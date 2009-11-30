|Account: 1297276
|Name: polifit2
|Currency: USD
|2010 April 2, 16:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|77646589
|2009.11.30 21:07
|balance
|Deposit
|3 000.00
|77706951
|2009.12.01 05:17
|sell
|0.33
|eurchf
|1.50817
|1.51267
|0.00000
|2009.12.01 06:41
|1.50800
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|77707909
|2009.12.01 05:27
|sell
|0.32
|eurchf
|1.50825
|1.51275
|0.00000
|2009.12.01 06:41
|1.50800
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|77888310
|2009.12.02 01:06
|sell
|0.34
|eurchf
|1.50743
|1.51193
|0.00000
|2009.12.02 02:00
|1.50725
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|77916759
|2009.12.02 05:26
|sell
|0.34
|eurchf
|1.50734
|1.51184
|0.00000
|2009.12.02 06:15
|1.50731
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|77918004
|2009.12.02 05:47
|sell
|0.32
|eurchf
|1.50764
|1.51214
|0.00000
|2009.12.02 06:15
|1.50731
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|78079855
|2009.12.02 20:14
|sell
|0.34
|eurchf
|1.50724
|1.51174
|0.00000
|2009.12.03 15:00
|1.50794
|0.00
|0.00
|-1.33
|-23.82
|78288466
|2009.12.03 19:42
|sell
|0.33
|eurchf
|1.50721
|1.51171
|0.00000
|2009.12.03 20:51
|1.50699
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|78298922
|2009.12.03 21:42
|sell
|0.33
|eurchf
|1.50710
|1.51160
|0.00000
|2009.12.03 23:02
|1.50698
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|78342216
|2009.12.04 02:36
|sell
|0.33
|eurchf
|1.50625
|1.51075
|0.00000
|2009.12.04 10:55
|1.50630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|78342290
|2009.12.04 02:37
|sell
|0.32
|eurchf
|1.50631
|1.51081
|0.00000
|2009.12.04 10:55
|1.50630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|78342580
|2009.12.04 02:39
|sell
|0.31
|eurchf
|1.50635
|1.51085
|0.00000
|2009.12.04 10:55
|1.50630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|78740187
|2009.12.07 21:47
|sell
|0.33
|eurchf
|1.51127
|1.51577
|0.00000
|2009.12.08 00:31
|1.51125
|0.00
|0.00
|-1.07
|0.64
|78740225
|2009.12.07 21:48
|sell
|0.32
|eurchf
|1.51134
|1.51584
|0.00000
|2009.12.08 00:31
|1.51131
|0.00
|0.00
|-1.03
|0.94
|78779859
|2009.12.08 05:18
|sell
|0.33
|eurchf
|1.51157
|1.51607
|0.00000
|2009.12.08 06:18
|1.51117
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|78967974
|2009.12.09 01:34
|sell
|0.34
|eurchf
|1.51012
|1.51462
|0.00000
|2009.12.10 08:36
|1.51199
|0.00
|0.00
|-1.70
|-61.89
|78968458
|2009.12.09 01:39
|sell
|0.32
|eurchf
|1.51025
|1.51475
|0.00000
|2009.12.10 08:36
|1.51201
|0.00
|0.00
|-1.60
|-54.82
|79387662
|2009.12.10 21:54
|sell
|0.32
|eurchf
|1.51140
|1.51590
|0.00000
|2009.12.10 22:03
|1.51120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|79387810
|2009.12.10 21:55
|sell
|0.31
|eurchf
|1.51146
|1.51596
|0.00000
|2009.12.10 22:03
|1.51123
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|79389898
|2009.12.10 22:22
|sell
|0.32
|eurchf
|1.51157
|1.51607
|0.00000
|2009.12.10 22:38
|1.51122
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|79430034
|2009.12.11 06:51
|sell
|0.33
|eurchf
|1.51159
|1.51609
|0.00000
|2009.12.11 08:02
|1.51146
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|79621314
|2009.12.14 05:24
|sell
|0.33
|eurchf
|1.51338
|1.51788
|0.00000
|2009.12.14 07:52
|1.51326
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|79787809
|2009.12.15 01:05
|sell
|0.33
|eurchf
|1.51201
|1.51651
|0.00000
|2009.12.16 12:33
|1.51208
|0.00
|0.00
|-0.54
|-2.22
|79993095
|2009.12.15 22:06
|sell
|0.31
|eurchf
|1.51231
|1.51681
|0.00000
|2009.12.16 12:33
|1.51209
|0.00
|0.00
|-0.51
|6.57
|80030400
|2009.12.16 04:50
|sell
|0.29
|eurchf
|1.51346
|1.51796
|0.00000
|2009.12.16 06:07
|1.51333
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|80197384
|2009.12.16 20:05
|sell
|0.33
|eurchf
|1.50902
|1.51352
|0.00000
