Alpari (UK) Ltd.

Account: 1470401 Name: breakout1 Currency: USD 2010 March 16, 17:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
903126352010.02.10 15:20balanceDeposit5 000.00
903158282010.02.10 15:31sell0.01eurchf1.465320.000000.000002010.02.12 02:161.464750.000.00-0.290.53
903484172010.02.10 16:50sell0.01gbpusd1.557900.000000.000002010.02.11 08:441.560310.000.00-0.08-2.41
903555372010.02.10 17:13buy0.01usdjpy89.8970.0000.0002010.02.10 17:1889.9480.000.000.000.57
903691292010.02.10 17:56buy0.01usdjpy89.9700.0000.0002010.02.10 19:0190.0270.000.000.000.63
903822782010.02.10 18:32buy0.01eurgbp0.880120.000000.000002010.02.10 19:240.880670.000.000.000.86
903917752010.02.10 19:18buy0.01usdjpy90.0240.0000.0002010.02.11 01:3290.0970.000.000.000.81
903975752010.02.10 19:43buy0.01eurgbp0.880550.000000.000002010.02.10 20:520.881060.000.000.000.80
904176932010.02.10 21:49buy0.01eurgbp0.881440.000000.000002010.02.11 08:040.881950.000.00-0.060.80
904184602010.02.10 21:57buy0.01eurjpy123.5440.0000.0002010.02.10 23:06123.5960.000.000.000.58
904420092010.02.11 01:30sell0.02gbpusd1.563100.000000.000002010.02.11 08:441.560240.000.000.005.72
904978802010.02.11 08:01buy0.01eurjpy124.0060.0000.0002010.02.11 08:10124.0590.000.000.000.59
905109642010.02.11 09:02buy0.01eurgbp0.882800.000000.000002010.02.11 09:510.883310.000.000.000.79
905154902010.02.11 09:26sell0.01gbpusd1.560280.000000.000002010.02.11 09:261.559760.000.000.000.52
905281192010.02.11 10:17buy0.01usdjpy90.0210.0000.0002010.02.12 08:3490.0840.000.000.000.70
905304772010.02.11 10:31sell0.01gbpusd1.556580.000000.000002010.02.11 15:451.559030.000.000.00-2.45
905715492010.02.11 12:52sell0.02gbpusd1.561980.000000.000002010.02.11 15:451.559030.000.000.005.90
906441932010.02.11 16:01sell0.01gbpusd1.559340.000000.000002010.02.12 11:111.564650.000.00-0.03-5.31
906535012010.02.11 16:22sell0.01eurusd1.364660.000000.000002010.02.11 16:311.364130.000.000.000.53
906537292010.02.11 16:23buy0.01usdchf1.074170.000000.000002010.02.11 16:311.074830.000.000.000.61
906537392010.02.11 16:23sell0.01eurjpy122.4850.0000.0002010.02.11 16:31122.4260.000.000.000.65
906565952010.02.11 16:32sell0.01eurjpy122.4500.0000.0002010.02.11 16:33122.3970.000.000.000.59
906804322010.02.11 17:24sell0.02gbpusd1.564710.000000.000002010.02.12 11:111.564650.000.00-0.050.12
906907682010.02.11 17:48sell0.01eurgbp0.871340.000000.000002010.02.11 17:580.870800.000.000.000.85
907014072010.02.11 18:18sell0.01eurgbp0.870570.000000.000002010.02.12 08:430.869990.000.00-0.010.91
907306342010.02.11 20:23sell0.04gbpusd1.570040.000000.000002010.02.12 11:111.564500.000.00-0.1022.16
908712182010.02.12 09:21sell0.01eurusd1.364090.000000.000002010.02.12 09:221.363510.000.000.000.58
908722072010.02.12 09:23buy0.01usdchf1.073680.000000.000002010.02.12 09:261.074200.000.000.000.48
908908262010.02.12 10:05buy0.01usdjpy90.2110.0000.0002010.02.12 10:3290.2620.000.000.000.57
908953672010.02.12 10:21sell0.01eurusd1.361580.000000.000002010.02.12 10:321.361020.000.000.000.56
908953832010.02.12 10:21buy0.01usdchf1.077180.000000.000002010.02.12 10:321.077720.000.000.000.50
909050962010.02.12 10:56buy0.01usdchf1.077710.000000.000002010.02.12 10:581.078500.000.000.000.73
909387972010.02.12 11:46sell0.01eurusd1.355600.000000.000002010.02.12 11:461.355050.000.000.000.55
909396472010.02.12 11:47buy0.01usdchf1.081070.000000.000002010.02.12 12:091.081670.000.000.000.55
909396752010.02.12 11:47sell0.01eurjpy121.7470.0000.0002010.02.12 12:28121.6950.000.000.000.58
909484172010.02.12 12:05sell0.01eurusd1.355610.000000.000002010.02.12 12:061.355090.000.000.000.52
909602472010.02.12 12:33sell0.01eurchf1.464960.000000.000002010.02.12 16:091.464450.000.000.000.47
909813812010.02.12 13:33buy0.01usdjpy90.0810.0000.0002010.02.12 13:4890.1340.000.000.000.59
909888972010.02.12 14:00buy0.01usdjpy90.1290.0000.0002010.02.12 14:2990.1940.000.000.000.72
912209122010.02.15 10:08buy0.01gbpusd1.568150.000000.000002010.02.15 10:141.568680.000.000.000.53
912226982010.02.15 10:18sell0.01eurgbp0.867360.000000.000002010.02.17 13:490.869790.000.00-0.02-3.84
912234692010.02.15 10:24sell0.01eurjpy122.4730.0000.0002010.02.15 10:44122.4170.000.000.000.62
912263562010.02.15 10:39buy0.01gbpusd1.568370.000000.000002010.02.15 12:411.568880.000.000.000.51
912747502010.02.15 13:51sell0.01eurjpy122.5120.0000.0002010.02.15 13:59122.4610.000.000.000.56
913131402010.02.15 16:37sell0.01eurjpy122.2980.0000.0002010.02.16 13:38122.5170.000.00-0.02-2.44
913201722010.02.15 17:08sell0.01eurusd1.358690.000000.000002010.02.17 16:401.366600.000.00-0.04-7.91
