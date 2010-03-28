|Account: 1601454
|Name: polifit4
|Currency: USD
|2010 April 8, 11:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|101675832
|2010.03.28 13:15
|balance
|Deposit
|5 000.00
|101739856
|2010.03.29 05:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34372
|0.00000
|1.34252
|2010.03.29 06:08
|1.34360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|101739920
|2010.03.29 05:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06778
|0.00000
|1.06898
|2010.03.29 06:13
|1.06803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|101752510
|2010.03.29 06:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.166
|0.000
|138.286
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|101752821
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34361
|0.00000
|1.34481
|2010.03.29 07:27
|1.34341
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|101752840
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.626
|0.000
|92.746
|2010.03.29 07:47
|92.642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|101753104
|2010.03.29 06:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06873
|0.00000
|1.06753
|2010.03.29 07:04
|1.06780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|101974475
|2010.03.29 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34498
|0.00000
|1.34378
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|101975461
|2010.03.29 19:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06473
|0.00000
|1.06593
|2010.03.30 15:36
|1.06467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|101976223
|2010.03.29 19:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59370
|0.00000
|1.59490
|2010.03.30 04:30
|1.59380
|0.00
|0.00
|0.01
|0.09
|102014748
|2010.03.29 22:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49909
|0.00000
|1.49789
|2010.03.29 22:49
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|102036401
|2010.03.30 01:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34827
|0.00000
|1.34707
|2010.03.30 02:26
|1.34799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102052080
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.058
|0.000
|138.178
|2010.03.30 02:55
|138.146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|102052095
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34750
|0.00000
|1.34870
|2010.03.30 03:12
|1.34772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|102052180
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49769
|0.00000
|1.49889
|2010.03.30 03:09
|1.49798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102052224
|2010.03.30 02:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06256
|0.00000
|1.06136
|2010.03.30 03:15
|1.06242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102076139
|2010.03.30 04:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.300
|0.000
|92.420
|2010.03.30 06:27
|92.280
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|102077404
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43268
|0.00000
|1.43388
|2010.03.30 05:28
|1.43286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|102077480
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59277
|0.00000
|1.59397
|2010.03.30 05:23
|1.59306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102078533
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.230
|0.000
|138.350
|2010.03.30 05:43
|138.197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|102361780
|2010.03.30 20:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.869
|0.000
|92.749
|2010.03.30 20:19
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|102383489
|2010.03.30 21:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.792
|0.000
|92.912
|2010.03.30 22:13
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102413012
|2010.03.31 00:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.879
|0.000
|92.759
|2010.03.31 01:58
|92.922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|102414551
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.050
|0.000
|139.930
|2010.03.31 02:31
|140.038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102414560
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50789
|0.00000
|1.50669
|2010.03.31 01:18
|1.50747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|102419450
|2010.03.31 01:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50840
|0.00000
|1.50720
|2010.03.31 02:05
|1.50812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102431671
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.845
|0.000
|92.965
|2010.03.31 02:49
|92.949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|102431823
|2010.03.31 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06633
|0.00000
|1.06513
|2010.03.31 06:59
|1.06652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|102431833
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34205
|0.00000
|1.34325
|2010.03.31 02:55
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|102431932
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.139
|0.000
|140.259
|2010.03.31 02:52
|140.259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|102434181
|2010.03.31 02:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50805
|0.00000
|1.50925
|2010.03.31 02:54
|1.50909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|102436220
|2010.03.31 02:38
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43049
|0.00000
|1.43169
|2010.03.31 02:55
|1.43102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|102463087
|2010.03.31 04:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06707
|0.00000
|1.06827
|2010.03.31 05:20
|1.06742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|102466075
|2010.03.31 04:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50829
|0.00000
|1.50709
|2010.03.31 05:16
|1.50752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|102476314
|2010.03.31 05:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.800
|0.000
|140.680
|2010.03.31 06:14
|140.835
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|102477863
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.418
|0.000
|93.298
|2010.03.31 06:15
|93.432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|102478888
|2010.03.31 05:54
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43091
|0.00000
|1.42971
|2010.03.31 06:01
|1.43050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|102788326