|2009.12.16 21:02
|1.50904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|80197570
|2009.12.16 20:06
|sell
|0.31
|eurchf
|1.50917
|1.51367
|0.00000
|2009.12.16 21:02
|1.50909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|80599059
|2009.12.18 06:39
|sell
|0.33
|eurchf
|1.49767
|1.50217
|0.00000
|2009.12.18 07:24
|1.49754
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|81060444
|2009.12.22 06:30
|sell
|0.33
|eurchf
|1.49449
|1.49899
|0.00000
|2009.12.22 11:17
|1.49899
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.78
|81266183
|2009.12.23 01:34
|sell
|0.31
|eurchf
|1.49513
|1.49963
|0.00000
|2009.12.23 01:54
|1.49496
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|81490329
|2009.12.24 06:31
|sell
|0.31
|eurchf
|1.49064
|1.49514
|0.00000
|2009.12.24 07:10
|1.49061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|81490442
|2009.12.24 06:33
|sell
|0.30
|eurchf
|1.49073
|1.49523
|0.00000
|2009.12.24 07:10
|1.49061
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|81739099
|2009.12.29 04:16
|sell
|0.31
|eurchf
|1.48783
|1.49233
|0.00000
|2009.12.29 04:59
|1.48762
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|81739183
|2009.12.29 04:17
|sell
|0.30
|eurchf
|1.48788
|1.49238
|0.00000
|2009.12.29 04:59
|1.48762
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|81739319
|2009.12.29 04:18
|sell
|0.29
|eurchf
|1.48803
|1.49253
|0.00000
|2009.12.29 04:59
|1.48762
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|81747951
|2009.12.29 06:35
|buy
|0.32
|eurchf
|1.48760
|1.48310
|0.00000
|2009.12.29 06:46
|1.48803
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|82108917
|2009.12.31 01:30
|sell
|0.32
|eurchf
|1.48651
|1.49101
|0.00000
|2009.12.31 07:35
|1.48638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|82109260
|2009.12.31 01:31
|sell
|0.31
|eurchf
|1.48656
|1.49106
|0.00000
|2009.12.31 07:35
|1.48613
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|82576507
|2010.01.05 06:50
|sell
|0.32
|eurchf
|1.48472
|1.48922
|0.00000
|2010.01.05 08:03
|1.48499
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.42
|82576813
|2010.01.05 06:50
|sell
|0.31
|eurchf
|1.48496
|1.48946
|0.00000
|2010.01.05 08:03
|1.48501
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|82721427
|2010.01.05 19:30
|sell
|0.32
|eurchf
|1.48640
|1.49090
|0.00000
|2010.01.05 20:04
|1.48597
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|82721761
|2010.01.05 19:32
|sell
|0.31
|eurchf
|1.48663
|1.49113
|0.00000
|2010.01.05 20:04
|1.48597
|0.00
|0.00
|0.00
|19.77
|82760787
|2010.01.06 01:02
|sell
|0.32
|eurchf
|1.48515
|1.48965
|0.00000
|2010.01.06 01:39
|1.48487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|82767469
|2010.01.06 01:43
|buy
|0.32
|eurchf
|1.48443
|1.47993
|0.00000
|2010.01.06 02:25
|1.48458
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|82778443
|2010.01.06 02:30
|sell
|0.32
|eurchf
|1.48495
|1.48945
|0.00000
|2010.01.06 02:51
|1.48418
|0.00
|0.00
|0.00
|23.83
|82779014
|2010.01.06 02:34
|sell
|0.31
|eurchf
|1.48526
|1.48976
|0.00000
|2010.01.06 02:51
|1.48417
|0.00
|0.00
|0.00
|32.69
|82795149
|2010.01.06 04:24
|sell
|0.33
|eurchf
|1.48513
|1.48963
|0.00000
|2010.01.06 05:07
|1.48501
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|83002717
|2010.01.06 20:12
|buy
|0.33
|eurchf
|1.48005
|1.47555
|0.00000
|2010.01.06 20:31
|1.48055
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|83003028
|2010.01.06 20:13
|buy
|0.32
|eurchf
|1.47953
|1.47503
|0.00000
|2010.01.06 20:31
|1.48052
|0.00
|0.00
|0.00
|30.88
|83045340
|2010.01.07 01:01
|buy
|0.34
|eurchf
|1.47958
|1.47508
|0.00000
|2010.01.07 01:18
|1.47943
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|83045648
|2010.01.07 01:02
|buy
|0.32
|eurchf
|1.47879
|1.47429
|0.00000
|2010.01.07 01:18
|1.47947
|0.00
|0.00
|0.00
|21.23
|83046531
|2010.01.07 01:03
|buy
|0.30
|eurchf
|1.47793
|1.47343
|0.00000
