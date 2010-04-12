Avail Trading Corp.
|Account: 11780
|Name: tal cohen
|Currency: USD
|2010 April 22, 19:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1901923
|2010.04.12 19:30
|balance
|Deposit
|30 000.00
|1902286
|2010.04.12 20:37
|buy
|0.10
|chfjpy
|87.744
|0.000
|0.000
|2010.04.12 20:38
|87.704
|-0.80
|0.00
|0.00
|-4.30
|1915680
|2010.04.15 20:52
|buy limit
|0.10
|audcad
|0.70000
|0.00000
|0.00000
|2010.04.15 21:02
|0.93551
|cancelled
|1920076
|2010.04.18 17:21
|buy limit
|0.10
|usdcad
|0.70000
|0.00000
|0.00000
|2010.04.18 20:42
|1.01461
|cancelled
|1920172
|2010.04.18 18:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.92109
|0.00000
|0.00000
|2010.04.18 20:31
|0.92413
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.40
|1920417
|2010.04.18 20:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06306
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 10:16
|1.06524
|-0.80
|0.00
|0.00
|-20.46
|1920680
|2010.04.18 21:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34750
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 09:56
|1.34542
|-0.80
|0.00
|0.00
|-20.80
|1920950
|2010.04.18 22:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.06564
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 10:16
|1.06511
|-1.60
|0.00
|0.00
|9.95
|1920955
|2010.04.18 22:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.34495
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 09:56
|1.34548
|-1.60
|0.00
|0.00
|10.60
|1921117
|2010.04.18 23:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.91888
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 08:03
|0.91929
|-0.80
|0.00
|0.00
|4.10
|1921136
|2010.04.19 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|140.344
|142.000
|0.000
|2010.04.19 03:42
|139.849
|-0.80
|0.00
|0.00
|53.89
|1921141
|2010.04.19 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|140.342
|140.340
|0.000
|2010.04.19 06:47
|139.851
|-0.80
|0.00
|0.00
|53.39
|1921423
|2010.04.19 02:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.91634
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 08:02
|0.91936
|-1.60
|0.00
|0.00
|60.40
|1921519
|2010.04.19 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.802
|0.000
|0.000
|2010.04.19 08:46
|92.103
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.68
|1921527
|2010.04.19 02:46
|buy
|0.10
|chfjpy
|86.194
|0.000
|0.000
|2010.04.19 03:49
|86.236
|-0.80
|0.00
|0.00
|4.57
|1921540
|2010.04.19 02:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52243
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 04:15
|1.52544
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.10
|1921674
|2010.04.19 03:04
|buy
|0.20
|chfjpy
|85.939
|0.000
|0.000
|2010.04.19 03:49
|86.239
|-1.60
|0.00
|0.00
|65.30
|1922036
|2010.04.19 05:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.06814
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 10:16
|1.06524
|-1.60
|0.00
|0.00
|54.45
|1922267
|2010.04.19 06:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.34245
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 09:56
|1.34552
|-1.60
|0.00
|0.00
|61.40
|1922368
|2010.04.19 07:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.91836
|0.92736
|0.00000
|2010.04.19 09:55
|0.92076
|-0.80
|0.00
|0.00
|-24.00
|1922585
|2010.04.19 08:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.51857
|1.52597
|1.51657
|2010.04.20 03:44
|1.53624
|cancelled
|1922589
|2010.04.19 08:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.51857
|1.52597
|1.51607
|2010.04.20 03:44
|1.53619
|cancelled
|1922593
|2010.04.19 08:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.51857
|1.52597
|1.51557
|2010.04.20 03:44
|1.53617
|cancelled
|1922739
|2010.04.19 08:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52613
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 11:34
|1.52834
|-0.80
|0.00
|0.00
|-22.10
|1922780
|2010.04.19 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|92.130
|0.000
|0.000
|2010.04.21 06:59
|93.108
|-0.80
|0.00
|0.00
|-105.04
|1922789
|2010.04.19 09:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.91904
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 11:50
|0.91864
|-0.80
|0.00
|0.00
|4.00
|1922790
|2010.04.19 09:01
|sell
|0.10
|chfjpy
|86.186
|0.000
|0.000
|2010.04.20 02:20
|86.896
|-0.80
|0.00
|0.00
|-76.67
|1922905
|2010.04.19 09:54
