Strategy Tester Report
TECO_AS-F04
ATCBrokers-Live (Build 225)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|5 Minutos (M5) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2009.01.01 - 2010.03.13)
|Modelo
|Toda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
|Parâmetros
|fecha=0; controlainicio=0;
|Barras em teste
|89772
|Ticks modelados
|25214266
|Qualidade do modelamento
|99.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Deposito Inicial
|15000.00
|Lucro líquido total
|654042.08
|Lucro Bruto
|2960812.30
|Perda Bruta
|-2306770.22
|Fator de lucro
|1.28
|Compensação esperada
|242.15
|diminuição absoluta
|2504.50
|Perda máxima
|111980.02 (18.92%)
|Relative drawdown
|37.22% (34367.88)
|Total de negociações
|2701
|Posições de Venda (ganhos %)
|1330 (64.21%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|1371 (65.21%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|1748 (64.72%)
|Negociações com perdas (% do total)
|953 (35.28%)
|Maior
|Negociações com lucro
|23135.04
|Negociações com perda
|-30932.48
|Média
|Negociações com lucro
|1693.83
|Negociações com perda
|-2420.54
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|20 (7488.73)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|7 (-5327.18)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|40728.21 (10)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-47626.59 (4)
|Média
|ganhos consecutivos
|3
|perdas consecutivas
|2
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2009.01.02 01:45
|buy
|1
|0.50
|1.39803
|0.00000
|0.00000
|2
|2009.01.02 02:27
|buy
|2
|0.50
|1.39498
|0.00000
|0.00000
|3
|2009.01.02 03:00
|buy
|3
|1.00
|1.39078
|0.00000
|0.00000
|4
|2009.01.02 04:06
|buy
|4
|2.00
|1.38668
|0.00000
|0.00000
|5
|2009.01.02 07:44
|close
|4
|2.00
|1.38680
|0.00000
|0.00000
|24.00
|15024.00
|6
|2009.01.02 07:44
|close
|3
|1.00
|1.38675
|0.00000
|0.00000
|-403.00
|14621.00
|7
|2009.01.02 07:44
|close
|2
|0.50
|1.38675
|0.00000
|0.00000
|-411.50
|14209.50
|8
|2009.01.02 07:44
|close
|1
|0.50
|1.38680
|0.00000
|0.00000
|-561.50
|13648.00
|9
|2009.01.02 07:50
|sell
|5
|0.45
|1.38980
|0.00000
|0.00000
|10
|2009.01.02 08:25
|sell
|6
|0.45
|1.39230
|0.00000
|0.00000
|11
|2009.01.02 08:58
|sell
|7
|0.90
|1.39635
|0.00000
|0.00000
|12
|2009.01.02 10:53
|close
|7
|0.90
|1.39343
|0.00000
|0.00000
|262.80
|13910.80
|13
|2009.01.02 10:53
|close
|6
|0.45
|1.39343
|0.00000
|0.00000
|-50.85
|13859.95
|14
|2009.01.02 10:53
|close
|5
|0.45
|1.39343
|0.00000
|0.00000
|-163.35
|13696.60
|15
|2009.01.02 10:54
|buy
|8
|0.45
|1.39268
|0.00000
|0.00000
|16
|2009.01.02 12:31
|buy
|9
|0.45
|1.38988
|0.00000
|0.00000
|17
|2009.01.02 14:10
|close
|9
|0.45
|1.39090
|0.00000
|0.00000
|45.90
|13742.50
|18
|2009.01.02 14:10
|close
|8
|0.45
|1.39090
|0.00000
|0.00000
|-80.10
|13662.40
|19
|2009.01.02 14:13
|sell
|10
|0.45
|1.39200
|0.00000
|0.00000
|20
|2009.01.02 15:05
|sell
|11
|0.45
|1.39475
|0.00000
|0.00000
|21
|2009.01.02 17:23
|close
|11
|0.45
|1.39198
|0.00000
|0.00000
|124.65
|13787.05
|22
|2009.01.02 17:23
|close
|10
|0.45
|1.39193
|0.00000
|0.00000
|3.15
|13790.20
|23
|2009.01.02 17:23
|buy
|12
|0.45
|1.38983
|0.00000
|0.00000
|24
|2009.01.02 18:03
|buy
|13
|0.45
|1.38728
|0.00000
|0.00000
|25
|2009.01.02 21:10
|close
|13
|0.45
|1.38690
|0.00000
|0.00000
|-17.10
|13773.10
|26
|2009.01.02 21:10
|close
|12
|0.45
|1.38700
|0.00000
|0.00000
|-127.35
|13645.75
|27
|2009.01.02 21:15
|sell
|14
|0.45
|1.38775
|0.00000
|0.00000
|28
|2009.01.02 21:52
|sell
|15
|0.45
|1.39070
|0.00000
|0.00000
|29
|2009.01.04 22:00
|close
|15
|0.45
|1.39028
|0.00000
|0.00000
|18.90
|13664.65
|30
|2009.01.04 22:00
|close
|14
|0.45
|1.39028
|0.00000
|0.00000
|-113.85
|13550.80
|31
|2009.01.04 23:17
|sell
|16
|0.45
|1.39195
|0.00000
|0.00000
|32
|2009.01.04 23:57
|sell
|17
|0.45
|1.39465
|0.00000
|0.00000
|33
|2009.01.05 02:06
|close
|17
|0.45
|1.39083
|0.00000
|0.00000
|171.90
|13722.70
|34
|2009.01.05 02:06
|close
|16
|0.45
|1.39083
|0.00000
|0.00000
|50.40
|13773.10
|35
|2009.01.05 02:08
|buy
|18
|0.45
|1.38948
|0.00000
|0.00000
|36
|2009.01.05 02:39
|buy
|19
|0.45
|1.38693
|0.00000
|0.00000
|37
|2009.01.05 04:26
|close
|19
|0.45
|1.38985
|0.00000
|0.00000
|131.40
|13904.50
|38
|2009.01.05 04:26
|close
|18
|0.45
|1.38985
|0.00000
|0.00000
|16.65
|13921.15
|39
|2009.01.05 06:16
|sell
|20
|0.46
|1.39065
|0.00000
|0.00000
|40
|2009.01.05 07:01
|sell
|21
|0.46
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|41
|2009.01.05 08:09
|close
|21
|0.46
|1.38988
|0.00000
|0.00000
|171.12
|14092.27
|42
|2009.01.05 08:09
|close
|20
|0.46
|1.38988
|0.00000
|0.00000
|35.42
|14127.69
|43
|2009.01.05 08:10
|buy
|22
|0.47
|1.38878
|0.00000
|0.00000
|44
|2009.01.05 10:39
|close
|22
|0.47
|1.37055
|0.00000
|0.00000
|-856.81
|13270.88
|45
|2009.01.05 11:55
|buy
|23
|0.44
|1.36438
|0.00000
|0.00000
|46
|2009.01.05 12:26
|buy
|24
|0.44
|1.36048
|0.00000
|0.00000
|47
|2009.01.05 12:57
|buy
|25
|0.88
|1.35618
|0.00000
|0.00000
|48
|2009.01.05 13:41
|close
|25
|0.88
|1.36085
|0.00000
|0.00000
|410.96
|13681.84
|49
|2009.01.05 14:36
|close
|24
|0.44
|1.36210
|0.00000
|0.00000
|71.28
|13753.12
|50
|2009.01.05 14:36
|close
|23
|0.44
|1.36210
|0.00000
|0.00000
|-100.32
|13652.80
|51
|2009.01.05 14:47
|sell
|26
|0.45
|1.36340
|0.00000
|0.00000
|52
|2009.01.05 16:10
|close
|26
|0.45
|1.35903
|0.00000
|0.00000
|196.65
|13849.45
|53
|2009.01.05 16:35
|buy
|27
|0.46
|1.35808
|0.00000
|0.00000
|54
|2009.01.05 17:28
|buy
|28
|0.46
|1.35488
|0.00000
|0.00000
|55
|2009.01.05 18:06
|close
|28
|0.46
|1.35925
|0.00000
|0.00000
|201.02
|14050.47
|56
|2009.01.05 18:51
|close
|27
|0.46
|1.36065
|0.00000
|0.00000
|118.22
|14168.69
|57
|2009.01.05 19:07
|sell
|29
|0.47
|1.36170
|0.00000
|0.00000
|58
|2009.01.05 20:01
|close
|29
|0.47
|1.35748
|0.00000
|0.00000
|198.34
|14367.03
|59
|2009.01.05 20:19
|buy
|30
|0.47
|1.35673
|0.00000
|0.00000
|60
|2009.01.05 21:20
|close
|30
|0.47
|1.36050
|0.00000
|0.00000
|177.19
|14544.22
|61
|2009.01.05 21:23
|sell
|31
|0.48
|1.36125
|0.00000
|0.00000
|62
|2009.01.05 23:49
|sell
|32
|0.48
|1.36415
|0.00000
|0.00000
|63
|2009.01.06 00:04
|close
|32
|0.48
|1.36138
|0.00000
|0.00000
|132.96
|14677.18
|64
|2009.01.06 00:04
|close
|31
|0.48
|1.36138
|0.00000
|0.00000
|-6.24
|14670.94
|65
|2009.01.06 00:05
|buy
|33
|0.48
|1.36083
|0.00000
|0.00000
|66
|2009.01.06 01:02
|buy
|34
|0.48
|1.35723
|0.00000
|0.00000
|67
|2009.01.06 02:35
|close
|34
|0.48
|1.36065
|0.00000
|0.00000
|164.16
|14835.10
|68
|2009.01.06 02:35
|close
|33
|0.48
|1.36060
|0.00000
|0.00000
|-11.04
|14824.06
|69
|2009.01.06 04:10
|sell
|35
|0.49
|1.36150
|0.00000
|0.00000
|70
|2009.01.06 04:26
|close
|35
|0.49
|1.35853
|0.00000
|0.00000
|145.53
|14969.59
|71
|2009.01.06 04:33
|buy
|36
|0.49
|1.35633
|0.00000
|0.00000
|72
|2009.01.06 05:16
|buy
|37
|0.49
|1.35318
|0.00000
|0.00000
|73
|2009.01.06 07:18
|close
|37
|0.49
|1.35625
|0.00000
|0.00000
|150.43
|15120.02
|74
|2009.01.06 07:18
|close
|36
|0.49
|1.35625
|0.00000
|0.00000
|-3.92
|15116.10
|75
|2009.01.06 07:43
|buy
|38
|0.50
|1.34898
|0.00000
|0.00000
|76
|2009.01.06 08:14
|buy
|39
|0.50
|1.34418
|0.00000
|0.00000
|77
|2009.01.06 09:25
|close
|39
|0.50
|1.34655
|0.00000
|0.00000
|118.50
|15234.60
|78
|2009.01.06 09:25
|close
|38
|0.50
|1.34655
|0.00000
|0.00000
|-121.50
|15113.10
|79
|2009.01.06 09:25
|sell
|40
|0.50
|1.34715
|0.00000
|0.00000
|80
|2009.01.06 10:00
|close
|40
|0.50
|1.34238
|0.00000
|0.00000
|238.50
|15351.60
|81
|2009.01.06 10:06
|buy
|41
|0.51
|1.33873
|0.00000
|0.00000
|82
|2009.01.06 11:13
|buy
|42
|0.51
|1.33583
|0.00000
|0.00000
|83
|2009.01.06 12:27
|buy
|43
|1.02
|1.33178
|0.00000
|0.00000
|84
|2009.01.06 13:30
|close
|43
|1.02
|1.33570
|0.00000
|0.00000
|399.84
|15751.44
|85
|2009.01.06 13:30
|close
|42
|0.51
|1.33570
|0.00000
|0.00000
|-6.63
|15744.81
|86
|2009.01.06 13:30
|close
|41
|0.51
|1.33570
|0.00000
|0.00000
|-154.53
|15590.28
|87
|2009.01.06 13:35
|sell
|44
|0.51
|1.33645
|0.00000
|0.00000
|88
|2009.01.06 14:06
|sell
|45
|0.51
|1.33910
|0.00000
|0.00000
|89
|2009.01.06 15:02
|sell
|46
|1.02
|1.34325
|0.00000
|0.00000
|90
|2009.01.06 15:23
|close
|46
|1.02
|1.33868
|0.00000
|0.00000
|466.14
|16056.42
|91
|2009.01.06 15:24
|close
|45
|0.51
|1.33773
|0.00000
|0.00000
|69.87
|16126.29
|92
|2009.01.06 15:24
|close
|44
|0.51
|1.33778
|0.00000
|0.00000
|-67.83
|16058.46
|93
|2009.01.06 15:24
|buy
|47
|0.53
|1.33688
|0.00000
|0.00000
|94
|2009.01.06 16:08
|close
|47
|0.53
|1.34170
|0.00000
|0.00000
|255.46
|16313.92
|95
|2009.01.06 16:45
|sell
|48
|0.54
|1.34290
|0.00000
|0.00000
|96
|2009.01.06 17:16
|sell
|49
|0.54
|1.34625
|0.00000
|0.00000
|97
|2009.01.06 19:05
|sell
|50
|1.08
|1.35045
|0.00000
|0.00000
|98
|2009.01.06 22:35
|close
|50
|1.08
|1.35033
|0.00000
|0.00000
|12.96
|16326.88
|99
|2009.01.06 22:35
|close
|49
|0.54
|1.35028
|0.00000
|0.00000
|-217.62
|16109.26
|100
|2009.01.06 22:35
|close
|48
|0.54
|1.35043
|0.00000
|0.00000
|-406.62
|15702.64
|101
|2009.01.06 22:39
|buy
|51
|0.52
|1.34968
|0.00000
|0.00000
|102
|2009.01.07 01:03
|buy
|52
|0.52
|1.34683
|0.00000
|0.00000
|103
|2009.01.07 02:16
|close
|52
|0.52
|1.34930
|0.00000
|0.00000
|128.44
|15831.08
|104
|2009.01.07 02:16
|close
|51
|0.52
|1.34935
|0.00000
|0.00000
|-17.16
|15813.92
|105
|2009.01.07 03:07
|sell
|53
|0.52
|1.35045
|0.00000
|0.00000
|106
|2009.01.07 03:48
|sell
|54
|0.52
|1.35310
|0.00000
|0.00000
|107
|2009.01.07 05:07
|close
|54
|0.52
|1.35048
|0.00000
|0.00000
|136.24
|15950.16
|108
|2009.01.07 05:07
|close
|53
|0.52
|1.35043
|0.00000
|0.00000
|1.04
|15951.20
|109
|2009.01.07 05:12
|buy
|55
|0.53
|1.34948
|0.00000
|0.00000
|110
|2009.01.07 07:07
|buy
|56
|0.53
|1.34683
|0.00000
|0.00000
|111
|2009.01.07 07:20
|close
|56
|0.53
|1.35160
|0.00000
|0.00000
|252.81
|16204.01
|112
|2009.01.07 07:31
|close
|55
|0.53
|1.35405
|0.00000
|0.00000
|242.21
|16446.22
|113
|2009.01.07 07:32
|sell
|57
|0.54
|1.35600
|0.00000
|0.00000
|114
|2009.01.07 08:31
|sell
|58
|0.54
|1.35860
|0.00000
|0.00000
|115
|2009.01.07 11:00
|sell
|59
|1.08
|1.36265
|0.00000
|0.00000
|116
|2009.01.07 12:23
|close
|59
|1.08
|1.36063
|0.00000
|0.00000
|218.16
|16664.38
|117
|2009.01.07 12:23
|close
|58
|0.54
|1.36063
|0.00000
|0.00000
|-109.62
|16554.76
|118
|2009.01.07 12:23
|close
|57
|0.54
|1.36063
|0.00000
|0.00000
|-250.02
|16304.74
|119
|2009.01.07 12:24
|buy
|60
|0.54
|1.35978
|0.00000
|0.00000
|120
|2009.01.07 13:17
|close
|60
|0.54
|1.36290
|0.00000
|0.00000
|168.48
|16473.22
|121
|2009.01.07 13:26
|sell
|61
|0.54
|1.36340
|0.00000
|0.00000
|122
|2009.01.07 14:58
|close
|61
|0.54
|1.36518
|0.00000
|0.00000
|-96.12
|16377.10
|123
|2009.01.07 15:43
|buy
|62
|0.54
|1.36443
|0.00000
|0.00000
|124
|2009.01.07 16:04
|close
|62
|0.54
|1.36920
|0.00000
|0.00000
|257.58
|16634.68
|125
|2009.01.07 16:11
|sell
|63
|0.55
|1.36995
|0.00000
|0.00000
|126
|2009.01.07 17:58
|close
|63
|0.55
|1.36668
|0.00000
|0.00000
|179.85
|16814.53
|127
|2009.01.07 18:10
|buy
|64
|0.56
|1.36518
|0.00000
|0.00000
|128
|2009.01.07 19:23
|buy
|65
|0.56
|1.36253
|0.00000
|0.00000
|129
|2009.01.07 21:50
|close
|65
|0.56
|1.36520
|0.00000
|0.00000
|149.52
|16964.05
|130
|2009.01.07 21:50
|close
|64
|0.56
|1.36540
|0.00000
|0.00000
|12.32
|16976.37
|131
|2009.01.07 21:51
|sell
|66
|0.56
|1.36615
|0.00000
|0.00000
|132
|2009.01.07 23:20
|close
|66
|0.56
|1.36403
|0.00000
|0.00000
|118.72
|17095.09
|133
|2009.01.07 23:25
|buy
|67
|0.56
|1.36328
|0.00000
|0.00000
|134
|2009.01.07 23:57
|buy
|68
|0.56
|1.36073
|0.00000
|0.00000
|135
|2009.01.08 00:41
|buy
|69
|1.12
|1.35653
|0.00000
|0.00000
|136
|2009.01.08 01:42
|close
|69
|1.12
|1.36095
|0.00000
|0.00000
|495.04
|17590.13
|137
|2009.01.08 01:45
|close
|68
|0.56
|1.36065
|0.00000
|0.00000
|-4.48
|17585.65
|138
|2009.01.08 01:45
|close
|67
|0.56
|1.36060
|0.00000
|0.00000
|-150.08
|17435.57
|139
|2009.01.08 04:19
|sell
|70
|0.58
|1.36210
|0.00000
|0.00000
|140
|2009.01.08 06:00
|close
|70
|0.58
|1.36103
|0.00000
|0.00000
|62.06
|17497.63
|141
|2009.01.08 06:33
|sell
|71
|0.58
|1.36520
|0.00000
|0.00000
|142
|2009.01.08 07:35
|close
|71
|0.58
|1.36218
|0.00000
|0.00000
|175.16
|17672.79
|143
|2009.01.08 07:43
|buy
|72
|0.58
|1.36133
|0.00000
|0.00000
|144
|2009.01.08 08:14
|buy
|73
|0.58
|1.35878
|0.00000
|0.00000
|145
|2009.01.08 09:40
|close
|73
|0.58
|1.35925
|0.00000
|0.00000
|27.26
|17700.05
|146
|2009.01.08 09:40
|close
|72
|0.58
|1.35920
|0.00000
|0.00000
|-123.54
|17576.51
|147
|2009.01.08 09:46
|sell
|74
|0.58
|1.36045
|0.00000
|0.00000
|148
|2009.01.08 10:03
|close
|74
|0.58
|1.35598
|0.00000
|0.00000
|259.26
|17835.77
|149
|2009.01.08 12:17
|buy
|75
|0.59
|1.35373
|0.00000
|0.00000
|150
|2009.01.08 12:28
|close
|75
|0.59
|1.35825
|0.00000
|0.00000
|266.68
|18102.45
|151
|2009.01.08 12:38
|sell
|76
|0.60
|1.36195
|0.00000
|0.00000
|152
|2009.01.08 13:27
|sell
|77
|0.60
|1.36485
|0.00000
|0.00000
|153
|2009.01.08 16:23
|sell
|78
|1.20
|1.37515
|0.00000
|0.00000
|154
|2009.01.08 16:37
|close
|78
|1.20
|1.37083
|0.00000
|0.00000
|518.40
|18620.85
|155
|2009.01.08 16:37
|close
|77
|0.60
|1.37083
|0.00000
|0.00000
|-358.80
|18262.05
|156
|2009.01.08 16:37
|close
|76
|0.60
|1.37073
|0.00000
|0.00000
|-526.80
|17735.25
|157
|2009.01.08 16:39
|buy
|79
|0.59
|1.36968
|0.00000
|0.00000
|158
|2009.01.08 19:18
|close
|79
|0.59
|1.37155
|0.00000
|0.00000
|110.33
|17845.58
|159
|2009.01.08 19:45
|sell
|80
|0.59
|1.37250
|0.00000
|0.00000
|160
|2009.01.08 20:31
|close
|80
|0.59
|1.36943
|0.00000
|0.00000
|181.13
|18026.71
|161
|2009.01.08 22:05
|buy
|81
|0.60
|1.36893
|0.00000
|0.00000
|162
|2009.01.09 00:48
|buy
|82
|0.60
|1.36603
|0.00000
|0.00000
|163
|2009.01.09 02:30
|close
|82
|0.60
|1.36745
|0.00000
|0.00000
|85.20
|18111.91
|164
|2009.01.09 02:30
|close
|81
|0.60
|1.36745
|0.00000
|0.00000
|-88.80
|18023.11
|165
|2009.01.09 03:30
|buy
|83
|0.60
|1.36353
|0.00000
|0.00000
|166
|2009.01.09 05:15
|close
|83
|0.60
|1.36705
|0.00000
|0.00000
|211.20
|18234.31
|167
|2009.01.09 05:29
|sell
|84
|0.60
|1.36835
|0.00000
|0.00000
|168
|2009.01.09 08:34
|close
|84
|0.60
|1.36478
|0.00000
|0.00000
|214.20
|18448.51
|169
|2009.01.09 08:59
|buy
|85
|0.61
|1.36398
|0.00000
|0.00000
|170
|2009.01.09 09:23
|close
|85
|0.61
|1.36850
|0.00000
|0.00000
|275.72
|18724.23
|171
|2009.01.09 10:00
|sell
|86
|0.62
|1.37100
|0.00000
|0.00000
|172
|2009.01.09 11:21
|close
|86
|0.62
|1.36878
|0.00000
|0.00000
|137.64
|18861.87
|173
|2009.01.09 11:22
|buy
|87
|0.62
|1.36793
|0.00000
|0.00000
|174
|2009.01.09 13:30
|buy
|88
|0.62
|1.36538
|0.00000
|0.00000
|175
|2009.01.09 13:30
|close
|88
|0.62
|1.37070
|0.00000
|0.00000
|329.84
|19191.71
|176
|2009.01.09 13:31
|close
|87
|0.62
|1.37455
|0.00000
|0.00000
|410.44
|19602.15
|177
|2009.01.09 16:18
|buy
|89
|0.65
|1.34988
|0.00000
|0.00000
|178
|2009.01.09 16:53
|buy
|90
|0.65
|1.34738
|0.00000
|0.00000
|179
|2009.01.09 19:27
|buy
|91
|1.30
|1.34178
|0.00000
|0.00000
|180
|2009.01.09 21:29
|close
|91
|1.30
|1.34475
|0.00000
|0.00000
|386.10
|19988.25
|181
|2009.01.09 21:29
|close
|90
|0.65
|1.34480
|0.00000
|0.00000
|-167.70
|19820.55
|182
|2009.01.09 21:29
|close
|89
|0.65
|1.34500
|0.00000
|0.00000
|-317.20
|19503.35
|183
|2009.01.09 21:39
|sell
|92
|0.65
|1.34600
|0.00000
|0.00000
|184
|2009.01.11 22:00
|close
|92
|0.65
|1.34718
|0.00000
|0.00000
|-76.70
|19426.65
|185
|2009.01.11 23:03
|buy
|93
|0.64
|1.34248
|0.00000
|0.00000
|186
|2009.01.12 00:28
|buy
|94
|0.64
|1.33848
|0.00000
|0.00000
|187
|2009.01.12 01:25
|close
|94
|0.64
|1.34230
|0.00000
|0.00000
|244.48
|19671.13
|188
|2009.01.12 01:25
|close
|93
|0.64
|1.34235
|0.00000
|0.00000
|-8.32
|19662.81
|189
|2009.01.12 01:42
|sell
|95
|0.65
|1.34330
|0.00000
|0.00000
|190
|2009.01.12 03:27
|close
|95
|0.65
|1.34093
|0.00000
|0.00000
|154.05
|19816.86
|191
|2009.01.12 03:31
|buy
|96
|0.66
|1.33993
|0.00000
|0.00000
|192
|2009.01.12 05:40
|close
|96
|0.66
|1.34050
|0.00000
|0.00000
|37.62
|19854.48
|193
|2009.01.12 05:42
|sell
|97
|0.66
|1.34125
|0.00000
|0.00000
|194
|2009.01.12 07:37
|close
|97
|0.66
|1.33833
|0.00000
|0.00000
|192.72
|20047.20
|195
|2009.01.12 08:09
|buy
|98
|0.66
|1.33708
|0.00000
|0.00000
|196
|2009.01.12 08:40
|buy
|99
|0.66
|1.33433
|0.00000
|0.00000
|197
|2009.01.12 09:30
|close
|99
|0.66
|1.33845
|0.00000
|0.00000
|271.92
|20319.12
|198
|2009.01.12 09:30
|close
|98
|0.66
|1.33845
|0.00000
|0.00000
|90.42
|20409.54
|199
|2009.01.12 10:38
|sell
|100
|0.68
|1.33985
|0.00000
|0.00000
|200
|2009.01.12 11:53
|sell
|101
|0.68
|1.34270
|0.00000
|0.00000
|201
|2009.01.12 13:12
|close
|101
|0.68
|1.33998
|0.00000
|0.00000
|184.96
|20594.50
|202
|2009.01.12 13:12
|close
|100
|0.68
|1.34008
|0.00000
|0.00000
|-15.64
|20578.86
|203
|2009.01.12 13:15
|buy
|102
|0.68
|1.33933
|0.00000
|0.00000
|204
|2009.01.12 15:03
|buy
|103
|0.68
|1.33678
|0.00000
|0.00000
|205
|2009.01.12 15:34
|buy
|104
|1.36
|1.33088
|0.00000
|0.00000
|206
|2009.01.12 15:52
|close
|104
|1.36
|1.33520
|0.00000
|0.00000
|587.52
|21166.38
|207
|2009.01.12 17:07
|close
|103
|0.68
|1.33770
|0.00000
|0.00000
|62.56
|21228.94
|208
|2009.01.12 17:07
|close
|102
|0.68
|1.33770
|0.00000
|0.00000
|-110.84
|21118.10
|209
|2009.01.12 17:50
|sell
|105
|0.70
|1.34035
|0.00000
|0.00000
|210
|2009.01.12 19:10
|close
|105
|0.70
|1.33773
|0.00000
|0.00000
|183.40
|21301.50
|211
|2009.01.12 19:10
|buy
|106
|0.71
|1.33638
|0.00000
|0.00000
|212
|2009.01.12 19:47
|close
|106
|0.71
|1.34125
|0.00000
|0.00000
|345.77
|21647.27
|213
|2009.01.12 23:51
|buy
|107
|0.72
|1.33478
|0.00000
|0.00000
|214
|2009.01.13 00:52
|buy
|108
|0.72
|1.33198
|0.00000
|0.00000
|215
|2009.01.13 05:42
|buy
|109
|1.44
|1.32783
|0.00000
|0.00000
|216
|2009.01.13 05:49
|close
|109
|1.44
|1.32805
|0.00000
|0.00000
|31.68
|21678.95
|217
|2009.01.13 05:49
|close
|108
|0.72
|1.32805
|0.00000
|0.00000
|-282.96
|21395.99
|218
|2009.01.13 05:49
|close
|107
|0.72
|1.32810
|0.00000
|0.00000
|-480.96
|20915.03
|219
|2009.01.13 05:49
|buy
|110
|0.69
|1.32828
|0.00000
|0.00000
|220
|2009.01.13 06:59
|buy
|111
|0.69
|1.32548
|0.00000
|0.00000
|221
|2009.01.13 08:07
|close
|111
|0.69
|1.32915
|0.00000
|0.00000
|253.23
|21168.26
|222
|2009.01.13 08:07
|close
|110
|0.69
|1.32915
|0.00000
|0.00000
|60.03
|21228.29
|223
|2009.01.13 08:07
|sell
|112
|0.70
|1.32985
|0.00000
|0.00000
|224
|2009.01.13 08:49
|close
|112
|0.70
|1.32528
|0.00000
|0.00000
|319.90
|21548.19
|225
|2009.01.13 09:43
|sell
|113
|0.71
|1.33015
|0.00000
|0.00000
|226
|2009.01.13 10:40
|sell
|114
|0.71
|1.33280
|0.00000
|0.00000
|227
|2009.01.13 12:15
|close
|114
|0.71
|1.32858
|0.00000
|0.00000
|299.62
|21847.81
|228
|2009.01.13 12:15
|close
|113
|0.71
|1.32863
|0.00000
|0.00000
|107.92
|21955.73
|229
|2009.01.13 12:29
|buy
|115
|0.73
|1.32808
|0.00000
|0.00000
|230
|2009.01.13 13:17
|buy
|116
|0.73
|1.32483
|0.00000
|0.00000
|231
|2009.01.13 15:58
|buy
|117
|1.46
|1.31723
|0.00000
|0.00000
|232
|2009.01.13 18:05
|close
|117
|1.46
|1.32155
|0.00000
|0.00000
|630.72
|22586.45
|233
|2009.01.13 18:05
|close
|116
|0.73
|1.32155
|0.00000
|0.00000
|-239.44
|22347.01
|234
|2009.01.13 18:05
|close
|115
|0.73
|1.32170
|0.00000
|0.00000
|-465.74
|21881.27
|235
|2009.01.13 18:57
|buy
|118
|0.72
|1.31738
|0.00000
|0.00000
|236
|2009.01.13 23:39
|close
|118
|0.72
|1.31905
|0.00000
|0.00000
|120.24
|22001.51
|237
|2009.01.13 23:58
|sell
|119
|0.73
|1.31980
|0.00000
|0.00000
|238
|2009.01.14 00:29
|sell
|120
|0.73
|1.32250
|0.00000
|0.00000
|239
|2009.01.14 01:31
|sell
|121
|1.46
|1.32655
|0.00000
|0.00000
|240
|2009.01.14 05:56
|close
|121
|1.46
|1.32893
|0.00000
|0.00000
|-347.48
|21654.03
|241
|2009.01.14 05:56
|close
|120
|0.73
|1.32893
|0.00000
|0.00000
|-469.39
|21184.64
|242
|2009.01.14 05:56
|close
|119
|0.73
|1.32893
|0.00000
|0.00000
|-666.49
|20518.15
|243
|2009.01.14 06:05
|sell
|122
|0.68
|1.33045
|0.00000
|0.00000
|244
|2009.01.14 07:18
|close
|122
|0.68
|1.32668
|0.00000
|0.00000
|256.36
|20774.51
|245
|2009.01.14 07:50
|sell
|123
|0.69
|1.33205
|0.00000
|0.00000
|246
|2009.01.14 08:39
|close
|123
|0.69
|1.32758
|0.00000
|0.00000
|308.43
|21082.94
|247
|2009.01.14 08:41
|buy
|124
|0.70
|1.32443
|0.00000
|0.00000
|248
|2009.01.14 09:32
|buy
|125
|0.70
|1.32123
|0.00000
|0.00000
|249
|2009.01.14 10:34
|close
|125
|0.70
|1.32570
|0.00000
|0.00000
|312.90
|21395.84
|250
|2009.01.14 12:17
|buy
|126
|0.71
|1.32148
|0.00000
|0.00000
|251
|2009.01.14 13:10
|buy
|127
|1.42
|1.31653
|0.00000
|0.00000
|252
|2009.01.14 14:40
|close
|127
|1.42
|1.31260
|0.00000
|0.00000
|-558.06
|20837.78
|253
|2009.01.14 14:40
|close
|126
|0.71
|1.31260
|0.00000
|0.00000
|-630.48
|20207.30
|254
|2009.01.14 14:40
|close
|124
|0.70
|1.31265
|0.00000
|0.00000
|-824.60
|19382.70
|255
|2009.01.14 15:53
|sell
|128
|0.64
|1.31650
|0.00000
|0.00000
|256
|2009.01.14 16:50
|sell
|129
|0.64
|1.31940
|0.00000
|0.00000
|257
|2009.01.14 17:41
|close
|129
|0.64
|1.31488
|0.00000
|0.00000
|289.28
|19671.98
|258
|2009.01.14 17:45
|close
|128
|0.64
|1.31523
|0.00000
|0.00000
|81.28
|19753.26
|259
|2009.01.14 20:05
|buy
|130
|0.65
|1.31403
|0.00000
|0.00000
|260
|2009.01.14 21:35
|close
|130
|0.65
|1.31780
|0.00000
|0.00000
|245.05
|19998.31
|261
|2009.01.14 21:52
|sell
|131
|0.66
|1.31835
|0.00000
|0.00000
|262
|2009.01.14 22:55
|close
|131
|0.66
|1.31688
|0.00000
|0.00000
|97.02
|20095.33
|263
|2009.01.14 23:00
|buy
|132
|0.66
|1.31628
|0.00000
|0.00000
|264
|2009.01.14 23:42
|close
|132
|0.66
|1.31930
|0.00000
|0.00000
|199.32
|20294.65
|265
|2009.01.14 23:52
|sell
|133
|0.67
|1.32085
|0.00000
|0.00000
|266
|2009.01.15 01:01
|close
|133
|0.67
|1.31618
|0.00000
|0.00000
|312.89
|20607.54
|267
|2009.01.15 06:19
|sell
|134
|0.68
|1.31940
|0.00000
|0.00000
|268
|2009.01.15 07:11
|close
|134
|0.68
|1.31608
|0.00000
|0.00000
|225.76
|20833.30
|269
|2009.01.15 07:11
|buy
|135
|0.69
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|270
|2009.01.15 09:27
|close
|135
|0.69
|1.31915
|0.00000
|0.00000
|298.08
|21131.38
|271
|2009.01.15 09:28
|sell
|136
|0.70
|1.32050
|0.00000
|0.00000
|272
|2009.01.15 09:52
|close
|136
|0.70
|1.31618
|0.00000
|0.00000
|302.40
|21433.78
|273
|2009.01.15 12:37
|buy
|137
|0.71
|1.31493
|0.00000
|0.00000
|274
|2009.01.15 13:57
|close
|137
|0.71
|1.31850
|0.00000
|0.00000
|253.47
|21687.25
|275
|2009.01.15 17:13
|buy
|138
|0.72
|1.30858
|0.00000
|0.00000
|276
|2009.01.15 17:58
|buy
|139
|0.72
|1.30593
|0.00000
|0.00000
|277
|2009.01.15 18:37
|close
|139
|0.72
|1.30930
|0.00000
|0.00000
|242.64
|21929.89
|278
|2009.01.15 18:37
|close
|138
|0.72
|1.30930
|0.00000
|0.00000
|51.84
|21981.73
|279
|2009.01.15 18:40
|sell
|140
|0.73
|1.30985
|0.00000
|0.00000
|280
|2009.01.15 19:11
|sell
|141
|0.73
|1.31330
|0.00000
|0.00000
|281
|2009.01.15 19:44
|sell
|142
|1.46
|1.31765
|0.00000
|0.00000
|282
|2009.01.15 20:25
|close
|142
|1.46
|1.31328
|0.00000
|0.00000
|638.02
|22619.75
|283
|2009.01.15 20:35
|close
|141
|0.73
|1.31288
|0.00000
|0.00000
|30.66
|22650.41
|284
|2009.01.15 20:35
|close
|140
|0.73
|1.31293
|0.00000
|0.00000
|-224.84
|22425.57
|285
|2009.01.15 21:58
|buy
|143
|0.74
|1.31218
|0.00000
|0.00000
|286
|2009.01.16 00:00
|close
|143
|0.74
|1.31645
|0.00000
|0.00000
|315.98
|22741.55
|287
|2009.01.16 00:11
|sell
|144
|0.75
|1.31745
|0.00000
|0.00000
|288
|2009.01.16 01:57
|sell
|145
|0.75
|1.32055
|0.00000
|0.00000
|289
|2009.01.16 03:32
|sell
|146
|1.50
|1.32520
|0.00000
|0.00000
|290
|2009.01.16 06:10
|close
|146
|1.50
|1.32333
|0.00000
|0.00000
|280.50
|23022.05
|291
|2009.01.16 06:10
|close
|145
|0.75
|1.32333
|0.00000
|0.00000
|-208.50
|22813.55
|292
|2009.01.16 06:10
|close
|144
|0.75
|1.32343
|0.00000
|0.00000
|-448.50
|22365.05
|293
|2009.01.16 06:24
|sell
|147
|0.74
|1.32625
|0.00000
|0.00000
|294
|2009.01.16 07:05
|close
|147
|0.74
|1.32098
|0.00000
|0.00000
|389.98
|22755.03
|295
|2009.01.16 08:13
|buy
|148
|0.75
|1.32008
|0.00000
|0.00000
|296
|2009.01.16 09:46
|close
|148
|0.75
|1.32475
|0.00000
|0.00000
|350.25
|23105.28
|297
|2009.01.16 10:37
|sell
|149
|0.77
|1.32615
|0.00000
|0.00000
|298
|2009.01.16 11:34
|sell
|150
|0.77
|1.32895
|0.00000
|0.00000
|299
|2009.01.16 12:35
|close
|150
|0.77
|1.32623
|0.00000
|0.00000
|209.44
|23314.72
|300
|2009.01.16 12:35
|close
|149
|0.77
|1.32623
|0.00000
|0.00000
|-6.16
|23308.56
|301
|2009.01.16 13:34
|sell
|151
|0.77
|1.32945
|0.00000
|0.00000
|302
|2009.01.16 14:06
|sell
|152
|0.77
|1.33200
|0.00000
|0.00000
|303
|2009.01.16 14:41
|close
|152
|0.77
|1.32748
|0.00000
|0.00000
|348.04
|23656.60
|304
|2009.01.16 15:01
|close
|151
|0.77
|1.32698
|0.00000
|0.00000
|190.19
|23846.79
|305
|2009.01.16 15:07
|buy
|153
|0.79
|1.32603
|0.00000
|0.00000
|306
|2009.01.16 16:29
|close
|153
|0.79
|1.32745
|0.00000
|0.00000
|112.18
|23958.97
|307
|2009.01.16 16:31
|sell
|154
|0.79
|1.32825
|0.00000
|0.00000
|308
|2009.01.16 16:37
|close
|154
|0.79
|1.32388
|0.00000
|0.00000
|345.23
|24304.20
|309
|2009.01.16 17:19
|buy
|155
|0.81
|1.32193
|0.00000
|0.00000
|310
|2009.01.16 17:41
|close
|155
|0.81
|1.32625
|0.00000
|0.00000
|349.92
|24654.12
|311
|2009.01.16 19:14
|sell
|156
|0.82
|1.32665
|0.00000
|0.00000
|312
|2009.01.16 19:57
|sell
|157
|0.82
|1.32970
|0.00000
|0.00000
|313
|2009.01.16 21:50
|close
|157
|0.82
|1.32748
|0.00000
|0.00000
|182.04
|24836.16
|314
|2009.01.16 21:50
|close
|156
|0.82
|1.32743
|0.00000
|0.00000
|-63.96
|24772.20
|315
|2009.01.16 21:55
|buy
|158
|0.82
|1.32638
|0.00000
|0.00000
|316
|2009.01.18 22:02
|close
|158
|0.82
|1.33340
|0.00000
|0.00000
|575.64
|25347.84
|317
|2009.01.18 22:11
|sell
|159
|0.84
|1.33415
|0.00000
|0.00000
|318
|2009.01.18 23:15
|sell
|160
|0.84
|1.33735
|0.00000
|0.00000
|319
|2009.01.19 00:45
|close
|160
|0.84
|1.33408
|0.00000
|0.00000
|274.68
|25622.52
|320
|2009.01.19 00:45
|close
|159
|0.84
|1.33413
|0.00000
|0.00000
|1.68
|25624.20
|321
|2009.01.19 00:51
|buy
|161
|0.85
|1.33318
|0.00000
|0.00000
|322
|2009.01.19 03:15
|close
|161
|0.85
|1.33585
|0.00000
|0.00000
|226.95
|25851.15
|323
|2009.01.19 03:27
|sell
|162
|0.86
|1.33700
|0.00000
|0.00000
|324
|2009.01.19 04:57
|close
|162
|0.86
|1.33448
|0.00000
|0.00000
|216.72
|26067.87
|325
|2009.01.19 04:58
|buy
|163
|0.86
|1.33398
|0.00000
|0.00000
|326
|2009.01.19 06:19
|close
|163
|0.86
|1.33590
|0.00000
|0.00000
|165.12
|26232.99
|327
|2009.01.19 07:16
|buy
|164
|0.87
|1.33088
|0.00000
|0.00000
|328
|2009.01.19 07:48
|buy
|165
|0.87
|1.32823
|0.00000
|0.00000
|329
|2009.01.19 11:14
|buy
|166
|1.74
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|330
|2009.01.19 13:07
|buy
|167
|3.48
|1.31828
|0.00000
|0.00000
|331
|2009.01.19 13:15
|close
|167
|3.48
|1.31840
|0.00000
|0.00000
|41.76
|26274.75
|332
|2009.01.19 13:15
|close
|166
|1.74
|1.31845
|0.00000
|0.00000
|-753.42
|25521.33
|333
|2009.01.19 13:15
|close
|165
|0.87
|1.31845
|0.00000
|0.00000
|-850.86
|24670.47
|334
|2009.01.19 13:15
|close
|164
|0.87
|1.31845
|0.00000
|0.00000
|-1081.41
|23589.06
|335
|2009.01.19 13:43
|buy
|168
|0.78
|1.31698
|0.00000
|0.00000
|336
|2009.01.19 14:35
|buy
|169
|0.78
|1.31393
|0.00000
|0.00000
|337
|2009.01.19 15:40
|close
|169
|0.78
|1.31645
|0.00000
|0.00000
|196.56
|23785.62
|338
|2009.01.19 15:40
|close
|168
|0.78
|1.31625
|0.00000
|0.00000
|-56.94
|23728.68
|339
|2009.01.19 15:46
|sell
|170
|0.79
|1.31695
|0.00000
|0.00000
|340
|2009.01.19 16:07
|close
|170
|0.79
|1.31253
|0.00000
|0.00000
|349.18
|24077.86
|341
|2009.01.19 20:21
|buy
|171
|0.80
|1.31058
|0.00000
|0.00000
|342
|2009.01.19 21:57
|buy
|172
|0.80
|1.30793
|0.00000
|0.00000
|343
|2009.01.19 23:38
|close
|172
|0.80
|1.30855
|0.00000
|0.00000
|49.60
|24127.46
|344
|2009.01.19 23:38
|close
|171
|0.80
|1.30855
|0.00000
|0.00000
|-162.40
|23965.06
|345
|2009.01.19 23:46
|sell
|173
|0.79
|1.30905
|0.00000
|0.00000
|346
|2009.01.20 00:29
|close
|173
|0.79
|1.30593
|0.00000
|0.00000
|246.48
|24211.54
|347
|2009.01.20 00:31
|buy
|174
|0.80
|1.30458
|0.00000
|0.00000
|348
|2009.01.20 01:02
|buy
|175
|0.80
|1.30088
|0.00000
|0.00000
|349
|2009.01.20 02:20
|close
|175
|0.80
|1.30455
|0.00000
|0.00000
|293.60
|24505.14
|350
|2009.01.20 02:20
|close
|174
|0.80
|1.30445
|0.00000
|0.00000
|-10.40
|24494.74
|351
|2009.01.20 04:20
|buy
|176
|0.81
|1.29993
|0.00000
|0.00000
|352
|2009.01.20 05:55
|close
|176
|0.81
|1.30130
|0.00000
|0.00000
|110.97
|24605.71
|353
|2009.01.20 06:10
|sell
|177
|0.82
|1.30215
|0.00000
|0.00000
|354
|2009.01.20 07:10
|close
|177
|0.82
|1.29873
|0.00000
|0.00000
|280.44
|24886.15
|355
|2009.01.20 07:11
|buy
|178
|0.82
|1.29818
|0.00000
|0.00000
|356
|2009.01.20 07:52
|buy
|179
|0.82
|1.29563
|0.00000
|0.00000
|357
|2009.01.20 12:05
|close
|179
|0.82
|1.29825
|0.00000
|0.00000
|214.84
|25100.99
|358
|2009.01.20 12:05
|close
|178
|0.82
|1.29840
|0.00000
|0.00000
|18.04
|25119.03
|359
|2009.01.20 12:06
|sell
|180
|0.83
|1.29965
|0.00000
|0.00000
|360
|2009.01.20 12:45
|close
|180
|0.83
|1.29473
|0.00000
|0.00000
|408.36
|25527.39
|361
|2009.01.20 12:53
|buy
|181
|0.85
|1.29418
|0.00000
|0.00000
|362
|2009.01.20 14:03
|buy
|182
|0.85
|1.29163
|0.00000
|0.00000
|363
|2009.01.20 15:29
|close
|182
|0.85
|1.29380
|0.00000
|0.00000
|184.45
|25711.84
|364
|2009.01.20 15:29
|close
|181
|0.85
|1.29380
|0.00000
|0.00000
|-32.30
|25679.54
|365
|2009.01.20 16:49
|sell
|183
|0.85
|1.29510
|0.00000
|0.00000
|366
|2009.01.20 18:08
|close
|183
|0.85
|1.29158
|0.00000
|0.00000
|299.20
|25978.74
|367
|2009.01.20 18:33
|buy
|184
|0.86
|1.29108
|0.00000
|0.00000
|368
|2009.01.20 19:04
|buy
|185
|0.86
|1.28778
|0.00000
|0.00000
|369
|2009.01.20 21:55
|close
|185
|0.86
|1.29085
|0.00000
|0.00000
|264.02
|26242.76
|370
|2009.01.20 21:55
|close
|184
|0.86
|1.29090
|0.00000
|0.00000
|-15.48
|26227.28
|371
|2009.01.21 01:56
|sell
|186
|0.87
|1.29095
|0.00000
|0.00000
|372
|2009.01.21 02:30
|sell
|187
|0.87
|1.29350
|0.00000
|0.00000
|373
|2009.01.21 03:13
|sell
|188
|1.74
|1.29775
|0.00000
|0.00000
|374
|2009.01.21 06:17
|close
|188
|1.74
|1.29483
|0.00000
|0.00000
|508.08
|26735.36
|375
|2009.01.21 06:17
|close
|187
|0.87
|1.29483
|0.00000
|0.00000
|-115.71
|26619.65
|376
|2009.01.21 06:17
|close
|186
|0.87
|1.29488
|0.00000
|0.00000
|-341.91
|26277.74
|377
|2009.01.21 06:23
|buy
|189
|0.87
|1.29438
|0.00000
|0.00000
|378
|2009.01.21 07:15
|buy
|190
|0.87
|1.29163
|0.00000
|0.00000
|379
|2009.01.21 08:26
|buy
|191
|1.74
|1.28758
|0.00000
|0.00000
|380
|2009.01.21 08:53
|close
|191
|1.74
|1.29200
|0.00000
|0.00000
|769.08
|27046.82
|381
|2009.01.21 08:55
|close
|190
|0.87
|1.29285
|0.00000
|0.00000
|106.14
|27152.96
|382
|2009.01.21 08:55
|close
|189
|0.87
|1.29290
|0.00000
|0.00000
|-128.76
|27024.20
|383
|2009.01.21 09:16
|sell
|192
|0.90
|1.29350
|0.00000
|0.00000
|384
|2009.01.21 09:59
|sell
|193
|0.90
|1.29605
|0.00000
|0.00000
|385
|2009.01.21 10:35
|close
|193
|0.90
|1.29168
|0.00000
|0.00000
|393.30
|27417.50
|386
|2009.01.21 11:03
|close
|192
|0.90
|1.28958
|0.00000
|0.00000
|352.80
|27770.30
|387
|2009.01.21 11:54
|sell
|194
|0.92
|1.29385
|0.00000
|0.00000
|388
|2009.01.21 13:02
|close
|194
|0.92
|1.29038
|0.00000
|0.00000
|319.24
|28089.54
|389
|2009.01.21 13:46
|buy
|195
|0.93
|1.28913
|0.00000
|0.00000
|390
|2009.01.21 14:14
|close
|195
|0.93
|1.29340
|0.00000
|0.00000
|397.11
|28486.65
|391
|2009.01.21 14:16
|sell
|196
|0.94
|1.29400
|0.00000
|0.00000
|392
|2009.01.21 15:27
|close
|196
|0.94
|1.29093
|0.00000
|0.00000
|288.58
|28775.23
|393
|2009.01.21 15:29
|buy
|197
|0.95
|1.29028
|0.00000
|0.00000
|394
|2009.01.21 16:00
|buy
|198
|0.95
|1.28703
|0.00000
|0.00000
|395
|2009.01.21 16:22
|close
|198
|0.95
|1.29140
|0.00000
|0.00000
|415.15
|29190.38
|396
|2009.01.21 17:01
|buy
|199
|0.97
|1.28413
|0.00000
|0.00000
|397
|2009.01.21 18:42
|close
|199
|0.97
|1.28845
|0.00000
|0.00000
|419.04
|29609.42
|398
|2009.01.21 18:42
|close
|197
|0.95
|1.28855
|0.00000
|0.00000
|-164.35
|29445.07
|399
|2009.01.21 18:52
|sell
|200
|0.98
|1.28900
|0.00000
|0.00000
|400
|2009.01.21 19:48
|sell
|201
|0.98
|1.29180
|0.00000
|0.00000
|401
|2009.01.21 20:20
|sell
|202
|1.96
|1.29660
|0.00000
|0.00000
|402
|2009.01.21 20:51
|sell
|203
|3.92
|1.30235
|0.00000
|0.00000
|403
|2009.01.21 23:25
|close
|203
|3.92
|1.30078
|0.00000
|0.00000
|615.44
|30060.51
|404
|2009.01.21 23:25
|close
|202
|1.96
|1.30078
|0.00000
|0.00000
|-819.28
|29241.23
|405
|2009.01.21 23:25
|close
|201
|0.98
|1.30093
|0.00000
|0.00000
|-894.74
|28346.49
|406
|2009.01.21 23:25
|close
|200
|0.98
|1.30103
|0.00000
|0.00000
|-1178.94
|27167.55
|407
|2009.01.21 23:57
|buy
|204
|0.90
|1.30043
|0.00000
|0.00000
|408
|2009.01.22 00:28
|buy
|205
|0.90
|1.29738
|0.00000
|0.00000
|409
|2009.01.22 01:50
|close
|205
|0.90
|1.29995
|0.00000
|0.00000
|231.30
|27398.85
|410
|2009.01.22 01:50
|close
|204
|0.90
|1.30000
|0.00000
|0.00000
|-38.70
|27360.15
|411
|2009.01.22 01:50
|sell
|206
|0.91
|1.30060
|0.00000
|0.00000
|412
|2009.01.22 04:14
|sell
|207
|0.91
|1.30335
|0.00000
|0.00000
|413
|2009.01.22 05:30
|close
|207
|0.91
|1.30213
|0.00000
|0.00000
|111.02
|27471.17
|414
|2009.01.22 05:30
|close
|206
|0.91
|1.30213
|0.00000
|0.00000
|-139.23
|27331.94
|415
|2009.01.22 06:00
|buy
|208
|0.91
|1.30083
|0.00000
|0.00000
|416
|2009.01.22 07:19
|buy
|209
|0.91
|1.29778
|0.00000
|0.00000
|417
|2009.01.22 08:07
|close
|209
|0.91
|1.30215
|0.00000
|0.00000
|397.67
|27729.61
|418
|2009.01.22 08:19
|close
|208
|0.91
|1.30260
|0.00000
|0.00000
|161.07
|27890.68
|419
|2009.01.22 08:51
|sell
|210
|0.92
|1.30330
|0.00000
|0.00000
|420
|2009.01.22 09:22
|sell
|211
|0.92
|1.30660
|0.00000
|0.00000
|421
|2009.01.22 10:35
|close
|211
|0.92
|1.30228
|0.00000
|0.00000
|397.44
|28288.12
|422
|2009.01.22 10:38
|close
|210
|0.92
|1.30108
|0.00000
|0.00000
|204.24
|28492.36
|423
|2009.01.22 10:53
|buy
|212
|0.94
|1.30058
|0.00000
|0.00000
|424
|2009.01.22 11:33
|buy
|213
|0.94
|1.29778
|0.00000
|0.00000
|425
|2009.01.22 13:43
|buy
|214
|1.88
|1.29373
|0.00000
|0.00000
|426
|2009.01.22 14:55
|close
|214
|1.88
|1.29820
|0.00000
|0.00000
|840.36
|29332.72
|427
|2009.01.22 14:55
|close
|213
|0.94
|1.29810
|0.00000
|0.00000
|30.08
|29362.80
|428
|2009.01.22 14:55
|close
|212
|0.94
|1.29805
|0.00000
|0.00000
|-237.82
|29124.98
|429
|2009.01.22 14:56
|sell
|215
|0.97
|1.29965
|0.00000
|0.00000
|430
|2009.01.22 15:03
|close
|215
|0.97
|1.29498
|0.00000
|0.00000
|452.99
|29577.97
|431
|2009.01.22 16:25
|sell
|216
|0.98
|1.29815
|0.00000
|0.00000
|432
|2009.01.22 16:44
|close
|216
|0.98
|1.29383
|0.00000
|0.00000
|423.36
|30001.33
|433
|2009.01.22 17:38
|sell
|217
|1.00
|1.29965
|0.00000
|0.00000
|434
|2009.01.22 18:20
|close
|217
|1.00
|1.29523
|0.00000
|0.00000
|442.00
|30443.33
|435
|2009.01.22 19:53
|sell
|218
|1.01
|1.30140
|0.00000
|0.00000
|436
|2009.01.23 00:33
|close
|218
|1.01
|1.29938
|0.00000
|0.00000
|204.02
|30647.35
|437
|2009.01.23 00:35
|buy
|219
|1.02
|1.29873
|0.00000
|0.00000
|438
|2009.01.23 02:55
|buy
|220
|1.02
|1.29623
|0.00000
|0.00000
|439
|2009.01.23 06:33
|close
|220
|1.02
|1.29320
|0.00000
|0.00000
|-309.06
|30338.29
|440
|2009.01.23 06:33
|close
|219
|1.02
|1.29320
|0.00000
|0.00000
|-564.06
|29774.23
|441
|2009.01.23 07:06
|sell
|221
|0.99
|1.29595
|0.00000
|0.00000
|442
|2009.01.23 07:32
|close
|221
|0.99
|1.29138
|0.00000
|0.00000
|452.43
|30226.66
|443
|2009.01.23 07:36
|buy
|222
|1.00
|1.28998
|0.00000
|0.00000
|444
|2009.01.23 08:07
|buy
|223
|1.00
|1.28553
|0.00000
|0.00000
|445
|2009.01.23 09:42
|buy
|224
|2.00
|1.28088
|0.00000
|0.00000
|446
|2009.01.23 13:34
|close
|224
|2.00
|1.27840
|0.00000
|0.00000
|-496.00
|29730.66
|447
|2009.01.23 13:34
|close
|223
|1.00
|1.27855
|0.00000
|0.00000
|-698.00
|29032.66
|448
|2009.01.23 13:34
|close
|222
|1.00
|1.27860
|0.00000
|0.00000
|-1138.00
|27894.66
|449
|2009.01.23 13:34
|buy
|225
|0.92
|1.27863
|0.00000
|0.00000
|450
|2009.01.23 14:10
|close
|225
|0.92
|1.28275
|0.00000
|0.00000
|379.04
|28273.70
|451
|2009.01.23 14:12
|sell
|226
|0.94
|1.28335
|0.00000
|0.00000
|452
|2009.01.23 15:46
|close
|226
|0.94
|1.28033
|0.00000
|0.00000
|283.88
|28557.58
|453
|2009.01.23 15:58
|buy
|227
|0.95
|1.27988
|0.00000
|0.00000
|454
|2009.01.23 16:47
|close
|227
|0.95
|1.28425
|0.00000
|0.00000
|415.15
|28972.73
|455
|2009.01.23 16:50
|sell
|228
|0.96
|1.28560
|0.00000
|0.00000
|456
|2009.01.23 17:21
|sell
|229
|0.96
|1.28865
|0.00000
|0.00000
|457
|2009.01.23 18:14
|sell
|230
|1.92
|1.29315
|0.00000
|0.00000
|458
|2009.01.23 18:45
|sell
|231
|3.84
|1.29910
|0.00000
|0.00000
|459
|2009.01.23 21:55
|close
|231
|3.84
|1.29698
|0.00000
|0.00000
|814.08
|29786.81
|460
|2009.01.23 21:55
|close
|230
|1.92
|1.29693
|0.00000
|0.00000
|-725.76
|29061.05
|461
|2009.01.23 21:55
|close
|229
|0.96
|1.29703
|0.00000
|0.00000
|-804.48
|28256.57
|462
|2009.01.23 21:55
|close
|228
|0.96
|1.29703
|0.00000
|0.00000
|-1097.28
|27159.29
|463
|2009.01.23 21:57
|buy
|232
|0.90
|1.29633
|0.00000
|0.00000
|464
|2009.01.25 21:46
|close
|232
|0.90
|1.29645
|0.00000
|0.00000
|10.80
|27170.09
|465
|2009.01.25 22:38
|buy
|233
|0.90
|1.29328
|0.00000
|0.00000
|466
|2009.01.25 23:12
|buy
|234
|0.90
|1.28878
|0.00000
|0.00000
|467
|2009.01.26 02:31
|close
|234
|0.90
|1.28955
|0.00000
|0.00000
|69.30
|27239.39
|468
|2009.01.26 02:31
|close
|233
|0.90
|1.28950
|0.00000
|0.00000
|-340.20
|26899.19
|469
|2009.01.26 02:33
|sell
|235
|0.89
|1.29015
|0.00000
|0.00000
|470
|2009.01.26 03:36
|sell
|236
|0.89
|1.29350
|0.00000
|0.00000
|471
|2009.01.26 05:45
|close
|236
|0.89
|1.29123
|0.00000
|0.00000
|202.03
|27101.22
|472
|2009.01.26 05:45
|close
|235
|0.89
|1.29123
|0.00000
|0.00000
|-96.12
|27005.10
|473
|2009.01.26 06:12
|buy
|237
|0.90
|1.29018
|0.00000
|0.00000
|474
|2009.01.26 07:20
|buy
|238
|0.90
|1.28763
|0.00000
|0.00000
|475
|2009.01.26 08:06
|close
|238
|0.90
|1.29215
|0.00000
|0.00000
|406.80
|27411.90
|476
|2009.01.26 08:10
|close
|237
|0.90
|1.29425
|0.00000
|0.00000
|366.30
|27778.20
|477
|2009.01.26 08:13
|sell
|239
|0.92
|1.29525
|0.00000
|0.00000
|478
|2009.01.26 08:47
|sell
|240
|0.92
|1.29785
|0.00000
|0.00000
|479
|2009.01.26 09:29
|close
|240
|0.92
|1.29343
|0.00000
|0.00000
|406.64
|28184.84
|480
|2009.01.26 12:17
|sell
|241
|0.93
|1.29845
|0.00000
|0.00000
|481
|2009.01.26 13:40
|sell
|242
|1.86
|1.30335
|0.00000
|0.00000
|482
|2009.01.26 14:11
|sell
|243
|3.72
|1.30935
|0.00000
|0.00000
|483
|2009.01.26 14:11
|close
|243
|3.72
|1.30993
|0.00000
|0.00000
|-215.76
|27969.08
|484
|2009.01.26 14:11
|close
|242
|1.86
|1.30998
|0.00000
|0.00000
|-1233.18
|26735.90
|485
|2009.01.26 14:11
|close
|241
|0.93
|1.31003
|0.00000
|0.00000
|-1076.94
|25658.96
|486
|2009.01.26 14:11
|close
|239
|0.92
|1.31008
|0.00000
|0.00000
|-1364.36
|24294.60
|487
|2009.01.26 14:22
|sell
|244
|0.80
|1.31135
|0.00000
|0.00000
|488
|2009.01.26 14:55
|sell
|245
|0.80
|1.31435
|0.00000
|0.00000
|489
|2009.01.26 16:11
|close
|245
|0.80
|1.31223
|0.00000
|0.00000
|169.60
|24464.20
|490
|2009.01.26 16:11
|close
|244
|0.80
|1.31223
|0.00000
|0.00000
|-70.40
|24393.80
|491
|2009.01.26 16:14
|buy
|246
|0.81
|1.31133
|0.00000
|0.00000
|492
|2009.01.26 16:36
|close
|246
|0.81
|1.31655
|0.00000
|0.00000
|422.82
|24816.62
|493
|2009.01.26 17:15
|sell
|247
|0.82
|1.31820
|0.00000
|0.00000
|494
|2009.01.26 17:59
|close
|247
|0.82
|1.31443
|0.00000
|0.00000
|309.14
|25125.76
|495
|2009.01.26 18:02
|buy
|248
|0.83
|1.31333
|0.00000
|0.00000
|496
|2009.01.26 19:17
|buy
|249
|0.83
|1.31073
|0.00000
|0.00000
|497
|2009.01.26 20:00
|close
|249
|0.83
|1.31520
|0.00000
|0.00000
|371.01
|25496.77
|498
|2009.01.26 20:07
|close
|248
|0.83
|1.31580
|0.00000
|0.00000
|205.01
|25701.78
|499
|2009.01.26 20:10
|sell
|250
|0.85
|1.31700
|0.00000
|0.00000
|500
|2009.01.26 22:11
|sell
|251
|0.85
|1.31950
|0.00000
|0.00000
|501
|2009.01.27 00:08
|close
|251
|0.85
|1.31698
|0.00000
|0.00000
|214.20
|25915.98
|502
|2009.01.27 00:08
|close
|250
|0.85
|1.31698
|0.00000
|0.00000
|1.70
|25917.68
|503
|2009.01.27 00:24
|buy
|252
|0.86
|1.31593
|0.00000
|0.00000
|504
|2009.01.27 02:30
|close
|252
|0.86
|1.31795
|0.00000
|0.00000
|173.72
|26091.40
|505
|2009.01.27 02:44
|sell
|253
|0.86
|1.31950
|0.00000
|0.00000
|506
|2009.01.27 03:15
|sell
|254
|0.86
|1.32250
|0.00000
|0.00000
|507
|2009.01.27 04:35
|close
|254
|0.86
|1.32153
|0.00000
|0.00000
|83.42
|26174.82
|508
|2009.01.27 04:35
|close
|253
|0.86
|1.32158
|0.00000
|0.00000
|-178.88
|25995.94
|509
|2009.01.27 04:48
|buy
|255
|0.86
|1.32038
|0.00000
|0.00000
|510
|2009.01.27 05:55
|close
|255
|0.86
|1.32415
|0.00000
|0.00000
|324.22
|26320.16
|511
|2009.01.27 06:35
|buy
|256
|0.87
|1.31908
|0.00000
|0.00000
|512
|2009.01.27 07:21
|close
|256
|0.87
|1.32355
|0.00000
|0.00000
|388.89
|26709.05
|513
|2009.01.27 07:35
|sell
|257
|0.89
|1.32505
|0.00000
|0.00000
|514
|2009.01.27 09:00
|sell
|258
|0.89
|1.32780
|0.00000
|0.00000
|515
|2009.01.27 10:10
|close
|258
|0.89
|1.32438
|0.00000
|0.00000
|304.38
|27013.43
|516
|2009.01.27 10:10
|close
|257
|0.89
|1.32438
|0.00000
|0.00000
|59.63
|27073.06
|517
|2009.01.27 11:26
|buy
|259
|0.90
|1.32303
|0.00000
|0.00000
|518
|2009.01.27 11:57
|buy
|260
|0.90
|1.31893
|0.00000
|0.00000
|519
|2009.01.27 13:40
|close
|260
|0.90
|1.31960
|0.00000
|0.00000
|60.30
|27133.36
|520
|2009.01.27 13:40
|close
|259
|0.90
|1.31960
|0.00000
|0.00000
|-308.70
|26824.66
|521
|2009.01.27 14:00
|sell
|261
|0.89
|1.32010
|0.00000
|0.00000
|522
|2009.01.27 14:38
|sell
|262
|0.89
|1.32285
|0.00000
|0.00000
|523
|2009.01.27 15:00
|close
|262
|0.89
|1.31818
|0.00000
|0.00000
|415.63
|27240.29
|524
|2009.01.27 15:03
|close
|261
|0.89
|1.31578
|0.00000
|0.00000
|384.48
|27624.77
|525
|2009.01.27 20:23
|sell
|263
|0.92
|1.32120
|0.00000
|0.00000
|526
|2009.01.27 21:21
|close
|263
|0.92
|1.31673
|0.00000
|0.00000
|411.24
|28036.01
|527
|2009.01.27 21:27
|buy
|264
|0.93
|1.31398
|0.00000
|0.00000
|528
|2009.01.27 22:24
|close
|264
|0.93
|1.31840
|0.00000
|0.00000
|411.06
|28447.07
|529
|2009.01.27 22:31
|sell
|265
|0.94
|1.31980
|0.00000
|0.00000
|530
|2009.01.28 00:10
|sell
|266
|0.94
|1.32240
|0.00000
|0.00000
|531
|2009.01.28 00:50
|close
|266
|0.94
|1.31808
|0.00000
|0.00000
|406.08
|28853.15
|532
|2009.01.28 00:50
|close
|265
|0.94
|1.31818
|0.00000
|0.00000
|152.28
|29005.43
|533
|2009.01.28 00:54
|buy
|267
|0.96
|1.31733
|0.00000
|0.00000
|534
|2009.01.28 01:53
|close
|267
|0.96
|1.32205
|0.00000
|0.00000
|453.12
|29458.55
|535
|2009.01.28 01:57
|sell
|268
|0.98
|1.32370
|0.00000
|0.00000
|536
|2009.01.28 04:59
|sell
|269
|0.98
|1.32630
|0.00000
|0.00000
|537
|2009.01.28 07:20
|close
|269
|0.98
|1.32168
|0.00000
|0.00000
|452.76
|29911.31
|538
|2009.01.28 07:20
|close
|268
|0.98
|1.32168
|0.00000
|0.00000
|197.96
|30109.27
|539
|2009.01.28 08:02
|sell
|270
|1.00
|1.32830
|0.00000
|0.00000
|540
|2009.01.28 08:49
|sell
|271
|1.00
|1.33095
|0.00000
|0.00000
|541
|2009.01.28 09:15
|close
|271
|1.00
|1.32648
|0.00000
|0.00000
|447.00
|30556.27
|542
|2009.01.28 09:17
|close
|270
|1.00
|1.32533
|0.00000
|0.00000
|297.00
|30853.27
|543
|2009.01.28 09:29
|buy
|272
|1.02
|1.32468
|0.00000
|0.00000
|544
|2009.01.28 09:51
|close
|272
|1.02
|1.32910
|0.00000
|0.00000
|450.84
|31304.11
|545
|2009.01.28 12:01
|sell
|273
|1.04
|1.32780
|0.00000
|0.00000
|546
|2009.01.28 12:41
|sell
|274
|1.04
|1.33045
|0.00000
|0.00000
|547
|2009.01.28 13:13
|close
|274
|1.04
|1.32613
|0.00000
|0.00000
|449.28
|31753.39
|548
|2009.01.28 14:11
|sell
|275
|1.05
|1.33230
|0.00000
|0.00000
|549
|2009.01.28 14:17
|close
|275
|1.05
|1.32723
|0.00000
|0.00000
|532.35
|32285.74
|550
|2009.01.28 14:49
|close
|273
|1.04
|1.32588
|0.00000
|0.00000
|199.68
|32485.42
|551
|2009.01.28 14:58
|buy
|276
|1.08
|1.32463
|0.00000
|0.00000
|552
|2009.01.28 15:44
|buy
|277
|1.08
|1.32198
|0.00000
|0.00000
|553
|2009.01.28 17:18
|close
|277
|1.08
|1.32665
|0.00000
|0.00000
|504.36
|32989.78
|554
|2009.01.28 17:18
|close
|276
|1.08
|1.32685
|0.00000
|0.00000
|239.76
|33229.54
|555
|2009.01.28 18:23
|buy
|278
|1.10
|1.32293
|0.00000
|0.00000
|556
|2009.01.28 19:15
|close
|278
|1.10
|1.32830
|0.00000
|0.00000
|590.70
|33820.24
|557
|2009.01.28 21:55
|sell
|279
|1.12
|1.31650
|0.00000
|0.00000
|558
|2009.01.28 23:36
|close
|279
|1.12
|1.31358
|0.00000
|0.00000
|327.04
|34147.28
|559
|2009.01.28 23:39
|buy
|280
|1.13
|1.31273
|0.00000
|0.00000
|560
|2009.01.29 03:58
|buy
|281
|1.13
|1.30908
|0.00000
|0.00000
|561
|2009.01.29 05:37
|close
|281
|1.13
|1.31055
|0.00000
|0.00000
|166.11
|34313.39
|562
|2009.01.29 05:37
|close
|280
|1.13
|1.31055
|0.00000
|0.00000
|-246.34
|34067.05
|563
|2009.01.29 07:03
|buy
|282
|1.13
|1.30678
|0.00000
|0.00000
|564
|2009.01.29 09:33
|buy
|283
|1.13
|1.30423
|0.00000
|0.00000
|565
|2009.01.29 11:03
|close
|283
|1.13
|1.30855
|0.00000
|0.00000
|488.16
|34555.21
|566
|2009.01.29 11:14
|close
|282
|1.13
|1.30880
|0.00000
|0.00000
|228.26
|34783.47
|567
|2009.01.29 11:15
|sell
|284
|1.15
|1.30990
|0.00000
|0.00000
|568
|2009.01.29 11:59
|sell
|285
|1.15
|1.31290
|0.00000
|0.00000
|569
|2009.01.29 13:13
|close
|285
|1.15
|1.31138
|0.00000
|0.00000
|174.80
|34958.27
|570
|2009.01.29 13:13
|close
|284
|1.15
|1.31133
|0.00000
|0.00000
|-164.45
|34793.82
|571
|2009.01.29 14:03
|sell
|286
|1.15
|1.31735
|0.00000
|0.00000
|572
|2009.01.29 14:30
|close
|286
|1.15
|1.31293
|0.00000
|0.00000
|508.30
|35302.12
|573
|2009.01.29 15:00
|buy
|287
|1.17
|1.30908
|0.00000
|0.00000
|574
|2009.01.29 16:29
|buy
|288
|1.17
|1.30588
|0.00000
|0.00000
|575
|2009.01.29 17:00
|buy
|289
|2.34
|1.29853
|0.00000
|0.00000
|576
|2009.01.29 18:57
|buy
|290
|4.68
|1.29413
|0.00000
|0.00000
|577
|2009.01.29 19:40
|close
|290
|4.68
|1.29845
|0.00000
|0.00000
|2021.76
|37323.88
|578
|2009.01.29 19:45
|close
|289
|2.34
|1.29845
|0.00000
|0.00000
|-18.72
|37305.16
|579
|2009.01.29 19:45
|close
|288
|1.17
|1.29850
|0.00000
|0.00000
|-863.46
|36441.70
|580
|2009.01.29 19:45
|close
|287
|1.17
|1.29860
|0.00000
|0.00000
|-1226.16
|35215.54
|581
|2009.01.29 23:12
|buy
|291
|1.17
|1.29278
|0.00000
|0.00000
|582
|2009.01.30 00:24
|buy
|292
|1.17
|1.29003
|0.00000
|0.00000
|583
|2009.01.30 01:56
|close
|292
|1.17
|1.29255
|0.00000
|0.00000
|294.84
|35510.38
|584
|2009.01.30 01:56
|close
|291
|1.17
|1.29250
|0.00000
|0.00000
|-32.76
|35477.62
|585
|2009.01.30 04:01
|buy
|293
|1.18
|1.28858
|0.00000
|0.00000
|586
|2009.01.30 06:06
|close
|293
|1.18
|1.29140
|0.00000
|0.00000
|332.76
|35810.38
|587
|2009.01.30 08:23
|buy
|294
|1.19
|1.28688
|0.00000
|0.00000
|588
|2009.01.30 09:43
|buy
|295
|1.19
|1.28388
|0.00000
|0.00000
|589
|2009.01.30 13:30
|close
|295
|1.19
|1.28530
|0.00000
|0.00000
|168.98
|35979.36
|590
|2009.01.30 13:30
|close
|294
|1.19
|1.28515
|0.00000
|0.00000
|-205.87
|35773.49
|591
|2009.01.30 13:31
|sell
|296
|1.19
|1.28630
|0.00000
|0.00000
|592
|2009.01.30 13:36
|close
|296
|1.19
|1.28183
|0.00000
|0.00000
|531.93
|36305.42
|593
|2009.01.30 13:48
|sell
|297
|1.21
|1.28630
|0.00000
|0.00000
|594
|2009.01.30 14:27
|sell
|298
|1.21
|1.28910
|0.00000
|0.00000
|595
|2009.01.30 15:01
|close
|298
|1.21
|1.28463
|0.00000
|0.00000
|540.87
|36846.29
|596
|2009.01.30 15:30
|close
|297
|1.21
|1.28338
|0.00000
|0.00000
|353.32
|37199.61
|597
|2009.01.30 15:34
|buy
|299
|1.23
|1.28293
|0.00000
|0.00000
|598
|2009.01.30 16:25
|buy
|300
|1.23
|1.28038
|0.00000
|0.00000
|599
|2009.01.30 18:10
|close
|300
|1.23
|1.28355
|0.00000
|0.00000
|389.91
|37589.52
|600
|2009.01.30 18:10
|close
|299
|1.23
|1.28355
|0.00000
|0.00000
|76.26
|37665.78
|601
|2009.01.30 21:24
|buy
|301
|1.25
|1.27658
|0.00000
|0.00000
|602
|2009.01.30 21:48
|close
|301
|1.25
|1.28110
|0.00000
|0.00000
|565.00
|38230.78
|603
|2009.02.01 22:52
|buy
|302
|1.27
|1.27538
|0.00000
|0.00000
|604
|2009.02.02 01:23
|buy
|303
|1.27
|1.27243
|0.00000
|0.00000
|605
|2009.02.02 04:50
|close
|303
|1.27
|1.27230
|0.00000
|0.00000
|-16.51
|38214.27
|606
|2009.02.02 04:50
|close
|302
|1.27
|1.27230
|0.00000
|0.00000
|-391.16
|37823.11
|607
|2009.02.02 08:27
|sell
|304
|1.26
|1.27525
|0.00000
|0.00000
|608
|2009.02.02 10:28
|close
|304
|1.26
|1.27193
|0.00000
|0.00000
|418.32
|38241.43
|609
|2009.02.02 10:29
|buy
|305
|1.27
|1.27133
|0.00000
|0.00000
|610
|2009.02.02 11:38
|close
|305
|1.27
|1.27635
|0.00000
|0.00000
|637.54
|38878.97
|611
|2009.02.02 11:39
|sell
|306
|1.29
|1.27705
|0.00000
|0.00000
|612
|2009.02.02 13:30
|close
|306
|1.29
|1.27403
|0.00000
|0.00000
|389.58
|39268.55
|613
|2009.02.02 14:40
|sell
|307
|1.30
|1.27930
|0.00000
|0.00000
|614
|2009.02.02 15:11
|sell
|308
|1.30
|1.28355
|0.00000
|0.00000
|615
|2009.02.02 15:49
|close
|308
|1.30
|1.27893
|0.00000
|0.00000
|600.60
|39869.15
|616
|2009.02.02 17:25
|sell
|309
|1.32
|1.28315
|0.00000
|0.00000
|617
|2009.02.02 17:56
|sell
|310
|2.64
|1.28755
|0.00000
|0.00000
|618
|2009.02.02 18:53
|close
|310
|2.64
|1.28528
|0.00000
|0.00000
|599.28
|40468.43
|619
|2009.02.02 18:53
|close
|309
|1.32
|1.28533
|0.00000
|0.00000
|-287.76
|40180.67
|620
|2009.02.02 18:53
|close
|307
|1.30
|1.28533
|0.00000
|0.00000
|-783.90
|39396.77
|621
|2009.02.02 19:05
|buy
|311
|1.31
|1.28473
|0.00000
|0.00000
|622
|2009.02.02 20:41
|close
|311
|1.31
|1.28500
|0.00000
|0.00000
|35.37
|39432.14
|623
|2009.02.02 22:08
|buy
|312
|1.31
|1.28168
|0.00000
|0.00000
|624
|2009.02.03 00:34
|close
|312
|1.31
|1.28370
|0.00000
|0.00000
|264.62
|39696.76
|625
|2009.02.03 00:54
|sell
|313
|1.32
|1.28420
|0.00000
|0.00000
|626
|2009.02.03 01:25
|sell
|314
|1.32
|1.28685
|0.00000
|0.00000
|627
|2009.02.03 03:56
|sell
|315
|2.64
|1.29090
|0.00000
|0.00000
|628
|2009.02.03 05:28
|close
|315
|2.64
|1.28583
|0.00000
|0.00000
|1338.48
|41035.24
|629
|2009.02.03 05:28
|close
|314
|1.32
|1.28583
|0.00000
|0.00000
|134.64
|41169.88
|630
|2009.02.03 05:28
|close
|313
|1.32
|1.28578
|0.00000
|0.00000
|-208.56
|40961.32
|631
|2009.02.03 05:33
|buy
|316
|1.36
|1.28478
|0.00000
|0.00000
|632
|2009.02.03 07:00
|buy
|317
|1.36
|1.28223
|0.00000
|0.00000
|633
|2009.02.03 07:50
|close
|317
|1.36
|1.28615
|0.00000
|0.00000
|533.12
|41494.44
|634
|2009.02.03 07:50
|close
|316
|1.36
|1.28615
|0.00000
|0.00000
|186.32
|41680.76
|635
|2009.02.03 07:50
|sell
|318
|1.38
|1.28710
|0.00000
|0.00000
|636
|2009.02.03 09:16
|close
|318
|1.38
|1.28263
|0.00000
|0.00000
|616.86
|42297.62
|637
|2009.02.03 09:26
|buy
|319
|1.40
|1.28088
|0.00000
|0.00000
|638
|2009.02.03 11:15
|close
|319
|1.40
|1.28460
|0.00000
|0.00000
|520.80
|42818.42
|639
|2009.02.03 11:21
|sell
|320
|1.42
|1.28505
|0.00000
|0.00000
|640
|2009.02.03 12:30
|sell
|321
|1.42
|1.28780
|0.00000
|0.00000
|641
|2009.02.03 13:29
|close
|321
|1.42
|1.28433
|0.00000
|0.00000
|492.74
|43311.16
|642
|2009.02.03 13:29
|close
|320
|1.42
|1.28433
|0.00000
|0.00000
|102.24
|43413.40
|643
|2009.02.03 14:05
|sell
|322
|1.44
|1.28995
|0.00000
|0.00000
|644
|2009.02.03 14:36
|sell
|323
|1.44
|1.29440
|0.00000
|0.00000
|645
|2009.02.03 17:23
|sell
|324
|2.88
|1.29935
|0.00000
|0.00000
|646
|2009.02.03 17:36
|close
|324
|2.88
|1.29788
|0.00000
|0.00000
|423.36
|43836.76
|647
|2009.02.03 17:36
|close
|323
|1.44
|1.29788
|0.00000
|0.00000
|-501.12
|43335.64
|648
|2009.02.03 17:36
|close
|322
|1.44
|1.29788
|0.00000
|0.00000
|-1141.92
|42193.72
|649
|2009.02.03 17:38
|buy
|325
|1.40
|1.29708
|0.00000
|0.00000
|650
|2009.02.03 18:28
|buy
|326
|1.40
|1.29433
|0.00000
|0.00000
|651
|2009.02.03 19:06
|close
|326
|1.40
|1.29710
|0.00000
|0.00000
|387.80
|42581.52
|652
|2009.02.03 19:06
|close
|325
|1.40
|1.29715
|0.00000
|0.00000
|9.80
|42591.32
|653
|2009.02.03 19:10
|sell
|327
|1.41
|1.29800
|0.00000
|0.00000
|654
|2009.02.03 19:41
|sell
|328
|1.41
|1.30295
|0.00000
|0.00000
|655
|2009.02.03 22:42
|close
|328
|1.41
|1.30133
|0.00000
|0.00000
|228.42
|42819.74
|656
|2009.02.03 22:42
|close
|327
|1.41
|1.30138
|0.00000
|0.00000
|-476.58
|42343.16
|657
|2009.02.03 22:45
|buy
|329
|1.41
|1.30043
|0.00000
|0.00000
|658
|2009.02.04 00:53
|buy
|330
|1.41
|1.29738
|0.00000
|0.00000
|659
|2009.02.04 02:22
|close
|330
|1.41
|1.30025
|0.00000
|0.00000
|404.67
|42747.83
|660
|2009.02.04 02:22
|close
|329
|1.41
|1.30025
|0.00000
|0.00000
|-25.38
|42722.45
|661
|2009.02.04 02:24
|sell
|331
|1.42
|1.30090
|0.00000
|0.00000
|662
|2009.02.04 05:52
|sell
|332
|1.42
|1.30355
|0.00000
|0.00000
|663
|2009.02.04 07:10
|close
|332
|1.42
|1.30113
|0.00000
|0.00000
|343.64
|43066.09
|664
|2009.02.04 07:10
|close
|331
|1.42
|1.30113
|0.00000
|0.00000
|-32.66
|43033.43
|665
|2009.02.04 07:27
|buy
|333
|1.43
|1.30083
|0.00000
|0.00000
|666
|2009.02.04 07:58
|buy
|334
|1.43
|1.29813
|0.00000
|0.00000
|667
|2009.02.04 09:17
|buy
|335
|2.86
|1.29393
|0.00000
|0.00000
|668
|2009.02.04 10:24
|close
|335
|2.86
|1.29710
|0.00000
|0.00000
|906.62
|43940.05
|669
|2009.02.04 10:24
|close
|334
|1.43
|1.29710
|0.00000
|0.00000
|-147.29
|43792.76
|670
|2009.02.04 10:24
|close
|333
|1.43
|1.29715
|0.00000
|0.00000
|-526.24
|43266.52
|671
|2009.02.04 11:03
|buy
|336
|1.44
|1.29098
|0.00000
|0.00000
|672
|2009.02.04 11:34
|buy
|337
|1.44
|1.28518
|0.00000
|0.00000
|673
|2009.02.04 13:34
|close
|337
|1.44
|1.28725
|0.00000
|0.00000
|298.08
|43564.60
|674
|2009.02.04 13:34
|close
|336
|1.44
|1.28725
|0.00000
|0.00000
|-537.12
|43027.48
|675
|2009.02.04 13:56
|sell
|338
|1.43
|1.28800
|0.00000
|0.00000
|676
|2009.02.04 15:07
|sell
|339
|1.43
|1.29090
|0.00000
|0.00000
|677
|2009.02.04 16:08
|close
|339
|1.43
|1.28618
|0.00000
|0.00000
|674.96
|43702.44
|678
|2009.02.04 16:10
|close
|338
|1.43
|1.28528
|0.00000
|0.00000
|388.96
|44091.40
|679
|2009.02.04 16:10
|buy
|340
|1.46
|1.28453
|0.00000
|0.00000
|680
|2009.02.04 17:26
|close
|340
|1.46
|1.28720
|0.00000
|0.00000
|389.82
|44481.22
|681
|2009.02.04 19:07
|buy
|341
|1.48
|1.28338
|0.00000
|0.00000
|682
|2009.02.04 20:05
|close
|341
|1.48
|1.28665
|0.00000
|0.00000
|483.96
|44965.18
|683
|2009.02.04 21:17
|buy
|342
|1.49
|1.28323
|0.00000
|0.00000
|684
|2009.02.05 01:03
