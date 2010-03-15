|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|98132568
|2010.03.15 08:39
|sell
|0.50
|gbpjpy
|137.395
|137.780
|0.000
|2010.03.15 09:26
|137.189
|0.00
|0.00
|0.00
|113.60
|to #98150073
|98131214
|2010.03.15 08:36
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.60540
|1.61010
|0.00000
|2010.03.15 09:35
|1.60333
|0.00
|0.00
|0.00
|97.66
|to #98153368
|98150073
|2010.03.15 08:39
|sell
|0.50
|gbpjpy
|137.395
|137.390
|136.580
|2010.03.15 09:40
|137.059
|0.00
|0.00
|0.00
|185.31
|from #98132568
|98153368
|2010.03.15 08:36
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.60540
|1.60540
|0.00000
|2010.03.15 09:41
|1.60264
|0.00
|0.00
|0.00
|130.24
|from #98131214
|98111919
|2010.03.15 07:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.37326
|1.37550
|1.36626
|2010.03.15 11:54
|1.37070
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1111
|to #98193978
|98193978
|2010.03.15 07:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.37326
|1.37320
|1.36626
|2010.03.15 12:25
|1.37247
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|1111
|from #98111919
|98186829
|2010.03.15 11:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.91353
|0.91620
|0.00000
|2010.03.15 12:57
|0.91339
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|98271215
|2010.03.15 16:12
|sell
|0.50
|gbpjpy
|136.386
|136.388
|0.000
|2010.03.15 16:23
|136.000
|0.00
|0.00
|0.00
|213.45
|to #98278954
|98278954
|2010.03.15 16:12
|sell
|0.50
|gbpjpy
|136.386
|136.380
|135.650
|2010.03.15 18:18
|136.095
|0.00
|0.00
|0.00
|160.83
|from #98271215
|98272284
|2010.03.15 16:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50358
|1.50700
|1.49970
|2010.03.16 02:15
|1.50700
|0.00
|0.00
|-2.10
|-342.00
|[sl]
|98416224
|2010.03.16 05:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50545
|1.50840
|1.49940
|2010.03.16 08:27
|1.50172
|0.00
|0.00
|0.00
|186.50
|to #98444084
|98399614
|2010.03.16 04:35
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.59597
|1.59940
|1.58850
|2010.03.16 08:32
|1.59252
|0.00
|0.00
|0.00
|162.48
|to #98447057
|98444084
|2010.03.16 05:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50545
|1.50540
|1.49940
|2010.03.16 08:36
|1.49976
|0.00
|0.00
|0.00
|284.50
|from #98416224
|98447057
|2010.03.16 04:35
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.59597
|1.59590
|1.58850
|2010.03.16 08:38
|1.59134
|0.00
|0.00
|0.00
|217.98
|from #98399614
|98633605
|2010.03.16 17:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51903
|1.51900
|0.00000
|2010.03.16 19:06
|1.51900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|[sl]
|98818940
|2010.03.17 07:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.52454
|1.52460
|1.52750
|2010.03.17 08:26
|1.52460
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|[sl]
|98846848
|2010.03.17 09:13
|sell
|1.00
|gbpjpy
|137.616
|137.999
|0.000
|2010.03.17 09:35
|137.924
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.04
|98845876
|2010.03.17 09:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.52116
|1.52420
|1.51840
|2010.03.17 10:30
|1.52420
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|[sl]
|98835198
|2010.03.17 08:36
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.60245
|1.60630
|1.59650
|2010.03.17 10:30
|1.60630
|0.00
|0.00
|0.00
|-365.36
|[sl]
|98880241
|2010.03.17 10:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37778
|1.37490
|0.00000
|2010.03.17 14:11
|1.37591
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.00
|99134158
|2010.03.18 06:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.52866
|1.53180
|0.00000
|2010.03.18 08:48
|1.52661
|0.00
|0.00
|0.00
|205.00
|99138325
|2010.03.18 06:10
|sell
|1.00
|audusd
|0.92117
|0.92380
|0.00000
|2010.03.18 10:34
|0.92109
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|99189133
|2010.03.18 09:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36543
|1.36840
|1.35880
|2010.03.18 10:45
|1.36840
|0.00
|0.00
|0.00
|-297.00
|[sl]
|99216171
|2010.03.18 10:36
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.53009
|1.52590
|0.00000
|2010.03.18 11:15
|1.53117
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|99222743
|2010.03.18 11:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.61840
|1.61440
|0.00000
|2010.03.18 11:21
