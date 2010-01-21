Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000861415 Name: newtickscalp344 Currency: USD 2010 March 16, 18:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
375387472010.01.21 19:30balanceDeposit3 000.00
375404052010.01.21 20:11buy0.15eurgbp0.87040.86040.00002010.01.21 20:180.87050.000.000.002.43
375411292010.01.21 20:32buy0.15eurgbp0.87040.86040.00002010.01.21 20:420.87050.000.000.002.44
375416222010.01.21 20:45buy0.15eurgbp0.87050.86050.00002010.01.21 20:490.87070.000.000.004.86
375435582010.01.21 21:43buy0.15eurgbp0.87030.86030.00002010.01.22 01:510.87050.000.00-0.194.86
375596512010.01.22 08:49buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 08:520.87070.000.000.009.74
375598552010.01.22 08:57buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:010.87070.000.000.009.73
375602322010.01.22 09:03buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:240.87090.000.000.0019.47
375617192010.01.22 09:39buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 09:420.86950.000.000.0019.50
375611552010.01.22 09:28buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 09:570.87070.000.000.009.75
375631772010.01.22 10:09buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 10:100.86950.000.000.0019.51
375637172010.01.22 10:24buy0.60eurgbp0.86930.85930.00002010.01.22 11:030.86950.000.000.0019.50
375629352010.01.22 10:02buy0.30eurgbp0.87050.86050.00002010.01.22 11:200.87070.000.000.009.74
375581662010.01.22 08:00buy0.15eurgbp0.87170.86170.00002010.01.22 11:300.87240.000.000.0017.01
375681932010.01.22 12:07buy0.16eurgbp0.87280.86280.00002010.01.22 12:100.87300.000.000.005.19
375711262010.01.22 13:28buy0.16eurgbp0.87150.86150.00002010.01.22 13:290.87180.000.000.007.78
375719892010.01.22 13:40buy0.16eurgbp0.87250.86250.00002010.01.22 13:510.87270.000.000.005.17
375738402010.01.22 14:08buy0.16eurgbp0.87430.86430.00002010.01.22 14:090.87450.000.000.005.16
375750262010.01.22 14:26buy0.16eurgbp0.87560.86560.00002010.01.22 14:300.87580.000.000.005.17
375756992010.01.22 14:39buy0.16eurgbp0.87660.86660.00002010.01.22 14:520.87680.000.000.005.16
376680902010.01.25 20:26sell0.01eurgbp0.87150.00000.00002010.01.25 20:560.87100.000.000.000.81
376860782010.01.26 08:24sell0.01eurgbp0.86870.00000.00002010.01.26 08:570.86810.000.000.000.98
377268512010.01.27 10:07sell0.01eurgbp0.87020.00000.00002010.01.27 10:210.86950.000.000.001.13
377288152010.01.27 11:05sell0.01eurgbp0.87010.00000.00002010.01.27 11:070.86950.000.000.000.97
377296402010.01.27 11:32sell0.01eurgbp0.86910.00000.00002010.01.27 11:580.86840.000.000.001.13
377348512010.01.27 14:28sell0.01eurgbp0.86710.00000.00002010.01.27 15:570.86650.000.000.000.97
377615812010.01.28 09:00sell0.01eurgbp0.86480.00000.00002010.01.28 09:210.86430.000.000.000.81
377629062010.01.28 09:41sell0.01eurgbp0.86430.00000.00002010.01.28 09:500.86370.000.000.000.98
377662462010.01.28 11:19sell0.01eurgbp0.86270.00000.00002010.01.28 12:200.86220.000.000.000.82
377693452010.01.28 13:14sell0.01eurgbp0.86250.00000.00002010.01.28 13:200.86200.000.000.000.82