|buy
|343
|1.49
|1.28008
|0.00000
|0.00000
|685
|2009.02.05 01:51
|close
|343
|1.49
|1.28470
|0.00000
|0.00000
|688.38
|45653.56
|686
|2009.02.05 03:16
|close
|342
|1.49
|1.28255
|0.00000
|0.00000
|-101.32
|45552.24
|687
|2009.02.05 04:26
|sell
|344
|1.51
|1.28500
|0.00000
|0.00000
|688
|2009.02.05 07:07
|close
|344
|1.51
|1.28233
|0.00000
|0.00000
|403.17
|45955.41
|689
|2009.02.05 08:12
|buy
|345
|1.53
|1.28048
|0.00000
|0.00000
|690
|2009.02.05 09:14
|close
|345
|1.53
|1.28480
|0.00000
|0.00000
|660.96
|46616.37
|691
|2009.02.05 09:21
|sell
|346
|1.55
|1.28585
|0.00000
|0.00000
|692
|2009.02.05 10:33
|sell
|347
|1.55
|1.28900
|0.00000
|0.00000
|693
|2009.02.05 12:24
|close
|347
|1.55
|1.28523
|0.00000
|0.00000
|584.35
|47200.72
|694
|2009.02.05 12:24
|close
|346
|1.55
|1.28518
|0.00000
|0.00000
|103.85
|47304.57
|695
|2009.02.05 12:47
|buy
|348
|1.57
|1.28428
|0.00000
|0.00000
|696
|2009.02.05 13:30
|buy
|349
|1.57
|1.28143
|0.00000
|0.00000
|697
|2009.02.05 14:12
|buy
|350
|3.14
|1.27703
|0.00000
|0.00000
|698
|2009.02.05 14:31
|close
|350
|3.14
|1.28155
|0.00000
|0.00000
|1419.28
|48723.85
|699
|2009.02.05 15:51
|close
|349
|1.57
|1.28270
|0.00000
|0.00000
|199.39
|48923.24
|700
|2009.02.05 15:51
|close
|348
|1.57
|1.28270
|0.00000
|0.00000
|-248.06
|48675.18
|701
|2009.02.05 15:53
|sell
|351
|1.62
|1.28345
|0.00000
|0.00000
|702
|2009.02.05 17:02
|sell
|352
|1.62
|1.28675
|0.00000
|0.00000
|703
|2009.02.05 18:20
|close
|352
|1.62
|1.28468
|0.00000
|0.00000
|335.34
|49010.52
|704
|2009.02.05 18:20
|close
|351
|1.62
|1.28468
|0.00000
|0.00000
|-199.26
|48811.26
|705
|2009.02.05 18:41
|buy
|353
|1.62
|1.28363
|0.00000
|0.00000
|706
|2009.02.05 19:58
|buy
|354
|1.62
|1.28058
|0.00000
|0.00000
|707
|2009.02.06 00:24
|close
|354
|1.62
|1.28090
|0.00000
|0.00000
|51.84
|48863.10
|708
|2009.02.06 00:24
|close
|353
|1.62
|1.28095
|0.00000
|0.00000
|-434.16
|48428.94
|709
|2009.02.06 02:51
|buy
|355
|1.61
|1.27708
|0.00000
|0.00000
|710
|2009.02.06 05:17
|close
|355
|1.61
|1.27995
|0.00000
|0.00000
|462.07
|48891.01
|711
|2009.02.06 06:40
|buy
|356
|1.62
|1.27733
|0.00000
|0.00000
|712
|2009.02.06 08:17
|close
|356
|1.62
|1.27940
|0.00000
|0.00000
|335.34
|49226.35
|713
|2009.02.06 08:20
|sell
|357
|1.64
|1.27985
|0.00000
|0.00000
|714
|2009.02.06 09:22
|sell
|358
|1.64
|1.28245
|0.00000
|0.00000
|715
|2009.02.06 10:53
|close
|358
|1.64
|1.27948
|0.00000
|0.00000
|487.08
|49713.43
|716
|2009.02.06 10:53
|close
|357
|1.64
|1.27948
|0.00000
|0.00000
|60.68
|49774.11
|717
|2009.02.06 10:55
|buy
|359
|1.65
|1.27873
|0.00000
|0.00000
|718
|2009.02.06 13:31
|close
|359
|1.65
|1.28260
|0.00000
|0.00000
|638.55
|50412.66
|719
|2009.02.06 17:36
|sell
|360
|1.68
|1.28965
|0.00000
|0.00000
|720
|2009.02.06 18:15
|sell
|361
|1.68
|1.29220
|0.00000
|0.00000
|721
|2009.02.06 18:46
|sell
|362
|3.36
|1.29650
|0.00000
|0.00000
|722
|2009.02.06 20:05
|close
|362
|3.36
|1.29233
|0.00000
|0.00000
|1401.12
|51813.78
|723
|2009.02.06 20:05
|close
|361
|1.68
|1.29233
|0.00000
|0.00000
|-21.84
|51791.94
|724
|2009.02.06 20:05
|close
|360
|1.68
|1.29233
|0.00000
|0.00000
|-450.24
|51341.70
|725
|2009.02.08 22:58
|sell
|363
|1.71
|1.29670
|0.00000
|0.00000
|726
|2009.02.09 01:20
|close
|363
|1.71
|1.29498
|0.00000
|0.00000
|294.12
|51635.82
|727
|2009.02.09 01:21
|buy
|364
|1.72
|1.29418
|0.00000
|0.00000
|728
|2009.02.09 02:47
|buy
|365
|1.72
|1.29153
|0.00000
|0.00000
|729
|2009.02.09 03:32
|close
|365
|1.72
|1.29560
|0.00000
|0.00000
|700.04
|52335.86
|730
|2009.02.09 03:32
|close
|364
|1.72
|1.29560
|0.00000
|0.00000
|244.24
|52580.10
|731
|2009.02.09 06:02
|buy
|366
|1.75
|1.29173
|0.00000
|0.00000
|732
|2009.02.09 06:42
|buy
|367
|1.75
|1.28918
|0.00000
|0.00000
|733
|2009.02.09 10:09
|close
|367
|1.75
|1.29385
|0.00000
|0.00000
|817.25
|53397.35
|734
|2009.02.09 10:09
|close
|366
|1.75
|1.29385
|0.00000
|0.00000
|371.00
|53768.35
|735
|2009.02.09 10:22
|sell
|368
|1.79
|1.29465
|0.00000
|0.00000
|736
|2009.02.09 11:53
|sell
|369
|1.79
|1.29725
|0.00000
|0.00000
|737
|2009.02.09 13:17
|sell
|370
|3.58
|1.30135
|0.00000
|0.00000
|738
|2009.02.09 14:15
|sell
|371
|7.16
|1.30565
|0.00000
|0.00000
|739
|2009.02.09 16:21
|close
|371
|7.16
|1.30633
|0.00000
|0.00000
|-486.88
|53281.47
|740
|2009.02.09 16:21
|close
|370
|3.58
|1.30633
|0.00000
|0.00000
|-1782.84
|51498.63
|741
|2009.02.09 16:21
|close
|369
|1.79
|1.30633
|0.00000
|0.00000
|-1625.32
|49873.31
|742
|2009.02.09 16:21
|close
|368
|1.79
|1.30633
|0.00000
|0.00000
|-2090.72
|47782.59
|743
|2009.02.09 17:38
|buy
|372
|1.59
|1.30418
|0.00000
|0.00000
|744
|2009.02.09 19:27
|buy
|373
|1.59
|1.30108
|0.00000
|0.00000
|745
|2009.02.09 23:37
|close
|373
|1.59
|1.30030
|0.00000
|0.00000
|-124.02
|47658.57
|746
|2009.02.09 23:37
|close
|372
|1.59
|1.30020
|0.00000
|0.00000
|-632.82
|47025.75
|747
|2009.02.09 23:54
|buy
|374
|1.56
|1.29678
|0.00000
|0.00000
|748
|2009.02.10 00:25
|buy
|375
|1.56
|1.29243
|0.00000
|0.00000
|749
|2009.02.10 01:00
|buy
|376
|3.12
|1.28833
|0.00000
|0.00000
|750
|2009.02.10 01:41
|buy
|377
|6.24
|1.28363
|0.00000
|0.00000
|751
|2009.02.10 02:20
|close
|377
|6.24
|1.28740
|0.00000
|0.00000
|2352.48
|49378.23
|752
|2009.02.10 02:20
|close
|376
|3.12
|1.28740
|0.00000
|0.00000
|-290.16
|49088.07
|753
|2009.02.10 02:20
|close
|375
|1.56
|1.28740
|0.00000
|0.00000
|-784.68
|48303.39
|754
|2009.02.10 02:20
|close
|374
|1.56
|1.28735
|0.00000
|0.00000
|-1471.08
|46832.31
|755
|2009.02.10 02:28
|sell
|378
|1.56
|1.28795
|0.00000
|0.00000
|756
|2009.02.10 03:22
|close
|378
|1.56
|1.28363
|0.00000
|0.00000
|673.92
|47506.23
|757
|2009.02.10 03:41
|buy
|379
|1.58
|1.28193
|0.00000
|0.00000
|758
|2009.02.10 05:35
|close
|379
|1.58
|1.28415
|0.00000
|0.00000
|350.76
|47856.99
|759
|2009.02.10 05:36
|sell
|380
|1.59
|1.28580
|0.00000
|0.00000
|760
|2009.02.10 07:04
|sell
|381
|1.59
|1.28845
|0.00000
|0.00000
|761
|2009.02.10 08:19
|sell
|382
|3.18
|1.29280
|0.00000
|0.00000
|762
|2009.02.10 09:12
|close
|382
|3.18
|1.28803
|0.00000
|0.00000
|1516.86
|49373.85
|763
|2009.02.10 10:31
|sell
|383
|3.28
|1.29595
|0.00000
|0.00000
|764
|2009.02.10 11:35
|close
|383
|3.28
|1.29568
|0.00000
|0.00000
|88.56
|49462.41
|765
|2009.02.10 11:35
|close
|381
|1.59
|1.29563
|0.00000
|0.00000
|-1141.62
|48320.79
|766
|2009.02.10 11:35
|close
|380
|1.59
|1.29563
|0.00000
|0.00000
|-1562.97
|46757.82
|767
|2009.02.10 12:23
|sell
|384
|1.55
|1.29940
|0.00000
|0.00000
|768
|2009.02.10 13:57
|close
|384
|1.55
|1.29608
|0.00000
|0.00000
|514.60
|47272.42
|769
|2009.02.10 14:17
|buy
|385
|1.57
|1.29523
|0.00000
|0.00000
|770
|2009.02.10 14:50
|close
|385
|1.57
|1.29940
|0.00000
|0.00000
|654.69
|47927.11
|771
|2009.02.10 14:51
|sell
|386
|1.59
|1.30010
|0.00000
|0.00000
|772
|2009.02.10 15:32
|sell
|387
|1.59
|1.30385
|0.00000
|0.00000
|773
|2009.02.10 16:31
|close
|387
|1.59
|1.29918
|0.00000
|0.00000
|742.53
|48669.64
|774
|2009.02.10 16:35
|close
|386
|1.59
|1.29768
|0.00000
|0.00000
|384.78
|49054.42
|775
|2009.02.10 18:23
|buy
|388
|1.63
|1.28943
|0.00000
|0.00000
|776
|2009.02.10 19:21
|buy
|389
|1.63
|1.28548
|0.00000
|0.00000
|777
|2009.02.10 21:10
|close
|389
|1.63
|1.28980
|0.00000
|0.00000
|704.16
|49758.58
|778
|2009.02.10 21:46
|close
|388
|1.63
|1.29110
|0.00000
|0.00000
|272.21
|50030.79
|779
|2009.02.10 21:48
|sell
|390
|1.66
|1.29200
|0.00000
|0.00000
|780
|2009.02.11 00:43
|close
|390
|1.66
|1.28898
|0.00000
|0.00000
|501.32
|50532.11
|781
|2009.02.11 00:44
|buy
|391
|1.68
|1.28793
|0.00000
|0.00000
|782
|2009.02.11 01:23
|buy
|392
|1.68
|1.28513
|0.00000
|0.00000
|783
|2009.02.11 05:07
|close
|392
|1.68
|1.28950
|0.00000
|0.00000
|734.16
|51266.27
|784
|2009.02.11 05:17
|close
|391
|1.68
|1.29005
|0.00000
|0.00000
|356.16
|51622.43
|785
|2009.02.11 05:28
|sell
|393
|1.72
|1.29120
|0.00000
|0.00000
|786
|2009.02.11 07:28
|sell
|394
|1.72
|1.29400
|0.00000
|0.00000
|787
|2009.02.11 08:57
|sell
|395
|3.44
|1.29810
|0.00000
|0.00000
|788
|2009.02.11 09:58
|close
|395
|3.44
|1.29463
|0.00000
|0.00000
|1193.68
|52816.11
|789
|2009.02.11 09:58
|close
|394
|1.72
|1.29463
|0.00000
|0.00000
|-108.36
|52707.75
|790
|2009.02.11 09:58
|close
|393
|1.72
|1.29463
|0.00000
|0.00000
|-589.96
|52117.79
|791
|2009.02.11 10:27
|buy
|396
|1.73
|1.29403
|0.00000
|0.00000
|792
|2009.02.11 12:30
|close
|396
|1.73
|1.29580
|0.00000
|0.00000
|306.21
|52424.00
|793
|2009.02.11 13:38
|sell
|397
|1.74
|1.29805
|0.00000
|0.00000
|794
|2009.02.11 14:19
|close
|397
|1.74
|1.29368
|0.00000
|0.00000
|760.38
|53184.38
|795
|2009.02.11 15:13
|buy
|398
|1.77
|1.29153
|0.00000
|0.00000
|796
|2009.02.11 15:44
|buy
|399
|1.77
|1.28838
|0.00000
|0.00000
|797
|2009.02.11 18:08
|buy
|400
|3.54
|1.28413
|0.00000
|0.00000
|798
|2009.02.11 19:14
|close
|400
|3.54
|1.28700
|0.00000
|0.00000
|1015.98
|54200.36
|799
|2009.02.11 19:14
|close
|399
|1.77
|1.28690
|0.00000
|0.00000
|-261.96
|53938.40
|800
|2009.02.11 19:14
|close
|398
|1.77
|1.28690
|0.00000
|0.00000
|-819.51
|53118.89
|801
|2009.02.11 19:28
|sell
|401
|1.77
|1.28785
|0.00000
|0.00000
|802
|2009.02.11 19:59
|sell
|402
|1.77
|1.29055
|0.00000
|0.00000
|803
|2009.02.11 22:33
|close
|402
|1.77
|1.28783
|0.00000
|0.00000
|481.44
|53600.33
|804
|2009.02.11 22:33
|close
|401
|1.77
|1.28798
|0.00000
|0.00000
|-23.01
|53577.32
|805
|2009.02.11 23:16
|buy
|403
|1.78
|1.28693
|0.00000
|0.00000
|806
|2009.02.12 00:40
|close
|403
|1.78
|1.28920
|0.00000
|0.00000
|404.06
|53981.38
|807
|2009.02.12 00:40
|sell
|404
|1.79
|1.28985
|0.00000
|0.00000
|808
|2009.02.12 01:56
|sell
|405
|1.79
|1.29240
|0.00000
|0.00000
|809
|2009.02.12 03:52
|close
|405
|1.79
|1.28893
|0.00000
|0.00000
|621.13
|54602.51
|810
|2009.02.12 03:52
|close
|404
|1.79
|1.28903
|0.00000
|0.00000
|146.78
|54749.29
|811
|2009.02.12 07:11
|sell
|406
|1.82
|1.29305
|0.00000
|0.00000
|812
|2009.02.12 08:16
|close
|406
|1.82
|1.29008
|0.00000
|0.00000
|540.54
|55289.83
|813
|2009.02.12 08:17
|buy
|407
|1.84
|1.28948
|0.00000
|0.00000
|814
|2009.02.12 08:48
|buy
|408
|1.84
|1.28588
|0.00000
|0.00000
|815
|2009.02.12 10:31
|buy
|409
|3.68
|1.28143
|0.00000
|0.00000
|816
|2009.02.12 12:12
|close
|409
|3.68
|1.28460
|0.00000
|0.00000
|1166.56
|56456.39
|817
|2009.02.12 12:12
|close
|408
|1.84
|1.28460
|0.00000
|0.00000
|-235.52
|56220.87
|818
|2009.02.12 12:12
|close
|407
|1.84
|1.28450
|0.00000
|0.00000
|-916.32
|55304.55
|819
|2009.02.12 12:23
|sell
|410
|1.84
|1.28555
|0.00000
|0.00000
|820
|2009.02.12 14:13
|close
|410
|1.84
|1.28168
|0.00000
|0.00000
|712.08
|56016.63
|821
|2009.02.12 14:15
|buy
|411
|1.86
|1.28053
|0.00000
|0.00000
|822
|2009.02.12 14:46
|buy
|412
|1.86
|1.27528
|0.00000
|0.00000
|823
|2009.02.12 15:41
|close
|412
|1.86
|1.27765
|0.00000
|0.00000
|440.82
|56457.45
|824
|2009.02.12 15:41
|close
|411
|1.86
|1.27760
|0.00000
|0.00000
|-544.98
|55912.47
|825
|2009.02.12 15:41
|sell
|413
|1.86
|1.27810
|0.00000
|0.00000
|826
|2009.02.12 16:15
|sell
|414
|1.86
|1.28070
|0.00000
|0.00000
|827
|2009.02.12 19:45
|close
|414
|1.86
|1.28068
|0.00000
|0.00000
|3.72
|55916.19
|828
|2009.02.12 19:45
|close
|413
|1.86
|1.28068
|0.00000
|0.00000
|-479.88
|55436.31
|829
|2009.02.12 19:48
|buy
|415
|1.84
|1.27953
|0.00000
|0.00000
|830
|2009.02.12 20:41
|close
|415
|1.84
|1.28395
|0.00000
|0.00000
|813.28
|56249.59
|831
|2009.02.12 20:44
|sell
|416
|1.87
|1.28600
|0.00000
|0.00000
|832
|2009.02.12 22:22
|sell
|417
|1.87
|1.28895
|0.00000
|0.00000
|833
|2009.02.12 23:41
|close
|417
|1.87
|1.28598
|0.00000
|0.00000
|555.39
|56804.98
|834
|2009.02.12 23:41
|close
|416
|1.87
|1.28598
|0.00000
|0.00000
|3.74
|56808.72
|835
|2009.02.13 03:14
|sell
|418
|1.89
|1.29135
|0.00000
|0.00000
|836
|2009.02.13 03:57
|sell
|419
|1.89
|1.29390
|0.00000
|0.00000
|837
|2009.02.13 07:00
|close
|419
|1.89
|1.29038
|0.00000
|0.00000
|665.28
|57474.00
|838
|2009.02.13 07:00
|close
|418
|1.89
|1.29013
|0.00000
|0.00000
|230.58
|57704.58
|839
|2009.02.13 07:02
|buy
|420
|1.92
|1.28953
|0.00000
|0.00000
|840
|2009.02.13 08:00
|close
|420
|1.92
|1.29335
|0.00000
|0.00000
|733.44
|58438.02
|841
|2009.02.13 11:08
|buy
|421
|1.94
|1.28753
|0.00000
|0.00000
|842
|2009.02.13 12:47
|buy
|422
|1.94
|1.28498
|0.00000
|0.00000
|843
|2009.02.13 15:09
|close
|422
|1.94
|1.28615
|0.00000
|0.00000
|226.98
|58665.00
|844
|2009.02.13 15:09
|close
|421
|1.94
|1.28605
|0.00000
|0.00000
|-287.12
|58377.88
|845
|2009.02.13 15:21
|sell
|423
|1.94
|1.28680
|0.00000
|0.00000
|846
|2009.02.13 15:52
|sell
|424
|1.94
|1.28935
|0.00000
|0.00000
|847
|2009.02.13 21:12
|close
|424
|1.94
|1.28678
|0.00000
|0.00000
|498.58
|58876.46
|848
|2009.02.13 21:12
|close
|423
|1.94
|1.28678
|0.00000
|0.00000
|3.88
|58880.34
|849
|2009.02.13 21:16
|buy
|425
|1.96
|1.28628
|0.00000
|0.00000
|850
|2009.02.15 22:04
|buy
|426
|1.96
|1.27803
|0.00000
|0.00000
|851
|2009.02.15 22:04
|close
|426
|1.96
|1.27780
|0.00000
|0.00000
|-45.08
|58835.26
|852
|2009.02.15 22:04
|close
|425
|1.96
|1.27780
|0.00000
|0.00000
|-1662.08
|57173.18
|853
|2009.02.15 22:31
|buy
|427
|1.90
|1.27743
|0.00000
|0.00000
|854
|2009.02.16 00:19
|close
|427
|1.90
|1.28055
|0.00000
|0.00000
|592.80
|57765.98
|855
|2009.02.16 00:58
|buy
|428
|1.92
|1.27613
|0.00000
|0.00000
|856
|2009.02.16 06:40
|buy
|429
|1.92
|1.27358
|0.00000
|0.00000
|857
|2009.02.16 06:56
|close
|429
|1.92
|1.27365
|0.00000
|0.00000
|13.44
|57779.42
|858
|2009.02.16 06:56
|close
|428
|1.92
|1.27365
|0.00000
|0.00000
|-476.16
|57303.26
|859
|2009.02.16 12:38
|buy
|430
|1.91
|1.27443
|0.00000
|0.00000
|860
|2009.02.16 13:51
|close
|430
|1.91
|1.27800
|0.00000
|0.00000
|681.87
|57985.13
|861
|2009.02.16 13:58
|sell
|431
|1.93
|1.27890
|0.00000
|0.00000
|862
|2009.02.16 14:39
|sell
|432
|1.93
|1.28150
|0.00000
|0.00000
|863
|2009.02.16 16:29
|close
|432
|1.93
|1.27798
|0.00000
|0.00000
|679.36
|58664.49
|864
|2009.02.16 16:29
|close
|431
|1.93
|1.27798
|0.00000
|0.00000
|177.56
|58842.05
|865
|2009.02.16 16:31
|buy
|433
|1.96
|1.27743
|0.00000
|0.00000
|866
|2009.02.16 18:51
|close
|433
|1.96
|1.27760
|0.00000
|0.00000
|33.32
|58875.37
|867
|2009.02.16 21:47
|sell
|434
|1.96
|1.27875
|0.00000
|0.00000
|868
|2009.02.17 00:24
|close
|434
|1.96
|1.27698
|0.00000
|0.00000
|346.92
|59222.29
|869
|2009.02.17 01:08
|buy
|435
|1.97
|1.27113
|0.00000
|0.00000
|870
|2009.02.17 03:28
|buy
|436
|1.97
|1.26663
|0.00000
|0.00000
|871
|2009.02.17 07:03
|buy
|437
|3.94
|1.26253
|0.00000
|0.00000
|872
|2009.02.17 07:06
|close
|437
|3.94
|1.26290
|0.00000
|0.00000
|145.78
|59368.07
|873
|2009.02.17 07:06
|close
|436
|1.97
|1.26305
|0.00000
|0.00000
|-705.26
|58662.81
|874
|2009.02.17 07:06
|close
|435
|1.97
|1.26305
|0.00000
|0.00000
|-1591.76
|57071.05
|875
|2009.02.17 07:26
|buy
|438
|1.90
|1.26093
|0.00000
|0.00000
|876
|2009.02.17 10:00
|close
|438
|1.90
|1.26565
|0.00000
|0.00000
|896.80
|57967.85
|877
|2009.02.17 10:02
|sell
|439
|1.93
|1.26710
|0.00000
|0.00000
|878
|2009.02.17 11:23
|close
|439
|1.93
|1.26258
|0.00000
|0.00000
|872.36
|58840.21
|879
|2009.02.17 13:45
|buy
|440
|1.96
|1.26048
|0.00000
|0.00000
|880
|2009.02.17 15:04
|close
|440
|1.96
|1.26300
|0.00000
|0.00000
|493.92
|59334.13
|881
|2009.02.17 15:07
|sell
|441
|1.97
|1.26375
|0.00000
|0.00000
|882
|2009.02.17 15:39
|close
|441
|1.97
|1.25918
|0.00000
|0.00000
|900.29
|60234.42
|883
|2009.02.17 15:42
|buy
|442
|2.00
|1.25803
|0.00000
|0.00000
|884
|2009.02.17 17:56
|close
|442
|2.00
|1.25855
|0.00000
|0.00000
|104.00
|60338.42
|885
|2009.02.17 18:00
|sell
|443
|2.01
|1.25920
|0.00000
|0.00000
|886
|2009.02.17 19:59
|sell
|444
|2.01
|1.26175
|0.00000
|0.00000
|887
|2009.02.17 21:16
|close
|444
|2.01
|1.25898
|0.00000
|0.00000
|556.77
|60895.19
|888
|2009.02.17 21:16
|close
|443
|2.01
|1.25898
|0.00000
|0.00000
|44.22
|60939.41
|889
|2009.02.17 21:44
|buy
|445
|2.03
|1.25853
|0.00000
|0.00000
|890
|2009.02.18 03:42
|close
|445
|2.03
|1.25990
|0.00000
|0.00000
|278.11
|61217.52
|891
|2009.02.18 06:22
|sell
|446
|2.04
|1.26195
|0.00000
|0.00000
|892
|2009.02.18 08:55
|close
|446
|2.04
|1.25993
|0.00000
|0.00000
|412.08
|61629.60
|893
|2009.02.18 08:58
|buy
|447
|2.05
|1.25923
|0.00000
|0.00000
|894
|2009.02.18 09:31
|buy
|448
|2.05
|1.25668
|0.00000
|0.00000
|895
|2009.02.18 11:17
|close
|448
|2.05
|1.25965
|0.00000
|0.00000
|608.85
|62238.45
|896
|2009.02.18 11:17
|close
|447
|2.05
|1.25965
|0.00000
|0.00000
|86.10
|62324.55
|897
|2009.02.18 11:19
|sell
|449
|2.07
|1.26020
|0.00000
|0.00000
|898
|2009.02.18 12:32
|close
|449
|2.07
|1.25803
|0.00000
|0.00000
|449.19
|62773.74
|899
|2009.02.18 14:34
|buy
|450
|2.09
|1.25788
|0.00000
|0.00000
|900
|2009.02.18 15:05
|buy
|451
|2.09
|1.25473
|0.00000
|0.00000
|901
|2009.02.18 16:57
|close
|451
|2.09
|1.25445
|0.00000
|0.00000
|-58.52
|62715.22
|902
|2009.02.18 16:57
|close
|450
|2.09
|1.25445
|0.00000
|0.00000
|-716.87
|61998.35
|903
|2009.02.18 17:03
|sell
|452
|2.06
|1.25540
|0.00000
|0.00000
|904
|2009.02.18 19:37
|close
|452
|2.06
|1.25433
|0.00000
|0.00000
|220.42
|62218.77
|905
|2009.02.18 19:39
|buy
|453
|2.07
|1.25368
|0.00000
|0.00000
|906
|2009.02.18 23:55
|close
|453
|2.07
|1.25660
|0.00000
|0.00000
|604.44
|62823.21
|907
|2009.02.19 00:17
|sell
|454
|2.09
|1.25715
|0.00000
|0.00000
|908
|2009.02.19 06:15
|close
|454
|2.09
|1.25843
|0.00000
|0.00000
|-267.52
|62555.69
|909
|2009.02.19 08:28
|sell
|455
|2.08
|1.26265
|0.00000
|0.00000
|910
|2009.02.19 09:04
|sell
|456
|2.08
|1.26585
|0.00000
|0.00000
|911
|2009.02.19 12:49
|sell
|457
|4.16
|1.27000
|0.00000
|0.00000
|912
|2009.02.19 14:06
|sell
|458
|8.32
|1.27440
|0.00000
|0.00000
|913
|2009.02.19 14:27
|close
|458
|8.32
|1.27458
|0.00000
|0.00000
|-149.76
|62405.93
|914
|2009.02.19 14:27
|close
|457
|4.16
|1.27463
|0.00000
|0.00000
|-1926.08
|60479.85
|915
|2009.02.19 14:27
|close
|456
|2.08
|1.27458
|0.00000
|0.00000
|-1815.84
|58664.01
|916
|2009.02.19 14:27
|close
|455
|2.08
|1.27463
|0.00000
|0.00000
|-2491.84
|56172.17
|917
|2009.02.19 15:11
|buy
|459
|1.87
|1.27033
|0.00000
|0.00000
|918
|2009.02.19 16:43
|buy
|460
|1.87
|1.26778
|0.00000
|0.00000
|919
|2009.02.19 18:18
|close
|460
|1.87
|1.27005
|0.00000
|0.00000
|424.49
|56596.66
|920
|2009.02.19 18:18
|close
|459
|1.87
|1.26990
|0.00000
|0.00000
|-80.41
|56516.25
|921
|2009.02.20 00:39
|buy
|461
|1.88
|1.26458
|0.00000
|0.00000
|922
|2009.02.20 01:42
|buy
|462
|1.88
|1.26203
|0.00000
|0.00000
|923
|2009.02.20 03:02
|close
|462
|1.88
|1.26345
|0.00000
|0.00000
|266.96
|56783.21
|924
|2009.02.20 03:02
|close
|461
|1.88
|1.26345
|0.00000
|0.00000
|-212.44
|56570.77
|925
|2009.02.20 04:36
|buy
|463
|1.88
|1.25968
|0.00000
|0.00000
|926
|2009.02.20 07:08
|buy
|464
|1.88
|1.25658
|0.00000
|0.00000
|927
|2009.02.20 08:06
|close
|464
|1.88
|1.26065
|0.00000
|0.00000
|765.16
|57335.93
|928
|2009.02.20 08:06
|close
|463
|1.88
|1.26060
|0.00000
|0.00000
|172.96
|57508.89
|929
|2009.02.20 10:05
|sell
|465
|1.91
|1.26240
|0.00000
|0.00000
|930
|2009.02.20 12:56
|close
|465
|1.91
|1.26138
|0.00000
|0.00000
|194.82
|57703.71
|931
|2009.02.20 13:05
|buy
|466
|1.92
|1.26048
|0.00000
|0.00000
|932
|2009.02.20 14:07
|buy
|467
|1.92
|1.25788
|0.00000
|0.00000
|933
|2009.02.20 14:49
|close
|467
|1.92
|1.26150
|0.00000
|0.00000
|695.04
|58398.75
|934
|2009.02.20 14:49
|close
|466
|1.92
|1.26150
|0.00000
|0.00000
|195.84
|58594.59
|935
|2009.02.20 14:52
|sell
|468
|1.95
|1.26235
|0.00000
|0.00000
|936
|2009.02.20 16:10
|close
|468
|1.95
|1.26098
|0.00000
|0.00000
|267.15
|58861.74
|937
|2009.02.20 16:11
|buy
|469
|1.96
|1.26043
|0.00000
|0.00000
|938
|2009.02.20 16:43
|close
|469
|1.96
|1.26405
|0.00000
|0.00000
|709.52
|59571.26
|939
|2009.02.20 16:50
|sell
|470
|1.98
|1.26455
|0.00000
|0.00000
|940
|2009.02.20 20:33
|sell
|471
|1.98
|1.28380
|0.00000
|0.00000
|941
|2009.02.20 21:53
|close
|471
|1.98
|1.28203
|0.00000
|0.00000
|350.46
|59921.72
|942
|2009.02.20 21:53
|close
|470
|1.98
|1.28208
|0.00000
|0.00000
|-3470.94
|56450.78
|943
|2009.02.22 22:01
|buy
|472
|1.88
|1.28013
|0.00000
|0.00000
|944
|2009.02.23 01:29
|close
|472
|1.88
|1.28245
|0.00000
|0.00000
|436.16
|56886.94
|945
|2009.02.23 01:30
|sell
|473
|1.89
|1.28295
|0.00000
|0.00000
|946
|2009.02.23 02:01
|sell
|474
|1.89
|1.29200
|0.00000
|0.00000
|947
|2009.02.23 05:21
|close
|474
|1.89
|1.28873
|0.00000
|0.00000
|618.03
|57504.97
|948
|2009.02.23 05:21
|close
|473
|1.89
|1.28873
|0.00000
|0.00000
|-1092.42
|56412.55
|949
|2009.02.23 05:25
|buy
|475
|1.88
|1.28788
|0.00000
|0.00000
|950
|2009.02.23 06:21
|close
|475
|1.88
|1.29175
|0.00000
|0.00000
|727.56
|57140.11
|951
|2009.02.23 06:34
|sell
|476
|1.90
|1.29310
|0.00000
|0.00000
|952
|2009.02.23 07:16
|sell
|477
|1.90
|1.29620
|0.00000
|0.00000
|953
|2009.02.23 08:16
|close
|477
|1.90
|1.29153
|0.00000
|0.00000
|887.30
|58027.41
|954
|2009.02.23 08:16
|close
|476
|1.90
|1.29153
|0.00000
|0.00000
|298.30
|58325.71
|955
|2009.02.23 08:32
|buy
|478
|1.94
|1.29098
|0.00000
|0.00000
|956
|2009.02.23 09:15
|buy
|479
|1.94
|1.28813
|0.00000
|0.00000
|957
|2009.02.23 10:33
|buy
|480
|3.88
|1.28378
|0.00000
|0.00000
|958
|2009.02.23 12:52
|buy
|481
|7.76
|1.27968
|0.00000
|0.00000
|959
|2009.02.23 14:31
|close
|481
|7.76
|1.27755
|0.00000
|0.00000
|-1652.88
|56672.83
|960
|2009.02.23 14:31
|close
|480
|3.88
|1.27750
|0.00000
|0.00000
|-2436.64
|54236.19
|961
|2009.02.23 14:31
|close
|479
|1.94
|1.27750
|0.00000
|0.00000
|-2062.22
|52173.97
|962
|2009.02.23 14:31
|close
|478
|1.94
|1.27750
|0.00000
|0.00000
|-2615.12
|49558.85
|963
|2009.02.23 14:31
|buy
|482
|1.65
|1.27763
|0.00000
|0.00000
|964
|2009.02.23 15:36
|buy
|483
|1.65
|1.27473
|0.00000
|0.00000
|965
|2009.02.23 17:01
|close
|483
|1.65
|1.27565
|0.00000
|0.00000
|151.80
|49710.65
|966
|2009.02.23 17:01
|close
|482
|1.65
|1.27560
|0.00000
|0.00000
|-334.95
|49375.70
|967
|2009.02.23 17:18
|sell
|484
|1.64
|1.27645
|0.00000
|0.00000
|968
|2009.02.23 18:50
|close
|484
|1.64
|1.27323
|0.00000
|0.00000
|528.08
|49903.78
|969
|2009.02.23 19:03
|buy
|485
|1.66
|1.27213
|0.00000
|0.00000
|970
|2009.02.23 20:56
|buy
|486
|1.66
|1.26953
|0.00000
|0.00000
|971
|2009.02.24 01:01
|close
|486
|1.66
|1.26810
|0.00000
|0.00000
|-237.38
|49666.40
|972
|2009.02.24 01:01
|close
|485
|1.66
|1.26810
|0.00000
|0.00000
|-668.98
|48997.42
|973
|2009.02.24 01:14
|sell
|487
|1.63
|1.27025
|0.00000
|0.00000
|974
|2009.02.24 04:21
|sell
|488
|1.63
|1.27285
|0.00000
|0.00000
|975
|2009.02.24 07:05
|close
|488
|1.63
|1.27073
|0.00000
|0.00000
|345.56
|49342.98
|976
|2009.02.24 07:05
|close
|487
|1.63
|1.27073
|0.00000
|0.00000
|-78.24
|49264.74
|977
|2009.02.24 07:38
|sell
|489
|1.64
|1.27570
|0.00000
|0.00000
|978
|2009.02.24 09:41
|sell
|490
|1.64
|1.27860
|0.00000
|0.00000
|979
|2009.02.24 10:54
|sell
|491
|3.28
|1.28265
|0.00000
|0.00000
|980
|2009.02.24 12:00
|close
|491
|3.28
|1.27873
|0.00000
|0.00000
|1285.76
|50550.50
|981
|2009.02.24 12:00
|close
|490
|1.64
|1.27873
|0.00000
|0.00000
|-21.32
|50529.18
|982
|2009.02.24 12:00
|close
|489
|1.64
|1.27868
|0.00000
|0.00000
|-488.72
|50040.46
|983
|2009.02.24 12:31
|buy
|492
|1.66
|1.27793
|0.00000
|0.00000
|984
|2009.02.24 13:34
|buy
|493
|1.66
|1.27428
|0.00000
|0.00000
|985
|2009.02.24 15:49
|close
|493
|1.66
|1.27625
|0.00000
|0.00000
|327.02
|50367.48
|986
|2009.02.24 15:49
|close
|492
|1.66
|1.27620
|0.00000
|0.00000
|-287.18
|50080.30
|987
|2009.02.24 17:18
|sell
|494
|1.66
|1.27755
|0.00000
|0.00000
|988
|2009.02.24 18:27
|sell
|495
|1.66
|1.28005
|0.00000
|0.00000
|989
|2009.02.24 18:58
|sell
|496
|3.32
|1.28430
|0.00000
|0.00000
|990
|2009.02.24 23:16
|close
|496
|3.32
|1.28693
|0.00000
|0.00000
|-873.16
|49207.14
|991
|2009.02.24 23:16
|close
|495
|1.66
|1.28688
|0.00000
|0.00000
|-1133.78
|48073.36
|992
|2009.02.24 23:16
|close
|494
|1.66
|1.28688
|0.00000
|0.00000
|-1548.78
|46524.58
|993
|2009.02.25 01:02
|buy
|497
|1.55
|1.28458
|0.00000
|0.00000
|994
|2009.02.25 03:58
|buy
|498
|1.55
|1.28203
|0.00000
|0.00000
|995
|2009.02.25 07:00
|close
|498
|1.55
|1.28275
|0.00000
|0.00000
|111.60
|46636.18
|996
|2009.02.25 07:00
|close
|497
|1.55
|1.28275
|0.00000
|0.00000
|-283.65
|46352.53
|997
|2009.02.25 07:28
|sell
|499
|1.54
|1.28645
|0.00000
|0.00000
|998
|2009.02.25 08:08
|sell
|500
|1.54
|1.28900
|0.00000
|0.00000
|999
|2009.02.25 09:05
|close
|500
|1.54
|1.28458
|0.00000
|0.00000
|680.68
|47033.21
|1000
|2009.02.25 09:05
|close
|499
|1.54
|1.28468
|0.00000
|0.00000
|272.58
|47305.79
|1001
|2009.02.25 09:40
|buy
|501
|1.57
|1.28403
|0.00000
|0.00000
|1002
|2009.02.25 11:19
|close
|501
|1.57
|1.28535
|0.00000
|0.00000
|207.24
|47513.03
|1003
|2009.02.25 11:46
|buy
|502
|1.58
|1.28148
|0.00000
|0.00000
|1004
|2009.02.25 12:17
|buy
|503
|1.58
|1.27838
|0.00000
|0.00000
|1005
|2009.02.25 13:05
|close
|503
|1.58
|1.27985
|0.00000
|0.00000
|232.26
|47745.29
|1006
|2009.02.25 13:05
|close
|502
|1.58
|1.27995
|0.00000
|0.00000
|-241.74
|47503.55
|1007
|2009.02.25 13:21
|sell
|504
|1.58
|1.28080
|0.00000
|0.00000
|1008
|2009.02.25 14:32
|close
|504
|1.58
|1.27893
|0.00000
|0.00000
|295.46
|47799.01
|1009
|2009.02.25 15:02
|buy
|505
|1.59
|1.27818
|0.00000
|0.00000
|1010
|2009.02.25 15:33
|buy
|506
|1.59
|1.27383
|0.00000
|0.00000
|1011
|2009.02.25 16:45
|close
|506
|1.59
|1.27550
|0.00000
|0.00000
|265.53
|48064.54
|1012
|2009.02.25 16:45
|close
|505
|1.59
|1.27560
|0.00000
|0.00000
|-410.22
|47654.32
|1013
|2009.02.25 19:52
|buy
|507
|1.58
|1.27058
|0.00000
|0.00000
|1014
|2009.02.26 00:31
|close
|507
|1.58
|1.27415
|0.00000
|0.00000
|564.06
|48218.38
|1015
|2009.02.26 00:37
|sell
|508
|1.60
|1.27510
|0.00000
|0.00000
|1016
|2009.02.26 02:13
|close
|508
|1.60
|1.27258
|0.00000
|0.00000
|403.20
|48621.58
|1017
|2009.02.26 05:24
|buy
|509
|1.62
|1.27093
|0.00000
|0.00000
|1018
|2009.02.26 07:08
|close
|509
|1.62
|1.27320
|0.00000
|0.00000
|367.74
|48989.32
|1019
|2009.02.26 08:26
|sell
|510
|1.63
|1.27380
|0.00000
|0.00000
|1020
|2009.02.26 09:35
|sell
|511
|1.63
|1.27635
|0.00000
|0.00000
|1021
|2009.02.26 13:02
|sell
|512
|3.26
|1.28080
|0.00000
|0.00000
|1022
|2009.02.26 13:30
|close
|512
|3.26
|1.27648
|0.00000
|0.00000
|1408.32
|50397.64
|1023
|2009.02.26 14:24
|close
|511
|1.63
|1.27663
|0.00000
|0.00000
|-45.64
|50352.00
|1024
|2009.02.26 14:24
|close
|510
|1.63
|1.27663
|0.00000
|0.00000
|-461.29
|49890.71
|1025
|2009.02.26 14:49
|buy
|513
|1.66
|1.27453
|0.00000
|0.00000
|1026
|2009.02.26 16:20
|close
|513
|1.66
|1.27695
|0.00000
|0.00000
|401.72
|50292.43
|1027
|2009.02.26 16:22
|sell
|514
|1.67
|1.27785
|0.00000
|0.00000
|1028
|2009.02.26 17:25
|close
|514
|1.67
|1.27488
|0.00000
|0.00000
|495.99
|50788.42
|1029
|2009.02.26 17:44
|buy
|515
|1.69
|1.27438
|0.00000
|0.00000
|1030
|2009.02.26 18:35
|close
|515
|1.69
|1.27655
|0.00000
|0.00000
|366.73
|51155.15
|1031
|2009.02.26 18:43
|sell
|516
|1.70
|1.27710
|0.00000
|0.00000
|1032
|2009.02.26 19:54
|close
|516
|1.70
|1.27543
|0.00000
|0.00000
|283.90
|51439.05
|1033
|2009.02.26 19:58
|buy
|517
|1.71
|1.27478
|0.00000
|0.00000
|1034
|2009.02.26 23:36
|buy
|518
|1.71
|1.27188
|0.00000
|0.00000
|1035
|2009.02.27 01:56
|close
|518
|1.71
|1.27120
|0.00000
|0.00000
|-116.28
|51322.77
|1036
|2009.02.27 01:56
|close
|517
|1.71
|1.27120
|0.00000
|0.00000
|-612.18
|50710.59
|1037
|2009.02.27 05:12
|sell
|519
|1.69
|1.27440
|0.00000
|0.00000
|1038
|2009.02.27 07:05
|close
|519
|1.69
|1.27128
|0.00000
|0.00000
|527.28
|51237.87
|1039
|2009.02.27 07:08
|buy
|520
|1.70
|1.27063
|0.00000
|0.00000
|1040
|2009.02.27 08:04
|buy
|521
|1.70
|1.26758
|0.00000
|0.00000
|1041
|2009.02.27 13:06
|close
|521
|1.70
|1.26530
|0.00000
|0.00000
|-387.60
|50850.27
|1042
|2009.02.27 13:06
|close
|520
|1.70
|1.26530
|0.00000
|0.00000
|-906.10
|49944.17
|1043
|2009.02.27 13:20
|buy
|522
|1.66
|1.26288
|0.00000
|0.00000
|1044
|2009.02.27 14:57
|close
|522
|1.66
|1.26515
|0.00000
|0.00000
|376.82
|50320.99
|1045
|2009.02.27 15:25
|sell
|523
|1.67
|1.26590
|0.00000
|0.00000
|1046
|2009.02.27 15:56
|sell
|524
|1.67
|1.27250
|0.00000
|0.00000
|1047
|2009.02.27 16:20
|close
|524
|1.67
|1.26753
|0.00000
|0.00000
|829.99
|51150.98
|1048
|2009.02.27 18:38
|sell
|525
|1.70
|1.26990
|0.00000
|0.00000
|1049
|2009.02.27 20:11
|close
|525
|1.70
|1.26813
|0.00000
|0.00000
|300.90
|51451.88
|1050
|2009.02.27 20:11
|close
|523
|1.67
|1.26813
|0.00000
|0.00000
|-372.41
|51079.47
|1051
|2009.02.27 20:21
|buy
|526
|1.70
|1.26763
|0.00000
|0.00000
|1052
|2009.03.01 22:11
|buy
|527
|1.70
|1.26328
|0.00000
|0.00000
|1053
|2009.03.01 22:11
|close
|527
|1.70
|1.26325
|0.00000
|0.00000
|-5.10
|51074.37
|1054
|2009.03.01 22:11
|close
|526
|1.70
|1.26335
|0.00000
|0.00000
|-727.60
|50346.77
|1055
|2009.03.01 22:11
|buy
|528
|1.67
|1.26338
|0.00000
|0.00000
|1056
|2009.03.01 23:29
|buy
|529
|1.67
|1.26038
|0.00000
|0.00000
|1057
|2009.03.02 01:48
|close
|529
|1.67
|1.25995
|0.00000
|0.00000
|-71.81
|50274.96
|1058
|2009.03.02 01:48
|close
|528
|1.67
|1.25995
|0.00000
|0.00000
|-572.81
|49702.15
|1059
|2009.03.02 04:11
|buy
|530
|1.65
|1.25583
|0.00000
|0.00000
|1060
|2009.03.02 05:16
|close
|530
|1.65
|1.25805
|0.00000
|0.00000
|366.30
|50068.45
|1061
|2009.03.02 06:04
|sell
|531
|1.66
|1.25855
|0.00000
|0.00000
|1062
|2009.03.02 06:53
|sell
|532
|1.66
|1.26110
|0.00000
|0.00000
|1063
|2009.03.02 07:35
|close
|532
|1.66
|1.25718
|0.00000
|0.00000
|650.72
|50719.17
|1064
|2009.03.02 07:35
|close
|531
|1.66
|1.25718
|0.00000
|0.00000
|227.42
|50946.59
|1065
|2009.03.02 08:21
|buy
|533
|1.69
|1.25663
|0.00000
|0.00000
|1066
|2009.03.02 09:08
|close
|533
|1.69
|1.26110
|0.00000
|0.00000
|755.43
|51702.02
|1067
|2009.03.02 10:04
|sell
|534
|1.72
|1.26180
|0.00000
|0.00000
|1068
|2009.03.02 12:16
|close
|534
|1.72
|1.25793
|0.00000
|0.00000
|665.64
|52367.66
|1069
|2009.03.02 12:18
|buy
|535
|1.74
|1.25703
|0.00000
|0.00000
|1070
|2009.03.02 13:31
|close
|535
|1.74
|1.26030
|0.00000
|0.00000
|568.98
|52936.64
|1071
|2009.03.02 13:31
|sell
|536
|1.76
|1.26105
|0.00000
|0.00000
|1072
|2009.03.02 15:15
|close
|536
|1.76
|1.25853
|0.00000
|0.00000
|443.52
|53380.16
|1073
|2009.03.02 16:04
|buy
|537
|1.77
|1.25803
|0.00000
|0.00000
|1074
|2009.03.02 20:13
|close
|537
|1.77
|1.26025
|0.00000
|0.00000
|392.94
|53773.10
|1075
|2009.03.02 23:03
|buy
|538
|1.79
|1.25438
|0.00000
|0.00000
|1076
|2009.03.03 00:15
|close
|538
|1.79
|1.25735
|0.00000
|0.00000
|531.63
|54304.73
|1077
|2009.03.03 01:20
|sell
|539
|1.81
|1.25800
|0.00000
|0.00000
|1078
|2009.03.03 03:31
|sell
|540
|1.81
|1.26235
|0.00000
|0.00000
|1079
|2009.03.03 06:15
|sell
|541
|3.62
|1.26645
|0.00000
|0.00000
|1080
|2009.03.03 07:19
|close
|541
|3.62
|1.26623
|0.00000
|0.00000
|79.64
|54384.37
|1081
|2009.03.03 07:19
|close
|540
|1.81
|1.26623
|0.00000
|0.00000
|-702.28
|53682.09
|1082
|2009.03.03 07:19
|close
|539
|1.81
|1.26623
|0.00000
|0.00000
|-1489.63
|52192.46
|1083
|2009.03.03 07:49
|buy
|542
|1.73
|1.26278
|0.00000
|0.00000
|1084
|2009.03.03 09:25
|close
|542
|1.73
|1.26760
|0.00000
|0.00000
|833.86
|53026.32
|1085
|2009.03.03 10:00
|buy
|543
|1.76
|1.26173
|0.00000
|0.00000
|1086
|2009.03.03 11:44
|buy
|544
|1.76
|1.25878
|0.00000
|0.00000
|1087
|2009.03.03 13:23
|close
|544
|1.76
|1.26255
|0.00000
|0.00000
|663.52
|53689.84
|1088
|2009.03.03 13:23
|close
|543
|1.76
|1.26250
|0.00000
|0.00000
|135.52
|53825.36
|1089
|2009.03.03 13:30
|sell
|545
|1.79
|1.26300
|0.00000
|0.00000
|1090
|2009.03.03 14:40
|close
|545
|1.79
|1.26148
|0.00000
|0.00000
|272.08
|54097.44
|1091
|2009.03.03 14:45
|buy
|546
|1.80
|1.25993
|0.00000
|0.00000
|1092
|2009.03.03 15:39
|buy
|547
|1.80
|1.25708
|0.00000
|0.00000
|1093
|2009.03.03 16:13
|buy
|548
|3.60
|1.25298
|0.00000
|0.00000
|1094
|2009.03.03 17:08
|close
|548
|3.60
|1.25740
|0.00000
|0.00000
|1591.20
|55688.64
|1095
|2009.03.03 17:10
|close
|547
|1.80
|1.25720
|0.00000
|0.00000
|21.60
|55710.24
|1096
|2009.03.03 17:10
|close
|546
|1.80
|1.25720
|0.00000
|0.00000
|-491.40
|55218.84
|1097
|2009.03.03 17:18
|sell
|549
|1.84
|1.25820
|0.00000
|0.00000
|1098
|2009.03.03 18:37
|close
|549
|1.84
|1.25593
|0.00000
|0.00000
|417.68
|55636.52
|1099
|2009.03.03 19:34
|sell
|550
|1.85
|1.25895
|0.00000
|0.00000
|1100
|2009.03.03 21:40
|close
|550
|1.85
|1.25553
|0.00000
|0.00000
|632.70
|56269.22
|1101
|2009.03.03 22:42
|buy
|551
|1.87
|1.25438
|0.00000
|0.00000
|1102
|2009.03.04 00:34
|buy
|552
|1.87
|1.25123
|0.00000
|0.00000
|1103
|2009.03.04 01:46
|buy
|553
|3.74
|1.24718
|0.00000
|0.00000
|1104
|2009.03.04 04:40
|close
|553
|3.74
|1.24855
|0.00000
|0.00000
|512.38
|56781.60
|1105
|2009.03.04 04:40
|close
|552
|1.87
|1.24855
|0.00000
|0.00000
|-501.16
|56280.44
|1106
|2009.03.04 04:40
|close
|551
|1.87
|1.24850
|0.00000
|0.00000
|-1099.56
|55180.88
|1107
|2009.03.04 06:49
|sell
|554
|1.83
|1.25165
|0.00000
|0.00000
|1108
|2009.03.04 08:07
|close
|554
|1.83
|1.24998
|0.00000
|0.00000
|305.61
|55486.49
|1109
|2009.03.04 11:39
|sell
|555
|1.84
|1.25375
|0.00000
|0.00000
|1110
|2009.03.04 13:32
|sell
|556
|1.84
|1.25630
|0.00000
|0.00000
|1111
|2009.03.04 15:15
|close
|556
|1.84
|1.25548
|0.00000
|0.00000
|150.88
|55637.37
|1112
|2009.03.04 15:15
|close
|555
|1.84
|1.25548
|0.00000
|0.00000
|-318.32
|55319.05
|1113
|2009.03.04 15:16
|buy
|557
|1.84
|1.25493
|0.00000
|0.00000
|1114
|2009.03.04 16:29
|close
|557
|1.84
|1.25845
|0.00000
|0.00000
|647.68
|55966.73
|1115
|2009.03.04 16:29
|sell
|558
|1.86
|1.25920
|0.00000
|0.00000
|1116
|2009.03.04 17:26
|sell
|559
|1.86
|1.26235
|0.00000
|0.00000
|1117
|2009.03.04 22:28
|close
|559
|1.86
|1.26618
|0.00000
|0.00000
|-712.38
|55254.35
|1118
|2009.03.04 22:28
|close
|558
|1.86
|1.26613
|0.00000
|0.00000
|-1288.98
|53965.37
|1119
|2009.03.05 00:01
|buy
|560
|1.79
|1.26298
|0.00000
|0.00000
|1120
|2009.03.05 01:02
|buy
|561
|1.79
|1.26033
|0.00000
|0.00000
|1121
|2009.03.05 05:59
|close
|561
|1.79
|1.26015
|0.00000
|0.00000
|-32.22
|53933.15
|1122
|2009.03.05 05:59
|close
|560
|1.79
|1.26015
|0.00000
|0.00000
|-506.57
|53426.58
|1123
|2009.03.05 06:05
|buy
|562
|1.78
|1.25853
|0.00000
|0.00000
|1124
|2009.03.05 07:15
|close
|562
|1.78
|1.26110
|0.00000
|0.00000
|457.46
|53884.04
|1125
|2009.03.05 07:17
|sell
|563
|1.79
|1.26195
|0.00000
|0.00000
|1126
|2009.03.05 08:44
|close
|563
|1.79
|1.25883
|0.00000
|0.00000
|558.48
|54442.52
|1127
|2009.03.05 09:26
|buy
|564
|1.81
|1.25683
|0.00000
|0.00000
|1128
|2009.03.05 12:12
|buy
|565
|1.81
|1.25403
|0.00000
|0.00000
|1129
|2009.03.05 12:57
|close
|565
|1.81
|1.25675
|0.00000
|0.00000
|492.32
|54934.84
|1130
|2009.03.05 12:57
|close
|564
|1.81
|1.25690
|0.00000
|0.00000
|12.67
|54947.51
|1131
|2009.03.05 13:38
|buy
|566
|1.83
|1.25288
|0.00000
|0.00000
|1132
|2009.03.05 14:09
|buy
|567
|1.83
|1.24868
|0.00000
|0.00000
|1133
|2009.03.05 14:47
|close
|567
|1.83
|1.25305
|0.00000
|0.00000
|799.71
|55747.22
|1134
|2009.03.05 15:03
|close
|566
|1.83
|1.25380
|0.00000
|0.00000
|168.36
|55915.58
|1135
|2009.03.05 15:06
|sell
|568
|1.86
|1.25425
|0.00000
|0.00000
|1136
|2009.03.05 15:38
|sell
|569
|1.86
|1.25680
|0.00000
|0.00000
|1137
|2009.03.05 16:27
|close
|569
|1.86
|1.25243
|0.00000
|0.00000
|812.82
|56728.40
|1138
|2009.03.05 16:27
|close
|568
|1.86
|1.25248
|0.00000
|0.00000
|329.22
|57057.62
|1139
|2009.03.05 20:33
|buy
|570
|1.90
|1.25348
|0.00000
|0.00000
|1140
|2009.03.06 00:35
|close
|570
|1.90
|1.25625
|0.00000
|0.00000
|526.30
|57583.92
|1141
|2009.03.06 00:41
|sell
|571
|1.91
|1.25700
|0.00000
|0.00000
|1142
|2009.03.06 01:54
|close
|571
|1.91
|1.25398
|0.00000
|0.00000
|576.82
|58160.74
|1143
|2009.03.06 06:01
|sell
|572
|1.93
|1.25965
|0.00000
|0.00000
|1144
|2009.03.06 06:32
|sell
|573
|1.93
|1.26450
|0.00000
|0.00000
|1145
|2009.03.06 07:03
|sell
|574
|3.86
|1.26965
|0.00000
|0.00000
|1146
|2009.03.06 09:15
|close
|574
|3.86
|1.26768
|0.00000
|0.00000
|760.42
|58921.16
|1147
|2009.03.06 09:15
|close
|573
|1.93
|1.26763
|0.00000
|0.00000
|-604.09
|58317.07
|1148
|2009.03.06 09:15
|close
|572
|1.93
|1.26768
|0.00000
|0.00000
|-1549.79
|56767.28
|1149
|2009.03.06 10:04
|buy
|575
|1.89
|1.26673
|0.00000
|0.00000
|1150
|2009.03.06 13:29
|close
|575
|1.89
|1.26815
|0.00000
|0.00000
|268.38
|57035.66
|1151
|2009.03.06 13:31
|sell
|576
|1.90
|1.26920
|0.00000
|0.00000
|1152
|2009.03.06 15:01
|close
|576
|1.90
|1.26958
|0.00000
|0.00000
|-72.20
|56963.46
|1153
|2009.03.06 15:48
|buy
|577
|1.89
|1.26738
|0.00000
|0.00000
|1154
|2009.03.06 16:19
|buy
|578
|1.89
|1.26383
|0.00000
|0.00000
|1155
|2009.03.06 17:01
|close
|578
|1.89
|1.26845
|0.00000
|0.00000
|873.18
|57836.64
|1156
|2009.03.06 17:06
|close
|577
|1.89
|1.26845
|0.00000
|0.00000
|202.23
|58038.87
|1157
|2009.03.06 17:07
|sell
|579
|1.93
|1.26900
|0.00000
|0.00000
|1158
|2009.03.06 20:21
|close
|579
|1.93
|1.26448
|0.00000
|0.00000
|872.36
|58911.23
|1159
|2009.03.06 20:22
|buy
|580
|1.96
|1.26368
|0.00000
|0.00000
|1160
|2009.03.08 22:00
|close
|580
|1.96
|1.26705
|0.00000
|0.00000
|660.52
|59571.75
|1161
|2009.03.08 22:10
|sell
|581
|1.98
|1.26740
|0.00000
|0.00000
|1162
|2009.03.08 23:15
|sell
|582
|1.98
|1.27050
|0.00000
|0.00000
|1163
|2009.03.09 01:16
|close
|582
|1.98
|1.26948
|0.00000
|0.00000
|201.96
|59773.71
|1164
|2009.03.09 01:16
|close
|581
|1.98
|1.26948
|0.00000
|0.00000
|-411.84
|59361.87
|1165
|2009.03.09 01:29
|buy
|583
|1.97
|1.26883
|0.00000
|0.00000
|1166
|2009.03.09 04:30
|buy
|584
|1.97
|1.26558
|0.00000
|0.00000
|1167
|2009.03.09 07:27
|close
|584
|1.97
|1.26390
|0.00000
|0.00000
|-330.96
|59030.91
|1168
|2009.03.09 07:27
|close
|583
|1.97
|1.26390
|0.00000
|0.00000
|-971.21
|58059.70
|1169
|2009.03.09 07:51
|sell
|585
|1.93
|1.26635
|0.00000
|0.00000
|1170
|2009.03.09 09:08
|close
|585
|1.93
|1.26183
|0.00000
|0.00000
|872.36
|58932.06
|1171
|2009.03.09 09:36
|buy
|586
|1.96
|1.26068
|0.00000
|0.00000
|1172
|2009.03.09 11:04
|buy
|587
|1.96
|1.25783
|0.00000
|0.00000
|1173
|2009.03.09 13:41
|close
|587
|1.96
|1.25980
|0.00000
|0.00000
|386.12
|59318.18
|1174
|2009.03.09 13:41
|close
|586
|1.96
|1.25980
|0.00000
|0.00000
|-172.48
|59145.70
|1175
|2009.03.09 13:48
|sell
|588
|1.97
|1.26055
|0.00000
|0.00000
|1176
|2009.03.09 14:19
|sell
|589
|1.97
|1.26450
|0.00000
|0.00000
|1177
|2009.03.09 17:05
|close
|589
|1.97
|1.26223
|0.00000
|0.00000
|447.19
|59592.89
|1178
|2009.03.09 17:05
|close
|588
|1.97
|1.26218
|0.00000
|0.00000
|-321.11
|59271.78
|1179
|2009.03.09 19:27
|buy
|590
|1.97
|1.26083
|0.00000
|0.00000
|1180
|2009.03.09 22:35
|buy
|591
|1.97
|1.25828
|0.00000
|0.00000
|1181
|2009.03.09 23:52
|close
|591
|1.97
|1.26225
|0.00000
|0.00000
|782.09
|60053.87
|1182
|2009.03.09 23:52
|close
|590
|1.97
|1.26220
|0.00000
|0.00000
|269.89
|60323.76
|1183
|2009.03.10 00:23
|sell
|592
|2.01
|1.26295
|0.00000
|0.00000
|1184
|2009.03.10 02:08
|sell
|593
|2.01
|1.26555
|0.00000
|0.00000
|1185
|2009.03.10 04:49
|close
|593
|2.01
|1.26408
|0.00000
|0.00000
|295.47
|60619.23
|1186
|2009.03.10 04:49
|close
|592
|2.01
|1.26403
|0.00000
|0.00000
|-217.08
|60402.15
|1187
|2009.03.10 05:37
|sell
|594
|2.01
|1.26765
|0.00000
|0.00000
|1188
|2009.03.10 06:08
|sell
|595
|2.01
|1.27145
|0.00000
|0.00000
|1189
|2009.03.10 09:54
|close
|595
|2.01
|1.26958
|0.00000
|0.00000
|375.87
|60778.02
|1190
|2009.03.10 09:54
|close
|594
|2.01
|1.26963
|0.00000
|0.00000
|-397.98
|60380.04
|1191
|2009.03.10 09:56
|buy
|596
|2.01
|1.26903
|0.00000
|0.00000
|1192
|2009.03.10 12:06
|close
|596
|2.01
|1.27165
|0.00000
|0.00000
|526.62
|60906.66
|1193
|2009.03.10 12:14
|sell
|597
|2.03
|1.27315
|0.00000
|0.00000
|1194
|2009.03.10 12:45
|sell
|598
|2.03
|1.28070
|0.00000
|0.00000
|1195
|2009.03.10 14:38
|close
|598
|2.03
|1.27793
|0.00000
|0.00000
|562.31
|61468.97
|1196
|2009.03.10 14:38
|close
|597
|2.03
|1.27788
|0.00000
|0.00000
|-960.19
|60508.78
|1197
|2009.03.10 14:40
|buy
|599
|2.01
|1.27738
|0.00000
|0.00000
|1198
|2009.03.10 15:41
|buy
|600
|2.01
|1.27478
|0.00000
|0.00000
|1199
|2009.03.10 17:52
|buy
|601
|4.02
|1.26888
|0.00000
|0.00000
|1200
|2009.03.10 18:23
|buy
|602
|8.04
|1.26363
|0.00000
|0.00000
|1201
|2009.03.10 19:48
|close
|602
|8.04
|1.26625
|0.00000
|0.00000
|2106.48
|62615.26
|1202
|2009.03.10 19:48
|close
|601
|4.02
|1.26625
|0.00000
|0.00000
|-1057.26
|61558.00
|1203
|2009.03.10 19:48
|close
|600
|2.01
|1.26625
|0.00000
|0.00000
|-1714.53
|59843.47
|1204
|2009.03.10 19:48
|close
|599
|2.01
|1.26630
|0.00000
|0.00000
|-2227.08
|57616.39
|1205
|2009.03.10 19:50
|sell
|603
|1.92
|1.26680
|0.00000
|0.00000
|1206
|2009.03.10 22:29
|sell
|604
|1.92
|1.27030
|0.00000
|0.00000
|1207
|2009.03.11 01:21
|close
|604
|1.92
|1.26978
|0.00000
|0.00000
|99.84
|57716.23
|1208
|2009.03.11 01:21
|close
|603
|1.92
|1.26978
|0.00000
|0.00000
|-572.16
|57144.07
|1209
|2009.03.11 01:26
|buy
|605
|1.90
|1.26898
|0.00000
|0.00000
|1210
|2009.03.11 03:17
|close
|605
|1.90
|1.27185
|0.00000
|0.00000
|545.30
|57689.37
|1211
|2009.03.11 03:30
|sell
|606
|1.92
|1.27235
|0.00000
|0.00000
|1212
|2009.03.11 03:36
|close
|606
|1.92
|1.26818
|0.00000
|0.00000
|800.64
|58490.01
|1213
|2009.03.11 03:37
|buy
|607
|1.94
|1.26768
|0.00000
|0.00000
|1214
|2009.03.11 04:08
|buy
|608
|1.94
|1.26378
|0.00000
|0.00000
|1215
|2009.03.11 05:39
|close
|608
|1.94
|1.26785
|0.00000
|0.00000
|789.58
|59279.59
|1216
|2009.03.11 05:39
|close
|607
|1.94
|1.26780
|0.00000
|0.00000
|23.28
|59302.87
|1217
|2009.03.11 06:36
|buy
|609
|1.97
|1.26268
|0.00000
|0.00000
|1218
|2009.03.11 08:23
|close
|609
|1.97
|1.26710
|0.00000
|0.00000
|870.74
|60173.61
|1219
|2009.03.11 09:13
|sell
|610
|2.00
|1.26785
|0.00000
|0.00000
|1220
|2009.03.11 10:17
|sell
|611
|2.00
|1.27140
|0.00000
|0.00000
|1221
|2009.03.11 11:46
|sell
|612
|4.00
|1.27555
|0.00000
|0.00000
|1222
|2009.03.11 12:37
|sell
|613
|8.00
|1.28005
|0.00000
|0.00000
|1223
|2009.03.11 13:36
|close
|613
|8.00
|1.27568
|0.00000
|0.00000
|3496.00
|63669.61
|1224
|2009.03.11 13:41
|close
|612
|4.00
|1.27623
|0.00000
|0.00000
|-272.00
|63397.61
|1225
|2009.03.11 13:41
|close
|611
|2.00
|1.27628
|0.00000
|0.00000
|-976.00
|62421.61
|1226
|2009.03.11 13:41
|close
|610
|2.00
|1.27618
|0.00000
|0.00000
|-1666.00
|60755.61
|1227
|2009.03.11 13:43
|buy
|614
|2.02
|1.27558
|0.00000
|0.00000
|1228
|2009.03.11 14:41
|close
|614
|2.02
|1.28075
|0.00000
|0.00000
|1044.34
|61799.95
|1229
|2009.03.11 16:04
|sell
|615
|2.05
|1.28125
|0.00000
|0.00000
|1230
|2009.03.11 16:21
|close
|615
|2.05
|1.27678
|0.00000
|0.00000
|916.35
|62716.30
|1231
|2009.03.11 18:45
|sell
|616
|2.09
|1.28025
|0.00000
|0.00000
|1232
|2009.03.11 19:18
|sell
|617
|2.09
|1.28385
|0.00000
|0.00000
|1233
|2009.03.11 20:49
|close
|617
|2.09
|1.28363
|0.00000
|0.00000
|45.98
|62762.28
|1234
|2009.03.11 20:49
|close
|616
|2.09
|1.28363
|0.00000
|0.00000
|-706.42
|62055.86
|1235
|2009.03.11 21:33
|buy
|618
|2.06
|1.28308
|0.00000
|0.00000
|1236
|2009.03.11 23:52
|buy
|619
|2.06
|1.27963
|0.00000
|0.00000
|1237
|2009.03.12 00:53
|close
|619
|2.06
|1.28425
|0.00000
|0.00000
|951.72
|63007.58
|1238
|2009.03.12 00:53
|close
|618
|2.06
|1.28425
|0.00000
|0.00000
|241.02
|63248.60
|1239
|2009.03.12 00:56
|sell
|620
|2.10
|1.28475
|0.00000
|0.00000
|1240
|2009.03.12 06:02
|close
|620
|2.10
|1.28283
|0.00000
|0.00000
|403.20
|63651.80
|1241
|2009.03.12 06:02
|buy
|621
|2.12
|1.28213
|0.00000
|0.00000
|1242
|2009.03.12 06:43
|buy
|622
|2.12
|1.27863
|0.00000
|0.00000
|1243
|2009.03.12 08:02
|buy
|623
|4.24
|1.27438
|0.00000
|0.00000
|1244
|2009.03.12 09:16
|close
|623
|4.24
|1.27745
|0.00000
|0.00000
|1301.68
|64953.48
|1245
|2009.03.12 09:16
|close
|622
|2.12
|1.27750
|0.00000
|0.00000
|-239.56
|64713.92
|1246
|2009.03.12 09:16
|close
|621
|2.12
|1.27750
|0.00000
|0.00000
|-981.56
|63732.36
|1247
|2009.03.12 09:37
|sell
|624
|2.12
|1.27820
|0.00000
|0.00000
|1248
|2009.03.12 11:57
|sell
|625
|2.12
|1.28085
|0.00000
|0.00000
|1249
|2009.03.12 13:13
|close
|625
|2.12
|1.27873
|0.00000
|0.00000
|449.44
|64181.80
|1250
|2009.03.12 13:13
|close
|624
|2.12
|1.27863
|0.00000
|0.00000
|-91.16
|64090.64
|1251
|2009.03.12 13:17
|buy
|626
|2.13
|1.27708
|0.00000
|0.00000
|1252
|2009.03.12 13:31
|close
|626
|2.13
|1.28205
|0.00000
|0.00000
|1058.61
|65149.25
|1253
|2009.03.12 15:41
|sell
|627
|2.17
|1.27985
|0.00000
|0.00000
|1254
|2009.03.12 17:04
|sell
|628
|2.17
|1.28255
|0.00000
|0.00000
|1255
|2009.03.12 18:56
|sell
|629
|4.34
|1.28700
|0.00000
|0.00000
|1256
|2009.03.12 19:47
|sell
|630
|8.68
|1.29145
|0.00000
|0.00000
|1257
|2009.03.12 21:39
|close
|630
|8.68
|1.29183
|0.00000
|0.00000
|-329.84
|64819.41
|1258
|2009.03.12 21:39
|close
|629
|4.34
|1.29188
|0.00000
|0.00000
|-2117.92
|62701.49
|1259
|2009.03.12 21:39
|close
|628
|2.17
|1.29188
|0.00000
|0.00000
|-2024.61
|60676.88
|1260
|2009.03.12 21:39
|close
|627
|2.17
|1.29198
|0.00000
|0.00000
|-2632.21
|58044.67
|1261
|2009.03.12 22:46
|buy
|631
|1.93
|1.28883
|0.00000
|0.00000
|1262
|2009.03.13 00:17
|close
|631
|1.93
|1.29210
|0.00000
|0.00000
|631.11
|58675.78
|1263
|2009.03.13 01:00
|sell
|632
|1.95
|1.29270
|0.00000
|0.00000
|1264
|2009.03.13 04:31
|close
|632
|1.95
|1.29093
|0.00000
|0.00000
|345.15
|59020.93
|1265
|2009.03.13 04:52
|buy
|633
|1.96
|1.28948
|0.00000
|0.00000
|1266
|2009.03.13 06:06
|close
|633
|1.96
|1.29200
|0.00000
|0.00000
|493.92
|59514.85
|1267
|2009.03.13 06:54
|buy
|634
|1.98
|1.28793
|0.00000
|0.00000
|1268
|2009.03.13 08:03
|close
|634
|1.98
|1.29230
|0.00000
|0.00000
|865.26
|60380.11
|1269
|2009.03.13 08:17
|sell
|635
|2.01
|1.29360
|0.00000
|0.00000
|1270
|2009.03.13 09:31
|close
|635
|2.01
|1.29053
|0.00000
|0.00000
|617.07
|60997.18
|1271
|2009.03.13 09:59
|buy
|636
|2.03
|1.28988
|0.00000
|0.00000
|1272
|2009.03.13 12:25
|close
|636
|2.03
|1.29045
|0.00000
|0.00000
|115.71
|61112.89
|1273
|2009.03.13 12:26
|sell
|637
|2.03
|1.29095
|0.00000
|0.00000
|1274
|2009.03.13 15:22
|close
|637
|2.03
|1.28898
|0.00000
|0.00000
|399.91
|61512.80
|1275
|2009.03.13 15:22
|buy
|638
|2.05
|1.28763
|0.00000
|0.00000
|1276
|2009.03.13 17:21
|close
|638
|2.05
|1.29035
|0.00000
|0.00000
|557.60
|62070.40
|1277
|2009.03.13 18:15
|sell
|639
|2.06
|1.29105
|0.00000
|0.00000
|1278
|2009.03.15 21:00
|close
|639
|2.06
|1.28823
|0.00000
|0.00000
|580.92
|62651.32
|1279
|2009.03.15 21:17
|buy
|640
|2.08
|1.28793
|0.00000
|0.00000
|1280
|2009.03.15 22:40
|buy
|641
|2.08
|1.28368
|0.00000
|0.00000
|1281
|2009.03.15 23:56
|close
|641
|2.08
|1.28800
|0.00000
|0.00000
|898.56
|63549.88
|1282
|2009.03.15 23:56
|close
|640
|2.08
|1.28795
|0.00000
|0.00000
|4.16
|63554.04
|1283
|2009.03.16 00:01
|sell
|642
|2.11
|1.28845
|0.00000
|0.00000
|1284
|2009.03.16 01:51
|sell
|643
|2.11
|1.29140
|0.00000
|0.00000
|1285
|2009.03.16 05:59
|close
|643
|2.11
|1.29008
|0.00000
|0.00000
|278.52
|63832.56
|1286
|2009.03.16 05:59
|close
|642
|2.11
|1.29008
|0.00000
|0.00000
|-343.93
|63488.63
|1287
|2009.03.16 06:40
|sell
|644
|2.11
|1.29280
|0.00000
|0.00000
|1288
|2009.03.16 07:53
|sell
|645
|2.11
|1.29535
|0.00000
|0.00000
|1289
|2009.03.16 10:02
|sell
|646
|4.22
|1.30045
|0.00000
|0.00000
|1290
|2009.03.16 12:13
|sell
|647
|8.44
|1.30555
|0.00000
|0.00000
|1291
|2009.03.16 12:38
|close
|647
|8.44
|1.30568
|0.00000
|0.00000
|-109.72
|63378.91
|1292
|2009.03.16 12:38
|close
|646
|4.22
|1.30568
|0.00000
|0.00000
|-2207.06
|61171.85
|1293
|2009.03.16 12:38
|close
|645
|2.11
|1.30568
|0.00000
|0.00000
|-2179.63
|58992.22
|1294
|2009.03.16 12:38
|close
|644
|2.11
|1.30568
|0.00000
|0.00000
|-2717.68
|56274.54
|1295
|2009.03.16 13:50
|buy
|648
|1.87
|1.30198
|0.00000
|0.00000
|1296
|2009.03.16 14:30
|buy
|649
|1.87
|1.29943
|0.00000
|0.00000
|1297
|2009.03.16 15:31
|close
|649
|1.87
|1.30235
|0.00000
|0.00000
|546.04
|56820.58
|1298
|2009.03.16 15:31
|close
|648
|1.87
|1.30220
|0.00000
|0.00000
|41.14
|56861.72
|1299
|2009.03.16 16:06
|buy
|650
|1.89
|1.29803
|0.00000
|0.00000
|1300
|2009.03.16 16:51
|close
|650
|1.89
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|844.83
|57706.55
|1301
|2009.03.16 18:06
|buy
|651
|1.92
|1.29833
|0.00000
|0.00000
|1302
|2009.03.16 19:59
|buy
|652
|1.92
|1.29568
|0.00000
|0.00000
|1303
|2009.03.16 21:38
|close
|652
|1.92
|1.29845
|0.00000
|0.00000
|531.84
|58238.39
|1304
|2009.03.16 21:38
|close
|651
|1.92
|1.29855
|0.00000
|0.00000
|42.24
|58280.63
|1305
|2009.03.17 01:10
|sell
|653
|1.94
|1.29940
|0.00000
|0.00000
|1306
|2009.03.17 04:50
|sell
|654
|1.94
|1.30215
|0.00000
|0.00000
|1307
|2009.03.17 05:39
|close
|654
|1.94
|1.29993
|0.00000
|0.00000
|430.68
|58711.31
|1308
|2009.03.17 05:39
|close
|653
|1.94
|1.29993
|0.00000
|0.00000
|-102.82
|58608.49
|1309
|2009.03.17 05:40
|buy
|655
|1.95
|1.29838
|0.00000
|0.00000
|1310
|2009.03.17 10:00
|close
|655
|1.95
|1.30010
|0.00000
|0.00000
|335.40
|58943.89
|1311
|2009.03.17 10:02
|sell
|656
|1.96
|1.30085
|0.00000
|0.00000
|1312
|2009.03.17 11:36
|close
|656
|1.96
|1.29768
|0.00000
|0.00000
|621.32
|59565.21
|1313
|2009.03.17 12:05
|buy
|657
|1.98
|1.29708
|0.00000
|0.00000
|1314
|2009.03.17 13:13
|buy
|658
|1.98
|1.29453
|0.00000
|0.00000
|1315
|2009.03.17 14:24
|close
|658
|1.98
|1.29685
|0.00000
|0.00000
|459.36
|60024.57
|1316
|2009.03.17 14:24
|close
|657
|1.98
|1.29685
|0.00000
|0.00000
|-45.54
|59979.03
|1317
|2009.03.17 14:53
|sell
|659
|1.99
|1.29750
|0.00000
|0.00000
|1318
|2009.03.17 16:52
|sell
|660
|1.99
|1.30005
|0.00000
|0.00000
|1319
|2009.03.17 17:57
|close
|660
|1.99
|1.29833
|0.00000
|0.00000
|342.28
|60321.31
|1320
|2009.03.17 17:57
|close
|659
|1.99
|1.29833
|0.00000
|0.00000
|-165.17
|60156.14
|1321
|2009.03.17 19:09
|sell
|661
|2.00
|1.30165
|0.00000
|0.00000
|1322
|2009.03.18 00:48
|close
|661
|2.00
|1.30153
|0.00000
|0.00000
|24.00
|60180.14
|1323
|2009.03.18 00:53
|buy
|662
|2.00
|1.30093
|0.00000
|0.00000
|1324
|2009.03.18 02:50
|close
|662
|2.00
|1.30425
|0.00000
|0.00000
|664.00
|60844.14
|1325
|2009.03.18 03:41
|sell
|663
|2.02
|1.30535
|0.00000
|0.00000
|1326
|2009.03.18 06:55
|close
|663
|2.02
|1.30303
|0.00000
|0.00000
|468.64
|61312.78
|1327
|2009.03.18 07:00
|buy
|664
|2.04
|1.30258
|0.00000
|0.00000
|1328
|2009.03.18 07:49
|buy
|665
|2.04
|1.29973
|0.00000
|0.00000
|1329
|2009.03.18 09:55
|close
|665
|2.04
|1.30345
|0.00000
|0.00000
|758.88
|62071.66
|1330
|2009.03.18 09:55
|close
|664
|2.04
|1.30350
|0.00000
|0.00000
|187.68
|62259.34
|1331
|2009.03.18 09:58
|sell
|666
|2.07
|1.30400
|0.00000
|0.00000
|1332
|2009.03.18 12:00
|close
|666
|2.07
|1.30308
|0.00000
|0.00000
|190.44
|62449.78
|1333
|2009.03.18 12:25
|sell
|667
|2.08
|1.30695
|0.00000
|0.00000
|1334
|2009.03.18 12:56
|sell
|668
|2.08
|1.31290
|0.00000
|0.00000
|1335
|2009.03.18 15:26
|close
|668
|2.08
|1.31103
|0.00000
|0.00000
|388.96
|62838.74
|1336
|2009.03.18 15:26
|close
|667
|2.08
|1.31113
|0.00000
|0.00000
|-869.44
|61969.30
|1337
|2009.03.18 15:38
|buy
|669
|2.06
|1.31033
|0.00000
|0.00000
|1338
|2009.03.18 18:17
|close
|669
|2.06
|1.31695
|0.00000
|0.00000
|1363.72
|63333.02
|1339
|2009.03.18 21:24
|sell
|670
|2.11
|1.35230
|0.00000
|0.00000
|1340
|2009.03.18 22:37
|close
|670
|2.11
|1.34843
|0.00000
|0.00000
|816.57
|64149.59
|1341
|2009.03.19 00:11
|buy
|671
|2.13
|1.34758
|0.00000
|0.00000
|1342
|2009.03.19 00:43
|buy
|672
|2.13
|1.34503
|0.00000
|0.00000
|1343
|2009.03.19 03:48
|close
|672
|2.13
|1.34505
|0.00000
|0.00000
|4.26
|64153.85
|1344
|2009.03.19 03:48
|close
|671
|2.13
|1.34510
|0.00000
|0.00000
|-528.24
|63625.61
|1345
|2009.03.19 03:56
|sell
|673
|2.12
|1.34555
|0.00000
|0.00000
|1346
|2009.03.19 05:31
|sell
|674
|2.12
|1.34845
|0.00000
|0.00000
|1347
|2009.03.19 06:03
|close
|674
|2.12
|1.34378
|0.00000
|0.00000
|990.04
|64615.65
|1348
|2009.03.19 06:05
|close
|673
|2.12
|1.34388
|0.00000
|0.00000
|354.04
|64969.69
|1349
|2009.03.19 06:10
|buy
|675
|2.16
|1.34343
|0.00000
|0.00000
|1350
|2009.03.19 07:43
|close
|675
|2.16
|1.34745
|0.00000
|0.00000
|868.32
|65838.01
|1351
|2009.03.19 07:45
|sell
|676
|2.19
|1.34790
|0.00000
|0.00000
|1352
|2009.03.19 09:14
|close
|676
|2.19
|1.34663
|0.00000
|0.00000
|278.13
|66116.14
|1353
|2009.03.19 09:14
|buy
|677
|2.20
|1.34608
|0.00000
|0.00000
|1354
|2009.03.19 10:03
|close
|677
|2.20
|1.34955
|0.00000
|0.00000
|763.40
|66879.54
|1355
|2009.03.19 10:11
|sell
|678
|2.22
|1.35050
|0.00000
|0.00000
|1356
|2009.03.19 11:20
|close
|678
|2.22
|1.34868
|0.00000
|0.00000
|404.04
|67283.58
|1357
|2009.03.19 11:41
|sell
|679
|2.24
|1.35380
|0.00000
|0.00000
|1358
|2009.03.19 13:58
|sell
|680
|2.24
|1.36440
|0.00000
|0.00000
|1359
|2009.03.19 14:33
|sell
|681
|4.48
|1.36865
|0.00000
|0.00000
|1360
|2009.03.19 15:15
|sell
|682
|8.96
|1.37280
|0.00000
|0.00000
|1361
|2009.03.19 16:13
|close
|682
|8.96
|1.36828
|0.00000
|0.00000
|4049.92
|71333.50
|1362
|2009.03.19 16:13
|close
|681
|4.48
|1.36813
|0.00000
|0.00000
|232.96
|71566.46
|1363
|2009.03.19 16:13
|close
|680
|2.24
|1.36823
|0.00000
|0.00000
|-857.92
|70708.54
|1364
|2009.03.19 16:13
|close
|679
|2.24
|1.36823
|0.00000
|0.00000
|-3232.32
|67476.22
|1365
|2009.03.19 16:15
|buy
|683
|2.24
|1.36723
|0.00000
|0.00000
|1366
|2009.03.19 18:00
|buy
|684
|2.24
|1.36363
|0.00000
|0.00000
|1367
|2009.03.19 18:18
|close
|684
|2.24
|1.36815
|0.00000
|0.00000
|1012.48
|68488.70
|1368
|2009.03.19 22:13
|close
|683
|2.24
|1.36705
|0.00000
|0.00000
|-40.32
|68448.38
|1369
|2009.03.20 01:24
|buy
|685
|2.28
|1.36298
|0.00000
|0.00000
|1370
|2009.03.20 03:12
|close
|685
|2.28
|1.36640
|0.00000
|0.00000
|779.76
|69228.14
|1371
|2009.03.20 03:13
|sell
|686
|2.30
|1.36705
|0.00000
|0.00000
|1372
|2009.03.20 07:39
|sell
|687
|2.30
|1.36985
|0.00000
|0.00000
|1373
|2009.03.20 09:11
|close
|687
|2.30
|1.36718
|0.00000
|0.00000
|614.10
|69842.24
|1374
|2009.03.20 09:11
|close
|686
|2.30
|1.36718
|0.00000
|0.00000
|-29.90
|69812.34
|1375
|2009.03.20 10:13
|buy
|688
|2.32
|1.36493
|0.00000
|0.00000
|1376
|2009.03.20 10:44
|buy
|689
|2.32
|1.35688
|0.00000
|0.00000
|1377
