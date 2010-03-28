|Account: 1601454
|Name: polifit4
|Currency: USD
|2010 April 2, 16:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|101675832
|2010.03.28 13:15
|balance
|Deposit
|5 000.00
|101739856
|2010.03.29 05:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34372
|0.00000
|1.34252
|2010.03.29 06:08
|1.34360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|101739920
|2010.03.29 05:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06778
|0.00000
|1.06898
|2010.03.29 06:13
|1.06803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|101752510
|2010.03.29 06:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.166
|0.000
|138.286
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|101752760
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.131
|0.000
|138.251
|2010.03.29 06:57
|138.239
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|101752821
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34361
|0.00000
|1.34481
|2010.03.29 07:27
|1.34341
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|101752840
|2010.03.29 06:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.626
|0.000
|92.746
|2010.03.29 07:47
|92.642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|101753040
|2010.03.29 06:49
|buy
|0.04
|gbpjpy
|138.045
|0.000
|138.165
|2010.03.29 06:52
|138.165
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|101753058
|2010.03.29 06:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34292
|0.00000
|1.34412
|2010.03.29 07:27
|1.34341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|101753104
|2010.03.29 06:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06873
|0.00000
|1.06753
|2010.03.29 07:04
|1.06780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|101974475
|2010.03.29 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34498
|0.00000
|1.34378
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|101975461
|2010.03.29 19:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06473
|0.00000
|1.06593
|2010.03.30 15:36
|1.06467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|101975537
|2010.03.29 19:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.34530
|0.00000
|1.34410
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|101976209
|2010.03.29 19:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06441
|0.00000
|1.06561
|2010.03.30 15:36
|1.06467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|101976223
|2010.03.29 19:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59370
|0.00000
|1.59490
|2010.03.30 04:30
|1.59380
|0.00
|0.00
|0.01
|0.09
|101977667
|2010.03.29 19:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.34570
|0.00000
|1.34450
|2010.03.29 23:34
|1.34775
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|101977919
|2010.03.29 19:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.06391
|0.00000
|1.06511
|2010.03.30 15:36
|1.06403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|102014748
|2010.03.29 22:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49909
|0.00000
|1.49789
|2010.03.29 22:49
|1.49879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|102036401
|2010.03.30 01:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34827
|0.00000
|1.34707
|2010.03.30 02:26
|1.34799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102052080
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.058
|0.000
|138.178
|2010.03.30 02:55
|138.146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|102052095
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34750
|0.00000
|1.34870
|2010.03.30 03:12
|1.34772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|102052180
|2010.03.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49769
|0.00000
|1.49889
|2010.03.30 03:09
|1.49798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102052224
|2010.03.30 02:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06256
|0.00000
|1.06136
|2010.03.30 03:15
|1.06242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102053249
|2010.03.30 02:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06289
|0.00000
|1.06169
|2010.03.30 03:14
|1.06261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|102076139
|2010.03.30 04:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.300
|0.000
|92.420
|2010.03.30 06:27
|92.280
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|102077404
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43268
|0.00000
|1.43388
|2010.03.30 05:28
|1.43286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|102077480
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59277
|0.00000
|1.59397
|2010.03.30 05:23
|1.59306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102078471
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.268
|0.000
|92.388
|2010.03.30 06:27
|92.280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102078474
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.59246
|0.00000
|1.59366
|2010.03.30 05:23
|1.59295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|102078533
|2010.03.30 05:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.230
|0.000
|138.350
|2010.03.30 05:43
|138.197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|102078760
|2010.03.30 05:06
|buy
|0.02
|eurchf
|1.43235
|0.00000
|1.43355
|2010.03.30 05:28
|1.43286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|102079059
|2010.03.30 05:07
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.59216
|0.00000
|1.59336
|2010.03.30 05:23
|1.59295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|102079101
|2010.03.30 05:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|92.236
|0.000
|92.356
|2010.03.30 06:19
|92.251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|102079405
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.08
|usdjpy
|92.201
|0.000
|92.321
|2010.03.30 05:46
|92.212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|102079414
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.177
|0.000
|138.297
|2010.03.30 05:43
|138.197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|102079465
|2010.03.30 05:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.06235
|0.00000
|1.06355
|2010.03.30 07:23
|1.06248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|102361780
|2010.03.30 20:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.869
|0.000
|92.749
|2010.03.30 20:19
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|102383489
|2010.03.30 21:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.792
|0.000
|92.912
|2010.03.30 22:13
|92.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102413012
|2010.03.31 00:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.879
|0.000
|92.759
|2010.03.31 01:58
|92.922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|102414551
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.050
|0.000
|139.930
|2010.03.31 02:31
|140.038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|102414560
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50789
|0.00000
|1.50669
|2010.03.31 01:18