913203372010.02.15 17:09buy0.01usdchf1.078670.000000.000002010.02.17 16:371.073570.000.000.00-4.75
913322222010.02.15 18:02sell0.01eurchf1.465690.000000.000002010.02.18 09:421.465180.000.00-0.080.48
914047502010.02.16 05:38sell0.02eurusd1.364170.000000.000002010.02.17 16:401.366600.000.00-0.03-4.86
914245662010.02.16 07:04sell0.01usdjpy89.7900.0000.0002010.02.16 20:1790.0410.000.000.00-2.79
914554412010.02.16 09:04buy0.02usdchf1.073270.000000.000002010.02.17 16:371.073440.000.000.000.32
914566472010.02.16 09:06buy0.01gbpusd1.572610.000000.000002010.02.16 11:291.570210.000.000.00-2.40
914571422010.02.16 09:06sell0.02eurjpy122.8360.0000.0002010.02.16 13:38122.5170.000.000.007.10
914870332010.02.16 10:47buy0.02gbpusd1.567290.000000.000002010.02.16 11:291.570210.000.000.005.84
915546262010.02.16 15:16sell0.02eurgbp0.872780.000000.000002010.02.17 13:490.869790.000.00-0.029.44
915627632010.02.16 15:42buy0.01eurjpy123.0520.0000.0002010.02.16 16:31123.1380.000.000.000.96
915842492010.02.16 16:45sell0.04eurusd1.369590.000000.000002010.02.17 16:401.366650.000.00-0.0711.76
916019392010.02.16 17:31sell0.02usdjpy90.3400.0000.0002010.02.16 20:1790.0390.000.000.006.69
916081812010.02.16 17:41sell0.08eurusd1.375150.000000.000002010.02.17 16:401.366710.000.00-0.1467.52
916088192010.02.16 17:42buy0.04usdchf1.067870.000000.000002010.02.17 16:371.073440.000.000.0020.76
916368562010.02.16 19:19buy0.01gbpusd1.578150.000000.000002010.02.16 19:281.578720.000.000.000.57
916422262010.02.16 19:54buy0.01gbpusd1.578650.000000.000002010.02.16 20:261.579170.000.000.000.52
917244672010.02.17 07:05buy0.01usdjpy90.3360.0000.0002010.02.17 09:0790.3790.000.000.000.48
917710212010.02.17 09:44buy0.01eurjpy124.5460.0000.0002010.02.17 09:52124.5090.000.000.00-0.41
917716252010.02.17 09:46buy0.01gbpusd1.580420.000000.000002010.02.17 10:471.577960.000.000.00-2.46
917829982010.02.17 10:27buy0.02gbpusd1.574920.000000.000002010.02.17 10:471.577960.000.000.006.08
917985202010.02.17 11:25buy0.01usdjpy90.6060.0000.0002010.02.17 12:3290.6590.000.000.000.58
918246332010.02.17 13:02buy0.01usdjpy90.6650.0000.0002010.02.17 13:1290.7170.000.000.000.57
918261672010.02.17 13:09buy0.01eurjpy124.4720.0000.0002010.02.17 13:10124.5240.000.000.000.57
918451162010.02.17 14:21buy0.01usdjpy90.9560.0000.0002010.02.17 14:3291.0120.000.000.000.62
918459682010.02.17 14:23buy0.01eurjpy124.7970.0000.0002010.02.17 22:07124.2710.000.000.00-5.76
918569062010.02.17 14:55buy0.01usdjpy90.9280.0000.0002010.02.17 15:0490.9790.000.000.000.56
918753262010.02.17 15:58buy0.01usdjpy91.0060.0000.0002010.02.17 16:3991.0590.000.000.000.58
918965542010.02.17 16:48buy0.02eurjpy124.2610.0000.0002010.02.17 22:07124.2690.000.000.000.17
919065562010.02.17 17:04buy0.04eurjpy123.7240.0000.0002010.02.17 22:07124.2780.000.000.0024.27
919348772010.02.17 18:09buy0.01usdchf1.077290.000000.000002010.02.17 18:491.077820.000.000.000.49
919554782010.02.17 19:32buy0.01usdchf1.077930.000000.000002010.02.17 19:501.078830.000.000.000.83
919628302010.02.17 20:01buy0.01usdjpy91.1930.0000.0002010.02.17 21:4591.2270.000.000.000.37
919736012010.02.17 20:21sell0.01gbpusd1.567220.000000.000002010.02.18 01:281.566720.000.00-0.070.50
920865612010.02.18 07:00sell0.01eurjpy123.4040.0000.0002010.02.18 08:23123.3370.000.000.000.73
921304912010.02.18 09:17sell0.01gbpusd1.561980.000000.000002010.02.18 09:181.561460.000.000.000.52
921316182010.02.18 09:20sell0.01eurusd1.355020.000000.000002010.02.18 09:221.354520.000.000.000.50
921321432010.02.18 09:21buy0.01usdchf1.081910.000000.000002010.02.18 17:181.079490.000.000.00-2.24
921426802010.02.18 10:00sell0.01gbpusd1.561530.000000.000002010.02.18 10:081.560990.000.000.000.54
921507372010.02.18 10:31sell0.01gbpusd1.560940.000000.000002010.02.18 10:311.560410.000.000.000.53
921977592010.02.18 13:08sell0.01eurusd1.356100.000000.000002010.02.18 14:331.355510.000.000.000.59
921983662010.02.18 13:10sell0.01gbpusd1.559080.000000.000002010.02.18 14:041.558390.000.000.000.69
922051302010.02.18 13:35sell0.01eurchf1.464910.000000.000002010.02.19 00:511.464400.000.00-0.010.47
922190142010.02.18 14:32sell0.01gbpusd1.558740.000000.000002010.02.18 14:331.558220.000.000.000.52
922357792010.02.18 15:06sell0.01gbpusd1.557470.000000.000002010.02.18 15:081.556920.000.000.000.55
922432902010.02.18 15:24buy0.01eurgbp0.871690.000000.000002010.02.18 19:360.872070.000.000.000.59
922533272010.02.18 15:38buy0.02usdchf1.076490.000000.000002010.02.18 17:181.079480.000.000.005.54
923349802010.02.18 20:19buy0.01eurjpy124.2620.0000.0002010.02.18 20:19124.3150.000.000.000.58
925025642010.02.19 07:01sell0.01eurusd1.347190.000000.000002010.02.19 07:031.346690.000.000.000.50
