Alpari (UK) Ltd.

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
98132568 2010.03.15 08:39 sell 0.50 gbpjpy 137.395 137.780 0.000 2010.03.15 09:26 137.189 0.00 0.00 0.00 113.60
    to #98150073
98131214 2010.03.15 08:36 sell 0.50 gbpchf 1.60540 1.61010 0.00000 2010.03.15 09:35 1.60333 0.00 0.00 0.00 97.66
    to #98153368
98150073 2010.03.15 08:39 sell 0.50 gbpjpy 137.395 137.390 136.580 2010.03.15 09:40 137.059 0.00 0.00 0.00 185.31
    from #98132568
98153368 2010.03.15 08:36 sell 0.50 gbpchf 1.60540 1.60540 0.00000 2010.03.15 09:41 1.60264 0.00 0.00 0.00 130.24
    from #98131214
98111919 2010.03.15 07:30 sell 0.50 eurusd 1.37326 1.37550 1.36626 2010.03.15 11:54 1.37070 0.00 0.00 0.00 128.00
  1111 to #98193978
98193978 2010.03.15 07:30 sell 0.50 eurusd 1.37326 1.37320 1.36626 2010.03.15 12:25 1.37247 0.00 0.00 0.00 39.50
  1111 from #98111919
98186829 2010.03.15 11:29 sell 1.00 audusd 0.91353 0.91620 0.00000 2010.03.15 12:57 0.91339 0.00 0.00 0.00 14.00
98271215 2010.03.15 16:12 sell 0.50 gbpjpy 136.386 136.388 0.000 2010.03.15 16:23 136.000 0.00 0.00 0.00 213.45
    to #98278954
98278954 2010.03.15 16:12 sell 0.50 gbpjpy 136.386 136.380 135.650 2010.03.15 18:18 136.095 0.00 0.00 0.00 160.83
    from #98271215
98272284 2010.03.15 16:14 sell 1.00 gbpusd 1.50358 1.50700 1.49970 2010.03.16 02:15 1.50700 0.00 0.00 -2.10 -342.00
    [sl]
98416224 2010.03.16 05:38 sell 0.50 gbpusd 1.50545 1.50840 1.49940 2010.03.16 08:27 1.50172 0.00 0.00 0.00 186.50
    to #98444084
98399614 2010.03.16 04:35 sell 0.50 gbpchf 1.59597 1.59940 1.58850 2010.03.16 08:32 1.59252 0.00 0.00 0.00 162.48
    to #98447057
98444084 2010.03.16 05:38 sell 0.50 gbpusd 1.50545 1.50540 1.49940 2010.03.16 08:36 1.49976 0.00 0.00 0.00 284.50
    from #98416224
98447057 2010.03.16 04:35 sell 0.50 gbpchf 1.59597 1.59590 1.58850 2010.03.16 08:38 1.59134 0.00 0.00 0.00 217.98
    from #98399614
98633605 2010.03.16 17:38 sell 0.50 gbpusd 1.51903 1.51900 0.00000 2010.03.16 19:06 1.51900 0.00 0.00 0.00 1.50
    [sl]
98818940 2010.03.17 07:59 buy 1.00 gbpusd 1.52454 1.52460 1.52750 2010.03.17 08:26 1.52460 0.00 0.00 0.00 6.00
    [sl]
98846848 2010.03.17 09:13 sell 1.00 gbpjpy 137.616 137.999 0.000 2010.03.17 09:35 137.924 0.00 0.00 0.00 -340.04
98845876 2010.03.17 09:10 sell 1.00 gbpusd 1.52116 1.52420 1.51840 2010.03.17 10:30 1.52420 0.00 0.00 0.00 -304.00
    [sl]
98835198 2010.03.17 08:36 sell 1.00 gbpchf 1.60245 1.60630 1.59650 2010.03.17 10:30 1.60630 0.00 0.00 0.00 -365.36
    [sl]
98880241 2010.03.17 10:49 buy 1.00 eurusd 1.37778 1.37490 0.00000 2010.03.17 14:11 1.37591 0.00 0.00 0.00 -187.00
99134158 2010.03.18 06:02 sell 1.00 gbpusd 1.52866 1.53180 0.00000 2010.03.18 08:48 1.52661 0.00 0.00 0.00 205.00
99138325 2010.03.18 06:10 sell 1.00 audusd 0.92117 0.92380 0.00000 2010.03.18 10:34 0.92109 0.00 0.00 0.00 8.00
99189133 2010.03.18 09:01 sell 1.00 eurusd 1.36543 1.36840 1.35880 2010.03.18 10:45 1.36840 0.00 0.00 0.00 -297.00
    [sl]
99216171 2010.03.18 10:36 buy 2.00 gbpusd 1.53009 1.52590 0.00000 2010.03.18 11:15 1.53117 0.00 0.00 0.00 216.00
99222743 2010.03.18 11:00 buy 1.00 gbpchf 1.61840 1.61440 0.00000 2010.03.18 11:21 1.61976 0.00 0.00 0.00 128.48
