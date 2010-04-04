Interbank FX, LLC

Account: 2601991 Name: terminator Currency: USD 2010 April 23, 18:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1713143872010.04.04 14:38balanceDeposit10 000.00
1713505912010.04.05 05:30buy0.01gbpusd1.526501.466501.533502010.04.05 08:301.524100.000.000.00-2.40
1713511152010.04.05 06:00buy0.02gbpusd1.524501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.00-1.20
1713514532010.04.05 06:07buy0.03gbpusd1.522501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.004.20
1713516562010.04.05 06:15buy0.01usdchf1.062301.002301.073302010.04.05 07:111.063100.000.000.000.75
1713516572010.04.05 06:15buy0.01usdjpy94.54088.54095.6402010.04.05 08:3194.4800.000.000.00-0.64
1713665092010.04.05 11:00buy0.01usdjpy94.51088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-2.97
1713677072010.04.05 11:30buy0.01gbpusd1.527701.529801.536702010.04.05 14:361.529800.000.000.002.10
1713700442010.04.05 11:41buy0.02gbpusd1.525701.529501.536702010.04.05 14:001.529500.000.000.007.60
1713966702010.04.05 13:52buy0.02usdjpy94.31088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-1.70
1713997432010.04.05 14:15buy0.01eurusd1.351201.291201.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.00-1.30
1714049232010.04.05 15:00buy0.01audusd0.920500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.002.40
1714072402010.04.05 15:22buy0.02eurusd1.349200.000001.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.001.40
1714215962010.04.05 17:05buy0.03usdjpy94.11088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.003.82
1714219522010.04.05 17:15buy0.01usdchf1.060901.069801.071902010.04.06 12:541.071900.000.000.0010.26
1714232812010.04.05 18:01buy0.01gbpusd1.528501.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-5.20
1714423162010.04.06 00:17buy0.02gbpusd1.526401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-6.20
1714425032010.04.06 00:20buy0.02audusd0.918500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.008.80
1714461352010.04.06 01:22buy0.03gbpusd1.524401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-3.30
1714513422010.04.06 04:19buy0.05usdjpy93.91088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.0016.98
1714524592010.04.06 04:45buy0.05gbpusd1.522401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.004.50
1714571812010.04.06 07:10buy0.09gbpusd1.520401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.0026.10
1714577432010.04.06 07:15buy0.15gbpusd1.518401.468501.529402010.04.06 15:311.521300.000.000.0043.50
1714792572010.04.06 15:30buy0.01audusd0.925400.927600.936402010.04.07 19:010.927600.000.000.002.20
1714871142010.04.06 18:30buy0.09usdjpy93.71088.51094.8102010.04.07 01:3894.0000.000.000.0027.77
1714977462010.04.07 00:45buy0.01usdchf1.070201.072401.081202010.04.07 13:081.072400.000.000.002.05
1715430702010.04.07 19:45buy0.01usdchf1.073601.076401.084602010.04.08 09:421.076400.000.000.002.60
1715526602010.04.08 04:01buy0.01audusd0.927700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.00-0.10
1715556462010.04.08 06:29buy0.02audusd0.925700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.003.80
1715585402010.04.08 07:36buy0.03audusd0.923700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.0011.70
1715979462010.04.08 20:15buy0.01usdchf1.073701.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.00-11.97
1716063922010.04.08 23:34buy0.02usdchf1.071701.074101.082702010.04.09 13:341.074100.000.000.004.47
1716967312010.04.11 22:00buy0.02usdchf1.057601.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.006.41
1717072532010.04.12 03:31buy0.01usdcad1.003801.006601.014802010.04.12 12:111.006600.000.000.002.78
1717090392010.04.12 04:57buy0.03usdchf1.055601.058701.066602010.04.12 07:071.058700.000.000.008.78
1717313932010.04.12 14:15buy0.01audusd0.928500.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-2.90
1717345722010.04.12 15:30buy0.01eurusd1.359101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.007.00
1717389062010.04.12 16:56buy0.02eurusd1.357101.360001.368102010.04.13 07:191.360000.000.000.005.80
1717465772010.04.12 21:24buy0.02audusd0.926400.000000.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-1.60
1717471532010.04.12 21:53buy0.03audusd0.924400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.003.60
1717515452010.04.13 00:30buy0.01usdcad1.004000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-4.60
