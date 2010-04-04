|Account: 2601991
|Name: terminator
|Currency: USD
|2010 April 23, 18:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|171314387
|2010.04.04 14:38
|balance
|Deposit
|10 000.00
|171350591
|2010.04.05 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52650
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:30
|1.52410
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|171351115
|2010.04.05 06:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52450
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|171351453
|2010.04.05 06:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52250
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171351656
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06230
|1.00230
|1.07330
|2010.04.05 07:11
|1.06310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|171351657
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.540
|88.540
|95.640
|2010.04.05 08:31
|94.480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|171366509
|2010.04.05 11:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.510
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|171367707
|2010.04.05 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52770
|1.52980
|1.53670
|2010.04.05 14:36
|1.52980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|171370044
|2010.04.05 11:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52570
|1.52950
|1.53670
|2010.04.05 14:00
|1.52950
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|171396670
|2010.04.05 13:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.310
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|171399743
|2010.04.05 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35120
|1.29120
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|171404923
|2010.04.05 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.92050
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|171407240
|2010.04.05 15:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34920
|0.00000
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|171421596
|2010.04.05 17:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|94.110
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|171421952
|2010.04.05 17:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06090
|1.06980
|1.07190
|2010.04.06 12:54
|1.07190
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|171423281
|2010.04.05 18:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52850
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|171442316
|2010.04.06 00:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52640
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|171442503
|2010.04.06 00:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.91850
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|171446135
|2010.04.06 01:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52440
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|171451342
|2010.04.06 04:19
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.910
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|171452459
|2010.04.06 04:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.52240
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|171457181
|2010.04.06 07:10
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.52040
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|171457743
|2010.04.06 07:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51840
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:31
|1.52130
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|171479257
|2010.04.06 15:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92540
|0.92760
|0.93640
|2010.04.07 19:01
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|171487114
|2010.04.06 18:30
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.710
|88.510
|94.810
|2010.04.07 01:38
|94.000
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|171497746
|2010.04.07 00:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07020
|1.07240
|1.08120
|2010.04.07 13:08
|1.07240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|171543070
|2010.04.07 19:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07360
|1.07640
|1.08460
|2010.04.08 09:42
|1.07640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|171552660
|2010.04.08 04:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.92770
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|171555646
|2010.04.08 06:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.92570
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|171558540
|2010.04.08 07:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.92370
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171597946
|2010.04.08 20:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07370
|1.01370
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.97
|171606392
|2010.04.08 23:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07170
|1.07410
|1.08270
|2010.04.09 13:34
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|171696731
|2010.04.11 22:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05760
|1.01370
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|171707253
|2010.04.12 03:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00380
|1.00660
|1.01480
|2010.04.12 12:11
|1.00660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|171709039
|2010.04.12 04:57
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05560
|1.05870
|1.06660
|2010.04.12 07:07
|1.05870
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|171731393
|2010.04.12 14:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.92850
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|171734572
|2010.04.12 15:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35910
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|171738906
|2010.04.12 16:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35710
|1.36000
|1.36810
|2010.04.13 07:19
|1.36000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|171746577
|2010.04.12 21:24
|buy
|0.02
|audusd
|0.92640
|0.00000
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|171747153
|2010.04.12 21:53
|buy
|0.03
|audusd
|0.92440
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171751545