|1.61976
|0.00
|0.00
|0.00
|128.48
|99251352
|2010.03.18 12:59
|sell
|1.00
|gbpjpy
|137.776
|138.100
|136.800
|2010.03.18 14:20
|138.100
|0.00
|0.00
|0.00
|-358.92
|[sl]
|99268932
|2010.03.18 14:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36646
|1.36980
|1.36240
|2010.03.18 16:16
|1.36240
|0.00
|0.00
|0.00
|406.00
|[tp]
|99233286
|2010.03.18 11:46
|sell
|1.00
|audusd
|0.92081
|0.92340
|0.91250
|2010.03.18 16:20
|0.91899
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|99300993
|2010.03.18 15:44
|buy
|1.00
|usdcad
|1.01238
|1.00900
|1.01650
|2010.03.18 16:21
|1.01358
|0.00
|0.00
|0.00
|118.39
|99479220
|2010.03.19 07:11
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.61025
|1.61390
|1.60260
|2010.03.19 07:38
|1.60845
|0.00
|0.00
|0.00
|85.01
|to #99487243
|99487243
|2010.03.19 07:11
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.61025
|1.61020
|1.60260
|2010.03.19 08:24
|1.60635
|0.00
|0.00
|0.00
|184.56
|from #99479220
|99494974
|2010.03.19 08:04
|sell
|0.50
|gbpjpy
|137.333
|137.680
|137.040
|2010.03.19 08:25
|137.680
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.69
|[sl]
|99532030
|2010.03.19 09:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36010
|1.36250
|1.35800
|2010.03.19 09:50
|1.35862
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|to #99535921
|99535921
|2010.03.19 09:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36010
|1.36250
|1.35800
|2010.03.19 09:51
|1.35838
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|from #99532030
|99543953
|2010.03.19 10:03
|sell
|1.00
|eurjpy
|123.038
|123.350
|122.550
|2010.03.19 10:34
|122.943
|0.00
|0.00
|0.00
|105.04
|99622384
|2010.03.19 13:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51371
|1.51620
|1.50950
|2010.03.19 14:08
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.00
|[sl]
|99542665
|2010.03.19 10:01
|sell
|1.00
|audusd
|0.91998
|0.92220
|0.91260
|2010.03.19 14:56
|0.91884
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|99921860
|2010.03.22 10:13
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.58657
|1.58990
|1.58250
|2010.03.22 11:29
|1.58990
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.04
|[sl]
|99933618
|2010.03.22 10:56
|buy
|1.00
|usdcad
|1.01708
|1.01440
|1.01960
|2010.03.22 12:22
|1.01960
|0.00
|0.00
|0.00
|247.16
|[tp]
|99902768
|2010.03.22 09:19
|sell
|1.00
|audusd
|0.91214
|0.91460
|0.90860
|2010.03.22 13:03
|0.90986
|0.00
|0.00
|0.00
|228.00
|99949500
|2010.03.22 12:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|122.538
|122.120
|123.210
|2010.03.22 13:09
|122.300
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.46
|to #99965160
|99965160
|2010.03.22 12:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|122.538
|122.120
|123.210
|2010.03.22 13:49
|122.120
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.87
|from #99949500[sl]
|99990147
|2010.03.22 14:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49738
|1.50050
|0.00000
|2010.03.22 14:33
|1.50050
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.00
|[sl]
|99991352
|2010.03.22 14:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34661
|1.34980
|1.34250
|2010.03.22 14:56
|1.34980
|0.00
|0.00
|0.00
|-319.00
|[sl]
|100228934
|2010.03.23 09:22
|sell
|1.00
|gbpjpy
|135.321
|135.800
|0.000
|2010.03.23 10:07
|135.800
|0.00
|0.00
|0.00
|-530.20
|[sl]
|100256777
|2010.03.23 10:52
|sell
|1.00
|gbpjpy
|135.685
|135.680
|0.000
|2010.03.23 12:14
|135.478
|0.00
|0.00
|0.00
|229.07
|100229813
|2010.03.23 09:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50111
|1.50540
|1.49250
|2010.03.23 12:15
|1.49901
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|100197524
|2010.03.23 07:28
|buy
|1.00
|usdcad
|1.01968
|1.01670
|1.02550
|2010.03.23 12:15
|1.02179
|0.00
|0.00
|0.00
|206.50
|100199034
|2010.03.23 07:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35283
|1.35280
|1.34280
|2010.03.23 12:16
|1.34935
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|to #100282811
|100258736
|2010.03.23 10:58
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.59043
|1.59480
|1.58040
|2010.03.23 12:36
|1.59192
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.31
|100282811
|2010.03.23 07:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.35283
|1.35280
|1.34280
|2010.03.23 12:37
|1.34862
|0.00
|0.00
|0.00
|210.50
|from #100199034
|100205214