|2010.03.31 19:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|141.812
|0.000
|141.932
|2010.03.31 20:07
|141.932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|102810102
|2010.03.31 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.498
|0.000
|93.378
|2010.03.31 21:56
|93.471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102810908
|2010.03.31 21:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.928
|0.000
|141.808
|2010.03.31 21:59
|141.852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|102837592
|2010.04.01 00:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.597
|0.000
|93.477
|2010.04.01 01:16
|93.574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|102837615
|2010.04.01 00:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.102
|0.000
|141.982
|2010.04.01 01:22
|142.122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|102837972
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51878
|0.00000
|1.51758
|2010.04.01 01:28
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|102838295
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60072
|0.00000
|1.59952
|2010.04.01 01:20
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|102839692
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35130
|0.00000
|1.35010
|2010.04.01 02:54
|1.35361
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|102842857
|2010.04.01 01:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05261
|0.00000
|1.05381
|2010.04.01 03:16
|1.05272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|102882071
|2010.04.01 04:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60089
|0.00000
|1.60209
|2010.04.01 05:07
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|102884310
|2010.04.01 04:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.417
|0.000
|93.297
|2010.04.01 05:04
|93.365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|102889220
|2010.04.01 05:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05361
|0.00000
|1.05481
|2010.04.01 05:55
|1.05377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|102889442
|2010.04.01 05:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51983
|0.00000
|1.51863
|2010.04.01 05:32
|1.51894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|102890022
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.961
|0.000
|141.841
|2010.04.01 05:29
|141.849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|102890063
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35110
|0.00000
|1.34990
|2010.04.01 05:32
|1.35013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|102897329
|2010.04.01 05:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60179
|0.00000
|1.60059
|2010.04.01 06:37
|1.60188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|103169879
|2010.04.01 19:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.939
|0.000
|93.819
|2010.04.01 19:55
|93.851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|103195712
|2010.04.01 21:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35803
|0.00000
|1.35683
|2010.04.01 23:23
|1.35820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|103195923
|2010.04.01 21:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05464
|0.00000
|1.05584
|2010.04.01 23:33
|1.05478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103196162
|2010.04.01 21:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52835
|0.00000
|1.52715
|2010.04.02 02:07
|1.52821
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.14
|103196854
|2010.04.01 21:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.479
|0.000
|143.359
|2010.04.01 22:49
|143.469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|103203902
|2010.04.01 22:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43258
|0.00000
|1.43138
|2010.04.01 22:17
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|103206189
|2010.04.01 22:19
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43174
|0.00000
|1.43294
|2010.04.01 22:20
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|103250756
|2010.04.02 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52607
|0.00000
|1.52727
|2010.04.02 05:22
|1.52625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|103251527
|2010.04.02 05:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.027
|0.000
|143.147
|2010.04.02 05:21
|143.073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|103258626
|2010.04.02 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43406
|0.00000
|1.43286
|2010.04.02 07:05
|1.43393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103462375
|2010.04.05 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35094
|0.00000
|1.35214
|2010.04.05 07:20
|1.35105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|103462504
|2010.04.05 06:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.429
|0.000
|94.309
|2010.04.05 13:18
|94.411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|103462527
|2010.04.05 06:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52541
|0.00000
|1.52661
|2010.04.05 07:15
|1.52553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|103662641
|2010.04.05 19:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|94.259
|0.000
|94.139
|2010.04.05 20:28
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|103662655
|2010.04.05 19:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.147
|0.000
|144.027
|2010.04.05 19:48
|144.027
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|103665729
|2010.04.05 19:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06268
|0.00000
|1.06148
|2010.04.05 20:34
|1.06217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|103665743
|2010.04.05 19:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34770
|0.00000
|1.34890
|2010.04.05 20:35
|1.34847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|103665981
|2010.04.05 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52735
|0.00000
|1.52855
|2010.04.05 20:07
|1.52855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|103695910
|2010.04.05 22:43
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62467
|0.00000
|1.62347
|2010.04.05 22:45
|1.62404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|103696026
|2010.04.05 22:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34871
|0.00000
|1.34751
|2010.04.05 23:38
|1.34850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|103696082
|2010.04.05 22:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06193
|0.00000
|1.06313
|2010.04.05 23:34
