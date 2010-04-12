Avail Trading Corp.

Account: 11780 Name: tal cohen Currency: USD 2010 April 22, 19:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19019232010.04.12 19:30balanceDeposit30 000.00
19022862010.04.12 20:37buy0.10chfjpy87.7440.0000.0002010.04.12 20:3887.704-0.800.000.00-4.30
19156802010.04.15 20:52buy limit0.10audcad0.700000.000000.000002010.04.15 21:020.93551cancelled
19200762010.04.18 17:21buy limit0.10usdcad0.700000.000000.000002010.04.18 20:421.01461cancelled
19201722010.04.18 18:03buy0.10audusd0.921090.000000.000002010.04.18 20:310.92413-0.800.000.0030.40
19204172010.04.18 20:02sell0.10usdchf1.063060.000000.000002010.04.19 10:161.06524-0.800.000.00-20.46
19206802010.04.18 21:04buy0.10eurusd1.347500.000000.000002010.04.19 09:561.34542-0.800.000.00-20.80
19209502010.04.18 22:25sell0.20usdchf1.065640.000000.000002010.04.19 10:161.06511-1.600.000.009.95
19209552010.04.18 22:25buy0.20eurusd1.344950.000000.000002010.04.19 09:561.34548-1.600.000.0010.60
19211172010.04.18 23:49buy0.10audusd0.918880.000000.000002010.04.19 08:030.91929-0.800.000.004.10
19211362010.04.19 00:00sell0.10gbpjpy140.344142.0000.0002010.04.19 03:42139.849-0.800.000.0053.89
19211412010.04.19 00:00sell0.10gbpjpy140.342140.3400.0002010.04.19 06:47139.851-0.800.000.0053.39
19214232010.04.19 02:40buy0.20audusd0.916340.000000.000002010.04.19 08:020.91936-1.600.000.0060.40
19215192010.04.19 02:45buy0.10usdjpy91.8020.0000.0002010.04.19 08:4692.103-0.800.000.0032.68
19215272010.04.19 02:46buy0.10chfjpy86.1940.0000.0002010.04.19 03:4986.236-0.800.000.004.57
19215402010.04.19 02:46buy0.10gbpusd1.522430.000000.000002010.04.19 04:151.52544-0.800.000.0030.10
19216742010.04.19 03:04buy0.20chfjpy85.9390.0000.0002010.04.19 03:4986.239-1.600.000.0065.30
19220362010.04.19 05:07sell0.20usdchf1.068140.000000.000002010.04.19 10:161.06524-1.600.000.0054.45
19222672010.04.19 06:23buy0.20eurusd1.342450.000000.000002010.04.19 09:561.34552-1.600.000.0061.40
19223682010.04.19 07:00sell0.10audusd0.918360.927360.000002010.04.19 09:550.92076-0.800.000.00-24.00
19225852010.04.19 08:15sell stop0.10gbpusd1.518571.525971.516572010.04.20 03:441.53624cancelled
19225892010.04.19 08:15sell stop0.10gbpusd1.518571.525971.516072010.04.20 03:441.53619cancelled
19225932010.04.19 08:15sell stop0.10gbpusd1.518571.525971.515572010.04.20 03:441.53617cancelled
19227392010.04.19 08:48sell0.10gbpusd1.526130.000000.000002010.04.19 11:341.52834-0.800.000.00-22.10
19227802010.04.19 09:00sell0.10usdjpy92.1300.0000.0002010.04.21 06:5993.108-0.800.000.00-105.04
19227892010.04.19 09:01sell0.10audusd0.919040.000000.000002010.04.19 11:500.91864-0.800.000.004.00
19227902010.04.19 09:01sell0.10chfjpy86.1860.0000.0002010.04.20 02:2086.896-0.800.000.00-76.67
19229052010.04.19 09:54sell0.20chfjpy86.4370.0000.0002010.04.20 02:2086.896-1.600.000.00-99.13
19229062010.04.19 07:00sell0.10audusd0.918360.927360.000002010.04.19 10:020.92090-0.800.000.00-25.40
19229512010.04.19 10:02sell0.20gbpusd1.528640.000000.000002010.04.19 11:341.52830-1.600.000.006.80
19230462010.04.19 10:15sell0.20audusd0.921580.000000.000002010.04.19 11:500.91858-1.600.000.0060.00