|2010.04.13 00:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00400
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|171758166
|2010.04.13 05:14
|buy
|0.05
|audusd
|0.92240
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|171760455
|2010.04.13 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53900
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|171762287
|2010.04.13 06:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53700
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171763794
|2010.04.13 07:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92610
|0.93030
|0.93510
|2010.04.14 01:53
|0.93030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171765108
|2010.04.13 08:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53490
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171778988
|2010.04.13 12:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00200
|1.00440
|1.01300
|2010.04.13 15:30
|1.00440
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|171786659
|2010.04.13 14:36
|buy
|0.02
|audusd
|0.92410
|0.92720
|0.93510
|2010.04.13 22:46
|0.92720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|171788706
|2010.04.13 15:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35510
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|171796892
|2010.04.13 20:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53870
|1.54170
|1.54970
|2010.04.14 06:05
|1.54170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|171800796
|2010.04.14 00:13
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05360
|1.05890
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|20.92
|171804043
|2010.04.14 01:14
|buy
|0.05
|usdchf
|1.05160
|1.05390
|1.06260
|2010.04.14 12:40
|1.05390
|0.00
|0.00
|0.00
|10.91
|171806889
|2010.04.14 02:36
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00000
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|171817901
|2010.04.14 08:16
|buy
|0.03
|usdcad
|0.99800
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171821747
|2010.04.14 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54470
|1.48470
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|171823117
|2010.04.14 10:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54270
|1.48470
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|171824576
|2010.04.14 10:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54070
|1.54270
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|171844267
|2010.04.14 15:07
|buy
|0.05
|usdcad
|0.99600
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|171859243
|2010.04.15 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54890
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|171881911
|2010.04.15 07:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54690
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|171893751
|2010.04.15 09:11
|buy
|0.15
|eurusd
|1.35570
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|171894502
|2010.04.15 09:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54490
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171895438
|2010.04.15 09:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54270
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 12:06
|1.54370
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|171898258
|2010.04.15 09:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.54070
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 12:06
|1.54370
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|171916498
|2010.04.15 12:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.270
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.92
|171923239
|2010.04.15 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.93350
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|171933373
|2010.04.15 15:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.070
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|172033878
|2010.04.18 22:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|92.080
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|172033882
|2010.04.18 22:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.92080
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|172041340
|2010.04.19 00:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06300
|1.06690
|1.07400
|2010.04.19 12:01
|1.06690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|172043687
|2010.04.19 01:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01460
|1.01940
|1.02560
|2010.04.19 10:52
|1.01940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|172048403
|2010.04.19 03:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.91880
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|172050610
|2010.04.19 05:17
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34660
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|172053310
|2010.04.19 06:40
|buy
|0.05
|audusd
|0.91680
|0.91890
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|172053399
|2010.04.19 06:41
|buy
|0.05
|usdjpy
|91.870
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|172054082
|2010.04.19 06:45
|buy
|0.42
|eurusd
|1.34460
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|172055478
|2010.04.19 07:04
|buy
|0.09
|usdjpy
|91.670
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|40.07
|172064604
|2010.04.19 10:23
|buy
|0.70
|eurusd
|1.34260
|1.34480
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|301.00
|172079997
|2010.04.19 14:37
|buy
|0.15
|eurusd
|1.34640
|1.34930
|1.35740
|2010.04.20 09:04
|1.34930
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|172111174
|2010.04.20 03:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06410
|1.06900
|1.07310
|2010.04.21 05:34
|1.06900
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|172130181
|2010.04.20 09:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06210
|1.06900
|1.07310
|2010.04.21 05:34
|1.06900
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|172180418
|2010.04.21 03:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.200
|93.420
|93.880
|2010.04.23 00:01
|93.420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|172183633
|2010.04.21 04:55
|buy
|0.42
|eurusd
|1.34040
|1.34270
|1.35140
|2010.04.21 07:05
|1.34270
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|172208506
|2010.04.21 11:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.990
|93.230
|94.090
