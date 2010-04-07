xxxx.

Account: 1018723 Name: xxxx Currency: USD 2010 April 8, 17:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
248392202010.04.07 18:29balanceDeposit100 000.00
248393402010.04.07 18:30sell0.20eurjpy125.020.000.002010.04.07 18:38124.950.000.000.0014.96
 801010PipMaker v9
248396192010.04.07 18:38sell0.20eurjpy124.910.000.002010.04.07 19:31124.840.000.000.0014.97
 801010PipMaker v9
248398702010.04.07 18:44sell0.30eurjpy125.010.000.002010.04.07 19:26124.960.000.000.0016.03
 801010PipMaker v9
248419182010.04.07 19:31sell0.20eurjpy124.800.000.002010.04.07 20:16124.930.000.000.00-27.81
 801010PipMaker v9
248426682010.04.07 19:59sell0.30eurjpy124.900.000.002010.04.07 20:01124.850.000.000.0016.05
 801010PipMaker v9
248428482010.04.07 20:02sell0.30eurjpy124.900.000.002010.04.07 20:02124.850.000.000.0016.05
 801010PipMaker v9
248429992010.04.07 20:05sell0.30eurjpy124.900.000.002010.04.07 20:47124.810.000.000.0028.92
 801010PipMaker v9
248434152010.04.07 20:12sell0.40eurjpy125.010.000.002010.04.07 20:16124.930.000.000.0034.22
 801010PipMaker v9
248437072010.04.07 20:27sell0.30eurjpy125.010.000.002010.04.07 20:31124.950.000.000.0019.25
 801010PipMaker v9
248441022010.04.07 20:47sell0.20eurjpy124.790.000.002010.04.07 21:31124.730.000.000.0012.85
 801010PipMaker v9
248446912010.04.07 21:08sell0.30eurjpy124.900.000.002010.04.07 21:12124.840.000.000.0019.26
 801010PipMaker v9
248450542010.04.07 21:30sell0.20eurjpy124.690.000.002010.04.07 22:03124.600.000.000.0019.31
 801010PipMaker v9
248459742010.04.07 22:03sell0.20eurjpy124.580.000.002010.04.07 22:09124.510.000.000.0015.02
 801010PipMaker v9
248462852010.04.07 22:09sell0.20eurjpy124.470.000.002010.04.08 00:52124.400.000.000.0015.01
 801010PipMaker v9
248468702010.04.07 22:28sell0.30eurjpy124.580.000.002010.04.07 22:35124.520.000.000.0019.30
 801010PipMaker v9
248474762010.04.07 22:59sell0.30eurjpy124.580.000.002010.04.07 23:56124.520.000.000.0019.28
 801010PipMaker v9
248498512010.04.08 00:52sell0.20eurjpy124.360.000.002010.04.08 02:00124.490.000.000.00-27.87
 801010PipMaker v9
248501382010.04.08 01:08sell0.30eurjpy124.470.000.002010.04.08 02:11124.400.000.000.0022.51
 801010PipMaker v9
248506332010.04.08 01:43sell0.40eurjpy124.580.000.002010.04.08 02:00124.490.000.000.0038.59
 801010PipMaker v9
248511062010.04.08 02:11sell0.20eurjpy124.360.000.002010.04.08 02:43124.290.000.000.0015.02
 801010PipMaker v9
248518082010.04.08 02:43sell0.20eurjpy124.250.000.002010.04.08 04:12124.380.000.000.00-27.86
 801010PipMaker v9
248523752010.04.08 03:07sell0.30eurjpy124.360.000.002010.04.08 04:18124.280.000.000.0025.74
 801010PipMaker v9
248531242010.04.08 03:47sell0.40eurjpy124.470.000.002010.04.08 04:12124.380.000.000.0038.59
 801010PipMaker v9
248538062010.04.08 04:18sell0.20eurjpy124.250.000.002010.04.08 09:29124.180.000.000.0015.01
 801010PipMaker v9
248545212010.04.08 04:31sell0.30eurjpy124.360.000.002010.04.08 04:34124.300.000.000.0019.28
 801010PipMaker v9
248548452010.04.08 04:39sell0.30eurjpy124.360.000.002010.04.08 05:25124.300.000.000.0019.28
 801010PipMaker v9
248564392010.04.08 05:55sell0.30eurjpy124.360.000.002010.04.08 06:35124.290.000.000.0022.52
 801010PipMaker v9
248596602010.04.08 08:51sell0.30eurjpy124.360.000.002010.04.08 09:23124.300.000.000.0019.29
 801010PipMaker v9
248615242010.04.08 09:29sell0.20eurjpy124.140.000.002010.04.08 09:30124.030.000.000.0023.60
 801010PipMaker v9
248617392010.04.08 09:30sell0.20eurjpy123.980.000.002010.04.08 10:22124.110.000.000.00-27.89
 801010PipMaker v9
248627532010.04.08 09:46sell0.30eurjpy124.090.000.002010.04.08 10:25124.010.000.000.0025.75
 801010PipMaker v9
248634202010.04.08 10:02sell0.40eurjpy124.200.000.002010.04.08 10:22124.110.000.000.0038.62
 801010PipMaker v9
248647102010.04.08 10:25sell0.20eurjpy123.990.000.002010.04.08 10:29123.930.000.000.0012.89
 801010PipMaker v9
248649852010.04.08 10:28sell0.20eurjpy123.880.000.002010.04.08 10:47123.810.000.000.0015.04
 801010PipMaker v9
248652952010.04.08 10:33sell0.30eurjpy123.980.000.002010.04.08 10:35123.930.000.000.0016.10
 801010PipMaker v9
248656292010.04.08 10:38sell0.30eurjpy123.980.000.002010.04.08 10:46123.930.000.000.0016.10
