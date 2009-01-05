Strategy Tester Report
TECO_AS-F04
ATCBrokers-Live (Build 225)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2009.01.01 - 2010.03.13)
ModeloToda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
Parâmetrosfecha=0; controlainicio=0;
Barras em teste89772Ticks modelados25214266Qualidade do modelamento99.00%
Mismatched charts errors0
Deposito Inicial15000.00
Lucro líquido total654042.08Lucro Bruto2960812.30Perda Bruta-2306770.22
Fator de lucro1.28Compensação esperada242.15
diminuição absoluta2504.50Perda máxima111980.02 (18.92%)Relative drawdown37.22% (34367.88)
Total de negociações2701Posições de Venda (ganhos %)1330 (64.21%)Posições de Compras (ganhos %)1371 (65.21%)
Negociações com Lucro (% do total)1748 (64.72%)Negociações com perdas (% do total)953 (35.28%)
MaiorNegociações com lucro23135.04Negociações com perda-30932.48
MédiaNegociações com lucro1693.83Negociações com perda-2420.54
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)20 (7488.73)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)7 (-5327.18)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)40728.21 (10)perdas consecutivas (contagem de perdas)-47626.59 (4)
Médiaganhos consecutivos3perdas consecutivas2
Graph
#HorárioTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12009.01.02 01:45buy10.501.398030.000000.00000
22009.01.02 02:27buy20.501.394980.000000.00000
32009.01.02 03:00buy31.001.390780.000000.00000
42009.01.02 04:06buy42.001.386680.000000.00000
52009.01.02 07:44close42.001.386800.000000.0000024.0015024.00
62009.01.02 07:44close31.001.386750.000000.00000-403.0014621.00
72009.01.02 07:44close20.501.386750.000000.00000-411.5014209.50
82009.01.02 07:44close10.501.386800.000000.00000-561.5013648.00
92009.01.02 07:50sell50.451.389800.000000.00000
102009.01.02 08:25sell60.451.392300.000000.00000
112009.01.02 08:58sell70.901.396350.000000.00000
122009.01.02 10:53close70.901.393430.000000.00000262.8013910.80
132009.01.02 10:53close60.451.393430.000000.00000-50.8513859.95
142009.01.02 10:53close50.451.393430.000000.00000-163.3513696.60
152009.01.02 10:54buy80.451.392680.000000.00000
162009.01.02 12:31buy90.451.389880.000000.00000
172009.01.02 14:10close90.451.390900.000000.0000045.9013742.50
182009.01.02 14:10close80.451.390900.000000.00000-80.1013662.40
192009.01.02 14:13sell100.451.392000.000000.00000
202009.01.02 15:05sell110.451.394750.000000.00000
212009.01.02 17:23close110.451.391980.000000.00000124.6513787.05
222009.01.02 17:23close100.451.391930.000000.000003.1513790.20
232009.01.02 17:23buy120.451.389830.000000.00000
242009.01.02 18:03buy130.451.387280.000000.00000
252009.01.02 21:10close130.451.386900.000000.00000-17.1013773.10
262009.01.02 21:10close120.451.387000.000000.00000-127.3513645.75
272009.01.02 21:15sell140.451.387750.000000.00000
282009.01.02 21:52sell150.451.390700.000000.00000
292009.01.04 22:00close150.451.390280.000000.0000018.9013664.65
302009.01.04 22:00close140.451.390280.000000.00000-113.8513550.80
312009.01.04 23:17sell160.451.391950.000000.00000
322009.01.04 23:57sell170.451.394650.000000.00000
332009.01.05 02:06close170.451.390830.000000.00000171.9013722.70
342009.01.05 02:06close160.451.390830.000000.0000050.4013773.10
352009.01.05 02:08buy180.451.389480.000000.00000
362009.01.05 02:39buy190.451.386930.000000.00000
372009.01.05 04:26close190.451.389850.000000.00000131.4013904.50
382009.01.05 04:26close180.451.389850.000000.0000016.6513921.15
392009.01.05 06:16sell200.461.390650.000000.00000
402009.01.05 07:01sell210.461.393600.000000.00000
412009.01.05 08:09close210.461.389880.000000.00000171.1214092.27
422009.01.05 08:09close200.461.389880.000000.0000035.4214127.69
432009.01.05 08:10buy220.471.388780.000000.00000
442009.01.05 10:39close220.471.370550.000000.00000-856.8113270.88
452009.01.05 11:55buy230.441.364380.000000.00000
462009.01.05 12:26buy240.441.360480.000000.00000
472009.01.05 12:57buy250.881.356180.000000.00000
482009.01.05 13:41close250.881.360850.000000.00000410.9613681.84
492009.01.05 14:36close240.441.362100.000000.0000071.2813753.12
502009.01.05 14:36close230.441.362100.000000.00000-100.3213652.80
512009.01.05 14:47sell260.451.363400.000000.00000
522009.01.05 16:10close260.451.359030.000000.00000196.6513849.45
532009.01.05 16:35buy270.461.358080.000000.00000
542009.01.05 17:28buy280.461.354880.000000.00000
552009.01.05 18:06close280.461.359250.000000.00000201.0214050.47
562009.01.05 18:51close270.461.360650.000000.00000118.2214168.69
572009.01.05 19:07sell290.471.361700.000000.00000
582009.01.05 20:01close290.471.357480.000000.00000198.3414367.03
592009.01.05 20:19buy300.471.356730.000000.00000
602009.01.05 21:20close300.471.360500.000000.00000177.1914544.22
612009.01.05 21:23sell310.481.361250.000000.00000
622009.01.05 23:49sell320.481.364150.000000.00000
632009.01.06 00:04close320.481.361380.000000.00000132.9614677.18
642009.01.06 00:04close310.481.361380.000000.00000-6.2414670.94
652009.01.06 00:05buy330.481.360830.000000.00000
662009.01.06 01:02buy340.481.357230.000000.00000
672009.01.06 02:35close340.481.360650.000000.00000164.1614835.10
682009.01.06 02:35close330.481.360600.000000.00000-11.0414824.06
692009.01.06 04:10sell350.491.361500.000000.00000
702009.01.06 04:26close350.491.358530.000000.00000145.5314969.59
712009.01.06 04:33buy360.491.356330.000000.00000
722009.01.06 05:16buy370.491.353180.000000.00000
732009.01.06 07:18close370.491.356250.000000.00000150.4315120.02
742009.01.06 07:18close360.491.356250.000000.00000-3.9215116.10
752009.01.06 07:43buy380.501.348980.000000.00000
762009.01.06 08:14buy390.501.344180.000000.00000
772009.01.06 09:25close390.501.346550.000000.00000118.5015234.60
782009.01.06 09:25close380.501.346550.000000.00000-121.5015113.10
792009.01.06 09:25sell400.501.347150.000000.00000
802009.01.06 10:00close400.501.342380.000000.00000238.5015351.60
812009.01.06 10:06buy410.511.338730.000000.00000
822009.01.06 11:13buy420.511.335830.000000.00000
832009.01.06 12:27buy431.021.331780.000000.00000
842009.01.06 13:30close431.021.335700.000000.00000399.8415751.44
852009.01.06 13:30close420.511.335700.000000.00000-6.6315744.81
862009.01.06 13:30close410.511.335700.000000.00000-154.5315590.28
872009.01.06 13:35sell440.511.336450.000000.00000
882009.01.06 14:06sell450.511.339100.000000.00000
892009.01.06 15:02sell461.021.343250.000000.00000
902009.01.06 15:23close461.021.338680.000000.00000466.1416056.42
912009.01.06 15:24close450.511.337730.000000.0000069.8716126.29
922009.01.06 15:24close440.511.337780.000000.00000-67.8316058.46
932009.01.06 15:24buy470.531.336880.000000.00000
942009.01.06 16:08close470.531.341700.000000.00000255.4616313.92
952009.01.06 16:45sell480.541.342900.000000.00000
962009.01.06 17:16sell490.541.346250.000000.00000
972009.01.06 19:05sell501.081.350450.000000.00000
982009.01.06 22:35close501.081.350330.000000.0000012.9616326.88
992009.01.06 22:35close490.541.350280.000000.00000-217.6216109.26
1002009.01.06 22:35close480.541.350430.000000.00000-406.6215702.64
1012009.01.06 22:39buy510.521.349680.000000.00000
1022009.01.07 01:03buy520.521.346830.000000.00000
1032009.01.07 02:16close520.521.349300.000000.00000128.4415831.08
1042009.01.07 02:16close510.521.349350.000000.00000-17.1615813.92
1052009.01.07 03:07sell530.521.350450.000000.00000
1062009.01.07 03:48sell540.521.353100.000000.00000
1072009.01.07 05:07close540.521.350480.000000.00000136.2415950.16
1082009.01.07 05:07close530.521.350430.000000.000001.0415951.20
1092009.01.07 05:12buy550.531.349480.000000.00000
1102009.01.07 07:07buy560.531.346830.000000.00000
1112009.01.07 07:20close560.531.351600.000000.00000252.8116204.01
1122009.01.07 07:31close550.531.354050.000000.00000242.2116446.22
1132009.01.07 07:32sell570.541.356000.000000.00000
1142009.01.07 08:31sell580.541.358600.000000.00000
1152009.01.07 11:00sell591.081.362650.000000.00000
1162009.01.07 12:23close591.081.360630.000000.00000218.1616664.38
1172009.01.07 12:23close580.541.360630.000000.00000-109.6216554.76
1182009.01.07 12:23close570.541.360630.000000.00000-250.0216304.74
1192009.01.07 12:24buy600.541.359780.000000.00000
1202009.01.07 13:17close600.541.362900.000000.00000168.4816473.22
1212009.01.07 13:26sell610.541.363400.000000.00000
1222009.01.07 14:58close610.541.365180.000000.00000-96.1216377.10
1232009.01.07 15:43buy620.541.364430.000000.00000
1242009.01.07 16:04close620.541.369200.000000.00000257.5816634.68
1252009.01.07 16:11sell630.551.369950.000000.00000
1262009.01.07 17:58close630.551.366680.000000.00000179.8516814.53
1272009.01.07 18:10buy640.561.365180.000000.00000
1282009.01.07 19:23buy650.561.362530.000000.00000
1292009.01.07 21:50close650.561.365200.000000.00000149.5216964.05
1302009.01.07 21:50close640.561.365400.000000.0000012.3216976.37
1312009.01.07 21:51sell660.561.366150.000000.00000
1322009.01.07 23:20close660.561.364030.000000.00000118.7217095.09
1332009.01.07 23:25buy670.561.363280.000000.00000
1342009.01.07 23:57buy680.561.360730.000000.00000
1352009.01.08 00:41buy691.121.356530.000000.00000
1362009.01.08 01:42close691.121.360950.000000.00000495.0417590.13
1372009.01.08 01:45close680.561.360650.000000.00000-4.4817585.65
1382009.01.08 01:45close670.561.360600.000000.00000-150.0817435.57
1392009.01.08 04:19sell700.581.362100.000000.00000
1402009.01.08 06:00close700.581.361030.000000.0000062.0617497.63
1412009.01.08 06:33sell710.581.365200.000000.00000
1422009.01.08 07:35close710.581.362180.000000.00000175.1617672.79
1432009.01.08 07:43buy720.581.361330.000000.00000
1442009.01.08 08:14buy730.581.358780.000000.00000
1452009.01.08 09:40close730.581.359250.000000.0000027.2617700.05
1462009.01.08 09:40close720.581.359200.000000.00000-123.5417576.51
1472009.01.08 09:46sell740.581.360450.000000.00000
1482009.01.08 10:03close740.581.355980.000000.00000259.2617835.77
1492009.01.08 12:17buy750.591.353730.000000.00000
1502009.01.08 12:28close750.591.358250.000000.00000266.6818102.45
1512009.01.08 12:38sell760.601.361950.000000.00000
1522009.01.08 13:27sell770.601.364850.000000.00000
1532009.01.08 16:23sell781.201.375150.000000.00000
1542009.01.08 16:37close781.201.370830.000000.00000518.4018620.85
1552009.01.08 16:37close770.601.370830.000000.00000-358.8018262.05
1562009.01.08 16:37close760.601.370730.000000.00000-526.8017735.25
1572009.01.08 16:39buy790.591.369680.000000.00000
1582009.01.08 19:18close790.591.371550.000000.00000110.3317845.58
1592009.01.08 19:45sell800.591.372500.000000.00000
1602009.01.08 20:31close800.591.369430.000000.00000181.1318026.71
1612009.01.08 22:05buy810.601.368930.000000.00000
1622009.01.09 00:48buy820.601.366030.000000.00000
1632009.01.09 02:30close820.601.367450.000000.0000085.2018111.91
1642009.01.09 02:30close810.601.367450.000000.00000-88.8018023.11
1652009.01.09 03:30buy830.601.363530.000000.00000
1662009.01.09 05:15close830.601.367050.000000.00000211.2018234.31
1672009.01.09 05:29sell840.601.368350.000000.00000
1682009.01.09 08:34close840.601.364780.000000.00000214.2018448.51
1692009.01.09 08:59buy850.611.363980.000000.00000
1702009.01.09 09:23close850.611.368500.000000.00000275.7218724.23
1712009.01.09 10:00sell860.621.371000.000000.00000
1722009.01.09 11:21close860.621.368780.000000.00000137.6418861.87
1732009.01.09 11:22buy870.621.367930.000000.00000
1742009.01.09 13:30buy880.621.365380.000000.00000
1752009.01.09 13:30close880.621.370700.000000.00000329.8419191.71
1762009.01.09 13:31close870.621.374550.000000.00000410.4419602.15
1772009.01.09 16:18buy890.651.349880.000000.00000
1782009.01.09 16:53buy900.651.347380.000000.00000
1792009.01.09 19:27buy911.301.341780.000000.00000
1802009.01.09 21:29close911.301.344750.000000.00000386.1019988.25
1812009.01.09 21:29close900.651.344800.000000.00000-167.7019820.55
1822009.01.09 21:29close890.651.345000.000000.00000-317.2019503.35
1832009.01.09 21:39sell920.651.346000.000000.00000
1842009.01.11 22:00close920.651.347180.000000.00000-76.7019426.65
1852009.01.11 23:03buy930.641.342480.000000.00000
1862009.01.12 00:28buy940.641.338480.000000.00000
1872009.01.12 01:25close940.641.342300.000000.00000244.4819671.13
1882009.01.12 01:25close930.641.342350.000000.00000-8.3219662.81
1892009.01.12 01:42sell950.651.343300.000000.00000
1902009.01.12 03:27close950.651.340930.000000.00000154.0519816.86
1912009.01.12 03:31buy960.661.339930.000000.00000
1922009.01.12 05:40close960.661.340500.000000.0000037.6219854.48
1932009.01.12 05:42sell970.661.341250.000000.00000
1942009.01.12 07:37close970.661.338330.000000.00000192.7220047.20
1952009.01.12 08:09buy980.661.337080.000000.00000
1962009.01.12 08:40buy990.661.334330.000000.00000
1972009.01.12 09:30close990.661.338450.000000.00000271.9220319.12
1982009.01.12 09:30close980.661.338450.000000.0000090.4220409.54
1992009.01.12 10:38sell1000.681.339850.000000.00000
2002009.01.12 11:53sell1010.681.342700.000000.00000
2012009.01.12 13:12close1010.681.339980.000000.00000184.9620594.50
2022009.01.12 13:12close1000.681.340080.000000.00000-15.6420578.86
2032009.01.12 13:15buy1020.681.339330.000000.00000
2042009.01.12 15:03buy1030.681.336780.000000.00000
2052009.01.12 15:34buy1041.361.330880.000000.00000
2062009.01.12 15:52close1041.361.335200.000000.00000587.5221166.38
2072009.01.12 17:07close1030.681.337700.000000.0000062.5621228.94
2082009.01.12 17:07close1020.681.337700.000000.00000-110.8421118.10
2092009.01.12 17:50sell1050.701.340350.000000.00000
2102009.01.12 19:10close1050.701.337730.000000.00000183.4021301.50
2112009.01.12 19:10buy1060.711.336380.000000.00000
2122009.01.12 19:47close1060.711.341250.000000.00000345.7721647.27
2132009.01.12 23:51buy1070.721.334780.000000.00000
2142009.01.13 00:52buy1080.721.331980.000000.00000
2152009.01.13 05:42buy1091.441.327830.000000.00000
2162009.01.13 05:49close1091.441.328050.000000.0000031.6821678.95
2172009.01.13 05:49close1080.721.328050.000000.00000-282.9621395.99
2182009.01.13 05:49close1070.721.328100.000000.00000-480.9620915.03
2192009.01.13 05:49buy1100.691.328280.000000.00000
2202009.01.13 06:59buy1110.691.325480.000000.00000
2212009.01.13 08:07close1110.691.329150.000000.00000253.2321168.26
2222009.01.13 08:07close1100.691.329150.000000.0000060.0321228.29
2232009.01.13 08:07sell1120.701.329850.000000.00000
2242009.01.13 08:49close1120.701.325280.000000.00000319.9021548.19
2252009.01.13 09:43sell1130.711.330150.000000.00000
2262009.01.13 10:40sell1140.711.332800.000000.00000
2272009.01.13 12:15close1140.711.328580.000000.00000299.6221847.81
2282009.01.13 12:15close1130.711.328630.000000.00000107.9221955.73
2292009.01.13 12:29buy1150.731.328080.000000.00000
2302009.01.13 13:17buy1160.731.324830.000000.00000
2312009.01.13 15:58buy1171.461.317230.000000.00000
2322009.01.13 18:05close1171.461.321550.000000.00000630.7222586.45
2332009.01.13 18:05close1160.731.321550.000000.00000-239.4422347.01
2342009.01.13 18:05close1150.731.321700.000000.00000-465.7421881.27
2352009.01.13 18:57buy1180.721.317380.000000.00000
2362009.01.13 23:39close1180.721.319050.000000.00000120.2422001.51
2372009.01.13 23:58sell1190.731.319800.000000.00000
2382009.01.14 00:29sell1200.731.322500.000000.00000
2392009.01.14 01:31sell1211.461.326550.000000.00000
2402009.01.14 05:56close1211.461.328930.000000.00000-347.4821654.03
2412009.01.14 05:56close1200.731.328930.000000.00000-469.3921184.64
2422009.01.14 05:56close1190.731.328930.000000.00000-666.4920518.15
2432009.01.14 06:05sell1220.681.330450.000000.00000
2442009.01.14 07:18close1220.681.326680.000000.00000256.3620774.51
2452009.01.14 07:50sell1230.691.332050.000000.00000
2462009.01.14 08:39close1230.691.327580.000000.00000308.4321082.94
2472009.01.14 08:41buy1240.701.324430.000000.00000
2482009.01.14 09:32buy1250.701.321230.000000.00000
2492009.01.14 10:34close1250.701.325700.000000.00000312.9021395.84
2502009.01.14 12:17buy1260.711.321480.000000.00000
2512009.01.14 13:10buy1271.421.316530.000000.00000
2522009.01.14 14:40close1271.421.312600.000000.00000-558.0620837.78
2532009.01.14 14:40close1260.711.312600.000000.00000-630.4820207.30
2542009.01.14 14:40close1240.701.312650.000000.00000-824.6019382.70
2552009.01.14 15:53sell1280.641.316500.000000.00000
2562009.01.14 16:50sell1290.641.319400.000000.00000
2572009.01.14 17:41close1290.641.314880.000000.00000289.2819671.98
2582009.01.14 17:45close1280.641.315230.000000.0000081.2819753.26
2592009.01.14 20:05buy1300.651.314030.000000.00000
2602009.01.14 21:35close1300.651.317800.000000.00000245.0519998.31
2612009.01.14 21:52sell1310.661.318350.000000.00000
2622009.01.14 22:55close1310.661.316880.000000.0000097.0220095.33
2632009.01.14 23:00buy1320.661.316280.000000.00000
2642009.01.14 23:42close1320.661.319300.000000.00000199.3220294.65
2652009.01.14 23:52sell1330.671.320850.000000.00000
2662009.01.15 01:01close1330.671.316180.000000.00000312.8920607.54
2672009.01.15 06:19sell1340.681.319400.000000.00000
2682009.01.15 07:11close1340.681.316080.000000.00000225.7620833.30
2692009.01.15 07:11buy1350.691.314830.000000.00000
2702009.01.15 09:27close1350.691.319150.000000.00000298.0821131.38
2712009.01.15 09:28sell1360.701.320500.000000.00000
2722009.01.15 09:52close1360.701.316180.000000.00000302.4021433.78
2732009.01.15 12:37buy1370.711.314930.000000.00000
2742009.01.15 13:57close1370.711.318500.000000.00000253.4721687.25
2752009.01.15 17:13buy1380.721.308580.000000.00000
2762009.01.15 17:58buy1390.721.305930.000000.00000
2772009.01.15 18:37close1390.721.309300.000000.00000242.6421929.89
2782009.01.15 18:37close1380.721.309300.000000.0000051.8421981.73
2792009.01.15 18:40sell1400.731.309850.000000.00000
2802009.01.15 19:11sell1410.731.313300.000000.00000
2812009.01.15 19:44sell1421.461.317650.000000.00000
2822009.01.15 20:25close1421.461.313280.000000.00000638.0222619.75
2832009.01.15 20:35close1410.731.312880.000000.0000030.6622650.41
2842009.01.15 20:35close1400.731.312930.000000.00000-224.8422425.57
2852009.01.15 21:58buy1430.741.312180.000000.00000
2862009.01.16 00:00close1430.741.316450.000000.00000315.9822741.55
2872009.01.16 00:11sell1440.751.317450.000000.00000
2882009.01.16 01:57sell1450.751.320550.000000.00000
2892009.01.16 03:32sell1461.501.325200.000000.00000
2902009.01.16 06:10close1461.501.323330.000000.00000280.5023022.05
2912009.01.16 06:10close1450.751.323330.000000.00000-208.5022813.55
2922009.01.16 06:10close1440.751.323430.000000.00000-448.5022365.05
2932009.01.16 06:24sell1470.741.326250.000000.00000
2942009.01.16 07:05close1470.741.320980.000000.00000389.9822755.03
2952009.01.16 08:13buy1480.751.320080.000000.00000
2962009.01.16 09:46close1480.751.324750.000000.00000350.2523105.28
2972009.01.16 10:37sell1490.771.326150.000000.00000
2982009.01.16 11:34sell1500.771.328950.000000.00000
2992009.01.16 12:35close1500.771.326230.000000.00000209.4423314.72
3002009.01.16 12:35close1490.771.326230.000000.00000-6.1623308.56
3012009.01.16 13:34sell1510.771.329450.000000.00000
3022009.01.16 14:06sell1520.771.332000.000000.00000
3032009.01.16 14:41close1520.771.327480.000000.00000348.0423656.60
3042009.01.16 15:01close1510.771.326980.000000.00000190.1923846.79
3052009.01.16 15:07buy1530.791.326030.000000.00000
3062009.01.16 16:29close1530.791.327450.000000.00000112.1823958.97
3072009.01.16 16:31sell1540.791.328250.000000.00000
3082009.01.16 16:37close1540.791.323880.000000.00000345.2324304.20
3092009.01.16 17:19buy1550.811.321930.000000.00000
3102009.01.16 17:41close1550.811.326250.000000.00000349.9224654.12
3112009.01.16 19:14sell1560.821.326650.000000.00000
3122009.01.16 19:57sell1570.821.329700.000000.00000
3132009.01.16 21:50close1570.821.327480.000000.00000182.0424836.16
3142009.01.16 21:50close1560.821.327430.000000.00000-63.9624772.20
3152009.01.16 21:55buy1580.821.326380.000000.00000
3162009.01.18 22:02close1580.821.333400.000000.00000575.6425347.84
3172009.01.18 22:11sell1590.841.334150.000000.00000
3182009.01.18 23:15sell1600.841.337350.000000.00000
3192009.01.19 00:45close1600.841.334080.000000.00000274.6825622.52
3202009.01.19 00:45close1590.841.334130.000000.000001.6825624.20
3212009.01.19 00:51buy1610.851.333180.000000.00000
3222009.01.19 03:15close1610.851.335850.000000.00000226.9525851.15
3232009.01.19 03:27sell1620.861.337000.000000.00000
3242009.01.19 04:57close1620.861.334480.000000.00000216.7226067.87
3252009.01.19 04:58buy1630.861.333980.000000.00000
3262009.01.19 06:19close1630.861.335900.000000.00000165.1226232.99
3272009.01.19 07:16buy1640.871.330880.000000.00000
3282009.01.19 07:48buy1650.871.328230.000000.00000
3292009.01.19 11:14buy1661.741.322780.000000.00000
3302009.01.19 13:07buy1673.481.318280.000000.00000
3312009.01.19 13:15close1673.481.318400.000000.0000041.7626274.75
3322009.01.19 13:15close1661.741.318450.000000.00000-753.4225521.33
3332009.01.19 13:15close1650.871.318450.000000.00000-850.8624670.47
3342009.01.19 13:15close1640.871.318450.000000.00000-1081.4123589.06
3352009.01.19 13:43buy1680.781.316980.000000.00000
3362009.01.19 14:35buy1690.781.313930.000000.00000
3372009.01.19 15:40close1690.781.316450.000000.00000196.5623785.62
3382009.01.19 15:40close1680.781.316250.000000.00000-56.9423728.68
3392009.01.19 15:46sell1700.791.316950.000000.00000
3402009.01.19 16:07close1700.791.312530.000000.00000349.1824077.86
3412009.01.19 20:21buy1710.801.310580.000000.00000
3422009.01.19 21:57buy1720.801.307930.000000.00000
3432009.01.19 23:38close1720.801.308550.000000.0000049.6024127.46
3442009.01.19 23:38close1710.801.308550.000000.00000-162.4023965.06
3452009.01.19 23:46sell1730.791.309050.000000.00000
3462009.01.20 00:29close1730.791.305930.000000.00000246.4824211.54
3472009.01.20 00:31buy1740.801.304580.000000.00000
3482009.01.20 01:02buy1750.801.300880.000000.00000
3492009.01.20 02:20close1750.801.304550.000000.00000293.6024505.14
3502009.01.20 02:20close1740.801.304450.000000.00000-10.4024494.74
3512009.01.20 04:20buy1760.811.299930.000000.00000
3522009.01.20 05:55close1760.811.301300.000000.00000110.9724605.71
3532009.01.20 06:10sell1770.821.302150.000000.00000
3542009.01.20 07:10close1770.821.298730.000000.00000280.4424886.15
3552009.01.20 07:11buy1780.821.298180.000000.00000
3562009.01.20 07:52buy1790.821.295630.000000.00000
3572009.01.20 12:05close1790.821.298250.000000.00000214.8425100.99
3582009.01.20 12:05close1780.821.298400.000000.0000018.0425119.03
3592009.01.20 12:06sell1800.831.299650.000000.00000
3602009.01.20 12:45close1800.831.294730.000000.00000408.3625527.39
3612009.01.20 12:53buy1810.851.294180.000000.00000
3622009.01.20 14:03buy1820.851.291630.000000.00000
3632009.01.20 15:29close1820.851.293800.000000.00000184.4525711.84
3642009.01.20 15:29close1810.851.293800.000000.00000-32.3025679.54
3652009.01.20 16:49sell1830.851.295100.000000.00000
3662009.01.20 18:08close1830.851.291580.000000.00000299.2025978.74
3672009.01.20 18:33buy1840.861.291080.000000.00000
3682009.01.20 19:04buy1850.861.287780.000000.00000
3692009.01.20 21:55close1850.861.290850.000000.00000264.0226242.76
3702009.01.20 21:55close1840.861.290900.000000.00000-15.4826227.28
3712009.01.21 01:56sell1860.871.290950.000000.00000
3722009.01.21 02:30sell1870.871.293500.000000.00000
3732009.01.21 03:13sell1881.741.297750.000000.00000
3742009.01.21 06:17close1881.741.294830.000000.00000508.0826735.36
3752009.01.21 06:17close1870.871.294830.000000.00000-115.7126619.65
3762009.01.21 06:17close1860.871.294880.000000.00000-341.9126277.74
3772009.01.21 06:23buy1890.871.294380.000000.00000
3782009.01.21 07:15buy1900.871.291630.000000.00000
3792009.01.21 08:26buy1911.741.287580.000000.00000
3802009.01.21 08:53close1911.741.292000.000000.00000769.0827046.82
3812009.01.21 08:55close1900.871.292850.000000.00000106.1427152.96
3822009.01.21 08:55close1890.871.292900.000000.00000-128.7627024.20
3832009.01.21 09:16sell1920.901.293500.000000.00000
3842009.01.21 09:59sell1930.901.296050.000000.00000
3852009.01.21 10:35close1930.901.291680.000000.00000393.3027417.50
3862009.01.21 11:03close1920.901.289580.000000.00000352.8027770.30
3872009.01.21 11:54sell1940.921.293850.000000.00000
3882009.01.21 13:02close1940.921.290380.000000.00000319.2428089.54
3892009.01.21 13:46buy1950.931.289130.000000.00000
3902009.01.21 14:14close1950.931.293400.000000.00000397.1128486.65
3912009.01.21 14:16sell1960.941.294000.000000.00000
3922009.01.21 15:27close1960.941.290930.000000.00000288.5828775.23
3932009.01.21 15:29buy1970.951.290280.000000.00000
3942009.01.21 16:00buy1980.951.287030.000000.00000
3952009.01.21 16:22close1980.951.291400.000000.00000415.1529190.38
3962009.01.21 17:01buy1990.971.284130.000000.00000
3972009.01.21 18:42close1990.971.288450.000000.00000419.0429609.42
3982009.01.21 18:42close1970.951.288550.000000.00000-164.3529445.07
3992009.01.21 18:52sell2000.981.289000.000000.00000
4002009.01.21 19:48sell2010.981.291800.000000.00000
4012009.01.21 20:20sell2021.961.296600.000000.00000
4022009.01.21 20:51sell2033.921.302350.000000.00000
4032009.01.21 23:25close2033.921.300780.000000.00000615.4430060.51
4042009.01.21 23:25close2021.961.300780.000000.00000-819.2829241.23
4052009.01.21 23:25close2010.981.300930.000000.00000-894.7428346.49
4062009.01.21 23:25close2000.981.301030.000000.00000-1178.9427167.55
4072009.01.21 23:57buy2040.901.300430.000000.00000
4082009.01.22 00:28buy2050.901.297380.000000.00000
4092009.01.22 01:50close2050.901.299950.000000.00000231.3027398.85
4102009.01.22 01:50close2040.901.300000.000000.00000-38.7027360.15
4112009.01.22 01:50sell2060.911.300600.000000.00000
4122009.01.22 04:14sell2070.911.303350.000000.00000
4132009.01.22 05:30close2070.911.302130.000000.00000111.0227471.17
4142009.01.22 05:30close2060.911.302130.000000.00000-139.2327331.94
4152009.01.22 06:00buy2080.911.300830.000000.00000
4162009.01.22 07:19buy2090.911.297780.000000.00000
4172009.01.22 08:07close2090.911.302150.000000.00000397.6727729.61
4182009.01.22 08:19close2080.911.302600.000000.00000161.0727890.68
4192009.01.22 08:51sell2100.921.303300.000000.00000
4202009.01.22 09:22sell2110.921.306600.000000.00000
4212009.01.22 10:35close2110.921.302280.000000.00000397.4428288.12
4222009.01.22 10:38close2100.921.301080.000000.00000204.2428492.36
4232009.01.22 10:53buy2120.941.300580.000000.00000
4242009.01.22 11:33buy2130.941.297780.000000.00000
4252009.01.22 13:43buy2141.881.293730.000000.00000
4262009.01.22 14:55close2141.881.298200.000000.00000840.3629332.72
4272009.01.22 14:55close2130.941.298100.000000.0000030.0829362.80
4282009.01.22 14:55close2120.941.298050.000000.00000-237.8229124.98
4292009.01.22 14:56sell2150.971.299650.000000.00000
4302009.01.22 15:03close2150.971.294980.000000.00000452.9929577.97
4312009.01.22 16:25sell2160.981.298150.000000.00000
4322009.01.22 16:44close2160.981.293830.000000.00000423.3630001.33
4332009.01.22 17:38sell2171.001.299650.000000.00000
4342009.01.22 18:20close2171.001.295230.000000.00000442.0030443.33
4352009.01.22 19:53sell2181.011.301400.000000.00000
4362009.01.23 00:33close2181.011.299380.000000.00000204.0230647.35
4372009.01.23 00:35buy2191.021.298730.000000.00000
4382009.01.23 02:55buy2201.021.296230.000000.00000
4392009.01.23 06:33close2201.021.293200.000000.00000-309.0630338.29
4402009.01.23 06:33close2191.021.293200.000000.00000-564.0629774.23
4412009.01.23 07:06sell2210.991.295950.000000.00000
4422009.01.23 07:32close2210.991.291380.000000.00000452.4330226.66
4432009.01.23 07:36buy2221.001.289980.000000.00000
4442009.01.23 08:07buy2231.001.285530.000000.00000
4452009.01.23 09:42buy2242.001.280880.000000.00000
4462009.01.23 13:34close2242.001.278400.000000.00000-496.0029730.66
4472009.01.23 13:34close2231.001.278550.000000.00000-698.0029032.66
4482009.01.23 13:34close2221.001.278600.000000.00000-1138.0027894.66
4492009.01.23 13:34buy2250.921.278630.000000.00000
4502009.01.23 14:10close2250.921.282750.000000.00000379.0428273.70
4512009.01.23 14:12sell2260.941.283350.000000.00000
4522009.01.23 15:46close2260.941.280330.000000.00000283.8828557.58
4532009.01.23 15:58buy2270.951.279880.000000.00000
4542009.01.23 16:47close2270.951.284250.000000.00000415.1528972.73
4552009.01.23 16:50sell2280.961.285600.000000.00000
4562009.01.23 17:21sell2290.961.288650.000000.00000
4572009.01.23 18:14sell2301.921.293150.000000.00000
4582009.01.23 18:45sell2313.841.299100.000000.00000
4592009.01.23 21:55close2313.841.296980.000000.00000814.0829786.81
4602009.01.23 21:55close2301.921.296930.000000.00000-725.7629061.05
4612009.01.23 21:55close2290.961.297030.000000.00000-804.4828256.57
4622009.01.23 21:55close2280.961.297030.000000.00000-1097.2827159.29
4632009.01.23 21:57buy2320.901.296330.000000.00000
4642009.01.25 21:46close2320.901.296450.000000.0000010.8027170.09
4652009.01.25 22:38buy2330.901.293280.000000.00000
4662009.01.25 23:12buy2340.901.288780.000000.00000
4672009.01.26 02:31close2340.901.289550.000000.0000069.3027239.39
4682009.01.26 02:31close2330.901.289500.000000.00000-340.2026899.19
4692009.01.26 02:33sell2350.891.290150.000000.00000
4702009.01.26 03:36sell2360.891.293500.000000.00000
4712009.01.26 05:45close2360.891.291230.000000.00000202.0327101.22
4722009.01.26 05:45close2350.891.291230.000000.00000-96.1227005.10
4732009.01.26 06:12buy2370.901.290180.000000.00000
4742009.01.26 07:20buy2380.901.287630.000000.00000
4752009.01.26 08:06close2380.901.292150.000000.00000406.8027411.90
4762009.01.26 08:10close2370.901.294250.000000.00000366.3027778.20
4772009.01.26 08:13sell2390.921.295250.000000.00000
4782009.01.26 08:47sell2400.921.297850.000000.00000
4792009.01.26 09:29close2400.921.293430.000000.00000406.6428184.84
4802009.01.26 12:17sell2410.931.298450.000000.00000
4812009.01.26 13:40sell2421.861.303350.000000.00000
4822009.01.26 14:11sell2433.721.309350.000000.00000
4832009.01.26 14:11close2433.721.309930.000000.00000-215.7627969.08
4842009.01.26 14:11close2421.861.309980.000000.00000-1233.1826735.90
4852009.01.26 14:11close2410.931.310030.000000.00000-1076.9425658.96
4862009.01.26 14:11close2390.921.310080.000000.00000-1364.3624294.60
4872009.01.26 14:22sell2440.801.311350.000000.00000
4882009.01.26 14:55sell2450.801.314350.000000.00000
4892009.01.26 16:11close2450.801.312230.000000.00000169.6024464.20
4902009.01.26 16:11close2440.801.312230.000000.00000-70.4024393.80
4912009.01.26 16:14buy2460.811.311330.000000.00000
4922009.01.26 16:36close2460.811.316550.000000.00000422.8224816.62
4932009.01.26 17:15sell2470.821.318200.000000.00000
4942009.01.26 17:59close2470.821.314430.000000.00000309.1425125.76
4952009.01.26 18:02buy2480.831.313330.000000.00000
4962009.01.26 19:17buy2490.831.310730.000000.00000
4972009.01.26 20:00close2490.831.315200.000000.00000371.0125496.77
4982009.01.26 20:07close2480.831.315800.000000.00000205.0125701.78
4992009.01.26 20:10sell2500.851.317000.000000.00000
5002009.01.26 22:11sell2510.851.319500.000000.00000
5012009.01.27 00:08close2510.851.316980.000000.00000214.2025915.98
5022009.01.27 00:08close2500.851.316980.000000.000001.7025917.68
5032009.01.27 00:24buy2520.861.315930.000000.00000
5042009.01.27 02:30close2520.861.317950.000000.00000173.7226091.40
5052009.01.27 02:44sell2530.861.319500.000000.00000
5062009.01.27 03:15sell2540.861.322500.000000.00000
5072009.01.27 04:35close2540.861.321530.000000.0000083.4226174.82
5082009.01.27 04:35close2530.861.321580.000000.00000-178.8825995.94
5092009.01.27 04:48buy2550.861.320380.000000.00000
5102009.01.27 05:55close2550.861.324150.000000.00000324.2226320.16
5112009.01.27 06:35buy2560.871.319080.000000.00000
5122009.01.27 07:21close2560.871.323550.000000.00000388.8926709.05
5132009.01.27 07:35sell2570.891.325050.000000.00000
5142009.01.27 09:00sell2580.891.327800.000000.00000
5152009.01.27 10:10close2580.891.324380.000000.00000304.3827013.43
5162009.01.27 10:10close2570.891.324380.000000.0000059.6327073.06
5172009.01.27 11:26buy2590.901.323030.000000.00000
5182009.01.27 11:57buy2600.901.318930.000000.00000
5192009.01.27 13:40close2600.901.319600.000000.0000060.3027133.36
5202009.01.27 13:40close2590.901.319600.000000.00000-308.7026824.66
5212009.01.27 14:00sell2610.891.320100.000000.00000
5222009.01.27 14:38sell2620.891.322850.000000.00000
5232009.01.27 15:00close2620.891.318180.000000.00000415.6327240.29
5242009.01.27 15:03close2610.891.315780.000000.00000384.4827624.77
5252009.01.27 20:23sell2630.921.321200.000000.00000
5262009.01.27 21:21close2630.921.316730.000000.00000411.2428036.01
5272009.01.27 21:27buy2640.931.313980.000000.00000
5282009.01.27 22:24close2640.931.318400.000000.00000411.0628447.07
5292009.01.27 22:31sell2650.941.319800.000000.00000
5302009.01.28 00:10sell2660.941.322400.000000.00000
5312009.01.28 00:50close2660.941.318080.000000.00000406.0828853.15
5322009.01.28 00:50close2650.941.318180.000000.00000152.2829005.43
5332009.01.28 00:54buy2670.961.317330.000000.00000
5342009.01.28 01:53close2670.961.322050.000000.00000453.1229458.55
5352009.01.28 01:57sell2680.981.323700.000000.00000
5362009.01.28 04:59sell2690.981.326300.000000.00000
5372009.01.28 07:20close2690.981.321680.000000.00000452.7629911.31
5382009.01.28 07:20close2680.981.321680.000000.00000197.9630109.27
5392009.01.28 08:02sell2701.001.328300.000000.00000
5402009.01.28 08:49sell2711.001.330950.000000.00000
5412009.01.28 09:15close2711.001.326480.000000.00000447.0030556.27
5422009.01.28 09:17close2701.001.325330.000000.00000297.0030853.27
5432009.01.28 09:29buy2721.021.324680.000000.00000
5442009.01.28 09:51close2721.021.329100.000000.00000450.8431304.11
5452009.01.28 12:01sell2731.041.327800.000000.00000
5462009.01.28 12:41sell2741.041.330450.000000.00000
5472009.01.28 13:13close2741.041.326130.000000.00000449.2831753.39
5482009.01.28 14:11sell2751.051.332300.000000.00000
5492009.01.28 14:17close2751.051.327230.000000.00000532.3532285.74
5502009.01.28 14:49close2731.041.325880.000000.00000199.6832485.42
5512009.01.28 14:58buy2761.081.324630.000000.00000
5522009.01.28 15:44buy2771.081.321980.000000.00000
5532009.01.28 17:18close2771.081.326650.000000.00000504.3632989.78
5542009.01.28 17:18close2761.081.326850.000000.00000239.7633229.54
5552009.01.28 18:23buy2781.101.322930.000000.00000
5562009.01.28 19:15close2781.101.328300.000000.00000590.7033820.24
5572009.01.28 21:55sell2791.121.316500.000000.00000
5582009.01.28 23:36close2791.121.313580.000000.00000327.0434147.28
5592009.01.28 23:39buy2801.131.312730.000000.00000
5602009.01.29 03:58buy2811.131.309080.000000.00000
5612009.01.29 05:37close2811.131.310550.000000.00000166.1134313.39
5622009.01.29 05:37close2801.131.310550.000000.00000-246.3434067.05
5632009.01.29 07:03buy2821.131.306780.000000.00000
5642009.01.29 09:33buy2831.131.304230.000000.00000
5652009.01.29 11:03close2831.131.308550.000000.00000488.1634555.21
5662009.01.29 11:14close2821.131.308800.000000.00000228.2634783.47
5672009.01.29 11:15sell2841.151.309900.000000.00000
5682009.01.29 11:59sell2851.151.312900.000000.00000
5692009.01.29 13:13close2851.151.311380.000000.00000174.8034958.27
5702009.01.29 13:13close2841.151.311330.000000.00000-164.4534793.82
5712009.01.29 14:03sell2861.151.317350.000000.00000
5722009.01.29 14:30close2861.151.312930.000000.00000508.3035302.12
5732009.01.29 15:00buy2871.171.309080.000000.00000
5742009.01.29 16:29buy2881.171.305880.000000.00000
5752009.01.29 17:00buy2892.341.298530.000000.00000
5762009.01.29 18:57buy2904.681.294130.000000.00000
5772009.01.29 19:40close2904.681.298450.000000.000002021.7637323.88
5782009.01.29 19:45close2892.341.298450.000000.00000-18.7237305.16
5792009.01.29 19:45close2881.171.298500.000000.00000-863.4636441.70
5802009.01.29 19:45close2871.171.298600.000000.00000-1226.1635215.54
5812009.01.29 23:12buy2911.171.292780.000000.00000
5822009.01.30 00:24buy2921.171.290030.000000.00000
5832009.01.30 01:56close2921.171.292550.000000.00000294.8435510.38
5842009.01.30 01:56close2911.171.292500.000000.00000-32.7635477.62
5852009.01.30 04:01buy2931.181.288580.000000.00000
5862009.01.30 06:06close2931.181.291400.000000.00000332.7635810.38
5872009.01.30 08:23buy2941.191.286880.000000.00000
5882009.01.30 09:43buy2951.191.283880.000000.00000
5892009.01.30 13:30close2951.191.285300.000000.00000168.9835979.36
5902009.01.30 13:30close2941.191.285150.000000.00000-205.8735773.49
5912009.01.30 13:31sell2961.191.286300.000000.00000
5922009.01.30 13:36close2961.191.281830.000000.00000531.9336305.42
5932009.01.30 13:48sell2971.211.286300.000000.00000
5942009.01.30 14:27sell2981.211.289100.000000.00000
5952009.01.30 15:01close2981.211.284630.000000.00000540.8736846.29
5962009.01.30 15:30close2971.211.283380.000000.00000353.3237199.61
5972009.01.30 15:34buy2991.231.282930.000000.00000
5982009.01.30 16:25buy3001.231.280380.000000.00000
5992009.01.30 18:10close3001.231.283550.000000.00000389.9137589.52
6002009.01.30 18:10close2991.231.283550.000000.0000076.2637665.78
6012009.01.30 21:24buy3011.251.276580.000000.00000
6022009.01.30 21:48close3011.251.281100.000000.00000565.0038230.78
6032009.02.01 22:52buy3021.271.275380.000000.00000
6042009.02.02 01:23buy3031.271.272430.000000.00000
6052009.02.02 04:50close3031.271.272300.000000.00000-16.5138214.27
6062009.02.02 04:50close3021.271.272300.000000.00000-391.1637823.11
6072009.02.02 08:27sell3041.261.275250.000000.00000
6082009.02.02 10:28close3041.261.271930.000000.00000418.3238241.43
6092009.02.02 10:29buy3051.271.271330.000000.00000
6102009.02.02 11:38close3051.271.276350.000000.00000637.5438878.97
6112009.02.02 11:39sell3061.291.277050.000000.00000
6122009.02.02 13:30close3061.291.274030.000000.00000389.5839268.55
6132009.02.02 14:40sell3071.301.279300.000000.00000
6142009.02.02 15:11sell3081.301.283550.000000.00000
6152009.02.02 15:49close3081.301.278930.000000.00000600.6039869.15
6162009.02.02 17:25sell3091.321.283150.000000.00000
6172009.02.02 17:56sell3102.641.287550.000000.00000
6182009.02.02 18:53close3102.641.285280.000000.00000599.2840468.43
6192009.02.02 18:53close3091.321.285330.000000.00000-287.7640180.67
6202009.02.02 18:53close3071.301.285330.000000.00000-783.9039396.77
6212009.02.02 19:05buy3111.311.284730.000000.00000
6222009.02.02 20:41close3111.311.285000.000000.0000035.3739432.14
6232009.02.02 22:08buy3121.311.281680.000000.00000
6242009.02.03 00:34close3121.311.283700.000000.00000264.6239696.76
6252009.02.03 00:54sell3131.321.284200.000000.00000
6262009.02.03 01:25sell3141.321.286850.000000.00000
6272009.02.03 03:56sell3152.641.290900.000000.00000
6282009.02.03 05:28close3152.641.285830.000000.000001338.4841035.24
6292009.02.03 05:28close3141.321.285830.000000.00000134.6441169.88
6302009.02.03 05:28close3131.321.285780.000000.00000-208.5640961.32
6312009.02.03 05:33buy3161.361.284780.000000.00000
6322009.02.03 07:00buy3171.361.282230.000000.00000
6332009.02.03 07:50close3171.361.286150.000000.00000533.1241494.44
6342009.02.03 07:50close3161.361.286150.000000.00000186.3241680.76
6352009.02.03 07:50sell3181.381.287100.000000.00000
6362009.02.03 09:16close3181.381.282630.000000.00000616.8642297.62
6372009.02.03 09:26buy3191.401.280880.000000.00000
6382009.02.03 11:15close3191.401.284600.000000.00000520.8042818.42
6392009.02.03 11:21sell3201.421.285050.000000.00000
6402009.02.03 12:30sell3211.421.287800.000000.00000
6412009.02.03 13:29close3211.421.284330.000000.00000492.7443311.16
6422009.02.03 13:29close3201.421.284330.000000.00000102.2443413.40
6432009.02.03 14:05sell3221.441.289950.000000.00000
6442009.02.03 14:36sell3231.441.294400.000000.00000
6452009.02.03 17:23sell3242.881.299350.000000.00000
6462009.02.03 17:36close3242.881.297880.000000.00000423.3643836.76
6472009.02.03 17:36close3231.441.297880.000000.00000-501.1243335.64
6482009.02.03 17:36close3221.441.297880.000000.00000-1141.9242193.72
6492009.02.03 17:38buy3251.401.297080.000000.00000
6502009.02.03 18:28buy3261.401.294330.000000.00000
6512009.02.03 19:06close3261.401.297100.000000.00000387.8042581.52
6522009.02.03 19:06close3251.401.297150.000000.000009.8042591.32
6532009.02.03 19:10sell3271.411.298000.000000.00000
6542009.02.03 19:41sell3281.411.302950.000000.00000
6552009.02.03 22:42close3281.411.301330.000000.00000228.4242819.74
6562009.02.03 22:42close3271.411.301380.000000.00000-476.5842343.16
6572009.02.03 22:45buy3291.411.300430.000000.00000
6582009.02.04 00:53buy3301.411.297380.000000.00000
6592009.02.04 02:22close3301.411.300250.000000.00000404.6742747.83
6602009.02.04 02:22close3291.411.300250.000000.00000-25.3842722.45
6612009.02.04 02:24sell3311.421.300900.000000.00000
6622009.02.04 05:52sell3321.421.303550.000000.00000
6632009.02.04 07:10close3321.421.301130.000000.00000343.6443066.09
6642009.02.04 07:10close3311.421.301130.000000.00000-32.6643033.43
6652009.02.04 07:27buy3331.431.300830.000000.00000
6662009.02.04 07:58buy3341.431.298130.000000.00000
6672009.02.04 09:17buy3352.861.293930.000000.00000
6682009.02.04 10:24close3352.861.297100.000000.00000906.6243940.05
6692009.02.04 10:24close3341.431.297100.000000.00000-147.2943792.76
6702009.02.04 10:24close3331.431.297150.000000.00000-526.2443266.52
6712009.02.04 11:03buy3361.441.290980.000000.00000
6722009.02.04 11:34buy3371.441.285180.000000.00000
6732009.02.04 13:34close3371.441.287250.000000.00000298.0843564.60
6742009.02.04 13:34close3361.441.287250.000000.00000-537.1243027.48
6752009.02.04 13:56sell3381.431.288000.000000.00000
6762009.02.04 15:07sell3391.431.290900.000000.00000
6772009.02.04 16:08close3391.431.286180.000000.00000674.9643702.44
6782009.02.04 16:10close3381.431.285280.000000.00000388.9644091.40
6792009.02.04 16:10buy3401.461.284530.000000.00000
6802009.02.04 17:26close3401.461.287200.000000.00000389.8244481.22
6812009.02.04 19:07buy3411.481.283380.000000.00000
6822009.02.04 20:05close3411.481.286650.000000.00000483.9644965.18
6832009.02.04 21:17buy3421.491.283230.000000.00000
6842009.02.05 01:03buy3431.491.280080.000000.00000
6852009.02.05 01:51close3431.491.284700.000000.00000688.3845653.56
6862009.02.05 03:16close3421.491.282550.000000.00000-101.3245552.24
6872009.02.05 04:26sell3441.511.285000.000000.00000
6882009.02.05 07:07close3441.511.282330.000000.00000403.1745955.41
