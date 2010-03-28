Alpari (UK) Ltd.

Account: 1601453 Name: polifit3 Currency: USD 2010 April 19, 08:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1016758312010.03.28 13:15balanceDeposit5 000.00
1017398552010.03.29 05:09sell0.01eurusd1.343720.000001.341322010.03.29 06:081.343600.000.000.000.12
1017398822010.03.29 05:09buy0.01usdchf1.067770.000001.070172010.03.29 06:141.068030.000.000.000.24
1017525092010.03.29 06:45buy0.01gbpjpy138.1660.000138.4062010.03.29 06:57138.2390.000.000.000.79
1017528602010.03.29 06:48buy0.02gbpjpy138.0670.000138.3072010.03.29 06:57138.2390.000.000.003.71
1017530922010.03.29 06:49sell0.01usdchf1.068730.000001.066332010.03.29 07:041.067800.000.000.000.87
1017529062010.03.29 06:48buy0.01eurusd1.343600.000001.346002010.03.29 07:311.343710.000.000.000.11
1017528442010.03.29 06:48buy0.01usdjpy92.6260.00092.8662010.03.29 07:4792.6420.000.000.000.17
1020520742010.03.30 02:31buy0.01gbpjpy138.0580.000138.2982010.03.30 02:55138.1460.000.000.000.96
1020521712010.03.30 02:31buy0.01gbpusd1.497690.000001.500092010.03.30 03:091.497980.000.000.000.29
1020520962010.03.30 02:31buy0.01eurusd1.347500.000001.349902010.03.30 03:121.347760.000.000.000.26
1020522142010.03.30 02:31sell0.01usdchf1.062560.000001.060162010.03.30 03:151.062420.000.000.000.13
1019762262010.03.29 19:33buy0.01gbpchf1.593700.000001.596102010.03.30 04:301.593800.000.000.010.09
1020774522010.03.30 04:59buy0.01gbpchf1.592720.000001.595122010.03.30 05:231.593060.000.000.000.32
1020774062010.03.30 04:59buy0.01eurchf1.432680.000001.435082010.03.30 05:281.432860.000.000.000.17
1020808252010.03.30 05:14sell0.04eurusd1.348890.000001.346492010.03.30 05:281.348200.000.000.002.76
1020785442010.03.30 05:04buy0.01gbpjpy138.2300.000138.4702010.03.30 05:46138.2420.000.000.000.13
1020794042010.03.30 05:08buy0.02usdjpy92.2010.00092.4412010.03.30 05:4692.2120.000.000.000.24
1020761382010.03.30 04:48buy0.01usdjpy92.3000.00092.5402010.03.30 06:3192.3140.000.000.000.15
1020792092010.03.30 05:08buy0.02usdchf1.062460.000001.064862010.03.30 07:261.062590.000.000.000.24
1019779172010.03.29 19:42sell0.02eurusd1.345890.000001.343492010.03.30 11:411.345780.000.00-0.020.22
1019754502010.03.29 19:30buy0.01usdchf1.064730.000001.067132010.03.30 15:401.064870.000.000.000.13
1019744602010.03.29 19:25sell0.01eurusd1.344950.000001.342552010.03.30 15:411.344780.000.00-0.010.17
1023617822010.03.30 20:09sell0.01usdjpy92.8690.00092.6292010.03.30 20:1992.8190.000.000.000.54
1023834922010.03.30 21:58buy0.01usdjpy92.7920.00093.0322010.03.30 22:1392.8190.000.000.000.29
1024144182010.03.31 01:09sell0.01gbpusd1.507910.000001.505512010.03.31 01:211.507390.000.000.000.52
1024194512010.03.31 01:40sell0.01gbpusd1.508400.000001.506002010.03.31 02:051.508100.000.000.000.30
1024130242010.03.31 00:48sell0.01usdjpy92.8890.00092.6492010.03.31 02:2792.8780.000.000.000.12
1024145482010.03.31 01:11sell0.01gbpjpy140.0500.000139.8102010.03.31 02:31140.0380.000.000.000.13