|2010.03.23 08:03
|sell
|1.00
|audusd
|0.91561
|0.91810
|0.91330
|2010.03.23 12:42
|0.91424
|0.00
|0.00
|0.00
|137.00
|100326694
|2010.03.23 14:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50042
|0.00000
|0.00000
|2010.03.23 15:02
|1.50298
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|100331659
|2010.03.23 14:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35016
|1.35295
|0.00000
|2010.03.23 15:07
|1.35295
|0.00
|0.00
|0.00
|-279.00
|[sl]
|100348245
|2010.03.23 15:14
|buy
|2.00
|eurjpy
|122.359
|121.780
|0.000
|2010.03.23 18:00
|121.982
|0.00
|0.00
|0.00
|-835.56
|100366459
|2010.03.23 15:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.35498
|1.35100
|1.36150
|2010.03.23 18:47
|1.35100
|0.00
|0.00
|0.00
|-398.00
|[sl]
|100383318
|2010.03.23 16:31
|buy
|1.00
|audusd
|0.91789
|0.91480
|0.92100
|2010.03.23 18:50
|0.91675
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|100363226
|2010.03.23 15:43
|sell
|1.00
|usdcad
|1.01687
|1.02100
|1.00680
|2010.03.23 18:51
|1.01827
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.49
|100430423
|2010.03.23 19:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34932
|1.35100
|1.33930
|2010.03.24 01:31
|1.34832
|0.00
|0.00
|-0.70
|100.00
|100435720
|2010.03.23 20:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|121.970
|122.153
|121.220
|2010.03.24 01:56
|121.872
|0.00
|0.00
|-1.11
|108.34
|100356787
|2010.03.23 15:28
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.59067
|1.59060
|1.58060
|2010.03.24 06:19
|1.59060
|0.00
|0.00
|-5.08
|13.19
|[sl]
|100404167
|2010.03.23 17:59
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.58828
|1.59300
|1.57820
|2010.03.24 06:24
|1.59120
|0.00
|0.00
|-2.54
|-275.02
|100412090
|2010.03.23 18:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50354
|1.50000
|1.49190
|2010.03.24 08:02
|1.49819
|0.00
|0.00
|-2.00
|535.00
|100493307
|2010.03.24 02:03
|sell
|1.00
|gbpjpy
|135.756
|135.750
|0.000
|2010.03.24 08:24
|135.750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|[sl]
|100576440
|2010.03.24 08:08
|sell
|1.00
|gbpjpy
|135.512
|135.840
|134.650
|2010.03.24 09:01
|135.840
|0.00
|0.00
|0.00
|-361.84
|[sl]
|100553141
|2010.03.24 06:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49778
|1.50000
|1.48750
|2010.03.24 09:04
|1.50000
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|[sl]
|100550166
|2010.03.24 06:41
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49838
|1.50000
|1.48800
|2010.03.24 09:04
|1.50000
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|[sl]
|100546354
|2010.03.24 06:25
|sell
|1.00
|eurjpy
|121.580
|121.900
|0.000
|2010.03.24 09:24
|121.900
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.79
|[sl]
|100575326
|2010.03.24 08:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49711
|1.50200
|1.48900
|2010.03.24 09:34
|1.50200
|0.00
|0.00
|0.00
|-489.00
|[sl]
|100619795
|2010.03.24 09:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33900
|1.33900
|0.00000
|2010.03.24 10:35
|1.33900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|[sl]
|100652812
|2010.03.24 10:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33839
|0.00000
|0.00000
|2010.03.24 10:52
|1.33830
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|100549355
|2010.03.24 06:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34215
|1.34210
|1.33210
|2010.03.24 11:28
|1.33578
|0.00
|0.00
|0.00
|637.00
|100546076
|2010.03.24 06:24
|sell
|1.00
|audusd
|0.91657
|0.91650
|0.90850
|2010.03.24 11:30
|0.91114
|0.00
|0.00
|0.00
|543.00
|100651598
|2010.03.24 10:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33792
|1.33790
|1.32890
|2010.03.24 11:31
|1.33502
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|100613641
|2010.03.24 09:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49990
|1.49990
|1.49150
|2010.03.24 11:32
|1.49524
|0.00
|0.00
|0.00
|466.00
|100621433
|2010.03.24 09:47
|buy
|1.00
|usdcad
|1.01863
|1.01860
|0.00000
|2010.03.24 11:34
|1.02304
|0.00
|0.00
|0.00
|431.07
|100625468
|2010.03.24 09:51
|sell
|1.00
|audusd
|0.91491
|0.91490
|0.90900
|2010.03.24 11:34
|0.91112
|0.00
|0.00
|0.00
|379.00
|100623520
|2010.03.24 09:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49657
|1.50160
|1.49250
|2010.03.24 11:35
|1.49499
|0.00
|0.00
|0.00
|158.00
|100770508
|2010.03.24 16:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33458