|2009.03.20 12:31
|close
|689
|2.32
|1.36160
|0.00000
|0.00000
|1095.04
|70907.38
|1378
|2009.03.20 12:31
|close
|688
|2.32
|1.36165
|0.00000
|0.00000
|-760.96
|70146.42
|1379
|2009.03.20 13:12
|buy
|690
|2.33
|1.35383
|0.00000
|0.00000
|1380
|2009.03.20 13:42
|close
|690
|2.33
|1.35815
|0.00000
|0.00000
|1006.56
|71152.98
|1381
|2009.03.20 13:52
|sell
|691
|2.37
|1.36350
|0.00000
|0.00000
|1382
|2009.03.20 14:43
|close
|691
|2.37
|1.35843
|0.00000
|0.00000
|1201.59
|72354.57
|1383
|2009.03.20 15:03
|buy
|692
|2.41
|1.35593
|0.00000
|0.00000
|1384
|2009.03.20 15:39
|buy
|693
|2.41
|1.35333
|0.00000
|0.00000
|1385
|2009.03.20 16:05
|close
|693
|2.41
|1.35765
|0.00000
|0.00000
|1041.12
|73395.69
|1386
|2009.03.20 16:10
|close
|692
|2.41
|1.35995
|0.00000
|0.00000
|968.82
|74364.51
|1387
|2009.03.22 21:06
|sell
|694
|2.47
|1.36190
|0.00000
|0.00000
|1388
|2009.03.22 22:23
|sell
|695
|2.47
|1.36450
|0.00000
|0.00000
|1389
|2009.03.23 00:04
|close
|695
|2.47
|1.36143
|0.00000
|0.00000
|758.29
|75122.80
|1390
|2009.03.23 00:04
|close
|694
|2.47
|1.36138
|0.00000
|0.00000
|128.44
|75251.24
|1391
|2009.03.23 02:36
|sell
|696
|2.50
|1.36730
|0.00000
|0.00000
|1392
|2009.03.23 07:17
|sell
|697
|2.50
|1.37015
|0.00000
|0.00000
|1393
|2009.03.23 08:34
|close
|697
|2.50
|1.36868
|0.00000
|0.00000
|367.50
|75618.74
|1394
|2009.03.23 08:34
|close
|696
|2.50
|1.36868
|0.00000
|0.00000
|-345.00
|75273.74
|1395
|2009.03.23 08:51
|buy
|698
|2.50
|1.36623
|0.00000
|0.00000
|1396
|2009.03.23 09:22
|buy
|699
|2.50
|1.36298
|0.00000
|0.00000
|1397
|2009.03.23 10:28
|close
|699
|2.50
|1.36660
|0.00000
|0.00000
|905.00
|76178.74
|1398
|2009.03.23 10:28
|close
|698
|2.50
|1.36680
|0.00000
|0.00000
|142.50
|76321.24
|1399
|2009.03.23 12:02
|buy
|700
|2.54
|1.36173
|0.00000
|0.00000
|1400
|2009.03.23 12:33
|buy
|701
|2.54
|1.35843
|0.00000
|0.00000
|1401
|2009.03.23 13:30
|buy
|702
|5.08
|1.35403
|0.00000
|0.00000
|1402
|2009.03.23 15:05
|close
|702
|5.08
|1.35560
|0.00000
|0.00000
|797.56
|77118.80
|1403
|2009.03.23 15:05
|close
|701
|2.54
|1.35555
|0.00000
|0.00000
|-731.52
|76387.28
|1404
|2009.03.23 15:05
|close
|700
|2.54
|1.35555
|0.00000
|0.00000
|-1569.72
|74817.56
|1405
|2009.03.23 15:05
|sell
|703
|2.49
|1.35620
|0.00000
|0.00000
|1406
|2009.03.23 16:56
|sell
|704
|2.49
|1.35885
|0.00000
|0.00000
|1407
|2009.03.23 17:27
|sell
|705
|4.98
|1.36325
|0.00000
|0.00000
|1408
|2009.03.23 21:03
|close
|705
|4.98
|1.36333
|0.00000
|0.00000
|-39.84
|74777.72
|1409
|2009.03.23 21:03
|close
|704
|2.49
|1.36328
|0.00000
|0.00000
|-1103.07
|73674.65
|1410
|2009.03.23 21:03
|close
|703
|2.49
|1.36328
|0.00000
|0.00000
|-1762.92
|71911.73
|1411
|2009.03.23 21:43
|buy
|706
|2.39
|1.36138
|0.00000
|0.00000
|1412
|2009.03.23 23:08
|close
|706
|2.39
|1.36340
|0.00000
|0.00000
|482.78
|72394.51
|1413
|2009.03.23 23:27
|sell
|707
|2.41
|1.36390
|0.00000
|0.00000
|1414
|2009.03.24 00:42
|sell
|708
|2.41
|1.36645
|0.00000
|0.00000
|1415
|2009.03.24 04:01
|close
|708
|2.41
|1.36488
|0.00000
|0.00000
|378.37
|72772.88
|1416
|2009.03.24 04:01
|close
|707
|2.41
|1.36488
|0.00000
|0.00000
|-236.18
|72536.70
|1417
|2009.03.24 04:53
|buy
|709
|2.41
|1.36418
|0.00000
|0.00000
|1418
|2009.03.24 05:42
|close
|709
|2.41
|1.36730
|0.00000
|0.00000
|751.92
|73288.62
|1419
|2009.03.24 06:54
|buy
|710
|2.44
|1.36308
|0.00000
|0.00000
|1420
|2009.03.24 07:29
|buy
|711
|2.44
|1.36018
|0.00000
|0.00000
|1421
|2009.03.24 10:07
|buy
|712
|4.88
|1.35608
|0.00000
|0.00000
|1422
|2009.03.24 12:19
|close
|712
|4.88
|1.35655
|0.00000
|0.00000
|229.36
|73517.98
|1423
|2009.03.24 12:19
|close
|711
|2.44
|1.35660
|0.00000
|0.00000
|-873.52
|72644.46
|1424
|2009.03.24 12:19
|close
|710
|2.44
|1.35645
|0.00000
|0.00000
|-1617.72
|71026.74
|1425
|2009.03.24 13:10
|buy
|713
|2.36
|1.35118
|0.00000
|0.00000
|1426
|2009.03.24 14:01
|close
|713
|2.36
|1.35485
|0.00000
|0.00000
|866.12
|71892.86
|1427
|2009.03.24 14:03
|sell
|714
|2.39
|1.35605
|0.00000
|0.00000
|1428
|2009.03.24 15:54
|close
|714
|2.39
|1.35198
|0.00000
|0.00000
|972.73
|72865.59
|1429
|2009.03.24 16:30
|sell
|715
|2.42
|1.35705
|0.00000
|0.00000
|1430
|2009.03.24 17:29
|close
|715
|2.42
|1.35338
|0.00000
|0.00000
|888.14
|73753.73
|1431
|2009.03.24 17:31
|buy
|716
|2.45
|1.35228
|0.00000
|0.00000
|1432
|2009.03.24 18:26
|buy
|717
|2.45
|1.34918
|0.00000
|0.00000
|1433
|2009.03.24 18:45
|close
|717
|2.45
|1.35355
|0.00000
|0.00000
|1070.65
|74824.38
|1434
|2009.03.24 18:50
|close
|716
|2.45
|1.35230
|0.00000
|0.00000
|4.90
|74829.28
|1435
|2009.03.24 19:32
|buy
|718
|2.49
|1.34628
|0.00000
|0.00000
|1436
|2009.03.24 22:50
|close
|718
|2.49
|1.34900
|0.00000
|0.00000
|677.28
|75506.56
|1437
|2009.03.25 00:56
|buy
|719
|2.51
|1.34603
|0.00000
|0.00000
|1438
|2009.03.25 03:53
|close
|719
|2.51
|1.34855
|0.00000
|0.00000
|632.52
|76139.08
|1439
|2009.03.25 04:09
|sell
|720
|2.53
|1.34910
|0.00000
|0.00000
|1440
|2009.03.25 05:30
|close
|720
|2.53
|1.34638
|0.00000
|0.00000
|688.16
|76827.24
|1441
|2009.03.25 05:31
|buy
|721
|2.56
|1.34543
|0.00000
|0.00000
|1442
|2009.03.25 08:33
|buy
|722
|2.56
|1.34278
|0.00000
|0.00000
|1443
|2009.03.25 09:19
|close
|722
|2.56
|1.34655
|0.00000
|0.00000
|965.12
|77792.36
|1444
|2009.03.25 09:19
|close
|721
|2.56
|1.34655
|0.00000
|0.00000
|286.72
|78079.08
|1445
|2009.03.25 09:20
|sell
|723
|2.60
|1.34765
|0.00000
|0.00000
|1446
|2009.03.25 10:09
|sell
|724
|2.60
|1.35040
|0.00000
|0.00000
|1447
|2009.03.25 12:13
|close
|724
|2.60
|1.34798
|0.00000
|0.00000
|629.20
|78708.28
|1448
|2009.03.25 12:13
|close
|723
|2.60
|1.34798
|0.00000
|0.00000
|-85.80
|78622.48
|1449
|2009.03.25 12:14
|buy
|725
|2.62
|1.34713
|0.00000
|0.00000
|1450
|2009.03.25 12:35
|close
|725
|2.62
|1.35160
|0.00000
|0.00000
|1171.14
|79793.62
|1451
|2009.03.25 13:24
|buy
|726
|2.65
|1.34548
|0.00000
|0.00000
|1452
|2009.03.25 13:56
|close
|726
|2.65
|1.35440
|0.00000
|0.00000
|2363.80
|82157.42
|1453
|2009.03.25 17:09
|sell
|727
|2.73
|1.35855
|0.00000
|0.00000
|1454
|2009.03.25 18:13
|sell
|728
|2.73
|1.36105
|0.00000
|0.00000
|1455
|2009.03.25 18:46
|close
|728
|2.73
|1.35653
|0.00000
|0.00000
|1233.96
|83391.38
|1456
|2009.03.25 18:46
|close
|727
|2.73
|1.35588
|0.00000
|0.00000
|728.91
|84120.29
|1457
|2009.03.26 02:30
|buy
|729
|2.80
|1.35683
|0.00000
|0.00000
|1458
|2009.03.26 03:06
|buy
|730
|2.80
|1.35403
|0.00000
|0.00000
|1459
|2009.03.26 05:56
|close
|730
|2.80
|1.35865
|0.00000
|0.00000
|1293.60
|85413.89
|1460
|2009.03.26 05:56
|close
|729
|2.80
|1.35875
|0.00000
|0.00000
|537.60
|85951.49
|1461
|2009.03.26 06:09
|sell
|731
|2.86
|1.35950
|0.00000
|0.00000
|1462
|2009.03.26 06:56
|close
|731
|2.86
|1.35578
|0.00000
|0.00000
|1063.92
|87015.41
|1463
|2009.03.26 09:20
|buy
|732
|2.90
|1.35508
|0.00000
|0.00000
|1464
|2009.03.26 11:20
|close
|732
|2.90
|1.35905
|0.00000
|0.00000
|1151.30
|88166.71
|1465
|2009.03.26 11:48
|sell
|733
|2.93
|1.35970
|0.00000
|0.00000
|1466
|2009.03.26 12:54
|sell
|734
|2.93
|1.36320
|0.00000
|0.00000
|1467
|2009.03.26 13:30
|close
|734
|2.93
|1.35878
|0.00000
|0.00000
|1295.06
|89461.77
|1468
|2009.03.26 13:45
|close
|733
|2.93
|1.35783
|0.00000
|0.00000
|547.91
|90009.68
|1469
|2009.03.26 13:46
|buy
|735
|3.00
|1.35693
|0.00000
|0.00000
|1470
|2009.03.26 14:17
|buy
|736
|3.00
|1.35308
|0.00000
|0.00000
|1471
|2009.03.26 16:23
|close
|736
|3.00
|1.35710
|0.00000
|0.00000
|1206.00
|91215.68
|1472
|2009.03.26 16:23
|close
|735
|3.00
|1.35710
|0.00000
|0.00000
|51.00
|91266.68
|1473
|2009.03.26 16:36
|buy
|737
|3.04
|1.35333
|0.00000
|0.00000
|1474
|2009.03.26 18:54
|buy
|738
|3.04
|1.35043
|0.00000
|0.00000
|1475
|2009.03.26 22:35
|close
|738
|3.04
|1.35310
|0.00000
|0.00000
|811.68
|92078.36
|1476
|2009.03.26 22:35
|close
|737
|3.04
|1.35310
|0.00000
|0.00000
|-69.92
|92008.44
|1477
|2009.03.27 00:29
|sell
|739
|3.06
|1.35520
|0.00000
|0.00000
|1478
|2009.03.27 04:51
|sell
|740
|3.06
|1.35775
|0.00000
|0.00000
|1479
|2009.03.27 06:27
|close
|740
|3.06
|1.35723
|0.00000
|0.00000
|159.12
|92167.56
|1480
|2009.03.27 06:27
|close
|739
|3.06
|1.35728
|0.00000
|0.00000
|-636.48
|91531.08
|1481
|2009.03.27 07:29
|buy
|741
|3.05
|1.35533
|0.00000
|0.00000
|1482
|2009.03.27 09:18
|buy
|742
|3.05
|1.35243
|0.00000
|0.00000
|1483
|2009.03.27 09:49
|buy
|743
|6.10
|1.34658
|0.00000
|0.00000
|1484
|2009.03.27 12:28
|buy
|744
|12.20
|1.33268
|0.00000
|0.00000
|1485
|2009.03.27 13:28
|close
|744
|12.20
|1.33075
|0.00000
|0.00000
|-2354.60
|89176.48
|1486
|2009.03.27 13:28
|close
|743
|6.10
|1.33070
|0.00000
|0.00000
|-9686.80
|79489.68
|1487
|2009.03.27 13:28
|close
|742
|3.05
|1.33075
|0.00000
|0.00000
|-6612.40
|72877.28
|1488
|2009.03.27 13:28
|close
|741
|3.05
|1.33085
|0.00000
|0.00000
|-7466.40
|65410.88
|1489
|2009.03.27 14:10
|buy
|745
|2.18
|1.32668
|0.00000
|0.00000
|1490
|2009.03.27 14:37
|close
|745
|2.18
|1.33115
|0.00000
|0.00000
|974.46
|66385.34
|1491
|2009.03.27 16:30
|buy
|746
|2.21
|1.32608
|0.00000
|0.00000
|1492
|2009.03.27 18:28
|close
|746
|2.21
|1.33050
|0.00000
|0.00000
|976.82
|67362.16
|1493
|2009.03.29 21:07
|buy
|747
|2.24
|1.32168
|0.00000
|0.00000
|1494
|2009.03.29 22:18
|close
|747
|2.24
|1.32505
|0.00000
|0.00000
|754.88
|68117.04
|1495
|2009.03.29 22:23
|sell
|748
|2.27
|1.32595
|0.00000
|0.00000
|1496
|2009.03.29 23:40
|close
|748
|2.27
|1.32493
|0.00000
|0.00000
|231.54
|68348.58
|1497
|2009.03.30 04:11
|buy
|749
|2.27
|1.32428
|0.00000
|0.00000
|1498
|2009.03.30 05:09
|buy
|750
|2.27
|1.31993
|0.00000
|0.00000
|1499
|2009.03.30 10:09
|close
|750
|2.27
|1.31800
|0.00000
|0.00000
|-438.11
|67910.47
|1500
|2009.03.30 10:09
|close
|749
|2.27
|1.31795
|0.00000
|0.00000
|-1436.91
|66473.56
|1501
|2009.03.30 11:35
|sell
|751
|2.21
|1.32025
|0.00000
|0.00000
|1502
|2009.03.30 13:11
|close
|751
|2.21
|1.31778
|0.00000
|0.00000
|545.87
|67019.43
|1503
|2009.03.30 13:12
|buy
|752
|2.23
|1.31703
|0.00000
|0.00000
|1504
|2009.03.30 13:44
|buy
|753
|2.23
|1.31438
|0.00000
|0.00000
|1505
|2009.03.30 15:00
|close
|753
|2.23
|1.31620
|0.00000
|0.00000
|405.86
|67425.29
|1506
|2009.03.30 15:00
|close
|752
|2.23
|1.31620
|0.00000
|0.00000
|-185.09
|67240.20
|1507
|2009.03.30 15:20
|sell
|754
|2.24
|1.31705
|0.00000
|0.00000
|1508
|2009.03.30 16:00
|close
|754
|2.24
|1.31248
|0.00000
|0.00000
|1023.68
|68263.88
|1509
|2009.03.30 16:00
|buy
|755
|2.27
|1.31153
|0.00000
|0.00000
|1510
|2009.03.30 16:26
|close
|755
|2.27
|1.31600
|0.00000
|0.00000
|1014.69
|69278.57
|1511
|2009.03.30 18:04
|buy
|756
|2.30
|1.31298
|0.00000
|0.00000
|1512
|2009.03.30 18:55
|close
|756
|2.30
|1.31665
|0.00000
|0.00000
|844.10
|70122.67
|1513
|2009.03.30 19:10
|sell
|757
|2.33
|1.31760
|0.00000
|0.00000
|1514
|2009.03.30 21:04
|sell
|758
|2.33
|1.32030
|0.00000
|0.00000
|1515
|2009.03.30 22:15
|close
|758
|2.33
|1.31868
|0.00000
|0.00000
|377.46
|70500.13
|1516
|2009.03.30 22:15
|close
|757
|2.33
|1.31868
|0.00000
|0.00000
|-251.64
|70248.49
|1517
|2009.03.30 23:27
|buy
|759
|2.34
|1.31823
|0.00000
|0.00000
|1518
|2009.03.31 00:42
|close
|759
|2.34
|1.32055
|0.00000
|0.00000
|542.88
|70791.37
|1519
|2009.03.31 00:47
|sell
|760
|2.35
|1.32180
|0.00000
|0.00000
|1520
|2009.03.31 02:01
|sell
|761
|2.35
|1.32435
|0.00000
|0.00000
|1521
|2009.03.31 05:46
|close
|761
|2.35
|1.32223
|0.00000
|0.00000
|498.20
|71289.57
|1522
|2009.03.31 05:46
|close
|760
|2.35
|1.32233
|0.00000
|0.00000
|-124.55
|71165.02
|1523
|2009.03.31 07:43
|sell
|762
|2.37
|1.32630
|0.00000
|0.00000
|1524
|2009.03.31 08:31
|sell
|763
|2.37
|1.32885
|0.00000
|0.00000
|1525
|2009.03.31 09:15
|close
|763
|2.37
|1.32598
|0.00000
|0.00000
|680.19
|71845.21
|1526
|2009.03.31 09:15
|close
|762
|2.37
|1.32598
|0.00000
|0.00000
|75.84
|71921.05
|1527
|2009.03.31 10:28
|sell
|764
|2.39
|1.33080
|0.00000
|0.00000
|1528
|2009.03.31 10:59
|sell
|765
|2.39
|1.33350
|0.00000
|0.00000
|1529
|2009.03.31 12:00
|close
|765
|2.39
|1.33013
|0.00000
|0.00000
|805.43
|72726.48
|1530
|2009.03.31 12:00
|close
|764
|2.39
|1.33008
|0.00000
|0.00000
|172.08
|72898.56
|1531
|2009.03.31 12:56
|sell
|766
|2.42
|1.33350
|0.00000
|0.00000
|1532
|2009.03.31 13:42
|close
|766
|2.42
|1.32943
|0.00000
|0.00000
|984.94
|73883.50
|1533
|2009.03.31 13:48
|buy
|767
|2.46
|1.32893
|0.00000
|0.00000
|1534
|2009.03.31 15:05
|buy
|768
|2.46
|1.32618
|0.00000
|0.00000
|1535
|2009.03.31 17:56
|close
|768
|2.46
|1.32615
|0.00000
|0.00000
|-7.38
|73876.12
|1536
|2009.03.31 17:56
|close
|767
|2.46
|1.32615
|0.00000
|0.00000
|-683.88
|73192.24
|1537
|2009.03.31 17:58
|sell
|769
|2.43
|1.32670
|0.00000
|0.00000
|1538
|2009.03.31 18:52
|sell
|770
|2.43
|1.32925
|0.00000
|0.00000
|1539
|2009.03.31 20:17
|close
|770
|2.43
|1.32628
|0.00000
|0.00000
|721.71
|73913.95
|1540
|2009.03.31 20:17
|close
|769
|2.43
|1.32628
|0.00000
|0.00000
|102.06
|74016.01
|1541
|2009.03.31 20:36
|buy
|771
|2.46
|1.32568
|0.00000
|0.00000
|1542
|2009.04.01 00:04
|buy
|772
|2.46
|1.32283
|0.00000
|0.00000
|1543
|2009.04.01 00:54
|buy
|773
|4.92
|1.31838
|0.00000
|0.00000
|1544
|2009.04.01 01:28
|close
|773
|4.92
|1.32295
|0.00000
|0.00000
|2248.44
|76264.45
|1545
|2009.04.01 02:35
|close
|772
|2.46
|1.32215
|0.00000
|0.00000
|-167.28
|76097.17
|1546
|2009.04.01 02:35
|close
|771
|2.46
|1.32215
|0.00000
|0.00000
|-868.38
|75228.79
|1547
|2009.04.01 05:54
|buy
|774
|2.50
|1.31768
|0.00000
|0.00000
|1548
|2009.04.01 06:34
|close
|774
|2.50
|1.32090
|0.00000
|0.00000
|805.00
|76033.79
|1549
|2009.04.01 07:13
|sell
|775
|2.53
|1.32145
|0.00000
|0.00000
|1550
|2009.04.01 07:30
|close
|775
|2.53
|1.31778
|0.00000
|0.00000
|928.51
|76962.30
|1551
|2009.04.01 09:09
|sell
|776
|2.56
|1.32180
|0.00000
|0.00000
|1552
|2009.04.01 10:35
|sell
|777
|2.56
|1.32440
|0.00000
|0.00000
|1553
|2009.04.01 12:15
|close
|777
|2.56
|1.32463
|0.00000
|0.00000
|-58.88
|76903.42
|1554
|2009.04.01 12:15
|close
|776
|2.56
|1.32463
|0.00000
|0.00000
|-724.48
|76178.94
|1555
|2009.04.01 12:17
|buy
|778
|2.53
|1.32403
|0.00000
|0.00000
|1556
|2009.04.01 13:07
|close
|778
|2.53
|1.32840
|0.00000
|0.00000
|1105.61
|77284.55
|1557
|2009.04.01 14:57
|buy
|779
|2.57
|1.32293
|0.00000
|0.00000
|1558
|2009.04.01 17:51
|buy
|780
|2.57
|1.32043
|0.00000
|0.00000
|1559
|2009.04.01 18:52
|close
|780
|2.57
|1.32235
|0.00000
|0.00000
|493.44
|77777.99
|1560
|2009.04.01 18:52
|close
|779
|2.57
|1.32240
|0.00000
|0.00000
|-136.21
|77641.78
|1561
|2009.04.01 19:00
|sell
|781
|2.58
|1.32305
|0.00000
|0.00000
|1562
|2009.04.02 00:59
|sell
|782
|2.58
|1.32615
|0.00000
|0.00000
|1563
|2009.04.02 00:59
|close
|782
|2.58
|1.32623
|0.00000
|0.00000
|-20.64
|77621.14
|1564
|2009.04.02 00:59
|close
|781
|2.58
|1.32623
|0.00000
|0.00000
|-820.44
|76800.70
|1565
|2009.04.02 02:27
|sell
|783
|2.56
|1.32880
|0.00000
|0.00000
|1566
|2009.04.02 07:20
|close
|783
|2.56
|1.32548
|0.00000
|0.00000
|849.92
|77650.62
|1567
|2009.04.02 09:12
|sell
|784
|2.58
|1.32955
|0.00000
|0.00000
|1568
|2009.04.02 10:10
|sell
|785
|2.58
|1.33210
|0.00000
|0.00000
|1569
|2009.04.02 10:41
|sell
|786
|5.16
|1.33675
|0.00000
|0.00000
|1570
|2009.04.02 11:40
|close
|786
|5.16
|1.33253
|0.00000
|0.00000
|2177.52
|79828.14
|1571
|2009.04.02 11:40
|close
|785
|2.58
|1.33253
|0.00000
|0.00000
|-110.94
|79717.20
|1572
|2009.04.02 11:40
|close
|784
|2.58
|1.33253
|0.00000
|0.00000
|-768.84
|78948.36
|1573
|2009.04.02 15:08
|sell
|787
|2.63
|1.34485
|0.00000
|0.00000
|1574
|2009.04.02 16:20
|sell
|788
|2.63
|1.34755
|0.00000
|0.00000
|1575
|2009.04.02 17:58
|close
|788
|2.63
|1.34683
|0.00000
|0.00000
|189.36
|79137.72
|1576
|2009.04.02 17:58
|close
|787
|2.63
|1.34678
|0.00000
|0.00000
|-507.59
|78630.13
|1577
|2009.04.02 18:04
|buy
|789
|2.62
|1.34588
|0.00000
|0.00000
|1578
|2009.04.03 00:01
|close
|789
|2.62
|1.34755
|0.00000
|0.00000
|437.54
|79067.67
|1579
|2009.04.03 00:17
|sell
|790
|2.63
|1.34845
|0.00000
|0.00000
|1580
|2009.04.03 00:46
|close
|790
|2.63
|1.34488
|0.00000
|0.00000
|938.91
|80006.58
|1581
|2009.04.03 01:52
|buy
|791
|2.66
|1.34428
|0.00000
|0.00000
|1582
|2009.04.03 05:10
|buy
|792
|2.66
|1.34118
|0.00000
|0.00000
|1583
|2009.04.03 07:51
|close
|792
|2.66
|1.34270
|0.00000
|0.00000
|404.32
|80410.90
|1584
|2009.04.03 07:51
|close
|791
|2.66
|1.34270
|0.00000
|0.00000
|-420.28
|79990.62
|1585
|2009.04.03 08:37
|sell
|793
|2.66
|1.34625
|0.00000
|0.00000
|1586
|2009.04.03 09:47
|close
|793
|2.66
|1.34393
|0.00000
|0.00000
|617.12
|80607.74
|1587
|2009.04.03 12:30
|sell
|794
|2.68
|1.34595
|0.00000
|0.00000
|1588
|2009.04.03 12:43
|close
|794
|2.68
|1.34158
|0.00000
|0.00000
|1171.16
|81778.90
|1589
|2009.04.03 12:45
|buy
|795
|2.72
|1.34088
|0.00000
|0.00000
|1590
|2009.04.03 13:17
|buy
|796
|2.72
|1.33828
|0.00000
|0.00000
|1591
|2009.04.03 14:16
|close
|796
|2.72
|1.34265
|0.00000
|0.00000
|1188.64
|82967.54
|1592
|2009.04.03 14:16
|close
|795
|2.72
|1.34290
|0.00000
|0.00000
|549.44
|83516.98
|1593
|2009.04.03 14:28
|sell
|797
|2.78
|1.34370
|0.00000
|0.00000
|1594
|2009.04.03 17:24
|close
|797
|2.78
|1.34283
|0.00000
|0.00000
|241.86
|83758.84
|1595
|2009.04.03 17:25
|buy
|798
|2.79
|1.34203
|0.00000
|0.00000
|1596
|2009.04.03 18:20
|close
|798
|2.79
|1.34515
|0.00000
|0.00000
|870.48
|84629.32
|1597
|2009.04.03 18:28
|sell
|799
|2.82
|1.34635
|0.00000
|0.00000
|1598
|2009.04.03 20:25
|sell
|800
|2.82
|1.34900
|0.00000
|0.00000
|1599
|2009.04.05 21:00
|close
|800
|2.82
|1.34923
|0.00000
|0.00000
|-64.86
|84564.46
|1600
|2009.04.05 21:00
|close
|799
|2.82
|1.34873
|0.00000
|0.00000
|-671.16
|83893.30
|1601
|2009.04.05 21:12
|sell
|801
|2.79
|1.35075
|0.00000
|0.00000
|1602
|2009.04.05 22:06
|sell
|802
|2.79
|1.35375
|0.00000
|0.00000
|1603
|2009.04.06 01:33
|sell
|803
|5.58
|1.35790
|0.00000
|0.00000
|1604
|2009.04.06 03:11
|close
|803
|5.58
|1.35668
|0.00000
|0.00000
|680.76
|84574.06
|1605
|2009.04.06 03:11
|close
|802
|2.79
|1.35668
|0.00000
|0.00000
|-817.47
|83756.59
|1606
|2009.04.06 03:11
|close
|801
|2.79
|1.35668
|0.00000
|0.00000
|-1654.47
|82102.12
|1607
|2009.04.06 06:36
|buy
|804
|2.73
|1.35318
|0.00000
|0.00000
|1608
|2009.04.06 08:20
|close
|804
|2.73
|1.35505
|0.00000
|0.00000
|510.51
|82612.63
|1609
|2009.04.06 08:45
|sell
|805
|2.75
|1.35555
|0.00000
|0.00000
|1610
|2009.04.06 09:23
|close
|805
|2.75
|1.35148
|0.00000
|0.00000
|1119.25
|83731.88
|1611
|2009.04.06 09:59
|buy
|806
|2.79
|1.35078
|0.00000
|0.00000
|1612
|2009.04.06 12:22
|buy
|807
|2.79
|1.34803
|0.00000
|0.00000
|1613
|2009.04.06 13:46
|buy
|808
|5.58
|1.34353
|0.00000
|0.00000
|1614
|2009.04.06 15:02
|buy
|809
|11.16
|1.33943
|0.00000
|0.00000
|1615
|2009.04.06 15:57
|close
|809
|11.16
|1.33670
|0.00000
|0.00000
|-3046.68
|80685.20
|1616
|2009.04.06 15:57
|close
|808
|5.58
|1.33675
|0.00000
|0.00000
|-3783.24
|76901.96
|1617
|2009.04.06 15:57
|close
|807
|2.79
|1.33675
|0.00000
|0.00000
|-3147.12
|73754.84
|1618
|2009.04.06 15:57
|close
|806
|2.79
|1.33665
|0.00000
|0.00000
|-3942.27
|69812.57
|1619
|2009.04.06 17:57
|sell
|810
|2.32
|1.34090
|0.00000
|0.00000
|1620
|2009.04.06 21:37
|close
|810
|2.32
|1.33963
|0.00000
|0.00000
|294.64
|70107.21
|1621
|2009.04.06 22:17
|buy
|811
|2.33
|1.33908
|0.00000
|0.00000
|1622
|2009.04.06 23:34
|buy
|812
|2.33
|1.33628
|0.00000
|0.00000
|1623
|2009.04.07 04:15
|close
|812
|2.33
|1.33645
|0.00000
|0.00000
|39.61
|70146.82
|1624
|2009.04.07 04:15
|close
|811
|2.33
|1.33640
|0.00000
|0.00000
|-624.44
|69522.38
|1625
|2009.04.07 06:49
|sell
|813
|2.31
|1.33920
|0.00000
|0.00000
|1626
|2009.04.07 07:49
|close
|813
|2.31
|1.33518
|0.00000
|0.00000
|928.62
|70451.00
|1627
|2009.04.07 07:51
|buy
|814
|2.34
|1.33458
|0.00000
|0.00000
|1628
|2009.04.07 09:01
|buy
|815
|2.34
|1.33203
|0.00000
|0.00000
|1629
|2009.04.07 09:32
|buy
|816
|4.68
|1.32753
|0.00000
|0.00000
|1630
|2009.04.07 10:56
|buy
|817
|9.36
|1.32348
|0.00000
|0.00000
|1631
|2009.04.07 12:33
|close
|817
|9.36
|1.32715
|0.00000
|0.00000
|3435.12
|73886.12
|1632
|2009.04.07 12:33
|close
|816
|4.68
|1.32715
|0.00000
|0.00000
|-177.84
|73708.28
|1633
|2009.04.07 12:33
|close
|815
|2.34
|1.32715
|0.00000
|0.00000
|-1141.92
|72566.36
|1634
|2009.04.07 12:33
|close
|814
|2.34
|1.32720
|0.00000
|0.00000
|-1726.92
|70839.44
|1635
|2009.04.07 12:49
|sell
|818
|2.36
|1.32765
|0.00000
|0.00000
|1636
|2009.04.07 13:45
|close
|818
|2.36
|1.32608
|0.00000
|0.00000
|370.52
|71209.96
|1637
|2009.04.07 13:51
|buy
|819
|2.37
|1.32473
|0.00000
|0.00000
|1638
|2009.04.07 15:51
|close
|819
|2.37
|1.32950
|0.00000
|0.00000
|1130.49
|72340.45
|1639
|2009.04.07 17:15
|buy
|820
|2.41
|1.32548
|0.00000
|0.00000
|1640
|2009.04.07 19:10
|close
|820
|2.41
|1.32705
|0.00000
|0.00000
|378.37
|72718.82
|1641
|2009.04.07 19:13
|sell
|821
|2.42
|1.32800
|0.00000
|0.00000
|1642
|2009.04.08 00:09
|close
|821
|2.42
|1.32518
|0.00000
|0.00000
|682.44
|73401.26
|1643
|2009.04.08 00:18
|buy
|822
|2.44
|1.32448
|0.00000
|0.00000
|1644
|2009.04.08 00:49
|buy
|823
|2.44
|1.32188
|0.00000
|0.00000
|1645
|2009.04.08 04:50
|buy
|824
|4.88
|1.31723
|0.00000
|0.00000
|1646
|2009.04.08 06:17
|close
|824
|4.88
|1.31760
|0.00000
|0.00000
|180.56
|73581.82
|1647
|2009.04.08 06:17
|close
|823
|2.44
|1.31765
|0.00000
|0.00000
|-1032.12
|72549.70
|1648
|2009.04.08 06:17
|close
|822
|2.44
|1.31765
|0.00000
|0.00000
|-1666.52
|70883.18
|1649
|2009.04.08 06:46
|buy
|825
|2.36
|1.31508
|0.00000
|0.00000
|1650
|2009.04.08 07:41
|close
|825
|2.36
|1.31970
|0.00000
|0.00000
|1090.32
|71973.50
|1651
|2009.04.08 09:00
|sell
|826
|2.39
|1.32040
|0.00000
|0.00000
|1652
|2009.04.08 10:38
|sell
|827
|2.39
|1.32295
|0.00000
|0.00000
|1653
|2009.04.08 11:59
|close
|827
|2.39
|1.32188
|0.00000
|0.00000
|255.73
|72229.23
|1654
|2009.04.08 11:59
|close
|826
|2.39
|1.32188
|0.00000
|0.00000
|-353.72
|71875.51
|1655
|2009.04.08 12:51
|sell
|828
|2.39
|1.32650
|0.00000
|0.00000
|1656
|2009.04.08 14:05
|close
|828
|2.39
|1.32323
|0.00000
|0.00000
|781.53
|72657.04
|1657
|2009.04.08 14:21
|buy
|829
|2.42
|1.32258
|0.00000
|0.00000
|1658
|2009.04.08 15:25
|close
|829
|2.42
|1.32570
|0.00000
|0.00000
|755.04
|73412.08
|1659
|2009.04.08 15:37
|sell
|830
|2.44
|1.32645
|0.00000
|0.00000
|1660
|2009.04.08 16:39
|sell
|831
|2.44
|1.32995
|0.00000
|0.00000
|1661
|2009.04.08 17:42
|close
|831
|2.44
|1.32758
|0.00000
|0.00000
|578.28
|73990.36
|1662
|2009.04.08 17:42
|close
|830
|2.44
|1.32753
|0.00000
|0.00000
|-263.52
|73726.84
|1663
|2009.04.08 17:54
|buy
|832
|2.45
|1.32683
|0.00000
|0.00000
|1664
|2009.04.08 18:46
|buy
|833
|2.45
|1.32433
|0.00000
|0.00000
|1665
|2009.04.08 20:04
|close
|833
|2.45
|1.32575
|0.00000
|0.00000
|347.90
|74074.74
|1666
|2009.04.08 20:04
|close
|832
|2.45
|1.32575
|0.00000
|0.00000
|-264.60
|73810.14
|1667
|2009.04.08 20:26
|sell
|834
|2.46
|1.32680
|0.00000
|0.00000
|1668
|2009.04.09 00:44
|close
|834
|2.46
|1.32353
|0.00000
|0.00000
|804.42
|74614.56
|1669
|2009.04.09 03:06
|sell
|835
|2.48
|1.32635
|0.00000
|0.00000
|1670
|2009.04.09 06:22
|sell
|836
|2.48
|1.32885
|0.00000
|0.00000
|1671
|2009.04.09 09:04
|close
|836
|2.48
|1.33163
|0.00000
|0.00000
|-689.44
|73925.12
|1672
|2009.04.09 09:04
|close
|835
|2.48
|1.33163
|0.00000
|0.00000
|-1309.44
|72615.68
|1673
|2009.04.09 11:13
|buy
|837
|2.42
|1.32638
|0.00000
|0.00000
|1674
|2009.04.09 12:22
|close
|837
|2.42
|1.32855
|0.00000
|0.00000
|525.14
|73140.82
|1675
|2009.04.09 12:29
|sell
|838
|2.43
|1.32925
|0.00000
|0.00000
|1676
|2009.04.09 13:05
|close
|838
|2.43
|1.32488
|0.00000
|0.00000
|1061.91
|74202.73
|1677
|2009.04.09 14:44
|buy
|839
|2.47
|1.32378
|0.00000
|0.00000
|1678
|2009.04.09 15:15
|buy
|840
|2.47
|1.31913
|0.00000
|0.00000
|1679
|2009.04.09 15:46
|buy
|841
|4.94
|1.31468
|0.00000
|0.00000
|1680
|2009.04.09 20:43
|close
|841
|4.94
|1.31615
|0.00000
|0.00000
|726.18
|74928.91
|1681
|2009.04.09 20:43
|close
|840
|2.47
|1.31615
|0.00000
|0.00000
|-736.06
|74192.85
|1682
|2009.04.09 20:43
|close
|839
|2.47
|1.31615
|0.00000
|0.00000
|-1884.61
|72308.24
|1683
|2009.04.09 23:17
|buy
|842
|2.41
|1.31368
|0.00000
|0.00000
|1684
|2009.04.10 00:18
|buy
|843
|2.41
|1.31108
|0.00000
|0.00000
|1685
|2009.04.10 02:08
|close
|843
|2.41
|1.31330
|0.00000
|0.00000
|535.02
|72843.26
|1686
|2009.04.10 02:08
|close
|842
|2.41
|1.31330
|0.00000
|0.00000
|-91.58
|72751.68
|1687
|2009.04.10 02:11
|sell
|844
|2.42
|1.31415
|0.00000
|0.00000
|1688
|2009.04.10 06:05
|close
|844
|2.42
|1.31203
|0.00000
|0.00000
|513.04
|73264.72
|1689
|2009.04.10 06:05
|buy
|845
|2.44
|1.31123
|0.00000
|0.00000
|1690
|2009.04.10 09:35
|close
|845
|2.44
|1.31465
|0.00000
|0.00000
|834.48
|74099.20
|1691
|2009.04.10 18:54
|sell
|846
|2.46
|1.31585
|0.00000
|0.00000
|1692
|2009.04.10 20:10
|sell
|847
|2.46
|1.31835
|0.00000
|0.00000
|1693
|2009.04.12 21:01
|close
|847
|2.46
|1.31883
|0.00000
|0.00000
|-118.08
|73981.12
|1694
|2009.04.12 21:01
|close
|846
|2.46
|1.31878
|0.00000
|0.00000
|-720.78
|73260.34
|1695
|2009.04.12 21:26
|buy
|848
|2.44
|1.31648
|0.00000
|0.00000
|1696
|2009.04.13 00:16
|buy
|849
|2.44
|1.31368
|0.00000
|0.00000
|1697
|2009.04.13 03:25
|close
|849
|2.44
|1.31650
|0.00000
|0.00000
|688.08
|73948.42
|1698
|2009.04.13 03:25
|close
|848
|2.44
|1.31650
|0.00000
|0.00000
|4.88
|73953.30
|1699
|2009.04.13 06:20
|sell
|850
|2.46
|1.31995
|0.00000
|0.00000
|1700
|2009.04.13 09:24
|close
|850
|2.46
|1.31988
|0.00000
|0.00000
|17.22
|73970.52
|1701
|2009.04.13 09:26
|buy
|851
|2.46
|1.31938
|0.00000
|0.00000
|1702
|2009.04.13 10:47
|close
|851
|2.46
|1.32045
|0.00000
|0.00000
|263.22
|74233.74
|1703
|2009.04.13 10:50
|sell
|852
|2.47
|1.32145
|0.00000
|0.00000
|1704
|2009.04.13 12:05
|sell
|853
|2.47
|1.32400
|0.00000
|0.00000
|1705
|2009.04.13 12:40
|sell
|854
|4.94
|1.32810
|0.00000
|0.00000
|1706
|2009.04.13 13:56
|close
|854
|4.94
|1.32728
|0.00000
|0.00000
|405.08
|74638.82
|1707
|2009.04.13 13:56
|close
|853
|2.47
|1.32728
|0.00000
|0.00000
|-810.16
|73828.66
|1708
|2009.04.13 13:56
|close
|852
|2.47
|1.32728
|0.00000
|0.00000
|-1440.01
|72388.65
|1709
|2009.04.13 14:50
|sell
|855
|2.41
|1.33070
|0.00000
|0.00000
|1710
|2009.04.13 15:35
|sell
|856
|2.41
|1.33470
|0.00000
|0.00000
|1711
|2009.04.13 19:44
|sell
|857
|4.82
|1.33885
|0.00000
|0.00000
|1712
|2009.04.13 20:49
|close
|857
|4.82
|1.33698
|0.00000
|0.00000
|901.34
|73289.99
|1713
|2009.04.13 20:49
|close
|856
|2.41
|1.33693
|0.00000
|0.00000
|-537.43
|72752.56
|1714
|2009.04.13 20:49
|close
|855
|2.41
|1.33698
|0.00000
|0.00000
|-1513.48
|71239.08
|1715
|2009.04.14 00:17
|buy
|858
|2.37
|1.33413
|0.00000
|0.00000
|1716
|2009.04.14 01:35
|buy
|859
|2.37
|1.33153
|0.00000
|0.00000
|1717
|2009.04.14 05:02
|close
|859
|2.37
|1.33520
|0.00000
|0.00000
|869.79
|72108.87
|1718
|2009.04.14 05:02
|close
|858
|2.37
|1.33515
|0.00000
|0.00000
|241.74
|72350.61
|1719
|2009.04.14 05:14
|sell
|860
|2.41
|1.33640
|0.00000
|0.00000
|1720
|2009.04.14 06:16
|close
|860
|2.41
|1.33228
|0.00000
|0.00000
|992.92
|73343.53
|1721
|2009.04.14 06:19
|buy
|861
|2.44
|1.33158
|0.00000
|0.00000
|1722
|2009.04.14 07:02
|buy
|862
|2.44
|1.32898
|0.00000
|0.00000
|1723
|2009.04.14 12:18
|close
|862
|2.44
|1.32615
|0.00000
|0.00000
|-690.52
|72653.01
|1724
|2009.04.14 12:18
|close
|861
|2.44
|1.32615
|0.00000
|0.00000
|-1324.92
|71328.09
|1725
|2009.04.14 12:18
|buy
|863
|2.37
|1.32623
|0.00000
|0.00000
|1726
|2009.04.14 12:50
|buy
|864
|2.37
|1.32368
|0.00000
|0.00000
|1727
|2009.04.14 13:57
|close
|864
|2.37
|1.32695
|0.00000
|0.00000
|774.99
|72103.08
|1728
|2009.04.14 13:57
|close
|863
|2.37
|1.32695
|0.00000
|0.00000
|170.64
|72273.72
|1729
|2009.04.14 13:59
|sell
|865
|2.40
|1.32745
|0.00000
|0.00000
|1730
|2009.04.14 14:37
|close
|865
|2.40
|1.32483
|0.00000
|0.00000
|628.80
|72902.52
|1731
|2009.04.14 16:07
|sell
|866
|2.43
|1.32945
|0.00000
|0.00000
|1732
|2009.04.14 17:07
|close
|866
|2.43
|1.32648
|0.00000
|0.00000
|721.71
|73624.23
|1733
|2009.04.14 20:33
|buy
|867
|2.45
|1.32598
|0.00000
|0.00000
|1734
|2009.04.15 01:26
|buy
|868
|2.45
|1.32293
|0.00000
|0.00000
|1735
|2009.04.15 02:31
|close
|868
|2.45
|1.32480
|0.00000
|0.00000
|458.15
|74082.38
|1736
|2009.04.15 02:31
|close
|867
|2.45
|1.32480
|0.00000
|0.00000
|-289.10
|73793.28
|1737
|2009.04.15 06:33
|buy
|869
|2.45
|1.32193
|0.00000
|0.00000
|1738
|2009.04.15 08:39
|close
|869
|2.45
|1.32390
|0.00000
|0.00000
|482.65
|74275.93
|1739
|2009.04.15 08:43
|sell
|870
|2.47
|1.32485
|0.00000
|0.00000
|1740
|2009.04.15 10:31
|sell
|871
|2.47
|1.32795
|0.00000
|0.00000
|1741
|2009.04.15 11:25
|close
|871
|2.47
|1.32378
|0.00000
|0.00000
|1029.99
|75305.92
|1742
|2009.04.15 11:25
|close
|870
|2.47
|1.32363
|0.00000
|0.00000
|301.34
|75607.26
|1743
|2009.04.15 11:28
|buy
|872
|2.52
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|1744
|2009.04.15 11:59
|buy
|873
|2.52
|1.31868
|0.00000
|0.00000
|1745
|2009.04.15 13:52
|close
|873
|2.52
|1.31855
|0.00000
|0.00000
|-32.76
|75574.50
|1746
|2009.04.15 13:52
|close
|872
|2.52
|1.31855
|0.00000
|0.00000
|-1065.96
|74508.54
|1747
|2009.04.15 14:23
|sell
|874
|2.48
|1.31945
|0.00000
|0.00000
|1748
|2009.04.15 15:22
|close
|874
|2.48
|1.31653
|0.00000
|0.00000
|724.16
|75232.70
|1749
|2009.04.15 16:27
|sell
|875
|2.50
|1.32075
|0.00000
|0.00000
|1750
|2009.04.15 16:58
|sell
|876
|2.50
|1.32325
|0.00000
|0.00000
|1751
|2009.04.15 17:49
|close
|876
|2.50
|1.31968
|0.00000
|0.00000
|892.50
|76125.20
|1752
|2009.04.15 17:49
|close
|875
|2.50
|1.31958
|0.00000
|0.00000
|292.50
|76417.70
|1753
|2009.04.15 17:51
|buy
|877
|2.54
|1.31883
|0.00000
|0.00000
|1754
|2009.04.15 19:21
|close
|877
|2.54
|1.32130
|0.00000
|0.00000
|627.38
|77045.08
|1755
|2009.04.15 19:53
|sell
|878
|2.56
|1.32180
|0.00000
|0.00000
|1756
|2009.04.15 23:13
|close
|878
|2.56
|1.32023
|0.00000
|0.00000
|401.92
|77447.00
|1757
|2009.04.16 00:23
|sell
|879
|2.58
|1.32390
|0.00000
|0.00000
|1758
|2009.04.16 00:55
|sell
|880
|2.58
|1.32645
|0.00000
|0.00000
|1759
|2009.04.16 02:00
|close
|880
|2.58
|1.32338
|0.00000
|0.00000
|792.06
|78239.06
|1760
|2009.04.16 02:00
|close
|879
|2.58
|1.32333
|0.00000
|0.00000
|147.06
|78386.12
|1761
|2009.04.16 02:00
|buy
|881
|2.61
|1.32258
|0.00000
|0.00000
|1762
|2009.04.16 02:40
|buy
|882
|2.61
|1.31988
|0.00000
|0.00000
|1763
|2009.04.16 07:53
|buy
|883
|5.22
|1.31578
|0.00000
|0.00000
|1764
|2009.04.16 07:58
|close
|883
|5.22
|1.31610
|0.00000
|0.00000
|167.04
|78553.16
|1765
|2009.04.16 07:58
|close
|882
|2.61
|1.31620
|0.00000
|0.00000
|-960.48
|77592.68
|1766
|2009.04.16 07:58
|close
|881
|2.61
|1.31620
|0.00000
|0.00000
|-1665.18
|75927.50
|1767
|2009.04.16 09:34
|buy
|884
|2.53
|1.31343
|0.00000
|0.00000
|1768
|2009.04.16 10:20
|close
|884
|2.53
|1.31725
|0.00000
|0.00000
|966.46
|76893.96
|1769
|2009.04.16 10:29
|sell
|885
|2.56
|1.31845
|0.00000
|0.00000
|1770
|2009.04.16 12:26
|sell
|886
|2.56
|1.32110
|0.00000
|0.00000
|1771
|2009.04.16 14:44
|close
|886
|2.56
|1.31883
|0.00000
|0.00000
|581.12
|77475.08
|1772
|2009.04.16 14:44
|close
|885
|2.56
|1.31878
|0.00000
|0.00000
|-84.48
|77390.60
|1773
|2009.04.16 14:46
|buy
|887
|2.57
|1.31843
|0.00000
|0.00000
|1774
|2009.04.16 15:55
|close
|887
|2.57
|1.32010
|0.00000
|0.00000
|429.19
|77819.79
|1775
|2009.04.16 17:35
|buy
|888
|2.59
|1.31593
|0.00000
|0.00000
|1776
|2009.04.16 19:11
|close
|888
|2.59
|1.31845
|0.00000
|0.00000
|652.68
|78472.47
|1777
|2009.04.16 19:21
|sell
|889
|2.61
|1.31885
|0.00000
|0.00000
|1778
|2009.04.17 00:35
|close
|889
|2.61
|1.31733
|0.00000
|0.00000
|396.72
|78869.19
|1779
|2009.04.17 00:46
|buy
|890
|2.62
|1.31628
|0.00000
|0.00000
|1780
|2009.04.17 02:23
|buy
|891
|2.62
|1.31353
|0.00000
|0.00000
|1781
|2009.04.17 04:19
|buy
|892
|5.24
|1.30833
|0.00000
|0.00000
|1782
|2009.04.17 05:39
|close
|892
|5.24
|1.31100
|0.00000
|0.00000
|1399.08
|80268.27
|1783
|2009.04.17 05:39
|close
|891
|2.62
|1.31100
|0.00000
|0.00000
|-662.86
|79605.41
|1784
|2009.04.17 05:39
|close
|890
|2.62
|1.31100
|0.00000
|0.00000
|-1383.36
|78222.05
|1785
|2009.04.17 07:11
|sell
|893
|2.60
|1.31170
|0.00000
|0.00000
|1786
|2009.04.17 08:16
|close
|893
|2.60
|1.30788
|0.00000
|0.00000
|993.20
|79215.25
|1787
|2009.04.17 08:23
|buy
|894
|2.64
|1.30738
|0.00000
|0.00000
|1788
|2009.04.17 11:20
|buy
|895
|2.64
|1.30483
|0.00000
|0.00000
|1789
|2009.04.17 14:21
|close
|895
|2.64
|1.30475
|0.00000
|0.00000
|-21.12
|79194.13
|1790
|2009.04.17 14:21
|close
|894
|2.64
|1.30475
|0.00000
|0.00000
|-694.32
|78499.81
|1791
|2009.04.17 19:31
|buy
|896
|2.61
|1.30268
|0.00000
|0.00000
|1792
|2009.04.17 20:34
|close
|896
|2.61
|1.30400
|0.00000
|0.00000
|344.52
|78844.33
|1793
|2009.04.19 21:03
|sell
|897
|2.62
|1.30515
|0.00000
|0.00000
|1794
|2009.04.19 22:09
|close
|897
|2.62
|1.30273
|0.00000
|0.00000
|634.04
|79478.37
|1795
|2009.04.19 23:50
|buy
|898
|2.64
|1.30128
|0.00000
|0.00000
|1796
|2009.04.20 00:38
|buy
|899
|2.64
|1.29843
|0.00000
|0.00000
|1797
|2009.04.20 02:39
|close
|899
|2.64
|1.29945
|0.00000
|0.00000
|269.28
|79747.65
|1798
|2009.04.20 02:39
|close
|898
|2.64
|1.29945
|0.00000
|0.00000
|-483.12
|79264.53
|1799
|2009.04.20 06:05
|buy
|900
|2.64
|1.29918
|0.00000
|0.00000
|1800
|2009.04.20 07:35
|close
|900
|2.64
|1.30060
|0.00000
|0.00000
|374.88
|79639.41
|1801
|2009.04.20 09:29
|buy
|901
|2.65
|1.29588
|0.00000
|0.00000
|1802
|2009.04.20 12:29
|close
|901
|2.65
|1.29770
|0.00000
|0.00000
|482.30
|80121.71
|1803
|2009.04.20 12:56
|sell
|902
|2.67
|1.29830
|0.00000
|0.00000
|1804
|2009.04.20 13:45
|close
|902
|2.67
|1.29508
|0.00000
|0.00000
|859.74
|80981.45
|1805
|2009.04.20 13:46
|buy
|903
|2.69
|1.29378
|0.00000
|0.00000
|1806
|2009.04.20 14:17
|buy
|904
|2.69
|1.28978
|0.00000
|0.00000
|1807
|2009.04.20 15:15
|close
|904
|2.69
|1.29320
|0.00000
|0.00000
|919.98
|81901.43
|1808
|2009.04.20 15:15
|close
|903
|2.69
|1.29320
|0.00000
|0.00000
|-156.02
|81745.41
|1809
|2009.04.20 23:59
|buy
|905
|2.72
|1.29023
|0.00000
|0.00000
|1810
|2009.04.21 01:09
|close
|905
|2.72
|1.29310
|0.00000
|0.00000
|780.64
|82526.05
|1811
|2009.04.21 01:11
|sell
|906
|2.75
|1.29390
|0.00000
|0.00000
|1812
|2009.04.21 06:03
|close
|906
|2.75
|1.29343
|0.00000
|0.00000
|129.25
|82655.30
|1813
|2009.04.21 06:08
|buy
|907
|2.75
|1.29258
|0.00000
|0.00000
|1814
|2009.04.21 07:49
|close
|907
|2.75
|1.29425
|0.00000
|0.00000
|459.25
|83114.55
|1815
|2009.04.21 08:26
|sell
|908
|2.77
|1.29475
|0.00000
|0.00000
|1816
|2009.04.21 09:04
|sell
|909
|2.77
|1.29865
|0.00000
|0.00000
|1817
|2009.04.21 10:55
|close
|909
|2.77
|1.29393
|0.00000
|0.00000
|1307.44
|84421.99
|1818
|2009.04.21 10:55
|close
|908
|2.77
|1.29388
|0.00000
|0.00000
|240.99
|84662.98
|1819
|2009.04.21 11:29
|buy
|910
|2.82
|1.29328
|0.00000
|0.00000
|1820
|2009.04.21 13:35
|close
|910
|2.82
|1.29520
|0.00000
|0.00000
|541.44
|85204.42
|1821
|2009.04.21 13:36
|sell
|911
|2.84
|1.29575
|0.00000
|0.00000
|1822
|2009.04.21 15:46
|sell
|912
|2.84
|1.29835
|0.00000
|0.00000
|1823
|2009.04.21 18:26
|close
|912
|2.84
|1.29468
|0.00000
|0.00000
|1042.28
|86246.70
|1824
|2009.04.21 18:26
|close
|911
|2.84
|1.29468
|0.00000
|0.00000
|303.88
|86550.58
|1825
|2009.04.21 18:31
|buy
|913
|2.88
|1.29378
|0.00000
|0.00000
|1826
|2009.04.22 00:29
|close
|913
|2.88
|1.29295
|0.00000
|0.00000
|-239.04
|86311.54
|1827
|2009.04.22 06:14
|sell
|914
|2.87
|1.29475
|0.00000
|0.00000
|1828
|2009.04.22 06:58
|close
|914
|2.87
|1.29193
|0.00000
|0.00000
|809.34
|87120.88
|1829
|2009.04.22 07:01
|buy
|915
|2.90
|1.29098
|0.00000
|0.00000
|1830
|2009.04.22 10:22
|close
|915
|2.90
|1.29555
|0.00000
|0.00000
|1325.30
|88446.18
|1831
|2009.04.22 13:04
|buy
|916
|2.94
|1.29233
|0.00000
|0.00000
|1832
|2009.04.22 13:25
|close
|916
|2.94
|1.29805
|0.00000
|0.00000
|1681.68
|90127.86
|1833
|2009.04.22 13:27
|sell
|917
|3.00
|1.29880
|0.00000
|0.00000
|1834
|2009.04.22 14:02
|sell
|918
|3.00
|1.30165
|0.00000
|0.00000
|1835
|2009.04.22 16:28
|close
|918
|3.00
|1.29938
|0.00000
|0.00000
|681.00
|90808.86
|1836
|2009.04.22 16:28
|close
|917
|3.00
|1.29948
|0.00000
|0.00000
|-204.00
|90604.86
|1837
|2009.04.22 16:48
|buy
|919
|3.02
|1.29888
|0.00000
|0.00000
|1838
|2009.04.22 17:36
|close
|919
|3.02
|1.30120
|0.00000
|0.00000
|700.64
|91305.50
|1839
|2009.04.22 18:32
|sell
|920
|3.04
|1.30310
|0.00000
|0.00000
|1840
|2009.04.22 19:40
|close
|920
|3.04
|1.30103
|0.00000
|0.00000
|629.28
|91934.78
|1841
|2009.04.22 19:43
|buy
|921
|3.06
|1.30048
|0.00000
|0.00000
|1842
|2009.04.23 01:41
|close
|921
|3.06
|1.29895
|0.00000
|0.00000
|-468.18
|91466.60
|1843
|2009.04.23 04:35
|sell
|922
|3.04
|1.30100
|0.00000
|0.00000
|1844
|2009.04.23 06:16
|sell
|923
|3.04
|1.30380
|0.00000
|0.00000
|1845
|2009.04.23 07:32
|close
|923
|3.04
|1.30108
|0.00000
|0.00000
|826.88
|92293.48
|1846
|2009.04.23 07:32
|close
|922
|3.04
|1.30098
|0.00000
|0.00000
|6.08
|92299.56
|1847
|2009.04.23 07:46
|buy
|924
|3.07
|1.30053
|0.00000
|0.00000
|1848
|2009.04.23 08:58
|close
|924
|3.07
|1.30445
|0.00000
|0.00000
|1203.44
|93503.00
|1849
|2009.04.23 09:08
|sell
|925
|3.11
|1.30525
|0.00000
|0.00000
|1850
|2009.04.23 11:26
|sell
|926
|3.11
|1.30795
|0.00000
|0.00000
|1851
|2009.04.23 12:29
|close
|926
|3.11
|1.30418
|0.00000
|0.00000
|1172.47
|94675.47
|1852
|2009.04.23 12:29
|close
|925
|3.11
|1.30418
|0.00000
|0.00000
|332.77
|95008.24
|1853
|2009.04.23 12:31
|buy
|927
|3.16
|1.30368
|0.00000
|0.00000
|1854
|2009.04.23 13:31
|buy
|928
|3.16
|1.30098
|0.00000
|0.00000
|1855
|2009.04.23 14:30
|close
|928
|3.16
|1.30390
|0.00000
|0.00000
|922.72
|95930.96
|1856
|2009.04.23 14:30
|close
|927
|3.16
|1.30385
|0.00000
|0.00000
|53.72
|95984.68
|1857
|2009.04.23 14:53
|sell
|929
|3.19
|1.30485
|0.00000
|0.00000
|1858
|2009.04.23 16:49
|sell
|930
|3.19
|1.30760
|0.00000
|0.00000
|1859
|2009.04.23 18:51
|sell
|931
|6.38
|1.31190
|0.00000
|0.00000
|1860
|2009.04.23 20:51
|close
|931
|6.38
|1.31453
|0.00000
|0.00000
|-1677.94
|94306.74
|1861
|2009.04.23 20:51
|close
|930
|3.19
|1.31458
|0.00000
|0.00000
|-2226.62
|92080.12
|1862
|2009.04.23 20:51
|close
|929
|3.19
|1.31463
|0.00000
|0.00000
|-3119.82
|88960.30
|1863
|2009.04.24 02:18
|sell
|932
|2.96
|1.31515
|0.00000
|0.00000
|1864
|2009.04.24 05:32
|sell
|933
|2.96
|1.31770
|0.00000
|0.00000
|1865
|2009.04.24 08:01
|sell
|934
|5.92
|1.32215
|0.00000
|0.00000
|1866
|2009.04.24 08:16
|close
|934
|5.92
|1.32248
|0.00000
|0.00000
|-195.36
|88764.94
|1867
|2009.04.24 08:16
|close
|933
|2.96
|1.32248
|0.00000
|0.00000
|-1414.88
|87350.06
|1868
|2009.04.24 08:16
|close
|932
|2.96
|1.32248
|0.00000
|0.00000
|-2169.68
|85180.38
|1869
|2009.04.24 08:22
|sell
|935
|2.83
|1.32545
|0.00000
|0.00000
|1870
|2009.04.24 09:40
|close
|935
|2.83
|1.32243
|0.00000
|0.00000
|854.66
|86035.04
|1871
|2009.04.24 11:10
|sell
|936
|2.86
|1.32635
|0.00000
|0.00000
|1872
|2009.04.24 12:33
|close
|936
|2.86
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|1021.02
|87056.06
|1873
|2009.04.24 12:34
|buy
|937
|2.90
|1.32213
|0.00000
|0.00000
|1874
|2009.04.24 13:07
|close
|937
|2.90
|1.32555
|0.00000
|0.00000
|991.80
|88047.86
|1875
|2009.04.24 13:10
|sell
|938
|2.93
|1.32635
|0.00000
|0.00000
|1876
|2009.04.24 16:09
|sell
|939
|2.93
|1.32895
|0.00000
|0.00000
|1877
|2009.04.24 17:26
|close
|939
|2.93
|1.32628
|0.00000
|0.00000
|782.31
|88830.17
|1878
|2009.04.24 17:26
|close
|938
|2.93
|1.32638
|0.00000
|0.00000
|-8.79
|88821.38
|1879
|2009.04.24 17:37
|buy
|940
|2.96
|1.32563
|0.00000
|0.00000
|1880
|2009.04.24 18:30
|close
|940
|2.96
|1.32815
|0.00000
|0.00000
|745.92
|89567.30
|1881
|2009.04.27 00:13
|buy
|941
|2.98
|1.32053
|0.00000
|0.00000
|1882
|2009.04.27 02:04
|buy
|942
|2.98
|1.31778
|0.00000
|0.00000
|1883
|2009.04.27 06:11
|close
|942
|2.98
|1.31430
|0.00000
|0.00000
|-1037.04
|88530.26
|1884
|2009.04.27 06:11
|close
|941
|2.98
|1.31430
|0.00000
|0.00000
|-1856.54
|86673.72
|1885
|2009.04.27 06:44
|buy
|943
|2.88
|1.31333
|0.00000
|0.00000
|1886
|2009.04.27 08:04
|close
|943
|2.88
|1.31680
|0.00000
|0.00000
|999.36
|87673.08
|1887
|2009.04.27 08:08
|sell
|944
|2.92
|1.31730
|0.00000
|0.00000
|1888
|2009.04.27 09:18
|close
|944
|2.92
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|721.24
|88394.32
|1889
|2009.04.27 09:25
|buy
|945
|2.94
|1.31413
|0.00000
|0.00000
|1890
|2009.04.27 12:35
|buy
|946
|2.94
|1.31113
|0.00000
|0.00000
|1891
|2009.04.27 14:37
|close
|946
|2.94
|1.31300
|0.00000
|0.00000
|549.78
|88944.10
|1892
|2009.04.27 14:37
|close
|945
|2.94
|1.31305
|0.00000
|0.00000
|-317.52
|88626.58
|1893
|2009.04.27 15:54
|sell
|947
|2.95
|1.31430
|0.00000
|0.00000
|1894
|2009.04.27 17:00
|close
|947
|2.95
|1.31068
|0.00000
|0.00000
|1067.90
|89694.48
|1895
|2009.04.27 17:00
|buy
|948
|2.98
|1.30883
|0.00000
|0.00000
|1896
|2009.04.27 17:31
|buy
|949
|2.98
|1.30228
|0.00000
|0.00000
|1897
|2009.04.27 19:43
|close
|949
|2.98
|1.30365
|0.00000
|0.00000
|408.26
|90102.74
|1898
|2009.04.27 19:43
|close
|948
|2.98
|1.30370
|0.00000
|0.00000
|-1528.74
|88574.00
|1899
|2009.04.27 20:36
|sell
|950
|2.95
|1.30415
|0.00000
|0.00000
|1900
|2009.04.28 00:16
|close
|950
|2.95
|1.30033
|0.00000
|0.00000
|1126.90
|89700.90
|1901
|2009.04.28 04:11
|buy
|951
|2.99
|1.29938
|0.00000
|0.00000
|1902
|2009.04.28 05:28
|close
|951
|2.99
|1.30130
|0.00000
|0.00000
|574.08
|90274.98
|1903
|2009.04.28 06:19
|sell
|952
|3.00
|1.30190
|0.00000
|0.00000
|1904
|2009.04.28 06:58
|close
|952
|3.00
|1.29938
|0.00000
|0.00000
|756.00
|91030.98
|1905
|2009.04.28 09:29
|buy
|953
|3.03
|1.30023
|0.00000
|0.00000
|1906
|2009.04.28 11:44
|buy
|954
|3.03
|1.29753
|0.00000
|0.00000
|1907
|2009.04.28 12:33
|close
|954
|3.03
|1.30210
|0.00000
|0.00000
|1384.71
|92415.69
|1908
|2009.04.28 12:36
|close
|953
|3.03
|1.30245
|0.00000
|0.00000
|672.66
|93088.35
|1909
|2009.04.28 12:46
|sell
|955
|3.10
|1.30360
|0.00000
|0.00000
|1910
|2009.04.28 13:55
|sell
|956
|3.10
|1.30630
|0.00000
|0.00000
|1911
|2009.04.28 15:50
|close
|956
|3.10
|1.30563
|0.00000
|0.00000
|207.70
|93296.05
|1912
|2009.04.28 15:50
|close
|955
|3.10
|1.30563
|0.00000
|0.00000
|-629.30
|92666.75
|1913
|2009.04.28 16:58
|sell
|957
|3.08
|1.31000
|0.00000
|0.00000
|1914
|2009.04.28 17:35
|sell
|958
|3.08
|1.31255
|0.00000
|0.00000
|1915
|2009.04.28 22:56
|close
|958
|3.08
|1.31318
|0.00000
|0.00000
|-194.04
|92472.71
|1916
|2009.04.28 22:56
|close
|957
|3.08
|1.31318
|0.00000
|0.00000
|-979.44
|91493.27
|1917
|2009.04.29 00:23
|sell
|959
|3.04
|1.31475
|0.00000
|0.00000
|1918
|2009.04.29 03:15
|sell
|960
|3.04
|1.31815
|0.00000
|0.00000
|1919
|2009.04.29 06:21
|close
|960
|3.04
|1.32083
|0.00000
|0.00000
|-814.72
|90678.55
|1920
|2009.04.29 06:21
|close
|959
|3.04
|1.32083
|0.00000
|0.00000
|-1848.32
|88830.23
|1921
|2009.04.29 08:57
|sell
|961
|2.96
|1.32180
|0.00000
|0.00000
|1922
|2009.04.29 09:51
|sell
|962
|2.96
|1.32440
|0.00000
|0.00000
|1923
|2009.04.29 12:36
|close
|962
|2.96
|1.32458
|0.00000
|0.00000
|-53.28
|88776.95
|1924
|2009.04.29 12:36
|close
|961
|2.96
|1.32453
|0.00000
|0.00000
|-808.08
|87968.87
|1925
|2009.04.29 12:49
|buy
|963
|2.93
|1.32373
|0.00000
|0.00000
|1926
|2009.04.29 14:00
|close
|963
|2.93
|1.32580
|0.00000
|0.00000
|606.51
|88575.38
|1927
|2009.04.29 14:32
|sell
|964
|2.95
|1.32660
|0.00000
|0.00000
|1928
|2009.04.29 15:22
|sell
|965
|2.95
|1.32920
|0.00000
|0.00000
|1929
|2009.04.29 15:53
|sell
|966
|5.90
|1.33325
|0.00000
|0.00000
|1930
|2009.04.29 18:18
|close
|966
|5.90
|1.33053
|0.00000
|0.00000
|1604.80
|90180.18
|1931
|2009.04.29 18:18
|close
|965
|2.95
|1.33043
|0.00000
|0.00000
|-362.85
|89817.33
|1932
|2009.04.29 18:18
|close
|964
|2.95
|1.33043
|0.00000
|0.00000
|-1129.85
|88687.48
|1933
|2009.04.29 20:33
|buy
|967
|2.95
|1.32658
|0.00000
|0.00000
|1934
|2009.04.29 23:29
|close
|967
|2.95
|1.32760
|0.00000
|0.00000
|300.90
|88988.38
|1935
|2009.04.30 00:12
|sell
|968
|2.96
|1.32860
|0.00000
|0.00000
|1936
|2009.04.30 00:43
|sell
|969
|2.96
|1.33165
|0.00000
|0.00000
|1937
|2009.04.30 04:04
|close
|969
|2.96
|1.32898
|0.00000
|0.00000
|790.32
|89778.70
|1938
|2009.04.30 04:04
|close
|968
|2.96
|1.32883
|0.00000
|0.00000
|-68.08
|89710.62
|1939
|2009.04.30 04:04
|buy
|970
|2.99
|1.32838
|0.00000
|0.00000
|1940
|2009.04.30 05:29
|close
|970
|2.99
|1.32950
|0.00000
|0.00000
|334.88
|90045.50
|1941
|2009.04.30 05:55
|sell
|971
|3.00
|1.33045
|0.00000
|0.00000
|1942
|2009.04.30 06:33
|sell
|972
|3.00
|1.33325
|0.00000
|0.00000
|1943
|2009.04.30 07:37
|sell
|973
|6.00
|1.33730
|0.00000
|0.00000
|1944
|2009.04.30 08:39
|close
|973
|6.00
|1.33388
|0.00000
|0.00000
|2052.00
|92097.50
|1945
|2009.04.30 08:39
|close
|972
|3.00
|1.33378
|0.00000
|0.00000
|-159.00
|91938.50
|1946
|2009.04.30 08:39
|close
|971
|3.00
|1.33378
|0.00000
|0.00000
|-999.00
|90939.50
|1947
|2009.04.30 09:00
|buy
|974
|3.03
|1.33303
|0.00000
|0.00000
|1948
|2009.04.30 09:36
|buy
|975
|3.03
|1.32998
|0.00000
|0.00000
|1949
|2009.04.30 11:13
|buy
|976
|6.06
|1.32538
|0.00000
|0.00000
|1950
|2009.04.30 13:09
|buy
|977
|12.12
|1.32118
|0.00000
|0.00000
|1951
|2009.04.30 14:08
|close
|977
|12.12
|1.32455
|0.00000
|0.00000
|4084.44
|95023.94
|1952
|2009.04.30 14:08
|close
|976
|6.06
|1.32455
|0.00000
|0.00000
|-502.98
|94520.96
|1953
|2009.04.30 14:08
|close
|975
|3.03
|1.32455
|0.00000
|0.00000
|-1645.29
|92875.67
|1954
|2009.04.30 14:09
|close
|974
|3.03
|1.32450
|0.00000
|0.00000
|-2584.59
|90291.08
|1955
|2009.04.30 15:00
|sell
|978
|3.00
|1.32495
|0.00000
|0.00000
|1956
|2009.04.30 16:46
|close
|978
|3.00
|1.32188
|0.00000
|0.00000
|921.00
|91212.08
|1957
|2009.04.30 16:47
|buy
|979
|3.04
|1.32123
|0.00000
|0.00000
|1958
|2009.04.30 18:04
|close
|979
|3.04
|1.32485
|0.00000
|0.00000
|1100.48
|92312.56
|1959
|2009.04.30 18:25
|sell
|980
|3.07
|1.32535
|0.00000
|0.00000
|1960
|2009.04.30 19:16
|close
|980
|3.07
|1.32358
|0.00000
|0.00000
|543.39
|92855.95
|1961
|2009.04.30 19:19
|buy
|981
|3.09
|1.32303
|0.00000
|0.00000
|1962
|2009.04.30 23:07
|close
|981
|3.09
|1.32430
|0.00000
|0.00000
|392.43
|93248.38
|1963
|2009.05.01 00:04
|sell
|982
|3.10
|1.32505
|0.00000
|0.00000
|1964
|2009.05.01 06:02
|close
|982
|3.10
|1.32713
|0.00000
|0.00000
|-644.80
|92603.58
|1965
|2009.05.01 06:32
|sell
|983
|3.08
|1.32920
|0.00000
|0.00000
|1966
|2009.05.01 07:50
|close
|983
|3.08
|1.32698
|0.00000
|0.00000
|683.76
|93287.34
|1967
|2009.05.01 08:08
|buy
|984
|3.10
|1.32613
|0.00000
|0.00000
|1968
|2009.05.01 08:39
|buy
|985
|3.10
|1.32308
|0.00000
|0.00000
|1969
|2009.05.01 10:13
|close
|985
|3.10
|1.32765
|0.00000
|0.00000
|1416.70
|94704.04
|1970
|2009.05.01 10:19
|close
|984
|3.10
|1.32800
|0.00000
|0.00000
|579.70
|95283.74
|1971
|2009.05.01 10:21
|sell
|986
|3.17
|1.32855
|0.00000
|0.00000
|1972
|2009.05.01 10:52
|sell
|987
|3.17
|1.33205
|0.00000
|0.00000
|1973
|2009.05.01 11:08
|close
|987
|3.17
|1.32743
|0.00000
|0.00000
|1464.54
|96748.28
|1974
|2009.05.01 12:38
|close
|986
|3.17
|1.32723
|0.00000
|0.00000
|418.44
|97166.72
|1975
|2009.05.01 12:43
|buy
|988
|3.23
|1.32633
|0.00000
|0.00000
|1976
|2009.05.01 13:55
|close
|988
|3.23
|1.32760
|0.00000
|0.00000
|410.21
|97576.93
|1977
|2009.05.04 00:15
|sell
|989
|3.25
|1.32930
|0.00000
|0.00000
|1978
|2009.05.04 00:57
|sell
|990
|3.25
|1.33195
|0.00000
|0.00000
|1979
|2009.05.04 03:45
|close
|990
|3.25
|1.33223
|0.00000
|0.00000
|-91.00
|97485.93
|1980
|2009.05.04 03:45
|close
|989
|3.25
|1.33228
|0.00000
|0.00000
|-968.50
|96517.43
|1981
|2009.05.04 04:10
|buy
|991
|3.21
|1.33153
|0.00000
|0.00000
|1982
|2009.05.04 08:25
|buy
|992
|3.21
|1.32853
|0.00000
|0.00000
|1983
|2009.05.04 10:09
|close
|992
|3.21
|1.32660
|0.00000
|0.00000
|-619.53
|95897.90
|1984
|2009.05.04 10:09
|close
|991
|3.21
|1.32660
|0.00000
|0.00000
|-1582.53
|94315.37
|1985
|2009.05.04 11:11
|buy
|993
|3.14
|1.32408
|0.00000
|0.00000
|1986
|2009.05.04 12:09
|buy
|994
|3.14
|1.32158
|0.00000
|0.00000
|1987
|2009.05.04 12:59
|close
|994
|3.14
|1.32465
|0.00000
|0.00000
|963.98
|95279.35
|1988
|2009.05.04 12:59
|close
|993
|3.14
|1.32465
|0.00000
|0.00000
|178.98
|95458.33
|1989
|2009.05.04 13:02
|sell
|995
|3.18
|1.32535
|0.00000
|0.00000
|1990
|2009.05.04 13:42
|sell
|996
|3.18
|1.32805
|0.00000
|0.00000
|1991
|2009.05.04 14:14
|sell
|997
|6.36
|1.33220
|0.00000
|0.00000
|1992
|2009.05.04 15:06
|sell
|998
|12.72
|1.33690
|0.00000
|0.00000
|1993
|2009.05.04 18:50
|close
|998
|12.72
|1.33758
|0.00000
|0.00000
|-864.96
|94593.37
|1994
|2009.05.04 18:50
|close
|997
|6.36
|1.33763
|0.00000
|0.00000
|-3453.48
|91139.89
|1995
|2009.05.04 18:50
|close
|996
|3.18
|1.33763
|0.00000
|0.00000
|-3046.44
|88093.45
|1996
|2009.05.04 18:50
|close
|995
|3.18
|1.33768
|0.00000
|0.00000
|-3920.94
|84172.51
|1997
|2009.05.04 18:58
|buy
|999
|2.80
|1.33688
|0.00000
|0.00000
|1998
|2009.05.04 19:55
|close
|999
|2.80
|1.33940
|0.00000
|0.00000
|705.60
|84878.11
|1999
|2009.05.04 19:59
|sell
|1000
|2.82
|1.33990
|0.00000
|0.00000
|2000
|2009.05.04 22:17
|sell
|1001
|2.82
|1.34280
|0.00000
|0.00000
|2001
|2009.05.05 00:40
|close
|1001
|2.82
|1.33968
|0.00000
|0.00000
|879.84
|85757.95
|2002
|2009.05.05 00:40
|close
|1000
|2.82
|1.33968
|0.00000
|0.00000
|62.04
|85819.99
|2003
|2009.05.05 00:45
|buy
|1002
|2.86
|1.33893
|0.00000
|0.00000
|2004
|2009.05.05 02:20
|close
|1002
|2.86
|1.34020
|0.00000
|0.00000
|363.22
|86183.21
|2005
|2009.05.05 03:46
|buy
|1003
|2.87
|1.33738
|0.00000
|0.00000
|2006
|2009.05.05 06:49
|buy
|1004
|2.87
|1.33438
|0.00000
|0.00000
|2007
|2009.05.05 08:55
|close
|1004
|2.87
|1.33710
|0.00000
|0.00000
|780.64
|86963.85
|2008
|2009.05.05 08:55
|close
|1003
|2.87
|1.33715
|0.00000
|0.00000
|-66.01
|86897.84
|2009
|2009.05.05 09:29
|sell
|1005
|2.89
|1.33885
|0.00000
|0.00000
|2010
|2009.05.05 12:42
|sell
|1006
|2.89
|1.34145
|0.00000
|0.00000
|2011
|2009.05.05 13:51
|close
|1006
|2.89
|1.33898
|0.00000
|0.00000
|713.83
|87611.67
|2012
|2009.05.05 13:51
|close
|1005
|2.89
|1.33898
|0.00000
|0.00000
|-37.57
|87574.10
|2013
|2009.05.05 13:53
|buy
|1007
|2.91
|1.33803
|0.00000
|0.00000
|2014
|2009.05.05 14:25
|buy
|1008
|2.91
|1.33548
|0.00000
|0.00000
|2015
|2009.05.05 15:45
|close
|1008
|2.91
|1.33715
|0.00000
|0.00000
|485.97
|88060.07
|2016
|2009.05.05 15:45
|close
|1007
|2.91
|1.33720
|0.00000
|0.00000
|-241.53
|87818.54
|2017
|2009.05.05 16:10
|sell
|1009
|2.92
|1.33765
|0.00000
|0.00000
|2018
|2009.05.05 17:03
|close
|1009
|2.92
|1.33503
|0.00000
|0.00000
|765.04
|88583.58
|2019
|2009.05.05 17:24
|buy
|1010
|2.95
|1.33313
|0.00000
|0.00000
|2020
|2009.05.05 18:30
|buy
|1011
|2.95
|1.32938
|0.00000
|0.00000
|2021
|2009.05.05 19:46
|close
|1011
|2.95
|1.33300
|0.00000
|0.00000
|1067.90
|89651.48
|2022
|2009.05.05 19:46
|close
|1010
|2.95
|1.33300
|0.00000
|0.00000
|-38.35
|89613.13
|2023
|2009.05.05 20:37
|sell
|1012
|2.98
|1.33390
|0.00000
|0.00000
|2024
|2009.05.05 23:19
|close
|1012
|2.98
|1.33008
|0.00000
|0.00000
|1138.36
|90751.49
|2025
|2009.05.05 23:30
|buy
|1013
|3.02
|1.32958
|0.00000
|0.00000
|2026
|2009.05.06 01:37
|buy
|1014
|3.02
|1.32698
|0.00000
|0.00000
|2027
|2009.05.06 05:29
|close
|1014
|3.02
|1.32590
|0.00000
|0.00000
|-326.16
|90425.33
|2028
|2009.05.06 05:29
|close
|1013
|3.02
|1.32585
|0.00000
|0.00000
|-1126.46
|89298.87
|2029
|2009.05.06 06:09
|sell
|1015
|2.97
|1.32935
|0.00000
|0.00000
|2030
|2009.05.06 08:21
|sell
|1016
|2.97
|1.33260
|0.00000
|0.00000
|2031
|2009.05.06 11:10
|close
|1016
|2.97
|1.32943
|0.00000
|0.00000
|941.49
|90240.36
|2032
|2009.05.06 11:10
|close
|1015
|2.97
|1.32938
|0.00000
|0.00000
|-8.91
|90231.45
|2033
|2009.05.06 11:13
|buy
|1017
|3.00
|1.32878
|0.00000
|0.00000
|2034
|2009.05.06 12:06
|close
|1017
|3.00
|1.33240
|0.00000
|0.00000
|1086.00
|91317.45
|2035
|2009.05.06 12:15
|sell
|1018
|3.04
|1.33465
|0.00000
|0.00000
|2036
|2009.05.06 12:47
|sell
|1019
|3.04
|1.33715
|0.00000
|0.00000
|2037
|2009.05.06 13:36
|close
|1019
|3.04
|1.33398
|0.00000
|0.00000
|963.68
|92281.13
|2038
|2009.05.06 13:36
|close
|1018
|3.04
|1.33398
|0.00000
|0.00000
|203.68
|92484.81
|2039
|2009.05.06 13:40
|buy
|1020
|3.08
|1.33323
|0.00000
|0.00000
|2040
|2009.05.06 14:11
|buy
|1021
|3.08
|1.32918
|0.00000
|0.00000
|2041
|2009.05.06 16:02
|close
|1021
|3.08
|1.33160
|0.00000
|0.00000
|745.36
|93230.17
|2042
|2009.05.06 16:02
|close
|1020
|3.08
|1.33165
|0.00000
|0.00000
|-486.64
|92743.53
|2043
|2009.05.06 17:30
|buy
|1022
|3.09
|1.32838
|0.00000
|0.00000
|2044
|2009.05.06 18:29
|close
|1022
|3.09
|1.33200
|0.00000
|0.00000
|1118.58
|93862.11
|2045
|2009.05.06 18:30
|sell
|1023
|3.12
|1.33310
|0.00000
|0.00000
|2046
|2009.05.06 21:15
|close
|1023
|3.12
|1.33178
|0.00000
|0.00000
|411.84
|94273.95
|2047
|2009.05.06 21:36
|buy
|1024
|3.14
|1.33078
|0.00000
|0.00000
|2048
|2009.05.07 00:39
|buy
|1025
|3.14
|1.32823
|0.00000
|0.00000
|2049
|2009.05.07 02:02
|close
|1025
|3.14
|1.33215
|0.00000
|0.00000
|1230.88
|95504.83
|2050
|2009.05.07 02:02
|close
|1024
|3.14
|1.33210
|0.00000
|0.00000
|414.48
|95919.31
|2051
|2009.05.07 06:20
|buy
|1026
|3.19
|1.32693
|0.00000
|0.00000
|2052
|2009.05.07 08:57
|close
|1026
|3.19
|1.32950
|0.00000
|0.00000
|819.83
|96739.14
|2053
|2009.05.07 09:06
|sell
|1027
|3.22
|1.33015
|0.00000
|0.00000
|2054
|2009.05.07 10:01
|sell
|1028
|3.22
|1.33285
|0.00000
|0.00000
|2055
|2009.05.07 12:35
|close
|1028
|3.22
|1.32788
|0.00000
|0.00000
|1600.34
|98339.48
|2056
|2009.05.07 12:35
|close
|1027
|3.22
|1.32688
|0.00000
|0.00000
|1052.94
|99392.42
|2057
|2009.05.07 17:40
|buy
|1029
|3.31
|1.33818
|0.00000
|0.00000
|2058
|2009.05.07 18:15
|buy
|1030
|3.31
|1.33568
|0.00000
|0.00000
|2059
|2009.05.07 21:15
|close
|1030
|3.31
|1.34000
|0.00000
|0.00000
|1429.92
|100822.34
|2060
|2009.05.07 21:15
|close
|1029
|3.31
|1.34015
|0.00000
|0.00000
|652.07
|101474.41
|2061
|2009.05.08 00:14
|buy
|1031
|3.38
|1.33708
|0.00000
|0.00000
|2062
|2009.05.08 02:10
|buy
|1032
|3.38
|1.33448
|0.00000
|0.00000
|2063
|2009.05.08 04:36
|close
|1032
|3.38
