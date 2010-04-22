|Account: 1048964
|Name: Mohamed Sabri Ghalleb
|Currency: USD
|2010 April 30, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32283506
|2010.04.22 08:58
|sell
|10.00
|euraud
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2010.04.22 10:24
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.00
|1 394.88
|32285350
|2010.04.22 10:42
|buy
|10.00
|euraud
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2010.04.23 10:59
|1.4429
|0.00
|0.00
|-156.66
|92.29
|32294706
|2010.04.22 14:48
|buy
|10.00
|euraud
|1.4391
|0.0000
|0.0000
|2010.04.23 08:33
|1.4390
|0.00
|0.00
|-156.66
|-91.91
|32336301
|2010.04.23 07:53
|sell
|20.00
|usdjpy
|93.380
|0.000
|0.000
|2010.04.27 17:11
|93.340
|0.00
|0.00
|-27.98
|857.08
|32338139
|2010.04.23 08:34
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.86335
|0.00000
|0.00000
|2010.04.23 10:46
|0.86645
|0.00
|0.00
|0.00
|1 428.10
|32339612
|2010.04.23 09:08
|sell
|10.00
|usdchf
|1.08153
|0.00000
|0.00000
|2010.04.23 10:58
|1.07645
|0.00
|0.00
|0.00
|4 719.22
|32399836
|2010.04.26 09:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|94.075
|0.000
|0.000
|2010.04.27 06:58
|93.914
|0.00
|0.00
|-0.07
|17.14
|32401390
|2010.04.26 10:03
|sell
|8.00
|usdjpy
|94.051
|0.000
|0.000
|2010.04.27 15:31
|93.453
|0.00
|0.00
|-5.60
|5 119.15
|32403203
|2010.04.26 10:39
|sell
|10.00
|gbpjpy
|145.370
|0.000
|0.000
|2010.04.27 09:31
|144.225
|0.00
|0.00
|-66.77
|12 209.69
|32403935
|2010.04.26 11:11
|sell
|5.00
|audusd
|0.92746
|0.00000
|0.00000
|2010.04.26 13:49
|0.93001
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 275.00
|32427002
|2010.04.27 10:47
|sell
|5.00
|gbpjpy
|144.427
|0.000
|0.000
|2010.04.27 11:20
|144.061
|0.00
|0.00
|0.00
|1 951.79
|32471467
|2010.04.28 10:41
|buy
|10.00
|eurjpy
|123.027
|0.000
|0.000
|2010.04.28 13:09
|123.792
|0.00
|0.00
|0.00
|8 159.05
|32471494
|2010.04.28 10:42
|buy
|10.00
|gbpjpy
|142.066
|0.000
|0.000
|2010.04.28 13:39
|142.672
|0.00
|0.00
|0.00
|6 457.66
|32473240
|2010.04.28 11:17
|buy
|1.00
|eurjpy
|123.205
|0.000
|0.000
|2010.04.28 13:09
|123.791
|0.00
|0.00
|0.00
|625.00
|32507919
|2010.04.29 07:38
|sell
|10.00
|usdchf
|1.08445
|0.00000
|0.00000
|2010.04.29 12:10
|1.08108
|0.00
|0.00
|0.00
|3 117.25
|32508791
|2010.04.29 08:10
|buy
|10.00
|eurusd
|1.32172
|0.00000
|1.32675
|2010.04.29 12:04
|1.32675
|0.00
|0.00
|0.00
|5 030.00
|32511583
|2010.04.29 09:41
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.51892
|0.00000
|1.52750
|2010.04.29 13:15
|1.52400
|0.00
|0.00
|0.00
|5 080.00
|32513562
|2010.04.29 10:47
|sell
|10.00
|usdjpy
|93.976
|0.000
|0.000
|2010.04.30 21:37
|93.911
|0.00
|0.00
|-7.00
|692.14
|32536237
|2010.04.30 01:43
|sell
|10.00
|usdjpy
|93.988
|0.000
|0.000
|2010.04.30 22:10
|93.977
|0.00
|0.00
|0.00
|117.05
|32541723
|2010.04.30 07:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.53264
|0.00000
|1.52945
|2010.04.30 14:14
|1.52945
|0.00
|0.00
|0.00
|3 190.00
|32541725
|2010.04.30 07:16
|sell
|10.00
|gbpjpy
|144.037
|0.000
|0.000
|2010.04.30 17:08
|143.608
|0.00
|0.00
|0.00
|4 561.16
|32549886
|2010.04.30 11:48
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.53564
|0.00000
|1.52950
|2010.04.30 14:14
|1.52950
|0.00
|0.00
|0.00
|6 140.00
|
|0.00
|0.00
|-420.74
|69 591.74
|Closed P/L:
|69 171.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|69 171.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|164 278.24
|Equity:
|164 278.24
|Free Margin:
|164 278.24
|
|Details:
|Gross Profit:
|70 758.94
|Gross Loss:
|1 587.94
|Total Net Profit:
|69 171.00
|Profit Factor:
|44.56
|Expected Payoff:
|3144.14
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 339.37 (1.31%)
|Relative Drawdown:
|1.31% (1 339.37)
|
|Total Trades:
|22
|Short Positions (won %):
|14 (92.86%)
|Long Positions (won %):
|8 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (86.36%)
|Loss trades (% of total):
|3 (13.64%)
|Largest
|profit trade:
|12 142.92
|loss trade:
|-1 275.00
|Average
|profit trade:
|3 724.15
|loss trade:
|-529.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (63 216.74)
|consecutive losses ($):
|2 (-1 339.37)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|63 216.74 (16)
|consecutive loss (count):
|-1 339.37 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2