|sell
|0.20
|chfjpy
|86.437
|0.000
|0.000
|2010.04.20 02:20
|86.896
|-1.60
|0.00
|0.00
|-99.13
|1922906
|2010.04.19 07:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.91836
|0.92736
|0.00000
|2010.04.19 10:02
|0.92090
|-0.80
|0.00
|0.00
|-25.40
|1922951
|2010.04.19 10:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.52864
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 11:34
|1.52830
|-1.60
|0.00
|0.00
|6.80
|1923046
|2010.04.19 10:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.92158
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 11:50
|0.91858
|-1.60
|0.00
|0.00
|60.00
|1923074
|2010.04.19 10:19
|sell
|0.20
|chfjpy
|86.690
|0.000
|0.000
|2010.04.20 02:20
|86.896
|-1.60
|0.00
|0.00
|-44.49
|1923080
|2010.04.19 10:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.53133
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 11:34
|1.52834
|-1.60
|0.00
|0.00
|59.80
|1923550
|2010.04.19 13:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34742
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 22:16
|1.34692
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.00
|1923553
|2010.04.19 13:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.06390
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 09:20
|1.06439
|-0.80
|0.00
|0.00
|4.60
|1923577
|2010.04.19 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.256
|91.356
|0.000
|2010.04.19 16:00
|92.395
|-0.80
|0.00
|0.00
|15.04
|1923624
|2010.04.19 14:25
|sell
|0.20
|usdjpy
|92.383
|0.000
|0.000
|2010.04.21 06:59
|93.106
|-1.60
|0.00
|0.00
|-155.31
|1923827
|2010.04.19 15:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53283
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 01:48
|1.52983
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.00
|1923866
|2010.04.19 15:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.92264
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:30
|0.92989
|-0.80
|0.00
|0.00
|-72.50
|1923903
|2010.04.19 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53381
|1.52481
|0.00000
|2010.04.19 17:31
|1.53409
|-0.80
|0.00
|0.00
|2.80
|1923914
|2010.04.19 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.256
|91.356
|0.000
|2010.04.19 17:31
|92.474
|-0.80
|0.00
|0.00
|23.57
|1924051
|2010.04.19 17:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.01460
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 18:31
|1.01514
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.32
|1924055
|2010.04.19 17:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.43370
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 19:11
|1.43399
|-0.80
|0.00
|0.00
|2.73
|1924062
|2010.04.19 17:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.06246
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 17:15
|1.06304
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.46
|1924069
|2010.04.19 17:02
|sell
|0.30
|chfjpy
|86.946
|0.000
|0.000
|2010.04.20 02:20
|86.896
|-2.40
|0.00
|0.00
|16.20
|1924152
|2010.04.19 17:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.92416
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 00:24
|0.92874
|-0.80
|0.00
|0.00
|-45.80
|1924167
|2010.04.19 17:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34908
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 18:02
|1.34860
|-0.80
|0.00
|0.00
|4.80
|1924176
|2010.04.19 17:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|92.467
|0.000
|0.000
|2010.04.19 18:01
|92.413
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.84
|1924202
|2010.04.19 17:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.92531
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:30
|0.92989
|-1.60
|0.00
|0.00
|-91.60
|1924206
|2010.04.19 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53381
|1.52481
|0.00000
|2010.04.19 21:06
|1.53424
|-0.80
|0.00
|0.00
|4.30
|1924270
|2010.04.19 18:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|92.426
|91.526
|0.000
|2010.04.19 20:42
|92.571
|-1.60
|0.00
|0.00
|31.33
|1924576
|2010.04.19 20:21
|sell
|0.20
|usdjpy
|92.635
|0.000
|0.000
|2010.04.21 06:59
|93.108
|-1.60
|0.00
|0.00
|-101.60
|1924628
|2010.04.19 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.599
|91.699
|0.000
|2010.04.19 21:06
|92.673
|-0.80
|0.00
|0.00
|7.99
|1924664
|2010.04.19 21:06
|sell
|0.50
|chfjpy
|87.197
|0.000
|0.000
|2010.04.20 02:20
|86.896
|-4.00
|0.00
|0.00
|162.52
|1924665
|2010.04.19 21:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.34994