925028442010.02.19 07:02sell0.01gbpusd1.540980.000000.000002010.02.19 07:141.540350.000.000.000.63
925037372010.02.19 07:06buy0.01eurgbp0.874550.000000.000002010.02.19 09:060.875070.000.000.000.80
925136872010.02.19 07:50sell0.01gbpusd1.538980.000000.000002010.02.19 09:071.538460.000.000.000.52
925138472010.02.19 07:51sell0.01eurusd1.346240.000000.000002010.02.19 16:221.348960.000.000.00-2.72
925140632010.02.19 07:52buy0.01usdchf1.089250.000000.000002010.02.19 08:221.089790.000.000.000.50
925141192010.02.19 07:52buy0.01usdjpy91.9220.0000.0002010.02.19 09:0991.9740.000.000.000.57
925278382010.02.19 08:39buy0.01usdchf1.089210.000000.000002010.02.23 12:451.081250.000.000.00-7.36
925454862010.02.19 09:36buy0.01eurgbp0.875520.000000.000002010.02.19 09:410.876090.000.000.000.87
925569572010.02.19 10:11sell0.01eurchf1.465120.000000.000002010.02.19 16:511.464600.000.000.000.48
925794022010.02.19 11:29buy0.01eurgbp0.877860.000000.000002010.02.19 14:110.878370.000.000.000.78
925815442010.02.19 11:42sell0.01gbpusd1.537520.000000.000002010.02.23 10:311.545310.000.00-0.04-7.79
925833432010.02.19 11:55buy0.01eurjpy123.9400.0000.0002010.02.19 12:05123.9960.000.000.000.61
926041432010.02.19 13:43sell0.02eurusd1.351720.000000.000002010.02.19 16:221.348940.000.000.005.56
926050402010.02.19 13:45buy0.02usdchf1.083710.000000.000002010.02.23 12:451.081250.000.000.00-4.55
926124162010.02.19 14:13buy0.01eurjpy124.1590.0000.0002010.02.19 14:30124.2130.000.000.000.59
926200872010.02.19 14:32buy0.01eurgbp0.878620.000000.000002010.02.19 20:520.879180.000.000.000.87
926674322010.02.19 17:06sell0.02gbpusd1.542980.000000.000002010.02.23 10:311.545290.000.00-0.10-4.62
926694582010.02.19 17:12sell0.01eurchf1.464430.000000.000002010.02.22 18:231.463890.000.00-0.010.50
926790212010.02.19 17:59buy0.01eurjpy124.5090.0000.0002010.02.19 18:03124.5640.000.000.000.59
926983592010.02.19 19:10buy0.04usdchf1.078310.000000.000002010.02.23 12:451.081250.000.000.0010.88
927585612010.02.22 02:14sell0.04gbpusd1.548330.000000.000002010.02.23 10:311.545400.000.00-0.1011.72
928482942010.02.22 11:32sell0.01usdjpy91.4640.0000.0002010.02.22 11:3591.4130.000.000.000.56
928634122010.02.22 12:24sell0.01usdjpy91.2910.0000.0002010.02.22 12:3891.2400.000.000.000.56
929023902010.02.22 14:45sell0.01usdjpy91.2790.0000.0002010.02.22 16:0591.2270.000.000.000.57
929049632010.02.22 14:58buy0.01eurusd1.362090.000000.000002010.02.22 15:321.362610.000.000.000.52
929425522010.02.22 17:00sell0.01usdjpy91.1600.0000.0002010.02.22 17:0791.1010.000.000.000.65
929505192010.02.22 17:28sell0.01eurjpy123.7610.0000.0002010.02.22 17:34123.7050.000.000.000.61
929932222010.02.22 20:59sell0.01usdjpy91.1600.0000.0002010.02.22 21:4391.1090.000.000.000.56
930748412010.02.23 06:07sell0.08gbpusd1.553650.000000.000002010.02.23 10:311.545420.000.000.0065.84
931071652010.02.23 08:17buy0.08usdchf1.072850.000000.000002010.02.23 12:451.081200.000.000.0061.78
931108802010.02.23 08:27sell0.01eurgbp0.877410.000000.000002010.02.23 14:250.879890.000.000.00-3.83
931357512010.02.23 09:32buy0.01eurusd1.368460.000000.000002010.02.23 10:001.368980.000.000.000.52
931667052010.02.23 10:42sell0.02eurgbp0.882830.000000.000002010.02.23 14:250.879860.000.000.009.16
932081692010.02.23 12:10sell0.01eurjpy123.6620.0000.0002010.02.23 12:17123.6060.000.000.000.61
932358152010.02.23 13:18sell0.01usdjpy90.9490.0000.0002010.02.23 13:3190.8960.000.000.000.58
932401482010.02.23 13:32sell0.01eurjpy123.4460.0000.0002010.02.23 13:34123.3930.000.000.000.58
932531322010.02.23 14:08sell0.01usdjpy90.7670.0000.0002010.02.23 14:1690.7110.000.000.000.62
932542772010.02.23 14:13sell0.01eurjpy123.2420.0000.0002010.02.23 14:15123.1890.000.000.000.58
932699842010.02.23 14:59buy0.01usdchf1.080950.000000.000002010.02.23 15:031.081560.000.000.000.56
932748172010.02.23 15:06sell0.01eurjpy123.0100.0000.0002010.02.23 15:38122.9600.000.000.000.55
932819972010.02.23 15:26buy0.01usdchf1.082280.000000.000002010.02.23 18:051.082790.000.000.000.47
932869852010.02.23 15:38sell0.01eurusd1.354100.000000.000002010.02.23 17:161.353510.000.000.000.59
933340032010.02.23 17:12sell0.01eurjpy122.2380.0000.0002010.02.23 17:15122.1790.000.000.000.65
933395582010.02.23 17:24sell0.01usdjpy90.1910.0000.0002010.02.23 17:2790.1400.000.000.000.57
933475432010.02.23 17:46sell0.01eurusd1.354010.000000.000002010.02.23 17:591.353500.000.000.000.51
933475692010.02.23 17:46sell0.01eurjpy122.1050.0000.0002010.02.23 17:55122.0370.000.000.000.76
933488332010.02.23 17:50sell0.01usdjpy90.1790.0000.0002010.02.23 17:5590.1250.000.000.000.60