 801010PipMaker v9
248661872010.04.08 10:47sell0.20eurjpy123.770.000.002010.04.08 11:09123.680.000.000.0019.34
 801010PipMaker v9
248663032010.04.08 10:49sell0.30eurjpy123.870.000.002010.04.08 10:53123.820.000.000.0016.10
 801010PipMaker v9
248673272010.04.08 11:09sell0.20eurjpy123.660.000.002010.04.08 11:39123.790.000.000.00-27.92
 801010PipMaker v9
248681292010.04.08 11:25sell0.30eurjpy123.760.000.002010.04.08 11:26123.710.000.000.0016.12
 801010PipMaker v9
248685042010.04.08 11:30sell0.30eurjpy123.760.000.002010.04.08 12:08123.680.000.000.0025.81
 801010PipMaker v9
248690402010.04.08 11:37sell0.40eurjpy123.880.000.002010.04.08 11:39123.790.000.000.0038.66
 801010PipMaker v9
248699092010.04.08 11:55sell0.30eurjpy123.870.000.002010.04.08 12:01123.810.000.000.0019.33
 801010PipMaker v9
248704682010.04.08 12:08sell0.20eurjpy123.660.000.002010.04.08 12:27123.560.000.000.0021.51
 801010PipMaker v9
248712822010.04.08 12:27sell0.20eurjpy123.550.000.002010.04.08 12:31123.460.000.000.0019.37
 801010PipMaker v9
248716672010.04.08 12:31sell0.20eurjpy123.440.000.002010.04.08 13:03123.550.000.000.00-23.69
 801010PipMaker v9
248718492010.04.08 12:35sell0.30eurjpy123.540.000.002010.04.08 15:30123.710.000.000.00-54.86
 801010PipMaker v9
248720722010.04.08 12:40sell0.40eurjpy123.650.000.002010.04.08 13:03123.550.000.000.0043.06
 801010PipMaker v9
248735772010.04.08 13:12sell0.30eurjpy123.650.000.002010.04.08 14:36123.590.000.000.0019.37
 801010PipMaker v9
248741172010.04.08 13:26sell0.40eurjpy123.760.000.002010.04.08 13:37123.650.000.000.0047.39
 801010PipMaker v9
248752912010.04.08 14:00sell0.40eurjpy123.760.000.002010.04.08 14:28123.650.000.000.0047.37
 801010PipMaker v9
248769462010.04.08 14:42sell0.30eurjpy123.650.000.002010.04.08 14:45123.590.000.000.0019.37
 801010PipMaker v9
248776612010.04.08 14:57sell0.30eurjpy123.650.000.002010.04.08 16:07123.950.000.000.00-96.68
 801010PipMaker v9
248779792010.04.08 15:06sell0.40eurjpy123.760.000.002010.04.08 15:30123.720.000.000.0017.21
 801010PipMaker v9
248788842010.04.08 15:26sell0.50eurjpy123.870.000.002010.04.08 15:30123.720.000.000.0080.67
 801010PipMaker v9
248790562010.04.08 15:30sell0.30eurjpy123.760.000.002010.04.08 15:31123.690.000.000.0022.59
 801010PipMaker v9
248792562010.04.08 15:33sell0.30eurjpy123.760.000.002010.04.08 16:57123.960.000.000.00-64.54
 801010PipMaker v9
248801032010.04.08 15:48sell0.40eurjpy123.870.000.002010.04.08 16:31123.810.000.000.0025.79
 801010PipMaker v9
248805012010.04.08 15:56sell0.50eurjpy123.980.000.002010.04.08 16:07123.950.000.000.0016.11
 801010PipMaker v9
248807512010.04.08 16:00sell0.60eurjpy124.090.000.002010.04.08 16:07123.950.000.000.0090.23
 801010PipMaker v9
248830202010.04.08 16:36sell0.30eurjpy123.870.000.002010.04.08 16:40123.810.000.000.0019.35
 801010PipMaker v9
248839802010.04.08 16:48sell0.40eurjpy123.980.000.002010.04.08 16:57123.960.000.000.008.61
 801010PipMaker v9
248844892010.04.08 16:52sell0.50eurjpy124.090.000.002010.04.08 16:57123.960.000.000.0069.92
 801010PipMaker v9
  0.00 0.00 0.00 988.57
Closed P/L: 988.57
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
248835822010.04.08 16:45sell0.30eurjpy123.870.000.00 124.010.000.000.00-45.15
 801010PipMaker v9
248851852010.04.08 17:02sell0.30eurjpy123.980.000.00 124.010.000.000.00-9.67
 801010PipMaker v9
  0.00 0.00 0.00 -54.82
 Floating P/L: -54.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 988.57 Floating P/L: -54.82 Margin: 159.95
Balance: 100 988.57 Equity: 100 933.75 Free Margin: 100 773.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 367.69 Gross Loss: 379.12 Total Net Profit: 988.57
Profit Factor: 3.61 Expected Payoff: 15.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 128.95 (0.13%) Relative Drawdown: 0.13% (128.95)
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 63 (85.71%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 54 (85.71%) Loss trades (% of total): 9 (14.29%)
Largest profit trade: 90.23 loss trade: -96.68
Average profit trade: 25.33 loss trade: -42.12
Maximum consecutive wins ($): 10 (202.42) consecutive losses ($): 1 (-96.68)
Maximal consecutive profit (count): 274.44 (7) consecutive loss (count): -96.68 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1