|1.33790
|1.32900
|2010.03.24 17:28
|1.33457
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|100804839
|2010.03.24 17:33
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.59224
|1.59420
|1.58860
|2010.03.24 18:02
|1.59420
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.23
|[sl]
|100762978
|2010.03.24 15:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.48971
|1.49200
|1.48660
|2010.03.24 21:19
|1.48660
|0.00
|0.00
|0.00
|311.00
|[tp]
|101004988
|2010.03.25 07:50
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.59473
|0.00000
|0.00000
|2010.03.25 08:52
|1.59792
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.92
|101030560
|2010.03.25 09:01
|buy
|0.50
|gbpchf
|1.59726
|1.59350
|0.00000
|2010.03.25 09:13
|1.59920
|0.00
|0.00
|0.00
|90.65
|to #101035096
|101035096
|2010.03.25 09:01
|buy
|0.50
|gbpchf
|1.59726
|1.59520
|1.60450
|2010.03.25 09:35
|1.59837
|0.00
|0.00
|0.00
|51.83
|from #101030560
|101041013
|2010.03.25 09:25
|buy
|1.00
|audusd
|0.91253
|0.90950
|0.00000
|2010.03.25 10:45
|0.91266
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|101055409
|2010.03.25 10:02
|buy
|0.50
|eurjpy
|122.632
|122.330
|123.100
|2010.03.25 10:47
|122.768
|0.00
|0.00
|0.00
|73.93
|101032662
|2010.03.25 09:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.02102
|1.02360
|1.01680
|2010.03.25 10:50
|1.02024
|0.00
|0.00
|0.00
|76.45
|101179574
|2010.03.25 15:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.48991
|1.48990
|1.47880
|2010.03.25 15:35
|1.48745
|0.00
|0.00
|0.00
|123.00
|to #101181352
|101179322
|2010.03.25 15:18
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.59378
|1.59750
|1.57900
|2010.03.25 15:46
|1.59091
|0.00
|0.00
|0.00
|134.25
|to #101184264
|101181352
|2010.03.25 15:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.48991
|1.48990
|1.47880
|2010.03.25 15:53
|1.48779
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|from #101179574
|101177857
|2010.03.25 15:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33300
|1.33650
|1.32800
|2010.03.25 15:53
|1.33485
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.00
|101184264
|2010.03.25 15:18
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.59378
|1.59370
|1.57900
|2010.03.25 16:17
|1.59115
|0.00
|0.00
|0.00
|123.11
|from #101179322
|101188941
|2010.03.25 15:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.48789
|1.49200
|1.48220
|2010.03.25 16:24
|1.48966
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.50
|101391025
|2010.03.26 05:21
|buy
|0.50
|eurjpy
|123.486
|123.044
|123.880
|2010.03.26 09:04
|123.793
|0.00
|0.00
|0.00
|165.66
|to #101442321
|101442321
|2010.03.26 05:21
|buy
|0.50
|eurjpy
|123.486
|123.044
|123.880
|2010.03.26 09:05
|123.779
|0.00
|0.00
|0.00
|158.13
|from #101391025
|101436202
|2010.03.26 08:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|92.626
|92.395
|92.920
|2010.03.26 09:10
|92.631
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|101435723
|2010.03.26 08:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.48406
|1.48800
|1.47880
|2010.03.26 09:29
|1.48149
|0.00
|0.00
|0.00
|128.50
|to #101449198
|101449198
|2010.03.26 08:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.48406
|1.48400
|1.47880
|2010.03.26 09:33
|1.48229
|0.00
|0.00
|0.00
|88.50
|from #101435723
|101448287
|2010.03.26 09:26
|buy
|0.50
|usdcad
|1.02356
|1.02030
|1.02660
|2010.03.26 09:45
|1.02487
|0.00
|0.00
|0.00
|63.91
|101447586
|2010.03.26 09:23
|sell
|0.50
|audusd
|0.90797
|0.91040
|0.90560
|2010.03.26 09:56
|0.90769
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|101529821
|2010.03.26 13:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.48491
|1.48490
|1.47900
|2010.03.26 14:35
|1.48490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|[sl]
|101529282
|2010.03.26 13:26
|sell
|0.50
|audusd
|0.90623
|0.90620
|0.89980
|2010.03.26 15:01
|0.90423
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|101565306
|2010.03.26 15:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.48924
|1.48530
|1.49440
|2010.03.26 15:35
|1.49126
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|to #101576937
|101576937
|2010.03.26 15:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.48924
|1.48930
|1.49440
|2010.03.26 15:39
|1.48991
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|from #101565306
|101561770
