534652010.04.20 09:401.53465-0.800.000.0030.00
19268482010.04.20 09:00buy0.10usdjpy92.91992.0190.0002010.04.20 11:1893.241-0.800.000.0034.53
19268712010.04.20 09:01buy0.10eurusd1.347620.000000.000002010.04.21 09:291.34026-0.800.000.00-73.60
19270352010.04.20 09:27sell0.50usdjpy93.1500.0000.0002010.04.21 06:5993.097-4.000.000.0028.46
19272532010.04.20 10:00buy0.10gbpusd1.534980.000000.000002010.04.20 11:551.53804-0.800.000.0030.60
19273972010.04.20 10:32sell0.10usdchf1.066300.000000.000002010.04.21 10:511.06791-0.800.000.00-15.08
19275182010.04.20 11:18buy0.20eurusd1.344750.000000.000002010.04.21 09:291.34026-1.600.000.00-89.80
19275202010.04.20 09:00buy0.10usdjpy92.91992.0190.0002010.04.20 13:1593.255-0.800.000.0036.03
19280292010.04.20 13:15sell0.20usdchf1.068820.000000.000002010.04.21 10:511.06831-1.600.000.009.55
19280302010.04.20 08:00buy0.10eurusd1.349811.329810.000002010.04.20 18:001.34406-0.800.000.00-57.50
19281412010.04.20 14:00buy0.10usdjpy93.24092.3400.0002010.04.20 19:1293.149-0.800.000.00-9.77
19289062010.04.20 17:10sell0.10audusd0.931910.000000.000002010.04.20 18:290.93139-0.800.000.005.20
19289072010.04.20 17:10sell0.10eurusd1.344290.000000.000002010.04.20 17:211.34376-0.800.000.005.30
19291092010.04.20 17:55buy0.10eurusd1.343610.000000.000002010.04.20 21:411.34177-0.800.000.00-18.40
19294122010.04.20 19:12buy0.20eurusd1.342210.000000.000002010.04.21 09:291.34026-1.600.000.00-39.00
19294132010.04.20 14:00buy0.10usdjpy93.24092.3400.0002010.04.21 02:2093.322-0.800.000.008.79
19294412010.04.20 19:24buy0.10chfjpy87.0820.0000.0002010.04.21 02:1687.382-0.800.000.0032.15
19296372010.04.20 20:38buy0.10gbpusd1.534800.000000.000002010.04.21 01:351.53781-0.800.000.0030.10
19302532010.04.21 01:22sell0.50audusd0.932860.000000.000002010.04.21 07:300.92984-4.000.000.00151.00
19303072010.04.21 01:49sell0.10gbpusd1.538310.000000.000002010.04.21 03:021.53643-0.800.000.0018.80
19304502010.04.21 02:20sell0.20gbpusd1.540820.000000.000002010.04.21 03:021.53731-1.600.000.0070.20
19305422010.04.21 02:51sell0.10chfjpy87.4250.0000.0002010.04.21 06:4987.120-0.800.000.0032.74
19310472010.04.21 04:30buy0.10gbpusd1.541701.535601.543702010.04.21 06:111.54260-0.800.000.009.00
19310492010.04.21 04:30buy0.10gbpusd1.541701.535601.544202010.04.21 06:111.54255-0.800.000.008.50
19310502010.04.21 04:30buy0.10gbpusd1.541701.535601.544702010.04.21 06:121.54239-0.800.000.006.90
19310512010.04.21 03:45sell stop0.10gbpusd1.534961.541061.532962010.04.21 08:141.53874cancelled
19310522010.04.21 03:45sell stop0.10gbpusd1.534961.541061.532462010.04.21 08:141.53874cancelled
19310542010.04.21 03:45sell stop0.10gbpusd1.534961.541061.531962010.04.21 08:141.53874cancelled
19328302010.04.21 05:12sell0.10gbpusd1.542170.000000.000002010.04.21 06:561.53917-0.800.000.0030.00
19333142010.04.21 05:30sell0.80usdjpy93.4030.0000.0002010.04.21 06:5993.097-6.400.000.00262.95
19339712010.04.21 06:49buy0.30eurusd1.339700.000000.000002010.04.21 09:291.34022-2.400.000.0015.60
19340462010.04.21 07:01buy0.10chfjpy87.0680.0000.0002010.04.21 09:2687.117-0.800.000.005.26
