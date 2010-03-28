Alpari (UK) Ltd.

Account: 1601454 Name: polifit4 Currency: USD 2010 April 23, 20:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1016758322010.03.28 13:15balanceDeposit5 000.00
1017398562010.03.29 05:09sell0.01eurusd1.343720.000001.342522010.03.29 06:081.343600.000.000.000.12
1017399202010.03.29 05:09buy0.01usdchf1.067780.000001.068982010.03.29 06:131.068030.000.000.000.23
1017530402010.03.29 06:49buy0.04gbpjpy138.0450.000138.1652010.03.29 06:52138.1650.000.000.005.18
1017525102010.03.29 06:45buy0.01gbpjpy138.1660.000138.2862010.03.29 06:57138.2390.000.000.000.79
1017527602010.03.29 06:48buy0.02gbpjpy138.1310.000138.2512010.03.29 06:57138.2390.000.000.002.33
1017531042010.03.29 06:49sell0.01usdchf1.068730.000001.067532010.03.29 07:041.067800.000.000.000.87
1017528212010.03.29 06:48buy0.01eurusd1.343610.000001.344812010.03.29 07:271.343410.000.000.00-0.20
1017530582010.03.29 06:49buy0.02eurusd1.342920.000001.344122010.03.29 07:271.343410.000.000.000.98
1017528402010.03.29 06:48buy0.01usdjpy92.6260.00092.7462010.03.29 07:4792.6420.000.000.000.17
1020147482010.03.29 22:42sell0.01gbpusd1.499090.000001.497892010.03.29 22:491.498790.000.000.000.30
1019744752010.03.29 19:25sell0.01eurusd1.344980.000001.343782010.03.29 23:341.347750.000.000.00-2.77
1019755372010.03.29 19:31sell0.02eurusd1.345300.000001.344102010.03.29 23:341.347750.000.000.00-4.90
1019776672010.03.29 19:42sell0.04eurusd1.345700.000001.344502010.03.29 23:341.347750.000.000.00-8.20
1020364012010.03.30 01:05sell0.01eurusd1.348270.000001.347072010.03.30 02:261.347990.000.000.000.28
1020520802010.03.30 02:31buy0.01gbpjpy138.0580.000138.1782010.03.30 02:55138.1460.000.000.000.96
1020521802010.03.30 02:31buy0.01gbpusd1.497690.000001.498892010.03.30 03:091.497980.000.000.000.29
1020520952010.03.30 02:31buy0.01eurusd1.347500.000001.348702010.03.30 03:121.347720.000.000.000.22
1020532492010.03.30 02:39sell0.02usdchf1.062890.000001.061692010.03.30 03:141.062610.000.000.000.53
1020522242010.03.30 02:31sell0.01usdchf1.062560.000001.061362010.03.30 03:151.062420.000.000.000.13
1019762232010.03.29 19:33buy0.01gbpchf1.593700.000001.594902010.03.30 04:301.593800.000.000.010.09
1020774802010.03.30 04:59buy0.01gbpchf1.592770.000001.593972010.03.30 05:231.593060.000.000.000.28
1020784742010.03.30 05:04buy0.02gbpchf1.592460.000001.593662010.03.30 05:231.592950.000.000.000.92
1020790592010.03.30 05:07buy0.04gbpchf1.592160.000001.593362010.03.30 05:231.592950.000.000.002.98
1020774042010.03.30 04:59buy0.01eurchf1.432680.000001.433882010.03.30 05:281.432860.000.000.000.17
1020787602010.03.30 05:06buy0.02eurchf1.432350.000001.433552010.03.30 05:281.432860.000.000.000.96
1020785332010.03.30 05:04buy0.01gbpjpy138.2300.000138.3502010.03.30 05:43138.1970.000.000.00-0.36
1020794142010.03.30 05:08buy0.02gbpjpy138.1770.000138.2972010.03.30 05:43138.1970.000.000.000.44
1020794052010.03.30 05:08buy0.08usdjpy92.2010.00092.3212010.03.30 05:4692.2120.000.000.000.95
1020791012010.03.30 05:07buy0.04usdjpy92.2360.00092.3562010.03.30 06:1992.2510.000.000.000.65
1020784712010.03.30 05:04buy0.02usdjpy92.2680.00092.3882010.03.30 06:2792.2800.000.000.000.26
1020761392010.03.30 04:48buy0.01usdjpy92.3000.00092.4202010.03.30 06:2792.2800.000.000.00-0.22
1020794652010.03.30 05:08buy0.08usdchf1.062350.000001.063552010.03.30 07:231.062480.000.000.000.98
1019779192010.03.29 19:42buy0.04usdchf1.063910.000001.065112010.03.30 15:361.064030.000.000.000.45
1019762092010.03.29 19:33buy0.02usdchf1.064410.000001.065612010.03.30 15:361.064670.000.000.000.49
1019754612010.03.29 19:30buy0.01usdchf1.064730.000001.065932010.03.30 15:361.064670.000.000.00-0.06
1023617802010.03.30 20:09sell0.01usdjpy92.8690.00092.7492010.03.30 20:1992.8190.000.000.000.54
1023834892010.03.30 21:58buy0.01usdjpy92.7920.00092.9122010.03.30 22:1392.8190.000.000.000.29
1024145602010.03.31 01:11sell0.01gbpusd1.507890.000001.506692010.03.31 01:181.507470.000.000.000.42