|1.33825
|0.00000
|0.00000
|1274.26
|102748.67
|2064
|2009.05.08 04:36
|close
|1031
|3.38
|1.33825
|0.00000
|0.00000
|395.46
|103144.13
|2065
|2009.05.08 04:42
|sell
|1033
|3.43
|1.33870
|0.00000
|0.00000
|2066
|2009.05.08 06:20
|sell
|1034
|3.43
|1.34140
|0.00000
|0.00000
|2067
|2009.05.08 10:15
|close
|1034
|3.43
|1.33853
|0.00000
|0.00000
|984.41
|104128.54
|2068
|2009.05.08 10:15
|close
|1033
|3.43
|1.33858
|0.00000
|0.00000
|41.16
|104169.70
|2069
|2009.05.08 11:28
|sell
|1035
|3.47
|1.34205
|0.00000
|0.00000
|2070
|2009.05.08 14:10
|close
|1035
|3.47
|1.34778
|0.00000
|0.00000
|-1988.31
|102181.39
|2071
|2009.05.08 14:49
|buy
|1036
|3.40
|1.34728
|0.00000
|0.00000
|2072
|2009.05.08 15:16
|close
|1036
|3.40
|1.35040
|0.00000
|0.00000
|1060.80
|103242.19
|2073
|2009.05.08 16:10
|sell
|1037
|3.44
|1.35140
|0.00000
|0.00000
|2074
|2009.05.08 16:41
|sell
|1038
|3.44
|1.35585
|0.00000
|0.00000
|2075
|2009.05.08 18:03
|sell
|1039
|6.88
|1.35990
|0.00000
|0.00000
|2076
|2009.05.08 20:46
|sell
|1040
|13.76
|1.36400
|0.00000
|0.00000
|2077
|2009.05.10 21:01
|close
|1040
|13.76
|1.36478
|0.00000
|0.00000
|-1073.28
|102168.91
|2078
|2009.05.10 21:01
|close
|1039
|6.88
|1.36478
|0.00000
|0.00000
|-3357.44
|98811.47
|2079
|2009.05.10 21:01
|close
|1038
|3.44
|1.36478
|0.00000
|0.00000
|-3071.92
|95739.55
|2080
|2009.05.10 21:01
|close
|1037
|3.44
|1.36473
|0.00000
|0.00000
|-4585.52
|91154.03
|2081
|2009.05.10 23:10
|buy
|1041
|3.03
|1.36178
|0.00000
|0.00000
|2082
|2009.05.11 02:32
|close
|1041
|3.03
|1.36475
|0.00000
|0.00000
|899.91
|92053.94
|2083
|2009.05.11 02:40
|sell
|1042
|3.06
|1.36520
|0.00000
|0.00000
|2084
|2009.05.11 07:07
|close
|1042
|3.06
|1.36138
|0.00000
|0.00000
|1168.92
|93222.86
|2085
|2009.05.11 07:08
|buy
|1043
|3.10
|1.36053
|0.00000
|0.00000
|2086
|2009.05.11 09:42
|buy
|1044
|3.10
|1.35763
|0.00000
|0.00000
|2087
|2009.05.11 13:00
|close
|1044
|3.10
|1.35895
|0.00000
|0.00000
|409.20
|93632.06
|2088
|2009.05.11 13:00
|close
|1043
|3.10
|1.35890
|0.00000
|0.00000
|-505.30
|93126.76
|2089
|2009.05.11 13:12
|sell
|1045
|3.10
|1.35950
|0.00000
|0.00000
|2090
|2009.05.11 14:16
|sell
|1046
|3.10
|1.36225
|0.00000
|0.00000
|2091
|2009.05.11 16:22
|close
|1046
|3.10
|1.36073
|0.00000
|0.00000
|471.20
|93597.96
|2092
|2009.05.11 16:22
|close
|1045
|3.10
|1.36073
|0.00000
|0.00000
|-381.30
|93216.66
|2093
|2009.05.11 16:24
|buy
|1047
|3.10
|1.35993
|0.00000
|0.00000
|2094
|2009.05.11 21:34
|buy
|1048
|3.10
|1.35738
|0.00000
|0.00000
|2095
|2009.05.11 22:22
|close
|1048
|3.10
|1.35720
|0.00000
|0.00000
|-55.80
|93160.86
|2096
|2009.05.11 22:22
|close
|1047
|3.10
|1.35720
|0.00000
|0.00000
|-846.30
|92314.56
|2097
|2009.05.12 01:40
|buy
|1049
|3.07
|1.35683
|0.00000
|0.00000
|2098
|2009.05.12 02:44
|close
|1049
|3.07
|1.36055
|0.00000
|0.00000
|1142.04
|93456.60
|2099
|2009.05.12 03:13
|sell
|1050
|3.11
|1.36115
|0.00000
|0.00000
|2100
|2009.05.12 07:41
|sell
|1051
|3.11
|1.36400
|0.00000
|0.00000
|2101
|2009.05.12 09:11
|close
|1051
|3.11
|1.36698
|0.00000
|0.00000
|-926.78
|92529.82
|2102
|2009.05.12 09:11
|close
|1050
|3.11
|1.36713
|0.00000
|0.00000
|-1859.78
|90670.04
|2103
|2009.05.12 11:03
|buy
|1052
|3.02
|1.36263
|0.00000
|0.00000
|2104
|2009.05.12 11:47
|close
|1052
|3.02
|1.36695
|0.00000
|0.00000
|1304.64
|91974.68
|2105
|2009.05.12 11:49
|sell
|1053
|3.06
|1.36785
|0.00000
|0.00000
|2106
|2009.05.12 12:33
|sell
|1054
|3.06
|1.37055
|0.00000
|0.00000
|2107
|2009.05.12 12:52
|close
|1054
|3.06
|1.36623
|0.00000
|0.00000
|1321.92
|93296.60
|2108
|2009.05.12 13:03
|close
|1053
|3.06
|1.36548
|0.00000
|0.00000
|725.22
|94021.82
|2109
|2009.05.12 13:04
|buy
|1055
|3.13
|1.36488
|0.00000
|0.00000
|2110
|2009.05.12 15:00
|close
|1055
|3.13
|1.36615
|0.00000
|0.00000
|397.51
|94419.33
|2111
|2009.05.12 15:01
|sell
|1056
|3.14
|1.36730
|0.00000
|0.00000
|2112
|2009.05.12 15:21
|close
|1056
|3.14
|1.36298
|0.00000
|0.00000
|1356.48
|95775.81
|2113
|2009.05.12 16:16
|buy
|1057
|3.19
|1.36043
|0.00000
|0.00000
|2114
|2009.05.12 17:38
|close
|1057
|3.19
|1.36240
|0.00000
|0.00000
|628.43
|96404.24
|2115
|2009.05.12 17:52
|sell
|1058
|3.21
|1.36305
|0.00000
|0.00000
|2116
|2009.05.12 23:14
|sell
|1059
|3.21
|1.36560
|0.00000
|0.00000
|2117
|2009.05.12 23:50
|close
|1059
|3.21
|1.36828
|0.00000
|0.00000
|-860.28
|95543.96
|2118
|2009.05.12 23:50
|close
|1058
|3.21
|1.36828
|0.00000
|0.00000
|-1678.83
|93865.13
|2119
|2009.05.13 00:23
|sell
|1060
|3.12
|1.37155
|0.00000
|0.00000
|2120
|2009.05.13 01:30
|close
|1060
|3.12
|1.36723
|0.00000
|0.00000
|1347.84
|95212.97
|2121
|2009.05.13 04:17
|buy
|1061
|3.17
|1.36678
|0.00000
|0.00000
|2122
|2009.05.13 05:25
|close
|1061
|3.17
|1.36885
|0.00000
|0.00000
|656.19
|95869.16
|2123
|2009.05.13 05:43
|sell
|1062
|3.19
|1.36950
|0.00000
|0.00000
|2124
|2009.05.13 09:10
|close
|1062
|3.19
|1.36683
|0.00000
|0.00000
|851.73
|96720.89
|2125
|2009.05.13 09:58
|buy
|1063
|3.22
|1.36603
|0.00000
|0.00000
|2126
|2009.05.13 11:49
|buy
|1064
|3.22
|1.36333
|0.00000
|0.00000
|2127
|2009.05.13 12:34
|buy
|1065
|6.44
|1.35908
|0.00000
|0.00000
|2128
|2009.05.13 14:34
|close
|1065
|6.44
|1.36190
|0.00000
|0.00000
|1816.08
|98536.97
|2129
|2009.05.13 14:34
|close
|1064
|3.22
|1.36195
|0.00000
|0.00000
|-444.36
|98092.61
|2130
|2009.05.13 14:34
|close
|1063
|3.22
|1.36195
|0.00000
|0.00000
|-1313.76
|96778.85
|2131
|2009.05.13 15:20
|sell
|1066
|3.22
|1.36260
|0.00000
|0.00000
|2132
|2009.05.13 16:14
|sell
|1067
|3.22
|1.36530
|0.00000
|0.00000
|2133
|2009.05.13 16:36
|close
|1067
|3.22
|1.36078
|0.00000
|0.00000
|1455.44
|98234.29
|2134
|2009.05.13 16:38
|close
|1066
|3.22
|1.36058
|0.00000
|0.00000
|650.44
|98884.73
|2135
|2009.05.13 17:06
|buy
|1068
|3.29
|1.35913
|0.00000
|0.00000
|2136
|2009.05.13 18:54
|close
|1068
|3.29
|1.36055
|0.00000
|0.00000
|467.18
|99351.91
|2137
|2009.05.13 23:31
|buy
|1069
|3.31
|1.35728
|0.00000
|0.00000
|2138
|2009.05.14 00:02
|buy
|1070
|3.31
|1.35308
|0.00000
|0.00000
|2139
|2009.05.14 01:07
|close
|1070
|3.31
|1.35770
|0.00000
|0.00000
|1529.22
|100881.13
|2140
|2009.05.14 01:07
|close
|1069
|3.31
|1.35770
|0.00000
|0.00000
|139.02
|101020.15
|2141
|2009.05.14 01:10
|sell
|1071
|3.36
|1.35855
|0.00000
|0.00000
|2142
|2009.05.14 07:08
|close
|1071
|3.36
|1.35648
|0.00000
|0.00000
|695.52
|101715.67
|2143
|2009.05.14 08:18
|sell
|1072
|3.39
|1.36085
|0.00000
|0.00000
|2144
|2009.05.14 09:56
|close
|1072
|3.39
|1.35853
|0.00000
|0.00000
|786.48
|102502.15
|2145
|2009.05.14 10:07
|buy
|1073
|3.41
|1.35783
|0.00000
|0.00000
|2146
|2009.05.14 11:31
|buy
|1074
|3.41
|1.35448
|0.00000
|0.00000
|2147
|2009.05.14 13:17
|close
|1074
|3.41
|1.35810
|0.00000
|0.00000
|1234.42
|103736.57
|2148
|2009.05.14 13:17
|close
|1073
|3.41
|1.35810
|0.00000
|0.00000
|92.07
|103828.64
|2149
|2009.05.14 13:20
|sell
|1075
|3.46
|1.35870
|0.00000
|0.00000
|2150
|2009.05.14 15:13
|sell
|1076
|3.46
|1.36130
|0.00000
|0.00000
|2151
|2009.05.14 18:44
|sell
|1077
|6.92
|1.36585
|0.00000
|0.00000
|2152
|2009.05.14 19:18
|close
|1077
|6.92
|1.36468
|0.00000
|0.00000
|809.64
|104638.28
|2153
|2009.05.14 19:18
|close
|1076
|3.46
|1.36468
|0.00000
|0.00000
|-1169.48
|103468.80
|2154
|2009.05.14 19:18
|close
|1075
|3.46
|1.36468
|0.00000
|0.00000
|-2069.08
|101399.72
|2155
|2009.05.14 22:26
|buy
|1078
|3.37
|1.36283
|0.00000
|0.00000
|2156
|2009.05.15 00:17
|close
|1078
|3.37
|1.36420
|0.00000
|0.00000
|461.69
|101861.41
|2157
|2009.05.15 00:51
|sell
|1079
|3.39
|1.36475
|0.00000
|0.00000
|2158
|2009.05.15 01:12
|close
|1079
|3.39
|1.36208
|0.00000
|0.00000
|905.13
|102766.54
|2159
|2009.05.15 06:00
|buy
|1080
|3.42
|1.36088
|0.00000
|0.00000
|2160
|2009.05.15 07:05
|buy
|1081
|3.42
|1.35818
|0.00000
|0.00000
|2161
|2009.05.15 10:23
|buy
|1082
|6.84
|1.35393
|0.00000
|0.00000
|2162
|2009.05.15 11:58
|close
|1082
|6.84
|1.35350
|0.00000
|0.00000
|-294.12
|102472.42
|2163
|2009.05.15 11:58
|close
|1081
|3.42
|1.35345
|0.00000
|0.00000
|-1617.66
|100854.76
|2164
|2009.05.15 11:58
|close
|1080
|3.42
|1.35345
|0.00000
|0.00000
|-2541.06
|98313.70
|2165
|2009.05.15 11:58
|buy
|1083
|3.27
|1.35358
|0.00000
|0.00000
|2166
|2009.05.15 13:21
|close
|1083
|3.27
|1.35695
|0.00000
|0.00000
|1101.99
|99415.69
|2167
|2009.05.15 13:34
|sell
|1084
|3.31
|1.35790
|0.00000
|0.00000
|2168
|2009.05.15 14:41
|sell
|1085
|3.31
|1.36045
|0.00000
|0.00000
|2169
|2009.05.15 15:40
|close
|1085
|3.31
|1.35703
|0.00000
|0.00000
|1132.02
|100547.71
|2170
|2009.05.15 15:40
|close
|1084
|3.31
|1.35698
|0.00000
|0.00000
|304.52
|100852.23
|2171
|2009.05.15 15:46
|buy
|1086
|3.36
|1.35648
|0.00000
|0.00000
|2172
|2009.05.15 16:55
|buy
|1087
|3.36
|1.35388
|0.00000
|0.00000
|2173
|2009.05.15 17:39
|buy
|1088
|6.72
|1.34983
|0.00000
|0.00000
|2174
|2009.05.15 19:28
|close
|1088
|6.72
|1.34920
|0.00000
|0.00000
|-423.36
|100428.87
|2175
|2009.05.15 19:28
|close
|1087
|3.36
|1.34920
|0.00000
|0.00000
|-1572.48
|98856.39
|2176
|2009.05.15 19:28
|close
|1086
|3.36
|1.34930
|0.00000
|0.00000
|-2412.48
|96443.91
|2177
|2009.05.17 22:12
|buy
|1089
|3.21
|1.34608
|0.00000
|0.00000
|2178
|2009.05.18 00:29
|buy
|1090
|3.21
|1.34323
|0.00000
|0.00000
|2179
|2009.05.18 04:10
|close
|1090
|3.21
|1.34410
|0.00000
|0.00000
|279.27
|96723.18
|2180
|2009.05.18 04:10
|close
|1089
|3.21
|1.34410
|0.00000
|0.00000
|-635.58
|96087.60
|2181
|2009.05.18 05:25
|sell
|1091
|3.20
|1.34585
|0.00000
|0.00000
|2182
|2009.05.18 11:23
|close
|1091
|3.20
|1.34753
|0.00000
|0.00000
|-537.60
|95550.00
|2183
|2009.05.18 11:47
|sell
|1092
|3.18
|1.34965
|0.00000
|0.00000
|2184
|2009.05.18 14:11
|close
|1092
|3.18
|1.34843
|0.00000
|0.00000
|387.96
|95937.96
|2185
|2009.05.18 14:13
|buy
|1093
|3.19
|1.34778
|0.00000
|0.00000
|2186
|2009.05.18 15:16
|close
|1093
|3.19
|1.35070
|0.00000
|0.00000
|931.48
|96869.44
|2187
|2009.05.18 15:24
|sell
|1094
|3.22
|1.35125
|0.00000
|0.00000
|2188
|2009.05.18 16:46
|sell
|1095
|3.22
|1.35410
|0.00000
|0.00000
|2189
|2009.05.18 18:26
|close
|1095
|3.22
|1.35188
|0.00000
|0.00000
|714.84
|97584.28
|2190
|2009.05.18 18:26
|close
|1094
|3.22
|1.35188
|0.00000
|0.00000
|-202.86
|97381.42
|2191
|2009.05.18 19:56
|sell
|1096
|3.24
|1.35540
|0.00000
|0.00000
|2192
|2009.05.19 00:03
|close
|1096
|3.24
|1.35453
|0.00000
|0.00000
|281.88
|97663.30
|2193
|2009.05.19 00:27
|buy
|1097
|3.25
|1.35388
|0.00000
|0.00000
|2194
|2009.05.19 02:38
|close
|1097
|3.25
|1.35600
|0.00000
|0.00000
|689.00
|98352.30
|2195
|2009.05.19 04:00
|sell
|1098
|3.27
|1.35735
|0.00000
|0.00000
|2196
|2009.05.19 06:02
|close
|1098
|3.27
|1.35503
|0.00000
|0.00000
|758.64
|99110.94
|2197
|2009.05.19 06:06
|buy
|1099
|3.30
|1.35433
|0.00000
|0.00000
|2198
|2009.05.19 06:38
|close
|1099
|3.30
|1.35820
|0.00000
|0.00000
|1277.10
|100388.04
|2199
|2009.05.19 06:40
|sell
|1100
|3.34
|1.35875
|0.00000
|0.00000
|2200
|2009.05.19 07:57
|sell
|1101
|3.34
|1.36150
|0.00000
|0.00000
|2201
|2009.05.19 11:39
|close
|1101
|3.34
|1.36148
|0.00000
|0.00000
|6.68
|100394.72
|2202
|2009.05.19 11:39
|close
|1100
|3.34
|1.36143
|0.00000
|0.00000
|-895.12
|99499.60
|2203
|2009.05.19 12:30
|buy
|1102
|3.31
|1.36063
|0.00000
|0.00000
|2204
|2009.05.19 13:03
|buy
|1103
|3.31
|1.35788
|0.00000
|0.00000
|2205
|2009.05.19 14:30
|close
|1103
|3.31
|1.36035
|0.00000
|0.00000
|817.57
|100317.17
|2206
|2009.05.19 14:30
|close
|1102
|3.31
|1.36035
|0.00000
|0.00000
|-92.68
|100224.49
|2207
|2009.05.19 14:38
|sell
|1104
|3.34
|1.36085
|0.00000
|0.00000
|2208
|2009.05.19 17:26
|sell
|1105
|3.34
|1.36340
|0.00000
|0.00000
|2209
|2009.05.19 19:55
|close
|1105
|3.34
|1.36373
|0.00000
|0.00000
|-110.22
|100114.27
|2210
|2009.05.19 19:55
|close
|1104
|3.34
|1.36373
|0.00000
|0.00000
|-961.92
|99152.35
|2211
|2009.05.19 20:16
|buy
|1106
|3.30
|1.36318
|0.00000
|0.00000
|2212
|2009.05.19 23:28
|close
|1106
|3.30
|1.36460
|0.00000
|0.00000
|468.60
|99620.95
|2213
|2009.05.20 00:48
|buy
|1107
|3.32
|1.36098
|0.00000
|0.00000
|2214
|2009.05.20 04:00
|close
|1107
|3.32
|1.36190
|0.00000
|0.00000
|305.44
|99926.39
|2215
|2009.05.20 05:33
|buy
|1108
|3.33
|1.35938
|0.00000
|0.00000
|2216
|2009.05.20 07:11
|close
|1108
|3.33
|1.36280
|0.00000
|0.00000
|1138.86
|101065.25
|2217
|2009.05.20 07:30
|sell
|1109
|3.36
|1.36350
|0.00000
|0.00000
|2218
|2009.05.20 10:24
|close
|1109
|3.36
|1.36303
|0.00000
|0.00000
|157.92
|101223.17
|2219
|2009.05.20 10:46
|sell
|1110
|3.37
|1.36755
|0.00000
|0.00000
|2220
|2009.05.20 12:01
|sell
|1111
|3.37
|1.37010
|0.00000
|0.00000
|2221
|2009.05.20 12:57
|close
|1111
|3.37
|1.36793
|0.00000
|0.00000
|731.29
|101954.46
|2222
|2009.05.20 12:57
|close
|1110
|3.37
|1.36773
|0.00000
|0.00000
|-60.66
|101893.80
|2223
|2009.05.20 13:34
|sell
|1112
|3.39
|1.37240
|0.00000
|0.00000
|2224
|2009.05.20 14:05
|sell
|1113
|3.39
|1.37870
|0.00000
|0.00000
|2225
|2009.05.20 15:51
|close
|1113
|3.39
|1.37638
|0.00000
|0.00000
|786.48
|102680.28
|2226
|2009.05.20 15:51
|close
|1112
|3.39
|1.37628
|0.00000
|0.00000
|-1315.32
|101364.96
|2227
|2009.05.20 16:34
|buy
|1114
|3.37
|1.37578
|0.00000
|0.00000
|2228
|2009.05.20 17:16
|close
|1114
|3.37
|1.37810
|0.00000
|0.00000
|781.84
|102146.80
|2229
|2009.05.20 17:29
|sell
|1115
|3.40
|1.37865
|0.00000
|0.00000
|2230
|2009.05.20 18:00
|sell
|1116
|3.40
|1.38190
|0.00000
|0.00000
|2231
|2009.05.20 19:25
|close
|1116
|3.40
|1.37888
|0.00000
|0.00000
|1026.80
|103173.60
|2232
|2009.05.20 19:25
|close
|1115
|3.40
|1.37888
|0.00000
|0.00000
|-78.20
|103095.40
|2233
|2009.05.20 19:38
|buy
|1117
|3.43
|1.37838
|0.00000
|0.00000
|2234
|2009.05.20 23:24
|close
|1117
|3.43
|1.37840
|0.00000
|0.00000
|6.86
|103102.26
|2235
|2009.05.21 02:17
|sell
|1118
|3.43
|1.37935
|0.00000
|0.00000
|2236
|2009.05.21 04:42
|close
|1118
|3.43
|1.37733
|0.00000
|0.00000
|692.86
|103795.12
|2237
|2009.05.21 04:47
|buy
|1119
|3.45
|1.37693
|0.00000
|0.00000
|2238
|2009.05.21 06:08
|close
|1119
|3.45
|1.37855
|0.00000
|0.00000
|558.90
|104354.02
|2239
|2009.05.21 06:12
|sell
|1120
|3.47
|1.37905
|0.00000
|0.00000
|2240
|2009.05.21 08:15
|sell
|1121
|3.47
|1.38160
|0.00000
|0.00000
|2241
|2009.05.21 08:48
|close
|1121
|3.47
|1.37718
|0.00000
|0.00000
|1533.74
|105887.76
|2242
|2009.05.21 08:51
|close
|1120
|3.47
|1.37608
|0.00000
|0.00000
|1030.59
|106918.35
|2243
|2009.05.21 08:52
|buy
|1122
|3.56
|1.37558
|0.00000
|0.00000
|2244
|2009.05.21 09:26
|close
|1122
|3.56
|1.37990
|0.00000
|0.00000
|1537.92
|108456.27
|2245
|2009.05.21 11:48
|buy
|1123
|3.61
|1.37633
|0.00000
|0.00000
|2246
|2009.05.21 13:00
|buy
|1124
|3.61
|1.37363
|0.00000
|0.00000
|2247
|2009.05.21 14:10
|close
|1124
|3.61
|1.37810
|0.00000
|0.00000
|1613.67
|110069.94
|2248
|2009.05.21 14:10
|close
|1123
|3.61
|1.37805
|0.00000
|0.00000
|620.92
|110690.86
|2249
|2009.05.21 14:48
|sell
|1125
|3.68
|1.37855
|0.00000
|0.00000
|2250
|2009.05.21 16:01
|sell
|1126
|3.68
|1.38145
|0.00000
|0.00000
|2251
|2009.05.21 16:41
|sell
|1127
|7.36
|1.38740
|0.00000
|0.00000
|2252
|2009.05.21 18:05
|sell
|1128
|14.72
|1.39145
|0.00000
|0.00000
|2253
|2009.05.21 19:08
|close
|1128
|14.72
|1.38748
|0.00000
|0.00000
|5843.84
|116534.70
|2254
|2009.05.21 19:08
|close
|1127
|7.36
|1.38738
|0.00000
|0.00000
|14.72
|116549.42
|2255
|2009.05.21 19:08
|close
|1126
|3.68
|1.38738
|0.00000
|0.00000
|-2182.24
|114367.18
|2256
|2009.05.21 19:08
|close
|1125
|3.68
|1.38743
|0.00000
|0.00000
|-3267.84
|111099.34
|2257
|2009.05.22 00:00
|sell
|1129
|3.70
|1.39380
|0.00000
|0.00000
|2258
|2009.05.22 05:08
|close
|1129
|3.70
|1.39018
|0.00000
|0.00000
|1339.40
|112438.74
|2259
|2009.05.22 06:31
|sell
|1130
|3.74
|1.39430
|0.00000
|0.00000
|2260
|2009.05.22 07:18
|sell
|1131
|3.74
|1.39740
|0.00000
|0.00000
|2261
|2009.05.22 07:51
|close
|1131
|3.74
|1.39288
|0.00000
|0.00000
|1690.48
|114129.22
|2262
|2009.05.22 07:54
|close
|1130
|3.74
|1.39253
|0.00000
|0.00000
|661.98
|114791.20
|2263
|2009.05.22 11:58
|sell
|1132
|3.82
|1.39795
|0.00000
|0.00000
|2264
|2009.05.22 13:13
|sell
|1133
|3.82
|1.40105
|0.00000
|0.00000
|2265
|2009.05.22 17:56
|close
|1133
|3.82
|1.40373
|0.00000
|0.00000
|-1023.76
|113767.44
|2266
|2009.05.22 17:56
|close
|1132
|3.82
|1.40383
|0.00000
|0.00000
|-2246.16
|111521.28
|2267
|2009.05.22 18:17
|buy
|1134
|3.71
|1.40058
|0.00000
|0.00000
|2268
|2009.05.24 21:02
|close
|1134
|3.71
|1.40210
|0.00000
|0.00000
|563.92
|112085.20
|2269
|2009.05.24 21:03
|sell
|1135
|3.73
|1.40280
|0.00000
|0.00000
|2270
|2009.05.25 00:04
|close
|1135
|3.73
|1.40083
|0.00000
|0.00000
|734.81
|112820.01
|2271
|2009.05.25 00:09
|buy
|1136
|3.76
|1.40003
|0.00000
|0.00000
|2272
|2009.05.25 05:18
|close
|1136
|3.76
|1.40100
|0.00000
|0.00000
|364.72
|113184.73
|2273
|2009.05.25 05:24
|sell
|1137
|3.77
|1.40165
|0.00000
|0.00000
|2274
|2009.05.25 06:51
|close
|1137
|3.77
|1.39993
|0.00000
|0.00000
|648.44
|113833.17
|2275
|2009.05.25 07:49
|buy
|1138
|3.79
|1.39848
|0.00000
|0.00000
|2276
|2009.05.25 10:41
|close
|1138
|3.79
|1.39870
|0.00000
|0.00000
|83.38
|113916.55
|2277
|2009.05.25 11:15
|sell
|1139
|3.79
|1.39945
|0.00000
|0.00000
|2278
|2009.05.25 17:13
|close
|1139
|3.79
|1.40088
|0.00000
|0.00000
|-541.97
|113374.58
|2279
|2009.05.25 23:03
|buy
|1140
|3.77
|1.40018
|0.00000
|0.00000
|2280
|2009.05.26 00:16
|close
|1140
|3.77
|1.40190
|0.00000
|0.00000
|648.44
|114023.02
|2281
|2009.05.26 00:57
|buy
|1141
|3.80
|1.39863
|0.00000
|0.00000
|2282
|2009.05.26 01:33
|buy
|1142
|3.80
|1.39528
|0.00000
|0.00000
|2283
|2009.05.26 05:56
|close
|1142
|3.80
|1.39955
|0.00000
|0.00000
|1622.60
|115645.62
|2284
|2009.05.26 05:56
|close
|1141
|3.80
|1.39965
|0.00000
|0.00000
|387.60
|116033.22
|2285
|2009.05.26 06:47
|buy
|1143
|3.86
|1.39488
|0.00000
|0.00000
|2286
|2009.05.26 08:06
|buy
|1144
|3.86
|1.39228
|0.00000
|0.00000
|2287
|2009.05.26 09:16
|buy
|1145
|7.72
|1.38798
|0.00000
|0.00000
|2288
|2009.05.26 11:55
|close
|1145
|7.72
|1.39030
|0.00000
|0.00000
|1791.04
|117824.26
|2289
|2009.05.26 11:55
|close
|1144
|3.86
|1.39030
|0.00000
|0.00000
|-764.28
|117059.98
|2290
|2009.05.26 11:55
|close
|1143
|3.86
|1.39025
|0.00000
|0.00000
|-1787.18
|115272.80
|2291
|2009.05.26 12:06
|sell
|1146
|3.84
|1.39105
|0.00000
|0.00000
|2292
|2009.05.26 13:21
|close
|1146
|3.84
|1.38908
|0.00000
|0.00000
|756.48
|116029.28
|2293
|2009.05.26 14:00
|sell
|1147
|3.86
|1.39495
|0.00000
|0.00000
|2294
|2009.05.26 14:31
|sell
|1148
|3.86
|1.39750
|0.00000
|0.00000
|2295
|2009.05.26 17:01
|close
|1148
|3.86
|1.39763
|0.00000
|0.00000
|-50.18
|115979.10
|2296
|2009.05.26 17:01
|close
|1147
|3.86
|1.39778
|0.00000
|0.00000
|-1092.38
|114886.72
|2297
|2009.05.26 17:11
|buy
|1149
|3.82
|1.39713
|0.00000
|0.00000
|2298
|2009.05.26 18:01
|close
|1149
|3.82
|1.39935
|0.00000
|0.00000
|848.04
|115734.76
|2299
|2009.05.26 18:02
|sell
|1150
|3.85
|1.39995
|0.00000
|0.00000
|2300
|2009.05.27 00:01
|close
|1150
|3.85
|1.39913
|0.00000
|0.00000
|315.70
|116050.46
|2301
|2009.05.27 01:10
|buy
|1151
|3.86
|1.39733
|0.00000
|0.00000
|2302
|2009.05.27 03:43
|close
|1151
|3.86
|1.39795
|0.00000
|0.00000
|239.32
|116289.78
|2303
|2009.05.27 03:51
|sell
|1152
|3.87
|1.39845
|0.00000
|0.00000
|2304
|2009.05.27 05:31
|close
|1152
|3.87
|1.39523
|0.00000
|0.00000
|1246.14
|117535.92
|2305
|2009.05.27 05:54
|buy
|1153
|3.91
|1.39448
|0.00000
|0.00000
|2306
|2009.05.27 07:18
|close
|1153
|3.91
|1.39685
|0.00000
|0.00000
|926.67
|118462.59
|2307
|2009.05.27 07:31
|sell
|1154
|3.94
|1.39755
|0.00000
|0.00000
|2308
|2009.05.27 09:52
|close
|1154
|3.94
|1.39503
|0.00000
|0.00000
|992.88
|119455.47
|2309
|2009.05.27 10:08
|buy
|1155
|3.98
|1.39453
|0.00000
|0.00000
|2310
|2009.05.27 11:18
|buy
|1156
|3.98
|1.39198
|0.00000
|0.00000
|2311
|2009.05.27 12:35
|close
|1156
|3.98
|1.39285
|0.00000
|0.00000
|346.26
|119801.73
|2312
|2009.05.27 12:35
|close
|1155
|3.98
|1.39280
|0.00000
|0.00000
|-688.54
|119113.19
|2313
|2009.05.27 12:44
|sell
|1157
|3.97
|1.39350
|0.00000
|0.00000
|2314
|2009.05.27 13:21
|sell
|1158
|3.97
|1.39640
|0.00000
|0.00000
|2315
|2009.05.27 14:06
|close
|1158
|3.97
|1.39218
|0.00000
|0.00000
|1675.34
|120788.53
|2316
|2009.05.27 14:06
|close
|1157
|3.97
|1.39213
|0.00000
|0.00000
|543.89
|121332.42
|2317
|2009.05.27 14:16
|buy
|1159
|4.04
|1.39178
|0.00000
|0.00000
|2318
|2009.05.27 15:05
|buy
|1160
|4.04
|1.38923
|0.00000
|0.00000
|2319
|2009.05.27 16:03
|close
|1160
|4.04
|1.39365
|0.00000
|0.00000
|1785.68
|123118.10
|2320
|2009.05.27 16:04
|close
|1159
|4.04
|1.39390
|0.00000
|0.00000
|856.48
|123974.58
|2321
|2009.05.27 16:05
|sell
|1161
|4.13
|1.39455
|0.00000
|0.00000
|2322
|2009.05.27 17:32
|close
|1161
|4.13
|1.39133
|0.00000
|0.00000
|1329.86
|125304.44
|2323
|2009.05.27 17:36
|buy
|1162
|4.17
|1.38863
|0.00000
|0.00000
|2324
|2009.05.27 18:24
|close
|1162
|4.17
|1.39345
|0.00000
|0.00000
|2009.94
|127314.38
|2325
|2009.05.27 19:29
|buy
|1163
|4.24
|1.38948
|0.00000
|0.00000
|2326
|2009.05.27 20:31
|buy
|1164
|4.24
|1.38678
|0.00000
|0.00000
|2327
|2009.05.27 21:02
|buy
|1165
|8.48
|1.38273
|0.00000
|0.00000
|2328
|2009.05.28 01:28
|close
|1165
|8.48
|1.38390
|0.00000
|0.00000
|992.16
|128306.54
|2329
|2009.05.28 01:28
|close
|1164
|4.24
|1.38390
|0.00000
|0.00000
|-1221.12
|127085.42
|2330
|2009.05.28 01:28
|close
|1163
|4.24
|1.38390
|0.00000
|0.00000
|-2365.92
|124719.50
|2331
|2009.05.28 03:17
|buy
|1166
|4.15
|1.38208
|0.00000
|0.00000
|2332
|2009.05.28 06:18
|close
|1166
|4.15
|1.38430
|0.00000
|0.00000
|921.30
|125640.80
|2333
|2009.05.28 07:33
|sell
|1167
|4.18
|1.38525
|0.00000
|0.00000
|2334
|2009.05.28 09:42
|sell
|1168
|4.18
|1.38835
|0.00000
|0.00000
|2335
|2009.05.28 11:54
|close
|1168
|4.18
|1.38638
|0.00000
|0.00000
|823.46
|126464.26
|2336
|2009.05.28 11:54
|close
|1167
|4.18
|1.38638
|0.00000
|0.00000
|-472.34
|125991.92
|2337
|2009.05.28 13:18
|sell
|1169
|4.19
|1.39015
|0.00000
|0.00000
|2338
|2009.05.28 13:49
|sell
|1170
|4.19
|1.39460
|0.00000
|0.00000
|2339
|2009.05.28 16:20
|close
|1170
|4.19
|1.39353
|0.00000
|0.00000
|448.33
|126440.25
|2340
|2009.05.28 16:20
|close
|1169
|4.19
|1.39348
|0.00000
|0.00000
|-1395.27
|125044.98
|2341
|2009.05.28 16:49
|buy
|1171
|4.16
|1.39178
|0.00000
|0.00000
|2342
|2009.05.28 17:25
|close
|1171
|4.16
|1.39520
|0.00000
|0.00000
|1422.72
|126467.70
|2343
|2009.05.28 17:29
|sell
|1172
|4.21
|1.39790
|0.00000
|0.00000
|2344
|2009.05.28 17:51
|close
|1172
|4.21
|1.39353
|0.00000
|0.00000
|1839.77
|128307.47
|2345
|2009.05.29 01:30
|sell
|1173
|4.27
|1.39670
|0.00000
|0.00000
|2346
|2009.05.29 02:01
|sell
|1174
|4.27
|1.39935
|0.00000
|0.00000
|2347
|2009.05.29 07:28
|close
|1174
|4.27
|1.40058
|0.00000
|0.00000
|-525.21
|127782.26
|2348
|2009.05.29 07:28
|close
|1173
|4.27
|1.40058
|0.00000
|0.00000
|-1656.76
|126125.50
|2349
|2009.05.29 09:08
|sell
|1175
|4.20
|1.40310
|0.00000
|0.00000
|2350
|2009.05.29 09:39
|sell
|1176
|4.20
|1.40750
|0.00000
|0.00000
|2351
|2009.05.29 10:39
|sell
|1177
|8.40
|1.41160
|0.00000
|0.00000
|2352
|2009.05.29 12:01
|close
|1177
|8.40
|1.40943
|0.00000
|0.00000
|1822.80
|127948.30
|2353
|2009.05.29 12:01
|close
|1176
|4.20
|1.40938
|0.00000
|0.00000
|-789.60
|127158.70
|2354
|2009.05.29 12:01
|close
|1175
|4.20
|1.40943
|0.00000
|0.00000
|-2658.60
|124500.10
|2355
|2009.05.29 12:24
|buy
|1178
|4.15
|1.40888
|0.00000
|0.00000
|2356
|2009.05.29 13:01
|close
|1178
|4.15
|1.41170
|0.00000
|0.00000
|1170.30
|125670.40
|2357
|2009.05.29 13:06
|sell
|1179
|4.18
|1.41240
|0.00000
|0.00000
|2358
|2009.05.29 13:45
|close
|1179
|4.18
|1.40813
|0.00000
|0.00000
|1784.86
|127455.26
|2359
|2009.05.29 13:49
|buy
|1180
|4.24
|1.40768
|0.00000
|0.00000
|2360
|2009.05.29 14:08
|close
|1180
|4.24
|1.41200
|0.00000
|0.00000
|1831.68
|129286.94
|2361
|2009.05.29 14:22
|sell
|1181
|4.30
|1.41415
|0.00000
|0.00000
|2362
|2009.05.29 16:25
|close
|1181
|4.30
|1.41138
|0.00000
|0.00000
|1191.10
|130478.04
|2363
|2009.05.29 16:39
|buy
|1182
|4.34
|1.41058
|0.00000
|0.00000
|2364
|2009.05.29 19:10
|close
|1182
|4.34
|1.41425
|0.00000
|0.00000
|1592.78
|132070.82
|2365
|2009.05.29 20:52
|sell
|1183
|4.40
|1.41485
|0.00000
|0.00000
|2366
|2009.05.31 21:01
|close
|1183
|4.40
|1.41393
|0.00000
|0.00000
|404.80
|132475.62
|2367
|2009.05.31 21:48
|buy
|1184
|4.41
|1.41228
|0.00000
|0.00000
|2368
|2009.06.01 01:03
|close
|1184
|4.41
|1.41250
|0.00000
|0.00000
|97.02
|132572.64
|2369
|2009.06.01 01:08
|sell
|1185
|4.41
|1.41340
|0.00000
|0.00000
|2370
|2009.06.01 02:28
|sell
|1186
|4.41
|1.41615
|0.00000
|0.00000
|2371
|2009.06.01 06:10
|close
|1186
|4.41
|1.41178
|0.00000
|0.00000
|1927.17
|134499.81
|2372
|2009.06.01 06:10
|close
|1185
|4.41
|1.41168
|0.00000
|0.00000
|758.52
|135258.33
|2373
|2009.06.01 06:48
|sell
|1187
|4.50
|1.41600
|0.00000
|0.00000
|2374
|2009.06.01 07:19
|sell
|1188
|4.50
|1.41920
|0.00000
|0.00000
|2375
|2009.06.01 08:12
|sell
|1189
|9.00
|1.42330
|0.00000
|0.00000
|2376
|2009.06.01 11:13
|close
|1189
|9.00
|1.42173
|0.00000
|0.00000
|1413.00
|136671.33
|2377
|2009.06.01 11:13
|close
|1188
|4.50
|1.42173
|0.00000
|0.00000
|-1138.50
|135532.83
|2378
|2009.06.01 11:13
|close
|1187
|4.50
|1.42173
|0.00000
|0.00000
|-2578.50
|132954.33
|2379
|2009.06.01 11:15
|buy
|1190
|4.43
|1.42073
|0.00000
|0.00000
|2380
|2009.06.01 13:14
|buy
|1191
|4.43
|1.41813
|0.00000
|0.00000
|2381
|2009.06.01 13:55
|close
|1191
|4.43
|1.42160
|0.00000
|0.00000
|1537.21
|134491.54
|2382
|2009.06.01 13:55
|close
|1190
|4.43
|1.42160
|0.00000
|0.00000
|385.41
|134876.95
|2383
|2009.06.01 14:01
|sell
|1192
|4.49
|1.42215
|0.00000
|0.00000
|2384
|2009.06.01 14:25
|close
|1192
|4.49
|1.41753
|0.00000
|0.00000
|2074.38
|136951.33
|2385
|2009.06.01 15:01
|buy
|1193
|4.56
|1.41543
|0.00000
|0.00000
|2386
|2009.06.01 15:48
|close
|1193
|4.56
|1.41940
|0.00000
|0.00000
|1810.32
|138761.65
|2387
|2009.06.01 16:22
|sell
|1194
|4.62
|1.41995
|0.00000
|0.00000
|2388
|2009.06.01 18:04
|sell
|1195
|4.62
|1.42345
|0.00000
|0.00000
|2389
|2009.06.01 18:30
|close
|1195
|4.62
|1.41888
|0.00000
|0.00000
|2111.34
|140872.99
|2390
|2009.06.01 18:30
|close
|1194
|4.62
|1.41843
|0.00000
|0.00000
|702.24
|141575.23
|2391
|2009.06.01 18:32
|buy
|1196
|4.71
|1.41753
|0.00000
|0.00000
|2392
|2009.06.01 19:10
|buy
|1197
|4.71
|1.41473
|0.00000
|0.00000
|2393
|2009.06.01 23:59
|close
|1197
|4.71
|1.41795
|0.00000
|0.00000
|1516.62
|143091.85
|2394
|2009.06.01 23:59
|close
|1196
|4.71
|1.41790
|0.00000
|0.00000
|174.27
|143266.12
|2395
|2009.06.02 00:32
|buy
|1198
|4.77
|1.41393
|0.00000
|0.00000
|2396
|2009.06.02 06:30
|close
|1198
|4.77
|1.41230
|0.00000
|0.00000
|-777.51
|142488.61
|2397
|2009.06.02 06:41
|buy
|1199
|4.74
|1.41118
|0.00000
|0.00000
|2398
|2009.06.02 09:52
|close
|1199
|4.74
|1.41485
|0.00000
|0.00000
|1739.58
|144228.19
|2399
|2009.06.02 09:53
|sell
|1200
|4.80
|1.41580
|0.00000
|0.00000
|2400
|2009.06.02 10:24
|sell
|1201
|4.80
|1.41950
|0.00000
|0.00000
|2401
|2009.06.02 10:55
|sell
|1202
|9.60
|1.42410
|0.00000
|0.00000
|2402
|2009.06.02 14:34
|sell
|1203
|19.20
|1.42880
|0.00000
|0.00000
|2403
|2009.06.02 15:51
|close
|1203
|19.20
|1.42863
|0.00000
|0.00000
|326.40
|144554.59
|2404
|2009.06.02 15:51
|close
|1202
|9.60
|1.42858
|0.00000
|0.00000
|-4300.80
|140253.79
|2405
|2009.06.02 15:51
|close
|1201
|4.80
|1.42858
|0.00000
|0.00000
|-4358.40
|135895.39
|2406
|2009.06.02 15:51
|close
|1200
|4.80
|1.42863
|0.00000
|0.00000
|-6158.40
|129736.99
|2407
|2009.06.02 17:36
|sell
|1204
|4.32
|1.43165
|0.00000
|0.00000
|2408
|2009.06.02 21:00
|close
|1204
|4.32
|1.43018
|0.00000
|0.00000
|635.04
|130372.03
|2409
|2009.06.02 23:39
|buy
|1205
|4.34
|1.42953
|0.00000
|0.00000
|2410
|2009.06.03 04:00
|close
|1205
|4.34
|1.43110
|0.00000
|0.00000
|681.38
|131053.41
|2411
|2009.06.03 04:22
|sell
|1206
|4.36
|1.43175
|0.00000
|0.00000
|2412
|2009.06.03 06:04
|close
|1206
|4.36
|1.42943
|0.00000
|0.00000
|1011.52
|132064.93
|2413
|2009.06.03 06:09
|buy
|1207
|4.40
|1.42888
|0.00000
|0.00000
|2414
|2009.06.03 06:50
|close
|1207
|4.40
|1.43315
|0.00000
|0.00000
|1878.80
|133943.73
|2415
|2009.06.03 08:00
|buy
|1208
|4.46
|1.42623
|0.00000
|0.00000
|2416
|2009.06.03 08:40
|buy
|1209
|4.46
|1.42363
|0.00000
|0.00000
|2417
|2009.06.03 09:19
|buy
|1210
|8.92
|1.41828
|0.00000
|0.00000
|2418
|2009.06.03 10:04
|close
|1210
|8.92
|1.42350
|0.00000
|0.00000
|4656.24
|138599.97
|2419
|2009.06.03 10:34
|close
|1209
|4.46
|1.42540
|0.00000
|0.00000
|789.42
|139389.39
|2420
|2009.06.03 10:34
|close
|1208
|4.46
|1.42540
|0.00000
|0.00000
|-370.18
|139019.21
|2421
|2009.06.03 10:42
|sell
|1211
|4.63
|1.42610
|0.00000
|0.00000
|2422
|2009.06.03 11:20
|close
|1211
|4.63
|1.42193
|0.00000
|0.00000
|1930.71
|140949.92
|2423
|2009.06.03 11:23
|buy
|1212
|4.69
|1.42088
|0.00000
|0.00000
|2424
|2009.06.03 12:50
|buy
|1213
|4.69
|1.41818
|0.00000
|0.00000
|2425
|2009.06.03 16:45
|buy
|1214
|9.38
|1.41348
|0.00000
|0.00000
|2426
|2009.06.03 17:21
|close
|1214
|9.38
|1.41410
|0.00000
|0.00000
|581.56
|141531.48
|2427
|2009.06.03 17:21
|close
|1213
|4.69
|1.41405
|0.00000
|0.00000
|-1936.97
|139594.51
|2428
|2009.06.03 17:21
|close
|1212
|4.69
|1.41400
|0.00000
|0.00000
|-3226.72
|136367.79
|2429
|2009.06.03 18:37
|buy
|1215
|4.54
|1.41143
|0.00000
|0.00000
|2430
|2009.06.03 20:16
|close
|1215
|4.54
|1.41585
|0.00000
|0.00000
|2006.68
|138374.47
|2431
|2009.06.03 23:52
|buy
|1216
|4.61
|1.41383
|0.00000
|0.00000
|2432
|2009.06.04 00:11
|close
|1216
|4.61
|1.41705
|0.00000
|0.00000
|1484.42
|139858.89
|2433
|2009.06.04 00:19
|sell
|1217
|4.66
|1.41770
|0.00000
|0.00000
|2434
|2009.06.04 04:05
|close
|1217
|4.66
|1.41658
|0.00000
|0.00000
|521.92
|140380.81
|2435
|2009.06.04 04:50
|buy
|1218
|4.67
|1.41573
|0.00000
|0.00000
|2436
|2009.06.04 06:03
|close
|1218
|4.67
|1.41850
|0.00000
|0.00000
|1293.59
|141674.40
|2437
|2009.06.04 06:13
|sell
|1219
|4.72
|1.41915
|0.00000
|0.00000
|2438
|2009.06.04 06:45
|sell
|1220
|4.72
|1.42200
|0.00000
|0.00000
|2439
|2009.06.04 09:55
|close
|1220
|4.72
|1.41903
|0.00000
|0.00000
|1401.84
|143076.24
|2440
|2009.06.04 09:55
|close
|1219
|4.72
|1.41903
|0.00000
|0.00000
|56.64
|143132.88
|2441
|2009.06.04 10:08
|buy
|1221
|4.77
|1.41828
|0.00000
|0.00000
|2442
|2009.06.04 11:08
|buy
|1222
|4.77
|1.41558
|0.00000
|0.00000
|2443
|2009.06.04 11:55
|buy
|1223
|9.54
|1.41048
|0.00000
|0.00000
|2444
|2009.06.04 12:52
|close
|1223
|9.54
|1.41505
|0.00000
|0.00000
|4359.78
|147492.66
|2445
|2009.06.04 12:55
|close
|1222
|4.77
|1.41605
|0.00000
|0.00000
|224.19
|147716.85
|2446
|2009.06.04 12:55
|close
|1221
|4.77
|1.41610
|0.00000
|0.00000
|-1039.86
|146676.99
|2447
|2009.06.04 12:58
|sell
|1224
|4.88
|1.41660
|0.00000
|0.00000
|2448
|2009.06.04 13:26
|close
|1224
|4.88
|1.41198
|0.00000
|0.00000
|2254.56
|148931.55
|2449
|2009.06.04 14:55
|sell
|1225
|4.96
|1.41800
|0.00000
|0.00000
|2450
|2009.06.04 15:27
|sell
|1226
|4.96
|1.42055
|0.00000
|0.00000
|2451
|2009.06.04 16:16
|close
|1226
|4.96
|1.41598
|0.00000
|0.00000
|2266.72
|151198.27
|2452
|2009.06.04 16:16
|close
|1225
|4.96
|1.41598
|0.00000
|0.00000
|1001.92
|152200.19
|2453
|2009.06.04 17:29
|sell
|1227
|5.07
|1.41970
|0.00000
|0.00000
|2454
|2009.06.04 18:30
|close
|1227
|5.07
|1.41758
|0.00000
|0.00000
|1074.84
|153275.03
|2455
|2009.06.04 19:09
|buy
|1228
|5.10
|1.41588
|0.00000
|0.00000
|2456
|2009.06.04 21:13
|close
|1228
|5.10
|1.41950
|0.00000
|0.00000
|1846.20
|155121.23
|2457
|2009.06.05 01:12
|sell
|1229
|5.17
|1.42010
|0.00000
|0.00000
|2458
|2009.06.05 07:07
|sell
|1230
|5.17
|1.42265
|0.00000
|0.00000
|2459
|2009.06.05 07:10
|close
|1230
|5.17
|1.42233
|0.00000
|0.00000
|165.44
|155286.67
|2460
|2009.06.05 07:10
|close
|1229
|5.17
|1.42228
|0.00000
|0.00000
|-1127.06
|154159.61
|2461
|2009.06.05 07:10
|sell
|1231
|5.13
|1.42220
|0.00000
|0.00000
|2462
|2009.06.05 07:50
|close
|1231
|5.13
|1.41868
|0.00000
|0.00000
|1805.76
|155965.37
|2463
|2009.06.05 09:36
|buy
|1232
|5.19
|1.41793
|0.00000
|0.00000
|2464
|2009.06.05 12:30
|close
|1232
|5.19
|1.42030
|0.00000
|0.00000
|1230.03
|157195.40
|2465
|2009.06.05 12:32
|sell
|1233
|5.23
|1.42295
|0.00000
|0.00000
|2466
|2009.06.05 12:47
|close
|1233
|5.23
|1.41863
|0.00000
|0.00000
|2259.36
|159454.76
|2467
|2009.06.05 15:08
|buy
|1234
|5.31
|1.40328
|0.00000
|0.00000
|2468
|2009.06.05 15:39
|buy
|1235
|5.31
|1.39838
|0.00000
|0.00000
|2469
|2009.06.05 18:13
|buy
|1236
|10.62
|1.39408
|0.00000
|0.00000
|2470
|2009.06.07 21:01
|close
|1236
|10.62
|1.39660
|0.00000
|0.00000
|2676.24
|162131.00
|2471
|2009.06.07 21:01
|close
|1235
|5.31
|1.39660
|0.00000
|0.00000
|-945.18
|161185.82
|2472
|2009.06.07 21:01
|close
|1234
|5.31
|1.39675
|0.00000
|0.00000
|-3467.43
|157718.39
|2473
|2009.06.07 21:12
|buy
|1237
|5.25
|1.39378
|0.00000
|0.00000
|2474
|2009.06.07 23:18
|close
|1237
|5.25
|1.39605
|0.00000
|0.00000
|1191.75
|158910.14
|2475
|2009.06.07 23:23
|sell
|1238
|5.29
|1.39685
|0.00000
|0.00000
|2476
|2009.06.08 01:51
|sell
|1239
|5.29
|1.39990
|0.00000
|0.00000
|2477
|2009.06.08 05:22
|close
|1239
|5.29
|1.39803
|0.00000
|0.00000
|989.23
|159899.37
|2478
|2009.06.08 05:22
|close
|1238
|5.29
|1.39803
|0.00000
|0.00000
|-624.22
|159275.15
|2479
|2009.06.08 05:25
|buy
|1240
|5.30
|1.39688
|0.00000
|0.00000
|2480
|2009.06.08 06:26
|buy
|1241
|5.30
|1.39413
|0.00000
|0.00000
|2481
|2009.06.08 07:39
|buy
|1242
|10.60
|1.38963
|0.00000
|0.00000
|2482
|2009.06.08 09:36
|buy
|1243
|21.20
|1.38493
|0.00000
|0.00000
|2483
|2009.06.08 11:24
|close
|1243
|21.20
|1.38310
|0.00000
|0.00000
|-3879.60
|155395.55
|2484
|2009.06.08 11:24
|close
|1242
|10.60
|1.38310
|0.00000
|0.00000
|-6921.80
|148473.75
|2485
|2009.06.08 11:24
|close
|1241
|5.30
|1.38305
|0.00000
|0.00000
|-5872.40
|142601.35
|2486
|2009.06.08 11:24
|close
|1240
|5.30
|1.38300
|0.00000
|0.00000
|-7356.40
|135244.95
|2487
|2009.06.08 12:01
|sell
|1244
|4.50
|1.38660
|0.00000
|0.00000
|2488
|2009.06.08 13:42
|close
|1244
|4.50
|1.38598
|0.00000
|0.00000
|279.00
|135523.95
|2489
|2009.06.08 13:47
|buy
|1245
|4.51
|1.38503
|0.00000
|0.00000
|2490
|2009.06.08 15:17
|close
|1245
|4.51
|1.38870
|0.00000
|0.00000
|1655.17
|137179.12
|2491
|2009.06.08 15:22
|sell
|1246
|4.57
|1.38920
|0.00000
|0.00000
|2492
|2009.06.08 18:24
|close
|1246
|4.57
|1.38863
|0.00000
|0.00000
|260.49
|137439.61
|2493
|2009.06.08 18:44
|buy
|1247
|4.58
|1.38773
|0.00000
|0.00000
|2494
|2009.06.08 19:25
|close
|1247
|4.58
|1.39020
|0.00000
|0.00000
|1131.26
|138570.87
|2495
|2009.06.08 19:28
|sell
|1248
|4.61
|1.39070
|0.00000
|0.00000
|2496
|2009.06.08 23:23
|sell
|1249
|4.61
|1.39345
|0.00000
|0.00000
|2497
|2009.06.09 01:26
|close
|1249
|4.61
|1.39148
|0.00000
|0.00000
|908.17
|139479.04
|2498
|2009.06.09 01:26
|close
|1248
|4.61
|1.39148
|0.00000
|0.00000
|-359.58
|139119.46
|2499
|2009.06.09 02:15
|buy
|1250
|4.63
|1.38988
|0.00000
|0.00000
|2500
|2009.06.09 02:54
|buy
|1251
|4.63
|1.38718
|0.00000
|0.00000
|2501
|2009.06.09 05:27
|close
|1251
|4.63
|1.38825
|0.00000
|0.00000
|495.41
|139614.87
|2502
|2009.06.09 05:27
|close
|1250
|4.63
|1.38825
|0.00000
|0.00000
|-754.69
|138860.18
|2503
|2009.06.09 05:45
|sell
|1252
|4.62
|1.38925
|0.00000
|0.00000
|2504
|2009.06.09 06:35
|sell
|1253
|4.62
|1.39220
|0.00000
|0.00000
|2505
|2009.06.09 07:33
|sell
|1254
|9.24
|1.39635
|0.00000
|0.00000
|2506
|2009.06.09 09:10
|close
|1254
|9.24
|1.39193
|0.00000
|0.00000
|4084.08
|142944.26
|2507
|2009.06.09 09:13
|close
|1253
|4.62
|1.39088
|0.00000
|0.00000
|609.84
|143554.10
|2508
|2009.06.09 09:13
|close
|1252
|4.62
|1.39088
|0.00000
|0.00000
|-753.06
|142801.04
|2509
|2009.06.09 09:24
|buy
|1255
|4.76
|1.38978
|0.00000
|0.00000
|2510
|2009.06.09 10:24
|buy
|1256
|4.76
|1.38698
|0.00000
|0.00000
|2511
|2009.06.09 11:25
|close
|1256
|4.76
|1.39115
|0.00000
|0.00000
|1984.92
|144785.96
|2512
|2009.06.09 11:26
|close
|1255
|4.76
|1.39115
|0.00000
|0.00000
|652.12
|145438.08
|2513
|2009.06.09 11:27
|sell
|1257
|4.84
|1.39155
|0.00000
|0.00000
|2514
|2009.06.09 11:58
|sell
|1258
|4.84
|1.39710
|0.00000
|0.00000
|2515
|2009.06.09 13:15
|sell
|1259
|9.68
|1.40120
|0.00000
|0.00000
|2516
|2009.06.09 17:15
|close
|1259
|9.68
|1.40058
|0.00000
|0.00000
|600.16
|146038.24
|2517
|2009.06.09 17:15
|close
|1258
|4.84
|1.40058
|0.00000
|0.00000
|-1684.32
|144353.92
|2518
|2009.06.09 17:15
|close
|1257
|4.84
|1.40058
|0.00000
|0.00000
|-4370.52
|139983.40
|2519
|2009.06.09 18:20
|sell
|1260
|4.66
|1.40610
|0.00000
|0.00000
|2520
|2009.06.09 19:15
|sell
|1261
|4.66
|1.40865
|0.00000
|0.00000
|2521
|2009.06.09 23:02
|close
|1261
|4.66
|1.40573
|0.00000
|0.00000
|1360.72
|141344.12
|2522
|2009.06.09 23:03
|close
|1260
|4.66
|1.40573
|0.00000
|0.00000
|172.42
|141516.54
|2523
|2009.06.10 01:02
|sell
|1262
|4.71
|1.40825
|0.00000
|0.00000
|2524
|2009.06.10 05:49
|sell
|1263
|4.71
|1.41105
|0.00000
|0.00000
|2525
|2009.06.10 06:56
|close
|1263
|4.71
|1.40743
|0.00000
|0.00000
|1705.02
|143221.56
|2526
|2009.06.10 06:56
|close
|1262
|4.71
|1.40743
|0.00000
|0.00000
|386.22
|143607.78
|2527
|2009.06.10 07:02
|buy
|1264
|4.78
|1.40648
|0.00000
|0.00000
|2528
|2009.06.10 07:44
|close
|1264
|4.78
|1.41080
|0.00000
|0.00000
|2064.96
|145672.74
|2529
|2009.06.10 07:50
|sell
|1265
|4.85
|1.41295
|0.00000
|0.00000
|2530
|2009.06.10 09:28
|close
|1265
|4.85
|1.40933
|0.00000
|0.00000
|1755.70
|147428.44
|2531
|2009.06.10 09:28
|buy
|1266
|4.91
|1.40893
|0.00000
|0.00000
|2532
|2009.06.10 11:17
|close
|1266
|4.91
|1.41065
|0.00000
|0.00000
|844.52
|148272.96
|2533
|2009.06.10 11:22
|sell
|1267
|4.94
|1.41170
|0.00000
|0.00000
|2534
|2009.06.10 12:28
|close
|1267
|4.94
|1.40793
|0.00000
|0.00000
|1862.38
|150135.34
|2535
|2009.06.10 12:38
|buy
|1268
|5.00
|1.40738
|0.00000
|0.00000
|2536
|2009.06.10 13:31
|buy
|1269
|5.00
|1.40453
|0.00000
|0.00000
|2537
|2009.06.10 14:15
|buy
|1270
|10.00
|1.39998
|0.00000
|0.00000
|2538
|2009.06.10 15:18
|buy
|1271
|20.00
|1.39578
|0.00000
|0.00000
|2539
|2009.06.10 16:15
|close
|1271
|20.00
|1.40070
|0.00000
|0.00000
|9840.00
|159975.34
|2540
|2009.06.10 16:16
|close
|1270
|10.00
|1.40135
|0.00000
|0.00000
|1370.00
|161345.34
|2541
|2009.06.10 16:16
|close
|1269
|5.00
|1.40130
|0.00000
|0.00000
|-1615.00
|159730.34
|2542
|2009.06.10 16:16
|close
|1268
|5.00
|1.40130
|0.00000
|0.00000
|-3040.00
|156690.34
|2543
|2009.06.10 17:06
|buy
|1272
|5.22
|1.39658
|0.00000
|0.00000
|2544
|2009.06.10 17:47
|buy
|1273
|5.22
|1.39398
|0.00000
|0.00000
|2545
|2009.06.10 18:56
|close
|1273
|5.22
|1.39735
|0.00000
|0.00000
|1759.14
|158449.48
|2546
|2009.06.10 18:56
|close
|1272
|5.22
|1.39735
|0.00000
|0.00000
|401.94
|158851.42
|2547
|2009.06.10 19:34
|sell
|1274
|5.29
|1.39785
|0.00000
|0.00000
|2548
|2009.06.10 21:05
|close
|1274
|5.29
|1.39713
|0.00000
|0.00000
|380.88
|159232.30
|2549
|2009.06.11 01:01
|sell
|1275
|5.30
|1.40045
|0.00000
|0.00000
|2550
|2009.06.11 02:55
|sell
|1276
|5.30
|1.40325
|0.00000
|0.00000
|2551
|2009.06.11 05:54
|close
|1276
|5.30
|1.40323
|0.00000
|0.00000
|10.60
|159242.90
|2552
|2009.06.11 05:54
|close
|1275
|5.30
|1.40323
|0.00000
|0.00000
|-1473.40
|157769.50
|2553
|2009.06.11 06:36
|buy
|1277
|5.25
|1.40208
|0.00000
|0.00000
|2554
|2009.06.11 07:24
|buy
|1278
|5.25
|1.39953
|0.00000
|0.00000
|2555
|2009.06.11 08:36
|close
|1278
|5.25
|1.40220
|0.00000
|0.00000
|1401.75
|159171.25
|2556
|2009.06.11 08:36
|close
|1277
|5.25
|1.40225
|0.00000
|0.00000
|89.25
|159260.50
|2557
|2009.06.11 08:46
|sell
|1279
|5.30
|1.40265
|0.00000
|0.00000
|2558
|2009.06.11 10:22
|close
|1279
|5.30
|1.40058
|0.00000
|0.00000
|1097.10
|160357.60
|2559
|2009.06.11 11:01
|buy
|1280
|5.34
|1.40013
|0.00000
|0.00000
|2560
|2009.06.11 12:08
|buy
|1281
|5.34
|1.39708
|0.00000
|0.00000
|2561
|2009.06.11 13:06
|close
|1281
|5.34
|1.40115
|0.00000
|0.00000
|2173.38
|162530.98
|2562
|2009.06.11 13:06
|close
|1280
|5.34
|1.40115
|0.00000
|0.00000
|544.68
|163075.66
|2563
|2009.06.11 13:11
|sell
|1282
|5.43
|1.40180
|0.00000
|0.00000
|2564
|2009.06.11 13:47
|sell
|1283
|5.43
|1.40440
|0.00000
|0.00000
|2565
|2009.06.11 14:31
|sell
|1284
|10.86
|1.40890
|0.00000
|0.00000
|2566
|2009.06.11 16:36
|close
|1284
|10.86
|1.40683
|0.00000
|0.00000
|2248.02
|165323.68
|2567
|2009.06.11 16:36
|close
|1283
|5.43
|1.40688
|0.00000
|0.00000
|-1346.64
|163977.04
|2568
|2009.06.11 16:36
|close
|1282
|5.43
|1.40688
|0.00000
|0.00000
|-2758.44
|161218.60
|2569
|2009.06.11 17:04
|sell
|1285
|5.37
|1.41285
|0.00000
|0.00000
|2570
|2009.06.11 17:35
|sell
|1286
|5.37
|1.41535
|0.00000
|0.00000
|2571
|2009.06.11 19:04
|close
|1286
|5.37
|1.41218
|0.00000
|0.00000
|1702.29
|162920.89
|2572
|2009.06.11 19:04
|close
|1285
|5.37
|1.41218
|0.00000
|0.00000
|359.79
|163280.68
|2573
|2009.06.11 19:57
|buy
|1287
|5.44
|1.41168
|0.00000
|0.00000
|2574
|2009.06.12 01:56
|close
|1287
|5.44
|1.41055
|0.00000
|0.00000
|-614.72
|162665.96
|2575
|2009.06.12 03:45
|buy
|1288
|5.42
|1.40898
|0.00000
|0.00000
|2576
|2009.06.12 06:42
|close
|1288
|5.42
|1.41090
|0.00000
|0.00000
|1040.64
|163706.60
|2577
|2009.06.12 07:19
|buy
|1289
|5.45
|1.40578
|0.00000
|0.00000
|2578
|2009.06.12 09:38
|buy
|1290
|5.45
|1.40318
|0.00000
|0.00000
|2579
|2009.06.12 11:32
|buy
|1291
|10.90
|1.39903
|0.00000
|0.00000
|2580
|2009.06.12 13:17
|close
|1291
|10.90
|1.39860
|0.00000
|0.00000
|-468.70
|163237.90
|2581
|2009.06.12 13:17
|close
|1290
|5.45
|1.39860
|0.00000
|0.00000
|-2496.10
|160741.80
|2582
|2009.06.12 13:18
|close
|1289
|5.45
|1.39870
|0.00000
|0.00000
|-3858.60
|156883.20
|2583
|2009.06.12 14:40
|sell
|1292
|5.22
|1.40010
|0.00000
|0.00000
|2584
|2009.06.12 15:29
|sell
|1293
|5.22
|1.40270
|0.00000
|0.00000
|2585
|2009.06.12 18:08
|close
|1293
|5.22
|1.40098
|0.00000
|0.00000
|897.84
|157781.04
|2586
|2009.06.12 18:08
|close
|1292
|5.22
|1.40098
|0.00000
|0.00000
|-459.36
|157321.68
|2587
|2009.06.12 18:10
|buy
|1294
|5.24
|1.40043
|0.00000
|0.00000
|2588
|2009.06.14 21:01
|close
|1294
|5.24
|1.39935
|0.00000
|0.00000
|-565.92
|156755.76
|2589
|2009.06.14 22:03
|buy
|1295
|5.22
|1.39798
|0.00000
|0.00000
|2590
|2009.06.14 23:18
|close
|1295
|5.22
|1.39970
|0.00000
|0.00000
|897.84
|157653.60
|2591
|2009.06.15 04:58
|buy
|1296
|5.25
|1.39443
|0.00000
|0.00000
|2592
|2009.06.15 05:52
|buy
|1297
|5.25
|1.39178
|0.00000
|0.00000
|2593
|2009.06.15 07:28
|buy
|1298
|10.50
|1.38728
|0.00000
|0.00000
|2594
|2009.06.15 10:56
|close
|1298
|10.50
|1.38725
|0.00000
|0.00000
|-31.50
|157622.10
|2595
|2009.06.15 10:56
|close
|1297
|5.25
|1.38725
|0.00000
|0.00000
|-2378.25
|155243.85
|2596
|2009.06.15 10:56
|close
|1296
|5.25
|1.38730
|0.00000
|0.00000
|-3743.25
|151500.60
|2597
|2009.06.15 12:06
|buy
|1299
|5.05
|1.38383
|0.00000
|0.00000
|2598
|2009.06.15 12:24
|close
|1299
|5.05
|1.38695
|0.00000
|0.00000
|1575.60
|153076.20
|2599
|2009.06.15 12:29
|sell
|1300
|5.10
|1.38745
|0.00000
|0.00000
|2600
|2009.06.15 13:45
|close
|1300
|5.10
|1.38398
|0.00000
|0.00000
|1769.70
|154845.90
|2601
|2009.06.15 13:46
|buy
|1301
|5.16
|1.38348
|0.00000
|0.00000
|2602
|2009.06.15 15:01
|buy
|1302
|5.16
|1.38093
|0.00000
|0.00000
|2603
|2009.06.15 16:29
|buy
|1303
|10.32
|1.37598
|0.00000
|0.00000
|2604
|2009.06.15 18:30
|close
|1303
|10.32
|1.37925
|0.00000
|0.00000
|3374.64
|158220.54
|2605
|2009.06.15 18:30
|close
|1302
|5.16
|1.37915
|0.00000
|0.00000
|-918.48
|157302.06
|2606
|2009.06.15 18:30
|close
|1301
|5.16
|1.37920
|0.00000
|0.00000
|-2208.48
|155093.58
|2607
|2009.06.15 20:17
|sell
|1304
|5.16
|1.37970
|0.00000
|0.00000
|2608
|2009.06.15 23:50
|close
|1304
|5.16
|1.37758
|0.00000
|0.00000
|1093.92
|156187.50
|2609
|2009.06.15 23:52
|buy
|1305
|5.20
|1.37693
|0.00000
|0.00000
|2610
|2009.06.16 01:50
|close
|1305
|5.20
|1.37910
|0.00000
|0.00000
|1128.40
|157315.90
|2611
|2009.06.16 01:55
|sell
|1306
|5.24
|1.37970
|0.00000
|0.00000
|2612
|2009.06.16 05:21
|sell
|1307
|5.24
|1.38280
|0.00000
|0.00000
|2613
|2009.06.16 07:21
|sell
|1308
|10.48
|1.38685
|0.00000
|0.00000
|2614
|2009.06.16 07:54
|close
|1308
|10.48
|1.38663
|0.00000
|0.00000
|230.56
|157546.46
|2615
|2009.06.16 07:54
|close
|1307
|5.24
|1.38663
|0.00000
|0.00000
|-2006.92
|155539.54
|2616
|2009.06.16 07:54
|close
|1306
|5.24
|1.38663
|0.00000
|0.00000
|-3631.32
|151908.22
|2617
|2009.06.16 09:00
|sell
|1309
|5.06
|1.39095
|0.00000
|0.00000
|2618
|2009.06.16 10:17
|close
|1309
|5.06
|1.38673
|0.00000
|0.00000
|2135.32
|154043.54
|2619
|2009.06.16 11:51
|sell
|1310
|5.13
|1.39115
|0.00000
|0.00000
|2620
|2009.06.16 13:17
|close
|1310
|5.13
|1.38853
|0.00000
|0.00000
|1344.06
|155387.60
|2621
|2009.06.16 13:20
|buy
|1311
|5.17
|1.38803
|0.00000
|0.00000
|2622
|2009.06.16 14:18
|buy
|1312
|5.17
|1.38543
|0.00000
|0.00000
|2623
|2009.06.16 14:39
|close
|1312
|5.17
|1.38920
|0.00000
|0.00000
|1949.09
|157336.69
|2624
|2009.06.16 14:39
|close
|1311
|5.17
|1.38925
|0.00000
|0.00000
|630.74
|157967.43
|2625
|2009.06.16 14:42
|sell
|1313
|5.26
|1.38985
|0.00000
|0.00000
|2626
|2009.06.16 15:55
|close
|1313
|5.26
|1.38808
|0.00000
|0.00000
|931.02
|158898.45
|2627
|2009.06.16 16:32
|buy
|1314
|5.29
|1.38738
|0.00000
|0.00000
|2628
|2009.06.16 17:03
|buy
|1315
|5.29
|1.38363
|0.00000
|0.00000
|2629
|2009.06.16 19:17
|close
|1315
|5.29
|1.38515
|0.00000
|0.00000
|804.08
|159702.53
|2630
|2009.06.16 19:17
|close
|1314
|5.29
|1.38520
|0.00000
|0.00000
|-1153.22
|158549.31
|2631
|2009.06.16 23:18
|buy
|1316
|5.28
|1.38128
|0.00000
|0.00000
|2632
|2009.06.17 00:36
|close
|1316
|5.28
|1.38445
|0.00000
|0.00000
|1673.76
|160223.07
|2633
|2009.06.17 02:39
|sell
|1317
|5.34
|1.38495
|0.00000
|0.00000
|2634
|2009.06.17 04:08
|sell
|1318
|5.34
|1.38745
|0.00000
|0.00000
|2635
|2009.06.17 06:36
|sell
|1319
|10.68
|1.39190
|0.00000
|0.00000
|2636
|2009.06.17 08:09
|close
|1319
|10.68
|1.38838
|0.00000
|0.00000
|3759.36
|163982.43
|2637
|2009.06.17 08:09
|close
|1318
|5.34
|1.38838
|0.00000
|0.00000
|-496.62
|163485.81
|2638
|2009.06.17 08:09
|close
|1317
|5.34
|1.38843
|0.00000
|0.00000
|-1858.32
|161627.49
|2639
|2009.06.17 08:10
|buy
|1320
|5.38
|1.38748
|0.00000
|0.00000
|2640
|2009.06.17 10:52
|buy
|1321
|5.38
|1.38488
|0.00000
|0.00000
|2641
|2009.06.17 12:48
|close
|1321
|5.38
|1.38785
|0.00000
|0.00000
|1597.86
|163225.35
|2642
|2009.06.17 12:48
|close
|1320
|5.38
|1.38785
|0.00000
|0.00000
|199.06
|163424.41
|2643
|2009.06.17 12:51
|sell
|1322
|5.44
|1.38860
|0.00000
|0.00000
|2644
|2009.06.17 14:31
|close
|1322
|5.44
|1.38548
|0.00000
|0.00000
|1697.28
|165121.69
|2645
|2009.06.17 14:35
|buy
|1323
|5.50
|1.38498
|0.00000
|0.00000
|2646
|2009.06.17 16:24
|close
|1323
|5.50
|1.38805
|0.00000
|0.00000
|1688.50
|166810.19
|2647
|2009.06.17 17:38
|sell
|1324
|5.56
|1.38895
|0.00000
|0.00000
|2648
|2009.06.17 18:09
|sell
|1325
|5.56
|1.39180
|0.00000
|0.00000
|2649
|2009.06.17 18:40
|sell
|1326
|11.12
|1.39620
|0.00000
|0.00000
|2650
|2009.06.17 19:40
|close
|1326
|11.12
|1.39513
|0.00000
|0.00000
|1189.84
|168000.03
|2651
|2009.06.17 19:40
|close
|1325
|5.56
|1.39513
|0.00000
|0.00000
|-1851.48
|166148.55
|2652
|2009.06.17 19:40
|close
|1324
|5.56
|1.39518
|0.00000
|0.00000
|-3463.88
|162684.67
|2653
|2009.06.17 20:06
|buy
|1327
|5.42
|1.39458
|0.00000
|0.00000
|2654
|2009.06.17 23:44
|close
|1327
|5.42
|1.39635
|0.00000
|0.00000
|959.34
|163644.01
|2655
|2009.06.18 05:13
|buy
|1328
|5.45
|1.39238
|0.00000
|0.00000
|2656
|2009.06.18 06:14
|close
|1328
|5.45
|1.39545
|0.00000
|0.00000
|1673.15
|165317.16
|2657
|2009.06.18 06:15
|sell
|1329
|5.51
|1.39600
|0.00000
|0.00000
|2658
|2009.06.18 07:22
|sell
|1330
|5.51
|1.39850
|0.00000
|0.00000
|2659
|2009.06.18 08:00
|close
|1330
|5.51
|1.39443
|0.00000
|0.00000
|2242.57
|167559.73
|2660
|2009.06.18 08:00
|close
|1329
|5.51
|1.39443
|0.00000
|0.00000
|865.07
|168424.80
|2661
|2009.06.18 08:02
|buy
|1331
|5.61
|1.39383
|0.00000
|0.00000
|2662
|2009.06.18 08:57
|buy
|1332
|5.61
|1.39088
|0.00000
|0.00000
|2663
|2009.06.18 10:00
|close
|1332
|5.61
|1.39585
|0.00000
|0.00000
|2788.17
|171212.97
|2664
|2009.06.18 10:00
|close
|1331
|5.61
|1.39590
|0.00000
|0.00000
|1161.27
|172374.24
|2665
|2009.06.18 11:58
|buy
|1333
|5.74
|1.39163
|0.00000
|0.00000
|2666
|2009.06.18 12:35
|close
|1333
|5.74
|1.39485
|0.00000
|0.00000
|1848.28
|174222.52
|2667
|2009.06.18 12:40
|sell
|1334
|5.80
|1.39545
|0.00000
|0.00000
|2668
|2009.06.18 13:59
|sell
|1335
|5.80
|1.39830
|0.00000
|0.00000
|2669
|2009.06.18 17:38
|close
|1335
|5.80
|1.39488
|0.00000
|0.00000
|1983.60
|176206.12
|2670
|2009.06.18 17:38
|close
|1334
|5.80
|1.39483
|0.00000
|0.00000
|359.60
|176565.72
|2671
|2009.06.18 17:48
|buy
|1336
|5.88
|1.39378
|0.00000
|0.00000
|2672
|2009.06.18 18:19
|buy
|1337
|5.88
|1.38943
|0.00000
|0.00000
|2673
|2009.06.18 22:07
|close
|1337
|5.88
|1.39150
|0.00000
|0.00000
|1217.16
|177782.88
|2674
|2009.06.18 22:07
|close
|1336
|5.88
|1.39150
|0.00000
|0.00000
|-1340.64
|176442.24
|2675
|2009.06.19 05:19
|sell
|1338
|5.88
|1.39420
|0.00000
|0.00000
|2676
|2009.06.19 06:54
|close
|1338
|5.88
|1.39118
|0.00000
|0.00000
|1775.76
|178218.00
|2677
|2009.06.19 08:36
|buy
|1339
|5.94
|1.39058
|0.00000
|0.00000
|2678
|2009.06.19 10:12
|close
|1339
|5.94
|1.39305
|0.00000
|0.00000
|1467.18
|179685.18
|2679
|2009.06.19 11:00
|sell
|1340
|5.98
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|2680
|2009.06.19 12:47
|close
|1340
|5.98
|1.39198
|0.00000
|0.00000
|968.76
|180653.94
|2681
|2009.06.19 13:12
|buy
|1341
|6.02
|1.39133
|0.00000
|0.00000
|2682
|2009.06.19 15:33
|close
|1341
|6.02
|1.39395
|0.00000
|0.00000
|1577.24
|182231.18
|2683
|2009.06.19 15:36
|sell
|1342
|6.07
|1.39525
|0.00000
|0.00000
|2684
|2009.06.19 16:07
|sell
|1343
|6.07
|1.39830
|0.00000
|0.00000
|2685
|2009.06.19 18:24
|close
|1343
|6.07
|1.39623
|0.00000
|0.00000
|1256.49
|183487.67
|2686
|2009.06.19 18:24
|close
|1342
|6.07
|1.39628
|0.00000
|0.00000
|-625.21
|182862.46
|2687
|2009.06.19 18:45
|buy
|1344
|6.09
|1.39568
|0.00000
|0.00000
|2688
|2009.06.21 21:01
|close
|1344
|6.09
|1.39400
|0.00000
|0.00000
|-1023.12
|181839.34
|2689
|2009.06.22 00:12
|buy
|1345
|6.06
|1.39128
|0.00000
|0.00000
|2690
|2009.06.22 06:10
|close
|1345
|6.06
|1.38910
|0.00000
|0.00000
|-1321.08
|180518.26
|2691
|2009.06.22 06:15
|buy
|1346
|6.01
|1.38768
|0.00000
|0.00000
|2692
|2009.06.22 08:00
|close
|1346
|6.01
|1.38850
|0.00000
|0.00000
|492.82
|181011.08
|2693
|2009.06.22 09:27
|buy
|1347
|6.03
|1.38383
|0.00000
|0.00000
|2694
|2009.06.22 12:09
|close
|1347
|6.03
|1.38545
|0.00000
|0.00000
|976.86
|181987.94
|2695
|2009.06.22 14:05
|sell
|1348
|6.06
|1.38600
|0.00000
|0.00000
|2696
|2009.06.22 14:36
|sell
|1349
|6.06
|1.38870
|0.00000
|0.00000
|2697
|2009.06.22 15:38
|close
|1349
|6.06
|1.38598
|0.00000
|0.00000
|1648.32
|183636.26
|2698
|2009.06.22 15:38
|close
|1348
|6.06
|1.38598
|0.00000
|0.00000
|12.12
|183648.38
|2699
|2009.06.22 15:44
|buy
|1350
|6.12
|1.38513
|0.00000
|0.00000
|2700
|2009.06.22 16:59
|close
|1350
|6.12
|1.38675
|0.00000
|0.00000
|991.44
|184639.82
|2701
|2009.06.22 17:00
|sell
|1351
|6.15
|1.38725
|0.00000
|0.00000
|2702
|2009.06.22 22:58
|close
|1351
|6.15
|1.38623
|0.00000
|0.00000
|627.30
|185267.12
|2703
|2009.06.23 01:08
|buy
|1352
|6.17
|1.38353
|0.00000
|0.00000
|2704
|2009.06.23 03:48
|close
|1352
|6.17
|1.38690
|0.00000
|0.00000
|2079.29
|187346.41
|2705
|2009.06.23 07:03
|sell
|1353
|6.24
|1.38830
|0.00000
|0.00000
|2706
|2009.06.23 08:01
|sell
|1354
|6.24
|1.39105
|0.00000
|0.00000
|2707
|2009.06.23 10:35
|sell
|1355
|12.48
|1.39615
|0.00000
|0.00000
|2708
|2009.06.23 12:21
|sell
|1356
|24.96
|1.40040
|0.00000
|0.00000
|2709
|2009.06.23 13:01
|close
|1356
|24.96
|1.40188
|0.00000
|0.00000
|-3694.08
|183652.33
|2710
|2009.06.23 13:01
|close
|1355
|12.48
|1.40193
|0.00000
|0.00000
|-7213.44
|176438.89
|2711
|2009.06.23 13:01
|close
|1354
|6.24
|1.40183
|0.00000
|0.00000
|-6726.72
|169712.17
|2712
|2009.06.23 13:01
|close
|1353
|6.24
|1.40183
|0.00000
|0.00000
|-8442.72
|161269.45
|2713
|2009.06.23 15:34
|sell
|1357
|5.37
|1.40345
|0.00000
|0.00000
|2714
|2009.06.23 16:06
|sell
|1358
|5.37
|1.40595
|0.00000
|0.00000
|2715
|2009.06.23 16:37
|sell
|1359
|10.74
|1.41040
|0.00000
|0.00000
|2716
|2009.06.23 17:59
|close
|1359
|10.74
|1.40783
|0.00000
|0.00000
|2760.18
|164029.63
|2717
|2009.06.23 17:59
|close
|1358
|5.37
|1.40788
|0.00000
|0.00000
|-1036.41
|162993.22
|2718
|2009.06.23 17:59
|close
|1357
|5.37
|1.40788
|0.00000
|0.00000
|-2378.91
|160614.31
|2719
|2009.06.23 22:42
|buy
|1360
|5.35
|1.40733
|0.00000
|0.00000
|2720
|2009.06.24 00:08
|close
|1360
|5.35
|1.40850
|0.00000
|0.00000
|625.95
|161240.26
|2721
|2009.06.24 00:15
|sell
|1361
|5.37
|1.40945
|0.00000
|0.00000
|2722
|2009.06.24 05:47
|close
|1361
|5.37
|1.40788
|0.00000
|0.00000
|843.09
|162083.35
|2723
|2009.06.24 06:30
|sell
|1362
|5.40
|1.41160
|0.00000
|0.00000
|2724
|2009.06.24 09:02
|close
|1362
|5.40
|1.40888
|0.00000
|0.00000
|1468.80
|163552.15
|2725
|2009.06.24 09:04
|buy
|1363
|5.45
|1.40818
|0.00000
|0.00000
|2726
|2009.06.24 11:22
|close
|1363
|5.45
|1.40980
|0.00000
|0.00000
|882.90
|164435.05
|2727
|2009.06.24 11:27
|buy
|1364
|5.48
|1.40523
|0.00000
|0.00000
|2728
|2009.06.24 12:56
|close
|1364
|5.48
|1.40765
|0.00000
|0.00000
|1326.16
|165761.21
|2729
|2009.06.24 13:53
|buy
|1365
|5.52
|1.40278
|0.00000
|0.00000
|2730
|2009.06.24 16:15
|buy
|1366
|5.52
|1.39923
|0.00000
|0.00000
|2731
|2009.06.24 18:04
|close
|1366
|5.52
|1.40000
|0.00000
|0.00000
|425.04
|166186.25
|2732
|2009.06.24 18:04
|close
|1365
|5.52
|1.40000
|0.00000
|0.00000
|-1534.56
|164651.69
|2733
|2009.06.24 18:18
|buy
|1367
|5.48
|1.39508
|0.00000
|0.00000
|2734
|2009.06.24 19:50
|close
|1367
|5.48
|1.39455
|0.00000
|0.00000
|-290.44
|164361.25
|2735
|2009.06.25 00:25
|sell
|1368
|5.47
|1.39525
|0.00000
|0.00000
|2736
|2009.06.25 02:32
|close
|1368
|5.47
|1.39378
|0.00000
|0.00000
|804.09
|165165.34
|2737