|1.50747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|102414569
|2010.03.31 01:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|92.910
|0.000
|92.790
|2010.03.31 01:58
|92.915
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|102414599
|2010.03.31 01:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|140.103
|0.000
|139.983
|2010.03.31 02:31
|140.090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102414980
|2010.03.31 01:14
|sell
|0.04
|gbpjpy
|140.140
|0.000
|140.020
|2010.03.31 01:18
|140.020
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|102414989
|2010.03.31 01:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|92.940
|0.000
|92.820
|2010.03.31 01:58
|92.915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|102419450
|2010.03.31 01:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50840
|0.00000
|1.50720
|2010.03.31 02:05
|1.50812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102431671
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.845
|0.000
|92.965
|2010.03.31 02:49
|92.949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|102431823
|2010.03.31 02:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06633
|0.00000
|1.06513
|2010.03.31 06:59
|1.06652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|102431833
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34205
|0.00000
|1.34325
|2010.03.31 02:55
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|102431932
|2010.03.31 02:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.139
|0.000
|140.259
|2010.03.31 02:52
|140.259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|102432500
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|140.107
|0.000
|140.227
|2010.03.31 02:50
|140.227
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|102432612
|2010.03.31 02:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34170
|0.00000
|1.34290
|2010.03.31 02:55
|1.34252
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|102432786
|2010.03.31 02:31
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06669
|0.00000
|1.06549
|2010.03.31 06:59
|1.06654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102433157
|2010.03.31 02:32
|buy
|0.04
|gbpjpy
|140.067
|0.000
|140.187
|2010.03.31 02:42
|140.187
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|102434130
|2010.03.31 02:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.34139
|0.00000
|1.34259
|2010.03.31 02:55
|1.34259
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|102434181
|2010.03.31 02:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50805
|0.00000
|1.50925
|2010.03.31 02:54
|1.50909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|102434223
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34109
|0.00000
|1.34229
|2010.03.31 02:54
|1.34229
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|102434277
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50775
|0.00000
|1.50895
|2010.03.31 02:54
|1.50895
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|102434368
|2010.03.31 02:35
|buy
|0.08
|gbpjpy
|140.023
|0.000
|140.143
|2010.03.31 02:42
|140.143
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|102435024
|2010.03.31 02:36
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.50727
|0.00000
|1.50847
|2010.03.31 02:42
|1.50847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|102435037
|2010.03.31 02:36
|buy
|0.16
|gbpjpy
|139.967
|0.000
|140.087
|2010.03.31 02:41
|140.087
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|102435631
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.32
|gbpjpy
|139.926
|0.000
|140.046
|2010.03.31 02:40
|140.046
|0.00
|0.00
|0.00
|41.35
|102435747
|2010.03.31 02:37
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34079
|0.00000
|1.34199
|2010.03.31 02:47
|1.34199
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|102436220
|2010.03.31 02:38
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43049
|0.00000
|1.43169
|2010.03.31 02:55
|1.43102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|102463087
|2010.03.31 04:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06707
|0.00000
|1.06827
|2010.03.31 05:20
|1.06742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|102466075
|2010.03.31 04:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50829
|0.00000
|1.50709
|2010.03.31 05:16
|1.50752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|102476314
|2010.03.31 05:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.800
|0.000
|140.680
|2010.03.31 06:14
|140.835
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|102476580
|2010.03.31 05:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|140.830
|0.000
|140.710
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|102477863
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.418
|0.000
|93.298
|2010.03.31 06:15
|93.432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|102477988
|2010.03.31 05:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|140.888
|0.000
|140.768
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|102478295
|2010.03.31 05:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.450
|0.000
|93.330
|2010.03.31 06:15
|93.431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|102478611
|2010.03.31 05:53
|sell
|0.08
|gbpjpy
|140.924
|0.000
|140.804
|2010.03.31 06:14
|140.826
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|102478888
|2010.03.31 05:54
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43091
|0.00000
|1.42971
|2010.03.31 06:01
|1.43050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|102479520
|2010.03.31 05:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|93.489
|0.000
|93.369
|2010.03.31 06:15
|93.435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|102788326
|2010.03.31 19:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|141.812
|0.000
|141.932
|2010.03.31 20:07
|141.932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|102810102
|2010.03.31 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.498
|0.000
|93.378
|2010.03.31 21:56
|93.471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|102810908
|2010.03.31 21:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.928
|0.000
|141.808
|2010.03.31 21:59
|141.852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|102811494
|2010.03.31 21:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.528
|0.000
|93.408
|2010.03.31 21:56
|93.471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|102837592
|2010.04.01 00:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.597
|0.000
|93.477
|2010.04.01 01:16
|93.574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|102837615
|2010.04.01 00:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.102
|0.000
|141.982
|2010.04.01 01:22
|142.122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|102837919
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|142.132
|0.000
|142.012
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|102837972
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51878
|0.00000
|1.51758
|2010.04.01 01:28
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|102838295
