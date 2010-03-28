|Account: 1601453
|Name: polifit3
|Currency: USD
|2010 April 23, 20:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|101675831
|2010.03.28 13:15
|balance
|Deposit
|5 000.00
|101739855
|2010.03.29 05:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34372
|0.00000
|1.34132
|2010.03.29 06:08
|1.34360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|101739882
|2010.03.29 05:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06777
|0.00000
|1.07017
|2010.03.29 06:14
|1.06803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|101752509
|2010.03.29 06:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.166
|0.000
|138.406
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|101752860
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.067
|0.000
|138.307
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|101753092
|2010.03.29 06:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06873
|0.00000
|1.06633
|2010.03.29 07:04
|1.06780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|101752906
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34360
|0.00000
|1.34600
|2010.03.29 07:31
|1.34371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|101752844
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.626
|0.000
|92.866
|2010.03.29 07:47
|92.642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|102052074
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.058
|0.000
|138.298
|2010.03.30 02:55
|138.146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|102052171
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49769
|0.00000
|1.50009
|2010.03.30 03:09
|1.49798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102052096
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34750
|0.00000
|1.34990
|2010.03.30 03:12
|1.34776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102052214
|2010.03.30 02:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06256
|0.00000
|1.06016
|2010.03.30 03:15
|1.06242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|101976226
|2010.03.29 19:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59370
|0.00000
|1.59610
|2010.03.30 04:30
|1.59380
|0.00
|0.00
|0.01
|0.09
|102077452
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59272
|0.00000
|1.59512
|2010.03.30 05:23
|1.59306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|102077406
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43268
|0.00000
|1.43508
|2010.03.30 05:28
|1.43286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|102080825
|2010.03.30 05:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.34889
|0.00000
|1.34649
|2010.03.30 05:28
|1.34820
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|102078544
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.230
|0.000
|138.470
|2010.03.30 05:46
|138.242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102079404
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.201
|0.000
|92.441
|2010.03.30 05:46
|92.212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|102076138
|2010.03.30 04:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.300
|0.000
|92.540
|2010.03.30 06:31
|92.314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|102079209
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06246
|0.00000
|1.06486
|2010.03.30 07:26
|1.06259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|101977917
|2010.03.29 19:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.34589
|0.00000
|1.34349
|2010.03.30 11:41
|1.34578
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.22
|101975450
|2010.03.29 19:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06473
|0.00000
|1.06713
|2010.03.30 15:40
|1.06487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|101974460
|2010.03.29 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34495
|0.00000
|1.34255
|2010.03.30 15:41
|1.34478
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|102361782
|2010.03.30 20:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.869
|0.000
|92.629
|2010.03.30 20:19
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|102383492
|2010.03.30 21:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.792
|0.000
|93.032
|2010.03.30 22:13
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102414418
|2010.03.31 01:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50791
|0.00000
|1.50551
|2010.03.31 01:21
|1.50739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|102419451
|2010.03.31 01:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50840
|0.00000
|1.50600
|2010.03.31 02:05
|1.50810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|102413024
|2010.03.31 00:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.889
|0.000
|92.649
|2010.03.31 02:27
|92.878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|102414548
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.050
|0.000
|139.810
|2010.03.31 02:31
|140.038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102435461
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.02
|gbpjpy
|139.944
|0.000
|140.184
|2010.03.31 02:42
|140.184
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|102432546
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.845
|0.000
|93.085
|2010.03.31 02:49
|92.949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|102432577
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.103
|0.000
|140.343
|2010.03.31 02:52
|140.257
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|102435476
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50754
|0.00000
|1.50994
|2010.03.31 02:54
|1.50909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|102435582
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34089
|0.00000
|1.34329
|2010.03.31 02:55
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|102432559
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34180
|0.00000
|1.34420
|2010.03.31 02:55
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|102436228
|2010.03.31 02:38
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43049
|0.00000
|1.43289
|2010.03.31 02:55
|1.43096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|102432570
|2010.03.31 02:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06629
|0.00000
|1.06389
|2010.03.31 02:55
