|Account: 1470401
|Name: breakout1
|Currency: USD
|2010 March 16, 17:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|90312635
|2010.02.10 15:20
|balance
|Deposit
|5 000.00
|90315828
|2010.02.10 15:31
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46532
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 02:16
|1.46475
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.53
|90348417
|2010.02.10 16:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55790
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 08:44
|1.56031
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.41
|90355537
|2010.02.10 17:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.897
|0.000
|0.000
|2010.02.10 17:18
|89.948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|90369129
|2010.02.10 17:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.970
|0.000
|0.000
|2010.02.10 19:01
|90.027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|90382278
|2010.02.10 18:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88012
|0.00000
|0.00000
|2010.02.10 19:24
|0.88067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|90391775
|2010.02.10 19:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.024
|0.000
|0.000
|2010.02.11 01:32
|90.097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|90397575
|2010.02.10 19:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88055
|0.00000
|0.00000
|2010.02.10 20:52
|0.88106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|90417693
|2010.02.10 21:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88144
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 08:04
|0.88195
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|90418460
|2010.02.10 21:57
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.544
|0.000
|0.000
|2010.02.10 23:06
|123.596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|90442009
|2010.02.11 01:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56310
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 08:44
|1.56024
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|90497880
|2010.02.11 08:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.006
|0.000
|0.000
|2010.02.11 08:10
|124.059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|90510964
|2010.02.11 09:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88280
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 09:51
|0.88331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|90515490
|2010.02.11 09:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56028
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 09:26
|1.55976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|90528119
|2010.02.11 10:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.021
|0.000
|0.000
|2010.02.12 08:34
|90.084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|90530477
|2010.02.11 10:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55658
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 15:45
|1.55903
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|90571549
|2010.02.11 12:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56198
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 15:45
|1.55903
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|90644193
|2010.02.11 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55934
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:11
|1.56465
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.31
|90653501
|2010.02.11 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36466
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 16:31
|1.36413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|90653729
|2010.02.11 16:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07417
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 16:31
|1.07483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|90653739
|2010.02.11 16:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.485
|0.000
|0.000
|2010.02.11 16:31
|122.426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|90656595
|2010.02.11 16:32
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.450
|0.000
|0.000
|2010.02.11 16:33
|122.397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|90680432
|2010.02.11 17:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56471
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:11
|1.56465
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.12
|90690768
|2010.02.11 17:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87134
|0.00000
|0.00000
|2010.02.11 17:58
|0.87080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|90701407
|2010.02.11 18:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87057
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 08:43
|0.86999
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.91
|90730634
|2010.02.11 20:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57004
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:11
|1.56450
|0.00
|0.00
|-0.10
|22.16
|90871218
|2010.02.12 09:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36409
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 09:22
|1.36351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|90872207
|2010.02.12 09:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07368
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 09:26
|1.07420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|90890826
|2010.02.12 10:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.211
|0.000
|0.000
|2010.02.12 10:32
|90.262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|90895367
|2010.02.12 10:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36158
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 10:32
|1.36102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|90895383
|2010.02.12 10:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07718
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 10:32
|1.07772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|90905096
|2010.02.12 10:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07771
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 10:58
|1.07850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|90938797
|2010.02.12 11:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35560
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 11:46
|1.35505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|90939647
|2010.02.12 11:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08107
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 12:09
|1.08167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|90939675
|2010.02.12 11:47
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.747
|0.000
|0.000
|2010.02.12 12:28
|121.695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|90948417
|2010.02.12 12:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35561
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 12:06
|1.35509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|90960247
|2010.02.12 12:33
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46496
|0.00000
|0.00000
|2010.02.12 16:09
|1.46445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|90981381
|2010.02.12 13:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.081
|0.000
|0.000
|2010.02.12 13:48
|90.134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|90988897
|2010.02.12 14:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.129
|0.000
|0.000
|2010.02.12 14:29
|90.194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|91220912
|2010.02.15 10:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56815
|0.00000
|0.00000
|2010.02.15 10:14
|1.56868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|91222698
|2010.02.15 10:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86736
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 13:49
|0.86979
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.84
|91223469
|2010.02.15 10:24
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.473
|0.000
|0.000
|2010.02.15 10:44
|122.417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|91226356
|2010.02.15 10:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56837
|0.00000
|0.00000
|2010.02.15 12:41
|1.56888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|91274750
|2010.02.15 13:51
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.512
|0.000
|0.000
|2010.02.15 13:59
|122.461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|91313140
|2010.02.15 16:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.298
|0.000
|0.000
|2010.02.16 13:38
|122.517
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.44
|91320172
|2010.02.15 17:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35869