1717581662010.04.13 05:14buy0.05audusd0.922400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.0016.00
1717604552010.04.13 06:15buy0.01gbpusd1.539001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.00-0.20
1717622872010.04.13 06:59buy0.02gbpusd1.537001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.003.60
1717637942010.04.13 07:30buy0.01audusd0.926100.930300.935102010.04.14 01:530.930300.000.000.004.20
1717651082010.04.13 08:00buy0.03gbpusd1.534901.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.0011.70
1717789882010.04.13 12:53buy0.02usdcad1.002001.004401.013002010.04.13 15:301.004400.000.000.004.78
1717866592010.04.13 14:36buy0.02audusd0.924100.927200.935102010.04.13 22:460.927200.000.000.006.20
1717887062010.04.13 15:11buy0.02eurusd1.355101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.0022.00
1717968922010.04.13 20:45buy0.01gbpusd1.538701.541701.549702010.04.14 06:051.541700.000.000.003.00
1718007962010.04.14 00:13buy0.03usdchf1.053601.058901.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.0020.92
1718040432010.04.14 01:14buy0.05usdchf1.051601.053901.062602010.04.14 12:401.053900.000.000.0010.91
1718068892010.04.14 02:36buy0.02usdcad1.000000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-1.20
1718179012010.04.14 08:16buy0.03usdcad0.998000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.004.20
1718217472010.04.14 09:45buy0.01gbpusd1.544701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.000.00
1718231172010.04.14 10:13buy0.02gbpusd1.542701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.004.00
1718245762010.04.14 10:46buy0.03gbpusd1.540701.542701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.0012.00
1718442672010.04.14 15:07buy0.05usdcad0.996000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.0017.01
1718592432010.04.15 00:15buy0.01gbpusd1.548901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.00-0.10
1718819112010.04.15 07:30buy0.02gbpusd1.546901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.003.80
1718937512010.04.15 09:11buy0.15eurusd1.355701.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00-132.00
1718945022010.04.15 09:14buy0.03gbpusd1.544901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.0011.70
1718954382010.04.15 09:17buy0.05gbpusd1.542701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.005.00
1718982582010.04.15 09:48buy0.09gbpusd1.540701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.0027.00
1719164982010.04.15 12:30buy0.01usdjpy93.27087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-12.92
1719232392010.04.15 13:30buy0.01audusd0.933500.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.00-12.50
1719333732010.04.15 15:01buy0.02usdjpy93.07087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-21.50
1720338782010.04.18 22:01buy0.03usdjpy92.08087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.000.00
1720338822010.04.18 22:01buy0.02audusd0.920800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.000.40
1720413402010.04.19 00:15buy0.01usdchf1.063001.066901.074002010.04.19 12:011.066900.000.000.003.66
1720436872010.04.19 01:15buy0.01usdcad1.014601.019401.025602010.04.19 10:521.019400.000.000.004.71
1720484032010.04.19 03:36buy0.03audusd0.918800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.006.60
1720506102010.04.19 05:17buy0.25eurusd1.346601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.007.50
1720533102010.04.19 06:40buy0.05audusd0.916800.918900.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.0021.00
1720533992010.04.19 06:41buy0.05usdjpy91.87087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0011.40
1720540822010.04.19 06:45buy0.42eurusd1.344601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.0096.60
1720554782010.04.19 07:04buy0.09usdjpy91.67087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0040.07
1720646042010.04.19 10:23buy0.70eurusd1.342601.344801.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00301.00
1720799972010.04.19 14:37buy0.15eurusd1.346401.349301.357402010.04.20 09:041.349300.000.000.0043.50
1721111742010.04.20 03:30buy0.01usdchf1.064101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.004.58
1721301812010.04.20 09:00buy0.02usdchf1.062101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.0012.91
1721804182010.04.21 03:15buy0.01usdjpy93.20093.42093.8802010.04.23 00:0193.4200.000.000.002.35
1721836332010.04.21 04:55buy0.42eurusd1.340401.342701.351402010.04.21 07:051.342700.000.000.0096.60