1024354612010.03.31 02:37buy0.02gbpjpy139.9440.000140.1842010.03.31 02:42140.1840.000.000.005.17
1024325462010.03.31 02:31buy0.01usdjpy92.8450.00093.0852010.03.31 02:4992.9490.000.000.001.12
1024325772010.03.31 02:31buy0.01gbpjpy140.1030.000140.3432010.03.31 02:52140.2570.000.000.001.66
1024354762010.03.31 02:37buy0.01gbpusd1.507540.000001.509942010.03.31 02:541.509090.000.000.001.55
1024325592010.03.31 02:31buy0.01eurusd1.341800.000001.344202010.03.31 02:551.342290.000.000.000.49
1024355822010.03.31 02:37buy0.02eurusd1.340890.000001.343292010.03.31 02:551.342290.000.000.002.80
1024362282010.03.31 02:38buy0.01eurchf1.430490.000001.432892010.03.31 02:551.430960.000.000.000.44
1024325702010.03.31 02:31sell0.01usdchf1.066290.000001.063892010.03.31 02:551.065870.000.000.000.39
1024660802010.03.31 04:42sell0.01gbpusd1.508290.000001.505892010.03.31 05:171.507520.000.000.000.77
1024630882010.03.31 04:26buy0.01usdchf1.067070.000001.069472010.03.31 05:241.067350.000.000.000.26
1024788872010.03.31 05:54sell0.01eurchf1.430910.000001.428512010.03.31 06:051.430440.000.000.000.44
1024763152010.03.31 05:43sell0.01gbpjpy140.8000.000140.5602010.03.31 06:14140.8470.000.000.00-0.50
1024780472010.03.31 05:51sell0.02gbpjpy140.9070.000140.6672010.03.31 06:14140.8460.000.000.001.31
1024778592010.03.31 05:51sell0.01usdjpy93.4180.00093.1782010.03.31 06:2593.4060.000.000.000.13
1027883112010.03.31 19:59buy0.01gbpjpy141.8120.000142.0522010.03.31 20:07141.9370.000.000.001.34
1028101062010.03.31 21:38sell0.01usdjpy93.4980.00093.2582010.03.31 21:5693.4710.000.000.000.29
1028109052010.03.31 21:43sell0.01gbpjpy141.9280.000141.6882010.03.31 21:59141.8520.000.000.000.81
1028375942010.04.01 00:59sell0.01usdjpy93.5970.00093.3572010.04.01 01:1693.5740.000.000.000.25
1028381422010.04.01 01:00sell0.01gbpchf1.600660.000001.598262010.04.01 01:201.600220.000.000.000.42
1028382852010.04.01 01:00sell0.02gbpjpy142.2000.000141.9602010.04.01 01:22142.1200.000.000.001.71
1028376172010.04.01 01:00sell0.01gbpjpy142.1020.000141.8622010.04.01 01:22142.1220.000.000.00-0.22
1028402302010.04.01 01:11sell0.04gbpjpy142.3020.000142.0622010.04.01 01:22142.1200.000.000.007.78
1028379942010.04.01 01:00sell0.01gbpusd1.518780.000001.516382010.04.01 01:511.519250.000.000.00-0.47
1028396702010.04.01 01:09sell0.02gbpusd1.519690.000001.517292010.04.01 01:511.519250.000.000.000.88
1028429342010.04.01 01:39sell0.02eurusd1.352250.000001.349852010.04.01 03:041.352140.000.000.000.22
1028431532010.04.01 01:42buy0.02usdchf1.052360.000001.054762010.04.01 03:041.052470.000.000.000.21
1028396862010.04.01 01:09sell0.01eurusd1.351300.000001.348902010.04.01 03:361.351130.000.000.000.17
1028404462010.04.01 01:11buy0.01usdchf1.053280.000001.055682010.04.01 03:381.053390.000.000.000.10
1028843112010.04.01 04:32sell0.01usdjpy93.4170.00093.1772010.04.01 05:0493.3650.000.000.000.56
1028820892010.04.01 04:21buy0.01gbpchf1.600890.000001.603292010.04.01 05:071.601260.000.000.000.36
1028900032010.04.01 05:07sell0.01gbpjpy141.9570.000141.7172010.04.01 05:29141.8490.000.000.001.16