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36660
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.91
|91320337
|2010.02.15 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07867
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:37
|1.07357
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|91332222
|2010.02.15 18:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46569
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 09:42
|1.46518
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.48
|91404750
|2010.02.16 05:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36417
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36660
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.86
|91424566
|2010.02.16 07:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.790
|0.000
|0.000
|2010.02.16 20:17
|90.041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|91455441
|2010.02.16 09:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07327
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:37
|1.07344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|91456647
|2010.02.16 09:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57261
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 11:29
|1.57021
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|91457142
|2010.02.16 09:06
|sell
|0.02
|eurjpy
|122.836
|0.000
|0.000
|2010.02.16 13:38
|122.517
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|91487033
|2010.02.16 10:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56729
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 11:29
|1.57021
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|91554626
|2010.02.16 15:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87278
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 13:49
|0.86979
|0.00
|0.00
|-0.02
|9.44
|91562763
|2010.02.16 15:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.052
|0.000
|0.000
|2010.02.16 16:31
|123.138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|91584249
|2010.02.16 16:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.36959
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36665
|0.00
|0.00
|-0.07
|11.76
|91601939
|2010.02.16 17:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|90.340
|0.000
|0.000
|2010.02.16 20:17
|90.039
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|91608181
|2010.02.16 17:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.37515
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:40
|1.36671
|0.00
|0.00
|-0.14
|67.52
|91608819
|2010.02.16 17:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06787
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 16:37
|1.07344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|91636856
|2010.02.16 19:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57815
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 19:28
|1.57872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|91642226
|2010.02.16 19:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57865
|0.00000
|0.00000
|2010.02.16 20:26
|1.57917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|91724467
|2010.02.17 07:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.336
|0.000
|0.000
|2010.02.17 09:07
|90.379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|91771021
|2010.02.17 09:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.546
|0.000
|0.000
|2010.02.17 09:52
|124.509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|91771625
|2010.02.17 09:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58042
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 10:47
|1.57796
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|91782998
|2010.02.17 10:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57492
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 10:47
|1.57796
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|91798520
|2010.02.17 11:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.606
|0.000
|0.000
|2010.02.17 12:32
|90.659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|91824633
|2010.02.17 13:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.665
|0.000
|0.000
|2010.02.17 13:12
|90.717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|91826167
|2010.02.17 13:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.472
|0.000
|0.000
|2010.02.17 13:10
|124.524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|91845116
|2010.02.17 14:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.956
|0.000
|0.000
|2010.02.17 14:32
|91.012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|91845968
|2010.02.17 14:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.797
|0.000
|0.000
|2010.02.17 22:07
|124.271
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|91856906
|2010.02.17 14:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.928
|0.000
|0.000
|2010.02.17 15:04
|90.979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|91875326
|2010.02.17 15:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.006
|0.000
|0.000
|2010.02.17 16:39
|91.059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|91896554
|2010.02.17 16:48
|buy
|0.02
|eurjpy
|124.261
|0.000
|0.000
|2010.02.17 22:07
|124.269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|91906556
|2010.02.17 17:04
|buy
|0.04
|eurjpy
|123.724
|0.000
|0.000
|2010.02.17 22:07
|124.278
|0.00
|0.00
|0.00
|24.27
|91934877
|2010.02.17 18:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07729
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 18:49
|1.07782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|91955478
|2010.02.17 19:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07793
|0.00000
|0.00000
|2010.02.17 19:50
|1.07883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|91962830
|2010.02.17 20:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.193
|0.000
|0.000
|2010.02.17 21:45
|91.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|91973601
|2010.02.17 20:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56722
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 01:28
|1.56672
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.50
|92086561
|2010.02.18 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.404
|0.000
|0.000
|2010.02.18 08:23
|123.337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|92130491
|2010.02.18 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56198
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 09:18
|1.56146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92131618
|2010.02.18 09:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35502
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 09:22
|1.35452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|92132143
|2010.02.18 09:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08191
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 17:18
|1.07949
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|92142680
|2010.02.18 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56153
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 10:08
|1.56099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|92150737
|2010.02.18 10:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56094
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 10:31
|1.56041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|92197759
|2010.02.18 13:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35610
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 14:33
|1.35551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92198366
|2010.02.18 13:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55908
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 14:04
|1.55839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|92205130
|2010.02.18 13:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46491
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 00:51
|1.46440
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.47
|92219014
|2010.02.18 14:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55874
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 14:33
|1.55822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92235779
|2010.02.18 15:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55747
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 15:08
|1.55692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|92243290
|2010.02.18 15:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87169
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 19:36
|0.87207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92253327
|2010.02.18 15:38
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07649