|0.00000
|0.00000
|2010.04.19 22:16
|1.34693
|-1.60
|0.00
|0.00
|60.20
|1924673
|2010.04.19 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.599
|91.699
|0.000
|2010.04.19 22:00
|92.554
|-0.80
|0.00
|0.00
|-4.86
|1924874
|2010.04.19 22:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.92564
|0.91664
|0.00000
|2010.04.20 01:40
|0.92731
|-1.60
|0.00
|0.00
|33.40
|1924955
|2010.04.19 23:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.631
|91.731
|0.000
|2010.04.20 00:03
|92.591
|-0.80
|0.00
|0.00
|-4.32
|1925033
|2010.04.20 00:03
|sell
|0.20
|audusd
|0.92784
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:30
|0.92989
|-1.60
|0.00
|0.00
|-41.00
|1925035
|2010.04.19 23:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.631
|91.731
|0.000
|2010.04.20 04:19
|92.838
|-0.80
|0.00
|0.00
|22.30
|1925276
|2010.04.20 02:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.92692
|0.91792
|0.00000
|2010.04.20 06:00
|0.93031
|-1.60
|0.00
|0.00
|67.80
|1925281
|2010.04.20 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34618
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 04:19
|1.34919
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.10
|1925284
|2010.04.20 02:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52936
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 03:06
|1.53239
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.30
|1925377
|2010.04.20 02:23
|buy
|0.10
|chfjpy
|86.872
|0.000
|0.000
|2010.04.20 03:44
|87.175
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.64
|1925724
|2010.04.20 03:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.52836
|1.53666
|1.52636
|2010.04.20 08:14
|1.53938
|cancelled
|1925726
|2010.04.20 03:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.52836
|1.53666
|1.52586
|2010.04.20 08:14
|1.53938
|cancelled
|1925728
|2010.04.20 03:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.52836
|1.53666
|1.52536
|2010.04.20 08:14
|1.53938
|cancelled
|1925729
|2010.04.20 03:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53604
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 04:33
|1.53795
|-0.80
|0.00
|0.00
|-19.10
|1925735
|2010.04.20 03:45
|sell
|0.30
|usdjpy
|92.893
|0.000
|0.000
|2010.04.21 06:59
|93.106
|-2.40
|0.00
|0.00
|-68.63
|1925754
|2010.04.20 03:51
|sell
|0.30
|audusd
|0.93036
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:30
|0.92984
|-2.40
|0.00
|0.00
|15.60
|1925854
|2010.04.20 04:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.53855
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 04:33
|1.53810
|-1.60
|0.00
|0.00
|9.00
|1925940
|2010.04.20 04:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.54119
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 04:33
|1.53810
|-1.60
|0.00
|0.00
|61.80
|1926080
|2010.04.20 05:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.851
|91.951
|0.000
|2010.04.20 05:00
|92.850
|-0.80
|0.00
|0.00
|-0.11
|1926102
|2010.04.20 05:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.06139
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 09:20
|1.06439
|-1.60
|0.00
|0.00
|56.37
|1926103
|2010.04.20 05:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.851
|91.951
|0.000
|2010.04.20 07:14
|92.890
|-0.80
|0.00
|0.00
|4.20
|1926307
|2010.04.20 05:34
|sell
|0.10
|chfjpy
|87.433
|0.000
|0.000
|2010.04.20 19:05
|87.131
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.43
|1926309
|2010.04.20 05:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35134
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 08:17
|1.34834
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.00
|1926427
|2010.04.20 06:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54210
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 07:12
|1.53909
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.10
|1926610
|2010.04.20 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34981
|1.32981
|0.00000
|2010.04.20 13:15
|1.34287
|-0.80
|0.00
|0.00
|-69.40
|1926645
|2010.04.20 08:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54385
|1.53825
|1.54585
|2010.04.21 03:44
|1.53825
|cancelled
|1926648
|2010.04.20 08:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54385
|1.53825
|1.54635
|2010.04.21 03:44
|1.53820
|cancelled
|1926652
|2010.04.20 08:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54385
|1.53825
|1.54685
|2010.04.21 03:44
|1.53825
|cancelled
|1926655