1028894472010.04.01 05:05sell0.01gbpusd1.519830.000001.517432010.04.01 05:321.518940.000.000.000.89
1028900612010.04.01 05:07sell0.01eurusd1.351100.000001.348702010.04.01 05:321.350130.000.000.000.97
1028892182010.04.01 05:04buy0.01usdchf1.053610.000001.056012010.04.01 05:551.053770.000.000.000.15
1028973462010.04.01 05:57sell0.01gbpchf1.601790.000001.599392010.04.01 06:411.601680.000.000.000.11
1031698802010.04.01 19:40sell0.01usdjpy93.9390.00093.6992010.04.01 19:5793.8450.000.000.001.00
1032038922010.04.01 22:08sell0.01eurchf1.432580.000001.430182010.04.01 22:171.432190.000.000.000.37
1031968552010.04.01 21:33sell0.01gbpjpy143.4790.000143.2392010.04.01 22:49143.4690.000.000.000.10
1031959282010.04.01 21:30buy0.01usdchf1.054640.000001.057042010.04.01 23:331.054780.000.000.000.13
1031957492010.04.01 21:30sell0.01eurusd1.358030.000001.355632010.04.02 00:441.357900.000.00-0.010.13
1031961632010.04.01 21:31sell0.01gbpusd1.528350.000001.525952010.04.02 02:071.528200.000.00-0.020.15
1032515252010.04.02 05:09buy0.01gbpjpy143.0270.000143.2672010.04.02 05:21143.0730.000.000.000.49
1032507462010.04.02 05:03buy0.01gbpusd1.526120.000001.528522010.04.02 05:221.526250.000.000.000.13
1032586272010.04.02 06:30sell0.01eurchf1.434060.000001.431662010.04.02 07:051.433930.000.000.000.13
1034623722010.04.05 06:53buy0.01eurusd1.350940.000001.353342010.04.05 07:201.351050.000.000.000.11
1036660492010.04.05 19:45buy0.01gbpusd1.527350.000001.529752010.04.05 20:081.528850.000.000.001.50
1036626422010.04.05 19:37sell0.01usdjpy94.2600.00094.0202010.04.05 20:2894.2550.000.000.000.05
1036650122010.04.05 19:43sell0.02usdjpy94.3510.00094.1112010.04.05 20:2994.2550.000.000.002.04
1036626562010.04.05 19:37sell0.01gbpjpy144.1470.000143.9072010.04.05 20:30144.1050.000.000.000.44
1036651692010.04.05 19:44sell0.01usdchf1.062470.000001.060072010.04.05 20:341.062170.000.000.000.28
1036651482010.04.05 19:44buy0.01eurusd1.348090.000001.350492010.04.05 20:351.348470.000.000.000.38
1036973032010.04.05 22:47sell0.01gbpjpy144.3910.000144.1512010.04.05 23:08144.3210.000.000.000.74
1036972682010.04.05 22:47sell0.01gbpusd1.529960.000001.527562010.04.05 23:251.529170.000.000.000.79
1037666652010.04.06 05:35buy0.01usdjpy94.0760.00094.3162010.04.06 06:3294.0890.000.000.000.14
1037757252010.04.06 06:30buy0.01usdchf1.065720.000001.068122010.04.06 06:351.066390.000.000.000.63
1037772152010.04.06 06:32sell0.01gbpusd1.523880.000001.521482010.04.06 06:381.523100.000.000.000.78
1037769412010.04.06 06:31sell0.01gbpjpy143.3470.000143.1072010.04.06 06:41143.1510.000.000.002.09
1037798812010.04.06 06:40sell0.01gbpchf1.625050.000001.622652010.04.06 06:451.624210.000.000.000.79
1037819442010.04.06 06:45buy0.02gbpusd1.522010.000001.524412010.04.06 07:081.522290.000.000.000.56
1037799052010.04.06 06:40buy0.02eurusd1.342150.000001.344552010.04.06 07:081.342390.000.000.000.48
1037801292010.04.06 06:40sell0.02usdchf1.067270.000001.064872010.04.06 07:081.066770.000.000.000.94
1040123152010.04.06 20:01buy0.01usdjpy93.8240.00094.0642010.04.06 20:1293.8860.000.000.000.66