|0.00000
|0.00000
|2010.02.18 17:18
|1.07948
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|92334980
|2010.02.18 20:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.262
|0.000
|0.000
|2010.02.18 20:19
|124.315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|92502564
|2010.02.19 07:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34719
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 07:03
|1.34669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|92502844
|2010.02.19 07:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54098
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 07:14
|1.54035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|92503737
|2010.02.19 07:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87455
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 09:06
|0.87507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|92513687
|2010.02.19 07:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53898
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 09:07
|1.53846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92513847
|2010.02.19 07:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34624
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 16:22
|1.34896
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|92514063
|2010.02.19 07:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08925
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 08:22
|1.08979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|92514119
|2010.02.19 07:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.922
|0.000
|0.000
|2010.02.19 09:09
|91.974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|92527838
|2010.02.19 08:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08921
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08125
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.36
|92545486
|2010.02.19 09:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87552
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 09:41
|0.87609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|92556957
|2010.02.19 10:11
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46512
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 16:51
|1.46460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|92579402
|2010.02.19 11:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87786
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 14:11
|0.87837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|92581544
|2010.02.19 11:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53752
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54531
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.79
|92583343
|2010.02.19 11:55
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.940
|0.000
|0.000
|2010.02.19 12:05
|123.996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|92604143
|2010.02.19 13:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35172
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 16:22
|1.34894
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|92605040
|2010.02.19 13:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08371
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08125
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|92612416
|2010.02.19 14:13
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.159
|0.000
|0.000
|2010.02.19 14:30
|124.213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92620087
|2010.02.19 14:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87862
|0.00000
|0.00000
|2010.02.19 20:52
|0.87918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|92667432
|2010.02.19 17:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54298
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54529
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.62
|92669458
|2010.02.19 17:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.46443
|0.00000
|0.00000
|2010.02.22 18:23
|1.46389
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|92679021
|2010.02.19 17:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.509
|0.000
|0.000
|2010.02.19 18:03
|124.564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|92698359
|2010.02.19 19:10
|buy
|0.04
|usdchf
|1.07831
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08125
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|92758561
|2010.02.22 02:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.54833
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54540
|0.00
|0.00
|-0.10
|11.72
|92848294
|2010.02.22 11:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.464
|0.000
|0.000
|2010.02.22 11:35
|91.413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|92863412
|2010.02.22 12:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.291
|0.000
|0.000
|2010.02.22 12:38
|91.240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|92902390
|2010.02.22 14:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.279
|0.000
|0.000
|2010.02.22 16:05
|91.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|92904963
|2010.02.22 14:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36209
|0.00000
|0.00000
|2010.02.22 15:32
|1.36261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|92942552
|2010.02.22 17:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.160
|0.000
|0.000
|2010.02.22 17:07
|91.101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|92950519
|2010.02.22 17:28
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.761
|0.000
|0.000
|2010.02.22 17:34
|123.705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|92993222
|2010.02.22 20:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.160
|0.000
|0.000
|2010.02.22 21:43
|91.109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|93074841
|2010.02.23 06:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55365
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:31
|1.54542
|0.00
|0.00
|0.00
|65.84
|93107165
|2010.02.23 08:17
|buy
|0.08
|usdchf
|1.07285
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 12:45
|1.08120
|0.00
|0.00
|0.00
|61.78
|93110880
|2010.02.23 08:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87741
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 14:25
|0.87989
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|93135751
|2010.02.23 09:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36846
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 10:00
|1.36898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|93166705
|2010.02.23 10:42
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88283
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 14:25
|0.87986
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|93208169
|2010.02.23 12:10
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.662
|0.000
|0.000
|2010.02.23 12:17
|123.606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|93235815
|2010.02.23 13:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.949
|0.000
|0.000
|2010.02.23 13:31
|90.896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|93240148
|2010.02.23 13:32
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.446
|0.000
|0.000
|2010.02.23 13:34
|123.393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|93253132
|2010.02.23 14:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.767
|0.000
|0.000
|2010.02.23 14:16
|90.711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|93254277
|2010.02.23 14:13
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.242
|0.000
|0.000
|2010.02.23 14:15
|123.189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|93269984
|2010.02.23 14:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08095
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 15:03
|1.08156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|93274817
|2010.02.23 15:06
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.010
|0.000
|0.000
|2010.02.23 15:38
|122.960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|93281997
|2010.02.23 15:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08228
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 18:05
|1.08279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|93286985
|2010.02.23 15:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35410
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 17:16
|1.35351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|93334003
|2010.02.23 17:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.238
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:15
|122.179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|93339558
|2010.02.23 17:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.191