19230742010.04.19 10:19sell0.20chfjpy86.6900.0000.0002010.04.20 02:2086.896-1.600.000.00-44.49
19230802010.04.19 10:20sell0.20gbpusd1.531330.000000.000002010.04.19 11:341.52834-1.600.000.0059.80
19235502010.04.19 13:32sell0.10eurusd1.347420.000000.000002010.04.19 22:161.34692-0.800.000.005.00
19235532010.04.19 13:33buy0.10usdchf1.063900.000000.000002010.04.20 09:201.06439-0.800.000.004.60
19235772010.04.19 14:00buy0.10usdjpy92.25691.3560.0002010.04.19 16:0092.395-0.800.000.0015.04
19236242010.04.19 14:25sell0.20usdjpy92.3830.0000.0002010.04.21 06:5993.106-1.600.000.00-155.31
19238272010.04.19 15:25sell0.10gbpusd1.532830.000000.000002010.04.20 01:481.52983-0.800.000.0030.00
19238662010.04.19 15:35sell0.10audusd0.922640.000000.000002010.04.21 07:300.92989-0.800.000.00-72.50
19239032010.04.19 16:00buy0.10gbpusd1.533811.524810.000002010.04.19 17:311.53409-0.800.000.002.80
19239142010.04.19 14:00buy0.10usdjpy92.25691.3560.0002010.04.19 17:3192.474-0.800.000.0023.57
19240512010.04.19 17:01buy0.10usdcad1.014600.000000.000002010.04.19 18:311.01514-0.800.000.005.32
19240552010.04.19 17:01buy0.10eurchf1.433700.000000.000002010.04.19 19:111.43399-0.800.000.002.73
19240622010.04.19 17:01buy0.10usdchf1.062460.000000.000002010.04.19 17:151.06304-0.800.000.005.46
19240692010.04.19 17:02sell0.30chfjpy86.9460.0000.0002010.04.20 02:2086.896-2.400.000.0016.20
19241522010.04.19 17:13sell0.10audusd0.924160.000000.000002010.04.20 00:240.92874-0.800.000.00-45.80
19241672010.04.19 17:20sell0.10eurusd1.349080.000000.000002010.04.19 18:021.34860-0.800.000.004.80
19241762010.04.19 17:22sell0.10usdjpy92.4670.0000.0002010.04.19 18:0192.413-0.800.000.005.84
19242022010.04.19 17:30sell0.20audusd0.925310.000000.000002010.04.21 07:300.92989-1.600.000.00-91.60
19242062010.04.19 16:00buy0.10gbpusd1.533811.524810.000002010.04.19 21:061.53424-0.800.000.004.30
19242702010.04.19 18:00buy0.20usdjpy92.42691.5260.0002010.04.19 20:4292.571-1.600.000.0031.33
19245762010.04.19 20:21sell0.20usdjpy92.6350.0000.0002010.04.21 06:5993.108-1.600.000.00-101.60
19246282010.04.19 21:00buy0.10usdjpy92.59991.6990.0002010.04.19 21:0692.673-0.800.000.007.99
19246642010.04.19 21:06sell0.50chfjpy87.1970.0000.0002010.04.20 02:2086.896-4.000.000.00162.52
19246652010.04.19 21:06sell0.20eurusd1.349940.000000.000002010.04.19 22:161.34693-1.600.000.0060.20
19246732010.04.19 21:00buy0.10usdjpy92.59991.6990.0002010.04.19 22:0092.554-0.800.000.00-4.86
19248742010.04.19 22:00buy0.20audusd0.925640.916640.000002010.04.20 01:400.92731-1.600.000.0033.40
19249552010.04.19 23:00buy0.10usdjpy92.63191.7310.0002010.04.20 00:0392.591-0.800.000.00-4.32
19250332010.04.20 00:03sell0.20audusd0.927840.000000.000002010.04.21 07:300.92989-1.600.000.00-41.00
19250352010.04.19 23:00buy0.10usdjpy92.63191.7310.0002010.04.20 04:1992.838-0.800.000.0022.30
19252762010.04.20 02:00buy0.20audusd0.926920.917920.000002010.04.20 06:000.93031-1.600.000.0067.80
19252812010.04.20 02:00buy0.10eurusd1.346180.000000.000002010.04.20 04:191.34919-0.800.000.0030.10
19252842010.04.20 02:00buy0.10gbpusd1.529360.000000.000002010.04.20 03:061.53239-0.800.000.0030.30
19253772010.04.20 02:23buy0.10chfjpy86.8720.0000.0002010.04.20 03:4487.175-0.800.000.0032.64
19257242010.04.20 03:45sell stop0.10gbpusd1.528361.536661.526362010.04.20 08:141.53938cancelled