19341602010.04.21 07:31sell0.20usdchf1.071330.000000.000002010.04.21 10:511.06805-1.600.000.0061.42
19341622010.04.21 07:31buy0.10audusd0.929340.000000.000002010.04.21 07:330.92902-0.800.000.00-3.20
19341662010.04.21 07:31buy0.50eurusd1.337170.000000.000002010.04.21 09:291.34020-4.000.000.00151.50
19341732010.04.21 07:31buy0.20chfjpy86.8160.0000.0002010.04.21 09:2687.117-1.600.000.0064.64
19343342010.04.22 01:44buy0.10gbpusd1.544471.537071.546472010.04.22 02:181.54647-0.800.000.0020.00
19343362010.04.22 01:44buy0.10gbpusd1.544471.537071.546972010.04.22 02:181.54697-0.800.000.0025.00
19343392010.04.22 01:44buy0.10gbpusd1.544471.537071.547472010.04.22 02:591.54614-0.800.000.0016.70
19343412010.04.21 08:15sell stop0.10gbpusd1.536541.543941.534542010.04.22 03:441.54539cancelled
19343442010.04.21 08:15sell stop0.10gbpusd1.536541.543941.534042010.04.22 03:441.54539cancelled
19343472010.04.21 08:15sell stop0.10gbpusd1.536541.543941.533542010.04.22 03:441.54535cancelled
19360562010.04.21 17:00buy0.10eurchf1.433300.000000.000002010.04.21 18:461.43279-0.800.000.00-4.76
19360662010.04.21 17:02buy0.10audusd0.926100.000000.000002010.04.21 17:490.92661-0.800.000.005.10
19361222010.04.21 17:18buy0.10eurusd1.338660.000000.000002010.04.21 17:221.33924-0.800.000.005.80
19361642010.04.21 17:31buy0.10eurusd1.338660.000000.000002010.04.21 18:131.33917-0.800.000.005.10
19361812010.04.21 17:31sell0.10usdchf1.070520.000000.000002010.04.21 18:141.06991-0.800.000.005.70
19363792010.04.21 18:31buy0.10eurusd1.338670.000000.000002010.04.22 03:021.34169-0.800.000.0030.20
19364812010.04.21 19:00sell0.10audusd0.927440.936440.000002010.04.21 23:000.92561-0.800.000.0018.30
19366242010.04.21 20:16buy0.10chfjpy86.7600.0000.0002010.04.22 02:3187.062-0.800.000.0032.44
19366252010.04.21 20:16buy0.10usdjpy92.8220.0000.0002010.04.22 04:0493.122-0.800.000.0032.22
19368342010.04.21 21:47buy0.10audusd0.925790.000000.000002010.04.22 03:020.92879-0.800.000.0030.00
19368952010.04.21 23:00sell0.20usdjpy92.74693.6460.0002010.04.22 19:1093.612-1.600.000.00-185.02
19369022010.04.21 19:00sell0.10audusd0.927440.936440.000002010.04.22 02:150.92802-0.800.000.00-5.80
19370442010.04.22 00:47sell0.10gbpusd1.542890.000000.000002010.04.22 04:131.54235-0.800.000.005.40
19371532010.04.22 01:51buy0.10usdchf1.069200.000000.000002010.04.22 05:271.07220-0.800.000.0027.98
19372372010.04.22 02:15sell0.20gbpusd1.545400.000000.000002010.04.22 04:131.54236-1.600.000.0060.80
19373402010.04.22 02:34sell0.10chfjpy87.0360.0000.0002010.04.22 05:1686.975-0.800.000.006.55
19375382010.04.22 03:45buy stop0.10gbpusd1.547791.542291.549792010.04.22 04:571.54425cancelled
19375392010.04.22 03:45buy stop0.10gbpusd1.547791.542291.550292010.04.22 04:571.54425cancelled
19375402010.04.22 03:45buy stop0.10gbpusd1.547791.542291.550792010.04.22 04:571.54425cancelled
19375412010.04.22 04:30sell0.10gbpusd1.541731.547231.539732010.04.22 05:521.53973-0.800.000.0020.00
19375422010.04.22 04:30sell0.10gbpusd1.541731.547231.539232010.04.22 05:541.53923-0.800.000.0025.00