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:27
|90.140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93347543
|2010.02.23 17:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35401
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 17:59
|1.35350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|93347569
|2010.02.23 17:46
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.105
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:55
|122.037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|93348833
|2010.02.23 17:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.179
|0.000
|0.000
|2010.02.23 17:55
|90.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|93369798
|2010.02.23 18:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.885
|0.000
|0.000
|2010.02.23 18:45
|121.834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93379858
|2010.02.23 19:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.846
|0.000
|0.000
|2010.02.23 19:07
|121.783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|93384459
|2010.02.23 19:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54254
|0.00000
|0.00000
|2010.02.23 21:44
|1.54203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|93387391
|2010.02.23 19:33
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.731
|0.000
|0.000
|2010.02.23 19:43
|121.670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|93530217
|2010.02.24 07:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87590
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 09:31
|0.90346
|0.00
|0.00
|-0.02
|-41.43
|93603802
|2010.02.24 11:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.070
|0.000
|0.000
|2010.02.24 12:28
|90.011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|93630588
|2010.02.24 13:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.035
|0.000
|0.000
|2010.02.24 16:02
|89.978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|93666275
|2010.02.24 15:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54068
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 17:13
|1.54312
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|93713841
|2010.02.24 16:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54610
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 17:13
|1.54300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|93726026
|2010.02.24 17:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.900
|0.000
|0.000
|2010.02.25 02:18
|89.848
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.58
|93743960
|2010.02.24 17:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54281
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 18:07
|1.54228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|93756602
|2010.02.24 18:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54204
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 18:32
|1.54139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|93767482
|2010.02.24 19:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54067
|0.00000
|0.00000
|2010.02.24 20:31
|1.54004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|93789748
|2010.02.24 20:54
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.955
|0.000
|0.000
|2010.02.25 01:58
|121.903
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.58
|93793732
|2010.02.24 21:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35241
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 01:59
|1.35190
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.51
|93793741
|2010.02.24 21:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08175
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 01:56
|1.08226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|93793895
|2010.02.24 21:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53969
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 01:57
|1.53917
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.52
|93930319
|2010.02.25 07:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.659
|0.000
|0.000
|2010.02.25 07:14
|120.608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93930361
|2010.02.25 07:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53308
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 07:28
|1.53257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|93939980
|2010.02.25 07:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34602
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 12:06
|1.34830
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|93953453
|2010.02.25 08:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.450
|0.000
|0.000
|2010.02.25 08:41
|89.399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|93958112
|2010.02.25 08:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.508
|0.000
|0.000
|2010.02.25 08:40
|120.453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|93971796
|2010.02.25 09:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.340
|0.000
|0.000
|2010.02.25 10:36
|89.276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|93983015
|2010.02.25 10:13
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.88132
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 09:32
|0.90346
|0.00
|0.00
|-0.03
|-66.57
|93990535
|2010.02.25 10:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.465
|0.000
|0.000
|2010.02.25 10:35
|120.396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|93991291
|2010.02.25 10:36
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.373
|0.000
|0.000
|2010.02.25 14:34
|120.147
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|94002859
|2010.02.25 11:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.319
|0.000
|0.000
|2010.02.25 12:00
|89.263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|94004427
|2010.02.25 11:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35148
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 12:06
|1.34832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|94020160
|2010.02.25 12:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52931
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 12:26
|1.52879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|94049822
|2010.02.25 14:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34800
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 14:24
|1.34750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|94050787
|2010.02.25 14:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08561
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 14:34
|1.08625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|94069128
|2010.02.25 14:52
|sell
|0.01
|eurjpy
|120.231
|0.000
|0.000
|2010.02.25 14:53
|120.180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|94083388
|2010.02.25 15:22
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08588
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 15:25
|1.08639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|94083398
|2010.02.25 15:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34723
|0.00000
|0.00000
|2010.02.25 15:25
|1.34672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|94085287
|2010.02.25 15:27
|sell
|0.01
|eurjpy
|119.920
|0.000
|0.000
|2010.02.25 17:00
|120.166
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|94085710
|2010.02.25 15:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.039
|0.000
|0.000
|2010.02.25 16:59
|88.987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|94120798
|2010.02.25 16:48
|sell
|0.02
|eurjpy
|120.459
|0.000
|0.000
|2010.02.25 17:00
|120.164
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|94138345
|2010.02.25 17:19
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.88670
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 09:32
|0.90346
|0.00
|0.00
|-0.09
|-100.79
|94153807
|2010.02.25 17:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.899
|0.000
|0.000
|2010.02.25 17:58
|88.841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|94181096
|2010.02.25 19:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.949
|0.000
|0.000
|2010.02.26 02:07
|89.208
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.90
|94263678
|2010.02.26 01:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|89.491
|0.000
|0.000
|2010.02.26 02:07
|89.194
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|94332681
|2010.02.26 07:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35919
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 10:35
|1.35969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|94358168
|2010.02.26 08:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52564
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 08:56
|1.52500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|94370700