933697982010.02.23 18:39sell0.01eurjpy121.8850.0000.0002010.02.23 18:45121.8340.000.000.000.57
933798582010.02.23 19:07sell0.01eurjpy121.8460.0000.0002010.02.23 19:07121.7830.000.000.000.70
933844592010.02.23 19:21sell0.01gbpusd1.542540.000000.000002010.02.23 21:441.542030.000.000.000.51
933873912010.02.23 19:33sell0.01eurjpy121.7310.0000.0002010.02.23 19:43121.6700.000.000.000.68
935302172010.02.24 07:38sell0.01eurgbp0.875900.000000.000002010.03.05 09:310.903460.000.00-0.02-41.43
936038022010.02.24 11:45sell0.01usdjpy90.0700.0000.0002010.02.24 12:2890.0110.000.000.000.66
936305882010.02.24 13:08sell0.01usdjpy90.0350.0000.0002010.02.24 16:0289.9780.000.000.000.63
936662752010.02.24 15:26sell0.01gbpusd1.540680.000000.000002010.02.24 17:131.543120.000.000.00-2.44
937138412010.02.24 16:45sell0.02gbpusd1.546100.000000.000002010.02.24 17:131.543000.000.000.006.20
937260262010.02.24 17:04sell0.01usdjpy89.9000.0000.0002010.02.25 02:1889.8480.000.00-0.020.58
937439602010.02.24 17:45sell0.01gbpusd1.542810.000000.000002010.02.24 18:071.542280.000.000.000.53
937566022010.02.24 18:30sell0.01gbpusd1.542040.000000.000002010.02.24 18:321.541390.000.000.000.65
937674822010.02.24 19:07sell0.01gbpusd1.540670.000000.000002010.02.24 20:311.540040.000.000.000.63
937897482010.02.24 20:54sell0.01eurjpy121.9550.0000.0002010.02.25 01:58121.9030.000.00-0.040.58
937937322010.02.24 21:16sell0.01eurusd1.352410.000000.000002010.02.25 01:591.351900.000.00-0.030.51
937937412010.02.24 21:16buy0.01usdchf1.081750.000000.000002010.02.25 01:561.082260.000.000.000.47
937938952010.02.24 21:17sell0.01gbpusd1.539690.000000.000002010.02.25 01:571.539170.000.00-0.070.52
939303192010.02.25 07:07sell0.01eurjpy120.6590.0000.0002010.02.25 07:14120.6080.000.000.000.57
939303612010.02.25 07:07sell0.01gbpusd1.533080.000000.000002010.02.25 07:281.532570.000.000.000.51
939399802010.02.25 07:43sell0.01eurusd1.346020.000000.000002010.02.25 12:061.348300.000.000.00-2.28
939534532010.02.25 08:21sell0.01usdjpy89.4500.0000.0002010.02.25 08:4189.3990.000.000.000.57
939581122010.02.25 08:39sell0.01eurjpy120.5080.0000.0002010.02.25 08:40120.4530.000.000.000.62
939717962010.02.25 09:27sell0.01usdjpy89.3400.0000.0002010.02.25 10:3689.2760.000.000.000.72
939830152010.02.25 10:13sell0.02eurgbp0.881320.000000.000002010.03.05 09:320.903460.000.00-0.03-66.57
939905352010.02.25 10:34sell0.01eurjpy120.4650.0000.0002010.02.25 10:35120.3960.000.000.000.77
939912912010.02.25 10:36sell0.01eurjpy120.3730.0000.0002010.02.25 14:34120.1470.000.000.002.54
940028592010.02.25 11:12sell0.01usdjpy89.3190.0000.0002010.02.25 12:0089.2630.000.000.000.63
940044272010.02.25 11:15sell0.02eurusd1.351480.000000.000002010.02.25 12:061.348320.000.000.006.32
940201602010.02.25 12:25sell0.01gbpusd1.529310.000000.000002010.02.25 12:261.528790.000.000.000.52
940498222010.02.25 14:20sell0.01eurusd1.348000.000000.000002010.02.25 14:241.347500.000.000.000.50
940507872010.02.25 14:21buy0.01usdchf1.085610.000000.000002010.02.25 14:341.086250.000.000.000.59
940691282010.02.25 14:52sell0.01eurjpy120.2310.0000.0002010.02.25 14:53120.1800.000.000.000.57
940833882010.02.25 15:22buy0.01usdchf1.085880.000000.000002010.02.25 15:251.086390.000.000.000.47
940833982010.02.25 15:22sell0.01eurusd1.347230.000000.000002010.02.25 15:251.346720.000.000.000.51
940852872010.02.25 15:27sell0.01eurjpy119.9200.0000.0002010.02.25 17:00120.1660.000.000.00-2.77
940857102010.02.25 15:28sell0.01usdjpy89.0390.0000.0002010.02.25 16:5988.9870.000.000.000.58
941207982010.02.25 16:48sell0.02eurjpy120.4590.0000.0002010.02.25 17:00120.1640.000.000.006.64
941383452010.02.25 17:19sell0.04eurgbp0.886700.000000.000002010.03.05 09:320.903460.000.00-0.09-100.79
941538072010.02.25 17:54sell0.01usdjpy88.8990.0000.0002010.02.25 17:5888.8410.000.000.000.65
941810962010.02.25 19:08sell0.01usdjpy88.9490.0000.0002010.02.26 02:0789.2080.000.00-0.01-2.90
942636782010.02.26 01:08sell0.02usdjpy89.4910.0000.0002010.02.26 02:0789.1940.000.000.006.66
943326812010.02.26 07:14buy0.01eurusd1.359190.000000.000002010.02.26 10:351.359690.000.000.000.50
943581682010.02.26 08:41sell0.01gbpusd1.525640.000000.000002010.02.26 08:561.525000.000.000.000.64
943707002010.02.26 09:24sell0.01gbpusd1.524820.000000.000002010.02.26 10:311.526910.000.000.00-2.09
943871482010.02.26 10:21sell0.02gbpusd1.530220.000000.000002010.02.26 10:311.527130.000.000.006.18
944097912010.02.26 11:03buy0.01eurjpy121.3970.0000.0002010.02.26 11:10121.4480.000.000.000.57
944098052010.02.26 11:03buy0.01eurusd1.360090.000000.000002010.02.26 11:121.360630.000.000.000.54
944114232010.02.26 11:10sell0.01usdchf1.075770.000000.000002010.02.26 11:351.075250.000.000.000.48