19375432010.04.22 04:30sell0.10gbpusd1.541731.541701.538732010.04.22 06:301.53873-0.800.000.0030.00
19377202010.04.22 04:17sell0.10usdjpy93.1250.0000.0002010.04.22 09:5292.825-0.800.000.0032.32
19378672010.04.22 04:52sell0.20chfjpy87.2910.0000.0002010.04.22 05:1686.989-1.600.000.0064.81
19383912010.04.22 05:52sell0.10usdchf1.073330.000000.000002010.04.22 10:271.07587-0.800.000.00-23.61
19390052010.04.22 08:15buy stop0.10gbpusd1.541321.537521.543322010.04.22 19:101.53336cancelled
19390102010.04.22 08:15buy stop0.10gbpusd1.541321.537521.543822010.04.22 19:101.53331cancelled
19390132010.04.22 08:15buy stop0.10gbpusd1.541321.537521.544322010.04.22 19:101.53331cancelled
19392612010.04.22 09:04sell0.20usdchf1.075890.000000.000002010.04.22 10:271.07554-1.600.000.006.51
19395912010.04.22 09:50sell0.30usdchf1.078450.000000.000002010.04.22 10:261.07544-2.400.000.0083.97
19399172010.04.22 10:27sell0.10usdchf1.075600.000000.000002010.04.22 19:101.08419-0.800.000.00-79.23
19401082010.04.22 10:32sell0.20usdchf1.078160.000000.000002010.04.22 19:101.08413-1.600.000.00-110.13
19418252010.04.22 17:00sell0.10usdchf1.078160.000000.000002010.04.22 19:071.08326-0.800.000.00-47.08
19418672010.04.22 17:01sell0.10eurchf1.433310.000000.000002010.04.22 17:281.43295-0.800.000.003.34
19419032010.04.22 17:02buy0.10eurusd1.328910.000000.000002010.04.22 17:061.32942-0.800.000.005.10
19419972010.04.22 17:29buy0.10eurusd1.328860.000000.000002010.04.22 19:071.32257-0.800.000.00-62.90
19468312010.04.25 17:06buy0.10eurusd1.334070.000000.000002010.04.25 17:421.33461-0.800.000.005.40
19468322010.04.25 17:06buy0.10usdjpy94.0710.0000.0002010.04.27 13:2193.332-0.800.000.00-79.18
19468482010.04.25 17:11sell0.10gbpusd1.538360.000000.000002010.04.26 02:251.54296-0.800.000.00-46.00
19468622010.04.25 17:16buy0.10chfjpy87.5290.0000.0002010.04.25 20:0987.830-0.800.000.0031.93
19468722010.04.25 17:19sell0.10usdchf1.075370.000000.000002010.04.25 17:571.07483-0.800.000.005.02
19468752010.04.25 17:19buy0.10usdcad0.999450.000000.000002010.04.25 20:051.00003-0.800.000.005.80
19468812010.04.25 17:27sell0.10usdchf1.074500.000000.000002010.04.25 21:091.07147-0.800.000.0028.28
19468822010.04.25 17:27buy0.10eurusd1.334780.000000.000002010.04.25 20:371.33782-0.800.000.0030.40
19468982010.04.25 17:53sell0.10eurusd1.334670.000000.000002010.04.25 19:561.33660-0.800.000.00-19.30
19472552010.04.25 20:23sell0.10audusd0.926920.000000.000002010.04.26 12:030.92640-0.800.000.005.20
19472892010.04.25 20:37sell0.20gbpusd1.540880.000000.000002010.04.26 02:251.54296-1.600.000.00-41.60
19473482010.04.25 20:45sell0.30gbpusd1.543410.000000.000002010.04.26 02:251.54296-2.400.000.0013.50
19474342010.04.25 21:00buy0.10gbpusd1.543381.534380.000002010.04.26 03:301.54901-0.800.000.0056.30
19474622010.04.25 21:06sell0.10chfjpy87.8880.0000.0002010.04.26 03:5987.586-0.800.000.0032.09
19477842010.04.25 23:50sell0.10usdchf1.073670.000000.000002010.04.26 07:441.07567-0.800.000.00-18.59
19481732010.04.26 01:24sell0.40gbpusd1.545970.000000.000002010.04.26 02:251.54296-3.200.000.00120.40