1722085062010.04.21 11:10buy0.02usdjpy92.99093.23094.0902010.04.21 14:3493.2300.000.000.005.15
1722132572010.04.21 11:33buy0.70eurusd1.336401.338901.347402010.04.21 14:301.338900.000.000.00175.00
1722173022010.04.21 12:00buy0.01usdchf1.071201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.000.47
1722257952010.04.21 13:26buy0.01usdchf1.069201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.002.33
1722330702010.04.21 14:52buy0.03usdchf1.067201.069601.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.0012.60
1722374772010.04.21 15:45buy0.01usdchf1.071001.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.005.48
1722465052010.04.21 18:00buy0.01gbpusd1.541301.544801.552302010.04.22 07:181.544800.000.000.003.50
1722629122010.04.22 01:21buy0.02audusd0.926300.928300.937402010.04.22 09:140.928300.000.000.004.00
1722631742010.04.22 01:25buy0.02usdjpy92.79093.14093.8802010.04.22 09:2393.1400.000.000.007.52
1722680972010.04.22 05:47buy0.01usdchf1.069101.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.007.24
1722849452010.04.22 09:25buy0.25usdcad0.999301.001801.010302010.04.22 14:071.001800.000.000.0062.39
1722864032010.04.22 09:52buy0.70eurusd1.334401.305701.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00196.00
1722932752010.04.22 12:38buy1.19eurusd1.332401.335101.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00571.20
1722966912010.04.22 13:36buy2.02eurusd1.330401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.00323.20
1722970852010.04.22 13:38buy0.02audusd0.924200.927300.935202010.04.22 20:100.927300.000.000.006.20
1722981532010.04.22 13:50buy3.43eurusd1.328401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.001 234.80
1723168402010.04.22 19:00buy0.01gbpusd1.539001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-3.10
1723192962010.04.22 20:15buy0.02gbpusd1.537001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-2.20
1723211672010.04.22 21:15buy0.01usdchf1.078101.082801.089102010.04.22 23:311.082800.000.000.004.34
1723251502010.04.22 23:06buy0.03gbpusd1.534501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.004.20
1723267912010.04.22 23:20buy0.05gbpusd1.532501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.0017.00
  0.00 0.00 0.00 3 473.09
Closed P/L: 3 473.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1722604442010.04.22 00:00buy0.01audusd0.928400.868400.93520 0.924600.000.000.00-3.80
1718449532010.04.14 15:15buy0.01eurusd1.365701.305701.33940 1.338700.000.000.00-27.00
1718701072010.04.15 04:42buy0.02eurusd1.363701.305701.33940 1.338700.000.000.00-50.00
1718793952010.04.15 07:04buy0.03eurusd1.361701.305701.33940 1.338700.000.000.00-69.00
1718821752010.04.15 07:32buy0.05eurusd1.359701.305701.33940 1.338700.000.000.00-105.00
1718890252010.04.15 08:23buy0.09eurusd1.357701.305701.33940 1.338700.000.000.00-171.00
1721569292010.04.20 15:20buy0.15eurusd1.344401.305701.33940 1.338700.000.000.00-85.50
1721732222010.04.20 23:11buy0.25eurusd1.342401.305701.33940 1.338700.000.000.00-92.50
1722071812010.04.21 11:03buy0.42eurusd1.338401.305701.33940 1.338700.000.000.0012.60
1720864522010.04.19 17:15buy0.01usdcad1.018200.958201.01030 1.002600.000.000.00-15.56
1720892442010.04.19 18:37buy0.02usdcad1.016200.958201.01030 1.002600.000.000.00-27.13
1721016012010.04.20 00:11buy0.03usdcad1.014200.958201.01030 1.002600.000.000.00-34.71
1721186012010.04.20 07:06buy0.05usdcad1.012100.958201.01030 1.002600.000.000.00-47.38
1721449732010.04.20 13:00buy0.09usdcad1.009700.958201.01030 1.002600.000.000.00-63.73
1721450342010.04.20 13:00buy0.15usdcad1.006200.958201.01030 1.002600.000.000.00-53.86
  0.00 0.00 0.00 -833.57
 Floating P/L: -833.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 473.09 Floating P/L: -833.57 Margin: 432.66
Balance: 13 473.09 Equity: 12 639.52 Free Margin: 12 206.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 704.89 Gross Loss: 231.80 Total Net Profit: 3 473.09
Profit Factor: 15.98 Expected Payoff: 33.72  
Absolute Drawdown: 2.85 Maximal Drawdown: 132.00 (1.22%) Relative Drawdown: 1.22% (132.00)
 
Total Trades: 103 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 103 (77.67%)
Profit Trades (% of total): 80 (77.67%) Loss trades (% of total): 23 (22.33%)
Largest profit trade: 1 234.80 loss trade: -132.00
Average profit trade: 46.31 loss trade: -10.08
Maximum consecutive wins ($): 22 (2 038.66) consecutive losses ($): 3 (-14.70)
Maximal consecutive profit (count): 2 038.66 (22) consecutive loss (count): -132.00 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1