|1.06214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|103697264
|2010.04.05 22:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52996
|0.00000
|1.52876
|2010.04.05 23:26
|1.52927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|103697301
|2010.04.05 22:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.391
|0.000
|144.271
|2010.04.05 23:08
|144.321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|103717500
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34815
|0.00000
|1.34935
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|103717538
|2010.04.06 01:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06278
|0.00000
|1.06158
|2010.04.08 08:45
|1.07612
|0.00
|0.00
|-0.04
|-12.40
|103717562
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|144.240
|0.000
|144.360
|2010.04.08 08:45
|141.524
|0.00
|0.00
|0.03
|-29.15
|103717757
|2010.04.06 01:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52907
|0.00000
|1.53027
|2010.04.06 07:08
|1.52229
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|103766666
|2010.04.06 05:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.076
|0.000
|94.196
|2010.04.06 06:31
|94.059
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|103776934
|2010.04.06 06:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.347
|0.000
|143.227
|2010.04.06 06:35
|143.227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|103777211
|2010.04.06 06:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52379
|0.00000
|1.52259
|2010.04.06 06:37
|1.52311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|103779962
|2010.04.06 06:40
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62508
|0.00000
|1.62388
|2010.04.06 06:45
|1.62421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|104012373
|2010.04.06 20:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.818
|0.000
|93.938
|2010.04.06 20:12
|93.890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|104012933
|2010.04.06 20:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33775
|0.00000
|1.33655
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.30
|104013061
|2010.04.06 20:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07049
|0.00000
|1.07169
|2010.04.07 02:21
|1.07064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|104013778
|2010.04.06 20:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52538
|0.00000
|1.52418
|2010.04.07 01:47
|1.52527
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|104068124
|2010.04.07 01:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.741
|0.000
|93.861
|2010.04.07 02:30
|93.753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|104108625
|2010.04.07 04:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63288
|0.00000
|1.63168
|2010.04.07 05:02
|1.63270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|104109377
|2010.04.07 04:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52578
|0.00000
|1.52458
|2010.04.07 05:22
|1.52600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|104114258
|2010.04.07 04:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33915
|0.00000
|1.33795
|2010.04.07 05:24
|1.33870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|104120195
|2010.04.07 05:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52493
|0.00000
|1.52613
|2010.04.07 06:01
|1.52577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|104358118
|2010.04.07 19:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.349
|0.000
|93.469
|2010.04.07 20:01
|93.385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|104386526
|2010.04.07 21:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33491
|0.00000
|1.33611
|2010.04.07 22:01
|1.33539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|104391452
|2010.04.07 22:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.323
|0.000
|142.203
|2010.04.07 22:55
|142.290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|104455387
|2010.04.08 05:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33374
|0.00000
|1.33254
|2010.04.08 05:48
|1.33320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|104464268
|2010.04.08 06:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.239
|0.000
|93.119
|2010.04.08 07:16
|93.199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|104464577
|2010.04.08 06:52
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43289
|0.00000
|1.43169
|2010.04.08 07:15
|1.43275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|101752760
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.131
|0.000
|138.251
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|101753058
|2010.03.29 06:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34292
|0.00000
|1.34412
|2010.03.29 07:27
|1.34341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|101975537
|2010.03.29 19:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.34530
|0.00000
|1.34410
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|101976209
|2010.03.29 19:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06441
|0.00000
|1.06561
|2010.03.30 15:36
|1.06467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|102053249
|2010.03.30 02:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06289
|0.00000
|1.06169
|2010.03.30 03:14
|1.06261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|102078471
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.268
|0.000
|92.388
|2010.03.30 06:27
|92.280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102078474
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.59246
|0.00000
|1.59366
|2010.03.30 05:23
|1.59295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|102078760
|2010.03.30 05:06
|buy
|0.02
|eurchf
|1.43235
|0.00000
|1.43355
|2010.03.30 05:28
|1.43286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|102079414
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.177
|0.000
|138.297
|2010.03.30 05:43
|138.197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|102414569
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|92.910
|0.000
|92.790
|2010.03.31 01:58
|92.915
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|102414599
|2010.03.31 01:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|140.103
|0.000
|139.983
|2010.03.31 02:31
|140.090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102432500
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|140.107
|0.000
|140.227
|2010.03.31 02:50
|140.227
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|102432612