6892009.02.05 08:12buy3451.531.280480.000000.00000
6902009.02.05 09:14close3451.531.284800.000000.00000660.9646616.37
6912009.02.05 09:21sell3461.551.285850.000000.00000
6922009.02.05 10:33sell3471.551.289000.000000.00000
6932009.02.05 12:24close3471.551.285230.000000.00000584.3547200.72
6942009.02.05 12:24close3461.551.285180.000000.00000103.8547304.57
6952009.02.05 12:47buy3481.571.284280.000000.00000
6962009.02.05 13:30buy3491.571.281430.000000.00000
6972009.02.05 14:12buy3503.141.277030.000000.00000
6982009.02.05 14:31close3503.141.281550.000000.000001419.2848723.85
6992009.02.05 15:51close3491.571.282700.000000.00000199.3948923.24
7002009.02.05 15:51close3481.571.282700.000000.00000-248.0648675.18
7012009.02.05 15:53sell3511.621.283450.000000.00000
7022009.02.05 17:02sell3521.621.286750.000000.00000
7032009.02.05 18:20close3521.621.284680.000000.00000335.3449010.52
7042009.02.05 18:20close3511.621.284680.000000.00000-199.2648811.26
7052009.02.05 18:41buy3531.621.283630.000000.00000
7062009.02.05 19:58buy3541.621.280580.000000.00000
7072009.02.06 00:24close3541.621.280900.000000.0000051.8448863.10
7082009.02.06 00:24close3531.621.280950.000000.00000-434.1648428.94
7092009.02.06 02:51buy3551.611.277080.000000.00000
7102009.02.06 05:17close3551.611.279950.000000.00000462.0748891.01
7112009.02.06 06:40buy3561.621.277330.000000.00000
7122009.02.06 08:17close3561.621.279400.000000.00000335.3449226.35
7132009.02.06 08:20sell3571.641.279850.000000.00000
7142009.02.06 09:22sell3581.641.282450.000000.00000
7152009.02.06 10:53close3581.641.279480.000000.00000487.0849713.43
7162009.02.06 10:53close3571.641.279480.000000.0000060.6849774.11
7172009.02.06 10:55buy3591.651.278730.000000.00000
7182009.02.06 13:31close3591.651.282600.000000.00000638.5550412.66
7192009.02.06 17:36sell3601.681.289650.000000.00000
7202009.02.06 18:15sell3611.681.292200.000000.00000
7212009.02.06 18:46sell3623.361.296500.000000.00000
7222009.02.06 20:05close3623.361.292330.000000.000001401.1251813.78
7232009.02.06 20:05close3611.681.292330.000000.00000-21.8451791.94
7242009.02.06 20:05close3601.681.292330.000000.00000-450.2451341.70
7252009.02.08 22:58sell3631.711.296700.000000.00000
7262009.02.09 01:20close3631.711.294980.000000.00000294.1251635.82
7272009.02.09 01:21buy3641.721.294180.000000.00000
7282009.02.09 02:47buy3651.721.291530.000000.00000
7292009.02.09 03:32close3651.721.295600.000000.00000700.0452335.86
7302009.02.09 03:32close3641.721.295600.000000.00000244.2452580.10
7312009.02.09 06:02buy3661.751.291730.000000.00000
7322009.02.09 06:42buy3671.751.289180.000000.00000
7332009.02.09 10:09close3671.751.293850.000000.00000817.2553397.35
7342009.02.09 10:09close3661.751.293850.000000.00000371.0053768.35
7352009.02.09 10:22sell3681.791.294650.000000.00000
7362009.02.09 11:53sell3691.791.297250.000000.00000
7372009.02.09 13:17sell3703.581.301350.000000.00000
7382009.02.09 14:15sell3717.161.305650.000000.00000
7392009.02.09 16:21close3717.161.306330.000000.00000-486.8853281.47
7402009.02.09 16:21close3703.581.306330.000000.00000-1782.8451498.63
7412009.02.09 16:21close3691.791.306330.000000.00000-1625.3249873.31
7422009.02.09 16:21close3681.791.306330.000000.00000-2090.7247782.59
7432009.02.09 17:38buy3721.591.304180.000000.00000
7442009.02.09 19:27buy3731.591.301080.000000.00000
7452009.02.09 23:37close3731.591.300300.000000.00000-124.0247658.57
7462009.02.09 23:37close3721.591.300200.000000.00000-632.8247025.75
7472009.02.09 23:54buy3741.561.296780.000000.00000
7482009.02.10 00:25buy3751.561.292430.000000.00000
7492009.02.10 01:00buy3763.121.288330.000000.00000
7502009.02.10 01:41buy3776.241.283630.000000.00000
7512009.02.10 02:20close3776.241.287400.000000.000002352.4849378.23
7522009.02.10 02:20close3763.121.287400.000000.00000-290.1649088.07
7532009.02.10 02:20close3751.561.287400.000000.00000-784.6848303.39
7542009.02.10 02:20close3741.561.287350.000000.00000-1471.0846832.31
7552009.02.10 02:28sell3781.561.287950.000000.00000
7562009.02.10 03:22close3781.561.283630.000000.00000673.9247506.23
7572009.02.10 03:41buy3791.581.281930.000000.00000
7582009.02.10 05:35close3791.581.284150.000000.00000350.7647856.99
7592009.02.10 05:36sell3801.591.285800.000000.00000
7602009.02.10 07:04sell3811.591.288450.000000.00000
7612009.02.10 08:19sell3823.181.292800.000000.00000
7622009.02.10 09:12close3823.181.288030.000000.000001516.8649373.85
7632009.02.10 10:31sell3833.281.295950.000000.00000
7642009.02.10 11:35close3833.281.295680.000000.0000088.5649462.41
7652009.02.10 11:35close3811.591.295630.000000.00000-1141.6248320.79
7662009.02.10 11:35close3801.591.295630.000000.00000-1562.9746757.82
7672009.02.10 12:23sell3841.551.299400.000000.00000
7682009.02.10 13:57close3841.551.296080.000000.00000514.6047272.42
7692009.02.10 14:17buy3851.571.295230.000000.00000
7702009.02.10 14:50close3851.571.299400.000000.00000654.6947927.11
7712009.02.10 14:51sell3861.591.300100.000000.00000
7722009.02.10 15:32sell3871.591.303850.000000.00000
7732009.02.10 16:31close3871.591.299180.000000.00000742.5348669.64
7742009.02.10 16:35close3861.591.297680.000000.00000384.7849054.42
7752009.02.10 18:23buy3881.631.289430.000000.00000
7762009.02.10 19:21buy3891.631.285480.000000.00000
7772009.02.10 21:10close3891.631.289800.000000.00000704.1649758.58
7782009.02.10 21:46close3881.631.291100.000000.00000272.2150030.79
7792009.02.10 21:48sell3901.661.292000.000000.00000
7802009.02.11 00:43close3901.661.288980.000000.00000501.3250532.11
7812009.02.11 00:44buy3911.681.287930.000000.00000
7822009.02.11 01:23buy3921.681.285130.000000.00000
7832009.02.11 05:07close3921.681.289500.000000.00000734.1651266.27
7842009.02.11 05:17close3911.681.290050.000000.00000356.1651622.43
7852009.02.11 05:28sell3931.721.291200.000000.00000
7862009.02.11 07:28sell3941.721.294000.000000.00000
7872009.02.11 08:57sell3953.441.298100.000000.00000
7882009.02.11 09:58close3953.441.294630.000000.000001193.6852816.11
7892009.02.11 09:58close3941.721.294630.000000.00000-108.3652707.75
7902009.02.11 09:58close3931.721.294630.000000.00000-589.9652117.79
7912009.02.11 10:27buy3961.731.294030.000000.00000
7922009.02.11 12:30close3961.731.295800.000000.00000306.2152424.00
7932009.02.11 13:38sell3971.741.298050.000000.00000
7942009.02.11 14:19close3971.741.293680.000000.00000760.3853184.38
7952009.02.11 15:13buy3981.771.291530.000000.00000
7962009.02.11 15:44buy3991.771.288380.000000.00000
7972009.02.11 18:08buy4003.541.284130.000000.00000
7982009.02.11 19:14close4003.541.287000.000000.000001015.9854200.36
7992009.02.11 19:14close3991.771.286900.000000.00000-261.9653938.40
8002009.02.11 19:14close3981.771.286900.000000.00000-819.5153118.89
8012009.02.11 19:28sell4011.771.287850.000000.00000
8022009.02.11 19:59sell4021.771.290550.000000.00000
8032009.02.11 22:33close4021.771.287830.000000.00000481.4453600.33
8042009.02.11 22:33close4011.771.287980.000000.00000-23.0153577.32
8052009.02.11 23:16buy4031.781.286930.000000.00000
8062009.02.12 00:40close4031.781.289200.000000.00000404.0653981.38
8072009.02.12 00:40sell4041.791.289850.000000.00000
8082009.02.12 01:56sell4051.791.292400.000000.00000
8092009.02.12 03:52close4051.791.288930.000000.00000621.1354602.51
8102009.02.12 03:52close4041.791.289030.000000.00000146.7854749.29
8112009.02.12 07:11sell4061.821.293050.000000.00000
8122009.02.12 08:16close4061.821.290080.000000.00000540.5455289.83
8132009.02.12 08:17buy4071.841.289480.000000.00000
8142009.02.12 08:48buy4081.841.285880.000000.00000
8152009.02.12 10:31buy4093.681.281430.000000.00000
8162009.02.12 12:12close4093.681.284600.000000.000001166.5656456.39
8172009.02.12 12:12close4081.841.284600.000000.00000-235.5256220.87
8182009.02.12 12:12close4071.841.284500.000000.00000-916.3255304.55
8192009.02.12 12:23sell4101.841.285550.000000.00000
8202009.02.12 14:13close4101.841.281680.000000.00000712.0856016.63
8212009.02.12 14:15buy4111.861.280530.000000.00000
8222009.02.12 14:46buy4121.861.275280.000000.00000
8232009.02.12 15:41close4121.861.277650.000000.00000440.8256457.45
8242009.02.12 15:41close4111.861.277600.000000.00000-544.9855912.47
8252009.02.12 15:41sell4131.861.278100.000000.00000
8262009.02.12 16:15sell4141.861.280700.000000.00000
8272009.02.12 19:45close4141.861.280680.000000.000003.7255916.19
8282009.02.12 19:45close4131.861.280680.000000.00000-479.8855436.31
8292009.02.12 19:48buy4151.841.279530.000000.00000
8302009.02.12 20:41close4151.841.283950.000000.00000813.2856249.59
8312009.02.12 20:44sell4161.871.286000.000000.00000
8322009.02.12 22:22sell4171.871.288950.000000.00000
8332009.02.12 23:41close4171.871.285980.000000.00000555.3956804.98
8342009.02.12 23:41close4161.871.285980.000000.000003.7456808.72
8352009.02.13 03:14sell4181.891.291350.000000.00000
8362009.02.13 03:57sell4191.891.293900.000000.00000
8372009.02.13 07:00close4191.891.290380.000000.00000665.2857474.00
8382009.02.13 07:00close4181.891.290130.000000.00000230.5857704.58
8392009.02.13 07:02buy4201.921.289530.000000.00000
8402009.02.13 08:00close4201.921.293350.000000.00000733.4458438.02
8412009.02.13 11:08buy4211.941.287530.000000.00000
8422009.02.13 12:47buy4221.941.284980.000000.00000
8432009.02.13 15:09close4221.941.286150.000000.00000226.9858665.00
8442009.02.13 15:09close4211.941.286050.000000.00000-287.1258377.88
8452009.02.13 15:21sell4231.941.286800.000000.00000
8462009.02.13 15:52sell4241.941.289350.000000.00000
8472009.02.13 21:12close4241.941.286780.000000.00000498.5858876.46
8482009.02.13 21:12close4231.941.286780.000000.000003.8858880.34
8492009.02.13 21:16buy4251.961.286280.000000.00000
8502009.02.15 22:04buy4261.961.278030.000000.00000
8512009.02.15 22:04close4261.961.277800.000000.00000-45.0858835.26
8522009.02.15 22:04close4251.961.277800.000000.00000-1662.0857173.18
8532009.02.15 22:31buy4271.901.277430.000000.00000
8542009.02.16 00:19close4271.901.280550.000000.00000592.8057765.98
8552009.02.16 00:58buy4281.921.276130.000000.00000
8562009.02.16 06:40buy4291.921.273580.000000.00000
8572009.02.16 06:56close4291.921.273650.000000.0000013.4457779.42
8582009.02.16 06:56close4281.921.273650.000000.00000-476.1657303.26
8592009.02.16 12:38buy4301.911.274430.000000.00000
8602009.02.16 13:51close4301.911.278000.000000.00000681.8757985.13
8612009.02.16 13:58sell4311.931.278900.000000.00000
8622009.02.16 14:39sell4321.931.281500.000000.00000
8632009.02.16 16:29close4321.931.277980.000000.00000679.3658664.49
8642009.02.16 16:29close4311.931.277980.000000.00000177.5658842.05
8652009.02.16 16:31buy4331.961.277430.000000.00000
8662009.02.16 18:51close4331.961.277600.000000.0000033.3258875.37
8672009.02.16 21:47sell4341.961.278750.000000.00000
8682009.02.17 00:24close4341.961.276980.000000.00000346.9259222.29
8692009.02.17 01:08buy4351.971.271130.000000.00000
8702009.02.17 03:28buy4361.971.266630.000000.00000
8712009.02.17 07:03buy4373.941.262530.000000.00000
8722009.02.17 07:06close4373.941.262900.000000.00000145.7859368.07
8732009.02.17 07:06close4361.971.263050.000000.00000-705.2658662.81
8742009.02.17 07:06close4351.971.263050.000000.00000-1591.7657071.05
8752009.02.17 07:26buy4381.901.260930.000000.00000
8762009.02.17 10:00close4381.901.265650.000000.00000896.8057967.85
8772009.02.17 10:02sell4391.931.267100.000000.00000
8782009.02.17 11:23close4391.931.262580.000000.00000872.3658840.21
8792009.02.17 13:45buy4401.961.260480.000000.00000
8802009.02.17 15:04close4401.961.263000.000000.00000493.9259334.13
8812009.02.17 15:07sell4411.971.263750.000000.00000
8822009.02.17 15:39close4411.971.259180.000000.00000900.2960234.42
8832009.02.17 15:42buy4422.001.258030.000000.00000
8842009.02.17 17:56close4422.001.258550.000000.00000104.0060338.42
8852009.02.17 18:00sell4432.011.259200.000000.00000
8862009.02.17 19:59sell4442.011.261750.000000.00000
8872009.02.17 21:16close4442.011.258980.000000.00000556.7760895.19
8882009.02.17 21:16close4432.011.258980.000000.0000044.2260939.41
8892009.02.17 21:44buy4452.031.258530.000000.00000
8902009.02.18 03:42close4452.031.259900.000000.00000278.1161217.52
8912009.02.18 06:22sell4462.041.261950.000000.00000
8922009.02.18 08:55close4462.041.259930.000000.00000412.0861629.60
8932009.02.18 08:58buy4472.051.259230.000000.00000
8942009.02.18 09:31buy4482.051.256680.000000.00000
8952009.02.18 11:17close4482.051.259650.000000.00000608.8562238.45
8962009.02.18 11:17close4472.051.259650.000000.0000086.1062324.55
8972009.02.18 11:19sell4492.071.260200.000000.00000
8982009.02.18 12:32close4492.071.258030.000000.00000449.1962773.74
8992009.02.18 14:34buy4502.091.257880.000000.00000
9002009.02.18 15:05buy4512.091.254730.000000.00000
9012009.02.18 16:57close4512.091.254450.000000.00000-58.5262715.22
9022009.02.18 16:57close4502.091.254450.000000.00000-716.8761998.35
9032009.02.18 17:03sell4522.061.255400.000000.00000
9042009.02.18 19:37close4522.061.254330.000000.00000220.4262218.77
9052009.02.18 19:39buy4532.071.253680.000000.00000
9062009.02.18 23:55close4532.071.256600.000000.00000604.4462823.21
9072009.02.19 00:17sell4542.091.257150.000000.00000
9082009.02.19 06:15close4542.091.258430.000000.00000-267.5262555.69
9092009.02.19 08:28sell4552.081.262650.000000.00000
9102009.02.19 09:04sell4562.081.265850.000000.00000
9112009.02.19 12:49sell4574.161.270000.000000.00000
9122009.02.19 14:06sell4588.321.274400.000000.00000
9132009.02.19 14:27close4588.321.274580.000000.00000-149.7662405.93
9142009.02.19 14:27close4574.161.274630.000000.00000-1926.0860479.85
9152009.02.19 14:27close4562.081.274580.000000.00000-1815.8458664.01
9162009.02.19 14:27close4552.081.274630.000000.00000-2491.8456172.17
9172009.02.19 15:11buy4591.871.270330.000000.00000
9182009.02.19 16:43buy4601.871.267780.000000.00000
9192009.02.19 18:18close4601.871.270050.000000.00000424.4956596.66
9202009.02.19 18:18close4591.871.269900.000000.00000-80.4156516.25
9212009.02.20 00:39buy4611.881.264580.000000.00000
9222009.02.20 01:42buy4621.881.262030.000000.00000
9232009.02.20 03:02close4621.881.263450.000000.00000266.9656783.21
9242009.02.20 03:02close4611.881.263450.000000.00000-212.4456570.77
9252009.02.20 04:36buy4631.881.259680.000000.00000
9262009.02.20 07:08buy4641.881.256580.000000.00000
9272009.02.20 08:06close4641.881.260650.000000.00000765.1657335.93
9282009.02.20 08:06close4631.881.260600.000000.00000172.9657508.89
9292009.02.20 10:05sell4651.911.262400.000000.00000
9302009.02.20 12:56close4651.911.261380.000000.00000194.8257703.71
9312009.02.20 13:05buy4661.921.260480.000000.00000
9322009.02.20 14:07buy4671.921.257880.000000.00000
9332009.02.20 14:49close4671.921.261500.000000.00000695.0458398.75
9342009.02.20 14:49close4661.921.261500.000000.00000195.8458594.59
9352009.02.20 14:52sell4681.951.262350.000000.00000
9362009.02.20 16:10close4681.951.260980.000000.00000267.1558861.74
9372009.02.20 16:11buy4691.961.260430.000000.00000
9382009.02.20 16:43close4691.961.264050.000000.00000709.5259571.26
9392009.02.20 16:50sell4701.981.264550.000000.00000
9402009.02.20 20:33sell4711.981.283800.000000.00000
9412009.02.20 21:53close4711.981.282030.000000.00000350.4659921.72
9422009.02.20 21:53close4701.981.282080.000000.00000-3470.9456450.78
9432009.02.22 22:01buy4721.881.280130.000000.00000
9442009.02.23 01:29close4721.881.282450.000000.00000436.1656886.94
9452009.02.23 01:30sell4731.891.282950.000000.00000
9462009.02.23 02:01sell4741.891.292000.000000.00000
9472009.02.23 05:21close4741.891.288730.000000.00000618.0357504.97
9482009.02.23 05:21close4731.891.288730.000000.00000-1092.4256412.55
9492009.02.23 05:25buy4751.881.287880.000000.00000
9502009.02.23 06:21close4751.881.291750.000000.00000727.5657140.11
9512009.02.23 06:34sell4761.901.293100.000000.00000
9522009.02.23 07:16sell4771.901.296200.000000.00000
9532009.02.23 08:16close4771.901.291530.000000.00000887.3058027.41
9542009.02.23 08:16close4761.901.291530.000000.00000298.3058325.71
9552009.02.23 08:32buy4781.941.290980.000000.00000
9562009.02.23 09:15buy4791.941.288130.000000.00000
9572009.02.23 10:33buy4803.881.283780.000000.00000
9582009.02.23 12:52buy4817.761.279680.000000.00000
9592009.02.23 14:31close4817.761.277550.000000.00000-1652.8856672.83
9602009.02.23 14:31close4803.881.277500.000000.00000-2436.6454236.19
9612009.02.23 14:31close4791.941.277500.000000.00000-2062.2252173.97
9622009.02.23 14:31close4781.941.277500.000000.00000-2615.1249558.85
9632009.02.23 14:31buy4821.651.277630.000000.00000
9642009.02.23 15:36buy4831.651.274730.000000.00000
9652009.02.23 17:01close4831.651.275650.000000.00000151.8049710.65
9662009.02.23 17:01close4821.651.275600.000000.00000-334.9549375.70
9672009.02.23 17:18sell4841.641.276450.000000.00000
9682009.02.23 18:50close4841.641.273230.000000.00000528.0849903.78
9692009.02.23 19:03buy4851.661.272130.000000.00000
9702009.02.23 20:56buy4861.661.269530.000000.00000
9712009.02.24 01:01close4861.661.268100.000000.00000-237.3849666.40
9722009.02.24 01:01close4851.661.268100.000000.00000-668.9848997.42
9732009.02.24 01:14sell4871.631.270250.000000.00000
9742009.02.24 04:21sell4881.631.272850.000000.00000
9752009.02.24 07:05close4881.631.270730.000000.00000345.5649342.98
9762009.02.24 07:05close4871.631.270730.000000.00000-78.2449264.74
9772009.02.24 07:38sell4891.641.275700.000000.00000
9782009.02.24 09:41sell4901.641.278600.000000.00000
9792009.02.24 10:54sell4913.281.282650.000000.00000
9802009.02.24 12:00close4913.281.278730.000000.000001285.7650550.50
9812009.02.24 12:00close4901.641.278730.000000.00000-21.3250529.18
9822009.02.24 12:00close4891.641.278680.000000.00000-488.7250040.46
9832009.02.24 12:31buy4921.661.277930.000000.00000
9842009.02.24 13:34buy4931.661.274280.000000.00000
9852009.02.24 15:49close4931.661.276250.000000.00000327.0250367.48
9862009.02.24 15:49close4921.661.276200.000000.00000-287.1850080.30
9872009.02.24 17:18sell4941.661.277550.000000.00000
9882009.02.24 18:27sell4951.661.280050.000000.00000
9892009.02.24 18:58sell4963.321.284300.000000.00000
9902009.02.24 23:16close4963.321.286930.000000.00000-873.1649207.14
9912009.02.24 23:16close4951.661.286880.000000.00000-1133.7848073.36
9922009.02.24 23:16close4941.661.286880.000000.00000-1548.7846524.58
9932009.02.25 01:02buy4971.551.284580.000000.00000
9942009.02.25 03:58buy4981.551.282030.000000.00000
9952009.02.25 07:00close4981.551.282750.000000.00000111.6046636.18
9962009.02.25 07:00close4971.551.282750.000000.00000-283.6546352.53
9972009.02.25 07:28sell4991.541.286450.000000.00000
9982009.02.25 08:08sell5001.541.289000.000000.00000
9992009.02.25 09:05close5001.541.284580.000000.00000680.6847033.21
10002009.02.25 09:05close4991.541.284680.000000.00000272.5847305.79
10012009.02.25 09:40buy5011.571.284030.000000.00000
10022009.02.25 11:19close5011.571.285350.000000.00000207.2447513.03
10032009.02.25 11:46buy5021.581.281480.000000.00000
10042009.02.25 12:17buy5031.581.278380.000000.00000
10052009.02.25 13:05close5031.581.279850.000000.00000232.2647745.29
10062009.02.25 13:05close5021.581.279950.000000.00000-241.7447503.55
10072009.02.25 13:21sell5041.581.280800.000000.00000
10082009.02.25 14:32close5041.581.278930.000000.00000295.4647799.01
10092009.02.25 15:02buy5051.591.278180.000000.00000
10102009.02.25 15:33buy5061.591.273830.000000.00000
10112009.02.25 16:45close5061.591.275500.000000.00000265.5348064.54
10122009.02.25 16:45close5051.591.275600.000000.00000-410.2247654.32
10132009.02.25 19:52buy5071.581.270580.000000.00000
10142009.02.26 00:31close5071.581.274150.000000.00000564.0648218.38
10152009.02.26 00:37sell5081.601.275100.000000.00000
10162009.02.26 02:13close5081.601.272580.000000.00000403.2048621.58
10172009.02.26 05:24buy5091.621.270930.000000.00000
10182009.02.26 07:08close5091.621.273200.000000.00000367.7448989.32
10192009.02.26 08:26sell5101.631.273800.000000.00000
10202009.02.26 09:35sell5111.631.276350.000000.00000
10212009.02.26 13:02sell5123.261.280800.000000.00000
10222009.02.26 13:30close5123.261.276480.000000.000001408.3250397.64
10232009.02.26 14:24close5111.631.276630.000000.00000-45.6450352.00
10242009.02.26 14:24close5101.631.276630.000000.00000-461.2949890.71
10252009.02.26 14:49buy5131.661.274530.000000.00000
10262009.02.26 16:20close5131.661.276950.000000.00000401.7250292.43
10272009.02.26 16:22sell5141.671.277850.000000.00000
10282009.02.26 17:25close5141.671.274880.000000.00000495.9950788.42
10292009.02.26 17:44buy5151.691.274380.000000.00000
10302009.02.26 18:35close5151.691.276550.000000.00000366.7351155.15
10312009.02.26 18:43sell5161.701.277100.000000.00000
10322009.02.26 19:54close5161.701.275430.000000.00000283.9051439.05
10332009.02.26 19:58buy5171.711.274780.000000.00000
10342009.02.26 23:36buy5181.711.271880.000000.00000
10352009.02.27 01:56close5181.711.271200.000000.00000-116.2851322.77
10362009.02.27 01:56close5171.711.271200.000000.00000-612.1850710.59
10372009.02.27 05:12sell5191.691.274400.000000.00000
10382009.02.27 07:05close5191.691.271280.000000.00000527.2851237.87
10392009.02.27 07:08buy5201.701.270630.000000.00000
10402009.02.27 08:04buy5211.701.267580.000000.00000
10412009.02.27 13:06close5211.701.265300.000000.00000-387.6050850.27
10422009.02.27 13:06close5201.701.265300.000000.00000-906.1049944.17
10432009.02.27 13:20buy5221.661.262880.000000.00000
10442009.02.27 14:57close5221.661.265150.000000.00000376.8250320.99
10452009.02.27 15:25sell5231.671.265900.000000.00000
10462009.02.27 15:56sell5241.671.272500.000000.00000
10472009.02.27 16:20close5241.671.267530.000000.00000829.9951150.98
10482009.02.27 18:38sell5251.701.269900.000000.00000
10492009.02.27 20:11close5251.701.268130.000000.00000300.9051451.88
10502009.02.27 20:11close5231.671.268130.000000.00000-372.4151079.47
10512009.02.27 20:21buy5261.701.267630.000000.00000
10522009.03.01 22:11buy5271.701.263280.000000.00000
10532009.03.01 22:11close5271.701.263250.000000.00000-5.1051074.37
10542009.03.01 22:11close5261.701.263350.000000.00000-727.6050346.77
10552009.03.01 22:11buy5281.671.263380.000000.00000
10562009.03.01 23:29buy5291.671.260380.000000.00000
10572009.03.02 01:48close5291.671.259950.000000.00000-71.8150274.96
10582009.03.02 01:48close5281.671.259950.000000.00000-572.8149702.15
10592009.03.02 04:11buy5301.651.255830.000000.00000
10602009.03.02 05:16close5301.651.258050.000000.00000366.3050068.45
10612009.03.02 06:04sell5311.661.258550.000000.00000
10622009.03.02 06:53sell5321.661.261100.000000.00000
10632009.03.02 07:35close5321.661.257180.000000.00000650.7250719.17
10642009.03.02 07:35close5311.661.257180.000000.00000227.4250946.59
10652009.03.02 08:21buy5331.691.256630.000000.00000
10662009.03.02 09:08close5331.691.261100.000000.00000755.4351702.02
10672009.03.02 10:04sell5341.721.261800.000000.00000
10682009.03.02 12:16close5341.721.257930.000000.00000665.6452367.66
10692009.03.02 12:18buy5351.741.257030.000000.00000
10702009.03.02 13:31close5351.741.260300.000000.00000568.9852936.64
10712009.03.02 13:31sell5361.761.261050.000000.00000
10722009.03.02 15:15close5361.761.258530.000000.00000443.5253380.16
10732009.03.02 16:04buy5371.771.258030.000000.00000
10742009.03.02 20:13close5371.771.260250.000000.00000392.9453773.10
10752009.03.02 23:03buy5381.791.254380.000000.00000
10762009.03.03 00:15close5381.791.257350.000000.00000531.6354304.73
10772009.03.03 01:20sell5391.811.258000.000000.00000
10782009.03.03 03:31sell5401.811.262350.000000.00000
10792009.03.03 06:15sell5413.621.266450.000000.00000
10802009.03.03 07:19close5413.621.266230.000000.0000079.6454384.37
10812009.03.03 07:19close5401.811.266230.000000.00000-702.2853682.09
10822009.03.03 07:19close5391.811.266230.000000.00000-1489.6352192.46
10832009.03.03 07:49buy5421.731.262780.000000.00000
10842009.03.03 09:25close5421.731.267600.000000.00000833.8653026.32
10852009.03.03 10:00buy5431.761.261730.000000.00000
10862009.03.03 11:44buy5441.761.258780.000000.00000
10872009.03.03 13:23close5441.761.262550.000000.00000663.5253689.84
10882009.03.03 13:23close5431.761.262500.000000.00000135.5253825.36
10892009.03.03 13:30sell5451.791.263000.000000.00000
10902009.03.03 14:40close5451.791.261480.000000.00000272.0854097.44
10912009.03.03 14:45buy5461.801.259930.000000.00000
10922009.03.03 15:39buy5471.801.257080.000000.00000
10932009.03.03 16:13buy5483.601.252980.000000.00000
10942009.03.03 17:08close5483.601.257400.000000.000001591.2055688.64
10952009.03.03 17:10close5471.801.257200.000000.0000021.6055710.24
10962009.03.03 17:10close5461.801.257200.000000.00000-491.4055218.84
10972009.03.03 17:18sell5491.841.258200.000000.00000
10982009.03.03 18:37close5491.841.255930.000000.00000417.6855636.52
10992009.03.03 19:34sell5501.851.258950.000000.00000
11002009.03.03 21:40close5501.851.255530.000000.00000632.7056269.22
11012009.03.03 22:42buy5511.871.254380.000000.00000
11022009.03.04 00:34buy5521.871.251230.000000.00000
11032009.03.04 01:46buy5533.741.247180.000000.00000
11042009.03.04 04:40close5533.741.248550.000000.00000512.3856781.60
11052009.03.04 04:40close5521.871.248550.000000.00000-501.1656280.44
11062009.03.04 04:40close5511.871.248500.000000.00000-1099.5655180.88
11072009.03.04 06:49sell5541.831.251650.000000.00000
11082009.03.04 08:07close5541.831.249980.000000.00000305.6155486.49
11092009.03.04 11:39sell5551.841.253750.000000.00000
11102009.03.04 13:32sell5561.841.256300.000000.00000
11112009.03.04 15:15close5561.841.255480.000000.00000150.8855637.37
11122009.03.04 15:15close5551.841.255480.000000.00000-318.3255319.05
11132009.03.04 15:16buy5571.841.254930.000000.00000
11142009.03.04 16:29close5571.841.258450.000000.00000647.6855966.73
11152009.03.04 16:29sell5581.861.259200.000000.00000
11162009.03.04 17:26sell5591.861.262350.000000.00000
11172009.03.04 22:28close5591.861.266180.000000.00000-712.3855254.35
11182009.03.04 22:28close5581.861.266130.000000.00000-1288.9853965.37
11192009.03.05 00:01buy5601.791.262980.000000.00000
11202009.03.05 01:02buy5611.791.260330.000000.00000
11212009.03.05 05:59close5611.791.260150.000000.00000-32.2253933.15
11222009.03.05 05:59close5601.791.260150.000000.00000-506.5753426.58
11232009.03.05 06:05buy5621.781.258530.000000.00000
11242009.03.05 07:15close5621.781.261100.000000.00000457.4653884.04
11252009.03.05 07:17sell5631.791.261950.000000.00000
11262009.03.05 08:44close5631.791.258830.000000.00000558.4854442.52
11272009.03.05 09:26buy5641.811.256830.000000.00000
11282009.03.05 12:12buy5651.811.254030.000000.00000
11292009.03.05 12:57close5651.811.256750.000000.00000492.3254934.84
11302009.03.05 12:57close5641.811.256900.000000.0000012.6754947.51
11312009.03.05 13:38buy5661.831.252880.000000.00000
11322009.03.05 14:09buy5671.831.248680.000000.00000
11332009.03.05 14:47close5671.831.253050.000000.00000799.7155747.22
11342009.03.05 15:03close5661.831.253800.000000.00000168.3655915.58
11352009.03.05 15:06sell5681.861.254250.000000.00000
11362009.03.05 15:38sell5691.861.256800.000000.00000
11372009.03.05 16:27close5691.861.252430.000000.00000812.8256728.40
11382009.03.05 16:27close5681.861.252480.000000.00000329.2257057.62
11392009.03.05 20:33buy5701.901.253480.000000.00000
11402009.03.06 00:35close5701.901.256250.000000.00000526.3057583.92
11412009.03.06 00:41sell5711.911.257000.000000.00000
11422009.03.06 01:54close5711.911.253980.000000.00000576.8258160.74
11432009.03.06 06:01sell5721.931.259650.000000.00000
11442009.03.06 06:32sell5731.931.264500.000000.00000
11452009.03.06 07:03sell5743.861.269650.000000.00000
11462009.03.06 09:15close5743.861.267680.000000.00000760.4258921.16
11472009.03.06 09:15close5731.931.267630.000000.00000-604.0958317.07
11482009.03.06 09:15close5721.931.267680.000000.00000-1549.7956767.28
11492009.03.06 10:04buy5751.891.266730.000000.00000
11502009.03.06 13:29close5751.891.268150.000000.00000268.3857035.66
11512009.03.06 13:31sell5761.901.269200.000000.00000
11522009.03.06 15:01close5761.901.269580.000000.00000-72.2056963.46
11532009.03.06 15:48buy5771.891.267380.000000.00000
11542009.03.06 16:19buy5781.891.263830.000000.00000
11552009.03.06 17:01close5781.891.268450.000000.00000873.1857836.64
11562009.03.06 17:06close5771.891.268450.000000.00000202.2358038.87
11572009.03.06 17:07sell5791.931.269000.000000.00000
11582009.03.06 20:21close5791.931.264480.000000.00000872.3658911.23
11592009.03.06 20:22buy5801.961.263680.000000.00000
11602009.03.08 22:00close5801.961.267050.000000.00000660.5259571.75
11612009.03.08 22:10sell5811.981.267400.000000.00000
11622009.03.08 23:15sell5821.981.270500.000000.00000
11632009.03.09 01:16close5821.981.269480.000000.00000201.9659773.71
11642009.03.09 01:16close5811.981.269480.000000.00000-411.8459361.87
11652009.03.09 01:29buy5831.971.268830.000000.00000
11662009.03.09 04:30buy5841.971.265580.000000.00000
11672009.03.09 07:27close5841.971.263900.000000.00000-330.9659030.91
11682009.03.09 07:27close5831.971.263900.000000.00000-971.2158059.70
11692009.03.09 07:51sell5851.931.266350.000000.00000
11702009.03.09 09:08close5851.931.261830.000000.00000872.3658932.06
11712009.03.09 09:36buy5861.961.260680.000000.00000
11722009.03.09 11:04buy5871.961.257830.000000.00000
11732009.03.09 13:41close5871.961.259800.000000.00000386.1259318.18
11742009.03.09 13:41close5861.961.259800.000000.00000-172.4859145.70
11752009.03.09 13:48sell5881.971.260550.000000.00000
11762009.03.09 14:19sell5891.971.264500.000000.00000
11772009.03.09 17:05close5891.971.262230.000000.00000447.1959592.89
11782009.03.09 17:05close5881.971.262180.000000.00000-321.1159271.78
11792009.03.09 19:27buy5901.971.260830.000000.00000
11802009.03.09 22:35buy5911.971.258280.000000.00000
11812009.03.09 23:52close5911.971.262250.000000.00000782.0960053.87
11822009.03.09 23:52close5901.971.262200.000000.00000269.8960323.76
11832009.03.10 00:23sell5922.011.262950.000000.00000
11842009.03.10 02:08sell5932.011.265550.000000.00000
11852009.03.10 04:49close5932.011.264080.000000.00000295.4760619.23
11862009.03.10 04:49close5922.011.264030.000000.00000-217.0860402.15
11872009.03.10 05:37sell5942.011.267650.000000.00000
11882009.03.10 06:08sell5952.011.271450.000000.00000
11892009.03.10 09:54close5952.011.269580.000000.00000375.8760778.02
11902009.03.10 09:54close5942.011.269630.000000.00000-397.9860380.04
11912009.03.10 09:56buy5962.011.269030.000000.00000
11922009.03.10 12:06close5962.011.271650.000000.00000526.6260906.66
11932009.03.10 12:14sell5972.031.273150.000000.00000
11942009.03.10 12:45sell5982.031.280700.000000.00000
11952009.03.10 14:38close5982.031.277930.000000.00000562.3161468.97
11962009.03.10 14:38close5972.031.277880.000000.00000-960.1960508.78
11972009.03.10 14:40buy5992.011.277380.000000.00000
11982009.03.10 15:41buy6002.011.274780.000000.00000
11992009.03.10 17:52buy6014.021.268880.000000.00000
12002009.03.10 18:23buy6028.041.263630.000000.00000
12012009.03.10 19:48close6028.041.266250.000000.000002106.4862615.26
12022009.03.10 19:48close6014.021.266250.000000.00000-1057.2661558.00
12032009.03.10 19:48close6002.011.266250.000000.00000-1714.5359843.47
12042009.03.10 19:48close5992.011.266300.000000.00000-2227.0857616.39
12052009.03.10 19:50sell6031.921.266800.000000.00000
12062009.03.10 22:29sell6041.921.270300.000000.00000
12072009.03.11 01:21close6041.921.269780.000000.0000099.8457716.23
12082009.03.11 01:21close6031.921.269780.000000.00000-572.1657144.07
12092009.03.11 01:26buy6051.901.268980.000000.00000
12102009.03.11 03:17close6051.901.271850.000000.00000545.3057689.37
12112009.03.11 03:30sell6061.921.272350.000000.00000
12122009.03.11 03:36close6061.921.268180.000000.00000800.6458490.01
12132009.03.11 03:37buy6071.941.267680.000000.00000
12142009.03.11 04:08buy6081.941.263780.000000.00000
12152009.03.11 05:39close6081.941.267850.000000.00000789.5859279.59
12162009.03.11 05:39close6071.941.267800.000000.0000023.2859302.87
12172009.03.11 06:36buy6091.971.262680.000000.00000
12182009.03.11 08:23close6091.971.267100.000000.00000870.7460173.61
12192009.03.11 09:13sell6102.001.267850.000000.00000
12202009.03.11 10:17sell6112.001.271400.000000.00000
12212009.03.11 11:46sell6124.001.275550.000000.00000
12222009.03.11 12:37sell6138.001.280050.000000.00000
12232009.03.11 13:36close6138.001.275680.000000.000003496.0063669.61
12242009.03.11 13:41close6124.001.276230.000000.00000-272.0063397.61
12252009.03.11 13:41close6112.001.276280.000000.00000-976.0062421.61
12262009.03.11 13:41close6102.001.276180.000000.00000-1666.0060755.61
12272009.03.11 13:43buy6142.021.275580.000000.00000
12282009.03.11 14:41close6142.021.280750.000000.000001044.3461799.95
12292009.03.11 16:04sell6152.051.281250.000000.00000
12302009.03.11 16:21close6152.051.276780.000000.00000916.3562716.30
12312009.03.11 18:45sell6162.091.280250.000000.00000
12322009.03.11 19:18sell6172.091.283850.000000.00000
12332009.03.11 20:49close6172.091.283630.000000.0000045.9862762.28
12342009.03.11 20:49close6162.091.283630.000000.00000-706.4262055.86
12352009.03.11 21:33buy6182.061.283080.000000.00000
12362009.03.11 23:52buy6192.061.279630.000000.00000
12372009.03.12 00:53close6192.061.284250.000000.00000951.7263007.58
12382009.03.12 00:53close6182.061.284250.000000.00000241.0263248.60
12392009.03.12 00:56sell6202.101.284750.000000.00000
12402009.03.12 06:02close6202.101.282830.000000.00000403.2063651.80
12412009.03.12 06:02buy6212.121.282130.000000.00000
12422009.03.12 06:43buy6222.121.278630.000000.00000
12432009.03.12 08:02buy6234.241.274380.000000.00000
12442009.03.12 09:16close6234.241.277450.000000.000001301.6864953.48
12452009.03.12 09:16close6222.121.277500.000000.00000-239.5664713.92
12462009.03.12 09:16close6212.121.277500.000000.00000-981.5663732.36
12472009.03.12 09:37sell6242.121.278200.000000.00000
12482009.03.12 11:57sell6252.121.280850.000000.00000
12492009.03.12 13:13close6252.121.278730.000000.00000449.4464181.80
12502009.03.12 13:13close6242.121.278630.000000.00000-91.1664090.64
12512009.03.12 13:17buy6262.131.277080.000000.00000
12522009.03.12 13:31close6262.131.282050.000000.000001058.6165149.25
12532009.03.12 15:41sell6272.171.279850.000000.00000
12542009.03.12 17:04sell6282.171.282550.000000.00000
12552009.03.12 18:56sell6294.341.287000.000000.00000
12562009.03.12 19:47sell6308.681.291450.000000.00000
12572009.03.12 21:39close6308.681.291830.000000.00000-329.8464819.41
12582009.03.12 21:39close6294.341.291880.000000.00000-2117.9262701.49
12592009.03.12 21:39close6282.171.291880.000000.00000-2024.6160676.88
12602009.03.12 21:39close6272.171.291980.000000.00000-2632.2158044.67
12612009.03.12 22:46buy6311.931.288830.000000.00000
12622009.03.13 00:17close6311.931.292100.000000.00000631.1158675.78
12632009.03.13 01:00sell6321.951.292700.000000.00000
12642009.03.13 04:31close6321.951.290930.000000.00000345.1559020.93
12652009.03.13 04:52buy6331.961.289480.000000.00000
12662009.03.13 06:06close6331.961.292000.000000.00000493.9259514.85
12672009.03.13 06:54buy6341.981.287930.000000.00000
12682009.03.13 08:03close6341.981.292300.000000.00000865.2660380.11
12692009.03.13 08:17sell6352.011.293600.000000.00000
12702009.03.13 09:31close6352.011.290530.000000.00000617.0760997.18
12712009.03.13 09:59buy6362.031.289880.000000.00000
12722009.03.13 12:25close6362.031.290450.000000.00000115.7161112.89
12732009.03.13 12:26sell6372.031.290950.000000.00000
12742009.03.13 15:22close6372.031.288980.000000.00000399.9161512.80
12752009.03.13 15:22buy6382.051.287630.000000.00000
12762009.03.13 17:21close6382.051.290350.000000.00000557.6062070.40
12772009.03.13 18:15sell6392.061.291050.000000.00000
12782009.03.15 21:00close6392.061.288230.000000.00000580.9262651.32
12792009.03.15 21:17buy6402.081.287930.000000.00000
12802009.03.15 22:40buy6412.081.283680.000000.00000
12812009.03.15 23:56close6412.081.288000.000000.00000898.5663549.88
12822009.03.15 23:56close6402.081.287950.000000.000004.1663554.04
12832009.03.16 00:01sell6422.111.288450.000000.00000
12842009.03.16 01:51sell6432.111.291400.000000.00000
12852009.03.16 05:59close6432.111.290080.000000.00000278.5263832.56
12862009.03.16 05:59close6422.111.290080.000000.00000-343.9363488.63
12872009.03.16 06:40sell6442.111.292800.000000.00000
12882009.03.16 07:53sell6452.111.295350.000000.00000
12892009.03.16 10:02sell6464.221.300450.000000.00000
12902009.03.16 12:13sell6478.441.305550.000000.00000
12912009.03.16 12:38close6478.441.305680.000000.00000-109.7263378.91
12922009.03.16 12:38close6464.221.305680.000000.00000-2207.0661171.85
12932009.03.16 12:38close6452.111.305680.000000.00000-2179.6358992.22
12942009.03.16 12:38close6442.111.305680.000000.00000-2717.6856274.54
12952009.03.16 13:50buy6481.871.301980.000000.00000
12962009.03.16 14:30buy6491.871.299430.000000.00000
12972009.03.16 15:31close6491.871.302350.000000.00000546.0456820.58
12982009.03.16 15:31close6481.871.302200.000000.0000041.1456861.72
12992009.03.16 16:06buy6501.891.298030.000000.00000
13002009.03.16 16:51close6501.891.302500.000000.00000844.8357706.55
13012009.03.16 18:06buy6511.921.298330.000000.00000
13022009.03.16 19:59buy6521.921.295680.000000.00000
13032009.03.16 21:38close6521.921.298450.000000.00000531.8458238.39
13042009.03.16 21:38close6511.921.298550.000000.0000042.2458280.63
13052009.03.17 01:10sell6531.941.299400.000000.00000
13062009.03.17 04:50sell6541.941.302150.000000.00000
13072009.03.17 05:39close6541.941.299930.000000.00000430.6858711.31
13082009.03.17 05:39close6531.941.299930.000000.00000-102.8258608.49
13092009.03.17 05:40buy6551.951.298380.000000.00000
13102009.03.17 10:00close6551.951.300100.000000.00000335.4058943.89
13112009.03.17 10:02sell6561.961.300850.000000.00000
13122009.03.17 11:36close6561.961.297680.000000.00000621.3259565.21
13132009.03.17 12:05buy6571.981.297080.000000.00000
13142009.03.17 13:13buy6581.981.294530.000000.00000
13152009.03.17 14:24close6581.981.296850.000000.00000459.3660024.57
13162009.03.17 14:24close6571.981.296850.000000.00000-45.5459979.03
13172009.03.17 14:53sell6591.991.297500.000000.00000
13182009.03.17 16:52sell6601.991.300050.000000.00000
13192009.03.17 17:57close6601.991.298330.000000.00000342.2860321.31
13202009.03.17 17:57close6591.991.298330.000000.00000-165.1760156.14
13212009.03.17 19:09sell6612.001.301650.000000.00000
13222009.03.18 00:48close6612.001.301530.000000.0000024.0060180.14
13232009.03.18 00:53buy6622.001.300930.000000.00000
13242009.03.18 02:50close6622.001.304250.000000.00000664.0060844.14
13252009.03.18 03:41sell6632.021.305350.000000.00000
13262009.03.18 06:55close6632.021.303030.000000.00000468.6461312.78
13272009.03.18 07:00buy6642.041.302580.000000.00000
13282009.03.18 07:49buy6652.041.299730.000000.00000
13292009.03.18 09:55close6652.041.303450.000000.00000758.8862071.66
13302009.03.18 09:55close6642.041.303500.000000.00000187.6862259.34
13312009.03.18 09:58sell6662.071.304000.000000.00000
13322009.03.18 12:00close6662.071.303080.000000.00000190.4462449.78
13332009.03.18 12:25sell6672.081.306950.000000.00000
13342009.03.18 12:56sell6682.081.312900.000000.00000
13352009.03.18 15:26close6682.081.311030.000000.00000388.9662838.74
13362009.03.18 15:26close6672.081.311130.000000.00000-869.4461969.30
13372009.03.18 15:38buy6692.061.310330.000000.00000
13382009.03.18 18:17close6692.061.316950.000000.000001363.7263333.02
13392009.03.18 21:24sell6702.111.352300.000000.00000
13402009.03.18 22:37close6702.111.348430.000000.00000816.5764149.59
13412009.03.19 00:11buy6712.131.347580.000000.00000
13422009.03.19 00:43buy6722.131.345030.000000.00000
13432009.03.19 03:48close6722.131.345050.000000.000004.2664153.85
13442009.03.19 03:48close6712.131.345100.000000.00000-528.2463625.61
13452009.03.19 03:56sell6732.121.345550.000000.00000
13462009.03.19 05:31sell6742.121.348450.000000.00000
13472009.03.19 06:03close6742.121.343780.000000.00000990.0464615.65
13482009.03.19 06:05close6732.121.343880.000000.00000354.0464969.69
13492009.03.19 06:10buy6752.161.343430.000000.00000
13502009.03.19 07:43close6752.161.347450.000000.00000868.3265838.01
13512009.03.19 07:45sell6762.191.347900.000000.00000
13522009.03.19 09:14close6762.191.346630.000000.00000278.1366116.14
13532009.03.19 09:14buy6772.201.346080.000000.00000
13542009.03.19 10:03close6772.201.349550.000000.00000763.4066879.54
13552009.03.19 10:11sell6782.221.350500.000000.00000
13562009.03.19 11:20close6782.221.348680.000000.00000404.0467283.58
13572009.03.19 11:41sell6792.241.353800.000000.00000
13582009.03.19 13:58sell6802.241.364400.000000.00000
13592009.03.19 14:33sell6814.481.368650.000000.00000
13602009.03.19 15:15sell6828.961.372800.000000.00000
13612009.03.19 16:13close6828.961.368280.000000.000004049.9271333.50
13622009.03.19 16:13close6814.481.368130.000000.00000232.9671566.46
13632009.03.19 16:13close6802.241.368230.000000.00000-857.9270708.54
13642009.03.19 16:13close6792.241.368230.000000.00000-3232.3267476.22
13652009.03.19 16:15buy6832.241.367230.000000.00000
13662009.03.19 18:00buy6842.241.363630.000000.00000
13672009.03.19 18:18close6842.241.368150.000000.000001012.4868488.70
13682009.03.19 22:13close6832.241.367050.000000.00000-40.3268448.38
13692009.03.20 01:24buy6852.281.362980.000000.00000
13702009.03.20 03:12close6852.281.366400.000000.00000779.7669228.14
13712009.03.20 03:13sell6862.301.367050.000000.00000
13722009.03.20 07:39sell6872.301.369850.000000.00000
13732009.03.20 09:11close6872.301.367180.000000.00000614.1069842.24
13742009.03.20 09:11close6862.301.367180.000000.00000-29.9069812.34
13752009.03.20 10:13buy6882.321.364930.000000.00000
13762009.03.20 10:44buy6892.321.356880.000000.00000
13772009.03.20 12:31close6892.321.361600.000000.000001095.0470907.38
13782009.03.20 12:31close6882.321.361650.000000.00000-760.9670146.42
13792009.03.20 13:12buy6902.331.353830.000000.00000
13802009.03.20 13:42close6902.331.358150.000000.000001006.5671152.98
13812009.03.20 13:52sell6912.371.363500.000000.00000
13822009.03.20 14:43close6912.371.358430.000000.000001201.5972354.57
13832009.03.20 15:03buy6922.411.355930.000000.00000
13842009.03.20 15:39buy6932.411.353330.000000.00000
13852009.03.20 16:05close6932.411.357650.000000.000001041.1273395.69
