|Account: 1601454
|Name: polifit4
|Currency: USD
|2010 April 23, 20:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|101675832
|2010.03.28 13:15
|balance
|Deposit
|5 000.00
|101739856
|2010.03.29 05:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34372
|0.00000
|1.34252
|2010.03.29 06:08
|1.34360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|101739920
|2010.03.29 05:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06778
|0.00000
|1.06898
|2010.03.29 06:13
|1.06803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|101753040
|2010.03.29 06:49
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.045
|0.000
|138.165
|2010.03.29 06:52
|138.165
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|101752510
|2010.03.29 06:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.166
|0.000
|138.286
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|101752760
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.131
|0.000
|138.251
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|101753104
|2010.03.29 06:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06873
|0.00000
|1.06753
|2010.03.29 07:04
|1.06780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|101752821
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34361
|0.00000
|1.34481
|2010.03.29 07:27
|1.34341
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|101753058
|2010.03.29 06:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34292
|0.00000
|1.34412
|2010.03.29 07:27
|1.34341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|101752840
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.626
|0.000
|92.746
|2010.03.29 07:47
|92.642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|102014748
|2010.03.29 22:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49909
|0.00000
|1.49789
|2010.03.29 22:49
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|101974475
|2010.03.29 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34498
|0.00000
|1.34378
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|101975537
|2010.03.29 19:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.34530
|0.00000
|1.34410
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|101977667
|2010.03.29 19:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.34570
|0.00000
|1.34450
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|102036401
|2010.03.30 01:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34827
|0.00000
|1.34707
|2010.03.30 02:26
|1.34799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102052080
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.058
|0.000
|138.178
|2010.03.30 02:55
|138.146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|102052180
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49769
|0.00000
|1.49889
|2010.03.30 03:09
|1.49798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102052095
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34750
|0.00000
|1.34870
|2010.03.30 03:12
|1.34772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|102053249
|2010.03.30 02:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06289
|0.00000
|1.06169
|2010.03.30 03:14
|1.06261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|102052224
|2010.03.30 02:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06256
|0.00000
|1.06136
|2010.03.30 03:15
|1.06242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|101976223
|2010.03.29 19:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59370
|0.00000
|1.59490
|2010.03.30 04:30
|1.59380
|0.00
|0.00
|0.01
|0.09
|102077480
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59277
|0.00000
|1.59397
|2010.03.30 05:23
|1.59306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102078474
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.59246
|0.00000
|1.59366
|2010.03.30 05:23
|1.59295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|102079059
|2010.03.30 05:07
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.59216
|0.00000
|1.59336
|2010.03.30 05:23
|1.59295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|102077404
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43268
|0.00000
|1.43388
|2010.03.30 05:28
|1.43286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|102078760
|2010.03.30 05:06
|buy
|0.02
|eurchf
|1.43235
|0.00000
|1.43355
|2010.03.30 05:28
|1.43286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|102078533
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.230
|0.000
|138.350
|2010.03.30 05:43
|138.197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|102079414
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.177
|0.000
|138.297
|2010.03.30 05:43
|138.197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|102079405
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.08
|usdjpy
|92.201
|0.000
|92.321
|2010.03.30 05:46
|92.212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|102079101
|2010.03.30 05:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.236
|0.000
|92.356
|2010.03.30 06:19
|92.251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|102078471
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.268
|0.000
|92.388
|2010.03.30 06:27
|92.280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102076139
|2010.03.30 04:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.300
|0.000
|92.420
|2010.03.30 06:27
|92.280
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|102079465
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.06235
|0.00000
|1.06355
|2010.03.30 07:23
|1.06248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|101977919
|2010.03.29 19:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06391
|0.00000
|1.06511
|2010.03.30 15:36
|1.06403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|101976209
|2010.03.29 19:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06441
|0.00000
|1.06561
|2010.03.30 15:36
|1.06467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|101975461
|2010.03.29 19:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06473
|0.00000
|1.06593
|2010.03.30 15:36
|1.06467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|102361780
|2010.03.30 20:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.869
|0.000
|92.749
|2010.03.30 20:19
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|102383489
|2010.03.30 21:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.792
|0.000
|92.912
|2010.03.30 22:13
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102414560
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50789
|0.00000
|1.50669
|2010.03.31 01:18
|1.50747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|102414980
|2010.03.31 01:14
|sell
|0.04
|gbpjpy
|140.140
|0.000
|140.020
|2010.03.31 01:18
|140.020
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|102413012
|2010.03.31 00:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.879
|0.000
|92.759
|2010.03.31 01:58
|92.922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|102414569
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|92.910
|0.000
|92.790