1040685842010.04.07 01:10buy0.02usdchf1.068420.000001.070822010.04.07 01:281.068670.000.000.000.47
1040672872010.04.07 00:58sell0.02eurusd1.340110.000001.337712010.04.07 01:311.340000.000.000.000.22
1040137992010.04.06 20:04sell0.01gbpusd1.525380.000001.522982010.04.07 01:471.525270.000.00-0.020.11
1040129942010.04.06 20:03sell0.01eurusd1.337730.000001.335332010.04.07 02:221.337590.000.00-0.010.14
1040681232010.04.07 01:06buy0.01usdjpy93.7410.00093.9812010.04.07 02:3093.7530.000.000.000.13
1040724172010.04.07 01:44buy0.02gbpjpy142.9470.000143.1872010.04.07 02:37142.9590.000.000.000.25
1040130602010.04.06 20:03buy0.01usdchf1.070490.000001.072892010.04.07 02:521.070630.000.000.000.13
1041086262010.04.07 04:29sell0.01gbpchf1.632880.000001.630482010.04.07 05:021.632700.000.000.000.17
1041093782010.04.07 04:33sell0.01gbpusd1.525780.000001.523382010.04.07 05:231.525670.000.000.000.11
1041141822010.04.07 04:50sell0.01eurusd1.339180.000001.336782010.04.07 05:241.338700.000.000.000.48
1041206082010.04.07 05:30buy0.02gbpusd1.524830.000001.527232010.04.07 06:011.525770.000.000.001.88
1043581152010.04.07 19:47buy0.01usdjpy93.3490.00093.5892010.04.07 20:0193.3980.000.000.000.52
1043852512010.04.07 21:30sell0.02usdchf1.073360.000001.070962010.04.07 22:031.073210.000.000.000.28
1043914532010.04.07 22:03sell0.01gbpjpy142.3230.000142.0832010.04.07 22:55142.2900.000.000.000.36
1044554072010.04.08 05:20sell0.01eurusd1.333750.000001.331352010.04.08 05:481.333200.000.000.000.55
1044645762010.04.08 06:52sell0.01eurchf1.432890.000001.430492010.04.08 07:151.432750.000.000.000.13
1044642712010.04.08 06:50sell0.01usdjpy93.2390.00092.9992010.04.08 07:1693.1990.000.000.000.43
1037175532010.04.06 01:43buy0.01gbpjpy144.2390.000144.4792010.04.08 08:45141.5040.000.000.03-29.35
1047199522010.04.08 20:12buy0.01usdjpy93.3400.00093.5802010.04.08 20:1993.4170.000.000.000.82
1047564292010.04.08 22:35sell0.01eurusd1.335890.000001.333492010.04.08 23:421.335730.000.000.000.16
1037177512010.04.06 01:43buy0.01gbpusd1.529070.000001.531472010.04.09 01:241.529190.000.000.000.12
1047999462010.04.09 02:45sell0.01usdjpy93.5540.00093.3142010.04.09 03:1293.5310.000.000.000.25
1048230322010.04.09 05:37buy0.01usdchf1.072750.000001.075152010.04.09 05:571.072990.000.000.000.22
1048207802010.04.09 05:14sell0.01eurusd1.336010.000001.333612010.04.09 05:581.335830.000.000.000.18
1048247472010.04.09 05:52sell0.01usdjpy93.5980.00093.3582010.04.09 06:1393.5450.000.000.000.57
1048228142010.04.09 05:36sell0.01gbpjpy142.9160.000142.6762010.04.09 06:15142.8890.000.000.000.29
1048229342010.04.09 05:36sell0.01gbpusd1.527890.000001.525492010.04.09 06:161.527760.000.000.000.13
1048306612010.04.09 06:50buy0.01gbpusd1.527120.000001.529522010.04.09 07:281.527280.000.000.000.16
1047084382010.04.08 19:21sell0.01eurchf1.433160.000001.430762010.04.09 07:381.433030.000.00-0.010.12
1037175032010.04.06 01:43buy0.01eurusd1.348150.000001.350552010.04.09 17:211.348290.000.00-0.040.14
1037175362010.04.06 01:43sell0.01usdchf1.062780.000001.060382010.04.12 00:011.060380.000.00-0.072.26
