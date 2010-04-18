Interbank FX, LLC

Account: 2610986 Name: terminator_fibo1 Currency: USD 2010 April 30, 18:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1720325042010.04.18 05:18balanceDeposit3 000.00
1722297862010.04.21 14:00buy0.01gbpjpy143.895137.895144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.002.68
1722302072010.04.21 14:05buy0.02gbpjpy143.695143.935144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.009.64
1722338222010.04.21 15:06buy0.03gbpjpy143.455137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.004.36
1722607572010.04.22 00:02buy0.05gbpjpy143.250137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.0018.30
1722630602010.04.22 01:24buy0.09gbpjpy143.030137.895144.1452010.04.22 05:38143.3200.000.000.0028.10
1723090882010.04.22 16:45buy0.01gbpjpy143.295143.815144.3952010.04.22 20:06143.8150.000.000.005.56
1724436562010.04.26 13:15buy0.01gbpjpy145.845139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-8.10
1724466952010.04.26 13:46buy0.02gbpjpy145.625139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-11.51
1724504652010.04.26 14:19buy0.03gbpjpy145.415139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-10.55
1724690592010.04.26 21:16buy0.05gbpjpy145.205139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-6.40
1724761442010.04.27 00:48buy0.09gbpjpy145.005139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.007.67
1724764852010.04.27 00:54buy0.15gbpjpy144.795139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.0046.34
1724853212010.04.27 06:14buy0.03gbpjpy144.835139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-10.55
1724858812010.04.27 06:18buy0.05gbpjpy144.635139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-6.93
1724898172010.04.27 07:11buy0.09gbpjpy144.425139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.007.67
1724916942010.04.27 07:27buy0.15gbpjpy144.215139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.0046.36
  0.00 0.00 0.00 122.64
Closed P/L: 122.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1724832882010.04.27 05:30buy0.01gbpjpy145.245139.245145.315 143.6950.000.000.00-16.49
1724847162010.04.27 06:03buy0.02gbpjpy145.045139.245145.315 143.6950.000.000.00-28.72
  0.00 0.00 0.00 -45.21
 Floating P/L: -45.21
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 122.64 Floating P/L: -45.21 Margin: 11.58
Balance: 3 122.64 Equity: 3 077.43 Free Margin: 3 065.85
 
Details:
Graph
Gross Profit: 176.68 Gross Loss: 54.04 Total Net Profit: 122.64
Profit Factor: 3.27 Expected Payoff: 7.67  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 35.82 (1.15%) Relative Drawdown: 1.15% (35.82)
 
Total Trades: 16 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 16 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 10 (62.50%) Loss trades (% of total): 6 (37.50%)
Largest profit trade: 46.36 loss trade: -11.51
Average profit trade: 17.67 loss trade: -9.01
Maximum consecutive wins ($): 7 (114.98) consecutive losses ($): 3 (-26.54)
Maximal consecutive profit (count): 114.98 (7) consecutive loss (count): -26.54 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2