|2010.03.31 01:58
|92.915
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|102414989
|2010.03.31 01:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|92.940
|0.000
|92.820
|2010.03.31 01:58
|92.915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|102419450
|2010.03.31 01:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50840
|0.00000
|1.50720
|2010.03.31 02:05
|1.50812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102414599
|2010.03.31 01:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|140.103
|0.000
|139.983
|2010.03.31 02:31
|140.090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102414551
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.050
|0.000
|139.930
|2010.03.31 02:31
|140.038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102435631
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.32
|gbpjpy
|139.926
|0.000
|140.046
|2010.03.31 02:40
|140.046
|0.00
|0.00
|0.00
|41.35
|102435037
|2010.03.31 02:36
|buy
|0.16
|gbpjpy
|139.967
|0.000
|140.087
|2010.03.31 02:41
|140.087
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|102434368
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.08
|gbpjpy
|140.023
|0.000
|140.143
|2010.03.31 02:42
|140.143
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|102435024
|2010.03.31 02:36
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.50727
|0.00000
|1.50847
|2010.03.31 02:42
|1.50847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|102433157
|2010.03.31 02:32
|buy
|0.04
|gbpjpy
|140.067
|0.000
|140.187
|2010.03.31 02:42
|140.187
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|102435747
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34079
|0.00000
|1.34199
|2010.03.31 02:47
|1.34199
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|102431671
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.845
|0.000
|92.965
|2010.03.31 02:49
|92.949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|102432500
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|140.107
|0.000
|140.227
|2010.03.31 02:50
|140.227
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|102431932
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.139
|0.000
|140.259
|2010.03.31 02:52
|140.259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|102434277
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50775
|0.00000
|1.50895
|2010.03.31 02:54
|1.50895
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|102434181
|2010.03.31 02:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50805
|0.00000
|1.50925
|2010.03.31 02:54
|1.50909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|102434223
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34109
|0.00000
|1.34229
|2010.03.31 02:54
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|102431833
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34205
|0.00000
|1.34325
|2010.03.31 02:55
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|102434130
|2010.03.31 02:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.34139
|0.00000
|1.34259
|2010.03.31 02:55
|1.34259
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|102432612
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34170
|0.00000
|1.34290
|2010.03.31 02:55
|1.34252
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|102436220
|2010.03.31 02:38
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43049
|0.00000
|1.43169
|2010.03.31 02:55
|1.43102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|102466075
|2010.03.31 04:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50829
|0.00000
|1.50709
|2010.03.31 05:16
|1.50752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|102463087
|2010.03.31 04:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06707
|0.00000
|1.06827
|2010.03.31 05:20
|1.06742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|102478888
|2010.03.31 05:54
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43091
|0.00000
|1.42971
|2010.03.31 06:01
|1.43050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|102476314
|2010.03.31 05:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.800
|0.000
|140.680
|2010.03.31 06:14
|140.835
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|102478611
|2010.03.31 05:53
|sell
|0.08
|gbpjpy
|140.924
|0.000
|140.804
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|102477988
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|140.888
|0.000
|140.768
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|102476580
|2010.03.31 05:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|140.830
|0.000
|140.710
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|102477863
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.418
|0.000
|93.298
|2010.03.31 06:15
|93.432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|102479520
|2010.03.31 05:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|93.489
|0.000
|93.369
|2010.03.31 06:15
|93.435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|102478295
|2010.03.31 05:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.450
|0.000
|93.330
|2010.03.31 06:15
|93.431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|102431823
|2010.03.31 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06633
|0.00000
|1.06513
|2010.03.31 06:59
|1.06652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|102432786
|2010.03.31 02:31
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06669
|0.00000
|1.06549
|2010.03.31 06:59
|1.06654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102788326
|2010.03.31 19:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|141.812
|0.000
|141.932
|2010.03.31 20:07
|141.932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|102810102
|2010.03.31 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.498
|0.000
|93.378
|2010.03.31 21:56
|93.471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102811494
|2010.03.31 21:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.528
|0.000
|93.408
|2010.03.31 21:56
|93.471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|102810908
|2010.03.31 21:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.928
|0.000
|141.808
|2010.03.31 21:59
|141.852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|102837592
|2010.04.01 00:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.597
|0.000
|93.477
|2010.04.01 01:16
|93.574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|102838295
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60072
|0.00000
|1.59952
|2010.04.01 01:20
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|102839112
|2010.04.01 01:04
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60106
|0.00000
|1.59986
|2010.04.01 01:20
|1.60017
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|102837615
|2010.04.01 00:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.102
|0.000
|141.982
|2010.04.01 01:22
|142.122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|102837919
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|142.132
|0.000
|142.012