13862009.03.20 16:10close6922.411.359950.000000.00000968.8274364.51
13872009.03.22 21:06sell6942.471.361900.000000.00000
13882009.03.22 22:23sell6952.471.364500.000000.00000
13892009.03.23 00:04close6952.471.361430.000000.00000758.2975122.80
13902009.03.23 00:04close6942.471.361380.000000.00000128.4475251.24
13912009.03.23 02:36sell6962.501.367300.000000.00000
13922009.03.23 07:17sell6972.501.370150.000000.00000
13932009.03.23 08:34close6972.501.368680.000000.00000367.5075618.74
13942009.03.23 08:34close6962.501.368680.000000.00000-345.0075273.74
13952009.03.23 08:51buy6982.501.366230.000000.00000
13962009.03.23 09:22buy6992.501.362980.000000.00000
13972009.03.23 10:28close6992.501.366600.000000.00000905.0076178.74
13982009.03.23 10:28close6982.501.366800.000000.00000142.5076321.24
13992009.03.23 12:02buy7002.541.361730.000000.00000
14002009.03.23 12:33buy7012.541.358430.000000.00000
14012009.03.23 13:30buy7025.081.354030.000000.00000
14022009.03.23 15:05close7025.081.355600.000000.00000797.5677118.80
14032009.03.23 15:05close7012.541.355550.000000.00000-731.5276387.28
14042009.03.23 15:05close7002.541.355550.000000.00000-1569.7274817.56
14052009.03.23 15:05sell7032.491.356200.000000.00000
14062009.03.23 16:56sell7042.491.358850.000000.00000
14072009.03.23 17:27sell7054.981.363250.000000.00000
14082009.03.23 21:03close7054.981.363330.000000.00000-39.8474777.72
14092009.03.23 21:03close7042.491.363280.000000.00000-1103.0773674.65
14102009.03.23 21:03close7032.491.363280.000000.00000-1762.9271911.73
14112009.03.23 21:43buy7062.391.361380.000000.00000
14122009.03.23 23:08close7062.391.363400.000000.00000482.7872394.51
14132009.03.23 23:27sell7072.411.363900.000000.00000
14142009.03.24 00:42sell7082.411.366450.000000.00000
14152009.03.24 04:01close7082.411.364880.000000.00000378.3772772.88
14162009.03.24 04:01close7072.411.364880.000000.00000-236.1872536.70
14172009.03.24 04:53buy7092.411.364180.000000.00000
14182009.03.24 05:42close7092.411.367300.000000.00000751.9273288.62
14192009.03.24 06:54buy7102.441.363080.000000.00000
14202009.03.24 07:29buy7112.441.360180.000000.00000
14212009.03.24 10:07buy7124.881.356080.000000.00000
14222009.03.24 12:19close7124.881.356550.000000.00000229.3673517.98
14232009.03.24 12:19close7112.441.356600.000000.00000-873.5272644.46
14242009.03.24 12:19close7102.441.356450.000000.00000-1617.7271026.74
14252009.03.24 13:10buy7132.361.351180.000000.00000
14262009.03.24 14:01close7132.361.354850.000000.00000866.1271892.86
14272009.03.24 14:03sell7142.391.356050.000000.00000
14282009.03.24 15:54close7142.391.351980.000000.00000972.7372865.59
14292009.03.24 16:30sell7152.421.357050.000000.00000
14302009.03.24 17:29close7152.421.353380.000000.00000888.1473753.73
14312009.03.24 17:31buy7162.451.352280.000000.00000
14322009.03.24 18:26buy7172.451.349180.000000.00000
14332009.03.24 18:45close7172.451.353550.000000.000001070.6574824.38
14342009.03.24 18:50close7162.451.352300.000000.000004.9074829.28
14352009.03.24 19:32buy7182.491.346280.000000.00000
14362009.03.24 22:50close7182.491.349000.000000.00000677.2875506.56
14372009.03.25 00:56buy7192.511.346030.000000.00000
14382009.03.25 03:53close7192.511.348550.000000.00000632.5276139.08
14392009.03.25 04:09sell7202.531.349100.000000.00000
14402009.03.25 05:30close7202.531.346380.000000.00000688.1676827.24
14412009.03.25 05:31buy7212.561.345430.000000.00000
14422009.03.25 08:33buy7222.561.342780.000000.00000
14432009.03.25 09:19close7222.561.346550.000000.00000965.1277792.36
14442009.03.25 09:19close7212.561.346550.000000.00000286.7278079.08
14452009.03.25 09:20sell7232.601.347650.000000.00000
14462009.03.25 10:09sell7242.601.350400.000000.00000
14472009.03.25 12:13close7242.601.347980.000000.00000629.2078708.28
14482009.03.25 12:13close7232.601.347980.000000.00000-85.8078622.48
14492009.03.25 12:14buy7252.621.347130.000000.00000
14502009.03.25 12:35close7252.621.351600.000000.000001171.1479793.62
14512009.03.25 13:24buy7262.651.345480.000000.00000
14522009.03.25 13:56close7262.651.354400.000000.000002363.8082157.42
14532009.03.25 17:09sell7272.731.358550.000000.00000
14542009.03.25 18:13sell7282.731.361050.000000.00000
14552009.03.25 18:46close7282.731.356530.000000.000001233.9683391.38
14562009.03.25 18:46close7272.731.355880.000000.00000728.9184120.29
14572009.03.26 02:30buy7292.801.356830.000000.00000
14582009.03.26 03:06buy7302.801.354030.000000.00000
14592009.03.26 05:56close7302.801.358650.000000.000001293.6085413.89
14602009.03.26 05:56close7292.801.358750.000000.00000537.6085951.49
14612009.03.26 06:09sell7312.861.359500.000000.00000
14622009.03.26 06:56close7312.861.355780.000000.000001063.9287015.41
14632009.03.26 09:20buy7322.901.355080.000000.00000
14642009.03.26 11:20close7322.901.359050.000000.000001151.3088166.71
14652009.03.26 11:48sell7332.931.359700.000000.00000
14662009.03.26 12:54sell7342.931.363200.000000.00000
14672009.03.26 13:30close7342.931.358780.000000.000001295.0689461.77
14682009.03.26 13:45close7332.931.357830.000000.00000547.9190009.68
14692009.03.26 13:46buy7353.001.356930.000000.00000
14702009.03.26 14:17buy7363.001.353080.000000.00000
14712009.03.26 16:23close7363.001.357100.000000.000001206.0091215.68
14722009.03.26 16:23close7353.001.357100.000000.0000051.0091266.68
14732009.03.26 16:36buy7373.041.353330.000000.00000
14742009.03.26 18:54buy7383.041.350430.000000.00000
14752009.03.26 22:35close7383.041.353100.000000.00000811.6892078.36
14762009.03.26 22:35close7373.041.353100.000000.00000-69.9292008.44
14772009.03.27 00:29sell7393.061.355200.000000.00000
14782009.03.27 04:51sell7403.061.357750.000000.00000
14792009.03.27 06:27close7403.061.357230.000000.00000159.1292167.56
14802009.03.27 06:27close7393.061.357280.000000.00000-636.4891531.08
14812009.03.27 07:29buy7413.051.355330.000000.00000
14822009.03.27 09:18buy7423.051.352430.000000.00000
14832009.03.27 09:49buy7436.101.346580.000000.00000
14842009.03.27 12:28buy74412.201.332680.000000.00000
14852009.03.27 13:28close74412.201.330750.000000.00000-2354.6089176.48
14862009.03.27 13:28close7436.101.330700.000000.00000-9686.8079489.68
14872009.03.27 13:28close7423.051.330750.000000.00000-6612.4072877.28
14882009.03.27 13:28close7413.051.330850.000000.00000-7466.4065410.88
14892009.03.27 14:10buy7452.181.326680.000000.00000
14902009.03.27 14:37close7452.181.331150.000000.00000974.4666385.34
14912009.03.27 16:30buy7462.211.326080.000000.00000
14922009.03.27 18:28close7462.211.330500.000000.00000976.8267362.16
14932009.03.29 21:07buy7472.241.321680.000000.00000
14942009.03.29 22:18close7472.241.325050.000000.00000754.8868117.04
14952009.03.29 22:23sell7482.271.325950.000000.00000
14962009.03.29 23:40close7482.271.324930.000000.00000231.5468348.58
14972009.03.30 04:11buy7492.271.324280.000000.00000
14982009.03.30 05:09buy7502.271.319930.000000.00000
14992009.03.30 10:09close7502.271.318000.000000.00000-438.1167910.47
15002009.03.30 10:09close7492.271.317950.000000.00000-1436.9166473.56
15012009.03.30 11:35sell7512.211.320250.000000.00000
15022009.03.30 13:11close7512.211.317780.000000.00000545.8767019.43
15032009.03.30 13:12buy7522.231.317030.000000.00000
15042009.03.30 13:44buy7532.231.314380.000000.00000
15052009.03.30 15:00close7532.231.316200.000000.00000405.8667425.29
15062009.03.30 15:00close7522.231.316200.000000.00000-185.0967240.20
15072009.03.30 15:20sell7542.241.317050.000000.00000
15082009.03.30 16:00close7542.241.312480.000000.000001023.6868263.88
15092009.03.30 16:00buy7552.271.311530.000000.00000
15102009.03.30 16:26close7552.271.316000.000000.000001014.6969278.57
15112009.03.30 18:04buy7562.301.312980.000000.00000
15122009.03.30 18:55close7562.301.316650.000000.00000844.1070122.67
15132009.03.30 19:10sell7572.331.317600.000000.00000
15142009.03.30 21:04sell7582.331.320300.000000.00000
15152009.03.30 22:15close7582.331.318680.000000.00000377.4670500.13
15162009.03.30 22:15close7572.331.318680.000000.00000-251.6470248.49
15172009.03.30 23:27buy7592.341.318230.000000.00000
15182009.03.31 00:42close7592.341.320550.000000.00000542.8870791.37
15192009.03.31 00:47sell7602.351.321800.000000.00000
15202009.03.31 02:01sell7612.351.324350.000000.00000
15212009.03.31 05:46close7612.351.322230.000000.00000498.2071289.57
15222009.03.31 05:46close7602.351.322330.000000.00000-124.5571165.02
15232009.03.31 07:43sell7622.371.326300.000000.00000
15242009.03.31 08:31sell7632.371.328850.000000.00000
15252009.03.31 09:15close7632.371.325980.000000.00000680.1971845.21
15262009.03.31 09:15close7622.371.325980.000000.0000075.8471921.05
15272009.03.31 10:28sell7642.391.330800.000000.00000
15282009.03.31 10:59sell7652.391.333500.000000.00000
15292009.03.31 12:00close7652.391.330130.000000.00000805.4372726.48
15302009.03.31 12:00close7642.391.330080.000000.00000172.0872898.56
15312009.03.31 12:56sell7662.421.333500.000000.00000
15322009.03.31 13:42close7662.421.329430.000000.00000984.9473883.50
15332009.03.31 13:48buy7672.461.328930.000000.00000
15342009.03.31 15:05buy7682.461.326180.000000.00000
15352009.03.31 17:56close7682.461.326150.000000.00000-7.3873876.12
15362009.03.31 17:56close7672.461.326150.000000.00000-683.8873192.24
15372009.03.31 17:58sell7692.431.326700.000000.00000
15382009.03.31 18:52sell7702.431.329250.000000.00000
15392009.03.31 20:17close7702.431.326280.000000.00000721.7173913.95
15402009.03.31 20:17close7692.431.326280.000000.00000102.0674016.01
15412009.03.31 20:36buy7712.461.325680.000000.00000
15422009.04.01 00:04buy7722.461.322830.000000.00000
15432009.04.01 00:54buy7734.921.318380.000000.00000
15442009.04.01 01:28close7734.921.322950.000000.000002248.4476264.45
15452009.04.01 02:35close7722.461.322150.000000.00000-167.2876097.17
15462009.04.01 02:35close7712.461.322150.000000.00000-868.3875228.79
15472009.04.01 05:54buy7742.501.317680.000000.00000
15482009.04.01 06:34close7742.501.320900.000000.00000805.0076033.79
15492009.04.01 07:13sell7752.531.321450.000000.00000
15502009.04.01 07:30close7752.531.317780.000000.00000928.5176962.30
15512009.04.01 09:09sell7762.561.321800.000000.00000
15522009.04.01 10:35sell7772.561.324400.000000.00000
15532009.04.01 12:15close7772.561.324630.000000.00000-58.8876903.42
15542009.04.01 12:15close7762.561.324630.000000.00000-724.4876178.94
15552009.04.01 12:17buy7782.531.324030.000000.00000
15562009.04.01 13:07close7782.531.328400.000000.000001105.6177284.55
15572009.04.01 14:57buy7792.571.322930.000000.00000
15582009.04.01 17:51buy7802.571.320430.000000.00000
15592009.04.01 18:52close7802.571.322350.000000.00000493.4477777.99
15602009.04.01 18:52close7792.571.322400.000000.00000-136.2177641.78
15612009.04.01 19:00sell7812.581.323050.000000.00000
15622009.04.02 00:59sell7822.581.326150.000000.00000
15632009.04.02 00:59close7822.581.326230.000000.00000-20.6477621.14
15642009.04.02 00:59close7812.581.326230.000000.00000-820.4476800.70
15652009.04.02 02:27sell7832.561.328800.000000.00000
15662009.04.02 07:20close7832.561.325480.000000.00000849.9277650.62
15672009.04.02 09:12sell7842.581.329550.000000.00000
15682009.04.02 10:10sell7852.581.332100.000000.00000
15692009.04.02 10:41sell7865.161.336750.000000.00000
15702009.04.02 11:40close7865.161.332530.000000.000002177.5279828.14
15712009.04.02 11:40close7852.581.332530.000000.00000-110.9479717.20
15722009.04.02 11:40close7842.581.332530.000000.00000-768.8478948.36
15732009.04.02 15:08sell7872.631.344850.000000.00000
15742009.04.02 16:20sell7882.631.347550.000000.00000
15752009.04.02 17:58close7882.631.346830.000000.00000189.3679137.72
15762009.04.02 17:58close7872.631.346780.000000.00000-507.5978630.13
15772009.04.02 18:04buy7892.621.345880.000000.00000
15782009.04.03 00:01close7892.621.347550.000000.00000437.5479067.67
15792009.04.03 00:17sell7902.631.348450.000000.00000
15802009.04.03 00:46close7902.631.344880.000000.00000938.9180006.58
15812009.04.03 01:52buy7912.661.344280.000000.00000
15822009.04.03 05:10buy7922.661.341180.000000.00000
15832009.04.03 07:51close7922.661.342700.000000.00000404.3280410.90
15842009.04.03 07:51close7912.661.342700.000000.00000-420.2879990.62
15852009.04.03 08:37sell7932.661.346250.000000.00000
15862009.04.03 09:47close7932.661.343930.000000.00000617.1280607.74
15872009.04.03 12:30sell7942.681.345950.000000.00000
15882009.04.03 12:43close7942.681.341580.000000.000001171.1681778.90
15892009.04.03 12:45buy7952.721.340880.000000.00000
15902009.04.03 13:17buy7962.721.338280.000000.00000
15912009.04.03 14:16close7962.721.342650.000000.000001188.6482967.54
15922009.04.03 14:16close7952.721.342900.000000.00000549.4483516.98
15932009.04.03 14:28sell7972.781.343700.000000.00000
15942009.04.03 17:24close7972.781.342830.000000.00000241.8683758.84
15952009.04.03 17:25buy7982.791.342030.000000.00000
15962009.04.03 18:20close7982.791.345150.000000.00000870.4884629.32
15972009.04.03 18:28sell7992.821.346350.000000.00000
15982009.04.03 20:25sell8002.821.349000.000000.00000
15992009.04.05 21:00close8002.821.349230.000000.00000-64.8684564.46
16002009.04.05 21:00close7992.821.348730.000000.00000-671.1683893.30
16012009.04.05 21:12sell8012.791.350750.000000.00000
16022009.04.05 22:06sell8022.791.353750.000000.00000
16032009.04.06 01:33sell8035.581.357900.000000.00000
16042009.04.06 03:11close8035.581.356680.000000.00000680.7684574.06
16052009.04.06 03:11close8022.791.356680.000000.00000-817.4783756.59
16062009.04.06 03:11close8012.791.356680.000000.00000-1654.4782102.12
16072009.04.06 06:36buy8042.731.353180.000000.00000
16082009.04.06 08:20close8042.731.355050.000000.00000510.5182612.63
16092009.04.06 08:45sell8052.751.355550.000000.00000
16102009.04.06 09:23close8052.751.351480.000000.000001119.2583731.88
16112009.04.06 09:59buy8062.791.350780.000000.00000
16122009.04.06 12:22buy8072.791.348030.000000.00000
16132009.04.06 13:46buy8085.581.343530.000000.00000
16142009.04.06 15:02buy80911.161.339430.000000.00000
16152009.04.06 15:57close80911.161.336700.000000.00000-3046.6880685.20
16162009.04.06 15:57close8085.581.336750.000000.00000-3783.2476901.96
16172009.04.06 15:57close8072.791.336750.000000.00000-3147.1273754.84
16182009.04.06 15:57close8062.791.336650.000000.00000-3942.2769812.57
16192009.04.06 17:57sell8102.321.340900.000000.00000
16202009.04.06 21:37close8102.321.339630.000000.00000294.6470107.21
16212009.04.06 22:17buy8112.331.339080.000000.00000
16222009.04.06 23:34buy8122.331.336280.000000.00000
16232009.04.07 04:15close8122.331.336450.000000.0000039.6170146.82
16242009.04.07 04:15close8112.331.336400.000000.00000-624.4469522.38
16252009.04.07 06:49sell8132.311.339200.000000.00000
16262009.04.07 07:49close8132.311.335180.000000.00000928.6270451.00
16272009.04.07 07:51buy8142.341.334580.000000.00000
16282009.04.07 09:01buy8152.341.332030.000000.00000
16292009.04.07 09:32buy8164.681.327530.000000.00000
16302009.04.07 10:56buy8179.361.323480.000000.00000
16312009.04.07 12:33close8179.361.327150.000000.000003435.1273886.12
16322009.04.07 12:33close8164.681.327150.000000.00000-177.8473708.28
16332009.04.07 12:33close8152.341.327150.000000.00000-1141.9272566.36
16342009.04.07 12:33close8142.341.327200.000000.00000-1726.9270839.44
16352009.04.07 12:49sell8182.361.327650.000000.00000
16362009.04.07 13:45close8182.361.326080.000000.00000370.5271209.96
16372009.04.07 13:51buy8192.371.324730.000000.00000
16382009.04.07 15:51close8192.371.329500.000000.000001130.4972340.45
16392009.04.07 17:15buy8202.411.325480.000000.00000
16402009.04.07 19:10close8202.411.327050.000000.00000378.3772718.82
16412009.04.07 19:13sell8212.421.328000.000000.00000
16422009.04.08 00:09close8212.421.325180.000000.00000682.4473401.26
16432009.04.08 00:18buy8222.441.324480.000000.00000
16442009.04.08 00:49buy8232.441.321880.000000.00000
16452009.04.08 04:50buy8244.881.317230.000000.00000
16462009.04.08 06:17close8244.881.317600.000000.00000180.5673581.82
16472009.04.08 06:17close8232.441.317650.000000.00000-1032.1272549.70
16482009.04.08 06:17close8222.441.317650.000000.00000-1666.5270883.18
16492009.04.08 06:46buy8252.361.315080.000000.00000
16502009.04.08 07:41close8252.361.319700.000000.000001090.3271973.50
16512009.04.08 09:00sell8262.391.320400.000000.00000
16522009.04.08 10:38sell8272.391.322950.000000.00000
16532009.04.08 11:59close8272.391.321880.000000.00000255.7372229.23
16542009.04.08 11:59close8262.391.321880.000000.00000-353.7271875.51
16552009.04.08 12:51sell8282.391.326500.000000.00000
16562009.04.08 14:05close8282.391.323230.000000.00000781.5372657.04
16572009.04.08 14:21buy8292.421.322580.000000.00000
16582009.04.08 15:25close8292.421.325700.000000.00000755.0473412.08
16592009.04.08 15:37sell8302.441.326450.000000.00000
16602009.04.08 16:39sell8312.441.329950.000000.00000
16612009.04.08 17:42close8312.441.327580.000000.00000578.2873990.36
16622009.04.08 17:42close8302.441.327530.000000.00000-263.5273726.84
16632009.04.08 17:54buy8322.451.326830.000000.00000
16642009.04.08 18:46buy8332.451.324330.000000.00000
16652009.04.08 20:04close8332.451.325750.000000.00000347.9074074.74
16662009.04.08 20:04close8322.451.325750.000000.00000-264.6073810.14
16672009.04.08 20:26sell8342.461.326800.000000.00000
16682009.04.09 00:44close8342.461.323530.000000.00000804.4274614.56
16692009.04.09 03:06sell8352.481.326350.000000.00000
16702009.04.09 06:22sell8362.481.328850.000000.00000
16712009.04.09 09:04close8362.481.331630.000000.00000-689.4473925.12
16722009.04.09 09:04close8352.481.331630.000000.00000-1309.4472615.68
16732009.04.09 11:13buy8372.421.326380.000000.00000
16742009.04.09 12:22close8372.421.328550.000000.00000525.1473140.82
16752009.04.09 12:29sell8382.431.329250.000000.00000
16762009.04.09 13:05close8382.431.324880.000000.000001061.9174202.73
16772009.04.09 14:44buy8392.471.323780.000000.00000
16782009.04.09 15:15buy8402.471.319130.000000.00000
16792009.04.09 15:46buy8414.941.314680.000000.00000
16802009.04.09 20:43close8414.941.316150.000000.00000726.1874928.91
16812009.04.09 20:43close8402.471.316150.000000.00000-736.0674192.85
16822009.04.09 20:43close8392.471.316150.000000.00000-1884.6172308.24
16832009.04.09 23:17buy8422.411.313680.000000.00000
16842009.04.10 00:18buy8432.411.311080.000000.00000
16852009.04.10 02:08close8432.411.313300.000000.00000535.0272843.26
16862009.04.10 02:08close8422.411.313300.000000.00000-91.5872751.68
16872009.04.10 02:11sell8442.421.314150.000000.00000
16882009.04.10 06:05close8442.421.312030.000000.00000513.0473264.72
16892009.04.10 06:05buy8452.441.311230.000000.00000
16902009.04.10 09:35close8452.441.314650.000000.00000834.4874099.20
16912009.04.10 18:54sell8462.461.315850.000000.00000
16922009.04.10 20:10sell8472.461.318350.000000.00000
16932009.04.12 21:01close8472.461.318830.000000.00000-118.0873981.12
16942009.04.12 21:01close8462.461.318780.000000.00000-720.7873260.34
16952009.04.12 21:26buy8482.441.316480.000000.00000
16962009.04.13 00:16buy8492.441.313680.000000.00000
16972009.04.13 03:25close8492.441.316500.000000.00000688.0873948.42
16982009.04.13 03:25close8482.441.316500.000000.000004.8873953.30
16992009.04.13 06:20sell8502.461.319950.000000.00000
17002009.04.13 09:24close8502.461.319880.000000.0000017.2273970.52
17012009.04.13 09:26buy8512.461.319380.000000.00000
17022009.04.13 10:47close8512.461.320450.000000.00000263.2274233.74
17032009.04.13 10:50sell8522.471.321450.000000.00000
17042009.04.13 12:05sell8532.471.324000.000000.00000
17052009.04.13 12:40sell8544.941.328100.000000.00000
17062009.04.13 13:56close8544.941.327280.000000.00000405.0874638.82
17072009.04.13 13:56close8532.471.327280.000000.00000-810.1673828.66
17082009.04.13 13:56close8522.471.327280.000000.00000-1440.0172388.65
17092009.04.13 14:50sell8552.411.330700.000000.00000
17102009.04.13 15:35sell8562.411.334700.000000.00000
17112009.04.13 19:44sell8574.821.338850.000000.00000
17122009.04.13 20:49close8574.821.336980.000000.00000901.3473289.99
17132009.04.13 20:49close8562.411.336930.000000.00000-537.4372752.56
17142009.04.13 20:49close8552.411.336980.000000.00000-1513.4871239.08
17152009.04.14 00:17buy8582.371.334130.000000.00000
17162009.04.14 01:35buy8592.371.331530.000000.00000
17172009.04.14 05:02close8592.371.335200.000000.00000869.7972108.87
17182009.04.14 05:02close8582.371.335150.000000.00000241.7472350.61
17192009.04.14 05:14sell8602.411.336400.000000.00000
17202009.04.14 06:16close8602.411.332280.000000.00000992.9273343.53
17212009.04.14 06:19buy8612.441.331580.000000.00000
17222009.04.14 07:02buy8622.441.328980.000000.00000
17232009.04.14 12:18close8622.441.326150.000000.00000-690.5272653.01
17242009.04.14 12:18close8612.441.326150.000000.00000-1324.9271328.09
17252009.04.14 12:18buy8632.371.326230.000000.00000
17262009.04.14 12:50buy8642.371.323680.000000.00000
17272009.04.14 13:57close8642.371.326950.000000.00000774.9972103.08
17282009.04.14 13:57close8632.371.326950.000000.00000170.6472273.72
17292009.04.14 13:59sell8652.401.327450.000000.00000
17302009.04.14 14:37close8652.401.324830.000000.00000628.8072902.52
17312009.04.14 16:07sell8662.431.329450.000000.00000
17322009.04.14 17:07close8662.431.326480.000000.00000721.7173624.23
17332009.04.14 20:33buy8672.451.325980.000000.00000
17342009.04.15 01:26buy8682.451.322930.000000.00000
17352009.04.15 02:31close8682.451.324800.000000.00000458.1574082.38
17362009.04.15 02:31close8672.451.324800.000000.00000-289.1073793.28
17372009.04.15 06:33buy8692.451.321930.000000.00000
17382009.04.15 08:39close8692.451.323900.000000.00000482.6574275.93
17392009.04.15 08:43sell8702.471.324850.000000.00000
17402009.04.15 10:31sell8712.471.327950.000000.00000
17412009.04.15 11:25close8712.471.323780.000000.000001029.9975305.92
17422009.04.15 11:25close8702.471.323630.000000.00000301.3475607.26
17432009.04.15 11:28buy8722.521.322780.000000.00000
17442009.04.15 11:59buy8732.521.318680.000000.00000
17452009.04.15 13:52close8732.521.318550.000000.00000-32.7675574.50
17462009.04.15 13:52close8722.521.318550.000000.00000-1065.9674508.54
17472009.04.15 14:23sell8742.481.319450.000000.00000
17482009.04.15 15:22close8742.481.316530.000000.00000724.1675232.70
17492009.04.15 16:27sell8752.501.320750.000000.00000
17502009.04.15 16:58sell8762.501.323250.000000.00000
17512009.04.15 17:49close8762.501.319680.000000.00000892.5076125.20
17522009.04.15 17:49close8752.501.319580.000000.00000292.5076417.70
17532009.04.15 17:51buy8772.541.318830.000000.00000
17542009.04.15 19:21close8772.541.321300.000000.00000627.3877045.08
17552009.04.15 19:53sell8782.561.321800.000000.00000
17562009.04.15 23:13close8782.561.320230.000000.00000401.9277447.00
17572009.04.16 00:23sell8792.581.323900.000000.00000
17582009.04.16 00:55sell8802.581.326450.000000.00000
17592009.04.16 02:00close8802.581.323380.000000.00000792.0678239.06
17602009.04.16 02:00close8792.581.323330.000000.00000147.0678386.12
17612009.04.16 02:00buy8812.611.322580.000000.00000
17622009.04.16 02:40buy8822.611.319880.000000.00000
17632009.04.16 07:53buy8835.221.315780.000000.00000
17642009.04.16 07:58close8835.221.316100.000000.00000167.0478553.16
17652009.04.16 07:58close8822.611.316200.000000.00000-960.4877592.68
17662009.04.16 07:58close8812.611.316200.000000.00000-1665.1875927.50
17672009.04.16 09:34buy8842.531.313430.000000.00000
17682009.04.16 10:20close8842.531.317250.000000.00000966.4676893.96
17692009.04.16 10:29sell8852.561.318450.000000.00000
17702009.04.16 12:26sell8862.561.321100.000000.00000
17712009.04.16 14:44close8862.561.318830.000000.00000581.1277475.08
17722009.04.16 14:44close8852.561.318780.000000.00000-84.4877390.60
17732009.04.16 14:46buy8872.571.318430.000000.00000
17742009.04.16 15:55close8872.571.320100.000000.00000429.1977819.79
17752009.04.16 17:35buy8882.591.315930.000000.00000
17762009.04.16 19:11close8882.591.318450.000000.00000652.6878472.47
17772009.04.16 19:21sell8892.611.318850.000000.00000
17782009.04.17 00:35close8892.611.317330.000000.00000396.7278869.19
17792009.04.17 00:46buy8902.621.316280.000000.00000
17802009.04.17 02:23buy8912.621.313530.000000.00000
17812009.04.17 04:19buy8925.241.308330.000000.00000
17822009.04.17 05:39close8925.241.311000.000000.000001399.0880268.27
17832009.04.17 05:39close8912.621.311000.000000.00000-662.8679605.41
17842009.04.17 05:39close8902.621.311000.000000.00000-1383.3678222.05
17852009.04.17 07:11sell8932.601.311700.000000.00000
17862009.04.17 08:16close8932.601.307880.000000.00000993.2079215.25
17872009.04.17 08:23buy8942.641.307380.000000.00000
17882009.04.17 11:20buy8952.641.304830.000000.00000
17892009.04.17 14:21close8952.641.304750.000000.00000-21.1279194.13
17902009.04.17 14:21close8942.641.304750.000000.00000-694.3278499.81
17912009.04.17 19:31buy8962.611.302680.000000.00000
17922009.04.17 20:34close8962.611.304000.000000.00000344.5278844.33
17932009.04.19 21:03sell8972.621.305150.000000.00000
17942009.04.19 22:09close8972.621.302730.000000.00000634.0479478.37
17952009.04.19 23:50buy8982.641.301280.000000.00000
17962009.04.20 00:38buy8992.641.298430.000000.00000
17972009.04.20 02:39close8992.641.299450.000000.00000269.2879747.65
17982009.04.20 02:39close8982.641.299450.000000.00000-483.1279264.53
17992009.04.20 06:05buy9002.641.299180.000000.00000
18002009.04.20 07:35close9002.641.300600.000000.00000374.8879639.41
18012009.04.20 09:29buy9012.651.295880.000000.00000
18022009.04.20 12:29close9012.651.297700.000000.00000482.3080121.71
18032009.04.20 12:56sell9022.671.298300.000000.00000
18042009.04.20 13:45close9022.671.295080.000000.00000859.7480981.45
18052009.04.20 13:46buy9032.691.293780.000000.00000
18062009.04.20 14:17buy9042.691.289780.000000.00000
18072009.04.20 15:15close9042.691.293200.000000.00000919.9881901.43
18082009.04.20 15:15close9032.691.293200.000000.00000-156.0281745.41
18092009.04.20 23:59buy9052.721.290230.000000.00000
18102009.04.21 01:09close9052.721.293100.000000.00000780.6482526.05
18112009.04.21 01:11sell9062.751.293900.000000.00000
18122009.04.21 06:03close9062.751.293430.000000.00000129.2582655.30
18132009.04.21 06:08buy9072.751.292580.000000.00000
18142009.04.21 07:49close9072.751.294250.000000.00000459.2583114.55
18152009.04.21 08:26sell9082.771.294750.000000.00000
18162009.04.21 09:04sell9092.771.298650.000000.00000
18172009.04.21 10:55close9092.771.293930.000000.000001307.4484421.99
18182009.04.21 10:55close9082.771.293880.000000.00000240.9984662.98
18192009.04.21 11:29buy9102.821.293280.000000.00000
18202009.04.21 13:35close9102.821.295200.000000.00000541.4485204.42
18212009.04.21 13:36sell9112.841.295750.000000.00000
18222009.04.21 15:46sell9122.841.298350.000000.00000
18232009.04.21 18:26close9122.841.294680.000000.000001042.2886246.70
18242009.04.21 18:26close9112.841.294680.000000.00000303.8886550.58
18252009.04.21 18:31buy9132.881.293780.000000.00000
18262009.04.22 00:29close9132.881.292950.000000.00000-239.0486311.54
18272009.04.22 06:14sell9142.871.294750.000000.00000
18282009.04.22 06:58close9142.871.291930.000000.00000809.3487120.88
18292009.04.22 07:01buy9152.901.290980.000000.00000
18302009.04.22 10:22close9152.901.295550.000000.000001325.3088446.18
18312009.04.22 13:04buy9162.941.292330.000000.00000
18322009.04.22 13:25close9162.941.298050.000000.000001681.6890127.86
18332009.04.22 13:27sell9173.001.298800.000000.00000
18342009.04.22 14:02sell9183.001.301650.000000.00000
18352009.04.22 16:28close9183.001.299380.000000.00000681.0090808.86
18362009.04.22 16:28close9173.001.299480.000000.00000-204.0090604.86
18372009.04.22 16:48buy9193.021.298880.000000.00000
18382009.04.22 17:36close9193.021.301200.000000.00000700.6491305.50
18392009.04.22 18:32sell9203.041.303100.000000.00000
18402009.04.22 19:40close9203.041.301030.000000.00000629.2891934.78
18412009.04.22 19:43buy9213.061.300480.000000.00000
18422009.04.23 01:41close9213.061.298950.000000.00000-468.1891466.60
18432009.04.23 04:35sell9223.041.301000.000000.00000
18442009.04.23 06:16sell9233.041.303800.000000.00000
18452009.04.23 07:32close9233.041.301080.000000.00000826.8892293.48
18462009.04.23 07:32close9223.041.300980.000000.000006.0892299.56
18472009.04.23 07:46buy9243.071.300530.000000.00000
18482009.04.23 08:58close9243.071.304450.000000.000001203.4493503.00
18492009.04.23 09:08sell9253.111.305250.000000.00000
18502009.04.23 11:26sell9263.111.307950.000000.00000
18512009.04.23 12:29close9263.111.304180.000000.000001172.4794675.47
18522009.04.23 12:29close9253.111.304180.000000.00000332.7795008.24
18532009.04.23 12:31buy9273.161.303680.000000.00000
18542009.04.23 13:31buy9283.161.300980.000000.00000
18552009.04.23 14:30close9283.161.303900.000000.00000922.7295930.96
18562009.04.23 14:30close9273.161.303850.000000.0000053.7295984.68
18572009.04.23 14:53sell9293.191.304850.000000.00000
18582009.04.23 16:49sell9303.191.307600.000000.00000
18592009.04.23 18:51sell9316.381.311900.000000.00000
18602009.04.23 20:51close9316.381.314530.000000.00000-1677.9494306.74
18612009.04.23 20:51close9303.191.314580.000000.00000-2226.6292080.12
18622009.04.23 20:51close9293.191.314630.000000.00000-3119.8288960.30
18632009.04.24 02:18sell9322.961.315150.000000.00000
18642009.04.24 05:32sell9332.961.317700.000000.00000
18652009.04.24 08:01sell9345.921.322150.000000.00000
18662009.04.24 08:16close9345.921.322480.000000.00000-195.3688764.94
18672009.04.24 08:16close9332.961.322480.000000.00000-1414.8887350.06
18682009.04.24 08:16close9322.961.322480.000000.00000-2169.6885180.38
18692009.04.24 08:22sell9352.831.325450.000000.00000
18702009.04.24 09:40close9352.831.322430.000000.00000854.6686035.04
18712009.04.24 11:10sell9362.861.326350.000000.00000
18722009.04.24 12:33close9362.861.322780.000000.000001021.0287056.06
18732009.04.24 12:34buy9372.901.322130.000000.00000
18742009.04.24 13:07close9372.901.325550.000000.00000991.8088047.86
18752009.04.24 13:10sell9382.931.326350.000000.00000
18762009.04.24 16:09sell9392.931.328950.000000.00000
18772009.04.24 17:26close9392.931.326280.000000.00000782.3188830.17
18782009.04.24 17:26close9382.931.326380.000000.00000-8.7988821.38
18792009.04.24 17:37buy9402.961.325630.000000.00000
18802009.04.24 18:30close9402.961.328150.000000.00000745.9289567.30
18812009.04.27 00:13buy9412.981.320530.000000.00000
18822009.04.27 02:04buy9422.981.317780.000000.00000
18832009.04.27 06:11close9422.981.314300.000000.00000-1037.0488530.26
18842009.04.27 06:11close9412.981.314300.000000.00000-1856.5486673.72
18852009.04.27 06:44buy9432.881.313330.000000.00000
18862009.04.27 08:04close9432.881.316800.000000.00000999.3687673.08
18872009.04.27 08:08sell9442.921.317300.000000.00000
18882009.04.27 09:18close9442.921.314830.000000.00000721.2488394.32
18892009.04.27 09:25buy9452.941.314130.000000.00000
18902009.04.27 12:35buy9462.941.311130.000000.00000
18912009.04.27 14:37close9462.941.313000.000000.00000549.7888944.10
18922009.04.27 14:37close9452.941.313050.000000.00000-317.5288626.58
18932009.04.27 15:54sell9472.951.314300.000000.00000
18942009.04.27 17:00close9472.951.310680.000000.000001067.9089694.48
18952009.04.27 17:00buy9482.981.308830.000000.00000
18962009.04.27 17:31buy9492.981.302280.000000.00000
18972009.04.27 19:43close9492.981.303650.000000.00000408.2690102.74
18982009.04.27 19:43close9482.981.303700.000000.00000-1528.7488574.00
18992009.04.27 20:36sell9502.951.304150.000000.00000
19002009.04.28 00:16close9502.951.300330.000000.000001126.9089700.90
19012009.04.28 04:11buy9512.991.299380.000000.00000
19022009.04.28 05:28close9512.991.301300.000000.00000574.0890274.98
19032009.04.28 06:19sell9523.001.301900.000000.00000
19042009.04.28 06:58close9523.001.299380.000000.00000756.0091030.98
19052009.04.28 09:29buy9533.031.300230.000000.00000
19062009.04.28 11:44buy9543.031.297530.000000.00000
19072009.04.28 12:33close9543.031.302100.000000.000001384.7192415.69
19082009.04.28 12:36close9533.031.302450.000000.00000672.6693088.35
19092009.04.28 12:46sell9553.101.303600.000000.00000
19102009.04.28 13:55sell9563.101.306300.000000.00000
19112009.04.28 15:50close9563.101.305630.000000.00000207.7093296.05
19122009.04.28 15:50close9553.101.305630.000000.00000-629.3092666.75
19132009.04.28 16:58sell9573.081.310000.000000.00000
19142009.04.28 17:35sell9583.081.312550.000000.00000
19152009.04.28 22:56close9583.081.313180.000000.00000-194.0492472.71
19162009.04.28 22:56close9573.081.313180.000000.00000-979.4491493.27
19172009.04.29 00:23sell9593.041.314750.000000.00000
19182009.04.29 03:15sell9603.041.318150.000000.00000
19192009.04.29 06:21close9603.041.320830.000000.00000-814.7290678.55
19202009.04.29 06:21close9593.041.320830.000000.00000-1848.3288830.23
19212009.04.29 08:57sell9612.961.321800.000000.00000
19222009.04.29 09:51sell9622.961.324400.000000.00000
19232009.04.29 12:36close9622.961.324580.000000.00000-53.2888776.95
19242009.04.29 12:36close9612.961.324530.000000.00000-808.0887968.87
19252009.04.29 12:49buy9632.931.323730.000000.00000
19262009.04.29 14:00close9632.931.325800.000000.00000606.5188575.38
19272009.04.29 14:32sell9642.951.326600.000000.00000
19282009.04.29 15:22sell9652.951.329200.000000.00000
19292009.04.29 15:53sell9665.901.333250.000000.00000
19302009.04.29 18:18close9665.901.330530.000000.000001604.8090180.18
19312009.04.29 18:18close9652.951.330430.000000.00000-362.8589817.33
19322009.04.29 18:18close9642.951.330430.000000.00000-1129.8588687.48
19332009.04.29 20:33buy9672.951.326580.000000.00000
19342009.04.29 23:29close9672.951.327600.000000.00000300.9088988.38
19352009.04.30 00:12sell9682.961.328600.000000.00000
19362009.04.30 00:43sell9692.961.331650.000000.00000
19372009.04.30 04:04close9692.961.328980.000000.00000790.3289778.70
19382009.04.30 04:04close9682.961.328830.000000.00000-68.0889710.62
19392009.04.30 04:04buy9702.991.328380.000000.00000
19402009.04.30 05:29close9702.991.329500.000000.00000334.8890045.50
19412009.04.30 05:55sell9713.001.330450.000000.00000
19422009.04.30 06:33sell9723.001.333250.000000.00000
19432009.04.30 07:37sell9736.001.337300.000000.00000
19442009.04.30 08:39close9736.001.333880.000000.000002052.0092097.50
19452009.04.30 08:39close9723.001.333780.000000.00000-159.0091938.50
19462009.04.30 08:39close9713.001.333780.000000.00000-999.0090939.50
19472009.04.30 09:00buy9743.031.333030.000000.00000
19482009.04.30 09:36buy9753.031.329980.000000.00000
19492009.04.30 11:13buy9766.061.325380.000000.00000
19502009.04.30 13:09buy97712.121.321180.000000.00000
19512009.04.30 14:08close97712.121.324550.000000.000004084.4495023.94
19522009.04.30 14:08close9766.061.324550.000000.00000-502.9894520.96
19532009.04.30 14:08close9753.031.324550.000000.00000-1645.2992875.67
19542009.04.30 14:09close9743.031.324500.000000.00000-2584.5990291.08
19552009.04.30 15:00sell9783.001.324950.000000.00000
19562009.04.30 16:46close9783.001.321880.000000.00000921.0091212.08
19572009.04.30 16:47buy9793.041.321230.000000.00000
19582009.04.30 18:04close9793.041.324850.000000.000001100.4892312.56
19592009.04.30 18:25sell9803.071.325350.000000.00000
19602009.04.30 19:16close9803.071.323580.000000.00000543.3992855.95
19612009.04.30 19:19buy9813.091.323030.000000.00000
19622009.04.30 23:07close9813.091.324300.000000.00000392.4393248.38
19632009.05.01 00:04sell9823.101.325050.000000.00000
19642009.05.01 06:02close9823.101.327130.000000.00000-644.8092603.58
19652009.05.01 06:32sell9833.081.329200.000000.00000
19662009.05.01 07:50close9833.081.326980.000000.00000683.7693287.34
19672009.05.01 08:08buy9843.101.326130.000000.00000
19682009.05.01 08:39buy9853.101.323080.000000.00000
19692009.05.01 10:13close9853.101.327650.000000.000001416.7094704.04
19702009.05.01 10:19close9843.101.328000.000000.00000579.7095283.74
19712009.05.01 10:21sell9863.171.328550.000000.00000
19722009.05.01 10:52sell9873.171.332050.000000.00000
19732009.05.01 11:08close9873.171.327430.000000.000001464.5496748.28
19742009.05.01 12:38close9863.171.327230.000000.00000418.4497166.72
19752009.05.01 12:43buy9883.231.326330.000000.00000
19762009.05.01 13:55close9883.231.327600.000000.00000410.2197576.93
19772009.05.04 00:15sell9893.251.329300.000000.00000
19782009.05.04 00:57sell9903.251.331950.000000.00000
19792009.05.04 03:45close9903.251.332230.000000.00000-91.0097485.93
19802009.05.04 03:45close9893.251.332280.000000.00000-968.5096517.43
19812009.05.04 04:10buy9913.211.331530.000000.00000
19822009.05.04 08:25buy9923.211.328530.000000.00000
19832009.05.04 10:09close9923.211.326600.000000.00000-619.5395897.90
19842009.05.04 10:09close9913.211.326600.000000.00000-1582.5394315.37
19852009.05.04 11:11buy9933.141.324080.000000.00000
19862009.05.04 12:09buy9943.141.321580.000000.00000
19872009.05.04 12:59close9943.141.324650.000000.00000963.9895279.35
19882009.05.04 12:59close9933.141.324650.000000.00000178.9895458.33
19892009.05.04 13:02sell9953.181.325350.000000.00000
19902009.05.04 13:42sell9963.181.328050.000000.00000
19912009.05.04 14:14sell9976.361.332200.000000.00000
19922009.05.04 15:06sell99812.721.336900.000000.00000
19932009.05.04 18:50close99812.721.337580.000000.00000-864.9694593.37
19942009.05.04 18:50close9976.361.337630.000000.00000-3453.4891139.89
19952009.05.04 18:50close9963.181.337630.000000.00000-3046.4488093.45
19962009.05.04 18:50close9953.181.337680.000000.00000-3920.9484172.51
19972009.05.04 18:58buy9992.801.336880.000000.00000
19982009.05.04 19:55close9992.801.339400.000000.00000705.6084878.11
19992009.05.04 19:59sell10002.821.339900.000000.00000
20002009.05.04 22:17sell10012.821.342800.000000.00000
20012009.05.05 00:40close10012.821.339680.000000.00000879.8485757.95
20022009.05.05 00:40close10002.821.339680.000000.0000062.0485819.99
20032009.05.05 00:45buy10022.861.338930.000000.00000
20042009.05.05 02:20close10022.861.340200.000000.00000363.2286183.21
20052009.05.05 03:46buy10032.871.337380.000000.00000
20062009.05.05 06:49buy10042.871.334380.000000.00000
20072009.05.05 08:55close10042.871.337100.000000.00000780.6486963.85
20082009.05.05 08:55close10032.871.337150.000000.00000-66.0186897.84
20092009.05.05 09:29sell10052.891.338850.000000.00000
20102009.05.05 12:42sell10062.891.341450.000000.00000
20112009.05.05 13:51close10062.891.338980.000000.00000713.8387611.67
20122009.05.05 13:51close10052.891.338980.000000.00000-37.5787574.10
20132009.05.05 13:53buy10072.911.338030.000000.00000
20142009.05.05 14:25buy10082.911.335480.000000.00000
20152009.05.05 15:45close10082.911.337150.000000.00000485.9788060.07
20162009.05.05 15:45close10072.911.337200.000000.00000-241.5387818.54
20172009.05.05 16:10sell10092.921.337650.000000.00000
20182009.05.05 17:03close10092.921.335030.000000.00000765.0488583.58
20192009.05.05 17:24buy10102.951.333130.000000.00000
20202009.05.05 18:30buy10112.951.329380.000000.00000
20212009.05.05 19:46close10112.951.333000.000000.000001067.9089651.48
20222009.05.05 19:46close10102.951.333000.000000.00000-38.3589613.13
20232009.05.05 20:37sell10122.981.333900.000000.00000
20242009.05.05 23:19close10122.981.330080.000000.000001138.3690751.49
20252009.05.05 23:30buy10133.021.329580.000000.00000
20262009.05.06 01:37buy10143.021.326980.000000.00000
20272009.05.06 05:29close10143.021.325900.000000.00000-326.1690425.33
20282009.05.06 05:29close10133.021.325850.000000.00000-1126.4689298.87
20292009.05.06 06:09sell10152.971.329350.000000.00000
20302009.05.06 08:21sell10162.971.332600.000000.00000
20312009.05.06 11:10close10162.971.329430.000000.00000941.4990240.36
20322009.05.06 11:10close10152.971.329380.000000.00000-8.9190231.45
20332009.05.06 11:13buy10173.001.328780.000000.00000
20342009.05.06 12:06close10173.001.332400.000000.000001086.0091317.45
20352009.05.06 12:15sell10183.041.334650.000000.00000
20362009.05.06 12:47sell10193.041.337150.000000.00000
20372009.05.06 13:36close10193.041.333980.000000.00000963.6892281.13
20382009.05.06 13:36close10183.041.333980.000000.00000203.6892484.81
20392009.05.06 13:40buy10203.081.333230.000000.00000
20402009.05.06 14:11buy10213.081.329180.000000.00000
20412009.05.06 16:02close10213.081.331600.000000.00000745.3693230.17
20422009.05.06 16:02close10203.081.331650.000000.00000-486.6492743.53
20432009.05.06 17:30buy10223.091.328380.000000.00000
20442009.05.06 18:29close10223.091.332000.000000.000001118.5893862.11
20452009.05.06 18:30sell10233.121.333100.000000.00000
20462009.05.06 21:15close10233.121.331780.000000.00000411.8494273.95
20472009.05.06 21:36buy10243.141.330780.000000.00000
20482009.05.07 00:39buy10253.141.328230.000000.00000
20492009.05.07 02:02close10253.141.332150.000000.000001230.8895504.83
20502009.05.07 02:02close10243.141.332100.000000.00000414.4895919.31
20512009.05.07 06:20buy10263.191.326930.000000.00000
20522009.05.07 08:57close10263.191.329500.000000.00000819.8396739.14
20532009.05.07 09:06sell10273.221.330150.000000.00000
20542009.05.07 10:01sell10283.221.332850.000000.00000
20552009.05.07 12:35close10283.221.327880.000000.000001600.3498339.48
20562009.05.07 12:35close10273.221.326880.000000.000001052.9499392.42
20572009.05.07 17:40buy10293.311.338180.000000.00000
20582009.05.07 18:15buy10303.311.335680.000000.00000
20592009.05.07 21:15close10303.311.340000.000000.000001429.92100822.34
20602009.05.07 21:15close10293.311.340150.000000.00000652.07101474.41
20612009.05.08 00:14buy10313.381.337080.000000.00000
20622009.05.08 02:10buy10323.381.334480.000000.00000
20632009.05.08 04:36close10323.381.338250.000000.000001274.26102748.67
20642009.05.08 04:36close10313.381.338250.000000.00000395.46103144.13
20652009.05.08 04:42sell10333.431.338700.000000.00000
20662009.05.08 06:20sell10343.431.341400.000000.00000
20672009.05.08 10:15close10343.431.338530.000000.00000984.41104128.54
20682009.05.08 10:15close10333.431.338580.000000.0000041.16104169.70
20692009.05.08 11:28sell10353.471.342050.000000.00000
20702009.05.08 14:10close10353.471.347780.000000.00000-1988.31102181.39
20712009.05.08 14:49buy10363.401.347280.000000.00000
20722009.05.08 15:16close10363.401.350400.000000.000001060.80103242.19
20732009.05.08 16:10sell10373.441.351400.000000.00000
20742009.05.08 16:41sell10383.441.355850.000000.00000