|1.06587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|102466080
|2010.03.31 04:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50829
|0.00000
|1.50589
|2010.03.31 05:17
|1.50752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|102463088
|2010.03.31 04:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06707
|0.00000
|1.06947
|2010.03.31 05:24
|1.06735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102478887
|2010.03.31 05:54
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43091
|0.00000
|1.42851
|2010.03.31 06:05
|1.43044
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|102478047
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|140.907
|0.000
|140.667
|2010.03.31 06:14
|140.846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|102476315
|2010.03.31 05:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.800
|0.000
|140.560
|2010.03.31 06:14
|140.847
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|102477859
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.418
|0.000
|93.178
|2010.03.31 06:25
|93.406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102788311
|2010.03.31 19:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|141.812
|0.000
|142.052
|2010.03.31 20:07
|141.937
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|102810106
|2010.03.31 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.498
|0.000
|93.258
|2010.03.31 21:56
|93.471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102810905
|2010.03.31 21:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.928
|0.000
|141.688
|2010.03.31 21:59
|141.852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|102837594
|2010.04.01 00:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.597
|0.000
|93.357
|2010.04.01 01:16
|93.574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|102838142
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60066
|0.00000
|1.59826
|2010.04.01 01:20
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|102837617
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.102
|0.000
|141.862
|2010.04.01 01:22
|142.122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|102838285
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|142.200
|0.000
|141.960
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|102840230
|2010.04.01 01:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|142.302
|0.000
|142.062
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|102839670
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51969
|0.00000
|1.51729
|2010.04.01 01:51
|1.51925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|102837994
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51878
|0.00000
|1.51638
|2010.04.01 01:51
|1.51925
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|102842934
|2010.04.01 01:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35225
|0.00000
|1.34985
|2010.04.01 03:04
|1.35214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|102843153
|2010.04.01 01:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05236
|0.00000
|1.05476
|2010.04.01 03:04
|1.05247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|102839686
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35130
|0.00000
|1.34890
|2010.04.01 03:36
|1.35113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|102840446
|2010.04.01 01:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05328
|0.00000
|1.05568
|2010.04.01 03:38
|1.05339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|102884311
|2010.04.01 04:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.417
|0.000
|93.177
|2010.04.01 05:04
|93.365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|102882089
|2010.04.01 04:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60089
|0.00000
|1.60329
|2010.04.01 05:07
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|102890003
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.957
|0.000
|141.717
|2010.04.01 05:29
|141.849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|102889447
|2010.04.01 05:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51983
|0.00000
|1.51743
|2010.04.01 05:32
|1.51894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|102890061
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35110
|0.00000
|1.34870
|2010.04.01 05:32
|1.35013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|102889218
|2010.04.01 05:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05361
|0.00000
|1.05601
|2010.04.01 05:55
|1.05377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|102897346
|2010.04.01 05:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60179
|0.00000
|1.59939
|2010.04.01 06:41
|1.60168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|103169880
|2010.04.01 19:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.939
|0.000
|93.699
|2010.04.01 19:57
|93.845
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|103203892
|2010.04.01 22:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43258
|0.00000
|1.43018
|2010.04.01 22:17
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|103196855
|2010.04.01 21:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.479
|0.000
|143.239
|2010.04.01 22:49
|143.469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|103195928
|2010.04.01 21:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05464
|0.00000
|1.05704
|2010.04.01 23:33
|1.05478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103195749
|2010.04.01 21:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35803
|0.00000
|1.35563
|2010.04.02 00:44
|1.35790
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.13
|103196163
|2010.04.01 21:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52835
|0.00000
|1.52595
|2010.04.02 02:07
|1.52820
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.15
|103251525
|2010.04.02 05:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.027
|0.000
|143.267
|2010.04.02 05:21
|143.073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|103250746
|2010.04.02 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52612
|0.00000
|1.52852
|2010.04.02 05:22
|1.52625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103258627
|2010.04.02 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43406
|0.00000
|1.43166
|2010.04.02 07:05
|1.43393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103462372