19484012010.04.26 02:16buy0.10eurusd1.335210.000000.000002010.04.26 03:011.33822-0.800.000.0030.10
19487402010.04.26 03:14sell0.10gbpusd1.548390.000000.000002010.04.26 04:181.54531-0.800.000.0030.80
19488002010.04.26 03:30sell0.20audusd0.929450.000000.000002010.04.26 12:030.92645-1.600.000.0060.00
19488012010.04.25 21:00buy0.10gbpusd1.543381.534380.000002010.04.26 04:001.54736-0.800.000.0039.80
19488552010.04.26 03:45buy stop0.10gbpusd1.550221.541621.552222010.04.26 08:141.54598cancelled
19488562010.04.26 03:45buy stop0.10gbpusd1.550221.541621.552722010.04.26 08:141.54598cancelled
19488582010.04.26 03:45buy stop0.10gbpusd1.550221.541621.553222010.04.26 08:141.54598cancelled
19488592010.04.26 03:45sell stop0.10gbpusd1.540951.549551.538952010.04.26 08:141.54591cancelled
19488602010.04.26 03:45sell stop0.10gbpusd1.540951.549551.538452010.04.26 08:141.54591cancelled
19488622010.04.26 03:45sell stop0.10gbpusd1.540951.549551.537952010.04.26 08:141.54591cancelled
19489052010.04.26 04:00buy0.20audusd0.928780.919780.000002010.04.27 11:300.91978-1.600.000.00-180.00
19489272010.04.26 04:05buy0.10chfjpy87.5930.0000.0002010.04.26 09:0187.641-0.800.000.005.10
19489872010.04.26 04:18sell0.20usdchf1.076190.000000.000002010.04.26 07:441.07567-1.600.000.009.67
19490252010.04.26 04:34buy0.20chfjpy87.3410.0000.0002010.04.26 09:0187.641-1.600.000.0063.67
19490382010.04.26 04:36buy0.10eurusd1.333130.000000.000002010.04.26 06:321.33383-0.800.000.007.00
19490952010.04.26 05:00sell0.10eurusd1.332721.352720.000002010.04.26 19:271.34068-0.800.000.00-79.60
19491862010.04.26 05:15buy0.20eurusd1.330580.000000.000002010.04.26 06:321.33377-1.600.000.0063.80
19492252010.04.26 05:32sell0.30usdchf1.078710.000000.000002010.04.26 07:441.07571-2.400.000.0083.67
19495782010.04.26 08:44buy0.10gbpusd1.547661.542961.549662010.04.26 20:541.54296-0.800.000.00-47.00
19495842010.04.26 08:44buy0.10gbpusd1.547661.542961.550162010.04.26 20:541.54296-0.800.000.00-47.00
19495882010.04.26 08:44buy0.10gbpusd1.547661.542961.550662010.04.26 20:541.54296-0.800.000.00-47.00
19495922010.04.26 21:58sell0.10gbpusd1.542331.547031.540332010.04.27 03:151.54033-0.800.000.0020.00
19495952010.04.26 21:58sell0.10gbpusd1.542331.547031.539832010.04.27 03:171.53983-0.800.000.0025.00
19495982010.04.26 21:58sell0.10gbpusd1.542331.547031.539332010.04.27 03:191.53933-0.800.000.0030.00
19497052010.04.26 09:00buy0.10usdchf1.075010.000000.000002010.04.26 10:201.07802-0.800.000.0027.92
19497062010.04.26 09:00sell0.10eurusd1.334050.000000.000002010.04.26 10:161.33105-0.800.000.0030.00
19497272010.04.26 09:07sell0.10chfjpy87.6610.0000.0002010.04.26 10:1787.357-0.800.000.0032.30
19502292010.04.26 12:33buy0.10audusd0.926490.000000.000002010.04.27 13:190.91962-0.800.000.00-68.70
19502642010.04.26 13:02buy0.10gbpusd1.544400.000000.000002010.04.26 18:131.54771-0.800.000.0033.10
19504562010.04.26 14:52sell0.10eurusd1.334890.000000.000002010.04.26 20:481.33709-0.800.000.00-22.00
19507702010.04.26 16:01buy0.10usdchf1.074180.000000.000002010.04.27 02:541.07469-0.800.000.004.75
