|Account: 1018723
|Name: xxxx
|Currency: USD
|2010 April 8, 17:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24839220
|2010.04.07 18:29
|balance
|Deposit
|100 000.00
|24839340
|2010.04.07 18:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|125.02
|0.00
|0.00
|2010.04.07 18:38
|124.95
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|801010
|PipMaker v9
|24839619
|2010.04.07 18:38
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.91
|0.00
|0.00
|2010.04.07 19:31
|124.84
|0.00
|0.00
|0.00
|14.97
|801010
|PipMaker v9
|24839870
|2010.04.07 18:44
|sell
|0.30
|eurjpy
|125.01
|0.00
|0.00
|2010.04.07 19:26
|124.96
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|801010
|PipMaker v9
|24841918
|2010.04.07 19:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.80
|0.00
|0.00
|2010.04.07 20:16
|124.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.81
|801010
|PipMaker v9
|24842668
|2010.04.07 19:59
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.90
|0.00
|0.00
|2010.04.07 20:01
|124.85
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|801010
|PipMaker v9
|24842848
|2010.04.07 20:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.90
|0.00
|0.00
|2010.04.07 20:02
|124.85
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|801010
|PipMaker v9
|24842999
|2010.04.07 20:05
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.90
|0.00
|0.00
|2010.04.07 20:47
|124.81
|0.00
|0.00
|0.00
|28.92
|801010
|PipMaker v9
|24843415
|2010.04.07 20:12
|sell
|0.40
|eurjpy
|125.01
|0.00
|0.00
|2010.04.07 20:16
|124.93
|0.00
|0.00
|0.00
|34.22
|801010
|PipMaker v9
|24843707
|2010.04.07 20:27
|sell
|0.30
|eurjpy
|125.01
|0.00
|0.00
|2010.04.07 20:31
|124.95
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|801010
|PipMaker v9
|24844102
|2010.04.07 20:47
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.79
|0.00
|0.00
|2010.04.07 21:31
|124.73
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|801010
|PipMaker v9
|24844691
|2010.04.07 21:08
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.90
|0.00
|0.00
|2010.04.07 21:12
|124.84
|0.00
|0.00
|0.00
|19.26
|801010
|PipMaker v9
|24845054
|2010.04.07 21:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.69
|0.00
|0.00
|2010.04.07 22:03
|124.60
|0.00
|0.00
|0.00
|19.31
|801010
|PipMaker v9
|24845974
|2010.04.07 22:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.58
|0.00
|0.00
|2010.04.07 22:09
|124.51
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|801010
|PipMaker v9
|24846285
|2010.04.07 22:09
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.47
|0.00
|0.00
|2010.04.08 00:52
|124.40
|0.00
|0.00
|0.00
|15.01
|801010
|PipMaker v9
|24846870
|2010.04.07 22:28
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.58
|0.00
|0.00
|2010.04.07 22:35
|124.52
|0.00
|0.00
|0.00
|19.30
|801010
|PipMaker v9
|24847476
|2010.04.07 22:59
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.58
|0.00
|0.00
|2010.04.07 23:56
|124.52
|0.00
|0.00
|0.00
|19.28
|801010
|PipMaker v9
|24849851
|2010.04.08 00:52
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.36
|0.00
|0.00
|2010.04.08 02:00
|124.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.87
|801010
|PipMaker v9
|24850138
|2010.04.08 01:08
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.47
|0.00
|0.00
|2010.04.08 02:11
|124.40
|0.00
|0.00
|0.00
|22.51
|801010
|PipMaker v9
|24850633
|2010.04.08 01:43
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.58
|0.00
|0.00
|2010.04.08 02:00
|124.49
|0.00
|0.00
|0.00
|38.59
|801010
|PipMaker v9
|24851106
|2010.04.08 02:11
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.36
|0.00
|0.00
|2010.04.08 02:43
|124.29
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|801010
|PipMaker v9
|24851808
|2010.04.08 02:43
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.25
|0.00
|0.00
|2010.04.08 04:12
|124.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.86
|801010
|PipMaker v9
|24852375
|2010.04.08 03:07
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.36
|0.00
|0.00
|2010.04.08 04:18
|124.28
|0.00
|0.00
|0.00
|25.74
|801010
|PipMaker v9
|24853124
|2010.04.08 03:47
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.47
|0.00
|0.00
|2010.04.08 04:12
|124.38
|0.00
|0.00
|0.00
|38.59
|801010
|PipMaker v9
|24853806
|2010.04.08 04:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.25
|0.00
|0.00