19257262010.04.20 03:45sell stop0.10gbpusd1.528361.536661.525862010.04.20 08:141.53938cancelled
19257282010.04.20 03:45sell stop0.10gbpusd1.528361.536661.525362010.04.20 08:141.53938cancelled
19257292010.04.20 03:45sell0.10gbpusd1.536040.000000.000002010.04.20 04:331.53795-0.800.000.00-19.10
19257352010.04.20 03:45sell0.30usdjpy92.8930.0000.0002010.04.21 06:5993.106-2.400.000.00-68.63
19257542010.04.20 03:51sell0.30audusd0.930360.000000.000002010.04.21 07:300.92984-2.400.000.0015.60
19258542010.04.20 04:19sell0.20gbpusd1.538550.000000.000002010.04.20 04:331.53810-1.600.000.009.00
19259402010.04.20 04:31sell0.20gbpusd1.541190.000000.000002010.04.20 04:331.53810-1.600.000.0061.80
19260802010.04.20 05:00buy0.10usdjpy92.85191.9510.0002010.04.20 05:0092.850-0.800.000.00-0.11
19261022010.04.20 05:00buy0.20usdchf1.061390.000000.000002010.04.20 09:201.06439-1.600.000.0056.37
19261032010.04.20 05:00buy0.10usdjpy92.85191.9510.0002010.04.20 07:1492.890-0.800.000.004.20
19263072010.04.20 05:34sell0.10chfjpy87.4330.0000.0002010.04.20 19:0587.131-0.800.000.0032.43
19263092010.04.20 05:35sell0.10eurusd1.351340.000000.000002010.04.20 08:171.34834-0.800.000.0030.00
19264272010.04.20 06:21sell0.10gbpusd1.542100.000000.000002010.04.20 07:121.53909-0.800.000.0030.10
19266102010.04.20 08:00buy0.10eurusd1.349811.329810.000002010.04.20 13:151.34287-0.800.000.00-69.40
19266452010.04.20 08:15buy stop0.10gbpusd1.543851.538251.545852010.04.21 03:441.53825cancelled
19266482010.04.20 08:15buy stop0.10gbpusd1.543851.538251.546352010.04.21 03:441.53820cancelled
19266522010.04.20 08:15buy stop0.10gbpusd1.543851.538251.546852010.04.21 03:441.53825cancelled
19266552010.04.20 08:44sell0.10gbpusd1.537651.543251.535652010.04.20 09:361.53565-0.800.000.0020.00
19266562010.04.20 08:44sell0.10gbpusd1.537651.543251.535152010.04.20 09:381.53515-0.800.000.0025.00
19266592010.04.20 08:44sell0.10gbpusd1.537651.543251.534652010.04.20 09:401.53465-0.800.000.0030.00
19268482010.04.20 09:00buy0.10usdjpy92.91992.0190.0002010.04.20 11:1893.241-0.800.000.0034.53
19268712010.04.20 09:01buy0.10eurusd1.347620.000000.000002010.04.21 09:291.34026-0.800.000.00-73.60
19270352010.04.20 09:27sell0.50usdjpy93.1500.0000.0002010.04.21 06:5993.097-4.000.000.0028.46
19272532010.04.20 10:00buy0.10gbpusd1.534980.000000.000002010.04.20 11:551.53804-0.800.000.0030.60
19273972010.04.20 10:32sell0.10usdchf1.066300.000000.000002010.04.21 10:511.06791-0.800.000.00-15.08
19275182010.04.20 11:18buy0.20eurusd1.344750.000000.000002010.04.21 09:291.34026-1.600.000.00-89.80
19275202010.04.20 09:00buy0.10usdjpy92.91992.0190.0002010.04.20 13:1593.255-0.800.000.0036.03
19280292010.04.20 13:15sell0.20usdchf1.068820.000000.000002010.04.21 10:511.06831-1.600.000.009.55
19280302010.04.20 08:00buy0.10eurusd1.349811.329810.000002010.04.20 18:001.34406-0.800.000.00-57.50
19281412010.04.20 14:00buy0.10usdjpy93.24092.3400.0002010.04.20 19:1293.149-0.800.000.00-9.77
19289062010.04.20 17:10sell0.10audusd0.931910.000000.000002010.04.20 18:290.93139-0.800.000.005.20
19289072010.04.20 17:10sell0.10eurusd1.344290.000000.000002010.04.20 17:211.34376-0.800.000.005.30
19291092010.04.20 17:55buy0.10eurusd1.343610.000000.000002010.04.20 21:411.34177-0.800.000.00-18.40