944150132010.02.26 11:23sell0.01gbpusd1.525830.000000.000002010.02.26 11:521.525230.000.000.000.60
944160982010.02.26 11:29buy0.01eurusd1.360290.000000.000002010.02.26 11:331.360800.000.000.000.51
944206712010.02.26 11:45sell0.08eurgbp0.892110.000000.000002010.03.05 09:320.903470.000.00-0.12-136.63
944361102010.02.26 12:37sell0.01gbpusd1.524290.000000.000002010.02.26 12:391.523750.000.000.000.54
944387182010.02.26 12:47sell0.01usdjpy89.2080.0000.0002010.02.26 13:5089.1560.000.000.000.58
944702052010.02.26 14:32sell0.01gbpusd1.518390.000000.000002010.02.26 15:071.517810.000.000.000.58
944740212010.02.26 14:38sell0.01usdjpy89.0690.0000.0002010.02.26 16:0089.0120.000.000.000.64
945021892010.02.26 15:54sell0.01gbpusd1.517250.000000.000002010.02.26 16:001.516720.000.000.000.53
945050952010.02.26 16:01sell0.01gbpusd1.516850.000000.000002010.02.26 16:011.516310.000.000.000.54
945259072010.02.26 16:35sell0.01usdjpy88.9350.0000.0002010.02.26 16:4388.8810.000.000.000.61
945518322010.02.26 17:24sell0.01usdjpy88.8720.0000.0002010.02.26 17:4688.8200.000.000.000.59
945563172010.02.26 17:36sell0.01usdchf1.070880.000000.000002010.02.26 17:381.070350.000.000.000.50
945563472010.02.26 17:36buy0.01eurusd1.366660.000000.000002010.02.26 17:381.367180.000.000.000.52
946277962010.03.01 00:01sell0.16eurgbp0.898820.000000.000002010.03.05 09:320.903360.000.00-0.23-109.21
947258132010.03.01 08:20sell0.01gbpusd1.510940.000000.000002010.03.01 10:591.513310.000.000.00-2.37
947423752010.03.01 09:14sell0.02gbpusd1.516310.000000.000002010.03.01 10:591.513340.000.000.005.94
947483822010.03.01 09:39buy0.01eurjpy121.7010.0000.0002010.03.01 09:41121.7610.000.000.000.67
947495892010.03.01 09:42sell0.01usdchf1.073970.000000.000002010.03.01 10:031.073470.000.000.000.47
947676242010.03.01 10:45buy0.01eurjpy121.8180.0000.0002010.03.02 13:30120.7490.000.000.00-12.01
947724652010.03.01 11:03sell0.01usdchf1.072420.000000.000002010.03.02 12:241.080470.000.00-0.01-7.45
947724842010.03.01 11:03buy0.01eurusd1.364520.000000.000002010.03.01 20:501.356440.000.000.00-8.08
947849312010.03.01 11:23sell0.32eurgbp0.904240.000000.000002010.03.05 09:320.903340.000.00-0.4943.31
948035232010.03.01 11:59buy0.02eurusd1.359100.000000.000002010.03.01 20:501.356440.000.000.00-5.32
948158072010.03.01 12:34sell0.02usdchf1.077820.000000.000002010.03.02 12:241.080470.000.00-0.01-4.91
948158812010.03.01 12:35sell0.01gbpusd1.496280.000000.000002010.03.01 12:411.484910.000.000.0011.37
948264332010.03.01 12:41sell0.64eurgbp0.912040.000000.000002010.03.05 09:320.903320.000.00-0.97839.52
948264402010.03.01 12:41buy0.02eurjpy120.9120.0000.0002010.03.02 13:30120.7490.000.000.00-3.66
948296162010.03.01 12:45buy0.04eurusd1.353630.000000.000002010.03.01 20:501.356390.000.000.0011.04
948436702010.03.01 13:14sell0.01gbpusd1.488000.000000.000002010.03.01 13:161.487480.000.000.000.52
948448982010.03.01 13:15sell0.04usdchf1.083330.000000.000002010.03.02 12:241.080480.000.00-0.0310.55
948654222010.03.01 14:07sell0.01gbpusd1.489480.000000.000002010.03.01 15:571.491980.000.000.00-2.50
948906312010.03.01 15:31sell0.02gbpusd1.494800.000000.000002010.03.01 15:571.491880.000.000.005.84
948998762010.03.01 16:00buy0.04eurjpy120.3900.0000.0002010.03.02 13:30120.7490.000.000.0016.13
949145562010.03.01 16:28buy0.08eurusd1.348200.000000.000002010.03.01 20:501.356490.000.000.0066.32
950911872010.03.02 07:57sell0.01eurusd1.352420.000000.000002010.03.02 07:591.351850.000.000.000.57
951251862010.03.02 09:37sell0.01eurusd1.351790.000000.000002010.03.02 09:431.351250.000.000.000.54
951448792010.03.02 10:19buy0.08eurjpy119.8260.0000.0002010.03.02 13:30120.7500.000.000.0083.04
951456072010.03.02 10:19sell0.08usdchf1.088880.000000.000002010.03.02 12:241.080480.000.000.0062.19
953167162010.03.02 16:54sell0.01usdjpy89.0200.0000.0002010.03.02 17:0288.9690.000.000.000.57
953225722010.03.02 17:04sell0.01gbpusd1.491060.000000.000002010.03.02 17:051.490480.000.000.000.58
953375172010.03.02 17:41sell0.01usdjpy88.9610.0000.0002010.03.02 19:1688.9100.000.000.000.57
953794662010.03.02 19:42sell0.01usdchf1.075530.000000.000002010.03.02 19:511.075010.000.000.000.48
953955422010.03.02 20:27sell0.01usdjpy88.6700.0000.0002010.03.03 01:2688.6130.000.00-0.010.64
954172562010.03.02 21:55buy0.01eurusd1.360770.000000.000002010.03.02 22:501.361600.000.000.000.83
954173122010.03.02 21:55sell0.01usdchf1.075330.000000.000002010.03.02 22:501.074540.000.000.000.74
955168542010.03.03 07:23buy0.01eurjpy121.1770.0000.0002010.03.03 12:36121.2280.000.000.000.57
956028212010.03.03 10:49sell0.01usdchf1.072140.000000.000002010.03.03 12:291.071640.000.000.000.47