|2010.04.08 09:29
|124.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15.01
|801010
|PipMaker v9
|24854521
|2010.04.08 04:31
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.36
|0.00
|0.00
|2010.04.08 04:34
|124.30
|0.00
|0.00
|0.00
|19.28
|801010
|PipMaker v9
|24854845
|2010.04.08 04:39
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.36
|0.00
|0.00
|2010.04.08 05:25
|124.30
|0.00
|0.00
|0.00
|19.28
|801010
|PipMaker v9
|24856439
|2010.04.08 05:55
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.36
|0.00
|0.00
|2010.04.08 06:35
|124.29
|0.00
|0.00
|0.00
|22.52
|801010
|PipMaker v9
|24859660
|2010.04.08 08:51
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.36
|0.00
|0.00
|2010.04.08 09:23
|124.30
|0.00
|0.00
|0.00
|19.29
|801010
|PipMaker v9
|24861524
|2010.04.08 09:29
|sell
|0.20
|eurjpy
|124.14
|0.00
|0.00
|2010.04.08 09:30
|124.03
|0.00
|0.00
|0.00
|23.60
|801010
|PipMaker v9
|24861739
|2010.04.08 09:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.98
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:22
|124.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.89
|801010
|PipMaker v9
|24862753
|2010.04.08 09:46
|sell
|0.30
|eurjpy
|124.09
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:25
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|25.75
|801010
|PipMaker v9
|24863420
|2010.04.08 10:02
|sell
|0.40
|eurjpy
|124.20
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:22
|124.11
|0.00
|0.00
|0.00
|38.62
|801010
|PipMaker v9
|24864710
|2010.04.08 10:25
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.99
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:29
|123.93
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|801010
|PipMaker v9
|24864985
|2010.04.08 10:28
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.88
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:47
|123.81
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|801010
|PipMaker v9
|24865295
|2010.04.08 10:33
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.98
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:35
|123.93
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|801010
|PipMaker v9
|24865629
|2010.04.08 10:38
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.98
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:46
|123.93
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|801010
|PipMaker v9
|24866187
|2010.04.08 10:47
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.77
|0.00
|0.00
|2010.04.08 11:09
|123.68
|0.00
|0.00
|0.00
|19.34
|801010
|PipMaker v9
|24866303
|2010.04.08 10:49
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.87
|0.00
|0.00
|2010.04.08 10:53
|123.82
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|801010
|PipMaker v9
|24867327
|2010.04.08 11:09
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.66
|0.00
|0.00
|2010.04.08 11:39
|123.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.92
|801010
|PipMaker v9
|24868129
|2010.04.08 11:25
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.76
|0.00
|0.00
|2010.04.08 11:26
|123.71
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|801010
|PipMaker v9
|24868504
|2010.04.08 11:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.76
|0.00
|0.00
|2010.04.08 12:08
|123.68
|0.00
|0.00
|0.00
|25.81
|801010
|PipMaker v9
|24869040
|2010.04.08 11:37
|sell
|0.40
|eurjpy
|123.88
|0.00
|0.00
|2010.04.08 11:39
|123.79
|0.00
|0.00
|0.00
|38.66
|801010
|PipMaker v9
|24869909
|2010.04.08 11:55
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.87
|0.00
|0.00
|2010.04.08 12:01
|123.81
|0.00
|0.00
|0.00
|19.33
|801010
|PipMaker v9
|24870468
|2010.04.08 12:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.66
|0.00
|0.00
|2010.04.08 12:27
|123.56
|0.00
|0.00
|0.00
|21.51
|801010
|PipMaker v9
|24871282
|2010.04.08 12:27
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.55
|0.00
|0.00
|2010.04.08 12:31
|123.46
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|801010
|PipMaker v9
|24871667
|2010.04.08 12:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|123.44
|0.00
|0.00
|2010.04.08 13:03
|123.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.69
|801010
|PipMaker v9
|24871849
|2010.04.08 12:35
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.54
|0.00
|0.00
|2010.04.08 15:30
|123.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.86