19294122010.04.20 19:12buy0.20eurusd1.342210.000000.000002010.04.21 09:291.34026-1.600.000.00-39.00
19294132010.04.20 14:00buy0.10usdjpy93.24092.3400.0002010.04.21 02:2093.322-0.800.000.008.79
19294412010.04.20 19:24buy0.10chfjpy87.0820.0000.0002010.04.21 02:1687.382-0.800.000.0032.15
19296372010.04.20 20:38buy0.10gbpusd1.534800.000000.000002010.04.21 01:351.53781-0.800.000.0030.10
19302532010.04.21 01:22sell0.50audusd0.932860.000000.000002010.04.21 07:300.92984-4.000.000.00151.00
19303072010.04.21 01:49sell0.10gbpusd1.538310.000000.000002010.04.21 03:021.53643-0.800.000.0018.80
19304502010.04.21 02:20sell0.20gbpusd1.540820.000000.000002010.04.21 03:021.53731-1.600.000.0070.20
19305422010.04.21 02:51sell0.10chfjpy87.4250.0000.0002010.04.21 06:4987.120-0.800.000.0032.74
19310472010.04.21 04:30buy0.10gbpusd1.541701.535601.543702010.04.21 06:111.54260-0.800.000.009.00
19310492010.04.21 04:30buy0.10gbpusd1.541701.535601.544202010.04.21 06:111.54255-0.800.000.008.50
19310502010.04.21 04:30buy0.10gbpusd1.541701.535601.544702010.04.21 06:121.54239-0.800.000.006.90
19310512010.04.21 03:45sell stop0.10gbpusd1.534961.541061.532962010.04.21 08:141.53874cancelled
19310522010.04.21 03:45sell stop0.10gbpusd1.534961.541061.532462010.04.21 08:141.53874cancelled
19310542010.04.21 03:45sell stop0.10gbpusd1.534961.541061.531962010.04.21 08:141.53874cancelled
19328302010.04.21 05:12sell0.10gbpusd1.542170.000000.000002010.04.21 06:561.53917-0.800.000.0030.00
19333142010.04.21 05:30sell0.80usdjpy93.4030.0000.0002010.04.21 06:5993.097-6.400.000.00262.95
19339712010.04.21 06:49buy0.30eurusd1.339700.000000.000002010.04.21 09:291.34022-2.400.000.0015.60
19340462010.04.21 07:01buy0.10chfjpy87.0680.0000.0002010.04.21 09:2687.117-0.800.000.005.26
19341602010.04.21 07:31sell0.20usdchf1.071330.000000.000002010.04.21 10:511.06805-1.600.000.0061.42
19341622010.04.21 07:31buy0.10audusd0.929340.000000.000002010.04.21 07:330.92902-0.800.000.00-3.20
19341662010.04.21 07:31buy0.50eurusd1.337170.000000.000002010.04.21 09:291.34020-4.000.000.00151.50
19341732010.04.21 07:31buy0.20chfjpy86.8160.0000.0002010.04.21 09:2687.117-1.600.000.0064.64
19343342010.04.22 01:44buy0.10gbpusd1.544471.537071.546472010.04.22 02:181.54647-0.800.000.0020.00
19343362010.04.22 01:44buy0.10gbpusd1.544471.537071.546972010.04.22 02:181.54697-0.800.000.0025.00
19343392010.04.22 01:44buy0.10gbpusd1.544471.537071.547472010.04.22 02:591.54614-0.800.000.0016.70
19343412010.04.21 08:15sell stop0.10gbpusd1.536541.543941.534542010.04.22 03:441.54539cancelled
19343442010.04.21 08:15sell stop0.10gbpusd1.536541.543941.534042010.04.22 03:441.54539cancelled
19343472010.04.21 08:15sell stop0.10gbpusd1.536541.543941.533542010.04.22 03:441.54535cancelled
19360562010.04.21 17:00buy0.10eurchf1.433300.000000.000002010.04.21 18:461.43279-0.800.000.00-4.76
19360662010.04.21 17:02buy0.10audusd0.926100.000000.000002010.04.21 17:490.92661-0.800.000.005.10
19361222010.04.21 17:18buy0.10eurusd1.338660.000000.000002010.04.21 17:221.33924-0.800.000.005.80
19361642010.04.21 17:31buy0.10eurusd1.338660.000000.000002010.04.21 18:131.33917-0.800.000.005.10
19361812010.04.21 17:31sell0.10usdchf1.070520.000000.000002010.04.21 18:141.06991-0.800.000.005.70