|2010.04.01 01:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60072
|0.00000
|1.59952
|2010.04.01 01:20
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|102838317
|2010.04.01 01:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|142.182
|0.000
|142.062
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|102838920
|2010.04.01 01:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51909
|0.00000
|1.51789
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|102838940
|2010.04.01 01:03
|sell
|0.08
|gbpjpy
|142.219
|0.000
|142.099
|2010.04.01 01:22
|142.120
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|102839112
|2010.04.01 01:04
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60106
|0.00000
|1.59986
|2010.04.01 01:20
|1.60017
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|102839621
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.51944
|0.00000
|1.51824
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|102839692
|2010.04.01 01:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35130
|0.00000
|1.35010
|2010.04.01 02:54
|1.35361
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|102839819
|2010.04.01 01:10
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.51981
|0.00000
|1.51861
|2010.04.01 01:29
|1.51895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|102842451
|2010.04.01 01:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35197
|0.00000
|1.35077
|2010.04.01 02:54
|1.35360
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|102842857
|2010.04.01 01:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05261
|0.00000
|1.05381
|2010.04.01 03:16
|1.05272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|102882071
|2010.04.01 04:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60089
|0.00000
|1.60209
|2010.04.01 05:07
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|102882687
|2010.04.01 04:24
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.60051
|0.00000
|1.60171
|2010.04.01 05:07
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|102884310
|2010.04.01 04:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.417
|0.000
|93.297
|2010.04.01 05:04
|93.365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|102884711
|2010.04.01 04:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|93.454
|0.000
|93.334
|2010.04.01 05:04
|93.365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|102889220
|2010.04.01 05:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05361
|0.00000
|1.05481
|2010.04.01 05:55
|1.05377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|102889442
|2010.04.01 05:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51983
|0.00000
|1.51863
|2010.04.01 05:32
|1.51894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|102890004
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52020
|0.00000
|1.51900
|2010.04.01 05:32
|1.51900
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|102890022
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|141.961
|0.000
|141.841
|2010.04.01 05:29
|141.849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|102890052
|2010.04.01 05:07
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05331
|0.00000
|1.05451
|2010.04.01 05:55
|1.05377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|102890063
|2010.04.01 05:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35110
|0.00000
|1.34990
|2010.04.01 05:32
|1.35013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|102890827
|2010.04.01 05:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|141.999
|0.000
|141.879
|2010.04.01 05:28
|141.879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|102897329
|2010.04.01 05:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60179
|0.00000
|1.60059
|2010.04.01 06:37
|1.60188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|102897486
|2010.04.01 05:58
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60212
|0.00000
|1.60092
|2010.04.01 06:37
|1.60185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|103169879
|2010.04.01 19:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|93.939
|0.000
|93.819
|2010.04.01 19:55
|93.851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|103195712
|2010.04.01 21:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35803
|0.00000
|1.35683
|2010.04.01 23:23
|1.35820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|103195923
|2010.04.01 21:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05464
|0.00000
|1.05584
|2010.04.01 23:33
|1.05478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|103196162
|2010.04.01 21:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.52835
|0.00000
|1.52715
|2010.04.02 02:07
|1.52821
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.14
|103196854
|2010.04.01 21:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.479
|0.000
|143.359
|2010.04.01 22:49
|143.469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|103197487
|2010.04.01 21:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35835
|0.00000
|1.35715
|2010.04.01 23:23
|1.35820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|103203902
|2010.04.01 22:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43258
|0.00000
|1.43138
|2010.04.01 22:17
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|103206189
|2010.04.01 22:19
|buy
|0.01
|eurchf
|1.43174
|0.00000
|1.43294
|2010.04.01 22:20
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|103250756
|2010.04.02 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52607
|0.00000
|1.52727
|2010.04.02 05:22
|1.52625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|103251265
|2010.04.02 05:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52576
|0.00000
|1.52696
|2010.04.02 05:22
|1.52610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|103251527
|2010.04.02 05:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.027
|0.000
|143.147
|2010.04.02 05:21
|143.073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|103258626
|2010.04.02 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.43406
|0.00000
|1.43286
|2010.04.02 07:05
|1.43393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|0.00
|0.00
|-0.01
|193.62
|Closed P/L:
|193.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|193.61
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 193.61
|Equity:
|5 193.61
|Free Margin:
|5 193.61
|Details:
|Gross Profit:
|217.81
|Gross Loss:
|24.20
|Total Net Profit:
|193.61
|Profit Factor:
|9.00
|Expected Payoff:
|1.67
|Absolute Drawdown:
|5.10
|Maximal Drawdown:
|15.87 (0.32%)
|Relative Drawdown:
|0.32% (15.87)
|Total Trades:
|116
|Short Positions (won %):
|61 (77.05%)
|Long Positions (won %):
|55 (92.73%)
|Profit Trades (% of total):
|98 (84.48%)
|Loss trades (% of total):
|18 (15.52%)
|Largest
|profit trade:
|41.35
|loss trade:
|-8.20
|Average
|profit trade:
|2.22
|loss trade:
|-1.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (129.96)
|consecutive losses ($):
|3 (-15.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|129.96 (23)
|consecutive loss (count):
|-15.87 (3)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1