|2009.06.25 03:49
|sell
|1369
|5.50
|1.39705
|0.00000
|0.00000
|2738
|2009.06.25 07:23
|close
|1369
|5.50
|1.39428
|0.00000
|0.00000
|1523.50
|166688.84
|2739
|2009.06.25 07:24
|buy
|1370
|5.55
|1.39363
|0.00000
|0.00000
|2740
|2009.06.25 09:05
|close
|1370
|5.55
|1.39810
|0.00000
|0.00000
|2480.85
|169169.69
|2741
|2009.06.25 10:09
|buy
|1371
|5.63
|1.39363
|0.00000
|0.00000
|2742
|2009.06.25 11:39
|close
|1371
|5.63
|1.39570
|0.00000
|0.00000
|1165.41
|170335.10
|2743
|2009.06.25 12:43
|buy
|1372
|5.67
|1.39123
|0.00000
|0.00000
|2744
|2009.06.25 14:06
|close
|1372
|5.67
|1.39390
|0.00000
|0.00000
|1513.89
|171848.99
|2745
|2009.06.25 14:10
|sell
|1373
|5.72
|1.39475
|0.00000
|0.00000
|2746
|2009.06.25 14:45
|close
|1373
|5.72
|1.39038
|0.00000
|0.00000
|2499.64
|174348.63
|2747
|2009.06.25 14:48
|buy
|1374
|5.81
|1.38978
|0.00000
|0.00000
|2748
|2009.06.25 15:40
|close
|1374
|5.81
|1.39410
|0.00000
|0.00000
|2509.92
|176858.55
|2749
|2009.06.25 15:59
|sell
|1375
|5.89
|1.39510
|0.00000
|0.00000
|2750
|2009.06.25 17:17
|sell
|1376
|5.89
|1.39815
|0.00000
|0.00000
|2751
|2009.06.25 21:58
|close
|1376
|5.89
|1.39983
|0.00000
|0.00000
|-989.52
|175869.03
|2752
|2009.06.25 21:58
|close
|1375
|5.89
|1.39983
|0.00000
|0.00000
|-2785.97
|173083.06
|2753
|2009.06.26 00:08
|sell
|1377
|5.76
|1.40110
|0.00000
|0.00000
|2754
|2009.06.26 01:04
|sell
|1378
|5.76
|1.40365
|0.00000
|0.00000
|2755
|2009.06.26 05:33
|close
|1378
|5.76
|1.40318
|0.00000
|0.00000
|270.72
|173353.78
|2756
|2009.06.26 05:33
|close
|1377
|5.76
|1.40313
|0.00000
|0.00000
|-1169.28
|172184.50
|2757
|2009.06.26 08:10
|buy
|1379
|5.73
|1.40198
|0.00000
|0.00000
|2758
|2009.06.26 09:38
|close
|1379
|5.73
|1.40590
|0.00000
|0.00000
|2246.16
|174430.66
|2759
|2009.06.26 09:43
|sell
|1380
|5.81
|1.40640
|0.00000
|0.00000
|2760
|2009.06.26 10:46
|sell
|1381
|5.81
|1.40895
|0.00000
|0.00000
|2761
|2009.06.26 13:09
|close
|1381
|5.81
|1.40748
|0.00000
|0.00000
|854.07
|175284.73
|2762
|2009.06.26 13:09
|close
|1380
|5.81
|1.40758
|0.00000
|0.00000
|-685.58
|174599.15
|2763
|2009.06.26 13:11
|buy
|1382
|5.81
|1.40688
|0.00000
|0.00000
|2764
|2009.06.26 16:11
|close
|1382
|5.81
|1.40790
|0.00000
|0.00000
|592.62
|175191.77
|2765
|2009.06.26 16:47
|sell
|1383
|5.83
|1.40965
|0.00000
|0.00000
|2766
|2009.06.26 17:58
|close
|1383
|5.83
|1.40693
|0.00000
|0.00000
|1585.76
|176777.53
|2767
|2009.06.26 20:50
|buy
|1384
|5.89
|1.40633
|0.00000
|0.00000
|2768
|2009.06.28 21:00
|close
|1384
|5.89
|1.40635
|0.00000
|0.00000
|11.78
|176789.31
|2769
|2009.06.29 00:19
|buy
|1385
|5.89
|1.40453
|0.00000
|0.00000
|2770
|2009.06.29 02:42
|buy
|1386
|5.89
|1.40163
|0.00000
|0.00000
|2771
|2009.06.29 04:07
|close
|1386
|5.89
|1.40420
|0.00000
|0.00000
|1513.73
|178303.04
|2772
|2009.06.29 04:07
|close
|1385
|5.89
|1.40420
|0.00000
|0.00000
|-194.37
|178108.67
|2773
|2009.06.29 06:03
|buy
|1387
|5.93
|1.40068
|0.00000
|0.00000
|2774
|2009.06.29 07:16
|close
|1387
|5.93
|1.40235
|0.00000
|0.00000
|990.31
|179098.98
|2775
|2009.06.29 08:12
|sell
|1388
|5.96
|1.40290
|0.00000
|0.00000
|2776
|2009.06.29 08:34
|close
|1388
|5.96
|1.40068
|0.00000
|0.00000
|1323.12
|180422.10
|2777
|2009.06.29 08:41
|buy
|1389
|6.01
|1.39983
|0.00000
|0.00000
|2778
|2009.06.29 10:12
|close
|1389
|6.01
|1.40420
|0.00000
|0.00000
|2626.37
|183048.47
|2779
|2009.06.29 10:49
|sell
|1390
|6.10
|1.40495
|0.00000
|0.00000
|2780
|2009.06.29 13:52
|close
|1390
|6.10
|1.40453
|0.00000
|0.00000
|256.20
|183304.67
|2781
|2009.06.29 14:17
|sell
|1391
|6.11
|1.40775
|0.00000
|0.00000
|2782
|2009.06.29 15:24
|close
|1391
|6.11
|1.40493
|0.00000
|0.00000
|1723.02
|185027.69
|2783
|2009.06.29 16:31
|sell
|1392
|6.16
|1.40725
|0.00000
|0.00000
|2784
|2009.06.29 17:12
|sell
|1393
|6.16
|1.40975
|0.00000
|0.00000
|2785
|2009.06.29 22:30
|close
|1393
|6.16
|1.40723
|0.00000
|0.00000
|1552.32
|186580.01
|2786
|2009.06.29 22:30
|close
|1392
|6.16
|1.40723
|0.00000
|0.00000
|12.32
|186592.33
|2787
|2009.06.29 23:19
|sell
|1394
|6.21
|1.40975
|0.00000
|0.00000
|2788
|2009.06.30 01:08
|sell
|1395
|6.21
|1.41240
|0.00000
|0.00000
|2789
|2009.06.30 05:17
|close
|1395
|6.21
|1.41083
|0.00000
|0.00000
|974.97
|187567.30
|2790
|2009.06.30 05:17
|close
|1394
|6.21
|1.41088
|0.00000
|0.00000
|-701.73
|186865.57
|2791
|2009.06.30 06:18
|sell
|1396
|6.22
|1.41380
|0.00000
|0.00000
|2792
|2009.06.30 08:30
|close
|1396
|6.22
|1.40873
|0.00000
|0.00000
|3153.54
|190019.11
|2793
|2009.06.30 10:05
|sell
|1397
|6.33
|1.41330
|0.00000
|0.00000
|2794
|2009.06.30 12:51
|close
|1397
|6.33
|1.41138
|0.00000
|0.00000
|1215.36
|191234.47
|2795
|2009.06.30 13:00
|buy
|1398
|6.37
|1.41008
|0.00000
|0.00000
|2796
|2009.06.30 13:31
|buy
|1399
|6.37
|1.40753
|0.00000
|0.00000
|2797
|2009.06.30 14:15
|buy
|1400
|12.74
|1.40338
|0.00000
|0.00000
|2798
|2009.06.30 16:15
|close
|1400
|12.74
|1.40345
|0.00000
|0.00000
|89.18
|191323.65
|2799
|2009.06.30 16:15
|close
|1399
|6.37
|1.40345
|0.00000
|0.00000
|-2598.96
|188724.69
|2800
|2009.06.30 16:15
|close
|1398
|6.37
|1.40340
|0.00000
|0.00000
|-4255.16
|184469.53
|2801
|2009.06.30 16:17
|sell
|1401
|6.14
|1.40440
|0.00000
|0.00000
|2802
|2009.06.30 17:36
|close
|1401
|6.14
|1.40273
|0.00000
|0.00000
|1025.38
|185494.91
|2803
|2009.06.30 18:01
|buy
|1402
|6.18
|1.40223
|0.00000
|0.00000
|2804
|2009.06.30 23:27
|close
|1402
|6.18
|1.40515
|0.00000
|0.00000
|1804.56
|187299.47
|2805
|2009.07.01 01:08
|buy
|1403
|6.24
|1.40103
|0.00000
|0.00000
|2806
|2009.07.01 02:56
|close
|1403
|6.24
|1.40345
|0.00000
|0.00000
|1510.08
|188809.55
|2807
|2009.07.01 03:34
|sell
|1404
|6.29
|1.40390
|0.00000
|0.00000
|2808
|2009.07.01 05:28
|close
|1404
|6.29
|1.40203
|0.00000
|0.00000
|1176.23
|189985.78
|2809
|2009.07.01 06:59
|sell
|1405
|6.33
|1.40650
|0.00000
|0.00000
|2810
|2009.07.01 11:11
|close
|1405
|6.33
|1.40513
|0.00000
|0.00000
|867.21
|190852.99
|2811
|2009.07.01 12:12
|sell
|1406
|6.36
|1.40915
|0.00000
|0.00000
|2812
|2009.07.01 12:57
|sell
|1407
|6.36
|1.41230
|0.00000
|0.00000
|2813
|2009.07.01 13:31
|sell
|1408
|12.72
|1.41640
|0.00000
|0.00000
|2814
|2009.07.01 14:56
|close
|1408
|12.72
|1.41303
|0.00000
|0.00000
|4286.64
|195139.63
|2815
|2009.07.01 14:56
|close
|1407
|6.36
|1.41313
|0.00000
|0.00000
|-527.88
|194611.75
|2816
|2009.07.01 14:56
|close
|1406
|6.36
|1.41308
|0.00000
|0.00000
|-2499.48
|192112.27
|2817
|2009.07.01 15:59
|sell
|1409
|6.40
|1.41725
|0.00000
|0.00000
|2818
|2009.07.01 18:58
|close
|1409
|6.40
|1.41503
|0.00000
|0.00000
|1420.80
|193533.07
|2819
|2009.07.01 19:59
|buy
|1410
|6.45
|1.41438
|0.00000
|0.00000
|2820
|2009.07.02 01:02
|buy
|1411
|6.45
|1.41178
|0.00000
|0.00000
|2821
|2009.07.02 01:57
|close
|1411
|6.45
|1.41325
|0.00000
|0.00000
|948.15
|194481.22
|2822
|2009.07.02 01:57
|close
|1410
|6.45
|1.41330
|0.00000
|0.00000
|-696.60
|193784.62
|2823
|2009.07.02 06:58
|buy
|1412
|6.45
|1.40963
|0.00000
|0.00000
|2824
|2009.07.02 10:26
|buy
|1413
|6.45
|1.40713
|0.00000
|0.00000
|2825
|2009.07.02 12:30
|buy
|1414
|12.90
|1.40208
|0.00000
|0.00000
|2826
|2009.07.02 12:56
|close
|1414
|12.90
|1.40485
|0.00000
|0.00000
|3573.30
|197357.92
|2827
|2009.07.02 12:56
|close
|1413
|6.45
|1.40490
|0.00000
|0.00000
|-1438.35
|195919.57
|2828
|2009.07.02 12:56
|close
|1412
|6.45
|1.40485
|0.00000
|0.00000
|-3083.10
|192836.47
|2829
|2009.07.02 14:23
|buy
|1415
|6.42
|1.40033
|0.00000
|0.00000
|2830
|2009.07.02 17:46
|close
|1415
|6.42
|1.40255
|0.00000
|0.00000
|1425.24
|194261.71
|2831
|2009.07.02 20:02
|buy
|1416
|6.47
|1.40018
|0.00000
|0.00000
|2832
|2009.07.02 21:24
|buy
|1417
|6.47
|1.39613
|0.00000
|0.00000
|2833
|2009.07.03 00:51
|close
|1417
|6.47
|1.39735
|0.00000
|0.00000
|789.34
|195051.05
|2834
|2009.07.03 00:51
|close
|1416
|6.47
|1.39735
|0.00000
|0.00000
|-1831.01
|193220.04
|2835
|2009.07.03 01:50
|sell
|1418
|6.44
|1.39805
|0.00000
|0.00000
|2836
|2009.07.03 06:04
|sell
|1419
|6.44
|1.40060
|0.00000
|0.00000
|2837
|2009.07.03 07:49
|close
|1419
|6.44
|1.40048
|0.00000
|0.00000
|77.28
|193297.32
|2838
|2009.07.03 07:49
|close
|1418
|6.44
|1.40048
|0.00000
|0.00000
|-1564.92
|191732.40
|2839
|2009.07.03 08:22
|buy
|1420
|6.39
|1.39843
|0.00000
|0.00000
|2840
|2009.07.03 11:32
|close
|1420
|6.39
|1.40070
|0.00000
|0.00000
|1450.53
|193182.93
|2841
|2009.07.03 11:37
|sell
|1421
|6.43
|1.40125
|0.00000
|0.00000
|2842
|2009.07.03 15:02
|close
|1421
|6.43
|1.39993
|0.00000
|0.00000
|848.76
|194031.69
|2843
|2009.07.03 15:32
|buy
|1422
|6.46
|1.39938
|0.00000
|0.00000
|2844
|2009.07.03 19:42
|buy
|1423
|6.46
|1.39678
|0.00000
|0.00000
|2845
|2009.07.05 21:01
|close
|1423
|6.46
|1.39565
|0.00000
|0.00000
|-729.98
|193301.71
|2846
|2009.07.05 21:01
|close
|1422
|6.46
|1.39565
|0.00000
|0.00000
|-2409.58
|190892.13
|2847
|2009.07.06 01:43
|sell
|1424
|6.36
|1.39795
|0.00000
|0.00000
|2848
|2009.07.06 02:35
|close
|1424
|6.36
|1.39588
|0.00000
|0.00000
|1316.52
|192208.65
|2849
|2009.07.06 05:19
|sell
|1425
|6.40
|1.39925
|0.00000
|0.00000
|2850
|2009.07.06 06:42
|close
|1425
|6.40
|1.39573
|0.00000
|0.00000
|2252.80
|194461.45
|2851
|2009.07.06 06:45
|buy
|1426
|6.48
|1.39478
|0.00000
|0.00000
|2852
|2009.07.06 07:40
|buy
|1427
|6.48
|1.39218
|0.00000
|0.00000
|2853
|2009.07.06 11:51
|buy
|1428
|12.96
|1.38798
|0.00000
|0.00000
|2854
|2009.07.06 12:44
|close
|1428
|12.96
|1.39050
|0.00000
|0.00000
|3265.92
|197727.37
|2855
|2009.07.06 12:44
|close
|1427
|6.48
|1.39050
|0.00000
|0.00000
|-1088.64
|196638.73
|2856
|2009.07.06 12:44
|close
|1426
|6.48
|1.39050
|0.00000
|0.00000
|-2773.44
|193865.29
|2857
|2009.07.06 13:42
|sell
|1429
|6.46
|1.39255
|0.00000
|0.00000
|2858
|2009.07.06 17:22
|sell
|1430
|6.46
|1.39545
|0.00000
|0.00000
|2859
|2009.07.06 19:40
|close
|1430
|6.46
|1.39623
|0.00000
|0.00000
|-503.88
|193361.41
|2860
|2009.07.06 19:40
|close
|1429
|6.46
|1.39623
|0.00000
|0.00000
|-2377.28
|190984.13
|2861
|2009.07.06 20:17
|sell
|1431
|6.36
|1.39865
|0.00000
|0.00000
|2862
|2009.07.07 01:30
|close
|1431
|6.36
|1.39608
|0.00000
|0.00000
|1634.52
|192618.65
|2863
|2009.07.07 01:54
|buy
|1432
|6.42
|1.39543
|0.00000
|0.00000
|2864
|2009.07.07 06:27
|buy
|1433
|6.42
|1.39293
|0.00000
|0.00000
|2865
|2009.07.07 07:52
|close
|1433
|6.42
|1.39220
|0.00000
|0.00000
|-468.66
|192149.99
|2866
|2009.07.07 07:52
|close
|1432
|6.42
|1.39215
|0.00000
|0.00000
|-2105.76
|190044.23
|2867
|2009.07.07 08:45
|sell
|1434
|6.33
|1.39430
|0.00000
|0.00000
|2868
|2009.07.07 09:22
|sell
|1435
|6.33
|1.39680
|0.00000
|0.00000
|2869
|2009.07.07 10:56
|sell
|1436
|12.66
|1.40090
|0.00000
|0.00000
|2870
|2009.07.07 13:05
|close
|1436
|12.66
|1.40113
|0.00000
|0.00000
|-291.18
|189753.05
|2871
|2009.07.07 13:05
|close
|1435
|6.33
|1.40113
|0.00000
|0.00000
|-2740.89
|187012.16
|2872
|2009.07.07 13:05
|close
|1434
|6.33
|1.40118
|0.00000
|0.00000
|-4355.04
|182657.12
|2873
|2009.07.07 13:19
|buy
|1437
|6.08
|1.40018
|0.00000
|0.00000
|2874
|2009.07.07 14:02
|buy
|1438
|6.08
|1.39758
|0.00000
|0.00000
|2875
|2009.07.07 14:48
|close
|1438
|6.08
|1.40000
|0.00000
|0.00000
|1471.36
|184128.48
|2876
|2009.07.07 14:48
|close
|1437
|6.08
|1.40000
|0.00000
|0.00000
|-109.44
|184019.04
|2877
|2009.07.07 14:55
|sell
|1439
|6.13
|1.40065
|0.00000
|0.00000
|2878
|2009.07.07 15:25
|close
|1439
|6.13
|1.39733
|0.00000
|0.00000
|2035.16
|186054.20
|2879
|2009.07.07 15:29
|buy
|1440
|6.20
|1.39668
|0.00000
|0.00000
|2880
|2009.07.07 16:38
|buy
|1441
|6.20
|1.39393
|0.00000
|0.00000
|2881
|2009.07.07 21:28
|close
|1441
|6.20
|1.39220
|0.00000
|0.00000
|-1072.60
|184981.60
|2882
|2009.07.07 21:28
|close
|1440
|6.20
|1.39215
|0.00000
|0.00000
|-2808.60
|182173.00
|2883
|2009.07.07 23:50
|buy
|1442
|6.07
|1.38928
|0.00000
|0.00000
|2884
|2009.07.08 04:51
|close
|1442
|6.07
|1.39230
|0.00000
|0.00000
|1833.14
|184006.14
|2885
|2009.07.08 06:24
|buy
|1443
|6.13
|1.38633
|0.00000
|0.00000
|2886
|2009.07.08 07:03
|close
|1443
|6.13
|1.39075
|0.00000
|0.00000
|2709.46
|186715.60
|2887
|2009.07.08 09:47
|sell
|1444
|6.22
|1.39315
|0.00000
|0.00000
|2888
|2009.07.08 12:13
|close
|1444
|6.22
|1.39003
|0.00000
|0.00000
|1940.64
|188656.24
|2889
|2009.07.08 12:23
|buy
|1445
|6.28
|1.38943
|0.00000
|0.00000
|2890
|2009.07.08 14:05
|close
|1445
|6.28
|1.39265
|0.00000
|0.00000
|2022.16
|190678.40
|2891
|2009.07.08 15:16
|buy
|1446
|6.35
|1.38733
|0.00000
|0.00000
|2892
|2009.07.08 16:00
|buy
|1447
|6.35
|1.38473
|0.00000
|0.00000
|2893
|2009.07.08 17:10
|close
|1447
|6.35
|1.38655
|0.00000
|0.00000
|1155.70
|191834.10
|2894
|2009.07.08 17:10
|close
|1446
|6.35
|1.38660
|0.00000
|0.00000
|-463.55
|191370.55
|2895
|2009.07.08 19:44
|sell
|1448
|6.37
|1.38690
|0.00000
|0.00000
|2896
|2009.07.08 23:29
|close
|1448
|6.37
|1.38628
|0.00000
|0.00000
|394.94
|191765.49
|2897
|2009.07.09 00:35
|sell
|1449
|6.39
|1.38895
|0.00000
|0.00000
|2898
|2009.07.09 05:47
|sell
|1450
|6.39
|1.39160
|0.00000
|0.00000
|2899
|2009.07.09 06:34
|close
|1450
|6.39
|1.39323
|0.00000
|0.00000
|-1041.57
|190723.92
|2900
|2009.07.09 06:34
|close
|1449
|6.39
|1.39323
|0.00000
|0.00000
|-2734.92
|187989.00
|2901
|2009.07.09 07:56
|sell
|1451
|6.26
|1.39590
|0.00000
|0.00000
|2902
|2009.07.09 11:05
|close
|1451
|6.26
|1.39558
|0.00000
|0.00000
|200.32
|188189.32
|2903
|2009.07.09 11:56
|sell
|1452
|6.27
|1.39900
|0.00000
|0.00000
|2904
|2009.07.09 13:28
|close
|1452
|6.27
|1.39753
|0.00000
|0.00000
|921.69
|189111.01
|2905
|2009.07.09 13:33
|buy
|1453
|6.30
|1.39668
|0.00000
|0.00000
|2906
|2009.07.09 15:21
|close
|1453
|6.30
|1.39935
|0.00000
|0.00000
|1682.10
|190793.11
|2907
|2009.07.09 15:24
|sell
|1454
|6.35
|1.39990
|0.00000
|0.00000
|2908
|2009.07.09 15:55
|sell
|1455
|6.35
|1.40335
|0.00000
|0.00000
|2909
|2009.07.09 20:55
|close
|1455
|6.35
|1.40208
|0.00000
|0.00000
|806.45
|191599.56
|2910
|2009.07.09 20:55
|close
|1454
|6.35
|1.40208
|0.00000
|0.00000
|-1384.30
|190215.26
|2911
|2009.07.09 23:27
|buy
|1456
|6.34
|1.40133
|0.00000
|0.00000
|2912
|2009.07.10 01:51
|buy
|1457
|6.34
|1.39848
|0.00000
|0.00000
|2913
|2009.07.10 05:25
|close
|1457
|6.34
|1.39810
|0.00000
|0.00000
|-240.92
|189974.34
|2914
|2009.07.10 05:25
|close
|1456
|6.34
|1.39810
|0.00000
|0.00000
|-2047.82
|187926.52
|2915
|2009.07.10 06:06
|buy
|1458
|6.26
|1.39558
|0.00000
|0.00000
|2916
|2009.07.10 07:17
|buy
|1459
|6.26
|1.39288
|0.00000
|0.00000
|2917
|2009.07.10 09:40
|buy
|1460
|12.52
|1.38858
|0.00000
|0.00000
|2918
|2009.07.10 11:48
|close
|1460
|12.52
|1.39225
|0.00000
|0.00000
|4594.84
|192521.36
|2919
|2009.07.10 11:48
|close
|1459
|6.26
|1.39225
|0.00000
|0.00000
|-394.38
|192126.98
|2920
|2009.07.10 11:48
|close
|1458
|6.26
|1.39225
|0.00000
|0.00000
|-2084.58
|190042.40
|2921
|2009.07.10 14:04
|sell
|1461
|6.33
|1.39430
|0.00000
|0.00000
|2922
|2009.07.10 15:21
|close
|1461
|6.33
|1.39188
|0.00000
|0.00000
|1531.86
|191574.26
|2923
|2009.07.10 15:27
|buy
|1462
|6.38
|1.39138
|0.00000
|0.00000
|2924
|2009.07.10 16:44
|close
|1462
|6.38
|1.39455
|0.00000
|0.00000
|2022.46
|193596.72
|2925
|2009.07.10 16:59
|sell
|1463
|6.45
|1.39555
|0.00000
|0.00000
|2926
|2009.07.10 18:11
|close
|1463
|6.45
|1.39378
|0.00000
|0.00000
|1141.65
|194738.37
|2927
|2009.07.12 23:52
|sell
|1464
|6.49
|1.39715
|0.00000
|0.00000
|2928
|2009.07.13 02:10
|close
|1464
|6.49
|1.39473
|0.00000
|0.00000
|1570.58
|196308.95
|2929
|2009.07.13 02:18
|buy
|1465
|6.54
|1.39393
|0.00000
|0.00000
|2930
|2009.07.13 06:01
|buy
|1466
|6.54
|1.39083
|0.00000
|0.00000
|2931
|2009.07.13 07:00
|close
|1466
|6.54
|1.39315
|0.00000
|0.00000
|1517.28
|197826.23
|2932
|2009.07.13 07:00
|close
|1465
|6.54
|1.39315
|0.00000
|0.00000
|-510.12
|197316.11
|2933
|2009.07.13 07:27
|sell
|1467
|6.57
|1.39365
|0.00000
|0.00000
|2934
|2009.07.13 08:27
|sell
|1468
|6.57
|1.39625
|0.00000
|0.00000
|2935
|2009.07.13 12:48
|close
|1468
|6.57
|1.39628
|0.00000
|0.00000
|-19.71
|197296.40
|2936
|2009.07.13 12:48
|close
|1467
|6.57
|1.39633
|0.00000
|0.00000
|-1760.76
|195535.64
|2937
|2009.07.13 12:51
|buy
|1469
|6.51
|1.39538
|0.00000
|0.00000
|2938
|2009.07.13 14:03
|buy
|1470
|6.51
|1.39258
|0.00000
|0.00000
|2939
|2009.07.13 15:00
|close
|1470
|6.51
|1.39515
|0.00000
|0.00000
|1673.07
|197208.71
|2940
|2009.07.13 15:00
|close
|1469
|6.51
|1.39515
|0.00000
|0.00000
|-149.73
|197058.98
|2941
|2009.07.13 15:31
|sell
|1471
|6.56
|1.39590
|0.00000
|0.00000
|2942
|2009.07.13 17:16
|sell
|1472
|6.56
|1.39850
|0.00000
|0.00000
|2943
|2009.07.13 20:55
|close
|1472
|6.56
|1.39788
|0.00000
|0.00000
|406.72
|197465.70
|2944
|2009.07.13 20:55
|close
|1471
|6.56
|1.39788
|0.00000
|0.00000
|-1298.88
|196166.82
|2945
|2009.07.14 01:30
|buy
|1473
|6.53
|1.39733
|0.00000
|0.00000
|2946
|2009.07.14 06:01
|close
|1473
|6.53
|1.39950
|0.00000
|0.00000
|1417.01
|197583.83
|2947
|2009.07.14 06:05
|sell
|1474
|6.58
|1.40015
|0.00000
|0.00000
|2948
|2009.07.14 06:58
|close
|1474
|6.58
|1.39703
|0.00000
|0.00000
|2052.96
|199636.79
|2949
|2009.07.14 09:01
|buy
|1475
|6.65
|1.39678
|0.00000
|0.00000
|2950
|2009.07.14 11:41
|close
|1475
|6.65
|1.39975
|0.00000
|0.00000
|1975.05
|201611.84
|2951
|2009.07.14 11:43
|sell
|1476
|6.72
|1.40035
|0.00000
|0.00000
|2952
|2009.07.14 12:35
|close
|1476
|6.72
|1.39778
|0.00000
|0.00000
|1727.04
|203338.88
|2953
|2009.07.14 12:37
|buy
|1477
|6.77
|1.39718
|0.00000
|0.00000
|2954
|2009.07.14 14:56
|buy
|1478
|6.77
|1.39443
|0.00000
|0.00000
|2955
|2009.07.14 15:50
|close
|1478
|6.77
|1.39740
|0.00000
|0.00000
|2010.69
|205349.57
|2956
|2009.07.14 15:50
|close
|1477
|6.77
|1.39740
|0.00000
|0.00000
|148.94
|205498.51
|2957
|2009.07.14 16:07
|sell
|1479
|6.84
|1.39830
|0.00000
|0.00000
|2958
|2009.07.14 16:43
|close
|1479
|6.84
|1.39523
|0.00000
|0.00000
|2099.88
|207598.39
|2959
|2009.07.14 17:22
|buy
|1480
|6.91
|1.39453
|0.00000
|0.00000
|2960
|2009.07.14 18:00
|buy
|1481
|6.91
|1.39153
|0.00000
|0.00000
|2961
|2009.07.14 20:35
|close
|1481
|6.91
|1.39585
|0.00000
|0.00000
|2985.12
|210583.51
|2962
|2009.07.14 20:35
|close
|1480
|6.91
|1.39605
|0.00000
|0.00000
|1050.32
|211633.83
|2963
|2009.07.14 21:06
|sell
|1482
|7.05
|1.39690
|0.00000
|0.00000
|2964
|2009.07.15 03:04
|close
|1482
|7.05
|1.39828
|0.00000
|0.00000
|-972.90
|210660.93
|2965
|2009.07.15 06:02
|sell
|1483
|7.02
|1.40040
|0.00000
|0.00000
|2966
|2009.07.15 06:33
|sell
|1484
|7.02
|1.40315
|0.00000
|0.00000
|2967
|2009.07.15 10:59
|sell
|1485
|14.04
|1.40800
|0.00000
|0.00000
|2968
|2009.07.15 12:01
|close
|1485
|14.04
|1.40798
|0.00000
|0.00000
|28.08
|210689.01
|2969
|2009.07.15 12:01
|close
|1484
|7.02
|1.40803
|0.00000
|0.00000
|-3425.76
|207263.25
|2970
|2009.07.15 12:01
|close
|1483
|7.02
|1.40803
|0.00000
|0.00000
|-5356.26
|201906.99
|2971
|2009.07.15 12:50
|sell
|1486
|6.73
|1.40955
|0.00000
|0.00000
|2972
|2009.07.15 16:57
|close
|1486
|6.73
|1.40938
|0.00000
|0.00000
|114.41
|202021.40
|2973
|2009.07.15 17:49
|sell
|1487
|6.73
|1.41230
|0.00000
|0.00000
|2974
|2009.07.15 23:47
|close
|1487
|6.73
|1.40918
|0.00000
|0.00000
|2099.76
|204121.16
|2975
|2009.07.16 01:03
|buy
|1488
|6.80
|1.40708
|0.00000
|0.00000
|2976
|2009.07.16 07:02
|close
|1488
|6.80
|1.40635
|0.00000
|0.00000
|-496.40
|203624.76
|2977
|2009.07.16 07:58
|sell
|1489
|6.78
|1.41005
|0.00000
|0.00000
|2978
|2009.07.16 10:40
|sell
|1490
|6.78
|1.41355
|0.00000
|0.00000
|2979
|2009.07.16 13:20
|close
|1490
|6.78
|1.41218
|0.00000
|0.00000
|928.86
|204553.62
|2980
|2009.07.16 13:20
|close
|1489
|6.78
|1.41213
|0.00000
|0.00000
|-1410.24
|203143.38
|2981
|2009.07.16 14:02
|buy
|1491
|6.77
|1.41123
|0.00000
|0.00000
|2982
|2009.07.16 16:34
|close
|1491
|6.77
|1.41225
|0.00000
|0.00000
|690.54
|203833.92
|2983
|2009.07.16 18:10
|sell
|1492
|6.79
|1.41275
|0.00000
|0.00000
|2984
|2009.07.16 20:29
|sell
|1493
|6.79
|1.41555
|0.00000
|0.00000
|2985
|2009.07.16 22:04
|close
|1493
|6.79
|1.41183
|0.00000
|0.00000
|2525.88
|206359.80
|2986
|2009.07.16 22:04
|close
|1492
|6.79
|1.41183
|0.00000
|0.00000
|624.68
|206984.48
|2987
|2009.07.17 01:33
|buy
|1494
|6.89
|1.41073
|0.00000
|0.00000
|2988
|2009.07.17 03:31
|close
|1494
|6.89
|1.41255
|0.00000
|0.00000
|1253.98
|208238.46
|2989
|2009.07.17 05:49
|sell
|1495
|6.94
|1.41305
|0.00000
|0.00000
|2990
|2009.07.17 06:32
|close
|1495
|6.94
|1.41008
|0.00000
|0.00000
|2061.18
|210299.64
|2991
|2009.07.17 06:33
|buy
|1496
|7.00
|1.40933
|0.00000
|0.00000
|2992
|2009.07.17 08:19
|close
|1496
|7.00
|1.41070
|0.00000
|0.00000
|959.00
|211258.64
|2993
|2009.07.17 09:33
|sell
|1497
|7.04
|1.41115
|0.00000
|0.00000
|2994
|2009.07.17 11:00
|close
|1497
|7.04
|1.40883
|0.00000
|0.00000
|1633.28
|212891.92
|2995
|2009.07.17 12:18
|buy
|1498
|7.09
|1.40708
|0.00000
|0.00000
|2996
|2009.07.17 13:10
|close
|1498
|7.09
|1.41125
|0.00000
|0.00000
|2956.53
|215848.45
|2997
|2009.07.17 13:12
|sell
|1499
|7.19
|1.41190
|0.00000
|0.00000
|2998
|2009.07.17 19:11
|close
|1499
|7.19
|1.41308
|0.00000
|0.00000
|-848.42
|215000.03
|2999
|2009.07.17 19:27
|buy
|1500
|7.16
|1.41158
|0.00000
|0.00000
|3000
|2009.07.19 21:01
|close
|1500
|7.16
|1.40965
|0.00000
|0.00000
|-1381.88
|213618.15
|3001
|2009.07.20 00:34
|sell
|1501
|7.12
|1.41425
|0.00000
|0.00000
|3002
|2009.07.20 01:29
|sell
|1502
|7.12
|1.41685
|0.00000
|0.00000
|3003
|2009.07.20 06:32
|close
|1502
|7.12
|1.41578
|0.00000
|0.00000
|761.84
|214379.99
|3004
|2009.07.20 06:32
|close
|1501
|7.12
|1.41578
|0.00000
|0.00000
|-1089.36
|213290.63
|3005
|2009.07.20 07:47
|sell
|1503
|7.10
|1.41935
|0.00000
|0.00000
|3006
|2009.07.20 08:18
|sell
|1504
|7.10
|1.42270
|0.00000
|0.00000
|3007
|2009.07.20 13:46
|close
|1504
|7.10
|1.42258
|0.00000
|0.00000
|85.20
|213375.83
|3008
|2009.07.20 13:46
|close
|1503
|7.10
|1.42258
|0.00000
|0.00000
|-2293.30
|211082.53
|3009
|2009.07.20 14:32
|buy
|1505
|7.03
|1.42068
|0.00000
|0.00000
|3010
|2009.07.20 15:31
|close
|1505
|7.03
|1.42230
|0.00000
|0.00000
|1138.86
|212221.39
|3011
|2009.07.20 16:17
|sell
|1506
|7.07
|1.42320
|0.00000
|0.00000
|3012
|2009.07.20 17:20
|close
|1506
|7.07
|1.42103
|0.00000
|0.00000
|1534.19
|213755.58
|3013
|2009.07.20 20:26
|sell
|1507
|7.12
|1.42375
|0.00000
|0.00000
|3014
|2009.07.20 23:45
|close
|1507
|7.12
|1.42133
|0.00000
|0.00000
|1723.04
|215478.62
|3015
|2009.07.21 01:02
|buy
|1508
|7.18
|1.42028
|0.00000
|0.00000
|3016
|2009.07.21 07:01
|close
|1508
|7.18
|1.41910
|0.00000
|0.00000
|-847.24
|214631.38
|3017
|2009.07.21 08:05
|sell
|1509
|7.15
|1.42265
|0.00000
|0.00000
|3018
|2009.07.21 13:07
|sell
|1510
|7.15
|1.42545
|0.00000
|0.00000
|3019
|2009.07.21 14:04
|close
|1510
|7.15
|1.42243
|0.00000
|0.00000
|2159.30
|216790.68
|3020
|2009.07.21 14:04
|close
|1509
|7.15
|1.42243
|0.00000
|0.00000
|157.30
|216947.98
|3021
|2009.07.21 14:08
|buy
|1511
|7.23
|1.42153
|0.00000
|0.00000
|3022
|2009.07.21 16:53
|buy
|1512
|7.23
|1.41893
|0.00000
|0.00000
|3023
|2009.07.21 18:13
|close
|1512
|7.23
|1.41920
|0.00000
|0.00000
|195.21
|217143.19
|3024
|2009.07.21 18:13
|close
|1511
|7.23
|1.41920
|0.00000
|0.00000
|-1684.59
|215458.60
|3025
|2009.07.21 19:52
|sell
|1513
|7.18
|1.41980
|0.00000
|0.00000
|3026
|2009.07.21 20:50
|sell
|1514
|7.18
|1.42280
|0.00000
|0.00000
|3027
|2009.07.22 00:35
|close
|1514
|7.18
|1.41843
|0.00000
|0.00000
|3137.66
|218596.26
|3028
|2009.07.22 01:09
|close
|1513
|7.18
|1.41753
|0.00000
|0.00000
|1629.86
|220226.12
|3029
|2009.07.22 05:30
|sell
|1515
|7.34
|1.42085
|0.00000
|0.00000
|3030
|2009.07.22 07:13
|close
|1515
|7.34
|1.41818
|0.00000
|0.00000
|1959.78
|222185.90
|3031
|2009.07.22 07:24
|buy
|1516
|7.40
|1.41733
|0.00000
|0.00000
|3032
|2009.07.22 11:27
|close
|1516
|7.40
|1.42125
|0.00000
|0.00000
|2900.80
|225086.70
|3033
|2009.07.22 12:51
|buy
|1517
|7.50
|1.41818
|0.00000
|0.00000
|3034
|2009.07.22 14:06
|close
|1517
|7.50
|1.41945
|0.00000
|0.00000
|952.50
|226039.20
|3035
|2009.07.22 14:24
|sell
|1518
|7.53
|1.42000
|0.00000
|0.00000
|3036
|2009.07.22 15:05
|sell
|1519
|7.53
|1.42260
|0.00000
|0.00000
|3037
|2009.07.22 19:12
|close
|1519
|7.53
|1.42193
|0.00000
|0.00000
|504.51
|226543.71
|3038
|2009.07.22 19:12
|close
|1518
|7.53
|1.42193
|0.00000
|0.00000
|-1453.29
|225090.42
|3039
|2009.07.22 19:41
|buy
|1520
|7.50
|1.42133
|0.00000
|0.00000
|3040
|2009.07.23 01:00
|close
|1520
|7.50
|1.42250
|0.00000
|0.00000
|877.50
|225967.92
|3041
|2009.07.23 01:12
|sell
|1521
|7.53
|1.42310
|0.00000
|0.00000
|3042
|2009.07.23 06:27
|sell
|1522
|7.53
|1.42585
|0.00000
|0.00000
|3043
|2009.07.23 07:10
|close
|1522
|7.53
|1.42418
|0.00000
|0.00000
|1257.51
|227225.43
|3044
|2009.07.23 07:10
|close
|1521
|7.53
|1.42423
|0.00000
|0.00000
|-850.89
|226374.54
|3045
|2009.07.23 12:31
|sell
|1523
|7.54
|1.42345
|0.00000
|0.00000
|3046
|2009.07.23 13:05
|close
|1523
|7.54
|1.42058
|0.00000
|0.00000
|2163.98
|228538.52
|3047
|2009.07.23 13:14
|buy
|1524
|7.61
|1.41988
|0.00000
|0.00000
|3048
|2009.07.23 14:17
|close
|1524
|7.61
|1.42325
|0.00000
|0.00000
|2564.57
|231103.09
|3049
|2009.07.23 14:18
|sell
|1525
|7.70
|1.42410
|0.00000
|0.00000
|3050
|2009.07.23 15:14
|sell
|1526
|7.70
|1.42795
|0.00000
|0.00000
|3051
|2009.07.23 16:39
|close
|1526
|7.70
|1.42553
|0.00000
|0.00000
|1863.40
|232966.49
|3052
|2009.07.23 16:39
|close
|1525
|7.70
|1.42553
|0.00000
|0.00000
|-1101.10
|231865.39
|3053
|2009.07.23 16:51
|buy
|1527
|7.72
|1.42488
|0.00000
|0.00000
|3054
|2009.07.23 17:43
|buy
|1528
|7.72
|1.42238
|0.00000
|0.00000
|3055
|2009.07.23 20:11
|buy
|1529
|15.44
|1.41783
|0.00000
|0.00000
|3056
|2009.07.23 22:49
|close
|1529
|15.44
|1.41590
|0.00000
|0.00000
|-2979.92
|228885.47
|3057
|2009.07.23 22:49
|close
|1528
|7.72
|1.41590
|0.00000
|0.00000
|-5002.56
|223882.91
|3058
|2009.07.23 22:50
|close
|1527
|7.72
|1.41590
|0.00000
|0.00000
|-6932.56
|216950.35
|3059
|2009.07.24 01:07
|buy
|1530
|7.23
|1.41378
|0.00000
|0.00000
|3060
|2009.07.24 05:39
|close
|1530
|7.23
|1.41780
|0.00000
|0.00000
|2906.46
|219856.81
|3061
|2009.07.24 05:59
|sell
|1531
|7.32
|1.41830
|0.00000
|0.00000
|3062
|2009.07.24 07:45
|sell
|1532
|7.32
|1.42080
|0.00000
|0.00000
|3063
|2009.07.24 11:21
|sell
|1533
|14.64
|1.42510
|0.00000
|0.00000
|3064
|2009.07.24 11:57
|close
|1533
|14.64
|1.42478
|0.00000
|0.00000
|468.48
|220325.29
|3065
|2009.07.24 11:57
|close
|1532
|7.32
|1.42478
|0.00000
|0.00000
|-2913.36
|217411.93
|3066
|2009.07.24 11:57
|close
|1531
|7.32
|1.42478
|0.00000
|0.00000
|-4743.36
|212668.57
|3067
|2009.07.24 12:18
|buy
|1534
|7.08
|1.42238
|0.00000
|0.00000
|3068
|2009.07.24 13:35
|close
|1534
|7.08
|1.42290
|0.00000
|0.00000
|368.16
|213036.73
|3069
|2009.07.24 13:44
|sell
|1535
|7.10
|1.42375
|0.00000
|0.00000
|3070
|2009.07.24 14:45
|close
|1535
|7.10
|1.42078
|0.00000
|0.00000
|2108.70
|215145.43
|3071
|2009.07.24 14:52
|buy
|1536
|7.17
|1.42008
|0.00000
|0.00000
|3072
|2009.07.24 16:12
|close
|1536
|7.17
|1.42155
|0.00000
|0.00000
|1053.99
|216199.42
|3073
|2009.07.24 16:52
|sell
|1537
|7.20
|1.42210
|0.00000
|0.00000
|3074
|2009.07.24 18:36
|close
|1537
|7.20
|1.42138
|0.00000
|0.00000
|518.40
|216717.82
|3075
|2009.07.24 19:22
|buy
|1538
|7.22
|1.42088
|0.00000
|0.00000
|3076
|2009.07.26 21:02
|close
|1538
|7.22
|1.42220
|0.00000
|0.00000
|953.04
|217670.86
|3077
|2009.07.26 23:17
|buy
|1539
|7.25
|1.42028
|0.00000
|0.00000
|3078
|2009.07.27 00:15
|buy
|1540
|7.25
|1.41768
|0.00000
|0.00000
|3079
|2009.07.27 01:05
|close
|1540
|7.25
|1.42100
|0.00000
|0.00000
|2407.00
|220077.86
|3080
|2009.07.27 01:05
|close
|1539
|7.25
|1.42100
|0.00000
|0.00000
|522.00
|220599.86
|3081
|2009.07.27 01:15
|sell
|1541
|7.35
|1.42200
|0.00000
|0.00000
|3082
|2009.07.27 06:06
|sell
|1542
|7.35
|1.42500
|0.00000
|0.00000
|3083
|2009.07.27 07:14
|close
|1542
|7.35
|1.42448
|0.00000
|0.00000
|382.20
|220982.06
|3084
|2009.07.27 07:14
|close
|1541
|7.35
|1.42448
|0.00000
|0.00000
|-1822.80
|219159.26
|3085
|2009.07.27 10:34
|sell
|1543
|7.30
|1.42770
|0.00000
|0.00000
|3086
|2009.07.27 12:11
|close
|1543
|7.30
|1.42648
|0.00000
|0.00000
|890.60
|220049.86
|3087
|2009.07.27 12:36
|buy
|1544
|7.33
|1.42593
|0.00000
|0.00000
|3088
|2009.07.27 14:20
|buy
|1545
|7.33
|1.42338
|0.00000
|0.00000
|3089
|2009.07.27 18:34
|close
|1545
|7.33
|1.42295
|0.00000
|0.00000
|-315.19
|219734.67
|3090
|2009.07.27 18:34
|close
|1544
|7.33
|1.42295
|0.00000
|0.00000
|-2184.34
|217550.33
|3091
|2009.07.27 21:36
|sell
|1546
|7.25
|1.42430
|0.00000
|0.00000
|3092
|2009.07.28 03:34
|close
|1546
|7.25
|1.42428
|0.00000
|0.00000
|14.50
|217564.83
|3093
|2009.07.28 05:16
|sell
|1547
|7.25
|1.42605
|0.00000
|0.00000
|3094
|2009.07.28 06:13
|sell
|1548
|7.25
|1.42860
|0.00000
|0.00000
|3095
|2009.07.28 11:14
|close
|1548
|7.25
|1.42733
|0.00000
|0.00000
|920.75
|218485.58
|3096
|2009.07.28 11:14
|close
|1547
|7.25
|1.42733
|0.00000
|0.00000
|-928.00
|217557.58
|3097
|2009.07.28 11:39
|buy
|1549
|7.25
|1.42498
|0.00000
|0.00000
|3098
|2009.07.28 12:38
|buy
|1550
|7.25
|1.42228
|0.00000
|0.00000
|3099
|2009.07.28 14:07
|buy
|1551
|14.50
|1.41793
|0.00000
|0.00000
|3100
|2009.07.28 15:29
|buy
|1552
|29.00
|1.41343
|0.00000
|0.00000
|3101
|2009.07.28 16:25
|close
|1552
|29.00
|1.41685
|0.00000
|0.00000
|9918.00
|227475.58
|3102
|2009.07.28 16:25
|close
|1551
|14.50
|1.41685
|0.00000
|0.00000
|-1566.00
|225909.58
|3103
|2009.07.28 16:25
|close
|1550
|7.25
|1.41685
|0.00000
|0.00000
|-3936.75
|221972.83
|3104
|2009.07.28 16:25
|close
|1549
|7.25
|1.41685
|0.00000
|0.00000
|-5894.25
|216078.58
|3105
|2009.07.28 18:32
|sell
|1553
|7.20
|1.41740
|0.00000
|0.00000
|3106
|2009.07.28 19:33
|close
|1553
|7.20
|1.41613
|0.00000
|0.00000
|914.40
|216992.98
|3107
|2009.07.28 23:37
|buy
|1554
|7.23
|1.41473
|0.00000
|0.00000
|3108
|2009.07.29 00:43
|close
|1554
|7.23
|1.41745
|0.00000
|0.00000
|1966.56
|218959.54
|3109
|2009.07.29 00:50
|sell
|1555
|7.29
|1.41810
|0.00000
|0.00000
|3110
|2009.07.29 03:45
|close
|1555
|7.29
|1.41708
|0.00000
|0.00000
|743.58
|219703.12
|3111
|2009.07.29 05:17
|buy
|1556
|7.32
|1.41658
|0.00000
|0.00000
|3112
|2009.07.29 06:22
|buy
|1557
|7.32
|1.41373
|0.00000
|0.00000
|3113
|2009.07.29 11:15
|close
|1557
|7.32
|1.41370
|0.00000
|0.00000
|-21.96
|219681.16
|3114
|2009.07.29 11:16
|close
|1556
|7.32
|1.41380
|0.00000
|0.00000
|-2034.96
|217646.20
|3115
|2009.07.29 11:30
|buy
|1558
|7.25
|1.41078
|0.00000
|0.00000
|3116
|2009.07.29 13:41
|buy
|1559
|7.25
|1.40798
|0.00000
|0.00000
|3117
|2009.07.29 15:17
|buy
|1560
|14.50
|1.40323
|0.00000
|0.00000
|3118
|2009.07.29 17:28
|close
|1560
|14.50
|1.40160
|0.00000
|0.00000
|-2363.50
|215282.70
|3119
|2009.07.29 17:28
|close
|1559
|7.25
|1.40160
|0.00000
|0.00000
|-4625.50
|210657.20
|3120
|2009.07.29 17:28
|close
|1558
|7.25
|1.40160
|0.00000
|0.00000
|-6655.50
|204001.70
|3121
|2009.07.29 19:35
|sell
|1561
|6.80
|1.40335
|0.00000
|0.00000
|3122
|2009.07.29 23:37
|close
|1561
|6.80
|1.40113
|0.00000
|0.00000
|1509.60
|205511.30
|3123
|2009.07.30 00:23
|sell
|1562
|6.85
|1.40510
|0.00000
|0.00000
|3124
|2009.07.30 03:16
|close
|1562
|6.85
|1.40473
|0.00000
|0.00000
|253.45
|205764.75
|3125
|2009.07.30 05:53
|sell
|1563
|6.85
|1.40715
|0.00000
|0.00000
|3126
|2009.07.30 07:49
|close
|1563
|6.85
|1.40508
|0.00000
|0.00000
|1417.95
|207182.70
|3127
|2009.07.30 09:14
|sell
|1564
|6.90
|1.40790
|0.00000
|0.00000
|3128
|2009.07.30 12:36
|close
|1564
|6.90
|1.40458
|0.00000
|0.00000
|2290.80
|209473.50
|3129
|2009.07.30 13:40
|buy
|1565
|6.98
|1.40313
|0.00000
|0.00000
|3130
|2009.07.30 15:06
|close
|1565
|6.98
|1.40705
|0.00000
|0.00000
|2736.16
|212209.66
|3131
|2009.07.30 15:17
|sell
|1566
|7.07
|1.40790
|0.00000
|0.00000
|3132
|2009.07.30 19:35
|close
|1566
|7.07
|1.40723
|0.00000
|0.00000
|473.69
|212683.35
|3133
|2009.07.30 19:55
|buy
|1567
|7.08
|1.40638
|0.00000
|0.00000
|3134
|2009.07.31 01:18
|close
|1567
|7.08
|1.41030
|0.00000
|0.00000
|2775.36
|215458.71
|3135
|2009.07.31 01:18
|sell
|1568
|7.18
|1.41105
|0.00000
|0.00000
|3136
|2009.07.31 06:14
|sell
|1569
|7.18
|1.41410
|0.00000
|0.00000
|3137
|2009.07.31 07:16
|close
|1569
|7.18
|1.41118
|0.00000
|0.00000
|2096.56
|217555.27
|3138
|2009.07.31 07:16
|close
|1568
|7.18
|1.41118
|0.00000
|0.00000
|-93.34
|217461.93
|3139
|2009.07.31 08:16
|buy
|1570
|7.24
|1.40958
|0.00000
|0.00000
|3140
|2009.07.31 10:43
|close
|1570
|7.24
|1.41245
|0.00000
|0.00000
|2077.88
|219539.81
|3141
|2009.07.31 10:58
|sell
|1571
|7.31
|1.41305
|0.00000
|0.00000
|3142
|2009.07.31 12:36
|close
|1571
|7.31
|1.41128
|0.00000
|0.00000
|1293.87
|220833.68
|3143
|2009.07.31 12:39
|buy
|1572
|7.36
|1.41058
|0.00000
|0.00000
|3144
|2009.07.31 13:42
|close
|1572
|7.36
|1.41505
|0.00000
|0.00000
|3289.92
|224123.60
|3145
|2009.07.31 14:11
|sell
|1573
|7.47
|1.41620
|0.00000
|0.00000
|3146
|2009.07.31 15:13
|sell
|1574
|7.47
|1.41930
|0.00000
|0.00000
|3147
|2009.07.31 15:44
|sell
|1575
|14.94
|1.42375
|0.00000
|0.00000
|3148
|2009.07.31 18:51
|close
|1575
|14.94
|1.42518
|0.00000
|0.00000
|-2136.42
|221987.18
|3149
|2009.07.31 18:52
|close
|1574
|7.47
|1.42518
|0.00000
|0.00000
|-4392.36
|217594.82
|3150
|2009.07.31 18:52
|close
|1573
|7.47
|1.42518
|0.00000
|0.00000
|-6708.06
|210886.76
|3151
|2009.08.02 23:32
|sell
|1576
|7.02
|1.42910
|0.00000
|0.00000
|3152
|2009.08.03 01:01
|close
|1576
|7.02
|1.42478
|0.00000
|0.00000
|3032.64
|213919.40
|3153
|2009.08.03 01:04
|buy
|1577
|7.13
|1.42373
|0.00000
|0.00000
|3154
|2009.08.03 04:41
|close
|1577
|7.13
|1.42555
|0.00000
|0.00000
|1297.66
|215217.06
|3155
|2009.08.03 06:55
|buy
|1578
|7.17
|1.42233
|0.00000
|0.00000
|3156
|2009.08.03 08:38
|close
|1578
|7.17
|1.42540
|0.00000
|0.00000
|2201.19
|217418.25
|3157
|2009.08.03 08:40
|sell
|1579
|7.24
|1.42665
|0.00000
|0.00000
|3158
|2009.08.03 09:21
|sell
|1580
|7.24
|1.42975
|0.00000
|0.00000
|3159
|2009.08.03 13:36
|sell
|1581
|14.48
|1.43470
|0.00000
|0.00000
|3160
|2009.08.03 14:16
|sell
|1582
|28.96
|1.43915
|0.00000
|0.00000
|3161
|2009.08.03 14:39
|close
|1582
|28.96
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|-1390.08
|216028.17
|3162
|2009.08.03 14:39
|close
|1581
|14.48
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|-7138.64
|208889.53
|3163
|2009.08.03 14:39
|close
|1580
|7.24
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|-7153.12
|201736.41
|3164
|2009.08.03 14:39
|close
|1579
|7.24
|1.43963
|0.00000
|0.00000
|-9397.52
|192338.89
|3165
|2009.08.03 15:03
|sell
|1583
|6.41
|1.44255
|0.00000
|0.00000
|3166
|2009.08.03 21:02
|close
|1583
|6.41
|1.44138
|0.00000
|0.00000
|749.97
|193088.86
|3167
|2009.08.04 04:35
|buy
|1584
|6.43
|1.43833
|0.00000
|0.00000
|3168
|2009.08.04 06:29
|close
|1584
|6.43
|1.44060
|0.00000
|0.00000
|1459.61
|194548.47
|3169
|2009.08.04 06:48
|sell
|1585
|6.48
|1.44175
|0.00000
|0.00000
|3170
|2009.08.04 11:00
|close
|1585
|6.48
|1.43813
|0.00000
|0.00000
|2345.76
|196894.23
|3171
|2009.08.04 12:03
|buy
|1586
|6.56
|1.43708
|0.00000
|0.00000
|3172
|2009.08.04 12:20
|close
|1586
|6.56
|1.43965
|0.00000
|0.00000
|1685.92
|198580.15
|3173
|2009.08.04 13:02
|sell
|1587
|6.61
|1.44025
|0.00000
|0.00000
|3174
|2009.08.04 17:52
|close
|1587
|6.61
|1.44038
|0.00000
|0.00000
|-85.93
|198494.22
|3175
|2009.08.04 17:56
|buy
|1588
|6.61
|1.43898
|0.00000
|0.00000
|3176
|2009.08.04 20:31
|close
|1588
|6.61
|1.44100
|0.00000
|0.00000
|1335.22
|199829.44
|3177
|2009.08.04 23:31
|sell
|1589
|6.66
|1.44160
|0.00000
|0.00000
|3178
|2009.08.05 05:14
|close
|1589
|6.66
|1.43953
|0.00000
|0.00000
|1378.62
|201208.06
|3179
|2009.08.05 05:59
|buy
|1590
|6.70
|1.43858
|0.00000
|0.00000
|3180
|2009.08.05 07:58
|close
|1590
|6.70
|1.44020
|0.00000
|0.00000
|1085.40
|202293.46
|3181
|2009.08.05 11:06
|sell
|1591
|6.74
|1.44095
|0.00000
|0.00000
|3182
|2009.08.05 12:23
|close
|1591
|6.74
|1.44013
|0.00000
|0.00000
|552.68
|202846.14
|3183
|2009.08.05 12:29
|buy
|1592
|6.76
|1.43958
|0.00000
|0.00000
|3184
|2009.08.05 14:00
|buy
|1593
|6.76
|1.43693
|0.00000
|0.00000
|3185
|2009.08.05 15:07
|close
|1593
|6.76
|1.43925
|0.00000
|0.00000
|1568.32
|204414.46
|3186
|2009.08.05 15:07
|close
|1592
|6.76
|1.43925
|0.00000
|0.00000
|-223.08
|204191.38
|3187
|2009.08.05 15:50
|sell
|1594
|6.80
|1.43985
|0.00000
|0.00000
|3188
|2009.08.05 17:26
|sell
|1595
|6.80
|1.44245
|0.00000
|0.00000
|3189
|2009.08.05 19:34
|close
|1595
|6.80
|1.44143
|0.00000
|0.00000
|693.60
|204884.98
|3190
|2009.08.05 19:34
|close
|1594
|6.80
|1.44143
|0.00000
|0.00000
|-1074.40
|203810.58
|3191
|2009.08.05 19:50
|buy
|1596
|6.79
|1.44088
|0.00000
|0.00000
|3192
|2009.08.06 01:31
|close
|1596
|6.79
|1.44285
|0.00000
|0.00000
|1337.63
|205148.21
|3193
|2009.08.06 02:37
|buy
|1597
|6.83
|1.43898
|0.00000
|0.00000
|3194
|2009.08.06 06:27
|close
|1597
|6.83
|1.44205
|0.00000
|0.00000
|2096.81
|207245.02
|3195
|2009.08.06 10:13
|buy
|1598
|6.90
|1.43828
|0.00000
|0.00000
|3196
|2009.08.06 12:35
|close
|1598
|6.90
|1.43875
|0.00000
|0.00000
|324.30
|207569.32
|3197
|2009.08.06 12:40
|sell
|1599
|6.91
|1.43930
|0.00000
|0.00000
|3198
|2009.08.06 13:48
|close
|1599
|6.91
|1.43608
|0.00000
|0.00000
|2225.02
|209794.34
|3199
|2009.08.06 14:02
|buy
|1600
|6.99
|1.43488
|0.00000
|0.00000
|3200
|2009.08.06 20:00
|close
|1600
|6.99
|1.43570
|0.00000
|0.00000
|573.18
|210367.52
|3201
|2009.08.07 00:01
|sell
|1601
|7.01
|1.43705
|0.00000
|0.00000
|3202
|2009.08.07 01:52
|close
|1601
|7.01
|1.43513
|0.00000
|0.00000
|1345.92
|211713.44
|3203
|2009.08.07 02:15
|buy
|1602
|7.05
|1.43463
|0.00000
|0.00000
|3204
|2009.08.07 07:06
|close
|1602
|7.05
|1.43685
|0.00000
|0.00000
|1565.10
|213278.54
|3205
|2009.08.07 08:43
|sell
|1603
|7.10
|1.43755
|0.00000
|0.00000
|3206
|2009.08.07 12:30
|sell
|1604
|7.10
|1.44050
|0.00000
|0.00000
|3207
|2009.08.07 12:38
|close
|1604
|7.10
|1.43573
|0.00000
|0.00000
|3386.70
|216665.24
|3208
|2009.08.07 12:38
|close
|1603
|7.10
|1.43478
|0.00000
|0.00000
|1966.70
|218631.94
|3209
|2009.08.07 12:38
|buy
|1605
|7.28
|1.43383
|0.00000
|0.00000
|3210
|2009.08.07 14:53
|buy
|1606
|7.28
|1.42118
|0.00000
|0.00000
|3211
|2009.08.07 16:01
|buy
|1607
|14.56
|1.41688
|0.00000
|0.00000
|3212
|2009.08.07 17:21
|close
|1607
|14.56
|1.41925
|0.00000
|0.00000
|3450.72
|222082.66
|3213
|2009.08.07 17:21
|close
|1606
|7.28
|1.41930
|0.00000
|0.00000
|-1368.64
|220714.02
|3214
|2009.08.07 17:21
|close
|1605
|7.28
|1.41930
|0.00000
|0.00000
|-10577.84
|210136.18
|3215
|2009.08.10 00:10
|sell
|1608
|7.00
|1.42010
|0.00000
|0.00000
|3216
|2009.08.10 03:29
|close
|1608
|7.00
|1.41908
|0.00000
|0.00000
|714.00
|210850.18
|3217
|2009.08.10 06:11
|buy
|1609
|7.02
|1.41848
|0.00000
|0.00000
|3218
|2009.08.10 10:17
|close
|1609
|7.02
|1.42090
|0.00000
|0.00000
|1698.84
|212549.02
|3219
|2009.08.10 12:34
|buy
|1610
|7.08
|1.41808
|0.00000
|0.00000
|3220
|2009.08.10 14:05
|buy
|1611
|7.08
|1.41553
|0.00000
|0.00000
|3221
|2009.08.10 17:26
|buy
|1612
|14.16
|1.41128
|0.00000
|0.00000
|3222
|2009.08.10 18:33
|close
|1612
|14.16
|1.41140
|0.00000
|0.00000
|169.92
|212718.94
|3223
|2009.08.10 18:33
|close
|1611
|7.08
|1.41135
|0.00000
|0.00000
|-2959.44
|209759.50
|3224
|2009.08.10 18:33
|close
|1610
|7.08
|1.41135
|0.00000
|0.00000
|-4764.84
|204994.66
|3225
|2009.08.10 18:57
|sell
|1613
|6.83
|1.41355
|0.00000
|0.00000
|3226
|2009.08.11 00:55
|close
|1613
|6.83
|1.41458
|0.00000
|0.00000
|-703.49
|204291.17
|3227
|2009.08.11 02:37
|buy
|1614
|6.80
|1.41273
|0.00000
|0.00000
|3228
|2009.08.11 06:59
|close
|1614
|6.80
|1.41655
|0.00000
|0.00000
|2597.60
|206888.77
|3229
|2009.08.11 07:06
|sell
|1615
|6.89
|1.41715
|0.00000
|0.00000
|3230
|2009.08.11 12:36
|close
|1615
|6.89
|1.41583
|0.00000
|0.00000
|909.48
|207798.25
|3231
|2009.08.11 12:43
|buy
|1616
|6.92
|1.41518
|0.00000
|0.00000
|3232
|2009.08.11 13:15
|buy
|1617
|6.92
|1.41263
|0.00000
|0.00000
|3233
|2009.08.11 14:53
|close
|1617
|6.92
|1.41410
|0.00000
|0.00000
|1017.24
|208815.49
|3234
|2009.08.11 14:53
|close
|1616
|6.92
|1.41410
|0.00000
|0.00000
|-747.36
|208068.13
|3235
|2009.08.11 16:11
|sell
|1618
|6.93
|1.41505
|0.00000
|0.00000
|3236
|2009.08.11 17:58
|close
|1618
|6.93
|1.41503
|0.00000
|0.00000
|13.86
|208081.99
|3237
|2009.08.12 02:58
|buy
|1619
|6.93
|1.41408
|0.00000
|0.00000
|3238
|2009.08.12 07:13
|buy
|1620
|6.93
|1.40978
|0.00000
|0.00000
|3239
|2009.08.12 08:56
|close
|1620
|6.93
|1.41120
|0.00000
|0.00000
|984.06
|209066.05
|3240
|2009.08.12 08:56
|close
|1619
|6.93
|1.41120
|0.00000
|0.00000
|-1995.84
|207070.21
|3241
|2009.08.12 10:03
|sell
|1621
|6.90
|1.41435
|0.00000
|0.00000
|3242
|2009.08.12 11:01
|sell
|1622
|6.90
|1.41710
|0.00000
|0.00000
|3243
|2009.08.12 12:00
|close
|1622
|6.90
|1.41443
|0.00000
|0.00000
|1842.30
|208912.51
|3244
|2009.08.12 12:00
|close
|1621
|6.90
|1.41443
|0.00000
|0.00000
|-55.20
|208857.31
|3245
|2009.08.12 13:38
|sell
|1623
|6.96
|1.41840
|0.00000
|0.00000
|3246
|2009.08.12 14:26
|sell
|1624
|6.96
|1.42100
|0.00000
|0.00000
|3247
|2009.08.12 18:16
|close
|1624
|6.96
|1.42068
|0.00000
|0.00000
|222.72
|209080.03
|3248
|2009.08.12 18:16
|close
|1623
|6.96
|1.42053
|0.00000
|0.00000
|-1482.48
|207597.55
|3249
|2009.08.12 18:16
|buy
|1625
|6.91
|1.41978
|0.00000
|0.00000
|3250
|2009.08.13 00:14
|close
|1625
|6.91
|1.42140
|0.00000
|0.00000
|1119.42
|208716.97
|3251
|2009.08.13 06:04
|sell
|1626
|6.95
|1.42435
|0.00000
|0.00000
|3252
|2009.08.13 09:04
|sell
|1627
|6.95
|1.42695
|0.00000
|0.00000
|3253
|2009.08.13 11:49
|close
|1627
|6.95
|1.42523
|0.00000
|0.00000
|1195.40
|209912.37
|3254
|2009.08.13 11:49
|close
|1626
|6.95
|1.42518
|0.00000
|0.00000
|-576.85
|209335.52
|3255
|2009.08.13 11:59
|buy
|1628
|6.97
|1.42473
|0.00000
|0.00000
|3256
|2009.08.13 12:04
|close
|1628
|6.97
|1.42835
|0.00000
|0.00000
|2523.14
|211858.66
|3257
|2009.08.13 12:07
|sell
|1629
|7.06
|1.42950
|0.00000
|0.00000
|3258
|2009.08.13 13:07
|sell
|1630
|7.06
|1.43210
|0.00000
|0.00000
|3259
|2009.08.13 13:37
|close
|1630
|7.06
|1.42778
|0.00000
|0.00000
|3049.92
|214908.58
|3260
|2009.08.13 13:54
|close
|1629
|7.06
|1.42683
|0.00000
|0.00000
|1885.02
|216793.60
|3261
|2009.08.13 18:11
|buy
|1631
|7.22
|1.42583
|0.00000
|0.00000
|3262
|2009.08.13 19:12
|close
|1631
|7.22
|1.42915
|0.00000
|0.00000
|2397.04
|219190.64
|3263
|2009.08.14 01:06
|sell
|1632
|7.30
|1.43010
|0.00000
|0.00000
|3264
|2009.08.14 05:05
|close
|1632
|7.30
|1.42573
|0.00000
|0.00000
|3190.10
|222380.74
|3265
|2009.08.14 11:11
|sell
|1633
|7.41
|1.42910
|0.00000
|0.00000
|3266
|2009.08.14 12:36
|close
|1633
|7.41
|1.42848
|0.00000
|0.00000
|459.42
|222840.16
|3267
|2009.08.14 12:54
|buy
|1634
|7.42
|1.42778
|0.00000
|0.00000
|3268
|2009.08.14 13:55
|buy
|1635
|7.42
|1.42488
|0.00000
|0.00000
|3269
|2009.08.14 15:50
|buy
|1636
|14.84
|1.42073
|0.00000
|0.00000
|3270
|2009.08.14 16:46
|close
|1636
|14.84
|1.42240
|0.00000
|0.00000
|2478.28
|225318.44
|3271
|2009.08.14 16:46
|close
|1635
|7.42
|1.42240
|0.00000
|0.00000
|-1840.16
|223478.28
|3272
|2009.08.14 16:46
|close
|1634
|7.42
|1.42240
|0.00000
|0.00000
|-3991.96
|219486.32
|3273
|2009.08.14 16:49
|sell
|1637
|7.31
|1.42305
|0.00000
|0.00000
|3274
|2009.08.14 17:28
|close
|1637
|7.31
|1.41988
|0.00000
|0.00000
|2317.27
|221803.59
|3275
|2009.08.14 17:31
|buy
|1638
|7.39
|1.41888
|0.00000
|0.00000
|3276
|2009.08.14 18:33
|buy
|1639
|7.39
|1.41633
|0.00000
|0.00000
|3277
|2009.08.14 19:45
|close
|1639
|7.39
|1.41865
|0.00000
|0.00000
|1714.48
|223518.07
|3278
|2009.08.14 19:45
|close
|1638
|7.39
|1.41865
|0.00000
|0.00000
|-169.97
|223348.10
|3279
|2009.08.14 20:36
|sell
|1640
|7.44
|1.41935
|0.00000
|0.00000
|3280
|2009.08.16 21:02
|close
|1640
|7.44
|1.41798
|0.00000
|0.00000
|1019.28
|224367.38
|3281
|2009.08.17 00:00
|buy
|1641
|7.47
|1.41678
|0.00000
|0.00000
|3282
|2009.08.17 05:29
|buy
|1642
|7.47
|1.41388
|0.00000
|0.00000
|3283
|2009.08.17 05:59
|close
|1642
|7.47
|1.41390
|0.00000
|0.00000
|14.94
|224382.32
|3284
|2009.08.17 05:59
|close
|1641
|7.47
|1.41385
|0.00000
|0.00000
|-2188.71
|222193.61
|3285
|2009.08.17 10:19
|buy
|1643
|7.40
|1.40778
|0.00000
|0.00000
|3286
|2009.08.17 11:18
|buy
|1644
|7.40
|1.40513
|0.00000
|0.00000
|3287
|2009.08.17 12:17
|close
|1644
|7.40
|1.40725
|0.00000
|0.00000
|1568.80
|223762.41
|3288
|2009.08.17 12:17
|close
|1643
|7.40
|1.40730
|0.00000
|0.00000
|-355.20
|223407.21
|3289
|2009.08.17 12:30
|sell
|1645
|7.44
|1.40800
|0.00000
|0.00000
|3290
|2009.08.17 14:05
|close
|1645
|7.44
|1.40553
|0.00000
|0.00000
|1837.68
|225244.89
|3291
|2009.08.17 14:12
|buy
|1646
|7.50
|1.40478
|0.00000
|0.00000
|3292
|2009.08.17 15:30
|close
|1646
|7.50
|1.40805
|0.00000
|0.00000
|2452.50
|227697.39
|3293
|2009.08.17 15:42
|sell
|1647
|7.58
|1.40875
|0.00000
|0.00000
|3294
|2009.08.17 21:41
|close
|1647
|7.58
|1.40723
|0.00000
|0.00000
|1152.16
|228849.55
|3295
|2009.08.17 23:53
|sell
|1648
|7.62
|1.41040
|0.00000
|0.00000
|3296
|2009.08.18 02:19
|sell
|1649
|7.62
|1.41305
|0.00000
|0.00000
|3297
|2009.08.18 03:21
|close
|1649
|7.62
|1.40988
|0.00000
|0.00000
|2415.54
|231265.09
|3298
|2009.08.18 03:21
|close
|1648
|7.62
|1.40988
|0.00000
|0.00000
|396.24
|231661.33
|3299
|2009.08.18 04:52
|buy
|1650
|7.72
|1.40943
|0.00000
|0.00000
|3300
|2009.08.18 05:27
|close
|1650
|7.72
|1.41150
|0.00000
|0.00000
|1598.04
|233259.37
|3301
|2009.08.18 06:21
|sell
|1651
|7.77
|1.41270
|0.00000
|0.00000
|3302
|2009.08.18 11:32
|close
|1651
|7.77
|1.41008
|0.00000
|0.00000
|2035.74
|235295.11
|3303
|2009.08.18 12:21
|buy
|1652
|7.84
|1.40953
|0.00000
|0.00000
|3304
|2009.08.18 14:13
|close
|1652
|7.84
|1.41000
|0.00000
|0.00000
|368.48
|235663.59
|3305
|2009.08.18 14:17
|sell
|1653
|7.85
|1.41155
|0.00000
|0.00000
|3306
|2009.08.18 17:36
|close
|1653
|7.85
|1.41143
|0.00000
|0.00000
|94.20
|235757.79
|3307
|2009.08.18 17:40
|buy
|1654
|7.85
|1.41098
|0.00000
|0.00000
|3308
|2009.08.18 17:59
|close
|1654
|7.85
|1.41375
|0.00000
|0.00000
|2174.45
|237932.24
|3309
|2009.08.18 18:31
|sell
|1655
|7.93
|1.41435
|0.00000
|0.00000
|3310
|2009.08.18 19:58
|close
|1655
|7.93
|1.41308
|0.00000
|0.00000
|1007.11
|238939.35
|3311
|2009.08.18 23:53
|sell
|1656
|7.96
|1.41680
|0.00000
|0.00000
|3312
|2009.08.19 01:14
|close
|1656
|7.96
|1.41408
|0.00000
|0.00000
|2165.12
|241104.47
|3313
|2009.08.19 01:16
|buy
|1657
|8.03
|1.41348
|0.00000
|0.00000
|3314
|2009.08.19 06:12
|buy
|1658
|8.03
|1.41043
|0.00000
|0.00000
|3315
|2009.08.19 07:15
|close
|1658
|8.03
|1.41020
|0.00000
|0.00000
|-184.69
|240919.78
|3316
|2009.08.19 07:15
|close
|1657
|8.03
|1.41020
|0.00000
|0.00000
|-2633.84
|238285.94
|3317
|2009.08.19 11:12
|sell
|1659
|7.94
|1.41255
|0.00000
|0.00000
|3318
|2009.08.19 12:20
|close
|1659
|7.94
|1.41058
|0.00000
|0.00000
|1564.18
|239850.12
|3319
|2009.08.19 12:23
|buy
|1660
|7.99
|1.40963
|0.00000
|0.00000
|3320
|2009.08.19 13:45
|close
|1660
|7.99
|1.41315
|0.00000
|0.00000
|2812.48
|242662.60
|3321
|2009.08.19 13:51
|sell
|1661
|8.08
|1.41410
|0.00000
|0.00000
|3322
|2009.08.19 14:22
|sell
|1662
|8.08
|1.41685
|0.00000
|0.00000
|3323
|2009.08.19 14:53
|sell
|1663
|16.16
|1.42145
|0.00000
|0.00000
|3324
|2009.08.19 15:59
|sell
|1664
|32.32
|1.42630
|0.00000
|0.00000
|3325
|2009.08.19 18:42
|close
|1664
|32.32
|1.42363
|0.00000
|0.00000
|8629.44
|251292.04
|3326
|2009.08.19 18:42
|close
|1663
|16.16
|1.42363
|0.00000
|0.00000
|-3522.88
|247769.16
|3327
|2009.08.19 18:42
|close
|1662
|8.08
|1.42363
|0.00000
|0.00000
|-5478.24
|242290.92
|3328
|2009.08.19 18:42
|close
|1661
|8.08
|1.42363
|0.00000
|0.00000
|-7700.24
|234590.68
|3329
|2009.08.19 19:14
|buy
|1665
|7.81
|1.42308
|0.00000
|0.00000
|3330
|2009.08.19 23:47
|close
|1665
|7.81
|1.42440
|0.00000
|0.00000
|1030.92
|235621.60
|3331
|2009.08.19 23:58
|sell
|1666
|7.85
|1.42540
|0.00000
|0.00000
|3332
|2009.08.20 00:57
|close
|1666
|7.85
|1.42163
|0.00000
|0.00000
|2959.45
|238581.05
|3333
|2009.08.20 01:04
|buy
|1667
|7.95
|1.42108
|0.00000
|0.00000
|3334
|2009.08.20 07:03
|close
|1667
|7.95
|1.42175
|0.00000
|0.00000
|532.65
|239113.70
|3335
|2009.08.20 13:06
|buy
|1668
|7.97
|1.42098
|0.00000
|0.00000
|3336
|2009.08.20 15:09
|close
|1668
|7.97
|1.42460
|0.00000
|0.00000
|2885.14
|241998.84
|3337
|2009.08.20 15:12
|sell
|1669
|8.06
|1.42540
|0.00000
|0.00000
|3338
|2009.08.20 16:23
|close
|1669
|8.06
|1.42248
|0.00000
|0.00000
|2353.52
|244352.36
|3339
|2009.08.20 18:16
|sell
|1670
|8.14
|1.42580
|0.00000
|0.00000
|3340
|2009.08.21 00:14
|close
|1670
|8.14
|1.42563
|0.00000
|0.00000
|138.38
|244490.74
|3341
|2009.08.21 03:46
|buy
|1671
|8.14
|1.42258
|0.00000
|0.00000
|3342
|2009.08.21 05:43
|close
|1671
|8.14
|1.42360
|0.00000
|0.00000
|830.28
|245321.02
|3343
|2009.08.21 06:56
|sell
|1672
|8.17
|1.42410
|0.00000
|0.00000
|3344
|2009.08.21 07:30
|sell
|1673
|8.17
|1.42680
|0.00000
|0.00000
|3345
|2009.08.21 09:48
|sell
|1674
|16.34
|1.43090
|0.00000
|0.00000
|3346
|2009.08.21 12:31
|sell
|1675
|32.68
|1.43495
|0.00000
|0.00000
|3347
|2009.08.21 12:43
|close
|1675
|32.68
|1.43203
|0.00000
|0.00000
|9542.56
|254863.58
|3348
|2009.08.21 12:43
|close
|1674
|16.34
|1.43208
|0.00000
|0.00000
|-1928.12
|252935.46
|3349
|2009.08.21 12:43
|close
|1673
|8.17
|1.43208
|0.00000
|0.00000
|-4313.76
|248621.70
|3350
|2009.08.21 12:43
|close
|1672
|8.17
|1.43198
|0.00000
|0.00000
|-6437.96
|242183.74
|3351
|2009.08.21 14:03
|sell
|1676
|8.07
|1.43625
|0.00000
|0.00000
|3352
|2009.08.21 14:27
|close
|1676
|8.07
|1.43088
|0.00000
|0.00000
|4333.59
|246517.33
|3353
|2009.08.21 14:28
|buy
|1677
|8.21
|1.43013
|0.00000
|0.00000
|3354
|2009.08.21 16:09
|close
|1677
|8.21
|1.43245
|0.00000
|0.00000
|1904.72
|248422.05
|3355
|2009.08.21 16:23
|sell
|1678
|8.28
|1.43305
|0.00000
|0.00000
|3356
|2009.08.21 20:44
|close
|1678
|8.28
|1.43263
|0.00000
|0.00000
|347.76
|248769.81
|3357
|2009.08.24 06:10
|buy
|1679
|8.29
|1.43163
|0.00000
|0.00000
|3358
|2009.08.24 07:00
|buy
|1680
|8.29
|1.42858
|0.00000
|0.00000
|3359
|2009.08.24 11:21
|close
|1680
|8.29
|1.43225
|0.00000
|0.00000
|3042.43
|251812.24
|3360
|2009.08.24 11:21
|close
|1679
|8.29
|1.43225
|0.00000
|0.00000
|513.98
|252326.22
|3361
|2009.08.24 11:25
|sell
|1681
|8.41
|1.43290
|0.00000
|0.00000
|3362
|2009.08.24 14:38
|close
|1681
|8.41
|1.43183
|0.00000
|0.00000
|899.87
|253226.09
|3363
|2009.08.24 14:41
|buy
|1682
|8.44
|1.43128
|0.00000
|0.00000
|3364
|2009.08.24 16:40
|close
|1682
|8.44
|1.43275
|0.00000
|0.00000
|1240.68
|254466.77
|3365
|2009.08.24 16:42
|sell
|1683
|8.48
|1.43345
|0.00000
|0.00000
|3366
|2009.08.24 17:25
|close
|1683
|8.48
|1.43048
|0.00000
|0.00000
|2518.56
|256985.33
|3367
|2009.08.24 18:05
|buy
|1684
|8.56
|1.42928
|0.00000
|0.00000
|3368
|2009.08.25 00:04
|close
|1684
|8.56
|1.42880
|0.00000
|0.00000
|-410.88
|256574.45
|3369
|2009.08.25 06:07
|buy
|1685
|8.55
|1.42753
|0.00000
|0.00000
|3370
|2009.08.25 09:27
|close
|1685
|8.55
|1.42910
|0.00000
|0.00000
|1342.35
|257916.80
|3371
|2009.08.25 09:47
|sell
|1686
|8.59
|1.42975
|0.00000
|0.00000
|3372
|2009.08.25 11:22
|sell
|1687
|8.59
|1.43260
|0.00000
|0.00000
|3373
|2009.08.25 14:06
|close
|1687
|8.59
|1.43278
|0.00000
|0.00000
|-154.62
|257762.18
|3374
|2009.08.25 14:06
|close
|1686
|8.59
|1.43278
|0.00000
|0.00000
|-2602.77
|255159.41
|3375
|2009.08.25 14:16
|buy
|1688
|8.50
|1.43213
|0.00000
|0.00000
|3376
|2009.08.25 20:15
|close
|1688
|8.50
|1.43070
|0.00000
|0.00000
|-1215.50
|253943.91
|3377
|2009.08.25 23:19
|buy
|1689
|8.46
|1.42883
|0.00000
|0.00000
|3378
|2009.08.26 05:17
|close
|1689
|8.46
|1.42955
|0.00000
|0.00000
|609.12
|254553.03
|3379
|2009.08.26 07:23
|sell
|1690
|8.48
|1.43235
|0.00000
|0.00000
|3380
|2009.08.26 10:23
|close
|1690
|8.48
|1.43048
|0.00000
|0.00000
|1585.76
|256138.79
|3381
|2009.08.26 11:00
|buy
|1691
|8.53
|1.42988
|0.00000
|0.00000
|3382
|2009.08.26 11:31
|buy
|1692
|8.53
|1.42683
|0.00000
|0.00000
|3383
|2009.08.26 13:42
|buy
|1693
|17.06
|1.42278
|0.00000
|0.00000
|3384
|2009.08.26 16:58
|close
|1693
|17.06
|1.42330
|0.00000
|0.00000
|887.12
|257025.91
|3385
|2009.08.26 16:58
|close
|1692
|8.53
|1.42330
|0.00000
|0.00000
|-3011.09
|254014.82
|3386
|2009.08.26 16:58
|close
|1691
|8.53
|1.42330
|0.00000
|0.00000
|-5612.74
|248402.08
|3387
|2009.08.26 19:52
|sell
|1694
|8.28
|1.42505
|0.00000
|0.00000
|3388
|2009.08.27 00:35
|close
|1694
|8.28
|1.42268
|0.00000
|0.00000
|1962.36
|250364.44
|3389
|2009.08.27 01:04
|buy
|1695
|8.34
|1.42223
|0.00000
|0.00000
|3390
|2009.08.27 06:52
|close
|1695
|8.34
|1.42595
|0.00000
|0.00000
|3102.48
|253466.92
|3391
|2009.08.27 07:10
|sell
|1696
|8.44
|1.42650
|0.00000
|0.00000
|3392
|2009.08.27 12:33
|close
|1696
|8.44
|1.42513
|0.00000
|0.00000
|1156.28
|254623.20
|3393
|2009.08.27 13:51
|buy
|1697
|8.48
|1.42408
|0.00000
|0.00000
|3394
|2009.08.27 15:26
|close
|1697
|8.48
|1.42465
|0.00000
|0.00000
|483.36
|255106.56
|3395
|2009.08.27 15:29
|sell
|1698
|8.50
|1.42530
|0.00000
|0.00000
|3396
|2009.08.27 18:07
|sell
|1699
|8.50
|1.42815
|0.00000
|0.00000
|3397
|2009.08.27 20:43
|sell
|1700
|17.00
|1.43455
|0.00000
|0.00000
|3398
|2009.08.27 21:27
|close
|1700
|17.00
|1.43543
|0.00000
|0.00000
|-1496.00
|253610.56
|3399
|2009.08.27 21:27
|close
|1699
|8.50
|1.43543
|0.00000
|0.00000
|-6188.00
|247422.56
|3400
|2009.08.27 21:27
|close
|1698
|8.50
|1.43548
|0.00000
|0.00000
|-8653.00
|238769.56
|3401
|2009.08.27 23:45
|sell
|1701
|7.95
|1.43725
|0.00000
|0.00000
|3402
|2009.08.28 05:43
|close
|1701
|7.95
|1.43638
|0.00000
|0.00000
|691.65
|239461.21
|3403
|2009.08.28 07:00
|buy
|1702
|7.98
|1.43308
|0.00000
|0.00000
|3404
|2009.08.28 08:58
|close
|1702
|7.98
|1.43575
|0.00000
|0.00000
|2130.66
|241591.87
|3405
|2009.08.28 09:06
|sell
|1703
|8.05
|1.43645
|0.00000
|0.00000
|3406
|2009.08.28 12:39
|close
|1703
|8.05
|1.43543
|0.00000
|0.00000
|821.10
|242412.97
|3407
|2009.08.28 12:49
|buy
|1704
|8.08
|1.43483
|0.00000
|0.00000
|3408
|2009.08.28 13:17
|close
|1704
|8.08
|1.43735
|0.00000
|0.00000