99251352 2010.03.18 12:59 sell 1.00 gbpjpy 137.776 138.100 136.800 2010.03.18 14:20 138.100 0.00 0.00 0.00 -358.92
    [sl]
99268932 2010.03.18 14:01 sell 1.00 eurusd 1.36646 1.36980 1.36240 2010.03.18 16:16 1.36240 0.00 0.00 0.00 406.00
    [tp]
99233286 2010.03.18 11:46 sell 1.00 audusd 0.92081 0.92340 0.91250 2010.03.18 16:20 0.91899 0.00 0.00 0.00 182.00
99300993 2010.03.18 15:44 buy 1.00 usdcad 1.01238 1.00900 1.01650 2010.03.18 16:21 1.01358 0.00 0.00 0.00 118.39
99479220 2010.03.19 07:11 sell 0.50 gbpchf 1.61025 1.61390 1.60260 2010.03.19 07:38 1.60845 0.00 0.00 0.00 85.01
    to #99487243
99487243 2010.03.19 07:11 sell 0.50 gbpchf 1.61025 1.61020 1.60260 2010.03.19 08:24 1.60635 0.00 0.00 0.00 184.56
    from #99479220
99494974 2010.03.19 08:04 sell 0.50 gbpjpy 137.333 137.680 137.040 2010.03.19 08:25 137.680 0.00 0.00 0.00 -191.69
    [sl]
99532030 2010.03.19 09:45 sell 1.00 eurusd 1.36010 1.36250 1.35800 2010.03.19 09:50 1.35862 0.00 0.00 0.00 148.00
    to #99535921
99535921 2010.03.19 09:45 sell 1.00 eurusd 1.36010 1.36250 1.35800 2010.03.19 09:51 1.35838 0.00 0.00 0.00 172.00
    from #99532030
99543953 2010.03.19 10:03 sell 1.00 eurjpy 123.038 123.350 122.550 2010.03.19 10:34 122.943 0.00 0.00 0.00 105.04
99622384 2010.03.19 13:32 sell 1.00 gbpusd 1.51371 1.51620 1.50950 2010.03.19 14:08 1.51620 0.00 0.00 0.00 -249.00
    [sl]
99542665 2010.03.19 10:01 sell 1.00 audusd 0.91998 0.92220 0.91260 2010.03.19 14:56 0.91884 0.00 0.00 0.00 114.00
99921860 2010.03.22 10:13 sell 1.00 gbpchf 1.58657 1.58990 1.58250 2010.03.22 11:29 1.58990 0.00 0.00 0.00 -314.04
    [sl]
99933618 2010.03.22 10:56 buy 1.00 usdcad 1.01708 1.01440 1.01960 2010.03.22 12:22 1.01960 0.00 0.00 0.00 247.16
    [tp]
99902768 2010.03.22 09:19 sell 1.00 audusd 0.91214 0.91460 0.90860 2010.03.22 13:03 0.90986 0.00 0.00 0.00 228.00
99949500 2010.03.22 12:00 buy 0.50 eurjpy 122.538 122.120 123.210 2010.03.22 13:09 122.300 0.00 0.00 0.00 -131.46
    to #99965160
99965160 2010.03.22 12:00 buy 0.50 eurjpy 122.538 122.120 123.210 2010.03.22 13:49 122.120 0.00 0.00 0.00 -230.87
    from #99949500[sl]
99990147 2010.03.22 14:07 sell 1.00 gbpusd 1.49738 1.50050 0.00000 2010.03.22 14:33 1.50050 0.00 0.00 0.00 -312.00
    [sl]
99991352 2010.03.22 14:10 sell 1.00 eurusd 1.34661 1.34980 1.34250 2010.03.22 14:56 1.34980 0.00 0.00 0.00 -319.00
    [sl]
100228934 2010.03.23 09:22 sell 1.00 gbpjpy 135.321 135.800 0.000 2010.03.23 10:07 135.800 0.00 0.00 0.00 -530.20
    [sl]
100256777 2010.03.23 10:52 sell 1.00 gbpjpy 135.685 135.680 0.000 2010.03.23 12:14 135.478 0.00 0.00 0.00 229.07
100229813 2010.03.23 09:24 sell 1.00 gbpusd 1.50111 1.50540 1.49250 2010.03.23 12:15 1.49901 0.00 0.00 0.00 210.00
100197524 2010.03.23 07:28 buy 1.00 usdcad 1.01968 1.01670 1.02550 2010.03.23 12:15 1.02179 0.00 0.00 0.00 206.50
100199034 2010.03.23 07:33 sell 0.50 eurusd 1.35283 1.35280 1.34280 2010.03.23 12:16 1.34935 0.00 0.00 0.00 174.00
    to #100282811
100258736 2010.03.23 10:58 sell 1.00 gbpchf 1.59043 1.59480 1.58040 2010.03.23 12:36 1.59192 0.00 0.00 0.00 -140.31
100282811 2010.03.23 07:33 sell 0.50 eurusd 1.35283 1.35280 1.34280 2010.03.23 12:37 1.34862 0.00 0.00 0.00 210.50