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34170
|0.00000
|1.34290
|2010.03.31 02:55
|1.34252
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|102432786
|2010.03.31 02:31
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06669
|0.00000
|1.06549
|2010.03.31 06:59
|1.06654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102434277
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50775
|0.00000
|1.50895
|2010.03.31 02:54
|1.50895
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|102476580
|2010.03.31 05:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|140.830
|0.000
|140.710
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|102478295
|2010.03.31 05:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.450
|0.000
|93.330
|2010.03.31 06:15
|93.431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|102811494
|2010.03.31 21:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.528
|0.000
|93.408
|2010.03.31 21:56
|93.471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|102837919
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|142.132
|0.000
|142.012
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102838920
|2010.04.01 01:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51909
|0.00000
|1.51789
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102839112
|2010.04.01 01:04
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60106
|0.00000
|1.59986
|2010.04.01 01:20
|1.60017
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|102842451
|2010.04.01 01:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35197
|0.00000
|1.35077
|2010.04.01 02:54
|1.35360
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|102882687
|2010.04.01 04:24
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.60051
|0.00000
|1.60171
|2010.04.01 05:07
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|102884711
|2010.04.01 04:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.454
|0.000
|93.334
|2010.04.01 05:04
|93.365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|102890004
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52020
|0.00000
|1.51900
|2010.04.01 05:32
|1.51900
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|102890052
|2010.04.01 05:07
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05331
|0.00000
|1.05451
|2010.04.01 05:55
|1.05377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|102890827
|2010.04.01 05:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|141.999
|0.000
|141.879
|2010.04.01 05:28
|141.879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|102897486
|2010.04.01 05:58
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60212
|0.00000
|1.60092
|2010.04.01 06:37
|1.60185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|103197487
|2010.04.01 21:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35835
|0.00000
|1.35715
|2010.04.01 23:23
|1.35820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|103251265
|2010.04.02 05:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52576
|0.00000
|1.52696
|2010.04.02 05:22
|1.52610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|103663105
|2010.04.05 19:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|94.293
|0.000
|94.173
|2010.04.05 20:29
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|103717923
|2010.04.06 01:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34742
|0.00000
|1.34862
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.06
|103717948
|2010.04.06 01:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52870
|0.00000
|1.52990
|2010.04.06 07:08
|1.52230
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|103766732
|2010.04.06 05:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.045
|0.000
|94.165
|2010.04.06 06:31
|94.060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|103777117
|2010.04.06 06:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|143.377
|0.000
|143.257
|2010.04.06 06:35
|143.257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|103780121
|2010.04.06 06:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06727
|0.00000
|1.06607
|2010.04.06 07:08
|1.06677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|104013023
|2010.04.06 20:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.788
|0.000
|93.908
|2010.04.06 20:12
|93.886
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|104013706
|2010.04.06 20:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07016
|0.00000
|1.07136
|2010.04.07 02:18
|1.07028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|104013761
|2010.04.06 20:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33825
|0.00000
|1.33705
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.60
|104068757
|2010.04.07 01:11
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.711
|0.000
|93.831
|2010.04.07 02:20
|93.721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|104072415
|2010.04.07 01:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|142.947
|0.000
|143.067
|2010.04.07 02:37
|142.959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|104109483
|2010.04.07 04:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.63326
|0.00000
|1.63206
|2010.04.07 05:02
|1.63270
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|104109749
|2010.04.07 04:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52612
|0.00000
|1.52492
|2010.04.07 05:22
|1.52600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|104120908
|2010.04.07 05:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52457
|0.00000
|1.52577
|2010.04.07 06:01
|1.52577
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|104359131
|2010.04.07 19:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.318
|0.000
|93.438
|2010.04.07 20:01
|93.399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|104385252
|2010.04.07 21:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.07336
|0.00000
|1.07216
|2010.04.07 22:03
|1.07321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|104392197
|2010.04.07 22:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|142.359
|0.000
|142.239
|2010.04.07 22:55
|142.286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|101753040
|2010.03.29 06:49
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.045
|0.000
|138.165
|2010.03.29 06:52
|138.165
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|101977667
|2010.03.29 19:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.34570
|0.00000
|1.34450
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|101977919