1024149802010.03.31 01:14sell0.04gbpjpy140.1400.000140.0202010.03.31 01:18140.0200.000.000.005.16
1024130122010.03.31 00:48sell0.01usdjpy92.8790.00092.7592010.03.31 01:5892.9220.000.000.00-0.46
1024145692010.03.31 01:11sell0.02usdjpy92.9100.00092.7902010.03.31 01:5892.9150.000.000.00-0.11
1024149892010.03.31 01:14sell0.04usdjpy92.9400.00092.8202010.03.31 01:5892.9150.000.000.001.08
1024194502010.03.31 01:40sell0.01gbpusd1.508400.000001.507202010.03.31 02:051.508120.000.000.000.28
1024145992010.03.31 01:12sell0.02gbpjpy140.1030.000139.9832010.03.31 02:31140.0900.000.000.000.28
1024145512010.03.31 01:11sell0.01gbpjpy140.0500.000139.9302010.03.31 02:31140.0380.000.000.000.13
1024356312010.03.31 02:37buy0.32gbpjpy139.9260.000140.0462010.03.31 02:40140.0460.000.000.0041.35
1024350372010.03.31 02:36buy0.16gbpjpy139.9670.000140.0872010.03.31 02:41140.0870.000.000.0020.66
1024343682010.03.31 02:35buy0.08gbpjpy140.0230.000140.1432010.03.31 02:42140.1430.000.000.0010.33
1024350242010.03.31 02:36buy0.04gbpusd1.507270.000001.508472010.03.31 02:421.508470.000.000.004.80
1024331572010.03.31 02:32buy0.04gbpjpy140.0670.000140.1872010.03.31 02:42140.1870.000.000.005.17
1024357472010.03.31 02:37buy0.16eurusd1.340790.000001.341992010.03.31 02:471.341990.000.000.0019.20
1024316712010.03.31 02:30buy0.01usdjpy92.8450.00092.9652010.03.31 02:4992.9490.000.000.001.12
1024325002010.03.31 02:31buy0.02gbpjpy140.1070.000140.2272010.03.31 02:50140.2270.000.000.002.58
1024319322010.03.31 02:30buy0.01gbpjpy140.1390.000140.2592010.03.31 02:52140.2590.000.000.001.29
1024342772010.03.31 02:35buy0.02gbpusd1.507750.000001.508952010.03.31 02:541.508950.000.000.002.40
1024341812010.03.31 02:34buy0.01gbpusd1.508050.000001.509252010.03.31 02:541.509090.000.000.001.04
1024342232010.03.31 02:35buy0.08eurusd1.341090.000001.342292010.03.31 02:541.342290.000.000.009.60
1024318332010.03.31 02:30buy0.01eurusd1.342050.000001.343252010.03.31 02:551.342290.000.000.000.24
1024341302010.03.31 02:34buy0.04eurusd1.341390.000001.342592010.03.31 02:551.342590.000.000.004.80
1024326122010.03.31 02:31buy0.02eurusd1.341700.000001.342902010.03.31 02:551.342520.000.000.001.64
1024362202010.03.31 02:38buy0.01eurchf1.430490.000001.431692010.03.31 02:551.431020.000.000.000.49
1024660752010.03.31 04:42sell0.01gbpusd1.508290.000001.507092010.03.31 05:161.507520.000.000.000.77
1024630872010.03.31 04:26buy0.01usdchf1.067070.000001.068272010.03.31 05:201.067420.000.000.000.33
1024788882010.03.31 05:54sell0.01eurchf1.430910.000001.429712010.03.31 06:011.430500.000.000.000.38
1024763142010.03.31 05:43sell0.01gbpjpy140.8000.000140.6802010.03.31 06:14140.8350.000.000.00-0.37
1024786112010.03.31 05:53sell0.08gbpjpy140.9240.000140.8042010.03.31 06:14140.8260.000.000.008.39
1024779882010.03.31 05:51sell0.04gbpjpy140.8880.000140.7682010.03.31 06:14140.8260.000.000.002.66
1024765802010.03.31 05:44sell0.02gbpjpy140.8300.000140.7102010.03.31 06:14140.8260.000.000.000.08
1024778632010.03.31 05:51sell0.01usdjpy93.4180.00093.2982010.03.31 06:1593.4320.000.000.00-0.15
1024795202010.03.31 05:57sell0.04usdjpy93.4890.00093.3692010.03.31 06:1593.4350.000.000.002.31
1024782952010.03.31 05:52sell0.02usdjpy93.4500.00093.3302010.03.31 06:1593.4310.000.000.000.41
1024318232010.03.31 02:30sell0.01usdchf1.066330.000001.065132010.03.31 06:591.066520.000.000.00-0.18
1024327862010.03.31 02:31sell0.02usdchf1.066690.000001.065492010.03.31 06:591.066540.000.000.000.28
1027883262010.03.31 19:59buy0.01gbpjpy141.8120.000141.9322010.03.31 20:07141.9320.000.000.001.29
1028101022010.03.31 21:38sell0.01usdjpy93.4980.00093.3782010.03.31 21:5693.4710.000.000.000.29
1028114942010.03.31 21:44sell0.02usdjpy93.5280.00093.4082010.03.31 21:5693.4710.000.000.001.22
1028109082010.03.31 21:43sell0.01gbpjpy141.9280.000141.8082010.03.31 21:59141.8520.000.000.000.81
1028375922010.04.01 00:59sell0.01usdjpy93.5970.00093.4772010.04.01 01:1693.5740.000.000.000.25
1028382952010.04.01 01:00sell0.01gbpchf1.600720.000001.599522010.04.01 01:201.600220.000.000.000.47