|2010.02.26 09:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52482
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 10:31
|1.52691
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|94387148
|2010.02.26 10:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53022
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 10:31
|1.52713
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|94409791
|2010.02.26 11:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.397
|0.000
|0.000
|2010.02.26 11:10
|121.448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|94409805
|2010.02.26 11:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36009
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 11:12
|1.36063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|94411423
|2010.02.26 11:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07577
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 11:35
|1.07525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|94415013
|2010.02.26 11:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52583
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 11:52
|1.52523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|94416098
|2010.02.26 11:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36029
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 11:33
|1.36080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|94420671
|2010.02.26 11:45
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.89211
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 09:32
|0.90347
|0.00
|0.00
|-0.12
|-136.63
|94436110
|2010.02.26 12:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52429
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 12:39
|1.52375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|94438718
|2010.02.26 12:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.208
|0.000
|0.000
|2010.02.26 13:50
|89.156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|94470205
|2010.02.26 14:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51839
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 15:07
|1.51781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|94474021
|2010.02.26 14:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.069
|0.000
|0.000
|2010.02.26 16:00
|89.012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|94502189
|2010.02.26 15:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51725
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 16:00
|1.51672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|94505095
|2010.02.26 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51685
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 16:01
|1.51631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|94525907
|2010.02.26 16:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.935
|0.000
|0.000
|2010.02.26 16:43
|88.881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|94551832
|2010.02.26 17:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.872
|0.000
|0.000
|2010.02.26 17:46
|88.820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|94556317
|2010.02.26 17:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07088
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 17:38
|1.07035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|94556347
|2010.02.26 17:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36666
|0.00000
|0.00000
|2010.02.26 17:38
|1.36718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|94627796
|2010.03.01 00:01
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.89882
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 09:32
|0.90336
|0.00
|0.00
|-0.23
|-109.21
|94725813
|2010.03.01 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51094
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 10:59
|1.51331
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|94742375
|2010.03.01 09:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51631
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 10:59
|1.51334
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|94748382
|2010.03.01 09:39
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.701
|0.000
|0.000
|2010.03.01 09:41
|121.761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|94749589
|2010.03.01 09:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07397
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 10:03
|1.07347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|94767624
|2010.03.01 10:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.818
|0.000
|0.000
|2010.03.02 13:30
|120.749
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.01
|94772465
|2010.03.01 11:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07242
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 12:24
|1.08047
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.45
|94772484
|2010.03.01 11:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36452
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 20:50
|1.35644
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|94784931
|2010.03.01 11:23
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.90424
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 09:32
|0.90334
|0.00
|0.00
|-0.49
|43.31
|94803523
|2010.03.01 11:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35910
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 20:50
|1.35644
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|94815807
|2010.03.01 12:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.07782
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 12:24
|1.08047
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.91
|94815881
|2010.03.01 12:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49628
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 12:41
|1.48491
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|94826433
|2010.03.01 12:41
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.91204
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 09:32
|0.90332
|0.00
|0.00
|-0.97
|839.52
|94826440
|2010.03.01 12:41
|buy
|0.02
|eurjpy
|120.912
|0.000
|0.000
|2010.03.02 13:30
|120.749
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|94829616
|2010.03.01 12:45
|buy
|0.04
|eurusd
|1.35363
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 20:50
|1.35639
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|94843670
|2010.03.01 13:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48800
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 13:16
|1.48748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|94844898
|2010.03.01 13:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.08333
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 12:24
|1.08048
|0.00
|0.00
|-0.03
|10.55
|94865422
|2010.03.01 14:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48948
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 15:57
|1.49198
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|94890631
|2010.03.01 15:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49480
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 15:57
|1.49188
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|94899876
|2010.03.01 16:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|120.390
|0.000
|0.000
|2010.03.02 13:30
|120.749
|0.00
|0.00
|0.00
|16.13
|94914556
|2010.03.01 16:28
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34820
|0.00000
|0.00000
|2010.03.01 20:50
|1.35649
|0.00
|0.00
|0.00
|66.32
|95091187
|2010.03.02 07:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35242
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 07:59
|1.35185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|95125186
|2010.03.02 09:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35179
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 09:43
|1.35125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|95144879
|2010.03.02 10:19
|buy
|0.08
|eurjpy
|119.826
|0.000
|0.000
|2010.03.02 13:30
|120.750
|0.00
|0.00
|0.00
|83.04
|95145607
|2010.03.02 10:19
|sell
|0.08
|usdchf
|1.08888
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 12:24
|1.08048
|0.00
|0.00
|0.00
|62.19
|95316716
|2010.03.02 16:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.020
|0.000
|0.000
|2010.03.02 17:02
|88.969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|95322572
|2010.03.02 17:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49106
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 17:05
|1.49048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|95337517
|2010.03.02 17:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.961
|0.000
|0.000
|2010.03.02 19:16