|2010.04.20 08:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53765
|1.54325
|1.53565
|2010.04.20 09:36
|1.53565
|-0.80
|0.00
|0.00
|20.00
|1926656
|2010.04.20 08:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53765
|1.54325
|1.53515
|2010.04.20 09:38
|1.53515
|-0.80
|0.00
|0.00
|25.00
|1926659
|2010.04.20 08:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53765
|1.54325
|1.53465
|2010.04.20 09:40
|1.53465
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.00
|1926848
|2010.04.20 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.919
|92.019
|0.000
|2010.04.20 11:18
|93.241
|-0.80
|0.00
|0.00
|34.53
|1926871
|2010.04.20 09:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34762
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 09:29
|1.34026
|-0.80
|0.00
|0.00
|-73.60
|1927035
|2010.04.20 09:27
|sell
|0.50
|usdjpy
|93.150
|0.000
|0.000
|2010.04.21 06:59
|93.097
|-4.00
|0.00
|0.00
|28.46
|1927253
|2010.04.20 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53498
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 11:55
|1.53804
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.60
|1927397
|2010.04.20 10:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06630
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 10:51
|1.06791
|-0.80
|0.00
|0.00
|-15.08
|1927518
|2010.04.20 11:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.34475
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 09:29
|1.34026
|-1.60
|0.00
|0.00
|-89.80
|1927520
|2010.04.20 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.919
|92.019
|0.000
|2010.04.20 13:15
|93.255
|-0.80
|0.00
|0.00
|36.03
|1928029
|2010.04.20 13:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.06882
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 10:51
|1.06831
|-1.60
|0.00
|0.00
|9.55
|1928030
|2010.04.20 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34981
|1.32981
|0.00000
|2010.04.20 18:00
|1.34406
|-0.80
|0.00
|0.00
|-57.50
|1928141
|2010.04.20 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|93.240
|92.340
|0.000
|2010.04.20 19:12
|93.149
|-0.80
|0.00
|0.00
|-9.77
|1928906
|2010.04.20 17:10
|sell
|0.10
|audusd
|0.93191
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 18:29
|0.93139
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.20
|1928907
|2010.04.20 17:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34429
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 17:21
|1.34376
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.30
|1929109
|2010.04.20 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34361
|0.00000
|0.00000
|2010.04.20 21:41
|1.34177
|-0.80
|0.00
|0.00
|-18.40
|1929412
|2010.04.20 19:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.34221
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 09:29
|1.34026
|-1.60
|0.00
|0.00
|-39.00
|1929413
|2010.04.20 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|93.240
|92.340
|0.000
|2010.04.21 02:20
|93.322
|-0.80
|0.00
|0.00
|8.79
|1929441
|2010.04.20 19:24
|buy
|0.10
|chfjpy
|87.082
|0.000
|0.000
|2010.04.21 02:16
|87.382
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.15
|1929637
|2010.04.20 20:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53480
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 01:35
|1.53781
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.10
|1930253
|2010.04.21 01:22
|sell
|0.50
|audusd
|0.93286
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:30
|0.92984
|-4.00
|0.00
|0.00
|151.00
|1930307
|2010.04.21 01:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53831
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 03:02
|1.53643
|-0.80
|0.00
|0.00
|18.80
|1930450
|2010.04.21 02:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.54082
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 03:02
|1.53731
|-1.60
|0.00
|0.00
|70.20
|1930542
|2010.04.21 02:51
|sell
|0.10
|chfjpy
|87.425
|0.000
|0.000
|2010.04.21 06:49
|87.120
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.74
|1931047
|2010.04.21 04:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54170
|1.53560
|1.54370
|2010.04.21 06:11
|1.54260
|-0.80
|0.00
|0.00
|9.00
|1931049
|2010.04.21 04:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54170
|1.53560
|1.54420
|2010.04.21 06:11
|1.54255
|-0.80
|0.00
|0.00
|8.50
|1931050
|2010.04.21 04:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54170
|1.53560
|1.54470
|2010.04.21 06:12
