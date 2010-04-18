|Account: 2610986
|Name: terminator_fibo1
|Currency: USD
|2010 April 30, 18:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|172032504
|2010.04.18 05:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|172229786
|2010.04.21 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.895
|137.895
|144.145
|2010.04.22 08:52
|144.145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|172230207
|2010.04.21 14:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|143.695
|143.935
|144.145
|2010.04.22 08:52
|144.145
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|172233822
|2010.04.21 15:06
|buy
|0.03
|gbpjpy
|143.455
|137.895
|144.145
|2010.04.22 06:17
|143.590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|172260757
|2010.04.22 00:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|143.250
|137.895
|144.145
|2010.04.22 06:17
|143.590
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|172263060
|2010.04.22 01:24
|buy
|0.09
|gbpjpy
|143.030
|137.895
|144.145
|2010.04.22 05:38
|143.320
|0.00
|0.00
|0.00
|28.10
|172309088
|2010.04.22 16:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.295
|143.815
|144.395
|2010.04.22 20:06
|143.815
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|172443656
|2010.04.26 13:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.845
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|172446695
|2010.04.26 13:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|145.625
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.51
|172450465
|2010.04.26 14:19
|buy
|0.03
|gbpjpy
|145.415
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|172469059
|2010.04.26 21:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|145.205
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|172476144
|2010.04.27 00:48
|buy
|0.09
|gbpjpy
|145.005
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|172476485
|2010.04.27 00:54
|buy
|0.15
|gbpjpy
|144.795
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|46.34
|172485321
|2010.04.27 06:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|144.835
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|172485881
|2010.04.27 06:18
|buy
|0.05
|gbpjpy
|144.635
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|172489817
|2010.04.27 07:11
|buy
|0.09
|gbpjpy
|144.425
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|172491694
|2010.04.27 07:27
|buy
|0.15
|gbpjpy
|144.215
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|46.36
|0.00
|0.00
|0.00
|122.64
|Closed P/L:
|122.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|172483288
|2010.04.27 05:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.245
|139.245
|145.315
|143.695
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.49
|172484716
|2010.04.27 06:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|145.045
|139.245
|145.315
|143.695
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.21
|Floating P/L:
|-45.21
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|122.64
|Floating P/L:
|-45.21
|Margin:
|11.58
|Balance:
|3 122.64
|Equity:
|3 077.43
|Free Margin:
|3 065.85
|Details:
|Gross Profit:
|176.68
|Gross Loss:
|54.04
|Total Net Profit:
|122.64
|Profit Factor:
|3.27
|Expected Payoff:
|7.67
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|35.82 (1.15%)
|Relative Drawdown:
|1.15% (35.82)
|Total Trades:
|16
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|16 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (62.50%)
|Loss trades (% of total):
|6 (37.50%)
|Largest
|profit trade:
|46.36
|loss trade:
|-11.51
|Average
|profit trade:
|17.67
|loss trade:
|-9.01
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (114.98)
|consecutive losses ($):
|3 (-26.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|114.98 (7)
|consecutive loss (count):
|-26.54 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2