|88.910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|95379466
|2010.03.02 19:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07553
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 19:51
|1.07501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|95395542
|2010.03.02 20:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.670
|0.000
|0.000
|2010.03.03 01:26
|88.613
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.64
|95417256
|2010.03.02 21:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36077
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 22:50
|1.36160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|95417312
|2010.03.02 21:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07533
|0.00000
|0.00000
|2010.03.02 22:50
|1.07454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|95516854
|2010.03.03 07:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.177
|0.000
|0.000
|2010.03.03 12:36
|121.228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|95602821
|2010.03.03 10:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07214
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 12:29
|1.07164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|95602850
|2010.03.03 10:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36462
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 12:29
|1.36518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|95643535
|2010.03.03 12:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.756
|0.000
|0.000
|2010.03.03 13:35
|88.705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|95654032
|2010.03.03 13:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50530
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 13:38
|1.50588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|95670062
|2010.03.03 14:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.729
|0.000
|0.000
|2010.03.03 15:17
|88.671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|95690368
|2010.03.03 14:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50602
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 14:55
|1.50653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|95691385
|2010.03.03 14:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.07064
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 16:56
|1.07013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|95720771
|2010.03.03 16:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.164
|0.000
|0.000
|2010.03.03 17:00
|121.199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|95767018
|2010.03.03 17:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.567
|0.000
|0.000
|2010.03.03 17:41
|88.513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|95783086
|2010.03.03 18:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51181
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 18:35
|1.51240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|95785325
|2010.03.03 18:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06560
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 18:31
|1.06503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|95787589
|2010.03.03 18:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.395
|0.000
|0.000
|2010.03.04 07:05
|88.344
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.58
|95797401
|2010.03.03 19:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51246
|0.00000
|0.00000
|2010.03.03 20:14
|1.51301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|95811752
|2010.03.03 20:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.368
|0.000
|0.000
|2010.03.04 14:50
|121.125
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|95813949
|2010.03.03 20:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37209
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 00:04
|1.36418
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.91
|95814128
|2010.03.03 20:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06614
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 01:19
|1.07134
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.85
|95920245
|2010.03.04 06:40
|buy
|0.02
|eurjpy
|120.819
|0.000
|0.000
|2010.03.04 14:50
|121.119
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|95930678
|2010.03.04 07:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36660
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 00:04
|1.36418
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.84
|95937780
|2010.03.04 07:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.07146
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 01:19
|1.07130
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.30
|96023125
|2010.03.04 13:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51149
|0.00000
|0.00000
|2010.03.04 15:28
|1.51201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|96083851
|2010.03.04 16:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.36116
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 00:04
|1.36418
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.08
|96093935
|2010.03.04 16:32
|sell
|0.04
|usdchf
|1.07687
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 01:19
|1.07130
|0.00
|0.00
|-0.06
|20.80
|96120935
|2010.03.04 17:42
|buy
|0.08
|eurusd
|1.35570
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 00:04
|1.36419
|0.00
|0.00
|-0.08
|67.92
|96152479
|2010.03.04 20:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50224
|0.00000
|0.00000
|2010.03.04 20:06
|1.50162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|96240022
|2010.03.05 07:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50329
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 07:23
|1.50267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|96247030
|2010.03.05 07:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50331
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 07:44
|1.50249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|96253766
|2010.03.05 08:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50262
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 08:29
|1.50143
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|96254222
|2010.03.05 08:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.365
|0.000
|0.000
|2010.03.05 08:48
|121.417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|96285106
|2010.03.05 10:37
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.389
|0.000
|0.000
|2010.03.05 12:07
|121.440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|96294944
|2010.03.05 11:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50313
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 14:30
|1.50234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|96300477
|2010.03.05 12:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.420
|0.000
|0.000
|2010.03.05 13:41
|121.473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|96314316
|2010.03.05 13:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.90262
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 14:30
|0.90197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|96342407
|2010.03.05 14:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.90205
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 16:57
|0.90154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|96350389
|2010.03.05 15:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50203
|0.00000
|0.00000
|2010.03.05 15:12
|1.50152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|96356980
|2010.03.05 15:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|122.205
|0.000
|0.000
|2010.03.05 15:27
|122.257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|96362166
|2010.03.05 15:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50224
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 16:23
|1.50776
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.52
|96381603
|2010.03.05 16:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50782
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 16:23
|1.50780
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.04
|96399681
|2010.03.05 17:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.51425
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 16:23
|1.50788
|0.00
|0.00
|-0.09
|25.48
|96590246
|2010.03.08 08:36
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.840
|0.000
|0.000
|2010.03.08 15:08
|123.611
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|96590259
|2010.03.08 08:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36919
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 08:40
|1.36972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|96590272