19508702010.04.26 16:29sell0.20eurusd1.337430.000000.000002010.04.26 20:481.33709-1.600.000.006.80
19509752010.04.26 17:01buy0.10usdchf1.072670.000000.000002010.04.26 20:011.07208-0.800.000.00-5.50
19509812010.04.26 17:01buy0.10usdjpy93.9430.0000.0002010.04.26 17:4093.995-0.800.000.005.53
19509842010.04.26 17:01sell0.10eurusd1.339120.000000.000002010.04.26 17:101.33861-0.800.000.005.10
19511362010.04.26 17:16sell0.10eurchf1.435990.000000.000002010.04.26 17:201.43539-0.800.000.005.60
19511412010.04.26 17:16sell0.10eurusd1.339570.000000.000002010.04.26 17:561.33906-0.800.000.005.10
19511552010.04.26 17:17buy0.20usdchf1.071670.000000.000002010.04.27 02:541.07469-1.600.000.0056.20
19511572010.04.26 17:17sell0.30eurusd1.340090.000000.000002010.04.26 20:481.33709-2.400.000.0090.00
19512612010.04.26 17:30sell0.10audusd0.927620.000000.000002010.04.26 21:290.92710-0.800.000.005.20
19513082010.04.26 17:40buy0.10eurchf1.434950.000000.000002010.04.26 18:291.43546-0.800.000.004.76
19513192010.04.26 17:45sell0.10chfjpy87.7370.0000.0002010.04.26 20:5487.437-0.800.000.0031.99
19515382010.04.26 19:27buy0.20usdjpy93.8200.0000.0002010.04.27 13:2193.343-1.600.000.00-102.20
19515392010.04.26 05:00sell0.10eurusd1.332721.352720.000002010.04.26 22:211.33659-0.800.000.00-38.70
19515462010.04.26 19:35sell0.10gbpusd1.547910.000000.000002010.04.26 20:431.54484-0.800.000.0030.70
19518472010.04.26 22:06buy0.10chfjpy87.4730.0000.0002010.04.27 22:4185.929-0.800.000.00-165.60
19523112010.04.27 01:18sell0.10gbpusd1.545360.000000.000002010.04.27 02:191.54232-0.800.000.0030.40
19524472010.04.27 02:17buy0.20audusd0.923990.000000.000002010.04.27 13:190.91967-1.600.000.00-86.40
19526772010.04.27 03:16buy0.10gbpusd1.540540.000000.000002010.04.27 04:271.54086-0.800.000.003.20
19527102010.04.27 03:27buy0.20gbpusd1.537850.000000.000002010.04.27 04:271.54085-1.600.000.0060.00
19528182010.04.27 03:45buy stop0.10gbpusd1.546361.537461.548362010.04.27 08:141.53348cancelled
19528192010.04.27 03:45buy stop0.10gbpusd1.546361.537461.548862010.04.27 08:141.53348cancelled
19528212010.04.27 03:45buy stop0.10gbpusd1.546361.537461.549362010.04.27 08:141.53348cancelled
19528402010.04.27 03:57buy0.20chfjpy87.2220.0000.0002010.04.27 22:4185.928-1.600.000.00-277.57
19528592010.04.27 04:00sell0.15eurusd1.334831.354830.000002010.04.27 05:391.33267-1.200.000.0032.40
19528792010.04.27 04:01buy0.10eurusd1.334910.000000.000002010.04.27 10:391.33281-0.800.000.00-21.00
19528862010.04.27 04:03sell0.10usdchf1.075490.000000.000002010.04.27 22:141.08508-0.800.000.00-88.38
19530772010.04.27 05:31buy0.10gbpusd1.535080.000000.000002010.04.27 23:261.52782-0.800.000.00-72.60
19531102010.04.27 05:39buy0.30chfjpy86.9670.0000.0002010.04.27 22:4185.928-2.400.000.00-334.33
19531112010.04.27 04:00sell0.05eurusd1.334831.354830.000002010.04.27 07:151.33169-0.400.000.0015.70
19531242010.04.27 05:42buy0.20eurusd1.332310.000000.000002010.04.27 10:391.33281-1.600.000.0010.00
19531262010.04.27 05:42sell0.20usdchf1.078020.000000.000002010.04.27 22:141.08508-1.600.000.00-130.13