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102838317
|2010.04.01 01:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|142.182
|0.000
|142.062
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|102838940
|2010.04.01 01:03
|sell
|0.08
|gbpjpy
|142.219
|0.000
|142.099
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|102837972
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51878
|0.00000
|1.51758
|2010.04.01 01:28
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|102839621
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.51944
|0.00000
|1.51824
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|102838920
|2010.04.01 01:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51909
|0.00000
|1.51789
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102839819
|2010.04.01 01:10
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.51981
|0.00000
|1.51861
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|102839692
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35130
|0.00000
|1.35010
|2010.04.01 02:54
|1.35361
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|102842451
|2010.04.01 01:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35197
|0.00000
|1.35077
|2010.04.01 02:54
|1.35360
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|102842857
|2010.04.01 01:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05261
|0.00000
|1.05381
|2010.04.01 03:16
|1.05272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|102884310
|2010.04.01 04:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.417
|0.000
|93.297
|2010.04.01 05:04
|93.365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|102884711
|2010.04.01 04:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.454
|0.000
|93.334
|2010.04.01 05:04
|93.365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|102882071
|2010.04.01 04:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60089
|0.00000
|1.60209
|2010.04.01 05:07
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|102882687
|2010.04.01 04:24
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.60051
|0.00000
|1.60171
|2010.04.01 05:07
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|102890827
|2010.04.01 05:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|141.999
|0.000
|141.879
|2010.04.01 05:28
|141.879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|102890022
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.961
|0.000
|141.841
|2010.04.01 05:29
|141.849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|102890004
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52020
|0.00000
|1.51900
|2010.04.01 05:32
|1.51900
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|102889442
|2010.04.01 05:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51983
|0.00000
|1.51863
|2010.04.01 05:32
|1.51894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|102890063
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35110
|0.00000
|1.34990
|2010.04.01 05:32
|1.35013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|102890052
|2010.04.01 05:07
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05331
|0.00000
|1.05451
|2010.04.01 05:55
|1.05377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|102889220
|2010.04.01 05:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05361
|0.00000
|1.05481
|2010.04.01 05:55
|1.05377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|102897329
|2010.04.01 05:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60179
|0.00000
|1.60059
|2010.04.01 06:37
|1.60188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|102897486
|2010.04.01 05:58
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60212
|0.00000
|1.60092
|2010.04.01 06:37
|1.60185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|103169879
|2010.04.01 19:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.939
|0.000
|93.819
|2010.04.01 19:55
|93.851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|103203902
|2010.04.01 22:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43258
|0.00000
|1.43138
|2010.04.01 22:17
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|103206189
|2010.04.01 22:19
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43174
|0.00000
|1.43294
|2010.04.01 22:20
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|103196854
|2010.04.01 21:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.479
|0.000
|143.359
|2010.04.01 22:49
|143.469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|103195712
|2010.04.01 21:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35803
|0.00000
|1.35683
|2010.04.01 23:23
|1.35820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|103197487
|2010.04.01 21:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35835
|0.00000
|1.35715
|2010.04.01 23:23
|1.35820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|103195923
|2010.04.01 21:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05464
|0.00000
|1.05584
|2010.04.01 23:33
|1.05478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103196162
|2010.04.01 21:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52835
|0.00000
|1.52715
|2010.04.02 02:07
|1.52821
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.14
|103251527
|2010.04.02 05:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.027
|0.000
|143.147
|2010.04.02 05:21
|143.073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|103250756
|2010.04.02 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52607
|0.00000
|1.52727
|2010.04.02 05:22
|1.52625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|103251265
|2010.04.02 05:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52576
|0.00000
|1.52696
|2010.04.02 05:22
|1.52610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|103258626
|2010.04.02 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43406
|0.00000
|1.43286
|2010.04.02 07:05
|1.43393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103462527
|2010.04.05 06:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52541
|0.00000
|1.52661
|2010.04.05 07:15
|1.52553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|103462375
|2010.04.05 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35094
|0.00000
|1.35214
|2010.04.05 07:20
|1.35105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|103462504
|2010.04.05 06:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.429
|0.000
|94.309
|2010.04.05 13:18
|94.411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|103662655
|2010.04.05 19:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.147
|0.000
|144.027
|2010.04.05 19:48
|144.027
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|103665981
|2010.04.05 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52735
|0.00000
|1.52855
|2010.04.05 20:07
|1.52855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|103662641
|2010.04.05 19:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.259
|0.000
|94.139
|2010.04.05 20:28
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|103663105
|2010.04.05 19:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|94.293