20752009.05.08 18:03sell10396.881.359900.000000.00000
20762009.05.08 20:46sell104013.761.364000.000000.00000
20772009.05.10 21:01close104013.761.364780.000000.00000-1073.28102168.91
20782009.05.10 21:01close10396.881.364780.000000.00000-3357.4498811.47
20792009.05.10 21:01close10383.441.364780.000000.00000-3071.9295739.55
20802009.05.10 21:01close10373.441.364730.000000.00000-4585.5291154.03
20812009.05.10 23:10buy10413.031.361780.000000.00000
20822009.05.11 02:32close10413.031.364750.000000.00000899.9192053.94
20832009.05.11 02:40sell10423.061.365200.000000.00000
20842009.05.11 07:07close10423.061.361380.000000.000001168.9293222.86
20852009.05.11 07:08buy10433.101.360530.000000.00000
20862009.05.11 09:42buy10443.101.357630.000000.00000
20872009.05.11 13:00close10443.101.358950.000000.00000409.2093632.06
20882009.05.11 13:00close10433.101.358900.000000.00000-505.3093126.76
20892009.05.11 13:12sell10453.101.359500.000000.00000
20902009.05.11 14:16sell10463.101.362250.000000.00000
20912009.05.11 16:22close10463.101.360730.000000.00000471.2093597.96
20922009.05.11 16:22close10453.101.360730.000000.00000-381.3093216.66
20932009.05.11 16:24buy10473.101.359930.000000.00000
20942009.05.11 21:34buy10483.101.357380.000000.00000
20952009.05.11 22:22close10483.101.357200.000000.00000-55.8093160.86
20962009.05.11 22:22close10473.101.357200.000000.00000-846.3092314.56
20972009.05.12 01:40buy10493.071.356830.000000.00000
20982009.05.12 02:44close10493.071.360550.000000.000001142.0493456.60
20992009.05.12 03:13sell10503.111.361150.000000.00000
21002009.05.12 07:41sell10513.111.364000.000000.00000
21012009.05.12 09:11close10513.111.366980.000000.00000-926.7892529.82
21022009.05.12 09:11close10503.111.367130.000000.00000-1859.7890670.04
21032009.05.12 11:03buy10523.021.362630.000000.00000
21042009.05.12 11:47close10523.021.366950.000000.000001304.6491974.68
21052009.05.12 11:49sell10533.061.367850.000000.00000
21062009.05.12 12:33sell10543.061.370550.000000.00000
21072009.05.12 12:52close10543.061.366230.000000.000001321.9293296.60
21082009.05.12 13:03close10533.061.365480.000000.00000725.2294021.82
21092009.05.12 13:04buy10553.131.364880.000000.00000
21102009.05.12 15:00close10553.131.366150.000000.00000397.5194419.33
21112009.05.12 15:01sell10563.141.367300.000000.00000
21122009.05.12 15:21close10563.141.362980.000000.000001356.4895775.81
21132009.05.12 16:16buy10573.191.360430.000000.00000
21142009.05.12 17:38close10573.191.362400.000000.00000628.4396404.24
21152009.05.12 17:52sell10583.211.363050.000000.00000
21162009.05.12 23:14sell10593.211.365600.000000.00000
21172009.05.12 23:50close10593.211.368280.000000.00000-860.2895543.96
21182009.05.12 23:50close10583.211.368280.000000.00000-1678.8393865.13
21192009.05.13 00:23sell10603.121.371550.000000.00000
21202009.05.13 01:30close10603.121.367230.000000.000001347.8495212.97
21212009.05.13 04:17buy10613.171.366780.000000.00000
21222009.05.13 05:25close10613.171.368850.000000.00000656.1995869.16
21232009.05.13 05:43sell10623.191.369500.000000.00000
21242009.05.13 09:10close10623.191.366830.000000.00000851.7396720.89
21252009.05.13 09:58buy10633.221.366030.000000.00000
21262009.05.13 11:49buy10643.221.363330.000000.00000
21272009.05.13 12:34buy10656.441.359080.000000.00000
21282009.05.13 14:34close10656.441.361900.000000.000001816.0898536.97
21292009.05.13 14:34close10643.221.361950.000000.00000-444.3698092.61
21302009.05.13 14:34close10633.221.361950.000000.00000-1313.7696778.85
21312009.05.13 15:20sell10663.221.362600.000000.00000
21322009.05.13 16:14sell10673.221.365300.000000.00000
21332009.05.13 16:36close10673.221.360780.000000.000001455.4498234.29
21342009.05.13 16:38close10663.221.360580.000000.00000650.4498884.73
21352009.05.13 17:06buy10683.291.359130.000000.00000
21362009.05.13 18:54close10683.291.360550.000000.00000467.1899351.91
21372009.05.13 23:31buy10693.311.357280.000000.00000
21382009.05.14 00:02buy10703.311.353080.000000.00000
21392009.05.14 01:07close10703.311.357700.000000.000001529.22100881.13
21402009.05.14 01:07close10693.311.357700.000000.00000139.02101020.15
21412009.05.14 01:10sell10713.361.358550.000000.00000
21422009.05.14 07:08close10713.361.356480.000000.00000695.52101715.67
21432009.05.14 08:18sell10723.391.360850.000000.00000
21442009.05.14 09:56close10723.391.358530.000000.00000786.48102502.15
21452009.05.14 10:07buy10733.411.357830.000000.00000
21462009.05.14 11:31buy10743.411.354480.000000.00000
21472009.05.14 13:17close10743.411.358100.000000.000001234.42103736.57
21482009.05.14 13:17close10733.411.358100.000000.0000092.07103828.64
21492009.05.14 13:20sell10753.461.358700.000000.00000
21502009.05.14 15:13sell10763.461.361300.000000.00000
21512009.05.14 18:44sell10776.921.365850.000000.00000
21522009.05.14 19:18close10776.921.364680.000000.00000809.64104638.28
21532009.05.14 19:18close10763.461.364680.000000.00000-1169.48103468.80
21542009.05.14 19:18close10753.461.364680.000000.00000-2069.08101399.72
21552009.05.14 22:26buy10783.371.362830.000000.00000
21562009.05.15 00:17close10783.371.364200.000000.00000461.69101861.41
21572009.05.15 00:51sell10793.391.364750.000000.00000
21582009.05.15 01:12close10793.391.362080.000000.00000905.13102766.54
21592009.05.15 06:00buy10803.421.360880.000000.00000
21602009.05.15 07:05buy10813.421.358180.000000.00000
21612009.05.15 10:23buy10826.841.353930.000000.00000
21622009.05.15 11:58close10826.841.353500.000000.00000-294.12102472.42
21632009.05.15 11:58close10813.421.353450.000000.00000-1617.66100854.76
21642009.05.15 11:58close10803.421.353450.000000.00000-2541.0698313.70
21652009.05.15 11:58buy10833.271.353580.000000.00000
21662009.05.15 13:21close10833.271.356950.000000.000001101.9999415.69
21672009.05.15 13:34sell10843.311.357900.000000.00000
21682009.05.15 14:41sell10853.311.360450.000000.00000
21692009.05.15 15:40close10853.311.357030.000000.000001132.02100547.71
21702009.05.15 15:40close10843.311.356980.000000.00000304.52100852.23
21712009.05.15 15:46buy10863.361.356480.000000.00000
21722009.05.15 16:55buy10873.361.353880.000000.00000
21732009.05.15 17:39buy10886.721.349830.000000.00000
21742009.05.15 19:28close10886.721.349200.000000.00000-423.36100428.87
21752009.05.15 19:28close10873.361.349200.000000.00000-1572.4898856.39
21762009.05.15 19:28close10863.361.349300.000000.00000-2412.4896443.91
21772009.05.17 22:12buy10893.211.346080.000000.00000
21782009.05.18 00:29buy10903.211.343230.000000.00000
21792009.05.18 04:10close10903.211.344100.000000.00000279.2796723.18
21802009.05.18 04:10close10893.211.344100.000000.00000-635.5896087.60
21812009.05.18 05:25sell10913.201.345850.000000.00000
21822009.05.18 11:23close10913.201.347530.000000.00000-537.6095550.00
21832009.05.18 11:47sell10923.181.349650.000000.00000
21842009.05.18 14:11close10923.181.348430.000000.00000387.9695937.96
21852009.05.18 14:13buy10933.191.347780.000000.00000
21862009.05.18 15:16close10933.191.350700.000000.00000931.4896869.44
21872009.05.18 15:24sell10943.221.351250.000000.00000
21882009.05.18 16:46sell10953.221.354100.000000.00000
21892009.05.18 18:26close10953.221.351880.000000.00000714.8497584.28
21902009.05.18 18:26close10943.221.351880.000000.00000-202.8697381.42
21912009.05.18 19:56sell10963.241.355400.000000.00000
21922009.05.19 00:03close10963.241.354530.000000.00000281.8897663.30
21932009.05.19 00:27buy10973.251.353880.000000.00000
21942009.05.19 02:38close10973.251.356000.000000.00000689.0098352.30
21952009.05.19 04:00sell10983.271.357350.000000.00000
21962009.05.19 06:02close10983.271.355030.000000.00000758.6499110.94
21972009.05.19 06:06buy10993.301.354330.000000.00000
21982009.05.19 06:38close10993.301.358200.000000.000001277.10100388.04
21992009.05.19 06:40sell11003.341.358750.000000.00000
22002009.05.19 07:57sell11013.341.361500.000000.00000
22012009.05.19 11:39close11013.341.361480.000000.000006.68100394.72
22022009.05.19 11:39close11003.341.361430.000000.00000-895.1299499.60
22032009.05.19 12:30buy11023.311.360630.000000.00000
22042009.05.19 13:03buy11033.311.357880.000000.00000
22052009.05.19 14:30close11033.311.360350.000000.00000817.57100317.17
22062009.05.19 14:30close11023.311.360350.000000.00000-92.68100224.49
22072009.05.19 14:38sell11043.341.360850.000000.00000
22082009.05.19 17:26sell11053.341.363400.000000.00000
22092009.05.19 19:55close11053.341.363730.000000.00000-110.22100114.27
22102009.05.19 19:55close11043.341.363730.000000.00000-961.9299152.35
22112009.05.19 20:16buy11063.301.363180.000000.00000
22122009.05.19 23:28close11063.301.364600.000000.00000468.6099620.95
22132009.05.20 00:48buy11073.321.360980.000000.00000
22142009.05.20 04:00close11073.321.361900.000000.00000305.4499926.39
22152009.05.20 05:33buy11083.331.359380.000000.00000
22162009.05.20 07:11close11083.331.362800.000000.000001138.86101065.25
22172009.05.20 07:30sell11093.361.363500.000000.00000
22182009.05.20 10:24close11093.361.363030.000000.00000157.92101223.17
22192009.05.20 10:46sell11103.371.367550.000000.00000
22202009.05.20 12:01sell11113.371.370100.000000.00000
22212009.05.20 12:57close11113.371.367930.000000.00000731.29101954.46
22222009.05.20 12:57close11103.371.367730.000000.00000-60.66101893.80
22232009.05.20 13:34sell11123.391.372400.000000.00000
22242009.05.20 14:05sell11133.391.378700.000000.00000
22252009.05.20 15:51close11133.391.376380.000000.00000786.48102680.28
22262009.05.20 15:51close11123.391.376280.000000.00000-1315.32101364.96
22272009.05.20 16:34buy11143.371.375780.000000.00000
22282009.05.20 17:16close11143.371.378100.000000.00000781.84102146.80
22292009.05.20 17:29sell11153.401.378650.000000.00000
22302009.05.20 18:00sell11163.401.381900.000000.00000
22312009.05.20 19:25close11163.401.378880.000000.000001026.80103173.60
22322009.05.20 19:25close11153.401.378880.000000.00000-78.20103095.40
22332009.05.20 19:38buy11173.431.378380.000000.00000
22342009.05.20 23:24close11173.431.378400.000000.000006.86103102.26
22352009.05.21 02:17sell11183.431.379350.000000.00000
22362009.05.21 04:42close11183.431.377330.000000.00000692.86103795.12
22372009.05.21 04:47buy11193.451.376930.000000.00000
22382009.05.21 06:08close11193.451.378550.000000.00000558.90104354.02
22392009.05.21 06:12sell11203.471.379050.000000.00000
22402009.05.21 08:15sell11213.471.381600.000000.00000
22412009.05.21 08:48close11213.471.377180.000000.000001533.74105887.76
22422009.05.21 08:51close11203.471.376080.000000.000001030.59106918.35
22432009.05.21 08:52buy11223.561.375580.000000.00000
22442009.05.21 09:26close11223.561.379900.000000.000001537.92108456.27
22452009.05.21 11:48buy11233.611.376330.000000.00000
22462009.05.21 13:00buy11243.611.373630.000000.00000
22472009.05.21 14:10close11243.611.378100.000000.000001613.67110069.94
22482009.05.21 14:10close11233.611.378050.000000.00000620.92110690.86
22492009.05.21 14:48sell11253.681.378550.000000.00000
22502009.05.21 16:01sell11263.681.381450.000000.00000
22512009.05.21 16:41sell11277.361.387400.000000.00000
22522009.05.21 18:05sell112814.721.391450.000000.00000
22532009.05.21 19:08close112814.721.387480.000000.000005843.84116534.70
22542009.05.21 19:08close11277.361.387380.000000.0000014.72116549.42
22552009.05.21 19:08close11263.681.387380.000000.00000-2182.24114367.18
22562009.05.21 19:08close11253.681.387430.000000.00000-3267.84111099.34
22572009.05.22 00:00sell11293.701.393800.000000.00000
22582009.05.22 05:08close11293.701.390180.000000.000001339.40112438.74
22592009.05.22 06:31sell11303.741.394300.000000.00000
22602009.05.22 07:18sell11313.741.397400.000000.00000
22612009.05.22 07:51close11313.741.392880.000000.000001690.48114129.22
22622009.05.22 07:54close11303.741.392530.000000.00000661.98114791.20
22632009.05.22 11:58sell11323.821.397950.000000.00000
22642009.05.22 13:13sell11333.821.401050.000000.00000
22652009.05.22 17:56close11333.821.403730.000000.00000-1023.76113767.44
22662009.05.22 17:56close11323.821.403830.000000.00000-2246.16111521.28
22672009.05.22 18:17buy11343.711.400580.000000.00000
22682009.05.24 21:02close11343.711.402100.000000.00000563.92112085.20
22692009.05.24 21:03sell11353.731.402800.000000.00000
22702009.05.25 00:04close11353.731.400830.000000.00000734.81112820.01
22712009.05.25 00:09buy11363.761.400030.000000.00000
22722009.05.25 05:18close11363.761.401000.000000.00000364.72113184.73
22732009.05.25 05:24sell11373.771.401650.000000.00000
22742009.05.25 06:51close11373.771.399930.000000.00000648.44113833.17
22752009.05.25 07:49buy11383.791.398480.000000.00000
22762009.05.25 10:41close11383.791.398700.000000.0000083.38113916.55
22772009.05.25 11:15sell11393.791.399450.000000.00000
22782009.05.25 17:13close11393.791.400880.000000.00000-541.97113374.58
22792009.05.25 23:03buy11403.771.400180.000000.00000
22802009.05.26 00:16close11403.771.401900.000000.00000648.44114023.02
22812009.05.26 00:57buy11413.801.398630.000000.00000
22822009.05.26 01:33buy11423.801.395280.000000.00000
22832009.05.26 05:56close11423.801.399550.000000.000001622.60115645.62
22842009.05.26 05:56close11413.801.399650.000000.00000387.60116033.22
22852009.05.26 06:47buy11433.861.394880.000000.00000
22862009.05.26 08:06buy11443.861.392280.000000.00000
22872009.05.26 09:16buy11457.721.387980.000000.00000
22882009.05.26 11:55close11457.721.390300.000000.000001791.04117824.26
22892009.05.26 11:55close11443.861.390300.000000.00000-764.28117059.98
22902009.05.26 11:55close11433.861.390250.000000.00000-1787.18115272.80
22912009.05.26 12:06sell11463.841.391050.000000.00000
22922009.05.26 13:21close11463.841.389080.000000.00000756.48116029.28
22932009.05.26 14:00sell11473.861.394950.000000.00000
22942009.05.26 14:31sell11483.861.397500.000000.00000
22952009.05.26 17:01close11483.861.397630.000000.00000-50.18115979.10
22962009.05.26 17:01close11473.861.397780.000000.00000-1092.38114886.72
22972009.05.26 17:11buy11493.821.397130.000000.00000
22982009.05.26 18:01close11493.821.399350.000000.00000848.04115734.76
22992009.05.26 18:02sell11503.851.399950.000000.00000
23002009.05.27 00:01close11503.851.399130.000000.00000315.70116050.46
23012009.05.27 01:10buy11513.861.397330.000000.00000
23022009.05.27 03:43close11513.861.397950.000000.00000239.32116289.78
23032009.05.27 03:51sell11523.871.398450.000000.00000
23042009.05.27 05:31close11523.871.395230.000000.000001246.14117535.92
23052009.05.27 05:54buy11533.911.394480.000000.00000
23062009.05.27 07:18close11533.911.396850.000000.00000926.67118462.59
23072009.05.27 07:31sell11543.941.397550.000000.00000
23082009.05.27 09:52close11543.941.395030.000000.00000992.88119455.47
23092009.05.27 10:08buy11553.981.394530.000000.00000
23102009.05.27 11:18buy11563.981.391980.000000.00000
23112009.05.27 12:35close11563.981.392850.000000.00000346.26119801.73
23122009.05.27 12:35close11553.981.392800.000000.00000-688.54119113.19
23132009.05.27 12:44sell11573.971.393500.000000.00000
23142009.05.27 13:21sell11583.971.396400.000000.00000
23152009.05.27 14:06close11583.971.392180.000000.000001675.34120788.53
23162009.05.27 14:06close11573.971.392130.000000.00000543.89121332.42
23172009.05.27 14:16buy11594.041.391780.000000.00000
23182009.05.27 15:05buy11604.041.389230.000000.00000
23192009.05.27 16:03close11604.041.393650.000000.000001785.68123118.10
23202009.05.27 16:04close11594.041.393900.000000.00000856.48123974.58
23212009.05.27 16:05sell11614.131.394550.000000.00000
23222009.05.27 17:32close11614.131.391330.000000.000001329.86125304.44
23232009.05.27 17:36buy11624.171.388630.000000.00000
23242009.05.27 18:24close11624.171.393450.000000.000002009.94127314.38
23252009.05.27 19:29buy11634.241.389480.000000.00000
23262009.05.27 20:31buy11644.241.386780.000000.00000
23272009.05.27 21:02buy11658.481.382730.000000.00000
23282009.05.28 01:28close11658.481.383900.000000.00000992.16128306.54
23292009.05.28 01:28close11644.241.383900.000000.00000-1221.12127085.42
23302009.05.28 01:28close11634.241.383900.000000.00000-2365.92124719.50
23312009.05.28 03:17buy11664.151.382080.000000.00000
23322009.05.28 06:18close11664.151.384300.000000.00000921.30125640.80
23332009.05.28 07:33sell11674.181.385250.000000.00000
23342009.05.28 09:42sell11684.181.388350.000000.00000
23352009.05.28 11:54close11684.181.386380.000000.00000823.46126464.26
23362009.05.28 11:54close11674.181.386380.000000.00000-472.34125991.92
23372009.05.28 13:18sell11694.191.390150.000000.00000
23382009.05.28 13:49sell11704.191.394600.000000.00000
23392009.05.28 16:20close11704.191.393530.000000.00000448.33126440.25
23402009.05.28 16:20close11694.191.393480.000000.00000-1395.27125044.98
23412009.05.28 16:49buy11714.161.391780.000000.00000
23422009.05.28 17:25close11714.161.395200.000000.000001422.72126467.70
23432009.05.28 17:29sell11724.211.397900.000000.00000
23442009.05.28 17:51close11724.211.393530.000000.000001839.77128307.47
23452009.05.29 01:30sell11734.271.396700.000000.00000
23462009.05.29 02:01sell11744.271.399350.000000.00000
23472009.05.29 07:28close11744.271.400580.000000.00000-525.21127782.26
23482009.05.29 07:28close11734.271.400580.000000.00000-1656.76126125.50
23492009.05.29 09:08sell11754.201.403100.000000.00000
23502009.05.29 09:39sell11764.201.407500.000000.00000
23512009.05.29 10:39sell11778.401.411600.000000.00000
23522009.05.29 12:01close11778.401.409430.000000.000001822.80127948.30
23532009.05.29 12:01close11764.201.409380.000000.00000-789.60127158.70
23542009.05.29 12:01close11754.201.409430.000000.00000-2658.60124500.10
23552009.05.29 12:24buy11784.151.408880.000000.00000
23562009.05.29 13:01close11784.151.411700.000000.000001170.30125670.40
23572009.05.29 13:06sell11794.181.412400.000000.00000
23582009.05.29 13:45close11794.181.408130.000000.000001784.86127455.26
23592009.05.29 13:49buy11804.241.407680.000000.00000
23602009.05.29 14:08close11804.241.412000.000000.000001831.68129286.94
23612009.05.29 14:22sell11814.301.414150.000000.00000
23622009.05.29 16:25close11814.301.411380.000000.000001191.10130478.04
23632009.05.29 16:39buy11824.341.410580.000000.00000
23642009.05.29 19:10close11824.341.414250.000000.000001592.78132070.82
23652009.05.29 20:52sell11834.401.414850.000000.00000
23662009.05.31 21:01close11834.401.413930.000000.00000404.80132475.62
23672009.05.31 21:48buy11844.411.412280.000000.00000
23682009.06.01 01:03close11844.411.412500.000000.0000097.02132572.64
23692009.06.01 01:08sell11854.411.413400.000000.00000
23702009.06.01 02:28sell11864.411.416150.000000.00000
23712009.06.01 06:10close11864.411.411780.000000.000001927.17134499.81
23722009.06.01 06:10close11854.411.411680.000000.00000758.52135258.33
23732009.06.01 06:48sell11874.501.416000.000000.00000
23742009.06.01 07:19sell11884.501.419200.000000.00000
23752009.06.01 08:12sell11899.001.423300.000000.00000
23762009.06.01 11:13close11899.001.421730.000000.000001413.00136671.33
23772009.06.01 11:13close11884.501.421730.000000.00000-1138.50135532.83
23782009.06.01 11:13close11874.501.421730.000000.00000-2578.50132954.33
23792009.06.01 11:15buy11904.431.420730.000000.00000
23802009.06.01 13:14buy11914.431.418130.000000.00000
23812009.06.01 13:55close11914.431.421600.000000.000001537.21134491.54
23822009.06.01 13:55close11904.431.421600.000000.00000385.41134876.95
23832009.06.01 14:01sell11924.491.422150.000000.00000
23842009.06.01 14:25close11924.491.417530.000000.000002074.38136951.33
23852009.06.01 15:01buy11934.561.415430.000000.00000
23862009.06.01 15:48close11934.561.419400.000000.000001810.32138761.65
23872009.06.01 16:22sell11944.621.419950.000000.00000
23882009.06.01 18:04sell11954.621.423450.000000.00000
23892009.06.01 18:30close11954.621.418880.000000.000002111.34140872.99
23902009.06.01 18:30close11944.621.418430.000000.00000702.24141575.23
23912009.06.01 18:32buy11964.711.417530.000000.00000
23922009.06.01 19:10buy11974.711.414730.000000.00000
23932009.06.01 23:59close11974.711.417950.000000.000001516.62143091.85
23942009.06.01 23:59close11964.711.417900.000000.00000174.27143266.12
23952009.06.02 00:32buy11984.771.413930.000000.00000
23962009.06.02 06:30close11984.771.412300.000000.00000-777.51142488.61
23972009.06.02 06:41buy11994.741.411180.000000.00000
23982009.06.02 09:52close11994.741.414850.000000.000001739.58144228.19
23992009.06.02 09:53sell12004.801.415800.000000.00000
24002009.06.02 10:24sell12014.801.419500.000000.00000
24012009.06.02 10:55sell12029.601.424100.000000.00000
24022009.06.02 14:34sell120319.201.428800.000000.00000
24032009.06.02 15:51close120319.201.428630.000000.00000326.40144554.59
24042009.06.02 15:51close12029.601.428580.000000.00000-4300.80140253.79
24052009.06.02 15:51close12014.801.428580.000000.00000-4358.40135895.39
24062009.06.02 15:51close12004.801.428630.000000.00000-6158.40129736.99
24072009.06.02 17:36sell12044.321.431650.000000.00000
24082009.06.02 21:00close12044.321.430180.000000.00000635.04130372.03
24092009.06.02 23:39buy12054.341.429530.000000.00000
24102009.06.03 04:00close12054.341.431100.000000.00000681.38131053.41
24112009.06.03 04:22sell12064.361.431750.000000.00000
24122009.06.03 06:04close12064.361.429430.000000.000001011.52132064.93
24132009.06.03 06:09buy12074.401.428880.000000.00000
24142009.06.03 06:50close12074.401.433150.000000.000001878.80133943.73
24152009.06.03 08:00buy12084.461.426230.000000.00000
24162009.06.03 08:40buy12094.461.423630.000000.00000
24172009.06.03 09:19buy12108.921.418280.000000.00000
24182009.06.03 10:04close12108.921.423500.000000.000004656.24138599.97
24192009.06.03 10:34close12094.461.425400.000000.00000789.42139389.39
24202009.06.03 10:34close12084.461.425400.000000.00000-370.18139019.21
24212009.06.03 10:42sell12114.631.426100.000000.00000
24222009.06.03 11:20close12114.631.421930.000000.000001930.71140949.92
24232009.06.03 11:23buy12124.691.420880.000000.00000
24242009.06.03 12:50buy12134.691.418180.000000.00000
24252009.06.03 16:45buy12149.381.413480.000000.00000
24262009.06.03 17:21close12149.381.414100.000000.00000581.56141531.48
24272009.06.03 17:21close12134.691.414050.000000.00000-1936.97139594.51
24282009.06.03 17:21close12124.691.414000.000000.00000-3226.72136367.79
24292009.06.03 18:37buy12154.541.411430.000000.00000
24302009.06.03 20:16close12154.541.415850.000000.000002006.68138374.47
24312009.06.03 23:52buy12164.611.413830.000000.00000
24322009.06.04 00:11close12164.611.417050.000000.000001484.42139858.89
24332009.06.04 00:19sell12174.661.417700.000000.00000
24342009.06.04 04:05close12174.661.416580.000000.00000521.92140380.81
24352009.06.04 04:50buy12184.671.415730.000000.00000
24362009.06.04 06:03close12184.671.418500.000000.000001293.59141674.40
24372009.06.04 06:13sell12194.721.419150.000000.00000
24382009.06.04 06:45sell12204.721.422000.000000.00000
24392009.06.04 09:55close12204.721.419030.000000.000001401.84143076.24
24402009.06.04 09:55close12194.721.419030.000000.0000056.64143132.88
24412009.06.04 10:08buy12214.771.418280.000000.00000
24422009.06.04 11:08buy12224.771.415580.000000.00000
24432009.06.04 11:55buy12239.541.410480.000000.00000
24442009.06.04 12:52close12239.541.415050.000000.000004359.78147492.66
24452009.06.04 12:55close12224.771.416050.000000.00000224.19147716.85
24462009.06.04 12:55close12214.771.416100.000000.00000-1039.86146676.99
24472009.06.04 12:58sell12244.881.416600.000000.00000
24482009.06.04 13:26close12244.881.411980.000000.000002254.56148931.55
24492009.06.04 14:55sell12254.961.418000.000000.00000
24502009.06.04 15:27sell12264.961.420550.000000.00000
24512009.06.04 16:16close12264.961.415980.000000.000002266.72151198.27
24522009.06.04 16:16close12254.961.415980.000000.000001001.92152200.19
24532009.06.04 17:29sell12275.071.419700.000000.00000
24542009.06.04 18:30close12275.071.417580.000000.000001074.84153275.03
24552009.06.04 19:09buy12285.101.415880.000000.00000
24562009.06.04 21:13close12285.101.419500.000000.000001846.20155121.23
24572009.06.05 01:12sell12295.171.420100.000000.00000
24582009.06.05 07:07sell12305.171.422650.000000.00000
24592009.06.05 07:10close12305.171.422330.000000.00000165.44155286.67
24602009.06.05 07:10close12295.171.422280.000000.00000-1127.06154159.61
24612009.06.05 07:10sell12315.131.422200.000000.00000
24622009.06.05 07:50close12315.131.418680.000000.000001805.76155965.37
24632009.06.05 09:36buy12325.191.417930.000000.00000
24642009.06.05 12:30close12325.191.420300.000000.000001230.03157195.40
24652009.06.05 12:32sell12335.231.422950.000000.00000
24662009.06.05 12:47close12335.231.418630.000000.000002259.36159454.76
24672009.06.05 15:08buy12345.311.403280.000000.00000
24682009.06.05 15:39buy12355.311.398380.000000.00000
24692009.06.05 18:13buy123610.621.394080.000000.00000
24702009.06.07 21:01close123610.621.396600.000000.000002676.24162131.00
24712009.06.07 21:01close12355.311.396600.000000.00000-945.18161185.82
24722009.06.07 21:01close12345.311.396750.000000.00000-3467.43157718.39
24732009.06.07 21:12buy12375.251.393780.000000.00000
24742009.06.07 23:18close12375.251.396050.000000.000001191.75158910.14
24752009.06.07 23:23sell12385.291.396850.000000.00000
24762009.06.08 01:51sell12395.291.399900.000000.00000
24772009.06.08 05:22close12395.291.398030.000000.00000989.23159899.37
24782009.06.08 05:22close12385.291.398030.000000.00000-624.22159275.15
24792009.06.08 05:25buy12405.301.396880.000000.00000
24802009.06.08 06:26buy12415.301.394130.000000.00000
24812009.06.08 07:39buy124210.601.389630.000000.00000
24822009.06.08 09:36buy124321.201.384930.000000.00000
24832009.06.08 11:24close124321.201.383100.000000.00000-3879.60155395.55
24842009.06.08 11:24close124210.601.383100.000000.00000-6921.80148473.75
24852009.06.08 11:24close12415.301.383050.000000.00000-5872.40142601.35
24862009.06.08 11:24close12405.301.383000.000000.00000-7356.40135244.95
24872009.06.08 12:01sell12444.501.386600.000000.00000
24882009.06.08 13:42close12444.501.385980.000000.00000279.00135523.95
24892009.06.08 13:47buy12454.511.385030.000000.00000
24902009.06.08 15:17close12454.511.388700.000000.000001655.17137179.12
24912009.06.08 15:22sell12464.571.389200.000000.00000
24922009.06.08 18:24close12464.571.388630.000000.00000260.49137439.61
24932009.06.08 18:44buy12474.581.387730.000000.00000
24942009.06.08 19:25close12474.581.390200.000000.000001131.26138570.87
24952009.06.08 19:28sell12484.611.390700.000000.00000
24962009.06.08 23:23sell12494.611.393450.000000.00000
24972009.06.09 01:26close12494.611.391480.000000.00000908.17139479.04
24982009.06.09 01:26close12484.611.391480.000000.00000-359.58139119.46
24992009.06.09 02:15buy12504.631.389880.000000.00000
25002009.06.09 02:54buy12514.631.387180.000000.00000
25012009.06.09 05:27close12514.631.388250.000000.00000495.41139614.87
25022009.06.09 05:27close12504.631.388250.000000.00000-754.69138860.18
25032009.06.09 05:45sell12524.621.389250.000000.00000
25042009.06.09 06:35sell12534.621.392200.000000.00000
25052009.06.09 07:33sell12549.241.396350.000000.00000
25062009.06.09 09:10close12549.241.391930.000000.000004084.08142944.26
25072009.06.09 09:13close12534.621.390880.000000.00000609.84143554.10
25082009.06.09 09:13close12524.621.390880.000000.00000-753.06142801.04
25092009.06.09 09:24buy12554.761.389780.000000.00000
25102009.06.09 10:24buy12564.761.386980.000000.00000
25112009.06.09 11:25close12564.761.391150.000000.000001984.92144785.96
25122009.06.09 11:26close12554.761.391150.000000.00000652.12145438.08
25132009.06.09 11:27sell12574.841.391550.000000.00000
25142009.06.09 11:58sell12584.841.397100.000000.00000
25152009.06.09 13:15sell12599.681.401200.000000.00000
25162009.06.09 17:15close12599.681.400580.000000.00000600.16146038.24
25172009.06.09 17:15close12584.841.400580.000000.00000-1684.32144353.92
25182009.06.09 17:15close12574.841.400580.000000.00000-4370.52139983.40
25192009.06.09 18:20sell12604.661.406100.000000.00000
25202009.06.09 19:15sell12614.661.408650.000000.00000
25212009.06.09 23:02close12614.661.405730.000000.000001360.72141344.12
25222009.06.09 23:03close12604.661.405730.000000.00000172.42141516.54
25232009.06.10 01:02sell12624.711.408250.000000.00000
25242009.06.10 05:49sell12634.711.411050.000000.00000
25252009.06.10 06:56close12634.711.407430.000000.000001705.02143221.56
25262009.06.10 06:56close12624.711.407430.000000.00000386.22143607.78
25272009.06.10 07:02buy12644.781.406480.000000.00000
25282009.06.10 07:44close12644.781.410800.000000.000002064.96145672.74
25292009.06.10 07:50sell12654.851.412950.000000.00000
25302009.06.10 09:28close12654.851.409330.000000.000001755.70147428.44
25312009.06.10 09:28buy12664.911.408930.000000.00000
25322009.06.10 11:17close12664.911.410650.000000.00000844.52148272.96
25332009.06.10 11:22sell12674.941.411700.000000.00000
25342009.06.10 12:28close12674.941.407930.000000.000001862.38150135.34
25352009.06.10 12:38buy12685.001.407380.000000.00000
25362009.06.10 13:31buy12695.001.404530.000000.00000
25372009.06.10 14:15buy127010.001.399980.000000.00000
25382009.06.10 15:18buy127120.001.395780.000000.00000
25392009.06.10 16:15close127120.001.400700.000000.000009840.00159975.34
25402009.06.10 16:16close127010.001.401350.000000.000001370.00161345.34
25412009.06.10 16:16close12695.001.401300.000000.00000-1615.00159730.34
25422009.06.10 16:16close12685.001.401300.000000.00000-3040.00156690.34
25432009.06.10 17:06buy12725.221.396580.000000.00000
25442009.06.10 17:47buy12735.221.393980.000000.00000
25452009.06.10 18:56close12735.221.397350.000000.000001759.14158449.48
25462009.06.10 18:56close12725.221.397350.000000.00000401.94158851.42
25472009.06.10 19:34sell12745.291.397850.000000.00000
25482009.06.10 21:05close12745.291.397130.000000.00000380.88159232.30
25492009.06.11 01:01sell12755.301.400450.000000.00000
25502009.06.11 02:55sell12765.301.403250.000000.00000
25512009.06.11 05:54close12765.301.403230.000000.0000010.60159242.90
25522009.06.11 05:54close12755.301.403230.000000.00000-1473.40157769.50
25532009.06.11 06:36buy12775.251.402080.000000.00000
25542009.06.11 07:24buy12785.251.399530.000000.00000
25552009.06.11 08:36close12785.251.402200.000000.000001401.75159171.25
25562009.06.11 08:36close12775.251.402250.000000.0000089.25159260.50
25572009.06.11 08:46sell12795.301.402650.000000.00000
25582009.06.11 10:22close12795.301.400580.000000.000001097.10160357.60
25592009.06.11 11:01buy12805.341.400130.000000.00000
25602009.06.11 12:08buy12815.341.397080.000000.00000
25612009.06.11 13:06close12815.341.401150.000000.000002173.38162530.98
25622009.06.11 13:06close12805.341.401150.000000.00000544.68163075.66
25632009.06.11 13:11sell12825.431.401800.000000.00000
25642009.06.11 13:47sell12835.431.404400.000000.00000
25652009.06.11 14:31sell128410.861.408900.000000.00000
25662009.06.11 16:36close128410.861.406830.000000.000002248.02165323.68
25672009.06.11 16:36close12835.431.406880.000000.00000-1346.64163977.04
25682009.06.11 16:36close12825.431.406880.000000.00000-2758.44161218.60
25692009.06.11 17:04sell12855.371.412850.000000.00000
25702009.06.11 17:35sell12865.371.415350.000000.00000
25712009.06.11 19:04close12865.371.412180.000000.000001702.29162920.89
25722009.06.11 19:04close12855.371.412180.000000.00000359.79163280.68
25732009.06.11 19:57buy12875.441.411680.000000.00000
25742009.06.12 01:56close12875.441.410550.000000.00000-614.72162665.96
25752009.06.12 03:45buy12885.421.408980.000000.00000
25762009.06.12 06:42close12885.421.410900.000000.000001040.64163706.60
25772009.06.12 07:19buy12895.451.405780.000000.00000
25782009.06.12 09:38buy12905.451.403180.000000.00000
25792009.06.12 11:32buy129110.901.399030.000000.00000
25802009.06.12 13:17close129110.901.398600.000000.00000-468.70163237.90
25812009.06.12 13:17close12905.451.398600.000000.00000-2496.10160741.80
25822009.06.12 13:18close12895.451.398700.000000.00000-3858.60156883.20
25832009.06.12 14:40sell12925.221.400100.000000.00000
25842009.06.12 15:29sell12935.221.402700.000000.00000
25852009.06.12 18:08close12935.221.400980.000000.00000897.84157781.04
25862009.06.12 18:08close12925.221.400980.000000.00000-459.36157321.68
25872009.06.12 18:10buy12945.241.400430.000000.00000
25882009.06.14 21:01close12945.241.399350.000000.00000-565.92156755.76
25892009.06.14 22:03buy12955.221.397980.000000.00000
25902009.06.14 23:18close12955.221.399700.000000.00000897.84157653.60
25912009.06.15 04:58buy12965.251.394430.000000.00000
25922009.06.15 05:52buy12975.251.391780.000000.00000
25932009.06.15 07:28buy129810.501.387280.000000.00000
25942009.06.15 10:56close129810.501.387250.000000.00000-31.50157622.10
25952009.06.15 10:56close12975.251.387250.000000.00000-2378.25155243.85
25962009.06.15 10:56close12965.251.387300.000000.00000-3743.25151500.60
25972009.06.15 12:06buy12995.051.383830.000000.00000
25982009.06.15 12:24close12995.051.386950.000000.000001575.60153076.20
25992009.06.15 12:29sell13005.101.387450.000000.00000
26002009.06.15 13:45close13005.101.383980.000000.000001769.70154845.90
26012009.06.15 13:46buy13015.161.383480.000000.00000
26022009.06.15 15:01buy13025.161.380930.000000.00000
26032009.06.15 16:29buy130310.321.375980.000000.00000
26042009.06.15 18:30close130310.321.379250.000000.000003374.64158220.54
26052009.06.15 18:30close13025.161.379150.000000.00000-918.48157302.06
26062009.06.15 18:30close13015.161.379200.000000.00000-2208.48155093.58
26072009.06.15 20:17sell13045.161.379700.000000.00000
26082009.06.15 23:50close13045.161.377580.000000.000001093.92156187.50
26092009.06.15 23:52buy13055.201.376930.000000.00000
26102009.06.16 01:50close13055.201.379100.000000.000001128.40157315.90
26112009.06.16 01:55sell13065.241.379700.000000.00000
26122009.06.16 05:21sell13075.241.382800.000000.00000
26132009.06.16 07:21sell130810.481.386850.000000.00000
26142009.06.16 07:54close130810.481.386630.000000.00000230.56157546.46
26152009.06.16 07:54close13075.241.386630.000000.00000-2006.92155539.54
26162009.06.16 07:54close13065.241.386630.000000.00000-3631.32151908.22
26172009.06.16 09:00sell13095.061.390950.000000.00000
26182009.06.16 10:17close13095.061.386730.000000.000002135.32154043.54
26192009.06.16 11:51sell13105.131.391150.000000.00000
26202009.06.16 13:17close13105.131.388530.000000.000001344.06155387.60
26212009.06.16 13:20buy13115.171.388030.000000.00000
26222009.06.16 14:18buy13125.171.385430.000000.00000
26232009.06.16 14:39close13125.171.389200.000000.000001949.09157336.69
26242009.06.16 14:39close13115.171.389250.000000.00000630.74157967.43
26252009.06.16 14:42sell13135.261.389850.000000.00000
26262009.06.16 15:55close13135.261.388080.000000.00000931.02158898.45
26272009.06.16 16:32buy13145.291.387380.000000.00000
26282009.06.16 17:03buy13155.291.383630.000000.00000
26292009.06.16 19:17close13155.291.385150.000000.00000804.08159702.53
26302009.06.16 19:17close13145.291.385200.000000.00000-1153.22158549.31
26312009.06.16 23:18buy13165.281.381280.000000.00000
26322009.06.17 00:36close13165.281.384450.000000.000001673.76160223.07
26332009.06.17 02:39sell13175.341.384950.000000.00000
26342009.06.17 04:08sell13185.341.387450.000000.00000
26352009.06.17 06:36sell131910.681.391900.000000.00000
26362009.06.17 08:09close131910.681.388380.000000.000003759.36163982.43
26372009.06.17 08:09close13185.341.388380.000000.00000-496.62163485.81
26382009.06.17 08:09close13175.341.388430.000000.00000-1858.32161627.49
26392009.06.17 08:10buy13205.381.387480.000000.00000
26402009.06.17 10:52buy13215.381.384880.000000.00000
26412009.06.17 12:48close13215.381.387850.000000.000001597.86163225.35
26422009.06.17 12:48close13205.381.387850.000000.00000199.06163424.41
26432009.06.17 12:51sell13225.441.388600.000000.00000
26442009.06.17 14:31close13225.441.385480.000000.000001697.28165121.69
26452009.06.17 14:35buy13235.501.384980.000000.00000
26462009.06.17 16:24close13235.501.388050.000000.000001688.50166810.19
26472009.06.17 17:38sell13245.561.388950.000000.00000
26482009.06.17 18:09sell13255.561.391800.000000.00000
26492009.06.17 18:40sell132611.121.396200.000000.00000
26502009.06.17 19:40close132611.121.395130.000000.000001189.84168000.03
26512009.06.17 19:40close13255.561.395130.000000.00000-1851.48166148.55
26522009.06.17 19:40close13245.561.395180.000000.00000-3463.88162684.67
26532009.06.17 20:06buy13275.421.394580.000000.00000
26542009.06.17 23:44close13275.421.396350.000000.00000959.34163644.01
26552009.06.18 05:13buy13285.451.392380.000000.00000
26562009.06.18 06:14close13285.451.395450.000000.000001673.15165317.16
26572009.06.18 06:15sell13295.511.396000.000000.00000
26582009.06.18 07:22sell13305.511.398500.000000.00000
26592009.06.18 08:00close13305.511.394430.000000.000002242.57167559.73
26602009.06.18 08:00close13295.511.394430.000000.00000865.07168424.80
26612009.06.18 08:02buy13315.611.393830.000000.00000
26622009.06.18 08:57buy13325.611.390880.000000.00000
26632009.06.18 10:00close13325.611.395850.000000.000002788.17171212.97
26642009.06.18 10:00close13315.611.395900.000000.000001161.27172374.24
26652009.06.18 11:58buy13335.741.391630.000000.00000
26662009.06.18 12:35close13335.741.394850.000000.000001848.28174222.52
26672009.06.18 12:40sell13345.801.395450.000000.00000
26682009.06.18 13:59sell13355.801.398300.000000.00000
26692009.06.18 17:38close13355.801.394880.000000.000001983.60176206.12
26702009.06.18 17:38close13345.801.394830.000000.00000359.60176565.72
26712009.06.18 17:48buy13365.881.393780.000000.00000
26722009.06.18 18:19buy13375.881.389430.000000.00000
26732009.06.18 22:07close13375.881.391500.000000.000001217.16177782.88
26742009.06.18 22:07close13365.881.391500.000000.00000-1340.64176442.24
26752009.06.19 05:19sell13385.881.394200.000000.00000
26762009.06.19 06:54close13385.881.391180.000000.000001775.76178218.00
26772009.06.19 08:36buy13395.941.390580.000000.00000
26782009.06.19 10:12close13395.941.393050.000000.000001467.18179685.18
26792009.06.19 11:00sell13405.981.393600.000000.00000
26802009.06.19 12:47close13405.981.391980.000000.00000968.76180653.94
26812009.06.19 13:12buy13416.021.391330.000000.00000
26822009.06.19 15:33close13416.021.393950.000000.000001577.24182231.18
26832009.06.19 15:36sell13426.071.395250.000000.00000
26842009.06.19 16:07sell13436.071.398300.000000.00000
26852009.06.19 18:24close13436.071.396230.000000.000001256.49183487.67
26862009.06.19 18:24close13426.071.396280.000000.00000-625.21182862.46
26872009.06.19 18:45buy13446.091.395680.000000.00000
26882009.06.21 21:01close13446.091.394000.000000.00000-1023.12181839.34
26892009.06.22 00:12buy13456.061.391280.000000.00000
26902009.06.22 06:10close13456.061.389100.000000.00000-1321.08180518.26
26912009.06.22 06:15buy13466.011.387680.000000.00000
26922009.06.22 08:00close13466.011.388500.000000.00000492.82181011.08
26932009.06.22 09:27buy13476.031.383830.000000.00000
26942009.06.22 12:09close13476.031.385450.000000.00000976.86181987.94
26952009.06.22 14:05sell13486.061.386000.000000.00000
26962009.06.22 14:36sell13496.061.388700.000000.00000
26972009.06.22 15:38close13496.061.385980.000000.000001648.32183636.26
26982009.06.22 15:38close13486.061.385980.000000.0000012.12183648.38
26992009.06.22 15:44buy13506.121.385130.000000.00000
27002009.06.22 16:59close13506.121.386750.000000.00000991.44184639.82
27012009.06.22 17:00sell13516.151.387250.000000.00000
27022009.06.22 22:58close13516.151.386230.000000.00000627.30185267.12
27032009.06.23 01:08buy13526.171.383530.000000.00000
27042009.06.23 03:48close13526.171.386900.000000.000002079.29187346.41
27052009.06.23 07:03sell13536.241.388300.000000.00000
27062009.06.23 08:01sell13546.241.391050.000000.00000
27072009.06.23 10:35sell135512.481.396150.000000.00000
27082009.06.23 12:21sell135624.961.400400.000000.00000
27092009.06.23 13:01close135624.961.401880.000000.00000-3694.08183652.33
27102009.06.23 13:01close135512.481.401930.000000.00000-7213.44176438.89
27112009.06.23 13:01close13546.241.401830.000000.00000-6726.72169712.17
27122009.06.23 13:01close13536.241.401830.000000.00000-8442.72161269.45
27132009.06.23 15:34sell13575.371.403450.000000.00000
27142009.06.23 16:06sell13585.371.405950.000000.00000
27152009.06.23 16:37sell135910.741.410400.000000.00000
27162009.06.23 17:59close135910.741.407830.000000.000002760.18164029.63
27172009.06.23 17:59close13585.371.407880.000000.00000-1036.41162993.22
27182009.06.23 17:59close13575.371.407880.000000.00000-2378.91160614.31
27192009.06.23 22:42buy13605.351.407330.000000.00000
27202009.06.24 00:08close13605.351.408500.000000.00000625.95161240.26
27212009.06.24 00:15sell13615.371.409450.000000.00000
27222009.06.24 05:47close13615.371.407880.000000.00000843.09162083.35
27232009.06.24 06:30sell13625.401.411600.000000.00000
27242009.06.24 09:02close13625.401.408880.000000.000001468.80163552.15
27252009.06.24 09:04buy13635.451.408180.000000.00000
27262009.06.24 11:22close13635.451.409800.000000.00000882.90164435.05
27272009.06.24 11:27buy13645.481.405230.000000.00000
27282009.06.24 12:56close13645.481.407650.000000.000001326.16165761.21
27292009.06.24 13:53buy13655.521.402780.000000.00000
27302009.06.24 16:15buy13665.521.399230.000000.00000
27312009.06.24 18:04close13665.521.400000.000000.00000425.04166186.25
27322009.06.24 18:04close13655.521.400000.000000.00000-1534.56164651.69
27332009.06.24 18:18buy13675.481.395080.000000.00000
27342009.06.24 19:50close13675.481.394550.000000.00000-290.44164361.25
27352009.06.25 00:25sell13685.471.395250.000000.00000
27362009.06.25 02:32close13685.471.393780.000000.00000804.09165165.34
27372009.06.25 03:49sell13695.501.397050.000000.00000
27382009.06.25 07:23close13695.501.394280.000000.000001523.50166688.84
27392009.06.25 07:24buy13705.551.393630.000000.00000
27402009.06.25 09:05close13705.551.398100.000000.000002480.85169169.69
27412009.06.25 10:09buy13715.631.393630.000000.00000
27422009.06.25 11:39close13715.631.395700.000000.000001165.41170335.10
27432009.06.25 12:43buy13725.671.391230.000000.00000
27442009.06.25 14:06close13725.671.393900.000000.000001513.89171848.99
27452009.06.25 14:10sell13735.721.394750.000000.00000
27462009.06.25 14:45close13735.721.390380.000000.000002499.64174348.63
27472009.06.25 14:48buy13745.811.389780.000000.00000