19532742010.04.27 06:28buy0.20gbpusd1.532520.000000.000002010.04.27 23:261.52782-1.600.000.00-94.00
19533982010.04.27 07:47buy0.30eurusd1.329810.000000.000002010.04.27 10:391.33281-2.400.000.0090.00
19534722010.04.27 08:15buy stop0.10gbpusd1.535411.532111.537412010.04.28 03:441.52256cancelled
19534752010.04.27 08:15buy stop0.10gbpusd1.535411.532111.537912010.04.28 03:441.52256cancelled
19534802010.04.27 08:15buy stop0.10gbpusd1.535411.532111.538412010.04.28 03:441.52256cancelled
19535822010.04.27 08:46buy0.40chfjpy86.7090.0000.0002010.04.27 22:4185.928-3.200.000.00-335.08
19536012010.04.27 08:54buy0.30usdjpy93.5650.0000.0002010.04.27 13:2193.343-2.400.000.00-71.35
19544822010.04.27 11:13buy0.40usdjpy93.3110.0000.0002010.04.27 13:2193.352-3.200.000.0017.57
19546992010.04.27 11:24buy0.70chfjpy86.4580.0000.0002010.04.27 22:4185.928-5.600.000.00-397.93
19548462010.04.27 11:27buy0.30audusd0.921480.000000.000002010.04.27 13:190.91967-2.400.000.00-54.30
19549212010.04.27 11:29sell0.30usdchf1.080530.000000.000002010.04.27 22:141.08522-2.400.000.00-129.65
19549822010.04.27 11:31buy0.30gbpusd1.529910.000000.000002010.04.27 23:261.52782-2.400.000.00-62.70
19549982010.04.27 11:31buy1.00chfjpy86.2060.0000.0002010.04.27 22:4185.928-8.000.000.00-298.18
19550012010.04.27 11:31buy0.40audusd0.918950.000000.000002010.04.27 13:190.91954-3.200.000.0023.60
19552272010.04.27 11:39buy0.70usdjpy93.0580.0000.0002010.04.27 13:2193.361-5.600.000.00227.18
19553822010.04.27 11:46buy0.10eurusd1.326580.000000.000002010.04.27 21:511.31949-0.800.000.00-70.90
19554512010.04.27 11:54sell0.40usdchf1.083060.000000.000002010.04.27 22:141.08522-3.200.000.00-79.62
19554522010.04.27 11:55buy0.20eurusd1.323900.000000.000002010.04.27 21:511.31939-1.600.000.00-90.20
19554652010.04.27 11:55buy1.70chfjpy85.9540.0000.0002010.04.27 22:4185.936-13.600.000.00-32.83
19555272010.04.27 12:00sell0.20eurusd1.322881.342880.000002010.04.27 12:001.32242-1.600.000.009.20
19555512010.04.27 12:00buy0.40gbpusd1.527330.000000.000002010.04.27 23:261.52782-3.200.000.0019.60
19556262010.04.27 12:13buy0.70audusd0.916450.000000.000002010.04.27 13:190.91952-5.600.000.00214.90
19560992010.04.27 14:51buy0.30eurusd1.321380.000000.000002010.04.27 21:511.31929-2.400.000.00-62.70
19561012010.04.27 14:51sell0.70usdchf1.085590.000000.000002010.04.27 22:141.08513-5.600.000.0029.67
19562442010.04.27 15:16buy0.10audusd0.915990.000000.000002010.04.27 21:300.91901-0.800.000.0030.20
19563072010.04.27 15:34buy0.40eurusd1.318770.000000.000002010.04.27 21:511.31929-3.200.000.0020.80
19563832010.04.27 15:52buy2.90chfjpy85.5820.0000.0002010.04.27 22:4185.932-23.200.000.001 088.69
19563842010.04.27 15:52buy0.70gbpusd1.524790.000000.000002010.04.27 23:261.52782-5.600.000.00212.10
19564952010.04.27 16:01sell1.00usdchf1.088140.000000.000002010.04.27 22:141.08513-8.000.000.00277.39
19566502010.04.27 17:00buy0.10eurusd1.317080.000000.000002010.04.27 18:051.31677-0.800.000.00-3.10
19566692010.04.27 17:03sell0.10usdchf1.088310.000000.000002010.04.27 18:121.08779-0.800.000.004.78