|2010.01.07 01:18
|1.47947
|0.00
|0.00
|0.00
|45.07
|83090917
|2010.01.07 05:30
|sell
|0.34
|eurchf
|1.48098
|1.48548
|0.00000
|2010.01.07 06:11
|1.48117
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|83091071
|2010.01.07 05:31
|sell
|0.33
|eurchf
|1.48120
|1.48570
|0.00000
|2010.01.07 06:11
|1.48117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|83091916
|2010.01.07 05:35
|sell
|0.31
|eurchf
|1.48156
|1.48606
|0.00000
|2010.01.07 06:11
|1.48115
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|83266340
|2010.01.07 21:40
|sell
|0.34
|eurchf
|1.48026
|1.48476
|0.00000
|2010.01.07 21:59
|1.47991
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|83320812
|2010.01.08 06:30
|sell
|0.34
|eurchf
|1.48051
|1.48501
|0.00000
|2010.01.08 06:56
|1.48029
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|83322184
|2010.01.08 06:44
|sell
|0.33
|eurchf
|1.48057
|1.48507
|0.00000
|2010.01.08 06:56
|1.48036
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|83778203
|2010.01.12 00:51
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47521
|1.47971
|0.00000
|2010.01.12 01:13
|1.47482
|0.00
|0.00
|0.00
|13.42
|84230697
|2010.01.14 01:03
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47803
|1.48253
|0.00000
|2010.01.14 01:25
|1.47788
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|84230990
|2010.01.14 01:04
|sell
|0.33
|eurchf
|1.47820
|1.48270
|0.00000
|2010.01.14 01:25
|1.47787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|84231353
|2010.01.14 01:05
|sell
|0.32
|eurchf
|1.47830
|1.48280
|0.00000
|2010.01.14 01:25
|1.47787
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|84262571
|2010.01.14 06:43
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47884
|1.48334
|0.00000
|2010.01.14 07:46
|1.47873
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|84262946
|2010.01.14 06:44
|sell
|0.34
|eurchf
|1.47906
|1.48356
|0.00000
|2010.01.14 07:29
|1.47895
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|84263284
|2010.01.14 06:45
|sell
|0.32
|eurchf
|1.47912
|1.48362
|0.00000
|2010.01.14 07:20
|1.47901
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|84439013
|2010.01.14 19:36
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47626
|1.48076
|0.00000
|2010.01.14 20:27
|1.47640
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|84440043
|2010.01.14 19:43
|sell
|0.34
|eurchf
|1.47659
|1.48109
|0.00000
|2010.01.14 20:27
|1.47650
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|84440338
|2010.01.14 19:44
|sell
|0.33
|eurchf
|1.47683
|1.48133
|0.00000
|2010.01.14 20:27
|1.47650
|0.00
|0.00
|0.00
|10.69
|84509830
|2010.01.15 05:23
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47640
|1.48090
|0.00000
|2010.01.15 06:28
|1.47626
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|84867219
|2010.01.18 19:22
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47437
|1.47887
|0.00000
|2010.01.18 19:42
|1.47395
|0.00
|0.00
|0.00
|14.36
|84942506
|2010.01.19 04:49
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47518
|1.47968
|0.00000
|2010.01.19 06:00
|1.47501
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|85162785
|2010.01.19 19:47
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47526
|1.47976
|0.00000
|2010.01.19 20:41
|1.47494
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|85209606
|2010.01.20 01:07
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47558
|1.48008
|0.00000
|2010.01.20 02:19
|1.47512
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|85265125
|2010.01.20 05:43
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47504
|1.47954
|0.00000
|2010.01.20 05:47
|1.47473
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|85472458
|2010.01.20 19:31
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47311
|1.47761
|0.00000
|2010.01.20 20:16
|1.47265
|0.00
|0.00
|0.00
|15.87
|85493278
|2010.01.20 21:51