    from #100199034
100205214 2010.03.23 08:03 sell 1.00 audusd 0.91561 0.91810 0.91330 2010.03.23 12:42 0.91424 0.00 0.00 0.00 137.00
100326694 2010.03.23 14:36 sell 1.00 gbpusd 1.50042 0.00000 0.00000 2010.03.23 15:02 1.50298 0.00 0.00 0.00 -256.00
100331659 2010.03.23 14:48 sell 1.00 eurusd 1.35016 1.35295 0.00000 2010.03.23 15:07 1.35295 0.00 0.00 0.00 -279.00
    [sl]
100348245 2010.03.23 15:14 buy 2.00 eurjpy 122.359 121.780 0.000 2010.03.23 18:00 121.982 0.00 0.00 0.00 -835.56
100366459 2010.03.23 15:48 buy 1.00 eurusd 1.35498 1.35100 1.36150 2010.03.23 18:47 1.35100 0.00 0.00 0.00 -398.00
    [sl]
100383318 2010.03.23 16:31 buy 1.00 audusd 0.91789 0.91480 0.92100 2010.03.23 18:50 0.91675 0.00 0.00 0.00 -114.00
100363226 2010.03.23 15:43 sell 1.00 usdcad 1.01687 1.02100 1.00680 2010.03.23 18:51 1.01827 0.00 0.00 0.00 -137.49
100430423 2010.03.23 19:37 sell 1.00 eurusd 1.34932 1.35100 1.33930 2010.03.24 01:31 1.34832 0.00 0.00 -0.70 100.00
100435720 2010.03.23 20:01 sell 1.00 eurjpy 121.970 122.153 121.220 2010.03.24 01:56 121.872 0.00 0.00 -1.11 108.34
100356787 2010.03.23 15:28 sell 2.00 gbpchf 1.59067 1.59060 1.58060 2010.03.24 06:19 1.59060 0.00 0.00 -5.08 13.19
    [sl]
100404167 2010.03.23 17:59 sell 1.00 gbpchf 1.58828 1.59300 1.57820 2010.03.24 06:24 1.59120 0.00 0.00 -2.54 -275.02
100412090 2010.03.23 18:29 sell 1.00 gbpusd 1.50354 1.50000 1.49190 2010.03.24 08:02 1.49819 0.00 0.00 -2.00 535.00
100493307 2010.03.24 02:03 sell 1.00 gbpjpy 135.756 135.750 0.000 2010.03.24 08:24 135.750 0.00 0.00 0.00 6.62
    [sl]
100576440 2010.03.24 08:08 sell 1.00 gbpjpy 135.512 135.840 134.650 2010.03.24 09:01 135.840 0.00 0.00 0.00 -361.84
    [sl]
100553141 2010.03.24 06:52 sell 0.50 gbpusd 1.49778 1.50000 1.48750 2010.03.24 09:04 1.50000 0.00 0.00 0.00 -111.00
    [sl]
100550166 2010.03.24 06:41 sell 0.50 gbpusd 1.49838 1.50000 1.48800 2010.03.24 09:04 1.50000 0.00 0.00 0.00 -81.00
    [sl]
100546354 2010.03.24 06:25 sell 1.00 eurjpy 121.580 121.900 0.000 2010.03.24 09:24 121.900 0.00 0.00 0.00 -352.79
    [sl]
100575326 2010.03.24 08:05 sell 1.00 gbpusd 1.49711 1.50200 1.48900 2010.03.24 09:34 1.50200 0.00 0.00 0.00 -489.00
    [sl]
100619795 2010.03.24 09:45 sell 1.00 eurusd 1.33900 1.33900 0.00000 2010.03.24 10:35 1.33900 0.00 0.00 0.00 0.00
    [sl]
100652812 2010.03.24 10:52 sell 1.00 eurusd 1.33839 0.00000 0.00000 2010.03.24 10:52 1.33830 0.00 0.00 0.00 9.00
100549355 2010.03.24 06:37 sell 1.00 eurusd 1.34215 1.34210 1.33210 2010.03.24 11:28 1.33578 0.00 0.00 0.00 637.00
100546076 2010.03.24 06:24 sell 1.00 audusd 0.91657 0.91650 0.90850 2010.03.24 11:30 0.91114 0.00 0.00 0.00 543.00
100651598 2010.03.24 10:47 sell 1.00 eurusd 1.33792 1.33790 1.32890 2010.03.24 11:31 1.33502 0.00 0.00 0.00 290.00
100613641 2010.03.24 09:39 sell 1.00 gbpusd 1.49990 1.49990 1.49150 2010.03.24 11:32 1.49524 0.00 0.00 0.00 466.00
100621433 2010.03.24 09:47 buy 1.00 usdcad 1.01863 1.01860 0.00000 2010.03.24 11:34 1.02304 0.00 0.00 0.00 431.07
100625468 2010.03.24 09:51 sell 1.00 audusd 0.91491 0.91490 0.90900 2010.03.24 11:34 0.91112 0.00 0.00 0.00 379.00