|2010.03.26 15:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33950
|1.33620
|1.34470
|2010.03.26 16:22
|1.34121
|0.00
|0.00
|0.00
|171.00
|101578831
|2010.03.26 15:42
|buy
|0.50
|gbpchf
|1.58868
|1.58500
|1.58870
|2010.03.26 16:53
|1.58823
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.10
|101765907
|2010.03.29 08:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.49448
|1.49450
|1.49750
|2010.03.29 08:41
|1.49648
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|to #101772853
|101772853
|2010.03.29 08:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.49448
|1.49450
|1.49750
|2010.03.29 09:01
|1.49750
|0.00
|0.00
|0.00
|151.00
|from #101765907[tp]
|101836498
|2010.03.29 11:49
|buy
|0.50
|gbpchf
|1.59168
|1.58880
|1.59700
|2010.03.29 12:15
|1.58880
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.75
|[sl]
|101847780
|2010.03.29 12:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.34809
|1.34580
|1.35450
|2010.03.29 13:14
|1.34714
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.50
|to #101862205
|101862205
|2010.03.29 12:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.34809
|1.34580
|1.35450
|2010.03.29 13:17
|1.34711
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|from #101847780
|101860772
|2010.03.29 13:08
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.59093
|1.58740
|1.59900
|2010.03.29 14:16
|1.59323
|0.00
|0.00
|0.00
|216.24
|101883984
|2010.03.29 14:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.49987
|1.49620
|1.50300
|2010.03.29 14:52
|1.49684
|0.00
|0.00
|0.00
|-303.00
|101914547
|2010.03.29 15:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.49949
|1.49600
|1.50330
|2010.03.29 16:26
|1.49600
|0.00
|0.00
|0.00
|-349.00
|[sl]
|101887123
|2010.03.29 14:31
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.59416
|1.59030
|1.59810
|2010.03.29 17:30
|1.59030
|0.00
|0.00
|0.00
|-363.35
|[sl]
|101907748
|2010.03.29 15:18
|buy stop
|0.50
|gbpchf
|1.59810
|1.59420
|1.60150
|2010.03.29 18:13
|1.59323
|cancelled
|101941600
|2010.03.29 17:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34738
|1.34500
|1.35450
|2010.03.29 18:18
|1.34500
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.00
|[sl]
|101942262
|2010.03.29 17:11
|sell
|1.00
|usdcad
|1.01805
|1.02200
|1.01250
|2010.03.29 18:25
|1.02200
|0.00
|0.00
|0.00
|-386.50
|[sl]
|102058302
|2010.03.30 03:04
|sell
|1.00
|eurjpy
|124.264
|124.590
|123.800
|2010.03.30 07:10
|124.556
|0.00
|0.00
|0.00
|-316.34
|102059124
|2010.03.30 03:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|92.225
|92.530
|91.770
|2010.03.30 07:20
|92.369
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.90
|102062809
|2010.03.30 03:31
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.59303
|1.59030
|1.60300
|2010.03.30 07:57
|1.59618
|0.00
|0.00
|0.00
|296.70
|102100645
|2010.03.30 07:12
|buy
|1.00
|gbpjpy
|138.620
|138.630
|139.150
|2010.03.30 08:01
|138.947
|0.00
|0.00
|0.00
|353.81
|102100427
|2010.03.30 07:11
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.59433
|1.59200
|1.60100
|2010.03.30 08:11
|1.59484
|0.00
|0.00
|0.00
|48.06
|102116684
|2010.03.30 08:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.35048
|1.34830
|1.35350
|2010.03.30 08:18
|1.35251
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|102103052
|2010.03.30 07:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50081
|1.50090
|1.50750
|2010.03.30 08:19
|1.50460
|0.00
|0.00
|0.00
|189.50
|to #102125840
|102125840
|2010.03.30 07:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50081
|1.50090
|1.50750
|2010.03.30 08:32
|1.50382
|0.00
|0.00
|0.00
|150.50
|from #102103052
|102128056
|2010.03.30 08:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.35215
|1.34900
|1.35550
|2010.03.30 09:23
|1.35222
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|102119850
|2010.03.30 08:06
|sell
|1.00
|usdcad
|1.01997
|1.02220
|1.01610
|2010.03.30 09:25
|1.01898
|0.00
|0.00
|0.00
|97.16
|102148755
|2010.03.30 09:19
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.59493
|1.59300
|1.59750
|2010.03.30 10:02
|1.59750
|0.00
|0.00
|0.00
|242.25
|[tp]
|102156430
|2010.03.30 09:48
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.59635
|1.59300
|1.60150
|2010.03.30 10:04
|1.59853
|0.00
|0.00
|0.00
|205.34
|102166748
|2010.03.30 10:10
|buy
|0.50
|gbpchf
|1.59946
|1.59600
|1.60450
|2010.03.30 10:46
|1.59719
