|Account: 2601991
|Name: terminator
|Currency: USD
|2010 April 14, 06:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|171314387
|2010.04.04 14:38
|balance
|Deposit
|10 000.00
|171350591
|2010.04.05 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52650
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:30
|1.52410
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|171351115
|2010.04.05 06:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52450
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|171351453
|2010.04.05 06:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52250
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171351656
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06230
|1.00230
|1.07330
|2010.04.05 07:11
|1.06310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|171351657
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.540
|88.540
|95.640
|2010.04.05 08:31
|94.480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|171366509
|2010.04.05 11:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.510
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|171367707
|2010.04.05 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52770
|1.52980
|1.53670
|2010.04.05 14:36
|1.52980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|171370044
|2010.04.05 11:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52570
|1.52950
|1.53670
|2010.04.05 14:00
|1.52950
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|171396670
|2010.04.05 13:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.310
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|171399743
|2010.04.05 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35120
|1.29120
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|171404923
|2010.04.05 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.92050
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|171407240
|2010.04.05 15:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34920
|0.00000
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|171421596
|2010.04.05 17:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|94.110
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|171421952
|2010.04.05 17:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06090
|1.06980
|1.07190
|2010.04.06 12:54
|1.07190
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|171423281
|2010.04.05 18:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52850
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|171442316
|2010.04.06 00:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52640
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|171442503
|2010.04.06 00:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.91850
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|171446135
|2010.04.06 01:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52440
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|171451342
|2010.04.06 04:19
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.910
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|171452459
|2010.04.06 04:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.52240
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|171457181
|2010.04.06 07:10
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.52040
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|171457743
|2010.04.06 07:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51840
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:31
|1.52130
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|171479257
|2010.04.06 15:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92540
|0.92760
|0.93640
|2010.04.07 19:01
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|171487114
|2010.04.06 18:30
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.710
|88.510
|94.810
|2010.04.07 01:38
|94.000
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|171497746
|2010.04.07 00:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07020
|1.07240
|1.08120
|2010.04.07 13:08
|1.07240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|171543070
|2010.04.07 19:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07360
|1.07640
|1.08460
|2010.04.08 09:42
|1.07640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|171552660
|2010.04.08 04:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.92770
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|171555646
|2010.04.08 06:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.92570
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|171558540
|2010.04.08 07:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.92370
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171606392
|2010.04.08 23:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07170
|1.07410
|1.08270
|2010.04.09 13:34
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|171707253
|2010.04.12 03:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00380
|1.00660
|1.01480
|2010.04.12 12:11
|1.00660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|171709039
|2010.04.12 04:57
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05560
|1.05870
|1.06660
|2010.04.12 07:07
|1.05870
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|171731393
|2010.04.12 14:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.92850
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|171734572
|2010.04.12 15:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35910
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|171738906
|2010.04.12 16:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35710
|1.36000
|1.36810
|2010.04.13 07:19
|1.36000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|171746577
|2010.04.12 21:24
|buy
|0.02
|audusd
|0.92640
|0.00000
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|171747153
|2010.04.12 21:53
|buy
|0.03
|audusd
|0.92440
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171758166
|2010.04.13 05:14
|buy
|0.05
|audusd
|0.92240
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|171760455
|2010.04.13 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53900
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|171762287
|2010.04.13 06:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53700
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171763794
|2010.04.13 07:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92610
|0.93030
|0.93510
|2010.04.14 01:53
|0.93030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171765108
|2010.04.13 08:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53490
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171778988
|2010.04.13 12:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00200
|1.00440
|1.01300
|2010.04.13 15:30
|1.00440
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|171786659
|2010.04.13 14:36
|buy
|0.02
|audusd
|0.92410
|0.92720
|0.93510
|2010.04.13 22:46
|0.92720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|171788706
|2010.04.13 15:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35510
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|171796892
|2010.04.13 20:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53870
|1.54170
|1.54970
|2010.04.14 06:05
|1.54170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|0.00
|0.00
|256.73
|Closed P/L:
|256.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|171597946
|2010.04.08 20:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07370
|1.01370
|1.06260
|1.05300
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.66
|171696731
|2010.04.11 22:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05760
|1.01370
|1.06260
|1.05300
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.74
|171751545
|2010.04.13 00:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00400
|0.94400
|1.01100
|0.99870
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|171800796
|2010.04.14 00:13
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05360
|1.01370
|1.06260
|1.05300
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|171804043
|2010.04.14 01:14
|buy
|0.05
|usdchf
|1.05160
|1.01370
|1.06260
|1.05300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|171806889
|2010.04.14 02:36
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00000
|0.94400
|1.01100
|0.99870
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.37
|Floating P/L:
|-31.37
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|256.73
|Floating P/L:
|-31.37
|Margin:
|35.00
|Balance:
|10 256.73
|Equity:
|10 225.36
|Free Margin:
|10 190.36
|Details:
|Gross Profit:
|286.44
|Gross Loss:
|29.71
|Total Net Profit:
|256.73
|Profit Factor:
|9.64
|Expected Payoff:
|5.58
|Absolute Drawdown:
|2.85
|Maximal Drawdown:
|11.40 (0.11%)
|Relative Drawdown:
|0.11% (11.40)
|Total Trades:
|46
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|46 (71.74%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (71.74%)
|Loss trades (% of total):
|13 (28.26%)
|Largest
|profit trade:
|43.50
|loss trade:
|-6.20
|Average
|profit trade:
|8.68
|loss trade:
|-2.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (50.78)
|consecutive losses ($):
|2 (-11.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|64.96 (4)
|consecutive loss (count):
|-11.40 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1