|2010.04.21 14:34
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|172213257
|2010.04.21 11:33
|buy
|0.70
|eurusd
|1.33640
|1.33890
|1.34740
|2010.04.21 14:30
|1.33890
|0.00
|0.00
|0.00
|175.00
|172217302
|2010.04.21 12:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07120
|1.01120
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|172225795
|2010.04.21 13:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06920
|1.01120
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|172233070
|2010.04.21 14:52
|buy
|0.03
|usdchf
|1.06720
|1.06960
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|172237477
|2010.04.21 15:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07100
|1.07690
|1.08000
|2010.04.22 14:26
|1.07690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|172246505
|2010.04.21 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54130
|1.54480
|1.55230
|2010.04.22 07:18
|1.54480
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|172262912
|2010.04.22 01:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.92630
|0.92830
|0.93740
|2010.04.22 09:14
|0.92830
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|172263174
|2010.04.22 01:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.790
|93.140
|93.880
|2010.04.22 09:23
|93.140
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|172268097
|2010.04.22 05:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06910
|1.07690
|1.08000
|2010.04.22 14:26
|1.07690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|172284945
|2010.04.22 09:25
|buy
|0.25
|usdcad
|0.99930
|1.00180
|1.01030
|2010.04.22 14:07
|1.00180
|0.00
|0.00
|0.00
|62.39
|172286403
|2010.04.22 09:52
|buy
|0.70
|eurusd
|1.33440
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 14:44
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|196.00
|172293275
|2010.04.22 12:38
|buy
|1.19
|eurusd
|1.33240
|1.33510
|1.33940
|2010.04.23 14:44
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|571.20
|172296691
|2010.04.22 13:36
|buy
|2.02
|eurusd
|1.33040
|1.30570
|1.33940
|2010.04.22 14:26
|1.33200
|0.00
|0.00
|0.00
|323.20
|172297085
|2010.04.22 13:38
|buy
|0.02
|audusd
|0.92420
|0.92730
|0.93520
|2010.04.22 20:10
|0.92730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|172298153
|2010.04.22 13:50
|buy
|3.43
|eurusd
|1.32840
|1.30570
|1.33940
|2010.04.22 14:26
|1.33200
|0.00
|0.00
|0.00
|1 234.80
|172316840
|2010.04.22 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53900
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|172319296
|2010.04.22 20:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53700
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|172321167
|2010.04.22 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07810
|1.08280
|1.08910
|2010.04.22 23:31
|1.08280
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|172325150
|2010.04.22 23:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53450
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|172326791
|2010.04.22 23:20
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53250
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3 473.09
|Closed P/L:
|3 473.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|172260444
|2010.04.22 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.92840
|0.86840
|0.93520
|0.92460
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|171844953
|2010.04.14 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36570
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|171870107
|2010.04.15 04:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36370
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|171879395
|2010.04.15 07:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.36170
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|171882175
|2010.04.15 07:32
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35970
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|171889025
|2010.04.15 08:23
|buy
|0.09
|eurusd
|1.35770
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.00
|172156929
|2010.04.20 15:20
|buy
|0.15
|eurusd
|1.34440
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.50
|172173222
|2010.04.20 23:11
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34240
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.50
|172207181
|2010.04.21 11:03
|buy
|0.42
|eurusd
|1.33840
|1.30570
|1.33940
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|172086452
|2010.04.19 17:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01820
|0.95820
|1.01030
|1.00260
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.56
|172089244
|2010.04.19 18:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01620
|0.95820
|1.01030
|1.00260
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.13
|172101601
|2010.04.20 00:11
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01420
|0.95820
|1.01030
|1.00260
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.71
|172118601
|2010.04.20 07:06
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01210
|0.95820
|1.01030
|1.00260
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.38
|172144973
|2010.04.20 13:00
|buy
|0.09
|usdcad
|1.00970
|0.95820
|1.01030
|1.00260
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.73
|172145034
|2010.04.20 13:00
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00620
|0.95820
|1.01030
|1.00260
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-833.57
|Floating P/L:
|-833.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 473.09
|Floating P/L:
|-833.57
|Margin:
|432.66
|Balance:
|13 473.09
|Equity:
|12 639.52
|Free Margin:
|12 206.86
|Details:
|Gross Profit:
|3 704.89
|Gross Loss:
|231.80
|Total Net Profit:
|3 473.09
|Profit Factor:
|15.98
|Expected Payoff:
|33.72
|Absolute Drawdown:
|2.85
|Maximal Drawdown:
|132.00 (1.22%)
|Relative Drawdown:
|1.22% (132.00)
|Total Trades:
|103
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|103 (77.67%)
|Profit Trades (% of total):
|80 (77.67%)
|Loss trades (% of total):
|23 (22.33%)
|Largest
|profit trade:
|1 234.80
|loss trade:
|-132.00
|Average
|profit trade:
|46.31
|loss trade:
|-10.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (2 038.66)
|consecutive losses ($):
|3 (-14.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 038.66 (22)
|consecutive loss (count):
|-132.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1