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.89
|102183092
|2010.03.30 10:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|92.516
|92.200
|0.000
|2010.03.30 11:14
|92.561
|0.00
|0.00
|0.00
|48.62
|102187757
|2010.03.30 11:00
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.59913
|1.59650
|1.60450
|2010.03.30 11:29
|1.60028
|0.00
|0.00
|0.00
|108.26
|102167616
|2010.03.30 10:13
|buy
|0.50
|gbpchf
|1.59977
|1.59250
|1.60450
|2010.03.30 11:41
|1.60228
|0.00
|0.00
|0.00
|117.99
|102186148
|2010.03.30 10:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50667
|1.50380
|1.51100
|2010.03.30 11:54
|1.50862
|0.00
|0.00
|0.00
|97.50
|to #102209714
|102209714
|2010.03.30 10:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50667
|1.50380
|1.51100
|2010.03.30 11:55
|1.50862
|0.00
|0.00
|0.00
|97.50
|from #102186148
|102136254
|2010.03.30 08:42
|buy
|0.50
|usdjpy
|92.690
|92.300
|92.960
|2010.03.30 11:55
|92.519
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.41
|to #102210066
|102210066
|2010.03.30 08:42
|buy
|0.50
|usdjpy
|92.690
|92.300
|92.960
|2010.03.30 15:48
|92.960
|0.00
|0.00
|0.00
|145.22
|from #102136254[tp]
|102338206
|2010.03.30 18:21
|sell
|0.50
|gbpjpy
|139.931
|140.310
|139.700
|2010.03.30 19:28
|139.783
|0.00
|0.00
|0.00
|79.73
|102324144
|2010.03.30 17:33
|sell
|0.50
|eurjpy
|124.477
|124.880
|124.250
|2010.03.31 01:40
|124.880
|0.00
|0.00
|-0.65
|-216.70
|[sl]
|102507918
|2010.03.31 07:55
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.60990
|1.60700
|1.61570
|2010.03.31 08:15
|1.60700
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.54
|[sl]
|102507269
|2010.03.31 07:52
|buy
|1.00
|audusd
|0.91485
|0.91190
|0.00000
|2010.03.31 08:20
|0.91412
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|102515451
|2010.03.31 08:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50460
|1.50790
|0.00000
|2010.03.31 08:36
|1.50790
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.00
|[sl]
|102538894
|2010.03.31 09:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|140.328
|140.580
|140.110
|2010.03.31 09:32
|140.568
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.23
|102524438
|2010.03.31 08:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50609
|1.50900
|1.50050
|2010.03.31 09:37
|1.50879
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|102523138
|2010.03.31 08:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50690
|1.50900
|1.50050
|2010.03.31 09:37
|1.50886
|0.00
|0.00
|0.00
|-196.00
|102524001
|2010.03.31 08:40
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.60721
|1.60980
|1.60250
|2010.03.31 09:38
|1.60938
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.78
|102515989
|2010.03.31 08:18
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.60653
|1.60976
|1.60250
|2010.03.31 09:38
|1.60934
|0.00
|0.00
|0.00
|-263.61
|102546146
|2010.03.31 09:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.50944
|1.50580
|1.51310
|2010.03.31 10:38
|1.51310
|0.00
|0.00
|0.00
|366.00
|[tp]
|102548108
|2010.03.31 09:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.50998
|1.50580
|1.51350
|2010.03.31 10:39
|1.51350
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|[tp]
|102547765
|2010.03.31 09:42
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.60818
|1.60600
|1.61310
|2010.03.31 10:39
|1.61111
|0.00
|0.00
|0.00
|275.33
|102545507
|2010.03.31 09:39
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.60897
|1.60600
|1.61290
|2010.03.31 10:44
|1.61057
|0.00
|0.00
|0.00
|150.35
|102558988
|2010.03.31 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34404
|1.34030
|1.34750
|2010.03.31 11:00
|1.34524
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|to #102569739
|102569739
|2010.03.31 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34404
|1.34030
|1.34750
|2010.03.31 11:01
|1.34573
|0.00
|0.00
|0.00
|169.00
|from #102558988
|102565577
|2010.03.31 10:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51399
|1.51080
|1.51690
|2010.03.31 11:04
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|291.00
|[tp]
|102565189
|2010.03.31 10:48
|buy
|1.00
|gbpchf
|1.61241
|1.60860
|1.61540
|2010.03.31 11:05
|1.61111
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.46
|102573352
|2010.03.31 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34631
|1.34300
|1.34950
|2010.03.31 11:08
|1.34648