|2036.16
|244449.13
|3409
|2009.08.28 13:28
|sell
|1705
|8.14
|1.43820
|0.00000
|0.00000
|3410
|2009.08.28 15:52
|close
|1705
|8.14
|1.43493
|0.00000
|0.00000
|2661.78
|247110.91
|3411
|2009.08.28 16:18
|buy
|1706
|8.23
|1.43338
|0.00000
|0.00000
|3412
|2009.08.28 18:25
|buy
|1707
|8.23
|1.43068
|0.00000
|0.00000
|3413
|2009.08.30 21:01
|close
|1707
|8.23
|1.43025
|0.00000
|0.00000
|-353.89
|246757.02
|3414
|2009.08.30 21:01
|close
|1706
|8.23
|1.43085
|0.00000
|0.00000
|-2082.19
|244674.83
|3415
|2009.08.31 04:26
|buy
|1708
|8.15
|1.42793
|0.00000
|0.00000
|3416
|2009.08.31 10:24
|close
|1708
|8.15
|1.42905
|0.00000
|0.00000
|912.80
|245587.63
|3417
|2009.08.31 11:12
|buy
|1709
|8.18
|1.42718
|0.00000
|0.00000
|3418
|2009.08.31 13:46
|close
|1709
|8.18
|1.42935
|0.00000
|0.00000
|1775.06
|247362.69
|3419
|2009.08.31 14:06
|sell
|1710
|8.24
|1.43025
|0.00000
|0.00000
|3420
|2009.08.31 14:37
|sell
|1711
|8.24
|1.43390
|0.00000
|0.00000
|3421
|2009.08.31 17:06
|close
|1711
|8.24
|1.43368
|0.00000
|0.00000
|181.28
|247543.97
|3422
|2009.08.31 17:06
|close
|1710
|8.24
|1.43368
|0.00000
|0.00000
|-2826.32
|244717.65
|3423
|2009.08.31 17:29
|buy
|1712
|8.15
|1.43303
|0.00000
|0.00000
|3424
|2009.08.31 23:28
|close
|1712
|8.15
|1.43380
|0.00000
|0.00000
|627.55
|245345.20
|3425
|2009.09.01 03:45
|sell
|1713
|8.17
|1.43540
|0.00000
|0.00000
|3426
|2009.09.01 08:15
|close
|1713
|8.17
|1.43468
|0.00000
|0.00000
|588.24
|245933.44
|3427
|2009.09.01 08:28
|buy
|1714
|8.19
|1.43388
|0.00000
|0.00000
|3428
|2009.09.01 10:10
|buy
|1715
|8.19
|1.43113
|0.00000
|0.00000
|3429
|2009.09.01 12:17
|close
|1715
|8.19
|1.43155
|0.00000
|0.00000
|343.98
|246277.42
|3430
|2009.09.01 12:17
|close
|1714
|8.19
|1.43155
|0.00000
|0.00000
|-1908.27
|244369.15
|3431
|2009.09.01 12:34
|sell
|1716
|8.14
|1.43210
|0.00000
|0.00000
|3432
|2009.09.01 13:13
|close
|1716
|8.14
|1.42943
|0.00000
|0.00000
|2173.38
|246542.53
|3433
|2009.09.01 14:02
|sell
|1717
|8.21
|1.43330
|0.00000
|0.00000
|3434
|2009.09.01 14:52
|close
|1717
|8.21
|1.43048
|0.00000
|0.00000
|2315.22
|248857.75
|3435
|2009.09.01 15:08
|buy
|1718
|8.29
|1.42963
|0.00000
|0.00000
|3436
|2009.09.01 15:39
|buy
|1719
|8.29
|1.42388
|0.00000
|0.00000
|3437
|2009.09.01 17:17
|buy
|1720
|16.58
|1.41983
|0.00000
|0.00000
|3438
|2009.09.01 19:58
|close
|1720
|16.58
|1.42250
|0.00000
|0.00000
|4426.86
|253284.61
|3439
|2009.09.01 19:58
|close
|1719
|8.29
|1.42250
|0.00000
|0.00000
|-1144.02
|252140.59
|3440
|2009.09.01 19:58
|close
|1718
|8.29
|1.42250
|0.00000
|0.00000
|-5910.77
|246229.82
|3441
|2009.09.01 23:50
|buy
|1721
|8.20
|1.42038
|0.00000
|0.00000
|3442
|2009.09.02 05:48
|close
|1721
|8.20
|1.42150
|0.00000
|0.00000
|918.40
|247148.22
|3443
|2009.09.02 06:53
|sell
|1722
|8.23
|1.42435
|0.00000
|0.00000
|3444
|2009.09.02 12:16
|close
|1722
|8.23
|1.42078
|0.00000
|0.00000
|2938.11
|250086.33
|3445
|2009.09.02 12:24
|buy
|1723
|8.33
|1.42003
|0.00000
|0.00000
|3446
|2009.09.02 14:08
|close
|1723
|8.33
|1.42210
|0.00000
|0.00000
|1724.31
|251810.64
|3447
|2009.09.02 14:58
|sell
|1724
|8.39
|1.42375
|0.00000
|0.00000
|3448
|2009.09.02 16:39
|sell
|1725
|8.39
|1.42680
|0.00000
|0.00000
|3449
|2009.09.02 18:05
|close
|1725
|8.39
|1.42698
|0.00000
|0.00000
|-151.02
|251659.62
|3450
|2009.09.02 18:05
|close
|1724
|8.39
|1.42698
|0.00000
|0.00000
|-2709.97
|248949.65
|3451
|2009.09.03 06:52
|sell
|1726
|8.29
|1.43000
|0.00000
|0.00000
|3452
|2009.09.03 11:26
|sell
|1727
|8.29
|1.43260
|0.00000
|0.00000
|3453
|2009.09.03 12:35
|close
|1727
|8.29
|1.43088
|0.00000
|0.00000
|1425.88
|250375.53
|3454
|2009.09.03 12:35
|close
|1726
|8.29
|1.43093
|0.00000
|0.00000
|-770.97
|249604.56
|3455
|2009.09.03 12:37
|buy
|1728
|8.32
|1.43018
|0.00000
|0.00000
|3456
|2009.09.03 13:58
|buy
|1729
|8.32
|1.42758
|0.00000
|0.00000
|3457
|2009.09.03 15:36
|close
|1729
|8.32
|1.42725
|0.00000
|0.00000
|-274.56
|249330.00
|3458
|2009.09.03 15:36
|close
|1728
|8.32
|1.42725
|0.00000
|0.00000
|-2437.76
|246892.24
|3459
|2009.09.03 15:45
|sell
|1730
|8.22
|1.42775
|0.00000
|0.00000
|3460
|2009.09.03 16:58
|close
|1730
|8.22
|1.42583
|0.00000
|0.00000
|1578.24
|248470.48
|3461
|2009.09.03 17:45
|buy
|1731
|8.28
|1.42513
|0.00000
|0.00000
|3462
|2009.09.03 19:35
|close
|1731
|8.28
|1.42555
|0.00000
|0.00000
|347.76
|248818.24
|3463
|2009.09.03 22:47
|sell
|1732
|8.29
|1.42610
|0.00000
|0.00000
|3464
|2009.09.04 01:09
|close
|1732
|8.29
|1.42453
|0.00000
|0.00000
|1301.53
|250119.77
|3465
|2009.09.04 02:16
|buy
|1733
|8.33
|1.42393
|0.00000
|0.00000
|3466
|2009.09.04 06:45
|close
|1733
|8.33
|1.42775
|0.00000
|0.00000
|3182.06
|253301.83
|3467
|2009.09.04 06:55
|sell
|1734
|8.44
|1.42840
|0.00000
|0.00000
|3468
|2009.09.04 12:30
|close
|1734
|8.44
|1.42488
|0.00000
|0.00000
|2970.88
|256272.71
|3469
|2009.09.04 12:51
|buy
|1735
|8.54
|1.42258
|0.00000
|0.00000
|3470
|2009.09.04 13:53
|buy
|1736
|8.54
|1.41998
|0.00000
|0.00000
|3471
|2009.09.04 14:19
|close
|1736
|8.54
|1.42275
|0.00000
|0.00000
|2365.58
|258638.29
|3472
|2009.09.04 14:19
|close
|1735
|8.54
|1.42275
|0.00000
|0.00000
|145.18
|258783.47
|3473
|2009.09.04 15:34
|sell
|1737
|8.62
|1.42325
|0.00000
|0.00000
|3474
|2009.09.04 16:05
|sell
|1738
|8.62
|1.42790
|0.00000
|0.00000
|3475
|2009.09.04 17:22
|sell
|1739
|17.24
|1.43195
|0.00000
|0.00000
|3476
|2009.09.04 18:42
|close
|1739
|17.24
|1.43038
|0.00000
|0.00000
|2706.68
|261490.15
|3477
|2009.09.04 18:42
|close
|1738
|8.62
|1.43038
|0.00000
|0.00000
|-2137.76
|259352.39
|3478
|2009.09.04 18:42
|close
|1737
|8.62
|1.43038
|0.00000
|0.00000
|-6146.06
|253206.33
|3479
|2009.09.04 19:16
|buy
|1740
|8.44
|1.42983
|0.00000
|0.00000
|3480
|2009.09.06 21:02
|close
|1740
|8.44
|1.43005
|0.00000
|0.00000
|185.68
|253392.01
|3481
|2009.09.07 07:09
|sell
|1741
|8.44
|1.43590
|0.00000
|0.00000
|3482
|2009.09.07 11:55
|close
|1741
|8.44
|1.43353
|0.00000
|0.00000
|2000.28
|255392.29
|3483
|2009.09.07 12:17
|buy
|1742
|8.51
|1.43288
|0.00000
|0.00000
|3484
|2009.09.07 18:19
|close
|1742
|8.51
|1.43305
|0.00000
|0.00000
|144.67
|255536.96
|3485
|2009.09.07 19:57
|sell
|1743
|8.51
|1.43410
|0.00000
|0.00000
|3486
|2009.09.08 01:56
|close
|1743
|8.51
|1.43328
|0.00000
|0.00000
|697.82
|256234.78
|3487
|2009.09.08 06:25
|sell
|1744
|8.54
|1.43670
|0.00000
|0.00000
|3488
|2009.09.08 06:56
|sell
|1745
|8.54
|1.43925
|0.00000
|0.00000
|3489
|2009.09.08 08:06
|sell
|1746
|17.08
|1.44365
|0.00000
|0.00000
|3490
|2009.09.08 10:05
|sell
|1747
|34.16
|1.44800
|0.00000
|0.00000
|3491
|2009.09.08 12:23
|close
|1747
|34.16
|1.44703
|0.00000
|0.00000
|3313.52
|259548.30
|3492
|2009.09.08 12:23
|close
|1746
|17.08
|1.44703
|0.00000
|0.00000
|-5773.04
|253775.26
|3493
|2009.09.08 12:23
|close
|1745
|8.54
|1.44703
|0.00000
|0.00000
|-6644.12
|247131.14
|3494
|2009.09.08 12:23
|close
|1744
|8.54
|1.44703
|0.00000
|0.00000
|-8821.82
|238309.32
|3495
|2009.09.08 12:55
|sell
|1748
|7.94
|1.45020
|0.00000
|0.00000
|3496
|2009.09.08 13:41
|close
|1748
|7.94
|1.44678
|0.00000
|0.00000
|2715.48
|241024.80
|3497
|2009.09.08 13:45
|buy
|1749
|8.03
|1.44628
|0.00000
|0.00000
|3498
|2009.09.08 14:27
|close
|1749
|8.03
|1.44920
|0.00000
|0.00000
|2344.76
|243369.56
|3499
|2009.09.08 14:32
|sell
|1750
|8.11
|1.44980
|0.00000
|0.00000
|3500
|2009.09.08 15:25
|sell
|1751
|8.11
|1.45280
|0.00000
|0.00000
|3501
|2009.09.08 15:45
|close
|1751
|8.11
|1.44898
|0.00000
|0.00000
|3098.02
|246467.58
|3502
|2009.09.08 15:45
|close
|1750
|8.11
|1.44898
|0.00000
|0.00000
|665.02
|247132.60
|3503
|2009.09.08 18:59
|buy
|1752
|8.23
|1.44903
|0.00000
|0.00000
|3504
|2009.09.09 00:58
|close
|1752
|8.23
|1.45030
|0.00000
|0.00000
|1045.21
|248177.81
|3505
|2009.09.09 07:25
|buy
|1753
|8.27
|1.44758
|0.00000
|0.00000
|3506
|2009.09.09 09:03
|close
|1753
|8.27
|1.44995
|0.00000
|0.00000
|1959.99
|250137.80
|3507
|2009.09.09 09:11
|sell
|1754
|8.33
|1.45105
|0.00000
|0.00000
|3508
|2009.09.09 12:20
|sell
|1755
|8.33
|1.45375
|0.00000
|0.00000
|3509
|2009.09.09 13:11
|sell
|1756
|16.66
|1.45830
|0.00000
|0.00000
|3510
|2009.09.09 15:09
|close
|1756
|16.66
|1.45778
|0.00000
|0.00000
|866.32
|251004.12
|3511
|2009.09.09 15:09
|close
|1755
|8.33
|1.45788
|0.00000
|0.00000
|-3440.29
|247563.83
|3512
|2009.09.09 15:09
|close
|1754
|8.33
|1.45788
|0.00000
|0.00000
|-5689.39
|241874.44
|3513
|2009.09.09 16:06
|buy
|1757
|8.06
|1.45658
|0.00000
|0.00000
|3514
|2009.09.09 18:07
|buy
|1758
|8.06
|1.45388
|0.00000
|0.00000
|3515
|2009.09.09 19:15
|close
|1758
|8.06
|1.45530
|0.00000
|0.00000
|1144.52
|243018.96
|3516
|2009.09.09 19:15
|close
|1757
|8.06
|1.45530
|0.00000
|0.00000
|-1031.68
|241987.28
|3517
|2009.09.09 20:21
|sell
|1759
|8.06
|1.45590
|0.00000
|0.00000
|3518
|2009.09.10 02:19
|close
|1759
|8.06
|1.45558
|0.00000
|0.00000
|257.92
|242245.20
|3519
|2009.09.10 05:53
|sell
|1760
|8.07
|1.45805
|0.00000
|0.00000
|3520
|2009.09.10 08:27
|close
|1760
|8.07
|1.45553
|0.00000
|0.00000
|2033.64
|244278.84
|3521
|2009.09.10 08:30
|buy
|1761
|8.14
|1.45448
|0.00000
|0.00000
|3522
|2009.09.10 11:44
|close
|1761
|8.14
|1.45625
|0.00000
|0.00000
|1440.78
|245719.62
|3523
|2009.09.10 12:32
|sell
|1762
|8.19
|1.45705
|0.00000
|0.00000
|3524
|2009.09.10 13:28
|close
|1762
|8.19
|1.45258
|0.00000
|0.00000
|3660.93
|249380.55
|3525
|2009.09.10 13:32
|buy
|1763
|8.31
|1.45108
|0.00000
|0.00000
|3526
|2009.09.10 14:41
|close
|1763
|8.31
|1.45595
|0.00000
|0.00000
|4046.97
|253427.52
|3527
|2009.09.10 14:50
|sell
|1764
|8.44
|1.45570
|0.00000
|0.00000
|3528
|2009.09.10 16:52
|sell
|1765
|8.44
|1.45955
|0.00000
|0.00000
|3529
|2009.09.10 19:02
|close
|1765
|8.44
|1.45748
|0.00000
|0.00000
|1747.08
|255174.60
|3530
|2009.09.10 19:02
|close
|1764
|8.44
|1.45748
|0.00000
|0.00000
|-1502.32
|253672.28
|3531
|2009.09.11 02:14
|sell
|1766
|8.45
|1.45950
|0.00000
|0.00000
|3532
|2009.09.11 06:00
|sell
|1767
|8.45
|1.46245
|0.00000
|0.00000
|3533
|2009.09.11 06:45
|close
|1767
|8.45
|1.45948
|0.00000
|0.00000
|2509.65
|256181.93
|3534
|2009.09.11 06:45
|close
|1766
|8.45
|1.45948
|0.00000
|0.00000
|16.90
|256198.83
|3535
|2009.09.11 08:18
|buy
|1768
|8.53
|1.45868
|0.00000
|0.00000
|3536
|2009.09.11 13:22
|close
|1768
|8.53
|1.46080
|0.00000
|0.00000
|1808.36
|258007.19
|3537
|2009.09.11 13:24
|sell
|1769
|8.60
|1.46190
|0.00000
|0.00000
|3538
|2009.09.11 14:03
|close
|1769
|8.60
|1.45698
|0.00000
|0.00000
|4231.20
|262238.39
|3539
|2009.09.11 14:04
|buy
|1770
|8.74
|1.45638
|0.00000
|0.00000
|3540
|2009.09.11 14:42
|close
|1770
|8.74
|1.46105
|0.00000
|0.00000
|4081.58
|266319.97
|3541
|2009.09.11 16:27
|buy
|1771
|8.87
|1.45768
|0.00000
|0.00000
|3542
|2009.09.11 17:41
|close
|1771
|8.87
|1.45875
|0.00000
|0.00000
|949.09
|267269.06
|3543
|2009.09.11 18:33
|sell
|1772
|8.90
|1.45935
|0.00000
|0.00000
|3544
|2009.09.13 21:04
|close
|1772
|8.90
|1.46008
|0.00000
|0.00000
|-649.70
|266619.36
|3545
|2009.09.14 00:02
|buy
|1773
|8.88
|1.45688
|0.00000
|0.00000
|3546
|2009.09.14 00:33
|buy
|1774
|8.88
|1.45348
|0.00000
|0.00000
|3547
|2009.09.14 06:00
|close
|1774
|8.88
|1.45265
|0.00000
|0.00000
|-737.04
|265882.32
|3548
|2009.09.14 06:00
|close
|1773
|8.88
|1.45275
|0.00000
|0.00000
|-3667.44
|262214.88
|3549
|2009.09.14 07:39
|sell
|1775
|8.74
|1.45615
|0.00000
|0.00000
|3550
|2009.09.14 13:28
|sell
|1776
|8.74
|1.45895
|0.00000
|0.00000
|3551
|2009.09.14 13:37
|close
|1776
|8.74
|1.45913
|0.00000
|0.00000
|-157.32
|262057.56
|3552
|2009.09.14 13:37
|close
|1775
|8.74
|1.45908
|0.00000
|0.00000
|-2560.82
|259496.74
|3553
|2009.09.14 13:37
|sell
|1777
|8.64
|1.45920
|0.00000
|0.00000
|3554
|2009.09.14 14:44
|sell
|1778
|8.64
|1.46205
|0.00000
|0.00000
|3555
|2009.09.14 16:00
|close
|1778
|8.64
|1.46128
|0.00000
|0.00000
|665.28
|260162.02
|3556
|2009.09.14 16:00
|close
|1777
|8.64
|1.46128
|0.00000
|0.00000
|-1797.12
|258364.90
|3557
|2009.09.14 17:53
|buy
|1779
|8.61
|1.46083
|0.00000
|0.00000
|3558
|2009.09.14 20:12
|close
|1779
|8.61
|1.46320
|0.00000
|0.00000
|2040.57
|260405.47
|3559
|2009.09.14 23:59
|sell
|1780
|8.68
|1.46410
|0.00000
|0.00000
|3560
|2009.09.15 01:40
|close
|1780
|8.68
|1.46123
|0.00000
|0.00000
|2491.16
|262896.63
|3561
|2009.09.15 03:04
|buy
|1781
|8.76
|1.46068
|0.00000
|0.00000
|3562
|2009.09.15 09:02
|close
|1781
|8.76
|1.45910
|0.00000
|0.00000
|-1384.08
|261512.55
|3563
|2009.09.15 12:30
|sell
|1782
|8.71
|1.46250
|0.00000
|0.00000
|3564
|2009.09.15 12:37
|close
|1782
|8.71
|1.45863
|0.00000
|0.00000
|3370.77
|264883.32
|3565
|2009.09.15 12:39
|buy
|1783
|8.82
|1.45818
|0.00000
|0.00000
|3566
|2009.09.15 15:48
|close
|1783
|8.82
|1.46140
|0.00000
|0.00000
|2840.04
|267723.36
|3567
|2009.09.15 16:46
|sell
|1784
|8.92
|1.46220
|0.00000
|0.00000
|3568
|2009.09.15 17:23
|sell
|1785
|8.92
|1.46480
|0.00000
|0.00000
|3569
|2009.09.15 22:46
|close
|1785
|8.92
|1.46658
|0.00000
|0.00000
|-1587.76
|266135.60
|3570
|2009.09.15 22:46
|close
|1784
|8.92
|1.46658
|0.00000
|0.00000
|-3906.96
|262228.64
|3571
|2009.09.16 08:59
|sell
|1786
|8.74
|1.47110
|0.00000
|0.00000
|3572
|2009.09.16 12:03
|close
|1786
|8.74
|1.46668
|0.00000
|0.00000
|3863.08
|266091.72
|3573
|2009.09.16 13:00
|sell
|1787
|8.86
|1.47005
|0.00000
|0.00000
|3574
|2009.09.16 13:38
|close
|1787
|8.86
|1.46498
|0.00000
|0.00000
|4492.02
|270583.74
|3575
|2009.09.16 15:03
|sell
|1788
|9.01
|1.46945
|0.00000
|0.00000
|3576
|2009.09.16 16:14
|sell
|1789
|9.01
|1.47210
|0.00000
|0.00000
|3577
|2009.09.16 20:49
|close
|1789
|9.01
|1.47133
|0.00000
|0.00000
|693.77
|271277.51
|3578
|2009.09.16 20:49
|close
|1788
|9.01
|1.47133
|0.00000
|0.00000
|-1693.88
|269583.63
|3579
|2009.09.16 21:00
|buy
|1790
|8.98
|1.47068
|0.00000
|0.00000
|3580
|2009.09.17 02:58
|close
|1790
|8.98
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|1634.36
|271217.99
|3581
|2009.09.17 06:22
|sell
|1791
|9.04
|1.47510
|0.00000
|0.00000
|3582
|2009.09.17 11:17
|close
|1791
|9.04
|1.47098
|0.00000
|0.00000
|3724.48
|274942.47
|3583
|2009.09.17 12:31
|buy
|1792
|9.16
|1.47038
|0.00000
|0.00000
|3584
|2009.09.17 13:51
|close
|1792
|9.16
|1.47235
|0.00000
|0.00000
|1804.52
|276746.99
|3585
|2009.09.17 13:53
|sell
|1793
|9.22
|1.47300
|0.00000
|0.00000
|3586
|2009.09.17 14:51
|sell
|1794
|9.22
|1.47555
|0.00000
|0.00000
|3587
|2009.09.17 16:21
|close
|1794
|9.22
|1.47253
|0.00000
|0.00000
|2784.44
|279531.43
|3588
|2009.09.17 16:21
|close
|1793
|9.22
|1.47253
|0.00000
|0.00000
|433.34
|279964.77
|3589
|2009.09.17 16:47
|buy
|1795
|9.33
|1.47198
|0.00000
|0.00000
|3590
|2009.09.17 18:04
|close
|1795
|9.33
|1.47290
|0.00000
|0.00000
|858.36
|280823.13
|3591
|2009.09.17 18:18
|sell
|1796
|9.36
|1.47345
|0.00000
|0.00000
|3592
|2009.09.17 19:42
|close
|1796
|9.36
|1.47298
|0.00000
|0.00000
|439.92
|281263.05
|3593
|2009.09.18 01:09
|buy
|1797
|9.37
|1.47228
|0.00000
|0.00000
|3594
|2009.09.18 02:01
|buy
|1798
|9.37
|1.46973
|0.00000
|0.00000
|3595
|2009.09.18 07:07
|close
|1798
|9.37
|1.46960
|0.00000
|0.00000
|-121.81
|281141.24
|3596
|2009.09.18 07:07
|close
|1797
|9.37
|1.46960
|0.00000
|0.00000
|-2511.16
|278630.08
|3597
|2009.09.18 08:12
|buy
|1799
|9.28
|1.46618
|0.00000
|0.00000
|3598
|2009.09.18 09:36
|close
|1799
|9.28
|1.46955
|0.00000
|0.00000
|3127.36
|281757.44
|3599
|2009.09.18 09:46
|sell
|1800
|9.39
|1.47065
|0.00000
|0.00000
|3600
|2009.09.18 13:28
|sell
|1801
|9.39
|1.47335
|0.00000
|0.00000
|3601
|2009.09.18 14:07
|close
|1801
|9.39
|1.46973
|0.00000
|0.00000
|3399.18
|285156.62
|3602
|2009.09.18 14:07
|close
|1800
|9.39
|1.46978
|0.00000
|0.00000
|816.93
|285973.55
|3603
|2009.09.18 14:11
|buy
|1802
|9.53
|1.46928
|0.00000
|0.00000
|3604
|2009.09.18 19:00
|close
|1802
|9.53
|1.47260
|0.00000
|0.00000
|3163.96
|289137.51
|3605
|2009.09.18 20:17
|buy
|1803
|9.63
|1.47008
|0.00000
|0.00000
|3606
|2009.09.20 21:02
|close
|1803
|9.63
|1.47035
|0.00000
|0.00000
|260.01
|289397.52
|3607
|2009.09.21 03:51
|buy
|1804
|9.64
|1.46813
|0.00000
|0.00000
|3608
|2009.09.21 06:28
|buy
|1805
|9.64
|1.46558
|0.00000
|0.00000
|3609
|2009.09.21 09:50
|close
|1805
|9.64
|1.46480
|0.00000
|0.00000
|-751.92
|288645.60
|3610
|2009.09.21 09:50
|close
|1804
|9.64
|1.46480
|0.00000
|0.00000
|-3210.12
|285435.48
|3611
|2009.09.21 12:19
|buy
|1806
|9.51
|1.46378
|0.00000
|0.00000
|3612
|2009.09.21 13:43
|close
|1806
|9.51
|1.46480
|0.00000
|0.00000
|970.02
|286405.50
|3613
|2009.09.21 13:45
|sell
|1807
|9.54
|1.46550
|0.00000
|0.00000
|3614
|2009.09.21 15:12
|sell
|1808
|9.54
|1.46805
|0.00000
|0.00000
|3615
|2009.09.21 16:50
|close
|1808
|9.54
|1.46733
|0.00000
|0.00000
|686.88
|287092.38
|3616
|2009.09.21 16:50
|close
|1807
|9.54
|1.46733
|0.00000
|0.00000
|-1745.82
|285346.56
|3617
|2009.09.22 00:39
|sell
|1809
|9.51
|1.46985
|0.00000
|0.00000
|3618
|2009.09.22 06:22
|sell
|1810
|9.51
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|3619
|2009.09.22 06:37
|close
|1810
|9.51
|1.47318
|0.00000
|0.00000
|-646.68
|284699.88
|3620
|2009.09.22 06:37
|close
|1809
|9.51
|1.47318
|0.00000
|0.00000
|-3166.83
|281533.05
|3621
|2009.09.22 07:25
|sell
|1811
|9.38
|1.47555
|0.00000
|0.00000
|3622
|2009.09.22 07:56
|sell
|1812
|9.38
|1.47815
|0.00000
|0.00000
|3623
|2009.09.22 13:24
|close
|1812
|9.38
|1.48068
|0.00000
|0.00000
|-2373.14
|279159.91
|3624
|2009.09.22 13:24
|close
|1811
|9.38
|1.48073
|0.00000
|0.00000
|-4858.84
|274301.07
|3625
|2009.09.22 13:24
|sell
|1813
|9.14
|1.48125
|0.00000
|0.00000
|3626
|2009.09.22 14:00
|close
|1813
|9.14
|1.47843
|0.00000
|0.00000
|2577.48
|276878.55
|3627
|2009.09.22 14:32
|buy
|1814
|9.22
|1.47783
|0.00000
|0.00000
|3628
|2009.09.22 15:13
|close
|1814
|9.22
|1.48020
|0.00000
|0.00000
|2185.14
|279063.69
|3629
|2009.09.22 19:24
|sell
|1815
|9.30
|1.47965
|0.00000
|0.00000
|3630
|2009.09.22 23:23
|sell
|1816
|9.30
|1.48250
|0.00000
|0.00000
|3631
|2009.09.23 00:45
|close
|1816
|9.30
|1.47898
|0.00000
|0.00000
|3273.60
|282337.29
|3632
|2009.09.23 00:45
|close
|1815
|9.30
|1.47893
|0.00000
|0.00000
|669.60
|283006.89
|3633
|2009.09.23 04:56
|sell
|1817
|9.43
|1.48205
|0.00000
|0.00000
|3634
|2009.09.23 06:59
|close
|1817
|9.43
|1.47853
|0.00000
|0.00000
|3319.36
|286326.25
|3635
|2009.09.23 09:55
|buy
|1818
|9.54
|1.47788
|0.00000
|0.00000
|3636
|2009.09.23 15:40
|buy
|1819
|9.54
|1.47493
|0.00000
|0.00000
|3637
|2009.09.23 15:53
|close
|1819
|9.54
|1.47450
|0.00000
|0.00000
|-410.22
|285916.03
|3638
|2009.09.23 15:53
|close
|1818
|9.54
|1.47450
|0.00000
|0.00000
|-3224.52
|282691.51
|3639
|2009.09.23 15:53
|buy
|1820
|9.42
|1.47458
|0.00000
|0.00000
|3640
|2009.09.23 16:58
|close
|1820
|9.42
|1.47720
|0.00000
|0.00000
|2468.04
|285159.55
|3641
|2009.09.23 17:45
|sell
|1821
|9.50
|1.47845
|0.00000
|0.00000
|3642
|2009.09.23 18:11
|close
|1821
|9.50
|1.47668
|0.00000
|0.00000
|1681.50
|286841.05
|3643
|2009.09.23 18:17
|sell
|1822
|9.56
|1.48145
|0.00000
|0.00000
|3644
|2009.09.23 19:31
|close
|1822
|9.56
|1.47688
|0.00000
|0.00000
|4368.92
|291209.97
|3645
|2009.09.23 20:33
|buy
|1823
|9.70
|1.47318
|0.00000
|0.00000
|3646
|2009.09.23 21:58
|buy
|1824
|9.70
|1.46958
|0.00000
|0.00000
|3647
|2009.09.24 00:02
|close
|1824
|9.70
|1.47355
|0.00000
|0.00000
|3850.90
|295060.87
|3648
|2009.09.24 00:02
|close
|1823
|9.70
|1.47355
|0.00000
|0.00000
|358.90
|295419.77
|3649
|2009.09.24 00:34
|sell
|1825
|9.84
|1.47415
|0.00000
|0.00000
|3650
|2009.09.24 02:06
|close
|1825
|9.84
|1.47308
|0.00000
|0.00000
|1052.88
|296472.65
|3651
|2009.09.24 02:54
|buy
|1826
|9.88
|1.47243
|0.00000
|0.00000
|3652
|2009.09.24 06:49
|close
|1826
|9.88
|1.47525
|0.00000
|0.00000
|2786.16
|299258.81
|3653
|2009.09.24 06:56
|sell
|1827
|9.97
|1.47580
|0.00000
|0.00000
|3654
|2009.09.24 09:54
|sell
|1828
|9.97
|1.47835
|0.00000
|0.00000
|3655
|2009.09.24 12:55
|close
|1828
|9.97
|1.47963
|0.00000
|0.00000
|-1276.16
|297982.65
|3656
|2009.09.24 12:55
|close
|1827
|9.97
|1.47963
|0.00000
|0.00000
|-3818.51
|294164.14
|3657
|2009.09.24 13:55
|buy
|1829
|9.80
|1.47513
|0.00000
|0.00000
|3658
|2009.09.24 14:26
|buy
|1830
|9.80
|1.47168
|0.00000
|0.00000
|3659
|2009.09.24 17:17
|buy
|1831
|19.60
|1.46763
|0.00000
|0.00000
|3660
|2009.09.24 18:20
|buy
|1832
|39.20
|1.46358
|0.00000
|0.00000
|3661
|2009.09.24 19:14
|close
|1832
|39.20
|1.46595
|0.00000
|0.00000
|9290.40
|303454.54
|3662
|2009.09.24 19:14
|close
|1831
|19.60
|1.46595
|0.00000
|0.00000
|-3292.80
|300161.74
|3663
|2009.09.24 19:14
|close
|1830
|9.80
|1.46595
|0.00000
|0.00000
|-5615.40
|294546.34
|3664
|2009.09.24 19:14
|close
|1829
|9.80
|1.46595
|0.00000
|0.00000
|-8996.40
|285549.94
|3665
|2009.09.24 23:51
|buy
|1833
|9.51
|1.46258
|0.00000
|0.00000
|3666
|2009.09.25 02:51
|close
|1833
|9.51
|1.46595
|0.00000
|0.00000
|3204.87
|288754.81
|3667
|2009.09.25 04:23
|sell
|1834
|9.62
|1.46695
|0.00000
|0.00000
|3668
|2009.09.25 06:31
|sell
|1835
|9.62
|1.47020
|0.00000
|0.00000
|3669
|2009.09.25 07:05
|close
|1835
|9.62
|1.46708
|0.00000
|0.00000
|3001.44
|291756.25
|3670
|2009.09.25 07:05
|close
|1834
|9.62
|1.46708
|0.00000
|0.00000
|-125.06
|291631.19
|3671
|2009.09.25 10:07
|sell
|1836
|9.72
|1.47150
|0.00000
|0.00000
|3672
|2009.09.25 11:10
|close
|1836
|9.72
|1.46828
|0.00000
|0.00000
|3129.84
|294761.03
|3673
|2009.09.25 11:16
|buy
|1837
|9.82
|1.46748
|0.00000
|0.00000
|3674
|2009.09.25 12:31
|buy
|1838
|9.82
|1.46363
|0.00000
|0.00000
|3675
|2009.09.25 13:56
|close
|1838
|9.82
|1.46750
|0.00000
|0.00000
|3800.34
|298561.37
|3676
|2009.09.25 13:56
|close
|1837
|9.82
|1.46750
|0.00000
|0.00000
|19.64
|298581.01
|3677
|2009.09.25 14:03
|sell
|1839
|9.95
|1.46960
|0.00000
|0.00000
|3678
|2009.09.25 15:31
|sell
|1840
|9.95
|1.47215
|0.00000
|0.00000
|3679
|2009.09.25 16:00
|close
|1840
|9.95
|1.46823
|0.00000
|0.00000
|3900.40
|302481.41
|3680
|2009.09.25 16:00
|close
|1839
|9.95
|1.46818
|0.00000
|0.00000
|1412.90
|303894.31
|3681
|2009.09.25 16:03
|buy
|1841
|10.12
|1.46763
|0.00000
|0.00000
|3682
|2009.09.25 17:40
|buy
|1842
|10.12
|1.46503
|0.00000
|0.00000
|3683
|2009.09.25 20:39
|close
|1842
|10.12
|1.46850
|0.00000
|0.00000
|3511.64
|307405.95
|3684
|2009.09.25 20:39
|close
|1841
|10.12
|1.46840
|0.00000
|0.00000
|779.24
|308185.19
|3685
|2009.09.25 20:58
|sell
|1843
|10.27
|1.46910
|0.00000
|0.00000
|3686
|2009.09.27 21:09
|close
|1843
|10.27
|1.46988
|0.00000
|0.00000
|-801.06
|307384.13
|3687
|2009.09.27 21:17
|sell
|1844
|10.24
|1.47065
|0.00000
|0.00000
|3688
|2009.09.28 00:11
|close
|1844
|10.24
|1.46843
|0.00000
|0.00000
|2273.28
|309657.41
|3689
|2009.09.28 00:12
|buy
|1845
|10.32
|1.46783
|0.00000
|0.00000
|3690
|2009.09.28 00:46
|buy
|1846
|10.32
|1.46498
|0.00000
|0.00000
|3691
|2009.09.28 01:39
|buy
|1847
|20.64
|1.46013
|0.00000
|0.00000
|3692
|2009.09.28 05:20
|close
|1847
|20.64
|1.46045
|0.00000
|0.00000
|660.48
|310317.89
|3693
|2009.09.28 05:20
|close
|1846
|10.32
|1.46045
|0.00000
|0.00000
|-4674.96
|305642.93
|3694
|2009.09.28 05:20
|close
|1845
|10.32
|1.46045
|0.00000
|0.00000
|-7616.16
|298026.77
|3695
|2009.09.28 06:19
|sell
|1848
|9.93
|1.46130
|0.00000
|0.00000
|3696
|2009.09.28 09:44
|sell
|1849
|9.93
|1.46385
|0.00000
|0.00000
|3697
|2009.09.28 12:18
|close
|1849
|9.93
|1.46513
|0.00000
|0.00000
|-1271.04
|296755.73
|3698
|2009.09.28 12:18
|close
|1848
|9.93
|1.46508
|0.00000
|0.00000
|-3753.54
|293002.19
|3699
|2009.09.28 13:29
|buy
|1850
|9.76
|1.46353
|0.00000
|0.00000
|3700
|2009.09.28 14:06
|close
|1850
|9.76
|1.46655
|0.00000
|0.00000
|2947.52
|295949.71
|3701
|2009.09.28 16:05
|sell
|1851
|9.86
|1.46735
|0.00000
|0.00000
|3702
|2009.09.28 16:54
|close
|1851
|9.86
|1.46143
|0.00000
|0.00000
|5837.12
|301786.83
|3703
|2009.09.28 16:56
|buy
|1852
|10.05
|1.46093
|0.00000
|0.00000
|3704
|2009.09.28 22:55
|close
|1852
|10.05
|1.46295
|0.00000
|0.00000
|2030.10
|303816.93
|3705
|2009.09.29 00:55
|buy
|1853
|10.12
|1.45973
|0.00000
|0.00000
|3706
|2009.09.29 02:00
|close
|1853
|10.12
|1.46155
|0.00000
|0.00000
|1841.84
|305658.77
|3707
|2009.09.29 02:26
|sell
|1854
|10.18
|1.46265
|0.00000
|0.00000
|3708
|2009.09.29 07:15
|close
|1854
|10.18
|1.46088
|0.00000
|0.00000
|1801.86
|307460.63
|3709
|2009.09.29 07:30
|buy
|1855
|10.24
|1.46023
|0.00000
|0.00000
|3710
|2009.09.29 08:01
|buy
|1856
|10.24
|1.45758
|0.00000
|0.00000
|3711
|2009.09.29 13:13
|close
|1856
|10.24
|1.45690
|0.00000
|0.00000
|-696.32
|306764.31
|3712
|2009.09.29 13:13
|close
|1855
|10.24
|1.45685
|0.00000
|0.00000
|-3461.12
|303303.19
|3713
|2009.09.29 13:40
|sell
|1857
|10.11
|1.45765
|0.00000
|0.00000
|3714
|2009.09.29 14:00
|close
|1857
|10.11
|1.45363
|0.00000
|0.00000
|4064.22
|307367.41
|3715
|2009.09.29 16:56
|sell
|1858
|10.24
|1.45755
|0.00000
|0.00000
|3716
|2009.09.29 22:54
|close
|1858
|10.24
|1.45863
|0.00000
|0.00000
|-1105.92
|306261.49
|3717
|2009.09.30 01:59
|sell
|1859
|10.20
|1.46225
|0.00000
|0.00000
|3718
|2009.09.30 07:29
|close
|1859
|10.20
|1.46048
|0.00000
|0.00000
|1805.40
|308066.89
|3719
|2009.09.30 08:48
|sell
|1860
|10.26
|1.46360
|0.00000
|0.00000
|3720
|2009.09.30 09:26
|sell
|1861
|10.26
|1.46640
|0.00000
|0.00000
|3721
|2009.09.30 11:50
|close
|1861
|10.26
|1.46463
|0.00000
|0.00000
|1816.02
|309882.91
|3722
|2009.09.30 11:50
|close
|1860
|10.26
|1.46463
|0.00000
|0.00000
|-1056.78
|308826.13
|3723
|2009.09.30 11:54
|buy
|1862
|10.29
|1.46398
|0.00000
|0.00000
|3724
|2009.09.30 12:38
|buy
|1863
|10.29
|1.46133
|0.00000
|0.00000
|3725
|2009.09.30 14:45
|close
|1863
|10.29
|1.46250
|0.00000
|0.00000
|1203.93
|310030.06
|3726
|2009.09.30 14:45
|close
|1862
|10.29
|1.46255
|0.00000
|0.00000
|-1471.47
|308558.59
|3727
|2009.09.30 15:07
|sell
|1864
|10.28
|1.46305
|0.00000
|0.00000
|3728
|2009.09.30 16:29
|sell
|1865
|10.28
|1.46575
|0.00000
|0.00000
|3729
|2009.09.30 19:06
|close
|1865
|10.28
|1.46288
|0.00000
|0.00000
|2950.36
|311508.95
|3730
|2009.09.30 19:06
|close
|1864
|10.28
|1.46293
|0.00000
|0.00000
|123.36
|311632.31
|3731
|2009.09.30 19:14
|buy
|1866
|10.38
|1.46238
|0.00000
|0.00000
|3732
|2009.10.01 00:45
|close
|1866
|10.38
|1.46670
|0.00000
|0.00000
|4484.16
|316116.47
|3733
|2009.10.01 03:38
|buy
|1867
|10.53
|1.46283
|0.00000
|0.00000
|3734
|2009.10.01 05:46
|buy
|1868
|10.53
|1.45858
|0.00000
|0.00000
|3735
|2009.10.01 07:08
|close
|1868
|10.53
|1.45905
|0.00000
|0.00000
|494.91
|316611.38
|3736
|2009.10.01 07:08
|close
|1867
|10.53
|1.45905
|0.00000
|0.00000
|-3980.34
|312631.04
|3737
|2009.10.01 10:56
|buy
|1869
|10.42
|1.45488
|0.00000
|0.00000
|3738
|2009.10.01 12:33
|buy
|1870
|10.42
|1.45228
|0.00000
|0.00000
|3739
|2009.10.01 12:39
|close
|1870
|10.42
|1.45545
|0.00000
|0.00000
|3303.14
|315934.18
|3740
|2009.10.01 12:39
|close
|1869
|10.42
|1.45545
|0.00000
|0.00000
|593.94
|316528.12
|3741
|2009.10.01 12:51
|sell
|1871
|10.55
|1.45645
|0.00000
|0.00000
|3742
|2009.10.01 14:17
|close
|1871
|10.55
|1.45453
|0.00000
|0.00000
|2025.60
|318553.72
|3743
|2009.10.01 15:14
|buy
|1872
|10.61
|1.45293
|0.00000
|0.00000
|3744
|2009.10.01 21:14
|close
|1872
|10.61
|1.45395
|0.00000
|0.00000
|1082.22
|319635.94
|3745
|2009.10.01 23:47
|buy
|1873
|10.65
|1.45153
|0.00000
|0.00000
|3746
|2009.10.02 05:46
|close
|1873
|10.65
|1.45375
|0.00000
|0.00000
|2364.30
|322000.24
|3747
|2009.10.02 07:39
|buy
|1874
|10.73
|1.45248
|0.00000
|0.00000
|3748
|2009.10.02 08:46
|close
|1874
|10.73
|1.45545
|0.00000
|0.00000
|3186.81
|325187.05
|3749
|2009.10.02 08:49
|sell
|1875
|10.83
|1.45605
|0.00000
|0.00000
|3750
|2009.10.02 12:30
|close
|1875
|10.83
|1.45258
|0.00000
|0.00000
|3758.01
|328945.06
|3751
|2009.10.02 12:30
|buy
|1876
|10.96
|1.45063
|0.00000
|0.00000
|3752
|2009.10.02 13:14
|close
|1876
|10.96
|1.45495
|0.00000
|0.00000
|4734.72
|333679.78
|3753
|2009.10.02 14:48
|sell
|1877
|11.12
|1.46240
|0.00000
|0.00000
|3754
|2009.10.02 15:10
|close
|1877
|11.12
|1.45948
|0.00000
|0.00000
|3247.04
|336926.82
|3755
|2009.10.02 15:43
|buy
|1878
|11.23
|1.45888
|0.00000
|0.00000
|3756
|2009.10.02 17:50
|close
|1878
|11.23
|1.46145
|0.00000
|0.00000
|2886.11
|339812.93
|3757
|2009.10.02 19:00
|buy
|1879
|11.32
|1.45893
|0.00000
|0.00000
|3758
|2009.10.04 21:04
|close
|1879
|11.32
|1.46020
|0.00000
|0.00000
|1437.64
|341250.57
|3759
|2009.10.05 00:25
|sell
|1880
|11.37
|1.46110
|0.00000
|0.00000
|3760
|2009.10.05 02:04
|sell
|1881
|11.37
|1.46385
|0.00000
|0.00000
|3761
|2009.10.05 06:23
|close
|1881
|11.37
|1.46493
|0.00000
|0.00000
|-1227.96
|340022.61
|3762
|2009.10.05 06:23
|close
|1880
|11.37
|1.46493
|0.00000
|0.00000
|-4354.71
|335667.90
|3763
|2009.10.05 11:28
|buy
|1882
|11.18
|1.46103
|0.00000
|0.00000
|3764
|2009.10.05 13:53
|close
|1882
|11.18
|1.46155
|0.00000
|0.00000
|581.36
|336249.26
|3765
|2009.10.05 14:00
|sell
|1883
|11.20
|1.46210
|0.00000
|0.00000
|3766
|2009.10.05 15:57
|sell
|1884
|11.20
|1.46480
|0.00000
|0.00000
|3767
|2009.10.05 19:58
|close
|1884
|11.20
|1.46503
|0.00000
|0.00000
|-257.60
|335991.66
|3768
|2009.10.05 19:58
|close
|1883
|11.20
|1.46508
|0.00000
|0.00000
|-3337.60
|332654.06
|3769
|2009.10.06 01:30
|sell
|1885
|11.08
|1.46830
|0.00000
|0.00000
|3770
|2009.10.06 03:30
|sell
|1886
|11.08
|1.47135
|0.00000
|0.00000
|3771
|2009.10.06 06:47
|close
|1886
|11.08
|1.47068
|0.00000
|0.00000
|742.36
|333396.42
|3772
|2009.10.06 06:47
|close
|1885
|11.08
|1.47068
|0.00000
|0.00000
|-2637.04
|330759.38
|3773
|2009.10.06 09:15
|sell
|1887
|11.02
|1.47440
|0.00000
|0.00000
|3774
|2009.10.06 12:46
|close
|1887
|11.02
|1.47108
|0.00000
|0.00000
|3658.64
|334418.02
|3775
|2009.10.06 13:06
|sell
|1888
|11.14
|1.47415
|0.00000
|0.00000
|3776
|2009.10.06 13:25
|close
|1888
|11.14
|1.47028
|0.00000
|0.00000
|4311.18
|338729.20
|3777
|2009.10.06 14:43
|sell
|1889
|11.29
|1.47505
|0.00000
|0.00000
|3778
|2009.10.06 16:22
|close
|1889
|11.29
|1.47328
|0.00000
|0.00000
|1998.33
|340727.53
|3779
|2009.10.06 17:00
|buy
|1890
|11.35
|1.47243
|0.00000
|0.00000
|3780
|2009.10.06 19:31
|close
|1890
|11.35
|1.47240
|0.00000
|0.00000
|-34.05
|340693.48
|3781
|2009.10.06 23:25
|sell
|1891
|11.35
|1.47325
|0.00000
|0.00000
|3782
|2009.10.07 00:37
|close
|1891
|11.35
|1.46938
|0.00000
|0.00000
|4392.45
|345085.93
|3783
|2009.10.07 02:27
|buy
|1892
|11.50
|1.46873
|0.00000
|0.00000
|3784
|2009.10.07 06:14
|close
|1892
|11.50
|1.47245
|0.00000
|0.00000
|4278.00
|349363.93
|3785
|2009.10.07 08:04
|sell
|1893
|11.64
|1.47300
|0.00000
|0.00000
|3786
|2009.10.07 10:55
|close
|1893
|11.64
|1.47053
|0.00000
|0.00000
|2875.08
|352239.01
|3787
|2009.10.07 10:58
|buy
|1894
|11.74
|1.46988
|0.00000
|0.00000
|3788
|2009.10.07 13:00
|buy
|1895
|11.74
|1.46728
|0.00000
|0.00000
|3789
|2009.10.07 16:57
|close
|1895
|11.74
|1.46740
|0.00000
|0.00000
|140.88
|352379.89
|3790
|2009.10.07 16:57
|close
|1894
|11.74
|1.46740
|0.00000
|0.00000
|-2911.52
|349468.37
|3791
|2009.10.07 18:13
|buy
|1896
|11.64
|1.46553
|0.00000
|0.00000
|3792
|2009.10.07 19:32
|close
|1896
|11.64
|1.46805
|0.00000
|0.00000
|2933.28
|352401.65
|3793
|2009.10.07 20:44
|sell
|1897
|11.74
|1.46890
|0.00000
|0.00000
|3794
|2009.10.07 23:39
|sell
|1898
|11.74
|1.47145
|0.00000
|0.00000
|3795
|2009.10.08 02:40
|sell
|1899
|23.48
|1.47570
|0.00000
|0.00000
|3796
|2009.10.08 02:42
|close
|1899
|23.48
|1.47603
|0.00000
|0.00000
|-774.84
|351626.81
|3797
|2009.10.08 02:42
|close
|1898
|11.74
|1.47603
|0.00000
|0.00000
|-5376.92
|346249.89
|3798
|2009.10.08 02:42
|close
|1897
|11.74
|1.47598
|0.00000
|0.00000
|-8311.92
|337937.97
|3799
|2009.10.08 07:13
|sell
|1900
|11.26
|1.47735
|0.00000
|0.00000
|3800
|2009.10.08 13:11
|close
|1900
|11.26
|1.47778
|0.00000
|0.00000
|-484.18
|337453.79
|3801
|2009.10.08 13:33
|buy
|1901
|11.24
|1.47318
|0.00000
|0.00000
|3802
|2009.10.08 14:40
|close
|1901
|11.24
|1.47570
|0.00000
|0.00000
|2832.48
|340286.27
|3803
|2009.10.08 14:59
|sell
|1902
|11.34
|1.47630
|0.00000
|0.00000
|3804
|2009.10.08 16:25
|sell
|1903
|11.34
|1.47905
|0.00000
|0.00000
|3805
|2009.10.08 17:38
|close
|1903
|11.34
|1.47753
|0.00000
|0.00000
|1723.68
|342009.95
|3806
|2009.10.08 17:38
|close
|1902
|11.34
|1.47758
|0.00000
|0.00000
|-1451.52
|340558.43
|3807
|2009.10.08 23:13
|buy
|1904
|11.35
|1.47678
|0.00000
|0.00000
|3808
|2009.10.09 01:47
|buy
|1905
|11.35
|1.47408
|0.00000
|0.00000
|3809
|2009.10.09 04:32
|close
|1905
|11.35
|1.47350
|0.00000
|0.00000
|-658.30
|339900.13
|3810
|2009.10.09 04:32
|close
|1904
|11.35
|1.47350
|0.00000
|0.00000
|-3722.80
|336177.33
|3811
|2009.10.09 09:47
|sell
|1906
|11.20
|1.47420
|0.00000
|0.00000
|3812
|2009.10.09 11:32
|sell
|1907
|11.20
|1.47705
|0.00000
|0.00000
|3813
|2009.10.09 12:28
|close
|1907
|11.20
|1.47453
|0.00000
|0.00000
|2822.40
|338999.73
|3814
|2009.10.09 12:28
|close
|1906
|11.20
|1.47448
|0.00000
|0.00000
|-313.60
|338686.13
|3815
|2009.10.09 12:46
|buy
|1908
|11.28
|1.47343
|0.00000
|0.00000
|3816
|2009.10.09 14:10
|close
|1908
|11.28
|1.47505
|0.00000
|0.00000
|1827.36
|340513.49
|3817
|2009.10.09 14:26
|sell
|1909
|11.35
|1.47555
|0.00000
|0.00000
|3818
|2009.10.09 15:35
|close
|1909
|11.35
|1.47338
|0.00000
|0.00000
|2462.95
|342976.44
|3819
|2009.10.09 15:44
|buy
|1910
|11.43
|1.47263
|0.00000
|0.00000
|3820
|2009.10.09 16:15
|buy
|1911
|11.43
|1.46873
|0.00000
|0.00000
|3821
|2009.10.09 18:55
|close
|1911
|11.43
|1.47075
|0.00000
|0.00000
|2308.86
|345285.30
|3822
|2009.10.09 18:55
|close
|1910
|11.43
|1.47075
|0.00000
|0.00000
|-2148.84
|343136.46
|3823
|2009.10.09 19:06
|sell
|1912
|11.43
|1.47170
|0.00000
|0.00000
|3824
|2009.10.11 21:03
|close
|1912
|11.43
|1.47238
|0.00000
|0.00000
|-777.24
|342359.22
|3825
|2009.10.12 00:14
|buy
|1913
|11.41
|1.47028
|0.00000
|0.00000
|3826
|2009.10.12 05:18
|close
|1913
|11.41
|1.47155
|0.00000
|0.00000
|1449.07
|343808.29
|3827
|2009.10.12 07:03
|buy
|1914
|11.46
|1.46908
|0.00000
|0.00000
|3828
|2009.10.12 08:15
|close
|1914
|11.46
|1.47050
|0.00000
|0.00000
|1627.32
|345435.61
|3829
|2009.10.12 08:17
|sell
|1915
|11.51
|1.47105
|0.00000
|0.00000
|3830
|2009.10.12 09:25
|sell
|1916
|11.51
|1.47375
|0.00000
|0.00000
|3831
|2009.10.12 13:33
|sell
|1917
|23.02
|1.47845
|0.00000
|0.00000
|3832
|2009.10.12 14:15
|close
|1917
|23.02
|1.47968
|0.00000
|0.00000
|-2831.46
|342604.15
|3833
|2009.10.12 14:15
|close
|1916
|11.51
|1.47968
|0.00000
|0.00000
|-6825.43
|335778.72
|3834
|2009.10.12 14:15
|close
|1915
|11.51
|1.47973
|0.00000
|0.00000
|-9990.68
|325788.04
|3835
|2009.10.12 20:59
|buy
|1918
|10.85
|1.47728
|0.00000
|0.00000
|3836
|2009.10.12 23:21
|close
|1918
|10.85
|1.47925
|0.00000
|0.00000
|2137.45
|327925.49
|3837
|2009.10.12 23:33
|sell
|1919
|10.93
|1.47975
|0.00000
|0.00000
|3838
|2009.10.13 01:02
|close
|1919
|10.93
|1.47708
|0.00000
|0.00000
|2918.31
|330843.80
|3839
|2009.10.13 07:56
|buy
|1920
|11.02
|1.47648
|0.00000
|0.00000
|3840
|2009.10.13 08:25
|close
|1920
|11.02
|1.47855
|0.00000
|0.00000
|2281.14
|333124.94
|3841
|2009.10.13 08:26
|sell
|1921
|11.10
|1.47920
|0.00000
|0.00000
|3842
|2009.10.13 10:10
|sell
|1922
|11.10
|1.48195
|0.00000
|0.00000
|3843
|2009.10.13 11:06
|sell
|1923
|22.20
|1.48600
|0.00000
|0.00000
|3844
|2009.10.13 12:56
|close
|1923
|22.20
|1.48453
|0.00000
|0.00000
|3263.40
|336388.34
|3845
|2009.10.13 12:56
|close
|1922
|11.10
|1.48458
|0.00000
|0.00000
|-2919.30
|333469.04
|3846
|2009.10.13 12:56
|close
|1921
|11.10
|1.48458
|0.00000
|0.00000
|-5971.80
|327497.24
|3847
|2009.10.13 13:00
|buy
|1924
|10.91
|1.48363
|0.00000
|0.00000
|3848
|2009.10.13 14:01
|buy
|1925
|10.91
|1.48078
|0.00000
|0.00000
|3849
|2009.10.13 15:47
|close
|1925
|10.91
|1.48310
|0.00000
|0.00000
|2531.12
|330028.36
|3850
|2009.10.13 15:47
|close
|1924
|10.91
|1.48310
|0.00000
|0.00000
|-578.23
|329450.13
|3851
|2009.10.13 15:56
|sell
|1926
|10.98
|1.48360
|0.00000
|0.00000
|3852
|2009.10.13 18:02
|close
|1926
|10.98
|1.48228
|0.00000
|0.00000
|1449.36
|330899.49
|3853
|2009.10.13 18:06
|buy
|1927
|11.02
|1.48173
|0.00000
|0.00000
|3854
|2009.10.13 20:17
|close
|1927
|11.02
|1.48440
|0.00000
|0.00000
|2942.34
|333841.83
|3855
|2009.10.13 20:41
|sell
|1928
|11.12
|1.48505
|0.00000
|0.00000
|3856
|2009.10.14 01:46
|sell
|1929
|11.12
|1.48760
|0.00000
|0.00000
|3857
|2009.10.14 02:40
|close
|1929
|11.12
|1.48763
|0.00000
|0.00000
|-33.36
|333808.47
|3858
|2009.10.14 02:40
|close
|1928
|11.12
|1.48763
|0.00000
|0.00000
|-2868.96
|330939.51
|3859
|2009.10.14 13:12
|sell
|1930
|11.03
|1.49075
|0.00000
|0.00000
|3860
|2009.10.14 15:12
|close
|1930
|11.03
|1.48823
|0.00000
|0.00000
|2779.56
|333719.07
|3861
|2009.10.14 17:18
|sell
|1931
|11.12
|1.49155
|0.00000
|0.00000
|3862
|2009.10.14 18:08
|sell
|1932
|11.12
|1.49430
|0.00000
|0.00000
|3863
|2009.10.14 23:17
|close
|1932
|11.12
|1.49343
|0.00000
|0.00000
|967.44
|334686.51
|3864
|2009.10.14 23:17
|close
|1931
|11.12
|1.49343
|0.00000
|0.00000
|-2090.56
|332595.95
|3865
|2009.10.15 02:28
|sell
|1933
|11.08
|1.49575
|0.00000
|0.00000
|3866
|2009.10.15 08:27
|close
|1933
|11.08
|1.49368
|0.00000
|0.00000
|2293.56
|334889.51
|3867
|2009.10.15 09:37
|buy
|1934
|11.16
|1.49148
|0.00000
|0.00000
|3868
|2009.10.15 11:21
|buy
|1935
|11.16
|1.48868
|0.00000
|0.00000
|3869
|2009.10.15 12:08
|buy
|1936
|22.32
|1.48458
|0.00000
|0.00000
|3870
|2009.10.15 12:30
|close
|1936
|22.32
|1.48915
|0.00000
|0.00000
|10200.24
|345089.75
|3871
|2009.10.15 12:35
|close
|1935
|11.16
|1.48945
|0.00000
|0.00000
|859.32
|345949.07
|3872
|2009.10.15 12:35
|close
|1934
|11.16
|1.48945
|0.00000
|0.00000
|-2265.48
|343683.59
|3873
|2009.10.15 13:34
|sell
|1937
|11.45
|1.49000
|0.00000
|0.00000
|3874
|2009.10.15 14:47
|sell
|1938
|11.45
|1.49265
|0.00000
|0.00000
|3875
|2009.10.15 16:45
|close
|1938
|11.45
|1.49373
|0.00000
|0.00000
|-1236.60
|342446.99
|3876
|2009.10.15 16:45
|close
|1937
|11.45
|1.49373
|0.00000
|0.00000
|-4270.85
|338176.14
|3877
|2009.10.15 16:54
|buy
|1939
|11.27
|1.49278
|0.00000
|0.00000
|3878
|2009.10.15 18:43
|close
|1939
|11.27
|1.49330
|0.00000
|0.00000
|586.04
|338762.18
|3879
|2009.10.15 20:33
|sell
|1940
|11.29
|1.49385
|0.00000
|0.00000
|3880
|2009.10.16 01:00
|sell
|1941
|11.29
|1.49645
|0.00000
|0.00000
|3881
|2009.10.16 02:31
|close
|1941
|11.29
|1.49558
|0.00000
|0.00000
|982.23
|339744.41
|3882
|2009.10.16 02:31
|close
|1940
|11.29
|1.49558
|0.00000
|0.00000
|-1953.17
|337791.24
|3883
|2009.10.16 03:37
|buy
|1942
|11.25
|1.49373
|0.00000
|0.00000
|3884
|2009.10.16 06:30
|buy
|1943
|11.25
|1.49113
|0.00000
|0.00000
|3885
|2009.10.16 09:36
|close
|1943
|11.25
|1.49070
|0.00000
|0.00000
|-483.75
|337307.49
|3886
|2009.10.16 09:36
|close
|1942
|11.25
|1.49070
|0.00000
|0.00000
|-3408.75
|333898.74
|3887
|2009.10.16 11:08
|buy
|1944
|11.12
|1.48898
|0.00000
|0.00000
|3888
|2009.10.16 12:16
|buy
|1945
|11.12
|1.48623
|0.00000
|0.00000
|3889
|2009.10.16 13:50
|close
|1945
|11.12
|1.48860
|0.00000
|0.00000
|2635.44
|336534.18
|3890
|2009.10.16 13:50
|close
|1944
|11.12
|1.48865
|0.00000
|0.00000
|-366.96
|336167.22
|3891
|2009.10.16 13:51
|sell
|1946
|11.20
|1.48965
|0.00000
|0.00000
|3892
|2009.10.16 16:20
|close
|1946
|11.20
|1.48783
|0.00000
|0.00000
|2038.40
|338205.62
|3893
|2009.10.16 17:51
|sell
|1947
|11.27
|1.49045
|0.00000
|0.00000
|3894
|2009.10.16 19:53
|close
|1947
|11.27
|1.48868
|0.00000
|0.00000
|1994.79
|340200.41
|3895
|2009.10.18 21:04
|buy
|1948
|11.34
|1.48778
|0.00000
|0.00000
|3896
|2009.10.18 22:53
|close
|1948
|11.34
|1.49050
|0.00000
|0.00000
|3084.48
|343284.89
|3897
|2009.10.18 23:02
|sell
|1949
|11.44
|1.49170
|0.00000
|0.00000
|3898
|2009.10.19 00:10
|close
|1949
|11.44
|1.48723
|0.00000
|0.00000
|5113.68
|348398.57
|3899
|2009.10.19 00:17
|buy
|1950
|11.61
|1.48638
|0.00000
|0.00000
|3900
|2009.10.19 01:15
|buy
|1951
|11.61
|1.48373
|0.00000
|0.00000
|3901
|2009.10.19 03:48
|close
|1951
|11.61
|1.48805
|0.00000
|0.00000
|5015.52
|353414.09
|3902
|2009.10.19 05:36
|close
|1950
|11.61
|1.48920
|0.00000
|0.00000
|3274.02
|356688.11
|3903
|2009.10.19 06:27
|sell
|1952
|11.88
|1.48985
|0.00000
|0.00000
|3904
|2009.10.19 07:00
|sell
|1953
|11.88
|1.49240
|0.00000
|0.00000
|3905
|2009.10.19 12:10
|close
|1953
|11.88
|1.49203
|0.00000
|0.00000
|439.56
|357127.67
|3906
|2009.10.19 12:10
|close
|1952
|11.88
|1.49203
|0.00000
|0.00000
|-2589.84
|354537.83
|3907
|2009.10.19 12:16
|buy
|1954
|11.81
|1.49078
|0.00000
|0.00000
|3908
|2009.10.19 14:20
|close
|1954
|11.81
|1.49325
|0.00000
|0.00000
|2917.07
|357454.90
|3909
|2009.10.19 14:23
|sell
|1955
|11.91
|1.49425
|0.00000
|0.00000
|3910
|2009.10.19 15:40
|close
|1955
|11.91
|1.49338
|0.00000
|0.00000
|1036.17
|358491.07
|3911
|2009.10.19 20:43
|sell
|1956
|11.94
|1.49635
|0.00000
|0.00000
|3912
|2009.10.20 02:24
|sell
|1957
|11.94
|1.49915
|0.00000
|0.00000
|3913
|2009.10.20 02:42
|close
|1957
|11.94
|1.49883
|0.00000
|0.00000
|382.08
|358873.15
|3914
|2009.10.20 02:42
|close
|1956
|11.94
|1.49878
|0.00000
|0.00000
|-2901.42
|355971.73
|3915
|2009.10.20 07:50
|buy
|1958
|11.86
|1.49618
|0.00000
|0.00000
|3916
|2009.10.20 11:32
|close
|1958
|11.86
|1.49855
|0.00000
|0.00000
|2810.82
|358782.55
|3917
|2009.10.20 13:32
|buy
|1959
|11.95
|1.49583
|0.00000
|0.00000
|3918
|2009.10.20 14:18
|buy
|1960
|11.95
|1.49268
|0.00000
|0.00000
|3919
|2009.10.20 15:46
|buy
|1961
|23.90
|1.48853
|0.00000
|0.00000
|3920
|2009.10.20 17:03
|close
|1961
|23.90
|1.49165
|0.00000
|0.00000
|7456.80
|366239.35
|3921
|2009.10.20 17:03
|close
|1960
|11.95
|1.49170
|0.00000
|0.00000
|-1171.10
|365068.25
|3922
|2009.10.20 17:03
|close
|1959
|11.95
|1.49175
|0.00000
|0.00000
|-4875.60
|360192.65
|3923
|2009.10.20 18:17
|sell
|1962
|12.00
|1.49270
|0.00000
|0.00000
|3924
|2009.10.20 23:14
|close
|1962
|12.00
|1.49248
|0.00000
|0.00000
|264.00
|360456.65
|3925
|2009.10.21 00:42
|buy
|1963
|12.01
|1.49198
|0.00000
|0.00000
|3926
|2009.10.21 02:02
|buy
|1964
|12.01
|1.48913
|0.00000
|0.00000
|3927
|2009.10.21 05:08
|close
|1964
|12.01
|1.49345
|0.00000
|0.00000
|5188.32
|365644.97
|3928
|2009.10.21 06:40
|close
|1963
|12.01
|1.49380
|0.00000
|0.00000
|2185.82
|367830.79
|3929
|2009.10.21 07:16
|sell
|1965
|12.26
|1.49610
|0.00000
|0.00000
|3930
|2009.10.21 11:41
|close
|1965
|12.26
|1.49103
|0.00000
|0.00000
|6215.82
|374046.61
|3931
|2009.10.21 13:10
|sell
|1966
|12.46
|1.49425
|0.00000
|0.00000
|3932
|2009.10.21 13:41
|sell
|1967
|12.46
|1.49870
|0.00000
|0.00000
|3933
|2009.10.21 17:17
|sell
|1968
|24.92
|1.50310
|0.00000
|0.00000
|3934
|2009.10.21 19:09
|close
|1968
|24.92
|1.50388
|0.00000
|0.00000
|-1943.76
|372102.85
|3935
|2009.10.21 19:09
|close
|1967
|12.46
|1.50388
|0.00000
|0.00000
|-6454.28
|365648.57
|3936
|2009.10.21 19:09
|close
|1966
|12.46
|1.50398
|0.00000
|0.00000
|-12123.58
|353524.99
|3937
|2009.10.21 19:32
|buy
|1969
|11.78
|1.50203
|0.00000
|0.00000
|3938
|2009.10.22 00:38
|close
|1969
|11.78
|1.50300
|0.00000
|0.00000
|1142.66
|354667.65
|3939
|2009.10.22 03:06
|buy
|1970
|11.82
|1.49963
|0.00000
|0.00000
|3940
|2009.10.22 05:23
|close
|1970
|11.82
|1.50090
|0.00000
|0.00000
|1501.14
|356168.79
|3941
|2009.10.22 06:49
|buy
|1971
|11.87
|1.49718
|0.00000
|0.00000
|3942
|2009.10.22 08:47
|buy
|1972
|11.87
|1.49468
|0.00000
|0.00000
|3943
|2009.10.22 10:04
|close
|1972
|11.87
|1.49795
|0.00000
|0.00000
|3881.49
|360050.28
|3944
|2009.10.22 10:04
|close
|1971
|11.87
|1.49800
|0.00000
|0.00000
|973.34
|361023.62
|3945
|2009.10.22 11:41
|sell
|1973
|12.03
|1.49865
|0.00000
|0.00000
|3946
|2009.10.22 13:03
|close
|1973
|12.03
|1.49793
|0.00000
|0.00000
|866.16
|361889.78
|3947
|2009.10.22 18:02
|sell
|1974
|12.06
|1.50145
|0.00000
|0.00000
|3948
|2009.10.22 23:37
|sell
|1975
|12.06
|1.50405
|0.00000
|0.00000
|3949
|2009.10.23 00:01
|close
|1975
|12.06
|1.50408
|0.00000
|0.00000
|-36.18
|361853.60
|3950
|2009.10.23 00:01
|close
|1974
|12.06
|1.50408
|0.00000
|0.00000
|-3171.78
|358681.82
|3951
|2009.10.23 06:22
|buy
|1976
|11.95
|1.50048
|0.00000
|0.00000
|3952
|2009.10.23 09:14
|close
|1976
|11.95
|1.50415
|0.00000
|0.00000
|4385.65
|363067.47
|3953
|2009.10.23 09:18
|sell
|1977
|12.10
|1.50460
|0.00000
|0.00000
|3954
|2009.10.23 12:09
|close
|1977
|12.10
|1.50278
|0.00000
|0.00000
|2202.20
|365269.67
|3955
|2009.10.23 12:13
|buy
|1978
|12.17
|1.50228
|0.00000
|0.00000
|3956
|2009.10.23 14:13
|buy
|1979
|12.17
|1.49968
|0.00000
|0.00000
|3957
|2009.10.23 15:52
|close
|1979
|12.17
|1.50250
|0.00000
|0.00000
|3431.94
|368701.61
|3958
|2009.10.23 15:52
|close
|1978
|12.17
|1.50250
|0.00000
|0.00000
|267.74
|368969.35
|3959
|2009.10.23 16:00
|sell
|1980
|12.29
|1.50365
|0.00000
|0.00000
|3960
|2009.10.23 17:38
|close
|1980
|12.29
|1.50188
|0.00000
|0.00000
|2175.33
|371144.68
|3961
|2009.10.23 18:06
|buy
|1981
|12.37
|1.50118
|0.00000
|0.00000
|3962
|2009.10.25 21:07
|close
|1981
|12.37
|1.49930
|0.00000
|0.00000
|-2325.56
|368819.12
|3963
|2009.10.26 00:14
|buy
|1982
|12.29
|1.49843
|0.00000
|0.00000
|3964
|2009.10.26 00:51
|close
|1982
|12.29
|1.50060
|0.00000
|0.00000
|2666.93
|371486.05
|3965
|2009.10.26 01:11
|sell
|1983
|12.38
|1.50160
|0.00000
|0.00000
|3966
|2009.10.26 02:06
|sell
|1984
|12.38
|1.50485
|0.00000
|0.00000
|3967
|2009.10.26 07:10
|close
|1984
|12.38
|1.50373
|0.00000
|0.00000
|1386.56
|372872.61
|3968
|2009.10.26 07:10
|close
|1983
|12.38
|1.50373
|0.00000
|0.00000
|-2636.94
|370235.67
|3969
|2009.10.26 15:13
|buy
|1985
|12.34
|1.49898
|0.00000
|0.00000
|3970
|2009.10.26 15:44
|buy
|1986
|12.34
|1.49593
|0.00000
|0.00000
|3971
|2009.10.26 16:15
|buy
|1987
|24.68
|1.49058
|0.00000
|0.00000
|3972
|2009.10.26 17:18
|buy
|1988
|49.36
|1.48643
|0.00000
|0.00000
|3973
|2009.10.26 21:12
|close
|1988
|49.36
|1.48660
|0.00000
|0.00000
|839.12
|371074.79
|3974
|2009.10.26 21:12
|close
|1987
|24.68
|1.48655
|0.00000
|0.00000
|-9946.04
|361128.75
|3975
|2009.10.26 21:12
|close
|1986
|12.34
|1.48655
|0.00000
|0.00000
|-11574.92
|349553.83
|3976
|2009.10.26 21:12
|close
|1985
|12.34
|1.48640
|0.00000
|0.00000
|-15523.72
|334030.11
|3977
|2009.10.27 05:06
|sell
|1989
|11.13
|1.48875
|0.00000
|0.00000
|3978
|2009.10.27 06:53
|sell
|1990
|11.13
|1.49135
|0.00000
|0.00000
|3979
|2009.10.27 07:59
|close
|1990
|11.13
|1.48878
|0.00000
|0.00000
|2860.41
|336890.52
|3980
|2009.10.27 07:59
|close
|1989
|11.13
|1.48873
|0.00000
|0.00000
|22.26
|336912.78
|3981
|2009.10.27 08:41
|buy
|1991
|11.23
|1.48808
|0.00000
|0.00000
|3982
|2009.10.27 13:02
|close
|1991
|11.23
|1.48845
|0.00000
|0.00000
|415.51
|337328.29
|3983
|2009.10.27 14:00
|buy
|1992
|11.24
|1.48353
|0.00000
|0.00000
|3984
|2009.10.27 14:38
|buy
|1993
|11.24
|1.48098
|0.00000
|0.00000
|3985
|2009.10.27 15:39
|close
|1993
|11.24
|1.48310
|0.00000
|0.00000
|2382.88
|339711.17
|3986
|2009.10.27 15:39
|close
|1992
|11.24
|1.48315
|0.00000
|0.00000
|-427.12
|339284.05
|3987
|2009.10.27 16:28
|buy
|1994
|11.30
|1.47953
|0.00000
|0.00000
|3988
|2009.10.27 18:25
|close
|1994
|11.30
|1.47980
|0.00000
|0.00000
|305.10
|339589.15
|3989
|2009.10.27 18:26
|sell
|1995
|11.31
|1.48035
|0.00000
|0.00000
|3990
|2009.10.28 00:24
|close
|1995
|11.31
|1.48153
|0.00000
|0.00000
|-1334.58
|338254.57
|3991
|2009.10.28 00:44
|buy
|1996
|11.27
|1.47918
|0.00000
|0.00000
|3992
|2009.10.28 06:43
|close
|1996
|11.27
|1.48210
|0.00000
|0.00000
|3290.84
|341545.41
|3993
|2009.10.28 08:14
|buy
|1997
|11.38
|1.48093
|0.00000
|0.00000
|3994
|2009.10.28 09:34
|buy
|1998
|11.38
|1.47813
|0.00000
|0.00000
|3995
|2009.10.28 12:27
|close
|1998
|11.38
|1.47965
|0.00000
|0.00000
|1729.76
|343275.17
|3996
|2009.10.28 12:27
|close
|1997
|11.38
|1.47965
|0.00000
|0.00000
|-1456.64
|341818.53
|3997
|2009.10.28 12:57
|sell
|1999
|11.39
|1.48030
|0.00000
|0.00000
|3998
|2009.10.28 14:03
|close
|1999
|11.39
|1.47773
|0.00000
|0.00000
|2927.23
|344745.76
|3999
|2009.10.28 14:54
|buy
|2000
|11.49
|1.47673
|0.00000
|0.00000
|4000
|2009.10.28 16:20
|buy
|2001
|11.49
|1.47368
|0.00000
|0.00000
|4001
|2009.10.28 20:23
|buy
|2002
|22.98
|1.46948
|0.00000
|0.00000
|4002
|2009.10.28 20:52
|close
|2002
|22.98
|1.47045
|0.00000
|0.00000
|2229.06
|346974.82
|4003
|2009.10.28 20:52
|close
|2001
|11.49
|1.47045
|0.00000
|0.00000
|-3711.27
|343263.55
|4004
|2009.10.28 20:52
|close
|2000
|11.49
|1.47040
|0.00000
|0.00000
|-7273.17
|335990.38
|4005
|2009.10.29 00:09
|buy
|2003
|11.19
|1.47003
|0.00000
|0.00000
|4006
|2009.10.29 06:08
|close
|2003
|11.19
|1.47265
|0.00000
|0.00000
|2931.78
|338922.16
|4007
|2009.10.29 07:49
|sell
|2004
|11.29
|1.47440
|0.00000
|0.00000
|4008
|2009.10.29 11:18
|close
|2004
|11.29
|1.47398
|0.00000
|0.00000
|474.18
|339396.34
|4009
|2009.10.29 11:36
|buy
|2005
|11.31
|1.47328
|0.00000
|0.00000
|4010
|2009.10.29 12:30
|close
|2005
|11.31
|1.47565
|0.00000
|0.00000
|2680.47
|342076.81
|4011
|2009.10.29 12:35
|sell
|2006
|11.40
|1.47630
|0.00000
|0.00000
|4012
|2009.10.29 13:06
|sell
|2007
|11.40
|1.47960
|0.00000
|0.00000
|4013
|2009.10.29 16:24
|sell
|2008
|22.80
|1.48365
|0.00000
|0.00000
|4014
|2009.10.29 18:34
|close
|2008
|22.80
|1.48443
|0.00000
|0.00000
|-1778.40
|340298.41
|4015
|2009.10.29 18:34
|close
|2007
|11.40
|1.48443
|0.00000
|0.00000
|-5506.20
|334792.21
|4016
|2009.10.29 18:34
|close
|2006
|11.40
|1.48448
|0.00000
|0.00000
|-9325.20
|325467.01
|4017
|2009.10.29 20:59
|buy
|2009
|10.84
|1.48243
|0.00000
|0.00000
|4018
|2009.10.30 02:58
|close
|2009
|10.84
|1.48420
|0.00000
|0.00000
|1918.68
|327385.69
|4019
|2009.10.30 06:02
|buy
|2010
|10.91
|1.48273
|0.00000
|0.00000
|4020
|2009.10.30 09:25
|close
|2010
|10.91
|1.48435
|0.00000
|0.00000
|1767.42
|329153.11
|4021
|2009.10.30 10:31
|sell
|2011
|10.97
|1.48485
|0.00000
|0.00000
|4022
|2009.10.30 11:28
|close
|2011
|10.97
|1.48233
|0.00000
|0.00000
|2764.44
|331917.55
|4023
|2009.10.30 11:30
|buy
|2012
|11.06
|1.48153
|0.00000
|0.00000
|4024
|2009.10.30 13:00
|buy
|2013
|11.06
|1.47888
|0.00000
|0.00000
|4025
|2009.10.30 15:09
|buy
|2014
|22.12
|1.47478
|0.00000
|0.00000
|4026
|2009.10.30 16:09
|close
|2014
|22.12
|1.47755
|0.00000
|0.00000
|6127.24
|338044.79
|4027
|2009.10.30 16:09
|close
|2013
|11.06
|1.47755
|0.00000
|0.00000
|-1470.98
|336573.81
|4028
|2009.10.30 16:09
|close
|2012
|11.06
|1.47745
|0.00000
|0.00000
|-4512.48
|332061.33
|4029
|2009.10.30 20:08
|buy
|2015
|11.06
|1.47088
|0.00000
|0.00000
|4030
|2009.11.01 21:00
|close
|2015
|11.06
|1.47045
|0.00000
|0.00000
|-475.58
|331585.75
|4031
|2009.11.01 22:32
|buy
|2016
|11.05
|1.46933
|0.00000
|0.00000
|4032
|2009.11.01 22:59
|close
|2016
|11.05
|1.47350
|0.00000
|0.00000
|4607.85
|336193.60
|4033
|2009.11.01 23:01
|sell
|2017
|11.20
|1.47405
|0.00000
|0.00000
|4034
|2009.11.02 04:09
|sell
|2018
|11.20
|1.47690
|0.00000
|0.00000
|4035
|2009.11.02 04:59
|close
|2018
|11.20
|1.47598
|0.00000
|0.00000
|1030.40
|337224.00
|4036
|2009.11.02 04:59
|close
|2017
|11.20
|1.47598
|0.00000
|0.00000
|-2161.60
|335062.40
|4037
|2009.11.02 07:08
|buy
|2019
|11.16
|1.47423
|0.00000
|0.00000
|4038
|2009.11.02 08:37
|close
|2019
|11.16
|1.47700
|0.00000
|0.00000
|3091.32
|338153.72
|4039
|2009.11.02 08:47
|sell
|2020
|11.27
|1.47745
|0.00000
|0.00000
|4040
|2009.11.02 12:46
|close
|2020
|11.27
|1.47698
|0.00000
|0.00000
|529.69
|338683.41
|4041
|2009.11.02 13:55
|buy
|2021
|11.28
|1.47623
|0.00000
|0.00000
|4042
|2009.11.02 14:59
|close
|2021
|11.28
|1.47775
|0.00000
|0.00000
|1714.56
|340397.97
|4043
|2009.11.02 15:00
|sell
|2022
|11.34
|1.47965
|0.00000
|0.00000
|4044
|2009.11.02 15:31
|sell
|2023
|11.34
|1.48395
|0.00000
|0.00000
|4045
|2009.11.02 17:32
|close
|2023
|11.34
|1.48068
|0.00000
|0.00000
|3708.18
|344106.15
|4046
|2009.11.02 17:32
|close
|2022
|11.34
|1.48068
|0.00000
|0.00000
|-1168.02
|342938.13
|4047
|2009.11.02 17:43
|buy
|2024
|11.43
|1.47993
|0.00000
|0.00000
|4048
|2009.11.02 18:14
|buy
|2025
|11.43
|1.47693
|0.00000
|0.00000
|4049
|2009.11.02 19:53
|close
|2025
|11.43
|1.47685
|0.00000
|0.00000
|-91.44
|342846.69
|4050
|2009.11.02 19:53
|close
|2024
|11.43
|1.47690
|0.00000
|0.00000
|-3463.29
|339383.40
|4051
|2009.11.02 23:11
|sell
|2026
|11.31
|1.47745
|0.00000
|0.00000
|4052
|2009.11.03 00:13
|sell
|2027
|11.31
|1.48030
|0.00000
|0.00000
|4053
|2009.11.03 03:31
|close
|2027
|11.31
|1.47798
|0.00000
|0.00000
|2623.92
|342007.32
|4054
|2009.11.03 03:31
|close
|2026
|11.31
|1.47783
|0.00000
|0.00000
|-429.78
|341577.54
|4055
|2009.11.03 06:06
|sell
|2028
|11.38
|1.48035
|0.00000
|0.00000
|4056
|2009.11.03 07:03
|close
|2028
|11.38
|1.47728
|0.00000
|0.00000
|3493.66
|345071.20
|4057
|2009.11.03 07:04
|buy
|2029
|11.50
|1.47663
|0.00000
|0.00000
|4058
|2009.11.03 08:54
|buy
|2030
|11.50
|1.47398
|0.00000
|0.00000
|4059
|2009.11.03 09:53
|buy
|2031
|23.00
|1.46988
|0.00000
|0.00000
|4060
|2009.11.03 10:25
|buy
|2032
|46.00
|1.46578
|0.00000
|0.00000
|4061
|2009.11.03 12:08
|close
|2032
|46.00
|1.46510
|0.00000
|0.00000
|-3128.00
|341943.20
|4062
|2009.11.03 12:08
|close
|2031
|23.00
|1.46510
|0.00000
|0.00000
|-10994.00
|330949.20
|4063
|2009.11.03 12:08
|close
|2030
|11.50
|1.46510
|0.00000
|0.00000
|-10212.00
|320737.20
|4064
|2009.11.03 12:08
|close
|2029
|11.50
|1.46520
|0.00000
|0.00000
|-13144.50
|307592.70
|4065
|2009.11.03 13:04
|sell
|2033
|10.25
|1.46585
|0.00000
|0.00000
|4066
|2009.11.03 14:07
|close
|2033
|10.25
|1.46403
|0.00000
|0.00000
|1865.50
|309458.20
|4067
|2009.11.03 15:43
|sell
|2034
|10.31
|1.46750
|0.00000
|0.00000
|4068
|2009.11.03 16:37
|close
|2034
|10.31
|1.46418
|0.00000
|0.00000
|3422.92
|312881.12
|4069
|2009.11.03 16:45
|buy
|2035
|10.42
|1.46353
|0.00000
|0.00000
|4070
|2009.11.03 17:35
|close
|2035
|10.42
|1.46695
|0.00000
|0.00000
|3563.64
|316444.76
|4071
|2009.11.03 17:37
|sell
|2036
|10.54
|1.46800
|0.00000
|0.00000
|4072
|2009.11.03 18:35
|sell
|2037
|10.54
|1.47075
|0.00000
|0.00000
|4073
|2009.11.03 23:36
|close
|2037
|10.54
|1.47283
|0.00000
|0.00000
|-2192.32
|314252.44
|4074
|2009.11.03 23:36
|close
|2036
|10.54
|1.47283
|0.00000
|0.00000
|-5090.82
|309161.62
|4075
|2009.11.04 07:25
|sell
|2038
|10.30
|1.47520
