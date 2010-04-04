Interbank FX, LLC

Account: 2601991 Name: terminator Currency: USD 2010 April 14, 06:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1713143872010.04.04 14:38balanceDeposit10 000.00
1713505912010.04.05 05:30buy0.01gbpusd1.526501.466501.533502010.04.05 08:301.524100.000.000.00-2.40
1713511152010.04.05 06:00buy0.02gbpusd1.524501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.00-1.20
1713514532010.04.05 06:07buy0.03gbpusd1.522501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.004.20
1713516562010.04.05 06:15buy0.01usdchf1.062301.002301.073302010.04.05 07:111.063100.000.000.000.75
1713516572010.04.05 06:15buy0.01usdjpy94.54088.54095.6402010.04.05 08:3194.4800.000.000.00-0.64
1713665092010.04.05 11:00buy0.01usdjpy94.51088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-2.97
1713677072010.04.05 11:30buy0.01gbpusd1.527701.529801.536702010.04.05 14:361.529800.000.000.002.10
1713700442010.04.05 11:41buy0.02gbpusd1.525701.529501.536702010.04.05 14:001.529500.000.000.007.60
1713966702010.04.05 13:52buy0.02usdjpy94.31088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-1.70
1713997432010.04.05 14:15buy0.01eurusd1.351201.291201.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.00-1.30
1714049232010.04.05 15:00buy0.01audusd0.920500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.002.40
1714072402010.04.05 15:22buy0.02eurusd1.349200.000001.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.001.40
1714215962010.04.05 17:05buy0.03usdjpy94.11088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.003.82
1714219522010.04.05 17:15buy0.01usdchf1.060901.069801.071902010.04.06 12:541.071900.000.000.0010.26
1714232812010.04.05 18:01buy0.01gbpusd1.528501.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-5.20
1714423162010.04.06 00:17buy0.02gbpusd1.526401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-6.20
1714425032010.04.06 00:20buy0.02audusd0.918500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.008.80
1714461352010.04.06 01:22buy0.03gbpusd1.524401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-3.30
1714513422010.04.06 04:19buy0.05usdjpy93.91088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.0016.98
1714524592010.04.06 04:45buy0.05gbpusd1.522401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.004.50
1714571812010.04.06 07:10buy0.09gbpusd1.520401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.0026.10
1714577432010.04.06 07:15buy0.15gbpusd1.518401.468501.529402010.04.06 15:311.521300.000.000.0043.50
1714792572010.04.06 15:30buy0.01audusd0.925400.927600.936402010.04.07 19:010.927600.000.000.002.20
1714871142010.04.06 18:30buy0.09usdjpy93.71088.51094.8102010.04.07 01:3894.0000.000.000.0027.77
1714977462010.04.07 00:45buy0.01usdchf1.070201.072401.081202010.04.07 13:081.072400.000.000.002.05
1715430702010.04.07 19:45buy0.01usdchf1.073601.076401.084602010.04.08 09:421.076400.000.000.002.60
1715526602010.04.08 04:01buy0.01audusd0.927700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.00-0.10
1715556462010.04.08 06:29buy0.02audusd0.925700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.003.80
1715585402010.04.08 07:36buy0.03audusd0.923700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.0011.70
1716063922010.04.08 23:34buy0.02usdchf1.071701.074101.082702010.04.09 13:341.074100.000.000.004.47
1717072532010.04.12 03:31buy0.01usdcad1.003801.006601.014802010.04.12 12:111.006600.000.000.002.78
1717090392010.04.12 04:57buy0.03usdchf1.055601.058701.066602010.04.12 07:071.058700.000.000.008.78
1717313932010.04.12 14:15buy0.01audusd0.928500.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-2.90
1717345722010.04.12 15:30buy0.01eurusd1.359101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.007.00
1717389062010.04.12 16:56buy0.02eurusd1.357101.360001.368102010.04.13 07:191.360000.000.000.005.80
1717465772010.04.12 21:24buy0.02audusd0.926400.000000.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-1.60
1717471532010.04.12 21:53buy0.03audusd0.924400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.003.60
1717581662010.04.13 05:14buy0.05audusd0.922400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.0016.00
1717604552010.04.13 06:15buy0.01gbpusd1.539001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.00-0.20
1717622872010.04.13 06:59buy0.02gbpusd1.537001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.003.60
1717637942010.04.13 07:30buy0.01audusd0.926100.930300.935102010.04.14 01:530.930300.000.000.004.20
1717651082010.04.13 08:00buy0.03gbpusd1.534901.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.0011.70
1717789882010.04.13 12:53buy0.02usdcad1.002001.004401.013002010.04.13 15:301.004400.000.000.004.78
1717866592010.04.13 14:36buy0.02audusd0.924100.927200.935102010.04.13 22:460.927200.000.000.006.20
1717887062010.04.13 15:11buy0.02eurusd1.355101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.0022.00
1717968922010.04.13 20:45buy0.01gbpusd1.538701.541701.549702010.04.14 06:051.541700.000.000.003.00
  0.00 0.00 0.00 256.73
Closed P/L: 256.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1715979462010.04.08 20:15buy0.01usdchf1.073701.013701.06260 1.053000.000.000.00-19.66
1716967312010.04.11 22:00buy0.02usdchf1.057601.013701.06260 1.053000.000.000.00-8.74
1717515452010.04.13 00:30buy0.01usdcad1.004000.944001.01100 0.998700.000.000.00-5.31
1718007962010.04.14 00:13buy0.03usdchf1.053601.013701.06260 1.053000.000.000.00-1.71
1718040432010.04.14 01:14buy0.05usdchf1.051601.013701.06260 1.053000.000.000.006.65
1718068892010.04.14 02:36buy0.02usdcad1.000000.944001.01100 0.998700.000.000.00-2.60
  0.00 0.00 0.00 -31.37
 Floating P/L: -31.37
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 256.73 Floating P/L: -31.37 Margin: 35.00
Balance: 10 256.73 Equity: 10 225.36 Free Margin: 10 190.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 286.44 Gross Loss: 29.71 Total Net Profit: 256.73
Profit Factor: 9.64 Expected Payoff: 5.58  
Absolute Drawdown: 2.85 Maximal Drawdown: 11.40 (0.11%) Relative Drawdown: 0.11% (11.40)
 
Total Trades: 46 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 46 (71.74%)
Profit Trades (% of total): 33 (71.74%) Loss trades (% of total): 13 (28.26%)
Largest profit trade: 43.50 loss trade: -6.20
Average profit trade: 8.68 loss trade: -2.29
Maximum consecutive wins ($): 7 (50.78) consecutive losses ($): 2 (-11.40)
Maximal consecutive profit (count): 64.96 (4) consecutive loss (count): -11.40 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1