|0.000
|94.173
|2010.04.05 20:29
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|103664856
|2010.04.05 19:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|94.330
|0.000
|94.210
|2010.04.05 20:29
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|103665729
|2010.04.05 19:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06268
|0.00000
|1.06148
|2010.04.05 20:34
|1.06217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|103665743
|2010.04.05 19:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34770
|0.00000
|1.34890
|2010.04.05 20:35
|1.34847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|103695910
|2010.04.05 22:43
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62467
|0.00000
|1.62347
|2010.04.05 22:45
|1.62404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|103697301
|2010.04.05 22:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.391
|0.000
|144.271
|2010.04.05 23:08
|144.321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|103697264
|2010.04.05 22:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52996
|0.00000
|1.52876
|2010.04.05 23:26
|1.52927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|103696082
|2010.04.05 22:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06193
|0.00000
|1.06313
|2010.04.05 23:34
|1.06214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|103696026
|2010.04.05 22:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34871
|0.00000
|1.34751
|2010.04.05 23:38
|1.34850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|103766666
|2010.04.06 05:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.076
|0.000
|94.196
|2010.04.06 06:31
|94.059
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|103766732
|2010.04.06 05:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.045
|0.000
|94.165
|2010.04.06 06:31
|94.060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|103777117
|2010.04.06 06:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.377
|0.000
|143.257
|2010.04.06 06:35
|143.257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|103776934
|2010.04.06 06:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.347
|0.000
|143.227
|2010.04.06 06:35
|143.227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|103777211
|2010.04.06 06:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52379
|0.00000
|1.52259
|2010.04.06 06:37
|1.52311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|103779962
|2010.04.06 06:40
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62508
|0.00000
|1.62388
|2010.04.06 06:45
|1.62421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|103717757
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52907
|0.00000
|1.53027
|2010.04.06 07:08
|1.52229
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|103717948
|2010.04.06 01:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52870
|0.00000
|1.52990
|2010.04.06 07:08
|1.52230
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|103782199
|2010.04.06 06:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.52162
|0.00000
|1.52282
|2010.04.06 07:08
|1.52235
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|103781948
|2010.04.06 06:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.52196
|0.00000
|1.52316
|2010.04.06 07:08
|1.52230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|103782979
|2010.04.06 06:47
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.52132
|0.00000
|1.52252
|2010.04.06 07:08
|1.52235
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|103717923
|2010.04.06 01:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34742
|0.00000
|1.34862
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.06
|103717500
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34815
|0.00000
|1.34935
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|103779253
|2010.04.06 06:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.34210
|0.00000
|1.34330
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|103780102
|2010.04.06 06:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34180
|0.00000
|1.34300
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|103782798
|2010.04.06 06:47
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34149
|0.00000
|1.34269
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|103780121
|2010.04.06 06:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06727
|0.00000
|1.06607
|2010.04.06 07:08
|1.06677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|104012373
|2010.04.06 20:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.818
|0.000
|93.938
|2010.04.06 20:12
|93.890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|104013023
|2010.04.06 20:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.788
|0.000
|93.908
|2010.04.06 20:12
|93.886
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|104067304
|2010.04.07 00:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.34011
|0.00000
|1.33891
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|104013761
|2010.04.06 20:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33825
|0.00000
|1.33705
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.60
|104012933
|2010.04.06 20:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33775
|0.00000
|1.33655
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.30
|104068568
|2010.04.07 01:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.34046
|0.00000
|1.33926
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|104069078
|2010.04.07 01:14
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34077
|0.00000
|1.33957
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|104069058
|2010.04.07 01:14
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06822
|0.00000
|1.06942
|2010.04.07 01:28
|1.06867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|104013778
|2010.04.06 20:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52538
|0.00000
|1.52418
|2010.04.07 01:47
|1.52527
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|104013706
|2010.04.06 20:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07016
|0.00000
|1.07136
|2010.04.07 02:18
|1.07028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|104068757
|2010.04.07 01:11
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.711
|0.000
|93.831
|2010.04.07 02:20
|93.721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|104013061
|2010.04.06 20:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07049
|0.00000
|1.07169
|2010.04.07 02:21
|1.07064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|104068124
|2010.04.07 01:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.741
|0.000
|93.861
|2010.04.07 02:30
|93.753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104072415
|2010.04.07 01:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|142.947
|0.000
|143.067
|2010.04.07 02:37
|142.959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|104108625
|2010.04.07 04:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63288
|0.00000
|1.63168
|2010.04.07 05:02