27482009.06.25 15:40close13745.811.394100.000000.000002509.92176858.55
27492009.06.25 15:59sell13755.891.395100.000000.00000
27502009.06.25 17:17sell13765.891.398150.000000.00000
27512009.06.25 21:58close13765.891.399830.000000.00000-989.52175869.03
27522009.06.25 21:58close13755.891.399830.000000.00000-2785.97173083.06
27532009.06.26 00:08sell13775.761.401100.000000.00000
27542009.06.26 01:04sell13785.761.403650.000000.00000
27552009.06.26 05:33close13785.761.403180.000000.00000270.72173353.78
27562009.06.26 05:33close13775.761.403130.000000.00000-1169.28172184.50
27572009.06.26 08:10buy13795.731.401980.000000.00000
27582009.06.26 09:38close13795.731.405900.000000.000002246.16174430.66
27592009.06.26 09:43sell13805.811.406400.000000.00000
27602009.06.26 10:46sell13815.811.408950.000000.00000
27612009.06.26 13:09close13815.811.407480.000000.00000854.07175284.73
27622009.06.26 13:09close13805.811.407580.000000.00000-685.58174599.15
27632009.06.26 13:11buy13825.811.406880.000000.00000
27642009.06.26 16:11close13825.811.407900.000000.00000592.62175191.77
27652009.06.26 16:47sell13835.831.409650.000000.00000
27662009.06.26 17:58close13835.831.406930.000000.000001585.76176777.53
27672009.06.26 20:50buy13845.891.406330.000000.00000
27682009.06.28 21:00close13845.891.406350.000000.0000011.78176789.31
27692009.06.29 00:19buy13855.891.404530.000000.00000
27702009.06.29 02:42buy13865.891.401630.000000.00000
27712009.06.29 04:07close13865.891.404200.000000.000001513.73178303.04
27722009.06.29 04:07close13855.891.404200.000000.00000-194.37178108.67
27732009.06.29 06:03buy13875.931.400680.000000.00000
27742009.06.29 07:16close13875.931.402350.000000.00000990.31179098.98
27752009.06.29 08:12sell13885.961.402900.000000.00000
27762009.06.29 08:34close13885.961.400680.000000.000001323.12180422.10
27772009.06.29 08:41buy13896.011.399830.000000.00000
27782009.06.29 10:12close13896.011.404200.000000.000002626.37183048.47
27792009.06.29 10:49sell13906.101.404950.000000.00000
27802009.06.29 13:52close13906.101.404530.000000.00000256.20183304.67
27812009.06.29 14:17sell13916.111.407750.000000.00000
27822009.06.29 15:24close13916.111.404930.000000.000001723.02185027.69
27832009.06.29 16:31sell13926.161.407250.000000.00000
27842009.06.29 17:12sell13936.161.409750.000000.00000
27852009.06.29 22:30close13936.161.407230.000000.000001552.32186580.01
27862009.06.29 22:30close13926.161.407230.000000.0000012.32186592.33
27872009.06.29 23:19sell13946.211.409750.000000.00000
27882009.06.30 01:08sell13956.211.412400.000000.00000
27892009.06.30 05:17close13956.211.410830.000000.00000974.97187567.30
27902009.06.30 05:17close13946.211.410880.000000.00000-701.73186865.57
27912009.06.30 06:18sell13966.221.413800.000000.00000
27922009.06.30 08:30close13966.221.408730.000000.000003153.54190019.11
27932009.06.30 10:05sell13976.331.413300.000000.00000
27942009.06.30 12:51close13976.331.411380.000000.000001215.36191234.47
27952009.06.30 13:00buy13986.371.410080.000000.00000
27962009.06.30 13:31buy13996.371.407530.000000.00000
27972009.06.30 14:15buy140012.741.403380.000000.00000
27982009.06.30 16:15close140012.741.403450.000000.0000089.18191323.65
27992009.06.30 16:15close13996.371.403450.000000.00000-2598.96188724.69
28002009.06.30 16:15close13986.371.403400.000000.00000-4255.16184469.53
28012009.06.30 16:17sell14016.141.404400.000000.00000
28022009.06.30 17:36close14016.141.402730.000000.000001025.38185494.91
28032009.06.30 18:01buy14026.181.402230.000000.00000
28042009.06.30 23:27close14026.181.405150.000000.000001804.56187299.47
28052009.07.01 01:08buy14036.241.401030.000000.00000
28062009.07.01 02:56close14036.241.403450.000000.000001510.08188809.55
28072009.07.01 03:34sell14046.291.403900.000000.00000
28082009.07.01 05:28close14046.291.402030.000000.000001176.23189985.78
28092009.07.01 06:59sell14056.331.406500.000000.00000
28102009.07.01 11:11close14056.331.405130.000000.00000867.21190852.99
28112009.07.01 12:12sell14066.361.409150.000000.00000
28122009.07.01 12:57sell14076.361.412300.000000.00000
28132009.07.01 13:31sell140812.721.416400.000000.00000
28142009.07.01 14:56close140812.721.413030.000000.000004286.64195139.63
28152009.07.01 14:56close14076.361.413130.000000.00000-527.88194611.75
28162009.07.01 14:56close14066.361.413080.000000.00000-2499.48192112.27
28172009.07.01 15:59sell14096.401.417250.000000.00000
28182009.07.01 18:58close14096.401.415030.000000.000001420.80193533.07
28192009.07.01 19:59buy14106.451.414380.000000.00000
28202009.07.02 01:02buy14116.451.411780.000000.00000
28212009.07.02 01:57close14116.451.413250.000000.00000948.15194481.22
28222009.07.02 01:57close14106.451.413300.000000.00000-696.60193784.62
28232009.07.02 06:58buy14126.451.409630.000000.00000
28242009.07.02 10:26buy14136.451.407130.000000.00000
28252009.07.02 12:30buy141412.901.402080.000000.00000
28262009.07.02 12:56close141412.901.404850.000000.000003573.30197357.92
28272009.07.02 12:56close14136.451.404900.000000.00000-1438.35195919.57
28282009.07.02 12:56close14126.451.404850.000000.00000-3083.10192836.47
28292009.07.02 14:23buy14156.421.400330.000000.00000
28302009.07.02 17:46close14156.421.402550.000000.000001425.24194261.71
28312009.07.02 20:02buy14166.471.400180.000000.00000
28322009.07.02 21:24buy14176.471.396130.000000.00000
28332009.07.03 00:51close14176.471.397350.000000.00000789.34195051.05
28342009.07.03 00:51close14166.471.397350.000000.00000-1831.01193220.04
28352009.07.03 01:50sell14186.441.398050.000000.00000
28362009.07.03 06:04sell14196.441.400600.000000.00000
28372009.07.03 07:49close14196.441.400480.000000.0000077.28193297.32
28382009.07.03 07:49close14186.441.400480.000000.00000-1564.92191732.40
28392009.07.03 08:22buy14206.391.398430.000000.00000
28402009.07.03 11:32close14206.391.400700.000000.000001450.53193182.93
28412009.07.03 11:37sell14216.431.401250.000000.00000
28422009.07.03 15:02close14216.431.399930.000000.00000848.76194031.69
28432009.07.03 15:32buy14226.461.399380.000000.00000
28442009.07.03 19:42buy14236.461.396780.000000.00000
28452009.07.05 21:01close14236.461.395650.000000.00000-729.98193301.71
28462009.07.05 21:01close14226.461.395650.000000.00000-2409.58190892.13
28472009.07.06 01:43sell14246.361.397950.000000.00000
28482009.07.06 02:35close14246.361.395880.000000.000001316.52192208.65
28492009.07.06 05:19sell14256.401.399250.000000.00000
28502009.07.06 06:42close14256.401.395730.000000.000002252.80194461.45
28512009.07.06 06:45buy14266.481.394780.000000.00000
28522009.07.06 07:40buy14276.481.392180.000000.00000
28532009.07.06 11:51buy142812.961.387980.000000.00000
28542009.07.06 12:44close142812.961.390500.000000.000003265.92197727.37
28552009.07.06 12:44close14276.481.390500.000000.00000-1088.64196638.73
28562009.07.06 12:44close14266.481.390500.000000.00000-2773.44193865.29
28572009.07.06 13:42sell14296.461.392550.000000.00000
28582009.07.06 17:22sell14306.461.395450.000000.00000
28592009.07.06 19:40close14306.461.396230.000000.00000-503.88193361.41
28602009.07.06 19:40close14296.461.396230.000000.00000-2377.28190984.13
28612009.07.06 20:17sell14316.361.398650.000000.00000
28622009.07.07 01:30close14316.361.396080.000000.000001634.52192618.65
28632009.07.07 01:54buy14326.421.395430.000000.00000
28642009.07.07 06:27buy14336.421.392930.000000.00000
28652009.07.07 07:52close14336.421.392200.000000.00000-468.66192149.99
28662009.07.07 07:52close14326.421.392150.000000.00000-2105.76190044.23
28672009.07.07 08:45sell14346.331.394300.000000.00000
28682009.07.07 09:22sell14356.331.396800.000000.00000
28692009.07.07 10:56sell143612.661.400900.000000.00000
28702009.07.07 13:05close143612.661.401130.000000.00000-291.18189753.05
28712009.07.07 13:05close14356.331.401130.000000.00000-2740.89187012.16
28722009.07.07 13:05close14346.331.401180.000000.00000-4355.04182657.12
28732009.07.07 13:19buy14376.081.400180.000000.00000
28742009.07.07 14:02buy14386.081.397580.000000.00000
28752009.07.07 14:48close14386.081.400000.000000.000001471.36184128.48
28762009.07.07 14:48close14376.081.400000.000000.00000-109.44184019.04
28772009.07.07 14:55sell14396.131.400650.000000.00000
28782009.07.07 15:25close14396.131.397330.000000.000002035.16186054.20
28792009.07.07 15:29buy14406.201.396680.000000.00000
28802009.07.07 16:38buy14416.201.393930.000000.00000
28812009.07.07 21:28close14416.201.392200.000000.00000-1072.60184981.60
28822009.07.07 21:28close14406.201.392150.000000.00000-2808.60182173.00
28832009.07.07 23:50buy14426.071.389280.000000.00000
28842009.07.08 04:51close14426.071.392300.000000.000001833.14184006.14
28852009.07.08 06:24buy14436.131.386330.000000.00000
28862009.07.08 07:03close14436.131.390750.000000.000002709.46186715.60
28872009.07.08 09:47sell14446.221.393150.000000.00000
28882009.07.08 12:13close14446.221.390030.000000.000001940.64188656.24
28892009.07.08 12:23buy14456.281.389430.000000.00000
28902009.07.08 14:05close14456.281.392650.000000.000002022.16190678.40
28912009.07.08 15:16buy14466.351.387330.000000.00000
28922009.07.08 16:00buy14476.351.384730.000000.00000
28932009.07.08 17:10close14476.351.386550.000000.000001155.70191834.10
28942009.07.08 17:10close14466.351.386600.000000.00000-463.55191370.55
28952009.07.08 19:44sell14486.371.386900.000000.00000
28962009.07.08 23:29close14486.371.386280.000000.00000394.94191765.49
28972009.07.09 00:35sell14496.391.388950.000000.00000
28982009.07.09 05:47sell14506.391.391600.000000.00000
28992009.07.09 06:34close14506.391.393230.000000.00000-1041.57190723.92
29002009.07.09 06:34close14496.391.393230.000000.00000-2734.92187989.00
29012009.07.09 07:56sell14516.261.395900.000000.00000
29022009.07.09 11:05close14516.261.395580.000000.00000200.32188189.32
29032009.07.09 11:56sell14526.271.399000.000000.00000
29042009.07.09 13:28close14526.271.397530.000000.00000921.69189111.01
29052009.07.09 13:33buy14536.301.396680.000000.00000
29062009.07.09 15:21close14536.301.399350.000000.000001682.10190793.11
29072009.07.09 15:24sell14546.351.399900.000000.00000
29082009.07.09 15:55sell14556.351.403350.000000.00000
29092009.07.09 20:55close14556.351.402080.000000.00000806.45191599.56
29102009.07.09 20:55close14546.351.402080.000000.00000-1384.30190215.26
29112009.07.09 23:27buy14566.341.401330.000000.00000
29122009.07.10 01:51buy14576.341.398480.000000.00000
29132009.07.10 05:25close14576.341.398100.000000.00000-240.92189974.34
29142009.07.10 05:25close14566.341.398100.000000.00000-2047.82187926.52
29152009.07.10 06:06buy14586.261.395580.000000.00000
29162009.07.10 07:17buy14596.261.392880.000000.00000
29172009.07.10 09:40buy146012.521.388580.000000.00000
29182009.07.10 11:48close146012.521.392250.000000.000004594.84192521.36
29192009.07.10 11:48close14596.261.392250.000000.00000-394.38192126.98
29202009.07.10 11:48close14586.261.392250.000000.00000-2084.58190042.40
29212009.07.10 14:04sell14616.331.394300.000000.00000
29222009.07.10 15:21close14616.331.391880.000000.000001531.86191574.26
29232009.07.10 15:27buy14626.381.391380.000000.00000
29242009.07.10 16:44close14626.381.394550.000000.000002022.46193596.72
29252009.07.10 16:59sell14636.451.395550.000000.00000
29262009.07.10 18:11close14636.451.393780.000000.000001141.65194738.37
29272009.07.12 23:52sell14646.491.397150.000000.00000
29282009.07.13 02:10close14646.491.394730.000000.000001570.58196308.95
29292009.07.13 02:18buy14656.541.393930.000000.00000
29302009.07.13 06:01buy14666.541.390830.000000.00000
29312009.07.13 07:00close14666.541.393150.000000.000001517.28197826.23
29322009.07.13 07:00close14656.541.393150.000000.00000-510.12197316.11
29332009.07.13 07:27sell14676.571.393650.000000.00000
29342009.07.13 08:27sell14686.571.396250.000000.00000
29352009.07.13 12:48close14686.571.396280.000000.00000-19.71197296.40
29362009.07.13 12:48close14676.571.396330.000000.00000-1760.76195535.64
29372009.07.13 12:51buy14696.511.395380.000000.00000
29382009.07.13 14:03buy14706.511.392580.000000.00000
29392009.07.13 15:00close14706.511.395150.000000.000001673.07197208.71
29402009.07.13 15:00close14696.511.395150.000000.00000-149.73197058.98
29412009.07.13 15:31sell14716.561.395900.000000.00000
29422009.07.13 17:16sell14726.561.398500.000000.00000
29432009.07.13 20:55close14726.561.397880.000000.00000406.72197465.70
29442009.07.13 20:55close14716.561.397880.000000.00000-1298.88196166.82
29452009.07.14 01:30buy14736.531.397330.000000.00000
29462009.07.14 06:01close14736.531.399500.000000.000001417.01197583.83
29472009.07.14 06:05sell14746.581.400150.000000.00000
29482009.07.14 06:58close14746.581.397030.000000.000002052.96199636.79
29492009.07.14 09:01buy14756.651.396780.000000.00000
29502009.07.14 11:41close14756.651.399750.000000.000001975.05201611.84
29512009.07.14 11:43sell14766.721.400350.000000.00000
29522009.07.14 12:35close14766.721.397780.000000.000001727.04203338.88
29532009.07.14 12:37buy14776.771.397180.000000.00000
29542009.07.14 14:56buy14786.771.394430.000000.00000
29552009.07.14 15:50close14786.771.397400.000000.000002010.69205349.57
29562009.07.14 15:50close14776.771.397400.000000.00000148.94205498.51
29572009.07.14 16:07sell14796.841.398300.000000.00000
29582009.07.14 16:43close14796.841.395230.000000.000002099.88207598.39
29592009.07.14 17:22buy14806.911.394530.000000.00000
29602009.07.14 18:00buy14816.911.391530.000000.00000
29612009.07.14 20:35close14816.911.395850.000000.000002985.12210583.51
29622009.07.14 20:35close14806.911.396050.000000.000001050.32211633.83
29632009.07.14 21:06sell14827.051.396900.000000.00000
29642009.07.15 03:04close14827.051.398280.000000.00000-972.90210660.93
29652009.07.15 06:02sell14837.021.400400.000000.00000
29662009.07.15 06:33sell14847.021.403150.000000.00000
29672009.07.15 10:59sell148514.041.408000.000000.00000
29682009.07.15 12:01close148514.041.407980.000000.0000028.08210689.01
29692009.07.15 12:01close14847.021.408030.000000.00000-3425.76207263.25
29702009.07.15 12:01close14837.021.408030.000000.00000-5356.26201906.99
29712009.07.15 12:50sell14866.731.409550.000000.00000
29722009.07.15 16:57close14866.731.409380.000000.00000114.41202021.40
29732009.07.15 17:49sell14876.731.412300.000000.00000
29742009.07.15 23:47close14876.731.409180.000000.000002099.76204121.16
29752009.07.16 01:03buy14886.801.407080.000000.00000
29762009.07.16 07:02close14886.801.406350.000000.00000-496.40203624.76
29772009.07.16 07:58sell14896.781.410050.000000.00000
29782009.07.16 10:40sell14906.781.413550.000000.00000
29792009.07.16 13:20close14906.781.412180.000000.00000928.86204553.62
29802009.07.16 13:20close14896.781.412130.000000.00000-1410.24203143.38
29812009.07.16 14:02buy14916.771.411230.000000.00000
29822009.07.16 16:34close14916.771.412250.000000.00000690.54203833.92
29832009.07.16 18:10sell14926.791.412750.000000.00000
29842009.07.16 20:29sell14936.791.415550.000000.00000
29852009.07.16 22:04close14936.791.411830.000000.000002525.88206359.80
29862009.07.16 22:04close14926.791.411830.000000.00000624.68206984.48
29872009.07.17 01:33buy14946.891.410730.000000.00000
29882009.07.17 03:31close14946.891.412550.000000.000001253.98208238.46
29892009.07.17 05:49sell14956.941.413050.000000.00000
29902009.07.17 06:32close14956.941.410080.000000.000002061.18210299.64
29912009.07.17 06:33buy14967.001.409330.000000.00000
29922009.07.17 08:19close14967.001.410700.000000.00000959.00211258.64
29932009.07.17 09:33sell14977.041.411150.000000.00000
29942009.07.17 11:00close14977.041.408830.000000.000001633.28212891.92
29952009.07.17 12:18buy14987.091.407080.000000.00000
29962009.07.17 13:10close14987.091.411250.000000.000002956.53215848.45
29972009.07.17 13:12sell14997.191.411900.000000.00000
29982009.07.17 19:11close14997.191.413080.000000.00000-848.42215000.03
29992009.07.17 19:27buy15007.161.411580.000000.00000
30002009.07.19 21:01close15007.161.409650.000000.00000-1381.88213618.15
30012009.07.20 00:34sell15017.121.414250.000000.00000
30022009.07.20 01:29sell15027.121.416850.000000.00000
30032009.07.20 06:32close15027.121.415780.000000.00000761.84214379.99
30042009.07.20 06:32close15017.121.415780.000000.00000-1089.36213290.63
30052009.07.20 07:47sell15037.101.419350.000000.00000
30062009.07.20 08:18sell15047.101.422700.000000.00000
30072009.07.20 13:46close15047.101.422580.000000.0000085.20213375.83
30082009.07.20 13:46close15037.101.422580.000000.00000-2293.30211082.53
30092009.07.20 14:32buy15057.031.420680.000000.00000
30102009.07.20 15:31close15057.031.422300.000000.000001138.86212221.39
30112009.07.20 16:17sell15067.071.423200.000000.00000
30122009.07.20 17:20close15067.071.421030.000000.000001534.19213755.58
30132009.07.20 20:26sell15077.121.423750.000000.00000
30142009.07.20 23:45close15077.121.421330.000000.000001723.04215478.62
30152009.07.21 01:02buy15087.181.420280.000000.00000
30162009.07.21 07:01close15087.181.419100.000000.00000-847.24214631.38
30172009.07.21 08:05sell15097.151.422650.000000.00000
30182009.07.21 13:07sell15107.151.425450.000000.00000
30192009.07.21 14:04close15107.151.422430.000000.000002159.30216790.68
30202009.07.21 14:04close15097.151.422430.000000.00000157.30216947.98
30212009.07.21 14:08buy15117.231.421530.000000.00000
30222009.07.21 16:53buy15127.231.418930.000000.00000
30232009.07.21 18:13close15127.231.419200.000000.00000195.21217143.19
30242009.07.21 18:13close15117.231.419200.000000.00000-1684.59215458.60
30252009.07.21 19:52sell15137.181.419800.000000.00000
30262009.07.21 20:50sell15147.181.422800.000000.00000
30272009.07.22 00:35close15147.181.418430.000000.000003137.66218596.26
30282009.07.22 01:09close15137.181.417530.000000.000001629.86220226.12
30292009.07.22 05:30sell15157.341.420850.000000.00000
30302009.07.22 07:13close15157.341.418180.000000.000001959.78222185.90
30312009.07.22 07:24buy15167.401.417330.000000.00000
30322009.07.22 11:27close15167.401.421250.000000.000002900.80225086.70
30332009.07.22 12:51buy15177.501.418180.000000.00000
30342009.07.22 14:06close15177.501.419450.000000.00000952.50226039.20
30352009.07.22 14:24sell15187.531.420000.000000.00000
30362009.07.22 15:05sell15197.531.422600.000000.00000
30372009.07.22 19:12close15197.531.421930.000000.00000504.51226543.71
30382009.07.22 19:12close15187.531.421930.000000.00000-1453.29225090.42
30392009.07.22 19:41buy15207.501.421330.000000.00000
30402009.07.23 01:00close15207.501.422500.000000.00000877.50225967.92
30412009.07.23 01:12sell15217.531.423100.000000.00000
30422009.07.23 06:27sell15227.531.425850.000000.00000
30432009.07.23 07:10close15227.531.424180.000000.000001257.51227225.43
30442009.07.23 07:10close15217.531.424230.000000.00000-850.89226374.54
30452009.07.23 12:31sell15237.541.423450.000000.00000
30462009.07.23 13:05close15237.541.420580.000000.000002163.98228538.52
30472009.07.23 13:14buy15247.611.419880.000000.00000
30482009.07.23 14:17close15247.611.423250.000000.000002564.57231103.09
30492009.07.23 14:18sell15257.701.424100.000000.00000
30502009.07.23 15:14sell15267.701.427950.000000.00000
30512009.07.23 16:39close15267.701.425530.000000.000001863.40232966.49
30522009.07.23 16:39close15257.701.425530.000000.00000-1101.10231865.39
30532009.07.23 16:51buy15277.721.424880.000000.00000
30542009.07.23 17:43buy15287.721.422380.000000.00000
30552009.07.23 20:11buy152915.441.417830.000000.00000
30562009.07.23 22:49close152915.441.415900.000000.00000-2979.92228885.47
30572009.07.23 22:49close15287.721.415900.000000.00000-5002.56223882.91
30582009.07.23 22:50close15277.721.415900.000000.00000-6932.56216950.35
30592009.07.24 01:07buy15307.231.413780.000000.00000
30602009.07.24 05:39close15307.231.417800.000000.000002906.46219856.81
30612009.07.24 05:59sell15317.321.418300.000000.00000
30622009.07.24 07:45sell15327.321.420800.000000.00000
30632009.07.24 11:21sell153314.641.425100.000000.00000
30642009.07.24 11:57close153314.641.424780.000000.00000468.48220325.29
30652009.07.24 11:57close15327.321.424780.000000.00000-2913.36217411.93
30662009.07.24 11:57close15317.321.424780.000000.00000-4743.36212668.57
30672009.07.24 12:18buy15347.081.422380.000000.00000
30682009.07.24 13:35close15347.081.422900.000000.00000368.16213036.73
30692009.07.24 13:44sell15357.101.423750.000000.00000
30702009.07.24 14:45close15357.101.420780.000000.000002108.70215145.43
30712009.07.24 14:52buy15367.171.420080.000000.00000
30722009.07.24 16:12close15367.171.421550.000000.000001053.99216199.42
30732009.07.24 16:52sell15377.201.422100.000000.00000
30742009.07.24 18:36close15377.201.421380.000000.00000518.40216717.82
30752009.07.24 19:22buy15387.221.420880.000000.00000
30762009.07.26 21:02close15387.221.422200.000000.00000953.04217670.86
30772009.07.26 23:17buy15397.251.420280.000000.00000
30782009.07.27 00:15buy15407.251.417680.000000.00000
30792009.07.27 01:05close15407.251.421000.000000.000002407.00220077.86
30802009.07.27 01:05close15397.251.421000.000000.00000522.00220599.86
30812009.07.27 01:15sell15417.351.422000.000000.00000
30822009.07.27 06:06sell15427.351.425000.000000.00000
30832009.07.27 07:14close15427.351.424480.000000.00000382.20220982.06
30842009.07.27 07:14close15417.351.424480.000000.00000-1822.80219159.26
30852009.07.27 10:34sell15437.301.427700.000000.00000
30862009.07.27 12:11close15437.301.426480.000000.00000890.60220049.86
30872009.07.27 12:36buy15447.331.425930.000000.00000
30882009.07.27 14:20buy15457.331.423380.000000.00000
30892009.07.27 18:34close15457.331.422950.000000.00000-315.19219734.67
30902009.07.27 18:34close15447.331.422950.000000.00000-2184.34217550.33
30912009.07.27 21:36sell15467.251.424300.000000.00000
30922009.07.28 03:34close15467.251.424280.000000.0000014.50217564.83
30932009.07.28 05:16sell15477.251.426050.000000.00000
30942009.07.28 06:13sell15487.251.428600.000000.00000
30952009.07.28 11:14close15487.251.427330.000000.00000920.75218485.58
30962009.07.28 11:14close15477.251.427330.000000.00000-928.00217557.58
30972009.07.28 11:39buy15497.251.424980.000000.00000
30982009.07.28 12:38buy15507.251.422280.000000.00000
30992009.07.28 14:07buy155114.501.417930.000000.00000
31002009.07.28 15:29buy155229.001.413430.000000.00000
31012009.07.28 16:25close155229.001.416850.000000.000009918.00227475.58
31022009.07.28 16:25close155114.501.416850.000000.00000-1566.00225909.58
31032009.07.28 16:25close15507.251.416850.000000.00000-3936.75221972.83
31042009.07.28 16:25close15497.251.416850.000000.00000-5894.25216078.58
31052009.07.28 18:32sell15537.201.417400.000000.00000
31062009.07.28 19:33close15537.201.416130.000000.00000914.40216992.98
31072009.07.28 23:37buy15547.231.414730.000000.00000
31082009.07.29 00:43close15547.231.417450.000000.000001966.56218959.54
31092009.07.29 00:50sell15557.291.418100.000000.00000
31102009.07.29 03:45close15557.291.417080.000000.00000743.58219703.12
31112009.07.29 05:17buy15567.321.416580.000000.00000
31122009.07.29 06:22buy15577.321.413730.000000.00000
31132009.07.29 11:15close15577.321.413700.000000.00000-21.96219681.16
31142009.07.29 11:16close15567.321.413800.000000.00000-2034.96217646.20
31152009.07.29 11:30buy15587.251.410780.000000.00000
31162009.07.29 13:41buy15597.251.407980.000000.00000
31172009.07.29 15:17buy156014.501.403230.000000.00000
31182009.07.29 17:28close156014.501.401600.000000.00000-2363.50215282.70
31192009.07.29 17:28close15597.251.401600.000000.00000-4625.50210657.20
31202009.07.29 17:28close15587.251.401600.000000.00000-6655.50204001.70
31212009.07.29 19:35sell15616.801.403350.000000.00000
31222009.07.29 23:37close15616.801.401130.000000.000001509.60205511.30
31232009.07.30 00:23sell15626.851.405100.000000.00000
31242009.07.30 03:16close15626.851.404730.000000.00000253.45205764.75
31252009.07.30 05:53sell15636.851.407150.000000.00000
31262009.07.30 07:49close15636.851.405080.000000.000001417.95207182.70
31272009.07.30 09:14sell15646.901.407900.000000.00000
31282009.07.30 12:36close15646.901.404580.000000.000002290.80209473.50
31292009.07.30 13:40buy15656.981.403130.000000.00000
31302009.07.30 15:06close15656.981.407050.000000.000002736.16212209.66
31312009.07.30 15:17sell15667.071.407900.000000.00000
31322009.07.30 19:35close15667.071.407230.000000.00000473.69212683.35
31332009.07.30 19:55buy15677.081.406380.000000.00000
31342009.07.31 01:18close15677.081.410300.000000.000002775.36215458.71
31352009.07.31 01:18sell15687.181.411050.000000.00000
31362009.07.31 06:14sell15697.181.414100.000000.00000
31372009.07.31 07:16close15697.181.411180.000000.000002096.56217555.27
31382009.07.31 07:16close15687.181.411180.000000.00000-93.34217461.93
31392009.07.31 08:16buy15707.241.409580.000000.00000
31402009.07.31 10:43close15707.241.412450.000000.000002077.88219539.81
31412009.07.31 10:58sell15717.311.413050.000000.00000
31422009.07.31 12:36close15717.311.411280.000000.000001293.87220833.68
31432009.07.31 12:39buy15727.361.410580.000000.00000
31442009.07.31 13:42close15727.361.415050.000000.000003289.92224123.60
31452009.07.31 14:11sell15737.471.416200.000000.00000
31462009.07.31 15:13sell15747.471.419300.000000.00000
31472009.07.31 15:44sell157514.941.423750.000000.00000
31482009.07.31 18:51close157514.941.425180.000000.00000-2136.42221987.18
31492009.07.31 18:52close15747.471.425180.000000.00000-4392.36217594.82
31502009.07.31 18:52close15737.471.425180.000000.00000-6708.06210886.76
31512009.08.02 23:32sell15767.021.429100.000000.00000
31522009.08.03 01:01close15767.021.424780.000000.000003032.64213919.40
31532009.08.03 01:04buy15777.131.423730.000000.00000
31542009.08.03 04:41close15777.131.425550.000000.000001297.66215217.06
31552009.08.03 06:55buy15787.171.422330.000000.00000
31562009.08.03 08:38close15787.171.425400.000000.000002201.19217418.25
31572009.08.03 08:40sell15797.241.426650.000000.00000
31582009.08.03 09:21sell15807.241.429750.000000.00000
31592009.08.03 13:36sell158114.481.434700.000000.00000
31602009.08.03 14:16sell158228.961.439150.000000.00000
31612009.08.03 14:39close158228.961.439630.000000.00000-1390.08216028.17
31622009.08.03 14:39close158114.481.439630.000000.00000-7138.64208889.53
31632009.08.03 14:39close15807.241.439630.000000.00000-7153.12201736.41
31642009.08.03 14:39close15797.241.439630.000000.00000-9397.52192338.89
31652009.08.03 15:03sell15836.411.442550.000000.00000
31662009.08.03 21:02close15836.411.441380.000000.00000749.97193088.86
31672009.08.04 04:35buy15846.431.438330.000000.00000
31682009.08.04 06:29close15846.431.440600.000000.000001459.61194548.47
31692009.08.04 06:48sell15856.481.441750.000000.00000
31702009.08.04 11:00close15856.481.438130.000000.000002345.76196894.23
31712009.08.04 12:03buy15866.561.437080.000000.00000
31722009.08.04 12:20close15866.561.439650.000000.000001685.92198580.15
31732009.08.04 13:02sell15876.611.440250.000000.00000
31742009.08.04 17:52close15876.611.440380.000000.00000-85.93198494.22
31752009.08.04 17:56buy15886.611.438980.000000.00000
31762009.08.04 20:31close15886.611.441000.000000.000001335.22199829.44
31772009.08.04 23:31sell15896.661.441600.000000.00000
31782009.08.05 05:14close15896.661.439530.000000.000001378.62201208.06
31792009.08.05 05:59buy15906.701.438580.000000.00000
31802009.08.05 07:58close15906.701.440200.000000.000001085.40202293.46
31812009.08.05 11:06sell15916.741.440950.000000.00000
31822009.08.05 12:23close15916.741.440130.000000.00000552.68202846.14
31832009.08.05 12:29buy15926.761.439580.000000.00000
31842009.08.05 14:00buy15936.761.436930.000000.00000
31852009.08.05 15:07close15936.761.439250.000000.000001568.32204414.46
31862009.08.05 15:07close15926.761.439250.000000.00000-223.08204191.38
31872009.08.05 15:50sell15946.801.439850.000000.00000
31882009.08.05 17:26sell15956.801.442450.000000.00000
31892009.08.05 19:34close15956.801.441430.000000.00000693.60204884.98
31902009.08.05 19:34close15946.801.441430.000000.00000-1074.40203810.58
31912009.08.05 19:50buy15966.791.440880.000000.00000
31922009.08.06 01:31close15966.791.442850.000000.000001337.63205148.21
31932009.08.06 02:37buy15976.831.438980.000000.00000
31942009.08.06 06:27close15976.831.442050.000000.000002096.81207245.02
31952009.08.06 10:13buy15986.901.438280.000000.00000
31962009.08.06 12:35close15986.901.438750.000000.00000324.30207569.32
31972009.08.06 12:40sell15996.911.439300.000000.00000
31982009.08.06 13:48close15996.911.436080.000000.000002225.02209794.34
31992009.08.06 14:02buy16006.991.434880.000000.00000
32002009.08.06 20:00close16006.991.435700.000000.00000573.18210367.52
32012009.08.07 00:01sell16017.011.437050.000000.00000
32022009.08.07 01:52close16017.011.435130.000000.000001345.92211713.44
32032009.08.07 02:15buy16027.051.434630.000000.00000
32042009.08.07 07:06close16027.051.436850.000000.000001565.10213278.54
32052009.08.07 08:43sell16037.101.437550.000000.00000
32062009.08.07 12:30sell16047.101.440500.000000.00000
32072009.08.07 12:38close16047.101.435730.000000.000003386.70216665.24
32082009.08.07 12:38close16037.101.434780.000000.000001966.70218631.94
32092009.08.07 12:38buy16057.281.433830.000000.00000
32102009.08.07 14:53buy16067.281.421180.000000.00000
32112009.08.07 16:01buy160714.561.416880.000000.00000
32122009.08.07 17:21close160714.561.419250.000000.000003450.72222082.66
32132009.08.07 17:21close16067.281.419300.000000.00000-1368.64220714.02
32142009.08.07 17:21close16057.281.419300.000000.00000-10577.84210136.18
32152009.08.10 00:10sell16087.001.420100.000000.00000
32162009.08.10 03:29close16087.001.419080.000000.00000714.00210850.18
32172009.08.10 06:11buy16097.021.418480.000000.00000
32182009.08.10 10:17close16097.021.420900.000000.000001698.84212549.02
32192009.08.10 12:34buy16107.081.418080.000000.00000
32202009.08.10 14:05buy16117.081.415530.000000.00000
32212009.08.10 17:26buy161214.161.411280.000000.00000
32222009.08.10 18:33close161214.161.411400.000000.00000169.92212718.94
32232009.08.10 18:33close16117.081.411350.000000.00000-2959.44209759.50
32242009.08.10 18:33close16107.081.411350.000000.00000-4764.84204994.66
32252009.08.10 18:57sell16136.831.413550.000000.00000
32262009.08.11 00:55close16136.831.414580.000000.00000-703.49204291.17
32272009.08.11 02:37buy16146.801.412730.000000.00000
32282009.08.11 06:59close16146.801.416550.000000.000002597.60206888.77
32292009.08.11 07:06sell16156.891.417150.000000.00000
32302009.08.11 12:36close16156.891.415830.000000.00000909.48207798.25
32312009.08.11 12:43buy16166.921.415180.000000.00000
32322009.08.11 13:15buy16176.921.412630.000000.00000
32332009.08.11 14:53close16176.921.414100.000000.000001017.24208815.49
32342009.08.11 14:53close16166.921.414100.000000.00000-747.36208068.13
32352009.08.11 16:11sell16186.931.415050.000000.00000
32362009.08.11 17:58close16186.931.415030.000000.0000013.86208081.99
32372009.08.12 02:58buy16196.931.414080.000000.00000
32382009.08.12 07:13buy16206.931.409780.000000.00000
32392009.08.12 08:56close16206.931.411200.000000.00000984.06209066.05
32402009.08.12 08:56close16196.931.411200.000000.00000-1995.84207070.21
32412009.08.12 10:03sell16216.901.414350.000000.00000
32422009.08.12 11:01sell16226.901.417100.000000.00000
32432009.08.12 12:00close16226.901.414430.000000.000001842.30208912.51
32442009.08.12 12:00close16216.901.414430.000000.00000-55.20208857.31
32452009.08.12 13:38sell16236.961.418400.000000.00000
32462009.08.12 14:26sell16246.961.421000.000000.00000
32472009.08.12 18:16close16246.961.420680.000000.00000222.72209080.03
32482009.08.12 18:16close16236.961.420530.000000.00000-1482.48207597.55
32492009.08.12 18:16buy16256.911.419780.000000.00000
32502009.08.13 00:14close16256.911.421400.000000.000001119.42208716.97
32512009.08.13 06:04sell16266.951.424350.000000.00000
32522009.08.13 09:04sell16276.951.426950.000000.00000
32532009.08.13 11:49close16276.951.425230.000000.000001195.40209912.37
32542009.08.13 11:49close16266.951.425180.000000.00000-576.85209335.52
32552009.08.13 11:59buy16286.971.424730.000000.00000
32562009.08.13 12:04close16286.971.428350.000000.000002523.14211858.66
32572009.08.13 12:07sell16297.061.429500.000000.00000
32582009.08.13 13:07sell16307.061.432100.000000.00000
32592009.08.13 13:37close16307.061.427780.000000.000003049.92214908.58
32602009.08.13 13:54close16297.061.426830.000000.000001885.02216793.60
32612009.08.13 18:11buy16317.221.425830.000000.00000
32622009.08.13 19:12close16317.221.429150.000000.000002397.04219190.64
32632009.08.14 01:06sell16327.301.430100.000000.00000
32642009.08.14 05:05close16327.301.425730.000000.000003190.10222380.74
32652009.08.14 11:11sell16337.411.429100.000000.00000
32662009.08.14 12:36close16337.411.428480.000000.00000459.42222840.16
32672009.08.14 12:54buy16347.421.427780.000000.00000
32682009.08.14 13:55buy16357.421.424880.000000.00000
32692009.08.14 15:50buy163614.841.420730.000000.00000
32702009.08.14 16:46close163614.841.422400.000000.000002478.28225318.44
32712009.08.14 16:46close16357.421.422400.000000.00000-1840.16223478.28
32722009.08.14 16:46close16347.421.422400.000000.00000-3991.96219486.32
32732009.08.14 16:49sell16377.311.423050.000000.00000
32742009.08.14 17:28close16377.311.419880.000000.000002317.27221803.59
32752009.08.14 17:31buy16387.391.418880.000000.00000
32762009.08.14 18:33buy16397.391.416330.000000.00000
32772009.08.14 19:45close16397.391.418650.000000.000001714.48223518.07
32782009.08.14 19:45close16387.391.418650.000000.00000-169.97223348.10
32792009.08.14 20:36sell16407.441.419350.000000.00000
32802009.08.16 21:02close16407.441.417980.000000.000001019.28224367.38
32812009.08.17 00:00buy16417.471.416780.000000.00000
32822009.08.17 05:29buy16427.471.413880.000000.00000
32832009.08.17 05:59close16427.471.413900.000000.0000014.94224382.32
32842009.08.17 05:59close16417.471.413850.000000.00000-2188.71222193.61
32852009.08.17 10:19buy16437.401.407780.000000.00000
32862009.08.17 11:18buy16447.401.405130.000000.00000
32872009.08.17 12:17close16447.401.407250.000000.000001568.80223762.41
32882009.08.17 12:17close16437.401.407300.000000.00000-355.20223407.21
32892009.08.17 12:30sell16457.441.408000.000000.00000
32902009.08.17 14:05close16457.441.405530.000000.000001837.68225244.89
32912009.08.17 14:12buy16467.501.404780.000000.00000
32922009.08.17 15:30close16467.501.408050.000000.000002452.50227697.39
32932009.08.17 15:42sell16477.581.408750.000000.00000
32942009.08.17 21:41close16477.581.407230.000000.000001152.16228849.55
32952009.08.17 23:53sell16487.621.410400.000000.00000
32962009.08.18 02:19sell16497.621.413050.000000.00000
32972009.08.18 03:21close16497.621.409880.000000.000002415.54231265.09
32982009.08.18 03:21close16487.621.409880.000000.00000396.24231661.33
32992009.08.18 04:52buy16507.721.409430.000000.00000
33002009.08.18 05:27close16507.721.411500.000000.000001598.04233259.37
33012009.08.18 06:21sell16517.771.412700.000000.00000
33022009.08.18 11:32close16517.771.410080.000000.000002035.74235295.11
33032009.08.18 12:21buy16527.841.409530.000000.00000
33042009.08.18 14:13close16527.841.410000.000000.00000368.48235663.59
33052009.08.18 14:17sell16537.851.411550.000000.00000
33062009.08.18 17:36close16537.851.411430.000000.0000094.20235757.79
33072009.08.18 17:40buy16547.851.410980.000000.00000
33082009.08.18 17:59close16547.851.413750.000000.000002174.45237932.24
33092009.08.18 18:31sell16557.931.414350.000000.00000
33102009.08.18 19:58close16557.931.413080.000000.000001007.11238939.35
33112009.08.18 23:53sell16567.961.416800.000000.00000
33122009.08.19 01:14close16567.961.414080.000000.000002165.12241104.47
33132009.08.19 01:16buy16578.031.413480.000000.00000
33142009.08.19 06:12buy16588.031.410430.000000.00000
33152009.08.19 07:15close16588.031.410200.000000.00000-184.69240919.78
33162009.08.19 07:15close16578.031.410200.000000.00000-2633.84238285.94
33172009.08.19 11:12sell16597.941.412550.000000.00000
33182009.08.19 12:20close16597.941.410580.000000.000001564.18239850.12
33192009.08.19 12:23buy16607.991.409630.000000.00000
33202009.08.19 13:45close16607.991.413150.000000.000002812.48242662.60
33212009.08.19 13:51sell16618.081.414100.000000.00000
33222009.08.19 14:22sell16628.081.416850.000000.00000
33232009.08.19 14:53sell166316.161.421450.000000.00000
33242009.08.19 15:59sell166432.321.426300.000000.00000
33252009.08.19 18:42close166432.321.423630.000000.000008629.44251292.04
33262009.08.19 18:42close166316.161.423630.000000.00000-3522.88247769.16
33272009.08.19 18:42close16628.081.423630.000000.00000-5478.24242290.92
33282009.08.19 18:42close16618.081.423630.000000.00000-7700.24234590.68
33292009.08.19 19:14buy16657.811.423080.000000.00000
33302009.08.19 23:47close16657.811.424400.000000.000001030.92235621.60
33312009.08.19 23:58sell16667.851.425400.000000.00000
33322009.08.20 00:57close16667.851.421630.000000.000002959.45238581.05
33332009.08.20 01:04buy16677.951.421080.000000.00000
33342009.08.20 07:03close16677.951.421750.000000.00000532.65239113.70
33352009.08.20 13:06buy16687.971.420980.000000.00000
33362009.08.20 15:09close16687.971.424600.000000.000002885.14241998.84
33372009.08.20 15:12sell16698.061.425400.000000.00000
33382009.08.20 16:23close16698.061.422480.000000.000002353.52244352.36
33392009.08.20 18:16sell16708.141.425800.000000.00000
33402009.08.21 00:14close16708.141.425630.000000.00000138.38244490.74
33412009.08.21 03:46buy16718.141.422580.000000.00000
33422009.08.21 05:43close16718.141.423600.000000.00000830.28245321.02
33432009.08.21 06:56sell16728.171.424100.000000.00000
33442009.08.21 07:30sell16738.171.426800.000000.00000
33452009.08.21 09:48sell167416.341.430900.000000.00000
33462009.08.21 12:31sell167532.681.434950.000000.00000
33472009.08.21 12:43close167532.681.432030.000000.000009542.56254863.58
33482009.08.21 12:43close167416.341.432080.000000.00000-1928.12252935.46
33492009.08.21 12:43close16738.171.432080.000000.00000-4313.76248621.70
33502009.08.21 12:43close16728.171.431980.000000.00000-6437.96242183.74
33512009.08.21 14:03sell16768.071.436250.000000.00000
33522009.08.21 14:27close16768.071.430880.000000.000004333.59246517.33
33532009.08.21 14:28buy16778.211.430130.000000.00000
33542009.08.21 16:09close16778.211.432450.000000.000001904.72248422.05
33552009.08.21 16:23sell16788.281.433050.000000.00000
33562009.08.21 20:44close16788.281.432630.000000.00000347.76248769.81
33572009.08.24 06:10buy16798.291.431630.000000.00000
33582009.08.24 07:00buy16808.291.428580.000000.00000
33592009.08.24 11:21close16808.291.432250.000000.000003042.43251812.24
33602009.08.24 11:21close16798.291.432250.000000.00000513.98252326.22
33612009.08.24 11:25sell16818.411.432900.000000.00000
33622009.08.24 14:38close16818.411.431830.000000.00000899.87253226.09
33632009.08.24 14:41buy16828.441.431280.000000.00000
33642009.08.24 16:40close16828.441.432750.000000.000001240.68254466.77
33652009.08.24 16:42sell16838.481.433450.000000.00000
33662009.08.24 17:25close16838.481.430480.000000.000002518.56256985.33
33672009.08.24 18:05buy16848.561.429280.000000.00000
33682009.08.25 00:04close16848.561.428800.000000.00000-410.88256574.45
33692009.08.25 06:07buy16858.551.427530.000000.00000
33702009.08.25 09:27close16858.551.429100.000000.000001342.35257916.80
33712009.08.25 09:47sell16868.591.429750.000000.00000
33722009.08.25 11:22sell16878.591.432600.000000.00000
33732009.08.25 14:06close16878.591.432780.000000.00000-154.62257762.18
33742009.08.25 14:06close16868.591.432780.000000.00000-2602.77255159.41
33752009.08.25 14:16buy16888.501.432130.000000.00000
33762009.08.25 20:15close16888.501.430700.000000.00000-1215.50253943.91
33772009.08.25 23:19buy16898.461.428830.000000.00000
33782009.08.26 05:17close16898.461.429550.000000.00000609.12254553.03
33792009.08.26 07:23sell16908.481.432350.000000.00000
33802009.08.26 10:23close16908.481.430480.000000.000001585.76256138.79
33812009.08.26 11:00buy16918.531.429880.000000.00000
33822009.08.26 11:31buy16928.531.426830.000000.00000
33832009.08.26 13:42buy169317.061.422780.000000.00000
33842009.08.26 16:58close169317.061.423300.000000.00000887.12257025.91
33852009.08.26 16:58close16928.531.423300.000000.00000-3011.09254014.82
33862009.08.26 16:58close16918.531.423300.000000.00000-5612.74248402.08
33872009.08.26 19:52sell16948.281.425050.000000.00000
33882009.08.27 00:35close16948.281.422680.000000.000001962.36250364.44
33892009.08.27 01:04buy16958.341.422230.000000.00000
33902009.08.27 06:52close16958.341.425950.000000.000003102.48253466.92
33912009.08.27 07:10sell16968.441.426500.000000.00000
33922009.08.27 12:33close16968.441.425130.000000.000001156.28254623.20
33932009.08.27 13:51buy16978.481.424080.000000.00000
33942009.08.27 15:26close16978.481.424650.000000.00000483.36255106.56
33952009.08.27 15:29sell16988.501.425300.000000.00000
33962009.08.27 18:07sell16998.501.428150.000000.00000
33972009.08.27 20:43sell170017.001.434550.000000.00000
33982009.08.27 21:27close170017.001.435430.000000.00000-1496.00253610.56
33992009.08.27 21:27close16998.501.435430.000000.00000-6188.00247422.56
34002009.08.27 21:27close16988.501.435480.000000.00000-8653.00238769.56
34012009.08.27 23:45sell17017.951.437250.000000.00000
34022009.08.28 05:43close17017.951.436380.000000.00000691.65239461.21
34032009.08.28 07:00buy17027.981.433080.000000.00000
34042009.08.28 08:58close17027.981.435750.000000.000002130.66241591.87
34052009.08.28 09:06sell17038.051.436450.000000.00000
34062009.08.28 12:39close17038.051.435430.000000.00000821.10242412.97
34072009.08.28 12:49buy17048.081.434830.000000.00000
34082009.08.28 13:17close17048.081.437350.000000.000002036.16244449.13
34092009.08.28 13:28sell17058.141.438200.000000.00000
34102009.08.28 15:52close17058.141.434930.000000.000002661.78247110.91
34112009.08.28 16:18buy17068.231.433380.000000.00000
34122009.08.28 18:25buy17078.231.430680.000000.00000
34132009.08.30 21:01close17078.231.430250.000000.00000-353.89246757.02
34142009.08.30 21:01close17068.231.430850.000000.00000-2082.19244674.83
34152009.08.31 04:26buy17088.151.427930.000000.00000
34162009.08.31 10:24close17088.151.429050.000000.00000912.80245587.63
34172009.08.31 11:12buy17098.181.427180.000000.00000
34182009.08.31 13:46close17098.181.429350.000000.000001775.06247362.69