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47270
|1.47720
|0.00000
|2010.01.21 03:03
|1.47261
|0.00
|0.00
|-1.14
|3.10
|85520917
|2010.01.21 01:39
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47303
|1.47753
|0.00000
|2010.01.21 02:08
|1.47290
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|85521171
|2010.01.21 01:40
|sell
|0.34
|eurchf
|1.47309
|1.47759
|0.00000
|2010.01.21 02:07
|1.47298
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|85780440
|2010.01.21 19:46
|buy
|0.36
|eurchf
|1.46946
|1.46496
|0.00000
|2010.01.22 00:54
|1.46871
|0.00
|0.00
|0.17
|-25.91
|86506748
|2010.01.26 02:44
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47169
|1.47619
|0.00000
|2010.01.26 03:39
|1.47158
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|86538588
|2010.01.26 04:54
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47139
|1.47589
|0.00000
|2010.01.26 06:00
|1.47131
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|86541028
|2010.01.26 05:02
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47163
|1.47613
|0.00000
|2010.01.26 06:00
|1.47098
|0.00
|0.00
|0.00
|21.80
|86774828
|2010.01.26 19:44
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47251
|1.47701
|0.00000
|2010.01.26 22:04
|1.47252
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|86774984
|2010.01.26 19:45
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47265
|1.47715
|0.00000
|2010.01.26 22:04
|1.47272
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|86776726
|2010.01.26 19:59
|sell
|0.33
|eurchf
|1.47339
|1.47789
|0.00000
|2010.01.26 20:47
|1.47323
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|86797943
|2010.01.26 22:42
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47285
|1.47735
|0.00000
|2010.01.27 02:05
|1.47278
|0.00
|0.00
|-0.62
|2.41
|86798030
|2010.01.26 22:44
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47295
|1.47745
|0.00000
|2010.01.27 02:05
|1.47278
|0.00
|0.00
|-0.60
|5.69
|87049633
|2010.01.27 19:27
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47226
|1.47676
|0.00000
|2010.01.27 20:07
|1.47205
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|87789172
|2010.02.01 05:36
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47124
|1.47574
|0.00000
|2010.02.01 09:15
|1.47242
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.09
|88036913
|2010.02.01 21:51
|buy
|0.36
|eurchf
|1.47156
|1.46706
|0.00000
|2010.02.01 23:00
|1.47163
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|88037103
|2010.02.01 21:52
|buy
|0.35
|eurchf
|1.47145
|1.46695
|0.00000
|2010.02.01 23:00
|1.47163
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|88037992
|2010.02.01 21:54
|buy
|0.33
|eurchf
|1.47115
|1.46665
|0.00000
|2010.02.01 22:39
|1.47127
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|88097654
|2010.02.02 04:37
|buy
|0.36
|eurchf
|1.47158
|1.46708
|0.00000
|2010.02.02 04:39
|1.47209
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|88103062
|2010.02.02 04:56
|buy
|0.36
|eurchf
|1.47144
|1.46694
|0.00000
|2010.02.02 05:20
|1.47156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|88108899
|2010.02.02 05:22
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47229
|1.47679
|0.00000
|2010.02.02 09:20
|1.47285
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.06
|88109801
|2010.02.02 05:25
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47296
|1.47746
|0.00000
|2010.02.02 09:20
|1.47285
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|88109875
|2010.02.02 05:26
|sell
|0.34
|eurchf
|1.47293
|1.47743
|0.00000
|2010.02.02 09:20
|1.47285
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|88315565
|2010.02.02 19:31
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47325
|1.47775
|0.00000
|2010.02.02 20:01
|1.47299
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|88315693
|2010.02.02 19:32
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47334