|2010.03.29 19:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06391
|0.00000
|1.06511
|2010.03.30 15:36
|1.06403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|102079059
|2010.03.30 05:07
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.59216
|0.00000
|1.59336
|2010.03.30 05:23
|1.59295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|102079101
|2010.03.30 05:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.236
|0.000
|92.356
|2010.03.30 06:19
|92.251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|102414980
|2010.03.31 01:14
|sell
|0.04
|gbpjpy
|140.140
|0.000
|140.020
|2010.03.31 01:18
|140.020
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|102414989
|2010.03.31 01:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|92.940
|0.000
|92.820
|2010.03.31 01:58
|92.915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|102433157
|2010.03.31 02:32
|buy
|0.04
|gbpjpy
|140.067
|0.000
|140.187
|2010.03.31 02:42
|140.187
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|102434130
|2010.03.31 02:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.34139
|0.00000
|1.34259
|2010.03.31 02:55
|1.34259
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|102435024
|2010.03.31 02:36
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.50727
|0.00000
|1.50847
|2010.03.31 02:42
|1.50847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|102477988
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|140.888
|0.000
|140.768
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|102479520
|2010.03.31 05:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|93.489
|0.000
|93.369
|2010.03.31 06:15
|93.435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|102838317
|2010.04.01 01:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|142.182
|0.000
|142.062
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|102839621
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.51944
|0.00000
|1.51824
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|103664856
|2010.04.05 19:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|94.330
|0.000
|94.210
|2010.04.05 20:29
|94.255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|103779253
|2010.04.06 06:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.34210
|0.00000
|1.34330
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|103781948
|2010.04.06 06:45
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.52196
|0.00000
|1.52316
|2010.04.06 07:08
|1.52230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|104067304
|2010.04.07 00:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.34011
|0.00000
|1.33891
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|104069058
|2010.04.07 01:14
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06822
|0.00000
|1.06942
|2010.04.07 01:28
|1.06867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|102079405
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.08
|usdjpy
|92.201
|0.000
|92.321
|2010.03.30 05:46
|92.212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|102079465
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.06235
|0.00000
|1.06355
|2010.03.30 07:23
|1.06248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|102434223
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34109
|0.00000
|1.34229
|2010.03.31 02:54
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|102434368
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.08
|gbpjpy
|140.023
|0.000
|140.143
|2010.03.31 02:42
|140.143
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|102478611
|2010.03.31 05:53
|sell
|0.08
|gbpjpy
|140.924
|0.000
|140.804
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|102838940
|2010.04.01 01:03
|sell
|0.08
|gbpjpy
|142.219
|0.000
|142.099
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|102839819
|2010.04.01 01:10
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.51981
|0.00000
|1.51861
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|103780102
|2010.04.06 06:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34180
|0.00000
|1.34300
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|103782199
|2010.04.06 06:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.52162
|0.00000
|1.52282
|2010.04.06 07:08
|1.52235
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|104068568
|2010.04.07 01:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.34046
|0.00000
|1.33926
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|102435037
|2010.03.31 02:36
|buy
|0.16
|gbpjpy
|139.967
|0.000
|140.087
|2010.03.31 02:41
|140.087
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|102435747
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34079
|0.00000
|1.34199
|2010.03.31 02:47
|1.34199
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|103782798
|2010.04.06 06:47
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34149
|0.00000
|1.34269
|2010.04.06 07:08
|1.34239
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|103782979
|2010.04.06 06:47
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.52132
|0.00000
|1.52252
|2010.04.06 07:08
|1.52235
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|104069078
|2010.04.07 01:14
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34077
|0.00000
|1.33957
|2010.04.07 01:28
|1.34005
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|102435631
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.32
|gbpjpy
|139.926
|0.000
|140.046
|2010.03.31 02:40
|140.046
|0.00
|0.00
|0.00
|41.35
|0.00
|0.00
|-0.07
|203.20
|Closed P/L:
|203.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|203.13
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 203.13
|Equity:
|5 203.13
|Free Margin:
|5 203.13
|Details:
|Gross Profit:
|310.62
|Gross Loss:
|107.49
|Total Net Profit:
|203.13
|Profit Factor:
|2.89
|Expected Payoff:
|1.13
|Absolute Drawdown:
|5.10
|Maximal Drawdown:
|41.56 (0.79%)
|Relative Drawdown:
|0.79% (41.56)
|Total Trades:
|180
|Short Positions (won %):
|94 (80.85%)
|Long Positions (won %):
|86 (88.37%)
|Profit Trades (% of total):
|152 (84.44%)
|Loss trades (% of total):
|28 (15.56%)
|Largest
|profit trade:
|41.35
|loss trade:
|-29.12
|Average
|profit trade:
|2.04
|loss trade:
|-3.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (129.96)
|consecutive losses ($):
|3 (-15.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|129.96 (23)
|consecutive loss (count):
|-41.56 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1