100623520 2010.03.24 09:48 sell 1.00 gbpusd 1.49657 1.50160 1.49250 2010.03.24 11:35 1.49499 0.00 0.00 0.00 158.00
100770508 2010.03.24 16:05 sell 1.00 eurusd 1.33458 1.33790 1.32900 2010.03.24 17:28 1.33457 0.00 0.00 0.00 1.00
100804839 2010.03.24 17:33 sell 1.00 gbpchf 1.59224 1.59420 1.58860 2010.03.24 18:02 1.59420 0.00 0.00 0.00 -183.23
    [sl]
100762978 2010.03.24 15:46 sell 1.00 gbpusd 1.48971 1.49200 1.48660 2010.03.24 21:19 1.48660 0.00 0.00 0.00 311.00
    [tp]
101004988 2010.03.25 07:50 sell 0.50 gbpchf 1.59473 0.00000 0.00000 2010.03.25 08:52 1.59792 0.00 0.00 0.00 -148.92
101030560 2010.03.25 09:01 buy 0.50 gbpchf 1.59726 1.59350 0.00000 2010.03.25 09:13 1.59920 0.00 0.00 0.00 90.65
    to #101035096
101035096 2010.03.25 09:01 buy 0.50 gbpchf 1.59726 1.59520 1.60450 2010.03.25 09:35 1.59837 0.00 0.00 0.00 51.83
    from #101030560
101041013 2010.03.25 09:25 buy 1.00 audusd 0.91253 0.90950 0.00000 2010.03.25 10:45 0.91266 0.00 0.00 0.00 13.00
101055409 2010.03.25 10:02 buy 0.50 eurjpy 122.632 122.330 123.100 2010.03.25 10:47 122.768 0.00 0.00 0.00 73.93
101032662 2010.03.25 09:08 sell 1.00 usdcad 1.02102 1.02360 1.01680 2010.03.25 10:50 1.02024 0.00 0.00 0.00 76.45
101179574 2010.03.25 15:21 sell 0.50 gbpusd 1.48991 1.48990 1.47880 2010.03.25 15:35 1.48745 0.00 0.00 0.00 123.00
    to #101181352
101179322 2010.03.25 15:18 sell 0.50 gbpchf 1.59378 1.59750 1.57900 2010.03.25 15:46 1.59091 0.00 0.00 0.00 134.25
    to #101184264
101181352 2010.03.25 15:21 sell 0.50 gbpusd 1.48991 1.48990 1.47880 2010.03.25 15:53 1.48779 0.00 0.00 0.00 106.00
    from #101179574
101177857 2010.03.25 15:01 sell 1.00 eurusd 1.33300 1.33650 1.32800 2010.03.25 15:53 1.33485 0.00 0.00 0.00 -185.00
101184264 2010.03.25 15:18 sell 0.50 gbpchf 1.59378 1.59370 1.57900 2010.03.25 16:17 1.59115 0.00 0.00 0.00 123.11
    from #101179322
101188941 2010.03.25 15:58 sell 0.50 gbpusd 1.48789 1.49200 1.48220 2010.03.25 16:24 1.48966 0.00 0.00 0.00 -88.50
101391025 2010.03.26 05:21 buy 0.50 eurjpy 123.486 123.044 123.880 2010.03.26 09:04 123.793 0.00 0.00 0.00 165.66
    to #101442321
101442321 2010.03.26 05:21 buy 0.50 eurjpy 123.486 123.044 123.880 2010.03.26 09:05 123.779 0.00 0.00 0.00 158.13
    from #101391025
101436202 2010.03.26 08:38 buy 1.00 usdjpy 92.626 92.395 92.920 2010.03.26 09:10 92.631 0.00 0.00 0.00 5.40
101435723 2010.03.26 08:35 sell 0.50 gbpusd 1.48406 1.48800 1.47880 2010.03.26 09:29 1.48149 0.00 0.00 0.00 128.50
    to #101449198
101449198 2010.03.26 08:35 sell 0.50 gbpusd 1.48406 1.48400 1.47880 2010.03.26 09:33 1.48229 0.00 0.00 0.00 88.50
    from #101435723
101448287 2010.03.26 09:26 buy 0.50 usdcad 1.02356 1.02030 1.02660 2010.03.26 09:45 1.02487 0.00 0.00 0.00 63.91
101447586 2010.03.26 09:23 sell 0.50 audusd 0.90797 0.91040 0.90560 2010.03.26 09:56 0.90769 0.00 0.00 0.00 14.00
101529821 2010.03.26 13:28 sell 0.50 gbpusd 1.48491 1.48490 1.47900 2010.03.26 14:35 1.48490 0.00 0.00 0.00 0.50
    [sl]
101529282 2010.03.26 13:26 sell 0.50 audusd 0.90623 0.90620 0.89980 2010.03.26 15:01 0.90423 0.00 0.00 0.00 100.00
101565306 2010.03.26 15:08 buy 0.50 gbpusd 1.48924 1.48530 1.49440 2010.03.26 15:35 1.49126 0.00 0.00 0.00 101.00
    to #101576937