|1.63270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|104109483
|2010.04.07 04:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.63326
|0.00000
|1.63206
|2010.04.07 05:02
|1.63270
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|104109377
|2010.04.07 04:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52578
|0.00000
|1.52458
|2010.04.07 05:22
|1.52600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|104109749
|2010.04.07 04:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52612
|0.00000
|1.52492
|2010.04.07 05:22
|1.52600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|104114258
|2010.04.07 04:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33915
|0.00000
|1.33795
|2010.04.07 05:24
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|104120908
|2010.04.07 05:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52457
|0.00000
|1.52577
|2010.04.07 06:01
|1.52577
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|104120195
|2010.04.07 05:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52493
|0.00000
|1.52613
|2010.04.07 06:01
|1.52577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|104359131
|2010.04.07 19:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.318
|0.000
|93.438
|2010.04.07 20:01
|93.399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|104358118
|2010.04.07 19:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.349
|0.000
|93.469
|2010.04.07 20:01
|93.385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|104386526
|2010.04.07 21:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33491
|0.00000
|1.33611
|2010.04.07 22:01
|1.33539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|104385252
|2010.04.07 21:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.07336
|0.00000
|1.07216
|2010.04.07 22:03
|1.07321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|104392197
|2010.04.07 22:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|142.359
|0.000
|142.239
|2010.04.07 22:55
|142.286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|104391452
|2010.04.07 22:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.323
|0.000
|142.203
|2010.04.07 22:55
|142.290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|104455387
|2010.04.08 05:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33374
|0.00000
|1.33254
|2010.04.08 05:48
|1.33320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|104464577
|2010.04.08 06:52
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43289
|0.00000
|1.43169
|2010.04.08 07:15
|1.43275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104464268
|2010.04.08 06:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.239
|0.000
|93.119
|2010.04.08 07:16
|93.199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|103717562
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|144.240
|0.000
|144.360
|2010.04.08 08:45
|141.524
|0.00
|0.00
|0.03
|-29.15
|103717538
|2010.04.06 01:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06278
|0.00000
|1.06158
|2010.04.08 08:45
|1.07612
|0.00
|0.00
|-0.04
|-12.40
|104719953
|2010.04.08 20:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.340
|0.000
|93.460
|2010.04.08 20:19
|93.417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|104756427
|2010.04.08 22:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33589
|0.00000
|1.33469
|2010.04.08 23:42
|1.33573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|104799944
|2010.04.09 02:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.554
|0.000
|93.434
|2010.04.09 03:12
|93.531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|104800805
|2010.04.09 02:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33608
|0.00000
|1.33728
|2010.04.09 03:50
|1.33619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|104823033
|2010.04.09 05:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07275
|0.00000
|1.07395
|2010.04.09 05:57
|1.07299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|104820773
|2010.04.09 05:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33601
|0.00000
|1.33481
|2010.04.09 05:58
|1.33583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|104823266
|2010.04.09 05:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33635
|0.00000
|1.33515
|2010.04.09 05:58
|1.33580
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|104824748
|2010.04.09 05:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.598
|0.000
|93.478
|2010.04.09 06:13
|93.545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|104823511
|2010.04.09 05:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|142.950
|0.000
|142.830
|2010.04.09 06:15
|142.926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|104822815
|2010.04.09 05:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.916
|0.000
|142.796
|2010.04.09 06:15
|142.926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|104822943
|2010.04.09 05:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52789
|0.00000
|1.52669
|2010.04.09 06:16
|1.52776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104823482
|2010.04.09 05:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52820
|0.00000
|1.52700
|2010.04.09 06:16
|1.52776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|104830662
|2010.04.09 06:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52712
|0.00000
|1.52832
|2010.04.09 07:28
|1.52728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|104708426
|2010.04.08 19:21
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43316
|0.00000
|1.43196
|2010.04.09 07:38
|1.43303
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|105165186
|2010.04.12 05:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.946
|0.000
|143.826
|2010.04.12 06:24
|143.934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|105176773
|2010.04.12 06:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36722
|0.00000
|1.36602
|2010.04.12 07:14
|1.36710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|105165233
|2010.04.12 05:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.63342
|0.00000
|1.63222
|2010.04.12 07:14
|1.63328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|105165202
|2010.04.12 05:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54556
|0.00000
|1.54436
|2010.04.12 07:30
|1.54544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|105161160
|2010.04.12 05:16
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63235
|0.00000
|1.63115
|2010.04.12 07:42
|1.63217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|105162346
|2010.04.12 05:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54396
|0.00000
|1.54276
|2010.04.12 08:16
|1.54383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|105383099
|2010.04.12 19:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53780
|0.00000
|1.53660
|2010.04.12 19:54
|1.53747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|105383116
|2010.04.12 19:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35874
|0.00000
|1.35754
|2010.04.12 19:58
|1.35787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|105382260