34192009.08.31 14:06sell17108.241.430250.000000.00000
34202009.08.31 14:37sell17118.241.433900.000000.00000
34212009.08.31 17:06close17118.241.433680.000000.00000181.28247543.97
34222009.08.31 17:06close17108.241.433680.000000.00000-2826.32244717.65
34232009.08.31 17:29buy17128.151.433030.000000.00000
34242009.08.31 23:28close17128.151.433800.000000.00000627.55245345.20
34252009.09.01 03:45sell17138.171.435400.000000.00000
34262009.09.01 08:15close17138.171.434680.000000.00000588.24245933.44
34272009.09.01 08:28buy17148.191.433880.000000.00000
34282009.09.01 10:10buy17158.191.431130.000000.00000
34292009.09.01 12:17close17158.191.431550.000000.00000343.98246277.42
34302009.09.01 12:17close17148.191.431550.000000.00000-1908.27244369.15
34312009.09.01 12:34sell17168.141.432100.000000.00000
34322009.09.01 13:13close17168.141.429430.000000.000002173.38246542.53
34332009.09.01 14:02sell17178.211.433300.000000.00000
34342009.09.01 14:52close17178.211.430480.000000.000002315.22248857.75
34352009.09.01 15:08buy17188.291.429630.000000.00000
34362009.09.01 15:39buy17198.291.423880.000000.00000
34372009.09.01 17:17buy172016.581.419830.000000.00000
34382009.09.01 19:58close172016.581.422500.000000.000004426.86253284.61
34392009.09.01 19:58close17198.291.422500.000000.00000-1144.02252140.59
34402009.09.01 19:58close17188.291.422500.000000.00000-5910.77246229.82
34412009.09.01 23:50buy17218.201.420380.000000.00000
34422009.09.02 05:48close17218.201.421500.000000.00000918.40247148.22
34432009.09.02 06:53sell17228.231.424350.000000.00000
34442009.09.02 12:16close17228.231.420780.000000.000002938.11250086.33
34452009.09.02 12:24buy17238.331.420030.000000.00000
34462009.09.02 14:08close17238.331.422100.000000.000001724.31251810.64
34472009.09.02 14:58sell17248.391.423750.000000.00000
34482009.09.02 16:39sell17258.391.426800.000000.00000
34492009.09.02 18:05close17258.391.426980.000000.00000-151.02251659.62
34502009.09.02 18:05close17248.391.426980.000000.00000-2709.97248949.65
34512009.09.03 06:52sell17268.291.430000.000000.00000
34522009.09.03 11:26sell17278.291.432600.000000.00000
34532009.09.03 12:35close17278.291.430880.000000.000001425.88250375.53
34542009.09.03 12:35close17268.291.430930.000000.00000-770.97249604.56
34552009.09.03 12:37buy17288.321.430180.000000.00000
34562009.09.03 13:58buy17298.321.427580.000000.00000
34572009.09.03 15:36close17298.321.427250.000000.00000-274.56249330.00
34582009.09.03 15:36close17288.321.427250.000000.00000-2437.76246892.24
34592009.09.03 15:45sell17308.221.427750.000000.00000
34602009.09.03 16:58close17308.221.425830.000000.000001578.24248470.48
34612009.09.03 17:45buy17318.281.425130.000000.00000
34622009.09.03 19:35close17318.281.425550.000000.00000347.76248818.24
34632009.09.03 22:47sell17328.291.426100.000000.00000
34642009.09.04 01:09close17328.291.424530.000000.000001301.53250119.77
34652009.09.04 02:16buy17338.331.423930.000000.00000
34662009.09.04 06:45close17338.331.427750.000000.000003182.06253301.83
34672009.09.04 06:55sell17348.441.428400.000000.00000
34682009.09.04 12:30close17348.441.424880.000000.000002970.88256272.71
34692009.09.04 12:51buy17358.541.422580.000000.00000
34702009.09.04 13:53buy17368.541.419980.000000.00000
34712009.09.04 14:19close17368.541.422750.000000.000002365.58258638.29
34722009.09.04 14:19close17358.541.422750.000000.00000145.18258783.47
34732009.09.04 15:34sell17378.621.423250.000000.00000
34742009.09.04 16:05sell17388.621.427900.000000.00000
34752009.09.04 17:22sell173917.241.431950.000000.00000
34762009.09.04 18:42close173917.241.430380.000000.000002706.68261490.15
34772009.09.04 18:42close17388.621.430380.000000.00000-2137.76259352.39
34782009.09.04 18:42close17378.621.430380.000000.00000-6146.06253206.33
34792009.09.04 19:16buy17408.441.429830.000000.00000
34802009.09.06 21:02close17408.441.430050.000000.00000185.68253392.01
34812009.09.07 07:09sell17418.441.435900.000000.00000
34822009.09.07 11:55close17418.441.433530.000000.000002000.28255392.29
34832009.09.07 12:17buy17428.511.432880.000000.00000
34842009.09.07 18:19close17428.511.433050.000000.00000144.67255536.96
34852009.09.07 19:57sell17438.511.434100.000000.00000
34862009.09.08 01:56close17438.511.433280.000000.00000697.82256234.78
34872009.09.08 06:25sell17448.541.436700.000000.00000
34882009.09.08 06:56sell17458.541.439250.000000.00000
34892009.09.08 08:06sell174617.081.443650.000000.00000
34902009.09.08 10:05sell174734.161.448000.000000.00000
34912009.09.08 12:23close174734.161.447030.000000.000003313.52259548.30
34922009.09.08 12:23close174617.081.447030.000000.00000-5773.04253775.26
34932009.09.08 12:23close17458.541.447030.000000.00000-6644.12247131.14
34942009.09.08 12:23close17448.541.447030.000000.00000-8821.82238309.32
34952009.09.08 12:55sell17487.941.450200.000000.00000
34962009.09.08 13:41close17487.941.446780.000000.000002715.48241024.80
34972009.09.08 13:45buy17498.031.446280.000000.00000
34982009.09.08 14:27close17498.031.449200.000000.000002344.76243369.56
34992009.09.08 14:32sell17508.111.449800.000000.00000
35002009.09.08 15:25sell17518.111.452800.000000.00000
35012009.09.08 15:45close17518.111.448980.000000.000003098.02246467.58
35022009.09.08 15:45close17508.111.448980.000000.00000665.02247132.60
35032009.09.08 18:59buy17528.231.449030.000000.00000
35042009.09.09 00:58close17528.231.450300.000000.000001045.21248177.81
35052009.09.09 07:25buy17538.271.447580.000000.00000
35062009.09.09 09:03close17538.271.449950.000000.000001959.99250137.80
35072009.09.09 09:11sell17548.331.451050.000000.00000
35082009.09.09 12:20sell17558.331.453750.000000.00000
35092009.09.09 13:11sell175616.661.458300.000000.00000
35102009.09.09 15:09close175616.661.457780.000000.00000866.32251004.12
35112009.09.09 15:09close17558.331.457880.000000.00000-3440.29247563.83
35122009.09.09 15:09close17548.331.457880.000000.00000-5689.39241874.44
35132009.09.09 16:06buy17578.061.456580.000000.00000
35142009.09.09 18:07buy17588.061.453880.000000.00000
35152009.09.09 19:15close17588.061.455300.000000.000001144.52243018.96
35162009.09.09 19:15close17578.061.455300.000000.00000-1031.68241987.28
35172009.09.09 20:21sell17598.061.455900.000000.00000
35182009.09.10 02:19close17598.061.455580.000000.00000257.92242245.20
35192009.09.10 05:53sell17608.071.458050.000000.00000
35202009.09.10 08:27close17608.071.455530.000000.000002033.64244278.84
35212009.09.10 08:30buy17618.141.454480.000000.00000
35222009.09.10 11:44close17618.141.456250.000000.000001440.78245719.62
35232009.09.10 12:32sell17628.191.457050.000000.00000
35242009.09.10 13:28close17628.191.452580.000000.000003660.93249380.55
35252009.09.10 13:32buy17638.311.451080.000000.00000
35262009.09.10 14:41close17638.311.455950.000000.000004046.97253427.52
35272009.09.10 14:50sell17648.441.455700.000000.00000
35282009.09.10 16:52sell17658.441.459550.000000.00000
35292009.09.10 19:02close17658.441.457480.000000.000001747.08255174.60
35302009.09.10 19:02close17648.441.457480.000000.00000-1502.32253672.28
35312009.09.11 02:14sell17668.451.459500.000000.00000
35322009.09.11 06:00sell17678.451.462450.000000.00000
35332009.09.11 06:45close17678.451.459480.000000.000002509.65256181.93
35342009.09.11 06:45close17668.451.459480.000000.0000016.90256198.83
35352009.09.11 08:18buy17688.531.458680.000000.00000
35362009.09.11 13:22close17688.531.460800.000000.000001808.36258007.19
35372009.09.11 13:24sell17698.601.461900.000000.00000
35382009.09.11 14:03close17698.601.456980.000000.000004231.20262238.39
35392009.09.11 14:04buy17708.741.456380.000000.00000
35402009.09.11 14:42close17708.741.461050.000000.000004081.58266319.97
35412009.09.11 16:27buy17718.871.457680.000000.00000
35422009.09.11 17:41close17718.871.458750.000000.00000949.09267269.06
35432009.09.11 18:33sell17728.901.459350.000000.00000
35442009.09.13 21:04close17728.901.460080.000000.00000-649.70266619.36
35452009.09.14 00:02buy17738.881.456880.000000.00000
35462009.09.14 00:33buy17748.881.453480.000000.00000
35472009.09.14 06:00close17748.881.452650.000000.00000-737.04265882.32
35482009.09.14 06:00close17738.881.452750.000000.00000-3667.44262214.88
35492009.09.14 07:39sell17758.741.456150.000000.00000
35502009.09.14 13:28sell17768.741.458950.000000.00000
35512009.09.14 13:37close17768.741.459130.000000.00000-157.32262057.56
35522009.09.14 13:37close17758.741.459080.000000.00000-2560.82259496.74
35532009.09.14 13:37sell17778.641.459200.000000.00000
35542009.09.14 14:44sell17788.641.462050.000000.00000
35552009.09.14 16:00close17788.641.461280.000000.00000665.28260162.02
35562009.09.14 16:00close17778.641.461280.000000.00000-1797.12258364.90
35572009.09.14 17:53buy17798.611.460830.000000.00000
35582009.09.14 20:12close17798.611.463200.000000.000002040.57260405.47
35592009.09.14 23:59sell17808.681.464100.000000.00000
35602009.09.15 01:40close17808.681.461230.000000.000002491.16262896.63
35612009.09.15 03:04buy17818.761.460680.000000.00000
35622009.09.15 09:02close17818.761.459100.000000.00000-1384.08261512.55
35632009.09.15 12:30sell17828.711.462500.000000.00000
35642009.09.15 12:37close17828.711.458630.000000.000003370.77264883.32
35652009.09.15 12:39buy17838.821.458180.000000.00000
35662009.09.15 15:48close17838.821.461400.000000.000002840.04267723.36
35672009.09.15 16:46sell17848.921.462200.000000.00000
35682009.09.15 17:23sell17858.921.464800.000000.00000
35692009.09.15 22:46close17858.921.466580.000000.00000-1587.76266135.60
35702009.09.15 22:46close17848.921.466580.000000.00000-3906.96262228.64
35712009.09.16 08:59sell17868.741.471100.000000.00000
35722009.09.16 12:03close17868.741.466680.000000.000003863.08266091.72
35732009.09.16 13:00sell17878.861.470050.000000.00000
35742009.09.16 13:38close17878.861.464980.000000.000004492.02270583.74
35752009.09.16 15:03sell17889.011.469450.000000.00000
35762009.09.16 16:14sell17899.011.472100.000000.00000
35772009.09.16 20:49close17899.011.471330.000000.00000693.77271277.51
35782009.09.16 20:49close17889.011.471330.000000.00000-1693.88269583.63
35792009.09.16 21:00buy17908.981.470680.000000.00000
35802009.09.17 02:58close17908.981.472500.000000.000001634.36271217.99
35812009.09.17 06:22sell17919.041.475100.000000.00000
35822009.09.17 11:17close17919.041.470980.000000.000003724.48274942.47
35832009.09.17 12:31buy17929.161.470380.000000.00000
35842009.09.17 13:51close17929.161.472350.000000.000001804.52276746.99
35852009.09.17 13:53sell17939.221.473000.000000.00000
35862009.09.17 14:51sell17949.221.475550.000000.00000
35872009.09.17 16:21close17949.221.472530.000000.000002784.44279531.43
35882009.09.17 16:21close17939.221.472530.000000.00000433.34279964.77
35892009.09.17 16:47buy17959.331.471980.000000.00000
35902009.09.17 18:04close17959.331.472900.000000.00000858.36280823.13
35912009.09.17 18:18sell17969.361.473450.000000.00000
35922009.09.17 19:42close17969.361.472980.000000.00000439.92281263.05
35932009.09.18 01:09buy17979.371.472280.000000.00000
35942009.09.18 02:01buy17989.371.469730.000000.00000
35952009.09.18 07:07close17989.371.469600.000000.00000-121.81281141.24
35962009.09.18 07:07close17979.371.469600.000000.00000-2511.16278630.08
35972009.09.18 08:12buy17999.281.466180.000000.00000
35982009.09.18 09:36close17999.281.469550.000000.000003127.36281757.44
35992009.09.18 09:46sell18009.391.470650.000000.00000
36002009.09.18 13:28sell18019.391.473350.000000.00000
36012009.09.18 14:07close18019.391.469730.000000.000003399.18285156.62
36022009.09.18 14:07close18009.391.469780.000000.00000816.93285973.55
36032009.09.18 14:11buy18029.531.469280.000000.00000
36042009.09.18 19:00close18029.531.472600.000000.000003163.96289137.51
36052009.09.18 20:17buy18039.631.470080.000000.00000
36062009.09.20 21:02close18039.631.470350.000000.00000260.01289397.52
36072009.09.21 03:51buy18049.641.468130.000000.00000
36082009.09.21 06:28buy18059.641.465580.000000.00000
36092009.09.21 09:50close18059.641.464800.000000.00000-751.92288645.60
36102009.09.21 09:50close18049.641.464800.000000.00000-3210.12285435.48
36112009.09.21 12:19buy18069.511.463780.000000.00000
36122009.09.21 13:43close18069.511.464800.000000.00000970.02286405.50
36132009.09.21 13:45sell18079.541.465500.000000.00000
36142009.09.21 15:12sell18089.541.468050.000000.00000
36152009.09.21 16:50close18089.541.467330.000000.00000686.88287092.38
36162009.09.21 16:50close18079.541.467330.000000.00000-1745.82285346.56
36172009.09.22 00:39sell18099.511.469850.000000.00000
36182009.09.22 06:22sell18109.511.472500.000000.00000
36192009.09.22 06:37close18109.511.473180.000000.00000-646.68284699.88
36202009.09.22 06:37close18099.511.473180.000000.00000-3166.83281533.05
36212009.09.22 07:25sell18119.381.475550.000000.00000
36222009.09.22 07:56sell18129.381.478150.000000.00000
36232009.09.22 13:24close18129.381.480680.000000.00000-2373.14279159.91
36242009.09.22 13:24close18119.381.480730.000000.00000-4858.84274301.07
36252009.09.22 13:24sell18139.141.481250.000000.00000
36262009.09.22 14:00close18139.141.478430.000000.000002577.48276878.55
36272009.09.22 14:32buy18149.221.477830.000000.00000
36282009.09.22 15:13close18149.221.480200.000000.000002185.14279063.69
36292009.09.22 19:24sell18159.301.479650.000000.00000
36302009.09.22 23:23sell18169.301.482500.000000.00000
36312009.09.23 00:45close18169.301.478980.000000.000003273.60282337.29
36322009.09.23 00:45close18159.301.478930.000000.00000669.60283006.89
36332009.09.23 04:56sell18179.431.482050.000000.00000
36342009.09.23 06:59close18179.431.478530.000000.000003319.36286326.25
36352009.09.23 09:55buy18189.541.477880.000000.00000
36362009.09.23 15:40buy18199.541.474930.000000.00000
36372009.09.23 15:53close18199.541.474500.000000.00000-410.22285916.03
36382009.09.23 15:53close18189.541.474500.000000.00000-3224.52282691.51
36392009.09.23 15:53buy18209.421.474580.000000.00000
36402009.09.23 16:58close18209.421.477200.000000.000002468.04285159.55
36412009.09.23 17:45sell18219.501.478450.000000.00000
36422009.09.23 18:11close18219.501.476680.000000.000001681.50286841.05
36432009.09.23 18:17sell18229.561.481450.000000.00000
36442009.09.23 19:31close18229.561.476880.000000.000004368.92291209.97
36452009.09.23 20:33buy18239.701.473180.000000.00000
36462009.09.23 21:58buy18249.701.469580.000000.00000
36472009.09.24 00:02close18249.701.473550.000000.000003850.90295060.87
36482009.09.24 00:02close18239.701.473550.000000.00000358.90295419.77
36492009.09.24 00:34sell18259.841.474150.000000.00000
36502009.09.24 02:06close18259.841.473080.000000.000001052.88296472.65
36512009.09.24 02:54buy18269.881.472430.000000.00000
36522009.09.24 06:49close18269.881.475250.000000.000002786.16299258.81
36532009.09.24 06:56sell18279.971.475800.000000.00000
36542009.09.24 09:54sell18289.971.478350.000000.00000
36552009.09.24 12:55close18289.971.479630.000000.00000-1276.16297982.65
36562009.09.24 12:55close18279.971.479630.000000.00000-3818.51294164.14
36572009.09.24 13:55buy18299.801.475130.000000.00000
36582009.09.24 14:26buy18309.801.471680.000000.00000
36592009.09.24 17:17buy183119.601.467630.000000.00000
36602009.09.24 18:20buy183239.201.463580.000000.00000
36612009.09.24 19:14close183239.201.465950.000000.000009290.40303454.54
36622009.09.24 19:14close183119.601.465950.000000.00000-3292.80300161.74
36632009.09.24 19:14close18309.801.465950.000000.00000-5615.40294546.34
36642009.09.24 19:14close18299.801.465950.000000.00000-8996.40285549.94
36652009.09.24 23:51buy18339.511.462580.000000.00000
36662009.09.25 02:51close18339.511.465950.000000.000003204.87288754.81
36672009.09.25 04:23sell18349.621.466950.000000.00000
36682009.09.25 06:31sell18359.621.470200.000000.00000
36692009.09.25 07:05close18359.621.467080.000000.000003001.44291756.25
36702009.09.25 07:05close18349.621.467080.000000.00000-125.06291631.19
36712009.09.25 10:07sell18369.721.471500.000000.00000
36722009.09.25 11:10close18369.721.468280.000000.000003129.84294761.03
36732009.09.25 11:16buy18379.821.467480.000000.00000
36742009.09.25 12:31buy18389.821.463630.000000.00000
36752009.09.25 13:56close18389.821.467500.000000.000003800.34298561.37
36762009.09.25 13:56close18379.821.467500.000000.0000019.64298581.01
36772009.09.25 14:03sell18399.951.469600.000000.00000
36782009.09.25 15:31sell18409.951.472150.000000.00000
36792009.09.25 16:00close18409.951.468230.000000.000003900.40302481.41
36802009.09.25 16:00close18399.951.468180.000000.000001412.90303894.31
36812009.09.25 16:03buy184110.121.467630.000000.00000
36822009.09.25 17:40buy184210.121.465030.000000.00000
36832009.09.25 20:39close184210.121.468500.000000.000003511.64307405.95
36842009.09.25 20:39close184110.121.468400.000000.00000779.24308185.19
36852009.09.25 20:58sell184310.271.469100.000000.00000
36862009.09.27 21:09close184310.271.469880.000000.00000-801.06307384.13
36872009.09.27 21:17sell184410.241.470650.000000.00000
36882009.09.28 00:11close184410.241.468430.000000.000002273.28309657.41
36892009.09.28 00:12buy184510.321.467830.000000.00000
36902009.09.28 00:46buy184610.321.464980.000000.00000
36912009.09.28 01:39buy184720.641.460130.000000.00000
36922009.09.28 05:20close184720.641.460450.000000.00000660.48310317.89
36932009.09.28 05:20close184610.321.460450.000000.00000-4674.96305642.93
36942009.09.28 05:20close184510.321.460450.000000.00000-7616.16298026.77
36952009.09.28 06:19sell18489.931.461300.000000.00000
36962009.09.28 09:44sell18499.931.463850.000000.00000
36972009.09.28 12:18close18499.931.465130.000000.00000-1271.04296755.73
36982009.09.28 12:18close18489.931.465080.000000.00000-3753.54293002.19
36992009.09.28 13:29buy18509.761.463530.000000.00000
37002009.09.28 14:06close18509.761.466550.000000.000002947.52295949.71
37012009.09.28 16:05sell18519.861.467350.000000.00000
37022009.09.28 16:54close18519.861.461430.000000.000005837.12301786.83
37032009.09.28 16:56buy185210.051.460930.000000.00000
37042009.09.28 22:55close185210.051.462950.000000.000002030.10303816.93
37052009.09.29 00:55buy185310.121.459730.000000.00000
37062009.09.29 02:00close185310.121.461550.000000.000001841.84305658.77
37072009.09.29 02:26sell185410.181.462650.000000.00000
37082009.09.29 07:15close185410.181.460880.000000.000001801.86307460.63
37092009.09.29 07:30buy185510.241.460230.000000.00000
37102009.09.29 08:01buy185610.241.457580.000000.00000
37112009.09.29 13:13close185610.241.456900.000000.00000-696.32306764.31
37122009.09.29 13:13close185510.241.456850.000000.00000-3461.12303303.19
37132009.09.29 13:40sell185710.111.457650.000000.00000
37142009.09.29 14:00close185710.111.453630.000000.000004064.22307367.41
37152009.09.29 16:56sell185810.241.457550.000000.00000
37162009.09.29 22:54close185810.241.458630.000000.00000-1105.92306261.49
37172009.09.30 01:59sell185910.201.462250.000000.00000
37182009.09.30 07:29close185910.201.460480.000000.000001805.40308066.89
37192009.09.30 08:48sell186010.261.463600.000000.00000
37202009.09.30 09:26sell186110.261.466400.000000.00000
37212009.09.30 11:50close186110.261.464630.000000.000001816.02309882.91
37222009.09.30 11:50close186010.261.464630.000000.00000-1056.78308826.13
37232009.09.30 11:54buy186210.291.463980.000000.00000
37242009.09.30 12:38buy186310.291.461330.000000.00000
37252009.09.30 14:45close186310.291.462500.000000.000001203.93310030.06
37262009.09.30 14:45close186210.291.462550.000000.00000-1471.47308558.59
37272009.09.30 15:07sell186410.281.463050.000000.00000
37282009.09.30 16:29sell186510.281.465750.000000.00000
37292009.09.30 19:06close186510.281.462880.000000.000002950.36311508.95
37302009.09.30 19:06close186410.281.462930.000000.00000123.36311632.31
37312009.09.30 19:14buy186610.381.462380.000000.00000
37322009.10.01 00:45close186610.381.466700.000000.000004484.16316116.47
37332009.10.01 03:38buy186710.531.462830.000000.00000
37342009.10.01 05:46buy186810.531.458580.000000.00000
37352009.10.01 07:08close186810.531.459050.000000.00000494.91316611.38
37362009.10.01 07:08close186710.531.459050.000000.00000-3980.34312631.04
37372009.10.01 10:56buy186910.421.454880.000000.00000
37382009.10.01 12:33buy187010.421.452280.000000.00000
37392009.10.01 12:39close187010.421.455450.000000.000003303.14315934.18
37402009.10.01 12:39close186910.421.455450.000000.00000593.94316528.12
37412009.10.01 12:51sell187110.551.456450.000000.00000
37422009.10.01 14:17close187110.551.454530.000000.000002025.60318553.72
37432009.10.01 15:14buy187210.611.452930.000000.00000
37442009.10.01 21:14close187210.611.453950.000000.000001082.22319635.94
37452009.10.01 23:47buy187310.651.451530.000000.00000
37462009.10.02 05:46close187310.651.453750.000000.000002364.30322000.24
37472009.10.02 07:39buy187410.731.452480.000000.00000
37482009.10.02 08:46close187410.731.455450.000000.000003186.81325187.05
37492009.10.02 08:49sell187510.831.456050.000000.00000
37502009.10.02 12:30close187510.831.452580.000000.000003758.01328945.06
37512009.10.02 12:30buy187610.961.450630.000000.00000
37522009.10.02 13:14close187610.961.454950.000000.000004734.72333679.78
37532009.10.02 14:48sell187711.121.462400.000000.00000
37542009.10.02 15:10close187711.121.459480.000000.000003247.04336926.82
37552009.10.02 15:43buy187811.231.458880.000000.00000
37562009.10.02 17:50close187811.231.461450.000000.000002886.11339812.93
37572009.10.02 19:00buy187911.321.458930.000000.00000
37582009.10.04 21:04close187911.321.460200.000000.000001437.64341250.57
37592009.10.05 00:25sell188011.371.461100.000000.00000
37602009.10.05 02:04sell188111.371.463850.000000.00000
37612009.10.05 06:23close188111.371.464930.000000.00000-1227.96340022.61
37622009.10.05 06:23close188011.371.464930.000000.00000-4354.71335667.90
37632009.10.05 11:28buy188211.181.461030.000000.00000
37642009.10.05 13:53close188211.181.461550.000000.00000581.36336249.26
37652009.10.05 14:00sell188311.201.462100.000000.00000
37662009.10.05 15:57sell188411.201.464800.000000.00000
37672009.10.05 19:58close188411.201.465030.000000.00000-257.60335991.66
37682009.10.05 19:58close188311.201.465080.000000.00000-3337.60332654.06
37692009.10.06 01:30sell188511.081.468300.000000.00000
37702009.10.06 03:30sell188611.081.471350.000000.00000
37712009.10.06 06:47close188611.081.470680.000000.00000742.36333396.42
37722009.10.06 06:47close188511.081.470680.000000.00000-2637.04330759.38
37732009.10.06 09:15sell188711.021.474400.000000.00000
37742009.10.06 12:46close188711.021.471080.000000.000003658.64334418.02
37752009.10.06 13:06sell188811.141.474150.000000.00000
37762009.10.06 13:25close188811.141.470280.000000.000004311.18338729.20
37772009.10.06 14:43sell188911.291.475050.000000.00000
37782009.10.06 16:22close188911.291.473280.000000.000001998.33340727.53
37792009.10.06 17:00buy189011.351.472430.000000.00000
37802009.10.06 19:31close189011.351.472400.000000.00000-34.05340693.48
37812009.10.06 23:25sell189111.351.473250.000000.00000
37822009.10.07 00:37close189111.351.469380.000000.000004392.45345085.93
37832009.10.07 02:27buy189211.501.468730.000000.00000
37842009.10.07 06:14close189211.501.472450.000000.000004278.00349363.93
37852009.10.07 08:04sell189311.641.473000.000000.00000
37862009.10.07 10:55close189311.641.470530.000000.000002875.08352239.01
37872009.10.07 10:58buy189411.741.469880.000000.00000
37882009.10.07 13:00buy189511.741.467280.000000.00000
37892009.10.07 16:57close189511.741.467400.000000.00000140.88352379.89
37902009.10.07 16:57close189411.741.467400.000000.00000-2911.52349468.37
37912009.10.07 18:13buy189611.641.465530.000000.00000
37922009.10.07 19:32close189611.641.468050.000000.000002933.28352401.65
37932009.10.07 20:44sell189711.741.468900.000000.00000
37942009.10.07 23:39sell189811.741.471450.000000.00000
37952009.10.08 02:40sell189923.481.475700.000000.00000
37962009.10.08 02:42close189923.481.476030.000000.00000-774.84351626.81
37972009.10.08 02:42close189811.741.476030.000000.00000-5376.92346249.89
37982009.10.08 02:42close189711.741.475980.000000.00000-8311.92337937.97
37992009.10.08 07:13sell190011.261.477350.000000.00000
38002009.10.08 13:11close190011.261.477780.000000.00000-484.18337453.79
38012009.10.08 13:33buy190111.241.473180.000000.00000
38022009.10.08 14:40close190111.241.475700.000000.000002832.48340286.27
38032009.10.08 14:59sell190211.341.476300.000000.00000
38042009.10.08 16:25sell190311.341.479050.000000.00000
38052009.10.08 17:38close190311.341.477530.000000.000001723.68342009.95
38062009.10.08 17:38close190211.341.477580.000000.00000-1451.52340558.43
38072009.10.08 23:13buy190411.351.476780.000000.00000
38082009.10.09 01:47buy190511.351.474080.000000.00000
38092009.10.09 04:32close190511.351.473500.000000.00000-658.30339900.13
38102009.10.09 04:32close190411.351.473500.000000.00000-3722.80336177.33
38112009.10.09 09:47sell190611.201.474200.000000.00000
38122009.10.09 11:32sell190711.201.477050.000000.00000
38132009.10.09 12:28close190711.201.474530.000000.000002822.40338999.73
38142009.10.09 12:28close190611.201.474480.000000.00000-313.60338686.13
38152009.10.09 12:46buy190811.281.473430.000000.00000
38162009.10.09 14:10close190811.281.475050.000000.000001827.36340513.49
38172009.10.09 14:26sell190911.351.475550.000000.00000
38182009.10.09 15:35close190911.351.473380.000000.000002462.95342976.44
38192009.10.09 15:44buy191011.431.472630.000000.00000
38202009.10.09 16:15buy191111.431.468730.000000.00000
38212009.10.09 18:55close191111.431.470750.000000.000002308.86345285.30
38222009.10.09 18:55close191011.431.470750.000000.00000-2148.84343136.46
38232009.10.09 19:06sell191211.431.471700.000000.00000
38242009.10.11 21:03close191211.431.472380.000000.00000-777.24342359.22
38252009.10.12 00:14buy191311.411.470280.000000.00000
38262009.10.12 05:18close191311.411.471550.000000.000001449.07343808.29
38272009.10.12 07:03buy191411.461.469080.000000.00000
38282009.10.12 08:15close191411.461.470500.000000.000001627.32345435.61
38292009.10.12 08:17sell191511.511.471050.000000.00000
38302009.10.12 09:25sell191611.511.473750.000000.00000
38312009.10.12 13:33sell191723.021.478450.000000.00000
38322009.10.12 14:15close191723.021.479680.000000.00000-2831.46342604.15
38332009.10.12 14:15close191611.511.479680.000000.00000-6825.43335778.72
38342009.10.12 14:15close191511.511.479730.000000.00000-9990.68325788.04
38352009.10.12 20:59buy191810.851.477280.000000.00000
38362009.10.12 23:21close191810.851.479250.000000.000002137.45327925.49
38372009.10.12 23:33sell191910.931.479750.000000.00000
38382009.10.13 01:02close191910.931.477080.000000.000002918.31330843.80
38392009.10.13 07:56buy192011.021.476480.000000.00000
38402009.10.13 08:25close192011.021.478550.000000.000002281.14333124.94
38412009.10.13 08:26sell192111.101.479200.000000.00000
38422009.10.13 10:10sell192211.101.481950.000000.00000
38432009.10.13 11:06sell192322.201.486000.000000.00000
38442009.10.13 12:56close192322.201.484530.000000.000003263.40336388.34
38452009.10.13 12:56close192211.101.484580.000000.00000-2919.30333469.04
38462009.10.13 12:56close192111.101.484580.000000.00000-5971.80327497.24
38472009.10.13 13:00buy192410.911.483630.000000.00000
38482009.10.13 14:01buy192510.911.480780.000000.00000
38492009.10.13 15:47close192510.911.483100.000000.000002531.12330028.36
38502009.10.13 15:47close192410.911.483100.000000.00000-578.23329450.13
38512009.10.13 15:56sell192610.981.483600.000000.00000
38522009.10.13 18:02close192610.981.482280.000000.000001449.36330899.49
38532009.10.13 18:06buy192711.021.481730.000000.00000
38542009.10.13 20:17close192711.021.484400.000000.000002942.34333841.83
38552009.10.13 20:41sell192811.121.485050.000000.00000
38562009.10.14 01:46sell192911.121.487600.000000.00000
38572009.10.14 02:40close192911.121.487630.000000.00000-33.36333808.47
38582009.10.14 02:40close192811.121.487630.000000.00000-2868.96330939.51
38592009.10.14 13:12sell193011.031.490750.000000.00000
38602009.10.14 15:12close193011.031.488230.000000.000002779.56333719.07
38612009.10.14 17:18sell193111.121.491550.000000.00000
38622009.10.14 18:08sell193211.121.494300.000000.00000
38632009.10.14 23:17close193211.121.493430.000000.00000967.44334686.51
38642009.10.14 23:17close193111.121.493430.000000.00000-2090.56332595.95
38652009.10.15 02:28sell193311.081.495750.000000.00000
38662009.10.15 08:27close193311.081.493680.000000.000002293.56334889.51
38672009.10.15 09:37buy193411.161.491480.000000.00000
38682009.10.15 11:21buy193511.161.488680.000000.00000
38692009.10.15 12:08buy193622.321.484580.000000.00000
38702009.10.15 12:30close193622.321.489150.000000.0000010200.24345089.75
38712009.10.15 12:35close193511.161.489450.000000.00000859.32345949.07
38722009.10.15 12:35close193411.161.489450.000000.00000-2265.48343683.59
38732009.10.15 13:34sell193711.451.490000.000000.00000
38742009.10.15 14:47sell193811.451.492650.000000.00000
38752009.10.15 16:45close193811.451.493730.000000.00000-1236.60342446.99
38762009.10.15 16:45close193711.451.493730.000000.00000-4270.85338176.14
38772009.10.15 16:54buy193911.271.492780.000000.00000
38782009.10.15 18:43close193911.271.493300.000000.00000586.04338762.18
38792009.10.15 20:33sell194011.291.493850.000000.00000
38802009.10.16 01:00sell194111.291.496450.000000.00000
38812009.10.16 02:31close194111.291.495580.000000.00000982.23339744.41
38822009.10.16 02:31close194011.291.495580.000000.00000-1953.17337791.24
38832009.10.16 03:37buy194211.251.493730.000000.00000
38842009.10.16 06:30buy194311.251.491130.000000.00000
38852009.10.16 09:36close194311.251.490700.000000.00000-483.75337307.49
38862009.10.16 09:36close194211.251.490700.000000.00000-3408.75333898.74
38872009.10.16 11:08buy194411.121.488980.000000.00000
38882009.10.16 12:16buy194511.121.486230.000000.00000
38892009.10.16 13:50close194511.121.488600.000000.000002635.44336534.18
38902009.10.16 13:50close194411.121.488650.000000.00000-366.96336167.22
38912009.10.16 13:51sell194611.201.489650.000000.00000
38922009.10.16 16:20close194611.201.487830.000000.000002038.40338205.62
38932009.10.16 17:51sell194711.271.490450.000000.00000
38942009.10.16 19:53close194711.271.488680.000000.000001994.79340200.41
38952009.10.18 21:04buy194811.341.487780.000000.00000
38962009.10.18 22:53close194811.341.490500.000000.000003084.48343284.89
38972009.10.18 23:02sell194911.441.491700.000000.00000
38982009.10.19 00:10close194911.441.487230.000000.000005113.68348398.57
38992009.10.19 00:17buy195011.611.486380.000000.00000
39002009.10.19 01:15buy195111.611.483730.000000.00000
39012009.10.19 03:48close195111.611.488050.000000.000005015.52353414.09
39022009.10.19 05:36close195011.611.489200.000000.000003274.02356688.11
39032009.10.19 06:27sell195211.881.489850.000000.00000
39042009.10.19 07:00sell195311.881.492400.000000.00000
39052009.10.19 12:10close195311.881.492030.000000.00000439.56357127.67
39062009.10.19 12:10close195211.881.492030.000000.00000-2589.84354537.83
39072009.10.19 12:16buy195411.811.490780.000000.00000
39082009.10.19 14:20close195411.811.493250.000000.000002917.07357454.90
39092009.10.19 14:23sell195511.911.494250.000000.00000
39102009.10.19 15:40close195511.911.493380.000000.000001036.17358491.07
39112009.10.19 20:43sell195611.941.496350.000000.00000
39122009.10.20 02:24sell195711.941.499150.000000.00000
39132009.10.20 02:42close195711.941.498830.000000.00000382.08358873.15
39142009.10.20 02:42close195611.941.498780.000000.00000-2901.42355971.73
39152009.10.20 07:50buy195811.861.496180.000000.00000
39162009.10.20 11:32close195811.861.498550.000000.000002810.82358782.55
39172009.10.20 13:32buy195911.951.495830.000000.00000
39182009.10.20 14:18buy196011.951.492680.000000.00000
39192009.10.20 15:46buy196123.901.488530.000000.00000
39202009.10.20 17:03close196123.901.491650.000000.000007456.80366239.35
39212009.10.20 17:03close196011.951.491700.000000.00000-1171.10365068.25
39222009.10.20 17:03close195911.951.491750.000000.00000-4875.60360192.65
39232009.10.20 18:17sell196212.001.492700.000000.00000
39242009.10.20 23:14close196212.001.492480.000000.00000264.00360456.65
39252009.10.21 00:42buy196312.011.491980.000000.00000
39262009.10.21 02:02buy196412.011.489130.000000.00000
39272009.10.21 05:08close196412.011.493450.000000.000005188.32365644.97
39282009.10.21 06:40close196312.011.493800.000000.000002185.82367830.79
39292009.10.21 07:16sell196512.261.496100.000000.00000
39302009.10.21 11:41close196512.261.491030.000000.000006215.82374046.61
39312009.10.21 13:10sell196612.461.494250.000000.00000
39322009.10.21 13:41sell196712.461.498700.000000.00000
39332009.10.21 17:17sell196824.921.503100.000000.00000
39342009.10.21 19:09close196824.921.503880.000000.00000-1943.76372102.85
39352009.10.21 19:09close196712.461.503880.000000.00000-6454.28365648.57
39362009.10.21 19:09close196612.461.503980.000000.00000-12123.58353524.99
39372009.10.21 19:32buy196911.781.502030.000000.00000
39382009.10.22 00:38close196911.781.503000.000000.000001142.66354667.65
39392009.10.22 03:06buy197011.821.499630.000000.00000
39402009.10.22 05:23close197011.821.500900.000000.000001501.14356168.79
39412009.10.22 06:49buy197111.871.497180.000000.00000
39422009.10.22 08:47buy197211.871.494680.000000.00000
39432009.10.22 10:04close197211.871.497950.000000.000003881.49360050.28
39442009.10.22 10:04close197111.871.498000.000000.00000973.34361023.62
39452009.10.22 11:41sell197312.031.498650.000000.00000
39462009.10.22 13:03close197312.031.497930.000000.00000866.16361889.78
39472009.10.22 18:02sell197412.061.501450.000000.00000
39482009.10.22 23:37sell197512.061.504050.000000.00000
39492009.10.23 00:01close197512.061.504080.000000.00000-36.18361853.60
39502009.10.23 00:01close197412.061.504080.000000.00000-3171.78358681.82
39512009.10.23 06:22buy197611.951.500480.000000.00000
39522009.10.23 09:14close197611.951.504150.000000.000004385.65363067.47
39532009.10.23 09:18sell197712.101.504600.000000.00000
39542009.10.23 12:09close197712.101.502780.000000.000002202.20365269.67
39552009.10.23 12:13buy197812.171.502280.000000.00000
39562009.10.23 14:13buy197912.171.499680.000000.00000
39572009.10.23 15:52close197912.171.502500.000000.000003431.94368701.61
39582009.10.23 15:52close197812.171.502500.000000.00000267.74368969.35
39592009.10.23 16:00sell198012.291.503650.000000.00000
39602009.10.23 17:38close198012.291.501880.000000.000002175.33371144.68
39612009.10.23 18:06buy198112.371.501180.000000.00000
39622009.10.25 21:07close198112.371.499300.000000.00000-2325.56368819.12
39632009.10.26 00:14buy198212.291.498430.000000.00000
39642009.10.26 00:51close198212.291.500600.000000.000002666.93371486.05
39652009.10.26 01:11sell198312.381.501600.000000.00000
39662009.10.26 02:06sell198412.381.504850.000000.00000
39672009.10.26 07:10close198412.381.503730.000000.000001386.56372872.61
39682009.10.26 07:10close198312.381.503730.000000.00000-2636.94370235.67
39692009.10.26 15:13buy198512.341.498980.000000.00000
39702009.10.26 15:44buy198612.341.495930.000000.00000
39712009.10.26 16:15buy198724.681.490580.000000.00000
39722009.10.26 17:18buy198849.361.486430.000000.00000
39732009.10.26 21:12close198849.361.486600.000000.00000839.12371074.79
39742009.10.26 21:12close198724.681.486550.000000.00000-9946.04361128.75
39752009.10.26 21:12close198612.341.486550.000000.00000-11574.92349553.83
39762009.10.26 21:12close198512.341.486400.000000.00000-15523.72334030.11
39772009.10.27 05:06sell198911.131.488750.000000.00000
39782009.10.27 06:53sell199011.131.491350.000000.00000
39792009.10.27 07:59close199011.131.488780.000000.000002860.41336890.52
39802009.10.27 07:59close198911.131.488730.000000.0000022.26336912.78
39812009.10.27 08:41buy199111.231.488080.000000.00000
39822009.10.27 13:02close199111.231.488450.000000.00000415.51337328.29
39832009.10.27 14:00buy199211.241.483530.000000.00000
39842009.10.27 14:38buy199311.241.480980.000000.00000
39852009.10.27 15:39close199311.241.483100.000000.000002382.88339711.17
39862009.10.27 15:39close199211.241.483150.000000.00000-427.12339284.05
39872009.10.27 16:28buy199411.301.479530.000000.00000
39882009.10.27 18:25close199411.301.479800.000000.00000305.10339589.15
39892009.10.27 18:26sell199511.311.480350.000000.00000
39902009.10.28 00:24close199511.311.481530.000000.00000-1334.58338254.57
39912009.10.28 00:44buy199611.271.479180.000000.00000
39922009.10.28 06:43close199611.271.482100.000000.000003290.84341545.41
39932009.10.28 08:14buy199711.381.480930.000000.00000
39942009.10.28 09:34buy199811.381.478130.000000.00000
39952009.10.28 12:27close199811.381.479650.000000.000001729.76343275.17
39962009.10.28 12:27close199711.381.479650.000000.00000-1456.64341818.53
39972009.10.28 12:57sell199911.391.480300.000000.00000
39982009.10.28 14:03close199911.391.477730.000000.000002927.23344745.76
39992009.10.28 14:54buy200011.491.476730.000000.00000
40002009.10.28 16:20buy200111.491.473680.000000.00000
40012009.10.28 20:23buy200222.981.469480.000000.00000
40022009.10.28 20:52close200222.981.470450.000000.000002229.06346974.82
40032009.10.28 20:52close200111.491.470450.000000.00000-3711.27343263.55
40042009.10.28 20:52close200011.491.470400.000000.00000-7273.17335990.38
40052009.10.29 00:09buy200311.191.470030.000000.00000
40062009.10.29 06:08close200311.191.472650.000000.000002931.78338922.16
40072009.10.29 07:49sell200411.291.474400.000000.00000
40082009.10.29 11:18close200411.291.473980.000000.00000474.18339396.34
40092009.10.29 11:36buy200511.311.473280.000000.00000
40102009.10.29 12:30close200511.311.475650.000000.000002680.47342076.81
40112009.10.29 12:35sell200611.401.476300.000000.00000
40122009.10.29 13:06sell200711.401.479600.000000.00000
40132009.10.29 16:24sell200822.801.483650.000000.00000
40142009.10.29 18:34close200822.801.484430.000000.00000-1778.40340298.41
40152009.10.29 18:34close200711.401.484430.000000.00000-5506.20334792.21
40162009.10.29 18:34close200611.401.484480.000000.00000-9325.20325467.01
40172009.10.29 20:59buy200910.841.482430.000000.00000
40182009.10.30 02:58close200910.841.484200.000000.000001918.68327385.69
40192009.10.30 06:02buy201010.911.482730.000000.00000
40202009.10.30 09:25close201010.911.484350.000000.000001767.42329153.11
40212009.10.30 10:31sell201110.971.484850.000000.00000
40222009.10.30 11:28close201110.971.482330.000000.000002764.44331917.55
40232009.10.30 11:30buy201211.061.481530.000000.00000
40242009.10.30 13:00buy201311.061.478880.000000.00000
40252009.10.30 15:09buy201422.121.474780.000000.00000
40262009.10.30 16:09close201422.121.477550.000000.000006127.24338044.79
40272009.10.30 16:09close201311.061.477550.000000.00000-1470.98336573.81
40282009.10.30 16:09close201211.061.477450.000000.00000-4512.48332061.33
40292009.10.30 20:08buy201511.061.470880.000000.00000
40302009.11.01 21:00close201511.061.470450.000000.00000-475.58331585.75
40312009.11.01 22:32buy201611.051.469330.000000.00000
40322009.11.01 22:59close201611.051.473500.000000.000004607.85336193.60
40332009.11.01 23:01sell201711.201.474050.000000.00000
40342009.11.02 04:09sell201811.201.476900.000000.00000
40352009.11.02 04:59close201811.201.475980.000000.000001030.40337224.00
40362009.11.02 04:59close201711.201.475980.000000.00000-2161.60335062.40
40372009.11.02 07:08buy201911.161.474230.000000.00000
40382009.11.02 08:37close201911.161.477000.000000.000003091.32338153.72
40392009.11.02 08:47sell202011.271.477450.000000.00000
40402009.11.02 12:46close202011.271.476980.000000.00000529.69338683.41
40412009.11.02 13:55buy202111.281.476230.000000.00000
40422009.11.02 14:59close202111.281.477750.000000.000001714.56340397.97
40432009.11.02 15:00sell202211.341.479650.000000.00000
40442009.11.02 15:31sell202311.341.483950.000000.00000
40452009.11.02 17:32close202311.341.480680.000000.000003708.18344106.15
40462009.11.02 17:32close202211.341.480680.000000.00000-1168.02342938.13
40472009.11.02 17:43buy202411.431.479930.000000.00000
40482009.11.02 18:14buy202511.431.476930.000000.00000
40492009.11.02 19:53close202511.431.476850.000000.00000-91.44342846.69
40502009.11.02 19:53close202411.431.476900.000000.00000-3463.29339383.40
40512009.11.02 23:11sell202611.311.477450.000000.00000
40522009.11.03 00:13sell202711.311.480300.000000.00000
40532009.11.03 03:31close202711.311.477980.000000.000002623.92342007.32
40542009.11.03 03:31close202611.311.477830.000000.00000-429.78341577.54
40552009.11.03 06:06sell202811.381.480350.000000.00000
40562009.11.03 07:03close202811.381.477280.000000.000003493.66345071.20
40572009.11.03 07:04buy202911.501.476630.000000.00000
40582009.11.03 08:54buy203011.501.473980.000000.00000
40592009.11.03 09:53buy203123.001.469880.000000.00000
40602009.11.03 10:25buy203246.001.465780.000000.00000
40612009.11.03 12:08close203246.001.465100.000000.00000-3128.00341943.20
40622009.11.03 12:08close203123.001.465100.000000.00000-10994.00330949.20
40632009.11.03 12:08close203011.501.465100.000000.00000-10212.00320737.20
40642009.11.03 12:08close202911.501.465200.000000.00000-13144.50307592.70
40652009.11.03 13:04sell203310.251.465850.000000.00000
40662009.11.03 14:07close203310.251.464030.000000.000001865.50309458.20
40672009.11.03 15:43sell203410.311.467500.000000.00000
40682009.11.03 16:37close203410.311.464180.000000.000003422.92312881.12
40692009.11.03 16:45buy203510.421.463530.000000.00000
40702009.11.03 17:35close203510.421.466950.000000.000003563.64316444.76
40712009.11.03 17:37sell203610.541.468000.000000.00000
40722009.11.03 18:35sell203710.541.470750.000000.00000
40732009.11.03 23:36close203710.541.472830.000000.00000-2192.32314252.44
40742009.11.03 23:36close203610.541.472830.000000.00000-5090.82309161.62
40752009.11.04 07:25sell203810.301.475200.000000.00000
40762009.11.04 11:10close203810.301.474130.000000.000001102.10310263.72
40772009.11.04 12:56buy203910.341.474480.000000.00000
40782009.11.04 13:25close203910.341.477750.000000.000003381.18313644.90
40792009.11.04 13:26sell204010.451.478300.000000.00000
40802009.11.04 14:48sell204110.451.481050.000000.00000
40812009.11.04 19:09sell204220.901.485850.000000.00000
40822009.11.04 19:20close204220.901.482880.000000.000006207.30319852.20
40832009.11.04 19:20close204110.451.482880.000000.00000-1912.35317939.85