101576937 2010.03.26 15:08 buy 0.50 gbpusd 1.48924 1.48930 1.49440 2010.03.26 15:39 1.48991 0.00 0.00 0.00 33.50
    from #101565306
101561770 2010.03.26 15:03 buy 1.00 eurusd 1.33950 1.33620 1.34470 2010.03.26 16:22 1.34121 0.00 0.00 0.00 171.00
101578831 2010.03.26 15:42 buy 0.50 gbpchf 1.58868 1.58500 1.58870 2010.03.26 16:53 1.58823 0.00 0.00 0.00 -21.10
101765907 2010.03.29 08:05 buy 0.50 gbpusd 1.49448 1.49450 1.49750 2010.03.29 08:41 1.49648 0.00 0.00 0.00 100.00
    to #101772853
101772853 2010.03.29 08:05 buy 0.50 gbpusd 1.49448 1.49450 1.49750 2010.03.29 09:01 1.49750 0.00 0.00 0.00 151.00
    from #101765907[tp]
101836498 2010.03.29 11:49 buy 0.50 gbpchf 1.59168 1.58880 1.59700 2010.03.29 12:15 1.58880 0.00 0.00 0.00 -135.75
    [sl]
101847780 2010.03.29 12:26 buy 0.50 eurusd 1.34809 1.34580 1.35450 2010.03.29 13:14 1.34714 0.00 0.00 0.00 -47.50
    to #101862205
101862205 2010.03.29 12:26 buy 0.50 eurusd 1.34809 1.34580 1.35450 2010.03.29 13:17 1.34711 0.00 0.00 0.00 -49.00
    from #101847780
101860772 2010.03.29 13:08 buy 1.00 gbpchf 1.59093 1.58740 1.59900 2010.03.29 14:16 1.59323 0.00 0.00 0.00 216.24
101883984 2010.03.29 14:23 buy 1.00 gbpusd 1.49987 1.49620 1.50300 2010.03.29 14:52 1.49684 0.00 0.00 0.00 -303.00
101914547 2010.03.29 15:44 buy 1.00 gbpusd 1.49949 1.49600 1.50330 2010.03.29 16:26 1.49600 0.00 0.00 0.00 -349.00
    [sl]
101887123 2010.03.29 14:31 buy 1.00 gbpchf 1.59416 1.59030 1.59810 2010.03.29 17:30 1.59030 0.00 0.00 0.00 -363.35
    [sl]
101907748 2010.03.29 15:18 buy stop 0.50 gbpchf 1.59810 1.59420 1.60150 2010.03.29 18:13 1.59323 cancelled
101941600 2010.03.29 17:09 buy 1.00 eurusd 1.34738 1.34500 1.35450 2010.03.29 18:18 1.34500 0.00 0.00 0.00 -238.00
    [sl]
101942262 2010.03.29 17:11 sell 1.00 usdcad 1.01805 1.02200 1.01250 2010.03.29 18:25 1.02200 0.00 0.00 0.00 -386.50
    [sl]
102058302 2010.03.30 03:04 sell 1.00 eurjpy 124.264 124.590 123.800 2010.03.30 07:10 124.556 0.00 0.00 0.00 -316.34
102059124 2010.03.30 03:11 sell 1.00 usdjpy 92.225 92.530 91.770 2010.03.30 07:20 92.369 0.00 0.00 0.00 -155.90
102062809 2010.03.30 03:31 buy 1.00 gbpchf 1.59303 1.59030 1.60300 2010.03.30 07:57 1.59618 0.00 0.00 0.00 296.70
102100645 2010.03.30 07:12 buy 1.00 gbpjpy 138.620 138.630 139.150 2010.03.30 08:01 138.947 0.00 0.00 0.00 353.81
102100427 2010.03.30 07:11 buy 1.00 gbpchf 1.59433 1.59200 1.60100 2010.03.30 08:11 1.59484 0.00 0.00 0.00 48.06
102116684 2010.03.30 08:03 buy 1.00 eurusd 1.35048 1.34830 1.35350 2010.03.30 08:18 1.35251 0.00 0.00 0.00 203.00
102103052 2010.03.30 07:21 buy 0.50 gbpusd 1.50081 1.50090 1.50750 2010.03.30 08:19 1.50460 0.00 0.00 0.00 189.50
    to #102125840
102125840 2010.03.30 07:21 buy 0.50 gbpusd 1.50081 1.50090 1.50750 2010.03.30 08:32 1.50382 0.00 0.00 0.00 150.50
    from #102103052
102128056 2010.03.30 08:26 buy 1.00 eurusd 1.35215 1.34900 1.35550 2010.03.30 09:23 1.35222 0.00 0.00 0.00 7.00
102119850 2010.03.30 08:06 sell 1.00 usdcad 1.01997 1.02220 1.01610 2010.03.30 09:25 1.01898 0.00 0.00 0.00 97.16
102148755 2010.03.30 09:19 buy 1.00 gbpchf 1.59493 1.59300 1.59750 2010.03.30 10:02 1.59750 0.00 0.00 0.00 242.25
    [tp]