1028391122010.04.01 01:04sell0.02gbpchf1.601060.000001.599862010.04.01 01:201.600170.000.000.001.69
1028376152010.04.01 00:59sell0.01gbpjpy142.1020.000141.9822010.04.01 01:22142.1220.000.000.00-0.22
1028379192010.04.01 01:00sell0.02gbpjpy142.1320.000142.0122010.04.01 01:22142.1200.000.000.000.26
1028383172010.04.01 01:01sell0.04gbpjpy142.1820.000142.0622010.04.01 01:22142.1200.000.000.002.65
1028389402010.04.01 01:03sell0.08gbpjpy142.2190.000142.0992010.04.01 01:22142.1200.000.000.008.47
1028379722010.04.01 01:00sell0.01gbpusd1.518780.000001.517582010.04.01 01:281.518950.000.000.00-0.17
1028396212010.04.01 01:09sell0.04gbpusd1.519440.000001.518242010.04.01 01:291.518950.000.000.001.96
1028389202010.04.01 01:03sell0.02gbpusd1.519090.000001.517892010.04.01 01:291.518950.000.000.000.28
1028398192010.04.01 01:10sell0.08gbpusd1.519810.000001.518612010.04.01 01:291.518950.000.000.006.88
1028396922010.04.01 01:09sell0.01eurusd1.351300.000001.350102010.04.01 02:541.353610.000.000.00-2.31
1028424512010.04.01 01:32sell0.02eurusd1.351970.000001.350772010.04.01 02:541.353600.000.000.00-3.26
1028428572010.04.01 01:38buy0.01usdchf1.052610.000001.053812010.04.01 03:161.052720.000.000.000.10
1028843102010.04.01 04:32sell0.01usdjpy93.4170.00093.2972010.04.01 05:0493.3650.000.000.000.56
1028847112010.04.01 04:33sell0.02usdjpy93.4540.00093.3342010.04.01 05:0493.3650.000.000.001.91
1028820712010.04.01 04:21buy0.01gbpchf1.600890.000001.602092010.04.01 05:071.601260.000.000.000.36
1028826872010.04.01 04:24buy0.02gbpchf1.600510.000001.601712010.04.01 05:071.601260.000.000.001.42
1028908272010.04.01 05:13sell0.02gbpjpy141.9990.000141.8792010.04.01 05:28141.8790.000.000.002.57
1028900222010.04.01 05:07sell0.01gbpjpy141.9610.000141.8412010.04.01 05:29141.8490.000.000.001.20
1028900042010.04.01 05:07sell0.02gbpusd1.520200.000001.519002010.04.01 05:321.519000.000.000.002.40
1028894422010.04.01 05:05sell0.01gbpusd1.519830.000001.518632010.04.01 05:321.518940.000.000.000.89
1028900632010.04.01 05:07sell0.01eurusd1.351100.000001.349902010.04.01 05:321.350130.000.000.000.97
1028900522010.04.01 05:07buy0.02usdchf1.053310.000001.054512010.04.01 05:551.053770.000.000.000.87
1028892202010.04.01 05:04buy0.01usdchf1.053610.000001.054812010.04.01 05:551.053770.000.000.000.15
1028973292010.04.01 05:57sell0.01gbpchf1.601790.000001.600592010.04.01 06:371.601880.000.000.00-0.09
1028974862010.04.01 05:58sell0.02gbpchf1.602120.000001.600922010.04.01 06:371.601850.000.000.000.52
1031698792010.04.01 19:40sell0.01usdjpy93.9390.00093.8192010.04.01 19:5593.8510.000.000.000.94
1032039022010.04.01 22:08sell0.01eurchf1.432580.000001.431382010.04.01 22:171.432190.000.000.000.37
1032061892010.04.01 22:19buy0.01eurchf1.431740.000001.432942010.04.01 22:201.432190.000.000.000.42
1031968542010.04.01 21:33sell0.01gbpjpy143.4790.000143.3592010.04.01 22:49143.4690.000.000.000.10
1031957122010.04.01 21:30sell0.01eurusd1.358030.000001.356832010.04.01 23:231.358200.000.000.00-0.17
1031974872010.04.01 21:36sell0.02eurusd1.358350.000001.357152010.04.01 23:231.358200.000.000.000.30
1031959232010.04.01 21:30buy0.01usdchf1.054640.000001.055842010.04.01 23:331.054780.000.000.000.13
1031961622010.04.01 21:31sell0.01gbpusd1.528350.000001.527152010.04.02 02:071.528210.000.00-0.020.14
1032515272010.04.02 05:09buy0.01gbpjpy143.0270.000143.1472010.04.02 05:21143.0730.000.000.000.49
1032507562010.04.02 05:03buy0.01gbpusd1.526070.000001.527272010.04.02 05:221.526250.000.000.000.18
1032512652010.04.02 05:07buy0.02gbpusd1.525760.000001.526962010.04.02 05:221.526100.000.000.000.68
1032586262010.04.02 06:30sell0.01eurchf1.434060.000001.432862010.04.02 07:051.433930.000.000.000.13
1034625272010.04.05 06:53buy0.01gbpusd1.525410.000001.526612010.04.05 07:151.525530.000.000.000.12
1034623752010.04.05 06:53buy0.01eurusd1.350940.000001.352142010.04.05 07:201.351050.000.000.000.11
1034625042010.04.05 06:53sell0.01usdjpy94.4290.00094.3092010.04.05 13:1894.4110.000.000.000.19
1036626552010.04.05 19:37sell0.01gbpjpy144.1470.000144.0272010.04.05 19:48144.0270.000.000.001.27