|2010.04.12 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05998
|0.00000
|1.06118
|2010.04.12 21:26
|1.06009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|105405186
|2010.04.12 22:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62930
|0.00000
|1.62810
|2010.04.12 22:07
|1.62851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|105476165
|2010.04.13 05:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.05954
|0.00000
|1.05834
|2010.04.13 05:22
|1.05882
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|105475358
|2010.04.13 05:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05921
|0.00000
|1.05801
|2010.04.13 05:22
|1.05893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|105481024
|2010.04.13 05:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35780
|0.00000
|1.35900
|2010.04.13 06:05
|1.35804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|105482618
|2010.04.13 05:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35749
|0.00000
|1.35869
|2010.04.13 06:05
|1.35810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|105478833
|2010.04.13 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.661
|0.000
|92.781
|2010.04.13 06:05
|92.660
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|105481530
|2010.04.13 05:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.592
|0.000
|92.712
|2010.04.13 06:05
|92.660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|105481616
|2010.04.13 05:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|142.132
|0.000
|142.252
|2010.04.13 06:05
|142.218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|105477978
|2010.04.13 05:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|142.300
|0.000
|142.420
|2010.04.13 06:05
|142.218
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|105482237
|2010.04.13 05:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53475
|0.00000
|1.53595
|2010.04.13 06:06
|1.53484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|105482771
|2010.04.13 05:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.53412
|0.00000
|1.53532
|2010.04.13 06:06
|1.53484
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|105483144
|2010.04.13 05:47
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.53381
|0.00000
|1.53501
|2010.04.13 06:06
|1.53484
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|105482533
|2010.04.13 05:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53445
|0.00000
|1.53565
|2010.04.13 06:06
|1.53484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|105484713
|2010.04.13 05:55
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.62444
|0.00000
|1.62564
|2010.04.13 06:20
|1.62458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|105485100
|2010.04.13 05:57
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.62398
|0.00000
|1.62518
|2010.04.13 06:20
|1.62458
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|105484934
|2010.04.13 05:56
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43721
|0.00000
|1.43841
|2010.04.13 06:28
|1.43724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|105485029
|2010.04.13 05:57
|buy
|0.02
|eurchf
|1.43690
|0.00000
|1.43810
|2010.04.13 06:28
|1.43724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|105755312
|2010.04.13 21:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.134
|0.000
|143.254
|2010.04.13 21:52
|143.200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|105754292
|2010.04.13 21:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62177
|0.00000
|1.62057
|2010.04.13 22:05
|1.62154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|105755018
|2010.04.13 21:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35924
|0.00000
|1.36044
|2010.04.13 22:05
|1.35950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|105755927
|2010.04.13 21:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35891
|0.00000
|1.36011
|2010.04.13 22:05
|1.35950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|105756236
|2010.04.13 21:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53676
|0.00000
|1.53796
|2010.04.13 22:06
|1.53739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|105756478
|2010.04.13 21:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53646
|0.00000
|1.53766
|2010.04.13 22:06
|1.53751
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|105756041
|2010.04.13 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.186
|0.000
|93.066
|2010.04.13 22:07
|93.158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|105754899
|2010.04.13 21:48
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43422
|0.00000
|1.43302
|2010.04.13 22:07
|1.43399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|105755946
|2010.04.13 21:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.05537
|0.00000
|1.05417
|2010.04.13 22:09
|1.05468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|105754972
|2010.04.13 21:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05504
|0.00000
|1.05384
|2010.04.13 22:09
|1.05468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|105763345
|2010.04.13 22:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.198
|0.000
|93.078
|2010.04.13 22:44
|93.177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|105764431
|2010.04.13 22:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.228
|0.000
|93.108
|2010.04.13 22:44
|93.177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|105766996
|2010.04.13 22:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43511
|0.00000
|1.43391
|2010.04.13 22:46
|1.43443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|105767585
|2010.04.13 22:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53854
|0.00000
|1.53734
|2010.04.13 22:52
|1.53806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|105763569
|2010.04.13 22:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.307
|0.000
|143.187
|2010.04.13 22:52
|143.329
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|105764595
|2010.04.13 22:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.352
|0.000
|143.232
|2010.04.13 22:52
|143.329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|105766484
|2010.04.13 22:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36095
|0.00000
|1.35975
|2010.04.13 23:02
|1.36116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|105767561
|2010.04.13 22:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36130
|0.00000
|1.36010
|2010.04.13 23:02
|1.36113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|105768897
|2010.04.13 22:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.36164
|0.00000
|1.36044
|2010.04.13 23:02
|1.36123
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|105784272
|2010.04.14 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53877
|0.00000
|1.53757
|2010.04.14 01:34
|1.53865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|105833935
|2010.04.14 05:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36606
|0.00000
|1.36486
|2010.04.14 06:14
|1.36590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|105834057