|2010.04.05 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35094
|0.00000
|1.35334
|2010.04.05 07:20
|1.35105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|103666049
|2010.04.05 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52735
|0.00000
|1.52975
|2010.04.05 20:08
|1.52885
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|103662642
|2010.04.05 19:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.260
|0.000
|94.020
|2010.04.05 20:28
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|103665012
|2010.04.05 19:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|94.351
|0.000
|94.111
|2010.04.05 20:29
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|103662656
|2010.04.05 19:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.147
|0.000
|143.907
|2010.04.05 20:30
|144.105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|103665169
|2010.04.05 19:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06247
|0.00000
|1.06007
|2010.04.05 20:34
|1.06217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|103665148
|2010.04.05 19:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34809
|0.00000
|1.35049
|2010.04.05 20:35
|1.34847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|103697303
|2010.04.05 22:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.391
|0.000
|144.151
|2010.04.05 23:08
|144.321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|103697268
|2010.04.05 22:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52996
|0.00000
|1.52756
|2010.04.05 23:25
|1.52917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|103766665
|2010.04.06 05:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.076
|0.000
|94.316
|2010.04.06 06:32
|94.089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|103775725
|2010.04.06 06:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06572
|0.00000
|1.06812
|2010.04.06 06:35
|1.06639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|103777215
|2010.04.06 06:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52388
|0.00000
|1.52148
|2010.04.06 06:38
|1.52310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|103776941
|2010.04.06 06:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.347
|0.000
|143.107
|2010.04.06 06:41
|143.151
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|103779881
|2010.04.06 06:40
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62505
|0.00000
|1.62265
|2010.04.06 06:45
|1.62421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|103781944
|2010.04.06 06:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52201
|0.00000
|1.52441
|2010.04.06 07:08
|1.52229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|103779905
|2010.04.06 06:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34215
|0.00000
|1.34455
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|103780129
|2010.04.06 06:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06727
|0.00000
|1.06487
|2010.04.06 07:08
|1.06677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|104012315
|2010.04.06 20:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.824
|0.000
|94.064
|2010.04.06 20:12
|93.886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|104068584
|2010.04.07 01:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06842
|0.00000
|1.07082
|2010.04.07 01:28
|1.06867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|104067287
|2010.04.07 00:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.34011
|0.00000
|1.33771
|2010.04.07 01:31
|1.34000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|104013799
|2010.04.06 20:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52538
|0.00000
|1.52298
|2010.04.07 01:47
|1.52527
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|104012994
|2010.04.06 20:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33773
|0.00000
|1.33533
|2010.04.07 02:22
|1.33759
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.14
|104068123
|2010.04.07 01:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.741
|0.000
|93.981
|2010.04.07 02:30
|93.753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104072417
|2010.04.07 01:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|142.947
|0.000
|143.187
|2010.04.07 02:37
|142.959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|104013060
|2010.04.06 20:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07049
|0.00000
|1.07289
|2010.04.07 02:52
|1.07063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104108626
|2010.04.07 04:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63288
|0.00000
|1.63048
|2010.04.07 05:02
|1.63270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|104109378
|2010.04.07 04:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52578
|0.00000
|1.52338
|2010.04.07 05:23
|1.52567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|104114182
|2010.04.07 04:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33918
|0.00000
|1.33678
|2010.04.07 05:24
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|104120608
|2010.04.07 05:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52483
|0.00000
|1.52723
|2010.04.07 06:01
|1.52577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|104358115
|2010.04.07 19:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.349
|0.000
|93.589
|2010.04.07 20:01
|93.398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|104385251
|2010.04.07 21:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.07336
|0.00000
|1.07096
|2010.04.07 22:03
|1.07321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|104391453
|2010.04.07 22:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.323
|0.000
|142.083
|2010.04.07 22:55
|142.290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|104455407
|2010.04.08 05:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33375
|0.00000
|1.33135
|2010.04.08 05:48
|1.33320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|104464576
|2010.04.08 06:52
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43289
|0.00000
|1.43049
|2010.04.08 07:15
|1.43275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104464271
|2010.04.08 06:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.239
|0.000
|92.999
|2010.04.08 07:16
|93.199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|103717553
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|144.239
|0.000