377705432010.01.28 14:00sell0.01eurgbp0.86150.00000.00002010.01.28 15:320.86100.000.000.000.81
377742522010.01.28 16:04sell0.01eurgbp0.86060.00000.00002010.02.03 10:340.87150.000.00-0.20-17.49
377773092010.01.28 17:11sell0.02eurgbp0.86290.00000.00002010.02.03 10:340.87140.000.00-0.40-27.29
377788132010.01.28 17:53sell0.04eurgbp0.86520.00000.00002010.02.03 10:350.87150.000.00-0.80-40.44
378095732010.01.29 15:43sell0.08eurgbp0.86740.00000.00002010.02.03 10:350.87140.000.00-1.20-51.36
378251922010.02.01 01:03sell0.16eurgbp0.86960.00000.00002010.02.03 10:350.87160.000.00-1.58-51.35
378355372010.02.01 10:18sell0.32eurgbp0.87190.00000.00002010.02.03 10:350.87170.000.00-3.1610.27
378376922010.02.01 11:22sell0.64eurgbp0.87420.00000.00002010.02.03 10:350.87150.000.00-6.34277.33
378401582010.02.01 12:26sell1.28eurgbp0.87650.00000.00002010.02.03 10:350.87170.000.00-12.67986.05
379714042010.02.03 13:03buy0.01eurgbp0.87540.00000.00002010.02.03 13:370.87590.000.000.000.80
380809212010.02.04 11:04buy0.04eurgbp0.87210.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.000.0016.47
379762402010.02.03 14:16buy0.01eurgbp0.87660.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.00-0.04-3.01
379863582010.02.03 16:12buy0.02eurgbp0.87440.00000.00002010.02.04 12:200.87470.000.00-0.080.95
381145222010.02.04 19:11sell0.01eurgbp0.87260.00000.00002010.02.04 19:150.87210.000.000.000.79
381156162010.02.04 19:44sell0.01eurgbp0.87190.00000.00002010.02.04 23:480.87120.000.000.001.10
381787662010.02.05 12:29sell0.01eurgbp0.87070.00000.00002010.02.05 18:390.87150.000.000.00-1.25
381833982010.02.05 13:26sell0.02eurgbp0.87300.00000.00002010.02.05 18:390.87150.000.000.004.69
382409842010.02.08 09:26buy0.01eurgbp0.87630.00000.00002010.02.08 09:300.87680.000.000.000.78
382451922010.02.08 10:26buy0.01eurgbp0.87760.00000.00002010.02.08 11:220.87820.000.000.000.94
382931302010.02.09 09:19buy0.01eurgbp0.87780.00000.00002010.02.09 09:380.87840.000.000.000.94
382948202010.02.09 10:07buy0.01eurgbp0.87880.00000.00002010.02.09 10:490.87950.000.000.001.09
383186522010.02.09 19:15buy0.01eurgbp0.88030.00000.00002010.02.10 09:430.87940.000.00-0.01-1.41
383200842010.02.09 19:42buy0.02eurgbp0.87790.00000.00002010.02.10 09:430.87940.000.00-0.034.70
383453622010.02.10 11:35buy0.02eurgbp0.87670.00000.00002010.02.10 12:360.87810.000.000.004.39
383436242010.02.10 10:29buy0.01eurgbp0.87890.00000.00002010.02.10 12:360.87810.000.000.00-1.25
383516412010.02.10 13:46buy0.01eurgbp0.88110.00000.00002010.02.10 14:170.88170.000.000.000.94
383537432010.02.10 14:41buy0.01eurgbp0.88190.00000.00002010.02.10 21:370.88110.000.000.00-1.25
383548192010.02.10 14:58buy0.02eurgbp0.87970.00000.00002010.02.10 21:370.88110.000.000.004.36
383916042010.02.11 08:59buy0.01eurgbp0.88170.00000.00002010.02.11 09:080.88240.000.000.001.09
383927562010.02.11 09:31buy0.01eurgbp0.88270.00000.00002010.02.11 10:500.88330.000.000.000.93
384267722010.02.11 18:47sell0.01eurgbp0.87110.00000.00002010.02.11 19:000.87050.000.000.000.94
384284672010.02.11 19:19sell0.01eurgbp0.87040.00000.00002010.02.12 04:580.87120.000.00-0.05-1.25
384385962010.02.12 01:21sell0.02eurgbp0.87260.00000.00002010.02.12 04:580.87120.000.000.004.39