1051648322010.04.12 05:39sell0.01gbpjpy143.9570.000143.7172010.04.12 06:24143.9340.000.000.000.25
1051767722010.04.12 06:54sell0.01eurusd1.367220.000001.364822010.04.12 07:141.367100.000.000.000.12
1051649622010.04.12 05:39sell0.02gbpchf1.633420.000001.631022010.04.12 07:141.633280.000.000.000.27
1051611592010.04.12 05:16sell0.01gbpchf1.632350.000001.629952010.04.12 07:421.632170.000.000.000.17
1051647962010.04.12 05:39sell0.02gbpusd1.544970.000001.542572010.04.12 08:071.544830.000.000.000.28
1051623452010.04.12 05:24sell0.01gbpusd1.543960.000001.541562010.04.12 08:161.543830.000.000.000.13
1053830942010.04.12 19:20sell0.01gbpusd1.537800.000001.535402010.04.12 20:591.537690.000.000.000.11
1053831382010.04.12 19:20sell0.01eurusd1.358800.000001.356402010.04.12 20:591.358690.000.000.000.11
1053822552010.04.12 19:15buy0.01usdchf1.059980.000001.062382010.04.12 21:261.060090.000.000.000.10
1054051852010.04.12 22:00sell0.01gbpchf1.629300.000001.626902010.04.12 22:071.628510.000.000.000.75
1054753592010.04.13 05:02sell0.01usdchf1.059210.000001.056812010.04.13 05:221.058930.000.000.000.26
1054810232010.04.13 05:41buy0.01eurusd1.357800.000001.360202010.04.13 06:051.358040.000.000.000.24
1054779962010.04.13 05:26buy0.01gbpjpy142.3060.000142.5462010.04.13 06:05142.2180.000.000.00-0.95
1054816242010.04.13 05:42buy0.02gbpjpy142.1320.000142.3722010.04.13 06:05142.2220.000.000.001.94
1054828922010.04.13 05:46buy0.02gbpusd1.533780.000001.536182010.04.13 06:061.534840.000.000.002.12
1054822362010.04.13 05:44buy0.01gbpusd1.534750.000001.537152010.04.13 06:061.534840.000.000.000.09
1054788512010.04.13 05:30buy0.01usdjpy92.6610.00092.9012010.04.13 06:0692.6710.000.000.000.11
1054843612010.04.13 05:53buy0.01gbpchf1.624620.000001.627022010.04.13 07:081.624750.000.000.000.12
1054845072010.04.13 05:54buy0.01eurchf1.437370.000001.439772010.04.13 07:141.437520.000.000.000.14
1057553092010.04.13 21:49buy0.01gbpjpy143.1340.000143.3742010.04.13 21:52143.2000.000.000.000.70
1057542952010.04.13 21:44sell0.01gbpchf1.621770.000001.619372010.04.13 22:051.621540.000.000.000.21
1057552962010.04.13 21:49buy0.01eurusd1.359210.000001.361612010.04.13 22:051.359500.000.000.000.29
1057562382010.04.13 21:56buy0.01gbpusd1.536760.000001.539162010.04.13 22:061.537390.000.000.000.63
1057560442010.04.13 21:55sell0.01usdjpy93.1860.00092.9462010.04.13 22:0793.1580.000.000.000.30
1057552412010.04.13 21:49sell0.01usdchf1.055190.000001.052792010.04.13 22:091.054680.000.000.000.48
1057633482010.04.13 22:18sell0.01usdjpy93.1980.00092.9582010.04.13 22:4493.1770.000.000.000.23
1057669982010.04.13 22:36sell0.01eurchf1.435110.000001.432712010.04.13 22:461.434440.000.000.000.64
1057676002010.04.13 22:38sell0.01gbpusd1.538540.000001.536142010.04.13 22:521.538060.000.000.000.48
1057645042010.04.13 22:27sell0.01gbpjpy143.3440.000143.1042010.04.13 22:52143.3290.000.000.000.16
1057664832010.04.13 22:35sell0.01eurusd1.360950.000001.358552010.04.13 23:041.360810.000.000.000.14
1057843822010.04.14 01:00sell0.01gbpusd1.538700.000001.536302010.04.14 01:341.538480.000.000.000.22