19363792010.04.21 18:31buy0.10eurusd1.338670.000000.000002010.04.22 03:021.34169-0.800.000.0030.20
19364812010.04.21 19:00sell0.10audusd0.927440.936440.000002010.04.21 23:000.92561-0.800.000.0018.30
19366242010.04.21 20:16buy0.10chfjpy86.7600.0000.0002010.04.22 02:3187.062-0.800.000.0032.44
19366252010.04.21 20:16buy0.10usdjpy92.8220.0000.0002010.04.22 04:0493.122-0.800.000.0032.22
19368342010.04.21 21:47buy0.10audusd0.925790.000000.000002010.04.22 03:020.92879-0.800.000.0030.00
19368952010.04.21 23:00sell0.20usdjpy92.74693.6460.0002010.04.22 19:1093.612-1.600.000.00-185.02
19369022010.04.21 19:00sell0.10audusd0.927440.936440.000002010.04.22 02:150.92802-0.800.000.00-5.80
19370442010.04.22 00:47sell0.10gbpusd1.542890.000000.000002010.04.22 04:131.54235-0.800.000.005.40
19371532010.04.22 01:51buy0.10usdchf1.069200.000000.000002010.04.22 05:271.07220-0.800.000.0027.98
19372372010.04.22 02:15sell0.20gbpusd1.545400.000000.000002010.04.22 04:131.54236-1.600.000.0060.80
19373402010.04.22 02:34sell0.10chfjpy87.0360.0000.0002010.04.22 05:1686.975-0.800.000.006.55
19375382010.04.22 03:45buy stop0.10gbpusd1.547791.542291.549792010.04.22 04:571.54425cancelled
19375392010.04.22 03:45buy stop0.10gbpusd1.547791.542291.550292010.04.22 04:571.54425cancelled
19375402010.04.22 03:45buy stop0.10gbpusd1.547791.542291.550792010.04.22 04:571.54425cancelled
19375412010.04.22 04:30sell0.10gbpusd1.541731.547231.539732010.04.22 05:521.53973-0.800.000.0020.00
19375422010.04.22 04:30sell0.10gbpusd1.541731.547231.539232010.04.22 05:541.53923-0.800.000.0025.00
19375432010.04.22 04:30sell0.10gbpusd1.541731.541701.538732010.04.22 06:301.53873-0.800.000.0030.00
19377202010.04.22 04:17sell0.10usdjpy93.1250.0000.0002010.04.22 09:5292.825-0.800.000.0032.32
19378672010.04.22 04:52sell0.20chfjpy87.2910.0000.0002010.04.22 05:1686.989-1.600.000.0064.81
19383912010.04.22 05:52sell0.10usdchf1.073330.000000.000002010.04.22 10:271.07587-0.800.000.00-23.61
19390052010.04.22 08:15buy stop0.10gbpusd1.541321.537521.543322010.04.22 19:101.53336cancelled
19390102010.04.22 08:15buy stop0.10gbpusd1.541321.537521.543822010.04.22 19:101.53331cancelled
19390132010.04.22 08:15buy stop0.10gbpusd1.541321.537521.544322010.04.22 19:101.53331cancelled
19392612010.04.22 09:04sell0.20usdchf1.075890.000000.000002010.04.22 10:271.07554-1.600.000.006.51
19395912010.04.22 09:50sell0.30usdchf1.078450.000000.000002010.04.22 10:261.07544-2.400.000.0083.97
19399172010.04.22 10:27sell0.10usdchf1.075600.000000.000002010.04.22 19:101.08419-0.800.000.00-79.23
19401082010.04.22 10:32sell0.20usdchf1.078160.000000.000002010.04.22 19:101.08413-1.600.000.00-110.13
19418252010.04.22 17:00sell0.10usdchf1.078160.000000.000002010.04.22 19:071.08326-0.800.000.00-47.08
19418672010.04.22 17:01sell0.10eurchf1.433310.000000.000002010.04.22 17:281.43295-0.800.000.003.34
19419032010.04.22 17:02buy0.10eurusd1.328910.000000.000002010.04.22 17:061.32942-0.800.000.005.10
19419972010.04.22 17:29buy0.10eurusd1.328860.000000.000002010.04.22 19:071.32257-0.800.000.00-62.90
  -163.20 0.00 0.00 1 286.63
Closed P/L: 1 123.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 30 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 123.43 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 31 123.43 Equity: 31 123.43 Free Margin: 31 123.43