102156430 2010.03.30 09:48 buy 1.00 gbpchf 1.59635 1.59300 1.60150 2010.03.30 10:04 1.59853 0.00 0.00 0.00 205.34
102166748 2010.03.30 10:10 buy 0.50 gbpchf 1.59946 1.59600 1.60450 2010.03.30 10:46 1.59719 0.00 0.00 0.00 -106.89
102183092 2010.03.30 10:48 buy 1.00 usdjpy 92.516 92.200 0.000 2010.03.30 11:14 92.561 0.00 0.00 0.00 48.62
102187757 2010.03.30 11:00 buy 1.00 gbpchf 1.59913 1.59650 1.60450 2010.03.30 11:29 1.60028 0.00 0.00 0.00 108.26
102167616 2010.03.30 10:13 buy 0.50 gbpchf 1.59977 1.59250 1.60450 2010.03.30 11:41 1.60228 0.00 0.00 0.00 117.99
102186148 2010.03.30 10:57 buy 0.50 gbpusd 1.50667 1.50380 1.51100 2010.03.30 11:54 1.50862 0.00 0.00 0.00 97.50
    to #102209714
102209714 2010.03.30 10:57 buy 0.50 gbpusd 1.50667 1.50380 1.51100 2010.03.30 11:55 1.50862 0.00 0.00 0.00 97.50
    from #102186148
102136254 2010.03.30 08:42 buy 0.50 usdjpy 92.690 92.300 92.960 2010.03.30 11:55 92.519 0.00 0.00 0.00 -92.41
    to #102210066
102210066 2010.03.30 08:42 buy 0.50 usdjpy 92.690 92.300 92.960 2010.03.30 15:48 92.960 0.00 0.00 0.00 145.22
    from #102136254[tp]
102338206 2010.03.30 18:21 sell 0.50 gbpjpy 139.931 140.310 139.700 2010.03.30 19:28 139.783 0.00 0.00 0.00 79.73
102324144 2010.03.30 17:33 sell 0.50 eurjpy 124.477 124.880 124.250 2010.03.31 01:40 124.880 0.00 0.00 -0.65 -216.70
    [sl]
102507918 2010.03.31 07:55 buy 1.00 gbpchf 1.60990 1.60700 1.61570 2010.03.31 08:15 1.60700 0.00 0.00 0.00 -271.54
    [sl]
102507269 2010.03.31 07:52 buy 1.00 audusd 0.91485 0.91190 0.00000 2010.03.31 08:20 0.91412 0.00 0.00 0.00 -73.00
102515451 2010.03.31 08:17 sell 1.00 gbpusd 1.50460 1.50790 0.00000 2010.03.31 08:36 1.50790 0.00 0.00 0.00 -330.00
    [sl]
102538894 2010.03.31 09:17 sell 1.00 gbpjpy 140.328 140.580 140.110 2010.03.31 09:32 140.568 0.00 0.00 0.00 -257.23
102524438 2010.03.31 08:42 sell 0.50 gbpusd 1.50609 1.50900 1.50050 2010.03.31 09:37 1.50879 0.00 0.00 0.00 -135.00
102523138 2010.03.31 08:38 sell 1.00 gbpusd 1.50690 1.50900 1.50050 2010.03.31 09:37 1.50886 0.00 0.00 0.00 -196.00
102524001 2010.03.31 08:40 sell 0.50 gbpchf 1.60721 1.60980 1.60250 2010.03.31 09:38 1.60938 0.00 0.00 0.00 -101.78
102515989 2010.03.31 08:18 sell 1.00 gbpchf 1.60653 1.60976 1.60250 2010.03.31 09:38 1.60934 0.00 0.00 0.00 -263.61
102546146 2010.03.31 09:40 buy 1.00 gbpusd 1.50944 1.50580 1.51310 2010.03.31 10:38 1.51310 0.00 0.00 0.00 366.00
    [tp]
102548108 2010.03.31 09:43 buy 1.00 gbpusd 1.50998 1.50580 1.51350 2010.03.31 10:39 1.51350 0.00 0.00 0.00 352.00
    [tp]
102547765 2010.03.31 09:42 buy 1.00 gbpchf 1.60818 1.60600 1.61310 2010.03.31 10:39 1.61111 0.00 0.00 0.00 275.33
102545507 2010.03.31 09:39 buy 1.00 gbpchf 1.60897 1.60600 1.61290 2010.03.31 10:44 1.61057 0.00 0.00 0.00 150.35
102558988 2010.03.31 10:18 buy 1.00 eurusd 1.34404 1.34030 1.34750 2010.03.31 11:00 1.34524 0.00 0.00 0.00 120.00
    to #102569739
102569739 2010.03.31 10:18 buy 1.00 eurusd 1.34404 1.34030 1.34750 2010.03.31 11:01 1.34573 0.00 0.00 0.00 169.00
    from #102558988
102565577 2010.03.31 10:50 buy 1.00 gbpusd 1.51399 1.51080 1.51690 2010.03.31 11:04 1.51690 0.00 0.00 0.00 291.00
    [tp]