1036659812010.04.05 19:45buy0.01gbpusd1.527350.000001.528552010.04.05 20:071.528550.000.000.001.20
1036626412010.04.05 19:37sell0.01usdjpy94.2590.00094.1392010.04.05 20:2894.2550.000.000.000.04
1036631052010.04.05 19:38sell0.02usdjpy94.2930.00094.1732010.04.05 20:2994.2550.000.000.000.81
1036648562010.04.05 19:43sell0.04usdjpy94.3300.00094.2102010.04.05 20:2994.2550.000.000.003.18
1036657292010.04.05 19:45sell0.01usdchf1.062680.000001.061482010.04.05 20:341.062170.000.000.000.48
1036657432010.04.05 19:45buy0.01eurusd1.347700.000001.348902010.04.05 20:351.348470.000.000.000.77
1036959102010.04.05 22:43sell0.01gbpchf1.624670.000001.623472010.04.05 22:451.624040.000.000.000.59
1036973012010.04.05 22:47sell0.01gbpjpy144.3910.000144.2712010.04.05 23:08144.3210.000.000.000.74
1036972642010.04.05 22:47sell0.01gbpusd1.529960.000001.528762010.04.05 23:261.529270.000.000.000.69
1036960822010.04.05 22:44buy0.01usdchf1.061930.000001.063132010.04.05 23:341.062140.000.000.000.20
1036960262010.04.05 22:43sell0.01eurusd1.348710.000001.347512010.04.05 23:381.348500.000.000.000.21
1037666662010.04.06 05:35buy0.01usdjpy94.0760.00094.1962010.04.06 06:3194.0590.000.000.00-0.18
1037667322010.04.06 05:36buy0.02usdjpy94.0450.00094.1652010.04.06 06:3194.0600.000.000.000.32
1037771172010.04.06 06:32sell0.02gbpjpy143.3770.000143.2572010.04.06 06:35143.2570.000.000.002.56
1037769342010.04.06 06:31sell0.01gbpjpy143.3470.000143.2272010.04.06 06:35143.2270.000.000.001.27
1037772112010.04.06 06:32sell0.01gbpusd1.523790.000001.522592010.04.06 06:371.523110.000.000.000.68
1037799622010.04.06 06:40sell0.01gbpchf1.625080.000001.623882010.04.06 06:451.624210.000.000.000.82
1037177572010.04.06 01:43buy0.01gbpusd1.529070.000001.530272010.04.06 07:081.522290.000.000.00-6.78
1037179482010.04.06 01:44buy0.02gbpusd1.528700.000001.529902010.04.06 07:081.522300.000.000.00-12.80
1037821992010.04.06 06:46buy0.08gbpusd1.521620.000001.522822010.04.06 07:081.522350.000.000.005.84
1037819482010.04.06 06:45buy0.04gbpusd1.521960.000001.523162010.04.06 07:081.522300.000.000.001.36
1037829792010.04.06 06:47buy0.16gbpusd1.521320.000001.522522010.04.06 07:081.522350.000.000.0016.48
1037179232010.04.06 01:44buy0.02eurusd1.347420.000001.348622010.04.06 07:081.342390.000.000.00-10.06
1037175002010.04.06 01:43buy0.01eurusd1.348150.000001.349352010.04.06 07:081.342390.000.000.00-5.76
1037792532010.04.06 06:39buy0.04eurusd1.342100.000001.343302010.04.06 07:081.342390.000.000.001.16
1037801022010.04.06 06:40buy0.08eurusd1.341800.000001.343002010.04.06 07:081.342390.000.000.004.72
1037827982010.04.06 06:47buy0.16eurusd1.341490.000001.342692010.04.06 07:081.342390.000.000.0014.40
1037801212010.04.06 06:40sell0.02usdchf1.067270.000001.066072010.04.06 07:081.066770.000.000.000.94
1040123732010.04.06 20:01buy0.01usdjpy93.8180.00093.9382010.04.06 20:1293.8900.000.000.000.77
1040130232010.04.06 20:03buy0.02usdjpy93.7880.00093.9082010.04.06 20:1293.8860.000.000.002.09
1040673042010.04.07 00:58sell0.04eurusd1.340110.000001.338912010.04.07 01:281.340050.000.000.000.24
1040137612010.04.06 20:04sell0.02eurusd1.338250.000001.337052010.04.07 01:281.340050.000.00-0.02-3.60
1040129332010.04.06 20:03sell0.01eurusd1.337750.000001.336552010.04.07 01:281.340050.000.00-0.01-2.30
1040685682010.04.07 01:10sell0.08eurusd1.340460.000001.339262010.04.07 01:281.340050.000.000.003.28
1040690782010.04.07 01:14sell0.16eurusd1.340770.000001.339572010.04.07 01:281.340050.000.000.0011.52
1040690582010.04.07 01:14buy0.04usdchf1.068220.000001.069422010.04.07 01:281.068670.000.000.001.68
1040137782010.04.06 20:04sell0.01gbpusd1.525380.000001.524182010.04.07 01:471.525270.000.00-0.020.11
1040137062010.04.06 20:04buy0.02usdchf1.070160.000001.071362010.04.07 02:181.070280.000.000.000.22
1040687572010.04.07 01:11buy0.02usdjpy93.7110.00093.8312010.04.07 02:2093.7210.000.000.000.21
1040130612010.04.06 20:03buy0.01usdchf1.070490.000001.071692010.04.07 02:211.070640.000.000.000.14