|0.00000
|0.00000
|4076
|2009.11.04 11:10
|close
|2038
|10.30
|1.47413
|0.00000
|0.00000
|1102.10
|310263.72
|4077
|2009.11.04 12:56
|buy
|2039
|10.34
|1.47448
|0.00000
|0.00000
|4078
|2009.11.04 13:25
|close
|2039
|10.34
|1.47775
|0.00000
|0.00000
|3381.18
|313644.90
|4079
|2009.11.04 13:26
|sell
|2040
|10.45
|1.47830
|0.00000
|0.00000
|4080
|2009.11.04 14:48
|sell
|2041
|10.45
|1.48105
|0.00000
|0.00000
|4081
|2009.11.04 19:09
|sell
|2042
|20.90
|1.48585
|0.00000
|0.00000
|4082
|2009.11.04 19:20
|close
|2042
|20.90
|1.48288
|0.00000
|0.00000
|6207.30
|319852.20
|4083
|2009.11.04 19:20
|close
|2041
|10.45
|1.48288
|0.00000
|0.00000
|-1912.35
|317939.85
|4084
|2009.11.04 19:20
|close
|2040
|10.45
|1.48278
|0.00000
|0.00000
|-4681.60
|313258.25
|4085
|2009.11.05 00:58
|buy
|2043
|10.44
|1.48433
|0.00000
|0.00000
|4086
|2009.11.05 05:52
|close
|2043
|10.44
|1.48545
|0.00000
|0.00000
|1169.28
|314427.53
|4087
|2009.11.05 06:53
|buy
|2044
|10.48
|1.48188
|0.00000
|0.00000
|4088
|2009.11.05 09:24
|close
|2044
|10.48
|1.48445
|0.00000
|0.00000
|2693.36
|317120.89
|4089
|2009.11.05 09:38
|sell
|2045
|10.57
|1.48520
|0.00000
|0.00000
|4090
|2009.11.05 12:04
|close
|2045
|10.57
|1.48353
|0.00000
|0.00000
|1765.19
|318886.08
|4091
|2009.11.05 12:33
|sell
|2046
|10.62
|1.48690
|0.00000
|0.00000
|4092
|2009.11.05 13:36
|sell
|2047
|10.62
|1.48945
|0.00000
|0.00000
|4093
|2009.11.05 16:48
|close
|2047
|10.62
|1.48613
|0.00000
|0.00000
|3525.84
|322411.92
|4094
|2009.11.05 16:48
|close
|2046
|10.62
|1.48608
|0.00000
|0.00000
|870.84
|323282.76
|4095
|2009.11.05 16:49
|buy
|2048
|10.77
|1.48563
|0.00000
|0.00000
|4096
|2009.11.05 18:20
|close
|2048
|10.77
|1.48710
|0.00000
|0.00000
|1583.19
|324865.95
|4097
|2009.11.05 21:01
|sell
|2049
|10.82
|1.48765
|0.00000
|0.00000
|4098
|2009.11.06 00:55
|close
|2049
|10.82
|1.48573
|0.00000
|0.00000
|2077.44
|326943.39
|4099
|2009.11.06 08:50
|sell
|2050
|10.89
|1.48950
|0.00000
|0.00000
|4100
|2009.11.06 12:00
|close
|2050
|10.89
|1.48678
|0.00000
|0.00000
|2962.08
|329905.47
|4101
|2009.11.06 13:17
|buy
|2051
|10.99
|1.48578
|0.00000
|0.00000
|4102
|2009.11.06 13:49
|buy
|2052
|10.99
|1.48308
|0.00000
|0.00000
|4103
|2009.11.06 14:13
|close
|2052
|10.99
|1.48775
|0.00000
|0.00000
|5132.33
|335037.80
|4104
|2009.11.06 14:13
|close
|2051
|10.99
|1.48770
|0.00000
|0.00000
|2110.08
|337147.88
|4105
|2009.11.06 14:41
|sell
|2053
|11.23
|1.48945
|0.00000
|0.00000
|4106
|2009.11.06 16:26
|close
|2053
|11.23
|1.48458
|0.00000
|0.00000
|5469.01
|342616.89
|4107
|2009.11.06 16:38
|buy
|2054
|11.42
|1.48363
|0.00000
|0.00000
|4108
|2009.11.08 21:00
|close
|2054
|11.42
|1.48835
|0.00000
|0.00000
|5390.24
|348007.13
|4109
|2009.11.09 00:04
|buy
|2055
|11.60
|1.48608
|0.00000
|0.00000
|4110
|2009.11.09 00:35
|close
|2055
|11.60
|1.48865
|0.00000
|0.00000
|2981.20
|350988.33
|4111
|2009.11.09 00:59
|sell
|2056
|11.69
|1.48955
|0.00000
|0.00000
|4112
|2009.11.09 04:16
|sell
|2057
|11.69
|1.49365
|0.00000
|0.00000
|4113
|2009.11.09 06:58
|close
|2057
|11.69
|1.49353
|0.00000
|0.00000
|140.28
|351128.61
|4114
|2009.11.09 06:58
|close
|2056
|11.69
|1.49348
|0.00000
|0.00000
|-4594.17
|346534.44
|4115
|2009.11.09 07:26
|sell
|2058
|11.55
|1.49570
|0.00000
|0.00000
|4116
|2009.11.09 09:59
|sell
|2059
|11.55
|1.49825
|0.00000
|0.00000
|4117
|2009.11.09 13:24
|close
|2059
|11.55
|1.49913
|0.00000
|0.00000
|-1016.40
|345518.04
|4118
|2009.11.09 13:24
|close
|2058
|11.55
|1.49908
|0.00000
|0.00000
|-3903.90
|341614.14
|4119
|2009.11.09 14:08
|sell
|2060
|11.38
|1.50160
|0.00000
|0.00000
|4120
|2009.11.09 20:07
|close
|2060
|11.38
|1.49963
|0.00000
|0.00000
|2241.86
|343856.00
|4121
|2009.11.10 01:01
|buy
|2061
|11.46
|1.49853
|0.00000
|0.00000
|4122
|2009.11.10 05:16
|buy
|2062
|11.46
|1.49583
|0.00000
|0.00000
|4123
|2009.11.10 07:00
|close
|2062
|11.46
|1.49985
|0.00000
|0.00000
|4606.92
|348462.92
|4124
|2009.11.10 07:00
|close
|2061
|11.46
|1.49985
|0.00000
|0.00000
|1512.72
|349975.64
|4125
|2009.11.10 14:09
|buy
|2063
|11.66
|1.49583
|0.00000
|0.00000
|4126
|2009.11.10 15:10
|close
|2063
|11.66
|1.49925
|0.00000
|0.00000
|3987.72
|353963.36
|4127
|2009.11.10 15:29
|sell
|2064
|11.79
|1.49995
|0.00000
|0.00000
|4128
|2009.11.10 15:56
|close
|2064
|11.79
|1.49718
|0.00000
|0.00000
|3265.83
|357229.19
|4129
|2009.11.10 16:06
|buy
|2065
|11.90
|1.49498
|0.00000
|0.00000
|4130
|2009.11.10 19:06
|close
|2065
|11.90
|1.49725
|0.00000
|0.00000
|2701.30
|359930.49
|4131
|2009.11.10 19:36
|sell
|2066
|11.99
|1.49790
|0.00000
|0.00000
|4132
|2009.11.11 00:29
|sell
|2067
|11.99
|1.50045
|0.00000
|0.00000
|4133
|2009.11.11 01:34
|close
|2067
|11.99
|1.49998
|0.00000
|0.00000
|563.53
|360494.02
|4134
|2009.11.11 01:34
|close
|2066
|11.99
|1.49993
|0.00000
|0.00000
|-2433.97
|358060.05
|4135
|2009.11.11 06:29
|buy
|2068
|11.93
|1.49718
|0.00000
|0.00000
|4136
|2009.11.11 07:40
|close
|2068
|11.93
|1.49935
|0.00000
|0.00000
|2588.81
|360648.86
|4137
|2009.11.11 07:48
|sell
|2069
|12.02
|1.49990
|0.00000
|0.00000
|4138
|2009.11.11 08:19
|sell
|2070
|12.02
|1.50300
|0.00000
|0.00000
|4139
|2009.11.11 13:25
|close
|2070
|12.02
|1.50233
|0.00000
|0.00000
|805.34
|361454.20
|4140
|2009.11.11 13:25
|close
|2069
|12.02
|1.50233
|0.00000
|0.00000
|-2920.86
|358533.34
|4141
|2009.11.11 13:38
|buy
|2071
|11.95
|1.50183
|0.00000
|0.00000
|4142
|2009.11.11 15:46
|buy
|2072
|11.95
|1.49918
|0.00000
|0.00000
|4143
|2009.11.11 19:37
|close
|2072
|11.95
|1.49740
|0.00000
|0.00000
|-2127.10
|356406.24
|4144
|2009.11.11 19:37
|close
|2071
|11.95
|1.49735
|0.00000
|0.00000
|-5353.60
|351052.64
|4145
|2009.11.12 00:33
|sell
|2073
|11.70
|1.50105
|0.00000
|0.00000
|4146
|2009.11.12 06:31
|close
|2073
|11.70
|1.49928
|0.00000
|0.00000
|2070.90
|353123.54
|4147
|2009.11.12 07:51
|buy
|2074
|11.77
|1.49733
|0.00000
|0.00000
|4148
|2009.11.12 09:06
|buy
|2075
|11.77
|1.49413
|0.00000
|0.00000
|4149
|2009.11.12 10:25
|close
|2075
|11.77
|1.49610
|0.00000
|0.00000
|2318.69
|355442.23
|4150
|2009.11.12 10:25
|close
|2074
|11.77
|1.49610
|0.00000
|0.00000
|-1447.71
|353994.52
|4151
|2009.11.12 12:30
|buy
|2076
|11.79
|1.49188
|0.00000
|0.00000
|4152
|2009.11.12 13:40
|close
|2076
|11.79
|1.49325
|0.00000
|0.00000
|1615.23
|355609.75
|4153
|2009.11.12 13:42
|sell
|2077
|11.85
|1.49375
|0.00000
|0.00000
|4154
|2009.11.12 14:37
|close
|2077
|11.85
|1.49138
|0.00000
|0.00000
|2808.45
|358418.20
|4155
|2009.11.12 14:39
|buy
|2078
|11.94
|1.49068
|0.00000
|0.00000
|4156
|2009.11.12 15:19
|buy
|2079
|11.94
|1.48728
|0.00000
|0.00000
|4157
|2009.11.12 19:15
|close
|2079
|11.94
|1.48740
|0.00000
|0.00000
|143.28
|358561.48
|4158
|2009.11.12 19:15
|close
|2078
|11.94
|1.48740
|0.00000
|0.00000
|-3916.32
|354645.16
|4159
|2009.11.12 20:31
|buy
|2080
|11.82
|1.48338
|0.00000
|0.00000
|4160
|2009.11.13 00:10
|close
|2080
|11.82
|1.48670
|0.00000
|0.00000
|3924.24
|358569.40
|4161
|2009.11.13 07:02
|sell
|2081
|11.95
|1.48760
|0.00000
|0.00000
|4162
|2009.11.13 10:16
|close
|2081
|11.95
|1.48708
|0.00000
|0.00000
|621.40
|359190.80
|4163
|2009.11.13 12:54
|buy
|2082
|11.97
|1.48648
|0.00000
|0.00000
|4164
|2009.11.13 13:35
|close
|2082
|11.97
|1.48865
|0.00000
|0.00000
|2597.49
|361788.29
|4165
|2009.11.13 14:22
|buy
|2083
|12.05
|1.48448
|0.00000
|0.00000
|4166
|2009.11.13 15:42
|close
|2083
|12.05
|1.48640
|0.00000
|0.00000
|2313.60
|364101.89
|4167
|2009.11.13 15:44
|sell
|2084
|12.13
|1.48685
|0.00000
|0.00000
|4168
|2009.11.13 17:04
|sell
|2085
|12.13
|1.49065
|0.00000
|0.00000
|4169
|2009.11.13 19:28
|close
|2085
|12.13
|1.49128
|0.00000
|0.00000
|-764.19
|363337.70
|4170
|2009.11.13 19:28
|close
|2084
|12.13
|1.49133
|0.00000
|0.00000
|-5434.24
|357903.46
|4171
|2009.11.13 19:38
|buy
|2086
|11.93
|1.49073
|0.00000
|0.00000
|4172
|2009.11.15 22:00
|close
|2086
|11.93
|1.49175
|0.00000
|0.00000
|1216.86
|359120.32
|4173
|2009.11.16 00:00
|sell
|2087
|11.97
|1.49640
|0.00000
|0.00000
|4174
|2009.11.16 05:58
|close
|2087
|11.97
|1.49698
|0.00000
|0.00000
|-694.26
|358426.06
|4175
|2009.11.16 07:34
|sell
|2088
|11.94
|1.49895
|0.00000
|0.00000
|4176
|2009.11.16 09:01
|close
|2088
|11.94
|1.49623
|0.00000
|0.00000
|3247.68
|361673.74
|4177
|2009.11.16 11:09
|buy
|2089
|12.05
|1.49563
|0.00000
|0.00000
|4178
|2009.11.16 12:32
|close
|2089
|12.05
|1.49745
|0.00000
|0.00000
|2193.10
|363866.84
|4179
|2009.11.16 13:30
|buy
|2090
|12.12
|1.49538
|0.00000
|0.00000
|4180
|2009.11.16 14:42
|close
|2090
|12.12
|1.49715
|0.00000
|0.00000
|2145.24
|366012.08
|4181
|2009.11.16 14:57
|sell
|2091
|12.20
|1.49770
|0.00000
|0.00000
|4182
|2009.11.16 16:13
|close
|2091
|12.20
|1.49603
|0.00000
|0.00000
|2037.40
|368049.48
|4183
|2009.11.16 17:15
|buy
|2092
|12.26
|1.49468
|0.00000
|0.00000
|4184
|2009.11.16 19:01
|close
|2092
|12.26
|1.49800
|0.00000
|0.00000
|4070.32
|372119.80
|4185
|2009.11.16 19:38
|sell
|2093
|12.40
|1.49970
|0.00000
|0.00000
|4186
|2009.11.16 20:20
|close
|2093
|12.40
|1.49668
|0.00000
|0.00000
|3744.80
|375864.60
|4187
|2009.11.16 20:30
|buy
|2094
|12.52
|1.49583
|0.00000
|0.00000
|4188
|2009.11.16 23:26
|close
|2094
|12.52
|1.49815
|0.00000
|0.00000
|2904.64
|378769.24
|4189
|2009.11.16 23:54
|sell
|2095
|12.62
|1.49865
|0.00000
|0.00000
|4190
|2009.11.17 01:21
|close
|2095
|12.62
|1.49678
|0.00000
|0.00000
|2359.94
|381129.18
|4191
|2009.11.17 02:15
|buy
|2096
|12.70
|1.49608
|0.00000
|0.00000
|4192
|2009.11.17 07:17
|close
|2096
|12.70
|1.49720
|0.00000
|0.00000
|1422.40
|382551.58
|4193
|2009.11.17 08:44
|buy
|2097
|12.75
|1.49418
|0.00000
|0.00000
|4194
|2009.11.17 10:19
|buy
|2098
|12.75
|1.49163
|0.00000
|0.00000
|4195
|2009.11.17 12:09
|buy
|2099
|25.50
|1.48728
|0.00000
|0.00000
|4196
|2009.11.17 13:30
|close
|2099
|25.50
|1.48900
|0.00000
|0.00000
|4386.00
|386937.58
|4197
|2009.11.17 13:30
|close
|2098
|12.75
|1.48900
|0.00000
|0.00000
|-3353.25
|383584.33
|4198
|2009.11.17 13:30
|close
|2097
|12.75
|1.48905
|0.00000
|0.00000
|-6540.75
|377043.58
|4199
|2009.11.17 13:42
|sell
|2100
|12.56
|1.48955
|0.00000
|0.00000
|4200
|2009.11.17 14:29
|close
|2100
|12.56
|1.48718
|0.00000
|0.00000
|2976.72
|380020.30
|4201
|2009.11.17 14:34
|buy
|2101
|12.66
|1.48648
|0.00000
|0.00000
|4202
|2009.11.17 15:37
|buy
|2102
|12.66
|1.48393
|0.00000
|0.00000
|4203
|2009.11.17 17:23
|close
|2102
|12.66
|1.48505
|0.00000
|0.00000
|1417.92
|381438.22
|4204
|2009.11.17 17:23
|close
|2101
|12.66
|1.48510
|0.00000
|0.00000
|-1747.08
|379691.14
|4205
|2009.11.17 17:24
|sell
|2103
|12.65
|1.48580
|0.00000
|0.00000
|4206
|2009.11.18 00:17
|sell
|2104
|12.65
|1.48860
|0.00000
|0.00000
|4207
|2009.11.18 00:17
|close
|2104
|12.65
|1.48873
|0.00000
|0.00000
|-164.45
|379526.69
|4208
|2009.11.18 00:17
|close
|2103
|12.65
|1.48868
|0.00000
|0.00000
|-3643.20
|375883.49
|4209
|2009.11.18 00:17
|sell
|2105
|12.52
|1.48860
|0.00000
|0.00000
|4210
|2009.11.18 06:16
|close
|2105
|12.52
|1.48883
|0.00000
|0.00000
|-287.96
|375595.53
|4211
|2009.11.18 08:31
|sell
|2106
|12.51
|1.49095
|0.00000
|0.00000
|4212
|2009.11.18 09:35
|sell
|2107
|12.51
|1.49415
|0.00000
|0.00000
|4213
|2009.11.18 13:30
|close
|2107
|12.51
|1.49463
|0.00000
|0.00000
|-600.48
|374995.05
|4214
|2009.11.18 13:30
|close
|2106
|12.51
|1.49463
|0.00000
|0.00000
|-4603.68
|370391.37
|4215
|2009.11.18 13:30
|buy
|2108
|12.34
|1.49418
|0.00000
|0.00000
|4216
|2009.11.18 14:22
|close
|2108
|12.34
|1.49740
|0.00000
|0.00000
|3973.48
|374364.85
|4217
|2009.11.18 16:02
|sell
|2109
|12.47
|1.49790
|0.00000
|0.00000
|4218
|2009.11.18 17:56
|close
|2109
|12.47
|1.49583
|0.00000
|0.00000
|2581.29
|376946.14
|4219
|2009.11.18 18:02
|buy
|2110
|12.56
|1.49513
|0.00000
|0.00000
|4220
|2009.11.19 00:01
|close
|2110
|12.56
|1.49550
|0.00000
|0.00000
|464.72
|377410.86
|4221
|2009.11.19 02:09
|buy
|2111
|12.58
|1.49218
|0.00000
|0.00000
|4222
|2009.11.19 07:47
|buy
|2112
|12.58
|1.48958
|0.00000
|0.00000
|4223
|2009.11.19 08:07
|close
|2112
|12.58
|1.48700
|0.00000
|0.00000
|-3245.64
|374165.22
|4224
|2009.11.19 08:07
|close
|2111
|12.58
|1.48700
|0.00000
|0.00000
|-6516.44
|367648.78
|4225
|2009.11.19 08:07
|buy
|2113
|12.25
|1.48703
|0.00000
|0.00000
|4226
|2009.11.19 13:33
|close
|2113
|12.25
|1.48710
|0.00000
|0.00000
|85.75
|367734.53
|4227
|2009.11.19 13:35
|sell
|2114
|12.25
|1.48765
|0.00000
|0.00000
|4228
|2009.11.19 14:50
|close
|2114
|12.25
|1.48613
|0.00000
|0.00000
|1862.00
|369596.53
|4229
|2009.11.19 14:54
|buy
|2115
|12.31
|1.48528
|0.00000
|0.00000
|4230
|2009.11.19 16:57
|close
|2115
|12.31
|1.48995
|0.00000
|0.00000
|5748.77
|375345.30
|4231
|2009.11.19 16:57
|sell
|2116
|12.51
|1.49085
|0.00000
|0.00000
|4232
|2009.11.19 22:55
|close
|2116
|12.51
|1.49163
|0.00000
|0.00000
|-975.78
|374369.52
|4233
|2009.11.20 01:21
|buy
|2117
|12.47
|1.48948
|0.00000
|0.00000
|4234
|2009.11.20 03:59
|close
|2117
|12.47
|1.49155
|0.00000
|0.00000
|2581.29
|376950.81
|4235
|2009.11.20 04:27
|sell
|2118
|12.56
|1.49205
|0.00000
|0.00000
|4236
|2009.11.20 07:38
|close
|2118
|12.56
|1.49013
|0.00000
|0.00000
|2411.52
|379362.33
|4237
|2009.11.20 08:44
|buy
|2119
|12.64
|1.48938
|0.00000
|0.00000
|4238
|2009.11.20 10:02
|buy
|2120
|12.64
|1.48668
|0.00000
|0.00000
|4239
|2009.11.20 12:08
|buy
|2121
|25.28
|1.48228
|0.00000
|0.00000
|4240
|2009.11.20 13:35
|close
|2121
|25.28
|1.48365
|0.00000
|0.00000
|3463.36
|382825.69
|4241
|2009.11.20 13:35
|close
|2120
|12.64
|1.48370
|0.00000
|0.00000
|-3766.72
|379058.97
|4242
|2009.11.20 13:35
|close
|2119
|12.64
|1.48370
|0.00000
|0.00000
|-7179.52
|371879.45
|4243
|2009.11.20 13:56
|sell
|2122
|12.39
|1.48450
|0.00000
|0.00000
|4244
|2009.11.20 16:56
|sell
|2123
|12.39
|1.48700
|0.00000
|0.00000
|4245
|2009.11.20 17:37
|close
|2123
|12.39
|1.48478
|0.00000
|0.00000
|2750.58
|374630.03
|4246
|2009.11.20 17:37
|close
|2122
|12.39
|1.48478
|0.00000
|0.00000
|-346.92
|374283.11
|4247
|2009.11.20 17:53
|buy
|2124
|12.47
|1.48428
|0.00000
|0.00000
|4248
|2009.11.20 18:52
|close
|2124
|12.47
|1.48625
|0.00000
|0.00000
|2456.59
|376739.70
|4249
|2009.11.20 20:38
|sell
|2125
|12.55
|1.48680
|0.00000
|0.00000
|4250
|2009.11.22 22:00
|close
|2125
|12.55
|1.48563
|0.00000
|0.00000
|1468.35
|378208.05
|4251
|2009.11.22 22:20
|buy
|2126
|12.60
|1.48383
|0.00000
|0.00000
|4252
|2009.11.22 23:18
|close
|2126
|12.60
|1.48660
|0.00000
|0.00000
|3490.20
|381698.25
|4253
|2009.11.23 00:01
|sell
|2127
|12.72
|1.48710
|0.00000
|0.00000
|4254
|2009.11.23 00:36
|sell
|2128
|12.72
|1.48960
|0.00000
|0.00000
|4255
|2009.11.23 03:56
|sell
|2129
|25.44
|1.49390
|0.00000
|0.00000
|4256
|2009.11.23 05:27
|close
|2129
|25.44
|1.49248
|0.00000
|0.00000
|3612.48
|385310.73
|4257
|2009.11.23 05:27
|close
|2128
|12.72
|1.49248
|0.00000
|0.00000
|-3663.36
|381647.37
|4258
|2009.11.23 05:27
|close
|2127
|12.72
|1.49248
|0.00000
|0.00000
|-6843.36
|374804.01
|4259
|2009.11.23 07:23
|sell
|2130
|12.49
|1.49670
|0.00000
|0.00000
|4260
|2009.11.23 12:00
|close
|2130
|12.49
|1.49668
|0.00000
|0.00000
|24.98
|374828.99
|4261
|2009.11.23 14:09
|sell
|2131
|12.49
|1.49940
|0.00000
|0.00000
|4262
|2009.11.23 15:20
|close
|2131
|12.49
|1.49803
|0.00000
|0.00000
|1711.13
|376540.12
|4263
|2009.11.23 15:21
|buy
|2132
|12.55
|1.49743
|0.00000
|0.00000
|4264
|2009.11.23 21:20
|close
|2132
|12.55
|1.49655
|0.00000
|0.00000
|-1104.40
|375435.72
|4265
|2009.11.24 00:38
|buy
|2133
|12.51
|1.49413
|0.00000
|0.00000
|4266
|2009.11.24 06:37
|close
|2133
|12.51
|1.49230
|0.00000
|0.00000
|-2289.33
|373146.39
|4267
|2009.11.24 07:16
|buy
|2134
|12.43
|1.48998
|0.00000
|0.00000
|4268
|2009.11.24 09:00
|close
|2134
|12.43
|1.49275
|0.00000
|0.00000
|3443.11
|376589.50
|4269
|2009.11.24 09:02
|sell
|2135
|12.55
|1.49330
|0.00000
|0.00000
|4270
|2009.11.24 12:10
|sell
|2136
|12.55
|1.49620
|0.00000
|0.00000
|4271
|2009.11.24 13:35
|close
|2136
|12.55
|1.49638
|0.00000
|0.00000
|-225.90
|376363.60
|4272
|2009.11.24 13:35
|close
|2135
|12.55
|1.49633
|0.00000
|0.00000
|-3802.65
|372560.95
|4273
|2009.11.24 14:47
|buy
|2137
|12.41
|1.49528
|0.00000
|0.00000
|4274
|2009.11.24 16:17
|buy
|2138
|12.41
|1.49268
|0.00000
|0.00000
|4275
|2009.11.24 17:34
|close
|2138
|12.41
|1.49585
|0.00000
|0.00000
|3933.97
|376494.92
|4276
|2009.11.24 17:34
|close
|2137
|12.41
|1.49580
|0.00000
|0.00000
|645.32
|377140.24
|4277
|2009.11.24 18:11
|sell
|2139
|12.57
|1.49665
|0.00000
|0.00000
|4278
|2009.11.25 00:10
|close
|2139
|12.57
|1.49703
|0.00000
|0.00000
|-477.66
|376662.58
|4279
|2009.11.25 02:20
|sell
|2140
|12.55
|1.49835
|0.00000
|0.00000
|4280
|2009.11.25 08:03
|sell
|2141
|12.55
|1.50100
|0.00000
|0.00000
|4281
|2009.11.25 08:19
|close
|2141
|12.55
|1.50208
|0.00000
|0.00000
|-1355.40
|375307.18
|4282
|2009.11.25 08:19
|close
|2140
|12.55
|1.50213
|0.00000
|0.00000
|-4743.90
|370563.28
|4283
|2009.11.25 10:01
|sell
|2142
|12.35
|1.50415
|0.00000
|0.00000
|4284
|2009.11.25 11:39
|sell
|2143
|12.35
|1.50775
|0.00000
|0.00000
|4285
|2009.11.25 13:59
|close
|2143
|12.35
|1.50668
|0.00000
|0.00000
|1321.45
|371884.73
|4286
|2009.11.25 13:59
|close
|2142
|12.35
|1.50678
|0.00000
|0.00000
|-3248.05
|368636.68
|4287
|2009.11.25 14:00
|buy
|2144
|12.28
|1.50628
|0.00000
|0.00000
|4288
|2009.11.25 16:31
|close
|2144
|12.28
|1.50730
|0.00000
|0.00000
|1252.56
|369889.24
|4289
|2009.11.25 16:37
|sell
|2145
|12.32
|1.50785
|0.00000
|0.00000
|4290
|2009.11.25 19:22
|sell
|2146
|12.32
|1.51140
|0.00000
|0.00000
|4291
|2009.11.25 22:36
|close
|2146
|12.32
|1.51373
|0.00000
|0.00000
|-2870.56
|367018.68
|4292
|2009.11.25 22:36
|close
|2145
|12.32
|1.51368
|0.00000
|0.00000
|-7182.56
|359836.12
|4293
|2009.11.26 03:31
|sell
|2147
|11.99
|1.51310
|0.00000
|0.00000
|4294
|2009.11.26 06:53
|close
|2147
|11.99
|1.50898
|0.00000
|0.00000
|4939.88
|364776.00
|4295
|2009.11.26 06:54
|buy
|2148
|12.15
|1.50783
|0.00000
|0.00000
|4296
|2009.11.26 12:44
|buy
|2149
|12.15
|1.50498
|0.00000
|0.00000
|4297
|2009.11.26 12:53
|close
|2149
|12.15
|1.50580
|0.00000
|0.00000
|996.30
|365772.30
|4298
|2009.11.26 12:53
|close
|2148
|12.15
|1.50585
|0.00000
|0.00000
|-2405.70
|363366.60
|4299
|2009.11.26 14:42
|buy
|2150
|12.11
|1.50413
|0.00000
|0.00000
|4300
|2009.11.26 15:47
|buy
|2151
|12.11
|1.50113
|0.00000
|0.00000
|4301
|2009.11.26 16:18
|buy
|2152
|24.22
|1.49673
|0.00000
|0.00000
|4302
|2009.11.26 17:47
|close
|2152
|24.22
|1.50050
|0.00000
|0.00000
|9130.94
|372497.54
|4303
|2009.11.26 17:47
|close
|2151
|12.11
|1.50050
|0.00000
|0.00000
|-762.93
|371734.61
|4304
|2009.11.26 17:47
|close
|2150
|12.11
|1.50050
|0.00000
|0.00000
|-4395.93
|367338.68
|4305
|2009.11.26 18:07
|sell
|2153
|12.24
|1.50130
|0.00000
|0.00000
|4306
|2009.11.26 19:15
|close
|2153
|12.24
|1.49993
|0.00000
|0.00000
|1676.88
|369015.56
|4307
|2009.11.26 23:17
|buy
|2154
|12.30
|1.49938
|0.00000
|0.00000
|4308
|2009.11.26 23:48
|buy
|2155
|12.30
|1.49643
|0.00000
|0.00000
|4309
|2009.11.27 02:32
|buy
|2156
|24.60
|1.49203
|0.00000
|0.00000
|4310
|2009.11.27 04:48
|close
|2156
|24.60
|1.49515
|0.00000
|0.00000
|7675.20
|376690.76
|4311
|2009.11.27 04:48
|close
|2155
|12.30
|1.49510
|0.00000
|0.00000
|-1635.90
|375054.86
|4312
|2009.11.27 04:48
|close
|2154
|12.30
|1.49510
|0.00000
|0.00000
|-5264.40
|369790.46
|4313
|2009.11.27 07:23
|buy
|2157
|12.32
|1.48743
|0.00000
|0.00000
|4314
|2009.11.27 08:03
|buy
|2158
|12.32
|1.48488
|0.00000
|0.00000
|4315
|2009.11.27 09:17
|close
|2158
|12.32
|1.48880
|0.00000
|0.00000
|4829.44
|374619.90
|4316
|2009.11.27 09:17
|close
|2157
|12.32
|1.48880
|0.00000
|0.00000
|1687.84
|376307.74
|4317
|2009.11.27 09:30
|sell
|2159
|12.54
|1.49000
|0.00000
|0.00000
|4318
|2009.11.27 13:06
|sell
|2160
|12.54
|1.49275
|0.00000
|0.00000
|4319
|2009.11.27 14:01
|close
|2160
|12.54
|1.48878
|0.00000
|0.00000
|4978.38
|381286.12
|4320
|2009.11.27 14:01
|close
|2159
|12.54
|1.48878
|0.00000
|0.00000
|1529.88
|382816.00
|4321
|2009.11.27 14:05
|buy
|2161
|12.76
|1.48718
|0.00000
|0.00000
|4322
|2009.11.27 15:01
|close
|2161
|12.76
|1.49185
|0.00000
|0.00000
|5958.92
|388774.92
|4323
|2009.11.27 15:02
|sell
|2162
|12.95
|1.49235
|0.00000
|0.00000
|4324
|2009.11.27 15:35
|sell
|2163
|12.95
|1.49555
|0.00000
|0.00000
|4325
|2009.11.27 21:01
|close
|2163
|12.95
|1.49678
|0.00000
|0.00000
|-1592.85
|387182.07
|4326
|2009.11.27 21:01
|close
|2162
|12.95
|1.49678
|0.00000
|0.00000
|-5736.85
|381445.22
|4327
|2009.11.27 22:00
|sell
|2164
|12.71
|1.49845
|0.00000
|0.00000
|4328
|2009.11.29 22:01
|sell
|2165
|12.71
|1.50115
|0.00000
|0.00000
|4329
|2009.11.29 22:01
|close
|2165
|12.71
|1.50118
|0.00000
|0.00000
|-38.13
|381407.09
|4330
|2009.11.29 22:01
|close
|2164
|12.71
|1.50123
|0.00000
|0.00000
|-3533.38
|377873.71
|4331
|2009.11.29 22:01
|sell
|2166
|12.59
|1.50115
|0.00000
|0.00000
|4332
|2009.11.29 23:20
|close
|2166
|12.59
|1.49928
|0.00000
|0.00000
|2354.33
|380228.04
|4333
|2009.11.29 23:22
|buy
|2167
|12.67
|1.49833
|0.00000
|0.00000
|4334
|2009.11.30 01:01
|close
|2167
|12.67
|1.50175
|0.00000
|0.00000
|4333.14
|384561.18
|4335
|2009.11.30 01:02
|sell
|2168
|12.81
|1.50265
|0.00000
|0.00000
|4336
|2009.11.30 01:33
|sell
|2169
|12.81
|1.50605
|0.00000
|0.00000
|4337
|2009.11.30 05:08
|close
|2169
|12.81
|1.50463
|0.00000
|0.00000
|1819.02
|386380.20
|4338
|2009.11.30 05:08
|close
|2168
|12.81
|1.50463
|0.00000
|0.00000
|-2536.38
|383843.82
|4339
|2009.11.30 05:12
|buy
|2170
|12.79
|1.50423
|0.00000
|0.00000
|4340
|2009.11.30 06:45
|close
|2170
|12.79
|1.50720
|0.00000
|0.00000
|3798.63
|387642.45
|4341
|2009.11.30 08:32
|buy
|2171
|12.92
|1.50253
|0.00000
|0.00000
|4342
|2009.11.30 11:05
|close
|2171
|12.92
|1.50650
|0.00000
|0.00000
|5129.24
|392771.69
|4343
|2009.11.30 14:15
|buy
|2172
|13.09
|1.50048
|0.00000
|0.00000
|4344
|2009.11.30 15:07
|close
|2172
|13.09
|1.50315
|0.00000
|0.00000
|3495.03
|396266.72
|4345
|2009.11.30 15:29
|sell
|2173
|13.20
|1.50385
|0.00000
|0.00000
|4346
|2009.11.30 16:00
|close
|2173
|13.20
|1.50068
|0.00000
|0.00000
|4184.40
|400451.12
|4347
|2009.11.30 16:01
|buy
|2174
|13.34
|1.49983
|0.00000
|0.00000
|4348
|2009.11.30 18:36
|close
|2174
|13.34
|1.50035
|0.00000
|0.00000
|693.68
|401144.80
|4349
|2009.11.30 20:18
|sell
|2175
|13.37
|1.50130
|0.00000
|0.00000
|4350
|2009.12.01 02:17
|close
|2175
|13.37
|1.50048
|0.00000
|0.00000
|1096.34
|402241.14
|4351
|2009.12.01 05:13
|buy
|2176
|13.40
|1.49863
|0.00000
|0.00000
|4352
|2009.12.01 06:56
|close
|2176
|13.40
|1.50170
|0.00000
|0.00000
|4113.80
|406354.94
|4353
|2009.12.01 07:02
|sell
|2177
|13.54
|1.50260
|0.00000
|0.00000
|4354
|2009.12.01 08:07
|sell
|2178
|13.54
|1.50550
|0.00000
|0.00000
|4355
|2009.12.01 13:00
|close
|2178
|13.54
|1.50628
|0.00000
|0.00000
|-1056.12
|405298.82
|4356
|2009.12.01 13:00
|close
|2177
|13.54
|1.50628
|0.00000
|0.00000
|-4982.72
|400316.10
|4357
|2009.12.01 13:22
|sell
|2179
|13.34
|1.50865
|0.00000
|0.00000
|4358
|2009.12.01 16:16
|sell
|2180
|13.34
|1.51140
|0.00000
|0.00000
|4359
|2009.12.01 19:21
|close
|2180
|13.34
|1.51063
|0.00000
|0.00000
|1027.18
|401343.28
|4360
|2009.12.01 19:21
|close
|2179
|13.34
|1.51068
|0.00000
|0.00000
|-2708.02
|398635.26
|4361
|2009.12.01 20:22
|buy
|2181
|13.28
|1.50858
|0.00000
|0.00000
|4362
|2009.12.02 02:21
|close
|2181
|13.28
|1.50895
|0.00000
|0.00000
|491.36
|399126.62
|4363
|2009.12.02 07:25
|buy
|2182
|13.30
|1.50693
|0.00000
|0.00000
|4364
|2009.12.02 08:29
|close
|2182
|13.30
|1.51050
|0.00000
|0.00000
|4748.10
|403874.72
|4365
|2009.12.02 14:12
|buy
|2183
|13.46
|1.50653
|0.00000
|0.00000
|4366
|2009.12.02 15:17
|close
|2183
|13.46
|1.50900
|0.00000
|0.00000
|3324.62
|407199.34
|4367
|2009.12.02 16:08
|buy
|2184
|13.57
|1.50553
|0.00000
|0.00000
|4368
|2009.12.02 22:06
|close
|2184
|13.57
|1.50480
|0.00000
|0.00000
|-990.61
|406208.73
|4369
|2009.12.02 23:32
|sell
|2185
|13.54
|1.50715
|0.00000
|0.00000
|4370
|2009.12.03 05:30
|close
|2185
|13.54
|1.50873
|0.00000
|0.00000
|-2139.32
|404069.41
|4371
|2009.12.03 07:03
|sell
|2186
|13.46
|1.51115
|0.00000
|0.00000
|4372
|2009.12.03 12:21
|close
|2186
|13.46
|1.51153
|0.00000
|0.00000
|-511.48
|403557.93
|4373
|2009.12.03 13:35
|buy
|2187
|13.45
|1.50988
|0.00000
|0.00000
|4374
|2009.12.03 13:38
|close
|2187
|13.45
|1.51345
|0.00000
|0.00000
|4801.65
|408359.58
|4375
|2009.12.03 15:53
|buy
|2188
|13.61
|1.50813
|0.00000
|0.00000
|4376
|2009.12.03 16:09
|close
|2188
|13.61
|1.50975
|0.00000
|0.00000
|2204.82
|410564.40
|4377
|2009.12.03 20:53
|buy
|2189
|13.68
|1.50753
|0.00000
|0.00000
|4378
|2009.12.03 21:47
|buy
|2190
|13.68
|1.50478
|0.00000
|0.00000
|4379
|2009.12.04 02:52
|close
|2190
|13.68
|1.50625
|0.00000
|0.00000
|2010.96
|412575.36
|4380
|2009.12.04 02:52
|close
|2189
|13.68
|1.50625
|0.00000
|0.00000
|-1751.04
|410824.32
|4381
|2009.12.04 07:29
|sell
|2191
|13.69
|1.50795
|0.00000
|0.00000
|4382
|2009.12.04 13:25
|close
|2191
|13.69
|1.50638
|0.00000
|0.00000
|2149.33
|412973.65
|4383
|2009.12.04 13:27
|buy
|2192
|13.76
|1.50588
|0.00000
|0.00000
|4384
|2009.12.04 16:13
|buy
|2193
|13.76
|1.49008
|0.00000
|0.00000
|4385
|2009.12.04 18:31
|buy
|2194
|27.52
|1.48593
|0.00000
|0.00000
|4386
|2009.12.04 19:26
|close
|2194
|27.52
|1.48335
|0.00000
|0.00000
|-7100.16
|405873.49
|4387
|2009.12.04 19:26
|close
|2193
|13.76
|1.48340
|0.00000
|0.00000
|-9191.68
|396681.81
|4388
|2009.12.04 19:26
|close
|2192
|13.76
|1.48340
|0.00000
|0.00000
|-30932.48
|365749.33
|4389
|2009.12.07 00:40
|sell
|2195
|12.19
|1.48900
|0.00000
|0.00000
|4390
|2009.12.07 06:38
|close
|2195
|12.19
|1.48933
|0.00000
|0.00000
|-402.27
|365347.06
|4391
|2009.12.07 07:21
|buy
|2196
|12.17
|1.48678
|0.00000
|0.00000
|4392
|2009.12.07 08:30
|buy
|2197
|12.17
|1.48288
|0.00000
|0.00000
|4393
|2009.12.07 09:01
|buy
|2198
|24.34
|1.47628
|0.00000
|0.00000
|4394
|2009.12.07 09:59
|close
|2198
|24.34
|1.48060
|0.00000
|0.00000
|10514.88
|375861.94
|4395
|2009.12.07 10:23
|close
|2197
|12.17
|1.48155
|0.00000
|0.00000
|-1618.61
|374243.33
|4396
|2009.12.07 10:23
|close
|2196
|12.17
|1.48155
|0.00000
|0.00000
|-6364.91
|367878.42
|4397
|2009.12.07 10:30
|sell
|2199
|12.26
|1.48215
|0.00000
|0.00000
|4398
|2009.12.07 11:54
|close
|2199
|12.26
|1.47938
|0.00000
|0.00000
|3396.02
|371274.44
|4399
|2009.12.07 12:19
|buy
|2200
|12.37
|1.47838
|0.00000
|0.00000
|4400
|2009.12.07 13:40
|close
|2200
|12.37
|1.48100
|0.00000
|0.00000
|3240.94
|374515.38
|4401
|2009.12.07 13:45
|sell
|2201
|12.48
|1.48145
|0.00000
|0.00000
|4402
|2009.12.07 15:36
|sell
|2202
|12.48
|1.48405
|0.00000
|0.00000
|4403
|2009.12.07 17:05
|close
|2202
|12.48
|1.48078
|0.00000
|0.00000
|4080.96
|378596.34
|4404
|2009.12.07 17:05
|close
|2201
|12.48
|1.48078
|0.00000
|0.00000
|836.16
|379432.50
|4405
|2009.12.07 17:19
|buy
|2203
|12.64
|1.47983
|0.00000
|0.00000
|4406
|2009.12.07 17:36
|close
|2203
|12.64
|1.48365
|0.00000
|0.00000
|4828.48
|384260.98
|4407
|2009.12.07 17:37
|sell
|2204
|12.80
|1.48660
|0.00000
|0.00000
|4408
|2009.12.07 19:21
|close
|2204
|12.80
|1.48443
|0.00000
|0.00000
|2777.60
|387038.58
|4409
|2009.12.07 19:53
|buy
|2205
|12.90
|1.48158
|0.00000
|0.00000
|4410
|2009.12.07 23:33
|close
|2205
|12.90
|1.48410
|0.00000
|0.00000
|3250.80
|390289.38
|4411
|2009.12.08 00:39
|sell
|2206
|13.00
|1.48485
|0.00000
|0.00000
|4412
|2009.12.08 02:12
|close
|2206
|13.00
|1.48373
|0.00000
|0.00000
|1456.00
|391745.38
|4413
|2009.12.08 02:40
|buy
|2207
|13.05
|1.48328
|0.00000
|0.00000
|4414
|2009.12.08 07:51
|buy
|2208
|13.05
|1.48068
|0.00000
|0.00000
|4415
|2009.12.08 08:39
|close
|2208
|13.05
|1.48220
|0.00000
|0.00000
|1983.60
|393728.98
|4416
|2009.12.08 08:39
|close
|2207
|13.05
|1.48225
|0.00000
|0.00000
|-1344.15
|392384.83
|4417
|2009.12.08 10:02
|sell
|2209
|13.07
|1.48555
|0.00000
|0.00000
|4418
|2009.12.08 11:04
|close
|2209
|13.07
|1.48298
|0.00000
|0.00000
|3358.99
|395743.82
|4419
|2009.12.08 11:07
|buy
|2210
|13.19
|1.48223
|0.00000
|0.00000
|4420
|2009.12.08 12:00
|buy
|2211
|13.19
|1.47933
|0.00000
|0.00000
|4421
|2009.12.08 13:25
|buy
|2212
|26.38
|1.47493
|0.00000
|0.00000
|4422
|2009.12.08 17:05
|close
|2212
|26.38
|1.47400
|0.00000
|0.00000
|-2453.34
|393290.48
|4423
|2009.12.08 17:05
|close
|2211
|13.19
|1.47400
|0.00000
|0.00000
|-7030.27
|386260.21
|4424
|2009.12.08 17:05
|close
|2210
|13.19
|1.47400
|0.00000
|0.00000
|-10855.37
|375404.84
|4425
|2009.12.08 17:56
|buy
|2213
|12.51
|1.47143
|0.00000
|0.00000
|4426
|2009.12.08 19:52
|buy
|2214
|12.51
|1.46873
|0.00000
|0.00000
|4427
|2009.12.08 21:38
|close
|2214
|12.51
|1.47110
|0.00000
|0.00000
|2964.87
|378369.71
|4428
|2009.12.08 21:38
|close
|2213
|12.51
|1.47110
|0.00000
|0.00000
|-412.83
|377956.88
|4429
|2009.12.08 23:31
|buy
|2215
|12.59
|1.46708
|0.00000
|0.00000
|4430
|2009.12.09 00:39
|close
|2215
|12.59
|1.47130
|0.00000
|0.00000
|5312.98
|383269.86
|4431
|2009.12.09 01:26
|sell
|2216
|12.77
|1.47285
|0.00000
|0.00000
|4432
|2009.12.09 06:22
|close
|2216
|12.77
|1.47138
|0.00000
|0.00000
|1877.19
|385147.05
|4433
|2009.12.09 06:28
|buy
|2217
|12.83
|1.47053
|0.00000
|0.00000
|4434
|2009.12.09 09:16
|close
|2217
|12.83
|1.47490
|0.00000
|0.00000
|5606.71
|390753.76
|4435
|2009.12.09 10:09
|sell
|2218
|13.02
|1.47650
|0.00000
|0.00000
|4436
|2009.12.09 12:19
|close
|2218
|13.02
|1.47393
|0.00000
|0.00000
|3346.14
|394099.90
|4437
|2009.12.09 12:37
|buy
|2219
|13.13
|1.47338
|0.00000
|0.00000
|4438
|2009.12.09 13:05
|close
|2219
|13.13
|1.47605
|0.00000
|0.00000
|3505.71
|397605.61
|4439
|2009.12.09 13:13
|sell
|2220
|13.25
|1.47685
|0.00000
|0.00000
|4440
|2009.12.09 14:00
|close
|2220
|13.25
|1.47233
|0.00000
|0.00000
|5989.00
|403594.61
|4441
|2009.12.09 14:09
|buy
|2221
|13.45
|1.47068
|0.00000
|0.00000
|4442
|2009.12.09 15:46
|close
|2221
|13.45
|1.47440
|0.00000
|0.00000
|5003.40
|408598.01
|4443
|2009.12.09 15:51
|sell
|2222
|13.61
|1.47525
|0.00000
|0.00000
|4444
|2009.12.09 17:10
|close
|2222
|13.61
|1.47088
|0.00000
|0.00000
|5947.57
|414545.58
|4445
|2009.12.09 17:15
|buy
|2223
|13.81
|1.47003
|0.00000
|0.00000
|4446
|2009.12.09 19:36
|close
|2223
|13.81
|1.47130
|0.00000
|0.00000
|1753.87
|416299.45
|4447
|2009.12.09 20:03
|sell
|2224
|13.87
|1.47250
|0.00000
|0.00000
|4448
|2009.12.10 00:31
|sell
|2225
|13.87
|1.47515
|0.00000
|0.00000
|4449
|2009.12.10 02:01
|close
|2225
|13.87
|1.47343
|0.00000
|0.00000
|2385.64
|418685.09
|4450
|2009.12.10 02:01
|close
|2224
|13.87
|1.47343
|0.00000
|0.00000
|-1289.91
|417395.18
|4451
|2009.12.10 04:37
|buy
|2226
|13.91
|1.47063
|0.00000
|0.00000
|4452
|2009.12.10 07:02
|close
|2226
|13.91
|1.47280
|0.00000
|0.00000
|3018.47
|420413.65
|4453
|2009.12.10 07:13
|sell
|2227
|14.01
|1.47335
|0.00000
|0.00000
|4454
|2009.12.10 08:01
|close
|2227
|14.01
|1.46993
|0.00000
|0.00000
|4791.42
|425205.07
|4455
|2009.12.10 08:33
|buy
|2228
|14.17
|1.46863
|0.00000
|0.00000
|4456
|2009.12.10 10:07
|close
|2228
|14.17
|1.47305
|0.00000
|0.00000
|6263.14
|431468.21
|4457
|2009.12.10 10:22
|sell
|2229
|14.38
|1.47355
|0.00000
|0.00000
|4458
|2009.12.10 12:13
|close
|2229
|14.38
|1.47243
|0.00000
|0.00000
|1610.56
|433078.77
|4459
|2009.12.10 13:33
|sell
|2230
|14.43
|1.47495
|0.00000
|0.00000
|4460
|2009.12.10 15:03
|close
|2230
|14.43
|1.47298
|0.00000
|0.00000
|2842.71
|435921.48
|4461
|2009.12.10 15:13
|buy
|2231
|14.53
|1.47243
|0.00000
|0.00000
|4462
|2009.12.10 18:03
|buy
|2232
|14.53
|1.46968
|0.00000
|0.00000
|4463
|2009.12.10 18:59
|close
|2232
|14.53
|1.47175
|0.00000
|0.00000
|3007.71
|438929.19
|4464
|2009.12.10 18:59
|close
|2231
|14.53
|1.47175
|0.00000
|0.00000
|-988.04
|437941.15
|4465
|2009.12.10 19:08
|sell
|2233
|14.59
|1.47230
|0.00000
|0.00000
|4466
|2009.12.11 01:06
|close
|2233
|14.59
|1.47298
|0.00000
|0.00000
|-992.12
|436949.03
|4467
|2009.12.11 07:11
|buy
|2234
|14.56
|1.47178
|0.00000
|0.00000
|4468
|2009.12.11 09:19
|close
|2234
|14.56
|1.47575
|0.00000
|0.00000
|5780.32
|442729.35
|4469
|2009.12.11 09:34
|sell
|2235
|14.75
|1.47635
|0.00000
|0.00000
|4470
|2009.12.11 13:09
|close
|2235
|14.75
|1.47548
|0.00000
|0.00000
|1283.25
|444012.60
|4471
|2009.12.11 13:30
|buy
|2236
|14.80
|1.47453
|0.00000
|0.00000
|4472
|2009.12.11 14:01
|buy
|2237
|14.80
|1.47113
|0.00000
|0.00000
|4473
|2009.12.11 14:32
|buy
|2238
|29.60
|1.46608
|0.00000
|0.00000
|4474
|2009.12.11 15:16
|buy
|2239
|59.20
|1.46168
|0.00000
|0.00000
|4475
|2009.12.11 18:00
|close
|2239
|59.20
|1.46225
|0.00000
|0.00000
|3374.40
|447387.00
|4476
|2009.12.11 18:00
|close
|2238
|29.60
|1.46225
|0.00000
|0.00000
|-11336.80
|436050.20
|4477
|2009.12.11 18:00
|close
|2237
|14.80
|1.46220
|0.00000
|0.00000
|-13216.40
|422833.80
|4478
|2009.12.11 18:00
|close
|2236
|14.80
|1.46220
|0.00000
|0.00000
|-18248.40
|404585.40
|4479
|2009.12.13 22:44
|buy
|2240
|13.48
|1.45983
|0.00000
|0.00000
|4480
|2009.12.14 01:06
|close
|2240
|13.48
|1.46415
|0.00000
|0.00000
|5823.36
|410408.76
|4481
|2009.12.14 03:30
|buy
|2241
|13.68
|1.46203
|0.00000
|0.00000
|4482
|2009.12.14 04:22
|close
|2241
|13.68
|1.46525
|0.00000
|0.00000
|4404.96
|414813.72
|4483
|2009.12.14 04:27
|sell
|2242
|13.82
|1.46575
|0.00000
|0.00000
|4484
|2009.12.14 07:04
|close
|2242
|13.82
|1.46583
|0.00000
|0.00000
|-110.56
|414703.16
|4485
|2009.12.14 08:20
|buy
|2243
|13.82
|1.46498
|0.00000
|0.00000
|4486
|2009.12.14 11:36
|buy
|2244
|13.82
|1.46223
|0.00000
|0.00000
|4487
|2009.12.14 12:12
|close
|2244
|13.82
|1.46440
|0.00000
|0.00000
|2998.94
|417702.10
|4488
|2009.12.14 12:12
|close
|2243
|13.82
|1.46440
|0.00000
|0.00000
|-801.56
|416900.54
|4489
|2009.12.14 13:35
|buy
|2245
|13.89
|1.46268
|0.00000
|0.00000
|4490
|2009.12.14 15:51
|close
|2245
|13.89
|1.46540
|0.00000
|0.00000
|3778.08
|420678.62
|4491
|2009.12.14 17:32
|sell
|2246
|14.02
|1.46595
|0.00000
|0.00000
|4492
|2009.12.14 23:31
|close
|2246
|14.02
|1.46553
|0.00000
|0.00000
|588.84
|421267.46
|4493
|2009.12.15 05:49
|buy
|2247
|14.04
|1.46363
|0.00000
|0.00000
|4494
|2009.12.15 07:54
|buy
|2248
|14.04
|1.46088
|0.00000
|0.00000
|4495
|2009.12.15 08:26
|buy
|2249
|28.08
|1.45683
|0.00000
|0.00000
|4496
|2009.12.15 11:48
|close
|2249
|28.08
|1.45495
|0.00000
|0.00000
|-5279.04
|415988.42
|4497
|2009.12.15 11:48
|close
|2248
|14.04
|1.45490
|0.00000
|0.00000
|-8395.92
|407592.50
|4498
|2009.12.15 11:48
|close
|2247
|14.04
|1.45495
|0.00000
|0.00000
|-12186.72
|395405.78
|4499
|2009.12.15 12:31
|buy
|2250
|13.18
|1.45278
|0.00000
|0.00000
|4500
|2009.12.15 14:02
|close
|2250
|13.18
|1.45505
|0.00000
|0.00000
|2991.86
|398397.64
|4501
|2009.12.15 14:19
|sell
|2251
|13.27
|1.45575
|0.00000
|0.00000
|4502
|2009.12.15 16:12
|close
|2251
|13.27
|1.45383
|0.00000
|0.00000
|2547.84
|400945.48
|4503
|2009.12.15 16:28
|buy
|2252
|13.36
|1.45238
|0.00000
|0.00000
|4504
|2009.12.15 22:27
|close
|2252
|13.36
|1.45350
|0.00000
|0.00000
|1496.32
|402441.80
|4505
|2009.12.16 06:25
|sell
|2253
|13.41
|1.45515
|0.00000
|0.00000
|4506
|2009.12.16 07:44
|close
|2253
|13.41
|1.45293
|0.00000
|0.00000
|2977.02
|405418.82
|4507
|2009.12.16 07:50
|buy
|2254
|13.51
|1.45148
|0.00000
|0.00000
|4508
|2009.12.16 08:59
|close
|2254
|13.51
|1.45495
|0.00000
|0.00000
|4687.97
|410106.79
|4509
|2009.12.16 09:04
|sell
|2255
|13.67
|1.45555
|0.00000
|0.00000
|4510
|2009.12.16 12:22
|sell
|2256
|13.67
|1.45810
|0.00000
|0.00000
|4511
|2009.12.16 13:06
|close
|2256
|13.67
|1.45593
|0.00000
|0.00000
|2966.39
|413073.18
|4512
|2009.12.16 13:06
|close
|2255
|13.67
|1.45588
|0.00000
|0.00000
|-451.11
|412622.07
|4513
|2009.12.16 13:20
|buy
|2257
|13.75
|1.45543
|0.00000
|0.00000
|4514
|2009.12.16 14:38
|close
|2257
|13.75
|1.45630
|0.00000
|0.00000
|1196.25
|413818.32
|4515
|2009.12.16 14:42
|sell
|2258
|13.79
|1.45690
|0.00000
|0.00000
|4516
|2009.12.16 17:12
|close
|2258
|13.79
|1.45643
|0.00000
|0.00000
|648.13
|414466.45
|4517
|2009.12.16 17:25
|buy
|2259
|13.81
|1.45553
|0.00000
|0.00000
|4518
|2009.12.16 19:16
|close
|2259
|13.81
|1.45640
|0.00000
|0.00000
|1201.47
|415667.92
|4519
|2009.12.16 19:16
|sell
|2260
|13.85
|1.45720
|0.00000
|0.00000
|4520
|2009.12.16 19:16
|close
|2260
|13.85
|1.45293
|0.00000
|0.00000
|5913.95
|421581.87
|4521
|2009.12.16 19:17
|buy
|2261
|14.05
|1.45218
|0.00000
|0.00000
|4522
|2009.12.17 01:15
|close
|2261
|14.05
|1.45115
|0.00000
|0.00000
|-1447.15
|420134.72
|4523
|2009.12.17 01:17
|buy
|2262
|14.00
|1.45123
|0.00000
|0.00000
|4524
|2009.12.17 01:49
|buy
|2263
|14.00
|1.44653
|0.00000
|0.00000
|4525
|2009.12.17 02:52
|buy
|2264
|28.00
|1.44228
|0.00000
|0.00000
|4526
|2009.12.17 04:42
|buy
|2265
|56.00
|1.43753
|0.00000
|0.00000
|4527
|2009.12.17 06:38
|close
|2265
|56.00
|1.44155
|0.00000
|0.00000
|22512.00
|442646.72
|4528
|2009.12.17 06:38
|close
|2264
|28.00
|1.44155
|0.00000
|0.00000
|-2044.00
|440602.72
|4529
|2009.12.17 06:38
|close
|2263
|14.00
|1.44150
|0.00000
|0.00000
|-7042.00
|433560.72
|4530
|2009.12.17 06:38
|close
|2262
|14.00
|1.44165
|0.00000
|0.00000
|-13412.00
|420148.72
|4531
|2009.12.17 09:44
|buy
|2266
|14.00
|1.43723
|0.00000
|0.00000
|4532
|2009.12.17 10:41
|buy
|2267
|14.00
|1.43348
|0.00000
|0.00000
|4533
|2009.12.17 12:34
|close
|2267
|14.00
|1.43675
|0.00000
|0.00000
|4578.00
|424726.72
|4534
|2009.12.17 12:34
|close
|2266
|14.00
|1.43680
|0.00000
|0.00000
|-602.00
|424124.72
|4535
|2009.12.17 13:04
|buy
|2268
|14.13
|1.43423
|0.00000
|0.00000
|4536
|2009.12.17 14:10
|close
|2268
|14.13
|1.43620
|0.00000
|0.00000
|2783.61
|426908.33
|4537
|2009.12.17 14:26
|sell
|2269
|14.23
|1.43675
|0.00000
|0.00000
|4538
|2009.12.17 15:34
|close
|2269
|14.23
|1.43468
|0.00000
|0.00000
|2945.61
|429853.94
|4539
|2009.12.17 16:14
|buy
|2270
|14.32
|1.43373
|0.00000
|0.00000
|4540
|2009.12.17 17:09
|buy
|2271
|14.32
|1.43073
|0.00000
|0.00000
|4541
|2009.12.17 18:00
|close
|2271
|14.32
|1.43325
|0.00000
|0.00000
|3608.64
|433462.58
|4542
|2009.12.17 18:00
|close
|2270
|14.32
|1.43330
|0.00000
|0.00000
|-615.76
|432846.82
|4543
|2009.12.17 18:55
|sell
|2272
|14.42
|1.43425
|0.00000
|0.00000
|4544
|2009.12.17 23:05
|close
|2272
|14.42
|1.43278
|0.00000
|0.00000
|2119.74
|434966.56
|4545
|2009.12.17 23:11
|buy
|2273
|14.49
|1.43093
|0.00000
|0.00000
|4546
|2009.12.18 01:40
|close
|2273
|14.49
|1.43525
|0.00000
|0.00000
|6259.68
|441226.24
|4547
|2009.12.18 02:05
|sell
|2274
|14.70
|1.43750
|0.00000
|0.00000
|4548
|2009.12.18 04:23
|sell
|2275
|14.70
|1.44025
|0.00000
|0.00000
|4549
|2009.12.18 05:19
|close
|2275
|14.70
|1.43748
|0.00000
|0.00000
|4071.90
|445298.14
|4550
|2009.12.18 05:19
|close
|2274
|14.70
|1.43748
|0.00000
|0.00000
|29.40
|445327.54
|4551
|2009.12.18 07:01
|buy
|2276
|14.84
|1.43618
|0.00000
|0.00000
|4552
|2009.12.18 09:57
|close
|2276
|14.84
|1.44035
|0.00000
|0.00000
|6188.28
|451515.82
|4553
|2009.12.18 12:11
|buy
|2277
|15.05
|1.43568
|0.00000
|0.00000
|4554
|2009.12.18 13:43
|buy
|2278
|15.05
|1.43313
|0.00000
|0.00000
|4555
|2009.12.18 14:50
|close
|2278
|15.05
|1.43500
|0.00000
|0.00000
|2814.35
|454330.17
|4556
|2009.12.18 14:50
|close
|2277
|15.05
|1.43500
|0.00000
|0.00000
|-1023.40
|453306.77
|4557
|2009.12.18 15:02
|sell
|2279
|15.11
|1.43555
|0.00000
|0.00000
|4558
|2009.12.18 15:25
|close
|2279
|15.11
|1.43223
|0.00000
|0.00000
|5016.52
|458323.29
|4559
|2009.12.18 15:27
|buy
|2280
|15.27
|1.43153
|0.00000
|0.00000
|4560
|2009.12.18 15:58
|buy
|2281
|15.27
|1.42813
|0.00000
|0.00000
|4561
|2009.12.18 17:16
|close
|2281
|15.27
|1.42905
|0.00000
|0.00000
|1404.84
|459728.13
|4562
|2009.12.18 17:16
|close
|2280
|15.27
|1.42905
|0.00000
|0.00000
|-3786.96
|455941.17
|4563
|2009.12.18 17:20
|sell
|2282
|15.19
|1.42955
|0.00000
|0.00000
|4564
|2009.12.18 19:46
|sell
|2283
|15.19
|1.43210
|0.00000
|0.00000
|4565
|2009.12.20 22:00
|close
|2283
|15.19
|1.43083
|0.00000
|0.00000
|1929.13
|457870.30
|4566
|2009.12.20 22:00
|close
|2282
|15.19
|1.43088
|0.00000
|0.00000
|-2020.27
|455850.03
|4567
|2009.12.20 22:52
|buy
|2284
|15.19
|1.43018
|0.00000
|0.00000
|4568
|2009.12.20 23:21
|close
|2284
|15.19
|1.43325
|0.00000
|0.00000
|4663.33
|460513.36
|4569
|2009.12.21 00:08
|sell
|2285
|15.35
|1.43455
|0.00000
|0.00000
|4570
|2009.12.21 06:07
|close
|2285
|15.35
|1.43363
|0.00000
|0.00000
|1412.20
|461925.56
|4571
|2009.12.21 07:01
|buy
|2286
|15.39
|1.43253
|0.00000
|0.00000
|4572
|2009.12.21 08:52
|buy
|2287
|15.39
|1.42908
|0.00000
|0.00000
|4573
|2009.12.21 10:00
|close
|2287
|15.39
|1.43210
|0.00000
|0.00000
|4647.78
|466573.34
|4574
|2009.12.21 10:00
|close
|2286
|15.39
|1.43210
|0.00000
|0.00000
|-661.77
|465911.57
|4575
|2009.12.21 10:07
|sell
|2288
|15.53
|1.43270
|0.00000
|0.00000
|4576
|2009.12.21 12:24
|sell
|2289
|15.53
|1.43575
|0.00000
|0.00000
|4577
|2009.12.21 13:40
|close
|2289
|15.53
|1.43493
|0.00000
|0.00000
|1273.46
|467185.03
|4578
|2009.12.21 13:40
|close
|2288
|15.53
|1.43493
|0.00000
|0.00000
|-3463.19
|463721.84
|4579
|2009.12.21 14:47
|buy
|2290
|15.45
|1.43383
|0.00000
|0.00000
|4580
|2009.12.21 15:31
|buy
|2291
|15.45
|1.43123
|0.00000
|0.00000
|4581
|2009.12.21 17:07
|close
|2291
|15.45
|1.43280
|0.00000
|0.00000
|2425.65
|466147.49
|4582
|2009.12.21 17:07
|close
|2290
|15.45
|1.43290
|0.00000
|0.00000
|-1436.85
|464710.64
|4583
|2009.12.21 18:18
|buy
|2292
|15.49
|1.42948
|0.00000
|0.00000
|4584
|2009.12.21 22:04
|buy
|2293
|15.49
|1.42678
|0.00000
|0.00000
|4585
|2009.12.22 00:16
|close
|2293
|15.49
|1.42870
|0.00000
|0.00000
|2974.08
|467684.72
|4586
|2009.12.22 00:16
|close
|2292
|15.49
|1.42875
|0.00000
|0.00000
|-1130.77
|466553.95
|4587
|2009.12.22 07:19
|sell
|2294
|15.55
|1.43135
|0.00000
|0.00000
|4588
|2009.12.22 10:33
|close
|2294
|15.55
|1.43038
|0.00000
|0.00000
|1508.35
|468062.30
|4589
|2009.12.22 11:30
|buy
|2295
|15.60
|1.42958
|0.00000
|0.00000
|4590
|2009.12.22 13:30
|close
|2295
|15.60
|1.42970
|0.00000
|0.00000
|187.20
|468249.50
|4591
|2009.12.22 13:32
|sell
|2296
|15.60
|1.43065
|0.00000
|0.00000
|4592
|2009.12.22 14:59
|close
|2296
|15.60
|1.42848
|0.00000
|0.00000
|3385.20
|471634.70
|4593
|2009.12.22 15:00
|buy
|2297
|15.72
|1.42778
|0.00000
|0.00000
|4594
|2009.12.22 15:46
|buy
|2298
|15.72
|1.42513
|0.00000
|0.00000
|4595
|2009.12.22 17:05
|close
|2298
|15.72
|1.42460
|0.00000
|0.00000
|-833.16
|470801.54
|4596
|2009.12.22 17:05
|close
|2297
|15.72
|1.42460
|0.00000
|0.00000
|-4998.96
|465802.58
|4597
|2009.12.22 17:07
|sell
|2299
|15.52
|1.42530
|0.00000
|0.00000
|4598
|2009.12.22 23:06
|close
|2299
|15.52
|1.42553
|0.00000
|0.00000
|-356.96
|465445.62
|4599
|2009.12.23 01:49
|sell
|2300
|15.51
|1.42705
|0.00000
|0.00000
|4600
|2009.12.23 03:01
|close
|2300
|15.51
|1.42453
|0.00000
|0.00000
|3908.52
|469354.14
|4601
|2009.12.23 09:44
|buy
|2301
|15.64
|1.42373
|0.00000
|0.00000
|4602
|2009.12.23 12:44
|close
|2301
|15.64
|1.42660
|0.00000
|0.00000
|4488.68
|473842.82
|4603
|2009.12.23 12:54
|sell
|2302
|15.79
|1.42825
|0.00000
|0.00000
|4604
|2009.12.23 15:04
|sell
|2303
|15.79
|1.43145
|0.00000
|0.00000
|4605
|2009.12.23 17:21
|sell
|2304
|31.58
|1.43550
|0.00000
|0.00000
|4606
|2009.12.23 18:49
|close
|2304
|31.58
|1.43398
|0.00000
|0.00000
|4800.16
|478642.98
|4607
|2009.12.23 18:49
|close
|2303
|15.79
|1.43398
|0.00000
|0.00000
|-3994.87
|474648.11
|4608
|2009.12.23 18:49
|close
|2302
|15.79
|1.43393
|0.00000
|0.00000
|-8968.72
|465679.39
|4609
|2009.12.23 20:11
|buy
|2305
|15.52
|1.43313
|0.00000
|0.00000
|4610
|2009.12.24 02:10
|close
|2305
|15.52
|1.43430
|0.00000
|0.00000
|1815.84
|467495.23
|4611
|2009.12.24 07:01
|sell
|2306
|15.58
|1.43610
|0.00000
|0.00000
|4612
|2009.12.24 09:54
|sell
|2307
|15.58
|1.43865
|0.00000
|0.00000
|4613
|2009.12.24 13:00
|close
|2307
|15.58
|1.44068
|0.00000
|0.00000
|-3162.74
|464332.49
|4614
|2009.12.24 13:00
|close
|2306
|15.58
|1.44063
|0.00000
|0.00000
|-7057.74
|457274.75
|4615
|2009.12.24 13:56
|buy
|2308
|15.24
|1.43833
|0.00000
|0.00000
|4616
|2009.12.24 18:01
|buy
|2309
|15.24
|1.43568
|0.00000
|0.00000
|4617
|2009.12.24 19:33
|close
|2309
|15.24
|1.43675
|0.00000
|0.00000
|1630.68
|458905.43
|4618
|2009.12.24 19:33
|close
|2308
|15.24
|1.43670
|0.00000
|0.00000
|-2484.12
|456421.31
|4619
|2009.12.24 20:08
|sell
|2310
|15.21
|1.43705
|0.00000
|0.00000
|4620
|2009.12.27 22:00
|close
|2310
|15.21
|1.43848
|0.00000
|0.00000
|-2175.03
|454246.28
|4621
|2009.12.28 00:55
|buy
|2311
|15.14
|1.43583
|0.00000
|0.00000
|4622
|2009.12.28 01:54
|close
|2311
|15.14
|1.43830
|0.00000
|0.00000
|3739.58
|457985.86
|4623
|2009.12.28 03:13
|sell
|2312
|15.26
|1.43935
|0.00000
|0.00000
|4624
|2009.12.28 04:27
|close
|2312
|15.26
|1.43763
|0.00000
|0.00000
|2624.72
|460610.58
|4625
|2009.12.29 00:19
|buy
|2313
|15.35
|1.43708
|0.00000
|0.00000
|4626
|2009.12.29 04:23
|close
|2313
|15.35
|1.43670
|0.00000
|0.00000
|-583.30
|460027.28
|4627
|2009.12.29 04:56
|sell
|2314
|15.33
|1.43720
|0.00000
|0.00000
|4628
|2009.12.29 07:29
|sell
|2315
|15.33
|1.44030
|0.00000
|0.00000
|4629
|2009.12.29 10:55
|close
|2315
|15.33
|1.44163
|0.00000
|0.00000
|-2038.89
|457988.39
|4630
|2009.12.29 10:55
|close
|2314
|15.33
|1.44163
|0.00000
|0.00000
|-6791.19
|451197.20
|4631
|2009.12.29 11:46
|sell
|2316
|15.03
|1.44380
|0.00000
|0.00000
|4632
|2009.12.29 13:21
|close
|2316
|15.03
|1.44248
|0.00000
|0.00000
|1983.96
|453181.16
|4633
|2009.12.29 15:04
|buy
|2317
|15.10
|1.44148
|0.00000
|0.00000
|4634
|2009.12.29 16:09
|buy
|2318
|15.10
|1.43888
|0.00000
|0.00000
|4635
|2009.12.29 16:40
|buy
|2319
|30.20
|1.43473
|0.00000
|0.00000
|4636
|2009.12.29 21:03
|close
|2319
|30.20
|1.43485
|0.00000
|0.00000
|362.40
|453543.56
|4637
|2009.12.29 21:03
|close
|2318
|15.10
|1.43485
|0.00000
|0.00000
|-6085.30
|447458.26
|4638
|2009.12.29 21:03
|close
|2317
|15.10
|1.43480
|0.00000
|0.00000
|-10086.80
|437371.46
|4639
|2009.12.30 00:53
|buy
|2320
|14.57
|1.43238
|0.00000
|0.00000
|4640
|2009.12.30 06:21
|close
|2320
|14.57
|1.43385
|0.00000
|0.00000
|2141.79
|439513.25
|4641
|2009.12.30 07:54
|sell
|2321
|14.65
|1.43445
|0.00000
|0.00000
|4642
|2009.12.30 11:48
|close
|2321
|14.65
|1.43308
|0.00000
|0.00000
|2007.05
|441520.30
|4643
|2009.12.30 11:57
|buy
|2322
|14.71
|1.43258
|0.00000
|0.00000
|4644
|2009.12.30 14:39
|buy
|2323
|14.71
|1.43008
|0.00000
|0.00000
|4645
|2009.12.30 16:57
|close
|2323
|14.71
|1.43150
|0.00000
|0.00000
|2088.82
|443609.12
|4646
|2009.12.30 16:57
|close
|2322
|14.71
|1.43145
|0.00000
|0.00000
|-1662.23
|441946.89
|4647
|2009.12.30 17:08
|sell
|2324
|14.73
|1.43380
|0.00000
|0.00000
|4648
|2009.12.30 23:07
|close
|2324
|14.73
|1.43383
|0.00000
|0.00000
|-44.19
|441902.70
|4649
|2009.12.31 06:35
|sell
|2325
|14.73
|1.43760
|0.00000
|0.00000
|4650
|2009.12.31 07:06
|sell
|2326
|14.73
|1.44245
|0.00000
|0.00000
|4651
|2009.12.31 08:16
|close
|2326
|14.73
|1.43968
|0.00000
|0.00000
|4080.21
|445982.91
|4652
|2009.12.31 08:16
|close
|2325
|14.73
|1.43968
|0.00000
|0.00000
|-3063.84
|442919.07
|4653
|2009.12.31 13:32
|buy
|2327
|14.76
|1.43818
|0.00000
|0.00000
|4654
|2009.12.31 15:07
|buy
|2328
|14.76
|1.43538
|0.00000
|0.00000
|4655
|2009.12.31 19:30
|close
|2328
|14.76
|1.43270
|0.00000
|0.00000
|-3955.68
|438963.39
|4656
|2009.12.31 19:30
|close
|2327
|14.76
|1.43270
|0.00000
|0.00000
|-8088.48
|430874.91
|4657
|2010.01.04 00:07
|buy
|2329
|14.36
|1.42983
|0.00000
|0.00000
|4658
|2010.01.04 01:02
|buy
|2330
|14.36
|1.42698
|0.00000
|0.00000
|4659
|2010.01.04 02:58
|close
|2330
|14.36
|1.42980
|0.00000
|0.00000
|4049.52
|434924.43
|4660
|2010.01.04 02:58
|close
|2329
|14.36
|1.42980
|0.00000
|0.00000
|-43.08
|434881.35
|4661
|2010.01.04 05:43
|sell
|2331
|14.49
|1.43040
|0.00000
|0.00000
|4662
|2010.01.04 08:48
|sell
|2332
|14.49
|1.43305
|0.00000
|0.00000
|4663
|2010.01.04 09:34
|sell
|2333
|28.98
|1.43715
|0.00000
|0.00000
|4664
|2010.01.04 11:23
|sell
|2334
|57.96
|1.44140
|0.00000
|0.00000
|4665
|2010.01.04 11:41
|close
|2334
|57.96
|1.44038
|0.00000
|0.00000
|5911.92
|440793.27
|4666
|2010.01.04 11:41
|close
|2333
|28.98
|1.44038
|0.00000
|0.00000
|-9360.54
|431432.73
|4667
|2010.01.04 11:41
|close
|2332
|14.49
|1.44033
|0.00000
|0.00000
|-10548.72
|420884.01
|4668
|2010.01.04 11:41
|close
|2331
|14.49
|1.44033
|0.00000
|0.00000
|-14388.57
|406495.44
|4669
|2010.01.04 13:44
|sell
|2335
|13.54
|1.44215
|0.00000
|0.00000
|4670
|2010.01.04 14:21
|sell
|2336
|13.54
|1.44480
|0.00000
|0.00000
|4671
|2010.01.04 15:17
|close
|2336
|13.54
|1.44088
|0.00000
|0.00000
|5307.68
|411803.12
|4672
|2010.01.04 15:17
|close
|2335
|13.54
|1.44088
|0.00000
|0.00000
|1719.58
|413522.70
|4673
|2010.01.04 15:53
|sell
|2337
|13.78
|1.44535
|0.00000
|0.00000
|4674
|2010.01.04 20:04
|close
|2337
|13.78
|1.44098
|0.00000
|0.00000
|6021.86
|419544.56
|4675
|2010.01.05 00:09
|sell
|2338
|13.98
|1.44350
|0.00000
|0.00000
|4676
|2010.01.05 02:16
|close
|2338
|13.98
|1.44078
|0.00000
|0.00000
|3802.56
|423347.12
|4677
|2010.01.05 05:46
|sell
|2339
|14.11
|1.44450
|0.00000
|0.00000
|4678
|2010.01.05 06:56
|sell
|2340
|14.11
|1.44725
|0.00000
|0.00000
|4679
|2010.01.05 08:02
|close
|2340
|14.11
|1.44393
|0.00000
|0.00000
|4684.52
|428031.64
|4680
|2010.01.05 08:02
|close
|2339
|14.11
|1.44393
|0.00000
|0.00000
|804.27
|428835.91
|4681
|2010.01.05 08:03
|buy
|2341
|14.29
|1.44308
|0.00000
|0.00000
|4682
|2010.01.05 11:24
|buy
|2342
|14.29
|1.44028
|0.00000
|0.00000
|4683
|2010.01.05 12:21
|close
|2342
|14.29
|1.44305
|0.00000
|0.00000
|3958.33
|432794.24
|4684
|2010.01.05 12:21
|close
|2341
|14.29
|1.44310
|0.00000
|0.00000
|28.58
|432822.82
|4685
|2010.01.05 12:43
|sell
|2343
|14.42
|1.44390
|0.00000
|0.00000
|4686
|2010.01.05 13:54
|close
|2343
|14.42
|1.44218
|0.00000
|0.00000
|2480.24
|435303.06
|4687
|2010.01.05 14:01
|buy
|2344
|14.51
|1.44108
|0.00000
|0.00000
|4688
|2010.01.05 15:27
|close
|2344
|14.51
|1.44325
|0.00000
|0.00000
|3148.67
|438451.73
|4689
|2010.01.05 16:28
|buy
|2345
|14.61
|1.43998
|0.00000
|0.00000
|4690
|2010.01.05 18:24
|buy
|2346
|14.61
|1.43738
|0.00000
|0.00000
|4691
|2010.01.05 22:27
|close
|2346
|14.61
|1.43630
|0.00000
|0.00000
|-1577.88
|436873.85
|4692
|2010.01.05 22:27
|close
|2345
|14.61
|1.43625
|0.00000
|0.00000
|-5449.53
|431424.32
|4693
|2010.01.06 00:40
|buy
|2347
|14.38
|1.43403
|0.00000
|0.00000
|4694
|2010.01.06 06:38
|close
|2347
|14.38
|1.43515
|0.00000
|0.00000
|1610.56
|433034.88
|4695
|2010.01.06 06:46
|buy
|2348
|14.43
|1.43143
|0.00000
|0.00000
|4696
|2010.01.06 08:07
|close
|2348
|14.43
|1.43365
|0.00000
|0.00000
|3203.46
|436238.34
|4697
|2010.01.06 09:03
|sell
|2349
|14.54
|1.43580
|0.00000
|0.00000
|4698
|2010.01.06 11:58
|close
|2349
|14.54
|1.43483
|0.00000
|0.00000
|1410.38
|437648.72
|4699
|2010.01.06 12:13
|buy
|2350
|14.58
|1.43403
|0.00000
|0.00000
|4700
|2010.01.06 13:19
|close
|2350
|14.58
|1.43620
|0.00000
|0.00000
|3163.86
|440812.58
|4701
|2010.01.06 13:41
|sell
|2351
|14.69
|1.43705
|0.00000
|0.00000
|4702
|2010.01.06 14:43
|close
|2351
|14.69
|1.43448
|0.00000
|0.00000
|3775.33
|444587.91
|4703
|2010.01.06 15:08
|sell
|2352
|14.81
|1.43870
|0.00000
|0.00000
|4704
|2010.01.06 16:22
|sell
|2353
|14.81
|1.44135
|0.00000
|0.00000
|4705
|2010.01.06 21:06
|close
|2353
|14.81
|1.44143
|0.00000
|0.00000
|-118.48
|444469.43
|4706
|2010.01.06 21:06
|close
|2352
|14.81
|1.44143
|0.00000
|0.00000
|-4043.13
|440426.30
|4707
|2010.01.07 00:13
|sell
|2354
|14.68
|1.44220
|0.00000
|0.00000
|4708
|2010.01.07 02:24
|close
|2354
|14.68
|1.44003
|0.00000
|0.00000
|3185.56
|443611.86
|4709
|2010.01.07 05:34
|buy
|2355
|14.78
|1.43883
|0.00000
|0.00000
|4710
|2010.01.07 06:56
|buy
|2356
|14.78
|1.43613
|0.00000
|0.00000
|4711
|2010.01.07 08:08
|close
|2356
|14.78
|1.43975
|0.00000
|0.00000
|5350.36
|448962.22
|4712
|2010.01.07 08:08
|close
|2355
|14.78
|1.43975
|0.00000
|0.00000
|1359.76
|450321.98
|4713
|2010.01.07 09:53
|buy
|2357
|15.01
|1.43583
|0.00000
|0.00000
|4714
|2010.01.07 11:47
|buy
|2358
|15.01
|1.43308
|0.00000
|0.00000
|4715
|2010.01.07 14:19
|close
|2358
|15.01
|1.43435
|0.00000
|0.00000
|1906.27
|452228.25
|4716
|2010.01.07 14:19
|close
|2357
|15.01
|1.43440
|0.00000
|0.00000
|-2146.43
|450081.82
|4717
|2010.01.07 14:37
|sell
|2359
|15.00
|1.43490
|0.00000
|0.00000
|4718
|2010.01.07 15:01
|close
|2359
|15.00
|1.43183
|0.00000
|0.00000
|4605.00
|454686.82
|4719
|2010.01.07 15:37
|buy
|2360
|15.15
|1.43123
|0.00000
|0.00000
|4720
|2010.01.07 19:25
|close
|2360
|15.15
|1.43230
|0.00000
|0.00000
|1621.05
|456307.87
|4721
|2010.01.08 07:40
|sell
|2361
|15.21
|1.43315
|0.00000
|0.00000
|4722
|2010.01.08 10:43
|close
|2361
|15.21
|1.43078
|0.00000
|0.00000
|3604.77
|459912.64
|4723
|2010.01.08 10:49
|buy
|2362
|15.33
|1.42998
|0.00000
|0.00000
|4724
|2010.01.08 13:06
|buy
|2363
|15.33
|1.42743
|0.00000
|0.00000
|4725
|2010.01.08 13:30
|close
|2363
|15.33
|1.43235
|0.00000
|0.00000
|7542.36
|467455.00
|4726
|2010.01.08 13:30
|close
|2362
|15.33
|1.43280
|0.00000
|0.00000
|4323.06
|471778.06
|4727
|2010.01.08 15:48
|buy
|2364
|15.72
|1.43338
|0.00000
|0.00000
|4728
|2010.01.08 16:46
|close
|2364
|15.72
|1.43475
|0.00000
|0.00000
|2153.64
|473931.70
|4729
|2010.01.08 16:59
|sell
|2365
|15.79
|1.43540
|0.00000
|0.00000
|4730
|2010.01.08 17:33
|sell
|2366
|15.79
|1.43895
|0.00000
|0.00000
|4731
|2010.01.08 18:16
|sell
|2367
|31.58
|1.44305
|0.00000
|0.00000
|4732
|2010.01.10 22:00
|close
|2367
|31.58
|1.44278
|0.00000
|0.00000
|852.66
|474784.36
|4733
|2010.01.10 22:00
|close
|2366
|15.79
|1.44283
|0.00000
|0.00000
|-6126.52
|468657.84
|4734
|2010.01.10 22:01
|close
|2365
|15.79
|1.44283
|0.00000
|0.00000
|-11731.97
|456925.87
|4735
|2010.01.10 23:35
|sell
|2368
|15.23
|1.44360
|0.00000
|0.00000
|4736
|2010.01.11 00:06
|sell
|2369
|15.23
|1.44725
|0.00000
|0.00000
|4737
|2010.01.11 03:01
|sell
|2370
|30.46
|1.45135
|0.00000
|0.00000
|4738
|2010.01.11 04:42
|close
|2370
|30.46
|1.45018
|0.00000
|0.00000
|3563.82
|460489.69
|4739
|2010.01.11 04:42
|close
|2369
|15.23
|1.45018
|0.00000
|0.00000
|-4462.39