102565189 2010.03.31 10:48 buy 1.00 gbpchf 1.61241 1.60860 1.61540 2010.03.31 11:05 1.61111 0.00 0.00 0.00 -122.46
102573352 2010.03.31 11:04 buy 1.00 eurusd 1.34631 1.34300 1.34950 2010.03.31 11:08 1.34648 0.00 0.00 0.00 17.00
102573260 2010.03.31 11:04 buy 1.00 eurusd 1.34631 1.34300 1.34800 2010.03.31 11:08 1.34639 0.00 0.00 0.00 8.00
102576395 2010.03.31 11:09 buy 1.00 eurusd 1.34639 1.34300 1.34950 2010.03.31 11:20 1.34717 0.00 0.00 0.00 78.00
102588827 2010.03.31 11:38 buy 0.50 eurjpy 125.645 125.300 125.850 2010.03.31 12:03 125.751 0.00 0.00 0.00 56.75
102580635 2010.03.31 11:18 buy 1.00 eurjpy 125.749 125.300 125.960 2010.03.31 12:09 125.695 0.00 0.00 0.00 -57.84
102600338 2010.03.31 12:17 sell 1.00 gbpusd 1.51383 1.51650 1.51150 2010.03.31 13:26 1.51624 0.00 0.00 0.00 -241.00
102602065 2010.03.31 12:24 buy 1.00 usdjpy 93.466 93.200 93.760 2010.03.31 13:27 93.350 0.00 0.00 0.00 -124.26
102620606 2010.03.31 13:29 sell 1.00 gbpjpy 141.528 141.800 141.220 2010.03.31 14:15 141.220 0.00 0.00 0.00 330.63
    [tp]
102620546 2010.03.31 13:29 sell 1.00 usdjpy 93.362 93.600 93.060 2010.03.31 14:15 93.112 0.00 0.00 0.00 268.49
102630457 2010.03.31 14:02 sell 1.00 gbpusd 1.51590 1.51800 1.51290 2010.03.31 14:16 1.51581 0.00 0.00 0.00 9.00
102629548 2010.03.31 14:00 sell 1.00 audusd 0.91471 0.91720 0.90700 2010.03.31 14:16 0.91443 0.00 0.00 0.00 28.00
102708330 2010.03.31 16:37 sell 0.50 usdjpy 92.990 93.310 92.550 2010.03.31 16:42 93.036 0.00 0.00 0.00 -24.72
    to #102711071
102711071 2010.03.31 16:37 sell 0.50 usdjpy 92.990 93.310 92.550 2010.03.31 16:56 93.291 0.00 0.00 0.00 -161.32
    from #102708330
102720133 2010.03.31 16:55 buy 1.00 gbpjpy 141.222 140.780 141.600 2010.03.31 16:59 141.600 0.00 0.00 0.00 404.59
    [tp]
102960635 2010.04.01 09:44 sell 0.10 gbpusd 1.52368 1.52750 0.00000 2010.04.01 10:33 1.52419 0.00 0.00 0.00 -5.10
102980545 2010.04.01 10:34 sell 1.00 eurusd 1.34955 0.00000 0.00000 2010.04.01 10:34 1.34947 0.00 0.00 0.00 8.00
102970898 2010.04.01 10:11 sell 0.10 gbpusd 1.52215 1.52750 0.00000 2010.04.01 11:04 1.52019 0.00 0.00 0.00 19.60
102980900 2010.04.01 10:34 sell 0.10 eurusd 1.34961 1.35100 0.00000 2010.04.01 11:05 1.34800 0.00 0.00 0.00 16.10
102985475 2010.04.01 10:49 sell 0.10 gbpusd 1.52200 1.52450 0.00000 2010.04.01 11:15 1.52090 0.00 0.00 0.00 11.00
102932270 2010.04.01 08:35 sell 0.05 eurusd 1.34842 1.35150 1.34300 2010.04.01 11:34 1.35015 0.00 0.00 0.00 -8.65
    to #102998395
102998395 2010.04.01 08:35 sell 0.05 eurusd 1.34842 1.35150 1.34300 2010.04.01 11:51 1.35039 0.00 0.00 0.00 -9.85
    from #102932270
103015597 2010.04.01 12:51 buy 0.10 gbpchf 1.60442 1.60080 0.00000 2010.04.01 13:15 1.60123 0.00 0.00 0.00 -30.34
103023829 2010.04.01 13:29 buy 0.05 gbpjpy 142.453 142.300 142.950 2010.04.01 13:57 142.718 0.00 0.00 0.00 14.13
    to #103031928
103031928 2010.04.01 13:29 buy 0.05 gbpjpy 142.453 142.460 142.950 2010.04.01 14:08 142.570 0.00 0.00 0.00 6.25
    from #103023829
103036891 2010.04.01 14:13 sell 0.05 gbpusd 1.52157 1.52450 1.51600 2010.04.01 14:50 1.52450 0.00 0.00 0.00 -14.65
    [sl]
103037424 2010.04.01 14:14 sell 0.05 eurusd 1.34691 1.35120 1.34100 2010.04.01 15:46 1.35120 0.00 0.00 0.00 -21.45
    [sl]
