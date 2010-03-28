Alpari (UK) Ltd.

Account: 1601454 Name: polifit4 Currency: USD 2010 March 31, 11:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1016758322010.03.28 13:15balanceDeposit5 000.00
1017398562010.03.29 05:09sell0.01eurusd1.343720.000001.342522010.03.29 06:081.343600.000.000.000.12
1017399202010.03.29 05:09buy0.01usdchf1.067780.000001.068982010.03.29 06:131.068030.000.000.000.23
1017525102010.03.29 06:45buy0.01gbpjpy138.1660.000138.2862010.03.29 06:57138.2390.000.000.000.79
1017527602010.03.29 06:48buy0.02gbpjpy138.1310.000138.2512010.03.29 06:57138.2390.000.000.002.33
1017528212010.03.29 06:48buy0.01eurusd1.343610.000001.344812010.03.29 07:271.343410.000.000.00-0.20
1017528402010.03.29 06:48buy0.01usdjpy92.6260.00092.7462010.03.29 07:4792.6420.000.000.000.17
1017530402010.03.29 06:49buy0.04gbpjpy138.0450.000138.1652010.03.29 06:52138.1650.000.000.005.18
1017530582010.03.29 06:49buy0.02eurusd1.342920.000001.344122010.03.29 07:271.343410.000.000.000.98
1017531042010.03.29 06:49sell0.01usdchf1.068730.000001.067532010.03.29 07:041.067800.000.000.000.87
1019744752010.03.29 19:25sell0.01eurusd1.344980.000001.343782010.03.29 23:341.347750.000.000.00-2.77
1019754612010.03.29 19:30buy0.01usdchf1.064730.000001.065932010.03.30 15:361.064670.000.000.00-0.06
1019755372010.03.29 19:31sell0.02eurusd1.345300.000001.344102010.03.29 23:341.347750.000.000.00-4.90
1019762092010.03.29 19:33buy0.02usdchf1.064410.000001.065612010.03.30 15:361.064670.000.000.000.49
1019762232010.03.29 19:33buy0.01gbpchf1.593700.000001.594902010.03.30 04:301.593800.000.000.010.09
1019776672010.03.29 19:42sell0.04eurusd1.345700.000001.344502010.03.29 23:341.347750.000.000.00-8.20
1019779192010.03.29 19:42buy0.04usdchf1.063910.000001.065112010.03.30 15:361.064030.000.000.000.45
1020147482010.03.29 22:42sell0.01gbpusd1.499090.000001.497892010.03.29 22:491.498790.000.000.000.30
1020364012010.03.30 01:05sell0.01eurusd1.348270.000001.347072010.03.30 02:261.347990.000.000.000.28
1020520802010.03.30 02:31buy0.01gbpjpy138.0580.000138.1782010.03.30 02:55138.1460.000.000.000.96
1020520952010.03.30 02:31buy0.01eurusd1.347500.000001.348702010.03.30 03:121.347720.000.000.000.22
1020521802010.03.30 02:31buy0.01gbpusd1.497690.000001.498892010.03.30 03:091.497980.000.000.000.29
1020522242010.03.30 02:31sell0.01usdchf1.062560.000001.061362010.03.30 03:151.062420.000.000.000.13
1020532492010.03.30 02:39sell0.02usdchf1.062890.000001.061692010.03.30 03:141.062610.000.000.000.53
1020761392010.03.30 04:48buy0.01usdjpy92.3000.00092.4202010.03.30 06:2792.2800.000.000.00-0.22
1020774042010.03.30 04:59buy0.01eurchf1.432680.000001.433882010.03.30 05:281.432860.000.000.000.17
1020774802010.03.30 04:59buy0.01gbpchf1.592770.000001.593972010.03.30 05:231.593060.000.000.000.28
1020784712010.03.30 05:04buy0.02usdjpy92.2680.00092.3882010.03.30 06:2792.2800.000.000.000.26
1020784742010.03.30 05:04buy0.02gbpchf1.592460.000001.593662010.03.30 05:231.592950.000.000.000.92
1020785332010.03.30 05:04buy0.01gbpjpy138.2300.000138.3502010.03.30 05:43138.1970.000.000.00-0.36
1020787602010.03.30 05:06buy0.02eurchf1.432350.000001.433552010.03.30 05:281.432860.000.000.000.96
1020790592010.03.30 05:07buy0.04gbpchf1.592160.000001.593362010.03.30 05:231.592950.000.000.002.98
1020791012010.03.30 05:07buy0.04usdjpy92.2360.00092.3562010.03.30 06:1992.2510.000.000.000.65
1020794052010.03.30 05:08buy0.08usdjpy92.2010.00092.3212010.03.30 05:4692.2120.000.000.000.95
1020794142010.03.30 05:08buy0.02gbpjpy138.1770.000138.2972010.03.30 05:43138.1970.000.000.000.44
1020794652010.03.30 05:08buy0.08usdchf1.062350.000001.063552010.03.30 07:231.062480.000.000.000.98
1023617802010.03.30 20:09sell0.01usdjpy92.8690.00092.7492010.03.30 20:1992.8190.000.000.000.54
1023834892010.03.30 21:58buy0.01usdjpy92.7920.00092.9122010.03.30 22:1392.8190.000.000.000.29
1024130122010.03.31 00:48sell0.01usdjpy92.8790.00092.7592010.03.31 01:5892.9220.000.000.00-0.46
1024145512010.03.31 01:11sell0.01gbpjpy140.0500.000139.9302010.03.31 02:31140.0380.000.000.000.13
1024145602010.03.31 01:11sell0.01gbpusd1.507890.000001.506692010.03.31 01:181.507470.000.000.000.42