956028502010.03.03 10:49buy0.01eurusd1.364620.000000.000002010.03.03 12:291.365180.000.000.000.56
956435352010.03.03 12:59sell0.01usdjpy88.7560.0000.0002010.03.03 13:3588.7050.000.000.000.57
956540322010.03.03 13:29buy0.01gbpusd1.505300.000000.000002010.03.03 13:381.505880.000.000.000.58
956700622010.03.03 14:06sell0.01usdjpy88.7290.0000.0002010.03.03 15:1788.6710.000.000.000.65
956903682010.03.03 14:55buy0.01gbpusd1.506020.000000.000002010.03.03 14:551.506530.000.000.000.51
956913852010.03.03 14:56sell0.01usdchf1.070640.000000.000002010.03.03 16:561.070130.000.000.000.48
957207712010.03.03 16:19buy0.01eurjpy121.1640.0000.0002010.03.03 17:00121.1990.000.000.000.40
957670182010.03.03 17:38sell0.01usdjpy88.5670.0000.0002010.03.03 17:4188.5130.000.000.000.61
957830862010.03.03 18:14buy0.01gbpusd1.511810.000000.000002010.03.03 18:351.512400.000.000.000.59
957853252010.03.03 18:21sell0.01usdchf1.065600.000000.000002010.03.03 18:311.065030.000.000.000.54
957875892010.03.03 18:30sell0.01usdjpy88.3950.0000.0002010.03.04 07:0588.3440.000.00-0.020.58
957974012010.03.03 19:02buy0.01gbpusd1.512460.000000.000002010.03.03 20:141.513010.000.000.000.55
958117522010.03.03 20:00buy0.01eurjpy121.3680.0000.0002010.03.04 14:50121.1250.000.000.00-2.75
958139492010.03.03 20:13buy0.01eurusd1.372090.000000.000002010.03.08 00:041.364180.000.00-0.04-7.91
958141282010.03.03 20:14sell0.01usdchf1.066140.000000.000002010.03.08 01:191.071340.000.00-0.04-4.85
959202452010.03.04 06:40buy0.02eurjpy120.8190.0000.0002010.03.04 14:50121.1190.000.000.006.77
959306782010.03.04 07:31buy0.02eurusd1.366600.000000.000002010.03.08 00:041.364180.000.00-0.02-4.84
959377802010.03.04 07:58sell0.02usdchf1.071460.000000.000002010.03.08 01:191.071300.000.00-0.020.30
960231252010.03.04 13:49buy0.01gbpusd1.511490.000000.000002010.03.04 15:281.512010.000.000.000.52
960838512010.03.04 16:15buy0.04eurusd1.361160.000000.000002010.03.08 00:041.364180.000.00-0.0412.08
960939352010.03.04 16:32sell0.04usdchf1.076870.000000.000002010.03.08 01:191.071300.000.00-0.0620.80
961209352010.03.04 17:42buy0.08eurusd1.355700.000000.000002010.03.08 00:041.364190.000.00-0.0867.92
961524792010.03.04 20:02sell0.01gbpusd1.502240.000000.000002010.03.04 20:061.501620.000.000.000.62
962400222010.03.05 07:00sell0.01gbpusd1.503290.000000.000002010.03.05 07:231.502670.000.000.000.62
962470302010.03.05 07:32sell0.01gbpusd1.503310.000000.000002010.03.05 07:441.502490.000.000.000.82
962537662010.03.05 08:16sell0.01gbpusd1.502620.000000.000002010.03.05 08:291.501430.000.000.001.19
962542222010.03.05 08:19buy0.01eurjpy121.3650.0000.0002010.03.05 08:48121.4170.000.000.000.58
962851062010.03.05 10:37buy0.01eurjpy121.3890.0000.0002010.03.05 12:07121.4400.000.000.000.57
962949442010.03.05 11:51sell0.01gbpusd1.503130.000000.000002010.03.05 14:301.502340.000.000.000.79
963004772010.03.05 12:23buy0.01eurjpy121.4200.0000.0002010.03.05 13:41121.4730.000.000.000.59
963143162010.03.05 13:50sell0.01eurgbp0.902620.000000.000002010.03.05 14:300.901970.000.000.000.97
963424072010.03.05 14:50sell0.01eurgbp0.902050.000000.000002010.03.05 16:570.901540.000.000.000.77
963503892010.03.05 15:06sell0.01gbpusd1.502030.000000.000002010.03.05 15:121.501520.000.000.000.51
963569802010.03.05 15:27buy0.01eurjpy122.2050.0000.0002010.03.05 15:27122.2570.000.000.000.57
963621662010.03.05 15:41sell0.01gbpusd1.502240.000000.000002010.03.08 16:231.507760.000.00-0.02-5.52
963816032010.03.05 16:32sell0.02gbpusd1.507820.000000.000002010.03.08 16:231.507800.000.00-0.050.04
963996812010.03.05 17:23sell0.04gbpusd1.514250.000000.000002010.03.08 16:231.507880.000.00-0.0925.48
965902462010.03.08 08:36buy0.01eurjpy123.8400.0000.0002010.03.08 15:08123.6110.000.000.00-2.54
965902592010.03.08 08:36buy0.01eurusd1.369190.000000.000002010.03.08 08:401.369720.000.000.000.53
965902722010.03.08 08:36sell0.01usdchf1.068390.000000.000002010.03.08 08:441.067870.000.000.000.49
966317642010.03.08 10:19sell0.01eurgbp0.899930.000000.000002010.03.12 17:130.905340.000.00-0.02-8.22
966428272010.03.08 10:52buy0.02eurjpy123.3030.0000.0002010.03.08 15:08123.6050.000.000.006.69
967535542010.03.08 16:21sell0.02eurgbp0.905540.000000.000002010.03.12 17:130.905340.000.00-0.070.61
968344642010.03.08 20:08sell0.01gbpusd1.506540.000000.000002010.03.08 22:071.506180.000.000.000.36
969454752010.03.09 08:22sell0.01gbpusd1.498760.000000.000002010.03.09 08:231.498160.000.000.000.60
969463522010.03.09 08:26sell0.01eurusd1.360290.000000.000002010.03.09 09:541.358630.000.000.001.66
969467242010.03.09 08:27buy0.01usdchf1.075620.000000.000002010.03.09 09:541.076510.000.000.000.83