|456027.30
|4740
|2010.01.11 04:42
|close
|2368
|15.23
|1.45018
|0.00000
|0.00000
|-10021.34
|446005.96
|4741
|2010.01.11 04:43
|buy
|2371
|14.86
|1.44948
|0.00000
|0.00000
|4742
|2010.01.11 05:52
|close
|2371
|14.86
|1.45225
|0.00000
|0.00000
|4116.22
|450122.18
|4743
|2010.01.11 07:57
|buy
|2372
|15.00
|1.44818
|0.00000
|0.00000
|4744
|2010.01.11 08:35
|close
|2372
|15.00
|1.45195
|0.00000
|0.00000
|5655.00
|455777.18
|4745
|2010.01.11 08:42
|sell
|2373
|15.19
|1.45285
|0.00000
|0.00000
|4746
|2010.01.11 12:58
|close
|2373
|15.19
|1.45233
|0.00000
|0.00000
|789.88
|456567.06
|4747
|2010.01.11 13:38
|buy
|2374
|15.21
|1.45153
|0.00000
|0.00000
|4748
|2010.01.11 15:40
|close
|2374
|15.21
|1.45215
|0.00000
|0.00000
|943.02
|457510.08
|4749
|2010.01.11 15:48
|sell
|2375
|15.25
|1.45350
|0.00000
|0.00000
|4750
|2010.01.11 17:46
|close
|2375
|15.25
|1.45268
|0.00000
|0.00000
|1250.50
|458760.58
|4751
|2010.01.11 17:46
|buy
|2376
|15.29
|1.45208
|0.00000
|0.00000
|4752
|2010.01.11 19:14
|close
|2376
|15.29
|1.45390
|0.00000
|0.00000
|2782.78
|461543.36
|4753
|2010.01.11 21:32
|buy
|2377
|15.38
|1.45098
|0.00000
|0.00000
|4754
|2010.01.12 01:17
|buy
|2378
|15.38
|1.44843
|0.00000
|0.00000
|4755
|2010.01.12 03:31
|close
|2378
|15.38
|1.44845
|0.00000
|0.00000
|30.76
|461574.12
|4756
|2010.01.12 03:31
|close
|2377
|15.38
|1.44845
|0.00000
|0.00000
|-3891.14
|457682.98
|4757
|2010.01.12 07:36
|sell
|2379
|15.25
|1.45135
|0.00000
|0.00000
|4758
|2010.01.12 08:54
|close
|2379
|15.25
|1.44883
|0.00000
|0.00000
|3843.00
|461525.98
|4759
|2010.01.12 08:59
|buy
|2380
|15.38
|1.44823
|0.00000
|0.00000
|4760
|2010.01.12 10:19
|close
|2380
|15.38
|1.45050
|0.00000
|0.00000
|3491.26
|465017.24
|4761
|2010.01.12 11:25
|buy
|2381
|15.50
|1.44663
|0.00000
|0.00000
|4762
|2010.01.12 12:20
|close
|2381
|15.50
|1.44955
|0.00000
|0.00000
|4526.00
|469543.24
|4763
|2010.01.12 12:54
|sell
|2382
|15.65
|1.45005
|0.00000
|0.00000
|4764
|2010.01.12 13:33
|close
|2382
|15.65
|1.44758
|0.00000
|0.00000
|3865.55
|473408.79
|4765
|2010.01.12 14:00
|buy
|2383
|15.78
|1.44683
|0.00000
|0.00000
|4766
|2010.01.12 14:37
|close
|2383
|15.78
|1.45015
|0.00000
|0.00000
|5238.96
|478647.75
|4767
|2010.01.12 14:56
|sell
|2384
|15.95
|1.45120
|0.00000
|0.00000
|4768
|2010.01.12 15:48
|sell
|2385
|15.95
|1.45420
|0.00000
|0.00000
|4769
|2010.01.12 17:01
|close
|2385
|15.95
|1.45213
|0.00000
|0.00000
|3301.65
|481949.40
|4770
|2010.01.12 17:01
|close
|2384
|15.95
|1.45213
|0.00000
|0.00000
|-1483.35
|480466.05
|4771
|2010.01.12 17:23
|buy
|2386
|16.01
|1.45138
|0.00000
|0.00000
|4772
|2010.01.12 18:22
|buy
|2387
|16.01
|1.44883
|0.00000
|0.00000
|4773
|2010.01.12 23:22
|close
|2387
|16.01
|1.44845
|0.00000
|0.00000
|-608.38
|479857.67
|4774
|2010.01.12 23:22
|close
|2386
|16.01
|1.44845
|0.00000
|0.00000
|-4690.93
|475166.74
|4775
|2010.01.13 00:05
|buy
|2388
|15.83
|1.44698
|0.00000
|0.00000
|4776
|2010.01.13 06:03
|close
|2388
|15.83
|1.44840
|0.00000
|0.00000
|2247.86
|477414.60
|4777
|2010.01.13 08:06
|buy
|2389
|15.91
|1.44733
|0.00000
|0.00000
|4778
|2010.01.13 09:11
|close
|2389
|15.91
|1.44990
|0.00000
|0.00000
|4088.87
|481503.47
|4779
|2010.01.13 09:14
|sell
|2390
|16.05
|1.45045
|0.00000
|0.00000
|4780
|2010.01.13 11:13
|sell
|2391
|16.05
|1.45320
|0.00000
|0.00000
|4781
|2010.01.13 12:08
|sell
|2392
|32.10
|1.45725
|0.00000
|0.00000
|4782
|2010.01.13 14:07
|close
|2392
|32.10
|1.45548
|0.00000
|0.00000
|5681.70
|487185.17
|4783
|2010.01.13 14:07
|close
|2391
|16.05
|1.45543
|0.00000
|0.00000
|-3579.15
|483606.02
|4784
|2010.01.13 14:07
|close
|2390
|16.05
|1.45538
|0.00000
|0.00000
|-7912.65
|475693.37
|4785
|2010.01.13 14:31
|buy
|2393
|15.85
|1.45473
|0.00000
|0.00000
|4786
|2010.01.13 15:14
|buy
|2394
|15.85
|1.45198
|0.00000
|0.00000
|4787
|2010.01.13 16:20
|buy
|2395
|31.70
|1.44778
|0.00000
|0.00000
|4788
|2010.01.13 17:20
|close
|2395
|31.70
|1.45105
|0.00000
|0.00000
|10365.90
|486059.27
|4789
|2010.01.13 17:20
|close
|2394
|15.85
|1.45105
|0.00000
|0.00000
|-1474.05
|484585.22
|4790
|2010.01.13 17:20
|close
|2393
|15.85
|1.45105
|0.00000
|0.00000
|-5832.80
|478752.42
|4791
|2010.01.13 17:51
|sell
|2396
|15.95
|1.45195
|0.00000
|0.00000
|4792
|2010.01.13 18:21
|close
|2396
|15.95
|1.44913
|0.00000
|0.00000
|4497.90
|483250.32
|4793
|2010.01.14 00:30
|sell
|2397
|16.10
|1.45325
|0.00000
|0.00000
|4794
|2010.01.14 06:28
|close
|2397
|16.10
|1.45348
|0.00000
|0.00000
|-370.30
|482880.02
|4795
|2010.01.14 09:56
|buy
|2398
|16.09
|1.45103
|0.00000
|0.00000
|4796
|2010.01.14 12:11
|buy
|2399
|16.09
|1.44848
|0.00000
|0.00000
|4797
|2010.01.14 13:25
|close
|2399
|16.09
|1.44975
|0.00000
|0.00000
|2043.43
|484923.45
|4798
|2010.01.14 13:25
|close
|2398
|16.09
|1.44975
|0.00000
|0.00000
|-2059.52
|482863.93
|4799
|2010.01.14 13:30
|sell
|2400
|16.09
|1.45100
|0.00000
|0.00000
|4800
|2010.01.14 14:15
|close
|2400
|16.09
|1.44798
|0.00000
|0.00000
|4859.18
|487723.11
|4801
|2010.01.14 14:20
|buy
|2401
|16.25
|1.44713
|0.00000
|0.00000
|4802
|2010.01.14 17:06
|close
|2401
|16.25
|1.44925
|0.00000
|0.00000
|3445.00
|491168.11
|4803
|2010.01.14 18:08
|sell
|2402
|16.37
|1.45005
|0.00000
|0.00000
|4804
|2010.01.14 19:35
|close
|2402
|16.37
|1.44953
|0.00000
|0.00000
|851.24
|492019.35
|4805
|2010.01.15 00:46
|buy
|2403
|16.40
|1.44788
|0.00000
|0.00000
|4806
|2010.01.15 01:54
|buy
|2404
|16.40
|1.44378
|0.00000
|0.00000
|4807
|2010.01.15 05:56
|close
|2404
|16.40
|1.44400
|0.00000
|0.00000
|360.80
|492380.15
|4808
|2010.01.15 05:56
|close
|2403
|16.40
|1.44405
|0.00000
|0.00000
|-6281.20
|486098.95
|4809
|2010.01.15 08:01
|buy
|2405
|16.20
|1.43908
|0.00000
|0.00000
|4810
|2010.01.15 13:35
|buy
|2406
|16.20
|1.43633
|0.00000
|0.00000
|4811
|2010.01.15 13:59
|close
|2406
|16.20
|1.43715
|0.00000
|0.00000
|1328.40
|487427.35
|4812
|2010.01.15 13:59
|close
|2405
|16.20
|1.43715
|0.00000
|0.00000
|-3126.60
|484300.75
|4813
|2010.01.15 14:27
|sell
|2407
|16.14
|1.43940
|0.00000
|0.00000
|4814
|2010.01.15 15:08
|close
|2407
|16.14
|1.43613
|0.00000
|0.00000
|5277.78
|489578.53
|4815
|2010.01.15 19:47
|buy
|2408
|16.31
|1.43553
|0.00000
|0.00000
|4816
|2010.01.17 22:00
|close
|2408
|16.31
|1.43550
|0.00000
|0.00000
|-48.93
|489529.60
|4817
|2010.01.17 22:58
|buy
|2409
|16.31
|1.43463
|0.00000
|0.00000
|4818
|2010.01.18 04:56
|close
|2409
|16.31
|1.43760
|0.00000
|0.00000
|4844.07
|494373.67
|4819
|2010.01.18 14:57
|sell
|2410
|16.47
|1.43895
|0.00000
|0.00000
|4820
|2010.01.18 19:03
|close
|2410
|16.47
|1.43888
|0.00000
|0.00000
|115.29
|494488.96
|4821
|2010.01.18 21:00
|buy
|2411
|16.48
|1.43813
|0.00000
|0.00000
|4822
|2010.01.18 23:09
|close
|2411
|16.48
|1.44010
|0.00000
|0.00000
|3246.56
|497735.52
|4823
|2010.01.18 23:10
|sell
|2412
|16.59
|1.44060
|0.00000
|0.00000
|4824
|2010.01.19 05:08
|close
|2412
|16.59
|1.43953
|0.00000
|0.00000
|1775.13
|499510.65
|4825
|2010.01.19 09:42
|buy
|2413
|16.65
|1.43703
|0.00000
|0.00000
|4826
|2010.01.19 10:13
|buy
|2414
|16.65
|1.43238
|0.00000
|0.00000
|4827
|2010.01.19 12:35
|buy
|2415
|33.30
|1.42778
|0.00000
|0.00000
|4828
|2010.01.19 14:49
|close
|2415
|33.30
|1.43010
|0.00000
|0.00000
|7725.60
|507236.25
|4829
|2010.01.19 14:49
|close
|2414
|16.65
|1.43010
|0.00000
|0.00000
|-3796.20
|503440.05
|4830
|2010.01.19 14:49
|close
|2413
|16.65
|1.43020
|0.00000
|0.00000
|-11371.95
|492068.10
|4831
|2010.01.19 16:18
|buy
|2416
|16.40
|1.42618
|0.00000
|0.00000
|4832
|2010.01.19 17:30
|close
|2416
|16.40
|1.42795
|0.00000
|0.00000
|2902.80
|494970.90
|4833
|2010.01.19 17:55
|sell
|2417
|16.49
|1.42845
|0.00000
|0.00000
|4834
|2010.01.19 21:51
|close
|2417
|16.49
|1.42878
|0.00000
|0.00000
|-544.17
|494426.73
|4835
|2010.01.19 23:05
|buy
|2418
|16.48
|1.42828
|0.00000
|0.00000
|4836
|2010.01.20 01:17
|buy
|2419
|16.48
|1.42428
|0.00000
|0.00000
|4837
|2010.01.20 03:33
|buy
|2420
|32.96
|1.42018
|0.00000
|0.00000
|4838
|2010.01.20 05:04
|close
|2420
|32.96
|1.42070
|0.00000
|0.00000
|1713.92
|496140.65
|4839
|2010.01.20 05:04
|close
|2419
|16.48
|1.42075
|0.00000
|0.00000
|-5817.44
|490323.21
|4840
|2010.01.20 05:04
|close
|2418
|16.48
|1.42075
|0.00000
|0.00000
|-12409.44
|477913.77
|4841
|2010.01.20 09:27
|sell
|2421
|15.93
|1.42165
|0.00000
|0.00000
|4842
|2010.01.20 10:53
|close
|2421
|15.93
|1.41713
|0.00000
|0.00000
|7200.36
|485114.13
|4843
|2010.01.20 11:12
|buy
|2422
|16.17
|1.41563
|0.00000
|0.00000
|4844
|2010.01.20 13:23
|buy
|2423
|16.17
|1.41303
|0.00000
|0.00000
|4845
|2010.01.20 17:03
|buy
|2424
|32.34
|1.40838
|0.00000
|0.00000
|4846
|2010.01.20 17:11
|close
|2424
|32.34
|1.40890
|0.00000
|0.00000
|1681.68
|486795.81
|4847
|2010.01.20 17:11
|close
|2423
|16.17
|1.40890
|0.00000
|0.00000
|-6678.21
|480117.60
|4848
|2010.01.20 17:11
|close
|2422
|16.17
|1.40900
|0.00000
|0.00000
|-10720.71
|469396.89
|4849
|2010.01.21 00:25
|sell
|2425
|15.64
|1.41225
|0.00000
|0.00000
|4850
|2010.01.21 01:43
|close
|2425
|15.64
|1.41093
|0.00000
|0.00000
|2064.48
|471461.37
|4851
|2010.01.21 02:00
|buy
|2426
|15.71
|1.40873
|0.00000
|0.00000
|4852
|2010.01.21 06:41
|close
|2426
|15.71
|1.41065
|0.00000
|0.00000
|3016.32
|474477.69
|4853
|2010.01.21 06:47
|sell
|2427
|15.81
|1.41135
|0.00000
|0.00000
|4854
|2010.01.21 07:52
|close
|2427
|15.81
|1.40828
|0.00000
|0.00000
|4853.67
|479331.36
|4855
|2010.01.21 09:02
|buy
|2428
|15.97
|1.40703
|0.00000
|0.00000
|4856
|2010.01.21 10:39
|buy
|2429
|15.97
|1.40448
|0.00000
|0.00000
|4857
|2010.01.21 12:00
|close
|2429
|15.97
|1.40630
|0.00000
|0.00000
|2906.54
|482237.90
|4858
|2010.01.21 12:00
|close
|2428
|15.97
|1.40630
|0.00000
|0.00000
|-1165.81
|481072.09
|4859
|2010.01.21 12:02
|sell
|2430
|16.03
|1.40675
|0.00000
|0.00000
|4860
|2010.01.21 14:22
|sell
|2431
|16.03
|1.40960
|0.00000
|0.00000
|4861
|2010.01.21 15:23
|close
|2431
|16.03
|1.40758
|0.00000
|0.00000
|3238.06
|484310.15
|4862
|2010.01.21 15:23
|close
|2430
|16.03
|1.40743
|0.00000
|0.00000
|-1090.04
|483220.11
|4863
|2010.01.21 15:24
|buy
|2432
|16.10
|1.40673
|0.00000
|0.00000
|4864
|2010.01.21 16:07
|buy
|2433
|16.10
|1.40403
|0.00000
|0.00000
|4865
|2010.01.21 16:47
|close
|2433
|16.10
|1.40740
|0.00000
|0.00000
|5425.70
|488645.81
|4866
|2010.01.21 16:47
|close
|2432
|16.10
|1.40735
|0.00000
|0.00000
|998.20
|489644.01
|4867
|2010.01.21 16:49
|sell
|2434
|16.32
|1.41050
|0.00000
|0.00000
|4868
|2010.01.21 22:47
|close
|2434
|16.32
|1.40838
|0.00000
|0.00000
|3459.84
|493103.85
|4869
|2010.01.22 00:53
|sell
|2435
|16.43
|1.41085
|0.00000
|0.00000
|4870
|2010.01.22 01:52
|sell
|2436
|16.43
|1.41350
|0.00000
|0.00000
|4871
|2010.01.22 03:24
|close
|2436
|16.43
|1.41143
|0.00000
|0.00000
|3401.01
|496504.86
|4872
|2010.01.22 03:24
|close
|2435
|16.43
|1.41138
|0.00000
|0.00000
|-870.79
|495634.07
|4873
|2010.01.22 09:48
|sell
|2437
|16.52
|1.41625
|0.00000
|0.00000
|4874
|2010.01.22 10:56
|close
|2437
|16.52
|1.41398
|0.00000
|0.00000
|3750.04
|499384.11
|4875
|2010.01.22 11:27
|buy
|2438
|16.64
|1.41308
|0.00000
|0.00000
|4876
|2010.01.22 14:00
|buy
|2439
|16.64
|1.41028
|0.00000
|0.00000
|4877
|2010.01.22 16:01
|close
|2439
|16.64
|1.41395
|0.00000
|0.00000
|6106.88
|505490.99
|4878
|2010.01.22 16:01
|close
|2438
|16.64
|1.41395
|0.00000
|0.00000
|1447.68
|506938.67
|4879
|2010.01.22 16:03
|sell
|2440
|16.89
|1.41460
|0.00000
|0.00000
|4880
|2010.01.22 17:20
|sell
|2441
|16.89
|1.41745
|0.00000
|0.00000
|4881
|2010.01.22 19:22
|close
|2441
|16.89
|1.41443
|0.00000
|0.00000
|5100.78
|512039.45
|4882
|2010.01.22 19:22
|close
|2440
|16.89
|1.41443
|0.00000
|0.00000
|287.13
|512326.58
|4883
|2010.01.22 19:48
|buy
|2442
|17.07
|1.41373
|0.00000
|0.00000
|4884
|2010.01.24 22:01
|close
|2442
|17.07
|1.41560
|0.00000
|0.00000
|3192.09
|515518.67
|4885
|2010.01.24 23:25
|sell
|2443
|17.18
|1.41705
|0.00000
|0.00000
|4886
|2010.01.25 05:24
|close
|2443
|17.18
|1.41648
|0.00000
|0.00000
|979.26
|516497.93
|4887
|2010.01.25 07:46
|buy
|2444
|17.21
|1.41393
|0.00000
|0.00000
|4888
|2010.01.25 10:35
|close
|2444
|17.21
|1.41695
|0.00000
|0.00000
|5197.42
|521695.35
|4889
|2010.01.25 10:37
|sell
|2445
|17.38
|1.41775
|0.00000
|0.00000
|4890
|2010.01.25 12:12
|close
|2445
|17.38
|1.41688
|0.00000
|0.00000
|1512.06
|523207.41
|4891
|2010.01.25 12:44
|buy
|2446
|17.44
|1.41613
|0.00000
|0.00000
|4892
|2010.01.25 13:47
|buy
|2447
|17.44
|1.41343
|0.00000
|0.00000
|4893
|2010.01.25 18:42
|close
|2447
|17.44
|1.41510
|0.00000
|0.00000
|2912.48
|526119.89
|4894
|2010.01.25 18:42
|close
|2446
|17.44
|1.41505
|0.00000
|0.00000
|-1883.52
|524236.37
|4895
|2010.01.26 02:54
|buy
|2448
|17.47
|1.41463
|0.00000
|0.00000
|4896
|2010.01.26 03:25
|buy
|2449
|17.47
|1.41138
|0.00000
|0.00000
|4897
|2010.01.26 07:03
|close
|2449
|17.47
|1.40940
|0.00000
|0.00000
|-3459.06
|520777.31
|4898
|2010.01.26 07:03
|close
|2448
|17.47
|1.40940
|0.00000
|0.00000
|-9136.81
|511640.50
|4899
|2010.01.26 08:04
|sell
|2450
|17.05
|1.40990
|0.00000
|0.00000
|4900
|2010.01.26 12:01
|close
|2450
|17.05
|1.40743
|0.00000
|0.00000
|4211.35
|515851.85
|4901
|2010.01.26 14:08
|buy
|2451
|17.19
|1.40588
|0.00000
|0.00000
|4902
|2010.01.26 16:12
|close
|2451
|17.19
|1.40800
|0.00000
|0.00000
|3644.28
|519496.13
|4903
|2010.01.26 16:30
|sell
|2452
|17.31
|1.40885
|0.00000
|0.00000
|4904
|2010.01.26 20:13
|close
|2452
|17.31
|1.40763
|0.00000
|0.00000
|2111.82
|521607.95
|4905
|2010.01.26 22:23
|buy
|2453
|17.38
|1.40718
|0.00000
|0.00000
|4906
|2010.01.27 04:22
|close
|2453
|17.38
|1.40745
|0.00000
|0.00000
|469.26
|522077.21
|4907
|2010.01.27 07:15
|buy
|2454
|17.40
|1.40468
|0.00000
|0.00000
|4908
|2010.01.27 09:30
|close
|2454
|17.40
|1.40565
|0.00000
|0.00000
|1687.80
|523765.01
|4909
|2010.01.27 09:38
|sell
|2455
|17.45
|1.40625
|0.00000
|0.00000
|4910
|2010.01.27 13:10
|close
|2455
|17.45
|1.40713
|0.00000
|0.00000
|-1535.60
|522229.41
|4911
|2010.01.27 13:31
|buy
|2456
|17.40
|1.40653
|0.00000
|0.00000
|4912
|2010.01.27 14:06
|buy
|2457
|17.40
|1.40393
|0.00000
|0.00000
|4913
|2010.01.27 19:09
|close
|2457
|17.40
|1.40465
|0.00000
|0.00000
|1252.80
|523482.21
|4914
|2010.01.27 19:09
|close
|2456
|17.40
|1.40465
|0.00000
|0.00000
|-3271.20
|520211.01
|4915
|2010.01.27 19:23
|buy
|2458
|17.34
|1.40123
|0.00000
|0.00000
|4916
|2010.01.28 01:21
|close
|2458
|17.34
|1.40025
|0.00000
|0.00000
|-1699.32
|518511.69
|4917
|2010.01.28 01:45
|buy
|2459
|17.28
|1.39618
|0.00000
|0.00000
|4918
|2010.01.28 02:58
|close
|2459
|17.28
|1.40100
|0.00000
|0.00000
|8328.96
|526840.65
|4919
|2010.01.28 04:03
|sell
|2460
|17.56
|1.40200
|0.00000
|0.00000
|4920
|2010.01.28 08:07
|sell
|2461
|17.56
|1.40490
|0.00000
|0.00000
|4921
|2010.01.28 10:01
|close
|2461
|17.56
|1.40308
|0.00000
|0.00000
|3195.92
|530036.57
|4922
|2010.01.28 10:01
|close
|2460
|17.56
|1.40298
|0.00000
|0.00000
|-1720.88
|528315.69
|4923
|2010.01.28 10:46
|buy
|2462
|17.61
|1.40108
|0.00000
|0.00000
|4924
|2010.01.28 12:19
|close
|2462
|17.61
|1.40135
|0.00000
|0.00000
|475.47
|528791.16
|4925
|2010.01.28 12:40
|sell
|2463
|17.62
|1.40185
|0.00000
|0.00000
|4926
|2010.01.28 13:23
|close
|2463
|17.62
|1.39903
|0.00000
|0.00000
|4968.84
|533760.00
|4927
|2010.01.28 13:31
|buy
|2464
|17.79
|1.39858
|0.00000
|0.00000
|4928
|2010.01.28 15:07
|buy
|2465
|17.79
|1.39593
|0.00000
|0.00000
|4929
|2010.01.28 16:43
|close
|2465
|17.79
|1.39745
|0.00000
|0.00000
|2704.08
|536464.08
|4930
|2010.01.28 16:43
|close
|2464
|17.79
|1.39735
|0.00000
|0.00000
|-2188.17
|534275.91
|4931
|2010.01.28 16:47
|sell
|2466
|17.80
|1.39795
|0.00000
|0.00000
|4932
|2010.01.28 19:18
|close
|2466
|17.80
|1.39658
|0.00000
|0.00000
|2438.60
|536714.51
|4933
|2010.01.28 23:05
|buy
|2467
|17.89
|1.39608
|0.00000
|0.00000
|4934
|2010.01.29 00:28
|buy
|2468
|17.89
|1.39293
|0.00000
|0.00000
|4935
|2010.01.29 02:02
|close
|2468
|17.89
|1.39410
|0.00000
|0.00000
|2093.13
|538807.64
|4936
|2010.01.29 02:02
|close
|2467
|17.89
|1.39410
|0.00000
|0.00000
|-3542.22
|535265.42
|4937
|2010.01.29 03:08
|sell
|2469
|17.84
|1.39490
|0.00000
|0.00000
|4938
|2010.01.29 04:22
|close
|2469
|17.84
|1.39353
|0.00000
|0.00000
|2444.08
|537709.50
|4939
|2010.01.29 05:29
|buy
|2470
|17.92
|1.39298
|0.00000
|0.00000
|4940
|2010.01.29 06:18
|close
|2470
|17.92
|1.39485
|0.00000
|0.00000
|3351.04
|541060.54
|4941
|2010.01.29 07:04
|sell
|2471
|18.03
|1.39540
|0.00000
|0.00000
|4942
|2010.01.29 09:02
|sell
|2472
|18.03
|1.39805
|0.00000
|0.00000
|4943
|2010.01.29 13:02
|close
|2472
|18.03
|1.39613
|0.00000
|0.00000
|3461.76
|544522.30
|4944
|2010.01.29 13:02
|close
|2471
|18.03
|1.39613
|0.00000
|0.00000
|-1316.19
|543206.11
|4945
|2010.01.29 13:33
|buy
|2473
|18.10
|1.39413
|0.00000
|0.00000
|4946
|2010.01.29 14:55
|buy
|2474
|18.10
|1.39108
|0.00000
|0.00000
|4947
|2010.01.29 16:49
|buy
|2475
|36.20
|1.38688
|0.00000
|0.00000
|4948
|2010.01.29 18:06
|close
|2475
|36.20
|1.38900
|0.00000
|0.00000
|7674.40
|550880.51
|4949
|2010.01.29 18:06
|close
|2474
|18.10
|1.38905
|0.00000
|0.00000
|-3674.30
|547206.21
|4950
|2010.01.29 18:06
|close
|2473
|18.10
|1.38905
|0.00000
|0.00000
|-9194.80
|538011.41
|4951
|2010.01.29 19:54
|buy
|2476
|17.93
|1.38668
|0.00000
|0.00000
|4952
|2010.01.31 22:00
|close
|2476
|17.93
|1.38585
|0.00000
|0.00000
|-1488.19
|536523.22
|4953
|2010.02.01 08:18
|sell
|2477
|17.88
|1.39010
|0.00000
|0.00000
|4954
|2010.02.01 13:41
|sell
|2478
|17.88
|1.39265
|0.00000
|0.00000
|4955
|2010.02.01 14:16
|close
|2478
|17.88
|1.39153
|0.00000
|0.00000
|2002.56
|538525.78
|4956
|2010.02.01 14:16
|close
|2477
|17.88
|1.39153
|0.00000
|0.00000
|-2556.84
|535968.94
|4957
|2010.02.01 15:07
|buy
|2479
|17.86
|1.38983
|0.00000
|0.00000
|4958
|2010.02.01 17:51
|close
|2479
|17.86
|1.39155
|0.00000
|0.00000
|3071.92
|539040.86
|4959
|2010.02.01 18:11
|sell
|2480
|17.96
|1.39220
|0.00000
|0.00000
|4960
|2010.02.01 22:38
|close
|2480
|17.96
|1.39123
|0.00000
|0.00000
|1742.12
|540782.98
|4961
|2010.02.02 01:19
|buy
|2481
|18.02
|1.39113
|0.00000
|0.00000
|4962
|2010.02.02 04:55
|close
|2481
|18.02
|1.39075
|0.00000
|0.00000
|-684.76
|540098.22
|4963
|2010.02.02 04:55
|sell
|2482
|18.00
|1.39125
|0.00000
|0.00000
|4964
|2010.02.02 07:39
|sell
|2483
|18.00
|1.39430
|0.00000
|0.00000
|4965
|2010.02.02 10:54
|close
|2483
|18.00
|1.39373
|0.00000
|0.00000
|1026.00
|541124.22
|4966
|2010.02.02 10:54
|close
|2482
|18.00
|1.39373
|0.00000
|0.00000
|-4464.00
|536660.22
|4967
|2010.02.02 14:49
|sell
|2484
|17.88
|1.39535
|0.00000
|0.00000
|4968
|2010.02.02 15:11
|close
|2484
|17.88
|1.39288
|0.00000
|0.00000
|4416.36
|541076.58
|4969
|2010.02.02 17:30
|sell
|2485
|18.03
|1.39685
|0.00000
|0.00000
|4970
|2010.02.02 23:28
|close
|2485
|18.03
|1.39713
|0.00000
|0.00000
|-504.84
|540571.74
|4971
|2010.02.03 07:18
|sell
|2486
|18.01
|1.39765
|0.00000
|0.00000
|4972
|2010.02.03 09:00
|sell
|2487
|18.01
|1.40085
|0.00000
|0.00000
|4973
|2010.02.03 13:03
|close
|2487
|18.01
|1.39848
|0.00000
|0.00000
|4268.37
|544840.11
|4974
|2010.02.03 13:03
|close
|2486
|18.01
|1.39848
|0.00000
|0.00000
|-1494.83
|543345.28
|4975
|2010.02.03 13:15
|buy
|2488
|18.11
|1.39793
|0.00000
|0.00000
|4976
|2010.02.03 13:53
|buy
|2489
|18.11
|1.39513
|0.00000
|0.00000
|4977
|2010.02.03 15:36
|buy
|2490
|36.22
|1.39103
|0.00000
|0.00000
|4978
|2010.02.03 19:13
|close
|2490
|36.22
|1.39070
|0.00000
|0.00000
|-1195.26
|542150.02
|4979
|2010.02.03 19:13
|close
|2489
|18.11
|1.39085
|0.00000
|0.00000
|-7751.08
|534398.94
|4980
|2010.02.03 19:13
|close
|2488
|18.11
|1.39085
|0.00000
|0.00000
|-12821.88
|521577.06
|4981
|2010.02.03 23:14
|buy
|2491
|17.38
|1.38848
|0.00000
|0.00000
|4982
|2010.02.04 05:12
|close
|2491
|17.38
|1.38930
|0.00000
|0.00000
|1425.16
|523002.22
|4983
|2010.02.04 06:46
|buy
|2492
|17.43
|1.38693
|0.00000
|0.00000
|4984
|2010.02.04 09:04
|buy
|2493
|17.43
|1.38383
|0.00000
|0.00000
|4985
|2010.02.04 10:24
|close
|2493
|17.43
|1.38545
|0.00000
|0.00000
|2823.66
|525825.88
|4986
|2010.02.04 10:24
|close
|2492
|17.43
|1.38540
|0.00000
|0.00000
|-2666.79
|523159.09
|4987
|2010.02.04 13:47
|buy
|2494
|17.43
|1.38253
|0.00000
|0.00000
|4988
|2010.02.04 15:06
|buy
|2495
|17.43
|1.37988
|0.00000
|0.00000
|4989
|2010.02.04 16:43
|buy
|2496
|34.86
|1.37293
|0.00000
|0.00000
|4990
|2010.02.04 19:46
|close
|2496
|34.86
|1.37510
|0.00000
|0.00000
|7564.62
|530723.71
|4991
|2010.02.04 19:46
|close
|2495
|17.43
|1.37515
|0.00000
|0.00000
|-8244.39
|522479.32
|4992
|2010.02.04 19:46
|close
|2494
|17.43
|1.37515
|0.00000
|0.00000
|-12863.34
|509615.98
|4993
|2010.02.04 20:41
|buy
|2497
|16.98
|1.37413
|0.00000
|0.00000
|4994
|2010.02.04 22:13
|buy
|2498
|16.98
|1.37153
|0.00000
|0.00000
|4995
|2010.02.05 01:05
|buy
|2499
|33.96
|1.36733
|0.00000
|0.00000
|4996
|2010.02.05 02:25
|close
|2499
|33.96
|1.37145
|0.00000
|0.00000
|13991.52
|523607.50
|4997
|2010.02.05 02:25
|close
|2498
|16.98
|1.37145
|0.00000
|0.00000
|-135.84
|523471.66
|4998
|2010.02.05 02:25
|close
|2497
|16.98
|1.37145
|0.00000
|0.00000
|-4550.64
|518921.02
|4999
|2010.02.05 02:59
|sell
|2500
|17.29
|1.37195
|0.00000
|0.00000
|5000
|2010.02.05 07:39
|close
|2500
|17.29
|1.36968
|0.00000
|0.00000
|3924.83
|522845.85
|5001
|2010.02.05 07:43
|buy
|2501
|17.42
|1.36843
|0.00000
|0.00000
|5002
|2010.02.05 08:28
|buy
|2502
|17.42
|1.36588
|0.00000
|0.00000
|5003
|2010.02.05 09:12
|close
|2502
|17.42
|1.37025
|0.00000
|0.00000
|7612.54
|530458.39
|5004
|2010.02.05 10:51
|close
|2501
|17.42
|1.36960
|0.00000
|0.00000
|2038.14
|532496.53
|5005
|2010.02.05 11:26
|sell
|2503
|17.74
|1.37115
|0.00000
|0.00000
|5006
|2010.02.05 12:26
|close
|2503
|17.74
|1.36858
|0.00000
|0.00000
|4559.18
|537055.71
|5007
|2010.02.05 13:30
|buy
|2504
|17.90
|1.36798
|0.00000
|0.00000
|5008
|2010.02.05 13:33
|close
|2504
|17.90
|1.37085
|0.00000
|0.00000
|5137.30
|542193.01
|5009
|2010.02.05 13:34
|sell
|2505
|18.07
|1.37235
|0.00000
|0.00000
|5010
|2010.02.05 14:20
|close
|2505
|18.07
|1.36793
|0.00000
|0.00000
|7986.94
|550179.95
|5011
|2010.02.05 16:05
|buy
|2506
|18.33
|1.36598
|0.00000
|0.00000
|5012
|2010.02.05 16:36
|buy
|2507
|18.33
|1.36343
|0.00000
|0.00000
|5013
|2010.02.05 17:58
|close
|2507
|18.33
|1.36295
|0.00000
|0.00000
|-879.84
|549300.11
|5014
|2010.02.05 17:58
|close
|2506
|18.33
|1.36295
|0.00000
|0.00000
|-5553.99
|543746.12
|5015
|2010.02.05 18:41
|buy
|2508
|18.12
|1.35953
|0.00000
|0.00000
|5016
|2010.02.05 19:30
|close
|2508
|18.12
|1.36285
|0.00000
|0.00000
|6015.84
|549761.96
|5017
|2010.02.05 19:37
|sell
|2509
|18.32
|1.36350
|0.00000
|0.00000
|5018
|2010.02.05 20:57
|sell
|2510
|18.32
|1.36600
|0.00000
|0.00000
|5019
|2010.02.07 22:00
|close
|2510
|18.32
|1.36583
|0.00000
|0.00000
|311.44
|550073.40
|5020
|2010.02.07 22:00
|close
|2509
|18.32
|1.36563
|0.00000
|0.00000
|-3902.16
|546171.24
|5021
|2010.02.07 22:37
|buy
|2511
|18.20
|1.36383
|0.00000
|0.00000
|5022
|2010.02.08 00:49
|close
|2511
|18.20
|1.36650
|0.00000
|0.00000
|4859.40
|551030.64
|5023
|2010.02.08 07:27
|sell
|2512
|18.36
|1.36580
|0.00000
|0.00000
|5024
|2010.02.08 08:25
|sell
|2513
|18.36
|1.36845
|0.00000
|0.00000
|5025
|2010.02.08 11:47
|close
|2513
|18.36
|1.36708
|0.00000
|0.00000
|2515.32
|553545.96
|5026
|2010.02.08 11:47
|close
|2512
|18.36
|1.36708
|0.00000
|0.00000
|-2350.08
|551195.88
|5027
|2010.02.08 11:51
|buy
|2514
|18.37
|1.36638
|0.00000
|0.00000
|5028
|2010.02.08 13:07
|close
|2514
|18.37
|1.36770
|0.00000
|0.00000
|2424.84
|553620.72
|5029
|2010.02.08 15:47
|sell
|2515
|18.45
|1.36915
|0.00000
|0.00000
|5030
|2010.02.08 18:12
|close
|2515
|18.45
|1.36818
|0.00000
|0.00000
|1789.65
|555410.37
|5031
|2010.02.08 18:17
|buy
|2516
|18.51
|1.36748
|0.00000
|0.00000
|5032
|2010.02.08 21:53
|buy
|2517
|18.51
|1.36473
|0.00000
|0.00000
|5033
|2010.02.08 23:07
|close
|2517
|18.51
|1.36580
|0.00000
|0.00000
|1980.57
|557390.94
|5034
|2010.02.08 23:07
|close
|2516
|18.51
|1.36580
|0.00000
|0.00000
|-3109.68
|554281.26
|5035
|2010.02.09 00:19
|sell
|2518
|18.47
|1.36660
|0.00000
|0.00000
|5036
|2010.02.09 04:40
|sell
|2519
|18.47
|1.36915
|0.00000
|0.00000
|5037
|2010.02.09 06:17
|close
|2519
|18.47
|1.37063
|0.00000
|0.00000
|-2733.56
|551547.70
|5038
|2010.02.09 06:17
|close
|2518
|18.47
|1.37058
|0.00000
|0.00000
|-7351.06
|544196.64
|5039
|2010.02.09 07:32
|sell
|2520
|18.13
|1.37360
|0.00000
|0.00000
|5040
|2010.02.09 11:03
|close
|2520
|18.13
|1.37043
|0.00000
|0.00000
|5747.21
|549943.85
|5041
|2010.02.09 12:17
|sell
|2521
|18.33
|1.37285
|0.00000
|0.00000
|5042
|2010.02.09 12:48
|sell
|2522
|18.33
|1.37625
|0.00000
|0.00000
|5043
|2010.02.09 14:03
|close
|2522
|18.33
|1.37418
|0.00000
|0.00000
|3794.31
|553738.16
|5044
|2010.02.09 14:03
|close
|2521
|18.33
|1.37418
|0.00000
|0.00000
|-2437.89
|551300.27
|5045
|2010.02.09 14:04
|buy
|2523
|18.37
|1.37343
|0.00000
|0.00000
|5046
|2010.02.09 16:16
|buy
|2524
|18.37
|1.37078
|0.00000
|0.00000
|5047
|2010.02.09 16:37
|close
|2524
|18.37
|1.37525
|0.00000
|0.00000
|8211.39
|559511.66
|5048
|2010.02.09 16:40
|close
|2523
|18.37
|1.37715
|0.00000
|0.00000
|6833.64
|566345.30
|5049
|2010.02.09 16:50
|sell
|2525
|18.87
|1.37865
|0.00000
|0.00000
|5050
|2010.02.09 17:22
|sell
|2526
|18.87
|1.38360
|0.00000
|0.00000
|5051
|2010.02.09 17:41
|close
|2526
|18.87
|1.37793
|0.00000
|0.00000
|10699.29
|577044.59
|5052
|2010.02.09 22:49
|close
|2525
|18.87
|1.37898
|0.00000
|0.00000
|-622.71
|576421.88
|5053
|2010.02.10 03:25
|buy
|2527
|19.21
|1.37553
|0.00000
|0.00000
|5054
|2010.02.10 06:22
|close
|2527
|19.21
|1.37635
|0.00000
|0.00000
|1575.22
|577997.10
|5055
|2010.02.10 07:02
|sell
|2528
|19.26
|1.37730
|0.00000
|0.00000
|5056
|2010.02.10 08:14
|close
|2528
|19.26
|1.37548
|0.00000
|0.00000
|3505.32
|581502.42
|5057
|2010.02.10 10:10
|sell
|2529
|19.38
|1.38055
|0.00000
|0.00000
|5058
|2010.02.10 10:18
|close
|2529
|19.38
|1.37608
|0.00000
|0.00000
|8662.86
|590165.28
|5059
|2010.02.10 12:50
|buy
|2530
|19.67
|1.37723
|0.00000
|0.00000
|5060
|2010.02.10 13:42
|buy
|2531
|19.67
|1.37453
|0.00000
|0.00000
|5061
|2010.02.10 15:10
|buy
|2532
|39.34
|1.37048
|0.00000
|0.00000
|5062
|2010.02.10 16:33
|close
|2532
|39.34
|1.37105
|0.00000
|0.00000
|2242.38
|592407.66
|5063
|2010.02.10 16:33
|close
|2531
|19.67
|1.37100
|0.00000
|0.00000
|-6943.51
|585464.15
|5064
|2010.02.10 16:33
|close
|2530
|19.67
|1.37100
|0.00000
|0.00000
|-12254.41
|573209.74
|5065
|2010.02.10 16:47
|sell
|2533
|19.10
|1.37175
|0.00000
|0.00000
|5066
|2010.02.10 17:20
|sell
|2534
|19.10
|1.37435
|0.00000
|0.00000
|5067
|2010.02.10 22:46
|close
|2534
|19.10
|1.37333
|0.00000
|0.00000
|1948.20
|575157.94
|5068
|2010.02.10 22:46
|close
|2533
|19.10
|1.37333
|0.00000
|0.00000
|-3017.80
|572140.14
|5069
|2010.02.11 00:32
|sell
|2535
|19.07
|1.37740
|0.00000
|0.00000
|5070
|2010.02.11 06:03
|close
|2535
|19.07
|1.37788
|0.00000
|0.00000
|-915.36
|571224.78
|5071
|2010.02.11 08:00
|buy
|2536
|19.04
|1.37723
|0.00000
|0.00000
|5072
|2010.02.11 09:34
|buy
|2537
|19.04
|1.37463
|0.00000
|0.00000
|5073
|2010.02.11 13:39
|buy
|2538
|38.08
|1.37028
|0.00000
|0.00000
|5074
|2010.02.11 13:58
|close
|2538
|38.08
|1.36995
|0.00000
|0.00000
|-1256.64
|569968.14
|5075
|2010.02.11 13:58
|close
|2537
|19.04
|1.36990
|0.00000
|0.00000
|-9005.92
|560962.22
|5076
|2010.02.11 13:58
|close
|2536
|19.04
|1.36995
|0.00000
|0.00000
|-13861.12
|547101.10
|5077
|2010.02.11 14:08
|buy
|2539
|18.23
|1.36633
|0.00000
|0.00000
|5078
|2010.02.11 15:02
|buy
|2540
|18.23
|1.36373
|0.00000
|0.00000
|5079
|2010.02.11 16:45
|close
|2540
|18.23
|1.36545
|0.00000
|0.00000
|3135.56
|550236.66
|5080
|2010.02.11 16:45
|close
|2539
|18.23
|1.36550
|0.00000
|0.00000
|-1513.09
|548723.57
|5081
|2010.02.11 17:11
|sell
|2541
|18.29
|1.36615
|0.00000
|0.00000
|5082
|2010.02.11 19:31
|sell
|2542
|18.29
|1.36915
|0.00000
|0.00000
|5083
|2010.02.11 23:09
|close
|2542
|18.29
|1.36908
|0.00000
|0.00000
|128.03
|548851.60
|5084
|2010.02.11 23:09
|close
|2541
|18.29
|1.36903
|0.00000
|0.00000
|-5267.52
|543584.08
|5085
|2010.02.12 07:38
|buy
|2543
|18.11
|1.36528
|0.00000
|0.00000
|5086
|2010.02.12 08:29
|buy
|2544
|18.11
|1.36273
|0.00000
|0.00000
|5087
|2010.02.12 09:58
|buy
|2545
|36.22
|1.35773
|0.00000
|0.00000
|5088
|2010.02.12 11:28
|buy
|2546
|72.44
|1.35363
|0.00000
|0.00000
|5089
|2010.02.12 12:23
|close
|2546
|72.44
|1.35680
|0.00000
|0.00000
|22963.48
|566547.56
|5090
|2010.02.12 12:23
|close
|2545
|36.22
|1.35680
|0.00000
|0.00000
|-3368.46
|563179.10
|5091
|2010.02.12 12:23
|close
|2544
|18.11
|1.35680
|0.00000
|0.00000
|-10739.23
|552439.87
|5092
|2010.02.12 12:23
|close
|2543
|18.11
|1.35680
|0.00000
|0.00000
|-15357.28
|537082.59
|5093
|2010.02.12 13:04
|sell
|2547
|17.90
|1.35785
|0.00000
|0.00000
|5094
|2010.02.12 14:36
|close
|2547
|17.90
|1.35618
|0.00000
|0.00000
|2989.30
|540071.89
|5095
|2010.02.12 14:40
|buy
|2548
|18.00
|1.35548
|0.00000
|0.00000
|5096
|2010.02.12 14:56
|close
|2548
|18.00
|1.36045
|0.00000
|0.00000
|8946.00
|549017.89
|5097
|2010.02.12 14:56
|sell
|2549
|18.30
|1.36255
|0.00000
|0.00000
|5098
|2010.02.12 18:17
|close
|2549
|18.30
|1.36113
|0.00000
|0.00000
|2598.60
|551616.49
|5099
|2010.02.12 18:20
|buy
|2550
|18.38
|1.36043
|0.00000
|0.00000
|5100
|2010.02.12 19:30
|close
|2550
|18.38
|1.36240
|0.00000
|0.00000
|3620.86
|555237.35
|5101
|2010.02.12 21:45
|sell
|2551
|18.50
|1.36320
|0.00000
|0.00000
|5102
|2010.02.14 22:00
|close
|2551
|18.50
|1.36253
|0.00000
|0.00000
|1239.50
|556476.85
|5103
|2010.02.15 06:11
|buy
|2552
|18.54
|1.35818
|0.00000
|0.00000
|5104
|2010.02.15 07:34
|close
|2552
|18.54
|1.36075
|0.00000
|0.00000
|4764.78
|561241.63
|5105
|2010.02.15 07:55
|sell
|2553
|18.70
|1.36145
|0.00000
|0.00000
|5106
|2010.02.15 09:00
|close
|2553
|18.70
|1.35958
|0.00000
|0.00000
|3496.90
|564738.53
|5107
|2010.02.15 10:48
|sell
|2554
|18.82
|1.36305
|0.00000
|0.00000
|5108
|2010.02.15 13:02
|close
|2554
|18.82
|1.36043
|0.00000
|0.00000
|4930.84
|569669.37
|5109
|2010.02.15 13:23
|buy
|2555
|18.98
|1.35968
|0.00000
|0.00000
|5110
|2010.02.15 16:19
|close
|2555
|18.98
|1.36000
|0.00000
|0.00000
|607.36
|570276.73
|5111
|2010.02.15 16:40
|sell
|2556
|19.00
|1.36085
|0.00000
|0.00000
|5112
|2010.02.15 22:38
|close
|2556
|19.00
|1.35973
|0.00000
|0.00000
|2128.00
|572404.73
|5113
|2010.02.16 01:48
|sell
|2557
|19.08
|1.36260
|0.00000
|0.00000
|5114
|2010.02.16 05:40
|sell
|2558
|19.08
|1.36515
|0.00000
|0.00000
|5115
|2010.02.16 07:46
|close
|2558
|19.08
|1.36603
|0.00000
|0.00000
|-1679.04
|570725.69
|5116
|2010.02.16 07:46
|close
|2557
|19.08
|1.36603
|0.00000
|0.00000
|-6544.44
|564181.25
|5117
|2010.02.16 08:17
|sell
|2559
|18.80
|1.36805
|0.00000
|0.00000
|5118
|2010.02.16 09:41
|close
|2559
|18.80
|1.36483
|0.00000
|0.00000
|6053.60
|570234.85
|5119
|2010.02.16 09:46
|buy
|2560
|19.00
|1.36428
|0.00000
|0.00000
|5120
|2010.02.16 12:05
|close
|2560
|19.00
|1.36615
|0.00000
|0.00000
|3553.00
|573787.85
|5121
|2010.02.16 13:56
|sell
|2561
|19.12
|1.36685
|0.00000
|0.00000
|5122
|2010.02.16 15:45
|sell
|2562
|19.12
|1.36985
|0.00000
|0.00000
|5123
|2010.02.16 16:37
|sell
|2563
|38.24
|1.37445
|0.00000
|0.00000
|5124
|2010.02.16 19:55
|close
|2563
|38.24
|1.37568
|0.00000
|0.00000
|-4703.52
|569084.33
|5125
|2010.02.16 19:55
|close
|2562
|19.12
|1.37568
|0.00000
|0.00000
|-11146.96
|557937.37
|5126
|2010.02.16 19:55
|close
|2561
|19.12
|1.37568
|0.00000
|0.00000
|-16882.96
|541054.41
|5127
|2010.02.17 06:41
|buy
|2564
|18.03
|1.37538
|0.00000
|0.00000
|5128
|2010.02.17 07:54
|close
|2564
|18.03
|1.37755
|0.00000
|0.00000
|3912.51
|544966.92
|5129
|2010.02.17 08:06
|sell
|2565
|18.16
|1.37850
|0.00000
|0.00000
|5130
|2010.02.17 09:13
|close
|2565
|18.16
|1.37608
|0.00000
|0.00000
|4394.72
|549361.64
|5131
|2010.02.17 09:37
|buy
|2566
|18.31
|1.37473
|0.00000
|0.00000
|5132
|2010.02.17 11:25
|buy
|2567
|18.31
|1.37178
|0.00000
|0.00000
|5133
|2010.02.17 15:35
|close
|2567
|18.31
|1.36920
|0.00000
|0.00000
|-4723.98
|544637.66
|5134
|2010.02.17 15:35
|close
|2566
|18.31
|1.36920
|0.00000
|0.00000
|-10125.43
|534512.23
|5135
|2010.02.17 15:37
|buy
|2568
|17.81
|1.36738
|0.00000
|0.00000
|5136
|2010.02.17 16:08
|buy
|2569
|17.81
|1.36438
|0.00000
|0.00000
|5137
|2010.02.17 16:43
|buy
|2570
|35.62
|1.36008
|0.00000
|0.00000
|5138
|2010.02.17 21:36
|close
|2570
|35.62
|1.35980
|0.00000
|0.00000
|-997.36
|533514.87
|5139
|2010.02.17 21:36
|close
|2569
|17.81
|1.35980
|0.00000
|0.00000
|-8156.98
|525357.89
|5140
|2010.02.17 21:36
|close
|2568
|17.81
|1.35980
|0.00000
|0.00000
|-13499.98
|511857.91
|5141
|2010.02.18 00:27
|buy
|2571
|17.06
|1.35883
|0.00000
|0.00000
|5142
|2010.02.18 02:05
|buy
|2572
|17.06
|1.35608
|0.00000
|0.00000
|5143
|2010.02.18 06:05
|close
|2572
|17.06
|1.35820
|0.00000
|0.00000
|3616.72
|515474.63
|5144
|2010.02.18 06:05
|close
|2571
|17.06
|1.35820
|0.00000
|0.00000
|-1074.78
|514399.85
|5145
|2010.02.18 06:46
|sell
|2573
|17.14
|1.35900
|0.00000
|0.00000
|5146
|2010.02.18 07:24
|close
|2573
|17.14
|1.35653
|0.00000
|0.00000
|4233.58
|518633.43
|5147
|2010.02.18 07:35
|buy
|2574
|17.28
|1.35588
|0.00000
|0.00000
|5148
|2010.02.18 09:35
|close
|2574
|17.28
|1.35745
|0.00000
|0.00000
|2712.96
|521346.39
|5149
|2010.02.18 09:51
|sell
|2575
|17.37
|1.35810
|0.00000
|0.00000
|5150
|2010.02.18 12:11
|close
|2575
|17.37
|1.35583
|0.00000
|0.00000
|3942.99
|525289.38
|5151
|2010.02.18 14:24
|sell
|2576
|17.50
|1.35950
|0.00000
|0.00000
|5152
|2010.02.18 14:55
|sell
|2577
|17.50
|1.36440
|0.00000
|0.00000
|5153
|2010.02.18 16:17
|close
|2577
|17.50
|1.36033
|0.00000
|0.00000
|7122.50
|532411.88
|5154
|2010.02.18 16:17
|close
|2576
|17.50
|1.36038
|0.00000
|0.00000
|-1540.00
|530871.88
|5155
|2010.02.18 16:19
|buy
|2578
|17.69
|1.35888
|0.00000
|0.00000
|5156
|2010.02.18 16:57
|buy
|2579
|17.69
|1.35593
|0.00000
|0.00000
|5157
|2010.02.18 17:59
|close
|2579
|17.69
|1.35910
|0.00000
|0.00000
|5607.73
|536479.61
|5158
|2010.02.18 17:59
|close
|2578
|17.69
|1.35920
|0.00000
|0.00000
|566.08
|537045.69
|5159
|2010.02.18 18:32
|sell
|2580
|17.90
|1.36120
|0.00000
|0.00000
|5160
|2010.02.18 21:30
|close
|2580
|17.90
|1.35873
|0.00000
|0.00000
|4421.30
|541466.99
|5161
|2010.02.18 21:35
|buy
|2581
|18.04
|1.35543
|0.00000
|0.00000
|5162
|2010.02.18 23:53
|buy
|2582
|18.04
|1.34533
|0.00000
|0.00000
|5163
|2010.02.19 02:15
|close
|2582
|18.04
|1.35025
|0.00000
|0.00000
|8875.68
|550342.67
|5164
|2010.02.19 02:15
|close
|2581
|18.04
|1.35035
|0.00000
|0.00000
|-9164.32
|541178.35
|5165
|2010.02.19 06:17
|buy
|2583
|18.03
|1.34588
|0.00000
|0.00000
|5166
|2010.02.19 08:50
|close
|2583
|18.03
|1.34955
|0.00000
|0.00000
|6617.01
|547795.36
|5167
|2010.02.19 09:08
|sell
|2584
|18.25
|1.35045
|0.00000
|0.00000
|5168
|2010.02.19 13:30
|sell
|2585
|18.25
|1.35300
|0.00000
|0.00000
|5169
|2010.02.19 15:01
|close
|2585
|18.25
|1.34968
|0.00000
|0.00000
|6059.00
|553854.36
|5170
|2010.02.19 15:01
|close
|2584
|18.25
|1.34968
|0.00000
|0.00000
|1405.25
|555259.61
|5171
|2010.02.19 15:14
|buy
|2586
|18.50
|1.34913
|0.00000
|0.00000
|5172
|2010.02.19 16:07
|close
|2586
|18.50
|1.35255
|0.00000
|0.00000
|6327.00
|561586.61
|5173
|2010.02.19 16:15
|sell
|2587
|18.71
|1.35305
|0.00000
|0.00000
|5174
|2010.02.19 17:04
|sell
|2588
|18.71
|1.35620
|0.00000
|0.00000
|5175
|2010.02.19 19:52
|sell
|2589
|37.42
|1.36025
|0.00000
|0.00000
|5176
|2010.02.21 22:00
|close
|2589
|37.42
|1.36328
|0.00000
|0.00000
|-11338.26
|550248.35
|5177
|2010.02.21 22:00
|close
|2588
|18.71
|1.36363
|0.00000
|0.00000
|-13901.53
|536346.82
|5178
|2010.02.21 22:00
|close
|2587
|18.71
|1.36363
|0.00000
|0.00000
|-19795.18
|516551.64
|5179
|2010.02.22 00:37
|sell
|2590
|17.21
|1.36390
|0.00000
|0.00000
|5180
|2010.02.22 06:35
|close
|2590
|17.21
|1.36333
|0.00000
|0.00000
|980.97
|517532.61
|5181
|2010.02.22 07:15
|buy
|2591
|17.25
|1.36083
|0.00000
|0.00000
|5182
|2010.02.22 13:07
|close
|2591
|17.25
|1.36170
|0.00000
|0.00000
|1500.75
|519033.36
|5183
|2010.02.22 13:12
|sell
|2592
|17.30
|1.36245
|0.00000
|0.00000
|5184
|2010.02.22 14:49
|close
|2592
|17.30
|1.36058
|0.00000
|0.00000
|3235.10
|522268.46
|5185
|2010.02.22 15:01
|buy
|2593
|17.40
|1.35948
|0.00000
|0.00000
|5186
|2010.02.22 19:17
|close
|2593
|17.40
|1.36005
|0.00000
|0.00000
|991.80
|523260.26
|5187
|2010.02.22 19:51
|sell
|2594
|17.44
|1.36055
|0.00000
|0.00000
|5188
|2010.02.23 01:49
|close
|2594
|17.44
|1.35968
|0.00000
|0.00000
|1517.28
|524777.54
|5189
|2010.02.23 07:11
|sell
|2595
|17.49
|1.36465
|0.00000
|0.00000
|5190
|2010.02.23 07:42
|sell
|2596
|17.49
|1.36715
|0.00000
|0.00000
|5191
|2010.02.23 09:10
|close
|2596
|17.49
|1.36638
|0.00000
|0.00000
|1346.73
|526124.27
|5192
|2010.02.23 09:10
|close
|2595
|17.49
|1.36633
|0.00000
|0.00000
|-2938.32
|523185.95
|5193
|2010.02.23 09:21
|buy
|2597
|17.43
|1.36578
|0.00000
|0.00000
|5194
|2010.02.23 10:01
|buy
|2598
|17.43
|1.36293
|0.00000
|0.00000
|5195
|2010.02.23 11:10
|buy
|2599
|34.86
|1.35838
|0.00000
|0.00000
|5196
|2010.02.23 13:02
|close
|2599
|34.86
|1.35875
|0.00000
|0.00000
|1289.82
|524475.77
|5197
|2010.02.23 13:02
|close
|2598
|17.43
|1.35875
|0.00000
|0.00000
|-7285.74
|517190.03
|5198
|2010.02.23 13:02
|close
|2597
|17.43
|1.35875
|0.00000
|0.00000
|-12253.29
|504936.74
|5199
|2010.02.23 14:03
|buy
|2600
|16.83
|1.35493
|0.00000
|0.00000
|5200
|2010.02.23 16:01
|close
|2600
|16.83
|1.35770
|0.00000
|0.00000
|4661.91
|509598.65
|5201
|2010.02.23 17:05
|buy
|2601
|16.98
|1.35228
|0.00000
|0.00000
|5202
|2010.02.23 23:04
|close
|2601
|16.98
|1.35165
|0.00000
|0.00000
|-1069.74
|508528.91
|5203
|2010.02.24 01:41
|sell
|2602
|16.95
|1.35380
|0.00000
|0.00000
|5204
|2010.02.24 06:49
|close
|2602
|16.95
|1.35293
|0.00000
|0.00000
|1474.65
|510003.56
|5205
|2010.02.24 07:47
|buy
|2603
|17.00
|1.35173
|0.00000
|0.00000
|5206
|2010.02.24 10:10
|close
|2603
|17.00
|1.35445
|0.00000
|0.00000
|4624.00
|514627.56
|5207
|2010.02.24 10:14
|sell
|2604
|17.15
|1.35560
|0.00000
|0.00000
|5208
|2010.02.24 13:46
|close
|2604
|17.15
|1.35408
|0.00000
|0.00000
|2606.80
|517234.36
|5209
|2010.02.24 14:48
|sell
|2605
|17.24
|1.35680
|0.00000
|0.00000
|5210
|2010.02.24 15:40
|sell
|2606
|17.24
|1.35995
|0.00000
|0.00000
|5211
|2010.02.24 17:06
|close
|2606
|17.24
|1.35643
|0.00000
|0.00000
|6068.48
|523302.84
|5212
|2010.02.24 17:06
|close
|2605
|17.24
|1.35643
|0.00000
|0.00000
|637.88
|523940.72
|5213
|2010.02.24 17:12
|buy
|2607
|17.46
|1.35588
|0.00000
|0.00000
|5214
|2010.02.24 19:25
|buy
|2608
|17.46
|1.35318
|0.00000
|0.00000
|5215
|2010.02.24 23:10
|close
|2608
|17.46
|1.35400
|0.00000
|0.00000
|1431.72
|525372.44
|5216
|2010.02.24 23:10
|close
|2607
|17.46
|1.35400
|0.00000
|0.00000
|-3282.48
|522089.96
|5217
|2010.02.25 00:54
|buy
|2609
|17.40
|1.35253
|0.00000
|0.00000
|5218
|2010.02.25 01:26
|buy
|2610
|17.40
|1.34998
|0.00000
|0.00000
|5219
|2010.02.25 04:24
|buy
|2611
|34.80
|1.34568
|0.00000
|0.00000
|5220
|2010.02.25 06:52
|close
|2611
|34.80
|1.34735
|0.00000
|0.00000
|5811.60
|527901.56
|5221
|2010.02.25 06:52
|close
|2610
|17.40
|1.34735
|0.00000
|0.00000
|-4576.20
|523325.36
|5222
|2010.02.25 06:52
|close
|2609
|17.40
|1.34735
|0.00000
|0.00000
|-9013.20
|514312.16
|5223
|2010.02.25 07:08
|sell
|2612
|17.14
|1.34820
|0.00000
|0.00000
|5224
|2010.02.25 10:14
|sell
|2613
|17.14
|1.35105
|0.00000
|0.00000
|5225
|2010.02.25 12:42
|close
|2613
|17.14
|1.34778
|0.00000
|0.00000
|5604.78
|519916.94
|5226
|2010.02.25 12:42
|close
|2612
|17.14
|1.34773
|0.00000
|0.00000
|805.58
|520722.52
|5227
|2010.02.25 13:32
|buy
|2614
|17.35
|1.34613
|0.00000
|0.00000
|5228
|2010.02.25 13:44
|close
|2614
|17.35
|1.34965
|0.00000
|0.00000
|6107.20
|526829.72
|5229
|2010.02.25 14:50
|sell
|2615
|17.56
|1.35025
|0.00000
|0.00000
|5230
|2010.02.25 15:48
|sell
|2616
|17.56
|1.35310
|0.00000
|0.00000
|5231
|2010.02.25 16:30
|close
|2616
|17.56
|1.34913
|0.00000
|0.00000
|6971.32
|533801.04
|5232
|2010.02.25 16:30
|close
|2615
|17.56
|1.34908
|0.00000
|0.00000
|2054.52
|535855.56
|5233
|2010.02.25 16:33
|buy
|2617
|17.86
|1.34818
|0.00000
|0.00000
|5234
|2010.02.25 17:42
|close
|2617
|17.86
|1.35075
|0.00000
|0.00000
|4590.02
|540445.58
|5235
|2010.02.25 17:52
|sell
|2618
|18.01
|1.35165
|0.00000
|0.00000
|5236
|2010.02.25 18:56
|sell
|2619
|18.01
|1.35455
|0.00000
|0.00000
|5237
|2010.02.25 23:50
|close
|2619
|18.01
|1.35323
|0.00000
|0.00000
|2377.32
|542822.90
|5238
|2010.02.25 23:50
|close
|2618
|18.01
|1.35328
|0.00000
|0.00000
|-2935.63
|539887.27
|5239
|2010.02.26 00:15
|sell
|2620
|17.99
|1.35625
|0.00000
|0.00000
|5240
|2010.02.26 01:46
|sell
|2621
|17.99
|1.35885
|0.00000
|0.00000
|5241
|2010.02.26 06:13
|close
|2621
|17.99
|1.35923
|0.00000
|0.00000
|-683.62
|539203.65
|5242
|2010.02.26 06:13
|close
|2620
|17.99
|1.35923
|0.00000
|0.00000
|-5361.02
|533842.63
|5243
|2010.02.26 07:15
|buy
|2622
|17.79
|1.35613
|0.00000
|0.00000
|5244
|2010.02.26 09:35
|close
|2622
|17.79
|1.35960
|0.00000
|0.00000
|6173.13
|540015.76
|5245
|2010.02.26 09:38
|sell
|2623
|18.00
|1.36035
|0.00000
|0.00000
|5246
|2010.02.26 12:43
|close
|2623
|18.00
|1.35803
|0.00000
|0.00000
|4176.00
|544191.76
|5247
|2010.02.26 13:04
|buy
|2624
|18.13
|1.35748
|0.00000
|0.00000
|5248
|2010.02.26 15:29
|close
|2624
|18.13
|1.35980
|0.00000
|0.00000
|4206.16
|548397.92
|5249
|2010.02.26 15:30
|sell
|2625
|18.27
|1.36045
|0.00000
|0.00000
|5250
|2010.02.26 16:01
|sell
|2626
|18.27
|1.36465
|0.00000
|0.00000
|5251
|2010.02.26 17:12
|close
|2626
|18.27
|1.36163
|0.00000
|0.00000
|5517.54
|553915.46
|5252
|2010.02.26 17:12
|close
|2625
|18.27
|1.36168
|0.00000
|0.00000
|-2247.21
|551668.25
|5253
|2010.02.26 17:18
|buy
|2627
|18.38
|1.36058
|0.00000
|0.00000
|5254
|2010.02.26 21:23
|close
|2627
|18.38
|1.36330
|0.00000
|0.00000
|4999.36
|556667.61
|5255
|2010.03.01 00:01
|sell
|2628
|18.55
|1.36385
|0.00000
|0.00000
|5256
|2010.03.01 02:14
|close
|2628
|18.55
|1.36063
|0.00000
|0.00000
|5973.10
|562640.71
|5257
|2010.03.01 02:25
|buy
|2629
|18.75
|1.35993
|0.00000
|0.00000
|5258
|2010.03.01 08:04
|close
|2629
|18.75
|1.36305
|0.00000
|0.00000
|5850.00
|568490.71
|5259
|2010.03.01 09:06
|sell
|2630
|18.94
|1.36355
|0.00000
|0.00000
|5260
|2010.03.01 10:12
|close
|2630
|18.94
|1.36163
|0.00000
|0.00000
|3636.48
|572127.19
|5261
|2010.03.01 10:28
|buy
|2631
|19.07
|1.36113
|0.00000
|0.00000
|5262
|2010.03.01 11:34
|buy
|2632
|19.07
|1.35803
|0.00000
|0.00000
|5263
|2010.03.01 13:53
|buy
|2633
|38.14
|1.35208
|0.00000
|0.00000
|5264
|2010.03.01 14:05
|close
|2633
|38.14
|1.35445
|0.00000
|0.00000
|9039.18
|581166.37
|5265
|2010.03.01 14:05
|close
|2632
|19.07
|1.35445
|0.00000
|0.00000
|-6827.06
|574339.31
|5266
|2010.03.01 14:05
|close
|2631
|19.07
|1.35445
|0.00000
|0.00000
|-12738.76
|561600.55
|5267
|2010.03.01 15:22
|buy
|2634
|18.72
|1.35018
|0.00000
|0.00000
|5268
|2010.03.01 15:58
|buy
|2635
|18.72
|1.34768
|0.00000
|0.00000
|5269
|2010.03.01 16:33
|close
|2635
|18.72
|1.35200
|0.00000
|0.00000
|8087.04
|569687.59
|5270
|2010.03.01 17:04
|close
|2634
|18.72
|1.35255
|0.00000
|0.00000
|4436.64
|574124.23
|5271
|2010.03.01 17:58
|sell
|2636
|19.13
|1.35340
|0.00000
|0.00000
|5272
|2010.03.01 19:18
|sell
|2637
|19.13
|1.35600
|0.00000
|0.00000
|5273
|2010.03.01 23:56
|close
|2637
|19.13
|1.35648
|0.00000
|0.00000
|-918.24
|573205.99
|5274
|2010.03.01 23:56
|close
|2636
|19.13
|1.35648
|0.00000
|0.00000
|-5892.04
|567313.95
|5275
|2010.03.02 00:50
|buy
|2638
|18.91
|1.35368
|0.00000
|0.00000
|5276
|2010.03.02 06:49
|close
|2638
|18.91
|1.35185
|0.00000
|0.00000
|-3460.53
|563853.42
|5277
|2010.03.02 06:49
|buy
|2639
|18.79
|1.35193
|0.00000
|0.00000
|5278
|2010.03.02 08:54
|buy
|2640
|18.79
|1.34898
|0.00000
|0.00000
|5279
|2010.03.02 10:47
|close
|2640
|18.79
|1.35180
|0.00000
|0.00000
|5298.78
|569152.20
|5280
|2010.03.02 10:47
|close
|2639
|18.79
|1.35175
|0.00000
|0.00000
|-338.22
|568813.98
|5281
|2010.03.02 11:00
|sell
|2641
|18.96
|1.35270
|0.00000
|0.00000
|5282
|2010.03.02 12:10
|sell
|2642
|18.96
|1.35550
|0.00000
|0.00000
|5283
|2010.03.02 13:49
|sell
|2643
|37.92
|1.35960
|0.00000
|0.00000
|5284
|2010.03.02 14:40
|close
|2643
|37.92
|1.35508
|0.00000
|0.00000
|17139.84
|585953.82
|5285
|2010.03.02 14:41
|close
|2642
|18.96
|1.35483
|0.00000
|0.00000
|1270.32
|587224.14
|5286
|2010.03.02 14:41
|close
|2641
|18.96
|1.35483
|0.00000
|0.00000
|-4038.48
|583185.66
|5287
|2010.03.02 14:47
|buy
|2644
|19.43
|1.35413
|0.00000
|0.00000
|5288
|2010.03.02 15:55
|close
|2644
|19.43
|1.35650
|0.00000
|0.00000
|4604.91
|587790.57
|5289
|2010.03.02 15:56
|sell
|2645
|19.59
|1.35735
|0.00000
|0.00000
|5290
|2010.03.02 16:05
|close
|2645
|19.59
|1.35248
|0.00000
|0.00000
|9540.33
|597330.90
|5291
|2010.03.02 18:00
|sell
|2646
|19.91
|1.35915
|0.00000
|0.00000
|5292
|2010.03.02 18:54
|sell
|2647
|19.91
|1.36190
|0.00000
|0.00000
|5293
|2010.03.02 19:30
|close
|2647
|19.91
|1.35948
|0.00000
|0.00000
|4818.22
|602149.12
|5294
|2010.03.02 19:30
|close
|2646
|19.91
|1.35938
|0.00000
|0.00000
|-457.93
|601691.19
|5295
|2010.03.03 00:30
|sell
|2648
|20.05
|1.36380
|0.00000
|0.00000
|5296
|2010.03.03 06:29
|close
|2648
|20.05
|1.36343
|0.00000
|0.00000
|741.85
|602433.04
|5297
|2010.03.03 07:32
|buy
|2649
|20.08
|1.36148
|0.00000
|0.00000
|5298
|2010.03.03 09:00
|close
|2649
|20.08
|1.36335
|0.00000
|0.00000
|3754.96
|606188.00
|5299
|2010.03.03 09:05
|sell
|2650
|20.20
|1.36400
|0.00000
|0.00000
|5300
|2010.03.03 10:16
|close
|2650
|20.20
|1.36188
|0.00000
|0.00000
|4282.40
|610470.40
|5301
|2010.03.03 11:30
|sell
|2651
|20.34
|1.36480
|0.00000
|0.00000
|5302
|2010.03.03 12:42
|close
|2651
|20.34
|1.36153
|0.00000
|0.00000
|6651.18
|617121.58
|5303
|2010.03.03 12:43
|buy
|2652
|20.57
|1.36098
|0.00000
|0.00000
|5304
|2010.03.03 13:23
|close
|2652
|20.57
|1.36570
|0.00000
|0.00000
|9709.04
|626830.62
|5305
|2010.03.03 13:55
|sell
|2653
|20.89
|1.36710
|0.00000
|0.00000
|5306
|2010.03.03 15:05
|close
|2653
|20.89
|1.36278
|0.00000
|0.00000
|9024.48
|635855.10
|5307
|2010.03.03 15:56
|sell
|2654
|21.19
|1.36735
|0.00000
|0.00000
|5308
|2010.03.03 16:27
|sell
|2655
|21.19
|1.37265
|0.00000
|0.00000
|5309
|2010.03.03 17:53
|close
|2655
|21.19
|1.37133
|0.00000
|0.00000
|2797.08
|638652.18
|5310
|2010.03.03 17:53
|close
|2654
|21.19
|1.37133
|0.00000
|0.00000
|-8433.62
|630218.56
|5311
|2010.03.03 19:27
|buy
|2656
|21.00
|1.37068
|0.00000
|0.00000
|5312
|2010.03.04 01:26
|close
|2656
|21.00
|1.37050
|0.00000
|0.00000
|-378.00
|629840.56
|5313
|2010.03.04 03:49
|buy
|2657
|20.99
|1.36798
|0.00000
|0.00000
|5314
|2010.03.04 06:56
|buy
|2658
|20.99
|1.36493
|0.00000
|0.00000
|5315
|2010.03.04 09:47
|close
|2658
|20.99
|1.36510
|0.00000
|0.00000
|356.83
|630197.39
|5316
|2010.03.04 09:47
|close
|2657
|20.99
|1.36515
|0.00000
|0.00000
|-5940.17
|624257.22
|5317
|2010.03.04 10:40
|sell
|2659
|20.80
|1.36815
|0.00000
|0.00000
|5318
|2010.03.04 12:43
|close
|2659
|20.80
|1.36703
|0.00000
|0.00000
|2329.60
|626586.82
|5319
|2010.03.04 13:18
|buy
|2660
|20.88
|1.36638
|0.00000
|0.00000
|5320
|2010.03.04 14:47
|buy
|2661
|20.88
|1.36373
|0.00000
|0.00000
|5321
|2010.03.04 15:22
|buy
|2662
|41.76
|1.35958
|0.00000
|0.00000
|5322
|2010.03.04 16:42
|buy
|2663
|83.52
|1.35548
|0.00000
|0.00000
|5323
|2010.03.04 18:00
|close
|2663
|83.52
|1.35825
|0.00000
|0.00000
|23135.04
|649721.86
|5324
|2010.03.04 18:00
|close
|2662
|41.76
|1.35825
|0.00000
|0.00000
|-5554.08
|644167.78
|5325
|2010.03.04 18:00
|close
|2661
|20.88
|1.35830
|0.00000
|0.00000
|-11337.84
|632829.94
|5326
|2010.03.04 18:00
|close
|2660
|20.88
|1.35830
|0.00000
|0.00000
|-16871.04
|615958.90
|5327
|2010.03.04 20:27
|sell
|2664
|20.53
|1.35805
|0.00000
|0.00000
|5328
|2010.03.05 02:25
|close
|2664
|20.53
|1.35908
|0.00000
|0.00000
|-2114.59
|613844.31
|5329
|2010.03.05 06:20
|buy
|2665
|20.46
|1.35758
|0.00000
|0.00000
|5330
|2010.03.05 08:03
|close
|2665
|20.46
|1.35945
|0.00000
|0.00000
|3826.02
|617670.33
|5331
|2010.03.05 09:10
|sell
|2666
|20.58
|1.36015
|0.00000
|0.00000
|5332
|2010.03.05 12:00
|close
|2666
|20.58
|1.35798
|0.00000
|0.00000
|4465.86
|622136.19
|5333
|2010.03.05 13:30
|buy
|2667
|20.73
|1.35568
|0.00000
|0.00000
|5334
|2010.03.05 15:15
|close
|2667
|20.73
|1.35890
|0.00000
|0.00000
|6675.06
|628811.25
|5335
|2010.03.05 15:16
|sell
|2668
|20.96
|1.35950
|0.00000
|0.00000
|5336
|2010.03.05 16:22
|sell
|2669
|20.96
|1.36210
|0.00000
|0.00000
|5337
|2010.03.05 17:29
|close
|2669
|20.96
|1.35953
|0.00000
|0.00000
|5386.72
|634197.97
|5338
|2010.03.05 17:29
|close
|2668
|20.96
|1.35953
|0.00000
|0.00000
|-62.88
|634135.09
|5339
|2010.03.05 19:51
|sell
|2670
|21.13
|1.36225
|0.00000
|0.00000
|5340
|2010.03.07 22:00
|close
|2670
|21.13
|1.36318
|0.00000
|0.00000
|-1965.09
|632170.00
|5341
|2010.03.07 22:54
|sell
|2671
|21.07
|1.36390
|0.00000
|0.00000
|5342
|2010.03.08 01:34
|sell
|2672
|21.07
|1.36675
|0.00000
|0.00000
|5343
|2010.03.08 04:53
|close
|2672
|21.07
|1.36833
|0.00000
|0.00000
|-3329.06
|628840.94
|5344
|2010.03.08 04:53
|close
|2671
|21.07
|1.36838
|0.00000
|0.00000
|-9439.36
|619401.58
|5345
|2010.03.08 07:41
|sell
|2673
|20.64
|1.36945
|0.00000
|0.00000
|5346
|2010.03.08 08:16
|close
|2673
|20.64
|1.36673
|0.00000
|0.00000
|5614.08
|625015.66
|5347
|2010.03.08 08:33
|buy
|2674
|20.83
|1.36623
|0.00000
|0.00000
|5348
|2010.03.08 12:27
|close
|2674
|20.83
|1.36595
|0.00000
|0.00000
|-583.24
|624432.42
|5349
|2010.03.08 12:58
|sell
|2675
|20.81
|1.36665
|0.00000
|0.00000
|5350
|2010.03.08 15:32
|close
|2675
|20.81
|1.36513
|0.00000
|0.00000
|3163.12
|627595.54
|5351
|2010.03.08 15:32
|buy
|2676
|20.91
|1.36463
|0.00000
|0.00000
|5352
|2010.03.08 16:30
|buy
|2677
|20.91
|1.36123
|0.00000
|0.00000
|5353
|2010.03.08 17:51
|close
|2677
|20.91
|1.36340
|0.00000
|0.00000
|4537.47
|632133.01
|5354
|2010.03.08 17:51
|close
|2676
|20.91
|1.36340
|0.00000
|0.00000
|-2571.93
|629561.08
|5355
|2010.03.08 20:19
|sell
|2678
|20.98
|1.36390
|0.00000
|0.00000
|5356
|2010.03.09 02:19
|close
|2678
|20.98
|1.36168
|0.00000
|0.00000
|4657.56
|634218.64
|5357
|2010.03.09 03:55
|sell
|2679
|21.14
|1.36315
|0.00000
|0.00000
|5358
|2010.03.09 06:55
|close
|2679
|21.14
|1.36003
|0.00000
|0.00000
|6595.68
|640814.32
|5359
|2010.03.09 08:54
|buy
|2680
|21.36
|1.35863
|0.00000
|0.00000
|5360
|2010.03.09 11:37
|buy
|2681
|21.36
|1.35588
|0.00000
|0.00000
|5361
|2010.03.09 14:30
|close
|2681
|21.36
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|1110.72
|641925.04
|5362
|2010.03.09 14:30
|close
|2680
|21.36
|1.35640
|0.00000
|0.00000
|-4763.28
|637161.76
|5363
|2010.03.09 14:39
|sell
|2682
|21.23
|1.35710
|0.00000
|0.00000
|5364
|2010.03.09 16:08
|close
|2682
|21.23
|1.35678
|0.00000
|0.00000
|679.36
|637841.12
|5365
|2010.03.09 18:00
|sell
|2683
|21.26
|1.36015
|0.00000
|0.00000
|5366
|2010.03.09 19:46
|close
|2683
|21.26
|1.35903
|0.00000
|0.00000
|2381.12
|640222.24
|5367
|2010.03.10 07:02
|buy
|2684
|21.34
|1.35798
|0.00000
|0.00000
|5368
|2010.03.10 08:01
|buy
|2685
|21.34
|1.35503
|0.00000
|0.00000
|5369
|2010.03.10 09:19
|close
|2685
|21.34
|1.35885
|0.00000
|0.00000
|8151.88
|648374.12
|5370
|2010.03.10 09:19
|close
|2684
|21.34
|1.35885
|0.00000
|0.00000
|1856.58
|650230.70
|5371
|2010.03.10 11:29
|sell
|2686
|21.67
|1.35970
|0.00000
|0.00000
|5372
|2010.03.10 13:02
|close
|2686
|21.67
|1.36068
|0.00000
|0.00000
|-2123.66
|648107.04
|5373
|2010.03.10 13:40
|buy
|2687
|21.60
|1.35988
|0.00000
|0.00000
|5374
|2010.03.10 14:22
|close
|2687
|21.60
|1.36210
|0.00000
|0.00000
|4795.20
|652902.24
|5375
|2010.03.10 14:23
|sell
|2688
|21.76
|1.36260
|0.00000
|0.00000
|5376
|2010.03.10 15:56
|sell
|2689
|21.76
|1.36560
|0.00000
|0.00000
|5377
|2010.03.10 17:10
|close
|2689
|21.76
|1.36378
|0.00000
|0.00000
|3960.32
|656862.56
|5378
|2010.03.10 17:10
|close
|2688
|21.76
|1.36378
|0.00000
|0.00000
|-2567.68
|654294.88
|5379
|2010.03.10 17:14
|buy
|2690
|21.80
|1.36318
|0.00000
|0.00000
|5380
|2010.03.10 19:12
|close
|2690
|21.80
|1.36525
|0.00000
|0.00000
|4512.60
|658807.48
|5381
|2010.03.10 19:17
|sell
|2691
|21.96
|1.36575
|0.00000
|0.00000
|5382
|2010.03.11 01:15
|close
|2691
|21.96
|1.36428
|0.00000
|0.00000
|3228.12
|662035.60
|5383
|2010.03.11 09:44
|sell
|2692
|22.06
|1.36570
|0.00000
|0.00000
|5384
|2010.03.11 13:31
|sell
|2693
|22.06
|1.36830
|0.00000
|0.00000
|5385
|2010.03.11 13:44
|close
|2693
|22.06
|1.36443
|0.00000
|0.00000
|8537.22
|670572.82
|5386
|2010.03.11 13:44
|close
|2692
|22.06
|1.36453
|0.00000
|0.00000
|2581.02
|673153.84
|5387
|2010.03.11 13:44
|buy
|2694
|22.43
|1.36408
|0.00000
|0.00000
|5388
|2010.03.11 15:03
|close
|2694
|22.43
|1.36545
|0.00000
|0.00000
|3072.91
|676226.75
|5389
|2010.03.11 15:05
|sell
|2695
|22.54
|1.36610
|0.00000
|0.00000
|5390
|2010.03.11 21:03
|close
|2695
|22.54
|1.36803
|0.00000
|0.00000
|-4350.22
|671876.53
|5391
|2010.03.12 08:20
|sell
|2696
|22.39
|1.37190
|0.00000
|0.00000
|5392
|2010.03.12 09:53
|sell
|2697
|22.39
|1.37455
|0.00000
|0.00000
|5393
|2010.03.12 10:36
|sell
|2698
|44.78
|1.37890
|0.00000
|0.00000
|5394
|2010.03.12 12:28
|close
|2698
|44.78
|1.37653
|0.00000
|0.00000
|10612.86
|682489.39
|5395
|2010.03.12 12:28
|close
|2697
|22.39
|1.37653
|0.00000
|0.00000
|-4433.22
|678056.17
|5396
|2010.03.12 12:28
|close
|2696
|22.39
|1.37653
|0.00000
|0.00000
|-10366.57
|667689.60
|5397
|2010.03.12 13:20
|buy
|2699
|22.25
|1.37608
|0.00000
|0.00000
|5398
|2010.03.12 15:03
|buy
|2700
|22.25
|1.37348
|0.00000
|0.00000
|5399
|2010.03.12 15:40
|close
|2700
|22.25
|1.37535
|0.00000
|0.00000
|4160.75
|671850.35
|5400
|2010.03.12 15:40
|close
|2699
|22.25
|1.37535
|0.00000
|0.00000
|-1624.25
|670226.10
|5401
|2010.03.12 15:41
|sell
|2701
|22.34
|1.37595
|0.00000
|0.00000
|5402
|2010.03.12 21:40
|close
|2701
|22.34
|1.37648
|0.00000
|0.00000
|-1184.02
|669042.08