|2010.03.08 08:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06839
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 08:44
|1.06787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|96631764
|2010.03.08 10:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89993
|0.00000
|0.00000
|2010.03.12 17:13
|0.90534
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.22
|96642827
|2010.03.08 10:52
|buy
|0.02
|eurjpy
|123.303
|0.000
|0.000
|2010.03.08 15:08
|123.605
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|96753554
|2010.03.08 16:21
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.90554
|0.00000
|0.00000
|2010.03.12 17:13
|0.90534
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.61
|96834464
|2010.03.08 20:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50654
|0.00000
|0.00000
|2010.03.08 22:07
|1.50618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|96945475
|2010.03.09 08:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49876
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 08:23
|1.49816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|96946352
|2010.03.09 08:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36029
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 09:54
|1.35863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|96946724
|2010.03.09 08:27
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07562
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 09:54
|1.07651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|96947030
|2010.03.09 08:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|122.389
|0.000
|0.000
|2010.03.09 08:33
|122.338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|96987244
|2010.03.09 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35925
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 10:31
|1.35873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|96987645
|2010.03.09 10:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07670
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 11:49
|1.07766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|97001808
|2010.03.09 11:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49502
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 11:51
|1.49442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|97001829
|2010.03.09 11:22
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.855
|0.000
|0.000
|2010.03.09 11:49
|121.726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|97001877
|2010.03.09 11:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35869
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 11:44
|1.35817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|97006194
|2010.03.09 11:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35772
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 11:49
|1.35715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|97009198
|2010.03.09 11:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07782
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 12:37
|1.07834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|97020571
|2010.03.09 12:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.770
|0.000
|0.000
|2010.03.09 12:37
|121.703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|97022139
|2010.03.09 12:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49477
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 14:27
|1.49425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|97030858
|2010.03.09 13:19
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.721
|0.000
|0.000
|2010.03.09 13:21
|121.655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|97030864
|2010.03.09 13:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07892
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 13:23
|1.07943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|97030896
|2010.03.09 13:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35571
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 13:23
|1.35520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|97036048
|2010.03.09 13:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.688
|0.000
|0.000
|2010.03.09 14:27
|121.633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|97054843
|2010.03.09 14:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49494
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 17:04
|1.49706
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|97060229
|2010.03.09 15:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35440
|0.00000
|0.00000
|2010.03.10 08:21
|1.35682
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.42
|97060263
|2010.03.09 15:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07991
|0.00000
|0.00000
|2010.03.10 08:18
|1.07750
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|97060273
|2010.03.09 15:09
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.600
|0.000
|0.000
|2010.03.09 17:08
|121.825
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|97084958
|2010.03.09 16:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50029
|0.00000
|0.00000
|2010.03.09 17:04
|1.49724
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|97085013
|2010.03.09 16:07
|sell
|0.02
|eurjpy
|122.142
|0.000
|0.000
|2010.03.09 17:08
|121.828
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|97112480
|2010.03.09 17:47
|sell
|0.01
|eurjpy
|121.882
|0.000
|0.000
|2010.03.10 08:23
|122.127
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.72
|97128245
|2010.03.09 18:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35978
|0.00000
|0.00000
|2010.03.10 08:21
|1.35680
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.96
|97134011
|2010.03.09 19:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|122.422
|0.000
|0.000
|2010.03.10 08:23
|122.127
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.55
|97176874
|2010.03.10 00:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07459
|0.00000
|0.00000
|2010.03.10 08:18
|1.07752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|97289186
|2010.03.10 10:32
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.91109
|0.00000
|0.00000
|2010.03.12 17:13
|0.90534
|0.00
|0.00
|-0.07
|34.94
|97308275
|2010.03.10 11:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48998
|0.00000
|0.00000
|2010.03.10 11:43
|1.48948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|97309498
|2010.03.10 11:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|122.851
|0.000
|0.000
|2010.03.10 12:24
|122.902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|97318738
|2010.03.10 12:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48858
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 10:57
|1.50500
|0.00
|0.00
|-0.13
|-16.42
|97326786
|2010.03.10 12:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49452
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 10:57
|1.50500
|0.00
|0.00
|-0.26
|-20.96
|97337156
|2010.03.10 13:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.161
|0.000
|0.000
|2010.03.10 15:20
|123.193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|97388575
|2010.03.10 16:47
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.680
|0.000
|0.000
|2010.03.10 16:52
|123.754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|97443725
|2010.03.10 20:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36617
|0.00000
|0.00000
|2010.03.11 11:06
|1.36671
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.54
|97576434
|2010.03.11 10:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.476
|0.000
|0.000
|2010.03.11 10:33
|123.528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|97579377
|2010.03.11 10:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.50003
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 10:57
|1.50500
|0.00
|0.00
|-0.24
|-19.88
|97604310
|2010.03.11 12:02
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.50545
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 10:57
|1.50500
|0.00
|0.00
|-0.49
|3.60
|97626098
|2010.03.11 13:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.849
|0.000
|0.000
|2010.03.11 16:31
|123.614
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|97635774
|2010.03.11 14:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36651
|0.00000
|0.00000
|2010.03.11 14:30
|1.36711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|97660700
|2010.03.11 15:02
|buy
|0.02
|eurjpy
|123.306
|0.000
|0.000
|2010.03.11 16:31
|123.608
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|97701985
|2010.03.11 17:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.763
|0.000
|0.000
|2010.03.11 17:31
|123.821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|97701993