969470302010.03.09 08:29sell0.01eurjpy122.3890.0000.0002010.03.09 08:33122.3380.000.000.000.57
969872442010.03.09 10:31sell0.01eurusd1.359250.000000.000002010.03.09 10:311.358730.000.000.000.52
969876452010.03.09 10:32buy0.01usdchf1.076700.000000.000002010.03.09 11:491.077660.000.000.000.89
970018082010.03.09 11:22sell0.01gbpusd1.495020.000000.000002010.03.09 11:511.494420.000.000.000.60
970018292010.03.09 11:22sell0.01eurjpy121.8550.0000.0002010.03.09 11:49121.7260.000.000.001.43
970018772010.03.09 11:22sell0.01eurusd1.358690.000000.000002010.03.09 11:441.358170.000.000.000.52
970061942010.03.09 11:45sell0.01eurusd1.357720.000000.000002010.03.09 11:491.357150.000.000.000.57
970091982010.03.09 11:49buy0.01usdchf1.077820.000000.000002010.03.09 12:371.078340.000.000.000.48
970205712010.03.09 12:37sell0.01eurjpy121.7700.0000.0002010.03.09 12:37121.7030.000.000.000.75
970221392010.03.09 12:40sell0.01gbpusd1.494770.000000.000002010.03.09 14:271.494250.000.000.000.52
970308582010.03.09 13:19sell0.01eurjpy121.7210.0000.0002010.03.09 13:21121.6550.000.000.000.74
970308642010.03.09 13:19buy0.01usdchf1.078920.000000.000002010.03.09 13:231.079430.000.000.000.47
970308962010.03.09 13:19sell0.01eurusd1.355710.000000.000002010.03.09 13:231.355200.000.000.000.51
970360482010.03.09 13:37sell0.01eurjpy121.6880.0000.0002010.03.09 14:27121.6330.000.000.000.61
970548432010.03.09 14:50sell0.01gbpusd1.494940.000000.000002010.03.09 17:041.497060.000.000.00-2.12
970602292010.03.09 15:09sell0.01eurusd1.354400.000000.000002010.03.10 08:211.356820.000.00-0.01-2.42
970602632010.03.09 15:09buy0.01usdchf1.079910.000000.000002010.03.10 08:181.077500.000.000.00-2.24
970602732010.03.09 15:09sell0.01eurjpy121.6000.0000.0002010.03.09 17:08121.8250.000.000.00-2.50
970849582010.03.09 16:07sell0.02gbpusd1.500290.000000.000002010.03.09 17:041.497240.000.000.006.10
970850132010.03.09 16:07sell0.02eurjpy122.1420.0000.0002010.03.09 17:08121.8280.000.000.006.99
971124802010.03.09 17:47sell0.01eurjpy121.8820.0000.0002010.03.10 08:23122.1270.000.00-0.02-2.72
971282452010.03.09 18:59sell0.02eurusd1.359780.000000.000002010.03.10 08:211.356800.000.00-0.025.96
971340112010.03.09 19:35sell0.02eurjpy122.4220.0000.0002010.03.10 08:23122.1270.000.00-0.036.55
971768742010.03.10 00:30buy0.02usdchf1.074590.000000.000002010.03.10 08:181.077520.000.000.005.44
972891862010.03.10 10:32sell0.04eurgbp0.911090.000000.000002010.03.12 17:130.905340.000.00-0.0734.94
973082752010.03.10 11:40sell0.01gbpusd1.489980.000000.000002010.03.10 11:431.489480.000.000.000.50
973094982010.03.10 11:44buy0.01eurjpy122.8510.0000.0002010.03.10 12:24122.9020.000.000.000.56
973187382010.03.10 12:16sell0.01gbpusd1.488580.000000.000002010.03.15 10:571.505000.000.00-0.13-16.42
973267862010.03.10 12:35sell0.02gbpusd1.494520.000000.000002010.03.15 10:571.505000.000.00-0.26-20.96
973371562010.03.10 13:07buy0.01eurjpy123.1610.0000.0002010.03.10 15:20123.1930.000.000.000.35
973885752010.03.10 16:47buy0.01eurjpy123.6800.0000.0002010.03.10 16:52123.7540.000.000.000.81
974437252010.03.10 20:49buy0.01eurusd1.366170.000000.000002010.03.11 11:061.366710.000.00-0.020.54
975764342010.03.11 10:20buy0.01eurjpy123.4760.0000.0002010.03.11 10:33123.5280.000.000.000.58
975793772010.03.11 10:33sell0.04gbpusd1.500030.000000.000002010.03.15 10:571.505000.000.00-0.24-19.88
976043102010.03.11 12:02sell0.08gbpusd1.505450.000000.000002010.03.15 10:571.505000.000.00-0.493.60
976260982010.03.11 13:43buy0.01eurjpy123.8490.0000.0002010.03.11 16:31123.6140.000.000.00-2.60
976357742010.03.11 14:19buy0.01eurusd1.366510.000000.000002010.03.11 14:301.367110.000.000.000.60
976607002010.03.11 15:02buy0.02eurjpy123.3060.0000.0002010.03.11 16:31123.6080.000.000.006.68
977019852010.03.11 17:21buy0.01eurjpy123.7630.0000.0002010.03.11 17:31123.8210.000.000.000.64
977019932010.03.11 17:21buy0.01eurusd1.367480.000000.000002010.03.11 17:301.367990.000.000.000.51
977099632010.03.11 17:46buy0.01eurjpy123.8010.0000.0002010.03.11 17:49123.8550.000.000.000.60
977107592010.03.11 17:48buy0.01eurusd1.367630.000000.000002010.03.11 21:581.368130.000.000.000.50
977341302010.03.11 20:02buy0.01eurjpy123.8790.0000.0002010.03.11 23:53123.9320.000.000.000.58
978301122010.03.12 07:56buy0.01eurusd1.370510.000000.000002010.03.12 09:141.371070.000.000.000.56
978571722010.03.12 09:28sell0.16gbpusd1.510870.000000.000002010.03.15 10:571.504990.000.00-0.3894.08
978610752010.03.12 09:42buy0.01eurjpy124.2280.0000.0002010.03.12 09:48124.2810.000.000.000.58
978680402010.03.12 10:08buy0.01eurusd1.372100.000000.000002010.03.12 10:121.372310.000.000.000.21