1024145692010.03.31 01:11sell0.02usdjpy92.9100.00092.7902010.03.31 01:5892.9150.000.000.00-0.11
1024145992010.03.31 01:12sell0.02gbpjpy140.1030.000139.9832010.03.31 02:31140.0900.000.000.000.28
1024149802010.03.31 01:14sell0.04gbpjpy140.1400.000140.0202010.03.31 01:18140.0200.000.000.005.16
1024149892010.03.31 01:14sell0.04usdjpy92.9400.00092.8202010.03.31 01:5892.9150.000.000.001.08
1024194502010.03.31 01:40sell0.01gbpusd1.508400.000001.507202010.03.31 02:051.508120.000.000.000.28
1024316712010.03.31 02:30buy0.01usdjpy92.8450.00092.9652010.03.31 02:4992.9490.000.000.001.12
1024318232010.03.31 02:30sell0.01usdchf1.066330.000001.065132010.03.31 06:591.066520.000.000.00-0.18
1024318332010.03.31 02:30buy0.01eurusd1.342050.000001.343252010.03.31 02:551.342290.000.000.000.24
1024319322010.03.31 02:30buy0.01gbpjpy140.1390.000140.2592010.03.31 02:52140.2590.000.000.001.29
1024325002010.03.31 02:31buy0.02gbpjpy140.1070.000140.2272010.03.31 02:50140.2270.000.000.002.58
1024326122010.03.31 02:31buy0.02eurusd1.341700.000001.342902010.03.31 02:551.342520.000.000.001.64
1024327862010.03.31 02:31sell0.02usdchf1.066690.000001.065492010.03.31 06:591.066540.000.000.000.28
1024331572010.03.31 02:32buy0.04gbpjpy140.0670.000140.1872010.03.31 02:42140.1870.000.000.005.17
1024341302010.03.31 02:34buy0.04eurusd1.341390.000001.342592010.03.31 02:551.342590.000.000.004.80
1024341812010.03.31 02:34buy0.01gbpusd1.508050.000001.509252010.03.31 02:541.509090.000.000.001.04
1024342232010.03.31 02:35buy0.08eurusd1.341090.000001.342292010.03.31 02:541.342290.000.000.009.60
1024342772010.03.31 02:35buy0.02gbpusd1.507750.000001.508952010.03.31 02:541.508950.000.000.002.40
1024343682010.03.31 02:35buy0.08gbpjpy140.0230.000140.1432010.03.31 02:42140.1430.000.000.0010.33
1024350242010.03.31 02:36buy0.04gbpusd1.507270.000001.508472010.03.31 02:421.508470.000.000.004.80
1024350372010.03.31 02:36buy0.16gbpjpy139.9670.000140.0872010.03.31 02:41140.0870.000.000.0020.66
1024356312010.03.31 02:37buy0.32gbpjpy139.9260.000140.0462010.03.31 02:40140.0460.000.000.0041.35
1024357472010.03.31 02:37buy0.16eurusd1.340790.000001.341992010.03.31 02:471.341990.000.000.0019.20
1024362202010.03.31 02:38buy0.01eurchf1.430490.000001.431692010.03.31 02:551.431020.000.000.000.49
1024630872010.03.31 04:26buy0.01usdchf1.067070.000001.068272010.03.31 05:201.067420.000.000.000.33
1024660752010.03.31 04:42sell0.01gbpusd1.508290.000001.507092010.03.31 05:161.507520.000.000.000.77
1024763142010.03.31 05:43sell0.01gbpjpy140.8000.000140.6802010.03.31 06:14140.8350.000.000.00-0.37
1024765802010.03.31 05:44sell0.02gbpjpy140.8300.000140.7102010.03.31 06:14140.8260.000.000.000.08
1024778632010.03.31 05:51sell0.01usdjpy93.4180.00093.2982010.03.31 06:1593.4320.000.000.00-0.15
1024779882010.03.31 05:51sell0.04gbpjpy140.8880.000140.7682010.03.31 06:14140.8260.000.000.002.66
1024782952010.03.31 05:52sell0.02usdjpy93.4500.00093.3302010.03.31 06:1593.4310.000.000.000.41
1024786112010.03.31 05:53sell0.08gbpjpy140.9240.000140.8042010.03.31 06:14140.8260.000.000.008.39
1024788882010.03.31 05:54sell0.01eurchf1.430910.000001.429712010.03.31 06:011.430500.000.000.000.38
1024795202010.03.31 05:57sell0.04usdjpy93.4890.00093.3692010.03.31 06:1593.4350.000.000.002.31
  0.00 0.00 0.01 155.52
Closed P/L: 155.53
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 155.53 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 155.53 Equity: 5 155.53 Free Margin: 5 155.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 173.51 Gross Loss: 17.98 Total Net Profit: 155.53
Profit Factor: 9.65 Expected Payoff: 2.13  
Absolute Drawdown: 5.10 Maximal Drawdown: 15.87 (0.32%) Relative Drawdown: 0.32% (15.87)
 
Total Trades: 73 Short Positions (won %): 29 (72.41%) Long Positions (won %): 44 (90.91%)
Profit Trades (% of total): 61 (83.56%) Loss trades (% of total): 12 (16.44%)
Largest profit trade: 41.35 loss trade: -8.20
Average profit trade: 2.84 loss trade: -1.50
Maximum consecutive wins ($): 23 (129.96) consecutive losses ($): 3 (-15.87)
Maximal consecutive profit (count): 129.96 (23) consecutive loss (count): -15.87 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1