|2010.03.11 17:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36748
|0.00000
|0.00000
|2010.03.11 17:30
|1.36799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|97709963
|2010.03.11 17:46
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.801
|0.000
|0.000
|2010.03.11 17:49
|123.855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|97710759
|2010.03.11 17:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36763
|0.00000
|0.00000
|2010.03.11 21:58
|1.36813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|97734130
|2010.03.11 20:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|123.879
|0.000
|0.000
|2010.03.11 23:53
|123.932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|97830112
|2010.03.12 07:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37051
|0.00000
|0.00000
|2010.03.12 09:14
|1.37107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|97857172
|2010.03.12 09:28
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.51087
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 10:57
|1.50499
|0.00
|0.00
|-0.38
|94.08
|97861075
|2010.03.12 09:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.228
|0.000
|0.000
|2010.03.12 09:48
|124.281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|97868040
|2010.03.12 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37210
|0.00000
|0.00000
|2010.03.12 10:12
|1.37231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|97879865
|2010.03.12 10:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37291
|0.00000
|0.00000
|2010.03.12 10:48
|1.37347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|97893236
|2010.03.12 11:09
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.51626
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 10:57
|1.50499
|0.00
|0.00
|-0.75
|360.64
|97908511
|2010.03.12 11:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.498
|0.000
|0.000
|2010.03.12 12:04
|124.550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|97919976
|2010.03.12 12:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37817
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 08:22
|1.37572
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.45
|97926210
|2010.03.12 12:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.595
|0.000
|0.000
|2010.03.12 14:30
|124.592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|97972504
|2010.03.12 15:39
|buy
|0.01
|eurjpy
|125.040
|0.000
|0.000
|2010.03.12 15:47
|125.102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|98004545
|2010.03.12 17:17
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.52170
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 10:57
|1.50499
|0.00
|0.00
|-1.50
|1 069.44
|98013617
|2010.03.12 17:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.90571
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 08:04
|0.90556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|98094442
|2010.03.15 04:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.37270
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 08:22
|1.37572
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|98196800
|2010.03.15 12:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.91241
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 12:55
|0.91292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|98258139
|2010.03.15 15:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36945
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 15:48
|1.36888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|98286751
|2010.03.15 16:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36591
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 16:59
|1.36540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|98287338
|2010.03.15 16:55
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.615
|0.000
|0.000
|2010.03.15 16:59
|123.563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|98288231
|2010.03.15 16:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50415
|0.00000
|0.00000
|2010.03.15 17:01
|1.50347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|98299487
|2010.03.15 17:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50363
|0.00000
|0.00000
|2010.03.16 08:26
|1.50308
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.55
|98456361
|2010.03.16 08:59
|sell
|0.01
|eurjpy
|123.339
|0.000
|0.000
|2010.03.16 14:52
|123.868
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|98486889
|2010.03.16 10:43
|sell
|0.02
|eurjpy
|123.886
|0.000
|0.000
|2010.03.16 14:52
|123.867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|98524534
|2010.03.16 12:21
|sell
|0.04
|eurjpy
|124.427
|0.000
|0.000
|2010.03.16 14:52
|123.866
|0.00
|0.00
|0.00
|24.86
|98558815
|2010.03.16 14:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51424
|0.00000
|0.00000
|2010.03.16 14:31
|1.51476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|98577684
|2010.03.16 15:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51499
|0.00000
|0.00000
|2010.03.16 15:08
|1.51561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|98608036
|2010.03.16 16:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51759
|0.00000
|0.00000
|2010.03.16 16:35
|1.51810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|0.00
|0.00
|-8.07
|2 753.96
|Closed P/L:
|2 745.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|93134887
|2010.02.23 09:30
|buy
|0.01
|eurchf
|1.46754
|0.00000
|0.00000
|1.45215
|0.00
|0.00
|0.04
|-14.58
|97074164
|2010.03.09 15:43
|buy
|0.02
|eurchf
|1.46212
|0.00000
|0.00000
|1.45215
|0.00
|0.00
|0.05
|-18.89
|98033244
|2010.03.12 19:39
|buy
|0.04
|eurchf
|1.45671
|0.00000
|0.00000
|1.45215
|0.00
|0.00
|0.02
|-17.29
|98269710
|2010.03.15 16:10
|buy
|0.08
|eurchf
|1.45133
|0.00000
|0.00000
|1.45215
|0.00
|0.00
|0.02
|6.22
|98455780
|2010.03.16 08:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36635
|0.00000
|0.00000
|1.37621
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.86
|97267716
|2010.03.10 09:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07891
|0.00000
|0.00000
|1.05519
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.48
|97331641
|2010.03.10 12:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07339
|0.00000
|0.00000
|1.05519
|0.00
|0.00
|0.01
|-34.50
|97773287
|2010.03.12 00:09
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06813
|0.00000
|0.00000
|1.05519
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.05
|97872513
|2010.03.12 10:21
|buy
|0.08
|usdchf
|1.06279
|0.00000
|0.00000
|1.05519
|0.00
|0.00
|0.02
|-57.62
|95945637
|2010.03.04 08:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.201
|0.000
|0.000
|90.439
|0.00
|0.00
|-0.09
|-24.75
|96043219
|2010.03.04 14:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.751
|0.000
|0.000
|90.439
|0.00
|0.00
|-0.13
|-37.33
|96203595
|2010.03.05 01:41
|sell
|0.04
|usdjpy
|89.298
|0.000
|0.000
|90.439
|0.00
|0.00
|-0.26
|-50.46
|96323262
|2010.03.05 14:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|89.787
|0.000
|0.000
|90.439
|0.00
|0.00
|-0.49
|-57.67
|96376620
|2010.03.05 16:19
|sell
|0.16
|usdjpy
|90.392
|0.000
|0.000
|90.439
|0.00
|0.00
|-1.00
|-8.31
|97959056
|2010.03.12 14:32
|sell
|0.32
|usdjpy
|90.935
|0.000
|0.000
|90.439
|0.00
|0.00
|-0.48
|175.50
|98522410
|2010.03.16 12:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.37182
|0.00000
|0.00000
|1.37621
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.78
|98558373
|2010.03.16 14:08
|buy
|0.16
|usdchf
|1.05722
|0.00000
|0.00000
|1.05519
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.78
|98618155
|2010.03.16 16:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|124.416
|0.000
|0.000
|124.446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|0.00
|0.00
|-2.29
|-260.30
|Floating P/L:
|-262.59
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 745.89
|Floating P/L:
|-262.59
|Margin:
|240.01
|Balance:
|7 745.89
|Equity:
|7 483.30
|Free Margin:
|7 243.29
|Details:
|Gross Profit:
|3 458.73
|Gross Loss:
|712.84
|Total Net Profit:
|2 745.89
|Profit Factor:
|4.85
|Expected Payoff:
|7.85
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|455.12 (8.07%)
|Relative Drawdown:
|8.07% (455.12)
|Total Trades:
|350
|Short Positions (won %):
|214 (82.24%)
|Long Positions (won %):
|136 (85.29%)
|Profit Trades (% of total):
|292 (83.43%)
|Loss trades (% of total):
|58 (16.57%)
|Largest
|profit trade:
|1 067.94
|loss trade:
|-136.75
|Average
|profit trade:
|11.84
|loss trade:
|-12.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (18.81)
|consecutive losses ($):
|5 (-455.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 521.53 (3)
|consecutive loss (count):
|-455.12 (5)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1