1040681242010.04.07 01:06buy0.01usdjpy93.7410.00093.8612010.04.07 02:3093.7530.000.000.000.13
1040724152010.04.07 01:44buy0.02gbpjpy142.9470.000143.0672010.04.07 02:37142.9590.000.000.000.25
1041086252010.04.07 04:29sell0.01gbpchf1.632880.000001.631682010.04.07 05:021.632700.000.000.000.17
1041094832010.04.07 04:33sell0.02gbpchf1.633260.000001.632062010.04.07 05:021.632700.000.000.001.04
1041093772010.04.07 04:33sell0.01gbpusd1.525780.000001.524582010.04.07 05:221.526000.000.000.00-0.22
1041097492010.04.07 04:34sell0.02gbpusd1.526120.000001.524922010.04.07 05:221.526000.000.000.000.24
1041142582010.04.07 04:50sell0.01eurusd1.339150.000001.337952010.04.07 05:241.338700.000.000.000.45
1041209082010.04.07 05:33buy0.02gbpusd1.524570.000001.525772010.04.07 06:011.525770.000.000.002.40
1041201952010.04.07 05:28buy0.01gbpusd1.524930.000001.526132010.04.07 06:011.525770.000.000.000.84
1043591312010.04.07 19:51buy0.02usdjpy93.3180.00093.4382010.04.07 20:0193.3990.000.000.001.73
1043581182010.04.07 19:47buy0.01usdjpy93.3490.00093.4692010.04.07 20:0193.3850.000.000.000.39
1043865262010.04.07 21:34buy0.01eurusd1.334910.000001.336112010.04.07 22:011.335390.000.000.000.48
1043852522010.04.07 21:30sell0.02usdchf1.073360.000001.072162010.04.07 22:031.073210.000.000.000.28
1043921972010.04.07 22:07sell0.02gbpjpy142.3590.000142.2392010.04.07 22:55142.2860.000.000.001.56
1043914522010.04.07 22:03sell0.01gbpjpy142.3230.000142.2032010.04.07 22:55142.2900.000.000.000.36
1044553872010.04.08 05:20sell0.01eurusd1.333740.000001.332542010.04.08 05:481.333200.000.000.000.54
1044645772010.04.08 06:52sell0.01eurchf1.432890.000001.431692010.04.08 07:151.432750.000.000.000.13
1044642682010.04.08 06:50sell0.01usdjpy93.2390.00093.1192010.04.08 07:1693.1990.000.000.000.43
1037175622010.04.06 01:43buy0.01gbpjpy144.2400.000144.3602010.04.08 08:45141.5240.000.000.03-29.15
1037175382010.04.06 01:43sell0.01usdchf1.062780.000001.061582010.04.08 08:451.076120.000.00-0.04-12.40
1047199532010.04.08 20:12buy0.01usdjpy93.3400.00093.4602010.04.08 20:1993.4170.000.000.000.82
1047564272010.04.08 22:35sell0.01eurusd1.335890.000001.334692010.04.08 23:421.335730.000.000.000.16
1047999442010.04.09 02:45sell0.01usdjpy93.5540.00093.4342010.04.09 03:1293.5310.000.000.000.25
1048008052010.04.09 02:47buy0.01eurusd1.336080.000001.337282010.04.09 03:501.336190.000.000.000.11
1048230332010.04.09 05:37buy0.01usdchf1.072750.000001.073952010.04.09 05:571.072990.000.000.000.22
1048207732010.04.09 05:14sell0.01eurusd1.336010.000001.334812010.04.09 05:581.335830.000.000.000.18
1048232662010.04.09 05:38sell0.02eurusd1.336350.000001.335152010.04.09 05:581.335800.000.000.001.10
1048247482010.04.09 05:52sell0.01usdjpy93.5980.00093.4782010.04.09 06:1393.5450.000.000.000.57
1048235112010.04.09 05:40sell0.02gbpjpy142.9500.000142.8302010.04.09 06:15142.9260.000.000.000.51
1048228152010.04.09 05:36sell0.01gbpjpy142.9160.000142.7962010.04.09 06:15142.9260.000.000.00-0.11
1048229432010.04.09 05:36sell0.01gbpusd1.527890.000001.526692010.04.09 06:161.527760.000.000.000.13
1048234822010.04.09 05:40sell0.02gbpusd1.528200.000001.527002010.04.09 06:161.527760.000.000.000.88
1048306622010.04.09 06:50buy0.01gbpusd1.527120.000001.528322010.04.09 07:281.527280.000.000.000.16
1047084262010.04.08 19:21sell0.01eurchf1.433160.000001.431962010.04.09 07:381.433030.000.00-0.010.12
1051651862010.04.12 05:40sell0.01gbpjpy143.9460.000143.8262010.04.12 06:24143.9340.000.000.000.13
1051767732010.04.12 06:54sell0.01eurusd1.367220.000001.366022010.04.12 07:141.367100.000.000.000.12
1051652332010.04.12 05:40sell0.02gbpchf1.633420.000001.632222010.04.12 07:141.633280.000.000.000.27
1051652022010.04.12 05:40sell0.02gbpusd1.545560.000001.544362010.04.12 07:301.545440.000.000.000.24
1051611602010.04.12 05:16sell0.01gbpchf1.632350.000001.631152010.04.12 07:421.632170.000.000.000.17
1051623462010.04.12 05:24sell0.01gbpusd1.543960.000001.542762010.04.12 08:161.543830.000.000.000.13
1053830992010.04.12 19:20sell0.01gbpusd1.537800.000001.536602010.04.12 19:541.537470.000.000.000.33