|1.47784
|0.00000
|2010.02.02 20:01
|1.47299
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|88334081
|2010.02.02 21:59
|sell
|0.36
|eurchf
|1.47344
|1.47794
|0.00000
|2010.02.02 22:29
|1.47323
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|88701099
|2010.02.04 06:46
|sell
|0.37
|eurchf
|1.47080
|1.47530
|0.00000
|2010.02.04 07:45
|1.47085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|88701386
|2010.02.04 06:49
|sell
|0.35
|eurchf
|1.47088
|1.47538
|0.00000
|2010.02.04 07:45
|1.47093
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|88701438
|2010.02.04 06:50
|sell
|0.34
|eurchf
|1.47090
|1.47540
|0.00000
|2010.02.04 07:45
|1.47093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|89735214
|2010.02.08 21:59
|buy
|0.36
|eurchf
|1.46492
|1.46042
|0.00000
|2010.02.08 22:31
|1.46519
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|89735261
|2010.02.08 22:00
|buy
|0.35
|eurchf
|1.46476
|1.46026
|0.00000
|2010.02.08 22:31
|1.46507
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|89775407
|2010.02.09 01:39
|sell
|0.37
|eurchf
|1.46753
|1.47203
|0.00000
|2010.02.09 01:59
|1.46707
|0.00
|0.00
|0.00
|15.85
|89775808
|2010.02.09 01:40
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46794
|1.47244
|0.00000
|2010.02.09 01:59
|1.46707
|0.00
|0.00
|0.00
|28.35
|89805307
|2010.02.09 05:29
|sell
|0.37
|eurchf
|1.46764
|1.47214
|0.00000
|2010.02.09 06:00
|1.46743
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|89805421
|2010.02.09 05:30
|sell
|0.36
|eurchf
|1.46778
|1.47228
|0.00000
|2010.02.09 06:00
|1.46748
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|90162799
|2010.02.10 05:57
|sell
|0.37
|eurchf
|1.46730
|1.47180
|0.00000
|2010.02.10 06:28
|1.46697
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|90751312
|2010.02.11 22:15
|sell
|0.37
|eurchf
|1.46585
|1.47035
|0.00000
|2010.02.11 23:03
|1.46585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|90757138
|2010.02.11 22:49
|sell
|0.36
|eurchf
|1.46607
|1.47057
|0.00000
|2010.02.11 23:03
|1.46585
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|91172106
|2010.02.15 05:51
|sell
|0.38
|eurchf
|1.46712
|1.47162
|0.00000
|2010.02.15 06:48
|1.46701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|91372159
|2010.02.16 01:14
|sell
|0.38
|eurchf
|1.46558
|1.47008
|0.00000
|2010.02.16 04:52
|1.46538
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|91372178
|2010.02.16 01:14
|sell
|0.36
|eurchf
|1.46562
|1.47012
|0.00000
|2010.02.16 04:52
|1.46538
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|91404196
|2010.02.16 05:37
|sell
|0.38
|eurchf
|1.46561
|1.47011
|0.00000
|2010.02.16 06:30
|1.46569
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|91405322
|2010.02.16 05:38
|sell
|0.36
|eurchf
|1.46618
|1.47068
|0.00000
|2010.02.16 06:30
|1.46574
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|91405554
|2010.02.16 05:39
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46620
|1.47070
|0.00000
|2010.02.16 06:30
|1.46574
|0.00
|0.00
|0.00
|14.99
|91681100
|2010.02.17 01:11
|sell
|0.38
|eurchf
|1.46808
|1.47258
|0.00000
|2010.02.17 01:55
|1.46775
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|91963865
|2010.02.17 20:01
|buy
|0.38
|eurchf
|1.46694
|1.46244
|0.00000
|2010.02.17 20:02
|1.46765
|0.00
|0.00
|0.00
|25.01
|92030577
|2010.02.18 01:09
|sell
|0.38
|eurchf
|1.46688
|1.47138
|0.00000
|2010.02.18 01:22
|1.46633
|0.00
|0.00
|0.00
|19.39
|92040771
|2010.02.18 01:39
|buy
|0.39
|eurchf
|1.46558
|1.46108
|0.00000
|2010.02.18 01:44
|1.46611
|0.00
|0.00
|0.00
|19.14
|92353053
|2010.02.18 22:15
|sell
|0.39
|eurchf
|1.46696
|1.47146
|0.00000
|2010.02.18 22:31
|1.46657
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|92362668
|2010.02.18 22:33
|buy
|0.39
|eurchf
|1.46613
|1.46163
|0.00000
|2010.02.18 22:37
|1.46653
|0.00
|0.00
|0.00
|14.37
|92364123
|2010.02.18 22:34
|buy
|0.38
|eurchf
|1.46598