19567062010.04.27 17:11buy0.10eurchf1.433200.000000.000002010.04.27 19:031.43287-0.800.000.00-3.04
19569892010.04.27 18:46buy0.70eurusd1.316250.000000.000002010.04.27 21:511.31929-5.600.000.00212.80
19571212010.04.27 20:00sell0.10gbpusd1.525921.534920.000002010.04.28 05:561.51802-0.800.000.0079.00
19574192010.04.27 22:00sell0.10eurusd1.319700.000000.000002010.04.28 04:081.31668-0.800.000.0030.20
19574612010.04.27 22:15buy0.10usdchf1.084980.000000.000002010.04.27 22:501.08534-0.800.000.003.32
19574622010.04.27 22:16sell0.10audusd0.919560.000000.000002010.04.28 03:480.91915-0.800.000.004.10
19575962010.04.27 23:26sell0.20audusd0.922120.000000.000002010.04.28 03:480.91911-1.600.000.0060.20
19577092010.04.28 00:13sell0.10gbpusd1.528090.000000.000002010.04.28 01:451.52509-0.800.000.0030.00
19581212010.04.28 03:01sell0.10usdchf1.086290.000000.000002010.04.28 05:531.08578-0.800.000.004.70
19581222010.04.28 03:01buy0.10gbpusd1.522280.000000.000002010.04.28 05:551.51780-0.800.000.00-44.80
19581982010.04.28 03:45buy stop0.10gbpusd1.528671.520671.530672010.04.28 08:141.52129cancelled
19582002010.04.28 03:45buy stop0.10gbpusd1.528671.520671.531172010.04.28 08:141.52122cancelled
19582012010.04.28 03:45buy stop0.10gbpusd1.528671.520671.531672010.04.28 08:141.52115cancelled
19582612010.04.28 04:03buy0.10audusd0.918500.000000.000002010.04.28 05:550.91895-0.800.000.004.50
19583102010.04.28 04:13buy0.20gbpusd1.519780.000000.000002010.04.28 05:551.51780-1.600.000.00-39.60
19583422010.04.28 04:20buy0.10eurusd1.316730.000000.000002010.04.28 06:131.31976-0.800.000.0030.30
19584012010.04.28 04:38sell0.20usdchf1.088820.000000.000002010.04.28 05:531.08581-1.600.000.0055.44
19584512010.04.28 04:51buy0.20audusd0.915950.000000.000002010.04.28 05:550.91895-1.600.000.0060.00
19584802010.04.28 05:00buy0.30gbpusd1.517260.000000.000002010.04.28 05:551.51780-2.400.000.0016.20
19586142010.04.28 05:39buy0.40gbpusd1.514720.000000.000002010.04.28 05:551.51774-3.200.000.00120.80
19586572010.04.27 20:00sell0.10gbpusd1.525921.534920.000002010.04.28 06:181.51911-0.800.000.0068.10
19586902010.04.28 06:03sell0.10chfjpy86.3780.0000.0002010.04.28 09:5586.571-0.800.000.00-20.55
19590482010.04.28 08:08sell0.20chfjpy86.6330.0000.0002010.04.28 09:5586.582-1.600.000.0010.86
19591322010.04.28 08:45buy0.10gbpusd1.522291.514491.524292010.04.28 08:591.52429-0.800.000.0020.00
19591382010.04.28 08:45buy0.10gbpusd1.522291.514491.524792010.04.28 12:161.51449-0.800.000.00-78.00
19591412010.04.28 08:45buy0.10gbpusd1.522291.514491.525292010.04.28 12:161.51449-0.800.000.00-78.00
19592632010.04.28 08:45buy0.10usdchf1.083310.000000.000002010.04.28 10:011.08631-0.800.000.0027.62
19592722010.04.28 08:49sell0.10gbpusd1.521170.000000.000002010.04.28 09:431.52059-0.800.000.005.80
19592852010.04.28 08:53sell0.30chfjpy86.8840.0000.0002010.04.28 09:5586.583-2.400.000.0096.11
19593362010.04.28 08:59sell0.20gbpusd1.523680.000000.000002010.04.28 09:431.52051-1.600.000.0063.40