1053831162010.04.12 19:20sell0.01eurusd1.358740.000001.357542010.04.12 19:581.357870.000.000.000.87
1053822602010.04.12 19:15buy0.01usdchf1.059980.000001.061182010.04.12 21:261.060090.000.000.000.10
1054051862010.04.12 22:00sell0.01gbpchf1.629300.000001.628102010.04.12 22:071.628510.000.000.000.75
1054761652010.04.13 05:10sell0.02usdchf1.059540.000001.058342010.04.13 05:221.058820.000.000.001.36
1054753582010.04.13 05:02sell0.01usdchf1.059210.000001.058012010.04.13 05:221.058930.000.000.000.26
1054810242010.04.13 05:41buy0.01eurusd1.357800.000001.359002010.04.13 06:051.358040.000.000.000.24
1054826182010.04.13 05:45buy0.02eurusd1.357490.000001.358692010.04.13 06:051.358100.000.000.001.22
1054788332010.04.13 05:30buy0.01usdjpy92.6610.00092.7812010.04.13 06:0592.6600.000.000.00-0.01
1054815302010.04.13 05:42buy0.02usdjpy92.5920.00092.7122010.04.13 06:0592.6600.000.000.001.47
1054816162010.04.13 05:42buy0.02gbpjpy142.1320.000142.2522010.04.13 06:05142.2180.000.000.001.86
1054779782010.04.13 05:26buy0.01gbpjpy142.3000.000142.4202010.04.13 06:05142.2180.000.000.00-0.89
1054822372010.04.13 05:44buy0.01gbpusd1.534750.000001.535952010.04.13 06:061.534840.000.000.000.09
1054827712010.04.13 05:46buy0.04gbpusd1.534120.000001.535322010.04.13 06:061.534840.000.000.002.88
1054831442010.04.13 05:47buy0.08gbpusd1.533810.000001.535012010.04.13 06:061.534840.000.000.008.24
1054825332010.04.13 05:45buy0.02gbpusd1.534450.000001.535652010.04.13 06:061.534840.000.000.000.78
1054847132010.04.13 05:55buy0.01gbpchf1.624440.000001.625642010.04.13 06:201.624580.000.000.000.14
1054851002010.04.13 05:57buy0.02gbpchf1.623980.000001.625182010.04.13 06:201.624580.000.000.001.13
1054849342010.04.13 05:56buy0.01eurchf1.437210.000001.438412010.04.13 06:281.437240.000.000.000.03
1054850292010.04.13 05:57buy0.02eurchf1.436900.000001.438102010.04.13 06:281.437240.000.000.000.64
1057553122010.04.13 21:49buy0.01gbpjpy143.1340.000143.2542010.04.13 21:52143.2000.000.000.000.70
1057542922010.04.13 21:44sell0.01gbpchf1.621770.000001.620572010.04.13 22:051.621540.000.000.000.21
1057550182010.04.13 21:48buy0.01eurusd1.359240.000001.360442010.04.13 22:051.359500.000.000.000.26
1057559272010.04.13 21:54buy0.02eurusd1.358910.000001.360112010.04.13 22:051.359500.000.000.001.18
1057562362010.04.13 21:56buy0.01gbpusd1.536760.000001.537962010.04.13 22:061.537390.000.000.000.63
1057564782010.04.13 21:58buy0.02gbpusd1.536460.000001.537662010.04.13 22:061.537510.000.000.002.10
1057560412010.04.13 21:55sell0.01usdjpy93.1860.00093.0662010.04.13 22:0793.1580.000.000.000.30
1057548992010.04.13 21:48sell0.01eurchf1.434220.000001.433022010.04.13 22:071.433990.000.000.000.21
1057559462010.04.13 21:55sell0.02usdchf1.055370.000001.054172010.04.13 22:091.054680.000.000.001.31
1057549722010.04.13 21:48sell0.01usdchf1.055040.000001.053842010.04.13 22:091.054680.000.000.000.34
1057633452010.04.13 22:18sell0.01usdjpy93.1980.00093.0782010.04.13 22:4493.1770.000.000.000.23
1057644312010.04.13 22:27sell0.02usdjpy93.2280.00093.1082010.04.13 22:4493.1770.000.000.001.09
1057669962010.04.13 22:36sell0.01eurchf1.435110.000001.433912010.04.13 22:461.434430.000.000.000.64
1057675852010.04.13 22:38sell0.01gbpusd1.538540.000001.537342010.04.13 22:521.538060.000.000.000.48
1057635692010.04.13 22:19sell0.01gbpjpy143.3070.000143.1872010.04.13 22:52143.3290.000.000.00-0.24
1057645952010.04.13 22:27sell0.02gbpjpy143.3520.000143.2322010.04.13 22:52143.3290.000.000.000.49
1057664842010.04.13 22:35sell0.01eurusd1.360950.000001.359752010.04.13 23:021.361160.000.000.00-0.21
1057675612010.04.13 22:38sell0.02eurusd1.361300.000001.360102010.04.13 23:021.361130.000.000.000.34
1057688972010.04.13 22:44sell0.04eurusd1.361640.000001.360442010.04.13 23:021.361230.000.000.001.64
1057842722010.04.14 01:00sell0.01gbpusd1.538770.000001.537572010.04.14 01:341.538650.000.000.000.12
1058339352010.04.14 05:54sell0.01eurusd1.366060.000001.364862010.04.14 06:141.365900.000.000.000.16
1058340572010.04.14 05:55sell0.02eurusd1.366410.000001.365212010.04.14 06:141.365900.000.000.001.02