|1.46148
|0.00000
|2010.02.18 22:37
|1.46648
|0.00
|0.00
|0.00
|17.51
|92365047
|2010.02.18 22:35
|buy
|0.36
|eurchf
|1.46580
|1.46130
|0.00000
|2010.02.18 22:37
|1.46600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|92370856
|2010.02.18 22:37
|sell
|0.40
|eurchf
|1.46732
|1.47182
|0.00000
|2010.02.18 22:37
|1.46574
|0.00
|0.00
|0.00
|58.33
|92376363
|2010.02.18 22:38
|buy
|0.40
|eurchf
|1.46557
|1.46107
|0.00000
|2010.02.18 22:45
|1.46525
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|92376640
|2010.02.18 22:39
|buy
|0.39
|eurchf
|1.46532
|1.46082
|0.00000
|2010.02.18 22:45
|1.46525
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|92498840
|2010.02.19 06:41
|sell
|0.40
|eurchf
|1.46544
|1.46994
|0.00000
|2010.02.19 07:44
|1.46555
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|92498975
|2010.02.19 06:42
|sell
|0.39
|eurchf
|1.46557
|1.47007
|0.00000
|2010.02.19 07:44
|1.46552
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|92499081
|2010.02.19 06:43
|sell
|0.37
|eurchf
|1.46571
|1.47021
|0.00000
|2010.02.19 07:44
|1.46552
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|93064265
|2010.02.23 05:13
|sell
|0.40
|eurchf
|1.46300
|1.46750
|0.00000
|2010.02.23 06:09
|1.46750
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.32
|93070841
|2010.02.23 05:57
|sell
|0.39
|eurchf
|1.46320
|1.46770
|0.00000
|2010.02.23 06:09
|1.46770
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.13
|93071307
|2010.02.23 05:59
|sell
|0.37
|eurchf
|1.46342
|1.46792
|0.00000
|2010.02.23 06:09
|1.46792
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.77
|93484429
|2010.02.24 02:30
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46447
|1.46897
|0.00000
|2010.02.24 02:45
|1.46425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|93484502
|2010.02.24 02:31
|sell
|0.34
|eurchf
|1.46450
|1.46900
|0.00000
|2010.02.24 02:45
|1.46427
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|93773792
|2010.02.24 19:37
|buy
|0.35
|eurchf
|1.46339
|1.45889
|0.00000
|2010.02.24 19:59
|1.46358
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|94326018
|2010.02.26 06:34
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46352
|1.46802
|0.00000
|2010.02.26 08:04
|1.46345
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|94326140
|2010.02.26 06:35
|sell
|0.34
|eurchf
|1.46349
|1.46799
|0.00000
|2010.02.26 08:04
|1.46351
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|94700744
|2010.03.01 06:31
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46327
|1.46777
|0.00000
|2010.03.01 08:43
|1.46328
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|94700849
|2010.03.01 06:32
|sell
|0.34
|eurchf
|1.46331
|1.46781
|0.00000
|2010.03.01 08:43
|1.46328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|95017520
|2010.03.02 00:59
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46366
|1.46816
|0.00000
|2010.03.02 01:55
|1.46372
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|95018514
|2010.03.02 01:04
|sell
|0.34
|eurchf
|1.46375
|1.46825
|0.00000
|2010.03.02 01:55
|1.46372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|95055009
|2010.03.02 04:39
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46355
|1.46805
|0.00000
|2010.03.02 07:45
|1.46344
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|95490977
|2010.03.03 04:25
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46335
|1.46785
|0.00000
|2010.03.03 07:59
|1.46323
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|95847198
|2010.03.03 22:42
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46271
|1.46721
|0.00000
|2010.03.04 07:30
|1.46255
|0.00
|0.00
|-1.37
|5.23
|96149444
|2010.03.04 19:43
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46298
|1.46748
|0.00000
|2010.03.04 20:40
|1.46280
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|96170266
|2010.03.04 21:37
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46291