|2010.04.14 05:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36641
|0.00000
|1.36521
|2010.04.14 06:14
|1.36590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|105833116
|2010.04.14 05:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.62038
|0.00000
|1.62158
|2010.04.14 07:08
|1.62055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|106089848
|2010.04.15 00:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.442
|0.000
|144.322
|2010.04.15 01:02
|144.322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|106089759
|2010.04.15 00:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.357
|0.000
|93.237
|2010.04.15 01:23
|93.317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|106094557
|2010.04.15 01:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36614
|0.00000
|1.36494
|2010.04.15 01:37
|1.36585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|106094976
|2010.04.15 01:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05087
|0.00000
|1.05207
|2010.04.15 01:39
|1.05119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|106131420
|2010.04.15 04:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55014
|0.00000
|1.54894
|2010.04.15 04:53
|1.54972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|106131915
|2010.04.15 04:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55046
|0.00000
|1.54926
|2010.04.15 04:53
|1.54967
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|106133259
|2010.04.15 04:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.488
|0.000
|93.368
|2010.04.15 05:11
|93.470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|106134856
|2010.04.15 04:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.518
|0.000
|93.398
|2010.04.15 05:11
|93.470
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|106138524
|2010.04.15 05:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.55175
|0.00000
|1.55055
|2010.04.15 05:31
|1.55055
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|106136291
|2010.04.15 05:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55089
|0.00000
|1.54969
|2010.04.15 05:31
|1.55072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|106138016
|2010.04.15 05:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55144
|0.00000
|1.55024
|2010.04.15 05:31
|1.55072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|106139020
|2010.04.15 05:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63080
|0.00000
|1.62960
|2010.04.15 05:31
|1.63058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|106132154
|2010.04.15 04:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05118
|0.00000
|1.05238
|2010.04.15 05:31
|1.05136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|106132402
|2010.04.15 04:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.902
|0.000
|144.782
|2010.04.15 05:49
|144.890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|106150719
|2010.04.15 06:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36340
|0.00000
|1.36460
|2010.04.15 06:59
|1.36381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|106152728
|2010.04.15 06:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05258
|0.00000
|1.05138
|2010.04.15 07:07
|1.05216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|106406244
|2010.04.16 02:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|143.324
|0.000
|143.444
|2010.04.16 02:43
|143.444
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|106405897
|2010.04.16 02:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35382
|0.00000
|1.35502
|2010.04.16 02:49
|1.35442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|106406171
|2010.04.16 02:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35340
|0.00000
|1.35460
|2010.04.16 02:49
|1.35442
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|106405596
|2010.04.16 02:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05878
|0.00000
|1.05758
|2010.04.16 02:51
|1.05856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|106406009
|2010.04.16 02:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.05913
|0.00000
|1.05793
|2010.04.16 02:51
|1.05849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|106405432
|2010.04.16 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54369
|0.00000
|1.54489
|2010.04.16 03:04
|1.54354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|106406025
|2010.04.16 02:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54326
|0.00000
|1.54446
|2010.04.16 03:04
|1.54354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|106406235
|2010.04.16 02:34
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.54291
|0.00000
|1.54411
|2010.04.16 03:04
|1.54354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|106431518
|2010.04.16 05:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54314
|0.00000
|1.54194
|2010.04.16 05:55
|1.54282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|106431563
|2010.04.16 05:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.991
|0.000
|142.871
|2010.04.16 07:56
|142.978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|106406092
|2010.04.16 02:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.361
|0.000
|143.481
|2010.04.16 11:22
|143.375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|106707541
|2010.04.19 01:43
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43329
|0.00000
|1.43209
|2010.04.19 02:58
|1.43316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|106750840
|2010.04.19 05:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34656
|0.00000
|1.34536
|2010.04.19 05:35
|1.34572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|107047621
|2010.04.19 21:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.768
|0.000
|141.648
|2010.04.19 21:41
|141.668
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|107091316
|2010.04.20 01:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53421
|0.00000
|1.53301
|2010.04.20 01:48
|1.53356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|107429527
|2010.04.20 22:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.283
|0.000
|143.163
|2010.04.20 22:52
|143.234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|107428728
|2010.04.20 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34361
|0.00000
|1.34481
|2010.04.20 23:07
|1.34388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|107431073
|2010.04.20 22:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|93.238
|0.000
|93.118
|2010.04.20 23:57
|93.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|107427961
|2010.04.20 22:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.174
|0.000
|93.054
|2010.04.21 00:28
|93.195
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|107429329
|2010.04.20 22:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.208
|0.000
|93.088
|2010.04.21 00:28
|93.195
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.28
|107453509
|2010.04.21 01:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06926
|0.00000
|1.06806
|2010.04.21 01:34