19593762010.04.28 09:01sell0.10eurusd1.325900.000000.000002010.04.28 09:221.32290-0.800.000.0030.00
19598282010.04.28 11:00buy0.10usdjpy94.06793.1670.0002010.04.28 11:3993.907-0.800.000.00-17.04
19600502010.04.28 11:33buy0.10eurusd1.315710.000000.000002010.04.28 12:561.31619-0.800.000.004.80
19600522010.04.28 11:33sell0.10usdchf1.089300.000000.000002010.04.28 12:551.08861-0.800.000.006.34
19600622010.04.28 11:35buy0.10gbpusd1.517750.000000.000002010.04.28 12:201.51561-0.800.000.00-21.40
19600832010.04.28 11:39buy0.20eurusd1.313190.000000.000002010.04.28 12:561.31621-1.600.000.0060.40
19600852010.04.28 11:00buy0.10usdjpy94.06793.1670.0002010.04.28 12:0094.074-0.800.000.000.74
19602222010.04.28 12:00sell0.20usdchf1.091800.000000.000002010.04.28 12:541.08879-1.600.000.0055.29
19602492010.04.28 12:04buy0.20gbpusd1.515240.000000.000002010.04.28 12:201.51572-1.600.000.009.60
19603112010.04.28 12:17buy0.30gbpusd1.512710.000000.000002010.04.28 12:201.51579-2.400.000.0092.40
19603202010.04.28 12:20buy0.10gbpusd1.515750.000000.000002010.04.28 12:591.51881-0.800.000.0030.60
19603992010.04.28 13:00buy0.10usdjpy94.08693.1860.0002010.04.28 14:2394.291-0.800.000.0021.74
19611462010.04.28 17:02buy0.10eurchf1.433730.000000.000002010.04.28 17:191.43366-0.800.000.00-0.64
19611772010.04.28 17:07buy0.10eurusd1.321230.000000.000002010.04.28 17:101.32176-0.800.000.005.30
19612182010.04.28 17:36sell0.10eurchf1.433700.000000.000002010.04.28 17:441.43350-0.800.000.001.84
  -413.60 0.00 0.00 2 100.50
Closed P/L: 1 686.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19583472010.04.28 04:22sell0.10usdjpy93.5030.0000.000 94.160-0.800.000.00-69.77
19586562010.04.28 05:55sell0.20usdjpy93.7550.0000.000 94.160-1.600.000.00-86.02
19591132010.04.28 08:11sell0.30usdjpy94.0090.0000.000 94.160-2.400.000.00-48.11
19591452010.04.28 12:16sell0.10gbpusd1.513971.521771.51197 1.52032-0.800.000.00-63.50
19591482010.04.28 12:16sell0.10gbpusd1.513971.521771.51147 1.52032-0.800.000.00-63.50
19591512010.04.28 12:16sell0.10gbpusd1.513971.521771.51097 1.52032-0.800.000.00-63.50
19591932010.04.28 08:21sell0.10audusd0.922770.000000.00000 0.92534-0.800.000.00-25.70
19605722010.04.28 14:21sell0.40usdjpy94.2730.0000.000 94.160-3.200.000.0048.00
19606012010.04.28 14:23sell0.20audusd0.925300.000000.00000 0.92534-1.600.000.00-0.80
19606032010.04.28 13:00buy0.10usdjpy94.08693.1860.000 94.152-0.800.000.007.01
19610482010.04.28 16:29sell0.10eurusd1.321330.000000.00000 1.32016-0.800.000.0011.70
19610532010.04.28 16:30sell0.10gbpusd1.520150.000000.00000 1.52032-0.800.000.00-1.70
19610542010.04.28 16:30buy0.10usdchf1.084810.000000.00000 1.08557-0.800.000.007.00
19612502010.04.28 17:42buy0.10eurusd1.321020.000000.00000 1.32008-0.800.000.00-9.40
19613332010.04.28 17:47buy0.10eurchf1.433260.000000.00000 1.43317-0.800.000.00-0.83
  -17.60 0.00 0.00 -359.12
 Floating P/L: -376.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 30 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 686.90 Floating P/L: -376.72 Margin: 1 505.05
Balance: 31 686.90 Equity: 31 310.18 Free Margin: 29 805.13