1058331162010.04.14 05:50buy0.01gbpchf1.620380.000001.621582010.04.14 07:081.620550.000.000.000.16
1060898482010.04.15 00:47sell0.01gbpjpy144.4420.000144.3222010.04.15 01:02144.3220.000.000.001.29
1060897592010.04.15 00:47sell0.01usdjpy93.3570.00093.2372010.04.15 01:2393.3170.000.000.000.43
1060945572010.04.15 01:31sell0.01eurusd1.366140.000001.364942010.04.15 01:371.365850.000.000.000.29
1060949762010.04.15 01:33buy0.01usdchf1.050870.000001.052072010.04.15 01:391.051190.000.000.000.30
1061314202010.04.15 04:42sell0.01gbpusd1.550140.000001.548942010.04.15 04:531.549720.000.000.000.42
1061319152010.04.15 04:46sell0.02gbpusd1.550460.000001.549262010.04.15 04:531.549670.000.000.001.58
1061332592010.04.15 04:50sell0.01usdjpy93.4880.00093.3682010.04.15 05:1193.4700.000.000.000.19
1061348562010.04.15 04:58sell0.02usdjpy93.5180.00093.3982010.04.15 05:1193.4700.000.000.001.03
1061385242010.04.15 05:19sell0.04gbpusd1.551750.000001.550552010.04.15 05:311.550550.000.000.004.80
1061362912010.04.15 05:04sell0.01gbpusd1.550890.000001.549692010.04.15 05:311.550720.000.000.000.17
1061380162010.04.15 05:17sell0.02gbpusd1.551440.000001.550242010.04.15 05:311.550720.000.000.001.44
1061390202010.04.15 05:20sell0.01gbpchf1.630800.000001.629602010.04.15 05:311.630580.000.000.000.21
1061321542010.04.15 04:46buy0.01usdchf1.051180.000001.052382010.04.15 05:311.051360.000.000.000.17
1061324022010.04.15 04:46sell0.01gbpjpy144.9020.000144.7822010.04.15 05:49144.8900.000.000.000.13
1061507192010.04.15 06:45buy0.01eurusd1.363400.000001.364602010.04.15 06:591.363810.000.000.000.41
1061527282010.04.15 06:53sell0.01usdchf1.052580.000001.051382010.04.15 07:071.052160.000.000.000.40
1064062442010.04.16 02:34buy0.02gbpjpy143.3240.000143.4442010.04.16 02:43143.4440.000.000.002.58
1064058972010.04.16 02:33buy0.01eurusd1.353820.000001.355022010.04.16 02:491.354420.000.000.000.60
1064061712010.04.16 02:34buy0.02eurusd1.353400.000001.354602010.04.16 02:491.354420.000.000.002.04
1064055962010.04.16 02:32sell0.01usdchf1.058780.000001.057582010.04.16 02:511.058560.000.000.000.21
1064060092010.04.16 02:33sell0.02usdchf1.059130.000001.057932010.04.16 02:511.058490.000.000.001.21
1064054322010.04.16 02:31buy0.01gbpusd1.543690.000001.544892010.04.16 03:041.543540.000.000.00-0.15
1064060252010.04.16 02:33buy0.02gbpusd1.543260.000001.544462010.04.16 03:041.543540.000.000.000.56
1064062352010.04.16 02:34buy0.04gbpusd1.542910.000001.544112010.04.16 03:041.543540.000.000.002.52
1064315182010.04.16 05:07sell0.01gbpusd1.543140.000001.541942010.04.16 05:551.542820.000.000.000.32
1064315632010.04.16 05:07sell0.01gbpjpy142.9910.000142.8712010.04.16 07:56142.9780.000.000.000.14
1064060922010.04.16 02:33buy0.01gbpjpy143.3610.000143.4812010.04.16 11:22143.3750.000.000.000.15
1067075412010.04.19 01:43sell0.01eurchf1.433290.000001.432092010.04.19 02:581.433160.000.000.000.12
1067508402010.04.19 05:01sell0.01eurusd1.346560.000001.345362010.04.19 05:351.345720.000.000.000.84
1070476212010.04.19 21:33sell0.01gbpjpy141.7680.000141.6482010.04.19 21:41141.6680.000.000.001.08
1070913162010.04.20 01:09sell0.01gbpusd1.534210.000001.533012010.04.20 01:481.533560.000.000.000.65
1074295272010.04.20 22:35sell0.01gbpjpy143.2830.000143.1632010.04.20 22:52143.2340.000.000.000.52
1074287282010.04.20 22:30buy0.01eurusd1.343610.000001.344812010.04.20 23:071.343880.000.000.000.27
1074310732010.04.20 22:40sell0.04usdjpy93.2380.00093.1182010.04.20 23:5793.2270.000.000.000.47
1074279612010.04.20 22:26sell0.01usdjpy93.1740.00093.0542010.04.21 00:2893.1950.000.00-0.01-0.23
1074293292010.04.20 22:34sell0.02usdjpy93.2080.00093.0882010.04.21 00:2893.1950.000.00-0.020.28
1074535092010.04.21 01:05sell0.01usdchf1.069260.000001.068062010.04.21 01:341.069080.000.000.000.17
1074532982010.04.21 01:05buy0.01eurusd1.342820.000001.344022010.04.21 01:371.342610.000.000.00-0.21
1074537132010.04.21 01:06buy0.02eurusd1.342490.000001.343692010.04.21 01:371.342610.000.000.000.24