|144.479
|2010.04.08 08:45
|141.504
|0.00
|0.00
|0.03
|-29.35
|104719952
|2010.04.08 20:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.340
|0.000
|93.580
|2010.04.08 20:19
|93.417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|104756429
|2010.04.08 22:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33589
|0.00000
|1.33349
|2010.04.08 23:42
|1.33573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|103717751
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52907
|0.00000
|1.53147
|2010.04.09 01:24
|1.52919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|104799946
|2010.04.09 02:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.554
|0.000
|93.314
|2010.04.09 03:12
|93.531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|104823032
|2010.04.09 05:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07275
|0.00000
|1.07515
|2010.04.09 05:57
|1.07299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|104820780
|2010.04.09 05:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33601
|0.00000
|1.33361
|2010.04.09 05:58
|1.33583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|104824747
|2010.04.09 05:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.598
|0.000
|93.358
|2010.04.09 06:13
|93.545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|104822814
|2010.04.09 05:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.916
|0.000
|142.676
|2010.04.09 06:15
|142.889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|104822934
|2010.04.09 05:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52789
|0.00000
|1.52549
|2010.04.09 06:16
|1.52776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104830661
|2010.04.09 06:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52712
|0.00000
|1.52952
|2010.04.09 07:28
|1.52728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|104708438
|2010.04.08 19:21
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43316
|0.00000
|1.43076
|2010.04.09 07:38
|1.43303
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|103717503
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34815
|0.00000
|1.35055
|2010.04.09 17:21
|1.34829
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.14
|103717536
|2010.04.06 01:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06278
|0.00000
|1.06038
|2010.04.12 00:01
|1.06038
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.26
|105164832
|2010.04.12 05:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.957
|0.000
|143.717
|2010.04.12 06:24
|143.934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|105176772
|2010.04.12 06:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36722
|0.00000
|1.36482
|2010.04.12 07:14
|1.36710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|105164962
|2010.04.12 05:39
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.63342
|0.00000
|1.63102
|2010.04.12 07:14
|1.63328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|105161159
|2010.04.12 05:16
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63235
|0.00000
|1.62995
|2010.04.12 07:42
|1.63217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|105164796
|2010.04.12 05:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54497
|0.00000
|1.54257
|2010.04.12 08:07
|1.54483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|105162345
|2010.04.12 05:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54396
|0.00000
|1.54156
|2010.04.12 08:16
|1.54383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|105383094
|2010.04.12 19:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53780
|0.00000
|1.53540
|2010.04.12 20:59
|1.53769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|105383138
|2010.04.12 19:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35880
|0.00000
|1.35640
|2010.04.12 20:59
|1.35869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|105382255
|2010.04.12 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05998
|0.00000
|1.06238
|2010.04.12 21:26
|1.06009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|105405185
|2010.04.12 22:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62930
|0.00000
|1.62690
|2010.04.12 22:07
|1.62851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|105475359
|2010.04.13 05:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05921
|0.00000
|1.05681
|2010.04.13 05:22
|1.05893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|105481023
|2010.04.13 05:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35780
|0.00000
|1.36020
|2010.04.13 06:05
|1.35804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|105477996
|2010.04.13 05:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|142.306
|0.000
|142.546
|2010.04.13 06:05
|142.218
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|105481624
|2010.04.13 05:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|142.132
|0.000
|142.372
|2010.04.13 06:05
|142.222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|105482892
|2010.04.13 05:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53378
|0.00000
|1.53618
|2010.04.13 06:06
|1.53484
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|105482236
|2010.04.13 05:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53475
|0.00000
|1.53715
|2010.04.13 06:06
|1.53484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|105478851
|2010.04.13 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.661
|0.000
|92.901
|2010.04.13 06:06
|92.671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|105484361
|2010.04.13 05:53
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.62462
|0.00000
|1.62702
|2010.04.13 07:08
|1.62475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|105484507
|2010.04.13 05:54
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43737
|0.00000
|1.43977
|2010.04.13 07:14
|1.43752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|105755309
|2010.04.13 21:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.134
|0.000
|143.374
|2010.04.13 21:52
|143.200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|105754295
|2010.04.13 21:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62177
|0.00000
|1.61937
|2010.04.13 22:05
|1.62154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|105755296
|2010.04.13 21:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35921
|0.00000
|1.36161
|2010.04.13 22:05