|1.54239
|-0.80
|0.00
|0.00
|6.90
|1931051
|2010.04.21 03:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.53496
|1.54106
|1.53296
|2010.04.21 08:14
|1.53874
|cancelled
|1931052
|2010.04.21 03:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.53496
|1.54106
|1.53246
|2010.04.21 08:14
|1.53874
|cancelled
|1931054
|2010.04.21 03:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.53496
|1.54106
|1.53196
|2010.04.21 08:14
|1.53874
|cancelled
|1932830
|2010.04.21 05:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54217
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 06:56
|1.53917
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.00
|1933314
|2010.04.21 05:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|93.403
|0.000
|0.000
|2010.04.21 06:59
|93.097
|-6.40
|0.00
|0.00
|262.95
|1933971
|2010.04.21 06:49
|buy
|0.30
|eurusd
|1.33970
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 09:29
|1.34022
|-2.40
|0.00
|0.00
|15.60
|1934046
|2010.04.21 07:01
|buy
|0.10
|chfjpy
|87.068
|0.000
|0.000
|2010.04.21 09:26
|87.117
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.26
|1934160
|2010.04.21 07:31
|sell
|0.20
|usdchf
|1.07133
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 10:51
|1.06805
|-1.60
|0.00
|0.00
|61.42
|1934162
|2010.04.21 07:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.92934
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 07:33
|0.92902
|-0.80
|0.00
|0.00
|-3.20
|1934166
|2010.04.21 07:31
|buy
|0.50
|eurusd
|1.33717
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 09:29
|1.34020
|-4.00
|0.00
|0.00
|151.50
|1934173
|2010.04.21 07:31
|buy
|0.20
|chfjpy
|86.816
|0.000
|0.000
|2010.04.21 09:26
|87.117
|-1.60
|0.00
|0.00
|64.64
|1934334
|2010.04.22 01:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54447
|1.53707
|1.54647
|2010.04.22 02:18
|1.54647
|-0.80
|0.00
|0.00
|20.00
|1934336
|2010.04.22 01:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54447
|1.53707
|1.54697
|2010.04.22 02:18
|1.54697
|-0.80
|0.00
|0.00
|25.00
|1934339
|2010.04.22 01:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54447
|1.53707
|1.54747
|2010.04.22 02:59
|1.54614
|-0.80
|0.00
|0.00
|16.70
|1934341
|2010.04.21 08:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.53654
|1.54394
|1.53454
|2010.04.22 03:44
|1.54539
|cancelled
|1934344
|2010.04.21 08:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.53654
|1.54394
|1.53404
|2010.04.22 03:44
|1.54539
|cancelled
|1934347
|2010.04.21 08:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.53654
|1.54394
|1.53354
|2010.04.22 03:44
|1.54535
|cancelled
|1936056
|2010.04.21 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.43330
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 18:46
|1.43279
|-0.80
|0.00
|0.00
|-4.76
|1936066
|2010.04.21 17:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.92610
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 17:49
|0.92661
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.10
|1936122
|2010.04.21 17:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33866
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 17:22
|1.33924
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.80
|1936164
|2010.04.21 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33866
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 18:13
|1.33917
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.10
|1936181
|2010.04.21 17:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07052
|0.00000
|0.00000
|2010.04.21 18:14
|1.06991
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.70
|1936379
|2010.04.21 18:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33867
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 03:02
|1.34169
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.20
|1936481
|2010.04.21 19:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.92744
|0.93644
|0.00000
|2010.04.21 23:00
|0.92561
|-0.80
|0.00
|0.00
|18.30
|1936624
|2010.04.21 20:16
|buy
|0.10
|chfjpy
|86.760
|0.000
|0.000
|2010.04.22 02:31
|87.062
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.44
|1936625
|2010.04.21 20:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|92.822
|0.000
|0.000
|2010.04.22 04:04
|93.122
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.22
|1936834
|2010.04.21 21:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.92579
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 03:02
|0.92879