384552132010.02.12 11:25sell0.01eurgbp0.86700.00000.00002010.02.12 12:030.86630.000.000.001.10
384960672010.02.15 08:27sell0.01eurgbp0.86820.00000.00002010.02.15 10:520.86760.000.000.000.94
385537202010.02.16 15:47sell0.04eurgbp0.87190.00000.00002010.02.17 13:080.87070.000.000.007.56
385624212010.02.16 18:03sell0.08eurgbp0.87420.00000.00002010.02.17 13:080.87060.000.000.0045.40
385017002010.02.15 11:15sell0.01eurgbp0.86740.00000.00002010.02.17 13:080.87070.000.00-0.05-5.20
385402572010.02.16 10:06sell0.02eurgbp0.86960.00000.00002010.02.17 13:080.87070.000.000.00-3.47
386534332010.02.18 16:24buy0.01eurgbp0.87190.00000.00002010.02.18 23:390.87140.000.000.00-0.78
386731862010.02.18 23:38buy0.02eurgbp0.86940.00000.00002010.02.18 23:390.87130.000.000.005.91
386908702010.02.19 08:06buy0.01eurgbp0.87480.00000.00002010.02.19 10:060.87540.000.000.000.92
386966712010.02.19 10:38buy0.01eurgbp0.87570.00000.00002010.02.19 10:420.87630.000.000.000.92
387024502010.02.19 12:29buy0.01eurgbp0.87810.00000.00002010.02.19 15:170.87860.000.000.000.77
387078302010.02.19 15:33buy0.01eurgbp0.87880.00000.00002010.02.19 19:040.87810.000.000.00-1.08
387112332010.02.19 16:31buy0.02eurgbp0.87660.00000.00002010.02.19 19:040.87810.000.000.004.63
387765342010.02.23 11:25sell0.04eurgbp0.88190.00000.00002010.02.23 15:430.87940.000.000.0015.42
387720712010.02.23 09:28sell0.01eurgbp0.87730.00000.00002010.02.23 15:430.87940.000.000.00-3.23
387738032010.02.23 10:08sell0.02eurgbp0.87960.00000.00002010.02.23 15:430.87940.000.000.000.62
388326202010.02.24 17:05buy0.01eurgbp0.87990.00000.00002010.02.24 17:380.88050.000.000.000.93
388530742010.02.24 21:17buy0.02eurgbp0.87850.00000.00002010.02.25 10:150.87990.000.00-0.074.29
388425322010.02.24 18:16buy0.01eurgbp0.88070.00000.00002010.02.25 10:150.87990.000.00-0.04-1.23
388785052010.02.25 11:11buy0.01eurgbp0.88130.00000.00002010.02.25 11:150.88180.000.000.000.76
388818622010.02.25 12:17buy0.01eurgbp0.88240.00000.00002010.02.25 15:370.88290.000.000.000.76
389025372010.02.25 18:59buy0.01eurgbp0.88690.00000.00002010.02.25 19:160.88750.000.000.000.91
389043632010.02.25 19:35buy0.01eurgbp0.88740.00000.00002010.02.25 20:090.88790.000.000.000.76
389070152010.02.25 20:52buy0.01eurgbp0.88850.00000.00002010.02.25 21:000.88900.000.000.000.77
389095632010.02.25 21:30buy0.01eurgbp0.88850.00000.00002010.02.26 03:390.88900.000.00-0.010.76
389349282010.02.26 09:48buy0.01eurgbp0.88970.00000.00002010.02.26 11:310.88890.000.000.00-1.22
389388542010.02.26 11:05buy0.02eurgbp0.88750.00000.00002010.02.26 11:310.88890.000.000.004.27
389449462010.02.26 12:21buy0.01eurgbp0.89140.00000.00002010.02.26 12:440.89190.000.000.000.76
389488632010.02.26 13:42buy0.01eurgbp0.89290.00000.00002010.02.26 14:440.89350.000.000.000.91
389610532010.02.26 17:15buy0.01eurgbp0.89570.00000.00002010.02.26 18:000.89640.000.000.001.07
389894132010.03.01 08:43buy0.01eurgbp0.89870.00000.00002010.03.01 08:450.89930.000.000.000.90
389916812010.03.01 09:23buy0.01eurgbp0.90010.00000.00002010.03.01 11:340.90070.000.000.000.91
390089612010.03.01 13:40buy0.01eurgbp0.91120.00000.00002010.03.01 13:400.91200.000.000.001.19