|1.46741
|0.00000
|2010.03.04 22:21
|1.46282
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|96170751
|2010.03.04 21:41
|sell
|0.34
|eurchf
|1.46297
|1.46747
|0.00000
|2010.03.04 22:21
|1.46291
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|96232331
|2010.03.05 05:20
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46296
|1.46746
|0.00000
|2010.03.05 14:31
|1.46274
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|96883929
|2010.03.09 01:40
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46269
|1.46719
|0.00000
|2010.03.09 05:12
|1.46250
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|96911112
|2010.03.09 04:40
|sell
|0.34
|eurchf
|1.46266
|1.46716
|0.00000
|2010.03.09 05:12
|1.46251
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|97213573
|2010.03.10 04:29
|sell
|0.35
|eurchf
|1.46211
|1.46661
|0.00000
|2010.03.10 05:54
|1.46216
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|97213879
|2010.03.10 04:30
|sell
|0.34
|eurchf
|1.46216
|1.46666
|0.00000
|2010.03.10 05:54
|1.46219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|97214168
|2010.03.10 04:31
|sell
|0.33
|eurchf
|1.46223
|1.46673
|0.00000
|2010.03.10 05:54
|1.46219
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|98105858
|2010.03.15 06:46
|sell
|0.35
|eurchf
|1.45636
|1.46086
|0.00000
|2010.03.15 07:20
|1.45622
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|98382562
|2010.03.16 02:33
|sell
|0.35
|eurchf
|1.45178
|1.45628
|0.00000
|2010.03.16 03:12
|1.45153
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|98745672
|2010.03.17 01:11
|sell
|0.35
|eurchf
|1.45308
|1.45758
|0.00000
|2010.03.17 01:49
|1.45322
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|98745801
|2010.03.17 01:12
|sell
|0.34
|eurchf
|1.45337
|1.45787
|0.00000
|2010.03.17 01:49
|1.45333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|99132260
|2010.03.18 05:58
|buy
|0.35
|eurchf
|1.44783
|1.44333
|0.00000
|2010.03.18 08:27
|1.44666
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.68
|99414528
|2010.03.18 22:02
|sell
|0.35
|eurchf
|1.44030
|1.44480
|0.00000
|2010.03.18 22:19
|1.43961
|0.00
|0.00
|0.00
|22.82
|99450396
|2010.03.19 02:37
|sell
|0.35
|eurchf
|1.44029
|1.44479
|0.00000
|2010.03.19 03:29
|1.44018
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|99846554
|2010.03.22 05:27
|sell
|0.35
|eurchf
|1.43432
|1.43882
|0.00000
|2010.03.22 05:43
|1.43397
|0.00
|0.00
|0.00
|11.54
|99851146
|2010.03.22 05:54
|sell
|0.35
|eurchf
|1.43436
|1.43886
|0.00000
|2010.03.22 09:12
|1.43433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|99851264
|2010.03.22 05:55
|sell
|0.34
|eurchf
|1.43435
|1.43885
|0.00000
|2010.03.22 09:12
|1.43433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|99858071
|2010.03.22 06:38
|sell
|0.33
|eurchf
|1.43517
|1.43967
|0.00000
|2010.03.22 06:48
|1.43462
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|100095774
|2010.03.22 20:00
|buy
|0.36
|eurchf
|1.43448
|1.42998
|0.00000
|2010.03.22 20:56
|1.43447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|100096611
|2010.03.22 20:02
|buy
|0.34
|eurchf
|1.43423
|1.42973
|0.00000
|2010.03.22 20:56
|1.43447
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|100096860
|2010.03.22 20:03
|buy
|0.33
|eurchf
|1.43395
|1.42945
|0.00000
|2010.03.22 20:53
|1.43418
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|100483163
|2010.03.24 00:45
|buy
|0.36
|eurchf
|1.42565
|1.42115
|0.00000
|2010.03.24 07:47
|1.42578
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|100485245
|2010.03.24 01:03
|buy
|0.34
|eurchf
|1.42417
|1.41967
|0.00000
|2010.03.24 01:15
|1.42465
|0.00
|0.00
|0.00
|15.43
|100843206
|2010.03.24 19:45
|sell
|0.36
|eurchf
|1.43022
|1.43472
|0.00000
|2010.03.24 20:10
|1.42988
|0.00
|0.00
|0.00
|11.41
|100844214
|2010.03.24 19:49
|sell
|0.35
|eurchf
|1.43067
|1.43517
|0.00000
|2010.03.24 20:10