40842009.11.04 19:20close204010.451.482780.000000.00000-4681.60313258.25
40852009.11.05 00:58buy204310.441.484330.000000.00000
40862009.11.05 05:52close204310.441.485450.000000.000001169.28314427.53
40872009.11.05 06:53buy204410.481.481880.000000.00000
40882009.11.05 09:24close204410.481.484450.000000.000002693.36317120.89
40892009.11.05 09:38sell204510.571.485200.000000.00000
40902009.11.05 12:04close204510.571.483530.000000.000001765.19318886.08
40912009.11.05 12:33sell204610.621.486900.000000.00000
40922009.11.05 13:36sell204710.621.489450.000000.00000
40932009.11.05 16:48close204710.621.486130.000000.000003525.84322411.92
40942009.11.05 16:48close204610.621.486080.000000.00000870.84323282.76
40952009.11.05 16:49buy204810.771.485630.000000.00000
40962009.11.05 18:20close204810.771.487100.000000.000001583.19324865.95
40972009.11.05 21:01sell204910.821.487650.000000.00000
40982009.11.06 00:55close204910.821.485730.000000.000002077.44326943.39
40992009.11.06 08:50sell205010.891.489500.000000.00000
41002009.11.06 12:00close205010.891.486780.000000.000002962.08329905.47
41012009.11.06 13:17buy205110.991.485780.000000.00000
41022009.11.06 13:49buy205210.991.483080.000000.00000
41032009.11.06 14:13close205210.991.487750.000000.000005132.33335037.80
41042009.11.06 14:13close205110.991.487700.000000.000002110.08337147.88
41052009.11.06 14:41sell205311.231.489450.000000.00000
41062009.11.06 16:26close205311.231.484580.000000.000005469.01342616.89
41072009.11.06 16:38buy205411.421.483630.000000.00000
41082009.11.08 21:00close205411.421.488350.000000.000005390.24348007.13
41092009.11.09 00:04buy205511.601.486080.000000.00000
41102009.11.09 00:35close205511.601.488650.000000.000002981.20350988.33
41112009.11.09 00:59sell205611.691.489550.000000.00000
41122009.11.09 04:16sell205711.691.493650.000000.00000
41132009.11.09 06:58close205711.691.493530.000000.00000140.28351128.61
41142009.11.09 06:58close205611.691.493480.000000.00000-4594.17346534.44
41152009.11.09 07:26sell205811.551.495700.000000.00000
41162009.11.09 09:59sell205911.551.498250.000000.00000
41172009.11.09 13:24close205911.551.499130.000000.00000-1016.40345518.04
41182009.11.09 13:24close205811.551.499080.000000.00000-3903.90341614.14
41192009.11.09 14:08sell206011.381.501600.000000.00000
41202009.11.09 20:07close206011.381.499630.000000.000002241.86343856.00
41212009.11.10 01:01buy206111.461.498530.000000.00000
41222009.11.10 05:16buy206211.461.495830.000000.00000
41232009.11.10 07:00close206211.461.499850.000000.000004606.92348462.92
41242009.11.10 07:00close206111.461.499850.000000.000001512.72349975.64
41252009.11.10 14:09buy206311.661.495830.000000.00000
41262009.11.10 15:10close206311.661.499250.000000.000003987.72353963.36
41272009.11.10 15:29sell206411.791.499950.000000.00000
41282009.11.10 15:56close206411.791.497180.000000.000003265.83357229.19
41292009.11.10 16:06buy206511.901.494980.000000.00000
41302009.11.10 19:06close206511.901.497250.000000.000002701.30359930.49
41312009.11.10 19:36sell206611.991.497900.000000.00000
41322009.11.11 00:29sell206711.991.500450.000000.00000
41332009.11.11 01:34close206711.991.499980.000000.00000563.53360494.02
41342009.11.11 01:34close206611.991.499930.000000.00000-2433.97358060.05
41352009.11.11 06:29buy206811.931.497180.000000.00000
41362009.11.11 07:40close206811.931.499350.000000.000002588.81360648.86
41372009.11.11 07:48sell206912.021.499900.000000.00000
41382009.11.11 08:19sell207012.021.503000.000000.00000
41392009.11.11 13:25close207012.021.502330.000000.00000805.34361454.20
41402009.11.11 13:25close206912.021.502330.000000.00000-2920.86358533.34
41412009.11.11 13:38buy207111.951.501830.000000.00000
41422009.11.11 15:46buy207211.951.499180.000000.00000
41432009.11.11 19:37close207211.951.497400.000000.00000-2127.10356406.24
41442009.11.11 19:37close207111.951.497350.000000.00000-5353.60351052.64
41452009.11.12 00:33sell207311.701.501050.000000.00000
41462009.11.12 06:31close207311.701.499280.000000.000002070.90353123.54
41472009.11.12 07:51buy207411.771.497330.000000.00000
41482009.11.12 09:06buy207511.771.494130.000000.00000
41492009.11.12 10:25close207511.771.496100.000000.000002318.69355442.23
41502009.11.12 10:25close207411.771.496100.000000.00000-1447.71353994.52
41512009.11.12 12:30buy207611.791.491880.000000.00000
41522009.11.12 13:40close207611.791.493250.000000.000001615.23355609.75
41532009.11.12 13:42sell207711.851.493750.000000.00000
41542009.11.12 14:37close207711.851.491380.000000.000002808.45358418.20
41552009.11.12 14:39buy207811.941.490680.000000.00000
41562009.11.12 15:19buy207911.941.487280.000000.00000
41572009.11.12 19:15close207911.941.487400.000000.00000143.28358561.48
41582009.11.12 19:15close207811.941.487400.000000.00000-3916.32354645.16
41592009.11.12 20:31buy208011.821.483380.000000.00000
41602009.11.13 00:10close208011.821.486700.000000.000003924.24358569.40
41612009.11.13 07:02sell208111.951.487600.000000.00000
41622009.11.13 10:16close208111.951.487080.000000.00000621.40359190.80
41632009.11.13 12:54buy208211.971.486480.000000.00000
41642009.11.13 13:35close208211.971.488650.000000.000002597.49361788.29
41652009.11.13 14:22buy208312.051.484480.000000.00000
41662009.11.13 15:42close208312.051.486400.000000.000002313.60364101.89
41672009.11.13 15:44sell208412.131.486850.000000.00000
41682009.11.13 17:04sell208512.131.490650.000000.00000
41692009.11.13 19:28close208512.131.491280.000000.00000-764.19363337.70
41702009.11.13 19:28close208412.131.491330.000000.00000-5434.24357903.46
41712009.11.13 19:38buy208611.931.490730.000000.00000
41722009.11.15 22:00close208611.931.491750.000000.000001216.86359120.32
41732009.11.16 00:00sell208711.971.496400.000000.00000
41742009.11.16 05:58close208711.971.496980.000000.00000-694.26358426.06
41752009.11.16 07:34sell208811.941.498950.000000.00000
41762009.11.16 09:01close208811.941.496230.000000.000003247.68361673.74
41772009.11.16 11:09buy208912.051.495630.000000.00000
41782009.11.16 12:32close208912.051.497450.000000.000002193.10363866.84
41792009.11.16 13:30buy209012.121.495380.000000.00000
41802009.11.16 14:42close209012.121.497150.000000.000002145.24366012.08
41812009.11.16 14:57sell209112.201.497700.000000.00000
41822009.11.16 16:13close209112.201.496030.000000.000002037.40368049.48
41832009.11.16 17:15buy209212.261.494680.000000.00000
41842009.11.16 19:01close209212.261.498000.000000.000004070.32372119.80
41852009.11.16 19:38sell209312.401.499700.000000.00000
41862009.11.16 20:20close209312.401.496680.000000.000003744.80375864.60
41872009.11.16 20:30buy209412.521.495830.000000.00000
41882009.11.16 23:26close209412.521.498150.000000.000002904.64378769.24
41892009.11.16 23:54sell209512.621.498650.000000.00000
41902009.11.17 01:21close209512.621.496780.000000.000002359.94381129.18
41912009.11.17 02:15buy209612.701.496080.000000.00000
41922009.11.17 07:17close209612.701.497200.000000.000001422.40382551.58
41932009.11.17 08:44buy209712.751.494180.000000.00000
41942009.11.17 10:19buy209812.751.491630.000000.00000
41952009.11.17 12:09buy209925.501.487280.000000.00000
41962009.11.17 13:30close209925.501.489000.000000.000004386.00386937.58
41972009.11.17 13:30close209812.751.489000.000000.00000-3353.25383584.33
41982009.11.17 13:30close209712.751.489050.000000.00000-6540.75377043.58
41992009.11.17 13:42sell210012.561.489550.000000.00000
42002009.11.17 14:29close210012.561.487180.000000.000002976.72380020.30
42012009.11.17 14:34buy210112.661.486480.000000.00000
42022009.11.17 15:37buy210212.661.483930.000000.00000
42032009.11.17 17:23close210212.661.485050.000000.000001417.92381438.22
42042009.11.17 17:23close210112.661.485100.000000.00000-1747.08379691.14
42052009.11.17 17:24sell210312.651.485800.000000.00000
42062009.11.18 00:17sell210412.651.488600.000000.00000
42072009.11.18 00:17close210412.651.488730.000000.00000-164.45379526.69
42082009.11.18 00:17close210312.651.488680.000000.00000-3643.20375883.49
42092009.11.18 00:17sell210512.521.488600.000000.00000
42102009.11.18 06:16close210512.521.488830.000000.00000-287.96375595.53
42112009.11.18 08:31sell210612.511.490950.000000.00000
42122009.11.18 09:35sell210712.511.494150.000000.00000
42132009.11.18 13:30close210712.511.494630.000000.00000-600.48374995.05
42142009.11.18 13:30close210612.511.494630.000000.00000-4603.68370391.37
42152009.11.18 13:30buy210812.341.494180.000000.00000
42162009.11.18 14:22close210812.341.497400.000000.000003973.48374364.85
42172009.11.18 16:02sell210912.471.497900.000000.00000
42182009.11.18 17:56close210912.471.495830.000000.000002581.29376946.14
42192009.11.18 18:02buy211012.561.495130.000000.00000
42202009.11.19 00:01close211012.561.495500.000000.00000464.72377410.86
42212009.11.19 02:09buy211112.581.492180.000000.00000
42222009.11.19 07:47buy211212.581.489580.000000.00000
42232009.11.19 08:07close211212.581.487000.000000.00000-3245.64374165.22
42242009.11.19 08:07close211112.581.487000.000000.00000-6516.44367648.78
42252009.11.19 08:07buy211312.251.487030.000000.00000
42262009.11.19 13:33close211312.251.487100.000000.0000085.75367734.53
42272009.11.19 13:35sell211412.251.487650.000000.00000
42282009.11.19 14:50close211412.251.486130.000000.000001862.00369596.53
42292009.11.19 14:54buy211512.311.485280.000000.00000
42302009.11.19 16:57close211512.311.489950.000000.000005748.77375345.30
42312009.11.19 16:57sell211612.511.490850.000000.00000
42322009.11.19 22:55close211612.511.491630.000000.00000-975.78374369.52
42332009.11.20 01:21buy211712.471.489480.000000.00000
42342009.11.20 03:59close211712.471.491550.000000.000002581.29376950.81
42352009.11.20 04:27sell211812.561.492050.000000.00000
42362009.11.20 07:38close211812.561.490130.000000.000002411.52379362.33
42372009.11.20 08:44buy211912.641.489380.000000.00000
42382009.11.20 10:02buy212012.641.486680.000000.00000
42392009.11.20 12:08buy212125.281.482280.000000.00000
42402009.11.20 13:35close212125.281.483650.000000.000003463.36382825.69
42412009.11.20 13:35close212012.641.483700.000000.00000-3766.72379058.97
42422009.11.20 13:35close211912.641.483700.000000.00000-7179.52371879.45
42432009.11.20 13:56sell212212.391.484500.000000.00000
42442009.11.20 16:56sell212312.391.487000.000000.00000
42452009.11.20 17:37close212312.391.484780.000000.000002750.58374630.03
42462009.11.20 17:37close212212.391.484780.000000.00000-346.92374283.11
42472009.11.20 17:53buy212412.471.484280.000000.00000
42482009.11.20 18:52close212412.471.486250.000000.000002456.59376739.70
42492009.11.20 20:38sell212512.551.486800.000000.00000
42502009.11.22 22:00close212512.551.485630.000000.000001468.35378208.05
42512009.11.22 22:20buy212612.601.483830.000000.00000
42522009.11.22 23:18close212612.601.486600.000000.000003490.20381698.25
42532009.11.23 00:01sell212712.721.487100.000000.00000
42542009.11.23 00:36sell212812.721.489600.000000.00000
42552009.11.23 03:56sell212925.441.493900.000000.00000
42562009.11.23 05:27close212925.441.492480.000000.000003612.48385310.73
42572009.11.23 05:27close212812.721.492480.000000.00000-3663.36381647.37
42582009.11.23 05:27close212712.721.492480.000000.00000-6843.36374804.01
42592009.11.23 07:23sell213012.491.496700.000000.00000
42602009.11.23 12:00close213012.491.496680.000000.0000024.98374828.99
42612009.11.23 14:09sell213112.491.499400.000000.00000
42622009.11.23 15:20close213112.491.498030.000000.000001711.13376540.12
42632009.11.23 15:21buy213212.551.497430.000000.00000
42642009.11.23 21:20close213212.551.496550.000000.00000-1104.40375435.72
42652009.11.24 00:38buy213312.511.494130.000000.00000
42662009.11.24 06:37close213312.511.492300.000000.00000-2289.33373146.39
42672009.11.24 07:16buy213412.431.489980.000000.00000
42682009.11.24 09:00close213412.431.492750.000000.000003443.11376589.50
42692009.11.24 09:02sell213512.551.493300.000000.00000
42702009.11.24 12:10sell213612.551.496200.000000.00000
42712009.11.24 13:35close213612.551.496380.000000.00000-225.90376363.60
42722009.11.24 13:35close213512.551.496330.000000.00000-3802.65372560.95
42732009.11.24 14:47buy213712.411.495280.000000.00000
42742009.11.24 16:17buy213812.411.492680.000000.00000
42752009.11.24 17:34close213812.411.495850.000000.000003933.97376494.92
42762009.11.24 17:34close213712.411.495800.000000.00000645.32377140.24
42772009.11.24 18:11sell213912.571.496650.000000.00000
42782009.11.25 00:10close213912.571.497030.000000.00000-477.66376662.58
42792009.11.25 02:20sell214012.551.498350.000000.00000
42802009.11.25 08:03sell214112.551.501000.000000.00000
42812009.11.25 08:19close214112.551.502080.000000.00000-1355.40375307.18
42822009.11.25 08:19close214012.551.502130.000000.00000-4743.90370563.28
42832009.11.25 10:01sell214212.351.504150.000000.00000
42842009.11.25 11:39sell214312.351.507750.000000.00000
42852009.11.25 13:59close214312.351.506680.000000.000001321.45371884.73
42862009.11.25 13:59close214212.351.506780.000000.00000-3248.05368636.68
42872009.11.25 14:00buy214412.281.506280.000000.00000
42882009.11.25 16:31close214412.281.507300.000000.000001252.56369889.24
42892009.11.25 16:37sell214512.321.507850.000000.00000
42902009.11.25 19:22sell214612.321.511400.000000.00000
42912009.11.25 22:36close214612.321.513730.000000.00000-2870.56367018.68
42922009.11.25 22:36close214512.321.513680.000000.00000-7182.56359836.12
42932009.11.26 03:31sell214711.991.513100.000000.00000
42942009.11.26 06:53close214711.991.508980.000000.000004939.88364776.00
42952009.11.26 06:54buy214812.151.507830.000000.00000
42962009.11.26 12:44buy214912.151.504980.000000.00000
42972009.11.26 12:53close214912.151.505800.000000.00000996.30365772.30
42982009.11.26 12:53close214812.151.505850.000000.00000-2405.70363366.60
42992009.11.26 14:42buy215012.111.504130.000000.00000
43002009.11.26 15:47buy215112.111.501130.000000.00000
43012009.11.26 16:18buy215224.221.496730.000000.00000
43022009.11.26 17:47close215224.221.500500.000000.000009130.94372497.54
43032009.11.26 17:47close215112.111.500500.000000.00000-762.93371734.61
43042009.11.26 17:47close215012.111.500500.000000.00000-4395.93367338.68
43052009.11.26 18:07sell215312.241.501300.000000.00000
43062009.11.26 19:15close215312.241.499930.000000.000001676.88369015.56
43072009.11.26 23:17buy215412.301.499380.000000.00000
43082009.11.26 23:48buy215512.301.496430.000000.00000
43092009.11.27 02:32buy215624.601.492030.000000.00000
43102009.11.27 04:48close215624.601.495150.000000.000007675.20376690.76
43112009.11.27 04:48close215512.301.495100.000000.00000-1635.90375054.86
43122009.11.27 04:48close215412.301.495100.000000.00000-5264.40369790.46
43132009.11.27 07:23buy215712.321.487430.000000.00000
43142009.11.27 08:03buy215812.321.484880.000000.00000
43152009.11.27 09:17close215812.321.488800.000000.000004829.44374619.90
43162009.11.27 09:17close215712.321.488800.000000.000001687.84376307.74
43172009.11.27 09:30sell215912.541.490000.000000.00000
43182009.11.27 13:06sell216012.541.492750.000000.00000
43192009.11.27 14:01close216012.541.488780.000000.000004978.38381286.12
43202009.11.27 14:01close215912.541.488780.000000.000001529.88382816.00
43212009.11.27 14:05buy216112.761.487180.000000.00000
43222009.11.27 15:01close216112.761.491850.000000.000005958.92388774.92
43232009.11.27 15:02sell216212.951.492350.000000.00000
43242009.11.27 15:35sell216312.951.495550.000000.00000
43252009.11.27 21:01close216312.951.496780.000000.00000-1592.85387182.07
43262009.11.27 21:01close216212.951.496780.000000.00000-5736.85381445.22
43272009.11.27 22:00sell216412.711.498450.000000.00000
43282009.11.29 22:01sell216512.711.501150.000000.00000
43292009.11.29 22:01close216512.711.501180.000000.00000-38.13381407.09
43302009.11.29 22:01close216412.711.501230.000000.00000-3533.38377873.71
43312009.11.29 22:01sell216612.591.501150.000000.00000
43322009.11.29 23:20close216612.591.499280.000000.000002354.33380228.04
43332009.11.29 23:22buy216712.671.498330.000000.00000
43342009.11.30 01:01close216712.671.501750.000000.000004333.14384561.18
43352009.11.30 01:02sell216812.811.502650.000000.00000
43362009.11.30 01:33sell216912.811.506050.000000.00000
43372009.11.30 05:08close216912.811.504630.000000.000001819.02386380.20
43382009.11.30 05:08close216812.811.504630.000000.00000-2536.38383843.82
43392009.11.30 05:12buy217012.791.504230.000000.00000
43402009.11.30 06:45close217012.791.507200.000000.000003798.63387642.45
43412009.11.30 08:32buy217112.921.502530.000000.00000
43422009.11.30 11:05close217112.921.506500.000000.000005129.24392771.69
43432009.11.30 14:15buy217213.091.500480.000000.00000
43442009.11.30 15:07close217213.091.503150.000000.000003495.03396266.72
43452009.11.30 15:29sell217313.201.503850.000000.00000
43462009.11.30 16:00close217313.201.500680.000000.000004184.40400451.12
43472009.11.30 16:01buy217413.341.499830.000000.00000
43482009.11.30 18:36close217413.341.500350.000000.00000693.68401144.80
43492009.11.30 20:18sell217513.371.501300.000000.00000
43502009.12.01 02:17close217513.371.500480.000000.000001096.34402241.14
43512009.12.01 05:13buy217613.401.498630.000000.00000
43522009.12.01 06:56close217613.401.501700.000000.000004113.80406354.94
43532009.12.01 07:02sell217713.541.502600.000000.00000
43542009.12.01 08:07sell217813.541.505500.000000.00000
43552009.12.01 13:00close217813.541.506280.000000.00000-1056.12405298.82
43562009.12.01 13:00close217713.541.506280.000000.00000-4982.72400316.10
43572009.12.01 13:22sell217913.341.508650.000000.00000
43582009.12.01 16:16sell218013.341.511400.000000.00000
43592009.12.01 19:21close218013.341.510630.000000.000001027.18401343.28
43602009.12.01 19:21close217913.341.510680.000000.00000-2708.02398635.26
43612009.12.01 20:22buy218113.281.508580.000000.00000
43622009.12.02 02:21close218113.281.508950.000000.00000491.36399126.62
43632009.12.02 07:25buy218213.301.506930.000000.00000
43642009.12.02 08:29close218213.301.510500.000000.000004748.10403874.72
43652009.12.02 14:12buy218313.461.506530.000000.00000
43662009.12.02 15:17close218313.461.509000.000000.000003324.62407199.34
43672009.12.02 16:08buy218413.571.505530.000000.00000
43682009.12.02 22:06close218413.571.504800.000000.00000-990.61406208.73
43692009.12.02 23:32sell218513.541.507150.000000.00000
43702009.12.03 05:30close218513.541.508730.000000.00000-2139.32404069.41
43712009.12.03 07:03sell218613.461.511150.000000.00000
43722009.12.03 12:21close218613.461.511530.000000.00000-511.48403557.93
43732009.12.03 13:35buy218713.451.509880.000000.00000
43742009.12.03 13:38close218713.451.513450.000000.000004801.65408359.58
43752009.12.03 15:53buy218813.611.508130.000000.00000
43762009.12.03 16:09close218813.611.509750.000000.000002204.82410564.40
43772009.12.03 20:53buy218913.681.507530.000000.00000
43782009.12.03 21:47buy219013.681.504780.000000.00000
43792009.12.04 02:52close219013.681.506250.000000.000002010.96412575.36
43802009.12.04 02:52close218913.681.506250.000000.00000-1751.04410824.32
43812009.12.04 07:29sell219113.691.507950.000000.00000
43822009.12.04 13:25close219113.691.506380.000000.000002149.33412973.65
43832009.12.04 13:27buy219213.761.505880.000000.00000
43842009.12.04 16:13buy219313.761.490080.000000.00000
43852009.12.04 18:31buy219427.521.485930.000000.00000
43862009.12.04 19:26close219427.521.483350.000000.00000-7100.16405873.49
43872009.12.04 19:26close219313.761.483400.000000.00000-9191.68396681.81
43882009.12.04 19:26close219213.761.483400.000000.00000-30932.48365749.33
43892009.12.07 00:40sell219512.191.489000.000000.00000
43902009.12.07 06:38close219512.191.489330.000000.00000-402.27365347.06
43912009.12.07 07:21buy219612.171.486780.000000.00000
43922009.12.07 08:30buy219712.171.482880.000000.00000
43932009.12.07 09:01buy219824.341.476280.000000.00000
43942009.12.07 09:59close219824.341.480600.000000.0000010514.88375861.94
43952009.12.07 10:23close219712.171.481550.000000.00000-1618.61374243.33
43962009.12.07 10:23close219612.171.481550.000000.00000-6364.91367878.42
43972009.12.07 10:30sell219912.261.482150.000000.00000
43982009.12.07 11:54close219912.261.479380.000000.000003396.02371274.44
43992009.12.07 12:19buy220012.371.478380.000000.00000
44002009.12.07 13:40close220012.371.481000.000000.000003240.94374515.38
44012009.12.07 13:45sell220112.481.481450.000000.00000
44022009.12.07 15:36sell220212.481.484050.000000.00000
44032009.12.07 17:05close220212.481.480780.000000.000004080.96378596.34
44042009.12.07 17:05close220112.481.480780.000000.00000836.16379432.50
44052009.12.07 17:19buy220312.641.479830.000000.00000
44062009.12.07 17:36close220312.641.483650.000000.000004828.48384260.98
44072009.12.07 17:37sell220412.801.486600.000000.00000
44082009.12.07 19:21close220412.801.484430.000000.000002777.60387038.58
44092009.12.07 19:53buy220512.901.481580.000000.00000
44102009.12.07 23:33close220512.901.484100.000000.000003250.80390289.38
44112009.12.08 00:39sell220613.001.484850.000000.00000
44122009.12.08 02:12close220613.001.483730.000000.000001456.00391745.38
44132009.12.08 02:40buy220713.051.483280.000000.00000
44142009.12.08 07:51buy220813.051.480680.000000.00000
44152009.12.08 08:39close220813.051.482200.000000.000001983.60393728.98
44162009.12.08 08:39close220713.051.482250.000000.00000-1344.15392384.83
44172009.12.08 10:02sell220913.071.485550.000000.00000
44182009.12.08 11:04close220913.071.482980.000000.000003358.99395743.82
44192009.12.08 11:07buy221013.191.482230.000000.00000
44202009.12.08 12:00buy221113.191.479330.000000.00000
44212009.12.08 13:25buy221226.381.474930.000000.00000
44222009.12.08 17:05close221226.381.474000.000000.00000-2453.34393290.48
44232009.12.08 17:05close221113.191.474000.000000.00000-7030.27386260.21
44242009.12.08 17:05close221013.191.474000.000000.00000-10855.37375404.84
44252009.12.08 17:56buy221312.511.471430.000000.00000
44262009.12.08 19:52buy221412.511.468730.000000.00000
44272009.12.08 21:38close221412.511.471100.000000.000002964.87378369.71
44282009.12.08 21:38close221312.511.471100.000000.00000-412.83377956.88
44292009.12.08 23:31buy221512.591.467080.000000.00000
44302009.12.09 00:39close221512.591.471300.000000.000005312.98383269.86
44312009.12.09 01:26sell221612.771.472850.000000.00000
44322009.12.09 06:22close221612.771.471380.000000.000001877.19385147.05
44332009.12.09 06:28buy221712.831.470530.000000.00000
44342009.12.09 09:16close221712.831.474900.000000.000005606.71390753.76
44352009.12.09 10:09sell221813.021.476500.000000.00000
44362009.12.09 12:19close221813.021.473930.000000.000003346.14394099.90
44372009.12.09 12:37buy221913.131.473380.000000.00000
44382009.12.09 13:05close221913.131.476050.000000.000003505.71397605.61
44392009.12.09 13:13sell222013.251.476850.000000.00000
44402009.12.09 14:00close222013.251.472330.000000.000005989.00403594.61
44412009.12.09 14:09buy222113.451.470680.000000.00000
44422009.12.09 15:46close222113.451.474400.000000.000005003.40408598.01
44432009.12.09 15:51sell222213.611.475250.000000.00000
44442009.12.09 17:10close222213.611.470880.000000.000005947.57414545.58
44452009.12.09 17:15buy222313.811.470030.000000.00000
44462009.12.09 19:36close222313.811.471300.000000.000001753.87416299.45
44472009.12.09 20:03sell222413.871.472500.000000.00000
44482009.12.10 00:31sell222513.871.475150.000000.00000
44492009.12.10 02:01close222513.871.473430.000000.000002385.64418685.09
44502009.12.10 02:01close222413.871.473430.000000.00000-1289.91417395.18
44512009.12.10 04:37buy222613.911.470630.000000.00000
44522009.12.10 07:02close222613.911.472800.000000.000003018.47420413.65
44532009.12.10 07:13sell222714.011.473350.000000.00000
44542009.12.10 08:01close222714.011.469930.000000.000004791.42425205.07
44552009.12.10 08:33buy222814.171.468630.000000.00000
44562009.12.10 10:07close222814.171.473050.000000.000006263.14431468.21
44572009.12.10 10:22sell222914.381.473550.000000.00000
44582009.12.10 12:13close222914.381.472430.000000.000001610.56433078.77
44592009.12.10 13:33sell223014.431.474950.000000.00000
44602009.12.10 15:03close223014.431.472980.000000.000002842.71435921.48
44612009.12.10 15:13buy223114.531.472430.000000.00000
44622009.12.10 18:03buy223214.531.469680.000000.00000
44632009.12.10 18:59close223214.531.471750.000000.000003007.71438929.19
44642009.12.10 18:59close223114.531.471750.000000.00000-988.04437941.15
44652009.12.10 19:08sell223314.591.472300.000000.00000
44662009.12.11 01:06close223314.591.472980.000000.00000-992.12436949.03
44672009.12.11 07:11buy223414.561.471780.000000.00000
44682009.12.11 09:19close223414.561.475750.000000.000005780.32442729.35
44692009.12.11 09:34sell223514.751.476350.000000.00000
44702009.12.11 13:09close223514.751.475480.000000.000001283.25444012.60
44712009.12.11 13:30buy223614.801.474530.000000.00000
44722009.12.11 14:01buy223714.801.471130.000000.00000
44732009.12.11 14:32buy223829.601.466080.000000.00000
44742009.12.11 15:16buy223959.201.461680.000000.00000
44752009.12.11 18:00close223959.201.462250.000000.000003374.40447387.00
44762009.12.11 18:00close223829.601.462250.000000.00000-11336.80436050.20
44772009.12.11 18:00close223714.801.462200.000000.00000-13216.40422833.80
44782009.12.11 18:00close223614.801.462200.000000.00000-18248.40404585.40
44792009.12.13 22:44buy224013.481.459830.000000.00000
44802009.12.14 01:06close224013.481.464150.000000.000005823.36410408.76
44812009.12.14 03:30buy224113.681.462030.000000.00000
44822009.12.14 04:22close224113.681.465250.000000.000004404.96414813.72
44832009.12.14 04:27sell224213.821.465750.000000.00000
44842009.12.14 07:04close224213.821.465830.000000.00000-110.56414703.16
44852009.12.14 08:20buy224313.821.464980.000000.00000
44862009.12.14 11:36buy224413.821.462230.000000.00000
44872009.12.14 12:12close224413.821.464400.000000.000002998.94417702.10
44882009.12.14 12:12close224313.821.464400.000000.00000-801.56416900.54
44892009.12.14 13:35buy224513.891.462680.000000.00000
44902009.12.14 15:51close224513.891.465400.000000.000003778.08420678.62
44912009.12.14 17:32sell224614.021.465950.000000.00000
44922009.12.14 23:31close224614.021.465530.000000.00000588.84421267.46
44932009.12.15 05:49buy224714.041.463630.000000.00000
44942009.12.15 07:54buy224814.041.460880.000000.00000
44952009.12.15 08:26buy224928.081.456830.000000.00000
44962009.12.15 11:48close224928.081.454950.000000.00000-5279.04415988.42
44972009.12.15 11:48close224814.041.454900.000000.00000-8395.92407592.50
44982009.12.15 11:48close224714.041.454950.000000.00000-12186.72395405.78
44992009.12.15 12:31buy225013.181.452780.000000.00000
45002009.12.15 14:02close225013.181.455050.000000.000002991.86398397.64
45012009.12.15 14:19sell225113.271.455750.000000.00000
45022009.12.15 16:12close225113.271.453830.000000.000002547.84400945.48
45032009.12.15 16:28buy225213.361.452380.000000.00000
45042009.12.15 22:27close225213.361.453500.000000.000001496.32402441.80
45052009.12.16 06:25sell225313.411.455150.000000.00000
45062009.12.16 07:44close225313.411.452930.000000.000002977.02405418.82
45072009.12.16 07:50buy225413.511.451480.000000.00000
45082009.12.16 08:59close225413.511.454950.000000.000004687.97410106.79
45092009.12.16 09:04sell225513.671.455550.000000.00000
45102009.12.16 12:22sell225613.671.458100.000000.00000
45112009.12.16 13:06close225613.671.455930.000000.000002966.39413073.18
45122009.12.16 13:06close225513.671.455880.000000.00000-451.11412622.07
45132009.12.16 13:20buy225713.751.455430.000000.00000
45142009.12.16 14:38close225713.751.456300.000000.000001196.25413818.32
45152009.12.16 14:42sell225813.791.456900.000000.00000
45162009.12.16 17:12close225813.791.456430.000000.00000648.13414466.45
45172009.12.16 17:25buy225913.811.455530.000000.00000
45182009.12.16 19:16close225913.811.456400.000000.000001201.47415667.92
45192009.12.16 19:16sell226013.851.457200.000000.00000
45202009.12.16 19:16close226013.851.452930.000000.000005913.95421581.87
45212009.12.16 19:17buy226114.051.452180.000000.00000
45222009.12.17 01:15close226114.051.451150.000000.00000-1447.15420134.72
45232009.12.17 01:17buy226214.001.451230.000000.00000
45242009.12.17 01:49buy226314.001.446530.000000.00000
45252009.12.17 02:52buy226428.001.442280.000000.00000
45262009.12.17 04:42buy226556.001.437530.000000.00000
45272009.12.17 06:38close226556.001.441550.000000.0000022512.00442646.72
45282009.12.17 06:38close226428.001.441550.000000.00000-2044.00440602.72
45292009.12.17 06:38close226314.001.441500.000000.00000-7042.00433560.72
45302009.12.17 06:38close226214.001.441650.000000.00000-13412.00420148.72
45312009.12.17 09:44buy226614.001.437230.000000.00000
45322009.12.17 10:41buy226714.001.433480.000000.00000
45332009.12.17 12:34close226714.001.436750.000000.000004578.00424726.72
45342009.12.17 12:34close226614.001.436800.000000.00000-602.00424124.72
45352009.12.17 13:04buy226814.131.434230.000000.00000
45362009.12.17 14:10close226814.131.436200.000000.000002783.61426908.33
45372009.12.17 14:26sell226914.231.436750.000000.00000
45382009.12.17 15:34close226914.231.434680.000000.000002945.61429853.94
45392009.12.17 16:14buy227014.321.433730.000000.00000
45402009.12.17 17:09buy227114.321.430730.000000.00000
45412009.12.17 18:00close227114.321.433250.000000.000003608.64433462.58
45422009.12.17 18:00close227014.321.433300.000000.00000-615.76432846.82
45432009.12.17 18:55sell227214.421.434250.000000.00000
45442009.12.17 23:05close227214.421.432780.000000.000002119.74434966.56
45452009.12.17 23:11buy227314.491.430930.000000.00000
45462009.12.18 01:40close227314.491.435250.000000.000006259.68441226.24
45472009.12.18 02:05sell227414.701.437500.000000.00000
45482009.12.18 04:23sell227514.701.440250.000000.00000
45492009.12.18 05:19close227514.701.437480.000000.000004071.90445298.14
45502009.12.18 05:19close227414.701.437480.000000.0000029.40445327.54
45512009.12.18 07:01buy227614.841.436180.000000.00000
45522009.12.18 09:57close227614.841.440350.000000.000006188.28451515.82
45532009.12.18 12:11buy227715.051.435680.000000.00000
45542009.12.18 13:43buy227815.051.433130.000000.00000
45552009.12.18 14:50close227815.051.435000.000000.000002814.35454330.17
45562009.12.18 14:50close227715.051.435000.000000.00000-1023.40453306.77
45572009.12.18 15:02sell227915.111.435550.000000.00000
45582009.12.18 15:25close227915.111.432230.000000.000005016.52458323.29
45592009.12.18 15:27buy228015.271.431530.000000.00000
45602009.12.18 15:58buy228115.271.428130.000000.00000
45612009.12.18 17:16close228115.271.429050.000000.000001404.84459728.13
45622009.12.18 17:16close228015.271.429050.000000.00000-3786.96455941.17
45632009.12.18 17:20sell228215.191.429550.000000.00000
45642009.12.18 19:46sell228315.191.432100.000000.00000
45652009.12.20 22:00close228315.191.430830.000000.000001929.13457870.30
45662009.12.20 22:00close228215.191.430880.000000.00000-2020.27455850.03
45672009.12.20 22:52buy228415.191.430180.000000.00000
45682009.12.20 23:21close228415.191.433250.000000.000004663.33460513.36
45692009.12.21 00:08sell228515.351.434550.000000.00000
45702009.12.21 06:07close228515.351.433630.000000.000001412.20461925.56
45712009.12.21 07:01buy228615.391.432530.000000.00000
45722009.12.21 08:52buy228715.391.429080.000000.00000
45732009.12.21 10:00close228715.391.432100.000000.000004647.78466573.34
45742009.12.21 10:00close228615.391.432100.000000.00000-661.77465911.57
45752009.12.21 10:07sell228815.531.432700.000000.00000
45762009.12.21 12:24sell228915.531.435750.000000.00000
45772009.12.21 13:40close228915.531.434930.000000.000001273.46467185.03
45782009.12.21 13:40close228815.531.434930.000000.00000-3463.19463721.84
45792009.12.21 14:47buy229015.451.433830.000000.00000
45802009.12.21 15:31buy229115.451.431230.000000.00000
45812009.12.21 17:07close229115.451.432800.000000.000002425.65466147.49
45822009.12.21 17:07close229015.451.432900.000000.00000-1436.85464710.64
45832009.12.21 18:18buy229215.491.429480.000000.00000
45842009.12.21 22:04buy229315.491.426780.000000.00000
45852009.12.22 00:16close229315.491.428700.000000.000002974.08467684.72
45862009.12.22 00:16close229215.491.428750.000000.00000-1130.77466553.95
45872009.12.22 07:19sell229415.551.431350.000000.00000
45882009.12.22 10:33close229415.551.430380.000000.000001508.35468062.30
45892009.12.22 11:30buy229515.601.429580.000000.00000
45902009.12.22 13:30close229515.601.429700.000000.00000187.20468249.50
45912009.12.22 13:32sell229615.601.430650.000000.00000
45922009.12.22 14:59close229615.601.428480.000000.000003385.20471634.70
45932009.12.22 15:00buy229715.721.427780.000000.00000
45942009.12.22 15:46buy229815.721.425130.000000.00000
45952009.12.22 17:05close229815.721.424600.000000.00000-833.16470801.54
45962009.12.22 17:05close229715.721.424600.000000.00000-4998.96465802.58
45972009.12.22 17:07sell229915.521.425300.000000.00000
45982009.12.22 23:06close229915.521.425530.000000.00000-356.96465445.62
45992009.12.23 01:49sell230015.511.427050.000000.00000
46002009.12.23 03:01close230015.511.424530.000000.000003908.52469354.14
46012009.12.23 09:44buy230115.641.423730.000000.00000
46022009.12.23 12:44close230115.641.426600.000000.000004488.68473842.82
46032009.12.23 12:54sell230215.791.428250.000000.00000
46042009.12.23 15:04sell230315.791.431450.000000.00000
46052009.12.23 17:21sell230431.581.435500.000000.00000
46062009.12.23 18:49close230431.581.433980.000000.000004800.16478642.98
46072009.12.23 18:49close230315.791.433980.000000.00000-3994.87474648.11
46082009.12.23 18:49close230215.791.433930.000000.00000-8968.72465679.39
46092009.12.23 20:11buy230515.521.433130.000000.00000
46102009.12.24 02:10close230515.521.434300.000000.000001815.84467495.23
46112009.12.24 07:01sell230615.581.436100.000000.00000
46122009.12.24 09:54sell230715.581.438650.000000.00000
46132009.12.24 13:00close230715.581.440680.000000.00000-3162.74464332.49
46142009.12.24 13:00close230615.581.440630.000000.00000-7057.74457274.75
46152009.12.24 13:56buy230815.241.438330.000000.00000
46162009.12.24 18:01buy230915.241.435680.000000.00000
46172009.12.24 19:33close230915.241.436750.000000.000001630.68458905.43
46182009.12.24 19:33close230815.241.436700.000000.00000-2484.12456421.31
46192009.12.24 20:08sell231015.211.437050.000000.00000
46202009.12.27 22:00close231015.211.438480.000000.00000-2175.03454246.28
46212009.12.28 00:55buy231115.141.435830.000000.00000
46222009.12.28 01:54close231115.141.438300.000000.000003739.58457985.86
46232009.12.28 03:13sell231215.261.439350.000000.00000
46242009.12.28 04:27close231215.261.437630.000000.000002624.72460610.58
46252009.12.29 00:19buy231315.351.437080.000000.00000
46262009.12.29 04:23close231315.351.436700.000000.00000-583.30460027.28
46272009.12.29 04:56sell231415.331.437200.000000.00000
46282009.12.29 07:29sell231515.331.440300.000000.00000
46292009.12.29 10:55close231515.331.441630.000000.00000-2038.89457988.39
46302009.12.29 10:55close231415.331.441630.000000.00000-6791.19451197.20
46312009.12.29 11:46sell231615.031.443800.000000.00000
46322009.12.29 13:21close231615.031.442480.000000.000001983.96453181.16
46332009.12.29 15:04buy231715.101.441480.000000.00000
46342009.12.29 16:09buy231815.101.438880.000000.00000
46352009.12.29 16:40buy231930.201.434730.000000.00000
46362009.12.29 21:03close231930.201.434850.000000.00000362.40453543.56
46372009.12.29 21:03close231815.101.434850.000000.00000-6085.30447458.26
46382009.12.29 21:03close231715.101.434800.000000.00000-10086.80437371.46
46392009.12.30 00:53buy232014.571.432380.000000.00000
46402009.12.30 06:21close232014.571.433850.000000.000002141.79439513.25
46412009.12.30 07:54sell232114.651.434450.000000.00000
46422009.12.30 11:48close232114.651.433080.000000.000002007.05441520.30
46432009.12.30 11:57buy232214.711.432580.000000.00000
46442009.12.30 14:39buy232314.711.430080.000000.00000
46452009.12.30 16:57close232314.711.431500.000000.000002088.82443609.12
46462009.12.30 16:57close232214.711.431450.000000.00000-1662.23441946.89
46472009.12.30 17:08sell232414.731.433800.000000.00000
46482009.12.30 23:07close232414.731.433830.000000.00000-44.19441902.70
46492009.12.31 06:35sell232514.731.437600.000000.00000
46502009.12.31 07:06sell232614.731.442450.000000.00000
46512009.12.31 08:16close232614.731.439680.000000.000004080.21445982.91
46522009.12.31 08:16close232514.731.439680.000000.00000-3063.84442919.07
46532009.12.31 13:32buy232714.761.438180.000000.00000
46542009.12.31 15:07buy232814.761.435380.000000.00000
46552009.12.31 19:30close232814.761.432700.000000.00000-3955.68438963.39
46562009.12.31 19:30close232714.761.432700.000000.00000-8088.48430874.91
46572010.01.04 00:07buy232914.361.429830.000000.00000
46582010.01.04 01:02buy233014.361.426980.000000.00000
46592010.01.04 02:58close233014.361.429800.000000.000004049.52434924.43
46602010.01.04 02:58close232914.361.429800.000000.00000-43.08434881.35
46612010.01.04 05:43sell233114.491.430400.000000.00000
46622010.01.04 08:48sell233214.491.433050.000000.00000
46632010.01.04 09:34sell233328.981.437150.000000.00000
46642010.01.04 11:23sell233457.961.441400.000000.00000
46652010.01.04 11:41close233457.961.440380.000000.000005911.92440793.27
46662010.01.04 11:41close233328.981.440380.000000.00000-9360.54431432.73
46672010.01.04 11:41close233214.491.440330.000000.00000-10548.72420884.01
46682010.01.04 11:41close233114.491.440330.000000.00000-14388.57406495.44
46692010.01.04 13:44sell233513.541.442150.000000.00000
46702010.01.04 14:21sell233613.541.444800.000000.00000
46712010.01.04 15:17close233613.541.440880.000000.000005307.68411803.12
46722010.01.04 15:17close233513.541.440880.000000.000001719.58413522.70
46732010.01.04 15:53sell233713.781.445350.000000.00000
46742010.01.04 20:04close233713.781.440980.000000.000006021.86419544.56
46752010.01.05 00:09sell233813.981.443500.000000.00000
46762010.01.05 02:16close233813.981.440780.000000.000003802.56423347.12
46772010.01.05 05:46sell233914.111.444500.000000.00000
46782010.01.05 06:56sell234014.111.447250.000000.00000
46792010.01.05 08:02close234014.111.443930.000000.000004684.52428031.64
46802010.01.05 08:02close233914.111.443930.000000.00000804.27428835.91
46812010.01.05 08:03buy234114.291.443080.000000.00000
46822010.01.05 11:24buy234214.291.440280.000000.00000
46832010.01.05 12:21close234214.291.443050.000000.000003958.33432794.24
46842010.01.05 12:21close234114.291.443100.000000.0000028.58432822.82
46852010.01.05 12:43sell234314.421.443900.000000.00000
46862010.01.05 13:54close234314.421.442180.000000.000002480.24435303.06
46872010.01.05 14:01buy234414.511.441080.000000.00000
46882010.01.05 15:27close234414.511.443250.000000.000003148.67438451.73
46892010.01.05 16:28buy234514.611.439980.000000.00000
46902010.01.05 18:24buy234614.611.437380.000000.00000
46912010.01.05 22:27close234614.611.436300.000000.00000-1577.88436873.85
46922010.01.05 22:27close234514.611.436250.000000.00000-5449.53431424.32
46932010.01.06 00:40buy234714.381.434030.000000.00000
46942010.01.06 06:38close234714.381.435150.000000.000001610.56433034.88
46952010.01.06 06:46buy234814.431.431430.000000.00000
46962010.01.06 08:07close234814.431.433650.000000.000003203.46436238.34
46972010.01.06 09:03sell234914.541.435800.000000.00000
46982010.01.06 11:58close234914.541.434830.000000.000001410.38437648.72
46992010.01.06 12:13buy235014.581.434030.000000.00000
47002010.01.06 13:19close235014.581.436200.000000.000003163.86440812.58
47012010.01.06 13:41sell235114.691.437050.000000.00000
47022010.01.06 14:43close235114.691.434480.000000.000003775.33444587.91
47032010.01.06 15:08sell235214.811.438700.000000.00000
47042010.01.06 16:22sell235314.811.441350.000000.00000
47052010.01.06 21:06close235314.811.441430.000000.00000-118.48444469.43
47062010.01.06 21:06close235214.811.441430.000000.00000-4043.13440426.30
47072010.01.07 00:13sell235414.681.442200.000000.00000
47082010.01.07 02:24close235414.681.440030.000000.000003185.56443611.86
47092010.01.07 05:34buy235514.781.438830.000000.00000
47102010.01.07 06:56buy235614.781.436130.000000.00000
47112010.01.07 08:08close235614.781.439750.000000.000005350.36448962.22
47122010.01.07 08:08close235514.781.439750.000000.000001359.76450321.98
47132010.01.07 09:53buy235715.011.435830.000000.00000
47142010.01.07 11:47buy235815.011.433080.000000.00000
47152010.01.07 14:19close235815.011.434350.000000.000001906.27452228.25
47162010.01.07 14:19close235715.011.434400.000000.00000-2146.43450081.82
47172010.01.07 14:37sell235915.001.434900.000000.00000
47182010.01.07 15:01close235915.001.431830.000000.000004605.00454686.82
47192010.01.07 15:37buy236015.151.431230.000000.00000
47202010.01.07 19:25close236015.151.432300.000000.000001621.05456307.87
47212010.01.08 07:40sell236115.211.433150.000000.00000
47222010.01.08 10:43close236115.211.430780.000000.000003604.77459912.64
47232010.01.08 10:49buy236215.331.429980.000000.00000
47242010.01.08 13:06buy236315.331.427430.000000.00000
47252010.01.08 13:30close236315.331.432350.000000.000007542.36467455.00
47262010.01.08 13:30close236215.331.432800.000000.000004323.06471778.06
47272010.01.08 15:48buy236415.721.433380.000000.00000
47282010.01.08 16:46close236415.721.434750.000000.000002153.64473931.70
47292010.01.08 16:59sell236515.791.435400.000000.00000
47302010.01.08 17:33sell236615.791.438950.000000.00000
47312010.01.08 18:16sell236731.581.443050.000000.00000
47322010.01.10 22:00close236731.581.442780.000000.00000852.66474784.36
47332010.01.10 22:00close236615.791.442830.000000.00000-6126.52468657.84
47342010.01.10 22:01close236515.791.442830.000000.00000-11731.97456925.87
47352010.01.10 23:35sell236815.231.443600.000000.00000
47362010.01.11 00:06sell236915.231.447250.000000.00000
47372010.01.11 03:01sell237030.461.451350.000000.00000
47382010.01.11 04:42close237030.461.450180.000000.000003563.82460489.69
47392010.01.11 04:42close236915.231.450180.000000.00000-4462.39456027.30
47402010.01.11 04:42close236815.231.450180.000000.00000-10021.34446005.96
47412010.01.11 04:43buy237114.861.449480.000000.00000
47422010.01.11 05:52close237114.861.452250.000000.000004116.22450122.18
47432010.01.11 07:57buy237215.001.448180.000000.00000