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|102573260
|2010.03.31 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34631
|1.34300
|1.34800
|2010.03.31 11:08
|1.34639
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|102576395
|2010.03.31 11:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34639
|1.34300
|1.34950
|2010.03.31 11:20
|1.34717
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|102588827
|2010.03.31 11:38
|buy
|0.50
|eurjpy
|125.645
|125.300
|125.850
|2010.03.31 12:03
|125.751
|0.00
|0.00
|0.00
|56.75
|102580635
|2010.03.31 11:18
|buy
|1.00
|eurjpy
|125.749
|125.300
|125.960
|2010.03.31 12:09
|125.695
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.84
|102600338
|2010.03.31 12:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51383
|1.51650
|1.51150
|2010.03.31 13:26
|1.51624
|0.00
|0.00
|0.00
|-241.00
|102602065
|2010.03.31 12:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|93.466
|93.200
|93.760
|2010.03.31 13:27
|93.350
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.26
|102620606
|2010.03.31 13:29
|sell
|1.00
|gbpjpy
|141.528
|141.800
|141.220
|2010.03.31 14:15
|141.220
|0.00
|0.00
|0.00
|330.63
|[tp]
|102620546
|2010.03.31 13:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|93.362
|93.600
|93.060
|2010.03.31 14:15
|93.112
|0.00
|0.00
|0.00
|268.49
|102630457
|2010.03.31 14:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51590
|1.51800
|1.51290
|2010.03.31 14:16
|1.51581
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|102629548
|2010.03.31 14:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.91471
|0.91720
|0.90700
|2010.03.31 14:16
|0.91443
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|102708330
|2010.03.31 16:37
|sell
|0.50
|usdjpy
|92.990
|93.310
|92.550
|2010.03.31 16:42
|93.036
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.72
|to #102711071
|102711071
|2010.03.31 16:37
|sell
|0.50
|usdjpy
|92.990
|93.310
|92.550
|2010.03.31 16:56
|93.291
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.32
|from #102708330
|102720133
|2010.03.31 16:55
|buy
|1.00
|gbpjpy
|141.222
|140.780
|141.600
|2010.03.31 16:59
|141.600
|0.00
|0.00
|0.00
|404.59
|[tp]
|102960635
|2010.04.01 09:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52368
|1.52750
|0.00000
|2010.04.01 10:33
|1.52419
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|102980545
|2010.04.01 10:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34955
|0.00000
|0.00000
|2010.04.01 10:34
|1.34947
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|102970898
|2010.04.01 10:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52215
|1.52750
|0.00000
|2010.04.01 11:04
|1.52019
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|102980900
|2010.04.01 10:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34961
|1.35100
|0.00000
|2010.04.01 11:05
|1.34800
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|102985475
|2010.04.01 10:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52200
|1.52450
|0.00000
|2010.04.01 11:15
|1.52090
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|102932270
|2010.04.01 08:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.34842
|1.35150
|1.34300
|2010.04.01 11:34
|1.35015
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.65
|to #102998395
|102998395
|2010.04.01 08:35
|sell
|0.05
|eurusd
|1.34842
|1.35150
|1.34300
|2010.04.01 11:51
|1.35039
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.85
|from #102932270
|103015597
|2010.04.01 12:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.60442
|1.60080
|0.00000
|2010.04.01 13:15
|1.60123
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.34
|103023829
|2010.04.01 13:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|142.453
|142.300
|142.950
|2010.04.01 13:57
|142.718
|0.00
|0.00
|0.00
|14.13
|to #103031928
|103031928
|2010.04.01 13:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|142.453
|142.460
|142.950
|2010.04.01 14:08
|142.570
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|from #103023829
|103036891
|2010.04.01 14:13
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.52157
|1.52450
|1.51600
|2010.04.01 14:50
|1.52450
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.65
|[sl]
|103037424
|2010.04.01 14:14
|sell
|0.05
|eurusd
|1.34691
|1.35120
|1.34100
|2010.04.01 15:46
|1.35120
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.45