390877702010.03.02 15:27buy0.01eurgbp0.90680.00000.00002010.03.02 15:410.90740.000.000.000.90
391016202010.03.02 18:24buy0.01eurgbp0.90840.00000.00002010.03.02 20:320.90890.000.000.000.75
391193232010.03.03 03:56buy0.04eurgbp0.90540.00000.00002010.03.03 08:250.90790.000.000.0015.02
391087992010.03.02 21:36buy0.01eurgbp0.90990.00000.00002010.03.03 08:250.90790.000.00-0.01-3.01
391141542010.03.03 01:48buy0.02eurgbp0.90770.00000.00002010.03.03 08:250.90790.000.000.000.60
391539422010.03.03 18:48buy0.01eurgbp0.90880.00000.00002010.03.04 13:570.90790.000.00-0.04-1.36
391856672010.03.04 11:55buy0.02eurgbp0.90650.00000.00002010.03.04 13:570.90810.000.000.004.82
391955202010.03.04 15:12sell0.01eurgbp0.90500.00000.00002010.03.04 16:110.90450.000.000.000.76
392058082010.03.04 17:19sell0.01eurgbp0.90260.00000.00002010.03.04 18:360.90200.000.000.000.90
392130052010.03.04 19:02sell0.01eurgbp0.90260.00000.00002010.03.05 15:320.90200.000.00-0.050.90
392644662010.03.05 15:33sell0.01eurgbp0.90190.00000.00002010.03.05 17:590.90140.000.000.000.76
393957682010.03.10 11:34sell0.32eurgbp0.91160.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-5.95291.65
393172882010.03.08 17:16sell0.04eurgbp0.90450.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-0.94-6.69
393215322010.03.08 18:17sell0.08eurgbp0.90700.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-1.8517.01
393498882010.03.09 11:51sell0.16eurgbp0.90930.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-2.9889.93
393047082010.03.08 11:18sell0.01eurgbp0.89990.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-0.24-8.66
393094462010.03.08 13:31sell0.02eurgbp0.90230.00000.00002010.03.12 18:130.90560.000.00-0.46-10.02
395560322010.03.15 08:48sell0.01eurgbp0.90580.00000.00002010.03.15 08:590.90530.000.000.000.76
395855542010.03.15 17:59buy0.04eurgbp0.90800.00000.00002010.03.16 09:300.91050.000.00-0.0515.01
395687682010.03.15 13:02buy0.01eurgbp0.91260.00000.00002010.03.16 09:300.91050.000.00-0.01-3.15
395772212010.03.15 15:19buy0.02eurgbp0.91030.00000.00002010.03.16 09:300.91050.000.00-0.020.60
396606442010.03.16 14:29sell0.01eurgbp0.90630.00000.00002010.03.16 15:340.90570.000.000.000.91
  0.00 0.00 -39.52 1 815.31
Closed P/L: 1 775.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 775.79 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 775.79 Equity: 4 775.79 Free Margin: 4 775.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 028.31 Gross Loss: 252.52 Total Net Profit: 1 775.79
Profit Factor: 8.03 Expected Payoff: 15.18  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 192.11 (6.02%) Relative Drawdown: 6.02% (192.11)
 
Total Trades: 117 Short Positions (won %): 47 (72.34%) Long Positions (won %): 70 (84.29%)
Profit Trades (% of total): 93 (79.49%) Loss trades (% of total): 24 (20.51%)
Largest profit trade: 973.38 loss trade: -52.93
Average profit trade: 21.81 loss trade: -10.52
Maximum consecutive wins ($): 30 (192.21) consecutive losses ($): 5 (-192.11)
Maximal consecutive profit (count): 1 269.62 (6) consecutive loss (count): -192.11 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1