47442010.01.11 08:35close237215.001.451950.000000.000005655.00455777.18
47452010.01.11 08:42sell237315.191.452850.000000.00000
47462010.01.11 12:58close237315.191.452330.000000.00000789.88456567.06
47472010.01.11 13:38buy237415.211.451530.000000.00000
47482010.01.11 15:40close237415.211.452150.000000.00000943.02457510.08
47492010.01.11 15:48sell237515.251.453500.000000.00000
47502010.01.11 17:46close237515.251.452680.000000.000001250.50458760.58
47512010.01.11 17:46buy237615.291.452080.000000.00000
47522010.01.11 19:14close237615.291.453900.000000.000002782.78461543.36
47532010.01.11 21:32buy237715.381.450980.000000.00000
47542010.01.12 01:17buy237815.381.448430.000000.00000
47552010.01.12 03:31close237815.381.448450.000000.0000030.76461574.12
47562010.01.12 03:31close237715.381.448450.000000.00000-3891.14457682.98
47572010.01.12 07:36sell237915.251.451350.000000.00000
47582010.01.12 08:54close237915.251.448830.000000.000003843.00461525.98
47592010.01.12 08:59buy238015.381.448230.000000.00000
47602010.01.12 10:19close238015.381.450500.000000.000003491.26465017.24
47612010.01.12 11:25buy238115.501.446630.000000.00000
47622010.01.12 12:20close238115.501.449550.000000.000004526.00469543.24
47632010.01.12 12:54sell238215.651.450050.000000.00000
47642010.01.12 13:33close238215.651.447580.000000.000003865.55473408.79
47652010.01.12 14:00buy238315.781.446830.000000.00000
47662010.01.12 14:37close238315.781.450150.000000.000005238.96478647.75
47672010.01.12 14:56sell238415.951.451200.000000.00000
47682010.01.12 15:48sell238515.951.454200.000000.00000
47692010.01.12 17:01close238515.951.452130.000000.000003301.65481949.40
47702010.01.12 17:01close238415.951.452130.000000.00000-1483.35480466.05
47712010.01.12 17:23buy238616.011.451380.000000.00000
47722010.01.12 18:22buy238716.011.448830.000000.00000
47732010.01.12 23:22close238716.011.448450.000000.00000-608.38479857.67
47742010.01.12 23:22close238616.011.448450.000000.00000-4690.93475166.74
47752010.01.13 00:05buy238815.831.446980.000000.00000
47762010.01.13 06:03close238815.831.448400.000000.000002247.86477414.60
47772010.01.13 08:06buy238915.911.447330.000000.00000
47782010.01.13 09:11close238915.911.449900.000000.000004088.87481503.47
47792010.01.13 09:14sell239016.051.450450.000000.00000
47802010.01.13 11:13sell239116.051.453200.000000.00000
47812010.01.13 12:08sell239232.101.457250.000000.00000
47822010.01.13 14:07close239232.101.455480.000000.000005681.70487185.17
47832010.01.13 14:07close239116.051.455430.000000.00000-3579.15483606.02
47842010.01.13 14:07close239016.051.455380.000000.00000-7912.65475693.37
47852010.01.13 14:31buy239315.851.454730.000000.00000
47862010.01.13 15:14buy239415.851.451980.000000.00000
47872010.01.13 16:20buy239531.701.447780.000000.00000
47882010.01.13 17:20close239531.701.451050.000000.0000010365.90486059.27
47892010.01.13 17:20close239415.851.451050.000000.00000-1474.05484585.22
47902010.01.13 17:20close239315.851.451050.000000.00000-5832.80478752.42
47912010.01.13 17:51sell239615.951.451950.000000.00000
47922010.01.13 18:21close239615.951.449130.000000.000004497.90483250.32
47932010.01.14 00:30sell239716.101.453250.000000.00000
47942010.01.14 06:28close239716.101.453480.000000.00000-370.30482880.02
47952010.01.14 09:56buy239816.091.451030.000000.00000
47962010.01.14 12:11buy239916.091.448480.000000.00000
47972010.01.14 13:25close239916.091.449750.000000.000002043.43484923.45
47982010.01.14 13:25close239816.091.449750.000000.00000-2059.52482863.93
47992010.01.14 13:30sell240016.091.451000.000000.00000
48002010.01.14 14:15close240016.091.447980.000000.000004859.18487723.11
48012010.01.14 14:20buy240116.251.447130.000000.00000
48022010.01.14 17:06close240116.251.449250.000000.000003445.00491168.11
48032010.01.14 18:08sell240216.371.450050.000000.00000
48042010.01.14 19:35close240216.371.449530.000000.00000851.24492019.35
48052010.01.15 00:46buy240316.401.447880.000000.00000
48062010.01.15 01:54buy240416.401.443780.000000.00000
48072010.01.15 05:56close240416.401.444000.000000.00000360.80492380.15
48082010.01.15 05:56close240316.401.444050.000000.00000-6281.20486098.95
48092010.01.15 08:01buy240516.201.439080.000000.00000
48102010.01.15 13:35buy240616.201.436330.000000.00000
48112010.01.15 13:59close240616.201.437150.000000.000001328.40487427.35
48122010.01.15 13:59close240516.201.437150.000000.00000-3126.60484300.75
48132010.01.15 14:27sell240716.141.439400.000000.00000
48142010.01.15 15:08close240716.141.436130.000000.000005277.78489578.53
48152010.01.15 19:47buy240816.311.435530.000000.00000
48162010.01.17 22:00close240816.311.435500.000000.00000-48.93489529.60
48172010.01.17 22:58buy240916.311.434630.000000.00000
48182010.01.18 04:56close240916.311.437600.000000.000004844.07494373.67
48192010.01.18 14:57sell241016.471.438950.000000.00000
48202010.01.18 19:03close241016.471.438880.000000.00000115.29494488.96
48212010.01.18 21:00buy241116.481.438130.000000.00000
48222010.01.18 23:09close241116.481.440100.000000.000003246.56497735.52
48232010.01.18 23:10sell241216.591.440600.000000.00000
48242010.01.19 05:08close241216.591.439530.000000.000001775.13499510.65
48252010.01.19 09:42buy241316.651.437030.000000.00000
48262010.01.19 10:13buy241416.651.432380.000000.00000
48272010.01.19 12:35buy241533.301.427780.000000.00000
48282010.01.19 14:49close241533.301.430100.000000.000007725.60507236.25
48292010.01.19 14:49close241416.651.430100.000000.00000-3796.20503440.05
48302010.01.19 14:49close241316.651.430200.000000.00000-11371.95492068.10
48312010.01.19 16:18buy241616.401.426180.000000.00000
48322010.01.19 17:30close241616.401.427950.000000.000002902.80494970.90
48332010.01.19 17:55sell241716.491.428450.000000.00000
48342010.01.19 21:51close241716.491.428780.000000.00000-544.17494426.73
48352010.01.19 23:05buy241816.481.428280.000000.00000
48362010.01.20 01:17buy241916.481.424280.000000.00000
48372010.01.20 03:33buy242032.961.420180.000000.00000
48382010.01.20 05:04close242032.961.420700.000000.000001713.92496140.65
48392010.01.20 05:04close241916.481.420750.000000.00000-5817.44490323.21
48402010.01.20 05:04close241816.481.420750.000000.00000-12409.44477913.77
48412010.01.20 09:27sell242115.931.421650.000000.00000
48422010.01.20 10:53close242115.931.417130.000000.000007200.36485114.13
48432010.01.20 11:12buy242216.171.415630.000000.00000
48442010.01.20 13:23buy242316.171.413030.000000.00000
48452010.01.20 17:03buy242432.341.408380.000000.00000
48462010.01.20 17:11close242432.341.408900.000000.000001681.68486795.81
48472010.01.20 17:11close242316.171.408900.000000.00000-6678.21480117.60
48482010.01.20 17:11close242216.171.409000.000000.00000-10720.71469396.89
48492010.01.21 00:25sell242515.641.412250.000000.00000
48502010.01.21 01:43close242515.641.410930.000000.000002064.48471461.37
48512010.01.21 02:00buy242615.711.408730.000000.00000
48522010.01.21 06:41close242615.711.410650.000000.000003016.32474477.69
48532010.01.21 06:47sell242715.811.411350.000000.00000
48542010.01.21 07:52close242715.811.408280.000000.000004853.67479331.36
48552010.01.21 09:02buy242815.971.407030.000000.00000
48562010.01.21 10:39buy242915.971.404480.000000.00000
48572010.01.21 12:00close242915.971.406300.000000.000002906.54482237.90
48582010.01.21 12:00close242815.971.406300.000000.00000-1165.81481072.09
48592010.01.21 12:02sell243016.031.406750.000000.00000
48602010.01.21 14:22sell243116.031.409600.000000.00000
48612010.01.21 15:23close243116.031.407580.000000.000003238.06484310.15
48622010.01.21 15:23close243016.031.407430.000000.00000-1090.04483220.11
48632010.01.21 15:24buy243216.101.406730.000000.00000
48642010.01.21 16:07buy243316.101.404030.000000.00000
48652010.01.21 16:47close243316.101.407400.000000.000005425.70488645.81
48662010.01.21 16:47close243216.101.407350.000000.00000998.20489644.01
48672010.01.21 16:49sell243416.321.410500.000000.00000
48682010.01.21 22:47close243416.321.408380.000000.000003459.84493103.85
48692010.01.22 00:53sell243516.431.410850.000000.00000
48702010.01.22 01:52sell243616.431.413500.000000.00000
48712010.01.22 03:24close243616.431.411430.000000.000003401.01496504.86
48722010.01.22 03:24close243516.431.411380.000000.00000-870.79495634.07
48732010.01.22 09:48sell243716.521.416250.000000.00000
48742010.01.22 10:56close243716.521.413980.000000.000003750.04499384.11
48752010.01.22 11:27buy243816.641.413080.000000.00000
48762010.01.22 14:00buy243916.641.410280.000000.00000
48772010.01.22 16:01close243916.641.413950.000000.000006106.88505490.99
48782010.01.22 16:01close243816.641.413950.000000.000001447.68506938.67
48792010.01.22 16:03sell244016.891.414600.000000.00000
48802010.01.22 17:20sell244116.891.417450.000000.00000
48812010.01.22 19:22close244116.891.414430.000000.000005100.78512039.45
48822010.01.22 19:22close244016.891.414430.000000.00000287.13512326.58
48832010.01.22 19:48buy244217.071.413730.000000.00000
48842010.01.24 22:01close244217.071.415600.000000.000003192.09515518.67
48852010.01.24 23:25sell244317.181.417050.000000.00000
48862010.01.25 05:24close244317.181.416480.000000.00000979.26516497.93
48872010.01.25 07:46buy244417.211.413930.000000.00000
48882010.01.25 10:35close244417.211.416950.000000.000005197.42521695.35
48892010.01.25 10:37sell244517.381.417750.000000.00000
48902010.01.25 12:12close244517.381.416880.000000.000001512.06523207.41
48912010.01.25 12:44buy244617.441.416130.000000.00000
48922010.01.25 13:47buy244717.441.413430.000000.00000
48932010.01.25 18:42close244717.441.415100.000000.000002912.48526119.89
48942010.01.25 18:42close244617.441.415050.000000.00000-1883.52524236.37
48952010.01.26 02:54buy244817.471.414630.000000.00000
48962010.01.26 03:25buy244917.471.411380.000000.00000
48972010.01.26 07:03close244917.471.409400.000000.00000-3459.06520777.31
48982010.01.26 07:03close244817.471.409400.000000.00000-9136.81511640.50
48992010.01.26 08:04sell245017.051.409900.000000.00000
49002010.01.26 12:01close245017.051.407430.000000.000004211.35515851.85
49012010.01.26 14:08buy245117.191.405880.000000.00000
49022010.01.26 16:12close245117.191.408000.000000.000003644.28519496.13
49032010.01.26 16:30sell245217.311.408850.000000.00000
49042010.01.26 20:13close245217.311.407630.000000.000002111.82521607.95
49052010.01.26 22:23buy245317.381.407180.000000.00000
49062010.01.27 04:22close245317.381.407450.000000.00000469.26522077.21
49072010.01.27 07:15buy245417.401.404680.000000.00000
49082010.01.27 09:30close245417.401.405650.000000.000001687.80523765.01
49092010.01.27 09:38sell245517.451.406250.000000.00000
49102010.01.27 13:10close245517.451.407130.000000.00000-1535.60522229.41
49112010.01.27 13:31buy245617.401.406530.000000.00000
49122010.01.27 14:06buy245717.401.403930.000000.00000
49132010.01.27 19:09close245717.401.404650.000000.000001252.80523482.21
49142010.01.27 19:09close245617.401.404650.000000.00000-3271.20520211.01
49152010.01.27 19:23buy245817.341.401230.000000.00000
49162010.01.28 01:21close245817.341.400250.000000.00000-1699.32518511.69
49172010.01.28 01:45buy245917.281.396180.000000.00000
49182010.01.28 02:58close245917.281.401000.000000.000008328.96526840.65
49192010.01.28 04:03sell246017.561.402000.000000.00000
49202010.01.28 08:07sell246117.561.404900.000000.00000
49212010.01.28 10:01close246117.561.403080.000000.000003195.92530036.57
49222010.01.28 10:01close246017.561.402980.000000.00000-1720.88528315.69
49232010.01.28 10:46buy246217.611.401080.000000.00000
49242010.01.28 12:19close246217.611.401350.000000.00000475.47528791.16
49252010.01.28 12:40sell246317.621.401850.000000.00000
49262010.01.28 13:23close246317.621.399030.000000.000004968.84533760.00
49272010.01.28 13:31buy246417.791.398580.000000.00000
49282010.01.28 15:07buy246517.791.395930.000000.00000
49292010.01.28 16:43close246517.791.397450.000000.000002704.08536464.08
49302010.01.28 16:43close246417.791.397350.000000.00000-2188.17534275.91
49312010.01.28 16:47sell246617.801.397950.000000.00000
49322010.01.28 19:18close246617.801.396580.000000.000002438.60536714.51
49332010.01.28 23:05buy246717.891.396080.000000.00000
49342010.01.29 00:28buy246817.891.392930.000000.00000
49352010.01.29 02:02close246817.891.394100.000000.000002093.13538807.64
49362010.01.29 02:02close246717.891.394100.000000.00000-3542.22535265.42
49372010.01.29 03:08sell246917.841.394900.000000.00000
49382010.01.29 04:22close246917.841.393530.000000.000002444.08537709.50
49392010.01.29 05:29buy247017.921.392980.000000.00000
49402010.01.29 06:18close247017.921.394850.000000.000003351.04541060.54
49412010.01.29 07:04sell247118.031.395400.000000.00000
49422010.01.29 09:02sell247218.031.398050.000000.00000
49432010.01.29 13:02close247218.031.396130.000000.000003461.76544522.30
49442010.01.29 13:02close247118.031.396130.000000.00000-1316.19543206.11
49452010.01.29 13:33buy247318.101.394130.000000.00000
49462010.01.29 14:55buy247418.101.391080.000000.00000
49472010.01.29 16:49buy247536.201.386880.000000.00000
49482010.01.29 18:06close247536.201.389000.000000.000007674.40550880.51
49492010.01.29 18:06close247418.101.389050.000000.00000-3674.30547206.21
49502010.01.29 18:06close247318.101.389050.000000.00000-9194.80538011.41
49512010.01.29 19:54buy247617.931.386680.000000.00000
49522010.01.31 22:00close247617.931.385850.000000.00000-1488.19536523.22
49532010.02.01 08:18sell247717.881.390100.000000.00000
49542010.02.01 13:41sell247817.881.392650.000000.00000
49552010.02.01 14:16close247817.881.391530.000000.000002002.56538525.78
49562010.02.01 14:16close247717.881.391530.000000.00000-2556.84535968.94
49572010.02.01 15:07buy247917.861.389830.000000.00000
49582010.02.01 17:51close247917.861.391550.000000.000003071.92539040.86
49592010.02.01 18:11sell248017.961.392200.000000.00000
49602010.02.01 22:38close248017.961.391230.000000.000001742.12540782.98
49612010.02.02 01:19buy248118.021.391130.000000.00000
49622010.02.02 04:55close248118.021.390750.000000.00000-684.76540098.22
49632010.02.02 04:55sell248218.001.391250.000000.00000
49642010.02.02 07:39sell248318.001.394300.000000.00000
49652010.02.02 10:54close248318.001.393730.000000.000001026.00541124.22
49662010.02.02 10:54close248218.001.393730.000000.00000-4464.00536660.22
49672010.02.02 14:49sell248417.881.395350.000000.00000
49682010.02.02 15:11close248417.881.392880.000000.000004416.36541076.58
49692010.02.02 17:30sell248518.031.396850.000000.00000
49702010.02.02 23:28close248518.031.397130.000000.00000-504.84540571.74
49712010.02.03 07:18sell248618.011.397650.000000.00000
49722010.02.03 09:00sell248718.011.400850.000000.00000
49732010.02.03 13:03close248718.011.398480.000000.000004268.37544840.11
49742010.02.03 13:03close248618.011.398480.000000.00000-1494.83543345.28
49752010.02.03 13:15buy248818.111.397930.000000.00000
49762010.02.03 13:53buy248918.111.395130.000000.00000
49772010.02.03 15:36buy249036.221.391030.000000.00000
49782010.02.03 19:13close249036.221.390700.000000.00000-1195.26542150.02
49792010.02.03 19:13close248918.111.390850.000000.00000-7751.08534398.94
49802010.02.03 19:13close248818.111.390850.000000.00000-12821.88521577.06
49812010.02.03 23:14buy249117.381.388480.000000.00000
49822010.02.04 05:12close249117.381.389300.000000.000001425.16523002.22
49832010.02.04 06:46buy249217.431.386930.000000.00000
49842010.02.04 09:04buy249317.431.383830.000000.00000
49852010.02.04 10:24close249317.431.385450.000000.000002823.66525825.88
49862010.02.04 10:24close249217.431.385400.000000.00000-2666.79523159.09
49872010.02.04 13:47buy249417.431.382530.000000.00000
49882010.02.04 15:06buy249517.431.379880.000000.00000
49892010.02.04 16:43buy249634.861.372930.000000.00000
49902010.02.04 19:46close249634.861.375100.000000.000007564.62530723.71
49912010.02.04 19:46close249517.431.375150.000000.00000-8244.39522479.32
49922010.02.04 19:46close249417.431.375150.000000.00000-12863.34509615.98
49932010.02.04 20:41buy249716.981.374130.000000.00000
49942010.02.04 22:13buy249816.981.371530.000000.00000
49952010.02.05 01:05buy249933.961.367330.000000.00000
49962010.02.05 02:25close249933.961.371450.000000.0000013991.52523607.50
49972010.02.05 02:25close249816.981.371450.000000.00000-135.84523471.66
49982010.02.05 02:25close249716.981.371450.000000.00000-4550.64518921.02
49992010.02.05 02:59sell250017.291.371950.000000.00000
50002010.02.05 07:39close250017.291.369680.000000.000003924.83522845.85
50012010.02.05 07:43buy250117.421.368430.000000.00000
50022010.02.05 08:28buy250217.421.365880.000000.00000
50032010.02.05 09:12close250217.421.370250.000000.000007612.54530458.39
50042010.02.05 10:51close250117.421.369600.000000.000002038.14532496.53
50052010.02.05 11:26sell250317.741.371150.000000.00000
50062010.02.05 12:26close250317.741.368580.000000.000004559.18537055.71
50072010.02.05 13:30buy250417.901.367980.000000.00000
50082010.02.05 13:33close250417.901.370850.000000.000005137.30542193.01
50092010.02.05 13:34sell250518.071.372350.000000.00000
50102010.02.05 14:20close250518.071.367930.000000.000007986.94550179.95
50112010.02.05 16:05buy250618.331.365980.000000.00000
50122010.02.05 16:36buy250718.331.363430.000000.00000
50132010.02.05 17:58close250718.331.362950.000000.00000-879.84549300.11
50142010.02.05 17:58close250618.331.362950.000000.00000-5553.99543746.12
50152010.02.05 18:41buy250818.121.359530.000000.00000
50162010.02.05 19:30close250818.121.362850.000000.000006015.84549761.96
50172010.02.05 19:37sell250918.321.363500.000000.00000
50182010.02.05 20:57sell251018.321.366000.000000.00000
50192010.02.07 22:00close251018.321.365830.000000.00000311.44550073.40
50202010.02.07 22:00close250918.321.365630.000000.00000-3902.16546171.24
50212010.02.07 22:37buy251118.201.363830.000000.00000
50222010.02.08 00:49close251118.201.366500.000000.000004859.40551030.64
50232010.02.08 07:27sell251218.361.365800.000000.00000
50242010.02.08 08:25sell251318.361.368450.000000.00000
50252010.02.08 11:47close251318.361.367080.000000.000002515.32553545.96
50262010.02.08 11:47close251218.361.367080.000000.00000-2350.08551195.88
50272010.02.08 11:51buy251418.371.366380.000000.00000
50282010.02.08 13:07close251418.371.367700.000000.000002424.84553620.72
50292010.02.08 15:47sell251518.451.369150.000000.00000
50302010.02.08 18:12close251518.451.368180.000000.000001789.65555410.37
50312010.02.08 18:17buy251618.511.367480.000000.00000
50322010.02.08 21:53buy251718.511.364730.000000.00000
50332010.02.08 23:07close251718.511.365800.000000.000001980.57557390.94
50342010.02.08 23:07close251618.511.365800.000000.00000-3109.68554281.26
50352010.02.09 00:19sell251818.471.366600.000000.00000
50362010.02.09 04:40sell251918.471.369150.000000.00000
50372010.02.09 06:17close251918.471.370630.000000.00000-2733.56551547.70
50382010.02.09 06:17close251818.471.370580.000000.00000-7351.06544196.64
50392010.02.09 07:32sell252018.131.373600.000000.00000
50402010.02.09 11:03close252018.131.370430.000000.000005747.21549943.85
50412010.02.09 12:17sell252118.331.372850.000000.00000
50422010.02.09 12:48sell252218.331.376250.000000.00000
50432010.02.09 14:03close252218.331.374180.000000.000003794.31553738.16
50442010.02.09 14:03close252118.331.374180.000000.00000-2437.89551300.27
50452010.02.09 14:04buy252318.371.373430.000000.00000
50462010.02.09 16:16buy252418.371.370780.000000.00000
50472010.02.09 16:37close252418.371.375250.000000.000008211.39559511.66
50482010.02.09 16:40close252318.371.377150.000000.000006833.64566345.30
50492010.02.09 16:50sell252518.871.378650.000000.00000
50502010.02.09 17:22sell252618.871.383600.000000.00000
50512010.02.09 17:41close252618.871.377930.000000.0000010699.29577044.59
50522010.02.09 22:49close252518.871.378980.000000.00000-622.71576421.88
50532010.02.10 03:25buy252719.211.375530.000000.00000
50542010.02.10 06:22close252719.211.376350.000000.000001575.22577997.10
50552010.02.10 07:02sell252819.261.377300.000000.00000
50562010.02.10 08:14close252819.261.375480.000000.000003505.32581502.42
50572010.02.10 10:10sell252919.381.380550.000000.00000
50582010.02.10 10:18close252919.381.376080.000000.000008662.86590165.28
50592010.02.10 12:50buy253019.671.377230.000000.00000
50602010.02.10 13:42buy253119.671.374530.000000.00000
50612010.02.10 15:10buy253239.341.370480.000000.00000
50622010.02.10 16:33close253239.341.371050.000000.000002242.38592407.66
50632010.02.10 16:33close253119.671.371000.000000.00000-6943.51585464.15
50642010.02.10 16:33close253019.671.371000.000000.00000-12254.41573209.74
50652010.02.10 16:47sell253319.101.371750.000000.00000
50662010.02.10 17:20sell253419.101.374350.000000.00000
50672010.02.10 22:46close253419.101.373330.000000.000001948.20575157.94
50682010.02.10 22:46close253319.101.373330.000000.00000-3017.80572140.14
50692010.02.11 00:32sell253519.071.377400.000000.00000
50702010.02.11 06:03close253519.071.377880.000000.00000-915.36571224.78
50712010.02.11 08:00buy253619.041.377230.000000.00000
50722010.02.11 09:34buy253719.041.374630.000000.00000
50732010.02.11 13:39buy253838.081.370280.000000.00000
50742010.02.11 13:58close253838.081.369950.000000.00000-1256.64569968.14
50752010.02.11 13:58close253719.041.369900.000000.00000-9005.92560962.22
50762010.02.11 13:58close253619.041.369950.000000.00000-13861.12547101.10
50772010.02.11 14:08buy253918.231.366330.000000.00000
50782010.02.11 15:02buy254018.231.363730.000000.00000
50792010.02.11 16:45close254018.231.365450.000000.000003135.56550236.66
50802010.02.11 16:45close253918.231.365500.000000.00000-1513.09548723.57
50812010.02.11 17:11sell254118.291.366150.000000.00000
50822010.02.11 19:31sell254218.291.369150.000000.00000
50832010.02.11 23:09close254218.291.369080.000000.00000128.03548851.60
50842010.02.11 23:09close254118.291.369030.000000.00000-5267.52543584.08
50852010.02.12 07:38buy254318.111.365280.000000.00000
50862010.02.12 08:29buy254418.111.362730.000000.00000
50872010.02.12 09:58buy254536.221.357730.000000.00000
50882010.02.12 11:28buy254672.441.353630.000000.00000
50892010.02.12 12:23close254672.441.356800.000000.0000022963.48566547.56
50902010.02.12 12:23close254536.221.356800.000000.00000-3368.46563179.10
50912010.02.12 12:23close254418.111.356800.000000.00000-10739.23552439.87
50922010.02.12 12:23close254318.111.356800.000000.00000-15357.28537082.59
50932010.02.12 13:04sell254717.901.357850.000000.00000
50942010.02.12 14:36close254717.901.356180.000000.000002989.30540071.89
50952010.02.12 14:40buy254818.001.355480.000000.00000
50962010.02.12 14:56close254818.001.360450.000000.000008946.00549017.89
50972010.02.12 14:56sell254918.301.362550.000000.00000
50982010.02.12 18:17close254918.301.361130.000000.000002598.60551616.49
50992010.02.12 18:20buy255018.381.360430.000000.00000
51002010.02.12 19:30close255018.381.362400.000000.000003620.86555237.35
51012010.02.12 21:45sell255118.501.363200.000000.00000
51022010.02.14 22:00close255118.501.362530.000000.000001239.50556476.85
51032010.02.15 06:11buy255218.541.358180.000000.00000
51042010.02.15 07:34close255218.541.360750.000000.000004764.78561241.63
51052010.02.15 07:55sell255318.701.361450.000000.00000
51062010.02.15 09:00close255318.701.359580.000000.000003496.90564738.53
51072010.02.15 10:48sell255418.821.363050.000000.00000
51082010.02.15 13:02close255418.821.360430.000000.000004930.84569669.37
51092010.02.15 13:23buy255518.981.359680.000000.00000
51102010.02.15 16:19close255518.981.360000.000000.00000607.36570276.73
51112010.02.15 16:40sell255619.001.360850.000000.00000
51122010.02.15 22:38close255619.001.359730.000000.000002128.00572404.73
51132010.02.16 01:48sell255719.081.362600.000000.00000
51142010.02.16 05:40sell255819.081.365150.000000.00000
51152010.02.16 07:46close255819.081.366030.000000.00000-1679.04570725.69
51162010.02.16 07:46close255719.081.366030.000000.00000-6544.44564181.25
51172010.02.16 08:17sell255918.801.368050.000000.00000
51182010.02.16 09:41close255918.801.364830.000000.000006053.60570234.85
51192010.02.16 09:46buy256019.001.364280.000000.00000
51202010.02.16 12:05close256019.001.366150.000000.000003553.00573787.85
51212010.02.16 13:56sell256119.121.366850.000000.00000
51222010.02.16 15:45sell256219.121.369850.000000.00000
51232010.02.16 16:37sell256338.241.374450.000000.00000
51242010.02.16 19:55close256338.241.375680.000000.00000-4703.52569084.33
51252010.02.16 19:55close256219.121.375680.000000.00000-11146.96557937.37
51262010.02.16 19:55close256119.121.375680.000000.00000-16882.96541054.41
51272010.02.17 06:41buy256418.031.375380.000000.00000
51282010.02.17 07:54close256418.031.377550.000000.000003912.51544966.92
51292010.02.17 08:06sell256518.161.378500.000000.00000
51302010.02.17 09:13close256518.161.376080.000000.000004394.72549361.64
51312010.02.17 09:37buy256618.311.374730.000000.00000
51322010.02.17 11:25buy256718.311.371780.000000.00000
51332010.02.17 15:35close256718.311.369200.000000.00000-4723.98544637.66
51342010.02.17 15:35close256618.311.369200.000000.00000-10125.43534512.23
51352010.02.17 15:37buy256817.811.367380.000000.00000
51362010.02.17 16:08buy256917.811.364380.000000.00000
51372010.02.17 16:43buy257035.621.360080.000000.00000
51382010.02.17 21:36close257035.621.359800.000000.00000-997.36533514.87
51392010.02.17 21:36close256917.811.359800.000000.00000-8156.98525357.89
51402010.02.17 21:36close256817.811.359800.000000.00000-13499.98511857.91
51412010.02.18 00:27buy257117.061.358830.000000.00000
51422010.02.18 02:05buy257217.061.356080.000000.00000
51432010.02.18 06:05close257217.061.358200.000000.000003616.72515474.63
51442010.02.18 06:05close257117.061.358200.000000.00000-1074.78514399.85
51452010.02.18 06:46sell257317.141.359000.000000.00000
51462010.02.18 07:24close257317.141.356530.000000.000004233.58518633.43
51472010.02.18 07:35buy257417.281.355880.000000.00000
51482010.02.18 09:35close257417.281.357450.000000.000002712.96521346.39
51492010.02.18 09:51sell257517.371.358100.000000.00000
51502010.02.18 12:11close257517.371.355830.000000.000003942.99525289.38
51512010.02.18 14:24sell257617.501.359500.000000.00000
51522010.02.18 14:55sell257717.501.364400.000000.00000
51532010.02.18 16:17close257717.501.360330.000000.000007122.50532411.88
51542010.02.18 16:17close257617.501.360380.000000.00000-1540.00530871.88
51552010.02.18 16:19buy257817.691.358880.000000.00000
51562010.02.18 16:57buy257917.691.355930.000000.00000
51572010.02.18 17:59close257917.691.359100.000000.000005607.73536479.61
51582010.02.18 17:59close257817.691.359200.000000.00000566.08537045.69
51592010.02.18 18:32sell258017.901.361200.000000.00000
51602010.02.18 21:30close258017.901.358730.000000.000004421.30541466.99
51612010.02.18 21:35buy258118.041.355430.000000.00000
51622010.02.18 23:53buy258218.041.345330.000000.00000
51632010.02.19 02:15close258218.041.350250.000000.000008875.68550342.67
51642010.02.19 02:15close258118.041.350350.000000.00000-9164.32541178.35
51652010.02.19 06:17buy258318.031.345880.000000.00000
51662010.02.19 08:50close258318.031.349550.000000.000006617.01547795.36
51672010.02.19 09:08sell258418.251.350450.000000.00000
51682010.02.19 13:30sell258518.251.353000.000000.00000
51692010.02.19 15:01close258518.251.349680.000000.000006059.00553854.36
51702010.02.19 15:01close258418.251.349680.000000.000001405.25555259.61
51712010.02.19 15:14buy258618.501.349130.000000.00000
51722010.02.19 16:07close258618.501.352550.000000.000006327.00561586.61
51732010.02.19 16:15sell258718.711.353050.000000.00000
51742010.02.19 17:04sell258818.711.356200.000000.00000
51752010.02.19 19:52sell258937.421.360250.000000.00000
51762010.02.21 22:00close258937.421.363280.000000.00000-11338.26550248.35
51772010.02.21 22:00close258818.711.363630.000000.00000-13901.53536346.82
51782010.02.21 22:00close258718.711.363630.000000.00000-19795.18516551.64
51792010.02.22 00:37sell259017.211.363900.000000.00000
51802010.02.22 06:35close259017.211.363330.000000.00000980.97517532.61
51812010.02.22 07:15buy259117.251.360830.000000.00000
51822010.02.22 13:07close259117.251.361700.000000.000001500.75519033.36
51832010.02.22 13:12sell259217.301.362450.000000.00000
51842010.02.22 14:49close259217.301.360580.000000.000003235.10522268.46
51852010.02.22 15:01buy259317.401.359480.000000.00000
51862010.02.22 19:17close259317.401.360050.000000.00000991.80523260.26
51872010.02.22 19:51sell259417.441.360550.000000.00000
51882010.02.23 01:49close259417.441.359680.000000.000001517.28524777.54
51892010.02.23 07:11sell259517.491.364650.000000.00000
51902010.02.23 07:42sell259617.491.367150.000000.00000
51912010.02.23 09:10close259617.491.366380.000000.000001346.73526124.27
51922010.02.23 09:10close259517.491.366330.000000.00000-2938.32523185.95
51932010.02.23 09:21buy259717.431.365780.000000.00000
51942010.02.23 10:01buy259817.431.362930.000000.00000
51952010.02.23 11:10buy259934.861.358380.000000.00000
51962010.02.23 13:02close259934.861.358750.000000.000001289.82524475.77
51972010.02.23 13:02close259817.431.358750.000000.00000-7285.74517190.03
51982010.02.23 13:02close259717.431.358750.000000.00000-12253.29504936.74
51992010.02.23 14:03buy260016.831.354930.000000.00000
52002010.02.23 16:01close260016.831.357700.000000.000004661.91509598.65
52012010.02.23 17:05buy260116.981.352280.000000.00000
52022010.02.23 23:04close260116.981.351650.000000.00000-1069.74508528.91
52032010.02.24 01:41sell260216.951.353800.000000.00000
52042010.02.24 06:49close260216.951.352930.000000.000001474.65510003.56
52052010.02.24 07:47buy260317.001.351730.000000.00000
52062010.02.24 10:10close260317.001.354450.000000.000004624.00514627.56
52072010.02.24 10:14sell260417.151.355600.000000.00000
52082010.02.24 13:46close260417.151.354080.000000.000002606.80517234.36
52092010.02.24 14:48sell260517.241.356800.000000.00000
52102010.02.24 15:40sell260617.241.359950.000000.00000
52112010.02.24 17:06close260617.241.356430.000000.000006068.48523302.84
52122010.02.24 17:06close260517.241.356430.000000.00000637.88523940.72
52132010.02.24 17:12buy260717.461.355880.000000.00000
52142010.02.24 19:25buy260817.461.353180.000000.00000
52152010.02.24 23:10close260817.461.354000.000000.000001431.72525372.44
52162010.02.24 23:10close260717.461.354000.000000.00000-3282.48522089.96
52172010.02.25 00:54buy260917.401.352530.000000.00000
52182010.02.25 01:26buy261017.401.349980.000000.00000
52192010.02.25 04:24buy261134.801.345680.000000.00000
52202010.02.25 06:52close261134.801.347350.000000.000005811.60527901.56
52212010.02.25 06:52close261017.401.347350.000000.00000-4576.20523325.36
52222010.02.25 06:52close260917.401.347350.000000.00000-9013.20514312.16
52232010.02.25 07:08sell261217.141.348200.000000.00000
52242010.02.25 10:14sell261317.141.351050.000000.00000
52252010.02.25 12:42close261317.141.347780.000000.000005604.78519916.94
52262010.02.25 12:42close261217.141.347730.000000.00000805.58520722.52
52272010.02.25 13:32buy261417.351.346130.000000.00000
52282010.02.25 13:44close261417.351.349650.000000.000006107.20526829.72
52292010.02.25 14:50sell261517.561.350250.000000.00000
52302010.02.25 15:48sell261617.561.353100.000000.00000
52312010.02.25 16:30close261617.561.349130.000000.000006971.32533801.04
52322010.02.25 16:30close261517.561.349080.000000.000002054.52535855.56
52332010.02.25 16:33buy261717.861.348180.000000.00000
52342010.02.25 17:42close261717.861.350750.000000.000004590.02540445.58
52352010.02.25 17:52sell261818.011.351650.000000.00000
52362010.02.25 18:56sell261918.011.354550.000000.00000
52372010.02.25 23:50close261918.011.353230.000000.000002377.32542822.90
52382010.02.25 23:50close261818.011.353280.000000.00000-2935.63539887.27
52392010.02.26 00:15sell262017.991.356250.000000.00000
52402010.02.26 01:46sell262117.991.358850.000000.00000
52412010.02.26 06:13close262117.991.359230.000000.00000-683.62539203.65
52422010.02.26 06:13close262017.991.359230.000000.00000-5361.02533842.63
52432010.02.26 07:15buy262217.791.356130.000000.00000
52442010.02.26 09:35close262217.791.359600.000000.000006173.13540015.76
52452010.02.26 09:38sell262318.001.360350.000000.00000
52462010.02.26 12:43close262318.001.358030.000000.000004176.00544191.76
52472010.02.26 13:04buy262418.131.357480.000000.00000
52482010.02.26 15:29close262418.131.359800.000000.000004206.16548397.92
52492010.02.26 15:30sell262518.271.360450.000000.00000
52502010.02.26 16:01sell262618.271.364650.000000.00000
52512010.02.26 17:12close262618.271.361630.000000.000005517.54553915.46
52522010.02.26 17:12close262518.271.361680.000000.00000-2247.21551668.25
52532010.02.26 17:18buy262718.381.360580.000000.00000
52542010.02.26 21:23close262718.381.363300.000000.000004999.36556667.61
52552010.03.01 00:01sell262818.551.363850.000000.00000
52562010.03.01 02:14close262818.551.360630.000000.000005973.10562640.71
52572010.03.01 02:25buy262918.751.359930.000000.00000
52582010.03.01 08:04close262918.751.363050.000000.000005850.00568490.71
52592010.03.01 09:06sell263018.941.363550.000000.00000
52602010.03.01 10:12close263018.941.361630.000000.000003636.48572127.19
52612010.03.01 10:28buy263119.071.361130.000000.00000
52622010.03.01 11:34buy263219.071.358030.000000.00000
52632010.03.01 13:53buy263338.141.352080.000000.00000
52642010.03.01 14:05close263338.141.354450.000000.000009039.18581166.37
52652010.03.01 14:05close263219.071.354450.000000.00000-6827.06574339.31
52662010.03.01 14:05close263119.071.354450.000000.00000-12738.76561600.55
52672010.03.01 15:22buy263418.721.350180.000000.00000
52682010.03.01 15:58buy263518.721.347680.000000.00000
52692010.03.01 16:33close263518.721.352000.000000.000008087.04569687.59
52702010.03.01 17:04close263418.721.352550.000000.000004436.64574124.23
52712010.03.01 17:58sell263619.131.353400.000000.00000
52722010.03.01 19:18sell263719.131.356000.000000.00000
52732010.03.01 23:56close263719.131.356480.000000.00000-918.24573205.99
52742010.03.01 23:56close263619.131.356480.000000.00000-5892.04567313.95
52752010.03.02 00:50buy263818.911.353680.000000.00000
52762010.03.02 06:49close263818.911.351850.000000.00000-3460.53563853.42
52772010.03.02 06:49buy263918.791.351930.000000.00000
52782010.03.02 08:54buy264018.791.348980.000000.00000
52792010.03.02 10:47close264018.791.351800.000000.000005298.78569152.20
52802010.03.02 10:47close263918.791.351750.000000.00000-338.22568813.98
52812010.03.02 11:00sell264118.961.352700.000000.00000
52822010.03.02 12:10sell264218.961.355500.000000.00000
52832010.03.02 13:49sell264337.921.359600.000000.00000
52842010.03.02 14:40close264337.921.355080.000000.0000017139.84585953.82
52852010.03.02 14:41close264218.961.354830.000000.000001270.32587224.14
52862010.03.02 14:41close264118.961.354830.000000.00000-4038.48583185.66
52872010.03.02 14:47buy264419.431.354130.000000.00000
52882010.03.02 15:55close264419.431.356500.000000.000004604.91587790.57
52892010.03.02 15:56sell264519.591.357350.000000.00000
52902010.03.02 16:05close264519.591.352480.000000.000009540.33597330.90
52912010.03.02 18:00sell264619.911.359150.000000.00000
52922010.03.02 18:54sell264719.911.361900.000000.00000
52932010.03.02 19:30close264719.911.359480.000000.000004818.22602149.12
52942010.03.02 19:30close264619.911.359380.000000.00000-457.93601691.19
52952010.03.03 00:30sell264820.051.363800.000000.00000
52962010.03.03 06:29close264820.051.363430.000000.00000741.85602433.04
52972010.03.03 07:32buy264920.081.361480.000000.00000
52982010.03.03 09:00close264920.081.363350.000000.000003754.96606188.00
52992010.03.03 09:05sell265020.201.364000.000000.00000
53002010.03.03 10:16close265020.201.361880.000000.000004282.40610470.40
53012010.03.03 11:30sell265120.341.364800.000000.00000
53022010.03.03 12:42close265120.341.361530.000000.000006651.18617121.58
53032010.03.03 12:43buy265220.571.360980.000000.00000
53042010.03.03 13:23close265220.571.365700.000000.000009709.04626830.62
53052010.03.03 13:55sell265320.891.367100.000000.00000
53062010.03.03 15:05close265320.891.362780.000000.000009024.48635855.10
53072010.03.03 15:56sell265421.191.367350.000000.00000
53082010.03.03 16:27sell265521.191.372650.000000.00000
53092010.03.03 17:53close265521.191.371330.000000.000002797.08638652.18
53102010.03.03 17:53close265421.191.371330.000000.00000-8433.62630218.56
53112010.03.03 19:27buy265621.001.370680.000000.00000
53122010.03.04 01:26close265621.001.370500.000000.00000-378.00629840.56
53132010.03.04 03:49buy265720.991.367980.000000.00000
53142010.03.04 06:56buy265820.991.364930.000000.00000
53152010.03.04 09:47close265820.991.365100.000000.00000356.83630197.39
53162010.03.04 09:47close265720.991.365150.000000.00000-5940.17624257.22
53172010.03.04 10:40sell265920.801.368150.000000.00000
53182010.03.04 12:43close265920.801.367030.000000.000002329.60626586.82
53192010.03.04 13:18buy266020.881.366380.000000.00000
53202010.03.04 14:47buy266120.881.363730.000000.00000
53212010.03.04 15:22buy266241.761.359580.000000.00000
53222010.03.04 16:42buy266383.521.355480.000000.00000
53232010.03.04 18:00close266383.521.358250.000000.0000023135.04649721.86
53242010.03.04 18:00close266241.761.358250.000000.00000-5554.08644167.78
53252010.03.04 18:00close266120.881.358300.000000.00000-11337.84632829.94
53262010.03.04 18:00close266020.881.358300.000000.00000-16871.04615958.90
53272010.03.04 20:27sell266420.531.358050.000000.00000
53282010.03.05 02:25close266420.531.359080.000000.00000-2114.59613844.31
53292010.03.05 06:20buy266520.461.357580.000000.00000
53302010.03.05 08:03close266520.461.359450.000000.000003826.02617670.33
53312010.03.05 09:10sell266620.581.360150.000000.00000
53322010.03.05 12:00close266620.581.357980.000000.000004465.86622136.19
53332010.03.05 13:30buy266720.731.355680.000000.00000
53342010.03.05 15:15close266720.731.358900.000000.000006675.06628811.25
53352010.03.05 15:16sell266820.961.359500.000000.00000
53362010.03.05 16:22sell266920.961.362100.000000.00000
53372010.03.05 17:29close266920.961.359530.000000.000005386.72634197.97
53382010.03.05 17:29close266820.961.359530.000000.00000-62.88634135.09
53392010.03.05 19:51sell267021.131.362250.000000.00000
53402010.03.07 22:00close267021.131.363180.000000.00000-1965.09632170.00
53412010.03.07 22:54sell267121.071.363900.000000.00000
53422010.03.08 01:34sell267221.071.366750.000000.00000
53432010.03.08 04:53close267221.071.368330.000000.00000-3329.06628840.94
53442010.03.08 04:53close267121.071.368380.000000.00000-9439.36619401.58
53452010.03.08 07:41sell267320.641.369450.000000.00000
53462010.03.08 08:16close267320.641.366730.000000.000005614.08625015.66
53472010.03.08 08:33buy267420.831.366230.000000.00000
53482010.03.08 12:27close267420.831.365950.000000.00000-583.24624432.42
53492010.03.08 12:58sell267520.811.366650.000000.00000
53502010.03.08 15:32close267520.811.365130.000000.000003163.12627595.54
53512010.03.08 15:32buy267620.911.364630.000000.00000
53522010.03.08 16:30buy267720.911.361230.000000.00000
53532010.03.08 17:51close267720.911.363400.000000.000004537.47632133.01
53542010.03.08 17:51close267620.911.363400.000000.00000-2571.93629561.08
53552010.03.08 20:19sell267820.981.363900.000000.00000
53562010.03.09 02:19close267820.981.361680.000000.000004657.56634218.64
53572010.03.09 03:55sell267921.141.363150.000000.00000
53582010.03.09 06:55close267921.141.360030.000000.000006595.68640814.32
53592010.03.09 08:54buy268021.361.358630.000000.00000
53602010.03.09 11:37buy268121.361.355880.000000.00000
53612010.03.09 14:30close268121.361.356400.000000.000001110.72641925.04
53622010.03.09 14:30close268021.361.356400.000000.00000-4763.28637161.76
53632010.03.09 14:39sell268221.231.357100.000000.00000
53642010.03.09 16:08close268221.231.356780.000000.00000679.36637841.12
53652010.03.09 18:00sell268321.261.360150.000000.00000
53662010.03.09 19:46close268321.261.359030.000000.000002381.12640222.24
53672010.03.10 07:02buy268421.341.357980.000000.00000
53682010.03.10 08:01buy268521.341.355030.000000.00000
53692010.03.10 09:19close268521.341.358850.000000.000008151.88648374.12
53702010.03.10 09:19close268421.341.358850.000000.000001856.58650230.70
53712010.03.10 11:29sell268621.671.359700.000000.00000
53722010.03.10 13:02close268621.671.360680.000000.00000-2123.66648107.04
53732010.03.10 13:40buy268721.601.359880.000000.00000
53742010.03.10 14:22close268721.601.362100.000000.000004795.20652902.24
53752010.03.10 14:23sell268821.761.362600.000000.00000
53762010.03.10 15:56sell268921.761.365600.000000.00000
53772010.03.10 17:10close268921.761.363780.000000.000003960.32656862.56
53782010.03.10 17:10close268821.761.363780.000000.00000-2567.68654294.88
53792010.03.10 17:14buy269021.801.363180.000000.00000
53802010.03.10 19:12close269021.801.365250.000000.000004512.60658807.48
53812010.03.10 19:17sell269121.961.365750.000000.00000
53822010.03.11 01:15close269121.961.364280.000000.000003228.12662035.60
53832010.03.11 09:44sell269222.061.365700.000000.00000
53842010.03.11 13:31sell269322.061.368300.000000.00000
53852010.03.11 13:44close269322.061.364430.000000.000008537.22670572.82
53862010.03.11 13:44close269222.061.364530.000000.000002581.02673153.84
53872010.03.11 13:44buy269422.431.364080.000000.00000
53882010.03.11 15:03close269422.431.365450.000000.000003072.91676226.75
53892010.03.11 15:05sell269522.541.366100.000000.00000
53902010.03.11 21:03close269522.541.368030.000000.00000-4350.22671876.53
53912010.03.12 08:20sell269622.391.371900.000000.00000
53922010.03.12 09:53sell269722.391.374550.000000.00000
53932010.03.12 10:36sell269844.781.378900.000000.00000
53942010.03.12 12:28close269844.781.376530.000000.0000010612.86682489.39
53952010.03.12 12:28close269722.391.376530.000000.00000-4433.22678056.17
53962010.03.12 12:28close269622.391.376530.000000.00000-10366.57667689.60
53972010.03.12 13:20buy269922.251.376080.000000.00000
53982010.03.12 15:03buy270022.251.373480.000000.00000
53992010.03.12 15:40close270022.251.375350.000000.000004160.75671850.35
54002010.03.12 15:40close269922.251.375350.000000.00000-1624.25670226.10
54012010.03.12 15:41sell270122.341.375950.000000.00000
54022010.03.12 21:40close270122.341.376480.000000.00000-1184.02669042.08