|1.42988
|0.00
|0.00
|0.00
|25.78
|100961443
|2010.03.25 04:21
|sell
|0.36
|eurchf
|1.42808
|1.43258
|0.00000
|2010.03.25 05:18
|1.42803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|100961528
|2010.03.25 04:22
|sell
|0.35
|eurchf
|1.42818
|1.43268
|0.00000
|2010.03.25 05:18
|1.42803
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|100962228
|2010.03.25 04:25
|sell
|0.34
|eurchf
|1.42825
|1.43275
|0.00000
|2010.03.25 05:18
|1.42812
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|100980171
|2010.03.25 05:58
|sell
|0.37
|eurchf
|1.42846
|1.43296
|0.00000
|2010.03.25 06:19
|1.42818
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|100991632
|2010.03.25 06:31
|buy
|0.37
|eurchf
|1.42614
|1.42164
|0.00000
|2010.03.25 07:02
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|100992402
|2010.03.25 06:34
|buy
|0.35
|eurchf
|1.42577
|1.42127
|0.00000
|2010.03.25 07:02
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|101390854
|2010.03.26 05:20
|sell
|0.37
|eurchf
|1.42841
|1.43291
|0.00000
|2010.03.26 08:39
|1.42838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|101391008
|2010.03.26 05:21
|sell
|0.36
|eurchf
|1.42845
|1.43295
|0.00000
|2010.03.26 08:39
|1.42838
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|101403564
|2010.03.26 06:34
|sell
|0.33
|eurchf
|1.42961
|1.43411
|0.00000
|2010.03.26 06:59
|1.42949
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|102039650
|2010.03.30 01:40
|sell
|0.37
|eurchf
|1.43274
|1.43724
|0.00000
|2010.03.30 02:01
|1.43254
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|102077466
|2010.03.30 04:59
|buy
|0.37
|eurchf
|1.43258
|1.42808
|0.00000
|2010.03.30 05:21
|1.43284
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|102382015
|2010.03.30 21:50
|sell
|0.37
|eurchf
|1.43091
|1.43541
|0.00000
|2010.03.30 22:51
|1.43074
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|102414838
|2010.03.31 01:12
|sell
|0.37
|eurchf
|1.43103
|1.43553
|0.00000
|2010.03.31 02:31
|1.43086
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|102478853
|2010.03.31 05:54
|sell
|0.37
|eurchf
|1.43084
|1.43534
|0.00000
|2010.03.31 06:04
|1.43043
|0.00
|0.00
|0.00
|14.20
|102897567
|2010.04.01 05:58
|sell
|0.37
|eurchf
|1.42341
|1.42791
|0.00000
|2010.04.01 06:19
|1.42300
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|102906039
|2010.04.01 06:54
|sell
|0.37
|eurchf
|1.42368
|1.42818
|0.00000
|2010.04.01 07:15
|1.42318
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|103203762
|2010.04.01 22:08
|sell
|0.38
|eurchf
|1.43246
|1.43696
|0.00000
|2010.04.01 22:17
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|103204231
|2010.04.01 22:10
|sell
|0.36
|eurchf
|1.43263
|1.43713
|0.00000
|2010.04.01 22:17
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|103206256
|2010.04.01 22:19
|buy
|0.38
|eurchf
|1.43169
|1.42719
|0.00000
|2010.04.01 22:21
|1.43227
|0.00
|0.00
|0.00
|20.90
|0.00
|0.00
|-11.34
|448.02
|Closed P/L:
|436.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|436.68
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 436.68
|Equity:
|3 436.68
|Free Margin:
|3 436.68
|Details:
|Gross Profit:
|1 406.83
|Gross Loss:
|970.15
|Total Net Profit:
|436.68
|Profit Factor:
|1.45
|Expected Payoff:
|2.27
|Absolute Drawdown:
|186.88
|Maximal Drawdown:
|495.36 (13.68%)
|Relative Drawdown:
|13.68% (495.36)
|Total Trades:
|192
|Short Positions (won %):
|159 (80.50%)
|Long Positions (won %):
|33 (78.79%)
|Profit Trades (% of total):
|154 (80.21%)
|Loss trades (% of total):
|38 (19.79%)
|Largest
|profit trade:
|58.33
|loss trade:
|-167.32
|Average
|profit trade:
|9.14
|loss trade:
|-25.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (134.84)
|consecutive losses ($):
|3 (-485.22)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|215.96 (11)
|consecutive loss (count):
|-485.22 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1