|1.35950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|105756238
|2010.04.13 21:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53676
|0.00000
|1.53916
|2010.04.13 22:06
|1.53739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|105756044
|2010.04.13 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.186
|0.000
|92.946
|2010.04.13 22:07
|93.158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|105755241
|2010.04.13 21:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05519
|0.00000
|1.05279
|2010.04.13 22:09
|1.05468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|105763348
|2010.04.13 22:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.198
|0.000
|92.958
|2010.04.13 22:44
|93.177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|105766998
|2010.04.13 22:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43511
|0.00000
|1.43271
|2010.04.13 22:46
|1.43444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|105767600
|2010.04.13 22:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53854
|0.00000
|1.53614
|2010.04.13 22:52
|1.53806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|105764504
|2010.04.13 22:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.344
|0.000
|143.104
|2010.04.13 22:52
|143.329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|105766483
|2010.04.13 22:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36095
|0.00000
|1.35855
|2010.04.13 23:04
|1.36081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|105784382
|2010.04.14 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53870
|0.00000
|1.53630
|2010.04.14 01:34
|1.53848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|105833707
|2010.04.14 05:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36606
|0.00000
|1.36366
|2010.04.14 06:14
|1.36590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|105833115
|2010.04.14 05:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.62038
|0.00000
|1.62278
|2010.04.14 07:08
|1.62055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|106089849
|2010.04.15 00:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.442
|0.000
|144.202
|2010.04.15 01:26
|144.368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|106089773
|2010.04.15 00:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.357
|0.000
|93.117
|2010.04.15 01:26
|93.310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|106094553
|2010.04.15 01:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36614
|0.00000
|1.36374
|2010.04.15 01:37
|1.36585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|106094972
|2010.04.15 01:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05087
|0.00000
|1.05327
|2010.04.15 01:39
|1.05119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|106131422
|2010.04.15 04:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55014
|0.00000
|1.54774
|2010.04.15 04:53
|1.54967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|106133232
|2010.04.15 04:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.489
|0.000
|93.249
|2010.04.15 05:11
|93.470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|106139019
|2010.04.15 05:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63080
|0.00000
|1.62840
|2010.04.15 05:30
|1.63063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|106132171
|2010.04.15 04:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05118
|0.00000
|1.05358
|2010.04.15 05:30
|1.05130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|106136233
|2010.04.15 05:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55089
|0.00000
|1.54849
|2010.04.15 05:31
|1.55067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|106132399
|2010.04.15 04:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.902
|0.000
|144.662
|2010.04.15 05:31
|144.886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|106150716
|2010.04.15 06:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36340
|0.00000
|1.36580
|2010.04.15 06:59
|1.36381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|106152725
|2010.04.15 06:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05258
|0.00000
|1.05018
|2010.04.15 07:07
|1.05216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|106405887
|2010.04.16 02:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35382
|0.00000
|1.35622
|2010.04.16 02:49
|1.35442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|106405602
|2010.04.16 02:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05878
|0.00000
|1.05638
|2010.04.16 02:51
|1.05856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|106405434
|2010.04.16 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54369
|0.00000
|1.54609
|2010.04.16 03:04
|1.54388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|106431519
|2010.04.16 05:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54314
|0.00000
|1.54074
|2010.04.16 05:55
|1.54282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|106431562
|2010.04.16 05:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.991
|0.000
|142.751
|2010.04.16 07:56
|142.978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|106406083
|2010.04.16 02:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.361
|0.000
|143.601
|2010.04.16 11:22
|143.375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|106706938
|2010.04.19 01:40
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43313
|0.00000
|1.43073
|2010.04.19 02:59
|1.43302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|106750805
|2010.04.19 05:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34656
|0.00000
|1.34416
|2010.04.19 05:35
|1.34572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|107047618
|2010.04.19 21:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.768
|0.000
|141.528
|2010.04.19 21:41
|141.668
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|107048074
|2010.04.19 21:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53346
|0.00000
|1.53106
|2010.04.19 21:42
|1.53280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|107048091
|2010.04.19 21:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34832
|0.00000
|1.34592
|2010.04.19 22:08
|1.34820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|107091317
|2010.04.20 01:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53421
|0.00000
|1.53181
|2010.04.20 01:48
|1.53359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|107429528