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.00
|1936895
|2010.04.21 23:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|92.746
|93.646
|0.000
|2010.04.22 19:10
|93.612
|-1.60
|0.00
|0.00
|-185.02
|1936902
|2010.04.21 19:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.92744
|0.93644
|0.00000
|2010.04.22 02:15
|0.92802
|-0.80
|0.00
|0.00
|-5.80
|1937044
|2010.04.22 00:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54289
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 04:13
|1.54235
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.40
|1937153
|2010.04.22 01:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.06920
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 05:27
|1.07220
|-0.80
|0.00
|0.00
|27.98
|1937237
|2010.04.22 02:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.54540
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 04:13
|1.54236
|-1.60
|0.00
|0.00
|60.80
|1937340
|2010.04.22 02:34
|sell
|0.10
|chfjpy
|87.036
|0.000
|0.000
|2010.04.22 05:16
|86.975
|-0.80
|0.00
|0.00
|6.55
|1937538
|2010.04.22 03:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54779
|1.54229
|1.54979
|2010.04.22 04:57
|1.54425
|cancelled
|1937539
|2010.04.22 03:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54779
|1.54229
|1.55029
|2010.04.22 04:57
|1.54425
|cancelled
|1937540
|2010.04.22 03:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54779
|1.54229
|1.55079
|2010.04.22 04:57
|1.54425
|cancelled
|1937541
|2010.04.22 04:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54173
|1.54723
|1.53973
|2010.04.22 05:52
|1.53973
|-0.80
|0.00
|0.00
|20.00
|1937542
|2010.04.22 04:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54173
|1.54723
|1.53923
|2010.04.22 05:54
|1.53923
|-0.80
|0.00
|0.00
|25.00
|1937543
|2010.04.22 04:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54173
|1.54170
|1.53873
|2010.04.22 06:30
|1.53873
|-0.80
|0.00
|0.00
|30.00
|1937720
|2010.04.22 04:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|93.125
|0.000
|0.000
|2010.04.22 09:52
|92.825
|-0.80
|0.00
|0.00
|32.32
|1937867
|2010.04.22 04:52
|sell
|0.20
|chfjpy
|87.291
|0.000
|0.000
|2010.04.22 05:16
|86.989
|-1.60
|0.00
|0.00
|64.81
|1938391
|2010.04.22 05:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07333
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 10:27
|1.07587
|-0.80
|0.00
|0.00
|-23.61
|1939005
|2010.04.22 08:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54132
|1.53752
|1.54332
|2010.04.22 19:10
|1.53336
|cancelled
|1939010
|2010.04.22 08:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54132
|1.53752
|1.54382
|2010.04.22 19:10
|1.53331
|cancelled
|1939013
|2010.04.22 08:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.54132
|1.53752
|1.54432
|2010.04.22 19:10
|1.53331
|cancelled
|1939261
|2010.04.22 09:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.07589
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 10:27
|1.07554
|-1.60
|0.00
|0.00
|6.51
|1939591
|2010.04.22 09:50
|sell
|0.30
|usdchf
|1.07845
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 10:26
|1.07544
|-2.40
|0.00
|0.00
|83.97
|1939917
|2010.04.22 10:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07560
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 19:10
|1.08419
|-0.80
|0.00
|0.00
|-79.23
|1940108
|2010.04.22 10:32
|sell
|0.20
|usdchf
|1.07816
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 19:10
|1.08413
|-1.60
|0.00
|0.00
|-110.13
|1941825
|2010.04.22 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.07816
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 19:07
|1.08326
|-0.80
|0.00
|0.00
|-47.08
|1941867
|2010.04.22 17:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.43331
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 17:28
|1.43295
|-0.80
|0.00
|0.00
|3.34
|1941903
|2010.04.22 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32891
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 17:06
|1.32942
|-0.80
|0.00
|0.00
|5.10
|1941997
|2010.04.22 17:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32886
|0.00000
|0.00000
|2010.04.22 19:07
|1.32257
|-0.80
|0.00
|0.00
|-62.90
|
|-163.20
|0.00
|0.00
|1 286.63
|Closed P/L:
|1 123.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|30 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 123.43
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|31 123.43
|Equity:
|31 123.43
|Free Margin:
|31 123.43