|801010
|PipMaker v9
|24872072
|2010.04.08 12:40
|sell
|0.40
|eurjpy
|123.65
|0.00
|0.00
|2010.04.08 13:03
|123.55
|0.00
|0.00
|0.00
|43.06
|801010
|PipMaker v9
|24873577
|2010.04.08 13:12
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.65
|0.00
|0.00
|2010.04.08 14:36
|123.59
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|801010
|PipMaker v9
|24874117
|2010.04.08 13:26
|sell
|0.40
|eurjpy
|123.76
|0.00
|0.00
|2010.04.08 13:37
|123.65
|0.00
|0.00
|0.00
|47.39
|801010
|PipMaker v9
|24875291
|2010.04.08 14:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|123.76
|0.00
|0.00
|2010.04.08 14:28
|123.65
|0.00
|0.00
|0.00
|47.37
|801010
|PipMaker v9
|24876946
|2010.04.08 14:42
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.65
|0.00
|0.00
|2010.04.08 14:45
|123.59
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|801010
|PipMaker v9
|24877661
|2010.04.08 14:57
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.65
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:07
|123.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.68
|801010
|PipMaker v9
|24877979
|2010.04.08 15:06
|sell
|0.40
|eurjpy
|123.76
|0.00
|0.00
|2010.04.08 15:30
|123.72
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|801010
|PipMaker v9
|24878884
|2010.04.08 15:26
|sell
|0.50
|eurjpy
|123.87
|0.00
|0.00
|2010.04.08 15:30
|123.72
|0.00
|0.00
|0.00
|80.67
|801010
|PipMaker v9
|24879056
|2010.04.08 15:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.76
|0.00
|0.00
|2010.04.08 15:31
|123.69
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|801010
|PipMaker v9
|24879256
|2010.04.08 15:33
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.76
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:57
|123.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.54
|801010
|PipMaker v9
|24880103
|2010.04.08 15:48
|sell
|0.40
|eurjpy
|123.87
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:31
|123.81
|0.00
|0.00
|0.00
|25.79
|801010
|PipMaker v9
|24880501
|2010.04.08 15:56
|sell
|0.50
|eurjpy
|123.98
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:07
|123.95
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|801010
|PipMaker v9
|24880751
|2010.04.08 16:00
|sell
|0.60
|eurjpy
|124.09
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:07
|123.95
|0.00
|0.00
|0.00
|90.23
|801010
|PipMaker v9
|24883020
|2010.04.08 16:36
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.87
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:40
|123.81
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|801010
|PipMaker v9
|24883980
|2010.04.08 16:48
|sell
|0.40
|eurjpy
|123.98
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:57
|123.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|801010
|PipMaker v9
|24884489
|2010.04.08 16:52
|sell
|0.50
|eurjpy
|124.09
|0.00
|0.00
|2010.04.08 16:57
|123.96
|0.00
|0.00
|0.00
|69.92
|801010
|PipMaker v9
|0.00
|0.00
|0.00
|988.57
|Closed P/L:
|988.57
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24883582
|2010.04.08 16:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.87
|0.00
|0.00
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.15
|801010
|PipMaker v9
|24885185
|2010.04.08 17:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|123.98
|0.00
|0.00
|124.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|801010
|PipMaker v9
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.82
|Floating P/L:
|-54.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|988.57
|Floating P/L:
|-54.82
|Margin:
|159.95
|Balance:
|100 988.57
|Equity:
|100 933.75
|Free Margin:
|100 773.80
|Details:
|Gross Profit:
|1 367.69
|Gross Loss:
|379.12
|Total Net Profit:
|988.57
|Profit Factor:
|3.61
|Expected Payoff:
|15.69
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|128.95 (0.13%)
|Relative Drawdown:
|0.13% (128.95)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|63 (85.71%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|54 (85.71%)
|Loss trades (% of total):
|9 (14.29%)
|Largest
|profit trade:
|90.23
|loss trade:
|-96.68
|Average
|profit trade:
|25.33
|loss trade:
|-42.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (202.42)
|consecutive losses ($):
|1 (-96.68)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|274.44 (7)
|consecutive loss (count):
|-96.68 (1)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1