1074688992010.04.21 02:31buy0.01usdjpy93.0160.00093.1362010.04.21 02:5493.0410.000.000.000.27
1074697502010.04.21 02:33buy0.02usdjpy92.9860.00093.1062010.04.21 02:5493.0410.000.000.001.18
1074885412010.04.21 04:15sell0.01gbpchf1.642670.000001.641472010.04.21 04:451.642270.000.000.000.38
1075002582010.04.21 05:56buy0.01usdjpy93.1380.00093.2582010.04.21 06:2093.1650.000.000.000.29
1077545062010.04.21 21:41sell0.01usdjpy93.1730.00093.0532010.04.21 22:2793.1510.000.000.000.24
1077554712010.04.21 21:45sell0.02usdjpy93.2030.00093.0832010.04.21 22:2793.1500.000.000.001.14
1077614212010.04.21 22:26buy0.01eurusd1.338690.000001.339892010.04.21 23:121.339010.000.000.000.32
1078133472010.04.22 06:42sell0.01eurusd1.339600.000001.338402010.04.22 06:531.339300.000.000.000.30
1080172712010.04.22 19:17sell0.02gbpjpy143.6010.000143.4812010.04.22 19:18143.4810.000.000.002.57
1080171862010.04.22 19:17sell0.02gbpusd1.538270.000001.537072010.04.22 19:241.537070.000.000.002.40
1080170612010.04.22 19:16sell0.01gbpjpy143.5680.000143.4482010.04.22 19:24143.4480.000.000.001.29
1080187252010.04.22 19:24sell0.01eurchf1.434210.000001.433012010.04.22 19:281.433660.000.000.000.51
1080173632010.04.22 19:17sell0.01gbpchf1.656290.000001.655092010.04.22 21:071.656180.000.000.000.10
1080169582010.04.22 19:16sell0.01gbpusd1.537880.000001.536682010.04.22 22:051.537770.000.000.000.11
1080390822010.04.22 21:30sell0.01usdjpy93.5040.00093.3842010.04.22 22:4793.4880.000.000.000.17
1080484542010.04.22 22:28sell0.04usdchf1.078190.000001.076992010.04.22 23:121.078010.000.000.000.67
1080954372010.04.23 02:38sell0.04gbpjpy143.5720.000143.4522010.04.23 02:43143.4520.000.000.005.13
1080950032010.04.23 02:35sell0.02gbpjpy143.5350.000143.4152010.04.23 02:44143.4150.000.000.002.57
1080947382010.04.23 02:34sell0.01gbpjpy143.5050.000143.3852010.04.23 02:53143.3850.000.000.001.29
1081130102010.04.23 05:11buy0.04eurusd1.320800.000001.322002010.04.23 05:141.321850.000.000.004.20
1081129882010.04.23 05:11buy0.01gbpusd1.532790.000001.533992010.04.23 05:291.533990.000.000.001.20
1081176862010.04.23 05:49buy0.02usdjpy93.4170.00093.5372010.04.23 06:3593.4200.000.000.000.06
1081160282010.04.23 05:33buy0.01usdjpy93.4470.00093.5672010.04.23 06:3593.4190.000.000.00-0.30
1081180262010.04.23 05:51buy0.04usdjpy93.3810.00093.5012010.04.23 06:3593.4200.000.000.001.67
1081186442010.04.23 05:56buy0.08usdjpy93.3510.00093.4712010.04.23 06:3593.4200.000.000.005.91
1081242762010.04.23 06:35sell0.01gbpjpy143.5810.000143.4612010.04.23 06:53143.5100.000.000.000.76
1081182832010.04.23 05:53sell0.01gbpusd1.534750.000001.533552010.04.23 07:581.534600.000.000.000.15
1081183022010.04.23 05:53buy0.01usdchf1.083260.000001.084462010.04.23 08:111.083380.000.000.000.11
1080463332010.04.22 22:13buy0.01eurusd1.330120.000001.331322010.04.23 09:001.323970.000.00-0.01-6.15
1080468482010.04.22 22:15buy0.02eurusd1.329810.000001.331012010.04.23 09:001.324000.000.00-0.01-11.62
1080444472010.04.22 22:04sell0.01usdchf1.077280.000001.076082010.04.23 10:431.077160.000.00-0.010.11
1080450172010.04.22 22:06sell0.02usdchf1.077580.000001.076382010.04.23 10:431.077160.000.00-0.020.78
  0.00 0.00 -0.16 289.46
Closed P/L: 289.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 289.30 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 289.30 Equity: 5 289.30 Free Margin: 5 289.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 416.94 Gross Loss: 127.64 Total Net Profit: 289.30
Profit Factor: 3.27 Expected Payoff: 0.92  
Absolute Drawdown: 5.10 Maximal Drawdown: 41.56 (0.79%) Relative Drawdown: 0.79% (41.56)
 
Total Trades: 314 Short Positions (won %): 177 (87.57%) Long Positions (won %): 137 (87.59%)
Profit Trades (% of total): 275 (87.58%) Loss trades (% of total): 39 (12.42%)
Largest profit trade: 41.35 loss trade: -29.12
Average profit trade: 1.52 loss trade: -3.27
Maximum consecutive wins ($): 26 (23.00) consecutive losses ($): 3 (-15.87)
Maximal consecutive profit (count): 129.96 (23) consecutive loss (count): -41.56 (2)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1