1058337072010.04.14 05:53sell0.01eurusd1.366060.000001.363662010.04.14 06:141.365900.000.000.000.16
1058331152010.04.14 05:50buy0.01gbpchf1.620380.000001.622782010.04.14 07:081.620550.000.000.000.16
1060898492010.04.15 00:47sell0.01gbpjpy144.4420.000144.2022010.04.15 01:26144.3680.000.000.000.80
1060897732010.04.15 00:47sell0.01usdjpy93.3570.00093.1172010.04.15 01:2693.3100.000.000.000.50
1060945532010.04.15 01:31sell0.01eurusd1.366140.000001.363742010.04.15 01:371.365850.000.000.000.29
1060949722010.04.15 01:33buy0.01usdchf1.050870.000001.053272010.04.15 01:391.051190.000.000.000.30
1061314222010.04.15 04:42sell0.01gbpusd1.550140.000001.547742010.04.15 04:531.549670.000.000.000.47
1061332322010.04.15 04:50sell0.01usdjpy93.4890.00093.2492010.04.15 05:1193.4700.000.000.000.20
1061390192010.04.15 05:20sell0.01gbpchf1.630800.000001.628402010.04.15 05:301.630630.000.000.000.17
1061321712010.04.15 04:46buy0.01usdchf1.051180.000001.053582010.04.15 05:301.051300.000.000.000.11
1061362332010.04.15 05:04sell0.01gbpusd1.550890.000001.548492010.04.15 05:311.550670.000.000.000.22
1061323992010.04.15 04:46sell0.01gbpjpy144.9020.000144.6622010.04.15 05:31144.8860.000.000.000.18
1061507162010.04.15 06:45buy0.01eurusd1.363400.000001.365802010.04.15 06:591.363810.000.000.000.41
1061527252010.04.15 06:53sell0.01usdchf1.052580.000001.050182010.04.15 07:071.052160.000.000.000.40
1064058872010.04.16 02:33buy0.01eurusd1.353820.000001.356222010.04.16 02:491.354420.000.000.000.60
1064056022010.04.16 02:32sell0.01usdchf1.058780.000001.056382010.04.16 02:511.058560.000.000.000.21
1064054342010.04.16 02:31buy0.01gbpusd1.543690.000001.546092010.04.16 03:041.543880.000.000.000.19
1064315192010.04.16 05:07sell0.01gbpusd1.543140.000001.540742010.04.16 05:551.542820.000.000.000.32
1064315622010.04.16 05:07sell0.01gbpjpy142.9910.000142.7512010.04.16 07:56142.9780.000.000.000.14
1064060832010.04.16 02:33buy0.01gbpjpy143.3610.000143.6012010.04.16 11:22143.3750.000.000.000.15
1067069382010.04.19 01:40sell0.01eurchf1.433130.000001.430732010.04.19 02:591.433020.000.000.000.10
1067508052010.04.19 05:01sell0.01eurusd1.346560.000001.344162010.04.19 05:351.345720.000.000.000.84
  0.00 0.00 -0.17 64.11
Closed P/L: 63.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 63.94 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 063.94 Equity: 5 063.94 Free Margin: 5 063.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 95.40 Gross Loss: 31.46 Total Net Profit: 63.94
Profit Factor: 3.03 Expected Payoff: 0.37  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 29.32 (0.58%) Relative Drawdown: 0.58% (29.32)
 
Total Trades: 174 Short Positions (won %): 102 (97.06%) Long Positions (won %): 72 (97.22%)
Profit Trades (% of total): 169 (97.13%) Loss trades (% of total): 5 (2.87%)
Largest profit trade: 7.78 loss trade: -29.32
Average profit trade: 0.56 loss trade: -6.29
Maximum consecutive wins ($): 55 (27.23) consecutive losses ($): 1 (-29.32)
Maximal consecutive profit (count): 30.55 (40) consecutive loss (count): -29.32 (1)
Average consecutive wins: 28 consecutive losses: 1