103039053 2010.04.01 14:16 sell 0.05 eurusd 1.34671 1.35120 1.34100 2010.04.01 15:46 1.35120 0.00 0.00 0.00 -22.45
    [sl]
103063698 2010.04.01 15:12 sell 0.10 eurusd 1.34890 1.35160 0.00000 2010.04.01 15:55 1.35160 0.00 0.00 0.00 -27.00
    [sl]
103050585 2010.04.01 14:41 sell 0.10 gbpchf 1.59875 1.60270 1.59550 2010.04.01 16:32 1.59617 0.00 0.00 0.00 24.62
103084984 2010.04.01 16:14 sell 0.10 gbpjpy 143.190 143.700 142.650 2010.04.01 16:34 143.078 0.00 0.00 0.00 11.92
103065657 2010.04.01 15:18 sell 0.05 gbpusd 1.52457 1.52750 1.51850 2010.04.01 16:34 1.52409 0.00 0.00 0.00 2.40
103051201 2010.04.01 14:43 sell 0.10 gbpchf 1.59857 1.60270 1.59050 2010.04.01 16:40 1.59586 0.00 0.00 0.00 25.90
103084070 2010.04.01 16:08 sell 0.10 gbpjpy 143.135 143.600 142.550 2010.04.01 16:41 143.302 0.00 0.00 0.00 -17.78
103067166 2010.04.01 15:24 sell 0.05 gbpusd 1.52279 1.52600 1.51770 2010.04.01 16:42 1.52579 0.00 0.00 0.00 -15.00
103098543 2010.04.01 16:48 sell 0.20 gbpchf 1.59638 1.59999 0.00000 2010.04.01 16:57 1.59951 0.00 0.00 0.00 -59.77
103091802 2010.04.01 16:38 sell stop 0.10 gbpjpy 142.900 143.280 142.600 2010.04.01 17:01 143.429 cancelled
103111822 2010.04.01 17:13 buy 0.10 eurusd 1.35341 1.34900 1.35660 2010.04.01 17:27 1.35562 0.00 0.00 0.00 22.10
103100779 2010.04.01 16:53 buy 0.20 eurusd 1.35370 1.35010 1.35700 2010.04.01 17:27 1.35561 0.00 0.00 0.00 38.20
103096369 2010.04.01 16:43 buy 0.20 eurjpy 127.107 126.550 127.500 2010.04.01 17:28 127.222 0.00 0.00 0.00 24.51
103104167 2010.04.01 16:59 buy 0.20 gbpusd 1.52828 1.52400 1.53100 2010.04.01 17:28 1.52907 0.00 0.00 0.00 15.80
103097651 2010.04.01 16:46 buy 0.10 audusd 0.92069 0.91660 0.92450 2010.04.01 17:28 0.92141 0.00 0.00 0.00 7.20
103097553 2010.04.01 16:45 buy 0.10 audusd 0.92088 0.91660 0.92600 2010.04.01 17:28 0.92150 0.00 0.00 0.00 6.20
103109605 2010.04.01 17:08 buy 0.10 gbpjpy 143.548 143.200 143.800 2010.04.01 17:29 143.435 0.00 0.00 0.00 -12.04
  0.00 0.00 -14.18 3 305.73
Closed P/L: 3 291.55
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
103250409 2010.04.02 05:00 sell 0.10 eurusd 1.35691 1.35920 1.35390   1.35680 0.00 0.00 0.00 1.10
103254385 2010.04.02 05:35 buy 0.10 usdcad 1.01062 1.00800 1.01370   1.01030 0.00 0.00 0.00 -3.17
  0.00 0.00 0.00 -2.07
  Floating P/L: -2.07
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 291.55 Floating P/L: -2.07 Margin: 47.14
Balance: 13 291.55 Equity: 13 289.48 Free Margin: 13 242.34
 
Details:
Gross Profit: 17 591.36 Gross Loss: 14 299.81 Total Net Profit: 3 291.55
Profit Factor: 1.23 Expected Payoff: 16.71  
Absolute Drawdown: 1 897.71 Maximal Drawdown: 3 495.16 (30.14%) Relative Drawdown: 30.14% (3 495.16)
 
Total Trades: 197 Short Positions (won %): 118 (58.47%) Long Positions (won %): 79 (70.89%)
Profit Trades (% of total): 125 (63.45%) Loss trades (% of total): 72 (36.55%)
Largest profit trade: 637.00 loss trade: -835.56
Average profit trade: 140.73 loss trade: -198.61
Maximum consecutive wins ($): 12 (1 030.10) consecutive losses ($): 9 (-1 845.51)
Maximal consecutive profit (count): 2 914.07 (10) consecutive loss (count): -2 112.09 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2