|[sl]
|103039053
|2010.04.01 14:16
|sell
|0.05
|eurusd
|1.34671
|1.35120
|1.34100
|2010.04.01 15:46
|1.35120
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.45
|[sl]
|103063698
|2010.04.01 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34890
|1.35160
|0.00000
|2010.04.01 15:55
|1.35160
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|[sl]
|103050585
|2010.04.01 14:41
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.59875
|1.60270
|1.59550
|2010.04.01 16:32
|1.59617
|0.00
|0.00
|0.00
|24.62
|103084984
|2010.04.01 16:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|143.190
|143.700
|142.650
|2010.04.01 16:34
|143.078
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|103065657
|2010.04.01 15:18
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.52457
|1.52750
|1.51850
|2010.04.01 16:34
|1.52409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|103051201
|2010.04.01 14:43
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.59857
|1.60270
|1.59050
|2010.04.01 16:40
|1.59586
|0.00
|0.00
|0.00
|25.90
|103084070
|2010.04.01 16:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|143.135
|143.600
|142.550
|2010.04.01 16:41
|143.302
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.78
|103067166
|2010.04.01 15:24
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.52279
|1.52600
|1.51770
|2010.04.01 16:42
|1.52579
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|103098543
|2010.04.01 16:48
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.59638
|1.59999
|0.00000
|2010.04.01 16:57
|1.59951
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.77
|103091802
|2010.04.01 16:38
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|142.900
|143.280
|142.600
|2010.04.01 17:01
|143.429
|cancelled
|103111822
|2010.04.01 17:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35341
|1.34900
|1.35660
|2010.04.01 17:27
|1.35562
|0.00
|0.00
|0.00
|22.10
|103100779
|2010.04.01 16:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.35370
|1.35010
|1.35700
|2010.04.01 17:27
|1.35561
|0.00
|0.00
|0.00
|38.20
|103096369
|2010.04.01 16:43
|buy
|0.20
|eurjpy
|127.107
|126.550
|127.500
|2010.04.01 17:28
|127.222
|0.00
|0.00
|0.00
|24.51
|103104167
|2010.04.01 16:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.52828
|1.52400
|1.53100
|2010.04.01 17:28
|1.52907
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|103097651
|2010.04.01 16:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.92069
|0.91660
|0.92450
|2010.04.01 17:28
|0.92141
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|103097553
|2010.04.01 16:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.92088
|0.91660
|0.92600
|2010.04.01 17:28
|0.92150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|103109605
|2010.04.01 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|143.548
|143.200
|143.800
|2010.04.01 17:29
|143.435
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|0.00
|0.00
|-14.18
|3 305.73
|Closed P/L:
|3 291.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|103250409
|2010.04.02 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35691
|1.35920
|1.35390
|1.35680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|103254385
|2010.04.02 05:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.01062
|1.00800
|1.01370
|1.01030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|Floating P/L:
|-2.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 291.55
|Floating P/L:
|-2.07
|Margin:
|47.14
|Balance:
|13 291.55
|Equity:
|13 289.48
|Free Margin:
|13 242.34
|Details:
|Gross Profit:
|17 591.36
|Gross Loss:
|14 299.81
|Total Net Profit:
|3 291.55
|Profit Factor:
|1.23
|Expected Payoff:
|16.71
|Absolute Drawdown:
|1 897.71
|Maximal Drawdown:
|3 495.16 (30.14%)
|Relative Drawdown:
|30.14% (3 495.16)
|Total Trades:
|197
|Short Positions (won %):
|118 (58.47%)
|Long Positions (won %):
|79 (70.89%)
|Profit Trades (% of total):
|125 (63.45%)
|Loss trades (% of total):
|72 (36.55%)
|Largest
|profit trade:
|637.00
|loss trade:
|-835.56
|Average
|profit trade:
|140.73
|loss trade:
|-198.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (1 030.10)
|consecutive losses ($):
|9 (-1 845.51)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 914.07 (10)
|consecutive loss (count):
|-2 112.09 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2