|1.06908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|107453298
|2010.04.21 01:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34282
|0.00000
|1.34402
|2010.04.21 01:37
|1.34261
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|107453713
|2010.04.21 01:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34249
|0.00000
|1.34369
|2010.04.21 01:37
|1.34261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|107468899
|2010.04.21 02:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.016
|0.000
|93.136
|2010.04.21 02:54
|93.041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|107469750
|2010.04.21 02:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.986
|0.000
|93.106
|2010.04.21 02:54
|93.041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|107488541
|2010.04.21 04:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64267
|0.00000
|1.64147
|2010.04.21 04:45
|1.64227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|107500258
|2010.04.21 05:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.138
|0.000
|93.258
|2010.04.21 06:20
|93.165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|107754506
|2010.04.21 21:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.173
|0.000
|93.053
|2010.04.21 22:27
|93.151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|107755471
|2010.04.21 21:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.203
|0.000
|93.083
|2010.04.21 22:27
|93.150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|107761421
|2010.04.21 22:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33869
|0.00000
|1.33989
|2010.04.21 23:12
|1.33901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|107813347
|2010.04.22 06:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33960
|0.00000
|1.33840
|2010.04.22 06:53
|1.33930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|108017271
|2010.04.22 19:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.601
|0.000
|143.481
|2010.04.22 19:18
|143.481
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|108017186
|2010.04.22 19:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53827
|0.00000
|1.53707
|2010.04.22 19:24
|1.53707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|108017061
|2010.04.22 19:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.568
|0.000
|143.448
|2010.04.22 19:24
|143.448
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|108018725
|2010.04.22 19:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43421
|0.00000
|1.43301
|2010.04.22 19:28
|1.43366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|108017363
|2010.04.22 19:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65629
|0.00000
|1.65509
|2010.04.22 21:07
|1.65618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|108016958
|2010.04.22 19:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53788
|0.00000
|1.53668
|2010.04.22 22:05
|1.53777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|108039082
|2010.04.22 21:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.504
|0.000
|93.384
|2010.04.22 22:47
|93.488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|108048454
|2010.04.22 22:28
|sell
|0.04
|usdchf
|1.07819
|0.00000
|1.07699
|2010.04.22 23:12
|1.07801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|108095437
|2010.04.23 02:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|143.572
|0.000
|143.452
|2010.04.23 02:43
|143.452
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|108095003
|2010.04.23 02:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.535
|0.000
|143.415
|2010.04.23 02:44
|143.415
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|108094738
|2010.04.23 02:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.505
|0.000
|143.385
|2010.04.23 02:53
|143.385
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|108113010
|2010.04.23 05:11
|buy
|0.04
|eurusd
|1.32080
|0.00000
|1.32200
|2010.04.23 05:14
|1.32185
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|108112988
|2010.04.23 05:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53279
|0.00000
|1.53399
|2010.04.23 05:29
|1.53399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|108117686
|2010.04.23 05:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.417
|0.000
|93.537
|2010.04.23 06:35
|93.420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|108116028
|2010.04.23 05:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.447
|0.000
|93.567
|2010.04.23 06:35
|93.419
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|108118026
|2010.04.23 05:51
|buy
|0.04
|usdjpy
|93.381
|0.000
|93.501
|2010.04.23 06:35
|93.420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|108118644
|2010.04.23 05:56
|buy
|0.08
|usdjpy
|93.351
|0.000
|93.471
|2010.04.23 06:35
|93.420
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|108124276
|2010.04.23 06:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.581
|0.000
|143.461
|2010.04.23 06:53
|143.510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|108118283
|2010.04.23 05:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53475
|0.00000
|1.53355
|2010.04.23 07:58
|1.53460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|108118302
|2010.04.23 05:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08326
|0.00000
|1.08446
|2010.04.23 08:11
|1.08338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|108046333
|2010.04.22 22:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33012
|0.00000
|1.33132
|2010.04.23 09:00
|1.32397
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.15
|108046848
|2010.04.22 22:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32981
|0.00000
|1.33101
|2010.04.23 09:00
|1.32400
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.62
|108044447
|2010.04.22 22:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07728
|0.00000
|1.07608
|2010.04.23 10:43
|1.07716
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|108045017
|2010.04.22 22:06
|sell
|0.02
|usdchf
|1.07758
|0.00000
|1.07638
|2010.04.23 10:43
|1.07716
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.78
|0.00
|0.00
|-0.16
|289.46
|Closed P/L:
|289.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|289.30
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 289.30
|Equity:
|5 289.30
|Free Margin:
|5 289.30
|Details:
|Gross Profit:
|416.94
|Gross Loss:
|127.64
|Total Net Profit:
|289.30
|Profit Factor:
|3.27
|Expected Payoff:
|0.92
|Absolute Drawdown:
|5.10
|Maximal Drawdown:
|41.56 (0.79%)
|Relative Drawdown:
|0.79% (41.56)
|Total Trades:
|314
|Short Positions (won %):
|177 (87.57%)
|Long Positions (won %):
|137 (87.59%)
|Profit Trades (% of total):
|275 (87.58%)
|Loss trades (% of total):
|39 (12.42%)
|Largest
|profit trade:
|41.35
|loss trade:
|-29.12
|Average
|profit trade:
|1.52
|loss trade:
|-3.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|26 (23.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-15.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|129.96 (23)
|consecutive loss (count):
|-41.56 (2)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1