|2010.04.20 22:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.283
|0.000
|143.043
|2010.04.20 22:52
|143.234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|107428713
|2010.04.20 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34361
|0.00000
|1.34601
|2010.04.20 23:07
|1.34379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|107428152
|2010.04.20 22:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.179
|0.000
|92.939
|2010.04.21 00:41
|93.168
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|107453508
|2010.04.21 01:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06926
|0.00000
|1.06686
|2010.04.21 01:34
|1.06908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|107453300
|2010.04.21 01:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34282
|0.00000
|1.34522
|2010.04.21 01:42
|1.34295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|107468898
|2010.04.21 02:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.016
|0.000
|93.256
|2010.04.21 02:54
|93.041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|107488538
|2010.04.21 04:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64267
|0.00000
|1.64027
|2010.04.21 04:45
|1.64227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|107500259
|2010.04.21 05:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.138
|0.000
|93.378
|2010.04.21 06:20
|93.165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|107753520
|2010.04.21 21:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.163
|0.000
|92.923
|2010.04.21 22:27
|93.151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|107761422
|2010.04.21 22:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33869
|0.00000
|1.34109
|2010.04.21 23:12
|1.33901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|107777645
|2010.04.22 01:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.341
|0.000
|143.581
|2010.04.22 01:28
|143.411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|107777443
|2010.04.22 01:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.042
|0.000
|93.282
|2010.04.22 01:28
|93.065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|107813296
|2010.04.22 06:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33961
|0.00000
|1.33721
|2010.04.22 06:53
|1.33930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|108018726
|2010.04.22 19:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43421
|0.00000
|1.43181
|2010.04.22 19:30
|1.43365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|108017062
|2010.04.22 19:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.568
|0.000
|143.328
|2010.04.22 19:35
|143.396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|108017376
|2010.04.22 19:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65629
|0.00000
|1.65389
|2010.04.22 21:07
|1.65618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|108016954
|2010.04.22 19:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53788
|0.00000
|1.53548
|2010.04.22 22:05
|1.53777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|108039366
|2010.04.22 21:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.495
|0.000
|93.255
|2010.04.22 22:47
|93.485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|108046319
|2010.04.22 22:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33012
|0.00000
|1.33252
|2010.04.22 22:54
|1.32942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|108050372
|2010.04.22 22:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32908
|0.00000
|1.33148
|2010.04.22 22:54
|1.32938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|108048459
|2010.04.22 22:28
|sell
|0.02
|usdchf
|1.07819
|0.00000
|1.07579
|2010.04.22 23:12
|1.07801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|108094777
|2010.04.23 02:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.505
|0.000
|143.265
|2010.04.23 02:55
|143.265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|108112752
|2010.04.23 05:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32080
|0.00000
|1.32320
|2010.04.23 05:14
|1.32185
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|108112861
|2010.04.23 05:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.08496
|0.00000
|1.08256
|2010.04.23 05:14
|1.08409
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|108112706
|2010.04.23 05:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53319
|0.00000
|1.53559
|2010.04.23 05:29
|1.53372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|108116026
|2010.04.23 05:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.447
|0.000
|93.687
|2010.04.23 06:38
|93.431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|108118658
|2010.04.23 05:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.351
|0.000
|93.591
|2010.04.23 06:38
|93.431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|108118280
|2010.04.23 05:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53475
|0.00000
|1.53235
|2010.04.23 07:58
|1.53460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|108118301
|2010.04.23 05:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08326
|0.00000
|1.08566
|2010.04.23 08:11
|1.08338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|108044402
|2010.04.22 22:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07729
|0.00000
|1.07489
|2010.04.23 10:42
|1.07709
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|0.00
|0.00
|-0.19
|81.08
|Closed P/L:
|80.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|80.89
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 080.89
|Equity:
|5 080.89
|Free Margin:
|5 080.89
|Details:
|Gross Profit:
|113.22
|Gross Loss:
|32.33
|Total Net Profit:
|80.89
|Profit Factor:
|3.50
|Expected Payoff:
|0.39
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|29.32 (0.58%)
|Relative Drawdown:
|0.58% (29.32)
|Total Trades:
|208
|Short Positions (won %):
|122 (97.54%)
|Long Positions (won %):
|86 (95.35%)
|Profit Trades (% of total):
|201 (96.63%)
|Loss trades (% of total):
|7 (3.37%)
|Largest
|profit trade:
|7.78
|loss trade:
|-29.32
|Average
|profit trade:
|0.56
|loss trade:
|-4.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|61 (22.96)
|consecutive losses ($):
|1 (-29.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|29.24 (39)
|consecutive loss (count):
|-29.32 (1)
|Average
|consecutive wins:
|25
|consecutive losses:
|1