978798652010.03.12 10:45buy0.01eurusd1.372910.000000.000002010.03.12 10:481.373470.000.000.000.56
978932362010.03.12 11:09sell0.32gbpusd1.516260.000000.000002010.03.15 10:571.504990.000.00-0.75360.64
979085112010.03.12 11:44buy0.01eurjpy124.4980.0000.0002010.03.12 12:04124.5500.000.000.000.57
979199762010.03.12 12:18buy0.01eurusd1.378170.000000.000002010.03.15 08:221.375720.000.00-0.01-2.45
979262102010.03.12 12:44buy0.01eurjpy124.5950.0000.0002010.03.12 14:30124.5920.000.000.00-0.03
979725042010.03.12 15:39buy0.01eurjpy125.0400.0000.0002010.03.12 15:47125.1020.000.000.000.69
980045452010.03.12 17:17sell0.64gbpusd1.521700.000000.000002010.03.15 10:571.504990.000.00-1.501 069.44
980136172010.03.12 17:49sell0.01eurgbp0.905710.000000.000002010.03.15 08:040.905560.000.000.000.22
980944422010.03.15 04:42buy0.02eurusd1.372700.000000.000002010.03.15 08:221.375720.000.000.006.04
981968002010.03.15 12:02buy0.01eurgbp0.912410.000000.000002010.03.15 12:550.912920.000.000.000.76
982581392010.03.15 15:46sell0.01eurusd1.369450.000000.000002010.03.15 15:481.368880.000.000.000.57
982867512010.03.15 16:53sell0.01eurusd1.365910.000000.000002010.03.15 16:591.365400.000.000.000.51
982873382010.03.15 16:55sell0.01eurjpy123.6150.0000.0002010.03.15 16:59123.5630.000.000.000.57
982882312010.03.15 16:59sell0.01gbpusd1.504150.000000.000002010.03.15 17:011.503470.000.000.000.68
982994872010.03.15 17:38sell0.01gbpusd1.503630.000000.000002010.03.16 08:261.503080.000.00-0.020.55
984563612010.03.16 08:59sell0.01eurjpy123.3390.0000.0002010.03.16 14:52123.8680.000.000.00-5.86
984868892010.03.16 10:43sell0.02eurjpy123.8860.0000.0002010.03.16 14:52123.8670.000.000.000.42
985245342010.03.16 12:21sell0.04eurjpy124.4270.0000.0002010.03.16 14:52123.8660.000.000.0024.86
985588152010.03.16 14:09buy0.01gbpusd1.514240.000000.000002010.03.16 14:311.514760.000.000.000.52
985776842010.03.16 15:07buy0.01gbpusd1.514990.000000.000002010.03.16 15:081.515610.000.000.000.62
986080362010.03.16 16:29buy0.01gbpusd1.517590.000000.000002010.03.16 16:351.518100.000.000.000.51
  0.00 0.00 -8.07 2 753.96
Closed P/L: 2 745.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
931348872010.02.23 09:30buy0.01eurchf1.467540.000000.00000 1.452150.000.000.04-14.58
970741642010.03.09 15:43buy0.02eurchf1.462120.000000.00000 1.452150.000.000.05-18.89
980332442010.03.12 19:39buy0.04eurchf1.456710.000000.00000 1.452150.000.000.02-17.29
982697102010.03.15 16:10buy0.08eurchf1.451330.000000.00000 1.452150.000.000.026.22
984557802010.03.16 08:57sell0.01eurusd1.366350.000000.00000 1.376210.000.000.00-9.86
972677162010.03.10 09:20buy0.01usdchf1.078910.000000.00000 1.055190.000.000.00-22.48
973316412010.03.10 12:48buy0.02usdchf1.073390.000000.00000 1.055190.000.000.01-34.50
977732872010.03.12 00:09buy0.04usdchf1.068130.000000.00000 1.055190.000.000.00-49.05
978725132010.03.12 10:21buy0.08usdchf1.062790.000000.00000 1.055190.000.000.02-57.62
959456372010.03.04 08:36sell0.01usdjpy88.2010.0000.000 90.4390.000.00-0.09-24.75
960432192010.03.04 14:50sell0.02usdjpy88.7510.0000.000 90.4390.000.00-0.13-37.33
962035952010.03.05 01:41sell0.04usdjpy89.2980.0000.000 90.4390.000.00-0.26-50.46
963232622010.03.05 14:30sell0.08usdjpy89.7870.0000.000 90.4390.000.00-0.49-57.67
963766202010.03.05 16:19sell0.16usdjpy90.3920.0000.000 90.4390.000.00-1.00-8.31
979590562010.03.12 14:32sell0.32usdjpy90.9350.0000.000 90.4390.000.00-0.48175.50
985224102010.03.16 12:16sell0.02eurusd1.371820.000000.00000 1.376210.000.000.00-8.78
985583732010.03.16 14:08buy0.16usdchf1.057220.000000.00000 1.055190.000.000.00-30.78
986181552010.03.16 16:54buy0.01eurjpy124.4160.0000.000 124.4460.000.000.000.33
  0.00 0.00 -2.29 -260.30
 Floating P/L: -262.59
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 745.89 Floating P/L: -262.59 Margin: 240.01
Balance: 7 745.89 Equity: 7 483.30 Free Margin: 7 243.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 458.73 Gross Loss: 712.84 Total Net Profit: 2 745.89
Profit Factor: 4.85 Expected Payoff: 7.85  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 455.12 (8.07%) Relative Drawdown: 8.07% (455.12)
 
Total Trades: 350 Short Positions (won %): 214 (82.24%) Long Positions (won %): 136 (85.29%)
Profit Trades (% of total): 292 (83.43%) Loss trades (% of total): 58 (16.57%)
Largest profit trade: 1 067.94 loss trade: -136.75
Average profit trade: 11.84 loss trade: -12.29
Maximum consecutive wins ($): 22 (18.81) consecutive losses ($): 5 (-455.12)
Maximal consecutive profit (count): 1 521.53 (3) consecutive loss (count): -455.12 (5)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1